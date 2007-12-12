MIG Investments SA

Account: 564633 Name: Goblin BP modH EURUSD Currency: USD 2007 December 21, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
103948602007.12.12 22:39balanceDeposit5 000.00
103949152007.12.12 22:44buy0.10eurusd1.47100.00000.00002007.12.13 01:131.47190.000.00-0.429.00
103969582007.12.13 01:14buy0.10eurusd1.47220.00000.00002007.12.13 07:471.47170.000.000.00-5.00
104007082007.12.13 07:23buy0.20eurusd1.47110.00000.00002007.12.13 07:471.47170.000.000.0012.00
104010412007.12.13 07:47buy0.10eurusd1.47190.00000.00002007.12.13 08:361.47260.000.000.007.00
104020482007.12.13 08:36buy0.10eurusd1.47280.00000.00002007.12.13 08:551.47350.000.000.007.00
104030232007.12.13 09:01buy0.40eurusd1.47160.00000.00002007.12.13 09:151.47130.000.000.00-12.00
104029412007.12.13 09:00buy0.20eurusd1.47270.00000.00002007.12.13 09:151.47130.000.000.00-28.00
104027392007.12.13 08:55buy0.10eurusd1.47370.00000.00002007.12.13 09:151.47130.000.000.00-24.00
104032002007.12.13 09:04buy0.80eurusd1.47040.00000.00002007.12.13 09:151.47110.000.000.0056.00
104037702007.12.13 09:19buy0.20eurusd1.47040.00000.00002007.12.13 09:231.47020.000.000.00-4.00
104036672007.12.13 09:15buy0.10eurusd1.47140.00000.00002007.12.13 09:231.47020.000.000.00-12.00
104037962007.12.13 09:19buy0.40eurusd1.46930.00000.00002007.12.13 09:241.47020.000.000.0036.00
104039472007.12.13 09:24buy0.10eurusd1.47040.00000.00002007.12.13 09:541.47110.000.000.007.00
104049392007.12.13 09:59buy0.20eurusd1.47030.00000.00002007.12.13 10:511.47010.000.000.00-4.00
104048372007.12.13 09:54buy0.10eurusd1.47130.00000.00002007.12.13 10:511.47010.000.000.00-12.00
104059072007.12.13 10:38buy0.40eurusd1.46920.00000.00002007.12.13 10:511.47010.000.000.0036.00
104086552007.12.13 13:00sell0.10eurusd1.46900.00000.00002007.12.13 13:071.46830.000.000.007.00
104087912007.12.13 13:08sell0.10eurusd1.46810.00000.00002007.12.13 14:301.46720.000.000.009.00
104106532007.12.13 14:30sell0.10eurusd1.46700.00000.00002007.12.13 15:051.46750.000.000.00-5.00
104117872007.12.13 14:58sell0.20eurusd1.46810.00000.00002007.12.13 15:051.46730.000.000.0016.00
104119582007.12.13 15:05sell0.10eurusd1.46710.00000.00002007.12.13 15:381.46620.000.000.009.00
104127482007.12.13 15:38sell0.10eurusd1.46600.00000.00002007.12.13 15:481.46530.000.000.007.00
104130742007.12.13 15:48sell0.10eurusd1.46510.00000.00002007.12.13 16:251.46540.000.000.00-3.00
104139292007.12.13 16:14sell0.20eurusd1.46620.00000.00002007.12.13 16:251.46540.000.000.0016.00
104141622007.12.13 16:25sell0.10eurusd1.46510.00000.00002007.12.13 16:261.46420.000.000.009.00
104142262007.12.13 16:26sell0.10eurusd1.46370.00000.00002007.12.13 16:261.46300.000.000.007.00
104142802007.12.13 16:26sell0.10eurusd1.46280.00000.00002007.12.13 16:291.46190.000.000.009.00
104145522007.12.13 16:29sell0.10eurusd1.46150.00000.00002007.12.13 16:371.46070.000.000.008.00
104149932007.12.13 16:37sell0.10eurusd1.46060.00000.00002007.12.13 16:371.45990.000.000.007.00
104150932007.12.13 16:37sell0.10eurusd1.45990.00000.00002007.12.13 16:381.45900.000.000.009.00
104151512007.12.13 16:38sell0.10eurusd1.45870.00000.00002007.12.13 16:461.45920.000.000.00-5.00
