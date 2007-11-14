Strategy Tester Report
1 oilfxprocable 845 945 sl 80 approved tsl 80
(Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.11.13 00:00 - 2008.01.03 23:00 (2007.11.13 - 2008.01.04)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=0.1; RangeDeviation=1; normal="==== Normal Entries ===="; TakeProfit=0; StopLoss=80; Long_EntryOffSet=10; Short_EntryOffSet=10; Disable_Longs=false; Disable_Shorts=false; order="==== Order Settings ===="; Max_Longs=1; Max_Shorts=1; Max_Total=2; times="==== Trade Times ===="; TradeOnTime=true; RangeBeginTime=845; RangeEndTime=945; StartTime=945; StopTime=1800; closing="==== Close Times ===="; CloseOnTime=true; ClosingDay="ANY"; ClosingTime=1900; autolot="==== Automatic Lots ===="; AutoLotSize=false; RiskPercentage=2; MaxAllowedLotSize=0; manage="==== Stop Management ===="; GainForBE=40; TrailingStop=80; StartTrail=0; id="==== Identity Settings ===="; ExpertID=89451; TimeSpecific=false; Disable_Comments=false; LoopTry=3; x=9; ServerTimeZone=0; DoScreenShots=false;
Bars in test1825Ticks modelled292548Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-20.52Gross profit948.24Gross loss-968.76
Profit factor0.98Expected payoff-0.46
Absolute drawdown391.00Maximal drawdown445.00 (4.43%)Relative drawdown4.43% (445.00)
Total trades45Short positions (won %)27 (55.56%)Long positions (won %)18 (55.56%)
Profit trades (% of total)25 (55.56%)Loss trades (% of total)20 (44.44%)
Largestprofit trade202.00loss trade-79.00
Averageprofit trade37.93loss trade-48.44
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (11.00)consecutive losses (loss in money)4 (-233.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)202.00 (1)consecutive loss (count of losses)-233.00 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.13 09:45buy stop10.102.07062.06360.0000
22007.11.13 09:45sell stop20.102.06362.07060.0000
32007.11.13 10:30buy10.102.07062.06360.0000
42007.11.13 13:17modify10.102.07062.06370.0000
52007.11.13 13:18modify10.102.07062.06380.0000
62007.11.13 13:18modify10.102.07062.06390.0000
72007.11.13 13:18modify10.102.07062.06410.0000
82007.11.13 13:29modify10.102.07062.06420.0000
92007.11.13 13:30modify10.102.07062.06440.0000
102007.11.13 13:31modify10.102.07062.06450.0000
112007.11.13 13:51modify10.102.07062.06460.0000
122007.11.13 14:02modify10.102.07062.06480.0000
132007.11.13 14:02modify10.102.07062.06490.0000
142007.11.13 14:02modify10.102.07062.06510.0000
152007.11.13 14:03modify10.102.07062.06520.0000
162007.11.13 14:03modify10.102.07062.06530.0000
172007.11.13 14:03modify10.102.07062.06540.0000
182007.11.13 14:03modify10.102.07062.06550.0000
192007.11.13 14:03modify10.102.07062.06560.0000
202007.11.13 14:04modify10.102.07062.06570.0000
212007.11.13 14:04modify10.102.07062.06590.0000
222007.11.13 14:05modify10.102.07062.06600.0000
232007.11.13 14:05modify10.102.07062.06610.0000
242007.11.13 16:02modify10.102.07062.06620.0000
252007.11.13 16:02modify10.102.07062.06640.0000
262007.11.13 16:02modify10.102.07062.06650.0000
272007.11.13 16:02modify10.102.07062.06660.0000
282007.11.13 16:02modify10.102.07062.07060.0000
292007.11.13 18:45expiration20.102.06362.07060.0000
302007.11.13 20:02close10.102.07082.07060.00002.0010002.00
312007.11.14 09:45buy stop30.102.08242.07440.0000
322007.11.14 09:45sell stop40.102.07312.08110.0000
332007.11.14 10:50buy30.102.08242.07440.0000
342007.11.14 10:50modify30.102.08242.07450.0000
352007.11.14 10:53modify30.102.08242.07460.0000
362007.11.14 10:53modify30.102.08242.07470.0000
372007.11.14 10:56modify30.102.08242.07480.0000
382007.11.14 10:56modify30.102.08242.07500.0000
392007.11.14 10:56modify30.102.08242.07510.0000
402007.11.14 10:57modify30.102.08242.07520.0000
412007.11.14 10:59modify30.102.08242.07530.0000
422007.11.14 10:59modify30.102.08242.07540.0000
432007.11.14 10:59modify30.102.08242.07550.0000
442007.11.14 10:59modify30.102.08242.07560.0000
452007.11.14 10:59modify30.102.08242.07570.0000
462007.11.14 10:59modify30.102.08242.07580.0000
472007.11.14 11:23modify30.102.08242.07600.0000
482007.11.14 11:24modify30.102.08242.07610.0000
492007.11.14 11:24modify30.102.08242.07620.0000
502007.11.14 11:24modify30.102.08242.07630.0000
512007.11.14 11:40s/l30.102.07632.07630.0000-61.009941.00
522007.11.14 11:58sell40.102.07312.08110.0000
532007.11.14 11:58modify40.102.07312.08090.0000
542007.11.14 11:58modify40.102.07312.08080.0000
552007.11.14 11:58modify40.102.07312.08070.0000
562007.11.14 11:58modify40.102.07312.08060.0000
572007.11.14 11:58modify40.102.07312.08050.0000
582007.11.14 11:58modify40.102.07312.08030.0000
592007.11.14 11:58modify40.102.07312.08020.0000
602007.11.14 11:58modify40.102.07312.08000.0000
612007.11.14 12:02modify40.102.07312.07990.0000
622007.11.14 12:02modify40.102.07312.07980.0000
632007.11.14 12:02modify40.102.07312.07960.0000
642007.11.14 12:02modify40.102.07312.07950.0000
652007.11.14 12:02modify40.102.07312.07940.0000
662007.11.14 12:02modify40.102.07312.07920.0000
672007.11.14 12:02modify40.102.07312.07910.0000
682007.11.14 12:11modify40.102.07312.07880.0000
692007.11.14 12:11modify40.102.07312.07840.0000
702007.11.14 12:11modify40.102.07312.07810.0000
712007.11.14 12:11modify40.102.07312.07770.0000
722007.11.14 12:11modify40.102.07312.07760.0000
732007.11.14 12:11modify40.102.07312.07720.0000
742007.11.14 12:11modify40.102.07312.07690.0000
752007.11.14 12:11modify40.102.07312.07310.0000
762007.11.14 12:46modify40.102.07312.07290.0000
772007.11.14 12:46modify40.102.07312.07270.0000
782007.11.14 12:51modify40.102.07312.07260.0000
792007.11.14 15:03s/l40.102.07262.07260.00005.009946.00
802007.11.15 09:45buy stop50.102.06112.05310.0000
812007.11.15 09:45sell stop60.102.05152.05950.0000
822007.11.15 10:30sell60.102.05152.05950.0000
832007.11.15 10:30modify60.102.05152.05930.0000
842007.11.15 10:30modify60.102.05152.05920.0000
852007.11.15 10:30modify60.102.05152.05900.0000
862007.11.15 10:30modify60.102.05152.05880.0000
872007.11.15 10:30modify60.102.05152.05850.0000
882007.11.15 10:30modify60.102.05152.05830.0000
892007.11.15 10:30modify60.102.05152.05790.0000
902007.11.15 10:30modify60.102.05152.05760.0000
912007.11.15 10:30modify60.102.05152.05720.0000
922007.11.15 10:30modify60.102.05152.05690.0000
932007.11.15 10:31modify60.102.05152.05670.0000
942007.11.15 10:31modify60.102.05152.05660.0000
952007.11.15 10:31modify60.102.05152.05650.0000
962007.11.15 10:32modify60.102.05152.05640.0000
972007.11.15 10:32modify60.102.05152.05580.0000
982007.11.15 10:32modify60.102.05152.05530.0000
992007.11.15 10:32modify60.102.05152.05150.0000
1002007.11.15 11:04modify60.102.05152.05130.0000
1012007.11.15 11:04modify60.102.05152.05120.0000
1022007.11.15 11:04modify60.102.05152.05100.0000
1032007.11.15 11:04modify60.102.05152.05080.0000
1042007.11.15 11:29modify60.102.05152.05070.0000
1052007.11.15 11:29modify60.102.05152.05050.0000
1062007.11.15 11:29modify60.102.05152.05040.0000
1072007.11.15 11:29modify60.102.05152.05020.0000
1082007.11.15 14:28s/l60.102.05022.05020.000013.009959.00
1092007.11.15 18:45expiration50.102.06112.05310.0000
1102007.11.16 09:45buy stop70.102.04902.04100.0000
1112007.11.16 09:45sell stop80.102.03942.04740.0000
1122007.11.16 11:06sell80.102.03942.04740.0000
1132007.11.16 11:06modify80.102.03942.04730.0000
1142007.11.16 11:06modify80.102.03942.04710.0000
1152007.11.16 11:06modify80.102.03942.04700.0000
1162007.11.16 11:06modify80.102.03942.04680.0000
1172007.11.16 11:29modify80.102.03942.04670.0000
1182007.11.16 11:33modify80.102.03942.04650.0000
