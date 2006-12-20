Strategy Tester Report
10p3v0.02
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.12.19 00:00 - 2007.12.04 23:00 (2006.12.19 - 2007.12.05)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=1; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test6902Ticks modelled1203871Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors35
Initial deposit10000.00
Total net profit-7743.01Gross profit5162.87Gross loss-12905.87
Profit factor0.40Expected payoff-23.04
Absolute drawdown7743.01Maximal drawdown11324.56 (83.38%)Relative drawdown83.38% (11324.56)
Total trades336Short positions (won %)186 (65.05%)Long positions (won %)150 (64.67%)
Profit trades (% of total)218 (64.88%)Loss trades (% of total)118 (35.12%)
Largestprofit trade243.01loss trade-7411.28
Averageprofit trade23.68loss trade-109.37
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (199.32)consecutive losses (loss in money)8 (-11365.16)
Maximalconsecutive profit (count of wins)306.01 (4)consecutive loss (count of losses)-11365.16 (8)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.20 09:00sell10.051.32081.34181.3198
22006.12.20 09:07sell20.151.32131.34181.3203
32006.12.20 09:18sell30.451.32191.34191.3209
42006.12.20 09:20sell41.351.32251.34201.3215
52006.12.20 09:36close41.351.32211.34201.321554.0010054.00
62006.12.20 09:36close30.451.32191.34191.32090.0010054.00
72006.12.20 09:36close20.151.32201.34181.3203-10.5010043.50
82006.12.20 09:36close10.051.32171.34181.3198-4.5010039.00
92006.12.20 09:36sell50.051.32161.34261.3206
102006.12.20 09:43sell60.151.32221.34271.3212
112006.12.20 10:04sell70.451.32271.34271.3217
122006.12.20 12:57t/p70.451.32171.34271.321745.0010084.00
132006.12.20 12:57close60.151.32171.34271.32127.5010091.50
142006.12.20 12:57close50.051.32181.34261.3206-1.0010090.50
152006.12.21 04:00buy80.051.31931.29831.3203
162006.12.21 07:52buy90.151.31871.29821.3197
172006.12.21 08:39t/p90.151.31971.29821.319715.0010105.50
182006.12.21 08:39close80.051.31971.29831.32032.0010107.50
192006.12.21 23:00buy100.051.31761.29661.3186
202006.12.22 01:17t/p100.051.31861.29661.31864.7110112.22
212006.12.26 18:00buy110.051.31311.29211.3141
222006.12.26 18:11buy120.151.31251.29201.3135
232006.12.26 18:29buy130.451.31181.29181.3128
242006.12.26 18:52buy141.351.31111.29161.3121
252006.12.26 18:53buy154.051.31051.29151.3115
262006.12.27 01:00close154.051.31091.29151.3115138.9110251.12
272006.12.27 01:00close141.351.31101.29161.3121-21.2010229.93
282006.12.27 01:00close130.451.31091.29181.3128-43.0610186.86
292006.12.27 01:00close120.151.31101.29201.3135-23.3610163.51
302006.12.27 01:00close110.051.31091.29211.3141-11.2910152.22
312006.12.27 02:00buy160.051.31141.29041.3124
322006.12.27 03:21t/p160.051.31241.29041.31245.0010157.22
332006.12.27 18:00sell170.051.31261.33361.3116
342006.12.27 23:00t/p170.051.31161.33361.31165.0010162.22
352006.12.28 07:03buy180.051.31291.29191.3139
362006.12.28 07:19buy190.151.31241.29191.3134
372006.12.28 10:03t/p190.151.31341.29191.313415.0010177.22
382006.12.28 10:03close180.051.31351.29191.31393.0010180.22
392006.12.28 22:01sell200.051.31441.33541.3134
402006.12.28 22:51sell210.151.31501.33551.3140
412006.12.29 02:03t/p210.151.31401.33551.314015.0710195.30
422006.12.29 02:03close200.051.31401.33541.31342.0210197.32
432007.01.02 20:00sell220.051.32771.34871.3267
442007.01.03 01:36sell230.151.32831.34881.3273
452007.01.03 04:45sell240.451.32891.34891.3279
462007.01.03 05:38t/p240.451.32791.34891.327945.0010242.32
472007.01.03 05:38close230.151.32791.34881.32736.0010248.32
482007.01.03 05:38close220.051.32801.34871.3267-1.4810246.85
492007.01.04 04:00buy250.051.31741.29641.3184
502007.01.04 05:57buy260.151.31681.29631.3178
512007.01.04 07:26buy270.451.31621.29621.3172
522007.01.04 08:31t/p270.451.31721.29621.317245.0010291.85
532007.01.04 08:31close260.151.31721.29631.31786.0010297.85
542007.01.04 08:31close250.051.31711.29641.3184-1.5010296.35
552007.01.04 21:00buy280.051.30861.28761.3096
562007.01.04 21:25buy290.151.30811.28761.3091
572007.01.04 23:53t/p290.151.30911.28761.309115.0010311.35
582007.01.04 23:53close280.051.30911.28761.30962.5010313.85
592007.01.08 02:00buy300.051.29961.27861.3006
602007.01.08 02:14t/p300.051.30061.27861.30065.0010318.85
612007.01.08 02:14buy310.051.30081.27981.3018
622007.01.08 02:48buy320.151.30031.27981.3013
632007.01.08 02:59buy330.451.29971.27971.3007
642007.01.08 06:36t/p330.451.30071.27971.300745.0010363.85
652007.01.08 06:36close320.151.30081.27981.30137.5010371.35
662007.01.08 06:36close310.051.30061.27981.3018-1.0010370.35
672007.01.09 11:00sell340.051.30311.32411.3021
682007.01.09 12:07sell350.151.30361.32411.3026
