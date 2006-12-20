Strategy Tester Report
10p3v0.02
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.19 00:00 - 2007.12.04 23:00 (2006.12.19 - 2007.12.05)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=1; risk=0.5; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|6902
|Ticks modelled
|1203871
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|35
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-7743.01
|Gross profit
|5162.87
|Gross loss
|-12905.87
|Profit factor
|0.40
|Expected payoff
|-23.04
|Absolute drawdown
|7743.01
|Maximal drawdown
|11324.56 (83.38%)
|Relative drawdown
|83.38% (11324.56)
|Total trades
|336
|Short positions (won %)
|186 (65.05%)
|Long positions (won %)
|150 (64.67%)
|Profit trades (% of total)
|218 (64.88%)
|Loss trades (% of total)
|118 (35.12%)
|Largest
|profit trade
|243.01
|loss trade
|-7411.28
|Average
|profit trade
|23.68
|loss trade
|-109.37
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (199.32)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-11365.16)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|306.01 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-11365.16 (8)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.20 09:00
|sell
|1
|0.05
|1.3208
|1.3418
|1.3198
|2
|2006.12.20 09:07
|sell
|2
|0.15
|1.3213
|1.3418
|1.3203
|3
|2006.12.20 09:18
|sell
|3
|0.45
|1.3219
|1.3419
|1.3209
|4
|2006.12.20 09:20
|sell
|4
|1.35
|1.3225
|1.3420
|1.3215
|5
|2006.12.20 09:36
|close
|4
|1.35
|1.3221
|1.3420
|1.3215
|54.00
|10054.00
|6
|2006.12.20 09:36
|close
|3
|0.45
|1.3219
|1.3419
|1.3209
|0.00
|10054.00
|7
|2006.12.20 09:36
|close
|2
|0.15
|1.3220
|1.3418
|1.3203
|-10.50
|10043.50
|8
|2006.12.20 09:36
|close
|1
|0.05
|1.3217
|1.3418
|1.3198
|-4.50
|10039.00
|9
|2006.12.20 09:36
|sell
|5
|0.05
|1.3216
|1.3426
|1.3206
|10
|2006.12.20 09:43
|sell
|6
|0.15
|1.3222
|1.3427
|1.3212
|11
|2006.12.20 10:04
|sell
|7
|0.45
|1.3227
|1.3427
|1.3217
|12
|2006.12.20 12:57
|t/p
|7
|0.45
|1.3217
|1.3427
|1.3217
|45.00
|10084.00
|13
|2006.12.20 12:57
|close
|6
|0.15
|1.3217
|1.3427
|1.3212
|7.50
|10091.50
|14
|2006.12.20 12:57
|close
|5
|0.05
|1.3218
|1.3426
|1.3206
|-1.00
|10090.50
|15
|2006.12.21 04:00
|buy
|8
|0.05
|1.3193
|1.2983
|1.3203
|16
|2006.12.21 07:52
|buy
|9
|0.15
|1.3187
|1.2982
|1.3197
|17
|2006.12.21 08:39
|t/p
|9
|0.15
|1.3197
|1.2982
|1.3197
|15.00
|10105.50
|18
|2006.12.21 08:39
|close
|8
|0.05
|1.3197
|1.2983
|1.3203
|2.00
|10107.50
|19
|2006.12.21 23:00
|buy
|10
|0.05
|1.3176
|1.2966
|1.3186
|20
|2006.12.22 01:17
|t/p
|10
|0.05
|1.3186
|1.2966
|1.3186
|4.71
|10112.22
|21
|2006.12.26 18:00
|buy
|11
|0.05
|1.3131
|1.2921
|1.3141
|22
|2006.12.26 18:11
|buy
|12
|0.15
|1.3125
|1.2920
|1.3135
|23
|2006.12.26 18:29
|buy
|13
|0.45
|1.3118
|1.2918
|1.3128
|24
|2006.12.26 18:52
|buy
|14
|1.35
|1.3111
|1.2916
|1.3121
|25
|2006.12.26 18:53
|buy
|15
|4.05
|1.3105
|1.2915
|1.3115
|26
|2006.12.27 01:00
|close
|15
|4.05
|1.3109
|1.2915
|1.3115
|138.91
|10251.12
|27
|2006.12.27 01:00
|close
|14
|1.35
|1.3110
|1.2916
|1.3121
|-21.20
|10229.93
|28
|2006.12.27 01:00
|close
|13
|0.45
|1.3109
|1.2918
|1.3128
|-43.06
|10186.86
|29
|2006.12.27 01:00
|close
|12
|0.15
|1.3110
|1.2920
|1.3135
|-23.36
|10163.51
|30
|2006.12.27 01:00
|close
|11
|0.05
|1.3109
|1.2921
|1.3141
|-11.29
|10152.22
|31
|2006.12.27 02:00
|buy
|16
|0.05
|1.3114
|1.2904
|1.3124
|32
|2006.12.27 03:21
|t/p
|16
|0.05
|1.3124
|1.2904
|1.3124
|5.00
|10157.22
|33
|2006.12.27 18:00
|sell
|17
|0.05
|1.3126
|1.3336
|1.3116
|34
|2006.12.27 23:00
|t/p
|17
|0.05
|1.3116
|1.3336
|1.3116
|5.00
|10162.22
|35
|2006.12.28 07:03
|buy
|18
|0.05
|1.3129
|1.2919
|1.3139
|36
|2006.12.28 07:19
|buy
|19
|0.15
|1.3124
|1.2919
|1.3134
|37
|2006.12.28 10:03
|t/p
|19
|0.15
|1.3134
|1.2919
|1.3134
|15.00
|10177.22
|38
|2006.12.28 10:03
|close
|18
|0.05
|1.3135
|1.2919
|1.3139
|3.00
|10180.22
|39
|2006.12.28 22:01
|sell
|20
|0.05
|1.3144
|1.3354
|1.3134
|40
|2006.12.28 22:51
|sell
|21
|0.15
|1.3150
|1.3355
|1.3140
|41
|2006.12.29 02:03
|t/p
|21
|0.15
|1.3140
|1.3355
|1.3140
|15.07
|10195.30
|42
|2006.12.29 02:03
|close
|20
|0.05
|1.3140
|1.3354
|1.3134
|2.02
|10197.32
|43
|2007.01.02 20:00
|sell
|22
|0.05
|1.3277
|1.3487
|1.3267
|44
|2007.01.03 01:36
|sell
|23
|0.15
|1.3283
|1.3488
|1.3273
|45
|2007.01.03 04:45
|sell
|24
|0.45
|1.3289
|1.3489
|1.3279
|46
|2007.01.03 05:38
|t/p
|24
|0.45
|1.3279
|1.3489
|1.3279
|45.00
|10242.32
|47
|2007.01.03 05:38
|close
|23
|0.15
|1.3279
|1.3488
|1.3273
|6.00
|10248.32
|48
|2007.01.03 05:38
|close
|22
|0.05
|1.3280
|1.3487
|1.3267
|-1.48
|10246.85
|49
|2007.01.04 04:00
|buy
|25
|0.05
|1.3174
|1.2964
|1.3184
|50
|2007.01.04 05:57
|buy
|26
|0.15
|1.3168
|1.2963
|1.3178
|51
|2007.01.04 07:26
|buy
|27
|0.45
|1.3162
|1.2962
|1.3172
|52
|2007.01.04 08:31
|t/p
|27
|0.45
|1.3172
|1.2962
|1.3172
|45.00
|10291.85
|53
|2007.01.04 08:31
|close
|26
|0.15
|1.3172
|1.2963
|1.3178
|6.00
|10297.85
|54
|2007.01.04 08:31
|close
|25
|0.05
|1.3171
|1.2964
|1.3184
|-1.50
|10296.35
|55
|2007.01.04 21:00
|buy
|28
|0.05
|1.3086
|1.2876
|1.3096
|56
|2007.01.04 21:25
|buy
|29
|0.15
|1.3081
|1.2876
|1.3091
|57
|2007.01.04 23:53
|t/p
|29
|0.15
|1.3091
|1.2876
|1.3091
|15.00
|10311.35
|58
|2007.01.04 23:53
|close
|28
|0.05
|1.3091
|1.2876
|1.3096
|2.50
|10313.85
|59
|2007.01.08 02:00
|buy
|30
|0.05
|1.2996
|1.2786
|1.3006
|60
|2007.01.08 02:14
|t/p
|30
|0.05
|1.3006
|1.2786
|1.3006
|5.00
|10318.85
|61
|2007.01.08 02:14
|buy
|31
|0.05
|1.3008
|1.2798
|1.3018
|62
|2007.01.08 02:48
|buy
|32
|0.15
|1.3003
|1.2798
|1.3013
|63
|2007.01.08 02:59
|buy
|33
|0.45
|1.2997
|1.2797
|1.3007
|64
|2007.01.08 06:36
|t/p
|33
|0.45
|1.3007
|1.2797
|1.3007
|45.00
|10363.85
|65
|2007.01.08 06:36
|close
|32
|0.15
|1.3008
|1.2798
|1.3013
|7.50
|10371.35
|66
|2007.01.08 06:36
|close
|31
|0.05
|1.3006
|1.2798
|1.3018
|-1.00
|10370.35
|67
|2007.01.09 11:00
|sell
|34
|0.05
|1.3031
|1.3241
|1.3021
|68
|2007.01.09 12:07
|sell
|35
|0.15
|1.3036
|1.3241
|1.3026
|69
|2007.01.09 12:34
|t/p
|35
|0.15
|1.3026
|1.3241
|1.3026
|15.00
|10385.35
|70
|2007.01.09 12:34
|close
|34
|0.05
|1.3026
|1.3241
|1.3021
|2.50
|10387.85
|71
|2007.01.10 09:00
|buy
|36
