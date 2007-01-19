Strategy Tester Report
GJ_M5.1
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)

商品EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期5 分钟图 2007.01.01 23:00 - 2007.12.31 18:55 (2007.01.01 - 2008.01.01)
复盘模型每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
经测试过的柱数73318用于复盘的即时价数量1327376复盘模型的质量90.00%
Mismatched charts errors1
起始资金10000.00
总净盈利-821.68总获利382.45总亏损-1204.13
盈利比0.32预期盈利-102.71
绝对亏损821.68最大亏损927.93 (9.18%)相对亏损9.18% (927.93)
交易单总计8卖单 (获利百分比)5 (60.00%)买单 (获利百分比)3 (66.67%)
盈利交易(占总百分比)5 (62.50%)亏损交易(占总百分比)3 (37.50%)
最大:获利交易196.85亏损交易-407.35
平均:获利交易76.49亏损交易-401.38
最大:连续获利金额4 (376.13)连续亏损金额2 (-806.06)
最多:连续获利次数376.13 (4)连续亏损次数-806.06 (2)
平均:连续获利3连续亏损2
Graph
#时间类型定单手数价位止损获利获利余额
12007.01.19 07:13sell10.101.29841.33841.2784
22007.01.26 15:00modify10.101.29841.29831.2784
32007.01.26 15:00modify10.101.29841.29801.2784
42007.01.26 15:00modify10.101.29841.29781.2784
52007.01.30 12:54s/l10.101.29781.29781.27846.3210006.32
62007.02.19 02:17sell20.101.31441.35441.2944
72007.04.13 10:27s/l20.101.35441.35441.2944-398.079608.24
82007.04.18 04:31sell30.101.35811.39811.3381
92007.05.10 17:04modify30.101.35811.35811.3381
102007.05.10 17:04modify30.101.35811.35801.3381
112007.05.10 17:04modify30.101.35811.35791.3381
122007.05.10 17:04modify30.101.35811.35771.3381
132007.05.10 17:04modify30.101.35811.35761.3381
142007.05.10 17:04modify30.101.35811.35751.3381
152007.05.10 17:04modify30.101.35811.35731.3381
162007.05.10 17:04modify30.101.35811.35721.3381
172007.05.10 17:04modify30.101.35811.35711.3381
182007.05.10 17:05modify30.101.35811.35701.3381
192007.05.10 17:05modify30.101.35811.35671.3381
202007.05.10 17:05modify30.101.35811.35661.3381
212007.05.11 01:01modify30.101.35811.35631.3381
222007.05.15 12:33s/l30.101.35631.35631.338118.959627.18
232007.06.03 22:00sell40.101.34401.38401.3240
242007.06.08 10:07modify40.101.34401.34391.3240
252007.06.08 10:08modify40.101.34401.34381.3240
262007.06.08 10:08modify40.101.34401.34371.3240
272007.06.08 10:12modify40.101.34401.34361.3240
282007.06.08 10:13modify40.101.34401.34351.3240
292007.06.08 10:13modify40.101.34401.34341.3240
302007.06.08 10:13modify40.101.34401.34321.3240
312007.06.08 10:13modify40.101.34401.34311.3240
322007.06.08 10:13modify40.101.34401.34291.3240
332007.06.08 10:15modify40.101.34401.34281.3240
342007.06.08 10:15modify40.101.34401.34261.3240
352007.06.08 10:15modify40.101.34401.34221.3240
362007.06.12 13:57modify40.101.34401.34201.3240
372007.06.12 14:00modify40.101.34401.34171.3240
382007.06.12 14:28modify40.101.34401.34151.3240
392007.06.12 19:07modify40.101.34401.34141.3240
402007.06.12 19:44modify40.101.34401.34131.3240
412007.06.12 19:45modify40.101.34401.34121.3240
422007.06.12 20:04modify40.101.34401.34111.3240
432007.06.12 20:10modify40.101.34401.34101.3240
442007.06.12 20:25modify40.101.34401.34091.3240
452007.06.12 20:32modify40.101.34401.34081.3240
462007.06.12 20:44modify40.101.34401.34071.3240
472007.06.12 20:48modify40.101.34401.34061.3240
482007.06.12 20:49modify40.101.34401.34051.3240
492007.06.12 20:50modify40.101.34401.34041.3240
502007.06.12 20:57modify40.101.34401.34031.3240
512007.06.12 23:20modify40.101.34401.34021.3240
522007.06.13 00:03modify40.101.34401.33991.3240
532007.06.13 00:04modify40.101.34401.33981.3240
542007.06.13 00:08modify40.101.34401.33961.3240
552007.06.13 00:09modify40.101.34401.33951.3240
562007.06.13 00:10modify40.101.34401.33941.3240
572007.06.13 00:13modify40.101.34401.33931.3240
582007.06.13 00:13modify40.101.34401.33921.3240
592007.06.13 00:23modify40.101.34401.33911.3240
602007.06.13 00:37modify40.101.34401.33901.3240
612007.06.13 00:37modify40.101.34401.33891.3240
622007.06.13 00:37modify40.101.34401.33881.3240
