|Account: 61652
|Name: oilfxpro 1
|Currency: USD
|2007 December 31, 16:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1638689
|2007.11.08 08:28
|balance
|Deposit
|100 000.00
|1708481
|2007.11.12 12:03
|buy stop
|0.20
|oil
|93.16
|92.76
|0.00
|2007.11.12 20:00
|91.70
|cancelled
|1708482
|2007.11.12 12:14
|sell
|0.20
|oil
|92.46
|92.29
|0.00
|2007.11.12 14:48
|91.31
|0.00
|0.00
|0.00
|230.00
|1711335
|2007.11.12 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.54
|92.14
|0.00
|2007.11.12 20:00
|91.71
|cancelled
|1711336
|2007.11.12 14:00
|sell
|0.20
|oil
|91.96
|91.96
|0.00
|2007.11.12 15:44
|91.59
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|1734664
|2007.11.13 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|91.61
|90.91
|0.00
|2007.11.13 20:00
|88.93
|cancelled
|1737328
|2007.11.13 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|91.44
|91.04
|0.00
|2007.11.13 20:00
|88.92
|cancelled
|1737330
|2007.11.13 14:09
|sell
|0.20
|oil
|90.79
|89.03
|0.00
|2007.11.13 17:48
|89.03
|0.00
|0.00
|0.00
|352.00
|1734667
|2007.11.13 14:09
|sell
|0.20
|oil
|90.73
|88.74
|0.00
|2007.11.13 17:29
|88.74
|0.00
|0.00
|0.00
|398.00
|1761465
|2007.11.14 12:27
|sell
|0.20
|oil
|89.40
|90.04
|0.00
|2007.11.14 14:02
|90.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|1764793
|2007.11.14 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|89.20
|89.60
|0.00
|2007.11.14 20:00
|90.95
|cancelled
|1764791
|2007.11.14 14:02
|buy
|0.20
|oil
|90.05
|90.55
|0.00
|2007.11.14 20:00
|90.95
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|1761464
|2007.11.14 14:03
|buy
|0.20
|oil
|90.08
|90.17
|0.00
|2007.11.14 16:42
|90.17
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1787863
|2007.11.15 12:40
|buy
|0.20
|oil
|90.79
|90.14
|0.00
|2007.11.15 14:02
|90.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1790755
|2007.11.15 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|90.90
|90.50
|0.00
|2007.11.15 20:00
|90.25
|cancelled
|1787866
|2007.11.15 14:02
|sell
|0.20
|oil
|90.14
|89.18
|0.00
|2007.11.15 15:57
|89.18
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|1790757
|2007.11.15 14:04
|sell
|0.20
|oil
|90.06
|90.46
|0.00
|2007.11.15 14:57
|90.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1810987
|2007.11.16 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.56
|91.26
|0.00
|2007.11.16 20:00
|91.50
|cancelled
|1813926
|2007.11.16 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.67
|91.07
|0.00
|2007.11.16 20:00
|91.51
|cancelled
|1810986
|2007.11.16 14:00
|buy
|0.20
|oil
|91.34
|91.34
|0.00
|2007.11.16 16:11
|91.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1813925
|2007.11.16 14:00
|buy
|0.20
|oil
|91.37
|91.37
|0.00
|2007.11.16 16:04
|91.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1835514
|2007.11.19 13:11
|buy
|0.20
|oil
|92.35
|91.91
|0.00
|2007.11.19 14:26
|91.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|1837106
|2007.11.19 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.76
|92.36
|0.00
|2007.11.19 20:00
|92.45
|cancelled
|1837109
|2007.11.19 14:26
|sell
|0.20
|oil
|91.97
|91.97
|0.00
|2007.11.19 17:18
|91.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1835515
|2007.11.19 14:31
|sell
|0.20
|oil
|91.84
|91.72
|0.00
|2007.11.19 16:55
|91.72
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1867555
|2007.11.20 12:24
|sell stop
|0.20
|oil
|93.00
|93.60
|0.00
|2007.11.20 19:56
|95.44
|cancelled
|1867554
|2007.11.20 13:08
|buy
|0.20
|oil
|93.60
|93.77
|0.00
|2007.11.20 15:35
|94.41
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|1869764
