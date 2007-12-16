|Account: 1764033
|Name: 10.3David
|Currency: USD
|2007 December 21, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|67899909
|2007.12.16 17:42
|balance
|Deposit
|10 000.00
|67927727
|2007.12.17 01:00
|buy
|0.02
|audjpym
|97.97
|95.95
|98.12
|2007.12.17 02:46
|97.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|772191
|10p3-Buy
|67928061
|2007.12.17 01:01
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8649
|0.8459
|0.8659
|2007.12.17 02:46
|0.8636
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|772194
|10p3-Buy
|67930212
|2007.12.17 01:11
|buy
|0.04
|audjpym
|97.89
|95.94
|98.04
|2007.12.17 02:44
|97.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|772191
|10p3-Buy
|67930790
|2007.12.17 01:14
|buy
|0.08
|audjpym
|97.82
|95.94
|97.97
|2007.12.17 02:44
|97.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|772191
|10p3-Buy
|67932006
|2007.12.17 01:23
|buy
|0.04
|audusdm
|0.8644
|0.8459
|0.8654
|2007.12.17 02:44
|0.8635
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|772194
|10p3-Buy
|67941092
|2007.12.17 02:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4437
|1.4247
|1.4447
|2007.12.17 02:40
|1.4436
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|772188
|10p3-Buy
|67943594
|2007.12.17 02:16
|buy
|0.08
|audusdm
|0.8638
|0.8458
|0.8648
|2007.12.17 02:44
|0.8636
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|772194
|10p3-Buy
|67947097
|2007.12.17 02:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4431
|1.4246
|1.4441
|2007.12.17 02:40
|1.4437
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|772188
|10p3-Buy
|67947410
|2007.12.17 02:33
|buy
|0.16
|audjpym
|97.73
|95.92
|97.88
|2007.12.17 02:43
|97.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772191
|10p3-Buy
|67948116
|2007.12.17 02:36
|buy
|0.16
|audusdm
|0.8633
|0.8458
|0.8643
|2007.12.17 02:43
|0.8635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|772194
|10p3-Buy
|67948236
|2007.12.17 02:36
|buy
|0.32
|audusdm
|0.8627
|0.8457
|0.8637
|2007.12.17 02:43
|0.8634
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|772194
|10p3-Buy
|67948252
|2007.12.17 02:36
|buy
|0.32
|audjpym
|97.65
|95.91
|97.80
|2007.12.17 02:43
|97.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|772191
|10p3-Buy
|67965688
|2007.12.17 04:00
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4684
|1.4494
|1.4694
|2007.12.17 04:32
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|772200
|10p3-Buy
|67968550
|2007.12.17 04:21
|buy
|0.04
|eurcadm
|1.4678
|1.4493
|1.4688
|2007.12.17 04:32
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|772200
|10p3-Buy
|67968849
|2007.12.17 04:24
|buy
|0.08
|eurcadm
|1.4668
|1.4488
|1.4678
|2007.12.17 04:32
|1.4678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|772200
|10p3-Buy[tp]
|68031499
|2007.12.17 09:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0208
|1.0018
|1.0218
|2007.12.17 10:26
|1.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|772190
|10p3-Buy[tp]
|68079594
|2007.12.17 12:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3295
|2.3093
|2.3310
|2007.12.17 12:34
|2.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|772197
|10p3-Buy
|68079663
|2007.12.17 12:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|228.96
|226.94
|229.11
|2007.12.17 13:31
|228.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|772198
|10p3-Buy
|68084924
|2007.12.17 12:08
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3287
|2.3092
|2.3302
|2007.12.17 12:34
|2.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|772197
|10p3-Buy
|68085395
|2007.12.17 12:09
|buy
|0.04
|gbpjpym
|228.89
|226.94
|229.04
|2007.12.17 13:31
|228.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|772198
|10p3-Buy
|68085970
|2007.12.17 12:12
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3280
|2.3092
|2.3295
|2007.12.17 12:34
|2.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|772197
|10p3-Buy
|68087068
|2007.12.17 12:17
|buy
|0.08
|gbpjpym
|228.81
|226.93
|228.96
|2007.12.17 13:31
|228.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|772198
|10p3-Buy
|68087693
|2007.12.17 12:20
|buy
|0.16
|gbpchfm
|2.3272
|2.3091
|2.3287
|2007.12.17 12:34
|2.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|772197
|10p3-Buy
|68088143
|2007.12.17 12:22
|buy
|0.16
|gbpjpym
|228.73
|226.92
|228.88
|2007.12.17 13:31
|228.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|772198
|10p3-Buy
|68088603
|2007.12.17 12:24
|buy
|0.32
|gbpjpym
|228.65
|226.91
|228.80
|2007.12.17 13:31
|228.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772198
|10p3-Buy
|68088762
|2007.12.17 12:24
|buy
|0.64
|gbpjpym
|228.57
|226.90
|228.72
|2007.12.17 13:31
|228.66
