North Finance Co Ltd

Account: 682953 Name: vinay1 Currency: USD 2008 January 7, 00:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
174424582007.12.05 18:46sell1.00gbpjpy224.81229.280.002007.12.11 09:26229.280.000.00-139.74-3 998.92
  [sl]
183859372007.12.26 22:53sell4.00euraud1.65740.00000.00002007.12.27 23:141.66680.000.0022.02-3 297.52
183137392007.12.24 06:17sell5.00euraud1.65501.65890.00002007.12.24 18:231.65890.000.000.00-1 694.55
  [sl]
183113082007.12.24 03:46sell5.00euraud1.65511.65860.00002007.12.24 04:401.65860.000.000.00-1 519.00
  [sl]
185409812007.12.31 18:33sell5.00gbpchf2.25122.25440.00002007.12.31 19:452.25440.000.000.00-1 407.09
  [sl]
185023492007.12.31 02:41sell5.00gbpjpy224.17224.470.002007.12.31 12:16224.470.000.000.00-1 338.57
  [sl]
185023282007.12.31 02:39sell5.00gbpchf2.24652.24920.00002007.12.31 10:142.24920.000.000.00-1 198.30
  [sl]
184415332007.12.27 23:20sell1.70usdcad0.98090.98740.00002007.12.31 17:580.98740.000.00-23.23-1 119.10
  [sl]
183414072007.12.24 19:53sell2.00euraud1.65341.65950.00002007.12.26 15:061.65950.000.007.32-1 064.94
  [sl]
184911402007.12.28 20:23sell4.00gbpjpy224.58224.870.002007.12.28 20:55224.870.000.000.00-1 027.55
  [sl]
183241692007.12.24 11:46sell2.00gbpjpy225.95226.530.002007.12.26 11:26226.530.000.00-90.71-1 014.87
  [sl]
183103822007.12.24 03:17sell2.50gbpusd1.98171.98570.00002007.12.27 05:021.98570.000.00-48.75-1 000.00
  [sl]
184522902007.12.28 07:37sell2.70gbpusd1.99471.99840.00002007.12.28 09:511.99840.000.000.00-999.00
  [sl]
184569872007.12.28 09:33sell3.00gbpjpy225.80226.160.002007.12.28 11:04226.160.000.000.00-953.81
  [sl]
185022952007.12.31 02:36sell2.50usdchf1.12511.12940.00002007.12.31 17:061.12940.000.000.00-951.75
  [sl]
181923192007.12.20 05:36sell2.00gbpjpy226.33226.810.002007.12.26 21:57226.810.000.00-181.93-839.82
  [sl]
184439732007.12.28 01:23sell2.50gbpjpy227.00227.360.002007.12.28 02:48227.360.000.000.00-790.10
  [sl]
184519762007.12.28 07:28sell5.00gbpjpy225.57225.740.002007.12.28 08:55225.740.000.000.00-752.08
  [sl]
183105322007.12.24 03:20sell0.70gbpchf2.28902.29580.00002007.12.26 02:282.29160.000.00-24.57-157.03
184405052007.12.27 22:37sell5.00audusd0.87840.00000.00002007.12.27 22:380.87860.000.000.00-100.00
185410452007.12.31 18:34sell5.00gbpjpy222.25222.560.002008.01.02 00:43222.230.000.00-231.9389.41
181319352007.12.19 08:34sell0.70gbpchf2.31762.29740.00002007.12.27 11:522.29080.000.00-123.131 630.45
181319392007.12.19 05:07sell0.70gbpchf2.32042.29740.00002007.12.27 11:522.29080.000.00-123.131 800.80
184519462007.12.28 07:26sell0.50usdjpy113.13110.020.002008.01.06 23:06108.480.000.00-54.762 143.25
147156112007.10.18 18:03buy1.00eurusd1.42850.00000.00002007.12.05 18:411.46620.000.00-225.403 770.00
146413642007.10.17 20:20buy1.00gold757.530.000.002007.12.10 04:12796.350.000.00-540.003 882.00
181930762007.12.20 06:32sell3.50gbpusd1.99791.98630.00002007.12.27 05:071.98630.000.00-95.554 060.00
  [sl]
181929452007.12.20 06:23sell4.00gbpchf2.30762.29740.00002007.12.27 11:522.29080.000.00-492.575 840.43
185023092007.12.31 02:37sell3.50eurchf1.65791.64260.00002008.01.06 23:061.63380.000.00-183.697 612.81
184522322007.12.28 07:34sell4.00eurchf1.66511.64260.00002008.01.06 23:071.63380.000.00-239.7811 299.64
147163032007.10.18 18:13sell1.00gbpchf2.39312.21580.00002008.01.06 23:062.18570.000.00-1 411.9718 718.41
184440082007.12.28 01:26sell2.50gbpchf2.27512.21580.00002008.01.06 23:062.18570.000.00-362.2120 171.48
185722332008.01.02 11:29sell3.00gbpjpy221.57216.990.002008.01.06 23:08213.990.000.00-355.2520 962.39
140298122007.10.03 04:44balanceDeposit50 000.00
  0.00 0.00 -4 918.96 76 757.07
Closed P/L: 71 838.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
183899622007.12.27 02:44sell4.00eurchf1.66741.63630.0000 1.63370.000.00-269.2812 167.16
185760652008.01.02 12:39sell7.00gbpchf2.23312.21580.0000 2.18740.000.00-637.1728 882.27
185748722008.01.02 12:19sell5.00gbpjpy221.43216.990.00 214.450.000.00-592.0732 136.28
185021602007.12.31 02:27sell10.00usdjpy112.27110.020.00 108.600.000.00-960.8333 793.74
187994162008.01.06 23:10sell8.00gbpchf2.18492.18820.0000 2.18740.000.000.00-1 805.71
187995222008.01.06 23:15sell8.00usdjpy108.45108.770.00 108.600.000.000.00-1 104.97
187997212008.01.06 23:25sell9.00eurchf1.63331.63630.0000 1.63370.000.000.00-324.94
188000872008.01.06 23:40sell9.00usdchf1.10751.11110.0000 1.10760.000.000.00-81.26
  0.00 0.00 -2 459.35 103 662.57
 Floating P/L: 101 203.22
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 71 838.11 Floating P/L: 101 203.22 Margin: 85 641.35
Balance: 121 838.11 Equity: 223 041.33 Free Margin: 137 399.98
 
Details:
Graph
Gross Profit: 97 684.22 Gross Loss: 25 846.11 Total Net Profit: 71 838.11
Profit Factor: 3.78 Expected Payoff: 2176.91  
Absolute Drawdown: 6 462.21 Maximal Drawdown: 14 078.60 (24.44%) Relative Drawdown: 24.44% (14 078.60)
 
Total Trades: 33 Short Positions (won %): 31 (32.26%) Long Positions (won %): 2 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 12 (36.36%) Loss trades (% of total): 21 (63.64%)
Largest profit trade: 20 607.14 loss trade: -4 138.66
Average profit trade: 8 140.35 loss trade: -1 230.77
Maximum consecutive wins ($): 6 (78 300.32) consecutive losses ($): 13 (-14 078.60)
Maximal consecutive profit (count): 78 300.32 (6) consecutive loss (count): -14 078.60 (13)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 11