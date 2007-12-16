Interbank FX, LLC

Account: 1764033 Name: 10.3David Currency: USD 2007 December 21, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
678999092007.12.16 17:42balanceDeposit10 000.00
679277272007.12.17 01:00buy0.02audjpym97.9795.9598.122007.12.17 02:4697.740.000.000.00-0.40
 77219110p3-Buy
679280612007.12.17 01:01buy0.02audusdm0.86490.84590.86592007.12.17 02:460.86360.000.000.00-0.26
 77219410p3-Buy
679302122007.12.17 01:11buy0.04audjpym97.8995.9498.042007.12.17 02:4497.740.000.000.00-0.53
 77219110p3-Buy
679307902007.12.17 01:14buy0.08audjpym97.8295.9497.972007.12.17 02:4497.740.000.000.00-0.57
 77219110p3-Buy
679320062007.12.17 01:23buy0.04audusdm0.86440.84590.86542007.12.17 02:440.86350.000.000.00-0.36
 77219410p3-Buy
679410922007.12.17 02:01buy0.10eurusdm1.44371.42471.44472007.12.17 02:401.44360.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
679435942007.12.17 02:16buy0.08audusdm0.86380.84580.86482007.12.17 02:440.86360.000.000.00-0.16
 77219410p3-Buy
679470972007.12.17 02:31buy0.20eurusdm1.44311.42461.44412007.12.17 02:401.44370.000.000.001.20
 77218810p3-Buy
679474102007.12.17 02:33buy0.16audjpym97.7395.9297.882007.12.17 02:4397.730.000.000.000.00
 77219110p3-Buy
679481162007.12.17 02:36buy0.16audusdm0.86330.84580.86432007.12.17 02:430.86350.000.000.000.32
 77219410p3-Buy
679482362007.12.17 02:36buy0.32audusdm0.86270.84570.86372007.12.17 02:430.86340.000.000.002.24
 77219410p3-Buy
679482522007.12.17 02:36buy0.32audjpym97.6595.9197.802007.12.17 02:4397.740.000.000.002.55
 77219110p3-Buy
679656882007.12.17 04:00buy0.02eurcadm1.46841.44941.46942007.12.17 04:321.46790.000.000.00-0.10
 77220010p3-Buy
679685502007.12.17 04:21buy0.04eurcadm1.46781.44931.46882007.12.17 04:321.46800.000.000.000.08
 77220010p3-Buy
679688492007.12.17 04:24buy0.08eurcadm1.46681.44881.46782007.12.17 04:321.46780.000.000.000.78
 77220010p3-Buy[tp]
680314992007.12.17 09:00buy0.02usdcadm1.02081.00181.02182007.12.17 10:261.02180.000.000.000.20
 77219010p3-Buy[tp]
680795942007.12.17 12:00buy0.02gbpchfm2.32952.30932.33102007.12.17 12:342.32700.000.000.00-0.43
 77219710p3-Buy
680796632007.12.17 12:00buy0.02gbpjpym228.96226.94229.112007.12.17 13:31228.590.000.000.00-0.65
 77219810p3-Buy
680849242007.12.17 12:08buy0.04gbpchfm2.32872.30922.33022007.12.17 12:342.32710.000.000.00-0.56
 77219710p3-Buy
680853952007.12.17 12:09buy0.04gbpjpym228.89226.94229.042007.12.17 13:31228.580.000.000.00-1.09
 77219810p3-Buy
680859702007.12.17 12:12buy0.08gbpchfm2.32802.30922.32952007.12.17 12:342.32720.000.000.00-0.56
 77219710p3-Buy
680870682007.12.17 12:17buy0.08gbpjpym228.81226.93228.962007.12.17 13:31228.600.000.000.00-1.48
 77219810p3-Buy
680876932007.12.17 12:20buy0.16gbpchfm2.32722.30912.32872007.12.17 12:342.32710.000.000.00-0.14
 77219710p3-Buy
680881432007.12.17 12:22buy0.16gbpjpym228.73226.92228.882007.12.17 13:31228.610.000.000.00-1.70
 77219810p3-Buy
680886032007.12.17 12:24buy0.32gbpjpym228.65226.91228.802007.12.17 13:31228.650.000.000.000.00
