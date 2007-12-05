MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 1131.45
|Initial deposit
| 50000.00
|Gross profit
| 2978.34
|Interest earned
| 0.00
|Gross loss
| 1846.89
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 80
|Percentage profitable
| 50.0
|%
|Total number of pips
| 235
|Average pips per trade
| 2
|
|Number of winning trades
| 40
|Number of losing trades
| 40
|Average winning trade
| 74.46
|Average losing trade
| 46.17
|Average winning pips
| 45
|Average losing pips
| 40
|
|Return (26 days)
| 2.3
|%
|Maximum drawdown
| 1.0
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|637087
|2007.12.05 04:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.56
|162.96
|162.11
|2007.12.05 09:02
|162.96
| 0.00
| 0.00
| -36.17
| -40
| 49963.83
|
|637106
|2007.12.05 09:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.96
|162.56
|163.41
|2007.12.05 10:11
|162.56
| 0.00
| 0.00
| -36.18
| -40
| 49927.65
|
|637107
|2007.12.05 09:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.96
|162.56
|163.46
|2007.12.05 10:11
|162.56
| 0.00
| 0.00
| -36.18
| -40
| 49891.47
|
|637891
|2007.12.05 10:11
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.56
|162.96
|162.11
|2007.12.05 13:53
|162.11
| 0.00
| 0.00
| 81.69
| 45
| 49973.16
|
|637892
|2007.12.05 10:11
|sell
|0.20
|eurjpy
|162.56
|162.96
|162.06
|2007.12.05 20:09
|162.06
| 0.00
| 0.00
| 90.53
| 50
| 50063.69
|
|641615
|2007.12.06 03:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.42
|162.82
|161.97
|2007.12.06 05:16
|161.97
| 0.00
| 0.00
| 40.55
| 45
| 50104.24
|
|641632
|2007.12.06 05:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.97
|161.57
|162.42
|2007.12.06 10:02
|161.57
| 0.00
| 0.00
| -36.08
| -40
| 50068.16
|
|642031
|2007.12.06 10:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.57
|161.97
|161.12
|2007.12.06 16:18
|161.97
| 0.00
| 0.00
| -36.09
| -40
| 50032.07
|
|642032
|2007.12.06 10:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.57
|161.97
|161.07
|2007.12.06 16:18
|161.97
| 0.00
| 0.00
| -36.09
| -40
| 49995.98
|
|642736
|2007.12.06 16:18
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.97
|161.57
|162.42
|2007.12.06 16:46
|162.42
| 0.00
| 0.00
| 81.09
| 45
| 50077.07
|
|642737
|2007.12.06 16:18
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.97
|161.57
|162.47
|2007.12.06 16:47
|162.47
| 0.00
| 0.00
| 90.06
| 50
| 50167.13
|
|647052
|2007.12.07 07:04
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.52
|162.12
|162.97
|2007.12.07 12:01
|162.97
| 0.00
| 0.00
| 40.39
| 45
| 50207.52
|
|647059
|2007.12.07 12:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.97
|163.37
|162.52
|2007.12.07 13:18
|163.37
| 0.00
| 0.00
| -35.84
| -40
| 50171.68
|
|647705
|2007.12.07 13:18
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.37
|162.97
|163.82
|2007.12.07 18:33
|163.82
| 0.00
| 0.00
| 40.27
| 45
| 50211.95
|
|647706
|2007.12.07 13:18
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.37
|162.97
|163.87
|2007.12.07 18:35
|163.87
| 0.00
| 0.00
| 44.74
| 50
| 50256.69
|
|664169
|2007.12.11 08:47
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.73
|165.13
|164.28
|2007.12.11 13:15
|164.28
| 0.00
| 0.00
| 40.16
| 45
| 50296.85
|
|664172
|2007.12.11 13:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.28