|2007.11.20 14:12
|sell
|0.20
|oil
|93.17
|93.57
|0.00
|2007.11.20 14:24
|93.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1869761
|2007.11.20 15:06
|buy
|0.20
|oil
|93.70
|93.70
|0.00
|2007.11.20 15:35
|94.42
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|1892845
|2007.11.21 12:11
|buy
|0.20
|oil
|95.49
|95.49
|0.00
|2007.11.21 14:47
|95.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1895614
|2007.11.21 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|96.17
|95.77
|0.00
|2007.11.21 20:00
|94.95
|cancelled
|1895617
|2007.11.21 14:48
|sell
|0.20
|oil
|95.36
|95.36
|0.00
|2007.11.21 15:30
|95.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1892863
|2007.11.21 16:26
|sell
|0.20
|oil
|94.43
|95.07
|0.00
|2007.11.21 16:35
|95.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|1913452
|2007.11.22 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|95.37
|94.71
|0.00
|2007.11.22 21:00
|94.57
|expiration [2007.11.22 21:00]
|1914890
|2007.11.22 14:16
|buy stop
|0.20
|oil
|95.17
|94.77
|0.00
|2007.11.22 23:16
|94.57
|expiration [2007.11.22 23:16]
|1914921
|2007.11.22 14:19
|sell stop
|0.20
|oil
|94.76
|95.12
|93.56
|2007.11.22 14:20
|94.92
|cancelled
|1914693
|2007.11.22 16:16
|sell
|0.20
|oil
|94.76
|94.76
|0.00
|2007.11.22 17:58
|94.58
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1913453
|2007.11.22 16:16
|sell
|0.20
|oil
|94.71
|94.71
|0.00
|2007.11.23 01:55
|94.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1934031
|2007.11.23 12:01
|sell stop
|0.20
|oil
|93.64
|94.30
|0.00
|2007.11.23 21:01
|95.79
|expiration [2007.11.23 21:01]
|1934029
|2007.11.23 13:57
|buy
|0.20
|oil
|94.30
|94.30
|0.00
|2007.11.23 15:22
|94.89
|0.00
|0.00
|0.00
|118.00
|1935872
|2007.11.23 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.76
|94.16
|0.00
|2007.11.23 23:00
|95.78
|expiration [2007.11.23 23:00]
|1935871
|2007.11.23 14:14
|buy
|0.20
|oil
|94.49
|94.49
|0.00
|2007.11.23 16:20
|95.12
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|1955350
|2007.11.26 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|96.29
|95.59
|0.00
|2007.11.26 20:00
|95.08
|cancelled
|1956696
|2007.11.26 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|96.27
|95.57
|0.00
|2007.11.26 20:00
|95.09
|cancelled
|1956698
|2007.11.26 13:45
|sell
|0.20
|oil
|95.57
|96.27
|0.00
|2007.11.26 14:27
|95.22
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|1955352
|2007.11.26 13:48
|sell
|0.20
|oil
|95.46
|95.46
|0.00
|2007.11.26 15:09
|95.14
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1957974
|2007.11.26 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|96.26
|95.86
|0.00
|2007.11.26 20:00
|95.09
|cancelled
|1957977
|2007.11.26 14:01
|sell
|0.20
|oil
|95.27
|95.27
|0.00
|2007.11.26 15:55
|94.48
|0.00
|0.00
|0.00
|158.00
|1979760
|2007.11.27 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.65
|94.00
|0.00
|2007.11.27 20:00
|92.47
|cancelled
|1979761
|2007.11.27 12:39
|sell
|0.20
|oil
|94.00
|93.85
|0.00
|2007.11.27 13:04
|93.49
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|1981248
|2007.11.27 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.71
|94.01
|0.00
|2007.11.27 20:00
|92.46
|cancelled
|1983585
|2007.11.27 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|93.92
|93.52
|0.00
|2007.11.27 20:00
|92.46
|cancelled
|1983587
|2007.11.27 14:04
|sell
|0.20
|oil
|93.11
|93.11
|0.00
|2007.11.27 14:21
|92.74
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|1981252
|2007.11.27 14:08
|sell
|0.20
|oil
|92.95
|93.65
|0.00
|2007.11.27 15:27
|92.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2006043
