Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000244614 Name: 10 Points 3 Currency: USD 2007 December 21, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
63467452007.12.16 05:10balanceDeposit5 000.00
63500332007.12.17 04:00sell0.03usdjpy113.15115.25113.052007.12.17 05:31113.110.000.000.001.06
63500392007.12.17 04:00buy0.02eurusd1.44371.42271.44472007.12.17 04:441.44410.000.000.000.80
63501562007.12.17 04:20sell0.06usdjpy113.21115.26113.112007.12.17 05:31113.110.000.000.005.30
63502342007.12.17 04:31buy0.06eurusd1.44311.42261.44412007.12.17 04:441.44410.000.000.006.00
63805992007.12.18 04:00buy0.03gbpjpy228.55226.45228.652007.12.18 05:04228.650.000.000.002.65
64008392007.12.18 19:00sell0.03usdjpy113.16115.28113.082007.12.18 20:30113.320.000.000.00-4.24
64009742007.12.18 19:09sell0.09usdjpy113.22115.27113.122007.12.18 20:30113.310.000.000.00-7.15
64012342007.12.18 19:25sell0.27usdjpy113.28115.28113.182007.12.18 20:30113.320.000.000.00-9.53
64019722007.12.18 20:00sell0.03eurjpy163.12165.22163.022007.12.18 21:05163.140.000.000.00-0.52
64021802007.12.18 20:16sell0.06eurjpy163.18165.23163.082007.12.18 21:05163.150.000.000.001.59
64022342007.12.18 20:20sell0.54usdjpy113.34115.29113.242007.12.18 20:30113.300.000.000.0019.06
64023492007.12.18 20:24sell0.18eurjpy163.24165.24163.142007.12.18 21:05163.140.000.000.0015.89
64055062007.12.19 01:00sell0.03usdchf1.15161.17261.15062007.12.19 10:321.15430.000.000.00-7.02
64056812007.12.19 01:24sell0.09usdchf1.15221.17271.15122007.12.19 10:321.15420.000.000.00-15.60
64092212007.12.19 08:00sell0.03eurjpy163.26165.36163.162007.12.19 08:44163.220.000.000.001.06
64092762007.12.19 08:05sell0.09eurjpy163.31165.36163.212007.12.19 08:44163.210.000.000.007.95
64099232007.12.19 08:50sell0.27usdchf1.15271.17271.15172007.12.19 10:321.15430.000.000.00-37.43
64100792007.12.19 08:54sell0.54usdchf1.15341.17291.15242007.12.19 10:321.15420.000.000.00-37.43
64102602007.12.19 09:00buy0.02usdcad1.00720.98621.00822007.12.19 10:051.00780.000.000.001.19
64102652007.12.19 09:00sell0.02eurusd1.43971.46071.43872007.12.19 09:171.43870.000.000.002.00
64103022007.12.19 09:00sell1.62usdchf1.15401.17301.15302007.12.19 10:321.15420.000.000.00-28.07
64103792007.12.19 09:02sell4.86usdchf1.15451.17301.15352007.12.19 10:321.15410.000.000.00168.44
64111292007.12.19 09:36buy0.06usdcad1.00670.98621.00772007.12.19 10:051.00770.000.000.005.95
64236632007.12.19 18:00buy0.03usdjpy113.39111.29113.492007.12.19 18:26113.220.000.000.00-4.50
64242942007.12.19 18:18buy0.09usdjpy113.33111.28113.432007.12.19 18:26113.230.000.000.00-7.95
64243632007.12.19 18:20buy0.27usdjpy113.27111.27113.372007.12.19 18:26113.220.000.000.00-11.92
64245552007.12.19 18:23buy0.81usdjpy113.21111.26113.312007.12.19 18:26113.240.000.000.0021.46
64277942007.12.19 20:00buy0.03eurjpy162.85160.75162.952007.12.19 20:41162.810.000.000.00-1.06
64278292007.12.19 20:01buy0.09eurjpy162.79160.74162.892007.12.19 20:41162.820.000.000.002.38
64282672007.12.19 20:23buy0.27eurjpy162.73160.73162.832007.12.19 20:41162.830.000.000.0023.82
64320532007.12.20 02:00buy0.03eurusd1.43861.41761.43962007.12.20 09:011.43690.000.000.00-5.10
64324722007.12.20 03:00sell0.03usdchf1.15471.17571.15372007.12.20 09:271.15490.000.000.00-0.52
64324872007.12.20 03:00buy0.03audusd0.85970.83870.86072007.12.20 04:520.86020.000.000.001.50
64325062007.12.20 03:03buy0.09audusd0.85920.83870.86022007.12.20 04:520.86020.000.000.009.00
64325342007.12.20 03:08buy0.09eurusd1.43811.41761.43912007.12.20 09:011.43680.000.000.00-11.70
64329722007.12.20 05:00sell0.03usdjpy113.26115.36113.162007.12.20 07:21113.220.000.000.001.06
64331832007.12.20 05:55sell0.09usdjpy113.32115.37113.222007.12.20 07:21113.220.000.000.007.95
64336152007.12.20 07:04buy0.27eurusd1.43751.41751.43852007.12.20 09:011.43680.000.000.00-18.90
64338652007.12.20 07:28sell0.09usdchf1.15531.17581.15432007.12.20 09:271.15500.000.000.002.34
