Strategy Tester Report
Oilfxpro_universal_trader_v1 1 bunny girl
(Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.02.01 00:00 - 2007.11.02 03:30 (2006.02.01 - 2008.02.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TakeProfit1=75; StopLoss1=30; TakeProfit2=75; StopLoss2=35; ColerationBarsToCheck=5; Trailing=40; BEP=40; PullBackPipGap=35; TimeGapBetweenTrades=60; PipsToEntry=10; VolumeSize=0.1; LotStep=0.1; UsePercentRiskMM=false;
TradeSizePercent=2; MaxLots=1; MinLots=0.1; useTradeTime=true;
StartHour=8; StartMinute=0; EndHour=18; EndMinute=0; notice_1="EXIT OPTIONS"; PercentDropLevel=5; UseWMAExits=false;
UseClosingHour=false;
UseExpiryTime=false;
wmaFastPeriod=5; wmaSlowPeriod=20; closingHour=23; openOrderExpiryTime=30; notice_2="RSIOMA PARAMETERS"; useRsioma=true;
RSIOMA_Trigger=200; MA_1_Period=3; MA_1_METHOD=3; MA_1_PRICE=0; MA_1_WEIGHT=10; MA_2_Period=6; MA_2_METHOD=3; MA_2_PRICE=0; MA_2_WEIGHT=9; MA_3_Period=9; MA_3_METHOD=3; MA_3_PRICE=0; MA_3_WEIGHT=8; MA_4_Period=18; MA_4_METHOD=3; MA_4_PRICE=0; MA_4_WEIGHT=7; MA_5_Period=36; MA_5_METHOD=3; MA_5_PRICE=0; MA_5_WEIGHT=6; MA_6_Period=72; MA_6_METHOD=3; MA_6_PRICE=0; MA_6_WEIGHT=5; MA_7_Period=144; MA_7_METHOD=3; MA_7_PRICE=0; MA_7_WEIGHT=4; MA_8_Period=288; MA_8_METHOD=3; MA_8_PRICE=0; MA_8_WEIGHT=3;
|Bars in test
|22610
|Ticks modelled
|2124940
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-932.56
|Gross profit
|1532.34
|Gross loss
|-2464.90
|Profit factor
|0.62
|Expected payoff
|-7.77
|Absolute drawdown
|1034.18
|Maximal drawdown
|1113.12 (11.04%)
|Relative drawdown
|11.04% (1113.12)
|Total trades
|120
|Short positions (won %)
|58 (25.86%)
|Long positions (won %)
|62 (37.10%)
|Profit trades (% of total)
|38 (31.67%)
|Loss trades (% of total)
|82 (68.33%)
|Largest
|profit trade
|75.00
|loss trade
|-31.38
|Average
|profit trade
|40.32
|loss trade
|-30.06
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (33.04)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-330.08)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|150.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-330.08 (11)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.01 14:15
|sell
|1
|0.10
|1.2088
|1.2118
|1.2013
|2
|2006.02.02 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.2088
|1.2085
|1.2013
|3
|2006.02.02 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.2013
|4
|2006.02.02 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.2088
|1.2085
|1.2013
|5
|2006.02.02 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.2088
|1.2084
|1.2013
|6
|2006.02.02 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.2088
|1.2083
|1.2013
|7
|2006.02.02 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.2088
|1.2081
|1.2013
|8
|2006.02.02 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.2088
|1.2079
|1.2013
|9
|2006.02.02 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.2088
|1.2077
|1.2013
|10
|2006.02.02 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.2088
|1.2072
|1.2013
|11
|2006.02.02 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.2088
|1.2071
|1.2013
|12
|2006.02.02 11:06
|s/l
|1
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.2013
|16.94
|10016.94
|13
|2006.02.03 14:35
|sell
|2
|0.10
|1.2031
|1.2061
|1.1956
|14
|2006.02.03 15:07
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2028
|1.1956
|15
|2006.02.03 15:07
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2031
|1.1956
|16
|2006.02.03 15:07
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2027
|1.1956
|17
|2006.02.03 15:07
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2026
|1.1956
|18
|2006.02.03 15:07
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2023
|1.1956
|19
|2006.02.03 15:08
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2022
|1.1956
|20
|2006.02.03 15:08
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2021
|1.1956
|21
|2006.02.03 15:08
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2019
|1.1956
|22
|2006.02.03 15:19
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2018
|1.1956
|23
|2006.02.03 15:19
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2017
|1.1956
|24
|2006.02.03 15:19
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2015
|1.1956
|25
|2006.02.03 15:19
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2014
|1.1956
|26
|2006.02.03 15:19
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2012
|1.1956
|27
|2006.02.03 15:19
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2010
|1.1956
|28
|2006.02.03 15:19
|modify
|2
|0.10
|1.2031
|1.2007
|1.1956
|29
|2006.02.03 16:09
|s/l
|2
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.1956
|24.00
|10040.94
|30
|2006.02.06 10:04
|sell
|3
|0.10
|1.1983
|1.2013
|1.1908
|31
|2006.02.07 10:41
|s/l
|3
|0.10
|1.2013
|1.2013
|1.1908
|-30.02
|10010.92
|32
|2006.02.07 17:02
|sell
|4
|0.10
|1.1940
|1.1970
|1.1865
|33
|2006.02.07 17:23
|s/l
|4
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.1865
|-30.00
|9980.92
|34
|2006.02.08 13:55
|sell
|5
|0.10
|1.1940
|1.1970
|1.1865
|35
|2006.02.08 14:45
|s/l
|5
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.1865
|-30.00
|9950.92
|36
|2006.02.13 10:25
|sell
|6
|0.10
|1.1883
|1.1913
|1.1808
|37
|2006.02.13 16:38
|s/l
|6
|0.10
|1.1913
|1.1913
|1.1808
|-30.00
|9920.92
|38
|2006.02.14 15:17
|sell
|7
|0.10
|1.1863
|1.1893
|1.1788
|39
|2006.02.14 17:20
|s/l
|7
|0.10
|1.1893
|1.1893
|1.1788
|-30.00
|9890.92
|40
|2006.02.15 16:17
|buy
|8
|0.10
|1.1944
|1.1914
|1.2019
|41
|2006.02.15 16:33
|s/l
|8
|0.10
|1.1914
|1.1914
|1.2019
|-30.00
|9860.92
|42
|2006.02.15 17:49
|sell
|9
|0.10
|1.1875
|1.1905
|1.1800
|43
|2006.02.16 22:28
|s/l
|9
|0.10
|1.1905
|1.1905
|1.1800
|-30.06
|9830.86
|44
|2006.02.17 16:31
|buy
|10
|0.10
|1.1936
|1.1906
|1.2011
|45
|2006.02.17 17:50
|s/l
|10
|0.10
|1.1906
|1.1906
|1.2011
|-30.00
|9800.86
|46
|2006.02.22 11:37
|sell
|11
|0.10
|1.1867
|1.1897
|1.1792
|47
|2006.02.22 15:21
|s/l
|11
|0.10
|1.1897
|1.1897
|1.1792
|-30.00
|9770.86
|48
|2006.02.23 11:17
|buy
|12
|0.10
|1.1946
|1.1916
|1.2021
|49
|2006.02.23 15:55
|s/l
|12
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.2021
|-30.00
|9740.86
|50
|2006.02.24 09:35
|sell
|13
|0.10
|1.1885
|1.1915
|1.1810
|51
|2006.02.24 14:35
|s/l
|13
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1810
|-30.00
|9710.86
|52
|2006.02.28 11:37
|buy
|14
|0.10
|1.1888
|1.1858
|1.1963
|53
|2006.02.28 16:28
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1887
|1.1963
|54
|2006.02.28 16:28
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1888
|1.1963
|55
|2006.02.28 16:30
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1889
|1.1963
|56
|2006.02.28 16:30
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1890
|1.1963
|57
|2006.02.28 16:31
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1891
|1.1963
|58
|2006.02.28 16:31
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1892
|1.1963
|59
|2006.02.28 19:53
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1893
|1.1963
|60
|2006.02.28 19:53
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1894
|1.1963
|61
|2006.02.28 19:54
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1895
|1.1963
|62
|2006.02.28 19:54
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1896
|1.1963
|63
|2006.02.28 19:56
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1897
|1.1963
|64
|2006.02.28 19:56
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1898
|1.1963
|65
|2006.02.28 20:08
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1899
|1.1963
|66
|2006.03.01 01:23
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1900
|1.1963
|67
|2006.03.01 01:23
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1902
|1.1963
|68
|2006.03.01 01:24
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1903
|1.1963
|69
|2006.03.01 01:24
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1904
|1.1963
|70
|2006.03.01 01:24
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1905
|1.1963
|71
|2006.03.01 01:24
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1906
|1.1963
|72
|2006.03.01 01:38
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1907
|1.1963
|73
|2006.03.01 01:38
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1908
|1.1963
|74
|2006.03.01 05:08
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1909
|1.1963
|75
|2006.03.01 14:06
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1911
|1.1963
|76
|2006.03.01 14:06
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1913
|1.1963
|77
|2006.03.01 14:07
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1914
|1.1963
|78
|2006.03.01 14:07
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1915
|1.1963
|79
|2006.03.01 14:08
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1916
|1.1963
|80
|2006.03.01 14:08
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1917
|1.1963
|81
|2006.03.01 14:08
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1919
|1.1963
|82
|2006.03.01 14:32
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1920
|1.1963
|83
|2006.03.01 14:32
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1921
|1.1963
|84
|2006.03.01 14:32
|modify
|14
|0.10
|1.1888
|1.1922
|1.1963
|85
|2006.03.01 14:32
|t/p
|14
|0.10
|1.1963
|1.1922
|1.1963
|74.54
|9785.40
|86
|2006.03.01 15:24
|buy
|15
|0.10
|1.1974
|1.1944
|1.2049
|87
|2006.03.01 16:08
|s/l
|15
|0.10
|1.1944
|1.1944
|1.2049
|-30.00
|9755.40
|88
|2006.03.02 16:03
|buy
|16
|0.10
|1.1968
|1.1938
|1.2043
|89
|2006.03.02 17:23
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1967
|1.2043
|90
|2006.03.02 17:23
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.2043
|91
|2006.03.02 17:24
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1969
|1.2043
|92
|2006.03.02 17:24
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1970
|1.2043
|93
|2006.03.02 17:25
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1971
|1.2043
|94
|2006.03.02 17:25
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1972
|1.2043
|95
|2006.03.02 17:25
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1974
|1.2043
|96
|2006.03.02 18:19
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1975
|1.2043
|97
|2006.03.02 18:30
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1976
|1.2043
|98
|2006.03.02 18:30
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1977
|1.2043
|99
|2006.03.02 18:30
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1979
|1.2043
|100
|2006.03.02 18:46
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1980
