|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.07.01 00:00 - 2007.12.24 18:30 (2004.07.01 - 2008.01.09)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic_number=772188; Take_Profit=95; Stop_Loss=40; TrailingStop=70; Lots=0.1; Gap=20; Slippage=3; Duration=0; MACD_Setup=(NULL); Fast_EMA1=12; Slow_EMA1=18; Signal1=15; Trigger1=0.0007; Fast_EMA2=40; Slow_EMA2=104; Signal2=36; Trigger2=0; CloseNReverse=false;
|Bars in test
|43549
|Ticks modelled
|4514858
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|754.39
|Gross profit
|2628.14
|Gross loss
|-1873.75
|Profit factor
|1.40
|Expected payoff
|9.20
|Absolute drawdown
|57.20
|Maximal drawdown
|404.31 (3.82%)
|Relative drawdown
|3.82% (404.31)
|Total trades
|82
|Short positions (won %)
|5 (40.00%)
|Long positions (won %)
|77 (44.16%)
|Profit trades (% of total)
|36 (43.90%)
|Loss trades (% of total)
|46 (56.10%)
|Largest
|profit trade
|95.00
|loss trade
|-44.34
|Average
|profit trade
|73.00
|loss trade
|-40.73
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (373.18)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-200.62)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|373.18 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-200.62 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.02 15:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.2289
|1.2249
|1.2384
|2
|2004.07.02 15:27
|buy
|1
|0.10
|1.2289
|1.2249
|1.2384
|3
|2004.07.07 07:54
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2291
|1.2384
|4
|2004.07.07 07:54
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2292
|1.2384
|5
|2004.07.07 07:54
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2293
|1.2384
|6
|2004.07.07 07:54
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2294
|1.2384
|7
|2004.07.07 07:54
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2296
|1.2384
|8
|2004.07.07 08:00
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2297
|1.2384
|9
|2004.07.07 08:01
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2298
|1.2384
|10
|2004.07.07 08:06
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2299
|1.2384
|11
|2004.07.07 11:27
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2300
|1.2384
|12
|2004.07.07 11:27
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2301
|1.2384
|13
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2302
|1.2384
|14
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2303
|1.2384
|15
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2304
|1.2384
|16
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2305
|1.2384
|17
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2306
|1.2384
|18
|2004.07.07 16:10
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2308
|1.2384
|19
|2004.07.07 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2309
|1.2384
|20
|2004.07.07 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2310
|1.2384
|21
|2004.07.07 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2311
|1.2384
|22
|2004.07.07 16:18
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2312
|1.2384
|23
|2004.07.07 17:48
|modify
|1
|0.10
|1.2289
|1.2313
|1.2384
|24
|2004.07.07 17:48
|t/p
|1
|0.10
|1.2384
|1.2313
|1.2384
|93.14
|10093.14
|25
|2004.07.07 17:48
|buy stop
|2
|0.10
|1.2406
|1.2366
|1.2501
|26
|2004.07.08 16:12
|buy
|2
|0.10
|1.2406
|1.2366
|1.2501
|27
|2004.07.13 02:58
|s/l
|2
|0.10
|1.2366
|1.2366
|1.2501
|-41.86
|10051.28
|28
|2004.07.13 02:58
|buy stop
|3
|0.10
|1.2387
|1.2347
|1.2482
|29
|2004.07.13 03:18
|buy
|3
|0.10
|1.2387
|1.2347
|1.2482
|30
|2004.07.13 07:27
|s/l
|3
|0.10
|1.2347
|1.2347
|1.2482
|-40.00
|10011.28
|31
|2004.07.13 07:27
|buy stop
|4
|0.10
|1.2369
|1.2329
|1.2464
|32
|2004.07.13 08:36
|buy
|4
|0.10
|1.2369
|1.2329
|1.2464
|33
|2004.07.13 14:41
|s/l
|4
|0.10
|1.2329
|1.2329
|1.2464
|-40.00
|9971.28
|34
|2004.07.13 14:41
|buy stop
|5
|0.10
|1.2351
|1.2311
|1.2446
|35
|2004.07.14 09:15
|buy
|5
|0.10
|1.2351
|1.2311
|1.2446
|36
|2004.07.16 15:25
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2352
|1.2446
|37
|2004.07.16 15:25
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2353
|1.2446
|38
|2004.07.16 15:25
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2354
|1.2446
|39
|2004.07.16 15:25
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2355
|1.2446
|40
|2004.07.16 15:25
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2356
|1.2446
|41
|2004.07.16 15:25
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2357
|1.2446
|42
|2004.07.16 15:25
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2358
|1.2446
|43
|2004.07.16 15:25
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2359
|1.2446
|44
|2004.07.16 15:25
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2360
|1.2446
|45
|2004.07.16 15:26
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2361
|1.2446
|46
|2004.07.16 15:26
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2362
|1.2446
|47
|2004.07.16 15:26
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2363
|1.2446
|48
|2004.07.16 15:52
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2364
|1.2446
|49
|2004.07.16 15:53
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2365
|1.2446
|50
|2004.07.16 15:53
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2366
|1.2446
|51
|2004.07.16 15:53
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2367
|1.2446
|52
|2004.07.16 15:53
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2368
|1.2446
|53
|2004.07.16 15:53
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2369
|1.2446
|54
|2004.07.16 15:53
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2370
|1.2446
|55
|2004.07.16 15:53
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2371
|1.2446
|56
|2004.07.16 15:54
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2372
|1.2446
|57
|2004.07.16 15:55
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2373
|1.2446
|58
|2004.07.16 15:56
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2374
|1.2446
|59
|2004.07.16 15:57
|modify
|5
|0.10
|1.2351
|1.2375
|1.2446
|60
|2004.07.16 15:57
|t/p
|5
|0.10
|1.2446
|1.2375
|1.2446
|92.52
|10063.80
|61
|2004.07.16 15:57
|buy stop
|6
|0.10
|1.2468
|1.2428
|1.2563
|62
|2004.10.15 14:41
|buy
|6
|0.10
|1.2468
|1.2428
|1.2563
|63
|2004.10.20 09:21
|modify
|6
|0.10
|1.2468
|1.2471
|1.2563
|64
|2004.10.20 09:21
|modify
|6
|0.10
|1.2468
|1.2472
|1.2563
|65
|2004.10.20 09:21
|modify
|6
|0.10
|1.2468
|1.2476
|1.2563
|66
|2004.10.20 09:21
|modify
|6
|0.10
|1.2468
|1.2478
|1.2563
|67
|2004.10.20 09:21
|modify
|6
|0.10
|1.2468
|1.2481
|1.2563
|68
|2004.10.20 09:22
|modify
|6
|0.10
|1.2468
|1.2485
|1.2563
|69
|2004.10.20 09:53
|modify
|6
|0.10
|1.2468
|1.2487
|1.2563
|70
|2004.10.20 09:53
|modify
|6
|0.10
|1.2468
|1.2489
|1.2563
|71
|2004.10.20 09:54
|modify
|6
|0.10
|1.2468
|1.2491
|1.2563
|72
|2004.10.20 09:54
|t/p
|6
|0.10
|1.2563
|1.2491
|1.2563
|93.14
|10156.94
|73
|2004.10.20 09:54
|buy stop
|7
|0.10
|1.2585
|1.2545
|1.2680
|74
|2004.10.20 10:14
|buy
|7
|0.10
|1.2585
|1.2545
|1.2680
|75
|2004.10.22 13:57
|modify
|7
|0.10
|1.2585
|1.2586
|1.2680
|76
|2004.10.22 21:50
|modify
|7
|0.10
|1.2585
|1.2588
|1.2680
|77
|2004.10.22 21:50
|modify
|7
|0.10
|1.2585
|1.2592
|1.2680
|78
|2004.10.22 21:50
|modify
|7
|0.10
|1.2585
|1.2595
|1.2680
|79
|2004.10.22 21:50
|modify
|7
|0.10
|1.2585
|1.2597
|1.2680
|80
|2004.10.22 21:50
|modify
|7
|0.10
|1.2585
|1.2600
|1.2680
|81
|2004.10.22 21:50
|modify
|7
|0.10
|1.2585
|1.2602
|1.2680
|82
|2004.10.22 21:57
|modify
|7
|0.10
|1.2585
|1.2603
|1.2680
|83
|2004.10.22 21:57
|modify
|7
|0.10
|1.2585
|1.2604
|1.2680
|84
|2004.10.22 21:57
|modify
|7