|2007.11.28 13:15
|buy
|0.20
|oil
|93.07
|92.67
|0.00
|2007.11.28 14:03
|93.32
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2007491
|2007.11.28 13:40
|buy
|0.20
|oil
|93.12
|92.46
|0.00
|2007.11.28 14:06
|93.22
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2009718
|2007.11.28 14:02
|buy
|0.20
|oil
|93.30
|92.90
|0.00
|2007.11.28 14:19
|92.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2006045
|2007.11.28 15:30
|sell
|0.20
|oil
|92.55
|90.33
|0.00
|2007.11.28 19:53
|90.33
|0.00
|0.00
|0.00
|444.00
|2009721
|2007.11.28 15:30
|sell
|0.20
|oil
|92.48
|90.62
|0.00
|2007.11.28 20:00
|90.43
|0.00
|0.00
|0.00
|410.00
|2007493
|2007.11.28 15:30
|sell
|0.20
|oil
|92.46
|91.51
|0.00
|2007.11.28 16:06
|91.51
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|2032076
|2007.11.29 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.38
|91.68
|0.00
|2007.11.29 20:02
|90.26
|cancelled
|2032084
|2007.11.29 12:05
|sell
|0.20
|oil
|91.59
|91.96
|0.00
|2007.11.29 12:17
|91.29
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2033525
|2007.11.29 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.30
|91.60
|0.00
|2007.11.29 20:02
|90.27
|cancelled
|2034810
|2007.11.29 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.00
|91.60
|0.00
|2007.11.29 20:01
|90.30
|cancelled
|2033528
|2007.11.29 14:07
|sell
|0.20
|oil
|90.80
|91.50
|0.00
|2007.11.29 14:10
|90.49
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|2034812
|2007.11.29 14:08
|sell
|0.20
|oil
|90.78
|90.78
|0.00
|2007.11.29 14:18
|90.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2056659
|2007.11.30 12:16
|sell stop
|0.20
|oil
|87.50
|88.20
|0.00
|2007.11.30 19:25
|88.58
|cancelled
|2056658
|2007.11.30 12:27
|buy
|0.20
|oil
|88.80
|88.36
|0.00
|2007.11.30 15:26
|88.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|2057730
|2007.11.30 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|88.07
|88.77
|0.00
|2007.11.30 19:26
|88.49
|cancelled
|2059338
|2007.11.30 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|88.23
|88.63
|0.00
|2007.11.30 19:26
|88.44
|cancelled
|2059337
|2007.11.30 14:38
|buy
|0.20
|oil
|89.07
|88.67
|0.00
|2007.11.30 14:49
|88.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2057728
|2007.11.30 18:07
|buy
|0.20
|oil
|89.12
|88.42
|0.00
|2007.11.30 18:31
|89.36
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2072828
|2007.11.30 21:59
|balance
|IR
|323.36
|2096169
|2007.12.03 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|86.76
|87.46
|0.00
|2007.12.03 20:00
|90.17
|cancelled
|2096168
|2007.12.03 13:13
|buy
|0.20
|oil
|87.76
|87.76
|0.00
|2007.12.03 14:03
|88.14
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|2097080
|2007.12.03 13:49
|buy
|0.20
|oil
|87.85
|87.17
|0.00
|2007.12.03 14:04
|88.10
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2098235
|2007.12.03 14:00
|buy
|0.20
|oil
|88.23
|87.83
|0.00
|2007.12.03 14:10
|87.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2097081
|2007.12.03 15:05
|sell
|0.20
|oil
|87.17
|87.85
|0.00
|2007.12.03 16:06
|87.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|2098237
|2007.12.03 15:05
|sell
|0.20
|oil
|87.18
|87.58
|0.00
|2007.12.03 15:21
|87.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2119826
|2007.12.04 12:03
|buy
|0.20
|oil
|90.16
|89.63
|0.00
|2007.12.04 14:18
|89.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|2121713
|2007.12.04 13:44
|buy
|0.20
|oil
|90.29
|89.59
|0.00
|2007.12.04 14:18
|89.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|2123508
|2007.12.04 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|90.49
