|Account: 1011501
|Name: Marek Dovjak
|Currency: USD
|2007 December 28, 09:05
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|893839
|2007.12.28 08:40
|sell
|1.84
|eurchf
|1.6636
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 09:00
|1.6633
|0.00
|0.00
|0.00
|48.61
|893859
|2007.12.28 08:43
|buy
|1.50
|eurchf
|1.6645
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 09:00
|1.6630
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.18
|893336
|2007.12.28 06:19
|sell
|2.39
|eurgbp
|0.7323
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 08:45
|0.7342
|0.00
|0.00
|0.00
|-907.11
|893691
|2007.12.28 07:46
|sell
|2.41
|eurgbp
|0.7323
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 08:45
|0.7342
|0.00
|0.00
|0.00
|-914.70
|893844
|2007.12.28 08:40
|sell
|1.54
|eurchf
|1.6640
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 08:41
|1.6638
|0.00
|0.00
|0.00
|27.13
|892899
|2007.12.28 03:22
|sell
|0.84
|eurgbp
|0.7315
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 08:37
|0.7335
|0.00
|0.00
|0.00
|-335.53
|892794
|2007.12.28 03:14
|sell
|0.83
|eurgbp
|0.7314
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 08:36
|0.7334
|0.00
|0.00
|0.00
|-331.49
|893478
|2007.12.28 06:42
|buy
|1.48
|eurchf
|1.6646
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 08:27
|1.6626
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.68
|893759
|2007.12.28 08:08
|sell
|1.50
|eurchf
|1.6641
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 08:15
|1.6638
|0.00
|0.00
|0.00
|39.58
|893656
|2007.12.28 07:33
|buy
|1.87
|eurgbp
|0.7325
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 08:05
|0.7328
|0.00
|0.00
|0.00
|112.03
|893682
|2007.12.28 07:45
|buy
|1.82
|eurgbp
|0.7324
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 08:05
|0.7327
|0.00
|0.00
|0.00
|109.04
|893669
|2007.12.28 07:40
|sell
|2.14
|eurusd
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 07:46
|1.4627
|0.00
|0.00
|0.00
|42.80
|893559
|2007.12.28 06:55
|buy
|1.85
|eurgbp
|0.7324
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 07:12
|0.7327
|0.00
|0.00
|0.00
|110.75
|893579
|2007.12.28 07:00
|buy
|2.12
|eurgbp
|0.7323
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 07:09
|0.7326
|0.00
|0.00
|0.00
|126.91
|893432
|2007.12.28 06:42
|sell
|1.95
|eurusd
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 06:44
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|58.50
|893473
|2007.12.28 06:42
|sell
|1.73
|eurchf
|1.6649
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 06:42
|1.6646
|0.00
|0.00
|0.00
|45.61
|893378
|2007.12.28 06:27
|buy
|1.49
|eurgbp
|0.7324
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 06:42
|0.7328
|0.00
|0.00
|0.00
|118.97
|893375
|2007.12.28 06:26
|sell
|2.05
|eurusd
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 06:42
|1.4630
|0.00
|0.00
|0.00
|-389.50
|891749
|2007.12.27 22:51
|buy
|2.17
|eurchf
|1.6665
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 06:40
|1.6644
|0.00
|0.00
|12.37
|-400.12
|891982
|2007.12.28 00:02
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.7323
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 06:26
|0.7325
|0.00
|0.00
|0.00
|71.81
|892857
|2007.12.28 03:17
|buy
|0.76
|eurgbp
|0.7313
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 05:28
|0.7319
|0.00
|0.00
|0.00
|90.98
|893205
|2007.12.28 04:40
|sell
|2.28
|eurchf
|1.6662
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 04:59
|1.6659
|0.00
|0.00
|0.00
|59.96
|892368
|2007.12.28 02:19
|buy
|1.36
|eurchf
|1.6657
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 04:37
|1.6661
|0.00
|0.00
|0.00
|47.69
|892920
|2007.12.28 03:23
|buy
|1.09
|eurgbp
|0.7314
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 04:31
|0.7318
|0.00
|0.00
|0.00
|87.01
|893130
|2007.12.28 03:57
|buy
|1.85
|eurgbp
|0.7314
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 04:28
|0.7316
|0.00
|0.00
|0.00
|73.86
|893056
|2007.12.28 03:44
|buy
|1.85
|eurgbp