|1.2043
|101
|2006.03.02 18:46
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1981
|1.2043
|102
|2006.03.02 18:46
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1982
|1.2043
|103
|2006.03.02 20:22
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1983
|1.2043
|104
|2006.03.02 20:24
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1984
|1.2043
|105
|2006.03.02 20:24
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1987
|1.2043
|106
|2006.03.02 20:24
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1989
|1.2043
|107
|2006.03.02 20:24
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1991
|1.2043
|108
|2006.03.02 20:24
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1993
|1.2043
|109
|2006.03.02 20:24
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1995
|1.2043
|110
|2006.03.02 20:36
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1996
|1.2043
|111
|2006.03.02 21:24
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1997
|1.2043
|112
|2006.03.02 21:25
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.1998
|1.2043
|113
|2006.03.02 21:32
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.2000
|1.2043
|114
|2006.03.02 21:33
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.2001
|1.2043
|115
|2006.03.02 21:37
|modify
|16
|0.10
|1.1968
|1.2002
|1.2043
|116
|2006.03.02 21:39
|t/p
|16
|0.10
|1.2043
|1.2002
|1.2043
|75.00
|9830.40
|117
|2006.03.07 08:59
|sell
|17
|0.10
|1.1945
|1.1975
|1.1870
|118
|2006.03.07 12:48
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1942
|1.1870
|119
|2006.03.07 12:48
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1945
|1.1870
|120
|2006.03.07 12:53
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1941
|1.1870
|121
|2006.03.07 12:55
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1940
|1.1870
|122
|2006.03.07 12:56
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1939
|1.1870
|123
|2006.03.07 12:56
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1937
|1.1870
|124
|2006.03.07 14:21
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1935
|1.1870
|125
|2006.03.07 14:21
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1933
|1.1870
|126
|2006.03.07 15:02
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1932
|1.1870
|127
|2006.03.07 15:05
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1931
|1.1870
|128
|2006.03.07 15:06
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1930
|1.1870
|129
|2006.03.07 15:12
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1929
|1.1870
|130
|2006.03.07 15:12
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1928
|1.1870
|131
|2006.03.07 15:13
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1927
|1.1870
|132
|2006.03.07 15:13
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1926
|1.1870
|133
|2006.03.07 15:13
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1925
|1.1870
|134
|2006.03.07 15:13
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1923
|1.1870
|135
|2006.03.07 16:36
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1921
|1.1870
|136
|2006.03.07 16:37
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1920
|1.1870
|137
|2006.03.07 16:37
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1919
|1.1870
|138
|2006.03.07 16:43
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1918
|1.1870
|139
|2006.03.07 16:43
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1916
|1.1870
|140
|2006.03.07 16:43
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1915
|1.1870
|141
|2006.03.07 17:43
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1914
|1.1870
|142
|2006.03.07 19:58
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1912
|1.1870
|143
|2006.03.07 19:58
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1911
|1.1870
|144
|2006.03.07 19:58
|modify
|17
|0.10
|1.1945
|1.1909
|1.1870
|145
|2006.03.07 20:06
|t/p
|17
|0.10
|1.1870
|1.1909
|1.1870
|75.00
|9905.40
|146
|2006.03.10 15:37
|sell
|18
|0.10
|1.1859
|1.1889
|1.1784
|147
|2006.03.10 17:05
|s/l
|18
|0.10
|1.1889
|1.1889
|1.1784
|-30.00
|9875.40
|148
|2006.03.13 08:18
|buy
|19
|0.10
|1.1950
|1.1920
|1.2025
|149
|2006.03.13 13:40
|s/l
|19
|0.10
|1.1920
|1.1920
|1.2025
|-30.00
|9845.40
|150
|2006.03.14 16:01
|buy
|20
|0.10
|1.1997
|1.1967
|1.2072
|151
|2006.03.15 09:15
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.1996
|1.2072
|152
|2006.03.15 09:15
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.1997
|1.2072
|153
|2006.03.15 09:31
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.1998
|1.2072
|154
|2006.03.15 09:31
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.1999
|1.2072
|155
|2006.03.15 09:31
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2000
|1.2072
|156
|2006.03.15 09:32
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2001
|1.2072
|157
|2006.03.15 09:32
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2003
|1.2072
|158
|2006.03.15 15:12
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2004
|1.2072
|159
|2006.03.15 15:12
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2006
|1.2072
|160
|2006.03.15 15:12
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2008
|1.2072
|161
|2006.03.15 15:12
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2009
|1.2072
|162
|2006.03.15 15:12
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2010
|1.2072
|163
|2006.03.15 15:12
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2011
|1.2072
|164
|2006.03.15 15:22
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2012
|1.2072
|165
|2006.03.15 15:22
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2013
|1.2072
|166
|2006.03.15 15:22
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2014
|1.2072
|167
|2006.03.15 15:22
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2015
|1.2072
|168
|2006.03.15 15:22
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2016
|1.2072
|169
|2006.03.15 15:24
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2017
|1.2072
|170
|2006.03.15 15:24
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2018
|1.2072
|171
|2006.03.15 15:24
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2019
|1.2072
|172
|2006.03.15 15:24
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2020
|1.2072
|173
|2006.03.15 15:24
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2021
|1.2072
|174
|2006.03.15 15:25
|modify
|20
|0.10
|1.1997
|1.2022
|1.2072
|175
|2006.03.15 15:47
|s/l
|20
|0.10
|1.2022
|1.2022
|1.2072
|24.54
|9869.94
|176
|2006.03.16 11:12
|buy
|21
|0.10
|1.2078
|1.2048
|1.2153
|177
|2006.03.16 14:39
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2077
|1.2153
|178
|2006.03.16 14:39
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2153
|179
|2006.03.16 14:40
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2079
|1.2153
|180
|2006.03.16 14:41
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2081
|1.2153
|181
|2006.03.16 14:41
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2082
|1.2153
|182
|2006.03.16 14:41
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2083
|1.2153
|183
|2006.03.16 14:41
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2085
|1.2153
|184
|2006.03.16 14:41
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2086
|1.2153
|185
|2006.03.16 14:42
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2087
|1.2153
|186
|2006.03.16 14:42
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2088
|1.2153
|187
|2006.03.16 14:58
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2090
|1.2153
|188
|2006.03.16 14:58
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2091
|1.2153
|189
|2006.03.16 14:58
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2093
|1.2153
|190
|2006.03.16 14:58
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2095
|1.2153
|191
|2006.03.16 15:01
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2096
|1.2153
|192
|2006.03.16 15:01
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2097
|1.2153
|193
|2006.03.16 15:02
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2098
|1.2153
|194
|2006.03.16 15:02
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2099
|1.2153
|195
|2006.03.16 15:02
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2100
|1.2153
|196
|2006.03.16 15:02
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2101
|1.2153
|197
|2006.03.16 15:03
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2102
|1.2153
|198
|2006.03.16 15:03
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2103
|1.2153
|199
|2006.03.16 16:05
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2105
|1.2153
|200
|2006.03.16 16:05
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2107
|1.2153
|201
|2006.03.16 16:05
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2108
|1.2153
|202
|2006.03.16 16:05
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2109
|1.2153
|203
|2006.03.16 16:05
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2111
|1.2153
|204
|2006.03.16 16:05
|modify
|21
|0.10
|1.2078
|1.2112
|1.2153
|205
|2006.03.16 16:06
|t/p
|21
|0.10
|1.2153
|1.2112
|1.2153
|75.00
|9944.94
|206
|2006.03.17 10:49
|buy
|22
|0.10
|1.2188
|1.2158
|1.2263
|207
|2006.03.17 15:51
|s/l
|22
|0.10
|1.2158
|1.2158
|1.2263
|-30.00
|9914.94
|208
|2006.03.21 09:18
|sell
|23
|0.10
|1.2124
|1.2154
|1.2049
|209
|2006.03.21 14:26
|s/l
|23
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2049
|-30.00
|9884.94
|210
|2006.03.21 16:08
|sell
|24
|0.10
|1.2104
|1.2134
|1.2029
|211
|2006.03.23 01:56
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2100
|1.2029
|212
|2006.03.23 01:56
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.2029
|213
|2006.03.23 01:56
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2100
|1.2029
|214
|2006.03.23 01:57
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2099
|1.2029
|215
|2006.03.23 01:57
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2098
|1.2029
|216
|2006.03.23 01:57
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2097
|1.2029
|217
|2006.03.23 01:57
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2096
|1.2029
|218
|2006.03.23 01:57
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2095
|1.2029
|219
|2006.03.23 01:57
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2094
|1.2029
|220
|2006.03.23 02:09
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2092
|1.2029
|221
|2006.03.23 02:09
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2091
|1.2029
|222
|2006.03.23 02:53
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2090
