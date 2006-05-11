Strategy Tester Report
10p3v0.02
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.26 00:00 - 2007.11.28 23:00 (2006.01.26 - 2007.11.29)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=6; Multiplier=2; Pips=11; OrderstoProtect=2; Money_management=true;
AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false;
StopTrade=12; StartTrade=17;
|Bars in test
|12351
|Ticks modelled
|2344663
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|35
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5096.31
|Gross profit
|18356.03
|Gross loss
|-13259.71
|Profit factor
|1.38
|Expected payoff
|3.68
|Absolute drawdown
|7403.60
|Maximal drawdown
|9791.97 (70.24%)
|Relative drawdown
|77.05% (8718.40)
|Total trades
|1383
|Short positions (won %)
|706 (58.07%)
|Long positions (won %)
|677 (55.98%)
|Profit trades (% of total)
|789 (57.05%)
|Loss trades (% of total)
|594 (42.95%)
|Largest
|profit trade
|448.00
|loss trade
|-179.09
|Average
|profit trade
|23.26
|loss trade
|-22.32
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (127.60)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-597.77)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|493.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-597.77 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.26 06:02
|buy
|1
|0.10
|1.2255
|1.2029
|1.2265
|2
|2006.01.26 08:57
|t/p
|1
|0.10
|1.2265
|1.2029
|1.2265
|10.00
|10010.00
|3
|2006.01.27 06:00
|buy
|2
|0.10
|1.2214
|1.1988
|1.2224
|4
|2006.01.27 06:38
|buy
|3
|0.20
|1.2202
|1.1987
|1.2212
|5
|2006.01.27 07:18
|close
|3
|0.20
|1.2207
|1.1987
|1.2212
|10.00
|10020.00
|6
|2006.01.27 07:19
|close
|2
|0.10
|1.2206
|1.1988
|1.2224
|-8.00
|10012.00
|7
|2006.01.27 15:00
|buy
|4
|0.10
|1.2220
|1.1994
|1.2230
|8
|2006.01.27 16:02
|buy
|5
|0.20
|1.2208
|1.1993
|1.2218
|9
|2006.01.27 16:04
|buy
|6
|0.40
|1.2195
|1.1991
|1.2205
|10
|2006.01.27 16:19
|buy
|7
|0.80
|1.2184
|1.1991
|1.2194
|11
|2006.01.27 16:20
|buy
|8
|1.60
|1.2172
|1.1990
|1.2182
|12
|2006.01.27 16:45
|buy
|9
|2.88
|1.2161
|1.1990
|1.2171
|13
|2006.01.31 18:17
|t/p
|9
|2.88
|1.2171
|1.1990
|1.2171
|255.17
|10267.17
|14
|2006.01.31 18:17
|close
|8
|1.60
|1.2172
|1.1990
|1.2182
|-18.24
|10248.93
|15
|2006.01.31 18:17
|close
|7
|0.80
|1.2171
|1.1991
|1.2194
|-113.12
|10135.81
|16
|2006.01.31 18:17
|close
|6
|0.40
|1.2173
|1.1991
|1.2205
|-92.56
|10043.25
|17
|2006.01.31 18:17
|close
|5
|0.20
|1.2174
|1.1993
|1.2218
|-70.28
|9972.97
|18
|2006.01.31 18:17
|close
|4
|0.10
|1.2173
|1.1994
|1.2230
|-48.14
|9924.83
|19
|2006.02.01 02:00
|sell
|10
|0.10
|1.2143
|1.2369
|1.2133
|20
|2006.02.01 03:11
|sell
|11
|0.20
|1.2156
|1.2371
|1.2146
|21
|2006.02.01 03:18
|close
|11
|0.20
|1.2151
|1.2371
|1.2146
|10.00
|9934.83
|22
|2006.02.01 03:18
|close
|10
|0.10
|1.2152
|1.2369
|1.2133
|-9.00
|9925.83
|23
|2006.02.02 04:02
|buy
|12
|0.10
|1.2075
|1.1849
|1.2085
|24
|2006.02.02 05:12
|buy
|13
|0.20
|1.2063
|1.1848
|1.2073
|25
|2006.02.02 06:45
|buy
|14
|0.40
|1.2051
|1.1847
|1.2061
|26
|2006.02.02 06:47
|buy
|15
|0.80
|1.2039
|1.1846
|1.2049
|27
|2006.02.02 07:54
|t/p
|15
|0.80
|1.2049
|1.1846
|1.2049
|80.00
|10005.83
|28
|2006.02.02 07:54
|close
|14
|0.40
|1.2049
|1.1847
|1.2061
|-8.00
|9997.83
|29
|2006.02.02 07:54
|close
|13
|0.20
|1.2051
|1.1848
|1.2073
|-24.00
|9973.83
|30
|2006.02.02 07:55
|close
|12
|0.10
|1.2050
|1.1849
|1.2085
|-25.00
|9948.83
|31
|2006.02.03 08:00
|sell
|16
|0.10
|1.2089
|1.2315
|1.2079
|32
|2006.02.03 08:34
|t/p
|16
|0.10
|1.2079
|1.2315
|1.2079
|10.00
|9958.83
|33
|2006.02.03 08:34
|sell
|17
|0.10
|1.2075
|1.2301
|1.2065
|34
|2006.02.03 12:10
|t/p
|17
|0.10
|1.2065
|1.2301
|1.2065
|10.00
|9968.83
|35
|2006.02.06 01:00
|buy
|18
|0.10
|1.2028
|1.1802
|1.2038
|36
|2006.02.06 01:20
|t/p
|18
|0.10
|1.2038
|1.1802
|1.2038
|10.00
|9978.83
|37
|2006.02.06 01:20
|buy
|19
|0.10
|1.2040
|1.1814
|1.2050
|38
|2006.02.06 02:12
|buy
|20
|0.20
|1.2028
|1.1813
|1.2038
|39
|2006.02.06 02:26
|close
|20
|0.20
|1.2033
|1.1813
|1.2038
|10.00
|9988.83
|40
|2006.02.06 02:26
|close
|19
|0.10
|1.2034
|1.1814
|1.2050
|-6.00
|9982.83
|41
|2006.02.06 23:01
|buy
|21
|0.10
|1.1967
|1.1741
|1.1977
|42
|2006.02.07 02:37
|buy
|22
|0.20
|1.1955
|1.1740
|1.1965
|43
|2006.02.07 03:01
|close
|22
|0.20
|1.1960
|1.1740
|1.1965
|10.00
|9992.83
|44
|2006.02.07 03:03
|close
|21
|0.10
|1.1959
|1.1741
|1.1977
|-8.57
|9984.26
|45
|2006.02.07 23:00
|buy
|23
|0.10
|1.1981
|1.1755
|1.1991
|46
|2006.02.07 23:16
|t/p
|23
|0.10
|1.1991
|1.1755
|1.1991
|10.00
|9994.26
|47
|2006.02.07 23:16
|buy
|24
|0.10
|1.1993
|1.1767
|1.2003
|48
|2006.02.08 01:26
|buy
|25
|0.20
|1.1981
|1.1766
|1.1991
|49
|2006.02.08 02:03
|buy
|26
|0.40
|1.1970
|1.1766
|1.1980
|50
|2006.02.08 03:04
|close
|26
|0.40
|1.1977
|1.1766
|1.1980
|28.00
|10022.26
|51
|2006.02.08 03:04
|close
|25
|0.20
|1.1976
|1.1766
|1.1991
|-10.00
|10012.26
|52
|2006.02.08 03:05
|close
|24
|0.10
|1.1977
|1.1767
|1.2003
|-16.57
|9995.69
|53
|2006.02.08 08:00
|buy
|27
|0.10
|1.1980
|1.1754
|1.1990
|54
|2006.02.08 08:18
|buy
|28
|0.20
|1.1969
|1.1754
|1.1979
|55
|2006.02.08 08:30
|close
|28
|0.20
|1.1974
|1.1754
|1.1979
|10.00
|10005.69
|56
|2006.02.08 08:30
|close
|27
|0.10
|1.1973
|1.1754
|1.1990
|-7.00
|9998.69
|57
|2006.02.08 08:30
|buy
|29
|0.10
|1.1974
|1.1748
|1.1984
|58
|2006.02.08 13:07
|buy
|30
|0.20
|1.1962
|1.1747
|1.1972
|59
|2006.02.08 13:25
|buy
|31
|0.40
|1.1950
|1.1746
|1.1960
|60
|2006.02.08 13:42
|close
|31
|0.40
|1.1957
|1.1746
|1.1960
|28.00
|10026.69
|61
|2006.02.08 13:42
|close
|30
|0.20
|1.1957
|1.1747
|1.1972
|-10.00
|10016.69
|62
|2006.02.08 13:42
|close
|29
|0.10
|1.1956
|1.1748
|1.1984
|-18.00
|9998.69
|63
|2006.02.08 23:00
|buy
|32
|0.10
|1.1963
|1.1737
|1.1973
|64
|2006.02.09 01:51
|t/p
|32
|0.10
|1.1973
|1.1737
|1.1973
|8.29
|10006.98
|65
|2006.02.09 16:00
|sell
|33
|0.10
|1.1966
|1.2192
|1.1956
|66
|2006.02.09 16:06
|t/p
|33
|0.10
|1.1956
|1.2192
|1.1956
|10.00
|10016.98
|67
|2006.02.09 16:06
|sell
|34
|0.10
|1.1954
|1.2180
|1.1944
|68
|2006.02.09 17:31
|sell
|35
|0.20
|1.1966
|1.2181
|1.1956
|69
|2006.02.09 17:37
|close
|35
|0.20
|1.1961
|1.2181
|1.1956
|10.00
|10026.98
|70
|2006.02.09 17:37
|close
|34
|0.10
|1.1962
|1.2180
|1.1944
|-8.00
|10018.98
|71
|2006.02.10 09:00
|sell
|36
|0.10
|1.1972
|1.2198
|1.1962
|72
|2006.02.10 09:30
|t/p
|36
|0.10
|1.1962
|1.2198
|1.1962
|10.00
|10028.98
|73
|2006.02.10 09:30
|sell
|37
|0.10
|1.1960
|1.2186
|1.1950
|74
|2006.02.10 10:01
|sell
|38
|0.20
|1.1971
|1.2186
|1.1961
|75
|2006.02.10 12:29
|sell
|39
|0.40
|1.1984
|1.2188
|1.1974
|76
|2006.02.10 12:38
|close
|39
|0.40
|1.1976
|1.2188
|1.1974
|32.00
|10060.98
|77
|2006.02.10 12:39
|close
|38
|0.20
|1.1974
|1.2186
|1.1961
|-6.00
|10054.98
|78
|2006.02.10 12:40
|close
|37
|0.10
|1.1975
|1.2186
|1.1950
|-15.00
|10039.98
|79
|2006.02.13 08:00
|buy
|40
|0.10
|1.1901
|1.1675
|1.1911
|80
|2006.02.13 08:29
|t/p
|40
|0.10
|1.1911
|1.1675
|1.1911
|10.00
|10049.98
|81
|2006.02.13 08:29
|buy
|41
|0.10
|1.1914
|1.1688
|1.1924
|82
|2006.02.13 08:59
|buy
|42
|0.20
|1.1903
|1.1688
|1.1913
|83
|2006.02.13 09:07
|buy
|43
|0.40
|1.1891
|1.1687
|1.1901
|84
|2006.02.13 09:14
|close
|43
|0.40
|1.1898
|1.1687
|1.1901
|28.00
|10077.98
|85
|2006.02.13 09:14
|close
|42
|0.20
|1.1897
|1.1688
|1.1913
|-12.00
|10065.98
|86
|2006.02.13 09:14
|close
|41
|0.10
|1.1898
|1.1688
|1.1924
|-16.00
|10049.98
|87
|2006.02.14 21:00
|buy
|44
|0.10
|1.1914
|1.1688
|1.1924
|88
|2006.02.15 00:19
|t/p
|44
|0.10
|1.1924
|1.1688
|1.1924
|9.43
|10059.41
|89
|2006.02.15 10:00
|sell
|45
|0.10
|1.1914
|1.2140
|1.1904
|90
|2006.02.15 13:29
|t/p
|45
|0.10
|1.1904
|1.2140
|1.1904
|10.00
|10069.41
|91
|2006.02.15 17:00
|sell
|46
|0.10
|1.1898
|1.2124
|1.1888
|92
|2006.02.15 17:21
|t/p
|46
|0.10
|1.1888
|1.2124
|1.1888
|10.00
|10079.41
|93
|2006.02.15 17:21
|sell
|47
|0.10
|1.1885
|1.2111
|1.1875
|94
|2006.02.15 17:51
|t/p
|47
|0.10
|1.1875
|1.2111
|1.1875
|10.00
|10089.41
|95
|2006.02.15 17:51
|sell
|48
|0.10
|1.1873
|1.2099
|1.1863
|96
|2006.02.15 18:00
|sell
|49
|0.20
|1.1885
|1.2100
|1.1875
|97
|2006.02.15 18:06
|close
|49
|0.20
|1.1880
|1.2100
|1.1875
|10.00
|10099.41
|98
|2006.02.15 18:06
|close
|48
|0.10
|1.1881
|1.2099
|1.1863
|-8.00
|10091.41
|99
|2006.02.16 08:00
|buy
|50
|0.10
|1.1888
|1.1662
|1.1898
|100
|2006.02.16 09:37
|buy
|51
|0.20
|1.1876
|1.1661
|1.1886
|101
|2006.02.16 10:39
|close
|51
|0.20
|1.1882
|1.1661
|1.1886
|12.00
|10103.41
|102
|2006.02.16 10:39
|close
|50
|0.10
|1.1881
|1.1662
|1.1898
|-7.00
|10096.41
|103
|2006.02.16 17:00
|buy
|52
|0.10
|1.1885
|1.1659
|1.1895
|104
|2006.02.16 18:37
|buy
|53
|0.20
|1.1874
|1.1659
|1.1884
|105
|2006.02.16 18:51
|close
|53
|0.20
|1.1878
|1.1659
|1.1884
|8.00
|10104.41
|106
|2006.02.16 18:51
|close
|52
|0.10
|1.1877
|1.1659
|1.1895
|-8.00
|10096.41
|107
|2006.02.17 05:02
|sell
|54
|0.10
|1.1878
|1.2104
|1.1868
|108
|2006.02.17 06:51
|sell
|55
|0.20
|1.1890
|1.2105
|1.1880
|109
|2006.02.17 07:02
|close
|55
|0.20
|1.1884
|1.2105
|1.1880
|12.00
|10108.41
|110
|2006.02.17 07:03
|close
|54
|0.10
|1.1885
|1.2104
|1.1868
|-7.00
|10101.41
|111
|2006.02.20 10:00
|sell
|56
|0.10
|1.1934
|1.2160
|1.1924
|112
|2006.02.20 11:15
|sell
|57
|0.20
|1.1946
|1.2161
|1.1936
|113
|2006.02.20 11:53
|close
|57
|0.20
|1.1941
|1.2161
|1.1936
|10.00
|10111.41
|114
|2006.02.20 11:53
|close
|56
|0.10
|1.1942
|1.2160
|1.1924
|-8.00
|10103.41
|115
|2006.02.21 20:00
|buy
|58
|0.10
|1.1917
|1.1691
|1.1927
|116
|2006.02.21 20:27
|t/p
|58
|0.10
|1.1927
|1.1691
|1.1927
|10.00
|10113.41
|117
|2006.02.21 20:27
|buy
|59
|0.10
|1.1929
|1.1703
|1.1939
|118
|2006.02.21 21:00
|buy
|60
|0.20
|1.1918
|1.1703
|1.1928
|119
|2006.02.22 02:45
|close
|60
|0.20
|1.1923
|1.1703
|1.1928
|8.86
|10122.27
|120
|2006.02.22 02:45
|close
|59
|0.10
|1.1922
|1.1703
|1.1939
|-7.57
|10114.70
|121
|2006.02.22 19:00
|buy
|61
|0.10
|1.1912
|1.1686
|1.1922
|122
|2006.02.22 20:22
|buy
|62
|0.20
|1.1900
|1.1685
|1.1910
|123
|2006.02.22 22:07
|close
|62
|0.20
|1.1905
|1.1685
|1.1910
|10.00
|10124.70
|124
|2006.02.22 22:07
|close
|61
|0.10
|1.1903
|1.1686
|1.1922
|-9.00
|10115.70
|125
|2006.02.23 18:00
|sell
|63
|0.10
|1.1919
|1.2145
|1.1909
|126
|2006.02.23 18:34
|sell
|64
|0.20
|1.1931
|1.2146
|1.1921
|127
|2006.02.23 18:35
|close
|64
|0.20
|1.1926
|1.2146
|1.1921
|10.00
|10125.70
|128
|2006.02.23 18:35
|close
|63
|0.10
|1.1927
|1.2145
|1.1909
|-8.00
|10117.70
|129
|2006.02.23 18:36
|sell
|65
|0.10
|1.1924
|1.2150
|1.1914
|130
|2006.02.24 01:16
|t/p
|65
|0.10
|1.1914
|1.2150
|1.1914
|10.05
|10127.75
|131
|2006.02.27 06:00
|buy
|66
|0.10
|1.1873
|1.1647
|1.1883
|132
|2006.02.27 06:45
|buy
|67
|0.20
|1.1862
|1.1647
|1.1872
|133
|2006.02.27 07:06
|close
|67
|0.20
|1.1867
|1.1647
|1.1872
|10.00
|10137.75
|134
|2006.02.27 07:06
|close
|66
|0.10
|1.1865
|1.1647
|1.1883
|-8.00
|10129.75
|135
|2006.02.28 04:00
|buy
|68
|0.10
|1.1854
|1.1628
|1.1864
|136
|2006.02.28 07:10
|t/p
|68
|0.10
|1.1864
|1.1628
|1.1864
|10.00
|10139.75
|137
|2006.03.01 07:00
|sell
|69
|0.10
|1.1929
|1.2155
|1.1919
|138
|2006.03.01 09:05
|sell
|70
|0.20
|1.1940
|1.2155
|1.1930
|139
|2006.03.01 09:22
|close
|70
|0.20
|1.1935
|1.2155
|1.1930
|10.00
|10149.75
|140
|2006.03.01 09:23
|close
|69
|0.10
|1.1936
|1.2155
|1.1919
|-7.00
|10142.75
|141
|2006.03.03 04:01
|sell
|71
|0.10
|1.2013
|1.2239
|1.2003
|142
|2006.03.03 05:45
|sell
|72
|0.20
|1.2025
|1.2240
|1.2015
|143
|2006.03.03 07:29
|close
|72
|0.20
|1.2020
|1.2240
|1.2015
|10.00
|10152.75
|144
|2006.03.03 07:29
|close
|71
|0.10
|1.2020
|1.2239
|1.2003
|-7.00
|10145.75
|145
|2006.03.06 08:00
|sell
|73
|0.10
|1.2063
|1.2289
|1.2053
|146
|2006.03.06 08:09
|sell
|74
|0.20
|1.2076
|1.2291
|1.2066
|147
|2006.03.06 08:18
|close
|74
|0.20
|1.2071
|1.2291
|1.2066
|10.00
|10155.75
|148
|2006.03.06 08:18
|close
|73
|0.10
|1.2072
|1.2289
|1.2053
|-9.00
|10146.75
|149
|2006.03.06 08:18
|sell
|75
|0.10
|1.2069
|1.2295
|1.2059
|150
|2006.03.06 09:49
|t/p
|75
|0.10
|1.2059
|1.2295
|1.2059
|10.00
|10156.75
|151
|2006.03.07 23:00
|buy
|76
|0.10
|1.1887
|1.1661
|1.1897
|152
|2006.03.08 01:37
|buy
|77
|0.20
|1.1876
|1.1661
|1.1886
|153
|2006.03.08 02:13
|close
|77
|0.20
|1.1881
|1.1661
|1.1886
|10.00
|10166.75
|154
|2006.03.08 02:13
|close
|76
|0.10
|1.1880
|1.1661
|1.1897
|-7.57
|10159.18
|155
|2006.03.09 11:00
|sell
|78
|0.10
|1.1924
|1.2150
|1.1914
|156
|2006.03.09 11:34
|sell
|79
|0.20
|1.1936
|1.2151
|1.1926
|157
|2006.03.09 11:47
|close
|79
|0.20
|1.1930
|1.2151
|1.1926
|12.00
|10171.18
|158
|2006.03.09 11:47
|close
|78
|0.10
|1.1929
|1.2150
|1.1914
|-5.00
|10166.18
|159
|2006.03.09 11:47
|sell
|80
|0.10
|1.1929
|1.2155
|1.1919
|160
|2006.03.09 14:15
|t/p
|80
|0.10
|1.1919
|1.2155
|1.1919
|10.00
|10176.18
|161
|2006.03.10 08:00
|buy
|81
|0.10
|1.1912
|1.1686
|1.1922
|162
|2006.03.10 08:30
|t/p
|81
|0.10
|1.1922
|1.1686
|1.1922
|10.00
|10186.18
|163
|2006.03.10 08:30
|buy
|82
|0.10
|1.1924
|1.1698
|1.1934
|164
|2006.03.10 14:30
|buy
|83
|0.20
|1.1904
|1.1689
|1.1914
|165
|2006.03.10 14:30
|close
|83
|0.20
|1.1912
|1.1689
|1.1914
|16.00
|10202.18
|166
|2006.03.10 14:30
|close
|82
|0.10
|1.1910
|1.1698
|1.1934
|-14.00
|10188.18
|167
|2006.03.10 22:00
|buy
|84
|0.10
|1.1916
|1.1690
|1.1926
|168
|2006.03.13 01:28
|t/p
|84
|0.10
|1.1926
|1.1690
|1.1926
|9.43
|10197.61
|169
|2006.03.13 12:00
|sell
|85
|0.10
|1.1928
|1.2154
|1.1918
|170
|2006.03.13 17:15
|sell
|86
|0.20
|1.1940
|1.2155
|1.1930
|171
|2006.03.13 18:11
|close
|86
|0.20
|1.1935
|1.2155
|1.1930
|10.00
|10207.61
|172
|2006.03.13 18:11
|close
|85
|0.10
|1.1934
|1.2154
|1.1918
|-6.00
|10201.61
|173
|2006.03.14 08:00
|sell
|87
|0.10
|1.1964
|1.2190
|1.1954
|174
|2006.03.14 08:06
|sell
|88
|0.20
|1.1976
|1.2191
|1.1966
|175
|2006.03.14 08:15
|close
|88
|0.20
|1.1971
|1.2191
|1.1966
|10.00
|10211.61
|176
|2006.03.14 08:15
|close
|87
|0.10
|1.1972
|1.2190
|1.1954
|-8.00
|10203.61
|177
|2006.03.14 08:15
|sell
|89
|0.10
|1.1970
|1.2196
|1.1960
|178
|2006.03.14 09:06
|sell
|90
|0.20
|1.1982
|1.2197
|1.1972
|179
|2006.03.14 09:13
|close
|90
|0.20
|1.1977
|1.2197
|1.1972
|10.00
|10213.61
|180
|2006.03.14 09:14
|close
|89
|0.10
|1.1978
|1.2196
|1.1960
|-8.00
|10205.61
|181
|2006.03.15 03:01
|sell
|91
|0.10
|1.2020
|1.2246
|1.2010
|182
|2006.03.15 09:15
|sell
|92
|0.20
|1.2032
|1.2247
|1.2022
|183
|2006.03.15 09:32
|sell
|93
|0.40
|1.2043
|1.2247
|1.2033
|184
|2006.03.15 09:38
|close
|93
|0.40
|1.2035
|1.2247
|1.2033
|32.00
|10237.61
|185
|2006.03.15 09:39
|close
|92
|0.20
|1.2034
|1.2247
|1.2022
|-4.00
|10233.61
|186
|2006.03.15 09:39
|close
|91
|0.10
|1.2035
|1.2246
|1.2010
|-15.00
|10218.61
|187
|2006.03.16 03:00
|sell
|94
|0.10
|1.2053
|1.2279
|1.2043
|188
|2006.03.16 08:05
|t/p
|94
|0.10
|1.2043
|1.2279
|1.2043
|10.00
|10228.61
|189
|2006.03.17 03:00
|sell
|95
|0.10
|1.2171
|1.2397
|1.2161
|190
|2006.03.17 03:30
|t/p
|95
|0.10
|1.2161
|1.2397
|1.2161
|10.00
|10238.61
|191
|2006.03.17 03:30
|sell
|96
|0.10
|1.2158
|1.2384
|1.2148
|192
|2006.03.17 04:47
|sell
|97
|0.20
|1.2170
|1.2385
|1.2160
|193
|2006.03.17 07:05
|close
|97
|0.20
|1.2165
|1.2385
|1.2160
|10.00
|10248.61
|194
|2006.03.17 07:05
|close
|96
|0.10
|1.2166
|1.2384
|1.2148
|-8.00
|10240.61
|195
|2006.03.21 13:00
|buy
|98
|0.10
|1.2141
|1.1915
|1.2151
|196
|2006.03.21 14:26
|t/p
|98
|0.10
|1.2151
|1.1915
|1.2151
|10.00
|10250.61
|197
|2006.03.22 01:00
|buy
|99
|0.10
|1.2108
|1.1882
|1.2118
|198
|2006.03.22 01:22
|buy
|100
|0.20
|1.2097
|1.1882
|1.2107
|199
|2006.03.22 04:37
|buy
|101
|0.40
|1.2084
|1.1880
|1.2094
|200
|2006.03.22 05:53
|close
|101
|0.40
|1.2092
|1.1880
|1.2094
|32.00
|10282.61
|201
|2006.03.22 05:53
|close
|100
|0.20
|1.2091
|1.1882
|1.2107
|-12.00
|10270.61
|202
|2006.03.22 05:53
|close
|99
|0.10
|1.2093
|1.1882
|1.2118
|-15.00
|10255.61
|203
|2006.03.23 09:00
|buy
|102
|0.10
|1.2067
|1.1841
|1.2077
|204
|2006.03.23 12:19
|buy
|103
|0.20
|1.2056
|1.1841
|1.2066
|205
|2006.03.23 14:27
|close
|103
|0.20
|1.2061
|1.1841
|1.2066
|10.00
|10265.61
|206
|2006.03.23 14:27
|close
|102
|0.10
|1.2060
|1.1841
|1.2077
|-7.00
|10258.61
|207
|2006.03.24 04:00
|buy
|104
|0.10
|1.1968
|1.1742
|1.1978
|208
|2006.03.24 08:23
|t/p
|104
|0.10
|1.1978
|1.1742
|1.1978
|10.00
|10268.61
|209
|2006.03.27 11:00
|sell
|105
|0.10
|1.2036
|1.2262
|1.2026
|210
|2006.03.27 11:29
|t/p
|105
|0.10
|1.2026
|1.2262
|1.2026
|10.00
|10278.61
|211
|2006.03.27 11:29
|sell
|106
|0.10
|1.2024
|1.2250
|1.2014
|212
|2006.03.27 16:08
|sell
|107
|0.20
|1.2035
|1.2250
|1.2025
|213
|2006.03.27 16:23
|close
|107
|0.20
|1.2030
|1.2250
|1.2025
|10.00
|10288.61
|214
|2006.03.27 16:24
|close
|106
|0.10
|1.2029
|1.2250
|1.2014
|-5.00
|10283.61
|215
|2006.03.28 10:00
|buy
|108
|0.10
|1.2031
|1.1805
|1.2041
|216
|2006.03.28 10:00
|t/p
|108
|0.10
|1.2041
|1.1805
|1.2041
|10.00
|10293.61
|217
|2006.03.28 10:00
|buy
|109
|0.10
|1.2043
|1.1817
|1.2053
|218
|2006.03.28 10:04
|t/p
|109
|0.10
|1.2053
|1.1817
|1.2053
|10.00
|10303.61
|219
|2006.03.28 10:04
|buy
|110
|0.10
|1.2055
|1.1829
|1.2065
|220
|2006.03.28 10:15
|t/p
|110
|0.10
|1.2065
|1.1829
|1.2065
|10.00
|10313.61
|221
|2006.03.28 10:15
|buy
|111
|0.10
|1.2067
|1.1841
|1.2077
|222
|2006.03.28 10:42
|buy
|112
|0.20
|1.2056
|1.1841
|1.2066
|223
|2006.03.28 10:43
|close
|112
|0.20
|1.2060
|1.1841
|1.2066
|8.00
|10321.61
|224
|2006.03.28 10:43
|close
|111
|0.10
|1.2059
|1.1841
|1.2077
|-8.00
|10313.61
|225
|2006.03.28 10:43
|buy
|113
|0.10
|1.2062
|1.1836
|1.2072
|226
|2006.03.28 13:58
|t/p
|113
|0.10
|1.2072
|1.1836
|1.2072
|10.00
|10323.61
|227
|2006.03.28 22:00
|sell
|114
|0.10
|1.2004
|1.2230
|1.1994
|228
|2006.03.28 22:39
|sell
|115
|0.20
|1.2016
|1.2231
|1.2006
|229
|2006.03.28 22:45
|close
|115
|0.20
|1.2011
|1.2231
|1.2006
|10.00
|10333.61
|230
|2006.03.28 22:45
|close
|114
|0.10
|1.2013
|1.2230
|1.1994
|-9.00
|10324.61
|231
|2006.03.28 22:46
|sell
|116
|0.10
|1.2009
|1.2235
|1.1999
|232
|2006.03.28 23:27
|t/p
|116
|0.10
|1.1999
|1.2235
|1.1999
|10.00
|10334.61
|233
|2006.03.29 13:00
|buy
|117
|0.10
|1.2021
|1.1795
|1.2031
|234
|2006.03.29 13:20
|buy
|118
|0.20
|1.2010
|1.1795
|1.2020
|235
|2006.03.29 13:49
|close
|118
|0.20
|1.2014
|1.1795
|1.2020
|8.00
|10342.61
|236
|2006.03.29 13:49
|close
|117
|0.10
|1.2015
|1.1795
|1.2031
|-6.00
|10336.61
|237
|2006.03.29 13:49
|buy
|119
|0.10
|1.2018
|1.1792
|1.2028
|238
|2006.03.29 14:37
|buy
|120
|0.20
|1.2005
|1.1790
|1.2015
|239
|2006.03.29 15:07
|close
|120
|0.20
|1.2010
|1.1790
|1.2015
|10.00
|10346.61
|240
|2006.03.29 15:07
|close
|119
|0.10
|1.2009
|1.1792
|1.2028
|-9.00
|10337.61
|241
|2006.03.31 05:00
|sell
|121
|0.10
|1.2160
|1.2386
|1.2150
|242
|2006.03.31 07:49
|t/p
|121
|0.10
|1.2150
|1.2386
|1.2150
|10.00
|10347.61
|243
|2006.04.03 01:00
|sell
|122
|0.10
|1.2115
|1.2341
|1.2105
|244
|2006.04.03 01:50
|t/p
|122
|0.10
|1.2105
|1.2341
|1.2105
|10.00
|10357.61
|245
|2006.04.03 01:50
|sell
|123
|0.10
|1.2103
|1.2329
|1.2093
|246
|2006.04.03 02:33
|t/p
|123
|0.10
|1.2093
|1.2329
|1.2093
|10.00
|10367.61
|247
|2006.04.03 15:00
|buy
|124
|0.10
|1.2070
|1.1844
|1.2080
|248
|2006.04.03 16:04
|t/p
|124
|0.10
|1.2080
|1.1844
|1.2080
|10.00
|10377.61
|249
|2006.04.04 09:00
|sell
|125
|0.10
|1.2121
|1.2347
|1.2111
|250
|2006.04.04 09:14
|sell
|126
|0.20
|1.2133
|1.2348
|1.2123
|251
|2006.04.04 09:31
|sell
|127
|0.40
|1.2145
|1.2349
|1.2135
|252
|2006.04.04 09:58
|sell
|128
|0.80
|1.2156
|1.2349
|1.2146
|253
|2006.04.04 10:02
|sell
|129
|1.60
|1.2169
|1.2351
|1.2159
|254
|2006.04.04 10:07
|t/p
|129
|1.60
|1.2159
|1.2351
|1.2159
|160.00
|10537.61
|255
|2006.04.04 10:07
|close
|128
|0.80
|1.2158
|1.2349
|1.2146
|-16.00
|10521.61
|256
|2006.04.04 10:07
|close
|127
|0.40
|1.2159
|1.2349
|1.2135
|-56.00
|10465.61
|257
|2006.04.04 10:07
|close
|126
|0.20
|1.2157
|1.2348
|1.2123
|-48.00
|10417.61
|258
|2006.04.04 10:07
|close
|125
|0.10
|1.2158
|1.2347
|1.2111
|-37.00
|10380.61
|259
|2006.04.05 01:00
|sell
|130
|0.10
|1.2257
|1.2483
|1.2247
|260
|2006.04.05 02:17
|t/p
|130
|0.10
|1.2247
|1.2483
|1.2247
|10.00
|10390.61
|261
|2006.04.05 22:02
|sell
|131
|0.10
|1.2291
|1.2517
|1.2281
|262
|2006.04.06 02:05
|t/p
|131
|0.10
|1.2281
|1.2517
|1.2281
|10.15
|10400.76
|263
|2006.04.06 15:00
|sell
|132
|0.10
|1.2243
|1.2469
|1.2233
|264
|2006.04.06 15:05
|t/p
|132
|0.10
|1.2233
|1.2469
|1.2233
|10.00
|10410.76
|265
|2006.04.06 15:05
|sell
|133
|0.10
|1.2230
|1.2456
|1.2220
|266
|2006.04.06 15:10
|t/p
|133
|0.10
|1.2220
|1.2456
|1.2220
|10.00
|10420.76
|267
|2006.04.06 15:10
|sell
|134
|0.10
|1.2218
|1.2444
|1.2208
|268
|2006.04.06 15:12
|sell
|135
|0.20
|1.2229
|1.2444
|1.2219
|269
|2006.04.06 15:23
|close
|135
|0.20
|1.2224
|1.2444
|1.2219
|10.00
|10430.76
|270
|2006.04.06 15:23
|close
|134
|0.10
|1.2226
|1.2444
|1.2208
|-8.00
|10422.76
|271
|2006.04.06 15:23
|sell
|136
|0.10
|1.2225
|1.2451
|1.2215
|272
|2006.04.06 15:36
|t/p
|136
|0.10
|1.2215
|1.2451
|1.2215
|10.00
|10432.76
|273
|2006.04.06 15:36
|sell
|137
|0.10
|1.2212
|1.2438
|1.2202
|274
|2006.04.06 15:46
|sell
|138
|0.20
|1.2223
|1.2438
|1.2213
|275
|2006.04.06 15:48
|close
|138
|0.20
|1.2219
|1.2438
|1.2213
|8.00
|10440.76
|276
|2006.04.06 15:48
|close
|137
|0.10
|1.2220
|1.2438
|1.2202
|-8.00
|10432.76
|277
|2006.04.06 15:48
|sell
|139
|0.10
|1.2219
|1.2445
|1.2209
|278
|2006.04.06 16:00
|t/p
|139
|0.10
|1.2209
|1.2445
|1.2209
|10.00
|10442.76
|279
|2006.04.07 12:00
|buy
|140
|0.10
|1.2194
|1.1968
|1.2204
|280
|2006.04.07 12:42
|buy
|141
|0.20
|1.2183
|1.1968
|1.2193
|281
|2006.04.07 13:04
|close
|141
|0.20
|1.2188
|1.1968
|1.2193
|10.00
|10452.76
|282
|2006.04.07 13:05
|close
|140
|0.10
|1.2187
|1.1968
|1.2204
|-7.00
|10445.76
|283
|2006.04.10 02:00
|buy
|142
|0.10
|1.2103
|1.1877
|1.2113
|284
|2006.04.10 02:24
|t/p
|142
|0.10
|1.2113
|1.1877
|1.2113
|10.00
|10455.76
|285
|2006.04.10 02:24
|buy
|143
|0.10
|1.2115
|1.1889
|1.2125
|286
|2006.04.10 03:21
|buy
|144
|0.20
|1.2104
|1.1889
|1.2114
|287
|2006.04.10 03:53
|close
|144
|0.20
|1.2109
|1.1889
|1.2114
|10.00
|10465.76
|288
|2006.04.10 03:53
|close
|143
|0.10
|1.2105
|1.1889
|1.2125
|-10.00
|10455.76
|289
|2006.04.10 22:00
|buy
|145
|0.10
|1.2105
|1.1879
|1.2115
|290
|2006.04.10 23:13
|t/p
|145
|0.10
|1.2115
|1.1879
|1.2115
|10.00
|10465.76
|291
|2006.04.12 09:00
|sell
|146
|0.10
|1.2145
|1.2371
|1.2135
|292
|2006.04.12 09:31
|sell
|147
|0.20
|1.2156
|1.2371
|1.2146
|293
|2006.04.12 09:40
|close
|147
|0.20
|1.2151
|1.2371
|1.2146
|10.00
|10475.76
|294
|2006.04.12 09:40
|close
|146
|0.10
|1.2152
|1.2371
|1.2135
|-7.00
|10468.76
|295
|2006.04.12 09:41
|sell
|148
|0.10
|1.2151
|1.2377
|1.2141
|296
|2006.04.12 12:02
|t/p
|148
|0.10
|1.2141
|1.2377
|1.2141
|10.00
|10478.76
|297
|2006.04.13 05:00
|buy
|149
|0.10
|1.2102
|1.1876
|1.2112
|298
|2006.04.13 08:28
|t/p
|149
|0.10
|1.2112
|1.1876
|1.2112
|10.00
|10488.76
|299
|2006.04.13 20:00
|buy
|150
|0.10
|1.2112
|1.1886
|1.2122
|300
|2006.04.14 10:24
|buy
|151
|0.20
|1.2100
|1.1885
|1.2110
|301
|2006.04.14 11:59
|close
|151
|0.20
|1.2105
|1.1885
|1.2110
|10.00
|10498.76
|302
|2006.04.14 12:00
|close
|150
|0.10
|1.2104
|1.1886
|1.2122
|-8.57
|10490.19
|303
|2006.04.17 23:00
|sell
|152
|0.10
|1.2247
|1.2473
|1.2237
|304
|2006.04.18 01:59
|sell
|153
|0.20
|1.2258
|1.2473
|1.2248
|305
|2006.04.18 08:26
|close
|153
|0.20
|1.2253
|1.2473
|1.2248
|10.00
|10500.19
|306
|2006.04.18 08:27
|close
|152
|0.10
|1.2252
|1.2473
|1.2237
|-4.95
|10495.24
|307
|2006.04.19 07:01
|sell
|154
|0.10
|1.2353
|1.2579
|1.2343
|308
|2006.04.19 07:40
|t/p
|154
|0.10
|1.2343
|1.2579
|1.2343
|10.00
|10505.24
|309
|2006.04.19 07:40
|sell
|155
|0.11
|1.2341
|1.2567
|1.2331
|310
|2006.04.19 08:27
|sell
|156
|0.20
|1.2352
|1.2567
|1.2342
|311
|2006.04.19 08:37
|close
|156
|0.20
|1.2346
|1.2567
|1.2342
|12.00
|10517.24
|312
|2006.04.19 08:37
|close
|155
|0.11
|1.2347
|1.2567
|1.2331
|-6.60
|10510.64
|313
|2006.04.20 03:00
|sell
|157
|0.11
|1.2353
|1.2579
|1.2343
|314
|2006.04.20 03:20
|t/p
|157
|0.11
|1.2343
|1.2579
|1.2343
|11.00
|10521.64
|315
|2006.04.20 03:20
|sell
|158
|0.11
|1.2341
|1.2567
|1.2331
|316
|2006.04.20 03:39
|sell
|159
|0.22
|1.2352
|1.2567
|1.2342
|317
|2006.04.20 08:14
|close
|159
|0.22
|1.2347
|1.2567
|1.2342
|11.00
|10532.64
|318
|2006.04.20 08:15
|close
|158
|0.11
|1.2346
|1.2567
|1.2331
|-5.50
|10527.14
|319
|2006.04.21 06:00
|buy
|160
|0.11
|1.2310
|1.2084
|1.2320
|320
|2006.04.21 08:09
|buy
|161
|0.22
|1.2299
|1.2084
|1.2309
|321
|2006.04.21 08:19
|buy
|162
|0.40
|1.2287
|1.2083
|1.2297
|322
|2006.04.21 08:43
|buy
|163
|0.80
|1.2274
|1.2081
|1.2284
|323
|2006.04.21 08:57
|t/p
|163
|0.80
|1.2284
|1.2081
|1.2284
|80.00
|10607.14
|324
|2006.04.21 08:57
|close
|162
|0.40
|1.2284
|1.2083
|1.2297
|-12.00
|10595.14
|325
|2006.04.21 08:57
|close
|161
|0.22
|1.2285
|1.2084
|1.2309
|-30.80
|10564.34
|326
|2006.04.21 08:57
|close
|160
|0.11
|1.2284
|1.2084
|1.2320
|-28.60
|10535.74
|327
|2006.04.21 11:00
|buy
|164
|0.11
|1.2326
|1.2100
|1.2336
|328
|2006.04.21 11:19
|t/p
|164
|0.11
|1.2336
|1.2100
|1.2336
|11.00
|10546.74
|329
|2006.04.21 11:19
|buy
|165
|0.11
|1.2338
|1.2112
|1.2348
|330
|2006.04.21 11:58
|buy
|166
|0.22
|1.2327
|1.2112
|1.2337
|331
|2006.04.21 12:15
|close
|166
|0.22
|1.2331
|1.2112
|1.2337
|8.80
|10555.54
|332
|2006.04.21 12:16
|close
|165
|0.11
|1.2332
|1.2112
|1.2348
|-6.60
|10548.94
|333
|2006.04.24 08:00
|sell
|167
|0.11
|1.2360
|1.2586
|1.2350
|334
|2006.04.24 08:37
|sell
|168
|0.22
|1.2371
|1.2586
|1.2361
|335
|2006.04.24 08:46
|sell
|169
|0.40
|1.2383
|1.2587
|1.2373
|336
|2006.04.24 09:11
|close
|169
|0.40
|1.2375
|1.2587
|1.2373
|32.00
|10580.94
|337
|2006.04.24 09:11
|close
|168
|0.22
|1.2376
|1.2586
|1.2361
|-11.00
|10569.94
|338
|2006.04.24 09:11
|close
|167
|0.11
|1.2375
|1.2586
|1.2350
|-16.50
|10553.44