64344362007.12.20 08:32buy0.81eurusd1.43691.41741.43792007.12.20 09:011.43660.000.000.00-24.30
64346942007.12.20 08:53sell0.27usdchf1.15591.17591.15492007.12.20 09:271.15490.000.000.0023.38
64347132007.12.20 08:53buy1.62eurusd1.43641.41741.43742007.12.20 09:011.43680.000.000.0064.80
64349172007.12.20 09:00buy0.03usdcad1.00410.98311.00512007.12.20 11:171.00290.000.000.00-3.59
64354092007.12.20 09:20buy0.09usdcad1.00350.98301.00452007.12.20 11:161.00270.000.000.00-7.18
64356272007.12.20 09:34buy0.27usdcad1.00300.98301.00402007.12.20 11:161.00260.000.000.00-10.77
64379672007.12.20 11:06buy0.81usdcad1.00230.98281.00332007.12.20 11:161.00270.000.000.0032.31
64571882007.12.20 19:00sell0.03usdchf1.15611.17711.15512007.12.20 22:221.15780.000.000.00-4.40
64581102007.12.20 20:00buy0.03eurusd1.43481.41381.43582007.12.20 21:391.43530.000.000.001.50
64585202007.12.20 20:37buy0.09eurusd1.43451.41381.43532007.12.20 21:391.43530.000.000.007.20
64594772007.12.20 21:53sell0.09usdchf1.15691.17741.15592007.12.20 22:211.15790.000.000.00-7.77
64595982007.12.20 21:57sell0.27usdchf1.15751.17751.15652007.12.20 22:211.15790.000.000.00-9.33
64597602007.12.20 22:03sell0.81usdchf1.15811.17761.15712007.12.20 22:211.15780.000.000.0020.99
64603562007.12.20 23:00buy0.03usdcad1.00030.97931.00132007.12.20 23:581.00130.000.000.003.00
64609702007.12.21 00:00buy0.03gbpjpy224.51222.38224.582007.12.21 00:49224.480.000.000.00-0.79
64610112007.12.21 00:02buy0.03audusd0.85930.83830.86032007.12.21 03:430.86030.000.000.003.00
64611372007.12.21 00:05buy0.09gbpjpy224.45222.40224.552007.12.21 00:48224.480.000.000.002.39
64611702007.12.21 00:09buy0.09audusd0.85860.83810.85962007.12.21 03:010.85960.000.000.009.00
64612712007.12.21 00:20buy0.27gbpjpy224.39222.39224.492007.12.21 00:48224.490.000.000.0023.87
64625182007.12.21 03:00buy0.03eurusd1.43421.41321.43522007.12.21 04:001.43460.000.000.001.20
64627382007.12.21 03:22buy0.09eurusd1.43361.41311.43462007.12.21 04:001.43460.000.000.009.00
64637532007.12.21 05:00sell0.03usdchf1.15651.17751.15552007.12.21 08:361.15550.000.000.002.60
64798442007.12.21 19:00sell0.03eurusd1.43591.45691.43492007.12.21 19:591.43560.000.000.000.90
64801242007.12.21 19:12sell0.09eurusd1.43651.45701.43552007.12.21 19:591.43550.000.000.009.00
64808552007.12.21 20:00sell0.03audusd0.86480.88580.86382007.12.21 22:560.86710.000.000.00-6.90
64813032007.12.21 20:35sell0.09audusd0.86540.88590.86442007.12.21 22:560.86720.000.000.00-16.20
64817102007.12.21 21:06sell0.27audusd0.86590.88590.86492007.12.21 22:560.86730.000.000.00-37.80
64822472007.12.21 21:50sell0.81audusd0.86650.88600.86552007.12.21 22:550.86720.000.000.00-56.70
64823622007.12.21 22:01sell2.43audusd0.86710.88610.86612007.12.21 22:550.86730.000.000.00-48.60
64828162007.12.21 22:45sell4.86audusd0.86760.88610.86662007.12.21 22:550.86720.000.000.00194.40
  0.00 0.00 0.00 274.02
Closed P/L: 274.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
64785622007.12.21 18:00buy0.03usdchf1.15661.13561.1576 1.15640.000.000.15-0.52
64806392007.12.21 19:44buy0.09usdchf1.15611.13561.1571 1.15640.000.000.442.33
  0.00 0.00 0.59 1.81
 Floating P/L: 2.40
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 274.02 Floating P/L: 2.40 Margin: 24.00
Balance: 5 274.02 Equity: 5 276.42 Free Margin: 5 252.42
 
Details:
Graph
Gross Profit: 716.99 Gross Loss: 442.97 Total Net Profit: 274.02
Profit Factor: 1.62 Expected Payoff: 3.97  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 166.20 (3.06%) Relative Drawdown: 3.06% (166.20)
 
Total Trades: 69 Short Positions (won %): 36 (50.00%) Long Positions (won %): 33 (63.64%)
Profit Trades (% of total): 39 (56.52%) Loss trades (% of total): 30 (43.48%)
Largest profit trade: 194.40 loss trade: -56.70
Average profit trade: 18.38 loss trade: -14.77
Maximum consecutive wins ($): 8 (229.10) consecutive losses ($): 5 (-166.20)
Maximal consecutive profit (count): 229.10 (8) consecutive loss (count): -166.20 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3