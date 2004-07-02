Strategy Tester Report
OILFXPRO D T S S 36_75_120 currencies 1mV1
(Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.07.01 00:02 - 2007.11.02 04:00 (2004.07.01 - 2007.11.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit1=0; StopLoss1=35; TakeProfit2=0; StopLoss2=35; ColerationBarsToCheck=5; Trailing=0; BEP=0; PullBackPipGap=50; TimeGapBetweenTrades=60; PipsToEntry=30; VolumeSize=0.1; LotStep=0.1; UsePercentRiskMM=true; TradeSizePercent=2; MaxLots=1; MinLots=0.2; useTradeTime=false; StartHour=7; StartMinute=0; EndHour=18; EndMinute=0; notice_1="EXIT OPTIONS"; PercentDropLevel=1; UseWMAExits=false; UseClosingHour=false; UseExpiryTime=false; wmaFastPeriod=75; wmaSlowPeriod=120; closingHour=23; openOrderExpiryTime=30; notice_2="RSIOMA PARAMETERS"; useRsioma=true; useOilFxProHMA=false; manage="==== Stop Management ===="; PropStop=35; StartPosition=20; IncrementPercentage=2; MinStopValue=10; RSIOMA_Trigger=35; MA_1_Period=3; MA_1_METHOD=3; MA_1_PRICE=0; MA_1_WEIGHT=10; MA_2_Period=6; MA_2_METHOD=3; MA_2_PRICE=0; MA_2_WEIGHT=9; MA_3_Period=9; MA_3_METHOD=3; MA_3_PRICE=0; MA_3_WEIGHT=8; MA_4_Period=18; MA_4_METHOD=3; MA_4_PRICE=0; MA_4_WEIGHT=7; MA_5_Period=36; MA_5_METHOD=3; MA_5_PRICE=0; MA_5_WEIGHT=6; MA_6_Period=72; MA_6_METHOD=3; MA_6_PRICE=0; MA_6_WEIGHT=5; MA_7_Period=144; MA_7_METHOD=3; MA_7_PRICE=0; MA_7_WEIGHT=4; MA_8_Period=288; MA_8_METHOD=3; MA_8_PRICE=0; MA_8_WEIGHT=3;
Bars in test1039861Ticks modelled4813602Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1725.64Gross profit4747.00Gross loss-3021.36
Profit factor1.57Expected payoff15.98
Absolute drawdown16.00Maximal drawdown436.00 (4.12%)Relative drawdown4.12% (436.00)
Total trades108Short positions (won %)51 (56.86%)Long positions (won %)57 (63.16%)
Profit trades (% of total)65 (60.19%)Loss trades (% of total)43 (39.81%)
Largestprofit trade252.00loss trade-74.60
Averageprofit trade73.03loss trade-70.26
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (488.00)consecutive losses (loss in money)4 (-280.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)493.24 (6)consecutive loss (count of losses)-280.00 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.02 14:30buy10.201.22091.21740.0000
22004.07.02 14:30modify10.201.22091.22340.0000
32004.07.02 14:31modify10.201.22091.22360.0000
42004.07.02 14:31modify10.201.22091.22380.0000
52004.07.02 14:31modify10.201.22091.22410.0000
62004.07.02 14:31modify10.201.22091.22420.0000
72004.07.02 14:31s/l10.201.22421.22420.000066.0010066.00
82004.07.02 14:34buy20.201.22781.22430.0000
92004.07.02 18:11modify20.201.22781.23030.0000
102004.07.02 18:11modify20.201.22781.23040.0000
112004.07.02 18:11modify20.201.22781.23050.0000
122004.07.02 18:11modify20.201.22781.23060.0000
132004.07.02 18:11modify20.201.22781.23070.0000
142004.07.02 18:12modify20.201.22781.23080.0000
152004.07.02 18:12modify20.201.22781.23090.0000
162004.07.02 18:12modify20.201.22781.23100.0000
172004.07.02 18:12modify20.201.22781.23110.0000
182004.07.02 18:12modify20.201.22781.23120.0000
192004.07.02 18:22modify20.201.22781.23130.0000
202004.07.02 18:32s/l20.201.23131.23130.000070.0010136.00
212004.07.07 07:54buy30.201.23651.23300.0000
222004.07.08 16:09modify30.201.23651.23900.0000
232004.07.08 16:09modify30.201.23651.23920.0000
242004.07.08 16:09modify30.201.23651.23930.0000
252004.07.08 16:10s/l30.201.23931.23930.000053.2410189.24
262004.07.21 16:33sell40.201.22331.22680.0000
272004.07.21 23:28s/l40.201.22681.22680.0000-70.0010119.24
282004.07.23 16:58sell50.201.21191.21540.0000
292004.07.26 09:27s/l50.201.21541.21540.0000-70.0410049.20
302004.07.27 16:01sell60.201.21181.21530.0000
312004.07.27 16:17modify60.201.21181.20930.0000
322004.07.27 16:17modify60.201.21181.20920.0000
332004.07.27 16:17modify60.201.21181.20910.0000
342004.07.27 16:17modify60.201.21181.20900.0000
352004.07.27 16:17modify60.201.21181.20890.0000
362004.07.27 16:18modify60.201.21181.20880.0000
372004.07.27 16:18modify60.201.21181.20870.0000
382004.07.27 16:18modify60.201.21181.20860.0000
392004.07.27 16:18modify60.201.21181.20850.0000
402004.07.27 16:18modify60.201.21181.20830.0000
412004.07.27 16:18modify60.201.21181.20820.0000
422004.07.27 16:18modify60.201.21181.20810.0000
432004.07.27 16:18modify60.201.21181.20790.0000
442004.07.27 16:18modify60.201.21181.20780.0000
452004.07.27 16:18modify60.201.21181.20760.0000
462004.07.27 16:18modify60.201.21181.20750.0000
472004.07.27 16:18modify60.201.21181.20730.0000
482004.07.27 16:19s/l60.201.20731.20730.000090.0010139.20
492004.07.29 16:43buy70.201.20911.20560.0000
502004.07.29 18:43s/l70.201.20561.20560.0000-70.0010069.20
512004.07.30 14:45buy80.201.21171.20820.0000