|0.05
|1.2994
|1.2784
|1.3004
|72
|2007.01.10 09:32
|buy
|37
|0.15
|1.2989
|1.2784
|1.2999
|73
|2007.01.10 09:46
|buy
|38
|0.45
|1.2982
|1.2782
|1.2992
|74
|2007.01.10 10:43
|t/p
|38
|0.45
|1.2992
|1.2782
|1.2992
|45.00
|10432.85
|75
|2007.01.10 10:43
|close
|37
|0.15
|1.2992
|1.2784
|1.2999
|4.50
|10437.35
|76
|2007.01.10 10:43
|close
|36
|0.05
|1.2991
|1.2784
|1.3004
|-1.50
|10435.85
|77
|2007.01.11 02:00
|buy
|39
|0.05
|1.2948
|1.2738
|1.2958
|78
|2007.01.11 05:04
|t/p
|39
|0.05
|1.2958
|1.2738
|1.2958
|5.00
|10440.85
|79
|2007.01.12 04:01
|buy
|40
|0.05
|1.2902
|1.2692
|1.2912
|80
|2007.01.12 04:17
|buy
|41
|0.15
|1.2896
|1.2691
|1.2906
|81
|2007.01.12 05:42
|t/p
|41
|0.15
|1.2906
|1.2691
|1.2906
|15.00
|10455.85
|82
|2007.01.12 05:42
|close
|40
|0.05
|1.2907
|1.2692
|1.2912
|2.50
|10458.35
|83
|2007.01.17 05:00
|buy
|42
|0.05
|1.2925
|1.2715
|1.2935
|84
|2007.01.17 07:21
|t/p
|42
|0.05
|1.2935
|1.2715
|1.2935
|5.00
|10463.35
|85
|2007.01.18 02:00
|sell
|43
|0.05
|1.2934
|1.3144
|1.2924
|86
|2007.01.18 02:15
|sell
|44
|0.15
|1.2940
|1.3145
|1.2930
|87
|2007.01.18 02:44
|sell
|45
|0.45
|1.2946
|1.3146
|1.2936
|88
|2007.01.18 03:22
|sell
|46
|1.35
|1.2952
|1.3147
|1.2942
|89
|2007.01.18 03:49
|sell
|47
|4.05
|1.2957
|1.3147
|1.2947
|90
|2007.01.18 08:15
|close
|47
|4.05
|1.2953
|1.3147
|1.2947
|162.00
|10625.35
|91
|2007.01.18 08:15
|close
|46
|1.35
|1.2954
|1.3147
|1.2942
|-27.00
|10598.35
|92
|2007.01.18 08:15
|close
|45
|0.45
|1.2953
|1.3146
|1.2936
|-31.50
|10566.85
|93
|2007.01.18 08:15
|close
|44
|0.15
|1.2954
|1.3145
|1.2930
|-21.00
|10545.85
|94
|2007.01.18 08:15
|close
|43
|0.05
|1.2955
|1.3144
|1.2924
|-10.50
|10535.35
|95
|2007.01.18 12:00
|sell
|48
|0.05
|1.2940
|1.3150
|1.2930
|96
|2007.01.18 12:10
|sell
|49
|0.15
|1.2946
|1.3151
|1.2936
|97
|2007.01.18 13:00
|t/p
|49
|0.15
|1.2936
|1.3151
|1.2936
|15.00
|10550.35
|98
|2007.01.18 13:00
|close
|48
|0.05
|1.2935
|1.3150
|1.2930
|2.50
|10552.85
|99
|2007.01.19 11:00
|sell
|50
|0.05
|1.2966
|1.3176
|1.2956
|100
|2007.01.19 11:49
|t/p
|50
|0.05
|1.2956
|1.3176
|1.2956
|5.00
|10557.85
|101
|2007.01.19 11:49
|sell
|51
|0.05
|1.2954
|1.3164
|1.2944
|102
|2007.01.19 12:03
|sell
|52
|0.15
|1.2960
|1.3165
|1.2950
|103
|2007.01.19 14:48
|t/p
|52
|0.15
|1.2950
|1.3165
|1.2950
|15.00
|10572.85
|104
|2007.01.19 14:48
|close
|51
|0.05
|1.2949
|1.3164
|1.2944
|2.50
|10575.35
|105
|2007.01.22 10:00
|sell
|53
|0.05
|1.2966
|1.3176
|1.2956
|106
|2007.01.22 10:16
|sell
|54
|0.15
|1.2972
|1.3177
|1.2962
|107
|2007.01.22 10:33
|t/p
|54
|0.15
|1.2962
|1.3177
|1.2962
|15.00
|10590.35
|108
|2007.01.22 10:33
|close
|53
|0.05
|1.2962
|1.3176
|1.2956
|2.00
|10592.35
|109
|2007.01.22 10:33
|sell
|55
|0.05
|1.2961
|1.3171
|1.2951
|110
|2007.01.22 11:48
|t/p
|55
|0.05
|1.2951
|1.3171
|1.2951
|5.00
|10597.35
|111
|2007.01.22 21:02
|buy
|56
|0.05
|1.2952
|1.2742
|1.2962
|112
|2007.01.22 21:35
|buy
|57
|0.15
|1.2946
|1.2741
|1.2956
|113
|2007.01.23 01:27
|buy
|58
|0.45
|1.2940
|1.2740
|1.2950
|114
|2007.01.23 03:57
|buy
|59
|1.35
|1.2934
|1.2739
|1.2944
|115
|2007.01.23 04:15
|close
|59
|1.35
|1.2937
|1.2739
|1.2944
|40.50
|10637.85
|116
|2007.01.23 04:15
|close
|58
|0.45
|1.2936
|1.2740
|1.2950
|-18.00
|10619.85
|117
|2007.01.23 04:15
|close
|57
|0.15
|1.2936
|1.2741
|1.2956
|-15.86
|10603.99
|118
|2007.01.23 04:16
|close
|56
|0.05
|1.2935
|1.2742
|1.2962
|-8.79
|10595.21
|119
|2007.01.23 08:00
|buy
|60
|0.05
|1.2943
|1.2733
|1.2953
|120
|2007.01.23 08:29
|t/p
|60
|0.05
|1.2953
|1.2733
|1.2953
|5.00
|10600.21
|121
|2007.01.23 08:29
|buy
|61
|0.05
|1.2955
|1.2745
|1.2965
|122
|2007.01.23 08:34
|t/p
|61
|0.05
|1.2965
|1.2745
|1.2965
|5.00
|10605.21
|123
|2007.01.23 08:34
|buy
|62
|0.05
|1.2967
|1.2757
|1.2977
|124
|2007.01.23 09:10
|t/p
|62
|0.05
|1.2977
|1.2757
|1.2977
|5.00
|10610.21
|125
|2007.01.23 22:00
|sell
|63
|0.05
|1.3025
|1.3235
|1.3015
|126
|2007.01.24 04:51
|sell
|64
|0.15
|1.3031
|1.3236
|1.3021
|127
|2007.01.24 07:32
|t/p
|64
|0.15
|1.3021
|1.3236
|1.3021
|15.00
|10625.21
|128
|2007.01.24 07:32
|close
|63
|0.05
|1.3018
|1.3235
|1.3015
|3.52
|10628.73
|129
|2007.01.25 04:01
|buy
|65
|0.05
|1.2959
|1.2749
|1.2969
|130
|2007.01.25 08:04
|t/p
|65
|0.05
|1.2969
|1.2749
|1.2969
|5.00
|10633.73
|131
|2007.01.26 09:00
|buy
|66
|0.05
|1.2930
|1.2720
|1.2940
|132
|2007.01.26 09:02
|buy
|67
|0.15
|1.2924
|1.2719
|1.2934
|133
|2007.01.26 09:07
|buy
|68
|0.45
|1.2918
|1.2718
|1.2928
|134
|2007.01.26 09:07
|buy
|69
|1.35
|1.2912
|1.2717
|1.2922
|135
|2007.01.26 09:45
|close
|69
|1.35
|1.2915
|1.2717
|1.2922
|40.50
|10674.23
|136
|2007.01.26 09:45
|close
|68
|0.45
|1.2916
|1.2718
|1.2928
|-9.00
|10665.23
|137
|2007.01.26 09:45
|close
|67
|0.15
|1.2917
|1.2719
|1.2934
|-10.50
|10654.73
|138
|2007.01.26 09:45
|close
|66
|0.05
|1.2916
|1.2720
|1.2940
|-7.00
|10647.73
|139
|2007.01.26 09:45
|buy
|70
|0.05
|1.2919
|1.2709
|1.2929
|140
|2007.01.26 11:46
|buy
|71
|0.15
|1.2913
|1.2708
|1.2923
|141
|2007.01.26 11:50
|buy
|72
|0.45
|1.2906
|1.2706
|1.2916
|142
|2007.01.26 12:22
|buy
|73
|1.35
|1.2901
|1.2706
|1.2911
|143
|2007.01.26 12:25
|close
|73
|1.35
|1.2905
|1.2706
|1.2911
|54.01
|10701.74
|144
|2007.01.26 12:25
|close
|72
|0.45
|1.2904
|1.2706
|1.2916
|-9.00
|10692.74
|145
|2007.01.26 12:25
|close
|71
|0.15
|1.2905
|1.2708
|1.2923
|-12.00
|10680.74
|146
|2007.01.26 12:25
|close
|70
|0.05
|1.2904
|1.2709
|1.2929
|-7.50
|10673.24
|147
|2007.01.26 19:00
|buy
|74
|0.05
|1.2913
|1.2703
|1.2923
|148
|2007.01.26 19:47
|buy
|75
|0.15
|1.2907
|1.2702
|1.2917
|149
|2007.01.26 22:29
|t/p
|75
|0.15
|1.2917
|1.2702
|1.2917
|15.00
|10688.24
|150
|2007.01.26 22:29
|close
|74
|0.05
|1.2917
|1.2703
|1.2923
|2.00
|10690.24
|151
|2007.01.30 08:00
|sell
|76
|0.05
|1.2960
|1.3170
|1.2950
|152
|2007.01.30 08:16
|sell
|77
|0.15
|1.2966
|1.3171
|1.2956
|153
|2007.01.30 09:02
|t/p
|77
|0.15
|1.2956
|1.3171
|1.2956
|15.00
|10705.24
|154
|2007.01.30 09:02
|close
|76
|0.05
|1.2956
|1.3170
|1.2950
|2.00
|10707.24
|155
|2007.02.01 07:00
|sell
|78
|0.05
|1.3025
|1.3235
|1.3015
|156
|2007.02.01 08:28
|t/p
|78
|0.05
|1.3015
|1.3235
|1.3015
|5.00
|10712.24
|157
|2007.02.05 09:00
|buy
|79
|0.05
|1.2951
|1.2741
|1.2961
|158
|2007.02.05 09:28
|t/p
|79
|0.05
|1.2961
|1.2741
|1.2961
|5.00
|10717.24