1192007.11.16 11:33modify80.102.03942.04630.0000
1202007.11.16 11:33modify80.102.03942.04620.0000
1212007.11.16 11:33modify80.102.03942.04610.0000
1222007.11.16 11:33modify80.102.03942.04590.0000
1232007.11.16 11:33modify80.102.03942.04580.0000
1242007.11.16 11:33modify80.102.03942.04560.0000
1252007.11.16 11:33modify80.102.03942.04550.0000
1262007.11.16 11:33modify80.102.03942.04530.0000
1272007.11.16 11:38modify80.102.03942.04520.0000
1282007.11.16 11:39modify80.102.03942.04500.0000
1292007.11.16 11:39modify80.102.03942.04490.0000
1302007.11.16 11:40modify80.102.03942.04480.0000
1312007.11.16 11:40modify80.102.03942.04460.0000
1322007.11.16 11:40modify80.102.03942.04440.0000
1332007.11.16 11:40modify80.102.03942.04420.0000
1342007.11.16 11:40modify80.102.03942.04400.0000
1352007.11.16 11:40modify80.102.03942.04380.0000
1362007.11.16 11:40modify80.102.03942.04350.0000
1372007.11.16 13:39s/l80.102.04352.04350.0000-41.009918.00
1382007.11.16 15:22buy70.102.04902.04100.0000
1392007.11.16 15:22modify70.102.04902.04110.0000
1402007.11.16 15:22modify70.102.04902.04120.0000
1412007.11.16 15:23modify70.102.04902.04130.0000
1422007.11.16 15:23modify70.102.04902.04150.0000
1432007.11.16 15:23modify70.102.04902.04160.0000
1442007.11.16 15:23modify70.102.04902.04170.0000
1452007.11.16 15:23modify70.102.04902.04180.0000
1462007.11.16 15:23modify70.102.04902.04190.0000
1472007.11.16 18:16modify70.102.04902.04200.0000
1482007.11.16 18:16modify70.102.04902.04210.0000
1492007.11.16 18:16modify70.102.04902.04220.0000
1502007.11.16 18:16modify70.102.04902.04230.0000
1512007.11.16 18:17modify70.102.04902.04240.0000
1522007.11.16 18:17modify70.102.04902.04250.0000
1532007.11.16 18:17modify70.102.04902.04260.0000
1542007.11.16 18:17modify70.102.04902.04270.0000
1552007.11.16 18:17modify70.102.04902.04280.0000
1562007.11.16 18:18modify70.102.04902.04290.0000
1572007.11.16 18:18modify70.102.04902.04320.0000
1582007.11.16 18:18modify70.102.04902.04330.0000
1592007.11.16 18:18modify70.102.04902.04340.0000
1602007.11.16 18:18modify70.102.04902.04360.0000
1612007.11.16 18:18modify70.102.04902.04370.0000
1622007.11.16 18:22modify70.102.04902.04380.0000
1632007.11.16 18:24modify70.102.04902.04410.0000
1642007.11.16 18:24modify70.102.04902.04450.0000
1652007.11.16 18:24modify70.102.04902.04470.0000
1662007.11.16 18:24modify70.102.04902.04490.0000
1672007.11.16 20:00close70.102.05052.04490.000015.009933.00
1682007.11.19 09:45buy stop90.102.05422.04620.0000
1692007.11.19 09:45sell stop100.102.04402.05200.0000
1702007.11.19 12:27buy90.102.05422.04620.0000
1712007.11.19 14:29modify90.102.05422.04630.0000
1722007.11.19 14:29modify90.102.05422.04640.0000
1732007.11.19 14:29modify90.102.05422.04650.0000
1742007.11.19 14:29modify90.102.05422.04660.0000
1752007.11.19 14:29modify90.102.05422.04680.0000
1762007.11.19 18:45expiration100.102.04402.05200.0000
1772007.11.19 19:13s/l90.102.04682.04680.0000-74.009859.00
1782007.11.20 09:45buy stop110.102.06642.05840.0000
1792007.11.20 09:45sell stop120.102.05102.05900.0000
1802007.11.20 15:07buy110.102.06642.05840.0000
1812007.11.20 15:07modify110.102.06642.05860.0000
1822007.11.20 15:10modify110.102.06642.05880.0000
1832007.11.20 15:10modify110.102.06642.05890.0000
1842007.11.20 15:10modify110.102.06642.05900.0000
1852007.11.20 18:45expiration120.102.05102.05900.0000
1862007.11.20 20:00close110.102.06332.05900.0000-31.009828.00
1872007.11.21 09:45buy stop130.102.07022.06220.0000
1882007.11.21 09:45sell stop140.102.05902.06700.0000
1892007.11.21 10:32sell140.102.05902.06700.0000
1902007.11.21 10:32modify140.102.05902.06690.0000
1912007.11.21 10:32modify140.102.05902.06670.0000
1922007.11.21 10:32modify140.102.05902.06650.0000
1932007.11.21 10:41modify140.102.05902.06640.0000
1942007.11.21 10:42modify140.102.05902.06630.0000
1952007.11.21 10:42modify140.102.05902.06610.0000
1962007.11.21 10:42modify140.102.05902.06600.0000
1972007.11.21 10:45modify140.102.05902.06580.0000
1982007.11.21 10:45modify140.102.05902.06560.0000
1992007.11.21 10:45modify140.102.05902.06550.0000
2002007.11.21 10:45modify140.102.05902.06520.0000
2012007.11.21 10:48modify140.102.05902.06510.0000
2022007.11.21 10:48modify140.102.05902.06500.0000
2032007.11.21 10:48modify140.102.05902.06480.0000
2042007.11.21 10:52modify140.102.05902.06470.0000
2052007.11.21 10:52modify140.102.05902.06460.0000
2062007.11.21 10:53modify140.102.05902.06450.0000
2072007.11.21 10:53modify140.102.05902.06440.0000
2082007.11.21 10:53modify140.102.05902.06430.0000
2092007.11.21 10:53modify140.102.05902.06420.0000
2102007.11.21 10:53modify140.102.05902.06410.0000
2112007.11.21 10:54modify140.102.05902.06390.0000
2122007.11.21 10:54modify140.102.05902.06380.0000
2132007.11.21 11:04modify140.102.05902.06360.0000
2142007.11.21 11:04modify140.102.05902.06350.0000
2152007.11.21 11:04modify140.102.05902.06340.0000
2162007.11.21 11:04modify140.102.05902.06320.0000
2172007.11.21 11:04modify140.102.05902.06310.0000
2182007.11.21 11:04modify140.102.05902.06300.0000
2192007.11.21 11:04modify140.102.05902.05900.0000
2202007.11.21 12:47s/l140.102.05902.05900.00000.009828.00
2212007.11.21 18:45expiration130.102.07022.06220.0000
2222007.11.22 09:45buy stop150.102.06742.06150.0000
2232007.11.22 09:45sell stop160.102.06152.06740.0000
2242007.11.22 16:42sell160.102.06152.06740.0000
2252007.11.22 18:45expiration150.102.06742.06150.0000
2262007.11.22 18:55modify160.102.06152.06720.0000
2272007.11.22 18:55modify160.102.06152.06690.0000
2282007.11.22 18:56modify160.102.06152.06670.0000
2292007.11.22 20:00close160.102.06082.06670.00007.009835.00
2302007.11.23 09:45buy stop170.102.07462.06660.0000
2312007.11.23 09:45sell stop180.102.06262.07060.0000
2322007.11.23 10:07sell180.102.06262.07060.0000
2332007.11.23 10:07modify180.102.06262.07050.0000
2342007.11.23 10:07modify180.102.06262.07040.0000
2352007.11.23 10:07modify180.102.06262.07020.0000
2362007.11.23 10:07modify180.102.06262.07010.0000
2372007.11.23 10:07modify180.102.06262.06990.0000
2382007.11.23 10:07modify180.102.06262.06970.0000
2392007.11.23 10:08modify180.102.06262.06950.0000
2402007.11.23 10:08modify180.102.06262.06910.0000
2412007.11.23 10:08modify180.102.06262.06880.0000
2422007.11.23 10:08modify180.102.06262.06870.0000
2432007.11.23 10:30modify180.102.06262.06860.0000
2442007.11.23 10:30modify180.102.06262.06840.0000
2452007.11.23 10:30modify180.102.06262.06820.0000
2462007.11.23 10:30modify180.102.06262.06790.0000
2472007.11.23 10:30modify180.102.06262.06770.0000
2482007.11.23 10:31modify180.102.06262.06750.0000
2492007.11.23 10:31modify180.102.06262.06740.0000
2502007.11.23 10:31modify180.102.06262.06720.0000
2512007.11.23 10:31modify180.102.06262.06700.0000
2522007.11.23 10:31modify180.102.06262.06670.0000
2532007.11.23 10:31modify180.102.06262.06630.0000
2542007.11.23 10:31modify180.102.06262.06260.0000
2552007.11.23 10:42s/l180.102.06262.06260.00000.009835.00
2562007.11.23 18:45expiration170.102.07462.06660.0000
2572007.11.26 09:45buy stop190.102.06942.06280.0000
2582007.11.26 09:45sell stop200.102.06282.06940.0000
2592007.11.26 10:09buy190.102.06942.06280.0000
2602007.11.26 10:19modify190.102.06942.06290.0000
2612007.11.26 10:19modify190.102.06942.06300.0000
2622007.11.26 10:19modify190.102.06942.06310.0000
2632007.11.26 10:19modify190.102.06942.06320.0000
2642007.11.26 10:19modify190.102.06942.06330.0000
2652007.11.26 10:53modify190.102.06942.06340.0000
2662007.11.26 12:26modify190.102.06942.06350.0000
2672007.11.26 12:26modify190.102.06942.06370.0000
2682007.11.26 12:26modify190.102.06942.06390.0000
2692007.11.26 12:27modify190.102.06942.06400.0000