|90.09
|0.00
|2007.12.04 18:35
|89.51
|cancelled
|2123509
|2007.12.04 14:18
|sell
|0.20
|oil
|89.60
|90.00
|0.00
|2007.12.04 14:29
|89.34
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|2121715
|2007.12.04 14:22
|sell
|0.20
|oil
|89.44
|90.14
|0.00
|2007.12.04 14:34
|89.16
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|2119830
|2007.12.04 14:32
|sell
|0.20
|oil
|89.27
|89.73
|0.00
|2007.12.04 15:40
|89.03
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2146464
|2007.12.05 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|91.69
|90.99
|0.00
|2007.12.05 20:00
|88.16
|cancelled
|2146467
|2007.12.05 12:24
|sell
|0.20
|oil
|90.72
|91.19
|0.00
|2007.12.05 14:12
|90.57
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2150084
|2007.12.05 14:10
|sell
|0.20
|oil
|90.51
|90.91
|0.00
|2007.12.05 15:30
|90.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2147511
|2007.12.05 14:10
|sell
|0.20
|oil
|90.50
|91.20
|0.00
|2007.12.05 15:04
|90.25
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2150082
|2007.12.05 15:30
|buy
|0.20
|oil
|91.22
|90.82
|0.00
|2007.12.05 15:31
|90.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2147510
|2007.12.05 15:30
|buy
|0.20
|oil
|91.37
|90.67
|0.00
|2007.12.05 15:31
|90.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|2176956
|2007.12.06 12:51
|sell stop
|0.20
|oil
|86.39
|87.09
|0.00
|2007.12.06 15:39
|88.64
|cancelled
|2177225
|2007.12.06 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|86.60
|87.30
|0.00
|2007.12.06 15:40
|88.69
|cancelled
|2177168
|2007.12.06 13:57
|buy
|0.20
|oil
|87.20
|86.40
|0.00
|2007.12.06 14:23
|87.59
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|2179723
|2007.12.06 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|86.93
|87.33
|0.00
|2007.12.06 15:40
|88.77
|cancelled
|2177224
|2007.12.06 14:16
|buy
|0.20
|oil
|87.60
|86.90
|0.00
|2007.12.06 14:32
|87.86
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|2179719
|2007.12.06 14:18
|buy
|0.20
|oil
|87.67
|87.67
|0.00
|2007.12.06 14:46
|88.29
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|2204101
|2007.12.07 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|90.49
|89.79
|0.00
|2007.12.07 20:00
|88.55
|cancelled
|2202809
|2007.12.07 13:43
|buy
|0.20
|oil
|90.41
|89.71
|0.00
|2007.12.07 14:01
|89.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|2206579
|2007.12.07 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|90.52
|90.12
|0.00
|2007.12.07 20:00
|88.54
|cancelled
|2206580
|2007.12.07 14:01
|sell
|0.20
|oil
|89.72
|89.72
|0.00
|2007.12.07 14:17
|89.37
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2204102
|2007.12.07 14:01
|sell
|0.20
|oil
|89.68
|89.68
|0.00
|2007.12.07 14:17
|89.37
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|2202810
|2007.12.07 14:01
|sell
|0.20
|oil
|89.65
|89.65
|0.00
|2007.12.07 14:17
|89.38
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|2224625
|2007.12.10 13:28
|buy
|0.20
|oil
|88.96
|88.65
|0.00
|2007.12.10 14:07
|89.28
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|2226440
|2007.12.10 13:42
|buy
|0.20
|oil
|89.03
|88.33
|0.00
|2007.12.10 14:08
|89.26
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|2227510
|2007.12.10 14:00
|buy
|0.20
|oil
|89.14
|89.14
|0.00
|2007.12.10 14:42
|89.72
|0.00
|0.00
|0.00
|116.00
|2228774
|2007.12.10 16:20
|buy
|0.20
|oil
|89.10
|88.44
|89.73
|2007.12.10 16:32
|88.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|2227512
|2007.12.10 16:32
|sell
|0.20
|oil
|88.45
|88.45
|0.00
|2007.12.10 16:50
|88.14
