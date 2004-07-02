Strategy Tester Report
OILFXMACDv001[1]
(Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.07.01 00:00 - 2007.12.24 18:30 (2004.07.01 - 2008.01.09)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic_number=772188; Take_Profit=95; Stop_Loss=40; TrailingStop=70; Lots=0.1; Gap=20; Slippage=3; Duration=0; MACD_Setup=(NULL); Fast_EMA1=12; Slow_EMA1=18; Signal1=15; Trigger1=0.0007; Fast_EMA2=40; Slow_EMA2=104; Signal2=36; Trigger2=0; CloseNReverse=false;
Bars in test43549Ticks modelled4514858Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit754.39Gross profit2628.14Gross loss-1873.75
Profit factor1.40Expected payoff9.20
Absolute drawdown57.20Maximal drawdown404.31 (3.82%)Relative drawdown3.82% (404.31)
Total trades82Short positions (won %)5 (40.00%)Long positions (won %)77 (44.16%)
Profit trades (% of total)36 (43.90%)Loss trades (% of total)46 (56.10%)
Largestprofit trade95.00loss trade-44.34
Averageprofit trade73.00loss trade-40.73
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (373.18)consecutive losses (loss in money)5 (-200.62)
Maximalconsecutive profit (count of wins)373.18 (4)consecutive loss (count of losses)-200.62 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.02 15:00buy stop10.101.22891.22491.2384
22004.07.02 15:27buy10.101.22891.22491.2384
32004.07.07 07:54modify10.101.22891.22911.2384
42004.07.07 07:54modify10.101.22891.22921.2384
52004.07.07 07:54modify10.101.22891.22931.2384
62004.07.07 07:54modify10.101.22891.22941.2384
72004.07.07 07:54modify10.101.22891.22961.2384
82004.07.07 08:00modify10.101.22891.22971.2384
92004.07.07 08:01modify10.101.22891.22981.2384
102004.07.07 08:06modify10.101.22891.22991.2384
112004.07.07 11:27modify10.101.22891.23001.2384
122004.07.07 11:27modify10.101.22891.23011.2384
132004.07.07 11:28modify10.101.22891.23021.2384
142004.07.07 11:28modify10.101.22891.23031.2384
152004.07.07 11:28modify10.101.22891.23041.2384
162004.07.07 11:28modify10.101.22891.23051.2384
172004.07.07 11:28modify10.101.22891.23061.2384
182004.07.07 16:10modify10.101.22891.23081.2384
192004.07.07 16:17modify10.101.22891.23091.2384
202004.07.07 16:17modify10.101.22891.23101.2384
212004.07.07 16:17modify10.101.22891.23111.2384
222004.07.07 16:18modify10.101.22891.23121.2384
232004.07.07 17:48modify10.101.22891.23131.2384
242004.07.07 17:48t/p10.101.23841.23131.238493.1410093.14
252004.07.07 17:48buy stop20.101.24061.23661.2501
262004.07.08 16:12buy20.101.24061.23661.2501
272004.07.13 02:58s/l20.101.23661.23661.2501-41.8610051.28
282004.07.13 02:58buy stop30.101.23871.23471.2482
292004.07.13 03:18buy30.101.23871.23471.2482
302004.07.13 07:27s/l30.101.23471.23471.2482-40.0010011.28
312004.07.13 07:27buy stop40.101.23691.23291.2464
322004.07.13 08:36buy40.101.23691.23291.2464
332004.07.13 14:41s/l40.101.23291.23291.2464-40.009971.28
342004.07.13 14:41buy stop50.101.23511.23111.2446
352004.07.14 09:15buy50.101.23511.23111.2446
362004.07.16 15:25modify50.101.23511.23521.2446
372004.07.16 15:25modify50.101.23511.23531.2446
382004.07.16 15:25modify50.101.23511.23541.2446
392004.07.16 15:25modify50.101.23511.23551.2446
402004.07.16 15:25modify50.101.23511.23561.2446
412004.07.16 15:25modify50.101.23511.23571.2446
422004.07.16 15:25modify50.101.23511.23581.2446
432004.07.16 15:25modify50.101.23511.23591.2446
442004.07.16 15:25modify50.101.23511.23601.2446
452004.07.16 15:26modify50.101.23511.23611.2446
462004.07.16 15:26modify50.101.23511.23621.2446
472004.07.16 15:26modify50.101.23511.23631.2446
482004.07.16 15:52modify50.101.23511.23641.2446
492004.07.16 15:53modify50.101.23511.23651.2446
502004.07.16 15:53modify50.101.23511.23661.2446
512004.07.16 15:53modify50.101.23511.23671.2446
522004.07.16 15:53modify50.101.23511.23681.2446
532004.07.16 15:53modify50.101.23511.23691.2446
542004.07.16 15:53modify50.101.23511.23701.2446
552004.07.16 15:53modify50.101.23511.23711.2446
562004.07.16 15:54modify50.101.23511.23721.2446
572004.07.16 15:55modify50.101.23511.23731.2446
582004.07.16 15:56modify50.101.23511.23741.2446
592004.07.16 15:57modify50.101.23511.23751.2446
602004.07.16 15:57t/p50.101.24461.23751.244692.5210063.80
612004.07.16 15:57buy stop60.101.24681.24281.2563
622004.10.15 14:41buy60.101.24681.24281.2563
632004.10.20 09:21modify60.101.24681.24711.2563
642004.10.20 09:21modify60.101.24681.24721.2563
652004.10.20 09:21modify60.101.24681.24761.2563
662004.10.20 09:21modify60.101.24681.24781.2563
672004.10.20 09:21modify60.101.24681.24811.2563
682004.10.20 09:22modify60.101.24681.24851.2563
692004.10.20 09:53modify60.101.24681.24871.2563
702004.10.20 09:53modify60.101.24681.24891.2563
712004.10.20 09:54modify60.101.24681.24911.2563
722004.10.20 09:54t/p60.101.25631.24911.256393.1410156.94
732004.10.20 09:54buy stop70.101.25851.25451.2680
742004.10.20 10:14buy70.101.25851.25451.2680
752004.10.22 13:57modify70.101.25851.25861.2680
762004.10.22 21:50modify70.101.25851.25881.2680
