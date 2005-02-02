Strategy Tester Report
Snakeforce Fix
NorthFinance-Demo (Build 211)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britan vs Japanise Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.01.14 18:00 - 2007.12.07 23:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false;
EachTickMode=false;
Lots=0.1; Slippage=3; StopLossMode=true;
StopLoss=300; TakeProfitMode=true;
TakeProfit=20; TrailingStopMode=true;
TrailingStop=30;
|Bars in test
|18046
|Ticks modelled
|10878518
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|284
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-4122.93
|Gross profit
|9666.99
|Gross loss
|-13789.92
|Profit factor
|0.70
|Expected payoff
|-6.89
|Absolute drawdown
|4326.19
|Maximal drawdown
|5065.04 (47.17%)
|Relative drawdown
|47.17% (5065.04)
|Total trades
|598
|Short positions (won %)
|318 (88.99%)
|Long positions (won %)
|280 (92.86%)
|Profit trades (% of total)
|543 (90.80%)
|Loss trades (% of total)
|55 (9.20%)
|Largest
|profit trade
|36.20
|loss trade
|-317.31
|Average
|profit trade
|17.80
|loss trade
|-250.73
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|46 (820.84)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-814.52)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|820.84 (46)
|consecutive loss (count of losses)
|-814.52 (3)
|Average
|consecutive wins
|12
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.18 00:00
|sell
|1
|0.10
|189.89
|192.89
|189.69
|2
|2005.01.19 12:37
|s/l
|1
|0.10
|192.89
|192.89
|189.69
|-270.90
|9729.10
|3
|2005.01.20 03:00
|sell
|2
|0.10
|192.54
|195.54
|192.34
|4
|2005.01.20 03:27
|t/p
|2
|0.10
|192.34
|195.54
|192.34
|17.90
|9747.00
|5
|2005.01.21 09:00
|sell
|3
|0.10
|193.36
|196.36
|193.16
|6
|2005.01.21 11:36
|t/p
|3
|0.10
|193.16
|196.36
|193.16
|17.90
|9764.90
|7
|2005.01.21 23:00
|buy
|4
|0.10
|193.08
|190.08
|193.28
|8
|2005.01.24 08:12
|t/p
|4
|0.10
|193.28
|190.08
|193.28
|19.32
|9784.22
|9
|2005.01.25 01:00
|sell
|5
|0.10
|192.88
|195.88
|192.68
|10
|2005.01.25 01:36
|t/p
|5
|0.10
|192.68
|195.88
|192.68
|17.90
|9802.12
|11
|2005.01.25 18:00
|sell
|6
|0.10
|194.03
|197.03
|193.83
|12
|2005.01.26 01:11
|t/p
|6
|0.10
|193.83
|197.03
|193.83
|15.59
|9817.71
|13
|2005.01.26 17:00
|sell
|7
|0.10
|193.92
|196.92
|193.72
|14
|2005.01.26 17:36
|t/p
|7
|0.10
|193.72
|196.92
|193.72
|17.91
|9835.62
|15
|2005.01.27 08:00
|sell
|8
|0.10
|194.37
|197.37
|194.17
|16
|2005.01.27 10:37
|t/p
|8
|0.10
|194.17
|197.37
|194.17
|17.90
|9853.52
|17
|2005.01.27 12:00
|buy
|9
|0.10
|194.71
|191.71
|194.91
|18
|2005.01.27 12:12
|t/p
|9
|0.10
|194.91
|191.71
|194.91
|17.91
|9871.43
|19
|2005.01.27 14:00
|sell
|10
|0.10
|194.40
|197.40
|194.20
|20
|2005.01.27 23:38
|t/p
|10
|0.10
|194.20
|197.40
|194.20
|17.91
|9889.34
|21
|2005.01.28 04:00
|buy
|11
|0.10
|194.99
|191.99
|195.19
|22
|2005.01.28 15:39
|t/p
|11
|0.10
|195.19
|191.99
|195.19
|17.91
|9907.25
|23
|2005.01.31 01:00
|sell
|12
|0.10
|195.48
|198.48
|195.28
|24
|2005.01.31 02:37
|t/p
|12
|0.10
|195.28
|198.48
|195.28
|17.91
|9925.16
|25
|2005.02.02 01:00
|buy
|13
|0.10
|195.31
|192.31
|195.51
|26
|2005.02.02 04:38
|t/p
|13
|0.10
|195.51
|192.31
|195.51
|17.91
|9943.07
|27
|2005.02.02 10:00
|sell
|14
|0.10
|195.38
|198.38
|195.18
|28
|2005.02.02 11:01
|t/p
|14
|0.10
|195.18
|198.38
|195.18
|17.91
|9960.98
|29
|2005.02.02 15:00
|buy
|15
|0.10
|195.44
|192.44
|195.64
|30
|2005.02.02 17:27
|t/p
|15
|0.10
|195.64
|192.44
|195.64
|17.91
|9978.89
|31
|2005.02.02 23:00
|sell
|16
|0.10
|195.60
|198.60
|195.40
|32
|2005.02.02 23:38
|t/p
|16
|0.10
|195.40
|198.60
|195.40
|17.90
|9996.79
|33
|2005.02.03 12:00
|buy
|17
|0.10
|196.28
|193.28
|196.48
|34
|2005.02.03 12:28
|t/p
|17
|0.10
|196.48
|193.28
|196.48
|17.91
|10014.70
|35
|2005.02.03 13:00
|sell
|18
|0.10
|196.31
|199.31
|196.11
|36
|2005.02.04 12:27
|t/p
|18
|0.10
|196.11
|199.31
|196.11
|15.58
|10030.27
|37
|2005.02.07 01:00
|buy
|19
|0.10
|195.89
|192.89
|196.09
|38
|2005.02.08 11:37
|t/p
|19
|0.10
|196.09
|192.89
|196.09
|19.32
|10049.59
|39
|2005.02.09 13:00
|buy
|20
|0.10
|196.52
|193.52
|196.72
|40
|2005.02.09 15:28
|t/p
|20
|0.10
|196.72
|193.52
|196.72
|17.91
|10067.50
|41
|2005.02.09 18:00
|sell
|21
|0.10
|196.39
|199.39
|196.19
|42
|2005.02.10 01:04
|t/p
|21
|0.10
|196.19
|199.39
|196.19
|10.95
|10078.45
|43
|2005.02.10 06:00
|sell
|22
|0.10
|196.50
|199.50
|196.30
|44
|2005.02.17 12:13
|s/l
|22
|0.10
|199.50
|199.50
|196.30
|-284.82
|9793.63
|45
|2005.02.17 18:00
|sell
|23
|0.10
|199.45
|202.45
|199.25
|46
|2005.02.22 04:37
|t/p
|23
|0.10
|199.25
|202.45
|199.25
|10.94
|9804.56
|47
|2005.02.23 10:00
|sell
|24
|0.10
|199.56
|202.56
|199.36
|48
|2005.03.21 17:38
|t/p
|24
|0.10
|199.36
|202.56
|199.36
|-42.44
|9762.13
|49
|2005.03.22 08:00
|sell
|25
|0.10
|199.41
|202.41
|199.21
|50
|2005.03.22 09:35
|t/p
|25
|0.10
|199.21
|202.41
|199.21
|17.90
|9780.03
|51
|2005.03.22 11:00
|buy
|26
|0.10
|199.76
|196.76
|199.96
|52
|2005.03.28 19:26
|t/p
|26
|0.10
|199.96
|196.76
|199.96
|26.35
|9806.38
|53
|2005.03.28 23:00
|sell
|27
|0.10
|199.84
|202.84
|199.64
|54
|2005.03.31 23:37
|s/l
|27
|0.10
|202.84
|202.84
|199.64
|-280.18
|9526.19
|55
|2005.04.01 03:00
|buy
|28
|0.10
|202.58
|199.58
|202.78
|56
|2005.04.01 03:36
|t/p
|28
|0.10
|202.78
|199.58
|202.78
|17.91
|9544.10
|57
|2005.04.01 23:00
|sell
|29
|0.10
|202.41
|205.41
|202.21
|58
|2005.04.04 02:04
|t/p
|29
|0.10
|202.21
|205.41
|202.21
|15.59
|9559.69
|59
|2005.04.05 10:00
|sell
|30
|0.10
|203.78
|206.78
|203.58
|60
|2005.04.05 14:37
|t/p
|30
|0.10
|203.58
|206.78
|203.58
|17.91
|9577.60
|61
|2005.04.06 10:00
|buy
|31
|0.10
|203.59
|200.59
|203.79
|62
|2005.04.06 12:29
|t/p
|31
|0.10
|203.79
|200.59
|203.79
|17.91
|9595.51
|63
|2005.04.07 04:00
|sell
|32
|0.10
|204.26
|207.26
|204.06
|64
|2005.04.07 09:36
|t/p
|32
|0.10
|204.06
|207.26
|204.06
|17.90
|9613.41
|65
|2005.04.07 18:00
|buy
|33
|0.10
|203.59
|200.59
|203.79
|66
|2005.04.08 18:26
|t/p
|33
|0.10
|203.79
|200.59
|203.79
|19.32
|9632.73
|67
|2005.04.11 02:00
|sell
|34
|0.10
|203.98
|206.98
|203.78
|68
|2005.04.11 11:03
|t/p
|34
|0.10
|203.78
|206.98
|203.78
|17.90
|9650.63
|69
|2005.04.11 21:00
|buy
|35
|0.10
|203.92
|200.92
|204.12
|70
|2005.04.12 12:37
|t/p
|35
|0.10
|204.12
|200.92
|204.12
|19.32
|9669.95
|71
|2005.04.14 10:00
|sell
|36
|0.10
|203.35
|206.35
|203.15
|72
|2005.04.22 11:38
|t/p
|36
|0.10
|203.15
|206.35
|203.15
|-0.67
|9669.28
|73
|2005.04.26 04:00
|sell
|37
|0.10
|201.92
|204.92
|201.72
|74
|2005.04.26 14:03
|t/p
|37
|0.10
|201.72
|204.92
|201.72
|17.90
|9687.18
|75
|2005.04.26 18:00
|sell
|38
|0.10
|201.86
|204.86
|201.66
|76
|2005.04.27 09:38
|t/p
|38
|0.10
|201.66
|204.86
|201.66
|15.58
|9702.76
|77
|2005.04.27 18:00
|sell
|39
|0.10
|201.80
|204.80
|201.60
|78
|2005.04.27 21:28
|t/p
|39
|0.10
|201.60
|204.80
|201.60
|17.91
|9720.67
|79
|2005.04.28 06:00
|sell
|40
|0.10
|201.69
|204.69
|201.49
|80
|2005.04.28 09:36
|t/p
|40
|0.10
|201.49
|204.69
|201.49
|17.90
|9738.57
|81
|2005.05.02 14:00
|buy
|41
|0.10
|200.63
|197.63
|200.83
|82
|2005.05.16 14:37
|s/l
|41
|0.10
|197.63
|197.63
|200.83
|-248.96
|9489.61
|83
|2005.05.17 01:00
|buy
|42
|0.10
|196.63
|193.63
|196.83
|84
|2005.05.17 05:36
|t/p
|42
|0.10
|196.83
|193.63
|196.83
|17.91
|9507.52
|85
|2005.05.17 17:00
|sell
|43
|0.10
|197.12
|200.12
|196.92
|86
|2005.05.18 03:03
|t/p
|43
|0.10
|196.92
|200.12
|196.92
|15.59
|9523.11
|87
|2005.05.18 19:00
|buy
|44
|0.10
|196.87
|193.87
|197.07
|88
|2005.05.19 00:39
|t/p
|44
|0.10
|197.07
|193.87
|197.07
|22.13
|9545.24
|89
|2005.05.19 09:00
|sell
|45
|0.10
|197.02
|200.02
|196.82
|90
|2005.05.24 09:38
|t/p
|45
|0.10
|196.82
|200.02
|196.82
|10.95
|9556.19
|91
|2005.05.25 00:00
|buy
|46
|0.10
|196.79
|193.79
|196.99
|92
|2005.05.25 13:37
|t/p
|46
|0.10
|196.99
|193.79
|196.99
|17.91
|9574.10
|93
|2005.05.26 08:00
|sell
|47
|0.10
|197.41
|200.41
|197.21
|94
|2005.05.26 08:39
|t/p
|47
|0.10
|197.21
|200.41
|197.21
|17.90
|9592.00
|95
|2005.05.27 11:00
|buy
|48
|0.10
|196.82
|193.82
|197.02
|96
|2005.05.27 15:37
|t/p
|48
|0.10
|197.02
|193.82
|197.02
|17.91
|9609.91
|97
|2005.05.27 19:00
|sell
|49
|0.10
|196.64
|199.64
|196.44
|98
|2005.05.31 04:26
|t/p
|49
|0.10
|196.44
|199.64
|196.44
|13.27
|9623.18
|99
|2005.06.01 02:00
|sell
|50
|0.10
|197.05
|200.05
|196.85
|100
|2005.06.01 03:04
|t/p
|50
|0.10
|196.85
|200.05
|196.85
|17.90
|9641.08
|101
|2005.06.01 22:00
|buy
|51
|0.10
|196.80
|193.80
|197.00
|102
|2005.06.02 11:03
|t/p
|51
|0.10
|197.00
|193.80
|197.00
|22.13
|9663.21
|103
|2005.06.02 13:00
|sell
|52
|0.10
|196.59
|199.59
|196.39
|104
|2005.06.02 15:12
|t/p
|52
|0.10
|196.39
|199.59
|196.39
|17.90
|9681.11
|105
|2005.06.02 21:00
|sell
|53
|0.10
|196.67
|199.67
|196.47
|106
|2005.06.02 21:38
|t/p
|53
|0.10
|196.47
|199.67
|196.47
|17.90
|9699.01
|107
|2005.06.06 20:00
|buy
|54
|0.10
|194.94
|191.94
|195.14
|108
|2005.06.06 23:38
|t/p
|54
|0.10
|195.14
|191.94
|195.14
|17.91
|9716.92
|109
|2005.06.07 02:00
|sell
|55
|0.10
|194.89
|197.89
|194.69
|110
|2005.06.07 05:39
|t/p
|55
|0.10
|194.69
|197.89
|194.69
|17.91
|9734.83
|111
|2005.06.07 08:00
|buy
|56
|0.10
|195.02
|192.02
|195.22
|112
|2005.06.07 08:39
|t/p
|56
|0.10
|195.22
|192.02
|195.22
|17.91
|9752.74
|113
|2005.06.07 16:00
|sell
|57
|0.10
|195.20
|198.20
|195.00
|114
|2005.06.07 17:04
|t/p
|57
|0.10
|195.00
|198.20
|195.00
|17.90
|9770.64
|115
|2005.06.07 22:00
|buy
|58
|0.10
|195.65
|192.65
|195.85
|116
|2005.06.08 03:28
|t/p
|58
|0.10
|195.85
|192.65
|195.85
|19.32
|9789.96
|117
|2005.06.08 08:00
|sell
|59
|0.10
|196.21
|199.21
|196.01
|118
|2005.06.08 09:38
|t/p
|59
|0.10
|196.01
|199.21
|196.01
|17.90
|9807.86
|119
|2005.06.08 13:00
|buy
|60
|0.10
|196.46
|193.46
|196.66
|120
|2005.06.10 17:36
|t/p
|60
|0.10
|196.66
|193.46
|196.66
|23.54
|9831.39
|121
|2005.06.14 02:00
|sell
|61
|0.10
|197.90
|200.90
|197.70
|122
|2005.06.14 02:37
|t/p
|61
|0.10
|197.70
|200.90
|197.70
|17.91
|9849.30
|123
|2005.06.15 03:00
|buy
|62
|0.10
|197.75
|194.75
|197.95
|124
|2005.06.15 12:38
|t/p
|62
|0.10
|197.95
|194.75
|197.95
|17.91
|9867.21
|125
|2005.06.15 23:00
|sell
|63
|0.10
|198.93
|201.93
|198.73
|126
|2005.06.16 04:39
|t/p
|63
|0.10
|198.73
|201.93
|198.73
|10.94
|9878.15
|127
|2005.06.17 09:00
|buy
|64
|0.10
|198.50
|195.50
|198.70
|128
|2005.06.17 11:17
|t/p
|64
|0.10
|198.70
|195.50
|198.70
|17.91
|9896.06
|129
|2005.06.17 15:00
|sell
|65
|0.10
|198.54
|201.54
|198.34
|130
|2005.06.17 15:13
|t/p
|65
|0.10
|198.34
|201.54
|198.34
|17.91
|9913.97
|131
|2005.06.21 01:00
|buy
|66
|0.10
|199.63
|196.63
|199.83
|132
|2005.06.27 09:38
|t/p
|66
|0.10
|199.83
|196.63
|199.83
|26.35
|9940.32
|133
|2005.06.27 21:00
|buy
|67
|0.10
|199.99
|196.99
|200.19
|134
|2005.06.28 06:37
|t/p
|67
|0.10
|200.19
|196.99
|200.19
|19.32
|9959.64
|135
|2005.06.28 14:00
|buy
|68
|0.10
|200.25
|197.25
|200.45
|136
