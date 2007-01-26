Strategy Tester Report
10p3v0.01
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.12.19 00:00 - 2007.12.04 23:00 (2006.12.19 - 2007.12.05)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test6902Ticks modelled1203819Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors35
Initial deposit10000.00
Total net profit-9250.38Gross profit17573.55Gross loss-26823.93
Profit factor0.66Expected payoff-12.78
Absolute drawdown9400.53Maximal drawdown21397.52 (97.27%)Relative drawdown97.27% (21397.52)
Total trades724Short positions (won %)414 (63.53%)Long positions (won %)310 (60.65%)
Profit trades (% of total)451 (62.29%)Loss trades (% of total)273 (37.71%)
Largestprofit trade330.98loss trade-11718.43
Averageprofit trade38.97loss trade-98.26
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (424.73)consecutive losses (loss in money)7 (-423.98)
Maximalconsecutive profit (count of wins)616.41 (13)consecutive loss (count of losses)-17558.64 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.20 09:00sell10.101.32081.34181.3198
22006.12.20 09:07sell20.301.32131.34181.3203
32006.12.20 09:18sell30.901.32191.34191.3209
42006.12.20 09:20sell42.701.32251.34201.3215
52006.12.20 09:36close42.701.32211.34201.3215108.0010108.00
62006.12.20 09:36close30.901.32191.34191.32090.0010108.00
72006.12.20 09:36close20.301.32201.34181.3203-21.0010087.00
82006.12.20 09:36close10.101.32171.34181.3198-9.0010078.00
92006.12.20 09:36sell50.101.32161.34261.3206
102006.12.20 09:43sell60.301.32221.34271.3212
112006.12.20 10:04sell70.901.32271.34271.3217
122006.12.20 12:57t/p70.901.32171.34271.321790.0010168.00
132006.12.20 12:57close60.301.32171.34271.321215.0010183.00
142006.12.20 12:57close50.101.32181.34261.3206-2.0010181.00
152006.12.21 04:00buy80.101.31931.29831.3203
162006.12.21 07:52buy90.301.31871.29821.3197
172006.12.21 08:39t/p90.301.31971.29821.319730.0010211.00
182006.12.21 08:39close80.101.31971.29831.32034.0010215.00
192006.12.21 23:00buy100.101.31761.29661.3186
202006.12.22 01:17t/p100.101.31861.29661.31869.4310224.43
212006.12.26 18:00buy110.101.31311.29211.3141
222006.12.26 18:11buy120.301.31251.29201.3135
232006.12.26 18:29buy130.901.31181.29181.3128
242006.12.26 18:52buy142.701.31111.29161.3121
252006.12.27 01:58close142.701.31151.29161.312192.6110317.04
262006.12.27 01:58close130.901.31141.29181.3128-41.1310275.91
272006.12.27 01:58close120.301.31131.29201.3135-37.7110238.20
282006.12.27 01:58close110.101.31121.29211.3141-19.5710218.63
292006.12.27 02:00buy150.101.31141.29041.3124
302006.12.27 03:21t/p150.101.31241.29041.312410.0010228.63
312006.12.27 18:00sell160.101.31261.33361.3116
322006.12.27 23:00t/p160.101.31161.33361.311610.0010238.63
332006.12.28 07:03buy170.101.31291.29191.3139
342006.12.28 07:19buy180.301.31241.29191.3134
352006.12.28 10:03t/p180.301.31341.29191.313430.0010268.63
362006.12.28 10:03close170.101.31351.29191.31396.0010274.63
372006.12.28 22:01sell190.101.31441.33541.3134
382006.12.28 22:51sell200.301.31501.33551.3140
392006.12.29 02:03t/p200.301.31401.33551.314030.1510304.78
402006.12.29 02:03close190.101.31401.33541.31344.0510308.83
412007.01.02 20:00sell210.101.32771.34871.3267
422007.01.03 01:36sell220.301.32831.34881.3273
432007.01.03 04:45sell230.901.32891.34891.3279
442007.01.03 05:38t/p230.901.32791.34891.327990.0010398.83
452007.01.03 05:38close220.301.32791.34881.327312.0010410.83
462007.01.03 05:38close210.101.32801.34871.3267-2.9510407.88
472007.01.04 04:00buy240.101.31741.29641.3184
482007.01.04 05:57buy250.301.31681.29631.3178
492007.01.04 07:26buy260.901.31621.29621.3172
502007.01.04 08:31t/p260.901.31721.29621.317290.0010497.88
512007.01.04 08:31close250.301.31721.29631.317812.0010509.88
522007.01.04 08:31close240.101.31711.29641.3184-3.0010506.88
532007.01.04 21:00buy270.111.30861.28761.3096
542007.01.04 21:25buy280.301.30811.28761.3091
552007.01.04 23:53t/p280.301.30911.28761.309130.0010536.88
562007.01.04 23:53close270.111.30911.28761.30965.5010542.38
572007.01.08 02:00buy290.111.29961.27861.3006
582007.01.08 02:14t/p290.111.30061.27861.300611.0010553.38
592007.01.08 02:14buy300.111.30081.27981.3018
602007.01.08 02:48buy310.331.30031.27981.3013
612007.01.08 02:59buy320.991.29971.27971.3007
622007.01.08 06:36t/p320.991.30071.27971.300799.0010652.38
632007.01.08 06:36close310.331.30081.27981.301316.5010668.88
642007.01.08 06:36close300.111.30061.27981.3018-2.2010666.68
652007.01.09 11:00sell330.111.30311.32411.3021
662007.01.09 12:07sell340.331.30361.32411.3026
672007.01.09 12:34t/p340.331.30261.32411.302633.0010699.68
682007.01.09 12:34close330.111.30261.32411.30215.5010705.18
692007.01.10 09:00buy350.111.29941.27841.3004
702007.01.10 09:32buy360.331.29891.27841.2999
712007.01.10 09:46buy370.991.29821.27821.2992
722007.01.10 10:43t/p370.991.29921.27821.299299.0010804.18
732007.01.10 10:43close360.331.29921.27841.29999.9010814.08
742007.01.10 10:43close350.111.29911.27841.3004-3.3010810.78
752007.01.11 02:00buy380.111.29481.27381.2958
762007.01.11 05:04t/p380.111.29581.27381.295811.0010821.78
772007.01.12 04:01buy390.111.29021.26921.2912
782007.01.12 04:17buy400.331.28961.26911.2906
792007.01.12 05:42t/p400.331.29061.26911.290633.0010854.78
802007.01.12 05:42close390.111.29071.26921.29125.5010860.28
812007.01.17 05:00buy410.111.29251.27151.2935
822007.01.17 07:21t/p410.111.29351.27151.293511.0010871.28
832007.01.18 02:00sell420.111.29341.31441.2924
842007.01.18 02:15sell430.331.29401.31451.2930
852007.01.18 02:44sell440.991.29461.31461.2936
862007.01.18 03:22sell452.971.29521.31471.2942
872007.01.18 10:03close452.971.29491.31471.294289.0910960.37
882007.01.18 10:03close440.991.29501.31461.2936-39.6010920.77
892007.01.18 10:03close430.331.29491.31451.2930-29.7010891.07
902007.01.18 10:03close420.111.29501.31441.2924-17.6010873.47
912007.01.18 12:00sell460.111.29401.31501.2930
922007.01.18 12:10sell470.331.29461.31511.2936
932007.01.18 13:00t/p470.331.29361.31511.293633.0010906.47
942007.01.18 13:00close460.111.29351.31501.29305.5010911.97
952007.01.19 11:00sell480.111.29661.31761.2956
962007.01.19 11:49t/p480.111.29561.31761.295611.0010922.97
972007.01.19 11:49sell490.111.29541.31641.2944
982007.01.19 12:03sell500.331.29601.31651.2950
992007.01.19 14:48t/p500.331.29501.31651.295033.0010955.97
1002007.01.19 14:48close490.111.29491.31641.29445.5010961.47
1012007.01.22 10:00sell510.111.29661.31761.2956
1022007.01.22 10:16sell520.331.29721.31771.2962
1032007.01.22 10:33t/p520.331.29621.31771.296233.0010994.47
1042007.01.22 10:33close510.111.29621.31761.29564.4010998.87
1052007.01.22 10:33sell530.111.29611.31711.2951
1062007.01.22 11:48t/p530.111.29511.31711.295111.0011009.87
1072007.01.22 21:02buy540.111.29521.27421.2962
1082007.01.22 21:35buy550.331.29461.27411.2956
1092007.01.23 01:27buy560.991.29401.27401.2950
1102007.01.23 03:57buy572.971.29341.27391.2944
1112007.01.23 04:15close572.971.29371.27391.294489.0911098.96
1122007.01.23 04:15close560.991.29361.27401.2950-39.6011059.36
1132007.01.23 04:15close550.331.29361.27411.2956-34.8811024.48
1142007.01.23 04:16close540.111.29351.27421.2962-19.3311005.15
1152007.01.23 08:00buy580.111.29431.27331.2953
1162007.01.23 08:29t/p580.111.29531.27331.295311.0011016.15
1172007.01.23 08:29buy590.111.29551.27451.2965
1182007.01.23 08:34t/p590.111.29651.27451.296511.0011027.15
1192007.01.23 08:34buy600.111.29671.27571.2977
1202007.01.23 09:10t/p600.111.29771.27571.297711.0011038.15
1212007.01.23 22:00sell610.111.30251.32351.3015
1222007.01.24 04:51sell620.331.30311.32361.3021
1232007.01.24 07:32t/p620.331.30211.32361.302133.0011071.15
1242007.01.24 07:32close610.111.30181.32351.30157.7511078.91
1252007.01.25 04:01buy630.111.29591.27491.2969
1262007.01.25 08:04t/p630.111.29691.27491.296911.0011089.91
1272007.01.26 09:00buy640.111.29301.27201.2940
1282007.01.26 09:02buy650.331.29241.27191.2934
1292007.01.26 09:07buy660.991.29181.27181.2928
1302007.01.26 09:07buy672.971.29121.27171.2922
1312007.01.26 09:45close672.971.29151.27171.292289.0911179.00
1322007.01.26 09:45close660.991.29161.27181.2928-19.8011159.20
1332007.01.26 09:45close650.331.29171.27191.2934-23.1011136.10
1342007.01.26 09:45close640.111.29161.27201.2940-15.4011120.70
1352007.01.26 09:45buy680.111.29191.27091.2929
1362007.01.26 11:46buy690.331.29131.27081.2923
1372007.01.26 11:50buy700.991.29061.27061.2916
1382007.01.26 12:22buy712.971.29011.27061.2911
1392007.01.26 12:25close712.971.29051.27061.2911118.8211239.52
1402007.01.26 12:25close700.991.29041.27061.2916-19.8011219.72
1412007.01.26 12:25close690.331.29051.27081.2923-26.4011193.32
1422007.01.26 12:25close680.111.29041.27091.2929-16.5011176.82
1432007.01.26 19:00buy720.111.29131.27031.2923
1442007.01.26 19:47buy730.331.29071.27021.2917
1452007.01.26 22:29t/p730.331.29171.27021.291733.0011209.82
1462007.01.26 22:29close720.111.29171.27031.29234.4011214.22
1472007.01.30 08:00sell740.111.29601.31701.2950
1482007.01.30 08:16sell750.331.29661.31711.2956
1492007.01.30 09:02t/p750.331.29561.31711.295633.0011247.22
