Strategy Tester Report
OILFXPRO D T S S 36_75_120 currencies 1mV1
(Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.07.01 00:02 - 2007.11.02 04:00 (2004.07.01 - 2007.11.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TakeProfit1=0; StopLoss1=35; TakeProfit2=0; StopLoss2=35; ColerationBarsToCheck=5; Trailing=0; BEP=0; PullBackPipGap=50; TimeGapBetweenTrades=60; PipsToEntry=30; VolumeSize=0.1; LotStep=0.1; UsePercentRiskMM=true;
TradeSizePercent=2; MaxLots=1; MinLots=0.2; useTradeTime=false;
StartHour=7; StartMinute=0; EndHour=18; EndMinute=0; notice_1="EXIT OPTIONS"; PercentDropLevel=1; UseWMAExits=false;
UseClosingHour=false;
UseExpiryTime=false;
wmaFastPeriod=75; wmaSlowPeriod=120; closingHour=23; openOrderExpiryTime=30; notice_2="RSIOMA PARAMETERS"; useRsioma=true;
useOilFxProHMA=false;
manage="==== Stop Management ===="; PropStop=35; StartPosition=20; IncrementPercentage=2; MinStopValue=10; RSIOMA_Trigger=35; MA_1_Period=3; MA_1_METHOD=3; MA_1_PRICE=0; MA_1_WEIGHT=10; MA_2_Period=6; MA_2_METHOD=3; MA_2_PRICE=0; MA_2_WEIGHT=9; MA_3_Period=9; MA_3_METHOD=3; MA_3_PRICE=0; MA_3_WEIGHT=8; MA_4_Period=18; MA_4_METHOD=3; MA_4_PRICE=0; MA_4_WEIGHT=7; MA_5_Period=36; MA_5_METHOD=3; MA_5_PRICE=0; MA_5_WEIGHT=6; MA_6_Period=72; MA_6_METHOD=3; MA_6_PRICE=0; MA_6_WEIGHT=5; MA_7_Period=144; MA_7_METHOD=3; MA_7_PRICE=0; MA_7_WEIGHT=4; MA_8_Period=288; MA_8_METHOD=3; MA_8_PRICE=0; MA_8_WEIGHT=3;
|Bars in test
|1039861
|Ticks modelled
|4813602
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1725.64
|Gross profit
|4747.00
|Gross loss
|-3021.36
|Profit factor
|1.57
|Expected payoff
|15.98
|Absolute drawdown
|16.00
|Maximal drawdown
|436.00 (4.12%)
|Relative drawdown
|4.12% (436.00)
|Total trades
|108
|Short positions (won %)
|51 (56.86%)
|Long positions (won %)
|57 (63.16%)
|Profit trades (% of total)
|65 (60.19%)
|Loss trades (% of total)
|43 (39.81%)
|Largest
|profit trade
|252.00
|loss trade
|-74.60
|Average
|profit trade
|73.03
|loss trade
|-70.26
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (488.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-280.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|493.24 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-280.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.02 14:30
|buy
|1
|0.20
|1.2209
|1.2174
|0.0000
|2
|2004.07.02 14:30
|modify
|1
|0.20
|1.2209
|1.2234
|0.0000
|3
|2004.07.02 14:31
|modify
|1
|0.20
|1.2209
|1.2236
|0.0000
|4
|2004.07.02 14:31
|modify
|1
|0.20
|1.2209
|1.2238
|0.0000
|5
|2004.07.02 14:31
|modify
|1
|0.20
|1.2209
|1.2241
|0.0000
|6
|2004.07.02 14:31
|modify
|1
|0.20
|1.2209
|1.2242
|0.0000
|7
|2004.07.02 14:31
|s/l
|1
|0.20
|1.2242
|1.2242
|0.0000
|66.00
|10066.00
|8
|2004.07.02 14:34
|buy
|2
|0.20
|1.2278
|1.2243
|0.0000
|9
|2004.07.02 18:11
|modify
|2
|0.20
|1.2278
|1.2303
|0.0000
|10
|2004.07.02 18:11
|modify
|2
|0.20
|1.2278
|1.2304
|0.0000
|11
|2004.07.02 18:11
|modify
|2
|0.20
|1.2278
|1.2305
|0.0000
|12
|2004.07.02 18:11
|modify
|2
|0.20
|1.2278
|1.2306
|0.0000
|13
|2004.07.02 18:11
|modify
|2
|0.20
|1.2278
|1.2307
|0.0000
|14
|2004.07.02 18:12
|modify
|2
|0.20
|1.2278
|1.2308
|0.0000
|15
|2004.07.02 18:12
|modify
|2
|0.20
|1.2278
|1.2309
|0.0000
|16
|2004.07.02 18:12
|modify
|2
|0.20
|1.2278
|1.2310
|0.0000
|17
|2004.07.02 18:12
|modify
|2
|0.20
|1.2278
|1.2311
|0.0000
|18
|2004.07.02 18:12
|modify
|2
|0.20
|1.2278
|1.2312
|0.0000
|19
|2004.07.02 18:22
|modify
|2
|0.20
|1.2278
|1.2313
|0.0000
|20
|2004.07.02 18:32
|s/l
|2
|0.20
|1.2313
|1.2313
|0.0000
|70.00
|10136.00
|21
|2004.07.07 07:54
|buy
|3
|0.20
|1.2365
|1.2330
|0.0000
|22
|2004.07.08 16:09
|modify
|3
|0.20
|1.2365
|1.2390
|0.0000
|23
|2004.07.08 16:09
|modify
|3
|0.20
|1.2365
|1.2392
|0.0000
|24
|2004.07.08 16:09
|modify
|3
|0.20
|1.2365
|1.2393
|0.0000
|25
|2004.07.08 16:10
|s/l
|3
|0.20
|1.2393
|1.2393
|0.0000
|53.24
|10189.24
|26
|2004.07.21 16:33
|sell
|4
|0.20
|1.2233
|1.2268
|0.0000
|27
|2004.07.21 23:28
|s/l
|4
|0.20
|1.2268
|1.2268
|0.0000
|-70.00
|10119.24
|28
|2004.07.23 16:58
|sell
|5
|0.20
|1.2119
|1.2154
|0.0000
|29
|2004.07.26 09:27
|s/l
|5
|0.20
|1.2154
|1.2154
|0.0000
|-70.04
|10049.20
|30
|2004.07.27 16:01
|sell
|6
|0.20
|1.2118
|1.2153
|0.0000
|31
|2004.07.27 16:17
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2093
|0.0000
|32
|2004.07.27 16:17
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2092
|0.0000
|33
|2004.07.27 16:17
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2091
|0.0000
|34
|2004.07.27 16:17
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2090
|0.0000
|35
|2004.07.27 16:17
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2089
|0.0000
|36
|2004.07.27 16:18
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2088
|0.0000
|37
|2004.07.27 16:18
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2087
|0.0000
|38
|2004.07.27 16:18
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2086
|0.0000
|39
|2004.07.27 16:18
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2085
|0.0000
|40
|2004.07.27 16:18
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2083
|0.0000
|41
|2004.07.27 16:18
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2082
|0.0000
|42
|2004.07.27 16:18
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2081
|0.0000
|43
|2004.07.27 16:18
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2079
|0.0000
|44
|2004.07.27 16:18
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2078
|0.0000
|45
|2004.07.27 16:18
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2076
|0.0000
|46
|2004.07.27 16:18
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2075
|0.0000
|47
|2004.07.27 16:18
|modify
|6
|0.20
|1.2118
|1.2073
|0.0000
|48
|2004.07.27 16:19
|s/l
|6
|0.20
|1.2073
|1.2073
|0.0000
|90.00
|10139.20
|49
|2004.07.29 16:43
|buy
|7
|0.20
|1.2091
|1.2056
|0.0000
|50
|2004.07.29 18:43
|s/l
|7
|0.20
|1.2056
|1.2056
|0.0000
|-70.00
|10069.20
|51
|2004.07.30 14:45
|buy
|8
|0.20
|1.2117
|1.2082
|0.0000
|52
|2004.07.30 16:01
|s/l
|8
|0.20
|1.2082
|1.2082
|0.0000
|-70.00
|9999.20
|53
|2004.08.06 14:30
|buy
|9
|0.20
|1.2114
|1.2079
|0.0000
|54
|2004.08.06 14:51
|modify
|9
|0.20
|1.2114
|1.2215
|0.0000
|55
|2004.08.06 14:52
|modify
|9
|0.20
|1.2114
|1.2216
|0.0000
|56
|2004.08.06 14:53
|modify
|9
|0.20
|1.2114
|1.2217
|0.0000
|57
|2004.08.06 14:53
|modify
|9
|0.20
|1.2114
|1.2218
|0.0000
|58
|2004.08.06 14:58
|modify
|9
|0.20
|1.2114
|1.2239
|0.0000
|59
|2004.08.06 15:12
|modify
|9
|0.20
|1.2114
|1.2240
|0.0000
|60
|2004.08.06 15:17
|s/l
|9
|0.20
|1.2240
|1.2240
|0.0000
|252.00
|10251.20
|61
|2004.08.13 14:30
|buy
|10
|0.20
|1.2254
|1.2219
|0.0000
|62
|2004.08.13 14:31
|modify
|10
