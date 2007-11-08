ODL Securities

Account: 61652 Name: oilfxpro 1 Currency: USD 2007 December 28, 16:43
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
16386892007.11.08 08:28balanceDeposit100 000.00
17084812007.11.12 12:03buy stop0.20oil93.1692.760.002007.11.12 20:0091.70cancelled
17084822007.11.12 12:14sell0.20oil92.4692.290.002007.11.12 14:4891.310.000.000.00230.00
17113352007.11.12 14:00buy stop0.20oil92.5492.140.002007.11.12 20:0091.71cancelled
17113362007.11.12 14:00sell0.20oil91.9691.960.002007.11.12 15:4491.590.000.000.0074.00
17346642007.11.13 12:00buy stop0.20oil91.6190.910.002007.11.13 20:0088.93cancelled
17373282007.11.13 14:00buy stop0.20oil91.4491.040.002007.11.13 20:0088.92cancelled
17373302007.11.13 14:09sell0.20oil90.7989.030.002007.11.13 17:4889.030.000.000.00352.00
17346672007.11.13 14:09sell0.20oil90.7388.740.002007.11.13 17:2988.740.000.000.00398.00
17614652007.11.14 12:27sell0.20oil89.4090.040.002007.11.14 14:0290.040.000.000.00-128.00
17647932007.11.14 14:00sell stop0.20oil89.2089.600.002007.11.14 20:0090.95cancelled
17647912007.11.14 14:02buy0.20oil90.0590.550.002007.11.14 20:0090.950.000.000.00180.00
17614642007.11.14 14:03buy0.20oil90.0890.170.002007.11.14 16:4290.170.000.000.0018.00
17878632007.11.15 12:40buy0.20oil90.7990.140.002007.11.15 14:0290.140.000.000.00-130.00
17907552007.11.15 14:00buy stop0.20oil90.9090.500.002007.11.15 20:0090.25cancelled
17878662007.11.15 14:02sell0.20oil90.1489.180.002007.11.15 15:5789.180.000.000.00192.00
17907572007.11.15 14:04sell0.20oil90.0690.460.002007.11.15 14:5790.460.000.000.00-80.00
18109872007.11.16 12:00sell stop0.20oil90.5691.260.002007.11.16 20:0091.50cancelled
18139262007.11.16 14:00sell stop0.20oil90.6791.070.002007.11.16 20:0091.51cancelled
18109862007.11.16 14:00buy0.20oil91.3491.340.002007.11.16 16:1191.340.000.000.000.00
18139252007.11.16 14:00buy0.20oil91.3791.370.002007.11.16 16:0491.370.000.000.000.00
18355142007.11.19 13:11buy0.20oil92.3591.910.002007.11.19 14:2691.910.000.000.00-88.00
18371062007.11.19 14:00buy stop0.20oil92.7692.360.002007.11.19 20:0092.45cancelled
18371092007.11.19 14:26sell0.20oil91.9791.970.002007.11.19 17:1891.970.000.000.000.00
18355152007.11.19 14:31sell0.20oil91.8491.720.002007.11.19 16:5591.720.000.000.0024.00
18675552007.11.20 12:24sell stop0.20oil93.0093.600.002007.11.20 19:5695.44cancelled
18675542007.11.20 13:08buy0.20oil93.6093.770.002007.11.20 15:3594.410.000.000.00162.00
18697642007.11.20 14:12sell0.20oil93.1793.570.002007.11.20 14:2493.570.000.000.00-80.00
18697612007.11.20 15:06buy0.20oil93.7093.700.002007.11.20 15:3594.420.000.000.00144.00
18928452007.11.21 12:11buy0.20oil95.4995.490.002007.11.21 14:4795.490.000.000.000.00
18956142007.11.21 14:00buy stop0.20oil96.1795.770.002007.11.21 20:0094.95cancelled
18956172007.11.21 14:48sell0.20oil95.3695.360.002007.11.21 15:3095.360.000.000.000.00
18928632007.11.21 16:26sell0.20oil94.4395.070.002007.11.21 16:3595.070.000.000.00-128.00
19134522007.11.22 12:00buy stop0.20oil95.3794.710.002007.11.22 21:0094.57expiration [2007.11.22 21:00]
