Strategy Tester Report
Oilfxpro_universal_trader_v1 1 bunny girl
(Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.02.01 00:00 - 2007.11.02 03:30 (2006.02.01 - 2008.02.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit1=75; StopLoss1=30; TakeProfit2=75; StopLoss2=35; ColerationBarsToCheck=5; Trailing=40; BEP=40; PullBackPipGap=35; TimeGapBetweenTrades=60; PipsToEntry=10; VolumeSize=0.1; LotStep=0.1; UsePercentRiskMM=false; TradeSizePercent=2; MaxLots=1; MinLots=0.1; useTradeTime=true; StartHour=8; StartMinute=0; EndHour=18; EndMinute=0; notice_1="EXIT OPTIONS"; PercentDropLevel=5; UseWMAExits=false; UseClosingHour=false; UseExpiryTime=false; wmaFastPeriod=5; wmaSlowPeriod=20; closingHour=23; openOrderExpiryTime=30; notice_2="RSIOMA PARAMETERS"; useRsioma=true; RSIOMA_Trigger=200; MA_1_Period=3; MA_1_METHOD=3; MA_1_PRICE=0; MA_1_WEIGHT=10; MA_2_Period=6; MA_2_METHOD=3; MA_2_PRICE=0; MA_2_WEIGHT=9; MA_3_Period=9; MA_3_METHOD=3; MA_3_PRICE=0; MA_3_WEIGHT=8; MA_4_Period=18; MA_4_METHOD=3; MA_4_PRICE=0; MA_4_WEIGHT=7; MA_5_Period=36; MA_5_METHOD=3; MA_5_PRICE=0; MA_5_WEIGHT=6; MA_6_Period=72; MA_6_METHOD=3; MA_6_PRICE=0; MA_6_WEIGHT=5; MA_7_Period=144; MA_7_METHOD=3; MA_7_PRICE=0; MA_7_WEIGHT=4; MA_8_Period=288; MA_8_METHOD=3; MA_8_PRICE=0; MA_8_WEIGHT=3;
Bars in test22610Ticks modelled2124940Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-932.56Gross profit1532.34Gross loss-2464.90
Profit factor0.62Expected payoff-7.77
Absolute drawdown1034.18Maximal drawdown1113.12 (11.04%)Relative drawdown11.04% (1113.12)
Total trades120Short positions (won %)58 (25.86%)Long positions (won %)62 (37.10%)
Profit trades (% of total)38 (31.67%)Loss trades (% of total)82 (68.33%)
Largestprofit trade75.00loss trade-31.38
Averageprofit trade40.32loss trade-30.06
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (33.04)consecutive losses (loss in money)11 (-330.08)
Maximalconsecutive profit (count of wins)150.00 (2)consecutive loss (count of losses)-330.08 (11)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.01 14:15sell10.101.20881.21181.2013
22006.02.02 06:47modify10.101.20881.20851.2013
32006.02.02 06:47modify10.101.20881.20881.2013
42006.02.02 06:47modify10.101.20881.20851.2013
52006.02.02 06:47modify10.101.20881.20841.2013
62006.02.02 06:47modify10.101.20881.20831.2013
72006.02.02 06:47modify10.101.20881.20811.2013
82006.02.02 06:47modify10.101.20881.20791.2013
92006.02.02 06:47modify10.101.20881.20771.2013
102006.02.02 06:47modify10.101.20881.20721.2013
112006.02.02 06:49modify10.101.20881.20711.2013
122006.02.02 11:06s/l10.101.20711.20711.201316.9410016.94
132006.02.03 14:35sell20.101.20311.20611.1956
142006.02.03 15:07modify20.101.20311.20281.1956
152006.02.03 15:07modify20.101.20311.20311.1956
162006.02.03 15:07modify20.101.20311.20271.1956
172006.02.03 15:07modify20.101.20311.20261.1956
182006.02.03 15:07modify20.101.20311.20231.1956
192006.02.03 15:08modify20.101.20311.20221.1956
202006.02.03 15:08modify20.101.20311.20211.1956
212006.02.03 15:08modify20.101.20311.20191.1956
222006.02.03 15:19modify20.101.20311.20181.1956
232006.02.03 15:19modify20.101.20311.20171.1956
242006.02.03 15:19modify20.101.20311.20151.1956
252006.02.03 15:19modify20.101.20311.20141.1956
262006.02.03 15:19modify20.101.20311.20121.1956
272006.02.03 15:19modify20.101.20311.20101.1956
282006.02.03 15:19modify20.101.20311.20071.1956
292006.02.03 16:09s/l20.101.20071.20071.195624.0010040.94
302006.02.06 10:04sell30.101.19831.20131.1908
312006.02.07 10:41s/l30.101.20131.20131.1908-30.0210010.92
322006.02.07 17:02sell40.101.19401.19701.1865
332006.02.07 17:23s/l40.101.19701.19701.1865-30.009980.92
342006.02.08 13:55sell50.101.19401.19701.1865
352006.02.08 14:45s/l50.101.19701.19701.1865-30.009950.92
362006.02.13 10:25sell60.101.18831.19131.1808
372006.02.13 16:38s/l60.101.19131.19131.1808-30.009920.92
382006.02.14 15:17sell70.101.18631.18931.1788
392006.02.14 17:20s/l70.101.18931.18931.1788-30.009890.92
402006.02.15 16:17buy80.101.19441.19141.2019
412006.02.15 16:33s/l80.101.19141.19141.2019-30.009860.92
422006.02.15 17:49sell90.101.18751.19051.1800
432006.02.16 22:28s/l90.101.19051.19051.1800-30.069830.86
442006.02.17 16:31buy100.101.19361.19061.2011
452006.02.17 17:50s/l100.101.19061.19061.2011-30.009800.86
462006.02.22 11:37sell110.101.18671.18971.1792
472006.02.22 15:21s/l110.101.18971.18971.1792-30.009770.86
482006.02.23 11:17buy120.101.19461.19161.2021
492006.02.23 15:55s/l120.101.19161.19161.2021-30.009740.86
502006.02.24 09:35sell130.101.18851.19151.1810
512006.02.24 14:35s/l130.101.19151.19151.1810-30.009710.86
522006.02.28 11:37buy140.101.18881.18581.1963
532006.02.28 16:28modify140.101.18881.18871.1963
542006.02.28 16:28modify140.101.18881.18881.1963
552006.02.28 16:30modify140.101.18881.18891.1963
562006.02.28 16:30modify140.101.18881.18901.1963
572006.02.28 16:31modify140.101.18881.18911.1963
582006.02.28 16:31modify140.101.18881.18921.1963
592006.02.28 19:53modify140.101.18881.18931.1963
602006.02.28 19:53modify140.101.18881.18941.1963
612006.02.28 19:54modify140.101.18881.18951.1963
622006.02.28 19:54modify140.101.18881.18961.1963
632006.02.28 19:56modify140.101.18881.18971.1963
642006.02.28 19:56modify140.101.18881.18981.1963
652006.02.28 20:08modify140.101.18881.18991.1963
662006.03.01 01:23modify140.101.18881.19001.1963
672006.03.01 01:23modify140.101.18881.19021.1963
682006.03.01 01:24modify140.101.18881.19031.1963
692006.03.01 01:24modify140.101.18881.19041.1963
702006.03.01 01:24modify140.101.18881.19051.1963
712006.03.01 01:24modify140.101.18881.19061.1963
722006.03.01 01:38modify140.101.18881.19071.1963
732006.03.01 01:38modify140.101.18881.19081.1963
742006.03.01 05:08modify140.101.18881.19091.1963
752006.03.01 14:06modify140.101.18881.19111.1963
762006.03.01 14:06modify140.101.18881.19131.1963
772006.03.01 14:07modify140.101.18881.19141.1963
782006.03.01 14:07modify140.101.18881.19151.1963
792006.03.01 14:08modify140.101.18881.19161.1963
802006.03.01 14:08modify140.101.18881.19171.1963
812006.03.01 14:08modify140.101.18881.19191.1963
822006.03.01 14:32modify140.101.18881.19201.1963
832006.03.01 14:32modify140.101.18881.19211.1963
842006.03.01 14:32modify140.101.18881.19221.1963
852006.03.01 14:32t/p140.101.19631.19221.196374.549785.40
862006.03.01 15:24buy150.101.19741.19441.2049
872006.03.01 16:08s/l150.101.19441.19441.2049-30.009755.40
882006.03.02 16:03buy160.101.19681.19381.2043
892006.03.02 17:23modify160.101.19681.19671.2043
902006.03.02 17:23modify160.101.19681.19681.2043
