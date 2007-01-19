Strategy Tester Report
GJ_M5.1
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|商品
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|5 分钟图 2007.01.01 23:00 - 2007.12.31 18:55 (2007.01.01 - 2008.01.01)
|复盘模型
|每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
|经测试过的柱数
|73318
|用于复盘的即时价数量
|1327376
|复盘模型的质量
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|起始资金
|10000.00
|总净盈利
|-821.68
|总获利
|382.45
|总亏损
|-1204.13
|盈利比
|0.32
|预期盈利
|-102.71
|绝对亏损
|821.68
|最大亏损
|927.93 (9.18%)
|相对亏损
|9.18% (927.93)
|交易单总计
|8
|卖单 (获利百分比)
|5 (60.00%)
|买单 (获利百分比)
|3 (66.67%)
|盈利交易(占总百分比)
|5 (62.50%)
|亏损交易(占总百分比)
|3 (37.50%)
|最大:
|获利交易
|196.85
|亏损交易
|-407.35
|平均:
|获利交易
|76.49
|亏损交易
|-401.38
|最大:
|连续获利金额
|4 (376.13)
|连续亏损金额
|2 (-806.06)
|最多:
|连续获利次数
|376.13 (4)
|连续亏损次数
|-806.06 (2)
|平均:
|连续获利
|3
|连续亏损
|2
|#
|时间
|类型
|定单
|手数
|价位
|止损
|获利
|获利
|余额
|1
|2007.01.19 07:13
|sell
|1
|0.10
|1.2984
|1.3384
|1.2784
|2
|2007.01.26 15:00
|modify
|1
|0.10
|1.2984
|1.2983
|1.2784
|3
|2007.01.26 15:00
|modify
|1
|0.10
|1.2984
|1.2980
|1.2784
|4
|2007.01.26 15:00
|modify
|1
|0.10
|1.2984
|1.2978
|1.2784
|5
|2007.01.30 12:54
|s/l
|1
|0.10
|1.2978
|1.2978
|1.2784
|6.32
|10006.32
|6
|2007.02.19 02:17
|sell
|2
|0.10
|1.3144
|1.3544
|1.2944
|7
|2007.04.13 10:27
|s/l
|2
|0.10
|1.3544
|1.3544
|1.2944
|-398.07
|9608.24
|8
|2007.04.18 04:31
|sell
|3
|0.10
|1.3581
|1.3981
|1.3381
|9
|2007.05.10 17:04
|modify
|3
|0.10
|1.3581
|1.3581
|1.3381
|10
|2007.05.10 17:04
|modify
|3
|0.10
|1.3581
|1.3580
|1.3381
|11
|2007.05.10 17:04
|modify
|3
|0.10
|1.3581
|1.3579
|1.3381
|12
|2007.05.10 17:04
|modify
|3
|0.10
|1.3581
|1.3577
|1.3381
|13
|2007.05.10 17:04
|modify
|3
|0.10
|1.3581
|1.3576
|1.3381
|14
|2007.05.10 17:04
|modify
|3
|0.10
|1.3581
|1.3575
|1.3381
|15
|2007.05.10 17:04
|modify
|3
|0.10
|1.3581
|1.3573
|1.3381
|16
|2007.05.10 17:04
|modify
|3
|0.10
|1.3581
|1.3572
|1.3381
|17
|2007.05.10 17:04
|modify
|3
|0.10
|1.3581
|1.3571
|1.3381
|18
|2007.05.10 17:05
|modify
|3
|0.10
|1.3581
|1.3570
|1.3381
|19
|2007.05.10 17:05
|modify
|3
|0.10
|1.3581
|1.3567
|1.3381
|20
|2007.05.10 17:05
|modify
|3
|0.10
|1.3581
|1.3566
|1.3381
|21
|2007.05.11 01:01
|modify
|3
|0.10
|1.3581
|1.3563
|1.3381
|22
|2007.05.15 12:33
|s/l
|3
|0.10
|1.3563
|1.3563
|1.3381
|18.95
|9627.18
|23
|2007.06.03 22:00
|sell
|4
|0.10
|1.3440
|1.3840
|1.3240
|24
|2007.06.08 10:07
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3439
|1.3240
|25
|2007.06.08 10:08
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3438
|1.3240
|26
|2007.06.08 10:08
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3437
|1.3240
|27
|2007.06.08 10:12
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3436
|1.3240
|28
|2007.06.08 10:13
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3435
|1.3240
|29
|2007.06.08 10:13
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3434
|1.3240
|30
|2007.06.08 10:13
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3432
|1.3240
|31
|2007.06.08 10:13
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3431
|1.3240
|32
|2007.06.08 10:13
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3429
|1.3240
|33
|2007.06.08 10:15
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3428
|1.3240
|34
|2007.06.08 10:15
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3426
|1.3240
|35
|2007.06.08 10:15
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3422
|1.3240
|36
|2007.06.12 13:57
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3420
|1.3240
|37
|2007.06.12 14:00
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3417
|1.3240
|38
|2007.06.12 14:28
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3415
|1.3240
|39
|2007.06.12 19:07
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3414
|1.3240
|40
|2007.06.12 19:44
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3413
|1.3240
|41
|2007.06.12 19:45
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3412
|1.3240
|42
|2007.06.12 20:04
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3411
|1.3240
|43
|2007.06.12 20:10
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3410
|1.3240
|44
|2007.06.12 20:25
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3409
|1.3240
|45
|2007.06.12 20:32
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3408
|1.3240
|46
|2007.06.12 20:44
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3407
|1.3240
|47
|2007.06.12 20:48
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3406
|1.3240
|48
|2007.06.12 20:49
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3405
|1.3240
|49
|2007.06.12 20:50
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3404
|1.3240
|50
|2007.06.12 20:57
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3403
|1.3240
|51
|2007.06.12 23:20