692007.01.09 12:34t/p350.151.30261.32411.302615.0010385.35
702007.01.09 12:34close340.051.30261.32411.30212.5010387.85
712007.01.10 09:00buy360.051.29941.27841.3004
722007.01.10 09:32buy370.151.29891.27841.2999
732007.01.10 09:46buy380.451.29821.27821.2992
742007.01.10 10:43t/p380.451.29921.27821.299245.0010432.85
752007.01.10 10:43close370.151.29921.27841.29994.5010437.35
762007.01.10 10:43close360.051.29911.27841.3004-1.5010435.85
772007.01.11 02:00buy390.051.29481.27381.2958
782007.01.11 05:04t/p390.051.29581.27381.29585.0010440.85
792007.01.12 04:01buy400.051.29021.26921.2912
802007.01.12 04:17buy410.151.28961.26911.2906
812007.01.12 05:42t/p410.151.29061.26911.290615.0010455.85
822007.01.12 05:42close400.051.29071.26921.29122.5010458.35
832007.01.17 05:00buy420.051.29251.27151.2935
842007.01.17 07:21t/p420.051.29351.27151.29355.0010463.35
852007.01.18 02:00sell430.051.29341.31441.2924
862007.01.18 02:15sell440.151.29401.31451.2930
872007.01.18 02:44sell450.451.29461.31461.2936
882007.01.18 03:22sell461.351.29521.31471.2942
892007.01.18 03:49sell474.051.29571.31471.2947
902007.01.18 08:15close474.051.29531.31471.2947162.0010625.35
912007.01.18 08:15close461.351.29541.31471.2942-27.0010598.35
922007.01.18 08:15close450.451.29531.31461.2936-31.5010566.85
932007.01.18 08:15close440.151.29541.31451.2930-21.0010545.85
942007.01.18 08:15close430.051.29551.31441.2924-10.5010535.35
952007.01.18 12:00sell480.051.29401.31501.2930
962007.01.18 12:10sell490.151.29461.31511.2936
972007.01.18 13:00t/p490.151.29361.31511.293615.0010550.35
982007.01.18 13:00close480.051.29351.31501.29302.5010552.85
992007.01.19 11:00sell500.051.29661.31761.2956
1002007.01.19 11:49t/p500.051.29561.31761.29565.0010557.85
1012007.01.19 11:49sell510.051.29541.31641.2944
1022007.01.19 12:03sell520.151.29601.31651.2950
1032007.01.19 14:48t/p520.151.29501.31651.295015.0010572.85
1042007.01.19 14:48close510.051.29491.31641.29442.5010575.35
1052007.01.22 10:00sell530.051.29661.31761.2956
1062007.01.22 10:16sell540.151.29721.31771.2962
1072007.01.22 10:33t/p540.151.29621.31771.296215.0010590.35
1082007.01.22 10:33close530.051.29621.31761.29562.0010592.35
1092007.01.22 10:33sell550.051.29611.31711.2951
1102007.01.22 11:48t/p550.051.29511.31711.29515.0010597.35
1112007.01.22 21:02buy560.051.29521.27421.2962
1122007.01.22 21:35buy570.151.29461.27411.2956
1132007.01.23 01:27buy580.451.29401.27401.2950
1142007.01.23 03:57buy591.351.29341.27391.2944
1152007.01.23 04:15close591.351.29371.27391.294440.5010637.85
1162007.01.23 04:15close580.451.29361.27401.2950-18.0010619.85
1172007.01.23 04:15close570.151.29361.27411.2956-15.8610603.99
1182007.01.23 04:16close560.051.29351.27421.2962-8.7910595.21
1192007.01.23 08:00buy600.051.29431.27331.2953
1202007.01.23 08:29t/p600.051.29531.27331.29535.0010600.21
1212007.01.23 08:29buy610.051.29551.27451.2965
1222007.01.23 08:34t/p610.051.29651.27451.29655.0010605.21
1232007.01.23 08:34buy620.051.29671.27571.2977
1242007.01.23 09:10t/p620.051.29771.27571.29775.0010610.21
1252007.01.23 22:00sell630.051.30251.32351.3015
1262007.01.24 04:51sell640.151.30311.32361.3021
1272007.01.24 07:32t/p640.151.30211.32361.302115.0010625.21
1282007.01.24 07:32close630.051.30181.32351.30153.5210628.73
1292007.01.25 04:01buy650.051.29591.27491.2969
1302007.01.25 08:04t/p650.051.29691.27491.29695.0010633.73
1312007.01.26 09:00buy660.051.29301.27201.2940
1322007.01.26 09:02buy670.151.29241.27191.2934
1332007.01.26 09:07buy680.451.29181.27181.2928
1342007.01.26 09:07buy691.351.29121.27171.2922
1352007.01.26 09:45close691.351.29151.27171.292240.5010674.23
1362007.01.26 09:45close680.451.29161.27181.2928-9.0010665.23
1372007.01.26 09:45close670.151.29171.27191.2934-10.5010654.73
1382007.01.26 09:45close660.051.29161.27201.2940-7.0010647.73
1392007.01.26 09:45buy700.051.29191.27091.2929
1402007.01.26 11:46buy710.151.29131.27081.2923
1412007.01.26 11:50buy720.451.29061.27061.2916
1422007.01.26 12:22buy731.351.29011.27061.2911
1432007.01.26 12:25close731.351.29051.27061.291154.0110701.74
1442007.01.26 12:25close720.451.29041.27061.2916-9.0010692.74
1452007.01.26 12:25close710.151.29051.27081.2923-12.0010680.74
1462007.01.26 12:25close700.051.29041.27091.2929-7.5010673.24
1472007.01.26 19:00buy740.051.29131.27031.2923
1482007.01.26 19:47buy750.151.29071.27021.2917
1492007.01.26 22:29t/p750.151.29171.27021.291715.0010688.24
1502007.01.26 22:29close740.051.29171.27031.29232.0010690.24
1512007.01.30 08:00sell760.051.29601.31701.2950
1522007.01.30 08:16sell770.151.29661.31711.2956
1532007.01.30 09:02t/p770.151.29561.31711.295615.0010705.24
1542007.01.30 09:02close760.051.29561.31701.29502.0010707.24
1552007.02.01 07:00sell780.051.30251.32351.3015
1562007.02.01 08:28t/p780.051.30151.32351.30155.0010712.24
1572007.02.05 09:00buy790.051.29511.27411.2961