19148902007.11.22 14:16buy stop0.20oil95.1794.770.002007.11.22 23:1694.57expiration [2007.11.22 23:16]
19149212007.11.22 14:19sell stop0.20oil94.7695.1293.562007.11.22 14:2094.92cancelled
19146932007.11.22 16:16sell0.20oil94.7694.760.002007.11.22 17:5894.580.000.000.0036.00
19134532007.11.22 16:16sell0.20oil94.7194.710.002007.11.23 01:5594.710.000.000.000.00
19340312007.11.23 12:01sell stop0.20oil93.6494.300.002007.11.23 21:0195.79expiration [2007.11.23 21:01]
19340292007.11.23 13:57buy0.20oil94.3094.300.002007.11.23 15:2294.890.000.000.00118.00
19358722007.11.23 14:00sell stop0.20oil93.7694.160.002007.11.23 23:0095.78expiration [2007.11.23 23:00]
19358712007.11.23 14:14buy0.20oil94.4994.490.002007.11.23 16:2095.120.000.000.00126.00
19553502007.11.26 12:00buy stop0.20oil96.2995.590.002007.11.26 20:0095.08cancelled
19566962007.11.26 13:00buy stop0.20oil96.2795.570.002007.11.26 20:0095.09cancelled
19566982007.11.26 13:45sell0.20oil95.5796.270.002007.11.26 14:2795.220.000.000.0070.00
19553522007.11.26 13:48sell0.20oil95.4695.460.002007.11.26 15:0995.140.000.000.0064.00
19579742007.11.26 14:00buy stop0.20oil96.2695.860.002007.11.26 20:0095.09cancelled
19579772007.11.26 14:01sell0.20oil95.2795.270.002007.11.26 15:5594.480.000.000.00158.00
19797602007.11.27 12:00buy stop0.20oil94.6594.000.002007.11.27 20:0092.47cancelled
19797612007.11.27 12:39sell0.20oil94.0093.850.002007.11.27 13:0493.490.000.000.00102.00
19812482007.11.27 13:00buy stop0.20oil94.7194.010.002007.11.27 20:0092.46cancelled
19835852007.11.27 14:00buy stop0.20oil93.9293.520.002007.11.27 20:0092.46cancelled
19835872007.11.27 14:04sell0.20oil93.1193.110.002007.11.27 14:2192.740.000.000.0074.00
19812522007.11.27 14:08sell0.20oil92.9593.650.002007.11.27 15:2792.960.000.000.00-2.00
20060432007.11.28 13:15buy0.20oil93.0792.670.002007.11.28 14:0393.320.000.000.0050.00
20074912007.11.28 13:40buy0.20oil93.1292.460.002007.11.28 14:0693.220.000.000.0020.00
20097182007.11.28 14:02buy0.20oil93.3092.900.002007.11.28 14:1992.900.000.000.00-80.00
20060452007.11.28 15:30sell0.20oil92.5590.330.002007.11.28 19:5390.330.000.000.00444.00
20074932007.11.28 15:30sell0.20oil92.4691.510.002007.11.28 16:0691.510.000.000.00190.00
20097212007.11.28 15:30sell0.20oil92.4890.620.002007.11.28 20:0090.430.000.000.00410.00
20320762007.11.29 12:00buy stop0.20oil92.3891.680.002007.11.29 20:0290.26cancelled
20320842007.11.29 12:05sell0.20oil91.5991.960.002007.11.29 12:1791.290.000.000.0060.00
20335252007.11.29 13:00buy stop0.20oil92.3091.600.002007.11.29 20:0290.27cancelled
20348102007.11.29 14:00buy stop0.20oil92.0091.600.002007.11.29 20:0190.30cancelled
20335282007.11.29 14:07sell0.20oil90.8091.500.002007.11.29 14:1090.490.000.000.0062.00
20348122007.11.29 14:08sell0.20oil90.7890.780.002007.11.29 14:1890.780.000.000.000.00
20566592007.11.30 12:16sell stop0.20oil87.5088.200.002007.11.30 19:2588.58cancelled
20566582007.11.30 12:27buy0.20oil88.8088.360.002007.11.30 15:2688.360.000.000.00-88.00
20577302007.11.30 13:00sell stop0.20oil88.0788.770.002007.11.30 19:2688.49cancelled
20593382007.11.30 14:00sell stop0.20oil88.2388.630.002007.11.30 19:2688.44cancelled