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3402
|1.3240
|52
|2007.06.13 00:03
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3399
|1.3240
|53
|2007.06.13 00:04
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3398
|1.3240
|54
|2007.06.13 00:08
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3396
|1.3240
|55
|2007.06.13 00:09
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3395
|1.3240
|56
|2007.06.13 00:10
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3394
|1.3240
|57
|2007.06.13 00:13
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3393
|1.3240
|58
|2007.06.13 00:13
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3392
|1.3240
|59
|2007.06.13 00:23
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3391
|1.3240
|60
|2007.06.13 00:37
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3390
|1.3240
|61
|2007.06.13 00:37
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3389
|1.3240
|62
|2007.06.13 00:37
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3388
|1.3240
|63
|2007.06.13 07:33
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3387
|1.3240
|64
|2007.06.13 07:33
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3385
|1.3240
|65
|2007.06.13 07:34
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3384
|1.3240
|66
|2007.06.13 07:35
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3383
|1.3240
|67
|2007.06.13 07:35
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3382
|1.3240
|68
|2007.06.13 07:35
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3381
|1.3240
|69
|2007.06.13 07:35
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3380
|1.3240
|70
|2007.06.13 07:37
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3379
|1.3240
|71
|2007.06.13 07:37
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3378
|1.3240
|72
|2007.06.13 07:37
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3376
|1.3240
|73
|2007.06.13 07:37
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3375
|1.3240
|74
|2007.06.13 07:41
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3374
|1.3240
|75
|2007.06.13 09:01
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3373
|1.3240
|76
|2007.06.13 09:02
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3372
|1.3240
|77
|2007.06.13 09:03
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3371
|1.3240
|78
|2007.06.13 09:03
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3370
|1.3240
|79
|2007.06.13 09:04
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3369
|1.3240
|80
|2007.06.13 09:04
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3368
|1.3240
|81
|2007.06.13 09:04
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3367
|1.3240
|82
|2007.06.13 09:04
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3366
|1.3240
|83
|2007.06.13 09:06
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3365
|1.3240
|84
|2007.06.13 09:09
|modify
|4
|0.10
|1.3440
|1.3364
|1.3240
|85
|2007.06.15 14:56
|s/l
|4
|0.10
|1.3364
|1.3364
|1.3240
|76.49
|9703.67
|86
|2007.06.21 10:31
|buy
|5
|0.10
|1.3389
|1.2989
|1.3589
|87
|2007.06.29 10:03
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3392
|1.3589
|88
|2007.06.29 10:03
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3393
|1.3589
|89
|2007.06.29 10:03
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3394
|1.3589
|90
|2007.06.29 10:03
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3395
|1.3589
|91
|2007.06.29 10:03
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3396
|1.3589
|92
|2007.06.29 10:04
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3398
|1.3589
|93
|2007.06.29 10:04
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3400
|1.3589
|94
|2007.06.29 10:27
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3401
|1.3589
|95
|2007.06.29 10:33
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3403
|1.3589
|96
|2007.06.29 10:34
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3404
|1.3589
|97
|2007.06.29 10:34
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3406
|1.3589
|98
|2007.06.29 10:34
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3408
|1.3589
|99
|2007.06.29 12:07
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3409
|1.3589
|100
|2007.06.29 12:08
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3410
|1.3589
|101
|2007.06.29 12:16
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3411
|1.3589
|102
|2007.06.29 12:16
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3412
|1.3589
|103
|2007.06.29 12:16
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3413
|1.3589
|104
|2007.06.29 12:20
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3415
|1.3589
|105
|2007.06.29 12:20
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3416
|1.3589
|106
|2007.06.29 13:00
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3417
