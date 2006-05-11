Strategy Tester Report
10p3v0.02
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.26 00:00 - 2007.11.28 23:00 (2006.01.26 - 2007.11.29)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=6; Multiplier=2; Pips=11; OrderstoProtect=2; Money_management=true; AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false; StopTrade=12; StartTrade=17;
Bars in test12351Ticks modelled2344663Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors35
Initial deposit10000.00
Total net profit5096.31Gross profit18356.03Gross loss-13259.71
Profit factor1.38Expected payoff3.68
Absolute drawdown7403.60Maximal drawdown9791.97 (70.24%)Relative drawdown77.05% (8718.40)
Total trades1383Short positions (won %)706 (58.07%)Long positions (won %)677 (55.98%)
Profit trades (% of total)789 (57.05%)Loss trades (% of total)594 (42.95%)
Largestprofit trade448.00loss trade-179.09
Averageprofit trade23.26loss trade-22.32
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (127.60)consecutive losses (loss in money)5 (-597.77)
Maximalconsecutive profit (count of wins)493.00 (4)consecutive loss (count of losses)-597.77 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.26 06:02buy10.101.22551.20291.2265
22006.01.26 08:57t/p10.101.22651.20291.226510.0010010.00
32006.01.27 06:00buy20.101.22141.19881.2224
42006.01.27 06:38buy30.201.22021.19871.2212
52006.01.27 07:18close30.201.22071.19871.221210.0010020.00
62006.01.27 07:19close20.101.22061.19881.2224-8.0010012.00
72006.01.27 15:00buy40.101.22201.19941.2230
82006.01.27 16:02buy50.201.22081.19931.2218
92006.01.27 16:04buy60.401.21951.19911.2205
102006.01.27 16:19buy70.801.21841.19911.2194
112006.01.27 16:20buy81.601.21721.19901.2182
122006.01.27 16:45buy92.881.21611.19901.2171
132006.01.31 18:17t/p92.881.21711.19901.2171255.1710267.17
142006.01.31 18:17close81.601.21721.19901.2182-18.2410248.93
152006.01.31 18:17close70.801.21711.19911.2194-113.1210135.81
162006.01.31 18:17close60.401.21731.19911.2205-92.5610043.25
172006.01.31 18:17close50.201.21741.19931.2218-70.289972.97
182006.01.31 18:17close40.101.21731.19941.2230-48.149924.83
192006.02.01 02:00sell100.101.21431.23691.2133
202006.02.01 03:11sell110.201.21561.23711.2146
212006.02.01 03:18close110.201.21511.23711.214610.009934.83
222006.02.01 03:18close100.101.21521.23691.2133-9.009925.83
232006.02.02 04:02buy120.101.20751.18491.2085
242006.02.02 05:12buy130.201.20631.18481.2073
252006.02.02 06:45buy140.401.20511.18471.2061
262006.02.02 06:47buy150.801.20391.18461.2049
272006.02.02 07:54t/p150.801.20491.18461.204980.0010005.83
282006.02.02 07:54close140.401.20491.18471.2061-8.009997.83
292006.02.02 07:54close130.201.20511.18481.2073-24.009973.83
302006.02.02 07:55close120.101.20501.18491.2085-25.009948.83
312006.02.03 08:00sell160.101.20891.23151.2079
322006.02.03 08:34t/p160.101.20791.23151.207910.009958.83
332006.02.03 08:34sell170.101.20751.23011.2065
342006.02.03 12:10t/p170.101.20651.23011.206510.009968.83
352006.02.06 01:00buy180.101.20281.18021.2038
362006.02.06 01:20t/p180.101.20381.18021.203810.009978.83
372006.02.06 01:20buy190.101.20401.18141.2050
382006.02.06 02:12buy200.201.20281.18131.2038
392006.02.06 02:26close200.201.20331.18131.203810.009988.83
402006.02.06 02:26close190.101.20341.18141.2050-6.009982.83
412006.02.06 23:01buy210.101.19671.17411.1977
422006.02.07 02:37buy220.201.19551.17401.1965
432006.02.07 03:01close220.201.19601.17401.196510.009992.83
442006.02.07 03:03close210.101.19591.17411.1977-8.579984.26
452006.02.07 23:00buy230.101.19811.17551.1991
462006.02.07 23:16t/p230.101.19911.17551.199110.009994.26
472006.02.07 23:16buy240.101.19931.17671.2003
482006.02.08 01:26buy250.201.19811.17661.1991
492006.02.08 02:03buy260.401.19701.17661.1980
502006.02.08 03:04close260.401.19771.17661.198028.0010022.26
512006.02.08 03:04close250.201.19761.17661.1991-10.0010012.26
522006.02.08 03:05close240.101.19771.17671.2003-16.579995.69
532006.02.08 08:00buy270.101.19801.17541.1990
542006.02.08 08:18buy280.201.19691.17541.1979
552006.02.08 08:30close280.201.19741.17541.197910.0010005.69
562006.02.08 08:30close270.101.19731.17541.1990-7.009998.69
572006.02.08 08:30buy290.101.19741.17481.1984
582006.02.08 13:07buy300.201.19621.17471.1972
592006.02.08 13:25buy310.401.19501.17461.1960
602006.02.08 13:42close310.401.19571.17461.196028.0010026.69
612006.02.08 13:42close300.201.19571.17471.1972-10.0010016.69
622006.02.08 13:42close290.101.19561.17481.1984-18.009998.69
632006.02.08 23:00buy320.101.19631.17371.1973
642006.02.09 01:51t/p320.101.19731.17371.19738.2910006.98
652006.02.09 16:00sell330.101.19661.21921.1956
662006.02.09 16:06t/p330.101.19561.21921.195610.0010016.98
672006.02.09 16:06sell340.101.19541.21801.1944
682006.02.09 17:31sell350.201.19661.21811.1956
692006.02.09 17:37close350.201.19611.21811.195610.0010026.98
702006.02.09 17:37close340.101.19621.21801.1944-8.0010018.98
712006.02.10 09:00sell360.101.19721.21981.1962
722006.02.10 09:30t/p360.101.19621.21981.196210.0010028.98
732006.02.10 09:30sell370.101.19601.21861.1950
742006.02.10 10:01sell380.201.19711.21861.1961
752006.02.10 12:29sell390.401.19841.21881.1974
762006.02.10 12:38close390.401.19761.21881.197432.0010060.98
772006.02.10 12:39close380.201.19741.21861.1961-6.0010054.98
782006.02.10 12:40close370.101.19751.21861.1950-15.0010039.98
792006.02.13 08:00buy400.101.19011.16751.1911
802006.02.13 08:29t/p400.101.19111.16751.191110.0010049.98
812006.02.13 08:29buy410.101.19141.16881.1924
822006.02.13 08:59buy420.201.19031.16881.1913
832006.02.13 09:07buy430.401.18911.16871.1901
842006.02.13 09:14close430.401.18981.16871.190128.0010077.98
852006.02.13 09:14close420.201.18971.16881.1913-12.0010065.98
862006.02.13 09:14close410.101.18981.16881.1924-16.0010049.98
872006.02.14 21:00buy440.101.19141.16881.1924
882006.02.15 00:19t/p440.101.19241.16881.19249.4310059.41
892006.02.15 10:00sell450.101.19141.21401.1904
902006.02.15 13:29t/p450.101.19041.21401.190410.0010069.41
912006.02.15 17:00sell460.101.18981.21241.1888
922006.02.15 17:21t/p460.101.18881.21241.188810.0010079.41
932006.02.15 17:21sell470.101.18851.21111.1875
942006.02.15 17:51t/p470.101.18751.21111.187510.0010089.41
952006.02.15 17:51sell480.101.18731.20991.1863
962006.02.15 18:00sell490.201.18851.21001.1875
972006.02.15 18:06close490.201.18801.21001.187510.0010099.41
982006.02.15 18:06close480.101.18811.20991.1863-8.0010091.41
992006.02.16 08:00buy500.101.18881.16621.1898
1002006.02.16 09:37buy510.201.18761.16611.1886
1012006.02.16 10:39close510.201.18821.16611.188612.0010103.41
1022006.02.16 10:39close500.101.18811.16621.1898-7.0010096.41
1032006.02.16 17:00buy520.101.18851.16591.1895
1042006.02.16 18:37buy530.201.18741.16591.1884
1052006.02.16 18:51close530.201.18781.16591.18848.0010104.41
1062006.02.16 18:51close520.101.18771.16591.1895-8.0010096.41
1072006.02.17 05:02sell540.101.18781.21041.1868
1082006.02.17 06:51sell550.201.18901.21051.1880
1092006.02.17 07:02close550.201.18841.21051.188012.0010108.41
1102006.02.17 07:03close540.101.18851.21041.1868-7.0010101.41
1112006.02.20 10:00sell560.101.19341.21601.1924
1122006.02.20 11:15sell570.201.19461.21611.1936
1132006.02.20 11:53close570.201.19411.21611.193610.0010111.41
1142006.02.20 11:53close560.101.19421.21601.1924-8.0010103.41
1152006.02.21 20:00buy580.101.19171.16911.1927
1162006.02.21 20:27t/p580.101.19271.16911.192710.0010113.41
1172006.02.21 20:27buy590.101.19291.17031.1939
1182006.02.21 21:00buy600.201.19181.17031.1928
1192006.02.22 02:45close600.201.19231.17031.19288.8610122.27
1202006.02.22 02:45close590.101.19221.17031.1939-7.5710114.70
1212006.02.22 19:00buy610.101.19121.16861.1922
1222006.02.22 20:22buy620.201.19001.16851.1910
1232006.02.22 22:07close620.201.19051.16851.191010.0010124.70
1242006.02.22 22:07close610.101.19031.16861.1922-9.0010115.70
1252006.02.23 18:00sell630.101.19191.21451.1909
1262006.02.23 18:34sell640.201.19311.21461.1921
1272006.02.23 18:35close640.201.19261.21461.192110.0010125.70
1282006.02.23 18:35close630.101.19271.21451.1909-8.0010117.70
1292006.02.23 18:36sell650.101.19241.21501.1914
1302006.02.24 01:16t/p650.101.19141.21501.191410.0510127.75
1312006.02.27 06:00buy660.101.18731.16471.1883
1322006.02.27 06:45buy670.201.18621.16471.1872
1332006.02.27 07:06close670.201.18671.16471.187210.0010137.75
1342006.02.27 07:06close660.101.18651.16471.1883-8.0010129.75
1352006.02.28 04:00buy680.101.18541.16281.1864
1362006.02.28 07:10t/p680.101.18641.16281.186410.0010139.75
1372006.03.01 07:00sell690.101.19291.21551.1919
1382006.03.01 09:05sell700.201.19401.21551.1930
1392006.03.01 09:22close700.201.19351.21551.193010.0010149.75
1402006.03.01 09:23close690.101.19361.21551.1919-7.0010142.75
1412006.03.03 04:01sell710.101.20131.22391.2003
1422006.03.03 05:45sell720.201.20251.22401.2015
1432006.03.03 07:29close720.201.20201.22401.201510.0010152.75
1442006.03.03 07:29close710.101.20201.22391.2003-7.0010145.75
1452006.03.06 08:00sell730.101.20631.22891.2053
1462006.03.06 08:09sell740.201.20761.22911.2066
1472006.03.06 08:18close740.201.20711.22911.206610.0010155.75
1482006.03.06 08:18close730.101.20721.22891.2053-9.0010146.75
1492006.03.06 08:18sell750.101.20691.22951.2059
1502006.03.06 09:49t/p750.101.20591.22951.205910.0010156.75
1512006.03.07 23:00buy760.101.18871.16611.1897
1522006.03.08 01:37buy770.201.18761.16611.1886
1532006.03.08 02:13close770.201.18811.16611.188610.0010166.75
1542006.03.08 02:13close760.101.18801.16611.1897-7.5710159.18
1552006.03.09 11:00sell780.101.19241.21501.1914
1562006.03.09 11:34sell790.201.19361.21511.1926
1572006.03.09 11:47close790.201.19301.21511.192612.0010171.18
1582006.03.09 11:47close780.101.19291.21501.1914-5.0010166.18
1592006.03.09 11:47sell800.101.19291.21551.1919
1602006.03.09 14:15t/p800.101.19191.21551.191910.0010176.18
1612006.03.10 08:00buy810.101.19121.16861.1922
1622006.03.10 08:30t/p810.101.19221.16861.192210.0010186.18
1632006.03.10 08:30buy820.101.19241.16981.1934
1642006.03.10 14:30buy830.201.19041.16891.1914
1652006.03.10 14:30close830.201.19121.16891.191416.0010202.18
1662006.03.10 14:30close820.101.19101.16981.1934-14.0010188.18
1672006.03.10 22:00buy840.101.19161.16901.1926
1682006.03.13 01:28t/p840.101.19261.16901.19269.4310197.61
1692006.03.13 12:00sell850.101.19281.21541.1918
1702006.03.13 17:15sell860.201.19401.21551.1930
1712006.03.13 18:11close860.201.19351.21551.193010.0010207.61
1722006.03.13 18:11close850.101.19341.21541.1918-6.0010201.61
1732006.03.14 08:00sell870.101.19641.21901.1954
1742006.03.14 08:06sell880.201.19761.21911.1966
1752006.03.14 08:15close880.201.19711.21911.196610.0010211.61
1762006.03.14 08:15close870.101.19721.21901.1954-8.0010203.61
1772006.03.14 08:15sell890.101.19701.21961.1960
1782006.03.14 09:06sell900.201.19821.21971.1972
1792006.03.14 09:13close900.201.19771.21971.197210.0010213.61
1802006.03.14 09:14close890.101.19781.21961.1960-8.0010205.61
1812006.03.15 03:01sell910.101.20201.22461.2010
1822006.03.15 09:15sell920.201.20321.22471.2022
1832006.03.15 09:32sell930.401.20431.22471.2033
1842006.03.15 09:38close930.401.20351.22471.203332.0010237.61
1852006.03.15 09:39close920.201.20341.22471.2022-4.0010233.61
1862006.03.15 09:39close910.101.20351.22461.2010-15.0010218.61
1872006.03.16 03:00sell940.101.20531.22791.2043
1882006.03.16 08:05t/p940.101.20431.22791.204310.0010228.61
1892006.03.17 03:00sell950.101.21711.23971.2161
1902006.03.17 03:30t/p950.101.21611.23971.216110.0010238.61
1912006.03.17 03:30sell960.101.21581.23841.2148
1922006.03.17 04:47sell970.201.21701.23851.2160
1932006.03.17 07:05close970.201.21651.23851.216010.0010248.61
1942006.03.17 07:05close960.101.21661.23841.2148-8.0010240.61
1952006.03.21 13:00buy980.101.21411.19151.2151
1962006.03.21 14:26t/p980.101.21511.19151.215110.0010250.61
1972006.03.22 01:00buy990.101.21081.18821.2118
1982006.03.22 01:22buy1000.201.20971.18821.2107
1992006.03.22 04:37buy1010.401.20841.18801.2094
2002006.03.22 05:53close1010.401.20921.18801.209432.0010282.61
2012006.03.22 05:53close1000.201.20911.18821.2107-12.0010270.61
2022006.03.22 05:53close990.101.20931.18821.2118-15.0010255.61
2032006.03.23 09:00buy1020.101.20671.18411.2077
2042006.03.23 12:19buy1030.201.20561.18411.2066
2052006.03.23 14:27close1030.201.20611.18411.206610.0010265.61
2062006.03.23 14:27close1020.101.20601.18411.2077-7.0010258.61
2072006.03.24 04:00buy1040.101.19681.17421.1978
2082006.03.24 08:23t/p1040.101.19781.17421.197810.0010268.61
2092006.03.27 11:00sell1050.101.20361.22621.2026
2102006.03.27 11:29t/p1050.101.20261.22621.202610.0010278.61
2112006.03.27 11:29sell1060.101.20241.22501.2014
2122006.03.27 16:08sell1070.201.20351.22501.2025
2132006.03.27 16:23close1070.201.20301.22501.202510.0010288.61
2142006.03.27 16:24close1060.101.20291.22501.2014-5.0010283.61
2152006.03.28 10:00buy1080.101.20311.18051.2041
2162006.03.28 10:00t/p1080.101.20411.18051.204110.0010293.61
2172006.03.28 10:00buy1090.101.20431.18171.2053
2182006.03.28 10:04t/p1090.101.20531.18171.205310.0010303.61
2192006.03.28 10:04buy1100.101.20551.18291.2065
2202006.03.28 10:15t/p1100.101.20651.18291.206510.0010313.61
2212006.03.28 10:15buy1110.101.20671.18411.2077
2222006.03.28 10:42buy1120.201.20561.18411.2066
2232006.03.28 10:43close1120.201.20601.18411.20668.0010321.61
2242006.03.28 10:43close1110.101.20591.18411.2077-8.0010313.61
2252006.03.28 10:43buy1130.101.20621.18361.2072
2262006.03.28 13:58t/p1130.101.20721.18361.207210.0010323.61
2272006.03.28 22:00sell1140.101.20041.22301.1994
2282006.03.28 22:39sell1150.201.20161.22311.2006
2292006.03.28 22:45close1150.201.20111.22311.200610.0010333.61
2302006.03.28 22:45close1140.101.20131.22301.1994-9.0010324.61
2312006.03.28 22:46sell1160.101.20091.22351.1999
2322006.03.28 23:27t/p1160.101.19991.22351.199910.0010334.61
2332006.03.29 13:00buy1170.101.20211.17951.2031
2342006.03.29 13:20buy1180.201.20101.17951.2020
2352006.03.29 13:49close1180.201.20141.17951.20208.0010342.61
2362006.03.29 13:49close1170.101.20151.17951.2031-6.0010336.61
2372006.03.29 13:49buy1190.101.20181.17921.2028
2382006.03.29 14:37buy1200.201.20051.17901.2015
2392006.03.29 15:07close1200.201.20101.17901.201510.0010346.61
2402006.03.29 15:07close1190.101.20091.17921.2028-9.0010337.61
2412006.03.31 05:00sell1210.101.21601.23861.2150
2422006.03.31 07:49t/p1210.101.21501.23861.215010.0010347.61
2432006.04.03 01:00sell1220.101.21151.23411.2105
2442006.04.03 01:50t/p1220.101.21051.23411.210510.0010357.61
2452006.04.03 01:50sell1230.101.21031.23291.2093
2462006.04.03 02:33t/p1230.101.20931.23291.209310.0010367.61
2472006.04.03 15:00buy1240.101.20701.18441.2080
2482006.04.03 16:04t/p1240.101.20801.18441.208010.0010377.61
2492006.04.04 09:00sell1250.101.21211.23471.2111
2502006.04.04 09:14sell1260.201.21331.23481.2123
2512006.04.04 09:31sell1270.401.21451.23491.2135
2522006.04.04 09:58sell1280.801.21561.23491.2146
2532006.04.04 10:02sell1291.601.21691.23511.2159
2542006.04.04 10:07t/p1291.601.21591.23511.2159160.0010537.61
2552006.04.04 10:07close1280.801.21581.23491.2146-16.0010521.61
2562006.04.04 10:07close1270.401.21591.23491.2135-56.0010465.61
2572006.04.04 10:07close1260.201.21571.23481.2123-48.0010417.61
2582006.04.04 10:07close1250.101.21581.23471.2111-37.0010380.61
2592006.04.05 01:00sell1300.101.22571.24831.2247
2602006.04.05 02:17t/p1300.101.22471.24831.224710.0010390.61
2612006.04.05 22:02sell1310.101.22911.25171.2281
2622006.04.06 02:05t/p1310.101.22811.25171.228110.1510400.76
2632006.04.06 15:00sell1320.101.22431.24691.2233
2642006.04.06 15:05t/p1320.101.22331.24691.223310.0010410.76
2652006.04.06 15:05sell1330.101.22301.24561.2220
2662006.04.06 15:10t/p1330.101.22201.24561.222010.0010420.76
2672006.04.06 15:10sell1340.101.22181.24441.2208
2682006.04.06 15:12sell1350.201.22291.24441.2219
2692006.04.06 15:23close1350.201.22241.24441.221910.0010430.76
2702006.04.06 15:23close1340.101.22261.24441.2208-8.0010422.76
2712006.04.06 15:23sell1360.101.22251.24511.2215
2722006.04.06 15:36t/p1360.101.22151.24511.221510.0010432.76
2732006.04.06 15:36sell1370.101.22121.24381.2202
2742006.04.06 15:46sell1380.201.22231.24381.2213
2752006.04.06 15:48close1380.201.22191.24381.22138.0010440.76
2762006.04.06 15:48close1370.101.22201.24381.2202-8.0010432.76
2772006.04.06 15:48sell1390.101.22191.24451.2209
2782006.04.06 16:00t/p1390.101.22091.24451.220910.0010442.76
2792006.04.07 12:00buy1400.101.21941.19681.2204
2802006.04.07 12:42buy1410.201.21831.19681.2193
2812006.04.07 13:04close1410.201.21881.19681.219310.0010452.76
2822006.04.07 13:05close1400.101.21871.19681.2204-7.0010445.76
2832006.04.10 02:00buy1420.101.21031.18771.2113
2842006.04.10 02:24t/p1420.101.21131.18771.211310.0010455.76
2852006.04.10 02:24buy1430.101.21151.18891.2125
2862006.04.10 03:21buy1440.201.21041.18891.2114
2872006.04.10 03:53close1440.201.21091.18891.211410.0010465.76
2882006.04.10 03:53close1430.101.21051.18891.2125-10.0010455.76
2892006.04.10 22:00buy1450.101.21051.18791.2115
2902006.04.10 23:13t/p1450.101.21151.18791.211510.0010465.76
2912006.04.12 09:00sell1460.101.21451.23711.2135
2922006.04.12 09:31sell1470.201.21561.23711.2146
2932006.04.12 09:40close1470.201.21511.23711.214610.0010475.76
2942006.04.12 09:40close1460.101.21521.23711.2135-7.0010468.76
2952006.04.12 09:41sell1480.101.21511.23771.2141
2962006.04.12 12:02t/p1480.101.21411.23771.214110.0010478.76
2972006.04.13 05:00buy1490.101.21021.18761.2112
2982006.04.13 08:28t/p1490.101.21121.18761.211210.0010488.76
2992006.04.13 20:00buy1500.101.21121.18861.2122
3002006.04.14 10:24buy1510.201.21001.18851.2110
3012006.04.14 11:59close1510.201.21051.18851.211010.0010498.76
3022006.04.14 12:00close1500.101.21041.18861.2122-8.5710490.19
3032006.04.17 23:00sell1520.101.22471.24731.2237
3042006.04.18 01:59sell1530.201.22581.24731.2248
3052006.04.18 08:26close1530.201.22531.24731.224810.0010500.19
3062006.04.18 08:27close1520.101.22521.24731.2237-4.9510495.24
3072006.04.19 07:01sell1540.101.23531.25791.2343
3082006.04.19 07:40t/p1540.101.23431.25791.234310.0010505.24
3092006.04.19 07:40sell1550.111.23411.25671.2331
3102006.04.19 08:27sell1560.201.23521.25671.2342
3112006.04.19 08:37close1560.201.23461.25671.234212.0010517.24
3122006.04.19 08:37close1550.111.23471.25671.2331-6.6010510.64
3132006.04.20 03:00sell1570.111.23531.25791.2343
3142006.04.20 03:20t/p1570.111.23431.25791.234311.0010521.64
3152006.04.20 03:20sell1580.111.23411.25671.2331
3162006.04.20 03:39sell1590.221.23521.25671.2342
3172006.04.20 08:14close1590.221.23471.25671.234211.0010532.64
3182006.04.20 08:15close1580.111.23461.25671.2331-5.5010527.14
3192006.04.21 06:00buy1600.111.23101.20841.2320
3202006.04.21 08:09buy1610.221.22991.20841.2309
3212006.04.21 08:19buy1620.401.22871.20831.2297
3222006.04.21 08:43buy1630.801.22741.20811.2284
3232006.04.21 08:57t/p1630.801.22841.20811.228480.0010607.14
3242006.04.21 08:57close1620.401.22841.20831.2297-12.0010595.14
3252006.04.21 08:57close1610.221.22851.20841.2309-30.8010564.34
3262006.04.21 08:57close1600.111.22841.20841.2320-28.6010535.74
3272006.04.21 11:00buy1640.111.23261.21001.2336
3282006.04.21 11:19t/p1640.111.23361.21001.233611.0010546.74
3292006.04.21 11:19buy1650.111.23381.21121.2348
3302006.04.21 11:58buy1660.221.23271.21121.2337
3312006.04.21 12:15close1660.221.23311.21121.23378.8010555.54
3322006.04.21 12:16close1650.111.23321.21121.2348-6.6010548.94
3332006.04.24 08:00sell1670.111.23601.25861.2350
3342006.04.24 08:37sell1680.221.23711.25861.2361
3352006.04.24 08:46sell1690.401.23831.25871.2373
3362006.04.24 09:11close1690.401.23751.25871.237332.0010580.94
3372006.04.24 09:11close1680.221.23761.25861.2361-11.0010569.94
3382006.04.24 09:11close1670.111.23751.25861.2350-16.5010553.44