 77219810p3-Buy
680887622007.12.17 12:24buy0.64gbpjpym228.57226.90228.722007.12.17 13:31228.660.000.000.005.08
 77219810p3-Buy
680891122007.12.17 12:25buy0.32gbpchfm2.32652.30912.32802007.12.17 12:342.32730.000.000.002.21
 77219710p3-Buy
680999002007.12.17 13:04buy0.02audjpym97.3695.3497.512007.12.17 13:4997.440.000.000.000.14
 77219110p3-Buy
681037592007.12.17 13:21buy0.04audjpym97.2895.3397.432007.12.17 13:4997.430.000.000.000.53
 77219110p3-Buy[tp]
681279972007.12.17 15:00sell0.02usdjpym113.18115.08113.082007.12.17 16:45113.200.000.000.00-0.04
 77219210p3-Sell
681295402007.12.17 15:04sell0.04usdjpym113.24115.09113.142007.12.17 16:45113.190.000.000.000.18
 77219210p3-Sell
681383932007.12.17 16:02sell0.08usdjpym113.29115.09113.192007.12.17 16:44113.190.000.000.000.71
 77219210p3-Sell[tp]
681588972007.12.17 18:00buy0.02gbpchfm2.32862.30842.33002007.12.17 19:092.32590.000.000.00-0.47
 77219710p3-Buy
681589432007.12.17 18:00buy0.02nzdusdm0.75510.73610.75612007.12.17 19:090.75490.000.000.00-0.04
 77219510p3-Buy
681596992007.12.17 18:03buy0.04nzdusdm0.75450.73600.75552007.12.17 19:080.75480.000.000.000.12
 77219510p3-Buy
681602662007.12.17 18:06buy0.04gbpchfm2.32782.30832.32922007.12.17 19:092.32580.000.000.00-0.70
 77219710p3-Buy
681614732007.12.17 18:14buy0.08gbpchfm2.32702.30822.32842007.12.17 19:092.32560.000.000.00-0.97
 77219710p3-Buy
681618542007.12.17 18:15buy0.08nzdusdm0.75380.73580.75482007.12.17 19:080.75480.000.000.000.80
 77219510p3-Buy[tp]
681622542007.12.17 18:17buy0.16gbpchfm2.32622.30812.32762007.12.17 19:092.32570.000.000.00-0.69
 77219710p3-Buy
681654172007.12.17 18:35buy0.32gbpchfm2.32552.30812.32692007.12.17 19:092.32560.000.000.000.28
 77219710p3-Buy
681691222007.12.17 18:59buy0.64gbpchfm2.32472.30802.32612007.12.17 19:092.32550.000.000.004.45
 77219710p3-Buy
681797702007.12.17 20:00buy0.02nzdjpym85.4283.4085.562007.12.17 23:5084.920.000.000.03-0.89
 77220110p3-Buy
681808552007.12.17 20:08buy0.04nzdjpym85.3583.4085.492007.12.17 23:4984.910.000.000.06-1.56
 77220110p3-Buy
681902532007.12.17 20:58buy0.08nzdjpym85.2783.2585.412007.12.17 23:4984.920.000.000.12-2.48
 77220110p3-Buy
681917702007.12.17 21:06buy0.16nzdjpym85.1883.2385.322007.12.17 23:4984.910.000.000.23-3.82
 77220110p3-Buy
682078232007.12.17 23:00buy0.02eurcadm1.44721.42721.44822007.12.17 23:141.44820.000.000.000.20
 77220010p3-Buy[tp]
682106562007.12.17 23:23buy0.32nzdjpym85.0983.2185.232007.12.17 23:4984.920.000.000.00-4.82
 77220110p3-Buy
682122632007.12.17 23:29buy0.64nzdjpym85.0183.2085.152007.12.17 23:4884.930.000.000.00-4.54
 77220110p3-Buy
682123252007.12.17 23:29buy1.28nzdjpym84.9483.2085.082007.12.17 23:4884.950.000.000.001.13
 77220110p3-Buy
682131482007.12.17 23:32buy2.56nzdjpym84.8683.1985.002007.12.17 23:4884.940.000.000.0018.14
 77220110p3-Buy
682299722007.12.18 01:00buy0.02audjpym97.1494.9897.282007.12.18 02:3397.100.000.000.00-0.07
 77219110p3-Buy
682305612007.12.18 01:01buy0.02eurchfm1.65631.63731.65732007.12.18 03:051.65690.000.000.000.10
 77218910p3-Buy