|1.2029
|223
|2006.03.23 04:32
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2089
|1.2029
|224
|2006.03.23 04:32
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2088
|1.2029
|225
|2006.03.23 04:40
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2087
|1.2029
|226
|2006.03.23 14:43
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2086
|1.2029
|227
|2006.03.23 14:43
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2083
|1.2029
|228
|2006.03.23 16:01
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2082
|1.2029
|229
|2006.03.23 16:01
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2079
|1.2029
|230
|2006.03.23 16:02
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2078
|1.2029
|231
|2006.03.23 16:02
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2077
|1.2029
|232
|2006.03.23 16:02
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2076
|1.2029
|233
|2006.03.23 16:02
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2075
|1.2029
|234
|2006.03.23 16:02
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2074
|1.2029
|235
|2006.03.23 16:03
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2073
|1.2029
|236
|2006.03.23 16:03
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2071
|1.2029
|237
|2006.03.23 16:06
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2070
|1.2029
|238
|2006.03.23 16:06
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2069
|1.2029
|239
|2006.03.23 16:10
|modify
|24
|0.10
|1.2104
|1.2068
|1.2029
|240
|2006.03.23 16:11
|t/p
|24
|0.10
|1.2029
|1.2068
|1.2029
|74.92
|9959.86
|241
|2006.03.24 14:51
|sell
|25
|0.10
|1.1950
|1.1980
|1.1875
|242
|2006.03.24 15:31
|s/l
|25
|0.10
|1.1980
|1.1980
|1.1875
|-30.00
|9929.86
|243
|2006.03.27 08:01
|buy
|26
|0.10
|1.2047
|1.2017
|1.2122
|244
|2006.03.27 18:05
|s/l
|26
|0.10
|1.2017
|1.2017
|1.2122
|-30.00
|9899.86
|245
|2006.03.28 13:58
|buy
|27
|0.10
|1.2078
|1.2048
|1.2153
|246
|2006.03.28 21:18
|s/l
|27
|0.10
|1.2048
|1.2048
|1.2153
|-30.00
|9869.86
|247
|2006.03.29 09:58
|sell
|28
|0.10
|1.1988
|1.2018
|1.1913
|248
|2006.03.29 12:23
|s/l
|28
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.1913
|-30.00
|9839.86
|249
|2006.03.30 16:29
|buy
|29
|0.10
|1.2104
|1.2074
|1.2179
|250
|2006.03.30 16:37
|modify
|29
|0.10
|1.2104
|1.2103
|1.2179
|251
|2006.03.30 16:37
|modify
|29
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.2179
|252
|2006.03.30 16:38
|modify
|29
|0.10
|1.2104
|1.2105
|1.2179
|253
|2006.03.30 16:38
|modify
|29
|0.10
|1.2104
|1.2106
|1.2179
|254
|2006.03.30 16:38
|modify
|29
|0.10
|1.2104
|1.2108
|1.2179
|255
|2006.03.30 16:38
|modify
|29
|0.10
|1.2104
|1.2109
|1.2179
|256
|2006.03.30 16:38
|modify
|29
|0.10
|1.2104
|1.2110
|1.2179
|257
|2006.03.30 17:03
|modify
|29
|0.10
|1.2104
|1.2111
|1.2179
|258
|2006.03.30 17:05
|modify
|29
|0.10
|1.2104
|1.2113
|1.2179
|259
|2006.03.30 17:05
|modify
|29
|0.10
|1.2104
|1.2114
|1.2179
|260
|2006.03.30 17:52
|s/l
|29
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.2179
|10.00
|9849.86
|261
|2006.04.03 09:11
|sell
|30
|0.10
|1.2034
|1.2064
|1.1959
|262
|2006.04.03 10:55
|s/l
|30
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.1959
|-30.00
|9819.86
|263
|2006.04.04 11:35
|buy
|31
|0.10
|1.2174
|1.2144
|1.2249
|264
|2006.04.04 14:04
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2174
|1.2249
|265
|2006.04.04 14:05
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2176
|1.2249
|266
|2006.04.04 14:05
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2178
|1.2249
|267
|2006.04.04 14:05
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2180
|1.2249
|268
|2006.04.04 14:05
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2181
|1.2249
|269
|2006.04.04 14:05
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2183
|1.2249
|270
|2006.04.04 14:19
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2184
|1.2249
|271
|2006.04.04 14:20
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2185
|1.2249
|272
|2006.04.04 14:20
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2186
|1.2249
|273
|2006.04.04 14:20
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2188
|1.2249
|274
|2006.04.04 14:20
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2189
|1.2249
|275
|2006.04.04 14:20
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2190
|1.2249
|276
|2006.04.04 14:20
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2192
|1.2249
|277
|2006.04.04 14:21
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2193
|1.2249
|278
|2006.04.04 14:21
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2195
|1.2249
|279
|2006.04.04 14:21
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2196
|1.2249
|280
|2006.04.04 14:21
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2197
|1.2249
|281
|2006.04.04 14:21
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2199
|1.2249
|282
|2006.04.04 14:28
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2200
|1.2249
|283
|2006.04.04 14:28
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2201
|1.2249
|284
|2006.04.04 14:28
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2202
|1.2249
|285
|2006.04.04 14:28
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2203
|1.2249
|286
|2006.04.04 14:28
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2205
|1.2249
|287
|2006.04.04 14:29
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2207
|1.2249
|288
|2006.04.04 14:29
|modify
|31
|0.10
|1.2174
|1.2208
|1.2249
|289
|2006.04.04 14:29
|t/p
|31
|0.10
|1.2249
|1.2208
|1.2249
|75.00
|9894.86
|290
|2006.04.05 14:35
|buy
|32
|0.10
|1.2290
|1.2260
|1.2365
|291
|2006.04.05 16:30
|s/l
|32
|0.10
|1.2260
|1.2260
|1.2365
|-30.00
|9864.86
|292
|2006.04.06 10:58
|buy
|33
|0.10
|1.2318
|1.2288
|1.2393
|293
|2006.04.06 14:36
|s/l
|33
|0.10
|1.2288
|1.2288
|1.2393
|-30.00
|9834.86
|294
|2006.04.06 16:00
|sell
|34
|0.10
|1.2203
|1.2233
|1.2128
|295
|2006.04.06 16:30
|s/l
|34
|0.10
|1.2233
|1.2233
|1.2128
|-30.00
|9804.86
|296
|2006.04.12 08:13
|buy
|35
|0.10
|1.2143
|1.2113
|1.2218
|297
|2006.04.12 14:30
|s/l
|35
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2218
|-30.00
|9774.86
|298
|2006.04.13 15:07
|sell
|36
|0.10
|1.2073
|1.2103
|1.1998
|299
|2006.04.13 16:07
|s/l
|36
|0.10
|1.2103
|1.2103
|1.1998
|-30.00
|9744.86
|300
|2006.04.18 14:31
|buy
|37
|0.10
|1.2274
|1.2244
|1.2349
|301
|2006.04.18 20:02
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2273
|1.2349
|302
|2006.04.18 20:02
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2274
|1.2349
|303
|2006.04.18 20:03
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2275
|1.2349
|304
|2006.04.18 20:03
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2276
|1.2349
|305
|2006.04.18 20:04
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2277
|1.2349
|306
|2006.04.18 20:26
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2278
|1.2349
|307
|2006.04.18 20:26
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2279
|1.2349
|308
|2006.04.18 20:26
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2280
|1.2349
|309
|2006.04.18 20:26
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2281
|1.2349
|310
|2006.04.18 20:26
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2282
|1.2349
|311
|2006.04.18 22:40
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2283
|1.2349
|312
|2006.04.18 22:40
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2284
|1.2349
|313
|2006.04.18 22:41
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2285
|1.2349
|314
|2006.04.18 22:42
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2286
|1.2349
|315
|2006.04.18 22:47
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2287
|1.2349
|316
|2006.04.18 22:50
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2289
|1.2349
|317
|2006.04.18 22:50
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2293
|1.2349
|318
|2006.04.18 22:50
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2294
|1.2349
|319
|2006.04.18 22:50
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2296
|1.2349
|320
|2006.04.18 22:50
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2298
|1.2349
|321
|2006.04.18 22:50
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2300
|1.2349
|322
|2006.04.18 22:50
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2302
|1.2349
|323
|2006.04.18 22:51
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2303
|1.2349
|324
|2006.04.18 22:51
|modify
|37
|0.10
|1.2274
|1.2307
|1.2349
|325
|2006.04.18 22:51
|t/p
|37
|0.10
|1.2349
|1.2307
|1.2349
|75.00
|9819.86
|326
|2006.04.19 08:51
|buy
|38
|0.10
|1.2362
|1.2332
|1.2437
|327
|2006.04.19 13:08
|s/l
|38
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.2437
|-30.00
|9789.86
|328
|2006.04.20 16:04
|sell
|39
|0.10
|1.2310
|1.2340
|1.2235
|329
|2006.04.21 08:43
|modify
|39
|0.10
|1.2310
|1.2306
|1.2235
|330
|2006.04.21 08:43
|modify
|39
|0.10
|1.2310
|1.2310
|1.2235
|331
|2006.04.21 08:43
|modify
|39
|0.10
|1.2310
|1.2307
|1.2235
|332
|2006.04.21 10:03
|s/l
|39
|0.10
|1.2307
|1.2307
|1.2235
|2.98
|9792.84
|333
|2006.04.24 08:47
|buy
|40
|0.10
|1.2390
|1.2360
|1.2465
|334
|2006.04.24 13:29
|s/l
|40
|0.10
|1.2360
|1.2360
|1.2465
|-30.00
|9762.84
|335
|2006.04.25 10:05
|buy
|41
|0.10
|1.2415
|1.2385
|1.2490
|336
|2006.04.25 10:14
|s/l
|41
|0.10
|1.2385
|1.2385
|1.2490
|-30.00
|9732.84
|337
|2006.04.25 15:36
|buy
|42
|0.10
|1.2437
|1.2407
|1.2512
|338
|2006.04.25 16:00
|s/l
|42
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2512
|-30.00
|9702.84
|339
|2006.04.26 15:25
|buy
|43
|0.10
|1.2451
|1.2421
|1.2526
|340
|2006.04.26 16:01
|s/l
|43
|0.10
|1.2421
|1.2421
|1.2526
|-30.00
|9672.84
|341
|2006.04.27 16:46
|buy
|44
|0.10
|1.2533
|1.2503
|1.2608
|342
|2006.04.27 17:53
|s/l
|44
|0.10
|1.2503
|1.2503
|1.2608
|-30.00
|9642.84
|343
|2006.05.01 14:23
|buy
|45
|0.10
|1.2645
|1.2615
|1.2720
|344
|2006.05.01 15:09
|modify
|45
|0.10
|1.2645
|1.2644
|1.2720
|345
|2006.05.01 15:09
|modify
|45
|0.10
|1.2645
|1.2645
|1.2720
|346
|2006.05.01 15:10
|modify
|45
|0.10
|1.2645
|1.2646
|1.2720
|347
|2006.05.01 15:10
|modify
|45
|0.10
|1.2645
|1.2647
|1.2720
|348
|2006.05.01 15:10
|modify
|45
|0.10
|1.2645
|1.2648
|1.2720
|349
|2006.05.01 16:00
|s/l
|45
|0.10
|1.2648
|1.2648
|1.2720
|3.00
|9645.84
|350
|2006.05.03 08:29
|buy
|46
|0.10
|1.2656
|1.2626
|1.2731
|351
|2006.05.03 09:52
|s/l
|46
|0.10
|1.2626
|1.2626
|1.2731
|-30.00
|9615.84
|352
|2006.05.04 09:07
|sell
|47
|0.10
|1.2591
|1.2621
|1.2516
|353
|2006.05.04 14:33
|s/l