|159
|2007.02.05 09:28
|buy
|80
|0.05
|1.2963
|1.2753
|1.2973
|160
|2007.02.05 09:44
|buy
|81
|0.15
|1.2957
|1.2752
|1.2967
|161
|2007.02.05 10:08
|buy
|82
|0.45
|1.2952
|1.2752
|1.2962
|162
|2007.02.05 10:18
|buy
|83
|1.35
|1.2947
|1.2752
|1.2957
|163
|2007.02.05 10:39
|buy
|84
|4.05
|1.2940
|1.2750
|1.2950
|164
|2007.02.06 10:49
|close
|84
|4.05
|1.2944
|1.2750
|1.2950
|138.91
|10856.16
|165
|2007.02.06 10:49
|close
|83
|1.35
|1.2945
|1.2752
|1.2957
|-34.70
|10821.46
|166
|2007.02.06 10:49
|close
|82
|0.45
|1.2944
|1.2752
|1.2962
|-38.56
|10782.90
|167
|2007.02.06 10:49
|close
|81
|0.15
|1.2945
|1.2752
|1.2967
|-18.86
|10764.04
|168
|2007.02.06 10:50
|close
|80
|0.05
|1.2944
|1.2753
|1.2973
|-9.79
|10754.26
|169
|2007.02.07 07:00
|sell
|85
|0.05
|1.2983
|1.3193
|1.2973
|170
|2007.02.07 07:50
|t/p
|85
|0.05
|1.2973
|1.3193
|1.2973
|5.00
|10759.26
|171
|2007.02.07 07:50
|sell
|86
|0.05
|1.2971
|1.3181
|1.2961
|172
|2007.02.07 08:02
|sell
|87
|0.15
|1.2976
|1.3181
|1.2966
|173
|2007.02.07 08:24
|sell
|88
|0.45
|1.2982
|1.3182
|1.2972
|174
|2007.02.07 08:42
|sell
|89
|1.35
|1.2988
|1.3183
|1.2978
|175
|2007.02.07 08:51
|close
|89
|1.35
|1.2985
|1.3183
|1.2978
|40.50
|10799.76
|176
|2007.02.07 08:52
|close
|88
|0.45
|1.2984
|1.3182
|1.2972
|-9.00
|10790.76
|177
|2007.02.07 08:52
|close
|87
|0.15
|1.2985
|1.3181
|1.2966
|-13.50
|10777.26
|178
|2007.02.07 08:52
|close
|86
|0.05
|1.2984
|1.3181
|1.2961
|-6.50
|10770.76
|179
|2007.02.08 02:00
|sell
|90
|0.05
|1.3016
|1.3226
|1.3006
|180
|2007.02.08 05:41
|sell
|91
|0.15
|1.3022
|1.3227
|1.3012
|181
|2007.02.08 08:15
|t/p
|91
|0.15
|1.3012
|1.3227
|1.3012
|15.00
|10785.76
|182
|2007.02.08 08:15
|close
|90
|0.05
|1.3012
|1.3226
|1.3006
|2.00
|10787.76
|183
|2007.02.09 05:00
|sell
|92
|0.05
|1.3038
|1.3248
|1.3028
|184
|2007.02.09 08:28
|t/p
|92
|0.05
|1.3028
|1.3248
|1.3028
|5.00
|10792.76
|185
|2007.02.09 22:01
|buy
|93
|0.05
|1.3004
|1.2794
|1.3014
|186
|2007.02.12 00:00
|t/p
|93
|0.05
|1.3014
|1.2794
|1.3014
|4.71
|10797.47
|187
|2007.02.12 23:00
|buy
|94
|0.05
|1.2965
|1.2755
|1.2975
|188
|2007.02.13 00:06
|buy
|95
|0.15
|1.2960
|1.2755
|1.2970
|189
|2007.02.13 07:51
|t/p
|95
|0.15
|1.2970
|1.2755
|1.2970
|15.00
|10812.47
|190
|2007.02.13 07:51
|close
|94
|0.05
|1.2970
|1.2755
|1.2975
|2.21
|10814.69
|191
|2007.02.14 04:02
|sell
|96
|0.05
|1.3034
|1.3244
|1.3024
|192
|2007.02.14 05:17
|sell
|97
|0.15
|1.3040
|1.3245
|1.3030
|193
|2007.02.14 05:38
|sell
|98
|0.45
|1.3047
|1.3247
|1.3037
|194
|2007.02.14 05:38
|sell
|99
|1.35
|1.3054
|1.3249
|1.3044
|195
|2007.02.14 05:39
|close
|99
|1.35
|1.3050
|1.3249
|1.3044
|54.00
|10868.69
|196
|2007.02.14 05:39
|close
|98
|0.45
|1.3049
|1.3247
|1.3037
|-9.00
|10859.69
|197
|2007.02.14 05:40
|close
|97
|0.15
|1.3048
|1.3245
|1.3030
|-12.00
|10847.69
|198
|2007.02.14 05:40
|close
|96
|0.05
|1.3047
|1.3244
|1.3024
|-6.50
|10841.19
|199
|2007.02.15 01:00
|sell
|100
|0.05
|1.3134
|1.3344
|1.3124
|200
|2007.02.15 02:25
|sell
|101
|0.15
|1.3141
|1.3346
|1.3131
|201
|2007.02.15 04:26
|t/p
|101
|0.15
|1.3131
|1.3346
|1.3131
|15.00
|10856.19
|202
|2007.02.15 04:26
|close
|100
|0.05
|1.3131
|1.3344
|1.3124
|1.50
|10857.69
|203
|2007.02.16 19:00
|buy
|102
|0.05
|1.3135
|1.2925
|1.3145
|204
|2007.02.19 00:00
|t/p
|102
|0.05
|1.3145
|1.2925
|1.3145
|4.71
|10862.40
|205
|2007.02.19 10:00
|sell
|103
|0.05
|1.3138
|1.3348
|1.3128
|206
|2007.02.19 10:49
|sell
|104
|0.15
|1.3143
|1.3348
|1.3133
|207
|2007.02.19 11:24
|t/p
|104
|0.15
|1.3133
|1.3348
|1.3133
|15.00
|10877.40
|208
|2007.02.19 11:24
|close
|103
|0.05
|1.3133
|1.3348
|1.3128
|2.50
|10879.90
|209
|2007.02.20 10:00
|sell
|105
|0.05
|1.3143
|1.3353
|1.3133
|210
|2007.02.20 10:29
|sell
|106
|0.15
|1.3148
|1.3353
|1.3138
|211
|2007.02.20 10:39
|sell
|107
|0.45
|1.3154
|1.3354
|1.3144
|212
|2007.02.20 11:10
|t/p
|107
|0.45
|1.3144
|1.3354
|1.3144
|45.00
|10924.90
|213
|2007.02.20 11:10
|close
|106
|0.15
|1.3144
|1.3353
|1.3138
|6.00
|10930.90
|214
|2007.02.20 11:10
|close
|105
|0.05
|1.3145
|1.3353
|1.3133
|-1.00
|10929.90
|215
|2007.02.21 02:00
|buy
|108
|0.05
|1.3147
|1.2937
|1.3157
|216
|2007.02.21 03:55
|buy
|109
|0.15
|1.3141
|1.2936
|1.3151
|217
|2007.02.21 06:25
|buy
|110
|0.45
|1.3135
|1.2935
|1.3145
|218
|2007.02.21 06:41
|t/p
|110
|0.45
|1.3145
|1.2935
|1.3145
|45.00
|10974.90
|219
|2007.02.21 06:41
|close
|109
|0.15
|1.3145
|1.2936
|1.3151
|6.00
|10980.90
|220
|2007.02.21 06:41
|close
|108
|0.05
|1.3144
|1.2937
|1.3157
|-1.50
|10979.40
|221
|2007.02.21 21:00
|buy
|111
|0.05
|1.3140
|1.2930
|1.3150
|222
|2007.02.21 21:29
|buy
|112
|0.15
|1.3133
|1.2928
|1.3143
|223
|2007.02.22 06:00
|buy
|113
|0.45
|1.3127
|1.2927
|1.3137
|224
|2007.02.22 08:15
|buy
|114
|1.35
|1.3121
|1.2926
|1.3131
|225
|2007.02.22 08:33
|buy
|115
|4.05
|1.3115
|1.2925
|1.3125
|226
|2007.02.22 17:18
|close
|115
|4.05
|1.3118
|1.2925
|1.3125
|121.48
|11100.88
|227
|2007.02.22 17:18
|close
|114
|1.35
|1.3119
|1.2926
|1.3131
|-27.00
|11073.88
|228
|2007.02.22 17:18
|close
|113
|0.45
|1.3118
|1.2927
|1.3137
|-40.50
|11033.38
|229
|2007.02.22 17:18
|close
|112
|0.15
|1.3120
|1.2928
|1.3143
|-22.06
|11011.32
|230
|2007.02.22 17:19
|close
|111
|0.05
|1.3121
|1.2930
|1.3150
|-10.36
|11000.96
|231
|2007.02.26 08:00
|sell
|116
|0.06
|1.3176
|1.3386
|1.3166
|232
|2007.02.26 08:43
|sell
|117
|0.15
|1.3182
|1.3387
|1.3172
|233
|2007.02.26 09:35
|t/p
|117
|0.15
|1.3172
|1.3387
|1.3172
|15.00
|11015.96
|234
|2007.02.26 09:35
|close
|116
|0.06
|1.3172
|1.3386
|1.3166
|2.40
|11018.36
|235
|2007.02.27 06:01
|sell
|118
|0.06
|1.3178
|1.3388
|1.3168
|236
|2007.02.27 07:54
|t/p
|118
|0.06
|1.3168
|1.3388
|1.3168
|6.00
|11024.36
|237
|2007.02.28 00:00
|sell
|119
|0.06
|1.3236
|1.3446
|1.3226
|238
|2007.02.28 01:59
|t/p
|119
|0.06
|1.3226
|1.3446
|1.3226
|6.00
|11030.36
|239
|2007.02.28 18:00
|buy
|120
|0.06
|1.3231
|1.3021
|1.3241
|240
|2007.02.28 18:03
|buy
|121
|0.18
|1.3226
|1.3021
|1.3236
|241
|2007.02.28 18:09
|buy
|122
|0.54
|1.3220
|1.3020
|1.3230
|242
|2007.02.28 20:28
|t/p
|122
|0.54
|1.3230
|1.3020
|1.3230
|54.00
|11084.36
|243
|2007.02.28 20:28
|close
|121
|0.18
|1.3231
|1.3021
|1.3236
|9.00
|11093.36
|244
|2007.02.28 20:28
|close
|120
|0.06
|1.3230
|1.3021
|1.3241
|-0.60
|11092.76
|245
|2007.03.01 05:00
