Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000244614
|Name: 10 Points 3
|Currency: USD
|2007 December 21, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6346745
|2007.12.16 05:10
|balance
|Deposit
|5 000.00
|6350033
|2007.12.17 04:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.15
|115.25
|113.05
|2007.12.17 05:31
|113.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|6350039
|2007.12.17 04:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4437
|1.4227
|1.4447
|2007.12.17 04:44
|1.4441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|6350156
|2007.12.17 04:20
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.21
|115.26
|113.11
|2007.12.17 05:31
|113.11
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|6350234
|2007.12.17 04:31
|buy
|0.06
|eurusd
|1.4431
|1.4226
|1.4441
|2007.12.17 04:44
|1.4441
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6380599
|2007.12.18 04:00
|buy
|0.03
|gbpjpy
|228.55
|226.45
|228.65
|2007.12.18 05:04
|228.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|6400839
|2007.12.18 19:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.16
|115.28
|113.08
|2007.12.18 20:30
|113.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.24
|6400974
|2007.12.18 19:09
|sell
|0.09
|usdjpy
|113.22
|115.27
|113.12
|2007.12.18 20:30
|113.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.15
|6401234
|2007.12.18 19:25
|sell
|0.27
|usdjpy
|113.28
|115.28
|113.18
|2007.12.18 20:30
|113.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.53
|6401972
|2007.12.18 20:00
|sell
|0.03
|eurjpy
|163.12
|165.22
|163.02
|2007.12.18 21:05
|163.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|6402180
|2007.12.18 20:16
|sell
|0.06
|eurjpy
|163.18
|165.23
|163.08
|2007.12.18 21:05
|163.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|6402234
|2007.12.18 20:20
|sell
|0.54
|usdjpy
|113.34
|115.29
|113.24
|2007.12.18 20:30
|113.30
|0.00
|0.00
|0.00
|19.06
|6402349
|2007.12.18 20:24
|sell
|0.18
|eurjpy
|163.24
|165.24
|163.14
|2007.12.18 21:05
|163.14
|0.00
|0.00
|0.00
|15.89
|6405506
|2007.12.19 01:00
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1516
|1.1726
|1.1506
|2007.12.19 10:32
|1.1543
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|6405681
|2007.12.19 01:24
|sell
|0.09
|usdchf
|1.1522
|1.1727
|1.1512
|2007.12.19 10:32
|1.1542
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|6409221
|2007.12.19 08:00
|sell
|0.03
|eurjpy
|163.26
|165.36
|163.16
|2007.12.19 08:44
|163.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|6409276
|2007.12.19 08:05
|sell
|0.09
|eurjpy
|163.31
|165.36
|163.21
|2007.12.19 08:44
|163.21
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|6409923
|2007.12.19 08:50
|sell
|0.27
|usdchf
|1.1527
|1.1727
|1.1517
|2007.12.19 10:32
|1.1543
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.43
|6410079
|2007.12.19 08:54
|sell
|0.54
|usdchf
|1.1534
|1.1729
|1.1524
|2007.12.19 10:32
|1.1542
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.43
|6410260
|2007.12.19 09:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.0072
|0.9862
|1.0082
|2007.12.19 10:05
|1.0078
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|6410265
|2007.12.19 09:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4397
|1.4607
|1.4387
|2007.12.19 09:17
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6410302
|2007.12.19 09:00
|sell
|1.62
|usdchf
|1.1540
|1.1730
|1.1530
|2007.12.19 10:32
|1.1542
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.07
|6410379
|2007.12.19 09:02
|sell
|4.86
|usdchf
|1.1545
|1.1730
|1.1535
|2007.12.19 10:32
|1.1541
|0.00
|0.00
|0.00
|168.44
|6411129
|2007.12.19 09:36
|buy
|0.06
|usdcad
|1.0067
|0.9862
|1.0077
|2007.12.19 10:05
|1.0077
|0.00
|0.00
|0.00
|5.95
|6423663
|2007.12.19 18:00
|buy
|0.03
|usdjpy
|113.39
|111.29
|113.49
|2007.12.19 18:26
|113.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|6424294
|2007.12.19 18:18
|buy
|0.09
|usdjpy
|113.33
|111.28
|113.43
|2007.12.19 18:26