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|2224626
|2007.12.10 16:38
|sell
|0.20
|oil
|88.21
|88.73
|0.00
|2007.12.10 17:13
|88.11
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2226442
|2007.12.10 16:47
|sell
|0.20
|oil
|88.10
|88.80
|0.00
|2007.12.10 17:43
|87.88
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2246207
|2007.12.11 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|87.98
|88.53
|0.00
|2007.12.11 21:00
|89.22
|expiration [2007.12.11 21:00]
|2246205
|2007.12.11 12:46
|buy
|0.20
|oil
|88.53
|88.53
|0.00
|2007.12.11 15:32
|88.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2247344
|2007.12.11 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|88.08
|88.78
|0.00
|2007.12.11 22:00
|89.38
|expiration [2007.12.11 22:00]
|2248244
|2007.12.11 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|88.14
|88.54
|0.00
|2007.12.11 23:00
|89.36
|expiration [2007.12.11 23:00]
|2248240
|2007.12.11 14:17
|buy
|0.20
|oil
|88.80
|88.40
|0.00
|2007.12.11 16:01
|88.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2247343
|2007.12.11 14:18
|buy
|0.20
|oil
|88.86
|89.85
|0.00
|2007.12.11 18:36
|89.85
|0.00
|0.00
|0.00
|198.00
|2274514
|2007.12.12 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.33
|91.03
|0.00
|2007.12.12 20:01
|93.49
|cancelled
|2274512
|2007.12.12 13:11
|buy
|0.20
|oil
|91.10
|90.40
|0.00
|2007.12.12 14:49
|91.34
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2276681
|2007.12.12 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.48
|90.88
|0.00
|2007.12.12 20:01
|93.52
|cancelled
|2276679
|2007.12.12 14:37
|buy
|0.20
|oil
|91.20
|90.80
|0.00
|2007.12.12 14:49
|91.34
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|2283750
|2007.12.12 17:41
|sell stop
|0.20
|oil
|89.77
|90.47
|0.00
|2007.12.12 20:01
|93.53
|cancelled
|2300615
|2007.12.13 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.47
|93.77
|0.00
|2007.12.13 12:06
|94.31
|cancelled
|2300616
|2007.12.13 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.47
|93.77
|0.00
|2007.12.13 12:06
|94.31
|cancelled
|2300620
|2007.12.13 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.42
|94.12
|0.00
|2007.12.13 12:06
|94.26
|cancelled
|2300622
|2007.12.13 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.42
|94.12
|0.00
|2007.12.13 12:06
|94.26
|cancelled
|2300617
|2007.12.13 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.47
|93.77
|0.00
|2007.12.13 12:06
|94.31
|cancelled
|2300623
|2007.12.13 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.42
|94.12
|0.00
|2007.12.13 12:06
|94.24
|cancelled
|2300618
|2007.12.13 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.47
|93.77
|0.00
|2007.12.13 20:00
|92.24
|cancelled
|2301931
|2007.12.13 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.47
|93.93
|0.00
|2007.12.13 20:01
|92.26
|cancelled
|2301933
|2007.12.13 13:25
|sell
|0.20
|oil
|93.93
|93.93
|0.00
|2007.12.13 14:07
|93.03
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|2300621
|2007.12.13 13:42
|sell
|0.20
|oil
|93.42
|93.42
|0.00
|2007.12.13 14:07
|93.05
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|2303891
|2007.12.13 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.36
|93.96
|0.00
|2007.12.13 20:01
|92.25
|cancelled
|2303892
|2007.12.13 14:02
|sell
|0.20
|oil
|93.19
|93.19
|0.00
|2007.12.13 14:20
|92.80
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|2328352
|2007.12.14 12:32
|buy stop
|0.20
|oil
|93.22
|92.52
|0.00
|2007.12.14 19:13
|91.82
|cancelled
|2329383
|2007.12.14 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|93.07
|92.37
|0.00
|2007.12.14 19:13
|91.70