2702007.11.26 18:45expiration200.102.06282.06940.0000
2712007.11.26 20:00close190.102.06982.06400.00004.009839.00
2722007.11.27 09:45buy stop210.102.07412.06660.0000
2732007.11.27 09:45sell stop220.102.06662.07410.0000
2742007.11.27 17:09sell220.102.06662.07410.0000
2752007.11.27 17:13modify220.102.06662.07400.0000
2762007.11.27 17:14modify220.102.06662.07390.0000
2772007.11.27 17:14modify220.102.06662.07380.0000
2782007.11.27 17:14modify220.102.06662.07370.0000
2792007.11.27 17:14modify220.102.06662.07360.0000
2802007.11.27 17:14modify220.102.06662.07350.0000
2812007.11.27 17:15modify220.102.06662.07340.0000
2822007.11.27 17:19modify220.102.06662.07320.0000
2832007.11.27 17:19modify220.102.06662.07310.0000
2842007.11.27 17:19modify220.102.06662.07280.0000
2852007.11.27 17:20modify220.102.06662.07260.0000
2862007.11.27 17:20modify220.102.06662.07250.0000
2872007.11.27 17:20modify220.102.06662.07220.0000
2882007.11.27 18:45expiration210.102.07412.06660.0000
2892007.11.27 20:00close220.102.06782.07220.0000-12.009827.00
2902007.11.28 09:45buy stop230.102.06852.06050.0000
2912007.11.28 09:45sell stop240.102.05862.06660.0000
2922007.11.28 10:20sell240.102.05862.06660.0000
2932007.11.28 10:22modify240.102.05862.06640.0000
2942007.11.28 14:23s/l240.102.06642.06640.0000-78.009749.00
2952007.11.28 15:01buy230.102.06852.06050.0000
2962007.11.28 15:01modify230.102.06852.06060.0000
2972007.11.28 15:01modify230.102.06852.06070.0000
2982007.11.28 15:01modify230.102.06852.06080.0000
2992007.11.28 15:01modify230.102.06852.06090.0000
3002007.11.28 15:01modify230.102.06852.06100.0000
3012007.11.28 15:01modify230.102.06852.06110.0000
3022007.11.28 15:01modify230.102.06852.06120.0000
3032007.11.28 15:02modify230.102.06852.06130.0000
3042007.11.28 15:02modify230.102.06852.06140.0000
3052007.11.28 15:02modify230.102.06852.06150.0000
3062007.11.28 15:03modify230.102.06852.06160.0000
3072007.11.28 15:07modify230.102.06852.06170.0000
3082007.11.28 15:07modify230.102.06852.06190.0000
3092007.11.28 15:07modify230.102.06852.06200.0000
3102007.11.28 15:07modify230.102.06852.06210.0000
3112007.11.28 15:15modify230.102.06852.06220.0000
3122007.11.28 15:15modify230.102.06852.06230.0000
3132007.11.28 15:16modify230.102.06852.06240.0000
3142007.11.28 15:16modify230.102.06852.06250.0000
3152007.11.28 15:16modify230.102.06852.06260.0000
3162007.11.28 15:16modify230.102.06852.06270.0000
3172007.11.28 15:16modify230.102.06852.06280.0000
3182007.11.28 15:16modify230.102.06852.06290.0000
3192007.11.28 15:17modify230.102.06852.06310.0000
3202007.11.28 15:17modify230.102.06852.06320.0000
3212007.11.28 15:21modify230.102.06852.06330.0000
3222007.11.28 15:22modify230.102.06852.06340.0000
3232007.11.28 15:23modify230.102.06852.06350.0000
3242007.11.28 15:24modify230.102.06852.06360.0000
3252007.11.28 16:54modify230.102.06852.06370.0000
3262007.11.28 16:54modify230.102.06852.06390.0000
3272007.11.28 16:54modify230.102.06852.06400.0000
3282007.11.28 16:54modify230.102.06852.06410.0000
3292007.11.28 16:54modify230.102.06852.06420.0000
3302007.11.28 16:54modify230.102.06852.06430.0000
3312007.11.28 20:00close230.102.07242.06430.000039.009788.00
3322007.11.29 09:45buy stop250.102.07472.06670.0000
3332007.11.29 09:45sell stop260.102.06272.07070.0000
3342007.11.29 11:29sell260.102.06272.07070.0000
3352007.11.29 11:31modify260.102.06272.07060.0000
3362007.11.29 11:31modify260.102.06272.07050.0000
3372007.11.29 11:31modify260.102.06272.07020.0000
3382007.11.29 11:35modify260.102.06272.07010.0000
3392007.11.29 11:37modify260.102.06272.06970.0000
3402007.11.29 11:40modify260.102.06272.06940.0000
3412007.11.29 11:44modify260.102.06272.06930.0000
3422007.11.29 11:44modify260.102.06272.06910.0000
3432007.11.29 11:44modify260.102.06272.06900.0000
3442007.11.29 11:45modify260.102.06272.06890.0000
3452007.11.29 11:45modify260.102.06272.06870.0000
3462007.11.29 11:49modify260.102.06272.06860.0000
3472007.11.29 11:49modify260.102.06272.06850.0000
3482007.11.29 11:49modify260.102.06272.06830.0000
3492007.11.29 11:49modify260.102.06272.06810.0000
3502007.11.29 12:14modify260.102.06272.06800.0000
3512007.11.29 12:14modify260.102.06272.06770.0000
3522007.11.29 18:45expiration250.102.07472.06670.0000
3532007.11.29 20:00close260.102.06322.06770.0000-5.009783.00
3542007.11.30 09:45buy stop270.102.06872.06070.0000
3552007.11.30 09:45sell stop280.102.06022.06820.0000
3562007.11.30 10:07buy270.102.06872.06070.0000
3572007.11.30 11:22modify270.102.06872.06080.0000
3582007.11.30 11:22modify270.102.06872.06090.0000
3592007.11.30 11:23modify270.102.06872.06150.0000
3602007.11.30 11:23modify270.102.06872.06160.0000
3612007.11.30 11:23modify270.102.06872.06170.0000
3622007.11.30 11:23modify270.102.06872.06180.0000
3632007.11.30 11:23modify270.102.06872.06190.0000
3642007.11.30 16:06s/l270.102.06192.06190.0000-68.009715.00
3652007.11.30 16:09sell280.102.06022.06820.0000
3662007.11.30 16:10modify280.102.06022.06790.0000
3672007.11.30 16:10modify280.102.06022.06760.0000
3682007.11.30 16:10modify280.102.06022.06740.0000
3692007.11.30 16:10modify280.102.06022.06730.0000
3702007.11.30 16:10modify280.102.06022.06690.0000
3712007.11.30 16:10modify280.102.06022.06660.0000
3722007.11.30 16:11modify280.102.06022.06650.0000
3732007.11.30 16:11modify280.102.06022.06640.0000
3742007.11.30 16:11modify280.102.06022.06630.0000
3752007.11.30 16:11modify280.102.06022.06620.0000
3762007.11.30 16:11modify280.102.06022.06600.0000
3772007.11.30 16:15modify280.102.06022.06590.0000
3782007.11.30 16:15modify280.102.06022.06570.0000
3792007.11.30 16:15modify280.102.06022.06560.0000
3802007.11.30 16:15modify280.102.06022.06540.0000
3812007.11.30 16:19modify280.102.06022.06530.0000
3822007.11.30 16:19modify280.102.06022.06500.0000
3832007.11.30 16:19modify280.102.06022.06480.0000
3842007.11.30 16:19modify280.102.06022.06460.0000
3852007.11.30 16:20modify280.102.06022.06450.0000
3862007.11.30 16:20modify280.102.06022.06440.0000
3872007.11.30 16:20modify280.102.06022.06430.0000
3882007.11.30 16:20modify280.102.06022.06410.0000
3892007.11.30 16:20modify280.102.06022.06020.0000
3902007.11.30 20:00close280.102.05742.06020.000028.009743.00
3912007.12.03 09:45buy stop290.102.06442.05640.0000
3922007.12.03 09:45sell stop300.102.05572.06370.0000
3932007.12.03 09:56sell300.102.05572.06370.0000
3942007.12.03 09:56modify300.102.05572.06350.0000
3952007.12.03 09:56modify300.102.05572.06340.0000
3962007.12.03 09:58modify300.102.05572.06330.0000
3972007.12.03 09:58modify300.102.05572.06310.0000
3982007.12.03 09:58modify300.102.05572.06290.0000
3992007.12.03 09:58modify300.102.05572.06270.0000
4002007.12.03 09:58modify300.102.05572.06250.0000
4012007.12.03 09:58modify300.102.05572.06230.0000
4022007.12.03 10:01modify300.102.05572.06220.0000
4032007.12.03 10:03modify300.102.05572.06190.0000
4042007.12.03 10:03modify300.102.05572.06180.0000
4052007.12.03 10:06modify300.102.05572.06170.0000
4062007.12.03 10:06modify300.102.05572.06160.0000
4072007.12.03 10:06modify300.102.05572.06140.0000
4082007.12.03 10:06modify300.102.05572.06120.0000
4092007.12.03 10:06modify300.102.05572.06090.0000
4102007.12.03 10:07modify300.102.05572.06080.0000
4112007.12.03 10:07modify300.102.05572.06070.0000
4122007.12.03 10:07modify300.102.05572.06060.0000
4132007.12.03 11:00s/l300.102.06062.06060.0000-49.009694.00
4142007.12.03 11:48buy290.102.06442.05640.0000
4152007.12.03 11:49modify290.102.06442.05670.0000
4162007.12.03 11:51modify290.102.06442.05680.0000
4172007.12.03 11:56modify290.102.06442.05690.0000
4182007.12.03 11:56modify290.102.06442.05710.0000
4192007.12.03 15:33modify290.102.06442.05720.0000