|47
|0.10
|1.2621
|1.2621
|1.2516
|-30.00
|9585.84
|354
|2006.05.05 14:30
|buy
|48
|0.10
|1.2727
|1.2697
|1.2802
|355
|2006.05.08 10:26
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2726
|1.2802
|356
|2006.05.08 10:26
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2727
|1.2802
|357
|2006.05.08 10:26
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2728
|1.2802
|358
|2006.05.08 10:26
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2729
|1.2802
|359
|2006.05.08 10:27
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2730
|1.2802
|360
|2006.05.08 10:28
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2731
|1.2802
|361
|2006.05.08 10:28
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2732
|1.2802
|362
|2006.05.08 10:28
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2733
|1.2802
|363
|2006.05.08 10:28
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2734
|1.2802
|364
|2006.05.08 10:28
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2735
|1.2802
|365
|2006.05.08 10:28
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2736
|1.2802
|366
|2006.05.08 10:28
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2737
|1.2802
|367
|2006.05.08 10:29
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2738
|1.2802
|368
|2006.05.08 10:30
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2739
|1.2802
|369
|2006.05.08 10:30
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2740
|1.2802
|370
|2006.05.08 10:30
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2741
|1.2802
|371
|2006.05.08 10:30
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2742
|1.2802
|372
|2006.05.08 10:30
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2743
|1.2802
|373
|2006.05.08 10:30
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2744
|1.2802
|374
|2006.05.08 10:30
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2745
|1.2802
|375
|2006.05.08 10:30
|modify
|48
|0.10
|1.2727
|1.2746
|1.2802
|376
|2006.05.08 14:48
|s/l
|48
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2802
|18.54
|9604.38
|377
|2006.05.09 16:35
|buy
|49
|0.10
|1.2775
|1.2745
|1.2850
|378
|2006.05.09 17:59
|s/l
|49
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2850
|-30.00
|9574.38
|379
|2006.05.10 08:00
|buy
|50
|0.10
|1.2771
|1.2741
|1.2846
|380
|2006.05.10 16:19
|modify
|50
|0.10
|1.2771
|1.2770
|1.2846
|381
|2006.05.10 16:19
|modify
|50
|0.10
|1.2771
|1.2771
|1.2846
|382
|2006.05.10 16:22
|modify
|50
|0.10
|1.2771
|1.2772
|1.2846
|383
|2006.05.10 17:33
|modify
|50
|0.10
|1.2771
|1.2773
|1.2846
|384
|2006.05.10 17:33
|modify
|50
|0.10
|1.2771
|1.2774
|1.2846
|385
|2006.05.10 20:17
|s/l
|50
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2846
|3.00
|9577.38
|386
|2006.05.11 09:22
|sell
|51
|0.10
|1.2718
|1.2748
|1.2643
|387
|2006.05.11 14:31
|s/l
|51
|0.10
|1.2748
|1.2748
|1.2643
|-30.00
|9547.38
|388
|2006.05.11 17:35
|buy
|52
|0.10
|1.2838
|1.2808
|1.2913
|389
|2006.05.12 08:19
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2837
|1.2913
|390
|2006.05.12 08:19
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2838
|1.2913
|391
|2006.05.12 08:28
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2839
|1.2913
|392
|2006.05.12 08:28
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2840
|1.2913
|393
|2006.05.12 08:28
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2841
|1.2913
|394
|2006.05.12 08:29
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2842
|1.2913
|395
|2006.05.12 09:19
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2843
|1.2913
|396
|2006.05.12 09:19
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2844
|1.2913
|397
|2006.05.12 09:20
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2845
|1.2913
|398
|2006.05.12 09:20
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2846
|1.2913
|399
|2006.05.12 09:20
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2847
|1.2913
|400
|2006.05.12 09:25
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2848
|1.2913
|401
|2006.05.12 09:26
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2849
|1.2913
|402
|2006.05.12 09:26
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2850
|1.2913
|403
|2006.05.12 09:26
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2851
|1.2913
|404
|2006.05.12 09:27
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2852
|1.2913
|405
|2006.05.12 09:29
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2853
|1.2913
|406
|2006.05.12 09:29
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2854
|1.2913
|407
|2006.05.12 09:30
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2855
|1.2913
|408
|2006.05.12 09:30
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2856
|1.2913
|409
|2006.05.12 09:33
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2858
|1.2913
|410
|2006.05.12 09:33
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2859
|1.2913
|411
|2006.05.12 09:33
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2860
|1.2913
|412
|2006.05.12 09:33
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2862
|1.2913
|413
|2006.05.12 09:33
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2864
|1.2913
|414
|2006.05.12 09:33
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2865
|1.2913
|415
|2006.05.12 09:34
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2866
|1.2913
|416
|2006.05.12 11:34
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2867
|1.2913
|417
|2006.05.12 11:34
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2868
|1.2913
|418
|2006.05.12 11:34
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2869
|1.2913
|419
|2006.05.12 11:34
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2870
|1.2913
|420
|2006.05.12 11:34
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2871
|1.2913
|421
|2006.05.12 11:34
|modify
|52
|0.10
|1.2838
|1.2872
|1.2913
|422
|2006.05.12 11:34
|t/p
|52
|0.10
|1.2913
|1.2872
|1.2913
|74.54
|9621.92
|423
|2006.05.12 12:06
|buy
|53
|0.10
|1.2933
|1.2903
|1.3008
|424
|2006.05.12 13:51
|s/l
|53
|0.10
|1.2903
|1.2903
|1.3008
|-30.00
|9591.92
|425
|2006.05.15 12:38
|sell
|54
|0.10
|1.2823
|1.2853
|1.2748
|426
|2006.05.15 15:00
|s/l
|54
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.2748
|-30.00
|9561.92
|427
|2006.05.16 11:00
|sell
|55
|0.10
|1.2785
|1.2815
|1.2710
|428
|2006.05.16 11:51
|s/l
|55
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2710
|-30.00
|9531.92
|429
|2006.05.17 17:30
|sell
|56
|0.10
|1.2737
|1.2767
|1.2662
|430
|2006.05.18 03:57
|s/l
|56
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2662
|-30.06
|9501.86
|431
|2006.05.19 12:03
|sell
|57
|0.10
|1.2736
|1.2766
|1.2661
|432
|2006.05.19 13:03
|s/l
|57
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2661
|-30.00
|9471.86
|433
|2006.05.19 14:59
|sell
|58
|0.10
|1.2731
|1.2761
|1.2656
|434
|2006.05.19 18:58
|s/l
|58
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2656
|-30.00
|9441.86
|435
|2006.05.22 08:42
|sell
|59
|0.10
|1.2709
|1.2739
|1.2634
|436
|2006.05.22 09:53
|s/l
|59
|0.10
|1.2739
|1.2739
|1.2634
|-30.00
|9411.86
|437
|2006.05.22 17:03
|buy
|60
|0.10
|1.2823
|1.2793
|1.2898
|438
|2006.05.22 20:03
|modify
|60
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2898
|439
|2006.05.22 20:07
|modify
|60
|0.10
|1.2823
|1.2825
|1.2898
|440
|2006.05.22 20:09
|modify
|60
|0.10
|1.2823
|1.2837
|1.2898
|441
|2006.05.22 20:09
|modify
|60
|0.10
|1.2823
|1.2838
|1.2898
|442
|2006.05.22 20:13
|modify
|60
|0.10
|1.2823
|1.2839
|1.2898
|443
|2006.05.22 20:13
|modify
|60
|0.10
|1.2823
|1.2840
|1.2898
|444
|2006.05.22 20:14
|modify
|60
|0.10
|1.2823
|1.2842
|1.2898
|445
|2006.05.22 20:14
|modify
|60
|0.10
|1.2823
|1.2844
|1.2898
|446
|2006.05.23 01:01
|s/l
|60
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2898
|20.54
|9432.40
|447
|2006.05.24 14:30
|buy
|61
|0.10
|1.2875
|1.2845
|1.2950
|448
|2006.05.24 15:11
|s/l
|61
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2950
|-30.00
|9402.40
|449
|2006.05.26 09:57
|buy
|62
|0.10
|1.2812
|1.2782
|1.2887
|450
|2006.05.26 15:22
|s/l
|62
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2887
|-30.00
|9372.40
|451
|2006.05.30 08:02
|buy
|63
|0.10
|1.2816
|1.2786
|1.2891
|452
|2006.05.30 09:04
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2815
|1.2891
|453
|2006.05.30 09:04
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.2891
|454
|2006.05.30 09:05
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2818
|1.2891
|455
|2006.05.30 09:05
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2825
|1.2891
|456
|2006.05.30 11:50
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2826
|1.2891
|457
|2006.05.30 11:50
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2827
|1.2891
|458
|2006.05.30 11:50
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2828
|1.2891
|459
|2006.05.30 11:50
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2829
|1.2891
|460
|2006.05.30 11:50
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2830
|1.2891
|461
|2006.05.30 11:51
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2831
|1.2891
|462
|2006.05.30 11:51
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2832
|1.2891
|463
|2006.05.30 11:51
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2833
|1.2891
|464
|2006.05.30 11:52
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2834
|1.2891
|465
|2006.05.30 11:59
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2835
|1.2891
|466
|2006.05.30 12:00
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2836
|1.2891
|467
|2006.05.30 12:01
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2837
|1.2891
|468
|2006.05.30 12:39
|modify
|63
|0.10
|1.2816
|1.2840
|1.2891
|469
|2006.05.30 13:39
|s/l
|63
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2891
|24.00
|9396.40
|470
|2006.05.31 08:19
|buy
|64
|0.10
|1.2889
|1.2859
|1.2964
|471
|2006.05.31 10:11
|s/l
|64
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2964
|-30.00
|9366.40
|472
|2006.06.01 08:38
|sell
|65
|0.10
|1.2765
|1.2795
|1.2690
|473
|2006.06.01 10:11
|s/l
|65
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.2690
|-30.00
|9336.40
|474
|2006.06.02 16:43
|buy
|66
|0.10
|1.2933
|1.2903
|1.3008
|475
|2006.06.05 09:31
|modify
|66
|0.10
|1.2933
|1.2932
|1.3008
|476
|2006.06.05 09:31
|modify
|66
|0.10
|1.2933
|1.2933
|1.3008
|477
|2006.06.05 09:32
|modify
|66
|0.10
|1.2933
|1.2934
|1.3008
|478
|2006.06.05 09:32
|modify
|66
|0.10
|1.2933
|1.2935
|1.3008
|479
|2006.06.05 09:32
|modify
|66
|0.10
|1.2933