|0.20
|1.2254
|1.2279
|0.0000
|63
|2004.08.13 14:31
|modify
|10
|0.20
|1.2254
|1.2280
|0.0000
|64
|2004.08.13 14:31
|modify
|10
|0.20
|1.2254
|1.2282
|0.0000
|65
|2004.08.13 14:32
|s/l
|10
|0.20
|1.2282
|1.2282
|0.0000
|56.00
|10307.20
|66
|2004.08.13 14:49
|buy
|11
|0.20
|1.2324
|1.2289
|0.0000
|67
|2004.08.13 16:43
|modify
|11
|0.20
|1.2324
|1.2349
|0.0000
|68
|2004.08.13 16:43
|modify
|11
|0.20
|1.2324
|1.2350
|0.0000
|69
|2004.08.13 16:43
|modify
|11
|0.20
|1.2324
|1.2351
|0.0000
|70
|2004.08.13 16:49
|s/l
|11
|0.20
|1.2351
|1.2351
|0.0000
|54.00
|10361.20
|71
|2004.09.08 16:44
|buy
|12
|0.20
|1.2099
|1.2064
|0.0000
|72
|2004.09.08 17:14
|modify
|12
|0.20
|1.2099
|1.2125
|0.0000
|73
|2004.09.08 17:14
|modify
|12
|0.20
|1.2099
|1.2126
|0.0000
|74
|2004.09.08 17:17
|s/l
|12
|0.20
|1.2126
|1.2126
|0.0000
|54.00
|10415.20
|75
|2004.09.10 14:45
|buy
|13
|0.20
|1.2256
|1.2221
|0.0000
|76
|2004.09.10 14:57
|modify
|13
|0.20
|1.2256
|1.2281
|0.0000
|77
|2004.09.10 14:57
|modify
|13
|0.20
|1.2256
|1.2282
|0.0000
|78
|2004.09.10 14:57
|modify
|13
|0.20
|1.2256
|1.2283
|0.0000
|79
|2004.09.10 14:57
|modify
|13
|0.20
|1.2256
|1.2284
|0.0000
|80
|2004.09.10 14:58
|modify
|13
|0.20
|1.2256
|1.2285
|0.0000
|81
|2004.09.10 14:58
|modify
|13
|0.20
|1.2256
|1.2286
|0.0000
|82
|2004.09.10 14:58
|modify
|13
|0.20
|1.2256
|1.2287
|0.0000
|83
|2004.09.10 14:58
|modify
|13
|0.20
|1.2256
|1.2288
|0.0000
|84
|2004.09.10 15:00
|s/l
|13
|0.20
|1.2288
|1.2288
|0.0000
|64.00
|10479.20
|85
|2004.09.14 14:30
|buy
|14
|0.20
|1.2275
|1.2240
|0.0000
|86
|2004.09.15 02:35
|s/l
|14
|0.20
|1.2240
|1.2240
|0.0000
|-70.92
|10408.28
|87
|2004.09.15 15:35
|sell
|15
|0.20
|1.2174
|1.2209
|0.0000
|88
|2004.09.15 17:05
|modify
|15
|0.20
|1.2174
|1.2148
|0.0000
|89
|2004.09.15 17:08
|s/l
|15
|0.20
|1.2148
|1.2148
|0.0000
|52.00
|10460.28
|90
|2004.09.16 18:00
|buy
|16
|0.20
|1.2189
|1.2154
|0.0000
|91
|2004.09.16 18:23
|s/l
|16
|0.20
|1.2154
|1.2154
|0.0000
|-70.00
|10390.28
|92
|2004.09.21 20:20
|buy
|17
|0.20
|1.2321
|1.2286
|0.0000
|93
|2004.09.22 12:03
|s/l
|17
|0.20
|1.2286
|1.2286
|0.0000
|-70.92
|10319.36
|94
|2004.09.24 14:42
|buy
|18
|0.20
|1.2355
|1.2320
|0.0000
|95
|2004.09.24 14:58
|s/l
|18
|0.20
|1.2320
|1.2320
|0.0000
|-70.00
|10249.36
|96
|2004.09.30 13:48
|buy
|19
|0.20
|1.2401
|1.2366
|0.0000
|97
|2004.09.30 21:01
|modify
|19
|0.20
|1.2401
|1.2426
|0.0000
|98
|2004.09.30 21:01
|modify
|19
|0.20
|1.2401
|1.2427
|0.0000
|99
|2004.09.30 21:24
|modify
|19
|0.20
|1.2401
|1.2429
|0.0000
|100
|2004.09.30 22:12
|modify
|19
|0.20
|1.2401
|1.2430
|0.0000
|101
|2004.09.30 22:14
|modify
|19
|0.20
|1.2401
|1.2431
|0.0000
|102
|2004.09.30 22:15
|modify
|19
|0.20
|1.2401
|1.2432
|0.0000
|103
|2004.09.30 23:19
|s/l
|19
|0.20
|1.2432
|1.2432
|0.0000
|62.00
|10311.36
|104
|2004.10.14 14:30
|buy
|20
|0.20
|1.2412
|1.2377
|0.0000
|105
|2004.10.14 15:03
|s/l
|20
|0.20
|1.2377
|1.2377
|0.0000
|-70.00
|10241.36
|106
|2004.10.15 14:40
|buy
|21
|0.20
|1.2448
|1.2413
|0.0000
|107
|2004.10.15 15:15
|modify
|21
|0.20
|1.2448
|1.2475
|0.0000
|108
|2004.10.15 15:15
|modify
|21
|0.20
|1.2448
|1.2477
|0.0000
|109
|2004.10.15 15:16
|modify
|21
|0.20
|1.2448
|1.2478
|0.0000
|110
|2004.10.15 15:17
|s/l
|21
|0.20
|1.2478
|1.2478
|0.0000
|60.00
|10301.36
|111
|2004.10.20 09:22
|buy
|22
|0.20
|1.2557
|1.2522
|0.0000
|112
|2004.10.20 13:15
|modify
|22
|0.20
|1.2557
|1.2583
|0.0000
|113
|2004.10.20 13:16
|modify
|22
|0.20
|1.2557
|1.2585
|0.0000
|114
|2004.10.20 13:25
|modify
|22
|0.20
|1.2557
|1.2589
|0.0000
|115
|2004.10.20 13:25
|modify
|22
|0.20
|1.2557
|1.2591
|0.0000
|116
|2004.10.20 13:25
|modify
|22
|0.20
|1.2557
|1.2593
|0.0000
|117
|2004.10.20 13:26
|s/l
|22
|0.20
|1.2593
|1.2593
|0.0000
|72.00
|10373.36
|118
|2004.10.25 00:00
|buy
|23
|0.20
|1.2718
|1.2683
|0.0000
|119
|2004.10.25 02:24
|modify
|23
|0.20
|1.2718
|1.2744
|0.0000
|120
|2004.10.25 02:24
|modify
|23
|0.20
|1.2718
|1.2745
|0.0000
|121
|2004.10.25 02:27
|modify
|23
|0.20
|1.2718
|1.2747
|0.0000
|122
|2004.10.25 02:27
|modify
|23
|0.20
|1.2718
|1.2749
|0.0000
|123
|2004.10.25 02:27
|modify
|23
|0.20
|1.2718
|1.2750
|0.0000
|124
|2004.10.25 02:27
|modify
|23
|0.20
|1.2718
|1.2751
|0.0000
|125
|2004.10.25 02:27
|modify
|23
|0.20
|1.2718
|1.2752
|0.0000
|126
|2004.10.25 02:27
|modify
|23
|0.20
|1.2718
|1.2753
|0.0000
|127
|2004.10.25 02:35
|modify
|23
|0.20
|1.2718
|1.2757
|0.0000
|128
|2004.10.25 02:35
|modify
|23
|0.20
|1.2718
|1.2758
|0.0000
|129
|2004.10.25 02:35
|modify
|23
|0.20
|1.2718
|1.2761
|0.0000
|130
|2004.10.25 02:35
|modify
|23
|0.20
|1.2718
|1.2766
|0.0000
|131
|2004.10.25 02:51
|s/l
|23
|0.20
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|96.00
|10469.36
|132
|2004.10.27 17:05
|sell
|24
|0.20
|1.2736
|1.2771
|0.0000
|133
|2004.10.27 18:18
|modify
|24
|0.20
|1.2736
|1.2710
|0.0000
|134
|2004.10.27 18:22
|s/l
|24
|0.20
|1.2710
|1.2710
|0.0000
|52.00
|10521.36
|135
|2004.10.28 12:40
|sell
|25
|0.20
|1.2662
|1.2697
|0.0000
|136
|2004.10.28 12:55
|s/l
|25
|0.20
|1.2697
|1.2697
|0.0000
|-70.00
|10451.36
|137
|2004.10.28 15:19
|buy
|26
|0.20
|1.2759
|1.2724
|0.0000
|138
|2004.10.28 19:59
|s/l
|26
|0.20
|1.2724
|1.2724
|0.0000
|-70.00
|10381.36
|139
|2004.11.05 14:30
|sell
|27
|0.20
|1.2809
|1.2844
|0.0000
|140
|2004.11.05 14:30
|modify
|27
|0.20
|1.2809
|1.2779
|0.0000
|141
|2004.11.05 14:30
|s/l
|27
|0.20
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|60.00
|10441.36
|142
|2004.11.05 14:46
|sell
|28
|0.20
|1.2788
|1.2823
|0.0000
|143
|2004.11.05 14:55
|s/l
|28
|0.20
|1.2823
|1.2823
|0.0000
|-70.00
|10371.36
|144
|2004.11.10 16:17
|sell
|29
|0.20
|1.2862
|1.2897
|0.0000
|145
|2004.11.10 16:44
|s/l
|29
|0.20
|1.2897
|1.2897
|0.0000
|-70.00
|10301.36
|146
|2004.11.10 18:49
|sell
|30
|0.20
|1.2864
|1.2899
|0.0000
|147
|2004.11.10 20:15
|s/l
|30
|0.20
|1.2899
|1.2899
|0.0000
|-70.00
|10231.36
|148
|2004.11.19 14:39
|buy
|31
|0.20
|1.3066
|1.3031
|0.0000
|149
|2004.11.19 15:11
|s/l
|31
|0.20
|1.3031
|1.3031
|0.0000
|-70.00
|10161.36
|150
|2004.11.26 09:25
|sell
|32
|0.20
|1.3245
|1.3280
|0.0000
|151
|2004.11.26 09:29
|modify
|32
|0.20
|1.3245
|1.3218
|0.0000
|152
|2004.11.26 09:29
|modify
|32
|0.20
|1.3245
|1.3217
|0.0000
|153
|2004.11.26 09:29
|modify
|32
|0.20
|1.3245
|1.3210
|0.0000
|154
|2004.11.26 09:29
|modify
|32
|0.20
|1.3245
|1.3203
|0.0000
|155
|2004.11.26 09:29
|modify
|32
|0.20
|1.3245
|1.3196
|0.0000
|156
|2004.11.26 09:29
|s/l
|32
|0.20
|1.3196
|1.3196
|0.0000
|98.00
|10259.36
|157
|2004.11.26 10:06
|sell
|33
|0.20
|1.3206
|1.3241
|0.0000
|158
|2004.11.26 12:18
|s/l
|33
|0.20
|1.3241
|1.3241
|0.0000
|-70.00
|10189.36
|159
|2004.12.02 16:38
|sell
|34
|0.20
|1.3278
|1.3313