|339
|2006.04.24 15:00
|sell
|170
|0.11
|1.2361
|1.2587
|1.2351
|340
|2006.04.24 15:40
|t/p
|170
|0.11
|1.2351
|1.2587
|1.2351
|11.00
|10564.44
|341
|2006.04.24 15:40
|sell
|171
|0.11
|1.2349
|1.2575
|1.2339
|342
|2006.04.24 16:03
|t/p
|171
|0.11
|1.2339
|1.2575
|1.2339
|11.00
|10575.44
|343
|2006.04.25 02:00
|sell
|172
|0.11
|1.2380
|1.2606
|1.2370
|344
|2006.04.25 03:25
|t/p
|172
|0.11
|1.2370
|1.2606
|1.2370
|11.00
|10586.44
|345
|2006.04.25 13:00
|sell
|173
|0.11
|1.2383
|1.2609
|1.2373
|346
|2006.04.25 13:06
|sell
|174
|0.22
|1.2394
|1.2609
|1.2384
|347
|2006.04.25 13:23
|close
|174
|0.22
|1.2390
|1.2609
|1.2384
|8.80
|10595.24
|348
|2006.04.25 13:23
|close
|173
|0.11
|1.2391
|1.2609
|1.2373
|-8.80
|10586.44
|349
|2006.04.25 13:24
|sell
|175
|0.11
|1.2390
|1.2616
|1.2380
|350
|2006.04.25 14:06
|sell
|176
|0.22
|1.2401
|1.2616
|1.2391
|351
|2006.04.25 14:09
|sell
|177
|0.44
|1.2414
|1.2618
|1.2404
|352
|2006.04.25 14:10
|sell
|178
|0.80
|1.2426
|1.2619
|1.2416
|353
|2006.04.25 15:37
|sell
|179
|1.60
|1.2437
|1.2619
|1.2427
|354
|2006.04.25 15:58
|t/p
|179
|1.60
|1.2427
|1.2619
|1.2427
|160.00
|10746.44
|355
|2006.04.25 15:58
|close
|178
|0.80
|1.2426
|1.2619
|1.2416
|0.00
|10746.44
|356
|2006.04.25 15:59
|close
|177
|0.44
|1.2427
|1.2618
|1.2404
|-57.20
|10689.24
|357
|2006.04.25 15:59
|close
|176
|0.22
|1.2424
|1.2616
|1.2391
|-50.60
|10638.64
|358
|2006.04.25 15:59
|close
|175
|0.11
|1.2422
|1.2616
|1.2380
|-35.20
|10603.44
|359
|2006.04.26 04:00
|sell
|180
|0.11
|1.2421
|1.2647
|1.2411
|360
|2006.04.26 06:06
|t/p
|180
|0.11
|1.2411
|1.2647
|1.2411
|11.00
|10614.44
|361
|2006.04.27 02:00
|sell
|181
|0.11
|1.2450
|1.2676
|1.2440
|362
|2006.04.27 02:59
|sell
|182
|0.22
|1.2462
|1.2677
|1.2452
|363
|2006.04.27 03:39
|close
|182
|0.22
|1.2457
|1.2677
|1.2452
|11.00
|10625.44
|364
|2006.04.27 03:39
|close
|181
|0.11
|1.2457
|1.2676
|1.2440
|-7.70
|10617.74
|365
|2006.04.28 04:00
|sell
|183
|0.11
|1.2521
|1.2747
|1.2511
|366
|2006.04.28 08:21
|sell
|184
|0.22
|1.2532
|1.2747
|1.2522
|367
|2006.04.28 08:27
|sell
|185
|0.44
|1.2545
|1.2749
|1.2535
|368
|2006.04.28 08:33
|close
|185
|0.44
|1.2537
|1.2749
|1.2535
|35.20
|10652.94
|369
|2006.04.28 08:33
|close
|184
|0.22
|1.2538
|1.2747
|1.2522
|-13.20
|10639.74
|370
|2006.04.28 08:33
|close
|183
|0.11
|1.2537
|1.2747
|1.2511
|-17.60
|10622.14
|371
|2006.05.01 03:00
|sell
|186
|0.11
|1.2614
|1.2840
|1.2604
|372
|2006.05.01 04:23
|sell
|187
|0.22
|1.2625
|1.2840
|1.2615
|373
|2006.05.01 04:26
|close
|187
|0.22
|1.2621
|1.2840
|1.2615
|8.80
|10630.94
|374
|2006.05.01 04:26
|close
|186
|0.11
|1.2622
|1.2840
|1.2604
|-8.80
|10622.14
|375
|2006.05.01 17:00
|sell
|188
|0.11
|1.2613
|1.2839
|1.2603
|376
|2006.05.01 17:06
|sell
|189
|0.22
|1.2624
|1.2839
|1.2614
|377
|2006.05.01 17:07
|close
|189
|0.22
|1.2620
|1.2839
|1.2614
|8.80
|10630.94
|378
|2006.05.01 17:07
|close
|188
|0.11
|1.2618
|1.2839
|1.2603
|-5.50
|10625.44
|379
|2006.05.01 17:08
|sell
|190
|0.11
|1.2617
|1.2843
|1.2607
|380
|2006.05.01 17:26
|t/p
|190
|0.11
|1.2607
|1.2843
|1.2607
|11.00
|10636.44
|381
|2006.05.01 17:26
|sell
|191
|0.11
|1.2605
|1.2831
|1.2595
|382
|2006.05.01 18:38
|sell
|192
|0.22
|1.2616
|1.2831
|1.2606
|383
|2006.05.01 18:45
|close
|192
|0.22
|1.2612
|1.2831
|1.2606
|8.80
|10645.24
|384
|2006.05.01 18:45
|close
|191
|0.11
|1.2613
|1.2831
|1.2595
|-8.80
|10636.44
|385
|2006.05.02 11:00
|buy
|193
|0.11
|1.2619
|1.2393
|1.2629
|386
|2006.05.02 11:16
|t/p
|193
|0.11
|1.2629
|1.2393
|1.2629
|11.00
|10647.44
|387
|2006.05.02 11:16
|buy
|194
|0.11
|1.2632
|1.2406
|1.2642
|388
|2006.05.02 11:51
|t/p
|194
|0.11
|1.2642
|1.2406
|1.2642
|11.00
|10658.44
|389
|2006.05.02 11:51
|buy
|195
|0.11
|1.2645
|1.2419
|1.2655
|390
|2006.05.02 12:12
|t/p
|195
|0.11
|1.2655
|1.2419
|1.2655
|11.00
|10669.44
|391
|2006.05.02 21:00
|sell
|196
|0.11
|1.2626
|1.2852
|1.2616
|392
|2006.05.02 22:20
|t/p
|196
|0.11
|1.2616
|1.2852
|1.2616
|11.00
|10680.44
|393
|2006.05.03 12:00
|sell
|197
|0.11
|1.2628
|1.2854
|1.2618
|394
|2006.05.03 15:13
|t/p
|197
|0.11
|1.2618
|1.2854
|1.2618
|11.00
|10691.44
|395
|2006.05.04 16:00
|buy
|198
|0.11
|1.2645
|1.2419
|1.2655
|396
|2006.05.04 16:04
|t/p
|198
|0.11
|1.2655
|1.2419
|1.2655
|11.00
|10702.44
|397
|2006.05.04 16:04
|buy
|199
|0.11
|1.2658
|1.2432
|1.2668
|398
|2006.05.04 16:18
|t/p
|199
|0.11
|1.2668
|1.2432
|1.2668
|11.00
|10713.44
|399
|2006.05.04 16:18
|buy
|200
|0.11
|1.2671
|1.2445
|1.2681
|400
|2006.05.04 16:20
|t/p
|200
|0.11
|1.2681
|1.2445
|1.2681
|11.00
|10724.44
|401
|2006.05.04 16:20
|buy
|201
|0.11
|1.2683
|1.2457
|1.2693
|402
|2006.05.04 16:37
|buy
|202
|0.22
|1.2671
|1.2456
|1.2681
|403
|2006.05.04 16:40
|close
|202
|0.22
|1.2676
|1.2456
|1.2681
|11.00
|10735.44
|404
|2006.05.04 16:40
|close
|201
|0.11
|1.2675
|1.2457
|1.2693
|-8.80
|10726.64
|405
|2006.05.04 16:40
|buy
|203
|0.11
|1.2678
|1.2452
|1.2688
|406
|2006.05.04 16:56
|t/p
|203
|0.11
|1.2688
|1.2452
|1.2688
|11.00
|10737.64
|407
|2006.05.04 16:56
|buy
|204
|0.11
|1.2690
|1.2464
|1.2700
|408
|2006.05.04 17:03
|buy
|205
|0.22
|1.2679
|1.2464
|1.2689
|409
|2006.05.04 17:03
|close
|205
|0.22
|1.2684
|1.2464
|1.2689
|11.00
|10748.64
|410
|2006.05.04 17:04
|close
|204
|0.11
|1.2685
|1.2464
|1.2700
|-5.50
|10743.14
|411
|2006.05.05 05:00
|sell
|206
|0.11
|1.2692
|1.2918
|1.2682
|412
|2006.05.05 07:15
|sell
|207
|0.22
|1.2703
|1.2918
|1.2693
|413
|2006.05.05 07:36
|close
|207
|0.22
|1.2699
|1.2918
|1.2693
|8.80
|10751.94
|414
|2006.05.05 07:37
|close
|206
|0.11
|1.2700
|1.2918
|1.2682
|-8.80
|10743.14
|415
|2006.05.08 00:00
|sell
|208
|0.11
|1.2744
|1.2970
|1.2734
|416
|2006.05.08 00:38
|t/p
|208
|0.11
|1.2734
|1.2970
|1.2734
|11.00
|10754.14
|417
|2006.05.08 00:38
|sell
|209
|0.11
|1.2730
|1.2956
|1.2720
|418
|2006.05.08 01:30
|sell
|210
|0.22
|1.2743
|1.2958
|1.2733
|419
|2006.05.08 02:42
|close
|210
|0.22
|1.2738
|1.2958
|1.2733
|11.00
|10765.14
|420
|2006.05.08 02:42
|close
|209
|0.11
|1.2739
|1.2956
|1.2720
|-9.90
|10755.24
|421
|2006.05.08 16:00
|sell
|211
|0.11
|1.2712
|1.2938
|1.2702
|422
|2006.05.08 16:13
|t/p
|211
|0.11
|1.2702
|1.2938
|1.2702
|11.00
|10766.24
|423
|2006.05.08 16:13
|sell
|212
|0.11
|1.2700
|1.2926
|1.2690
|424
|2006.05.08 16:28
|sell
|213
|0.22
|1.2711
|1.2926
|1.2701
|425
|2006.05.08 16:33
|sell
|214
|0.44
|1.2722
|1.2926
|1.2712
|426
|2006.05.08 16:40
|close
|214
|0.44
|1.2714
|1.2926
|1.2712
|35.20
|10801.44
|427
|2006.05.08 16:41
|close
|213
|0.22
|1.2713
|1.2926
|1.2701
|-4.40
|10797.04
|428
|2006.05.08 16:41
|close
|212
|0.11
|1.2714
|1.2926
|1.2690
|-15.40
|10781.64
|429
|2006.05.08 16:41
|sell
|215
|0.11
|1.2711
|1.2937
|1.2701
|430
|2006.05.08 17:23
|sell
|216
|0.22
|1.2723
|1.2938
|1.2713
|431
|2006.05.08 17:54
|close
|216
|0.22
|1.2718
|1.2938
|1.2713
|11.00
|10792.64
|432
|2006.05.08 17:54
|close
|215
|0.11
|1.2719
|1.2937
|1.2701
|-8.80
|10783.84
|433
|2006.05.09 13:00
|buy
|217
|0.11
|1.2692
|1.2466
|1.2702
|434
|2006.05.09 13:22
|t/p
|217
|0.11
|1.2702
|1.2466
|1.2702
|11.00
|10794.84
|435
|2006.05.09 13:22
|buy
|218
|0.11
|1.2704
|1.2478
|1.2714
|436
|2006.05.09 13:55
|buy
|219
|0.22
|1.2693
|1.2478
|1.2703
|437
|2006.05.09 14:03
|close
|219
|0.22
|1.2697
|1.2478
|1.2703
|8.80
|10803.64
|438
|2006.05.09 14:04
|close
|218
|0.11
|1.2696
|1.2478
|1.2714
|-8.80
|10794.84
|439
|2006.05.10 06:00
|sell
|220
|0.11
|1.2761
|1.2987
|1.2751
|440
|2006.05.10 08:45
|sell
|221
|0.22
|1.2773
|1.2988
|1.2763
|441
|2006.05.10 08:51
|sell
|222
|0.44
|1.2785
|1.2989
|1.2775
|442
|2006.05.10 08:53
|sell
|223
|0.88
|1.2796
|1.2989
|1.2786
|443
|2006.05.10 08:57
|close
|223
|0.88
|1.2787
|1.2989
|1.2786
|79.20
|10874.04
|444
|2006.05.10 08:57
|close
|222
|0.44
|1.2786
|1.2989
|1.2775
|-4.40
|10869.64
|445
|2006.05.10 08:57
|close
|221
|0.22
|1.2787
|1.2988
|1.2763
|-30.80
|10838.84
|446
|2006.05.10 08:57
|close
|220
|0.11
|1.2786
|1.2987
|1.2751
|-27.50
|10811.34
|447
|2006.05.10 16:00
|sell
|224
|0.11
|1.2784
|1.3010
|1.2774
|448
|2006.05.10 16:16
|sell
|225
|0.22
|1.2795
|1.3010
|1.2785
|449
|2006.05.10 16:19
|sell
|226
|0.44
|1.2807
|1.3011
|1.2797
|450
|2006.05.10 16:31
|close
|226
|0.44
|1.2800
|1.3011
|1.2797
|30.80
|10842.14
|451
|2006.05.10 16:31
|close
|225
|0.22
|1.2799
|1.3010
|1.2785
|-8.80
|10833.34
|452
|2006.05.10 16:31
|close
|224
|0.11
|1.2800
|1.3010
|1.2774
|-17.60
|10815.74
|453
|2006.05.10 16:31
|sell
|227
|0.11
|1.2797
|1.3023
|1.2787
|454
|2006.05.10 17:32
|sell
|228
|0.22
|1.2810
|1.3025
|1.2800
|455
|2006.05.10 17:35
|close
|228
|0.22
|1.2805
|1.3025
|1.2800
|11.00
|10826.74
|456
|2006.05.10 17:35
|close
|227
|0.11
|1.2804
|1.3023
|1.2787
|-7.70
|10819.04
|457
|2006.05.10 23:00
|sell
|229
|0.11
|1.2784
|1.3010
|1.2774
|458
|2006.05.11 00:34
|t/p
|229
|0.11
|1.2774
|1.3010
|1.2774
|11.16
|10830.20
|459
|2006.05.11 16:00
|buy
|230
|0.11
|1.2779
|1.2553
|1.2789
|460
|2006.05.11 16:03
|buy
|231
|0.22
|1.2767
|1.2552
|1.2777
|461
|2006.05.11 16:04
|close
|231
|0.22
|1.2772
|1.2552
|1.2777
|11.00
|10841.20
|462
|2006.05.11 16:04
|close
|230
|0.11
|1.2771
|1.2553
|1.2789
|-8.80
|10832.40
|463
|2006.05.11 16:04
|buy
|232
|0.11
|1.2774
|1.2548
|1.2784
|464
|2006.05.11 16:11
|t/p
|232
|0.11
|1.2784
|1.2548
|1.2784
|11.00
|10843.40
|465
|2006.05.11 16:11
|buy
|233
|0.11
|1.2786
|1.2560
|1.2796
|466
|2006.05.11 16:11
|t/p
|233
|0.11
|1.2796
|1.2560
|1.2796
|11.00
|10854.40
|467
|2006.05.11 16:11
|buy
|234
|0.11
|1.2798
|1.2572
|1.2808
|468
|2006.05.11 16:34
|t/p
|234
|0.11
|1.2808
|1.2572
|1.2808
|11.00
|10865.40
|469
|2006.05.11 16:34
|buy
|235
|0.11
|1.2810
|1.2584
|1.2820
|470
|2006.05.11 16:36
|t/p
|235
|0.11
|1.2820
|1.2584
|1.2820
|11.00
|10876.40
|471
|2006.05.11 16:36
|buy
|236
|0.11
|1.2822
|1.2596
|1.2832
|472
|2006.05.11 16:46
|t/p
|236
|0.11
|1.2832
|1.2596
|1.2832
|11.00
|10887.40
|473
|2006.05.11 16:46
|buy
|237
|0.11
|1.2834
|1.2608
|1.2844
|474
|2006.05.11 16:51
|buy
|238
|0.22
|1.2823
|1.2608
|1.2833
|475
|2006.05.11 16:54
|close
|238
|0.22
|1.2827
|1.2608
|1.2833
|8.80
|10896.20
|476
|2006.05.11 16:54
|close
|237
|0.11
|1.2826
|1.2608
|1.2844
|-8.80
|10887.40
|477
|2006.05.11 16:54
|buy
|239
|0.11
|1.2829
|1.2603
|1.2839
|478
|2006.05.11 16:59
|buy
|240
|0.22
|1.2817
|1.2602
|1.2827
|479
|2006.05.11 17:02
|close
|240
|0.22
|1.2822
|1.2602
|1.2827
|11.00
|10898.40
|480
|2006.05.11 17:02
|close
|239
|0.11
|1.2822
|1.2603
|1.2839
|-7.70
|10890.70
|481
|2006.05.12 06:00
|sell
|241
|0.11
|1.2852
|1.3078
|1.2842
|482
|2006.05.12 07:02
|sell
|242
|0.22
|1.2864
|1.3079
|1.2854
|483
|2006.05.12 07:24
|close
|242
|0.22
|1.2859
|1.3079
|1.2854
|11.00
|10901.70
|484
|2006.05.12 07:24
|close
|241
|0.11
|1.2860
|1.3078
|1.2842
|-8.80
|10892.90
|485
|2006.05.12 17:00
|sell
|243
|0.11
|1.2880
|1.3106
|1.2870
|486
|2006.05.12 17:03
|sell
|244
|0.22
|1.2891
|1.3106
|1.2881
|487
|2006.05.12 17:07
|close
|244
|0.22
|1.2887
|1.3106
|1.2881
|8.80
|10901.70
|488
|2006.05.12 17:07
|close
|243
|0.11
|1.2886
|1.3106
|1.2870
|-6.60
|10895.10
|489
|2006.05.12 17:07
|sell
|245
|0.11
|1.2885
|1.3111
|1.2875
|490
|2006.05.12 17:15
|sell
|246
|0.22
|1.2896
|1.3111
|1.2886
|491
|2006.05.12 17:19
|close
|246
|0.22
|1.2890
|1.3111
|1.2886
|13.20
|10908.30
|492
|2006.05.12 17:19
|close
|245
|0.11
|1.2891
|1.3111
|1.2875
|-6.60
|10901.70
|493
|2006.05.12 17:19
|sell
|247
|0.11
|1.2888
|1.3114
|1.2878
|494
|2006.05.12 17:32
|t/p
|247
|0.11
|1.2878
|1.3114
|1.2878
|11.00
|10912.70
|495
|2006.05.12 17:32
|sell
|248
|0.11
|1.2876
|1.3102
|1.2866
|496
|2006.05.12 17:33
|t/p
|248
|0.11
|1.2866
|1.3102
|1.2866
|11.00
|10923.70
|497
|2006.05.12 17:33
|sell
|249
|0.11
|1.2864
|1.3090
|1.2854
|498
|2006.05.12 17:41
|sell
|250
|0.22
|1.2875
|1.3090
|1.2865
|499
|2006.05.12 17:59
|sell
|251
|0.44
|1.2887
|1.3091
|1.2877
|500
|2006.05.12 18:02
|close
|251
|0.44
|1.2880
|1.3091
|1.2877
|30.80
|10954.50
|501
|2006.05.12 18:02
|close
|250
|0.22
|1.2881
|1.3090
|1.2865
|-13.20
|10941.30
|502
|2006.05.12 18:02
|close
|249
|0.11
|1.2880
|1.3090
|1.2854
|-17.60
|10923.70
|503
|2006.05.15 05:00
|sell
|252
|0.11
|1.2922
|1.3148
|1.2912
|504
|2006.05.15 07:41
|sell
|253
|0.22
|1.2933
|1.3148
|1.2923
|505
|2006.05.15 07:46
|close
|253
|0.22
|1.2929
|1.3148
|1.2923
|8.80
|10932.50
|506
|2006.05.15 07:46
|close
|252
|0.11
|1.2932
|1.3148
|1.2912
|-11.00
|10921.50
|507
|2006.05.16 04:00
|buy
|254
|0.11
|1.2816
|1.2590
|1.2826
|508
|2006.05.16 05:38
|t/p
|254
|0.11
|1.2826
|1.2590
|1.2826
|11.00
|10932.50
|509
|2006.05.17 16:00
|sell
|255
|0.11
|1.2835
|1.3061
|1.2825
|510
|2006.05.17 16:24
|t/p
|255
|0.11
|1.2825
|1.3061
|1.2825
|11.00
|10943.50
|511
|2006.05.17 16:24
|sell
|256
|0.11
|1.2823
|1.3049
|1.2813
|512
|2006.05.17 16:24
|t/p
|256
|0.11
|1.2813
|1.3049
|1.2813
|11.00
|10954.50
|513
|2006.05.17 16:24
|sell
|257
|0.11
|1.2811
|1.3037
|1.2801
|514
|2006.05.17 16:26
|t/p
|257
|0.11
|1.2801
|1.3037
|1.2801
|11.00
|10965.50
|515
|2006.05.17 16:26
|sell
|258
|0.11
|1.2799
|1.3025
|1.2789
|516
|2006.05.17 16:26
|t/p
|258
|0.11
|1.2789
|1.3025
|1.2789
|11.00
|10976.50
|517
|2006.05.17 16:26
|sell
|259
|0.11
|1.2787
|1.3013
|1.2777
|518
|2006.05.17 16:32
|t/p
|259
|0.11
|1.2777
|1.3013
|1.2777
|11.00
|10987.50
|519
|2006.05.17 16:32
|sell
|260
|0.11
|1.2775
|1.3001
|1.2765
|520
|2006.05.17 16:32
|t/p
|260
|0.11
|1.2765
|1.3001
|1.2765
|11.00
|10998.50
|521
|2006.05.17 16:32
|sell
|261
|0.11
|1.2763
|1.2989
|1.2753
|522
|2006.05.17 16:41
|sell
|262
|0.22
|1.2774
|1.2989
|1.2764
|523
|2006.05.17 16:42
|sell
|263
|0.44
|1.2786
|1.2990
|1.2776
|524
|2006.05.17 17:03
|close
|263
|0.44
|1.2779
|1.2990
|1.2776
|30.80
|11029.30
|525
|2006.05.17 17:03
|close
|262
|0.22
|1.2777
|1.2989
|1.2764
|-6.60
|11022.70
|526
|2006.05.17 17:03
|close
|261
|0.11
|1.2778
|1.2989
|1.2753
|-16.50
|11006.20
|527
|2006.05.18 04:00
|buy
|264
|0.11
|1.2762
|1.2536
|1.2772
|528
|2006.05.18 07:50
|buy
|265
|0.22
|1.2751
|1.2536
|1.2761
|529
|2006.05.18 08:02
|buy
|266
|0.44
|1.2739
|1.2535
|1.2749
|530
|2006.05.18 08:11
|close
|266
|0.44
|1.2746
|1.2535
|1.2749
|30.80
|11037.00
|531
|2006.05.18 08:11
|close
|265
|0.22
|1.2745
|1.2536
|1.2761
|-13.20
|11023.80
|532
|2006.05.18 08:11
|close
|264
|0.11
|1.2747
|1.2536
|1.2772
|-16.50
|11007.30
|533
|2006.05.19 07:00
|sell
|267
|0.11
|1.2835
|1.3061
|1.2825
|534
|2006.05.19 08:16
|t/p
|267
|0.11
|1.2825
|1.3061
|1.2825
|11.00
|11018.30
|535
|2006.05.19 21:00
|buy
|268
|0.11
|1.2776
|1.2550
|1.2786
|536
|2006.05.22 00:00
|buy
|269
|0.22
|1.2762
|1.2547
|1.2772
|537
|2006.05.22 00:44
|close
|269
|0.22
|1.2768
|1.2547
|1.2772
|13.20
|11031.50
|538
|2006.05.22 00:46
|close
|268
|0.11
|1.2766
|1.2550
|1.2786
|-11.63
|11019.88
|539
|2006.05.22 11:00
|buy
|270
|0.11
|1.2762
|1.2536
|1.2772
|540
|2006.05.22 11:05
|buy
|271
|0.22
|1.2751
|1.2536
|1.2761
|541
|2006.05.22 11:12
|close
|271
|0.22
|1.2755
|1.2536
|1.2761
|8.80
|11028.68
|542
|2006.05.22 11:12
|close
|270
|0.11
|1.2754
|1.2536
|1.2772
|-8.80
|11019.88
|543
|2006.05.22 11:12
|buy
|272
|0.11
|1.2757
|1.2531
|1.2767
|544
|2006.05.22 12:05
|t/p
|272
|0.11
|1.2767
|1.2531
|1.2767
|11.00
|11030.88
|545
|2006.05.23 06:05
|sell
|273
|0.11
|1.2865
|1.3091
|1.2855
|546
|2006.05.23 06:53
|sell
|274
|0.22
|1.2876
|1.3091
|1.2866
|547
|2006.05.23 06:54
|close
|274
|0.22
|1.2871
|1.3091
|1.2866
|11.00
|11041.88
|548
|2006.05.23 06:54
|close
|273
|0.11
|1.2872
|1.3091
|1.2855
|-7.70
|11034.18
|549
|2006.05.23 06:54
|sell
|275
|0.11
|1.2870
|1.3096
|1.2860
|550
|2006.05.23 07:50
|t/p
|275
|0.11
|1.2860
|1.3096
|1.2860
|11.00
|11045.18
|551
|2006.05.24 10:00
|buy
|276
|0.11
|1.2834
|1.2608
|1.2844
|552
|2006.05.24 10:00
|t/p
|276
|0.11
|1.2844
|1.2608
|1.2844
|11.00
|11056.18
|553
|2006.05.24 10:00
|buy
|277
|0.11
|1.2848
|1.2622
|1.2858
|554
|2006.05.24 10:03
|t/p
|277
|0.11
|1.2858
|1.2622
|1.2858
|11.00
|11067.18
|555
|2006.05.24 10:03
|buy
|278
|0.11
|1.2860
|1.2634
|1.2870
|556
|2006.05.24 10:16
|buy
|279
|0.22
|1.2849
|1.2634
|1.2859
|557
|2006.05.24 10:20
|close
|279
|0.22
|1.2853
|1.2634
|1.2859
|8.80
|11075.98
|558
|2006.05.24 10:20
|close
|278
|0.11
|1.2852
|1.2634
|1.2870
|-8.80
|11067.18
|559
|2006.05.24 10:20
|buy
|280
|0.11
|1.2854
|1.2628
|1.2864
|560
|2006.05.24 10:36
|t/p
|280
|0.11
|1.2864
|1.2628
|1.2864
|11.00
|11078.18
|561
|2006.05.24 10:36
|buy
|281
|0.11
|1.2867
|1.2641
|1.2877
|562
|2006.05.24 10:45
|buy
|282
|0.22
|1.2855
|1.2640
|1.2865
|563
|2006.05.24 11:12
|buy
|283
|0.44
|1.2844
|1.2640
|1.2854
|564
|2006.05.24 11:36
|close
|283
|0.44
|1.2852
|1.2640
|1.2854
|35.20
|11113.38
|565
|2006.05.24 11:36
|close
|282
|0.22
|1.2851
|1.2640
|1.2865
|-8.80
|11104.58
|566
|2006.05.24 11:36
|close
|281
|0.11
|1.2852
|1.2641
|1.2877
|-16.50
|11088.08
|567
|2006.05.25 07:01
|buy
|284
|0.11
|1.2757
|1.2531
|1.2767
|568
|2006.05.25 08:08
|t/p
|284
|0.11
|1.2767
|1.2531
|1.2767
|11.00
|11099.08
|569
|2006.05.26 05:02
|sell
|285
|0.11
|1.2783
|1.3009
|1.2773
|570
|2006.05.26 05:15
|t/p
|285
|0.11
|1.2773
|1.3009
|1.2773
|11.00
|11110.08
|571
|2006.05.26 05:15
|sell
|286
|0.11
|1.2769
|1.2995
|1.2759
|572
|2006.05.26 08:26
|sell
|287
|0.22
|1.2781
|1.2996
|1.2771
|573
|2006.05.26 08:41
|sell
|288
|0.44
|1.2793
|1.2997
|1.2783
|574
|2006.05.26 08:50
|close
|288
|0.44
|1.2785
|1.2997
|1.2783
|35.20
|11145.28
|575
|2006.05.26 08:50
|close
|287
|0.22
|1.2787
|1.2996
|1.2771
|-13.20
|11132.08
|576
|2006.05.26 08:50
|close
|286
|0.11
|1.2789
|1.2995
|1.2759
|-22.00
|11110.08
|577
|2006.05.26 16:00
|sell
|289
|0.11
|1.2735
|1.2961
|1.2725
|578
|2006.05.26 16:18
|t/p
|289
|0.11
|1.2725
|1.2961
|1.2725
|11.00
|11121.08
|579
|2006.05.26 16:18
|sell
|290
|0.11
|1.2723
|1.2949
|1.2713
|580
|2006.05.26 16:27
|t/p
|290
|0.11
|1.2713
|1.2949
|1.2713
|11.00
|11132.08
|581
|2006.05.26 16:27
|sell
|291
|0.11
|1.2710
|1.2936
|1.2700
|582
|2006.05.26 16:51
|sell
|292
|0.22
|1.2722
|1.2937
|1.2712
|583
|2006.05.26 16:56
|close
|292
|0.22
|1.2717
|1.2937
|1.2712
|11.00
|11143.08
|584
|2006.05.26 16:56
|close
|291
|0.11
|1.2718
|1.2936
|1.2700
|-8.80
|11134.28
|585
|2006.05.26 16:56
|sell
|293
|0.11
|1.2715
|1.2941
|1.2705
|586
|2006.05.26 17:02
|sell
|294
|0.22
|1.2726
|1.2941
|1.2716
|587
|2006.05.26 17:03
|close
|294
|0.22
|1.2722
|1.2941
|1.2716
|8.80
|11143.08
|588
|2006.05.26 17:03
|close
|293
|0.11
|1.2723
|1.2941
|1.2705
|-8.80
|11134.28
|589
|2006.05.29 03:00
|buy
|295
|0.11
|1.2744
|1.2518
|1.2754
|590
|2006.05.29 09:42
|t/p
|295
|0.11
|1.2754
|1.2518
|1.2754
|11.00
|11145.28
|591
|2006.05.29 21:08
|buy
|296
|0.11
|1.2757
|1.2531
|1.2767
|592
|2006.05.29 21:53
|buy
|297
|0.22
|1.2746
|1.2531
|1.2756
|593
|2006.05.29 22:14
|close
|297
|0.22
|1.2750
|1.2531
|1.2756
|8.80
|11154.08
|594
|2006.05.29 22:14
|close
|296
|0.11
|1.2751
|1.2531
|1.2767
|-6.60
|11147.48
|595
|2006.05.30 02:00
|buy
|298
|0.11
|1.2750
|1.2524
|1.2760
|596
|2006.05.30 03:45
|t/p
|298
|0.11
|1.2760
|1.2524
|1.2760
|11.00
|11158.48
|597
|2006.05.30 22:00
|sell
|299
|0.11
|1.2864
|1.3090
|1.2854
|598
|2006.05.30 22:47
|sell
|300
|0.22
|1.2875
|1.3090
|1.2865
|599
|2006.05.30 22:48
|close
|300
|0.22
|1.2871
|1.3090
|1.2865
|8.80
|11167.28
|600
|2006.05.30 22:49
|close
|299
|0.11
|1.2876
|1.3090
|1.2854
|-13.20
|11154.08
|601
|2006.05.30 22:49
|sell
|301
|0.11
|1.2875
|1.3101
|1.2865
|602
|2006.05.31 00:10
|t/p
|301
|0.11
|1.2865
|1.3101
|1.2865
|11.06
|11165.13
|603
|2006.06.01 12:00
|buy
|302
|0.11
|1.2779
|1.2553
|1.2789
|604
|2006.06.01 12:26
|buy
|303
|0.22
|1.2767
|1.2552
|1.2777
|605
|2006.06.01 13:10
|buy
|304
|0.44
|1.2754
|1.2550
|1.2764
|606
|2006.06.01 13:25
|buy
|305
|0.88
|1.2743
|1.2550
|1.2753
|607
|2006.06.01 13:44
|close
|305
|0.88
|1.2752
|1.2550
|1.2753
|79.20
|11244.33
|608
|2006.06.01 13:44
|close
|304
|0.44
|1.2751
|1.2550
|1.2764
|-13.20
|11231.13
|609
|2006.06.01 13:44
|close
|303
|0.22
|1.2752
|1.2552
|1.2777
|-33.00
|11198.13
|610
|2006.06.01 13:44
|close
|302
|0.11
|1.2753
|1.2553
|1.2789
|-28.60
|11169.53
|611
|2006.06.01 17:00
|buy
|306
|0.11
|1.2818
|1.2592
|1.2828
|612
|2006.06.01 17:20
|buy
|307
|0.22
|1.2806
|1.2591
|1.2816
|613
|2006.06.01 17:29
|close
|307
|0.22
|1.2811
|1.2591
|1.2816
|11.00
|11180.53
|614
|2006.06.01 17:29
|close
|306
|0.11
|1.2810
|1.2592
|1.2828
|-8.80
|11171.73
|615
|2006.06.01 17:29
|buy
|308
|0.11
|1.2813
|1.2587
|1.2823
|616
|2006.06.01 19:19
|buy
|309
|0.22
|1.2801
|1.2586
|1.2811
|617
|2006.06.01 19:31
|close
|309
|0.22
|1.2806
|1.2586
|1.2811
|11.00
|11182.73
|618
|2006.06.01 19:31
|close
|308
|0.11
|1.2807
|1.2587
|1.2823
|-6.60
|11176.13
|619
|2006.06.02 10:00
|sell
|310
|0.11
|1.2806
|1.3032
|1.2796
|620
|2006.06.02 11:46
|sell
|311
|0.22
|1.2817
|1.3032
|1.2807
|621
|2006.06.02 11:58
|close
|311
|0.22
|1.2813
|1.3032
|1.2807
|8.80
|11184.93
|622
|2006.06.02 11:59
|close
|310
|0.11
|1.2812
|1.3032
|1.2796
|-6.60
|11178.33
|623
|2006.06.05 04:01
|sell
|312
|0.11
|1.2934
|1.3160
|1.2924
|624
|2006.06.05 06:35
|sell
|313
|0.22
|1.2946
|1.3161
|1.2936
|625
|2006.06.05 07:16
|close
|313
|0.22
|1.2941
|1.3161
|1.2936
|11.00
|11189.33
|626
|2006.06.05 07:17
|close
|312
|0.11
|1.2942
|1.3160
|1.2924
|-8.80
|11180.53
|627
|2006.06.06 10:00
|buy
|314
|0.11
|1.2919
|1.2693
|1.2929
|628
|2006.06.06 10:42
|buy
|315
|0.22
|1.2908
|1.2693
|1.2918
|629
|2006.06.06 11:35
|buy
|316
|0.44
|1.2895
|1.2691
|1.2905
|630
|2006.06.06 12:08
|buy
|317
|0.88
|1.2882
|1.2689
|1.2892
|631
|2006.06.06 12:16
|buy
|318
|1.76
|1.2870
|1.2688
|1.2880
|632
|2006.06.06 12:25
|buy
|319
|3.20
|1.2858
|1.2687
|1.2868
|633
|2006.06.06 12:35
|t/p
|319
|3.20
|1.2868
|1.2687
|1.2868
|320.00
|11500.53
|634
|2006.06.06 12:35
|close
|318
|1.76
|1.2868
|1.2688
|1.2880
|-35.20
|11465.33
|635
|2006.06.06 12:35
|close
|317
|0.88
|1.2867
|1.2689
|1.2892
|-132.00
|11333.33
|636
|2006.06.06 12:35
|close
|316
|0.44
|1.2868
|1.2691
|1.2905
|-118.80
|11214.53
|637
|2006.06.06 12:35
|close
|315
|0.22
|1.2867
|1.2693
|1.2918
|-90.20
|11124.33
|638
|2006.06.06 12:35
|close
|314
|0.11
|1.2868
|1.2693
|1.2929
|-56.10
|11068.23
|639
|2006.06.07 01:00
|buy
|320
|0.11
|1.2820
|1.2594
|1.2830
|640
|2006.06.07 01:33
|t/p
|320
|0.11
|1.2830
|1.2594
|1.2830
|11.00
|11079.23
|641
|2006.06.07 01:33
|buy
|321
|0.11
|1.2832
|1.2606
|1.2842
|642
|2006.06.07 07:49
|buy
|322
|0.22
|1.2820
|1.2605
|1.2830
|643
|2006.06.07 08:09
|buy
|323
|0.44
|1.2809
|1.2605
|1.2819
|644
|2006.06.07 08:31
|buy
|324
|0.88
|1.2797
|1.2604
|1.2807
|645
|2006.06.07 08:54
|buy
|325
|1.76
|1.2786
|1.2604
|1.2796
|646
|2006.06.07 09:05
|t/p
|325
|1.76
|1.2796
|1.2604
|1.2796
|176.00
|11255.23
|647
|2006.06.07 09:05
|close
|324
|0.88
|1.2796
|1.2604
|1.2807
|-8.80
|11246.43
|648
|2006.06.07 09:06
|close
|323
|0.44
|1.2795
|1.2605
|1.2819
|-61.60
|11184.83
|649
|2006.06.07 09:06
|close
|322
|0.22
|1.2797
|1.2605
|1.2830
|-50.60
|11134.23
|650
|2006.06.07 09:06
|close
|321
|0.11
|1.2796
|1.2606
|1.2842
|-39.60
|11094.63
|651
|2006.06.07 19:00
|buy
|326
|0.11
|1.2801
|1.2575
|1.2811
|652
|2006.06.07 20:15
|buy
|327
|0.22
|1.2789
|1.2574
|1.2799
|653
|2006.06.07 20:17
|close
|327
|0.22
|1.2794
|1.2574
|1.2799
|11.00
|11105.63
|654
|2006.06.07 20:17
|close
|326
|0.11
|1.2793
|1.2575
|1.2811
|-8.80
|11096.83
|655
|2006.06.09 01:00
|buy
|328
|0.11
|1.2648
|1.2422
|1.2658
|656
|2006.06.09 04:27
|buy
|329
|0.22
|1.2637
|1.2422
|1.2647
|657
|2006.06.09 04:47
|close
|329
|0.22
|1.2641
|1.2422
|1.2647
|8.80
|11105.63
|658
|2006.06.09 04:47
|close
|328
|0.11
|1.2639
|1.2422
|1.2658
|-9.90
|11095.73
|659
|2006.06.12 05:00
|buy
|330
|0.11
|1.2626
|1.2400
|1.2636
|660
|2006.06.12 08:31
|t/p
|330
|0.11
|1.2636
|1.2400
|1.2636
|11.00
|11106.73
|661
|2006.06.12 21:00
|buy
|331
|0.11
|1.2611
|1.2385
|1.2621
|662
|2006.06.12 21:57
|buy
|332
|0.22
|1.2599
|1.2384
|1.2609
|663
|2006.06.12 23:00
|buy
|333
|0.44
|1.2587
|1.2383
|1.2597
|664
|2006.06.13 02:18
|close
|333
|0.44
|1.2594
|1.2383
|1.2597
|28.29
|11135.02
|665
|2006.06.13 02:18
|close
|332
|0.22
|1.2593
|1.2384
|1.2609
|-14.45
|11120.57
|666
|2006.06.13 02:19
|close
|331
|0.11
|1.2592
|1.2385
|1.2621
|-21.53
|11099.04
|667
|2006.06.14 04:00
|buy
|334
|0.11
|1.2551
|1.2325
|1.2561
|668
|2006.06.14 06:46
|t/p
|334
|0.11
|1.2561
|1.2325
|1.2561
|11.00
|11110.04
|669
|2006.06.15 01:00
|sell
|335
|0.11
|1.2606
|1.2832
|1.2596
|670
|2006.06.15 04:03
|sell
|336
|0.22
|1.2618
|1.2833
|1.2608
|671
|2006.06.15 04:53
|close
|336
|0.22
|1.2613
|1.2833
|1.2608
|11.00
|11121.04
|672
|2006.06.15 04:54
|close
|335
|0.11
|1.2614
|1.2832
|1.2596
|-8.80
|11112.24
|673
|2006.06.15 10:00
|sell
|337
|0.11
|1.2612
|1.2838
|1.2602
|674
|2006.06.15 10:36
|sell
|338
|0.22
|1.2623
|1.2838
|1.2613
|675
|2006.06.15 10:50
|close
|338
|0.22
|1.2619
|1.2838
|1.2613
|8.80
|11121.04
|676
|2006.06.15 10:50
|close
|337
|0.11
|1.2618
|1.2838
|1.2602
|-6.60
|11114.44
|677
|2006.06.15 10:50
|sell
|339
|0.11
|1.2617
|1.2843
|1.2607
|678
|2006.06.15 13:09
|t/p
|339
|0.11
|1.2607
|1.2843
|1.2607
|11.00
|11125.44
|679
|2006.06.15 13:09
|sell
|340
|0.11
|1.2605
|1.2831
|1.2595
|680
|2006.06.15 13:53
|sell
|341
|0.22
|1.2616
|1.2831
|1.2606
|681
|2006.06.15 14:14
|close
|341
|0.22
|1.2612
|1.2831
|1.2606
|8.80
|11134.24
|682
|2006.06.15 14:15
|close
|340
|0.11
|1.2611
|1.2831
|1.2595
|-6.60
|11127.64
|683
|2006.06.15 18:00
|sell
|342
|0.11
|1.2613
|1.2839
|1.2603
|684
|2006.06.15 19:19
|sell
|343
|0.22
|1.2624
|1.2839
|1.2614
|685
|2006.06.15 19:44
|close
|343
|0.22
|1.2620
|1.2839
|1.2614
|8.80
|11136.44
|686
|2006.06.15 19:45
|close
|342
|0.11
|1.2622
|1.2839
|1.2603
|-9.90
|11126.54
|687
|2006.06.16 15:00
|sell
|344
|0.11
|1.2650
|1.2876
|1.2640
|688
|2006.06.16 15:24
|t/p
|344
|0.11
|1.2640
|1.2876
|1.2640
|11.00
|11137.54
|689
|2006.06.16 15:24
|sell
|345
|0.11
|1.2638
|1.2864
|1.2628
|690
|2006.06.16 15:54
|t/p
|345
|0.11
|1.2628
|1.2864
|1.2628
|11.00
|11148.54
|691
|2006.06.16 15:54