|0.10
|1.2585
|1.2607
|1.2680
|85
|2004.10.22 21:57
|modify
|7
|0.10
|1.2585
|1.2609
|1.2680
|86
|2004.10.22 21:57
|t/p
|7
|0.10
|1.2680
|1.2609
|1.2680
|92.52
|10249.46
|87
|2004.10.22 21:57
|buy stop
|8
|0.10
|1.2703
|1.2663
|1.2798
|88
|2004.10.25 00:00
|buy
|8
|0.10
|1.2703
|1.2663
|1.2798
|89
|2004.10.25 02:35
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2706
|1.2798
|90
|2004.10.25 03:07
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2707
|1.2798
|91
|2004.10.25 03:07
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2708
|1.2798
|92
|2004.10.25 03:08
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2710
|1.2798
|93
|2004.10.25 03:08
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2712
|1.2798
|94
|2004.10.25 03:08
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2713
|1.2798
|95
|2004.10.25 03:08
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2714
|1.2798
|96
|2004.10.25 03:11
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2716
|1.2798
|97
|2004.10.25 03:14
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2717
|1.2798
|98
|2004.10.25 03:14
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2718
|1.2798
|99
|2004.10.25 03:16
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2721
|1.2798
|100
|2004.10.25 10:02
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2722
|1.2798
|101
|2004.10.25 10:02
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2723
|1.2798
|102
|2004.10.25 10:03
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2724
|1.2798
|103
|2004.10.25 10:08
|modify
|8
|0.10
|1.2703
|1.2725
|1.2798
|104
|2004.10.25 11:01
|t/p
|8
|0.10
|1.2798
|1.2725
|1.2798
|95.00
|10344.46
|105
|2004.10.25 11:01
|buy stop
|9
|0.10
|1.2820
|1.2780
|1.2915
|106
|2004.10.25 11:43
|buy
|9
|0.10
|1.2820
|1.2780
|1.2915
|107
|2004.10.25 13:54
|s/l
|9
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2915
|-40.00
|10304.46
|108
|2004.10.25 13:54
|buy stop
|10
|0.10
|1.2802
|1.2762
|1.2897
|109
|2004.10.25 18:40
|buy
|10
|0.10
|1.2802
|1.2762
|1.2897
|110
|2004.10.26 17:04
|s/l
|10
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2897
|-40.62
|10263.84
|111
|2004.10.26 17:04
|buy stop
|11
|0.10
|1.2783
|1.2743
|1.2878
|112
|2004.10.27 12:27
|buy
|11
|0.10
|1.2783
|1.2743
|1.2878
|113
|2004.10.27 17:03
|s/l
|11
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2878
|-40.00
|10223.84
|114
|2004.10.27 17:03
|buy stop
|12
|0.10
|1.2764
|1.2724
|1.2859
|115
|2004.10.28 17:55
|buy
|12
|0.10
|1.2764
|1.2724
|1.2859
|116
|2004.10.28 19:59
|s/l
|12
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2859
|-40.00
|10183.84
|117
|2004.10.28 19:59
|sell stop
|13
|0.10
|1.2703
|1.2743
|1.2608
|118
|2004.11.02 08:45
|sell
|13
|0.10
|1.2703
|1.2743
|1.2608
|119
|2004.11.02 22:57
|s/l
|13
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2608
|-40.00
|10143.84
|120
|2004.11.02 22:57
|buy stop
|14
|0.10
|1.2763
|1.2723
|1.2858
|121
|2004.11.03 13:30
|buy
|14
|0.10
|1.2763
|1.2723
|1.2858
|122
|2004.11.04 07:25
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2858
|123
|2004.11.04 07:25
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2765
|1.2858
|124
|2004.11.04 07:26
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2767
|1.2858
|125
|2004.11.04 07:26
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2768
|1.2858
|126
|2004.11.04 07:46
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2770
|1.2858
|127
|2004.11.04 07:46
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2773
|1.2858
|128
|2004.11.04 07:48
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2774
|1.2858
|129
|2004.11.04 07:48
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2775
|1.2858
|130
|2004.11.04 11:40
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2776
|1.2858
|131
|2004.11.04 11:40
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2777
|1.2858
|132
|2004.11.04 11:40
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2778
|1.2858
|133
|2004.11.04 11:40
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2779
|1.2858
|134
|2004.11.04 11:40
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2781
|1.2858
|135
|2004.11.04 12:01
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2783
|1.2858
|136
|2004.11.04 12:01
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2785
|1.2858
|137
|2004.11.04 12:01
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2786
|1.2858
|138
|2004.11.04 12:01
|modify
|14
|0.10
|1.2763
|1.2787
|1.2858
|139
|2004.11.04 12:01
|t/p
|14
|0.10
|1.2858
|1.2787
|1.2858
|93.14
|10236.98
|140
|2004.11.04 12:01
|buy stop
|15
|0.10
|1.2880
|1.2840
|1.2975
|141
|2004.11.04 14:54
|buy
|15
|0.10
|1.2880
|1.2840
|1.2975
|142
|2004.11.05 14:30
|s/l
|15
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2975
|-40.62
|10196.36
|143
|2004.11.05 14:30
|buy stop
|16
|0.10
|1.2855
|1.2815
|1.2950
|144
|2004.11.05 15:31
|buy
|16
|0.10
|1.2855
|1.2815
|1.2950
|145
|2004.11.05 17:01
|modify
|16
|0.10
|1.2855
|1.2860
|1.2950
|146
|2004.11.05 17:01
|modify
|16
|0.10
|1.2855
|1.2861
|1.2950
|147
|2004.11.05 17:01
|modify
|16
|0.10
|1.2855
|1.2863
|1.2950
|148
|2004.11.05 17:01
|modify
|16
|0.10
|1.2855
|1.2866
|1.2950
|149
|2004.11.05 17:14
|modify
|16
|0.10
|1.2855
|1.2868
|1.2950
|150
|2004.11.05 17:17
|modify
|16
|0.10
|1.2855
|1.2870
|1.2950
|151
|2004.11.05 17:41
|modify
|16
|0.10
|1.2855
|1.2872
|1.2950
|152
|2004.11.05 17:41
|modify
|16
|0.10
|1.2855
|1.2874
|1.2950
|153
|2004.11.05 17:41
|modify
|16
|0.10
|1.2855
|1.2876
|1.2950
|154
|2004.11.05 17:41
|modify
|16
|0.10
|1.2855
|1.2878
|1.2950
|155
|2004.11.05 21:26
|t/p
|16
|0.10
|1.2950
|1.2878
|1.2950
|95.00
|10291.36
|156
|2004.11.05 21:26
|buy stop
|17
|0.10
|1.2973
|1.2933
|1.3068
|157
|2004.11.08 00:07
|buy
|17
|0.10
|1.2973
|1.2933
|1.3068
|158
|2004.11.08 13:30
|s/l
|17
|0.10
|1.2933
|1.2933
|1.3068
|-40.00
|10251.36
|159
|2004.11.08 13:30
|buy stop
|18
|0.10
|1.2955
|1.2915
|1.3050
|160
|2004.11.08 16:33
|buy
|18
|0.10
|1.2955
|1.2915
|1.3050
|161
|2004.11.08 20:36
|s/l
|18
|0.10
|1.2915
|1.2915
|1.3050
|-40.00
|10211.36
|162
|2004.11.08 20:36
|buy stop
|19
|0.10
|1.2937
|1.2897
|1.3032
|163
|2004.11.09 08:24
|buy
|19
|0.10
|1.2937
|1.2897
|1.3032
|164
|2004.11.09 11:02
|s/l
|19
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.3032
|-40.00
|10171.36
|165
|2004.11.09 11:02
|buy stop
|20
|0.10
|1.2919
|1.2879
|1.3014
|166
|2004.11.09 16:00
|buy
|20
|0.10
|1.2919
|1.2879
|1.3014
|167
|2004.11.10 01:24
|s/l
|20
|0.10
|1.2879
|1.2879
|1.3014
|-40.62
|10130.74
|168
|2004.11.10 01:24
|buy stop
|21
|0.10
|1.2901
|1.2861
|1.2996
|169
|2004.11.10 01:41
|buy
|21
|0.10
|1.2901
|1.2861
|1.2996
|170
|2004.11.10 12:46
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2901
|1.2996
|171
|2004.11.10 13:14
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2902
|1.2996
|172
|2004.11.10 13:15
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2903
|1.2996
|173
|2004.11.10 13:21
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2904
|1.2996
|174
|2004.11.10 13:21
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2906
|1.2996
|175
|2004.11.10 13:45
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2908
|1.2996
|176
|2004.11.10 14:17
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2910
|1.2996
|177
|2004.11.10 14:27
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2911
|1.2996
|178
|2004.11.10 14:27
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2912
|1.2996
|179
|2004.11.10 14:36
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2913
|1.2996
|180
|2004.11.10 14:36
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2916