4202007.12.03 15:33modify290.102.06442.05730.0000
4212007.12.03 15:33modify290.102.06442.05740.0000
4222007.12.03 15:33modify290.102.06442.05750.0000
4232007.12.03 15:33modify290.102.06442.05760.0000
4242007.12.03 15:34modify290.102.06442.05790.0000
4252007.12.03 15:34modify290.102.06442.05800.0000
4262007.12.03 15:34modify290.102.06442.05810.0000
4272007.12.03 15:34modify290.102.06442.05820.0000
4282007.12.03 15:34modify290.102.06442.05830.0000
4292007.12.03 15:34modify290.102.06442.05840.0000
4302007.12.03 15:35modify290.102.06442.05850.0000
4312007.12.03 15:35modify290.102.06442.05860.0000
4322007.12.03 16:55modify290.102.06442.05880.0000
4332007.12.03 16:55modify290.102.06442.05900.0000
4342007.12.03 16:55modify290.102.06442.05910.0000
4352007.12.03 16:55modify290.102.06442.05920.0000
4362007.12.03 16:55modify290.102.06442.05930.0000
4372007.12.03 16:56modify290.102.06442.05940.0000
4382007.12.03 16:56modify290.102.06442.05950.0000
4392007.12.03 16:56modify290.102.06442.05960.0000
4402007.12.03 16:57modify290.102.06442.05970.0000
4412007.12.03 20:00close290.102.06512.05970.00007.009701.00
4422007.12.04 09:45buy stop310.102.06822.06130.0000
4432007.12.04 09:45sell stop320.102.06132.06820.0000
4442007.12.04 10:24sell320.102.06132.06820.0000
4452007.12.04 10:42modify320.102.06132.06810.0000
4462007.12.04 10:42modify320.102.06132.06790.0000
4472007.12.04 11:08modify320.102.06132.06770.0000
4482007.12.04 11:12modify320.102.06132.06750.0000
4492007.12.04 11:12modify320.102.06132.06740.0000
4502007.12.04 11:24modify320.102.06132.06730.0000
4512007.12.04 15:11modify320.102.06132.06710.0000
4522007.12.04 16:49modify320.102.06132.06700.0000
4532007.12.04 16:50modify320.102.06132.06690.0000
4542007.12.04 16:50modify320.102.06132.06650.0000
4552007.12.04 16:58modify320.102.06132.06640.0000
4562007.12.04 17:37modify320.102.06132.06630.0000
4572007.12.04 17:48modify320.102.06132.06620.0000
4582007.12.04 17:49modify320.102.06132.06610.0000
4592007.12.04 17:49modify320.102.06132.06580.0000
4602007.12.04 17:53modify320.102.06132.06570.0000
4612007.12.04 17:57modify320.102.06132.06530.0000
4622007.12.04 17:57modify320.102.06132.06130.0000
4632007.12.04 18:45expiration310.102.06822.06130.0000
4642007.12.04 20:00close320.102.05722.06130.000041.009742.00
4652007.12.05 09:45buy stop330.102.05712.04910.0000
4662007.12.05 09:45sell stop340.102.04382.05180.0000
4672007.12.05 09:55sell340.102.04382.05180.0000
4682007.12.05 09:55modify340.102.04382.05170.0000
4692007.12.05 09:55modify340.102.04382.05160.0000
4702007.12.05 09:56modify340.102.04382.05130.0000
4712007.12.05 09:56modify340.102.04382.05120.0000
4722007.12.05 09:56modify340.102.04382.05110.0000
4732007.12.05 09:57modify340.102.04382.05100.0000
4742007.12.05 09:57modify340.102.04382.05090.0000
4752007.12.05 09:57modify340.102.04382.05060.0000
4762007.12.05 09:57modify340.102.04382.05030.0000
4772007.12.05 09:57modify340.102.04382.05000.0000
4782007.12.05 09:58modify340.102.04382.04990.0000
4792007.12.05 09:58modify340.102.04382.04970.0000
4802007.12.05 09:58modify340.102.04382.04950.0000
4812007.12.05 09:58modify340.102.04382.04930.0000
4822007.12.05 09:58modify340.102.04382.04920.0000
4832007.12.05 09:58modify340.102.04382.04910.0000
4842007.12.05 09:58modify340.102.04382.04890.0000
4852007.12.05 10:04modify340.102.04382.04870.0000
4862007.12.05 10:04modify340.102.04382.04850.0000
4872007.12.05 10:04modify340.102.04382.04830.0000
4882007.12.05 10:05modify340.102.04382.04820.0000
4892007.12.05 10:21modify340.102.04382.04800.0000
4902007.12.05 10:21modify340.102.04382.04770.0000
4912007.12.05 10:21modify340.102.04382.04380.0000
4922007.12.05 10:31modify340.102.04382.04360.0000
4932007.12.05 10:31modify340.102.04382.04340.0000
4942007.12.05 14:17modify340.102.04382.04330.0000
4952007.12.05 14:17modify340.102.04382.04320.0000
4962007.12.05 14:17modify340.102.04382.04300.0000
4972007.12.05 14:22modify340.102.04382.04290.0000
4982007.12.05 14:22modify340.102.04382.04270.0000
4992007.12.05 14:22modify340.102.04382.04250.0000
5002007.12.05 14:22modify340.102.04382.04240.0000
5012007.12.05 14:22modify340.102.04382.04220.0000
5022007.12.05 14:22modify340.102.04382.04200.0000
5032007.12.05 14:23modify340.102.04382.04190.0000
5042007.12.05 14:23modify340.102.04382.04180.0000
5052007.12.05 14:23modify340.102.04382.04160.0000
5062007.12.05 14:23modify340.102.04382.04150.0000
5072007.12.05 14:24modify340.102.04382.04140.0000
5082007.12.05 14:24modify340.102.04382.04120.0000
5092007.12.05 14:24modify340.102.04382.04090.0000
5102007.12.05 14:24modify340.102.04382.04070.0000
5112007.12.05 14:36modify340.102.04382.04060.0000
5122007.12.05 14:36modify340.102.04382.04050.0000
5132007.12.05 14:36modify340.102.04382.04030.0000
5142007.12.05 14:36modify340.102.04382.04020.0000
5152007.12.05 14:36modify340.102.04382.04010.0000
5162007.12.05 14:36modify340.102.04382.03990.0000
5172007.12.05 15:15modify340.102.04382.03980.0000
5182007.12.05 15:15modify340.102.04382.03970.0000
5192007.12.05 15:18modify340.102.04382.03960.0000
5202007.12.05 15:18modify340.102.04382.03950.0000
5212007.12.05 15:18modify340.102.04382.03940.0000
5222007.12.05 15:18modify340.102.04382.03930.0000
5232007.12.05 15:19modify340.102.04382.03920.0000
5242007.12.05 15:20modify340.102.04382.03910.0000
5252007.12.05 15:21modify340.102.04382.03870.0000
5262007.12.05 15:24modify340.102.04382.03860.0000
5272007.12.05 15:25modify340.102.04382.03840.0000
5282007.12.05 16:01modify340.102.04382.03830.0000
5292007.12.05 16:01modify340.102.04382.03820.0000
5302007.12.05 16:01modify340.102.04382.03800.0000
5312007.12.05 16:43modify340.102.04382.03790.0000
5322007.12.05 16:43modify340.102.04382.03780.0000
5332007.12.05 16:43modify340.102.04382.03770.0000
5342007.12.05 16:43modify340.102.04382.03760.0000
5352007.12.05 16:45modify340.102.04382.03750.0000
5362007.12.05 16:45modify340.102.04382.03740.0000
5372007.12.05 16:45modify340.102.04382.03730.0000
5382007.12.05 16:45modify340.102.04382.03710.0000
5392007.12.05 16:45modify340.102.04382.03680.0000
5402007.12.05 16:46modify340.102.04382.03670.0000
5412007.12.05 16:54modify340.102.04382.03660.0000
5422007.12.05 16:54modify340.102.04382.03650.0000
5432007.12.05 16:57modify340.102.04382.03640.0000
5442007.12.05 16:59modify340.102.04382.03630.0000
5452007.12.05 16:59modify340.102.04382.03620.0000
5462007.12.05 16:59modify340.102.04382.03600.0000
5472007.12.05 16:59modify340.102.04382.03590.0000
5482007.12.05 16:59modify340.102.04382.03570.0000
5492007.12.05 17:43modify340.102.04382.03550.0000
5502007.12.05 17:43modify340.102.04382.03530.0000
5512007.12.05 17:44modify340.102.04382.03510.0000
5522007.12.05 18:10modify340.102.04382.03490.0000
5532007.12.05 18:11modify340.102.04382.03480.0000
5542007.12.05 18:43modify340.102.04382.03470.0000
5552007.12.05 18:45expiration330.102.05712.04910.0000
5562007.12.05 18:57modify340.102.04382.03450.0000
5572007.12.05 19:00modify340.102.04382.03440.0000
5582007.12.05 20:00close340.102.03002.03440.0000138.009880.00
5592007.12.06 09:45buy stop350.102.02982.02180.0000
5602007.12.06 09:45sell stop360.102.02062.02860.0000
5612007.12.06 11:11buy350.102.02982.02180.0000
5622007.12.06 11:18modify350.102.02982.02190.0000
5632007.12.06 11:18modify350.102.02982.02210.0000
5642007.12.06 11:18modify350.102.02982.02220.0000
5652007.12.06 11:18modify350.102.02982.02240.0000
5662007.12.06 13:00s/l350.102.02242.02240.0000-74.009806.00
5672007.12.06 13:00sell360.102.02062.02860.0000
5682007.12.06 13:00modify360.102.02062.02830.0000
5692007.12.06 13:00modify360.102.02062.02770.0000
5702007.12.06 13:00modify360.102.02062.02720.0000