3392006.04.24 15:00sell1700.111.23611.25871.2351
3402006.04.24 15:40t/p1700.111.23511.25871.235111.0010564.44
3412006.04.24 15:40sell1710.111.23491.25751.2339
3422006.04.24 16:03t/p1710.111.23391.25751.233911.0010575.44
3432006.04.25 02:00sell1720.111.23801.26061.2370
3442006.04.25 03:25t/p1720.111.23701.26061.237011.0010586.44
3452006.04.25 13:00sell1730.111.23831.26091.2373
3462006.04.25 13:06sell1740.221.23941.26091.2384
3472006.04.25 13:23close1740.221.23901.26091.23848.8010595.24
3482006.04.25 13:23close1730.111.23911.26091.2373-8.8010586.44
3492006.04.25 13:24sell1750.111.23901.26161.2380
3502006.04.25 14:06sell1760.221.24011.26161.2391
3512006.04.25 14:09sell1770.441.24141.26181.2404
3522006.04.25 14:10sell1780.801.24261.26191.2416
3532006.04.25 15:37sell1791.601.24371.26191.2427
3542006.04.25 15:58t/p1791.601.24271.26191.2427160.0010746.44
3552006.04.25 15:58close1780.801.24261.26191.24160.0010746.44
3562006.04.25 15:59close1770.441.24271.26181.2404-57.2010689.24
3572006.04.25 15:59close1760.221.24241.26161.2391-50.6010638.64
3582006.04.25 15:59close1750.111.24221.26161.2380-35.2010603.44
3592006.04.26 04:00sell1800.111.24211.26471.2411
3602006.04.26 06:06t/p1800.111.24111.26471.241111.0010614.44
3612006.04.27 02:00sell1810.111.24501.26761.2440
3622006.04.27 02:59sell1820.221.24621.26771.2452
3632006.04.27 03:39close1820.221.24571.26771.245211.0010625.44
3642006.04.27 03:39close1810.111.24571.26761.2440-7.7010617.74
3652006.04.28 04:00sell1830.111.25211.27471.2511
3662006.04.28 08:21sell1840.221.25321.27471.2522
3672006.04.28 08:27sell1850.441.25451.27491.2535
3682006.04.28 08:33close1850.441.25371.27491.253535.2010652.94
3692006.04.28 08:33close1840.221.25381.27471.2522-13.2010639.74
3702006.04.28 08:33close1830.111.25371.27471.2511-17.6010622.14
3712006.05.01 03:00sell1860.111.26141.28401.2604
3722006.05.01 04:23sell1870.221.26251.28401.2615
3732006.05.01 04:26close1870.221.26211.28401.26158.8010630.94
3742006.05.01 04:26close1860.111.26221.28401.2604-8.8010622.14
3752006.05.01 17:00sell1880.111.26131.28391.2603
3762006.05.01 17:06sell1890.221.26241.28391.2614
3772006.05.01 17:07close1890.221.26201.28391.26148.8010630.94
3782006.05.01 17:07close1880.111.26181.28391.2603-5.5010625.44
3792006.05.01 17:08sell1900.111.26171.28431.2607
3802006.05.01 17:26t/p1900.111.26071.28431.260711.0010636.44
3812006.05.01 17:26sell1910.111.26051.28311.2595
3822006.05.01 18:38sell1920.221.26161.28311.2606
3832006.05.01 18:45close1920.221.26121.28311.26068.8010645.24
3842006.05.01 18:45close1910.111.26131.28311.2595-8.8010636.44
3852006.05.02 11:00buy1930.111.26191.23931.2629
3862006.05.02 11:16t/p1930.111.26291.23931.262911.0010647.44
3872006.05.02 11:16buy1940.111.26321.24061.2642
3882006.05.02 11:51t/p1940.111.26421.24061.264211.0010658.44
3892006.05.02 11:51buy1950.111.26451.24191.2655
3902006.05.02 12:12t/p1950.111.26551.24191.265511.0010669.44
3912006.05.02 21:00sell1960.111.26261.28521.2616
3922006.05.02 22:20t/p1960.111.26161.28521.261611.0010680.44
3932006.05.03 12:00sell1970.111.26281.28541.2618
3942006.05.03 15:13t/p1970.111.26181.28541.261811.0010691.44
3952006.05.04 16:00buy1980.111.26451.24191.2655
3962006.05.04 16:04t/p1980.111.26551.24191.265511.0010702.44
3972006.05.04 16:04buy1990.111.26581.24321.2668
3982006.05.04 16:18t/p1990.111.26681.24321.266811.0010713.44
3992006.05.04 16:18buy2000.111.26711.24451.2681
4002006.05.04 16:20t/p2000.111.26811.24451.268111.0010724.44
4012006.05.04 16:20buy2010.111.26831.24571.2693
4022006.05.04 16:37buy2020.221.26711.24561.2681
4032006.05.04 16:40close2020.221.26761.24561.268111.0010735.44
4042006.05.04 16:40close2010.111.26751.24571.2693-8.8010726.64
4052006.05.04 16:40buy2030.111.26781.24521.2688
4062006.05.04 16:56t/p2030.111.26881.24521.268811.0010737.64
4072006.05.04 16:56buy2040.111.26901.24641.2700
4082006.05.04 17:03buy2050.221.26791.24641.2689
4092006.05.04 17:03close2050.221.26841.24641.268911.0010748.64
4102006.05.04 17:04close2040.111.26851.24641.2700-5.5010743.14
4112006.05.05 05:00sell2060.111.26921.29181.2682
4122006.05.05 07:15sell2070.221.27031.29181.2693
4132006.05.05 07:36close2070.221.26991.29181.26938.8010751.94
4142006.05.05 07:37close2060.111.27001.29181.2682-8.8010743.14
4152006.05.08 00:00sell2080.111.27441.29701.2734
4162006.05.08 00:38t/p2080.111.27341.29701.273411.0010754.14
4172006.05.08 00:38sell2090.111.27301.29561.2720
4182006.05.08 01:30sell2100.221.27431.29581.2733
4192006.05.08 02:42close2100.221.27381.29581.273311.0010765.14
4202006.05.08 02:42close2090.111.27391.29561.2720-9.9010755.24
4212006.05.08 16:00sell2110.111.27121.29381.2702
4222006.05.08 16:13t/p2110.111.27021.29381.270211.0010766.24
4232006.05.08 16:13sell2120.111.27001.29261.2690
4242006.05.08 16:28sell2130.221.27111.29261.2701
4252006.05.08 16:33sell2140.441.27221.29261.2712
4262006.05.08 16:40close2140.441.27141.29261.271235.2010801.44
4272006.05.08 16:41close2130.221.27131.29261.2701-4.4010797.04
4282006.05.08 16:41close2120.111.27141.29261.2690-15.4010781.64
4292006.05.08 16:41sell2150.111.27111.29371.2701
4302006.05.08 17:23sell2160.221.27231.29381.2713
4312006.05.08 17:54close2160.221.27181.29381.271311.0010792.64
4322006.05.08 17:54close2150.111.27191.29371.2701-8.8010783.84
4332006.05.09 13:00buy2170.111.26921.24661.2702
4342006.05.09 13:22t/p2170.111.27021.24661.270211.0010794.84
4352006.05.09 13:22buy2180.111.27041.24781.2714
4362006.05.09 13:55buy2190.221.26931.24781.2703
4372006.05.09 14:03close2190.221.26971.24781.27038.8010803.64
4382006.05.09 14:04close2180.111.26961.24781.2714-8.8010794.84
4392006.05.10 06:00sell2200.111.27611.29871.2751
4402006.05.10 08:45sell2210.221.27731.29881.2763
4412006.05.10 08:51sell2220.441.27851.29891.2775
4422006.05.10 08:53sell2230.881.27961.29891.2786
4432006.05.10 08:57close2230.881.27871.29891.278679.2010874.04
4442006.05.10 08:57close2220.441.27861.29891.2775-4.4010869.64
4452006.05.10 08:57close2210.221.27871.29881.2763-30.8010838.84
4462006.05.10 08:57close2200.111.27861.29871.2751-27.5010811.34
4472006.05.10 16:00sell2240.111.27841.30101.2774
4482006.05.10 16:16sell2250.221.27951.30101.2785
4492006.05.10 16:19sell2260.441.28071.30111.2797
4502006.05.10 16:31close2260.441.28001.30111.279730.8010842.14
4512006.05.10 16:31close2250.221.27991.30101.2785-8.8010833.34
4522006.05.10 16:31close2240.111.28001.30101.2774-17.6010815.74
4532006.05.10 16:31sell2270.111.27971.30231.2787
4542006.05.10 17:32sell2280.221.28101.30251.2800
4552006.05.10 17:35close2280.221.28051.30251.280011.0010826.74
4562006.05.10 17:35close2270.111.28041.30231.2787-7.7010819.04
4572006.05.10 23:00sell2290.111.27841.30101.2774
4582006.05.11 00:34t/p2290.111.27741.30101.277411.1610830.20
4592006.05.11 16:00buy2300.111.27791.25531.2789
4602006.05.11 16:03buy2310.221.27671.25521.2777
4612006.05.11 16:04close2310.221.27721.25521.277711.0010841.20
4622006.05.11 16:04close2300.111.27711.25531.2789-8.8010832.40
4632006.05.11 16:04buy2320.111.27741.25481.2784
4642006.05.11 16:11t/p2320.111.27841.25481.278411.0010843.40
4652006.05.11 16:11buy2330.111.27861.25601.2796
4662006.05.11 16:11t/p2330.111.27961.25601.279611.0010854.40
4672006.05.11 16:11buy2340.111.27981.25721.2808
4682006.05.11 16:34t/p2340.111.28081.25721.280811.0010865.40
4692006.05.11 16:34buy2350.111.28101.25841.2820
4702006.05.11 16:36t/p2350.111.28201.25841.282011.0010876.40
4712006.05.11 16:36buy2360.111.28221.25961.2832
4722006.05.11 16:46t/p2360.111.28321.25961.283211.0010887.40
4732006.05.11 16:46buy2370.111.28341.26081.2844
4742006.05.11 16:51buy2380.221.28231.26081.2833
4752006.05.11 16:54close2380.221.28271.26081.28338.8010896.20
4762006.05.11 16:54close2370.111.28261.26081.2844-8.8010887.40
4772006.05.11 16:54buy2390.111.28291.26031.2839
4782006.05.11 16:59buy2400.221.28171.26021.2827
4792006.05.11 17:02close2400.221.28221.26021.282711.0010898.40
4802006.05.11 17:02close2390.111.28221.26031.2839-7.7010890.70
4812006.05.12 06:00sell2410.111.28521.30781.2842
4822006.05.12 07:02sell2420.221.28641.30791.2854
4832006.05.12 07:24close2420.221.28591.30791.285411.0010901.70
4842006.05.12 07:24close2410.111.28601.30781.2842-8.8010892.90
4852006.05.12 17:00sell2430.111.28801.31061.2870
4862006.05.12 17:03sell2440.221.28911.31061.2881
4872006.05.12 17:07close2440.221.28871.31061.28818.8010901.70
4882006.05.12 17:07close2430.111.28861.31061.2870-6.6010895.10
4892006.05.12 17:07sell2450.111.28851.31111.2875
4902006.05.12 17:15sell2460.221.28961.31111.2886
4912006.05.12 17:19close2460.221.28901.31111.288613.2010908.30
4922006.05.12 17:19close2450.111.28911.31111.2875-6.6010901.70
4932006.05.12 17:19sell2470.111.28881.31141.2878
4942006.05.12 17:32t/p2470.111.28781.31141.287811.0010912.70
4952006.05.12 17:32sell2480.111.28761.31021.2866
4962006.05.12 17:33t/p2480.111.28661.31021.286611.0010923.70
4972006.05.12 17:33sell2490.111.28641.30901.2854
4982006.05.12 17:41sell2500.221.28751.30901.2865
4992006.05.12 17:59sell2510.441.28871.30911.2877
5002006.05.12 18:02close2510.441.28801.30911.287730.8010954.50
5012006.05.12 18:02close2500.221.28811.30901.2865-13.2010941.30
5022006.05.12 18:02close2490.111.28801.30901.2854-17.6010923.70
5032006.05.15 05:00sell2520.111.29221.31481.2912
5042006.05.15 07:41sell2530.221.29331.31481.2923
5052006.05.15 07:46close2530.221.29291.31481.29238.8010932.50
5062006.05.15 07:46close2520.111.29321.31481.2912-11.0010921.50
5072006.05.16 04:00buy2540.111.28161.25901.2826
5082006.05.16 05:38t/p2540.111.28261.25901.282611.0010932.50
5092006.05.17 16:00sell2550.111.28351.30611.2825
5102006.05.17 16:24t/p2550.111.28251.30611.282511.0010943.50
5112006.05.17 16:24sell2560.111.28231.30491.2813
5122006.05.17 16:24t/p2560.111.28131.30491.281311.0010954.50
5132006.05.17 16:24sell2570.111.28111.30371.2801
5142006.05.17 16:26t/p2570.111.28011.30371.280111.0010965.50
5152006.05.17 16:26sell2580.111.27991.30251.2789
5162006.05.17 16:26t/p2580.111.27891.30251.278911.0010976.50
5172006.05.17 16:26sell2590.111.27871.30131.2777
5182006.05.17 16:32t/p2590.111.27771.30131.277711.0010987.50
5192006.05.17 16:32sell2600.111.27751.30011.2765
5202006.05.17 16:32t/p2600.111.27651.30011.276511.0010998.50
5212006.05.17 16:32sell2610.111.27631.29891.2753
5222006.05.17 16:41sell2620.221.27741.29891.2764
5232006.05.17 16:42sell2630.441.27861.29901.2776
5242006.05.17 17:03close2630.441.27791.29901.277630.8011029.30
5252006.05.17 17:03close2620.221.27771.29891.2764-6.6011022.70
5262006.05.17 17:03close2610.111.27781.29891.2753-16.5011006.20
5272006.05.18 04:00buy2640.111.27621.25361.2772
5282006.05.18 07:50buy2650.221.27511.25361.2761
5292006.05.18 08:02buy2660.441.27391.25351.2749
5302006.05.18 08:11close2660.441.27461.25351.274930.8011037.00
5312006.05.18 08:11close2650.221.27451.25361.2761-13.2011023.80
5322006.05.18 08:11close2640.111.27471.25361.2772-16.5011007.30
5332006.05.19 07:00sell2670.111.28351.30611.2825
5342006.05.19 08:16t/p2670.111.28251.30611.282511.0011018.30
5352006.05.19 21:00buy2680.111.27761.25501.2786
5362006.05.22 00:00buy2690.221.27621.25471.2772
5372006.05.22 00:44close2690.221.27681.25471.277213.2011031.50
5382006.05.22 00:46close2680.111.27661.25501.2786-11.6311019.88
5392006.05.22 11:00buy2700.111.27621.25361.2772
5402006.05.22 11:05buy2710.221.27511.25361.2761
5412006.05.22 11:12close2710.221.27551.25361.27618.8011028.68
5422006.05.22 11:12close2700.111.27541.25361.2772-8.8011019.88
5432006.05.22 11:12buy2720.111.27571.25311.2767
5442006.05.22 12:05t/p2720.111.27671.25311.276711.0011030.88
5452006.05.23 06:05sell2730.111.28651.30911.2855
5462006.05.23 06:53sell2740.221.28761.30911.2866
5472006.05.23 06:54close2740.221.28711.30911.286611.0011041.88
5482006.05.23 06:54close2730.111.28721.30911.2855-7.7011034.18
5492006.05.23 06:54sell2750.111.28701.30961.2860
5502006.05.23 07:50t/p2750.111.28601.30961.286011.0011045.18
5512006.05.24 10:00buy2760.111.28341.26081.2844
5522006.05.24 10:00t/p2760.111.28441.26081.284411.0011056.18
5532006.05.24 10:00buy2770.111.28481.26221.2858
5542006.05.24 10:03t/p2770.111.28581.26221.285811.0011067.18
5552006.05.24 10:03buy2780.111.28601.26341.2870
5562006.05.24 10:16buy2790.221.28491.26341.2859
5572006.05.24 10:20close2790.221.28531.26341.28598.8011075.98
5582006.05.24 10:20close2780.111.28521.26341.2870-8.8011067.18
5592006.05.24 10:20buy2800.111.28541.26281.2864
5602006.05.24 10:36t/p2800.111.28641.26281.286411.0011078.18
5612006.05.24 10:36buy2810.111.28671.26411.2877
5622006.05.24 10:45buy2820.221.28551.26401.2865
5632006.05.24 11:12buy2830.441.28441.26401.2854
5642006.05.24 11:36close2830.441.28521.26401.285435.2011113.38
5652006.05.24 11:36close2820.221.28511.26401.2865-8.8011104.58
5662006.05.24 11:36close2810.111.28521.26411.2877-16.5011088.08
5672006.05.25 07:01buy2840.111.27571.25311.2767
5682006.05.25 08:08t/p2840.111.27671.25311.276711.0011099.08
5692006.05.26 05:02sell2850.111.27831.30091.2773
5702006.05.26 05:15t/p2850.111.27731.30091.277311.0011110.08
5712006.05.26 05:15sell2860.111.27691.29951.2759
5722006.05.26 08:26sell2870.221.27811.29961.2771
5732006.05.26 08:41sell2880.441.27931.29971.2783
5742006.05.26 08:50close2880.441.27851.29971.278335.2011145.28
5752006.05.26 08:50close2870.221.27871.29961.2771-13.2011132.08
5762006.05.26 08:50close2860.111.27891.29951.2759-22.0011110.08
5772006.05.26 16:00sell2890.111.27351.29611.2725
5782006.05.26 16:18t/p2890.111.27251.29611.272511.0011121.08
5792006.05.26 16:18sell2900.111.27231.29491.2713
5802006.05.26 16:27t/p2900.111.27131.29491.271311.0011132.08
5812006.05.26 16:27sell2910.111.27101.29361.2700
5822006.05.26 16:51sell2920.221.27221.29371.2712
5832006.05.26 16:56close2920.221.27171.29371.271211.0011143.08
5842006.05.26 16:56close2910.111.27181.29361.2700-8.8011134.28
5852006.05.26 16:56sell2930.111.27151.29411.2705
5862006.05.26 17:02sell2940.221.27261.29411.2716
5872006.05.26 17:03close2940.221.27221.29411.27168.8011143.08
5882006.05.26 17:03close2930.111.27231.29411.2705-8.8011134.28
5892006.05.29 03:00buy2950.111.27441.25181.2754
5902006.05.29 09:42t/p2950.111.27541.25181.275411.0011145.28
5912006.05.29 21:08buy2960.111.27571.25311.2767
5922006.05.29 21:53buy2970.221.27461.25311.2756
5932006.05.29 22:14close2970.221.27501.25311.27568.8011154.08
5942006.05.29 22:14close2960.111.27511.25311.2767-6.6011147.48
5952006.05.30 02:00buy2980.111.27501.25241.2760
5962006.05.30 03:45t/p2980.111.27601.25241.276011.0011158.48
5972006.05.30 22:00sell2990.111.28641.30901.2854
5982006.05.30 22:47sell3000.221.28751.30901.2865
5992006.05.30 22:48close3000.221.28711.30901.28658.8011167.28
6002006.05.30 22:49close2990.111.28761.30901.2854-13.2011154.08
6012006.05.30 22:49sell3010.111.28751.31011.2865
6022006.05.31 00:10t/p3010.111.28651.31011.286511.0611165.13
6032006.06.01 12:00buy3020.111.27791.25531.2789
6042006.06.01 12:26buy3030.221.27671.25521.2777
6052006.06.01 13:10buy3040.441.27541.25501.2764
6062006.06.01 13:25buy3050.881.27431.25501.2753
6072006.06.01 13:44close3050.881.27521.25501.275379.2011244.33
6082006.06.01 13:44close3040.441.27511.25501.2764-13.2011231.13
6092006.06.01 13:44close3030.221.27521.25521.2777-33.0011198.13
6102006.06.01 13:44close3020.111.27531.25531.2789-28.6011169.53
6112006.06.01 17:00buy3060.111.28181.25921.2828
6122006.06.01 17:20buy3070.221.28061.25911.2816
6132006.06.01 17:29close3070.221.28111.25911.281611.0011180.53
6142006.06.01 17:29close3060.111.28101.25921.2828-8.8011171.73
6152006.06.01 17:29buy3080.111.28131.25871.2823
6162006.06.01 19:19buy3090.221.28011.25861.2811
6172006.06.01 19:31close3090.221.28061.25861.281111.0011182.73
6182006.06.01 19:31close3080.111.28071.25871.2823-6.6011176.13
6192006.06.02 10:00sell3100.111.28061.30321.2796
6202006.06.02 11:46sell3110.221.28171.30321.2807
6212006.06.02 11:58close3110.221.28131.30321.28078.8011184.93
6222006.06.02 11:59close3100.111.28121.30321.2796-6.6011178.33
6232006.06.05 04:01sell3120.111.29341.31601.2924
6242006.06.05 06:35sell3130.221.29461.31611.2936
6252006.06.05 07:16close3130.221.29411.31611.293611.0011189.33
6262006.06.05 07:17close3120.111.29421.31601.2924-8.8011180.53
6272006.06.06 10:00buy3140.111.29191.26931.2929
6282006.06.06 10:42buy3150.221.29081.26931.2918
6292006.06.06 11:35buy3160.441.28951.26911.2905
6302006.06.06 12:08buy3170.881.28821.26891.2892
6312006.06.06 12:16buy3181.761.28701.26881.2880
6322006.06.06 12:25buy3193.201.28581.26871.2868
6332006.06.06 12:35t/p3193.201.28681.26871.2868320.0011500.53
6342006.06.06 12:35close3181.761.28681.26881.2880-35.2011465.33
6352006.06.06 12:35close3170.881.28671.26891.2892-132.0011333.33
6362006.06.06 12:35close3160.441.28681.26911.2905-118.8011214.53
6372006.06.06 12:35close3150.221.28671.26931.2918-90.2011124.33
6382006.06.06 12:35close3140.111.28681.26931.2929-56.1011068.23
6392006.06.07 01:00buy3200.111.28201.25941.2830
6402006.06.07 01:33t/p3200.111.28301.25941.283011.0011079.23
6412006.06.07 01:33buy3210.111.28321.26061.2842
6422006.06.07 07:49buy3220.221.28201.26051.2830
6432006.06.07 08:09buy3230.441.28091.26051.2819
6442006.06.07 08:31buy3240.881.27971.26041.2807
6452006.06.07 08:54buy3251.761.27861.26041.2796
6462006.06.07 09:05t/p3251.761.27961.26041.2796176.0011255.23
6472006.06.07 09:05close3240.881.27961.26041.2807-8.8011246.43
6482006.06.07 09:06close3230.441.27951.26051.2819-61.6011184.83
6492006.06.07 09:06close3220.221.27971.26051.2830-50.6011134.23
6502006.06.07 09:06close3210.111.27961.26061.2842-39.6011094.63
6512006.06.07 19:00buy3260.111.28011.25751.2811
6522006.06.07 20:15buy3270.221.27891.25741.2799
6532006.06.07 20:17close3270.221.27941.25741.279911.0011105.63
6542006.06.07 20:17close3260.111.27931.25751.2811-8.8011096.83
6552006.06.09 01:00buy3280.111.26481.24221.2658
6562006.06.09 04:27buy3290.221.26371.24221.2647
6572006.06.09 04:47close3290.221.26411.24221.26478.8011105.63
6582006.06.09 04:47close3280.111.26391.24221.2658-9.9011095.73
6592006.06.12 05:00buy3300.111.26261.24001.2636
6602006.06.12 08:31t/p3300.111.26361.24001.263611.0011106.73
6612006.06.12 21:00buy3310.111.26111.23851.2621
6622006.06.12 21:57buy3320.221.25991.23841.2609
6632006.06.12 23:00buy3330.441.25871.23831.2597
6642006.06.13 02:18close3330.441.25941.23831.259728.2911135.02
6652006.06.13 02:18close3320.221.25931.23841.2609-14.4511120.57
6662006.06.13 02:19close3310.111.25921.23851.2621-21.5311099.04
6672006.06.14 04:00buy3340.111.25511.23251.2561
6682006.06.14 06:46t/p3340.111.25611.23251.256111.0011110.04
6692006.06.15 01:00sell3350.111.26061.28321.2596
6702006.06.15 04:03sell3360.221.26181.28331.2608
6712006.06.15 04:53close3360.221.26131.28331.260811.0011121.04
6722006.06.15 04:54close3350.111.26141.28321.2596-8.8011112.24
6732006.06.15 10:00sell3370.111.26121.28381.2602
6742006.06.15 10:36sell3380.221.26231.28381.2613
6752006.06.15 10:50close3380.221.26191.28381.26138.8011121.04
6762006.06.15 10:50close3370.111.26181.28381.2602-6.6011114.44
6772006.06.15 10:50sell3390.111.26171.28431.2607
6782006.06.15 13:09t/p3390.111.26071.28431.260711.0011125.44
6792006.06.15 13:09sell3400.111.26051.28311.2595
6802006.06.15 13:53sell3410.221.26161.28311.2606
6812006.06.15 14:14close3410.221.26121.28311.26068.8011134.24
6822006.06.15 14:15close3400.111.26111.28311.2595-6.6011127.64
6832006.06.15 18:00sell3420.111.26131.28391.2603
6842006.06.15 19:19sell3430.221.26241.28391.2614
6852006.06.15 19:44close3430.221.26201.28391.26148.8011136.44
6862006.06.15 19:45close3420.111.26221.28391.2603-9.9011126.54
6872006.06.16 15:00sell3440.111.26501.28761.2640
6882006.06.16 15:24t/p3440.111.26401.28761.264011.0011137.54
6892006.06.16 15:24sell3450.111.26381.28641.2628
6902006.06.16 15:54t/p3450.111.26281.28641.262811.0011148.54
6912006.06.16 15:54sell3460.111.26261.28521.2616
6922006.06.16 16:55sell3470.221.26371.28521.2627