|1.3589
|107
|2007.06.29 13:04
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3419
|1.3589
|108
|2007.06.29 13:04
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3420
|1.3589
|109
|2007.06.29 13:04
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3421
|1.3589
|110
|2007.06.29 13:05
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3423
|1.3589
|111
|2007.06.29 16:04
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3424
|1.3589
|112
|2007.06.29 16:04
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3425
|1.3589
|113
|2007.06.29 16:04
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3426
|1.3589
|114
|2007.06.29 16:04
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3427
|1.3589
|115
|2007.06.29 16:06
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3428
|1.3589
|116
|2007.06.29 16:08
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3429
|1.3589
|117
|2007.06.29 16:11
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3430
|1.3589
|118
|2007.06.29 16:56
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3431
|1.3589
|119
|2007.06.29 16:56
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3432
|1.3589
|120
|2007.06.29 16:57
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3433
|1.3589
|121
|2007.06.29 16:57
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3434
|1.3589
|122
|2007.06.29 16:57
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3435
|1.3589
|123
|2007.06.29 16:57
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3436
|1.3589
|124
|2007.06.29 16:59
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3437
|1.3589
|125
|2007.06.29 16:59
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3440
|1.3589
|126
|2007.06.29 20:59
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3441
|1.3589
|127
|2007.07.01 22:00
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3443
|1.3589
|128
|2007.07.01 22:03
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3444
|1.3589
|129
|2007.07.01 22:11
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3445
|1.3589
|130
|2007.07.01 22:11
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3446
|1.3589
|131
|2007.07.02 07:28
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3448
|1.3589
|132
|2007.07.02 07:36
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3450
|1.3589
|133
|2007.07.02 07:36
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3451
|1.3589
|134
|2007.07.02 07:36
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3452
|1.3589
|135
|2007.07.02 07:36
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3453
|1.3589
|136
|2007.07.02 07:36
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3454
|1.3589
|137
|2007.07.02 07:37
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3455
|1.3589
|138
|2007.07.02 07:37
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3456
|1.3589
|139
|2007.07.02 07:37
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3457
|1.3589
|140
|2007.07.02 07:37
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3458
|1.3589
|141
|2007.07.02 07:37
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3459
|1.3589
|142
|2007.07.02 07:37
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3460
|1.3589
|143
|2007.07.02 07:38
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3461
|1.3589
|144
|2007.07.02 07:38
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3465
|1.3589
|145
|2007.07.02 07:38
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3466
|1.3589
|146
|2007.07.02 07:38
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3468
|1.3589
|147
|2007.07.02 07:38
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3469
|1.3589
|148
|2007.07.02 07:38
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3470
|1.3589
|149
|2007.07.02 08:25
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3471
|1.3589
|150
|2007.07.02 08:27
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3472
|1.3589
|151
|2007.07.02 08:28
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3473
|1.3589
|152
|2007.07.02 08:28
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3474
|1.3589
|153
|2007.07.02 08:28
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3475
|1.3589
|154
|2007.07.02 08:29
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3476
|1.3589
|155
|2007.07.02 08:50
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3477
|1.3589
|156
|2007.07.02 08:51
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3478
|1.3589
|157
|2007.07.02 09:45
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3479
|1.3589
|158
|2007.07.02 09:47
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3481
|1.3589
|159
|2007.07.02 09:48
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3483
|1.3589
|160
|2007.07.02 09:57
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3484