1582007.02.05 09:28t/p790.051.29611.27411.29615.0010717.24
1592007.02.05 09:28buy800.051.29631.27531.2973
1602007.02.05 09:44buy810.151.29571.27521.2967
1612007.02.05 10:08buy820.451.29521.27521.2962
1622007.02.05 10:18buy831.351.29471.27521.2957
1632007.02.05 10:39buy844.051.29401.27501.2950
1642007.02.06 10:49close844.051.29441.27501.2950138.9110856.16
1652007.02.06 10:49close831.351.29451.27521.2957-34.7010821.46
1662007.02.06 10:49close820.451.29441.27521.2962-38.5610782.90
1672007.02.06 10:49close810.151.29451.27521.2967-18.8610764.04
1682007.02.06 10:50close800.051.29441.27531.2973-9.7910754.26
1692007.02.07 07:00sell850.051.29831.31931.2973
1702007.02.07 07:50t/p850.051.29731.31931.29735.0010759.26
1712007.02.07 07:50sell860.051.29711.31811.2961
1722007.02.07 08:02sell870.151.29761.31811.2966
1732007.02.07 08:24sell880.451.29821.31821.2972
1742007.02.07 08:42sell891.351.29881.31831.2978
1752007.02.07 08:51close891.351.29851.31831.297840.5010799.76
1762007.02.07 08:52close880.451.29841.31821.2972-9.0010790.76
1772007.02.07 08:52close870.151.29851.31811.2966-13.5010777.26
1782007.02.07 08:52close860.051.29841.31811.2961-6.5010770.76
1792007.02.08 02:00sell900.051.30161.32261.3006
1802007.02.08 05:41sell910.151.30221.32271.3012
1812007.02.08 08:15t/p910.151.30121.32271.301215.0010785.76
1822007.02.08 08:15close900.051.30121.32261.30062.0010787.76
1832007.02.09 05:00sell920.051.30381.32481.3028
1842007.02.09 08:28t/p920.051.30281.32481.30285.0010792.76
1852007.02.09 22:01buy930.051.30041.27941.3014
1862007.02.12 00:00t/p930.051.30141.27941.30144.7110797.47
1872007.02.12 23:00buy940.051.29651.27551.2975
1882007.02.13 00:06buy950.151.29601.27551.2970
1892007.02.13 07:51t/p950.151.29701.27551.297015.0010812.47
1902007.02.13 07:51close940.051.29701.27551.29752.2110814.69
1912007.02.14 04:02sell960.051.30341.32441.3024
1922007.02.14 05:17sell970.151.30401.32451.3030
1932007.02.14 05:38sell980.451.30471.32471.3037
1942007.02.14 05:38sell991.351.30541.32491.3044
1952007.02.14 05:39close991.351.30501.32491.304454.0010868.69
1962007.02.14 05:39close980.451.30491.32471.3037-9.0010859.69
1972007.02.14 05:40close970.151.30481.32451.3030-12.0010847.69
1982007.02.14 05:40close960.051.30471.32441.3024-6.5010841.19
1992007.02.15 01:00sell1000.051.31341.33441.3124
2002007.02.15 02:25sell1010.151.31411.33461.3131
2012007.02.15 04:26t/p1010.151.31311.33461.313115.0010856.19
2022007.02.15 04:26close1000.051.31311.33441.31241.5010857.69
2032007.02.16 19:00buy1020.051.31351.29251.3145
2042007.02.19 00:00t/p1020.051.31451.29251.31454.7110862.40
2052007.02.19 10:00sell1030.051.31381.33481.3128
2062007.02.19 10:49sell1040.151.31431.33481.3133
2072007.02.19 11:24t/p1040.151.31331.33481.313315.0010877.40
2082007.02.19 11:24close1030.051.31331.33481.31282.5010879.90
2092007.02.20 10:00sell1050.051.31431.33531.3133
2102007.02.20 10:29sell1060.151.31481.33531.3138
2112007.02.20 10:39sell1070.451.31541.33541.3144
2122007.02.20 11:10t/p1070.451.31441.33541.314445.0010924.90
2132007.02.20 11:10close1060.151.31441.33531.31386.0010930.90
2142007.02.20 11:10close1050.051.31451.33531.3133-1.0010929.90
2152007.02.21 02:00buy1080.051.31471.29371.3157
2162007.02.21 03:55buy1090.151.31411.29361.3151
2172007.02.21 06:25buy1100.451.31351.29351.3145
2182007.02.21 06:41t/p1100.451.31451.29351.314545.0010974.90
2192007.02.21 06:41close1090.151.31451.29361.31516.0010980.90
2202007.02.21 06:41close1080.051.31441.29371.3157-1.5010979.40
2212007.02.21 21:00buy1110.051.31401.29301.3150
2222007.02.21 21:29buy1120.151.31331.29281.3143
2232007.02.22 06:00buy1130.451.31271.29271.3137
2242007.02.22 08:15buy1141.351.31211.29261.3131
2252007.02.22 08:33buy1154.051.31151.29251.3125
2262007.02.22 17:18close1154.051.31181.29251.3125121.4811100.88
2272007.02.22 17:18close1141.351.31191.29261.3131-27.0011073.88
2282007.02.22 17:18close1130.451.31181.29271.3137-40.5011033.38
2292007.02.22 17:18close1120.151.31201.29281.3143-22.0611011.32
2302007.02.22 17:19close1110.051.31211.29301.3150-10.3611000.96
2312007.02.26 08:00sell1160.061.31761.33861.3166
2322007.02.26 08:43sell1170.151.31821.33871.3172
2332007.02.26 09:35t/p1170.151.31721.33871.317215.0011015.96
2342007.02.26 09:35close1160.061.31721.33861.31662.4011018.36
2352007.02.27 06:01sell1180.061.31781.33881.3168
2362007.02.27 07:54t/p1180.061.31681.33881.31686.0011024.36
2372007.02.28 00:00sell1190.061.32361.34461.3226
2382007.02.28 01:59t/p1190.061.32261.34461.32266.0011030.36
2392007.02.28 18:00buy1200.061.32311.30211.3241
2402007.02.28 18:03buy1210.181.32261.30211.3236
2412007.02.28 18:09buy1220.541.32201.30201.3230
2422007.02.28 20:28t/p1220.541.32301.30201.323054.0011084.36
2432007.02.28 20:28close1210.181.32311.30211.32369.0011093.36