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|772198
|10p3-Buy
|68089112
|2007.12.17 12:25
|buy
|0.32
|gbpchfm
|2.3265
|2.3091
|2.3280
|2007.12.17 12:34
|2.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|772197
|10p3-Buy
|68099900
|2007.12.17 13:04
|buy
|0.02
|audjpym
|97.36
|95.34
|97.51
|2007.12.17 13:49
|97.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|772191
|10p3-Buy
|68103759
|2007.12.17 13:21
|buy
|0.04
|audjpym
|97.28
|95.33
|97.43
|2007.12.17 13:49
|97.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|772191
|10p3-Buy[tp]
|68127997
|2007.12.17 15:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|113.18
|115.08
|113.08
|2007.12.17 16:45
|113.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|772192
|10p3-Sell
|68129540
|2007.12.17 15:04
|sell
|0.04
|usdjpym
|113.24
|115.09
|113.14
|2007.12.17 16:45
|113.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|772192
|10p3-Sell
|68138393
|2007.12.17 16:02
|sell
|0.08
|usdjpym
|113.29
|115.09
|113.19
|2007.12.17 16:44
|113.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|772192
|10p3-Sell[tp]
|68158897
|2007.12.17 18:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3286
|2.3084
|2.3300
|2007.12.17 19:09
|2.3259
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|772197
|10p3-Buy
|68158943
|2007.12.17 18:00
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7551
|0.7361
|0.7561
|2007.12.17 19:09
|0.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|772195
|10p3-Buy
|68159699
|2007.12.17 18:03
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7545
|0.7360
|0.7555
|2007.12.17 19:08
|0.7548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772195
|10p3-Buy
|68160266
|2007.12.17 18:06
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3278
|2.3083
|2.3292
|2007.12.17 19:09
|2.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|772197
|10p3-Buy
|68161473
|2007.12.17 18:14
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3270
|2.3082
|2.3284
|2007.12.17 19:09
|2.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|772197
|10p3-Buy
|68161854
|2007.12.17 18:15
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7538
|0.7358
|0.7548
|2007.12.17 19:08
|0.7548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|772195
|10p3-Buy[tp]
|68162254
|2007.12.17 18:17
|buy
|0.16
|gbpchfm
|2.3262
|2.3081
|2.3276
|2007.12.17 19:09
|2.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|772197
|10p3-Buy
|68165417
|2007.12.17 18:35
|buy
|0.32
|gbpchfm
|2.3255
|2.3081
|2.3269
|2007.12.17 19:09
|2.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|772197
|10p3-Buy
|68169122
|2007.12.17 18:59
|buy
|0.64
|gbpchfm
|2.3247
|2.3080
|2.3261
|2007.12.17 19:09
|2.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|772197
|10p3-Buy
|68179770
|2007.12.17 20:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|85.42
|83.40
|85.56
|2007.12.17 23:50
|84.92
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.89
|772201
|10p3-Buy
|68180855
|2007.12.17 20:08
|buy
|0.04
|nzdjpym
|85.35
|83.40
|85.49
|2007.12.17 23:49
|84.91
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.56
|772201
|10p3-Buy
|68190253
|2007.12.17 20:58
|buy
|0.08
|nzdjpym
|85.27
|83.25
|85.41
|2007.12.17 23:49
|84.92
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.48
|772201
|10p3-Buy
|68191770
|2007.12.17 21:06
|buy
|0.16
|nzdjpym
|85.18
|83.23
|85.32
|2007.12.17 23:49
|84.91
|0.00
|0.00
|0.23
|-3.82
|772201
|10p3-Buy
|68207823
|2007.12.17 23:00
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4472
|1.4272
|1.4482
|2007.12.17 23:14
|1.4482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|772200
|10p3-Buy[tp]
|68210656
|2007.12.17 23:23
|buy
|0.32
|nzdjpym
|85.09
|83.21
|85.23
|2007.12.17 23:49
|84.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|772201
|10p3-Buy
|68212263
|2007.12.17 23:29
|buy
|0.64
|nzdjpym
|85.01
|83.20
|85.15
|2007.12.17 23:48
|84.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.54
|772201
|10p3-Buy
|68212325
|2007.12.17 23:29
|buy
|1.28
|nzdjpym
|84.94
|83.20
|85.08
|2007.12.17 23:48
|84.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|772201
|10p3-Buy
|68213148
|2007.12.17 23:32
|buy
|2.56
|nzdjpym
|84.86
|83.19
|85.00
|2007.12.17 23:48
|84.94
|0.00
|0.00
|0.00
|18.14
|772201
|10p3-Buy
|68229972
|2007.12.18 01:00
|buy
|0.02
|audjpym
|97.14
|94.98
|97.28
|2007.12.18 02:33
|97.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|772191
|10p3-Buy
|68230561
|2007.12.18 01:01
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6563
|1.6373
|1.6573
|2007.12.18 03:05
|1.6569
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772189
|10p3-Buy
|68231027
|2007.12.18 01:04
|buy
|0.04
|audjpym
|97.07
|94.98
|97.21
|2007.12.18 02:33
|97.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|772191
|10p3-Buy
|68231700
|2007.12.18 01:08
