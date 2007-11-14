Strategy Tester Report
1 oilfxprocable 845 945 sl 80 approved tsl 80
(Build 211)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.13 00:00 - 2008.01.03 23:00 (2007.11.13 - 2008.01.04)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=0.1; RangeDeviation=1; normal="==== Normal Entries ===="; TakeProfit=0; StopLoss=80; Long_EntryOffSet=10; Short_EntryOffSet=10; Disable_Longs=false;
Disable_Shorts=false;
order="==== Order Settings ===="; Max_Longs=1; Max_Shorts=1; Max_Total=2; times="==== Trade Times ===="; TradeOnTime=true;
RangeBeginTime=845; RangeEndTime=945; StartTime=945; StopTime=1800; closing="==== Close Times ===="; CloseOnTime=true;
ClosingDay="ANY"; ClosingTime=1900; autolot="==== Automatic Lots ===="; AutoLotSize=false;
RiskPercentage=2; MaxAllowedLotSize=0; manage="==== Stop Management ===="; GainForBE=40; TrailingStop=80; StartTrail=0; id="==== Identity Settings ===="; ExpertID=89451; TimeSpecific=false;
Disable_Comments=false;
LoopTry=3; x=9; ServerTimeZone=0; DoScreenShots=false;
|Bars in test
|1825
|Ticks modelled
|292548
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-20.52
|Gross profit
|948.24
|Gross loss
|-968.76
|Profit factor
|0.98
|Expected payoff
|-0.46
|Absolute drawdown
|391.00
|Maximal drawdown
|445.00 (4.43%)
|Relative drawdown
|4.43% (445.00)
|Total trades
|45
|Short positions (won %)
|27 (55.56%)
|Long positions (won %)
|18 (55.56%)
|Profit trades (% of total)
|25 (55.56%)
|Loss trades (% of total)
|20 (44.44%)
|Largest
|profit trade
|202.00
|loss trade
|-79.00
|Average
|profit trade
|37.93
|loss trade
|-48.44
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (11.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-233.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|202.00 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-233.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.13 09:45
|buy stop
|1
|0.10
|2.0706
|2.0636
|0.0000
|2
|2007.11.13 09:45
|sell stop
|2
|0.10
|2.0636
|2.0706
|0.0000
|3
|2007.11.13 10:30
|buy
|1
|0.10
|2.0706
|2.0636
|0.0000
|4
|2007.11.13 13:17
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0637
|0.0000
|5
|2007.11.13 13:18
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0638
|0.0000
|6
|2007.11.13 13:18
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0639
|0.0000
|7
|2007.11.13 13:18
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0641
|0.0000
|8
|2007.11.13 13:29
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0642
|0.0000
|9
|2007.11.13 13:30
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0644
|0.0000
|10
|2007.11.13 13:31
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0645
|0.0000
|11
|2007.11.13 13:51
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0646
|0.0000
|12
|2007.11.13 14:02
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0648
|0.0000
|13
|2007.11.13 14:02
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0649
|0.0000
|14
|2007.11.13 14:02
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0651
|0.0000
|15
|2007.11.13 14:03
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0652
|0.0000
|16
|2007.11.13 14:03
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0653
|0.0000
|17
|2007.11.13 14:03
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0654
|0.0000
|18
|2007.11.13 14:03
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0655
|0.0000
|19
|2007.11.13 14:03
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0656
|0.0000
|20
|2007.11.13 14:04
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0657
|0.0000
|21
|2007.11.13 14:04
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0659
|0.0000
|22
|2007.11.13 14:05
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0660
|0.0000
|23
|2007.11.13 14:05
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0661
|0.0000
|24
|2007.11.13 16:02
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0662
|0.0000
|25
|2007.11.13 16:02
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0664
|0.0000
|26
|2007.11.13 16:02
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0665
|0.0000
|27
|2007.11.13 16:02
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0666
|0.0000
|28
|2007.11.13 16:02
|modify
|1
|0.10
|2.0706
|2.0706
|0.0000
|29
|2007.11.13 18:45
|expiration
|2
|0.10
|2.0636
|2.0706
|0.0000
|30
|2007.11.13 20:02
|close
|1
|0.10
|2.0708
|2.0706
|0.0000
|2.00
|10002.00
|31
|2007.11.14 09:45
|buy stop
|3
|0.10
|2.0824
|2.0744
|0.0000
|32
|2007.11.14 09:45
|sell stop
|4
|0.10
|2.0731
|2.0811
|0.0000
|33
|2007.11.14 10:50
|buy
|3
|0.10
|2.0824
|2.0744
|0.0000
|34
|2007.11.14 10:50
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0745
|0.0000
|35
|2007.11.14 10:53
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0746
|0.0000
|36
|2007.11.14 10:53
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0747
|0.0000
|37
|2007.11.14 10:56
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0748
|0.0000
|38
|2007.11.14 10:56
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0750
|0.0000
|39
|2007.11.14 10:56
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0751
|0.0000
|40
|2007.11.14 10:57
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0752
|0.0000
|41
|2007.11.14 10:59
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0753
|0.0000
|42
|2007.11.14 10:59
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0754
|0.0000
|43
|2007.11.14 10:59
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0755
|0.0000
|44
|2007.11.14 10:59
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0756
|0.0000
|45
|2007.11.14 10:59
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0757
|0.0000
|46
|2007.11.14 10:59
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0758
|0.0000
|47
|2007.11.14 11:23
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0760
|0.0000
|48
|2007.11.14 11:24
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0761
|0.0000
|49
|2007.11.14 11:24
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0762
|0.0000
|50
|2007.11.14 11:24
|modify
|3
|0.10
|2.0824
|2.0763
|0.0000
|51
|2007.11.14 11:40
|s/l
|3
|0.10
|2.0763
|2.0763
|0.0000
|-61.00
|9941.00
|52
|2007.11.14 11:58
|sell
|4
|0.10
|2.0731
|2.0811
|0.0000
|53
|2007.11.14 11:58
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0809
|0.0000
|54
|2007.11.14 11:58
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0808
|0.0000
|55
|2007.11.14 11:58
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0807
|0.0000
|56
|2007.11.14 11:58
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0806
|0.0000
|57
|2007.11.14 11:58
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0805
|0.0000
|58
|2007.11.14 11:58
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0803
|0.0000
|59
|2007.11.14 11:58
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0802
|0.0000
|60
|2007.11.14 11:58
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0800
|0.0000
|61
|2007.11.14 12:02
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0799
|0.0000
|62
|2007.11.14 12:02
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0798
|0.0000
|63
|2007.11.14 12:02
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0796
|0.0000
|64
|2007.11.14 12:02
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0795
|0.0000
|65
|2007.11.14 12:02
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0794
|0.0000
|66
|2007.11.14 12:02
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0792
|0.0000
|67
|2007.11.14 12:02
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0791
|0.0000
|68
|2007.11.14 12:11
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0788
|0.0000
|69
|2007.11.14 12:11
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0784
|0.0000
|70
|2007.11.14 12:11
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0781
|0.0000
|71
|2007.11.14 12:11
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0777
|0.0000
|72
|2007.11.14 12:11
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0776
|0.0000
|73
|2007.11.14 12:11
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0772
|0.0000
|74
|2007.11.14 12:11
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0769
|0.0000
|75
|2007.11.14 12:11
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0731
|0.0000
|76
|2007.11.14 12:46
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0729
|0.0000
|77
|2007.11.14 12:46
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0727
|0.0000
|78
|2007.11.14 12:51
|modify
|4
|0.10
|2.0731
|2.0726
|0.0000
|79
|2007.11.14 15:03
|s/l
|4
|0.10
|2.0726
|2.0726
|0.0000
|5.00
|9946.00
|80
|2007.11.15 09:45
|buy stop
|5
|0.10
|2.0611
|2.0531
|0.0000
|81
|2007.11.15 09:45
|sell stop
|6
|0.10
|2.0515
|2.0595
|0.0000
|82
|2007.11.15 10:30
|sell
|6
|0.10
|2.0515
|2.0595
|0.0000
|83
|2007.11.15 10:30
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0593
|0.0000
|84
|2007.11.15 10:30
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0592
|0.0000
|85
|2007.11.15 10:30
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0590
|0.0000
|86
|2007.11.15 10:30
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0588
|0.0000
|87
|2007.11.15 10:30
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0585
|0.0000
|88
|2007.11.15 10:30
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0583
|0.0000
|89
|2007.11.15 10:30
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0579
|0.0000
|90
|2007.11.15 10:30
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0576
|0.0000
|91
|2007.11.15 10:30
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0572
|0.0000
|92
|2007.11.15 10:30
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0569
|0.0000
|93
|2007.11.15 10:31
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0567
|0.0000
|94
|2007.11.15 10:31
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0566
|0.0000
|95
|2007.11.15 10:31
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0565
|0.0000
|96
|2007.11.15 10:32
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0564
|0.0000
|97
|2007.11.15 10:32
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0558
|0.0000
|98
|2007.11.15 10:32
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0553
|0.0000
|99
|2007.11.15 10:32
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0515
|0.0000
|100
|2007.11.15 11:04
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0513
|0.0000
|101
|2007.11.15 11:04
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0512
|0.0000
|102
|2007.11.15 11:04
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0510
|0.0000
|103
|2007.11.15 11:04
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0508
|0.0000
|104
|2007.11.15 11:29
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0507
|0.0000
|105
|2007.11.15 11:29
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0505
|0.0000
|106
|2007.11.15 11:29
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0504
|0.0000
|107
|2007.11.15 11:29
|modify
|6
|0.10
|2.0515
|2.0502
|0.0000
|108
|2007.11.15 14:28
|s/l
|6
|0.10
|2.0502
|2.0502
|0.0000
|13.00
|9959.00
|109
|2007.11.15 18:45
|expiration
|5
|0.10
|2.0611
|2.0531
|0.0000
|110
|2007.11.16 09:45
|buy stop
|7
|0.10
|2.0490
|2.0410
|0.0000
|111
|2007.11.16 09:45
|sell stop
|8
|0.10
|2.0394
|2.0474
|0.0000
|112
|2007.11.16 11:06
|sell
|8
|0.10
|2.0394
|2.0474
|0.0000
|113
|2007.11.16 11:06
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0473
|0.0000
|114
|2007.11.16 11:06
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0471
|0.0000
|115
|2007.11.16 11:06
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0470
|0.0000
|116
|2007.11.16 11:06
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0468
|0.0000
|117
|2007.11.16 11:29
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0467
|0.0000
|118
|2007.11.16 11:33
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0465
|0.0000
|119
|2007.11.16 11:33
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0463
|0.0000
|120
|2007.11.16 11:33
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0462
|0.0000
|121
|2007.11.16 11:33
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0461
|0.0000
|122
|2007.11.16 11:33
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0459
|0.0000
|123
|2007.11.16 11:33
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0458
|0.0000
|124
|2007.11.16 11:33
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0456
|0.0000
|125
|2007.11.16 11:33
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0455
|0.0000
|126
|2007.11.16 11:33