522004.07.30 16:01s/l80.201.20821.20820.0000-70.009999.20
532004.08.06 14:30buy90.201.21141.20790.0000
542004.08.06 14:51modify90.201.21141.22150.0000
552004.08.06 14:52modify90.201.21141.22160.0000
562004.08.06 14:53modify90.201.21141.22170.0000
572004.08.06 14:53modify90.201.21141.22180.0000
582004.08.06 14:58modify90.201.21141.22390.0000
592004.08.06 15:12modify90.201.21141.22400.0000
602004.08.06 15:17s/l90.201.22401.22400.0000252.0010251.20
612004.08.13 14:30buy100.201.22541.22190.0000
622004.08.13 14:31modify100.201.22541.22790.0000
632004.08.13 14:31modify100.201.22541.22800.0000
642004.08.13 14:31modify100.201.22541.22820.0000
652004.08.13 14:32s/l100.201.22821.22820.000056.0010307.20
662004.08.13 14:49buy110.201.23241.22890.0000
672004.08.13 16:43modify110.201.23241.23490.0000
682004.08.13 16:43modify110.201.23241.23500.0000
692004.08.13 16:43modify110.201.23241.23510.0000
702004.08.13 16:49s/l110.201.23511.23510.000054.0010361.20
712004.09.08 16:44buy120.201.20991.20640.0000
722004.09.08 17:14modify120.201.20991.21250.0000
732004.09.08 17:14modify120.201.20991.21260.0000
742004.09.08 17:17s/l120.201.21261.21260.000054.0010415.20
752004.09.10 14:45buy130.201.22561.22210.0000
762004.09.10 14:57modify130.201.22561.22810.0000
772004.09.10 14:57modify130.201.22561.22820.0000
782004.09.10 14:57modify130.201.22561.22830.0000
792004.09.10 14:57modify130.201.22561.22840.0000
802004.09.10 14:58modify130.201.22561.22850.0000
812004.09.10 14:58modify130.201.22561.22860.0000
822004.09.10 14:58modify130.201.22561.22870.0000
832004.09.10 14:58modify130.201.22561.22880.0000
842004.09.10 15:00s/l130.201.22881.22880.000064.0010479.20
852004.09.14 14:30buy140.201.22751.22400.0000
862004.09.15 02:35s/l140.201.22401.22400.0000-70.9210408.28
872004.09.15 15:35sell150.201.21741.22090.0000
882004.09.15 17:05modify150.201.21741.21480.0000
892004.09.15 17:08s/l150.201.21481.21480.000052.0010460.28
902004.09.16 18:00buy160.201.21891.21540.0000
912004.09.16 18:23s/l160.201.21541.21540.0000-70.0010390.28
922004.09.21 20:20buy170.201.23211.22860.0000
932004.09.22 12:03s/l170.201.22861.22860.0000-70.9210319.36
942004.09.24 14:42buy180.201.23551.23200.0000
952004.09.24 14:58s/l180.201.23201.23200.0000-70.0010249.36
962004.09.30 13:48buy190.201.24011.23660.0000
972004.09.30 21:01modify190.201.24011.24260.0000
982004.09.30 21:01modify190.201.24011.24270.0000
992004.09.30 21:24modify190.201.24011.24290.0000
1002004.09.30 22:12modify190.201.24011.24300.0000
1012004.09.30 22:14modify190.201.24011.24310.0000
1022004.09.30 22:15modify190.201.24011.24320.0000
1032004.09.30 23:19s/l190.201.24321.24320.000062.0010311.36
1042004.10.14 14:30buy200.201.24121.23770.0000
1052004.10.14 15:03s/l200.201.23771.23770.0000-70.0010241.36
1062004.10.15 14:40buy210.201.24481.24130.0000
1072004.10.15 15:15modify210.201.24481.24750.0000
1082004.10.15 15:15modify210.201.24481.24770.0000
1092004.10.15 15:16modify210.201.24481.24780.0000
1102004.10.15 15:17s/l210.201.24781.24780.000060.0010301.36
1112004.10.20 09:22buy220.201.25571.25220.0000
1122004.10.20 13:15modify220.201.25571.25830.0000
1132004.10.20 13:16modify220.201.25571.25850.0000
1142004.10.20 13:25modify220.201.25571.25890.0000
1152004.10.20 13:25modify220.201.25571.25910.0000
1162004.10.20 13:25modify220.201.25571.25930.0000
1172004.10.20 13:26s/l220.201.25931.25930.000072.0010373.36
1182004.10.25 00:00buy230.201.27181.26830.0000
1192004.10.25 02:24modify230.201.27181.27440.0000
1202004.10.25 02:24modify230.201.27181.27450.0000
1212004.10.25 02:27modify230.201.27181.27470.0000
1222004.10.25 02:27modify230.201.27181.27490.0000
1232004.10.25 02:27modify230.201.27181.27500.0000
1242004.10.25 02:27modify230.201.27181.27510.0000
1252004.10.25 02:27modify230.201.27181.27520.0000
1262004.10.25 02:27modify230.201.27181.27530.0000
1272004.10.25 02:35modify230.201.27181.27570.0000
1282004.10.25 02:35modify230.201.27181.27580.0000
1292004.10.25 02:35modify230.201.27181.27610.0000
1302004.10.25 02:35modify230.201.27181.27660.0000
1312004.10.25 02:51s/l230.201.27661.27660.000096.0010469.36
1322004.10.27 17:05sell240.201.27361.27710.0000
1332004.10.27 18:18modify240.201.27361.27100.0000
1342004.10.27 18:22s/l240.201.27101.27100.000052.0010521.36
1352004.10.28 12:40sell250.201.26621.26970.0000
1362004.10.28 12:55s/l250.201.26971.26970.0000-70.0010451.36
1372004.10.28 15:19buy260.201.27591.27240.0000
1382004.10.28 19:59s/l260.201.27241.27240.0000-70.0010381.36
1392004.11.05 14:30sell270.201.28091.28440.0000
1402004.11.05 14:30modify270.201.28091.27790.0000
1412004.11.05 14:30s/l270.201.27791.27790.000060.0010441.36
1422004.11.05 14:46sell280.201.27881.28230.0000
1432004.11.05 14:55s/l280.201.28231.28230.0000-70.0010371.36
1442004.11.10 16:17sell290.201.28621.28970.0000