|0.0000
|160
|2004.12.02 17:11
|modify
|34
|0.20
|1.3278
|1.3254
|0.0000
|161
|2004.12.02 17:11
|modify
|34
|0.20
|1.3278
|1.3252
|0.0000
|162
|2004.12.02 17:12
|modify
|34
|0.20
|1.3278
|1.3251
|0.0000
|163
|2004.12.02 17:12
|modify
|34
|0.20
|1.3278
|1.3249
|0.0000
|164
|2004.12.02 17:12
|modify
|34
|0.20
|1.3278
|1.3248
|0.0000
|165
|2004.12.02 17:12
|s/l
|34
|0.20
|1.3248
|1.3248
|0.0000
|60.00
|10249.36
|166
|2004.12.03 14:30
|buy
|35
|0.20
|1.3345
|1.3310
|0.0000
|167
|2004.12.03 17:06
|modify
|35
|0.20
|1.3345
|1.3370
|0.0000
|168
|2004.12.03 17:06
|modify
|35
|0.20
|1.3345
|1.3372
|0.0000
|169
|2004.12.03 17:06
|modify
|35
|0.20
|1.3345
|1.3374
|0.0000
|170
|2004.12.03 17:06
|modify
|35
|0.20
|1.3345
|1.3376
|0.0000
|171
|2004.12.03 17:07
|s/l
|35
|0.20
|1.3376
|1.3376
|0.0000
|62.00
|10311.36
|172
|2004.12.03 19:05
|buy
|36
|0.20
|1.3430
|1.3395
|0.0000
|173
|2004.12.06 21:31
|s/l
|36
|0.20
|1.3395
|1.3395
|0.0000
|-70.92
|10240.44
|174
|2004.12.08 05:47
|sell
|37
|0.20
|1.3344
|1.3379
|0.0000
|175
|2004.12.08 09:31
|modify
|37
|0.20
|1.3344
|1.3318
|0.0000
|176
|2004.12.08 09:31
|modify
|37
|0.20
|1.3344
|1.3316
|0.0000
|177
|2004.12.08 09:31
|modify
|37
|0.20
|1.3344
|1.3313
|0.0000
|178
|2004.12.08 09:31
|modify
|37
|0.20
|1.3344
|1.3311
|0.0000
|179
|2004.12.08 09:33
|modify
|37
|0.20
|1.3344
|1.3310
|0.0000
|180
|2004.12.08 09:33
|modify
|37
|0.20
|1.3344
|1.3308
|0.0000
|181
|2004.12.08 09:33
|modify
|37
|0.20
|1.3344
|1.3307
|0.0000
|182
|2004.12.08 09:33
|modify
|37
|0.20
|1.3344
|1.3305
|0.0000
|183
|2004.12.08 09:33
|modify
|37
|0.20
|1.3344
|1.3304
|0.0000
|184
|2004.12.08 09:34
|modify
|37
|0.20
|1.3344
|1.3303
|0.0000
|185
|2004.12.08 09:34
|modify
|37
|0.20
|1.3344
|1.3302
|0.0000
|186
|2004.12.08 09:35
|s/l
|37
|0.20
|1.3302
|1.3302
|0.0000
|84.00
|10324.44
|187
|2004.12.08 14:45
|sell
|38
|0.20
|1.3229
|1.3264
|0.0000
|188
|2004.12.08 14:49
|modify
|38
|0.20
|1.3229
|1.3204
|0.0000
|189
|2004.12.08 14:49
|modify
|38
|0.20
|1.3229
|1.3203
|0.0000
|190
|2004.12.08 14:49
|modify
|38
|0.20
|1.3229
|1.3202
|0.0000
|191
|2004.12.08 14:49
|s/l
|38
|0.20
|1.3202
|1.3202
|0.0000
|54.00
|10378.44
|192
|2004.12.08 18:35
|buy
|39
|0.20
|1.3317
|1.3282
|0.0000
|193
|2004.12.08 23:30
|modify
|39
|0.20
|1.3317
|1.3341
|0.0000
|194
|2004.12.08 23:30
|modify
|39
|0.20
|1.3317
|1.3345
|0.0000
|195
|2004.12.08 23:30
|modify
|39
|0.20
|1.3317
|1.3348
|0.0000
|196
|2004.12.08 23:30
|modify
|39
|0.20
|1.3317
|1.3350
|0.0000
|197
|2004.12.08 23:33
|s/l
|39
|0.20
|1.3350
|1.3350
|0.0000
|66.00
|10444.44
|198
|2004.12.16 15:10
|sell
|40
|0.20
|1.3345
|1.3380
|0.0000
|199
|2004.12.16 15:22
|modify
|40
|0.20
|1.3345
|1.3319
|0.0000
|200
|2004.12.16 15:22
|modify
|40
|0.20
|1.3345
|1.3318
|0.0000
|201
|2004.12.16 15:22
|modify
|40
|0.20
|1.3345
|1.3317
|0.0000
|202
|2004.12.16 15:23
|modify
|40
|0.20
|1.3345
|1.3315
|0.0000
|203
|2004.12.16 15:23
|modify
|40
|0.20
|1.3345
|1.3312
|0.0000
|204
|2004.12.16 15:23
|modify
|40
|0.20
|1.3345
|1.3308
|0.0000
|205
|2004.12.16 15:23
|modify
|40
|0.20
|1.3345
|1.3305
|0.0000
|206
|2004.12.16 15:23
|modify
|40
|0.20
|1.3345
|1.3304
|0.0000
|207
|2004.12.16 15:23
|modify
|40
|0.20
|1.3345
|1.3303
|0.0000
|208
|2004.12.16 15:23
|s/l
|40
|0.20
|1.3303
|1.3303
|0.0000
|84.00
|10528.44
|209
|2004.12.17 14:40
|sell
|41
|0.20
|1.3225
|1.3260
|0.0000
|210
|2004.12.17 15:16
|s/l
|41
|0.20
|1.3260
|1.3260
|0.0000
|-70.00
|10458.44
|211
|2004.12.31 17:43
|sell
|42
|0.20
|1.3539
|1.3574
|0.0000
|212
|2005.01.03 00:53
|s/l
|42
|0.20
|1.3574
|1.3574
|0.0000
|-70.04
|10388.40
|213
|2005.01.03 04:45
|sell
|43
|0.20
|1.3424
|1.3459
|0.0000
|214
|2005.01.03 04:54
|modify
|43
|0.20
|1.3424
|1.3399
|0.0000
|215
|2005.01.03 04:54
|modify
|43
|0.20
|1.3424
|1.3397
|0.0000
|216
|2005.01.03 04:55
|s/l
|43
|0.20
|1.3397
|1.3397
|0.0000
|54.00
|10442.40
|217
|2005.01.04 09:35
|sell
|44
|0.20
|1.3422
|1.3457
|0.0000
|218
|2005.01.04 10:55
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3396
|0.0000
|219
|2005.01.04 10:56
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3395
|0.0000
|220
|2005.01.04 10:56
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3394
|0.0000
|221
|2005.01.04 10:56
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3393
|0.0000
|222
|2005.01.04 10:56
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3392
|0.0000
|223
|2005.01.04 10:56
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3391
|0.0000
|224
|2005.01.04 10:56
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3390
|0.0000
|225
|2005.01.04 10:57
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3389
|0.0000
|226
|2005.01.04 10:57
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3388
|0.0000
|227
|2005.01.04 10:57
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3387
|0.0000
|228
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3386
|0.0000
|229
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3385
|0.0000
|230
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3384
|0.0000
|231
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3383
|0.0000
|232
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3382
|0.0000
|233
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3381
|0.0000
|234
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3380
|0.0000
|235
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3379
|0.0000
|236
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3378
|0.0000
|237
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3377
|0.0000
|238
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3376
|0.0000
|239
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3375
|0.0000
|240
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3373
|0.0000
|241
|2005.01.04 10:58
|modify
|44
|0.20
|1.3422
|1.3372
|0.0000
|242
|2005.01.04 11:01
|s/l
|44
|0.20
|1.3372
|1.3372
|0.0000
|100.00
|10542.40
|243
|2005.01.04 16:18
|sell
|45
|0.20
|1.3331
|1.3366
|0.0000
|244
|2005.01.04 16:56
|modify
|45
|0.20
|1.3331
|1.3306
|0.0000
|245
|2005.01.04 16:56
|modify
|45
|0.20
|1.3331
|1.3305
|0.0000
|246
|2005.01.04 16:56
|modify
|45
|0.20
|1.3331
|1.3304
|0.0000
|247
|2005.01.04 16:56
|modify
|45
|0.20
|1.3331
|1.3303
|0.0000
|248
|2005.01.04 16:56
|modify
|45
|0.20
|1.3331
|1.3302
|0.0000
|249
|2005.01.04 17:00
|modify
|45
|0.20
|1.3331
|1.3301
|0.0000
|250
|2005.01.04 17:01
|modify
|45
|0.20
|1.3331
|1.3300
|0.0000
|251
|2005.01.04 17:09
|s/l
|45
|0.20
|1.3300
|1.3300
|0.0000
|62.00
|10604.40
|252
|2005.01.07 14:29
|sell
|46
|0.20
|1.3162
|1.3197
|0.0000
|253
|2005.01.07 14:30
|s/l
|46
|0.20
|1.3197
|1.3197
|0.0000
|-70.00
|10534.40
|254
|2005.01.07 16:06
|sell
|47
|0.20