772004.10.22 21:50modify70.101.25851.25921.2680
782004.10.22 21:50modify70.101.25851.25951.2680
792004.10.22 21:50modify70.101.25851.25971.2680
802004.10.22 21:50modify70.101.25851.26001.2680
812004.10.22 21:50modify70.101.25851.26021.2680
822004.10.22 21:57modify70.101.25851.26031.2680
832004.10.22 21:57modify70.101.25851.26041.2680
842004.10.22 21:57modify70.101.25851.26071.2680
852004.10.22 21:57modify70.101.25851.26091.2680
862004.10.22 21:57t/p70.101.26801.26091.268092.5210249.46
872004.10.22 21:57buy stop80.101.27031.26631.2798
882004.10.25 00:00buy80.101.27031.26631.2798
892004.10.25 02:35modify80.101.27031.27061.2798
902004.10.25 03:07modify80.101.27031.27071.2798
912004.10.25 03:07modify80.101.27031.27081.2798
922004.10.25 03:08modify80.101.27031.27101.2798
932004.10.25 03:08modify80.101.27031.27121.2798
942004.10.25 03:08modify80.101.27031.27131.2798
952004.10.25 03:08modify80.101.27031.27141.2798
962004.10.25 03:11modify80.101.27031.27161.2798
972004.10.25 03:14modify80.101.27031.27171.2798
982004.10.25 03:14modify80.101.27031.27181.2798
992004.10.25 03:16modify80.101.27031.27211.2798
1002004.10.25 10:02modify80.101.27031.27221.2798
1012004.10.25 10:02modify80.101.27031.27231.2798
1022004.10.25 10:03modify80.101.27031.27241.2798
1032004.10.25 10:08modify80.101.27031.27251.2798
1042004.10.25 11:01t/p80.101.27981.27251.279895.0010344.46
1052004.10.25 11:01buy stop90.101.28201.27801.2915
1062004.10.25 11:43buy90.101.28201.27801.2915
1072004.10.25 13:54s/l90.101.27801.27801.2915-40.0010304.46
1082004.10.25 13:54buy stop100.101.28021.27621.2897
1092004.10.25 18:40buy100.101.28021.27621.2897
1102004.10.26 17:04s/l100.101.27621.27621.2897-40.6210263.84
1112004.10.26 17:04buy stop110.101.27831.27431.2878
1122004.10.27 12:27buy110.101.27831.27431.2878
1132004.10.27 17:03s/l110.101.27431.27431.2878-40.0010223.84
1142004.10.27 17:03buy stop120.101.27641.27241.2859
1152004.10.28 17:55buy120.101.27641.27241.2859
1162004.10.28 19:59s/l120.101.27241.27241.2859-40.0010183.84
1172004.10.28 19:59sell stop130.101.27031.27431.2608
1182004.11.02 08:45sell130.101.27031.27431.2608
1192004.11.02 22:57s/l130.101.27431.27431.2608-40.0010143.84
1202004.11.02 22:57buy stop140.101.27631.27231.2858
1212004.11.03 13:30buy140.101.27631.27231.2858
1222004.11.04 07:25modify140.101.27631.27631.2858
1232004.11.04 07:25modify140.101.27631.27651.2858
1242004.11.04 07:26modify140.101.27631.27671.2858
1252004.11.04 07:26modify140.101.27631.27681.2858
1262004.11.04 07:46modify140.101.27631.27701.2858
1272004.11.04 07:46modify140.101.27631.27731.2858
1282004.11.04 07:48modify140.101.27631.27741.2858
1292004.11.04 07:48modify140.101.27631.27751.2858
1302004.11.04 11:40modify140.101.27631.27761.2858
1312004.11.04 11:40modify140.101.27631.27771.2858
1322004.11.04 11:40modify140.101.27631.27781.2858
1332004.11.04 11:40modify140.101.27631.27791.2858
1342004.11.04 11:40modify140.101.27631.27811.2858
1352004.11.04 12:01modify140.101.27631.27831.2858
1362004.11.04 12:01modify140.101.27631.27851.2858
1372004.11.04 12:01modify140.101.27631.27861.2858
1382004.11.04 12:01modify140.101.27631.27871.2858
1392004.11.04 12:01t/p140.101.28581.27871.285893.1410236.98
1402004.11.04 12:01buy stop150.101.28801.28401.2975
1412004.11.04 14:54buy150.101.28801.28401.2975
1422004.11.05 14:30s/l150.101.28401.28401.2975-40.6210196.36
1432004.11.05 14:30buy stop160.101.28551.28151.2950
1442004.11.05 15:31buy160.101.28551.28151.2950
1452004.11.05 17:01modify160.101.28551.28601.2950
1462004.11.05 17:01modify160.101.28551.28611.2950
1472004.11.05 17:01modify160.101.28551.28631.2950
1482004.11.05 17:01modify160.101.28551.28661.2950
1492004.11.05 17:14modify160.101.28551.28681.2950
1502004.11.05 17:17modify160.101.28551.28701.2950
1512004.11.05 17:41modify160.101.28551.28721.2950
1522004.11.05 17:41modify160.101.28551.28741.2950
1532004.11.05 17:41modify160.101.28551.28761.2950
1542004.11.05 17:41modify160.101.28551.28781.2950
1552004.11.05 21:26t/p160.101.29501.28781.295095.0010291.36
1562004.11.05 21:26buy stop170.101.29731.29331.3068
1572004.11.08 00:07buy170.101.29731.29331.3068
1582004.11.08 13:30s/l170.101.29331.29331.3068-40.0010251.36
1592004.11.08 13:30buy stop180.101.29551.29151.3050
1602004.11.08 16:33buy180.101.29551.29151.3050
1612004.11.08 20:36s/l180.101.29151.29151.3050-40.0010211.36
1622004.11.08 20:36buy stop190.101.29371.28971.3032
1632004.11.09 08:24buy190.101.29371.28971.3032
1642004.11.09 11:02s/l190.101.28971.28971.3032-40.0010171.36
1652004.11.09 11:02buy stop200.101.29191.28791.3014
1662004.11.09 16:00buy200.101.29191.28791.3014
1672004.11.10 01:24s/l200.101.28791.28791.3014-40.6210130.74
1682004.11.10 01:24buy stop210.101.29011.28611.2996
1692004.11.10 01:41buy210.101.29011.28611.2996
1702004.11.10 12:46modify210.101.29011.29011.2996
1712004.11.10 13:14modify210.101.29011.29021.2996
1722004.11.10 13:15modify210.101.29011.29031.2996
1732004.11.10 13:21modify210.101.29011.29041.2996
1742004.11.10 13:21modify210.101.29011.29061.2996