|cancelled
|2329389
|2007.12.14 13:40
|sell
|0.20
|oil
|92.23
|92.93
|0.00
|2007.12.14 14:16
|91.82
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|2328353
|2007.12.14 13:40
|sell
|0.20
|oil
|92.25
|92.56
|0.00
|2007.12.14 14:16
|91.88
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|2331584
|2007.12.14 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.87
|92.47
|0.00
|2007.12.14 19:13
|91.61
|cancelled
|2331587
|2007.12.14 14:16
|sell
|0.20
|oil
|91.78
|92.18
|0.00
|2007.12.14 15:06
|92.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2356389
|2007.12.17 12:10
|buy stop
|0.20
|nzdchf
|0.9175
|0.9102
|0.0000
|2007.12.17 12:11
|0.8758
|cancelled
|2356408
|2007.12.17 12:12
|buy stop
|0.20
|oil
|91.75
|91.01
|0.00
|2007.12.17 20:31
|91.34
|cancelled
|2356497
|2007.12.17 12:15
|buy stop
|0.20
|oil
|91.77
|91.27
|93.17
|2007.12.17 17:49
|90.59
|cancelled
|2355935
|2007.12.17 12:48
|sell
|0.20
|oil
|91.02
|91.37
|89.62
|2007.12.17 15:34
|91.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|2357406
|2007.12.17 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|91.82
|91.12
|0.00
|2007.12.17 20:00
|91.31
|cancelled
|2357409
|2007.12.17 13:42
|sell
|0.20
|oil
|90.87
|90.87
|0.00
|2007.12.17 18:30
|90.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2358664
|2007.12.17 14:00
|sell limit
|0.20
|oil
|92.17
|93.17
|0.00
|2007.12.17 20:00
|91.25
|cancelled
|2359005
|2007.12.17 14:15
|buy stop
|0.20
|oil
|91.55
|91.15
|0.00
|2007.12.17 20:00
|91.32
|cancelled
|2359006
|2007.12.17 14:59
|sell
|0.20
|oil
|90.68
|91.08
|0.00
|2007.12.17 15:19
|91.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2358663
|2007.12.17 16:52
|buy
|0.20
|oil
|90.33
|89.33
|0.00
|2007.12.17 17:50
|90.54
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|2383013
|2007.12.18 13:31
|buy
|0.20
|oil
|92.27
|91.75
|0.00
|2007.12.18 14:17
|92.59
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|2381554
|2007.12.18 13:38
|buy
|0.20
|oil
|92.40
|92.05
|93.80
|2007.12.18 14:17
|92.60
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2384727
|2007.12.18 14:00
|sell limit
|0.20
|oil
|93.05
|94.05
|0.00
|2007.12.18 18:58
|90.36
|cancelled
|2385122
|2007.12.18 14:16
|buy
|0.20
|oil
|92.70
|92.30
|0.00
|2007.12.18 15:36
|92.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2385123
|2007.12.18 15:50
|sell
|0.20
|oil
|91.88
|92.28
|0.00
|2007.12.18 16:17
|91.61
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|2383014
|2007.12.18 15:50
|sell
|0.20
|oil
|91.75
|92.27
|0.00
|2007.12.18 16:18
|91.56
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|2381556
|2007.12.18 16:16
|sell
|0.20
|oil
|91.64
|91.40
|90.24
|2007.12.18 16:30
|90.87
|0.00
|0.00
|0.00
|154.00
|2384723
|2007.12.18 16:24
|buy
|0.20
|oil
|91.29
|90.29
|0.00
|2007.12.18 16:51
|90.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|2408709
|2007.12.19 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.23
|90.73
|88.83
|2007.12.19 20:00
|91.68
|cancelled
|2409867
|2007.12.19 13:31
|sell
|0.20
|oil
|90.34
|90.93
|0.00
|2007.12.19 14:23
|90.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.00
|2410834
|2007.12.19 14:00
|buy limit
|0.20
|oil
|89.76
|88.76
|0.00
|2007.12.19 20:00
|91.75
|cancelled
|2411332
|2007.12.19 14:15
|sell stop
|0.20
|oil
|90.11
|90.51
|0.00
|2007.12.19 20:00
|91.71
|cancelled
|2408706
|2007.12.19 14:21
|buy
|0.20
|oil
|90.86
|90.43
|92.26
|2007.12.19 14:54
|91.09
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|2409866
|2007.12.19 14:23
|buy
|0.20
|oil
|90.93
|90.34
|0.00
|2007.12.19 14:54
|91.16
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|2411331