912006.03.02 17:24modify160.101.19681.19691.2043
922006.03.02 17:24modify160.101.19681.19701.2043
932006.03.02 17:25modify160.101.19681.19711.2043
942006.03.02 17:25modify160.101.19681.19721.2043
952006.03.02 17:25modify160.101.19681.19741.2043
962006.03.02 18:19modify160.101.19681.19751.2043
972006.03.02 18:30modify160.101.19681.19761.2043
982006.03.02 18:30modify160.101.19681.19771.2043
992006.03.02 18:30modify160.101.19681.19791.2043
1002006.03.02 18:46modify160.101.19681.19801.2043
1012006.03.02 18:46modify160.101.19681.19811.2043
1022006.03.02 18:46modify160.101.19681.19821.2043
1032006.03.02 20:22modify160.101.19681.19831.2043
1042006.03.02 20:24modify160.101.19681.19841.2043
1052006.03.02 20:24modify160.101.19681.19871.2043
1062006.03.02 20:24modify160.101.19681.19891.2043
1072006.03.02 20:24modify160.101.19681.19911.2043
1082006.03.02 20:24modify160.101.19681.19931.2043
1092006.03.02 20:24modify160.101.19681.19951.2043
1102006.03.02 20:36modify160.101.19681.19961.2043
1112006.03.02 21:24modify160.101.19681.19971.2043
1122006.03.02 21:25modify160.101.19681.19981.2043
1132006.03.02 21:32modify160.101.19681.20001.2043
1142006.03.02 21:33modify160.101.19681.20011.2043
1152006.03.02 21:37modify160.101.19681.20021.2043
1162006.03.02 21:39t/p160.101.20431.20021.204375.009830.40
1172006.03.07 08:59sell170.101.19451.19751.1870
1182006.03.07 12:48modify170.101.19451.19421.1870
1192006.03.07 12:48modify170.101.19451.19451.1870
1202006.03.07 12:53modify170.101.19451.19411.1870
1212006.03.07 12:55modify170.101.19451.19401.1870
1222006.03.07 12:56modify170.101.19451.19391.1870
1232006.03.07 12:56modify170.101.19451.19371.1870
1242006.03.07 14:21modify170.101.19451.19351.1870
1252006.03.07 14:21modify170.101.19451.19331.1870
1262006.03.07 15:02modify170.101.19451.19321.1870
1272006.03.07 15:05modify170.101.19451.19311.1870
1282006.03.07 15:06modify170.101.19451.19301.1870
1292006.03.07 15:12modify170.101.19451.19291.1870
1302006.03.07 15:12modify170.101.19451.19281.1870
1312006.03.07 15:13modify170.101.19451.19271.1870
1322006.03.07 15:13modify170.101.19451.19261.1870
1332006.03.07 15:13modify170.101.19451.19251.1870
1342006.03.07 15:13modify170.101.19451.19231.1870
1352006.03.07 16:36modify170.101.19451.19211.1870
1362006.03.07 16:37modify170.101.19451.19201.1870
1372006.03.07 16:37modify170.101.19451.19191.1870
1382006.03.07 16:43modify170.101.19451.19181.1870
1392006.03.07 16:43modify170.101.19451.19161.1870
1402006.03.07 16:43modify170.101.19451.19151.1870
1412006.03.07 17:43modify170.101.19451.19141.1870
1422006.03.07 19:58modify170.101.19451.19121.1870
1432006.03.07 19:58modify170.101.19451.19111.1870
1442006.03.07 19:58modify170.101.19451.19091.1870
1452006.03.07 20:06t/p170.101.18701.19091.187075.009905.40
1462006.03.10 15:37sell180.101.18591.18891.1784
1472006.03.10 17:05s/l180.101.18891.18891.1784-30.009875.40
1482006.03.13 08:18buy190.101.19501.19201.2025
1492006.03.13 13:40s/l190.101.19201.19201.2025-30.009845.40
1502006.03.14 16:01buy200.101.19971.19671.2072
1512006.03.15 09:15modify200.101.19971.19961.2072
1522006.03.15 09:15modify200.101.19971.19971.2072
1532006.03.15 09:31modify200.101.19971.19981.2072
1542006.03.15 09:31modify200.101.19971.19991.2072
1552006.03.15 09:31modify200.101.19971.20001.2072
1562006.03.15 09:32modify200.101.19971.20011.2072
1572006.03.15 09:32modify200.101.19971.20031.2072
1582006.03.15 15:12modify200.101.19971.20041.2072
1592006.03.15 15:12modify200.101.19971.20061.2072
1602006.03.15 15:12modify200.101.19971.20081.2072
1612006.03.15 15:12modify200.101.19971.20091.2072
1622006.03.15 15:12modify200.101.19971.20101.2072
1632006.03.15 15:12modify200.101.19971.20111.2072
1642006.03.15 15:22modify200.101.19971.20121.2072
1652006.03.15 15:22modify200.101.19971.20131.2072
1662006.03.15 15:22modify200.101.19971.20141.2072
1672006.03.15 15:22modify200.101.19971.20151.2072
1682006.03.15 15:22modify200.101.19971.20161.2072
1692006.03.15 15:24modify200.101.19971.20171.2072
1702006.03.15 15:24modify200.101.19971.20181.2072
1712006.03.15 15:24modify200.101.19971.20191.2072
1722006.03.15 15:24modify200.101.19971.20201.2072
1732006.03.15 15:24modify200.101.19971.20211.2072
1742006.03.15 15:25modify200.101.19971.20221.2072
1752006.03.15 15:47s/l200.101.20221.20221.207224.549869.94
1762006.03.16 11:12buy210.101.20781.20481.2153
1772006.03.16 14:39modify210.101.20781.20771.2153
1782006.03.16 14:39modify210.101.20781.20781.2153
1792006.03.16 14:40modify210.101.20781.20791.2153
1802006.03.16 14:41modify210.101.20781.20811.2153
1812006.03.16 14:41modify210.101.20781.20821.2153
1822006.03.16 14:41modify210.101.20781.20831.2153
1832006.03.16 14:41modify210.101.20781.20851.2153
1842006.03.16 14:41modify210.101.20781.20861.2153
1852006.03.16 14:42modify210.101.20781.20871.2153
1862006.03.16 14:42modify210.101.20781.20881.2153
1872006.03.16 14:58modify210.101.20781.20901.2153
1882006.03.16 14:58modify210.101.20781.20911.2153
1892006.03.16 14:58modify210.101.20781.20931.2153
1902006.03.16 14:58modify210.101.20781.20951.2153
1912006.03.16 15:01modify210.101.20781.20961.2153
1922006.03.16 15:01modify210.101.20781.20971.2153
1932006.03.16 15:02modify210.101.20781.20981.2153
1942006.03.16 15:02modify210.101.20781.20991.2153
1952006.03.16 15:02modify210.101.20781.21001.2153
1962006.03.16 15:02modify210.101.20781.21011.2153
1972006.03.16 15:03modify210.101.20781.21021.2153
1982006.03.16 15:03modify210.101.20781.21031.2153
1992006.03.16 16:05modify210.101.20781.21051.2153
2002006.03.16 16:05modify210.101.20781.21071.2153
2012006.03.16 16:05modify210.101.20781.21081.2153
2022006.03.16 16:05modify210.101.20781.21091.2153
2032006.03.16 16:05modify210.101.20781.21111.2153
2042006.03.16 16:05modify210.101.20781.21121.2153
2052006.03.16 16:06t/p210.101.21531.21121.215375.009944.94
2062006.03.17 10:49buy220.101.21881.21581.2263
2072006.03.17 15:51s/l220.101.21581.21581.2263-30.009914.94
2082006.03.21 09:18sell230.101.21241.21541.2049
2092006.03.21 14:26s/l230.101.21541.21541.2049-30.009884.94
2102006.03.21 16:08sell240.101.21041.21341.2029
2112006.03.23 01:56modify240.101.21041.21001.2029
2122006.03.23 01:56modify240.101.21041.21041.2029
2132006.03.23 01:56modify240.101.21041.21001.2029
2142006.03.23 01:57modify240.101.21041.20991.2029
2152006.03.23 01:57modify240.101.21041.20981.2029
2162006.03.23 01:57modify240.101.21041.20971.2029
2172006.03.23 01:57modify240.101.21041.20961.2029
2182006.03.23 01:57modify240.101.21041.20951.2029
