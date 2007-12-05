MTReport4 - 1.8


Net profit 1131.45Initial deposit 50000.00
Gross profit 2978.34Interest earned 0.00
Gross loss 1846.89Commission paid 0.00
 
Total number of trades 80Percentage profitable 50.0%
Total number of pips 235Average pips per trade 2
 
Number of winning trades 40Number of losing trades 40
Average winning trade 74.46Average losing trade 46.17
Average winning pips 45Average losing pips 40
 
Return (26 days) 2.3%Maximum drawdown 1.0%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
6370872007.12.05 04:33sell0.10eurjpy162.56162.96162.112007.12.05 09:02162.96 0.00 0.00 -36.17 -40 49963.83
6371062007.12.05 09:02buy0.10eurjpy162.96162.56163.412007.12.05 10:11162.56 0.00 0.00 -36.18 -40 49927.65
6371072007.12.05 09:02buy0.10eurjpy162.96162.56163.462007.12.05 10:11162.56 0.00 0.00 -36.18 -40 49891.47
6378912007.12.05 10:11sell0.20eurjpy162.56162.96162.112007.12.05 13:53162.11 0.00 0.00 81.69 45 49973.16
6378922007.12.05 10:11sell0.20eurjpy162.56162.96162.062007.12.05 20:09162.06 0.00 0.00 90.53 50 50063.69
6416152007.12.06 03:10sell0.10eurjpy162.42162.82161.972007.12.06 05:16161.97 0.00 0.00 40.55 45 50104.24
6416322007.12.06 05:16buy0.10eurjpy161.97161.57162.422007.12.06 10:02161.57 0.00 0.00 -36.08 -40 50068.16
6420312007.12.06 10:02sell0.10eurjpy161.57161.97161.122007.12.06 16:18161.97 0.00 0.00 -36.09 -40 50032.07
6420322007.12.06 10:02sell0.10eurjpy161.57161.97161.072007.12.06 16:18161.97 0.00 0.00 -36.09 -40 49995.98
6427362007.12.06 16:18buy0.20eurjpy161.97161.57162.422007.12.06 16:46162.42 0.00 0.00 81.09 45 50077.07
6427372007.12.06 16:18buy0.20eurjpy161.97161.57162.472007.12.06 16:47162.47 0.00 0.00 90.06 50 50167.13
6470522007.12.07 07:04buy0.10eurjpy162.52162.12162.972007.12.07 12:01162.97 0.00 0.00 40.39 45 50207.52
6470592007.12.07 12:01sell0.10eurjpy162.97163.37162.522007.12.07 13:18163.37 0.00 0.00 -35.84 -40 50171.68
6477052007.12.07 13:18buy0.10eurjpy163.37162.97163.822007.12.07 18:33163.82 0.00 0.00 40.27 45 50211.95
6477062007.12.07 13:18buy0.10eurjpy163.37162.97163.872007.12.07 18:35163.87 0.00 0.00 44.74 50 50256.69
6641692007.12.11 08:47sell0.10eurjpy164.73165.13164.282007.12.11 13:15164.28 0.00 0.00 40.16 45 50296.85
6641722007.12.11 13:15buy0.10eurjpy164.28163.88164.732007.12.11 21:16163.88 0.00 0.00 -35.87 -40 50260.98
6674702007.12.11 21:16sell0.10eurjpy163.88164.28163.432007.12.11 21:21163.43 0.00 0.00 40.44 45 50301.42
6674712007.12.11 21:16sell0.10eurjpy163.88164.28163.382007.12.11 21:22163.38 0.00 0.00 44.94 50 50346.36
6770422007.12.12 02:00sell0.10eurjpy162.57162.97162.122007.12.12 07:31162.97 0.00 0.00 -36.01 -40 50310.35
6770992007.12.12 07:31buy0.10eurjpy162.97162.57163.422007.12.12 09:16163.42 0.00 0.00 40.48 45 50350.83
6771002007.12.12 07:31buy0.10eurjpy162.97162.57163.472007.12.12 09:16163.47 0.00 0.00 44.98 50 50395.81
6798052007.12.12 09:16sell0.10eurjpy163.47163.87163.022007.12.12 15:32163.87 0.00 0.00 -35.90 -40 50359.91