|sell
|346
|0.11
|1.2626
|1.2852
|1.2616
|692
|2006.06.16 16:55
|sell
|347
|0.22
|1.2637
|1.2852
|1.2627
|693
|2006.06.16 17:23
|close
|347
|0.22
|1.2633
|1.2852
|1.2627
|8.80
|11157.34
|694
|2006.06.16 17:23
|close
|346
|0.11
|1.2631
|1.2852
|1.2616
|-5.50
|11151.84
|695
|2006.06.19 14:00
|buy
|348
|0.11
|1.2594
|1.2368
|1.2604
|696
|2006.06.19 14:21
|buy
|349
|0.22
|1.2582
|1.2367
|1.2592
|697
|2006.06.19 14:31
|buy
|350
|0.44
|1.2571
|1.2367
|1.2581
|698
|2006.06.19 15:07
|buy
|351
|0.88
|1.2558
|1.2365
|1.2568
|699
|2006.06.19 15:26
|t/p
|351
|0.88
|1.2568
|1.2365
|1.2568
|88.00
|11239.84
|700
|2006.06.19 15:26
|close
|350
|0.44
|1.2568
|1.2367
|1.2581
|-13.20
|11226.64
|701
|2006.06.19 15:26
|close
|349
|0.22
|1.2568
|1.2367
|1.2592
|-30.80
|11195.84
|702
|2006.06.19 15:26
|close
|348
|0.11
|1.2567
|1.2368
|1.2604
|-29.70
|11166.14
|703
|2006.06.19 21:00
|buy
|352
|0.11
|1.2579
|1.2353
|1.2589
|704
|2006.06.20 02:09
|buy
|353
|0.22
|1.2567
|1.2352
|1.2577
|705
|2006.06.20 03:37
|close
|353
|0.22
|1.2572
|1.2352
|1.2577
|11.00
|11177.14
|706
|2006.06.20 03:37
|close
|352
|0.11
|1.2572
|1.2353
|1.2589
|-8.33
|11168.81
|707
|2006.06.20 17:00
|buy
|354
|0.11
|1.2574
|1.2348
|1.2584
|708
|2006.06.20 17:45
|buy
|355
|0.22
|1.2562
|1.2347
|1.2572
|709
|2006.06.20 17:56
|close
|355
|0.22
|1.2567
|1.2347
|1.2572
|11.00
|11179.81
|710
|2006.06.20 17:57
|close
|354
|0.11
|1.2566
|1.2348
|1.2584
|-8.80
|11171.01
|711
|2006.06.20 17:57
|buy
|356
|0.11
|1.2569
|1.2343
|1.2579
|712
|2006.06.20 18:28
|t/p
|356
|0.11
|1.2579
|1.2343
|1.2579
|11.00
|11182.01
|713
|2006.06.22 02:00
|sell
|357
|0.11
|1.2667
|1.2893
|1.2657
|714
|2006.06.22 09:05
|t/p
|357
|0.11
|1.2657
|1.2893
|1.2657
|11.00
|11193.01
|715
|2006.06.23 01:00
|buy
|358
|0.11
|1.2583
|1.2357
|1.2593
|716
|2006.06.23 03:08
|buy
|359
|0.22
|1.2572
|1.2357
|1.2582
|717
|2006.06.23 06:38
|close
|359
|0.22
|1.2576
|1.2357
|1.2582
|8.80
|11201.81
|718
|2006.06.23 06:38
|close
|358
|0.11
|1.2575
|1.2357
|1.2593
|-8.80
|11193.01
|719
|2006.06.23 22:00
|buy
|360
|0.11
|1.2513
|1.2287
|1.2523
|720
|2006.06.26 03:44
|t/p
|360
|0.11
|1.2523
|1.2287
|1.2523
|10.37
|11203.39
|721
|2006.06.27 09:00
|sell
|361
|0.11
|1.2601
|1.2827
|1.2591
|722
|2006.06.27 09:31
|t/p
|361
|0.11
|1.2591
|1.2827
|1.2591
|11.00
|11214.39
|723
|2006.06.27 09:31
|sell
|362
|0.11
|1.2589
|1.2815
|1.2579
|724
|2006.06.27 09:37
|sell
|363
|0.22
|1.2600
|1.2815
|1.2590
|725
|2006.06.27 09:56
|close
|363
|0.22
|1.2596
|1.2815
|1.2590
|8.80
|11223.19
|726
|2006.06.27 09:56
|close
|362
|0.11
|1.2597
|1.2815
|1.2579
|-8.80
|11214.39
|727
|2006.06.27 09:56
|sell
|364
|0.11
|1.2594
|1.2820
|1.2584
|728
|2006.06.27 10:00
|sell
|365
|0.22
|1.2606
|1.2821
|1.2596
|729
|2006.06.27 10:13
|close
|365
|0.22
|1.2601
|1.2821
|1.2596
|11.00
|11225.39
|730
|2006.06.27 10:13
|close
|364
|0.11
|1.2600
|1.2820
|1.2584
|-6.60
|11218.79
|731
|2006.06.28 23:00
|buy
|366
|0.11
|1.2558
|1.2332
|1.2568
|732
|2006.06.29 00:03
|buy
|367
|0.22
|1.2546
|1.2331
|1.2556
|733
|2006.06.29 07:16
|close
|367
|0.22
|1.2551
|1.2331
|1.2556
|11.00
|11229.79
|734
|2006.06.29 07:16
|close
|366
|0.11
|1.2550
|1.2332
|1.2568
|-10.68
|11219.11
|735
|2006.06.29 16:00
|buy
|368
|0.11
|1.2538
|1.2312
|1.2548
|736
|2006.06.29 16:13
|t/p
|368
|0.11
|1.2548
|1.2312
|1.2548
|11.00
|11230.11
|737
|2006.06.29 16:13
|buy
|369
|0.11
|1.2551
|1.2325
|1.2561
|738
|2006.06.29 16:31
|buy
|370
|0.22
|1.2539
|1.2324
|1.2549
|739
|2006.06.29 16:36
|close
|370
|0.22
|1.2544
|1.2324
|1.2549
|11.00
|11241.11
|740
|2006.06.29 16:36
|close
|369
|0.11
|1.2546
|1.2325
|1.2561
|-5.50
|11235.61
|741
|2006.06.29 16:36
|buy
|371
|0.11
|1.2547
|1.2321
|1.2557
|742
|2006.06.29 17:43
|buy
|372
|0.22
|1.2536
|1.2321
|1.2546
|743
|2006.06.29 18:25
|close
|372
|0.22
|1.2540
|1.2321
|1.2546
|8.80
|11244.41
|744
|2006.06.29 18:25
|close
|371
|0.11
|1.2539
|1.2321
|1.2557
|-8.80
|11235.61
|745
|2006.06.30 12:00
|sell
|373
|0.11
|1.2714
|1.2940
|1.2704
|746
|2006.06.30 14:31
|sell
|374
|0.22
|1.2725
|1.2940
|1.2715
|747
|2006.06.30 14:32
|sell
|375
|0.44
|1.2736
|1.2940
|1.2726
|748
|2006.06.30 14:34
|sell
|376
|0.88
|1.2749
|1.2942
|1.2739
|749
|2006.06.30 14:42
|sell
|377
|1.76
|1.2760
|1.2942
|1.2750
|750
|2006.06.30 14:59
|t/p
|377
|1.76
|1.2750
|1.2942
|1.2750
|176.00
|11411.61
|751
|2006.06.30 14:59
|close
|376
|0.88
|1.2750
|1.2942
|1.2739
|-8.80
|11402.81
|752
|2006.06.30 14:59
|close
|375
|0.44
|1.2749
|1.2940
|1.2726
|-57.20
|11345.61
|753
|2006.06.30 14:59
|close
|374
|0.22
|1.2748
|1.2940
|1.2715
|-50.60
|11295.01
|754
|2006.06.30 14:59
|close
|373
|0.11
|1.2749
|1.2940
|1.2704
|-38.50
|11256.51
|755
|2006.07.03 01:00
|sell
|378
|0.11
|1.2788
|1.3014
|1.2778
|756
|2006.07.03 03:18
|t/p
|378
|0.11
|1.2778
|1.3014
|1.2778
|11.00
|11267.51
|757
|2006.07.06 01:00
|buy
|379
|0.11
|1.2733
|1.2507
|1.2743
|758
|2006.07.06 02:56
|buy
|380
|0.22
|1.2722
|1.2507
|1.2732
|759
|2006.07.06 03:04
|close
|380
|0.22
|1.2726
|1.2507
|1.2732
|8.80
|11276.31
|760
|2006.07.06 03:04
|close
|379
|0.11
|1.2725
|1.2507
|1.2743
|-8.80
|11267.51
|761
|2006.07.07 06:01
|sell
|381
|0.11
|1.2768
|1.2994
|1.2758
|762
|2006.07.07 09:03
|sell
|382
|0.22
|1.2780
|1.2995
|1.2770
|763
|2006.07.07 09:44
|close
|382
|0.22
|1.2775
|1.2995
|1.2770
|11.00
|11278.51
|764
|2006.07.07 09:44
|close
|381
|0.11
|1.2776
|1.2994
|1.2758
|-8.80
|11269.71
|765
|2006.07.10 01:00
|sell
|383
|0.11
|1.2807
|1.3033
|1.2797
|766
|2006.07.10 02:12
|t/p
|383
|0.11
|1.2797
|1.3033
|1.2797
|11.00
|11280.71
|767
|2006.07.11 01:00
|buy
|384
|0.11
|1.2744
|1.2518
|1.2754
|768
|2006.07.11 07:36
|buy
|385
|0.22
|1.2732
|1.2517
|1.2742
|769
|2006.07.11 08:10
|buy
|386
|0.44
|1.2720
|1.2516
|1.2730
|770
|2006.07.11 08:25
|close
|386
|0.44
|1.2727
|1.2516
|1.2730
|30.80
|11311.51
|771
|2006.07.11 08:25
|close
|385
|0.22
|1.2726
|1.2517
|1.2742
|-13.20
|11298.31
|772
|2006.07.11 08:26
|close
|384
|0.11
|1.2727
|1.2518
|1.2754
|-18.70
|11279.61
|773
|2006.07.11 10:00
|buy
|387
|0.11
|1.2740
|1.2514
|1.2750
|774
|2006.07.11 11:00
|t/p
|387
|0.11
|1.2750
|1.2514
|1.2750
|11.00
|11290.61
|775
|2006.07.12 06:00
|sell
|388
|0.11
|1.2761
|1.2987
|1.2751
|776
|2006.07.12 08:15
|sell
|389
|0.22
|1.2773
|1.2988
|1.2763
|777
|2006.07.12 08:18
|close
|389
|0.22
|1.2768
|1.2988
|1.2763
|11.00
|11301.61
|778
|2006.07.12 08:18
|close
|388
|0.11
|1.2769
|1.2987
|1.2751
|-8.80
|11292.81
|779
|2006.07.13 01:00
|buy
|390
|0.11
|1.2714
|1.2488
|1.2724
|780
|2006.07.13 01:55
|buy
|391
|0.22
|1.2702
|1.2487
|1.2712
|781
|2006.07.13 02:47
|close
|391
|0.22
|1.2707
|1.2487
|1.2712
|11.00
|11303.81
|782
|2006.07.13 02:47
|close
|390
|0.11
|1.2706
|1.2488
|1.2724
|-8.80
|11295.01
|783
|2006.07.14 00:00
|buy
|392
|0.11
|1.2693
|1.2467
|1.2703
|784
|2006.07.14 02:53
|buy
|393
|0.22
|1.2681
|1.2466
|1.2691
|785
|2006.07.14 06:08
|close
|393
|0.22
|1.2686
|1.2466
|1.2691
|11.00
|11306.01
|786
|2006.07.14 06:09
|close
|392
|0.11
|1.2685
|1.2467
|1.2703
|-8.80
|11297.21
|787
|2006.07.14 08:00
|buy
|394
|0.11
|1.2694
|1.2468
|1.2704
|788
|2006.07.14 08:14
|buy
|395
|0.22
|1.2682
|1.2467
|1.2692
|789
|2006.07.14 08:21
|buy
|396
|0.44
|1.2671
|1.2467
|1.2681
|790
|2006.07.14 08:23
|buy
|397
|0.88
|1.2659
|1.2466
|1.2669
|791
|2006.07.14 09:36
|close
|397
|0.88
|1.2668
|1.2466
|1.2669
|79.20
|11376.41
|792
|2006.07.14 09:37
|close
|396
|0.44
|1.2667
|1.2467
|1.2681
|-17.60
|11358.81
|793
|2006.07.14 09:37
|close
|395
|0.22
|1.2667
|1.2467
|1.2692
|-33.00
|11325.81
|794
|2006.07.14 09:37
|close
|394
|0.11
|1.2666
|1.2468
|1.2704
|-30.80
|11295.01
|795
|2006.07.17 00:00
|buy
|398
|0.11
|1.2636
|1.2410
|1.2646
|796
|2006.07.17 00:29
|t/p
|398
|0.11
|1.2646
|1.2410
|1.2646
|11.00
|11306.01
|797
|2006.07.17 00:29
|buy
|399
|0.11
|1.2648
|1.2422
|1.2658
|798
|2006.07.17 01:05
|buy
|400
|0.22
|1.2637
|1.2422
|1.2647
|799
|2006.07.17 04:20
|buy
|401
|0.44
|1.2625
|1.2421
|1.2635
|800
|2006.07.17 07:38
|close
|401
|0.44
|1.2632
|1.2421
|1.2635
|30.80
|11336.81
|801
|2006.07.17 07:38
|close
|400
|0.22
|1.2632
|1.2422
|1.2647
|-11.00
|11325.81
|802
|2006.07.17 07:38
|close
|399
|0.11
|1.2632
|1.2422
|1.2658
|-17.60
|11308.21
|803
|2006.07.17 09:00
|buy
|402
|0.11
|1.2629
|1.2403
|1.2639
|804
|2006.07.17 10:00
|buy
|403
|0.22
|1.2617
|1.2402
|1.2627
|805
|2006.07.17 10:05
|buy
|404
|0.44
|1.2606
|1.2402
|1.2616
|806
|2006.07.17 10:12
|buy
|405
|0.88
|1.2594
|1.2401
|1.2604
|807
|2006.07.17 10:15
|buy
|406
|1.76
|1.2583
|1.2401
|1.2593
|808
|2006.07.17 10:37
|buy
|407
|3.52
|1.2571
|1.2400
|1.2581
|809
|2006.07.19 18:54
|t/p
|407
|3.52
|1.2581
|1.2400
|1.2581
|311.87
|11620.08
|810
|2006.07.19 18:54
|close
|406
|1.76
|1.2581
|1.2401
|1.2593
|-55.26
|11564.81
|811
|2006.07.19 18:54
|close
|405
|0.88
|1.2583
|1.2401
|1.2604
|-106.83
|11457.98
|812
|2006.07.19 18:54
|close
|404
|0.44
|1.2582
|1.2402
|1.2616
|-110.62
|11347.37
|813
|2006.07.19 18:54
|close
|403
|0.22
|1.2582
|1.2402
|1.2627
|-79.51
|11267.86
|814
|2006.07.19 18:55
|close
|402
|0.11
|1.2583
|1.2403
|1.2639
|-51.85
|11216.00
|815
|2006.07.20 08:00
|sell
|408
|0.11
|1.2606
|1.2832
|1.2596
|816
|2006.07.20 09:07
|t/p
|408
|0.11
|1.2596
|1.2832
|1.2596
|11.00
|11227.00
|817
|2006.07.20 19:00
|sell
|409
|0.11
|1.2629
|1.2855
|1.2619
|818
|2006.07.20 20:00
|sell
|410
|0.22
|1.2640
|1.2855
|1.2630
|819
|2006.07.20 20:01
|close
|410
|0.22
|1.2636
|1.2855
|1.2630
|8.80
|11235.80
|820
|2006.07.20 20:01
|close
|409
|0.11
|1.2635
|1.2855
|1.2619
|-6.60
|11229.20
|821
|2006.07.24 03:00
|sell
|411
|0.11
|1.2659
|1.2885
|1.2649
|822
|2006.07.24 03:27
|t/p
|411
|0.11
|1.2649
|1.2885
|1.2649
|11.00
|11240.20
|823
|2006.07.24 03:27
|sell
|412
|0.11
|1.2645
|1.2871
|1.2635
|824
|2006.07.24 04:17
|sell
|413
|0.22
|1.2657
|1.2872
|1.2647
|825
|2006.07.24 07:09
|close
|413
|0.22
|1.2652
|1.2872
|1.2647
|11.00
|11251.20
|826
|2006.07.24 07:09
|close
|412
|0.11
|1.2653
|1.2871
|1.2635
|-8.80
|11242.40
|827
|2006.07.24 21:00
|buy
|414
|0.11
|1.2631
|1.2405
|1.2641
|828
|2006.07.24 23:08
|t/p
|414
|0.11
|1.2641
|1.2405
|1.2641
|11.00
|11253.40
|829
|2006.07.25 07:01
|buy
|415
|0.11
|1.2638
|1.2412
|1.2648
|830
|2006.07.25 07:27
|t/p
|415
|0.11
|1.2648
|1.2412
|1.2648
|11.00
|11264.40
|831
|2006.07.25 07:27
|buy
|416
|0.11
|1.2651
|1.2425
|1.2661
|832
|2006.07.25 08:00
|t/p
|416
|0.11
|1.2661
|1.2425
|1.2661
|11.00
|11275.40
|833
|2006.07.26 06:00
|buy
|417
|0.11
|1.2583
|1.2357
|1.2593
|834
|2006.07.26 07:59
|buy
|418
|0.22
|1.2572
|1.2357
|1.2582
|835
|2006.07.26 08:35
|close
|418
|0.22
|1.2576
|1.2357
|1.2582
|8.80
|11284.20
|836
|2006.07.26 08:35
|close
|417
|0.11
|1.2577
|1.2357
|1.2593
|-6.60
|11277.60
|837
|2006.07.27 10:00
|sell
|419
|0.11
|1.2733
|1.2959
|1.2723
|838
|2006.07.27 12:24
|sell
|420
|0.22
|1.2745
|1.2960
|1.2735
|839
|2006.07.27 13:29
|close
|420
|0.22
|1.2740
|1.2960
|1.2735
|11.00
|11288.60
|840
|2006.07.27 13:29
|close
|419
|0.11
|1.2741
|1.2959
|1.2723
|-8.80
|11279.80
|841
|2006.07.28 12:00
|buy
|421
|0.11
|1.2700
|1.2474
|1.2710
|842
|2006.07.28 12:10
|buy
|422
|0.22
|1.2688
|1.2473
|1.2698
|843
|2006.07.28 12:59
|buy
|423
|0.44
|1.2676
|1.2472
|1.2686
|844
|2006.07.28 13:46
|buy
|424
|0.88
|1.2664
|1.2471
|1.2674
|845
|2006.07.28 14:30
|close
|424
|0.88
|1.2673
|1.2471
|1.2674
|79.20
|11359.00
|846
|2006.07.28 14:30
|close
|423
|0.44
|1.2675
|1.2472
|1.2686
|-4.40
|11354.60
|847
|2006.07.28 14:30
|close
|422
|0.22
|1.2676
|1.2473
|1.2698
|-26.40
|11328.20
|848
|2006.07.28 14:30
|close
|421
|0.11
|1.2678
|1.2474
|1.2710
|-24.20
|11304.00
|849
|2006.07.28 15:00
|buy
|425
|0.11
|1.2725
|1.2499
|1.2735
|850
|2006.07.28 15:04
|t/p
|425
|0.11
|1.2735
|1.2499
|1.2735
|11.00
|11315.00
|851
|2006.07.28 15:04
|buy
|426
|0.11
|1.2737
|1.2511
|1.2747
|852
|2006.07.28 15:07
|t/p
|426
|0.11
|1.2747
|1.2511
|1.2747
|11.00
|11326.00
|853
|2006.07.28 15:07
|buy
|427
|0.11
|1.2749
|1.2523
|1.2759
|854
|2006.07.28 15:24
|buy
|428
|0.22
|1.2737
|1.2522
|1.2747
|855
|2006.07.28 15:27
|close
|428
|0.22
|1.2744
|1.2522
|1.2747
|15.40
|11341.40
|856
|2006.07.28 15:27
|close
|427
|0.11
|1.2743
|1.2523
|1.2759
|-6.60
|11334.80
|857
|2006.07.28 15:27
|buy
|429
|0.11
|1.2746
|1.2520
|1.2756
|858
|2006.07.28 16:22
|t/p
|429
|0.11
|1.2756
|1.2520
|1.2756
|11.00
|11345.80
|859
|2006.07.31 05:00
|sell
|430
|0.11
|1.2754
|1.2980
|1.2744
|860
|2006.07.31 05:34
|sell
|431
|0.22
|1.2766
|1.2981
|1.2756
|861
|2006.07.31 07:34
|close
|431
|0.22
|1.2761
|1.2981
|1.2756
|11.00
|11356.80
|862
|2006.07.31 07:34
|close
|430
|0.11
|1.2762
|1.2980
|1.2744
|-8.80
|11348.00
|863
|2006.08.01 14:00
|buy
|432
|0.11
|1.2768
|1.2542
|1.2778
|864
|2006.08.01 14:30
|t/p
|432
|0.11
|1.2778
|1.2542
|1.2778
|11.00
|11359.00
|865
|2006.08.01 14:30
|buy
|433
|0.11
|1.2780
|1.2554
|1.2790
|866
|2006.08.01 14:33
|buy
|434
|0.22
|1.2769
|1.2554
|1.2779
|867
|2006.08.01 14:34
|buy
|435
|0.44
|1.2758
|1.2554
|1.2768
|868
|2006.08.01 14:38
|buy
|436
|0.88
|1.2746
|1.2553
|1.2756
|869
|2006.08.01 15:30
|close
|436
|0.88
|1.2755
|1.2553
|1.2756
|79.20
|11438.20
|870
|2006.08.01 15:30
|close
|435
|0.44
|1.2754
|1.2554
|1.2768
|-17.60
|11420.60
|871
|2006.08.01 15:30
|close
|434
|0.22
|1.2755
|1.2554
|1.2779
|-30.80
|11389.80
|872
|2006.08.01 15:30
|close
|433
|0.11
|1.2756
|1.2554
|1.2790
|-26.40
|11363.40
|873
|2006.08.02 07:00
|sell
|437
|0.11
|1.2820
|1.3046
|1.2810
|874
|2006.08.02 09:56
|t/p
|437
|0.11
|1.2810
|1.3046
|1.2810
|11.00
|11374.40
|875
|2006.08.03 14:00
|buy
|438
|0.11
|1.2781
|1.2555
|1.2791
|876
|2006.08.03 14:30
|t/p
|438
|0.11
|1.2791
|1.2555
|1.2791
|11.00
|11385.40
|877
|2006.08.03 14:30
|buy
|439
|0.11
|1.2793
|1.2567
|1.2803
|878
|2006.08.03 14:35
|t/p
|439
|0.11
|1.2803
|1.2567
|1.2803
|11.00
|11396.40
|879
|2006.08.03 14:35
|buy
|440
|0.11
|1.2805
|1.2579
|1.2815
|880
|2006.08.03 14:37
|t/p
|440
|0.11
|1.2815
|1.2579
|1.2815
|11.00
|11407.40
|881
|2006.08.03 14:37
|buy
|441
|0.11
|1.2817
|1.2591
|1.2827
|882
|2006.08.03 14:41
|t/p
|441
|0.11
|1.2827
|1.2591
|1.2827
|11.00
|11418.40
|883
|2006.08.03 14:41
|buy
|442
|0.11
|1.2829
|1.2603
|1.2839
|884
|2006.08.03 14:55
|buy
|443
|0.22
|1.2818
|1.2603
|1.2828
|885
|2006.08.03 15:03
|close
|443
|0.22
|1.2822
|1.2603
|1.2828
|8.80
|11427.20
|886
|2006.08.03 15:03
|close
|442
|0.11
|1.2821
|1.2603
|1.2839
|-8.80
|11418.40
|887
|2006.08.04 05:00
|sell
|444
|0.11
|1.2794
|1.3020
|1.2784
|888
|2006.08.04 07:58
|sell
|445
|0.22
|1.2806
|1.3021
|1.2796
|889
|2006.08.04 08:05
|close
|445
|0.22
|1.2801
|1.3021
|1.2796
|11.00
|11429.40
|890
|2006.08.04 08:05
|close
|444
|0.11
|1.2800
|1.3020
|1.2784
|-6.60
|11422.80
|891
|2006.08.07 03:01
|sell
|446
|0.11
|1.2884
|1.3110
|1.2874
|892
|2006.08.07 08:57
|t/p
|446
|0.11
|1.2874
|1.3110
|1.2874
|11.00
|11433.80
|893
|2006.08.08 09:00
|buy
|447
|0.11
|1.2831
|1.2605
|1.2841
|894
|2006.08.08 09:03
|t/p
|447
|0.11
|1.2841
|1.2605
|1.2841
|11.00
|11444.80
|895
|2006.08.08 09:03
|buy
|448
|0.11
|1.2843
|1.2617
|1.2853
|896
|2006.08.08 14:32
|buy
|449
|0.22
|1.2832
|1.2617
|1.2842
|897
|2006.08.08 14:55
|close
|449
|0.22
|1.2836
|1.2617
|1.2842
|8.80
|11453.60
|898
|2006.08.08 14:55
|close
|448
|0.11
|1.2835
|1.2617
|1.2853
|-8.80
|11444.80
|899
|2006.08.09 09:00
|buy
|450
|0.11
|1.2834
|1.2608
|1.2844
|900
|2006.08.09 09:28
|t/p
|450
|0.11
|1.2844
|1.2608
|1.2844
|11.00
|11455.80
|901
|2006.08.09 09:28
|buy
|451
|0.11
|1.2847
|1.2621
|1.2857
|902
|2006.08.09 10:05
|t/p
|451
|0.11
|1.2857
|1.2621
|1.2857
|11.00
|11466.80
|903
|2006.08.09 22:00
|sell
|452
|0.11
|1.2860
|1.3086
|1.2850
|904
|2006.08.10 00:49
|sell
|453
|0.22
|1.2872
|1.3087
|1.2862
|905
|2006.08.10 01:17
|close
|453
|0.22
|1.2867
|1.3087
|1.2862
|11.00
|11477.80
|906
|2006.08.10 01:18
|close
|452
|0.11
|1.2866
|1.3086
|1.2850
|-6.43
|11471.37
|907
|2006.08.10 10:00
|sell
|454
|0.11
|1.2856
|1.3082
|1.2846
|908
|2006.08.10 10:12
|t/p
|454
|0.11
|1.2846
|1.3082
|1.2846
|11.00
|11482.37
|909
|2006.08.10 10:12
|sell
|455
|0.11
|1.2844
|1.3070
|1.2834
|910
|2006.08.10 10:28
|sell
|456
|0.22
|1.2855
|1.3070
|1.2845
|911
|2006.08.10 11:01
|sell
|457
|0.44
|1.2867
|1.3071
|1.2857
|912
|2006.08.10 11:28
|close
|457
|0.44
|1.2860
|1.3071
|1.2857
|30.80
|11513.17
|913
|2006.08.10 11:28
|close
|456
|0.22
|1.2861
|1.3070
|1.2845
|-13.20
|11499.97
|914
|2006.08.10 11:28
|close
|455
|0.11
|1.2860
|1.3070
|1.2834
|-17.60
|11482.37
|915
|2006.08.11 02:00
|buy
|458
|0.11
|1.2793
|1.2567
|1.2803
|916
|2006.08.11 03:18
|buy
|459
|0.22
|1.2781
|1.2566
|1.2791
|917
|2006.08.11 04:02
|buy
|460
|0.44
|1.2768
|1.2564
|1.2778
|918
|2006.08.11 04:40
|close
|460
|0.44
|1.2776
|1.2564
|1.2778
|35.20
|11517.57
|919
|2006.08.11 04:41
|close
|459
|0.22
|1.2775
|1.2566
|1.2791
|-13.20
|11504.37
|920
|2006.08.11 04:41
|close
|458
|0.11
|1.2776
|1.2567
|1.2803
|-18.70
|11485.67
|921
|2006.08.11 07:00
|buy
|461
|0.11
|1.2777
|1.2551
|1.2787
|922
|2006.08.11 08:22
|buy
|462
|0.22
|1.2766
|1.2551
|1.2776
|923
|2006.08.11 08:26
|buy
|463
|0.44
|1.2754
|1.2550
|1.2764
|924
|2006.08.11 08:28
|close
|463
|0.44
|1.2761
|1.2550
|1.2764
|30.80
|11516.47
|925
|2006.08.11 08:28
|close
|462
|0.22
|1.2762
|1.2551
|1.2776
|-8.80
|11507.67
|926
|2006.08.11 08:28
|close
|461
|0.11
|1.2761
|1.2551
|1.2787
|-17.60
|11490.07
|927
|2006.08.14 03:00
|buy
|464
|0.11
|1.2744
|1.2518
|1.2754
|928
|2006.08.14 06:46
|t/p
|464
|0.11
|1.2754
|1.2518
|1.2754
|11.00
|11501.07
|929
|2006.08.14 17:00
|buy
|465
|0.12
|1.2747
|1.2521
|1.2757
|930
|2006.08.14 17:35
|buy
|466
|0.22
|1.2736
|1.2521
|1.2746
|931
|2006.08.14 17:51
|close
|466
|0.22
|1.2741
|1.2521
|1.2746
|11.00
|11512.07
|932
|2006.08.14 17:51
|close
|465
|0.12
|1.2740
|1.2521
|1.2757
|-8.40
|11503.67
|933
|2006.08.14 17:52
|buy
|467
|0.12
|1.2741
|1.2515
|1.2751
|934
|2006.08.14 18:04
|buy
|468
|0.22
|1.2730
|1.2515
|1.2740
|935
|2006.08.14 18:47
|close
|468
|0.22
|1.2735
|1.2515
|1.2740
|11.00
|11514.67
|936
|2006.08.14 18:47
|close
|467
|0.12
|1.2734
|1.2515
|1.2751
|-8.40
|11506.27
|937
|2006.08.15 02:00
|buy
|469
|0.12
|1.2723
|1.2497
|1.2733
|938
|2006.08.15 02:24
|t/p
|469
|0.12
|1.2733
|1.2497
|1.2733
|12.00
|11518.27
|939
|2006.08.15 02:24
|buy
|470
|0.12
|1.2735
|1.2509
|1.2745
|940
|2006.08.15 03:01
|buy
|471
|0.24
|1.2724
|1.2509
|1.2734
|941
|2006.08.15 03:07
|close
|471
|0.24
|1.2728
|1.2509
|1.2734
|9.60
|11527.87
|942
|2006.08.15 03:08
|close
|470
|0.12
|1.2729
|1.2509
|1.2745
|-7.20
|11520.67
|943
|2006.08.16 03:00
|sell
|472
|0.12
|1.2786
|1.3012
|1.2776
|944
|2006.08.16 13:02
|t/p
|472
|0.12
|1.2776
|1.3012
|1.2776
|12.00
|11532.67
|945
|2006.08.17 00:02
|sell
|473
|0.12
|1.2842
|1.3068
|1.2832
|946
|2006.08.17 02:00
|sell
|474
|0.24
|1.2853
|1.3068
|1.2843
|947
|2006.08.17 02:01
|close
|474
|0.24
|1.2849
|1.3068
|1.2843
|9.60
|11542.27
|948
|2006.08.17 02:01
|close
|473
|0.12
|1.2848
|1.3068
|1.2832
|-7.20
|11535.07
|949
|2006.08.17 16:00
|sell
|475
|0.12
|1.2868
|1.3094
|1.2858
|950
|2006.08.17 18:00
|t/p
|475
|0.12
|1.2858
|1.3094
|1.2858
|12.00
|11547.07
|951
|2006.08.18 09:00
|buy
|476
|0.12
|1.2837
|1.2611
|1.2847
|952
|2006.08.18 12:54
|buy
|477
|0.24
|1.2825
|1.2610
|1.2835
|953
|2006.08.18 13:17
|buy
|478
|0.44
|1.2812
|1.2608
|1.2822
|954
|2006.08.18 13:31
|buy
|479
|0.88
|1.2801
|1.2608
|1.2811
|955
|2006.08.18 14:21
|buy
|480
|1.76
|1.2790
|1.2608
|1.2800
|956
|2006.08.18 14:59
|t/p
|480
|1.76
|1.2800
|1.2608
|1.2800
|176.00
|11723.07
|957
|2006.08.18 14:59
|close
|479
|0.88
|1.2801
|1.2608
|1.2811
|0.00
|11723.07
|958
|2006.08.18 14:59
|close
|478
|0.44
|1.2800
|1.2608
|1.2822
|-52.80
|11670.27
|959
|2006.08.18 14:59
|close
|477
|0.24
|1.2801
|1.2610
|1.2835
|-57.60
|11612.67
|960
|2006.08.18 14:59
|close
|476
|0.12
|1.2800
|1.2611
|1.2847
|-44.40
|11568.27
|961
|2006.08.18 21:00
|buy
|481
|0.12
|1.2829
|1.2603
|1.2839
|962
|2006.08.21 00:41
|t/p
|481
|0.12
|1.2839
|1.2603
|1.2839
|11.32
|11579.59
|963
|2006.08.21 21:00
|sell
|482
|0.12
|1.2898
|1.3124
|1.2888
|964
|2006.08.21 23:52
|t/p
|482
|0.12
|1.2888
|1.3124
|1.2888
|12.00
|11591.59
|965
|2006.08.23 01:00
|buy
|483
|0.12
|1.2812
|1.2586
|1.2822
|966
|2006.08.23 01:54
|buy
|484
|0.24
|1.2801
|1.2586
|1.2811
|967
|2006.08.23 02:19
|close
|484
|0.24
|1.2805
|1.2586
|1.2811
|9.60
|11601.19
|968
|2006.08.23 02:19
|close
|483
|0.12
|1.2803
|1.2586
|1.2822
|-10.80
|11590.39
|969
|2006.08.24 11:00
|buy
|485
|0.12
|1.2836
|1.2610
|1.2846
|970
|2006.08.24 11:15
|buy
|486
|0.24
|1.2825
|1.2610
|1.2835
|971
|2006.08.24 11:28
|close
|486
|0.24
|1.2829
|1.2610
|1.2835
|9.60
|11599.99
|972
|2006.08.24 11:28
|close
|485
|0.12
|1.2828
|1.2610
|1.2846
|-9.60
|11590.39
|973
|2006.08.24 11:29
|buy
|487
|0.12
|1.2829
|1.2603
|1.2839
|974
|2006.08.24 14:30
|t/p
|487
|0.12
|1.2839
|1.2603
|1.2839
|12.00
|11602.39
|975
|2006.08.25 05:00
|buy
|488
|0.12
|1.2780
|1.2554
|1.2790
|976
|2006.08.25 07:31
|buy
|489
|0.24
|1.2768
|1.2553
|1.2778
|977
|2006.08.25 08:30
|buy
|490
|0.48
|1.2756
|1.2552
|1.2766
|978
|2006.08.25 08:39
|close
|490
|0.48
|1.2763
|1.2552
|1.2766
|33.60
|11635.99
|979
|2006.08.25 08:39
|close
|489
|0.24
|1.2762
|1.2553
|1.2778
|-14.40
|11621.59
|980
|2006.08.25 08:39
|close
|488
|0.12
|1.2763
|1.2554
|1.2790
|-20.40
|11601.19
|981
|2006.08.28 01:00
|buy
|491
|0.12
|1.2760
|1.2534
|1.2770
|982
|2006.08.28 02:54
|t/p
|491
|0.12
|1.2770
|1.2534
|1.2770
|12.00
|11613.19
|983
|2006.08.28 17:00
|sell
|492
|0.12
|1.2789
|1.3015
|1.2779
|984
|2006.08.28 22:58
|t/p
|492
|0.12
|1.2779
|1.3015
|1.2779
|12.00
|11625.19
|985
|2006.08.29 13:00
|sell
|493
|0.12
|1.2806
|1.3032
|1.2796
|986
|2006.08.29 13:54
|sell
|494
|0.24
|1.2817
|1.3032
|1.2807
|987
|2006.08.29 14:04
|close
|494
|0.24
|1.2813
|1.3032
|1.2807
|9.60
|11634.79
|988
|2006.08.29 14:04
|close
|493
|0.12
|1.2814
|1.3032
|1.2796
|-9.60
|11625.19
|989
|2006.08.30 12:00
|sell
|495
|0.12
|1.2818
|1.3044
|1.2808
|990
|2006.08.30 12:09
|sell
|496
|0.24
|1.2830
|1.3045
|1.2820
|991
|2006.08.30 12:30
|close
|496
|0.24
|1.2825
|1.3045
|1.2820
|12.00
|11637.19
|992
|2006.08.30 12:30
|close
|495
|0.12
|1.2826
|1.3044
|1.2808
|-9.60
|11627.59
|993
|2006.08.30 12:30
|sell
|497
|0.12
|1.2823
|1.3049
|1.2813
|994
|2006.08.30 15:02
|sell
|498
|0.24
|1.2834
|1.3049
|1.2824
|995
|2006.08.30 15:06
|close
|498
|0.24
|1.2830
|1.3049
|1.2824
|9.60
|11637.19
|996
|2006.08.30 15:06
|close
|497
|0.12
|1.2831
|1.3049
|1.2813
|-9.60
|11627.59
|997
|2006.08.31 04:00
|sell
|499
|0.12
|1.2828
|1.3054
|1.2818
|998
|2006.08.31 07:00
|t/p
|499
|0.12
|1.2818
|1.3054
|1.2818
|12.00
|11639.59
|999
|2006.08.31 17:00
|sell
|500
|0.12
|1.2799
|1.3025
|1.2789
|1000
|2006.08.31 17:09
|sell
|501
|0.24
|1.2810
|1.3025
|1.2800
|1001
|2006.08.31 17:12
|close
|501
|0.24
|1.2806
|1.3025
|1.2800
|9.60
|11649.19
|1002
|2006.08.31 17:12
|close
|500
|0.12
|1.2807
|1.3025
|1.2789
|-9.60
|11639.59
|1003
|2006.08.31 17:12
|sell
|502
|0.12
|1.2806
|1.3032
|1.2796
|1004
|2006.08.31 17:46
|t/p
|502
|0.12
|1.2796
|1.3032
|1.2796
|12.00
|11651.59
|1005
|2006.08.31 17:46
|sell
|503
|0.12
|1.2794
|1.3020
|1.2784
|1006
|2006.08.31 18:16
|sell
|504
|0.24
|1.2805
|1.3020
|1.2795
|1007
|2006.08.31 18:21
|close
|504
|0.24
|1.2801
|1.3020
|1.2795
|9.60
|11661.19
|1008
|2006.08.31 18:21
|close
|503
|0.12
|1.2802
|1.3020
|1.2784
|-9.60
|11651.59
|1009
|2006.09.01 07:00
|buy
|505
|0.12
|1.2807
|1.2581
|1.2817
|1010
|2006.09.01 10:41
|t/p
|505
|0.12
|1.2817
|1.2581
|1.2817
|12.00
|11663.59
|1011
|2006.09.01 18:00
|buy
|506
|0.12
|1.2833
|1.2607
|1.2843
|1012
|2006.09.01 18:03
|t/p
|506
|0.12
|1.2843
|1.2607
|1.2843
|12.00
|11675.59
|1013
|2006.09.01 18:03
|buy
|507
|0.12
|1.2845
|1.2619
|1.2855
|1014
|2006.09.01 19:06
|buy
|508
|0.24
|1.2833
|1.2618
|1.2843
|1015
|2006.09.01 20:53
|close
|508
|0.24
|1.2838
|1.2618
|1.2843
|12.00
|11687.59
|1016
|2006.09.01 20:53
|close
|507
|0.12
|1.2837
|1.2619
|1.2855
|-9.60
|11677.99
|1017
|2006.09.04 11:00
|sell
|509
|0.12
|1.2846
|1.3072
|1.2836
|1018
|2006.09.04 11:15
|sell
|510
|0.24
|1.2858
|1.3073
|1.2848
|1019
|2006.09.04 11:26
|close
|510
|0.24
|1.2853
|1.3073
|1.2848
|12.00
|11689.99
|1020
|2006.09.04 11:27
|close
|509
|0.12
|1.2854
|1.3072
|1.2836
|-9.60
|11680.39
|1021
|2006.09.04 11:27
|sell
|511
|0.12
|1.2851
|1.3077
|1.2841
|1022
|2006.09.04 12:14
|sell
|512
|0.24
|1.2862
|1.3077
|1.2852
|1023
|2006.09.04 14:13
|close
|512
|0.24
|1.2858
|1.3077
|1.2852
|9.60
|11689.99
|1024
|2006.09.04 14:13
|close
|511
|0.12
|1.2857
|1.3077
|1.2841
|-7.20
|11682.79
|1025
|2006.09.04 20:01
|sell
|513
|0.12
|1.2866
|1.3092
|1.2856
|1026
|2006.09.05 02:10
|t/p
|513
|0.12
|1.2856
|1.3092
|1.2856
|12.06
|11694.85
|1027
|2006.09.05 22:00
|buy
|514
|0.12
|1.2821
|1.2595
|1.2831
|1028
|2006.09.05 22:13
|buy
|515
|0.24
|1.2810
|1.2595
|1.2820
|1029
|2006.09.05 22:14
|close
|515
|0.24
|1.2815
|1.2595
|1.2820
|12.00
|11706.85
|1030
|2006.09.05 22:14
|close
|514
|0.12
|1.2817
|1.2595
|1.2831
|-4.80
|11702.05
|1031
|2006.09.05 22:14
|buy
|516
|0.12
|1.2818
|1.2592
|1.2828
|1032
|2006.09.06 09:50
|t/p
|516
|0.12
|1.2828
|1.2592
|1.2828
|11.32
|11713.36
|1033
|2006.09.06 22:00
|buy
|517
|0.12
|1.2810
|1.2584
|1.2820
|1034
|2006.09.07 02:22
|t/p
|517
|0.12
|1.2820
|1.2584
|1.2820
|9.95
|11723.31
|1035
|2006.09.07 10:00
|sell
|518
|0.12
|1.2798
|1.3024
|1.2788
|1036
|2006.09.07 10:55
|t/p
|518
|0.12
|1.2788
|1.3024
|1.2788
|12.00
|11735.31
|1037
|2006.09.07 10:55
|sell
|519
|0.12
|1.2786
|1.3012
|1.2776
|1038
|2006.09.07 11:13
|t/p
|519
|0.12
|1.2776
|1.3012
|1.2776
|12.00
|11747.31
|1039
|2006.09.08 00:02
|buy
|520
|0.12
|1.2737
|1.2511
|1.2747
|1040
|2006.09.08 02:09
|buy
|521
|0.24
|1.2725
|1.2510
|1.2735
|1041
|2006.09.08 04:22
|close
|521
|0.24
|1.2730
|1.2510
|1.2735
|12.00
|11759.31
|1042
|2006.09.08 04:22
|close
|520
|0.12
|1.2731
|1.2511
|1.2747
|-7.20
|11752.11
|1043