2192006.03.23 01:57modify240.101.21041.20941.2029
2202006.03.23 02:09modify240.101.21041.20921.2029
2212006.03.23 02:09modify240.101.21041.20911.2029
2222006.03.23 02:53modify240.101.21041.20901.2029
2232006.03.23 04:32modify240.101.21041.20891.2029
2242006.03.23 04:32modify240.101.21041.20881.2029
2252006.03.23 04:40modify240.101.21041.20871.2029
2262006.03.23 14:43modify240.101.21041.20861.2029
2272006.03.23 14:43modify240.101.21041.20831.2029
2282006.03.23 16:01modify240.101.21041.20821.2029
2292006.03.23 16:01modify240.101.21041.20791.2029
2302006.03.23 16:02modify240.101.21041.20781.2029
2312006.03.23 16:02modify240.101.21041.20771.2029
2322006.03.23 16:02modify240.101.21041.20761.2029
2332006.03.23 16:02modify240.101.21041.20751.2029
2342006.03.23 16:02modify240.101.21041.20741.2029
2352006.03.23 16:03modify240.101.21041.20731.2029
2362006.03.23 16:03modify240.101.21041.20711.2029
2372006.03.23 16:06modify240.101.21041.20701.2029
2382006.03.23 16:06modify240.101.21041.20691.2029
2392006.03.23 16:10modify240.101.21041.20681.2029
2402006.03.23 16:11t/p240.101.20291.20681.202974.929959.86
2412006.03.24 14:51sell250.101.19501.19801.1875
2422006.03.24 15:31s/l250.101.19801.19801.1875-30.009929.86
2432006.03.27 08:01buy260.101.20471.20171.2122
2442006.03.27 18:05s/l260.101.20171.20171.2122-30.009899.86
2452006.03.28 13:58buy270.101.20781.20481.2153
2462006.03.28 21:18s/l270.101.20481.20481.2153-30.009869.86
2472006.03.29 09:58sell280.101.19881.20181.1913
2482006.03.29 12:23s/l280.101.20181.20181.1913-30.009839.86
2492006.03.30 16:29buy290.101.21041.20741.2179
2502006.03.30 16:37modify290.101.21041.21031.2179
2512006.03.30 16:37modify290.101.21041.21041.2179
2522006.03.30 16:38modify290.101.21041.21051.2179
2532006.03.30 16:38modify290.101.21041.21061.2179
2542006.03.30 16:38modify290.101.21041.21081.2179
2552006.03.30 16:38modify290.101.21041.21091.2179
2562006.03.30 16:38modify290.101.21041.21101.2179
2572006.03.30 17:03modify290.101.21041.21111.2179
2582006.03.30 17:05modify290.101.21041.21131.2179
2592006.03.30 17:05modify290.101.21041.21141.2179
2602006.03.30 17:52s/l290.101.21141.21141.217910.009849.86
2612006.04.03 09:11sell300.101.20341.20641.1959
2622006.04.03 10:55s/l300.101.20641.20641.1959-30.009819.86
2632006.04.04 11:35buy310.101.21741.21441.2249
2642006.04.04 14:04modify310.101.21741.21741.2249
2652006.04.04 14:05modify310.101.21741.21761.2249
2662006.04.04 14:05modify310.101.21741.21781.2249
2672006.04.04 14:05modify310.101.21741.21801.2249
2682006.04.04 14:05modify310.101.21741.21811.2249
2692006.04.04 14:05modify310.101.21741.21831.2249
2702006.04.04 14:19modify310.101.21741.21841.2249
2712006.04.04 14:20modify310.101.21741.21851.2249
2722006.04.04 14:20modify310.101.21741.21861.2249
2732006.04.04 14:20modify310.101.21741.21881.2249
2742006.04.04 14:20modify310.101.21741.21891.2249
2752006.04.04 14:20modify310.101.21741.21901.2249
2762006.04.04 14:20modify310.101.21741.21921.2249
2772006.04.04 14:21modify310.101.21741.21931.2249
2782006.04.04 14:21modify310.101.21741.21951.2249
2792006.04.04 14:21modify310.101.21741.21961.2249
2802006.04.04 14:21modify310.101.21741.21971.2249
2812006.04.04 14:21modify310.101.21741.21991.2249
2822006.04.04 14:28modify310.101.21741.22001.2249
2832006.04.04 14:28modify310.101.21741.22011.2249
2842006.04.04 14:28modify310.101.21741.22021.2249
2852006.04.04 14:28modify310.101.21741.22031.2249
2862006.04.04 14:28modify310.101.21741.22051.2249
2872006.04.04 14:29modify310.101.21741.22071.2249
2882006.04.04 14:29modify310.101.21741.22081.2249
2892006.04.04 14:29t/p310.101.22491.22081.224975.009894.86
2902006.04.05 14:35buy320.101.22901.22601.2365
2912006.04.05 16:30s/l320.101.22601.22601.2365-30.009864.86
2922006.04.06 10:58buy330.101.23181.22881.2393
2932006.04.06 14:36s/l330.101.22881.22881.2393-30.009834.86
2942006.04.06 16:00sell340.101.22031.22331.2128
2952006.04.06 16:30s/l340.101.22331.22331.2128-30.009804.86
2962006.04.12 08:13buy350.101.21431.21131.2218
2972006.04.12 14:30s/l350.101.21131.21131.2218-30.009774.86
2982006.04.13 15:07sell360.101.20731.21031.1998
2992006.04.13 16:07s/l360.101.21031.21031.1998-30.009744.86
3002006.04.18 14:31buy370.101.22741.22441.2349
3012006.04.18 20:02modify370.101.22741.22731.2349
3022006.04.18 20:02modify370.101.22741.22741.2349
3032006.04.18 20:03modify370.101.22741.22751.2349
3042006.04.18 20:03modify370.101.22741.22761.2349
3052006.04.18 20:04modify370.101.22741.22771.2349
3062006.04.18 20:26modify370.101.22741.22781.2349
3072006.04.18 20:26modify370.101.22741.22791.2349
3082006.04.18 20:26modify370.101.22741.22801.2349
3092006.04.18 20:26modify370.101.22741.22811.2349
3102006.04.18 20:26modify370.101.22741.22821.2349
3112006.04.18 22:40modify370.101.22741.22831.2349
3122006.04.18 22:40modify370.101.22741.22841.2349
3132006.04.18 22:41modify370.101.22741.22851.2349
3142006.04.18 22:42modify370.101.22741.22861.2349
3152006.04.18 22:47modify370.101.22741.22871.2349
3162006.04.18 22:50modify370.101.22741.22891.2349
3172006.04.18 22:50modify370.101.22741.22931.2349
3182006.04.18 22:50modify370.101.22741.22941.2349
3192006.04.18 22:50modify370.101.22741.22961.2349
3202006.04.18 22:50modify370.101.22741.22981.2349
3212006.04.18 22:50modify370.101.22741.23001.2349
3222006.04.18 22:50modify370.101.22741.23021.2349
3232006.04.18 22:51modify370.101.22741.23031.2349
3242006.04.18 22:51modify370.101.22741.23071.2349
3252006.04.18 22:51t/p370.101.23491.23071.234975.009819.86
3262006.04.19 08:51buy380.101.23621.23321.2437
3272006.04.19 13:08s/l380.101.23321.23321.2437-30.009789.86
3282006.04.20 16:04sell390.101.23101.23401.2235
3292006.04.21 08:43modify390.101.23101.23061.2235
3302006.04.21 08:43modify390.101.23101.23101.2235
3312006.04.21 08:43modify390.101.23101.23071.2235
3322006.04.21 10:03s/l390.101.23071.23071.22352.989792.84
3332006.04.24 08:47buy400.101.23901.23601.2465
3342006.04.24 13:29s/l400.101.23601.23601.2465-30.009762.84
3352006.04.25 10:05buy410.101.24151.23851.2490
3362006.04.25 10:14s/l410.101.23851.23851.2490-30.009732.84
3372006.04.25 15:36buy420.101.24371.24071.2512
3382006.04.25 16:00s/l420.101.24071.24071.2512-30.009702.84
3392006.04.26 15:25buy430.101.24511.24211.2526
3402006.04.26 16:01s/l430.101.24211.24211.2526-30.009672.84
3412006.04.27 16:46buy440.101.25331.25031.2608
3422006.04.27 17:53s/l440.101.25031.25031.2608-30.009642.84
3432006.05.01 14:23buy450.101.26451.26151.2720
3442006.05.01 15:09modify450.101.26451.26441.2720
3452006.05.01 15:09modify450.101.26451.26451.2720