|113.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.95
|6424363
|2007.12.19 18:20
|buy
|0.27
|usdjpy
|113.27
|111.27
|113.37
|2007.12.19 18:26
|113.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.92
|6424555
|2007.12.19 18:23
|buy
|0.81
|usdjpy
|113.21
|111.26
|113.31
|2007.12.19 18:26
|113.24
|0.00
|0.00
|0.00
|21.46
|6427794
|2007.12.19 20:00
|buy
|0.03
|eurjpy
|162.85
|160.75
|162.95
|2007.12.19 20:41
|162.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|6427829
|2007.12.19 20:01
|buy
|0.09
|eurjpy
|162.79
|160.74
|162.89
|2007.12.19 20:41
|162.82
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|6428267
|2007.12.19 20:23
|buy
|0.27
|eurjpy
|162.73
|160.73
|162.83
|2007.12.19 20:41
|162.83
|0.00
|0.00
|0.00
|23.82
|6432053
|2007.12.20 02:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4386
|1.4176
|1.4396
|2007.12.20 09:01
|1.4369
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|6432472
|2007.12.20 03:00
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1547
|1.1757
|1.1537
|2007.12.20 09:27
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|6432487
|2007.12.20 03:00
|buy
|0.03
|audusd
|0.8597
|0.8387
|0.8607
|2007.12.20 04:52
|0.8602
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|6432506
|2007.12.20 03:03
|buy
|0.09
|audusd
|0.8592
|0.8387
|0.8602
|2007.12.20 04:52
|0.8602
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|6432534
|2007.12.20 03:08
|buy
|0.09
|eurusd
|1.4381
|1.4176
|1.4391
|2007.12.20 09:01
|1.4368
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.70
|6432972
|2007.12.20 05:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.26
|115.36
|113.16
|2007.12.20 07:21
|113.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|6433183
|2007.12.20 05:55
|sell
|0.09
|usdjpy
|113.32
|115.37
|113.22
|2007.12.20 07:21
|113.22
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|6433615
|2007.12.20 07:04
|buy
|0.27
|eurusd
|1.4375
|1.4175
|1.4385
|2007.12.20 09:01
|1.4368
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.90
|6433865
|2007.12.20 07:28
|sell
|0.09
|usdchf
|1.1553
|1.1758
|1.1543
|2007.12.20 09:27
|1.1550
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|6434436
|2007.12.20 08:32
|buy
|0.81
|eurusd
|1.4369
|1.4174
|1.4379
|2007.12.20 09:01
|1.4366
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.30
|6434694
|2007.12.20 08:53
|sell
|0.27
|usdchf
|1.1559
|1.1759
|1.1549
|2007.12.20 09:27
|1.1549
|0.00
|0.00
|0.00
|23.38
|6434713
|2007.12.20 08:53
|buy
|1.62
|eurusd
|1.4364
|1.4174
|1.4374
|2007.12.20 09:01
|1.4368
|0.00
|0.00
|0.00
|64.80
|6434917
|2007.12.20 09:00
|buy
|0.03
|usdcad
|1.0041
|0.9831
|1.0051
|2007.12.20 11:17
|1.0029
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.59
|6435409
|2007.12.20 09:20
|buy
|0.09
|usdcad
|1.0035
|0.9830
|1.0045
|2007.12.20 11:16
|1.0027
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.18
|6435627
|2007.12.20 09:34
|buy
|0.27
|usdcad
|1.0030
|0.9830
|1.0040
|2007.12.20 11:16
|1.0026
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.77
|6437967
|2007.12.20 11:06
|buy
|0.81
|usdcad
|1.0023
|0.9828
|1.0033
|2007.12.20 11:16
|1.0027
|0.00
|0.00
|0.00
|32.31
|6457188
|2007.12.20 19:00
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1561
|1.1771
|1.1551
|2007.12.20 22:22
|1.1578
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|6458110
|2007.12.20 20:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4348
|1.4138
|1.4358
|2007.12.20 21:39
|1.4353
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|6458520
|2007.12.20 20:37
|buy
|0.09
|eurusd
|1.4345
|1.4138
|1.4353
|2007.12.20 21:39
|1.4353
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|6459477
|2007.12.20 21:53
|sell
|0.09
|usdchf
|1.1569
|1.1774
|1.1559
|2007.12.20 22:21
|1.1579
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.77
|6459598
|2007.12.20 21:57
|sell
|0.27
|usdchf
|1.1575
|1.1775
|1.1565
|2007.12.20 22:21
|1.1579
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.33
|6459760
|2007.12.20 22:03