20593372007.11.30 14:38buy0.20oil89.0788.670.002007.11.30 14:4988.670.000.000.00-80.00
20577282007.11.30 18:07buy0.20oil89.1288.420.002007.11.30 18:3189.360.000.000.0048.00
20728282007.11.30 21:59balanceIR323.36
20961692007.12.03 12:00sell stop0.20oil86.7687.460.002007.12.03 20:0090.17cancelled
20961682007.12.03 13:13buy0.20oil87.7687.760.002007.12.03 14:0388.140.000.000.0076.00
20970802007.12.03 13:49buy0.20oil87.8587.170.002007.12.03 14:0488.100.000.000.0050.00
20982352007.12.03 14:00buy0.20oil88.2387.830.002007.12.03 14:1087.830.000.000.00-80.00
20970812007.12.03 15:05sell0.20oil87.1787.850.002007.12.03 16:0687.850.000.000.00-136.00
20982372007.12.03 15:05sell0.20oil87.1887.580.002007.12.03 15:2187.580.000.000.00-80.00
21198262007.12.04 12:03buy0.20oil90.1689.630.002007.12.04 14:1889.630.000.000.00-106.00
21217132007.12.04 13:44buy0.20oil90.2989.590.002007.12.04 14:1889.590.000.000.00-140.00
21235082007.12.04 14:00buy stop0.20oil90.4990.090.002007.12.04 18:3589.51cancelled
21235092007.12.04 14:18sell0.20oil89.6090.000.002007.12.04 14:2989.340.000.000.0052.00
21217152007.12.04 14:22sell0.20oil89.4490.140.002007.12.04 14:3489.160.000.000.0056.00
21198302007.12.04 14:32sell0.20oil89.2789.730.002007.12.04 15:4089.030.000.000.0048.00
21464642007.12.05 12:00buy stop0.20oil91.6990.990.002007.12.05 20:0088.16cancelled
21464672007.12.05 12:24sell0.20oil90.7291.190.002007.12.05 14:1290.570.000.000.0030.00
21500842007.12.05 14:10sell0.20oil90.5190.910.002007.12.05 15:3090.910.000.000.00-80.00
21475112007.12.05 14:10sell0.20oil90.5091.200.002007.12.05 15:0490.250.000.000.0050.00
21500822007.12.05 15:30buy0.20oil91.2290.820.002007.12.05 15:3190.820.000.000.00-80.00
21475102007.12.05 15:30buy0.20oil91.3790.670.002007.12.05 15:3190.670.000.000.00-140.00
21769562007.12.06 12:51sell stop0.20oil86.3987.090.002007.12.06 15:3988.64cancelled
21772252007.12.06 13:00sell stop0.20oil86.6087.300.002007.12.06 15:4088.69cancelled
21771682007.12.06 13:57buy0.20oil87.2086.400.002007.12.06 14:2387.590.000.000.0078.00
21797232007.12.06 14:00sell stop0.20oil86.9387.330.002007.12.06 15:4088.77cancelled
21772242007.12.06 14:16buy0.20oil87.6086.900.002007.12.06 14:3287.860.000.000.0052.00
21797192007.12.06 14:18buy0.20oil87.6787.670.002007.12.06 14:4688.290.000.000.00124.00
22041012007.12.07 13:00buy stop0.20oil90.4989.790.002007.12.07 20:0088.55cancelled
22028092007.12.07 13:43buy0.20oil90.4189.710.002007.12.07 14:0189.710.000.000.00-140.00
22065792007.12.07 14:00buy stop0.20oil90.5290.120.002007.12.07 20:0088.54cancelled
22065802007.12.07 14:01sell0.20oil89.7289.720.002007.12.07 14:1789.370.000.000.0070.00
22041022007.12.07 14:01sell0.20oil89.6889.680.002007.12.07 14:1789.370.000.000.0062.00
22028102007.12.07 14:01sell0.20oil89.6589.650.002007.12.07 14:1789.380.000.000.0054.00
22246252007.12.10 13:28buy0.20oil88.9688.650.002007.12.10 14:0789.280.000.000.0064.00
22264402007.12.10 13:42buy0.20oil89.0388.330.002007.12.10 14:0889.260.000.000.0046.00
22275102007.12.10 14:00buy0.20oil89.1489.140.002007.12.10 14:4289.720.000.000.00116.00
22287742007.12.10 16:20buy0.20oil89.1088.4489.732007.12.10 16:3288.440.000.000.00-132.00
