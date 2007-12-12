|Account: 564633
|Name: Goblin BP modH EURUSD
|Currency: USD
|2007 December 21, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10394860
|2007.12.12 22:39
|balance
|Deposit
|5 000.00
|10394915
|2007.12.12 22:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 01:13
|1.4719
|0.00
|0.00
|-0.42
|9.00
|10396958
|2007.12.13 01:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 07:47
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10400708
|2007.12.13 07:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 07:47
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10401041
|2007.12.13 07:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:36
|1.4726
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10402048
|2007.12.13 08:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:55
|1.4735
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10403023
|2007.12.13 09:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:15
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10402941
|2007.12.13 09:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:15
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10402739
|2007.12.13 08:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:15
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10403200
|2007.12.13 09:04
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:15
|1.4711
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|10403770
|2007.12.13 09:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:23
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10403667
|2007.12.13 09:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:23
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10403796
|2007.12.13 09:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:24
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|10403947
|2007.12.13 09:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:54
|1.4711
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10404939
|2007.12.13 09:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 10:51
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10404837
|2007.12.13 09:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 10:51
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10405907
|2007.12.13 10:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 10:51
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|10408655
|2007.12.13 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 13:07
|1.4683
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10408791
|2007.12.13 13:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 14:30
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|10410653
|2007.12.13 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 15:05
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10411787
|2007.12.13 14:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 15:05
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10411958
|2007.12.13 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 15:38
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|10412748
|2007.12.13 15:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 15:48
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10413074
|2007.12.13 15:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 16:25
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10413929
|2007.12.13 16:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 16:25
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10414162
|2007.12.13 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 16:26
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|10414226
|2007.12.13 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 16:26
|1.4630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10414280
|2007.12.13 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 16:29
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|10414552
|2007.12.13 16:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 16:37
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10414993
|2007.12.13 16:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 16:37
|1.4599
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10415093
|2007.12.13 16:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 16:38
|1.4590
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|10415151
|2007.12.13 16:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 16:46
|1.4592
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10415379
|2007.12.13 16:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 16:46
|1.4592
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10415582
|2007.12.13 16:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 16:48
|1.4577
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|10415893
|2007.12.13 16:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 17:06
|1.4599
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10415712
|2007.12.13 16:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 17:06
|1.4599
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10416488
|2007.12.13 17:04
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 17:06
|1.4599
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|10416207
|2007.12.13 16:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 17:06
|1.4600
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10416596
|2007.12.13 17:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 17:24
|1.4590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10417047
|2007.12.13 17:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 17:46
|1.4593
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10417437
|2007.12.13 17:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 17:46
|1.4593
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10418480
|2007.12.13 18:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 19:25
|1.4604
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10417681
|2007.12.13 17:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 19:25
|1.4604
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|10419097
|2007.12.13 18:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 19:25
|1.4604
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10420758
|2007.12.13 20:49
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 23:30
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.36
|-12.00
|10419885
|2007.12.13 20:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 23:30
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.18
|-28.00
|10419418
|2007.12.13 19:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 23:30
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.09
|-24.00
|10421945
|2007.12.13 22:29
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 23:31
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.72
|72.00
|10430334
|2007.12.14 09:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 09:40
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10429770
|2007.12.14 09:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 09:40
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|10429641
|2007.12.14 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 09:40
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|10430637
|2007.12.14 09:36
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 09:40
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10431185
|2007.12.14 10:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 10:25
|1.4583
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10431076
|2007.12.14 10:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 10:25
|1.4583
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10430701
|2007.12.14 09:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 10:25
|1.4583
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10431319
|2007.12.14 10:13
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 10:25
|1.4583
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10432536
|2007.12.14 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4546
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 11:04
|1.4539
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10432673
