Strategy Tester Report
Snakeforce Fix
NorthFinance-Demo (Build 211)

SymbolGBPJPY (Great Britan vs Japanise Yen)
Period1 Hour (H1) 2005.01.14 18:00 - 2007.12.07 23:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=0.1; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=300; TakeProfitMode=true; TakeProfit=20; TrailingStopMode=true; TrailingStop=30;
Bars in test18046Ticks modelled10878518Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors284
Initial deposit10000.00
Total net profit-4122.93Gross profit9666.99Gross loss-13789.92
Profit factor0.70Expected payoff-6.89
Absolute drawdown4326.19Maximal drawdown5065.04 (47.17%)Relative drawdown47.17% (5065.04)
Total trades598Short positions (won %)318 (88.99%)Long positions (won %)280 (92.86%)
Profit trades (% of total)543 (90.80%)Loss trades (% of total)55 (9.20%)
Largestprofit trade36.20loss trade-317.31
Averageprofit trade17.80loss trade-250.73
Maximumconsecutive wins (profit in money)46 (820.84)consecutive losses (loss in money)3 (-814.52)
Maximalconsecutive profit (count of wins)820.84 (46)consecutive loss (count of losses)-814.52 (3)
Averageconsecutive wins12consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.18 00:00sell10.10189.89192.89189.69
22005.01.19 12:37s/l10.10192.89192.89189.69-270.909729.10
32005.01.20 03:00sell20.10192.54195.54192.34
42005.01.20 03:27t/p20.10192.34195.54192.3417.909747.00
52005.01.21 09:00sell30.10193.36196.36193.16
62005.01.21 11:36t/p30.10193.16196.36193.1617.909764.90
72005.01.21 23:00buy40.10193.08190.08193.28
82005.01.24 08:12t/p40.10193.28190.08193.2819.329784.22
92005.01.25 01:00sell50.10192.88195.88192.68
102005.01.25 01:36t/p50.10192.68195.88192.6817.909802.12
112005.01.25 18:00sell60.10194.03197.03193.83
122005.01.26 01:11t/p60.10193.83197.03193.8315.599817.71
132005.01.26 17:00sell70.10193.92196.92193.72
142005.01.26 17:36t/p70.10193.72196.92193.7217.919835.62
152005.01.27 08:00sell80.10194.37197.37194.17
162005.01.27 10:37t/p80.10194.17197.37194.1717.909853.52
172005.01.27 12:00buy90.10194.71191.71194.91
182005.01.27 12:12t/p90.10194.91191.71194.9117.919871.43
192005.01.27 14:00sell100.10194.40197.40194.20
202005.01.27 23:38t/p100.10194.20197.40194.2017.919889.34
212005.01.28 04:00buy110.10194.99191.99195.19
222005.01.28 15:39t/p110.10195.19191.99195.1917.919907.25
232005.01.31 01:00sell120.10195.48198.48195.28
242005.01.31 02:37t/p120.10195.28198.48195.2817.919925.16
252005.02.02 01:00buy130.10195.31192.31195.51
262005.02.02 04:38t/p130.10195.51192.31195.5117.919943.07
272005.02.02 10:00sell140.10195.38198.38195.18
282005.02.02 11:01t/p140.10195.18198.38195.1817.919960.98
292005.02.02 15:00buy150.10195.44192.44195.64
302005.02.02 17:27t/p150.10195.64192.44195.6417.919978.89
312005.02.02 23:00sell160.10195.60198.60195.40
322005.02.02 23:38t/p160.10195.40198.60195.4017.909996.79
332005.02.03 12:00buy170.10196.28193.28196.48
342005.02.03 12:28t/p170.10196.48193.28196.4817.9110014.70
352005.02.03 13:00sell180.10196.31199.31196.11
362005.02.04 12:27t/p180.10196.11199.31196.1115.5810030.27
372005.02.07 01:00buy190.10195.89192.89196.09
382005.02.08 11:37t/p190.10196.09192.89196.0919.3210049.59
392005.02.09 13:00buy200.10196.52193.52196.72
402005.02.09 15:28t/p200.10196.72193.52196.7217.9110067.50
412005.02.09 18:00sell210.10196.39199.39196.19
422005.02.10 01:04t/p210.10196.19199.39196.1910.9510078.45
432005.02.10 06:00sell220.10196.50199.50196.30
442005.02.17 12:13s/l220.10199.50199.50196.30-284.829793.63
452005.02.17 18:00sell230.10199.45202.45199.25
462005.02.22 04:37t/p230.10199.25202.45199.2510.949804.56
472005.02.23 10:00sell240.10199.56202.56199.36
482005.03.21 17:38t/p240.10199.36202.56199.36-42.449762.13
492005.03.22 08:00sell250.10199.41202.41199.21
502005.03.22 09:35t/p250.10199.21202.41199.2117.909780.03
512005.03.22 11:00buy260.10199.76196.76199.96
522005.03.28 19:26t/p260.10199.96196.76199.9626.359806.38
532005.03.28 23:00sell270.10199.84202.84199.64
542005.03.31 23:37s/l270.10202.84202.84199.64-280.189526.19
552005.04.01 03:00buy280.10202.58199.58202.78
562005.04.01 03:36t/p280.10202.78199.58202.7817.919544.10
572005.04.01 23:00sell290.10202.41205.41202.21
582005.04.04 02:04t/p290.10202.21205.41202.2115.599559.69
592005.04.05 10:00sell300.10203.78206.78203.58
602005.04.05 14:37t/p300.10203.58206.78203.5817.919577.60
612005.04.06 10:00buy310.10203.59200.59203.79
622005.04.06 12:29t/p310.10203.79200.59203.7917.919595.51
632005.04.07 04:00sell320.10204.26207.26204.06
642005.04.07 09:36t/p320.10204.06207.26204.0617.909613.41
652005.04.07 18:00buy330.10203.59200.59203.79
662005.04.08 18:26t/p330.10203.79200.59203.7919.329632.73
672005.04.11 02:00sell340.10203.98206.98203.78
682005.04.11 11:03t/p340.10203.78206.98203.7817.909650.63
692005.04.11 21:00buy350.10203.92200.92204.12
702005.04.12 12:37t/p350.10204.12200.92204.1219.329669.95
712005.04.14 10:00sell360.10203.35206.35203.15
722005.04.22 11:38t/p360.10203.15206.35203.15-0.679669.28
732005.04.26 04:00sell370.10201.92204.92201.72
742005.04.26 14:03t/p370.10201.72204.92201.7217.909687.18
752005.04.26 18:00sell380.10201.86204.86201.66
762005.04.27 09:38t/p380.10201.66204.86201.6615.589702.76
772005.04.27 18:00sell390.10201.80204.80201.60
782005.04.27 21:28t/p390.10201.60204.80201.6017.919720.67
792005.04.28 06:00sell400.10201.69204.69201.49
802005.04.28 09:36t/p400.10201.49204.69201.4917.909738.57
812005.05.02 14:00buy410.10200.63197.63200.83
822005.05.16 14:37s/l410.10197.63197.63200.83-248.969489.61
832005.05.17 01:00buy420.10196.63193.63196.83
842005.05.17 05:36t/p420.10196.83193.63196.8317.919507.52
852005.05.17 17:00sell430.10197.12200.12196.92
862005.05.18 03:03t/p430.10196.92200.12196.9215.599523.11
872005.05.18 19:00buy440.10196.87193.87197.07
882005.05.19 00:39t/p440.10197.07193.87197.0722.139545.24
892005.05.19 09:00sell450.10197.02200.02196.82
902005.05.24 09:38t/p450.10196.82200.02196.8210.959556.19
912005.05.25 00:00buy460.10196.79193.79196.99
922005.05.25 13:37t/p460.10196.99193.79196.9917.919574.10
932005.05.26 08:00sell470.10197.41200.41197.21
942005.05.26 08:39t/p470.10197.21200.41197.2117.909592.00
952005.05.27 11:00buy480.10196.82193.82197.02
962005.05.27 15:37t/p480.10197.02193.82197.0217.919609.91
972005.05.27 19:00sell490.10196.64199.64196.44
982005.05.31 04:26t/p490.10196.44199.64196.4413.279623.18
992005.06.01 02:00sell500.10197.05200.05196.85
1002005.06.01 03:04t/p500.10196.85200.05196.8517.909641.08
1012005.06.01 22:00buy510.10196.80193.80197.00
1022005.06.02 11:03t/p510.10197.00193.80197.0022.139663.21
1032005.06.02 13:00sell520.10196.59199.59196.39
1042005.06.02 15:12t/p520.10196.39199.59196.3917.909681.11
1052005.06.02 21:00sell530.10196.67199.67196.47
1062005.06.02 21:38t/p530.10196.47199.67196.4717.909699.01
1072005.06.06 20:00buy540.10194.94191.94195.14
1082005.06.06 23:38t/p540.10195.14191.94195.1417.919716.92
1092005.06.07 02:00sell550.10194.89197.89194.69
1102005.06.07 05:39t/p550.10194.69197.89194.6917.919734.83
1112005.06.07 08:00buy560.10195.02192.02195.22
1122005.06.07 08:39t/p560.10195.22192.02195.2217.919752.74
1132005.06.07 16:00sell570.10195.20198.20195.00
1142005.06.07 17:04t/p570.10195.00198.20195.0017.909770.64
1152005.06.07 22:00buy580.10195.65192.65195.85
1162005.06.08 03:28t/p580.10195.85192.65195.8519.329789.96
1172005.06.08 08:00sell590.10196.21199.21196.01
1182005.06.08 09:38t/p590.10196.01199.21196.0117.909807.86
1192005.06.08 13:00buy600.10196.46193.46196.66
1202005.06.10 17:36t/p600.10196.66193.46196.6623.549831.39
1212005.06.14 02:00sell610.10197.90200.90197.70
1222005.06.14 02:37t/p610.10197.70200.90197.7017.919849.30
1232005.06.15 03:00buy620.10197.75194.75197.95
1242005.06.15 12:38t/p620.10197.95194.75197.9517.919867.21
1252005.06.15 23:00sell630.10198.93201.93198.73
1262005.06.16 04:39t/p630.10198.73201.93198.7310.949878.15
1272005.06.17 09:00buy640.10198.50195.50198.70
1282005.06.17 11:17t/p640.10198.70195.50198.7017.919896.06
1292005.06.17 15:00sell650.10198.54201.54198.34
1302005.06.17 15:13t/p650.10198.34201.54198.3417.919913.97
1312005.06.21 01:00buy660.10199.63196.63199.83
1322005.06.27 09:38t/p660.10199.83196.63199.8326.359940.32
1332005.06.27 21:00buy670.10199.99196.99200.19
1342005.06.28 06:37t/p670.10200.19196.99200.1919.329959.64
1352005.06.28 14:00buy680.10200.25197.25200.45