104153792007.12.13 16:42sell0.20eurusd1.45980.00000.00002007.12.13 16:461.45920.000.000.0012.00
104155822007.12.13 16:46sell0.10eurusd1.45860.00000.00002007.12.13 16:481.45770.000.000.009.00
104158932007.12.13 16:53sell0.20eurusd1.45880.00000.00002007.12.13 17:061.45990.000.000.00-22.00
104157122007.12.13 16:48sell0.10eurusd1.45780.00000.00002007.12.13 17:061.45990.000.000.00-21.00
104164882007.12.13 17:04sell0.80eurusd1.46090.00000.00002007.12.13 17:061.45990.000.000.0080.00
104162072007.12.13 16:59sell0.40eurusd1.45990.00000.00002007.12.13 17:061.46000.000.000.00-4.00
104165962007.12.13 17:06sell0.10eurusd1.45970.00000.00002007.12.13 17:241.45900.000.000.007.00
104170472007.12.13 17:24sell0.10eurusd1.45880.00000.00002007.12.13 17:461.45930.000.000.00-5.00
104174372007.12.13 17:38sell0.20eurusd1.45990.00000.00002007.12.13 17:461.45930.000.000.0012.00
104184802007.12.13 18:22sell0.20eurusd1.46020.00000.00002007.12.13 19:251.46040.000.000.00-4.00
104176812007.12.13 17:46sell0.10eurusd1.45910.00000.00002007.12.13 19:251.46040.000.000.00-13.00
104190972007.12.13 18:59sell0.40eurusd1.46120.00000.00002007.12.13 19:251.46040.000.000.0032.00
104207582007.12.13 20:49sell0.40eurusd1.46220.00000.00002007.12.13 23:301.46250.000.000.36-12.00
104198852007.12.13 20:01sell0.20eurusd1.46110.00000.00002007.12.13 23:301.46250.000.000.18-28.00
104194182007.12.13 19:25sell0.10eurusd1.46010.00000.00002007.12.13 23:301.46250.000.000.09-24.00
104219452007.12.13 22:29sell0.80eurusd1.46320.00000.00002007.12.13 23:311.46230.000.000.7272.00
104303342007.12.14 09:22buy0.40eurusd1.46070.00000.00002007.12.14 09:401.46050.000.000.00-8.00
104297702007.12.14 09:03buy0.20eurusd1.46180.00000.00002007.12.14 09:401.46050.000.000.00-26.00
104296412007.12.14 09:00buy0.10eurusd1.46280.00000.00002007.12.14 09:401.46050.000.000.00-23.00
104306372007.12.14 09:36buy0.80eurusd1.45970.00000.00002007.12.14 09:401.46050.000.000.0064.00
104311852007.12.14 10:11buy0.40eurusd1.45860.00000.00002007.12.14 10:251.45830.000.000.00-12.00
104310762007.12.14 10:08buy0.20eurusd1.45970.00000.00002007.12.14 10:251.45830.000.000.00-28.00
104307012007.12.14 09:40buy0.10eurusd1.46070.00000.00002007.12.14 10:251.45830.000.000.00-24.00
104313192007.12.14 10:13buy0.80eurusd1.45750.00000.00002007.12.14 10:251.45830.000.000.0064.00
104325362007.12.14 11:00sell0.10eurusd1.45460.00000.00002007.12.14 11:041.45390.000.000.007.00
104326732007.12.14 11:04sell0.10eurusd1.45370.00000.00002007.12.14 12:121.45420.000.000.00-5.00
104328102007.12.14 11:09sell0.20eurusd1.45470.00000.00002007.12.14 12:121.45420.000.000.0010.00
104340732007.12.14 12:12sell0.10eurusd1.45400.00000.00002007.12.14 12:161.45310.000.000.009.00
104342012007.12.14 12:16sell0.10eurusd1.45290.00000.00002007.12.14 12:221.45200.000.000.009.00
104343622007.12.14 12:22sell0.10eurusd1.45090.00000.00002007.12.14 12:241.44980.000.000.0011.00
104344902007.12.14 12:24sell0.10eurusd1.44980.00000.00002007.12.14 12:271.45000.000.000.00-2.00
104346182007.12.14 12:26sell0.20eurusd1.45080.00000.00002007.12.14 12:271.45000.000.000.0016.00
104346352007.12.14 12:27sell0.10eurusd1.44990.00000.00002007.12.14 12:281.44930.000.000.006.00