1452004.11.10 16:44s/l290.201.28971.28970.0000-70.0010301.36
1462004.11.10 18:49sell300.201.28641.28990.0000
1472004.11.10 20:15s/l300.201.28991.28990.0000-70.0010231.36
1482004.11.19 14:39buy310.201.30661.30310.0000
1492004.11.19 15:11s/l310.201.30311.30310.0000-70.0010161.36
1502004.11.26 09:25sell320.201.32451.32800.0000
1512004.11.26 09:29modify320.201.32451.32180.0000
1522004.11.26 09:29modify320.201.32451.32170.0000
1532004.11.26 09:29modify320.201.32451.32100.0000
1542004.11.26 09:29modify320.201.32451.32030.0000
1552004.11.26 09:29modify320.201.32451.31960.0000
1562004.11.26 09:29s/l320.201.31961.31960.000098.0010259.36
1572004.11.26 10:06sell330.201.32061.32410.0000
1582004.11.26 12:18s/l330.201.32411.32410.0000-70.0010189.36
1592004.12.02 16:38sell340.201.32781.33130.0000
1602004.12.02 17:11modify340.201.32781.32540.0000
1612004.12.02 17:11modify340.201.32781.32520.0000
1622004.12.02 17:12modify340.201.32781.32510.0000
1632004.12.02 17:12modify340.201.32781.32490.0000
1642004.12.02 17:12modify340.201.32781.32480.0000
1652004.12.02 17:12s/l340.201.32481.32480.000060.0010249.36
1662004.12.03 14:30buy350.201.33451.33100.0000
1672004.12.03 17:06modify350.201.33451.33700.0000
1682004.12.03 17:06modify350.201.33451.33720.0000
1692004.12.03 17:06modify350.201.33451.33740.0000
1702004.12.03 17:06modify350.201.33451.33760.0000
1712004.12.03 17:07s/l350.201.33761.33760.000062.0010311.36
1722004.12.03 19:05buy360.201.34301.33950.0000
1732004.12.06 21:31s/l360.201.33951.33950.0000-70.9210240.44
1742004.12.08 05:47sell370.201.33441.33790.0000
1752004.12.08 09:31modify370.201.33441.33180.0000
1762004.12.08 09:31modify370.201.33441.33160.0000
1772004.12.08 09:31modify370.201.33441.33130.0000
1782004.12.08 09:31modify370.201.33441.33110.0000
1792004.12.08 09:33modify370.201.33441.33100.0000
1802004.12.08 09:33modify370.201.33441.33080.0000
1812004.12.08 09:33modify370.201.33441.33070.0000
1822004.12.08 09:33modify370.201.33441.33050.0000
1832004.12.08 09:33modify370.201.33441.33040.0000
1842004.12.08 09:34modify370.201.33441.33030.0000
1852004.12.08 09:34modify370.201.33441.33020.0000
1862004.12.08 09:35s/l370.201.33021.33020.000084.0010324.44
1872004.12.08 14:45sell380.201.32291.32640.0000
1882004.12.08 14:49modify380.201.32291.32040.0000
1892004.12.08 14:49modify380.201.32291.32030.0000
1902004.12.08 14:49modify380.201.32291.32020.0000
1912004.12.08 14:49s/l380.201.32021.32020.000054.0010378.44
1922004.12.08 18:35buy390.201.33171.32820.0000
1932004.12.08 23:30modify390.201.33171.33410.0000
1942004.12.08 23:30modify390.201.33171.33450.0000
1952004.12.08 23:30modify390.201.33171.33480.0000
1962004.12.08 23:30modify390.201.33171.33500.0000
1972004.12.08 23:33s/l390.201.33501.33500.000066.0010444.44
1982004.12.16 15:10sell400.201.33451.33800.0000
1992004.12.16 15:22modify400.201.33451.33190.0000
2002004.12.16 15:22modify400.201.33451.33180.0000
2012004.12.16 15:22modify400.201.33451.33170.0000
2022004.12.16 15:23modify400.201.33451.33150.0000
2032004.12.16 15:23modify400.201.33451.33120.0000
2042004.12.16 15:23modify400.201.33451.33080.0000
2052004.12.16 15:23modify400.201.33451.33050.0000
2062004.12.16 15:23modify400.201.33451.33040.0000
2072004.12.16 15:23modify400.201.33451.33030.0000
2082004.12.16 15:23s/l400.201.33031.33030.000084.0010528.44
2092004.12.17 14:40sell410.201.32251.32600.0000
2102004.12.17 15:16s/l410.201.32601.32600.0000-70.0010458.44
2112004.12.31 17:43sell420.201.35391.35740.0000
2122005.01.03 00:53s/l420.201.35741.35740.0000-70.0410388.40
2132005.01.03 04:45sell430.201.34241.34590.0000
2142005.01.03 04:54modify430.201.34241.33990.0000
2152005.01.03 04:54modify430.201.34241.33970.0000
2162005.01.03 04:55s/l430.201.33971.33970.000054.0010442.40
2172005.01.04 09:35sell440.201.34221.34570.0000
2182005.01.04 10:55modify440.201.34221.33960.0000
2192005.01.04 10:56modify440.201.34221.33950.0000
2202005.01.04 10:56modify440.201.34221.33940.0000
2212005.01.04 10:56modify440.201.34221.33930.0000
2222005.01.04 10:56modify440.201.34221.33920.0000
2232005.01.04 10:56modify440.201.34221.33910.0000
2242005.01.04 10:56modify440.201.34221.33900.0000
2252005.01.04 10:57modify440.201.34221.33890.0000
2262005.01.04 10:57modify440.201.34221.33880.0000
2272005.01.04 10:57modify440.201.34221.33870.0000
2282005.01.04 10:58modify440.201.34221.33860.0000
2292005.01.04 10:58modify440.201.34221.33850.0000
2302005.01.04 10:58modify440.201.34221.33840.0000
2312005.01.04 10:58modify440.201.34221.33830.0000
2322005.01.04 10:58modify440.201.34221.33820.0000
2332005.01.04 10:58modify440.201.34221.33810.0000
2342005.01.04 10:58modify440.201.34221.33800.0000
2352005.01.04 10:58modify440.201.34221.33790.0000
2362005.01.04 10:58modify440.201.34221.33780.0000
2372005.01.04 10:58modify440.201.34221.33770.0000