|buy
|0.08
|audjpym
|96.99
|94.97
|97.13
|2007.12.18 02:33
|97.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|772191
|10p3-Buy[tp]
|68234991
|2007.12.18 01:22
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6558
|1.6373
|1.6568
|2007.12.18 03:05
|1.6568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|772189
|10p3-Buy[tp]
|68241982
|2007.12.18 02:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|228.55
|226.39
|228.69
|2007.12.18 03:07
|228.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|772198
|10p3-Buy[tp]
|68249607
|2007.12.18 03:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3273
|2.3057
|2.3287
|2007.12.18 04:36
|2.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|772197
|10p3-Buy
|68250072
|2007.12.18 03:03
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0058
|0.9858
|1.0068
|2007.12.18 04:27
|1.0044
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|772190
|10p3-Buy
|68252244
|2007.12.18 03:10
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0052
|0.9857
|1.0062
|2007.12.18 04:27
|1.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|772190
|10p3-Buy
|68252295
|2007.12.18 03:10
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.0047
|0.9857
|1.0057
|2007.12.18 04:26
|1.0048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|772190
|10p3-Buy
|68252989
|2007.12.18 03:13
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3266
|2.3057
|2.3280
|2007.12.18 04:36
|2.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|772197
|10p3-Buy
|68257213
|2007.12.18 03:35
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3259
|2.3057
|2.3273
|2007.12.18 04:36
|2.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|772197
|10p3-Buy
|68260113
|2007.12.18 03:47
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.0041
|0.9856
|1.0051
|2007.12.18 04:25
|1.0050
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|772190
|10p3-Buy
|68260167
|2007.12.18 03:48
|buy
|0.16
|gbpchfm
|2.3251
|2.3056
|2.3265
|2007.12.18 04:36
|2.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.06
|772197
|10p3-Buy
|68264305
|2007.12.18 04:09
|buy
|0.32
|gbpchfm
|2.3243
|2.3055
|2.3257
|2007.12.18 04:36
|2.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|772197
|10p3-Buy
|68264577
|2007.12.18 04:10
|buy
|0.64
|gbpchfm
|2.3236
|2.3055
|2.3250
|2007.12.18 04:36
|2.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|772197
|10p3-Buy
|68265180
|2007.12.18 04:13
|buy
|1.28
|gbpchfm
|2.3228
|2.3054
|2.3242
|2007.12.18 04:36
|2.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|772197
|10p3-Buy
|68266366
|2007.12.18 04:19
|buy
|2.56
|gbpchfm
|2.3221
|2.3054
|2.3235
|2007.12.18 04:36
|2.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|17.80
|772197
|10p3-Buy
|68316249
|2007.12.18 09:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1524
|1.1324
|1.1534
|2007.12.18 09:45
|1.1525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|772193
|10p3-Buy
|68320555
|2007.12.18 09:18
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1519
|1.1324
|1.1529
|2007.12.18 09:45
|1.1522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772193
|10p3-Buy
|68321825
|2007.12.18 09:22
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.1512
|1.1322
|1.1522
|2007.12.18 09:45
|1.1522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|772193
|10p3-Buy[tp]
|68358678
|2007.12.18 12:00
|sell
|0.02
|gbpjpym
|228.39
|230.55
|228.25
|2007.12.18 13:01
|228.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772198
|10p3-Sell
|68359620
|2007.12.18 12:03
|sell
|0.04
|gbpjpym
|228.46
|230.55
|228.32
|2007.12.18 13:01
|228.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772198
|10p3-Sell
|68359870
|2007.12.18 12:04
|sell
|0.08
|gbpjpym
|228.54
|230.56
|228.40
|2007.12.18 13:01
|228.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|772198
|10p3-Sell
|68360132
|2007.12.18 12:05
|sell
|0.16
|gbpjpym
|228.61
|230.56
|228.47
|2007.12.18 13:01
|228.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|772198
|10p3-Sell
|68366362
|2007.12.18 12:41
|sell
|0.32
|gbpjpym
|228.69
|230.57
|228.55
|2007.12.18 13:00
|228.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772198
|10p3-Sell
|68366450
|2007.12.18 12:42
|sell
|0.64
|gbpjpym
|228.77
|230.58
|228.63
|2007.12.18 13:00
|228.67
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|772198
|10p3-Sell
|68396142
|2007.12.18 15:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3245
|2.3029
|2.3259
|2007.12.18 15:56
|2.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|772197
|10p3-Buy
|68397109
|2007.12.18 15:04
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3238
|2.3029
|2.3252
|2007.12.18 15:56
|2.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|772197
|10p3-Buy
|68408079
|2007.12.18 15:44
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3230