|1.2996
|181
|2004.11.10 14:37
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2917
|1.2996
|182
|2004.11.10 14:37
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2918
|1.2996
|183
|2004.11.10 14:37
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2919
|1.2996
|184
|2004.11.10 14:37
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2920
|1.2996
|185
|2004.11.10 14:37
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2922
|1.2996
|186
|2004.11.10 14:38
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2924
|1.2996
|187
|2004.11.10 14:38
|modify
|21
|0.10
|1.2901
|1.2925
|1.2996
|188
|2004.11.10 14:38
|t/p
|21
|0.10
|1.2996
|1.2925
|1.2996
|95.00
|10225.74
|189
|2004.11.10 14:38
|buy stop
|22
|0.10
|1.3019
|1.2979
|1.3114
|190
|2004.11.17 10:44
|buy
|22
|0.10
|1.3019
|1.2979
|1.3114
|191
|2004.11.18 17:20
|s/l
|22
|0.10
|1.2979
|1.2979
|1.3114
|-41.86
|10183.88
|192
|2004.11.18 17:20
|buy stop
|23
|0.10
|1.3001
|1.2961
|1.3096
|193
|2004.11.19 11:29
|buy
|23
|0.10
|1.3001
|1.2961
|1.3096
|194
|2004.11.23 12:01
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3003
|1.3096
|195
|2004.11.23 13:28
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3004
|1.3096
|196
|2004.11.23 13:28
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3006
|1.3096
|197
|2004.11.23 13:29
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3007
|1.3096
|198
|2004.11.23 13:29
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3008
|1.3096
|199
|2004.11.23 13:29
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3009
|1.3096
|200
|2004.11.23 13:29
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3010
|1.3096
|201
|2004.11.23 13:29
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3011
|1.3096
|202
|2004.11.23 13:29
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3012
|1.3096
|203
|2004.11.23 13:29
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3013
|1.3096
|204
|2004.11.23 13:32
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3015
|1.3096
|205
|2004.11.23 13:32
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3016
|1.3096
|206
|2004.11.23 13:32
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3017
|1.3096
|207
|2004.11.23 13:39
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3019
|1.3096
|208
|2004.11.23 13:42
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3021
|1.3096
|209
|2004.11.23 13:42
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3022
|1.3096
|210
|2004.11.23 13:51
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3023
|1.3096
|211
|2004.11.23 16:51
|modify
|23
|0.10
|1.3001
|1.3024
|1.3096
|212
|2004.11.23 16:51
|t/p
|23
|0.10
|1.3096
|1.3024
|1.3096
|93.76
|10277.64
|213
|2004.11.23 16:51
|buy stop
|24
|0.10
|1.3119
|1.3079
|1.3214
|214
|2004.11.24 09:25
|buy
|24
|0.10
|1.3119
|1.3079
|1.3214
|215
|2004.11.25 09:27
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3119
|1.3214
|216
|2004.11.25 09:28
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3120
|1.3214
|217
|2004.11.25 09:30
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3121
|1.3214
|218
|2004.11.25 09:31
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3122
|1.3214
|219
|2004.11.25 09:32
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3123
|1.3214
|220
|2004.11.25 09:32
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3125
|1.3214
|221
|2004.11.25 09:52
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3126
|1.3214
|222
|2004.11.25 09:57
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3129
|1.3214
|223
|2004.11.25 12:13
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3131
|1.3214
|224
|2004.11.25 12:13
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3132
|1.3214
|225
|2004.11.25 12:13
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3133
|1.3214
|226
|2004.11.25 12:13
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3135
|1.3214
|227
|2004.11.25 12:17
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3138
|1.3214
|228
|2004.11.25 12:17
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3141
|1.3214
|229
|2004.11.25 12:18
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3142
|1.3214
|230
|2004.11.25 12:18
|modify
|24
|0.10
|1.3119
|1.3143
|1.3214
|231
|2004.11.25 12:19
|t/p
|24
|0.10
|1.3214
|1.3143
|1.3214
|93.14
|10370.78
|232
|2004.11.25 12:19
|buy stop
|25
|0.10
|1.3236
|1.3196
|1.3331
|233
|2004.11.25 12:37
|buy
|25
|0.10
|1.3236
|1.3196
|1.3331
|234
|2004.11.26 06:23
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3238
|1.3331
|235
|2004.11.26 06:25
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3239
|1.3331
|236
|2004.11.26 06:25
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3241
|1.3331
|237
|2004.11.26 06:25
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3242
|1.3331
|238
|2004.11.26 06:25
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3243
|1.3331
|239
|2004.11.26 06:25
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3245
|1.3331
|240
|2004.11.26 06:25
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3247
|1.3331
|241
|2004.11.26 06:25
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3248
|1.3331
|242
|2004.11.26 06:50
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3249
|1.3331
|243
|2004.11.26 06:50
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3251
|1.3331
|244
|2004.11.26 06:50
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3253
|1.3331
|245
|2004.11.26 07:14
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3254
|1.3331
|246
|2004.11.26 07:14
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3255
|1.3331
|247
|2004.11.26 07:14
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3256
|1.3331
|248
|2004.11.26 07:15
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3257
|1.3331
|249
|2004.11.26 07:20
|modify
|25
|0.10
|1.3236
|1.3258
|1.3331
|250
|2004.11.26 09:17
|s/l
|25
|0.10
|1.3258
|1.3258
|1.3331
|21.38
|10392.16
|251
|2004.11.26 09:17
|buy stop
|26
|0.10
|1.3280
|1.3240
|1.3375
|252
|2004.11.26 17:05
|buy
|26
|0.10
|1.3280
|1.3240
|1.3375
|253
|2004.11.29 02:24
|s/l
|26
|0.10
|1.3240
|1.3240
|1.3375
|-40.62
|10351.54
|254
|2004.11.29 02:24
|buy stop
|27
|0.10
|1.3262
|1.3222
|1.3357
|255
|2004.11.29 03:00
|buy
|27
|0.10
|1.3262
|1.3222
|1.3357
|256
|2004.11.30 15:54
|modify
|27
|0.10
|1.3262
|1.3263
|1.3357
|257
|2004.11.30 17:40
|s/l
|27
|0.10
|1.3263
|1.3263
|1.3357
|0.38
|10351.92
|258
|2004.11.30 17:40
|buy stop
|28
|0.10
|1.3285
|1.3245
|1.3380
|259
|2004.11.30 18:39
|buy
|28
|0.10
|1.3285
|1.3245
|1.3380
|260
|2004.12.01 22:20
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3287
|1.3380
|261
|2004.12.01 22:20
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3288
|1.3380
|262
|2004.12.01 22:20
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3290
|1.3380
|263
|2004.12.02 01:04
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3291
|1.3380
|264
|2004.12.02 01:04
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3292
|1.3380
|265
|2004.12.02 01:04
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3294
|1.3380
|266
|2004.12.02 01:04
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3295
|1.3380
|267
|2004.12.02 02:31
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3296
|1.3380
|268
|2004.12.02 02:33
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3297
|1.3380
|269
|2004.12.02 02:33
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3298
|1.3380
|270
|2004.12.02 02:40
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3299
|1.3380
|271
|2004.12.02 02:40
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3300
|1.3380
|272
|2004.12.02 02:40
