FXDD
|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 December 7, 16:32
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15049668
|2007.12.05 22:33
|balance
|Deposit
|5 000.00
|15049672
|2007.12.05 22:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.93
|0.00
|0.00
|2007.12.06 17:00
|162.54
|0.00
|0.00
|-4.35
|-54.87
|15049673
|2007.12.05 22:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.93
|0.00
|160.93
|2007.12.06 17:00
|162.54
|0.00
|0.00
|-4.35
|-54.87
|15054476
|2007.12.06 02:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|110.95
|0.00
|111.95
|2007.12.06 12:00
|110.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.36
|15059332
|2007.12.06 04:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|225.41
|0.00
|226.41
|2007.12.06 09:00
|224.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.55
|15074771
|2007.12.06 09:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.62
|0.00
|223.62
|2007.12.06 17:00
|225.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.52
|15081466
|2007.12.06 10:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0238
|0.0000
|2.0138
|2007.12.06 16:00
|2.0297
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.00
|15086895
|2007.12.06 12:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|110.71
|0.00
|109.71
|2007.12.06 14:00
|111.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.41
|15108565
|2007.12.06 17:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|225.34
|0.00
|226.34
|2007.12.07 07:00
|225.19
|0.00
|0.00
|5.31
|-26.96
|15110064
|2007.12.06 17:24
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.56
|0.00
|163.56
|2007.12.07 15:42
|163.56
|0.00
|0.00
|2.27
|179.28
|15110385
|2007.12.06 17:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.57
|0.00
|163.57
|2007.12.07 10:00
|162.49
|0.00
|0.00
|1.13
|-7.19
|15116007
|2007.12.06 20:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0305
|0.0000
|2.0405
|2007.12.07 05:01
|2.0245
|0.00
|0.00
|0.79
|-120.00
|15131596
|2007.12.07 07:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.19
|0.00
|224.19
|2007.12.07 12:00
|225.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.78
|15138557
|2007.12.07 10:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0225
|0.0000
|2.0125
|2007.12.07 12:00
|2.0281
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|15138618
|2007.12.07 10:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.49
|0.00
|161.49
|2007.12.07 12:00
|162.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.97
|15143918
|2007.12.07 12:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|225.98
|0.00
|226.98
|2007.12.07 14:03
|226.98
|0.00
|0.00
|0.00
|179.19
|
|0.00
|0.00
|0.80
|-705.01
|Closed P/L:
|-704.21
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15092829
|2007.12.06 14:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|111.09
|0.00
|112.09
|
|111.61
|0.00
|0.00
|2.05
|93.18
|15103678
|2007.12.06 16:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|110.76
|0.00
|109.76
|
|111.64
|0.00
|0.00
|-2.47
|-157.65
|15111890
|2007.12.06 18:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.37
|0.00
|112.37
|
|111.61
|0.00
|0.00
|1.03
|21.50
|15143937
|2007.12.07 12:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0281
|0.0000
|2.0381
|
|2.0293
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|15143977
|2007.12.07 12:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.98
|0.00
|163.98
|
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|42.12
|15151650
|2007.12.07 14:29
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.75
|0.00
|227.75
|
|226.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.80
|
|0.00
|0.00
|0.61
|-21.65
|
|Floating P/L:
|-21.04
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-704.21
|Floating P/L:
|-21.04
|Margin:
|529.12
|Balance:
|4 295.79
|Equity:
|4 274.75
|Free Margin:
|3 745.63