|2.3028
|2.3244
|2007.12.18 15:56
|2.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|772197
|10p3-Buy
|68412352
|2007.12.18 16:00
|sell
|0.02
|chfjpym
|98.21
|100.21
|98.11
|2007.12.19 07:03
|98.11
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.17
|772199
|10p3-Sell[tp]
|68421874
|2007.12.18 17:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|113.16
|115.16
|113.06
|2007.12.19 08:10
|113.20
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.07
|772192
|10p3-Sell
|68421891
|2007.12.18 17:00
|sell
|0.02
|audjpym
|96.79
|98.95
|96.65
|2007.12.19 12:09
|97.09
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.53
|772191
|10p3-Sell
|68422564
|2007.12.18 17:08
|sell
|0.04
|audjpym
|96.88
|98.97
|96.74
|2007.12.19 12:09
|97.09
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.75
|772191
|10p3-Sell
|68422646
|2007.12.18 17:09
|sell
|0.04
|usdjpym
|113.22
|115.17
|113.12
|2007.12.19 08:10
|113.18
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.14
|772192
|10p3-Sell
|68423950
|2007.12.18 17:19
|sell
|0.08
|audjpym
|96.95
|98.97
|96.81
|2007.12.19 12:09
|97.09
|0.00
|0.00
|-0.13
|-0.99
|772191
|10p3-Sell
|68424869
|2007.12.18 17:24
|sell
|0.16
|audjpym
|97.03
|98.98
|96.89
|2007.12.19 12:09
|97.10
|0.00
|0.00
|-0.27
|-0.99
|772191
|10p3-Sell
|68424913
|2007.12.18 17:24
|sell
|0.04
|chfjpym
|98.27
|100.22
|98.17
|2007.12.19 06:59
|98.17
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.35
|772199
|10p3-Sell[tp]
|68425122
|2007.12.18 17:25
|sell
|0.08
|usdjpym
|113.28
|115.18
|113.18
|2007.12.19 08:10
|113.18
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.71
|772192
|10p3-Sell[tp]
|68425642
|2007.12.18 17:30
|sell
|0.08
|chfjpym
|98.33
|100.23
|98.23
|2007.12.19 06:50
|98.23
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.71
|772199
|10p3-Sell[tp]
|68426301
|2007.12.18 17:38
|sell
|0.32
|audjpym
|97.11
|98.99
|96.97
|2007.12.19 12:09
|97.11
|0.00
|0.00
|-0.54
|0.00
|772191
|10p3-Sell
|68426441
|2007.12.18 17:40
|sell
|0.64
|audjpym
|97.18
|98.99
|97.04
|2007.12.19 12:09
|97.10
|0.00
|0.00
|-1.08
|4.54
|772191
|10p3-Sell
|68427837
|2007.12.18 18:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|163.12
|165.12
|163.02
|2007.12.19 07:00
|163.02
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.18
|772196
|10p3-Sell[tp]
|68447693
|2007.12.18 22:01
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7554
|0.7354
|0.7564
|2007.12.19 02:08
|0.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|772195
|10p3-Buy
|68454966
|2007.12.18 23:03
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1518
|1.1718
|1.1508
|2007.12.19 08:03
|1.1545
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|772193
|10p3-Sell
|68459926
|2007.12.19 00:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|228.62
|226.46
|228.76
|2007.12.19 01:59
|228.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|772198
|10p3-Buy
|68461601
|2007.12.19 00:04
|buy
|0.04
|gbpjpym
|228.54
|226.45
|228.68
|2007.12.19 01:59
|228.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|772198
|10p3-Buy
|68464577
|2007.12.19 00:27
|buy
|0.08
|gbpjpym
|228.46
|226.44
|228.60
|2007.12.19 01:59
|228.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|772198
|10p3-Buy
|68468159
|2007.12.19 00:55
|buy
|0.16
|gbpjpym
|228.38
|226.43
|228.52
|2007.12.19 01:59
|228.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.11
|772198
|10p3-Buy
|68468946
|2007.12.19 01:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3208
|2.2992
|2.3222
|2007.12.19 02:42
|2.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772197
|10p3-Buy
|68469757
|2007.12.19 01:05
|buy
|0.32
|gbpjpym
|228.23
|226.35
|228.37
|2007.12.19 01:59
|228.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|772198
|10p3-Buy
|68469789
|2007.12.19 01:05
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3196
|2.2987
|2.3210
|2007.12.19 02:42
|2.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|772197
|10p3-Buy
|68469927
|2007.12.19 01:05
|buy
|0.64
|gbpjpym
|228.14
|226.33
|228.28
|2007.12.19 01:59
|228.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|772198
|10p3-Buy
|68470447
|2007.12.19 01:08
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7546
|0.7351
|0.7556
|2007.12.19 02:07
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|772195
|10p3-Buy
|68472045
|2007.12.19 01:20
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3188
|2.2986
|2.3202
|2007.12.19 02:42
|2.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|772197
|10p3-Buy[tp]
|68473218
|2007.12.19 01:29
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7541
|0.7351
|0.7551
|2007.12.19 02:07
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|772195
|10p3-Buy[tp]
|68477033
|2007.12.19 01:56
|buy
|1.28
|gbpjpym
|228.06
|226.32
|228.20
|2007.12.19 01:59