|1.2936
|1.3008
|480
|2006.06.05 09:32
|modify
|66
|0.10
|1.2933
|1.2937
|1.3008
|481
|2006.06.05 09:32
|modify
|66
|0.10
|1.2933
|1.2938
|1.3008
|482
|2006.06.05 14:42
|s/l
|66
|0.10
|1.2938
|1.2938
|1.3008
|4.54
|9340.94
|483
|2006.06.08 08:38
|sell
|67
|0.10
|1.2767
|1.2797
|1.2692
|484
|2006.06.08 14:03
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2764
|1.2692
|485
|2006.06.08 14:03
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2692
|486
|2006.06.08 14:03
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2764
|1.2692
|487
|2006.06.08 14:03
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2762
|1.2692
|488
|2006.06.08 14:03
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2761
|1.2692
|489
|2006.06.08 14:03
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2760
|1.2692
|490
|2006.06.08 14:04
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2759
|1.2692
|491
|2006.06.08 14:04
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2758
|1.2692
|492
|2006.06.08 14:04
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2757
|1.2692
|493
|2006.06.08 14:04
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2756
|1.2692
|494
|2006.06.08 14:04
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2755
|1.2692
|495
|2006.06.08 14:30
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2754
|1.2692
|496
|2006.06.08 14:30
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2753
|1.2692
|497
|2006.06.08 14:30
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2752
|1.2692
|498
|2006.06.08 14:30
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2751
|1.2692
|499
|2006.06.08 14:31
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2750
|1.2692
|500
|2006.06.08 14:31
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2749
|1.2692
|501
|2006.06.08 14:31
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2748
|1.2692
|502
|2006.06.08 14:31
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2747
|1.2692
|503
|2006.06.08 14:32
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2746
|1.2692
|504
|2006.06.08 14:32
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2745
|1.2692
|505
|2006.06.08 14:32
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2743
|1.2692
|506
|2006.06.08 14:32
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2741
|1.2692
|507
|2006.06.08 14:32
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2739
|1.2692
|508
|2006.06.08 14:32
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2738
|1.2692
|509
|2006.06.08 14:32
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2736
|1.2692
|510
|2006.06.08 14:32
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2734
|1.2692
|511
|2006.06.08 14:32
|modify
|67
|0.10
|1.2767
|1.2732
|1.2692
|512
|2006.06.08 14:32
|t/p
|67
|0.10
|1.2692
|1.2732
|1.2692
|75.00
|9415.94
|513
|2006.06.09 08:17
|sell
|68
|0.10
|1.2626
|1.2656
|1.2551
|514
|2006.06.09 09:01
|s/l
|68
|0.10
|1.2656
|1.2656
|1.2551
|-30.00
|9385.94
|515
|2006.06.12 11:39
|sell
|69
|0.10
|1.2602
|1.2632
|1.2527
|516
|2006.06.13 09:01
|modify
|69
|0.10
|1.2602
|1.2599
|1.2527
|517
|2006.06.13 09:01
|modify
|69
|0.10
|1.2602
|1.2602
|1.2527
|518
|2006.06.13 09:01
|modify
|69
|0.10
|1.2602
|1.2598
|1.2527
|519
|2006.06.13 11:50
|s/l
|69
|0.10
|1.2598
|1.2598
|1.2527
|3.98
|9389.92
|520
|2006.06.14 15:20
|buy
|70
|0.10
|1.2615
|1.2585
|1.2690
|521
|2006.06.15 14:35
|s/l
|70
|0.10
|1.2585
|1.2585
|1.2690
|-31.38
|9358.54
|522
|2006.06.16 08:11
|buy
|71
|0.10
|1.2656
|1.2626
|1.2731
|523
|2006.06.16 15:54
|s/l
|71
|0.10
|1.2626
|1.2626
|1.2731
|-30.00
|9328.54
|524
|2006.06.20 14:30
|sell
|72
|0.10
|1.2542
|1.2572
|1.2467
|525
|2006.06.20 15:52
|s/l
|72
|0.10
|1.2572
|1.2572
|1.2467
|-30.00
|9298.54
|526
|2006.06.21 11:14
|buy
|73
|0.10
|1.2636
|1.2606
|1.2711
|527
|2006.06.21 19:26
|modify
|73
|0.10
|1.2636
|1.2635
|1.2711
|528
|2006.06.21 19:26
|modify
|73
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2711
|529
|2006.06.22 06:20
|modify
|73
|0.10
|1.2636
|1.2637
|1.2711
|530
|2006.06.22 07:03
|modify
|73
|0.10
|1.2636
|1.2638
|1.2711
|531
|2006.06.22 09:53
|s/l
|73
|0.10
|1.2638
|1.2638
|1.2711
|0.62
|9299.16
|532
|2006.06.23 10:13
|sell
|74
|0.10
|1.2556
|1.2586
|1.2481
|533
|2006.06.23 13:49
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2553
|1.2481
|534
|2006.06.23 13:49
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2556
|1.2481
|535
|2006.06.23 13:49
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2553
|1.2481
|536
|2006.06.23 13:51
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2552
|1.2481
|537
|2006.06.23 13:51
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2551
|1.2481
|538
|2006.06.23 13:51
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2550
|1.2481
|539
|2006.06.23 13:51
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2549
|1.2481
|540
|2006.06.23 13:51
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2548
|1.2481
|541
|2006.06.23 13:52
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2547
|1.2481
|542
|2006.06.23 13:52
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2546
|1.2481
|543
|2006.06.23 13:52
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2545
|1.2481
|544
|2006.06.23 13:52
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2544
|1.2481
|545
|2006.06.23 13:52
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2543
|1.2481
|546
|2006.06.23 13:52
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2542
|1.2481
|547
|2006.06.23 13:52
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2541
|1.2481
|548
|2006.06.23 14:11
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2540
|1.2481
|549
|2006.06.23 14:15
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2539
|1.2481
|550
|2006.06.23 14:15
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2538
|1.2481
|551
|2006.06.23 14:15
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2537
|1.2481
|552
|2006.06.23 14:15
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2536
|1.2481
|553
|2006.06.23 14:15
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2535
|1.2481
|554
|2006.06.23 14:16
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2534
|1.2481
|555
|2006.06.23 14:16
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2532
|1.2481
|556
|2006.06.23 14:16
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2531
|1.2481
|557
|2006.06.23 14:16
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2529
|1.2481
|558
|2006.06.23 14:16
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2528
|1.2481
|559
|2006.06.23 14:20
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2527
|1.2481
|560
|2006.06.23 14:20
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2526
|1.2481
|561
|2006.06.23 14:20
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2525
|1.2481
|562
|2006.06.23 14:20
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2523
|1.2481
|563
|2006.06.23 14:20
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2522
|1.2481
|564
|2006.06.23 14:49
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2521
|1.2481
|565
|2006.06.23 14:49
|modify
|74
|0.10
|1.2556
|1.2520
|1.2481
|566
|2006.06.23 14:49
|t/p
|74
|0.10
|1.2481
|1.2520
|1.2481
|75.00
|9374.16
|567
|2006.06.28 16:35
|sell
|75
|0.10
|1.2524
|1.2554
|1.2449
|568
|2006.06.28 20:54
|s/l
|75
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2449
|-30.00
|9344.16
|569
|2006.07.03 13:21
|buy
|76
|0.10
|1.2808
|1.2778
|1.2883
|570
|2006.07.03 14:44
|s/l
|76
|0.10
|1.2778
|1.2778
|1.2883
|-30.00
|9314.16
|571
|2006.07.05 09:15
|sell
|77
|0.10
|1.2769
|1.2799
|1.2694
|572
|2006.07.05 15:45
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2766
|1.2694
|573
|2006.07.05 15:45
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2694
|574
|2006.07.05 15:46
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2766
|1.2694
|575
|2006.07.05 15:48
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2764
|1.2694
|576
|2006.07.05 15:48
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2763
|1.2694
|577
|2006.07.05 15:48
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2762
|1.2694
|578
|2006.07.05 15:48
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2761
|1.2694
|579
|2006.07.05 15:53
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2760
|1.2694
|580
|2006.07.05 16:09
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2759
|1.2694
|581
|2006.07.05 16:11
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2758
|1.2694
|582
|2006.07.05 16:11
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2757
|1.2694
|583
|2006.07.05 16:13
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2756
|1.2694
|584
|2006.07.05 16:14
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2755
|1.2694
|585
|2006.07.05 16:15
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2754
|1.2694
|586
|2006.07.05 16:15
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2753
|1.2694
|587
|2006.07.05 16:16
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2752
|1.2694
|588
|2006.07.05 16:16
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2751
|1.2694
|589
|2006.07.05 16:17
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2750
|1.2694
|590
|2006.07.05 16:20
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2749
|1.2694
|591
|2006.07.05 16:20
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2748
|1.2694
|592
|2006.07.05 16:36
|modify
|77
|0.10
|1.2769
|1.2747
|1.2694
|593
|2006.07.06 09:10
|s/l
|77
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2694
|21.94
|9336.10
|594
|2006.07.07 14:30
|buy
|78
|0.10
|1.2824
|1.2794
|1.2899
|595
|2006.07.10 02:12
|s/l
|78
|0.10
|1.2794
|1.2794
|1.2899
|-30.46
|9305.64
|596
|2006.07.10 14:28
|sell
|79
|0.10
|1.2747
|1.2777
|1.2672
|597
|2006.07.11 21:22
|s/l
|79
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2672
|-30.02
|9275.62
|598
|2006.07.12 14:31
|sell
|80
|0.10
|1.2704
|1.2734
|1.2629
|599
|2006.07.14 08:23
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2701
|1.2629
|600
|2006.07.14 08:23
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2629
|601
|2006.07.14 08:23
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2700
|1.2629
|602
|2006.07.14 08:23
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2699
|1.2629
|603
|2006.07.14 08:23
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2698
|1.2629
|604
|2006.07.14 08:23
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2697
|1.2629
|605
|2006.07.14 08:23