5712007.12.06 13:00modify360.102.02062.02670.0000
5722007.12.06 13:00modify360.102.02062.02620.0000
5732007.12.06 14:11s/l360.102.02622.02620.0000-56.009750.00
5742007.12.07 09:45buy stop370.102.02742.02100.0000
5752007.12.07 09:45sell stop380.102.02102.02740.0000
5762007.12.07 10:02buy370.102.02742.02100.0000
5772007.12.07 11:05modify370.102.02742.02130.0000
5782007.12.07 11:08modify370.102.02742.02140.0000
5792007.12.07 11:08modify370.102.02742.02150.0000
5802007.12.07 11:08modify370.102.02742.02160.0000
5812007.12.07 11:09modify370.102.02742.02170.0000
5822007.12.07 11:09modify370.102.02742.02200.0000
5832007.12.07 11:21modify370.102.02742.02230.0000
5842007.12.07 11:21modify370.102.02742.02250.0000
5852007.12.07 11:21modify370.102.02742.02280.0000
5862007.12.07 11:21modify370.102.02742.02290.0000
5872007.12.07 11:21modify370.102.02742.02310.0000
5882007.12.07 11:21modify370.102.02742.02330.0000
5892007.12.07 11:21modify370.102.02742.02360.0000
5902007.12.07 11:21modify370.102.02742.02740.0000
5912007.12.07 15:40s/l370.102.02742.02740.00000.009750.00
5922007.12.07 18:45expiration380.102.02102.02740.0000
5932007.12.10 09:45buy stop390.102.03772.03010.0000
5942007.12.10 09:45sell stop400.102.03012.03770.0000
5952007.12.10 09:49buy390.102.03772.03010.0000
5962007.12.10 09:52modify390.102.03772.03040.0000
5972007.12.10 09:53modify390.102.03772.03050.0000
5982007.12.10 09:53modify390.102.03772.03060.0000
5992007.12.10 09:53modify390.102.03772.03070.0000
6002007.12.10 09:53modify390.102.03772.03080.0000
6012007.12.10 09:55modify390.102.03772.03090.0000
6022007.12.10 10:00modify390.102.03772.03100.0000
6032007.12.10 10:15modify390.102.03772.03110.0000
6042007.12.10 10:15modify390.102.03772.03120.0000
6052007.12.10 10:17modify390.102.03772.03140.0000
6062007.12.10 10:18modify390.102.03772.03180.0000
6072007.12.10 10:18modify390.102.03772.03190.0000
6082007.12.10 10:18modify390.102.03772.03200.0000
6092007.12.10 10:18modify390.102.03772.03220.0000
6102007.12.10 10:18modify390.102.03772.03230.0000
6112007.12.10 10:18modify390.102.03772.03240.0000
6122007.12.10 10:18modify390.102.03772.03260.0000
6132007.12.10 10:18modify390.102.03772.03270.0000
6142007.12.10 10:18modify390.102.03772.03280.0000
6152007.12.10 10:18modify390.102.03772.03300.0000
6162007.12.10 10:19modify390.102.03772.03320.0000
6172007.12.10 10:19modify390.102.03772.03330.0000
6182007.12.10 10:21modify390.102.03772.03340.0000
6192007.12.10 10:21modify390.102.03772.03360.0000
6202007.12.10 10:21modify390.102.03772.03370.0000
6212007.12.10 10:21modify390.102.03772.03770.0000
6222007.12.10 14:07modify390.102.03772.03780.0000
6232007.12.10 14:09modify390.102.03772.03790.0000
6242007.12.10 14:09modify390.102.03772.03800.0000
6252007.12.10 14:09modify390.102.03772.03820.0000
6262007.12.10 14:10modify390.102.03772.03830.0000
6272007.12.10 16:20modify390.102.03772.03840.0000
6282007.12.10 16:20modify390.102.03772.03850.0000
6292007.12.10 16:23modify390.102.03772.03860.0000
6302007.12.10 17:05modify390.102.03772.03870.0000
6312007.12.10 17:05modify390.102.03772.03900.0000
6322007.12.10 17:05modify390.102.03772.03910.0000
6332007.12.10 17:05modify390.102.03772.03920.0000
6342007.12.10 17:05modify390.102.03772.03940.0000
6352007.12.10 17:06modify390.102.03772.03950.0000
6362007.12.10 17:19modify390.102.03772.03960.0000
6372007.12.10 17:20modify390.102.03772.04000.0000
6382007.12.10 17:21modify390.102.03772.04020.0000
6392007.12.10 17:21modify390.102.03772.04030.0000
6402007.12.10 17:21modify390.102.03772.04040.0000
6412007.12.10 17:22modify390.102.03772.04060.0000
6422007.12.10 17:22modify390.102.03772.04070.0000
6432007.12.10 18:45expiration400.102.03012.03770.0000
6442007.12.10 20:00close390.102.04502.04070.000073.009823.00
6452007.12.11 09:45buy stop410.102.05282.04540.0000
6462007.12.11 09:45sell stop420.102.04542.05280.0000
6472007.12.11 09:54sell420.102.04542.05280.0000
6482007.12.11 16:40modify420.102.04542.05260.0000
6492007.12.11 16:40modify420.102.04542.05250.0000
6502007.12.11 16:40modify420.102.04542.05230.0000
6512007.12.11 16:41modify420.102.04542.05220.0000
6522007.12.11 16:41modify420.102.04542.05210.0000
6532007.12.11 16:41modify420.102.04542.05200.0000
6542007.12.11 16:41modify420.102.04542.05190.0000
6552007.12.11 16:41modify420.102.04542.05170.0000
6562007.12.11 16:42modify420.102.04542.05130.0000
6572007.12.11 16:42modify420.102.04542.05120.0000
6582007.12.11 16:43modify420.102.04542.05110.0000
6592007.12.11 16:43modify420.102.04542.05100.0000
6602007.12.11 16:43modify420.102.04542.05080.0000
6612007.12.11 16:43modify420.102.04542.05070.0000
6622007.12.11 16:43modify420.102.04542.05060.0000
6632007.12.11 16:43modify420.102.04542.05040.0000
6642007.12.11 16:46modify420.102.04542.05010.0000
6652007.12.11 16:48modify420.102.04542.05000.0000
6662007.12.11 16:48modify420.102.04542.04990.0000
6672007.12.11 16:48modify420.102.04542.04970.0000
6682007.12.11 16:48modify420.102.04542.04960.0000
6692007.12.11 16:49modify420.102.04542.04950.0000
6702007.12.11 16:49modify420.102.04542.04940.0000
6712007.12.11 16:49modify420.102.04542.04540.0000
6722007.12.11 18:45expiration410.102.05282.04540.0000
6732007.12.11 20:00close420.102.04082.04540.000046.009869.00
6742007.12.12 09:45buy stop430.102.04552.03780.0000
6752007.12.12 09:45sell stop440.102.03782.04550.0000
6762007.12.12 11:34buy430.102.04552.03780.0000
6772007.12.12 14:16s/l430.102.03782.03780.0000-77.009792.00
6782007.12.12 14:16sell440.102.03782.04550.0000
6792007.12.12 14:16modify440.102.03782.04530.0000
6802007.12.12 14:16modify440.102.03782.04500.0000
6812007.12.12 14:26s/l440.102.04502.04500.0000-72.009720.00
6822007.12.13 09:45buy stop450.102.04532.03760.0000
6832007.12.13 09:45sell stop460.102.03762.04530.0000
6842007.12.13 12:19buy450.102.04532.03760.0000
6852007.12.13 16:29s/l450.102.03762.03760.0000-77.009643.00
6862007.12.13 16:29sell460.102.03762.04530.0000
6872007.12.13 16:36modify460.102.03762.04510.0000
6882007.12.13 16:36modify460.102.03762.04490.0000
6892007.12.13 16:36modify460.102.03762.04470.0000
6902007.12.13 16:36modify460.102.03762.04460.0000
6912007.12.13 16:36modify460.102.03762.04430.0000
6922007.12.13 16:36modify460.102.03762.04410.0000
6932007.12.13 16:37modify460.102.03762.04390.0000
6942007.12.13 16:37modify460.102.03762.04380.0000
6952007.12.13 16:37modify460.102.03762.04370.0000
6962007.12.13 16:37modify460.102.03762.04360.0000
6972007.12.13 16:37modify460.102.03762.04350.0000
6982007.12.13 16:37modify460.102.03762.04340.0000
6992007.12.13 16:37modify460.102.03762.04320.0000
7002007.12.13 16:37modify460.102.03762.04310.0000
7012007.12.13 16:37modify460.102.03762.04300.0000
7022007.12.13 16:38modify460.102.03762.04250.0000
7032007.12.13 16:38modify460.102.03762.04240.0000
7042007.12.13 16:38modify460.102.03762.04230.0000
7052007.12.13 16:38modify460.102.03762.04220.0000
7062007.12.13 20:01close460.102.03832.04220.0000-7.009636.00
7072007.12.14 09:45buy stop470.102.04522.03720.0000
7082007.12.14 09:45sell stop480.102.03652.04450.0000
7092007.12.14 10:12sell480.102.03652.04450.0000
7102007.12.14 10:12modify480.102.03652.04430.0000
7112007.12.14 10:14modify480.102.03652.04420.0000
7122007.12.14 10:14modify480.102.03652.04410.0000
7132007.12.14 10:15modify480.102.03652.04400.0000
7142007.12.14 10:15modify480.102.03652.04390.0000
7152007.12.14 10:15modify480.102.03652.04380.0000
7162007.12.14 10:15modify480.102.03652.04370.0000
7172007.12.14 10:15modify480.102.03652.04360.0000
7182007.12.14 10:15modify480.102.03652.04350.0000
7192007.12.14 10:21modify480.102.03652.04340.0000
7202007.12.14 10:21modify480.102.03652.04330.0000