682310272007.12.18 01:04buy0.04audjpym97.0794.9897.212007.12.18 02:3397.120.000.000.000.17
 77219110p3-Buy
682317002007.12.18 01:08buy0.08audjpym96.9994.9797.132007.12.18 02:3397.130.000.000.000.99
 77219110p3-Buy[tp]
682349912007.12.18 01:22buy0.04eurchfm1.65581.63731.65682007.12.18 03:051.65680.000.000.000.35
 77218910p3-Buy[tp]
682419822007.12.18 02:00buy0.02gbpjpym228.55226.39228.692007.12.18 03:07228.690.000.000.000.25
 77219810p3-Buy[tp]
682496072007.12.18 03:00buy0.02gbpchfm2.32732.30572.32872007.12.18 04:362.32300.000.000.00-0.75
 77219710p3-Buy
682500722007.12.18 03:03buy0.02usdcadm1.00580.98581.00682007.12.18 04:271.00440.000.000.00-0.28
 77219010p3-Buy
682522442007.12.18 03:10buy0.04usdcadm1.00520.98571.00622007.12.18 04:271.00450.000.000.00-0.28
 77219010p3-Buy
682522952007.12.18 03:10buy0.08usdcadm1.00470.98571.00572007.12.18 04:261.00480.000.000.000.08
 77219010p3-Buy
682529892007.12.18 03:13buy0.04gbpchfm2.32662.30572.32802007.12.18 04:362.32310.000.000.00-1.22
 77219710p3-Buy
682572132007.12.18 03:35buy0.08gbpchfm2.32592.30572.32732007.12.18 04:362.32320.000.000.00-1.87
 77219710p3-Buy
682601132007.12.18 03:47buy0.16usdcadm1.00410.98561.00512007.12.18 04:251.00500.000.000.001.43
 77219010p3-Buy
682601672007.12.18 03:48buy0.16gbpchfm2.32512.30562.32652007.12.18 04:362.32290.000.000.00-3.06
 77219710p3-Buy
682643052007.12.18 04:09buy0.32gbpchfm2.32432.30552.32572007.12.18 04:362.32310.000.000.00-3.33
 77219710p3-Buy
682645772007.12.18 04:10buy0.64gbpchfm2.32362.30552.32502007.12.18 04:362.32280.000.000.00-4.45
 77219710p3-Buy
682651802007.12.18 04:13buy1.28gbpchfm2.32282.30542.32422007.12.18 04:362.32290.000.000.001.12
 77219710p3-Buy
682663662007.12.18 04:19buy2.56gbpchfm2.32212.30542.32352007.12.18 04:362.32290.000.000.0017.80
 77219710p3-Buy
683162492007.12.18 09:00buy0.02usdchfm1.15241.13241.15342007.12.18 09:451.15250.000.000.000.02
 77219310p3-Buy
683205552007.12.18 09:18buy0.04usdchfm1.15191.13241.15292007.12.18 09:451.15220.000.000.000.10
 77219310p3-Buy
683218252007.12.18 09:22buy0.08usdchfm1.15121.13221.15222007.12.18 09:451.15220.000.000.000.69
 77219310p3-Buy[tp]
683586782007.12.18 12:00sell0.02gbpjpym228.39230.55228.252007.12.18 13:01228.700.000.000.00-0.54
 77219810p3-Sell
683596202007.12.18 12:03sell0.04gbpjpym228.46230.55228.322007.12.18 13:01228.690.000.000.00-0.81
 77219810p3-Sell
683598702007.12.18 12:04sell0.08gbpjpym228.54230.56228.402007.12.18 13:01228.680.000.000.00-0.98
 77219810p3-Sell
683601322007.12.18 12:05sell0.16gbpjpym228.61230.56228.472007.12.18 13:01228.670.000.000.00-0.85
 77219810p3-Sell
683663622007.12.18 12:41sell0.32gbpjpym228.69230.57228.552007.12.18 13:00228.690.000.000.000.00
 77219810p3-Sell
683664502007.12.18 12:42sell0.64gbpjpym228.77230.58228.632007.12.18 13:00228.670.000.000.005.65
 77219810p3-Sell
683961422007.12.18 15:00buy0.02gbpchfm2.32452.30292.32592007.12.18 15:562.32430.000.000.00-0.03
 77219710p3-Buy
683971092007.12.18 15:04buy0.04gbpchfm2.32382.30292.32522007.12.18 15:562.32440.000.000.000.20
 77219710p3-Buy
684080792007.12.18 15:44buy0.08gbpchfm2.32302.30282.32442007.12.18 15:562.32430.000.000.000.91