1362005.06.29 12:39t/p680.10200.45197.25200.4519.329978.96
1372005.06.30 23:00buy690.10198.77195.77198.97
1382005.07.01 04:38t/p690.10198.97195.77198.9719.329998.27
1392005.07.01 20:00sell700.10197.60200.60197.40
1402005.07.04 01:00t/p700.10197.40200.60197.4015.5810013.85
1412005.07.04 09:00buy710.10196.80193.80197.00
1422005.07.06 18:36t/p710.10197.00193.80197.0020.7210034.58
1432005.07.07 00:00sell720.10196.77199.77196.57
1442005.07.07 05:26t/p720.10196.57199.77196.5717.9110052.49
1452005.07.08 03:00buy730.10195.56192.56195.76
1462005.07.08 04:37t/p730.10195.76192.56195.7617.9110070.40
1472005.07.11 07:00sell740.10194.97197.97194.77
1482005.07.21 14:36t/p740.10194.77197.97194.77-9.9410060.46
1492005.07.21 22:00buy750.10193.54190.54193.74
1502005.07.22 02:19t/p750.10193.74190.54193.7419.3210079.78
1512005.07.25 17:00sell760.10194.29197.29194.09
1522005.07.28 18:27s/l760.10197.29197.29194.09-280.189799.59
1532005.07.29 17:00buy770.10197.22194.22197.42
1542005.07.29 17:36t/p770.10197.42194.22197.4217.919817.50
1552005.08.01 07:00sell780.10197.73200.73197.53
1562005.08.01 10:03t/p780.10197.53200.73197.5317.919835.41
1572005.08.01 11:00sell790.10197.70200.70197.50
1582005.08.01 11:38t/p790.10197.50200.70197.5017.909853.31
1592005.08.01 17:00buy800.10198.34195.34198.54
1602005.08.01 17:38t/p800.10198.54195.34198.5417.919871.22
1612005.08.01 19:00sell810.10198.39201.39198.19
1622005.08.02 04:28t/p810.10198.19201.39198.1915.599886.81
1632005.08.03 16:00sell820.10197.80200.80197.60
1642005.08.03 19:36t/p820.10197.60200.80197.6017.919904.72
1652005.08.04 12:00buy830.10197.57194.57197.77
1662005.08.04 12:27t/p830.10197.77194.57197.7717.919922.63
1672005.08.05 03:00sell840.10198.07201.07197.87
1682005.08.15 19:27t/p840.10197.87201.07197.87-0.669921.98
1692005.08.16 00:00buy850.10197.97194.97198.17
1702005.08.16 18:52t/p850.10198.17194.97198.1717.919939.89
1712005.08.17 16:00sell860.10198.60201.60198.40
1722005.08.17 17:28t/p860.10198.40201.60198.4017.919957.80
1732005.08.17 22:00buy870.10198.56195.56198.76
1742005.08.18 03:38t/p870.10198.76195.56198.7622.139979.93
1752005.08.18 08:00sell880.10198.86201.86198.66
1762005.08.18 09:38t/p880.10198.66201.86198.6617.909997.83
1772005.08.18 12:00buy890.10199.21196.21199.41
1782005.08.29 08:37t/p890.10199.41196.21199.4130.5710028.40
1792005.08.29 11:00sell900.10199.14202.14198.94
1802005.08.29 14:38t/p900.10198.94202.14198.9417.9010046.30
1812005.08.29 17:00sell910.10199.38202.38199.18
1822005.08.29 17:38t/p910.10199.18202.38199.1817.9110064.21
1832005.08.30 03:00buy920.10198.72195.72198.92
1842005.08.30 04:37t/p920.10198.92195.72198.9217.9110082.12
1852005.08.30 05:00buy930.10198.86195.86199.06
1862005.08.30 05:39t/p930.10199.06195.86199.0617.9110100.03
1872005.08.30 12:00sell940.10198.81201.81198.61
1882005.08.31 00:39t/p940.10198.61201.81198.6115.5910115.62
1892005.08.31 02:00buy950.10198.96195.96199.16
1902005.08.31 03:38t/p950.10199.16195.96199.1617.9110133.53
1912005.08.31 04:00sell960.10199.01202.01198.81
1922005.08.31 05:35t/p960.10198.81202.01198.8117.9010151.43
1932005.08.31 11:00buy970.10198.88195.88199.08
1942005.08.31 11:38t/p970.10199.08195.88199.0817.9110169.34
1952005.08.31 22:00sell980.10199.49202.49199.29
1962005.09.02 21:38s/l980.10202.49202.49199.29-277.869891.47
1972005.09.05 23:00buy990.10201.36198.36201.56
1982005.09.06 01:38t/p990.10201.56198.36201.5619.329910.79
1992005.09.06 19:00sell1000.10201.97204.97201.77
2002005.09.07 01:04t/p1000.10201.77204.97201.7715.599926.38
2012005.09.07 07:00buy1010.10202.24199.24202.44
2022005.09.07 14:37t/p1010.10202.44199.24202.4417.919944.29
2032005.09.07 21:00sell1020.10202.33205.33202.13
2042005.09.07 22:39t/p1020.10202.13205.33202.1317.919962.20
2052005.09.08 10:00buy1030.10202.60199.60202.80
2062005.09.08 10:37t/p1030.10202.80199.60202.8017.919980.11
2072005.09.08 19:00sell1040.10202.98205.98202.78
2082005.09.08 21:13t/p1040.10202.78205.98202.7817.919998.02
2092005.09.09 02:00sell1050.10202.92205.92202.72
2102005.09.09 13:38t/p1050.10202.72205.92202.7217.9110015.93
2112005.09.12 20:00buy1060.10200.65197.65200.85
2122005.09.13 03:37t/p1060.10200.85197.65200.8519.3210035.25
2132005.09.13 18:00sell1070.10201.87204.87201.67
2142005.09.13 22:12t/p1070.10201.67204.87201.6717.9110053.16
2152005.09.14 22:00sell1080.10201.09204.09200.89
2162005.09.15 08:38t/p1080.10200.89204.09200.8910.9510064.10
2172005.09.15 19:00buy1090.10199.64196.64199.84
2182005.09.15 21:48t/p1090.10199.84196.64199.8417.9110082.01
2192005.09.16 16:00sell1100.10200.41203.41200.21
2202005.09.16 16:37t/p1100.10200.21203.41200.2117.9110099.92
2212005.09.19 01:00sell1110.10200.97203.97200.77
2222005.09.19 01:50t/p1110.10200.77203.97200.7717.9010117.82
2232005.09.19 17:00sell1120.10200.98203.98200.78
2242005.09.19 18:28t/p1120.10200.78203.98200.7817.9110135.73
2252005.09.20 02:00sell1130.10200.92203.92200.72
2262005.09.20 04:29t/p1130.10200.72203.92200.7217.9110153.64
2272005.09.20 10:00buy1140.10200.96197.96201.16
2282005.09.20 13:37t/p1140.10201.16197.96201.1617.9110171.55
2292005.09.21 20:00buy1150.10201.44198.44201.64
2302005.09.22 03:27t/p1150.10201.64198.44201.6422.1310193.68
2312005.09.22 09:00sell1160.10201.70204.70201.50
2322005.09.22 09:39t/p1160.10201.50204.70201.5017.9110211.59
2332005.09.22 22:00buy1170.10200.08197.08200.28
2342005.09.27 18:51t/p1170.10200.28197.08200.2822.1310233.72
2352005.09.28 05:00sell1180.10200.10203.10199.90
2362005.09.28 09:39t/p1180.10199.90203.10199.9017.9110251.63
2372005.09.28 19:00buy1190.10199.82196.82200.02
2382005.09.28 23:13t/p1190.10200.02196.82200.0217.9110269.54
2392005.09.29 08:00buy1200.10199.86196.86200.06
2402005.09.30 13:27t/p1200.10200.06196.86200.0619.3210288.86
2412005.10.03 09:00sell1210.10200.31203.31200.11
2422005.10.03 10:37t/p1210.10200.11203.31200.1117.9110306.77
2432005.10.03 18:00buy1220.10200.53197.53200.73
2442005.10.04 11:26t/p1220.10200.73197.53200.7319.3210326.09
2452005.10.04 15:00sell1230.10200.85203.85200.65
2462005.10.05 04:39t/p1230.10200.65203.85200.6515.5910341.68
2472005.10.06 09:00sell1240.10201.70204.70201.50
2482005.10.06 10:38t/p1240.10201.50204.70201.5017.9110359.59
2492005.10.07 02:00buy1250.10201.50198.50201.70
2502005.10.14 18:39t/p1250.10201.70198.50201.7027.7610387.34
2512005.10.17 04:00buy1260.10201.88198.88202.08
2522005.10.18 02:39t/p1260.10202.08198.88202.0819.3210406.66
2532005.10.18 09:00sell1270.10201.82204.82201.62
2542005.10.21 02:04s/l1270.10204.82204.82201.62-280.1810126.48
2552005.10.21 03:00sell1280.10204.55207.55204.35
2562005.10.24 09:28t/p1280.10204.35207.55204.3515.5810142.06
2572005.10.24 15:00sell1290.10204.48207.48204.28
2582005.10.24 15:29t/p1290.10204.28207.48204.2817.9110159.97
2592005.10.24 22:00buy1300.10204.19201.19204.39
2602005.10.25 10:26t/p1300.10204.39201.19204.3919.3210179.28
2612005.10.25 20:00buy1310.10205.12202.12205.32
2622005.10.25 22:37t/p1310.10205.32202.12205.3217.9110197.19
2632005.10.26 06:00sell1320.10205.35208.35205.15
2642005.10.26 08:38t/p1320.10205.15208.35205.1517.9010215.09
2652005.10.26 15:00buy1330.10205.44202.44205.64
2662005.10.26 16:13t/p1330.10205.64202.44205.6417.9110233.00
2672005.10.26 20:00sell1340.10205.46208.46205.26
2682005.10.28 12:37t/p1340.10205.26208.46205.268.6210241.62
2692005.10.28 17:00buy1350.10205.57202.57205.77
2702005.10.31 10:27t/p1350.10205.77202.57205.7719.3210260.94
2712005.10.31 23:00buy1360.10206.09203.09206.29
2722005.11.01 09:49t/p1360.10206.29203.09206.2919.3210280.26
2732005.11.01 12:00buy1370.10206.27203.27206.47
2742005.11.02 12:38t/p1370.10206.47203.27206.4719.3210299.57
2752005.11.02 23:00sell1380.10207.46210.46207.26
2762005.11.03 15:32t/p1380.10207.26210.46207.2610.9410310.51
2772005.11.04 09:00sell1390.10207.88210.88207.68
2782005.11.04 12:38t/p1390.10207.68210.88207.6817.9010328.41
2792005.11.08 02:00sell1400.10205.02208.02204.82
2802005.11.08 03:36t/p1400.10204.82208.02204.8217.9010346.31
2812005.11.08 09:00buy1410.10204.89201.89205.09
2822005.11.10 01:19t/p1410.10205.09201.89205.0923.5410369.85
2832005.11.10 09:00buy1420.10205.27202.27205.47
2842005.11.10 10:38t/p1420.10205.47202.27205.4717.9110387.76
2852005.11.10 16:00sell1430.10205.83208.83205.63
2862005.11.11 00:38t/p1430.10205.63208.83205.6315.5910403.35
2872005.11.11 09:00buy1440.10205.29202.29205.49
2882005.11.11 11:29t/p1440.10205.49202.29205.4917.9110421.26