2382005.01.04 10:58modify440.201.34221.33760.0000
2392005.01.04 10:58modify440.201.34221.33750.0000
2402005.01.04 10:58modify440.201.34221.33730.0000
2412005.01.04 10:58modify440.201.34221.33720.0000
2422005.01.04 11:01s/l440.201.33721.33720.0000100.0010542.40
2432005.01.04 16:18sell450.201.33311.33660.0000
2442005.01.04 16:56modify450.201.33311.33060.0000
2452005.01.04 16:56modify450.201.33311.33050.0000
2462005.01.04 16:56modify450.201.33311.33040.0000
2472005.01.04 16:56modify450.201.33311.33030.0000
2482005.01.04 16:56modify450.201.33311.33020.0000
2492005.01.04 17:00modify450.201.33311.33010.0000
2502005.01.04 17:01modify450.201.33311.33000.0000
2512005.01.04 17:09s/l450.201.33001.33000.000062.0010604.40
2522005.01.07 14:29sell460.201.31621.31970.0000
2532005.01.07 14:30s/l460.201.31971.31970.0000-70.0010534.40
2542005.01.07 16:06sell470.201.31621.31970.0000
2552005.01.07 16:21modify470.201.31621.31370.0000
2562005.01.07 16:21modify470.201.31621.31350.0000
2572005.01.07 16:21modify470.201.31621.31330.0000
2582005.01.07 16:21modify470.201.31621.31310.0000
2592005.01.07 16:21modify470.201.31621.31290.0000
2602005.01.07 16:21modify470.201.31621.31260.0000
2612005.01.07 16:21modify470.201.31621.31240.0000
2622005.01.07 16:22modify470.201.31621.31230.0000
2632005.01.07 16:22modify470.201.31621.31220.0000
2642005.01.07 16:24modify470.201.31621.31200.0000
2652005.01.07 16:24modify470.201.31621.31190.0000
2662005.01.07 16:24modify470.201.31621.31170.0000
2672005.01.07 16:24modify470.201.31621.31150.0000
2682005.01.07 16:24modify470.201.31621.31130.0000
2692005.01.07 16:24modify470.201.31621.31100.0000
2702005.01.07 16:24modify470.201.31621.31080.0000
2712005.01.07 16:24modify470.201.31621.31060.0000
2722005.01.07 16:25s/l470.201.31061.31060.0000112.0010646.40
2732005.01.12 14:30buy480.201.31921.31570.0000
2742005.01.12 14:33modify480.201.31921.32180.0000
2752005.01.12 14:33modify480.201.31921.32210.0000
2762005.01.12 14:34modify480.201.31921.32240.0000
2772005.01.12 14:35s/l480.201.32241.32240.000064.0010710.40
2782005.01.12 16:00buy490.201.32681.32330.0000
2792005.01.13 09:21s/l490.201.32331.32330.0000-72.7610637.64
2802005.01.14 03:45sell500.201.31331.31680.0000
2812005.01.14 07:04modify500.201.31331.31060.0000
2822005.01.14 07:09s/l500.201.31061.31060.000054.0010691.64
2832005.01.14 09:35sell510.201.30781.31130.0000
2842005.01.14 10:47s/l510.201.31131.31130.0000-70.0010621.64
2852005.01.28 16:16sell520.201.30091.30440.0000
2862005.01.28 21:05s/l520.201.30441.30440.0000-70.0010551.64
2872005.02.03 14:48sell530.201.29541.29890.0000
2882005.02.04 14:30s/l530.201.29891.29890.0000-70.0410481.60
2892005.02.22 04:23buy540.201.31481.31130.0000
2902005.02.22 08:56modify540.201.31481.31730.0000
2912005.02.22 08:56modify540.201.31481.31740.0000
2922005.02.22 08:56modify540.201.31481.31750.0000
2932005.02.22 08:56modify540.201.31481.31760.0000
2942005.02.22 08:59modify540.201.31481.31780.0000
2952005.02.22 09:13s/l540.201.31781.31780.000060.0010541.60
2962005.02.22 11:51buy550.201.32261.31910.0000
2972005.02.22 13:33s/l550.201.31911.31910.0000-70.0010471.60
2982005.03.11 14:35buy560.201.34641.34290.0000
2992005.03.11 14:56s/l560.201.34291.34290.0000-70.0010401.60
3002005.03.21 08:57sell570.201.32111.32460.0000
3012005.03.21 14:50modify570.201.32111.31860.0000
3022005.03.21 14:50modify570.201.32111.31850.0000
3032005.03.21 14:50modify570.201.32111.31840.0000
3042005.03.21 14:50modify570.201.32111.31830.0000
3052005.03.21 14:51modify570.201.32111.31820.0000
3062005.03.21 14:58s/l570.201.31821.31820.000058.0010459.60
3072005.03.22 20:19sell580.201.31621.31970.0000
3082005.03.22 20:27modify580.201.31621.31360.0000
3092005.03.22 20:27modify580.201.31621.31350.0000
3102005.03.22 20:27modify580.201.31621.31340.0000
3112005.03.22 20:27modify580.201.31621.31330.0000
3122005.03.22 20:27modify580.201.31621.31320.0000
3132005.03.22 20:27modify580.201.31621.31300.0000
3142005.03.22 20:29s/l580.201.31301.31300.000064.0010523.60
3152005.03.22 20:56sell590.201.30831.31180.0000
3162005.03.23 10:14modify590.201.30831.30580.0000
3172005.03.23 10:14modify590.201.30831.30560.0000
3182005.03.23 10:14modify590.201.30831.30550.0000
3192005.03.23 10:15modify590.201.30831.30540.0000
3202005.03.23 10:15modify590.201.30831.30530.0000
3212005.03.23 10:15modify590.201.30831.30520.0000
3222005.03.23 10:15modify590.201.30831.30510.0000
3232005.03.23 10:16modify590.201.30831.30500.0000
3242005.03.23 10:16modify590.201.30831.30490.0000
3252005.03.23 10:17modify590.201.30831.30480.0000
3262005.03.23 10:18modify590.201.30831.30470.0000
3272005.03.23 10:18modify590.201.30831.30460.0000
3282005.03.23 10:18modify590.201.30831.30450.0000
3292005.03.23 10:18modify590.201.30831.30430.0000