1502007.01.30 09:02close740.111.29561.31701.29504.4011251.62
1512007.02.01 07:00sell760.111.30251.32351.3015
1522007.02.01 08:28t/p760.111.30151.32351.301511.0011262.62
1532007.02.05 09:00buy770.111.29511.27411.2961
1542007.02.05 09:28t/p770.111.29611.27411.296111.0011273.62
1552007.02.05 09:28buy780.111.29631.27531.2973
1562007.02.05 09:44buy790.331.29571.27521.2967
1572007.02.05 10:08buy800.991.29521.27521.2962
1582007.02.05 10:18buy812.971.29471.27521.2957
1592007.02.06 13:05close812.971.29501.27521.295772.1711345.79
1602007.02.06 13:05close800.991.29491.27521.2962-35.3411310.45
1612007.02.06 13:05close790.331.29511.27521.2967-21.6811288.76
1622007.02.06 13:05close780.111.29521.27531.2973-12.7311276.04
1632007.02.07 07:00sell820.111.29831.31931.2973
1642007.02.07 07:50t/p820.111.29731.31931.297311.0011287.04
1652007.02.07 07:50sell830.111.29711.31811.2961
1662007.02.07 08:02sell840.331.29761.31811.2966
1672007.02.07 08:24sell850.991.29821.31821.2972
1682007.02.07 08:42sell862.971.29881.31831.2978
1692007.02.07 08:51close862.971.29851.31831.297889.0911376.13
1702007.02.07 08:52close850.991.29841.31821.2972-19.8011356.33
1712007.02.07 08:52close840.331.29851.31811.2966-29.7011326.63
1722007.02.07 08:52close830.111.29841.31811.2961-14.3011312.33
1732007.02.08 02:00sell870.111.30161.32261.3006
1742007.02.08 05:41sell880.331.30221.32271.3012
1752007.02.08 08:15t/p880.331.30121.32271.301233.0011345.33
1762007.02.08 08:15close870.111.30121.32261.30064.4011349.73
1772007.02.09 05:00sell890.111.30381.32481.3028
1782007.02.09 08:28t/p890.111.30281.32481.302811.0011360.73
1792007.02.09 22:01buy900.111.30041.27941.3014
1802007.02.12 00:00t/p900.111.30141.27941.301410.3711371.10
1812007.02.12 23:00buy910.111.29651.27551.2975
1822007.02.13 00:06buy920.331.29601.27551.2970
1832007.02.13 07:51t/p920.331.29701.27551.297033.0011404.10
1842007.02.13 07:51close910.111.29701.27551.29754.8711408.97
1852007.02.14 04:02sell930.111.30341.32441.3024
1862007.02.14 05:17sell940.331.30401.32451.3030
1872007.02.14 05:38sell950.991.30471.32471.3037
1882007.02.14 05:38sell962.971.30541.32491.3044
1892007.02.14 05:39close962.971.30501.32491.3044118.8011527.77
1902007.02.14 05:39close950.991.30491.32471.3037-19.8011507.97
1912007.02.14 05:40close940.331.30481.32451.3030-26.4011481.57
1922007.02.14 05:40close930.111.30471.32441.3024-14.3011467.27
1932007.02.15 01:00sell970.111.31341.33441.3124
1942007.02.15 02:25sell980.331.31411.33461.3131
1952007.02.15 04:26t/p980.331.31311.33461.313133.0011500.27
1962007.02.15 04:26close970.111.31311.33441.31243.3011503.57
1972007.02.16 19:00buy990.121.31351.29251.3145
1982007.02.19 00:00t/p990.121.31451.29251.314511.3211514.89
1992007.02.19 10:00sell1000.121.31381.33481.3128
2002007.02.19 10:49sell1010.361.31431.33481.3133
2012007.02.19 11:24t/p1010.361.31331.33481.313336.0011550.89
2022007.02.19 11:24close1000.121.31331.33481.31286.0011556.89
2032007.02.20 10:00sell1020.121.31431.33531.3133
2042007.02.20 10:29sell1030.361.31481.33531.3138
2052007.02.20 10:39sell1041.081.31541.33541.3144
2062007.02.20 11:10t/p1041.081.31441.33541.3144108.0011664.89
2072007.02.20 11:10close1030.361.31441.33531.313814.4011679.29
2082007.02.20 11:10close1020.121.31451.33531.3133-2.4011676.89
2092007.02.21 02:00buy1050.121.31471.29371.3157
2102007.02.21 03:55buy1060.361.31411.29361.3151
2112007.02.21 06:25buy1071.081.31351.29351.3145
2122007.02.21 06:41t/p1071.081.31451.29351.3145108.0011784.89
2132007.02.21 06:41close1060.361.31451.29361.315114.4011799.29
2142007.02.21 06:41close1050.121.31441.29371.3157-3.6011795.69
2152007.02.21 21:00buy1080.121.31401.29301.3150
2162007.02.21 21:29buy1090.361.31331.29281.3143
2172007.02.22 06:00buy1101.081.31271.29271.3137
2182007.02.22 08:15buy1113.241.31211.29261.3131
2192007.02.22 17:21close1113.241.31241.29261.313197.1911892.88
2202007.02.22 17:21close1101.081.31251.29271.3137-21.6011871.28
2212007.02.22 17:21close1090.361.31241.29281.3143-38.5611832.72
2222007.02.22 17:21close1080.121.31251.29301.3150-20.0511812.67
2232007.02.26 08:00sell1120.121.31761.33861.3166
2242007.02.26 08:43sell1130.361.31821.33871.3172
2252007.02.26 09:35t/p1130.361.31721.33871.317236.0011848.67
2262007.02.26 09:35close1120.121.31721.33861.31664.8011853.47
2272007.02.27 06:01sell1140.121.31781.33881.3168
2282007.02.27 07:54t/p1140.121.31681.33881.316812.0011865.47
2292007.02.28 00:00sell1150.121.32361.34461.3226
2302007.02.28 01:59t/p1150.121.32261.34461.322612.0011877.47
2312007.02.28 18:00buy1160.121.32311.30211.3241
2322007.02.28 18:03buy1170.361.32261.30211.3236
2332007.02.28 18:09buy1181.081.32201.30201.3230
2342007.02.28 20:28t/p1181.081.32301.30201.3230108.0011985.47
2352007.02.28 20:28close1170.361.32311.30211.323618.0012003.47
2362007.02.28 20:28close1160.121.32301.30211.3241-1.2012002.27
2372007.03.01 05:00sell1190.121.32201.34301.3210
2382007.03.01 08:00t/p1190.121.32101.34301.321012.0012014.27
2392007.03.02 07:00buy1200.121.31721.29621.3182
2402007.03.02 07:43buy1210.361.31671.29621.3177
2412007.03.02 08:33t/p1210.361.31771.29621.317736.0012050.27
2422007.03.02 08:33close1200.121.31771.29621.31826.0012056.27
2432007.03.05 22:00buy1220.121.30941.28841.3104
2442007.03.05 22:44buy1230.361.30891.28841.3099
2452007.03.05 23:28t/p1230.361.30991.28841.309936.0012092.27
2462007.03.05 23:28close1220.121.30991.28841.31046.0012098.27
2472007.03.07 08:00sell1240.121.31191.33291.3109
2482007.03.07 08:33sell1250.361.31251.33301.3115
2492007.03.07 09:50t/p1250.361.31151.33301.311536.0012134.27
2502007.03.07 09:50close1240.121.31151.33291.31094.8012139.07
2512007.03.08 05:00sell1260.121.31671.33771.3157
2522007.03.08 05:23sell1270.361.31731.33781.3163
2532007.03.08 05:32sell1281.081.31781.33781.3168
2542007.03.08 08:14t/p1281.081.31681.33781.3168108.0012247.07
2552007.03.08 08:14close1270.361.31681.33781.316318.0012265.07
2562007.03.08 08:14close1260.121.31691.33771.3157-2.4012262.67
2572007.03.09 02:00buy1290.121.31431.29331.3153
2582007.03.09 02:06buy1300.361.31381.29331.3148
2592007.03.09 03:51t/p1300.361.31481.29331.314836.0012298.67
2602007.03.09 03:51close1290.121.31481.29331.31536.0012304.67
2612007.03.12 01:00buy1310.121.31261.29161.3136
2622007.03.12 01:11buy1320.361.31201.29151.3130
2632007.03.12 04:18buy1331.081.31141.29141.3124
2642007.03.12 08:26t/p1331.081.31241.29141.3124108.0012412.67
2652007.03.12 08:26close1320.361.31251.29151.313018.0012430.67
2662007.03.12 08:26close1310.121.31241.29161.3136-2.4012428.27
2672007.03.13 02:00sell1340.121.31831.33931.3173
2682007.03.13 03:07sell1350.361.31891.33941.3179
2692007.03.13 06:48t/p1350.361.31791.33941.317936.0012464.27
2702007.03.13 06:48close1340.121.31771.33931.31737.2012471.47
2712007.03.13 22:00sell1360.121.31951.34051.3185
2722007.03.13 22:19sell1370.361.32001.34051.3190
2732007.03.14 00:26t/p1370.361.31901.34051.319036.1812507.65
2742007.03.14 00:26close1360.121.31901.34051.31856.0612513.71
2752007.03.15 03:00sell1380.131.32211.34311.3211
2762007.03.15 03:28sell1390.391.32271.34321.3217
2772007.03.15 08:22t/p1390.391.32171.34321.321739.0012552.71
2782007.03.15 08:22close1380.131.32171.34311.32115.2012557.91
2792007.03.20 18:00buy1400.131.33041.30941.3314
2802007.03.20 18:55t/p1400.131.33141.30941.331413.0012570.91
2812007.03.20 18:55buy1410.131.33161.31061.3326
2822007.03.20 19:43buy1420.391.33111.31061.3321
2832007.03.20 21:34t/p1420.391.33211.31061.332139.0012609.91
2842007.03.20 21:34close1410.131.33211.31061.33266.5012616.41
2852007.03.21 07:02sell1430.131.33171.35271.3307
2862007.03.21 08:03t/p1430.131.33071.35271.330713.0012629.41
2872007.03.22 07:00sell1440.131.33831.35931.3373
2882007.03.22 07:20sell1450.391.33881.35931.3378
2892007.03.22 07:36t/p1450.391.33781.35931.337839.0012668.41
2902007.03.22 07:36close1440.131.33781.35931.33736.5012674.91
2912007.03.22 07:37sell1460.131.33771.35871.3367
2922007.03.22 07:53sell1470.391.33831.35881.3373
2932007.03.22 08:11t/p1470.391.33731.35881.337339.0012713.91
2942007.03.22 08:11close1460.131.33721.35871.33676.5012720.41
2952007.03.23 08:00buy1480.131.33361.31261.3346
2962007.03.23 08:17buy1490.391.33301.31251.3340
2972007.03.23 09:01buy1501.171.33241.31241.3334
2982007.03.23 09:18t/p1501.171.33341.31241.3334116.9912837.40
2992007.03.23 09:18close1490.391.33341.31251.334015.6012853.00
3002007.03.23 09:18close1480.131.33331.31261.3346-3.9012849.10
3012007.03.26 08:00buy1510.131.32731.30631.3283
3022007.03.26 09:00buy1520.391.32681.30631.3278
3032007.03.26 09:07buy1531.171.32611.30611.3271
3042007.03.26 09:16buy1543.511.32561.30611.3266
3052007.03.26 09:26close1543.511.32591.30611.3266105.3012954.40
3062007.03.26 09:26close1531.171.32601.30611.3271-11.7012942.70
3072007.03.26 09:27close1520.391.32591.30631.3278-35.1012907.60
3082007.03.26 09:27close1510.131.32611.30631.3283-15.6012892.00
3092007.03.27 05:00sell1550.131.33261.35361.3316
3102007.03.27 06:09sell1560.391.33321.35371.3322
3112007.03.27 06:18sell1571.171.33381.35381.3328
3122007.03.27 07:49t/p1571.171.33281.35381.3328117.0013009.00
3132007.03.27 07:49close1560.391.33281.35371.332215.6013024.60
3142007.03.27 07:49close1550.131.33291.35361.3316-3.9013020.70