|2005.06.29 12:39
|t/p
|68
|0.10
|200.45
|197.25
|200.45
|19.32
|9978.96
|137
|2005.06.30 23:00
|buy
|69
|0.10
|198.77
|195.77
|198.97
|138
|2005.07.01 04:38
|t/p
|69
|0.10
|198.97
|195.77
|198.97
|19.32
|9998.27
|139
|2005.07.01 20:00
|sell
|70
|0.10
|197.60
|200.60
|197.40
|140
|2005.07.04 01:00
|t/p
|70
|0.10
|197.40
|200.60
|197.40
|15.58
|10013.85
|141
|2005.07.04 09:00
|buy
|71
|0.10
|196.80
|193.80
|197.00
|142
|2005.07.06 18:36
|t/p
|71
|0.10
|197.00
|193.80
|197.00
|20.72
|10034.58
|143
|2005.07.07 00:00
|sell
|72
|0.10
|196.77
|199.77
|196.57
|144
|2005.07.07 05:26
|t/p
|72
|0.10
|196.57
|199.77
|196.57
|17.91
|10052.49
|145
|2005.07.08 03:00
|buy
|73
|0.10
|195.56
|192.56
|195.76
|146
|2005.07.08 04:37
|t/p
|73
|0.10
|195.76
|192.56
|195.76
|17.91
|10070.40
|147
|2005.07.11 07:00
|sell
|74
|0.10
|194.97
|197.97
|194.77
|148
|2005.07.21 14:36
|t/p
|74
|0.10
|194.77
|197.97
|194.77
|-9.94
|10060.46
|149
|2005.07.21 22:00
|buy
|75
|0.10
|193.54
|190.54
|193.74
|150
|2005.07.22 02:19
|t/p
|75
|0.10
|193.74
|190.54
|193.74
|19.32
|10079.78
|151
|2005.07.25 17:00
|sell
|76
|0.10
|194.29
|197.29
|194.09
|152
|2005.07.28 18:27
|s/l
|76
|0.10
|197.29
|197.29
|194.09
|-280.18
|9799.59
|153
|2005.07.29 17:00
|buy
|77
|0.10
|197.22
|194.22
|197.42
|154
|2005.07.29 17:36
|t/p
|77
|0.10
|197.42
|194.22
|197.42
|17.91
|9817.50
|155
|2005.08.01 07:00
|sell
|78
|0.10
|197.73
|200.73
|197.53
|156
|2005.08.01 10:03
|t/p
|78
|0.10
|197.53
|200.73
|197.53
|17.91
|9835.41
|157
|2005.08.01 11:00
|sell
|79
|0.10
|197.70
|200.70
|197.50
|158
|2005.08.01 11:38
|t/p
|79
|0.10
|197.50
|200.70
|197.50
|17.90
|9853.31
|159
|2005.08.01 17:00
|buy
|80
|0.10
|198.34
|195.34
|198.54
|160
|2005.08.01 17:38
|t/p
|80
|0.10
|198.54
|195.34
|198.54
|17.91
|9871.22
|161
|2005.08.01 19:00
|sell
|81
|0.10
|198.39
|201.39
|198.19
|162
|2005.08.02 04:28
|t/p
|81
|0.10
|198.19
|201.39
|198.19
|15.59
|9886.81
|163
|2005.08.03 16:00
|sell
|82
|0.10
|197.80
|200.80
|197.60
|164
|2005.08.03 19:36
|t/p
|82
|0.10
|197.60
|200.80
|197.60
|17.91
|9904.72
|165
|2005.08.04 12:00
|buy
|83
|0.10
|197.57
|194.57
|197.77
|166
|2005.08.04 12:27
|t/p
|83
|0.10
|197.77
|194.57
|197.77
|17.91
|9922.63
|167
|2005.08.05 03:00
|sell
|84
|0.10
|198.07
|201.07
|197.87
|168
|2005.08.15 19:27
|t/p
|84
|0.10
|197.87
|201.07
|197.87
|-0.66
|9921.98
|169
|2005.08.16 00:00
|buy
|85
|0.10
|197.97
|194.97
|198.17
|170
|2005.08.16 18:52
|t/p
|85
|0.10
|198.17
|194.97
|198.17
|17.91
|9939.89
|171
|2005.08.17 16:00
|sell
|86
|0.10
|198.60
|201.60
|198.40
|172
|2005.08.17 17:28
|t/p
|86
|0.10
|198.40
|201.60
|198.40
|17.91
|9957.80
|173
|2005.08.17 22:00
|buy
|87
|0.10
|198.56
|195.56
|198.76
|174
|2005.08.18 03:38
|t/p
|87
|0.10
|198.76
|195.56
|198.76
|22.13
|9979.93
|175
|2005.08.18 08:00
|sell
|88
|0.10
|198.86
|201.86
|198.66
|176
|2005.08.18 09:38
|t/p
|88
|0.10
|198.66
|201.86
|198.66
|17.90
|9997.83
|177
|2005.08.18 12:00
|buy
|89
|0.10
|199.21
|196.21
|199.41
|178
|2005.08.29 08:37
|t/p
|89
|0.10
|199.41
|196.21
|199.41
|30.57
|10028.40
|179
|2005.08.29 11:00
|sell
|90
|0.10
|199.14
|202.14
|198.94
|180
|2005.08.29 14:38
|t/p
|90
|0.10
|198.94
|202.14
|198.94
|17.90
|10046.30
|181
|2005.08.29 17:00
|sell
|91
|0.10
|199.38
|202.38
|199.18
|182
|2005.08.29 17:38
|t/p
|91
|0.10
|199.18
|202.38
|199.18
|17.91
|10064.21
|183
|2005.08.30 03:00
|buy
|92
|0.10
|198.72
|195.72
|198.92
|184
|2005.08.30 04:37
|t/p
|92
|0.10
|198.92
|195.72
|198.92
|17.91
|10082.12
|185
|2005.08.30 05:00
|buy
|93
|0.10
|198.86
|195.86
|199.06
|186
|2005.08.30 05:39
|t/p
|93
|0.10
|199.06
|195.86
|199.06
|17.91
|10100.03
|187
|2005.08.30 12:00
|sell
|94
|0.10
|198.81
|201.81
|198.61
|188
|2005.08.31 00:39
|t/p
|94
|0.10
|198.61
|201.81
|198.61
|15.59
|10115.62
|189
|2005.08.31 02:00
|buy
|95
|0.10
|198.96
|195.96
|199.16
|190
|2005.08.31 03:38
|t/p
|95
|0.10
|199.16
|195.96
|199.16
|17.91
|10133.53
|191
|2005.08.31 04:00
|sell
|96
|0.10
|199.01
|202.01
|198.81
|192
|2005.08.31 05:35
|t/p
|96
|0.10
|198.81
|202.01
|198.81
|17.90
|10151.43
|193
|2005.08.31 11:00
|buy
|97
|0.10
|198.88
|195.88
|199.08
|194
|2005.08.31 11:38
|t/p
|97
|0.10
|199.08
|195.88
|199.08
|17.91
|10169.34
|195
|2005.08.31 22:00
|sell
|98
|0.10
|199.49
|202.49
|199.29
|196
|2005.09.02 21:38
|s/l
|98
|0.10
|202.49
|202.49
|199.29
|-277.86
|9891.47
|197
|2005.09.05 23:00
|buy
|99
|0.10
|201.36
|198.36
|201.56
|198
|2005.09.06 01:38
|t/p
|99
|0.10
|201.56
|198.36
|201.56
|19.32
|9910.79
|199
|2005.09.06 19:00
|sell
|100
|0.10
|201.97
|204.97
|201.77
|200
|2005.09.07 01:04
|t/p
|100
|0.10
|201.77
|204.97
|201.77
|15.59
|9926.38
|201
|2005.09.07 07:00
|buy
|101
|0.10
|202.24
|199.24
|202.44
|202
|2005.09.07 14:37
|t/p
|101
|0.10
|202.44
|199.24
|202.44
|17.91
|9944.29
|203
|2005.09.07 21:00
|sell
|102
|0.10
|202.33
|205.33
|202.13
|204
|2005.09.07 22:39
|t/p
|102
|0.10
|202.13
|205.33
|202.13
|17.91
|9962.20
|205
|2005.09.08 10:00
|buy
|103
|0.10
|202.60
|199.60
|202.80
|206
|2005.09.08 10:37
|t/p
|103
|0.10
|202.80
|199.60
|202.80
|17.91
|9980.11
|207
|2005.09.08 19:00
|sell
|104
|0.10
|202.98
|205.98
|202.78
|208
|2005.09.08 21:13
|t/p
|104
|0.10
|202.78
|205.98
|202.78
|17.91
|9998.02
|209
|2005.09.09 02:00
|sell
|105
|0.10
|202.92
|205.92
|202.72
|210
|2005.09.09 13:38
|t/p
|105
|0.10
|202.72
|205.92
|202.72
|17.91
|10015.93
|211
|2005.09.12 20:00
|buy
|106
|0.10
|200.65
|197.65
|200.85
|212
|2005.09.13 03:37
|t/p
|106
|0.10
|200.85
|197.65
|200.85
|19.32
|10035.25
|213
|2005.09.13 18:00
|sell
|107
|0.10
|201.87
|204.87
|201.67
|214
|2005.09.13 22:12
|t/p
|107
|0.10
|201.67
|204.87
|201.67
|17.91
|10053.16
|215
|2005.09.14 22:00
|sell
|108
|0.10
|201.09
|204.09
|200.89
|216
|2005.09.15 08:38
|t/p
|108
|0.10
|200.89
|204.09
|200.89
|10.95
|10064.10
|217
|2005.09.15 19:00
|buy
|109
|0.10
|199.64
|196.64
|199.84
|218
|2005.09.15 21:48
|t/p
|109
|0.10
|199.84
|196.64
|199.84
|17.91
|10082.01
|219
|2005.09.16 16:00
|sell
|110
|0.10
|200.41
|203.41
|200.21
|220
|2005.09.16 16:37
|t/p
|110
|0.10
|200.21
|203.41
|200.21
|17.91
|10099.92
|221
|2005.09.19 01:00
|sell
|111
|0.10
|200.97
|203.97
|200.77
|222
|2005.09.19 01:50
|t/p
|111
|0.10
|200.77
|203.97
|200.77
|17.90
|10117.82
|223
|2005.09.19 17:00
|sell
|112
|0.10
|200.98
|203.98
|200.78
|224
|2005.09.19 18:28
|t/p
|112
|0.10
|200.78
|203.98
|200.78
|17.91
|10135.73
|225
|2005.09.20 02:00
|sell
|113
|0.10
|200.92
|203.92
|200.72
|226
|2005.09.20 04:29
|t/p
|113
|0.10
|200.72
|203.92
|200.72
|17.91
|10153.64
|227
|2005.09.20 10:00
|buy
|114
|0.10
|200.96
|197.96
|201.16
|228
|2005.09.20 13:37
|t/p
|114
|0.10
|201.16
|197.96
|201.16
|17.91
|10171.55
|229
|2005.09.21 20:00
|buy
|115
|0.10
|201.44
|198.44
|201.64
|230
|2005.09.22 03:27
|t/p
|115
|0.10
|201.64
|198.44
|201.64
|22.13
|10193.68
|231
|2005.09.22 09:00
|sell
|116
|0.10
|201.70
|204.70
|201.50
|232
|2005.09.22 09:39
|t/p
|116
|0.10
|201.50
|204.70
|201.50
|17.91
|10211.59
|233
|2005.09.22 22:00
|buy
|117
|0.10
|200.08
|197.08
|200.28
|234
|2005.09.27 18:51
|t/p
|117
|0.10
|200.28
|197.08
|200.28
|22.13
|10233.72
|235
|2005.09.28 05:00
|sell
|118
|0.10
|200.10
|203.10
|199.90
|236
|2005.09.28 09:39
|t/p
|118
|0.10
|199.90
|203.10
|199.90
|17.91
|10251.63
|237
|2005.09.28 19:00
|buy
|119
|0.10
|199.82
|196.82
|200.02
|238
|2005.09.28 23:13
|t/p
|119
|0.10
|200.02
|196.82
|200.02
|17.91
|10269.54
|239
|2005.09.29 08:00
|buy
|120
|0.10
|199.86
|196.86
|200.06
|240
|2005.09.30 13:27
|t/p
|120
|0.10
|200.06
|196.86
|200.06
|19.32
|10288.86
|241
|2005.10.03 09:00
|sell
|121
|0.10
|200.31
|203.31
|200.11
|242
|2005.10.03 10:37
|t/p
|121
|0.10
|200.11
|203.31
|200.11
|17.91
|10306.77
|243
|2005.10.03 18:00
|buy
|122
|0.10
|200.53
|197.53
|200.73
|244
|2005.10.04 11:26
|t/p
|122
|0.10
|200.73
|197.53
|200.73
|19.32
|10326.09
|245
|2005.10.04 15:00
|sell
|123
|0.10
|200.85
|203.85
|200.65
|246
|2005.10.05 04:39
|t/p
|123
|0.10
|200.65
|203.85
|200.65
|15.59
|10341.68
|247
|2005.10.06 09:00
|sell
|124
|0.10
|201.70
|204.70
|201.50
|248
|2005.10.06 10:38
|t/p
|124
|0.10
|201.50
|204.70
|201.50
|17.91
|10359.59
|249
|2005.10.07 02:00
|buy
|125
|0.10
|201.50
|198.50
|201.70
|250
|2005.10.14 18:39
|t/p
|125
|0.10
|201.70
|198.50
|201.70
|27.76
|10387.34
|251
|2005.10.17 04:00
|buy
|126
|0.10
|201.88
|198.88
|202.08
|252
|2005.10.18 02:39
|t/p
|126
|0.10
|202.08
|198.88
|202.08
|19.32
|10406.66
|253
|2005.10.18 09:00
|sell
|127
|0.10
|201.82
|204.82
|201.62
|254
|2005.10.21 02:04
|s/l
|127
|0.10
|204.82
|204.82
|201.62
|-280.18
|10126.48
|255
|2005.10.21 03:00
|sell
|128
|0.10
|204.55
|207.55
|204.35
|256
|2005.10.24 09:28
|t/p
|128
|0.10
|204.35
|207.55
|204.35
|15.58
|10142.06
|257
|2005.10.24 15:00
|sell
|129
|0.10
|204.48
|207.48
|204.28
|258
|2005.10.24 15:29
|t/p
|129
|0.10
|204.28
|207.48
|204.28
|17.91
|10159.97
|259
|2005.10.24 22:00
|buy
|130
|0.10
|204.19
|201.19
|204.39
|260
|2005.10.25 10:26
|t/p
|130
|0.10
|204.39
|201.19
|204.39
|19.32
|10179.28
|261
|2005.10.25 20:00
|buy
|131
|0.10
|205.12
|202.12
|205.32
|262
|2005.10.25 22:37
|t/p
|131
|0.10
|205.32
|202.12
|205.32
|17.91
|10197.19
|263
|2005.10.26 06:00
|sell
|132
|0.10
|205.35
|208.35
|205.15
|264
|2005.10.26 08:38
|t/p
|132
|0.10
|205.15
|208.35
|205.15
|17.90
|10215.09
|265
|2005.10.26 15:00
|buy
|133
|0.10
|205.44
|202.44
|205.64
|266
|2005.10.26 16:13
|t/p
|133
|0.10
|205.64
|202.44
|205.64
|17.91
|10233.00
|267
|2005.10.26 20:00
|sell
|134
|0.10
|205.46
|208.46
|205.26
|268
|2005.10.28 12:37
|t/p
|134
|0.10
|205.26
|208.46
|205.26
|8.62
|10241.62
|269
|2005.10.28 17:00
|buy
|135
|0.10
|205.57
|202.57
|205.77
|270
|2005.10.31 10:27
|t/p
|135
|0.10
|205.77
|202.57
|205.77
|19.32
|10260.94
|271
|2005.10.31 23:00
|buy
|136
|0.10
|206.09
|203.09
|206.29
|272
|2005.11.01 09:49
|t/p
|136
|0.10
|206.29
|203.09
|206.29
|19.32
|10280.26
|273
|2005.11.01 12:00
|buy
|137
|0.10
|206.27
|203.27
|206.47
|274
|2005.11.02 12:38
|t/p
|137
|0.10
|206.47
|203.27
|206.47
|19.32
|10299.57
|275
|2005.11.02 23:00
|sell
|138
|0.10
|207.46
|210.46
|207.26
|276
|2005.11.03 15:32
|t/p
|138
|0.10
|207.26
|210.46
|207.26
|10.94
|10310.51
|277
|2005.11.04 09:00
|sell
|139
|0.10
|207.88
|210.88
|207.68
|278
|2005.11.04 12:38
|t/p
|139
|0.10
|207.68
|210.88
|207.68
|17.90
|10328.41
|279
|2005.11.08 02:00
|sell
|140
|0.10
|205.02
|208.02
|204.82
|280
|2005.11.08 03:36
|t/p
|140
|0.10
|204.82
|208.02
|204.82
|17.90
|10346.31
|281
|2005.11.08 09:00
|buy
|141
|0.10
|204.89
|201.89
|205.09
|282
|2005.11.10 01:19
|t/p
|141
|0.10
|205.09
|201.89
|205.09
|23.54
|10369.85
|283
|2005.11.10 09:00
|buy
|142
|0.10
|205.27
|202.27
|205.47
|284
|2005.11.10 10:38
|t/p
|142
|0.10
|205.47
|202.27
|205.47
|17.91
|10387.76
|285
|2005.11.10 16:00
|sell
|143
|0.10
|205.83
|208.83
|205.63
|286
|2005.11.11 00:38
|t/p
|143
|0.10
|205.63
|208.83
|205.63
|15.59
|10403.35
|287
|2005.11.11 09:00
|buy
|144
|0.10
|205.29
|202.29
|205.49
|288
|2005.11.11 11:29
|t/p
|144
|0.10