2892005.11.11 15:00sell1450.10205.14208.14204.94
2902005.11.16 16:38t/p1450.10204.94208.14204.9410.9410432.19
2912005.11.17 00:00buy1460.10204.61201.61204.81
2922005.11.17 01:03t/p1460.10204.81201.61204.8117.9110450.10
2932005.11.17 03:00sell1470.10204.53207.53204.33
2942005.11.17 05:35t/p1470.10204.33207.53204.3317.9010468.00
2952005.11.17 10:00buy1480.10204.50201.50204.70
2962005.11.18 16:36t/p1480.10204.70201.50204.7019.3210487.32
2972005.11.18 21:00sell1490.10204.52207.52204.32
2982005.11.21 15:39t/p1490.10204.32207.52204.3215.5910502.91
2992005.11.21 23:00buy1500.10204.39201.39204.59
3002005.11.22 19:36t/p1500.10204.59201.39204.5919.3210522.23
3012005.11.23 08:00buy1510.10204.48201.48204.68
3022005.11.23 20:29t/p1510.10204.68201.48204.6817.9110540.14
3032005.11.24 06:00buy1520.10204.60201.60204.80
3042005.11.24 10:37t/p1520.10204.80201.60204.8017.9110558.05
3052005.11.24 16:00sell1530.10204.91207.91204.71
3062005.11.24 18:18t/p1530.10204.71207.91204.7117.9010575.95
3072005.11.24 22:00buy1540.10204.94201.94205.14
3082005.11.25 01:37t/p1540.10205.14201.94205.1419.3210595.26
3092005.11.25 07:00sell1550.10205.43208.43205.23
3102005.11.25 09:18t/p1550.10205.23208.43205.2317.9110613.17
3112005.11.28 04:00buy1560.10205.13202.13205.33
3122005.11.28 19:12t/p1560.10205.33202.13205.3317.9110631.08
3132005.11.29 14:00sell1570.10205.57208.57205.37
3142005.11.29 15:03t/p1570.10205.37208.57205.3717.9110648.99
3152005.11.30 00:00buy1580.10205.64202.64205.84
3162005.11.30 10:37t/p1580.10205.84202.64205.8417.9110666.90
3172005.12.01 01:00sell1590.10207.13210.13206.93
3182005.12.05 04:38s/l1590.10210.13210.13206.93-273.2210393.68
3192005.12.05 19:00buy1600.10210.24207.24210.44
3202005.12.05 19:36t/p1600.10210.44207.24210.4417.9110411.59
3212005.12.06 06:00buy1610.10210.70207.70210.90
3222005.12.06 10:17t/p1610.10210.90207.70210.9017.9110429.50
3232005.12.06 18:00buy1620.10210.39207.39210.59
3242005.12.06 18:05t/p1620.10210.59207.39210.5917.9110447.41
3252005.12.07 00:00sell1630.10210.30213.30210.10
3262005.12.07 02:38t/p1630.10210.10213.30210.1017.9110465.32
3272005.12.07 04:00buy1640.10210.48207.48210.68
3282005.12.08 17:29t/p1640.10210.68207.48210.6822.1310487.45
3292005.12.09 08:00sell1650.10211.06214.06210.86
3302005.12.09 10:27t/p1650.10210.86214.06210.8617.9110505.36
3312005.12.09 22:00buy1660.10211.72208.72211.92
3322005.12.12 03:08t/p1660.10211.92208.72211.9219.3210524.68
3332005.12.12 11:00sell1670.10212.49215.49212.29
3342005.12.12 19:38t/p1670.10212.29215.49212.2917.9110542.59
3352005.12.13 10:00buy1680.10212.91209.91213.11
3362005.12.14 12:01s/l1680.10209.91209.91213.11-267.2410275.35
3372005.12.15 04:00sell1690.10207.91210.91207.71
3382005.12.15 04:38t/p1690.10207.71210.91207.7117.9110293.26
3392005.12.16 09:00buy1700.10204.58201.58204.78
3402005.12.16 09:26t/p1700.10204.78201.58204.7817.9110311.17
3412005.12.16 17:00sell1710.10205.71208.71205.51
3422005.12.16 17:28t/p1710.10205.51208.71205.5117.9010329.07
3432005.12.19 08:00sell1720.10206.13209.13205.93
3442005.12.19 09:37t/p1720.10205.93209.13205.9317.9010346.97
3452005.12.20 17:00sell1730.10205.50208.50205.30
3462005.12.20 18:38t/p1730.10205.30208.50205.3017.9010364.87
3472005.12.22 06:00sell1740.10204.82207.82204.62
3482005.12.22 10:18t/p1740.10204.62207.82204.6217.9110382.78
3492005.12.22 23:00buy1750.10202.80199.80203.00
3502005.12.27 10:38t/p1750.10203.00199.80203.0022.1310404.91
3512005.12.28 09:00buy1760.10203.09200.09203.29
3522005.12.28 09:04t/p1760.10203.29200.09203.2917.9110422.82
3532005.12.29 00:00buy1770.10202.51199.51202.71
3542005.12.29 02:27t/p1770.10202.71199.51202.7117.9110440.73
3552005.12.29 13:00buy1780.10203.03200.03203.23
3562005.12.29 17:39t/p1780.10203.23200.03203.2317.9110458.64
3572005.12.29 23:00sell1790.10203.08206.08202.88
3582005.12.30 05:18t/p1790.10202.88206.08202.8815.5810474.22
3592006.01.02 03:00sell1800.10202.66205.66202.46
3602006.01.02 07:20t/p1800.10202.46205.66202.4617.9010492.12
3612006.01.02 16:00sell1810.10203.15206.15202.95
3622006.01.02 17:29t/p1810.10202.95206.15202.9517.9110510.03
3632006.01.02 22:00buy1820.10203.11200.11203.31
3642006.01.04 11:17t/p1820.10203.31200.11203.3120.7210530.75
3652006.01.05 02:00buy1830.10204.29201.29204.49
3662006.01.05 03:03t/p1830.10204.49201.29204.4917.9110548.66
3672006.01.05 06:00sell1840.10204.12207.12203.92
3682006.01.05 07:37t/p1840.10203.92207.12203.9217.9110566.57
3692006.01.05 14:00buy1850.10203.91200.91204.11
3702006.01.05 14:37t/p1850.10204.11200.91204.1117.9110584.48
3712006.01.05 19:00buy1860.10203.76200.76203.96
3722006.01.06 11:32t/p1860.10203.96200.76203.9619.3210603.80
3732006.01.06 15:00sell1870.10203.50206.50203.30
3742006.01.06 15:27t/p1870.10203.30206.50203.3017.9010621.70
3752006.01.09 02:00buy1880.10202.59199.59202.79
3762006.01.13 16:27t/p1880.10202.79199.59202.7926.3510648.05
3772006.01.13 21:00sell1890.10202.81205.81202.61
3782006.01.16 01:27t/p1890.10202.61205.81202.6115.5910663.64
3792006.01.17 02:00sell1900.10203.26206.26203.06
3802006.01.17 03:37t/p1900.10203.06206.26203.0617.9110681.55
3812006.01.17 08:00buy1910.10203.32200.32203.52
3822006.01.17 17:04t/p1910.10203.52200.32203.5217.9110699.46
3832006.01.19 01:00sell1920.10203.10206.10202.90
3842006.01.19 08:27t/p1920.10202.90206.10202.9017.9010717.36
3852006.01.20 01:00sell1930.10202.94205.94202.74
3862006.01.20 09:37t/p1930.10202.74205.94202.7417.9110735.27
3872006.01.20 15:00sell1940.10202.90205.90202.70
3882006.01.25 15:37s/l1940.10205.90205.90202.70-275.5310459.73
3892006.01.26 18:00buy1950.10207.52204.52207.72
3902006.01.27 12:37t/p1950.10207.72204.52207.7219.3210479.05
3912006.01.27 13:00buy1960.10207.89204.89208.09
3922006.01.27 16:37t/p1960.10208.09204.89208.0917.9110496.96
3932006.01.27 18:00sell1970.10207.31210.31207.11
3942006.01.30 01:39t/p1970.10207.11210.31207.1115.5810512.54
3952006.01.30 13:00buy1980.10207.80204.80208.00
3962006.01.30 16:48t/p1980.10208.00204.80208.0017.9110530.45
3972006.01.31 04:00sell1990.10207.90210.90207.70
3982006.01.31 09:36t/p1990.10207.70210.90207.7017.9010548.35
3992006.02.01 06:00buy2000.10208.61205.61208.81
4002006.02.01 10:15t/p2000.10208.81205.61208.8117.9110566.26
4012006.02.01 13:00sell2010.10208.79211.79208.59
4022006.02.01 13:49t/p2010.10208.59211.79208.5917.9010584.16
4032006.02.01 21:00buy2020.10209.53206.53209.73
4042006.02.02 03:18t/p2020.10209.73206.53209.7322.1310606.29
4052006.02.02 06:00sell2030.10209.84212.84209.64
4062006.02.03 18:48t/p2030.10209.64212.84209.6415.5810621.87
4072006.02.06 22:00buy2040.10208.05205.05208.25
4082006.02.10 11:43s/l2040.10205.05205.05208.25-260.2110361.66
4092006.02.10 15:00buy2050.10205.71202.71205.91
4102006.02.10 21:30t/p2050.10205.91202.71205.9117.9110379.57
4112006.02.15 18:00sell2060.10204.81207.81204.61
4122006.02.16 11:38t/p2060.10204.61207.81204.6110.9410390.51
4132006.02.17 03:00buy2070.10204.94201.94205.14
4142006.02.17 03:48t/p2070.10205.14201.94205.1417.9110408.42
4152006.02.17 09:00sell2080.10204.93207.93204.73
4162006.02.17 09:18t/p2080.10204.73207.93204.7317.9010426.32
4172006.02.17 11:00buy2090.10205.35202.35205.55
4182006.02.17 12:19t/p2090.10205.55202.35205.5517.9110444.23
4192006.02.20 09:00sell2100.10206.11209.11205.91
4202006.02.20 10:48t/p2100.10205.91209.11205.9117.9010462.13
4212006.02.20 17:00buy2110.10206.30203.30206.50
4222006.02.21 02:02t/p2110.10206.50203.30206.5019.3210481.44
4232006.02.21 06:00sell2120.10206.54209.54206.34
4242006.02.22 15:14t/p2120.10206.34209.54206.3415.5910497.03
4252006.02.23 01:00sell2130.10206.52209.52206.32
4262006.02.23 01:36t/p2130.10206.32209.52206.3217.9110514.94
4272006.02.23 17:00buy2140.10205.34202.34205.54
4282006.02.27 02:49s/l2140.10202.34202.34205.54-265.8410249.11
4292006.02.27 15:00buy2150.10202.35199.35202.55
4302006.02.28 05:43t/p2150.10202.55199.35202.5519.3210268.42
4312006.02.28 12:00buy2160.10202.52199.52202.72
4322006.02.28 12:18t/p2160.10202.72199.52202.7217.9110286.33
4332006.02.28 18:00sell2170.10202.80205.80202.60
4342006.03.02 17:31t/p2170.10202.60205.80202.608.6210294.95
4352006.03.03 11:00buy2180.10204.07201.07204.27
4362006.03.03 13:24t/p2180.10204.27201.07204.2717.9110312.86
4372006.03.06 03:00buy2190.10205.07202.07205.27
4382006.03.06 05:12t/p2190.10205.27202.07205.2717.9110330.77
4392006.03.06 09:00sell2200.10205.43208.43205.23