3152007.03.27 19:00sell1580.131.33471.35571.3337
3162007.03.27 23:01sell1590.391.33531.35581.3343
3172007.03.27 23:02sell1601.171.33581.35581.3348
3182007.03.27 23:03sell1613.511.33641.35591.3354
3192007.03.27 23:05close1613.511.33601.35591.3354140.3813161.08
3202007.03.27 23:06close1601.171.33611.35581.3348-35.0913125.99
3212007.03.27 23:06close1590.391.33621.35581.3343-35.1013090.89
3222007.03.27 23:06close1580.131.33631.35571.3337-20.8013070.09
3232007.03.28 02:00sell1620.131.33471.35571.3337
3242007.03.28 02:27sell1630.391.33531.35581.3343
3252007.03.28 08:33t/p1630.391.33431.35581.334339.0013109.09
3262007.03.28 08:33close1620.131.33421.35571.33376.5013115.59
3272007.03.28 19:00sell1640.131.33341.35441.3324
3282007.03.28 19:17sell1650.391.33401.35451.3330
3292007.03.28 20:26t/p1650.391.33301.35451.333039.0013154.59
3302007.03.28 20:26close1640.131.33291.35441.33246.5013161.09
3312007.03.29 07:00buy1660.131.33201.31101.3330
3322007.03.29 08:34buy1670.391.33141.31091.3324
3332007.03.29 08:52t/p1670.391.33241.31091.332439.0013200.09
3342007.03.29 08:52close1660.131.33241.31101.33305.2013205.29
3352007.03.30 00:04sell1680.131.33301.35401.3320
3362007.03.30 01:00sell1690.391.33351.35401.3325
3372007.03.30 02:06t/p1690.391.33251.35401.332539.0013244.29
3382007.03.30 02:06close1680.131.33251.35401.33206.5013250.79
3392007.03.30 10:00sell1700.131.33171.35271.3307
3402007.03.30 10:11sell1710.391.33221.35271.3312
3412007.03.30 10:28t/p1710.391.33121.35271.331239.0013289.79
3422007.03.30 10:28close1700.131.33121.35271.33076.5013296.29
3432007.03.30 10:28sell1720.131.33111.35211.3301
3442007.03.30 10:39sell1730.391.33171.35221.3307
3452007.03.30 11:11sell1741.171.33221.35221.3312
3462007.03.30 12:06t/p1741.171.33121.35221.3312117.0113413.30
3472007.03.30 12:06close1730.391.33121.35221.330719.5013432.80
3482007.03.30 12:06close1720.131.33121.35211.3301-1.3013431.50
3492007.03.30 18:00buy1750.131.33761.31661.3386
3502007.03.30 18:07buy1760.391.33701.31651.3380
3512007.03.30 20:38buy1771.171.33641.31641.3374
3522007.03.30 20:56buy1783.511.33581.31631.3368
3532007.04.02 00:00t/p1771.171.33741.31641.3374110.3313541.83
3542007.04.02 00:00t/p1783.511.33681.31631.3368330.9813872.82
3552007.04.02 00:00close1760.391.33751.31651.338017.2813890.09
3562007.04.02 00:00close1750.131.33741.31661.3386-3.3413886.75
3572007.04.02 04:01sell1790.141.33441.35541.3334
3582007.04.02 04:21sell1800.421.33501.35551.3340
3592007.04.02 05:51sell1811.261.33561.35561.3346
3602007.04.02 07:02sell1823.781.33621.35571.3352
3612007.04.02 07:09close1823.781.33591.35571.3352113.3914000.14
3622007.04.02 07:09close1811.261.33601.35561.3346-50.4113949.73
3632007.04.02 07:10close1800.421.33591.35551.3340-37.8013911.93
3642007.04.02 07:11close1790.141.33581.35541.3334-19.6013892.33
3652007.04.02 22:01sell1830.141.33651.35751.3355
3662007.04.02 23:04sell1840.421.33711.35761.3361
3672007.04.03 07:49t/p1840.421.33611.35761.336142.2113934.54
3682007.04.03 07:49close1830.141.33591.35751.33558.4713943.01
3692007.04.03 18:00sell1850.141.33611.35711.3351
3702007.04.03 19:35t/p1850.141.33511.35711.335114.0013957.01
3712007.04.04 06:00buy1860.141.33361.31261.3346
3722007.04.04 09:02buy1870.421.33301.31251.3340
3732007.04.04 09:26t/p1870.421.33401.31251.334042.0013999.01
3742007.04.04 09:26close1860.141.33411.31261.33467.0014006.01
3752007.04.05 05:00sell1880.141.33681.35781.3358
3762007.04.05 08:13t/p1880.141.33581.35781.335814.0014020.01
3772007.04.06 02:00sell1890.141.34231.36331.3413
3782007.04.06 08:19t/p1890.141.34131.36331.341314.0014034.01
3792007.04.09 10:00buy1900.141.33661.31561.3376
3802007.04.09 11:51t/p1900.141.33761.31561.337614.0014048.01
3812007.04.10 02:00buy1910.141.33541.31441.3364
3822007.04.10 02:36t/p1910.141.33641.31441.336414.0014062.01
3832007.04.10 02:36buy1920.141.33661.31561.3376
3842007.04.10 02:58t/p1920.141.33761.31561.337614.0014076.01
3852007.04.10 02:58buy1930.141.33781.31681.3388
3862007.04.10 03:51t/p1930.141.33881.31681.338814.0014090.01
3872007.04.10 21:03sell1940.141.34251.36351.3415
3882007.04.10 21:36sell1950.421.34301.36351.3420
3892007.04.10 22:40sell1961.261.34361.36361.3426
3902007.04.11 02:03t/p1961.261.34261.36361.3426126.6314216.64
3912007.04.11 02:03close1950.421.34261.36351.342017.0114233.65
3922007.04.11 02:03close1940.141.34271.36351.3415-2.7314230.92
3932007.04.11 20:00sell1970.141.34271.36371.3417
3942007.04.11 20:02sell1980.421.34331.36381.3423
3952007.04.11 20:06t/p1980.421.34231.36381.342342.0014272.92
3962007.04.11 20:06close1970.141.34231.36371.34175.6014278.52
3972007.04.11 20:06sell1990.141.34201.36301.3410
3982007.04.11 20:13t/p1990.141.34101.36301.341014.0014292.52
3992007.04.11 20:13sell2000.141.34081.36181.3398
4002007.04.11 20:14sell2010.421.34141.36191.3404
4012007.04.11 20:28sell2021.261.34211.36211.3411
4022007.04.11 20:41sell2033.781.34271.36221.3417
4032007.04.11 21:08close2033.781.34241.36221.3417113.3814405.90
4042007.04.11 21:08close2021.261.34251.36211.3411-50.4114355.49
4052007.04.11 21:09close2010.421.34261.36191.3404-50.4014305.09
4062007.04.11 21:09close2000.141.34271.36181.3398-26.6014278.49
4072007.04.12 13:00sell2040.141.34551.36651.3445
4082007.04.12 13:15sell2050.421.34611.36661.3451
4092007.04.12 13:40sell2061.261.34661.36661.3456
4102007.04.12 14:49t/p2061.261.34561.36661.3456126.0014404.49
4112007.04.12 14:49close2050.421.34561.36661.345121.0014425.49
4122007.04.12 14:49close2040.141.34551.36651.34450.0014425.49
4132007.04.13 02:00sell2070.141.34851.36951.3475
4142007.04.13 02:23sell2080.421.34911.36961.3481
4152007.04.13 02:37sell2091.261.34971.36971.3487
4162007.04.13 02:39sell2103.781.35031.36981.3493
4172007.04.13 02:53close2103.781.35001.36981.3493113.3814538.87
4182007.04.13 02:54close2091.261.35021.36971.3487-63.0014475.87
4192007.04.13 02:54close2080.421.35031.36961.3481-50.4014425.47
4202007.04.13 02:54close2070.141.35041.36951.3475-26.6014398.87
4212007.04.13 02:54sell2110.141.35021.37121.3492
4222007.04.13 03:19sell2120.421.35081.37131.3498
4232007.04.13 03:22sell2131.261.35131.37131.3503
4242007.04.13 03:23sell2143.781.35191.37141.3509
4252007.04.13 03:24close2143.781.35161.37141.3509113.4014512.27
4262007.04.13 03:24close2131.261.35171.37131.3503-50.4014461.87
4272007.04.13 03:24close2120.421.35151.37131.3498-29.4014432.47
4282007.04.13 03:24close2110.141.35161.37121.3492-19.6014412.87
4292007.04.16 08:00sell2150.141.35431.37531.3533
4302007.04.16 08:08sell2160.421.35491.37541.3539
4312007.04.16 08:40sell2171.261.35551.37551.3545
4322007.04.16 09:16t/p2171.261.35451.37551.3545126.0014538.87
4332007.04.16 09:16close2160.421.35441.37541.353921.0014559.87
4342007.04.16 09:16close2150.141.35451.37531.3533-2.8014557.07
4352007.04.17 08:00buy2180.151.35421.33321.3552
4362007.04.17 09:25buy2190.451.35361.33311.3546
4372007.04.17 09:33buy2201.351.35301.33301.3540
4382007.04.17 10:00t/p2201.351.35401.33301.3540135.0014692.07
4392007.04.17 10:00close2190.451.35411.33311.354622.5014714.57
4402007.04.17 10:00close2180.151.35391.33321.3552-4.5014710.07
4412007.04.19 05:00sell2210.151.35871.37971.3577
4422007.04.19 05:26sell2220.451.35931.37981.3583
4432007.04.19 05:41sell2231.351.35991.37991.3589
4442007.04.19 05:45sell2244.051.36051.38001.3595
4452007.04.19 05:47close2244.051.36021.38001.3595121.4914831.56
4462007.04.19 05:47close2231.351.36001.37991.3589-13.5014818.06
4472007.04.19 05:47close2220.451.36011.37981.3583-36.0014782.06
4482007.04.19 05:48close2210.151.36021.37971.3577-22.5014759.56
4492007.04.19 05:48sell2250.151.36011.38111.3591
4502007.04.19 05:51sell2260.451.36071.38121.3597
4512007.04.19 06:27t/p2260.451.35971.38121.359745.0014804.56
4522007.04.19 06:27close2250.151.35971.38111.35916.0014810.56
4532007.04.20 08:00sell2270.151.36111.38211.3601
4542007.04.20 08:01sell2280.451.36161.38211.3606
4552007.04.20 08:03sell2291.351.36211.38211.3611
4562007.04.20 08:08sell2304.051.36271.38221.3617
4572007.04.20 09:10close2304.051.36241.38221.3617121.4814932.04
4582007.04.20 09:10close2291.351.36231.38211.3611-27.0014905.04
4592007.04.20 09:10close2280.451.36241.38211.3606-36.0014869.04
4602007.04.20 09:10close2270.151.36231.38211.3601-18.0014851.04
4612007.04.23 18:00buy2310.151.35801.33701.3590
4622007.04.23 19:23buy2320.451.35751.33701.3585
4632007.04.23 20:23buy2331.351.35701.33701.3580
4642007.04.23 23:35t/p2331.351.35801.33701.3580135.0114986.05
4652007.04.23 23:35close2320.451.35801.33701.358522.5015008.55
4662007.04.23 23:35close2310.151.35791.33701.3590-1.5015007.05
4672007.04.24 11:00buy2340.151.35681.33581.3578
4682007.04.24 11:34buy2350.451.35631.33581.3573
4692007.04.24 12:22t/p2350.451.35731.33581.357345.0015052.05
4702007.04.24 12:22close2340.151.35731.33581.35787.5015059.55
4712007.04.25 05:02sell2360.151.36341.38441.3624
4722007.04.25 08:04sell2370.451.36391.38441.3629
4732007.04.25 08:15sell2381.351.36451.38451.3635
4742007.04.25 08:36sell2394.051.36501.38451.3640
4752007.04.25 08:37close2394.051.36471.38451.3640121.4815181.03
4762007.04.25 08:37close2381.351.36461.38451.3635-13.5015167.53
4772007.04.25 08:37close2370.451.36471.38441.3629-36.0015131.53
