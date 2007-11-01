Strategy Tester Report
10p3v0.02
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.12.06 23:00 (2007.11.01 - 2007.12.07)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=2; Pips=5; OrderstoProtect=2; Money_management=true;
AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|1620
|Ticks modelled
|214322
|Modelling quality
|35.08%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|479.83
|Gross profit
|1922.20
|Gross loss
|-1442.37
|Profit factor
|1.33
|Expected payoff
|3.61
|Absolute drawdown
|810.60
|Maximal drawdown
|972.00 (9.53%)
|Relative drawdown
|9.53% (972.00)
|Total trades
|133
|Short positions (won %)
|96 (39.58%)
|Long positions (won %)
|37 (48.65%)
|Profit trades (% of total)
|56 (42.11%)
|Loss trades (% of total)
|77 (57.89%)
|Largest
|profit trade
|192.00
|loss trade
|-52.00
|Average
|profit trade
|34.33
|loss trade
|-18.73
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (56.00)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-176.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|212.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-176.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.01 02:00
|sell
|1
|0.10
|1.4469
|1.4679
|1.4459
|2
|2007.11.01 02:51
|t/p
|1
|0.10
|1.4459
|1.4679
|1.4459
|10.00
|10010.00
|3
|2007.11.01 02:51
|sell
|2
|0.10
|1.4457
|1.4667
|1.4447
|4
|2007.11.01 03:30
|sell
|3
|0.20
|1.4463
|1.4668
|1.4453
|5
|2007.11.01 04:05
|sell
|4
|0.40
|1.4468
|1.4668
|1.4458
|6
|2007.11.01 04:36
|close
|4
|0.40
|1.4464
|1.4668
|1.4458
|16.00
|10026.00
|7
|2007.11.01 04:37
|close
|3
|0.20
|1.4465
|1.4668
|1.4453
|-4.00
|10022.00
|8
|2007.11.01 04:38
|close
|2
|0.10
|1.4464
|1.4667
|1.4447
|-7.00
|10015.00
|9
|2007.11.01 19:00
|buy
|5
|0.10
|1.4441
|1.4231
|1.4451
|10
|2007.11.01 19:26
|t/p
|5
|0.10
|1.4451
|1.4231
|1.4451
|10.00
|10025.00
|11
|2007.11.01 19:26
|buy
|6
|0.10
|1.4453
|1.4243
|1.4463
|12
|2007.11.01 19:38
|t/p
|6
|0.10
|1.4463
|1.4243
|1.4463
|10.00
|10035.00
|13
|2007.11.01 19:38
|buy
|7
|0.10
|1.4465
|1.4255
|1.4475
|14
|2007.11.01 19:52
|buy
|8
|0.20
|1.4459
|1.4254
|1.4469
|15
|2007.11.01 20:19
|buy
|9
|0.40
|1.4453
|1.4253
|1.4463
|16
|2007.11.01 20:28
|buy
|10
|0.80
|1.4447
|1.4252
|1.4457
|17
|2007.11.01 20:36
|buy
|11
|1.60
|1.4441
|1.4251
|1.4451
|18
|2007.11.01 20:39
|buy
|12
|3.20
|1.4435
|1.4250
|1.4445
|19
|2007.11.01 20:53
|close
|12
|3.20
|1.4441
|1.4250
|1.4445
|192.00
|10227.00
|20
|2007.11.01 20:54
|close