7212007.12.14 10:21modify480.102.03652.04300.0000
7222007.12.14 10:32modify480.102.03652.04290.0000
7232007.12.14 10:32modify480.102.03652.04260.0000
7242007.12.14 10:38modify480.102.03652.04250.0000
7252007.12.14 10:38modify480.102.03652.04240.0000
7262007.12.14 10:38modify480.102.03652.04220.0000
7272007.12.14 10:38modify480.102.03652.04200.0000
7282007.12.14 10:38modify480.102.03652.04180.0000
7292007.12.14 10:48modify480.102.03652.04170.0000
7302007.12.14 10:55modify480.102.03652.04160.0000
7312007.12.14 10:55modify480.102.03652.04130.0000
7322007.12.14 10:55modify480.102.03652.04120.0000
7332007.12.14 10:55modify480.102.03652.04080.0000
7342007.12.14 10:56modify480.102.03652.04070.0000
7352007.12.14 10:56modify480.102.03652.04060.0000
7362007.12.14 10:56modify480.102.03652.04050.0000
7372007.12.14 10:56modify480.102.03652.03650.0000
7382007.12.14 12:16modify480.102.03652.03640.0000
7392007.12.14 12:16modify480.102.03652.03620.0000
7402007.12.14 12:16modify480.102.03652.03590.0000
7412007.12.14 12:16modify480.102.03652.03570.0000
7422007.12.14 12:17modify480.102.03652.03560.0000
7432007.12.14 12:22modify480.102.03652.03520.0000
7442007.12.14 12:22modify480.102.03652.03510.0000
7452007.12.14 12:22modify480.102.03652.03490.0000
7462007.12.14 12:22modify480.102.03652.03480.0000
7472007.12.14 12:24modify480.102.03652.03460.0000
7482007.12.14 12:24modify480.102.03652.03450.0000
7492007.12.14 12:24modify480.102.03652.03440.0000
7502007.12.14 12:24modify480.102.03652.03420.0000
7512007.12.14 12:24modify480.102.03652.03410.0000
7522007.12.14 12:24modify480.102.03652.03400.0000
7532007.12.14 12:24modify480.102.03652.03390.0000
7542007.12.14 12:24modify480.102.03652.03370.0000
7552007.12.14 12:24modify480.102.03652.03350.0000
7562007.12.14 12:24modify480.102.03652.03340.0000
7572007.12.14 12:24modify480.102.03652.03320.0000
7582007.12.14 12:25modify480.102.03652.03310.0000
7592007.12.14 12:25modify480.102.03652.03290.0000
7602007.12.14 12:25modify480.102.03652.03280.0000
7612007.12.14 12:27modify480.102.03652.03260.0000
7622007.12.14 12:27modify480.102.03652.03250.0000
7632007.12.14 12:27modify480.102.03652.03230.0000
7642007.12.14 12:28modify480.102.03652.03220.0000
7652007.12.14 12:28modify480.102.03652.03210.0000
7662007.12.14 12:28modify480.102.03652.03200.0000
7672007.12.14 12:35modify480.102.03652.03190.0000
7682007.12.14 14:32modify480.102.03652.03180.0000
7692007.12.14 14:32modify480.102.03652.03160.0000
7702007.12.14 14:32modify480.102.03652.03140.0000
7712007.12.14 14:32modify480.102.03652.03110.0000
7722007.12.14 14:32modify480.102.03652.03090.0000
7732007.12.14 14:32modify480.102.03652.03070.0000
7742007.12.14 14:33modify480.102.03652.03050.0000
7752007.12.14 14:33modify480.102.03652.03030.0000
7762007.12.14 14:33modify480.102.03652.03010.0000
7772007.12.14 14:33modify480.102.03652.02990.0000
7782007.12.14 14:33modify480.102.03652.02980.0000
7792007.12.14 16:04modify480.102.03652.02970.0000
7802007.12.14 16:04modify480.102.03652.02960.0000
7812007.12.14 16:04modify480.102.03652.02950.0000
7822007.12.14 16:04modify480.102.03652.02930.0000
7832007.12.14 16:05modify480.102.03652.02920.0000
7842007.12.14 16:06modify480.102.03652.02910.0000
7852007.12.14 16:06modify480.102.03652.02900.0000
7862007.12.14 16:06modify480.102.03652.02890.0000
7872007.12.14 16:06modify480.102.03652.02880.0000
7882007.12.14 16:06modify480.102.03652.02870.0000
7892007.12.14 16:06modify480.102.03652.02850.0000
7902007.12.14 16:06modify480.102.03652.02840.0000
7912007.12.14 16:18modify480.102.03652.02820.0000
7922007.12.14 16:18modify480.102.03652.02790.0000
7932007.12.14 16:18modify480.102.03652.02780.0000
7942007.12.14 16:58modify480.102.03652.02770.0000
7952007.12.14 16:58modify480.102.03652.02760.0000
7962007.12.14 16:58modify480.102.03652.02750.0000
7972007.12.14 16:59modify480.102.03652.02740.0000
7982007.12.14 17:47modify480.102.03652.02720.0000
7992007.12.14 17:47modify480.102.03652.02710.0000
8002007.12.14 17:47modify480.102.03652.02690.0000
8012007.12.14 17:47modify480.102.03652.02680.0000
8022007.12.14 18:45expiration470.102.04522.03720.0000
8032007.12.14 19:40modify480.102.03652.02670.0000
8042007.12.14 19:40modify480.102.03652.02660.0000
8052007.12.14 19:40modify480.102.03652.02640.0000
8062007.12.14 19:41modify480.102.03652.02620.0000
8072007.12.14 19:41modify480.102.03652.02580.0000
8082007.12.14 19:41modify480.102.03652.02570.0000
8092007.12.14 19:41modify480.102.03652.02540.0000
8102007.12.14 19:41modify480.102.03652.02530.0000
8112007.12.14 19:41modify480.102.03652.02500.0000
8122007.12.14 19:52modify480.102.03652.02490.0000
8132007.12.14 19:53modify480.102.03652.02480.0000
8142007.12.14 19:53modify480.102.03652.02460.0000
8152007.12.14 19:53modify480.102.03652.02440.0000
8162007.12.14 20:00close480.102.01632.02440.0000202.009838.00
8172007.12.17 09:45buy stop490.102.02122.01320.0000
8182007.12.17 09:45sell stop500.102.01042.01840.0000
8192007.12.17 11:29sell500.102.01042.01840.0000
8202007.12.17 11:29modify500.102.01042.01830.0000
8212007.12.17 13:00s/l500.102.01832.01830.0000-79.009759.00
8222007.12.17 18:45expiration490.102.02122.01320.0000
8232007.12.18 09:45buy stop510.102.02342.01550.0000
8242007.12.18 09:45sell stop520.102.01552.02340.0000
8252007.12.18 10:30sell520.102.01552.02340.0000
8262007.12.18 10:30modify520.102.01552.02330.0000
8272007.12.18 10:30modify520.102.01552.02310.0000
8282007.12.18 10:38modify520.102.01552.02300.0000
8292007.12.18 10:38modify520.102.01552.02280.0000
8302007.12.18 10:38modify520.102.01552.02270.0000
8312007.12.18 10:38modify520.102.01552.02260.0000
8322007.12.18 10:38modify520.102.01552.02240.0000
8332007.12.18 10:38modify520.102.01552.02230.0000
8342007.12.18 10:38modify520.102.01552.02200.0000
8352007.12.18 10:38modify520.102.01552.02180.0000
8362007.12.18 10:39modify520.102.01552.02170.0000
8372007.12.18 10:39modify520.102.01552.02150.0000
8382007.12.18 10:41modify520.102.01552.02140.0000
8392007.12.18 10:41modify520.102.01552.02130.0000
8402007.12.18 10:41modify520.102.01552.02120.0000
8412007.12.18 10:41modify520.102.01552.02110.0000
8422007.12.18 10:41modify520.102.01552.02100.0000
8432007.12.18 11:01modify520.102.01552.02090.0000
8442007.12.18 11:01modify520.102.01552.02080.0000
8452007.12.18 11:01modify520.102.01552.02070.0000
8462007.12.18 11:03modify520.102.01552.02050.0000
8472007.12.18 11:03modify520.102.01552.02030.0000
8482007.12.18 11:03modify520.102.01552.01990.0000
8492007.12.18 11:32modify520.102.01552.01970.0000
8502007.12.18 11:32modify520.102.01552.01950.0000
8512007.12.18 11:32modify520.102.01552.01550.0000
8522007.12.18 12:04s/l520.102.01552.01550.00000.009759.00
8532007.12.18 18:45expiration510.102.02342.01550.0000
8542007.12.19 09:45buy stop530.102.01482.00820.0000
8552007.12.19 09:45sell stop540.102.00822.01480.0000
8562007.12.19 09:58buy530.102.01482.00820.0000
8572007.12.19 09:59modify530.102.01482.00840.0000
8582007.12.19 09:59modify530.102.01482.00850.0000
8592007.12.19 10:00modify530.102.01482.00860.0000
8602007.12.19 10:21modify530.102.01482.00870.0000
8612007.12.19 10:21modify530.102.01482.00890.0000
8622007.12.19 10:21modify530.102.01482.00900.0000
8632007.12.19 10:21modify530.102.01482.00910.0000
8642007.12.19 10:22modify530.102.01482.00920.0000
8652007.12.19 10:22modify530.102.01482.00930.0000
8662007.12.19 10:22modify530.102.01482.00940.0000
8672007.12.19 10:22modify530.102.01482.00960.0000
8682007.12.19 10:22modify530.102.01482.00980.0000
8692007.12.19 10:22modify530.102.01482.00990.0000
8702007.12.19 10:22modify530.102.01482.01010.0000
8712007.12.19 10:23modify530.102.01482.01020.0000