4782007.04.25 08:37close2360.151.36481.38441.3624-21.0015110.53
4792007.04.27 04:01buy2400.151.36001.33901.3610
4802007.04.27 07:59buy2410.451.35941.33891.3604
4812007.04.27 08:15buy2421.351.35881.33881.3598
4822007.04.27 09:59t/p2421.351.35981.33881.3598135.0015245.53
4832007.04.27 09:59close2410.451.35981.33891.360418.0015263.53
4842007.04.27 09:59close2400.151.35971.33901.3610-4.5015259.03
4852007.04.30 01:00sell2430.151.36381.38481.3628
4862007.04.30 01:20t/p2430.151.36281.38481.362815.0015274.03
4872007.04.30 01:20sell2440.151.36261.38361.3616
4882007.04.30 02:07sell2450.451.36311.38361.3621
4892007.04.30 04:16sell2461.351.36371.38371.3627
4902007.04.30 04:25sell2474.051.36431.38381.3633
4912007.04.30 06:42close2474.051.36401.38381.3633121.4915395.52
4922007.04.30 06:43close2461.351.36391.38371.3627-27.0015368.52
4932007.04.30 06:43close2450.451.36401.38361.3621-40.5015328.02
4942007.04.30 06:44close2440.151.36391.38361.3616-19.5015308.52
4952007.05.01 03:00sell2480.151.36451.38551.3635
4962007.05.01 05:18sell2490.451.36511.38561.3641
4972007.05.01 08:53sell2501.351.36581.38581.3648
4982007.05.01 09:27t/p2501.351.36481.38581.3648135.0015443.52
4992007.05.01 09:27close2490.451.36471.38561.364118.0015461.52
5002007.05.01 09:27close2480.151.36461.38551.3635-1.5015460.02
5012007.05.04 08:00buy2510.151.35591.33491.3569
5022007.05.04 08:59t/p2510.151.35691.33491.356915.0015475.02
5032007.05.04 08:59buy2520.151.35711.33611.3581
5042007.05.04 09:26buy2530.451.35651.33601.3575
5052007.05.04 09:34buy2541.351.35591.33591.3569
5062007.05.04 09:35buy2554.051.35531.33581.3563
5072007.05.04 10:19close2554.051.35561.33581.3563121.4915596.51
5082007.05.04 10:19close2541.351.35551.33591.3569-54.0015542.51
5092007.05.04 10:20close2530.451.35561.33601.3575-40.5015502.01
5102007.05.04 10:20close2520.151.35551.33611.3581-24.0015478.01
5112007.05.07 11:01sell2560.151.36041.38141.3594
5122007.05.07 11:53sell2570.451.36091.38141.3599
5132007.05.07 12:00sell2581.351.36151.38151.3605
5142007.05.07 14:31sell2594.051.36201.38151.3610
5152007.05.07 17:23close2594.051.36171.38151.3610121.4915599.50
5162007.05.07 17:23close2581.351.36161.38151.3605-13.5015586.00
5172007.05.07 17:23close2570.451.36151.38141.3599-27.0015559.00
5182007.05.07 17:24close2560.151.36161.38141.3594-18.0015541.00
5192007.05.07 19:00sell2600.161.36151.38251.3605
5202007.05.07 19:37t/p2600.161.36051.38251.360516.0015557.00
5212007.05.07 19:37sell2610.161.36031.38131.3593
5222007.05.07 20:01sell2620.481.36081.38131.3598
5232007.05.07 21:13t/p2620.481.35981.38131.359848.0015605.00
5242007.05.07 21:13close2610.161.35981.38131.35938.0015613.00
5252007.05.08 10:00sell2630.161.36001.38101.3590
5262007.05.08 10:12t/p2630.161.35901.38101.359016.0015629.00
5272007.05.08 10:12sell2640.161.35881.37981.3578
5282007.05.08 10:18t/p2640.161.35781.37981.357816.0015645.00
5292007.05.08 10:18sell2650.161.35761.37861.3566
5302007.05.08 10:19sell2660.481.35811.37861.3571
5312007.05.08 12:06t/p2660.481.35711.37861.357148.0015693.00
5322007.05.08 12:06close2650.161.35701.37861.35669.6015702.60
5332007.05.09 00:00buy2670.161.35461.33361.3556
5342007.05.09 00:45buy2680.481.35411.33361.3551
5352007.05.09 08:15t/p2680.481.35511.33361.355148.0015750.60
5362007.05.09 08:15close2670.161.35511.33361.35568.0015758.60
5372007.05.10 04:00buy2690.161.35391.33291.3549
5382007.05.10 04:54buy2700.481.35341.33291.3544
5392007.05.10 05:16buy2711.441.35281.33281.3538
5402007.05.10 07:43t/p2711.441.35381.33281.3538144.0015902.60
5412007.05.10 07:43close2700.481.35381.33291.354419.2015921.80
5422007.05.10 07:44close2690.161.35391.33291.35490.0015921.80
5432007.05.11 06:00buy2720.161.34811.32711.3491
5442007.05.11 07:41buy2730.481.34761.32711.3486
5452007.05.11 08:07t/p2730.481.34861.32711.348648.0015969.80
5462007.05.11 08:07close2720.161.34861.32711.34918.0015977.80
5472007.05.14 11:00sell2740.161.35371.37471.3527
5482007.05.14 12:01sell2750.481.35431.37481.3533
5492007.05.14 12:31sell2761.441.35491.37491.3539
5502007.05.14 13:10sell2774.321.35551.37501.3545
5512007.05.14 13:44close2774.321.35521.37501.3545129.5816107.38
5522007.05.14 13:47close2761.441.35511.37491.3539-28.8016078.58
5532007.05.14 13:47close2750.481.35521.37481.3533-43.2016035.38
5542007.05.14 13:48close2740.161.35531.37471.3527-25.6016009.78
5552007.05.16 03:01sell2780.161.35921.38021.3582
5562007.05.16 06:56sell2790.481.35991.38041.3589
5572007.05.16 07:59sell2801.441.36041.38041.3594
5582007.05.16 08:46sell2814.321.36091.38041.3599
5592007.05.16 09:02close2814.321.36061.38041.3599129.6416139.42
5602007.05.16 09:03close2801.441.36051.38041.3594-14.3916125.03
5612007.05.16 09:03close2790.481.36041.38041.3589-24.0016101.03
5622007.05.16 09:03close2780.161.36051.38021.3582-20.8016080.23
5632007.05.17 05:11buy2820.161.35271.33171.3537
5642007.05.17 08:46t/p2820.161.35371.33171.353716.0016096.23
5652007.05.17 23:03buy2830.161.34941.32841.3504
5662007.05.18 04:25buy2840.481.34881.32831.3498
5672007.05.18 07:32buy2851.441.34831.32831.3493
5682007.05.18 08:29t/p2851.441.34931.32831.3493144.0116240.24
5692007.05.18 08:29close2840.481.34931.32831.349824.0016264.24
5702007.05.18 08:29close2830.161.34941.32841.3504-0.9116263.33
5712007.05.21 09:00sell2860.161.35041.37141.3494
5722007.05.21 10:50sell2870.481.35091.37141.3499
5732007.05.21 11:33t/p2870.481.34991.37141.349948.0016311.33
5742007.05.21 11:33close2860.161.34991.37141.34948.0016319.33
5752007.05.21 22:00buy2880.161.34701.32601.3480
5762007.05.21 23:30buy2890.481.34641.32591.3474
5772007.05.22 03:11buy2901.441.34581.32581.3468
5782007.05.22 08:04t/p2901.441.34681.32581.3468144.0016463.33
5792007.05.22 08:04close2890.481.34711.32591.347430.8616494.19
5802007.05.22 08:04close2880.161.34701.32601.3480-0.9116493.28
5812007.05.23 22:00sell2910.161.34621.36721.3452
5822007.05.24 05:32t/p2910.161.34521.36721.345216.2416509.52
5832007.05.24 20:00buy2920.171.34461.32361.3456
5842007.05.24 20:24buy2930.481.34411.32361.3451
5852007.05.24 20:35buy2941.441.34351.32351.3445
5862007.05.24 21:16buy2954.321.34291.32341.3439
5872007.05.25 00:12close2954.321.34321.32341.3439104.9716614.49
5882007.05.25 00:12close2941.441.34311.32351.3445-65.8216548.67
5892007.05.25 00:13close2930.481.34321.32361.3451-45.9416502.73
5902007.05.25 00:13close2920.171.34311.32361.3456-26.4716476.26
5912007.05.25 08:00buy2960.161.34251.32151.3435
5922007.05.25 08:28t/p2960.161.34351.32151.343516.0016492.26
5932007.05.25 08:28buy2970.161.34371.32271.3447
5942007.05.25 09:06buy2980.481.34311.32261.3441
5952007.05.25 09:19buy2991.441.34261.32261.3436
5962007.05.25 09:40t/p2991.441.34361.32261.3436144.0116636.27
5972007.05.25 09:40close2980.481.34361.32261.344124.0016660.27
5982007.05.25 09:40close2970.161.34351.32271.3447-3.2016657.07
5992007.05.28 02:00sell3000.171.34471.36571.3437
6002007.05.28 04:08sell3010.511.34531.36581.3443
6012007.05.28 09:16sell3021.531.34581.36581.3448
6022007.05.28 23:45t/p3021.531.34481.36581.3448153.0116810.08
6032007.05.28 23:45close3010.511.34481.36581.344325.5016835.58
6042007.05.28 23:46close3000.171.34491.36571.3437-3.4016832.18
6052007.05.29 10:00buy3030.171.34551.32451.3465
6062007.05.29 10:18t/p3030.171.34651.32451.346517.0016849.18
6072007.05.29 10:18buy3040.171.34671.32571.3477
6082007.05.29 10:59t/p3040.171.34771.32571.347717.0016866.18
6092007.05.29 10:59buy3050.171.34791.32691.3489
6102007.05.29 11:09t/p3050.171.34891.32691.348917.0016883.18
6112007.05.29 20:00sell3060.171.34471.36571.3437
6122007.05.29 20:51sell3070.511.34531.36581.3443
6132007.05.30 02:35t/p3070.511.34431.36581.344351.2616934.44
6142007.05.30 02:35close3060.171.34431.36571.34376.8816941.32
6152007.05.30 21:00buy3080.171.34291.32191.3439
6162007.05.31 08:20t/p3080.171.34391.32191.343914.0916955.42
6172007.06.01 00:01sell3090.171.34521.36621.3442
6182007.06.01 09:01t/p3090.171.34421.36621.344217.0016972.42
6192007.06.01 20:00buy3100.171.34421.32321.3452
6202007.06.04 07:53t/p3100.171.34521.32321.345216.0316988.45
6212007.06.05 02:00sell3110.171.34911.37011.3481
6222007.06.05 02:43sell3120.511.34971.37021.3487
6232007.06.05 05:52sell3131.531.35021.37021.3492
6242007.06.05 08:10t/p3131.531.34921.37021.3492153.0117141.46
6252007.06.05 08:10close3120.511.34921.37021.348725.5017166.96
6262007.06.05 08:10close3110.171.34931.37011.3481-3.4017163.56
6272007.06.05 21:00sell3140.171.35211.37311.3511
6282007.06.06 04:13sell3150.511.35271.37321.3517
6292007.06.06 08:15sell3161.531.35331.37331.3523
6302007.06.06 08:35sell3174.591.35381.37331.3528
6312007.06.06 08:45close3174.591.35341.37331.3528183.6517347.21
6322007.06.06 08:45close3161.531.35351.37331.3523-30.6017316.61
6332007.06.06 08:45close3150.511.35351.37321.3517-40.8017275.81
6342007.06.06 08:46close3140.171.35341.37311.3511-22.0217253.79
6352007.06.07 06:01buy3180.171.35081.32981.3518
6362007.06.07 09:02buy3190.511.35031.32981.3513
6372007.06.07 09:05buy3201.531.34981.32981.3508
6382007.06.07 09:10buy3214.591.34921.32971.3502
6392007.06.07 09:12close3214.591.34951.32971.3502137.6817391.47
6402007.06.07 09:12close3201.531.34941.32981.3508-61.1817330.29
6412007.06.07 09:13close3190.511.34951.32981.3513-40.8017289.49