|11
|1.60
|1.4440
|1.4251
|1.4451
|-16.00
|10211.00
|21
|2007.11.01 20:54
|close
|10
|0.80
|1.4441
|1.4252
|1.4457
|-48.00
|10163.00
|22
|2007.11.01 20:54
|close
|9
|0.40
|1.4442
|1.4253
|1.4463
|-44.00
|10119.00
|23
|2007.11.01 20:54
|close
|8
|0.20
|1.4441
|1.4254
|1.4469
|-36.00
|10083.00
|24
|2007.11.01 20:54
|close
|7
|0.10
|1.4435
|1.4255
|1.4475
|-30.00
|10053.00
|25
|2007.11.02 04:00
|buy
|13
|0.10
|1.4438
|1.4228
|1.4448
|26
|2007.11.02 05:37
|t/p
|13
|0.10
|1.4448
|1.4228
|1.4448
|10.00
|10063.00
|27
|2007.11.05 02:00
|sell
|14
|0.10
|1.4503
|1.4713
|1.4493
|28
|2007.11.05 02:03
|sell
|15
|0.20
|1.4508
|1.4713
|1.4498
|29
|2007.11.05 02:28
|close
|15
|0.20
|1.4506
|1.4713
|1.4498
|4.00
|10067.00
|30
|2007.11.05 02:28
|close
|14
|0.10
|1.4507
|1.4713
|1.4493
|-4.00
|10063.00
|31
|2007.11.05 02:28
|sell
|16
|0.10
|1.4504
|1.4714
|1.4494
|32
|2007.11.05 03:18
|sell
|17
|0.20
|1.4509
|1.4714
|1.4499
|33
|2007.11.05 03:24
|close
|17
|0.20
|1.4507
|1.4714
|1.4499
|4.00
|10067.00
|34
|2007.11.05 03:24
|close
|16
|0.10
|1.4508
|1.4714
|1.4494
|-4.00
|10063.00
|35
|2007.11.06 01:00
|buy
|18
|0.10
|1.4478
|1.4268
|1.4488
|36
|2007.11.06 02:38
|buy
|19
|0.20
|1.4472
|1.4267
|1.4482
|37
|2007.11.06 02:54
|close
|19
|0.20
|1.4477
|1.4267
|1.4482
|10.00
|10073.00
|38
|2007.11.06 03:00
|close
|18
|0.10
|1.4476
|1.4268
|1.4488
|-2.00
|10071.00
|39
|2007.11.06 23:00
|sell
|20
|0.10
|1.4554
|1.4764
|1.4544
|40
|2007.11.06 23:05
|sell
|21
|0.20
|1.4560
|1.4765
|1.4550
|41
|2007.11.06 23:30
|sell
|22
|0.40
|1.4566
|1.4766
|1.4556
|42
|2007.11.07 00:15
|close
|22
|0.40
|1.4562
|1.4766
|1.4556
|16.20
|10087.20
|43
|2007.11.07 00:15
|close
|21
|0.20
|1.4563
|1.4765
|1.4550
|-5.90
|10081.30
|44
|2007.11.07 00:16
|close
|20
|0.10
|1.4562
|1.4764
|1.4544
|-7.95
|10073.35
|45
|2007.11.07 18:00
|sell
|23
|0.10
|1.4664
|1.4874
|1.4654
|46
|2007.11.07 18:39
|t/p
|23
|0.10
|1.4654
|1.4874
|1.4654
|10.00
|10083.35
|47
|2007.11.07 18:39
|sell
|24
|0.10
|1.4652
|1.4862
|1.4642
|48
|2007.11.07 19:07
|sell
|25
|0.20
|1.4658
|1.4863
|1.4648
|49
|2007.11.07 19:20
|sell
|26
|0.40
|1.4664
|1.4864
|1.4654
|50
|2007.11.07 19:28
|sell
|27
|0.80
|1.4669
|1.4864
|1.4659
|51
|2007.11.07 19:38
|sell
|28
|1.60
|1.4675
|1.4865
|1.4665
|52
|2007.11.07 20:29
|close
|28
|1.60
|1.4670
|1.4865
|1.4665
|80.00
|10163.35
|53
|2007.11.07 20:29
|close
|27
|0.80
|1.4671
|1.4864
|1.4659
|-16.00
|10147.35
|54
|2007.11.07 20:29
|close
|26
|0.40
|1.4670
|1.4864
|1.4654
|-24.00
|10123.35
|55
|2007.11.07 20:29
|close
|25
|0.20
|1.4671
|1.4863