6932006.06.16 17:23close3470.221.26331.28521.26278.8011157.34
6942006.06.16 17:23close3460.111.26311.28521.2616-5.5011151.84
6952006.06.19 14:00buy3480.111.25941.23681.2604
6962006.06.19 14:21buy3490.221.25821.23671.2592
6972006.06.19 14:31buy3500.441.25711.23671.2581
6982006.06.19 15:07buy3510.881.25581.23651.2568
6992006.06.19 15:26t/p3510.881.25681.23651.256888.0011239.84
7002006.06.19 15:26close3500.441.25681.23671.2581-13.2011226.64
7012006.06.19 15:26close3490.221.25681.23671.2592-30.8011195.84
7022006.06.19 15:26close3480.111.25671.23681.2604-29.7011166.14
7032006.06.19 21:00buy3520.111.25791.23531.2589
7042006.06.20 02:09buy3530.221.25671.23521.2577
7052006.06.20 03:37close3530.221.25721.23521.257711.0011177.14
7062006.06.20 03:37close3520.111.25721.23531.2589-8.3311168.81
7072006.06.20 17:00buy3540.111.25741.23481.2584
7082006.06.20 17:45buy3550.221.25621.23471.2572
7092006.06.20 17:56close3550.221.25671.23471.257211.0011179.81
7102006.06.20 17:57close3540.111.25661.23481.2584-8.8011171.01
7112006.06.20 17:57buy3560.111.25691.23431.2579
7122006.06.20 18:28t/p3560.111.25791.23431.257911.0011182.01
7132006.06.22 02:00sell3570.111.26671.28931.2657
7142006.06.22 09:05t/p3570.111.26571.28931.265711.0011193.01
7152006.06.23 01:00buy3580.111.25831.23571.2593
7162006.06.23 03:08buy3590.221.25721.23571.2582
7172006.06.23 06:38close3590.221.25761.23571.25828.8011201.81
7182006.06.23 06:38close3580.111.25751.23571.2593-8.8011193.01
7192006.06.23 22:00buy3600.111.25131.22871.2523
7202006.06.26 03:44t/p3600.111.25231.22871.252310.3711203.39
7212006.06.27 09:00sell3610.111.26011.28271.2591
7222006.06.27 09:31t/p3610.111.25911.28271.259111.0011214.39
7232006.06.27 09:31sell3620.111.25891.28151.2579
7242006.06.27 09:37sell3630.221.26001.28151.2590
7252006.06.27 09:56close3630.221.25961.28151.25908.8011223.19
7262006.06.27 09:56close3620.111.25971.28151.2579-8.8011214.39
7272006.06.27 09:56sell3640.111.25941.28201.2584
7282006.06.27 10:00sell3650.221.26061.28211.2596
7292006.06.27 10:13close3650.221.26011.28211.259611.0011225.39
7302006.06.27 10:13close3640.111.26001.28201.2584-6.6011218.79
7312006.06.28 23:00buy3660.111.25581.23321.2568
7322006.06.29 00:03buy3670.221.25461.23311.2556
7332006.06.29 07:16close3670.221.25511.23311.255611.0011229.79
7342006.06.29 07:16close3660.111.25501.23321.2568-10.6811219.11
7352006.06.29 16:00buy3680.111.25381.23121.2548
7362006.06.29 16:13t/p3680.111.25481.23121.254811.0011230.11
7372006.06.29 16:13buy3690.111.25511.23251.2561
7382006.06.29 16:31buy3700.221.25391.23241.2549
7392006.06.29 16:36close3700.221.25441.23241.254911.0011241.11
7402006.06.29 16:36close3690.111.25461.23251.2561-5.5011235.61
7412006.06.29 16:36buy3710.111.25471.23211.2557
7422006.06.29 17:43buy3720.221.25361.23211.2546
7432006.06.29 18:25close3720.221.25401.23211.25468.8011244.41
7442006.06.29 18:25close3710.111.25391.23211.2557-8.8011235.61
7452006.06.30 12:00sell3730.111.27141.29401.2704
7462006.06.30 14:31sell3740.221.27251.29401.2715
7472006.06.30 14:32sell3750.441.27361.29401.2726
7482006.06.30 14:34sell3760.881.27491.29421.2739
7492006.06.30 14:42sell3771.761.27601.29421.2750
7502006.06.30 14:59t/p3771.761.27501.29421.2750176.0011411.61
7512006.06.30 14:59close3760.881.27501.29421.2739-8.8011402.81
7522006.06.30 14:59close3750.441.27491.29401.2726-57.2011345.61
7532006.06.30 14:59close3740.221.27481.29401.2715-50.6011295.01
7542006.06.30 14:59close3730.111.27491.29401.2704-38.5011256.51
7552006.07.03 01:00sell3780.111.27881.30141.2778
7562006.07.03 03:18t/p3780.111.27781.30141.277811.0011267.51
7572006.07.06 01:00buy3790.111.27331.25071.2743
7582006.07.06 02:56buy3800.221.27221.25071.2732
7592006.07.06 03:04close3800.221.27261.25071.27328.8011276.31
7602006.07.06 03:04close3790.111.27251.25071.2743-8.8011267.51
7612006.07.07 06:01sell3810.111.27681.29941.2758
7622006.07.07 09:03sell3820.221.27801.29951.2770
7632006.07.07 09:44close3820.221.27751.29951.277011.0011278.51
7642006.07.07 09:44close3810.111.27761.29941.2758-8.8011269.71
7652006.07.10 01:00sell3830.111.28071.30331.2797
7662006.07.10 02:12t/p3830.111.27971.30331.279711.0011280.71
7672006.07.11 01:00buy3840.111.27441.25181.2754
7682006.07.11 07:36buy3850.221.27321.25171.2742
7692006.07.11 08:10buy3860.441.27201.25161.2730
7702006.07.11 08:25close3860.441.27271.25161.273030.8011311.51
7712006.07.11 08:25close3850.221.27261.25171.2742-13.2011298.31
7722006.07.11 08:26close3840.111.27271.25181.2754-18.7011279.61
7732006.07.11 10:00buy3870.111.27401.25141.2750
7742006.07.11 11:00t/p3870.111.27501.25141.275011.0011290.61
7752006.07.12 06:00sell3880.111.27611.29871.2751
7762006.07.12 08:15sell3890.221.27731.29881.2763
7772006.07.12 08:18close3890.221.27681.29881.276311.0011301.61
7782006.07.12 08:18close3880.111.27691.29871.2751-8.8011292.81
7792006.07.13 01:00buy3900.111.27141.24881.2724
7802006.07.13 01:55buy3910.221.27021.24871.2712
7812006.07.13 02:47close3910.221.27071.24871.271211.0011303.81
7822006.07.13 02:47close3900.111.27061.24881.2724-8.8011295.01
7832006.07.14 00:00buy3920.111.26931.24671.2703
7842006.07.14 02:53buy3930.221.26811.24661.2691
7852006.07.14 06:08close3930.221.26861.24661.269111.0011306.01
7862006.07.14 06:09close3920.111.26851.24671.2703-8.8011297.21
7872006.07.14 08:00buy3940.111.26941.24681.2704
7882006.07.14 08:14buy3950.221.26821.24671.2692
7892006.07.14 08:21buy3960.441.26711.24671.2681
7902006.07.14 08:23buy3970.881.26591.24661.2669
7912006.07.14 09:36close3970.881.26681.24661.266979.2011376.41
7922006.07.14 09:37close3960.441.26671.24671.2681-17.6011358.81
7932006.07.14 09:37close3950.221.26671.24671.2692-33.0011325.81
7942006.07.14 09:37close3940.111.26661.24681.2704-30.8011295.01
7952006.07.17 00:00buy3980.111.26361.24101.2646
7962006.07.17 00:29t/p3980.111.26461.24101.264611.0011306.01
7972006.07.17 00:29buy3990.111.26481.24221.2658
7982006.07.17 01:05buy4000.221.26371.24221.2647
7992006.07.17 04:20buy4010.441.26251.24211.2635
8002006.07.17 07:38close4010.441.26321.24211.263530.8011336.81
8012006.07.17 07:38close4000.221.26321.24221.2647-11.0011325.81
8022006.07.17 07:38close3990.111.26321.24221.2658-17.6011308.21
8032006.07.17 09:00buy4020.111.26291.24031.2639
8042006.07.17 10:00buy4030.221.26171.24021.2627
8052006.07.17 10:05buy4040.441.26061.24021.2616
8062006.07.17 10:12buy4050.881.25941.24011.2604
8072006.07.17 10:15buy4061.761.25831.24011.2593
8082006.07.17 10:37buy4073.521.25711.24001.2581
8092006.07.19 18:54t/p4073.521.25811.24001.2581311.8711620.08
8102006.07.19 18:54close4061.761.25811.24011.2593-55.2611564.81
8112006.07.19 18:54close4050.881.25831.24011.2604-106.8311457.98
8122006.07.19 18:54close4040.441.25821.24021.2616-110.6211347.37
8132006.07.19 18:54close4030.221.25821.24021.2627-79.5111267.86
8142006.07.19 18:55close4020.111.25831.24031.2639-51.8511216.00
8152006.07.20 08:00sell4080.111.26061.28321.2596
8162006.07.20 09:07t/p4080.111.25961.28321.259611.0011227.00
8172006.07.20 19:00sell4090.111.26291.28551.2619
8182006.07.20 20:00sell4100.221.26401.28551.2630
8192006.07.20 20:01close4100.221.26361.28551.26308.8011235.80
8202006.07.20 20:01close4090.111.26351.28551.2619-6.6011229.20
8212006.07.24 03:00sell4110.111.26591.28851.2649
8222006.07.24 03:27t/p4110.111.26491.28851.264911.0011240.20
8232006.07.24 03:27sell4120.111.26451.28711.2635
8242006.07.24 04:17sell4130.221.26571.28721.2647
8252006.07.24 07:09close4130.221.26521.28721.264711.0011251.20
8262006.07.24 07:09close4120.111.26531.28711.2635-8.8011242.40
8272006.07.24 21:00buy4140.111.26311.24051.2641
8282006.07.24 23:08t/p4140.111.26411.24051.264111.0011253.40
8292006.07.25 07:01buy4150.111.26381.24121.2648
8302006.07.25 07:27t/p4150.111.26481.24121.264811.0011264.40
8312006.07.25 07:27buy4160.111.26511.24251.2661
8322006.07.25 08:00t/p4160.111.26611.24251.266111.0011275.40
8332006.07.26 06:00buy4170.111.25831.23571.2593
8342006.07.26 07:59buy4180.221.25721.23571.2582
8352006.07.26 08:35close4180.221.25761.23571.25828.8011284.20
8362006.07.26 08:35close4170.111.25771.23571.2593-6.6011277.60
8372006.07.27 10:00sell4190.111.27331.29591.2723
8382006.07.27 12:24sell4200.221.27451.29601.2735
8392006.07.27 13:29close4200.221.27401.29601.273511.0011288.60
8402006.07.27 13:29close4190.111.27411.29591.2723-8.8011279.80
8412006.07.28 12:00buy4210.111.27001.24741.2710
8422006.07.28 12:10buy4220.221.26881.24731.2698
8432006.07.28 12:59buy4230.441.26761.24721.2686
8442006.07.28 13:46buy4240.881.26641.24711.2674
8452006.07.28 14:30close4240.881.26731.24711.267479.2011359.00
8462006.07.28 14:30close4230.441.26751.24721.2686-4.4011354.60
8472006.07.28 14:30close4220.221.26761.24731.2698-26.4011328.20
8482006.07.28 14:30close4210.111.26781.24741.2710-24.2011304.00
8492006.07.28 15:00buy4250.111.27251.24991.2735
8502006.07.28 15:04t/p4250.111.27351.24991.273511.0011315.00
8512006.07.28 15:04buy4260.111.27371.25111.2747
8522006.07.28 15:07t/p4260.111.27471.25111.274711.0011326.00
8532006.07.28 15:07buy4270.111.27491.25231.2759
8542006.07.28 15:24buy4280.221.27371.25221.2747
8552006.07.28 15:27close4280.221.27441.25221.274715.4011341.40
8562006.07.28 15:27close4270.111.27431.25231.2759-6.6011334.80
8572006.07.28 15:27buy4290.111.27461.25201.2756
8582006.07.28 16:22t/p4290.111.27561.25201.275611.0011345.80
8592006.07.31 05:00sell4300.111.27541.29801.2744
8602006.07.31 05:34sell4310.221.27661.29811.2756
8612006.07.31 07:34close4310.221.27611.29811.275611.0011356.80
8622006.07.31 07:34close4300.111.27621.29801.2744-8.8011348.00
8632006.08.01 14:00buy4320.111.27681.25421.2778
8642006.08.01 14:30t/p4320.111.27781.25421.277811.0011359.00
8652006.08.01 14:30buy4330.111.27801.25541.2790
8662006.08.01 14:33buy4340.221.27691.25541.2779
8672006.08.01 14:34buy4350.441.27581.25541.2768
8682006.08.01 14:38buy4360.881.27461.25531.2756
8692006.08.01 15:30close4360.881.27551.25531.275679.2011438.20
8702006.08.01 15:30close4350.441.27541.25541.2768-17.6011420.60
8712006.08.01 15:30close4340.221.27551.25541.2779-30.8011389.80
8722006.08.01 15:30close4330.111.27561.25541.2790-26.4011363.40
8732006.08.02 07:00sell4370.111.28201.30461.2810
8742006.08.02 09:56t/p4370.111.28101.30461.281011.0011374.40
8752006.08.03 14:00buy4380.111.27811.25551.2791
8762006.08.03 14:30t/p4380.111.27911.25551.279111.0011385.40
8772006.08.03 14:30buy4390.111.27931.25671.2803
8782006.08.03 14:35t/p4390.111.28031.25671.280311.0011396.40
8792006.08.03 14:35buy4400.111.28051.25791.2815
8802006.08.03 14:37t/p4400.111.28151.25791.281511.0011407.40
8812006.08.03 14:37buy4410.111.28171.25911.2827
8822006.08.03 14:41t/p4410.111.28271.25911.282711.0011418.40
8832006.08.03 14:41buy4420.111.28291.26031.2839
8842006.08.03 14:55buy4430.221.28181.26031.2828
8852006.08.03 15:03close4430.221.28221.26031.28288.8011427.20
8862006.08.03 15:03close4420.111.28211.26031.2839-8.8011418.40
8872006.08.04 05:00sell4440.111.27941.30201.2784
8882006.08.04 07:58sell4450.221.28061.30211.2796
8892006.08.04 08:05close4450.221.28011.30211.279611.0011429.40
8902006.08.04 08:05close4440.111.28001.30201.2784-6.6011422.80
8912006.08.07 03:01sell4460.111.28841.31101.2874
8922006.08.07 08:57t/p4460.111.28741.31101.287411.0011433.80
8932006.08.08 09:00buy4470.111.28311.26051.2841
8942006.08.08 09:03t/p4470.111.28411.26051.284111.0011444.80
8952006.08.08 09:03buy4480.111.28431.26171.2853
8962006.08.08 14:32buy4490.221.28321.26171.2842
8972006.08.08 14:55close4490.221.28361.26171.28428.8011453.60
8982006.08.08 14:55close4480.111.28351.26171.2853-8.8011444.80
8992006.08.09 09:00buy4500.111.28341.26081.2844
9002006.08.09 09:28t/p4500.111.28441.26081.284411.0011455.80
9012006.08.09 09:28buy4510.111.28471.26211.2857
9022006.08.09 10:05t/p4510.111.28571.26211.285711.0011466.80
9032006.08.09 22:00sell4520.111.28601.30861.2850
9042006.08.10 00:49sell4530.221.28721.30871.2862
9052006.08.10 01:17close4530.221.28671.30871.286211.0011477.80
9062006.08.10 01:18close4520.111.28661.30861.2850-6.4311471.37
9072006.08.10 10:00sell4540.111.28561.30821.2846
9082006.08.10 10:12t/p4540.111.28461.30821.284611.0011482.37
9092006.08.10 10:12sell4550.111.28441.30701.2834
9102006.08.10 10:28sell4560.221.28551.30701.2845
9112006.08.10 11:01sell4570.441.28671.30711.2857
9122006.08.10 11:28close4570.441.28601.30711.285730.8011513.17
9132006.08.10 11:28close4560.221.28611.30701.2845-13.2011499.97
9142006.08.10 11:28close4550.111.28601.30701.2834-17.6011482.37
9152006.08.11 02:00buy4580.111.27931.25671.2803
9162006.08.11 03:18buy4590.221.27811.25661.2791
9172006.08.11 04:02buy4600.441.27681.25641.2778
9182006.08.11 04:40close4600.441.27761.25641.277835.2011517.57
9192006.08.11 04:41close4590.221.27751.25661.2791-13.2011504.37
9202006.08.11 04:41close4580.111.27761.25671.2803-18.7011485.67
9212006.08.11 07:00buy4610.111.27771.25511.2787
9222006.08.11 08:22buy4620.221.27661.25511.2776
9232006.08.11 08:26buy4630.441.27541.25501.2764
9242006.08.11 08:28close4630.441.27611.25501.276430.8011516.47
9252006.08.11 08:28close4620.221.27621.25511.2776-8.8011507.67
9262006.08.11 08:28close4610.111.27611.25511.2787-17.6011490.07
9272006.08.14 03:00buy4640.111.27441.25181.2754
9282006.08.14 06:46t/p4640.111.27541.25181.275411.0011501.07
9292006.08.14 17:00buy4650.121.27471.25211.2757
9302006.08.14 17:35buy4660.221.27361.25211.2746
9312006.08.14 17:51close4660.221.27411.25211.274611.0011512.07
9322006.08.14 17:51close4650.121.27401.25211.2757-8.4011503.67
9332006.08.14 17:52buy4670.121.27411.25151.2751
9342006.08.14 18:04buy4680.221.27301.25151.2740
9352006.08.14 18:47close4680.221.27351.25151.274011.0011514.67
9362006.08.14 18:47close4670.121.27341.25151.2751-8.4011506.27
9372006.08.15 02:00buy4690.121.27231.24971.2733
9382006.08.15 02:24t/p4690.121.27331.24971.273312.0011518.27
9392006.08.15 02:24buy4700.121.27351.25091.2745
9402006.08.15 03:01buy4710.241.27241.25091.2734
9412006.08.15 03:07close4710.241.27281.25091.27349.6011527.87
9422006.08.15 03:08close4700.121.27291.25091.2745-7.2011520.67
9432006.08.16 03:00sell4720.121.27861.30121.2776
9442006.08.16 13:02t/p4720.121.27761.30121.277612.0011532.67
9452006.08.17 00:02sell4730.121.28421.30681.2832
9462006.08.17 02:00sell4740.241.28531.30681.2843
9472006.08.17 02:01close4740.241.28491.30681.28439.6011542.27
9482006.08.17 02:01close4730.121.28481.30681.2832-7.2011535.07
9492006.08.17 16:00sell4750.121.28681.30941.2858
9502006.08.17 18:00t/p4750.121.28581.30941.285812.0011547.07
9512006.08.18 09:00buy4760.121.28371.26111.2847
9522006.08.18 12:54buy4770.241.28251.26101.2835
9532006.08.18 13:17buy4780.441.28121.26081.2822
9542006.08.18 13:31buy4790.881.28011.26081.2811
9552006.08.18 14:21buy4801.761.27901.26081.2800
9562006.08.18 14:59t/p4801.761.28001.26081.2800176.0011723.07
9572006.08.18 14:59close4790.881.28011.26081.28110.0011723.07
9582006.08.18 14:59close4780.441.28001.26081.2822-52.8011670.27
9592006.08.18 14:59close4770.241.28011.26101.2835-57.6011612.67
9602006.08.18 14:59close4760.121.28001.26111.2847-44.4011568.27
9612006.08.18 21:00buy4810.121.28291.26031.2839
9622006.08.21 00:41t/p4810.121.28391.26031.283911.3211579.59
9632006.08.21 21:00sell4820.121.28981.31241.2888
9642006.08.21 23:52t/p4820.121.28881.31241.288812.0011591.59
9652006.08.23 01:00buy4830.121.28121.25861.2822
9662006.08.23 01:54buy4840.241.28011.25861.2811
9672006.08.23 02:19close4840.241.28051.25861.28119.6011601.19
9682006.08.23 02:19close4830.121.28031.25861.2822-10.8011590.39
9692006.08.24 11:00buy4850.121.28361.26101.2846
9702006.08.24 11:15buy4860.241.28251.26101.2835
9712006.08.24 11:28close4860.241.28291.26101.28359.6011599.99
9722006.08.24 11:28close4850.121.28281.26101.2846-9.6011590.39
9732006.08.24 11:29buy4870.121.28291.26031.2839
9742006.08.24 14:30t/p4870.121.28391.26031.283912.0011602.39
9752006.08.25 05:00buy4880.121.27801.25541.2790
9762006.08.25 07:31buy4890.241.27681.25531.2778
9772006.08.25 08:30buy4900.481.27561.25521.2766
9782006.08.25 08:39close4900.481.27631.25521.276633.6011635.99
9792006.08.25 08:39close4890.241.27621.25531.2778-14.4011621.59
9802006.08.25 08:39close4880.121.27631.25541.2790-20.4011601.19
9812006.08.28 01:00buy4910.121.27601.25341.2770
9822006.08.28 02:54t/p4910.121.27701.25341.277012.0011613.19
9832006.08.28 17:00sell4920.121.27891.30151.2779
9842006.08.28 22:58t/p4920.121.27791.30151.277912.0011625.19
9852006.08.29 13:00sell4930.121.28061.30321.2796
9862006.08.29 13:54sell4940.241.28171.30321.2807
9872006.08.29 14:04close4940.241.28131.30321.28079.6011634.79
9882006.08.29 14:04close4930.121.28141.30321.2796-9.6011625.19
9892006.08.30 12:00sell4950.121.28181.30441.2808
9902006.08.30 12:09sell4960.241.28301.30451.2820
9912006.08.30 12:30close4960.241.28251.30451.282012.0011637.19
9922006.08.30 12:30close4950.121.28261.30441.2808-9.6011627.59
9932006.08.30 12:30sell4970.121.28231.30491.2813
9942006.08.30 15:02sell4980.241.28341.30491.2824
9952006.08.30 15:06close4980.241.28301.30491.28249.6011637.19
9962006.08.30 15:06close4970.121.28311.30491.2813-9.6011627.59
9972006.08.31 04:00sell4990.121.28281.30541.2818
9982006.08.31 07:00t/p4990.121.28181.30541.281812.0011639.59
9992006.08.31 17:00sell5000.121.27991.30251.2789
10002006.08.31 17:09sell5010.241.28101.30251.2800
10012006.08.31 17:12close5010.241.28061.30251.28009.6011649.19
10022006.08.31 17:12close5000.121.28071.30251.2789-9.6011639.59
10032006.08.31 17:12sell5020.121.28061.30321.2796
10042006.08.31 17:46t/p5020.121.27961.30321.279612.0011651.59
10052006.08.31 17:46sell5030.121.27941.30201.2784
10062006.08.31 18:16sell5040.241.28051.30201.2795
10072006.08.31 18:21close5040.241.28011.30201.27959.6011661.19
10082006.08.31 18:21close5030.121.28021.30201.2784-9.6011651.59
10092006.09.01 07:00buy5050.121.28071.25811.2817
10102006.09.01 10:41t/p5050.121.28171.25811.281712.0011663.59
10112006.09.01 18:00buy5060.121.28331.26071.2843
10122006.09.01 18:03t/p5060.121.28431.26071.284312.0011675.59
10132006.09.01 18:03buy5070.121.28451.26191.2855
10142006.09.01 19:06buy5080.241.28331.26181.2843
10152006.09.01 20:53close5080.241.28381.26181.284312.0011687.59
10162006.09.01 20:53close5070.121.28371.26191.2855-9.6011677.99
10172006.09.04 11:00sell5090.121.28461.30721.2836
10182006.09.04 11:15sell5100.241.28581.30731.2848
10192006.09.04 11:26close5100.241.28531.30731.284812.0011689.99
10202006.09.04 11:27close5090.121.28541.30721.2836-9.6011680.39
10212006.09.04 11:27sell5110.121.28511.30771.2841
10222006.09.04 12:14sell5120.241.28621.30771.2852
10232006.09.04 14:13close5120.241.28581.30771.28529.6011689.99
10242006.09.04 14:13close5110.121.28571.30771.2841-7.2011682.79
10252006.09.04 20:01sell5130.121.28661.30921.2856
10262006.09.05 02:10t/p5130.121.28561.30921.285612.0611694.85
10272006.09.05 22:00buy5140.121.28211.25951.2831
10282006.09.05 22:13buy5150.241.28101.25951.2820
10292006.09.05 22:14close5150.241.28151.25951.282012.0011706.85
10302006.09.05 22:14close5140.121.28171.25951.2831-4.8011702.05
10312006.09.05 22:14buy5160.121.28181.25921.2828
10322006.09.06 09:50t/p5160.121.28281.25921.282811.3211713.36
10332006.09.06 22:00buy5170.121.28101.25841.2820
10342006.09.07 02:22t/p5170.121.28201.25841.28209.9511723.31
10352006.09.07 10:00sell5180.121.27981.30241.2788
10362006.09.07 10:55t/p5180.121.27881.30241.278812.0011735.31
10372006.09.07 10:55sell5190.121.27861.30121.2776
10382006.09.07 11:13t/p5190.121.27761.30121.277612.0011747.31
10392006.09.08 00:02buy5200.121.27371.25111.2747
10402006.09.08 02:09buy5210.241.27251.25101.2735
10412006.09.08 04:22close5210.241.27301.25101.273512.0011759.31
10422006.09.08 04:22close5200.121.27311.25111.2747-7.2011752.11
10432006.09.11 00:26buy5220.121.26691.24431.2679
10442006.09.11 02:59buy5230.241.26581.24431.2668
10452006.09.11 03:35close5230.241.26621.24431.26689.6011761.71