3302005.03.23 10:18modify590.201.30831.30420.0000
3312005.03.23 10:19modify590.201.30831.30400.0000
3322005.03.23 10:22modify590.201.30831.30390.0000
3332005.03.23 10:24modify590.201.30831.30370.0000
3342005.03.23 10:27s/l590.201.30371.30370.000091.9610615.56
3352005.03.23 18:14sell600.201.29651.30000.0000
3362005.03.24 07:37s/l600.201.30001.30000.0000-70.1210545.44
3372005.04.01 15:30buy610.201.30151.29800.0000
3382005.04.01 15:30modify610.201.30151.30490.0000
3392005.04.01 15:30s/l610.201.30491.30490.000068.0010613.44
3402005.04.01 17:00sell620.201.29291.29640.0000
3412005.04.01 17:04s/l620.201.29641.29640.0000-70.0010543.44
3422005.04.01 17:13sell630.201.28991.29340.0000
3432005.04.04 15:16modify630.201.28991.28750.0000
3442005.04.04 15:16modify630.201.28991.28730.0000
3452005.04.04 15:16modify630.201.28991.28720.0000
3462005.04.04 15:16modify630.201.28991.28710.0000
3472005.04.04 15:18modify630.201.28991.28700.0000
3482005.04.04 15:23modify630.201.28991.28690.0000
3492005.04.04 15:28modify630.201.28991.28670.0000
3502005.04.04 15:28modify630.201.28991.28660.0000
3512005.04.04 15:28modify630.201.28991.28650.0000
3522005.04.04 15:28modify630.201.28991.28640.0000
3532005.04.04 15:28modify630.201.28991.28630.0000
3542005.04.04 15:30modify630.201.28991.28620.0000
3552005.04.04 15:30modify630.201.28991.28610.0000
3562005.04.04 15:30modify630.201.28991.28600.0000
3572005.04.04 15:30modify630.201.28991.28590.0000
3582005.04.04 15:31modify630.201.28991.28580.0000
3592005.04.04 15:34modify630.201.28991.28570.0000
3602005.04.04 15:34modify630.201.28991.28550.0000
3612005.04.04 15:35modify630.201.28991.28540.0000
3622005.04.04 15:35modify630.201.28991.28530.0000
3632005.04.04 15:35modify630.201.28991.28520.0000
3642005.04.04 15:36modify630.201.28991.28510.0000
3652005.04.04 15:36modify630.201.28991.28500.0000
3662005.04.04 15:38modify630.201.28991.28490.0000
3672005.04.04 15:43s/l630.201.28491.28490.000099.9610643.40
3682005.04.12 14:49sell640.201.29291.29640.0000
3692005.04.12 15:18modify640.201.29291.29010.0000
3702005.04.12 15:18modify640.201.29291.28990.0000
3712005.04.12 15:18modify640.201.29291.28970.0000
3722005.04.12 15:21s/l640.201.28971.28970.000064.0010707.40
3732005.04.15 16:21buy650.201.29281.28930.0000
3742005.04.18 02:45s/l650.201.28931.28930.0000-70.9210636.48
3752005.04.18 09:37buy660.201.29781.29430.0000
3762005.04.18 16:52modify660.201.29781.30030.0000
3772005.04.18 16:52modify660.201.29781.30040.0000
3782005.04.18 16:52modify660.201.29781.30050.0000
3792005.04.18 16:52modify660.201.29781.30060.0000
3802005.04.18 16:52modify660.201.29781.30080.0000
3812005.04.18 16:55s/l660.201.30081.30080.000060.0010696.48
3822005.04.27 14:42buy670.201.29681.29330.0000
3832005.04.27 18:08s/l670.201.29331.29330.0000-70.0010626.48
3842005.05.04 03:42buy680.201.29451.29100.0000
3852005.05.05 10:51modify680.201.29451.29710.0000
3862005.05.05 10:51modify680.201.29451.29720.0000
3872005.05.05 10:51modify680.201.29451.29730.0000
3882005.05.05 10:51modify680.201.29451.29750.0000
3892005.05.05 10:54modify680.201.29451.29760.0000
3902005.05.05 11:00s/l680.201.29761.29760.000059.2410685.72
3912005.05.06 14:30sell690.201.29071.29420.0000
3922005.05.06 14:34modify690.201.29071.28820.0000
3932005.05.06 14:34modify690.201.29071.28810.0000
3942005.05.06 14:35modify690.201.29071.28800.0000
3952005.05.06 14:35modify690.201.29071.28770.0000
3962005.05.06 14:35modify690.201.29071.28760.0000
3972005.05.06 14:35s/l690.201.28761.28760.000062.0010747.72
3982005.05.11 14:30sell700.201.28421.28770.0000
3992005.05.11 14:48modify700.201.28421.28170.0000
4002005.05.11 14:48modify700.201.28421.28150.0000
4012005.05.11 14:49modify700.201.28421.28110.0000
4022005.05.11 14:52modify700.201.28421.28100.0000
4032005.05.11 14:52modify700.201.28421.28080.0000
4042005.05.11 14:55modify700.201.28421.28070.0000
4052005.05.11 14:55modify700.201.28421.28060.0000
4062005.05.11 14:56modify700.201.28421.28040.0000
4072005.05.11 14:57modify700.201.28421.28010.0000
4082005.05.11 14:59s/l700.201.28011.28010.000082.0010829.72
4092005.05.12 14:30sell710.201.27201.27550.0000
4102005.05.12 23:01modify710.201.27201.26930.0000
4112005.05.12 23:02modify710.201.27201.26920.0000
4122005.05.12 23:03modify710.201.27201.26900.0000
4132005.05.12 23:03modify710.201.27201.26880.0000
4142005.05.12 23:03modify710.201.27201.26850.0000
4152005.05.12 23:03modify710.201.27201.26840.0000
4162005.05.12 23:03modify710.201.27201.26800.0000
4172005.05.12 23:15modify710.201.27201.26790.0000
4182005.05.12 23:15modify710.201.27201.26780.0000
4192005.05.12 23:16modify710.201.27201.26770.0000
4202005.05.12 23:56s/l710.201.26771.26770.000086.0010915.72
4212005.05.31 03:17sell720.201.24131.24480.0000
4222005.05.31 03:24modify720.201.24131.23870.0000
4232005.05.31 03:24modify720.201.24131.23820.0000