|1.4648
|-26.00
|10097.35
|56
|2007.11.07 20:30
|close
|24
|0.10
|1.4670
|1.4862
|1.4642
|-18.00
|10079.35
|57
|2007.11.08 23:00
|sell
|29
|0.10
|1.4676
|1.4886
|1.4666
|58
|2007.11.09 01:02
|sell
|30
|0.20
|1.4682
|1.4887
|1.4672
|59
|2007.11.09 01:05
|sell
|31
|0.40
|1.4688
|1.4888
|1.4678
|60
|2007.11.09 01:19
|sell
|32
|0.80
|1.4694
|1.4889
|1.4684
|61
|2007.11.09 01:32
|sell
|33
|1.60
|1.4700
|1.4890
|1.4690
|62
|2007.11.09 01:52
|close
|33
|1.60
|1.4694
|1.4890
|1.4690
|96.00
|10175.35
|63
|2007.11.09 01:52
|close
|32
|0.80
|1.4695
|1.4889
|1.4684
|-8.00
|10167.35
|64
|2007.11.09 01:52
|close
|31
|0.40
|1.4694
|1.4888
|1.4678
|-24.00
|10143.35
|65
|2007.11.09 01:52
|close
|30
|0.20
|1.4695
|1.4887
|1.4672
|-26.00
|10117.35
|66
|2007.11.09 01:52
|close
|29
|0.10
|1.4694
|1.4886
|1.4666
|-17.95
|10099.40
|67
|2007.11.09 10:00
|sell
|34
|0.10
|1.4698
|1.4908
|1.4688
|68
|2007.11.09 10:18
|sell
|35
|0.20
|1.4704
|1.4909
|1.4694
|69
|2007.11.09 10:26
|sell
|36
|0.40
|1.4709
|1.4909
|1.4699
|70
|2007.11.09 10:29
|sell
|37
|0.80
|1.4715
|1.4910
|1.4705
|71
|2007.11.09 10:38
|sell
|38
|1.60
|1.4721
|1.4911
|1.4711
|72
|2007.11.09 10:53
|close
|38
|1.60
|1.4716
|1.4911
|1.4711
|80.00
|10179.40
|73
|2007.11.09 10:53
|close
|37
|0.80
|1.4717
|1.4910
|1.4705
|-16.00
|10163.40
|74
|2007.11.09 10:53
|close
|36
|0.40
|1.4716
|1.4909
|1.4699
|-28.00
|10135.40
|75
|2007.11.09 10:54
|close
|35
|0.20
|1.4717
|1.4909
|1.4694
|-26.00
|10109.40
|76
|2007.11.09 10:54
|close
|34
|0.10
|1.4716
|1.4908
|1.4688
|-18.00
|10091.40
|77
|2007.11.09 10:54
|sell
|39
|0.10
|1.4715
|1.4925
|1.4705
|78
|2007.11.09 11:00
|sell
|40
|0.20
|1.4721
|1.4926
|1.4711
|79
|2007.11.09 11:01
|sell
|41
|0.40
|1.4727
|1.4927
|1.4717
|80
|2007.11.09 11:02
|sell
|42
|0.80
|1.4732
|1.4927
|1.4722
|81
|2007.11.09 11:03
|sell
|43
|1.60
|1.4738
|1.4928
|1.4728
|82
|2007.11.09 11:04
|sell
|44
|3.20
|1.4744
|1.4929
|1.4734
|83
|2007.11.09 11:17
|close
|44
|3.20
|1.4738
|1.4929
|1.4734
|192.00
|10283.40
|84
|2007.11.09 11:17
|close
|43
|1.60
|1.4739
|1.4928
|1.4728
|-16.00
|10267.40
|85
|2007.11.09 11:18
|close
|42
|0.80
|1.4738
|1.4927
|1.4722
|-48.00
|10219.40
|86
|2007.11.09 11:18
|close
|41
|0.40
|1.4737
|1.4927
|1.4717
|-40.00
|10179.40
|87
|2007.11.09 11:18
|close
|40
|0.20
|1.4738
|1.4926
|1.4711
|-34.00
|10145.40
|88
|2007.11.09 11:18
|close
|39
|0.10
|1.4737
|1.4925
|1.4705
|-22.00
|10123.40
|89
|2007.11.13 00:00
|buy
|45
|0.10
|1.4533
|1.4323
|1.4543
|90
|2007.11.13 00:28
|buy
|46
|0.20
|1.4528
|1.4323
|1.4538
|91
|2007.11.13 00:39
|buy