10462006.09.11 03:35close5220.121.26611.24431.2679-9.6011752.11
10472006.09.11 20:00sell5240.121.26921.29181.2682
10482006.09.11 20:55sell5250.241.27031.29181.2693
10492006.09.11 23:20close5250.241.26991.29181.26939.6011761.71
10502006.09.11 23:20close5240.121.26971.29181.2682-6.0011755.71
10512006.09.12 12:00sell5260.121.27121.29381.2702
10522006.09.12 14:30sell5270.241.27231.29381.2713
10532006.09.12 14:30close5270.241.27181.29381.271312.0011767.71
10542006.09.12 14:31close5260.121.27191.29381.2702-8.4011759.31
10552006.09.13 08:00buy5280.121.26901.24641.2700
10562006.09.13 09:37buy5290.241.26791.24641.2689
10572006.09.13 09:41close5290.241.26831.24641.26899.6011768.91
10582006.09.13 09:42close5280.121.26821.24641.2700-9.6011759.31
10592006.09.13 18:00buy5300.121.27101.24841.2720
10602006.09.13 18:11buy5310.241.26971.24821.2707
10612006.09.13 18:16close5310.241.27021.24821.270712.0011771.31
10622006.09.13 18:16close5300.121.27031.24841.2720-8.4011762.91
10632006.09.13 18:16buy5320.121.27051.24791.2715
10642006.09.13 19:25buy5330.241.26941.24791.2704
10652006.09.13 19:30close5330.241.26981.24791.27049.6011772.51
10662006.09.13 19:30close5320.121.26971.24791.2715-9.6011762.91
10672006.09.14 07:00sell5340.121.26891.29151.2679
10682006.09.14 09:08t/p5340.121.26791.29151.267912.0011774.91
10692006.09.15 00:01sell5350.121.27241.29501.2714
10702006.09.15 09:07t/p5350.121.27141.29501.271412.0011786.91
10712006.09.18 04:00buy5360.121.26471.24211.2657
10722006.09.18 06:00t/p5360.121.26571.24211.265712.0011798.91
10732006.09.19 09:00sell5370.121.27071.29331.2697
10742006.09.19 09:21t/p5370.121.26971.29331.269712.0011810.91
10752006.09.19 09:21sell5380.121.26941.29201.2684
10762006.09.19 09:52t/p5380.121.26841.29201.268412.0011822.91
10772006.09.19 09:52sell5390.121.26811.29071.2671
10782006.09.19 10:10t/p5390.121.26711.29071.267112.0011834.91
10792006.09.20 05:00buy5400.121.26791.24531.2689
10802006.09.20 06:36t/p5400.121.26891.24531.268912.0011846.91
10812006.09.21 01:01sell5410.121.26831.29091.2673
10822006.09.21 02:15sell5420.241.26951.29101.2685
10832006.09.21 02:43sell5430.481.27071.29111.2697
10842006.09.21 03:20sell5440.961.27181.29111.2708
10852006.09.21 08:15close5440.961.27091.29111.270886.4011933.31
10862006.09.21 08:16close5430.481.27101.29111.2697-14.4011918.91
10872006.09.21 08:16close5420.241.27111.29101.2685-38.4011880.51
10882006.09.21 08:16close5410.121.27121.29091.2673-34.8011845.71
10892006.09.21 18:00sell5450.121.27251.29511.2715
10902006.09.21 18:00sell5460.241.27371.29521.2727
10912006.09.21 18:01close5460.241.27301.29521.272716.8011862.51
10922006.09.21 18:01close5450.121.27311.29511.2715-7.2011855.31
10932006.09.21 18:01sell5470.121.27301.29561.2720
10942006.09.21 18:02sell5480.241.27411.29561.2731
10952006.09.21 18:02sell5490.481.27531.29571.2743
10962006.09.21 18:03close5490.481.27461.29571.274333.6011888.91
10972006.09.21 18:03close5480.241.27481.29561.2731-16.8011872.11
10982006.09.21 18:03close5470.121.27501.29561.2720-24.0011848.11
10992006.09.21 18:03sell5500.121.27491.29751.2739
11002006.09.21 18:03sell5510.241.27601.29751.2750
11012006.09.21 18:14sell5520.481.27721.29761.2762
11022006.09.21 18:15sell5530.961.27831.29761.2773
11032006.09.21 19:14close5530.961.27741.29761.277386.4011934.51
11042006.09.21 19:15close5520.481.27731.29761.2762-4.8011929.71
11052006.09.21 19:15close5510.241.27721.29751.2750-28.8011900.91
11062006.09.21 19:15close5500.121.27741.29751.2739-30.0011870.91
11072006.09.22 06:00sell5540.121.27891.30151.2779
11082006.09.22 09:03sell5550.241.28011.30161.2791
11092006.09.22 09:21sell5560.481.28131.30171.2803
11102006.09.22 09:30sell5570.961.28241.30171.2814
11112006.09.22 09:37close5570.961.28151.30171.281486.4011957.31
11122006.09.22 09:38close5560.481.28161.30171.2803-14.4011942.91
11132006.09.22 09:38close5550.241.28151.30161.2791-33.6011909.31
11142006.09.22 09:38close5540.121.28161.30151.2779-32.4011876.91
11152006.09.22 16:00sell5580.121.28011.30271.2791
11162006.09.22 16:44sell5590.241.28121.30271.2802
11172006.09.22 16:53close5590.241.28081.30271.28029.6011886.51
11182006.09.22 16:53close5580.121.28091.30271.2791-9.6011876.91
11192006.09.22 16:53sell5600.121.28061.30321.2796
11202006.09.22 17:24t/p5600.121.27961.30321.279612.0011888.91
11212006.09.25 10:00sell5610.121.27851.30111.2775
11222006.09.25 11:02t/p5610.121.27751.30111.277512.0011900.91
11232006.09.26 03:00buy5620.121.27571.25311.2767
11242006.09.26 08:59buy5630.241.27451.25301.2755
11252006.09.26 09:12buy5640.481.27331.25291.2743
11262006.09.26 09:36close5640.481.27401.25291.274333.6011934.51
11272006.09.26 09:36close5630.241.27411.25301.2755-9.6011924.91
11282006.09.26 09:36close5620.121.27401.25311.2767-20.4011904.51
11292006.09.26 22:00buy5650.121.26921.24661.2702
11302006.09.26 23:48buy5660.241.26811.24661.2691
11312006.09.27 00:05close5660.241.26851.24661.26918.2311912.74
11322006.09.27 00:05close5650.121.26841.24661.2702-10.2811902.46
11332006.09.28 12:00sell5670.121.27151.29411.2705
11342006.09.28 14:30t/p5670.121.27051.29411.270512.0011914.46
11352006.09.29 02:00buy5680.121.27081.24821.2718
11362006.09.29 04:01buy5690.241.26961.24811.2706
11372006.09.29 04:11close5690.241.27021.24811.270614.4011928.86
11382006.09.29 04:12close5680.121.27011.24821.2718-8.4011920.46
11392006.09.29 05:01buy5700.121.27081.24821.2718
11402006.09.29 08:01buy5710.241.26961.24811.2706
11412006.09.29 08:53buy5720.481.26851.24811.2695
11422006.09.29 09:24buy5730.961.26741.24811.2684
11432006.09.29 10:05buy5741.921.26621.24801.2672
11442006.09.29 10:37t/p5741.921.26721.24801.2672191.9912112.45
11452006.09.29 10:37close5730.961.26721.24811.2684-19.2012093.25
11462006.09.29 10:37close5720.481.26711.24811.2695-67.2012026.05
11472006.09.29 10:37close5710.241.26721.24811.2706-57.6011968.45
11482006.09.29 10:37close5700.121.26731.24821.2718-42.0011926.45
11492006.09.29 19:00buy5750.121.26871.24611.2697
11502006.09.29 22:32buy5760.241.26751.24601.2685
11512006.10.02 00:01close5760.241.26821.24601.268515.4311941.88
11522006.10.02 00:01close5750.121.26811.24611.2697-7.8811934.00
11532006.10.02 07:00buy5770.121.26791.24531.2689
11542006.10.02 07:50buy5780.241.26671.24521.2677
11552006.10.02 07:57close5780.241.26721.24521.267712.0011946.00
11562006.10.02 07:57close5770.121.26711.24531.2689-9.6011936.40
11572006.10.02 07:58buy5790.121.26741.24481.2684
11582006.10.02 08:12t/p5790.121.26841.24481.268412.0011948.40
11592006.10.03 03:00sell5800.121.27421.29681.2732
11602006.10.03 07:47sell5810.241.27531.29681.2743
11612006.10.03 09:01close5810.241.27491.29681.27439.6011958.00
11622006.10.03 09:02close5800.121.27501.29681.2732-9.6011948.40
11632006.10.04 20:00buy5820.121.27001.24741.2710
11642006.10.04 20:44t/p5820.121.27101.24741.271012.0011960.40
11652006.10.04 20:44buy5830.121.27121.24861.2722
11662006.10.05 03:47buy5840.241.27001.24851.2710
11672006.10.05 06:53close5840.241.27061.24851.271014.4011974.80
11682006.10.05 06:53close5830.121.27051.24861.2722-10.4511964.34
11692006.10.05 09:00buy5850.121.27131.24871.2723
11702006.10.05 14:07t/p5850.121.27231.24871.272312.0011976.34
11712006.10.06 00:00buy5860.121.26921.24661.2702
11722006.10.06 03:07buy5870.241.26811.24661.2691
11732006.10.06 03:35close5870.241.26851.24661.26919.6011985.94
11742006.10.06 03:35close5860.121.26851.24661.2702-8.4011977.54
11752006.10.06 07:03buy5880.121.26931.24671.2703
11762006.10.06 08:06buy5890.241.26811.24661.2691
11772006.10.06 08:17close5890.241.26861.24661.269112.0011989.54
11782006.10.06 08:18close5880.121.26851.24671.2703-9.6011979.94
11792006.10.09 03:00buy5900.121.25941.23681.2604
11802006.10.09 06:08t/p5900.121.26041.23681.260412.0011991.94
11812006.10.10 07:00buy5910.121.25931.23671.2603
11822006.10.10 08:15t/p5910.121.26031.23671.260312.0012003.94
11832006.10.10 23:00buy5920.121.25401.23141.2550
11842006.10.10 23:39buy5930.241.25291.23141.2539
11852006.10.10 23:50close5930.241.25331.23141.25399.6012013.54
11862006.10.10 23:52close5920.121.25341.23141.2550-7.2012006.34
11872006.10.10 23:52buy5940.121.25351.23091.2545
11882006.10.11 08:00t/p5940.121.25451.23091.254511.3212017.66
11892006.10.12 05:00buy5950.121.25341.23081.2544
11902006.10.12 09:05t/p5950.121.25441.23081.254412.0012029.66
11912006.10.13 11:00sell5960.121.25551.27811.2545
11922006.10.13 12:56t/p5960.121.25451.27811.254512.0012041.66
11932006.10.16 07:15buy5970.121.25081.22821.2518
11942006.10.16 09:33buy5980.241.24961.22811.2506
11952006.10.16 09:57close5980.241.25011.22811.250612.0012053.66
11962006.10.16 09:57close5970.121.25001.22821.2518-9.6012044.06
11972006.10.17 09:00sell5990.121.25301.27561.2520
11982006.10.17 09:57sell6000.241.25421.27571.2532
11992006.10.17 10:25close6000.241.25371.27571.253212.0012056.06
12002006.10.17 10:25close5990.121.25381.27561.2520-9.6012046.46
12012006.10.17 12:00sell6010.121.25291.27551.2519
12022006.10.17 14:30t/p6010.121.25191.27551.251912.0012058.46
12032006.10.18 00:01sell6020.121.25381.27641.2528
12042006.10.18 00:17sell6030.241.25501.27651.2540
12052006.10.18 00:45close6030.241.25451.27651.254012.0012070.46
12062006.10.18 00:46close6020.121.25461.27641.2528-9.6012060.86
12072006.10.18 00:46sell6040.121.25451.27711.2535
12082006.10.18 09:30sell6050.241.25571.27721.2547
12092006.10.18 09:46close6050.241.25511.27721.254714.4012075.26
12102006.10.18 09:47close6040.121.25501.27711.2535-6.0012069.26
12112006.10.18 11:00sell6060.121.25391.27651.2529
12122006.10.18 14:42t/p6060.121.25291.27651.252912.0012081.26
12132006.10.18 23:00buy6070.121.25331.23071.2543
12142006.10.19 09:05t/p6070.121.25431.23071.25439.9512091.21
12152006.10.20 06:01sell6080.121.26361.28621.2626
12162006.10.20 08:26t/p6080.121.26261.28621.262612.0012103.21
12172006.10.23 23:00buy6090.121.25521.23261.2562
12182006.10.24 03:18buy6100.241.25401.23251.2550
12192006.10.24 05:17close6100.241.25451.23251.255012.0012115.21
12202006.10.24 05:17close6090.121.25441.23261.2562-10.2812104.92
12212006.10.27 01:03sell6110.121.26911.29171.2681
12222006.10.27 02:46sell6120.241.27021.29171.2692
12232006.10.27 02:47close6120.241.26981.29171.26929.6012114.52
12242006.10.27 02:48close6110.121.26991.29171.2681-9.6012104.92
12252006.10.30 03:00sell6130.121.27251.29511.2715
12262006.10.30 08:22t/p6130.121.27151.29511.271512.0012116.92
12272006.10.31 17:00buy6140.121.27191.24931.2729
12282006.10.31 17:02t/p6140.121.27291.24931.272912.0012128.92
12292006.10.31 17:02buy6150.121.27311.25051.2741
12302006.10.31 17:08t/p6150.121.27411.25051.274112.0012140.92
12312006.10.31 17:08buy6160.121.27441.25181.2754
12322006.10.31 17:09t/p6160.121.27541.25181.275412.0012152.92
12332006.10.31 17:09buy6170.121.27581.25321.2768
12342006.10.31 17:27t/p6170.121.27681.25321.276812.0012164.92
12352006.10.31 17:27buy6180.121.27701.25441.2780
12362006.10.31 17:37t/p6180.121.27801.25441.278012.0012176.92
12372006.10.31 17:37buy6190.121.27831.25571.2793
12382006.10.31 17:44buy6200.241.27721.25571.2782
12392006.10.31 18:35close6200.241.27761.25571.27829.6012186.52
12402006.10.31 18:35close6190.121.27761.25571.2793-8.4012178.12
12412006.11.01 06:04sell6210.121.27601.29861.2750
12422006.11.01 09:54t/p6210.121.27501.29861.275012.0012190.12
12432006.11.01 23:00sell6220.121.27561.29821.2746
12442006.11.02 02:53t/p6220.121.27461.29821.274612.1812202.30
12452006.11.03 04:00sell6230.121.27751.30011.2765
12462006.11.03 14:09t/p6230.121.27651.30011.276512.0012214.30
12472006.11.06 02:01buy6240.121.27151.24891.2725
12482006.11.06 06:35buy6250.241.27041.24891.2714
12492006.11.06 08:02close6250.241.27081.24891.27149.6012223.90
12502006.11.06 08:02close6240.121.27071.24891.2725-9.6012214.30
12512006.11.07 22:00sell6260.121.27691.29951.2759
12522006.11.07 23:18sell6270.241.27811.29961.2771
12532006.11.08 00:34close6270.241.27761.29961.277112.1212226.42
12542006.11.08 00:34close6260.121.27741.29951.2759-5.9412220.48
12552006.11.08 15:00sell6280.121.27711.29971.2761
12562006.11.08 15:12t/p6280.121.27611.29971.276112.0012232.48
12572006.11.08 15:12sell6290.121.27591.29851.2749
12582006.11.08 15:38t/p6290.121.27491.29851.274912.0012244.48
12592006.11.08 15:38sell6300.121.27471.29731.2737
12602006.11.08 16:08sell6310.241.27581.29731.2748
12612006.11.08 17:10sell6320.481.27691.29731.2759
12622006.11.08 21:58close6320.481.27621.29731.275933.6012278.08
12632006.11.08 21:58close6310.241.27611.29731.2748-7.2012270.88
12642006.11.08 21:58close6300.121.27601.29731.2737-15.6012255.28
12652006.11.09 06:00buy6330.121.27681.25421.2778
12662006.11.09 08:55t/p6330.121.27781.25421.277812.0012267.28
12672006.11.10 14:00sell6340.121.28651.30911.2855
12682006.11.10 14:35sell6350.241.28761.30911.2866
12692006.11.10 14:44close6350.241.28721.30911.28669.6012276.88
12702006.11.10 14:45close6340.121.28711.30911.2855-7.2012269.68
12712006.11.10 14:45sell6360.121.28671.30931.2857
12722006.11.10 16:04t/p6360.121.28571.30931.285712.0012281.68
12732006.11.13 09:00sell6370.121.28571.30831.2847
12742006.11.13 10:54t/p6370.121.28471.30831.284712.0012293.68
12752006.11.14 02:00buy6380.121.28111.25851.2821
12762006.11.14 05:16t/p6380.121.28211.25851.282112.0012305.68
12772006.11.15 09:00buy6390.121.28221.25961.2832
12782006.11.15 09:12t/p6390.121.28321.25961.283212.0012317.68
12792006.11.15 09:12buy6400.121.28351.26091.2845
12802006.11.15 09:17buy6410.241.28241.26091.2834
12812006.11.15 09:48close6410.241.28281.26091.28349.6012327.28
12822006.11.15 09:48close6400.121.28251.26091.2845-12.0012315.28
12832006.11.15 09:50buy6420.121.28261.26001.2836
12842006.11.15 10:36buy6430.241.28151.26001.2825
12852006.11.15 11:20buy6440.481.28031.25991.2813
12862006.11.15 11:38buy6450.961.27921.25991.2802
12872006.11.15 12:06buy6461.921.27801.25981.2790
12882006.11.15 12:16t/p6461.921.27901.25981.2790192.0112507.29
12892006.11.15 12:16close6450.961.27901.25991.2802-19.2012488.09
12902006.11.15 12:16close6440.481.27891.25991.2813-67.2012420.89
12912006.11.15 12:16close6430.241.27901.26001.2825-60.0012360.89
12922006.11.15 12:16close6420.121.27901.26001.2836-43.2012317.69
12932006.11.15 19:01buy6470.121.28151.25891.2825
12942006.11.15 20:01buy6480.241.28031.25881.2813
12952006.11.15 20:02close6480.241.28081.25881.281312.0012329.69
12962006.11.15 20:02close6470.121.28091.25891.2825-7.2012322.49
12972006.11.16 09:00sell6490.121.28191.30451.2809
12982006.11.16 09:39t/p6490.121.28091.30451.280912.0012334.49
12992006.11.16 09:39sell6500.121.28071.30331.2797
13002006.11.16 14:30sell6510.241.28211.30361.2811
13012006.11.16 14:30sell6520.481.28331.30371.2823
13022006.11.16 14:32close6520.481.28251.30371.282338.4012372.89
13032006.11.16 14:32close6510.241.28241.30361.2811-7.2012365.69
13042006.11.16 14:32close6500.121.28241.30331.2797-20.4012345.29
13052006.11.17 10:00buy6530.121.27921.25661.2802
13062006.11.17 10:10buy6540.241.27811.25661.2791
13072006.11.17 11:15close6540.241.27861.25661.279112.0012357.29
13082006.11.17 11:15close6530.121.27851.25661.2802-8.4012348.89
13092006.11.17 14:00buy6550.121.27711.25451.2781
13102006.11.17 14:31t/p6550.121.27811.25451.278112.0012360.89
13112006.11.17 14:31buy6560.121.27831.25571.2793
13122006.11.17 15:46t/p6560.121.27931.25571.279312.0012372.89
13132006.11.20 10:00sell6570.121.28321.30581.2822
13142006.11.20 10:56sell6580.241.28451.30601.2835
13152006.11.20 11:48close6580.241.28391.30601.283514.4012387.29
13162006.11.20 11:49close6570.121.28401.30581.2822-9.6012377.69
13172006.11.21 04:00buy6590.121.28211.25951.2831
13182006.11.21 05:51buy6600.241.28101.25951.2820
13192006.11.21 06:28close6600.241.28141.25951.28209.6012387.29
13202006.11.21 06:31close6590.121.28131.25951.2831-9.6012377.69
13212006.11.21 09:00buy6610.121.28261.26001.2836
13222006.11.21 11:09buy6620.241.28151.26001.2825
13232006.11.21 11:32close6620.241.28191.26001.28259.6012387.29
13242006.11.21 11:33close6610.121.28201.26001.2836-7.2012380.09
13252006.11.21 18:00buy6630.121.28241.25981.2834
13262006.11.21 20:24t/p6630.121.28341.25981.283412.0012392.09
13272006.11.23 02:00sell6640.121.29391.31651.2929
13282006.11.23 10:05sell6650.241.29511.31661.2941
13292006.11.23 10:08sell6660.481.29621.31661.2952
13302006.11.23 10:50sell6670.961.29741.31671.2964
13312006.11.23 11:14close6670.961.29651.31671.296486.3912478.48
13322006.11.23 11:15close6660.481.29661.31661.2952-19.2012459.28
13332006.11.23 11:15close6650.241.29651.31661.2941-33.6012425.68
13342006.11.23 11:15close6640.121.29661.31651.2929-32.4012393.28
13352006.11.23 15:00sell6680.121.29561.31821.2946
13362006.11.23 17:34t/p6680.121.29461.31821.294612.0012405.28
13372006.11.24 22:02sell6690.121.30951.33211.3085
13382006.11.27 00:00sell6700.241.31531.33681.3143
13392006.11.27 01:33t/p6700.241.31431.33681.314324.0012429.28
13402006.11.27 01:33close6690.121.31421.33211.3085-56.3412372.94
13412006.11.27 06:00sell6710.121.31271.33531.3117
13422006.11.27 06:25t/p6710.121.31171.33531.311712.0012384.94
13432006.11.27 06:25sell6720.121.31151.33411.3105
13442006.11.27 07:21sell6730.241.31271.33421.3117
13452006.11.27 07:37close6730.241.31221.33421.311712.0012396.94
13462006.11.27 07:37close6720.121.31231.33411.3105-9.6012387.34
13472006.11.29 05:00sell6740.121.31871.34131.3177
13482006.11.29 07:09sell6750.241.31981.34131.3188
13492006.11.29 08:01close6750.241.31941.34131.31889.6012396.94
13502006.11.29 08:01close6740.121.31941.34131.3177-8.4012388.54
13512006.11.30 04:00buy6760.121.31671.29411.3177
13522006.11.30 06:32t/p6760.121.31771.29411.317712.0012400.54
13532006.12.01 01:00sell6770.121.32491.34751.3239
13542006.12.01 03:25sell6780.241.32611.34761.3251
13552006.12.01 04:13close6780.241.32561.34761.325112.0012412.54
13562006.12.01 04:15close6770.121.32551.34751.3239-7.2012405.34
13572006.12.04 05:01sell6790.121.33201.35461.3310
13582006.12.04 06:33sell6800.241.33321.35471.3322
13592006.12.04 07:11close6800.241.33261.35471.332214.4012419.74
13602006.12.04 07:11close6790.121.33271.35461.3310-8.4012411.34
13612006.12.05 04:01sell6810.121.33231.35491.3313
13622006.12.05 07:24sell6820.241.33341.35491.3324
13632006.12.05 08:25close6820.241.33301.35491.33249.6012420.94
13642006.12.05 08:25close6810.121.33301.35491.3313-8.4012412.54
13652006.12.05 17:00sell6830.121.33061.35321.3296
13662006.12.05 17:10sell6840.241.33181.35331.3308
13672006.12.05 17:21close6840.241.33131.35331.330812.0012424.54
13682006.12.05 17:21close6830.121.33141.35321.3296-9.6012414.94
13692006.12.05 17:21sell6850.121.33131.35391.3303
13702006.12.05 17:33sell6860.241.33251.35401.3315
13712006.12.05 17:44close6860.241.33201.35401.331512.0012426.94
13722006.12.05 17:44close6850.121.33201.35391.3303-8.4012418.54
13732006.12.05 17:44sell6870.121.33181.35441.3308
13742006.12.05 18:08sell6880.241.33291.35441.3319
13752006.12.05 18:17close6880.241.33251.35441.33199.6012428.14
13762006.12.05 18:17close6870.121.33261.35441.3308-9.6012418.54
13772006.12.05 20:00sell6890.121.33251.35511.3315
13782006.12.05 23:11t/p6890.121.33151.35511.331512.0012430.54
13792006.12.06 18:00buy6900.121.33061.30801.3316
13802006.12.06 19:10buy6910.241.32941.30791.3304
13812006.12.06 20:28buy6920.481.32831.30791.3293
13822006.12.06 22:17close6920.481.32901.30791.329333.6012464.14
13832006.12.06 22:18close6910.241.32891.30791.3304-12.0012452.14
13842006.12.06 22:18close6900.121.32901.30801.3316-19.2012432.94
13852006.12.07 03:00buy6930.121.32921.30661.3302
13862006.12.07 05:58t/p6930.121.33021.30661.330212.0012444.94
13872006.12.08 06:00buy6940.121.32881.30621.3298
13882006.12.08 08:35buy6950.241.32771.30621.3287
13892006.12.08 09:04close6950.241.32821.30621.328712.0012456.94
13902006.12.08 09:04close6940.121.32811.30621.3298-8.4012448.54
13912006.12.08 11:01buy6960.121.32881.30621.3298
13922006.12.08 11:54buy6970.241.32771.30621.3287
13932006.12.08 13:27close6970.241.32811.30621.32879.6012458.14