8722007.12.19 10:23modify530.102.01482.01030.0000
8732007.12.19 10:23modify530.102.01482.01050.0000
8742007.12.19 10:23modify530.102.01482.01070.0000
8752007.12.19 10:23modify530.102.01482.01080.0000
8762007.12.19 10:23modify530.102.01482.01480.0000
8772007.12.19 10:30s/l530.102.01482.01480.00000.009759.00
8782007.12.19 10:45sell540.102.00822.01480.0000
8792007.12.19 11:06modify540.102.00822.01460.0000
8802007.12.19 11:10modify540.102.00822.01450.0000
8812007.12.19 11:11modify540.102.00822.01440.0000
8822007.12.19 11:11modify540.102.00822.01430.0000
8832007.12.19 11:11modify540.102.00822.01420.0000
8842007.12.19 11:11modify540.102.00822.01410.0000
8852007.12.19 11:23modify540.102.00822.01400.0000
8862007.12.19 11:47modify540.102.00822.01390.0000
8872007.12.19 11:49modify540.102.00822.01380.0000
8882007.12.19 11:49modify540.102.00822.01370.0000
8892007.12.19 11:49modify540.102.00822.01340.0000
8902007.12.19 11:52modify540.102.00822.01330.0000
8912007.12.19 12:17modify540.102.00822.01310.0000
8922007.12.19 12:17modify540.102.00822.01280.0000
8932007.12.19 12:17modify540.102.00822.01270.0000
8942007.12.19 12:30modify540.102.00822.01250.0000
8952007.12.19 12:32modify540.102.00822.01240.0000
8962007.12.19 12:32modify540.102.00822.01230.0000
8972007.12.19 12:49modify540.102.00822.01220.0000
8982007.12.19 12:49modify540.102.00822.00820.0000
8992007.12.19 17:06modify540.102.00822.00810.0000
9002007.12.19 17:06modify540.102.00822.00780.0000
9012007.12.19 17:06modify540.102.00822.00750.0000
9022007.12.19 17:06modify540.102.00822.00740.0000
9032007.12.19 17:19modify540.102.00822.00730.0000
9042007.12.19 17:19modify540.102.00822.00720.0000
9052007.12.19 17:19modify540.102.00822.00710.0000
9062007.12.19 17:19modify540.102.00822.00700.0000
9072007.12.19 17:22modify540.102.00822.00690.0000
9082007.12.19 17:22modify540.102.00822.00670.0000
9092007.12.19 17:30modify540.102.00822.00660.0000
9102007.12.19 17:30modify540.102.00822.00640.0000
9112007.12.19 17:30modify540.102.00822.00620.0000
9122007.12.19 17:31modify540.102.00822.00590.0000
9132007.12.19 17:31modify540.102.00822.00580.0000
9142007.12.19 17:31modify540.102.00822.00570.0000
9152007.12.19 17:32modify540.102.00822.00560.0000
9162007.12.19 17:32modify540.102.00822.00530.0000
9172007.12.19 17:32modify540.102.00822.00520.0000
9182007.12.19 17:32modify540.102.00822.00480.0000
9192007.12.19 17:32modify540.102.00822.00450.0000
9202007.12.19 17:33modify540.102.00822.00430.0000
9212007.12.19 17:33modify540.102.00822.00420.0000
9222007.12.19 17:33modify540.102.00822.00400.0000
9232007.12.19 17:34modify540.102.00822.00390.0000
9242007.12.19 17:36modify540.102.00822.00380.0000
9252007.12.19 17:37modify540.102.00822.00370.0000
9262007.12.19 17:37modify540.102.00822.00360.0000
9272007.12.19 17:37modify540.102.00822.00350.0000
9282007.12.19 17:55modify540.102.00822.00340.0000
9292007.12.19 17:55modify540.102.00822.00320.0000
9302007.12.19 17:56modify540.102.00822.00310.0000
9312007.12.19 17:56modify540.102.00822.00300.0000
9322007.12.19 17:57modify540.102.00822.00290.0000
9332007.12.19 17:58modify540.102.00822.00280.0000
9342007.12.19 17:58modify540.102.00822.00270.0000
9352007.12.19 17:58modify540.102.00822.00250.0000
9362007.12.19 17:58modify540.102.00822.00230.0000
9372007.12.19 17:58modify540.102.00822.00220.0000
9382007.12.19 17:58modify540.102.00822.00210.0000
9392007.12.19 17:58modify540.102.00822.00200.0000
9402007.12.19 17:58modify540.102.00822.00190.0000
9412007.12.19 17:58modify540.102.00822.00170.0000
9422007.12.19 17:58modify540.102.00822.00160.0000
9432007.12.19 17:58modify540.102.00822.00140.0000
9442007.12.19 17:59modify540.102.00822.00120.0000
9452007.12.19 18:00modify540.102.00822.00110.0000
9462007.12.19 20:00close540.101.99612.00110.0000121.009880.00
9472007.12.20 09:45buy stop550.101.99631.98830.0000
9482007.12.20 09:45sell stop560.101.98691.99490.0000
9492007.12.20 13:30sell560.101.98691.99490.0000
9502007.12.20 13:30modify560.101.98691.99480.0000
9512007.12.20 13:30modify560.101.98691.99460.0000
9522007.12.20 13:30modify560.101.98691.99450.0000
9532007.12.20 13:30modify560.101.98691.99440.0000
9542007.12.20 15:51modify560.101.98691.99430.0000
9552007.12.20 15:51modify560.101.98691.99420.0000
9562007.12.20 16:01modify560.101.98691.99410.0000
9572007.12.20 16:01modify560.101.98691.99390.0000
9582007.12.20 16:01modify560.101.98691.99380.0000
9592007.12.20 16:02modify560.101.98691.99370.0000
9602007.12.20 16:02modify560.101.98691.99350.0000
9612007.12.20 16:02modify560.101.98691.99340.0000
9622007.12.20 16:03modify560.101.98691.99330.0000
9632007.12.20 16:03modify560.101.98691.99320.0000
9642007.12.20 16:03modify560.101.98691.99310.0000
9652007.12.20 16:03modify560.101.98691.99300.0000
9662007.12.20 16:03modify560.101.98691.99290.0000
9672007.12.20 16:03modify560.101.98691.99280.0000
9682007.12.20 16:03modify560.101.98691.99270.0000
9692007.12.20 16:03modify560.101.98691.99260.0000
9702007.12.20 16:03modify560.101.98691.99250.0000
9712007.12.20 16:03modify560.101.98691.99240.0000
9722007.12.20 16:03modify560.101.98691.99220.0000
9732007.12.20 16:03modify560.101.98691.99210.0000
9742007.12.20 16:03modify560.101.98691.99200.0000
9752007.12.20 16:04modify560.101.98691.99190.0000
9762007.12.20 16:06modify560.101.98691.99180.0000
9772007.12.20 16:06modify560.101.98691.99170.0000
9782007.12.20 16:06modify560.101.98691.99160.0000
9792007.12.20 16:06modify560.101.98691.99150.0000
9802007.12.20 16:10modify560.101.98691.99140.0000
9812007.12.20 16:10modify560.101.98691.99130.0000
9822007.12.20 16:12modify560.101.98691.99120.0000
9832007.12.20 16:13modify560.101.98691.99110.0000
9842007.12.20 16:13modify560.101.98691.99100.0000
9852007.12.20 16:13modify560.101.98691.99090.0000
9862007.12.20 16:13modify560.101.98691.98690.0000
9872007.12.20 18:45expiration550.101.99631.98830.0000
9882007.12.20 20:00close560.101.98301.98690.000039.009919.00
9892007.12.21 09:45buy stop570.101.99031.98340.0000
9902007.12.21 09:45sell stop580.101.98341.99030.0000
9912007.12.21 10:18sell580.101.98341.99030.0000
9922007.12.21 17:03modify580.101.98341.99010.0000
9932007.12.21 18:45expiration570.101.99031.98340.0000
9942007.12.21 18:46modify580.101.98341.99000.0000
9952007.12.21 18:46modify580.101.98341.98990.0000
9962007.12.21 18:46modify580.101.98341.98980.0000
9972007.12.21 18:46modify580.101.98341.98960.0000
9982007.12.21 18:46modify580.101.98341.98950.0000
9992007.12.21 18:46modify580.101.98341.98940.0000
10002007.12.21 18:46modify580.101.98341.98920.0000
10012007.12.21 19:04modify580.101.98341.98910.0000
10022007.12.21 20:00close580.101.98461.98910.0000-12.009907.00
10032007.12.24 09:45buy stop590.101.98451.98010.0000
10042007.12.24 09:45sell stop600.101.98011.98450.0000
10052007.12.24 11:18sell600.101.98011.98450.0000
10062007.12.24 16:15modify600.101.98011.98440.0000
10072007.12.24 16:15modify600.101.98011.98430.0000
10082007.12.24 16:55modify600.101.98011.98420.0000
10092007.12.24 16:55modify600.101.98011.98410.0000
10102007.12.24 16:55modify600.101.98011.98010.0000
10112007.12.24 18:45expiration590.101.98451.98010.0000
10122007.12.26 12:00s/l600.101.98011.98010.0000-1.769905.24
10132007.12.26 12:00sell stop610.101.97521.97880.0000
10142007.12.26 20:00delete610.101.97521.97880.0000
10152007.12.27 09:45buy stop620.101.99081.98370.0000
10162007.12.27 09:45sell stop630.101.98371.99080.0000
10172007.12.27 10:13buy620.101.99081.98370.0000
10182007.12.27 13:23modify620.101.99081.98380.0000
10192007.12.27 13:24modify620.101.99081.98390.0000
10202007.12.27 13:24modify620.101.99081.98410.0000