|1.3589
|161
|2007.07.02 09:57
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3485
|1.3589
|162
|2007.07.02 10:01
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3486
|1.3589
|163
|2007.07.02 10:02
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3487
|1.3589
|164
|2007.07.02 10:14
|modify
|5
|0.10
|1.3389
|1.3488
|1.3589
|165
|2007.07.02 11:52
|t/p
|5
|0.10
|1.3589
|1.3488
|1.3589
|196.85
|9900.52
|166
|2007.07.27 18:54
|buy
|6
|0.10
|1.3651
|1.3251
|1.3851
|167
|2007.08.03 13:52
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3651
|1.3851
|168
|2007.08.03 14:21
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3654
|1.3851
|169
|2007.08.03 14:21
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3656
|1.3851
|170
|2007.08.03 14:22
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3657
|1.3851
|171
|2007.08.03 14:23
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3658
|1.3851
|172
|2007.08.03 14:25
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3660
|1.3851
|173
|2007.08.03 14:25
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3661
|1.3851
|174
|2007.08.03 14:25
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3662
|1.3851
|175
|2007.08.03 14:25
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3663
|1.3851
|176
|2007.08.03 14:26
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3664
|1.3851
|177
|2007.08.03 14:26
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3665
|1.3851
|178
|2007.08.03 14:26
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3666
|1.3851
|179
|2007.08.03 14:26
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3667
|1.3851
|180
|2007.08.03 14:27
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3672
|1.3851
|181
|2007.08.03 14:27
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3674
|1.3851
|182
|2007.08.03 14:27
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3675
|1.3851
|183
|2007.08.03 14:27
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3677
|1.3851
|184
|2007.08.03 15:32
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3679
|1.3851
|185
|2007.08.03 15:32
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3680
|1.3851
|186
|2007.08.03 15:32
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3681
|1.3851
|187
|2007.08.03 15:32
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3682
|1.3851
|188
|2007.08.03 15:33
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3683
|1.3851
|189
|2007.08.03 15:33
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3684
|1.3851
|190
|2007.08.03 15:33
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3685
|1.3851
|191
|2007.08.03 15:34
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3688
|1.3851
|192
|2007.08.03 15:35
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3689
|1.3851
|193
|2007.08.03 15:35
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3690
|1.3851
|194
|2007.08.03 16:10
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3691
|1.3851
|195
|2007.08.03 16:10
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3692
|1.3851
|196
|2007.08.03 18:41
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3695
|1.3851
|197
|2007.08.03 18:46
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3696
|1.3851
|198
|2007.08.03 18:47
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3697
|1.3851
|199
|2007.08.03 18:48
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3698
|1.3851
|200
|2007.08.03 18:48
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3701
|1.3851
|201
|2007.08.03 18:53
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3702
|1.3851
|202
|2007.08.03 19:01
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3703
|1.3851
|203
|2007.08.03 19:02
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3704
|1.3851
|204
|2007.08.03 19:02
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3705
|1.3851
|205
|2007.08.03 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3706
|1.3851
|206
|2007.08.03 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3707
|1.3851
|207
|2007.08.03 19:03
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3708
|1.3851
|208
|2007.08.03 19:04
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3712
|1.3851
|209
|2007.08.03 19:04
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3715
|1.3851
|210
|2007.08.03 19:04
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3717
|1.3851
|211
|2007.08.05 22:00
|modify
|6
|0.10
|1.3651
|1.3738
|1.3851
|212
|2007.08.07 15:53
|s/l
|6
|0.10
|1.3738
|1.3738
|1.3851
|83.85
|9984.38
|213
|2007.09.20 12:13
|sell
|7
|0.10
|1.4029
|1.4429
|1.3829
|214
|2007.10.29 07:39
|s/l
|7
|0.10
|1.4429
|1.4429
|1.3829
|-398.70
|9585.67
|215
|2007.11.23 16:04
|buy
|8
|0.10
|1.4816
|1.4416
|1.5016
|216
|2007.12.14 19:09
|s/l
|8
|0.10
|1.4416
|1.4416
|1.5016
|-407.35
|9178.32