|163.88
|164.73
|2007.12.11 21:16
|163.88
| 0.00
| 0.00
| -35.87
| -40
| 50260.98
|
|667470
|2007.12.11 21:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.88
|164.28
|163.43
|2007.12.11 21:21
|163.43
| 0.00
| 0.00
| 40.44
| 45
| 50301.42
|
|667471
|2007.12.11 21:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.88
|164.28
|163.38
|2007.12.11 21:22
|163.38
| 0.00
| 0.00
| 44.94
| 50
| 50346.36
|
|677042
|2007.12.12 02:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.57
|162.97
|162.12
|2007.12.12 07:31
|162.97
| 0.00
| 0.00
| -36.01
| -40
| 50310.35
|
|677099
|2007.12.12 07:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.97
|162.57
|163.42
|2007.12.12 09:16
|163.42
| 0.00
| 0.00
| 40.48
| 45
| 50350.83
|
|677100
|2007.12.12 07:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.97
|162.57
|163.47
|2007.12.12 09:16
|163.47
| 0.00
| 0.00
| 44.98
| 50
| 50395.81
|
|679805
|2007.12.12 09:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.47
|163.87
|163.02
|2007.12.12 15:32
|163.87
| 0.00
| 0.00
| -35.90
| -40
| 50359.91
|
|681853
|2007.12.12 15:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.87
|163.47
|164.32
|2007.12.12 16:00
|164.32
| 0.00
| 0.00
| 40.30
| 45
| 50400.21
|
|681854
|2007.12.12 15:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.87
|163.47
|164.37
|2007.12.12 16:00
|164.37
| 0.00
| 0.00
| 44.74
| 50
| 50444.95
|
|692767
|2007.12.13 07:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.58
|164.18
|165.03
|2007.12.13 09:53
|164.18
| 0.00
| 0.00
| -35.88
| -40
| 50409.07
|
|692781
|2007.12.13 09:53
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.18
|164.58
|163.73
|2007.12.13 15:36
|164.58
| 0.00
| 0.00
| -35.66
| -40
| 50373.41
|
|692782
|2007.12.13 09:53
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.18
|164.58
|163.68
|2007.12.13 15:36
|164.58
| 0.00
| 0.00
| -35.66
| -40
| 50337.75
|
|694905
|2007.12.13 15:36
|buy
|0.20
|eurjpy
|164.58
|164.18
|165.03
|2007.12.13 17:29
|164.18
| 0.00
| 0.00
| -71.23
| -40
| 50266.52
|
|694906
|2007.12.13 15:36
|buy
|0.20
|eurjpy
|164.58
|164.18
|165.08
|2007.12.13 17:29
|164.18
| 0.00
| 0.00
| -71.23
| -40
| 50195.29
|
|697782
|2007.12.13 17:29
|sell
|0.40
|eurjpy
|164.18
|164.58
|163.78
|2007.12.13 17:58
|163.78
| 0.00
| 0.00
| 142.60
| 40
| 50337.89
|
|697783
|2007.12.13 17:29
|sell
|0.40
|eurjpy
|164.18
|164.58
|163.78
|2007.12.13 17:58
|163.78
| 0.00
| 0.00
| 142.60
| 40
| 50480.49
|
|703379
|2007.12.14 03:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.62
|165.02
|164.17
|2007.12.14 10:14
|164.17
| 0.00
| 0.00
| 40.06
| 45
| 50520.55
|
|703402
|2007.12.14 10:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.17
|163.77
|164.62
|2007.12.14 11:58
|163.77
| 0.00
| 0.00
| -35.54
| -40
| 50485.01
|
|705797
|2007.12.14 11:58
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.77
|164.17
|163.32
|2007.12.14 12:55
|164.17
| 0.00
| 0.00
| -35.47
| -40
| 50449.54
|
|705798
|2007.12.14 11:58
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.77
|164.17
|163.27
|2007.12.14 12:55
|164.17
| 0.00
| 0.00
| -35.47
| -40
| 50414.07
|
|707016
|2007.12.14 12:55
|buy
|0.20
|eurjpy
|164.17
|163.77
|164.62
|2007.12.14 13:22
|163.77
| 0.00
| 0.00
| -70.88
| -40
| 50343.19
|
|707017
|2007.12.14 12:55
|buy
|0.20
|eurjpy
|164.17
|163.77
|164.67
|2007.12.14 13:22
|163.77
| 0.00
| 0.00
| -70.88
| -40