4402006.03.07 05:45t/p2200.10205.23208.43205.2315.5910346.36
4412006.03.08 17:00buy2210.10204.79201.79204.99
4422006.03.09 07:44t/p2210.10204.99201.79204.9922.1310368.49
4432006.03.10 02:00sell2220.10205.11208.11204.91
4442006.03.10 02:19t/p2220.10204.91208.11204.9117.9110386.40
4452006.03.10 08:00sell2230.10205.45208.45205.25
4462006.03.10 09:19t/p2230.10205.25208.45205.2517.9110404.31
4472006.03.13 23:00sell2240.10205.88208.88205.68
4482006.03.14 01:01t/p2240.10205.68208.88205.6815.5810419.89
4492006.03.14 11:00sell2250.10205.78208.78205.58
4502006.03.14 11:44t/p2250.10205.58208.78205.5817.9010437.79
4512006.03.15 05:00sell2260.10205.26208.26205.06
4522006.03.15 11:45t/p2260.10205.06208.26205.0617.9110455.70
4532006.03.15 23:00sell2270.10204.90207.90204.70
4542006.03.17 09:18t/p2270.10204.70207.90204.708.6310464.33
4552006.03.20 08:00sell2280.10203.88206.88203.68
4562006.03.20 14:19t/p2280.10203.68206.88203.6817.9010482.23
4572006.03.20 23:00sell2290.10204.06207.06203.86
4582006.03.21 11:01t/p2290.10203.86207.06203.8615.5910497.82
4592006.03.21 20:00sell2300.10204.61207.61204.41
4602006.03.22 15:09t/p2300.10204.41207.61204.4115.5910513.41
4612006.03.23 02:00sell2310.10204.13207.13203.93
4622006.03.23 02:48t/p2310.10203.93207.13203.9317.9010531.31
4632006.03.23 10:00sell2320.10203.72206.72203.52
4642006.03.27 05:20t/p2320.10203.52206.72203.5213.2710544.58
4652006.03.27 11:00buy2330.10203.86200.86204.06
4662006.03.27 11:09t/p2330.10204.06200.86204.0617.9110562.49
4672006.03.28 15:00buy2340.10204.23201.23204.43
4682006.03.28 16:14t/p2340.10204.43201.23204.4317.9110580.40
4692006.03.29 02:00sell2350.10205.24208.24205.04
4702006.03.29 10:18t/p2350.10205.04208.24205.0417.9110598.31
4712006.03.29 18:00buy2360.10204.86201.86205.06
4722006.03.30 18:44t/p2360.10205.06201.86205.0622.1310620.44
4732006.03.31 00:00sell2370.10204.92207.92204.72
4742006.03.31 03:48t/p2370.10204.72207.92204.7217.9110638.35
4752006.03.31 06:00sell2380.10204.86207.86204.66
4762006.03.31 09:19t/p2380.10204.66207.86204.6617.9110656.26
4772006.03.31 20:00sell2390.10204.29207.29204.09
4782006.04.11 15:36s/l2390.10207.29207.29204.09-289.4610366.80
4792006.04.12 09:00buy2400.10206.85203.85207.05
4802006.04.12 10:38t/p2400.10207.05203.85207.0517.9110384.71
4812006.04.12 15:00sell2410.10206.91209.91206.71
4822006.04.19 16:09s/l2410.10209.91209.91206.71-284.8210099.89
4832006.04.19 22:00sell2420.10210.13213.13209.93
4842006.04.20 11:49t/p2420.10209.93213.13209.9310.9510110.83
4852006.04.20 23:00buy2430.10209.16206.16209.36
4862006.04.21 11:09t/p2430.10209.36206.16209.3619.3210130.15
4872006.04.25 08:00buy2440.10204.79201.79204.99
4882006.04.25 15:15t/p2440.10204.99201.79204.9917.9110148.06
4892006.04.27 03:00buy2450.10204.88201.88205.08
4902006.04.27 15:18t/p2450.10205.08201.88205.0817.9010165.96
4912006.04.28 03:00sell2460.10205.48208.48205.28
4922006.05.02 13:08s/l2460.10208.48208.48205.28-273.229892.74
4932006.05.02 16:00sell2470.10208.35211.35208.15
4942006.05.02 17:49t/p2470.10208.15211.35208.1517.909910.64
4952006.05.04 00:00sell2480.10209.19212.19208.99
4962006.05.05 17:43t/p2480.10208.99212.19208.9915.589926.22
4972006.05.08 17:00buy2490.10207.39204.39207.59
4982006.05.09 00:48t/p2490.10207.59204.39207.5919.329945.53
4992006.05.09 09:00buy2500.10207.27204.27207.47
5002006.05.09 10:06t/p2500.10207.47204.27207.4717.919963.44
5012006.05.10 04:00buy2510.10207.49204.49207.69
5022006.05.11 13:24t/p2510.10207.69204.49207.6922.139985.57
5032006.05.11 23:00sell2520.10208.10211.10207.90
5042006.05.12 02:48t/p2520.10207.90211.10207.9015.5910001.16
5052006.05.12 17:00buy2530.10208.39205.39208.59
5062006.05.12 17:13t/p2530.10208.59205.39208.5917.9110019.07
5072006.05.12 22:00sell2540.10208.36211.36208.16
5082006.05.15 01:00t/p2540.10208.16211.36208.1615.5910034.66
5092006.05.15 19:00buy2550.10207.62204.62207.82
5102006.05.16 01:13t/p2550.10207.82204.62207.8219.3210053.98
5112006.05.16 05:00sell2560.10207.45210.45207.25
5122006.05.16 08:13t/p2560.10207.25210.45207.2517.9110071.89
5132006.05.16 15:00sell2570.10207.42210.42207.22
5142006.05.16 18:18t/p2570.10207.22210.42207.2217.9010089.79
5152006.05.18 04:00sell2580.10208.72211.72208.52
5162006.05.18 04:49t/p2580.10208.52211.72208.5217.9110107.70
5172006.05.18 11:00buy2590.10208.89205.89209.09
5182006.05.18 13:38t/p2590.10209.09205.89209.0917.9110125.61
5192006.05.18 16:00sell2600.10209.55212.55209.35
5202006.05.18 16:18t/p2600.10209.35212.55209.3517.9010143.51
5212006.05.18 23:00buy2610.10209.96206.96210.16
5222006.05.19 11:06t/p2610.10210.16206.96210.1619.3210162.83
5232006.05.19 22:00buy2620.10209.80206.80210.00
5242006.05.22 05:19t/p2620.10210.00206.80210.0019.3210182.14
5252006.05.22 18:00buy2630.10210.88207.88211.08
5262006.05.24 08:48t/p2630.10211.08207.88211.0820.7210202.87
5272006.05.24 10:00sell2640.10210.75213.75210.55
5282006.05.24 10:44t/p2640.10210.55213.75210.5517.9010220.77
5292006.05.26 11:00sell2650.10209.47212.47209.27
5302006.05.26 15:44t/p2650.10209.27212.47209.2717.9110238.68
5312006.05.29 02:00sell2660.10208.97211.97208.77
5322006.05.29 04:19t/p2660.10208.77211.97208.7717.9110256.59
5332006.05.31 00:00sell2670.10211.25214.25211.05
5342006.05.31 01:24t/p2670.10211.05214.25211.0517.9010274.49
5352006.06.01 03:00sell2680.10210.45213.45210.25
5362006.06.01 04:14t/p2680.10210.25213.45210.2517.9010292.39
5372006.06.05 04:00sell2690.10210.14213.14209.94
5382006.06.05 17:19t/p2690.10209.94213.14209.9417.9010310.29
5392006.06.05 22:00buy2700.10210.05207.05210.25
5402006.06.06 01:44t/p2700.10210.25207.05210.2519.3210329.60
5412006.06.06 11:00sell2710.10210.31213.31210.11
5422006.06.06 11:49t/p2710.10210.11213.31210.1117.9010347.50
5432006.06.06 16:00buy2720.10210.36207.36210.56
5442006.06.06 16:48t/p2720.10210.56207.36210.5617.9110365.41
5452006.06.07 06:00buy2730.10210.71207.71210.91
5462006.06.07 16:31t/p2730.10210.91207.71210.9117.9110383.32
5472006.06.07 21:00buy2740.10210.77207.77210.97
5482006.06.08 08:43t/p2740.10210.97207.77210.9722.1310405.45
5492006.06.09 01:00sell2750.10210.29213.29210.09
5502006.06.09 01:13t/p2750.10210.09213.29210.0917.9010423.35
5512006.06.09 09:00buy2760.10210.09207.09210.29
5522006.06.12 06:48t/p2760.10210.29207.09210.2919.3210442.67
5532006.06.12 18:00sell2770.10210.67213.67210.47
5542006.06.12 19:06t/p2770.10210.47213.67210.4717.9010460.57
5552006.06.12 23:00sell2780.10210.76213.76210.56
5562006.06.13 03:06t/p2780.10210.56213.76210.5615.5910476.16
5572006.06.13 14:00buy2790.10211.12208.12211.32
5582006.06.13 16:49t/p2790.10211.32208.12211.3217.9110494.07
5592006.06.13 23:00sell2800.10211.42214.42211.22
5602006.06.14 04:14t/p2800.10211.22214.42211.2215.5810509.65
5612006.06.14 12:00sell2810.10211.61214.61211.41
5622006.06.20 15:45t/p2810.10211.41214.61211.413.9810513.63
5632006.06.20 17:00buy2820.10211.82208.82212.02
5642006.06.21 15:18t/p2820.10212.02208.82212.0219.3210532.94
5652006.06.21 20:00sell2830.10211.67214.67211.47
5662006.06.22 14:16t/p2830.10211.47214.67211.4710.9510543.89
5672006.06.23 01:00sell2840.10212.27215.27212.07
5682006.06.23 09:48t/p2840.10212.07215.27212.0717.9010561.79
5692006.06.26 03:00sell2850.10211.77214.77211.57
5702006.06.26 14:00t/p2850.10211.57214.77211.5717.9110579.70
5712006.06.27 02:00sell2860.10211.90214.90211.70
5722006.06.27 04:18t/p2860.10211.70214.90211.7017.9110597.61
5732006.06.27 07:00buy2870.10211.93208.93212.13
5742006.06.27 13:09t/p2870.10212.13208.93212.1317.9110615.52
5752006.06.28 05:00buy2880.10211.91208.91212.11
5762006.07.05 01:13t/p2880.10212.11208.91212.1127.7610643.28
5772006.07.05 12:00buy2890.10212.19209.19212.39
5782006.07.05 22:14t/p2890.10212.39209.19212.3917.9110661.19
5792006.07.06 23:00buy2900.10211.62208.62211.82
5802006.07.12 12:49t/p2900.10211.82208.62211.8223.5410684.72
5812006.07.12 17:00sell2910.10211.77214.77211.57
5822006.07.13 02:44t/p2910.10211.57214.77211.5710.9510695.67
5832006.07.13 14:00buy2920.10212.29209.29212.49
5842006.07.13 17:18t/p2920.10212.49209.29212.4917.9110713.58
5852006.07.14 04:00sell2930.10212.67215.67212.47
5862006.07.20 10:49s/l2930.10215.67215.67212.47-282.5010431.08
5872006.07.20 14:00buy2940.10215.97212.97216.17
5882006.07.20 14:40t/p2940.10216.17212.97216.1717.9110448.99
5892006.07.24 12:00buy2950.10216.20213.20216.40
5902006.07.31 08:14s/l2950.10213.20213.20216.40-258.8010190.19