|205.49
|202.29
|205.49
|17.91
|10421.26
|289
|2005.11.11 15:00
|sell
|145
|0.10
|205.14
|208.14
|204.94
|290
|2005.11.16 16:38
|t/p
|145
|0.10
|204.94
|208.14
|204.94
|10.94
|10432.19
|291
|2005.11.17 00:00
|buy
|146
|0.10
|204.61
|201.61
|204.81
|292
|2005.11.17 01:03
|t/p
|146
|0.10
|204.81
|201.61
|204.81
|17.91
|10450.10
|293
|2005.11.17 03:00
|sell
|147
|0.10
|204.53
|207.53
|204.33
|294
|2005.11.17 05:35
|t/p
|147
|0.10
|204.33
|207.53
|204.33
|17.90
|10468.00
|295
|2005.11.17 10:00
|buy
|148
|0.10
|204.50
|201.50
|204.70
|296
|2005.11.18 16:36
|t/p
|148
|0.10
|204.70
|201.50
|204.70
|19.32
|10487.32
|297
|2005.11.18 21:00
|sell
|149
|0.10
|204.52
|207.52
|204.32
|298
|2005.11.21 15:39
|t/p
|149
|0.10
|204.32
|207.52
|204.32
|15.59
|10502.91
|299
|2005.11.21 23:00
|buy
|150
|0.10
|204.39
|201.39
|204.59
|300
|2005.11.22 19:36
|t/p
|150
|0.10
|204.59
|201.39
|204.59
|19.32
|10522.23
|301
|2005.11.23 08:00
|buy
|151
|0.10
|204.48
|201.48
|204.68
|302
|2005.11.23 20:29
|t/p
|151
|0.10
|204.68
|201.48
|204.68
|17.91
|10540.14
|303
|2005.11.24 06:00
|buy
|152
|0.10
|204.60
|201.60
|204.80
|304
|2005.11.24 10:37
|t/p
|152
|0.10
|204.80
|201.60
|204.80
|17.91
|10558.05
|305
|2005.11.24 16:00
|sell
|153
|0.10
|204.91
|207.91
|204.71
|306
|2005.11.24 18:18
|t/p
|153
|0.10
|204.71
|207.91
|204.71
|17.90
|10575.95
|307
|2005.11.24 22:00
|buy
|154
|0.10
|204.94
|201.94
|205.14
|308
|2005.11.25 01:37
|t/p
|154
|0.10
|205.14
|201.94
|205.14
|19.32
|10595.26
|309
|2005.11.25 07:00
|sell
|155
|0.10
|205.43
|208.43
|205.23
|310
|2005.11.25 09:18
|t/p
|155
|0.10
|205.23
|208.43
|205.23
|17.91
|10613.17
|311
|2005.11.28 04:00
|buy
|156
|0.10
|205.13
|202.13
|205.33
|312
|2005.11.28 19:12
|t/p
|156
|0.10
|205.33
|202.13
|205.33
|17.91
|10631.08
|313
|2005.11.29 14:00
|sell
|157
|0.10
|205.57
|208.57
|205.37
|314
|2005.11.29 15:03
|t/p
|157
|0.10
|205.37
|208.57
|205.37
|17.91
|10648.99
|315
|2005.11.30 00:00
|buy
|158
|0.10
|205.64
|202.64
|205.84
|316
|2005.11.30 10:37
|t/p
|158
|0.10
|205.84
|202.64
|205.84
|17.91
|10666.90
|317
|2005.12.01 01:00
|sell
|159
|0.10
|207.13
|210.13
|206.93
|318
|2005.12.05 04:38
|s/l
|159
|0.10
|210.13
|210.13
|206.93
|-273.22
|10393.68
|319
|2005.12.05 19:00
|buy
|160
|0.10
|210.24
|207.24
|210.44
|320
|2005.12.05 19:36
|t/p
|160
|0.10
|210.44
|207.24
|210.44
|17.91
|10411.59
|321
|2005.12.06 06:00
|buy
|161
|0.10
|210.70
|207.70
|210.90
|322
|2005.12.06 10:17
|t/p
|161
|0.10
|210.90
|207.70
|210.90
|17.91
|10429.50
|323
|2005.12.06 18:00
|buy
|162
|0.10
|210.39
|207.39
|210.59
|324
|2005.12.06 18:05
|t/p
|162
|0.10
|210.59
|207.39
|210.59
|17.91
|10447.41
|325
|2005.12.07 00:00
|sell
|163
|0.10
|210.30
|213.30
|210.10
|326
|2005.12.07 02:38
|t/p
|163
|0.10
|210.10
|213.30
|210.10
|17.91
|10465.32
|327
|2005.12.07 04:00
|buy
|164
|0.10
|210.48
|207.48
|210.68
|328
|2005.12.08 17:29
|t/p
|164
|0.10
|210.68
|207.48
|210.68
|22.13
|10487.45
|329
|2005.12.09 08:00
|sell
|165
|0.10
|211.06
|214.06
|210.86
|330
|2005.12.09 10:27
|t/p
|165
|0.10
|210.86
|214.06
|210.86
|17.91
|10505.36
|331
|2005.12.09 22:00
|buy
|166
|0.10
|211.72
|208.72
|211.92
|332
|2005.12.12 03:08
|t/p
|166
|0.10
|211.92
|208.72
|211.92
|19.32
|10524.68
|333
|2005.12.12 11:00
|sell
|167
|0.10
|212.49
|215.49
|212.29
|334
|2005.12.12 19:38
|t/p
|167
|0.10
|212.29
|215.49
|212.29
|17.91
|10542.59
|335
|2005.12.13 10:00
|buy
|168
|0.10
|212.91
|209.91
|213.11
|336
|2005.12.14 12:01
|s/l
|168
|0.10
|209.91
|209.91
|213.11
|-267.24
|10275.35
|337
|2005.12.15 04:00
|sell
|169
|0.10
|207.91
|210.91
|207.71
|338
|2005.12.15 04:38
|t/p
|169
|0.10
|207.71
|210.91
|207.71
|17.91
|10293.26
|339
|2005.12.16 09:00
|buy
|170
|0.10
|204.58
|201.58
|204.78
|340
|2005.12.16 09:26
|t/p
|170
|0.10
|204.78
|201.58
|204.78
|17.91
|10311.17
|341
|2005.12.16 17:00
|sell
|171
|0.10
|205.71
|208.71
|205.51
|342
|2005.12.16 17:28
|t/p
|171
|0.10
|205.51
|208.71
|205.51
|17.90
|10329.07
|343
|2005.12.19 08:00
|sell
|172
|0.10
|206.13
|209.13
|205.93
|344
|2005.12.19 09:37
|t/p
|172
|0.10
|205.93
|209.13
|205.93
|17.90
|10346.97
|345
|2005.12.20 17:00
|sell
|173
|0.10
|205.50
|208.50
|205.30
|346
|2005.12.20 18:38
|t/p
|173
|0.10
|205.30
|208.50
|205.30
|17.90
|10364.87
|347
|2005.12.22 06:00
|sell
|174
|0.10
|204.82
|207.82
|204.62
|348
|2005.12.22 10:18
|t/p
|174
|0.10
|204.62
|207.82
|204.62
|17.91
|10382.78
|349
|2005.12.22 23:00
|buy
|175
|0.10
|202.80
|199.80
|203.00
|350
|2005.12.27 10:38
|t/p
|175
|0.10
|203.00
|199.80
|203.00
|22.13
|10404.91
|351
|2005.12.28 09:00
|buy
|176
|0.10
|203.09
|200.09
|203.29
|352
|2005.12.28 09:04
|t/p
|176
|0.10
|203.29
|200.09
|203.29
|17.91
|10422.82
|353
|2005.12.29 00:00
|buy
|177
|0.10
|202.51
|199.51
|202.71
|354
|2005.12.29 02:27
|t/p
|177
|0.10
|202.71
|199.51
|202.71
|17.91
|10440.73
|355
|2005.12.29 13:00
|buy
|178
|0.10
|203.03
|200.03
|203.23
|356
|2005.12.29 17:39
|t/p
|178
|0.10
|203.23
|200.03
|203.23
|17.91
|10458.64
|357
|2005.12.29 23:00
|sell
|179
|0.10
|203.08
|206.08
|202.88
|358
|2005.12.30 05:18
|t/p
|179
|0.10
|202.88
|206.08
|202.88
|15.58
|10474.22
|359
|2006.01.02 03:00
|sell
|180
|0.10
|202.66
|205.66
|202.46
|360
|2006.01.02 07:20
|t/p
|180
|0.10
|202.46
|205.66
|202.46
|17.90
|10492.12
|361
|2006.01.02 16:00
|sell
|181
|0.10
|203.15
|206.15
|202.95
|362
|2006.01.02 17:29
|t/p
|181
|0.10
|202.95
|206.15
|202.95
|17.91
|10510.03
|363
|2006.01.02 22:00
|buy
|182
|0.10
|203.11
|200.11
|203.31
|364
|2006.01.04 11:17
|t/p
|182
|0.10
|203.31
|200.11
|203.31
|20.72
|10530.75
|365
|2006.01.05 02:00
|buy
|183
|0.10
|204.29
|201.29
|204.49
|366
|2006.01.05 03:03
|t/p
|183
|0.10
|204.49
|201.29
|204.49
|17.91
|10548.66
|367
|2006.01.05 06:00
|sell
|184
|0.10
|204.12
|207.12
|203.92
|368
|2006.01.05 07:37
|t/p
|184
|0.10
|203.92
|207.12
|203.92
|17.91
|10566.57
|369
|2006.01.05 14:00
|buy
|185
|0.10
|203.91
|200.91
|204.11
|370
|2006.01.05 14:37
|t/p
|185
|0.10
|204.11
|200.91
|204.11
|17.91
|10584.48
|371
|2006.01.05 19:00
|buy
|186
|0.10
|203.76
|200.76
|203.96
|372
|2006.01.06 11:32
|t/p
|186
|0.10
|203.96
|200.76
|203.96
|19.32
|10603.80
|373
|2006.01.06 15:00
|sell
|187
|0.10
|203.50
|206.50
|203.30
|374
|2006.01.06 15:27
|t/p
|187
|0.10
|203.30
|206.50
|203.30
|17.90
|10621.70
|375
|2006.01.09 02:00
|buy
|188
|0.10
|202.59
|199.59
|202.79
|376
|2006.01.13 16:27
|t/p
|188
|0.10
|202.79
|199.59
|202.79
|26.35
|10648.05
|377
|2006.01.13 21:00
|sell
|189
|0.10
|202.81
|205.81
|202.61
|378
|2006.01.16 01:27
|t/p
|189
|0.10
|202.61
|205.81
|202.61
|15.59
|10663.64
|379
|2006.01.17 02:00
|sell
|190
|0.10
|203.26
|206.26
|203.06
|380
|2006.01.17 03:37
|t/p
|190
|0.10
|203.06
|206.26
|203.06
|17.91
|10681.55
|381
|2006.01.17 08:00
|buy
|191
|0.10
|203.32
|200.32
|203.52
|382
|2006.01.17 17:04
|t/p
|191
|0.10
|203.52
|200.32
|203.52
|17.91
|10699.46
|383
|2006.01.19 01:00
|sell
|192
|0.10
|203.10
|206.10
|202.90
|384
|2006.01.19 08:27
|t/p
|192
|0.10
|202.90
|206.10
|202.90
|17.90
|10717.36
|385
|2006.01.20 01:00
|sell
|193
|0.10
|202.94
|205.94
|202.74
|386
|2006.01.20 09:37
|t/p
|193
|0.10
|202.74
|205.94
|202.74
|17.91
|10735.27
|387
|2006.01.20 15:00
|sell
|194
|0.10
|202.90
|205.90
|202.70
|388
|2006.01.25 15:37
|s/l
|194
|0.10
|205.90
|205.90
|202.70
|-275.53
|10459.73
|389
|2006.01.26 18:00
|buy
|195
|0.10
|207.52
|204.52
|207.72
|390
|2006.01.27 12:37
|t/p
|195
|0.10
|207.72
|204.52
|207.72
|19.32
|10479.05
|391
|2006.01.27 13:00
|buy
|196
|0.10
|207.89
|204.89
|208.09
|392
|2006.01.27 16:37
|t/p
|196
|0.10
|208.09
|204.89
|208.09
|17.91
|10496.96
|393
|2006.01.27 18:00
|sell
|197
|0.10
|207.31
|210.31
|207.11
|394
|2006.01.30 01:39
|t/p
|197
|0.10
|207.11
|210.31
|207.11
|15.58
|10512.54
|395
|2006.01.30 13:00
|buy
|198
|0.10
|207.80
|204.80
|208.00
|396
|2006.01.30 16:48
|t/p
|198
|0.10
|208.00
|204.80
|208.00
|17.91
|10530.45
|397
|2006.01.31 04:00
|sell
|199
|0.10
|207.90
|210.90
|207.70
|398
|2006.01.31 09:36
|t/p
|199
|0.10
|207.70
|210.90
|207.70
|17.90
|10548.35
|399
|2006.02.01 06:00
|buy
|200
|0.10
|208.61
|205.61
|208.81
|400
|2006.02.01 10:15
|t/p
|200
|0.10
|208.81
|205.61
|208.81
|17.91
|10566.26
|401
|2006.02.01 13:00
|sell
|201
|0.10
|208.79
|211.79
|208.59
|402
|2006.02.01 13:49
|t/p
|201
|0.10
|208.59
|211.79
|208.59
|17.90
|10584.16
|403
|2006.02.01 21:00
|buy
|202
|0.10
|209.53
|206.53
|209.73
|404
|2006.02.02 03:18
|t/p
|202
|0.10
|209.73
|206.53
|209.73
|22.13
|10606.29
|405
|2006.02.02 06:00
|sell
|203
|0.10
|209.84
|212.84
|209.64
|406
|2006.02.03 18:48
|t/p
|203
|0.10
|209.64
|212.84
|209.64
|15.58
|10621.87
|407
|2006.02.06 22:00
|buy
|204
|0.10
|208.05
|205.05
|208.25
|408
|2006.02.10 11:43
|s/l
|204
|0.10
|205.05
|205.05
|208.25
|-260.21
|10361.66
|409
|2006.02.10 15:00
|buy
|205
|0.10
|205.71
|202.71
|205.91
|410
|2006.02.10 21:30
|t/p
|205
|0.10
|205.91
|202.71
|205.91
|17.91
|10379.57
|411
|2006.02.15 18:00
|sell
|206
|0.10
|204.81
|207.81
|204.61
|412
|2006.02.16 11:38
|t/p
|206
|0.10
|204.61
|207.81
|204.61
|10.94
|10390.51
|413
|2006.02.17 03:00
|buy
|207
|0.10
|204.94
|201.94
|205.14
|414
|2006.02.17 03:48
|t/p
|207
|0.10
|205.14
|201.94
|205.14
|17.91
|10408.42
|415
|2006.02.17 09:00
|sell
|208
|0.10
|204.93
|207.93
|204.73
|416
|2006.02.17 09:18
|t/p
|208
|0.10
|204.73
|207.93
|204.73
|17.90
|10426.32
|417
|2006.02.17 11:00
|buy
|209
|0.10
|205.35
|202.35
|205.55
|418
|2006.02.17 12:19
|t/p
|209
|0.10
|205.55
|202.35
|205.55
|17.91
|10444.23
|419
|2006.02.20 09:00
|sell
|210
|0.10
|206.11
|209.11
|205.91
|420
|2006.02.20 10:48
|t/p
|210
|0.10
|205.91
|209.11
|205.91
|17.90
|10462.13
|421
|2006.02.20 17:00
|buy
|211
|0.10
|206.30
|203.30
|206.50
|422
|2006.02.21 02:02
|t/p
|211
|0.10
|206.50
|203.30
|206.50
|19.32
|10481.44
|423
|2006.02.21 06:00
|sell
|212
|0.10
|206.54
|209.54
|206.34
|424
|2006.02.22 15:14
|t/p
|212
|0.10
|206.34
|209.54
|206.34
|15.59
|10497.03
|425
|2006.02.23 01:00
|sell
|213
|0.10
|206.52
|209.52
|206.32
|426
|2006.02.23 01:36
|t/p
|213
|0.10
|206.32
|209.52
|206.32
|17.91
|10514.94
|427
|2006.02.23 17:00
|buy
|214
|0.10
|205.34
|202.34
|205.54
|428
|2006.02.27 02:49
|s/l
|214
|0.10
|202.34
|202.34
|205.54
|-265.84
|10249.11
|429
|2006.02.27 15:00
|buy
|215
|0.10
|202.35
|199.35
|202.55
|430
|2006.02.28 05:43
|t/p
|215
|0.10
|202.55
|199.35
|202.55
|19.32
|10268.42
|431
|2006.02.28 12:00
|buy
|216
|0.10
|202.52
|199.52
|202.72
|432
|2006.02.28 12:18
|t/p
|216
|0.10
|202.72
|199.52
|202.72
|17.91
|10286.33
|433
|2006.02.28 18:00
|sell
|217
|0.10
|202.80
|205.80
|202.60
|434
|2006.03.02 17:31
|t/p
|217
|0.10
|202.60
|205.80
|202.60
|8.62
|10294.95
|435
|2006.03.03 11:00
|buy
|218
|0.10
|204.07
|201.07
|204.27
|436
|2006.03.03 13:24
|t/p
|218
|0.10
|204.27
|201.07
|204.27
|17.91
|10312.86
|437
|2006.03.06 03:00
|buy
|219
|0.10
|205.07
|202.07
|205.27
|438
|2006.03.06 05:12
|t/p
|219
|0.10
|205.27
|202.07
|205.27
|17.91
|10330.77
|439
|2006.03.06 09:00
|sell
|220
|0.10
|205.43
|208.43