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0453
|0.0000
|127
|2007.11.16 11:38
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0452
|0.0000
|128
|2007.11.16 11:39
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0450
|0.0000
|129
|2007.11.16 11:39
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0449
|0.0000
|130
|2007.11.16 11:40
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0448
|0.0000
|131
|2007.11.16 11:40
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0446
|0.0000
|132
|2007.11.16 11:40
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0444
|0.0000
|133
|2007.11.16 11:40
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0442
|0.0000
|134
|2007.11.16 11:40
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0440
|0.0000
|135
|2007.11.16 11:40
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0438
|0.0000
|136
|2007.11.16 11:40
|modify
|8
|0.10
|2.0394
|2.0435
|0.0000
|137
|2007.11.16 13:39
|s/l
|8
|0.10
|2.0435
|2.0435
|0.0000
|-41.00
|9918.00
|138
|2007.11.16 15:22
|buy
|7
|0.10
|2.0490
|2.0410
|0.0000
|139
|2007.11.16 15:22
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0411
|0.0000
|140
|2007.11.16 15:22
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0412
|0.0000
|141
|2007.11.16 15:23
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0413
|0.0000
|142
|2007.11.16 15:23
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0415
|0.0000
|143
|2007.11.16 15:23
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0416
|0.0000
|144
|2007.11.16 15:23
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0417
|0.0000
|145
|2007.11.16 15:23
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0418
|0.0000
|146
|2007.11.16 15:23
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0419
|0.0000
|147
|2007.11.16 18:16
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0420
|0.0000
|148
|2007.11.16 18:16
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0421
|0.0000
|149
|2007.11.16 18:16
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0422
|0.0000
|150
|2007.11.16 18:16
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0423
|0.0000
|151
|2007.11.16 18:17
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0424
|0.0000
|152
|2007.11.16 18:17
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0425
|0.0000
|153
|2007.11.16 18:17
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0426
|0.0000
|154
|2007.11.16 18:17
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0427
|0.0000
|155
|2007.11.16 18:17
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0428
|0.0000
|156
|2007.11.16 18:18
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0429
|0.0000
|157
|2007.11.16 18:18
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0432
|0.0000
|158
|2007.11.16 18:18
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0433
|0.0000
|159
|2007.11.16 18:18
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0434
|0.0000
|160
|2007.11.16 18:18
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0436
|0.0000
|161
|2007.11.16 18:18
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0437
|0.0000
|162
|2007.11.16 18:22
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0438
|0.0000
|163
|2007.11.16 18:24
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0441
|0.0000
|164
|2007.11.16 18:24
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0445
|0.0000
|165
|2007.11.16 18:24
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0447
|0.0000
|166
|2007.11.16 18:24
|modify
|7
|0.10
|2.0490
|2.0449
|0.0000
|167
|2007.11.16 20:00
|close
|7
|0.10
|2.0505
|2.0449
|0.0000
|15.00
|9933.00
|168
|2007.11.19 09:45
|buy stop
|9
|0.10
|2.0542
|2.0462
|0.0000
|169
|2007.11.19 09:45
|sell stop
|10
|0.10
|2.0440
|2.0520
|0.0000
|170
|2007.11.19 12:27
|buy
|9
|0.10
|2.0542
|2.0462
|0.0000
|171
|2007.11.19 14:29
|modify
|9
|0.10
|2.0542
|2.0463
|0.0000
|172
|2007.11.19 14:29
|modify
|9
|0.10
|2.0542
|2.0464
|0.0000
|173
|2007.11.19 14:29
|modify
|9
|0.10
|2.0542
|2.0465
|0.0000
|174
|2007.11.19 14:29
|modify
|9
|0.10
|2.0542
|2.0466
|0.0000
|175
|2007.11.19 14:29
|modify
|9
|0.10
|2.0542
|2.0468
|0.0000
|176
|2007.11.19 18:45
|expiration
|10
|0.10
|2.0440
|2.0520
|0.0000
|177
|2007.11.19 19:13
|s/l
|9
|0.10
|2.0468
|2.0468
|0.0000
|-74.00
|9859.00
|178
|2007.11.20 09:45
|buy stop
|11
|0.10
|2.0664
|2.0584
|0.0000
|179
|2007.11.20 09:45
|sell stop
|12
|0.10
|2.0510
|2.0590
|0.0000
|180
|2007.11.20 15:07
|buy
|11
|0.10
|2.0664
|2.0584
|0.0000
|181
|2007.11.20 15:07
|modify
|11
|0.10
|2.0664
|2.0586
|0.0000
|182
|2007.11.20 15:10
|modify
|11
|0.10
|2.0664
|2.0588
|0.0000
|183
|2007.11.20 15:10
|modify
|11
|0.10
|2.0664
|2.0589
|0.0000
|184
|2007.11.20 15:10
|modify
|11
|0.10
|2.0664
|2.0590
|0.0000
|185
|2007.11.20 18:45
|expiration
|12
|0.10
|2.0510
|2.0590
|0.0000
|186
|2007.11.20 20:00
|close
|11
|0.10
|2.0633
|2.0590
|0.0000
|-31.00
|9828.00
|187
|2007.11.21 09:45
|buy stop
|13
|0.10
|2.0702
|2.0622
|0.0000
|188
|2007.11.21 09:45
|sell stop
|14
|0.10
|2.0590
|2.0670
|0.0000
|189
|2007.11.21 10:32
|sell
|14
|0.10
|2.0590
|2.0670
|0.0000
|190
|2007.11.21 10:32
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0669
|0.0000
|191
|2007.11.21 10:32
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0667
|0.0000
|192
|2007.11.21 10:32
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0665
|0.0000
|193
|2007.11.21 10:41
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0664
|0.0000
|194
|2007.11.21 10:42
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0663
|0.0000
|195
|2007.11.21 10:42
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0661
|0.0000
|196
|2007.11.21 10:42
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0660
|0.0000
|197
|2007.11.21 10:45
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0658
|0.0000
|198
|2007.11.21 10:45
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0656
|0.0000
|199
|2007.11.21 10:45
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0655
|0.0000
|200
|2007.11.21 10:45
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0652
|0.0000
|201
|2007.11.21 10:48
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0651
|0.0000
|202
|2007.11.21 10:48
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0650
|0.0000
|203
|2007.11.21 10:48
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0648
|0.0000
|204
|2007.11.21 10:52
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0647
|0.0000
|205
|2007.11.21 10:52
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0646
|0.0000
|206
|2007.11.21 10:53
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0645
|0.0000
|207
|2007.11.21 10:53
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0644
|0.0000
|208
|2007.11.21 10:53
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0643
|0.0000
|209
|2007.11.21 10:53
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0642
|0.0000
|210
|2007.11.21 10:53
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0641
|0.0000
|211
|2007.11.21 10:54
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0639
|0.0000
|212
|2007.11.21 10:54
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0638
|0.0000
|213
|2007.11.21 11:04
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0636
|0.0000
|214
|2007.11.21 11:04
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0635
|0.0000
|215
|2007.11.21 11:04
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0634
|0.0000
|216
|2007.11.21 11:04
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0632
|0.0000
|217
|2007.11.21 11:04
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0631
|0.0000
|218
|2007.11.21 11:04
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0630
|0.0000
|219
|2007.11.21 11:04
|modify
|14
|0.10
|2.0590
|2.0590
|0.0000
|220
|2007.11.21 12:47
|s/l
|14
|0.10
|2.0590
|2.0590
|0.0000
|0.00
|9828.00
|221
|2007.11.21 18:45
|expiration
|13
|0.10
|2.0702
|2.0622
|0.0000
|222
|2007.11.22 09:45
|buy stop
|15
|0.10
|2.0674
|2.0615
|0.0000
|223
|2007.11.22 09:45
|sell stop
|16
|0.10
|2.0615
|2.0674
|0.0000
|224
|2007.11.22 16:42
|sell
|16
|0.10
|2.0615
|2.0674
|0.0000
|225
|2007.11.22 18:45
|expiration
|15
|0.10
|2.0674
|2.0615
|0.0000
|226
|2007.11.22 18:55
|modify
|16
|0.10
|2.0615
|2.0672
|0.0000
|227
|2007.11.22 18:55
|modify
|16
|0.10
|2.0615
|2.0669
|0.0000
|228
|2007.11.22 18:56
|modify
|16
|0.10
|2.0615
|2.0667
|0.0000
|229
|2007.11.22 20:00
|close
|16
|0.10
|2.0608
|2.0667
|0.0000
|7.00
|9835.00
|230
|2007.11.23 09:45
|buy stop
|17
|0.10
|2.0746
|2.0666
|0.0000
|231
|2007.11.23 09:45
|sell stop
|18
|0.10
|2.0626
|2.0706
|0.0000
|232
|2007.11.23 10:07
|sell
|18
|0.10
|2.0626
|2.0706
|0.0000
|233
|2007.11.23 10:07
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0705
|0.0000
|234
|2007.11.23 10:07
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0704
|0.0000
|235
|2007.11.23 10:07
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0702
|0.0000
|236
|2007.11.23 10:07
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0701
|0.0000
|237
|2007.11.23 10:07
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0699
|0.0000
|238
|2007.11.23 10:07
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0697
|0.0000
|239
|2007.11.23 10:08
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0695
|0.0000
|240
|2007.11.23 10:08
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0691
|0.0000
|241
|2007.11.23 10:08
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0688
|0.0000
|242
|2007.11.23 10:08
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0687
|0.0000
|243
|2007.11.23 10:30
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0686
|0.0000
|244
|2007.11.23 10:30
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0684
|0.0000
|245
|2007.11.23 10:30
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0682
|0.0000
|246
|2007.11.23 10:30
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0679
|0.0000
|247
|2007.11.23 10:30
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0677
|0.0000
|248
|2007.11.23 10:31
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0675
|0.0000
|249
|2007.11.23 10:31
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0674
|0.0000
|250
|2007.11.23 10:31
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0672
|0.0000
|251
|2007.11.23 10:31
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0670
|0.0000
|252
|2007.11.23 10:31
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0667
|0.0000
|253
|2007.11.23 10:31
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0663
|0.0000
|254
|2007.11.23 10:31
|modify
|18
|0.10
|2.0626
|2.0626
|0.0000
|255
|2007.11.23 10:42
|s/l
|18
|0.10
|2.0626
|2.0626
|0.0000
|0.00
|9835.00
|256
|2007.11.23 18:45
|expiration
|17
|0.10
|2.0746
|2.0666
|0.0000
|257
|2007.11.26 09:45
|buy stop
|19
|0.10
|2.0694
|2.0628
|0.0000
|258
|2007.11.26 09:45
|sell stop
|20
|0.10
|2.0628
|2.0694
|0.0000
|259
|2007.11.26 10:09
|buy
|19
|0.10
|2.0694
|2.0628
|0.0000
|260
|2007.11.26 10:19
|modify
|19
|0.10
|2.0694
|2.0629
|0.0000
|261
|2007.11.26 10:19
|modify
|19
|0.10
|2.0694
|2.0630
|0.0000
|262
|2007.11.26 10:19
|modify
|19
|0.10
|2.0694
|2.0631
|0.0000
|263
|2007.11.26 10:19
|modify
|19
|0.10
|2.0694
|2.0632
|0.0000
|264
|2007.11.26 10:19
|modify
|19
|0.10
|2.0694
|2.0633
|0.0000
|265
|2007.11.26 10:53
|modify
|19
|0.10
|2.0694
|2.0634
|0.0000
|266
|2007.11.26 12:26
|modify
|19
|0.10
|2.0694
|2.0635
|0.0000
|267
|2007.11.26 12:26
|modify
|19
|0.10
|2.0694
|2.0637
|0.0000
|268
|2007.11.26 12:26
|modify
|19
|0.10
|2.0694
|2.0639
|0.0000
|269
|2007.11.26 12:27
|modify
|19
|0.10
|2.0694
|2.0640
|0.0000
|270
|2007.11.26 18:45
|expiration
|20
|0.10
|2.0628
|2.0694
|0.0000
|271
|2007.11.26 20:00
|close
|19
|0.10
|2.0698
|2.0640
|0.0000
|4.00
|9839.00
|272
|2007.11.27 09:45
|buy stop
|21
|0.10
|2.0741
|2.0666
|0.0000
|273
|2007.11.27 09:45
|sell stop
|22
|0.10
|2.0666
|2.0741
|0.0000
|274
|2007.11.27 17:09
|sell
|22
|0.10
|2.0666
|2.0741
|0.0000
|275
|2007.11.27 17:13
|modify
|22
|0.10
|2.0666
|2.0740
|0.0000
|276
|2007.11.27 17:14
|modify
|22
|0.10
|2.0666
|2.0739
|0.0000
|277
|2007.11.27 17:14
|modify
|22
|0.10
|2.0666
|2.0738
|0.0000
|278
|2007.11.27 17:14
|modify
|22
|0.10
|2.0666
|2.0737
|0.0000
|279
|2007.11.27 17:14
|modify
|22
|0.10
|2.0666
|2.0736
|0.0000
|280
|2007.11.27 17:14
|modify
|22
|0.10
|2.0666
|2.0735
|0.0000
|281
|2007.11.27 17:15
|modify
|22
|0.10
|2.0666
|2.0734
|0.0000
|282
|2007.11.27 17:19
|modify
|22
|0.10
|2.0666
|2.0732
|0.0000
|283
|2007.11.27 17:19
|modify
|22
|0.10
|2.0666
|2.0731
|0.0000
|284
|2007.11.27 17:19