5912006.07.31 15:00sell2960.10213.18216.18212.98
5922006.08.03 14:03s/l2960.10216.18216.18212.98-280.189910.00
5932006.08.03 22:00sell2970.10217.02220.02216.82
5942006.08.08 23:50s/l2970.10220.02220.02216.82-275.539634.47
5952006.08.09 03:00sell2980.10219.59222.59219.39
5962006.08.09 08:50t/p2980.10219.39222.59219.3917.919652.38
5972006.08.09 10:00buy2990.10219.90216.90220.10
5982006.08.09 10:49t/p2990.10220.10216.90220.1017.919670.29
5992006.08.09 12:00sell3000.10219.53222.53219.33
6002006.08.09 13:49t/p3000.10219.33222.53219.3317.919688.20
6012006.08.10 17:00buy3010.10218.63215.63218.83
6022006.08.11 08:50t/p3010.10218.83215.63218.8319.329707.52
6032006.08.11 20:00sell3020.10219.73222.73219.53
6042006.08.16 02:20t/p3020.10219.53222.73219.5310.949718.46
6052006.08.17 02:00buy3030.10219.75216.75219.95
6062006.08.22 10:01t/p3030.10219.95216.75219.9522.139740.59
6072006.08.22 22:00sell3040.10219.97222.97219.77
6082006.08.23 03:19t/p3040.10219.77222.97219.7715.599756.17
6092006.08.23 09:00buy3050.10219.74216.74219.94
6102006.08.23 11:01t/p3050.10219.94216.74219.9417.919774.08
6112006.08.23 21:00sell3060.10220.29223.29220.09
6122006.08.24 05:09t/p3060.10220.09223.29220.0910.959785.03
6132006.08.24 15:00buy3070.10220.44217.44220.64
6142006.08.25 09:13t/p3070.10220.64217.44220.6419.329804.35
6152006.08.25 18:00sell3080.10221.21224.21221.01
6162006.08.29 18:50t/p3080.10221.01224.21221.0113.279817.62
6172006.08.30 22:00sell3090.10223.08226.08222.88
6182006.08.31 02:15t/p3090.10222.88226.08222.8810.949828.56
6192006.08.31 21:00buy3100.10223.51220.51223.71
6202006.09.05 03:19s/l3100.10220.51220.51223.71-264.439564.13
6212006.09.05 15:00buy3110.10220.16217.16220.36
6222006.09.06 04:18t/p3110.10220.36217.16220.3619.329583.44
6232006.09.06 10:00sell3120.10220.16223.16219.96
6242006.09.06 12:18t/p3120.10219.96223.16219.9617.919601.35
6252006.09.07 02:00sell3130.10219.73222.73219.53
6262006.09.07 11:45t/p3130.10219.53222.73219.5317.909619.25
6272006.09.08 02:00sell3140.10218.34221.34218.14
6282006.09.08 03:00t/p3140.10218.14221.34218.1417.909637.15
6292006.09.11 03:00sell3150.10218.00221.00217.80
6302006.09.11 03:19t/p3150.10217.80221.00217.8017.909655.05
6312006.09.11 18:00buy3160.10219.29216.29219.49
6322006.09.11 23:55t/p3160.10219.49216.29219.4917.919672.96
6332006.09.12 06:00sell3170.10219.62222.62219.42
6342006.10.03 12:45s/l3170.10222.62222.62219.42-317.319355.65
6352006.10.04 04:00sell3180.10222.57225.57222.37
6362006.10.04 04:49t/p3180.10222.37225.57222.3717.909373.55
6372006.10.06 21:00sell3190.10222.52225.52222.32
6382006.10.09 03:09t/p3190.10222.32225.52222.3215.599389.14
6392006.10.09 07:00buy3200.10222.91219.91223.11
6402006.10.09 09:00t/p3200.10223.11219.91223.1117.919407.05
6412006.10.09 11:00sell3210.10222.51225.51222.31
6422006.10.09 13:17t/p3210.10222.31225.51222.3117.909424.95
6432006.10.10 10:00buy3220.10222.43219.43222.63
6442006.10.20 13:52t/p3220.10222.63219.43222.6334.799459.74
6452006.10.23 01:00sell3230.10223.52226.52223.32
6462006.10.23 02:07t/p3230.10223.32226.52223.3217.909477.64
6472006.10.23 06:00buy3240.10223.56220.56223.76
6482006.10.24 15:07t/p3240.10223.76220.56223.7619.329496.96
6492006.10.24 18:00sell3250.10223.61226.61223.41
6502006.10.24 18:39t/p3250.10223.41226.61223.4117.909514.86
6512006.10.25 08:00buy3260.10223.60220.60223.80
6522006.10.26 11:07t/p3260.10223.80220.60223.8022.139536.99
6532006.10.26 20:00sell3270.10223.86226.86223.66
6542006.10.27 15:54t/p3270.10223.66226.86223.6615.589552.57
6552006.10.30 22:00sell3280.10223.30226.30223.10
6562006.10.31 07:54t/p3280.10223.10226.30223.1015.599568.16
6572006.11.01 00:00buy3290.10223.09220.09223.29
6582006.11.01 10:00t/p3290.10223.29220.09223.2917.919586.07
6592006.11.02 04:00sell3300.10223.56226.56223.36
6602006.11.02 08:54t/p3300.10223.36226.56223.3617.909603.97
6612006.11.03 03:00buy3310.10223.58220.58223.78
6622006.11.03 15:15t/p3310.10223.78220.58223.7817.919621.88
6632006.11.03 22:00sell3320.10224.31227.31224.11
6642006.11.06 02:04t/p3320.10224.11227.31224.1115.599637.46
6652006.11.06 08:00sell3330.10224.28227.28224.08
6662006.11.07 20:08t/p3330.10224.08227.28224.0815.589653.04
6672006.11.07 22:00buy3340.10224.32221.32224.52
6682006.11.08 19:15t/p3340.10224.52221.32224.5219.329672.36
6692006.11.09 01:00sell3350.10224.39227.39224.19
6702006.11.14 01:54t/p3350.10224.19227.39224.1910.949683.30
6712006.11.14 11:00buy3360.10224.26221.26224.46
6722006.11.27 03:40t/p3360.10224.46221.26224.4636.209719.50
6732006.11.27 09:00sell3370.10224.89227.89224.69
6742006.11.27 10:30t/p3370.10224.69227.89224.6917.909737.40
6752006.11.28 19:00sell3380.10226.19229.19225.99
6762006.11.29 03:15t/p3380.10225.99229.19225.9915.599752.99
6772006.11.29 14:00buy3390.10226.54223.54226.74
6782006.11.29 14:07t/p3390.10226.74223.54226.7417.919770.90
6792006.11.29 17:00sell3400.10226.40229.40226.20
6802006.11.29 20:24t/p3400.10226.20229.40226.2017.919788.81
6812006.11.30 01:00sell3410.10226.42229.42226.22
6822006.12.06 07:28t/p3410.10226.22229.42226.228.639797.43
6832006.12.06 11:00buy3420.10226.51223.51226.71
6842006.12.07 00:16t/p3420.10226.71223.51226.7122.139819.56
6852006.12.11 04:00buy3430.10227.57224.57227.77
6862006.12.11 08:37t/p3430.10227.77224.57227.7717.919837.47
6872006.12.12 17:00buy3440.10230.14227.14230.34
6882006.12.13 03:03t/p3440.10230.34227.14230.3419.329856.79
6892006.12.13 04:00buy3450.10230.54227.54230.74
6902006.12.13 11:34t/p3450.10230.74227.54230.7417.919874.70
6912006.12.13 21:00buy3460.10230.94227.94231.14
6922006.12.13 22:07t/p3460.10231.14227.94231.1417.919892.61
6932006.12.14 01:00sell3470.10231.03234.03230.83
6942006.12.14 12:03t/p3470.10230.83234.03230.8317.919910.52
6952006.12.15 15:00sell3480.10231.31234.31231.11
6962006.12.15 16:09t/p3480.10231.11234.31231.1117.919928.43
6972006.12.15 23:00buy3490.10230.46227.46230.66
6982006.12.18 02:45t/p3490.10230.66227.46230.6619.329947.75
6992006.12.18 19:00buy3500.10229.92226.92230.12
7002006.12.18 20:25t/p3500.10230.12226.92230.1217.919965.66
7012006.12.19 17:00sell3510.10231.56234.56231.36
7022006.12.25 18:30s/l3510.10234.56234.56231.36-282.499683.16
7032006.12.26 06:00buy3520.10233.04230.04233.24
7042006.12.28 14:51t/p3520.10233.24230.04233.2423.549706.70
7052006.12.28 21:00sell3530.10233.34236.34233.14
7062006.12.29 17:19t/p3530.10233.14236.34233.1415.589722.28
7072007.01.02 08:15buy3540.10233.33230.33233.53
7082007.01.02 09:24t/p3540.10233.53230.33233.5317.919740.19
7092007.01.02 23:00sell3550.10234.39237.39234.19
7102007.01.03 13:37t/p3550.10234.19237.39234.1915.599755.78
7112007.01.04 17:00buy3560.10232.08229.08232.28
7122007.01.05 06:22s/l3560.10229.08229.08232.28-267.249488.54
7132007.01.05 12:00buy3570.10229.49226.49229.69
7142007.01.05 16:39t/p3570.10229.69226.49229.6917.919506.45
7152007.01.05 17:00buy3580.10229.40226.40229.60
7162007.01.08 18:52t/p3580.10229.60226.40229.6019.329525.76
7172007.01.10 09:00buy3590.10231.28228.28231.48
7182007.01.10 09:54t/p3590.10231.48228.28231.4817.919543.67
7192007.01.10 13:00sell3600.10231.02234.02230.82
7202007.01.11 14:00s/l3600.10234.02234.02230.82-275.549268.13
7212007.01.11 21:00sell3610.10234.19237.19233.99
7222007.01.12 01:33t/p3610.10233.99237.19233.9915.589283.71
7232007.01.12 16:00buy3620.10235.31232.31235.51
7242007.01.12 17:06t/p3620.10235.51232.31235.5117.919301.62
7252007.01.12 21:00sell3630.10235.45238.45235.25
7262007.01.15 02:46t/p3630.10235.25238.45235.2515.589317.20
7272007.01.15 09:00buy3640.10235.75232.75235.95
7282007.01.15 10:06t/p3640.10235.95232.75235.9517.919335.11
7292007.01.15 14:00sell3650.10236.63239.63236.43
7302007.01.16 02:24t/p3650.10236.43239.63236.4315.589350.69
7312007.01.16 03:00sell3660.10236.59239.59236.39
7322007.01.18 09:37s/l3660.10239.59239.59236.39-277.869072.83
7332007.01.18 14:00sell3670.10239.28242.28239.08
7342007.01.18 14:19t/p3670.10239.08242.28239.0817.919090.74
7352007.01.18 21:00buy3680.10239.23236.23239.43
7362007.01.19 02:09t/p3680.10239.43236.23239.4319.329110.05
7372007.01.19 19:00sell3690.10239.49242.49239.29
7382007.01.24 08:49t/p3690.10239.29242.49239.2910.959121.00
7392007.01.24 23:00buy3700.10238.30235.30238.50
7402007.01.24 23:34t/p3700.10238.50235.30238.5017.919138.91
7412007.01.25 02:00sell3710.10237.86240.86237.66
7422007.01.25 03:49t/p3710.10237.66240.86237.6617.919156.82
7432007.01.25 10:00buy3720.10237.43234.43237.63