|2006.09.11 00:26
|buy
|522
|0.12
|1.2669
|1.2443
|1.2679
|1044
|2006.09.11 02:59
|buy
|523
|0.24
|1.2658
|1.2443
|1.2668
|1045
|2006.09.11 03:35
|close
|523
|0.24
|1.2662
|1.2443
|1.2668
|9.60
|11761.71
|1046
|2006.09.11 03:35
|close
|522
|0.12
|1.2661
|1.2443
|1.2679
|-9.60
|11752.11
|1047
|2006.09.11 20:00
|sell
|524
|0.12
|1.2692
|1.2918
|1.2682
|1048
|2006.09.11 20:55
|sell
|525
|0.24
|1.2703
|1.2918
|1.2693
|1049
|2006.09.11 23:20
|close
|525
|0.24
|1.2699
|1.2918
|1.2693
|9.60
|11761.71
|1050
|2006.09.11 23:20
|close
|524
|0.12
|1.2697
|1.2918
|1.2682
|-6.00
|11755.71
|1051
|2006.09.12 12:00
|sell
|526
|0.12
|1.2712
|1.2938
|1.2702
|1052
|2006.09.12 14:30
|sell
|527
|0.24
|1.2723
|1.2938
|1.2713
|1053
|2006.09.12 14:30
|close
|527
|0.24
|1.2718
|1.2938
|1.2713
|12.00
|11767.71
|1054
|2006.09.12 14:31
|close
|526
|0.12
|1.2719
|1.2938
|1.2702
|-8.40
|11759.31
|1055
|2006.09.13 08:00
|buy
|528
|0.12
|1.2690
|1.2464
|1.2700
|1056
|2006.09.13 09:37
|buy
|529
|0.24
|1.2679
|1.2464
|1.2689
|1057
|2006.09.13 09:41
|close
|529
|0.24
|1.2683
|1.2464
|1.2689
|9.60
|11768.91
|1058
|2006.09.13 09:42
|close
|528
|0.12
|1.2682
|1.2464
|1.2700
|-9.60
|11759.31
|1059
|2006.09.13 18:00
|buy
|530
|0.12
|1.2710
|1.2484
|1.2720
|1060
|2006.09.13 18:11
|buy
|531
|0.24
|1.2697
|1.2482
|1.2707
|1061
|2006.09.13 18:16
|close
|531
|0.24
|1.2702
|1.2482
|1.2707
|12.00
|11771.31
|1062
|2006.09.13 18:16
|close
|530
|0.12
|1.2703
|1.2484
|1.2720
|-8.40
|11762.91
|1063
|2006.09.13 18:16
|buy
|532
|0.12
|1.2705
|1.2479
|1.2715
|1064
|2006.09.13 19:25
|buy
|533
|0.24
|1.2694
|1.2479
|1.2704
|1065
|2006.09.13 19:30
|close
|533
|0.24
|1.2698
|1.2479
|1.2704
|9.60
|11772.51
|1066
|2006.09.13 19:30
|close
|532
|0.12
|1.2697
|1.2479
|1.2715
|-9.60
|11762.91
|1067
|2006.09.14 07:00
|sell
|534
|0.12
|1.2689
|1.2915
|1.2679
|1068
|2006.09.14 09:08
|t/p
|534
|0.12
|1.2679
|1.2915
|1.2679
|12.00
|11774.91
|1069
|2006.09.15 00:01
|sell
|535
|0.12
|1.2724
|1.2950
|1.2714
|1070
|2006.09.15 09:07
|t/p
|535
|0.12
|1.2714
|1.2950
|1.2714
|12.00
|11786.91
|1071
|2006.09.18 04:00
|buy
|536
|0.12
|1.2647
|1.2421
|1.2657
|1072
|2006.09.18 06:00
|t/p
|536
|0.12
|1.2657
|1.2421
|1.2657
|12.00
|11798.91
|1073
|2006.09.19 09:00
|sell
|537
|0.12
|1.2707
|1.2933
|1.2697
|1074
|2006.09.19 09:21
|t/p
|537
|0.12
|1.2697
|1.2933
|1.2697
|12.00
|11810.91
|1075
|2006.09.19 09:21
|sell
|538
|0.12
|1.2694
|1.2920
|1.2684
|1076
|2006.09.19 09:52
|t/p
|538
|0.12
|1.2684
|1.2920
|1.2684
|12.00
|11822.91
|1077
|2006.09.19 09:52
|sell
|539
|0.12
|1.2681
|1.2907
|1.2671
|1078
|2006.09.19 10:10
|t/p
|539
|0.12
|1.2671
|1.2907
|1.2671
|12.00
|11834.91
|1079
|2006.09.20 05:00
|buy
|540
|0.12
|1.2679
|1.2453
|1.2689
|1080
|2006.09.20 06:36
|t/p
|540
|0.12
|1.2689
|1.2453
|1.2689
|12.00
|11846.91
|1081
|2006.09.21 01:01
|sell
|541
|0.12
|1.2683
|1.2909
|1.2673
|1082
|2006.09.21 02:15
|sell
|542
|0.24
|1.2695
|1.2910
|1.2685
|1083
|2006.09.21 02:43
|sell
|543
|0.48
|1.2707
|1.2911
|1.2697
|1084
|2006.09.21 03:20
|sell
|544
|0.96
|1.2718
|1.2911
|1.2708
|1085
|2006.09.21 08:15
|close
|544
|0.96
|1.2709
|1.2911
|1.2708
|86.40
|11933.31
|1086
|2006.09.21 08:16
|close
|543
|0.48
|1.2710
|1.2911
|1.2697
|-14.40
|11918.91
|1087
|2006.09.21 08:16
|close
|542
|0.24
|1.2711
|1.2910
|1.2685
|-38.40
|11880.51
|1088
|2006.09.21 08:16
|close
|541
|0.12
|1.2712
|1.2909
|1.2673
|-34.80
|11845.71
|1089
|2006.09.21 18:00
|sell
|545
|0.12
|1.2725
|1.2951
|1.2715
|1090
|2006.09.21 18:00
|sell
|546
|0.24
|1.2737
|1.2952
|1.2727
|1091
|2006.09.21 18:01
|close
|546
|0.24
|1.2730
|1.2952
|1.2727
|16.80
|11862.51
|1092
|2006.09.21 18:01
|close
|545
|0.12
|1.2731
|1.2951
|1.2715
|-7.20
|11855.31
|1093
|2006.09.21 18:01
|sell
|547
|0.12
|1.2730
|1.2956
|1.2720
|1094
|2006.09.21 18:02
|sell
|548
|0.24
|1.2741
|1.2956
|1.2731
|1095
|2006.09.21 18:02
|sell
|549
|0.48
|1.2753
|1.2957
|1.2743
|1096
|2006.09.21 18:03
|close
|549
|0.48
|1.2746
|1.2957
|1.2743
|33.60
|11888.91
|1097
|2006.09.21 18:03
|close
|548
|0.24
|1.2748
|1.2956
|1.2731
|-16.80
|11872.11
|1098
|2006.09.21 18:03
|close
|547
|0.12
|1.2750
|1.2956
|1.2720
|-24.00
|11848.11
|1099
|2006.09.21 18:03
|sell
|550
|0.12
|1.2749
|1.2975
|1.2739
|1100
|2006.09.21 18:03
|sell
|551
|0.24
|1.2760
|1.2975
|1.2750
|1101
|2006.09.21 18:14
|sell
|552
|0.48
|1.2772
|1.2976
|1.2762
|1102
|2006.09.21 18:15
|sell
|553
|0.96
|1.2783
|1.2976
|1.2773
|1103
|2006.09.21 19:14
|close
|553
|0.96
|1.2774
|1.2976
|1.2773
|86.40
|11934.51
|1104
|2006.09.21 19:15
|close
|552
|0.48
|1.2773
|1.2976
|1.2762
|-4.80
|11929.71
|1105
|2006.09.21 19:15
|close
|551
|0.24
|1.2772
|1.2975
|1.2750
|-28.80
|11900.91
|1106
|2006.09.21 19:15
|close
|550
|0.12
|1.2774
|1.2975
|1.2739
|-30.00
|11870.91
|1107
|2006.09.22 06:00
|sell
|554
|0.12
|1.2789
|1.3015
|1.2779
|1108
|2006.09.22 09:03
|sell
|555
|0.24
|1.2801
|1.3016
|1.2791
|1109
|2006.09.22 09:21
|sell
|556
|0.48
|1.2813
|1.3017
|1.2803
|1110
|2006.09.22 09:30
|sell
|557
|0.96
|1.2824
|1.3017
|1.2814
|1111
|2006.09.22 09:37
|close
|557
|0.96
|1.2815
|1.3017
|1.2814
|86.40
|11957.31
|1112
|2006.09.22 09:38
|close
|556
|0.48
|1.2816
|1.3017
|1.2803
|-14.40
|11942.91
|1113
|2006.09.22 09:38
|close
|555
|0.24
|1.2815
|1.3016
|1.2791
|-33.60
|11909.31
|1114
|2006.09.22 09:38
|close
|554
|0.12
|1.2816
|1.3015
|1.2779
|-32.40
|11876.91
|1115
|2006.09.22 16:00
|sell
|558
|0.12
|1.2801
|1.3027
|1.2791
|1116
|2006.09.22 16:44
|sell
|559
|0.24
|1.2812
|1.3027
|1.2802
|1117
|2006.09.22 16:53
|close
|559
|0.24
|1.2808
|1.3027
|1.2802
|9.60
|11886.51
|1118
|2006.09.22 16:53
|close
|558
|0.12
|1.2809
|1.3027
|1.2791
|-9.60
|11876.91
|1119
|2006.09.22 16:53
|sell
|560
|0.12
|1.2806
|1.3032
|1.2796
|1120
|2006.09.22 17:24
|t/p
|560
|0.12
|1.2796
|1.3032
|1.2796
|12.00
|11888.91
|1121
|2006.09.25 10:00
|sell
|561
|0.12
|1.2785
|1.3011
|1.2775
|1122
|2006.09.25 11:02
|t/p
|561
|0.12
|1.2775
|1.3011
|1.2775
|12.00
|11900.91
|1123
|2006.09.26 03:00
|buy
|562
|0.12
|1.2757
|1.2531
|1.2767
|1124
|2006.09.26 08:59
|buy
|563
|0.24
|1.2745
|1.2530
|1.2755
|1125
|2006.09.26 09:12
|buy
|564
|0.48
|1.2733
|1.2529
|1.2743
|1126
|2006.09.26 09:36
|close
|564
|0.48
|1.2740
|1.2529
|1.2743
|33.60
|11934.51
|1127
|2006.09.26 09:36
|close
|563
|0.24
|1.2741
|1.2530
|1.2755
|-9.60
|11924.91
|1128
|2006.09.26 09:36
|close
|562
|0.12
|1.2740
|1.2531
|1.2767
|-20.40
|11904.51
|1129
|2006.09.26 22:00
|buy
|565
|0.12
|1.2692
|1.2466
|1.2702
|1130
|2006.09.26 23:48
|buy
|566
|0.24
|1.2681
|1.2466
|1.2691
|1131
|2006.09.27 00:05
|close
|566
|0.24
|1.2685
|1.2466
|1.2691
|8.23
|11912.74
|1132
|2006.09.27 00:05
|close
|565
|0.12
|1.2684
|1.2466
|1.2702
|-10.28
|11902.46
|1133
|2006.09.28 12:00
|sell
|567
|0.12
|1.2715
|1.2941
|1.2705
|1134
|2006.09.28 14:30
|t/p
|567
|0.12
|1.2705
|1.2941
|1.2705
|12.00
|11914.46
|1135
|2006.09.29 02:00
|buy
|568
|0.12
|1.2708
|1.2482
|1.2718
|1136
|2006.09.29 04:01
|buy
|569
|0.24
|1.2696
|1.2481
|1.2706
|1137
|2006.09.29 04:11
|close
|569
|0.24
|1.2702
|1.2481
|1.2706
|14.40
|11928.86
|1138
|2006.09.29 04:12
|close
|568
|0.12
|1.2701
|1.2482
|1.2718
|-8.40
|11920.46
|1139
|2006.09.29 05:01
|buy
|570
|0.12
|1.2708
|1.2482
|1.2718
|1140
|2006.09.29 08:01
|buy
|571
|0.24
|1.2696
|1.2481
|1.2706
|1141
|2006.09.29 08:53
|buy
|572
|0.48
|1.2685
|1.2481
|1.2695
|1142
|2006.09.29 09:24
|buy
|573
|0.96
|1.2674
|1.2481
|1.2684
|1143
|2006.09.29 10:05
|buy
|574
|1.92
|1.2662
|1.2480
|1.2672
|1144
|2006.09.29 10:37
|t/p
|574
|1.92
|1.2672
|1.2480
|1.2672
|191.99
|12112.45
|1145
|2006.09.29 10:37
|close
|573
|0.96
|1.2672
|1.2481
|1.2684
|-19.20
|12093.25
|1146
|2006.09.29 10:37
|close
|572
|0.48
|1.2671
|1.2481
|1.2695
|-67.20
|12026.05
|1147
|2006.09.29 10:37
|close
|571
|0.24
|1.2672
|1.2481
|1.2706
|-57.60
|11968.45
|1148
|2006.09.29 10:37
|close
|570
|0.12
|1.2673
|1.2482
|1.2718
|-42.00
|11926.45
|1149
|2006.09.29 19:00
|buy
|575
|0.12
|1.2687
|1.2461
|1.2697
|1150
|2006.09.29 22:32
|buy
|576
|0.24
|1.2675
|1.2460
|1.2685
|1151
|2006.10.02 00:01
|close
|576
|0.24
|1.2682
|1.2460
|1.2685
|15.43
|11941.88
|1152
|2006.10.02 00:01
|close
|575
|0.12
|1.2681
|1.2461
|1.2697
|-7.88
|11934.00
|1153
|2006.10.02 07:00
|buy
|577
|0.12
|1.2679
|1.2453
|1.2689
|1154
|2006.10.02 07:50
|buy
|578
|0.24
|1.2667
|1.2452
|1.2677
|1155
|2006.10.02 07:57
|close
|578
|0.24
|1.2672
|1.2452
|1.2677
|12.00
|11946.00
|1156
|2006.10.02 07:57
|close
|577
|0.12
|1.2671
|1.2453
|1.2689
|-9.60
|11936.40
|1157
|2006.10.02 07:58
|buy
|579
|0.12
|1.2674
|1.2448
|1.2684
|1158
|2006.10.02 08:12
|t/p
|579
|0.12
|1.2684
|1.2448
|1.2684
|12.00
|11948.40
|1159
|2006.10.03 03:00
|sell
|580
|0.12
|1.2742
|1.2968
|1.2732
|1160
|2006.10.03 07:47
|sell
|581
|0.24
|1.2753
|1.2968
|1.2743
|1161
|2006.10.03 09:01
|close
|581
|0.24
|1.2749
|1.2968
|1.2743
|9.60
|11958.00
|1162
|2006.10.03 09:02
|close
|580
|0.12
|1.2750
|1.2968
|1.2732
|-9.60
|11948.40
|1163
|2006.10.04 20:00
|buy
|582
|0.12
|1.2700
|1.2474
|1.2710
|1164
|2006.10.04 20:44
|t/p
|582
|0.12
|1.2710
|1.2474
|1.2710
|12.00
|11960.40
|1165
|2006.10.04 20:44
|buy
|583
|0.12
|1.2712
|1.2486
|1.2722
|1166
|2006.10.05 03:47
|buy
|584
|0.24
|1.2700
|1.2485
|1.2710
|1167
|2006.10.05 06:53
|close
|584
|0.24
|1.2706
|1.2485
|1.2710
|14.40
|11974.80
|1168
|2006.10.05 06:53
|close
|583
|0.12
|1.2705
|1.2486
|1.2722
|-10.45
|11964.34
|1169
|2006.10.05 09:00
|buy
|585
|0.12
|1.2713
|1.2487
|1.2723
|1170
|2006.10.05 14:07
|t/p
|585
|0.12
|1.2723
|1.2487
|1.2723
|12.00
|11976.34
|1171
|2006.10.06 00:00
|buy
|586
|0.12
|1.2692
|1.2466
|1.2702
|1172
|2006.10.06 03:07
|buy
|587
|0.24
|1.2681
|1.2466
|1.2691
|1173
|2006.10.06 03:35
|close
|587
|0.24
|1.2685
|1.2466
|1.2691
|9.60
|11985.94
|1174
|2006.10.06 03:35
|close
|586
|0.12
|1.2685
|1.2466
|1.2702
|-8.40
|11977.54
|1175
|2006.10.06 07:03
|buy
|588
|0.12
|1.2693
|1.2467
|1.2703
|1176
|2006.10.06 08:06
|buy
|589
|0.24
|1.2681
|1.2466
|1.2691
|1177
|2006.10.06 08:17
|close
|589
|0.24
|1.2686
|1.2466
|1.2691
|12.00
|11989.54
|1178
|2006.10.06 08:18
|close
|588
|0.12
|1.2685
|1.2467
|1.2703
|-9.60
|11979.94
|1179
|2006.10.09 03:00
|buy
|590
|0.12
|1.2594
|1.2368
|1.2604
|1180
|2006.10.09 06:08
|t/p
|590
|0.12
|1.2604
|1.2368
|1.2604
|12.00
|11991.94
|1181
|2006.10.10 07:00
|buy
|591
|0.12
|1.2593
|1.2367
|1.2603
|1182
|2006.10.10 08:15
|t/p
|591
|0.12
|1.2603
|1.2367
|1.2603
|12.00
|12003.94
|1183
|2006.10.10 23:00
|buy
|592
|0.12
|1.2540
|1.2314
|1.2550
|1184
|2006.10.10 23:39
|buy
|593
|0.24
|1.2529
|1.2314
|1.2539
|1185
|2006.10.10 23:50
|close
|593
|0.24
|1.2533
|1.2314
|1.2539
|9.60
|12013.54
|1186
|2006.10.10 23:52
|close
|592
|0.12
|1.2534
|1.2314
|1.2550
|-7.20
|12006.34
|1187
|2006.10.10 23:52
|buy
|594
|0.12
|1.2535
|1.2309
|1.2545
|1188
|2006.10.11 08:00
|t/p
|594
|0.12
|1.2545
|1.2309
|1.2545
|11.32
|12017.66
|1189
|2006.10.12 05:00
|buy
|595
|0.12
|1.2534
|1.2308
|1.2544
|1190
|2006.10.12 09:05
|t/p
|595
|0.12
|1.2544
|1.2308
|1.2544
|12.00
|12029.66
|1191
|2006.10.13 11:00
|sell
|596
|0.12
|1.2555
|1.2781
|1.2545
|1192
|2006.10.13 12:56
|t/p
|596
|0.12
|1.2545
|1.2781
|1.2545
|12.00
|12041.66
|1193
|2006.10.16 07:15
|buy
|597
|0.12
|1.2508
|1.2282
|1.2518
|1194
|2006.10.16 09:33
|buy
|598
|0.24
|1.2496
|1.2281
|1.2506
|1195
|2006.10.16 09:57
|close
|598
|0.24
|1.2501
|1.2281
|1.2506
|12.00
|12053.66
|1196
|2006.10.16 09:57
|close
|597
|0.12
|1.2500
|1.2282
|1.2518
|-9.60
|12044.06
|1197
|2006.10.17 09:00
|sell
|599
|0.12
|1.2530
|1.2756
|1.2520
|1198
|2006.10.17 09:57
|sell
|600
|0.24
|1.2542
|1.2757
|1.2532
|1199
|2006.10.17 10:25
|close
|600
|0.24
|1.2537
|1.2757
|1.2532
|12.00
|12056.06
|1200
|2006.10.17 10:25
|close
|599
|0.12
|1.2538
|1.2756
|1.2520
|-9.60
|12046.46
|1201
|2006.10.17 12:00
|sell
|601
|0.12
|1.2529
|1.2755
|1.2519
|1202
|2006.10.17 14:30
|t/p
|601
|0.12
|1.2519
|1.2755
|1.2519
|12.00
|12058.46
|1203
|2006.10.18 00:01
|sell
|602
|0.12
|1.2538
|1.2764
|1.2528
|1204
|2006.10.18 00:17
|sell
|603
|0.24
|1.2550
|1.2765
|1.2540
|1205
|2006.10.18 00:45
|close
|603
|0.24
|1.2545
|1.2765
|1.2540
|12.00
|12070.46
|1206
|2006.10.18 00:46
|close
|602
|0.12
|1.2546
|1.2764
|1.2528
|-9.60
|12060.86
|1207
|2006.10.18 00:46
|sell
|604
|0.12
|1.2545
|1.2771
|1.2535
|1208
|2006.10.18 09:30
|sell
|605
|0.24
|1.2557
|1.2772
|1.2547
|1209
|2006.10.18 09:46
|close
|605
|0.24
|1.2551
|1.2772
|1.2547
|14.40
|12075.26
|1210
|2006.10.18 09:47
|close
|604
|0.12
|1.2550
|1.2771
|1.2535
|-6.00
|12069.26
|1211
|2006.10.18 11:00
|sell
|606
|0.12
|1.2539
|1.2765
|1.2529
|1212
|2006.10.18 14:42
|t/p
|606
|0.12
|1.2529
|1.2765
|1.2529
|12.00
|12081.26
|1213
|2006.10.18 23:00
|buy
|607
|0.12
|1.2533
|1.2307
|1.2543
|1214
|2006.10.19 09:05
|t/p
|607
|0.12
|1.2543
|1.2307
|1.2543
|9.95
|12091.21
|1215
|2006.10.20 06:01
|sell
|608
|0.12
|1.2636
|1.2862
|1.2626
|1216
|2006.10.20 08:26
|t/p
|608
|0.12
|1.2626
|1.2862
|1.2626
|12.00
|12103.21
|1217
|2006.10.23 23:00
|buy
|609
|0.12
|1.2552
|1.2326
|1.2562
|1218
|2006.10.24 03:18
|buy
|610
|0.24
|1.2540
|1.2325
|1.2550
|1219
|2006.10.24 05:17
|close
|610
|0.24
|1.2545
|1.2325
|1.2550
|12.00
|12115.21
|1220
|2006.10.24 05:17
|close
|609
|0.12
|1.2544
|1.2326
|1.2562
|-10.28
|12104.92
|1221
|2006.10.27 01:03
|sell
|611
|0.12
|1.2691
|1.2917
|1.2681
|1222
|2006.10.27 02:46
|sell
|612
|0.24
|1.2702
|1.2917
|1.2692
|1223
|2006.10.27 02:47
|close
|612
|0.24
|1.2698
|1.2917
|1.2692
|9.60
|12114.52
|1224
|2006.10.27 02:48
|close
|611
|0.12
|1.2699
|1.2917
|1.2681
|-9.60
|12104.92
|1225
|2006.10.30 03:00
|sell
|613
|0.12
|1.2725
|1.2951
|1.2715
|1226
|2006.10.30 08:22
|t/p
|613
|0.12
|1.2715
|1.2951
|1.2715
|12.00
|12116.92
|1227
|2006.10.31 17:00
|buy
|614
|0.12
|1.2719
|1.2493
|1.2729
|1228
|2006.10.31 17:02
|t/p
|614
|0.12
|1.2729
|1.2493
|1.2729
|12.00
|12128.92
|1229
|2006.10.31 17:02
|buy
|615
|0.12
|1.2731
|1.2505
|1.2741
|1230
|2006.10.31 17:08
|t/p
|615
|0.12
|1.2741
|1.2505
|1.2741
|12.00
|12140.92
|1231
|2006.10.31 17:08
|buy
|616
|0.12
|1.2744
|1.2518
|1.2754
|1232
|2006.10.31 17:09
|t/p
|616
|0.12
|1.2754
|1.2518
|1.2754
|12.00
|12152.92
|1233
|2006.10.31 17:09
|buy
|617
|0.12
|1.2758
|1.2532
|1.2768
|1234
|2006.10.31 17:27
|t/p
|617
|0.12
|1.2768
|1.2532
|1.2768
|12.00
|12164.92
|1235
|2006.10.31 17:27
|buy
|618
|0.12
|1.2770
|1.2544
|1.2780
|1236
|2006.10.31 17:37
|t/p
|618
|0.12
|1.2780
|1.2544
|1.2780
|12.00
|12176.92
|1237
|2006.10.31 17:37
|buy
|619
|0.12
|1.2783
|1.2557
|1.2793
|1238
|2006.10.31 17:44
|buy
|620
|0.24
|1.2772
|1.2557
|1.2782
|1239
|2006.10.31 18:35
|close
|620
|0.24
|1.2776
|1.2557
|1.2782
|9.60
|12186.52
|1240
|2006.10.31 18:35
|close
|619
|0.12
|1.2776
|1.2557
|1.2793
|-8.40
|12178.12
|1241
|2006.11.01 06:04
|sell
|621
|0.12
|1.2760
|1.2986
|1.2750
|1242
|2006.11.01 09:54
|t/p
|621
|0.12
|1.2750
|1.2986
|1.2750
|12.00
|12190.12
|1243
|2006.11.01 23:00
|sell
|622
|0.12
|1.2756
|1.2982
|1.2746
|1244
|2006.11.02 02:53
|t/p
|622
|0.12
|1.2746
|1.2982
|1.2746
|12.18
|12202.30
|1245
|2006.11.03 04:00
|sell
|623
|0.12
|1.2775
|1.3001
|1.2765
|1246
|2006.11.03 14:09
|t/p
|623
|0.12
|1.2765
|1.3001
|1.2765
|12.00
|12214.30
|1247
|2006.11.06 02:01
|buy
|624
|0.12
|1.2715
|1.2489
|1.2725
|1248
|2006.11.06 06:35
|buy
|625
|0.24
|1.2704
|1.2489
|1.2714
|1249
|2006.11.06 08:02
|close
|625
|0.24
|1.2708
|1.2489
|1.2714
|9.60
|12223.90
|1250
|2006.11.06 08:02
|close
|624
|0.12
|1.2707
|1.2489
|1.2725
|-9.60
|12214.30
|1251
|2006.11.07 22:00
|sell
|626
|0.12
|1.2769
|1.2995
|1.2759
|1252
|2006.11.07 23:18
|sell
|627
|0.24
|1.2781
|1.2996
|1.2771
|1253
|2006.11.08 00:34
|close
|627
|0.24
|1.2776
|1.2996
|1.2771
|12.12
|12226.42
|1254
|2006.11.08 00:34
|close
|626
|0.12
|1.2774
|1.2995
|1.2759
|-5.94
|12220.48
|1255
|2006.11.08 15:00
|sell
|628
|0.12
|1.2771
|1.2997
|1.2761
|1256
|2006.11.08 15:12
|t/p
|628
|0.12
|1.2761
|1.2997
|1.2761
|12.00
|12232.48
|1257
|2006.11.08 15:12
|sell
|629
|0.12
|1.2759
|1.2985
|1.2749
|1258
|2006.11.08 15:38
|t/p
|629
|0.12
|1.2749
|1.2985
|1.2749
|12.00
|12244.48
|1259
|2006.11.08 15:38
|sell
|630
|0.12
|1.2747
|1.2973
|1.2737
|1260
|2006.11.08 16:08
|sell
|631
|0.24
|1.2758
|1.2973
|1.2748
|1261
|2006.11.08 17:10
|sell
|632
|0.48
|1.2769
|1.2973
|1.2759
|1262
|2006.11.08 21:58
|close
|632
|0.48
|1.2762
|1.2973
|1.2759
|33.60
|12278.08
|1263
|2006.11.08 21:58
|close
|631
|0.24
|1.2761
|1.2973
|1.2748
|-7.20
|12270.88
|1264
|2006.11.08 21:58
|close
|630
|0.12
|1.2760
|1.2973
|1.2737
|-15.60
|12255.28
|1265
|2006.11.09 06:00
|buy
|633
|0.12
|1.2768
|1.2542
|1.2778
|1266
|2006.11.09 08:55
|t/p
|633
|0.12
|1.2778
|1.2542
|1.2778
|12.00
|12267.28
|1267
|2006.11.10 14:00
|sell
|634
|0.12
|1.2865
|1.3091
|1.2855
|1268
|2006.11.10 14:35
|sell
|635
|0.24
|1.2876
|1.3091
|1.2866
|1269
|2006.11.10 14:44
|close
|635
|0.24
|1.2872
|1.3091
|1.2866
|9.60
|12276.88
|1270
|2006.11.10 14:45
|close
|634
|0.12
|1.2871
|1.3091
|1.2855
|-7.20
|12269.68
|1271
|2006.11.10 14:45
|sell
|636
|0.12
|1.2867
|1.3093
|1.2857
|1272
|2006.11.10 16:04
|t/p
|636
|0.12
|1.2857
|1.3093
|1.2857
|12.00
|12281.68
|1273
|2006.11.13 09:00
|sell
|637
|0.12
|1.2857
|1.3083
|1.2847
|1274
|2006.11.13 10:54
|t/p
|637
|0.12
|1.2847
|1.3083
|1.2847
|12.00
|12293.68
|1275
|2006.11.14 02:00
|buy
|638
|0.12
|1.2811
|1.2585
|1.2821
|1276
|2006.11.14 05:16
|t/p
|638
|0.12
|1.2821
|1.2585
|1.2821
|12.00
|12305.68
|1277
|2006.11.15 09:00
|buy
|639
|0.12
|1.2822
|1.2596
|1.2832
|1278
|2006.11.15 09:12
|t/p
|639
|0.12
|1.2832
|1.2596
|1.2832
|12.00
|12317.68
|1279
|2006.11.15 09:12
|buy
|640
|0.12
|1.2835
|1.2609
|1.2845
|1280
|2006.11.15 09:17
|buy
|641
|0.24
|1.2824
|1.2609
|1.2834
|1281
|2006.11.15 09:48
|close
|641
|0.24
|1.2828
|1.2609
|1.2834
|9.60
|12327.28
|1282
|2006.11.15 09:48
|close
|640
|0.12
|1.2825
|1.2609
|1.2845
|-12.00
|12315.28
|1283
|2006.11.15 09:50
|buy
|642
|0.12
|1.2826
|1.2600
|1.2836
|1284
|2006.11.15 10:36
|buy
|643
|0.24
|1.2815
|1.2600
|1.2825
|1285
|2006.11.15 11:20
|buy
|644
|0.48
|1.2803
|1.2599
|1.2813
|1286
|2006.11.15 11:38
|buy
|645
|0.96
|1.2792
|1.2599
|1.2802
|1287
|2006.11.15 12:06
|buy
|646
|1.92
|1.2780
|1.2598
|1.2790
|1288
|2006.11.15 12:16
|t/p
|646
|1.92
|1.2790
|1.2598
|1.2790
|192.01
|12507.29
|1289
|2006.11.15 12:16
|close
|645
|0.96
|1.2790
|1.2599
|1.2802
|-19.20
|12488.09
|1290
|2006.11.15 12:16
|close
|644
|0.48
|1.2789
|1.2599
|1.2813
|-67.20
|12420.89
|1291
|2006.11.15 12:16
|close
|643
|0.24
|1.2790
|1.2600
|1.2825
|-60.00
|12360.89
|1292
|2006.11.15 12:16
|close
|642
|0.12
|1.2790
|1.2600
|1.2836
|-43.20
|12317.69
|1293
|2006.11.15 19:01
|buy
|647
|0.12
|1.2815
|1.2589
|1.2825
|1294
|2006.11.15 20:01
|buy
|648
|0.24
|1.2803
|1.2588
|1.2813
|1295
|2006.11.15 20:02
|close
|648
|0.24
|1.2808
|1.2588
|1.2813
|12.00
|12329.69
|1296
|2006.11.15 20:02
|close
|647
|0.12
|1.2809
|1.2589
|1.2825
|-7.20
|12322.49
|1297
|2006.11.16 09:00
|sell
|649
|0.12
|1.2819
|1.3045
|1.2809
|1298
|2006.11.16 09:39
|t/p
|649
|0.12
|1.2809
|1.3045
|1.2809
|12.00
|12334.49
|1299
|2006.11.16 09:39
|sell
|650
|0.12
|1.2807
|1.3033
|1.2797
|1300
|2006.11.16 14:30
|sell
|651
|0.24
|1.2821
|1.3036
|1.2811
|1301
|2006.11.16 14:30
|sell
|652
|0.48
|1.2833
|1.3037
|1.2823
|1302
|2006.11.16 14:32
|close
|652
|0.48
|1.2825
|1.3037
|1.2823
|38.40
|12372.89
|1303
|2006.11.16 14:32
|close
|651
|0.24
|1.2824
|1.3036
|1.2811
|-7.20
|12365.69
|1304
|2006.11.16 14:32
|close
|650
|0.12
|1.2824
|1.3033
|1.2797
|-20.40
|12345.29
|1305
|2006.11.17 10:00
|buy
|653
|0.12
|1.2792
|1.2566
|1.2802
|1306
|2006.11.17 10:10
|buy
|654
|0.24
|1.2781
|1.2566
|1.2791
|1307
|2006.11.17 11:15
|close
|654
|0.24
|1.2786
|1.2566
|1.2791
|12.00
|12357.29
|1308
|2006.11.17 11:15
|close
|653
|0.12
|1.2785
|1.2566
|1.2802
|-8.40
|12348.89
|1309
|2006.11.17 14:00
|buy
|655
|0.12
|1.2771
|1.2545
|1.2781
|1310
|2006.11.17 14:31
|t/p
|655
|0.12
|1.2781
|1.2545
|1.2781
|12.00
|12360.89
|1311
|2006.11.17 14:31
|buy
|656
|0.12
|1.2783
|1.2557
|1.2793
|1312
|2006.11.17 15:46
|t/p
|656
|0.12
|1.2793
|1.2557
|1.2793
|12.00
|12372.89
|1313
|2006.11.20 10:00
|sell
|657
|0.12
|1.2832
|1.3058
|1.2822
|1314
|2006.11.20 10:56
|sell
|658
|0.24
|1.2845
|1.3060
|1.2835
|1315
|2006.11.20 11:48
|close
|658
|0.24
|1.2839
|1.3060
|1.2835
|14.40
|12387.29
|1316
|2006.11.20 11:49
|close
|657
|0.12
|1.2840
|1.3058
|1.2822
|-9.60
|12377.69
|1317
|2006.11.21 04:00
|buy
|659
|0.12
|1.2821
|1.2595
|1.2831
|1318
|2006.11.21 05:51
|buy
|660
|0.24
|1.2810
|1.2595
|1.2820
|1319
|2006.11.21 06:28
|close
|660
|0.24
|1.2814
|1.2595
|1.2820
|9.60
|12387.29
|1320
|2006.11.21 06:31
|close
|659
|0.12
|1.2813
|1.2595
|1.2831
|-9.60
|12377.69
|1321
|2006.11.21 09:00
|buy
|661
|0.12
|1.2826
|1.2600
|1.2836
|1322
|2006.11.21 11:09
|buy
|662
|0.24
|1.2815
|1.2600
|1.2825
|1323
|2006.11.21 11:32
|close
|662
|0.24
|1.2819
|1.2600
|1.2825
|9.60
|12387.29
|1324
|2006.11.21 11:33
|close
|661
|0.12
|1.2820
|1.2600
|1.2836
|-7.20
|12380.09
|1325
|2006.11.21 18:00
|buy
|663
|0.12
|1.2824
|1.2598
|1.2834
|1326
|2006.11.21 20:24
|t/p
|663
|0.12
|1.2834
|1.2598
|1.2834
|12.00
|12392.09
|1327
|2006.11.23 02:00
|sell
|664
|0.12
|1.2939
|1.3165
|1.2929
|1328
|2006.11.23 10:05
|sell
|665
|0.24
|1.2951
|1.3166
|1.2941
|1329
|2006.11.23 10:08
|sell
|666
|0.48
|1.2962
|1.3166
|1.2952
|1330
|2006.11.23 10:50
|sell
|667
|0.96
|1.2974
|1.3167
|1.2964
|1331
|2006.11.23 11:14
|close
|667
|0.96
|1.2965
|1.3167
|1.2964
|86.39
|12478.48
|1332
|2006.11.23 11:15
|close
|666
|0.48
|1.2966
|1.3166
|1.2952
|-19.20
|12459.28
|1333
|2006.11.23 11:15
|close
|665
|0.24
|1.2965
|1.3166
|1.2941
|-33.60
|12425.68
|1334
|2006.11.23 11:15
|close
|664
|0.12
|1.2966
|1.3165
|1.2929
|-32.40
|12393.28
|1335
|2006.11.23 15:00
|sell
|668
|0.12
|1.2956
|1.3182
|1.2946
|1336
|2006.11.23 17:34
|t/p
|668
|0.12
|1.2946
|1.3182
|1.2946
|12.00
|12405.28
|1337
|2006.11.24 22:02
|sell
|669
|0.12
|1.3095
|1.3321
|1.3085
|1338
|2006.11.27 00:00
|sell
|670
|0.24
|1.3153
|1.3368
|1.3143
|1339
|2006.11.27 01:33
|t/p
|670
|0.24
|1.3143
|1.3368
|1.3143
|24.00
|12429.28
|1340
|2006.11.27 01:33
|close
|669
|0.12
|1.3142
|1.3321
|1.3085
|-56.34
|12372.94
|1341
|2006.11.27 06:00
|sell
|671
|0.12
|1.3127
|1.3353
|1.3117
|1342
|2006.11.27 06:25
|t/p
|671
|0.12
|1.3117
|1.3353
|1.3117
|12.00
|12384.94
|1343
|2006.11.27 06:25
|sell
|672
|0.12
|1.3115
|1.3341
|1.3105
|1344
|2006.11.27 07:21
|sell
|673
|0.24
|1.3127
|1.3342
|1.3117
|1345
|2006.11.27 07:37
|close
|673
|0.24
|1.3122
|1.3342
|1.3117
|12.00
|12396.94
|1346
|2006.11.27 07:37
|close
|672
|0.12
|1.3123
|1.3341
|1.3105
|-9.60
|12387.34
|1347
|2006.11.29 05:00
|sell
|674
|0.12
|1.3187
|1.3413
|1.3177
|1348
|2006.11.29 07:09
|sell
|675
|0.24
|1.3198
|1.3413
|1.3188
|1349
|2006.11.29 08:01
|close
|675
|0.24
|1.3194
|1.3413
|1.3188
|9.60
|12396.94
|1350
|2006.11.29 08:01
|close
|674
|0.12
|1.3194
|1.3413
|1.3177
|-8.40
|12388.54
|1351
|2006.11.30 04:00
|buy
|676
|0.12
|1.3167
|1.2941
|1.3177
|1352
|2006.11.30 06:32
|t/p
|676
|0.12
|1.3177
|1.2941
|1.3177
|12.00
|12400.54
|1353
|2006.12.01 01:00
|sell
|677
|0.12
|1.3249
|1.3475
|1.3239
|1354
|2006.12.01 03:25
|sell
|678
|0.24
|1.3261
|1.3476
|1.3251
|1355
|2006.12.01 04:13
|close
|678
|0.24
|1.3256
|1.3476
|1.3251
|12.00
|12412.54
|1356
|2006.12.01 04:15
|close
|677
|0.12
|1.3255
|1.3475
|1.3239
|-7.20
|12405.34
|1357
|2006.12.04 05:01
|sell
|679
|0.12
|1.3320
|1.3546
|1.3310
|1358
|2006.12.04 06:33
|sell
|680
|0.24
|1.3332
|1.3547
|1.3322
|1359
|2006.12.04 07:11
|close
|680
|0.24
|1.3326
|1.3547
|1.3322
|14.40
|12419.74
|1360
|2006.12.04 07:11
|close
|679
|0.12
|1.3327
|1.3546
|1.3310
|-8.40
|12411.34
|1361
|2006.12.05 04:01
|sell
|681
|0.12
|1.3323
|1.3549
|1.3313
|1362
|2006.12.05 07:24
|sell
|682
|0.24
|1.3334
|1.3549
|1.3324
|1363
|2006.12.05 08:25
|close
|682
|0.24
|1.3330
|1.3549
|1.3324
|9.60
|12420.94
|1364
|2006.12.05 08:25
|close
|681
|0.12
|1.3330
|1.3549
|1.3313
|-8.40
|12412.54
|1365
|2006.12.05 17:00
|sell
|683
|0.12
|1.3306
|1.3532
|1.3296
|1366
|2006.12.05 17:10
|sell
|684
|0.24
|1.3318
|1.3533
|1.3308
|1367
|2006.12.05 17:21
|close
|684
|0.24
|1.3313
|1.3533
|1.3308
|12.00
|12424.54
|1368
|2006.12.05 17:21
|close
|683
|0.12
|1.3314
|1.3532
|1.3296
|-9.60
|12414.94
|1369
|2006.12.05 17:21
|sell
|685
|0.12
|1.3313
|1.3539
|1.3303
|1370
|2006.12.05 17:33
|sell
|686
|0.24
|1.3325
|1.3540
|1.3315
|1371
|2006.12.05 17:44
|close
|686
|0.24
|1.3320
|1.3540
|1.3315
|12.00
|12426.94
|1372
|2006.12.05 17:44
|close
|685
|0.12
|1.3320
|1.3539
|1.3303
|-8.40
|12418.54
|1373
|2006.12.05 17:44
|sell
|687
|0.12
|1.3318
|1.3544
|1.3308
|1374
|2006.12.05 18:08
|sell
|688
|0.24
|1.3329
|1.3544
|1.3319
|1375
|2006.12.05 18:17
|close
|688
|0.24
|1.3325
|1.3544
|1.3319
|9.60
|12428.14
|1376
|2006.12.05 18:17
|close
|687
|0.12
|1.3326
|1.3544
|1.3308
|-9.60
|12418.54
|1377
|2006.12.05 20:00
|sell
|689
|0.12
|1.3325
|1.3551
|1.3315
|1378
|2006.12.05 23:11
|t/p
|689
|0.12
|1.3315
|1.3551
|1.3315
|12.00
|12430.54
|1379
|2006.12.06 18:00
|buy
|690
|0.12
|1.3306
|1.3080
|1.3316
|1380
|2006.12.06 19:10
|buy
|691
|0.24
|1.3294
|1.3079
|1.3304
|1381
|2006.12.06 20:28
|buy
|692
|0.48
|1.3283
|1.3079
|1.3293
|1382
|2006.12.06 22:17
|close
|692
|0.48
|1.3290
|1.3079
|1.3293
|33.60
|12464.14
|1383
|2006.12.06 22:18
|close
|691
|0.24
|1.3289
|1.3079
|1.3304
|-12.00
|12452.14
|1384
|2006.12.06 22:18
|close
|690
|0.12
|1.3290
|1.3080
|1.3316
|-19.20
|12432.94
|1385
|2006.12.07 03:00
|buy
|693
|0.12
|1.3292
|1.3066
|1.3302
|1386
|2006.12.07 05:58
|t/p
|693
|0.12
|1.3302
|1.3066
|1.3302
|12.00
|12444.94
|1387
|2006.12.08 06:00
|buy
|694
|0.12
|1.3288
|1.3062
|1.3298
|1388
|2006.12.08 08:35
|buy
|695
|0.24
|1.3277
|1.3062
|1.3287
|1389
|2006.12.08 09:04
|close
|695
|0.24
|1.3282
|1.3062
|1.3287
|12.00
|12456.94
|1390
|2006.12.08 09:04
|close
|694
|0.12
|1.3281
|1.3062