|sell
|123
|0.06
|1.3220
|1.3430
|1.3210
|246
|2007.03.01 08:00
|t/p
|123
|0.06
|1.3210
|1.3430
|1.3210
|6.00
|11098.76
|247
|2007.03.02 07:00
|buy
|124
|0.06
|1.3172
|1.2962
|1.3182
|248
|2007.03.02 07:43
|buy
|125
|0.18
|1.3167
|1.2962
|1.3177
|249
|2007.03.02 08:33
|t/p
|125
|0.18
|1.3177
|1.2962
|1.3177
|18.00
|11116.76
|250
|2007.03.02 08:33
|close
|124
|0.06
|1.3177
|1.2962
|1.3182
|3.00
|11119.76
|251
|2007.03.05 22:00
|buy
|126
|0.06
|1.3094
|1.2884
|1.3104
|252
|2007.03.05 22:44
|buy
|127
|0.18
|1.3089
|1.2884
|1.3099
|253
|2007.03.05 23:28
|t/p
|127
|0.18
|1.3099
|1.2884
|1.3099
|18.00
|11137.76
|254
|2007.03.05 23:28
|close
|126
|0.06
|1.3099
|1.2884
|1.3104
|3.00
|11140.76
|255
|2007.03.07 08:00
|sell
|128
|0.06
|1.3119
|1.3329
|1.3109
|256
|2007.03.07 08:33
|sell
|129
|0.18
|1.3125
|1.3330
|1.3115
|257
|2007.03.07 09:50
|t/p
|129
|0.18
|1.3115
|1.3330
|1.3115
|18.00
|11158.76
|258
|2007.03.07 09:50
|close
|128
|0.06
|1.3115
|1.3329
|1.3109
|2.40
|11161.16
|259
|2007.03.08 05:00
|sell
|130
|0.06
|1.3167
|1.3377
|1.3157
|260
|2007.03.08 05:23
|sell
|131
|0.18
|1.3173
|1.3378
|1.3163
|261
|2007.03.08 05:32
|sell
|132
|0.54
|1.3178
|1.3378
|1.3168
|262
|2007.03.08 08:14
|t/p
|132
|0.54
|1.3168
|1.3378
|1.3168
|54.00
|11215.16
|263
|2007.03.08 08:14
|close
|131
|0.18
|1.3168
|1.3378
|1.3163
|9.00
|11224.16
|264
|2007.03.08 08:14
|close
|130
|0.06
|1.3169
|1.3377
|1.3157
|-1.20
|11222.96
|265
|2007.03.09 02:00
|buy
|133
|0.06
|1.3143
|1.2933
|1.3153
|266
|2007.03.09 02:06
|buy
|134
|0.18
|1.3138
|1.2933
|1.3148
|267
|2007.03.09 03:51
|t/p
|134
|0.18
|1.3148
|1.2933
|1.3148
|18.00
|11240.96
|268
|2007.03.09 03:51
|close
|133
|0.06
|1.3148
|1.2933
|1.3153
|3.00
|11243.96
|269
|2007.03.12 01:00
|buy
|135
|0.06
|1.3126
|1.2916
|1.3136
|270
|2007.03.12 01:11
|buy
|136
|0.18
|1.3120
|1.2915
|1.3130
|271
|2007.03.12 04:18
|buy
|137
|0.54
|1.3114
|1.2914
|1.3124
|272
|2007.03.12 08:26
|t/p
|137
|0.54
|1.3124
|1.2914
|1.3124
|54.00
|11297.96
|273
|2007.03.12 08:26
|close
|136
|0.18
|1.3125
|1.2915
|1.3130
|9.00
|11306.96
|274
|2007.03.12 08:26
|close
|135
|0.06
|1.3124
|1.2916
|1.3136
|-1.20
|11305.76
|275
|2007.03.13 02:00
|sell
|138
|0.06
|1.3183
|1.3393
|1.3173
|276
|2007.03.13 03:07
|sell
|139
|0.18
|1.3189
|1.3394
|1.3179
|277
|2007.03.13 06:48
|t/p
|139
|0.18
|1.3179
|1.3394
|1.3179
|18.00
|11323.76
|278
|2007.03.13 06:48
|close
|138
|0.06
|1.3177
|1.3393
|1.3173
|3.60
|11327.36
|279
|2007.03.13 22:00
|sell
|140
|0.06
|1.3195
|1.3405
|1.3185
|280
|2007.03.13 22:19
|sell
|141
|0.18
|1.3200
|1.3405
|1.3190
|281
|2007.03.14 00:26
|t/p
|141
|0.18
|1.3190
|1.3405
|1.3190
|18.09
|11345.45
|282
|2007.03.14 00:26
|close
|140
|0.06
|1.3190
|1.3405
|1.3185
|3.03
|11348.48
|283
|2007.03.15 03:00
|sell
|142
|0.06
|1.3221
|1.3431
|1.3211
|284
|2007.03.15 03:28
|sell
|143
|0.18
|1.3227
|1.3432
|1.3217
|285
|2007.03.15 08:22
|t/p
|143
|0.18
|1.3217
|1.3432
|1.3217
|18.00
|11366.48
|286
|2007.03.15 08:22
|close
|142
|0.06
|1.3217
|1.3431
|1.3211
|2.40
|11368.88
|287
|2007.03.20 18:00
|buy
|144
|0.06
|1.3304
|1.3094
|1.3314
|288
|2007.03.20 18:55
|t/p
|144
|0.06
|1.3314
|1.3094
|1.3314
|6.00
|11374.88
|289
|2007.03.20 18:55
|buy
|145
|0.06
|1.3316
|1.3106
|1.3326
|290
|2007.03.20 19:43
|buy
|146
|0.18
|1.3311
|1.3106
|1.3321
|291
|2007.03.20 21:34
|t/p
|146
|0.18
|1.3321
|1.3106
|1.3321
|18.00
|11392.88
|292
|2007.03.20 21:34
|close
|145
|0.06
|1.3321
|1.3106
|1.3326
|3.00
|11395.88
|293
|2007.03.21 07:02
|sell
|147
|0.06
|1.3317
|1.3527
|1.3307
|294
|2007.03.21 08:03
|t/p
|147
|0.06
|1.3307
|1.3527
|1.3307
|6.00
|11401.88
|295
|2007.03.22 07:00
|sell
|148
|0.06
|1.3383
|1.3593
|1.3373
|296
|2007.03.22 07:20
|sell
|149
|0.18
|1.3388
|1.3593
|1.3378
|297
|2007.03.22 07:36
|t/p
|149
|0.18
|1.3378
|1.3593
|1.3378
|18.00
|11419.88
|298
|2007.03.22 07:36
|close
|148
|0.06
|1.3378
|1.3593
|1.3373
|3.00
|11422.88
|299
|2007.03.22 07:37
|sell
|150
|0.06
|1.3377
|1.3587
|1.3367
|300
|2007.03.22 07:53
|sell
|151
|0.18
|1.3383
|1.3588
|1.3373
|301
|2007.03.22 08:11
|t/p
|151
|0.18
|1.3373
|1.3588
|1.3373
|18.00
|11440.88
|302
|2007.03.22 08:11
|close
|150
|0.06
|1.3372
|1.3587
|1.3367
|3.00
|11443.88
|303
|2007.03.23 08:00
|buy
|152
|0.06
|1.3336
|1.3126
|1.3346
|304
|2007.03.23 08:17
|buy
|153
|0.18
|1.3330
|1.3125
|1.3340
|305
|2007.03.23 09:01
|buy
|154
|0.54
|1.3324
|1.3124
|1.3334
|306
|2007.03.23 09:18
|t/p
|154
|0.54
|1.3334
|1.3124
|1.3334
|54.00
|11497.88
|307
|2007.03.23 09:18
|close
|153
|0.18
|1.3334
|1.3125
|1.3340
|7.20
|11505.08
|308
|2007.03.23 09:18
|close
|152
|0.06
|1.3333
|1.3126
|1.3346
|-1.80
|11503.28
|309
|2007.03.26 08:00
|buy
|155
|0.06
|1.3273
|1.3063
|1.3283
|310
|2007.03.26 09:00
|buy
|156
|0.18
|1.3268
|1.3063
|1.3278
|311
|2007.03.26 09:07
|buy
|157
|0.54
|1.3261
|1.3061
|1.3271
|312
|2007.03.26 09:16
|buy
|158
|1.62
|1.3256
|1.3061
|1.3266
|313
|2007.03.26 09:26
|close
|158
|1.62
|1.3259
|1.3061
|1.3266
|48.60
|11551.88
|314
|2007.03.26 09:26
|close
|157
|0.54
|1.3260
|1.3061
|1.3271
|-5.40
|11546.48
|315
|2007.03.26 09:27
|close
|156
|0.18
|1.3259
|1.3063
|1.3278
|-16.20
|11530.28
|316
|2007.03.26 09:27
|close
|155
|0.06
|1.3261
|1.3063
|1.3283
|-7.20
|11523.08
|317
|2007.03.27 05:00
|sell
|159
|0.06
|1.3326
|1.3536
|1.3316
|318
|2007.03.27 06:09
|sell
|160
|0.18
|1.3332
|1.3537
|1.3322
|319
|2007.03.27 06:18
|sell
|161
|0.54
|1.3338
|1.3538
|1.3328
|320
|2007.03.27 07:49
|t/p
|161
|0.54
|1.3328
|1.3538
|1.3328
|54.00
|11577.08
|321
|2007.03.27 07:49
|close
|160
|0.18
|1.3328
|1.3537
|1.3322
|7.20
|11584.28
|322
|2007.03.27 07:49
|close
|159
|0.06
|1.3329
|1.3536
|1.3316
|-1.80
|11582.48
|323
|2007.03.27 19:00
|sell
|162
|0.06
|1.3347
|1.3557
|1.3337
|324
|2007.03.27 23:01
|sell
|163
|0.18
|1.3353
|1.3558
|1.3343
|325
|2007.03.27 23:02
|sell
|164
|0.54
|1.3358
|1.3558
|1.3348
|326
|2007.03.27 23:03
|sell
|165
|1.62
|1.3364
|1.3559
|1.3354
|327
|2007.03.27 23:05
|close
|165
|1.62
|1.3360
|1.3559
|1.3354
|64.79
|11647.27
|328
|2007.03.27 23:06
|close
|164
|0.54
|1.3361
|1.3558
|1.3348
|-16.20
|11631.07
|329
|2007.03.27 23:06
|close
|163
|0.18
|1.3362
|1.3558
|1.3343
|-16.20
|11614.87
|330
|2007.03.27 23:06
|close
|162
|0.06
|1.3363
|1.3557
|1.3337
|-9.60
|11605.27
|331