|228.16
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|772198
|10p3-Buy
|68520175
|2007.12.19 07:29
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1548
|1.1743
|1.1538
|2007.12.19 08:03
|1.1545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772193
|10p3-Sell
|68520219
|2007.12.19 07:29
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4502
|1.4302
|1.4512
|2007.12.19 08:03
|1.4501
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|772200
|10p3-Buy
|68520253
|2007.12.19 07:29
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0079
|0.9879
|1.0089
|2007.12.19 08:16
|1.0079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772190
|10p3-Buy
|68520270
|2007.12.19 07:29
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4390
|1.4590
|1.4380
|2007.12.19 07:34
|1.4389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell
|68520866
|2007.12.19 07:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4396
|1.4591
|1.4386
|2007.12.19 07:34
|1.4390
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|772188
|10p3-Sell
|68521182
|2007.12.19 07:33
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0072
|0.9877
|1.0082
|2007.12.19 08:16
|1.0082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|772190
|10p3-Buy[tp]
|68521221
|2007.12.19 07:34
|buy
|0.04
|eurcadm
|1.4496
|1.4301
|1.4506
|2007.12.19 08:03
|1.4502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|772200
|10p3-Buy
|68521389
|2007.12.19 07:34
|buy
|0.08
|eurcadm
|1.4490
|1.4300
|1.4500
|2007.12.19 08:01
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|772200
|10p3-Buy[tp]
|68521921
|2007.12.19 07:38
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.1554
|1.1744
|1.1544
|2007.12.19 08:02
|1.1544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|772193
|10p3-Sell[tp]
|68522564
|2007.12.19 07:41
|buy
|0.16
|eurcadm
|1.4485
|1.4300
|1.4495
|2007.12.19 08:01
|1.4493
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|772200
|10p3-Buy
|68575063
|2007.12.19 11:00
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8612
|0.8812
|0.8602
|2007.12.19 11:59
|0.8602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|772194
|10p3-Sell[tp]
|68600425
|2007.12.19 13:00
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7565
|0.7365
|0.7575
|2007.12.19 13:44
|0.7570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772195
|10p3-Buy
|68601189
|2007.12.19 13:04
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7559
|0.7364
|0.7569
|2007.12.19 13:44
|0.7569
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|772195
|10p3-Buy[tp]
|68632894
|2007.12.19 16:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|113.38
|111.38
|113.48
|2007.12.19 16:32
|113.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|772192
|10p3-Buy
|68639755
|2007.12.19 16:19
|buy
|0.04
|usdjpym
|113.32
|111.37
|113.42
|2007.12.19 16:32
|113.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|772192
|10p3-Buy
|68640342
|2007.12.19 16:20
|buy
|0.08
|usdjpym
|113.26
|111.36
|113.36
|2007.12.19 16:32
|113.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|772192
|10p3-Buy
|68641882
|2007.12.19 16:23
|buy
|0.16
|usdjpym
|113.21
|111.36
|113.31
|2007.12.19 16:32
|113.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|772192
|10p3-Buy
|68660317
|2007.12.19 17:00
|buy
|0.02
|chfjpym
|98.14
|96.14
|98.24
|2007.12.19 17:24
|98.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772199
|10p3-Buy
|68663766
|2007.12.19 17:12
|buy
|0.04
|chfjpym
|98.08
|96.13
|98.18
|2007.12.19 17:23
|98.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|772199
|10p3-Buy[tp]
|68671679
|2007.12.19 18:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.85
|160.85
|162.95
|2007.12.19 18:54
|162.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|772196
|10p3-Buy
|68671795
|2007.12.19 18:00
|buy
|0.04
|eurjpym
|162.79
|160.84
|162.89
|2007.12.19 18:54
|162.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|772196
|10p3-Buy
|68674434
|2007.12.19 18:23
|buy
|0.08
|eurjpym
|162.73
|160.83
|162.83
|2007.12.19 18:54
|162.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|772196
|10p3-Buy
|68677418
|2007.12.19 18:46
|buy
|0.16
|eurjpym
|162.67
|160.82
|162.77
|2007.12.19 18:54
|162.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|772196
|10p3-Buy
|68703757
|2007.12.19 22:01
|buy
|0.02
|gbpjpym
|226.50
|224.34
|226.64
|2007.12.19 23:15
|226.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|772198
|10p3-Buy
|68705348
|2007.12.19 22:07
|buy
|0.04
|gbpjpym
|226.42
|224.33
|226.56
|2007.12.19 23:14
|226.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|772198
|10p3-Buy
|68707285
|2007.12.19 22:22
|buy
|0.08
|gbpjpym
|226.34
|224.32
|226.48
|2007.12.19 23:14
|226.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|772198
|10p3-Buy
|68709182