|modify
|22
|0.10
|2.0666
|2.0728
|0.0000
|285
|2007.11.27 17:20
|modify
|22
|0.10
|2.0666
|2.0726
|0.0000
|286
|2007.11.27 17:20
|modify
|22
|0.10
|2.0666
|2.0725
|0.0000
|287
|2007.11.27 17:20
|modify
|22
|0.10
|2.0666
|2.0722
|0.0000
|288
|2007.11.27 18:45
|expiration
|21
|0.10
|2.0741
|2.0666
|0.0000
|289
|2007.11.27 20:00
|close
|22
|0.10
|2.0678
|2.0722
|0.0000
|-12.00
|9827.00
|290
|2007.11.28 09:45
|buy stop
|23
|0.10
|2.0685
|2.0605
|0.0000
|291
|2007.11.28 09:45
|sell stop
|24
|0.10
|2.0586
|2.0666
|0.0000
|292
|2007.11.28 10:20
|sell
|24
|0.10
|2.0586
|2.0666
|0.0000
|293
|2007.11.28 10:22
|modify
|24
|0.10
|2.0586
|2.0664
|0.0000
|294
|2007.11.28 14:23
|s/l
|24
|0.10
|2.0664
|2.0664
|0.0000
|-78.00
|9749.00
|295
|2007.11.28 15:01
|buy
|23
|0.10
|2.0685
|2.0605
|0.0000
|296
|2007.11.28 15:01
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0606
|0.0000
|297
|2007.11.28 15:01
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0607
|0.0000
|298
|2007.11.28 15:01
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0608
|0.0000
|299
|2007.11.28 15:01
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0609
|0.0000
|300
|2007.11.28 15:01
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0610
|0.0000
|301
|2007.11.28 15:01
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0611
|0.0000
|302
|2007.11.28 15:01
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0612
|0.0000
|303
|2007.11.28 15:02
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0613
|0.0000
|304
|2007.11.28 15:02
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0614
|0.0000
|305
|2007.11.28 15:02
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0615
|0.0000
|306
|2007.11.28 15:03
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0616
|0.0000
|307
|2007.11.28 15:07
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0617
|0.0000
|308
|2007.11.28 15:07
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0619
|0.0000
|309
|2007.11.28 15:07
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0620
|0.0000
|310
|2007.11.28 15:07
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0621
|0.0000
|311
|2007.11.28 15:15
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0622
|0.0000
|312
|2007.11.28 15:15
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0623
|0.0000
|313
|2007.11.28 15:16
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0624
|0.0000
|314
|2007.11.28 15:16
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0625
|0.0000
|315
|2007.11.28 15:16
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0626
|0.0000
|316
|2007.11.28 15:16
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0627
|0.0000
|317
|2007.11.28 15:16
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0628
|0.0000
|318
|2007.11.28 15:16
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0629
|0.0000
|319
|2007.11.28 15:17
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0631
|0.0000
|320
|2007.11.28 15:17
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0632
|0.0000
|321
|2007.11.28 15:21
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0633
|0.0000
|322
|2007.11.28 15:22
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0634
|0.0000
|323
|2007.11.28 15:23
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0635
|0.0000
|324
|2007.11.28 15:24
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0636
|0.0000
|325
|2007.11.28 16:54
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0637
|0.0000
|326
|2007.11.28 16:54
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0639
|0.0000
|327
|2007.11.28 16:54
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0640
|0.0000
|328
|2007.11.28 16:54
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0641
|0.0000
|329
|2007.11.28 16:54
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0642
|0.0000
|330
|2007.11.28 16:54
|modify
|23
|0.10
|2.0685
|2.0643
|0.0000
|331
|2007.11.28 20:00
|close
|23
|0.10
|2.0724
|2.0643
|0.0000
|39.00
|9788.00
|332
|2007.11.29 09:45
|buy stop
|25
|0.10
|2.0747
|2.0667
|0.0000
|333
|2007.11.29 09:45
|sell stop
|26
|0.10
|2.0627
|2.0707
|0.0000
|334
|2007.11.29 11:29
|sell
|26
|0.10
|2.0627
|2.0707
|0.0000
|335
|2007.11.29 11:31
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0706
|0.0000
|336
|2007.11.29 11:31
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0705
|0.0000
|337
|2007.11.29 11:31
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0702
|0.0000
|338
|2007.11.29 11:35
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0701
|0.0000
|339
|2007.11.29 11:37
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0697
|0.0000
|340
|2007.11.29 11:40
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0694
|0.0000
|341
|2007.11.29 11:44
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0693
|0.0000
|342
|2007.11.29 11:44
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0691
|0.0000
|343
|2007.11.29 11:44
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0690
|0.0000
|344
|2007.11.29 11:45
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0689
|0.0000
|345
|2007.11.29 11:45
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0687
|0.0000
|346
|2007.11.29 11:49
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0686
|0.0000
|347
|2007.11.29 11:49
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0685
|0.0000
|348
|2007.11.29 11:49
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0683
|0.0000
|349
|2007.11.29 11:49
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0681
|0.0000
|350
|2007.11.29 12:14
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0680
|0.0000
|351
|2007.11.29 12:14
|modify
|26
|0.10
|2.0627
|2.0677
|0.0000
|352
|2007.11.29 18:45
|expiration
|25
|0.10
|2.0747
|2.0667
|0.0000
|353
|2007.11.29 20:00
|close
|26
|0.10
|2.0632
|2.0677
|0.0000
|-5.00
|9783.00
|354
|2007.11.30 09:45
|buy stop
|27
|0.10
|2.0687
|2.0607
|0.0000
|355
|2007.11.30 09:45
|sell stop
|28
|0.10
|2.0602
|2.0682
|0.0000
|356
|2007.11.30 10:07
|buy
|27
|0.10
|2.0687
|2.0607
|0.0000
|357
|2007.11.30 11:22
|modify
|27
|0.10
|2.0687
|2.0608
|0.0000
|358
|2007.11.30 11:22
|modify
|27
|0.10
|2.0687
|2.0609
|0.0000
|359
|2007.11.30 11:23
|modify
|27
|0.10
|2.0687
|2.0615
|0.0000
|360
|2007.11.30 11:23
|modify
|27
|0.10
|2.0687
|2.0616
|0.0000
|361
|2007.11.30 11:23
|modify
|27
|0.10
|2.0687
|2.0617
|0.0000
|362
|2007.11.30 11:23
|modify
|27
|0.10
|2.0687
|2.0618
|0.0000
|363
|2007.11.30 11:23
|modify
|27
|0.10
|2.0687
|2.0619
|0.0000
|364
|2007.11.30 16:06
|s/l
|27
|0.10
|2.0619
|2.0619
|0.0000
|-68.00
|9715.00
|365
|2007.11.30 16:09
|sell
|28
|0.10
|2.0602
|2.0682
|0.0000
|366
|2007.11.30 16:10
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0679
|0.0000
|367
|2007.11.30 16:10
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0676
|0.0000
|368
|2007.11.30 16:10
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0674
|0.0000
|369
|2007.11.30 16:10
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0673
|0.0000
|370
|2007.11.30 16:10
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0669
|0.0000
|371
|2007.11.30 16:10
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0666
|0.0000
|372
|2007.11.30 16:11
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0665
|0.0000
|373
|2007.11.30 16:11
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0664
|0.0000
|374
|2007.11.30 16:11
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0663
|0.0000
|375
|2007.11.30 16:11
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0662
|0.0000
|376
|2007.11.30 16:11
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0660
|0.0000
|377
|2007.11.30 16:15
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0659
|0.0000
|378
|2007.11.30 16:15
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0657
|0.0000
|379
|2007.11.30 16:15
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0656
|0.0000
|380
|2007.11.30 16:15
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0654
|0.0000
|381
|2007.11.30 16:19
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0653
|0.0000
|382
|2007.11.30 16:19
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0650
|0.0000
|383
|2007.11.30 16:19
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0648
|0.0000
|384
|2007.11.30 16:19
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0646
|0.0000
|385
|2007.11.30 16:20
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0645
|0.0000
|386
|2007.11.30 16:20
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0644
|0.0000
|387
|2007.11.30 16:20
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0643
|0.0000
|388
|2007.11.30 16:20
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0641
|0.0000
|389
|2007.11.30 16:20
|modify
|28
|0.10
|2.0602
|2.0602
|0.0000
|390
|2007.11.30 20:00
|close
|28
|0.10
|2.0574
|2.0602
|0.0000
|28.00
|9743.00
|391
|2007.12.03 09:45
|buy stop
|29
|0.10
|2.0644
|2.0564
|0.0000
|392
|2007.12.03 09:45
|sell stop
|30
|0.10
|2.0557
|2.0637
|0.0000
|393
|2007.12.03 09:56
|sell
|30
|0.10
|2.0557
|2.0637
|0.0000
|394
|2007.12.03 09:56
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0635
|0.0000
|395
|2007.12.03 09:56
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0634
|0.0000
|396
|2007.12.03 09:58
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0633
|0.0000
|397
|2007.12.03 09:58
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0631
|0.0000
|398
|2007.12.03 09:58
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0629
|0.0000
|399
|2007.12.03 09:58
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0627
|0.0000
|400
|2007.12.03 09:58
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0625
|0.0000
|401
|2007.12.03 09:58
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0623
|0.0000
|402
|2007.12.03 10:01
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0622
|0.0000
|403
|2007.12.03 10:03
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0619
|0.0000
|404
|2007.12.03 10:03
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0618
|0.0000
|405
|2007.12.03 10:06
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0617
|0.0000
|406
|2007.12.03 10:06
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0616
|0.0000
|407
|2007.12.03 10:06
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0614
|0.0000
|408
|2007.12.03 10:06
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0612
|0.0000
|409
|2007.12.03 10:06
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0609
|0.0000
|410
|2007.12.03 10:07
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0608
|0.0000
|411
|2007.12.03 10:07
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0607
|0.0000
|412
|2007.12.03 10:07
|modify
|30
|0.10
|2.0557
|2.0606
|0.0000
|413
|2007.12.03 11:00
|s/l
|30
|0.10
|2.0606
|2.0606
|0.0000
|-49.00
|9694.00
|414
|2007.12.03 11:48
|buy
|29
|0.10
|2.0644
|2.0564
|0.0000
|415
|2007.12.03 11:49
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0567
|0.0000
|416
|2007.12.03 11:51
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0568
|0.0000
|417
|2007.12.03 11:56
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0569
|0.0000
|418
|2007.12.03 11:56
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0571
|0.0000
|419
|2007.12.03 15:33
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0572
|0.0000
|420
|2007.12.03 15:33
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0573
|0.0000
|421
|2007.12.03 15:33
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0574
|0.0000
|422
|2007.12.03 15:33
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0575
|0.0000
|423
|2007.12.03 15:33
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0576
|0.0000
|424
|2007.12.03 15:34
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0579
|0.0000
|425
|2007.12.03 15:34
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0580
|0.0000
|426
|2007.12.03 15:34
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0581
|0.0000
|427
|2007.12.03 15:34
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0582
|0.0000
|428
|2007.12.03 15:34
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0583
|0.0000
|429
|2007.12.03 15:34
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0584
|0.0000
|430
|2007.12.03 15:35
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0585
|0.0000
|431
|2007.12.03 15:35
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0586
|0.0000
|432
|2007.12.03 16:55
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0588
|0.0000
|433
|2007.12.03 16:55
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0590
|0.0000
|434
|2007.12.03 16:55