1752004.11.10 13:45modify210.101.29011.29081.2996
1762004.11.10 14:17modify210.101.29011.29101.2996
1772004.11.10 14:27modify210.101.29011.29111.2996
1782004.11.10 14:27modify210.101.29011.29121.2996
1792004.11.10 14:36modify210.101.29011.29131.2996
1802004.11.10 14:36modify210.101.29011.29161.2996
1812004.11.10 14:37modify210.101.29011.29171.2996
1822004.11.10 14:37modify210.101.29011.29181.2996
1832004.11.10 14:37modify210.101.29011.29191.2996
1842004.11.10 14:37modify210.101.29011.29201.2996
1852004.11.10 14:37modify210.101.29011.29221.2996
1862004.11.10 14:38modify210.101.29011.29241.2996
1872004.11.10 14:38modify210.101.29011.29251.2996
1882004.11.10 14:38t/p210.101.29961.29251.299695.0010225.74
1892004.11.10 14:38buy stop220.101.30191.29791.3114
1902004.11.17 10:44buy220.101.30191.29791.3114
1912004.11.18 17:20s/l220.101.29791.29791.3114-41.8610183.88
1922004.11.18 17:20buy stop230.101.30011.29611.3096
1932004.11.19 11:29buy230.101.30011.29611.3096
1942004.11.23 12:01modify230.101.30011.30031.3096
1952004.11.23 13:28modify230.101.30011.30041.3096
1962004.11.23 13:28modify230.101.30011.30061.3096
1972004.11.23 13:29modify230.101.30011.30071.3096
1982004.11.23 13:29modify230.101.30011.30081.3096
1992004.11.23 13:29modify230.101.30011.30091.3096
2002004.11.23 13:29modify230.101.30011.30101.3096
2012004.11.23 13:29modify230.101.30011.30111.3096
2022004.11.23 13:29modify230.101.30011.30121.3096
2032004.11.23 13:29modify230.101.30011.30131.3096
2042004.11.23 13:32modify230.101.30011.30151.3096
2052004.11.23 13:32modify230.101.30011.30161.3096
2062004.11.23 13:32modify230.101.30011.30171.3096
2072004.11.23 13:39modify230.101.30011.30191.3096
2082004.11.23 13:42modify230.101.30011.30211.3096
2092004.11.23 13:42modify230.101.30011.30221.3096
2102004.11.23 13:51modify230.101.30011.30231.3096
2112004.11.23 16:51modify230.101.30011.30241.3096
2122004.11.23 16:51t/p230.101.30961.30241.309693.7610277.64
2132004.11.23 16:51buy stop240.101.31191.30791.3214
2142004.11.24 09:25buy240.101.31191.30791.3214
2152004.11.25 09:27modify240.101.31191.31191.3214
2162004.11.25 09:28modify240.101.31191.31201.3214
2172004.11.25 09:30modify240.101.31191.31211.3214
2182004.11.25 09:31modify240.101.31191.31221.3214
2192004.11.25 09:32modify240.101.31191.31231.3214
2202004.11.25 09:32modify240.101.31191.31251.3214
2212004.11.25 09:52modify240.101.31191.31261.3214
2222004.11.25 09:57modify240.101.31191.31291.3214
2232004.11.25 12:13modify240.101.31191.31311.3214
2242004.11.25 12:13modify240.101.31191.31321.3214
2252004.11.25 12:13modify240.101.31191.31331.3214
2262004.11.25 12:13modify240.101.31191.31351.3214
2272004.11.25 12:17modify240.101.31191.31381.3214
2282004.11.25 12:17modify240.101.31191.31411.3214
2292004.11.25 12:18modify240.101.31191.31421.3214
2302004.11.25 12:18modify240.101.31191.31431.3214
2312004.11.25 12:19t/p240.101.32141.31431.321493.1410370.78
2322004.11.25 12:19buy stop250.101.32361.31961.3331
2332004.11.25 12:37buy250.101.32361.31961.3331
2342004.11.26 06:23modify250.101.32361.32381.3331
2352004.11.26 06:25modify250.101.32361.32391.3331
2362004.11.26 06:25modify250.101.32361.32411.3331
2372004.11.26 06:25modify250.101.32361.32421.3331
2382004.11.26 06:25modify250.101.32361.32431.3331
2392004.11.26 06:25modify250.101.32361.32451.3331
2402004.11.26 06:25modify250.101.32361.32471.3331
2412004.11.26 06:25modify250.101.32361.32481.3331
2422004.11.26 06:50modify250.101.32361.32491.3331
2432004.11.26 06:50modify250.101.32361.32511.3331
2442004.11.26 06:50modify250.101.32361.32531.3331
2452004.11.26 07:14modify250.101.32361.32541.3331
2462004.11.26 07:14modify250.101.32361.32551.3331
2472004.11.26 07:14modify250.101.32361.32561.3331
2482004.11.26 07:15modify250.101.32361.32571.3331
2492004.11.26 07:20modify250.101.32361.32581.3331
2502004.11.26 09:17s/l250.101.32581.32581.333121.3810392.16
2512004.11.26 09:17buy stop260.101.32801.32401.3375
2522004.11.26 17:05buy260.101.32801.32401.3375
2532004.11.29 02:24s/l260.101.32401.32401.3375-40.6210351.54
2542004.11.29 02:24buy stop270.101.32621.32221.3357
2552004.11.29 03:00buy270.101.32621.32221.3357
2562004.11.30 15:54modify270.101.32621.32631.3357
2572004.11.30 17:40s/l270.101.32631.32631.33570.3810351.92
2582004.11.30 17:40buy stop280.101.32851.32451.3380
2592004.11.30 18:39buy280.101.32851.32451.3380
2602004.12.01 22:20modify280.101.32851.32871.3380
2612004.12.01 22:20modify280.101.32851.32881.3380
2622004.12.01 22:20modify280.101.32851.32901.3380
2632004.12.02 01:04modify280.101.32851.32911.3380
2642004.12.02 01:04modify280.101.32851.32921.3380
2652004.12.02 01:04modify280.101.32851.32941.3380
2662004.12.02 01:04modify280.101.32851.32951.3380
2672004.12.02 02:31modify280.101.32851.32961.3380
2682004.12.02 02:33modify280.101.32851.32971.3380
2692004.12.02 02:33modify280.101.32851.32981.3380
2702004.12.02 02:40modify280.101.32851.32991.3380
2712004.12.02 02:40modify280.101.32851.33001.3380
2722004.12.02 02:40modify280.101.32851.33011.3380
2732004.12.02 05:03modify280.101.32851.33021.3380
