Aleccoh FX

Account: 1011501 Name: Marek Dovjak Currency: USD 2007 December 28, 09:05
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
8938392007.12.28 08:40sell1.84eurchf1.66360.00000.00002007.12.28 09:001.66330.000.000.0048.61
8938592007.12.28 08:43buy1.50eurchf1.66450.00000.00002007.12.28 09:001.66300.000.000.00-198.18
8933362007.12.28 06:19sell2.39eurgbp0.73230.00000.00002007.12.28 08:450.73420.000.000.00-907.11
8936912007.12.28 07:46sell2.41eurgbp0.73230.00000.00002007.12.28 08:450.73420.000.000.00-914.70
8938442007.12.28 08:40sell1.54eurchf1.66400.00000.00002007.12.28 08:411.66380.000.000.0027.13
8928992007.12.28 03:22sell0.84eurgbp0.73150.00000.00002007.12.28 08:370.73350.000.000.00-335.53
8927942007.12.28 03:14sell0.83eurgbp0.73140.00000.00002007.12.28 08:360.73340.000.000.00-331.49
8934782007.12.28 06:42buy1.48eurchf1.66460.00000.00002007.12.28 08:271.66260.000.000.00-260.68
8937592007.12.28 08:08sell1.50eurchf1.66410.00000.00002007.12.28 08:151.66380.000.000.0039.58
8936562007.12.28 07:33buy1.87eurgbp0.73250.00000.00002007.12.28 08:050.73280.000.000.00112.03
8936822007.12.28 07:45buy1.82eurgbp0.73240.00000.00002007.12.28 08:050.73270.000.000.00109.04
8936692007.12.28 07:40sell2.14eurusd1.46290.00000.00002007.12.28 07:461.46270.000.000.0042.80
8935592007.12.28 06:55buy1.85eurgbp0.73240.00000.00002007.12.28 07:120.73270.000.000.00110.75
8935792007.12.28 07:00buy2.12eurgbp0.73230.00000.00002007.12.28 07:090.73260.000.000.00126.91
8934322007.12.28 06:42sell1.95eurusd1.46280.00000.00002007.12.28 06:441.46250.000.000.0058.50
8934732007.12.28 06:42sell1.73eurchf1.66490.00000.00002007.12.28 06:421.66460.000.000.0045.61
8933782007.12.28 06:27buy1.49eurgbp0.73240.00000.00002007.12.28 06:420.73280.000.000.00118.97
8933752007.12.28 06:26sell2.05eurusd1.46110.00000.00002007.12.28 06:421.46300.000.000.00-389.50
8917492007.12.27 22:51buy2.17eurchf1.66650.00000.00002007.12.28 06:401.66440.000.0012.37-400.12
8919822007.12.28 00:02buy1.80eurgbp0.73230.00000.00002007.12.28 06:260.73250.000.000.0071.81
8928572007.12.28 03:17buy0.76eurgbp0.73130.00000.00002007.12.28 05:280.73190.000.000.0090.98
8932052007.12.28 04:40sell2.28eurchf1.66620.00000.00002007.12.28 04:591.66590.000.000.0059.96
8923682007.12.28 02:19buy1.36eurchf1.66570.00000.00002007.12.28 04:371.66610.000.000.0047.69
8929202007.12.28 03:23buy1.09eurgbp0.73140.00000.00002007.12.28 04:310.73180.000.000.0087.01
8931302007.12.28 03:57buy1.85eurgbp0.73140.00000.00002007.12.28 04:280.73160.000.000.0073.86
8930562007.12.28 03:44buy1.85eurgbp0.73140.00000.00002007.12.28 03:470.73160.000.000.0073.86
8930162007.12.28 03:38buy1.98eurgbp0.73130.00000.00002007.12.28 03:430.73150.000.000.0079.06
8930382007.12.28 03:39buy1.67eurgbp0.73130.00000.00002007.12.28 03:430.73150.000.000.0066.68
8929212007.12.28 03:23sell0.98eurgbp0.73160.00000.00002007.12.28 03:390.73130.000.000.0058.73
8922142007.12.28 01:54buy2.01eurgbp0.73140.00000.00002007.12.28 03:260.73160.000.000.0080.27
8927972007.12.28 03:14buy0.90eurgbp0.73130.00000.00002007.12.28 03:230.73160.000.000.0053.90
8922492007.12.28 01:55buy1.92eurgbp0.73140.00000.00002007.12.28 03:230.73160.000.000.0076.66
8928902007.12.28 03:22buy0.91eurgbp0.73130.00000.00002007.12.28 03:230.73160.000.000.0054.50
8924662007.12.28 02:38buy1.10eurgbp0.73130.00000.00002007.12.28 03:220.73150.000.000.0043.92
8922802007.12.28 01:58buy1.62eurgbp0.73130.00000.00002007.12.28 03:180.73140.000.000.0032.35
8924562007.12.28 02:38sell0.99eurgbp0.73140.00000.00002007.12.28 02:440.73120.000.000.0039.53