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3301
|1.3380
|273
|2004.12.02 05:03
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3302
|1.3380
|274
|2004.12.02 08:46
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3303
|1.3380
|275
|2004.12.02 08:48
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3304
|1.3380
|276
|2004.12.02 08:48
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3307
|1.3380
|277
|2004.12.02 08:48
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3308
|1.3380
|278
|2004.12.02 08:53
|modify
|28
|0.10
|1.3285
|1.3309
|1.3380
|279
|2004.12.02 08:53
|t/p
|28
|0.10
|1.3380
|1.3309
|1.3380
|92.52
|10444.44
|280
|2004.12.02 08:53
|buy stop
|29
|0.10
|1.3402
|1.3362
|1.3497
|281
|2004.12.03 18:56
|buy
|29
|0.10
|1.3402
|1.3362
|1.3497
|282
|2004.12.08 05:40
|s/l
|29
|0.10
|1.3362
|1.3362
|1.3497
|-41.86
|10402.58
|283
|2004.12.08 05:40
|buy stop
|30
|0.10
|1.3384
|1.3344
|1.3479
|284
|2004.12.15 13:48
|buy
|30
|0.10
|1.3384
|1.3344
|1.3479
|285
|2004.12.16 15:10
|s/l
|30
|0.10
|1.3344
|1.3344
|1.3479
|-41.86
|10360.72
|286
|2004.12.16 15:10
|buy stop
|31
|0.10
|1.3366
|1.3326
|1.3461
|287
|2004.12.20 09:15
|buy
|31
|0.10
|1.3366
|1.3326
|1.3461
|288
|2004.12.23 04:40
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3366
|1.3461
|289
|2004.12.23 04:49
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3367
|1.3461
|290
|2004.12.23 06:37
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3368
|1.3461
|291
|2004.12.23 06:37
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3369
|1.3461
|292
|2004.12.23 07:31
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3371
|1.3461
|293
|2004.12.23 08:56
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3372
|1.3461
|294
|2004.12.23 08:56
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3374
|1.3461
|295
|2004.12.23 08:56
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3375
|1.3461
|296
|2004.12.23 08:56
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3376
|1.3461
|297
|2004.12.23 08:56
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3377
|1.3461
|298
|2004.12.23 08:56
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3378
|1.3461
|299
|2004.12.23 08:56
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3379
|1.3461
|300
|2004.12.23 08:56
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3380
|1.3461
|301
|2004.12.23 08:56
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3381
|1.3461
|302
|2004.12.23 09:29
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3382
|1.3461
|303
|2004.12.23 09:32
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3383
|1.3461
|304
|2004.12.23 09:32
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3384
|1.3461
|305
|2004.12.23 11:51
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3385
|1.3461
|306
|2004.12.23 11:52
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3386
|1.3461
|307
|2004.12.23 13:00
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3387
|1.3461
|308
|2004.12.23 13:01
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3388
|1.3461
|309
|2004.12.23 13:05
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3389
|1.3461
|310
|2004.12.23 13:05
|modify
|31
|0.10
|1.3366
|1.3390
|1.3461
|311
|2004.12.23 13:05
|t/p
|31
|0.10
|1.3461
|1.3390
|1.3461
|91.90
|10452.62
|312
|2004.12.23 13:05
|buy stop
|32
|0.10
|1.3483
|1.3443
|1.3578
|313
|2004.12.23 14:32
|buy
|32
|0.10
|1.3483
|1.3443
|1.3578
|314
|2004.12.27 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.3483
|1.3484
|1.3578
|315
|2004.12.27 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.3483
|1.3488
|1.3578
|316
|2004.12.27 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.3483
|1.3489
|1.3578
|317
|2004.12.27 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.3483
|1.3491
|1.3578
|318
|2004.12.27 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.3483
|1.3493
|1.3578
|319
|2004.12.27 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.3483
|1.3496
|1.3578
|320
|2004.12.27 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.3483
|1.3498
|1.3578
|321
|2004.12.27 16:10
|modify
|32
|0.10
|1.3483
|1.3499
|1.3578
|322
|2004.12.27 16:10
|modify
|32
|0.10
|1.3483
|1.3500
|1.3578
|323
|2004.12.27 16:13
|modify
|32
|0.10
|1.3483
|1.3502
|1.3578
|324
|2004.12.27 16:13
|modify
|32
|0.10
|1.3483
|1.3504
|1.3578
|325
|2004.12.27 16:13
|modify
|32
|0.10
|1.3483
|1.3505
|1.3578
|326
|2004.12.27 16:13
|modify
|32
|0.10
|1.3483
|1.3506
|1.3578
|327
|2004.12.27 16:13
|t/p
|32
|0.10
|1.3578
|1.3506
|1.3578
|93.76
|10546.38
|328
|2004.12.27 16:13
|buy stop
|33
|0.10
|1.3600
|1.3560
|1.3695
|329
|2004.12.27 16:53
|buy
|33
|0.10
|1.3600
|1.3560
|1.3695
|330
|2004.12.29 15:10
|s/l
|33
|0.10
|1.3560
|1.3560
|1.3695
|-41.24
|10505.14
|331
|2004.12.29 15:10
|buy stop
|34
|0.10
|1.3582
|1.3542
|1.3677
|332
|2004.12.29 15:42
|buy
|34
|0.10
|1.3582
|1.3542
|1.3677
|333
|2004.12.30 19:46
|modify
|34
|0.10
|1.3582
|1.3583
|1.3677
|334
|2004.12.30 19:46
|modify
|34
|0.10
|1.3582
|1.3584
|1.3677
|335
|2004.12.30 19:46
|modify
|34
|0.10
|1.3582
|1.3586
|1.3677
|336
|2004.12.30 19:46
|modify
|34
|0.10
|1.3582
|1.3587
|1.3677
|337
|2004.12.30 19:46
|modify
|34
|0.10
|1.3582
|1.3588
|1.3677
|338
|2004.12.30 19:47
|modify
|34
|0.10
|1.3582
|1.3589
|1.3677
|339
|2004.12.30 19:47
|modify
|34
|0.10
|1.3582
|1.3590
|1.3677
|340
|2004.12.30 19:47
|modify
|34
|0.10
|1.3582
|1.3591
|1.3677
|341
|2004.12.30 19:47
|modify
|34
|0.10
|1.3582
|1.3592
|1.3677
|342
|2004.12.31 02:32
|s/l
|34
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3677
|7.52
|10512.66
|343
|2004.12.31 02:32
|buy stop
|35
|0.10
|1.3613
|1.3573
|1.3708
|344
|2004.12.31 03:08
|buy
|35
|0.10
|1.3613
|1.3573
|1.3708
|345
|2004.12.31 17:35
|s/l
|35
|0.10
|1.3573
|1.3573
|1.3708
|-40.00
|10472.66
|346
|2004.12.31 17:35
|buy stop
|36
|0.10
|1.3595
|1.3555
|1.3690
|347
|2007.04.17 14:50
|buy
|36
|0.10
|1.3595
|1.3555
|1.3690
|348
|2007.04.17 18:22
|s/l
|36
|0.10
|1.3555
|1.3555
|1.3690
|-40.00
|10432.66
|349
|2007.04.17 18:22
|buy stop
|37
|0.10
|1.3577
|1.3537
|1.3672
|350
|2007.04.18 02:32
|buy
|37
|0.10
|1.3577
|1.3537
|1.3672
|351
|2007.04.25 08:33
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3578
|1.3672
|352
|2007.04.25 08:36
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3579
|1.3672
|353
|2007.04.25 08:36
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3580
|1.3672
|354
|2007.04.25 08:38
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3581
|1.3672
|355
|2007.04.25 08:38
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3582
|1.3672
|356
|2007.04.25 12:12
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3583
|1.3672
|357
|2007.04.25 12:12
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3584
|1.3672
|358
|2007.04.25 12:12
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3585
|1.3672
|359
|2007.04.25 12:41
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3586
|1.3672
|360
|2007.04.25 12:42
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3587
|1.3672
|361
|2007.04.25 12:46
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3588
|1.3672
|362
|2007.04.25 16:11
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3589
|1.3672
|363
|2007.04.25 16:12
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3591
|1.3672
|364
|2007.04.25 16:12
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3592
|1.3672
|365
|2007.04.25 16:14
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3593
|1.3672
|366
|2007.04.25 16:14
|modify
|37
|0.10
|1.3577
|1.3595
|1.3672
|367
|2007.04.26 13:33
|s/l
|37
|0.10
|1.3595
|1.3595
|1.3672
|11.80