2442007.02.28 20:28close1200.061.32301.30211.3241-0.6011092.76
2452007.03.01 05:00sell1230.061.32201.34301.3210
2462007.03.01 08:00t/p1230.061.32101.34301.32106.0011098.76
2472007.03.02 07:00buy1240.061.31721.29621.3182
2482007.03.02 07:43buy1250.181.31671.29621.3177
2492007.03.02 08:33t/p1250.181.31771.29621.317718.0011116.76
2502007.03.02 08:33close1240.061.31771.29621.31823.0011119.76
2512007.03.05 22:00buy1260.061.30941.28841.3104
2522007.03.05 22:44buy1270.181.30891.28841.3099
2532007.03.05 23:28t/p1270.181.30991.28841.309918.0011137.76
2542007.03.05 23:28close1260.061.30991.28841.31043.0011140.76
2552007.03.07 08:00sell1280.061.31191.33291.3109
2562007.03.07 08:33sell1290.181.31251.33301.3115
2572007.03.07 09:50t/p1290.181.31151.33301.311518.0011158.76
2582007.03.07 09:50close1280.061.31151.33291.31092.4011161.16
2592007.03.08 05:00sell1300.061.31671.33771.3157
2602007.03.08 05:23sell1310.181.31731.33781.3163
2612007.03.08 05:32sell1320.541.31781.33781.3168
2622007.03.08 08:14t/p1320.541.31681.33781.316854.0011215.16
2632007.03.08 08:14close1310.181.31681.33781.31639.0011224.16
2642007.03.08 08:14close1300.061.31691.33771.3157-1.2011222.96
2652007.03.09 02:00buy1330.061.31431.29331.3153
2662007.03.09 02:06buy1340.181.31381.29331.3148
2672007.03.09 03:51t/p1340.181.31481.29331.314818.0011240.96
2682007.03.09 03:51close1330.061.31481.29331.31533.0011243.96
2692007.03.12 01:00buy1350.061.31261.29161.3136
2702007.03.12 01:11buy1360.181.31201.29151.3130
2712007.03.12 04:18buy1370.541.31141.29141.3124
2722007.03.12 08:26t/p1370.541.31241.29141.312454.0011297.96
2732007.03.12 08:26close1360.181.31251.29151.31309.0011306.96
2742007.03.12 08:26close1350.061.31241.29161.3136-1.2011305.76
2752007.03.13 02:00sell1380.061.31831.33931.3173
2762007.03.13 03:07sell1390.181.31891.33941.3179
2772007.03.13 06:48t/p1390.181.31791.33941.317918.0011323.76
2782007.03.13 06:48close1380.061.31771.33931.31733.6011327.36
2792007.03.13 22:00sell1400.061.31951.34051.3185
2802007.03.13 22:19sell1410.181.32001.34051.3190
2812007.03.14 00:26t/p1410.181.31901.34051.319018.0911345.45
2822007.03.14 00:26close1400.061.31901.34051.31853.0311348.48
2832007.03.15 03:00sell1420.061.32211.34311.3211
2842007.03.15 03:28sell1430.181.32271.34321.3217
2852007.03.15 08:22t/p1430.181.32171.34321.321718.0011366.48
2862007.03.15 08:22close1420.061.32171.34311.32112.4011368.88
2872007.03.20 18:00buy1440.061.33041.30941.3314
2882007.03.20 18:55t/p1440.061.33141.30941.33146.0011374.88
2892007.03.20 18:55buy1450.061.33161.31061.3326
2902007.03.20 19:43buy1460.181.33111.31061.3321
2912007.03.20 21:34t/p1460.181.33211.31061.332118.0011392.88
2922007.03.20 21:34close1450.061.33211.31061.33263.0011395.88
2932007.03.21 07:02sell1470.061.33171.35271.3307
2942007.03.21 08:03t/p1470.061.33071.35271.33076.0011401.88
2952007.03.22 07:00sell1480.061.33831.35931.3373
2962007.03.22 07:20sell1490.181.33881.35931.3378
2972007.03.22 07:36t/p1490.181.33781.35931.337818.0011419.88
2982007.03.22 07:36close1480.061.33781.35931.33733.0011422.88
2992007.03.22 07:37sell1500.061.33771.35871.3367
3002007.03.22 07:53sell1510.181.33831.35881.3373
3012007.03.22 08:11t/p1510.181.33731.35881.337318.0011440.88
3022007.03.22 08:11close1500.061.33721.35871.33673.0011443.88
3032007.03.23 08:00buy1520.061.33361.31261.3346
3042007.03.23 08:17buy1530.181.33301.31251.3340
3052007.03.23 09:01buy1540.541.33241.31241.3334
3062007.03.23 09:18t/p1540.541.33341.31241.333454.0011497.88
3072007.03.23 09:18close1530.181.33341.31251.33407.2011505.08
3082007.03.23 09:18close1520.061.33331.31261.3346-1.8011503.28
3092007.03.26 08:00buy1550.061.32731.30631.3283
3102007.03.26 09:00buy1560.181.32681.30631.3278
3112007.03.26 09:07buy1570.541.32611.30611.3271
3122007.03.26 09:16buy1581.621.32561.30611.3266
3132007.03.26 09:26close1581.621.32591.30611.326648.6011551.88
3142007.03.26 09:26close1570.541.32601.30611.3271-5.4011546.48
3152007.03.26 09:27close1560.181.32591.30631.3278-16.2011530.28
3162007.03.26 09:27close1550.061.32611.30631.3283-7.2011523.08
3172007.03.27 05:00sell1590.061.33261.35361.3316
3182007.03.27 06:09sell1600.181.33321.35371.3322
3192007.03.27 06:18sell1610.541.33381.35381.3328
3202007.03.27 07:49t/p1610.541.33281.35381.332854.0011577.08
3212007.03.27 07:49close1600.181.33281.35371.33227.2011584.28
3222007.03.27 07:49close1590.061.33291.35361.3316-1.8011582.48
3232007.03.27 19:00sell1620.061.33471.35571.3337
3242007.03.27 23:01sell1630.181.33531.35581.3343
3252007.03.27 23:02sell1640.541.33581.35581.3348
3262007.03.27 23:03sell1651.621.33641.35591.3354
3272007.03.27 23:05close1651.621.33601.35591.335464.7911647.27
3282007.03.27 23:06close1640.541.33611.35581.3348-16.2011631.07
3292007.03.27 23:06close1630.181.33621.35581.3343-16.2011614.87
3302007.03.27 23:06close1620.061.33631.35571.3337-9.6011605.27