|0.7314
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 03:47
|0.7316
|0.00
|0.00
|0.00
|73.86
|893016
|2007.12.28 03:38
|buy
|1.98
|eurgbp
|0.7313
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 03:43
|0.7315
|0.00
|0.00
|0.00
|79.06
|893038
|2007.12.28 03:39
|buy
|1.67
|eurgbp
|0.7313
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 03:43
|0.7315
|0.00
|0.00
|0.00
|66.68
|892921
|2007.12.28 03:23
|sell
|0.98
|eurgbp
|0.7316
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 03:39
|0.7313
|0.00
|0.00
|0.00
|58.73
|892214
|2007.12.28 01:54
|buy
|2.01
|eurgbp
|0.7314
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 03:26
|0.7316
|0.00
|0.00
|0.00
|80.27
|892797
|2007.12.28 03:14
|buy
|0.90
|eurgbp
|0.7313
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 03:23
|0.7316
|0.00
|0.00
|0.00
|53.90
|892249
|2007.12.28 01:55
|buy
|1.92
|eurgbp
|0.7314
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 03:23
|0.7316
|0.00
|0.00
|0.00
|76.66
|892890
|2007.12.28 03:22
|buy
|0.91
|eurgbp
|0.7313
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 03:23
|0.7316
|0.00
|0.00
|0.00
|54.50
|892466
|2007.12.28 02:38
|buy
|1.10
|eurgbp
|0.7313
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 03:22
|0.7315
|0.00
|0.00
|0.00
|43.92
|892280
|2007.12.28 01:58
|buy
|1.62
|eurgbp
|0.7313
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 03:18
|0.7314
|0.00
|0.00
|0.00
|32.35
|892456
|2007.12.28 02:38
|sell
|0.99
|eurgbp
|0.7314
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 02:44
|0.7312
|0.00
|0.00
|0.00
|39.53
|892324
|2007.12.28 02:08
|sell
|1.35
|eurchf
|1.6661
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 02:19
|1.6657
|0.00
|0.00
|0.00
|47.32
|892236
|2007.12.28 01:55
|sell
|1.46
|eurgbp
|0.7314
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 02:09
|0.7310
|0.00
|0.00
|0.00
|116.66
|892229
|2007.12.28 01:54
|buy
|1.69
|eurgbp
|0.7313
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 01:55
|0.7315
|0.00
|0.00
|0.00
|67.47
|891868
|2007.12.27 23:33
|sell
|1.75
|eurusd
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 01:48
|1.4604
|0.00
|0.00
|4.73
|52.50
|890933
|2007.12.27 19:26
|buy
|2.72
|eurgbp
|0.7334
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 01:48
|0.7315
|0.00
|0.00
|-23.33
|-1 031.59
|890937
|2007.12.27 19:28
|buy
|2.30
|eurgbp
|0.7334
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 01:48
|0.7315
|0.00
|0.00
|-19.73
|-872.30
|891869
|2007.12.27 23:33
|sell
|1.76
|eurgbp
|0.7322
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 01:18
|0.7319
|0.00
|0.00
|9.83
|105.40
|891857
|2007.12.27 23:33
|sell
|1.53
|eurgbp
|0.7322
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 01:18
|0.7319
|0.00
|0.00
|8.55
|91.62
|891927
|2007.12.27 23:50
|sell
|2.02
|eurchf
|1.6657
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 01:18
|1.6655
|0.00
|0.00
|-19.13
|35.44
|891563
|2007.12.27 21:56
|sell
|1.59
|eurgbp
|0.7323
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 01:15
|0.7320
|0.00
|0.00
|8.88
|95.23
|891949
|2007.12.27 23:54
|sell
|2.02
|eurgbp
|0.7323
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 01:15
|0.7320
|0.00
|0.00
|11.28
|120.98
|891977
|2007.12.28 00:01
|sell
|1.74
|eurgbp
|0.7324
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 01:07
|0.7321
|0.00
|0.00
|0.00
|104.19
|891934
|2007.12.27 23:51
|sell
|2.32
|eurchf
|1.6663
|0.0000
|0.0000
|2007.12.28 00:01
|1.6660
|0.00
|0.00
|-21.97
|61.02
|891883
|2007.12.27 23:36
|sell
|2.30
|eurgbp
|0.7324
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 23:46
|0.7322
|0.00
|0.00
|0.00
|91.78
|891881
|2007.12.27 23:35
|sell
|2.01
|eurchf
|1.6661
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 23:45
|1.6659
|0.00
|0.00
|0.00
|35.27
|891853
|2007.12.27 23:33
|buy
|1.77
|eurusd
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 23:33
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|70.80
|891727
|2007.12.27 22:43
|sell