6422007.06.07 09:13close3180.171.34961.32981.3518-20.4017269.09
6432007.06.08 05:00buy3220.171.34261.32161.3436
6442007.06.08 08:14buy3230.511.34201.32151.3430
6452007.06.08 09:08buy3241.531.34141.32141.3424
6462007.06.08 09:10buy3254.591.34081.32131.3418
6472007.06.18 13:18close3254.591.34111.32131.3418-71.6217197.47
6482007.06.18 13:18close3241.531.34101.32141.3424-130.9717066.50
6492007.06.18 13:18close3230.511.34111.32151.3430-69.1616997.34
6502007.06.18 13:19close3220.171.34131.32161.3436-29.8516967.49
6512007.06.20 08:00sell3260.171.34251.36351.3415
6522007.06.20 10:08sell3270.511.34301.36351.3420
6532007.06.20 10:40t/p3270.511.34201.36351.342051.0017018.49
6542007.06.20 10:40close3260.171.34201.36351.34158.5017026.99
6552007.06.21 09:00buy3280.171.34051.31951.3415
6562007.06.21 09:02buy3290.511.33991.31941.3409
6572007.06.21 09:03buy3301.531.33931.31931.3403
6582007.06.21 09:06buy3314.591.33871.31921.3397
6592007.06.21 14:01close3314.591.33901.31921.3397137.7017164.69
6602007.06.21 14:01close3301.531.33911.31931.3403-30.6017134.09
6612007.06.21 14:01close3290.511.33901.31941.3409-45.9017088.19
6622007.06.21 14:01close3280.171.33911.31951.3415-23.8017064.39
6632007.06.22 05:00buy3320.171.33901.31801.3400
6642007.06.22 07:59t/p3320.171.34001.31801.340017.0017081.39
6652007.06.25 05:00sell3330.171.34641.36741.3454
6662007.06.25 08:04t/p3330.171.34541.36741.345417.0017098.39
6672007.06.26 23:00sell3340.171.34521.36621.3442
6682007.06.26 23:38sell3350.511.34571.36621.3447
6692007.06.27 01:04t/p3350.511.34471.36621.344751.2617149.65
6702007.06.27 01:04close3340.171.34471.36621.34428.5917158.23
6712007.06.28 20:00sell3360.171.34481.36581.3438
6722007.06.28 20:15sell3370.511.34541.36591.3444
6732007.06.28 20:19t/p3370.511.34441.36591.344451.0017209.23
6742007.06.28 20:19close3360.171.34441.36581.34386.8017216.03
6752007.06.28 20:19sell3380.171.34411.36511.3431
6762007.06.28 20:19sell3390.511.34481.36531.3438
6772007.06.28 20:24sell3401.531.34541.36541.3444
6782007.06.28 20:41t/p3401.531.34441.36541.3444153.0017369.03
6792007.06.28 20:41close3390.511.34431.36531.343825.5017394.53
6802007.06.28 20:42close3380.171.34421.36511.3431-1.7017392.83
6812007.06.28 20:42sell3410.171.34411.36511.3431
6822007.06.28 21:17t/p3410.171.34311.36511.343117.0017409.83
6832007.06.29 08:00buy3420.171.34521.32421.3462
6842007.06.29 08:21buy3430.511.34471.32421.3457
6852007.06.29 09:00t/p3430.511.34571.32421.345751.0017460.83
6862007.06.29 09:00close3420.171.34571.32421.34628.5017469.33
6872007.07.02 04:00sell3440.171.35321.37421.3522
6882007.07.02 04:34sell3450.511.35371.37421.3527
6892007.07.02 07:54sell3461.531.35431.37431.3533
6902007.07.02 08:54t/p3461.531.35331.37431.3533153.0017622.33
6912007.07.02 08:54close3450.511.35331.37421.352720.4017642.73
6922007.07.02 08:54close3440.171.35341.37421.3522-3.4017639.33
6932007.07.03 00:00sell3470.181.36331.38431.3623
6942007.07.03 01:18t/p3470.181.36231.38431.362318.0017657.33
6952007.07.04 13:00sell3480.181.36121.38221.3602
6962007.07.04 13:58sell3490.541.36171.38221.3607
6972007.07.04 16:57sell3501.621.36221.38221.3612
6982007.07.04 19:19t/p3501.621.36121.38221.3612162.0017819.33
6992007.07.04 19:19close3490.541.36121.38221.360727.0017846.33
7002007.07.04 19:19close3480.181.36131.38221.3602-1.8017844.53
7012007.07.04 20:01sell3510.181.36131.38231.3603
7022007.07.05 08:14sell3520.541.36201.38251.3610
7032007.07.05 08:52t/p3520.541.36101.38251.361054.0017898.53
7042007.07.05 08:52close3510.181.36091.38231.36037.4717906.00
7052007.07.06 06:00buy3530.181.35991.33891.3609
7062007.07.06 06:14buy3540.541.35931.33881.3603
7072007.07.06 07:47buy3551.621.35871.33871.3597
7082007.07.06 07:55buy3564.861.35821.33871.3592
7092007.07.06 08:00close3564.861.35851.33871.3592145.8018051.80
7102007.07.06 08:00close3551.621.35861.33871.3597-16.2018035.60
7112007.07.06 08:00close3540.541.35851.33881.3603-43.2017992.40
7122007.07.06 08:01close3530.181.35861.33891.3609-23.4017969.00
7132007.07.06 11:00buy3570.181.35971.33871.3607
7142007.07.06 11:44buy3580.541.35921.33871.3602
7152007.07.06 13:35buy3591.621.35861.33861.3596
7162007.07.06 14:08t/p3591.621.35961.33861.3596162.0018131.00
7172007.07.06 14:08close3580.541.35961.33871.360221.6018152.60
7182007.07.06 14:08close3570.181.35951.33871.3607-3.6018149.00
7192007.07.09 05:00sell3600.181.36191.38291.3609
7202007.07.09 05:54sell3610.541.36241.38291.3614
7212007.07.09 08:13t/p3610.541.36141.38291.361454.0018203.00
7222007.07.09 08:13close3600.181.36141.38291.36099.0018212.00
7232007.07.11 05:00sell3620.181.37371.39471.3727
7242007.07.11 06:08sell3630.541.37431.39481.3733
7252007.07.11 07:37sell3641.621.37491.39491.3739
7262007.07.11 07:38sell3654.861.37551.39501.3745
7272007.07.11 08:01close3654.861.37511.39501.3745194.3818406.38
7282007.07.11 08:01close3641.621.37521.39491.3739-48.6018357.78
7292007.07.11 08:01close3630.541.37501.39481.3733-37.8018319.98
7302007.07.11 08:01close3620.181.37491.39471.3727-21.6018298.38
7312007.07.16 00:02sell3660.181.37791.39891.3769
7322007.07.16 04:02sell3670.541.37851.39901.3775
7332007.07.16 05:18sell3681.621.37911.39911.3781
7342007.07.16 08:48t/p3681.621.37811.39911.3781161.9918460.37
7352007.07.16 08:48close3670.541.37811.39901.377521.6018481.97
7362007.07.16 08:48close3660.181.37821.39891.3769-5.4018476.57
7372007.07.17 05:03buy3690.181.37841.35741.3794
7382007.07.17 08:44t/p3690.181.37941.35741.379418.0018494.57
7392007.07.17 18:00buy3700.181.37841.35741.3794
7402007.07.17 19:09buy3710.541.37791.35741.3789
7412007.07.18 01:09t/p3710.541.37891.35741.378950.9318545.50
7422007.07.18 01:09close3700.181.37901.35741.37949.7718555.28
7432007.07.18 11:00sell3720.191.37841.39941.3774
7442007.07.18 11:00sell3730.571.37891.39941.3779
7452007.07.18 11:40t/p3730.571.37791.39941.377957.0018612.28
7462007.07.18 11:40close3720.191.37791.39941.37749.5018621.78
7472007.07.18 11:40sell3740.191.37761.39861.3766
7482007.07.18 11:46sell3750.571.37811.39861.3771
7492007.07.18 12:08sell3761.711.37871.39871.3777
7502007.07.18 13:38t/p3761.711.37771.39871.3777171.0018792.78
7512007.07.18 13:38close3750.571.37771.39861.377122.8018815.58
7522007.07.18 13:38close3740.191.37761.39861.37660.0018815.58
7532007.07.19 05:00sell3770.191.37961.40061.3786
7542007.07.19 05:33sell3780.571.38021.40071.3792
7552007.07.19 07:53t/p3780.571.37921.40071.379257.0018872.58
7562007.07.19 07:53close3770.191.37921.40061.37867.6018880.18
7572007.07.19 20:00sell3790.191.38091.40191.3799
7582007.07.19 20:28t/p3790.191.37991.40191.379919.0018899.18
7592007.07.19 20:28sell3800.191.37951.40051.3785
7602007.07.19 20:29sell3810.571.38011.40061.3791
7612007.07.19 22:39sell3821.711.38071.40071.3797
7622007.07.19 23:31t/p3821.711.37971.40071.3797171.0019070.18
7632007.07.19 23:31close3810.571.37971.40061.379122.8019092.98
7642007.07.19 23:31close3800.191.37961.40051.3785-1.9019091.08
7652007.07.20 09:00buy3830.191.38081.35981.3818
7662007.07.20 09:12buy3840.571.38021.35971.3812
7672007.07.20 09:29buy3851.711.37961.35961.3806
7682007.07.20 09:32buy3865.131.37901.35951.3800
7692007.07.20 09:59close3865.131.37941.35951.3800205.2119296.29
7702007.07.20 09:59close3851.711.37931.35961.3806-51.3019244.99
7712007.07.20 10:00close3840.571.37941.35971.3812-45.6019199.39
7722007.07.20 10:00close3830.191.37941.35981.3818-26.6019172.79
7732007.07.23 09:00sell3870.191.38271.40371.3817
7742007.07.23 09:42sell3880.571.38321.40371.3822
7752007.07.23 10:44t/p3880.571.38221.40371.382257.0019229.79
7762007.07.23 10:44close3870.191.38211.40371.381711.4019241.19
7772007.07.24 03:00buy3890.191.38301.36201.3840
7782007.07.24 03:04buy3900.571.38241.36191.3834
7792007.07.24 05:13buy3911.711.38191.36191.3829
7802007.07.24 07:50t/p3911.711.38291.36191.3829171.0019412.19
7812007.07.24 07:50close3900.571.38291.36191.383428.5019440.69
7822007.07.24 07:50close3890.191.38281.36201.3840-3.8019436.89
7832007.07.24 12:00sell3920.191.38131.40231.3803
7842007.07.24 13:30sell3930.571.38181.40231.3808
7852007.07.24 13:36sell3941.711.38241.40241.3814
7862007.07.24 13:40sell3955.131.38301.40251.3820
7872007.07.24 13:54close3955.131.38271.40251.3820153.9119590.80
7882007.07.24 13:54close3941.711.38261.40241.3814-34.2119556.59
7892007.07.24 13:55close3930.571.38251.40231.3808-39.9019516.69
7902007.07.24 13:55close3920.191.38261.40231.3803-24.7019491.99
7912007.07.24 22:00sell3960.191.38151.40251.3805
7922007.07.24 22:48sell3970.571.38211.40261.3811
7932007.07.24 23:20sell3981.711.38271.40271.3817
7942007.07.25 02:07t/p3981.711.38171.40271.3817171.8519663.83
7952007.07.25 02:07close3970.571.38161.40261.381128.7919692.62
7962007.07.25 02:07close3960.191.38171.40251.3805-3.7019688.91
7972007.07.26 00:00buy3990.201.37271.35171.3737
7982007.07.26 00:06buy4000.601.37211.35161.3731
7992007.07.26 02:42buy4011.801.37151.35151.3725
8002007.07.26 03:01buy4025.131.37091.35141.3719
8012007.07.26 03:22close4025.131.37121.35141.3719153.8819842.79
8022007.07.26 03:22close4011.801.37111.35151.3725-72.0019770.79
8032007.07.26 03:22close4000.601.37101.35161.3731-66.0019704.79
8042007.07.26 03:22close3990.201.37111.35171.3737-32.0019672.79