|205.23
|440
|2006.03.07 05:45
|t/p
|220
|0.10
|205.23
|208.43
|205.23
|15.59
|10346.36
|441
|2006.03.08 17:00
|buy
|221
|0.10
|204.79
|201.79
|204.99
|442
|2006.03.09 07:44
|t/p
|221
|0.10
|204.99
|201.79
|204.99
|22.13
|10368.49
|443
|2006.03.10 02:00
|sell
|222
|0.10
|205.11
|208.11
|204.91
|444
|2006.03.10 02:19
|t/p
|222
|0.10
|204.91
|208.11
|204.91
|17.91
|10386.40
|445
|2006.03.10 08:00
|sell
|223
|0.10
|205.45
|208.45
|205.25
|446
|2006.03.10 09:19
|t/p
|223
|0.10
|205.25
|208.45
|205.25
|17.91
|10404.31
|447
|2006.03.13 23:00
|sell
|224
|0.10
|205.88
|208.88
|205.68
|448
|2006.03.14 01:01
|t/p
|224
|0.10
|205.68
|208.88
|205.68
|15.58
|10419.89
|449
|2006.03.14 11:00
|sell
|225
|0.10
|205.78
|208.78
|205.58
|450
|2006.03.14 11:44
|t/p
|225
|0.10
|205.58
|208.78
|205.58
|17.90
|10437.79
|451
|2006.03.15 05:00
|sell
|226
|0.10
|205.26
|208.26
|205.06
|452
|2006.03.15 11:45
|t/p
|226
|0.10
|205.06
|208.26
|205.06
|17.91
|10455.70
|453
|2006.03.15 23:00
|sell
|227
|0.10
|204.90
|207.90
|204.70
|454
|2006.03.17 09:18
|t/p
|227
|0.10
|204.70
|207.90
|204.70
|8.63
|10464.33
|455
|2006.03.20 08:00
|sell
|228
|0.10
|203.88
|206.88
|203.68
|456
|2006.03.20 14:19
|t/p
|228
|0.10
|203.68
|206.88
|203.68
|17.90
|10482.23
|457
|2006.03.20 23:00
|sell
|229
|0.10
|204.06
|207.06
|203.86
|458
|2006.03.21 11:01
|t/p
|229
|0.10
|203.86
|207.06
|203.86
|15.59
|10497.82
|459
|2006.03.21 20:00
|sell
|230
|0.10
|204.61
|207.61
|204.41
|460
|2006.03.22 15:09
|t/p
|230
|0.10
|204.41
|207.61
|204.41
|15.59
|10513.41
|461
|2006.03.23 02:00
|sell
|231
|0.10
|204.13
|207.13
|203.93
|462
|2006.03.23 02:48
|t/p
|231
|0.10
|203.93
|207.13
|203.93
|17.90
|10531.31
|463
|2006.03.23 10:00
|sell
|232
|0.10
|203.72
|206.72
|203.52
|464
|2006.03.27 05:20
|t/p
|232
|0.10
|203.52
|206.72
|203.52
|13.27
|10544.58
|465
|2006.03.27 11:00
|buy
|233
|0.10
|203.86
|200.86
|204.06
|466
|2006.03.27 11:09
|t/p
|233
|0.10
|204.06
|200.86
|204.06
|17.91
|10562.49
|467
|2006.03.28 15:00
|buy
|234
|0.10
|204.23
|201.23
|204.43
|468
|2006.03.28 16:14
|t/p
|234
|0.10
|204.43
|201.23
|204.43
|17.91
|10580.40
|469
|2006.03.29 02:00
|sell
|235
|0.10
|205.24
|208.24
|205.04
|470
|2006.03.29 10:18
|t/p
|235
|0.10
|205.04
|208.24
|205.04
|17.91
|10598.31
|471
|2006.03.29 18:00
|buy
|236
|0.10
|204.86
|201.86
|205.06
|472
|2006.03.30 18:44
|t/p
|236
|0.10
|205.06
|201.86
|205.06
|22.13
|10620.44
|473
|2006.03.31 00:00
|sell
|237
|0.10
|204.92
|207.92
|204.72
|474
|2006.03.31 03:48
|t/p
|237
|0.10
|204.72
|207.92
|204.72
|17.91
|10638.35
|475
|2006.03.31 06:00
|sell
|238
|0.10
|204.86
|207.86
|204.66
|476
|2006.03.31 09:19
|t/p
|238
|0.10
|204.66
|207.86
|204.66
|17.91
|10656.26
|477
|2006.03.31 20:00
|sell
|239
|0.10
|204.29
|207.29
|204.09
|478
|2006.04.11 15:36
|s/l
|239
|0.10
|207.29
|207.29
|204.09
|-289.46
|10366.80
|479
|2006.04.12 09:00
|buy
|240
|0.10
|206.85
|203.85
|207.05
|480
|2006.04.12 10:38
|t/p
|240
|0.10
|207.05
|203.85
|207.05
|17.91
|10384.71
|481
|2006.04.12 15:00
|sell
|241
|0.10
|206.91
|209.91
|206.71
|482
|2006.04.19 16:09
|s/l
|241
|0.10
|209.91
|209.91
|206.71
|-284.82
|10099.89
|483
|2006.04.19 22:00
|sell
|242
|0.10
|210.13
|213.13
|209.93
|484
|2006.04.20 11:49
|t/p
|242
|0.10
|209.93
|213.13
|209.93
|10.95
|10110.83
|485
|2006.04.20 23:00
|buy
|243
|0.10
|209.16
|206.16
|209.36
|486
|2006.04.21 11:09
|t/p
|243
|0.10
|209.36
|206.16
|209.36
|19.32
|10130.15
|487
|2006.04.25 08:00
|buy
|244
|0.10
|204.79
|201.79
|204.99
|488
|2006.04.25 15:15
|t/p
|244
|0.10
|204.99
|201.79
|204.99
|17.91
|10148.06
|489
|2006.04.27 03:00
|buy
|245
|0.10
|204.88
|201.88
|205.08
|490
|2006.04.27 15:18
|t/p
|245
|0.10
|205.08
|201.88
|205.08
|17.90
|10165.96
|491
|2006.04.28 03:00
|sell
|246
|0.10
|205.48
|208.48
|205.28
|492
|2006.05.02 13:08
|s/l
|246
|0.10
|208.48
|208.48
|205.28
|-273.22
|9892.74
|493
|2006.05.02 16:00
|sell
|247
|0.10
|208.35
|211.35
|208.15
|494
|2006.05.02 17:49
|t/p
|247
|0.10
|208.15
|211.35
|208.15
|17.90
|9910.64
|495
|2006.05.04 00:00
|sell
|248
|0.10
|209.19
|212.19
|208.99
|496
|2006.05.05 17:43
|t/p
|248
|0.10
|208.99
|212.19
|208.99
|15.58
|9926.22
|497
|2006.05.08 17:00
|buy
|249
|0.10
|207.39
|204.39
|207.59
|498
|2006.05.09 00:48
|t/p
|249
|0.10
|207.59
|204.39
|207.59
|19.32
|9945.53
|499
|2006.05.09 09:00
|buy
|250
|0.10
|207.27
|204.27
|207.47
|500
|2006.05.09 10:06
|t/p
|250
|0.10
|207.47
|204.27
|207.47
|17.91
|9963.44
|501
|2006.05.10 04:00
|buy
|251
|0.10
|207.49
|204.49
|207.69
|502
|2006.05.11 13:24
|t/p
|251
|0.10
|207.69
|204.49
|207.69
|22.13
|9985.57
|503
|2006.05.11 23:00
|sell
|252
|0.10
|208.10
|211.10
|207.90
|504
|2006.05.12 02:48
|t/p
|252
|0.10
|207.90
|211.10
|207.90
|15.59
|10001.16
|505
|2006.05.12 17:00
|buy
|253
|0.10
|208.39
|205.39
|208.59
|506
|2006.05.12 17:13
|t/p
|253
|0.10
|208.59
|205.39
|208.59
|17.91
|10019.07
|507
|2006.05.12 22:00
|sell
|254
|0.10
|208.36
|211.36
|208.16
|508
|2006.05.15 01:00
|t/p
|254
|0.10
|208.16
|211.36
|208.16
|15.59
|10034.66
|509
|2006.05.15 19:00
|buy
|255
|0.10
|207.62
|204.62
|207.82
|510
|2006.05.16 01:13
|t/p
|255
|0.10
|207.82
|204.62
|207.82
|19.32
|10053.98
|511
|2006.05.16 05:00
|sell
|256
|0.10
|207.45
|210.45
|207.25
|512
|2006.05.16 08:13
|t/p
|256
|0.10
|207.25
|210.45
|207.25
|17.91
|10071.89
|513
|2006.05.16 15:00
|sell
|257
|0.10
|207.42
|210.42
|207.22
|514
|2006.05.16 18:18
|t/p
|257
|0.10
|207.22
|210.42
|207.22
|17.90
|10089.79
|515
|2006.05.18 04:00
|sell
|258
|0.10
|208.72
|211.72
|208.52
|516
|2006.05.18 04:49
|t/p
|258
|0.10
|208.52
|211.72
|208.52
|17.91
|10107.70
|517
|2006.05.18 11:00
|buy
|259
|0.10
|208.89
|205.89
|209.09
|518
|2006.05.18 13:38
|t/p
|259
|0.10
|209.09
|205.89
|209.09
|17.91
|10125.61
|519
|2006.05.18 16:00
|sell
|260
|0.10
|209.55
|212.55
|209.35
|520
|2006.05.18 16:18
|t/p
|260
|0.10
|209.35
|212.55
|209.35
|17.90
|10143.51
|521
|2006.05.18 23:00
|buy
|261
|0.10
|209.96
|206.96
|210.16
|522
|2006.05.19 11:06
|t/p
|261
|0.10
|210.16
|206.96
|210.16
|19.32
|10162.83
|523
|2006.05.19 22:00
|buy
|262
|0.10
|209.80
|206.80
|210.00
|524
|2006.05.22 05:19
|t/p
|262
|0.10
|210.00
|206.80
|210.00
|19.32
|10182.14
|525
|2006.05.22 18:00
|buy
|263
|0.10
|210.88
|207.88
|211.08
|526
|2006.05.24 08:48
|t/p
|263
|0.10
|211.08
|207.88
|211.08
|20.72
|10202.87
|527
|2006.05.24 10:00
|sell
|264
|0.10
|210.75
|213.75
|210.55
|528
|2006.05.24 10:44
|t/p
|264
|0.10
|210.55
|213.75
|210.55
|17.90
|10220.77
|529
|2006.05.26 11:00
|sell
|265
|0.10
|209.47
|212.47
|209.27
|530
|2006.05.26 15:44
|t/p
|265
|0.10
|209.27
|212.47
|209.27
|17.91
|10238.68
|531
|2006.05.29 02:00
|sell
|266
|0.10
|208.97
|211.97
|208.77
|532
|2006.05.29 04:19
|t/p
|266
|0.10
|208.77
|211.97
|208.77
|17.91
|10256.59
|533
|2006.05.31 00:00
|sell
|267
|0.10
|211.25
|214.25
|211.05
|534
|2006.05.31 01:24
|t/p
|267
|0.10
|211.05
|214.25
|211.05
|17.90
|10274.49
|535
|2006.06.01 03:00
|sell
|268
|0.10
|210.45
|213.45
|210.25
|536
|2006.06.01 04:14
|t/p
|268
|0.10
|210.25
|213.45
|210.25
|17.90
|10292.39
|537
|2006.06.05 04:00
|sell
|269
|0.10
|210.14
|213.14
|209.94
|538
|2006.06.05 17:19
|t/p
|269
|0.10
|209.94
|213.14
|209.94
|17.90
|10310.29
|539
|2006.06.05 22:00
|buy
|270
|0.10
|210.05
|207.05
|210.25
|540
|2006.06.06 01:44
|t/p
|270
|0.10
|210.25
|207.05
|210.25
|19.32
|10329.60
|541
|2006.06.06 11:00
|sell
|271
|0.10
|210.31
|213.31
|210.11
|542
|2006.06.06 11:49
|t/p
|271
|0.10
|210.11
|213.31
|210.11
|17.90
|10347.50
|543
|2006.06.06 16:00
|buy
|272
|0.10
|210.36
|207.36
|210.56
|544
|2006.06.06 16:48
|t/p
|272
|0.10
|210.56
|207.36
|210.56
|17.91
|10365.41
|545
|2006.06.07 06:00
|buy
|273
|0.10
|210.71
|207.71
|210.91
|546
|2006.06.07 16:31
|t/p
|273
|0.10
|210.91
|207.71
|210.91
|17.91
|10383.32
|547
|2006.06.07 21:00
|buy
|274
|0.10
|210.77
|207.77
|210.97
|548
|2006.06.08 08:43
|t/p
|274
|0.10
|210.97
|207.77
|210.97
|22.13
|10405.45
|549
|2006.06.09 01:00
|sell
|275
|0.10
|210.29
|213.29
|210.09
|550
|2006.06.09 01:13
|t/p
|275
|0.10
|210.09
|213.29
|210.09
|17.90
|10423.35
|551
|2006.06.09 09:00
|buy
|276
|0.10
|210.09
|207.09
|210.29
|552
|2006.06.12 06:48
|t/p
|276
|0.10
|210.29
|207.09
|210.29
|19.32
|10442.67
|553
|2006.06.12 18:00
|sell
|277
|0.10
|210.67
|213.67
|210.47
|554
|2006.06.12 19:06
|t/p
|277
|0.10
|210.47
|213.67
|210.47
|17.90
|10460.57
|555
|2006.06.12 23:00
|sell
|278
|0.10
|210.76
|213.76
|210.56
|556
|2006.06.13 03:06
|t/p
|278
|0.10
|210.56
|213.76
|210.56
|15.59
|10476.16
|557
|2006.06.13 14:00
|buy
|279
|0.10
|211.12
|208.12
|211.32
|558
|2006.06.13 16:49
|t/p
|279
|0.10
|211.32
|208.12
|211.32
|17.91
|10494.07
|559
|2006.06.13 23:00
|sell
|280
|0.10
|211.42
|214.42
|211.22
|560
|2006.06.14 04:14
|t/p
|280
|0.10
|211.22
|214.42
|211.22
|15.58
|10509.65
|561
|2006.06.14 12:00
|sell
|281
|0.10
|211.61
|214.61
|211.41
|562
|2006.06.20 15:45
|t/p
|281
|0.10
|211.41
|214.61
|211.41
|3.98
|10513.63
|563
|2006.06.20 17:00
|buy
|282
|0.10
|211.82
|208.82
|212.02
|564
|2006.06.21 15:18
|t/p
|282
|0.10
|212.02
|208.82
|212.02
|19.32
|10532.94
|565
|2006.06.21 20:00
|sell
|283
|0.10
|211.67
|214.67
|211.47
|566
|2006.06.22 14:16
|t/p
|283
|0.10
|211.47
|214.67
|211.47
|10.95
|10543.89
|567
|2006.06.23 01:00
|sell
|284
|0.10
|212.27
|215.27
|212.07
|568
|2006.06.23 09:48
|t/p
|284
|0.10
|212.07
|215.27
|212.07
|17.90
|10561.79
|569
|2006.06.26 03:00
|sell
|285
|0.10
|211.77
|214.77
|211.57
|570
|2006.06.26 14:00
|t/p
|285
|0.10
|211.57
|214.77
|211.57
|17.91
|10579.70
|571
|2006.06.27 02:00
|sell
|286
|0.10
|211.90
|214.90
|211.70
|572
|2006.06.27 04:18
|t/p
|286
|0.10
|211.70
|214.90
|211.70
|17.91
|10597.61
|573
|2006.06.27 07:00
|buy
|287
|0.10
|211.93
|208.93
|212.13
|574
|2006.06.27 13:09
|t/p
|287
|0.10
|212.13
|208.93
|212.13
|17.91
|10615.52
|575
|2006.06.28 05:00
|buy
|288
|0.10
|211.91
|208.91
|212.11
|576
|2006.07.05 01:13
|t/p
|288
|0.10
|212.11
|208.91
|212.11
|27.76
|10643.28
|577
|2006.07.05 12:00
|buy
|289
|0.10
|212.19
|209.19
|212.39
|578
|2006.07.05 22:14
|t/p
|289
|0.10
|212.39
|209.19
|212.39
|17.91
|10661.19
|579
|2006.07.06 23:00
|buy
|290
|0.10
|211.62
|208.62
|211.82
|580
|2006.07.12 12:49
|t/p
|290
|0.10
|211.82
|208.62
|211.82
|23.54
|10684.72
|581
|2006.07.12 17:00
|sell
|291
|0.10
|211.77
|214.77
|211.57
|582
|2006.07.13 02:44
|t/p
|291
|0.10
|211.57
|214.77
|211.57
|10.95
|10695.67
|583
|2006.07.13 14:00
|buy
|292
|0.10
|212.29
|209.29
|212.49
|584
|2006.07.13 17:18
|t/p
|292
|0.10
|212.49
|209.29
|212.49
|17.91
|10713.58
|585
|2006.07.14 04:00
|sell
|293
|0.10
|212.67
|215.67
|212.47
|586
|2006.07.20 10:49
|s/l
|293
|0.10
|215.67
|215.67
|212.47
|-282.50
|10431.08
|587
|2006.07.20 14:00
|buy
|294
|0.10
|215.97
|212.97
|216.17
|588
|2006.07.20 14:40
|t/p
|294
|0.10
|216.17
|212.97
|216.17
|17.91
|10448.99
|589
|2006.07.24 12:00
|buy
|295
|0.10
|216.20
|213.20
|216.40
|590
|2006.07.31 08:14
|s/l
|295
|0.10
|213.20
|213.20
|216.40
|-258.80
|10190.19
|591