|47
|0.40
|1.4522
|1.4322
|1.4532
|92
|2007.11.13 01:07
|close
|47
|0.40
|1.4526
|1.4322
|1.4532
|16.00
|10139.40
|93
|2007.11.13 01:07
|close
|46
|0.20
|1.4525
|1.4323
|1.4538
|-6.00
|10133.40
|94
|2007.11.13 01:07
|close
|45
|0.10
|1.4526
|1.4323
|1.4543
|-7.00
|10126.40
|95
|2007.11.14 18:00
|sell
|48
|0.10
|1.4668
|1.4878
|1.4658
|96
|2007.11.14 18:28
|sell
|49
|0.20
|1.4674
|1.4879
|1.4664
|97
|2007.11.14 18:54
|close
|49
|0.20
|1.4671
|1.4879
|1.4664
|6.00
|10132.40
|98
|2007.11.14 19:00
|close
|48
|0.10
|1.4672
|1.4878
|1.4658
|-4.00
|10128.40
|99
|2007.11.15 11:00
|sell
|50
|0.10
|1.4647
|1.4857
|1.4637
|100
|2007.11.15 11:18
|t/p
|50
|0.10
|1.4637
|1.4857
|1.4637
|10.00
|10138.40
|101
|2007.11.15 11:18
|sell
|51
|0.10
|1.4635
|1.4845
|1.4625
|102
|2007.11.15 11:28
|t/p
|51
|0.10
|1.4625
|1.4845
|1.4625
|10.00
|10148.40
|103
|2007.11.15 11:28
|sell
|52
|0.10
|1.4623
|1.4833
|1.4613
|104
|2007.11.15 11:37
|t/p
|52
|0.10
|1.4613
|1.4833
|1.4613
|10.00
|10158.40
|105
|2007.11.15 11:37
|sell
|53
|0.10
|1.4611
|1.4821
|1.4601
|106
|2007.11.15 11:52
|sell
|54
|0.20
|1.4617
|1.4822
|1.4607
|107
|2007.11.15 12:18
|sell
|55
|0.40
|1.4623
|1.4823
|1.4613
|108
|2007.11.15 12:28
|sell
|56
|0.80
|1.4628
|1.4823
|1.4618
|109
|2007.11.15 13:00
|close
|56
|0.80
|1.4624
|1.4823
|1.4618
|32.00
|10190.40
|110
|2007.11.15 13:00
|close
|55
|0.40
|1.4625
|1.4823
|1.4613
|-8.00
|10182.40
|111
|2007.11.15 13:00
|close
|54
|0.20
|1.4624
|1.4822
|1.4607
|-14.00
|10168.40
|112
|2007.11.15 13:00
|close
|53
|0.10
|1.4625
|1.4821
|1.4601
|-14.00
|10154.40
|113
|2007.11.16 03:00
|buy
|57
|0.10
|1.4617
|1.4407
|1.4627
|114
|2007.11.16 03:05
|t/p
|57
|0.10
|1.4627
|1.4407
|1.4627
|10.00
|10164.40
|115
|2007.11.16 03:05
|buy
|58
|0.10
|1.4629
|1.4419
|1.4639
|116
|2007.11.16 03:36
|buy
|59
|0.20
|1.4623
|1.4418
|1.4633
|117
|2007.11.16 03:49
|buy
|60
|0.40
|1.4617
|1.4417
|1.4627
|118
|2007.11.16 04:12
|buy
|61
|0.80
|1.4611
|1.4416
|1.4621
|119
|2007.11.16 04:27
|close
|61
|0.80
|1.4616
|1.4416
|1.4621
|40.00
|10204.40
|120
|2007.11.16 04:28
|close
|60
|0.40
|1.4615
|1.4417
|1.4627
|-8.00
|10196.40
|121
|2007.11.16 04:28
|close
|59
|0.20
|1.4616
|1.4418
|1.4633
|-14.00
|10182.40
|122
|2007.11.16 04:28
|close
|58
|0.10
|1.4615
|1.4419
|1.4639
|-14.00
|10168.40
|123
|2007.11.19 08:00
|sell
|62
|0.10
|1.4664
|1.4874
|1.4654
|124
|2007.11.19 08:13
|sell
|63
|0.20
|1.4669
|1.4874
|1.4659
|125
|2007.11.19 08:16
|close
|63
|0.20
|1.4667
|1.4874
|1.4659
|4.00
|10172.40
|126
|2007.11.19 08:16
|close
|62
|0.10
|1.4668
|1.4874