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2696
|1.2629
|606
|2006.07.14 08:24
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2695
|1.2629
|607
|2006.07.14 08:24
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2694
|1.2629
|608
|2006.07.14 08:24
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2693
|1.2629
|609
|2006.07.14 08:24
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2692
|1.2629
|610
|2006.07.14 08:24
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2691
|1.2629
|611
|2006.07.14 08:24
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2690
|1.2629
|612
|2006.07.14 09:06
|modify
|80
|0.10
|1.2704
|1.2688
|1.2629
|613
|2006.07.14 11:23
|s/l
|80
|0.10
|1.2688
|1.2688
|1.2629
|15.92
|9291.54
|614
|2006.07.17 09:58
|sell
|81
|0.10
|1.2619
|1.2649
|1.2544
|615
|2006.07.17 10:21
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2616
|1.2544
|616
|2006.07.17 10:21
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2619
|1.2544
|617
|2006.07.17 10:21
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2616
|1.2544
|618
|2006.07.17 10:21
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2615
|1.2544
|619
|2006.07.17 10:21
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2614
|1.2544
|620
|2006.07.17 10:37
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2613
|1.2544
|621
|2006.07.17 10:37
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2611
|1.2544
|622
|2006.07.17 10:37
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2609
|1.2544
|623
|2006.07.17 10:37
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2606
|1.2544
|624
|2006.07.17 10:38
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2605
|1.2544
|625
|2006.07.17 10:38
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2603
|1.2544
|626
|2006.07.17 10:38
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2602
|1.2544
|627
|2006.07.17 10:38
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2601
|1.2544
|628
|2006.07.17 10:38
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2600
|1.2544
|629
|2006.07.17 10:38
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2598
|1.2544
|630
|2006.07.17 10:40
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2597
|1.2544
|631
|2006.07.17 10:40
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2596
|1.2544
|632
|2006.07.17 10:40
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2595
|1.2544
|633
|2006.07.17 10:59
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2593
|1.2544
|634
|2006.07.17 11:00
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2592
|1.2544
|635
|2006.07.17 11:25
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2591
|1.2544
|636
|2006.07.17 11:25
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2590
|1.2544
|637
|2006.07.17 11:25
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2589
|1.2544
|638
|2006.07.17 11:25
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2588
|1.2544
|639
|2006.07.17 11:26
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2587
|1.2544
|640
|2006.07.17 11:28
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2586
|1.2544
|641
|2006.07.17 11:28
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2585
|1.2544
|642
|2006.07.17 11:29
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2584
|1.2544
|643
|2006.07.17 11:29
|modify
|81
|0.10
|1.2619
|1.2583
|1.2544
|644
|2006.07.17 11:29
|t/p
|81
|0.10
|1.2544
|1.2583
|1.2544
|75.00
|9366.54
|645
|2006.07.18 11:03
|sell
|82
|0.10
|1.2507
|1.2537
|1.2432
|646
|2006.07.18 12:24
|s/l
|82
|0.10
|1.2537
|1.2537
|1.2432
|-30.00
|9336.54
|647
|2006.07.18 16:35
|sell
|83
|0.10
|1.2485
|1.2515
|1.2410
|648
|2006.07.19 16:00
|s/l
|83
|0.10
|1.2515
|1.2515
|1.2410
|-30.02
|9306.52
|649
|2006.07.20 12:28
|buy
|84
|0.10
|1.2626
|1.2596
|1.2701
|650
|2006.07.21 09:18
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2625
|1.2701
|651
|2006.07.21 09:18
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2626
|1.2701
|652
|2006.07.21 09:40
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2627
|1.2701
|653
|2006.07.21 09:41
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2628
|1.2701
|654
|2006.07.21 10:08
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2629
|1.2701
|655
|2006.07.21 10:16
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2630
|1.2701
|656
|2006.07.21 10:16
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2631
|1.2701
|657
|2006.07.21 10:16
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2632
|1.2701
|658
|2006.07.21 10:16
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2633
|1.2701
|659
|2006.07.21 10:33
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2634
|1.2701
|660
|2006.07.21 10:33
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2635
|1.2701
|661
|2006.07.21 10:33
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2636
|1.2701
|662
|2006.07.21 10:33
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2637
|1.2701
|663
|2006.07.21 10:33
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2638
|1.2701
|664
|2006.07.21 10:34
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2639
|1.2701
|665
|2006.07.21 10:34
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2640
|1.2701
|666
|2006.07.21 12:24
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2641
|1.2701
|667
|2006.07.21 12:24
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2642
|1.2701
|668
|2006.07.21 12:27
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2643
|1.2701
|669
|2006.07.21 14:19
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2644
|1.2701
|670
|2006.07.21 14:19
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2645
|1.2701
|671
|2006.07.21 14:20
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2646
|1.2701
|672
|2006.07.21 14:20
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2647
|1.2701
|673
|2006.07.21 14:21
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2648
|1.2701
|674
|2006.07.21 15:10
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2649
|1.2701
|675
|2006.07.21 17:12
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2650
|1.2701
|676
|2006.07.21 17:12
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2651
|1.2701
|677
|2006.07.21 20:02
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2652
|1.2701
|678
|2006.07.21 20:02
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2653
|1.2701
|679
|2006.07.21 20:02
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2654
|1.2701
|680
|2006.07.21 20:02
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2655
|1.2701
|681
|2006.07.21 22:00
|modify
|84
|0.10
|1.2626
|1.2656
|1.2701
|682
|2006.07.24 00:00
|t/p
|84
|0.10
|1.2701
|1.2656
|1.2701
|74.08
|9380.60
|683
|2006.07.25 17:32
|sell
|85
|0.10
|1.2572
|1.2602
|1.2497
|684
|2006.07.26 14:57
|s/l
|85
|0.10
|1.2602
|1.2602
|1.2497
|-30.02
|9350.58
|685
|2006.07.31 08:00
|buy
|86
|0.10
|1.2762
|1.2732
|1.2837
|686
|2006.08.01 06:58
|s/l
|86
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2837
|-30.46
|9320.12
|687
|2006.08.04 14:30
|buy
|87
|0.10
|1.2822
|1.2792
|1.2897
|688
|2006.08.04 14:31
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2821
|1.2897
|689
|2006.08.04 14:31
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2897
|690
|2006.08.04 14:31
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2823
|1.2897
|691
|2006.08.04 14:31
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2825
|1.2897
|692
|2006.08.04 14:31
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2826
|1.2897
|693
|2006.08.04 14:31
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2827
|1.2897
|694
|2006.08.04 14:31
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2828
|1.2897
|695
|2006.08.04 14:31
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2830
|1.2897
|696
|2006.08.04 14:31
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2831
|1.2897
|697
|2006.08.04 14:31
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2832
|1.2897
|698
|2006.08.04 14:31
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2833
|1.2897
|699
|2006.08.04 14:31
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2835
|1.2897
|700
|2006.08.04 14:31
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2836
|1.2897
|701
|2006.08.04 14:32
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2837
|1.2897
|702
|2006.08.04 14:32
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2838
|1.2897
|703
|2006.08.04 14:39
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2839
|1.2897
|704
|2006.08.04 14:39
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2840
|1.2897
|705
|2006.08.04 14:39
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2841
|1.2897
|706
|2006.08.04 14:39
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2842
|1.2897
|707
|2006.08.04 14:39
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2843
|1.2897
|708
|2006.08.04 14:39
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2844
|1.2897
|709
|2006.08.04 14:39
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2845
|1.2897
|710
|2006.08.04 15:51
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2846
|1.2897
|711
|2006.08.04 15:51
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2847
|1.2897
|712
|2006.08.04 15:51
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2848
|1.2897
|713
|2006.08.04 15:51
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2849
|1.2897
|714
|2006.08.04 15:51
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2850
|1.2897
|715
|2006.08.04 15:51
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2851
|1.2897
|716
|2006.08.04 15:51
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2852
|1.2897
|717
|2006.08.04 15:51
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2853
|1.2897
|718
|2006.08.04 15:51
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2854
|1.2897
|719
|2006.08.04 15:53
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2855
|1.2897
|720
|2006.08.04 15:53
|modify
|87
|0.10
|1.2822
|1.2856
|1.2897
|721
|2006.08.04 15:53
|t/p
|87
|0.10
|1.2897
|1.2856
|1.2897
|75.00
|9395.12
|722
|2006.08.09 11:57
|buy
|88
|0.10
|1.2875
|1.2845
|1.2950
|723
|2006.08.10 10:12
|s/l
|88
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2950
|-31.38
|9363.74
|724
|2006.08.14 14:20
|sell
|89
|0.10
|1.2710
|1.2740
|1.2635
|725
|2006.08.14 15:01
|s/l
|89
|0.10
|1.2740
|1.2740
|1.2635
|-30.00
|9333.74
|726
|2006.08.15 15:05
|buy
|90
|0.10
|1.2787
|1.2757
|1.2862
|727
|2006.08.16 14:30
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2786