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0591
|0.0000
|435
|2007.12.03 16:55
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0592
|0.0000
|436
|2007.12.03 16:55
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0593
|0.0000
|437
|2007.12.03 16:56
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0594
|0.0000
|438
|2007.12.03 16:56
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0595
|0.0000
|439
|2007.12.03 16:56
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0596
|0.0000
|440
|2007.12.03 16:57
|modify
|29
|0.10
|2.0644
|2.0597
|0.0000
|441
|2007.12.03 20:00
|close
|29
|0.10
|2.0651
|2.0597
|0.0000
|7.00
|9701.00
|442
|2007.12.04 09:45
|buy stop
|31
|0.10
|2.0682
|2.0613
|0.0000
|443
|2007.12.04 09:45
|sell stop
|32
|0.10
|2.0613
|2.0682
|0.0000
|444
|2007.12.04 10:24
|sell
|32
|0.10
|2.0613
|2.0682
|0.0000
|445
|2007.12.04 10:42
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0681
|0.0000
|446
|2007.12.04 10:42
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0679
|0.0000
|447
|2007.12.04 11:08
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0677
|0.0000
|448
|2007.12.04 11:12
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0675
|0.0000
|449
|2007.12.04 11:12
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0674
|0.0000
|450
|2007.12.04 11:24
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0673
|0.0000
|451
|2007.12.04 15:11
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0671
|0.0000
|452
|2007.12.04 16:49
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0670
|0.0000
|453
|2007.12.04 16:50
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0669
|0.0000
|454
|2007.12.04 16:50
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0665
|0.0000
|455
|2007.12.04 16:58
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0664
|0.0000
|456
|2007.12.04 17:37
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0663
|0.0000
|457
|2007.12.04 17:48
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0662
|0.0000
|458
|2007.12.04 17:49
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0661
|0.0000
|459
|2007.12.04 17:49
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0658
|0.0000
|460
|2007.12.04 17:53
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0657
|0.0000
|461
|2007.12.04 17:57
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0653
|0.0000
|462
|2007.12.04 17:57
|modify
|32
|0.10
|2.0613
|2.0613
|0.0000
|463
|2007.12.04 18:45
|expiration
|31
|0.10
|2.0682
|2.0613
|0.0000
|464
|2007.12.04 20:00
|close
|32
|0.10
|2.0572
|2.0613
|0.0000
|41.00
|9742.00
|465
|2007.12.05 09:45
|buy stop
|33
|0.10
|2.0571
|2.0491
|0.0000
|466
|2007.12.05 09:45
|sell stop
|34
|0.10
|2.0438
|2.0518
|0.0000
|467
|2007.12.05 09:55
|sell
|34
|0.10
|2.0438
|2.0518
|0.0000
|468
|2007.12.05 09:55
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0517
|0.0000
|469
|2007.12.05 09:55
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0516
|0.0000
|470
|2007.12.05 09:56
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0513
|0.0000
|471
|2007.12.05 09:56
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0512
|0.0000
|472
|2007.12.05 09:56
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0511
|0.0000
|473
|2007.12.05 09:57
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0510
|0.0000
|474
|2007.12.05 09:57
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0509
|0.0000
|475
|2007.12.05 09:57
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0506
|0.0000
|476
|2007.12.05 09:57
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0503
|0.0000
|477
|2007.12.05 09:57
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0500
|0.0000
|478
|2007.12.05 09:58
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0499
|0.0000
|479
|2007.12.05 09:58
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0497
|0.0000
|480
|2007.12.05 09:58
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0495
|0.0000
|481
|2007.12.05 09:58
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0493
|0.0000
|482
|2007.12.05 09:58
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0492
|0.0000
|483
|2007.12.05 09:58
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0491
|0.0000
|484
|2007.12.05 09:58
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0489
|0.0000
|485
|2007.12.05 10:04
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0487
|0.0000
|486
|2007.12.05 10:04
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0485
|0.0000
|487
|2007.12.05 10:04
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0483
|0.0000
|488
|2007.12.05 10:05
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0482
|0.0000
|489
|2007.12.05 10:21
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0480
|0.0000
|490
|2007.12.05 10:21
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0477
|0.0000
|491
|2007.12.05 10:21
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0438
|0.0000
|492
|2007.12.05 10:31
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0436
|0.0000
|493
|2007.12.05 10:31
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0434
|0.0000
|494
|2007.12.05 14:17
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0433
|0.0000
|495
|2007.12.05 14:17
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0432
|0.0000
|496
|2007.12.05 14:17
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0430
|0.0000
|497
|2007.12.05 14:22
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0429
|0.0000
|498
|2007.12.05 14:22
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0427
|0.0000
|499
|2007.12.05 14:22
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0425
|0.0000
|500
|2007.12.05 14:22
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0424
|0.0000
|501
|2007.12.05 14:22
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0422
|0.0000
|502
|2007.12.05 14:22
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0420
|0.0000
|503
|2007.12.05 14:23
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0419
|0.0000
|504
|2007.12.05 14:23
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0418
|0.0000
|505
|2007.12.05 14:23
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0416
|0.0000
|506
|2007.12.05 14:23
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0415
|0.0000
|507
|2007.12.05 14:24
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0414
|0.0000
|508
|2007.12.05 14:24
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0412
|0.0000
|509
|2007.12.05 14:24
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0409
|0.0000
|510
|2007.12.05 14:24
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0407
|0.0000
|511
|2007.12.05 14:36
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0406
|0.0000
|512
|2007.12.05 14:36
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0405
|0.0000
|513
|2007.12.05 14:36
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0403
|0.0000
|514
|2007.12.05 14:36
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0402
|0.0000
|515
|2007.12.05 14:36
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0401
|0.0000
|516
|2007.12.05 14:36
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0399
|0.0000
|517
|2007.12.05 15:15
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0398
|0.0000
|518
|2007.12.05 15:15
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0397
|0.0000
|519
|2007.12.05 15:18
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0396
|0.0000
|520
|2007.12.05 15:18
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0395
|0.0000
|521
|2007.12.05 15:18
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0394
|0.0000
|522
|2007.12.05 15:18
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0393
|0.0000
|523
|2007.12.05 15:19
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0392
|0.0000
|524
|2007.12.05 15:20
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0391
|0.0000
|525
|2007.12.05 15:21
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0387
|0.0000
|526
|2007.12.05 15:24
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0386
|0.0000
|527
|2007.12.05 15:25
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0384
|0.0000
|528
|2007.12.05 16:01
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0383
|0.0000
|529
|2007.12.05 16:01
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0382
|0.0000
|530
|2007.12.05 16:01
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0380
|0.0000
|531
|2007.12.05 16:43
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0379
|0.0000
|532
|2007.12.05 16:43
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0378
|0.0000
|533
|2007.12.05 16:43
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0377
|0.0000
|534
|2007.12.05 16:43
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0376
|0.0000
|535
|2007.12.05 16:45
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0375
|0.0000
|536
|2007.12.05 16:45
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0374
|0.0000
|537
|2007.12.05 16:45
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0373
|0.0000
|538
|2007.12.05 16:45
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0371
|0.0000
|539
|2007.12.05 16:45
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0368
|0.0000
|540
|2007.12.05 16:46
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0367
|0.0000
|541
|2007.12.05 16:54
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0366
|0.0000
|542
|2007.12.05 16:54
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0365
|0.0000
|543
|2007.12.05 16:57
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0364
|0.0000
|544
|2007.12.05 16:59
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0363
|0.0000
|545
|2007.12.05 16:59
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0362
|0.0000
|546
|2007.12.05 16:59
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0360
|0.0000
|547
|2007.12.05 16:59
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0359
|0.0000
|548
|2007.12.05 16:59
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0357
|0.0000
|549
|2007.12.05 17:43
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0355
|0.0000
|550
|2007.12.05 17:43
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0353
|0.0000
|551
|2007.12.05 17:44
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0351
|0.0000
|552
|2007.12.05 18:10
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0349
|0.0000
|553
|2007.12.05 18:11
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0348
|0.0000
|554
|2007.12.05 18:43
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0347
|0.0000
|555
|2007.12.05 18:45
|expiration
|33
|0.10
|2.0571
|2.0491
|0.0000
|556
|2007.12.05 18:57
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0345
|0.0000
|557
|2007.12.05 19:00
|modify
|34
|0.10
|2.0438
|2.0344
|0.0000
|558
|2007.12.05 20:00
|close
|34
|0.10
|2.0300
|2.0344
|0.0000
|138.00
|9880.00
|559
|2007.12.06 09:45
|buy stop
|35
|0.10
|2.0298
|2.0218
|0.0000
|560
|2007.12.06 09:45
|sell stop
|36
|0.10
|2.0206
|2.0286
|0.0000
|561
|2007.12.06 11:11
|buy
|35
|0.10
|2.0298
|2.0218
|0.0000
|562
|2007.12.06 11:18
|modify
|35
|0.10
|2.0298
|2.0219
|0.0000
|563
|2007.12.06 11:18
|modify
|35
|0.10
|2.0298
|2.0221
|0.0000
|564
|2007.12.06 11:18
|modify
|35
|0.10
|2.0298
|2.0222
|0.0000
|565
|2007.12.06 11:18
|modify
|35
|0.10
|2.0298
|2.0224
|0.0000
|566
|2007.12.06 13:00
|s/l
|35
|0.10
|2.0224
|2.0224
|0.0000
|-74.00
|9806.00
|567
|2007.12.06 13:00
|sell
|36
|0.10
|2.0206
|2.0286
|0.0000
|568
|2007.12.06 13:00
|modify
|36
|0.10
|2.0206
|2.0283
|0.0000
|569
|2007.12.06 13:00
|modify
|36
|0.10
|2.0206
|2.0277
|0.0000
|570
|2007.12.06 13:00
|modify
|36
|0.10
|2.0206
|2.0272
|0.0000
|571
|2007.12.06 13:00
|modify
|36
|0.10
|2.0206
|2.0267
|0.0000
|572
|2007.12.06 13:00
|modify
|36
|0.10
|2.0206
|2.0262
|0.0000
|573
|2007.12.06 14:11
|s/l
|36
|0.10
|2.0262
|2.0262
|0.0000
|-56.00
|9750.00
|574
|2007.12.07 09:45
|buy stop
|37
|0.10
|2.0274
|2.0210
|0.0000
|575
|2007.12.07 09:45
|sell stop
|38
|0.10
|2.0210
|2.0274
|0.0000
|576
|2007.12.07 10:02
|buy
|37
|0.10
|2.0274
|2.0210
|0.0000
|577
|2007.12.07 11:05
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0213
|0.0000
|578
|2007.12.07 11:08
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0214
|0.0000
|579
|2007.12.07 11:08
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0215
|0.0000
|580
|2007.12.07 11:08
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0216
|0.0000
|581
|2007.12.07 11:09
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0217
|0.0000
|582
|2007.12.07 11:09