|sell
|0.81
|usdchf
|1.1581
|1.1776
|1.1571
|2007.12.20 22:21
|1.1578
|0.00
|0.00
|0.00
|20.99
|6460356
|2007.12.20 23:00
|buy
|0.03
|usdcad
|1.0003
|0.9793
|1.0013
|2007.12.20 23:58
|1.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6460970
|2007.12.21 00:00
|buy
|0.03
|gbpjpy
|224.51
|222.38
|224.58
|2007.12.21 00:49
|224.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|6461011
|2007.12.21 00:02
|buy
|0.03
|audusd
|0.8593
|0.8383
|0.8603
|2007.12.21 03:43
|0.8603
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6461137
|2007.12.21 00:05
|buy
|0.09
|gbpjpy
|224.45
|222.40
|224.55
|2007.12.21 00:48
|224.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|6461170
|2007.12.21 00:09
|buy
|0.09
|audusd
|0.8586
|0.8381
|0.8596
|2007.12.21 03:01
|0.8596
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|6461271
|2007.12.21 00:20
|buy
|0.27
|gbpjpy
|224.39
|222.39
|224.49
|2007.12.21 00:48
|224.49
|0.00
|0.00
|0.00
|23.87
|6462518
|2007.12.21 03:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4342
|1.4132
|1.4352
|2007.12.21 04:00
|1.4346
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|6462738
|2007.12.21 03:22
|buy
|0.09
|eurusd
|1.4336
|1.4131
|1.4346
|2007.12.21 04:00
|1.4346
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|6463753
|2007.12.21 05:00
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1565
|1.1775
|1.1555
|2007.12.21 08:36
|1.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6479844
|2007.12.21 19:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.4359
|1.4569
|1.4349
|2007.12.21 19:59
|1.4356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|6480124
|2007.12.21 19:12
|sell
|0.09
|eurusd
|1.4365
|1.4570
|1.4355
|2007.12.21 19:59
|1.4355
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|6480855
|2007.12.21 20:00
|sell
|0.03
|audusd
|0.8648
|0.8858
|0.8638
|2007.12.21 22:56
|0.8671
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|6481303
|2007.12.21 20:35
|sell
|0.09
|audusd
|0.8654
|0.8859
|0.8644
|2007.12.21 22:56
|0.8672
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|6481710
|2007.12.21 21:06
|sell
|0.27
|audusd
|0.8659
|0.8859
|0.8649
|2007.12.21 22:56
|0.8673
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.80
|6482247
|2007.12.21 21:50
|sell
|0.81
|audusd
|0.8665
|0.8860
|0.8655
|2007.12.21 22:55
|0.8672
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.70
|6482362
|2007.12.21 22:01
|sell
|2.43
|audusd
|0.8671
|0.8861
|0.8661
|2007.12.21 22:55
|0.8673
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.60
|6482816
|2007.12.21 22:45
|sell
|4.86
|audusd
|0.8676
|0.8861
|0.8666
|2007.12.21 22:55
|0.8672
|0.00
|0.00
|0.00
|194.40
|
|0.00
|0.00
|0.00
|274.02
|Closed P/L:
|274.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6478562
|2007.12.21 18:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1566
|1.1356
|1.1576
|
|1.1564
|0.00
|0.00
|0.15
|-0.52
|6480639
|2007.12.21 19:44
|buy
|0.09
|usdchf
|1.1561
|1.1356
|1.1571
|
|1.1564
|0.00
|0.00
|0.44
|2.33
|
|0.00
|0.00
|0.59
|1.81
|
|Floating P/L:
|2.40
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|274.02
|Floating P/L:
|2.40
|Margin:
|24.00
|Balance:
|5 274.02
|Equity:
|5 276.42
|Free Margin:
|5 252.42
|
|Details:
|Gross Profit:
|716.99
|Gross Loss:
|442.97
|Total Net Profit:
|274.02
|Profit Factor:
|1.62
|Expected Payoff:
|3.97
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|166.20 (3.06%)
|Relative Drawdown:
|3.06% (166.20)
|
|Total Trades:
|69
|Short Positions (won %):
|36 (50.00%)
|Long Positions (won %):
|33 (63.64%)
|Profit Trades (% of total):
|39 (56.52%)
|Loss trades (% of total):
|30 (43.48%)
|Largest
|profit trade:
|194.40
|loss trade:
|-56.70
|Average
|profit trade:
|18.38
|loss trade:
|-14.77
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (229.10)
|consecutive losses ($):
|5 (-166.20)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|229.10 (8)
|consecutive loss (count):
|-166.20 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3