|2007.03.28 02:00
|sell
|166
|0.06
|1.3347
|1.3557
|1.3337
|332
|2007.03.28 02:27
|sell
|167
|0.18
|1.3353
|1.3558
|1.3343
|333
|2007.03.28 08:33
|t/p
|167
|0.18
|1.3343
|1.3558
|1.3343
|18.00
|11623.27
|334
|2007.03.28 08:33
|close
|166
|0.06
|1.3342
|1.3557
|1.3337
|3.00
|11626.27
|335
|2007.03.28 19:00
|sell
|168
|0.06
|1.3334
|1.3544
|1.3324
|336
|2007.03.28 19:17
|sell
|169
|0.18
|1.3340
|1.3545
|1.3330
|337
|2007.03.28 20:26
|t/p
|169
|0.18
|1.3330
|1.3545
|1.3330
|18.00
|11644.27
|338
|2007.03.28 20:26
|close
|168
|0.06
|1.3329
|1.3544
|1.3324
|3.00
|11647.27
|339
|2007.03.29 07:00
|buy
|170
|0.06
|1.3320
|1.3110
|1.3330
|340
|2007.03.29 08:34
|buy
|171
|0.18
|1.3314
|1.3109
|1.3324
|341
|2007.03.29 08:52
|t/p
|171
|0.18
|1.3324
|1.3109
|1.3324
|18.00
|11665.27
|342
|2007.03.29 08:52
|close
|170
|0.06
|1.3324
|1.3110
|1.3330
|2.40
|11667.67
|343
|2007.03.30 00:04
|sell
|172
|0.06
|1.3330
|1.3540
|1.3320
|344
|2007.03.30 01:00
|sell
|173
|0.18
|1.3335
|1.3540
|1.3325
|345
|2007.03.30 02:06
|t/p
|173
|0.18
|1.3325
|1.3540
|1.3325
|18.00
|11685.67
|346
|2007.03.30 02:06
|close
|172
|0.06
|1.3325
|1.3540
|1.3320
|3.00
|11688.67
|347
|2007.03.30 10:00
|sell
|174
|0.06
|1.3317
|1.3527
|1.3307
|348
|2007.03.30 10:11
|sell
|175
|0.18
|1.3322
|1.3527
|1.3312
|349
|2007.03.30 10:28
|t/p
|175
|0.18
|1.3312
|1.3527
|1.3312
|18.00
|11706.67
|350
|2007.03.30 10:28
|close
|174
|0.06
|1.3312
|1.3527
|1.3307
|3.00
|11709.67
|351
|2007.03.30 10:28
|sell
|176
|0.06
|1.3311
|1.3521
|1.3301
|352
|2007.03.30 10:39
|sell
|177
|0.18
|1.3317
|1.3522
|1.3307
|353
|2007.03.30 11:11
|sell
|178
|0.54
|1.3322
|1.3522
|1.3312
|354
|2007.03.30 12:06
|t/p
|178
|0.54
|1.3312
|1.3522
|1.3312
|54.00
|11763.67
|355
|2007.03.30 12:06
|close
|177
|0.18
|1.3312
|1.3522
|1.3307
|9.00
|11772.67
|356
|2007.03.30 12:06
|close
|176
|0.06
|1.3312
|1.3521
|1.3301
|-0.60
|11772.07
|357
|2007.03.30 18:00
|buy
|179
|0.06
|1.3376
|1.3166
|1.3386
|358
|2007.03.30 18:07
|buy
|180
|0.18
|1.3370
|1.3165
|1.3380
|359
|2007.03.30 20:38
|buy
|181
|0.54
|1.3364
|1.3164
|1.3374
|360
|2007.03.30 20:56
|buy
|182
|1.62
|1.3358
|1.3163
|1.3368
|361
|2007.04.02 00:00
|t/p
|181
|0.54
|1.3374
|1.3164
|1.3374
|50.92
|11822.99
|362
|2007.04.02 00:00
|t/p
|182
|1.62
|1.3368
|1.3163
|1.3368
|152.77
|11975.76
|363
|2007.04.02 00:00
|close
|180
|0.18
|1.3375
|1.3165
|1.3380
|7.97
|11983.73
|364
|2007.04.02 00:00
|close
|179
|0.06
|1.3374
|1.3166
|1.3386
|-1.54
|11982.19
|365
|2007.04.02 04:01
|sell
|183
|0.06
|1.3344
|1.3554
|1.3334
|366
|2007.04.02 04:21
|sell
|184
|0.18
|1.3350
|1.3555
|1.3340
|367
|2007.04.02 05:51
|sell
|185
|0.54
|1.3356
|1.3556
|1.3346
|368
|2007.04.02 07:02
|sell
|186
|1.62
|1.3362
|1.3557
|1.3352
|369
|2007.04.02 07:09
|close
|186
|1.62
|1.3359
|1.3557
|1.3352
|48.59
|12030.78
|370
|2007.04.02 07:09
|close
|185
|0.54
|1.3360
|1.3556
|1.3346
|-21.60
|12009.18
|371
|2007.04.02 07:10
|close
|184
|0.18
|1.3359
|1.3555
|1.3340
|-16.20
|11992.98
|372
|2007.04.02 07:11
|close
|183
|0.06
|1.3358
|1.3554
|1.3334
|-8.40
|11984.58
|373
|2007.04.02 22:01
|sell
|187
|0.06
|1.3365
|1.3575
|1.3355
|374
|2007.04.02 23:04
|sell
|188
|0.18
|1.3371
|1.3576
|1.3361
|375
|2007.04.03 07:49
|t/p
|188
|0.18
|1.3361
|1.3576
|1.3361
|18.09
|12002.67
|376
|2007.04.03 07:49
|close
|187
|0.06
|1.3359
|1.3575
|1.3355
|3.63
|12006.30
|377
|2007.04.03 18:00
|sell
|189
|0.06
|1.3361
|1.3571
|1.3351
|378
|2007.04.03 19:35
|t/p
|189
|0.06
|1.3351
|1.3571
|1.3351
|6.00
|12012.30
|379
|2007.04.04 06:00
|buy
|190
|0.06
|1.3336
|1.3126
|1.3346
|380
|2007.04.04 09:02
|buy
|191
|0.18
|1.3330
|1.3125
|1.3340
|381
|2007.04.04 09:26
|t/p
|191
|0.18
|1.3340
|1.3125
|1.3340
|18.00
|12030.30
|382
|2007.04.04 09:26
|close
|190
|0.06
|1.3341
|1.3126
|1.3346
|3.00
|12033.30
|383
|2007.04.05 05:00
|sell
|192
|0.06
|1.3368
|1.3578
|1.3358
|384
|2007.04.05 08:13
|t/p
|192
|0.06
|1.3358
|1.3578
|1.3358
|6.00
|12039.30
|385
|2007.04.06 02:00
|sell
|193
|0.06
|1.3423
|1.3633
|1.3413
|386
|2007.04.06 08:19
|t/p
|193
|0.06
|1.3413
|1.3633
|1.3413
|6.00
|12045.30
|387
|2007.04.09 10:00
|buy
|194
|0.06
|1.3366
|1.3156
|1.3376
|388
|2007.04.09 11:51
|t/p
|194
|0.06
|1.3376
|1.3156
|1.3376
|6.00
|12051.30
|389
|2007.04.10 02:00
|buy
|195
|0.06
|1.3354
|1.3144
|1.3364
|390
|2007.04.10 02:36
|t/p
|195
|0.06
|1.3364
|1.3144
|1.3364
|6.00
|12057.30
|391
|2007.04.10 02:36
|buy
|196
|0.06
|1.3366
|1.3156
|1.3376
|392
|2007.04.10 02:58
|t/p
|196
|0.06
|1.3376
|1.3156
|1.3376
|6.00
|12063.30
|393
|2007.04.10 02:58
|buy
|197
|0.06
|1.3378
|1.3168
|1.3388
|394
|2007.04.10 03:51
|t/p
|197
|0.06
|1.3388
|1.3168
|1.3388
|6.00
|12069.30
|395
|2007.04.10 21:03
|sell
|198
|0.06
|1.3425
|1.3635
|1.3415
|396
|2007.04.10 21:36
|sell
|199
|0.18
|1.3430
|1.3635
|1.3420
|397
|2007.04.10 22:40
|sell
|200
|0.54
|1.3436
|1.3636
|1.3426
|398
|2007.04.11 02:03
|t/p
|200
|0.54
|1.3426
|1.3636
|1.3426
|54.27
|12123.57
|399
|2007.04.11 02:03
|close
|199
|0.18
|1.3426
|1.3635
|1.3420
|7.29
|12130.86
|400
|2007.04.11 02:03
|close
|198
|0.06
|1.3427
|1.3635
|1.3415
|-1.17
|12129.69
|401
|2007.04.11 20:00
|sell
|201
|0.06
|1.3427
|1.3637
|1.3417
|402
|2007.04.11 20:02
|sell
|202
|0.18
|1.3433
|1.3638
|1.3423
|403
|2007.04.11 20:06
|t/p
|202
|0.18
|1.3423
|1.3638
|1.3423
|18.00
|12147.69
|404
|2007.04.11 20:06
|close
|201
|0.06
|1.3423
|1.3637
|1.3417
|2.40
|12150.09
|405
|2007.04.11 20:06
|sell
|203
|0.06
|1.3420
|1.3630
|1.3410
|406
|2007.04.11 20:13
|t/p
|203
|0.06
|1.3410
|1.3630
|1.3410
|6.00
|12156.09
|407
|2007.04.11 20:13
|sell
|204
|0.06
|1.3408
|1.3618
|1.3398
|408
|2007.04.11 20:14
|sell
|205
|0.18
|1.3414
|1.3619
|1.3404
|409
|2007.04.11 20:28
|sell
|206
|0.54
|1.3421
|1.3621
|1.3411
|410
|2007.04.11 20:41
|sell
|207
|1.62
|1.3427
|1.3622
|1.3417
|411
|2007.04.11 21:08
|close
|207
|1.62
|1.3424
|1.3622
|1.3417
|48.59
|12204.68
|412
|2007.04.11 21:08
|close
|206
|0.54
|1.3425
|1.3621
|1.3411
|-21.60
|12183.08
|413
|2007.04.11 21:09
|close
|205
|0.18
|1.3426
|1.3619
|1.3404
|-21.60
|12161.48
|414
|2007.04.11 21:09
|close
|204
|0.06
|1.3427
|1.3618
|1.3398
|-11.40
|12150.08
|415
|2007.04.12 13:00
|sell
|208
|0.06
|1.3455
|1.3665
|1.3445
|416
|2007.04.12 13:15
|sell
|209
|0.18
|1.3461
|1.3666
|1.3451
|417
|2007.04.12 13:40