|2007.12.14 11:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 12:12
|1.4542
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|10432810
|2007.12.14 11:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4547
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 12:12
|1.4542
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10434073
|2007.12.14 12:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 12:16
|1.4531
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|10434201
|2007.12.14 12:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4529
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 12:22
|1.4520
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|10434362
|2007.12.14 12:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 12:24
|1.4498
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|10434490
|2007.12.14 12:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 12:27
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10434618
|2007.12.14 12:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 12:27
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10434635
|2007.12.14 12:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 12:28
|1.4493
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10434683
|2007.12.14 12:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 12:48
|1.4484
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10435656
|2007.12.14 12:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 13:43
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10435490
|2007.12.14 12:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 13:43
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|10436139
|2007.12.14 13:07
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 13:43
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10438224
|2007.12.14 14:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 14:25
|1.4517
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10437891
|2007.12.14 14:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 14:25
|1.4517
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10437061
|2007.12.14 13:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 14:25
|1.4517
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|10438301
|2007.12.14 14:21
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 14:26
|1.4517
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|10438473
|2007.12.14 14:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 14:30
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10438650
|2007.12.14 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 14:32
|1.4488
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|10438778
|2007.12.14 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 14:32
|1.4474
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10439359
|2007.12.14 14:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 15:12
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10439164
|2007.12.14 14:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 15:12
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10438885
|2007.12.14 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 15:12
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10440054
|2007.12.14 15:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4506
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 15:13
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|10440400
|2007.12.14 15:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 15:16
|1.4485
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10440595
|2007.12.14 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 15:33
|1.4473
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10441103
|2007.12.14 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 15:36
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10441285
|2007.12.14 15:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 15:43
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10441444
|2007.12.14 15:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 15:43
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10441530
|2007.12.14 15:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 15:46
|1.4456
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10441784
|2007.12.14 15:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 16:01
|1.4466
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10441636
|2007.12.14 15:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 16:01
|1.4466
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10441842
|2007.12.14 15:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4475
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 16:01
|1.4467
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10442150
|2007.12.14 16:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 16:06
|1.4459
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10442331
|2007.12.14 16:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 16:13
|1.4456
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10442362
|2007.12.14 16:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 16:13
|1.4456
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10442605
|2007.12.14 16:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 16:17
|1.4444
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10442781
|2007.12.14 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 16:43
|1.4440
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|10443398
|2007.12.14 16:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 16:43
|1.4440
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10444636
|2007.12.14 17:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 17:33
|1.4451
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10443611
|2007.12.14 16:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 17:34
|1.4451
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10444740
|2007.12.14 17:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 17:34
|1.4451
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|10444997
|2007.12.14 17:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 17:41
|1.4438
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10445184
|2007.12.14 17:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 17:47
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10446274
|2007.12.14 18:28
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 19:24
|1.4445
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10445558
|2007.12.14 17:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 19:24
|1.4445
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|10445394
|2007.12.14 17:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4420
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 19:24
|1.4445
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|10446856
|2007.12.14 18:58
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 19:24
|1.4445
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10447192
|2007.12.14 19:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 19:39
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10447468
|2007.12.14 19:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 19:41
|1.4425
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10447552
|2007.12.14 19:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 19:54
|1.4427
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10447738
|2007.12.14 19:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 19:54
|1.4427
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10447791
|2007.12.14 19:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 20:09
|1.4415
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10448130
|2007.12.14 20:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 20:57
|1.4428
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|10448566
|2007.12.14 20:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|2007.12.14 20:57
|1.4428
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10462336
|2007.12.17 08:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:53
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10460084
|2007.12.17 07:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:53
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|10457239