8052007.07.27 08:00sell4030.201.37321.39421.3722
8062007.07.27 08:11sell4040.601.37391.39441.3729
8072007.07.27 08:14t/p4040.601.37291.39441.372960.0019732.79
8082007.07.27 08:14close4030.201.37291.39421.37226.0019738.79
8092007.07.27 08:14sell4050.201.37261.39361.3716
8102007.07.27 08:22t/p4050.201.37161.39361.371620.0019758.79
8112007.07.27 08:22sell4060.201.37131.39231.3703
8122007.07.27 08:25sell4070.601.37201.39251.3710
8132007.07.27 08:33sell4081.801.37261.39261.3716
8142007.07.27 08:51sell4095.401.37311.39261.3721
8152007.07.27 08:55close4095.401.37281.39261.3721162.0019920.79
8162007.07.27 08:55close4081.801.37291.39261.3716-54.0119866.78
8172007.07.27 08:55close4070.601.37281.39251.3710-48.0019818.78
8182007.07.27 08:55close4060.201.37291.39231.3703-32.0019786.78
8192007.07.27 08:55sell4100.201.37261.39361.3716
8202007.07.27 09:20t/p4100.201.37161.39361.371620.0019806.78
8212007.07.30 03:00buy4110.201.36261.34161.3636
8222007.07.30 04:59t/p4110.201.36361.34161.363620.0019826.78
8232007.07.31 08:00sell4120.201.36981.39081.3688
8242007.07.31 08:19sell4130.601.37031.39081.3693
8252007.07.31 08:23sell4141.801.37091.39091.3699
8262007.07.31 08:58t/p4141.801.36991.39091.3699180.0020006.78
8272007.07.31 08:58close4130.601.36991.39081.369324.0020030.78
8282007.07.31 08:58close4120.201.36991.39081.3688-2.0020028.78
8292007.07.31 08:58sell4150.201.36981.39081.3688
8302007.07.31 09:00sell4160.601.37031.39081.3693
8312007.07.31 09:59sell4171.801.37091.39091.3699
8322007.07.31 12:33t/p4171.801.36991.39091.3699180.0120208.79
8332007.07.31 12:33close4160.601.36991.39081.369324.0020232.79
8342007.07.31 12:33close4150.201.36991.39081.3688-2.0020230.79
8352007.08.01 13:00buy4180.201.36611.34511.3671
8362007.08.01 13:02buy4190.601.36561.34511.3666
8372007.08.01 13:30t/p4190.601.36661.34511.366660.0020290.79
8382007.08.01 13:30close4180.201.36661.34511.367110.0020300.79
8392007.08.01 13:30buy4200.201.36681.34581.3678
8402007.08.01 13:35buy4210.601.36631.34581.3673
8412007.08.01 13:43buy4221.801.36571.34571.3667
8422007.08.01 13:44t/p4221.801.36671.34571.3667180.0020480.79
8432007.08.01 13:44close4210.601.36671.34581.367324.0020504.79
8442007.08.01 13:45close4200.201.36661.34581.3678-4.0020500.79
8452007.08.01 13:45buy4230.211.36691.34591.3679
8462007.08.01 13:45buy4240.601.36641.34591.3674
8472007.08.01 13:48buy4251.801.36581.34581.3668
8482007.08.01 14:15t/p4251.801.36681.34581.3668180.0020680.79
8492007.08.01 14:15close4240.601.36681.34591.367424.0020704.79
8502007.08.01 14:15close4230.211.36671.34591.3679-4.2020700.59
8512007.08.02 09:00buy4260.211.36711.34611.3681
8522007.08.02 09:01buy4270.631.36651.34601.3675
8532007.08.02 09:24buy4281.891.36591.34591.3669
8542007.08.02 11:03t/p4281.891.36691.34591.3669189.0020889.59
8552007.08.02 11:03close4270.631.36701.34601.367531.5020921.09
8562007.08.02 11:03close4260.211.36691.34611.3681-4.2020916.89
8572007.08.03 08:00sell4290.211.37031.39131.3693
8582007.08.03 08:47sell4300.631.37091.39141.3699
8592007.08.03 09:27t/p4300.631.36991.39141.369963.0020979.89
8602007.08.03 09:27close4290.211.36991.39131.36938.4020988.29
8612007.08.06 08:00sell4310.211.38081.40181.3798
8622007.08.06 08:04sell4320.631.38141.40191.3804
8632007.08.06 08:15sell4331.891.38201.40201.3810
8642007.08.06 08:16sell4345.671.38251.40201.3815
8652007.08.06 09:22close4345.671.38221.40201.3815170.1021158.39
8662007.08.06 09:22close4331.891.38231.40201.3810-56.7021101.69
8672007.08.06 09:22close4320.631.38201.40191.3804-37.8021063.89
8682007.08.06 09:22close4310.211.38211.40181.3798-27.3021036.59
8692007.08.07 08:00sell4350.211.38031.40131.3793
8702007.08.07 08:11sell4360.631.38091.40141.3799
8712007.08.07 08:48t/p4360.631.37991.40141.379963.0021099.59
8722007.08.07 08:48close4350.211.37991.40131.37938.4021107.99
8732007.08.07 08:49sell4370.211.37981.40081.3788
8742007.08.07 09:00sell4380.631.38031.40081.3793
8752007.08.07 09:19t/p4380.631.37931.40081.379363.0021170.99
8762007.08.07 09:19close4370.211.37931.40081.378810.5021181.49
8772007.08.08 04:00buy4390.211.37561.35461.3766
8782007.08.08 05:52buy4400.631.37501.35451.3760
8792007.08.08 07:55buy4411.891.37441.35441.3754
8802007.08.08 08:11buy4425.671.37391.35441.3749
8812007.08.08 09:49close4425.671.37431.35441.3749226.8021408.29
8822007.08.08 09:49close4411.891.37451.35441.375418.9021427.19
8832007.08.08 09:49close4400.631.37441.35451.3760-37.8021389.39
8842007.08.08 09:49close4390.211.37451.35461.3766-23.1021366.29
8852007.08.09 01:00sell4430.211.38001.40101.3790
8862007.08.09 07:56sell4440.631.38061.40111.3796
8872007.08.09 08:11sell4451.891.38111.40111.3801
8882007.08.09 08:42t/p4451.891.38011.40111.3801189.0121555.30
8892007.08.09 08:42close4440.631.37981.40111.379650.4021605.70
8902007.08.09 08:42close4430.211.37971.40101.37906.3021612.00
8912007.08.10 06:00buy4460.221.36641.34541.3674
8922007.08.10 06:56buy4470.661.36581.34531.3668
8932007.08.10 07:40buy4481.981.36521.34521.3662
8942007.08.10 07:59t/p4481.981.36621.34521.3662198.0021810.00
8952007.08.10 07:59close4470.661.36621.34531.366826.4021836.40
8962007.08.10 07:59close4460.221.36631.34541.3674-2.2021834.20
8972007.08.14 03:00buy4490.221.36151.34051.3625
8982007.08.14 03:14buy4500.661.36091.34041.3619
8992007.08.14 07:48t/p4500.661.36191.34041.361966.0021900.20
9002007.08.14 07:48close4490.221.36191.34051.36258.8021909.00
9012007.08.14 18:00buy4510.221.35811.33711.3591
9022007.08.14 18:02buy4520.661.35761.33711.3586
9032007.08.14 18:04buy4531.981.35711.33711.3581
9042007.08.14 19:46buy4545.941.35651.33701.3575
9052007.08.16 12:35s/l4510.221.33711.33711.3591-467.0221441.99
9062007.08.16 12:35s/l4520.661.33711.33711.3586-1368.0520073.94
9072007.08.16 12:35s/l4531.981.33711.33711.3581-4005.1416068.80
9082007.08.16 12:35s/l4545.941.33701.33701.3575-11718.434350.36
9092007.08.17 11:00buy4550.041.34431.32331.3453
9102007.08.17 11:02buy4560.121.34371.32321.3447
9112007.08.17 11:09t/p4560.121.34471.32321.344712.004362.36
9122007.08.17 11:09close4550.041.34471.32331.34531.604363.96
9132007.08.17 11:09buy4570.041.34501.32401.3460
9142007.08.17 11:29buy4580.121.34431.32381.3453
9152007.08.17 11:30buy4590.361.34381.32381.3448
9162007.08.17 11:41t/p4590.361.34481.32381.344836.004399.96
9172007.08.17 11:41close4580.121.34481.32381.34536.004405.96
9182007.08.17 11:41close4570.041.34471.32401.3460-1.204404.76
9192007.08.17 11:41buy4600.041.34511.32411.3461
9202007.08.17 11:44t/p4600.041.34611.32411.34614.004408.76
9212007.08.17 11:44buy4610.041.34631.32531.3473
9222007.08.17 11:45buy4620.121.34581.32531.3468
9232007.08.17 11:46buy4630.361.34521.32521.3462
9242007.08.17 11:47buy4641.081.34451.32501.3455
9252007.08.17 12:09close4641.081.34491.32501.345543.204451.96
9262007.08.17 12:09close4630.361.34501.32521.3462-7.204444.76
9272007.08.17 12:09close4620.121.34491.32531.3468-10.804433.96
9282007.08.17 12:09close4610.041.34501.32531.3473-5.204428.76
9292007.08.20 01:00sell4650.041.34861.36961.3476
9302007.08.20 01:57t/p4650.041.34761.36961.34764.004432.76
9312007.08.20 01:57sell4660.041.34741.36841.3464
9322007.08.20 02:03sell4670.121.34791.36841.3469
9332007.08.20 02:13sell4680.361.34851.36851.3475
9342007.08.20 02:50sell4691.081.34911.36861.3481
9352007.08.20 09:03close4691.081.34881.36861.348132.404465.16
9362007.08.20 09:04close4680.361.34891.36851.3475-14.404450.76
9372007.08.20 09:04close4670.121.34911.36841.3469-14.404436.36
9382007.08.20 09:04close4660.041.34881.36841.3464-5.604430.76
9392007.08.21 10:00buy4700.041.34791.32691.3489
9402007.08.21 10:24buy4710.121.34731.32681.3483
9412007.08.21 11:02buy4720.361.34681.32681.3478
9422007.08.21 11:28buy4731.081.34621.32671.3472
9432007.08.21 11:39close4731.081.34651.32671.347232.404463.16
9442007.08.21 11:39close4720.361.34661.32681.3478-7.204455.96
9452007.08.21 11:40close4710.121.34651.32681.3483-9.604446.36
9462007.08.21 11:40close4700.041.34661.32691.3489-5.204441.16
9472007.08.21 20:00sell4740.041.34611.36711.3451
9482007.08.21 20:03sell4750.121.34671.36721.3457
9492007.08.21 21:02sell4760.361.34721.36721.3462
9502007.08.21 23:13t/p4760.361.34621.36721.346236.004477.16
9512007.08.21 23:13close4750.121.34621.36721.34576.004483.16
9522007.08.21 23:13close4740.041.34631.36711.3451-0.804482.36
9532007.08.22 07:00buy4770.041.34781.32681.3488
9542007.08.22 08:10t/p4770.041.34881.32681.34884.004486.36
9552007.08.23 07:00sell4780.041.35451.37551.3535
9562007.08.23 08:04sell4790.121.35511.37561.3541
9572007.08.23 08:24sell4800.361.35571.37571.3547
9582007.08.23 09:04t/p4800.361.35471.37571.354736.004522.36
9592007.08.23 09:04close4790.121.35461.37561.35416.004528.36
9602007.08.23 09:04close4780.041.35471.37551.3535-0.804527.56
9612007.08.27 04:00sell4810.051.36671.38771.3657
9622007.08.27 04:05sell4820.151.36731.38781.3663
9632007.08.27 07:57sell4830.451.36791.38791.3669
9642007.08.27 09:14t/p4830.451.36691.38791.366945.004572.56
9652007.08.27 09:14close4820.151.36681.38781.36637.504580.06
9662007.08.27 09:16close4810.051.36671.38771.36570.004580.06
9672007.08.28 11:01buy4840.051.36431.34331.3653
9682007.08.28 11:50t/p4840.051.36531.34331.36535.004585.06