|2007.12.19 22:42
|buy
|0.16
|gbpjpym
|226.26
|224.31
|226.40
|2007.12.19 23:14
|226.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|772198
|10p3-Buy
|68710710
|2007.12.19 22:57
|buy
|0.32
|gbpjpym
|226.17
|224.29
|226.31
|2007.12.19 23:14
|226.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|772198
|10p3-Buy
|68714970
|2007.12.20 00:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4385
|1.4185
|1.4395
|2007.12.20 03:53
|1.4386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy
|68719566
|2007.12.20 01:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3078
|2.2862
|2.3092
|2007.12.20 07:26
|2.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|772197
|10p3-Buy
|68719635
|2007.12.20 01:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8598
|0.8398
|0.8608
|2007.12.20 06:35
|0.8588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772194
|10p3-Buy
|68719912
|2007.12.20 01:03
|buy
|0.04
|audusdm
|0.8593
|0.8398
|0.8603
|2007.12.20 06:35
|0.8587
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|772194
|10p3-Buy
|68722108
|2007.12.20 01:47
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4379
|1.4184
|1.4389
|2007.12.20 03:53
|1.4385
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|772188
|10p3-Buy
|68723894
|2007.12.20 02:18
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3070
|2.2861
|2.3084
|2007.12.20 07:26
|2.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|772197
|10p3-Buy
|68726411
|2007.12.20 03:00
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7566
|0.7366
|0.7576
|2007.12.20 10:03
|0.7565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|772195
|10p3-Buy
|68726540
|2007.12.20 03:01
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7561
|0.7366
|0.7571
|2007.12.20 10:02
|0.7564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772195
|10p3-Buy
|68730494
|2007.12.20 04:20
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7555
|0.7365
|0.7565
|2007.12.20 10:02
|0.7565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|772195
|10p3-Buy[tp]
|68732427
|2007.12.20 04:50
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3063
|2.2861
|2.3077
|2007.12.20 07:26
|2.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|772197
|10p3-Buy
|68732637
|2007.12.20 04:53
|buy
|0.08
|audusdm
|0.8587
|0.8397
|0.8597
|2007.12.20 06:35
|0.8589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|772194
|10p3-Buy
|68733015
|2007.12.20 04:56
|buy
|0.16
|audusdm
|0.8582
|0.8397
|0.8592
|2007.12.20 06:35
|0.8590
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|772194
|10p3-Buy
|68737014
|2007.12.20 05:28
|buy
|0.16
|gbpchfm
|2.3055
|2.2860
|2.3069
|2007.12.20 07:26
|2.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|772197
|10p3-Buy
|68741083
|2007.12.20 06:00
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4421
|1.4221
|1.4431
|2007.12.20 08:41
|1.4391
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|772200
|10p3-Buy
|68741272
|2007.12.20 06:02
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0034
|0.9834
|1.0044
|2007.12.20 09:20
|1.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|772190
|10p3-Buy
|68746352
|2007.12.20 06:43
|buy
|0.04
|eurcadm
|1.4415
|1.4220
|1.4425
|2007.12.20 08:41
|1.4390
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|772200
|10p3-Buy
|68746906
|2007.12.20 06:49
|buy
|0.32
|gbpchfm
|2.3046
|2.2858
|2.3060
|2007.12.20 07:26
|2.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.27
|772197
|10p3-Buy
|68749319
|2007.12.20 07:00
|buy
|0.64
|gbpchfm
|2.3039
|2.2858
|2.3053
|2007.12.20 07:26
|2.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|772197
|10p3-Buy
|68749708
|2007.12.20 07:02
|buy
|1.28
|gbpchfm
|2.3032
|2.2858
|2.3046
|2007.12.20 07:26
|2.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|772197
|10p3-Buy
|68751022
|2007.12.20 07:11
|buy
|2.56
|gbpchfm
|2.3019
|2.2852
|2.3033
|2007.12.20 07:25
|2.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|24.38
|772197
|10p3-Buy
|68754021
|2007.12.20 07:36
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0029
|0.9834
|1.0039
|2007.12.20 09:20
|1.0033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|772190
|10p3-Buy
|68754230
|2007.12.20 07:39
|buy
|0.08
|eurcadm
|1.4409
|1.4219
|1.4419
|2007.12.20 08:41
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|772200
|10p3-Buy
|68758039
|2007.12.20 08:11
|buy
|0.16
|eurcadm
|1.4404
|1.4219
|1.4414
|2007.12.20 08:41
|1.4389
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|772200
|10p3-Buy
|68758889
|2007.12.20 08:13
|buy
|0.32
|eurcadm
|1.4398
|1.4218
|1.4408
|2007.12.20 08:40
|1.4391
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|772200
|10p3-Buy
|68759368
|2007.12.20 08:15
|buy
|0.64
|eurcadm
|1.4392
|1.4217
|1.4402
|2007.12.20 08:40
|1.4392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772200