|1.4654
|-4.00
|10168.40
|127
|2007.11.19 08:16
|sell
|64
|0.10
|1.4665
|1.4875
|1.4655
|128
|2007.11.19 08:28
|t/p
|64
|0.10
|1.4655
|1.4875
|1.4655
|10.00
|10178.40
|129
|2007.11.19 08:28
|sell
|65
|0.10
|1.4653
|1.4863
|1.4643
|130
|2007.11.19 08:38
|t/p
|65
|0.10
|1.4643
|1.4863
|1.4643
|10.00
|10188.40
|131
|2007.11.19 08:38
|sell
|66
|0.10
|1.4641
|1.4851
|1.4631
|132
|2007.11.19 08:52
|sell
|67
|0.20
|1.4647
|1.4852
|1.4637
|133
|2007.11.19 09:18
|close
|67
|0.20
|1.4644
|1.4852
|1.4637
|6.00
|10194.40
|134
|2007.11.19 09:18
|close
|66
|0.10
|1.4645
|1.4851
|1.4631
|-4.00
|10190.40
|135
|2007.11.20 03:00
|sell
|68
|0.10
|1.4643
|1.4853
|1.4633
|136
|2007.11.20 04:28
|sell
|69
|0.20
|1.4648
|1.4853
|1.4638
|137
|2007.11.20 04:38
|sell
|70
|0.40
|1.4654
|1.4854
|1.4644
|138
|2007.11.20 04:53
|close
|70
|0.40
|1.4650
|1.4854
|1.4644
|16.00
|10206.40
|139
|2007.11.20 04:54
|close
|69
|0.20
|1.4651
|1.4853
|1.4638
|-6.00
|10200.40
|140
|2007.11.20 04:54
|close
|68
|0.10
|1.4650
|1.4853
|1.4633
|-7.00
|10193.40
|141
|2007.11.21 03:00
|sell
|71
|0.10
|1.4818
|1.5028
|1.4808
|142
|2007.11.21 04:03
|sell
|72
|0.20
|1.4824
|1.5029
|1.4814
|143
|2007.11.21 04:18
|sell
|73
|0.40
|1.4829
|1.5029
|1.4819
|144
|2007.11.21 05:28
|sell
|74
|0.80
|1.4835
|1.5030
|1.4825
|145
|2007.11.21 06:27
|sell
|75
|1.60
|1.4841
|1.5031
|1.4831
|146
|2007.11.21 07:02
|sell
|76
|3.20
|1.4847
|1.5032
|1.4837
|147
|2007.11.21 07:29
|close
|76
|3.20
|1.4841
|1.5032
|1.4837
|192.00
|10385.40
|148
|2007.11.21 07:29
|close
|75
|1.60
|1.4842
|1.5031
|1.4831
|-16.00
|10369.40
|149
|2007.11.21 07:29
|close
|74
|0.80
|1.4841
|1.5030
|1.4825
|-48.00
|10321.40
|150
|2007.11.21 07:29
|close
|73
|0.40
|1.4840
|1.5029
|1.4819
|-44.00
|10277.40
|151
|2007.11.21 07:29
|close
|72
|0.20
|1.4841
|1.5029
|1.4814
|-34.00
|10243.40
|152
|2007.11.21 07:30
|close
|71
|0.10
|1.4840
|1.5028
|1.4808
|-22.00
|10221.40
|153
|2007.11.22 03:00
|sell
|77
|0.10
|1.4856
|1.5066
|1.4846
|154
|2007.11.22 03:26
|sell
|78
|0.20
|1.4862
|1.5067
|1.4852
|155
|2007.11.22 03:37
|sell
|79
|0.40
|1.4868
|1.5068
|1.4858
|156
|2007.11.22 05:28
|close
|79
|0.40
|1.4864
|1.5068
|1.4858
|16.00
|10237.40
|157
|2007.11.22 05:28
|close
|78
|0.20
|1.4865
|1.5067
|1.4852
|-6.00
|10231.40
|158
|2007.11.22 05:28
|close
|77
|0.10
|1.4864
|1.5066
|1.4846
|-8.00
|10223.40
|159
|2007.11.22 05:29
|sell
|80
|0.10
|1.4863
|1.5073
|1.4853
|160
|2007.11.22 07:26
|t/p
|80
|0.10
|1.4853
|1.5073
|1.4853
|10.00
|10233.40
|161
|2007.11.23 10:00
|sell
|81
|0.10
|1.4850
|1.5060
|1.4840