 77219710p3-Buy
684123522007.12.18 16:00sell0.02chfjpym98.21100.2198.112007.12.19 07:0398.110.000.00-0.010.17
 77219910p3-Sell[tp]
684218742007.12.18 17:00sell0.02usdjpym113.16115.16113.062007.12.19 08:10113.200.000.00-0.03-0.07
 77219210p3-Sell
684218912007.12.18 17:00sell0.02audjpym96.7998.9596.652007.12.19 12:0997.090.000.00-0.03-0.53
 77219110p3-Sell
684225642007.12.18 17:08sell0.04audjpym96.8898.9796.742007.12.19 12:0997.090.000.00-0.07-0.75
 77219110p3-Sell
684226462007.12.18 17:09sell0.04usdjpym113.22115.17113.122007.12.19 08:10113.180.000.00-0.050.14
 77219210p3-Sell
684239502007.12.18 17:19sell0.08audjpym96.9598.9796.812007.12.19 12:0997.090.000.00-0.13-0.99
 77219110p3-Sell
684248692007.12.18 17:24sell0.16audjpym97.0398.9896.892007.12.19 12:0997.100.000.00-0.27-0.99
 77219110p3-Sell
684249132007.12.18 17:24sell0.04chfjpym98.27100.2298.172007.12.19 06:5998.170.000.00-0.030.35
 77219910p3-Sell[tp]
684251222007.12.18 17:25sell0.08usdjpym113.28115.18113.182007.12.19 08:10113.180.000.00-0.110.71
 77219210p3-Sell[tp]
684256422007.12.18 17:30sell0.08chfjpym98.33100.2398.232007.12.19 06:5098.230.000.00-0.060.71
 77219910p3-Sell[tp]
684263012007.12.18 17:38sell0.32audjpym97.1198.9996.972007.12.19 12:0997.110.000.00-0.540.00
 77219110p3-Sell
684264412007.12.18 17:40sell0.64audjpym97.1898.9997.042007.12.19 12:0997.100.000.00-1.084.54
 77219110p3-Sell
684278372007.12.18 18:00sell0.02eurjpym163.12165.12163.022007.12.19 07:00163.020.000.00-0.030.18
 77219610p3-Sell[tp]
684476932007.12.18 22:01buy0.02nzdusdm0.75540.73540.75642007.12.19 02:080.75500.000.000.00-0.08
 77219510p3-Buy
684549662007.12.18 23:03sell0.02usdchfm1.15181.17181.15082007.12.19 08:031.15450.000.000.00-0.47
 77219310p3-Sell
684599262007.12.19 00:00buy0.02gbpjpym228.62226.46228.762007.12.19 01:59228.170.000.000.00-0.79
 77219810p3-Buy
684616012007.12.19 00:04buy0.04gbpjpym228.54226.45228.682007.12.19 01:59228.180.000.000.00-1.27
 77219810p3-Buy
684645772007.12.19 00:27buy0.08gbpjpym228.46226.44228.602007.12.19 01:59228.180.000.000.00-1.98
 77219810p3-Buy
684681592007.12.19 00:55buy0.16gbpjpym228.38226.43228.522007.12.19 01:59228.160.000.000.00-3.11
 77219810p3-Buy
684689462007.12.19 01:00buy0.02gbpchfm2.32082.29922.32222007.12.19 02:422.32030.000.000.00-0.09
 77219710p3-Buy
684697572007.12.19 01:05buy0.32gbpjpym228.23226.35228.372007.12.19 01:59228.160.000.000.00-1.98
 77219810p3-Buy
684697892007.12.19 01:05buy0.04gbpchfm2.31962.29872.32102007.12.19 02:422.32030.000.000.000.24
 77219710p3-Buy
684699272007.12.19 01:05buy0.64gbpjpym228.14226.33228.282007.12.19 01:59228.170.000.000.001.69
 77219810p3-Buy
684704472007.12.19 01:08buy0.04nzdusdm0.75460.73510.75562007.12.19 02:070.75510.000.000.000.20
 77219510p3-Buy
684720452007.12.19 01:20buy0.08gbpchfm2.31882.29862.32022007.12.19 02:422.32020.000.000.000.97
 77219710p3-Buy[tp]
684732182007.12.19 01:29buy0.08nzdusdm0.75410.73510.75512007.12.19 02:070.75510.000.000.000.80
 77219510p3-Buy[tp]
684770332007.12.19 01:56buy1.28gbpjpym228.06226.32228.202007.12.19 01:59228.160.000.000.0011.30