|2006.07.31 15:00
|sell
|296
|0.10
|213.18
|216.18
|212.98
|592
|2006.08.03 14:03
|s/l
|296
|0.10
|216.18
|216.18
|212.98
|-280.18
|9910.00
|593
|2006.08.03 22:00
|sell
|297
|0.10
|217.02
|220.02
|216.82
|594
|2006.08.08 23:50
|s/l
|297
|0.10
|220.02
|220.02
|216.82
|-275.53
|9634.47
|595
|2006.08.09 03:00
|sell
|298
|0.10
|219.59
|222.59
|219.39
|596
|2006.08.09 08:50
|t/p
|298
|0.10
|219.39
|222.59
|219.39
|17.91
|9652.38
|597
|2006.08.09 10:00
|buy
|299
|0.10
|219.90
|216.90
|220.10
|598
|2006.08.09 10:49
|t/p
|299
|0.10
|220.10
|216.90
|220.10
|17.91
|9670.29
|599
|2006.08.09 12:00
|sell
|300
|0.10
|219.53
|222.53
|219.33
|600
|2006.08.09 13:49
|t/p
|300
|0.10
|219.33
|222.53
|219.33
|17.91
|9688.20
|601
|2006.08.10 17:00
|buy
|301
|0.10
|218.63
|215.63
|218.83
|602
|2006.08.11 08:50
|t/p
|301
|0.10
|218.83
|215.63
|218.83
|19.32
|9707.52
|603
|2006.08.11 20:00
|sell
|302
|0.10
|219.73
|222.73
|219.53
|604
|2006.08.16 02:20
|t/p
|302
|0.10
|219.53
|222.73
|219.53
|10.94
|9718.46
|605
|2006.08.17 02:00
|buy
|303
|0.10
|219.75
|216.75
|219.95
|606
|2006.08.22 10:01
|t/p
|303
|0.10
|219.95
|216.75
|219.95
|22.13
|9740.59
|607
|2006.08.22 22:00
|sell
|304
|0.10
|219.97
|222.97
|219.77
|608
|2006.08.23 03:19
|t/p
|304
|0.10
|219.77
|222.97
|219.77
|15.59
|9756.17
|609
|2006.08.23 09:00
|buy
|305
|0.10
|219.74
|216.74
|219.94
|610
|2006.08.23 11:01
|t/p
|305
|0.10
|219.94
|216.74
|219.94
|17.91
|9774.08
|611
|2006.08.23 21:00
|sell
|306
|0.10
|220.29
|223.29
|220.09
|612
|2006.08.24 05:09
|t/p
|306
|0.10
|220.09
|223.29
|220.09
|10.95
|9785.03
|613
|2006.08.24 15:00
|buy
|307
|0.10
|220.44
|217.44
|220.64
|614
|2006.08.25 09:13
|t/p
|307
|0.10
|220.64
|217.44
|220.64
|19.32
|9804.35
|615
|2006.08.25 18:00
|sell
|308
|0.10
|221.21
|224.21
|221.01
|616
|2006.08.29 18:50
|t/p
|308
|0.10
|221.01
|224.21
|221.01
|13.27
|9817.62
|617
|2006.08.30 22:00
|sell
|309
|0.10
|223.08
|226.08
|222.88
|618
|2006.08.31 02:15
|t/p
|309
|0.10
|222.88
|226.08
|222.88
|10.94
|9828.56
|619
|2006.08.31 21:00
|buy
|310
|0.10
|223.51
|220.51
|223.71
|620
|2006.09.05 03:19
|s/l
|310
|0.10
|220.51
|220.51
|223.71
|-264.43
|9564.13
|621
|2006.09.05 15:00
|buy
|311
|0.10
|220.16
|217.16
|220.36
|622
|2006.09.06 04:18
|t/p
|311
|0.10
|220.36
|217.16
|220.36
|19.32
|9583.44
|623
|2006.09.06 10:00
|sell
|312
|0.10
|220.16
|223.16
|219.96
|624
|2006.09.06 12:18
|t/p
|312
|0.10
|219.96
|223.16
|219.96
|17.91
|9601.35
|625
|2006.09.07 02:00
|sell
|313
|0.10
|219.73
|222.73
|219.53
|626
|2006.09.07 11:45
|t/p
|313
|0.10
|219.53
|222.73
|219.53
|17.90
|9619.25
|627
|2006.09.08 02:00
|sell
|314
|0.10
|218.34
|221.34
|218.14
|628
|2006.09.08 03:00
|t/p
|314
|0.10
|218.14
|221.34
|218.14
|17.90
|9637.15
|629
|2006.09.11 03:00
|sell
|315
|0.10
|218.00
|221.00
|217.80
|630
|2006.09.11 03:19
|t/p
|315
|0.10
|217.80
|221.00
|217.80
|17.90
|9655.05
|631
|2006.09.11 18:00
|buy
|316
|0.10
|219.29
|216.29
|219.49
|632
|2006.09.11 23:55
|t/p
|316
|0.10
|219.49
|216.29
|219.49
|17.91
|9672.96
|633
|2006.09.12 06:00
|sell
|317
|0.10
|219.62
|222.62
|219.42
|634
|2006.10.03 12:45
|s/l
|317
|0.10
|222.62
|222.62
|219.42
|-317.31
|9355.65
|635
|2006.10.04 04:00
|sell
|318
|0.10
|222.57
|225.57
|222.37
|636
|2006.10.04 04:49
|t/p
|318
|0.10
|222.37
|225.57
|222.37
|17.90
|9373.55
|637
|2006.10.06 21:00
|sell
|319
|0.10
|222.52
|225.52
|222.32
|638
|2006.10.09 03:09
|t/p
|319
|0.10
|222.32
|225.52
|222.32
|15.59
|9389.14
|639
|2006.10.09 07:00
|buy
|320
|0.10
|222.91
|219.91
|223.11
|640
|2006.10.09 09:00
|t/p
|320
|0.10
|223.11
|219.91
|223.11
|17.91
|9407.05
|641
|2006.10.09 11:00
|sell
|321
|0.10
|222.51
|225.51
|222.31
|642
|2006.10.09 13:17
|t/p
|321
|0.10
|222.31
|225.51
|222.31
|17.90
|9424.95
|643
|2006.10.10 10:00
|buy
|322
|0.10
|222.43
|219.43
|222.63
|644
|2006.10.20 13:52
|t/p
|322
|0.10
|222.63
|219.43
|222.63
|34.79
|9459.74
|645
|2006.10.23 01:00
|sell
|323
|0.10
|223.52
|226.52
|223.32
|646
|2006.10.23 02:07
|t/p
|323
|0.10
|223.32
|226.52
|223.32
|17.90
|9477.64
|647
|2006.10.23 06:00
|buy
|324
|0.10
|223.56
|220.56
|223.76
|648
|2006.10.24 15:07
|t/p
|324
|0.10
|223.76
|220.56
|223.76
|19.32
|9496.96
|649
|2006.10.24 18:00
|sell
|325
|0.10
|223.61
|226.61
|223.41
|650
|2006.10.24 18:39
|t/p
|325
|0.10
|223.41
|226.61
|223.41
|17.90
|9514.86
|651
|2006.10.25 08:00
|buy
|326
|0.10
|223.60
|220.60
|223.80
|652
|2006.10.26 11:07
|t/p
|326
|0.10
|223.80
|220.60
|223.80
|22.13
|9536.99
|653
|2006.10.26 20:00
|sell
|327
|0.10
|223.86
|226.86
|223.66
|654
|2006.10.27 15:54
|t/p
|327
|0.10
|223.66
|226.86
|223.66
|15.58
|9552.57
|655
|2006.10.30 22:00
|sell
|328
|0.10
|223.30
|226.30
|223.10
|656
|2006.10.31 07:54
|t/p
|328
|0.10
|223.10
|226.30
|223.10
|15.59
|9568.16
|657
|2006.11.01 00:00
|buy
|329
|0.10
|223.09
|220.09
|223.29
|658
|2006.11.01 10:00
|t/p
|329
|0.10
|223.29
|220.09
|223.29
|17.91
|9586.07
|659
|2006.11.02 04:00
|sell
|330
|0.10
|223.56
|226.56
|223.36
|660
|2006.11.02 08:54
|t/p
|330
|0.10
|223.36
|226.56
|223.36
|17.90
|9603.97
|661
|2006.11.03 03:00
|buy
|331
|0.10
|223.58
|220.58
|223.78
|662
|2006.11.03 15:15
|t/p
|331
|0.10
|223.78
|220.58
|223.78
|17.91
|9621.88
|663
|2006.11.03 22:00
|sell
|332
|0.10
|224.31
|227.31
|224.11
|664
|2006.11.06 02:04
|t/p
|332
|0.10
|224.11
|227.31
|224.11
|15.59
|9637.46
|665
|2006.11.06 08:00
|sell
|333
|0.10
|224.28
|227.28
|224.08
|666
|2006.11.07 20:08
|t/p
|333
|0.10
|224.08
|227.28
|224.08
|15.58
|9653.04
|667
|2006.11.07 22:00
|buy
|334
|0.10
|224.32
|221.32
|224.52
|668
|2006.11.08 19:15
|t/p
|334
|0.10
|224.52
|221.32
|224.52
|19.32
|9672.36
|669
|2006.11.09 01:00
|sell
|335
|0.10
|224.39
|227.39
|224.19
|670
|2006.11.14 01:54
|t/p
|335
|0.10
|224.19
|227.39
|224.19
|10.94
|9683.30
|671
|2006.11.14 11:00
|buy
|336
|0.10
|224.26
|221.26
|224.46
|672
|2006.11.27 03:40
|t/p
|336
|0.10
|224.46
|221.26
|224.46
|36.20
|9719.50
|673
|2006.11.27 09:00
|sell
|337
|0.10
|224.89
|227.89
|224.69
|674
|2006.11.27 10:30
|t/p
|337
|0.10
|224.69
|227.89
|224.69
|17.90
|9737.40
|675
|2006.11.28 19:00
|sell
|338
|0.10
|226.19
|229.19
|225.99
|676
|2006.11.29 03:15
|t/p
|338
|0.10
|225.99
|229.19
|225.99
|15.59
|9752.99
|677
|2006.11.29 14:00
|buy
|339
|0.10
|226.54
|223.54
|226.74
|678
|2006.11.29 14:07
|t/p
|339
|0.10
|226.74
|223.54
|226.74
|17.91
|9770.90
|679
|2006.11.29 17:00
|sell
|340
|0.10
|226.40
|229.40
|226.20
|680
|2006.11.29 20:24
|t/p
|340
|0.10
|226.20
|229.40
|226.20
|17.91
|9788.81
|681
|2006.11.30 01:00
|sell
|341
|0.10
|226.42
|229.42
|226.22
|682
|2006.12.06 07:28
|t/p
|341
|0.10
|226.22
|229.42
|226.22
|8.63
|9797.43
|683
|2006.12.06 11:00
|buy
|342
|0.10
|226.51
|223.51
|226.71
|684
|2006.12.07 00:16
|t/p
|342
|0.10
|226.71
|223.51
|226.71
|22.13
|9819.56
|685
|2006.12.11 04:00
|buy
|343
|0.10
|227.57
|224.57
|227.77
|686
|2006.12.11 08:37
|t/p
|343
|0.10
|227.77
|224.57
|227.77
|17.91
|9837.47
|687
|2006.12.12 17:00
|buy
|344
|0.10
|230.14
|227.14
|230.34
|688
|2006.12.13 03:03
|t/p
|344
|0.10
|230.34
|227.14
|230.34
|19.32
|9856.79
|689
|2006.12.13 04:00
|buy
|345
|0.10
|230.54
|227.54
|230.74
|690
|2006.12.13 11:34
|t/p
|345
|0.10
|230.74
|227.54
|230.74
|17.91
|9874.70
|691
|2006.12.13 21:00
|buy
|346
|0.10
|230.94
|227.94
|231.14
|692
|2006.12.13 22:07
|t/p
|346
|0.10
|231.14
|227.94
|231.14
|17.91
|9892.61
|693
|2006.12.14 01:00
|sell
|347
|0.10
|231.03
|234.03
|230.83
|694
|2006.12.14 12:03
|t/p
|347
|0.10
|230.83
|234.03
|230.83
|17.91
|9910.52
|695
|2006.12.15 15:00
|sell
|348
|0.10
|231.31
|234.31
|231.11
|696
|2006.12.15 16:09
|t/p
|348
|0.10
|231.11
|234.31
|231.11
|17.91
|9928.43
|697
|2006.12.15 23:00
|buy
|349
|0.10
|230.46
|227.46
|230.66
|698
|2006.12.18 02:45
|t/p
|349
|0.10
|230.66
|227.46
|230.66
|19.32
|9947.75
|699
|2006.12.18 19:00
|buy
|350
|0.10
|229.92
|226.92
|230.12
|700
|2006.12.18 20:25
|t/p
|350
|0.10
|230.12
|226.92
|230.12
|17.91
|9965.66
|701
|2006.12.19 17:00
|sell
|351
|0.10
|231.56
|234.56
|231.36
|702
|2006.12.25 18:30
|s/l
|351
|0.10
|234.56
|234.56
|231.36
|-282.49
|9683.16
|703
|2006.12.26 06:00
|buy
|352
|0.10
|233.04
|230.04
|233.24
|704
|2006.12.28 14:51
|t/p
|352
|0.10
|233.24
|230.04
|233.24
|23.54
|9706.70
|705
|2006.12.28 21:00
|sell
|353
|0.10
|233.34
|236.34
|233.14
|706
|2006.12.29 17:19
|t/p
|353
|0.10
|233.14
|236.34
|233.14
|15.58
|9722.28
|707
|2007.01.02 08:15
|buy
|354
|0.10
|233.33
|230.33
|233.53
|708
|2007.01.02 09:24
|t/p
|354
|0.10
|233.53
|230.33
|233.53
|17.91
|9740.19
|709
|2007.01.02 23:00
|sell
|355
|0.10
|234.39
|237.39
|234.19
|710
|2007.01.03 13:37
|t/p
|355
|0.10
|234.19
|237.39
|234.19
|15.59
|9755.78
|711
|2007.01.04 17:00
|buy
|356
|0.10
|232.08
|229.08
|232.28
|712
|2007.01.05 06:22
|s/l
|356
|0.10
|229.08
|229.08
|232.28
|-267.24
|9488.54
|713
|2007.01.05 12:00
|buy
|357
|0.10
|229.49
|226.49
|229.69
|714
|2007.01.05 16:39
|t/p
|357
|0.10
|229.69
|226.49
|229.69
|17.91
|9506.45
|715
|2007.01.05 17:00
|buy
|358
|0.10
|229.40
|226.40
|229.60
|716
|2007.01.08 18:52
|t/p
|358
|0.10
|229.60
|226.40
|229.60
|19.32
|9525.76
|717
|2007.01.10 09:00
|buy
|359
|0.10
|231.28
|228.28
|231.48
|718
|2007.01.10 09:54
|t/p
|359
|0.10
|231.48
|228.28
|231.48
|17.91
|9543.67
|719
|2007.01.10 13:00
|sell
|360
|0.10
|231.02
|234.02
|230.82
|720
|2007.01.11 14:00
|s/l
|360
|0.10
|234.02
|234.02
|230.82
|-275.54
|9268.13
|721
|2007.01.11 21:00
|sell
|361
|0.10
|234.19
|237.19
|233.99
|722
|2007.01.12 01:33
|t/p
|361
|0.10
|233.99
|237.19
|233.99
|15.58
|9283.71
|723
|2007.01.12 16:00
|buy
|362
|0.10
|235.31
|232.31
|235.51
|724
|2007.01.12 17:06
|t/p
|362
|0.10
|235.51
|232.31
|235.51
|17.91
|9301.62
|725
|2007.01.12 21:00
|sell
|363
|0.10
|235.45
|238.45
|235.25
|726
|2007.01.15 02:46
|t/p
|363
|0.10
|235.25
|238.45
|235.25
|15.58
|9317.20
|727
|2007.01.15 09:00
|buy
|364
|0.10
|235.75
|232.75
|235.95
|728
|2007.01.15 10:06
|t/p
|364
|0.10
|235.95
|232.75
|235.95
|17.91
|9335.11
|729
|2007.01.15 14:00
|sell
|365
|0.10
|236.63
|239.63
|236.43
|730
|2007.01.16 02:24
|t/p
|365
|0.10
|236.43
|239.63
|236.43
|15.58
|9350.69
|731
|2007.01.16 03:00
|sell
|366
|0.10
|236.59
|239.59
|236.39
|732
|2007.01.18 09:37
|s/l
|366
|0.10
|239.59
|239.59
|236.39
|-277.86
|9072.83
|733
|2007.01.18 14:00
|sell
|367
|0.10
|239.28
|242.28
|239.08
|734
|2007.01.18 14:19
|t/p
|367
|0.10
|239.08
|242.28
|239.08
|17.91
|9090.74
|735
|2007.01.18 21:00
|buy
|368
|0.10
|239.23
|236.23
|239.43
|736
|2007.01.19 02:09
|t/p
|368
|0.10
|239.43
|236.23
|239.43
|19.32
|9110.05
|737
|2007.01.19 19:00
|sell
|369
|0.10
|239.49
|242.49
|239.29
|738
|2007.01.24 08:49
|t/p
|369
|0.10
|239.29
|242.49
|239.29
|10.95
|9121.00
|739
|2007.01.24 23:00
|buy
|370
|0.10
|238.30
|235.30
|238.50
|740
|2007.01.24 23:34
|t/p
|370
|0.10
|238.50
|235.30
|238.50
|17.91
|9138.91
|741
|2007.01.25 02:00
|sell
|371
|0.10
|237.86
|240.86
|237.66
|742
|2007.01.25 03:49
|t/p
|371
|0.10
|237.66
|240.86
|237.66
|17.91
|9156.82
|743
|2007.01.25 10:00
