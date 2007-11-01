Strategy Tester Report
10p3v0.02
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.12.06 23:00 (2007.11.01 - 2007.12.07)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=2; Pips=5; OrderstoProtect=2; Money_management=true; AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test1620Ticks modelled214322Modelling quality35.08%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit479.83Gross profit1922.20Gross loss-1442.37
Profit factor1.33Expected payoff3.61
Absolute drawdown810.60Maximal drawdown972.00 (9.53%)Relative drawdown9.53% (972.00)
Total trades133Short positions (won %)96 (39.58%)Long positions (won %)37 (48.65%)
Profit trades (% of total)56 (42.11%)Loss trades (% of total)77 (57.89%)
Largestprofit trade192.00loss trade-52.00
Averageprofit trade34.33loss trade-18.73
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (56.00)consecutive losses (loss in money)5 (-176.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)212.00 (3)consecutive loss (count of losses)-176.00 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.01 02:00sell10.101.44691.46791.4459
22007.11.01 02:51t/p10.101.44591.46791.445910.0010010.00
32007.11.01 02:51sell20.101.44571.46671.4447
42007.11.01 03:30sell30.201.44631.46681.4453
52007.11.01 04:05sell40.401.44681.46681.4458
62007.11.01 04:36close40.401.44641.46681.445816.0010026.00
72007.11.01 04:37close30.201.44651.46681.4453-4.0010022.00
82007.11.01 04:38close20.101.44641.46671.4447-7.0010015.00
92007.11.01 19:00buy50.101.44411.42311.4451
102007.11.01 19:26t/p50.101.44511.42311.445110.0010025.00
112007.11.01 19:26buy60.101.44531.42431.4463
122007.11.01 19:38t/p60.101.44631.42431.446310.0010035.00
132007.11.01 19:38buy70.101.44651.42551.4475
142007.11.01 19:52buy80.201.44591.42541.4469
152007.11.01 20:19buy90.401.44531.42531.4463
162007.11.01 20:28buy100.801.44471.42521.4457
172007.11.01 20:36buy111.601.44411.42511.4451
182007.11.01 20:39buy123.201.44351.42501.4445
192007.11.01 20:53close123.201.44411.42501.4445192.0010227.00
202007.11.01 20:54close111.601.44401.42511.4451-16.0010211.00
212007.11.01 20:54close100.801.44411.42521.4457-48.0010163.00
222007.11.01 20:54close90.401.44421.42531.4463-44.0010119.00
232007.11.01 20:54close80.201.44411.42541.4469-36.0010083.00
242007.11.01 20:54close70.101.44351.42551.4475-30.0010053.00
252007.11.02 04:00buy130.101.44381.42281.4448
262007.11.02 05:37t/p130.101.44481.42281.444810.0010063.00
272007.11.05 02:00sell140.101.45031.47131.4493
282007.11.05 02:03sell150.201.45081.47131.4498
292007.11.05 02:28close150.201.45061.47131.44984.0010067.00
302007.11.05 02:28close140.101.45071.47131.4493-4.0010063.00
312007.11.05 02:28sell160.101.45041.47141.4494
322007.11.05 03:18sell170.201.45091.47141.4499
332007.11.05 03:24close170.201.45071.47141.44994.0010067.00
342007.11.05 03:24close160.101.45081.47141.4494-4.0010063.00
352007.11.06 01:00buy180.101.44781.42681.4488
362007.11.06 02:38buy190.201.44721.42671.4482
372007.11.06 02:54close190.201.44771.42671.448210.0010073.00
382007.11.06 03:00close180.101.44761.42681.4488-2.0010071.00