 77219810p3-Buy
685201752007.12.19 07:29sell0.04usdchfm1.15481.17431.15382007.12.19 08:031.15450.000.000.000.10
 77219310p3-Sell
685202192007.12.19 07:29buy0.02eurcadm1.45021.43021.45122007.12.19 08:031.45010.000.000.00-0.02
 77220010p3-Buy
685202532007.12.19 07:29buy0.02usdcadm1.00790.98791.00892007.12.19 08:161.00790.000.000.000.00
 77219010p3-Buy
685202702007.12.19 07:29sell0.10eurusdm1.43901.45901.43802007.12.19 07:341.43890.000.000.000.10
 77218810p3-Sell
685208662007.12.19 07:31sell0.20eurusdm1.43961.45911.43862007.12.19 07:341.43900.000.000.001.20
 77218810p3-Sell
685211822007.12.19 07:33buy0.04usdcadm1.00720.98771.00822007.12.19 08:161.00820.000.000.000.40
 77219010p3-Buy[tp]
685212212007.12.19 07:34buy0.04eurcadm1.44961.43011.45062007.12.19 08:031.45020.000.000.000.24
 77220010p3-Buy
685213892007.12.19 07:34buy0.08eurcadm1.44901.43001.45002007.12.19 08:011.45000.000.000.000.79
 77220010p3-Buy[tp]
685219212007.12.19 07:38sell0.08usdchfm1.15541.17441.15442007.12.19 08:021.15440.000.000.000.69
 77219310p3-Sell[tp]
685225642007.12.19 07:41buy0.16eurcadm1.44851.43001.44952007.12.19 08:011.44930.000.000.001.27
 77220010p3-Buy
685750632007.12.19 11:00sell0.02audusdm0.86120.88120.86022007.12.19 11:590.86020.000.000.000.20
 77219410p3-Sell[tp]
686004252007.12.19 13:00buy0.02nzdusdm0.75650.73650.75752007.12.19 13:440.75700.000.000.000.10
 77219510p3-Buy
686011892007.12.19 13:04buy0.04nzdusdm0.75590.73640.75692007.12.19 13:440.75690.000.000.000.40
 77219510p3-Buy[tp]
686328942007.12.19 16:00buy0.02usdjpym113.38111.38113.482007.12.19 16:32113.300.000.000.00-0.14
 77219210p3-Buy
686397552007.12.19 16:19buy0.04usdjpym113.32111.37113.422007.12.19 16:32113.290.000.000.00-0.11
 77219210p3-Buy
686403422007.12.19 16:20buy0.08usdjpym113.26111.36113.362007.12.19 16:32113.280.000.000.000.14
 77219210p3-Buy
686418822007.12.19 16:23buy0.16usdjpym113.21111.36113.312007.12.19 16:32113.290.000.000.001.13
 77219210p3-Buy
686603172007.12.19 17:00buy0.02chfjpym98.1496.1498.242007.12.19 17:2498.170.000.000.000.05
 77219910p3-Buy
686637662007.12.19 17:12buy0.04chfjpym98.0896.1398.182007.12.19 17:2398.180.000.000.000.35
 77219910p3-Buy[tp]
686716792007.12.19 18:00buy0.02eurjpym162.85160.85162.952007.12.19 18:54162.730.000.000.00-0.21
 77219610p3-Buy
686717952007.12.19 18:00buy0.04eurjpym162.79160.84162.892007.12.19 18:54162.740.000.000.00-0.17
 77219610p3-Buy
686744342007.12.19 18:23buy0.08eurjpym162.73160.83162.832007.12.19 18:54162.760.000.000.000.22
 77219610p3-Buy
686774182007.12.19 18:46buy0.16eurjpym162.67160.82162.772007.12.19 18:54162.760.000.000.001.27
 77219610p3-Buy
687037572007.12.19 22:01buy0.02gbpjpym226.50224.34226.642007.12.19 23:15226.250.000.000.00-0.44
 77219810p3-Buy
687053482007.12.19 22:07buy0.04gbpjpym226.42224.33226.562007.12.19 23:14226.280.000.000.00-0.49
 77219810p3-Buy
687072852007.12.19 22:22buy0.08gbpjpym226.34224.32226.482007.12.19 23:14226.300.000.000.00-0.28
 77219810p3-Buy
687091822007.12.19 22:42buy0.16gbpjpym226.26224.31226.402007.12.19 23:14226.270.000.000.000.14