2742004.12.02 08:46modify280.101.32851.33031.3380
2752004.12.02 08:48modify280.101.32851.33041.3380
2762004.12.02 08:48modify280.101.32851.33071.3380
2772004.12.02 08:48modify280.101.32851.33081.3380
2782004.12.02 08:53modify280.101.32851.33091.3380
2792004.12.02 08:53t/p280.101.33801.33091.338092.5210444.44
2802004.12.02 08:53buy stop290.101.34021.33621.3497
2812004.12.03 18:56buy290.101.34021.33621.3497
2822004.12.08 05:40s/l290.101.33621.33621.3497-41.8610402.58
2832004.12.08 05:40buy stop300.101.33841.33441.3479
2842004.12.15 13:48buy300.101.33841.33441.3479
2852004.12.16 15:10s/l300.101.33441.33441.3479-41.8610360.72
2862004.12.16 15:10buy stop310.101.33661.33261.3461
2872004.12.20 09:15buy310.101.33661.33261.3461
2882004.12.23 04:40modify310.101.33661.33661.3461
2892004.12.23 04:49modify310.101.33661.33671.3461
2902004.12.23 06:37modify310.101.33661.33681.3461
2912004.12.23 06:37modify310.101.33661.33691.3461
2922004.12.23 07:31modify310.101.33661.33711.3461
2932004.12.23 08:56modify310.101.33661.33721.3461
2942004.12.23 08:56modify310.101.33661.33741.3461
2952004.12.23 08:56modify310.101.33661.33751.3461
2962004.12.23 08:56modify310.101.33661.33761.3461
2972004.12.23 08:56modify310.101.33661.33771.3461
2982004.12.23 08:56modify310.101.33661.33781.3461
2992004.12.23 08:56modify310.101.33661.33791.3461
3002004.12.23 08:56modify310.101.33661.33801.3461
3012004.12.23 08:56modify310.101.33661.33811.3461
3022004.12.23 09:29modify310.101.33661.33821.3461
3032004.12.23 09:32modify310.101.33661.33831.3461
3042004.12.23 09:32modify310.101.33661.33841.3461
3052004.12.23 11:51modify310.101.33661.33851.3461
3062004.12.23 11:52modify310.101.33661.33861.3461
3072004.12.23 13:00modify310.101.33661.33871.3461
3082004.12.23 13:01modify310.101.33661.33881.3461
3092004.12.23 13:05modify310.101.33661.33891.3461
3102004.12.23 13:05modify310.101.33661.33901.3461
3112004.12.23 13:05t/p310.101.34611.33901.346191.9010452.62
3122004.12.23 13:05buy stop320.101.34831.34431.3578
3132004.12.23 14:32buy320.101.34831.34431.3578
3142004.12.27 16:02modify320.101.34831.34841.3578
3152004.12.27 16:02modify320.101.34831.34881.3578
3162004.12.27 16:02modify320.101.34831.34891.3578
3172004.12.27 16:02modify320.101.34831.34911.3578
3182004.12.27 16:02modify320.101.34831.34931.3578
3192004.12.27 16:02modify320.101.34831.34961.3578
3202004.12.27 16:02modify320.101.34831.34981.3578
3212004.12.27 16:10modify320.101.34831.34991.3578
3222004.12.27 16:10modify320.101.34831.35001.3578
3232004.12.27 16:13modify320.101.34831.35021.3578
3242004.12.27 16:13modify320.101.34831.35041.3578
3252004.12.27 16:13modify320.101.34831.35051.3578
3262004.12.27 16:13modify320.101.34831.35061.3578
3272004.12.27 16:13t/p320.101.35781.35061.357893.7610546.38
3282004.12.27 16:13buy stop330.101.36001.35601.3695
3292004.12.27 16:53buy330.101.36001.35601.3695
3302004.12.29 15:10s/l330.101.35601.35601.3695-41.2410505.14
3312004.12.29 15:10buy stop340.101.35821.35421.3677
3322004.12.29 15:42buy340.101.35821.35421.3677
3332004.12.30 19:46modify340.101.35821.35831.3677
3342004.12.30 19:46modify340.101.35821.35841.3677
3352004.12.30 19:46modify340.101.35821.35861.3677
3362004.12.30 19:46modify340.101.35821.35871.3677
3372004.12.30 19:46modify340.101.35821.35881.3677
3382004.12.30 19:47modify340.101.35821.35891.3677
3392004.12.30 19:47modify340.101.35821.35901.3677
3402004.12.30 19:47modify340.101.35821.35911.3677
3412004.12.30 19:47modify340.101.35821.35921.3677
3422004.12.31 02:32s/l340.101.35921.35921.36777.5210512.66
3432004.12.31 02:32buy stop350.101.36131.35731.3708
3442004.12.31 03:08buy350.101.36131.35731.3708
3452004.12.31 17:35s/l350.101.35731.35731.3708-40.0010472.66
3462004.12.31 17:35buy stop360.101.35951.35551.3690
3472007.04.17 14:50buy360.101.35951.35551.3690
3482007.04.17 18:22s/l360.101.35551.35551.3690-40.0010432.66
3492007.04.17 18:22buy stop370.101.35771.35371.3672
3502007.04.18 02:32buy370.101.35771.35371.3672
3512007.04.25 08:33modify370.101.35771.35781.3672
3522007.04.25 08:36modify370.101.35771.35791.3672
3532007.04.25 08:36modify370.101.35771.35801.3672
3542007.04.25 08:38modify370.101.35771.35811.3672
3552007.04.25 08:38modify370.101.35771.35821.3672
3562007.04.25 12:12modify370.101.35771.35831.3672
3572007.04.25 12:12modify370.101.35771.35841.3672
3582007.04.25 12:12modify370.101.35771.35851.3672
3592007.04.25 12:41modify370.101.35771.35861.3672
3602007.04.25 12:42modify370.101.35771.35871.3672
3612007.04.25 12:46modify370.101.35771.35881.3672
3622007.04.25 16:11modify370.101.35771.35891.3672
3632007.04.25 16:12modify370.101.35771.35911.3672
3642007.04.25 16:12modify370.101.35771.35921.3672
3652007.04.25 16:14modify370.101.35771.35931.3672
3662007.04.25 16:14modify370.101.35771.35951.3672
3672007.04.26 13:33s/l370.101.35951.35951.367211.8010444.46
3682007.04.26 13:33buy stop380.101.36171.35771.3712
3692007.04.27 10:13buy380.101.36171.35771.3712
3702007.05.02 05:18s/l380.101.35771.35771.3712-41.8610402.60