|10444.46
|368
|2007.04.26 13:33
|buy stop
|38
|0.10
|1.3617
|1.3577
|1.3712
|369
|2007.04.27 10:13
|buy
|38
|0.10
|1.3617
|1.3577
|1.3712
|370
|2007.05.02 05:18
|s/l
|38
|0.10
|1.3577
|1.3577
|1.3712
|-41.86
|10402.60
|371
|2007.05.02 05:18
|buy stop
|39
|0.10
|1.3599
|1.3559
|1.3694
|372
|2007.05.02 15:17
|buy
|39
|0.10
|1.3599
|1.3559
|1.3694
|373
|2007.05.03 16:01
|s/l
|39
|0.10
|1.3559
|1.3559
|1.3694
|-41.86
|10360.74
|374
|2007.05.03 16:01
|buy stop
|40
|0.10
|1.3581
|1.3541
|1.3676
|375
|2007.05.04 14:31
|buy
|40
|0.10
|1.3581
|1.3541
|1.3676
|376
|2007.05.08 16:13
|s/l
|40
|0.10
|1.3541
|1.3541
|1.3676
|-41.24
|10319.50
|377
|2007.05.08 16:13
|sell stop
|41
|0.10
|1.3521
|1.3561
|1.3426
|378
|2007.05.08 16:17
|sell
|41
|0.10
|1.3521
|1.3561
|1.3426
|379
|2007.05.09 15:24
|s/l
|41
|0.10
|1.3561
|1.3561
|1.3426
|-39.95
|10279.55
|380
|2007.05.09 15:24
|sell stop
|42
|0.10
|1.3539
|1.3579
|1.3444
|381
|2007.05.09 20:18
|sell
|42
|0.10
|1.3539
|1.3579
|1.3444
|382
|2007.05.10 19:04
|modify
|42
|0.10
|1.3539
|1.3539
|1.3444
|383
|2007.05.10 19:04
|modify
|42
|0.10
|1.3539
|1.3536
|1.3444
|384
|2007.05.11 03:01
|modify
|42
|0.10
|1.3539
|1.3533
|1.3444
|385
|2007.05.14 00:06
|s/l
|42
|0.10
|1.3533
|1.3533
|1.3444
|6.25
|10285.80
|386
|2007.05.14 00:06
|sell stop
|43
|0.10
|1.3512
|1.3552
|1.3417
|387
|2007.05.16 18:03
|sell
|43
|0.10
|1.3512
|1.3552
|1.3417
|388
|2007.05.21 12:38
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3512
|1.3417
|389
|2007.05.21 12:38
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3511
|1.3417
|390
|2007.05.21 12:38
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3510
|1.3417
|391
|2007.05.21 12:38
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3509
|1.3417
|392
|2007.05.21 12:38
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3508
|1.3417
|393
|2007.05.21 14:20
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3507
|1.3417
|394
|2007.05.23 09:45
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3504
|1.3417
|395
|2007.05.23 09:45
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3503
|1.3417
|396
|2007.05.23 09:45
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3502
|1.3417
|397
|2007.05.23 09:45
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3501
|1.3417
|398
|2007.05.23 09:45
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3499
|1.3417
|399
|2007.05.23 09:45
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3498
|1.3417
|400
|2007.05.23 09:51
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3496
|1.3417
|401
|2007.05.23 09:51
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3495
|1.3417
|402
|2007.05.23 09:51
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3494
|1.3417
|403
|2007.05.23 09:51
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3493
|1.3417
|404
|2007.05.23 09:51
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3492
|1.3417
|405
|2007.05.23 09:51
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3491
|1.3417
|406
|2007.05.23 09:52
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3490
|1.3417
|407
|2007.05.23 10:06
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3489
|1.3417
|408
|2007.05.23 10:23
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3488
|1.3417
|409
|2007.05.23 10:26
|modify
|43
|0.10
|1.3512
|1.3487
|1.3417
|410
|2007.05.23 13:49
|s/l
|43
|0.10
|1.3487
|1.3487
|1.3417
|25.35
|10311.15
|411
|2007.05.23 13:49
|sell stop
|44
|0.10
|1.3465
|1.3505
|1.3370
|412
|2007.05.23 19:28
|sell
|44
|0.10
|1.3465
|1.3505
|1.3370
|413
|2007.05.29 14:06
|s/l
|44
|0.10
|1.3505
|1.3505
|1.3370
|-39.70
|10271.45
|414
|2007.05.29 14:06
|buy stop
|45
|0.10
|1.3531
|1.3491
|1.3626
|415
|2007.06.05 14:07
|buy
|45
|0.10
|1.3531
|1.3491
|1.3626
|416
|2007.06.06 17:14
|s/l
|45
|0.10
|1.3491
|1.3491
|1.3626
|-40.62
|10230.83
|417
|2007.06.06 17:14
|buy stop
|46
|0.10
|1.3513
|1.3473
|1.3608
|418
|2007.06.07 08:15
|buy
|46
|0.10
|1.3513
|1.3473
|1.3608
|419
|2007.06.07 12:19
|s/l
|46
|0.10
|1.3473
|1.3473
|1.3608
|-40.00
|10190.83
|420
|2007.06.07 12:19
|buy stop
|47
|0.10
|1.3494
|1.3454
|1.3589
|421
|2007.06.29 12:03
|buy
|47
|0.10
|1.3494
|1.3454
|1.3589
|422
|2007.07.02 09:38
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3495
|1.3589
|423
|2007.07.02 09:38
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3497
|1.3589
|424
|2007.07.02 09:38
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3498
|1.3589
|425
|2007.07.02 09:38
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3499
|1.3589
|426
|2007.07.02 09:38
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3500
|1.3589
|427
|2007.07.02 10:25
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3501
|1.3589
|428
|2007.07.02 10:27
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3502
|1.3589
|429
|2007.07.02 10:28
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3503
|1.3589
|430
|2007.07.02 10:28
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3504
|1.3589
|431
|2007.07.02 10:28
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3505
|1.3589
|432
|2007.07.02 10:28
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3506
|1.3589
|433
|2007.07.02 10:50
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3507
|1.3589
|434
|2007.07.02 10:51
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3508
|1.3589
|435
|2007.07.02 11:47
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3510
|1.3589
|436
|2007.07.02 11:47
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3511
|1.3589
|437
|2007.07.02 11:47
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3513
|1.3589
|438
|2007.07.02 11:56
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3514
|1.3589
|439
|2007.07.02 11:56
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3515
|1.3589
|440
|2007.07.02 12:01
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3516
|1.3589
|441
|2007.07.02 12:02
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3517
|1.3589
|442
|2007.07.02 12:14
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3518
|1.3589
|443
|2007.07.02 13:51
|modify
|47
|0.10
|1.3494
|1.3519
|1.3589
|444
|2007.07.02 13:52
|t/p
|47
|0.10
|1.3589
|1.3519
|1.3589
|94.38
|10285.21
|445
|2007.07.02 13:52
|buy stop
|48
|0.10
|1.3611
|1.3571
|1.3706
|446
|2007.07.02 16:11
|buy
|48
|0.10
|1.3611
|1.3571
|1.3706
|447
|2007.07.06 14:34
|s/l
|48
|0.10
|1.3571
|1.3571
|1.3706
|-43.72
|10241.49
|448
|2007.07.06 14:34
|buy stop
|49
|0.10
|1.3593
|1.3553
|1.3688
|449
|2007.07.06 14:59
|buy
|49
|0.10
|1.3593
|1.3553
|1.3688
|450
|2007.07.10 14:10
|modify
|49
|0.10
|1.3593
|1.3595
|1.3688
|451
|2007.07.10 14:12
|modify
|49
|0.10
|1.3593
|1.3596
|1.3688
|452
|2007.07.10 14:16
|modify
|49
|0.10
|1.3593
|1.3599
|1.3688
|453
|2007.07.10 14:16
|modify
|49
|0.10
|1.3593
|1.3600
|1.3688
|454
|2007.07.10 14:16
|modify
|49
|0.10
|1.3593
|1.3601
|1.3688
|455
|2007.07.10 14:16
|modify
|49
|0.10
|1.3593
|1.3603
|1.3688
|456
|2007.07.10 14:17
|modify
|49
|0.10
|1.3593
|1.3604
|1.3688
|457
|2007.07.10 14:17
|modify
|49
|0.10
|1.3593
|1.3606
|1.3688
|458
|2007.07.10 14:20
|modify
|49
|0.10
|1.3593
|1.3607
|1.3688
|459
|2007.07.10 15:15
|t/p
|49
|0.10
|1.3688
|1.3607
|1.3688
|93.76
|10335.25
|460
|2007.07.10 15:15
|buy stop
|50
|0.10
|1.3711
|1.3671
|1.3806
|461
|2007.07.10 15:48
|buy
|50
|0.10
|1.3711
|1.3671
|1.3806
|462
|2007.07.10 23:51
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3711
|1.3806
|463
|2007.07.10 23:51
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3712
|1.3806
|464
|2007.07.10 23:51
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3713
|1.3806
|465
|2007.07.10 23:51