|1.2862
|728
|2006.08.16 14:30
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2787
|1.2862
|729
|2006.08.16 14:30
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2788
|1.2862
|730
|2006.08.16 14:30
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2789
|1.2862
|731
|2006.08.16 14:31
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2790
|1.2862
|732
|2006.08.16 14:31
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2791
|1.2862
|733
|2006.08.16 14:31
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2792
|1.2862
|734
|2006.08.16 14:31
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2793
|1.2862
|735
|2006.08.16 14:31
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2794
|1.2862
|736
|2006.08.16 14:31
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2795
|1.2862
|737
|2006.08.16 14:31
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2796
|1.2862
|738
|2006.08.16 14:31
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2797
|1.2862
|739
|2006.08.16 14:31
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2798
|1.2862
|740
|2006.08.16 14:31
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2799
|1.2862
|741
|2006.08.16 14:37
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2800
|1.2862
|742
|2006.08.16 14:37
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2801
|1.2862
|743
|2006.08.16 14:37
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2802
|1.2862
|744
|2006.08.16 14:37
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2803
|1.2862
|745
|2006.08.16 14:37
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2804
|1.2862
|746
|2006.08.16 14:50
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2805
|1.2862
|747
|2006.08.16 14:50
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2806
|1.2862
|748
|2006.08.16 14:51
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2807
|1.2862
|749
|2006.08.16 15:06
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2808
|1.2862
|750
|2006.08.16 15:06
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2809
|1.2862
|751
|2006.08.16 15:06
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2810
|1.2862
|752
|2006.08.16 15:15
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2811
|1.2862
|753
|2006.08.16 15:15
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2812
|1.2862
|754
|2006.08.16 15:15
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2813
|1.2862
|755
|2006.08.16 15:15
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2814
|1.2862
|756
|2006.08.16 15:15
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2815
|1.2862
|757
|2006.08.16 15:16
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2816
|1.2862
|758
|2006.08.16 15:16
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2817
|1.2862
|759
|2006.08.16 15:17
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2818
|1.2862
|760
|2006.08.16 15:17
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2819
|1.2862
|761
|2006.08.16 15:17
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2820
|1.2862
|762
|2006.08.16 15:18
|modify
|90
|0.10
|1.2787
|1.2821
|1.2862
|763
|2006.08.16 15:18
|t/p
|90
|0.10
|1.2862
|1.2821
|1.2862
|74.54
|9408.28
|764
|2006.08.21 08:14
|buy
|91
|0.10
|1.2877
|1.2847
|1.2952
|765
|2006.08.21 14:13
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2876
|1.2952
|766
|2006.08.21 14:13
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2877
|1.2952
|767
|2006.08.21 14:13
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2879
|1.2952
|768
|2006.08.21 14:13
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2880
|1.2952
|769
|2006.08.21 14:13
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2881
|1.2952
|770
|2006.08.21 14:13
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2882
|1.2952
|771
|2006.08.21 14:13
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2884
|1.2952
|772
|2006.08.21 15:59
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2885
|1.2952
|773
|2006.08.21 15:59
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2886
|1.2952
|774
|2006.08.21 15:59
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2887
|1.2952
|775
|2006.08.21 15:59
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2888
|1.2952
|776
|2006.08.21 16:00
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2889
|1.2952
|777
|2006.08.21 16:00
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2890
|1.2952
|778
|2006.08.21 16:00
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2891
|1.2952
|779
|2006.08.21 16:00
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2892
|1.2952
|780
|2006.08.21 16:01
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2893
|1.2952
|781
|2006.08.21 16:07
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2894
|1.2952
|782
|2006.08.21 16:07
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2895
|1.2952
|783
|2006.08.21 16:08
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2896
|1.2952
|784
|2006.08.21 16:08
|modify
|91
|0.10
|1.2877
|1.2897
|1.2952
|785
|2006.08.21 20:00
|s/l
|91
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2952
|20.00
|9428.28
|786
|2006.08.23 17:02
|sell
|92
|0.10
|1.2785
|1.2815
|1.2710
|787
|2006.08.24 10:03
|s/l
|92
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2710
|-30.06
|9398.22
|788
|2006.08.29 08:17
|buy
|93
|0.10
|1.2825
|1.2795
|1.2900
|789
|2006.08.29 15:38
|s/l
|93
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.2900
|-30.00
|9368.22
|790
|2006.09.05 15:40
|sell
|94
|0.10
|1.2802
|1.2832
|1.2727
|791
|2006.09.06 09:50
|s/l
|94
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2727
|-30.02
|9338.20
|792
|2006.09.20 17:30
|buy
|95
|0.10
|1.2713
|1.2683
|1.2788
|793
|2006.09.20 21:35
|s/l
|95
|0.10
|1.2683
|1.2683
|1.2788
|-30.00
|9308.20
|794
|2006.09.22 08:07
|buy
|96
|0.10
|1.2797
|1.2767
|1.2872
|795
|2006.09.25 11:16
|s/l
|96
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2872
|-30.46
|9277.74
|796
|2006.09.25 15:33
|sell
|97
|0.10
|1.2758
|1.2788
|1.2683
|797
|2006.09.26 10:52
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2755
|1.2683
|798
|2006.09.26 10:52
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2758
|1.2683
|799
|2006.09.26 10:52
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2755
|1.2683
|800
|2006.09.26 10:59
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2754
|1.2683
|801
|2006.09.26 10:59
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2753
|1.2683
|802
|2006.09.26 10:59
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2751
|1.2683
|803
|2006.09.26 11:00
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2750
|1.2683
|804
|2006.09.26 11:49
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2749
|1.2683
|805
|2006.09.26 11:49
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2748
|1.2683
|806
|2006.09.26 11:51
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2747
|1.2683
|807
|2006.09.26 11:51
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2746
|1.2683
|808
|2006.09.26 11:53
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2745
|1.2683
|809
|2006.09.26 11:55
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2744
|1.2683
|810
|2006.09.26 11:55
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2743
|1.2683
|811
|2006.09.26 11:55
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2742
|1.2683
|812
|2006.09.26 11:55
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2741
|1.2683
|813
|2006.09.26 11:55
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2740
|1.2683
|814
|2006.09.26 11:55
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2739
|1.2683
|815
|2006.09.26 11:59
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2738
|1.2683
|816
|2006.09.26 11:59
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2736
|1.2683
|817
|2006.09.26 12:00
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2735
|1.2683
|818
|2006.09.26 12:01
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2734
|1.2683
|819
|2006.09.26 12:01
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2733
|1.2683
|820
|2006.09.26 12:04
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2731
|1.2683
|821
|2006.09.26 13:06
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2730
|1.2683
|822
|2006.09.26 13:08
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2729
|1.2683
|823
|2006.09.26 13:08
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2728
|1.2683
|824
|2006.09.26 13:08
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2727
|1.2683
|825
|2006.09.26 13:09
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2726
|1.2683
|826
|2006.09.26 13:10
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2725
|1.2683
|827
|2006.09.26 13:10
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2724
|1.2683
|828
|2006.09.26 16:02
|modify
|97
|0.10
|1.2758
|1.2723
|1.2683
|829
|2006.09.26 16:04
|t/p
|97
|0.10
|1.2683
|1.2723
|1.2683
|74.98
|9352.72
|830
|2006.09.26 16:46
|sell
|98
|0.10
|1.2664
|1.2694
|1.2589
|831
|2006.09.26 17:54
|s/l
|98
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2589
|-30.00
|9322.72
|832
|2006.09.29 10:05
|sell
|99
|0.10
|1.2660
|1.2690
|1.2585
|833
|2006.09.29 17:22
|s/l
|99
|0.10
|1.2690
|1.2690
|1.2585
|-30.00
|9292.72
|834
|2006.10.04 12:39
|sell
|100
|0.10
|1.2678
|1.2708
|1.2603
|835
|2006.10.04 20:44
|s/l
|100
|0.10
|1.2708
|1.2708
|1.2603
|-30.00
|9262.72
|836
|2006.10.13 08:02
|buy
|101
|0.10
|1.2569
|1.2539
|1.2644
|837
|2006.10.13 14:33
|s/l
|101
|0.10
|1.2539
|1.2539
|1.2644
|-30.00
|9232.72
|838
|2006.10.16 08:13
|sell
|102
|0.10
|1.2508
|1.2538
|1.2433
|839
|2006.10.16 15:52
|s/l
|102
|0.10
|1.2538
|1.2538
|1.2433
|-30.00
|9202.72
|840
|2006.10.19 15:43
|buy
|103
|0.10
|1.2586
|1.2556
|1.2661
|841
|2006.10.19 19:47
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2585
|1.2661
|842
|2006.10.19 19:47
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2661
|843
|2006.10.19 19:48
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2587
|1.2661
|844
|2006.10.19 19:49
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2588
|1.2661
|845
|2006.10.19 19:57
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2589
|1.2661
|846
|2006.10.19 20:08
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2590
|1.2661
|847
|2006.10.19 20:08
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2591
|1.2661
|848
|2006.10.19 20:08
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2592
|1.2661
|849
|2006.10.19 20:08
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2594