|buy
|372
|0.10
|237.43
|234.43
|237.63
|744
|2007.01.25 10:09
|t/p
|372
|0.10
|237.63
|234.43
|237.63
|17.91
|9174.73
|745
|2007.01.29 15:00
|buy
|373
|0.10
|238.85
|235.85
|239.05
|746
|2007.01.30 05:38
|t/p
|373
|0.10
|239.05
|235.85
|239.05
|19.32
|9194.05
|747
|2007.01.30 15:00
|sell
|374
|0.10
|239.30
|242.30
|239.10
|748
|2007.01.30 16:40
|t/p
|374
|0.10
|239.10
|242.30
|239.10
|17.91
|9211.96
|749
|2007.01.31 04:00
|sell
|375
|0.10
|238.65
|241.65
|238.45
|750
|2007.01.31 07:46
|t/p
|375
|0.10
|238.45
|241.65
|238.45
|17.90
|9229.86
|751
|2007.01.31 19:00
|buy
|376
|0.10
|237.37
|234.37
|237.57
|752
|2007.02.01 18:09
|t/p
|376
|0.10
|237.57
|234.37
|237.57
|22.13
|9251.99
|753
|2007.02.02 15:00
|sell
|377
|0.10
|238.05
|241.05
|237.85
|754
|2007.02.05 01:55
|t/p
|377
|0.10
|237.85
|241.05
|237.85
|15.59
|9267.58
|755
|2007.02.06 01:00
|sell
|378
|0.10
|235.73
|238.73
|235.53
|756
|2007.02.06 01:39
|t/p
|378
|0.10
|235.53
|238.73
|235.53
|17.91
|9285.49
|757
|2007.02.06 06:00
|buy
|379
|0.10
|235.87
|232.87
|236.07
|758
|2007.02.06 09:07
|t/p
|379
|0.10
|236.07
|232.87
|236.07
|17.91
|9303.40
|759
|2007.02.06 21:00
|sell
|380
|0.10
|236.57
|239.57
|236.37
|760
|2007.02.09 09:52
|t/p
|380
|0.10
|236.37
|239.57
|236.37
|6.30
|9309.69
|761
|2007.02.12 10:00
|sell
|381
|0.10
|237.92
|240.92
|237.72
|762
|2007.02.12 10:09
|t/p
|381
|0.10
|237.72
|240.92
|237.72
|17.90
|9327.59
|763
|2007.02.12 21:00
|buy
|382
|0.10
|237.17
|234.17
|237.37
|764
|2007.02.12 21:53
|t/p
|382
|0.10
|237.37
|234.17
|237.37
|17.91
|9345.50
|765
|2007.02.13 01:00
|sell
|383
|0.10
|237.14
|240.14
|236.94
|766
|2007.02.13 03:34
|t/p
|383
|0.10
|236.94
|240.14
|236.94
|17.90
|9363.40
|767
|2007.02.14 04:00
|sell
|384
|0.10
|235.74
|238.74
|235.54
|768
|2007.02.15 03:22
|t/p
|384
|0.10
|235.54
|238.74
|235.54
|10.94
|9374.34
|769
|2007.02.15 09:00
|buy
|385
|0.10
|235.93
|232.93
|236.13
|770
|2007.02.15 10:49
|t/p
|385
|0.10
|236.13
|232.93
|236.13
|17.91
|9392.25
|771
|2007.02.19 09:00
|sell
|386
|0.10
|233.25
|236.25
|233.05
|772
|2007.02.19 12:21
|t/p
|386
|0.10
|233.05
|236.25
|233.05
|17.91
|9410.16
|773
|2007.02.19 22:00
|sell
|387
|0.10
|233.25
|236.25
|233.05
|774
|2007.02.21 14:48
|s/l
|387
|0.10
|236.25
|236.25
|233.05
|-273.21
|9136.95
|775
|2007.02.21 17:00
|buy
|388
|0.10
|236.21
|233.21
|236.41
|776
|2007.02.21 20:46
|t/p
|388
|0.10
|236.41
|233.21
|236.41
|17.91
|9154.86
|777
|2007.02.21 22:00
|sell
|389
|0.10
|236.26
|239.26
|236.06
|778
|2007.02.22 09:55
|t/p
|389
|0.10
|236.06
|239.26
|236.06
|10.95
|9165.81
|779
|2007.02.23 01:00
|sell
|390
|0.10
|237.77
|240.77
|237.57
|780
|2007.02.23 02:54
|t/p
|390
|0.10
|237.57
|240.77
|237.57
|17.90
|9183.71
|781
|2007.02.23 05:00
|buy
|391
|0.10
|237.90
|234.90
|238.10
|782
|2007.02.23 15:09
|t/p
|391
|0.10
|238.10
|234.90
|238.10
|17.91
|9201.62
|783
|2007.02.26 21:00
|sell
|392
|0.10
|236.65
|239.65
|236.45
|784
|2007.02.27 03:42
|t/p
|392
|0.10
|236.45
|239.65
|236.45
|15.58
|9217.20
|785
|2007.02.28 03:00
|buy
|393
|0.10
|232.50
|229.50
|232.70
|786
|2007.02.28 03:09
|t/p
|393
|0.10
|232.70
|229.50
|232.70
|17.91
|9235.11
|787
|2007.02.28 14:00
|buy
|394
|0.10
|232.04
|229.04
|232.24
|788
|2007.02.28 15:04
|t/p
|394
|0.10
|232.24
|229.04
|232.24
|17.91
|9253.02
|789
|2007.03.02 03:00
|sell
|395
|0.10
|230.31
|233.31
|230.11
|790
|2007.03.02 03:24
|t/p
|395
|0.10
|230.11
|233.31
|230.11
|17.90
|9270.92
|791
|2007.03.05 15:00
|buy
|396
|0.10
|222.08
|219.08
|222.28
|792
|2007.03.05 16:36
|t/p
|396
|0.10
|222.28
|219.08
|222.28
|17.91
|9288.83
|793
|2007.03.05 22:00
|sell
|397
|0.10
|222.63
|225.63
|222.43
|794
|2007.03.05 23:09
|t/p
|397
|0.10
|222.43
|225.63
|222.43
|17.91
|9306.74
|795
|2007.03.06 03:00
|buy
|398
|0.10
|222.82
|219.82
|223.02
|796
|2007.03.06 03:05
|t/p
|398
|0.10
|223.02
|219.82
|223.02
|17.91
|9324.65
|797
|2007.03.06 13:00
|sell
|399
|0.10
|224.66
|227.66
|224.46
|798
|2007.03.06 15:19
|t/p
|399
|0.10
|224.46
|227.66
|224.46
|17.90
|9342.55
|799
|2007.03.06 19:00
|buy
|400
|0.10
|224.58
|221.58
|224.78
|800
|2007.03.06 21:17
|t/p
|400
|0.10
|224.78
|221.58
|224.78
|17.91
|9360.46
|801
|2007.03.07 01:00
|sell
|401
|0.10
|225.83
|228.83
|225.63
|802
|2007.03.07 02:58
|t/p
|401
|0.10
|225.63
|228.83
|225.63
|17.91
|9378.37
|803
|2007.03.07 10:00
|buy
|402
|0.10
|224.85
|221.85
|225.05
|804
|2007.03.07 17:31
|t/p
|402
|0.10
|225.05
|221.85
|225.05
|17.91
|9396.28
|805
|2007.03.07 20:00
|buy
|403
|0.10
|224.85
|221.85
|225.05
|806
|2007.03.08 05:54
|t/p
|403
|0.10
|225.05
|221.85
|225.05
|22.13
|9418.41
|807
|2007.03.09 03:00
|sell
|404
|0.10
|226.54
|229.54
|226.34
|808
|2007.03.09 04:39
|t/p
|404
|0.10
|226.34
|229.54
|226.34
|17.90
|9436.31
|809
|2007.03.09 15:00
|buy
|405
|0.10
|226.92
|223.92
|227.12
|810
|2007.03.09 15:31
|t/p
|405
|0.10
|227.12
|223.92
|227.12
|17.91
|9454.22
|811
|2007.03.09 22:00
|sell
|406
|0.10
|228.17
|231.17
|227.97
|812
|2007.03.12 14:19
|t/p
|406
|0.10
|227.97
|231.17
|227.97
|15.59
|9469.81
|813
|2007.03.12 20:00
|buy
|407
|0.10
|227.33
|224.33
|227.53
|814
|2007.03.12 23:16
|t/p
|407
|0.10
|227.53
|224.33
|227.53
|17.91
|9487.72
|815
|2007.03.13 01:00
|sell
|408
|0.10
|227.09
|230.09
|226.89
|816
|2007.03.13 03:01
|t/p
|408
|0.10
|226.89
|230.09
|226.89
|17.91
|9505.63
|817
|2007.03.15 06:00
|sell
|409
|0.10
|226.78
|229.78
|226.58
|818
|2007.03.15 07:12
|t/p
|409
|0.10
|226.58
|229.78
|226.58
|17.91
|9523.54
|819
|2007.03.16 09:00
|buy
|410
|0.10
|226.81
|223.81
|227.01
|820
|2007.03.16 09:39
|t/p
|410
|0.10
|227.01
|223.81
|227.01
|17.91
|9541.45
|821
|2007.03.19 03:00
|buy
|411
|0.10
|226.75
|223.75
|226.95
|822
|2007.03.19 03:06
|t/p
|411
|0.10
|226.95
|223.75
|226.95
|17.91
|9559.36
|823
|2007.03.20 00:00
|sell
|412
|0.10
|228.83
|231.83
|228.63
|824
|2007.03.20 00:19
|t/p
|412
|0.10
|228.63
|231.83
|228.63
|17.90
|9577.26
|825
|2007.03.20 23:00
|sell
|413
|0.10
|230.01
|233.01
|229.81
|826
|2007.03.27 02:39
|s/l
|413
|0.10
|233.01
|233.01
|229.81
|-284.82
|9292.43
|827
|2007.03.28 03:00
|buy
|414
|0.10
|231.90
|228.90
|232.10
|828
|2007.03.28 17:39
|s/l
|414
|0.10
|228.90
|228.90
|232.10
|-268.64
|9023.79
|829
|2007.03.29 03:00
|buy
|415
|0.10
|229.55
|226.55
|229.75
|830
|2007.03.29 03:04
|t/p
|415
|0.10
|229.75
|226.55
|229.75
|17.91
|9041.70
|831
|2007.03.29 04:00
|sell
|416
|0.10
|229.26
|232.26
|229.06
|832
|2007.04.02 03:17
|s/l
|416
|0.10
|232.26
|232.26
|229.06
|-273.22
|8768.48
|833
|2007.04.02 08:00
|sell
|417
|0.10
|231.69
|234.69
|231.49
|834
|2007.04.03 10:37
|s/l
|417
|0.10
|234.69
|234.69
|231.49
|-270.89
|8497.59
|835
|2007.04.03 12:00
|sell
|418
|0.10
|234.36
|237.36
|234.16
|836
|2007.04.04 03:23
|t/p
|418
|0.10
|234.16
|237.36
|234.16
|15.59
|8513.18
|837
|2007.04.04 14:00
|buy
|419
|0.10
|234.70
|231.70
|234.90
|838
|2007.04.10 13:22
|t/p
|419
|0.10
|234.90
|231.70
|234.90
|26.35
|8539.53
|839
|2007.04.10 18:00
|sell
|420
|0.10
|234.84
|237.84
|234.64
|840
|2007.04.16 01:37
|s/l
|420
|0.10
|237.84
|237.84
|234.64
|-282.50
|8257.03
|841
|2007.04.16 07:00
|sell
|421
|0.10
|237.11
|240.11
|236.91
|842
|2007.04.18 15:40
|t/p
|421
|0.10
|236.91
|240.11
|236.91
|13.26
|8270.29
|843
|2007.04.18 21:00
|buy
|422
|0.10
|237.49
|234.49
|237.69
|844
|2007.04.18 21:19
|t/p
|422
|0.10
|237.69
|234.49
|237.69
|17.91
|8288.20
|845
|2007.04.19 03:00
|sell
|423
|0.10
|237.70
|240.70
|237.50
|846
|2007.04.19 03:09
|t/p
|423
|0.10
|237.50
|240.70
|237.50
|17.90
|8306.10
|847
|2007.04.20 12:00
|sell
|424
|0.10
|237.45
|240.45
|237.25
|848
|2007.04.23 08:12
|t/p
|424
|0.10
|237.25
|240.45
|237.25
|15.58
|8321.67
|849
|2007.04.23 14:00
|buy
|425
|0.10
|237.23
|234.23
|237.43
|850
|2007.04.23 14:09
|t/p
|425
|0.10
|237.43
|234.23
|237.43
|17.91
|8339.58
|851
|2007.04.23 19:00
|sell
|426
|0.10
|237.11
|240.11
|236.91
|852
|2007.04.24 03:39
|t/p
|426
|0.10
|236.91
|240.11
|236.91
|15.58
|8355.16
|853
|2007.04.24 10:00
|buy
|427
|0.10
|236.66
|233.66
|236.86
|854
|2007.04.24 10:54
|t/p
|427
|0.10
|236.86
|233.66
|236.86
|17.91
|8373.07
|855
|2007.04.24 23:00
|buy
|428
|0.10
|237.40
|234.40
|237.60
|856
|2007.04.25 11:38
|t/p
|428
|0.10
|237.60
|234.40
|237.60
|19.32
|8392.39
|857
|2007.04.25 19:00
|buy
|429
|0.10
|237.77
|234.77
|237.97
|858
|2007.04.26 08:31
|t/p
|429
|0.10
|237.97
|234.77
|237.97
|22.13
|8414.52
|859
|2007.04.26 10:00
|buy
|430
|0.10
|238.42
|235.42
|238.62
|860
|2007.04.26 12:09
|t/p
|430
|0.10
|238.62
|235.42
|238.62
|17.91
|8432.43
|861
|2007.04.27 01:00
|sell
|431
|0.10
|237.92
|240.92
|237.72
|862
|2007.04.27 09:09
|t/p
|431
|0.10
|237.72
|240.92
|237.72
|17.90
|8450.33
|863
|2007.04.27 12:00
|buy
|432
|0.10
|238.30
|235.30
|238.50
|864
|2007.04.27 13:36
|t/p
|432
|0.10
|238.50
|235.30
|238.50
|17.91
|8468.24
|865
|2007.04.27 23:00
|sell
|433
|0.10
|238.78
|241.78
|238.58
|866
|2007.04.29 23:00
|t/p
|433
|0.10
|238.58
|241.78
|238.58
|17.90
|8486.14
|867
|2007.04.30 05:00
|buy
|434
|0.10
|238.52
|235.52
|238.72
|868
|2007.04.30 17:49
|t/p
|434
|0.10
|238.72
|235.52
|238.72
|17.91
|8504.05
|869
|2007.05.01 05:00
|buy
|435
|0.10
|239.15
|236.15
|239.35
|870
|2007.05.01 10:16
|t/p
|435
|0.10
|239.35
|236.15
|239.35
|17.91
|8521.96
|871
|2007.05.01 12:00
|sell
|436
|0.10
|239.25
|242.25
|239.05
|872
|2007.05.01 16:24
|t/p
|436
|0.10
|239.05
|242.25
|239.05
|17.91
|8539.87
|873
|2007.05.02 01:00
|sell
|437
|0.10
|239.32
|242.32
|239.12
|874
|2007.05.02 08:45
|t/p
|437
|0.10
|239.12
|242.32
|239.12
|17.91
|8557.78
|875
|2007.05.02 12:00
|buy
|438
|0.10
|239.46
|236.46
|239.66
|876
|2007.05.10 09:09
|t/p
|438
|0.10
|239.66
|236.46
|239.66
|31.98
|8589.76
|877
|2007.05.11 09:00
|sell
|439
|0.10
|237.27
|240.27
|237.07
|878
|2007.05.11 09:45
|t/p
|439
|0.10
|237.07
|240.27
|237.07
|17.91
|8607.67
|879
|2007.05.15 01:00
|buy
|440
|0.10
|238.31
|235.31
|238.51
|880
|2007.05.15 02:54
|t/p
|440
|0.10
|238.51
|235.31
|238.51
|17.91
|8625.58
|881
|2007.05.15 06:00
|sell
|441
|0.10
|238.21
|241.21
|238.01
|882
|2007.05.15 10:22
|t/p
|441
|0.10
|238.01
|241.21
|238.01
|17.90
|8643.48
|883
|2007.05.16 01:00
|sell
|442
|0.10
|238.70
|241.70
|238.50
|884
|2007.05.18 13:51
|t/p
|442
|0.10
|238.50
|241.70
|238.50
|8.62
|8652.10
|885
|2007.05.18 18:00
|buy
|443
|0.10
|239.32
|236.32
|239.52
|886
|2007.05.18 18:09
|t/p
|443
|0.10
|239.52
|236.32
|239.52
|17.91
|8670.01
|887
|2007.05.20 23:00
|sell
|444
|0.10
|239.15
|242.15
|238.95
|888
|2007.06.04 02:52
|s/l
|444
|0.10
|242.15
|242.15
|238.95
|-303.38
|8366.63
|889
|2007.06.04 10:00
|sell
|445
|0.10
|241.86
|244.86
|241.66
|890
|2007.06.05 16:09
|t/p
|445
|0.10
|241.66
|244.86
|241.66
|15.58
|8382.21
|891
|2007.06.06 06:00
|sell
|446
|0.10
|241.88
|244.88
|241.68
|892
|2007.06.06 11:16
|t/p
|446
|0.10
|241.68
|244.88
|241.68
|17.90
|8400.11
|893
|2007.06.07 13:00
|sell
|447
|0.10
|241.52
|244.52
|241.32
|894
|2007.06.07 13:24
|t/p
|447
|0.10
|241.32
|244.52
|241.32
|17.90
|8418.01
|895
|2007.06.08 09:00
|sell
|448