|sell
|210
|0.54
|1.3466
|1.3666
|1.3456
|418
|2007.04.12 14:49
|t/p
|210
|0.54
|1.3456
|1.3666
|1.3456
|54.00
|12204.08
|419
|2007.04.12 14:49
|close
|209
|0.18
|1.3456
|1.3666
|1.3451
|9.00
|12213.08
|420
|2007.04.12 14:49
|close
|208
|0.06
|1.3455
|1.3665
|1.3445
|0.00
|12213.08
|421
|2007.04.13 02:00
|sell
|211
|0.06
|1.3485
|1.3695
|1.3475
|422
|2007.04.13 02:23
|sell
|212
|0.18
|1.3491
|1.3696
|1.3481
|423
|2007.04.13 02:37
|sell
|213
|0.54
|1.3497
|1.3697
|1.3487
|424
|2007.04.13 02:39
|sell
|214
|1.62
|1.3503
|1.3698
|1.3493
|425
|2007.04.13 02:44
|sell
|215
|4.86
|1.3511
|1.3701
|1.3501
|426
|2007.04.13 02:50
|close
|215
|4.86
|1.3506
|1.3701
|1.3501
|243.01
|12456.09
|427
|2007.04.13 02:50
|close
|214
|1.62
|1.3505
|1.3698
|1.3493
|-32.41
|12423.68
|428
|2007.04.13 02:50
|close
|213
|0.54
|1.3504
|1.3697
|1.3487
|-37.80
|12385.88
|429
|2007.04.13 02:50
|close
|212
|0.18
|1.3503
|1.3696
|1.3481
|-21.60
|12364.28
|430
|2007.04.13 02:50
|close
|211
|0.06
|1.3504
|1.3695
|1.3475
|-11.40
|12352.88
|431
|2007.04.13 02:50
|sell
|216
|0.06
|1.3501
|1.3711
|1.3491
|432
|2007.04.13 03:19
|sell
|217
|0.18
|1.3508
|1.3713
|1.3498
|433
|2007.04.13 03:22
|sell
|218
|0.54
|1.3513
|1.3713
|1.3503
|434
|2007.04.13 03:23
|sell
|219
|1.62
|1.3519
|1.3714
|1.3509
|435
|2007.04.13 03:24
|close
|219
|1.62
|1.3516
|1.3714
|1.3509
|48.60
|12401.48
|436
|2007.04.13 03:24
|close
|218
|0.54
|1.3517
|1.3713
|1.3503
|-21.60
|12379.88
|437
|2007.04.13 03:24
|close
|217
|0.18
|1.3515
|1.3713
|1.3498
|-12.60
|12367.28
|438
|2007.04.13 03:24
|close
|216
|0.06
|1.3516
|1.3711
|1.3491
|-9.00
|12358.28
|439
|2007.04.16 08:00
|sell
|220
|0.06
|1.3543
|1.3753
|1.3533
|440
|2007.04.16 08:08
|sell
|221
|0.18
|1.3549
|1.3754
|1.3539
|441
|2007.04.16 08:40
|sell
|222
|0.54
|1.3555
|1.3755
|1.3545
|442
|2007.04.16 09:16
|t/p
|222
|0.54
|1.3545
|1.3755
|1.3545
|54.00
|12412.28
|443
|2007.04.16 09:16
|close
|221
|0.18
|1.3544
|1.3754
|1.3539
|9.00
|12421.28
|444
|2007.04.16 09:16
|close
|220
|0.06
|1.3545
|1.3753
|1.3533
|-1.20
|12420.08
|445
|2007.04.17 08:00
|buy
|223
|0.06
|1.3542
|1.3332
|1.3552
|446
|2007.04.17 09:25
|buy
|224
|0.18
|1.3536
|1.3331
|1.3546
|447
|2007.04.17 09:33
|buy
|225
|0.54
|1.3530
|1.3330
|1.3540
|448
|2007.04.17 10:00
|t/p
|225
|0.54
|1.3540
|1.3330
|1.3540
|54.00
|12474.08
|449
|2007.04.17 10:00
|close
|224
|0.18
|1.3541
|1.3331
|1.3546
|9.00
|12483.08
|450
|2007.04.17 10:00
|close
|223
|0.06
|1.3539
|1.3332
|1.3552
|-1.80
|12481.28
|451
|2007.04.19 05:00
|sell
|226
|0.06
|1.3587
|1.3797
|1.3577
|452
|2007.04.19 05:26
|sell
|227
|0.18
|1.3593
|1.3798
|1.3583
|453
|2007.04.19 05:41
|sell
|228
|0.54
|1.3599
|1.3799
|1.3589
|454
|2007.04.19 05:45
|sell
|229
|1.62
|1.3605
|1.3800
|1.3595
|455
|2007.04.19 05:47
|close
|229
|1.62
|1.3602
|1.3800
|1.3595
|48.60
|12529.88
|456
|2007.04.19 05:47
|close
|228
|0.54
|1.3600
|1.3799
|1.3589
|-5.40
|12524.48
|457
|2007.04.19 05:47
|close
|227
|0.18
|1.3601
|1.3798
|1.3583
|-14.40
|12510.08
|458
|2007.04.19 05:48
|close
|226
|0.06
|1.3602
|1.3797
|1.3577
|-9.00
|12501.08
|459
|2007.04.19 05:48
|sell
|230
|0.06
|1.3601
|1.3811
|1.3591
|460
|2007.04.19 05:51
|sell
|231
|0.18
|1.3607
|1.3812
|1.3597
|461
|2007.04.19 06:27
|t/p
|231
|0.18
|1.3597
|1.3812
|1.3597
|18.00
|12519.08
|462
|2007.04.19 06:27
|close
|230
|0.06
|1.3597
|1.3811
|1.3591
|2.40
|12521.48
|463
|2007.04.20 08:00
|sell
|232
|0.06
|1.3611
|1.3821
|1.3601
|464
|2007.04.20 08:01
|sell
|233
|0.18
|1.3616
|1.3821
|1.3606
|465
|2007.04.20 08:03
|sell
|234
|0.54
|1.3621
|1.3821
|1.3611
|466
|2007.04.20 08:08
|sell
|235
|1.62
|1.3627
|1.3822
|1.3617
|467
|2007.04.20 08:11
|sell
|236
|4.86
|1.3632
|1.3822
|1.3622
|468
|2007.04.20 08:28
|close
|236
|4.86
|1.3629
|1.3822
|1.3622
|145.81
|12667.29
|469
|2007.04.20 08:28
|close
|235
|1.62
|1.3630
|1.3822
|1.3617
|-48.60
|12618.69
|470
|2007.04.20 08:28
|close
|234
|0.54
|1.3628
|1.3821
|1.3611
|-37.80
|12580.89
|471
|2007.04.20 08:28
|close
|233
|0.18
|1.3629
|1.3821
|1.3606
|-23.40
|12557.49
|472
|2007.04.20 08:29
|close
|232
|0.06
|1.3628
|1.3821
|1.3601
|-10.20
|12547.29
|473
|2007.04.20 08:29
|sell
|237
|0.06
|1.3627
|1.3837
|1.3617
|474
|2007.04.20 08:46
|sell
|238
|0.18
|1.3633
|1.3838
|1.3623
|475
|2007.04.20 09:10
|t/p
|238
|0.18
|1.3623
|1.3838
|1.3623
|18.00
|12565.29
|476
|2007.04.20 09:10
|close
|237
|0.06
|1.3623
|1.3837
|1.3617
|2.40
|12567.69
|477
|2007.04.23 18:00
|buy
|239
|0.06
|1.3580
|1.3370
|1.3590
|478
|2007.04.23 19:23
|buy
|240
|0.18
|1.3575
|1.3370
|1.3585
|479
|2007.04.23 20:23
|buy
|241
|0.54
|1.3570
|1.3370
|1.3580
|480
|2007.04.23 23:35
|t/p
|241
|0.54
|1.3580
|1.3370
|1.3580
|54.00
|12621.69
|481
|2007.04.23 23:35
|close
|240
|0.18
|1.3580
|1.3370
|1.3585
|9.00
|12630.69
|482
|2007.04.23 23:35
|close
|239
|0.06
|1.3579
|1.3370
|1.3590
|-0.60
|12630.09
|483
|2007.04.24 11:00
|buy
|242
|0.06
|1.3568
|1.3358
|1.3578
|484
|2007.04.24 11:34
|buy
|243
|0.18
|1.3563
|1.3358
|1.3573
|485
|2007.04.24 12:22
|t/p
|243
|0.18
|1.3573
|1.3358
|1.3573
|18.00
|12648.09
|486
|2007.04.24 12:22
|close
|242
|0.06
|1.3573
|1.3358
|1.3578
|3.00
|12651.09
|487
|2007.04.25 05:02
|sell
|244
|0.06
|1.3634
|1.3844
|1.3624
|488
|2007.04.25 08:04
|sell
|245
|0.18
|1.3639
|1.3844
|1.3629
|489
|2007.04.25 08:15
|sell
|246
|0.54
|1.3645
|1.3845
|1.3635
|490
|2007.04.25 08:36
|sell
|247
|1.62
|1.3650
|1.3845
|1.3640
|491
|2007.04.25 08:37
|close
|247
|1.62
|1.3647
|1.3845
|1.3640
|48.59
|12699.68
|492
|2007.04.25 08:37
|close
|246
|0.54
|1.3646
|1.3845
|1.3635
|-5.40
|12694.28
|493
|2007.04.25 08:37
|close
|245
|0.18
|1.3647
|1.3844
|1.3629
|-14.40
|12679.88
|494
|2007.04.25 08:37
|close
|244
|0.06
|1.3648
|1.3844
|1.3624
|-8.40
|12671.48
|495
|2007.04.27 04:01
|buy
|248
|0.06
|1.3600
|1.3390
|1.3610
|496
|2007.04.27 07:59
|buy
|249
|0.18
|1.3594
|1.3389
|1.3604
|497
|2007.04.27 08:15
|buy
|250
|0.54
|1.3588
|1.3388
|1.3598
|498
|2007.04.27 09:59
|t/p
|250
|0.54
|1.3598
|1.3388
|1.3598
|54.00
|12725.48
|499
|2007.04.27 09:59
|close
|249
|0.18
|1.3598
|1.3389
|1.3604
|7.20
|12732.68
|500
|2007.04.27 09:59
|close
|248
|0.06
|1.3597
|1.3390
|1.3610
|-1.80
|12730.88
|501
|2007.04.30 01:00
|sell
|251
|0.06
|1.3638
|1.3848
|1.3628
|502
|2007.04.30 01:20
|t/p
|251