3462006.05.01 15:10modify450.101.26451.26461.2720
3472006.05.01 15:10modify450.101.26451.26471.2720
3482006.05.01 15:10modify450.101.26451.26481.2720
3492006.05.01 16:00s/l450.101.26481.26481.27203.009645.84
3502006.05.03 08:29buy460.101.26561.26261.2731
3512006.05.03 09:52s/l460.101.26261.26261.2731-30.009615.84
3522006.05.04 09:07sell470.101.25911.26211.2516
3532006.05.04 14:33s/l470.101.26211.26211.2516-30.009585.84
3542006.05.05 14:30buy480.101.27271.26971.2802
3552006.05.08 10:26modify480.101.27271.27261.2802
3562006.05.08 10:26modify480.101.27271.27271.2802
3572006.05.08 10:26modify480.101.27271.27281.2802
3582006.05.08 10:26modify480.101.27271.27291.2802
3592006.05.08 10:27modify480.101.27271.27301.2802
3602006.05.08 10:28modify480.101.27271.27311.2802
3612006.05.08 10:28modify480.101.27271.27321.2802
3622006.05.08 10:28modify480.101.27271.27331.2802
3632006.05.08 10:28modify480.101.27271.27341.2802
3642006.05.08 10:28modify480.101.27271.27351.2802
3652006.05.08 10:28modify480.101.27271.27361.2802
3662006.05.08 10:28modify480.101.27271.27371.2802
3672006.05.08 10:29modify480.101.27271.27381.2802
3682006.05.08 10:30modify480.101.27271.27391.2802
3692006.05.08 10:30modify480.101.27271.27401.2802
3702006.05.08 10:30modify480.101.27271.27411.2802
3712006.05.08 10:30modify480.101.27271.27421.2802
3722006.05.08 10:30modify480.101.27271.27431.2802
3732006.05.08 10:30modify480.101.27271.27441.2802
3742006.05.08 10:30modify480.101.27271.27451.2802
3752006.05.08 10:30modify480.101.27271.27461.2802
3762006.05.08 14:48s/l480.101.27461.27461.280218.549604.38
3772006.05.09 16:35buy490.101.27751.27451.2850
3782006.05.09 17:59s/l490.101.27451.27451.2850-30.009574.38
3792006.05.10 08:00buy500.101.27711.27411.2846
3802006.05.10 16:19modify500.101.27711.27701.2846
3812006.05.10 16:19modify500.101.27711.27711.2846
3822006.05.10 16:22modify500.101.27711.27721.2846
3832006.05.10 17:33modify500.101.27711.27731.2846
3842006.05.10 17:33modify500.101.27711.27741.2846
3852006.05.10 20:17s/l500.101.27741.27741.28463.009577.38
3862006.05.11 09:22sell510.101.27181.27481.2643
3872006.05.11 14:31s/l510.101.27481.27481.2643-30.009547.38
3882006.05.11 17:35buy520.101.28381.28081.2913
3892006.05.12 08:19modify520.101.28381.28371.2913
3902006.05.12 08:19modify520.101.28381.28381.2913
3912006.05.12 08:28modify520.101.28381.28391.2913
3922006.05.12 08:28modify520.101.28381.28401.2913
3932006.05.12 08:28modify520.101.28381.28411.2913
3942006.05.12 08:29modify520.101.28381.28421.2913
3952006.05.12 09:19modify520.101.28381.28431.2913
3962006.05.12 09:19modify520.101.28381.28441.2913
3972006.05.12 09:20modify520.101.28381.28451.2913
3982006.05.12 09:20modify520.101.28381.28461.2913
3992006.05.12 09:20modify520.101.28381.28471.2913
4002006.05.12 09:25modify520.101.28381.28481.2913
4012006.05.12 09:26modify520.101.28381.28491.2913
4022006.05.12 09:26modify520.101.28381.28501.2913
4032006.05.12 09:26modify520.101.28381.28511.2913
4042006.05.12 09:27modify520.101.28381.28521.2913
4052006.05.12 09:29modify520.101.28381.28531.2913
4062006.05.12 09:29modify520.101.28381.28541.2913
4072006.05.12 09:30modify520.101.28381.28551.2913
4082006.05.12 09:30modify520.101.28381.28561.2913
4092006.05.12 09:33modify520.101.28381.28581.2913
4102006.05.12 09:33modify520.101.28381.28591.2913
4112006.05.12 09:33modify520.101.28381.28601.2913
4122006.05.12 09:33modify520.101.28381.28621.2913
4132006.05.12 09:33modify520.101.28381.28641.2913
4142006.05.12 09:33modify520.101.28381.28651.2913
4152006.05.12 09:34modify520.101.28381.28661.2913
4162006.05.12 11:34modify520.101.28381.28671.2913
4172006.05.12 11:34modify520.101.28381.28681.2913
4182006.05.12 11:34modify520.101.28381.28691.2913
4192006.05.12 11:34modify520.101.28381.28701.2913
4202006.05.12 11:34modify520.101.28381.28711.2913
4212006.05.12 11:34modify520.101.28381.28721.2913
4222006.05.12 11:34t/p520.101.29131.28721.291374.549621.92
4232006.05.12 12:06buy530.101.29331.29031.3008
4242006.05.12 13:51s/l530.101.29031.29031.3008-30.009591.92
4252006.05.15 12:38sell540.101.28231.28531.2748
4262006.05.15 15:00s/l540.101.28531.28531.2748-30.009561.92
4272006.05.16 11:00sell550.101.27851.28151.2710
4282006.05.16 11:51s/l550.101.28151.28151.2710-30.009531.92
4292006.05.17 17:30sell560.101.27371.27671.2662
4302006.05.18 03:57s/l560.101.27671.27671.2662-30.069501.86
4312006.05.19 12:03sell570.101.27361.27661.2661
4322006.05.19 13:03s/l570.101.27661.27661.2661-30.009471.86
4332006.05.19 14:59sell580.101.27311.27611.2656
4342006.05.19 18:58s/l580.101.27611.27611.2656-30.009441.86
4352006.05.22 08:42sell590.101.27091.27391.2634
4362006.05.22 09:53s/l590.101.27391.27391.2634-30.009411.86
4372006.05.22 17:03buy600.101.28231.27931.2898
4382006.05.22 20:03modify600.101.28231.28231.2898
4392006.05.22 20:07modify600.101.28231.28251.2898
4402006.05.22 20:09modify600.101.28231.28371.2898
4412006.05.22 20:09modify600.101.28231.28381.2898
4422006.05.22 20:13modify600.101.28231.28391.2898
4432006.05.22 20:13modify600.101.28231.28401.2898
4442006.05.22 20:14modify600.101.28231.28421.2898
4452006.05.22 20:14modify600.101.28231.28441.2898
4462006.05.23 01:01s/l600.101.28441.28441.289820.549432.40
4472006.05.24 14:30buy610.101.28751.28451.2950
4482006.05.24 15:11s/l610.101.28451.28451.2950-30.009402.40
4492006.05.26 09:57buy620.101.28121.27821.2887
4502006.05.26 15:22s/l620.101.27821.27821.2887-30.009372.40
4512006.05.30 08:02buy630.101.28161.27861.2891
4522006.05.30 09:04modify630.101.28161.28151.2891
4532006.05.30 09:04modify630.101.28161.28161.2891
4542006.05.30 09:05modify630.101.28161.28181.2891
4552006.05.30 09:05modify630.101.28161.28251.2891
4562006.05.30 11:50modify630.101.28161.28261.2891
4572006.05.30 11:50modify630.101.28161.28271.2891
4582006.05.30 11:50modify630.101.28161.28281.2891
4592006.05.30 11:50modify630.101.28161.28291.2891
4602006.05.30 11:50modify630.101.28161.28301.2891
4612006.05.30 11:51modify630.101.28161.28311.2891
4622006.05.30 11:51modify630.101.28161.28321.2891
4632006.05.30 11:51modify630.101.28161.28331.2891
4642006.05.30 11:52modify630.101.28161.28341.2891
4652006.05.30 11:59modify630.101.28161.28351.2891
4662006.05.30 12:00modify630.101.28161.28361.2891
4672006.05.30 12:01modify630.101.28161.28371.2891
4682006.05.30 12:39modify630.101.28161.28401.2891
4692006.05.30 13:39s/l630.101.28401.28401.289124.009396.40
4702006.05.31 08:19buy640.101.28891.28591.2964
4712006.05.31 10:11s/l640.101.28591.28591.2964-30.009366.40
4722006.06.01 08:38sell650.101.27651.27951.2690