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0220
|0.0000
|583
|2007.12.07 11:21
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0223
|0.0000
|584
|2007.12.07 11:21
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0225
|0.0000
|585
|2007.12.07 11:21
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0228
|0.0000
|586
|2007.12.07 11:21
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0229
|0.0000
|587
|2007.12.07 11:21
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0231
|0.0000
|588
|2007.12.07 11:21
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0233
|0.0000
|589
|2007.12.07 11:21
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0236
|0.0000
|590
|2007.12.07 11:21
|modify
|37
|0.10
|2.0274
|2.0274
|0.0000
|591
|2007.12.07 15:40
|s/l
|37
|0.10
|2.0274
|2.0274
|0.0000
|0.00
|9750.00
|592
|2007.12.07 18:45
|expiration
|38
|0.10
|2.0210
|2.0274
|0.0000
|593
|2007.12.10 09:45
|buy stop
|39
|0.10
|2.0377
|2.0301
|0.0000
|594
|2007.12.10 09:45
|sell stop
|40
|0.10
|2.0301
|2.0377
|0.0000
|595
|2007.12.10 09:49
|buy
|39
|0.10
|2.0377
|2.0301
|0.0000
|596
|2007.12.10 09:52
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0304
|0.0000
|597
|2007.12.10 09:53
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0305
|0.0000
|598
|2007.12.10 09:53
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0306
|0.0000
|599
|2007.12.10 09:53
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0307
|0.0000
|600
|2007.12.10 09:53
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0308
|0.0000
|601
|2007.12.10 09:55
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0309
|0.0000
|602
|2007.12.10 10:00
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0310
|0.0000
|603
|2007.12.10 10:15
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0311
|0.0000
|604
|2007.12.10 10:15
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0312
|0.0000
|605
|2007.12.10 10:17
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0314
|0.0000
|606
|2007.12.10 10:18
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0318
|0.0000
|607
|2007.12.10 10:18
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0319
|0.0000
|608
|2007.12.10 10:18
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0320
|0.0000
|609
|2007.12.10 10:18
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0322
|0.0000
|610
|2007.12.10 10:18
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0323
|0.0000
|611
|2007.12.10 10:18
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0324
|0.0000
|612
|2007.12.10 10:18
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0326
|0.0000
|613
|2007.12.10 10:18
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0327
|0.0000
|614
|2007.12.10 10:18
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0328
|0.0000
|615
|2007.12.10 10:18
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0330
|0.0000
|616
|2007.12.10 10:19
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0332
|0.0000
|617
|2007.12.10 10:19
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0333
|0.0000
|618
|2007.12.10 10:21
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0334
|0.0000
|619
|2007.12.10 10:21
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0336
|0.0000
|620
|2007.12.10 10:21
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0337
|0.0000
|621
|2007.12.10 10:21
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0377
|0.0000
|622
|2007.12.10 14:07
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0378
|0.0000
|623
|2007.12.10 14:09
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0379
|0.0000
|624
|2007.12.10 14:09
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0380
|0.0000
|625
|2007.12.10 14:09
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0382
|0.0000
|626
|2007.12.10 14:10
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0383
|0.0000
|627
|2007.12.10 16:20
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0384
|0.0000
|628
|2007.12.10 16:20
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0385
|0.0000
|629
|2007.12.10 16:23
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0386
|0.0000
|630
|2007.12.10 17:05
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0387
|0.0000
|631
|2007.12.10 17:05
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0390
|0.0000
|632
|2007.12.10 17:05
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0391
|0.0000
|633
|2007.12.10 17:05
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0392
|0.0000
|634
|2007.12.10 17:05
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0394
|0.0000
|635
|2007.12.10 17:06
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0395
|0.0000
|636
|2007.12.10 17:19
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0396
|0.0000
|637
|2007.12.10 17:20
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0400
|0.0000
|638
|2007.12.10 17:21
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0402
|0.0000
|639
|2007.12.10 17:21
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0403
|0.0000
|640
|2007.12.10 17:21
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0404
|0.0000
|641
|2007.12.10 17:22
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0406
|0.0000
|642
|2007.12.10 17:22
|modify
|39
|0.10
|2.0377
|2.0407
|0.0000
|643
|2007.12.10 18:45
|expiration
|40
|0.10
|2.0301
|2.0377
|0.0000
|644
|2007.12.10 20:00
|close
|39
|0.10
|2.0450
|2.0407
|0.0000
|73.00
|9823.00
|645
|2007.12.11 09:45
|buy stop
|41
|0.10
|2.0528
|2.0454
|0.0000
|646
|2007.12.11 09:45
|sell stop
|42
|0.10
|2.0454
|2.0528
|0.0000
|647
|2007.12.11 09:54
|sell
|42
|0.10
|2.0454
|2.0528
|0.0000
|648
|2007.12.11 16:40
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0526
|0.0000
|649
|2007.12.11 16:40
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0525
|0.0000
|650
|2007.12.11 16:40
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0523
|0.0000
|651
|2007.12.11 16:41
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0522
|0.0000
|652
|2007.12.11 16:41
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0521
|0.0000
|653
|2007.12.11 16:41
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0520
|0.0000
|654
|2007.12.11 16:41
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0519
|0.0000
|655
|2007.12.11 16:41
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0517
|0.0000
|656
|2007.12.11 16:42
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0513
|0.0000
|657
|2007.12.11 16:42
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0512
|0.0000
|658
|2007.12.11 16:43
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0511
|0.0000
|659
|2007.12.11 16:43
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0510
|0.0000
|660
|2007.12.11 16:43
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0508
|0.0000
|661
|2007.12.11 16:43
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0507
|0.0000
|662
|2007.12.11 16:43
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0506
|0.0000
|663
|2007.12.11 16:43
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0504
|0.0000
|664
|2007.12.11 16:46
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0501
|0.0000
|665
|2007.12.11 16:48
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0500
|0.0000
|666
|2007.12.11 16:48
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0499
|0.0000
|667
|2007.12.11 16:48
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0497
|0.0000
|668
|2007.12.11 16:48
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0496
|0.0000
|669
|2007.12.11 16:49
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0495
|0.0000
|670
|2007.12.11 16:49
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0494
|0.0000
|671
|2007.12.11 16:49
|modify
|42
|0.10
|2.0454
|2.0454
|0.0000
|672
|2007.12.11 18:45
|expiration
|41
|0.10
|2.0528
|2.0454
|0.0000
|673
|2007.12.11 20:00
|close
|42
|0.10
|2.0408
|2.0454
|0.0000
|46.00
|9869.00
|674
|2007.12.12 09:45
|buy stop
|43
|0.10
|2.0455
|2.0378
|0.0000
|675
|2007.12.12 09:45
|sell stop
|44
|0.10
|2.0378
|2.0455
|0.0000
|676
|2007.12.12 11:34
|buy
|43
|0.10
|2.0455
|2.0378
|0.0000
|677
|2007.12.12 14:16
|s/l
|43
|0.10
|2.0378
|2.0378
|0.0000
|-77.00
|9792.00
|678
|2007.12.12 14:16
|sell
|44
|0.10
|2.0378
|2.0455
|0.0000
|679
|2007.12.12 14:16
|modify
|44
|0.10
|2.0378
|2.0453
|0.0000
|680
|2007.12.12 14:16
|modify
|44
|0.10
|2.0378
|2.0450
|0.0000
|681
|2007.12.12 14:26
|s/l
|44
|0.10
|2.0450
|2.0450
|0.0000
|-72.00
|9720.00
|682
|2007.12.13 09:45
|buy stop
|45
|0.10
|2.0453
|2.0376
|0.0000
|683
|2007.12.13 09:45
|sell stop
|46
|0.10
|2.0376
|2.0453
|0.0000
|684
|2007.12.13 12:19
|buy
|45
|0.10
|2.0453
|2.0376
|0.0000
|685
|2007.12.13 16:29
|s/l
|45
|0.10
|2.0376
|2.0376
|0.0000
|-77.00
|9643.00
|686
|2007.12.13 16:29
|sell
|46
|0.10
|2.0376
|2.0453
|0.0000
|687
|2007.12.13 16:36
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0451
|0.0000
|688
|2007.12.13 16:36
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0449
|0.0000
|689
|2007.12.13 16:36
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0447
|0.0000
|690
|2007.12.13 16:36
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0446
|0.0000
|691
|2007.12.13 16:36
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0443
|0.0000
|692
|2007.12.13 16:36
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0441
|0.0000
|693
|2007.12.13 16:37
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0439
|0.0000
|694
|2007.12.13 16:37
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0438
|0.0000
|695
|2007.12.13 16:37
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0437
|0.0000
|696
|2007.12.13 16:37
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0436
|0.0000
|697
|2007.12.13 16:37
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0435
|0.0000
|698
|2007.12.13 16:37
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0434
|0.0000
|699
|2007.12.13 16:37
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0432
|0.0000
|700
|2007.12.13 16:37
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0431
|0.0000
|701
|2007.12.13 16:37
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0430
|0.0000
|702
|2007.12.13 16:38
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0425
|0.0000
|703
|2007.12.13 16:38
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0424
|0.0000
|704
|2007.12.13 16:38
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0423
|0.0000
|705
|2007.12.13 16:38
|modify
|46
|0.10
|2.0376
|2.0422
|0.0000
|706
|2007.12.13 20:01
|close
|46
|0.10
|2.0383
|2.0422
|0.0000
|-7.00
|9636.00
|707
|2007.12.14 09:45
|buy stop
|47
|0.10
|2.0452
|2.0372
|0.0000
|708
|2007.12.14 09:45
|sell stop
|48
|0.10
|2.0365
|2.0445
|0.0000
|709
|2007.12.14 10:12
|sell
|48
|0.10
|2.0365
|2.0445
|0.0000
|710
|2007.12.14 10:12
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0443
|0.0000
|711
|2007.12.14 10:14
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0442
|0.0000
|712
|2007.12.14 10:14
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0441
|0.0000
|713
|2007.12.14 10:15
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0440
|0.0000
|714
|2007.12.14 10:15
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0439
|0.0000
|715
|2007.12.14 10:15
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0438
|0.0000
|716
|2007.12.14 10:15
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0437
|0.0000
|717
|2007.12.14 10:15
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0436
|0.0000
|718
|2007.12.14 10:15
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0435
|0.0000
|719
|2007.12.14 10:21
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0434
|0.0000
|720
|2007.12.14 10:21
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0433
|0.0000
|721
|2007.12.14 10:21
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0430
|0.0000
|722
|2007.12.14 10:32
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0429
|0.0000
|723
|2007.12.14 10:32
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0426
|0.0000
|724
|2007.12.14 10:38
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0425
|0.0000
|725
|2007.12.14 10:38
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0424
|0.0000
|726
|2007.12.14 10:38
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0422
|0.0000
|727
|2007.12.14 10:38
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0420
|0.0000
|728
|2007.12.14 10:38
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0418
|0.0000
|729
|2007.12.14 10:48
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0417
|0.0000
|730
|2007.12.14 10:55