| 50272.31
|
|707975
|2007.12.14 13:22
|sell
|0.40
|eurjpy
|163.77
|164.17
|163.37
|2007.12.14 16:36
|163.37
| 0.00
| 0.00
| 141.69
| 40
| 50414.00
|
|707977
|2007.12.14 13:22
|sell
|0.40
|eurjpy
|163.77
|164.17
|163.37
|2007.12.14 16:36
|163.37
| 0.00
| 0.00
| 141.69
| 40
| 50555.69
|
|714422
|2007.12.17 09:53
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.81
|162.41
|163.26
|2007.12.17 12:31
|162.41
| 0.00
| 0.00
| -35.30
| -40
| 50520.39
|
|714438
|2007.12.17 12:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.41
|162.81
|161.96
|2007.12.17 13:35
|162.81
| 0.00
| 0.00
| -35.28
| -40
| 50485.11
|
|714439
|2007.12.17 12:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.41
|162.81
|161.91
|2007.12.17 13:35
|162.81
| 0.00
| 0.00
| -35.28
| -40
| 50449.83
|
|715021
|2007.12.17 13:35
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.81
|162.41
|163.26
|2007.12.17 14:03
|163.26
| 0.00
| 0.00
| 79.35
| 45
| 50529.18
|
|715022
|2007.12.17 13:35
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.81
|162.41
|163.31
|2007.12.17 14:04
|163.31
| 0.00
| 0.00
| 88.18
| 50
| 50617.36
|
|715199
|2007.12.17 14:04
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.31
|163.71
|162.86
|2007.12.17 16:35
|162.86
| 0.00
| 0.00
| 39.75
| 45
| 50657.11
|
|717523
|2007.12.18 05:08
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.04
|163.44
|162.59
|2007.12.18 12:56
|163.44
| 0.00
| 0.00
| -35.24
| -40
| 50621.87
|*
|717540
|2007.12.18 12:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.44
|163.04
|163.89
|2007.12.18 17:14
|163.04
| 0.00
| 0.00
| -35.34
| -40
| 50586.53
|*
|717541
|2007.12.18 12:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.44
|163.04
|163.94
|2007.12.18 17:14
|163.04
| 0.00
| 0.00
| -35.34
| -40
| 50551.19
|*
|718917
|2007.12.18 17:14
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.04
|163.44
|162.59
|2007.12.18 23:29
|163.44
| 0.00
| 0.00
| -70.56
| -40
| 50480.63
|*
|718918
|2007.12.18 17:14
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.04
|163.44
|162.54
|2007.12.18 23:29
|163.44
| 0.00
| 0.00
| -70.56
| -40
| 50410.07
|*
|719956
|2007.12.18 23:29
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.44
|163.04
|163.84
|2007.12.19 08:50
|163.04
| 0.00
| 0.00
| -141.34
| -40
| 50268.73
|*
|719957
|2007.12.18 23:29
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.44
|163.04
|163.84
|2007.12.19 08:50
|163.04
| 0.00
| 0.00
| -141.34
| -40
| 50127.39
|*
|721052
|2007.12.19 08:50
|sell
|0.80
|eurjpy
|163.04
|163.44
|162.64
|2007.12.19 10:51
|162.64
| 0.00
| 0.00
| 283.08
| 40
| 50410.47
|
|721053
|2007.12.19 08:50
|sell
|0.80
|eurjpy
|163.04
|163.44
|162.64
|2007.12.19 10:51
|162.64
| 0.00
| 0.00
| 283.08
| 40
| 50693.55
|
|722486
|2007.12.19 10:51
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.63
|162.23
|163.08
|2007.12.19 17:59
|163.08
| 0.00
| 0.00
| 39.71
| 45
| 50733.26
|
|725744
|2007.12.20 07:28
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.70
|162.30
|163.15
|2007.12.20 11:20
|162.30
| 0.00
| 0.00
| -35.35
| -40
| 50697.91
|
|725752
|2007.12.20 11:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.30
|162.70
|161.85
|2007.12.20 17:17
|161.85
| 0.00
| 0.00
| 39.80
| 45
| 50737.71
|
|725753
|2007.12.20 11:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.30
|162.70
|161.80
|2007.12.20 17:17
|161.80
| 0.00
| 0.00
| 44.24
| 50