4732006.06.01 10:11s/l650.101.27951.27951.2690-30.009336.40
4742006.06.02 16:43buy660.101.29331.29031.3008
4752006.06.05 09:31modify660.101.29331.29321.3008
4762006.06.05 09:31modify660.101.29331.29331.3008
4772006.06.05 09:32modify660.101.29331.29341.3008
4782006.06.05 09:32modify660.101.29331.29351.3008
4792006.06.05 09:32modify660.101.29331.29361.3008
4802006.06.05 09:32modify660.101.29331.29371.3008
4812006.06.05 09:32modify660.101.29331.29381.3008
4822006.06.05 14:42s/l660.101.29381.29381.30084.549340.94
4832006.06.08 08:38sell670.101.27671.27971.2692
4842006.06.08 14:03modify670.101.27671.27641.2692
4852006.06.08 14:03modify670.101.27671.27671.2692
4862006.06.08 14:03modify670.101.27671.27641.2692
4872006.06.08 14:03modify670.101.27671.27621.2692
4882006.06.08 14:03modify670.101.27671.27611.2692
4892006.06.08 14:03modify670.101.27671.27601.2692
4902006.06.08 14:04modify670.101.27671.27591.2692
4912006.06.08 14:04modify670.101.27671.27581.2692
4922006.06.08 14:04modify670.101.27671.27571.2692
4932006.06.08 14:04modify670.101.27671.27561.2692
4942006.06.08 14:04modify670.101.27671.27551.2692
4952006.06.08 14:30modify670.101.27671.27541.2692
4962006.06.08 14:30modify670.101.27671.27531.2692
4972006.06.08 14:30modify670.101.27671.27521.2692
4982006.06.08 14:30modify670.101.27671.27511.2692
4992006.06.08 14:31modify670.101.27671.27501.2692
5002006.06.08 14:31modify670.101.27671.27491.2692
5012006.06.08 14:31modify670.101.27671.27481.2692
5022006.06.08 14:31modify670.101.27671.27471.2692
5032006.06.08 14:32modify670.101.27671.27461.2692
5042006.06.08 14:32modify670.101.27671.27451.2692
5052006.06.08 14:32modify670.101.27671.27431.2692
5062006.06.08 14:32modify670.101.27671.27411.2692
5072006.06.08 14:32modify670.101.27671.27391.2692
5082006.06.08 14:32modify670.101.27671.27381.2692
5092006.06.08 14:32modify670.101.27671.27361.2692
5102006.06.08 14:32modify670.101.27671.27341.2692
5112006.06.08 14:32modify670.101.27671.27321.2692
5122006.06.08 14:32t/p670.101.26921.27321.269275.009415.94
5132006.06.09 08:17sell680.101.26261.26561.2551
5142006.06.09 09:01s/l680.101.26561.26561.2551-30.009385.94
5152006.06.12 11:39sell690.101.26021.26321.2527
5162006.06.13 09:01modify690.101.26021.25991.2527
5172006.06.13 09:01modify690.101.26021.26021.2527
5182006.06.13 09:01modify690.101.26021.25981.2527
5192006.06.13 11:50s/l690.101.25981.25981.25273.989389.92
5202006.06.14 15:20buy700.101.26151.25851.2690
5212006.06.15 14:35s/l700.101.25851.25851.2690-31.389358.54
5222006.06.16 08:11buy710.101.26561.26261.2731
5232006.06.16 15:54s/l710.101.26261.26261.2731-30.009328.54
5242006.06.20 14:30sell720.101.25421.25721.2467
5252006.06.20 15:52s/l720.101.25721.25721.2467-30.009298.54
5262006.06.21 11:14buy730.101.26361.26061.2711
5272006.06.21 19:26modify730.101.26361.26351.2711
5282006.06.21 19:26modify730.101.26361.26361.2711
5292006.06.22 06:20modify730.101.26361.26371.2711
5302006.06.22 07:03modify730.101.26361.26381.2711
5312006.06.22 09:53s/l730.101.26381.26381.27110.629299.16
5322006.06.23 10:13sell740.101.25561.25861.2481
5332006.06.23 13:49modify740.101.25561.25531.2481
5342006.06.23 13:49modify740.101.25561.25561.2481
5352006.06.23 13:49modify740.101.25561.25531.2481
5362006.06.23 13:51modify740.101.25561.25521.2481
5372006.06.23 13:51modify740.101.25561.25511.2481
5382006.06.23 13:51modify740.101.25561.25501.2481
5392006.06.23 13:51modify740.101.25561.25491.2481
5402006.06.23 13:51modify740.101.25561.25481.2481
5412006.06.23 13:52modify740.101.25561.25471.2481
5422006.06.23 13:52modify740.101.25561.25461.2481
5432006.06.23 13:52modify740.101.25561.25451.2481
5442006.06.23 13:52modify740.101.25561.25441.2481
5452006.06.23 13:52modify740.101.25561.25431.2481
5462006.06.23 13:52modify740.101.25561.25421.2481
5472006.06.23 13:52modify740.101.25561.25411.2481
5482006.06.23 14:11modify740.101.25561.25401.2481
5492006.06.23 14:15modify740.101.25561.25391.2481
5502006.06.23 14:15modify740.101.25561.25381.2481
5512006.06.23 14:15modify740.101.25561.25371.2481
5522006.06.23 14:15modify740.101.25561.25361.2481
5532006.06.23 14:15modify740.101.25561.25351.2481
5542006.06.23 14:16modify740.101.25561.25341.2481
5552006.06.23 14:16modify740.101.25561.25321.2481
5562006.06.23 14:16modify740.101.25561.25311.2481
5572006.06.23 14:16modify740.101.25561.25291.2481
5582006.06.23 14:16modify740.101.25561.25281.2481
5592006.06.23 14:20modify740.101.25561.25271.2481
5602006.06.23 14:20modify740.101.25561.25261.2481
5612006.06.23 14:20modify740.101.25561.25251.2481
5622006.06.23 14:20modify740.101.25561.25231.2481
5632006.06.23 14:20modify740.101.25561.25221.2481
5642006.06.23 14:49modify740.101.25561.25211.2481
5652006.06.23 14:49modify740.101.25561.25201.2481
5662006.06.23 14:49t/p740.101.24811.25201.248175.009374.16
5672006.06.28 16:35sell750.101.25241.25541.2449
5682006.06.28 20:54s/l750.101.25541.25541.2449-30.009344.16
5692006.07.03 13:21buy760.101.28081.27781.2883
5702006.07.03 14:44s/l760.101.27781.27781.2883-30.009314.16
5712006.07.05 09:15sell770.101.27691.27991.2694
5722006.07.05 15:45modify770.101.27691.27661.2694
5732006.07.05 15:45modify770.101.27691.27691.2694
5742006.07.05 15:46modify770.101.27691.27661.2694
5752006.07.05 15:48modify770.101.27691.27641.2694
5762006.07.05 15:48modify770.101.27691.27631.2694
5772006.07.05 15:48modify770.101.27691.27621.2694
5782006.07.05 15:48modify770.101.27691.27611.2694
5792006.07.05 15:53modify770.101.27691.27601.2694
5802006.07.05 16:09modify770.101.27691.27591.2694
5812006.07.05 16:11modify770.101.27691.27581.2694
5822006.07.05 16:11modify770.101.27691.27571.2694
5832006.07.05 16:13modify770.101.27691.27561.2694
5842006.07.05 16:14modify770.101.27691.27551.2694
5852006.07.05 16:15modify770.101.27691.27541.2694
5862006.07.05 16:15modify770.101.27691.27531.2694
5872006.07.05 16:16modify770.101.27691.27521.2694
5882006.07.05 16:16modify770.101.27691.27511.2694
5892006.07.05 16:17modify770.101.27691.27501.2694
5902006.07.05 16:20modify770.101.27691.27491.2694
5912006.07.05 16:20modify770.101.27691.27481.2694
5922006.07.05 16:36modify770.101.27691.27471.2694
5932006.07.06 09:10s/l770.101.27471.27471.269421.949336.10
5942006.07.07 14:30buy780.101.28241.27941.2899
5952006.07.10 02:12s/l780.101.27941.27941.2899-30.469305.64
5962006.07.10 14:28sell790.101.27471.27771.2672
5972006.07.11 21:22s/l790.101.27771.27771.2672-30.029275.62
5982006.07.12 14:31sell800.101.27041.27341.2629
5992006.07.14 08:23modify800.101.27041.27011.2629