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3714
|1.3806
|466
|2007.07.10 23:51
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3715
|1.3806
|467
|2007.07.12 09:33
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3716
|1.3806
|468
|2007.07.12 09:58
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3719
|1.3806
|469
|2007.07.12 09:58
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3721
|1.3806
|470
|2007.07.12 09:58
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3722
|1.3806
|471
|2007.07.12 10:53
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3723
|1.3806
|472
|2007.07.12 13:00
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3724
|1.3806
|473
|2007.07.12 13:02
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3725
|1.3806
|474
|2007.07.12 13:02
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3726
|1.3806
|475
|2007.07.13 14:35
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3727
|1.3806
|476
|2007.07.13 14:37
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3734
|1.3806
|477
|2007.07.13 14:37
|modify
|50
|0.10
|1.3711
|1.3735
|1.3806
|478
|2007.07.13 14:37
|t/p
|50
|0.10
|1.3806
|1.3735
|1.3806
|91.90
|10427.15
|479
|2007.07.13 14:37
|buy stop
|51
|0.10
|1.3829
|1.3789
|1.3924
|480
|2007.07.18 06:08
|buy
|51
|0.10
|1.3829
|1.3789
|1.3924
|481
|2007.07.18 09:46
|s/l
|51
|0.10
|1.3789
|1.3789
|1.3924
|-40.00
|10387.15
|482
|2007.07.18 09:46
|buy stop
|52
|0.10
|1.3811
|1.3771
|1.3906
|483
|2007.07.18 16:45
|buy
|52
|0.10
|1.3811
|1.3771
|1.3906
|484
|2007.07.25 09:54
|s/l
|52
|0.10
|1.3771
|1.3771
|1.3906
|-44.34
|10342.81
|485
|2007.07.25 09:54
|buy stop
|53
|0.10
|1.3793
|1.3753
|1.3888
|486
|2007.08.03 18:10
|buy
|53
|0.10
|1.3793
|1.3753
|1.3888
|487
|2007.08.07 17:42
|s/l
|53
|0.10
|1.3753
|1.3753
|1.3888
|-41.24
|10301.57
|488
|2007.08.07 17:42
|buy stop
|54
|0.10
|1.3774
|1.3734
|1.3869
|489
|2007.08.08 12:47
|buy
|54
|0.10
|1.3774
|1.3734
|1.3869
|490
|2007.08.09 12:38
|s/l
|54
|0.10
|1.3734
|1.3734
|1.3869
|-41.86
|10259.71
|491
|2007.08.09 12:38
|buy stop
|55
|0.10
|1.3756
|1.3716
|1.3851
|492
|2007.09.07 14:32
|buy
|55
|0.10
|1.3756
|1.3716
|1.3851
|493
|2007.09.11 12:50
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3756
|1.3851
|494
|2007.09.11 12:50
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3757
|1.3851
|495
|2007.09.11 12:50
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3758
|1.3851
|496
|2007.09.11 12:52
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3759
|1.3851
|497
|2007.09.11 15:03
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3760
|1.3851
|498
|2007.09.11 15:03
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3761
|1.3851
|499
|2007.09.11 15:05
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3762
|1.3851
|500
|2007.09.11 15:05
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3763
|1.3851
|501
|2007.09.11 15:27
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3765
|1.3851
|502
|2007.09.11 15:29
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3766
|1.3851
|503
|2007.09.11 15:29
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3768
|1.3851
|504
|2007.09.11 15:29
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3769
|1.3851
|505
|2007.09.11 17:01
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3770
|1.3851
|506
|2007.09.11 17:01
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3771
|1.3851
|507
|2007.09.11 17:01
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3772
|1.3851
|508
|2007.09.11 17:01
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3773
|1.3851
|509
|2007.09.11 17:02
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3774
|1.3851
|510
|2007.09.11 17:02
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3775
|1.3851
|511
|2007.09.11 17:02
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3777
|1.3851
|512
|2007.09.12 07:20
|modify
|55
|0.10
|1.3756
|1.3778
|1.3851
|513
|2007.09.12 07:20
|t/p
|55
|0.10
|1.3851
|1.3778
|1.3851
|93.14
|10352.85
|514
|2007.09.12 07:20
|buy stop
|56
|0.10
|1.3874
|1.3834
|1.3969
|515
|2007.09.12 07:22
|buy
|56
|0.10
|1.3874
|1.3834
|1.3969
|516
|2007.09.18 08:20
|s/l
|56
|0.10
|1.3834
|1.3834
|1.3969
|-43.72
|10309.13
|517
|2007.09.18 08:20
|buy stop
|57
|0.10
|1.3855
|1.3815
|1.3950
|518
|2007.09.18 09:29
|buy
|57
|0.10
|1.3855
|1.3815
|1.3950
|519
|2007.09.18 20:16
|modify
|57
|0.10
|1.3855
|1.3856
|1.3950
|520
|2007.09.18 20:16
|modify
|57
|0.10
|1.3855
|1.3861
|1.3950
|521
|2007.09.18 20:16
|modify
|57
|0.10
|1.3855
|1.3868
|1.3950
|522
|2007.09.18 20:16
|modify
|57
|0.10
|1.3855
|1.3870
|1.3950
|523
|2007.09.18 20:16
|modify
|57
|0.10
|1.3855
|1.3875
|1.3950
|524
|2007.09.18 20:16
|t/p
|57
|0.10
|1.3950
|1.3875
|1.3950
|95.00
|10404.13
|525
|2007.09.18 20:16
|buy stop
|58
|0.10
|1.3973
|1.3933
|1.4068
|526
|2007.09.18 20:35
|buy
|58
|0.10
|1.3973
|1.3933
|1.4068
|527
|2007.09.20 09:20
|modify
|58
|0.10
|1.3973
|1.3974
|1.4068
|528
|2007.09.20 09:20
|modify
|58
|0.10
|1.3973
|1.3975
|1.4068
|529
|2007.09.20 09:20
|modify
|58
|0.10
|1.3973
|1.3976
|1.4068
|530
|2007.09.20 09:20
|modify
|58
|0.10
|1.3973
|1.3977
|1.4068
|531
|2007.09.20 09:21
|modify
|58
|0.10
|1.3973
|1.3978
|1.4068
|532
|2007.09.20 09:22
|modify
|58
|0.10
|1.3973
|1.3980
|1.4068
|533
|2007.09.20 09:22
|modify
|58
|0.10
|1.3973
|1.3981
|1.4068
|534
|2007.09.20 09:22
|modify
|58
|0.10
|1.3973
|1.3982
|1.4068
|535
|2007.09.20 09:23
|modify
|58
|0.10
|1.3973
|1.3985
|1.4068
|536
|2007.09.20 09:23
|modify
|58
|0.10
|1.3973
|1.3987
|1.4068
|537
|2007.09.20 09:23
|modify
|58
|0.10
|1.3973
|1.3990
|1.4068
|538
|2007.09.20 09:24
|modify
|58
|0.10
|1.3973
|1.3995
|1.4068
|539
|2007.09.20 16:27
|modify
|58
|0.10
|1.3973
|1.3996
|1.4068
|540
|2007.09.20 16:27
|t/p
|58
|0.10
|1.4068
|1.3996
|1.4068
|92.52
|10496.65
|541
|2007.09.20 16:27
|buy stop
|59
|0.10
|1.4090
|1.4050
|1.4185
|542
|2007.09.20 17:13
|buy
|59
|0.10
|1.4090
|1.4050
|1.4185
|543
|2007.09.21 12:12
|s/l
|59
|0.10
|1.4050
|1.4050
|1.4185
|-40.62
|10456.03
|544
|2007.09.21 12:12
|buy stop
|60
|0.10
|1.4072
|1.4032
|1.4167
|545
|2007.09.21 15:20
|buy
|60
|0.10
|1.4072
|1.4032
|1.4167
|546
|2007.09.25 16:00
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4073
|1.4167
|547
|2007.09.25 16:00
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4075
|1.4167
|548
|2007.09.25 16:00
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4077
|1.4167
|549
|2007.09.25 16:00
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4080
|1.4167
|550
|2007.09.25 16:00
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4082
|1.4167
|551
|2007.09.25 16:00
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4084
|1.4167
|552
|2007.09.26 01:18
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4085
|1.4167
|553
|2007.09.26 01:18
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4087
|1.4167
|554
|2007.09.26 01:19
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4088
|1.4167
|555
|2007.09.26 01:22
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4090
|1.4167
|556
|2007.09.26 01:23
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4091
|1.4167
|557
|2007.09.27 08:50
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4092
|1.4167
|558
|2007.09.27 08:50
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4093
|1.4167
|559
|2007.09.27 08:50
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4094
|1.4167
|560
|2007.09.27 13:13
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4095
|1.4167
|561
|2007.09.27 13:13
|modify
|60
|0.10
|1.4072
|1.4096
|1.4167
|562
|2007.09.27 13:21
|t/p
|60
|0.10
|1.4167
|1.4096
|1.4167
|91.28
|10547.31
|563