13942006.12.08 13:27close6960.121.32821.30621.3298-7.2012450.94
13952006.12.11 09:00buy6980.121.32041.29781.3214
13962006.12.11 09:13t/p6980.121.32141.29781.321412.0012462.94
13972006.12.11 09:13buy6990.121.32161.29901.3226
13982006.12.11 09:54buy7000.241.32051.29901.3215
13992006.12.11 10:33buy7010.481.31911.29871.3201
14002006.12.11 13:25buy7020.961.31791.29861.3189
14012006.12.11 14:32t/p7020.961.31891.29861.318996.0012558.94
14022006.12.11 14:32close7010.481.31891.29871.3201-9.6012549.34
14032006.12.11 14:32close7000.241.31911.29901.3215-33.6012515.74
14042006.12.11 14:32close6990.121.31891.29901.3226-32.4012483.34
14052006.12.12 09:00sell7030.121.32301.34561.3220
14062006.12.12 10:25sell7040.241.32421.34571.3232
14072006.12.12 10:50sell7050.481.32531.34571.3243
14082006.12.12 10:58close7050.481.32461.34571.324333.6012516.94
14092006.12.12 10:59close7040.241.32471.34571.3232-12.0012504.94
14102006.12.12 10:59close7030.121.32481.34561.3220-21.6012483.34
14112006.12.13 08:00sell7060.121.32731.34991.3263
14122006.12.13 09:02t/p7060.121.32631.34991.326312.0012495.34
14132006.12.14 03:01buy7070.121.32131.29871.3223
14142006.12.14 08:08t/p7070.121.32231.29871.322312.0012507.34
14152006.12.15 04:00buy7080.131.31531.29271.3163
14162006.12.15 06:46buy7090.241.31411.29261.3151
14172006.12.15 06:50close7090.241.31461.29261.315112.0012519.34
14182006.12.15 06:51close7080.131.31451.29271.3163-10.4012508.94
14192006.12.15 15:00buy7100.131.31791.29531.3189
14202006.12.15 15:14buy7110.241.31681.29531.3178
14212006.12.15 15:15close7110.241.31731.29531.317812.0012520.94
14222006.12.15 15:15close7100.131.31721.29531.3189-9.1012511.84
14232006.12.15 15:15buy7120.131.31751.29491.3185
14242006.12.15 15:17buy7130.241.31631.29481.3173
14252006.12.15 15:21buy7140.481.31511.29471.3161
14262006.12.15 15:23close7140.481.31591.29471.316138.4012550.24
14272006.12.15 15:23close7130.241.31611.29481.3173-4.8012545.44
14282006.12.15 15:23close7120.131.31601.29491.3185-19.5012525.94
14292006.12.15 15:23buy7150.131.31641.29381.3174
14302006.12.15 15:32buy7160.261.31531.29381.3163
14312006.12.15 15:36buy7170.481.31411.29371.3151
14322006.12.15 15:52buy7180.961.31301.29371.3140
14332006.12.15 15:59buy7191.921.31181.29361.3128
14342006.12.15 16:02buy7203.841.31061.29351.3116
14352006.12.18 14:37t/p7203.841.31161.29351.3116362.1112888.06
14362006.12.18 14:37close7191.921.31171.29361.3128-30.1412857.91
14372006.12.18 14:37close7180.961.31161.29371.3140-139.8712718.04
14382006.12.18 14:37close7170.481.31141.29371.3151-132.3412585.70
14392006.12.18 14:38close7160.261.31151.29381.3163-100.2812485.42
14402006.12.18 14:38close7150.131.31141.29381.3174-65.7412419.68
14412006.12.18 21:00buy7210.121.30981.28721.3108
14422006.12.19 05:46buy7220.241.30861.28711.3096
14432006.12.19 07:14close7220.241.30911.28711.309612.0012431.68
14442006.12.19 07:15close7210.121.30921.28721.3108-7.8812423.80
14452006.12.20 09:00sell7230.121.32081.34341.3198
14462006.12.20 09:18sell7240.241.32191.34341.3209
14472006.12.20 09:38close7240.241.32151.34341.32099.6012433.40
14482006.12.20 09:38close7230.121.32161.34341.3198-9.6012423.80
14492006.12.20 09:38sell7250.121.32131.34391.3203
14502006.12.20 10:04sell7260.241.32251.34401.3215
14512006.12.20 10:32close7260.241.32181.34401.321516.8012440.60
14522006.12.20 10:32close7250.121.32191.34391.3203-7.2012433.40
14532006.12.21 04:00buy7270.121.31931.29671.3203
14542006.12.21 08:56t/p7270.121.32031.29671.320312.0012445.40
14552006.12.21 23:00buy7280.121.31761.29501.3186
14562006.12.22 01:17t/p7280.121.31861.29501.318611.3212456.71
14572006.12.22 16:00sell7290.121.31681.33941.3158
14582006.12.22 16:03t/p7290.121.31581.33941.315812.0012468.71
14592006.12.22 16:03sell7300.121.31551.33811.3145
14602006.12.22 17:37t/p7300.121.31451.33811.314512.0012480.71
14612006.12.26 18:00buy7310.121.31311.29051.3141
14622006.12.26 18:29buy7320.241.31181.29031.3128
14632006.12.26 18:53buy7330.481.31061.29021.3116
14642006.12.26 18:56buy7340.961.30951.29021.3105
14652006.12.26 19:34t/p7340.961.31051.29021.310596.0012576.71
14662006.12.26 19:34close7330.481.31051.29021.3116-4.8012571.91
14672006.12.26 19:35close7320.241.31081.29031.3128-24.0012547.91
14682006.12.26 19:35close7310.121.31051.29051.3141-31.2012516.71
14692006.12.27 02:00buy7350.131.31141.28881.3124
14702006.12.27 03:21t/p7350.131.31241.28881.312413.0012529.71
14712006.12.27 18:00sell7360.131.31261.33521.3116
14722006.12.27 23:00t/p7360.131.31161.33521.311613.0012542.71
14732006.12.28 07:03buy7370.131.31291.29031.3139
14742006.12.28 10:16t/p7370.131.31391.29031.313913.0012555.71
14752006.12.28 22:01sell7380.131.31441.33701.3134
14762006.12.29 04:49sell7390.261.31551.33701.3145
14772006.12.29 06:38sell7400.481.31671.33711.3157
14782006.12.29 08:00sell7410.961.31791.33721.3169
14792006.12.29 09:15t/p7410.961.31691.33721.316995.9912651.70
14802006.12.29 09:15close7400.481.31671.33711.31570.0012651.70
14812006.12.29 09:16close7390.261.31651.33701.3145-26.0012625.70
14822006.12.29 09:16close7380.131.31641.33701.3134-25.9312599.77
14832007.01.02 20:00sell7420.131.32771.35031.3267
14842007.01.03 04:45sell7430.261.32891.35041.3279
14852007.01.03 05:16close7430.261.32841.35041.327913.0012612.77
14862007.01.03 05:16close7420.131.32851.35031.3267-10.3412602.43
14872007.01.04 04:00buy7440.131.31741.29481.3184
14882007.01.04 07:26buy7450.261.31621.29471.3172
14892007.01.04 08:15close7450.261.31671.29471.317213.0012615.43
14902007.01.04 08:15close7440.131.31671.29481.3184-9.1012606.33
14912007.01.04 21:00buy7460.131.30861.28601.3096
14922007.01.05 03:58buy7470.261.30751.28601.3085
14932007.01.05 04:04buy7480.521.30631.28591.3073
14942007.01.05 04:23close7480.521.30701.28591.307336.4012642.73
14952007.01.05 04:23close7470.261.30691.28601.3085-15.6012627.13
14962007.01.05 04:23close7460.131.30701.28601.3096-21.5412605.59
14972007.01.08 02:00buy7490.131.29961.27701.3006
14982007.01.08 02:14t/p7490.131.30061.27701.300613.0012618.59
14992007.01.08 02:14buy7500.131.30081.27821.3018
15002007.01.08 02:59buy7510.261.29971.27821.3007
15012007.01.08 06:29close7510.261.30011.27821.300710.4012628.99
15022007.01.08 06:30close7500.131.30001.27821.3018-10.4012618.59
15032007.01.09 11:00sell7520.131.30311.32571.3021
15042007.01.09 13:01t/p7520.131.30211.32571.302113.0012631.59
15052007.01.10 09:00buy7530.131.29941.27681.3004
15062007.01.10 09:46buy7540.261.29821.27671.2992
15072007.01.10 10:34close7540.261.29871.27671.299213.0012644.59
15082007.01.10 10:34close7530.131.29881.27681.3004-7.8012636.79
15092007.01.11 02:00buy7550.131.29481.27221.2958
15102007.01.11 05:04t/p7550.131.29581.27221.295813.0012649.79
15112007.01.12 04:01buy7560.131.29021.26761.2912
15122007.01.12 08:05t/p7560.131.29121.26761.291213.0012662.79
15132007.01.15 16:00sell7570.131.29301.31561.2920
15142007.01.15 18:25sell7580.261.29411.31561.2931
15152007.01.15 18:33close7580.261.29371.31561.293110.4012673.19
15162007.01.15 18:34close7570.131.29361.31561.2920-7.8012665.39
15172007.01.16 16:00sell7590.131.29321.31581.2922
15182007.01.16 16:38t/p7590.131.29221.31581.292213.0012678.39
15192007.01.16 16:38sell7600.131.29201.31461.2910
15202007.01.16 16:44sell7610.261.29321.31471.2922
15212007.01.16 17:02close7610.261.29271.31471.292213.0012691.39
15222007.01.16 17:02close7600.131.29281.31461.2910-10.4012680.99
15232007.01.17 05:00buy7620.131.29251.26991.2935
15242007.01.17 07:21t/p7620.131.29351.26991.293513.0012693.99
15252007.01.17 15:00buy7630.131.29281.27021.2938
15262007.01.17 15:02buy7640.261.29171.27021.2927
15272007.01.17 15:16buy7650.521.29051.27011.2915
15282007.01.17 15:21close7650.521.29121.27011.291536.4012730.39
15292007.01.17 15:22close7640.261.29111.27021.2927-15.6012714.79
15302007.01.17 15:22close7630.131.29121.27021.2938-20.8012693.99
15312007.01.17 15:22buy7660.131.29151.26891.2925
15322007.01.17 15:44t/p7660.131.29251.26891.292513.0012706.99
15332007.01.17 15:44buy7670.131.29271.27011.2937
15342007.01.17 15:51t/p7670.131.29371.27011.293713.0012719.99
15352007.01.17 15:51buy7680.131.29391.27131.2949
15362007.01.17 16:08buy7690.261.29271.27121.2937
15372007.01.17 16:16close7690.261.29321.27121.293713.0012732.99
15382007.01.17 16:16close7680.131.29311.27131.2949-10.4012722.59
15392007.01.18 02:00sell7700.131.29341.31601.2924
15402007.01.18 02:44sell7710.261.29461.31611.2936
15412007.01.18 03:49sell7720.521.29571.31611.2947
15422007.01.18 04:28sell7731.041.29691.31621.2959
15432007.01.18 07:00close7731.041.29601.31621.295993.6012816.19
15442007.01.18 07:01close7720.521.29611.31611.2947-20.8012795.39
15452007.01.18 07:02close7710.261.29621.31611.2936-41.6012753.79
15462007.01.18 07:02close7700.131.29611.31601.2924-35.1012718.69
15472007.01.18 12:00sell7740.131.29401.31661.2930
15482007.01.18 13:03t/p7740.131.29301.31661.293013.0012731.69
15492007.01.19 11:00sell7750.131.29661.31921.2956
15502007.01.19 11:49t/p7750.131.29561.31921.295613.0012744.69
15512007.01.19 11:49sell7760.131.29541.31801.2944
15522007.01.19 15:05t/p7760.131.29441.31801.294413.0012757.69
15532007.01.22 10:00sell7770.131.29661.31921.2956
15542007.01.22 10:34t/p7770.131.29561.31921.295613.0012770.69
15552007.01.22 10:34sell7780.131.29531.31791.2943
15562007.01.22 11:57t/p7780.131.29431.31791.294313.0012783.69
15572007.01.22 21:02buy7790.131.29521.27261.2962
15582007.01.23 01:27buy7800.261.29401.27251.2950
15592007.01.23 07:09close7800.261.29451.27251.295013.0012796.69
15602007.01.23 07:09close7790.131.29471.27261.2962-7.2412789.45
15612007.01.23 08:00buy7810.131.29431.27171.2953
15622007.01.23 08:29t/p7810.131.29531.27171.295313.0012802.45
15632007.01.23 08:29buy7820.131.29551.27291.2965
15642007.01.23 08:34t/p7820.131.29651.27291.296513.0012815.45
15652007.01.23 08:34buy7830.131.29671.27411.2977
15662007.01.23 09:10t/p7830.131.29771.27411.297713.0012828.45
15672007.01.23 22:00sell7840.131.30251.32511.3015
15682007.01.24 07:42t/p7840.131.30151.32511.301513.0712841.52
15692007.01.25 04:01buy7850.131.29591.27331.2969
15702007.01.25 08:04t/p7850.131.29691.27331.296913.0012854.52
15712007.01.26 09:00buy7860.131.29301.27041.2940
15722007.01.26 09:07buy7870.261.29181.27031.2928
15732007.01.26 09:47close7870.261.29231.27031.292813.0012867.52
15742007.01.26 09:47close7860.131.29221.27041.2940-10.4012857.12
15752007.01.26 09:47buy7880.131.29261.27001.2936
15762007.01.26 11:46buy7890.261.29141.26991.2924
15772007.01.26 12:21buy7900.521.29031.26991.2913
15782007.01.26 12:41buy7911.041.28921.26991.2902
15792007.01.26 13:06close7911.041.29011.26991.290293.6012950.72
15802007.01.26 13:06close7900.521.29001.26991.2913-15.6012935.12
15812007.01.26 13:06close7890.261.29011.26991.2924-33.8012901.32
15822007.01.26 13:07close7880.131.29001.27001.2936-33.8012867.52
15832007.01.26 15:00buy7920.131.29191.26931.2929
15842007.01.26 15:17buy7930.261.29081.26931.2918
15852007.01.26 15:26close7930.261.29121.26931.291810.4012877.92
15862007.01.26 15:27close7920.131.29111.26931.2929-10.4012867.52
15872007.01.26 15:27buy7940.131.29131.26871.2923
15882007.01.26 15:39buy7950.261.29011.26861.2911
15892007.01.26 15:54buy7960.521.28891.26851.2899
15902007.01.26 15:59close7960.521.28961.26851.289936.4012903.92
15912007.01.26 15:59close7950.261.28971.26861.2911-10.4012893.52
15922007.01.26 15:59close7940.131.28941.26871.2923-24.7012868.82
15932007.01.26 15:59buy7970.131.28921.26661.2902
15942007.01.26 15:59buy7980.261.28811.26661.2891
15952007.01.26 16:00close7980.261.28851.26661.289110.4012879.22
15962007.01.26 16:01close7970.131.28861.26661.2902-7.8012871.42
15972007.01.26 19:00buy7990.131.29131.26871.2923
15982007.01.29 01:54buy8000.261.29011.26861.2911
15992007.01.29 02:10close8000.261.29061.26861.291113.0012884.42
16002007.01.29 02:11close7990.131.29051.26871.2923-11.1412873.27
16012007.01.30 08:00sell8010.131.29601.31861.2950
16022007.01.30 13:50sell8020.261.29721.31871.2962
16032007.01.30 14:26close8020.261.29671.31871.296213.0012886.27
16042007.01.30 14:26close8010.131.29681.31861.2950-10.4012875.87
16052007.02.01 07:00sell8030.131.30251.32511.3015
16062007.02.01 08:28t/p8030.131.30151.32511.301513.0012888.87
16072007.02.05 09:00buy8040.131.29511.27251.2961
16082007.02.05 09:28t/p8040.131.29611.27251.296113.0012901.87
16092007.02.05 09:28buy8050.131.29631.27371.2973
16102007.02.05 10:08buy8060.261.29521.27371.2962
16112007.02.05 10:39buy8070.521.29401.27361.2950
16122007.02.05 13:14buy8081.041.29281.27351.2938
16132007.02.05 15:14buy8091.921.29171.27351.2927
16142007.02.05 16:09t/p8091.921.29271.27351.2927192.0113093.88
16152007.02.05 16:09close8081.041.29271.27351.2938-10.4013083.48
16162007.02.05 16:09close8070.521.29261.27361.2950-72.8013010.68
16172007.02.05 16:09close8060.261.29271.27371.2962-65.0012945.68
16182007.02.05 16:09close8050.131.29281.27371.2973-45.5012900.18
16192007.02.05 18:00buy8100.131.29331.27071.2943
16202007.02.06 06:25buy8110.261.29211.27061.2931
16212007.02.06 08:46close8110.261.29261.27061.293113.0012913.18
16222007.02.06 08:46close8100.131.29251.27071.2943-11.1412902.04
16232007.02.07 07:00sell8120.131.29831.32091.2973
16242007.02.07 07:50t/p8120.131.29731.32091.297313.0012915.04
16252007.02.07 07:50sell8130.131.29711.31971.2961
16262007.02.07 08:24sell8140.261.29821.31971.2972
16272007.02.07 09:52close8140.261.29781.31971.297210.4012925.44
16282007.02.07 09:52close8130.131.29791.31971.2961-10.4012915.04
16292007.02.08 02:00sell8150.131.30161.32421.3006
16302007.02.08 08:33t/p8150.131.30061.32421.300613.0012928.04
16312007.02.09 05:00sell8160.131.30381.32641.3028
16322007.02.09 08:28t/p8160.131.30281.32641.302813.0012941.04
16332007.02.09 22:01buy8170.131.30041.27781.3014
16342007.02.12 00:00t/p8170.131.30141.27781.301412.2612953.30
16352007.02.12 23:00buy8180.131.29651.27391.2975
16362007.02.13 07:56t/p8180.131.29751.27391.297512.2612965.56
16372007.02.14 04:02sell8190.131.30341.32601.3024
16382007.02.14 05:38sell8200.261.30471.32621.3037
16392007.02.14 05:40close8200.261.30421.32621.303713.0012978.56
16402007.02.14 05:40close8190.131.30411.32601.3024-9.1012969.46
16412007.02.15 01:00sell8210.131.31341.33601.3124
16422007.02.15 07:38sell8220.261.31461.33611.3136
16432007.02.15 08:02close8220.261.31411.33611.313613.0012982.46
16442007.02.15 08:02close8210.131.31411.33601.3124-9.1012973.36
16452007.02.16 19:00buy8230.131.31351.29091.3145
16462007.02.19 00:00t/p8230.131.31451.29091.314512.2612985.62
16472007.02.19 10:00sell8240.131.31381.33641.3128
16482007.02.19 11:28t/p8240.131.31281.33641.312813.0012998.62
16492007.02.20 10:00sell8250.131.31431.33691.3133
16502007.02.20 10:39sell8260.261.31541.33691.3144
16512007.02.20 11:05close8260.261.31501.33691.314410.4013009.02
16522007.02.20 11:05close8250.131.31511.33691.3133-10.4012998.62
16532007.02.21 02:00buy8270.131.31471.29211.3157
16542007.02.21 06:25buy8280.261.31351.29201.3145
16552007.02.21 06:28close8280.261.31401.29201.314513.0013011.62
16562007.02.21 06:28close8270.131.31411.29211.3157-7.8013003.82
16572007.02.21 21:00buy8290.131.31401.29141.3150
16582007.02.22 03:38buy8300.261.31281.29131.3138
16592007.02.22 03:50close8300.261.31331.29131.313813.0013016.82
16602007.02.22 03:50close8290.131.31321.29141.3150-12.6213004.20
16612007.02.22 17:00buy8310.131.31071.28811.3117
16622007.02.22 17:18t/p8310.131.31171.28811.311713.0013017.20
16632007.02.22 17:18buy8320.131.31191.28931.3129
16642007.02.22 17:22t/p8320.131.31291.28931.312913.0013030.20
16652007.02.22 17:22buy8330.131.31321.29061.3142
16662007.02.22 18:36buy8340.261.31201.29051.3130
16672007.02.22 18:58close8340.261.31251.29051.313013.0013043.20
16682007.02.22 18:58close8330.131.31241.29061.3142-10.4013032.80
16692007.02.26 08:00sell8350.131.31761.34021.3166
16702007.02.26 09:44t/p8350.131.31661.34021.316613.0013045.80
16712007.02.27 06:01sell8360.131.31781.34041.3168
16722007.02.27 07:54t/p8360.131.31681.34041.316813.0013058.80
16732007.02.28 00:00sell8370.131.32361.34621.3226
16742007.02.28 01:59t/p8370.131.32261.34621.322613.0013071.80
16752007.02.28 18:00buy8380.131.32311.30051.3241
16762007.02.28 18:09buy8390.261.32201.30051.3230
16772007.02.28 18:34close8390.261.32251.30051.323013.0013084.80
16782007.02.28 18:34close8380.131.32271.30051.3241-5.2013079.60
16792007.02.28 18:34buy8400.131.32281.30021.3238
16802007.03.01 05:33buy8410.261.32171.30021.3227
16812007.03.01 05:44close8410.261.32211.30021.322710.4013090.00
16822007.03.01 05:44close8400.131.32201.30021.3238-12.6213077.37
16832007.03.01 05:45sell8420.131.32211.34471.3211
16842007.03.01 08:00t/p8420.131.32111.34471.321113.0013090.37
16852007.03.02 07:00buy8430.131.31721.29461.3182
16862007.03.02 09:44buy8440.261.31611.29461.3171
16872007.03.02 09:51close8440.261.31651.29461.317110.4013100.77
16882007.03.02 09:51close8430.131.31661.29461.3182-7.8013092.97
16892007.03.05 22:00buy8450.131.30941.28681.3104
16902007.03.05 23:50buy8460.261.30831.28681.3093
16912007.03.06 00:07close8460.261.30881.28681.309311.5213104.49
16922007.03.06 00:07close8450.131.30871.28681.3104-9.8413094.65
16932007.03.07 08:00sell8470.131.31191.33451.3109
16942007.03.07 13:17sell8480.261.31311.33461.3121
16952007.03.07 14:03sell8490.521.31421.33461.3132
16962007.03.07 14:14close8490.521.31341.33461.313241.6013136.25
16972007.03.07 14:14close8480.261.31311.33461.31210.0013136.25
16982007.03.07 14:14close8470.131.31321.33451.3109-16.9013119.35
16992007.03.08 05:00sell8500.131.31671.33931.3157
17002007.03.08 05:32sell8510.261.31781.33931.3168
17012007.03.08 06:02close8510.261.31741.33931.316810.4013129.75
17022007.03.08 06:03close8500.131.31751.33931.3157-10.4013119.35
17032007.03.09 02:00buy8520.131.31431.29171.3153
17042007.03.09 04:35t/p8520.131.31531.29171.315313.0013132.35
17052007.03.12 01:00buy8530.131.31261.29001.3136
17062007.03.12 04:18buy8540.261.31141.28991.3124
17072007.03.12 06:50close8540.261.31191.28991.312413.0013145.35
17082007.03.12 06:51close8530.131.31181.29001.3136-10.4013134.95
17092007.03.13 02:00sell8550.131.31831.34091.3173
17102007.03.13 07:22t/p8550.131.31731.34091.317313.0013147.95
17112007.03.13 22:00sell8560.131.31951.34211.3185
17122007.03.14 07:43t/p8560.131.31851.34211.318513.0713161.02
17132007.03.15 03:00sell8570.131.32211.34471.3211
17142007.03.15 08:32t/p8570.131.32111.34471.321113.0013174.02
17152007.03.16 17:00sell8580.131.33081.35341.3298
17162007.03.16 17:41sell8590.261.33201.35351.3310
17172007.03.16 17:47close8590.261.33151.35351.331013.0013187.02
17182007.03.16 17:49close8580.131.33161.35341.3298-10.4013176.62
17192007.03.16 17:49sell8600.131.33151.35411.3305
17202007.03.19 02:48t/p8600.131.33051.35411.330513.0713189.68
17212007.03.20 18:00buy8610.131.33041.30781.3314
17222007.03.20 18:55t/p8610.131.33141.30781.331413.0013202.68
17232007.03.20 18:55buy8620.131.33161.30901.3326
17242007.03.21 08:07buy8630.261.33051.30901.3315
17252007.03.21 08:10close8630.261.33091.30901.331510.4013213.08
17262007.03.21 08:10close8620.131.33071.30901.3326-12.4413200.64
17272007.03.22 07:00sell8640.131.33831.36091.3373
17282007.03.22 08:11t/p8640.131.33731.36091.337313.0013213.64
17292007.03.23 08:00buy8650.131.33361.31101.3346
17302007.03.23 09:01buy8660.261.33241.31091.3334
17312007.03.23 09:01close8660.261.33291.31091.333413.0013226.64
17322007.03.23 09:01close8650.131.33281.31101.3346-10.4013216.24
17332007.03.23 14:00buy8670.131.33341.31081.3344
17342007.03.23 14:59buy8680.261.33221.31071.3332
17352007.03.23 14:59buy8690.521.33111.31071.3321
17362007.03.23 15:01close8690.521.33181.31071.332136.4013252.64
17372007.03.23 15:01close8680.261.33191.31071.3332-7.8013244.84
17382007.03.23 15:01close8670.131.33181.31081.3344-20.8013224.04
17392007.03.26 08:00buy8700.131.32731.30471.3283
17402007.03.26 09:07buy8710.261.32611.30461.3271
17412007.03.26 09:09close8710.261.32661.30461.327113.0013237.04