104346832007.12.14 12:28sell0.10eurusd1.44910.00000.00002007.12.14 12:481.44840.000.000.007.00
104356562007.12.14 12:54sell0.20eurusd1.44920.00000.00002007.12.14 13:431.44960.000.000.00-8.00
104354902007.12.14 12:48sell0.10eurusd1.44820.00000.00002007.12.14 13:431.44960.000.000.00-14.00
104361392007.12.14 13:07sell0.40eurusd1.45030.00000.00002007.12.14 13:431.44960.000.000.0028.00
104382242007.12.14 14:20sell0.40eurusd1.45160.00000.00002007.12.14 14:251.45170.000.000.00-4.00
104378912007.12.14 14:07sell0.20eurusd1.45050.00000.00002007.12.14 14:251.45170.000.000.00-24.00
104370612007.12.14 13:44sell0.10eurusd1.44940.00000.00002007.12.14 14:251.45170.000.000.00-23.00
104383012007.12.14 14:21sell0.80eurusd1.45270.00000.00002007.12.14 14:261.45170.000.000.0080.00
104384732007.12.14 14:26sell0.10eurusd1.45140.00000.00002007.12.14 14:301.45000.000.000.0014.00
104386502007.12.14 14:30sell0.10eurusd1.44990.00000.00002007.12.14 14:321.44880.000.000.0011.00
104387782007.12.14 14:32sell0.10eurusd1.44860.00000.00002007.12.14 14:321.44740.000.000.0012.00
104393592007.12.14 14:40sell0.40eurusd1.44950.00000.00002007.12.14 15:121.44960.000.000.00-4.00
104391642007.12.14 14:35sell0.20eurusd1.44850.00000.00002007.12.14 15:121.44960.000.000.00-22.00
104388852007.12.14 14:32sell0.10eurusd1.44740.00000.00002007.12.14 15:121.44960.000.000.00-22.00
104400542007.12.14 15:05sell0.80eurusd1.45060.00000.00002007.12.14 15:131.44960.000.000.0080.00
104404002007.12.14 15:13sell0.10eurusd1.44950.00000.00002007.12.14 15:161.44850.000.000.0010.00
104405952007.12.14 15:16sell0.10eurusd1.44810.00000.00002007.12.14 15:331.44730.000.000.008.00
104411032007.12.14 15:33sell0.10eurusd1.44710.00000.00002007.12.14 15:361.44630.000.000.008.00
104412852007.12.14 15:36sell0.10eurusd1.44610.00000.00002007.12.14 15:431.44630.000.000.00-2.00
104414442007.12.14 15:40sell0.20eurusd1.44710.00000.00002007.12.14 15:431.44630.000.000.0016.00
104415302007.12.14 15:43sell0.10eurusd1.44640.00000.00002007.12.14 15:461.44560.000.000.008.00
104417842007.12.14 15:50sell0.20eurusd1.44650.00000.00002007.12.14 16:011.44660.000.000.00-2.00
104416362007.12.14 15:46sell0.10eurusd1.44540.00000.00002007.12.14 16:011.44660.000.000.00-12.00
104418422007.12.14 15:51sell0.40eurusd1.44750.00000.00002007.12.14 16:011.44670.000.000.0032.00
104421502007.12.14 16:01sell0.10eurusd1.44670.00000.00002007.12.14 16:061.44590.000.000.008.00
104423312007.12.14 16:06sell0.10eurusd1.44530.00000.00002007.12.14 16:131.44560.000.000.00-3.00
104423622007.12.14 16:07sell0.20eurusd1.44640.00000.00002007.12.14 16:131.44560.000.000.0016.00
104426052007.12.14 16:13sell0.10eurusd1.44540.00000.00002007.12.14 16:171.44440.000.000.0010.00
104427812007.12.14 16:17sell0.10eurusd1.44380.00000.00002007.12.14 16:431.44400.000.000.00-2.00
104433982007.12.14 16:36sell0.20eurusd1.44480.00000.00002007.12.14 16:431.44400.000.000.0016.00
104446362007.12.14 17:23sell0.20eurusd1.44490.00000.00002007.12.14 17:331.44510.000.000.00-4.00
104436112007.12.14 16:43sell0.10eurusd1.44390.00000.00002007.12.14 17:341.44510.000.000.00-12.00
104447402007.12.14 17:25sell0.40eurusd1.44600.00000.00002007.12.14 17:341.44510.000.000.0036.00