6818532007.12.12 15:32buy0.10eurjpy163.87163.47164.322007.12.12 16:00164.32 0.00 0.00 40.30 45 50400.21
6818542007.12.12 15:32buy0.10eurjpy163.87163.47164.372007.12.12 16:00164.37 0.00 0.00 44.74 50 50444.95
6927672007.12.13 07:25buy0.10eurjpy164.58164.18165.032007.12.13 09:53164.18 0.00 0.00 -35.88 -40 50409.07
6927812007.12.13 09:53sell0.10eurjpy164.18164.58163.732007.12.13 15:36164.58 0.00 0.00 -35.66 -40 50373.41
6927822007.12.13 09:53sell0.10eurjpy164.18164.58163.682007.12.13 15:36164.58 0.00 0.00 -35.66 -40 50337.75
6949052007.12.13 15:36buy0.20eurjpy164.58164.18165.032007.12.13 17:29164.18 0.00 0.00 -71.23 -40 50266.52
6949062007.12.13 15:36buy0.20eurjpy164.58164.18165.082007.12.13 17:29164.18 0.00 0.00 -71.23 -40 50195.29
6977822007.12.13 17:29sell0.40eurjpy164.18164.58163.782007.12.13 17:58163.78 0.00 0.00 142.60 40 50337.89
6977832007.12.13 17:29sell0.40eurjpy164.18164.58163.782007.12.13 17:58163.78 0.00 0.00 142.60 40 50480.49
7033792007.12.14 03:15sell0.10eurjpy164.62165.02164.172007.12.14 10:14164.17 0.00 0.00 40.06 45 50520.55
7034022007.12.14 10:14buy0.10eurjpy164.17163.77164.622007.12.14 11:58163.77 0.00 0.00 -35.54 -40 50485.01
7057972007.12.14 11:58sell0.10eurjpy163.77164.17163.322007.12.14 12:55164.17 0.00 0.00 -35.47 -40 50449.54
7057982007.12.14 11:58sell0.10eurjpy163.77164.17163.272007.12.14 12:55164.17 0.00 0.00 -35.47 -40 50414.07
7070162007.12.14 12:55buy0.20eurjpy164.17163.77164.622007.12.14 13:22163.77 0.00 0.00 -70.88 -40 50343.19
7070172007.12.14 12:55buy0.20eurjpy164.17163.77164.672007.12.14 13:22163.77 0.00 0.00 -70.88 -40 50272.31
7079752007.12.14 13:22sell0.40eurjpy163.77164.17163.372007.12.14 16:36163.37 0.00 0.00 141.69 40 50414.00
7079772007.12.14 13:22sell0.40eurjpy163.77164.17163.372007.12.14 16:36163.37 0.00 0.00 141.69 40 50555.69
7144222007.12.17 09:53buy0.10eurjpy162.81162.41163.262007.12.17 12:31162.41 0.00 0.00 -35.30 -40 50520.39
7144382007.12.17 12:31sell0.10eurjpy162.41162.81161.962007.12.17 13:35162.81 0.00 0.00 -35.28 -40 50485.11
7144392007.12.17 12:31sell0.10eurjpy162.41162.81161.912007.12.17 13:35162.81 0.00 0.00 -35.28 -40 50449.83
7150212007.12.17 13:35buy0.20eurjpy162.81162.41163.262007.12.17 14:03163.26 0.00 0.00 79.35 45 50529.18
7150222007.12.17 13:35buy0.20eurjpy162.81162.41163.312007.12.17 14:04163.31 0.00 0.00 88.18 50 50617.36
7151992007.12.17 14:04sell0.10eurjpy163.31163.71162.862007.12.17 16:35162.86 0.00 0.00 39.75 45 50657.11
7175232007.12.18 05:08sell0.10eurjpy163.04163.44162.592007.12.18 12:56163.44 0.00 0.00 -35.24 -40 50621.87*
7175402007.12.18 12:56buy0.10eurjpy163.44163.04163.892007.12.18 17:14163.04 0.00 0.00 -35.34 -40 50586.53*
7175412007.12.18 12:56buy0.10eurjpy163.44163.04163.942007.12.18 17:14163.04 0.00 0.00 -35.34 -40 50551.19*
7189172007.12.18 17:14sell0.20eurjpy163.04163.44162.592007.12.18 23:29163.44 0.00 0.00 -70.56 -40 50480.63*
7189182007.12.18 17:14sell0.20eurjpy163.04163.44162.542007.12.18 23:29163.44 0.00 0.00 -70.56 -40 50410.07*