10212007.12.27 13:24modify620.101.99081.98420.0000
10222007.12.27 14:22modify620.101.99081.98430.0000
10232007.12.27 14:23modify620.101.99081.98450.0000
10242007.12.27 14:23modify620.101.99081.98470.0000
10252007.12.27 14:23modify620.101.99081.98490.0000
10262007.12.27 14:24modify620.101.99081.98530.0000
10272007.12.27 14:30modify620.101.99081.98550.0000
10282007.12.27 14:31modify620.101.99081.98560.0000
10292007.12.27 14:31modify620.101.99081.98570.0000
10302007.12.27 14:32modify620.101.99081.98590.0000
10312007.12.27 14:34modify620.101.99081.98600.0000
10322007.12.27 14:34modify620.101.99081.98620.0000
10332007.12.27 14:34modify620.101.99081.98630.0000
10342007.12.27 14:34modify620.101.99081.98640.0000
10352007.12.27 14:35modify620.101.99081.98650.0000
10362007.12.27 14:35modify620.101.99081.98660.0000
10372007.12.27 14:35modify620.101.99081.98670.0000
10382007.12.27 14:36modify620.101.99081.98680.0000
10392007.12.27 14:36modify620.101.99081.99080.0000
10402007.12.27 16:00s/l620.101.99081.99080.00000.009905.24
10412007.12.27 18:45expiration630.101.98371.99080.0000
10422007.12.28 09:45buy stop640.101.99941.99440.0000
10432007.12.28 09:45sell stop650.101.99441.99940.0000
10442007.12.28 11:21buy640.101.99941.99440.0000
10452007.12.28 14:59s/l640.101.99441.99440.0000-50.009855.24
10462007.12.28 14:59sell650.101.99441.99940.0000
10472007.12.28 15:54modify650.101.99441.99900.0000
10482007.12.28 15:55modify650.101.99441.99890.0000
10492007.12.28 15:55modify650.101.99441.99880.0000
10502007.12.28 15:56modify650.101.99441.99860.0000
10512007.12.28 20:00close650.101.99221.99860.000022.009877.24
10522007.12.31 09:45buy stop660.101.99971.99450.0000
10532007.12.31 09:45sell stop670.101.99451.99970.0000
10542007.12.31 10:53buy660.101.99971.99450.0000
10552007.12.31 11:16modify660.101.99971.99490.0000
10562007.12.31 11:16modify660.101.99971.99520.0000
10572007.12.31 11:16modify660.101.99971.99540.0000
10582007.12.31 11:16modify660.101.99971.99560.0000
10592007.12.31 11:36modify660.101.99971.99570.0000
10602007.12.31 11:36modify660.101.99971.99970.0000
10612007.12.31 14:16modify660.101.99971.99980.0000
10622007.12.31 14:17modify660.101.99972.00010.0000
10632007.12.31 14:20modify660.101.99972.00030.0000
10642007.12.31 14:20modify660.101.99972.00050.0000
10652007.12.31 14:23modify660.101.99972.00070.0000
10662007.12.31 14:24modify660.101.99972.00100.0000
10672007.12.31 14:24modify660.101.99972.00120.0000
10682007.12.31 14:26modify660.101.99972.00140.0000
10692007.12.31 14:30modify660.101.99972.00170.0000
10702007.12.31 14:30modify660.101.99972.00190.0000
10712007.12.31 16:02s/l660.102.00192.00190.000022.009899.24
10722007.12.31 16:48sell670.101.99451.99970.0000
10732007.12.31 16:59modify670.101.99451.99960.0000
10742007.12.31 16:59modify670.101.99451.99950.0000
10752007.12.31 16:59modify670.101.99451.99940.0000
10762007.12.31 16:59modify670.101.99451.99930.0000
10772007.12.31 17:00modify670.101.99451.99920.0000
10782007.12.31 17:00modify670.101.99451.99910.0000
10792007.12.31 17:00modify670.101.99451.99900.0000
10802007.12.31 17:00modify670.101.99451.99890.0000
10812007.12.31 17:00modify670.101.99451.99880.0000
10822007.12.31 17:00modify670.101.99451.99870.0000
10832007.12.31 17:00modify670.101.99451.99860.0000
10842007.12.31 17:01modify670.101.99451.99840.0000
10852007.12.31 17:01modify670.101.99451.99450.0000
10862007.12.31 17:18modify670.101.99451.99430.0000
10872007.12.31 17:18modify670.101.99451.99410.0000
10882007.12.31 17:18modify670.101.99451.99390.0000
10892007.12.31 17:19modify670.101.99451.99370.0000
10902007.12.31 17:19modify670.101.99451.99330.0000
10912007.12.31 17:19modify670.101.99451.99310.0000
10922007.12.31 17:19modify670.101.99451.99270.0000
10932007.12.31 17:20modify670.101.99451.99230.0000
10942007.12.31 17:20modify670.101.99451.99210.0000
10952007.12.31 17:20modify670.101.99451.99180.0000
10962007.12.31 17:21modify670.101.99451.99160.0000
10972007.12.31 17:21modify670.101.99451.99150.0000
10982007.12.31 17:21modify670.101.99451.99130.0000
10992007.12.31 17:21modify670.101.99451.99100.0000
11002007.12.31 17:21modify670.101.99451.99090.0000
11012007.12.31 17:21modify670.101.99451.99060.0000
11022007.12.31 17:21modify670.101.99451.99030.0000
11032008.01.02 13:50modify670.101.99451.99020.0000
11042008.01.02 13:52modify670.101.99451.99010.0000
11052008.01.02 13:52modify670.101.99451.99000.0000
11062008.01.02 13:52modify670.101.99451.98990.0000
11072008.01.02 13:52modify670.101.99451.98970.0000
11082008.01.02 13:52modify670.101.99451.98960.0000
11092008.01.02 13:52modify670.101.99451.98950.0000
11102008.01.02 14:10modify670.101.99451.98940.0000
11112008.01.02 14:10modify670.101.99451.98930.0000
11122008.01.02 14:10modify670.101.99451.98920.0000
11132008.01.02 14:10modify670.101.99451.98910.0000
11142008.01.02 14:10modify670.101.99451.98890.0000
11152008.01.02 14:12modify670.101.99451.98870.0000
11162008.01.02 14:12modify670.101.99451.98850.0000
11172008.01.02 14:15modify670.101.99451.98830.0000
11182008.01.02 14:16modify670.101.99451.98820.0000
11192008.01.02 14:16modify670.101.99451.98810.0000
11202008.01.02 14:17modify670.101.99451.98800.0000
11212008.01.02 14:39modify670.101.99451.98780.0000
11222008.01.02 14:39modify670.101.99451.98750.0000
11232008.01.02 15:01modify670.101.99451.98740.0000
11242008.01.02 15:01modify670.101.99451.98730.0000
11252008.01.02 15:07modify670.101.99451.98710.0000
11262008.01.02 15:28modify670.101.99451.98700.0000
11272008.01.02 15:29modify670.101.99451.98690.0000
11282008.01.02 15:29modify670.101.99451.98680.0000
11292008.01.02 15:29modify670.101.99451.98660.0000
11302008.01.02 15:33modify670.101.99451.98650.0000
11312008.01.02 15:33modify670.101.99451.98640.0000
11322008.01.02 15:38modify670.101.99451.98630.0000
11332008.01.02 15:56modify670.101.99451.98620.0000
11342008.01.02 15:56modify670.101.99451.98610.0000
11352008.01.02 15:56modify670.101.99451.98600.0000
11362008.01.02 15:56modify670.101.99451.98590.0000
11372008.01.02 15:56modify670.101.99451.98570.0000
11382008.01.02 20:00close670.101.98191.98570.0000124.2410023.48
11392008.01.03 09:45buy stop680.101.98431.97630.0000
11402008.01.03 09:45sell stop690.101.97481.98280.0000
11412008.01.03 10:35sell690.101.97481.98280.0000
11422008.01.03 10:40modify690.101.97481.98270.0000
11432008.01.03 10:41modify690.101.97481.98250.0000
11442008.01.03 10:41modify690.101.97481.98230.0000
11452008.01.03 10:41modify690.101.97481.98220.0000
11462008.01.03 10:41modify690.101.97481.98210.0000
11472008.01.03 10:41modify690.101.97481.98190.0000
11482008.01.03 10:41modify690.101.97481.98170.0000
11492008.01.03 10:42modify690.101.97481.98150.0000
11502008.01.03 10:45modify690.101.97481.98120.0000
11512008.01.03 10:45modify690.101.97481.98110.0000
11522008.01.03 10:45modify690.101.97481.98100.0000
11532008.01.03 10:45modify690.101.97481.98090.0000
11542008.01.03 10:46modify690.101.97481.98080.0000
11552008.01.03 10:46modify690.101.97481.98070.0000
11562008.01.03 10:47modify690.101.97481.98060.0000
11572008.01.03 10:47modify690.101.97481.98040.0000
11582008.01.03 10:56modify690.101.97481.98030.0000
11592008.01.03 10:56modify690.101.97481.98020.0000
11602008.01.03 10:56modify690.101.97481.98010.0000
11612008.01.03 10:56modify690.101.97481.98000.0000
11622008.01.03 10:56modify690.101.97481.97980.0000
11632008.01.03 10:57modify690.101.97481.97970.0000
11642008.01.03 10:57modify690.101.97481.97960.0000
11652008.01.03 10:57modify690.101.97481.97940.0000
11662008.01.03 10:57modify690.101.97481.97920.0000
11672008.01.03 14:00s/l690.101.97921.97920.0000-44.009979.48
11682008.01.03 18:45expiration680.101.98431.97630.0000