North Finance Co Ltd

Account: 857261 Name: duyduy Currency: USD 2007 December 28, 16:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
180706452007.12.18 03:59balanceDeposit1 500.00
180743272007.12.18 06:19buy2.00usdjpy113.120.000.002007.12.18 06:21113.170.000.000.0088.36
 801018USDJPY 30 PM S_ID: 1197975122
180734942007.12.18 05:49buy1.00usdjpy113.230.00113.192007.12.18 09:31113.190.000.000.00-35.34
 801018USDJPY 30 PM S_ID: 11979751[tp]
180780812007.12.18 08:35buy2.00usdjpy113.130.00113.192007.12.18 09:31113.190.000.000.00106.02
 801018USDJPY 30 PM S_ID: 11979751[tp]
181395162007.12.19 09:37sell0.20usdjpy113.320.000.002007.12.19 09:46113.270.000.000.008.83
 801018USDJPY 30 PM S_ID: 1198073806
181382092007.12.19 09:14sell0.10usdjpy113.220.000.002007.12.19 10:50113.110.000.000.009.73
 801018USDJPY 30 PM S_ID: 1198073806
181445842007.12.19 11:00sell0.20usdjpy113.130.000.002007.12.19 11:16113.080.000.000.008.84
 801018USDJPY 30 PM S_ID: 1198073806
181438562007.12.19 10:51sell0.10usdjpy113.030.000.002007.12.19 11:21112.950.000.000.007.08
 801018USDJPY 30 PM S_ID: 1198073806
181462922007.12.19 11:21sell0.10usdjpy112.930.000.002007.12.19 11:24112.880.000.000.004.43
 801018USDJPY 30 PM S_ID: 1198073806
181467222007.12.19 11:24sell0.10usdjpy112.860.000.002007.12.19 11:34112.820.000.000.003.55
 801018USDJPY 30 PM S_ID: 1198073806
182530592007.12.21 04:54buy1.00gbpusd1.98760.00001.98802007.12.21 07:291.98760.000.000.000.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1198230944
182575642007.12.21 08:28buy0.20gbpusd1.98680.00000.00002007.12.21 08:351.98720.000.000.008.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
182593292007.12.21 08:52buy0.20gbpusd1.98670.00000.00002007.12.21 08:531.98710.000.000.008.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
182560342007.12.21 07:31buy0.10gbpusd1.98780.00000.00002007.12.21 09:051.98850.000.000.007.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
182621112007.12.21 09:31buy0.20gbpusd1.98780.00000.00002007.12.21 09:351.98820.000.000.008.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
182601482007.12.21 09:05buy0.10gbpusd1.98880.00000.00002007.12.21 10:121.98660.000.000.00-22.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
182638822007.12.21 10:02buy0.40gbpusd1.98570.00000.00002007.12.21 10:121.98660.000.000.0036.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
182636702007.12.21 10:00buy0.30gbpusd1.98670.00000.00002007.12.21 10:141.98710.000.000.0012.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
182630812007.12.21 09:51buy0.20gbpusd1.98780.00000.00002007.12.21 10:141.98700.000.000.00-16.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1198240374
182681072007.12.21 11:22sell stop1.00gbpusd1.98081.98381.97932007.12.21 11:241.9830cancelled
182681612007.12.21 11:23sell stop0.10gbpusd1.98081.98381.97932007.12.21 11:451.9845cancelled
184784132007.12.28 16:09sell0.20gbpusd1.99430.00000.00002007.12.28 16:311.99380.000.000.0010.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1198875421
184780762007.12.28 16:02sell0.10gbpusd1.99330.00000.00002007.12.28 16:351.99260.000.000.007.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1198875421
184799662007.12.28 16:37sell0.20gbpusd1.99420.00000.00002007.12.28 16:441.99330.000.000.0018.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1198875421
184798292007.12.28 16:35sell0.10gbpusd1.99250.00000.00002007.12.28 16:451.99250.000.000.000.00
 801014GBPUSD 30 PM S_ID: 1198875421
  0.00 0.00 0.00 277.50
Closed P/L: 277.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 277.50 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 777.50 Equity: 1 777.50 Free Margin: 1 777.50
 
Details:
Graph
Gross Profit: 350.84 Gross Loss: 73.34 Total Net Profit: 277.50
Profit Factor: 4.78 Expected Payoff: 12.61  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 35.34 (2.09%) Relative Drawdown: 2.09% (35.34)
 
Total Trades: 22 Short Positions (won %): 10 (100.00%) Long Positions (won %): 12 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 19 (86.36%) Loss trades (% of total): 3 (13.64%)
Largest profit trade: 106.02 loss trade: -35.34
Average profit trade: 18.47 loss trade: -24.45
Maximum consecutive wins ($): 11 (73.46) consecutive losses ($): 1 (-35.34)
Maximal consecutive profit (count): 194.38 (2) consecutive loss (count): -35.34 (1)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1