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0416
|0.0000
|731
|2007.12.14 10:55
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0413
|0.0000
|732
|2007.12.14 10:55
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0412
|0.0000
|733
|2007.12.14 10:55
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0408
|0.0000
|734
|2007.12.14 10:56
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0407
|0.0000
|735
|2007.12.14 10:56
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0406
|0.0000
|736
|2007.12.14 10:56
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0405
|0.0000
|737
|2007.12.14 10:56
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0365
|0.0000
|738
|2007.12.14 12:16
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0364
|0.0000
|739
|2007.12.14 12:16
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0362
|0.0000
|740
|2007.12.14 12:16
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0359
|0.0000
|741
|2007.12.14 12:16
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0357
|0.0000
|742
|2007.12.14 12:17
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0356
|0.0000
|743
|2007.12.14 12:22
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0352
|0.0000
|744
|2007.12.14 12:22
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0351
|0.0000
|745
|2007.12.14 12:22
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0349
|0.0000
|746
|2007.12.14 12:22
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0348
|0.0000
|747
|2007.12.14 12:24
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0346
|0.0000
|748
|2007.12.14 12:24
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0345
|0.0000
|749
|2007.12.14 12:24
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0344
|0.0000
|750
|2007.12.14 12:24
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0342
|0.0000
|751
|2007.12.14 12:24
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0341
|0.0000
|752
|2007.12.14 12:24
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0340
|0.0000
|753
|2007.12.14 12:24
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0339
|0.0000
|754
|2007.12.14 12:24
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0337
|0.0000
|755
|2007.12.14 12:24
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0335
|0.0000
|756
|2007.12.14 12:24
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0334
|0.0000
|757
|2007.12.14 12:24
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0332
|0.0000
|758
|2007.12.14 12:25
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0331
|0.0000
|759
|2007.12.14 12:25
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0329
|0.0000
|760
|2007.12.14 12:25
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0328
|0.0000
|761
|2007.12.14 12:27
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0326
|0.0000
|762
|2007.12.14 12:27
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0325
|0.0000
|763
|2007.12.14 12:27
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0323
|0.0000
|764
|2007.12.14 12:28
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0322
|0.0000
|765
|2007.12.14 12:28
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0321
|0.0000
|766
|2007.12.14 12:28
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0320
|0.0000
|767
|2007.12.14 12:35
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0319
|0.0000
|768
|2007.12.14 14:32
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0318
|0.0000
|769
|2007.12.14 14:32
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0316
|0.0000
|770
|2007.12.14 14:32
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0314
|0.0000
|771
|2007.12.14 14:32
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0311
|0.0000
|772
|2007.12.14 14:32
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0309
|0.0000
|773
|2007.12.14 14:32
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0307
|0.0000
|774
|2007.12.14 14:33
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0305
|0.0000
|775
|2007.12.14 14:33
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0303
|0.0000
|776
|2007.12.14 14:33
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0301
|0.0000
|777
|2007.12.14 14:33
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0299
|0.0000
|778
|2007.12.14 14:33
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0298
|0.0000
|779
|2007.12.14 16:04
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0297
|0.0000
|780
|2007.12.14 16:04
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0296
|0.0000
|781
|2007.12.14 16:04
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0295
|0.0000
|782
|2007.12.14 16:04
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0293
|0.0000
|783
|2007.12.14 16:05
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0292
|0.0000
|784
|2007.12.14 16:06
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0291
|0.0000
|785
|2007.12.14 16:06
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0290
|0.0000
|786
|2007.12.14 16:06
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0289
|0.0000
|787
|2007.12.14 16:06
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0288
|0.0000
|788
|2007.12.14 16:06
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0287
|0.0000
|789
|2007.12.14 16:06
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0285
|0.0000
|790
|2007.12.14 16:06
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0284
|0.0000
|791
|2007.12.14 16:18
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0282
|0.0000
|792
|2007.12.14 16:18
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0279
|0.0000
|793
|2007.12.14 16:18
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0278
|0.0000
|794
|2007.12.14 16:58
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0277
|0.0000
|795
|2007.12.14 16:58
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0276
|0.0000
|796
|2007.12.14 16:58
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0275
|0.0000
|797
|2007.12.14 16:59
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0274
|0.0000
|798
|2007.12.14 17:47
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0272
|0.0000
|799
|2007.12.14 17:47
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0271
|0.0000
|800
|2007.12.14 17:47
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0269
|0.0000
|801
|2007.12.14 17:47
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0268
|0.0000
|802
|2007.12.14 18:45
|expiration
|47
|0.10
|2.0452
|2.0372
|0.0000
|803
|2007.12.14 19:40
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0267
|0.0000
|804
|2007.12.14 19:40
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0266
|0.0000
|805
|2007.12.14 19:40
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0264
|0.0000
|806
|2007.12.14 19:41
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0262
|0.0000
|807
|2007.12.14 19:41
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0258
|0.0000
|808
|2007.12.14 19:41
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0257
|0.0000
|809
|2007.12.14 19:41
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0254
|0.0000
|810
|2007.12.14 19:41
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0253
|0.0000
|811
|2007.12.14 19:41
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0250
|0.0000
|812
|2007.12.14 19:52
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0249
|0.0000
|813
|2007.12.14 19:53
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0248
|0.0000
|814
|2007.12.14 19:53
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0246
|0.0000
|815
|2007.12.14 19:53
|modify
|48
|0.10
|2.0365
|2.0244
|0.0000
|816
|2007.12.14 20:00
|close
|48
|0.10
|2.0163
|2.0244
|0.0000
|202.00
|9838.00
|817
|2007.12.17 09:45
|buy stop
|49
|0.10
|2.0212
|2.0132
|0.0000
|818
|2007.12.17 09:45
|sell stop
|50
|0.10
|2.0104
|2.0184
|0.0000
|819
|2007.12.17 11:29
|sell
|50
|0.10
|2.0104
|2.0184
|0.0000
|820
|2007.12.17 11:29
|modify
|50
|0.10
|2.0104
|2.0183
|0.0000
|821
|2007.12.17 13:00
|s/l
|50
|0.10
|2.0183
|2.0183
|0.0000
|-79.00
|9759.00
|822
|2007.12.17 18:45
|expiration
|49
|0.10
|2.0212
|2.0132
|0.0000
|823
|2007.12.18 09:45
|buy stop
|51
|0.10
|2.0234
|2.0155
|0.0000
|824
|2007.12.18 09:45
|sell stop
|52
|0.10
|2.0155
|2.0234
|0.0000
|825
|2007.12.18 10:30
|sell
|52
|0.10
|2.0155
|2.0234
|0.0000
|826
|2007.12.18 10:30
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0233
|0.0000
|827
|2007.12.18 10:30
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0231
|0.0000
|828
|2007.12.18 10:38
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0230
|0.0000
|829
|2007.12.18 10:38
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0228
|0.0000
|830
|2007.12.18 10:38
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0227
|0.0000
|831
|2007.12.18 10:38
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0226
|0.0000
|832
|2007.12.18 10:38
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0224
|0.0000
|833
|2007.12.18 10:38
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0223
|0.0000
|834
|2007.12.18 10:38
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0220
|0.0000
|835
|2007.12.18 10:38
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0218
|0.0000
|836
|2007.12.18 10:39
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0217
|0.0000
|837
|2007.12.18 10:39
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0215
|0.0000
|838
|2007.12.18 10:41
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0214
|0.0000
|839
|2007.12.18 10:41
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0213
|0.0000
|840
|2007.12.18 10:41
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0212
|0.0000
|841
|2007.12.18 10:41
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0211
|0.0000
|842
|2007.12.18 10:41
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0210
|0.0000
|843
|2007.12.18 11:01
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0209
|0.0000
|844
|2007.12.18 11:01
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0208
|0.0000
|845
|2007.12.18 11:01
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0207
|0.0000
|846
|2007.12.18 11:03
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0205
|0.0000
|847
|2007.12.18 11:03
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0203
|0.0000
|848
|2007.12.18 11:03
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0199
|0.0000
|849
|2007.12.18 11:32
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0197
|0.0000
|850
|2007.12.18 11:32
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0195
|0.0000
|851
|2007.12.18 11:32
|modify
|52
|0.10
|2.0155
|2.0155
|0.0000
|852
|2007.12.18 12:04
|s/l
|52
|0.10
|2.0155
|2.0155
|0.0000
|0.00
|9759.00
|853
|2007.12.18 18:45
|expiration
|51
|0.10
|2.0234
|2.0155
|0.0000
|854
|2007.12.19 09:45
|buy stop
|53
|0.10
|2.0148
|2.0082
|0.0000
|855
|2007.12.19 09:45
|sell stop
|54
|0.10
|2.0082
|2.0148
|0.0000
|856
|2007.12.19 09:58
|buy
|53
|0.10
|2.0148
|2.0082
|0.0000
|857
|2007.12.19 09:59
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0084
|0.0000
|858
|2007.12.19 09:59
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0085
|0.0000
|859
|2007.12.19 10:00
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0086
|0.0000
|860
|2007.12.19 10:21
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0087
|0.0000
|861
|2007.12.19 10:21
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0089
|0.0000
|862
|2007.12.19 10:21
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0090
|0.0000
|863
|2007.12.19 10:21
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0091
|0.0000
|864
|2007.12.19 10:22
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0092
|0.0000
|865
|2007.12.19 10:22
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0093
|0.0000
|866
|2007.12.19 10:22
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0094
|0.0000
|867
|2007.12.19 10:22
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0096
|0.0000
|868
|2007.12.19 10:22
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0098
|0.0000
|869
|2007.12.19 10:22
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0099
|0.0000
|870
|2007.12.19 10:22
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0101
|0.0000
|871
|2007.12.19 10:23
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0102
|0.0000
|872
|2007.12.19 10:23
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0103
|0.0000
|873
|2007.12.19 10:23
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0105
|0.0000
|874
|2007.12.19 10:23
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0107