|1.3298
|-8.40
|12448.54
|1391
|2006.12.08 11:01
|buy
|696
|0.12
|1.3288
|1.3062
|1.3298
|1392
|2006.12.08 11:54
|buy
|697
|0.24
|1.3277
|1.3062
|1.3287
|1393
|2006.12.08 13:27
|close
|697
|0.24
|1.3281
|1.3062
|1.3287
|9.60
|12458.14
|1394
|2006.12.08 13:27
|close
|696
|0.12
|1.3282
|1.3062
|1.3298
|-7.20
|12450.94
|1395
|2006.12.11 09:00
|buy
|698
|0.12
|1.3204
|1.2978
|1.3214
|1396
|2006.12.11 09:13
|t/p
|698
|0.12
|1.3214
|1.2978
|1.3214
|12.00
|12462.94
|1397
|2006.12.11 09:13
|buy
|699
|0.12
|1.3216
|1.2990
|1.3226
|1398
|2006.12.11 09:54
|buy
|700
|0.24
|1.3205
|1.2990
|1.3215
|1399
|2006.12.11 10:33
|buy
|701
|0.48
|1.3191
|1.2987
|1.3201
|1400
|2006.12.11 13:25
|buy
|702
|0.96
|1.3179
|1.2986
|1.3189
|1401
|2006.12.11 14:32
|t/p
|702
|0.96
|1.3189
|1.2986
|1.3189
|96.00
|12558.94
|1402
|2006.12.11 14:32
|close
|701
|0.48
|1.3189
|1.2987
|1.3201
|-9.60
|12549.34
|1403
|2006.12.11 14:32
|close
|700
|0.24
|1.3191
|1.2990
|1.3215
|-33.60
|12515.74
|1404
|2006.12.11 14:32
|close
|699
|0.12
|1.3189
|1.2990
|1.3226
|-32.40
|12483.34
|1405
|2006.12.12 09:00
|sell
|703
|0.12
|1.3230
|1.3456
|1.3220
|1406
|2006.12.12 10:25
|sell
|704
|0.24
|1.3242
|1.3457
|1.3232
|1407
|2006.12.12 10:50
|sell
|705
|0.48
|1.3253
|1.3457
|1.3243
|1408
|2006.12.12 10:58
|close
|705
|0.48
|1.3246
|1.3457
|1.3243
|33.60
|12516.94
|1409
|2006.12.12 10:59
|close
|704
|0.24
|1.3247
|1.3457
|1.3232
|-12.00
|12504.94
|1410
|2006.12.12 10:59
|close
|703
|0.12
|1.3248
|1.3456
|1.3220
|-21.60
|12483.34
|1411
|2006.12.13 08:00
|sell
|706
|0.12
|1.3273
|1.3499
|1.3263
|1412
|2006.12.13 09:02
|t/p
|706
|0.12
|1.3263
|1.3499
|1.3263
|12.00
|12495.34
|1413
|2006.12.14 03:01
|buy
|707
|0.12
|1.3213
|1.2987
|1.3223
|1414
|2006.12.14 08:08
|t/p
|707
|0.12
|1.3223
|1.2987
|1.3223
|12.00
|12507.34
|1415
|2006.12.15 04:00
|buy
|708
|0.13
|1.3153
|1.2927
|1.3163
|1416
|2006.12.15 06:46
|buy
|709
|0.24
|1.3141
|1.2926
|1.3151
|1417
|2006.12.15 06:50
|close
|709
|0.24
|1.3146
|1.2926
|1.3151
|12.00
|12519.34
|1418
|2006.12.15 06:51
|close
|708
|0.13
|1.3145
|1.2927
|1.3163
|-10.40
|12508.94
|1419
|2006.12.15 15:00
|buy
|710
|0.13
|1.3179
|1.2953
|1.3189
|1420
|2006.12.15 15:14
|buy
|711
|0.24
|1.3168
|1.2953
|1.3178
|1421
|2006.12.15 15:15
|close
|711
|0.24
|1.3173
|1.2953
|1.3178
|12.00
|12520.94
|1422
|2006.12.15 15:15
|close
|710
|0.13
|1.3172
|1.2953
|1.3189
|-9.10
|12511.84
|1423
|2006.12.15 15:15
|buy
|712
|0.13
|1.3175
|1.2949
|1.3185
|1424
|2006.12.15 15:17
|buy
|713
|0.24
|1.3163
|1.2948
|1.3173
|1425
|2006.12.15 15:21
|buy
|714
|0.48
|1.3151
|1.2947
|1.3161
|1426
|2006.12.15 15:23
|close
|714
|0.48
|1.3159
|1.2947
|1.3161
|38.40
|12550.24
|1427
|2006.12.15 15:23
|close
|713
|0.24
|1.3161
|1.2948
|1.3173
|-4.80
|12545.44
|1428
|2006.12.15 15:23
|close
|712
|0.13
|1.3160
|1.2949
|1.3185
|-19.50
|12525.94
|1429
|2006.12.15 15:23
|buy
|715
|0.13
|1.3164
|1.2938
|1.3174
|1430
|2006.12.15 15:32
|buy
|716
|0.26
|1.3153
|1.2938
|1.3163
|1431
|2006.12.15 15:36
|buy
|717
|0.48
|1.3141
|1.2937
|1.3151
|1432
|2006.12.15 15:52
|buy
|718
|0.96
|1.3130
|1.2937
|1.3140
|1433
|2006.12.15 15:59
|buy
|719
|1.92
|1.3118
|1.2936
|1.3128
|1434
|2006.12.15 16:02
|buy
|720
|3.84
|1.3106
|1.2935
|1.3116
|1435
|2006.12.18 14:37
|t/p
|720
|3.84
|1.3116
|1.2935
|1.3116
|362.11
|12888.06
|1436
|2006.12.18 14:37
|close
|719
|1.92
|1.3117
|1.2936
|1.3128
|-30.14
|12857.91
|1437
|2006.12.18 14:37
|close
|718
|0.96
|1.3116
|1.2937
|1.3140
|-139.87
|12718.04
|1438
|2006.12.18 14:37
|close
|717
|0.48
|1.3114
|1.2937
|1.3151
|-132.34
|12585.70
|1439
|2006.12.18 14:38
|close
|716
|0.26
|1.3115
|1.2938
|1.3163
|-100.28
|12485.42
|1440
|2006.12.18 14:38
|close
|715
|0.13
|1.3114
|1.2938
|1.3174
|-65.74
|12419.68
|1441
|2006.12.18 21:00
|buy
|721
|0.12
|1.3098
|1.2872
|1.3108
|1442
|2006.12.19 05:46
|buy
|722
|0.24
|1.3086
|1.2871
|1.3096
|1443
|2006.12.19 07:14
|close
|722
|0.24
|1.3091
|1.2871
|1.3096
|12.00
|12431.68
|1444
|2006.12.19 07:15
|close
|721
|0.12
|1.3092
|1.2872
|1.3108
|-7.88
|12423.80
|1445
|2006.12.20 09:00
|sell
|723
|0.12
|1.3208
|1.3434
|1.3198
|1446
|2006.12.20 09:18
|sell
|724
|0.24
|1.3219
|1.3434
|1.3209
|1447
|2006.12.20 09:38
|close
|724
|0.24
|1.3215
|1.3434
|1.3209
|9.60
|12433.40
|1448
|2006.12.20 09:38
|close
|723
|0.12
|1.3216
|1.3434
|1.3198
|-9.60
|12423.80
|1449
|2006.12.20 09:38
|sell
|725
|0.12
|1.3213
|1.3439
|1.3203
|1450
|2006.12.20 10:04
|sell
|726
|0.24
|1.3225
|1.3440
|1.3215
|1451
|2006.12.20 10:32
|close
|726
|0.24
|1.3218
|1.3440
|1.3215
|16.80
|12440.60
|1452
|2006.12.20 10:32
|close
|725
|0.12
|1.3219
|1.3439
|1.3203
|-7.20
|12433.40
|1453
|2006.12.21 04:00
|buy
|727
|0.12
|1.3193
|1.2967
|1.3203
|1454
|2006.12.21 08:56
|t/p
|727
|0.12
|1.3203
|1.2967
|1.3203
|12.00
|12445.40
|1455
|2006.12.21 23:00
|buy
|728
|0.12
|1.3176
|1.2950
|1.3186
|1456
|2006.12.22 01:17
|t/p
|728
|0.12
|1.3186
|1.2950
|1.3186
|11.32
|12456.71
|1457
|2006.12.22 16:00
|sell
|729
|0.12
|1.3168
|1.3394
|1.3158
|1458
|2006.12.22 16:03
|t/p
|729
|0.12
|1.3158
|1.3394
|1.3158
|12.00
|12468.71
|1459
|2006.12.22 16:03
|sell
|730
|0.12
|1.3155
|1.3381
|1.3145
|1460
|2006.12.22 17:37
|t/p
|730
|0.12
|1.3145
|1.3381
|1.3145
|12.00
|12480.71
|1461
|2006.12.26 18:00
|buy
|731
|0.12
|1.3131
|1.2905
|1.3141
|1462
|2006.12.26 18:29
|buy
|732
|0.24
|1.3118
|1.2903
|1.3128
|1463
|2006.12.26 18:53
|buy
|733
|0.48
|1.3106
|1.2902
|1.3116
|1464
|2006.12.26 18:56
|buy
|734
|0.96
|1.3095
|1.2902
|1.3105
|1465
|2006.12.26 19:34
|t/p
|734
|0.96
|1.3105
|1.2902
|1.3105
|96.00
|12576.71
|1466
|2006.12.26 19:34
|close
|733
|0.48
|1.3105
|1.2902
|1.3116
|-4.80
|12571.91
|1467
|2006.12.26 19:35
|close
|732
|0.24
|1.3108
|1.2903
|1.3128
|-24.00
|12547.91
|1468
|2006.12.26 19:35
|close
|731
|0.12
|1.3105
|1.2905
|1.3141
|-31.20
|12516.71
|1469
|2006.12.27 02:00
|buy
|735
|0.13
|1.3114
|1.2888
|1.3124
|1470
|2006.12.27 03:21
|t/p
|735
|0.13
|1.3124
|1.2888
|1.3124
|13.00
|12529.71
|1471
|2006.12.27 18:00
|sell
|736
|0.13
|1.3126
|1.3352
|1.3116
|1472
|2006.12.27 23:00
|t/p
|736
|0.13
|1.3116
|1.3352
|1.3116
|13.00
|12542.71
|1473
|2006.12.28 07:03
|buy
|737
|0.13
|1.3129
|1.2903
|1.3139
|1474
|2006.12.28 10:16
|t/p
|737
|0.13
|1.3139
|1.2903
|1.3139
|13.00
|12555.71
|1475
|2006.12.28 22:01
|sell
|738
|0.13
|1.3144
|1.3370
|1.3134
|1476
|2006.12.29 04:49
|sell
|739
|0.26
|1.3155
|1.3370
|1.3145
|1477
|2006.12.29 06:38
|sell
|740
|0.48
|1.3167
|1.3371
|1.3157
|1478
|2006.12.29 08:00
|sell
|741
|0.96
|1.3179
|1.3372
|1.3169
|1479
|2006.12.29 09:15
|t/p
|741
|0.96
|1.3169
|1.3372
|1.3169
|95.99
|12651.70
|1480
|2006.12.29 09:15
|close
|740
|0.48
|1.3167
|1.3371
|1.3157
|0.00
|12651.70
|1481
|2006.12.29 09:16
|close
|739
|0.26
|1.3165
|1.3370
|1.3145
|-26.00
|12625.70
|1482
|2006.12.29 09:16
|close
|738
|0.13
|1.3164
|1.3370
|1.3134
|-25.93
|12599.77
|1483
|2007.01.02 20:00
|sell
|742
|0.13
|1.3277
|1.3503
|1.3267
|1484
|2007.01.03 04:45
|sell
|743
|0.26
|1.3289
|1.3504
|1.3279
|1485
|2007.01.03 05:16
|close
|743
|0.26
|1.3284
|1.3504
|1.3279
|13.00
|12612.77
|1486
|2007.01.03 05:16
|close
|742
|0.13
|1.3285
|1.3503
|1.3267
|-10.34
|12602.43
|1487
|2007.01.04 04:00
|buy
|744
|0.13
|1.3174
|1.2948
|1.3184
|1488
|2007.01.04 07:26
|buy
|745
|0.26
|1.3162
|1.2947
|1.3172
|1489
|2007.01.04 08:15
|close
|745
|0.26
|1.3167
|1.2947
|1.3172
|13.00
|12615.43
|1490
|2007.01.04 08:15
|close
|744
|0.13
|1.3167
|1.2948
|1.3184
|-9.10
|12606.33
|1491
|2007.01.04 21:00
|buy
|746
|0.13
|1.3086
|1.2860
|1.3096
|1492
|2007.01.05 03:58
|buy
|747
|0.26
|1.3075
|1.2860
|1.3085
|1493
|2007.01.05 04:04
|buy
|748
|0.52
|1.3063
|1.2859
|1.3073
|1494
|2007.01.05 04:23
|close
|748
|0.52
|1.3070
|1.2859
|1.3073
|36.40
|12642.73
|1495
|2007.01.05 04:23
|close
|747
|0.26
|1.3069
|1.2860
|1.3085
|-15.60
|12627.13
|1496
|2007.01.05 04:23
|close
|746
|0.13
|1.3070
|1.2860
|1.3096
|-21.54
|12605.59
|1497
|2007.01.08 02:00
|buy
|749
|0.13
|1.2996
|1.2770
|1.3006
|1498
|2007.01.08 02:14
|t/p
|749
|0.13
|1.3006
|1.2770
|1.3006
|13.00
|12618.59
|1499
|2007.01.08 02:14
|buy
|750
|0.13
|1.3008
|1.2782
|1.3018
|1500
|2007.01.08 02:59
|buy
|751
|0.26
|1.2997
|1.2782
|1.3007
|1501
|2007.01.08 06:29
|close
|751
|0.26
|1.3001
|1.2782
|1.3007
|10.40
|12628.99
|1502
|2007.01.08 06:30
|close
|750
|0.13
|1.3000
|1.2782
|1.3018
|-10.40
|12618.59
|1503
|2007.01.09 11:00
|sell
|752
|0.13
|1.3031
|1.3257
|1.3021
|1504
|2007.01.09 13:01
|t/p
|752
|0.13
|1.3021
|1.3257
|1.3021
|13.00
|12631.59
|1505
|2007.01.10 09:00
|buy
|753
|0.13
|1.2994
|1.2768
|1.3004
|1506
|2007.01.10 09:46
|buy
|754
|0.26
|1.2982
|1.2767
|1.2992
|1507
|2007.01.10 10:34
|close
|754
|0.26
|1.2987
|1.2767
|1.2992
|13.00
|12644.59
|1508
|2007.01.10 10:34
|close
|753
|0.13
|1.2988
|1.2768
|1.3004
|-7.80
|12636.79
|1509
|2007.01.11 02:00
|buy
|755
|0.13
|1.2948
|1.2722
|1.2958
|1510
|2007.01.11 05:04
|t/p
|755
|0.13
|1.2958
|1.2722
|1.2958
|13.00
|12649.79
|1511
|2007.01.12 04:01
|buy
|756
|0.13
|1.2902
|1.2676
|1.2912
|1512
|2007.01.12 08:05
|t/p
|756
|0.13
|1.2912
|1.2676
|1.2912
|13.00
|12662.79
|1513
|2007.01.15 16:00
|sell
|757
|0.13
|1.2930
|1.3156
|1.2920
|1514
|2007.01.15 18:25
|sell
|758
|0.26
|1.2941
|1.3156
|1.2931
|1515
|2007.01.15 18:33
|close
|758
|0.26
|1.2937
|1.3156
|1.2931
|10.40
|12673.19
|1516
|2007.01.15 18:34
|close
|757
|0.13
|1.2936
|1.3156
|1.2920
|-7.80
|12665.39
|1517
|2007.01.16 16:00
|sell
|759
|0.13
|1.2932
|1.3158
|1.2922
|1518
|2007.01.16 16:38
|t/p
|759
|0.13
|1.2922
|1.3158
|1.2922
|13.00
|12678.39
|1519
|2007.01.16 16:38
|sell
|760
|0.13
|1.2920
|1.3146
|1.2910
|1520
|2007.01.16 16:44
|sell
|761
|0.26
|1.2932
|1.3147
|1.2922
|1521
|2007.01.16 17:02
|close
|761
|0.26
|1.2927
|1.3147
|1.2922
|13.00
|12691.39
|1522
|2007.01.16 17:02
|close
|760
|0.13
|1.2928
|1.3146
|1.2910
|-10.40
|12680.99
|1523
|2007.01.17 05:00
|buy
|762
|0.13
|1.2925
|1.2699
|1.2935
|1524
|2007.01.17 07:21
|t/p
|762
|0.13
|1.2935
|1.2699
|1.2935
|13.00
|12693.99
|1525
|2007.01.17 15:00
|buy
|763
|0.13
|1.2928
|1.2702
|1.2938
|1526
|2007.01.17 15:02
|buy
|764
|0.26
|1.2917
|1.2702
|1.2927
|1527
|2007.01.17 15:16
|buy
|765
|0.52
|1.2905
|1.2701
|1.2915
|1528
|2007.01.17 15:21
|close
|765
|0.52
|1.2912
|1.2701
|1.2915
|36.40
|12730.39
|1529
|2007.01.17 15:22
|close
|764
|0.26
|1.2911
|1.2702
|1.2927
|-15.60
|12714.79
|1530
|2007.01.17 15:22
|close
|763
|0.13
|1.2912
|1.2702
|1.2938
|-20.80
|12693.99
|1531
|2007.01.17 15:22
|buy
|766
|0.13
|1.2915
|1.2689
|1.2925
|1532
|2007.01.17 15:44
|t/p
|766
|0.13
|1.2925
|1.2689
|1.2925
|13.00
|12706.99
|1533
|2007.01.17 15:44
|buy
|767
|0.13
|1.2927
|1.2701
|1.2937
|1534
|2007.01.17 15:51
|t/p
|767
|0.13
|1.2937
|1.2701
|1.2937
|13.00
|12719.99
|1535
|2007.01.17 15:51
|buy
|768
|0.13
|1.2939
|1.2713
|1.2949
|1536
|2007.01.17 16:08
|buy
|769
|0.26
|1.2927
|1.2712
|1.2937
|1537
|2007.01.17 16:16
|close
|769
|0.26
|1.2932
|1.2712
|1.2937
|13.00
|12732.99
|1538
|2007.01.17 16:16
|close
|768
|0.13
|1.2931
|1.2713
|1.2949
|-10.40
|12722.59
|1539
|2007.01.18 02:00
|sell
|770
|0.13
|1.2934
|1.3160
|1.2924
|1540
|2007.01.18 02:44
|sell
|771
|0.26
|1.2946
|1.3161
|1.2936
|1541
|2007.01.18 03:49
|sell
|772
|0.52
|1.2957
|1.3161
|1.2947
|1542
|2007.01.18 04:28
|sell
|773
|1.04
|1.2969
|1.3162
|1.2959
|1543
|2007.01.18 07:00
|close
|773
|1.04
|1.2960
|1.3162
|1.2959
|93.60
|12816.19
|1544
|2007.01.18 07:01
|close
|772
|0.52
|1.2961
|1.3161
|1.2947
|-20.80
|12795.39
|1545
|2007.01.18 07:02
|close
|771
|0.26
|1.2962
|1.3161
|1.2936
|-41.60
|12753.79
|1546
|2007.01.18 07:02
|close
|770
|0.13
|1.2961
|1.3160
|1.2924
|-35.10
|12718.69
|1547
|2007.01.18 12:00
|sell
|774
|0.13
|1.2940
|1.3166
|1.2930
|1548
|2007.01.18 13:03
|t/p
|774
|0.13
|1.2930
|1.3166
|1.2930
|13.00
|12731.69
|1549
|2007.01.19 11:00
|sell
|775
|0.13
|1.2966
|1.3192
|1.2956
|1550
|2007.01.19 11:49
|t/p
|775
|0.13
|1.2956
|1.3192
|1.2956
|13.00
|12744.69
|1551
|2007.01.19 11:49
|sell
|776
|0.13
|1.2954
|1.3180
|1.2944
|1552
|2007.01.19 15:05
|t/p
|776
|0.13
|1.2944
|1.3180
|1.2944
|13.00
|12757.69
|1553
|2007.01.22 10:00
|sell
|777
|0.13
|1.2966
|1.3192
|1.2956
|1554
|2007.01.22 10:34
|t/p
|777
|0.13
|1.2956
|1.3192
|1.2956
|13.00
|12770.69
|1555
|2007.01.22 10:34
|sell
|778
|0.13
|1.2953
|1.3179
|1.2943
|1556
|2007.01.22 11:57
|t/p
|778
|0.13
|1.2943
|1.3179
|1.2943
|13.00
|12783.69
|1557
|2007.01.22 21:02
|buy
|779
|0.13
|1.2952
|1.2726
|1.2962
|1558
|2007.01.23 01:27
|buy
|780
|0.26
|1.2940
|1.2725
|1.2950
|1559
|2007.01.23 07:09
|close
|780
|0.26
|1.2945
|1.2725
|1.2950
|13.00
|12796.69
|1560
|2007.01.23 07:09
|close
|779
|0.13
|1.2947
|1.2726
|1.2962
|-7.24
|12789.45
|1561
|2007.01.23 08:00
|buy
|781
|0.13
|1.2943
|1.2717
|1.2953
|1562
|2007.01.23 08:29
|t/p
|781
|0.13
|1.2953
|1.2717
|1.2953
|13.00
|12802.45
|1563
|2007.01.23 08:29
|buy
|782
|0.13
|1.2955
|1.2729
|1.2965
|1564
|2007.01.23 08:34
|t/p
|782
|0.13
|1.2965
|1.2729
|1.2965
|13.00
|12815.45
|1565
|2007.01.23 08:34
|buy
|783
|0.13
|1.2967
|1.2741
|1.2977
|1566
|2007.01.23 09:10
|t/p
|783
|0.13
|1.2977
|1.2741
|1.2977
|13.00
|12828.45
|1567
|2007.01.23 22:00
|sell
|784
|0.13
|1.3025
|1.3251
|1.3015
|1568
|2007.01.24 07:42
|t/p
|784
|0.13
|1.3015
|1.3251
|1.3015
|13.07
|12841.52
|1569
|2007.01.25 04:01
|buy
|785
|0.13
|1.2959
|1.2733
|1.2969
|1570
|2007.01.25 08:04
|t/p
|785
|0.13
|1.2969
|1.2733
|1.2969
|13.00
|12854.52
|1571
|2007.01.26 09:00
|buy
|786
|0.13
|1.2930
|1.2704
|1.2940
|1572
|2007.01.26 09:07
|buy
|787
|0.26
|1.2918
|1.2703
|1.2928
|1573
|2007.01.26 09:47
|close
|787
|0.26
|1.2923
|1.2703
|1.2928
|13.00
|12867.52
|1574
|2007.01.26 09:47
|close
|786
|0.13
|1.2922
|1.2704
|1.2940
|-10.40
|12857.12
|1575
|2007.01.26 09:47
|buy
|788
|0.13
|1.2926
|1.2700
|1.2936
|1576
|2007.01.26 11:46
|buy
|789
|0.26
|1.2914
|1.2699
|1.2924
|1577
|2007.01.26 12:21
|buy
|790
|0.52
|1.2903
|1.2699
|1.2913
|1578
|2007.01.26 12:41
|buy
|791
|1.04
|1.2892
|1.2699
|1.2902
|1579
|2007.01.26 13:06
|close
|791
|1.04
|1.2901
|1.2699
|1.2902
|93.60
|12950.72
|1580
|2007.01.26 13:06
|close
|790
|0.52
|1.2900
|1.2699
|1.2913
|-15.60
|12935.12
|1581
|2007.01.26 13:06
|close
|789
|0.26
|1.2901
|1.2699
|1.2924
|-33.80
|12901.32
|1582
|2007.01.26 13:07
|close
|788
|0.13
|1.2900
|1.2700
|1.2936
|-33.80
|12867.52
|1583
|2007.01.26 15:00
|buy
|792
|0.13
|1.2919
|1.2693
|1.2929
|1584
|2007.01.26 15:17
|buy
|793
|0.26
|1.2908
|1.2693
|1.2918
|1585
|2007.01.26 15:26
|close
|793
|0.26
|1.2912
|1.2693
|1.2918
|10.40
|12877.92
|1586
|2007.01.26 15:27
|close
|792
|0.13
|1.2911
|1.2693
|1.2929
|-10.40
|12867.52
|1587
|2007.01.26 15:27
|buy
|794
|0.13
|1.2913
|1.2687
|1.2923
|1588
|2007.01.26 15:39
|buy
|795
|0.26
|1.2901
|1.2686
|1.2911
|1589
|2007.01.26 15:54
|buy
|796
|0.52
|1.2889
|1.2685
|1.2899
|1590
|2007.01.26 15:59
|close
|796
|0.52
|1.2896
|1.2685
|1.2899
|36.40
|12903.92
|1591
|2007.01.26 15:59
|close
|795
|0.26
|1.2897
|1.2686
|1.2911
|-10.40
|12893.52
|1592
|2007.01.26 15:59
|close
|794
|0.13
|1.2894
|1.2687
|1.2923
|-24.70
|12868.82
|1593
|2007.01.26 15:59
|buy
|797
|0.13
|1.2892
|1.2666
|1.2902
|1594
|2007.01.26 15:59
|buy
|798
|0.26
|1.2881
|1.2666
|1.2891
|1595
|2007.01.26 16:00
|close
|798
|0.26
|1.2885
|1.2666
|1.2891
|10.40
|12879.22
|1596
|2007.01.26 16:01
|close
|797
|0.13
|1.2886
|1.2666
|1.2902
|-7.80
|12871.42
|1597
|2007.01.26 19:00
|buy
|799
|0.13
|1.2913
|1.2687
|1.2923
|1598
|2007.01.29 01:54
|buy
|800
|0.26
|1.2901
|1.2686
|1.2911
|1599
|2007.01.29 02:10
|close
|800
|0.26
|1.2906
|1.2686
|1.2911
|13.00
|12884.42
|1600
|2007.01.29 02:11
|close
|799
|0.13
|1.2905
|1.2687
|1.2923
|-11.14
|12873.27
|1601
|2007.01.30 08:00
|sell
|801
|0.13
|1.2960
|1.3186
|1.2950
|1602
|2007.01.30 13:50
|sell
|802
|0.26
|1.2972
|1.3187
|1.2962
|1603
|2007.01.30 14:26
|close
|802
|0.26
|1.2967
|1.3187
|1.2962
|13.00
|12886.27
|1604
|2007.01.30 14:26
|close
|801
|0.13
|1.2968
|1.3186
|1.2950
|-10.40
|12875.87
|1605
|2007.02.01 07:00
|sell
|803
|0.13
|1.3025
|1.3251
|1.3015
|1606
|2007.02.01 08:28
|t/p
|803
|0.13
|1.3015
|1.3251
|1.3015
|13.00
|12888.87
|1607
|2007.02.05 09:00
|buy
|804
|0.13
|1.2951
|1.2725
|1.2961
|1608
|2007.02.05 09:28
|t/p
|804
|0.13
|1.2961
|1.2725
|1.2961
|13.00
|12901.87
|1609
|2007.02.05 09:28
|buy
|805
|0.13
|1.2963
|1.2737
|1.2973
|1610
|2007.02.05 10:08
|buy
|806
|0.26
|1.2952
|1.2737
|1.2962
|1611
|2007.02.05 10:39
|buy
|807
|0.52
|1.2940
|1.2736
|1.2950
|1612
|2007.02.05 13:14
|buy
|808
|1.04
|1.2928
|1.2735
|1.2938
|1613
|2007.02.05 15:14
|buy
|809
|1.92
|1.2917
|1.2735
|1.2927
|1614
|2007.02.05 16:09
|t/p
|809
|1.92
|1.2927
|1.2735
|1.2927
|192.01
|13093.88
|1615
|2007.02.05 16:09
|close
|808
|1.04
|1.2927
|1.2735
|1.2938
|-10.40
|13083.48
|1616
|2007.02.05 16:09
|close
|807
|0.52
|1.2926
|1.2736
|1.2950
|-72.80
|13010.68
|1617
|2007.02.05 16:09
|close
|806
|0.26
|1.2927
|1.2737
|1.2962
|-65.00
|12945.68
|1618
|2007.02.05 16:09
|close
|805
|0.13
|1.2928
|1.2737
|1.2973
|-45.50
|12900.18
|1619
|2007.02.05 18:00
|buy
|810
|0.13
|1.2933
|1.2707
|1.2943
|1620
|2007.02.06 06:25
|buy
|811
|0.26
|1.2921
|1.2706
|1.2931
|1621
|2007.02.06 08:46
|close
|811
|0.26
|1.2926
|1.2706
|1.2931
|13.00
|12913.18
|1622
|2007.02.06 08:46
|close
|810
|0.13
|1.2925
|1.2707
|1.2943
|-11.14
|12902.04
|1623
|2007.02.07 07:00
|sell
|812
|0.13
|1.2983
|1.3209
|1.2973
|1624
|2007.02.07 07:50
|t/p
|812
|0.13
|1.2973
|1.3209
|1.2973
|13.00
|12915.04
|1625
|2007.02.07 07:50
|sell
|813
|0.13
|1.2971
|1.3197
|1.2961
|1626
|2007.02.07 08:24
|sell
|814
|0.26
|1.2982
|1.3197
|1.2972
|1627
|2007.02.07 09:52
|close
|814
|0.26
|1.2978
|1.3197
|1.2972
|10.40
|12925.44
|1628
|2007.02.07 09:52
|close
|813
|0.13
|1.2979
|1.3197
|1.2961
|-10.40
|12915.04
|1629
|2007.02.08 02:00
|sell
|815
|0.13
|1.3016
|1.3242
|1.3006
|1630
|2007.02.08 08:33
|t/p
|815
|0.13
|1.3006
|1.3242
|1.3006
|13.00
|12928.04
|1631
|2007.02.09 05:00
|sell
|816
|0.13
|1.3038
|1.3264
|1.3028
|1632
|2007.02.09 08:28
|t/p
|816
|0.13
|1.3028
|1.3264
|1.3028
|13.00
|12941.04
|1633
|2007.02.09 22:01
|buy
|817
|0.13
|1.3004
|1.2778
|1.3014
|1634
|2007.02.12 00:00
|t/p
|817
|0.13
|1.3014
|1.2778
|1.3014
|12.26
|12953.30
|1635
|2007.02.12 23:00
|buy
|818
|0.13
|1.2965
|1.2739
|1.2975
|1636
|2007.02.13 07:56
|t/p
|818
|0.13
|1.2975
|1.2739
|1.2975
|12.26
|12965.56
|1637
|2007.02.14 04:02
|sell
|819
|0.13
|1.3034
|1.3260
|1.3024
|1638
|2007.02.14 05:38
|sell
|820
|0.26
|1.3047
|1.3262
|1.3037
|1639
|2007.02.14 05:40
|close
|820
|0.26
|1.3042
|1.3262
|1.3037
|13.00
|12978.56
|1640
|2007.02.14 05:40
|close
|819
|0.13
|1.3041
|1.3260
|1.3024
|-9.10
|12969.46
|1641
|2007.02.15 01:00
|sell
|821
|0.13
|1.3134
|1.3360
|1.3124
|1642
|2007.02.15 07:38
|sell
|822
|0.26
|1.3146
|1.3361
|1.3136
|1643
|2007.02.15 08:02
|close
|822
|0.26
|1.3141
|1.3361
|1.3136
|13.00
|12982.46
|1644
|2007.02.15 08:02
|close
|821
|0.13
|1.3141
|1.3360
|1.3124
|-9.10
|12973.36
|1645
|2007.02.16 19:00
|buy
|823
|0.13
|1.3135
|1.2909
|1.3145
|1646
|2007.02.19 00:00
|t/p
|823
|0.13
|1.3145
|1.2909
|1.3145
|12.26
|12985.62
|1647
|2007.02.19 10:00
|sell
|824
|0.13
|1.3138
|1.3364
|1.3128
|1648
|2007.02.19 11:28
|t/p
|824
|0.13
|1.3128
|1.3364
|1.3128
|13.00
|12998.62
|1649
|2007.02.20 10:00
|sell
|825
|0.13
|1.3143
|1.3369
|1.3133
|1650
|2007.02.20 10:39
|sell
|826
|0.26
|1.3154
|1.3369
|1.3144
|1651
|2007.02.20 11:05
|close
|826
|0.26
|1.3150
|1.3369
|1.3144
|10.40
|13009.02
|1652
|2007.02.20 11:05
|close
|825
|0.13
|1.3151
|1.3369
|1.3133
|-10.40
|12998.62
|1653
|2007.02.21 02:00
|buy
|827
|0.13
|1.3147
|1.2921
|1.3157
|1654
|2007.02.21 06:25
|buy
|828
|0.26
|1.3135
|1.2920
|1.3145
|1655
|2007.02.21 06:28
|close
|828
|0.26
|1.3140
|1.2920
|1.3145
|13.00
|13011.62
|1656
|2007.02.21 06:28
|close
|827
|0.13
|1.3141
|1.2921
|1.3157
|-7.80
|13003.82
|1657
|2007.02.21 21:00
|buy
|829
|0.13
|1.3140
|1.2914
|1.3150
|1658
|2007.02.22 03:38
|buy
|830
|0.26
|1.3128
|1.2913
|1.3138
|1659
|2007.02.22 03:50
|close
|830
|0.26
|1.3133
|1.2913
|1.3138
|13.00
|13016.82
|1660
|2007.02.22 03:50
|close
|829
|0.13
|1.3132
|1.2914
|1.3150
|-12.62
|13004.20
|1661
|2007.02.22 17:00
|buy
|831
|0.13
|1.3107
|1.2881
|1.3117
|1662
|2007.02.22 17:18
|t/p
|831
|0.13
|1.3117
|1.2881
|1.3117
|13.00
|13017.20
|1663
|2007.02.22 17:18
|buy
|832
|0.13
|1.3119
|1.2893
|1.3129
|1664
|2007.02.22 17:22
|t/p
|832
|0.13
|1.3129
|1.2893
|1.3129
|13.00
|13030.20
|1665
|2007.02.22 17:22
|buy
|833
|0.13
|1.3132
|1.2906
|1.3142
|1666
|2007.02.22 18:36
|buy
|834
|0.26
|1.3120
|1.2905
|1.3130
|1667
|2007.02.22 18:58
|close
|834
|0.26
|1.3125
|1.2905
|1.3130
|13.00
|13043.20
|1668
|2007.02.22 18:58
|close
|833
|0.13
|1.3124
|1.2906
|1.3142
|-10.40
|13032.80
|1669
|2007.02.26 08:00
|sell
|835
|0.13
|1.3176
|1.3402
|1.3166
|1670
|2007.02.26 09:44
|t/p
|835
|0.13
|1.3166
|1.3402
|1.3166
|13.00
|13045.80
|1671
|2007.02.27 06:01
|sell
|836
|0.13
|1.3178
|1.3404
|1.3168
|1672
|2007.02.27 07:54
|t/p
|836
|0.13
|1.3168
|1.3404
|1.3168
|13.00
|13058.80
|1673
|2007.02.28 00:00
|sell
|837
|0.13
|1.3236
|1.3462
|1.3226
|1674
|2007.02.28 01:59
|t/p
|837
|0.13
|1.3226
|1.3462
|1.3226
|13.00
|13071.80
|1675
|2007.02.28 18:00
|buy
|838
|0.13
|1.3231
|1.3005
|1.3241
|1676
|2007.02.28 18:09
|buy
|839
|0.26
|1.3220
|1.3005
|1.3230
|1677
|2007.02.28 18:34
|close
|839
|0.26
|1.3225
|1.3005
|1.3230
|13.00
|13084.80
|1678
|2007.02.28 18:34
|close
|838
|0.13
|1.3227
|1.3005
|1.3241
|-5.20
|13079.60
|1679
|2007.02.28 18:34
|buy
|840
|0.13
|1.3228
|1.3002
|1.3238
|1680
|2007.03.01 05:33
|buy
|841
|0.26
|1.3217
|1.3002
|1.3227
|1681
|2007.03.01 05:44
|close
|841
|0.26
|1.3221
|1.3002
|1.3227
|10.40
|13090.00
|1682
|2007.03.01 05:44
|close
|840
|0.13
|1.3220
|1.3002
|1.3238
|-12.62
|13077.37
|1683
|2007.03.01 05:45
|sell
|842
|0.13
|1.3221
|1.3447
|1.3211
|1684
|2007.03.01 08:00
|t/p
|842
|0.13
|1.3211
|1.3447
|1.3211
|13.00
|13090.37
|1685
|2007.03.02 07:00
|buy
|843
|0.13
|1.3172
|1.2946
|1.3182
|1686
|2007.03.02 09:44
|buy
|844
|0.26
|1.3161
|1.2946
|1.3171
|1687
|2007.03.02 09:51
|close
|844
|0.26
|1.3165
|1.2946
|1.3171
|10.40
|13100.77
|1688
|2007.03.02 09:51
|close
|843
|0.13
|1.3166
|1.2946
|1.3182
|-7.80
|13092.97
|1689
|2007.03.05 22:00
|buy
|845
|0.13
|1.3094
|1.2868
|1.3104
|1690
|2007.03.05 23:50
|buy
|846
|0.26
|1.3083
|1.2868
|1.3093
|1691
|2007.03.06 00:07
|close
|846
|0.26
|1.3088
|1.2868
|1.3093
|11.52
|13104.49
|1692
|2007.03.06 00:07
|close
|845
|0.13
|1.3087
|1.2868
|1.3104
|-9.84
|13094.65
|1693
|2007.03.07 08:00
|sell
|847
|0.13
|1.3119
|1.3345
|1.3109
|1694
|2007.03.07 13:17
|sell
|848
|0.26
|1.3131
|1.3346
|1.3121
|1695
|2007.03.07 14:03
|sell
|849
|0.52
|1.3142
|1.3346
|1.3132
|1696
|2007.03.07 14:14
|close
|849
|0.52
|1.3134
|1.3346
|1.3132
|41.60
|13136.25
|1697
|2007.03.07 14:14
|close
|848
|0.26
|1.3131
|1.3346
|1.3121
|0.00
|13136.25
|1698
|2007.03.07 14:14
|close
|847
|0.13
|1.3132
|1.3345
|1.3109
|-16.90
|13119.35
|1699
|2007.03.08 05:00
|sell
|850
|0.13
|1.3167
|1.3393
|1.3157
|1700
|2007.03.08 05:32
|sell
|851
|0.26
|1.3178
|1.3393
|1.3168
|1701
|2007.03.08 06:02
|close
|851
|0.26
|1.3174
|1.3393
|1.3168
|10.40
|13129.75
|1702
|2007.03.08 06:03
|close
|850
|0.13
|1.3175
|1.3393
|1.3157
|-10.40
|13119.35
|1703
|2007.03.09 02:00
|buy
|852
|0.13
|1.3143
|1.2917
|1.3153
|1704
|2007.03.09 04:35
|t/p
|852
|0.13
|1.3153
|1.2917
|1.3153
|13.00
|13132.35
|1705
|2007.03.12 01:00
|buy
|853
|0.13
|1.3126
|1.2900
|1.3136
|1706
|2007.03.12 04:18
|buy
|854
|0.26
|1.3114
|1.2899
|1.3124
|1707
|2007.03.12 06:50
|close
|854
|0.26
|1.3119
|1.2899
|1.3124
|13.00
|13145.35
|1708
|2007.03.12 06:51
|close
|853
|0.13
|1.3118
|1.2900
|1.3136
|-10.40
|13134.95
|1709
|2007.03.13 02:00
|sell
|855
|0.13
|1.3183
|1.3409
|1.3173
|1710
|2007.03.13 07:22
|t/p
|855
|0.13
|1.3173
|1.3409
|1.3173
|13.00
|13147.95
|1711
|2007.03.13 22:00
|sell
|856
|0.13
|1.3195
|1.3421
|1.3185
|1712
|2007.03.14 07:43
|t/p
|856
|0.13
|1.3185
|1.3421
|1.3185
|13.07
|13161.02
|1713
|2007.03.15 03:00
|sell
|857
|0.13
|1.3221
|1.3447
|1.3211
|1714
|2007.03.15 08:32
|t/p
|857
|0.13
|1.3211
|1.3447
|1.3211
|13.00
|13174.02
|1715
|2007.03.16 17:00
|sell
|858
|0.13
|1.3308
|1.3534
|1.3298
|1716
|2007.03.16 17:41
|sell
|859
|0.26
|1.3320
|1.3535
|1.3310
|1717
|2007.03.16 17:47
|close
|859
|0.26
|1.3315
|1.3535
|1.3310
|13.00
|13187.02
|1718
|2007.03.16 17:49
|close
|858
|0.13
|1.3316
|1.3534
|1.3298
|-10.40
|13176.62
|1719
|2007.03.16 17:49
|sell
|860
|0.13
|1.3315
|1.3541
|1.3305
|1720
|2007.03.19 02:48
|t/p
|860
|0.13
|1.3305
|1.3541
|1.3305
|13.07
|13189.68
|1721
|2007.03.20 18:00
|buy
|861
|0.13
|1.3304
|1.3078
|1.3314
|1722
|2007.03.20 18:55
|t/p
|861
|0.13
|1.3314
|1.3078
|1.3314
|13.00
|13202.68
|1723
|2007.03.20 18:55
|buy
|862
|0.13
|1.3316
|1.3090
|1.3326
|1724
|2007.03.21 08:07
|buy
|863
|0.26
|1.3305
|1.3090
|1.3315
|1725
|2007.03.21 08:10
|close
|863
|0.26
|1.3309
|1.3090
|1.3315
|10.40
|13213.08
|1726
|2007.03.21 08:10
|close
|862
|0.13
|1.3307
|1.3090
|1.3326
|-12.44
|13200.64
|1727
|2007.03.22 07:00
|sell
|864
|0.13
|1.3383
|1.3609
|1.3373
|1728
|2007.03.22 08:11
|t/p
|864
|0.13
|1.3373
|1.3609
|1.3373
|13.00
|13213.64
|1729
|2007.03.23 08:00
|buy
|865
|0.13
|1.3336
|1.3110
|1.3346
|1730
|2007.03.23 09:01
|buy
|866
|0.26
|1.3324
|1.3109
|1.3334
|1731
|2007.03.23 09:01
|close
|866
|0.26
|1.3329
|1.3109
|1.3334
|13.00
|13226.64
|1732
|2007.03.23 09:01
|close
|865
|0.13
|1.3328
|1.3110
|1.3346
|-10.40
|13216.24
|1733
|2007.03.23 14:00
|buy
|867
|0.13
|1.3334
|1.3108
|1.3344
|1734
|2007.03.23 14:59
|buy
|868
|0.26
|1.3322
|1.3107
|1.3332
|1735
|2007.03.23 14:59
|buy
|869
|0.52
|1.3311
|1.3107
|1.3321
|1736
|2007.03.23 15:01
|close
|869
|0.52
|1.3318
|1.3107
|1.3321
|36.40
|13252.64
|1737
|2007.03.23 15:01
|close
|868
|0.26
|1.3319
|1.3107
|1.3332
|-7.80
|13244.84
|1738
|2007.03.23 15:01