|2007.09.27 13:21
|buy stop
|61
|0.10
|1.4190
|1.4150
|1.4285
|564
|2007.09.27 14:24
|buy
|61
|0.10
|1.4190
|1.4150
|1.4285
|565
|2007.09.27 16:24
|s/l
|61
|0.10
|1.4150
|1.4150
|1.4285
|-40.00
|10507.31
|566
|2007.09.27 16:24
|buy stop
|62
|0.10
|1.4171
|1.4131
|1.4266
|567
|2007.09.28 03:03
|buy
|62
|0.10
|1.4171
|1.4131
|1.4266
|568
|2007.09.28 18:29
|modify
|62
|0.10
|1.4171
|1.4171
|1.4266
|569
|2007.09.28 19:16
|modify
|62
|0.10
|1.4171
|1.4172
|1.4266
|570
|2007.09.28 19:17
|modify
|62
|0.10
|1.4171
|1.4173
|1.4266
|571
|2007.09.28 19:20
|modify
|62
|0.10
|1.4171
|1.4174
|1.4266
|572
|2007.09.28 19:20
|modify
|62
|0.10
|1.4171
|1.4175
|1.4266
|573
|2007.09.28 19:20
|modify
|62
|0.10
|1.4171
|1.4176
|1.4266
|574
|2007.09.28 19:26
|modify
|62
|0.10
|1.4171
|1.4177
|1.4266
|575
|2007.09.28 19:29
|modify
|62
|0.10
|1.4171
|1.4178
|1.4266
|576
|2007.09.28 19:41
|modify
|62
|0.10
|1.4171
|1.4180
|1.4266
|577
|2007.09.28 19:41
|modify
|62
|0.10
|1.4171
|1.4182
|1.4266
|578
|2007.09.28 19:42
|modify
|62
|0.10
|1.4171
|1.4184
|1.4266
|579
|2007.09.28 19:43
|modify
|62
|0.10
|1.4171
|1.4190
|1.4266
|580
|2007.09.28 19:43
|modify
|62
|0.10
|1.4171
|1.4194
|1.4266
|581
|2007.09.28 19:43
|t/p
|62
|0.10
|1.4266
|1.4194
|1.4266
|95.00
|10602.31
|582
|2007.09.28 19:43
|buy stop
|63
|0.10
|1.4290
|1.4250
|1.4385
|583
|2007.10.18 14:05
|buy
|63
|0.10
|1.4290
|1.4250
|1.4385
|584
|2007.10.19 16:40
|s/l
|63
|0.10
|1.4250
|1.4250
|1.4385
|-40.62
|10561.69
|585
|2007.10.19 16:40
|buy stop
|64
|0.10
|1.4271
|1.4231
|1.4366
|586
|2007.10.19 19:46
|buy
|64
|0.10
|1.4271
|1.4231
|1.4366
|587
|2007.10.22 01:35
|modify
|64
|0.10
|1.4271
|1.4273
|1.4366
|588
|2007.10.22 01:36
|modify
|64
|0.10
|1.4271
|1.4274
|1.4366
|589
|2007.10.22 01:36
|modify
|64
|0.10
|1.4271
|1.4275
|1.4366
|590
|2007.10.22 01:38
|modify
|64
|0.10
|1.4271
|1.4276
|1.4366
|591
|2007.10.22 01:45
|modify
|64
|0.10
|1.4271
|1.4278
|1.4366
|592
|2007.10.22 11:54
|s/l
|64
|0.10
|1.4278
|1.4278
|1.4366
|6.38
|10568.07
|593
|2007.10.22 11:54
|buy stop
|65
|0.10
|1.4298
|1.4258
|1.4393
|594
|2007.10.25 12:05
|buy
|65
|0.10
|1.4298
|1.4258
|1.4393
|595
|2007.10.26 08:38
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4299
|1.4393
|596
|2007.10.26 08:38
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4300
|1.4393
|597
|2007.10.26 08:38
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4301
|1.4393
|598
|2007.10.26 08:38
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4302
|1.4393
|599
|2007.10.26 08:38
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4303
|1.4393
|600
|2007.10.26 10:29
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4304
|1.4393
|601
|2007.10.26 14:14
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4309
|1.4393
|602
|2007.10.26 14:14
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4310
|1.4393
|603
|2007.10.26 14:14
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4312
|1.4393
|604
|2007.10.26 14:14
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4313
|1.4393
|605
|2007.10.26 14:14
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4316
|1.4393
|606
|2007.10.26 14:31
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4317
|1.4393
|607
|2007.10.26 16:53
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4320
|1.4393
|608
|2007.10.26 16:53
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4321
|1.4393
|609
|2007.10.26 17:48
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4322
|1.4393
|610
|2007.10.26 22:45
|modify
|65
|0.10
|1.4298
|1.4323
|1.4393
|611
|2007.10.26 22:58
|t/p
|65
|0.10
|1.4393
|1.4323
|1.4393
|94.38
|10662.45
|612
|2007.10.26 22:58
|buy stop
|66
|0.10
|1.4415
|1.4375
|1.4510
|613
|2007.10.29 06:00
|buy
|66
|0.10
|1.4415
|1.4375
|1.4510
|614
|2007.10.30 08:08
|s/l
|66
|0.10
|1.4375
|1.4375
|1.4510
|-40.62
|10621.83
|615
|2007.10.30 08:08
|buy stop
|67
|0.10
|1.4397
|1.4357
|1.4492
|616
|2007.10.30 08:31
|buy
|67
|0.10
|1.4397
|1.4357
|1.4492
|617
|2007.10.31 16:59
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4398
|1.4492
|618
|2007.10.31 17:03
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4399
|1.4492
|619
|2007.10.31 17:03
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4400
|1.4492
|620
|2007.10.31 17:03
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4401
|1.4492
|621
|2007.10.31 19:20
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4402
|1.4492
|622
|2007.10.31 19:40
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4403
|1.4492
|623
|2007.10.31 19:40
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4404
|1.4492
|624
|2007.10.31 19:40
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4405
|1.4492
|625
|2007.10.31 19:40
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4406
|1.4492
|626
|2007.10.31 19:40
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4407
|1.4492
|627
|2007.10.31 19:42
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4409
|1.4492
|628
|2007.10.31 19:42
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4410
|1.4492
|629
|2007.10.31 19:42
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4411
|1.4492
|630
|2007.10.31 19:42
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4412
|1.4492
|631
|2007.10.31 19:42
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4413
|1.4492
|632
|2007.10.31 19:42
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4414
|1.4492
|633
|2007.10.31 19:42
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4415
|1.4492
|634
|2007.10.31 19:42
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4416
|1.4492
|635
|2007.10.31 19:43
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4417
|1.4492
|636
|2007.10.31 19:43
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4418
|1.4492
|637
|2007.10.31 19:43
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4419
|1.4492
|638
|2007.10.31 19:43
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4420
|1.4492
|639
|2007.10.31 19:44
|modify
|67
|0.10
|1.4397
|1.4421
|1.4492
|640
|2007.10.31 19:44
|t/p
|67
|0.10
|1.4492
|1.4421
|1.4492
|94.38
|10716.21
|641
|2007.10.31 19:44
|buy stop
|68
|0.10
|1.4514
|1.4474
|1.4609
|642
|2007.11.02 13:41
|buy
|68
|0.10
|1.4514
|1.4474
|1.4609
|643
|2007.11.02 13:54
|s/l
|68
|0.10
|1.4474
|1.4474
|1.4609
|-40.00
|10676.21
|644
|2007.11.02 13:54
|buy stop
|69
|0.10
|1.4496
|1.4456
|1.4591
|645
|2007.11.02 14:08
|buy
|69
|0.10
|1.4496
|1.4456
|1.4591
|646
|2007.11.05 09:20
|s/l
|69
|0.10
|1.4456
|1.4456
|1.4591
|-40.62
|10635.59
|647
|2007.11.05 09:20
|buy stop
|70
|0.10
|1.4478
|1.4438
|1.4573
|648
|2007.11.05 14:01
|buy
|70
|0.10
|1.4478
|1.4438
|1.4573
|649
|2007.11.06 12:45
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4478
|1.4573
|650
|2007.11.06 12:45
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4480
|1.4573
|651
|2007.11.06 12:45
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4482
|1.4573
|652
|2007.11.06 12:46
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4483
|1.4573
|653
|2007.11.06 12:46
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4484
|1.4573
|654
|2007.11.06 14:59
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4486
|1.4573
|655
|2007.11.06 14:59
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4487
|1.4573
|656
|2007.11.06 14:59
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4488
|1.4573
|657
|2007.11.06 14:59
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4489
|1.4573
|658
|2007.11.06 14:59
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4491
|1.4573
|659
|2007.11.06 15:05
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4492
|1.4573
|660
|2007.11.06 15:05