3712007.05.02 05:18buy stop390.101.35991.35591.3694
3722007.05.02 15:17buy390.101.35991.35591.3694
3732007.05.03 16:01s/l390.101.35591.35591.3694-41.8610360.74
3742007.05.03 16:01buy stop400.101.35811.35411.3676
3752007.05.04 14:31buy400.101.35811.35411.3676
3762007.05.08 16:13s/l400.101.35411.35411.3676-41.2410319.50
3772007.05.08 16:13sell stop410.101.35211.35611.3426
3782007.05.08 16:17sell410.101.35211.35611.3426
3792007.05.09 15:24s/l410.101.35611.35611.3426-39.9510279.55
3802007.05.09 15:24sell stop420.101.35391.35791.3444
3812007.05.09 20:18sell420.101.35391.35791.3444
3822007.05.10 19:04modify420.101.35391.35391.3444
3832007.05.10 19:04modify420.101.35391.35361.3444
3842007.05.11 03:01modify420.101.35391.35331.3444
3852007.05.14 00:06s/l420.101.35331.35331.34446.2510285.80
3862007.05.14 00:06sell stop430.101.35121.35521.3417
3872007.05.16 18:03sell430.101.35121.35521.3417
3882007.05.21 12:38modify430.101.35121.35121.3417
3892007.05.21 12:38modify430.101.35121.35111.3417
3902007.05.21 12:38modify430.101.35121.35101.3417
3912007.05.21 12:38modify430.101.35121.35091.3417
3922007.05.21 12:38modify430.101.35121.35081.3417
3932007.05.21 14:20modify430.101.35121.35071.3417
3942007.05.23 09:45modify430.101.35121.35041.3417
3952007.05.23 09:45modify430.101.35121.35031.3417
3962007.05.23 09:45modify430.101.35121.35021.3417
3972007.05.23 09:45modify430.101.35121.35011.3417
3982007.05.23 09:45modify430.101.35121.34991.3417
3992007.05.23 09:45modify430.101.35121.34981.3417
4002007.05.23 09:51modify430.101.35121.34961.3417
4012007.05.23 09:51modify430.101.35121.34951.3417
4022007.05.23 09:51modify430.101.35121.34941.3417
4032007.05.23 09:51modify430.101.35121.34931.3417
4042007.05.23 09:51modify430.101.35121.34921.3417
4052007.05.23 09:51modify430.101.35121.34911.3417
4062007.05.23 09:52modify430.101.35121.34901.3417
4072007.05.23 10:06modify430.101.35121.34891.3417
4082007.05.23 10:23modify430.101.35121.34881.3417
4092007.05.23 10:26modify430.101.35121.34871.3417
4102007.05.23 13:49s/l430.101.34871.34871.341725.3510311.15
4112007.05.23 13:49sell stop440.101.34651.35051.3370
4122007.05.23 19:28sell440.101.34651.35051.3370
4132007.05.29 14:06s/l440.101.35051.35051.3370-39.7010271.45
4142007.05.29 14:06buy stop450.101.35311.34911.3626
4152007.06.05 14:07buy450.101.35311.34911.3626
4162007.06.06 17:14s/l450.101.34911.34911.3626-40.6210230.83
4172007.06.06 17:14buy stop460.101.35131.34731.3608
4182007.06.07 08:15buy460.101.35131.34731.3608
4192007.06.07 12:19s/l460.101.34731.34731.3608-40.0010190.83
4202007.06.07 12:19buy stop470.101.34941.34541.3589
4212007.06.29 12:03buy470.101.34941.34541.3589
4222007.07.02 09:38modify470.101.34941.34951.3589
4232007.07.02 09:38modify470.101.34941.34971.3589
4242007.07.02 09:38modify470.101.34941.34981.3589
4252007.07.02 09:38modify470.101.34941.34991.3589
4262007.07.02 09:38modify470.101.34941.35001.3589
4272007.07.02 10:25modify470.101.34941.35011.3589
4282007.07.02 10:27modify470.101.34941.35021.3589
4292007.07.02 10:28modify470.101.34941.35031.3589
4302007.07.02 10:28modify470.101.34941.35041.3589
4312007.07.02 10:28modify470.101.34941.35051.3589
4322007.07.02 10:28modify470.101.34941.35061.3589
4332007.07.02 10:50modify470.101.34941.35071.3589
4342007.07.02 10:51modify470.101.34941.35081.3589
4352007.07.02 11:47modify470.101.34941.35101.3589
4362007.07.02 11:47modify470.101.34941.35111.3589
4372007.07.02 11:47modify470.101.34941.35131.3589
4382007.07.02 11:56modify470.101.34941.35141.3589
4392007.07.02 11:56modify470.101.34941.35151.3589
4402007.07.02 12:01modify470.101.34941.35161.3589
4412007.07.02 12:02modify470.101.34941.35171.3589
4422007.07.02 12:14modify470.101.34941.35181.3589
4432007.07.02 13:51modify470.101.34941.35191.3589
4442007.07.02 13:52t/p470.101.35891.35191.358994.3810285.21
4452007.07.02 13:52buy stop480.101.36111.35711.3706
4462007.07.02 16:11buy480.101.36111.35711.3706
4472007.07.06 14:34s/l480.101.35711.35711.3706-43.7210241.49
4482007.07.06 14:34buy stop490.101.35931.35531.3688
4492007.07.06 14:59buy490.101.35931.35531.3688
4502007.07.10 14:10modify490.101.35931.35951.3688
4512007.07.10 14:12modify490.101.35931.35961.3688
4522007.07.10 14:16modify490.101.35931.35991.3688
4532007.07.10 14:16modify490.101.35931.36001.3688
4542007.07.10 14:16modify490.101.35931.36011.3688
4552007.07.10 14:16modify490.101.35931.36031.3688
4562007.07.10 14:17modify490.101.35931.36041.3688
4572007.07.10 14:17modify490.101.35931.36061.3688
4582007.07.10 14:20modify490.101.35931.36071.3688
4592007.07.10 15:15t/p490.101.36881.36071.368893.7610335.25
4602007.07.10 15:15buy stop500.101.37111.36711.3806
4612007.07.10 15:48buy500.101.37111.36711.3806
4622007.07.10 23:51modify500.101.37111.37111.3806
4632007.07.10 23:51modify500.101.37111.37121.3806
4642007.07.10 23:51modify500.101.37111.37131.3806
4652007.07.10 23:51modify500.101.37111.37141.3806
4662007.07.10 23:51modify500.101.37111.37151.3806
4672007.07.12 09:33modify500.101.37111.37161.3806
4682007.07.12 09:58modify500.101.37111.37191.3806