|0.06
|1.3628
|1.3848
|1.3628
|6.00
|12736.88
|503
|2007.04.30 01:20
|sell
|252
|0.06
|1.3626
|1.3836
|1.3616
|504
|2007.04.30 02:07
|sell
|253
|0.18
|1.3631
|1.3836
|1.3621
|505
|2007.04.30 04:16
|sell
|254
|0.54
|1.3637
|1.3837
|1.3627
|506
|2007.04.30 04:25
|sell
|255
|1.62
|1.3643
|1.3838
|1.3633
|507
|2007.04.30 06:42
|close
|255
|1.62
|1.3640
|1.3838
|1.3633
|48.59
|12785.47
|508
|2007.04.30 06:43
|close
|254
|0.54
|1.3639
|1.3837
|1.3627
|-10.80
|12774.67
|509
|2007.04.30 06:43
|close
|253
|0.18
|1.3640
|1.3836
|1.3621
|-16.20
|12758.47
|510
|2007.04.30 06:44
|close
|252
|0.06
|1.3639
|1.3836
|1.3616
|-7.80
|12750.67
|511
|2007.05.01 03:00
|sell
|256
|0.06
|1.3645
|1.3855
|1.3635
|512
|2007.05.01 05:18
|sell
|257
|0.18
|1.3651
|1.3856
|1.3641
|513
|2007.05.01 08:53
|sell
|258
|0.54
|1.3658
|1.3858
|1.3648
|514
|2007.05.01 09:27
|t/p
|258
|0.54
|1.3648
|1.3858
|1.3648
|54.00
|12804.67
|515
|2007.05.01 09:27
|close
|257
|0.18
|1.3647
|1.3856
|1.3641
|7.20
|12811.87
|516
|2007.05.01 09:27
|close
|256
|0.06
|1.3646
|1.3855
|1.3635
|-0.60
|12811.27
|517
|2007.05.04 08:00
|buy
|259
|0.06
|1.3559
|1.3349
|1.3569
|518
|2007.05.04 08:59
|t/p
|259
|0.06
|1.3569
|1.3349
|1.3569
|6.00
|12817.27
|519
|2007.05.04 08:59
|buy
|260
|0.06
|1.3571
|1.3361
|1.3581
|520
|2007.05.04 09:26
|buy
|261
|0.18
|1.3565
|1.3360
|1.3575
|521
|2007.05.04 09:34
|buy
|262
|0.54
|1.3559
|1.3359
|1.3569
|522
|2007.05.04 09:35
|buy
|263
|1.62
|1.3553
|1.3358
|1.3563
|523
|2007.05.04 09:41
|buy
|264
|4.86
|1.3548
|1.3358
|1.3558
|524
|2007.05.04 09:46
|close
|264
|4.86
|1.3551
|1.3358
|1.3558
|145.84
|12963.11
|525
|2007.05.04 09:46
|close
|263
|1.62
|1.3550
|1.3358
|1.3563
|-48.61
|12914.50
|526
|2007.05.04 09:46
|close
|262
|0.54
|1.3551
|1.3359
|1.3569
|-43.20
|12871.30
|527
|2007.05.04 09:46
|close
|261
|0.18
|1.3550
|1.3360
|1.3575
|-27.00
|12844.30
|528
|2007.05.04 09:46
|close
|260
|0.06
|1.3548
|1.3361
|1.3581
|-13.80
|12830.50
|529
|2007.05.07 11:01
|sell
|265
|0.06
|1.3604
|1.3814
|1.3594
|530
|2007.05.07 11:53
|sell
|266
|0.18
|1.3609
|1.3814
|1.3599
|531
|2007.05.07 12:00
|sell
|267
|0.54
|1.3615
|1.3815
|1.3605
|532
|2007.05.07 14:31
|sell
|268
|1.62
|1.3620
|1.3815
|1.3610
|533
|2007.05.07 14:38
|sell
|269
|4.86
|1.3626
|1.3816
|1.3616
|534
|2007.05.07 14:44
|close
|269
|4.86
|1.3623
|1.3816
|1.3616
|145.80
|12976.30
|535
|2007.05.07 14:45
|close
|268
|1.62
|1.3622
|1.3815
|1.3610
|-32.40
|12943.90
|536
|2007.05.07 14:45
|close
|267
|0.54
|1.3623
|1.3815
|1.3605
|-43.20
|12900.70
|537
|2007.05.07 14:46
|close
|266
|0.18
|1.3624
|1.3814
|1.3599
|-27.00
|12873.70
|538
|2007.05.07 14:46
|close
|265
|0.06
|1.3623
|1.3814
|1.3594
|-11.40
|12862.30
|539
|2007.05.07 19:00
|sell
|270
|0.06
|1.3615
|1.3825
|1.3605
|540
|2007.05.07 19:37
|t/p
|270
|0.06
|1.3605
|1.3825
|1.3605
|6.00
|12868.30
|541
|2007.05.07 19:37
|sell
|271
|0.06
|1.3603
|1.3813
|1.3593
|542
|2007.05.07 20:01
|sell
|272
|0.18
|1.3608
|1.3813
|1.3598
|543
|2007.05.07 21:13
|t/p
|272
|0.18
|1.3598
|1.3813
|1.3598
|18.00
|12886.30
|544
|2007.05.07 21:13
|close
|271
|0.06
|1.3598
|1.3813
|1.3593
|3.00
|12889.30
|545
|2007.05.08 10:00
|sell
|273
|0.06
|1.3600
|1.3810
|1.3590
|546
|2007.05.08 10:12
|t/p
|273
|0.06
|1.3590
|1.3810
|1.3590
|6.00
|12895.30
|547
|2007.05.08 10:12
|sell
|274
|0.06
|1.3588
|1.3798
|1.3578
|548
|2007.05.08 10:18
|t/p
|274
|0.06
|1.3578
|1.3798
|1.3578
|6.00
|12901.30
|549
|2007.05.08 10:18
|sell
|275
|0.06
|1.3576
|1.3786
|1.3566
|550
|2007.05.08 10:19
|sell
|276
|0.18
|1.3581
|1.3786
|1.3571
|551
|2007.05.08 12:06
|t/p
|276
|0.18
|1.3571
|1.3786
|1.3571
|18.00
|12919.30
|552
|2007.05.08 12:06
|close
|275
|0.06
|1.3570
|1.3786
|1.3566
|3.60
|12922.90
|553
|2007.05.09 00:00
|buy
|277
|0.06
|1.3546
|1.3336
|1.3556
|554
|2007.05.09 00:45
|buy
|278
|0.18
|1.3541
|1.3336
|1.3551
|555
|2007.05.09 08:15
|t/p
|278
|0.18
|1.3551
|1.3336
|1.3551
|18.00
|12940.90
|556
|2007.05.09 08:15
|close
|277
|0.06
|1.3551
|1.3336
|1.3556
|3.00
|12943.90
|557
|2007.05.10 04:00
|buy
|279
|0.06
|1.3539
|1.3329
|1.3549
|558
|2007.05.10 04:54
|buy
|280
|0.18
|1.3534
|1.3329
|1.3544
|559
|2007.05.10 05:16
|buy
|281
|0.54
|1.3528
|1.3328
|1.3538
|560
|2007.05.10 07:43
|t/p
|281
|0.54
|1.3538
|1.3328
|1.3538
|54.00
|12997.90
|561
|2007.05.10 07:43
|close
|280
|0.18
|1.3538
|1.3329
|1.3544
|7.20
|13005.10
|562
|2007.05.10 07:44
|close
|279
|0.06
|1.3539
|1.3329
|1.3549
|0.00
|13005.10
|563
|2007.05.11 06:00
|buy
|282
|0.07
|1.3481
|1.3271
|1.3491
|564
|2007.05.11 07:41
|buy
|283
|0.21
|1.3476
|1.3271
|1.3486
|565
|2007.05.11 08:07
|t/p
|283
|0.21
|1.3486
|1.3271
|1.3486
|21.00
|13026.10
|566
|2007.05.11 08:07
|close
|282
|0.07
|1.3486
|1.3271
|1.3491
|3.50
|13029.60
|567
|2007.05.14 11:00
|sell
|284
|0.07
|1.3537
|1.3747
|1.3527
|568
|2007.05.14 12:01
|sell
|285
|0.21
|1.3543
|1.3748
|1.3533
|569
|2007.05.14 12:31
|sell
|286
|0.63
|1.3549
|1.3749
|1.3539
|570
|2007.05.14 13:10
|sell
|287
|1.62
|1.3555
|1.3750
|1.3545
|571
|2007.05.14 13:47
|close
|287
|1.62
|1.3551
|1.3750
|1.3545
|64.80
|13094.40
|572
|2007.05.14 13:47
|close
|286
|0.63
|1.3552
|1.3749
|1.3539
|-18.90
|13075.50
|573
|2007.05.14 13:48
|close
|285
|0.21
|1.3553
|1.3748
|1.3533
|-21.00
|13054.50
|574
|2007.05.14 13:48
|close
|284
|0.07
|1.3552
|1.3747
|1.3527
|-10.50
|13044.00
|575
|2007.05.16 03:01
|sell
|288
|0.07
|1.3592
|1.3802
|1.3582
|576
|2007.05.16 06:56
|sell
|289
|0.21
|1.3599
|1.3804
|1.3589
|577
|2007.05.16 07:59
|sell
|290
|0.63
|1.3604
|1.3804
|1.3594
|578
|2007.05.16 08:46
|sell
|291
|1.62
|1.3609
|1.3804
|1.3599
|579
|2007.05.16 09:02
|close
|291
|1.62
|1.3606
|1.3804
|1.3599
|48.62
|13092.62
|580
|2007.05.16 09:03
|close
|290
|0.63
|1.3605
|1.3804
|1.3594
|-6.30
|13086.32
|581
|2007.05.16 09:03
|close
|289
|0.21
|1.3604
|1.3804
|1.3589
|-10.50
|13075.82
|582
|2007.05.16 09:03
|close
|288
|0.07
|1.3605
|1.3802
|1.3582
|-9.10
|13066.72
|583
|2007.05.17 05:11
|buy
|292
|0.07
|1.3527
|1.3317
|1.3537
|584
|2007.05.17 08:46
|t/p
|292
|0.07
|1.3537
|1.3317
|1.3537
|7.00
|13073.72
|585
|2007.05.17 23:03
|buy
|293
|0.07
|1.3494
|1.3284
|1.3504
|586
|2007.05.18 04:25
|buy
|294
|0.21
|1.3488
|1.3283
|1.3498
|587
|2007.05.18 07:32
|buy
|295
|0.63
|1.3483
|1.3283
|1.3493
|588
|2007.05.18 08:29