104449972007.12.14 17:34sell0.10eurusd1.44480.00000.00002007.12.14 17:411.44380.000.000.0010.00
104451842007.12.14 17:41sell0.10eurusd1.44330.00000.00002007.12.14 17:471.44230.000.000.0010.00
104462742007.12.14 18:28sell0.40eurusd1.44430.00000.00002007.12.14 19:241.44450.000.000.00-8.00
104455582007.12.14 17:52sell0.20eurusd1.44300.00000.00002007.12.14 19:241.44450.000.000.00-30.00
104453942007.12.14 17:47sell0.10eurusd1.44200.00000.00002007.12.14 19:241.44450.000.000.00-25.00
104468562007.12.14 18:58sell0.80eurusd1.44530.00000.00002007.12.14 19:241.44450.000.000.0064.00
104471922007.12.14 19:24sell0.10eurusd1.44430.00000.00002007.12.14 19:391.44350.000.000.008.00
104474682007.12.14 19:39sell0.10eurusd1.44330.00000.00002007.12.14 19:411.44250.000.000.008.00
104475522007.12.14 19:41sell0.10eurusd1.44230.00000.00002007.12.14 19:541.44270.000.000.00-4.00
104477382007.12.14 19:50sell0.20eurusd1.44330.00000.00002007.12.14 19:541.44270.000.000.0012.00
104477912007.12.14 19:54sell0.10eurusd1.44250.00000.00002007.12.14 20:091.44150.000.000.0010.00
104481302007.12.14 20:09sell0.10eurusd1.44130.00000.00002007.12.14 20:571.44280.000.000.00-15.00
104485662007.12.14 20:39sell0.20eurusd1.44240.00000.00002007.12.14 20:571.44280.000.000.00-8.00
104623362007.12.17 08:51buy0.40eurusd1.44240.00000.00002007.12.17 08:531.44170.000.000.00-28.00
104600842007.12.17 07:22buy0.20eurusd1.44340.00000.00002007.12.17 08:531.44170.000.000.00-34.00
104572392007.12.17 04:00buy0.10eurusd1.44450.00000.00002007.12.17 08:531.44170.000.000.00-28.00
104532692007.12.17 00:19sell0.20eurusd1.44120.00000.00002007.12.17 08:531.44200.000.000.00-16.00
104525832007.12.16 23:45sell0.10eurusd1.44020.00000.00002007.12.17 08:531.44200.000.000.00-18.00
104552932007.12.17 01:47sell0.80eurusd1.44330.00000.00002007.12.17 08:531.44190.000.000.00112.00
104543142007.12.17 01:04sell0.40eurusd1.44230.00000.00002007.12.17 08:531.44220.000.000.004.00
104624762007.12.17 08:53buy0.10eurusd1.44230.00000.00002007.12.19 23:171.43850.000.00-0.70-38.00
104628402007.12.17 09:02buy0.20eurusd1.44120.00000.00002007.12.19 23:171.43850.000.00-1.40-54.00
104629222007.12.17 09:04buy0.40eurusd1.44020.00000.00002007.12.19 23:171.43840.000.00-2.80-72.00
104630292007.12.17 09:06buy0.80eurusd1.43910.00000.00002007.12.19 23:171.43850.000.00-5.60-48.00
104657642007.12.17 10:45sell0.10eurusd1.43610.00000.00002007.12.19 23:171.43860.000.000.45-25.00
104690112007.12.17 12:38sell0.20eurusd1.43710.00000.00002007.12.19 23:171.43870.000.000.90-32.00
104697562007.12.17 13:02sell0.40eurusd1.43820.00000.00002007.12.19 23:171.43870.000.001.80-20.00
104698292007.12.17 13:04sell0.80eurusd1.43920.00000.00002007.12.19 23:171.43870.000.003.6040.00
105360622007.12.20 06:03buy0.10eurusd1.43760.00000.00002007.12.20 08:021.43720.000.000.00-4.00
105380552007.12.20 07:53buy0.20eurusd1.43640.00000.00002007.12.20 08:021.43720.000.000.0016.00
105446992007.12.20 12:00sell0.10eurusd1.43300.00000.00002007.12.20 12:041.43180.000.000.0012.00
105448732007.12.20 12:04sell0.10eurusd1.43150.00000.00002007.12.20 12:261.43190.000.000.00-4.00
105452512007.12.20 12:22sell0.20eurusd1.43250.00000.00002007.12.20 12:261.43190.000.000.0012.00
105476552007.12.20 14:01sell0.40eurusd1.43380.00000.00002007.12.20 15:191.43400.000.000.00-8.00