3312007.03.28 02:00sell1660.061.33471.35571.3337
3322007.03.28 02:27sell1670.181.33531.35581.3343
3332007.03.28 08:33t/p1670.181.33431.35581.334318.0011623.27
3342007.03.28 08:33close1660.061.33421.35571.33373.0011626.27
3352007.03.28 19:00sell1680.061.33341.35441.3324
3362007.03.28 19:17sell1690.181.33401.35451.3330
3372007.03.28 20:26t/p1690.181.33301.35451.333018.0011644.27
3382007.03.28 20:26close1680.061.33291.35441.33243.0011647.27
3392007.03.29 07:00buy1700.061.33201.31101.3330
3402007.03.29 08:34buy1710.181.33141.31091.3324
3412007.03.29 08:52t/p1710.181.33241.31091.332418.0011665.27
3422007.03.29 08:52close1700.061.33241.31101.33302.4011667.67
3432007.03.30 00:04sell1720.061.33301.35401.3320
3442007.03.30 01:00sell1730.181.33351.35401.3325
3452007.03.30 02:06t/p1730.181.33251.35401.332518.0011685.67
3462007.03.30 02:06close1720.061.33251.35401.33203.0011688.67
3472007.03.30 10:00sell1740.061.33171.35271.3307
3482007.03.30 10:11sell1750.181.33221.35271.3312
3492007.03.30 10:28t/p1750.181.33121.35271.331218.0011706.67
3502007.03.30 10:28close1740.061.33121.35271.33073.0011709.67
3512007.03.30 10:28sell1760.061.33111.35211.3301
3522007.03.30 10:39sell1770.181.33171.35221.3307
3532007.03.30 11:11sell1780.541.33221.35221.3312
3542007.03.30 12:06t/p1780.541.33121.35221.331254.0011763.67
3552007.03.30 12:06close1770.181.33121.35221.33079.0011772.67
3562007.03.30 12:06close1760.061.33121.35211.3301-0.6011772.07
3572007.03.30 18:00buy1790.061.33761.31661.3386
3582007.03.30 18:07buy1800.181.33701.31651.3380
3592007.03.30 20:38buy1810.541.33641.31641.3374
3602007.03.30 20:56buy1821.621.33581.31631.3368
3612007.04.02 00:00t/p1810.541.33741.31641.337450.9211822.99
3622007.04.02 00:00t/p1821.621.33681.31631.3368152.7711975.76
3632007.04.02 00:00close1800.181.33751.31651.33807.9711983.73
3642007.04.02 00:00close1790.061.33741.31661.3386-1.5411982.19
3652007.04.02 04:01sell1830.061.33441.35541.3334
3662007.04.02 04:21sell1840.181.33501.35551.3340
3672007.04.02 05:51sell1850.541.33561.35561.3346
3682007.04.02 07:02sell1861.621.33621.35571.3352
3692007.04.02 07:09close1861.621.33591.35571.335248.5912030.78
3702007.04.02 07:09close1850.541.33601.35561.3346-21.6012009.18
3712007.04.02 07:10close1840.181.33591.35551.3340-16.2011992.98
3722007.04.02 07:11close1830.061.33581.35541.3334-8.4011984.58
3732007.04.02 22:01sell1870.061.33651.35751.3355
3742007.04.02 23:04sell1880.181.33711.35761.3361
3752007.04.03 07:49t/p1880.181.33611.35761.336118.0912002.67
3762007.04.03 07:49close1870.061.33591.35751.33553.6312006.30
3772007.04.03 18:00sell1890.061.33611.35711.3351
3782007.04.03 19:35t/p1890.061.33511.35711.33516.0012012.30
3792007.04.04 06:00buy1900.061.33361.31261.3346
3802007.04.04 09:02buy1910.181.33301.31251.3340
3812007.04.04 09:26t/p1910.181.33401.31251.334018.0012030.30
3822007.04.04 09:26close1900.061.33411.31261.33463.0012033.30
3832007.04.05 05:00sell1920.061.33681.35781.3358
3842007.04.05 08:13t/p1920.061.33581.35781.33586.0012039.30
3852007.04.06 02:00sell1930.061.34231.36331.3413
3862007.04.06 08:19t/p1930.061.34131.36331.34136.0012045.30
3872007.04.09 10:00buy1940.061.33661.31561.3376
3882007.04.09 11:51t/p1940.061.33761.31561.33766.0012051.30
3892007.04.10 02:00buy1950.061.33541.31441.3364
3902007.04.10 02:36t/p1950.061.33641.31441.33646.0012057.30
3912007.04.10 02:36buy1960.061.33661.31561.3376
3922007.04.10 02:58t/p1960.061.33761.31561.33766.0012063.30
3932007.04.10 02:58buy1970.061.33781.31681.3388
3942007.04.10 03:51t/p1970.061.33881.31681.33886.0012069.30
3952007.04.10 21:03sell1980.061.34251.36351.3415
3962007.04.10 21:36sell1990.181.34301.36351.3420
3972007.04.10 22:40sell2000.541.34361.36361.3426
3982007.04.11 02:03t/p2000.541.34261.36361.342654.2712123.57
3992007.04.11 02:03close1990.181.34261.36351.34207.2912130.86
4002007.04.11 02:03close1980.061.34271.36351.3415-1.1712129.69
4012007.04.11 20:00sell2010.061.34271.36371.3417
4022007.04.11 20:02sell2020.181.34331.36381.3423
4032007.04.11 20:06t/p2020.181.34231.36381.342318.0012147.69
4042007.04.11 20:06close2010.061.34231.36371.34172.4012150.09
4052007.04.11 20:06sell2030.061.34201.36301.3410
4062007.04.11 20:13t/p2030.061.34101.36301.34106.0012156.09
4072007.04.11 20:13sell2040.061.34081.36181.3398
4082007.04.11 20:14sell2050.181.34141.36191.3404
4092007.04.11 20:28sell2060.541.34211.36211.3411
4102007.04.11 20:41sell2071.621.34271.36221.3417
4112007.04.11 21:08close2071.621.34241.36221.341748.5912204.68
4122007.04.11 21:08close2060.541.34251.36211.3411-21.6012183.08
4132007.04.11 21:09close2050.181.34261.36191.3404-21.6012161.48
4142007.04.11 21:09close2040.061.34271.36181.3398-11.4012150.08
4152007.04.12 13:00sell2080.061.34551.36651.3445
4162007.04.12 13:15sell2090.181.34611.36661.3451