|close
|867
|0.13
|1.3318
|1.3108
|1.3344
|-20.80
|13224.04
|1739
|2007.03.26 08:00
|buy
|870
|0.13
|1.3273
|1.3047
|1.3283
|1740
|2007.03.26 09:07
|buy
|871
|0.26
|1.3261
|1.3046
|1.3271
|1741
|2007.03.26 09:09
|close
|871
|0.26
|1.3266
|1.3046
|1.3271
|13.00
|13237.04
|1742
|2007.03.26 09:09
|close
|870
|0.13
|1.3265
|1.3047
|1.3283
|-10.40
|13226.64
|1743
|2007.03.27 05:00
|sell
|872
|0.13
|1.3326
|1.3552
|1.3316
|1744
|2007.03.27 06:18
|sell
|873
|0.26
|1.3338
|1.3553
|1.3328
|1745
|2007.03.27 07:19
|close
|873
|0.26
|1.3331
|1.3553
|1.3328
|18.20
|13244.84
|1746
|2007.03.27 07:20
|close
|872
|0.13
|1.3330
|1.3552
|1.3316
|-5.20
|13239.64
|1747
|2007.03.27 19:00
|sell
|874
|0.13
|1.3347
|1.3573
|1.3337
|1748
|2007.03.27 23:02
|sell
|875
|0.26
|1.3358
|1.3573
|1.3348
|1749
|2007.03.27 23:18
|close
|875
|0.26
|1.3353
|1.3573
|1.3348
|13.00
|13252.64
|1750
|2007.03.27 23:18
|close
|874
|0.13
|1.3354
|1.3573
|1.3337
|-9.10
|13243.54
|1751
|2007.03.28 02:00
|sell
|876
|0.13
|1.3347
|1.3573
|1.3337
|1752
|2007.03.28 09:13
|sell
|877
|0.26
|1.3358
|1.3573
|1.3348
|1753
|2007.03.28 09:15
|close
|877
|0.26
|1.3354
|1.3573
|1.3348
|10.40
|13253.94
|1754
|2007.03.28 09:15
|close
|876
|0.13
|1.3353
|1.3573
|1.3337
|-7.80
|13246.14
|1755
|2007.03.28 19:00
|sell
|878
|0.13
|1.3334
|1.3560
|1.3324
|1756
|2007.03.28 20:32
|t/p
|878
|0.13
|1.3324
|1.3560
|1.3324
|13.00
|13259.14
|1757
|2007.03.29 07:00
|buy
|879
|0.13
|1.3320
|1.3094
|1.3330
|1758
|2007.03.29 10:12
|t/p
|879
|0.13
|1.3330
|1.3094
|1.3330
|13.00
|13272.14
|1759
|2007.03.30 00:04
|sell
|880
|0.13
|1.3330
|1.3556
|1.3320
|1760
|2007.03.30 05:29
|sell
|881
|0.26
|1.3341
|1.3556
|1.3331
|1761
|2007.03.30 08:49
|close
|881
|0.26
|1.3337
|1.3556
|1.3331
|10.40
|13282.54
|1762
|2007.03.30 08:49
|close
|880
|0.13
|1.3338
|1.3556
|1.3320
|-10.40
|13272.14
|1763
|2007.03.30 10:00
|sell
|882
|0.13
|1.3317
|1.3543
|1.3307
|1764
|2007.03.30 12:47
|t/p
|882
|0.13
|1.3307
|1.3543
|1.3307
|13.00
|13285.14
|1765
|2007.03.30 18:00
|buy
|883
|0.13
|1.3376
|1.3150
|1.3386
|1766
|2007.03.30 20:38
|buy
|884
|0.26
|1.3364
|1.3149
|1.3374
|1767
|2007.04.02 00:00
|t/p
|884
|0.26
|1.3374
|1.3149
|1.3374
|24.52
|13309.66
|1768
|2007.04.02 00:00
|close
|883
|0.13
|1.3375
|1.3150
|1.3386
|-2.04
|13307.62
|1769
|2007.04.02 04:01
|sell
|885
|0.13
|1.3344
|1.3570
|1.3334
|1770
|2007.04.02 05:51
|sell
|886
|0.26
|1.3356
|1.3571
|1.3346
|1771
|2007.04.02 07:52
|close
|886
|0.26
|1.3351
|1.3571
|1.3346
|13.00
|13320.62
|1772
|2007.04.02 07:52
|close
|885
|0.13
|1.3352
|1.3570
|1.3334
|-10.40
|13310.22
|1773
|2007.04.02 22:01
|sell
|887
|0.13
|1.3365
|1.3591
|1.3355
|1774
|2007.04.03 07:54
|t/p
|887
|0.13
|1.3355
|1.3591
|1.3355
|13.07
|13323.28
|1775
|2007.04.03 18:00
|sell
|888
|0.13
|1.3361
|1.3587
|1.3351
|1776
|2007.04.03 19:35
|t/p
|888
|0.13
|1.3351
|1.3587
|1.3351
|13.00
|13336.28
|1777
|2007.04.04 06:00
|buy
|889
|0.13
|1.3336
|1.3110
|1.3346
|1778
|2007.04.04 09:31
|t/p
|889
|0.13
|1.3346
|1.3110
|1.3346
|13.00
|13349.28
|1779
|2007.04.05 05:00
|sell
|890
|0.13
|1.3368
|1.3594
|1.3358
|1780
|2007.04.05 08:13
|t/p
|890
|0.13
|1.3358
|1.3594
|1.3358
|13.00
|13362.28
|1781
|2007.04.06 02:00
|sell
|891
|0.13
|1.3423
|1.3649
|1.3413
|1782
|2007.04.06 08:19
|t/p
|891
|0.13
|1.3413
|1.3649
|1.3413
|13.00
|13375.28
|1783
|2007.04.09 10:00
|buy
|892
|0.13
|1.3366
|1.3140
|1.3376
|1784
|2007.04.09 11:51
|t/p
|892
|0.13
|1.3376
|1.3140
|1.3376
|13.00
|13388.28
|1785
|2007.04.10 02:00
|buy
|893
|0.13
|1.3354
|1.3128
|1.3364
|1786
|2007.04.10 02:36
|t/p
|893
|0.13
|1.3364
|1.3128
|1.3364
|13.00
|13401.28
|1787
|2007.04.10 02:36
|buy
|894
|0.13
|1.3366
|1.3140
|1.3376
|1788
|2007.04.10 02:58
|t/p
|894
|0.13
|1.3376
|1.3140
|1.3376
|13.00
|13414.28
|1789
|2007.04.10 02:58
|buy
|895
|0.13
|1.3378
|1.3152
|1.3388
|1790
|2007.04.10 03:51
|t/p
|895
|0.13
|1.3388
|1.3152
|1.3388
|13.00
|13427.28
|1791
|2007.04.10 21:03
|sell
|896
|0.13
|1.3425
|1.3651
|1.3415
|1792
|2007.04.10 22:40
|sell
|897
|0.26
|1.3436
|1.3651
|1.3426
|1793
|2007.04.11 00:19
|close
|897
|0.26
|1.3432
|1.3651
|1.3426
|10.53
|13437.81
|1794
|2007.04.11 00:19
|close
|896
|0.13
|1.3433
|1.3651
|1.3415
|-10.34
|13427.48
|1795
|2007.04.11 20:00
|sell
|898
|0.13
|1.3427
|1.3653
|1.3417
|1796
|2007.04.11 20:10
|t/p
|898
|0.13
|1.3417
|1.3653
|1.3417
|13.00
|13440.48
|1797
|2007.04.11 20:10
|sell
|899
|0.13
|1.3415
|1.3641
|1.3405
|1798
|2007.04.11 20:41
|sell
|900
|0.26
|1.3427
|1.3642
|1.3417
|1799
|2007.04.12 01:38
|sell
|901
|0.52
|1.3439
|1.3643
|1.3429
|1800
|2007.04.12 03:41
|sell
|902
|1.04
|1.3451
|1.3644
|1.3441
|1801
|2007.04.12 03:42
|sell
|903
|2.08
|1.3463
|1.3645
|1.3453
|1802
|2007.04.12 04:11
|t/p
|903
|2.08
|1.3453
|1.3645
|1.3453
|208.00
|13648.48
|1803
|2007.04.12 04:11
|close
|902
|1.04
|1.3451
|1.3644
|1.3441
|0.00
|13648.48
|1804
|2007.04.12 04:11
|close
|901
|0.52
|1.3452
|1.3643
|1.3429
|-67.60
|13580.88
|1805
|2007.04.12 04:11
|close
|900
|0.26
|1.3451
|1.3642
|1.3417
|-62.01
|13518.87
|1806
|2007.04.12 04:11
|close
|899
|0.13
|1.3452
|1.3641
|1.3405
|-47.91
|13470.96
|1807
|2007.04.12 13:00
|sell
|904
|0.13
|1.3455
|1.3681
|1.3445
|1808
|2007.04.12 13:40
|sell
|905
|0.26
|1.3466
|1.3681
|1.3456
|1809
|2007.04.12 13:46
|close
|905
|0.26
|1.3462
|1.3681
|1.3456
|10.40
|13481.36
|1810
|2007.04.12 13:47
|close
|904
|0.13
|1.3461
|1.3681
|1.3445
|-7.80
|13473.56
|1811
|2007.04.12 13:47
|sell
|906
|0.13
|1.3458
|1.3684
|1.3448
|1812
|2007.04.12 15:34
|sell
|907
|0.26
|1.3470
|1.3685
|1.3460
|1813
|2007.04.12 15:46
|sell
|908
|0.52
|1.3482
|1.3686
|1.3472
|1814
|2007.04.12 16:04
|close
|908
|0.52
|1.3475
|1.3686
|1.3472
|36.40
|13509.96
|1815
|2007.04.12 16:04
|close
|907
|0.26
|1.3476
|1.3685
|1.3460
|-15.60
|13494.36
|1816
|2007.04.12 16:04
|close
|906
|0.13
|1.3475
|1.3684
|1.3448
|-22.10
|13472.26
|1817
|2007.04.13 02:00
|sell
|909
|0.13
|1.3485
|1.3711
|1.3475
|1818
|2007.04.13 02:37
|sell
|910
|0.26
|1.3497
|1.3712
|1.3487
|1819
|2007.04.13 02:44
|sell
|911
|0.52
|1.3511
|1.3715
|1.3501
|1820
|2007.04.13 02:50
|close
|911
|0.52
|1.3503
|1.3715
|1.3501
|41.60
|13513.86
|1821
|2007.04.13 02:50
|close
|910
|0.26
|1.3504
|1.3712
|1.3487
|-18.20
|13495.66
|1822
|2007.04.13 02:50
|close
|909
|0.13
|1.3503
|1.3711
|1.3475
|-23.40
|13472.26
|1823
|2007.04.13 02:50
|sell
|912
|0.13
|1.3503
|1.3729
|1.3493
|1824
|2007.04.13 03:22
|sell
|913
|0.26
|1.3516
|1.3731
|1.3506
|1825
|2007.04.13 03:44
|close
|913
|0.26
|1.3510
|1.3731
|1.3506
|15.60
|13487.86
|1826
|2007.04.13 03:45
|close
|912
|0.13
|1.3511
|1.3729
|1.3493
|-10.40
|13477.46
|1827
|2007.04.13 17:00
|sell
|914
|0.13
|1.3510
|1.3736
|1.3500
|1828
|2007.04.13 17:17
|t/p
|914
|0.13
|1.3500
|1.3736
|1.3500
|13.00
|13490.46
|1829
|2007.04.13 17:17
|sell
|915
|0.13
|1.3498
|1.3724
|1.3488
|1830
|2007.04.13 17:18
|t/p
|915
|0.13
|1.3488
|1.3724
|1.3488
|13.00
|13503.46
|1831
|2007.04.13 17:18
|sell
|916
|0.14
|1.3486
|1.3712
|1.3476
|1832
|2007.04.13 17:19
|sell
|917
|0.26
|1.3498
|1.3713
|1.3488
|1833
|2007.04.13 17:21
|sell
|918
|0.52
|1.3509
|1.3713
|1.3499
|1834
|2007.04.13 17:26
|close
|918
|0.52
|1.3502
|1.3713
|1.3499
|36.40
|13539.86
|1835
|2007.04.13 17:26
|close
|917
|0.26
|1.3500
|1.3713
|1.3488
|-5.20
|13534.66
|1836
|2007.04.13 17:26
|close
|916
|0.14
|1.3500
|1.3712
|1.3476
|-19.60
|13515.06
|1837
|2007.04.13 17:26
|sell
|919
|0.14
|1.3499
|1.3725
|1.3489
|1838
|2007.04.13 17:40
|sell
|920
|0.26
|1.3511
|1.3726
|1.3501
|1839
|2007.04.13 18:10
|sell
|921
|0.52
|1.3522
|1.3726
|1.3512
|1840
|2007.04.13 18:18
|close
|921
|0.52
|1.3515
|1.3726
|1.3512
|36.40
|13551.46
|1841
|2007.04.13 18:18
|close
|920
|0.26
|1.3516
|1.3726
|1.3501
|-13.00
|13538.46
|1842
|2007.04.13 18:18
|close
|919
|0.14
|1.3514
|1.3725
|1.3489
|-21.00
|13517.46
|1843
|2007.04.16 08:00
|sell
|922
|0.14
|1.3543
|1.3769
|1.3533
|1844
|2007.04.16 08:40
|sell
|923
|0.26
|1.3555
|1.3770
|1.3545
|1845
|2007.04.16 09:05
|close
|923
|0.26
|1.3550
|1.3770
|1.3545
|13.00
|13530.46
|1846
|2007.04.16 09:05
|close
|922
|0.14
|1.3549
|1.3769
|1.3533
|-8.40
|13522.06
|1847
|2007.04.17 08:00
|buy
|924
|0.14
|1.3542
|1.3316
|1.3552
|1848
|2007.04.17 09:33
|buy
|925
|0.28
|1.3530
|1.3315
|1.3540
|1849
|2007.04.17 09:34
|close
|925
|0.28
|1.3535
|1.3315
|1.3540
|14.00
|13536.06
|1850
|2007.04.17 09:34
|close
|924
|0.14
|1.3534
|1.3316
|1.3552
|-11.20
|13524.86
|1851
|2007.04.18 15:00
|sell
|926
|0.14
|1.3577
|1.3803
|1.3567
|1852
|2007.04.18 15:24
|sell
|927
|0.28
|1.3588
|1.3803
|1.3578
|1853
|2007.04.18 15:31
|close
|927
|0.28
|1.3584
|1.3803
|1.3578
|11.20
|13536.06
|1854
|2007.04.18 15:31
|close
|926
|0.14
|1.3583
|1.3803
|1.3567
|-8.40
|13527.66
|1855
|2007.04.18 15:31
|sell
|928
|0.14
|1.3582
|1.3808
|1.3572
|1856
|2007.04.18 15:40
|sell
|929
|0.28
|1.3594
|1.3809
|1.3584
|1857
|2007.04.18 15:44
|close
|929
|0.28
|1.3587
|1.3809
|1.3584
|19.60
|13547.26
|1858
|2007.04.18 15:45
|close
|928
|0.14
|1.3586
|1.3808
|1.3572
|-5.60
|13541.66
|1859
|2007.04.18 15:45
|sell
|930
|0.14
|1.3585
|1.3811
|1.3575
|1860
|2007.04.18 17:40
|t/p
|930
|0.14
|1.3575
|1.3811
|1.3575
|14.00
|13555.66
|1861
|2007.04.19 05:00
|sell
|931
|0.14
|1.3587
|1.3813
|1.3577
|1862
|2007.04.19 05:41
|sell
|932
|0.28
|1.3599
|1.3814
|1.3589
|1863
|2007.04.19 06:28
|close
|932
|0.28
|1.3594
|1.3814
|1.3589
|14.00
|13569.66
|1864
|2007.04.19 06:28
|close
|931
|0.14
|1.3595
|1.3813
|1.3577
|-11.20
|13558.46
|1865
|2007.04.20 08:00
|sell
|933
|0.14
|1.3611
|1.3837
|1.3601
|1866
|2007.04.20 08:03
|sell
|934
|0.28
|1.3622
|1.3837
|1.3612
|1867
|2007.04.20 08:14
|sell
|935
|0.52
|1.3634
|1.3838
|1.3624
|1868
|2007.04.20 09:04
|close
|935
|0.52
|1.3626
|1.3838
|1.3624
|41.60
|13600.06
|1869
|2007.04.20 09:04
|close
|934
|0.28
|1.3627
|1.3837
|1.3612
|-14.00
|13586.06
|1870
|2007.04.20 09:04
|close
|933
|0.14
|1.3626
|1.3837
|1.3601
|-21.00
|13565.06
|1871
|2007.04.23 18:00
|buy
|936
|0.14
|1.3580
|1.3354
|1.3590
|1872
|2007.04.24 03:26
|buy
|937
|0.28
|1.3569
|1.3354
|1.3579
|1873
|2007.04.24 03:55
|buy
|938
|0.52
|1.3557
|1.3353
|1.3567
|1874
|2007.04.24 06:35
|close
|938
|0.52
|1.3565
|1.3353
|1.3567
|41.60
|13606.66
|1875
|2007.04.24 06:35
|close
|937
|0.28
|1.3564
|1.3354
|1.3579
|-14.00
|13592.66
|1876
|2007.04.24 06:35
|close
|936
|0.14
|1.3565
|1.3354
|1.3590
|-21.80
|13570.86
|1877
|2007.04.24 11:00
|buy
|939
|0.14
|1.3568
|1.3342
|1.3578
|1878
|2007.04.24 12:41
|t/p
|939
|0.14
|1.3578
|1.3342
|1.3578
|14.00
|13584.86
|1879
|2007.04.25 05:02
|sell
|940
|0.14
|1.3634
|1.3860
|1.3624
|1880
|2007.04.25 08:15
|sell
|941
|0.28
|1.3645
|1.3860
|1.3635
|1881
|2007.04.25 09:29
|close
|941
|0.28
|1.3640
|1.3860
|1.3635
|14.00
|13598.86
|1882
|2007.04.25 09:30
|close
|940
|0.14
|1.3643
|1.3860
|1.3624
|-12.60
|13586.26
|1883
|2007.04.27 04:01
|buy
|942
|0.14
|1.3600
|1.3374
|1.3610
|1884
|2007.04.27 08:15
|buy
|943
|0.28
|1.3588
|1.3373
|1.3598
|1885
|2007.04.27 08:21
|close
|943
|0.28
|1.3593
|1.3373
|1.3598
|14.00
|13600.26
|1886
|2007.04.27 08:21
|close
|942
|0.14
|1.3592
|1.3374
|1.3610
|-11.20
|13589.06
|1887
|2007.04.30 01:00
|sell
|944
|0.14
|1.3638
|1.3864
|1.3628
|1888
|2007.04.30 01:20
|t/p
|944
|0.14
|1.3628
|1.3864
|1.3628
|14.00
|13603.06
|1889
|2007.04.30 01:20
|sell
|945
|0.14
|1.3626
|1.3852
|1.3616
|1890
|2007.04.30 04:16
|sell
|946
|0.28
|1.3637
|1.3852
|1.3627
|1891
|2007.04.30 07:47
|close
|946
|0.28
|1.3633
|1.3852
|1.3627
|11.20
|13614.26
|1892
|2007.04.30 07:47
|close
|945
|0.14
|1.3635
|1.3852
|1.3616
|-12.60
|13601.66
|1893
|2007.05.01 03:00
|sell
|947
|0.14
|1.3645
|1.3871
|1.3635
|1894
|2007.05.01 08:53
|sell
|948
|0.28
|1.3658
|1.3873
|1.3648
|1895
|2007.05.01 09:10
|close
|948
|0.28
|1.3652
|1.3873
|1.3648
|16.80
|13618.46
|1896
|2007.05.01 09:10
|close
|947
|0.14
|1.3653
|1.3871
|1.3635
|-11.20
|13607.26
|1897
|2007.05.02 15:00
|buy
|949
|0.14
|1.3587
|1.3361
|1.3597
|1898
|2007.05.02 15:17
|t/p
|949
|0.14
|1.3597
|1.3361
|1.3597
|14.00
|13621.26
|1899
|2007.05.02 15:17
|buy
|950
|0.14
|1.3599
|1.3373
|1.3609
|1900
|2007.05.02 15:39
|buy
|951
|0.28
|1.3587
|1.3372
|1.3597
|1901
|2007.05.02 15:48
|close
|951
|0.28
|1.3592
|1.3372
|1.3597
|14.00
|13635.26
|1902
|2007.05.02 15:48
|close
|950
|0.14
|1.3591
|1.3373
|1.3609
|-11.20
|13624.06
|1903
|2007.05.02 15:48
|buy
|952
|0.14
|1.3594
|1.3368
|1.3604
|1904
|2007.05.02 16:06
|buy
|953
|0.28
|1.3581
|1.3366
|1.3591
|1905
|2007.05.02 16:14
|close
|953
|0.28
|1.3587
|1.3366
|1.3591
|16.80
|13640.86
|1906
|2007.05.02 16:15
|close
|952
|0.14
|1.3588
|1.3368
|1.3604
|-8.40
|13632.46
|1907
|2007.05.04 08:00
|buy
|954
|0.14
|1.3559
|1.3333
|1.3569
|1908
|2007.05.04 08:59
|t/p
|954
|0.14
|1.3569
|1.3333
|1.3569
|14.00
|13646.46
|1909
|2007.05.04 08:59
|buy
|955
|0.14
|1.3571
|1.3345
|1.3581
|1910
|2007.05.04 09:34
|buy
|956
|0.28
|1.3560
|1.3345
|1.3570
|1911
|2007.05.04 09:39
|buy
|957
|0.56
|1.3549
|1.3345
|1.3559
|1912
|2007.05.04 10:19
|close
|957
|0.56
|1.3556
|1.3345
|1.3559
|39.20
|13685.66
|1913
|2007.05.04 10:19
|close
|956
|0.28
|1.3555
|1.3345
|1.3570
|-14.00
|13671.66
|1914
|2007.05.04 10:20
|close
|955
|0.14
|1.3556
|1.3345
|1.3581
|-21.00
|13650.66
|1915
|2007.05.07 11:01
|sell
|958
|0.14
|1.3604
|1.3830
|1.3594
|1916
|2007.05.07 12:00
|sell
|959
|0.28
|1.3615
|1.3830
|1.3605
|1917
|2007.05.07 12:33
|close
|959
|0.28
|1.3611
|1.3830
|1.3605
|11.20
|13661.86
|1918
|2007.05.07 12:33
|close
|958
|0.14
|1.3612
|1.3830
|1.3594
|-11.20
|13650.66
|1919
|2007.05.07 19:00
|sell
|960
|0.14
|1.3615
|1.3841
|1.3605
|1920
|2007.05.07 19:37
|t/p
|960
|0.14
|1.3605
|1.3841
|1.3605
|14.00
|13664.66
|1921
|2007.05.07 19:37
|sell
|961
|0.14
|1.3603
|1.3829
|1.3593
|1922
|2007.05.08 04:46
|sell
|962
|0.28
|1.3614
|1.3829
|1.3604
|1923
|2007.05.08 05:51
|close
|962
|0.28
|1.3610
|1.3829
|1.3604
|11.20
|13675.86
|1924
|2007.05.08 05:51
|close
|961
|0.14
|1.3612
|1.3829
|1.3593
|-12.53
|13663.33
|1925
|2007.05.08 10:00
|sell
|963
|0.14
|1.3600
|1.3826
|1.3590
|1926
|2007.05.08 10:12
|t/p
|963
|0.14
|1.3590
|1.3826
|1.3590
|14.00
|13677.33
|1927
|2007.05.08 10:12
|sell
|964
|0.14
|1.3588
|1.3814
|1.3578
|1928
|2007.05.08 10:18
|t/p
|964
|0.14
|1.3578
|1.3814
|1.3578
|14.00
|13691.33
|1929
|2007.05.08 10:18
|sell
|965
|0.14
|1.3576
|1.3802
|1.3566
|1930
|2007.05.08 12:07
|t/p
|965
|0.14
|1.3566
|1.3802
|1.3566
|14.00
|13705.33
|1931
|2007.05.09 00:00
|buy
|966
|0.14
|1.3546
|1.3320
|1.3556
|1932
|2007.05.09 10:13
|buy
|967
|0.28
|1.3535
|1.3320
|1.3545
|1933
|2007.05.09 10:32
|close
|967
|0.28
|1.3539
|1.3320
|1.3545
|11.20
|13716.53
|1934
|2007.05.09 10:32
|close
|966
|0.14
|1.3538
|1.3320
|1.3556
|-11.20
|13705.33
|1935
|2007.05.10 04:00
|buy
|968
|0.14
|1.3539
|1.3313
|1.3549
|1936
|2007.05.10 05:16
|buy
|969
|0.28
|1.3528
|1.3313
|1.3538
|1937
|2007.05.10 06:10
|close
|969
|0.28
|1.3532
|1.3313
|1.3538
|11.20
|13716.53
|1938
|2007.05.10 06:10
|close
|968
|0.14
|1.3531
|1.3313
|1.3549
|-11.20
|13705.33
|1939
|2007.05.11 06:00
|buy
|970
|0.14
|1.3481
|1.3255
|1.3491
|1940
|2007.05.11 09:29
|buy
|971
|0.28
|1.3470
|1.3255
|1.3480
|1941
|2007.05.11 09:40
|close
|971
|0.28
|1.3474
|1.3255
|1.3480
|11.20
|13716.53
|1942
|2007.05.11 09:40
|close
|970
|0.14
|1.3475
|1.3255
|1.3491
|-8.40
|13708.13
|1943
|2007.05.14 11:00
|sell
|972
|0.14
|1.3537
|1.3763
|1.3527
|1944
|2007.05.14 12:31
|sell
|973
|0.28
|1.3549
|1.3764
|1.3539
|1945
|2007.05.14 14:35
|close
|973
|0.28
|1.3544
|1.3764
|1.3539
|14.00
|13722.13
|1946
|2007.05.14 14:35
|close
|972
|0.14
|1.3545
|1.3763
|1.3527
|-11.20
|13710.93
|1947
|2007.05.16 03:01
|sell
|974
|0.14
|1.3592
|1.3818
|1.3582
|1948
|2007.05.16 07:58
|sell
|975
|0.28
|1.3604
|1.3819
|1.3594
|1949
|2007.05.16 08:20
|close
|975
|0.28
|1.3599
|1.3819
|1.3594
|14.00
|13724.93
|1950
|2007.05.16 08:20
|close
|974
|0.14
|1.3597
|1.3818
|1.3582
|-7.00
|13717.93
|1951
|2007.05.17 05:11
|buy
|976
|0.14
|1.3527
|1.3301
|1.3537
|1952
|2007.05.17 08:46
|t/p
|976
|0.14
|1.3537
|1.3301
|1.3537
|14.00
|13731.93
|1953
|2007.05.17 23:03
|buy
|977
|0.14
|1.3494
|1.3268
|1.3504
|1954
|2007.05.18 07:32
|buy
|978
|0.28
|1.3483
|1.3268
|1.3493
|1955
|2007.05.18 07:46
|close
|978
|0.28
|1.3487
|1.3268
|1.3493
|11.20
|13743.13
|1956
|2007.05.18 07:46
|close
|977
|0.14
|1.3486
|1.3268
|1.3504
|-12.00
|13731.14
|1957
|2007.05.18 16:00
|buy
|979
|0.14
|1.3485
|1.3259
|1.3495
|1958
|2007.05.18 16:28
|t/p
|979
|0.14
|1.3495
|1.3259
|1.3495
|14.00
|13745.14
|1959
|2007.05.18 16:28
|buy
|980
|0.14
|1.3497
|1.3271
|1.3507
|1960
|2007.05.18 17:07
|t/p
|980
|0.14
|1.3507
|1.3271
|1.3507
|14.00
|13759.14
|1961
|2007.05.21 09:00
|sell
|981
|0.14
|1.3504
|1.3730
|1.3494
|1962
|2007.05.21 11:43
|t/p
|981
|0.14
|1.3494
|1.3730
|1.3494
|14.00
|13773.14
|1963
|2007.05.21 22:00
|buy
|982
|0.14
|1.3470
|1.3244
|1.3480
|1964
|2007.05.22 03:11
|buy
|983
|0.28
|1.3458
|1.3243
|1.3468
|1965
|2007.05.22 07:40
|close
|983
|0.28
|1.3463
|1.3243
|1.3468
|14.00
|13787.14
|1966
|2007.05.22 07:40
|close
|982
|0.14
|1.3462
|1.3244
|1.3480
|-12.00
|13775.14
|1967
|2007.05.22 17:00
|buy
|984
|0.14
|1.3465
|1.3239
|1.3475
|1968
|2007.05.22 18:58
|buy
|985
|0.28
|1.3453
|1.3238
|1.3463
|1969
|2007.05.23 04:46
|close
|985
|0.28
|1.3458
|1.3238
|1.3463
|12.40
|13787.54
|1970
|2007.05.23 04:46
|close
|984
|0.14
|1.3457
|1.3239
|1.3475
|-12.00
|13775.54
|1971
|2007.05.23 14:00
|buy
|986
|0.14
|1.3489
|1.3263
|1.3499
|1972
|2007.05.23 14:29
|t/p
|986
|0.14
|1.3499
|1.3263
|1.3499
|14.00
|13789.54
|1973
|2007.05.23 14:29
|buy
|987
|0.14
|1.3501
|1.3275
|1.3511
|1974
|2007.05.23 14:43
|buy
|988
|0.28
|1.3490
|1.3275
|1.3500
|1975
|2007.05.23 15:39
|buy
|989
|0.56
|1.3479
|1.3275
|1.3489
|1976
|2007.05.23 15:51
|close
|989
|0.56
|1.3486
|1.3275
|1.3489
|39.20
|13828.74
|1977
|2007.05.23 15:51
|close
|988
|0.28
|1.3485
|1.3275
|1.3500
|-14.00
|13814.74
|1978
|2007.05.23 15:51
|close
|987
|0.14
|1.3486
|1.3275
|1.3511
|-21.00
|13793.74
|1979
|2007.05.23 22:00
|sell
|990
|0.14
|1.3462
|1.3688
|1.3452
|1980
|2007.05.24 05:32
|t/p
|990
|0.14
|1.3452
|1.3688
|1.3452
|14.21
|13807.95
|1981
|2007.05.24 20:00
|buy
|991
|0.14
|1.3446
|1.3220
|1.3456
|1982
|2007.05.24 20:35
|buy
|992
|0.28
|1.3435
|1.3220
|1.3445
|1983
|2007.05.25 02:19
|buy
|993
|0.56
|1.3423
|1.3219
|1.3433
|1984
|2007.05.25 08:21
|close
|993
|0.56
|1.3431
|1.3219
|1.3433
|44.80
|13852.75
|1985
|2007.05.25 08:21
|close
|992
|0.28
|1.3430
|1.3220
|1.3445
|-15.60
|13837.16
|1986
|2007.05.25 08:21
|close
|991
|0.14
|1.3431
|1.3220
|1.3456
|-21.80
|13815.36
|1987
|2007.05.25 08:21
|buy
|994
|0.14
|1.3432
|1.3206
|1.3442
|1988
|2007.05.25 09:22
|buy
|995
|0.28
|1.3421
|1.3206
|1.3431
|1989
|2007.05.25 09:23
|close
|995
|0.28
|1.3425
|1.3206
|1.3431
|11.20
|13826.56
|1990
|2007.05.25 09:23
|close
|994
|0.14
|1.3424
|1.3206
|1.3442
|-11.20
|13815.36
|1991
|2007.05.28 02:00
|sell
|996
|0.14
|1.3447
|1.3673
|1.3437
|1992
|2007.05.28 09:16
|sell
|997
|0.28
|1.3458
|1.3673
|1.3448
|1993
|2007.05.28 11:00
|close
|997
|0.28
|1.3454
|1.3673
|1.3448
|11.20
|13826.56
|1994
|2007.05.28 11:00
|close
|996
|0.14
|1.3453
|1.3673
|1.3437
|-8.40
|13818.16
|1995
|2007.05.28 12:01
|sell
|998
|0.14
|1.3453
|1.3679
|1.3443
|1996
|2007.05.29 03:18
|t/p
|998
|0.14
|1.3443
|1.3679
|1.3443
|14.07
|13832.23
|1997
|2007.05.29 10:00
|buy
|999
|0.14
|1.3455
|1.3229
|1.3465
|1998
|2007.05.29 10:18
|t/p
|999
|0.14
|1.3465
|1.3229
|1.3465
|14.00
|13846.23
|1999
|2007.05.29 10:18
|buy
|1000
|0.14
|1.3467
|1.3241
|1.3477
|2000
|2007.05.29 10:59
|t/p
|1000
|0.14
|1.3477
|1.3241
|1.3477
|14.00
|13860.23
|2001
|2007.05.29 10:59
|buy
|1001
|0.14
|1.3479
|1.3253
|1.3489
|2002
|2007.05.29 11:09
|t/p
|1001
|0.14
|1.3489
|1.3253
|1.3489
|14.00
|13874.23
|2003
|2007.05.29 20:00
|sell
|1002
|0.14
|1.3447
|1.3673
|1.3437
|2004
|2007.05.30 08:44
|t/p
|1002
|0.14
|1.3437
|1.3673
|1.3437
|14.07
|13888.30
|2005
|2007.05.30 21:00
|buy
|1003
|0.14
|1.3429
|1.3203
|1.3439
|2006
|2007.05.31 08:20
|t/p
|1003
|0.14
|1.3439
|1.3203
|1.3439
|11.61
|13899.91
|2007
|2007.06.01 00:01
|sell
|1004
|0.14
|1.3452
|1.3678
|1.3442
|2008
|2007.06.01 09:01
|t/p
|1004
|0.14
|1.3442
|1.3678
|1.3442
|14.00
|13913.91
|2009
|2007.06.01 20:00
|buy
|1005
|0.14
|1.3442
|1.3216
|1.3452
|2010
|2007.06.04 07:53
|t/p
|1005
|0.14
|1.3452
|1.3216
|1.3452
|13.20
|13927.11
|2011
|2007.06.05 02:00
|sell
|1006
|0.14
|1.3491
|1.3717
|1.3481
|2012
|2007.06.05 05:52
|sell
|1007
|0.28
|1.3502
|1.3717
|1.3492
|2013
|2007.06.05 07:02
|close
|1007
|0.28
|1.3498
|1.3717
|1.3492
|11.20
|13938.31
|2014
|2007.06.05 07:02
|close
|1006
|0.14
|1.3499
|1.3717
|1.3481
|-11.20
|13927.11
|2015
|2007.06.05 07:02
|sell
|1008
|0.14
|1.3498
|1.3724
|1.3488
|2016
|2007.06.05 09:27
|sell
|1009
|0.28
|1.3511
|1.3726
|1.3501
|2017
|2007.06.05 10:02
|close
|1009
|0.28
|1.3506
|1.3726
|1.3501
|14.00
|13941.11
|2018
|2007.06.05 10:03
|close
|1008
|0.14
|1.3507
|1.3724
|1.3488
|-12.60
|13928.51
|2019
|2007.06.05 21:00
|sell
|1010
|0.14
|1.3521
|1.3747
|1.3511
|2020
|2007.06.06 08:15
|sell
|1011
|0.28
|1.3533
|1.3748
|1.3523
|2021
|2007.06.06 08:58
|close
|1011
|0.28
|1.3528
|1.3748
|1.3523
|14.00
|13942.51
|2022
|2007.06.06 08:59
|close
|1010
|0.14
|1.3527
|1.3747
|1.3511
|-8.33
|13934.18
|2023
|2007.06.07 06:01
|buy
|1012
|0.14
|1.3508
|1.3282
|1.3518
|2024
|2007.06.07 09:06
|buy
|1013
|0.28
|1.3497
|1.3282
|1.3507
|2025
|2007.06.07 09:27
|close
|1013
|0.28
|1.3501
|1.3282
|1.3507
|11.20
|13945.38
|2026
|2007.06.07 09:27
|close
|1012
|0.14
|1.3500
|1.3282
|1.3518
|-11.20
|13934.18
|2027
|2007.06.08 05:00
|buy
|1014
|0.14
|1.3426
|1.3200
|1.3436
|2028
|2007.06.08 09:08
|buy
|1015
|0.28
|1.3414
|1.3199
|1.3424
|2029
|2007.06.08 09:18
|buy
|1016
|0.56
|1.3402
|1.3198
|1.3412
|2030
|2007.06.08 10:03
|buy
|1017
|1.12
|1.3391
|1.3198
|1.3401
|2031
|2007.06.08 11:23
|buy
|1018
|2.08
|1.3379
|1.3197
|1.3389
|2032
|2007.06.08 11:34
|buy
|1019
|4.16
|1.3368
|1.3197
|1.3378
|2033
|2007.06.15 19:28
|t/p
|1019
|4.16
|1.3378
|1.3197
|1.3378
|250.04
|14184.21
|2034
|2007.06.15 19:28
|close
|1018
|2.08
|1.3378
|1.3197
|1.3389
|-103.78
|14080.43
|2035
|2007.06.15 19:28
|close
|1017
|1.12
|1.3379
|1.3198
|1.3401
|-179.09
|13901.34
|2036
|2007.06.15 19:29
|close
|1016
|0.56
|1.3380
|1.3198
|1.3412
|-145.54
|13755.80
|2037
|2007.06.15 19:30
|close
|1015
|0.28
|1.3382
|1.3199
|1.3424
|-100.77
|13655.03
|2038
|2007.06.15 19:30
|close
|1014
|0.14
|1.3381
|1.3200
|1.3436
|-68.59
|13586.44
|2039
|2007.06.18 07:01
|sell
|1020
|0.14
|1.3391
|1.3617
|1.3381
|2040
|2007.06.18 08:58
|sell
|1021
|0.28
|1.3403
|1.3618
|1.3393
|2041
|2007.06.18 09:20
|close
|1021
|0.28
|1.3398
|1.3618
|1.3393
|14.00
|13600.44
|2042
|2007.06.18 09:21
|close
|1020
|0.14
|1.3399
|1.3617
|1.3381
|-11.20
|13589.24
|2043
|2007.06.20 08:00
|sell
|1022
|0.14
|1.3425
|1.3651
|1.3415
|2044
|2007.06.20 21:22
|t/p
|1022
|0.14
|1.3415
|1.3651
|1.3415
|14.00
|13603.24
|2045
|2007.06.21 09:00
|buy
|1023
|0.14
|1.3405
|1.3179
|1.3415
|2046
|2007.06.21 09:03
|buy
|1024
|0.28
|1.3393
|1.3178
|1.3403
|2047
|2007.06.21 09:06
|buy
|1025
|0.56
|1.3380
|1.3176
|1.3390
|2048
|2007.06.21 10:13
|close
|1025
|0.56
|1.3388
|1.3176
|1.3390
|44.80
|13648.04
|2049
|2007.06.21 10:13
|close
|1024
|0.28
|1.3387
|1.3178
|1.3403
|-16.80
|13631.24
|2050
|2007.06.21 10:13
|close
|1023
|0.14
|1.3388
|1.3179
|1.3415
|-23.80
|13607.44
|2051
|2007.06.21 15:00
|buy
|1026
|0.14
|1.3405
|1.3179
|1.3415
|2052
|2007.06.21 18:00
|buy
|1027
|0.28
|1.3393
|1.3178
|1.3403
|2053
|2007.06.21 18:22
|close
|1027
|0.28
|1.3398
|1.3178
|1.3403
|14.00
|13621.44
|2054
|2007.06.21 18:22
|close
|1026
|0.14
|1.3397
|1.3179
|1.3415
|-11.20
|13610.24
|2055
|2007.06.22 05:00
|buy
|1028
|0.14
|1.3390
|1.3164
|1.3400
|2056
|2007.06.22 07:59
|t/p
|1028
|0.14
|1.3400
|1.3164
|1.3400
|14.00
|13624.24
|2057
|2007.06.25 05:00
|sell
|1029
|0.14
|1.3464
|1.3690
|1.3454
|2058
|2007.06.25 08:04
|t/p
|1029
|0.14
|1.3454
|1.3690
|1.3454
|14.00
|13638.24
|2059
|2007.06.26 23:00
|sell
|1030
|0.14
|1.3452
|1.3678
|1.3442
|2060
|2007.06.27 01:10
|t/p
|1030
|0.14
|1.3442
|1.3678
|1.3442
|14.07
|13652.31
|2061
|2007.06.27 16:00
|buy
|1031
|0.14
|1.3446
|1.3220
|1.3456
|2062
|2007.06.27 16:49
|buy
|1032
|0.28
|1.3435
|1.3220
|1.3445
|2063
|2007.06.27 18:10
|close
|1032
|0.28
|1.3439
|1.3220
|1.3445
|11.20
|13663.51
|2064
|2007.06.27 18:11
|close
|1031
|0.14
|1.3438
|1.3220
|1.3456
|-11.20
|13652.31
|2065
|2007.06.28 20:00
|sell
|1033
|0.14
|1.3448
|1.3674
|1.3438
|2066
|2007.06.28 20:57
|t/p
|1033
|0.14
|1.3438
|1.3674
|1.3438
|14.00
|13666.31
|2067
|2007.06.28 20:57
|sell
|1034
|0.14
|1.3435
|1.3661
|1.3425
|2068
|2007.06.28 21:18
|t/p
|1034
|0.14
|1.3425
|1.3661
|1.3425
|14.00
|13680.31
|2069
|2007.06.29 08:00
|buy
|1035
|0.14
|1.3452
|1.3226
|1.3462
|2070
|2007.06.29 11:01
|t/p
|1035
|0.14
|1.3462
|1.3226
|1.3462
|14.00
|13694.31
|2071
|2007.07.02 04:00
|sell
|1036
|0.14
|1.3532
|1.3758
|1.3522
|2072
|2007.07.02 07:54
|sell
|1037
|0.28
|1.3543
|1.3758
|1.3533
|2073
|2007.07.02 07:57
|close
|1037
|0.28
|1.3539
|1.3758
|1.3533
|11.20
|13705.51
|2074
|2007.07.02 07:57
|close
|1036
|0.14
|1.3540
|1.3758
|1.3522
|-11.20
|13694.31
|2075
|2007.07.03 00:00
|sell
|1038
|0.14
|1.3633
|1.3859
|1.3623
|2076
|2007.07.03 01:18
|t/p
|1038
|0.14
|1.3623
|1.3859
|1.3623
|14.00
|13708.31
|2077
|2007.07.04 13:00
|sell
|1039
|0.14
|1.3612
|1.3838
|1.3602
|2078
|2007.07.04 16:59
|sell
|1040
|0.28
|1.3623
|1.3838
|1.3613
|2079
|2007.07.04 19:06
|close
|1040
|0.28
|1.3617
|1.3838
|1.3613
|16.80
|13725.11
|2080
|2007.07.04 19:07
|close
|1039
|0.14
|1.3618
|1.3838
|1.3602
|-8.40
|13716.71
|2081
|2007.07.04 20:01
|sell
|1041
|0.14
|1.3613
|1.3839
|1.3603
|2082
|2007.07.05 09:37
|sell
|1042
|0.28
|1.3624
|1.3839
|1.3614
|2083
|2007.07.05 09:51
|sell
|1043
|0.56
|1.3636
|1.3840
|1.3626