|162
|2007.11.23 10:03
|sell
|82
|0.20
|1.4856
|1.5061
|1.4846
|163
|2007.11.23 10:08
|close
|82
|0.20
|1.4853
|1.5061
|1.4846
|6.00
|10239.40
|164
|2007.11.23 10:08
|close
|81
|0.10
|1.4854
|1.5060
|1.4840
|-4.00
|10235.40
|165
|2007.11.23 10:08
|sell
|83
|0.10
|1.4851
|1.5061
|1.4841
|166
|2007.11.23 10:12
|sell
|84
|0.20
|1.4857
|1.5062
|1.4847
|167
|2007.11.23 10:14
|sell
|85
|0.40
|1.4863
|1.5063
|1.4853
|168
|2007.11.23 10:16
|close
|85
|0.40
|1.4859
|1.5063
|1.4853
|16.00
|10251.40
|169
|2007.11.23 10:16
|close
|84
|0.20
|1.4860
|1.5062
|1.4847
|-6.00
|10245.40
|170
|2007.11.23 10:16
|close
|83
|0.10
|1.4858
|1.5061
|1.4841
|-7.00
|10238.40
|171
|2007.11.23 10:16
|sell
|86
|0.10
|1.4857
|1.5067
|1.4847
|172
|2007.11.23 10:18
|t/p
|86
|0.10
|1.4847
|1.5067
|1.4847
|10.00
|10248.40
|173
|2007.11.23 10:18
|sell
|87
|0.10
|1.4845
|1.5055
|1.4835
|174
|2007.11.23 10:26
|t/p
|87
|0.10
|1.4835
|1.5055
|1.4835
|10.00
|10258.40
|175
|2007.11.23 10:26
|sell
|88
|0.10
|1.4833
|1.5043
|1.4823
|176
|2007.11.23 10:29
|t/p
|88
|0.10
|1.4823
|1.5043
|1.4823
|10.00
|10268.40
|177
|2007.11.23 10:29
|sell
|89
|0.10
|1.4821
|1.5031
|1.4811
|178
|2007.11.23 10:37
|t/p
|89
|0.10
|1.4811
|1.5031
|1.4811
|10.00
|10278.40
|179
|2007.11.23 10:37
|sell
|90
|0.10
|1.4809
|1.5019
|1.4799
|180
|2007.11.23 10:39
|t/p
|90
|0.10
|1.4799
|1.5019
|1.4799
|10.00
|10288.40
|181
|2007.11.23 10:39
|sell
|91
|0.10
|1.4797
|1.5007
|1.4787
|182
|2007.11.23 10:43
|sell
|92
|0.20
|1.4803
|1.5008
|1.4793
|183
|2007.11.23 10:49
|close
|92
|0.20
|1.4800
|1.5008
|1.4793
|6.00
|10294.40
|184
|2007.11.23 10:49
|close
|91
|0.10
|1.4801
|1.5007
|1.4787
|-4.00
|10290.40
|185
|2007.11.23 10:49
|sell
|93
|0.10
|1.4798
|1.5008
|1.4788
|186
|2007.11.23 10:51
|sell
|94
|0.20
|1.4804
|1.5009
|1.4794
|187
|2007.11.23 10:52
|sell
|95
|0.40
|1.4809
|1.5009
|1.4799
|188
|2007.11.23 10:54
|sell
|96
|0.80
|1.4815
|1.5010
|1.4805
|189
|2007.11.23 10:54
|sell
|97
|1.60
|1.4821
|1.5011
|1.4811
|190
|2007.11.23 11:13
|sell
|98
|3.20
|1.4827
|1.5012
|1.4817
|191
|2007.11.23 11:17
|close
|98
|3.20
|1.4821
|1.5012
|1.4817
|192.00
|10482.40
|192
|2007.11.23 11:17
|close
|97
|1.60
|1.4822
|1.5011
|1.4811
|-16.00
|10466.40
|193
|2007.11.23 11:17
|close
|96
|0.80
|1.4821
|1.5010
|1.4805
|-48.00
|10418.40
|194
|2007.11.23 11:18
|close
|95
|0.40
|1.4822
|1.5009
|1.4799
|-52.00
|10366.40
|195
|2007.11.23 11:18
|close
|94
|0.20
|1.4821
|1.5009
|1.4794
|-34.00
|10332.40
|196
|2007.11.23 11:18
|close
|93
|0.10
|1.4820
|1.5008
|1.4788
|-22.00
|10310.40
|197