392007.11.06 23:00sell200.101.45541.47641.4544
402007.11.06 23:05sell210.201.45601.47651.4550
412007.11.06 23:30sell220.401.45661.47661.4556
422007.11.07 00:15close220.401.45621.47661.455616.2010087.20
432007.11.07 00:15close210.201.45631.47651.4550-5.9010081.30
442007.11.07 00:16close200.101.45621.47641.4544-7.9510073.35
452007.11.07 18:00sell230.101.46641.48741.4654
462007.11.07 18:39t/p230.101.46541.48741.465410.0010083.35
472007.11.07 18:39sell240.101.46521.48621.4642
482007.11.07 19:07sell250.201.46581.48631.4648
492007.11.07 19:20sell260.401.46641.48641.4654
502007.11.07 19:28sell270.801.46691.48641.4659
512007.11.07 19:38sell281.601.46751.48651.4665
522007.11.07 20:29close281.601.46701.48651.466580.0010163.35
532007.11.07 20:29close270.801.46711.48641.4659-16.0010147.35
542007.11.07 20:29close260.401.46701.48641.4654-24.0010123.35
552007.11.07 20:29close250.201.46711.48631.4648-26.0010097.35
562007.11.07 20:30close240.101.46701.48621.4642-18.0010079.35
572007.11.08 23:00sell290.101.46761.48861.4666
582007.11.09 01:02sell300.201.46821.48871.4672
592007.11.09 01:05sell310.401.46881.48881.4678
602007.11.09 01:19sell320.801.46941.48891.4684
612007.11.09 01:32sell331.601.47001.48901.4690
622007.11.09 01:52close331.601.46941.48901.469096.0010175.35
632007.11.09 01:52close320.801.46951.48891.4684-8.0010167.35
642007.11.09 01:52close310.401.46941.48881.4678-24.0010143.35
652007.11.09 01:52close300.201.46951.48871.4672-26.0010117.35
662007.11.09 01:52close290.101.46941.48861.4666-17.9510099.40
672007.11.09 10:00sell340.101.46981.49081.4688
682007.11.09 10:18sell350.201.47041.49091.4694
692007.11.09 10:26sell360.401.47091.49091.4699
702007.11.09 10:29sell370.801.47151.49101.4705
712007.11.09 10:38sell381.601.47211.49111.4711
722007.11.09 10:53close381.601.47161.49111.471180.0010179.40
732007.11.09 10:53close370.801.47171.49101.4705-16.0010163.40
742007.11.09 10:53close360.401.47161.49091.4699-28.0010135.40
752007.11.09 10:54close350.201.47171.49091.4694-26.0010109.40
762007.11.09 10:54close340.101.47161.49081.4688-18.0010091.40
772007.11.09 10:54sell390.101.47151.49251.4705
782007.11.09 11:00sell400.201.47211.49261.4711
792007.11.09 11:01sell410.401.47271.49271.4717
802007.11.09 11:02sell420.801.47321.49271.4722
812007.11.09 11:03sell431.601.47381.49281.4728
822007.11.09 11:04sell443.201.47441.49291.4734
832007.11.09 11:17close443.201.47381.49291.4734192.0010283.40
842007.11.09 11:17close431.601.47391.49281.4728-16.0010267.40
852007.11.09 11:18close420.801.47381.49271.4722-48.0010219.40
862007.11.09 11:18close410.401.47371.49271.4717-40.0010179.40
872007.11.09 11:18close400.201.47381.49261.4711-34.0010145.40
882007.11.09 11:18close390.101.47371.49251.4705-22.0010123.40
892007.11.13 00:00buy450.101.45331.43231.4543
902007.11.13 00:28buy460.201.45281.43231.4538
912007.11.13 00:39buy470.401.45221.43221.4532
922007.11.13 01:07close470.401.45261.43221.453216.0010139.40
932007.11.13 01:07close460.201.45251.43231.4538-6.0010133.40
942007.11.13 01:07close450.101.45261.43231.4543-7.0010126.40
952007.11.14 18:00sell480.101.46681.48781.4658
962007.11.14 18:28sell490.201.46741.48791.4664