6002006.07.14 08:23modify800.101.27041.27041.2629
6012006.07.14 08:23modify800.101.27041.27001.2629
6022006.07.14 08:23modify800.101.27041.26991.2629
6032006.07.14 08:23modify800.101.27041.26981.2629
6042006.07.14 08:23modify800.101.27041.26971.2629
6052006.07.14 08:23modify800.101.27041.26961.2629
6062006.07.14 08:24modify800.101.27041.26951.2629
6072006.07.14 08:24modify800.101.27041.26941.2629
6082006.07.14 08:24modify800.101.27041.26931.2629
6092006.07.14 08:24modify800.101.27041.26921.2629
6102006.07.14 08:24modify800.101.27041.26911.2629
6112006.07.14 08:24modify800.101.27041.26901.2629
6122006.07.14 09:06modify800.101.27041.26881.2629
6132006.07.14 11:23s/l800.101.26881.26881.262915.929291.54
6142006.07.17 09:58sell810.101.26191.26491.2544
6152006.07.17 10:21modify810.101.26191.26161.2544
6162006.07.17 10:21modify810.101.26191.26191.2544
6172006.07.17 10:21modify810.101.26191.26161.2544
6182006.07.17 10:21modify810.101.26191.26151.2544
6192006.07.17 10:21modify810.101.26191.26141.2544
6202006.07.17 10:37modify810.101.26191.26131.2544
6212006.07.17 10:37modify810.101.26191.26111.2544
6222006.07.17 10:37modify810.101.26191.26091.2544
6232006.07.17 10:37modify810.101.26191.26061.2544
6242006.07.17 10:38modify810.101.26191.26051.2544
6252006.07.17 10:38modify810.101.26191.26031.2544
6262006.07.17 10:38modify810.101.26191.26021.2544
6272006.07.17 10:38modify810.101.26191.26011.2544
6282006.07.17 10:38modify810.101.26191.26001.2544
6292006.07.17 10:38modify810.101.26191.25981.2544
6302006.07.17 10:40modify810.101.26191.25971.2544
6312006.07.17 10:40modify810.101.26191.25961.2544
6322006.07.17 10:40modify810.101.26191.25951.2544
6332006.07.17 10:59modify810.101.26191.25931.2544
6342006.07.17 11:00modify810.101.26191.25921.2544
6352006.07.17 11:25modify810.101.26191.25911.2544
6362006.07.17 11:25modify810.101.26191.25901.2544
6372006.07.17 11:25modify810.101.26191.25891.2544
6382006.07.17 11:25modify810.101.26191.25881.2544
6392006.07.17 11:26modify810.101.26191.25871.2544
6402006.07.17 11:28modify810.101.26191.25861.2544
6412006.07.17 11:28modify810.101.26191.25851.2544
6422006.07.17 11:29modify810.101.26191.25841.2544
6432006.07.17 11:29modify810.101.26191.25831.2544
6442006.07.17 11:29t/p810.101.25441.25831.254475.009366.54
6452006.07.18 11:03sell820.101.25071.25371.2432
6462006.07.18 12:24s/l820.101.25371.25371.2432-30.009336.54
6472006.07.18 16:35sell830.101.24851.25151.2410
6482006.07.19 16:00s/l830.101.25151.25151.2410-30.029306.52
6492006.07.20 12:28buy840.101.26261.25961.2701
6502006.07.21 09:18modify840.101.26261.26251.2701
6512006.07.21 09:18modify840.101.26261.26261.2701
6522006.07.21 09:40modify840.101.26261.26271.2701
6532006.07.21 09:41modify840.101.26261.26281.2701
6542006.07.21 10:08modify840.101.26261.26291.2701
6552006.07.21 10:16modify840.101.26261.26301.2701
6562006.07.21 10:16modify840.101.26261.26311.2701
6572006.07.21 10:16modify840.101.26261.26321.2701
6582006.07.21 10:16modify840.101.26261.26331.2701
6592006.07.21 10:33modify840.101.26261.26341.2701
6602006.07.21 10:33modify840.101.26261.26351.2701
6612006.07.21 10:33modify840.101.26261.26361.2701
6622006.07.21 10:33modify840.101.26261.26371.2701
6632006.07.21 10:33modify840.101.26261.26381.2701
6642006.07.21 10:34modify840.101.26261.26391.2701
6652006.07.21 10:34modify840.101.26261.26401.2701
6662006.07.21 12:24modify840.101.26261.26411.2701
6672006.07.21 12:24modify840.101.26261.26421.2701
6682006.07.21 12:27modify840.101.26261.26431.2701
6692006.07.21 14:19modify840.101.26261.26441.2701
6702006.07.21 14:19modify840.101.26261.26451.2701
6712006.07.21 14:20modify840.101.26261.26461.2701
6722006.07.21 14:20modify840.101.26261.26471.2701
6732006.07.21 14:21modify840.101.26261.26481.2701
6742006.07.21 15:10modify840.101.26261.26491.2701
6752006.07.21 17:12modify840.101.26261.26501.2701
6762006.07.21 17:12modify840.101.26261.26511.2701
6772006.07.21 20:02modify840.101.26261.26521.2701
6782006.07.21 20:02modify840.101.26261.26531.2701
6792006.07.21 20:02modify840.101.26261.26541.2701
6802006.07.21 20:02modify840.101.26261.26551.2701
6812006.07.21 22:00modify840.101.26261.26561.2701
6822006.07.24 00:00t/p840.101.27011.26561.270174.089380.60
6832006.07.25 17:32sell850.101.25721.26021.2497
6842006.07.26 14:57s/l850.101.26021.26021.2497-30.029350.58
6852006.07.31 08:00buy860.101.27621.27321.2837
6862006.08.01 06:58s/l860.101.27321.27321.2837-30.469320.12
6872006.08.04 14:30buy870.101.28221.27921.2897
6882006.08.04 14:31modify870.101.28221.28211.2897
6892006.08.04 14:31modify870.101.28221.28221.2897
6902006.08.04 14:31modify870.101.28221.28231.2897
6912006.08.04 14:31modify870.101.28221.28251.2897
6922006.08.04 14:31modify870.101.28221.28261.2897
6932006.08.04 14:31modify870.101.28221.28271.2897
6942006.08.04 14:31modify870.101.28221.28281.2897
6952006.08.04 14:31modify870.101.28221.28301.2897
6962006.08.04 14:31modify870.101.28221.28311.2897
6972006.08.04 14:31modify870.101.28221.28321.2897
6982006.08.04 14:31modify870.101.28221.28331.2897
6992006.08.04 14:31modify870.101.28221.28351.2897
7002006.08.04 14:31modify870.101.28221.28361.2897
7012006.08.04 14:32modify870.101.28221.28371.2897
7022006.08.04 14:32modify870.101.28221.28381.2897
7032006.08.04 14:39modify870.101.28221.28391.2897
7042006.08.04 14:39modify870.101.28221.28401.2897
7052006.08.04 14:39modify870.101.28221.28411.2897
7062006.08.04 14:39modify870.101.28221.28421.2897
7072006.08.04 14:39modify870.101.28221.28431.2897
7082006.08.04 14:39modify870.101.28221.28441.2897
7092006.08.04 14:39modify870.101.28221.28451.2897
7102006.08.04 15:51modify870.101.28221.28461.2897
7112006.08.04 15:51modify870.101.28221.28471.2897
7122006.08.04 15:51modify870.101.28221.28481.2897
7132006.08.04 15:51modify870.101.28221.28491.2897
7142006.08.04 15:51modify870.101.28221.28501.2897
7152006.08.04 15:51modify870.101.28221.28511.2897
7162006.08.04 15:51modify870.101.28221.28521.2897
7172006.08.04 15:51modify870.101.28221.28531.2897
7182006.08.04 15:51modify870.101.28221.28541.2897
7192006.08.04 15:53modify870.101.28221.28551.2897
7202006.08.04 15:53modify870.101.28221.28561.2897
7212006.08.04 15:53t/p870.101.28971.28561.289775.009395.12
7222006.08.09 11:57buy880.101.28751.28451.2950
7232006.08.10 10:12s/l880.101.28451.28451.2950-31.389363.74
7242006.08.14 14:20sell890.101.27101.27401.2635
7252006.08.14 15:01s/l890.101.27401.27401.2635-30.009333.74
7262006.08.15 15:05buy900.101.27871.27571.2862
7272006.08.16 14:30modify900.101.27871.27861.2862