8923242007.12.28 02:08sell1.35eurchf1.66610.00000.00002007.12.28 02:191.66570.000.000.0047.32
8922362007.12.28 01:55sell1.46eurgbp0.73140.00000.00002007.12.28 02:090.73100.000.000.00116.66
8922292007.12.28 01:54buy1.69eurgbp0.73130.00000.00002007.12.28 01:550.73150.000.000.0067.47
8918682007.12.27 23:33sell1.75eurusd1.46070.00000.00002007.12.28 01:481.46040.000.004.7352.50
8909332007.12.27 19:26buy2.72eurgbp0.73340.00000.00002007.12.28 01:480.73150.000.00-23.33-1 031.59
8909372007.12.27 19:28buy2.30eurgbp0.73340.00000.00002007.12.28 01:480.73150.000.00-19.73-872.30
8918692007.12.27 23:33sell1.76eurgbp0.73220.00000.00002007.12.28 01:180.73190.000.009.83105.40
8918572007.12.27 23:33sell1.53eurgbp0.73220.00000.00002007.12.28 01:180.73190.000.008.5591.62
8919272007.12.27 23:50sell2.02eurchf1.66570.00000.00002007.12.28 01:181.66550.000.00-19.1335.44
8915632007.12.27 21:56sell1.59eurgbp0.73230.00000.00002007.12.28 01:150.73200.000.008.8895.23
8919492007.12.27 23:54sell2.02eurgbp0.73230.00000.00002007.12.28 01:150.73200.000.0011.28120.98
8919772007.12.28 00:01sell1.74eurgbp0.73240.00000.00002007.12.28 01:070.73210.000.000.00104.19
8919342007.12.27 23:51sell2.32eurchf1.66630.00000.00002007.12.28 00:011.66600.000.00-21.9761.02
8918832007.12.27 23:36sell2.30eurgbp0.73240.00000.00002007.12.27 23:460.73220.000.000.0091.78
8918812007.12.27 23:35sell2.01eurchf1.66610.00000.00002007.12.27 23:451.66590.000.000.0035.27
8918532007.12.27 23:33buy1.77eurusd1.46030.00000.00002007.12.27 23:331.46070.000.000.0070.80
8917272007.12.27 22:43sell1.87eurchf1.66690.00000.00002007.12.27 22:451.66660.000.000.0049.23
8913452007.12.27 20:52buy1.90eurchf1.66650.00000.00002007.12.27 22:431.66690.000.000.0066.69
8916652007.12.27 22:23sell1.85eurchf1.66640.00000.00002007.12.27 22:271.66610.000.000.0048.71
8914992007.12.27 21:39buy1.80eurgbp0.73240.00000.00002007.12.27 21:480.73260.000.000.0071.81
8914822007.12.27 21:37sell1.59eurchf1.66610.00000.00002007.12.27 21:451.66590.000.000.0027.89
8914552007.12.27 21:31buy1.61eurchf1.66580.00000.00002007.12.27 21:321.66600.000.000.0028.27
8914252007.12.27 21:24sell1.36eurchf1.66620.00000.00002007.12.27 21:301.66590.000.000.0035.81
8913532007.12.27 20:53buy1.60eurchf1.66630.00000.00002007.12.27 21:271.66650.000.000.0028.08
8913812007.12.27 21:00buy1.34eurchf1.66570.00000.00002007.12.27 21:141.66600.000.000.0035.29
8909402007.12.27 19:29sell1.97eurchf1.66610.00000.00002007.12.27 20:101.66590.000.000.0034.59
8885462007.12.27 07:58sell2.15eurgbp0.73040.00000.00002007.12.27 08:180.73010.000.000.00128.05
8884122007.12.27 06:55sell1.52eurusd1.45060.00000.00002007.12.27 08:161.45030.000.000.0045.60
8874382007.12.26 23:46buy2.25eurgbp0.73040.00000.00002007.12.27 08:000.73070.000.00-57.56134.03
8885142007.12.27 07:40buy2.10eurchf1.66730.00000.00002007.12.27 07:431.66750.000.000.0036.54
8885152007.12.27 07:41sell1.78eurusd1.45120.00000.00002007.12.27 07:431.45090.000.000.0053.40
8884492007.12.27 07:00buy1.83eurchf1.66760.00000.00002007.12.27 07:231.66780.000.000.0031.85
8883342007.12.27 06:49buy1.76eurgbp0.72950.00000.00002007.12.27 07:000.72980.000.000.00104.98
8884332007.12.27 06:58sell1.82eurchf1.66760.00000.00002007.12.27 06:591.66740.000.000.0031.68
8883812007.12.27 06:52buy1.75eurgbp0.72940.00000.00002007.12.27 06:580.72960.000.000.0069.59
8883952007.12.27 06:53buy1.48eurgbp0.72940.00000.00002007.12.27 06:580.72960.000.000.0058.85
8884152007.12.27 06:55buy1.27eurgbp0.72940.00000.00002007.12.27 06:580.72960.000.000.0050.51