| 50781.95
|
|730163
|2007.12.21 08:47
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.54
|162.94
|162.09
|2007.12.21 09:35
|162.94
| 0.00
| 0.00
| -35.36
| -40
| 50746.59
|
|730176
|2007.12.21 09:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.94
|162.54
|163.39
|2007.12.21 16:02
|163.39
| 0.00
| 0.00
| 39.62
| 45
| 50786.21
|
|730177
|2007.12.21 09:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.94
|162.54
|163.44
|2007.12.21 16:02
|163.44
| 0.00
| 0.00
| 44.00
| 50
| 50830.21
|
|738040
|2007.12.24 13:21
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.29
|164.69
|163.84
|2007.12.24 17:00
|164.69
| 0.00
| 0.00
| -34.98
| -40
| 50795.23
|
|738043
|2007.12.24 17:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.69
|164.29
|165.14
|2007.12.27 08:19
|165.14
| 0.00
| 0.00
| 39.40
| 45
| 50834.63
|
|738044
|2007.12.24 17:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|164.69
|164.29
|165.19
|2007.12.27 08:19
|165.19
| 0.00
| 0.00
| 43.77
| 50
| 50878.40
|
|739707
|2007.12.27 14:21
|sell
|0.10
|eurjpy
|166.17
|166.57
|165.72
|2007.12.27 19:01
|166.57
| 0.00
| 0.00
| -35.07
| -40
| 50843.33
|
|739722
|2007.12.27 19:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.57
|166.17
|167.02
|2007.12.27 22:37
|166.17
| 0.00
| 0.00
| -35.20
| -40
| 50808.13
|
|739723
|2007.12.27 19:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|166.57
|166.17
|167.07
|2007.12.27 22:37
|166.17
| 0.00
| 0.00
| -35.20
| -40
| 50772.93
|
|743269
|2007.12.27 22:37
|sell
|0.20
|eurjpy
|166.17
|166.57
|165.72
|2007.12.28 04:20
|165.72
| 0.00
| 0.00
| 79.33
| 45
| 50852.26
|
|743270
|2007.12.27 22:37
|sell
|0.20
|eurjpy
|166.17
|166.57
|165.67
|2007.12.28 04:25
|165.67
| 0.00
| 0.00
| 88.19
| 50
| 50940.45
|
|746710
|2007.12.28 04:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.67
|165.27
|166.12
|2007.12.28 07:28
|165.27
| 0.00
| 0.00
| -35.37
| -40
| 50905.08
|
|748092
|2007.12.28 07:28
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.27
|165.67
|164.82
|2007.12.28 09:08
|165.67
| 0.00
| 0.00
| -35.35
| -40
| 50869.73
|
|748093
|2007.12.28 07:28
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.27
|165.67
|164.77
|2007.12.28 09:08
|165.67
| 0.00
| 0.00
| -35.35
| -40
| 50834.38
|
|748342
|2007.12.28 09:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|165.67
|165.27
|166.12
|2007.12.28 11:22
|166.12
| 0.00
| 0.00
| 79.48
| 45
| 50913.86
|
|748343
|2007.12.28 09:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|165.67
|165.27
|166.17
|2007.12.28 11:24
|166.17
| 0.00
| 0.00
| 88.29
| 50
| 51002.15
|
|748673
|2007.12.28 11:24
|sell
|0.10
|eurjpy
|166.17
|166.57
|165.72
|2007.12.28 23:04
|165.72
| 0.00
| 0.00
| 39.96
| 45
| 51042.11
|
|752104
|2007.12.31 01:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|165.71
|166.11
|165.26
|2007.12.31 03:05
|165.26
| 0.00
| 0.00
| 40.15
| 45
| 51082.26
|
|752114
|2007.12.31 03:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|165.26
|164.86
|165.71
|2007.12.31 04:40
|164.86
| 0.00
| 0.00
| -35.77
| -40
| 51046.49
|
|752384
|2007.12.31 04:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.86
|165.26
|164.41
|2007.12.31 16:29
|164.41
| 0.00
| 0.00
| 40.24
| 45
| 51086.73
|
|752385
|2007.12.31 04:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|164.86
|165.26
|164.36
|2007.12.31 16:32
|164.36
| 0.00
| 0.00
| 44.72
| 50
| 51131.45
|