4172007.04.12 13:40sell2100.541.34661.36661.3456
4182007.04.12 14:49t/p2100.541.34561.36661.345654.0012204.08
4192007.04.12 14:49close2090.181.34561.36661.34519.0012213.08
4202007.04.12 14:49close2080.061.34551.36651.34450.0012213.08
4212007.04.13 02:00sell2110.061.34851.36951.3475
4222007.04.13 02:23sell2120.181.34911.36961.3481
4232007.04.13 02:37sell2130.541.34971.36971.3487
4242007.04.13 02:39sell2141.621.35031.36981.3493
4252007.04.13 02:44sell2154.861.35111.37011.3501
4262007.04.13 02:50close2154.861.35061.37011.3501243.0112456.09
4272007.04.13 02:50close2141.621.35051.36981.3493-32.4112423.68
4282007.04.13 02:50close2130.541.35041.36971.3487-37.8012385.88
4292007.04.13 02:50close2120.181.35031.36961.3481-21.6012364.28
4302007.04.13 02:50close2110.061.35041.36951.3475-11.4012352.88
4312007.04.13 02:50sell2160.061.35011.37111.3491
4322007.04.13 03:19sell2170.181.35081.37131.3498
4332007.04.13 03:22sell2180.541.35131.37131.3503
4342007.04.13 03:23sell2191.621.35191.37141.3509
4352007.04.13 03:24close2191.621.35161.37141.350948.6012401.48
4362007.04.13 03:24close2180.541.35171.37131.3503-21.6012379.88
4372007.04.13 03:24close2170.181.35151.37131.3498-12.6012367.28
4382007.04.13 03:24close2160.061.35161.37111.3491-9.0012358.28
4392007.04.16 08:00sell2200.061.35431.37531.3533
4402007.04.16 08:08sell2210.181.35491.37541.3539
4412007.04.16 08:40sell2220.541.35551.37551.3545
4422007.04.16 09:16t/p2220.541.35451.37551.354554.0012412.28
4432007.04.16 09:16close2210.181.35441.37541.35399.0012421.28
4442007.04.16 09:16close2200.061.35451.37531.3533-1.2012420.08
4452007.04.17 08:00buy2230.061.35421.33321.3552
4462007.04.17 09:25buy2240.181.35361.33311.3546
4472007.04.17 09:33buy2250.541.35301.33301.3540
4482007.04.17 10:00t/p2250.541.35401.33301.354054.0012474.08
4492007.04.17 10:00close2240.181.35411.33311.35469.0012483.08
4502007.04.17 10:00close2230.061.35391.33321.3552-1.8012481.28
4512007.04.19 05:00sell2260.061.35871.37971.3577
4522007.04.19 05:26sell2270.181.35931.37981.3583
4532007.04.19 05:41sell2280.541.35991.37991.3589
4542007.04.19 05:45sell2291.621.36051.38001.3595
4552007.04.19 05:47close2291.621.36021.38001.359548.6012529.88
4562007.04.19 05:47close2280.541.36001.37991.3589-5.4012524.48
4572007.04.19 05:47close2270.181.36011.37981.3583-14.4012510.08
4582007.04.19 05:48close2260.061.36021.37971.3577-9.0012501.08
4592007.04.19 05:48sell2300.061.36011.38111.3591
4602007.04.19 05:51sell2310.181.36071.38121.3597
4612007.04.19 06:27t/p2310.181.35971.38121.359718.0012519.08
4622007.04.19 06:27close2300.061.35971.38111.35912.4012521.48
4632007.04.20 08:00sell2320.061.36111.38211.3601
4642007.04.20 08:01sell2330.181.36161.38211.3606
4652007.04.20 08:03sell2340.541.36211.38211.3611
4662007.04.20 08:08sell2351.621.36271.38221.3617
4672007.04.20 08:11sell2364.861.36321.38221.3622
4682007.04.20 08:28close2364.861.36291.38221.3622145.8112667.29
4692007.04.20 08:28close2351.621.36301.38221.3617-48.6012618.69
4702007.04.20 08:28close2340.541.36281.38211.3611-37.8012580.89
4712007.04.20 08:28close2330.181.36291.38211.3606-23.4012557.49
4722007.04.20 08:29close2320.061.36281.38211.3601-10.2012547.29
4732007.04.20 08:29sell2370.061.36271.38371.3617
4742007.04.20 08:46sell2380.181.36331.38381.3623
4752007.04.20 09:10t/p2380.181.36231.38381.362318.0012565.29
4762007.04.20 09:10close2370.061.36231.38371.36172.4012567.69
4772007.04.23 18:00buy2390.061.35801.33701.3590
4782007.04.23 19:23buy2400.181.35751.33701.3585
4792007.04.23 20:23buy2410.541.35701.33701.3580
4802007.04.23 23:35t/p2410.541.35801.33701.358054.0012621.69
4812007.04.23 23:35close2400.181.35801.33701.35859.0012630.69
4822007.04.23 23:35close2390.061.35791.33701.3590-0.6012630.09
4832007.04.24 11:00buy2420.061.35681.33581.3578
4842007.04.24 11:34buy2430.181.35631.33581.3573
4852007.04.24 12:22t/p2430.181.35731.33581.357318.0012648.09
4862007.04.24 12:22close2420.061.35731.33581.35783.0012651.09
4872007.04.25 05:02sell2440.061.36341.38441.3624
4882007.04.25 08:04sell2450.181.36391.38441.3629
4892007.04.25 08:15sell2460.541.36451.38451.3635
4902007.04.25 08:36sell2471.621.36501.38451.3640
4912007.04.25 08:37close2471.621.36471.38451.364048.5912699.68
4922007.04.25 08:37close2460.541.36461.38451.3635-5.4012694.28
4932007.04.25 08:37close2450.181.36471.38441.3629-14.4012679.88
4942007.04.25 08:37close2440.061.36481.38441.3624-8.4012671.48
4952007.04.27 04:01buy2480.061.36001.33901.3610
4962007.04.27 07:59buy2490.181.35941.33891.3604
4972007.04.27 08:15buy2500.541.35881.33881.3598
4982007.04.27 09:59t/p2500.541.35981.33881.359854.0012725.48
4992007.04.27 09:59close2490.181.35981.33891.36047.2012732.68
5002007.04.27 09:59close2480.061.35971.33901.3610-1.8012730.88
5012007.04.30 01:00sell2510.061.36381.38481.3628