7442007.01.25 10:09t/p3720.10237.63234.43237.6317.919174.73
7452007.01.29 15:00buy3730.10238.85235.85239.05
7462007.01.30 05:38t/p3730.10239.05235.85239.0519.329194.05
7472007.01.30 15:00sell3740.10239.30242.30239.10
7482007.01.30 16:40t/p3740.10239.10242.30239.1017.919211.96
7492007.01.31 04:00sell3750.10238.65241.65238.45
7502007.01.31 07:46t/p3750.10238.45241.65238.4517.909229.86
7512007.01.31 19:00buy3760.10237.37234.37237.57
7522007.02.01 18:09t/p3760.10237.57234.37237.5722.139251.99
7532007.02.02 15:00sell3770.10238.05241.05237.85
7542007.02.05 01:55t/p3770.10237.85241.05237.8515.599267.58
7552007.02.06 01:00sell3780.10235.73238.73235.53
7562007.02.06 01:39t/p3780.10235.53238.73235.5317.919285.49
7572007.02.06 06:00buy3790.10235.87232.87236.07
7582007.02.06 09:07t/p3790.10236.07232.87236.0717.919303.40
7592007.02.06 21:00sell3800.10236.57239.57236.37
7602007.02.09 09:52t/p3800.10236.37239.57236.376.309309.69
7612007.02.12 10:00sell3810.10237.92240.92237.72
7622007.02.12 10:09t/p3810.10237.72240.92237.7217.909327.59
7632007.02.12 21:00buy3820.10237.17234.17237.37
7642007.02.12 21:53t/p3820.10237.37234.17237.3717.919345.50
7652007.02.13 01:00sell3830.10237.14240.14236.94
7662007.02.13 03:34t/p3830.10236.94240.14236.9417.909363.40
7672007.02.14 04:00sell3840.10235.74238.74235.54
7682007.02.15 03:22t/p3840.10235.54238.74235.5410.949374.34
7692007.02.15 09:00buy3850.10235.93232.93236.13
7702007.02.15 10:49t/p3850.10236.13232.93236.1317.919392.25
7712007.02.19 09:00sell3860.10233.25236.25233.05
7722007.02.19 12:21t/p3860.10233.05236.25233.0517.919410.16
7732007.02.19 22:00sell3870.10233.25236.25233.05
7742007.02.21 14:48s/l3870.10236.25236.25233.05-273.219136.95
7752007.02.21 17:00buy3880.10236.21233.21236.41
7762007.02.21 20:46t/p3880.10236.41233.21236.4117.919154.86
7772007.02.21 22:00sell3890.10236.26239.26236.06
7782007.02.22 09:55t/p3890.10236.06239.26236.0610.959165.81
7792007.02.23 01:00sell3900.10237.77240.77237.57
7802007.02.23 02:54t/p3900.10237.57240.77237.5717.909183.71
7812007.02.23 05:00buy3910.10237.90234.90238.10
7822007.02.23 15:09t/p3910.10238.10234.90238.1017.919201.62
7832007.02.26 21:00sell3920.10236.65239.65236.45
7842007.02.27 03:42t/p3920.10236.45239.65236.4515.589217.20
7852007.02.28 03:00buy3930.10232.50229.50232.70
7862007.02.28 03:09t/p3930.10232.70229.50232.7017.919235.11
7872007.02.28 14:00buy3940.10232.04229.04232.24
7882007.02.28 15:04t/p3940.10232.24229.04232.2417.919253.02
7892007.03.02 03:00sell3950.10230.31233.31230.11
7902007.03.02 03:24t/p3950.10230.11233.31230.1117.909270.92
7912007.03.05 15:00buy3960.10222.08219.08222.28
7922007.03.05 16:36t/p3960.10222.28219.08222.2817.919288.83
7932007.03.05 22:00sell3970.10222.63225.63222.43
7942007.03.05 23:09t/p3970.10222.43225.63222.4317.919306.74
7952007.03.06 03:00buy3980.10222.82219.82223.02
7962007.03.06 03:05t/p3980.10223.02219.82223.0217.919324.65
7972007.03.06 13:00sell3990.10224.66227.66224.46
7982007.03.06 15:19t/p3990.10224.46227.66224.4617.909342.55
7992007.03.06 19:00buy4000.10224.58221.58224.78
8002007.03.06 21:17t/p4000.10224.78221.58224.7817.919360.46
8012007.03.07 01:00sell4010.10225.83228.83225.63
8022007.03.07 02:58t/p4010.10225.63228.83225.6317.919378.37
8032007.03.07 10:00buy4020.10224.85221.85225.05
8042007.03.07 17:31t/p4020.10225.05221.85225.0517.919396.28
8052007.03.07 20:00buy4030.10224.85221.85225.05
8062007.03.08 05:54t/p4030.10225.05221.85225.0522.139418.41
8072007.03.09 03:00sell4040.10226.54229.54226.34
8082007.03.09 04:39t/p4040.10226.34229.54226.3417.909436.31
8092007.03.09 15:00buy4050.10226.92223.92227.12
8102007.03.09 15:31t/p4050.10227.12223.92227.1217.919454.22
8112007.03.09 22:00sell4060.10228.17231.17227.97
8122007.03.12 14:19t/p4060.10227.97231.17227.9715.599469.81
8132007.03.12 20:00buy4070.10227.33224.33227.53
8142007.03.12 23:16t/p4070.10227.53224.33227.5317.919487.72
8152007.03.13 01:00sell4080.10227.09230.09226.89
8162007.03.13 03:01t/p4080.10226.89230.09226.8917.919505.63
8172007.03.15 06:00sell4090.10226.78229.78226.58
8182007.03.15 07:12t/p4090.10226.58229.78226.5817.919523.54
8192007.03.16 09:00buy4100.10226.81223.81227.01
8202007.03.16 09:39t/p4100.10227.01223.81227.0117.919541.45
8212007.03.19 03:00buy4110.10226.75223.75226.95
8222007.03.19 03:06t/p4110.10226.95223.75226.9517.919559.36
8232007.03.20 00:00sell4120.10228.83231.83228.63
8242007.03.20 00:19t/p4120.10228.63231.83228.6317.909577.26
8252007.03.20 23:00sell4130.10230.01233.01229.81
8262007.03.27 02:39s/l4130.10233.01233.01229.81-284.829292.43
8272007.03.28 03:00buy4140.10231.90228.90232.10
8282007.03.28 17:39s/l4140.10228.90228.90232.10-268.649023.79
8292007.03.29 03:00buy4150.10229.55226.55229.75
8302007.03.29 03:04t/p4150.10229.75226.55229.7517.919041.70
8312007.03.29 04:00sell4160.10229.26232.26229.06
8322007.04.02 03:17s/l4160.10232.26232.26229.06-273.228768.48
8332007.04.02 08:00sell4170.10231.69234.69231.49
8342007.04.03 10:37s/l4170.10234.69234.69231.49-270.898497.59
8352007.04.03 12:00sell4180.10234.36237.36234.16
8362007.04.04 03:23t/p4180.10234.16237.36234.1615.598513.18
8372007.04.04 14:00buy4190.10234.70231.70234.90
8382007.04.10 13:22t/p4190.10234.90231.70234.9026.358539.53
8392007.04.10 18:00sell4200.10234.84237.84234.64
8402007.04.16 01:37s/l4200.10237.84237.84234.64-282.508257.03
8412007.04.16 07:00sell4210.10237.11240.11236.91
8422007.04.18 15:40t/p4210.10236.91240.11236.9113.268270.29
8432007.04.18 21:00buy4220.10237.49234.49237.69
8442007.04.18 21:19t/p4220.10237.69234.49237.6917.918288.20
8452007.04.19 03:00sell4230.10237.70240.70237.50
8462007.04.19 03:09t/p4230.10237.50240.70237.5017.908306.10
8472007.04.20 12:00sell4240.10237.45240.45237.25
8482007.04.23 08:12t/p4240.10237.25240.45237.2515.588321.67
8492007.04.23 14:00buy4250.10237.23234.23237.43
8502007.04.23 14:09t/p4250.10237.43234.23237.4317.918339.58
8512007.04.23 19:00sell4260.10237.11240.11236.91
8522007.04.24 03:39t/p4260.10236.91240.11236.9115.588355.16
8532007.04.24 10:00buy4270.10236.66233.66236.86
8542007.04.24 10:54t/p4270.10236.86233.66236.8617.918373.07
8552007.04.24 23:00buy4280.10237.40234.40237.60
8562007.04.25 11:38t/p4280.10237.60234.40237.6019.328392.39
8572007.04.25 19:00buy4290.10237.77234.77237.97
8582007.04.26 08:31t/p4290.10237.97234.77237.9722.138414.52
8592007.04.26 10:00buy4300.10238.42235.42238.62
8602007.04.26 12:09t/p4300.10238.62235.42238.6217.918432.43
8612007.04.27 01:00sell4310.10237.92240.92237.72
8622007.04.27 09:09t/p4310.10237.72240.92237.7217.908450.33
8632007.04.27 12:00buy4320.10238.30235.30238.50
8642007.04.27 13:36t/p4320.10238.50235.30238.5017.918468.24
8652007.04.27 23:00sell4330.10238.78241.78238.58
8662007.04.29 23:00t/p4330.10238.58241.78238.5817.908486.14
8672007.04.30 05:00buy4340.10238.52235.52238.72
8682007.04.30 17:49t/p4340.10238.72235.52238.7217.918504.05
8692007.05.01 05:00buy4350.10239.15236.15239.35
8702007.05.01 10:16t/p4350.10239.35236.15239.3517.918521.96
8712007.05.01 12:00sell4360.10239.25242.25239.05
8722007.05.01 16:24t/p4360.10239.05242.25239.0517.918539.87
8732007.05.02 01:00sell4370.10239.32242.32239.12
8742007.05.02 08:45t/p4370.10239.12242.32239.1217.918557.78
8752007.05.02 12:00buy4380.10239.46236.46239.66
8762007.05.10 09:09t/p4380.10239.66236.46239.6631.988589.76
8772007.05.11 09:00sell4390.10237.27240.27237.07
8782007.05.11 09:45t/p4390.10237.07240.27237.0717.918607.67
8792007.05.15 01:00buy4400.10238.31235.31238.51
8802007.05.15 02:54t/p4400.10238.51235.31238.5117.918625.58
8812007.05.15 06:00sell4410.10238.21241.21238.01
8822007.05.15 10:22t/p4410.10238.01241.21238.0117.908643.48
8832007.05.16 01:00sell4420.10238.70241.70238.50
8842007.05.18 13:51t/p4420.10238.50241.70238.508.628652.10
8852007.05.18 18:00buy4430.10239.32236.32239.52
8862007.05.18 18:09t/p4430.10239.52236.32239.5217.918670.01
8872007.05.20 23:00sell4440.10239.15242.15238.95
8882007.06.04 02:52s/l4440.10242.15242.15238.95-303.388366.63
8892007.06.04 10:00sell4450.10241.86244.86241.66
8902007.06.05 16:09t/p4450.10241.66244.86241.6615.588382.21
8912007.06.06 06:00sell4460.10241.88244.88241.68
8922007.06.06 11:16t/p4460.10241.68244.88241.6817.908400.11
8932007.06.07 13:00sell4470.10241.52244.52241.32
8942007.06.07 13:24t/p4470.10241.32244.52241.3217.908418.01
8952007.06.08 09:00sell4480.10239.72242.72239.52