 77219810p3-Buy
687107102007.12.19 22:57buy0.32gbpjpym226.17224.29226.312007.12.19 23:14226.270.000.000.002.82
 77219810p3-Buy
687149702007.12.20 00:00buy0.10eurusdm1.43851.41851.43952007.12.20 03:531.43860.000.000.000.10
 77218810p3-Buy
687195662007.12.20 01:00buy0.02gbpchfm2.30782.28622.30922007.12.20 07:262.30270.000.000.00-0.88
 77219710p3-Buy
687196352007.12.20 01:00buy0.02audusdm0.85980.83980.86082007.12.20 06:350.85880.000.000.00-0.20
 77219410p3-Buy
687199122007.12.20 01:03buy0.04audusdm0.85930.83980.86032007.12.20 06:350.85870.000.000.00-0.24
 77219410p3-Buy
687221082007.12.20 01:47buy0.20eurusdm1.43791.41841.43892007.12.20 03:531.43850.000.000.001.20
 77218810p3-Buy
687238942007.12.20 02:18buy0.04gbpchfm2.30702.28612.30842007.12.20 07:262.30290.000.000.00-1.42
 77219710p3-Buy
687264112007.12.20 03:00buy0.02nzdusdm0.75660.73660.75762007.12.20 10:030.75650.000.000.00-0.02
 77219510p3-Buy
687265402007.12.20 03:01buy0.04nzdusdm0.75610.73660.75712007.12.20 10:020.75640.000.000.000.12
 77219510p3-Buy
687304942007.12.20 04:20buy0.08nzdusdm0.75550.73650.75652007.12.20 10:020.75650.000.000.000.80
 77219510p3-Buy[tp]
687324272007.12.20 04:50buy0.08gbpchfm2.30632.28612.30772007.12.20 07:262.30300.000.000.00-2.29
 77219710p3-Buy
687326372007.12.20 04:53buy0.08audusdm0.85870.83970.85972007.12.20 06:350.85890.000.000.000.16
 77219410p3-Buy
687330152007.12.20 04:56buy0.16audusdm0.85820.83970.85922007.12.20 06:350.85900.000.000.001.28
 77219410p3-Buy
687370142007.12.20 05:28buy0.16gbpchfm2.30552.28602.30692007.12.20 07:262.30280.000.000.00-3.74
 77219710p3-Buy
687410832007.12.20 06:00buy0.02eurcadm1.44211.42211.44312007.12.20 08:411.43910.000.000.00-0.60
 77220010p3-Buy
687412722007.12.20 06:02buy0.02usdcadm1.00340.98341.00442007.12.20 09:201.00320.000.000.00-0.04
 77219010p3-Buy
687463522007.12.20 06:43buy0.04eurcadm1.44151.42201.44252007.12.20 08:411.43900.000.000.00-0.99
 77220010p3-Buy
687469062007.12.20 06:49buy0.32gbpchfm2.30462.28582.30602007.12.20 07:262.30270.000.000.00-5.27
 77219710p3-Buy
687493192007.12.20 07:00buy0.64gbpchfm2.30392.28582.30532007.12.20 07:262.30280.000.000.00-6.10
 77219710p3-Buy
687497082007.12.20 07:02buy1.28gbpchfm2.30322.28582.30462007.12.20 07:262.30300.000.000.00-2.22
 77219710p3-Buy
687510222007.12.20 07:11buy2.56gbpchfm2.30192.28522.30332007.12.20 07:252.30300.000.000.0024.38
 77219710p3-Buy
687540212007.12.20 07:36buy0.04usdcadm1.00290.98341.00392007.12.20 09:201.00330.000.000.000.16
 77219010p3-Buy
687542302007.12.20 07:39buy0.08eurcadm1.44091.42191.44192007.12.20 08:411.43880.000.000.00-1.68
 77220010p3-Buy
687580392007.12.20 08:11buy0.16eurcadm1.44041.42191.44142007.12.20 08:411.43890.000.000.00-2.39
 77220010p3-Buy
687588892007.12.20 08:13buy0.32eurcadm1.43981.42181.44082007.12.20 08:401.43910.000.000.00-2.24
 77220010p3-Buy
687593682007.12.20 08:15buy0.64eurcadm1.43921.42171.44022007.12.20 08:401.43920.000.000.000.00
 77220010p3-Buy
687612252007.12.20 08:21buy1.28eurcadm1.43861.42161.43962007.12.20 08:401.43930.000.000.008.93
 77220010p3-Buy