|0.10
|239.72
|242.72
|239.52
|896
|2007.06.08 09:07
|t/p
|448
|0.10
|239.52
|242.72
|239.52
|17.91
|8435.92
|897
|2007.06.08 15:00
|buy
|449
|0.10
|239.14
|236.14
|239.34
|898
|2007.06.08 15:18
|t/p
|449
|0.10
|239.34
|236.14
|239.34
|17.91
|8453.83
|899
|2007.06.08 20:00
|sell
|450
|0.10
|238.99
|241.99
|238.79
|900
|2007.06.13 21:56
|s/l
|450
|0.10
|241.99
|241.99
|238.79
|-275.54
|8178.28
|901
|2007.06.14 03:00
|sell
|451
|0.10
|241.75
|244.75
|241.55
|902
|2007.06.18 09:46
|s/l
|451
|0.10
|244.75
|244.75
|241.55
|-273.22
|7905.06
|903
|2007.06.18 18:00
|buy
|452
|0.10
|244.95
|241.95
|245.15
|904
|2007.06.18 18:38
|t/p
|452
|0.10
|245.15
|241.95
|245.15
|17.91
|7922.97
|905
|2007.06.19 00:00
|sell
|453
|0.10
|245.27
|248.27
|245.07
|906
|2007.06.20 09:17
|t/p
|453
|0.10
|245.07
|248.27
|245.07
|15.58
|7938.55
|907
|2007.06.21 05:00
|buy
|454
|0.10
|246.38
|243.38
|246.58
|908
|2007.06.22 00:15
|t/p
|454
|0.10
|246.58
|243.38
|246.58
|19.32
|7957.87
|909
|2007.06.22 17:00
|sell
|455
|0.10
|247.67
|250.67
|247.47
|910
|2007.06.22 22:46
|t/p
|455
|0.10
|247.47
|250.67
|247.47
|17.90
|7975.77
|911
|2007.06.25 22:00
|sell
|456
|0.10
|247.07
|250.07
|246.87
|912
|2007.06.25 23:01
|t/p
|456
|0.10
|246.87
|250.07
|246.87
|17.91
|7993.68
|913
|2007.06.26 08:00
|buy
|457
|0.10
|246.86
|243.86
|247.06
|914
|2007.06.29 07:00
|t/p
|457
|0.10
|247.06
|243.86
|247.06
|24.94
|8018.62
|915
|2007.06.29 11:00
|buy
|458
|0.10
|247.23
|244.23
|247.43
|916
|2007.06.29 14:00
|t/p
|458
|0.10
|247.43
|244.23
|247.43
|17.91
|8036.53
|917
|2007.06.29 15:00
|sell
|459
|0.10
|247.17
|250.17
|246.97
|918
|2007.06.29 22:12
|t/p
|459
|0.10
|246.97
|250.17
|246.97
|17.90
|8054.43
|919
|2007.07.02 19:00
|buy
|460
|0.10
|246.68
|243.68
|246.88
|920
|2007.07.02 23:08
|t/p
|460
|0.10
|246.88
|243.68
|246.88
|17.91
|8072.34
|921
|2007.07.03 03:00
|sell
|461
|0.10
|246.57
|249.57
|246.37
|922
|2007.07.03 16:53
|t/p
|461
|0.10
|246.37
|249.57
|246.37
|17.91
|8090.25
|923
|2007.07.04 18:00
|sell
|462
|0.10
|247.09
|250.09
|246.89
|924
|2007.07.05 12:46
|t/p
|462
|0.10
|246.89
|250.09
|246.89
|10.95
|8101.20
|925
|2007.07.05 15:00
|buy
|463
|0.10
|247.42
|244.42
|247.62
|926
|2007.07.06 08:52
|t/p
|463
|0.10
|247.62
|244.42
|247.62
|19.32
|8120.52
|927
|2007.07.06 21:00
|sell
|464
|0.10
|247.97
|250.97
|247.77
|928
|2007.07.10 15:16
|t/p
|464
|0.10
|247.77
|250.97
|247.77
|13.26
|8133.78
|929
|2007.07.11 12:00
|buy
|465
|0.10
|246.51
|243.51
|246.71
|930
|2007.07.11 12:18
|t/p
|465
|0.10
|246.71
|243.51
|246.71
|17.91
|8151.69
|931
|2007.07.12 04:00
|sell
|466
|0.10
|248.45
|251.45
|248.25
|932
|2007.07.12 05:14
|t/p
|466
|0.10
|248.25
|251.45
|248.25
|17.90
|8169.59
|933
|2007.07.12 07:00
|buy
|467
|0.10
|248.73
|245.73
|248.93
|934
|2007.07.17 12:14
|t/p
|467
|0.10
|248.93
|245.73
|248.93
|22.13
|8191.72
|935
|2007.07.19 04:00
|sell
|468
|0.10
|250.25
|253.25
|250.05
|936
|2007.07.19 11:31
|t/p
|468
|0.10
|250.05
|253.25
|250.05
|17.91
|8209.63
|937
|2007.07.19 16:00
|buy
|469
|0.10
|250.15
|247.15
|250.35
|938
|2007.07.20 03:53
|t/p
|469
|0.10
|250.35
|247.15
|250.35
|19.32
|8228.94
|939
|2007.07.20 15:00
|sell
|470
|0.10
|250.67
|253.67
|250.47
|940
|2007.07.20 16:53
|t/p
|470
|0.10
|250.47
|253.67
|250.47
|17.90
|8246.84
|941
|2007.07.22 23:00
|buy
|471
|0.10
|250.62
|247.62
|250.82
|942
|2007.07.24 22:39
|s/l
|471
|0.10
|247.62
|247.62
|250.82
|-265.84
|7981.01
|943
|2007.07.26 05:00
|sell
|472
|0.10
|247.27
|250.27
|247.07
|944
|2007.07.26 05:17
|t/p
|472
|0.10
|247.07
|250.27
|247.07
|17.90
|7998.91
|945
|2007.07.27 03:00
|buy
|473
|0.10
|243.68
|240.68
|243.88
|946
|2007.07.27 04:13
|t/p
|473
|0.10
|243.88
|240.68
|243.88
|17.91
|8016.82
|947
|2007.07.27 08:00
|sell
|474
|0.10
|243.31
|246.31
|243.11
|948
|2007.07.27 08:37
|t/p
|474
|0.10
|243.11
|246.31
|243.11
|17.90
|8034.72
|949
|2007.07.30 13:00
|sell
|475
|0.10
|239.82
|242.82
|239.62
|950
|2007.07.30 13:23
|t/p
|475
|0.10
|239.62
|242.82
|239.62
|17.91
|8052.63
|951
|2007.07.31 05:00
|sell
|476
|0.10
|241.59
|244.59
|241.39
|952
|2007.07.31 08:07
|t/p
|476
|0.10
|241.39
|244.59
|241.39
|17.91
|8070.54
|953
|2007.08.01 05:00
|buy
|477
|0.10
|240.73
|237.73
|240.93
|954
|2007.08.01 09:03
|s/l
|477
|0.10
|237.73
|237.73
|240.93
|-268.65
|7801.89
|955
|2007.08.01 14:00
|buy
|478
|0.10
|239.11
|236.11
|239.31
|956
|2007.08.01 14:02
|t/p
|478
|0.10
|239.31
|236.11
|239.31
|17.91
|7819.80
|957
|2007.08.01 21:00
|sell
|479
|0.10
|240.59
|243.59
|240.39
|958
|2007.08.01 22:01
|t/p
|479
|0.10
|240.39
|243.59
|240.39
|17.90
|7837.70
|959
|2007.08.01 23:00
|buy
|480
|0.10
|241.35
|238.35
|241.55
|960
|2007.08.01 23:07
|t/p
|480
|0.10
|241.55
|238.35
|241.55
|17.91
|7855.61
|961
|2007.08.02 09:00
|buy
|481
|0.10
|241.23
|238.23
|241.43
|962
|2007.08.02 09:27
|t/p
|481
|0.10
|241.43
|238.23
|241.43
|17.91
|7873.52
|963
|2007.08.02 11:00
|sell
|482
|0.10
|241.13
|244.13
|240.93
|964
|2007.08.02 12:37
|t/p
|482
|0.10
|240.93
|244.13
|240.93
|17.91
|7891.43
|965
|2007.08.02 19:00
|buy
|483
|0.10
|242.87
|239.87
|243.07
|966
|2007.08.02 19:07
|t/p
|483
|0.10
|243.07
|239.87
|243.07
|17.91
|7909.34
|967
|2007.08.02 23:00
|buy
|484
|0.10
|242.79
|239.79
|242.99
|968
|2007.08.05 23:52
|s/l
|484
|0.10
|239.79
|239.79
|242.99
|-267.24
|7642.09
|969
|2007.08.06 05:00
|buy
|485
|0.10
|240.16
|237.16
|240.36
|970
|2007.08.06 09:15
|t/p
|485
|0.10
|240.36
|237.16
|240.36
|17.91
|7660.00
|971
|2007.08.06 19:00
|buy
|486
|0.10
|239.54
|236.54
|239.74
|972
|2007.08.06 19:18
|t/p
|486
|0.10
|239.74
|236.54
|239.74
|17.91
|7677.91
|973
|2007.08.07 04:00
|sell
|487
|0.10
|241.18
|244.18
|240.98
|974
|2007.08.07 04:28
|t/p
|487
|0.10
|240.98
|244.18
|240.98
|17.90
|7695.81
|975
|2007.08.08 21:00
|sell
|488
|0.10
|243.90
|246.90
|243.70
|976
|2007.08.08 22:03
|t/p
|488
|0.10
|243.70
|246.90
|243.70
|17.90
|7713.71
|977
|2007.08.09 04:00
|buy
|489
|0.10
|243.87
|240.87
|244.07
|978
|2007.08.09 13:57
|s/l
|489
|0.10
|240.87
|240.87
|244.07
|-268.65
|7445.06
|979
|2007.08.09 19:00
|buy
|490
|0.10
|240.72
|237.72
|240.92
|980
|2007.08.10 13:52
|s/l
|490
|0.10
|237.72
|237.72
|240.92
|-267.24
|7177.82
|981
|2007.08.13 00:00
|sell
|491
|0.10
|238.96
|241.96
|238.76
|982
|2007.08.13 10:12
|t/p
|491
|0.10
|238.76
|241.96
|238.76
|17.91
|7195.73
|983
|2007.08.14 16:00
|buy
|492
|0.10
|236.96
|233.96
|237.16
|984
|2007.08.15 03:47
|s/l
|492
|0.10
|233.96
|233.96
|237.16
|-267.24
|6928.49
|985
|2007.08.16 06:00
|buy
|493
|0.10
|231.39
|228.39
|231.59
|986
|2007.08.16 13:11
|s/l
|493
|0.10
|228.39
|228.39
|231.59
|-268.64
|6659.85
|987
|2007.08.17 04:00
|sell
|494
|0.10
|225.50
|228.50
|225.30
|988
|2007.08.17 04:02
|t/p
|494
|0.10
|225.30
|228.50
|225.30
|17.90
|6677.75
|989
|2007.08.17 23:00
|buy
|495
|0.10
|226.39
|223.39
|226.59
|990
|2007.08.17 23:03
|t/p
|495
|0.10
|226.59
|223.39
|226.59
|17.91
|6695.66
|991
|2007.08.20 05:00
|buy
|496
|0.10
|226.38
|223.38
|226.58
|992
|2007.08.20 07:08
|t/p
|496
|0.10
|226.58
|223.38
|226.58
|17.91
|6713.57
|993
|2007.08.20 09:00
|sell
|497
|0.10
|227.37
|230.37
|227.17
|994
|2007.08.20 18:59
|t/p
|497
|0.10
|227.17
|230.37
|227.17
|17.91
|6731.48
|995
|2007.08.20 22:00
|buy
|498
|0.10
|228.40
|225.40
|228.60
|996
|2007.08.20 22:07
|t/p
|498
|0.10
|228.60
|225.40
|228.60
|17.91
|6749.39
|997
|2007.08.21 19:00
|sell
|499
|0.10
|226.68
|229.68
|226.48
|998
|2007.08.21 19:38
|t/p
|499
|0.10
|226.48
|229.68
|226.48
|17.90
|6767.29
|999
|2007.08.21 22:00
|buy
|500
|0.10
|226.86
|223.86
|227.06
|1000
|2007.08.21 22:02
|t/p
|500
|0.10
|227.06
|223.86
|227.06
|17.91
|6785.20
|1001
|2007.08.22 03:00
|buy
|501
|0.10
|226.98
|223.98
|227.18
|1002
|2007.08.22 09:09
|t/p
|501
|0.10
|227.18
|223.98
|227.18
|17.91
|6803.11
|1003
|2007.08.22 20:00
|sell
|502
|0.10
|228.78
|231.78
|228.58
|1004
|2007.08.23 12:11
|s/l
|502
|0.10
|231.78
|231.78
|228.58
|-275.53
|6527.57
|1005
|2007.08.23 13:00
|buy
|503
|0.10
|234.35
|231.35
|234.55
|1006
|2007.08.23 13:06
|t/p
|503
|0.10
|234.55
|231.35
|234.55
|17.91
|6545.48
|1007
|2007.08.24 06:00
|buy
|504
|0.10
|233.48
|230.48
|233.68
|1008
|2007.08.24 17:02
|t/p
|504
|0.10
|233.68
|230.48
|233.68
|17.91
|6563.39
|1009
|2007.08.27 05:00
|sell
|505
|0.10
|234.53
|237.53
|234.33
|1010
|2007.08.27 06:01
|t/p
|505
|0.10
|234.33
|237.53
|234.33
|17.91
|6581.30
|1011
|2007.08.28 16:00
|sell
|506
|0.10
|231.78
|234.78
|231.58
|1012
|2007.08.28 16:03
|t/p
|506
|0.10
|231.58
|234.78
|231.58
|17.90
|6599.20
|1013
|2007.08.30 03:00
|sell
|507
|0.10
|233.11
|236.11
|232.91
|1014
|2007.08.30 03:23
|t/p
|507
|0.10
|232.91
|236.11
|232.91
|17.90
|6617.10
|1015
|2007.08.30 19:00
|buy
|508
|0.10
|233.47
|230.47
|233.67
|1016
|2007.08.30 19:44
|t/p
|508
|0.10
|233.67
|230.47
|233.67
|17.91
|6635.01
|1017
|2007.08.30 22:00
|sell
|509
|0.10
|232.97
|235.97
|232.77
|1018
|2007.09.04 10:52
|t/p
|509
|0.10
|232.77
|235.97
|232.77
|10.95
|6645.96
|1019
|2007.09.04 17:00
|buy
|510
|0.10
|232.87
|229.87
|233.07
|1020
|2007.09.04 17:07
|t/p
|510
|0.10
|233.07
|229.87
|233.07
|17.91
|6663.87
|1021
|2007.09.05 05:00
|sell
|511
|0.10
|234.13
|237.13
|233.93
|1022
|2007.09.05 05:56
|t/p
|511
|0.10
|233.93
|237.13
|233.93
|17.91
|6681.78
|1023
|2007.09.05 22:00
|sell
|512
|0.10
|232.58
|235.58
|232.38
|1024
|2007.09.06 02:25
|t/p
|512
|0.10
|232.38
|235.58
|232.38
|10.94
|6692.72
|1025
|2007.09.06 05:00
|buy
|513
|0.10
|232.83
|229.83
|233.03
|1026
|2007.09.06 05:07
|t/p
|513
|0.10
|233.03
|229.83
|233.03
|17.91
|6710.63
|1027
|2007.09.07 03:00
|sell
|514
|0.10
|233.50
|236.50
|233.30
|1028
|2007.09.07 03:12
|t/p
|514
|0.10
|233.30
|236.50
|233.30
|17.91
|6728.54
|1029
|2007.09.07 13:00
|buy
|515
|0.10
|232.83
|229.83
|233.03
|1030
|2007.09.07 13:42
|t/p
|515
|0.10
|233.03
|229.83
|233.03
|17.91
|6746.45
|1031
|2007.09.09 23:00
|buy
|516
|0.10
|230.04
|227.04
|230.24
|1032
|2007.09.10 11:07
|t/p
|516
|0.10
|230.24
|227.04
|230.24
|19.32
|6765.77
|1033
|2007.09.11 03:00
|sell
|517
|0.10
|230.15
|233.15
|229.95
|1034
|2007.09.11 03:57
|t/p
|517
|0.10
|229.95
|233.15
|229.95
|17.91
|6783.68
|1035
|2007.09.11 12:00
|buy
|518
|0.10
|230.67
|227.67
|230.87
|1036
|2007.09.11 12:28
|t/p
|518
|0.10
|230.87
|227.67
|230.87
|17.91
|6801.59
|1037
|2007.09.12 03:00
|sell
|519
|0.10
|232.03
|235.03
|231.83
|1038
|2007.09.12 03:38
|t/p
|519
|0.10
|231.83
|235.03
|231.83
|17.91
|6819.50
|1039
|2007.09.12 08:00
|buy
|520
|0.10
|232.24
|229.24
|232.44
|1040
|2007.09.13 13:12
|t/p
|520
|0.10
|232.44
|229.24
|232.44
|22.13
|6841.63
|1041
|2007.09.14 09:00
|sell
|521
|0.10
|232.23
|235.23
|232.03
|1042
|2007.09.14 10:52
|t/p
|521
|0.10
|232.03
|235.23
|232.03
|17.90
|6859.53
|1043
|2007.09.17 08:00
|sell
|522
|0.10
|231.27
|234.27
|231.07
|1044
|2007.09.17 09:38
|t/p
|522
|0.10
|231.07
|234.27
|231.07
|17.91
|6877.44
|1045
|2007.09.17 16:00
|buy
|523
|0.10
|229.97
|226.97
|230.17
|1046
|2007.09.17 16:13
|t/p
|523
|0.10
|230.17
|226.97
|230.17
|17.91
|6895.35