17422007.03.26 09:09close8700.131.32651.30471.3283-10.4013226.64
17432007.03.27 05:00sell8720.131.33261.35521.3316
17442007.03.27 06:18sell8730.261.33381.35531.3328
17452007.03.27 07:19close8730.261.33311.35531.332818.2013244.84
17462007.03.27 07:20close8720.131.33301.35521.3316-5.2013239.64
17472007.03.27 19:00sell8740.131.33471.35731.3337
17482007.03.27 23:02sell8750.261.33581.35731.3348
17492007.03.27 23:18close8750.261.33531.35731.334813.0013252.64
17502007.03.27 23:18close8740.131.33541.35731.3337-9.1013243.54
17512007.03.28 02:00sell8760.131.33471.35731.3337
17522007.03.28 09:13sell8770.261.33581.35731.3348
17532007.03.28 09:15close8770.261.33541.35731.334810.4013253.94
17542007.03.28 09:15close8760.131.33531.35731.3337-7.8013246.14
17552007.03.28 19:00sell8780.131.33341.35601.3324
17562007.03.28 20:32t/p8780.131.33241.35601.332413.0013259.14
17572007.03.29 07:00buy8790.131.33201.30941.3330
17582007.03.29 10:12t/p8790.131.33301.30941.333013.0013272.14
17592007.03.30 00:04sell8800.131.33301.35561.3320
17602007.03.30 05:29sell8810.261.33411.35561.3331
17612007.03.30 08:49close8810.261.33371.35561.333110.4013282.54
17622007.03.30 08:49close8800.131.33381.35561.3320-10.4013272.14
17632007.03.30 10:00sell8820.131.33171.35431.3307
17642007.03.30 12:47t/p8820.131.33071.35431.330713.0013285.14
17652007.03.30 18:00buy8830.131.33761.31501.3386
17662007.03.30 20:38buy8840.261.33641.31491.3374
17672007.04.02 00:00t/p8840.261.33741.31491.337424.5213309.66
17682007.04.02 00:00close8830.131.33751.31501.3386-2.0413307.62
17692007.04.02 04:01sell8850.131.33441.35701.3334
17702007.04.02 05:51sell8860.261.33561.35711.3346
17712007.04.02 07:52close8860.261.33511.35711.334613.0013320.62
17722007.04.02 07:52close8850.131.33521.35701.3334-10.4013310.22
17732007.04.02 22:01sell8870.131.33651.35911.3355
17742007.04.03 07:54t/p8870.131.33551.35911.335513.0713323.28
17752007.04.03 18:00sell8880.131.33611.35871.3351
17762007.04.03 19:35t/p8880.131.33511.35871.335113.0013336.28
17772007.04.04 06:00buy8890.131.33361.31101.3346
17782007.04.04 09:31t/p8890.131.33461.31101.334613.0013349.28
17792007.04.05 05:00sell8900.131.33681.35941.3358
17802007.04.05 08:13t/p8900.131.33581.35941.335813.0013362.28
17812007.04.06 02:00sell8910.131.34231.36491.3413
17822007.04.06 08:19t/p8910.131.34131.36491.341313.0013375.28
17832007.04.09 10:00buy8920.131.33661.31401.3376
17842007.04.09 11:51t/p8920.131.33761.31401.337613.0013388.28
17852007.04.10 02:00buy8930.131.33541.31281.3364
17862007.04.10 02:36t/p8930.131.33641.31281.336413.0013401.28
17872007.04.10 02:36buy8940.131.33661.31401.3376
17882007.04.10 02:58t/p8940.131.33761.31401.337613.0013414.28
17892007.04.10 02:58buy8950.131.33781.31521.3388
17902007.04.10 03:51t/p8950.131.33881.31521.338813.0013427.28
17912007.04.10 21:03sell8960.131.34251.36511.3415
17922007.04.10 22:40sell8970.261.34361.36511.3426
17932007.04.11 00:19close8970.261.34321.36511.342610.5313437.81
17942007.04.11 00:19close8960.131.34331.36511.3415-10.3413427.48
17952007.04.11 20:00sell8980.131.34271.36531.3417
17962007.04.11 20:10t/p8980.131.34171.36531.341713.0013440.48
17972007.04.11 20:10sell8990.131.34151.36411.3405
17982007.04.11 20:41sell9000.261.34271.36421.3417
17992007.04.12 01:38sell9010.521.34391.36431.3429
18002007.04.12 03:41sell9021.041.34511.36441.3441
18012007.04.12 03:42sell9032.081.34631.36451.3453
18022007.04.12 04:11t/p9032.081.34531.36451.3453208.0013648.48
18032007.04.12 04:11close9021.041.34511.36441.34410.0013648.48
18042007.04.12 04:11close9010.521.34521.36431.3429-67.6013580.88
18052007.04.12 04:11close9000.261.34511.36421.3417-62.0113518.87
18062007.04.12 04:11close8990.131.34521.36411.3405-47.9113470.96
18072007.04.12 13:00sell9040.131.34551.36811.3445
18082007.04.12 13:40sell9050.261.34661.36811.3456
18092007.04.12 13:46close9050.261.34621.36811.345610.4013481.36
18102007.04.12 13:47close9040.131.34611.36811.3445-7.8013473.56
18112007.04.12 13:47sell9060.131.34581.36841.3448
18122007.04.12 15:34sell9070.261.34701.36851.3460
18132007.04.12 15:46sell9080.521.34821.36861.3472
18142007.04.12 16:04close9080.521.34751.36861.347236.4013509.96
18152007.04.12 16:04close9070.261.34761.36851.3460-15.6013494.36
18162007.04.12 16:04close9060.131.34751.36841.3448-22.1013472.26
18172007.04.13 02:00sell9090.131.34851.37111.3475
18182007.04.13 02:37sell9100.261.34971.37121.3487
18192007.04.13 02:44sell9110.521.35111.37151.3501
18202007.04.13 02:50close9110.521.35031.37151.350141.6013513.86
18212007.04.13 02:50close9100.261.35041.37121.3487-18.2013495.66
18222007.04.13 02:50close9090.131.35031.37111.3475-23.4013472.26
18232007.04.13 02:50sell9120.131.35031.37291.3493
18242007.04.13 03:22sell9130.261.35161.37311.3506
18252007.04.13 03:44close9130.261.35101.37311.350615.6013487.86
18262007.04.13 03:45close9120.131.35111.37291.3493-10.4013477.46
18272007.04.13 17:00sell9140.131.35101.37361.3500
18282007.04.13 17:17t/p9140.131.35001.37361.350013.0013490.46
18292007.04.13 17:17sell9150.131.34981.37241.3488
18302007.04.13 17:18t/p9150.131.34881.37241.348813.0013503.46
18312007.04.13 17:18sell9160.141.34861.37121.3476
18322007.04.13 17:19sell9170.261.34981.37131.3488
18332007.04.13 17:21sell9180.521.35091.37131.3499
18342007.04.13 17:26close9180.521.35021.37131.349936.4013539.86
18352007.04.13 17:26close9170.261.35001.37131.3488-5.2013534.66
18362007.04.13 17:26close9160.141.35001.37121.3476-19.6013515.06
18372007.04.13 17:26sell9190.141.34991.37251.3489
18382007.04.13 17:40sell9200.261.35111.37261.3501
18392007.04.13 18:10sell9210.521.35221.37261.3512
18402007.04.13 18:18close9210.521.35151.37261.351236.4013551.46
18412007.04.13 18:18close9200.261.35161.37261.3501-13.0013538.46
18422007.04.13 18:18close9190.141.35141.37251.3489-21.0013517.46
18432007.04.16 08:00sell9220.141.35431.37691.3533
18442007.04.16 08:40sell9230.261.35551.37701.3545
18452007.04.16 09:05close9230.261.35501.37701.354513.0013530.46
18462007.04.16 09:05close9220.141.35491.37691.3533-8.4013522.06
18472007.04.17 08:00buy9240.141.35421.33161.3552
18482007.04.17 09:33buy9250.281.35301.33151.3540
18492007.04.17 09:34close9250.281.35351.33151.354014.0013536.06
18502007.04.17 09:34close9240.141.35341.33161.3552-11.2013524.86
18512007.04.18 15:00sell9260.141.35771.38031.3567
18522007.04.18 15:24sell9270.281.35881.38031.3578
18532007.04.18 15:31close9270.281.35841.38031.357811.2013536.06
18542007.04.18 15:31close9260.141.35831.38031.3567-8.4013527.66
18552007.04.18 15:31sell9280.141.35821.38081.3572
18562007.04.18 15:40sell9290.281.35941.38091.3584
18572007.04.18 15:44close9290.281.35871.38091.358419.6013547.26
18582007.04.18 15:45close9280.141.35861.38081.3572-5.6013541.66
18592007.04.18 15:45sell9300.141.35851.38111.3575
18602007.04.18 17:40t/p9300.141.35751.38111.357514.0013555.66
18612007.04.19 05:00sell9310.141.35871.38131.3577
18622007.04.19 05:41sell9320.281.35991.38141.3589
18632007.04.19 06:28close9320.281.35941.38141.358914.0013569.66
18642007.04.19 06:28close9310.141.35951.38131.3577-11.2013558.46
18652007.04.20 08:00sell9330.141.36111.38371.3601
18662007.04.20 08:03sell9340.281.36221.38371.3612
18672007.04.20 08:14sell9350.521.36341.38381.3624
18682007.04.20 09:04close9350.521.36261.38381.362441.6013600.06
18692007.04.20 09:04close9340.281.36271.38371.3612-14.0013586.06
18702007.04.20 09:04close9330.141.36261.38371.3601-21.0013565.06
18712007.04.23 18:00buy9360.141.35801.33541.3590
18722007.04.24 03:26buy9370.281.35691.33541.3579
18732007.04.24 03:55buy9380.521.35571.33531.3567
18742007.04.24 06:35close9380.521.35651.33531.356741.6013606.66
18752007.04.24 06:35close9370.281.35641.33541.3579-14.0013592.66
18762007.04.24 06:35close9360.141.35651.33541.3590-21.8013570.86
18772007.04.24 11:00buy9390.141.35681.33421.3578
18782007.04.24 12:41t/p9390.141.35781.33421.357814.0013584.86
18792007.04.25 05:02sell9400.141.36341.38601.3624
18802007.04.25 08:15sell9410.281.36451.38601.3635
18812007.04.25 09:29close9410.281.36401.38601.363514.0013598.86
18822007.04.25 09:30close9400.141.36431.38601.3624-12.6013586.26
18832007.04.27 04:01buy9420.141.36001.33741.3610
18842007.04.27 08:15buy9430.281.35881.33731.3598
18852007.04.27 08:21close9430.281.35931.33731.359814.0013600.26
18862007.04.27 08:21close9420.141.35921.33741.3610-11.2013589.06
18872007.04.30 01:00sell9440.141.36381.38641.3628
18882007.04.30 01:20t/p9440.141.36281.38641.362814.0013603.06
18892007.04.30 01:20sell9450.141.36261.38521.3616
18902007.04.30 04:16sell9460.281.36371.38521.3627
18912007.04.30 07:47close9460.281.36331.38521.362711.2013614.26
18922007.04.30 07:47close9450.141.36351.38521.3616-12.6013601.66
18932007.05.01 03:00sell9470.141.36451.38711.3635
18942007.05.01 08:53sell9480.281.36581.38731.3648
18952007.05.01 09:10close9480.281.36521.38731.364816.8013618.46
18962007.05.01 09:10close9470.141.36531.38711.3635-11.2013607.26
18972007.05.02 15:00buy9490.141.35871.33611.3597
18982007.05.02 15:17t/p9490.141.35971.33611.359714.0013621.26
18992007.05.02 15:17buy9500.141.35991.33731.3609
19002007.05.02 15:39buy9510.281.35871.33721.3597
19012007.05.02 15:48close9510.281.35921.33721.359714.0013635.26
19022007.05.02 15:48close9500.141.35911.33731.3609-11.2013624.06
19032007.05.02 15:48buy9520.141.35941.33681.3604
19042007.05.02 16:06buy9530.281.35811.33661.3591
19052007.05.02 16:14close9530.281.35871.33661.359116.8013640.86
19062007.05.02 16:15close9520.141.35881.33681.3604-8.4013632.46
19072007.05.04 08:00buy9540.141.35591.33331.3569
19082007.05.04 08:59t/p9540.141.35691.33331.356914.0013646.46
19092007.05.04 08:59buy9550.141.35711.33451.3581
19102007.05.04 09:34buy9560.281.35601.33451.3570
19112007.05.04 09:39buy9570.561.35491.33451.3559
19122007.05.04 10:19close9570.561.35561.33451.355939.2013685.66
19132007.05.04 10:19close9560.281.35551.33451.3570-14.0013671.66
19142007.05.04 10:20close9550.141.35561.33451.3581-21.0013650.66
19152007.05.07 11:01sell9580.141.36041.38301.3594
19162007.05.07 12:00sell9590.281.36151.38301.3605
19172007.05.07 12:33close9590.281.36111.38301.360511.2013661.86
19182007.05.07 12:33close9580.141.36121.38301.3594-11.2013650.66
19192007.05.07 19:00sell9600.141.36151.38411.3605
19202007.05.07 19:37t/p9600.141.36051.38411.360514.0013664.66
19212007.05.07 19:37sell9610.141.36031.38291.3593
19222007.05.08 04:46sell9620.281.36141.38291.3604
19232007.05.08 05:51close9620.281.36101.38291.360411.2013675.86
19242007.05.08 05:51close9610.141.36121.38291.3593-12.5313663.33
19252007.05.08 10:00sell9630.141.36001.38261.3590
19262007.05.08 10:12t/p9630.141.35901.38261.359014.0013677.33
19272007.05.08 10:12sell9640.141.35881.38141.3578
19282007.05.08 10:18t/p9640.141.35781.38141.357814.0013691.33
19292007.05.08 10:18sell9650.141.35761.38021.3566
19302007.05.08 12:07t/p9650.141.35661.38021.356614.0013705.33
19312007.05.09 00:00buy9660.141.35461.33201.3556
19322007.05.09 10:13buy9670.281.35351.33201.3545
19332007.05.09 10:32close9670.281.35391.33201.354511.2013716.53
19342007.05.09 10:32close9660.141.35381.33201.3556-11.2013705.33
19352007.05.10 04:00buy9680.141.35391.33131.3549
19362007.05.10 05:16buy9690.281.35281.33131.3538
19372007.05.10 06:10close9690.281.35321.33131.353811.2013716.53
19382007.05.10 06:10close9680.141.35311.33131.3549-11.2013705.33
19392007.05.11 06:00buy9700.141.34811.32551.3491
19402007.05.11 09:29buy9710.281.34701.32551.3480
19412007.05.11 09:40close9710.281.34741.32551.348011.2013716.53
19422007.05.11 09:40close9700.141.34751.32551.3491-8.4013708.13
19432007.05.14 11:00sell9720.141.35371.37631.3527
19442007.05.14 12:31sell9730.281.35491.37641.3539
19452007.05.14 14:35close9730.281.35441.37641.353914.0013722.13
19462007.05.14 14:35close9720.141.35451.37631.3527-11.2013710.93
19472007.05.16 03:01sell9740.141.35921.38181.3582
19482007.05.16 07:58sell9750.281.36041.38191.3594
19492007.05.16 08:20close9750.281.35991.38191.359414.0013724.93
19502007.05.16 08:20close9740.141.35971.38181.3582-7.0013717.93
19512007.05.17 05:11buy9760.141.35271.33011.3537
19522007.05.17 08:46t/p9760.141.35371.33011.353714.0013731.93
19532007.05.17 23:03buy9770.141.34941.32681.3504
19542007.05.18 07:32buy9780.281.34831.32681.3493
19552007.05.18 07:46close9780.281.34871.32681.349311.2013743.13
19562007.05.18 07:46close9770.141.34861.32681.3504-12.0013731.14
19572007.05.18 16:00buy9790.141.34851.32591.3495
19582007.05.18 16:28t/p9790.141.34951.32591.349514.0013745.14
19592007.05.18 16:28buy9800.141.34971.32711.3507
19602007.05.18 17:07t/p9800.141.35071.32711.350714.0013759.14
19612007.05.21 09:00sell9810.141.35041.37301.3494
19622007.05.21 11:43t/p9810.141.34941.37301.349414.0013773.14
19632007.05.21 22:00buy9820.141.34701.32441.3480
19642007.05.22 03:11buy9830.281.34581.32431.3468
19652007.05.22 07:40close9830.281.34631.32431.346814.0013787.14
19662007.05.22 07:40close9820.141.34621.32441.3480-12.0013775.14
19672007.05.22 17:00buy9840.141.34651.32391.3475
19682007.05.22 18:58buy9850.281.34531.32381.3463
19692007.05.23 04:46close9850.281.34581.32381.346312.4013787.54
19702007.05.23 04:46close9840.141.34571.32391.3475-12.0013775.54
19712007.05.23 14:00buy9860.141.34891.32631.3499
19722007.05.23 14:29t/p9860.141.34991.32631.349914.0013789.54
19732007.05.23 14:29buy9870.141.35011.32751.3511
19742007.05.23 14:43buy9880.281.34901.32751.3500
19752007.05.23 15:39buy9890.561.34791.32751.3489
19762007.05.23 15:51close9890.561.34861.32751.348939.2013828.74
19772007.05.23 15:51close9880.281.34851.32751.3500-14.0013814.74
19782007.05.23 15:51close9870.141.34861.32751.3511-21.0013793.74
19792007.05.23 22:00sell9900.141.34621.36881.3452
19802007.05.24 05:32t/p9900.141.34521.36881.345214.2113807.95
19812007.05.24 20:00buy9910.141.34461.32201.3456
19822007.05.24 20:35buy9920.281.34351.32201.3445
19832007.05.25 02:19buy9930.561.34231.32191.3433
19842007.05.25 08:21close9930.561.34311.32191.343344.8013852.75
19852007.05.25 08:21close9920.281.34301.32201.3445-15.6013837.16
19862007.05.25 08:21close9910.141.34311.32201.3456-21.8013815.36
19872007.05.25 08:21buy9940.141.34321.32061.3442
19882007.05.25 09:22buy9950.281.34211.32061.3431
19892007.05.25 09:23close9950.281.34251.32061.343111.2013826.56
19902007.05.25 09:23close9940.141.34241.32061.3442-11.2013815.36
19912007.05.28 02:00sell9960.141.34471.36731.3437
19922007.05.28 09:16sell9970.281.34581.36731.3448
19932007.05.28 11:00close9970.281.34541.36731.344811.2013826.56
19942007.05.28 11:00close9960.141.34531.36731.3437-8.4013818.16
19952007.05.28 12:01sell9980.141.34531.36791.3443
19962007.05.29 03:18t/p9980.141.34431.36791.344314.0713832.23
19972007.05.29 10:00buy9990.141.34551.32291.3465
19982007.05.29 10:18t/p9990.141.34651.32291.346514.0013846.23
19992007.05.29 10:18buy10000.141.34671.32411.3477
20002007.05.29 10:59t/p10000.141.34771.32411.347714.0013860.23
20012007.05.29 10:59buy10010.141.34791.32531.3489
20022007.05.29 11:09t/p10010.141.34891.32531.348914.0013874.23
20032007.05.29 20:00sell10020.141.34471.36731.3437
20042007.05.30 08:44t/p10020.141.34371.36731.343714.0713888.30
20052007.05.30 21:00buy10030.141.34291.32031.3439
20062007.05.31 08:20t/p10030.141.34391.32031.343911.6113899.91
20072007.06.01 00:01sell10040.141.34521.36781.3442
20082007.06.01 09:01t/p10040.141.34421.36781.344214.0013913.91
20092007.06.01 20:00buy10050.141.34421.32161.3452
20102007.06.04 07:53t/p10050.141.34521.32161.345213.2013927.11
20112007.06.05 02:00sell10060.141.34911.37171.3481
20122007.06.05 05:52sell10070.281.35021.37171.3492
20132007.06.05 07:02close10070.281.34981.37171.349211.2013938.31
20142007.06.05 07:02close10060.141.34991.37171.3481-11.2013927.11
20152007.06.05 07:02sell10080.141.34981.37241.3488
20162007.06.05 09:27sell10090.281.35111.37261.3501
20172007.06.05 10:02close10090.281.35061.37261.350114.0013941.11
20182007.06.05 10:03close10080.141.35071.37241.3488-12.6013928.51
20192007.06.05 21:00sell10100.141.35211.37471.3511
20202007.06.06 08:15sell10110.281.35331.37481.3523
20212007.06.06 08:58close10110.281.35281.37481.352314.0013942.51
20222007.06.06 08:59close10100.141.35271.37471.3511-8.3313934.18
20232007.06.07 06:01buy10120.141.35081.32821.3518
20242007.06.07 09:06buy10130.281.34971.32821.3507
20252007.06.07 09:27close10130.281.35011.32821.350711.2013945.38
20262007.06.07 09:27close10120.141.35001.32821.3518-11.2013934.18
20272007.06.08 05:00buy10140.141.34261.32001.3436
20282007.06.08 09:08buy10150.281.34141.31991.3424
20292007.06.08 09:18buy10160.561.34021.31981.3412
20302007.06.08 10:03buy10171.121.33911.31981.3401
20312007.06.08 11:23buy10182.081.33791.31971.3389
20322007.06.08 11:34buy10194.161.33681.31971.3378
20332007.06.15 19:28t/p10194.161.33781.31971.3378250.0414184.21
20342007.06.15 19:28close10182.081.33781.31971.3389-103.7814080.43
20352007.06.15 19:28close10171.121.33791.31981.3401-179.0913901.34
20362007.06.15 19:29close10160.561.33801.31981.3412-145.5413755.80
20372007.06.15 19:30close10150.281.33821.31991.3424-100.7713655.03
20382007.06.15 19:30close10140.141.33811.32001.3436-68.5913586.44
20392007.06.18 07:01sell10200.141.33911.36171.3381
20402007.06.18 08:58sell10210.281.34031.36181.3393
20412007.06.18 09:20close10210.281.33981.36181.339314.0013600.44
20422007.06.18 09:21close10200.141.33991.36171.3381-11.2013589.24
20432007.06.20 08:00sell10220.141.34251.36511.3415
20442007.06.20 21:22t/p10220.141.34151.36511.341514.0013603.24
20452007.06.21 09:00buy10230.141.34051.31791.3415
20462007.06.21 09:03buy10240.281.33931.31781.3403
20472007.06.21 09:06buy10250.561.33801.31761.3390
20482007.06.21 10:13close10250.561.33881.31761.339044.8013648.04
20492007.06.21 10:13close10240.281.33871.31781.3403-16.8013631.24
20502007.06.21 10:13close10230.141.33881.31791.3415-23.8013607.44
20512007.06.21 15:00buy10260.141.34051.31791.3415
20522007.06.21 18:00buy10270.281.33931.31781.3403
20532007.06.21 18:22close10270.281.33981.31781.340314.0013621.44
20542007.06.21 18:22close10260.141.33971.31791.3415-11.2013610.24
20552007.06.22 05:00buy10280.141.33901.31641.3400
20562007.06.22 07:59t/p10280.141.34001.31641.340014.0013624.24
20572007.06.25 05:00sell10290.141.34641.36901.3454
20582007.06.25 08:04t/p10290.141.34541.36901.345414.0013638.24
20592007.06.26 23:00sell10300.141.34521.36781.3442
20602007.06.27 01:10t/p10300.141.34421.36781.344214.0713652.31
20612007.06.27 16:00buy10310.141.34461.32201.3456
20622007.06.27 16:49buy10320.281.34351.32201.3445
20632007.06.27 18:10close10320.281.34391.32201.344511.2013663.51
20642007.06.27 18:11close10310.141.34381.32201.3456-11.2013652.31
20652007.06.28 20:00sell10330.141.34481.36741.3438
20662007.06.28 20:57t/p10330.141.34381.36741.343814.0013666.31
20672007.06.28 20:57sell10340.141.34351.36611.3425
20682007.06.28 21:18t/p10340.141.34251.36611.342514.0013680.31
20692007.06.29 08:00buy10350.141.34521.32261.3462
20702007.06.29 11:01t/p10350.141.34621.32261.346214.0013694.31
20712007.07.02 04:00sell10360.141.35321.37581.3522
20722007.07.02 07:54sell10370.281.35431.37581.3533
20732007.07.02 07:57close10370.281.35391.37581.353311.2013705.51
20742007.07.02 07:57close10360.141.35401.37581.3522-11.2013694.31
20752007.07.03 00:00sell10380.141.36331.38591.3623
20762007.07.03 01:18t/p10380.141.36231.38591.362314.0013708.31
20772007.07.04 13:00sell10390.141.36121.38381.3602
20782007.07.04 16:59sell10400.281.36231.38381.3613
20792007.07.04 19:06close10400.281.36171.38381.361316.8013725.11
20802007.07.04 19:07close10390.141.36181.38381.3602-8.4013716.71
20812007.07.04 20:01sell10410.141.36131.38391.3603
20822007.07.05 09:37sell10420.281.36241.38391.3614
20832007.07.05 09:51sell10430.561.36361.38401.3626
20842007.07.05 10:14sell10441.121.36471.38401.3637
20852007.07.05 11:50sell10452.081.36581.38401.3648
20862007.07.05 12:00t/p10452.081.36481.38401.3648208.0013924.71