687689692007.12.20 09:12buy0.08usdcadm1.00230.98331.00332007.12.20 09:201.00330.000.000.000.80
 77219010p3-Buy[tp]
687776532007.12.20 10:03buy0.02nzdusdm0.75690.73690.75792007.12.20 12:450.75510.000.000.00-0.36
 77219510p3-Buy
687821092007.12.20 10:47buy0.04nzdusdm0.75640.73690.75742007.12.20 12:440.75520.000.000.00-0.48
 77219510p3-Buy
687826122007.12.20 10:49buy0.08nzdusdm0.75570.73670.75672007.12.20 12:440.75510.000.000.00-0.48
 77219510p3-Buy
687969032007.12.20 12:00buy0.02gbpchfm2.30312.28152.30452007.12.20 13:152.30080.000.000.00-0.40
 77219710p3-Buy
687978032007.12.20 12:05buy0.04gbpchfm2.30242.28152.30382007.12.20 13:152.30100.000.000.00-0.49
 77219710p3-Buy
687994412007.12.20 12:23buy0.16nzdusdm0.75500.73650.75602007.12.20 12:440.75500.000.000.000.00
 77219510p3-Buy
687996332007.12.20 12:25buy0.08gbpchfm2.30172.28152.30312007.12.20 13:152.30130.000.000.00-0.28
 77219710p3-Buy
688000762007.12.20 12:28buy0.32nzdusdm0.75450.73650.75552007.12.20 12:430.75520.000.000.002.24
 77219510p3-Buy
688060272007.12.20 12:57buy0.16gbpchfm2.30092.28142.30232007.12.20 13:152.30090.000.000.000.00
 77219710p3-Buy
688084372007.12.20 13:10buy0.32gbpchfm2.30022.28142.30162007.12.20 13:152.30090.000.000.001.94
 77219710p3-Buy
688098772007.12.20 13:13buy0.64gbpchfm2.29942.28132.30082007.12.20 13:142.30040.000.000.005.53
 77219710p3-Buy
688295292007.12.20 15:00buy0.02nzdjpym85.6683.5085.802007.12.20 15:4685.430.000.000.00-0.41
 77220110p3-Buy
688326252007.12.20 15:09buy0.04nzdjpym85.5883.4985.722007.12.20 15:4585.440.000.000.00-0.50
 77220110p3-Buy
688346872007.12.20 15:15buy0.08nzdjpym85.5083.4885.642007.12.20 15:4585.430.000.000.00-0.49
 77220110p3-Buy
688355092007.12.20 15:17buy0.16nzdjpym85.4283.4785.562007.12.20 15:4585.440.000.000.000.28
 77220110p3-Buy
688363942007.12.20 15:20buy0.32nzdjpym85.3583.4785.492007.12.20 15:4585.440.000.000.002.55
 77220110p3-Buy
688625422007.12.20 18:00buy0.10eurusdm1.43501.41501.43602007.12.20 21:521.43280.000.000.00-2.20
 77218810p3-Buy
688690412007.12.20 19:00buy0.02nzdjpym85.7683.6085.902007.12.20 21:4585.900.000.000.000.24
 77220110p3-Buy[tp]
688752182007.12.20 19:48buy0.20eurusdm1.43441.41491.43542007.12.20 21:521.43290.000.000.00-3.00
 77218810p3-Buy
688760332007.12.20 19:52buy0.40eurusdm1.43381.41481.43482007.12.20 21:521.43280.000.000.00-4.00
 77218810p3-Buy
688763902007.12.20 19:53buy0.80eurusdm1.43321.41471.43422007.12.20 21:521.43270.000.000.00-4.00
 77218810p3-Buy
688778982007.12.20 19:57buy1.60eurusdm1.43261.41461.43362007.12.20 21:511.43260.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
688891342007.12.20 21:00buy0.02eurcadm1.43261.41261.43362007.12.20 21:301.43360.000.000.000.20
 77220010p3-Buy[tp]
688891832007.12.20 21:00buy0.02usdcadm1.00030.98031.00132007.12.20 21:581.00130.000.000.000.20
 77219010p3-Buy[tp]
688904422007.12.20 21:12buy3.20eurusdm1.43211.41461.43312007.12.20 21:511.43270.000.000.0019.20
 77218810p3-Buy
688989662007.12.20 22:12buy0.02usdjpym113.19111.19113.292007.12.21 01:24113.090.000.000.00-0.18
 77219210p3-Buy