|2007.12.19 14:30
|buy
|0.20
|oil
|90.95
|90.95
|0.00
|2007.12.19 15:42
|90.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2410836
|2007.12.19 15:30
|sell
|0.20
|oil
|91.30
|91.30
|0.00
|2007.12.19 15:44
|90.90
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2437738
|2007.12.20 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.27
|91.77
|93.67
|2007.12.20 20:00
|90.97
|cancelled
|2437756
|2007.12.20 12:32
|sell
|0.20
|oil
|91.62
|92.01
|90.22
|2007.12.20 12:48
|91.34
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|2439303
|2007.12.20 13:50
|sell
|0.20
|oil
|90.96
|91.66
|0.00
|2007.12.20 17:17
|91.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|2441179
|2007.12.20 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.62
|91.02
|0.00
|2007.12.20 20:00
|90.97
|cancelled
|2441606
|2007.12.20 14:15
|buy limit
|0.20
|oil
|90.27
|89.27
|0.00
|2007.12.20 20:00
|90.99
|cancelled
|2441607
|2007.12.20 14:15
|sell limit
|0.20
|oil
|92.62
|93.62
|0.00
|2007.12.20 20:00
|90.94
|cancelled
|2441171
|2007.12.20 17:15
|buy
|0.20
|oil
|91.54
|91.54
|0.00
|2007.12.20 17:47
|91.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2439301
|2007.12.20 17:26
|buy
|0.20
|oil
|91.97
|91.27
|0.00
|2007.12.20 18:46
|91.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|2472719
|2007.12.21 12:24
|sell
|0.20
|oil
|90.90
|91.33
|89.50
|2007.12.21 13:53
|91.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|2474219
|2007.12.21 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.55
|91.25
|0.00
|2007.12.21 20:00
|92.18
|cancelled
|2474218
|2007.12.21 13:53
|buy
|0.20
|oil
|91.30
|90.60
|0.00
|2007.12.21 15:15
|91.46
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2476300
|2007.12.21 14:00
|buy limit
|0.20
|oil
|90.08
|89.08
|0.00
|2007.12.21 20:00
|92.22
|cancelled
|2476882
|2007.12.21 14:15
|sell stop
|0.20
|oil
|90.43
|90.83
|0.00
|2007.12.21 20:00
|92.15
|cancelled
|2476881
|2007.12.21 14:23
|buy
|0.20
|oil
|91.43
|91.03
|0.00
|2007.12.21 15:29
|91.66
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|2472718
|2007.12.21 14:23
|buy
|0.20
|oil
|91.52
|91.15
|92.92
|2007.12.21 15:47
|91.79
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|2476301
|2007.12.21 15:51
|sell
|0.20
|oil
|91.87
|91.87
|0.00
|2007.12.21 16:59
|91.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2503021
|2007.12.26 12:04
|sell stop
|0.20
|oil
|92.94
|93.44
|91.54
|2007.12.26 20:01
|93.80
|cancelled
|2503839
|2007.12.26 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|92.95
|93.61
|0.00
|2007.12.26 20:00
|93.79
|cancelled
|2505884
|2007.12.26 14:00
|buy limit
|0.20
|oil
|92.59
|91.59
|0.00
|2007.12.26 20:01
|93.84
|cancelled
|2503836
|2007.12.26 14:01
|buy
|0.20
|oil
|93.61
|92.95
|0.00
|2007.12.26 14:16
|94.04
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|2503019
|2007.12.26 14:01
|buy
|0.20
|oil
|93.62
|93.43
|95.02
|2007.12.26 14:16
|94.08
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|2505886
|2007.12.26 14:15
|sell
|0.20
|oil
|93.97
|94.97
|0.00
|2007.12.26 14:21
|94.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|2527891
|2007.12.27 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.16
|93.66
|91.76
|2007.12.27 20:00
|94.98
|cancelled
|2527890
|2007.12.27 12:24
|buy
|0.20
|oil
|93.80
|93.62
|95.20
|2007.12.27 13:50
|94.23
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|2529448
|2007.12.27 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.35
|94.05
|0.00
|2007.12.27 20:00
|94.98
|cancelled
|2529447
|2007.12.27 13:46
|buy
|0.20
|oil
|94.06
|93.36
|0.00