8883022007.12.27 06:48buy1.59eurchf1.66710.00000.00002007.12.27 06:551.66730.000.000.0027.67
8884052007.12.27 06:54buy1.27eurchf1.66690.00000.00002007.12.27 06:541.66720.000.000.0033.15
8883192007.12.27 06:49buy1.75eurgbp0.72940.00000.00002007.12.27 06:500.72960.000.000.0069.57
8882942007.12.27 06:48sell1.83eurusd1.45040.00000.00002007.12.27 06:491.45010.000.000.0054.90
8882402007.12.27 06:40sell1.15eurchf1.66730.00000.00002007.12.27 06:491.66680.000.000.0050.02
8882922007.12.27 06:48sell1.57eurchf1.66820.00000.00002007.12.27 06:481.66710.000.000.00150.27
8878762007.12.27 04:03buy2.17eurgbp0.72940.00000.00002007.12.27 06:480.72960.000.000.0086.26
8878802007.12.27 04:06buy1.83eurgbp0.72940.00000.00002007.12.27 06:480.72960.000.000.0072.75
8877602007.12.27 03:03buy1.52eurchf1.66780.00000.00002007.12.27 06:481.66820.000.000.0052.86
8882272007.12.27 06:39buy1.34eurchf1.66720.00000.00002007.12.27 06:421.66740.000.000.0023.29
8877232007.12.27 03:00sell1.27eurgbp0.72950.00000.00002007.12.27 04:120.72920.000.000.0075.70
8875752007.12.27 01:24buy1.55eurgbp0.72950.00000.00002007.12.27 03:190.72980.000.000.0092.28
8875952007.12.27 01:41buy1.30eurgbp0.72940.00000.00002007.12.27 03:190.72970.000.000.0077.39
8876122007.12.27 01:55buy1.28eurgbp0.72940.00000.00002007.12.27 03:190.72970.000.000.0076.21
8877872007.12.27 03:14buy1.51eurgbp0.72950.00000.00002007.12.27 03:190.72970.000.000.0059.93
8877762007.12.27 03:10buy1.49eurgbp0.72940.00000.00002007.12.27 03:130.72960.000.000.0059.14
8877372007.12.27 03:02sell1.44eurchf1.66800.00000.00002007.12.27 03:041.66770.000.000.0037.49
8875662007.12.27 01:19buy1.87eurchf1.66770.00000.00002007.12.27 03:021.66800.000.000.0048.70
8876672007.12.27 02:40buy1.23eurchf1.66720.00000.00002007.12.27 02:461.66740.000.000.0021.36
8873642007.12.26 22:54buy2.21eurusd1.44870.00000.00002007.12.27 02:081.44680.000.00-26.52-419.90
8876072007.12.27 01:54sell1.15eurgbp0.72950.00000.00002007.12.27 02:030.72930.000.000.0045.64
8873632007.12.26 22:54sell2.59eurusd1.44900.00000.00002007.12.26 22:541.44870.000.000.0077.70
8873182007.12.26 21:53buy2.58eurgbp0.73040.00000.00002007.12.26 22:270.73060.000.000.00102.32
8872542007.12.26 21:00sell2.25eurchf1.66820.00000.00002007.12.26 21:051.66800.000.000.0039.10
8872462007.12.26 21:00buy2.18eurchf1.66760.00000.00002007.12.26 21:001.66820.000.000.00113.69
8871982007.12.26 20:42sell2.55eurchf1.66820.00000.00002007.12.26 21:001.66760.000.000.00133.00
8871052007.12.26 19:39sell2.54eurgbp0.73120.00000.00002007.12.26 19:420.73100.000.000.00100.78
8848322007.12.25 19:47balanceDeposit25 000.00
  0.00 0.00 -112.60 -82.10
Closed P/L: -194.70
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -194.70 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 24 805.30 Equity: 24 805.30 Free Margin: 24 805.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 923.61 Gross Loss: 6 118.31 Total Net Profit: -194.70
Profit Factor: 0.97 Expected Payoff: -1.95  
Absolute Drawdown: 243.31 Maximal Drawdown: 3 501.12 (12.39%) Relative Drawdown: 12.39% (3 501.12)
 
Total Trades: 100 Short Positions (won %): 45 (88.89%) Long Positions (won %): 55 (89.09%)
Profit Trades (% of total): 89 (89.00%) Loss trades (% of total): 11 (11.00%)
Largest profit trade: 150.27 loss trade: -1 054.92
Average profit trade: 66.56 loss trade: -556.21
Maximum consecutive wins ($): 50 (3 092.00) consecutive losses ($): 3 (-2 019.99)
Maximal consecutive profit (count): 3 092.00 (50) consecutive loss (count): -2 019.99 (3)
Average consecutive wins: 15 consecutive losses: 2