|2084
|2007.07.05 10:14
|sell
|1044
|1.12
|1.3647
|1.3840
|1.3637
|2085
|2007.07.05 11:50
|sell
|1045
|2.08
|1.3658
|1.3840
|1.3648
|2086
|2007.07.05 12:00
|t/p
|1045
|2.08
|1.3648
|1.3840
|1.3648
|208.00
|13924.71
|2087
|2007.07.05 12:00
|close
|1044
|1.12
|1.3648
|1.3840
|1.3637
|-11.20
|13913.51
|2088
|2007.07.05 12:00
|close
|1043
|0.56
|1.3649
|1.3840
|1.3626
|-72.80
|13840.71
|2089
|2007.07.05 12:00
|close
|1042
|0.28
|1.3647
|1.3839
|1.3614
|-64.40
|13776.31
|2090
|2007.07.05 12:01
|close
|1041
|0.14
|1.3648
|1.3839
|1.3603
|-48.79
|13727.52
|2091
|2007.07.05 17:00
|sell
|1046
|0.14
|1.3600
|1.3826
|1.3590
|2092
|2007.07.05 17:47
|t/p
|1046
|0.14
|1.3590
|1.3826
|1.3590
|14.00
|13741.52
|2093
|2007.07.05 17:47
|sell
|1047
|0.14
|1.3588
|1.3814
|1.3578
|2094
|2007.07.05 18:48
|sell
|1048
|0.28
|1.3600
|1.3815
|1.3590
|2095
|2007.07.05 21:09
|close
|1048
|0.28
|1.3595
|1.3815
|1.3590
|14.00
|13755.52
|2096
|2007.07.05 21:09
|close
|1047
|0.14
|1.3596
|1.3814
|1.3578
|-11.20
|13744.32
|2097
|2007.07.06 06:00
|buy
|1049
|0.14
|1.3599
|1.3373
|1.3609
|2098
|2007.07.06 07:47
|buy
|1050
|0.28
|1.3587
|1.3372
|1.3597
|2099
|2007.07.06 08:58
|close
|1050
|0.28
|1.3592
|1.3372
|1.3597
|14.00
|13758.32
|2100
|2007.07.06 08:58
|close
|1049
|0.14
|1.3591
|1.3373
|1.3609
|-11.20
|13747.12
|2101
|2007.07.06 11:00
|buy
|1051
|0.14
|1.3597
|1.3371
|1.3607
|2102
|2007.07.06 13:35
|buy
|1052
|0.28
|1.3586
|1.3371
|1.3596
|2103
|2007.07.06 13:58
|close
|1052
|0.28
|1.3590
|1.3371
|1.3596
|11.20
|13758.32
|2104
|2007.07.06 13:58
|close
|1051
|0.14
|1.3589
|1.3371
|1.3607
|-11.20
|13747.12
|2105
|2007.07.09 05:00
|sell
|1053
|0.14
|1.3619
|1.3845
|1.3609
|2106
|2007.07.09 09:13
|sell
|1054
|0.28
|1.3630
|1.3845
|1.3620
|2107
|2007.07.09 09:53
|close
|1054
|0.28
|1.3626
|1.3845
|1.3620
|11.20
|13758.32
|2108
|2007.07.09 09:53
|close
|1053
|0.14
|1.3627
|1.3845
|1.3609
|-11.20
|13747.12
|2109
|2007.07.09 15:00
|sell
|1055
|0.14
|1.3622
|1.3848
|1.3612
|2110
|2007.07.10 06:41
|t/p
|1055
|0.14
|1.3612
|1.3848
|1.3612
|14.07
|13761.19
|2111
|2007.07.11 05:00
|sell
|1056
|0.14
|1.3737
|1.3963
|1.3727
|2112
|2007.07.11 07:37
|sell
|1057
|0.28
|1.3749
|1.3964
|1.3739
|2113
|2007.07.11 07:56
|sell
|1058
|0.56
|1.3760
|1.3964
|1.3750
|2114
|2007.07.11 08:01
|close
|1058
|0.56
|1.3753
|1.3964
|1.3750
|39.20
|13800.39
|2115
|2007.07.11 08:01
|close
|1057
|0.28
|1.3753
|1.3964
|1.3739
|-11.20
|13789.19
|2116
|2007.07.11 08:01
|close
|1056
|0.14
|1.3754
|1.3963
|1.3727
|-23.80
|13765.39
|2117
|2007.07.12 16:00
|sell
|1059
|0.14
|1.3764
|1.3990
|1.3754
|2118
|2007.07.12 16:08
|sell
|1060
|0.28
|1.3775
|1.3990
|1.3765
|2119
|2007.07.12 16:10
|close
|1060
|0.28
|1.3771
|1.3990
|1.3765
|11.20
|13776.59
|2120
|2007.07.12 16:10
|close
|1059
|0.14
|1.3772
|1.3990
|1.3754
|-11.20
|13765.39
|2121
|2007.07.12 16:11
|sell
|1061
|0.14
|1.3769
|1.3995
|1.3759
|2122
|2007.07.12 17:34
|t/p
|1061
|0.14
|1.3759
|1.3995
|1.3759
|14.00
|13779.39
|2123
|2007.07.16 00:02
|sell
|1062
|0.14
|1.3779
|1.4005
|1.3769
|2124
|2007.07.16 05:18
|sell
|1063
|0.28
|1.3791
|1.4006
|1.3781
|2125
|2007.07.16 08:43
|close
|1063
|0.28
|1.3785
|1.4006
|1.3781
|16.80
|13796.19
|2126
|2007.07.16 08:43
|close
|1062
|0.14
|1.3786
|1.4005
|1.3769
|-9.80
|13786.39
|2127
|2007.07.16 15:00
|sell
|1064
|0.14
|1.3786
|1.4012
|1.3776
|2128
|2007.07.16 16:36
|t/p
|1064
|0.14
|1.3776
|1.4012
|1.3776
|14.00
|13800.39
|2129
|2007.07.17 05:03
|buy
|1065
|0.14
|1.3784
|1.3558
|1.3794
|2130
|2007.07.17 08:44
|t/p
|1065
|0.14
|1.3794
|1.3558
|1.3794
|14.00
|13814.39
|2131
|2007.07.17 18:00
|buy
|1066
|0.14
|1.3784
|1.3558
|1.3794
|2132
|2007.07.18 01:34
|t/p
|1066
|0.14
|1.3794
|1.3558
|1.3794
|13.20
|13827.59
|2133
|2007.07.18 11:00
|sell
|1067
|0.14
|1.3784
|1.4010
|1.3774
|2134
|2007.07.18 13:54
|t/p
|1067
|0.14
|1.3774
|1.4010
|1.3774
|14.00
|13841.59
|2135
|2007.07.19 05:00
|sell
|1068
|0.14
|1.3796
|1.4022
|1.3786
|2136
|2007.07.19 08:32
|sell
|1069
|0.28
|1.3808
|1.4023
|1.3798
|2137
|2007.07.19 08:43
|close
|1069
|0.28
|1.3803
|1.4023
|1.3798
|14.00
|13855.59
|2138
|2007.07.19 08:43
|close
|1068
|0.14
|1.3802
|1.4022
|1.3786
|-8.40
|13847.19
|2139
|2007.07.19 20:00
|sell
|1070
|0.14
|1.3809
|1.4035
|1.3799
|2140
|2007.07.19 20:28
|t/p
|1070
|0.14
|1.3799
|1.4035
|1.3799
|14.00
|13861.19
|2141
|2007.07.19 20:28
|sell
|1071
|0.14
|1.3795
|1.4021
|1.3785
|2142
|2007.07.19 22:39
|sell
|1072
|0.28
|1.3807
|1.4022
|1.3797
|2143
|2007.07.19 23:02
|close
|1072
|0.28
|1.3801
|1.4022
|1.3797
|16.80
|13877.99
|2144
|2007.07.19 23:02
|close
|1071
|0.14
|1.3802
|1.4021
|1.3785
|-9.80
|13868.19
|2145
|2007.07.20 09:00
|buy
|1073
|0.14
|1.3808
|1.3582
|1.3818
|2146
|2007.07.20 09:29
|buy
|1074
|0.28
|1.3796
|1.3581
|1.3806
|2147
|2007.07.20 10:42
|buy
|1075
|0.56
|1.3783
|1.3579
|1.3793
|2148
|2007.07.20 10:59
|close
|1075
|0.56
|1.3792
|1.3579
|1.3793
|50.40
|13918.59
|2149
|2007.07.20 10:59
|close
|1074
|0.28
|1.3791
|1.3581
|1.3806
|-14.00
|13904.59
|2150
|2007.07.20 11:00
|close
|1073
|0.14
|1.3792
|1.3582
|1.3818
|-22.40
|13882.19
|2151
|2007.07.20 16:00
|buy
|1076
|0.14
|1.3816
|1.3590
|1.3826
|2152
|2007.07.20 16:20
|t/p
|1076
|0.14
|1.3826
|1.3590
|1.3826
|14.00
|13896.19
|2153
|2007.07.20 16:20
|buy
|1077
|0.14
|1.3829
|1.3603
|1.3839
|2154
|2007.07.20 16:34
|t/p
|1077
|0.14
|1.3839
|1.3603
|1.3839
|14.00
|13910.19
|2155
|2007.07.20 16:34
|buy
|1078
|0.14
|1.3841
|1.3615
|1.3851
|2156
|2007.07.20 16:40
|buy
|1079
|0.28
|1.3830
|1.3615
|1.3840
|2157
|2007.07.20 16:43
|close
|1079
|0.28
|1.3834
|1.3615
|1.3840
|11.20
|13921.39
|2158
|2007.07.20 16:43
|close
|1078
|0.14
|1.3835
|1.3615
|1.3851
|-8.40
|13912.99
|2159
|2007.07.20 16:43
|buy
|1080
|0.14
|1.3836
|1.3610
|1.3846
|2160
|2007.07.20 17:21
|buy
|1081
|0.28
|1.3824
|1.3609
|1.3834
|2161
|2007.07.20 17:24
|close
|1081
|0.28
|1.3829
|1.3609
|1.3834
|14.00
|13926.99
|2162
|2007.07.20 17:25
|close
|1080
|0.14
|1.3830
|1.3610
|1.3846
|-8.40
|13918.59
|2163
|2007.07.23 09:00
|sell
|1082
|0.14
|1.3827
|1.4053
|1.3817
|2164
|2007.07.23 10:54
|t/p
|1082
|0.14
|1.3817
|1.4053
|1.3817
|14.00
|13932.59
|2165
|2007.07.24 03:00
|buy
|1083
|0.14
|1.3830
|1.3604
|1.3840
|2166
|2007.07.24 05:13
|buy
|1084
|0.28
|1.3818
|1.3603
|1.3828
|2167
|2007.07.24 06:03
|close
|1084
|0.28
|1.3823
|1.3603
|1.3828
|14.00
|13946.59
|2168
|2007.07.24 06:03
|close
|1083
|0.14
|1.3823
|1.3604
|1.3840
|-9.80
|13936.79
|2169
|2007.07.24 12:00
|sell
|1085
|0.14
|1.3813
|1.4039
|1.3803
|2170
|2007.07.24 13:36
|sell
|1086
|0.28
|1.3824
|1.4039
|1.3814
|2171
|2007.07.24 14:01
|sell
|1087
|0.56
|1.3836
|1.4040
|1.3826
|2172
|2007.07.24 14:35
|sell
|1088
|1.12
|1.3847
|1.4040
|1.3837
|2173
|2007.07.24 14:44
|close
|1088
|1.12
|1.3838
|1.4040
|1.3837
|100.80
|14037.59
|2174
|2007.07.24 14:44
|close
|1087
|0.56
|1.3838
|1.4040
|1.3826
|-11.20
|14026.39
|2175
|2007.07.24 14:45
|close
|1086
|0.28
|1.3839
|1.4039
|1.3814
|-42.00
|13984.39
|2176
|2007.07.24 14:45
|close
|1085
|0.14
|1.3837
|1.4039
|1.3803
|-33.60
|13950.79
|2177
|2007.07.24 22:00
|sell
|1089
|0.14
|1.3815
|1.4041
|1.3805
|2178
|2007.07.24 23:20
|sell
|1090
|0.28
|1.3827
|1.4042
|1.3817
|2179
|2007.07.25 01:10
|close
|1090
|0.28
|1.3822
|1.4042
|1.3817
|14.14
|13964.93
|2180
|2007.07.25 01:10
|close
|1089
|0.14
|1.3824
|1.4041
|1.3805
|-12.53
|13952.40
|2181
|2007.07.26 00:00
|buy
|1091
|0.14
|1.3727
|1.3501
|1.3737
|2182
|2007.07.26 02:42
|buy
|1092
|0.28
|1.3715
|1.3500
|1.3725
|2183
|2007.07.26 07:40
|close
|1092
|0.28
|1.3721
|1.3500
|1.3725
|16.80
|13969.20
|2184
|2007.07.26 07:41
|close
|1091
|0.14
|1.3720
|1.3501
|1.3737
|-9.80
|13959.40
|2185
|2007.07.27 08:00
|sell
|1093
|0.14
|1.3732
|1.3958
|1.3722
|2186
|2007.07.27 08:16
|t/p
|1093
|0.14
|1.3722
|1.3958
|1.3722
|14.00
|13973.40
|2187
|2007.07.27 08:16
|sell
|1094
|0.14
|1.3720
|1.3946
|1.3710
|2188
|2007.07.27 08:51
|sell
|1095
|0.28
|1.3732
|1.3947
|1.3722
|2189
|2007.07.27 08:55
|close
|1095
|0.28
|1.3727
|1.3947
|1.3722
|14.00
|13987.40
|2190
|2007.07.27 08:55
|close
|1094
|0.14
|1.3727
|1.3946
|1.3710
|-9.80
|13977.60
|2191
|2007.07.27 08:56
|sell
|1096
|0.14
|1.3726
|1.3952
|1.3716
|2192
|2007.07.27 09:20
|t/p
|1096
|0.14
|1.3716
|1.3952
|1.3716
|14.00
|13991.60
|2193
|2007.07.30 03:00
|buy
|1097
|0.14
|1.3626
|1.3400
|1.3636
|2194
|2007.07.30 04:59
|t/p
|1097
|0.14
|1.3636
|1.3400
|1.3636
|14.00
|14005.60
|2195
|2007.07.31 08:00
|sell
|1098
|0.14
|1.3698
|1.3924
|1.3688
|2196
|2007.07.31 08:23
|sell
|1099
|0.28
|1.3709
|1.3924
|1.3699
|2197
|2007.07.31 08:28
|close
|1099
|0.28
|1.3705
|1.3924
|1.3699
|11.20
|14016.80
|2198
|2007.07.31 08:28
|close
|1098
|0.14
|1.3706
|1.3924
|1.3688
|-11.20
|14005.60
|2199
|2007.07.31 08:28
|sell
|1100
|0.14
|1.3703
|1.3929
|1.3693
|2200
|2007.07.31 14:20
|sell
|1101
|0.28
|1.3715
|1.3930
|1.3705
|2201
|2007.07.31 14:40
|close
|1101
|0.28
|1.3710
|1.3930
|1.3705
|14.00
|14019.60
|2202
|2007.07.31 14:40
|close
|1100
|0.14
|1.3711
|1.3929
|1.3693
|-11.20
|14008.40
|2203
|2007.08.01 13:00
|buy
|1102
|0.14
|1.3661
|1.3435
|1.3671
|2204
|2007.08.01 14:15
|t/p
|1102
|0.14
|1.3671
|1.3435
|1.3671
|14.00
|14022.40
|2205
|2007.08.02 09:00
|buy
|1103
|0.14
|1.3671
|1.3445
|1.3681
|2206
|2007.08.02 09:24
|buy
|1104
|0.28
|1.3659
|1.3444
|1.3669
|2207
|2007.08.02 09:28
|close
|1104
|0.28
|1.3664
|1.3444
|1.3669
|14.00
|14036.40
|2208
|2007.08.02 09:28
|close
|1103
|0.14
|1.3665
|1.3445
|1.3681
|-8.40
|14028.00
|2209
|2007.08.02 09:28
|buy
|1105
|0.14
|1.3666
|1.3440
|1.3676
|2210
|2007.08.02 15:29
|buy
|1106
|0.28
|1.3655
|1.3440
|1.3665
|2211
|2007.08.02 15:35
|close
|1106
|0.28
|1.3659
|1.3440
|1.3665
|11.20
|14039.20
|2212
|2007.08.02 15:35
|close
|1105
|0.14
|1.3656
|1.3440
|1.3676
|-14.00
|14025.20
|2213
|2007.08.03 08:00
|sell
|1107
|0.14
|1.3703
|1.3929
|1.3693
|2214
|2007.08.03 09:53
|t/p
|1107
|0.14
|1.3693
|1.3929
|1.3693
|14.00
|14039.20
|2215
|2007.08.06 08:00
|sell
|1108
|0.14
|1.3808
|1.4034
|1.3798
|2216
|2007.08.06 08:15
|sell
|1109
|0.28
|1.3820
|1.4035
|1.3810
|2217
|2007.08.06 08:35
|sell
|1110
|0.56
|1.3835
|1.4039
|1.3825
|2218
|2007.08.06 09:06
|close
|1110
|0.56
|1.3826
|1.4039
|1.3825
|50.40
|14089.60
|2219
|2007.08.06 09:06
|close
|1109
|0.28
|1.3825
|1.4035
|1.3810
|-14.00
|14075.60
|2220
|2007.08.06 09:06
|close
|1108
|0.14
|1.3826
|1.4034
|1.3798
|-25.20
|14050.40
|2221
|2007.08.07 08:00
|sell
|1111
|0.14
|1.3803
|1.4029
|1.3793
|2222
|2007.08.07 09:19
|t/p
|1111
|0.14
|1.3793
|1.4029
|1.3793
|14.00
|14064.40
|2223
|2007.08.08 04:00
|buy
|1112
|0.14
|1.3756
|1.3530
|1.3766
|2224
|2007.08.08 07:55
|buy
|1113
|0.28
|1.3744
|1.3529
|1.3754
|2225
|2007.08.08 08:15
|buy
|1114
|0.56
|1.3729
|1.3525
|1.3739
|2226
|2007.08.08 09:47
|t/p
|1114
|0.56
|1.3739
|1.3525
|1.3739
|56.00
|14120.40
|2227
|2007.08.08 09:47
|close
|1113
|0.28
|1.3739
|1.3529
|1.3754
|-14.00
|14106.40
|2228
|2007.08.08 09:49
|close
|1112
|0.14
|1.3743
|1.3530
|1.3766
|-18.20
|14088.20
|2229
|2007.08.09 01:00
|sell
|1115
|0.14
|1.3800
|1.4026
|1.3790
|2230
|2007.08.09 08:11
|sell
|1116
|0.28
|1.3811
|1.4026
|1.3801
|2231
|2007.08.09 08:22
|close
|1116
|0.28
|1.3807
|1.4026
|1.3801
|11.20
|14099.40
|2232
|2007.08.09 08:22
|close
|1115
|0.14
|1.3807
|1.4026
|1.3790
|-9.80
|14089.60
|2233
|2007.08.10 06:00
|buy
|1117
|0.14
|1.3664
|1.3438
|1.3674
|2234
|2007.08.10 07:40
|buy
|1118
|0.28
|1.3652
|1.3437
|1.3662
|2235
|2007.08.10 07:51
|close
|1118
|0.28
|1.3657
|1.3437
|1.3662
|14.00
|14103.60
|2236
|2007.08.10 07:51
|close
|1117
|0.14
|1.3656
|1.3438
|1.3674
|-11.20
|14092.40
|2237
|2007.08.14 03:00
|buy
|1119
|0.14
|1.3615
|1.3389
|1.3625
|2238
|2007.08.14 08:56
|buy
|1120
|0.28
|1.3603
|1.3388
|1.3613
|2239
|2007.08.14 09:02
|buy
|1121
|0.56
|1.3592
|1.3388
|1.3602
|2240
|2007.08.14 09:20
|close
|1121
|0.56
|1.3599
|1.3388
|1.3602
|39.20
|14131.60
|2241
|2007.08.14 09:20
|close
|1120
|0.28
|1.3598
|1.3388
|1.3613
|-14.00
|14117.60
|2242
|2007.08.14 09:20
|close
|1119
|0.14
|1.3599
|1.3389
|1.3625
|-22.40
|14095.20
|2243
|2007.08.14 18:00
|buy
|1122
|0.14
|1.3581
|1.3355
|1.3591
|2244
|2007.08.14 18:08
|buy
|1123
|0.28
|1.3570
|1.3355
|1.3580
|2245
|2007.08.14 18:55
|close
|1123
|0.28
|1.3574
|1.3355
|1.3580
|11.20
|14106.40
|2246
|2007.08.14 18:55
|close
|1122
|0.14
|1.3573
|1.3355
|1.3591
|-11.20
|14095.20
|2247
|2007.08.14 18:56
|buy
|1124
|0.14
|1.3574
|1.3348
|1.3584
|2248
|2007.08.14 19:48
|buy
|1125
|0.28
|1.3563
|1.3348
|1.3573
|2249
|2007.08.14 19:54
|buy
|1126
|0.56
|1.3550
|1.3346
|1.3560
|2250
|2007.08.14 20:02
|buy
|1127
|1.12
|1.3538
|1.3345
|1.3548
|2251
|2007.08.14 20:18
|close
|1127
|1.12
|1.3547
|1.3345
|1.3548
|100.80
|14196.00
|2252
|2007.08.14 20:18
|close
|1126
|0.56
|1.3546
|1.3346
|1.3560
|-22.40
|14173.60
|2253
|2007.08.14 20:18
|close
|1125
|0.28
|1.3547
|1.3348
|1.3573
|-44.80
|14128.80
|2254
|2007.08.14 20:18
|close
|1124
|0.14
|1.3546
|1.3348
|1.3584
|-39.20
|14089.60
|2255
|2007.08.15 18:00
|buy
|1128
|0.14
|1.3481
|1.3255
|1.3491
|2256
|2007.08.15 18:42
|buy
|1129
|0.28
|1.3470
|1.3255
|1.3480
|2257
|2007.08.15 19:34
|close
|1129
|0.28
|1.3474
|1.3255
|1.3480
|11.20
|14100.80
|2258
|2007.08.15 19:34
|close
|1128
|0.14
|1.3475
|1.3255
|1.3491
|-8.40
|14092.40
|2259
|2007.08.16 08:00
|buy
|1130
|0.14
|1.3424
|1.3198
|1.3434
|2260
|2007.08.16 09:30
|t/p
|1130
|0.14
|1.3434
|1.3198
|1.3434
|14.00
|14106.40
|2261
|2007.08.17 11:00
|buy
|1131
|0.14
|1.3443
|1.3217
|1.3453
|2262
|2007.08.17 11:10
|t/p
|1131
|0.14
|1.3453
|1.3217
|1.3453
|14.00
|14120.40
|2263
|2007.08.17 11:10
|buy
|1132
|0.14
|1.3455
|1.3229
|1.3465
|2264
|2007.08.17 11:29
|buy
|1133
|0.28
|1.3443
|1.3228
|1.3453
|2265
|2007.08.17 11:41
|close
|1133
|0.28
|1.3448
|1.3228
|1.3453
|14.00
|14134.40
|2266
|2007.08.17 11:41
|close
|1132
|0.14
|1.3447
|1.3229
|1.3465
|-11.20
|14123.20
|2267
|2007.08.17 11:41
|buy
|1134
|0.14
|1.3451
|1.3225
|1.3461
|2268
|2007.08.17 11:44
|t/p
|1134
|0.14
|1.3461
|1.3225
|1.3461
|14.00
|14137.20
|2269
|2007.08.17 11:44
|buy
|1135
|0.14
|1.3463
|1.3237
|1.3473
|2270
|2007.08.17 11:46
|buy
|1136
|0.28
|1.3452
|1.3237
|1.3462
|2271
|2007.08.17 11:49
|buy
|1137
|0.56
|1.3440
|1.3236
|1.3450
|2272
|2007.08.17 12:05
|close
|1137
|0.56
|1.3447
|1.3236
|1.3450
|39.20
|14176.40
|2273
|2007.08.17 12:05
|close
|1136
|0.28
|1.3448
|1.3237
|1.3462
|-11.20
|14165.20
|2274
|2007.08.17 12:05
|close
|1135
|0.14
|1.3447
|1.3237
|1.3473
|-22.40
|14142.80
|2275
|2007.08.20 01:00
|sell
|1138
|0.14
|1.3486
|1.3712
|1.3476
|2276
|2007.08.20 01:57
|t/p
|1138
|0.14
|1.3476
|1.3712
|1.3476
|14.00
|14156.80
|2277
|2007.08.20 01:57
|sell
|1139
|0.14
|1.3474
|1.3700
|1.3464
|2278
|2007.08.20 02:13
|sell
|1140
|0.28
|1.3485
|1.3700
|1.3475
|2279
|2007.08.20 02:15
|close
|1140
|0.28
|1.3481
|1.3700
|1.3475
|11.20
|14168.00
|2280
|2007.08.20 02:15
|close
|1139
|0.14
|1.3482
|1.3700
|1.3464
|-11.20
|14156.80
|2281
|2007.08.21 10:00
|buy
|1141
|0.14
|1.3479
|1.3253
|1.3489
|2282
|2007.08.21 11:02
|buy
|1142
|0.28
|1.3467
|1.3252
|1.3477
|2283
|2007.08.21 11:04
|close
|1142
|0.28
|1.3472
|1.3252
|1.3477
|14.00
|14170.80
|2284
|2007.08.21 11:04
|close
|1141
|0.14
|1.3471
|1.3253
|1.3489
|-11.20
|14159.60
|2285
|2007.08.21 20:00
|sell
|1143
|0.14
|1.3461
|1.3687
|1.3451
|2286
|2007.08.21 21:02
|sell
|1144
|0.28
|1.3472
|1.3687
|1.3462
|2287
|2007.08.21 21:47
|close
|1144
|0.28
|1.3468
|1.3687
|1.3462
|11.20
|14170.80
|2288
|2007.08.21 21:48
|close
|1143
|0.14
|1.3469
|1.3687
|1.3451
|-11.20
|14159.60
|2289
|2007.08.22 07:00
|buy
|1145
|0.14
|1.3478
|1.3252
|1.3488
|2290
|2007.08.22 08:10
|t/p
|1145
|0.14
|1.3488
|1.3252
|1.3488
|14.00
|14173.60
|2291
|2007.08.23 07:00
|sell
|1146
|0.14
|1.3545
|1.3771
|1.3535
|2292
|2007.08.23 08:24
|sell
|1147
|0.28
|1.3557
|1.3772
|1.3547
|2293
|2007.08.23 08:59
|close
|1147
|0.28
|1.3552
|1.3772
|1.3547
|14.00
|14187.60
|2294
|2007.08.23 08:59
|close
|1146
|0.14
|1.3553
|1.3771
|1.3535
|-11.20
|14176.40
|2295
|2007.08.23 16:00
|sell
|1148
|0.14
|1.3556
|1.3782
|1.3546
|2296
|2007.08.23 16:51
|sell
|1149
|0.28
|1.3568
|1.3783
|1.3558
|2297
|2007.08.23 17:51
|close
|1149
|0.28
|1.3562
|1.3783
|1.3558
|16.80
|14193.20
|2298
|2007.08.23 17:52
|close
|1148
|0.14
|1.3563
|1.3782
|1.3546
|-9.80
|14183.40
|2299
|2007.08.27 04:00
|sell
|1150
|0.14
|1.3667
|1.3893
|1.3657
|2300
|2007.08.27 07:57
|sell
|1151
|0.28
|1.3679
|1.3894
|1.3669
|2301
|2007.08.27 08:05
|close
|1151
|0.28
|1.3674
|1.3894
|1.3669
|14.00
|14197.40
|2302
|2007.08.27 08:05
|close
|1150
|0.14
|1.3675
|1.3893
|1.3657
|-11.20
|14186.20
|2303
|2007.08.28 11:01
|buy
|1152
|0.14
|1.3643
|1.3417
|1.3653
|2304
|2007.08.28 11:50
|t/p
|1152
|0.14
|1.3653
|1.3417
|1.3653
|14.00
|14200.20
|2305
|2007.08.28 11:50
|buy
|1153
|0.14
|1.3655
|1.3429
|1.3665
|2306
|2007.08.28 12:01
|t/p
|1153
|0.14
|1.3665
|1.3429
|1.3665
|14.00
|14214.20
|2307
|2007.08.29 10:00
|buy
|1154
|0.14
|1.3595
|1.3369
|1.3605
|2308
|2007.08.29 10:08
|t/p
|1154
|0.14
|1.3605
|1.3369
|1.3605
|14.00
|14228.20
|2309
|2007.08.29 10:08
|buy
|1155
|0.14
|1.3607
|1.3381
|1.3617
|2310
|2007.08.29 10:34
|buy
|1156
|0.28
|1.3595
|1.3380
|1.3605
|2311
|2007.08.29 11:20
|close
|1156
|0.28
|1.3600
|1.3380
|1.3605
|14.00
|14242.20
|2312
|2007.08.29 11:20
|close
|1155
|0.14
|1.3598
|1.3381
|1.3617
|-12.60
|14229.60
|2313
|2007.08.30 04:00
|sell
|1157
|0.14
|1.3655
|1.3881
|1.3645
|2314
|2007.08.30 08:24
|sell
|1158
|0.28
|1.3666
|1.3881
|1.3656
|2315
|2007.08.30 08:31
|close
|1158
|0.28
|1.3662
|1.3881
|1.3656
|11.20
|14240.80
|2316
|2007.08.30 08:31
|close
|1157
|0.14
|1.3661
|1.3881
|1.3645
|-8.40
|14232.40
|2317
|2007.08.30 19:00
|buy
|1159
|0.14
|1.3654
|1.3428
|1.3664
|2318
|2007.08.30 20:29
|buy
|1160
|0.28
|1.3643
|1.3428
|1.3653
|2319
|2007.08.30 21:07
|buy
|1161
|0.56
|1.3631
|1.3427
|1.3641
|2320
|2007.08.30 23:22
|close
|1161
|0.56
|1.3638
|1.3427
|1.3641
|39.20
|14271.60
|2321
|2007.08.30 23:22
|close
|1160
|0.28
|1.3636
|1.3428
|1.3653
|-19.60
|14252.00
|2322
|2007.08.30 23:23
|close
|1159
|0.14
|1.3635
|1.3428
|1.3664
|-26.60
|14225.40
|2323
|2007.08.31 01:00
|buy
|1162
|0.14
|1.3644
|1.3418
|1.3654
|2324
|2007.08.31 01:48
|t/p
|1162
|0.14
|1.3654
|1.3418
|1.3654
|14.00
|14239.40
|2325
|2007.08.31 01:48
|buy
|1163
|0.14
|1.3658
|1.3432
|1.3668
|2326
|2007.08.31 01:59
|t/p
|1163
|0.14
|1.3668
|1.3432
|1.3668
|14.00
|14253.40
|2327
|2007.08.31 01:59
|buy
|1164
|0.14
|1.3671
|1.3445
|1.3681
|2328
|2007.08.31 06:55
|buy
|1165
|0.28
|1.3659
|1.3444
|1.3669
|2329
|2007.08.31 07:47
|close
|1165
|0.28
|1.3664
|1.3444
|1.3669
|14.00
|14267.40
|2330
|2007.08.31 07:48
|close
|1164
|0.14
|1.3663
|1.3445
|1.3681
|-11.20
|14256.20
|2331
|2007.08.31 13:00
|sell
|1166
|0.14
|1.3665
|1.3891
|1.3655
|2332
|2007.08.31 13:30
|sell
|1167
|0.28
|1.3677
|1.3892
|1.3667
|2333
|2007.08.31 13:31
|sell
|1168
|0.56
|1.3689
|1.3893
|1.3679
|2334
|2007.08.31 13:34
|sell
|1169
|1.12
|1.3700
|1.3893
|1.3690
|2335
|2007.08.31 13:56
|sell
|1170
|2.24
|1.3713
|1.3895
|1.3703
|2336
|2007.08.31 14:19
|t/p
|1170
|2.24
|1.3703
|1.3895
|1.3703
|224.00
|14480.20
|2337
|2007.08.31 14:19
|close
|1169
|1.12
|1.3703
|1.3893
|1.3690
|-33.60
|14446.60
|2338
|2007.08.31 14:19
|close
|1168
|0.56
|1.3704
|1.3893
|1.3679
|-84.00
|14362.60
|2339
|2007.08.31 14:19
|close
|1167
|0.28
|1.3703
|1.3892
|1.3667
|-72.80
|14289.80
|2340
|2007.08.31 14:19
|close
|1166
|0.14
|1.3702
|1.3891
|1.3655
|-51.80
|14238.00
|2341
|2007.08.31 17:00
|sell
|1171
|0.14
|1.3632
|1.3858
|1.3622
|2342
|2007.08.31 17:39
|sell
|1172
|0.28
|1.3643
|1.3858
|1.3633
|2343
|2007.08.31 17:57
|close
|1172
|0.28
|1.3639
|1.3858
|1.3633
|11.20
|14249.20
|2344
|2007.08.31 17:57
|close
|1171
|0.14
|1.3638
|1.3858
|1.3622
|-8.40
|14240.80
|2345
|2007.08.31 17:57
|sell
|1173
|0.14
|1.3635
|1.3861
|1.3625
|2346
|2007.08.31 21:54
|t/p
|1173
|0.14
|1.3625
|1.3861
|1.3625
|14.00
|14254.80
|2347
|2007.09.03 07:00
|buy
|1174
|0.14
|1.3638
|1.3412
|1.3648
|2348
|2007.09.03 08:26
|t/p
|1174
|0.14
|1.3648
|1.3412
|1.3648
|14.00
|14268.80
|2349
|2007.09.04 00:00
|buy
|1175
|0.14
|1.3627
|1.3401
|1.3637
|2350
|2007.09.04 00:56
|buy
|1176
|0.28
|1.3615
|1.3400
|1.3625
|2351
|2007.09.04 03:49
|close
|1176
|0.28
|1.3620
|1.3400
|1.3625
|14.00
|14282.80
|2352
|2007.09.04 03:49
|close
|1175
|0.14
|1.3621
|1.3401
|1.3637
|-8.40
|14274.40
|2353
|2007.09.04 08:00
|buy
|1177
|0.14
|1.3626
|1.3400
|1.3636
|2354
|2007.09.04 08:34
|buy
|1178
|0.28
|1.3615
|1.3400
|1.3625
|2355
|2007.09.04 08:57
|close
|1178
|0.28
|1.3619
|1.3400
|1.3625
|11.20
|14285.60
|2356
|2007.09.04 08:57
|close
|1177
|0.14
|1.3618
|1.3400
|1.3636
|-11.20
|14274.40
|2357
|2007.09.04 08:57
|buy
|1179
|0.14
|1.3621
|1.3395
|1.3631
|2358
|2007.09.04 09:08
|buy
|1180
|0.28
|1.3609
|1.3394
|1.3619
|2359
|2007.09.04 09:30
|close
|1180
|0.28
|1.3614
|1.3394
|1.3619
|14.00
|14288.40
|2360
|2007.09.04 09:30
|close
|1179
|0.14
|1.3613
|1.3395
|1.3631
|-11.20
|14277.20
|2361
|2007.09.04 19:02
|buy
|1181
|0.14
|1.3609
|1.3383
|1.3619
|2362
|2007.09.05 01:39
|t/p
|1181
|0.14
|1.3619
|1.3383
|1.3619
|13.20
|14290.41
|2363
|2007.09.05 17:00
|buy
|1182
|0.14
|1.3650
|1.3424
|1.3660
|2364
|2007.09.05 17:44
|t/p
|1182
|0.14
|1.3660
|1.3424
|1.3660
|14.00
|14304.41
|2365
|2007.09.05 17:44
|buy
|1183
|0.14
|1.3662
|1.3436
|1.3672
|2366
|2007.09.05 20:49
|buy
|1184
|0.28
|1.3651
|1.3436
|1.3661
|2367
|2007.09.05 21:17
|close
|1184
|0.28
|1.3655
|1.3436
|1.3661
|11.20
|14315.61
|2368
|2007.09.05 21:18
|close
|1183
|0.14
|1.3656
|1.3436
|1.3672
|-8.40
|14307.21
|2369
|2007.09.06 04:00
|sell
|1185
|0.14
|1.3642
|1.3868
|1.3632
|2370
|2007.09.06 09:35
|sell
|1186
|0.28
|1.3653
|1.3868
|1.3643
|2371
|2007.09.06 09:38
|close
|1186
|0.28
|1.3649
|1.3868
|1.3643
|11.20
|14318.41
|2372
|2007.09.06 09:39
|close
|1185
|0.14
|1.3648
|1.3868
|1.3632
|-8.40
|14310.01
|2373
|2007.09.06 15:00
|sell
|1187
|0.14
|1.3646
|1.3872
|1.3636
|2374
|2007.09.06 15:14
|sell
|1188
|0.28
|1.3657
|1.3872
|1.3647
|2375
|2007.09.06 15:50
|sell
|1189
|0.56
|1.3670
|1.3874
|1.3660
|2376
|2007.09.06 16:05
|close
|1189
|0.56
|1.3662
|1.3874
|1.3660
|44.80
|14354.81
|2377
|2007.09.06 16:05
|close
|1188
|0.28
|1.3663
|1.3872
|1.3647
|-16.80
|14338.01
|2378
|2007.09.06 16:05
|close
|1187
|0.14
|1.3662
|1.3872
|1.3636
|-22.40
|14315.61
|2379
|2007.09.07 02:00
|sell
|1190
|0.14
|1.3693
|1.3919
|1.3683
|2380
|2007.09.07 02:45
|t/p
|1190
|0.14
|1.3683
|1.3919
|1.3683
|14.00
|14329.61
|2381
|2007.09.07 02:45
|sell
|1191
|0.14
|1.3680
|1.3906
|1.3670
|2382
|2007.09.07 04:28
|t/p
|1191
|0.14
|1.3670
|1.3906
|1.3670
|14.00
|14343.61
|2383
|2007.09.10 04:00
|sell
|1192
|0.14
|1.3775
|1.4001
|1.3765
|2384
|2007.09.10 08:36
|sell
|1193
|0.28
|1.3786
|1.4001
|1.3776
|2385
|2007.09.10 09:03
|close
|1193
|0.28
|1.3782
|1.4001
|1.3776
|11.20
|14354.81
|2386
|2007.09.10 09:03
|close
|1192
|0.14
|1.3783
|1.4001
|1.3765
|-11.20
|14343.61
|2387
|2007.09.12 02:00
|sell
|1194
|0.14
|1.3836
|1.4062
|1.3826
|2388
|2007.09.12 03:12
|t/p
|1194
|0.14
|1.3826
|1.4062
|1.3826
|14.00
|14357.61
|2389
|2007.09.13 01:00
|sell
|1195
|0.14
|1.3905
|1.4131
|1.3895
|2390
|2007.09.13 01:40
|t/p
|1195
|0.14
|1.3895
|1.4131
|1.3895
|14.00
|14371.61
|2391
|2007.09.13 01:40
|sell
|1196
|0.14
|1.3893
|1.4119
|1.3883
|2392
|2007.09.13 09:11
|t/p
|1196
|0.14
|1.3883
|1.4119
|1.3883
|14.00
|14385.61
|2393
|2007.09.14 09:00
|buy
|1197
|0.14
|1.3884
|1.3658
|1.3894
|2394
|2007.09.14 09:11
|t/p
|1197
|0.14
|1.3894
|1.3658
|1.3894
|14.00
|14399.61
|2395
|2007.09.14 09:11
|buy
|1198
|0.14
|1.3896
|1.3670
|1.3906
|2396
|2007.09.14 09:36
|buy
|1199
|0.28
|1.3884
|1.3669
|1.3894
|2397
|2007.09.14 11:28
|buy
|1200
|0.56
|1.3873
|1.3669
|1.3883
|2398
|2007.09.14 13:37
|buy
|1201
|1.12
|1.3862
|1.3669
|1.3872
|2399
|2007.09.14 14:05
|close
|1201
|1.12
|1.3871
|1.3669
|1.3872
|100.80
|14500.41
|2400
|2007.09.14 14:05
|close
|1200
|0.56
|1.3870
|1.3669
|1.3883
|-16.80
|14483.61
|2401
|2007.09.14 14:06
|close
|1199
|0.28
|1.3871
|1.3669
|1.3894
|-36.40
|14447.21
|2402
|2007.09.14 14:06
|close
|1198
|0.14
|1.3872
|1.3670
|1.3906
|-33.60
|14413.61
|2403
|2007.09.14 15:00
|buy
|1202
|0.14
|1.3878
|1.3652
|1.3888
|2404
|2007.09.14 15:04
|buy
|1203
|0.28
|1.3866
|1.3651
|1.3876
|2405
|2007.09.14 15:19
|close
|1203
|0.28
|1.3871
|1.3651
|1.3876
|14.00
|14427.61
|2406
|2007.09.14 15:19
|close
|1202
|0.14
|1.3870
|1.3652
|1.3888
|-11.20
|14416.41
|2407
|2007.09.14 15:19
|buy
|1204
|0.14
|1.3873
|1.3647
|1.3883
|2408
|2007.09.14 15:39
|t/p
|1204
|0.14
|1.3883
|1.3647
|1.3883
|14.00
|14430.41
|2409
|2007.09.14 15:39
|buy
|1205
|0.14
|1.3885
|1.3659
|1.3895
|2410
|2007.09.14 16:18
|buy
|1206
|0.28
|1.3874
|1.3659
|1.3884
|2411
|2007.09.14 16:29
|buy
|1207
|0.56
|1.3862
|1.3658
|1.3872
|2412
|2007.09.14 16:39
|buy
|1208
|1.12
|1.3850
|1.3657
|1.3860
|2413
|2007.09.14 16:53
|close
|1208
|1.12
|1.3859
|1.3657
|1.3860
|100.80
|14531.21
|2414
|2007.09.14 16:53
|close
|1207
|0.56
|1.3858
|1.3658
|1.3872
|-22.40
|14508.81
|2415
|2007.09.14 16:53
|close
|1206
|0.28
|1.3859
|1.3659
|1.3884
|-42.00
|14466.81
|2416
|2007.09.14 16:53
|close
|1205
|0.14
|1.3858
|1.3659
|1.3895
|-37.80
|14429.01
|2417
|2007.09.14 22:00
|buy
|1209
|0.14
|1.3878
|1.3652
|1.3888
|2418
|2007.09.17 01:17
|buy
|1210
|0.28
|1.3866
|1.3651
|1.3876
|2419
|2007.09.17 03:28
|close
|1210
|0.28
|1.3871
|1.3651
|1.3876
|14.00
|14443.01
|2420
|2007.09.17 03:29
|close
|1209
|0.14
|1.3870
|1.3652
|1.3888
|-12.00
|14431.01
|2421
|2007.09.17 14:00
|buy
|1211
|0.14
|1.3879
|1.3653
|1.3889
|2422
|2007.09.17 16:37
|buy
|1212
|0.28
|1.3867
|1.3652
|1.3877
|2423
|2007.09.17 17:03
|close
|1212
|0.28
|1.3872
|1.3652
|1.3877
|14.00
|14445.01
|2424
|2007.09.17 17:03
|close
|1211
|0.14
|1.3871
|1.3653
|1.3889
|-11.20
|14433.81
|2425
|2007.09.18 03:00
|buy
|1213
|0.14
|1.3871