4242005.05.31 03:24modify720.201.24131.23810.0000
4252005.05.31 03:24s/l720.201.23811.23810.000064.0010979.72
4262005.06.09 16:33sell730.201.21851.22200.0000
4272005.06.09 17:42s/l730.201.22201.22200.0000-70.0010909.72
4282005.06.20 15:49sell740.201.21331.21680.0000
4292005.06.21 10:00modify740.201.21331.21090.0000
4302005.06.21 10:00modify740.201.21331.21070.0000
4312005.06.21 10:00modify740.201.21331.21060.0000
4322005.06.21 10:01modify740.201.21331.21050.0000
4332005.06.21 10:01modify740.201.21331.21040.0000
4342005.06.21 10:02modify740.201.21331.21030.0000
4352005.06.21 10:02modify740.201.21331.21010.0000
4362005.06.21 10:07s/l740.201.21011.21010.000063.9610973.68
4372005.07.07 11:24buy750.201.19981.19630.0000
4382005.07.07 11:26modify750.201.19981.20250.0000
4392005.07.07 11:26modify750.201.19981.20290.0000
4402005.07.07 11:26modify750.201.19981.20300.0000
4412005.07.07 11:26s/l750.201.20301.20300.000064.0011037.68
4422005.07.13 14:30sell760.201.21371.21720.0000
4432005.07.13 14:38s/l760.201.21721.21720.0000-70.0010967.68
4442005.07.15 14:36sell770.201.20371.20720.0000
4452005.07.18 08:16s/l770.201.20721.20720.0000-70.0410897.64
4462005.07.20 03:10buy780.201.20911.20560.0000
4472005.07.20 08:39s/l780.201.20561.20560.0000-70.0010827.64
4482005.07.21 13:24buy790.201.21961.21610.0000
4492005.07.21 13:29modify790.201.21961.22210.0000
4502005.07.21 13:29modify790.201.21961.22220.0000
4512005.07.21 13:29modify790.201.21961.22230.0000
4522005.07.21 13:29modify790.201.21961.22240.0000
4532005.07.21 13:29modify790.201.21961.22260.0000
4542005.07.21 13:30modify790.201.21961.22270.0000
4552005.07.21 13:30modify790.201.21961.22280.0000
4562005.07.21 13:30modify790.201.21961.22320.0000
4572005.07.21 13:30modify790.201.21961.22330.0000
4582005.07.21 13:30modify790.201.21961.22350.0000
4592005.07.21 13:30modify790.201.21961.22370.0000
4602005.07.21 13:30modify790.201.21961.22380.0000
4612005.07.21 13:30modify790.201.21961.22420.0000
4622005.07.21 13:31s/l790.201.22421.22420.000092.0010919.64
4632005.08.24 14:31buy800.201.22491.22140.0000
4642005.08.25 02:55modify800.201.22491.22750.0000
4652005.08.25 02:55modify800.201.22491.22780.0000
4662005.08.25 03:10modify800.201.22491.22790.0000
4672005.08.25 03:12modify800.201.22491.22800.0000
4682005.08.25 03:13modify800.201.22491.22810.0000
4692005.08.25 03:19s/l800.201.22811.22810.000061.2410980.88
4702005.08.31 16:11buy810.201.22701.22350.0000
4712005.08.31 17:42modify810.201.22701.22970.0000
4722005.08.31 17:42modify810.201.22701.22980.0000
4732005.08.31 17:42modify810.201.22701.23010.0000
4742005.08.31 17:43modify810.201.22701.23020.0000
4752005.08.31 17:43modify810.201.22701.23030.0000
4762005.08.31 17:43modify810.201.22701.23040.0000
4772005.08.31 17:47modify810.201.22701.23050.0000
4782005.08.31 17:47modify810.201.22701.23060.0000
4792005.08.31 17:53modify810.201.22701.23070.0000
4802005.08.31 17:53modify810.201.22701.23080.0000
4812005.08.31 17:54modify810.201.22701.23090.0000
4822005.08.31 17:54modify810.201.22701.23100.0000
4832005.08.31 17:54modify810.201.22701.23110.0000
4842005.08.31 17:55modify810.201.22701.23130.0000
4852005.08.31 17:56modify810.201.22701.23160.0000
4862005.08.31 17:56modify810.201.22701.23170.0000
4872005.08.31 17:56modify810.201.22701.23180.0000
4882005.08.31 17:56modify810.201.22701.23200.0000
4892005.08.31 17:58modify810.201.22701.23210.0000
4902005.08.31 18:00modify810.201.22701.23220.0000
4912005.08.31 18:01modify810.201.22701.23230.0000
4922005.08.31 18:02modify810.201.22701.23240.0000
4932005.08.31 18:02modify810.201.22701.23250.0000
4942005.08.31 18:02modify810.201.22701.23260.0000
4952005.08.31 18:07s/l810.201.23261.23260.0000112.0011092.88
4962005.09.01 16:04buy820.201.24391.24040.0000
4972005.09.01 16:55modify820.201.24391.24630.0000
4982005.09.01 16:57s/l820.201.24631.24630.000048.0011140.88
4992005.10.06 02:32buy830.201.20491.20140.0000
5002005.10.06 15:09modify830.201.20491.20740.0000
5012005.10.06 15:09modify830.201.20491.20750.0000
5022005.10.06 15:09modify830.201.20491.20760.0000
5032005.10.06 15:13modify830.201.20491.20770.0000
5042005.10.06 15:14modify830.201.20491.20790.0000
5052005.10.06 15:14modify830.201.20491.20800.0000
5062005.10.06 15:14modify830.201.20491.20820.0000
5072005.10.06 15:14modify830.201.20491.20840.0000
5082005.10.06 15:14modify830.201.20491.20850.0000
5092005.10.06 15:14modify830.201.20491.20870.0000
5102005.10.06 15:14modify830.201.20491.20880.0000
5112005.10.06 15:15modify830.201.20491.20900.0000
5122005.10.06 15:16modify830.201.20491.20910.0000
5132005.10.06 15:16modify830.201.20491.20930.0000
5142005.10.06 15:17modify830.201.20491.20950.0000
5152005.10.06 15:17modify830.201.20491.20960.0000
5162005.10.06 15:17modify830.201.20491.20970.0000