972007.11.14 18:54close490.201.46711.48791.46646.0010132.40
982007.11.14 19:00close480.101.46721.48781.4658-4.0010128.40
992007.11.15 11:00sell500.101.46471.48571.4637
1002007.11.15 11:18t/p500.101.46371.48571.463710.0010138.40
1012007.11.15 11:18sell510.101.46351.48451.4625
1022007.11.15 11:28t/p510.101.46251.48451.462510.0010148.40
1032007.11.15 11:28sell520.101.46231.48331.4613
1042007.11.15 11:37t/p520.101.46131.48331.461310.0010158.40
1052007.11.15 11:37sell530.101.46111.48211.4601
1062007.11.15 11:52sell540.201.46171.48221.4607
1072007.11.15 12:18sell550.401.46231.48231.4613
1082007.11.15 12:28sell560.801.46281.48231.4618
1092007.11.15 13:00close560.801.46241.48231.461832.0010190.40
1102007.11.15 13:00close550.401.46251.48231.4613-8.0010182.40
1112007.11.15 13:00close540.201.46241.48221.4607-14.0010168.40
1122007.11.15 13:00close530.101.46251.48211.4601-14.0010154.40
1132007.11.16 03:00buy570.101.46171.44071.4627
1142007.11.16 03:05t/p570.101.46271.44071.462710.0010164.40
1152007.11.16 03:05buy580.101.46291.44191.4639
1162007.11.16 03:36buy590.201.46231.44181.4633
1172007.11.16 03:49buy600.401.46171.44171.4627
1182007.11.16 04:12buy610.801.46111.44161.4621
1192007.11.16 04:27close610.801.46161.44161.462140.0010204.40
1202007.11.16 04:28close600.401.46151.44171.4627-8.0010196.40
1212007.11.16 04:28close590.201.46161.44181.4633-14.0010182.40
1222007.11.16 04:28close580.101.46151.44191.4639-14.0010168.40
1232007.11.19 08:00sell620.101.46641.48741.4654
1242007.11.19 08:13sell630.201.46691.48741.4659
1252007.11.19 08:16close630.201.46671.48741.46594.0010172.40
1262007.11.19 08:16close620.101.46681.48741.4654-4.0010168.40
1272007.11.19 08:16sell640.101.46651.48751.4655
1282007.11.19 08:28t/p640.101.46551.48751.465510.0010178.40
1292007.11.19 08:28sell650.101.46531.48631.4643
1302007.11.19 08:38t/p650.101.46431.48631.464310.0010188.40
1312007.11.19 08:38sell660.101.46411.48511.4631
1322007.11.19 08:52sell670.201.46471.48521.4637
1332007.11.19 09:18close670.201.46441.48521.46376.0010194.40
1342007.11.19 09:18close660.101.46451.48511.4631-4.0010190.40
1352007.11.20 03:00sell680.101.46431.48531.4633
1362007.11.20 04:28sell690.201.46481.48531.4638
1372007.11.20 04:38sell700.401.46541.48541.4644
1382007.11.20 04:53close700.401.46501.48541.464416.0010206.40
1392007.11.20 04:54close690.201.46511.48531.4638-6.0010200.40
1402007.11.20 04:54close680.101.46501.48531.4633-7.0010193.40
1412007.11.21 03:00sell710.101.48181.50281.4808
1422007.11.21 04:03sell720.201.48241.50291.4814
1432007.11.21 04:18sell730.401.48291.50291.4819
1442007.11.21 05:28sell740.801.48351.50301.4825
1452007.11.21 06:27sell751.601.48411.50311.4831
1462007.11.21 07:02sell763.201.48471.50321.4837
1472007.11.21 07:29close763.201.48411.50321.4837192.0010385.40
1482007.11.21 07:29close751.601.48421.50311.4831-16.0010369.40
1492007.11.21 07:29close740.801.48411.50301.4825-48.0010321.40
1502007.11.21 07:29close730.401.48401.50291.4819-44.0010277.40
1512007.11.21 07:29close720.201.48411.50291.4814-34.0010243.40
1522007.11.21 07:30close710.101.48401.50281.4808-22.0010221.40
1532007.11.22 03:00sell770.101.48561.50661.4846