5022007.04.30 01:20t/p2510.061.36281.38481.36286.0012736.88
5032007.04.30 01:20sell2520.061.36261.38361.3616
5042007.04.30 02:07sell2530.181.36311.38361.3621
5052007.04.30 04:16sell2540.541.36371.38371.3627
5062007.04.30 04:25sell2551.621.36431.38381.3633
5072007.04.30 06:42close2551.621.36401.38381.363348.5912785.47
5082007.04.30 06:43close2540.541.36391.38371.3627-10.8012774.67
5092007.04.30 06:43close2530.181.36401.38361.3621-16.2012758.47
5102007.04.30 06:44close2520.061.36391.38361.3616-7.8012750.67
5112007.05.01 03:00sell2560.061.36451.38551.3635
5122007.05.01 05:18sell2570.181.36511.38561.3641
5132007.05.01 08:53sell2580.541.36581.38581.3648
5142007.05.01 09:27t/p2580.541.36481.38581.364854.0012804.67
5152007.05.01 09:27close2570.181.36471.38561.36417.2012811.87
5162007.05.01 09:27close2560.061.36461.38551.3635-0.6012811.27
5172007.05.04 08:00buy2590.061.35591.33491.3569
5182007.05.04 08:59t/p2590.061.35691.33491.35696.0012817.27
5192007.05.04 08:59buy2600.061.35711.33611.3581
5202007.05.04 09:26buy2610.181.35651.33601.3575
5212007.05.04 09:34buy2620.541.35591.33591.3569
5222007.05.04 09:35buy2631.621.35531.33581.3563
5232007.05.04 09:41buy2644.861.35481.33581.3558
5242007.05.04 09:46close2644.861.35511.33581.3558145.8412963.11
5252007.05.04 09:46close2631.621.35501.33581.3563-48.6112914.50
5262007.05.04 09:46close2620.541.35511.33591.3569-43.2012871.30
5272007.05.04 09:46close2610.181.35501.33601.3575-27.0012844.30
5282007.05.04 09:46close2600.061.35481.33611.3581-13.8012830.50
5292007.05.07 11:01sell2650.061.36041.38141.3594
5302007.05.07 11:53sell2660.181.36091.38141.3599
5312007.05.07 12:00sell2670.541.36151.38151.3605
5322007.05.07 14:31sell2681.621.36201.38151.3610
5332007.05.07 14:38sell2694.861.36261.38161.3616
5342007.05.07 14:44close2694.861.36231.38161.3616145.8012976.30
5352007.05.07 14:45close2681.621.36221.38151.3610-32.4012943.90
5362007.05.07 14:45close2670.541.36231.38151.3605-43.2012900.70
5372007.05.07 14:46close2660.181.36241.38141.3599-27.0012873.70
5382007.05.07 14:46close2650.061.36231.38141.3594-11.4012862.30
5392007.05.07 19:00sell2700.061.36151.38251.3605
5402007.05.07 19:37t/p2700.061.36051.38251.36056.0012868.30
5412007.05.07 19:37sell2710.061.36031.38131.3593
5422007.05.07 20:01sell2720.181.36081.38131.3598
5432007.05.07 21:13t/p2720.181.35981.38131.359818.0012886.30
5442007.05.07 21:13close2710.061.35981.38131.35933.0012889.30
5452007.05.08 10:00sell2730.061.36001.38101.3590
5462007.05.08 10:12t/p2730.061.35901.38101.35906.0012895.30
5472007.05.08 10:12sell2740.061.35881.37981.3578
5482007.05.08 10:18t/p2740.061.35781.37981.35786.0012901.30
5492007.05.08 10:18sell2750.061.35761.37861.3566
5502007.05.08 10:19sell2760.181.35811.37861.3571
5512007.05.08 12:06t/p2760.181.35711.37861.357118.0012919.30
5522007.05.08 12:06close2750.061.35701.37861.35663.6012922.90
5532007.05.09 00:00buy2770.061.35461.33361.3556
5542007.05.09 00:45buy2780.181.35411.33361.3551
5552007.05.09 08:15t/p2780.181.35511.33361.355118.0012940.90
5562007.05.09 08:15close2770.061.35511.33361.35563.0012943.90
5572007.05.10 04:00buy2790.061.35391.33291.3549
5582007.05.10 04:54buy2800.181.35341.33291.3544
5592007.05.10 05:16buy2810.541.35281.33281.3538
5602007.05.10 07:43t/p2810.541.35381.33281.353854.0012997.90
5612007.05.10 07:43close2800.181.35381.33291.35447.2013005.10
5622007.05.10 07:44close2790.061.35391.33291.35490.0013005.10
5632007.05.11 06:00buy2820.071.34811.32711.3491
5642007.05.11 07:41buy2830.211.34761.32711.3486
5652007.05.11 08:07t/p2830.211.34861.32711.348621.0013026.10
5662007.05.11 08:07close2820.071.34861.32711.34913.5013029.60
5672007.05.14 11:00sell2840.071.35371.37471.3527
5682007.05.14 12:01sell2850.211.35431.37481.3533
5692007.05.14 12:31sell2860.631.35491.37491.3539
5702007.05.14 13:10sell2871.621.35551.37501.3545
5712007.05.14 13:47close2871.621.35511.37501.354564.8013094.40
5722007.05.14 13:47close2860.631.35521.37491.3539-18.9013075.50
5732007.05.14 13:48close2850.211.35531.37481.3533-21.0013054.50
5742007.05.14 13:48close2840.071.35521.37471.3527-10.5013044.00
5752007.05.16 03:01sell2880.071.35921.38021.3582
5762007.05.16 06:56sell2890.211.35991.38041.3589
5772007.05.16 07:59sell2900.631.36041.38041.3594
5782007.05.16 08:46sell2911.621.36091.38041.3599
5792007.05.16 09:02close2911.621.36061.38041.359948.6213092.62
5802007.05.16 09:03close2900.631.36051.38041.3594-6.3013086.32
5812007.05.16 09:03close2890.211.36041.38041.3589-10.5013075.82
5822007.05.16 09:03close2880.071.36051.38021.3582-9.1013066.72
5832007.05.17 05:11buy2920.071.35271.33171.3537
5842007.05.17 08:46t/p2920.071.35371.33171.35377.0013073.72
5852007.05.17 23:03buy2930.071.34941.32841.3504
5862007.05.18 04:25buy2940.211.34881.32831.3498
5872007.05.18 07:32buy2950.631.34831.32831.3493