|0.0000
|875
|2007.12.19 10:23
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0108
|0.0000
|876
|2007.12.19 10:23
|modify
|53
|0.10
|2.0148
|2.0148
|0.0000
|877
|2007.12.19 10:30
|s/l
|53
|0.10
|2.0148
|2.0148
|0.0000
|0.00
|9759.00
|878
|2007.12.19 10:45
|sell
|54
|0.10
|2.0082
|2.0148
|0.0000
|879
|2007.12.19 11:06
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0146
|0.0000
|880
|2007.12.19 11:10
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0145
|0.0000
|881
|2007.12.19 11:11
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0144
|0.0000
|882
|2007.12.19 11:11
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0143
|0.0000
|883
|2007.12.19 11:11
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0142
|0.0000
|884
|2007.12.19 11:11
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0141
|0.0000
|885
|2007.12.19 11:23
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0140
|0.0000
|886
|2007.12.19 11:47
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0139
|0.0000
|887
|2007.12.19 11:49
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0138
|0.0000
|888
|2007.12.19 11:49
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0137
|0.0000
|889
|2007.12.19 11:49
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0134
|0.0000
|890
|2007.12.19 11:52
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0133
|0.0000
|891
|2007.12.19 12:17
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0131
|0.0000
|892
|2007.12.19 12:17
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0128
|0.0000
|893
|2007.12.19 12:17
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0127
|0.0000
|894
|2007.12.19 12:30
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0125
|0.0000
|895
|2007.12.19 12:32
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0124
|0.0000
|896
|2007.12.19 12:32
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0123
|0.0000
|897
|2007.12.19 12:49
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0122
|0.0000
|898
|2007.12.19 12:49
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0082
|0.0000
|899
|2007.12.19 17:06
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0081
|0.0000
|900
|2007.12.19 17:06
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0078
|0.0000
|901
|2007.12.19 17:06
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0075
|0.0000
|902
|2007.12.19 17:06
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0074
|0.0000
|903
|2007.12.19 17:19
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0073
|0.0000
|904
|2007.12.19 17:19
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0072
|0.0000
|905
|2007.12.19 17:19
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0071
|0.0000
|906
|2007.12.19 17:19
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0070
|0.0000
|907
|2007.12.19 17:22
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0069
|0.0000
|908
|2007.12.19 17:22
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0067
|0.0000
|909
|2007.12.19 17:30
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0066
|0.0000
|910
|2007.12.19 17:30
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0064
|0.0000
|911
|2007.12.19 17:30
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0062
|0.0000
|912
|2007.12.19 17:31
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0059
|0.0000
|913
|2007.12.19 17:31
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0058
|0.0000
|914
|2007.12.19 17:31
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0057
|0.0000
|915
|2007.12.19 17:32
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0056
|0.0000
|916
|2007.12.19 17:32
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0053
|0.0000
|917
|2007.12.19 17:32
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0052
|0.0000
|918
|2007.12.19 17:32
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0048
|0.0000
|919
|2007.12.19 17:32
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0045
|0.0000
|920
|2007.12.19 17:33
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0043
|0.0000
|921
|2007.12.19 17:33
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0042
|0.0000
|922
|2007.12.19 17:33
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0040
|0.0000
|923
|2007.12.19 17:34
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0039
|0.0000
|924
|2007.12.19 17:36
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0038
|0.0000
|925
|2007.12.19 17:37
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0037
|0.0000
|926
|2007.12.19 17:37
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0036
|0.0000
|927
|2007.12.19 17:37
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0035
|0.0000
|928
|2007.12.19 17:55
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0034
|0.0000
|929
|2007.12.19 17:55
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0032
|0.0000
|930
|2007.12.19 17:56
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0031
|0.0000
|931
|2007.12.19 17:56
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0030
|0.0000
|932
|2007.12.19 17:57
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0029
|0.0000
|933
|2007.12.19 17:58
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0028
|0.0000
|934
|2007.12.19 17:58
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0027
|0.0000
|935
|2007.12.19 17:58
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0025
|0.0000
|936
|2007.12.19 17:58
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0023
|0.0000
|937
|2007.12.19 17:58
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0022
|0.0000
|938
|2007.12.19 17:58
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0021
|0.0000
|939
|2007.12.19 17:58
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0020
|0.0000
|940
|2007.12.19 17:58
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0019
|0.0000
|941
|2007.12.19 17:58
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0017
|0.0000
|942
|2007.12.19 17:58
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0016
|0.0000
|943
|2007.12.19 17:58
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0014
|0.0000
|944
|2007.12.19 17:59
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0012
|0.0000
|945
|2007.12.19 18:00
|modify
|54
|0.10
|2.0082
|2.0011
|0.0000
|946
|2007.12.19 20:00
|close
|54
|0.10
|1.9961
|2.0011
|0.0000
|121.00
|9880.00
|947
|2007.12.20 09:45
|buy stop
|55
|0.10
|1.9963
|1.9883
|0.0000
|948
|2007.12.20 09:45
|sell stop
|56
|0.10
|1.9869
|1.9949
|0.0000
|949
|2007.12.20 13:30
|sell
|56
|0.10
|1.9869
|1.9949
|0.0000
|950
|2007.12.20 13:30
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9948
|0.0000
|951
|2007.12.20 13:30
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9946
|0.0000
|952
|2007.12.20 13:30
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9945
|0.0000
|953
|2007.12.20 13:30
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9944
|0.0000
|954
|2007.12.20 15:51
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9943
|0.0000
|955
|2007.12.20 15:51
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9942
|0.0000
|956
|2007.12.20 16:01
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9941
|0.0000
|957
|2007.12.20 16:01
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9939
|0.0000
|958
|2007.12.20 16:01
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9938
|0.0000
|959
|2007.12.20 16:02
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9937
|0.0000
|960
|2007.12.20 16:02
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9935
|0.0000
|961
|2007.12.20 16:02
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9934
|0.0000
|962
|2007.12.20 16:03
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9933
|0.0000
|963
|2007.12.20 16:03
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9932
|0.0000
|964
|2007.12.20 16:03
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9931
|0.0000
|965
|2007.12.20 16:03
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9930
|0.0000
|966
|2007.12.20 16:03
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9929
|0.0000
|967
|2007.12.20 16:03
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9928
|0.0000
|968
|2007.12.20 16:03
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9927
|0.0000
|969
|2007.12.20 16:03
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9926
|0.0000
|970
|2007.12.20 16:03
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9925
|0.0000
|971
|2007.12.20 16:03
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9924
|0.0000
|972
|2007.12.20 16:03
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9922
|0.0000
|973
|2007.12.20 16:03
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9921
|0.0000
|974
|2007.12.20 16:03
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9920
|0.0000
|975
|2007.12.20 16:04
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9919
|0.0000
|976
|2007.12.20 16:06
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9918
|0.0000
|977
|2007.12.20 16:06
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9917
|0.0000
|978
|2007.12.20 16:06
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9916
|0.0000
|979
|2007.12.20 16:06
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9915
|0.0000
|980
|2007.12.20 16:10
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9914
|0.0000
|981
|2007.12.20 16:10
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9913
|0.0000
|982
|2007.12.20 16:12
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9912
|0.0000
|983
|2007.12.20 16:13
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9911
|0.0000
|984
|2007.12.20 16:13
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9910
|0.0000
|985
|2007.12.20 16:13
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9909
|0.0000
|986
|2007.12.20 16:13
|modify
|56
|0.10
|1.9869
|1.9869
|0.0000
|987
|2007.12.20 18:45
|expiration
|55
|0.10
|1.9963
|1.9883
|0.0000
|988
|2007.12.20 20:00
|close
|56
|0.10
|1.9830
|1.9869
|0.0000
|39.00
|9919.00
|989
|2007.12.21 09:45
|buy stop
|57
|0.10
|1.9903
|1.9834
|0.0000
|990
|2007.12.21 09:45
|sell stop
|58
|0.10
|1.9834
|1.9903
|0.0000
|991
|2007.12.21 10:18
|sell
|58
|0.10
|1.9834
|1.9903
|0.0000
|992
|2007.12.21 17:03
|modify
|58
|0.10
|1.9834
|1.9901
|0.0000
|993
|2007.12.21 18:45
|expiration
|57
|0.10
|1.9903
|1.9834
|0.0000
|994
|2007.12.21 18:46
|modify
|58
|0.10
|1.9834
|1.9900
|0.0000
|995
|2007.12.21 18:46
|modify
|58
|0.10
|1.9834
|1.9899
|0.0000
|996
|2007.12.21 18:46
|modify
|58
|0.10
|1.9834
|1.9898
|0.0000
|997
|2007.12.21 18:46
|modify
|58
|0.10
|1.9834
|1.9896
|0.0000
|998
|2007.12.21 18:46
|modify
|58
|0.10
|1.9834
|1.9895
|0.0000
|999
|2007.12.21 18:46
|modify
|58
|0.10
|1.9834
|1.9894
|0.0000
|1000
|2007.12.21 18:46
|modify
|58
|0.10
|1.9834
|1.9892
|0.0000
|1001
|2007.12.21 19:04
|modify
|58
|0.10
|1.9834
|1.9891
|0.0000
|1002
|2007.12.21 20:00
|close
|58
|0.10
|1.9846
|1.9891
|0.0000
|-12.00
|9907.00
|1003
|2007.12.24 09:45
|buy stop
|59
|0.10
|1.9845
|1.9801
|0.0000
|1004
|2007.12.24 09:45
|sell stop
|60
|0.10
|1.9801
|1.9845
|0.0000
|1005
|2007.12.24 11:18
|sell
|60
|0.10
|1.9801
|1.9845
|0.0000
|1006
|2007.12.24 16:15
|modify
|60
|0.10
|1.9801
|1.9844
|0.0000
|1007
|2007.12.24 16:15
|modify
|60
|0.10
|1.9801
|1.9843
|0.0000
|1008
|2007.12.24 16:55
|modify
|60
|0.10
|1.9801
|1.9842
|0.0000
|1009
|2007.12.24 16:55
|modify
|60
|0.10
|1.9801
|1.9841
|0.0000
|1010
|2007.12.24 16:55
|modify
|60
|0.10
|1.9801
|1.9801
|0.0000
|1011
|2007.12.24 18:45
|expiration
|59
|0.10
|1.9845
|1.9801
|0.0000
|1012
|2007.12.26 12:00
|s/l
|60
|0.10
|1.9801
|1.9801
|0.0000
|-1.76
|9905.24
|1013
|2007.12.26 12:00
|sell stop
|61
|0.10
|1.9752
|1.9788
|0.0000
|1014
|2007.12.26 20:00
|delete
|61
|0.10
|1.9752
|1.9788
|0.0000
|1015
|2007.12.27 09:45
|buy stop
|62
|0.10
|1.9908
|1.9837
|0.0000
|1016
|2007.12.27 09:45
|sell stop
|63
|0.10
|1.9837
|1.9908
|0.0000
|1017
|2007.12.27 10:13
|buy
|62
|0.10
|1.9908
|1.9837
|0.0000
|1018
|2007.12.27 13:23
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9838
|0.0000
|1019
|2007.12.27 13:24
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9839
|0.0000
|1020
|2007.12.27 13:24
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9841
|0.0000
|1021
|2007.12.27 13:24
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9842
|0.0000
|1022
|2007.12.27 14:22
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9843
|0.0000
|1023
|2007.12.27 14:23
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9845
|0.0000
|1024
|2007.12.27 14:23