7282006.08.16 14:30modify900.101.27871.27871.2862
7292006.08.16 14:30modify900.101.27871.27881.2862
7302006.08.16 14:30modify900.101.27871.27891.2862
7312006.08.16 14:31modify900.101.27871.27901.2862
7322006.08.16 14:31modify900.101.27871.27911.2862
7332006.08.16 14:31modify900.101.27871.27921.2862
7342006.08.16 14:31modify900.101.27871.27931.2862
7352006.08.16 14:31modify900.101.27871.27941.2862
7362006.08.16 14:31modify900.101.27871.27951.2862
7372006.08.16 14:31modify900.101.27871.27961.2862
7382006.08.16 14:31modify900.101.27871.27971.2862
7392006.08.16 14:31modify900.101.27871.27981.2862
7402006.08.16 14:31modify900.101.27871.27991.2862
7412006.08.16 14:37modify900.101.27871.28001.2862
7422006.08.16 14:37modify900.101.27871.28011.2862
7432006.08.16 14:37modify900.101.27871.28021.2862
7442006.08.16 14:37modify900.101.27871.28031.2862
7452006.08.16 14:37modify900.101.27871.28041.2862
7462006.08.16 14:50modify900.101.27871.28051.2862
7472006.08.16 14:50modify900.101.27871.28061.2862
7482006.08.16 14:51modify900.101.27871.28071.2862
7492006.08.16 15:06modify900.101.27871.28081.2862
7502006.08.16 15:06modify900.101.27871.28091.2862
7512006.08.16 15:06modify900.101.27871.28101.2862
7522006.08.16 15:15modify900.101.27871.28111.2862
7532006.08.16 15:15modify900.101.27871.28121.2862
7542006.08.16 15:15modify900.101.27871.28131.2862
7552006.08.16 15:15modify900.101.27871.28141.2862
7562006.08.16 15:15modify900.101.27871.28151.2862
7572006.08.16 15:16modify900.101.27871.28161.2862
7582006.08.16 15:16modify900.101.27871.28171.2862
7592006.08.16 15:17modify900.101.27871.28181.2862
7602006.08.16 15:17modify900.101.27871.28191.2862
7612006.08.16 15:17modify900.101.27871.28201.2862
7622006.08.16 15:18modify900.101.27871.28211.2862
7632006.08.16 15:18t/p900.101.28621.28211.286274.549408.28
7642006.08.21 08:14buy910.101.28771.28471.2952
7652006.08.21 14:13modify910.101.28771.28761.2952
7662006.08.21 14:13modify910.101.28771.28771.2952
7672006.08.21 14:13modify910.101.28771.28791.2952
7682006.08.21 14:13modify910.101.28771.28801.2952
7692006.08.21 14:13modify910.101.28771.28811.2952
7702006.08.21 14:13modify910.101.28771.28821.2952
7712006.08.21 14:13modify910.101.28771.28841.2952
7722006.08.21 15:59modify910.101.28771.28851.2952
7732006.08.21 15:59modify910.101.28771.28861.2952
7742006.08.21 15:59modify910.101.28771.28871.2952
7752006.08.21 15:59modify910.101.28771.28881.2952
7762006.08.21 16:00modify910.101.28771.28891.2952
7772006.08.21 16:00modify910.101.28771.28901.2952
7782006.08.21 16:00modify910.101.28771.28911.2952
7792006.08.21 16:00modify910.101.28771.28921.2952
7802006.08.21 16:01modify910.101.28771.28931.2952
7812006.08.21 16:07modify910.101.28771.28941.2952
7822006.08.21 16:07modify910.101.28771.28951.2952
7832006.08.21 16:08modify910.101.28771.28961.2952
7842006.08.21 16:08modify910.101.28771.28971.2952
7852006.08.21 20:00s/l910.101.28971.28971.295220.009428.28
7862006.08.23 17:02sell920.101.27851.28151.2710
7872006.08.24 10:03s/l920.101.28151.28151.2710-30.069398.22
7882006.08.29 08:17buy930.101.28251.27951.2900
7892006.08.29 15:38s/l930.101.27951.27951.2900-30.009368.22
7902006.09.05 15:40sell940.101.28021.28321.2727
7912006.09.06 09:50s/l940.101.28321.28321.2727-30.029338.20
7922006.09.20 17:30buy950.101.27131.26831.2788
7932006.09.20 21:35s/l950.101.26831.26831.2788-30.009308.20
7942006.09.22 08:07buy960.101.27971.27671.2872
7952006.09.25 11:16s/l960.101.27671.27671.2872-30.469277.74
7962006.09.25 15:33sell970.101.27581.27881.2683
7972006.09.26 10:52modify970.101.27581.27551.2683
7982006.09.26 10:52modify970.101.27581.27581.2683
7992006.09.26 10:52modify970.101.27581.27551.2683
8002006.09.26 10:59modify970.101.27581.27541.2683
8012006.09.26 10:59modify970.101.27581.27531.2683
8022006.09.26 10:59modify970.101.27581.27511.2683
8032006.09.26 11:00modify970.101.27581.27501.2683
8042006.09.26 11:49modify970.101.27581.27491.2683
8052006.09.26 11:49modify970.101.27581.27481.2683
8062006.09.26 11:51modify970.101.27581.27471.2683
8072006.09.26 11:51modify970.101.27581.27461.2683
8082006.09.26 11:53modify970.101.27581.27451.2683
8092006.09.26 11:55modify970.101.27581.27441.2683
8102006.09.26 11:55modify970.101.27581.27431.2683
8112006.09.26 11:55modify970.101.27581.27421.2683
8122006.09.26 11:55modify970.101.27581.27411.2683
8132006.09.26 11:55modify970.101.27581.27401.2683
8142006.09.26 11:55modify970.101.27581.27391.2683
8152006.09.26 11:59modify970.101.27581.27381.2683
8162006.09.26 11:59modify970.101.27581.27361.2683
8172006.09.26 12:00modify970.101.27581.27351.2683
8182006.09.26 12:01modify970.101.27581.27341.2683
8192006.09.26 12:01modify970.101.27581.27331.2683
8202006.09.26 12:04modify970.101.27581.27311.2683
8212006.09.26 13:06modify970.101.27581.27301.2683
8222006.09.26 13:08modify970.101.27581.27291.2683
8232006.09.26 13:08modify970.101.27581.27281.2683
8242006.09.26 13:08modify970.101.27581.27271.2683
8252006.09.26 13:09modify970.101.27581.27261.2683
8262006.09.26 13:10modify970.101.27581.27251.2683
8272006.09.26 13:10modify970.101.27581.27241.2683
8282006.09.26 16:02modify970.101.27581.27231.2683
8292006.09.26 16:04t/p970.101.26831.27231.268374.989352.72
8302006.09.26 16:46sell980.101.26641.26941.2589
8312006.09.26 17:54s/l980.101.26941.26941.2589-30.009322.72
8322006.09.29 10:05sell990.101.26601.26901.2585
8332006.09.29 17:22s/l990.101.26901.26901.2585-30.009292.72
8342006.10.04 12:39sell1000.101.26781.27081.2603
8352006.10.04 20:44s/l1000.101.27081.27081.2603-30.009262.72
8362006.10.13 08:02buy1010.101.25691.25391.2644
8372006.10.13 14:33s/l1010.101.25391.25391.2644-30.009232.72
8382006.10.16 08:13sell1020.101.25081.25381.2433
8392006.10.16 15:52s/l1020.101.25381.25381.2433-30.009202.72
8402006.10.19 15:43buy1030.101.25861.25561.2661
8412006.10.19 19:47modify1030.101.25861.25851.2661
8422006.10.19 19:47modify1030.101.25861.25861.2661
8432006.10.19 19:48modify1030.101.25861.25871.2661
8442006.10.19 19:49modify1030.101.25861.25881.2661
8452006.10.19 19:57modify1030.101.25861.25891.2661
8462006.10.19 20:08modify1030.101.25861.25901.2661
8472006.10.19 20:08modify1030.101.25861.25911.2661
8482006.10.19 20:08modify1030.101.25861.25921.2661
8492006.10.19 20:08modify1030.101.25861.25941.2661
8502006.10.19 20:20modify1030.101.25861.25951.2661
8512006.10.19 20:20modify1030.101.25861.25961.2661
8522006.10.19 20:20modify1030.101.25861.25971.2661
8532006.10.19 20:20modify1030.101.25861.25981.2661
8542006.10.19 20:20modify1030.101.25861.26001.2661