20872007.07.05 12:00close10441.121.36481.38401.3637-11.2013913.51
20882007.07.05 12:00close10430.561.36491.38401.3626-72.8013840.71
20892007.07.05 12:00close10420.281.36471.38391.3614-64.4013776.31
20902007.07.05 12:01close10410.141.36481.38391.3603-48.7913727.52
20912007.07.05 17:00sell10460.141.36001.38261.3590
20922007.07.05 17:47t/p10460.141.35901.38261.359014.0013741.52
20932007.07.05 17:47sell10470.141.35881.38141.3578
20942007.07.05 18:48sell10480.281.36001.38151.3590
20952007.07.05 21:09close10480.281.35951.38151.359014.0013755.52
20962007.07.05 21:09close10470.141.35961.38141.3578-11.2013744.32
20972007.07.06 06:00buy10490.141.35991.33731.3609
20982007.07.06 07:47buy10500.281.35871.33721.3597
20992007.07.06 08:58close10500.281.35921.33721.359714.0013758.32
21002007.07.06 08:58close10490.141.35911.33731.3609-11.2013747.12
21012007.07.06 11:00buy10510.141.35971.33711.3607
21022007.07.06 13:35buy10520.281.35861.33711.3596
21032007.07.06 13:58close10520.281.35901.33711.359611.2013758.32
21042007.07.06 13:58close10510.141.35891.33711.3607-11.2013747.12
21052007.07.09 05:00sell10530.141.36191.38451.3609
21062007.07.09 09:13sell10540.281.36301.38451.3620
21072007.07.09 09:53close10540.281.36261.38451.362011.2013758.32
21082007.07.09 09:53close10530.141.36271.38451.3609-11.2013747.12
21092007.07.09 15:00sell10550.141.36221.38481.3612
21102007.07.10 06:41t/p10550.141.36121.38481.361214.0713761.19
21112007.07.11 05:00sell10560.141.37371.39631.3727
21122007.07.11 07:37sell10570.281.37491.39641.3739
21132007.07.11 07:56sell10580.561.37601.39641.3750
21142007.07.11 08:01close10580.561.37531.39641.375039.2013800.39
21152007.07.11 08:01close10570.281.37531.39641.3739-11.2013789.19
21162007.07.11 08:01close10560.141.37541.39631.3727-23.8013765.39
21172007.07.12 16:00sell10590.141.37641.39901.3754
21182007.07.12 16:08sell10600.281.37751.39901.3765
21192007.07.12 16:10close10600.281.37711.39901.376511.2013776.59
21202007.07.12 16:10close10590.141.37721.39901.3754-11.2013765.39
21212007.07.12 16:11sell10610.141.37691.39951.3759
21222007.07.12 17:34t/p10610.141.37591.39951.375914.0013779.39
21232007.07.16 00:02sell10620.141.37791.40051.3769
21242007.07.16 05:18sell10630.281.37911.40061.3781
21252007.07.16 08:43close10630.281.37851.40061.378116.8013796.19
21262007.07.16 08:43close10620.141.37861.40051.3769-9.8013786.39
21272007.07.16 15:00sell10640.141.37861.40121.3776
21282007.07.16 16:36t/p10640.141.37761.40121.377614.0013800.39
21292007.07.17 05:03buy10650.141.37841.35581.3794
21302007.07.17 08:44t/p10650.141.37941.35581.379414.0013814.39
21312007.07.17 18:00buy10660.141.37841.35581.3794
21322007.07.18 01:34t/p10660.141.37941.35581.379413.2013827.59
21332007.07.18 11:00sell10670.141.37841.40101.3774
21342007.07.18 13:54t/p10670.141.37741.40101.377414.0013841.59
21352007.07.19 05:00sell10680.141.37961.40221.3786
21362007.07.19 08:32sell10690.281.38081.40231.3798
21372007.07.19 08:43close10690.281.38031.40231.379814.0013855.59
21382007.07.19 08:43close10680.141.38021.40221.3786-8.4013847.19
21392007.07.19 20:00sell10700.141.38091.40351.3799
21402007.07.19 20:28t/p10700.141.37991.40351.379914.0013861.19
21412007.07.19 20:28sell10710.141.37951.40211.3785
21422007.07.19 22:39sell10720.281.38071.40221.3797
21432007.07.19 23:02close10720.281.38011.40221.379716.8013877.99
21442007.07.19 23:02close10710.141.38021.40211.3785-9.8013868.19
21452007.07.20 09:00buy10730.141.38081.35821.3818
21462007.07.20 09:29buy10740.281.37961.35811.3806
21472007.07.20 10:42buy10750.561.37831.35791.3793
21482007.07.20 10:59close10750.561.37921.35791.379350.4013918.59
21492007.07.20 10:59close10740.281.37911.35811.3806-14.0013904.59
21502007.07.20 11:00close10730.141.37921.35821.3818-22.4013882.19
21512007.07.20 16:00buy10760.141.38161.35901.3826
21522007.07.20 16:20t/p10760.141.38261.35901.382614.0013896.19
21532007.07.20 16:20buy10770.141.38291.36031.3839
21542007.07.20 16:34t/p10770.141.38391.36031.383914.0013910.19
21552007.07.20 16:34buy10780.141.38411.36151.3851
21562007.07.20 16:40buy10790.281.38301.36151.3840
21572007.07.20 16:43close10790.281.38341.36151.384011.2013921.39
21582007.07.20 16:43close10780.141.38351.36151.3851-8.4013912.99
21592007.07.20 16:43buy10800.141.38361.36101.3846
21602007.07.20 17:21buy10810.281.38241.36091.3834
21612007.07.20 17:24close10810.281.38291.36091.383414.0013926.99
21622007.07.20 17:25close10800.141.38301.36101.3846-8.4013918.59
21632007.07.23 09:00sell10820.141.38271.40531.3817
21642007.07.23 10:54t/p10820.141.38171.40531.381714.0013932.59
21652007.07.24 03:00buy10830.141.38301.36041.3840
21662007.07.24 05:13buy10840.281.38181.36031.3828
21672007.07.24 06:03close10840.281.38231.36031.382814.0013946.59
21682007.07.24 06:03close10830.141.38231.36041.3840-9.8013936.79
21692007.07.24 12:00sell10850.141.38131.40391.3803
21702007.07.24 13:36sell10860.281.38241.40391.3814
21712007.07.24 14:01sell10870.561.38361.40401.3826
21722007.07.24 14:35sell10881.121.38471.40401.3837
21732007.07.24 14:44close10881.121.38381.40401.3837100.8014037.59
21742007.07.24 14:44close10870.561.38381.40401.3826-11.2014026.39
21752007.07.24 14:45close10860.281.38391.40391.3814-42.0013984.39
21762007.07.24 14:45close10850.141.38371.40391.3803-33.6013950.79
21772007.07.24 22:00sell10890.141.38151.40411.3805
21782007.07.24 23:20sell10900.281.38271.40421.3817
21792007.07.25 01:10close10900.281.38221.40421.381714.1413964.93
21802007.07.25 01:10close10890.141.38241.40411.3805-12.5313952.40
21812007.07.26 00:00buy10910.141.37271.35011.3737
21822007.07.26 02:42buy10920.281.37151.35001.3725
21832007.07.26 07:40close10920.281.37211.35001.372516.8013969.20
21842007.07.26 07:41close10910.141.37201.35011.3737-9.8013959.40
21852007.07.27 08:00sell10930.141.37321.39581.3722
21862007.07.27 08:16t/p10930.141.37221.39581.372214.0013973.40
21872007.07.27 08:16sell10940.141.37201.39461.3710
21882007.07.27 08:51sell10950.281.37321.39471.3722
21892007.07.27 08:55close10950.281.37271.39471.372214.0013987.40
21902007.07.27 08:55close10940.141.37271.39461.3710-9.8013977.60
21912007.07.27 08:56sell10960.141.37261.39521.3716
21922007.07.27 09:20t/p10960.141.37161.39521.371614.0013991.60
21932007.07.30 03:00buy10970.141.36261.34001.3636
21942007.07.30 04:59t/p10970.141.36361.34001.363614.0014005.60
21952007.07.31 08:00sell10980.141.36981.39241.3688
21962007.07.31 08:23sell10990.281.37091.39241.3699
21972007.07.31 08:28close10990.281.37051.39241.369911.2014016.80
21982007.07.31 08:28close10980.141.37061.39241.3688-11.2014005.60
21992007.07.31 08:28sell11000.141.37031.39291.3693
22002007.07.31 14:20sell11010.281.37151.39301.3705
22012007.07.31 14:40close11010.281.37101.39301.370514.0014019.60
22022007.07.31 14:40close11000.141.37111.39291.3693-11.2014008.40
22032007.08.01 13:00buy11020.141.36611.34351.3671
22042007.08.01 14:15t/p11020.141.36711.34351.367114.0014022.40
22052007.08.02 09:00buy11030.141.36711.34451.3681
22062007.08.02 09:24buy11040.281.36591.34441.3669
22072007.08.02 09:28close11040.281.36641.34441.366914.0014036.40
22082007.08.02 09:28close11030.141.36651.34451.3681-8.4014028.00
22092007.08.02 09:28buy11050.141.36661.34401.3676
22102007.08.02 15:29buy11060.281.36551.34401.3665
22112007.08.02 15:35close11060.281.36591.34401.366511.2014039.20
22122007.08.02 15:35close11050.141.36561.34401.3676-14.0014025.20
22132007.08.03 08:00sell11070.141.37031.39291.3693
22142007.08.03 09:53t/p11070.141.36931.39291.369314.0014039.20
22152007.08.06 08:00sell11080.141.38081.40341.3798
22162007.08.06 08:15sell11090.281.38201.40351.3810
22172007.08.06 08:35sell11100.561.38351.40391.3825
22182007.08.06 09:06close11100.561.38261.40391.382550.4014089.60
22192007.08.06 09:06close11090.281.38251.40351.3810-14.0014075.60
22202007.08.06 09:06close11080.141.38261.40341.3798-25.2014050.40
22212007.08.07 08:00sell11110.141.38031.40291.3793
22222007.08.07 09:19t/p11110.141.37931.40291.379314.0014064.40
22232007.08.08 04:00buy11120.141.37561.35301.3766
22242007.08.08 07:55buy11130.281.37441.35291.3754
22252007.08.08 08:15buy11140.561.37291.35251.3739
22262007.08.08 09:47t/p11140.561.37391.35251.373956.0014120.40
22272007.08.08 09:47close11130.281.37391.35291.3754-14.0014106.40
22282007.08.08 09:49close11120.141.37431.35301.3766-18.2014088.20
22292007.08.09 01:00sell11150.141.38001.40261.3790
22302007.08.09 08:11sell11160.281.38111.40261.3801
22312007.08.09 08:22close11160.281.38071.40261.380111.2014099.40
22322007.08.09 08:22close11150.141.38071.40261.3790-9.8014089.60
22332007.08.10 06:00buy11170.141.36641.34381.3674
22342007.08.10 07:40buy11180.281.36521.34371.3662
22352007.08.10 07:51close11180.281.36571.34371.366214.0014103.60
22362007.08.10 07:51close11170.141.36561.34381.3674-11.2014092.40
22372007.08.14 03:00buy11190.141.36151.33891.3625
22382007.08.14 08:56buy11200.281.36031.33881.3613
22392007.08.14 09:02buy11210.561.35921.33881.3602
22402007.08.14 09:20close11210.561.35991.33881.360239.2014131.60
22412007.08.14 09:20close11200.281.35981.33881.3613-14.0014117.60
22422007.08.14 09:20close11190.141.35991.33891.3625-22.4014095.20
22432007.08.14 18:00buy11220.141.35811.33551.3591
22442007.08.14 18:08buy11230.281.35701.33551.3580
22452007.08.14 18:55close11230.281.35741.33551.358011.2014106.40
22462007.08.14 18:55close11220.141.35731.33551.3591-11.2014095.20
22472007.08.14 18:56buy11240.141.35741.33481.3584
22482007.08.14 19:48buy11250.281.35631.33481.3573
22492007.08.14 19:54buy11260.561.35501.33461.3560
22502007.08.14 20:02buy11271.121.35381.33451.3548
22512007.08.14 20:18close11271.121.35471.33451.3548100.8014196.00
22522007.08.14 20:18close11260.561.35461.33461.3560-22.4014173.60
22532007.08.14 20:18close11250.281.35471.33481.3573-44.8014128.80
22542007.08.14 20:18close11240.141.35461.33481.3584-39.2014089.60
22552007.08.15 18:00buy11280.141.34811.32551.3491
22562007.08.15 18:42buy11290.281.34701.32551.3480
22572007.08.15 19:34close11290.281.34741.32551.348011.2014100.80
22582007.08.15 19:34close11280.141.34751.32551.3491-8.4014092.40
22592007.08.16 08:00buy11300.141.34241.31981.3434
22602007.08.16 09:30t/p11300.141.34341.31981.343414.0014106.40
22612007.08.17 11:00buy11310.141.34431.32171.3453
22622007.08.17 11:10t/p11310.141.34531.32171.345314.0014120.40
22632007.08.17 11:10buy11320.141.34551.32291.3465
22642007.08.17 11:29buy11330.281.34431.32281.3453
22652007.08.17 11:41close11330.281.34481.32281.345314.0014134.40
22662007.08.17 11:41close11320.141.34471.32291.3465-11.2014123.20
22672007.08.17 11:41buy11340.141.34511.32251.3461
22682007.08.17 11:44t/p11340.141.34611.32251.346114.0014137.20
22692007.08.17 11:44buy11350.141.34631.32371.3473
22702007.08.17 11:46buy11360.281.34521.32371.3462
22712007.08.17 11:49buy11370.561.34401.32361.3450
22722007.08.17 12:05close11370.561.34471.32361.345039.2014176.40
22732007.08.17 12:05close11360.281.34481.32371.3462-11.2014165.20
22742007.08.17 12:05close11350.141.34471.32371.3473-22.4014142.80
22752007.08.20 01:00sell11380.141.34861.37121.3476
22762007.08.20 01:57t/p11380.141.34761.37121.347614.0014156.80
22772007.08.20 01:57sell11390.141.34741.37001.3464
22782007.08.20 02:13sell11400.281.34851.37001.3475
22792007.08.20 02:15close11400.281.34811.37001.347511.2014168.00
22802007.08.20 02:15close11390.141.34821.37001.3464-11.2014156.80
22812007.08.21 10:00buy11410.141.34791.32531.3489
22822007.08.21 11:02buy11420.281.34671.32521.3477
22832007.08.21 11:04close11420.281.34721.32521.347714.0014170.80
22842007.08.21 11:04close11410.141.34711.32531.3489-11.2014159.60
22852007.08.21 20:00sell11430.141.34611.36871.3451
22862007.08.21 21:02sell11440.281.34721.36871.3462
22872007.08.21 21:47close11440.281.34681.36871.346211.2014170.80
22882007.08.21 21:48close11430.141.34691.36871.3451-11.2014159.60
22892007.08.22 07:00buy11450.141.34781.32521.3488
22902007.08.22 08:10t/p11450.141.34881.32521.348814.0014173.60
22912007.08.23 07:00sell11460.141.35451.37711.3535
22922007.08.23 08:24sell11470.281.35571.37721.3547
22932007.08.23 08:59close11470.281.35521.37721.354714.0014187.60
22942007.08.23 08:59close11460.141.35531.37711.3535-11.2014176.40
22952007.08.23 16:00sell11480.141.35561.37821.3546
22962007.08.23 16:51sell11490.281.35681.37831.3558
22972007.08.23 17:51close11490.281.35621.37831.355816.8014193.20
22982007.08.23 17:52close11480.141.35631.37821.3546-9.8014183.40
22992007.08.27 04:00sell11500.141.36671.38931.3657
23002007.08.27 07:57sell11510.281.36791.38941.3669
23012007.08.27 08:05close11510.281.36741.38941.366914.0014197.40
23022007.08.27 08:05close11500.141.36751.38931.3657-11.2014186.20
23032007.08.28 11:01buy11520.141.36431.34171.3653
23042007.08.28 11:50t/p11520.141.36531.34171.365314.0014200.20
23052007.08.28 11:50buy11530.141.36551.34291.3665
23062007.08.28 12:01t/p11530.141.36651.34291.366514.0014214.20
23072007.08.29 10:00buy11540.141.35951.33691.3605
23082007.08.29 10:08t/p11540.141.36051.33691.360514.0014228.20
23092007.08.29 10:08buy11550.141.36071.33811.3617
23102007.08.29 10:34buy11560.281.35951.33801.3605
23112007.08.29 11:20close11560.281.36001.33801.360514.0014242.20
23122007.08.29 11:20close11550.141.35981.33811.3617-12.6014229.60
23132007.08.30 04:00sell11570.141.36551.38811.3645
23142007.08.30 08:24sell11580.281.36661.38811.3656
23152007.08.30 08:31close11580.281.36621.38811.365611.2014240.80
23162007.08.30 08:31close11570.141.36611.38811.3645-8.4014232.40
23172007.08.30 19:00buy11590.141.36541.34281.3664
23182007.08.30 20:29buy11600.281.36431.34281.3653
23192007.08.30 21:07buy11610.561.36311.34271.3641
23202007.08.30 23:22close11610.561.36381.34271.364139.2014271.60
23212007.08.30 23:22close11600.281.36361.34281.3653-19.6014252.00
23222007.08.30 23:23close11590.141.36351.34281.3664-26.6014225.40
23232007.08.31 01:00buy11620.141.36441.34181.3654
23242007.08.31 01:48t/p11620.141.36541.34181.365414.0014239.40
23252007.08.31 01:48buy11630.141.36581.34321.3668
23262007.08.31 01:59t/p11630.141.36681.34321.366814.0014253.40
23272007.08.31 01:59buy11640.141.36711.34451.3681
23282007.08.31 06:55buy11650.281.36591.34441.3669
23292007.08.31 07:47close11650.281.36641.34441.366914.0014267.40
23302007.08.31 07:48close11640.141.36631.34451.3681-11.2014256.20
23312007.08.31 13:00sell11660.141.36651.38911.3655
23322007.08.31 13:30sell11670.281.36771.38921.3667
23332007.08.31 13:31sell11680.561.36891.38931.3679
23342007.08.31 13:34sell11691.121.37001.38931.3690
23352007.08.31 13:56sell11702.241.37131.38951.3703
23362007.08.31 14:19t/p11702.241.37031.38951.3703224.0014480.20
23372007.08.31 14:19close11691.121.37031.38931.3690-33.6014446.60
23382007.08.31 14:19close11680.561.37041.38931.3679-84.0014362.60
23392007.08.31 14:19close11670.281.37031.38921.3667-72.8014289.80
23402007.08.31 14:19close11660.141.37021.38911.3655-51.8014238.00
23412007.08.31 17:00sell11710.141.36321.38581.3622
23422007.08.31 17:39sell11720.281.36431.38581.3633
23432007.08.31 17:57close11720.281.36391.38581.363311.2014249.20
23442007.08.31 17:57close11710.141.36381.38581.3622-8.4014240.80
23452007.08.31 17:57sell11730.141.36351.38611.3625
23462007.08.31 21:54t/p11730.141.36251.38611.362514.0014254.80
23472007.09.03 07:00buy11740.141.36381.34121.3648
23482007.09.03 08:26t/p11740.141.36481.34121.364814.0014268.80
23492007.09.04 00:00buy11750.141.36271.34011.3637
23502007.09.04 00:56buy11760.281.36151.34001.3625
23512007.09.04 03:49close11760.281.36201.34001.362514.0014282.80
23522007.09.04 03:49close11750.141.36211.34011.3637-8.4014274.40
23532007.09.04 08:00buy11770.141.36261.34001.3636
23542007.09.04 08:34buy11780.281.36151.34001.3625
23552007.09.04 08:57close11780.281.36191.34001.362511.2014285.60
23562007.09.04 08:57close11770.141.36181.34001.3636-11.2014274.40
23572007.09.04 08:57buy11790.141.36211.33951.3631
23582007.09.04 09:08buy11800.281.36091.33941.3619
23592007.09.04 09:30close11800.281.36141.33941.361914.0014288.40
23602007.09.04 09:30close11790.141.36131.33951.3631-11.2014277.20
23612007.09.04 19:02buy11810.141.36091.33831.3619
23622007.09.05 01:39t/p11810.141.36191.33831.361913.2014290.41
23632007.09.05 17:00buy11820.141.36501.34241.3660
23642007.09.05 17:44t/p11820.141.36601.34241.366014.0014304.41
23652007.09.05 17:44buy11830.141.36621.34361.3672
23662007.09.05 20:49buy11840.281.36511.34361.3661
23672007.09.05 21:17close11840.281.36551.34361.366111.2014315.61
23682007.09.05 21:18close11830.141.36561.34361.3672-8.4014307.21
23692007.09.06 04:00sell11850.141.36421.38681.3632
23702007.09.06 09:35sell11860.281.36531.38681.3643
23712007.09.06 09:38close11860.281.36491.38681.364311.2014318.41
23722007.09.06 09:39close11850.141.36481.38681.3632-8.4014310.01
23732007.09.06 15:00sell11870.141.36461.38721.3636
23742007.09.06 15:14sell11880.281.36571.38721.3647
23752007.09.06 15:50sell11890.561.36701.38741.3660
23762007.09.06 16:05close11890.561.36621.38741.366044.8014354.81
23772007.09.06 16:05close11880.281.36631.38721.3647-16.8014338.01
23782007.09.06 16:05close11870.141.36621.38721.3636-22.4014315.61
23792007.09.07 02:00sell11900.141.36931.39191.3683
23802007.09.07 02:45t/p11900.141.36831.39191.368314.0014329.61
23812007.09.07 02:45sell11910.141.36801.39061.3670
23822007.09.07 04:28t/p11910.141.36701.39061.367014.0014343.61
23832007.09.10 04:00sell11920.141.37751.40011.3765
23842007.09.10 08:36sell11930.281.37861.40011.3776
23852007.09.10 09:03close11930.281.37821.40011.377611.2014354.81
23862007.09.10 09:03close11920.141.37831.40011.3765-11.2014343.61
23872007.09.12 02:00sell11940.141.38361.40621.3826
23882007.09.12 03:12t/p11940.141.38261.40621.382614.0014357.61
23892007.09.13 01:00sell11950.141.39051.41311.3895
23902007.09.13 01:40t/p11950.141.38951.41311.389514.0014371.61
23912007.09.13 01:40sell11960.141.38931.41191.3883
23922007.09.13 09:11t/p11960.141.38831.41191.388314.0014385.61
23932007.09.14 09:00buy11970.141.38841.36581.3894
23942007.09.14 09:11t/p11970.141.38941.36581.389414.0014399.61
23952007.09.14 09:11buy11980.141.38961.36701.3906
23962007.09.14 09:36buy11990.281.38841.36691.3894
23972007.09.14 11:28buy12000.561.38731.36691.3883
23982007.09.14 13:37buy12011.121.38621.36691.3872
23992007.09.14 14:05close12011.121.38711.36691.3872100.8014500.41
24002007.09.14 14:05close12000.561.38701.36691.3883-16.8014483.61
24012007.09.14 14:06close11990.281.38711.36691.3894-36.4014447.21
24022007.09.14 14:06close11980.141.38721.36701.3906-33.6014413.61
24032007.09.14 15:00buy12020.141.38781.36521.3888
24042007.09.14 15:04buy12030.281.38661.36511.3876
24052007.09.14 15:19close12030.281.38711.36511.387614.0014427.61
24062007.09.14 15:19close12020.141.38701.36521.3888-11.2014416.41
24072007.09.14 15:19buy12040.141.38731.36471.3883
24082007.09.14 15:39t/p12040.141.38831.36471.388314.0014430.41
24092007.09.14 15:39buy12050.141.38851.36591.3895
24102007.09.14 16:18buy12060.281.38741.36591.3884
24112007.09.14 16:29buy12070.561.38621.36581.3872
24122007.09.14 16:39buy12081.121.38501.36571.3860
24132007.09.14 16:53close12081.121.38591.36571.3860100.8014531.21
24142007.09.14 16:53close12070.561.38581.36581.3872-22.4014508.81
24152007.09.14 16:53close12060.281.38591.36591.3884-42.0014466.81
24162007.09.14 16:53close12050.141.38581.36591.3895-37.8014429.01
24172007.09.14 22:00buy12090.141.38781.36521.3888
24182007.09.17 01:17buy12100.281.38661.36511.3876
24192007.09.17 03:28close12100.281.38711.36511.387614.0014443.01
24202007.09.17 03:29close12090.141.38701.36521.3888-12.0014431.01
24212007.09.17 14:00buy12110.141.38791.36531.3889
24222007.09.17 16:37buy12120.281.38671.36521.3877
24232007.09.17 17:03close12120.281.38721.36521.387714.0014445.01
24242007.09.17 17:03close12110.141.38711.36531.3889-11.2014433.81
24252007.09.18 03:00buy12130.141.38711.36451.3881
24262007.09.18 03:37buy12140.281.38601.36451.3870