|1047
|2007.09.19 03:00
|sell
|524
|0.10
|232.83
|235.83
|232.63
|1048
|2007.09.19 10:38
|t/p
|524
|0.10
|232.63
|235.83
|232.63
|17.91
|6913.26
|1049
|2007.09.19 21:00
|buy
|525
|0.10
|232.38
|229.38
|232.58
|1050
|2007.09.19 21:56
|t/p
|525
|0.10
|232.58
|229.38
|232.58
|17.91
|6931.17
|1051
|2007.09.19 23:00
|sell
|526
|0.10
|232.26
|235.26
|232.06
|1052
|2007.09.20 00:12
|t/p
|526
|0.10
|232.06
|235.26
|232.06
|10.95
|6942.11
|1053
|2007.09.21 00:00
|buy
|527
|0.10
|230.39
|227.39
|230.59
|1054
|2007.09.21 00:15
|t/p
|527
|0.10
|230.59
|227.39
|230.59
|17.91
|6960.02
|1055
|2007.09.21 08:00
|sell
|528
|0.10
|230.91
|233.91
|230.71
|1056
|2007.09.21 08:42
|t/p
|528
|0.10
|230.71
|233.91
|230.71
|17.91
|6977.93
|1057
|2007.09.21 21:00
|sell
|529
|0.10
|233.03
|236.03
|232.83
|1058
|2007.09.24 03:27
|t/p
|529
|0.10
|232.83
|236.03
|232.83
|15.58
|6993.51
|1059
|2007.09.26 03:00
|sell
|530
|0.10
|231.30
|234.30
|231.10
|1060
|2007.09.27 18:52
|s/l
|530
|0.10
|234.30
|234.30
|231.10
|-275.54
|6717.97
|1061
|2007.09.28 01:00
|sell
|531
|0.10
|234.23
|237.23
|234.03
|1062
|2007.09.28 02:28
|t/p
|531
|0.10
|234.03
|237.23
|234.03
|17.90
|6735.87
|1063
|2007.09.28 11:00
|buy
|532
|0.10
|233.29
|230.29
|233.49
|1064
|2007.09.28 11:22
|t/p
|532
|0.10
|233.49
|230.29
|233.49
|17.91
|6753.78
|1065
|2007.10.01 16:00
|buy
|533
|0.10
|236.73
|233.73
|236.93
|1066
|2007.10.01 16:59
|t/p
|533
|0.10
|236.93
|233.73
|236.93
|17.91
|6771.69
|1067
|2007.10.01 18:00
|sell
|534
|0.10
|236.27
|239.27
|236.07
|1068
|2007.10.02 04:23
|t/p
|534
|0.10
|236.07
|239.27
|236.07
|15.58
|6787.27
|1069
|2007.10.02 12:00
|buy
|535
|0.10
|235.87
|232.87
|236.07
|1070
|2007.10.02 13:03
|t/p
|535
|0.10
|236.07
|232.87
|236.07
|17.91
|6805.18
|1071
|2007.10.02 22:00
|sell
|536
|0.10
|236.42
|239.42
|236.22
|1072
|2007.10.03 00:25
|t/p
|536
|0.10
|236.22
|239.42
|236.22
|15.58
|6820.76
|1073
|2007.10.03 09:00
|sell
|537
|0.10
|236.13
|239.13
|235.93
|1074
|2007.10.08 00:26
|s/l
|537
|0.10
|239.13
|239.13
|235.93
|-280.18
|6540.58
|1075
|2007.10.08 09:00
|sell
|538
|0.10
|239.00
|242.00
|238.80
|1076
|2007.10.08 10:47
|t/p
|538
|0.10
|238.80
|242.00
|238.80
|17.91
|6558.49
|1077
|2007.10.09 19:00
|buy
|539
|0.10
|237.89
|234.89
|238.09
|1078
|2007.10.09 21:03
|t/p
|539
|0.10
|238.09
|234.89
|238.09
|17.91
|6576.40
|1079
|2007.10.10 16:00
|sell
|540
|0.10
|239.56
|242.56
|239.36
|1080
|2007.10.10 16:13
|t/p
|540
|0.10
|239.36
|242.56
|239.36
|17.90
|6594.30
|1081
|2007.10.11 07:00
|buy
|541
|0.10
|239.18
|236.18
|239.38
|1082
|2007.10.11 07:41
|t/p
|541
|0.10
|239.38
|236.18
|239.38
|17.91
|6612.21
|1083
|2007.10.11 17:00
|sell
|542
|0.10
|239.25
|242.25
|239.05
|1084
|2007.10.11 21:00
|t/p
|542
|0.10
|239.05
|242.25
|239.05
|17.91
|6630.12
|1085
|2007.10.12 02:00
|buy
|543
|0.10
|238.85
|235.85
|239.05
|1086
|2007.10.12 15:47
|t/p
|543
|0.10
|239.05
|235.85
|239.05
|17.91
|6648.03
|1087
|2007.10.15 02:00
|buy
|544
|0.10
|239.29
|236.29
|239.49
|1088
|2007.10.15 09:57
|t/p
|544
|0.10
|239.49
|236.29
|239.49
|17.91
|6665.94
|1089
|2007.10.15 11:00
|sell
|545
|0.10
|239.78
|242.78
|239.58
|1090
|2007.10.15 12:36
|t/p
|545
|0.10
|239.58
|242.78
|239.58
|17.91
|6683.85
|1091
|2007.10.16 00:00
|buy
|546
|0.10
|239.86
|236.86
|240.06
|1092
|2007.10.16 14:18
|s/l
|546
|0.10
|236.86
|236.86
|240.06
|-268.65
|6415.20
|1093
|2007.10.16 17:00
|buy
|547
|0.10
|237.65
|234.65
|237.85
|1094
|2007.10.17 14:08
|t/p
|547
|0.10
|237.85
|234.65
|237.85
|19.32
|6434.51
|1095
|2007.10.17 18:00
|sell
|548
|0.10
|237.72
|240.72
|237.52
|1096
|2007.10.17 18:05
|t/p
|548
|0.10
|237.52
|240.72
|237.52
|17.91
|6452.42
|1097
|2007.10.17 23:00
|buy
|549
|0.10
|237.87
|234.87
|238.07
|1098
|2007.10.17 23:17
|t/p
|549
|0.10
|238.07
|234.87
|238.07
|17.91
|6470.33
|1099
|2007.10.18 04:00
|sell
|550
|0.10
|237.64
|240.64
|237.44
|1100
|2007.10.18 10:37
|t/p
|550
|0.10
|237.44
|240.64
|237.44
|17.90
|6488.23
|1101
|2007.10.18 21:00
|buy
|551
|0.10
|236.91
|233.91
|237.11
|1102
|2007.10.18 21:07
|t/p
|551
|0.10
|237.11
|233.91
|237.11
|17.91
|6506.14
|1103
|2007.10.18 22:00
|sell
|552
|0.10
|236.45
|239.45
|236.25
|1104
|2007.10.18 23:10
|t/p
|552
|0.10
|236.25
|239.45
|236.25
|17.91
|6524.05
|1105
|2007.10.22 20:00
|buy
|553
|0.10
|231.82
|228.82
|232.02
|1106
|2007.10.22 20:01
|t/p
|553
|0.10
|232.02
|228.82
|232.02
|17.91
|6541.96
|1107
|2007.10.22 22:00
|sell
|554
|0.10
|231.47
|234.47
|231.27
|1108
|2007.10.23 14:30
|s/l
|554
|0.10
|234.47
|234.47
|231.27
|-270.90
|6271.06
|1109
|2007.10.23 19:00
|sell
|555
|0.10
|234.94
|237.94
|234.74
|1110
|2007.10.24 07:16
|t/p
|555
|0.10
|234.74
|237.94
|234.74
|15.58
|6286.64
|1111
|2007.10.24 16:00
|buy
|556
|0.10
|234.22
|231.22
|234.42
|1112
|2007.10.24 16:06
|t/p
|556
|0.10
|234.42
|231.22
|234.42
|17.91
|6304.55
|1113
|2007.10.24 17:00
|sell
|557
|0.10
|234.08
|237.08
|233.88
|1114
|2007.10.24 17:03
|t/p
|557
|0.10
|233.88
|237.08
|233.88
|17.90
|6322.45
|1115
|2007.10.24 22:00
|buy
|558
|0.10
|233.94
|230.94
|234.14
|1116
|2007.10.24 22:11
|t/p
|558
|0.10
|234.14
|230.94
|234.14
|17.91
|6340.36
|1117
|2007.10.25 03:00
|sell
|559
|0.10
|233.64
|236.64
|233.44
|1118
|2007.10.25 04:05
|t/p
|559
|0.10
|233.44
|236.64
|233.44
|17.90
|6358.26
|1119
|2007.10.25 10:00
|buy
|560
|0.10
|233.61
|230.61
|233.81
|1120
|2007.10.25 10:03
|t/p
|560
|0.10
|233.81
|230.61
|233.81
|17.91
|6376.17
|1121
|2007.10.25 17:00
|sell
|561
|0.10
|233.97
|236.97
|233.77
|1122
|2007.10.25 18:16
|t/p
|561
|0.10
|233.77
|236.97
|233.77
|17.90
|6394.07
|1123
|2007.10.25 23:00
|buy
|562
|0.10
|233.97
|230.97
|234.17
|1124
|2007.10.25 23:23
|t/p
|562
|0.10
|234.17
|230.97
|234.17
|17.91
|6411.98
|1125
|2007.10.26 02:00
|sell
|563
|0.10
|233.65
|236.65
|233.45
|1126
|2007.10.29 13:35
|s/l
|563
|0.10
|236.65
|236.65
|233.45
|-270.89
|6141.09
|1127
|2007.10.30 14:00
|buy
|564
|0.10
|237.06
|234.06
|237.26
|1128
|2007.10.30 14:23
|t/p
|564
|0.10
|237.26
|234.06
|237.26
|17.91
|6159.00
|1129
|2007.10.30 22:00
|sell
|565
|0.10
|237.18
|240.18
|236.98
|1130
|2007.10.30 23:23
|t/p
|565
|0.10
|236.98
|240.18
|236.98
|17.90
|6176.90
|1131
|2007.10.31 02:00
|buy
|566
|0.10
|237.39
|234.39
|237.59
|1132
|2007.10.31 05:31
|t/p
|566
|0.10
|237.59
|234.39
|237.59
|17.91
|6194.81
|1133
|2007.10.31 12:00
|buy
|567
|0.10
|238.90
|235.90
|239.10
|1134
|2007.10.31 16:27
|t/p
|567
|0.10
|239.10
|235.90
|239.10
|17.91
|6212.72
|1135
|2007.11.02 17:00
|sell
|568
|0.10
|239.00
|242.00
|238.80
|1136
|2007.11.02 17:20
|t/p
|568
|0.10
|238.80
|242.00
|238.80
|17.91
|6230.63
|1137
|2007.11.05 00:00
|sell
|569
|0.10
|239.74
|242.74
|239.54
|1138
|2007.11.05 00:50
|t/p
|569
|0.10
|239.54
|242.74
|239.54
|17.91
|6248.54
|1139
|2007.11.05 18:00
|buy
|570
|0.10
|238.22
|235.22
|238.42
|1140
|2007.11.05 22:24
|t/p
|570
|0.10
|238.42
|235.22
|238.42
|17.91
|6266.45
|1141
|2007.11.06 03:00
|buy
|571
|0.10
|238.20
|235.20
|238.40
|1142
|2007.11.06 03:38
|t/p
|571
|0.10
|238.40
|235.20
|238.40
|17.91
|6284.36
|1143
|2007.11.06 16:00
|sell
|572
|0.10
|239.31
|242.31
|239.11
|1144
|2007.11.06 16:04
|t/p
|572
|0.10
|239.11
|242.31
|239.11
|17.90
|6302.26
|1145
|2007.11.06 23:00
|buy
|573
|0.10
|239.44
|236.44
|239.64
|1146
|2007.11.07 04:46
|t/p
|573
|0.10
|239.64
|236.44
|239.64
|19.32
|6321.58
|1147
|2007.11.08 17:00
|sell
|574
|0.10
|237.62
|240.62
|237.42
|1148
|2007.11.08 17:06
|t/p
|574
|0.10
|237.42
|240.62
|237.42
|17.90
|6339.48
|1149
|2007.11.08 23:00
|buy
|575
|0.10
|237.87
|234.87
|238.07
|1150
|2007.11.09 12:38
|s/l
|575
|0.10
|234.87
|234.87
|238.07
|-267.24
|6072.24
|1151
|2007.11.09 22:00
|buy
|576
|0.10
|232.29
|229.29
|232.49
|1152
|2007.11.12 05:22
|s/l
|576
|0.10
|229.29
|229.29
|232.49
|-267.24
|5804.99
|1153
|2007.11.14 02:00
|sell
|577
|0.10
|230.56
|233.56
|230.36
|1154
|2007.11.14 04:04
|t/p
|577
|0.10
|230.36
|233.56
|230.36
|17.90
|5822.89
|1155
|2007.11.14 09:00
|buy
|578
|0.10
|231.27
|228.27
|231.47
|1156
|2007.11.14 09:32
|t/p
|578
|0.10
|231.47
|228.27
|231.47
|17.91
|5840.80
|1157
|2007.11.14 12:00
|buy
|579
|0.10
|232.18
|229.18
|232.38
|1158
|2007.11.14 12:24
|t/p
|579
|0.10
|232.38
|229.18
|232.38
|17.91
|5858.71
|1159
|2007.11.15 08:00
|sell
|580
|0.10
|228.83
|231.83
|228.63
|1160
|2007.11.15 10:51
|t/p
|580
|0.10
|228.63
|231.83
|228.63
|17.90
|5876.61
|1161
|2007.11.16 03:00
|buy
|581
|0.10
|225.93
|222.93
|226.13
|1162
|2007.11.16 03:33
|t/p
|581
|0.10
|226.13
|222.93
|226.13
|17.91
|5894.52
|1163
|2007.11.16 12:00
|sell
|582
|0.10
|224.95
|227.95
|224.75
|1164
|2007.11.16 12:03
|t/p
|582
|0.10
|224.75
|227.95
|224.75
|17.90
|5912.42
|1165
|2007.11.19 17:00
|buy
|583
|0.10
|226.59
|223.59
|226.79
|1166
|2007.11.20 08:35
|t/p
|583
|0.10
|226.79
|223.59
|226.79
|19.32
|5931.74
|1167
|2007.11.22 04:00
|buy
|584
|0.10
|224.13
|221.13
|224.33
|1168
|2007.11.22 04:21
|t/p
|584
|0.10
|224.33
|221.13
|224.33
|17.91
|5949.65
|1169
|2007.11.26 07:00
|sell
|585
|0.10
|223.82
|226.82
|223.62
|1170
|2007.11.26 09:19
|t/p
|585
|0.10
|223.62
|226.82
|223.62
|17.90
|5967.55
|1171
|2007.11.26 10:00
|buy
|586
|0.10
|224.22
|221.22
|224.42
|1172
|2007.11.26 10:31
|t/p
|586
|0.10
|224.42
|221.22
|224.42
|17.91
|5985.46
|1173
|2007.11.26 15:00
|sell
|587
|0.10
|224.14
|227.14
|223.94
|1174
|2007.11.26 15:40
|t/p
|587
|0.10
|223.94
|227.14
|223.94
|17.91
|6003.37
|1175
|2007.11.27 11:00
|sell
|588
|0.10
|223.80
|226.80
|223.60
|1176
|2007.11.27 11:50
|t/p
|588
|0.10
|223.60
|226.80
|223.60
|17.90
|6021.27
|1177
|2007.11.28 01:01
|sell
|589
|0.10
|224.96
|227.96
|224.76
|1178
|2007.11.28 02:23
|t/p
|589
|0.10
|224.76
|227.96
|224.76
|17.91
|6039.18
|1179
|2007.11.29 04:00
|buy
|590
|0.10
|229.18
|226.18
|229.38
|1180
|2007.11.29 17:05
|s/l
|590
|0.10
|226.18
|226.18
|229.38
|-268.65
|5770.53
|1181
|2007.11.29 19:00
|buy
|591
|0.10
|226.99
|223.99
|227.19
|1182
|2007.11.30 02:46
|t/p
|591
|0.10
|227.19
|223.99
|227.19
|19.32
|5789.85
|1183
|2007.11.30 18:00
|sell
|592
|0.10
|227.96
|230.96
|227.76
|1184
|2007.11.30 18:19
|t/p
|592
|0.10
|227.76
|230.96
|227.76
|17.91
|5807.76
|1185
|2007.12.03 09:00
|buy
|593
|0.10
|227.81
|224.81
|228.01
|1186
|2007.12.03 09:08
|t/p
|593
|0.10
|228.01
|224.81
|228.01
|17.91
|5825.67
|1187
|2007.12.03 21:00
|sell
|594
|0.10
|227.87
|230.87
|227.67
|1188
|2007.12.04 02:34
|t/p
|594
|0.10
|227.67
|230.87
|227.67
|15.59
|5841.26
|1189
|2007.12.06 14:00
|buy
|595
|0.10
|224.92
|221.92
|225.12
|1190
|2007.12.06 14:00
|t/p
|595
|0.10
|225.12
|221.92
|225.12
|17.91
|5859.17
|1191
|2007.12.07 00:00
|buy
|596
|0.10
|225.81
|222.81
|226.01
|1192
|2007.12.07 12:01
|t/p
|596
|0.10
|226.01
|222.81
|226.01
|17.91
|5877.08
|1193
|2007.12.07 15:00
|sell
|597
|0.10
|226.56
|229.56
|226.36
|1194
|2007.12.07 16:58
|t/p
|597
|0.10
|226.36
|229.56
|226.36
|17.90
|5894.98
|1195
|2007.12.07 21:00
|buy
|598
|0.10
|226.92
|223.92
|227.12
|1196
|2007.12.07 23:59
|close at stop
|598
|0.10
|226.72
|223.92
|227.12
|-17.91
|5877.07