5172005.10.06 15:17modify830.201.20491.20980.0000
5182005.10.06 15:17modify830.201.20491.20990.0000
5192005.10.06 15:17modify830.201.20491.21000.0000
5202005.10.06 15:18modify830.201.20491.21010.0000
5212005.10.06 15:18modify830.201.20491.21020.0000
5222005.10.06 15:18modify830.201.20491.21030.0000
5232005.10.06 15:18modify830.201.20491.21040.0000
5242005.10.06 15:18modify830.201.20491.21050.0000
5252005.10.06 15:19modify830.201.20491.21060.0000
5262005.10.06 15:19modify830.201.20491.21070.0000
5272005.10.06 15:19modify830.201.20491.21080.0000
5282005.10.06 15:21modify830.201.20491.21100.0000
5292005.10.06 15:25s/l830.201.21101.21100.0000122.0011262.88
5302005.10.13 03:15sell840.201.19751.20100.0000
5312005.10.13 14:52modify840.201.19751.19500.0000
5322005.10.13 14:53modify840.201.19751.19490.0000
5332005.10.13 14:53modify840.201.19751.19480.0000
5342005.10.13 14:54modify840.201.19751.19460.0000
5352005.10.13 15:07s/l840.201.19461.19460.000058.0011320.88
5362005.10.17 02:25buy850.201.21211.20860.0000
5372005.10.17 03:20s/l850.201.20861.20860.0000-70.0011250.88
5382005.10.19 11:06buy860.201.19501.19150.0000
5392005.10.19 16:56modify860.201.19501.19760.0000
5402005.10.19 16:57modify860.201.19501.19770.0000
5412005.10.19 16:57modify860.201.19501.19780.0000
5422005.10.19 17:06modify860.201.19501.19790.0000
5432005.10.19 17:06modify860.201.19501.19800.0000
5442005.10.19 17:07modify860.201.19501.19810.0000
5452005.10.19 17:08modify860.201.19501.19820.0000
5462005.10.19 17:18modify860.201.19501.19830.0000
5472005.10.19 17:18modify860.201.19501.19840.0000
5482005.10.19 17:18modify860.201.19501.19850.0000
5492005.10.19 17:19modify860.201.19501.19860.0000
5502005.10.19 17:21modify860.201.19501.19880.0000
5512005.10.19 17:25s/l860.201.19881.19880.000076.0011326.88
5522005.11.18 15:02buy870.201.17461.17110.0000
5532005.11.18 15:33modify870.201.17461.17710.0000
5542005.11.18 15:33modify870.201.17461.17730.0000
5552005.11.18 15:33modify870.201.17461.17750.0000
5562005.11.18 15:33modify870.201.17461.17760.0000
5572005.11.18 15:33modify870.201.17461.17780.0000
5582005.11.18 15:34modify870.201.17461.17800.0000
5592005.11.18 15:34modify870.201.17461.17810.0000
5602005.11.18 15:34modify870.201.17461.17840.0000
5612005.11.18 15:36s/l870.201.17841.17840.000076.0011402.88
5622005.11.28 20:10buy880.201.18851.18500.0000
5632005.11.28 21:56s/l880.201.18501.18500.0000-70.0011332.88
5642005.12.05 14:03buy890.201.17851.17500.0000
5652005.12.05 15:13s/l890.201.17501.17500.0000-70.0011262.88
5662006.01.23 01:41buy900.201.22171.21820.0000
5672006.01.23 04:53modify900.201.22171.22420.0000
5682006.01.23 04:55modify900.201.22171.22440.0000
5692006.01.23 04:55modify900.201.22171.22450.0000
5702006.01.23 04:55modify900.201.22171.22460.0000
5712006.01.23 04:55modify900.201.22171.22470.0000
5722006.01.23 04:55modify900.201.22171.22480.0000
5732006.01.23 04:56modify900.201.22171.22490.0000
5742006.01.23 05:00s/l900.201.22491.22490.000064.0011326.88
5752006.04.04 14:05buy910.201.22231.21880.0000
5762006.04.04 15:44modify910.201.22231.22480.0000
5772006.04.04 15:44modify910.201.22231.22500.0000
5782006.04.04 15:45modify910.201.22231.22510.0000
5792006.04.04 15:45modify910.201.22231.22520.0000
5802006.04.04 15:47modify910.201.22231.22530.0000
5812006.04.04 15:47modify910.201.22231.22540.0000
5822006.04.04 15:48modify910.201.22231.22560.0000
5832006.04.04 15:49modify910.201.22231.22570.0000
5842006.04.04 15:49modify910.201.22231.22580.0000
5852006.04.04 15:50modify910.201.22231.22600.0000
5862006.04.04 15:50modify910.201.22231.22610.0000
5872006.04.04 15:50modify910.201.22231.22620.0000
5882006.04.04 15:50modify910.201.22231.22630.0000
5892006.04.04 15:51modify910.201.22231.22640.0000
5902006.04.04 15:51modify910.201.22231.22650.0000
5912006.04.04 15:53s/l910.201.22651.22650.000084.0011410.88
5922006.04.06 14:46sell920.201.22541.22890.0000
5932006.04.06 14:56modify920.201.22541.22280.0000
5942006.04.06 14:56modify920.201.22541.22260.0000
5952006.04.06 14:56modify920.201.22541.22230.0000
5962006.04.06 14:56modify920.201.22541.22210.0000
5972006.04.06 14:57modify920.201.22541.22190.0000
5982006.04.06 14:57s/l920.201.22191.22190.000070.0011480.88
5992006.04.27 16:16buy930.201.25001.24650.0000
6002006.04.27 16:46modify930.201.25001.25250.0000
6012006.04.27 16:46modify930.201.25001.25270.0000
6022006.04.27 16:46modify930.201.25001.25280.0000
6032006.04.27 16:47modify930.201.25001.25290.0000
6042006.04.27 16:47modify930.201.25001.25300.0000
6052006.04.27 16:48modify930.201.25001.25320.0000
6062006.04.27 16:48modify930.201.25001.25340.0000
6072006.04.27 16:50s/l930.201.25341.25340.000068.0011548.88
6082006.05.05 14:30buy940.201.27231.26880.0000
6092006.05.05 14:31modify940.201.27231.27480.0000