|1.3162
|1.3197
|0.0000
|255
|2005.01.07 16:21
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3137
|0.0000
|256
|2005.01.07 16:21
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3135
|0.0000
|257
|2005.01.07 16:21
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3133
|0.0000
|258
|2005.01.07 16:21
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3131
|0.0000
|259
|2005.01.07 16:21
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3129
|0.0000
|260
|2005.01.07 16:21
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3126
|0.0000
|261
|2005.01.07 16:21
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3124
|0.0000
|262
|2005.01.07 16:22
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3123
|0.0000
|263
|2005.01.07 16:22
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3122
|0.0000
|264
|2005.01.07 16:24
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3120
|0.0000
|265
|2005.01.07 16:24
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3119
|0.0000
|266
|2005.01.07 16:24
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3117
|0.0000
|267
|2005.01.07 16:24
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3115
|0.0000
|268
|2005.01.07 16:24
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3113
|0.0000
|269
|2005.01.07 16:24
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3110
|0.0000
|270
|2005.01.07 16:24
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3108
|0.0000
|271
|2005.01.07 16:24
|modify
|47
|0.20
|1.3162
|1.3106
|0.0000
|272
|2005.01.07 16:25
|s/l
|47
|0.20
|1.3106
|1.3106
|0.0000
|112.00
|10646.40
|273
|2005.01.12 14:30
|buy
|48
|0.20
|1.3192
|1.3157
|0.0000
|274
|2005.01.12 14:33
|modify
|48
|0.20
|1.3192
|1.3218
|0.0000
|275
|2005.01.12 14:33
|modify
|48
|0.20
|1.3192
|1.3221
|0.0000
|276
|2005.01.12 14:34
|modify
|48
|0.20
|1.3192
|1.3224
|0.0000
|277
|2005.01.12 14:35
|s/l
|48
|0.20
|1.3224
|1.3224
|0.0000
|64.00
|10710.40
|278
|2005.01.12 16:00
|buy
|49
|0.20
|1.3268
|1.3233
|0.0000
|279
|2005.01.13 09:21
|s/l
|49
|0.20
|1.3233
|1.3233
|0.0000
|-72.76
|10637.64
|280
|2005.01.14 03:45
|sell
|50
|0.20
|1.3133
|1.3168
|0.0000
|281
|2005.01.14 07:04
|modify
|50
|0.20
|1.3133
|1.3106
|0.0000
|282
|2005.01.14 07:09
|s/l
|50
|0.20
|1.3106
|1.3106
|0.0000
|54.00
|10691.64
|283
|2005.01.14 09:35
|sell
|51
|0.20
|1.3078
|1.3113
|0.0000
|284
|2005.01.14 10:47
|s/l
|51
|0.20
|1.3113
|1.3113
|0.0000
|-70.00
|10621.64
|285
|2005.01.28 16:16
|sell
|52
|0.20
|1.3009
|1.3044
|0.0000
|286
|2005.01.28 21:05
|s/l
|52
|0.20
|1.3044
|1.3044
|0.0000
|-70.00
|10551.64
|287
|2005.02.03 14:48
|sell
|53
|0.20
|1.2954
|1.2989
|0.0000
|288
|2005.02.04 14:30
|s/l
|53
|0.20
|1.2989
|1.2989
|0.0000
|-70.04
|10481.60
|289
|2005.02.22 04:23
|buy
|54
|0.20
|1.3148
|1.3113
|0.0000
|290
|2005.02.22 08:56
|modify
|54
|0.20
|1.3148
|1.3173
|0.0000
|291
|2005.02.22 08:56
|modify
|54
|0.20
|1.3148
|1.3174
|0.0000
|292
|2005.02.22 08:56
|modify
|54
|0.20
|1.3148
|1.3175
|0.0000
|293
|2005.02.22 08:56
|modify
|54
|0.20
|1.3148
|1.3176
|0.0000
|294
|2005.02.22 08:59
|modify
|54
|0.20
|1.3148
|1.3178
|0.0000
|295
|2005.02.22 09:13
|s/l
|54
|0.20
|1.3178
|1.3178
|0.0000
|60.00
|10541.60
|296
|2005.02.22 11:51
|buy
|55
|0.20
|1.3226
|1.3191
|0.0000
|297
|2005.02.22 13:33
|s/l
|55
|0.20
|1.3191
|1.3191
|0.0000
|-70.00
|10471.60
|298
|2005.03.11 14:35
|buy
|56
|0.20
|1.3464
|1.3429
|0.0000
|299
|2005.03.11 14:56
|s/l
|56
|0.20
|1.3429
|1.3429
|0.0000
|-70.00
|10401.60
|300
|2005.03.21 08:57
|sell
|57
|0.20
|1.3211
|1.3246
|0.0000
|301
|2005.03.21 14:50
|modify
|57
|0.20
|1.3211
|1.3186
|0.0000
|302
|2005.03.21 14:50
|modify
|57
|0.20
|1.3211
|1.3185
|0.0000
|303
|2005.03.21 14:50
|modify
|57
|0.20
|1.3211
|1.3184
|0.0000
|304
|2005.03.21 14:50
|modify
|57
|0.20
|1.3211
|1.3183
|0.0000
|305
|2005.03.21 14:51
|modify
|57
|0.20
|1.3211
|1.3182
|0.0000
|306
|2005.03.21 14:58
|s/l
|57
|0.20
|1.3182
|1.3182
|0.0000
|58.00
|10459.60
|307
|2005.03.22 20:19
|sell
|58
|0.20
|1.3162
|1.3197
|0.0000
|308
|2005.03.22 20:27
|modify
|58
|0.20
|1.3162
|1.3136
|0.0000
|309
|2005.03.22 20:27
|modify
|58
|0.20
|1.3162
|1.3135
|0.0000
|310
|2005.03.22 20:27
|modify
|58
|0.20
|1.3162
|1.3134
|0.0000
|311
|2005.03.22 20:27
|modify
|58
|0.20
|1.3162
|1.3133
|0.0000
|312
|2005.03.22 20:27
|modify
|58
|0.20
|1.3162
|1.3132
|0.0000
|313
|2005.03.22 20:27
|modify
|58
|0.20
|1.3162
|1.3130
|0.0000
|314
|2005.03.22 20:29
|s/l
|58
|0.20
|1.3130
|1.3130
|0.0000
|64.00
|10523.60
|315
|2005.03.22 20:56
|sell
|59
|0.20
|1.3083
|1.3118
|0.0000
|316
|2005.03.23 10:14
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3058
|0.0000
|317
|2005.03.23 10:14
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3056
|0.0000
|318
|2005.03.23 10:14
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3055
|0.0000
|319
|2005.03.23 10:15
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3054
|0.0000
|320
|2005.03.23 10:15
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3053
|0.0000
|321
|2005.03.23 10:15
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3052
|0.0000
|322
|2005.03.23 10:15
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3051
|0.0000
|323
|2005.03.23 10:16
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3050
|0.0000
|324
|2005.03.23 10:16
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3049
|0.0000
|325
|2005.03.23 10:17
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3048
|0.0000
|326
|2005.03.23 10:18
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3047
|0.0000
|327
|2005.03.23 10:18
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3046
|0.0000
|328
|2005.03.23 10:18
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3045
|0.0000
|329
|2005.03.23 10:18
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3043
|0.0000
|330
|2005.03.23 10:18
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3042
|0.0000
|331
|2005.03.23 10:19
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3040
|0.0000
|332
|2005.03.23 10:22
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3039
|0.0000
|333
|2005.03.23 10:24
|modify
|59
|0.20
|1.3083
|1.3037
|0.0000
|334
|2005.03.23 10:27
|s/l
|59
|0.20
|1.3037
|1.3037
|0.0000
|91.96
|10615.56
|335
|2005.03.23 18:14
|sell
|60
|0.20
|1.2965
|1.3000
|0.0000
|336
|2005.03.24 07:37
|s/l
|60
|0.20
|1.3000
|1.3000
|0.0000
|-70.12
|10545.44
|337
|2005.04.01 15:30
|buy
|61
|0.20
|1.3015
|1.2980
|0.0000
|338
|2005.04.01 15:30
|modify
|61
|0.20
|1.3015
|1.3049
|0.0000
|339
|2005.04.01 15:30
|s/l
|61
|0.20
|1.3049
|1.3049
|0.0000
|68.00
|10613.44
|340
|2005.04.01 17:00
|sell
|62
|0.20
|1.2929
|1.2964
|0.0000
|341
|2005.04.01 17:04
|s/l
|62
|0.20
|1.2964