105470502007.12.20 13:39sell0.20eurusd1.43270.00000.00002007.12.20 15:191.43400.000.000.00-26.00
105454092007.12.20 12:26sell0.10eurusd1.43170.00000.00002007.12.20 15:191.43400.000.000.00-23.00
105478452007.12.20 14:09sell0.80eurusd1.43480.00000.00002007.12.20 15:191.43400.000.000.0064.00
105506902007.12.20 16:00buy0.10eurusd1.43440.00000.00002007.12.20 16:371.43410.000.000.00-3.00
105512392007.12.20 16:12buy0.20eurusd1.43330.00000.00002007.12.20 16:371.43410.000.000.0016.00
105514572007.12.20 16:37buy0.10eurusd1.43430.00000.00002007.12.20 18:201.43530.000.000.0010.00
105585192007.12.20 23:00sell0.10eurusd1.43300.00000.00002007.12.20 23:201.43230.000.000.007.00
105595572007.12.21 00:29sell0.20eurusd1.43330.00000.00002007.12.21 02:231.43370.000.000.00-8.00
105587422007.12.20 23:20sell0.10eurusd1.43210.00000.00002007.12.21 02:231.43370.000.000.00-16.00
105605102007.12.21 02:00sell0.40eurusd1.43440.00000.00002007.12.21 02:231.43370.000.000.0028.00
105621422007.12.21 04:30buy0.10eurusd1.43600.00000.00002007.12.21 07:361.43680.000.000.008.00
105636502007.12.21 07:36buy0.10eurusd1.43700.00000.00002007.12.21 07:371.43780.000.000.008.00
105637302007.12.21 07:37buy0.10eurusd1.43800.00000.00002007.12.21 07:551.43880.000.000.008.00
105640632007.12.21 07:55buy0.10eurusd1.43900.00000.00002007.12.21 08:181.44000.000.000.0010.00
105681052007.12.21 11:17sell0.10eurusd1.43610.00000.00002007.12.21 13:221.43810.000.000.00-20.00
105660342007.12.21 09:18buy0.40eurusd1.43810.00000.00002007.12.21 13:221.43790.000.000.00-8.00
105656202007.12.21 09:00buy0.20eurusd1.43910.00000.00002007.12.21 13:221.43790.000.000.00-24.00
105647072007.12.21 08:18buy0.10eurusd1.44030.00000.00002007.12.21 13:221.43790.000.000.00-24.00
105670452007.12.21 10:19buy0.80eurusd1.43700.00000.00002007.12.21 13:221.43790.000.000.0072.00
105747132007.12.21 17:00sell0.10eurusd1.43700.00000.00002007.12.21 17:371.43620.000.000.008.00
105754752007.12.21 17:37sell0.10eurusd1.43600.00000.00002007.12.21 19:041.43500.000.000.0010.00
  0.00 0.00 -2.82 466.00
Closed P/L: 463.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
105772682007.12.21 19:04sell0.10eurusd1.43490.00000.0000 1.43830.000.000.09-34.00
105794932007.12.21 22:29sell0.20eurusd1.43700.00000.0000 1.43830.000.000.18-26.00
  0.00 0.00 0.27 -60.00
 Floating P/L: -59.73
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 463.18 Floating P/L: -59.73 Margin: 215.45
Balance: 5 463.18 Equity: 5 403.45 Free Margin: 5 188.01
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 673.90 Gross Loss: 1 210.72 Total Net Profit: 463.18
Profit Factor: 1.38 Expected Payoff: 3.05  
Absolute Drawdown: 34.42 Maximal Drawdown: 327.35 (5.82%) Relative Drawdown: 5.82% (327.35)
 
Total Trades: 152 Short Positions (won %): 108 (56.48%) Long Positions (won %): 44 (40.91%)
Profit Trades (% of total): 79 (51.97%) Loss trades (% of total): 73 (48.03%)
Largest profit trade: 112.00 loss trade: -74.80
Average profit trade: 21.19 loss trade: -16.59
Maximum consecutive wins ($): 7 (65.00) consecutive losses ($): 7 (-296.35)
Maximal consecutive profit (count): 117.00 (4) consecutive loss (count): -296.35 (7)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2