4692007.07.12 09:58modify500.101.37111.37211.3806
4702007.07.12 09:58modify500.101.37111.37221.3806
4712007.07.12 10:53modify500.101.37111.37231.3806
4722007.07.12 13:00modify500.101.37111.37241.3806
4732007.07.12 13:02modify500.101.37111.37251.3806
4742007.07.12 13:02modify500.101.37111.37261.3806
4752007.07.13 14:35modify500.101.37111.37271.3806
4762007.07.13 14:37modify500.101.37111.37341.3806
4772007.07.13 14:37modify500.101.37111.37351.3806
4782007.07.13 14:37t/p500.101.38061.37351.380691.9010427.15
4792007.07.13 14:37buy stop510.101.38291.37891.3924
4802007.07.18 06:08buy510.101.38291.37891.3924
4812007.07.18 09:46s/l510.101.37891.37891.3924-40.0010387.15
4822007.07.18 09:46buy stop520.101.38111.37711.3906
4832007.07.18 16:45buy520.101.38111.37711.3906
4842007.07.25 09:54s/l520.101.37711.37711.3906-44.3410342.81
4852007.07.25 09:54buy stop530.101.37931.37531.3888
4862007.08.03 18:10buy530.101.37931.37531.3888
4872007.08.07 17:42s/l530.101.37531.37531.3888-41.2410301.57
4882007.08.07 17:42buy stop540.101.37741.37341.3869
4892007.08.08 12:47buy540.101.37741.37341.3869
4902007.08.09 12:38s/l540.101.37341.37341.3869-41.8610259.71
4912007.08.09 12:38buy stop550.101.37561.37161.3851
4922007.09.07 14:32buy550.101.37561.37161.3851
4932007.09.11 12:50modify550.101.37561.37561.3851
4942007.09.11 12:50modify550.101.37561.37571.3851
4952007.09.11 12:50modify550.101.37561.37581.3851
4962007.09.11 12:52modify550.101.37561.37591.3851
4972007.09.11 15:03modify550.101.37561.37601.3851
4982007.09.11 15:03modify550.101.37561.37611.3851
4992007.09.11 15:05modify550.101.37561.37621.3851
5002007.09.11 15:05modify550.101.37561.37631.3851
5012007.09.11 15:27modify550.101.37561.37651.3851
5022007.09.11 15:29modify550.101.37561.37661.3851
5032007.09.11 15:29modify550.101.37561.37681.3851
5042007.09.11 15:29modify550.101.37561.37691.3851
5052007.09.11 17:01modify550.101.37561.37701.3851
5062007.09.11 17:01modify550.101.37561.37711.3851
5072007.09.11 17:01modify550.101.37561.37721.3851
5082007.09.11 17:01modify550.101.37561.37731.3851
5092007.09.11 17:02modify550.101.37561.37741.3851
5102007.09.11 17:02modify550.101.37561.37751.3851
5112007.09.11 17:02modify550.101.37561.37771.3851
5122007.09.12 07:20modify550.101.37561.37781.3851
5132007.09.12 07:20t/p550.101.38511.37781.385193.1410352.85
5142007.09.12 07:20buy stop560.101.38741.38341.3969
5152007.09.12 07:22buy560.101.38741.38341.3969
5162007.09.18 08:20s/l560.101.38341.38341.3969-43.7210309.13
5172007.09.18 08:20buy stop570.101.38551.38151.3950
5182007.09.18 09:29buy570.101.38551.38151.3950
5192007.09.18 20:16modify570.101.38551.38561.3950
5202007.09.18 20:16modify570.101.38551.38611.3950
5212007.09.18 20:16modify570.101.38551.38681.3950
5222007.09.18 20:16modify570.101.38551.38701.3950
5232007.09.18 20:16modify570.101.38551.38751.3950
5242007.09.18 20:16t/p570.101.39501.38751.395095.0010404.13
5252007.09.18 20:16buy stop580.101.39731.39331.4068
5262007.09.18 20:35buy580.101.39731.39331.4068
5272007.09.20 09:20modify580.101.39731.39741.4068
5282007.09.20 09:20modify580.101.39731.39751.4068
5292007.09.20 09:20modify580.101.39731.39761.4068
5302007.09.20 09:20modify580.101.39731.39771.4068
5312007.09.20 09:21modify580.101.39731.39781.4068
5322007.09.20 09:22modify580.101.39731.39801.4068
5332007.09.20 09:22modify580.101.39731.39811.4068
5342007.09.20 09:22modify580.101.39731.39821.4068
5352007.09.20 09:23modify580.101.39731.39851.4068
5362007.09.20 09:23modify580.101.39731.39871.4068
5372007.09.20 09:23modify580.101.39731.39901.4068
5382007.09.20 09:24modify580.101.39731.39951.4068
5392007.09.20 16:27modify580.101.39731.39961.4068
5402007.09.20 16:27t/p580.101.40681.39961.406892.5210496.65
5412007.09.20 16:27buy stop590.101.40901.40501.4185
5422007.09.20 17:13buy590.101.40901.40501.4185
5432007.09.21 12:12s/l590.101.40501.40501.4185-40.6210456.03
5442007.09.21 12:12buy stop600.101.40721.40321.4167
5452007.09.21 15:20buy600.101.40721.40321.4167
5462007.09.25 16:00modify600.101.40721.40731.4167
5472007.09.25 16:00modify600.101.40721.40751.4167
5482007.09.25 16:00modify600.101.40721.40771.4167
5492007.09.25 16:00modify600.101.40721.40801.4167
5502007.09.25 16:00modify600.101.40721.40821.4167
5512007.09.25 16:00modify600.101.40721.40841.4167
5522007.09.26 01:18modify600.101.40721.40851.4167
5532007.09.26 01:18modify600.101.40721.40871.4167
5542007.09.26 01:19modify600.101.40721.40881.4167
5552007.09.26 01:22modify600.101.40721.40901.4167
5562007.09.26 01:23modify600.101.40721.40911.4167
5572007.09.27 08:50modify600.101.40721.40921.4167
5582007.09.27 08:50modify600.101.40721.40931.4167
5592007.09.27 08:50modify600.101.40721.40941.4167
5602007.09.27 13:13modify600.101.40721.40951.4167
5612007.09.27 13:13modify600.101.40721.40961.4167
5622007.09.27 13:21t/p600.101.41671.40961.416791.2810547.31
5632007.09.27 13:21buy stop610.101.41901.41501.4285
5642007.09.27 14:24buy610.101.41901.41501.4285
5652007.09.27 16:24s/l610.101.41501.41501.4285-40.0010507.31