|1.2964
|0.0000
|-70.00
|10543.44
|342
|2005.04.01 17:13
|sell
|63
|0.20
|1.2899
|1.2934
|0.0000
|343
|2005.04.04 15:16
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2875
|0.0000
|344
|2005.04.04 15:16
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2873
|0.0000
|345
|2005.04.04 15:16
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2872
|0.0000
|346
|2005.04.04 15:16
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2871
|0.0000
|347
|2005.04.04 15:18
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2870
|0.0000
|348
|2005.04.04 15:23
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2869
|0.0000
|349
|2005.04.04 15:28
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2867
|0.0000
|350
|2005.04.04 15:28
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2866
|0.0000
|351
|2005.04.04 15:28
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2865
|0.0000
|352
|2005.04.04 15:28
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2864
|0.0000
|353
|2005.04.04 15:28
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2863
|0.0000
|354
|2005.04.04 15:30
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2862
|0.0000
|355
|2005.04.04 15:30
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2861
|0.0000
|356
|2005.04.04 15:30
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2860
|0.0000
|357
|2005.04.04 15:30
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2859
|0.0000
|358
|2005.04.04 15:31
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2858
|0.0000
|359
|2005.04.04 15:34
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2857
|0.0000
|360
|2005.04.04 15:34
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2855
|0.0000
|361
|2005.04.04 15:35
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2854
|0.0000
|362
|2005.04.04 15:35
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2853
|0.0000
|363
|2005.04.04 15:35
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2852
|0.0000
|364
|2005.04.04 15:36
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2851
|0.0000
|365
|2005.04.04 15:36
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2850
|0.0000
|366
|2005.04.04 15:38
|modify
|63
|0.20
|1.2899
|1.2849
|0.0000
|367
|2005.04.04 15:43
|s/l
|63
|0.20
|1.2849
|1.2849
|0.0000
|99.96
|10643.40
|368
|2005.04.12 14:49
|sell
|64
|0.20
|1.2929
|1.2964
|0.0000
|369
|2005.04.12 15:18
|modify
|64
|0.20
|1.2929
|1.2901
|0.0000
|370
|2005.04.12 15:18
|modify
|64
|0.20
|1.2929
|1.2899
|0.0000
|371
|2005.04.12 15:18
|modify
|64
|0.20
|1.2929
|1.2897
|0.0000
|372
|2005.04.12 15:21
|s/l
|64
|0.20
|1.2897
|1.2897
|0.0000
|64.00
|10707.40
|373
|2005.04.15 16:21
|buy
|65
|0.20
|1.2928
|1.2893
|0.0000
|374
|2005.04.18 02:45
|s/l
|65
|0.20
|1.2893
|1.2893
|0.0000
|-70.92
|10636.48
|375
|2005.04.18 09:37
|buy
|66
|0.20
|1.2978
|1.2943
|0.0000
|376
|2005.04.18 16:52
|modify
|66
|0.20
|1.2978
|1.3003
|0.0000
|377
|2005.04.18 16:52
|modify
|66
|0.20
|1.2978
|1.3004
|0.0000
|378
|2005.04.18 16:52
|modify
|66
|0.20
|1.2978
|1.3005
|0.0000
|379
|2005.04.18 16:52
|modify
|66
|0.20
|1.2978
|1.3006
|0.0000
|380
|2005.04.18 16:52
|modify
|66
|0.20
|1.2978
|1.3008
|0.0000
|381
|2005.04.18 16:55
|s/l
|66
|0.20
|1.3008
|1.3008
|0.0000
|60.00
|10696.48
|382
|2005.04.27 14:42
|buy
|67
|0.20
|1.2968
|1.2933
|0.0000
|383
|2005.04.27 18:08
|s/l
|67
|0.20
|1.2933
|1.2933
|0.0000
|-70.00
|10626.48
|384
|2005.05.04 03:42
|buy
|68
|0.20
|1.2945
|1.2910
|0.0000
|385
|2005.05.05 10:51
|modify
|68
|0.20
|1.2945
|1.2971
|0.0000
|386
|2005.05.05 10:51
|modify
|68
|0.20
|1.2945
|1.2972
|0.0000
|387
|2005.05.05 10:51
|modify
|68
|0.20
|1.2945
|1.2973
|0.0000
|388
|2005.05.05 10:51
|modify
|68
|0.20
|1.2945
|1.2975
|0.0000
|389
|2005.05.05 10:54
|modify
|68
|0.20
|1.2945
|1.2976
|0.0000
|390
|2005.05.05 11:00
|s/l
|68
|0.20
|1.2976
|1.2976
|0.0000
|59.24
|10685.72
|391
|2005.05.06 14:30
|sell
|69
|0.20
|1.2907
|1.2942
|0.0000
|392
|2005.05.06 14:34
|modify
|69
|0.20
|1.2907
|1.2882
|0.0000
|393
|2005.05.06 14:34
|modify
|69
|0.20
|1.2907
|1.2881
|0.0000
|394
|2005.05.06 14:35
|modify
|69
|0.20
|1.2907
|1.2880
|0.0000
|395
|2005.05.06 14:35
|modify
|69
|0.20
|1.2907
|1.2877
|0.0000
|396
|2005.05.06 14:35
|modify
|69
|0.20
|1.2907
|1.2876
|0.0000
|397
|2005.05.06 14:35
|s/l
|69
|0.20
|1.2876
|1.2876
|0.0000
|62.00
|10747.72
|398
|2005.05.11 14:30
|sell
|70
|0.20
|1.2842
|1.2877
|0.0000
|399
|2005.05.11 14:48
|modify
|70
|0.20
|1.2842
|1.2817
|0.0000
|400
|2005.05.11 14:48
|modify
|70
|0.20
|1.2842
|1.2815
|0.0000
|401
|2005.05.11 14:49
|modify
|70
|0.20
|1.2842
|1.2811
|0.0000
|402
|2005.05.11 14:52
|modify
|70
|0.20
|1.2842
|1.2810
|0.0000
|403
|2005.05.11 14:52
|modify
|70
|0.20
|1.2842
|1.2808
|0.0000
|404
|2005.05.11 14:55
|modify
|70
|0.20
|1.2842
|1.2807
|0.0000
|405
|2005.05.11 14:55
|modify
|70
|0.20
|1.2842
|1.2806
|0.0000
|406
|2005.05.11 14:56
|modify
|70
|0.20
|1.2842
|1.2804
|0.0000
|407
|2005.05.11 14:57
|modify
|70
|0.20
|1.2842
|1.2801
|0.0000
|408
|2005.05.11 14:59
|s/l
|70
|0.20
|1.2801
|1.2801
|0.0000
|82.00
|10829.72
|409
|2005.05.12 14:30
|sell
|71
|0.20
|1.2720
|1.2755
|0.0000
|410
|2005.05.12 23:01
|modify
|71
|0.20
|1.2720
|1.2693
|0.0000
|411
|2005.05.12 23:02
|modify
|71
|0.20
|1.2720
|1.2692
|0.0000
|412
|2005.05.12 23:03
|modify
|71
|0.20
|1.2720
|1.2690
|0.0000
|413
|2005.05.12 23:03
|modify
|71
|0.20
|1.2720
|1.2688
|0.0000
|414
|2005.05.12 23:03
|modify
|71
|0.20
|1.2720
|1.2685
|0.0000
|415
|2005.05.12 23:03
|modify
|71
|0.20
|1.2720
|1.2684
|0.0000
|416
|2005.05.12 23:03
|modify
|71
|0.20
|1.2720
|1.2680
|0.0000
|417
|2005.05.12 23:15
|modify
|71
|0.20
|1.2720
|1.2679
|0.0000
|418
|2005.05.12 23:15
|modify
|71
|0.20
|1.2720
|1.2678
|0.0000
|419
|2005.05.12 23:16
|modify
|71
|0.20
|1.2720
|1.2677
|0.0000
|420
|2005.05.12 23:56
|s/l
|71
|0.20
|1.2677
|1.2677
|0.0000
|86.00
|10915.72
|421
|2005.05.31 03:17
|sell
|72
|0.20
|1.2413
|1.2448
|0.0000
|422
|2005.05.31 03:24
|modify
|72
|0.20
|1.2413
|1.2387
|0.0000
|423
|2005.05.31 03:24
|modify
|72
|0.20
|1.2413
|1.2382
|0.0000
|424
|2005.05.31 03:24
|modify
|72
|0.20
|1.2413
|1.2381
|0.0000
|425
|2005.05.31 03:24
|s/l
|72
|0.20
|1.2381
|1.2381
|0.0000
|64.00
|10979.72
|426
|2005.06.09 16:33
|sell
|73
|0.20
|1.2185
|1.2220
|0.0000
|427
|2005.06.09 17:42
|s/l
|73
|0.20
|1.2220
|1.2220
|0.0000
|-70.00
|10909.72
|428
|2005.06.20 15:49
|sell
|74
|0.20
|1.2133
|1.2168
|0.0000
|429
|2005.06.21 10:00
|modify
|74
|0.20
|1.2133
|1.2109
|0.0000
|430
|2005.06.21 10:00
|modify
|74
|0.20
|1.2133
|1.2107
|0.0000
|431
|2005.06.21 10:00
|modify
|74
|0.20
|1.2133
|1.2106
|0.0000
|432
|2005.06.21 10:01
|modify
|74
|0.20
|1.2133
|1.2105
|0.0000