|1.87
|eurchf
|1.6669
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 22:45
|1.6666
|0.00
|0.00
|0.00
|49.23
|891345
|2007.12.27 20:52
|buy
|1.90
|eurchf
|1.6665
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 22:43
|1.6669
|0.00
|0.00
|0.00
|66.69
|891665
|2007.12.27 22:23
|sell
|1.85
|eurchf
|1.6664
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 22:27
|1.6661
|0.00
|0.00
|0.00
|48.71
|891499
|2007.12.27 21:39
|buy
|1.80
|eurgbp
|0.7324
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 21:48
|0.7326
|0.00
|0.00
|0.00
|71.81
|891482
|2007.12.27 21:37
|sell
|1.59
|eurchf
|1.6661
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 21:45
|1.6659
|0.00
|0.00
|0.00
|27.89
|891455
|2007.12.27 21:31
|buy
|1.61
|eurchf
|1.6658
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 21:32
|1.6660
|0.00
|0.00
|0.00
|28.27
|891425
|2007.12.27 21:24
|sell
|1.36
|eurchf
|1.6662
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 21:30
|1.6659
|0.00
|0.00
|0.00
|35.81
|891353
|2007.12.27 20:53
|buy
|1.60
|eurchf
|1.6663
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 21:27
|1.6665
|0.00
|0.00
|0.00
|28.08
|891381
|2007.12.27 21:00
|buy
|1.34
|eurchf
|1.6657
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 21:14
|1.6660
|0.00
|0.00
|0.00
|35.29
|890940
|2007.12.27 19:29
|sell
|1.97
|eurchf
|1.6661
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 20:10
|1.6659
|0.00
|0.00
|0.00
|34.59
|888546
|2007.12.27 07:58
|sell
|2.15
|eurgbp
|0.7304
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 08:18
|0.7301
|0.00
|0.00
|0.00
|128.05
|888412
|2007.12.27 06:55
|sell
|1.52
|eurusd
|1.4506
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 08:16
|1.4503
|0.00
|0.00
|0.00
|45.60
|887438
|2007.12.26 23:46
|buy
|2.25
|eurgbp
|0.7304
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 08:00
|0.7307
|0.00
|0.00
|-57.56
|134.03
|888514
|2007.12.27 07:40
|buy
|2.10
|eurchf
|1.6673
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 07:43
|1.6675
|0.00
|0.00
|0.00
|36.54
|888515
|2007.12.27 07:41
|sell
|1.78
|eurusd
|1.4512
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 07:43
|1.4509
|0.00
|0.00
|0.00
|53.40
|888449
|2007.12.27 07:00
|buy
|1.83
|eurchf
|1.6676
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 07:23
|1.6678
|0.00
|0.00
|0.00
|31.85
|888334
|2007.12.27 06:49
|buy
|1.76
|eurgbp
|0.7295
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 07:00
|0.7298
|0.00
|0.00
|0.00
|104.98
|888433
|2007.12.27 06:58
|sell
|1.82
|eurchf
|1.6676
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:59
|1.6674
|0.00
|0.00
|0.00
|31.68
|888381
|2007.12.27 06:52
|buy
|1.75
|eurgbp
|0.7294
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:58
|0.7296
|0.00
|0.00
|0.00
|69.59
|888395
|2007.12.27 06:53
|buy
|1.48
|eurgbp
|0.7294
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:58
|0.7296
|0.00
|0.00
|0.00
|58.85
|888415
|2007.12.27 06:55
|buy
|1.27
|eurgbp
|0.7294
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:58
|0.7296
|0.00
|0.00
|0.00
|50.51
|888302
|2007.12.27 06:48
|buy
|1.59
|eurchf
|1.6671
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:55
|1.6673
|0.00
|0.00
|0.00
|27.67
|888405
|2007.12.27 06:54
|buy
|1.27
|eurchf
|1.6669
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:54
|1.6672
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|888319
|2007.12.27 06:49
|buy
|1.75
|eurgbp
|0.7294
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:50
|0.7296
|0.00
|0.00
|0.00
|69.57
|888294
|2007.12.27 06:48
|sell
|1.83
|eurusd
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:49
|1.4501
|0.00
|0.00
|0.00
|54.90
|888240
|2007.12.27 06:40
|sell
|1.15
|eurchf
|1.6673
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:49
|1.6668
|0.00
|0.00
|0.00
|50.02
|888292
|2007.12.27 06:48
|sell
|1.57
|eurchf
|1.6682
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:48
|1.6671
|0.00
|0.00
|0.00
|150.27
|887876
|2007.12.27 04:03
|buy
|2.17