|t/p
|295
|0.63
|1.3493
|1.3283
|1.3493
|63.00
|13136.72
|589
|2007.05.18 08:29
|close
|294
|0.21
|1.3493
|1.3283
|1.3498
|10.50
|13147.22
|590
|2007.05.18 08:29
|close
|293
|0.07
|1.3494
|1.3284
|1.3504
|-0.40
|13146.82
|591
|2007.05.21 09:00
|sell
|296
|0.07
|1.3504
|1.3714
|1.3494
|592
|2007.05.21 10:50
|sell
|297
|0.21
|1.3509
|1.3714
|1.3499
|593
|2007.05.21 11:33
|t/p
|297
|0.21
|1.3499
|1.3714
|1.3499
|21.00
|13167.82
|594
|2007.05.21 11:33
|close
|296
|0.07
|1.3499
|1.3714
|1.3494
|3.50
|13171.32
|595
|2007.05.21 22:00
|buy
|298
|0.07
|1.3470
|1.3260
|1.3480
|596
|2007.05.21 23:30
|buy
|299
|0.21
|1.3464
|1.3259
|1.3474
|597
|2007.05.22 03:11
|buy
|300
|0.63
|1.3458
|1.3258
|1.3468
|598
|2007.05.22 08:04
|t/p
|300
|0.63
|1.3468
|1.3258
|1.3468
|63.00
|13234.32
|599
|2007.05.22 08:04
|close
|299
|0.21
|1.3471
|1.3259
|1.3474
|13.50
|13247.82
|600
|2007.05.22 08:04
|close
|298
|0.07
|1.3470
|1.3260
|1.3480
|-0.40
|13247.43
|601
|2007.05.23 22:00
|sell
|301
|0.07
|1.3462
|1.3672
|1.3452
|602
|2007.05.24 05:32
|t/p
|301
|0.07
|1.3452
|1.3672
|1.3452
|7.11
|13254.53
|603
|2007.05.24 20:00
|buy
|302
|0.07
|1.3446
|1.3236
|1.3456
|604
|2007.05.24 20:24
|buy
|303
|0.21
|1.3441
|1.3236
|1.3451
|605
|2007.05.24 20:35
|buy
|304
|0.63
|1.3435
|1.3235
|1.3445
|606
|2007.05.24 21:16
|buy
|305
|1.89
|1.3429
|1.3234
|1.3439
|607
|2007.05.25 00:12
|close
|305
|1.89
|1.3432
|1.3234
|1.3439
|45.92
|13300.45
|608
|2007.05.25 00:12
|close
|304
|0.63
|1.3431
|1.3235
|1.3445
|-28.79
|13271.66
|609
|2007.05.25 00:13
|close
|303
|0.21
|1.3432
|1.3236
|1.3451
|-20.10
|13251.56
|610
|2007.05.25 00:13
|close
|302
|0.07
|1.3431
|1.3236
|1.3456
|-10.90
|13240.66
|611
|2007.05.25 08:00
|buy
|306
|0.07
|1.3425
|1.3215
|1.3435
|612
|2007.05.25 08:28
|t/p
|306
|0.07
|1.3435
|1.3215
|1.3435
|7.00
|13247.66
|613
|2007.05.25 08:28
|buy
|307
|0.07
|1.3437
|1.3227
|1.3447
|614
|2007.05.25 09:06
|buy
|308
|0.21
|1.3431
|1.3226
|1.3441
|615
|2007.05.25 09:19
|buy
|309
|0.63
|1.3426
|1.3226
|1.3436
|616
|2007.05.25 09:40
|t/p
|309
|0.63
|1.3436
|1.3226
|1.3436
|63.00
|13310.66
|617
|2007.05.25 09:40
|close
|308
|0.21
|1.3436
|1.3226
|1.3441
|10.50
|13321.16
|618
|2007.05.25 09:40
|close
|307
|0.07
|1.3435
|1.3227
|1.3447
|-1.40
|13319.76
|619
|2007.05.28 02:00
|sell
|310
|0.07
|1.3447
|1.3657
|1.3437
|620
|2007.05.28 04:08
|sell
|311
|0.21
|1.3453
|1.3658
|1.3443
|621
|2007.05.28 09:16
|sell
|312
|0.63
|1.3458
|1.3658
|1.3448
|622
|2007.05.28 23:45
|t/p
|312
|0.63
|1.3448
|1.3658
|1.3448
|63.00
|13382.76
|623
|2007.05.28 23:45
|close
|311
|0.21
|1.3448
|1.3658
|1.3443
|10.50
|13393.26
|624
|2007.05.28 23:46
|close
|310
|0.07
|1.3449
|1.3657
|1.3437
|-1.40
|13391.86
|625
|2007.05.29 10:00
|buy
|313
|0.07
|1.3455
|1.3245
|1.3465
|626
|2007.05.29 10:18
|t/p
|313
|0.07
|1.3465
|1.3245
|1.3465
|7.00
|13398.86
|627
|2007.05.29 10:18
|buy
|314
|0.07
|1.3467
|1.3257
|1.3477
|628
|2007.05.29 10:59
|t/p
|314
|0.07
|1.3477
|1.3257
|1.3477
|7.00
|13405.86
|629
|2007.05.29 10:59
|buy
|315
|0.07
|1.3479
|1.3269
|1.3489
|630
|2007.05.29 11:09
|t/p
|315
|0.07
|1.3489
|1.3269
|1.3489
|7.00
|13412.86
|631
|2007.05.29 20:00
|sell
|316
|0.07
|1.3447
|1.3657
|1.3437
|632
|2007.05.29 20:51
|sell
|317
|0.21
|1.3453
|1.3658
|1.3443
|633
|2007.05.30 02:35
|t/p
|317
|0.21
|1.3443
|1.3658
|1.3443
|21.11
|13433.97
|634
|2007.05.30 02:35
|close
|316
|0.07
|1.3443
|1.3657
|1.3437
|2.84
|13436.80
|635
|2007.05.30 21:00
|buy
|318
|0.07
|1.3429
|1.3219
|1.3439
|636
|2007.05.31 08:20
|t/p
|318
|0.07
|1.3439
|1.3219
|1.3439
|5.80
|13442.60
|637
|2007.06.01 00:01
|sell
|319
|0.07
|1.3452
|1.3662
|1.3442
|638
|2007.06.01 09:01
|t/p
|319
|0.07
|1.3442
|1.3662
|1.3442
|7.00
|13449.60
|639
|2007.06.01 20:00
|buy
|320
|0.07
|1.3442
|1.3232
|1.3452
|640
|2007.06.04 07:53
|t/p
|320
|0.07
|1.3452
|1.3232
|1.3452
|6.60
|13456.20
|641
|2007.06.05 02:00
|sell
|321
|0.07
|1.3491
|1.3701
|1.3481
|642
|2007.06.05 02:43
|sell
|322
|0.21
|1.3497
|1.3702
|1.3487
|643
|2007.06.05 05:52
|sell
|323
|0.63
|1.3502
|1.3702
|1.3492
|644
|2007.06.05 08:10
|t/p
|323
|0.63
|1.3492
|1.3702
|1.3492
|63.00
|13519.20
|645
|2007.06.05 08:10
|close
|322
|0.21
|1.3492
|1.3702
|1.3487
|10.50
|13529.70
|646
|2007.06.05 08:10
|close
|321
|0.07
|1.3493
|1.3701
|1.3481
|-1.40
|13528.30
|647
|2007.06.05 21:00
|sell
|324
|0.07
|1.3521
|1.3731
|1.3511
|648
|2007.06.06 04:13
|sell
|325
|0.21
|1.3527
|1.3732
|1.3517
|649
|2007.06.06 08:15
|sell
|326
|0.63
|1.3533
|1.3733
|1.3523
|650
|2007.06.06 08:35
|sell
|327
|1.89
|1.3538
|1.3733
|1.3528
|651
|2007.06.06 08:45
|close
|327
|1.89
|1.3534
|1.3733
|1.3528
|75.62
|13603.92
|652
|2007.06.06 08:45
|close
|326
|0.63
|1.3535
|1.3733
|1.3523
|-12.60
|13591.32
|653
|2007.06.06 08:45
|close
|325
|0.21
|1.3535
|1.3732
|1.3517
|-16.80
|13574.52
|654
|2007.06.06 08:46
|close
|324
|0.07
|1.3534
|1.3731
|1.3511
|-9.06
|13565.46
|655
|2007.06.07 06:01
|buy
|328
|0.07
|1.3508
|1.3298
|1.3518
|656
|2007.06.07 09:02
|buy
|329
|0.21
|1.3503
|1.3298
|1.3513
|657
|2007.06.07 09:05
|buy
|330
|0.63
|1.3498
|1.3298
|1.3508
|658
|2007.06.07 09:10
|buy
|331
|1.89
|1.3492
|1.3297
|1.3502
|659
|2007.06.07 09:12
|close
|331
|1.89
|1.3495
|1.3297
|1.3502
|56.69
|13622.15
|660
|2007.06.07 09:12
|close
|330
|0.63
|1.3494
|1.3298
|1.3508
|-25.20
|13596.95
|661
|2007.06.07 09:13
|close
|329
|0.21
|1.3495
|1.3298
|1.3513
|-16.80
|13580.15
|662
|2007.06.07 09:13
|close
|328
|0.07
|1.3496
|1.3298
|1.3518
|-8.40
|13571.75
|663
|2007.06.08 05:00
|buy
|332
|0.07
|1.3426
|1.3216
|1.3436
|664
|2007.06.08 08:14
|buy
|333
|0.21
|1.3420
|1.3215
|1.3430
|665
|2007.06.08 09:08
|buy
|334
|0.63
|1.3414
|1.3214
|1.3424
|666
|2007.06.08 09:10
|buy
|335
|1.89
|1.3408
|1.3213
|1.3418
|667
|2007.06.08 09:18
|buy
|336
|5.67
|1.3402
|1.3212
|1.3412
|668
|2007.06.13 09:38
|close at stop
|336
|5.67
|1.3273
|1.3212
|1.3412
|-7411.28
|6160.47
|669
|2007.06.13 09:38
|close at stop
|335
|1.89
|1.3273
|1.3213
|1.3418
|-2583.82
|3576.65
|670
|2007.06.13 09:38
|close at stop
|334
|0.63
|1.3273
|1.3214
|1.3424
|-899.07
|2677.58
|671
|2007.06.13 09:38
|close at stop
|333
|0.21
|1.3273
|1.3215
|1.3430
|-312.29
|2365.29
|672
|2007.06.13 09:38
|close at stop
|332
|0.07
|1.3273
|1.3216
|1.3436
|-108.30
|2256.99