7199562007.12.18 23:29buy0.40eurjpy163.44163.04163.842007.12.19 08:50163.04 0.00 0.00 -141.34 -40 50268.73*
7199572007.12.18 23:29buy0.40eurjpy163.44163.04163.842007.12.19 08:50163.04 0.00 0.00 -141.34 -40 50127.39*
7210522007.12.19 08:50sell0.80eurjpy163.04163.44162.642007.12.19 10:51162.64 0.00 0.00 283.08 40 50410.47
7210532007.12.19 08:50sell0.80eurjpy163.04163.44162.642007.12.19 10:51162.64 0.00 0.00 283.08 40 50693.55
7224862007.12.19 10:51buy0.10eurjpy162.63162.23163.082007.12.19 17:59163.08 0.00 0.00 39.71 45 50733.26
7257442007.12.20 07:28buy0.10eurjpy162.70162.30163.152007.12.20 11:20162.30 0.00 0.00 -35.35 -40 50697.91
7257522007.12.20 11:20sell0.10eurjpy162.30162.70161.852007.12.20 17:17161.85 0.00 0.00 39.80 45 50737.71
7257532007.12.20 11:20sell0.10eurjpy162.30162.70161.802007.12.20 17:17161.80 0.00 0.00 44.24 50 50781.95
7301632007.12.21 08:47sell0.10eurjpy162.54162.94162.092007.12.21 09:35162.94 0.00 0.00 -35.36 -40 50746.59
7301762007.12.21 09:35buy0.10eurjpy162.94162.54163.392007.12.21 16:02163.39 0.00 0.00 39.62 45 50786.21
7301772007.12.21 09:35buy0.10eurjpy162.94162.54163.442007.12.21 16:02163.44 0.00 0.00 44.00 50 50830.21
7380402007.12.24 13:21sell0.10eurjpy164.29164.69163.842007.12.24 17:00164.69 0.00 0.00 -34.98 -40 50795.23
7380432007.12.24 17:00buy0.10eurjpy164.69164.29165.142007.12.27 08:19165.14 0.00 0.00 39.40 45 50834.63
7380442007.12.24 17:00buy0.10eurjpy164.69164.29165.192007.12.27 08:19165.19 0.00 0.00 43.77 50 50878.40
7397072007.12.27 14:21sell0.10eurjpy166.17166.57165.722007.12.27 19:01166.57 0.00 0.00 -35.07 -40 50843.33
7397222007.12.27 19:01buy0.10eurjpy166.57166.17167.022007.12.27 22:37166.17 0.00 0.00 -35.20 -40 50808.13
7397232007.12.27 19:01buy0.10eurjpy166.57166.17167.072007.12.27 22:37166.17 0.00 0.00 -35.20 -40 50772.93
7432692007.12.27 22:37sell0.20eurjpy166.17166.57165.722007.12.28 04:20165.72 0.00 0.00 79.33 45 50852.26
7432702007.12.27 22:37sell0.20eurjpy166.17166.57165.672007.12.28 04:25165.67 0.00 0.00 88.19 50 50940.45
7467102007.12.28 04:25buy0.10eurjpy165.67165.27166.122007.12.28 07:28165.27 0.00 0.00 -35.37 -40 50905.08
7480922007.12.28 07:28sell0.10eurjpy165.27165.67164.822007.12.28 09:08165.67 0.00 0.00 -35.35 -40 50869.73
7480932007.12.28 07:28sell0.10eurjpy165.27165.67164.772007.12.28 09:08165.67 0.00 0.00 -35.35 -40 50834.38
7483422007.12.28 09:08buy0.20eurjpy165.67165.27166.122007.12.28 11:22166.12 0.00 0.00 79.48 45 50913.86
7483432007.12.28 09:08buy0.20eurjpy165.67165.27166.172007.12.28 11:24166.17 0.00 0.00 88.29 50 51002.15
7486732007.12.28 11:24sell0.10eurjpy166.17166.57165.722007.12.28 23:04165.72 0.00 0.00 39.96 45 51042.11
7521042007.12.31 01:00sell0.10eurjpy165.71166.11165.262007.12.31 03:05165.26 0.00 0.00 40.15 45 51082.26
7521142007.12.31 03:05buy0.10eurjpy165.26164.86165.712007.12.31 04:40164.86 0.00 0.00 -35.77 -40 51046.49
7523842007.12.31 04:40sell0.10eurjpy164.86165.26164.412007.12.31 16:29164.41 0.00 0.00 40.24 45 51086.73
7523852007.12.31 04:40sell0.10eurjpy164.86165.26164.362007.12.31 16:32164.36 0.00 0.00 44.72 50 51131.45