|eurgbp
|0.7294
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:48
|0.7296
|0.00
|0.00
|0.00
|86.26
|887880
|2007.12.27 04:06
|buy
|1.83
|eurgbp
|0.7294
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:48
|0.7296
|0.00
|0.00
|0.00
|72.75
|887760
|2007.12.27 03:03
|buy
|1.52
|eurchf
|1.6678
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:48
|1.6682
|0.00
|0.00
|0.00
|52.86
|888227
|2007.12.27 06:39
|buy
|1.34
|eurchf
|1.6672
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 06:42
|1.6674
|0.00
|0.00
|0.00
|23.29
|887723
|2007.12.27 03:00
|sell
|1.27
|eurgbp
|0.7295
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 04:12
|0.7292
|0.00
|0.00
|0.00
|75.70
|887575
|2007.12.27 01:24
|buy
|1.55
|eurgbp
|0.7295
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 03:19
|0.7298
|0.00
|0.00
|0.00
|92.28
|887595
|2007.12.27 01:41
|buy
|1.30
|eurgbp
|0.7294
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 03:19
|0.7297
|0.00
|0.00
|0.00
|77.39
|887612
|2007.12.27 01:55
|buy
|1.28
|eurgbp
|0.7294
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 03:19
|0.7297
|0.00
|0.00
|0.00
|76.21
|887787
|2007.12.27 03:14
|buy
|1.51
|eurgbp
|0.7295
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 03:19
|0.7297
|0.00
|0.00
|0.00
|59.93
|887776
|2007.12.27 03:10
|buy
|1.49
|eurgbp
|0.7294
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 03:13
|0.7296
|0.00
|0.00
|0.00
|59.14
|887737
|2007.12.27 03:02
|sell
|1.44
|eurchf
|1.6680
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 03:04
|1.6677
|0.00
|0.00
|0.00
|37.49
|887566
|2007.12.27 01:19
|buy
|1.87
|eurchf
|1.6677
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 03:02
|1.6680
|0.00
|0.00
|0.00
|48.70
|887667
|2007.12.27 02:40
|buy
|1.23
|eurchf
|1.6672
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 02:46
|1.6674
|0.00
|0.00
|0.00
|21.36
|887364
|2007.12.26 22:54
|buy
|2.21
|eurusd
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 02:08
|1.4468
|0.00
|0.00
|-26.52
|-419.90
|887607
|2007.12.27 01:54
|sell
|1.15
|eurgbp
|0.7295
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 02:03
|0.7293
|0.00
|0.00
|0.00
|45.64
|887363
|2007.12.26 22:54
|sell
|2.59
|eurusd
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|2007.12.26 22:54
|1.4487
|0.00
|0.00
|0.00
|77.70
|887318
|2007.12.26 21:53
|buy
|2.58
|eurgbp
|0.7304
|0.0000
|0.0000
|2007.12.26 22:27
|0.7306
|0.00
|0.00
|0.00
|102.32
|887254
|2007.12.26 21:00
|sell
|2.25
|eurchf
|1.6682
|0.0000
|0.0000
|2007.12.26 21:05
|1.6680
|0.00
|0.00
|0.00
|39.10
|887246
|2007.12.26 21:00
|buy
|2.18
|eurchf
|1.6676
|0.0000
|0.0000
|2007.12.26 21:00
|1.6682
|0.00
|0.00
|0.00
|113.69
|887198
|2007.12.26 20:42
|sell
|2.55
|eurchf
|1.6682
|0.0000
|0.0000
|2007.12.26 21:00
|1.6676
|0.00
|0.00
|0.00
|133.00
|887105
|2007.12.26 19:39
|sell
|2.54
|eurgbp
|0.7312
|0.0000
|0.0000
|2007.12.26 19:42
|0.7310
|0.00
|0.00
|0.00
|100.78
|884832
|2007.12.25 19:47
|balance
|Deposit
|25 000.00
|0.00
|0.00
|-112.60
|-82.10
|Closed P/L:
|-194.70
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-194.70
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|24 805.30
|Equity:
|24 805.30
|Free Margin:
|24 805.30
|Details:
|Gross Profit:
|5 923.61
|Gross Loss:
|6 118.31
|Total Net Profit:
|-194.70
|Profit Factor:
|0.97
|Expected Payoff:
|-1.95
|Absolute Drawdown:
|243.31
|Maximal Drawdown:
|3 501.12 (12.39%)
|Relative Drawdown:
|12.39% (3 501.12)
|Total Trades:
|100
|Short Positions (won %):
|45 (88.89%)
|Long Positions (won %):
|55 (89.09%)
|Profit Trades (% of total):
|89 (89.00%)
|Loss trades (% of total):
|11 (11.00%)
|Largest
|profit trade:
|150.27
|loss trade:
|-1 054.92
|Average
|profit trade:
|66.56
|loss trade:
|-556.21
|Maximum
|consecutive wins ($):
|50 (3 092.00)
|consecutive losses ($):
|3 (-2 019.99)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 092.00 (50)
|consecutive loss (count):
|-2 019.99 (3)
|Average
|consecutive wins:
|15
|consecutive losses:
|2