632007.06.13 07:33modify40.101.34401.33871.3240
642007.06.13 07:33modify40.101.34401.33851.3240
652007.06.13 07:34modify40.101.34401.33841.3240
662007.06.13 07:35modify40.101.34401.33831.3240
672007.06.13 07:35modify40.101.34401.33821.3240
682007.06.13 07:35modify40.101.34401.33811.3240
692007.06.13 07:35modify40.101.34401.33801.3240
702007.06.13 07:37modify40.101.34401.33791.3240
712007.06.13 07:37modify40.101.34401.33781.3240
722007.06.13 07:37modify40.101.34401.33761.3240
732007.06.13 07:37modify40.101.34401.33751.3240
742007.06.13 07:41modify40.101.34401.33741.3240
752007.06.13 09:01modify40.101.34401.33731.3240
762007.06.13 09:02modify40.101.34401.33721.3240
772007.06.13 09:03modify40.101.34401.33711.3240
782007.06.13 09:03modify40.101.34401.33701.3240
792007.06.13 09:04modify40.101.34401.33691.3240
802007.06.13 09:04modify40.101.34401.33681.3240
812007.06.13 09:04modify40.101.34401.33671.3240
822007.06.13 09:04modify40.101.34401.33661.3240
832007.06.13 09:06modify40.101.34401.33651.3240
842007.06.13 09:09modify40.101.34401.33641.3240
852007.06.15 14:56s/l40.101.33641.33641.324076.499703.67
862007.06.21 10:31buy50.101.33891.29891.3589
872007.06.29 10:03modify50.101.33891.33921.3589
882007.06.29 10:03modify50.101.33891.33931.3589
892007.06.29 10:03modify50.101.33891.33941.3589
902007.06.29 10:03modify50.101.33891.33951.3589
912007.06.29 10:03modify50.101.33891.33961.3589
922007.06.29 10:04modify50.101.33891.33981.3589
932007.06.29 10:04modify50.101.33891.34001.3589
942007.06.29 10:27modify50.101.33891.34011.3589
952007.06.29 10:33modify50.101.33891.34031.3589
962007.06.29 10:34modify50.101.33891.34041.3589
972007.06.29 10:34modify50.101.33891.34061.3589
982007.06.29 10:34modify50.101.33891.34081.3589
992007.06.29 12:07modify50.101.33891.34091.3589
1002007.06.29 12:08modify50.101.33891.34101.3589
1012007.06.29 12:16modify50.101.33891.34111.3589
1022007.06.29 12:16modify50.101.33891.34121.3589
1032007.06.29 12:16modify50.101.33891.34131.3589
1042007.06.29 12:20modify50.101.33891.34151.3589
1052007.06.29 12:20modify50.101.33891.34161.3589
1062007.06.29 13:00modify50.101.33891.34171.3589
1072007.06.29 13:04modify50.101.33891.34191.3589
1082007.06.29 13:04modify50.101.33891.34201.3589
1092007.06.29 13:04modify50.101.33891.34211.3589
1102007.06.29 13:05modify50.101.33891.34231.3589
1112007.06.29 16:04modify50.101.33891.34241.3589
1122007.06.29 16:04modify50.101.33891.34251.3589
1132007.06.29 16:04modify50.101.33891.34261.3589
1142007.06.29 16:04modify50.101.33891.34271.3589
1152007.06.29 16:06modify50.101.33891.34281.3589
1162007.06.29 16:08modify50.101.33891.34291.3589
1172007.06.29 16:11modify50.101.33891.34301.3589
1182007.06.29 16:56modify50.101.33891.34311.3589
1192007.06.29 16:56modify50.101.33891.34321.3589
1202007.06.29 16:57modify50.101.33891.34331.3589
1212007.06.29 16:57modify50.101.33891.34341.3589
1222007.06.29 16:57modify50.101.33891.34351.3589
1232007.06.29 16:57modify50.101.33891.34361.3589
1242007.06.29 16:59modify50.101.33891.34371.3589
1252007.06.29 16:59modify50.101.33891.34401.3589
1262007.06.29 20:59modify50.101.33891.34411.3589
1272007.07.01 22:00modify50.101.33891.34431.3589
1282007.07.01 22:03modify50.101.33891.34441.3589
1292007.07.01 22:11modify50.101.33891.34451.3589
1302007.07.01 22:11modify50.101.33891.34461.3589
1312007.07.02 07:28modify50.101.33891.34481.3589
1322007.07.02 07:36modify50.101.33891.34501.3589
1332007.07.02 07:36modify50.101.33891.34511.3589
1342007.07.02 07:36modify50.101.33891.34521.3589
1352007.07.02 07:36modify50.101.33891.34531.3589
1362007.07.02 07:36modify50.101.33891.34541.3589
1372007.07.02 07:37modify50.101.33891.34551.3589
1382007.07.02 07:37modify50.101.33891.34561.3589
1392007.07.02 07:37modify50.101.33891.34571.3589