5662007.09.27 16:24buy stop620.101.41711.41311.4266
5672007.09.28 03:03buy620.101.41711.41311.4266
5682007.09.28 18:29modify620.101.41711.41711.4266
5692007.09.28 19:16modify620.101.41711.41721.4266
5702007.09.28 19:17modify620.101.41711.41731.4266
5712007.09.28 19:20modify620.101.41711.41741.4266
5722007.09.28 19:20modify620.101.41711.41751.4266
5732007.09.28 19:20modify620.101.41711.41761.4266
5742007.09.28 19:26modify620.101.41711.41771.4266
5752007.09.28 19:29modify620.101.41711.41781.4266
5762007.09.28 19:41modify620.101.41711.41801.4266
5772007.09.28 19:41modify620.101.41711.41821.4266
5782007.09.28 19:42modify620.101.41711.41841.4266
5792007.09.28 19:43modify620.101.41711.41901.4266
5802007.09.28 19:43modify620.101.41711.41941.4266
5812007.09.28 19:43t/p620.101.42661.41941.426695.0010602.31
5822007.09.28 19:43buy stop630.101.42901.42501.4385
5832007.10.18 14:05buy630.101.42901.42501.4385
5842007.10.19 16:40s/l630.101.42501.42501.4385-40.6210561.69
5852007.10.19 16:40buy stop640.101.42711.42311.4366
5862007.10.19 19:46buy640.101.42711.42311.4366
5872007.10.22 01:35modify640.101.42711.42731.4366
5882007.10.22 01:36modify640.101.42711.42741.4366
5892007.10.22 01:36modify640.101.42711.42751.4366
5902007.10.22 01:38modify640.101.42711.42761.4366
5912007.10.22 01:45modify640.101.42711.42781.4366
5922007.10.22 11:54s/l640.101.42781.42781.43666.3810568.07
5932007.10.22 11:54buy stop650.101.42981.42581.4393
5942007.10.25 12:05buy650.101.42981.42581.4393
5952007.10.26 08:38modify650.101.42981.42991.4393
5962007.10.26 08:38modify650.101.42981.43001.4393
5972007.10.26 08:38modify650.101.42981.43011.4393
5982007.10.26 08:38modify650.101.42981.43021.4393
5992007.10.26 08:38modify650.101.42981.43031.4393
6002007.10.26 10:29modify650.101.42981.43041.4393
6012007.10.26 14:14modify650.101.42981.43091.4393
6022007.10.26 14:14modify650.101.42981.43101.4393
6032007.10.26 14:14modify650.101.42981.43121.4393
6042007.10.26 14:14modify650.101.42981.43131.4393
6052007.10.26 14:14modify650.101.42981.43161.4393
6062007.10.26 14:31modify650.101.42981.43171.4393
6072007.10.26 16:53modify650.101.42981.43201.4393
6082007.10.26 16:53modify650.101.42981.43211.4393
6092007.10.26 17:48modify650.101.42981.43221.4393
6102007.10.26 22:45modify650.101.42981.43231.4393
6112007.10.26 22:58t/p650.101.43931.43231.439394.3810662.45
6122007.10.26 22:58buy stop660.101.44151.43751.4510
6132007.10.29 06:00buy660.101.44151.43751.4510
6142007.10.30 08:08s/l660.101.43751.43751.4510-40.6210621.83
6152007.10.30 08:08buy stop670.101.43971.43571.4492
6162007.10.30 08:31buy670.101.43971.43571.4492
6172007.10.31 16:59modify670.101.43971.43981.4492
6182007.10.31 17:03modify670.101.43971.43991.4492
6192007.10.31 17:03modify670.101.43971.44001.4492
6202007.10.31 17:03modify670.101.43971.44011.4492
6212007.10.31 19:20modify670.101.43971.44021.4492
6222007.10.31 19:40modify670.101.43971.44031.4492
6232007.10.31 19:40modify670.101.43971.44041.4492
6242007.10.31 19:40modify670.101.43971.44051.4492
6252007.10.31 19:40modify670.101.43971.44061.4492
6262007.10.31 19:40modify670.101.43971.44071.4492
6272007.10.31 19:42modify670.101.43971.44091.4492
6282007.10.31 19:42modify670.101.43971.44101.4492
6292007.10.31 19:42modify670.101.43971.44111.4492
6302007.10.31 19:42modify670.101.43971.44121.4492
6312007.10.31 19:42modify670.101.43971.44131.4492
6322007.10.31 19:42modify670.101.43971.44141.4492
6332007.10.31 19:42modify670.101.43971.44151.4492
6342007.10.31 19:42modify670.101.43971.44161.4492
6352007.10.31 19:43modify670.101.43971.44171.4492
6362007.10.31 19:43modify670.101.43971.44181.4492
6372007.10.31 19:43modify670.101.43971.44191.4492
6382007.10.31 19:43modify670.101.43971.44201.4492
6392007.10.31 19:44modify670.101.43971.44211.4492
6402007.10.31 19:44t/p670.101.44921.44211.449294.3810716.21
6412007.10.31 19:44buy stop680.101.45141.44741.4609
6422007.11.02 13:41buy680.101.45141.44741.4609
6432007.11.02 13:54s/l680.101.44741.44741.4609-40.0010676.21
6442007.11.02 13:54buy stop690.101.44961.44561.4591
6452007.11.02 14:08buy690.101.44961.44561.4591
6462007.11.05 09:20s/l690.101.44561.44561.4591-40.6210635.59
6472007.11.05 09:20buy stop700.101.44781.44381.4573
6482007.11.05 14:01buy700.101.44781.44381.4573
6492007.11.06 12:45modify700.101.44781.44781.4573
6502007.11.06 12:45modify700.101.44781.44801.4573
6512007.11.06 12:45modify700.101.44781.44821.4573
6522007.11.06 12:46modify700.101.44781.44831.4573
6532007.11.06 12:46modify700.101.44781.44841.4573
6542007.11.06 14:59modify700.101.44781.44861.4573
6552007.11.06 14:59modify700.101.44781.44871.4573
6562007.11.06 14:59modify700.101.44781.44881.4573
6572007.11.06 14:59modify700.101.44781.44891.4573
6582007.11.06 14:59modify700.101.44781.44911.4573
6592007.11.06 15:05modify700.101.44781.44921.4573
6602007.11.06 15:05modify700.101.44781.44941.4573
6612007.11.06 15:05modify700.101.44781.44951.4573
6622007.11.06 15:06modify700.101.44781.44961.4573
6632007.11.06 15:07modify700.101.44781.44981.4573
6642007.11.06 15:09modify700.101.44781.44991.4573