|10p3-Buy
|68761225
|2007.12.20 08:21
|buy
|1.28
|eurcadm
|1.4386
|1.4216
|1.4396
|2007.12.20 08:40
|1.4393
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|772200
|10p3-Buy
|68768969
|2007.12.20 09:12
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.0023
|0.9833
|1.0033
|2007.12.20 09:20
|1.0033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|772190
|10p3-Buy[tp]
|68777653
|2007.12.20 10:03
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7569
|0.7369
|0.7579
|2007.12.20 12:45
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|772195
|10p3-Buy
|68782109
|2007.12.20 10:47
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7564
|0.7369
|0.7574
|2007.12.20 12:44
|0.7552
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|772195
|10p3-Buy
|68782612
|2007.12.20 10:49
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7557
|0.7367
|0.7567
|2007.12.20 12:44
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|772195
|10p3-Buy
|68796903
|2007.12.20 12:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3031
|2.2815
|2.3045
|2007.12.20 13:15
|2.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|772197
|10p3-Buy
|68797803
|2007.12.20 12:05
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3024
|2.2815
|2.3038
|2007.12.20 13:15
|2.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|772197
|10p3-Buy
|68799441
|2007.12.20 12:23
|buy
|0.16
|nzdusdm
|0.7550
|0.7365
|0.7560
|2007.12.20 12:44
|0.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772195
|10p3-Buy
|68799633
|2007.12.20 12:25
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3017
|2.2815
|2.3031
|2007.12.20 13:15
|2.3013
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|772197
|10p3-Buy
|68800076
|2007.12.20 12:28
|buy
|0.32
|nzdusdm
|0.7545
|0.7365
|0.7555
|2007.12.20 12:43
|0.7552
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|772195
|10p3-Buy
|68806027
|2007.12.20 12:57
|buy
|0.16
|gbpchfm
|2.3009
|2.2814
|2.3023
|2007.12.20 13:15
|2.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772197
|10p3-Buy
|68808437
|2007.12.20 13:10
|buy
|0.32
|gbpchfm
|2.3002
|2.2814
|2.3016
|2007.12.20 13:15
|2.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|772197
|10p3-Buy
|68809877
|2007.12.20 13:13
|buy
|0.64
|gbpchfm
|2.2994
|2.2813
|2.3008
|2007.12.20 13:14
|2.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|772197
|10p3-Buy
|68829529
|2007.12.20 15:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|85.66
|83.50
|85.80
|2007.12.20 15:46
|85.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|772201
|10p3-Buy
|68832625
|2007.12.20 15:09
|buy
|0.04
|nzdjpym
|85.58
|83.49
|85.72
|2007.12.20 15:45
|85.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|772201
|10p3-Buy
|68834687
|2007.12.20 15:15
|buy
|0.08
|nzdjpym
|85.50
|83.48
|85.64
|2007.12.20 15:45
|85.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|772201
|10p3-Buy
|68835509
|2007.12.20 15:17
|buy
|0.16
|nzdjpym
|85.42
|83.47
|85.56
|2007.12.20 15:45
|85.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|772201
|10p3-Buy
|68836394
|2007.12.20 15:20
|buy
|0.32
|nzdjpym
|85.35
|83.47
|85.49
|2007.12.20 15:45
|85.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|772201
|10p3-Buy
|68862542
|2007.12.20 18:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4350
|1.4150
|1.4360
|2007.12.20 21:52
|1.4328
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|772188
|10p3-Buy
|68869041
|2007.12.20 19:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|85.76
|83.60
|85.90
|2007.12.20 21:45
|85.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|772201
|10p3-Buy[tp]
|68875218
|2007.12.20 19:48
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4344
|1.4149
|1.4354
|2007.12.20 21:52
|1.4329
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|772188
|10p3-Buy
|68876033
|2007.12.20 19:52
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4338
|1.4148
|1.4348
|2007.12.20 21:52
|1.4328
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|772188
|10p3-Buy
|68876390
|2007.12.20 19:53
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4332
|1.4147
|1.4342
|2007.12.20 21:52
|1.4327
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|772188
|10p3-Buy
|68877898
|2007.12.20 19:57
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4326
|1.4146
|1.4336
|2007.12.20 21:51
|1.4326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|68889134
|2007.12.20 21:00
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.4326
|1.4126
|1.4336
|2007.12.20 21:30
|1.4336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|772200
|10p3-Buy[tp]
|68889183
|2007.12.20 21:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0003
|0.9803
|1.0013
|2007.12.20 21:58
|1.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|772190
|10p3-Buy[tp]