|2007.11.23 22:00
|buy
|99
|0.10
|1.4838
|1.4628
|1.4848
|198
|2007.11.26 00:00
|buy
|100
|0.20
|1.4829
|1.4624
|1.4839
|199
|2007.11.26 00:15
|close
|100
|0.20
|1.4833
|1.4624
|1.4839
|8.00
|10318.40
|200
|2007.11.26 00:16
|close
|99
|0.10
|1.4832
|1.4628
|1.4848
|-6.57
|10311.83
|201
|2007.11.26 09:00
|buy
|101
|0.10
|1.4860
|1.4650
|1.4870
|202
|2007.11.26 09:27
|buy
|102
|0.20
|1.4854
|1.4649
|1.4864
|203
|2007.11.26 09:29
|buy
|103
|0.40
|1.4849
|1.4649
|1.4859
|204
|2007.11.26 09:38
|buy
|104
|0.80
|1.4843
|1.4648
|1.4853
|205
|2007.11.26 09:54
|t/p
|104
|0.80
|1.4853
|1.4648
|1.4853
|80.00
|10391.83
|206
|2007.11.26 09:54
|close
|103
|0.40
|1.4854
|1.4649
|1.4859
|20.00
|10411.83
|207
|2007.11.26 10:00
|close
|102
|0.20
|1.4853
|1.4649
|1.4864
|-2.00
|10409.83
|208
|2007.11.26 10:00
|close
|101
|0.10
|1.4854
|1.4650
|1.4870
|-6.00
|10403.83
|209
|2007.11.27 07:00
|sell
|105
|0.10
|1.4856
|1.5066
|1.4846
|210
|2007.11.27 07:13
|t/p
|105
|0.10
|1.4846
|1.5066
|1.4846
|10.00
|10413.83
|211
|2007.11.27 07:13
|sell
|106
|0.10
|1.4844
|1.5054
|1.4834
|212
|2007.11.27 07:17
|sell
|107
|0.20
|1.4849
|1.5054
|1.4839
|213
|2007.11.27 07:26
|sell
|108
|0.40
|1.4855
|1.5055
|1.4845
|214
|2007.11.27 07:29
|sell
|109
|0.80
|1.4861
|1.5056
|1.4851
|215
|2007.11.27 07:39
|sell
|110
|1.60
|1.4867
|1.5057
|1.4857
|216
|2007.11.27 07:54
|close
|110
|1.60
|1.4861
|1.5057
|1.4857
|96.00
|10509.83
|217
|2007.11.27 07:54
|close
|109
|0.80
|1.4862
|1.5056
|1.4851
|-8.00
|10501.83
|218
|2007.11.27 07:54
|close
|108
|0.40
|1.4861
|1.5055
|1.4845
|-24.00
|10477.83
|219
|2007.11.27 07:54
|close
|107
|0.20
|1.4862
|1.5054
|1.4839
|-26.00
|10451.83
|220
|2007.11.27 07:54
|close
|106
|0.10
|1.4868
|1.5054
|1.4834
|-24.00
|10427.83
|221
|2007.11.28 18:00
|buy
|111
|0.10
|1.4751
|1.4541
|1.4761
|222
|2007.11.28 18:26
|t/p
|111
|0.10
|1.4761
|1.4541
|1.4761
|10.00
|10437.83
|223
|2007.11.28 18:26
|buy
|112
|0.10
|1.4763
|1.4553
|1.4773
|224
|2007.11.28 18:38
|t/p
|112
|0.10
|1.4773
|1.4553
|1.4773
|10.00
|10447.83
|225
|2007.11.28 18:38
|buy
|113
|0.10
|1.4775
|1.4565
|1.4785
|226
|2007.11.28 18:52
|buy
|114
|0.20
|1.4770
|1.4565
|1.4780
|227
|2007.11.28 18:54
|close
|114
|0.20
|1.4772
|1.4565
|1.4780
|4.00
|10451.83
|228
|2007.11.28 19:00
|close
|113
|0.10
|1.4771
|1.4565
|1.4785
|-4.00
|10447.83
|229
|2007.11.29 08:00
|sell
|115
|0.10
|1.4804
|1.5014
|1.4794
|230
|2007.11.29 08:18
|sell
|116
|0.20
|1.4809
|1.5014
|1.4799
|231
|2007.11.29 08:26
|sell
|117
|0.40
|1.4815
|1.5015
|1.4805
|232
|2007.11.29 08:28
|sell
|118
|0.80