8962007.06.08 09:07t/p4480.10239.52242.72239.5217.918435.92
8972007.06.08 15:00buy4490.10239.14236.14239.34
8982007.06.08 15:18t/p4490.10239.34236.14239.3417.918453.83
8992007.06.08 20:00sell4500.10238.99241.99238.79
9002007.06.13 21:56s/l4500.10241.99241.99238.79-275.548178.28
9012007.06.14 03:00sell4510.10241.75244.75241.55
9022007.06.18 09:46s/l4510.10244.75244.75241.55-273.227905.06
9032007.06.18 18:00buy4520.10244.95241.95245.15
9042007.06.18 18:38t/p4520.10245.15241.95245.1517.917922.97
9052007.06.19 00:00sell4530.10245.27248.27245.07
9062007.06.20 09:17t/p4530.10245.07248.27245.0715.587938.55
9072007.06.21 05:00buy4540.10246.38243.38246.58
9082007.06.22 00:15t/p4540.10246.58243.38246.5819.327957.87
9092007.06.22 17:00sell4550.10247.67250.67247.47
9102007.06.22 22:46t/p4550.10247.47250.67247.4717.907975.77
9112007.06.25 22:00sell4560.10247.07250.07246.87
9122007.06.25 23:01t/p4560.10246.87250.07246.8717.917993.68
9132007.06.26 08:00buy4570.10246.86243.86247.06
9142007.06.29 07:00t/p4570.10247.06243.86247.0624.948018.62
9152007.06.29 11:00buy4580.10247.23244.23247.43
9162007.06.29 14:00t/p4580.10247.43244.23247.4317.918036.53
9172007.06.29 15:00sell4590.10247.17250.17246.97
9182007.06.29 22:12t/p4590.10246.97250.17246.9717.908054.43
9192007.07.02 19:00buy4600.10246.68243.68246.88
9202007.07.02 23:08t/p4600.10246.88243.68246.8817.918072.34
9212007.07.03 03:00sell4610.10246.57249.57246.37
9222007.07.03 16:53t/p4610.10246.37249.57246.3717.918090.25
9232007.07.04 18:00sell4620.10247.09250.09246.89
9242007.07.05 12:46t/p4620.10246.89250.09246.8910.958101.20
9252007.07.05 15:00buy4630.10247.42244.42247.62
9262007.07.06 08:52t/p4630.10247.62244.42247.6219.328120.52
9272007.07.06 21:00sell4640.10247.97250.97247.77
9282007.07.10 15:16t/p4640.10247.77250.97247.7713.268133.78
9292007.07.11 12:00buy4650.10246.51243.51246.71
9302007.07.11 12:18t/p4650.10246.71243.51246.7117.918151.69
9312007.07.12 04:00sell4660.10248.45251.45248.25
9322007.07.12 05:14t/p4660.10248.25251.45248.2517.908169.59
9332007.07.12 07:00buy4670.10248.73245.73248.93
9342007.07.17 12:14t/p4670.10248.93245.73248.9322.138191.72
9352007.07.19 04:00sell4680.10250.25253.25250.05
9362007.07.19 11:31t/p4680.10250.05253.25250.0517.918209.63
9372007.07.19 16:00buy4690.10250.15247.15250.35
9382007.07.20 03:53t/p4690.10250.35247.15250.3519.328228.94
9392007.07.20 15:00sell4700.10250.67253.67250.47
9402007.07.20 16:53t/p4700.10250.47253.67250.4717.908246.84
9412007.07.22 23:00buy4710.10250.62247.62250.82
9422007.07.24 22:39s/l4710.10247.62247.62250.82-265.847981.01
9432007.07.26 05:00sell4720.10247.27250.27247.07
9442007.07.26 05:17t/p4720.10247.07250.27247.0717.907998.91
9452007.07.27 03:00buy4730.10243.68240.68243.88
9462007.07.27 04:13t/p4730.10243.88240.68243.8817.918016.82
9472007.07.27 08:00sell4740.10243.31246.31243.11
9482007.07.27 08:37t/p4740.10243.11246.31243.1117.908034.72
9492007.07.30 13:00sell4750.10239.82242.82239.62
9502007.07.30 13:23t/p4750.10239.62242.82239.6217.918052.63
9512007.07.31 05:00sell4760.10241.59244.59241.39
9522007.07.31 08:07t/p4760.10241.39244.59241.3917.918070.54
9532007.08.01 05:00buy4770.10240.73237.73240.93
9542007.08.01 09:03s/l4770.10237.73237.73240.93-268.657801.89
9552007.08.01 14:00buy4780.10239.11236.11239.31
9562007.08.01 14:02t/p4780.10239.31236.11239.3117.917819.80
9572007.08.01 21:00sell4790.10240.59243.59240.39
9582007.08.01 22:01t/p4790.10240.39243.59240.3917.907837.70
9592007.08.01 23:00buy4800.10241.35238.35241.55
9602007.08.01 23:07t/p4800.10241.55238.35241.5517.917855.61
9612007.08.02 09:00buy4810.10241.23238.23241.43
9622007.08.02 09:27t/p4810.10241.43238.23241.4317.917873.52
9632007.08.02 11:00sell4820.10241.13244.13240.93
9642007.08.02 12:37t/p4820.10240.93244.13240.9317.917891.43
9652007.08.02 19:00buy4830.10242.87239.87243.07
9662007.08.02 19:07t/p4830.10243.07239.87243.0717.917909.34
9672007.08.02 23:00buy4840.10242.79239.79242.99
9682007.08.05 23:52s/l4840.10239.79239.79242.99-267.247642.09
9692007.08.06 05:00buy4850.10240.16237.16240.36
9702007.08.06 09:15t/p4850.10240.36237.16240.3617.917660.00
9712007.08.06 19:00buy4860.10239.54236.54239.74
9722007.08.06 19:18t/p4860.10239.74236.54239.7417.917677.91
9732007.08.07 04:00sell4870.10241.18244.18240.98
9742007.08.07 04:28t/p4870.10240.98244.18240.9817.907695.81
9752007.08.08 21:00sell4880.10243.90246.90243.70
9762007.08.08 22:03t/p4880.10243.70246.90243.7017.907713.71
9772007.08.09 04:00buy4890.10243.87240.87244.07
9782007.08.09 13:57s/l4890.10240.87240.87244.07-268.657445.06
9792007.08.09 19:00buy4900.10240.72237.72240.92
9802007.08.10 13:52s/l4900.10237.72237.72240.92-267.247177.82
9812007.08.13 00:00sell4910.10238.96241.96238.76
9822007.08.13 10:12t/p4910.10238.76241.96238.7617.917195.73
9832007.08.14 16:00buy4920.10236.96233.96237.16
9842007.08.15 03:47s/l4920.10233.96233.96237.16-267.246928.49
9852007.08.16 06:00buy4930.10231.39228.39231.59
9862007.08.16 13:11s/l4930.10228.39228.39231.59-268.646659.85
9872007.08.17 04:00sell4940.10225.50228.50225.30
9882007.08.17 04:02t/p4940.10225.30228.50225.3017.906677.75
9892007.08.17 23:00buy4950.10226.39223.39226.59
9902007.08.17 23:03t/p4950.10226.59223.39226.5917.916695.66
9912007.08.20 05:00buy4960.10226.38223.38226.58
9922007.08.20 07:08t/p4960.10226.58223.38226.5817.916713.57
9932007.08.20 09:00sell4970.10227.37230.37227.17
9942007.08.20 18:59t/p4970.10227.17230.37227.1717.916731.48
9952007.08.20 22:00buy4980.10228.40225.40228.60
9962007.08.20 22:07t/p4980.10228.60225.40228.6017.916749.39
9972007.08.21 19:00sell4990.10226.68229.68226.48
9982007.08.21 19:38t/p4990.10226.48229.68226.4817.906767.29
9992007.08.21 22:00buy5000.10226.86223.86227.06
10002007.08.21 22:02t/p5000.10227.06223.86227.0617.916785.20
10012007.08.22 03:00buy5010.10226.98223.98227.18
10022007.08.22 09:09t/p5010.10227.18223.98227.1817.916803.11
10032007.08.22 20:00sell5020.10228.78231.78228.58
10042007.08.23 12:11s/l5020.10231.78231.78228.58-275.536527.57
10052007.08.23 13:00buy5030.10234.35231.35234.55
10062007.08.23 13:06t/p5030.10234.55231.35234.5517.916545.48
10072007.08.24 06:00buy5040.10233.48230.48233.68
10082007.08.24 17:02t/p5040.10233.68230.48233.6817.916563.39
10092007.08.27 05:00sell5050.10234.53237.53234.33
10102007.08.27 06:01t/p5050.10234.33237.53234.3317.916581.30
10112007.08.28 16:00sell5060.10231.78234.78231.58
10122007.08.28 16:03t/p5060.10231.58234.78231.5817.906599.20
10132007.08.30 03:00sell5070.10233.11236.11232.91
10142007.08.30 03:23t/p5070.10232.91236.11232.9117.906617.10
10152007.08.30 19:00buy5080.10233.47230.47233.67
10162007.08.30 19:44t/p5080.10233.67230.47233.6717.916635.01
10172007.08.30 22:00sell5090.10232.97235.97232.77
10182007.09.04 10:52t/p5090.10232.77235.97232.7710.956645.96
10192007.09.04 17:00buy5100.10232.87229.87233.07
10202007.09.04 17:07t/p5100.10233.07229.87233.0717.916663.87
10212007.09.05 05:00sell5110.10234.13237.13233.93
10222007.09.05 05:56t/p5110.10233.93237.13233.9317.916681.78
10232007.09.05 22:00sell5120.10232.58235.58232.38
10242007.09.06 02:25t/p5120.10232.38235.58232.3810.946692.72
10252007.09.06 05:00buy5130.10232.83229.83233.03
10262007.09.06 05:07t/p5130.10233.03229.83233.0317.916710.63
10272007.09.07 03:00sell5140.10233.50236.50233.30
10282007.09.07 03:12t/p5140.10233.30236.50233.3017.916728.54
10292007.09.07 13:00buy5150.10232.83229.83233.03
10302007.09.07 13:42t/p5150.10233.03229.83233.0317.916746.45
10312007.09.09 23:00buy5160.10230.04227.04230.24
10322007.09.10 11:07t/p5160.10230.24227.04230.2419.326765.77
10332007.09.11 03:00sell5170.10230.15233.15229.95
10342007.09.11 03:57t/p5170.10229.95233.15229.9517.916783.68
10352007.09.11 12:00buy5180.10230.67227.67230.87
10362007.09.11 12:28t/p5180.10230.87227.67230.8717.916801.59
10372007.09.12 03:00sell5190.10232.03235.03231.83
10382007.09.12 03:38t/p5190.10231.83235.03231.8317.916819.50
10392007.09.12 08:00buy5200.10232.24229.24232.44
10402007.09.13 13:12t/p5200.10232.44229.24232.4422.136841.63
10412007.09.14 09:00sell5210.10232.23235.23232.03
10422007.09.14 10:52t/p5210.10232.03235.23232.0317.906859.53
10432007.09.17 08:00sell5220.10231.27234.27231.07
10442007.09.17 09:38t/p5220.10231.07234.27231.0717.916877.44
10452007.09.17 16:00buy5230.10229.97226.97230.17
10462007.09.17 16:13t/p5230.10230.17226.97230.1717.916895.35
10472007.09.19 03:00sell5240.10232.83235.83232.63