9692007.08.28 11:50buy4850.051.36551.34451.3665
9702007.08.28 12:01t/p4850.051.36651.34451.36655.004590.06
9712007.08.29 10:00buy4860.051.35951.33851.3605
9722007.08.29 10:08t/p4860.051.36051.33851.36055.004595.06
9732007.08.29 10:08buy4870.051.36071.33971.3617
9742007.08.29 10:19buy4880.151.36011.33961.3611
9752007.08.29 10:34buy4890.451.35951.33951.3605
9762007.08.29 11:13buy4901.351.35891.33941.3599
9772007.08.29 11:14close4901.351.35921.33941.359940.504635.56
9782007.08.29 11:14close4890.451.35911.33951.3605-18.004617.56
9792007.08.29 11:14close4880.151.35921.33961.3611-13.504604.06
9802007.08.29 11:14close4870.051.35911.33971.3617-8.004596.06
9812007.08.30 04:00sell4910.051.36551.38651.3645
9822007.08.30 04:04sell4920.151.36601.38651.3650
9832007.08.30 07:05t/p4920.151.36501.38651.365015.004611.06
9842007.08.30 07:05close4910.051.36501.38651.36452.504613.56
9852007.08.30 19:00buy4930.051.36541.34441.3664
9862007.08.30 19:14buy4940.151.36491.34441.3659
9872007.08.30 20:29buy4950.451.36431.34431.3653
9882007.08.30 20:57buy4961.351.36361.34411.3646
9892007.08.30 21:00close4961.351.36391.34411.364640.504654.06
9902007.08.30 21:00close4950.451.36381.34431.3653-22.504631.56
9912007.08.30 21:00close4940.151.36401.34441.3659-13.504618.06
9922007.08.30 21:00close4930.051.36391.34441.3664-7.504610.56
9932007.08.31 01:00buy4970.051.36441.34341.3654
9942007.08.31 01:48t/p4970.051.36541.34341.36545.004615.56
9952007.08.31 01:48buy4980.051.36581.34481.3668
9962007.08.31 01:59t/p4980.051.36681.34481.36685.004620.56
9972007.08.31 01:59buy4990.051.36711.34611.3681
9982007.08.31 02:19buy5000.151.36641.34591.3674
9992007.08.31 06:55buy5010.451.36581.34581.3668
10002007.08.31 07:03buy5021.351.36521.34571.3662
10012007.08.31 07:09close5021.351.36551.34571.366240.504661.06
10022007.08.31 07:09close5010.451.36581.34581.36680.004661.06
10032007.08.31 07:09close5000.151.36571.34591.3674-10.504650.56
10042007.08.31 07:10close4990.051.36581.34611.3681-6.504644.06
10052007.08.31 13:00sell5030.051.36651.38751.3655
10062007.08.31 13:26sell5040.151.36711.38761.3661
10072007.08.31 13:30sell5050.451.36771.38771.3667
10082007.08.31 13:31sell5061.351.36821.38771.3672
10092007.08.31 15:40close5061.351.36781.38771.367254.004698.06
10102007.08.31 15:40close5050.451.36791.38771.3667-9.004689.06
10112007.08.31 15:40close5040.151.36771.38761.3661-9.004680.06
10122007.08.31 15:40close5030.051.36751.38751.3655-5.004675.06
10132007.09.03 07:00buy5070.051.36381.34281.3648
10142007.09.03 08:26t/p5070.051.36481.34281.36485.004680.06
10152007.09.04 00:00buy5080.051.36271.34171.3637
10162007.09.04 00:04buy5090.151.36211.34161.3631
10172007.09.04 00:56buy5100.451.36151.34151.3625
10182007.09.04 03:16buy5111.351.36071.34121.3617
10192007.09.04 03:33close5111.351.36111.34121.361753.994734.05
10202007.09.04 03:33close5100.451.36101.34151.3625-22.504711.55
10212007.09.04 03:34close5090.151.36111.34161.3631-15.004696.55
10222007.09.04 03:34close5080.051.36121.34171.3637-7.504689.05
10232007.09.04 08:00buy5120.051.36261.34161.3636
10242007.09.04 08:02buy5130.151.36201.34151.3630
10252007.09.04 08:34buy5140.451.36141.34141.3624
10262007.09.04 09:09buy5151.351.36081.34131.3618
10272007.09.04 09:13close5151.351.36111.34131.361840.504729.55
10282007.09.04 09:13close5140.451.36101.34141.3624-18.004711.55
10292007.09.04 09:13close5130.151.36111.34151.3630-13.504698.05
10302007.09.04 09:13close5120.051.36121.34161.3636-7.004691.05
10312007.09.04 19:02buy5160.051.36091.33991.3619
10322007.09.04 22:42buy5170.151.36031.33981.3613
10332007.09.05 00:29t/p5170.151.36131.33981.361314.154705.20
10342007.09.05 00:29close5160.051.36141.33991.36192.214707.41
10352007.09.06 04:00sell5180.051.36421.38521.3632
10362007.09.06 05:07sell5190.151.36481.38531.3638
10372007.09.06 09:05t/p5190.151.36381.38531.363815.004722.41
10382007.09.06 09:05close5180.051.36371.38521.36322.504724.91
10392007.09.07 02:00sell5200.051.36931.39031.3683
10402007.09.07 02:45t/p5200.051.36831.39031.36835.004729.91
10412007.09.07 02:45sell5210.051.36801.38901.3670
10422007.09.07 04:28t/p5210.051.36701.38901.36705.004734.91
10432007.09.10 04:00sell5220.051.37751.39851.3765
10442007.09.10 07:07sell5230.151.37811.39861.3771
10452007.09.10 08:37sell5240.451.37871.39871.3777
10462007.09.10 09:29sell5251.351.37931.39881.3783
10472007.09.10 10:25close5251.351.37901.39881.378340.504775.41
10482007.09.10 10:25close5240.451.37911.39871.3777-18.004757.41
10492007.09.10 10:26close5230.151.37901.39861.3771-13.504743.91
10502007.09.10 10:26close5220.051.37911.39851.3765-8.004735.91
10512007.09.12 02:00sell5260.051.38361.40461.3826
10522007.09.12 03:12t/p5260.051.38261.40461.38265.004740.91
10532007.09.13 01:00sell5270.051.39051.41151.3895
10542007.09.13 01:40t/p5270.051.38951.41151.38955.004745.91
10552007.09.13 01:40sell5280.051.38931.41031.3883
10562007.09.13 03:38sell5290.151.38991.41041.3889
10572007.09.13 07:29t/p5290.151.38891.41041.388915.004760.91
10582007.09.13 07:29close5280.051.38891.41031.38832.004762.91
10592007.09.14 09:00buy5300.051.38841.36741.3894
10602007.09.14 09:11t/p5300.051.38941.36741.38945.004767.91
10612007.09.14 09:11buy5310.051.38961.36861.3906
10622007.09.14 09:26buy5320.151.38901.36851.3900
10632007.09.14 09:36buy5330.451.38841.36841.3894
10642007.09.14 10:29buy5341.351.38791.36841.3889
10652007.09.14 14:19close5341.351.38821.36841.388940.504808.41
10662007.09.14 14:19close5330.451.38811.36841.3894-13.504794.91
10672007.09.14 14:20close5320.151.38821.36851.3900-12.004782.91
10682007.09.14 14:20close5310.051.38811.36861.3906-7.504775.41
10692007.09.14 22:00buy5350.051.38781.36681.3888
10702007.09.17 00:00buy5360.151.38721.36671.3882
10712007.09.17 01:17buy5370.451.38661.36661.3876
10722007.09.17 01:36buy5381.351.38611.36661.3871
10732007.09.17 02:37close5381.351.38641.36661.387140.504815.91
10742007.09.17 02:37close5370.451.38631.36661.3876-13.504802.41
10752007.09.17 02:38close5360.151.38641.36671.3882-12.004790.41
10762007.09.17 02:40close5350.051.38651.36681.3888-6.794783.63
10772007.09.18 03:00buy5390.051.38711.36611.3881
10782007.09.18 03:27buy5400.151.38651.36601.3875
10792007.09.18 03:37buy5410.451.38601.36601.3870
10802007.09.18 07:37buy5421.351.38541.36591.3864
10812007.09.18 09:36close5421.351.38571.36591.386440.504824.13
10822007.09.18 09:37close5410.451.38561.36601.3870-18.004806.13
10832007.09.18 09:37close5400.151.38571.36601.3875-12.004794.13
10842007.09.18 09:37close5390.051.38561.36611.3881-7.504786.63
10852007.09.18 12:00buy5430.051.38661.36561.3876
10862007.09.18 13:29buy5440.151.38611.36561.3871
10872007.09.18 14:18t/p5440.151.38711.36561.387115.004801.63
10882007.09.18 14:18close5430.051.38711.36561.38762.504804.13
10892007.09.19 08:00sell5450.051.39771.41871.3967
10902007.09.19 08:37sell5460.151.39821.41871.3972
10912007.09.19 09:36t/p5460.151.39721.41871.397215.004819.13
10922007.09.19 09:36close5450.051.39721.41871.39672.504821.63
10932007.09.20 23:00sell5470.051.40651.42751.4055
10942007.09.20 23:36sell5480.151.40711.42761.4061
10952007.09.21 00:39sell5490.451.40771.42771.4067
10962007.09.21 02:13t/p5490.451.40671.42771.406745.004866.63
10972007.09.21 02:13close5480.151.40671.42761.40616.084872.70
10982007.09.21 02:14close5470.051.40681.42751.4055-1.484871.23
10992007.09.25 11:00buy5500.051.40891.38791.4099
11002007.09.25 11:35t/p5500.051.40991.38791.40995.004876.23
11012007.09.25 11:35buy5510.051.41011.38911.4111
11022007.09.25 12:00buy5520.151.40951.38901.4105
11032007.09.25 13:03buy5530.451.40891.38891.4099
11042007.09.25 13:37t/p5530.451.40991.38891.409945.004921.23
11052007.09.25 13:37close5520.151.40991.38901.41056.004927.23
11062007.09.25 13:37close5510.051.40981.38911.4111-1.504925.73
11072007.09.26 04:00sell5540.051.41411.43511.4131
11082007.09.26 06:16sell5550.151.41461.43511.4136
11092007.09.26 06:30sell5560.451.41521.43521.4142
11102007.09.26 07:36t/p5560.451.41421.43521.414245.004970.73
11112007.09.26 07:36close5550.151.41421.43511.41366.004976.73
11122007.09.26 07:36close5540.051.41431.43511.4131-1.004975.73
11132007.09.27 03:00sell5570.051.41261.43361.4116
11142007.09.27 03:49sell5580.151.41321.43371.4122
11152007.09.27 05:01sell5590.451.41381.43381.4128
11162007.09.27 05:03sell5601.351.41441.43391.4134
11172007.09.27 05:30close5601.351.41411.43391.413440.505016.23
11182007.09.27 05:30close5590.451.41421.43381.4128-18.004998.23
11192007.09.27 05:30close5580.151.41411.43371.4122-13.504984.73
11202007.09.27 05:30close5570.051.41421.43361.4116-8.004976.73
11212007.09.27 19:00sell5610.051.41471.43571.4137
11222007.09.27 19:05sell5620.151.41531.43581.4143
11232007.09.27 20:29sell5630.451.41591.43591.4149
11242007.09.27 21:29t/p5630.451.41491.43591.414945.005021.73
11252007.09.27 21:29close5620.151.41491.43581.41436.005027.73
11262007.09.27 21:29close5610.051.41481.43571.4137-0.505027.23
11272007.10.01 06:00sell5640.051.42621.44721.4252
11282007.10.01 06:26sell5650.151.42671.44721.4257
11292007.10.01 06:40sell5660.451.42731.44731.4263
11302007.10.01 06:54t/p5660.451.42631.44731.426345.005072.23
11312007.10.01 06:54close5650.151.42631.44721.42576.005078.23