8552006.10.20 12:00s/l1030.101.26001.26001.266113.549216.26
8562006.11.07 14:41buy1040.101.27801.27501.2855
8572006.11.08 15:15s/l1040.101.27501.27501.2855-30.469185.80
8582006.11.10 08:37buy1050.101.28701.28401.2945
8592006.11.10 22:32s/l1050.101.28401.28401.2945-30.009155.80
8602006.12.08 15:02buy1060.101.33451.33151.3420
8612006.12.08 16:29s/l1060.101.33151.33151.3420-30.009125.80
8622006.12.11 08:12sell1070.101.31761.32061.3101
8632006.12.11 08:48s/l1070.101.32061.32061.3101-30.009095.80
8642006.12.29 08:08buy1080.101.31841.31541.3259
8652006.12.29 15:30s/l1080.101.31541.31541.3259-30.009065.80
8662007.01.18 16:52buy1090.101.29621.29321.3037
8672007.01.18 18:00s/l1090.101.29321.29321.3037-30.009035.80
8682007.01.23 11:04buy1100.101.29981.29681.3073
8692007.01.23 13:53modify1100.101.29981.29971.3073
8702007.01.23 13:53modify1100.101.29981.29981.3073
8712007.01.23 14:05modify1100.101.29981.29991.3073
8722007.01.23 14:06modify1100.101.29981.30001.3073
8732007.01.23 14:12modify1100.101.29981.30011.3073
8742007.01.23 16:32modify1100.101.29981.30021.3073
8752007.01.24 09:04s/l1100.101.30021.30021.30733.549039.34
8762007.01.26 09:01sell1110.101.29231.29531.2848
8772007.01.26 15:59modify1110.101.29231.29191.2848
8782007.01.26 15:59modify1110.101.29231.29231.2848
8792007.01.26 16:00modify1110.101.29231.29201.2848
8802007.01.26 16:00modify1110.101.29231.29191.2848
8812007.01.26 16:00modify1110.101.29231.29181.2848
8822007.01.26 16:00modify1110.101.29231.29171.2848
8832007.01.26 16:00modify1110.101.29231.29161.2848
8842007.01.26 16:38s/l1110.101.29161.29161.28487.009046.34
8852007.02.02 16:01sell1120.101.29681.29981.2893
8862007.02.05 13:16modify1120.101.29681.29651.2893
8872007.02.05 13:16modify1120.101.29681.29681.2893
8882007.02.05 13:19modify1120.101.29681.29651.2893
8892007.02.05 13:19modify1120.101.29681.29641.2893
8902007.02.05 13:22modify1120.101.29681.29631.2893
8912007.02.05 13:30modify1120.101.29681.29621.2893
8922007.02.05 13:31modify1120.101.29681.29611.2893
8932007.02.05 13:31modify1120.101.29681.29601.2893
8942007.02.05 13:32modify1120.101.29681.29591.2893
8952007.02.05 15:12modify1120.101.29681.29581.2893
8962007.02.05 15:13modify1120.101.29681.29571.2893
8972007.02.05 15:14modify1120.101.29681.29561.2893
8982007.02.05 15:14modify1120.101.29681.29551.2893
8992007.02.05 15:18modify1120.101.29681.29541.2893
9002007.02.05 15:18modify1120.101.29681.29531.2893
9012007.02.05 15:19modify1120.101.29681.29521.2893
9022007.02.06 07:34modify1120.101.29681.29511.2893
9032007.02.06 13:05s/l1120.101.29511.29511.289316.969063.30
9042007.02.08 09:12buy1130.101.29961.29661.3071
9052007.02.08 16:59modify1130.101.29961.29951.3071
9062007.02.08 16:59modify1130.101.29961.29961.3071
9072007.02.08 17:00modify1130.101.29961.29971.3071
9082007.02.08 17:23modify1130.101.29961.29981.3071
9092007.02.08 17:23modify1130.101.29961.29991.3071
9102007.02.08 22:59modify1130.101.29961.30001.3071
9112007.02.08 23:11modify1130.101.29961.30011.3071
9122007.02.09 06:46modify1130.101.29961.30021.3071
9132007.02.09 08:45s/l1130.101.30021.30021.30715.549068.84
9142007.02.28 10:58sell1140.101.31821.32121.3107
9152007.02.28 14:04s/l1140.101.32121.32121.3107-30.009038.84
9162007.03.02 08:01sell1150.101.31671.31971.3092
9172007.03.02 18:50s/l1150.101.31971.31971.3092-30.009008.84
9182007.03.09 14:31sell1160.101.31161.31461.3041
9192007.03.12 09:53s/l1160.101.31461.31461.3041-30.028978.82
9202007.04.11 12:47buy1170.101.34191.33891.3494
9212007.04.12 03:42modify1170.101.34191.34191.3494
9222007.04.12 03:42modify1170.101.34191.34231.3494
9232007.04.12 03:42modify1170.101.34191.34271.3494
9242007.04.12 03:42modify1170.101.34191.34281.3494
9252007.04.12 08:48modify1170.101.34191.34301.3494
9262007.04.12 08:52modify1170.101.34191.34311.3494
9272007.04.12 09:13modify1170.101.34191.34321.3494
9282007.04.12 09:14modify1170.101.34191.34331.3494
9292007.04.12 09:16modify1170.101.34191.34341.3494
9302007.04.12 09:16modify1170.101.34191.34351.3494
9312007.04.12 09:16modify1170.101.34191.34361.3494
9322007.04.12 09:16modify1170.101.34191.34371.3494
9332007.04.12 15:46modify1170.101.34191.34381.3494
9342007.04.12 15:46modify1170.101.34191.34401.3494
9352007.04.12 15:46modify1170.101.34191.34421.3494
9362007.04.12 16:17modify1170.101.34191.34431.3494
9372007.04.12 16:17modify1170.101.34191.34441.3494
9382007.04.12 16:17modify1170.101.34191.34451.3494
9392007.04.12 16:17modify1170.101.34191.34461.3494
9402007.04.12 16:17modify1170.101.34191.34471.3494
9412007.04.12 16:18modify1170.101.34191.34481.3494
9422007.04.12 16:20modify1170.101.34191.34491.3494
9432007.04.12 16:21modify1170.101.34191.34501.3494
9442007.04.12 16:22modify1170.101.34191.34511.3494
9452007.04.12 16:22modify1170.101.34191.34521.3494
9462007.04.12 16:39t/p1170.101.34941.34521.349473.629052.44
9472007.06.27 08:22sell1180.101.34261.34561.3351
9482007.06.27 14:30s/l1180.101.34561.34561.3351-30.009022.44
9492007.07.27 09:25sell1190.101.37051.37351.3630
9502007.07.27 10:47modify1190.101.37051.37001.3630
9512007.07.27 10:47modify1190.101.37051.37051.3630
9522007.07.27 10:48modify1190.101.37051.36991.3630
9532007.07.27 10:48modify1190.101.37051.36981.3630
9542007.07.27 11:28modify1190.101.37051.36961.3630
9552007.07.27 11:56modify1190.101.37051.36951.3630
9562007.07.27 11:58modify1190.101.37051.36941.3630
9572007.07.27 12:05modify1190.101.37051.36931.3630
9582007.07.27 12:06modify1190.101.37051.36911.3630
9592007.07.27 12:07modify1190.101.37051.36891.3630
9602007.07.27 12:07modify1190.101.37051.36881.3630
9612007.07.27 12:07modify1190.101.37051.36871.3630
9622007.07.27 12:08modify1190.101.37051.36861.3630
9632007.07.27 12:08modify1190.101.37051.36851.3630
9642007.07.27 12:08modify1190.101.37051.36841.3630
9652007.07.27 12:08modify1190.101.37051.36831.3630
9662007.07.27 12:29modify1190.101.37051.36821.3630
9672007.07.27 12:29modify1190.101.37051.36811.3630
9682007.07.27 12:33modify1190.101.37051.36801.3630
9692007.07.27 12:41modify1190.101.37051.36791.3630
9702007.07.27 12:41modify1190.101.37051.36761.3630
9712007.07.27 13:33modify1190.101.37051.36741.3630
9722007.07.27 13:45modify1190.101.37051.36731.3630
9732007.07.27 18:17modify1190.101.37051.36721.3630
9742007.07.27 18:17modify1190.101.37051.36711.3630
9752007.07.27 18:18modify1190.101.37051.36691.3630
9762007.07.27 22:52modify1190.101.37051.36681.3630
9772007.07.27 22:52t/p1190.101.36301.36681.363075.009097.44
9782007.08.06 08:36buy1200.101.38391.38091.3914
9792007.08.06 09:55s/l1200.101.38091.38091.3914-30.009067.44