|433
|2005.06.21 10:01
|modify
|74
|0.20
|1.2133
|1.2104
|0.0000
|434
|2005.06.21 10:02
|modify
|74
|0.20
|1.2133
|1.2103
|0.0000
|435
|2005.06.21 10:02
|modify
|74
|0.20
|1.2133
|1.2101
|0.0000
|436
|2005.06.21 10:07
|s/l
|74
|0.20
|1.2101
|1.2101
|0.0000
|63.96
|10973.68
|437
|2005.07.07 11:24
|buy
|75
|0.20
|1.1998
|1.1963
|0.0000
|438
|2005.07.07 11:26
|modify
|75
|0.20
|1.1998
|1.2025
|0.0000
|439
|2005.07.07 11:26
|modify
|75
|0.20
|1.1998
|1.2029
|0.0000
|440
|2005.07.07 11:26
|modify
|75
|0.20
|1.1998
|1.2030
|0.0000
|441
|2005.07.07 11:26
|s/l
|75
|0.20
|1.2030
|1.2030
|0.0000
|64.00
|11037.68
|442
|2005.07.13 14:30
|sell
|76
|0.20
|1.2137
|1.2172
|0.0000
|443
|2005.07.13 14:38
|s/l
|76
|0.20
|1.2172
|1.2172
|0.0000
|-70.00
|10967.68
|444
|2005.07.15 14:36
|sell
|77
|0.20
|1.2037
|1.2072
|0.0000
|445
|2005.07.18 08:16
|s/l
|77
|0.20
|1.2072
|1.2072
|0.0000
|-70.04
|10897.64
|446
|2005.07.20 03:10
|buy
|78
|0.20
|1.2091
|1.2056
|0.0000
|447
|2005.07.20 08:39
|s/l
|78
|0.20
|1.2056
|1.2056
|0.0000
|-70.00
|10827.64
|448
|2005.07.21 13:24
|buy
|79
|0.20
|1.2196
|1.2161
|0.0000
|449
|2005.07.21 13:29
|modify
|79
|0.20
|1.2196
|1.2221
|0.0000
|450
|2005.07.21 13:29
|modify
|79
|0.20
|1.2196
|1.2222
|0.0000
|451
|2005.07.21 13:29
|modify
|79
|0.20
|1.2196
|1.2223
|0.0000
|452
|2005.07.21 13:29
|modify
|79
|0.20
|1.2196
|1.2224
|0.0000
|453
|2005.07.21 13:29
|modify
|79
|0.20
|1.2196
|1.2226
|0.0000
|454
|2005.07.21 13:30
|modify
|79
|0.20
|1.2196
|1.2227
|0.0000
|455
|2005.07.21 13:30
|modify
|79
|0.20
|1.2196
|1.2228
|0.0000
|456
|2005.07.21 13:30
|modify
|79
|0.20
|1.2196
|1.2232
|0.0000
|457
|2005.07.21 13:30
|modify
|79
|0.20
|1.2196
|1.2233
|0.0000
|458
|2005.07.21 13:30
|modify
|79
|0.20
|1.2196
|1.2235
|0.0000
|459
|2005.07.21 13:30
|modify
|79
|0.20
|1.2196
|1.2237
|0.0000
|460
|2005.07.21 13:30
|modify
|79
|0.20
|1.2196
|1.2238
|0.0000
|461
|2005.07.21 13:30
|modify
|79
|0.20
|1.2196
|1.2242
|0.0000
|462
|2005.07.21 13:31
|s/l
|79
|0.20
|1.2242
|1.2242
|0.0000
|92.00
|10919.64
|463
|2005.08.24 14:31
|buy
|80
|0.20
|1.2249
|1.2214
|0.0000
|464
|2005.08.25 02:55
|modify
|80
|0.20
|1.2249
|1.2275
|0.0000
|465
|2005.08.25 02:55
|modify
|80
|0.20
|1.2249
|1.2278
|0.0000
|466
|2005.08.25 03:10
|modify
|80
|0.20
|1.2249
|1.2279
|0.0000
|467
|2005.08.25 03:12
|modify
|80
|0.20
|1.2249
|1.2280
|0.0000
|468
|2005.08.25 03:13
|modify
|80
|0.20
|1.2249
|1.2281
|0.0000
|469
|2005.08.25 03:19
|s/l
|80
|0.20
|1.2281
|1.2281
|0.0000
|61.24
|10980.88
|470
|2005.08.31 16:11
|buy
|81
|0.20
|1.2270
|1.2235
|0.0000
|471
|2005.08.31 17:42
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2297
|0.0000
|472
|2005.08.31 17:42
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2298
|0.0000
|473
|2005.08.31 17:42
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2301
|0.0000
|474
|2005.08.31 17:43
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2302
|0.0000
|475
|2005.08.31 17:43
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2303
|0.0000
|476
|2005.08.31 17:43
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2304
|0.0000
|477
|2005.08.31 17:47
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2305
|0.0000
|478
|2005.08.31 17:47
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2306
|0.0000
|479
|2005.08.31 17:53
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2307
|0.0000
|480
|2005.08.31 17:53
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2308
|0.0000
|481
|2005.08.31 17:54
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2309
|0.0000
|482
|2005.08.31 17:54
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2310
|0.0000
|483
|2005.08.31 17:54
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2311
|0.0000
|484
|2005.08.31 17:55
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2313
|0.0000
|485
|2005.08.31 17:56
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2316
|0.0000
|486
|2005.08.31 17:56
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2317
|0.0000
|487
|2005.08.31 17:56
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2318
|0.0000
|488
|2005.08.31 17:56
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2320
|0.0000
|489
|2005.08.31 17:58
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2321
|0.0000
|490
|2005.08.31 18:00
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2322
|0.0000
|491
|2005.08.31 18:01
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2323
|0.0000
|492
|2005.08.31 18:02
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2324
|0.0000
|493
|2005.08.31 18:02
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2325
|0.0000
|494
|2005.08.31 18:02
|modify
|81
|0.20
|1.2270
|1.2326
|0.0000
|495
|2005.08.31 18:07
|s/l
|81
|0.20
|1.2326
|1.2326
|0.0000
|112.00
|11092.88
|496
|2005.09.01 16:04
|buy
|82
|0.20
|1.2439
|1.2404
|0.0000
|497
|2005.09.01 16:55
|modify
|82
|0.20
|1.2439
|1.2463
|0.0000
|498
|2005.09.01 16:57
|s/l
|82
|0.20
|1.2463
|1.2463
|0.0000
|48.00
|11140.88
|499
|2005.10.06 02:32
|buy
|83
|0.20
|1.2049
|1.2014
|0.0000
|500
|2005.10.06 15:09
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2074
|0.0000
|501
|2005.10.06 15:09
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2075
|0.0000
|502
|2005.10.06 15:09
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2076
|0.0000
|503
|2005.10.06 15:13
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2077
|0.0000
|504
|2005.10.06 15:14
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2079
|0.0000
|505
|2005.10.06 15:14
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2080
|0.0000
|506
|2005.10.06 15:14
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2082
|0.0000
|507
|2005.10.06 15:14
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2084
|0.0000
|508
|2005.10.06 15:14
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2085
|0.0000
|509
|2005.10.06 15:14
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2087
|0.0000
|510
|2005.10.06 15:14
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2088
|0.0000
|511
|2005.10.06 15:15
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2090
|0.0000
|512
|2005.10.06 15:16
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2091
|0.0000
|513
|2005.10.06 15:16
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2093
|0.0000
|514
|2005.10.06 15:17
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2095
|0.0000
|515
|2005.10.06 15:17
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2096
|0.0000
|516
|2005.10.06 15:17
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2097
|0.0000
|517
|2005.10.06 15:17
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2098
|0.0000
|518
|2005.10.06 15:17