10482007.09.19 10:38t/p5240.10232.63235.83232.6317.916913.26
10492007.09.19 21:00buy5250.10232.38229.38232.58
10502007.09.19 21:56t/p5250.10232.58229.38232.5817.916931.17
10512007.09.19 23:00sell5260.10232.26235.26232.06
10522007.09.20 00:12t/p5260.10232.06235.26232.0610.956942.11
10532007.09.21 00:00buy5270.10230.39227.39230.59
10542007.09.21 00:15t/p5270.10230.59227.39230.5917.916960.02
10552007.09.21 08:00sell5280.10230.91233.91230.71
10562007.09.21 08:42t/p5280.10230.71233.91230.7117.916977.93
10572007.09.21 21:00sell5290.10233.03236.03232.83
10582007.09.24 03:27t/p5290.10232.83236.03232.8315.586993.51
10592007.09.26 03:00sell5300.10231.30234.30231.10
10602007.09.27 18:52s/l5300.10234.30234.30231.10-275.546717.97
10612007.09.28 01:00sell5310.10234.23237.23234.03
10622007.09.28 02:28t/p5310.10234.03237.23234.0317.906735.87
10632007.09.28 11:00buy5320.10233.29230.29233.49
10642007.09.28 11:22t/p5320.10233.49230.29233.4917.916753.78
10652007.10.01 16:00buy5330.10236.73233.73236.93
10662007.10.01 16:59t/p5330.10236.93233.73236.9317.916771.69
10672007.10.01 18:00sell5340.10236.27239.27236.07
10682007.10.02 04:23t/p5340.10236.07239.27236.0715.586787.27
10692007.10.02 12:00buy5350.10235.87232.87236.07
10702007.10.02 13:03t/p5350.10236.07232.87236.0717.916805.18
10712007.10.02 22:00sell5360.10236.42239.42236.22
10722007.10.03 00:25t/p5360.10236.22239.42236.2215.586820.76
10732007.10.03 09:00sell5370.10236.13239.13235.93
10742007.10.08 00:26s/l5370.10239.13239.13235.93-280.186540.58
10752007.10.08 09:00sell5380.10239.00242.00238.80
10762007.10.08 10:47t/p5380.10238.80242.00238.8017.916558.49
10772007.10.09 19:00buy5390.10237.89234.89238.09
10782007.10.09 21:03t/p5390.10238.09234.89238.0917.916576.40
10792007.10.10 16:00sell5400.10239.56242.56239.36
10802007.10.10 16:13t/p5400.10239.36242.56239.3617.906594.30
10812007.10.11 07:00buy5410.10239.18236.18239.38
10822007.10.11 07:41t/p5410.10239.38236.18239.3817.916612.21
10832007.10.11 17:00sell5420.10239.25242.25239.05
10842007.10.11 21:00t/p5420.10239.05242.25239.0517.916630.12
10852007.10.12 02:00buy5430.10238.85235.85239.05
10862007.10.12 15:47t/p5430.10239.05235.85239.0517.916648.03
10872007.10.15 02:00buy5440.10239.29236.29239.49
10882007.10.15 09:57t/p5440.10239.49236.29239.4917.916665.94
10892007.10.15 11:00sell5450.10239.78242.78239.58
10902007.10.15 12:36t/p5450.10239.58242.78239.5817.916683.85
10912007.10.16 00:00buy5460.10239.86236.86240.06
10922007.10.16 14:18s/l5460.10236.86236.86240.06-268.656415.20
10932007.10.16 17:00buy5470.10237.65234.65237.85
10942007.10.17 14:08t/p5470.10237.85234.65237.8519.326434.51
10952007.10.17 18:00sell5480.10237.72240.72237.52
10962007.10.17 18:05t/p5480.10237.52240.72237.5217.916452.42
10972007.10.17 23:00buy5490.10237.87234.87238.07
10982007.10.17 23:17t/p5490.10238.07234.87238.0717.916470.33
10992007.10.18 04:00sell5500.10237.64240.64237.44
11002007.10.18 10:37t/p5500.10237.44240.64237.4417.906488.23
11012007.10.18 21:00buy5510.10236.91233.91237.11
11022007.10.18 21:07t/p5510.10237.11233.91237.1117.916506.14
11032007.10.18 22:00sell5520.10236.45239.45236.25
11042007.10.18 23:10t/p5520.10236.25239.45236.2517.916524.05
11052007.10.22 20:00buy5530.10231.82228.82232.02
11062007.10.22 20:01t/p5530.10232.02228.82232.0217.916541.96
11072007.10.22 22:00sell5540.10231.47234.47231.27
11082007.10.23 14:30s/l5540.10234.47234.47231.27-270.906271.06
11092007.10.23 19:00sell5550.10234.94237.94234.74
11102007.10.24 07:16t/p5550.10234.74237.94234.7415.586286.64
11112007.10.24 16:00buy5560.10234.22231.22234.42
11122007.10.24 16:06t/p5560.10234.42231.22234.4217.916304.55
11132007.10.24 17:00sell5570.10234.08237.08233.88
11142007.10.24 17:03t/p5570.10233.88237.08233.8817.906322.45
11152007.10.24 22:00buy5580.10233.94230.94234.14
11162007.10.24 22:11t/p5580.10234.14230.94234.1417.916340.36
11172007.10.25 03:00sell5590.10233.64236.64233.44
11182007.10.25 04:05t/p5590.10233.44236.64233.4417.906358.26
11192007.10.25 10:00buy5600.10233.61230.61233.81
11202007.10.25 10:03t/p5600.10233.81230.61233.8117.916376.17
11212007.10.25 17:00sell5610.10233.97236.97233.77
11222007.10.25 18:16t/p5610.10233.77236.97233.7717.906394.07
11232007.10.25 23:00buy5620.10233.97230.97234.17
11242007.10.25 23:23t/p5620.10234.17230.97234.1717.916411.98
11252007.10.26 02:00sell5630.10233.65236.65233.45
11262007.10.29 13:35s/l5630.10236.65236.65233.45-270.896141.09
11272007.10.30 14:00buy5640.10237.06234.06237.26
11282007.10.30 14:23t/p5640.10237.26234.06237.2617.916159.00
11292007.10.30 22:00sell5650.10237.18240.18236.98
11302007.10.30 23:23t/p5650.10236.98240.18236.9817.906176.90
11312007.10.31 02:00buy5660.10237.39234.39237.59
11322007.10.31 05:31t/p5660.10237.59234.39237.5917.916194.81
11332007.10.31 12:00buy5670.10238.90235.90239.10
11342007.10.31 16:27t/p5670.10239.10235.90239.1017.916212.72
11352007.11.02 17:00sell5680.10239.00242.00238.80
11362007.11.02 17:20t/p5680.10238.80242.00238.8017.916230.63
11372007.11.05 00:00sell5690.10239.74242.74239.54
11382007.11.05 00:50t/p5690.10239.54242.74239.5417.916248.54
11392007.11.05 18:00buy5700.10238.22235.22238.42
11402007.11.05 22:24t/p5700.10238.42235.22238.4217.916266.45
11412007.11.06 03:00buy5710.10238.20235.20238.40
11422007.11.06 03:38t/p5710.10238.40235.20238.4017.916284.36
11432007.11.06 16:00sell5720.10239.31242.31239.11
11442007.11.06 16:04t/p5720.10239.11242.31239.1117.906302.26
11452007.11.06 23:00buy5730.10239.44236.44239.64
11462007.11.07 04:46t/p5730.10239.64236.44239.6419.326321.58
11472007.11.08 17:00sell5740.10237.62240.62237.42
11482007.11.08 17:06t/p5740.10237.42240.62237.4217.906339.48
11492007.11.08 23:00buy5750.10237.87234.87238.07
11502007.11.09 12:38s/l5750.10234.87234.87238.07-267.246072.24
11512007.11.09 22:00buy5760.10232.29229.29232.49
11522007.11.12 05:22s/l5760.10229.29229.29232.49-267.245804.99
11532007.11.14 02:00sell5770.10230.56233.56230.36
11542007.11.14 04:04t/p5770.10230.36233.56230.3617.905822.89
11552007.11.14 09:00buy5780.10231.27228.27231.47
11562007.11.14 09:32t/p5780.10231.47228.27231.4717.915840.80
11572007.11.14 12:00buy5790.10232.18229.18232.38
11582007.11.14 12:24t/p5790.10232.38229.18232.3817.915858.71
11592007.11.15 08:00sell5800.10228.83231.83228.63
11602007.11.15 10:51t/p5800.10228.63231.83228.6317.905876.61
11612007.11.16 03:00buy5810.10225.93222.93226.13
11622007.11.16 03:33t/p5810.10226.13222.93226.1317.915894.52
11632007.11.16 12:00sell5820.10224.95227.95224.75
11642007.11.16 12:03t/p5820.10224.75227.95224.7517.905912.42
11652007.11.19 17:00buy5830.10226.59223.59226.79
11662007.11.20 08:35t/p5830.10226.79223.59226.7919.325931.74
11672007.11.22 04:00buy5840.10224.13221.13224.33
11682007.11.22 04:21t/p5840.10224.33221.13224.3317.915949.65
11692007.11.26 07:00sell5850.10223.82226.82223.62
11702007.11.26 09:19t/p5850.10223.62226.82223.6217.905967.55
11712007.11.26 10:00buy5860.10224.22221.22224.42
11722007.11.26 10:31t/p5860.10224.42221.22224.4217.915985.46
11732007.11.26 15:00sell5870.10224.14227.14223.94
11742007.11.26 15:40t/p5870.10223.94227.14223.9417.916003.37
11752007.11.27 11:00sell5880.10223.80226.80223.60
11762007.11.27 11:50t/p5880.10223.60226.80223.6017.906021.27
11772007.11.28 01:01sell5890.10224.96227.96224.76
11782007.11.28 02:23t/p5890.10224.76227.96224.7617.916039.18
11792007.11.29 04:00buy5900.10229.18226.18229.38
11802007.11.29 17:05s/l5900.10226.18226.18229.38-268.655770.53
11812007.11.29 19:00buy5910.10226.99223.99227.19
11822007.11.30 02:46t/p5910.10227.19223.99227.1919.325789.85
11832007.11.30 18:00sell5920.10227.96230.96227.76
11842007.11.30 18:19t/p5920.10227.76230.96227.7617.915807.76
11852007.12.03 09:00buy5930.10227.81224.81228.01
11862007.12.03 09:08t/p5930.10228.01224.81228.0117.915825.67
11872007.12.03 21:00sell5940.10227.87230.87227.67
11882007.12.04 02:34t/p5940.10227.67230.87227.6715.595841.26
11892007.12.06 14:00buy5950.10224.92221.92225.12
11902007.12.06 14:00t/p5950.10225.12221.92225.1217.915859.17
11912007.12.07 00:00buy5960.10225.81222.81226.01
11922007.12.07 12:01t/p5960.10226.01222.81226.0117.915877.08
11932007.12.07 15:00sell5970.10226.56229.56226.36
11942007.12.07 16:58t/p5970.10226.36229.56226.3617.905894.98
11952007.12.07 21:00buy5980.10226.92223.92227.12
11962007.12.07 23:59close at stop5980.10226.72223.92227.12-17.915877.07