1542007.11.22 03:26sell780.201.48621.50671.4852
1552007.11.22 03:37sell790.401.48681.50681.4858
1562007.11.22 05:28close790.401.48641.50681.485816.0010237.40
1572007.11.22 05:28close780.201.48651.50671.4852-6.0010231.40
1582007.11.22 05:28close770.101.48641.50661.4846-8.0010223.40
1592007.11.22 05:29sell800.101.48631.50731.4853
1602007.11.22 07:26t/p800.101.48531.50731.485310.0010233.40
1612007.11.23 10:00sell810.101.48501.50601.4840
1622007.11.23 10:03sell820.201.48561.50611.4846
1632007.11.23 10:08close820.201.48531.50611.48466.0010239.40
1642007.11.23 10:08close810.101.48541.50601.4840-4.0010235.40
1652007.11.23 10:08sell830.101.48511.50611.4841
1662007.11.23 10:12sell840.201.48571.50621.4847
1672007.11.23 10:14sell850.401.48631.50631.4853
1682007.11.23 10:16close850.401.48591.50631.485316.0010251.40
1692007.11.23 10:16close840.201.48601.50621.4847-6.0010245.40
1702007.11.23 10:16close830.101.48581.50611.4841-7.0010238.40
1712007.11.23 10:16sell860.101.48571.50671.4847
1722007.11.23 10:18t/p860.101.48471.50671.484710.0010248.40
1732007.11.23 10:18sell870.101.48451.50551.4835
1742007.11.23 10:26t/p870.101.48351.50551.483510.0010258.40
1752007.11.23 10:26sell880.101.48331.50431.4823
1762007.11.23 10:29t/p880.101.48231.50431.482310.0010268.40
1772007.11.23 10:29sell890.101.48211.50311.4811
1782007.11.23 10:37t/p890.101.48111.50311.481110.0010278.40
1792007.11.23 10:37sell900.101.48091.50191.4799
1802007.11.23 10:39t/p900.101.47991.50191.479910.0010288.40
1812007.11.23 10:39sell910.101.47971.50071.4787
1822007.11.23 10:43sell920.201.48031.50081.4793
1832007.11.23 10:49close920.201.48001.50081.47936.0010294.40
1842007.11.23 10:49close910.101.48011.50071.4787-4.0010290.40
1852007.11.23 10:49sell930.101.47981.50081.4788
1862007.11.23 10:51sell940.201.48041.50091.4794
1872007.11.23 10:52sell950.401.48091.50091.4799
1882007.11.23 10:54sell960.801.48151.50101.4805
1892007.11.23 10:54sell971.601.48211.50111.4811
1902007.11.23 11:13sell983.201.48271.50121.4817
1912007.11.23 11:17close983.201.48211.50121.4817192.0010482.40
1922007.11.23 11:17close971.601.48221.50111.4811-16.0010466.40
1932007.11.23 11:17close960.801.48211.50101.4805-48.0010418.40
1942007.11.23 11:18close950.401.48221.50091.4799-52.0010366.40
1952007.11.23 11:18close940.201.48211.50091.4794-34.0010332.40
1962007.11.23 11:18close930.101.48201.50081.4788-22.0010310.40
1972007.11.23 22:00buy990.101.48381.46281.4848
1982007.11.26 00:00buy1000.201.48291.46241.4839
1992007.11.26 00:15close1000.201.48331.46241.48398.0010318.40
2002007.11.26 00:16close990.101.48321.46281.4848-6.5710311.83
2012007.11.26 09:00buy1010.101.48601.46501.4870
2022007.11.26 09:27buy1020.201.48541.46491.4864
2032007.11.26 09:29buy1030.401.48491.46491.4859
2042007.11.26 09:38buy1040.801.48431.46481.4853
2052007.11.26 09:54t/p1040.801.48531.46481.485380.0010391.83
2062007.11.26 09:54close1030.401.48541.46491.485920.0010411.83
2072007.11.26 10:00close1020.201.48531.46491.4864-2.0010409.83
2082007.11.26 10:00close1010.101.48541.46501.4870-6.0010403.83
2092007.11.27 07:00sell1050.101.48561.50661.4846
2102007.11.27 07:13t/p1050.101.48461.50661.484610.0010413.83
