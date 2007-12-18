|Account: 857261
|Name: duyduy
|Currency: USD
|2007 December 28, 16:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18070645
|2007.12.18 03:59
|balance
|Deposit
|1 500.00
|18074327
|2007.12.18 06:19
|buy
|2.00
|usdjpy
|113.12
|0.00
|0.00
|2007.12.18 06:21
|113.17
|0.00
|0.00
|0.00
|88.36
|
|801018
|USDJPY 30 PM S_ID: 1197975122
|18073494
|2007.12.18 05:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|113.23
|0.00
|113.19
|2007.12.18 09:31
|113.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.34
|
|801018
|USDJPY 30 PM S_ID: 11979751[tp]
|18078081
|2007.12.18 08:35
|buy
|2.00
|usdjpy
|113.13
|0.00
|113.19
|2007.12.18 09:31
|113.19
|0.00
|0.00
|0.00
|106.02
|
|801018
|USDJPY 30 PM S_ID: 11979751[tp]
|18139516
|2007.12.19 09:37
|sell
|0.20
|usdjpy
|113.32
|0.00
|0.00
|2007.12.19 09:46
|113.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.83
|
|801018
|USDJPY 30 PM S_ID: 1198073806
|18138209
|2007.12.19 09:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.22
|0.00
|0.00
|2007.12.19 10:50
|113.11
|0.00
|0.00
|0.00
|9.73
|
|801018
|USDJPY 30 PM S_ID: 1198073806
|18144584
|2007.12.19 11:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|113.13
|0.00
|0.00
|2007.12.19 11:16
|113.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.84
|
|801018
|USDJPY 30 PM S_ID: 1198073806
|18143856
|2007.12.19 10:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.03
|0.00
|0.00
|2007.12.19 11:21
|112.95
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|
|801018
|USDJPY 30 PM S_ID: 1198073806
|18146292
|2007.12.19 11:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.93
|0.00
|0.00
|2007.12.19 11:24
|112.88
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|
|801018
|USDJPY 30 PM S_ID: 1198073806
|18146722
|2007.12.19 11:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.86
|0.00
|0.00
|2007.12.19 11:34
|112.82
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|
|801018
|USDJPY 30 PM S_ID: 1198073806
|18253059
|2007.12.21 04:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9876
|0.0000
|1.9880
|2007.12.21 07:29
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1198230944
|18257564
|2007.12.21 08:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 08:35
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
|18259329
|2007.12.21 08:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 08:53
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
|18256034
|2007.12.21 07:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 09:05
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
|18262111
|2007.12.21 09:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 09:35
|1.9882
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
|18260148
|2007.12.21 09:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 10:12
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
|18263882
|2007.12.21 10:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 10:12
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
|18263670
|2007.12.21 10:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 10:14
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
|18263081
|2007.12.21 09:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 10:14
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
|18268107
|2007.12.21 11:22
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.9808
|1.9838
|1.9793
|2007.12.21 11:24
|1.9830
|cancelled
|18268161
|2007.12.21 11:23
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9808
|1.9838
|1.9793
|2007.12.21 11:45
|1.9845
|cancelled
|18478413
|2007.12.28 16:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 16:31
|1.9938
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1198875421
|18478076
|2007.12.28 16:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9933
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 16:35
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1198875421
|18479966
|2007.12.28 16:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 16:44
|1.9933
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1198875421
|18479829
|2007.12.28 16:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 16:45
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|801014
|GBPUSD 30 PM S_ID: 1198875421
|
|0.00
|0.00
|0.00
|277.50
|Closed P/L:
|277.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|277.50
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 777.50
|Equity:
|1 777.50
|Free Margin:
|1 777.50
|
|Details:
|Gross Profit:
|350.84
|Gross Loss:
|73.34
|Total Net Profit:
|277.50
|Profit Factor:
|4.78
|Expected Payoff:
|12.61
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|35.34 (2.09%)
|Relative Drawdown:
|2.09% (35.34)
|
|Total Trades:
|22
|Short Positions (won %):
|10 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|12 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|19 (86.36%)
|Loss trades (% of total):
|3 (13.64%)
|Largest
|profit trade:
|106.02
|loss trade:
|-35.34
|Average
|profit trade:
|18.47
|loss trade:
|-24.45
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (73.46)
|consecutive losses ($):
|1 (-35.34)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|194.38 (2)
|consecutive loss (count):
|-35.34 (1)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1