|68890442
|2007.12.20 21:12
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.4321
|1.4146
|1.4331
|2007.12.20 21:51
|1.4327
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|772188
|10p3-Buy
|68898966
|2007.12.20 22:12
|buy
|0.02
|usdjpym
|113.19
|111.19
|113.29
|2007.12.21 01:24
|113.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772192
|10p3-Buy
|68900186
|2007.12.20 22:13
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6600
|1.6410
|1.6610
|2007.12.21 06:56
|1.6610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|772189
|10p3-Buy[tp]
|68909490
|2007.12.20 23:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8589
|0.8389
|0.8599
|2007.12.21 01:43
|0.8599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|772194
|10p3-Buy[tp]
|68917573
|2007.12.21 00:54
|buy
|0.04
|usdjpym
|113.12
|111.17
|113.22
|2007.12.21 01:24
|113.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|772192
|10p3-Buy
|68917735
|2007.12.21 00:54
|buy
|0.08
|usdjpym
|113.07
|111.17
|113.17
|2007.12.21 01:24
|113.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|772192
|10p3-Buy
|68918955
|2007.12.21 00:59
|buy
|0.16
|usdjpym
|113.01
|111.16
|113.11
|2007.12.21 01:24
|113.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|772192
|10p3-Buy
|68919273
|2007.12.21 01:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4343
|1.4143
|1.4353
|2007.12.21 01:42
|1.4344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy
|68921411
|2007.12.21 01:21
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4337
|1.4142
|1.4347
|2007.12.21 01:42
|1.4343
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|772188
|10p3-Buy
|68997738
|2007.12.21 12:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|0.9995
|0.9795
|1.0005
|2007.12.21 13:01
|0.9963
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|772190
|10p3-Buy
|68997786
|2007.12.21 12:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.2965
|2.2749
|2.2979
|2007.12.21 12:30
|2.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|772197
|10p3-Buy
|68997948
|2007.12.21 12:00
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.2957
|2.2748
|2.2971
|2007.12.21 12:30
|2.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|772197
|10p3-Buy[tp]
|68997958
|2007.12.21 12:00
|buy
|0.04
|usdcadm
|0.9990
|0.9795
|1.0000
|2007.12.21 13:01
|0.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|772190
|10p3-Buy
|68998634
|2007.12.21 12:09
|buy
|0.08
|usdcadm
|0.9984
|0.9794
|0.9994
|2007.12.21 13:01
|0.9965
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|772190
|10p3-Buy
|68999057
|2007.12.21 12:13
|buy
|0.16
|usdcadm
|0.9977
|0.9792
|0.9987
|2007.12.21 13:01
|0.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.09
|772190
|10p3-Buy
|69002639
|2007.12.21 12:33
|buy
|0.32
|usdcadm
|0.9972
|0.9792
|0.9982
|2007.12.21 13:01
|0.9962
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|772190
|10p3-Buy
|69002760
|2007.12.21 12:35
|buy
|0.64
|usdcadm
|0.9966
|0.9791
|0.9976
|2007.12.21 13:01
|0.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|772190
|10p3-Buy
|69002968
|2007.12.21 12:37
|buy
|1.28
|usdcadm
|0.9961
|0.9791
|0.9971
|2007.12.21 12:59
|0.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|772190
|10p3-Buy
|69003032
|2007.12.21 12:37
|buy
|2.56
|usdcadm
|0.9954
|0.9789
|0.9964
|2007.12.21 12:59
|0.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|17.99
|772190
|10p3-Buy
|0.00
|0.00
|-2.00
|72.49
|Closed P/L:
|70.49
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|69043839
|2007.12.21 17:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1567
|1.1367
|1.1577
|1.1564
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.05
|772193
|10p3-Buy
|69046419
|2007.12.21 17:12
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1562
|1.1367
|1.1572
|1.1564
|0.00
|0.00
|0.03
|0.07
|772193
|10p3-Buy
|0.00
|0.00
|0.04
|0.02
|Floating P/L:
|0.06
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|70.49
|Floating P/L:
|0.06
|Margin:
|3.00
|Balance:
|10 070.49
|Equity:
|10 070.55
|Free Margin:
|10 067.55
|Details:
|Gross Profit:
|195.45
|Gross Loss:
|124.96
|Total Net Profit:
|70.49
|Profit Factor:
|1.56
|Expected Payoff:
|0.34
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|21.92 (0.22%)
|Relative Drawdown:
|0.22% (21.92)
|Total Trades:
|205
|Short Positions (won %):
|28 (57.14%)
|Long Positions (won %):
|177 (49.15%)
|Profit Trades (% of total):
|103 (50.24%)
|Loss trades (% of total):
|102 (49.76%)
|Largest
|profit trade:
|24.38
|loss trade:
|-6.10
|Average
|profit trade:
|1.90
|loss trade:
|-1.23
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (5.43)
|consecutive losses ($):
|7 (-21.92)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|24.38 (1)
|consecutive loss (count):
|-21.92 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3