2112007.11.27 07:13sell1060.101.48441.50541.4834
2122007.11.27 07:17sell1070.201.48491.50541.4839
2132007.11.27 07:26sell1080.401.48551.50551.4845
2142007.11.27 07:29sell1090.801.48611.50561.4851
2152007.11.27 07:39sell1101.601.48671.50571.4857
2162007.11.27 07:54close1101.601.48611.50571.485796.0010509.83
2172007.11.27 07:54close1090.801.48621.50561.4851-8.0010501.83
2182007.11.27 07:54close1080.401.48611.50551.4845-24.0010477.83
2192007.11.27 07:54close1070.201.48621.50541.4839-26.0010451.83
2202007.11.27 07:54close1060.101.48681.50541.4834-24.0010427.83
2212007.11.28 18:00buy1110.101.47511.45411.4761
2222007.11.28 18:26t/p1110.101.47611.45411.476110.0010437.83
2232007.11.28 18:26buy1120.101.47631.45531.4773
2242007.11.28 18:38t/p1120.101.47731.45531.477310.0010447.83
2252007.11.28 18:38buy1130.101.47751.45651.4785
2262007.11.28 18:52buy1140.201.47701.45651.4780
2272007.11.28 18:54close1140.201.47721.45651.47804.0010451.83
2282007.11.28 19:00close1130.101.47711.45651.4785-4.0010447.83
2292007.11.29 08:00sell1150.101.48041.50141.4794
2302007.11.29 08:18sell1160.201.48091.50141.4799
2312007.11.29 08:26sell1170.401.48151.50151.4805
2322007.11.29 08:28sell1180.801.48211.50161.4811
2332007.11.29 08:36sell1191.601.48271.50171.4817
2342007.11.29 08:38sell1203.201.48321.50171.4822
2352007.11.29 08:52close1203.201.48271.50171.4822160.0010607.83
2362007.11.29 08:52close1191.601.48281.50171.4817-16.0010591.83
2372007.11.29 08:52close1180.801.48271.50161.4811-48.0010543.83
2382007.11.29 08:52close1170.401.48281.50151.4805-52.0010491.83
2392007.11.29 08:52close1160.201.48271.50141.4799-36.0010455.83
2402007.11.29 08:52close1150.101.48281.50141.4794-24.0010431.83
2412007.11.29 08:52sell1210.101.48251.50351.4815
2422007.11.29 09:00t/p1210.101.48151.50351.481510.0010441.83
2432007.11.29 20:00buy1220.101.47611.45511.4771
2442007.11.29 20:36buy1230.201.47551.45501.4765
2452007.11.29 21:27buy1240.401.47491.45491.4759
2462007.11.29 21:38buy1250.801.47431.45481.4753
2472007.11.29 23:19close1250.801.47481.45481.475340.0010481.83
2482007.11.29 23:19close1240.401.47471.45491.4759-8.0010473.83
2492007.11.29 23:20close1230.201.47481.45501.4765-14.0010459.83
2502007.11.29 23:20close1220.101.47471.45511.4771-14.0010445.83
2512007.12.03 06:00buy1260.101.46651.44551.4675
2522007.12.03 07:33t/p1260.101.46751.44551.467510.0010455.83
2532007.12.05 02:00sell1270.101.47491.49591.4739
2542007.12.05 02:09sell1280.201.47551.49601.4745
2552007.12.05 03:30sell1290.401.47611.49611.4751
2562007.12.05 04:00sell1300.801.47671.49621.4757
2572007.12.05 05:43close1300.801.47621.49621.475740.0010495.83
2582007.12.05 05:44close1290.401.47611.49611.47510.0010495.83
2592007.12.05 05:44close1280.201.47621.49601.4745-14.0010481.83
2602007.12.05 05:44close1270.101.47611.49591.4739-12.0010469.83
2612007.12.06 06:01buy1310.101.46171.44071.4627
2622007.12.06 06:13buy1320.201.46101.44051.4620
2632007.12.06 06:21buy1330.401.46051.44051.4615
2642007.12.06 07:06close1330.401.46091.44051.461516.0010485.83
2652007.12.06 07:07close1320.201.46101.44051.46200.0010485.83
2662007.12.06 07:07close1310.101.46111.44071.4627-6.0010479.83