|1.2661
|850
|2006.10.19 20:20
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2595
|1.2661
|851
|2006.10.19 20:20
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2596
|1.2661
|852
|2006.10.19 20:20
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2597
|1.2661
|853
|2006.10.19 20:20
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2598
|1.2661
|854
|2006.10.19 20:20
|modify
|103
|0.10
|1.2586
|1.2600
|1.2661
|855
|2006.10.20 12:00
|s/l
|103
|0.10
|1.2600
|1.2600
|1.2661
|13.54
|9216.26
|856
|2006.11.07 14:41
|buy
|104
|0.10
|1.2780
|1.2750
|1.2855
|857
|2006.11.08 15:15
|s/l
|104
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.2855
|-30.46
|9185.80
|858
|2006.11.10 08:37
|buy
|105
|0.10
|1.2870
|1.2840
|1.2945
|859
|2006.11.10 22:32
|s/l
|105
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2945
|-30.00
|9155.80
|860
|2006.12.08 15:02
|buy
|106
|0.10
|1.3345
|1.3315
|1.3420
|861
|2006.12.08 16:29
|s/l
|106
|0.10
|1.3315
|1.3315
|1.3420
|-30.00
|9125.80
|862
|2006.12.11 08:12
|sell
|107
|0.10
|1.3176
|1.3206
|1.3101
|863
|2006.12.11 08:48
|s/l
|107
|0.10
|1.3206
|1.3206
|1.3101
|-30.00
|9095.80
|864
|2006.12.29 08:08
|buy
|108
|0.10
|1.3184
|1.3154
|1.3259
|865
|2006.12.29 15:30
|s/l
|108
|0.10
|1.3154
|1.3154
|1.3259
|-30.00
|9065.80
|866
|2007.01.18 16:52
|buy
|109
|0.10
|1.2962
|1.2932
|1.3037
|867
|2007.01.18 18:00
|s/l
|109
|0.10
|1.2932
|1.2932
|1.3037
|-30.00
|9035.80
|868
|2007.01.23 11:04
|buy
|110
|0.10
|1.2998
|1.2968
|1.3073
|869
|2007.01.23 13:53
|modify
|110
|0.10
|1.2998
|1.2997
|1.3073
|870
|2007.01.23 13:53
|modify
|110
|0.10
|1.2998
|1.2998
|1.3073
|871
|2007.01.23 14:05
|modify
|110
|0.10
|1.2998
|1.2999
|1.3073
|872
|2007.01.23 14:06
|modify
|110
|0.10
|1.2998
|1.3000
|1.3073
|873
|2007.01.23 14:12
|modify
|110
|0.10
|1.2998
|1.3001
|1.3073
|874
|2007.01.23 16:32
|modify
|110
|0.10
|1.2998
|1.3002
|1.3073
|875
|2007.01.24 09:04
|s/l
|110
|0.10
|1.3002
|1.3002
|1.3073
|3.54
|9039.34
|876
|2007.01.26 09:01
|sell
|111
|0.10
|1.2923
|1.2953
|1.2848
|877
|2007.01.26 15:59
|modify
|111
|0.10
|1.2923
|1.2919
|1.2848
|878
|2007.01.26 15:59
|modify
|111
|0.10
|1.2923
|1.2923
|1.2848
|879
|2007.01.26 16:00
|modify
|111
|0.10
|1.2923
|1.2920
|1.2848
|880
|2007.01.26 16:00
|modify
|111
|0.10
|1.2923
|1.2919
|1.2848
|881
|2007.01.26 16:00
|modify
|111
|0.10
|1.2923
|1.2918
|1.2848
|882
|2007.01.26 16:00
|modify
|111
|0.10
|1.2923
|1.2917
|1.2848
|883
|2007.01.26 16:00
|modify
|111
|0.10
|1.2923
|1.2916
|1.2848
|884
|2007.01.26 16:38
|s/l
|111
|0.10
|1.2916
|1.2916
|1.2848
|7.00
|9046.34
|885
|2007.02.02 16:01
|sell
|112
|0.10
|1.2968
|1.2998
|1.2893
|886
|2007.02.05 13:16
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2965
|1.2893
|887
|2007.02.05 13:16
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2968
|1.2893
|888
|2007.02.05 13:19
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2965
|1.2893
|889
|2007.02.05 13:19
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2964
|1.2893
|890
|2007.02.05 13:22
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2963
|1.2893
|891
|2007.02.05 13:30
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2962
|1.2893
|892
|2007.02.05 13:31
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2961
|1.2893
|893
|2007.02.05 13:31
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2960
|1.2893
|894
|2007.02.05 13:32
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2959
|1.2893
|895
|2007.02.05 15:12
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2958
|1.2893
|896
|2007.02.05 15:13
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2957
|1.2893
|897
|2007.02.05 15:14
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2956
|1.2893
|898
|2007.02.05 15:14
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2955
|1.2893
|899
|2007.02.05 15:18
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2954
|1.2893
|900
|2007.02.05 15:18
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2953
|1.2893
|901
|2007.02.05 15:19
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2952
|1.2893
|902
|2007.02.06 07:34
|modify
|112
|0.10
|1.2968
|1.2951
|1.2893
|903
|2007.02.06 13:05
|s/l
|112
|0.10
|1.2951
|1.2951
|1.2893
|16.96
|9063.30
|904
|2007.02.08 09:12
|buy
|113
|0.10
|1.2996
|1.2966
|1.3071
|905
|2007.02.08 16:59
|modify
|113
|0.10
|1.2996
|1.2995
|1.3071
|906
|2007.02.08 16:59
|modify
|113
|0.10
|1.2996
|1.2996
|1.3071
|907
|2007.02.08 17:00
|modify
|113
|0.10
|1.2996
|1.2997
|1.3071
|908
|2007.02.08 17:23
|modify
|113
|0.10
|1.2996
|1.2998
|1.3071
|909
|2007.02.08 17:23
|modify
|113
|0.10
|1.2996
|1.2999
|1.3071
|910
|2007.02.08 22:59
|modify
|113
|0.10
|1.2996
|1.3000
|1.3071
|911
|2007.02.08 23:11
|modify
|113
|0.10
|1.2996
|1.3001
|1.3071
|912
|2007.02.09 06:46
|modify
|113
|0.10
|1.2996
|1.3002
|1.3071
|913
|2007.02.09 08:45
|s/l
|113
|0.10
|1.3002
|1.3002
|1.3071
|5.54
|9068.84
|914
|2007.02.28 10:58
|sell
|114
|0.10
|1.3182
|1.3212
|1.3107
|915
|2007.02.28 14:04
|s/l
|114
|0.10
|1.3212
|1.3212
|1.3107
|-30.00
|9038.84
|916
|2007.03.02 08:01
|sell
|115
|0.10
|1.3167
|1.3197
|1.3092
|917
|2007.03.02 18:50
|s/l
|115
|0.10
|1.3197
|1.3197
|1.3092
|-30.00
|9008.84
|918
|2007.03.09 14:31
|sell
|116
|0.10
|1.3116
|1.3146
|1.3041
|919
|2007.03.12 09:53
|s/l
|116
|0.10
|1.3146
|1.3146
|1.3041
|-30.02
|8978.82
|920
|2007.04.11 12:47
|buy
|117
|0.10
|1.3419
|1.3389
|1.3494
|921
|2007.04.12 03:42
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3419
|1.3494
|922
|2007.04.12 03:42
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3423
|1.3494
|923
|2007.04.12 03:42
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3427
|1.3494
|924
|2007.04.12 03:42
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3428
|1.3494
|925
|2007.04.12 08:48
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3430
|1.3494
|926
|2007.04.12 08:52
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3431
|1.3494
|927
|2007.04.12 09:13
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3432
|1.3494
|928
|2007.04.12 09:14
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3433
|1.3494
|929
|2007.04.12 09:16
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3434
|1.3494
|930
|2007.04.12 09:16
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3435
|1.3494
|931
|2007.04.12 09:16
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3436
|1.3494
|932
|2007.04.12 09:16
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3437
|1.3494
|933
|2007.04.12 15:46
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3438
|1.3494
|934
|2007.04.12 15:46
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3440
|1.3494
|935
|2007.04.12 15:46
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3442
|1.3494
|936
|2007.04.12 16:17
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3443
|1.3494
|937
|2007.04.12 16:17
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3444
|1.3494
|938
|2007.04.12 16:17
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3445
|1.3494
|939
|2007.04.12 16:17
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3446
|1.3494
|940
|2007.04.12 16:17
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3447
|1.3494
|941
|2007.04.12 16:18
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3448
|1.3494
|942
|2007.04.12 16:20
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3449
|1.3494
|943
|2007.04.12 16:21
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3450
|1.3494
|944
|2007.04.12 16:22
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3451
|1.3494
|945
|2007.04.12 16:22
|modify
|117
|0.10
|1.3419
|1.3452
|1.3494
|946
|2007.04.12 16:39
|t/p
|117
|0.10
|1.3494
|1.3452
|1.3494
|73.62
|9052.44
|947
|2007.06.27 08:22
|sell
|118
|0.10
|1.3426
|1.3456
|1.3351
|948
|2007.06.27 14:30
|s/l
|118
|0.10
|1.3456
|1.3456
|1.3351
|-30.00
|9022.44
|949
|2007.07.27 09:25
|sell
|119
|0.10
|1.3705
|1.3735
|1.3630
|950
|2007.07.27 10:47
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3700
|1.3630
|951
|2007.07.27 10:47
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3705
|1.3630
|952
|2007.07.27 10:48
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3699
|1.3630
|953
|2007.07.27 10:48
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3698
|1.3630
|954
|2007.07.27 11:28
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3696
|1.3630
|955
|2007.07.27 11:56
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3695
|1.3630
|956
|2007.07.27 11:58
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3694
|1.3630
|957
|2007.07.27 12:05
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3693
|1.3630
|958
|2007.07.27 12:06
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3691
|1.3630
|959
|2007.07.27 12:07
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3689
|1.3630
|960
|2007.07.27 12:07
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3688
|1.3630
|961
|2007.07.27 12:07
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3687
|1.3630
|962
|2007.07.27 12:08
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3686
|1.3630
|963
|2007.07.27 12:08
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3685
|1.3630
|964
|2007.07.27 12:08
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3684
|1.3630
|965
|2007.07.27 12:08
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3683
|1.3630
|966
|2007.07.27 12:29
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3682
|1.3630
|967
|2007.07.27 12:29
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3681
|1.3630
|968
|2007.07.27 12:33
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3680
|1.3630
|969
|2007.07.27 12:41
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3679
|1.3630
|970
|2007.07.27 12:41
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3676
|1.3630
|971
|2007.07.27 13:33
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3674
|1.3630
|972
|2007.07.27 13:45
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3673
|1.3630
|973
|2007.07.27 18:17
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3672
|1.3630
|974
|2007.07.27 18:17
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3671
|1.3630
|975
|2007.07.27 18:18
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3669
|1.3630
|976
|2007.07.27 22:52
|modify
|119
|0.10
|1.3705
|1.3668
|1.3630
|977
|2007.07.27 22:52
|t/p
|119
|0.10
|1.3630
|1.3668
|1.3630
|75.00
|9097.44
|978
|2007.08.06 08:36
|buy
|120
|0.10
|1.3839
|1.3809
|1.3914
|979
|2007.08.06 09:55
|s/l
|120
|0.10
|1.3809
|1.3809
|1.3914
|-30.00
|9067.44