|1.4821
|1.5016
|1.4811
|233
|2007.11.29 08:36
|sell
|119
|1.60
|1.4827
|1.5017
|1.4817
|234
|2007.11.29 08:38
|sell
|120
|3.20
|1.4832
|1.5017
|1.4822
|235
|2007.11.29 08:52
|close
|120
|3.20
|1.4827
|1.5017
|1.4822
|160.00
|10607.83
|236
|2007.11.29 08:52
|close
|119
|1.60
|1.4828
|1.5017
|1.4817
|-16.00
|10591.83
|237
|2007.11.29 08:52
|close
|118
|0.80
|1.4827
|1.5016
|1.4811
|-48.00
|10543.83
|238
|2007.11.29 08:52
|close
|117
|0.40
|1.4828
|1.5015
|1.4805
|-52.00
|10491.83
|239
|2007.11.29 08:52
|close
|116
|0.20
|1.4827
|1.5014
|1.4799
|-36.00
|10455.83
|240
|2007.11.29 08:52
|close
|115
|0.10
|1.4828
|1.5014
|1.4794
|-24.00
|10431.83
|241
|2007.11.29 08:52
|sell
|121
|0.10
|1.4825
|1.5035
|1.4815
|242
|2007.11.29 09:00
|t/p
|121
|0.10
|1.4815
|1.5035
|1.4815
|10.00
|10441.83
|243
|2007.11.29 20:00
|buy
|122
|0.10
|1.4761
|1.4551
|1.4771
|244
|2007.11.29 20:36
|buy
|123
|0.20
|1.4755
|1.4550
|1.4765
|245
|2007.11.29 21:27
|buy
|124
|0.40
|1.4749
|1.4549
|1.4759
|246
|2007.11.29 21:38
|buy
|125
|0.80
|1.4743
|1.4548
|1.4753
|247
|2007.11.29 23:19
|close
|125
|0.80
|1.4748
|1.4548
|1.4753
|40.00
|10481.83
|248
|2007.11.29 23:19
|close
|124
|0.40
|1.4747
|1.4549
|1.4759
|-8.00
|10473.83
|249
|2007.11.29 23:20
|close
|123
|0.20
|1.4748
|1.4550
|1.4765
|-14.00
|10459.83
|250
|2007.11.29 23:20
|close
|122
|0.10
|1.4747
|1.4551
|1.4771
|-14.00
|10445.83
|251
|2007.12.03 06:00
|buy
|126
|0.10
|1.4665
|1.4455
|1.4675
|252
|2007.12.03 07:33
|t/p
|126
|0.10
|1.4675
|1.4455
|1.4675
|10.00
|10455.83
|253
|2007.12.05 02:00
|sell
|127
|0.10
|1.4749
|1.4959
|1.4739
|254
|2007.12.05 02:09
|sell
|128
|0.20
|1.4755
|1.4960
|1.4745
|255
|2007.12.05 03:30
|sell
|129
|0.40
|1.4761
|1.4961
|1.4751
|256
|2007.12.05 04:00
|sell
|130
|0.80
|1.4767
|1.4962
|1.4757
|257
|2007.12.05 05:43
|close
|130
|0.80
|1.4762
|1.4962
|1.4757
|40.00
|10495.83
|258
|2007.12.05 05:44
|close
|129
|0.40
|1.4761
|1.4961
|1.4751
|0.00
|10495.83
|259
|2007.12.05 05:44
|close
|128
|0.20
|1.4762
|1.4960
|1.4745
|-14.00
|10481.83
|260
|2007.12.05 05:44
|close
|127
|0.10
|1.4761
|1.4959
|1.4739
|-12.00
|10469.83
|261
|2007.12.06 06:01
|buy
|131
|0.10
|1.4617
|1.4407
|1.4627
|262
|2007.12.06 06:13
|buy
|132
|0.20
|1.4610
|1.4405
|1.4620
|263
|2007.12.06 06:21
|buy
|133
|0.40
|1.4605
|1.4405
|1.4615
|264
|2007.12.06 07:06
|close
|133
|0.40
|1.4609
|1.4405
|1.4615
|16.00
|10485.83
|265
|2007.12.06 07:07
|close
|132
|0.20
|1.4610
|1.4405
|1.4620
|0.00
|10485.83
|266
|2007.12.06 07:07
|close
|131
|0.10
|1.4611
|1.4407
|1.4627
|-6.00
|10479.83