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2099
|0.0000
|519
|2005.10.06 15:17
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2100
|0.0000
|520
|2005.10.06 15:18
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2101
|0.0000
|521
|2005.10.06 15:18
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2102
|0.0000
|522
|2005.10.06 15:18
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2103
|0.0000
|523
|2005.10.06 15:18
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2104
|0.0000
|524
|2005.10.06 15:18
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2105
|0.0000
|525
|2005.10.06 15:19
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2106
|0.0000
|526
|2005.10.06 15:19
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2107
|0.0000
|527
|2005.10.06 15:19
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2108
|0.0000
|528
|2005.10.06 15:21
|modify
|83
|0.20
|1.2049
|1.2110
|0.0000
|529
|2005.10.06 15:25
|s/l
|83
|0.20
|1.2110
|1.2110
|0.0000
|122.00
|11262.88
|530
|2005.10.13 03:15
|sell
|84
|0.20
|1.1975
|1.2010
|0.0000
|531
|2005.10.13 14:52
|modify
|84
|0.20
|1.1975
|1.1950
|0.0000
|532
|2005.10.13 14:53
|modify
|84
|0.20
|1.1975
|1.1949
|0.0000
|533
|2005.10.13 14:53
|modify
|84
|0.20
|1.1975
|1.1948
|0.0000
|534
|2005.10.13 14:54
|modify
|84
|0.20
|1.1975
|1.1946
|0.0000
|535
|2005.10.13 15:07
|s/l
|84
|0.20
|1.1946
|1.1946
|0.0000
|58.00
|11320.88
|536
|2005.10.17 02:25
|buy
|85
|0.20
|1.2121
|1.2086
|0.0000
|537
|2005.10.17 03:20
|s/l
|85
|0.20
|1.2086
|1.2086
|0.0000
|-70.00
|11250.88
|538
|2005.10.19 11:06
|buy
|86
|0.20
|1.1950
|1.1915
|0.0000
|539
|2005.10.19 16:56
|modify
|86
|0.20
|1.1950
|1.1976
|0.0000
|540
|2005.10.19 16:57
|modify
|86
|0.20
|1.1950
|1.1977
|0.0000
|541
|2005.10.19 16:57
|modify
|86
|0.20
|1.1950
|1.1978
|0.0000
|542
|2005.10.19 17:06
|modify
|86
|0.20
|1.1950
|1.1979
|0.0000
|543
|2005.10.19 17:06
|modify
|86
|0.20
|1.1950
|1.1980
|0.0000
|544
|2005.10.19 17:07
|modify
|86
|0.20
|1.1950
|1.1981
|0.0000
|545
|2005.10.19 17:08
|modify
|86
|0.20
|1.1950
|1.1982
|0.0000
|546
|2005.10.19 17:18
|modify
|86
|0.20
|1.1950
|1.1983
|0.0000
|547
|2005.10.19 17:18
|modify
|86
|0.20
|1.1950
|1.1984
|0.0000
|548
|2005.10.19 17:18
|modify
|86
|0.20
|1.1950
|1.1985
|0.0000
|549
|2005.10.19 17:19
|modify
|86
|0.20
|1.1950
|1.1986
|0.0000
|550
|2005.10.19 17:21
|modify
|86
|0.20
|1.1950
|1.1988
|0.0000
|551
|2005.10.19 17:25
|s/l
|86
|0.20
|1.1988
|1.1988
|0.0000
|76.00
|11326.88
|552
|2005.11.18 15:02
|buy
|87
|0.20
|1.1746
|1.1711
|0.0000
|553
|2005.11.18 15:33
|modify
|87
|0.20
|1.1746
|1.1771
|0.0000
|554
|2005.11.18 15:33
|modify
|87
|0.20
|1.1746
|1.1773
|0.0000
|555
|2005.11.18 15:33
|modify
|87
|0.20
|1.1746
|1.1775
|0.0000
|556
|2005.11.18 15:33
|modify
|87
|0.20
|1.1746
|1.1776
|0.0000
|557
|2005.11.18 15:33
|modify
|87
|0.20
|1.1746
|1.1778
|0.0000
|558
|2005.11.18 15:34
|modify
|87
|0.20
|1.1746
|1.1780
|0.0000
|559
|2005.11.18 15:34
|modify
|87
|0.20
|1.1746
|1.1781
|0.0000
|560
|2005.11.18 15:34
|modify
|87
|0.20
|1.1746
|1.1784
|0.0000
|561
|2005.11.18 15:36
|s/l
|87
|0.20
|1.1784
|1.1784
|0.0000
|76.00
|11402.88
|562
|2005.11.28 20:10
|buy
|88
|0.20
|1.1885
|1.1850
|0.0000
|563
|2005.11.28 21:56
|s/l
|88
|0.20
|1.1850
|1.1850
|0.0000
|-70.00
|11332.88
|564
|2005.12.05 14:03
|buy
|89
|0.20
|1.1785
|1.1750
|0.0000
|565
|2005.12.05 15:13
|s/l
|89
|0.20
|1.1750
|1.1750
|0.0000
|-70.00
|11262.88
|566
|2006.01.23 01:41
|buy
|90
|0.20
|1.2217
|1.2182
|0.0000
|567
|2006.01.23 04:53
|modify
|90
|0.20
|1.2217
|1.2242
|0.0000
|568
|2006.01.23 04:55
|modify
|90
|0.20
|1.2217
|1.2244
|0.0000
|569
|2006.01.23 04:55
|modify
|90
|0.20
|1.2217
|1.2245
|0.0000
|570
|2006.01.23 04:55
|modify
|90
|0.20
|1.2217
|1.2246
|0.0000
|571
|2006.01.23 04:55
|modify
|90
|0.20
|1.2217
|1.2247
|0.0000
|572
|2006.01.23 04:55
|modify
|90
|0.20
|1.2217
|1.2248
|0.0000
|573
|2006.01.23 04:56
|modify
|90
|0.20
|1.2217
|1.2249
|0.0000
|574
|2006.01.23 05:00
|s/l
|90
|0.20
|1.2249
|1.2249
|0.0000
|64.00
|11326.88
|575
|2006.04.04 14:05
|buy
|91
|0.20
|1.2223
|1.2188
|0.0000
|576
|2006.04.04 15:44
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2248
|0.0000
|577
|2006.04.04 15:44
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2250
|0.0000
|578
|2006.04.04 15:45
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2251
|0.0000
|579
|2006.04.04 15:45
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2252
|0.0000
|580
|2006.04.04 15:47
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2253
|0.0000
|581
|2006.04.04 15:47
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2254
|0.0000
|582
|2006.04.04 15:48
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2256
|0.0000
|583
|2006.04.04 15:49
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2257
|0.0000
|584
|2006.04.04 15:49
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2258
|0.0000
|585
|2006.04.04 15:50
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2260
|0.0000
|586
|2006.04.04 15:50
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2261
|0.0000
|587
|2006.04.04 15:50
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2262
|0.0000
|588
|2006.04.04 15:50
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2263
|0.0000
|589
|2006.04.04 15:51
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2264
|0.0000
|590
|2006.04.04 15:51
|modify
|91
|0.20
|1.2223
|1.2265
|0.0000
|591
|2006.04.04 15:53
|s/l
|91
|0.20
|1.2265
|1.2265
|0.0000
|84.00
|11410.88
|592
|2006.04.06 14:46
|sell
|92
|0.20
|1.2254
|1.2289
|0.0000
|593
|2006.04.06 14:56
|modify
|92
|0.20
|1.2254
|1.2228
|0.0000
|594
|2006.04.06 14:56
|modify
|92
|0.20
|1.2254
|1.2226
|0.0000
|595
|2006.04.06 14:56
|modify
|92
|0.20
|1.2254
|1.2223
|0.0000
|596
|2006.04.06 14:56
|modify
|92
|0.20
|1.2254
|1.2221
|0.0000
|597
|2006.04.06 14:57
|modify
|92
|0.20
|1.2254
|1.2219
|0.0000
|598
|2006.04.06 14:57
|s/l
|92
|0.20
|1.2219
|1.2219
|0.0000
|70.00
|11480.88
|599
|2006.04.27 16:16
|buy
|93
|0.20
|1.2500
|1.2465
|0.0000
|600
|2006.04.27 16:46
|modify
|93
|0.20
|1.2500
|1.2525
|0.0000
|601
|2006.04.27 16:46
|modify
|93
|0.20
|1.2500
|1.2527
|0.0000
|602
|2006.04.27 16:46
|modify
|93
|0.20
|1.2500
|1.2528
|0.0000
|603
|2006.04.27 16:47
|modify
|93
|0.20
|1.2500
|1.2529
|0.0000
|604
|2006.04.27 16:47
|modify
|93
|0.20
|1.2500
|1.2530
|0.0000
|605
|2006.04.27 16:48
|modify
|93
|0.20
|1.2500
|1.2532
|0.0000
|606
|2006.04.27 16:48
|modify
|93
|0.20
|1.2500
|1.2534
|0.0000
|607
|2006.04.27 16:50
|s/l
|93
|0.20
|1.2534
|1.2534
|0.0000
|68.00
|11548.88
|608
|2006.05.05 14:30
|buy
|94
|0.20
|1.2723
|1.2688
|0.0000
|609
|2006.05.05 14:31
|modify
|94