22275122007.12.10 16:32sell0.20oil88.4588.450.002007.12.10 16:5088.140.000.000.0062.00
22246262007.12.10 16:38sell0.20oil88.2188.730.002007.12.10 17:1388.110.000.000.0020.00
22264422007.12.10 16:47sell0.20oil88.1088.800.002007.12.10 17:4387.880.000.000.0044.00
22462072007.12.11 12:00sell stop0.20oil87.9888.530.002007.12.11 21:0089.22expiration [2007.12.11 21:00]
22462052007.12.11 12:46buy0.20oil88.5388.530.002007.12.11 15:3288.530.000.000.000.00
22473442007.12.11 13:00sell stop0.20oil88.0888.780.002007.12.11 22:0089.38expiration [2007.12.11 22:00]
22482442007.12.11 14:00sell stop0.20oil88.1488.540.002007.12.11 23:0089.36expiration [2007.12.11 23:00]
22482402007.12.11 14:17buy0.20oil88.8088.400.002007.12.11 16:0188.400.000.000.00-80.00
22473432007.12.11 14:18buy0.20oil88.8689.850.002007.12.11 18:3689.850.000.000.00198.00
22745142007.12.12 13:00sell stop0.20oil90.3391.030.002007.12.12 20:0193.49cancelled
22745122007.12.12 13:11buy0.20oil91.1090.400.002007.12.12 14:4991.340.000.000.0048.00
22766812007.12.12 14:00sell stop0.20oil90.4890.880.002007.12.12 20:0193.52cancelled
22766792007.12.12 14:37buy0.20oil91.2090.800.002007.12.12 14:4991.340.000.000.0028.00
22837502007.12.12 17:41sell stop0.20oil89.7790.470.002007.12.12 20:0193.53cancelled
23006152007.12.13 12:00buy stop0.20oil94.4793.770.002007.12.13 12:0694.31cancelled
23006162007.12.13 12:00buy stop0.20oil94.4793.770.002007.12.13 12:0694.31cancelled
23006202007.12.13 12:00sell stop0.20oil93.4294.120.002007.12.13 12:0694.26cancelled
23006222007.12.13 12:00sell stop0.20oil93.4294.120.002007.12.13 12:0694.26cancelled
23006172007.12.13 12:00buy stop0.20oil94.4793.770.002007.12.13 12:0694.31cancelled
23006232007.12.13 12:00sell stop0.20oil93.4294.120.002007.12.13 12:0694.24cancelled
23006182007.12.13 12:00buy stop0.20oil94.4793.770.002007.12.13 20:0092.24cancelled
23019312007.12.13 13:00buy stop0.20oil94.4793.930.002007.12.13 20:0192.26cancelled
23019332007.12.13 13:25sell0.20oil93.9393.930.002007.12.13 14:0793.030.000.000.00180.00
23006212007.12.13 13:42sell0.20oil93.4293.420.002007.12.13 14:0793.050.000.000.0074.00
23038912007.12.13 14:00buy stop0.20oil94.3693.960.002007.12.13 20:0192.25cancelled
23038922007.12.13 14:02sell0.20oil93.1993.190.002007.12.13 14:2092.800.000.000.0078.00
23283522007.12.14 12:32buy stop0.20oil93.2292.520.002007.12.14 19:1391.82cancelled
23293832007.12.14 13:00buy stop0.20oil93.0792.370.002007.12.14 19:1391.70cancelled
23293892007.12.14 13:40sell0.20oil92.2392.930.002007.12.14 14:1691.820.000.000.0082.00
23283532007.12.14 13:40sell0.20oil92.2592.560.002007.12.14 14:1691.880.000.000.0074.00
23315842007.12.14 14:00buy stop0.20oil92.8792.470.002007.12.14 19:1391.61cancelled
23315872007.12.14 14:16sell0.20oil91.7892.180.002007.12.14 15:0692.180.000.000.00-80.00
23563892007.12.17 12:10buy stop0.20nzdchf0.91750.91020.00002007.12.17 12:110.8758cancelled
23564082007.12.17 12:12buy stop0.20oil91.7591.010.002007.12.17 20:3191.34cancelled
23564972007.12.17 12:15buy stop0.20oil91.7791.2793.172007.12.17 17:4990.59cancelled
23559352007.12.17 12:48sell0.20oil91.0291.3789.622007.12.17 15:3491.370.000.000.00-70.00