6102006.05.05 14:31modify940.201.27231.27490.0000
6112006.05.05 14:31modify940.201.27231.27500.0000
6122006.05.05 14:31modify940.201.27231.27510.0000
6132006.05.05 14:31modify940.201.27231.27520.0000
6142006.05.05 14:31modify940.201.27231.27530.0000
6152006.05.05 14:31s/l940.201.27531.27530.000060.0011608.88
6162006.05.11 16:37buy950.201.28291.27940.0000
6172006.05.11 18:52modify950.201.28291.28540.0000
6182006.05.11 18:52modify950.201.28291.28560.0000
6192006.05.11 18:52modify950.201.28291.28570.0000
6202006.05.11 18:52modify950.201.28291.28580.0000
6212006.05.11 18:52modify950.201.28291.28600.0000
6222006.05.11 18:53modify950.201.28291.28610.0000
6232006.05.11 18:56s/l950.201.28611.28610.000064.0011672.88
6242006.05.17 16:31sell960.201.27791.28140.0000
6252006.05.17 17:30modify960.201.27791.27540.0000
6262006.05.17 17:30modify960.201.27791.27520.0000
6272006.05.17 17:30modify960.201.27791.27510.0000
6282006.05.17 17:30modify960.201.27791.27490.0000
6292006.05.17 17:30modify960.201.27791.27480.0000
6302006.05.17 17:30modify960.201.27791.27460.0000
6312006.05.17 17:30modify960.201.27791.27440.0000
6322006.05.17 17:32modify960.201.27791.27420.0000
6332006.05.17 17:32modify960.201.27791.27400.0000
6342006.05.17 17:33s/l960.201.27401.27400.000078.0011750.88
6352006.05.24 00:00sell970.201.27801.28150.0000
6362006.05.24 08:55s/l970.201.28151.28150.0000-70.0011680.88
6372006.05.24 16:09sell980.201.27871.28220.0000
6382006.05.24 16:40modify980.201.27871.27600.0000
6392006.05.24 16:40modify980.201.27871.27590.0000
6402006.05.24 16:42s/l980.201.27591.27590.000056.0011736.88
6412006.06.09 14:30sell990.201.26241.26590.0000
6422006.06.09 15:28s/l990.201.26591.26590.0000-70.0011666.88
6432006.06.29 20:35buy1000.201.26381.26030.0000
6442006.06.30 02:53modify1000.201.26381.26630.0000
6452006.06.30 03:03modify1000.201.26381.26640.0000
6462006.06.30 03:05modify1000.201.26381.26650.0000
6472006.06.30 03:08modify1000.201.26381.26660.0000
6482006.06.30 03:08modify1000.201.26381.26680.0000
6492006.06.30 03:08modify1000.201.26381.26700.0000
6502006.06.30 03:08modify1000.201.26381.26720.0000
6512006.06.30 03:08modify1000.201.26381.26730.0000
6522006.06.30 03:08modify1000.201.26381.26740.0000
6532006.06.30 03:08modify1000.201.26381.26750.0000
6542006.06.30 03:08modify1000.201.26381.26770.0000
6552006.06.30 03:08modify1000.201.26381.26780.0000
6562006.06.30 03:08modify1000.201.26381.26790.0000
6572006.06.30 03:10modify1000.201.26381.26800.0000
6582006.06.30 03:19s/l1000.201.26801.26800.000083.0811749.96
6592006.08.16 14:30buy1010.201.28281.27930.0000
6602006.08.17 09:20modify1010.201.28281.28530.0000
6612006.08.17 09:20modify1010.201.28281.28540.0000
6622006.08.17 09:22modify1010.201.28281.28550.0000
6632006.08.17 09:22modify1010.201.28281.28560.0000
6642006.08.17 09:22modify1010.201.28281.28570.0000
6652006.08.17 09:24modify1010.201.28281.28580.0000
6662006.08.17 09:25modify1010.201.28281.28590.0000
6672006.08.17 09:25modify1010.201.28281.28600.0000
6682006.08.17 09:26modify1010.201.28281.28610.0000
6692006.08.17 09:32modify1010.201.28281.28620.0000
6702006.08.17 09:32modify1010.201.28281.28630.0000
6712006.08.17 09:33modify1010.201.28281.28640.0000
6722006.08.17 09:34modify1010.201.28281.28650.0000
6732006.08.17 10:06s/l1010.201.28651.28650.000071.2411821.20
6742006.10.31 17:13buy1020.201.27631.27280.0000
6752006.11.03 14:31s/l1020.201.27281.27280.0000-74.6011746.60
6762007.01.11 16:12sell1030.201.28961.29310.0000
6772007.01.12 15:37s/l1030.201.29311.29310.0000-70.0411676.56
6782007.03.26 16:08buy1040.201.33271.32920.0000
6792007.03.27 23:03modify1040.201.33271.33530.0000
6802007.03.27 23:03modify1040.201.33271.33540.0000
6812007.03.27 23:03modify1040.201.33271.33550.0000
6822007.03.27 23:03modify1040.201.33271.33570.0000
6832007.03.27 23:10s/l1040.201.33571.33570.000059.0811735.64
6842007.07.25 10:50sell1050.201.37361.37710.0000
6852007.07.25 17:15modify1050.201.37361.37110.0000
6862007.07.25 17:15modify1050.201.37361.37090.0000
6872007.07.25 17:16modify1050.201.37361.37070.0000
6882007.07.25 17:26s/l1050.201.37071.37070.000058.0011793.64
6892007.07.26 18:31buy1060.201.37731.37380.0000
6902007.07.26 20:56s/l1060.201.37381.37380.0000-70.0011723.64
6912007.08.16 12:35sell1070.201.33701.34050.0000
6922007.08.16 12:50s/l1070.201.34051.34050.0000-70.0011653.64
6932007.08.17 14:19buy1080.201.34991.34640.0000
6942007.08.17 16:53modify1080.201.34991.35250.0000
6952007.08.17 16:53modify1080.201.34991.35260.0000
6962007.08.17 16:53modify1080.201.34991.35290.0000
6972007.08.17 16:53modify1080.201.34991.35310.0000
6982007.08.17 16:53modify1080.201.34991.35320.0000
6992007.08.17 16:53modify1080.201.34991.35330.0000
7002007.08.17 16:53modify1080.201.34991.35350.0000
7012007.08.17 16:54s/l1080.201.35351.35350.000072.0011725.64