|2007.12.17 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:53
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|10453269
|2007.12.17 00:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:53
|1.4420
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10452583
|2007.12.16 23:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4402
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:53
|1.4420
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10455293
|2007.12.17 01:47
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:53
|1.4419
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|10454314
|2007.12.17 01:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:53
|1.4422
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10462476
|2007.12.17 08:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|2007.12.19 23:17
|1.4385
|0.00
|0.00
|-0.70
|-38.00
|10462840
|2007.12.17 09:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|2007.12.19 23:17
|1.4385
|0.00
|0.00
|-1.40
|-54.00
|10462922
|2007.12.17 09:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4402
|0.0000
|0.0000
|2007.12.19 23:17
|1.4384
|0.00
|0.00
|-2.80
|-72.00
|10463029
|2007.12.17 09:06
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4391
|0.0000
|0.0000
|2007.12.19 23:17
|1.4385
|0.00
|0.00
|-5.60
|-48.00
|10465764
|2007.12.17 10:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4361
|0.0000
|0.0000
|2007.12.19 23:17
|1.4386
|0.00
|0.00
|0.45
|-25.00
|10469011
|2007.12.17 12:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4371
|0.0000
|0.0000
|2007.12.19 23:17
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.90
|-32.00
|10469756
|2007.12.17 13:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|2007.12.19 23:17
|1.4387
|0.00
|0.00
|1.80
|-20.00
|10469829
|2007.12.17 13:04
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4392
|0.0000
|0.0000
|2007.12.19 23:17
|1.4387
|0.00
|0.00
|3.60
|40.00
|10536062
|2007.12.20 06:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4376
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 08:02
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10538055
|2007.12.20 07:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 08:02
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10544699
|2007.12.20 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 12:04
|1.4318
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10544873
|2007.12.20 12:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 12:26
|1.4319
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10545251
|2007.12.20 12:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4325
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 12:26
|1.4319
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10547655
|2007.12.20 14:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 15:19
|1.4340
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10547050
|2007.12.20 13:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4327
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 15:19
|1.4340
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|10545409
|2007.12.20 12:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 15:19
|1.4340
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|10547845
|2007.12.20 14:09
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4348
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 15:19
|1.4340
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10550690
|2007.12.20 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4344
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 16:37
|1.4341
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|10551239
|2007.12.20 16:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 16:37
|1.4341
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10551457
|2007.12.20 16:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4343
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 18:20
|1.4353
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10558519
|2007.12.20 23:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|2007.12.20 23:20
|1.4323
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10559557
|2007.12.21 00:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 02:23
|1.4337
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10558742
|2007.12.20 23:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4321
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 02:23
|1.4337
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10560510
|2007.12.21 02:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4344
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 02:23
|1.4337
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10562142
|2007.12.21 04:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4360
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 07:36
|1.4368
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10563650
|2007.12.21 07:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4370
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 07:37
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10563730
|2007.12.21 07:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4380
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 07:55
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10564063
|2007.12.21 07:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4390
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 08:18
|1.4400
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10568105
|2007.12.21 11:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4361
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 13:22
|1.4381
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10566034
|2007.12.21 09:18
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4381
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 13:22
|1.4379
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10565620
|2007.12.21 09:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4391
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 13:22
|1.4379
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10564707
|2007.12.21 08:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4403
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 13:22
|1.4379
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10567045
|2007.12.21 10:19
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4370
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 13:22
|1.4379
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|10574713
|2007.12.21 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4370
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 17:37
|1.4362
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10575475
|2007.12.21 17:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4360
|0.0000
|0.0000
|2007.12.21 19:04
|1.4350
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|0.00
|0.00
|-2.82
|466.00
|Closed P/L:
|463.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10577268
|2007.12.21 19:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|
|1.4383
|0.00
|0.00
|0.09
|-34.00
|10579493
|2007.12.21 22:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4370
|0.0000
|0.0000
|
|1.4383
|0.00
|0.00
|0.18
|-26.00
|
|0.00
|0.00
|0.27
|-60.00
|
|Floating P/L:
|-59.73
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|463.18
|Floating P/L:
|-59.73
|Margin:
|215.45
|Balance:
|5 463.18
|Equity:
|5 403.45
|Free Margin:
|5 188.01
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 673.90
|Gross Loss:
|1 210.72
|Total Net Profit:
|463.18
|Profit Factor:
|1.38
|Expected Payoff:
|3.05
|
|Absolute Drawdown:
|34.42
|Maximal Drawdown:
|327.35 (5.82%)
|Relative Drawdown:
|5.82% (327.35)
|
|Total Trades:
|152
|Short Positions (won %):
|108 (56.48%)
|Long Positions (won %):
|44 (40.91%)
|Profit Trades (% of total):
|79 (51.97%)
|Loss trades (% of total):
|73 (48.03%)
|Largest
|profit trade:
|112.00
|loss trade:
|-74.80
|Average
|profit trade:
|21.19
|loss trade:
|-16.59
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (65.00)
|consecutive losses ($):
|7 (-296.35)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|117.00 (4)
|consecutive loss (count):
|-296.35 (7)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2