|0.20
|1.2723
|1.2748
|0.0000
|610
|2006.05.05 14:31
|modify
|94
|0.20
|1.2723
|1.2749
|0.0000
|611
|2006.05.05 14:31
|modify
|94
|0.20
|1.2723
|1.2750
|0.0000
|612
|2006.05.05 14:31
|modify
|94
|0.20
|1.2723
|1.2751
|0.0000
|613
|2006.05.05 14:31
|modify
|94
|0.20
|1.2723
|1.2752
|0.0000
|614
|2006.05.05 14:31
|modify
|94
|0.20
|1.2723
|1.2753
|0.0000
|615
|2006.05.05 14:31
|s/l
|94
|0.20
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|60.00
|11608.88
|616
|2006.05.11 16:37
|buy
|95
|0.20
|1.2829
|1.2794
|0.0000
|617
|2006.05.11 18:52
|modify
|95
|0.20
|1.2829
|1.2854
|0.0000
|618
|2006.05.11 18:52
|modify
|95
|0.20
|1.2829
|1.2856
|0.0000
|619
|2006.05.11 18:52
|modify
|95
|0.20
|1.2829
|1.2857
|0.0000
|620
|2006.05.11 18:52
|modify
|95
|0.20
|1.2829
|1.2858
|0.0000
|621
|2006.05.11 18:52
|modify
|95
|0.20
|1.2829
|1.2860
|0.0000
|622
|2006.05.11 18:53
|modify
|95
|0.20
|1.2829
|1.2861
|0.0000
|623
|2006.05.11 18:56
|s/l
|95
|0.20
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|64.00
|11672.88
|624
|2006.05.17 16:31
|sell
|96
|0.20
|1.2779
|1.2814
|0.0000
|625
|2006.05.17 17:30
|modify
|96
|0.20
|1.2779
|1.2754
|0.0000
|626
|2006.05.17 17:30
|modify
|96
|0.20
|1.2779
|1.2752
|0.0000
|627
|2006.05.17 17:30
|modify
|96
|0.20
|1.2779
|1.2751
|0.0000
|628
|2006.05.17 17:30
|modify
|96
|0.20
|1.2779
|1.2749
|0.0000
|629
|2006.05.17 17:30
|modify
|96
|0.20
|1.2779
|1.2748
|0.0000
|630
|2006.05.17 17:30
|modify
|96
|0.20
|1.2779
|1.2746
|0.0000
|631
|2006.05.17 17:30
|modify
|96
|0.20
|1.2779
|1.2744
|0.0000
|632
|2006.05.17 17:32
|modify
|96
|0.20
|1.2779
|1.2742
|0.0000
|633
|2006.05.17 17:32
|modify
|96
|0.20
|1.2779
|1.2740
|0.0000
|634
|2006.05.17 17:33
|s/l
|96
|0.20
|1.2740
|1.2740
|0.0000
|78.00
|11750.88
|635
|2006.05.24 00:00
|sell
|97
|0.20
|1.2780
|1.2815
|0.0000
|636
|2006.05.24 08:55
|s/l
|97
|0.20
|1.2815
|1.2815
|0.0000
|-70.00
|11680.88
|637
|2006.05.24 16:09
|sell
|98
|0.20
|1.2787
|1.2822
|0.0000
|638
|2006.05.24 16:40
|modify
|98
|0.20
|1.2787
|1.2760
|0.0000
|639
|2006.05.24 16:40
|modify
|98
|0.20
|1.2787
|1.2759
|0.0000
|640
|2006.05.24 16:42
|s/l
|98
|0.20
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|56.00
|11736.88
|641
|2006.06.09 14:30
|sell
|99
|0.20
|1.2624
|1.2659
|0.0000
|642
|2006.06.09 15:28
|s/l
|99
|0.20
|1.2659
|1.2659
|0.0000
|-70.00
|11666.88
|643
|2006.06.29 20:35
|buy
|100
|0.20
|1.2638
|1.2603
|0.0000
|644
|2006.06.30 02:53
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2663
|0.0000
|645
|2006.06.30 03:03
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2664
|0.0000
|646
|2006.06.30 03:05
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2665
|0.0000
|647
|2006.06.30 03:08
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2666
|0.0000
|648
|2006.06.30 03:08
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2668
|0.0000
|649
|2006.06.30 03:08
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2670
|0.0000
|650
|2006.06.30 03:08
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2672
|0.0000
|651
|2006.06.30 03:08
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2673
|0.0000
|652
|2006.06.30 03:08
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2674
|0.0000
|653
|2006.06.30 03:08
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2675
|0.0000
|654
|2006.06.30 03:08
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2677
|0.0000
|655
|2006.06.30 03:08
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2678
|0.0000
|656
|2006.06.30 03:08
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2679
|0.0000
|657
|2006.06.30 03:10
|modify
|100
|0.20
|1.2638
|1.2680
|0.0000
|658
|2006.06.30 03:19
|s/l
|100
|0.20
|1.2680
|1.2680
|0.0000
|83.08
|11749.96
|659
|2006.08.16 14:30
|buy
|101
|0.20
|1.2828
|1.2793
|0.0000
|660
|2006.08.17 09:20
|modify
|101
|0.20
|1.2828
|1.2853
|0.0000
|661
|2006.08.17 09:20
|modify
|101
|0.20
|1.2828
|1.2854
|0.0000
|662
|2006.08.17 09:22
|modify
|101
|0.20
|1.2828
|1.2855
|0.0000
|663
|2006.08.17 09:22
|modify
|101
|0.20
|1.2828
|1.2856
|0.0000
|664
|2006.08.17 09:22
|modify
|101
|0.20
|1.2828
|1.2857
|0.0000
|665
|2006.08.17 09:24
|modify
|101
|0.20
|1.2828
|1.2858
|0.0000
|666
|2006.08.17 09:25
|modify
|101
|0.20
|1.2828
|1.2859
|0.0000
|667
|2006.08.17 09:25
|modify
|101
|0.20
|1.2828
|1.2860
|0.0000
|668
|2006.08.17 09:26
|modify
|101
|0.20
|1.2828
|1.2861
|0.0000
|669
|2006.08.17 09:32
|modify
|101
|0.20
|1.2828
|1.2862
|0.0000
|670
|2006.08.17 09:32
|modify
|101
|0.20
|1.2828
|1.2863
|0.0000
|671
|2006.08.17 09:33
|modify
|101
|0.20
|1.2828
|1.2864
|0.0000
|672
|2006.08.17 09:34
|modify
|101
|0.20
|1.2828
|1.2865
|0.0000
|673
|2006.08.17 10:06
|s/l
|101
|0.20
|1.2865
|1.2865
|0.0000
|71.24
|11821.20
|674
|2006.10.31 17:13
|buy
|102
|0.20
|1.2763
|1.2728
|0.0000
|675
|2006.11.03 14:31
|s/l
|102
|0.20
|1.2728
|1.2728
|0.0000
|-74.60
|11746.60
|676
|2007.01.11 16:12
|sell
|103
|0.20
|1.2896
|1.2931
|0.0000
|677
|2007.01.12 15:37
|s/l
|103
|0.20
|1.2931
|1.2931
|0.0000
|-70.04
|11676.56
|678
|2007.03.26 16:08
|buy
|104
|0.20
|1.3327
|1.3292
|0.0000
|679
|2007.03.27 23:03
|modify
|104
|0.20
|1.3327
|1.3353
|0.0000
|680
|2007.03.27 23:03
|modify
|104
|0.20
|1.3327
|1.3354
|0.0000
|681
|2007.03.27 23:03
|modify
|104
|0.20
|1.3327
|1.3355
|0.0000
|682
|2007.03.27 23:03
|modify
|104
|0.20
|1.3327
|1.3357
|0.0000
|683
|2007.03.27 23:10
|s/l
|104
|0.20
|1.3357
|1.3357
|0.0000
|59.08
|11735.64
|684
|2007.07.25 10:50
|sell
|105
|0.20
|1.3736
|1.3771
|0.0000
|685
|2007.07.25 17:15
|modify
|105
|0.20
|1.3736
|1.3711
|0.0000
|686
|2007.07.25 17:15
|modify
|105
|0.20
|1.3736
|1.3709
|0.0000
|687
|2007.07.25 17:16
|modify
|105
|0.20
|1.3736
|1.3707
|0.0000
|688
|2007.07.25 17:26
|s/l
|105
|0.20
|1.3707
|1.3707
|0.0000
|58.00
|11793.64
|689
|2007.07.26 18:31
|buy
|106
|0.20
|1.3773
|1.3738
|0.0000
|690
|2007.07.26 20:56
|s/l
|106
|0.20
|1.3738
|1.3738
|0.0000
|-70.00
|11723.64
|691
|2007.08.16 12:35
|sell
|107
|0.20
|1.3370
|1.3405
|0.0000
|692
|2007.08.16 12:50
|s/l
|107
|0.20
|1.3405
|1.3405
|0.0000
|-70.00
|11653.64
|693
|2007.08.17 14:19
|buy
|108
|0.20
|1.3499
|1.3464
|0.0000
|694
|2007.08.17 16:53
|modify
|108
|0.20
|1.3499
|1.3525
|0.0000
|695
|2007.08.17 16:53
|modify
|108
|0.20
|1.3499
|1.3526
|0.0000
|696
|2007.08.17 16:53
|modify
|108
|0.20
|1.3499
|1.3529
|0.0000
|697
|2007.08.17 16:53
|modify
|108
|0.20
|1.3499
|1.3531
|0.0000
|698
|2007.08.17 16:53
|modify
|108
|0.20
|1.3499
|1.3532
|0.0000
|699
|2007.08.17 16:53
|modify
|108
|0.20
|1.3499
|1.3533
|0.0000
|700
|2007.08.17 16:53
|modify
|108
|0.20
|1.3499
|1.3535
|0.0000
|701
|2007.08.17 16:54
|s/l
|108
|0.20
|1.3535
|1.3535
|0.0000
|72.00
|11725.64