23574062007.12.17 13:00buy stop0.20oil91.8291.120.002007.12.17 20:0091.31cancelled
23574092007.12.17 13:42sell0.20oil90.8790.870.002007.12.17 18:3090.870.000.000.000.00
23586642007.12.17 14:00sell limit0.20oil92.1793.170.002007.12.17 20:0091.25cancelled
23590052007.12.17 14:15buy stop0.20oil91.5591.150.002007.12.17 20:0091.32cancelled
23590062007.12.17 14:59sell0.20oil90.6891.080.002007.12.17 15:1991.080.000.000.00-80.00
23586632007.12.17 16:52buy0.20oil90.3389.330.002007.12.17 17:5090.540.000.000.0042.00
23830132007.12.18 13:31buy0.20oil92.2791.750.002007.12.18 14:1792.590.000.000.0064.00
23815542007.12.18 13:38buy0.20oil92.4092.0593.802007.12.18 14:1792.600.000.000.0040.00
23847272007.12.18 14:00sell limit0.20oil93.0594.050.002007.12.18 18:5890.36cancelled
23851222007.12.18 14:16buy0.20oil92.7092.300.002007.12.18 15:3692.300.000.000.00-80.00
23851232007.12.18 15:50sell0.20oil91.8892.280.002007.12.18 16:1791.610.000.000.0054.00
23830142007.12.18 15:50sell0.20oil91.7592.270.002007.12.18 16:1891.560.000.000.0038.00
23815562007.12.18 16:16sell0.20oil91.6491.4090.242007.12.18 16:3090.870.000.000.00154.00
23847232007.12.18 16:24buy0.20oil91.2990.290.002007.12.18 16:5190.290.000.000.00-200.00
24087092007.12.19 12:00sell stop0.20oil90.2390.7388.832007.12.19 20:0091.68cancelled
24098672007.12.19 13:31sell0.20oil90.3490.930.002007.12.19 14:2390.930.000.000.00-118.00
24108342007.12.19 14:00buy limit0.20oil89.7688.760.002007.12.19 20:0091.75cancelled
24113322007.12.19 14:15sell stop0.20oil90.1190.510.002007.12.19 20:0091.71cancelled
24087062007.12.19 14:21buy0.20oil90.8690.4392.262007.12.19 14:5491.090.000.000.0046.00
24098662007.12.19 14:23buy0.20oil90.9390.340.002007.12.19 14:5491.160.000.000.0046.00
24113312007.12.19 14:30buy0.20oil90.9590.950.002007.12.19 15:4290.950.000.000.000.00
24108362007.12.19 15:30sell0.20oil91.3091.300.002007.12.19 15:4490.900.000.000.0080.00
24377382007.12.20 12:00buy stop0.20oil92.2791.7793.672007.12.20 20:0090.97cancelled
24377562007.12.20 12:32sell0.20oil91.6292.0190.222007.12.20 12:4891.340.000.000.0056.00
24393032007.12.20 13:50sell0.20oil90.9691.660.002007.12.20 17:1791.660.000.000.00-140.00
24411792007.12.20 14:00sell stop0.20oil90.6291.020.002007.12.20 20:0090.97cancelled
24416062007.12.20 14:15buy limit0.20oil90.2789.270.002007.12.20 20:0090.99cancelled
24416072007.12.20 14:15sell limit0.20oil92.6293.620.002007.12.20 20:0090.94cancelled
24411712007.12.20 17:15buy0.20oil91.5491.540.002007.12.20 17:4791.540.000.000.000.00
24393012007.12.20 17:26buy0.20oil91.9791.270.002007.12.20 18:4691.270.000.000.00-140.00
24727192007.12.21 12:24sell0.20oil90.9091.3389.502007.12.21 13:5391.330.000.000.00-86.00
24742192007.12.21 13:00sell stop0.20oil90.5591.250.002007.12.21 20:0092.18cancelled
24742182007.12.21 13:53buy0.20oil91.3090.600.002007.12.21 15:1591.460.000.000.0032.00
24763002007.12.21 14:00buy limit0.20oil90.0889.080.002007.12.21 20:0092.22cancelled
24768822007.12.21 14:15sell stop0.20oil90.4390.830.002007.12.21 20:0092.15cancelled
24768812007.12.21 14:23buy0.20oil91.4391.030.002007.12.21 15:2991.660.000.000.0046.00