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4494
|1.4573
|661
|2007.11.06 15:05
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4495
|1.4573
|662
|2007.11.06 15:06
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4496
|1.4573
|663
|2007.11.06 15:07
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4498
|1.4573
|664
|2007.11.06 15:09
|modify
|70
|0.10
|1.4478
|1.4499
|1.4573
|665
|2007.11.07 03:26
|t/p
|70
|0.10
|1.4573
|1.4499
|1.4573
|93.76
|10729.35
|666
|2007.11.07 03:26
|buy stop
|71
|0.10
|1.4597
|1.4557
|1.4692
|667
|2007.11.07 03:28
|buy
|71
|0.10
|1.4597
|1.4557
|1.4692
|668
|2007.11.07 10:14
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4598
|1.4692
|669
|2007.11.07 10:14
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4600
|1.4692
|670
|2007.11.07 10:15
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4603
|1.4692
|671
|2007.11.07 10:15
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4604
|1.4692
|672
|2007.11.07 10:15
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4605
|1.4692
|673
|2007.11.07 10:15
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4607
|1.4692
|674
|2007.11.07 10:15
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4608
|1.4692
|675
|2007.11.07 10:15
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4611
|1.4692
|676
|2007.11.07 10:20
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4613
|1.4692
|677
|2007.11.07 10:20
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4615
|1.4692
|678
|2007.11.07 10:21
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4616
|1.4692
|679
|2007.11.07 10:21
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4618
|1.4692
|680
|2007.11.07 10:21
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4619
|1.4692
|681
|2007.11.07 10:21
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4620
|1.4692
|682
|2007.11.07 10:21
|modify
|71
|0.10
|1.4597
|1.4621
|1.4692
|683
|2007.11.07 10:21
|t/p
|71
|0.10
|1.4692
|1.4621
|1.4692
|95.00
|10824.35
|684
|2007.11.07 10:21
|buy stop
|72
|0.10
|1.4714
|1.4674
|1.4809
|685
|2007.11.07 14:04
|buy
|72
|0.10
|1.4714
|1.4674
|1.4809
|686
|2007.11.07 15:44
|s/l
|72
|0.10
|1.4674
|1.4674
|1.4809
|-40.00
|10784.35
|687
|2007.11.07 15:44
|buy stop
|73
|0.10
|1.4696
|1.4656
|1.4791
|688
|2007.11.08 16:02
|buy
|73
|0.10
|1.4696
|1.4656
|1.4791
|689
|2007.11.08 20:44
|s/l
|73
|0.10
|1.4656
|1.4656
|1.4791
|-40.00
|10744.35
|690
|2007.11.08 20:44
|buy stop
|74
|0.10
|1.4678
|1.4638
|1.4773
|691
|2007.11.08 21:55
|buy
|74
|0.10
|1.4678
|1.4638
|1.4773
|692
|2007.11.09 11:22
|modify
|74
|0.10
|1.4678
|1.4678
|1.4773
|693
|2007.11.09 11:22
|modify
|74
|0.10
|1.4678
|1.4679
|1.4773
|694
|2007.11.09 11:22
|modify
|74
|0.10
|1.4678
|1.4680
|1.4773
|695
|2007.11.09 11:24
|modify
|74
|0.10
|1.4678
|1.4681
|1.4773
|696
|2007.11.09 12:33
|s/l
|74
|0.10
|1.4681
|1.4681
|1.4773
|2.38
|10746.73
|697
|2007.11.09 12:33
|buy stop
|75
|0.10
|1.4703
|1.4663
|1.4798
|698
|2007.11.14 11:48
|buy
|75
|0.10
|1.4703
|1.4663
|1.4798
|699
|2007.11.14 17:40
|s/l
|75
|0.10
|1.4663
|1.4663
|1.4798
|-40.00
|10706.73
|700
|2007.11.14 17:40
|buy stop
|76
|0.10
|1.4683
|1.4643
|1.4778
|701
|2007.11.15 07:18
|buy
|76
|0.10
|1.4683
|1.4643
|1.4778
|702
|2007.11.15 10:08
|s/l
|76
|0.10
|1.4643
|1.4643
|1.4778
|-40.00
|10666.73
|703
|2007.11.15 10:08
|buy stop
|77
|0.10
|1.4664
|1.4624
|1.4759
|704
|2007.11.16 15:18
|buy
|77
|0.10
|1.4664
|1.4624
|1.4759
|705
|2007.11.16 16:31
|s/l
|77
|0.10
|1.4624
|1.4624
|1.4759
|-40.00
|10626.73
|706
|2007.11.16 16:31
|buy stop
|78
|0.10
|1.4645
|1.4605
|1.4740
|707
|2007.11.16 17:19
|buy
|78
|0.10
|1.4645
|1.4605
|1.4740
|708
|2007.11.20 08:31
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4645
|1.4740
|709
|2007.11.20 08:32
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4646
|1.4740
|710
|2007.11.20 08:32
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4648
|1.4740
|711
|2007.11.20 08:32
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4651
|1.4740
|712
|2007.11.20 08:32
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4653
|1.4740
|713
|2007.11.20 08:32
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4655
|1.4740
|714
|2007.11.20 08:32
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4656
|1.4740
|715
|2007.11.20 08:32
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4658
|1.4740
|716
|2007.11.20 08:32
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4660
|1.4740
|717
|2007.11.20 08:41
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4662
|1.4740
|718
|2007.11.20 08:41
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4663
|1.4740
|719
|2007.11.20 08:41
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4665
|1.4740
|720
|2007.11.20 08:42
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4666
|1.4740
|721
|2007.11.20 08:42
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4667
|1.4740
|722
|2007.11.20 08:42
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4668
|1.4740
|723
|2007.11.20 08:42
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4669
|1.4740
|724
|2007.11.20 08:42
|modify
|78
|0.10
|1.4645
|1.4670
|1.4740
|725
|2007.11.20 09:02
|t/p
|78
|0.10
|1.4740
|1.4670
|1.4740
|93.76
|10720.49
|726
|2007.11.20 09:02
|buy stop
|79
|0.10
|1.4762
|1.4722
|1.4857
|727
|2007.11.20 09:08
|buy
|79
|0.10
|1.4762
|1.4722
|1.4857
|728
|2007.11.20 22:38
|modify
|79
|0.10
|1.4762
|1.4769
|1.4857
|729
|2007.11.20 22:38
|modify
|79
|0.10
|1.4762
|1.4771
|1.4857
|730
|2007.11.20 22:38
|modify
|79
|0.10
|1.4762
|1.4772
|1.4857
|731
|2007.11.20 22:38
|modify
|79
|0.10
|1.4762
|1.4773
|1.4857
|732
|2007.11.20 22:38
|modify
|79
|0.10
|1.4762
|1.4774
|1.4857
|733
|2007.11.20 22:38
|modify
|79
|0.10
|1.4762
|1.4775
|1.4857
|734
|2007.11.20 22:42
|modify
|79
|0.10
|1.4762
|1.4776
|1.4857
|735
|2007.11.20 22:42
|modify
|79
|0.10
|1.4762
|1.4778
|1.4857
|736
|2007.11.20 22:42
|modify
|79
|0.10
|1.4762
|1.4779
|1.4857
|737
|2007.11.20 22:42
|modify
|79
|0.10
|1.4762
|1.4781
|1.4857
|738
|2007.11.21 07:28
|modify
|79
|0.10
|1.4762
|1.4782
|1.4857
|739
|2007.11.21 07:35
|modify
|79
|0.10
|1.4762
|1.4784
|1.4857
|740
|2007.11.21 09:44
|s/l
|79
|0.10
|1.4784
|1.4784
|1.4857
|21.38
|10741.87
|741
|2007.11.21 09:44
|buy stop
|80
|0.10
|1.4806
|1.4766
|1.4901
|742
|2007.11.21 10:08
|buy
|80
|0.10
|1.4806
|1.4766
|1.4901
|743
|2007.11.23 02:20
|modify
|80
|0.10
|1.4806
|1.4806
|1.4901
|744
|2007.11.23 02:20
|modify
|80
|0.10
|1.4806
|1.4807
|1.4901
|745
|2007.11.23 02:20
|modify
|80
|0.10
|1.4806
|1.4808
|1.4901
|746
|2007.11.23 02:20
|modify
|80
|0.10
|1.4806
|1.4809
|1.4901
|747
|2007.11.23 02:20
|modify
|80
|0.10
|1.4806
|1.4810
|1.4901
|748
|2007.11.23 02:20
|modify
|80
|0.10
|1.4806
|1.4813
|1.4901
|749
|2007.11.23 02:20
|modify
|80
|0.10
|1.4806
|1.4818
|1.4901
|750
|2007.11.23 02:20
|modify
|80
|0.10
|1.4806
|1.4819
|1.4901
|751
|2007.11.23 02:20
|modify
|80
|0.10
|1.4806
|1.4823
|1.4901
|752
|2007.11.23 02:20
|modify
|80
|0.10
|1.4806
|1.4827
|1.4901
|753
|2007.11.23 02:20
|modify
|80
|0.10
|1.4806
|1.4828
|1.4901
|754
|2007.11.23 02:20
|t/p
|80
|0.10
|1.4901
|1.4828
|1.4901
|92.52
|10834.39
|755
|2007.11.23 02:20
|buy stop
|81
|0.10
|1.4923
|1.4883
|1.5018
|756
|2007.11.23 02:51
|buy
|81
|0.10
|1.4923
|1.4883
|1.5018
|757
|2007.11.23 09:13
|s/l
|81
|0.10
|1.4883
|1.4883
|1.5018
|-40.00
|10794.39
|758
|2007.11.23 09:13
|buy stop
|82
|0.10
|1.4905
|1.4865
|1.5000
|759
|2007.11.27 14:30
|buy
|82
|0.10
|1.4905
|1.4865
|1.5000
|760
|2007.11.27 15:07
|s/l
|82
|0.10
|1.4865
|1.4865
|1.5000
|-40.00
|10754.39
|761
|2007.11.27 15:07
|buy stop
|83
|0.10
|1.4886
|1.4846
|1.4981