|2007.12.27 14:18
|94.30
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2531575
|2007.12.27 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.34
|93.74
|0.00
|2007.12.27 20:00
|94.99
|cancelled
|2532190
|2007.12.27 14:15
|buy limit
|0.20
|oil
|92.81
|91.81
|0.00
|2007.12.27 20:00
|95.04
|cancelled
|2532191
|2007.12.27 14:15
|sell limit
|0.20
|oil
|94.86
|95.86
|0.00
|2007.12.27 14:58
|94.14
|cancelled
|2531574
|2007.12.27 14:31
|buy
|0.20
|oil
|94.51
|94.11
|0.00
|2007.12.27 14:50
|94.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2550260
|2007.12.28 13:33
|buy
|0.20
|oil
|95.07
|95.13
|96.47
|2007.12.28 16:14
|95.44
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|2551313
|2007.12.28 13:34
|buy
|0.20
|oil
|95.14
|95.14
|0.00
|2007.12.28 16:16
|95.42
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|2553079
|2007.12.28 14:30
|buy
|0.20
|oil
|95.36
|95.36
|0.00
|2007.12.28 16:20
|95.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2552658
|2007.12.28 15:08
|sell
|0.20
|oil
|95.71
|96.71
|0.00
|2007.12.28 16:42
|95.56
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2553080
|2007.12.28 19:23
|sell
|0.20
|oil
|94.67
|94.67
|0.00
|2007.12.28 19:58
|93.96
|0.00
|0.00
|0.00
|142.00
|2551315
|2007.12.28 19:25
|sell
|0.20
|oil
|94.36
|95.06
|0.00
|2007.12.28 19:58
|93.95
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|2550261
|2007.12.28 19:25
|sell
|0.20
|oil
|94.22
|94.53
|92.82
|2007.12.28 20:00
|93.93
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|2552654
|2007.12.28 19:28
|buy
|0.20
|oil
|93.87
|92.87
|0.00
|2007.12.28 20:00
|93.90
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2573554
|2007.12.31 13:22
|buy
|0.20
|oil
|94.48
|94.56
|95.88
|2007.12.31 13:35
|95.05
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|2574296
|2007.12.31 13:22
|buy
|0.20
|oil
|94.50
|94.50
|0.00
|2007.12.31 13:35
|95.04
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|2575484
|2007.12.31 15:26
|sell
|0.20
|oil
|94.00
|94.40
|0.00
|2007.12.31 15:52
|93.85
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2574299
|2007.12.31 15:26
|sell
|0.20
|oil
|93.94
|94.50
|0.00
|2007.12.31 15:52
|93.79
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2573556
|2007.12.31 15:26
|sell
|0.20
|oil
|93.90
|94.10
|92.50
|2007.12.31 16:00
|93.42
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|4 414.00
|Closed P/L:
|4 414.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|2575483
|2007.12.31 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|95.41
|95.01
|0.00
|
|93.56
|60|oilfxpro.com- oil 1415cet
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 323.36
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 414.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|104 737.36
|Equity:
|104 737.36
|Free Margin:
|104 737.36
|
|Details:
|Gross Profit:
|7 612.00
|Gross Loss:
|3 198.00
|Total Net Profit:
|4 414.00
|Profit Factor:
|2.38
|Expected Payoff:
|34.76
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|606.00 (0.59%)
|Relative Drawdown:
|0.59% (606.00)
|
|Total Trades:
|127
|Short Positions (won %):
|66 (77.27%)
|Long Positions (won %):
|61 (72.13%)
|Profit Trades (% of total):
|95 (74.80%)
|Loss trades (% of total):
|32 (25.20%)
|Largest
|profit trade:
|444.00
|loss trade:
|-200.00
|Average
|profit trade:
|80.13
|loss trade:
|-99.94
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (826.00)
|consecutive losses ($):
|5 (-542.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 166.00 (6)
|consecutive loss (count):
|-542.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2