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9847
|0.0000
|1025
|2007.12.27 14:23
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9849
|0.0000
|1026
|2007.12.27 14:24
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9853
|0.0000
|1027
|2007.12.27 14:30
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9855
|0.0000
|1028
|2007.12.27 14:31
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9856
|0.0000
|1029
|2007.12.27 14:31
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9857
|0.0000
|1030
|2007.12.27 14:32
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9859
|0.0000
|1031
|2007.12.27 14:34
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9860
|0.0000
|1032
|2007.12.27 14:34
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9862
|0.0000
|1033
|2007.12.27 14:34
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9863
|0.0000
|1034
|2007.12.27 14:34
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9864
|0.0000
|1035
|2007.12.27 14:35
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9865
|0.0000
|1036
|2007.12.27 14:35
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9866
|0.0000
|1037
|2007.12.27 14:35
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9867
|0.0000
|1038
|2007.12.27 14:36
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9868
|0.0000
|1039
|2007.12.27 14:36
|modify
|62
|0.10
|1.9908
|1.9908
|0.0000
|1040
|2007.12.27 16:00
|s/l
|62
|0.10
|1.9908
|1.9908
|0.0000
|0.00
|9905.24
|1041
|2007.12.27 18:45
|expiration
|63
|0.10
|1.9837
|1.9908
|0.0000
|1042
|2007.12.28 09:45
|buy stop
|64
|0.10
|1.9994
|1.9944
|0.0000
|1043
|2007.12.28 09:45
|sell stop
|65
|0.10
|1.9944
|1.9994
|0.0000
|1044
|2007.12.28 11:21
|buy
|64
|0.10
|1.9994
|1.9944
|0.0000
|1045
|2007.12.28 14:59
|s/l
|64
|0.10
|1.9944
|1.9944
|0.0000
|-50.00
|9855.24
|1046
|2007.12.28 14:59
|sell
|65
|0.10
|1.9944
|1.9994
|0.0000
|1047
|2007.12.28 15:54
|modify
|65
|0.10
|1.9944
|1.9990
|0.0000
|1048
|2007.12.28 15:55
|modify
|65
|0.10
|1.9944
|1.9989
|0.0000
|1049
|2007.12.28 15:55
|modify
|65
|0.10
|1.9944
|1.9988
|0.0000
|1050
|2007.12.28 15:56
|modify
|65
|0.10
|1.9944
|1.9986
|0.0000
|1051
|2007.12.28 20:00
|close
|65
|0.10
|1.9922
|1.9986
|0.0000
|22.00
|9877.24
|1052
|2007.12.31 09:45
|buy stop
|66
|0.10
|1.9997
|1.9945
|0.0000
|1053
|2007.12.31 09:45
|sell stop
|67
|0.10
|1.9945
|1.9997
|0.0000
|1054
|2007.12.31 10:53
|buy
|66
|0.10
|1.9997
|1.9945
|0.0000
|1055
|2007.12.31 11:16
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|1.9949
|0.0000
|1056
|2007.12.31 11:16
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|1.9952
|0.0000
|1057
|2007.12.31 11:16
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|1.9954
|0.0000
|1058
|2007.12.31 11:16
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|1.9956
|0.0000
|1059
|2007.12.31 11:36
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|1.9957
|0.0000
|1060
|2007.12.31 11:36
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|1.9997
|0.0000
|1061
|2007.12.31 14:16
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|1.9998
|0.0000
|1062
|2007.12.31 14:17
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|2.0001
|0.0000
|1063
|2007.12.31 14:20
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|2.0003
|0.0000
|1064
|2007.12.31 14:20
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|2.0005
|0.0000
|1065
|2007.12.31 14:23
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|2.0007
|0.0000
|1066
|2007.12.31 14:24
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|2.0010
|0.0000
|1067
|2007.12.31 14:24
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|2.0012
|0.0000
|1068
|2007.12.31 14:26
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|2.0014
|0.0000
|1069
|2007.12.31 14:30
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|2.0017
|0.0000
|1070
|2007.12.31 14:30
|modify
|66
|0.10
|1.9997
|2.0019
|0.0000
|1071
|2007.12.31 16:02
|s/l
|66
|0.10
|2.0019
|2.0019
|0.0000
|22.00
|9899.24
|1072
|2007.12.31 16:48
|sell
|67
|0.10
|1.9945
|1.9997
|0.0000
|1073
|2007.12.31 16:59
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9996
|0.0000
|1074
|2007.12.31 16:59
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9995
|0.0000
|1075
|2007.12.31 16:59
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9994
|0.0000
|1076
|2007.12.31 16:59
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9993
|0.0000
|1077
|2007.12.31 17:00
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9992
|0.0000
|1078
|2007.12.31 17:00
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9991
|0.0000
|1079
|2007.12.31 17:00
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9990
|0.0000
|1080
|2007.12.31 17:00
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9989
|0.0000
|1081
|2007.12.31 17:00
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9988
|0.0000
|1082
|2007.12.31 17:00
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9987
|0.0000
|1083
|2007.12.31 17:00
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9986
|0.0000
|1084
|2007.12.31 17:01
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9984
|0.0000
|1085
|2007.12.31 17:01
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9945
|0.0000
|1086
|2007.12.31 17:18
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9943
|0.0000
|1087
|2007.12.31 17:18
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9941
|0.0000
|1088
|2007.12.31 17:18
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9939
|0.0000
|1089
|2007.12.31 17:19
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9937
|0.0000
|1090
|2007.12.31 17:19
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9933
|0.0000
|1091
|2007.12.31 17:19
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9931
|0.0000
|1092
|2007.12.31 17:19
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9927
|0.0000
|1093
|2007.12.31 17:20
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9923
|0.0000
|1094
|2007.12.31 17:20
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9921
|0.0000
|1095
|2007.12.31 17:20
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9918
|0.0000
|1096
|2007.12.31 17:21
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9916
|0.0000
|1097
|2007.12.31 17:21
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9915
|0.0000
|1098
|2007.12.31 17:21
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9913
|0.0000
|1099
|2007.12.31 17:21
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9910
|0.0000
|1100
|2007.12.31 17:21
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9909
|0.0000
|1101
|2007.12.31 17:21
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9906
|0.0000
|1102
|2007.12.31 17:21
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9903
|0.0000
|1103
|2008.01.02 13:50
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9902
|0.0000
|1104
|2008.01.02 13:52
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9901
|0.0000
|1105
|2008.01.02 13:52
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9900
|0.0000
|1106
|2008.01.02 13:52
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9899
|0.0000
|1107
|2008.01.02 13:52
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9897
|0.0000
|1108
|2008.01.02 13:52
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9896
|0.0000
|1109
|2008.01.02 13:52
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9895
|0.0000
|1110
|2008.01.02 14:10
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9894
|0.0000
|1111
|2008.01.02 14:10
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9893
|0.0000
|1112
|2008.01.02 14:10
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9892
|0.0000
|1113
|2008.01.02 14:10
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9891
|0.0000
|1114
|2008.01.02 14:10
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9889
|0.0000
|1115
|2008.01.02 14:12
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9887
|0.0000
|1116
|2008.01.02 14:12
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9885
|0.0000
|1117
|2008.01.02 14:15
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9883
|0.0000
|1118
|2008.01.02 14:16
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9882
|0.0000
|1119
|2008.01.02 14:16
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9881
|0.0000
|1120
|2008.01.02 14:17
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9880
|0.0000
|1121
|2008.01.02 14:39
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9878
|0.0000
|1122
|2008.01.02 14:39
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9875
|0.0000
|1123
|2008.01.02 15:01
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9874
|0.0000
|1124
|2008.01.02 15:01
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9873
|0.0000
|1125
|2008.01.02 15:07
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9871
|0.0000
|1126
|2008.01.02 15:28
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9870
|0.0000
|1127
|2008.01.02 15:29
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9869
|0.0000
|1128
|2008.01.02 15:29
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9868
|0.0000
|1129
|2008.01.02 15:29
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9866
|0.0000
|1130
|2008.01.02 15:33
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9865
|0.0000
|1131
|2008.01.02 15:33
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9864
|0.0000
|1132
|2008.01.02 15:38
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9863
|0.0000
|1133
|2008.01.02 15:56
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9862
|0.0000
|1134
|2008.01.02 15:56
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9861
|0.0000
|1135
|2008.01.02 15:56
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9860
|0.0000
|1136
|2008.01.02 15:56
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9859
|0.0000
|1137
|2008.01.02 15:56
|modify
|67
|0.10
|1.9945
|1.9857
|0.0000
|1138
|2008.01.02 20:00
|close
|67
|0.10
|1.9819
|1.9857
|0.0000
|124.24
|10023.48
|1139
|2008.01.03 09:45
|buy stop
|68
|0.10
|1.9843
|1.9763
|0.0000
|1140
|2008.01.03 09:45
|sell stop
|69
|0.10
|1.9748
|1.9828
|0.0000
|1141
|2008.01.03 10:35
|sell
|69
|0.10
|1.9748
|1.9828
|0.0000
|1142
|2008.01.03 10:40
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9827
|0.0000
|1143
|2008.01.03 10:41
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9825
|0.0000
|1144
|2008.01.03 10:41
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9823
|0.0000
|1145
|2008.01.03 10:41
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9822
|0.0000
|1146
|2008.01.03 10:41
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9821
|0.0000
|1147
|2008.01.03 10:41
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9819
|0.0000
|1148
|2008.01.03 10:41
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9817
|0.0000
|1149
|2008.01.03 10:42
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9815
|0.0000
|1150
|2008.01.03 10:45
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9812
|0.0000
|1151
|2008.01.03 10:45
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9811
|0.0000
|1152
|2008.01.03 10:45
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9810
|0.0000
|1153
|2008.01.03 10:45
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9809
|0.0000
|1154
|2008.01.03 10:46
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9808
|0.0000
|1155
|2008.01.03 10:46
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9807
|0.0000
|1156
|2008.01.03 10:47
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9806
|0.0000
|1157
|2008.01.03 10:47
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9804
|0.0000
|1158
|2008.01.03 10:56
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9803
|0.0000
|1159
|2008.01.03 10:56
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9802
|0.0000
|1160
|2008.01.03 10:56
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9801
|0.0000
|1161
|2008.01.03 10:56
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9800
|0.0000
|1162
|2008.01.03 10:56
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9798
|0.0000
|1163
|2008.01.03 10:57
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9797
|0.0000
|1164
|2008.01.03 10:57
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9796
|0.0000
|1165
|2008.01.03 10:57
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9794
|0.0000
|1166
|2008.01.03 10:57
|modify
|69
|0.10
|1.9748
|1.9792
|0.0000
|1167
|2008.01.03 14:00
|s/l
|69
|0.10
|1.9792
|1.9792
|0.0000
|-44.00
|9979.48
|1168
|2008.01.03 18:45
|expiration
|68
|0.10
|1.9843
|1.9763
|0.0000