1402007.07.02 07:37modify50.101.33891.34581.3589
1412007.07.02 07:37modify50.101.33891.34591.3589
1422007.07.02 07:37modify50.101.33891.34601.3589
1432007.07.02 07:38modify50.101.33891.34611.3589
1442007.07.02 07:38modify50.101.33891.34651.3589
1452007.07.02 07:38modify50.101.33891.34661.3589
1462007.07.02 07:38modify50.101.33891.34681.3589
1472007.07.02 07:38modify50.101.33891.34691.3589
1482007.07.02 07:38modify50.101.33891.34701.3589
1492007.07.02 08:25modify50.101.33891.34711.3589
1502007.07.02 08:27modify50.101.33891.34721.3589
1512007.07.02 08:28modify50.101.33891.34731.3589
1522007.07.02 08:28modify50.101.33891.34741.3589
1532007.07.02 08:28modify50.101.33891.34751.3589
1542007.07.02 08:29modify50.101.33891.34761.3589
1552007.07.02 08:50modify50.101.33891.34771.3589
1562007.07.02 08:51modify50.101.33891.34781.3589
1572007.07.02 09:45modify50.101.33891.34791.3589
1582007.07.02 09:47modify50.101.33891.34811.3589
1592007.07.02 09:48modify50.101.33891.34831.3589
1602007.07.02 09:57modify50.101.33891.34841.3589
1612007.07.02 09:57modify50.101.33891.34851.3589
1622007.07.02 10:01modify50.101.33891.34861.3589
1632007.07.02 10:02modify50.101.33891.34871.3589
1642007.07.02 10:14modify50.101.33891.34881.3589
1652007.07.02 11:52t/p50.101.35891.34881.3589196.859900.52
1662007.07.27 18:54buy60.101.36511.32511.3851
1672007.08.03 13:52modify60.101.36511.36511.3851
1682007.08.03 14:21modify60.101.36511.36541.3851
1692007.08.03 14:21modify60.101.36511.36561.3851
1702007.08.03 14:22modify60.101.36511.36571.3851
1712007.08.03 14:23modify60.101.36511.36581.3851
1722007.08.03 14:25modify60.101.36511.36601.3851
1732007.08.03 14:25modify60.101.36511.36611.3851
1742007.08.03 14:25modify60.101.36511.36621.3851
1752007.08.03 14:25modify60.101.36511.36631.3851
1762007.08.03 14:26modify60.101.36511.36641.3851
1772007.08.03 14:26modify60.101.36511.36651.3851
1782007.08.03 14:26modify60.101.36511.36661.3851
1792007.08.03 14:26modify60.101.36511.36671.3851
1802007.08.03 14:27modify60.101.36511.36721.3851
1812007.08.03 14:27modify60.101.36511.36741.3851
1822007.08.03 14:27modify60.101.36511.36751.3851
1832007.08.03 14:27modify60.101.36511.36771.3851
1842007.08.03 15:32modify60.101.36511.36791.3851
1852007.08.03 15:32modify60.101.36511.36801.3851
1862007.08.03 15:32modify60.101.36511.36811.3851
1872007.08.03 15:32modify60.101.36511.36821.3851
1882007.08.03 15:33modify60.101.36511.36831.3851
1892007.08.03 15:33modify60.101.36511.36841.3851
1902007.08.03 15:33modify60.101.36511.36851.3851
1912007.08.03 15:34modify60.101.36511.36881.3851
1922007.08.03 15:35modify60.101.36511.36891.3851
1932007.08.03 15:35modify60.101.36511.36901.3851
1942007.08.03 16:10modify60.101.36511.36911.3851
1952007.08.03 16:10modify60.101.36511.36921.3851
1962007.08.03 18:41modify60.101.36511.36951.3851
1972007.08.03 18:46modify60.101.36511.36961.3851
1982007.08.03 18:47modify60.101.36511.36971.3851
1992007.08.03 18:48modify60.101.36511.36981.3851
2002007.08.03 18:48modify60.101.36511.37011.3851
2012007.08.03 18:53modify60.101.36511.37021.3851
2022007.08.03 19:01modify60.101.36511.37031.3851
2032007.08.03 19:02modify60.101.36511.37041.3851
2042007.08.03 19:02modify60.101.36511.37051.3851
2052007.08.03 19:03modify60.101.36511.37061.3851
2062007.08.03 19:03modify60.101.36511.37071.3851
2072007.08.03 19:03modify60.101.36511.37081.3851
2082007.08.03 19:04modify60.101.36511.37121.3851
2092007.08.03 19:04modify60.101.36511.37151.3851
2102007.08.03 19:04modify60.101.36511.37171.3851
2112007.08.05 22:00modify60.101.36511.37381.3851
2122007.08.07 15:53s/l60.101.37381.37381.385183.859984.38
2132007.09.20 12:13sell70.101.40291.44291.3829
2142007.10.29 07:39s/l70.101.44291.44291.3829-398.709585.67
2152007.11.23 16:04buy80.101.48161.44161.5016
2162007.12.14 19:09s/l80.101.44161.44161.5016-407.359178.32