6652007.11.07 03:26t/p700.101.45731.44991.457393.7610729.35
6662007.11.07 03:26buy stop710.101.45971.45571.4692
6672007.11.07 03:28buy710.101.45971.45571.4692
6682007.11.07 10:14modify710.101.45971.45981.4692
6692007.11.07 10:14modify710.101.45971.46001.4692
6702007.11.07 10:15modify710.101.45971.46031.4692
6712007.11.07 10:15modify710.101.45971.46041.4692
6722007.11.07 10:15modify710.101.45971.46051.4692
6732007.11.07 10:15modify710.101.45971.46071.4692
6742007.11.07 10:15modify710.101.45971.46081.4692
6752007.11.07 10:15modify710.101.45971.46111.4692
6762007.11.07 10:20modify710.101.45971.46131.4692
6772007.11.07 10:20modify710.101.45971.46151.4692
6782007.11.07 10:21modify710.101.45971.46161.4692
6792007.11.07 10:21modify710.101.45971.46181.4692
6802007.11.07 10:21modify710.101.45971.46191.4692
6812007.11.07 10:21modify710.101.45971.46201.4692
6822007.11.07 10:21modify710.101.45971.46211.4692
6832007.11.07 10:21t/p710.101.46921.46211.469295.0010824.35
6842007.11.07 10:21buy stop720.101.47141.46741.4809
6852007.11.07 14:04buy720.101.47141.46741.4809
6862007.11.07 15:44s/l720.101.46741.46741.4809-40.0010784.35
6872007.11.07 15:44buy stop730.101.46961.46561.4791
6882007.11.08 16:02buy730.101.46961.46561.4791
6892007.11.08 20:44s/l730.101.46561.46561.4791-40.0010744.35
6902007.11.08 20:44buy stop740.101.46781.46381.4773
6912007.11.08 21:55buy740.101.46781.46381.4773
6922007.11.09 11:22modify740.101.46781.46781.4773
6932007.11.09 11:22modify740.101.46781.46791.4773
6942007.11.09 11:22modify740.101.46781.46801.4773
6952007.11.09 11:24modify740.101.46781.46811.4773
6962007.11.09 12:33s/l740.101.46811.46811.47732.3810746.73
6972007.11.09 12:33buy stop750.101.47031.46631.4798
6982007.11.14 11:48buy750.101.47031.46631.4798
6992007.11.14 17:40s/l750.101.46631.46631.4798-40.0010706.73
7002007.11.14 17:40buy stop760.101.46831.46431.4778
7012007.11.15 07:18buy760.101.46831.46431.4778
7022007.11.15 10:08s/l760.101.46431.46431.4778-40.0010666.73
7032007.11.15 10:08buy stop770.101.46641.46241.4759
7042007.11.16 15:18buy770.101.46641.46241.4759
7052007.11.16 16:31s/l770.101.46241.46241.4759-40.0010626.73
7062007.11.16 16:31buy stop780.101.46451.46051.4740
7072007.11.16 17:19buy780.101.46451.46051.4740
7082007.11.20 08:31modify780.101.46451.46451.4740
7092007.11.20 08:32modify780.101.46451.46461.4740
7102007.11.20 08:32modify780.101.46451.46481.4740
7112007.11.20 08:32modify780.101.46451.46511.4740
7122007.11.20 08:32modify780.101.46451.46531.4740
7132007.11.20 08:32modify780.101.46451.46551.4740
7142007.11.20 08:32modify780.101.46451.46561.4740
7152007.11.20 08:32modify780.101.46451.46581.4740
7162007.11.20 08:32modify780.101.46451.46601.4740
7172007.11.20 08:41modify780.101.46451.46621.4740
7182007.11.20 08:41modify780.101.46451.46631.4740
7192007.11.20 08:41modify780.101.46451.46651.4740
7202007.11.20 08:42modify780.101.46451.46661.4740
7212007.11.20 08:42modify780.101.46451.46671.4740
7222007.11.20 08:42modify780.101.46451.46681.4740
7232007.11.20 08:42modify780.101.46451.46691.4740
7242007.11.20 08:42modify780.101.46451.46701.4740
7252007.11.20 09:02t/p780.101.47401.46701.474093.7610720.49
7262007.11.20 09:02buy stop790.101.47621.47221.4857
7272007.11.20 09:08buy790.101.47621.47221.4857
7282007.11.20 22:38modify790.101.47621.47691.4857
7292007.11.20 22:38modify790.101.47621.47711.4857
7302007.11.20 22:38modify790.101.47621.47721.4857
7312007.11.20 22:38modify790.101.47621.47731.4857
7322007.11.20 22:38modify790.101.47621.47741.4857
7332007.11.20 22:38modify790.101.47621.47751.4857
7342007.11.20 22:42modify790.101.47621.47761.4857
7352007.11.20 22:42modify790.101.47621.47781.4857
7362007.11.20 22:42modify790.101.47621.47791.4857
7372007.11.20 22:42modify790.101.47621.47811.4857
7382007.11.21 07:28modify790.101.47621.47821.4857
7392007.11.21 07:35modify790.101.47621.47841.4857
7402007.11.21 09:44s/l790.101.47841.47841.485721.3810741.87
7412007.11.21 09:44buy stop800.101.48061.47661.4901
7422007.11.21 10:08buy800.101.48061.47661.4901
7432007.11.23 02:20modify800.101.48061.48061.4901
7442007.11.23 02:20modify800.101.48061.48071.4901
7452007.11.23 02:20modify800.101.48061.48081.4901
7462007.11.23 02:20modify800.101.48061.48091.4901
7472007.11.23 02:20modify800.101.48061.48101.4901
7482007.11.23 02:20modify800.101.48061.48131.4901
7492007.11.23 02:20modify800.101.48061.48181.4901
7502007.11.23 02:20modify800.101.48061.48191.4901
7512007.11.23 02:20modify800.101.48061.48231.4901
7522007.11.23 02:20modify800.101.48061.48271.4901
7532007.11.23 02:20modify800.101.48061.48281.4901
7542007.11.23 02:20t/p800.101.49011.48281.490192.5210834.39
7552007.11.23 02:20buy stop810.101.49231.48831.5018
7562007.11.23 02:51buy810.101.49231.48831.5018
7572007.11.23 09:13s/l810.101.48831.48831.5018-40.0010794.39
7582007.11.23 09:13buy stop820.101.49051.48651.5000
7592007.11.27 14:30buy820.101.49051.48651.5000
7602007.11.27 15:07s/l820.101.48651.48651.5000-40.0010754.39
7612007.11.27 15:07buy stop830.101.48861.48461.4981