24272007.09.18 03:54close12140.281.38651.36451.387014.0014447.81
24282007.09.18 04:00close12130.141.38661.36451.3881-7.0014440.81
24292007.09.18 12:00buy12150.141.38661.36401.3876
24302007.09.18 14:27t/p12150.141.38761.36401.387614.0014454.81
24312007.09.19 08:00sell12160.141.39771.42031.3967
24322007.09.19 09:38t/p12160.141.39671.42031.396714.0014468.81
24332007.09.20 23:00sell12170.141.40651.42911.4055
24342007.09.21 00:39sell12180.281.40771.42921.4067
24352007.09.21 01:29close12180.281.40721.42921.406714.0014482.81
24362007.09.21 01:29close12170.141.40731.42911.4055-11.1314471.68
24372007.09.24 14:00sell12190.141.41091.43351.4099
24382007.09.24 14:37t/p12190.141.40991.43351.409914.0014485.68
24392007.09.24 14:37sell12200.141.40971.43231.4087
24402007.09.24 15:38t/p12200.141.40871.43231.408714.0014499.68
24412007.09.25 11:00buy12210.141.40891.38631.4099
24422007.09.25 11:35t/p12210.141.40991.38631.409914.0014513.68
24432007.09.25 11:35buy12220.151.41011.38751.4111
24442007.09.25 13:03buy12230.281.40891.38741.4099
24452007.09.25 13:27close12230.281.40941.38741.409914.0014527.68
24462007.09.25 13:27close12220.151.40931.38751.4111-12.0014515.68
24472007.09.26 04:00sell12240.151.41411.43671.4131
24482007.09.26 06:30sell12250.281.41521.43671.4142
24492007.09.26 06:52close12250.281.41471.43671.414214.0014529.68
24502007.09.26 07:00close12240.151.41481.43671.4131-10.5014519.18
24512007.09.27 03:00sell12260.151.41261.43521.4116
24522007.09.27 05:01sell12270.281.41381.43531.4128
24532007.09.27 05:13sell12280.561.41491.43531.4139
24542007.09.27 05:28close12280.561.41421.43531.413939.2014558.38
24552007.09.27 05:28close12270.281.41431.43531.4128-14.0014544.38
24562007.09.27 05:29close12260.151.41421.43521.4116-24.0014520.38
24572007.09.27 19:00sell12290.151.41471.43731.4137
24582007.09.27 20:29sell12300.281.41591.43741.4149
24592007.09.27 21:15close12300.281.41541.43741.414914.0014534.38
24602007.09.27 21:15close12290.151.41551.43731.4137-12.0014522.38
24612007.10.01 06:00sell12310.151.42621.44881.4252
24622007.10.01 06:40sell12320.301.42731.44881.4263
24632007.10.01 06:54t/p12320.301.42631.44881.426330.0014552.38
24642007.10.01 06:54close12310.151.42631.44881.4252-1.5014550.88
24652007.10.02 23:00buy12330.151.41551.39291.4165
24662007.10.03 03:35t/p12330.151.41651.39291.416514.1514565.02
24672007.10.04 06:00buy12340.151.40931.38671.4103
24682007.10.04 06:38buy12350.301.40821.38671.4092
24692007.10.04 06:54t/p12350.301.40921.38671.409230.0014595.02
24702007.10.04 06:54close12340.151.40921.38671.4103-1.5014593.52
24712007.10.05 09:00sell12360.151.41271.43531.4117
24722007.10.05 09:28t/p12360.151.41171.43531.411715.0014608.52
24732007.10.05 09:28sell12370.151.41151.43411.4105
24742007.10.05 12:29sell12380.301.41261.43411.4116
24752007.10.05 13:02close12380.301.41221.43411.411612.0014620.52
24762007.10.05 13:02close12370.151.41231.43411.4105-12.0014608.52
24772007.10.08 05:00sell12390.151.41351.43611.4125
24782007.10.08 08:16t/p12390.151.41251.43611.412515.0014623.52
24792007.10.09 03:00buy12400.151.40461.38201.4056
24802007.10.09 03:31buy12410.301.40351.38201.4045
24812007.10.09 04:36close12410.301.40391.38201.404512.0014635.52
24822007.10.09 04:37close12400.151.40381.38201.4056-12.0014623.52
24832007.10.09 09:00buy12420.151.40451.38191.4055
24842007.10.09 09:38buy12430.301.40341.38191.4044
24852007.10.09 09:54close12430.301.40421.38191.404424.0014647.52
24862007.10.09 10:00close12420.151.40411.38191.4055-6.0014641.52
24872007.10.10 08:00sell12440.151.41001.43261.4090
24882007.10.10 08:16sell12450.301.41111.43261.4101
24892007.10.10 09:27sell12460.601.41231.43271.4113
24902007.10.10 10:36sell12471.121.41351.43281.4125
24912007.10.10 11:37sell12482.241.41461.43281.4136
24922007.10.10 12:39t/p12482.241.41361.43281.4136224.0014865.52
24932007.10.10 12:39close12471.121.41361.43281.4125-11.2014854.32
24942007.10.10 12:39close12460.601.41371.43271.4113-84.0014770.32
24952007.10.10 12:40close12450.301.41361.43261.4101-75.0014695.32
24962007.10.10 12:40close12440.151.41371.43261.4090-55.5014639.82
24972007.10.10 20:00sell12490.151.41321.43581.4122
24982007.10.10 21:37sell12500.301.41441.43591.4134
24992007.10.10 23:40close12500.301.41391.43591.413415.0014654.82
25002007.10.10 23:40close12490.151.41401.43581.4122-12.0014642.82
25012007.10.11 16:00sell12510.151.41751.44011.4165
25022007.10.11 16:08sell12520.301.41861.44011.4176
25032007.10.11 16:11close12520.301.41821.44011.417612.0014654.82
25042007.10.11 16:12close12510.151.41831.44011.4165-12.0014642.82
25052007.10.11 16:12sell12530.151.41801.44061.4170
25062007.10.11 16:17sell12540.301.41911.44061.4181
25072007.10.11 16:19sell12550.601.42031.44071.4193
25082007.10.11 16:28sell12561.121.42141.44071.4204
25092007.10.11 16:36sell12572.241.42251.44071.4215
25102007.10.11 16:38sell12584.481.42371.44081.4227
25112007.10.11 16:51t/p12584.481.42271.44081.4227448.0015090.82
25122007.10.11 16:51close12572.241.42271.44071.4215-44.8015046.02
25132007.10.11 16:51close12561.121.42281.44071.4204-156.8014889.22
25142007.10.11 16:52close12550.601.42271.44071.4193-144.0014745.22
25152007.10.11 16:52close12540.301.42261.44061.4181-105.0014640.22
25162007.10.11 16:52close12530.151.42271.44061.4170-70.5014569.72
25172007.10.11 16:52sell12590.151.42231.44491.4213
25182007.10.11 16:54sell12600.301.42371.44521.4227
25192007.10.11 17:25close12600.301.42321.44521.422715.0014584.72
25202007.10.11 17:25close12590.151.42331.44491.4213-15.0014569.72
25212007.10.11 22:00sell12610.151.41861.44121.4176
25222007.10.11 22:32sell12620.301.41981.44131.4188
25232007.10.12 02:05sell12630.561.42091.44131.4199
25242007.10.12 02:36close12630.561.42021.44131.419939.2014608.92
25252007.10.12 02:37close12620.301.42031.44131.4188-14.8514594.07
25262007.10.12 02:37close12610.151.42021.44121.4176-23.9314570.15
25272007.10.15 08:00buy12640.151.41801.39541.4190
25282007.10.15 09:19t/p12640.151.41901.39541.419015.0014585.15
25292007.10.15 20:00sell12650.151.42011.44271.4191
25302007.10.15 23:28sell12660.301.42121.44271.4202
25312007.10.16 00:15close12660.301.42081.44271.420212.1514597.30
25322007.10.16 00:16close12650.151.42091.44271.4191-11.9314585.37
25332007.10.16 22:00buy12670.151.41661.39401.4176
25342007.10.16 22:39t/p12670.151.41761.39401.417615.0014600.37
25352007.10.16 22:39buy12680.151.41781.39521.4188
25362007.10.16 23:28buy12690.301.41661.39511.4176
25372007.10.16 23:52close12690.301.41721.39511.417618.0014618.37
25382007.10.17 00:00close12680.151.41711.39521.4188-11.3614607.02
25392007.10.17 22:00sell12700.151.41891.44151.4179
25402007.10.17 22:14sell12710.301.42011.44161.4191
25412007.10.17 22:32sell12720.601.42121.44161.4202
25422007.10.17 23:03close12720.601.42051.44161.420242.0014649.02
25432007.10.17 23:03close12710.301.42061.44161.4191-15.0014634.02
25442007.10.17 23:04close12700.151.42051.44151.4179-24.0014610.02
25452007.10.18 23:00sell12730.151.42921.45181.4282
25462007.10.19 03:01t/p12730.151.42821.45181.428215.0714625.09
25472007.10.22 10:00sell12740.151.43111.45371.4301
25482007.10.22 10:37t/p12740.151.43011.45371.430115.0014640.09
25492007.10.22 10:37sell12750.151.42991.45251.4289
25502007.10.22 11:13sell12760.301.43101.45251.4300
25512007.10.22 11:16close12760.301.43061.45251.430012.0014652.09
25522007.10.22 11:16close12750.151.43071.45251.4289-12.0014640.09
25532007.10.23 00:00buy12770.151.41781.39521.4188
25542007.10.23 02:36t/p12770.151.41881.39521.418815.0014655.09
25552007.10.24 06:00sell12780.151.42601.44861.4250
25562007.10.24 06:30t/p12780.151.42501.44861.425015.0014670.09
25572007.10.24 06:30sell12790.151.42481.44741.4238
25582007.10.24 08:36t/p12790.151.42381.44741.423815.0014685.09
25592007.10.25 10:00sell12800.151.42561.44821.4246
25602007.10.25 10:26sell12810.301.42671.44821.4257
25612007.10.25 11:37sell12820.601.42791.44831.4269
25622007.10.25 12:02sell12831.121.42901.44831.4280
25632007.10.25 12:18sell12842.241.43021.44841.4292
25642007.10.25 13:03sell12854.481.43131.44841.4303
25652007.10.25 13:38t/p12854.481.43031.44841.4303448.0015133.09
25662007.10.25 13:38close12842.241.43031.44841.4292-22.4015110.69
25672007.10.25 13:38close12831.121.43041.44831.4280-156.8014953.89
25682007.10.25 13:38close12820.601.43031.44831.4269-144.0014809.89
25692007.10.25 13:38close12810.301.43041.44821.4257-111.0014698.89
25702007.10.25 13:39close12800.151.43031.44821.4246-70.5014628.39
25712007.10.26 03:00sell12860.151.43241.45501.4314
25722007.10.26 03:30sell12870.301.43351.45501.4325
25732007.10.26 03:53close12870.301.43291.45501.432518.0014646.39
25742007.10.26 04:00close12860.151.43301.45501.4314-9.0014637.39
25752007.10.26 22:00sell12880.151.43891.46151.4379
25762007.10.29 00:00sell12890.301.44111.46261.4401
25772007.10.29 03:40close12890.301.44031.46261.440124.0014661.39
25782007.10.29 03:40close12880.151.44041.46151.4379-22.4314638.97
25792007.10.29 06:00sell12900.151.44141.46401.4404
25802007.10.29 08:28sell12910.301.44261.46411.4416
25812007.10.29 09:17sell12920.601.44381.46421.4428
25822007.10.29 09:36close12920.601.44311.46421.442842.0014680.97
25832007.10.29 09:36close12910.301.44321.46411.4416-18.0014662.97
25842007.10.29 09:36close12900.151.44311.46401.4404-25.5014637.47
25852007.10.30 01:00sell12930.151.44141.46401.4404
25862007.10.30 01:27t/p12930.151.44041.46401.440415.0014652.47
25872007.10.30 01:27sell12940.151.44021.46281.4392
25882007.10.30 01:39t/p12940.151.43921.46281.439215.0014667.47
25892007.10.30 01:39sell12950.151.43901.46161.4380
25902007.10.30 02:29sell12960.301.44021.46171.4392
25912007.10.30 02:54close12960.301.43971.46171.439215.0014682.47
25922007.10.30 03:00close12950.151.43991.46161.4380-13.5014668.97
25932007.10.31 06:00sell12970.151.44361.46621.4426
25942007.10.31 07:02sell12980.301.44471.46621.4437
25952007.10.31 07:27close12980.301.44431.46621.443712.0014680.97
25962007.10.31 07:27close12970.151.44441.46621.4426-12.0014668.97
25972007.11.01 02:00sell12990.151.44691.46951.4459
25982007.11.01 02:51t/p12990.151.44591.46951.445915.0014683.97
25992007.11.01 02:51sell13000.151.44571.46831.4447
26002007.11.01 04:05sell13010.301.44681.46831.4458
26012007.11.01 04:36close13010.301.44641.46831.445812.0014695.97
26022007.11.01 04:37close13000.151.44651.46831.4447-12.0014683.97
26032007.11.01 19:00buy13020.151.44411.42151.4451
26042007.11.01 19:26t/p13020.151.44511.42151.445115.0014698.97
26052007.11.01 19:26buy13030.151.44531.42271.4463
26062007.11.01 19:38t/p13030.151.44631.42271.446315.0014713.97
26072007.11.01 19:38buy13040.151.44651.42391.4475
26082007.11.01 20:19buy13050.301.44531.42381.4463
26092007.11.01 20:36buy13060.601.44421.42381.4452
26102007.11.01 21:27buy13071.121.44301.42371.4440
26112007.11.01 22:37buy13082.241.44191.42371.4429
26122007.11.01 23:36t/p13082.241.44291.42371.4429224.0014937.97
26132007.11.01 23:36close13071.121.44291.42371.4440-11.2014926.77
26142007.11.01 23:36close13060.601.44281.42381.4452-84.0014842.77
26152007.11.01 23:37close13050.301.44291.42381.4463-72.0014770.77
26162007.11.01 23:37close13040.151.44301.42391.4475-52.5014718.27
26172007.11.02 04:00buy13090.151.44381.42121.4448
26182007.11.02 05:37t/p13090.151.44481.42121.444815.0014733.27
26192007.11.05 02:00sell13100.151.45031.47291.4493
26202007.11.05 04:03t/p13100.151.44931.47291.449315.0014748.27
26212007.11.06 01:00buy13110.151.44781.42521.4488
26222007.11.06 06:18t/p13110.151.44881.42521.448815.0014763.27
26232007.11.06 23:00sell13120.151.45541.47801.4544
26242007.11.06 23:30sell13130.301.45661.47811.4556
26252007.11.07 00:16close13130.301.45611.47811.455615.1514778.42
26262007.11.07 00:17close13120.151.45621.47801.4544-11.9314766.49
26272007.11.07 18:00sell13140.151.46641.48901.4654
26282007.11.07 18:39t/p13140.151.46541.48901.465415.0014781.49
26292007.11.07 18:39sell13150.151.46521.48781.4642
26302007.11.07 19:20sell13160.301.46641.48791.4654
26312007.11.07 19:38sell13170.601.46751.48791.4665
26322007.11.07 20:36close13170.601.46681.48791.466542.0014823.49
26332007.11.07 20:37close13160.301.46691.48791.4654-15.0014808.49
26342007.11.07 20:37close13150.151.46681.48781.4642-24.0014784.49
26352007.11.08 23:00sell13180.151.46761.49021.4666
26362007.11.09 01:05sell13190.301.46881.49031.4678
26372007.11.09 01:32sell13200.601.47001.49041.4690
26382007.11.09 02:18sell13211.201.47111.49041.4701
26392007.11.09 02:28sell13222.241.47231.49051.4713
26402007.11.09 02:38sell13234.481.47341.49051.4724
26412007.11.09 02:54t/p13234.481.47241.49051.4724448.0015232.49
26422007.11.09 02:54close13222.241.47241.49051.4713-22.4015210.09
26432007.11.09 02:54close13211.201.47251.49041.4701-168.0015042.09
26442007.11.09 02:54close13200.601.47241.49041.4690-144.0014898.09
26452007.11.09 02:54close13190.301.47131.49031.4678-75.0014823.09
26462007.11.09 03:00close13180.151.47121.49021.4666-53.9214769.17
26472007.11.09 10:00sell13240.151.46981.49241.4688
26482007.11.09 10:26sell13250.301.47091.49241.4699
26492007.11.09 10:38sell13260.601.47211.49251.4711
26502007.11.09 11:02sell13271.201.47321.49251.4722
26512007.11.09 11:04sell13282.241.47441.49261.4734
26522007.11.09 11:18t/p13282.241.47341.49261.4734224.0014993.17
26532007.11.09 11:18close13271.201.47341.49251.4722-24.0014969.17
26542007.11.09 11:18close13260.601.47351.49251.4711-84.0014885.17
26552007.11.09 11:18close13250.301.47341.49241.4699-75.0014810.17
26562007.11.09 11:18close13240.151.47331.49241.4688-52.5014757.67
26572007.11.13 00:00buy13290.151.45331.43071.4543
26582007.11.13 00:39buy13300.301.45221.43071.4532
26592007.11.13 01:07close13300.301.45261.43071.453212.0014769.67
26602007.11.13 01:07close13290.151.45251.43071.4543-12.0014757.67
26612007.11.14 18:00sell13310.151.46681.48941.4658
26622007.11.14 19:38t/p13310.151.46581.48941.465815.0014772.67
26632007.11.15 11:00sell13320.151.46471.48731.4637
26642007.11.15 11:18t/p13320.151.46371.48731.463715.0014787.67
26652007.11.15 11:18sell13330.151.46351.48611.4625
26662007.11.15 11:28t/p13330.151.46251.48611.462515.0014802.67
26672007.11.15 11:28sell13340.151.46231.48491.4613
26682007.11.15 11:37t/p13340.151.46131.48491.461315.0014817.67
26692007.11.15 11:37sell13350.151.46111.48371.4601
26702007.11.15 12:18sell13360.301.46231.48381.4613
26712007.11.15 13:36sell13370.601.46341.48381.4624
26722007.11.15 14:27close13370.601.46271.48381.462442.0014859.67
26732007.11.15 14:27close13360.301.46281.48381.4613-15.0014844.67
26742007.11.15 14:27close13350.151.46271.48371.4601-24.0014820.67
26752007.11.16 03:00buy13380.151.46171.43911.4627
26762007.11.16 03:05t/p13380.151.46271.43911.462715.0014835.67
26772007.11.16 03:05buy13390.151.46291.44031.4639
26782007.11.16 03:49buy13400.301.46171.44021.4627
26792007.11.16 06:36close13400.301.46221.44021.462715.0014850.67
26802007.11.16 06:37close13390.151.46211.44031.4639-12.0014838.67
26812007.11.16 15:00buy13410.151.46501.44241.4660
26822007.11.16 15:27t/p13410.151.46601.44241.466015.0014853.67
26832007.11.16 15:27buy13420.151.46621.44361.4672
26842007.11.16 15:39t/p13420.151.46721.44361.467215.0014868.67
26852007.11.16 15:39buy13430.151.46741.44481.4684
26862007.11.16 15:53buy13440.301.46631.44481.4673
26872007.11.16 16:08buy13450.601.46511.44471.4661
26882007.11.16 16:27buy13461.201.46401.44471.4650
26892007.11.16 16:37buy13472.241.46291.44471.4639
26902007.11.16 17:18t/p13472.241.46391.44471.4639224.0015092.67
26912007.11.16 17:18close13461.201.46391.44471.4650-12.0015080.67
26922007.11.16 17:19close13450.601.46381.44471.4661-78.0015002.67
26932007.11.16 17:19close13440.301.46401.44481.4673-69.0014933.67
26942007.11.16 17:19close13430.151.46391.44481.4684-52.5014881.17
26952007.11.19 08:00sell13480.151.46641.48901.4654
26962007.11.19 08:28t/p13480.151.46541.48901.465415.0014896.17
26972007.11.19 08:28sell13490.151.46521.48781.4642
26982007.11.19 08:39t/p13490.151.46421.48781.464215.0014911.17
26992007.11.19 08:39sell13500.151.46401.48661.4630
27002007.11.19 09:13sell13510.301.46511.48661.4641
27012007.11.19 09:17close13510.301.46471.48661.464112.0014923.17
27022007.11.19 09:17close13500.151.46481.48661.4630-12.0014911.17
27032007.11.20 03:00sell13520.151.46431.48691.4633
27042007.11.20 04:38sell13530.301.46541.48691.4644
27052007.11.20 04:53close13530.301.46501.48691.464412.0014923.17
27062007.11.20 04:54close13520.151.46511.48691.4633-12.0014911.17
27072007.11.21 03:00sell13540.151.48181.50441.4808
27082007.11.21 04:18sell13550.301.48291.50441.4819
27092007.11.21 06:27sell13560.601.48411.50451.4831
27102007.11.21 07:04sell13571.201.48521.50451.4842
27112007.11.21 07:28close13571.201.48431.50451.4842108.0015019.17
27122007.11.21 07:28close13560.601.48441.50451.4831-18.0015001.17
27132007.11.21 07:28close13550.301.48431.50441.4819-42.0014959.17
27142007.11.21 07:28close13540.151.48421.50441.4808-36.0014923.17
27152007.11.22 03:00sell13580.151.48561.50821.4846
27162007.11.22 03:37sell13590.301.48681.50831.4858
27172007.11.22 05:29close13590.301.48631.50831.485815.0014938.17
27182007.11.22 05:29close13580.151.48641.50821.4846-12.0014926.17
27192007.11.22 05:29sell13600.151.48611.50871.4851
27202007.11.22 07:27t/p13600.151.48511.50871.485115.0014941.17
27212007.11.23 10:00sell13610.151.48501.50761.4840
27222007.11.23 10:14sell13620.301.48621.50771.4852
27232007.11.23 10:16close13620.301.48571.50771.485215.0014956.17
27242007.11.23 10:16close13610.151.48581.50761.4840-12.0014944.17
27252007.11.23 10:16sell13630.151.48551.50811.4845
27262007.11.23 10:18t/p13630.151.48451.50811.484515.0014959.17
27272007.11.23 10:18sell13640.151.48431.50691.4833
27282007.11.23 10:27t/p13640.151.48331.50691.483315.0014974.17
27292007.11.23 10:27sell13650.151.48311.50571.4821
27302007.11.23 10:29t/p13650.151.48211.50571.482115.0014989.17
27312007.11.23 10:29sell13660.151.48191.50451.4809
27322007.11.23 10:37t/p13660.151.48091.50451.480915.0015004.17
27332007.11.23 10:37sell13670.151.48071.50331.4797
27342007.11.23 10:39t/p13670.151.47971.50331.479715.0015019.17
27352007.11.23 10:39sell13680.151.47951.50211.4785
27362007.11.23 10:52sell13690.301.48071.50221.4797
27372007.11.23 10:54sell13700.601.48181.50221.4808
27382007.11.23 11:14sell13711.201.48291.50221.4819
27392007.11.23 11:18close13711.201.48201.50221.4819108.0015127.17
27402007.11.23 11:18close13700.601.48211.50221.4808-18.0015109.17
27412007.11.23 11:18close13690.301.48201.50221.4797-39.0015070.17
27422007.11.23 11:18close13680.151.48211.50211.4785-39.0015031.17
27432007.11.23 22:00buy13720.151.48381.46121.4848
27442007.11.26 02:26buy13730.301.48271.46121.4837
27452007.11.26 02:39buy13740.601.48151.46111.4825
27462007.11.26 04:17close13740.601.48221.46111.482542.0015073.17
27472007.11.26 04:17close13730.301.48211.46121.4837-18.0015055.17
27482007.11.26 04:18close13720.151.48231.46121.4848-23.3615031.81
27492007.11.26 09:00buy13750.151.48601.46341.4870
27502007.11.26 09:29buy13760.301.48491.46341.4859
27512007.11.26 09:54close13760.301.48541.46341.485915.0015046.81
27522007.11.26 10:00close13750.151.48531.46341.4870-10.5015036.31
27532007.11.27 07:00sell13770.151.48561.50821.4846
27542007.11.27 07:13t/p13770.151.48461.50821.484615.0015051.31
27552007.11.27 07:13sell13780.151.48441.50701.4834
27562007.11.27 07:26sell13790.301.48551.50701.4845
27572007.11.27 07:39sell13800.601.48671.50711.4857
27582007.11.27 08:26close13800.601.48601.50711.485742.0015093.31
27592007.11.27 08:26close13790.301.48611.50701.4845-18.0015075.31
27602007.11.27 08:26close13780.151.48601.50701.4834-24.0015051.31
27612007.11.28 18:00buy13810.151.47511.45251.4761
27622007.11.28 18:26t/p13810.151.47611.45251.476115.0015066.31
27632007.11.28 18:26buy13820.151.47631.45371.4773
27642007.11.28 18:38t/p13820.151.47731.45371.477315.0015081.31
27652007.11.28 18:38buy13830.151.47751.45491.4785
27662007.11.28 19:36t/p13830.151.47851.45491.478515.0015096.31