|1.3645
|1.3881
|2426
|2007.09.18 03:37
|buy
|1214
|0.28
|1.3860
|1.3645
|1.3870
|2427
|2007.09.18 03:54
|close
|1214
|0.28
|1.3865
|1.3645
|1.3870
|14.00
|14447.81
|2428
|2007.09.18 04:00
|close
|1213
|0.14
|1.3866
|1.3645
|1.3881
|-7.00
|14440.81
|2429
|2007.09.18 12:00
|buy
|1215
|0.14
|1.3866
|1.3640
|1.3876
|2430
|2007.09.18 14:27
|t/p
|1215
|0.14
|1.3876
|1.3640
|1.3876
|14.00
|14454.81
|2431
|2007.09.19 08:00
|sell
|1216
|0.14
|1.3977
|1.4203
|1.3967
|2432
|2007.09.19 09:38
|t/p
|1216
|0.14
|1.3967
|1.4203
|1.3967
|14.00
|14468.81
|2433
|2007.09.20 23:00
|sell
|1217
|0.14
|1.4065
|1.4291
|1.4055
|2434
|2007.09.21 00:39
|sell
|1218
|0.28
|1.4077
|1.4292
|1.4067
|2435
|2007.09.21 01:29
|close
|1218
|0.28
|1.4072
|1.4292
|1.4067
|14.00
|14482.81
|2436
|2007.09.21 01:29
|close
|1217
|0.14
|1.4073
|1.4291
|1.4055
|-11.13
|14471.68
|2437
|2007.09.24 14:00
|sell
|1219
|0.14
|1.4109
|1.4335
|1.4099
|2438
|2007.09.24 14:37
|t/p
|1219
|0.14
|1.4099
|1.4335
|1.4099
|14.00
|14485.68
|2439
|2007.09.24 14:37
|sell
|1220
|0.14
|1.4097
|1.4323
|1.4087
|2440
|2007.09.24 15:38
|t/p
|1220
|0.14
|1.4087
|1.4323
|1.4087
|14.00
|14499.68
|2441
|2007.09.25 11:00
|buy
|1221
|0.14
|1.4089
|1.3863
|1.4099
|2442
|2007.09.25 11:35
|t/p
|1221
|0.14
|1.4099
|1.3863
|1.4099
|14.00
|14513.68
|2443
|2007.09.25 11:35
|buy
|1222
|0.15
|1.4101
|1.3875
|1.4111
|2444
|2007.09.25 13:03
|buy
|1223
|0.28
|1.4089
|1.3874
|1.4099
|2445
|2007.09.25 13:27
|close
|1223
|0.28
|1.4094
|1.3874
|1.4099
|14.00
|14527.68
|2446
|2007.09.25 13:27
|close
|1222
|0.15
|1.4093
|1.3875
|1.4111
|-12.00
|14515.68
|2447
|2007.09.26 04:00
|sell
|1224
|0.15
|1.4141
|1.4367
|1.4131
|2448
|2007.09.26 06:30
|sell
|1225
|0.28
|1.4152
|1.4367
|1.4142
|2449
|2007.09.26 06:52
|close
|1225
|0.28
|1.4147
|1.4367
|1.4142
|14.00
|14529.68
|2450
|2007.09.26 07:00
|close
|1224
|0.15
|1.4148
|1.4367
|1.4131
|-10.50
|14519.18
|2451
|2007.09.27 03:00
|sell
|1226
|0.15
|1.4126
|1.4352
|1.4116
|2452
|2007.09.27 05:01
|sell
|1227
|0.28
|1.4138
|1.4353
|1.4128
|2453
|2007.09.27 05:13
|sell
|1228
|0.56
|1.4149
|1.4353
|1.4139
|2454
|2007.09.27 05:28
|close
|1228
|0.56
|1.4142
|1.4353
|1.4139
|39.20
|14558.38
|2455
|2007.09.27 05:28
|close
|1227
|0.28
|1.4143
|1.4353
|1.4128
|-14.00
|14544.38
|2456
|2007.09.27 05:29
|close
|1226
|0.15
|1.4142
|1.4352
|1.4116
|-24.00
|14520.38
|2457
|2007.09.27 19:00
|sell
|1229
|0.15
|1.4147
|1.4373
|1.4137
|2458
|2007.09.27 20:29
|sell
|1230
|0.28
|1.4159
|1.4374
|1.4149
|2459
|2007.09.27 21:15
|close
|1230
|0.28
|1.4154
|1.4374
|1.4149
|14.00
|14534.38
|2460
|2007.09.27 21:15
|close
|1229
|0.15
|1.4155
|1.4373
|1.4137
|-12.00
|14522.38
|2461
|2007.10.01 06:00
|sell
|1231
|0.15
|1.4262
|1.4488
|1.4252
|2462
|2007.10.01 06:40
|sell
|1232
|0.30
|1.4273
|1.4488
|1.4263
|2463
|2007.10.01 06:54
|t/p
|1232
|0.30
|1.4263
|1.4488
|1.4263
|30.00
|14552.38
|2464
|2007.10.01 06:54
|close
|1231
|0.15
|1.4263
|1.4488
|1.4252
|-1.50
|14550.88
|2465
|2007.10.02 23:00
|buy
|1233
|0.15
|1.4155
|1.3929
|1.4165
|2466
|2007.10.03 03:35
|t/p
|1233
|0.15
|1.4165
|1.3929
|1.4165
|14.15
|14565.02
|2467
|2007.10.04 06:00
|buy
|1234
|0.15
|1.4093
|1.3867
|1.4103
|2468
|2007.10.04 06:38
|buy
|1235
|0.30
|1.4082
|1.3867
|1.4092
|2469
|2007.10.04 06:54
|t/p
|1235
|0.30
|1.4092
|1.3867
|1.4092
|30.00
|14595.02
|2470
|2007.10.04 06:54
|close
|1234
|0.15
|1.4092
|1.3867
|1.4103
|-1.50
|14593.52
|2471
|2007.10.05 09:00
|sell
|1236
|0.15
|1.4127
|1.4353
|1.4117
|2472
|2007.10.05 09:28
|t/p
|1236
|0.15
|1.4117
|1.4353
|1.4117
|15.00
|14608.52
|2473
|2007.10.05 09:28
|sell
|1237
|0.15
|1.4115
|1.4341
|1.4105
|2474
|2007.10.05 12:29
|sell
|1238
|0.30
|1.4126
|1.4341
|1.4116
|2475
|2007.10.05 13:02
|close
|1238
|0.30
|1.4122
|1.4341
|1.4116
|12.00
|14620.52
|2476
|2007.10.05 13:02
|close
|1237
|0.15
|1.4123
|1.4341
|1.4105
|-12.00
|14608.52
|2477
|2007.10.08 05:00
|sell
|1239
|0.15
|1.4135
|1.4361
|1.4125
|2478
|2007.10.08 08:16
|t/p
|1239
|0.15
|1.4125
|1.4361
|1.4125
|15.00
|14623.52
|2479
|2007.10.09 03:00
|buy
|1240
|0.15
|1.4046
|1.3820
|1.4056
|2480
|2007.10.09 03:31
|buy
|1241
|0.30
|1.4035
|1.3820
|1.4045
|2481
|2007.10.09 04:36
|close
|1241
|0.30
|1.4039
|1.3820
|1.4045
|12.00
|14635.52
|2482
|2007.10.09 04:37
|close
|1240
|0.15
|1.4038
|1.3820
|1.4056
|-12.00
|14623.52
|2483
|2007.10.09 09:00
|buy
|1242
|0.15
|1.4045
|1.3819
|1.4055
|2484
|2007.10.09 09:38
|buy
|1243
|0.30
|1.4034
|1.3819
|1.4044
|2485
|2007.10.09 09:54
|close
|1243
|0.30
|1.4042
|1.3819
|1.4044
|24.00
|14647.52
|2486
|2007.10.09 10:00
|close
|1242
|0.15
|1.4041
|1.3819
|1.4055
|-6.00
|14641.52
|2487
|2007.10.10 08:00
|sell
|1244
|0.15
|1.4100
|1.4326
|1.4090
|2488
|2007.10.10 08:16
|sell
|1245
|0.30
|1.4111
|1.4326
|1.4101
|2489
|2007.10.10 09:27
|sell
|1246
|0.60
|1.4123
|1.4327
|1.4113
|2490
|2007.10.10 10:36
|sell
|1247
|1.12
|1.4135
|1.4328
|1.4125
|2491
|2007.10.10 11:37
|sell
|1248
|2.24
|1.4146
|1.4328
|1.4136
|2492
|2007.10.10 12:39
|t/p
|1248
|2.24
|1.4136
|1.4328
|1.4136
|224.00
|14865.52
|2493
|2007.10.10 12:39
|close
|1247
|1.12
|1.4136
|1.4328
|1.4125
|-11.20
|14854.32
|2494
|2007.10.10 12:39
|close
|1246
|0.60
|1.4137
|1.4327
|1.4113
|-84.00
|14770.32
|2495
|2007.10.10 12:40
|close
|1245
|0.30
|1.4136
|1.4326
|1.4101
|-75.00
|14695.32
|2496
|2007.10.10 12:40
|close
|1244
|0.15
|1.4137
|1.4326
|1.4090
|-55.50
|14639.82
|2497
|2007.10.10 20:00
|sell
|1249
|0.15
|1.4132
|1.4358
|1.4122
|2498
|2007.10.10 21:37
|sell
|1250
|0.30
|1.4144
|1.4359
|1.4134
|2499
|2007.10.10 23:40
|close
|1250
|0.30
|1.4139
|1.4359
|1.4134
|15.00
|14654.82
|2500
|2007.10.10 23:40
|close
|1249
|0.15
|1.4140
|1.4358
|1.4122
|-12.00
|14642.82
|2501
|2007.10.11 16:00
|sell
|1251
|0.15
|1.4175
|1.4401
|1.4165
|2502
|2007.10.11 16:08
|sell
|1252
|0.30
|1.4186
|1.4401
|1.4176
|2503
|2007.10.11 16:11
|close
|1252
|0.30
|1.4182
|1.4401
|1.4176
|12.00
|14654.82
|2504
|2007.10.11 16:12
|close
|1251
|0.15
|1.4183
|1.4401
|1.4165
|-12.00
|14642.82
|2505
|2007.10.11 16:12
|sell
|1253
|0.15
|1.4180
|1.4406
|1.4170
|2506
|2007.10.11 16:17
|sell
|1254
|0.30
|1.4191
|1.4406
|1.4181
|2507
|2007.10.11 16:19
|sell
|1255
|0.60
|1.4203
|1.4407
|1.4193
|2508
|2007.10.11 16:28
|sell
|1256
|1.12
|1.4214
|1.4407
|1.4204
|2509
|2007.10.11 16:36
|sell
|1257
|2.24
|1.4225
|1.4407
|1.4215
|2510
|2007.10.11 16:38
|sell
|1258
|4.48
|1.4237
|1.4408
|1.4227
|2511
|2007.10.11 16:51
|t/p
|1258
|4.48
|1.4227
|1.4408
|1.4227
|448.00
|15090.82
|2512
|2007.10.11 16:51
|close
|1257
|2.24
|1.4227
|1.4407
|1.4215
|-44.80
|15046.02
|2513
|2007.10.11 16:51
|close
|1256
|1.12
|1.4228
|1.4407
|1.4204
|-156.80
|14889.22
|2514
|2007.10.11 16:52
|close
|1255
|0.60
|1.4227
|1.4407
|1.4193
|-144.00
|14745.22
|2515
|2007.10.11 16:52
|close
|1254
|0.30
|1.4226
|1.4406
|1.4181
|-105.00
|14640.22
|2516
|2007.10.11 16:52
|close
|1253
|0.15
|1.4227
|1.4406
|1.4170
|-70.50
|14569.72
|2517
|2007.10.11 16:52
|sell
|1259
|0.15
|1.4223
|1.4449
|1.4213
|2518
|2007.10.11 16:54
|sell
|1260
|0.30
|1.4237
|1.4452
|1.4227
|2519
|2007.10.11 17:25
|close
|1260
|0.30
|1.4232
|1.4452
|1.4227
|15.00
|14584.72
|2520
|2007.10.11 17:25
|close
|1259
|0.15
|1.4233
|1.4449
|1.4213
|-15.00
|14569.72
|2521
|2007.10.11 22:00
|sell
|1261
|0.15
|1.4186
|1.4412
|1.4176
|2522
|2007.10.11 22:32
|sell
|1262
|0.30
|1.4198
|1.4413
|1.4188
|2523
|2007.10.12 02:05
|sell
|1263
|0.56
|1.4209
|1.4413
|1.4199
|2524
|2007.10.12 02:36
|close
|1263
|0.56
|1.4202
|1.4413
|1.4199
|39.20
|14608.92
|2525
|2007.10.12 02:37
|close
|1262
|0.30
|1.4203
|1.4413
|1.4188
|-14.85
|14594.07
|2526
|2007.10.12 02:37
|close
|1261
|0.15
|1.4202
|1.4412
|1.4176
|-23.93
|14570.15
|2527
|2007.10.15 08:00
|buy
|1264
|0.15
|1.4180
|1.3954
|1.4190
|2528
|2007.10.15 09:19
|t/p
|1264
|0.15
|1.4190
|1.3954
|1.4190
|15.00
|14585.15
|2529
|2007.10.15 20:00
|sell
|1265
|0.15
|1.4201
|1.4427
|1.4191
|2530
|2007.10.15 23:28
|sell
|1266
|0.30
|1.4212
|1.4427
|1.4202
|2531
|2007.10.16 00:15
|close
|1266
|0.30
|1.4208
|1.4427
|1.4202
|12.15
|14597.30
|2532
|2007.10.16 00:16
|close
|1265
|0.15
|1.4209
|1.4427
|1.4191
|-11.93
|14585.37
|2533
|2007.10.16 22:00
|buy
|1267
|0.15
|1.4166
|1.3940
|1.4176
|2534
|2007.10.16 22:39
|t/p
|1267
|0.15
|1.4176
|1.3940
|1.4176
|15.00
|14600.37
|2535
|2007.10.16 22:39
|buy
|1268
|0.15
|1.4178
|1.3952
|1.4188
|2536
|2007.10.16 23:28
|buy
|1269
|0.30
|1.4166
|1.3951
|1.4176
|2537
|2007.10.16 23:52
|close
|1269
|0.30
|1.4172
|1.3951
|1.4176
|18.00
|14618.37
|2538
|2007.10.17 00:00
|close
|1268
|0.15
|1.4171
|1.3952
|1.4188
|-11.36
|14607.02
|2539
|2007.10.17 22:00
|sell
|1270
|0.15
|1.4189
|1.4415
|1.4179
|2540
|2007.10.17 22:14
|sell
|1271
|0.30
|1.4201
|1.4416
|1.4191
|2541
|2007.10.17 22:32
|sell
|1272
|0.60
|1.4212
|1.4416
|1.4202
|2542
|2007.10.17 23:03
|close
|1272
|0.60
|1.4205
|1.4416
|1.4202
|42.00
|14649.02
|2543
|2007.10.17 23:03
|close
|1271
|0.30
|1.4206
|1.4416
|1.4191
|-15.00
|14634.02
|2544
|2007.10.17 23:04
|close
|1270
|0.15
|1.4205
|1.4415
|1.4179
|-24.00
|14610.02
|2545
|2007.10.18 23:00
|sell
|1273
|0.15
|1.4292
|1.4518
|1.4282
|2546
|2007.10.19 03:01
|t/p
|1273
|0.15
|1.4282
|1.4518
|1.4282
|15.07
|14625.09
|2547
|2007.10.22 10:00
|sell
|1274
|0.15
|1.4311
|1.4537
|1.4301
|2548
|2007.10.22 10:37
|t/p
|1274
|0.15
|1.4301
|1.4537
|1.4301
|15.00
|14640.09
|2549
|2007.10.22 10:37
|sell
|1275
|0.15
|1.4299
|1.4525
|1.4289
|2550
|2007.10.22 11:13
|sell
|1276
|0.30
|1.4310
|1.4525
|1.4300
|2551
|2007.10.22 11:16
|close
|1276
|0.30
|1.4306
|1.4525
|1.4300
|12.00
|14652.09
|2552
|2007.10.22 11:16
|close
|1275
|0.15
|1.4307
|1.4525
|1.4289
|-12.00
|14640.09
|2553
|2007.10.23 00:00
|buy
|1277
|0.15
|1.4178
|1.3952
|1.4188
|2554
|2007.10.23 02:36
|t/p
|1277
|0.15
|1.4188
|1.3952
|1.4188
|15.00
|14655.09
|2555
|2007.10.24 06:00
|sell
|1278
|0.15
|1.4260
|1.4486
|1.4250
|2556
|2007.10.24 06:30
|t/p
|1278
|0.15
|1.4250
|1.4486
|1.4250
|15.00
|14670.09
|2557
|2007.10.24 06:30
|sell
|1279
|0.15
|1.4248
|1.4474
|1.4238
|2558
|2007.10.24 08:36
|t/p
|1279
|0.15
|1.4238
|1.4474
|1.4238
|15.00
|14685.09
|2559
|2007.10.25 10:00
|sell
|1280
|0.15
|1.4256
|1.4482
|1.4246
|2560
|2007.10.25 10:26
|sell
|1281
|0.30
|1.4267
|1.4482
|1.4257
|2561
|2007.10.25 11:37
|sell
|1282
|0.60
|1.4279
|1.4483
|1.4269
|2562
|2007.10.25 12:02
|sell
|1283
|1.12
|1.4290
|1.4483
|1.4280
|2563
|2007.10.25 12:18
|sell
|1284
|2.24
|1.4302
|1.4484
|1.4292
|2564
|2007.10.25 13:03
|sell
|1285
|4.48
|1.4313
|1.4484
|1.4303
|2565
|2007.10.25 13:38
|t/p
|1285
|4.48
|1.4303
|1.4484
|1.4303
|448.00
|15133.09
|2566
|2007.10.25 13:38
|close
|1284
|2.24
|1.4303
|1.4484
|1.4292
|-22.40
|15110.69
|2567
|2007.10.25 13:38
|close
|1283
|1.12
|1.4304
|1.4483
|1.4280
|-156.80
|14953.89
|2568
|2007.10.25 13:38
|close
|1282
|0.60
|1.4303
|1.4483
|1.4269
|-144.00
|14809.89
|2569
|2007.10.25 13:38
|close
|1281
|0.30
|1.4304
|1.4482
|1.4257
|-111.00
|14698.89
|2570
|2007.10.25 13:39
|close
|1280
|0.15
|1.4303
|1.4482
|1.4246
|-70.50
|14628.39
|2571
|2007.10.26 03:00
|sell
|1286
|0.15
|1.4324
|1.4550
|1.4314
|2572
|2007.10.26 03:30
|sell
|1287
|0.30
|1.4335
|1.4550
|1.4325
|2573
|2007.10.26 03:53
|close
|1287
|0.30
|1.4329
|1.4550
|1.4325
|18.00
|14646.39
|2574
|2007.10.26 04:00
|close
|1286
|0.15
|1.4330
|1.4550
|1.4314
|-9.00
|14637.39
|2575
|2007.10.26 22:00
|sell
|1288
|0.15
|1.4389
|1.4615
|1.4379
|2576
|2007.10.29 00:00
|sell
|1289
|0.30
|1.4411
|1.4626
|1.4401
|2577
|2007.10.29 03:40
|close
|1289
|0.30
|1.4403
|1.4626
|1.4401
|24.00
|14661.39
|2578
|2007.10.29 03:40
|close
|1288
|0.15
|1.4404
|1.4615
|1.4379
|-22.43
|14638.97
|2579
|2007.10.29 06:00
|sell
|1290
|0.15
|1.4414
|1.4640
|1.4404
|2580
|2007.10.29 08:28
|sell
|1291
|0.30
|1.4426
|1.4641
|1.4416
|2581
|2007.10.29 09:17
|sell
|1292
|0.60
|1.4438
|1.4642
|1.4428
|2582
|2007.10.29 09:36
|close
|1292
|0.60
|1.4431
|1.4642
|1.4428
|42.00
|14680.97
|2583
|2007.10.29 09:36
|close
|1291
|0.30
|1.4432
|1.4641
|1.4416
|-18.00
|14662.97
|2584
|2007.10.29 09:36
|close
|1290
|0.15
|1.4431
|1.4640
|1.4404
|-25.50
|14637.47
|2585
|2007.10.30 01:00
|sell
|1293
|0.15
|1.4414
|1.4640
|1.4404
|2586
|2007.10.30 01:27
|t/p
|1293
|0.15
|1.4404
|1.4640
|1.4404
|15.00
|14652.47
|2587
|2007.10.30 01:27
|sell
|1294
|0.15
|1.4402
|1.4628
|1.4392
|2588
|2007.10.30 01:39
|t/p
|1294
|0.15
|1.4392
|1.4628
|1.4392
|15.00
|14667.47
|2589
|2007.10.30 01:39
|sell
|1295
|0.15
|1.4390
|1.4616
|1.4380
|2590
|2007.10.30 02:29
|sell
|1296
|0.30
|1.4402
|1.4617
|1.4392
|2591
|2007.10.30 02:54
|close
|1296
|0.30
|1.4397
|1.4617
|1.4392
|15.00
|14682.47
|2592
|2007.10.30 03:00
|close
|1295
|0.15
|1.4399
|1.4616
|1.4380
|-13.50
|14668.97
|2593
|2007.10.31 06:00
|sell
|1297
|0.15
|1.4436
|1.4662
|1.4426
|2594
|2007.10.31 07:02
|sell
|1298
|0.30
|1.4447
|1.4662
|1.4437
|2595
|2007.10.31 07:27
|close
|1298
|0.30
|1.4443
|1.4662
|1.4437
|12.00
|14680.97
|2596
|2007.10.31 07:27
|close
|1297
|0.15
|1.4444
|1.4662
|1.4426
|-12.00
|14668.97
|2597
|2007.11.01 02:00
|sell
|1299
|0.15
|1.4469
|1.4695
|1.4459
|2598
|2007.11.01 02:51
|t/p
|1299
|0.15
|1.4459
|1.4695
|1.4459
|15.00
|14683.97
|2599
|2007.11.01 02:51
|sell
|1300
|0.15
|1.4457
|1.4683
|1.4447
|2600
|2007.11.01 04:05
|sell
|1301
|0.30
|1.4468
|1.4683
|1.4458
|2601
|2007.11.01 04:36
|close
|1301
|0.30
|1.4464
|1.4683
|1.4458
|12.00
|14695.97
|2602
|2007.11.01 04:37
|close
|1300
|0.15
|1.4465
|1.4683
|1.4447
|-12.00
|14683.97
|2603
|2007.11.01 19:00
|buy
|1302
|0.15
|1.4441
|1.4215
|1.4451
|2604
|2007.11.01 19:26
|t/p
|1302
|0.15
|1.4451
|1.4215
|1.4451
|15.00
|14698.97
|2605
|2007.11.01 19:26
|buy
|1303
|0.15
|1.4453
|1.4227
|1.4463
|2606
|2007.11.01 19:38
|t/p
|1303
|0.15
|1.4463
|1.4227
|1.4463
|15.00
|14713.97
|2607
|2007.11.01 19:38
|buy
|1304
|0.15
|1.4465
|1.4239
|1.4475
|2608
|2007.11.01 20:19
|buy
|1305
|0.30
|1.4453
|1.4238
|1.4463
|2609
|2007.11.01 20:36
|buy
|1306
|0.60
|1.4442
|1.4238
|1.4452
|2610
|2007.11.01 21:27
|buy
|1307
|1.12
|1.4430
|1.4237
|1.4440
|2611
|2007.11.01 22:37
|buy
|1308
|2.24
|1.4419
|1.4237
|1.4429
|2612
|2007.11.01 23:36
|t/p
|1308
|2.24
|1.4429
|1.4237
|1.4429
|224.00
|14937.97
|2613
|2007.11.01 23:36
|close
|1307
|1.12
|1.4429
|1.4237
|1.4440
|-11.20
|14926.77
|2614
|2007.11.01 23:36
|close
|1306
|0.60
|1.4428
|1.4238
|1.4452
|-84.00
|14842.77
|2615
|2007.11.01 23:37
|close
|1305
|0.30
|1.4429
|1.4238
|1.4463
|-72.00
|14770.77
|2616
|2007.11.01 23:37
|close
|1304
|0.15
|1.4430
|1.4239
|1.4475
|-52.50
|14718.27
|2617
|2007.11.02 04:00
|buy
|1309
|0.15
|1.4438
|1.4212
|1.4448
|2618
|2007.11.02 05:37
|t/p
|1309
|0.15
|1.4448
|1.4212
|1.4448
|15.00
|14733.27
|2619
|2007.11.05 02:00
|sell
|1310
|0.15
|1.4503
|1.4729
|1.4493
|2620
|2007.11.05 04:03
|t/p
|1310
|0.15
|1.4493
|1.4729
|1.4493
|15.00
|14748.27
|2621
|2007.11.06 01:00
|buy
|1311
|0.15
|1.4478
|1.4252
|1.4488
|2622
|2007.11.06 06:18
|t/p
|1311
|0.15
|1.4488
|1.4252
|1.4488
|15.00
|14763.27
|2623
|2007.11.06 23:00
|sell
|1312
|0.15
|1.4554
|1.4780
|1.4544
|2624
|2007.11.06 23:30
|sell
|1313
|0.30
|1.4566
|1.4781
|1.4556
|2625
|2007.11.07 00:16
|close
|1313
|0.30
|1.4561
|1.4781
|1.4556
|15.15
|14778.42
|2626
|2007.11.07 00:17
|close
|1312
|0.15
|1.4562
|1.4780
|1.4544
|-11.93
|14766.49
|2627
|2007.11.07 18:00
|sell
|1314
|0.15
|1.4664
|1.4890
|1.4654
|2628
|2007.11.07 18:39
|t/p
|1314
|0.15
|1.4654
|1.4890
|1.4654
|15.00
|14781.49
|2629
|2007.11.07 18:39
|sell
|1315
|0.15
|1.4652
|1.4878
|1.4642
|2630
|2007.11.07 19:20
|sell
|1316
|0.30
|1.4664
|1.4879
|1.4654
|2631
|2007.11.07 19:38
|sell
|1317
|0.60
|1.4675
|1.4879
|1.4665
|2632
|2007.11.07 20:36
|close
|1317
|0.60
|1.4668
|1.4879
|1.4665
|42.00
|14823.49
|2633
|2007.11.07 20:37
|close
|1316
|0.30
|1.4669
|1.4879
|1.4654
|-15.00
|14808.49
|2634
|2007.11.07 20:37
|close
|1315
|0.15
|1.4668
|1.4878
|1.4642
|-24.00
|14784.49
|2635
|2007.11.08 23:00
|sell
|1318
|0.15
|1.4676
|1.4902
|1.4666
|2636
|2007.11.09 01:05
|sell
|1319
|0.30
|1.4688
|1.4903
|1.4678
|2637
|2007.11.09 01:32
|sell
|1320
|0.60
|1.4700
|1.4904
|1.4690
|2638
|2007.11.09 02:18
|sell
|1321
|1.20
|1.4711
|1.4904
|1.4701
|2639
|2007.11.09 02:28
|sell
|1322
|2.24
|1.4723
|1.4905
|1.4713
|2640
|2007.11.09 02:38
|sell
|1323
|4.48
|1.4734
|1.4905
|1.4724
|2641
|2007.11.09 02:54
|t/p
|1323
|4.48
|1.4724
|1.4905
|1.4724
|448.00
|15232.49
|2642
|2007.11.09 02:54
|close
|1322
|2.24
|1.4724
|1.4905
|1.4713
|-22.40
|15210.09
|2643
|2007.11.09 02:54
|close
|1321
|1.20
|1.4725
|1.4904
|1.4701
|-168.00
|15042.09
|2644
|2007.11.09 02:54
|close
|1320
|0.60
|1.4724
|1.4904
|1.4690
|-144.00
|14898.09
|2645
|2007.11.09 02:54
|close
|1319
|0.30
|1.4713
|1.4903
|1.4678
|-75.00
|14823.09
|2646
|2007.11.09 03:00
|close
|1318
|0.15
|1.4712
|1.4902
|1.4666
|-53.92
|14769.17
|2647
|2007.11.09 10:00
|sell
|1324
|0.15
|1.4698
|1.4924
|1.4688
|2648
|2007.11.09 10:26
|sell
|1325
|0.30
|1.4709
|1.4924
|1.4699
|2649
|2007.11.09 10:38
|sell
|1326
|0.60
|1.4721
|1.4925
|1.4711
|2650
|2007.11.09 11:02
|sell
|1327
|1.20
|1.4732
|1.4925
|1.4722
|2651
|2007.11.09 11:04
|sell
|1328
|2.24
|1.4744
|1.4926
|1.4734
|2652
|2007.11.09 11:18
|t/p
|1328
|2.24
|1.4734
|1.4926
|1.4734
|224.00
|14993.17
|2653
|2007.11.09 11:18
|close
|1327
|1.20
|1.4734
|1.4925
|1.4722
|-24.00
|14969.17
|2654
|2007.11.09 11:18
|close
|1326
|0.60
|1.4735
|1.4925
|1.4711
|-84.00
|14885.17
|2655
|2007.11.09 11:18
|close
|1325
|0.30
|1.4734
|1.4924
|1.4699
|-75.00
|14810.17
|2656
|2007.11.09 11:18
|close
|1324
|0.15
|1.4733
|1.4924
|1.4688
|-52.50
|14757.67
|2657
|2007.11.13 00:00
|buy
|1329
|0.15
|1.4533
|1.4307
|1.4543
|2658
|2007.11.13 00:39
|buy
|1330
|0.30
|1.4522
|1.4307
|1.4532
|2659
|2007.11.13 01:07
|close
|1330
|0.30
|1.4526
|1.4307
|1.4532
|12.00
|14769.67
|2660
|2007.11.13 01:07
|close
|1329
|0.15
|1.4525
|1.4307
|1.4543
|-12.00
|14757.67
|2661
|2007.11.14 18:00
|sell
|1331
|0.15
|1.4668
|1.4894
|1.4658
|2662
|2007.11.14 19:38
|t/p
|1331
|0.15
|1.4658
|1.4894
|1.4658
|15.00
|14772.67
|2663
|2007.11.15 11:00
|sell
|1332
|0.15
|1.4647
|1.4873
|1.4637
|2664
|2007.11.15 11:18
|t/p
|1332
|0.15
|1.4637
|1.4873
|1.4637
|15.00
|14787.67
|2665
|2007.11.15 11:18
|sell
|1333
|0.15
|1.4635
|1.4861
|1.4625
|2666
|2007.11.15 11:28
|t/p
|1333
|0.15
|1.4625
|1.4861
|1.4625
|15.00
|14802.67
|2667
|2007.11.15 11:28
|sell
|1334
|0.15
|1.4623
|1.4849
|1.4613
|2668
|2007.11.15 11:37
|t/p
|1334
|0.15
|1.4613
|1.4849
|1.4613
|15.00
|14817.67
|2669
|2007.11.15 11:37
|sell
|1335
|0.15
|1.4611
|1.4837
|1.4601
|2670
|2007.11.15 12:18
|sell
|1336
|0.30
|1.4623
|1.4838
|1.4613
|2671
|2007.11.15 13:36
|sell
|1337
|0.60
|1.4634
|1.4838
|1.4624
|2672
|2007.11.15 14:27
|close
|1337
|0.60
|1.4627
|1.4838
|1.4624
|42.00
|14859.67
|2673
|2007.11.15 14:27
|close
|1336
|0.30
|1.4628
|1.4838
|1.4613
|-15.00
|14844.67
|2674
|2007.11.15 14:27
|close
|1335
|0.15
|1.4627
|1.4837
|1.4601
|-24.00
|14820.67
|2675
|2007.11.16 03:00
|buy
|1338
|0.15
|1.4617
|1.4391
|1.4627
|2676
|2007.11.16 03:05
|t/p
|1338
|0.15
|1.4627
|1.4391
|1.4627
|15.00
|14835.67
|2677
|2007.11.16 03:05
|buy
|1339
|0.15
|1.4629
|1.4403
|1.4639
|2678
|2007.11.16 03:49
|buy
|1340
|0.30
|1.4617
|1.4402
|1.4627
|2679
|2007.11.16 06:36
|close
|1340
|0.30
|1.4622
|1.4402
|1.4627
|15.00
|14850.67
|2680
|2007.11.16 06:37
|close
|1339
|0.15
|1.4621
|1.4403
|1.4639
|-12.00
|14838.67
|2681
|2007.11.16 15:00
|buy
|1341
|0.15
|1.4650
|1.4424
|1.4660
|2682
|2007.11.16 15:27
|t/p
|1341
|0.15
|1.4660
|1.4424
|1.4660
|15.00
|14853.67
|2683
|2007.11.16 15:27
|buy
|1342
|0.15
|1.4662
|1.4436
|1.4672
|2684
|2007.11.16 15:39
|t/p
|1342
|0.15
|1.4672
|1.4436
|1.4672
|15.00
|14868.67
|2685
|2007.11.16 15:39
|buy
|1343
|0.15
|1.4674
|1.4448
|1.4684
|2686
|2007.11.16 15:53
|buy
|1344
|0.30
|1.4663
|1.4448
|1.4673
|2687
|2007.11.16 16:08
|buy
|1345
|0.60
|1.4651
|1.4447
|1.4661
|2688
|2007.11.16 16:27
|buy
|1346
|1.20
|1.4640
|1.4447
|1.4650
|2689
|2007.11.16 16:37
|buy
|1347
|2.24
|1.4629
|1.4447
|1.4639
|2690
|2007.11.16 17:18
|t/p
|1347
|2.24
|1.4639
|1.4447
|1.4639
|224.00
|15092.67
|2691
|2007.11.16 17:18
|close
|1346
|1.20
|1.4639
|1.4447
|1.4650
|-12.00
|15080.67
|2692
|2007.11.16 17:19
|close
|1345
|0.60
|1.4638
|1.4447
|1.4661
|-78.00
|15002.67
|2693
|2007.11.16 17:19
|close
|1344
|0.30
|1.4640
|1.4448
|1.4673
|-69.00
|14933.67
|2694
|2007.11.16 17:19
|close
|1343
|0.15
|1.4639
|1.4448
|1.4684
|-52.50
|14881.17
|2695
|2007.11.19 08:00
|sell
|1348
|0.15
|1.4664
|1.4890
|1.4654
|2696
|2007.11.19 08:28
|t/p
|1348
|0.15
|1.4654
|1.4890
|1.4654
|15.00
|14896.17
|2697
|2007.11.19 08:28
|sell
|1349
|0.15
|1.4652
|1.4878
|1.4642
|2698
|2007.11.19 08:39
|t/p
|1349
|0.15
|1.4642
|1.4878
|1.4642
|15.00
|14911.17
|2699
|2007.11.19 08:39
|sell
|1350
|0.15
|1.4640
|1.4866
|1.4630
|2700
|2007.11.19 09:13
|sell
|1351
|0.30
|1.4651
|1.4866
|1.4641
|2701
|2007.11.19 09:17
|close
|1351
|0.30
|1.4647
|1.4866
|1.4641
|12.00
|14923.17
|2702
|2007.11.19 09:17
|close
|1350
|0.15
|1.4648
|1.4866
|1.4630
|-12.00
|14911.17
|2703
|2007.11.20 03:00
|sell
|1352
|0.15
|1.4643
|1.4869
|1.4633
|2704
|2007.11.20 04:38
|sell
|1353
|0.30
|1.4654
|1.4869
|1.4644
|2705
|2007.11.20 04:53
|close
|1353
|0.30
|1.4650
|1.4869
|1.4644
|12.00
|14923.17
|2706
|2007.11.20 04:54
|close
|1352
|0.15
|1.4651
|1.4869
|1.4633
|-12.00
|14911.17
|2707
|2007.11.21 03:00
|sell
|1354
|0.15
|1.4818
|1.5044
|1.4808
|2708
|2007.11.21 04:18
|sell
|1355
|0.30
|1.4829
|1.5044
|1.4819
|2709
|2007.11.21 06:27
|sell
|1356
|0.60
|1.4841
|1.5045
|1.4831
|2710
|2007.11.21 07:04
|sell
|1357
|1.20
|1.4852
|1.5045
|1.4842
|2711
|2007.11.21 07:28
|close
|1357
|1.20
|1.4843
|1.5045
|1.4842
|108.00
|15019.17
|2712
|2007.11.21 07:28
|close
|1356
|0.60
|1.4844
|1.5045
|1.4831
|-18.00
|15001.17
|2713
|2007.11.21 07:28
|close
|1355
|0.30
|1.4843
|1.5044
|1.4819
|-42.00
|14959.17
|2714
|2007.11.21 07:28
|close
|1354
|0.15
|1.4842
|1.5044
|1.4808
|-36.00
|14923.17
|2715
|2007.11.22 03:00
|sell
|1358
|0.15
|1.4856
|1.5082
|1.4846
|2716
|2007.11.22 03:37
|sell
|1359
|0.30
|1.4868
|1.5083
|1.4858
|2717
|2007.11.22 05:29
|close
|1359
|0.30
|1.4863
|1.5083
|1.4858
|15.00
|14938.17
|2718
|2007.11.22 05:29
|close
|1358
|0.15
|1.4864
|1.5082
|1.4846
|-12.00
|14926.17
|2719
|2007.11.22 05:29
|sell
|1360
|0.15
|1.4861
|1.5087
|1.4851
|2720
|2007.11.22 07:27
|t/p
|1360
|0.15
|1.4851
|1.5087
|1.4851
|15.00
|14941.17
|2721
|2007.11.23 10:00
|sell
|1361
|0.15
|1.4850
|1.5076
|1.4840
|2722
|2007.11.23 10:14
|sell
|1362
|0.30
|1.4862
|1.5077
|1.4852
|2723
|2007.11.23 10:16
|close
|1362
|0.30
|1.4857
|1.5077
|1.4852
|15.00
|14956.17
|2724
|2007.11.23 10:16
|close
|1361
|0.15
|1.4858
|1.5076
|1.4840
|-12.00
|14944.17
|2725
|2007.11.23 10:16
|sell
|1363
|0.15
|1.4855
|1.5081
|1.4845
|2726
|2007.11.23 10:18
|t/p
|1363
|0.15
|1.4845
|1.5081
|1.4845
|15.00
|14959.17
|2727
|2007.11.23 10:18
|sell
|1364
|0.15
|1.4843
|1.5069
|1.4833
|2728
|2007.11.23 10:27
|t/p
|1364
|0.15
|1.4833
|1.5069
|1.4833
|15.00
|14974.17
|2729
|2007.11.23 10:27
|sell
|1365
|0.15
|1.4831
|1.5057
|1.4821
|2730
|2007.11.23 10:29
|t/p
|1365
|0.15
|1.4821
|1.5057
|1.4821
|15.00
|14989.17
|2731
|2007.11.23 10:29
|sell
|1366
|0.15
|1.4819
|1.5045
|1.4809
|2732
|2007.11.23 10:37
|t/p
|1366
|0.15
|1.4809
|1.5045
|1.4809
|15.00
|15004.17
|2733
|2007.11.23 10:37
|sell
|1367
|0.15
|1.4807
|1.5033
|1.4797
|2734
|2007.11.23 10:39
|t/p
|1367
|0.15
|1.4797
|1.5033
|1.4797
|15.00
|15019.17
|2735
|2007.11.23 10:39
|sell
|1368
|0.15
|1.4795
|1.5021
|1.4785
|2736
|2007.11.23 10:52
|sell
|1369
|0.30
|1.4807
|1.5022
|1.4797
|2737
|2007.11.23 10:54
|sell
|1370
|0.60
|1.4818
|1.5022
|1.4808
|2738
|2007.11.23 11:14
|sell
|1371
|1.20
|1.4829
|1.5022
|1.4819
|2739
|2007.11.23 11:18
|close
|1371
|1.20
|1.4820
|1.5022
|1.4819
|108.00
|15127.17
|2740
|2007.11.23 11:18
|close
|1370
|0.60
|1.4821
|1.5022
|1.4808
|-18.00
|15109.17
|2741
|2007.11.23 11:18
|close
|1369
|0.30
|1.4820
|1.5022
|1.4797
|-39.00
|15070.17
|2742
|2007.11.23 11:18
|close
|1368
|0.15
|1.4821
|1.5021
|1.4785
|-39.00
|15031.17
|2743
|2007.11.23 22:00
|buy
|1372
|0.15
|1.4838
|1.4612
|1.4848
|2744
|2007.11.26 02:26
|buy
|1373
|0.30
|1.4827
|1.4612
|1.4837
|2745
|2007.11.26 02:39
|buy
|1374
|0.60
|1.4815
|1.4611
|1.4825
|2746
|2007.11.26 04:17
|close
|1374
|0.60
|1.4822
|1.4611
|1.4825
|42.00
|15073.17
|2747
|2007.11.26 04:17
|close
|1373
|0.30
|1.4821
|1.4612
|1.4837
|-18.00
|15055.17
|2748
|2007.11.26 04:18
|close
|1372
|0.15
|1.4823
|1.4612
|1.4848
|-23.36
|15031.81
|2749
|2007.11.26 09:00
|buy
|1375
|0.15
|1.4860
|1.4634
|1.4870
|2750
|2007.11.26 09:29
|buy
|1376
|0.30
|1.4849
|1.4634
|1.4859
|2751
|2007.11.26 09:54
|close
|1376
|0.30
|1.4854
|1.4634
|1.4859
|15.00
|15046.81
|2752
|2007.11.26 10:00
|close
|1375
|0.15
|1.4853
|1.4634
|1.4870
|-10.50
|15036.31
|2753
|2007.11.27 07:00
|sell
|1377
|0.15
|1.4856
|1.5082
|1.4846
|2754
|2007.11.27 07:13
|t/p
|1377
|0.15
|1.4846
|1.5082
|1.4846
|15.00
|15051.31
|2755
|2007.11.27 07:13
|sell
|1378
|0.15
|1.4844
|1.5070
|1.4834
|2756
|2007.11.27 07:26
|sell
|1379
|0.30
|1.4855
|1.5070
|1.4845
|2757
|2007.11.27 07:39
|sell
|1380
|0.60
|1.4867
|1.5071
|1.4857
|2758
|2007.11.27 08:26
|close
|1380
|0.60
|1.4860
|1.5071
|1.4857
|42.00
|15093.31
|2759
|2007.11.27 08:26
|close
|1379
|0.30
|1.4861
|1.5070
|1.4845
|-18.00
|15075.31
|2760
|2007.11.27 08:26
|close
|1378
|0.15
|1.4860
|1.5070
|1.4834
|-24.00
|15051.31
|2761
|2007.11.28 18:00
|buy
|1381
|0.15
|1.4751
|1.4525
|1.4761
|2762
|2007.11.28 18:26
|t/p
|1381
|0.15
|1.4761
|1.4525
|1.4761
|15.00
|15066.31
|2763
|2007.11.28 18:26
|buy
|1382
|0.15
|1.4763
|1.4537
|1.4773
|2764
|2007.11.28 18:38
|t/p
|1382
|0.15
|1.4773
|1.4537
|1.4773
|15.00
|15081.31
|2765
|2007.11.28 18:38
|buy
|1383
|0.15
|1.4775
|1.4549
|1.4785
|2766
|2007.11.28 19:36
|t/p
|1383
|0.15
|1.4785
|1.4549
|1.4785
|15.00
|15096.31