5882007.05.18 08:29t/p2950.631.34931.32831.349363.0013136.72
5892007.05.18 08:29close2940.211.34931.32831.349810.5013147.22
5902007.05.18 08:29close2930.071.34941.32841.3504-0.4013146.82
5912007.05.21 09:00sell2960.071.35041.37141.3494
5922007.05.21 10:50sell2970.211.35091.37141.3499
5932007.05.21 11:33t/p2970.211.34991.37141.349921.0013167.82
5942007.05.21 11:33close2960.071.34991.37141.34943.5013171.32
5952007.05.21 22:00buy2980.071.34701.32601.3480
5962007.05.21 23:30buy2990.211.34641.32591.3474
5972007.05.22 03:11buy3000.631.34581.32581.3468
5982007.05.22 08:04t/p3000.631.34681.32581.346863.0013234.32
5992007.05.22 08:04close2990.211.34711.32591.347413.5013247.82
6002007.05.22 08:04close2980.071.34701.32601.3480-0.4013247.43
6012007.05.23 22:00sell3010.071.34621.36721.3452
6022007.05.24 05:32t/p3010.071.34521.36721.34527.1113254.53
6032007.05.24 20:00buy3020.071.34461.32361.3456
6042007.05.24 20:24buy3030.211.34411.32361.3451
6052007.05.24 20:35buy3040.631.34351.32351.3445
6062007.05.24 21:16buy3051.891.34291.32341.3439
6072007.05.25 00:12close3051.891.34321.32341.343945.9213300.45
6082007.05.25 00:12close3040.631.34311.32351.3445-28.7913271.66
6092007.05.25 00:13close3030.211.34321.32361.3451-20.1013251.56
6102007.05.25 00:13close3020.071.34311.32361.3456-10.9013240.66
6112007.05.25 08:00buy3060.071.34251.32151.3435
6122007.05.25 08:28t/p3060.071.34351.32151.34357.0013247.66
6132007.05.25 08:28buy3070.071.34371.32271.3447
6142007.05.25 09:06buy3080.211.34311.32261.3441
6152007.05.25 09:19buy3090.631.34261.32261.3436
6162007.05.25 09:40t/p3090.631.34361.32261.343663.0013310.66
6172007.05.25 09:40close3080.211.34361.32261.344110.5013321.16
6182007.05.25 09:40close3070.071.34351.32271.3447-1.4013319.76
6192007.05.28 02:00sell3100.071.34471.36571.3437
6202007.05.28 04:08sell3110.211.34531.36581.3443
6212007.05.28 09:16sell3120.631.34581.36581.3448
6222007.05.28 23:45t/p3120.631.34481.36581.344863.0013382.76
6232007.05.28 23:45close3110.211.34481.36581.344310.5013393.26
6242007.05.28 23:46close3100.071.34491.36571.3437-1.4013391.86
6252007.05.29 10:00buy3130.071.34551.32451.3465
6262007.05.29 10:18t/p3130.071.34651.32451.34657.0013398.86
6272007.05.29 10:18buy3140.071.34671.32571.3477
6282007.05.29 10:59t/p3140.071.34771.32571.34777.0013405.86
6292007.05.29 10:59buy3150.071.34791.32691.3489
6302007.05.29 11:09t/p3150.071.34891.32691.34897.0013412.86
6312007.05.29 20:00sell3160.071.34471.36571.3437
6322007.05.29 20:51sell3170.211.34531.36581.3443
6332007.05.30 02:35t/p3170.211.34431.36581.344321.1113433.97
6342007.05.30 02:35close3160.071.34431.36571.34372.8413436.80
6352007.05.30 21:00buy3180.071.34291.32191.3439
6362007.05.31 08:20t/p3180.071.34391.32191.34395.8013442.60
6372007.06.01 00:01sell3190.071.34521.36621.3442
6382007.06.01 09:01t/p3190.071.34421.36621.34427.0013449.60
6392007.06.01 20:00buy3200.071.34421.32321.3452
6402007.06.04 07:53t/p3200.071.34521.32321.34526.6013456.20
6412007.06.05 02:00sell3210.071.34911.37011.3481
6422007.06.05 02:43sell3220.211.34971.37021.3487
6432007.06.05 05:52sell3230.631.35021.37021.3492
6442007.06.05 08:10t/p3230.631.34921.37021.349263.0013519.20
6452007.06.05 08:10close3220.211.34921.37021.348710.5013529.70
6462007.06.05 08:10close3210.071.34931.37011.3481-1.4013528.30
6472007.06.05 21:00sell3240.071.35211.37311.3511
6482007.06.06 04:13sell3250.211.35271.37321.3517
6492007.06.06 08:15sell3260.631.35331.37331.3523
6502007.06.06 08:35sell3271.891.35381.37331.3528
6512007.06.06 08:45close3271.891.35341.37331.352875.6213603.92
6522007.06.06 08:45close3260.631.35351.37331.3523-12.6013591.32
6532007.06.06 08:45close3250.211.35351.37321.3517-16.8013574.52
6542007.06.06 08:46close3240.071.35341.37311.3511-9.0613565.46
6552007.06.07 06:01buy3280.071.35081.32981.3518
6562007.06.07 09:02buy3290.211.35031.32981.3513
6572007.06.07 09:05buy3300.631.34981.32981.3508
6582007.06.07 09:10buy3311.891.34921.32971.3502
6592007.06.07 09:12close3311.891.34951.32971.350256.6913622.15
6602007.06.07 09:12close3300.631.34941.32981.3508-25.2013596.95
6612007.06.07 09:13close3290.211.34951.32981.3513-16.8013580.15
6622007.06.07 09:13close3280.071.34961.32981.3518-8.4013571.75
6632007.06.08 05:00buy3320.071.34261.32161.3436
6642007.06.08 08:14buy3330.211.34201.32151.3430
6652007.06.08 09:08buy3340.631.34141.32141.3424
6662007.06.08 09:10buy3351.891.34081.32131.3418
6672007.06.08 09:18buy3365.671.34021.32121.3412
6682007.06.13 09:38close at stop3365.671.32731.32121.3412-7411.286160.47
6692007.06.13 09:38close at stop3351.891.32731.32131.3418-2583.823576.65
6702007.06.13 09:38close at stop3340.631.32731.32141.3424-899.072677.58
6712007.06.13 09:38close at stop3330.211.32731.32151.3430-312.292365.29
6722007.06.13 09:38close at stop3320.071.32731.32161.3436-108.302256.99