24727182007.12.21 14:23buy0.20oil91.5291.1592.922007.12.21 15:4791.790.000.000.0054.00
24763012007.12.21 15:51sell0.20oil91.8791.870.002007.12.21 16:5991.870.000.000.000.00
25030212007.12.26 12:04sell stop0.20oil92.9493.4491.542007.12.26 20:0193.80cancelled
25038392007.12.26 13:00sell stop0.20oil92.9593.610.002007.12.26 20:0093.79cancelled
25058842007.12.26 14:00buy limit0.20oil92.5991.590.002007.12.26 20:0193.84cancelled
25038362007.12.26 14:01buy0.20oil93.6192.950.002007.12.26 14:1694.040.000.000.0086.00
25030192007.12.26 14:01buy0.20oil93.6293.4395.022007.12.26 14:1694.080.000.000.0092.00
25058862007.12.26 14:15sell0.20oil93.9794.970.002007.12.26 14:2194.200.000.000.00-46.00
25278912007.12.27 12:00sell stop0.20oil93.1693.6691.762007.12.27 20:0094.98cancelled
25278902007.12.27 12:24buy0.20oil93.8093.6295.202007.12.27 13:5094.230.000.000.0086.00
25294482007.12.27 13:00sell stop0.20oil93.3594.050.002007.12.27 20:0094.98cancelled
25294472007.12.27 13:46buy0.20oil94.0693.360.002007.12.27 14:1894.300.000.000.0048.00
25315752007.12.27 14:00sell stop0.20oil93.3493.740.002007.12.27 20:0094.99cancelled
25321902007.12.27 14:15buy limit0.20oil92.8191.810.002007.12.27 20:0095.04cancelled
25321912007.12.27 14:15sell limit0.20oil94.8695.860.002007.12.27 14:5894.14cancelled
25315742007.12.27 14:31buy0.20oil94.5194.110.002007.12.27 14:5094.110.000.000.00-80.00
25502602007.12.28 13:33buy0.20oil95.0795.1396.472007.12.28 16:1495.440.000.000.0074.00
25513132007.12.28 13:34buy0.20oil95.1495.140.002007.12.28 16:1695.420.000.000.0056.00
25530792007.12.28 14:30buy0.20oil95.3695.360.002007.12.28 16:2095.360.000.000.000.00
25526582007.12.28 15:08sell0.20oil95.7196.710.002007.12.28 16:4295.560.000.000.0030.00
  0.00 0.00 0.00 3 748.00
Closed P/L: 3 748.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
25502612007.12.28 12:00sell stop0.20oil94.2294.7292.82 95.4360|oilfxpro.com-oil 1213cet
25513152007.12.28 13:00sell stop0.20oil94.3695.060.00 95.4360|1 oilfxpro.com.1314cet prop
25526542007.12.28 14:00buy limit0.20oil93.8792.870.00 95.4860|oilfxpro.com.oil.bounce
25530802007.12.28 14:15sell stop0.20oil94.6795.070.00 95.4360|oilfxpro.com- oil 1415cet
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 323.36 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 748.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 104 071.36 Equity: 104 071.36 Free Margin: 104 071.36
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 946.00 Gross Loss: 3 198.00 Total Net Profit: 3 748.00
Profit Factor: 2.17 Expected Payoff: 31.76  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 606.00 (0.59%) Relative Drawdown: 0.59% (606.00)
 
Total Trades: 118 Short Positions (won %): 60 (75.00%) Long Positions (won %): 58 (70.69%)
Profit Trades (% of total): 86 (72.88%) Loss trades (% of total): 32 (27.12%)
Largest profit trade: 444.00 loss trade: -200.00
Average profit trade: 80.77 loss trade: -99.94
Maximum consecutive wins ($): 9 (748.00) consecutive losses ($): 5 (-542.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 166.00 (6) consecutive loss (count): -542.00 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2