689001862007.12.20 22:13buy0.02eurchfm1.66001.64101.66102007.12.21 06:561.66100.000.000.000.18
 77218910p3-Buy[tp]
689094902007.12.20 23:00buy0.02audusdm0.85890.83890.85992007.12.21 01:430.85990.000.000.000.20
 77219410p3-Buy[tp]
689175732007.12.21 00:54buy0.04usdjpym113.12111.17113.222007.12.21 01:24113.080.000.000.00-0.14
 77219210p3-Buy
689177352007.12.21 00:54buy0.08usdjpym113.07111.17113.172007.12.21 01:24113.090.000.000.000.14
 77219210p3-Buy
689189552007.12.21 00:59buy0.16usdjpym113.01111.16113.112007.12.21 01:24113.100.000.000.001.27
 77219210p3-Buy
689192732007.12.21 01:00buy0.10eurusdm1.43431.41431.43532007.12.21 01:421.43440.000.000.000.10
 77218810p3-Buy
689214112007.12.21 01:21buy0.20eurusdm1.43371.41421.43472007.12.21 01:421.43430.000.000.001.20
 77218810p3-Buy
689977382007.12.21 12:00buy0.02usdcadm0.99950.97951.00052007.12.21 13:010.99630.000.000.00-0.64
 77219010p3-Buy
689977862007.12.21 12:00buy0.02gbpchfm2.29652.27492.29792007.12.21 12:302.29720.000.000.000.13
 77219710p3-Buy
689979482007.12.21 12:00buy0.04gbpchfm2.29572.27482.29712007.12.21 12:302.29710.000.000.000.49
 77219710p3-Buy[tp]
689979582007.12.21 12:00buy0.04usdcadm0.99900.97951.00002007.12.21 13:010.99640.000.000.00-1.04
 77219010p3-Buy
689986342007.12.21 12:09buy0.08usdcadm0.99840.97940.99942007.12.21 13:010.99650.000.000.00-1.53
 77219010p3-Buy
689990572007.12.21 12:13buy0.16usdcadm0.99770.97920.99872007.12.21 13:010.99640.000.000.00-2.09
 77219010p3-Buy
690026392007.12.21 12:33buy0.32usdcadm0.99720.97920.99822007.12.21 13:010.99620.000.000.00-3.21
 77219010p3-Buy
690027602007.12.21 12:35buy0.64usdcadm0.99660.97910.99762007.12.21 13:010.99610.000.000.00-3.21
 77219010p3-Buy
690029682007.12.21 12:37buy1.28usdcadm0.99610.97910.99712007.12.21 12:590.99600.000.000.00-1.29
 77219010p3-Buy
690030322007.12.21 12:37buy2.56usdcadm0.99540.97890.99642007.12.21 12:590.99610.000.000.0017.99
 77219010p3-Buy
  0.00 0.00 -2.00 72.49
Closed P/L: 70.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
690438392007.12.21 17:00buy0.02usdchfm1.15671.13671.1577 1.15640.000.000.01-0.05
 77219310p3-Buy
690464192007.12.21 17:12buy0.04usdchfm1.15621.13671.1572 1.15640.000.000.030.07
 77219310p3-Buy
  0.00 0.00 0.04 0.02
 Floating P/L: 0.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 70.49 Floating P/L: 0.06 Margin: 3.00
Balance: 10 070.49 Equity: 10 070.55 Free Margin: 10 067.55
 
Details:
Graph
Gross Profit: 195.45 Gross Loss: 124.96 Total Net Profit: 70.49
Profit Factor: 1.56 Expected Payoff: 0.34  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 21.92 (0.22%) Relative Drawdown: 0.22% (21.92)
 
Total Trades: 205 Short Positions (won %): 28 (57.14%) Long Positions (won %): 177 (49.15%)
Profit Trades (% of total): 103 (50.24%) Loss trades (% of total): 102 (49.76%)
Largest profit trade: 24.38 loss trade: -6.10
Average profit trade: 1.90 loss trade: -1.23
Maximum consecutive wins ($): 10 (5.43) consecutive losses ($): 7 (-21.92)
Maximal consecutive profit (count): 24.38 (1) consecutive loss (count): -21.92 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3