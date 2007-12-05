FXDD

Account: Name: Currency: USD 2007 December 7, 16:32
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
150496682007.12.05 22:33balanceDeposit5 000.00
150496722007.12.05 22:33sell0.10eurjpy161.930.000.002007.12.06 17:00162.540.000.00-4.35-54.87
150496732007.12.05 22:33sell0.10eurjpy161.930.00160.932007.12.06 17:00162.540.000.00-4.35-54.87
150544762007.12.06 02:00buy0.20usdjpy110.950.00111.952007.12.06 12:00110.710.000.000.00-43.36
150593322007.12.06 04:00buy0.20gbpjpy225.410.00226.412007.12.06 09:00224.620.000.000.00-142.55
150747712007.12.06 09:00sell0.20gbpjpy224.620.00223.622007.12.06 17:00225.340.000.000.00-129.52
150814662007.12.06 10:15sell0.20gbpusd2.02380.00002.01382007.12.06 16:002.02970.000.000.00-118.00
150868952007.12.06 12:00sell0.20usdjpy110.710.00109.712007.12.06 14:00111.090.000.000.00-68.41
151085652007.12.06 17:00buy0.20gbpjpy225.340.00226.342007.12.07 07:00225.190.000.005.31-26.96
151100642007.12.06 17:24buy0.20eurjpy162.560.00163.562007.12.07 15:42163.560.000.002.27179.28
151103852007.12.06 17:30buy0.10eurjpy162.570.00163.572007.12.07 10:00162.490.000.001.13-7.19
151160072007.12.06 20:00buy0.20gbpusd2.03050.00002.04052007.12.07 05:012.02450.000.000.79-120.00
151315962007.12.07 07:00sell0.20gbpjpy225.190.00224.192007.12.07 12:00225.980.000.000.00-141.78
151385572007.12.07 10:00sell0.20gbpusd2.02250.00002.01252007.12.07 12:002.02810.000.000.00-112.00
151386182007.12.07 10:00sell0.10eurjpy162.490.00161.492007.12.07 12:00162.980.000.000.00-43.97
151439182007.12.07 12:00buy0.20gbpjpy225.980.00226.982007.12.07 14:03226.980.000.000.00179.19
  0.00 0.00 0.80 -705.01
Closed P/L: -704.21
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
150928292007.12.06 14:00buy0.20usdjpy111.090.00112.09 111.610.000.002.0593.18
151036782007.12.06 16:00sell0.20usdjpy110.760.00109.76 111.640.000.00-2.47-157.65
151118902007.12.06 18:00buy0.10usdjpy111.370.00112.37 111.610.000.001.0321.50
151439372007.12.07 12:00buy0.20gbpusd2.02810.00002.0381 2.02930.000.000.0024.00
151439772007.12.07 12:00buy0.10eurjpy162.980.00163.98 163.450.000.000.0042.12
151516502007.12.07 14:29buy0.20gbpjpy226.750.00227.75 226.500.000.000.00-44.80
  0.00 0.00 0.61 -21.65
 Floating P/L: -21.04
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -704.21 Floating P/L: -21.04 Margin: 529.12
Balance: 4 295.79 Equity: 4 274.75 Free Margin: 3 745.63