11322007.10.01 07:00close5640.051.42621.44721.42520.005078.23
11332007.10.02 23:00buy5670.051.41551.39451.4165
11342007.10.02 23:38buy5680.151.41491.39441.4159
11352007.10.03 02:05t/p5680.151.41591.39441.415914.155092.37
11362007.10.03 02:05close5670.051.41591.39451.41651.725094.09
11372007.10.04 06:00buy5690.051.40931.38831.4103
11382007.10.04 06:28buy5700.151.40871.38821.4097
11392007.10.04 06:38buy5710.451.40821.38821.4092
11402007.10.04 06:54t/p5710.451.40921.38821.409245.005139.09
11412007.10.04 06:54close5700.151.40921.38821.40977.505146.59
11422007.10.04 07:00close5690.051.40911.38831.4103-1.005145.59
11432007.10.05 09:00sell5720.051.41271.43371.4117
11442007.10.05 09:28t/p5720.051.41171.43371.41175.005150.59
11452007.10.05 09:28sell5730.051.41151.43251.4105
11462007.10.05 12:14sell5740.151.41211.43261.4111
11472007.10.05 12:29sell5750.451.41261.43261.4116
11482007.10.05 13:28sell5761.351.41321.43271.4122
11492007.10.05 14:02close5761.351.41291.43271.412240.505191.09
11502007.10.05 14:02close5750.451.41301.43261.4116-18.005173.09
11512007.10.05 14:02close5740.151.41291.43261.4111-12.005161.09
11522007.10.05 14:02close5730.051.41301.43251.4105-7.505153.59
11532007.10.08 05:00sell5770.051.41351.43451.4125
11542007.10.08 08:16t/p5770.051.41251.43451.41255.005158.59
11552007.10.09 03:00buy5780.051.40461.38361.4056
11562007.10.09 03:14buy5790.151.40411.38361.4051
11572007.10.09 03:31buy5800.451.40351.38351.4045
11582007.10.09 05:26buy5811.351.40291.38341.4039
11592007.10.09 08:19close5811.351.40321.38341.403940.505199.09
11602007.10.09 08:19close5800.451.40311.38351.4045-18.005181.09
11612007.10.09 08:20close5790.151.40321.38361.4051-13.505167.59
11622007.10.09 08:20close5780.051.40311.38361.4056-7.505160.09
11632007.10.09 09:00buy5820.051.40451.38351.4055
11642007.10.09 09:28buy5830.151.40401.38351.4050
11652007.10.09 09:38buy5840.451.40341.38341.4044
11662007.10.09 10:01t/p5840.451.40441.38341.404445.005205.09
11672007.10.09 10:01close5830.151.40441.38351.40506.005211.09
11682007.10.09 10:01close5820.051.40431.38351.4055-1.005210.09
11692007.10.10 08:00sell5850.051.41001.43101.4090
11702007.10.10 08:03sell5860.151.41051.43101.4095
11712007.10.10 08:16sell5870.451.41111.43111.4101
11722007.10.10 08:31sell5881.351.41171.43121.4107
11732007.10.10 08:50close5881.351.41141.43121.410740.505250.59
11742007.10.10 08:50close5870.451.41151.43111.4101-18.005232.59
11752007.10.10 08:50close5860.151.41141.43101.4095-13.505219.09
11762007.10.10 08:50close5850.051.41151.43101.4090-7.505211.59
11772007.10.10 08:51sell5890.051.41121.43221.4102
11782007.10.10 09:18sell5900.151.41181.43231.4108
11792007.10.10 09:27sell5910.451.41231.43231.4113
11802007.10.10 09:39sell5921.351.41291.43241.4119
11812007.10.10 09:53close5921.351.41261.43241.411940.505252.09
11822007.10.10 09:53close5910.451.41271.43231.4113-18.005234.09
11832007.10.10 09:53close5900.151.41261.43231.4108-12.005222.09
11842007.10.10 09:53close5890.051.41271.43221.4102-7.505214.59
11852007.10.10 20:00sell5930.051.41321.43421.4122
11862007.10.10 21:27sell5940.151.41381.43431.4128
11872007.10.10 21:37sell5950.451.41441.43441.4134
11882007.10.11 05:17sell5961.351.41501.43451.4140
11892007.10.16 14:04close5961.351.41471.43451.414042.525257.11
11902007.10.16 14:04close5950.451.41481.43441.4134-16.655240.46
11912007.10.16 14:04close5940.151.41471.43431.4128-13.055227.41
11922007.10.16 14:04close5930.051.41481.43421.4122-7.855219.56
11932007.10.16 22:00buy5970.051.41661.39561.4176
11942007.10.16 22:39t/p5970.051.41761.39561.41765.005224.56
11952007.10.16 22:39buy5980.051.41781.39681.4188
11962007.10.16 23:04buy5990.151.41721.39671.4182
11972007.10.16 23:28buy6000.451.41661.39661.4176
11982007.10.17 01:00t/p6000.451.41761.39661.417642.445267.00
11992007.10.17 01:00close5990.151.41761.39671.41825.155272.14
12002007.10.17 01:01close5980.051.41751.39681.4188-1.785270.36
12012007.10.17 22:00sell6010.051.41891.43991.4179
12022007.10.17 22:03sell6020.151.41951.44001.4185
12032007.10.17 22:14sell6030.451.42011.44011.4191
12042007.10.17 22:19sell6041.351.42061.44011.4196
12052007.10.17 23:12close6041.351.42031.44011.419640.505310.86
12062007.10.17 23:12close6030.451.42041.44011.4191-13.505297.36
12072007.10.17 23:12close6020.151.42031.44001.4185-12.005285.36
12082007.10.17 23:13close6010.051.42041.43991.4179-7.505277.86
12092007.10.18 23:00sell6050.051.42921.45021.4282
12102007.10.18 23:13sell6060.151.42981.45031.4288
12112007.10.18 23:37t/p6060.151.42881.45031.428815.005292.86
12122007.10.18 23:37close6050.051.42881.45021.42822.005294.86
12132007.10.18 23:37sell6070.051.42871.44971.4277
12142007.10.19 00:37sell6080.151.42931.44981.4283
12152007.10.19 02:52t/p6080.151.42831.44981.428315.005309.86
12162007.10.19 02:52close6070.051.42831.44971.42772.025311.88
12172007.10.22 10:00sell6090.051.43111.45211.4301
12182007.10.22 10:37t/p6090.051.43011.45211.43015.005316.88
12192007.10.22 10:37sell6100.051.42991.45091.4289
12202007.10.22 11:01sell6110.151.43051.45101.4295
12212007.10.22 11:27t/p6110.151.42951.45101.429515.005331.88
12222007.10.22 11:27close6100.051.42951.45091.42892.005333.88
12232007.10.23 00:00buy6120.051.41781.39681.4188
12242007.10.23 01:32buy6130.151.41721.39671.4182
12252007.10.23 02:20t/p6130.151.41821.39671.418215.005348.88
12262007.10.23 02:20close6120.051.41821.39681.41882.005350.88
12272007.10.24 06:00sell6140.051.42601.44701.4250
12282007.10.24 06:30t/p6140.051.42501.44701.42505.005355.88
12292007.10.24 06:30sell6150.051.42481.44581.4238
12302007.10.24 07:01sell6160.151.42541.44591.4244
12312007.10.24 08:27t/p6160.151.42441.44591.424415.005370.88
12322007.10.24 08:27close6150.051.42441.44581.42382.005372.88
12332007.10.25 10:00sell6170.051.42561.44661.4246
12342007.10.25 10:17sell6180.151.42621.44671.4252
12352007.10.25 10:26sell6190.451.42671.44671.4257
12362007.10.25 10:36sell6201.351.42731.44681.4263
12372007.10.31 08:31s/l6170.051.44661.44661.4246-104.905267.98
12382007.10.31 08:31close6201.351.44671.44681.4263-2616.302651.68
12392007.10.31 08:31close6190.451.44661.44671.4257-894.601757.08
12402007.10.31 08:31close6180.151.44671.44671.4252-307.201449.88
12412007.11.01 02:00sell6210.011.44691.46791.4459
12422007.11.01 02:51t/p6210.011.44591.46791.44591.001450.88
12432007.11.01 02:51sell6220.011.44571.46671.4447
12442007.11.01 03:30sell6230.031.44631.46681.4453
12452007.11.01 04:05sell6240.091.44681.46681.4458
12462007.11.01 07:04sell6250.271.44741.46691.4464
12472007.11.01 07:26close6250.271.44711.46691.44648.101458.98
12482007.11.01 07:26close6240.091.44721.46681.4458-3.601455.38
12492007.11.01 07:26close6230.031.44711.46681.4453-2.401452.98
12502007.11.01 07:26close6220.011.44721.46671.4447-1.501451.48
12512007.11.01 19:00buy6260.011.44411.42311.4451
12522007.11.01 19:26t/p6260.011.44511.42311.44511.001452.48
12532007.11.01 19:26buy6270.011.44531.42431.4463
12542007.11.01 19:38t/p6270.011.44631.42431.44631.001453.48
12552007.11.01 19:38buy6280.011.44651.42551.4475
12562007.11.01 19:52buy6290.031.44591.42541.4469
12572007.11.01 20:19buy6300.091.44531.42531.4463
12582007.11.01 20:28buy6310.271.44471.42521.4457
12592007.11.02 06:02close6310.271.44501.42521.44576.561460.04
12602007.11.02 06:02close6300.091.44491.42531.4463-4.111455.93
12612007.11.02 06:03close6290.031.44501.42541.4469-2.871453.06
12622007.11.02 06:03close6280.011.44491.42551.4475-1.661451.40
12632007.11.05 02:00sell6320.011.45031.47131.4493
12642007.11.05 02:03sell6330.031.45081.47131.4498
12652007.11.05 03:50t/p6330.031.44981.47131.44983.001454.40
12662007.11.05 03:50close6320.011.44981.47131.44930.501454.90
12672007.11.06 01:00buy6340.011.44781.42681.4488
12682007.11.06 02:38buy6350.031.44721.42671.4482
12692007.11.06 04:38t/p6350.031.44821.42671.44823.001457.90
12702007.11.06 04:38close6340.011.44821.42681.44880.401458.30
12712007.11.06 23:00sell6360.011.45541.47641.4544
12722007.11.06 23:05sell6370.031.45601.47651.4550
12732007.11.06 23:30sell6380.091.45661.47661.4556
12742007.11.07 00:32t/p6380.091.45561.47661.45569.041467.35
12752007.11.07 00:32close6370.031.45561.47651.45501.211468.56
12762007.11.07 00:32close6360.011.45571.47641.4544-0.291468.27
12772007.11.07 18:00sell6390.011.46641.48741.4654
12782007.11.07 18:39t/p6390.011.46541.48741.46541.001469.27
12792007.11.07 18:39sell6400.011.46521.48621.4642
12802007.11.07 19:07sell6410.031.46581.48631.4648
12812007.11.07 19:20sell6420.091.46641.48641.4654
12822007.11.07 19:28sell6430.271.46691.48641.4659
12832007.11.07 20:39close6430.271.46661.48641.46598.101477.37
12842007.11.07 20:39close6420.091.46671.48641.4654-2.701474.67
12852007.11.07 20:40close6410.031.46661.48631.4648-2.401472.27
12862007.11.07 20:40close6400.011.46671.48621.4642-1.501470.77
12872007.11.08 23:00sell6440.011.46761.48861.4666
12882007.11.09 01:02sell6450.031.46821.48871.4672
12892007.11.09 01:05sell6460.091.46881.48881.4678
12902007.11.09 01:19sell6470.271.46941.48891.4684
12912007.11.09 03:40close6470.271.46911.48891.46848.101478.87
12922007.11.09 03:40close6460.091.46921.48881.4678-3.601475.27
12932007.11.09 03:40close6450.031.46911.48871.4672-2.701472.57
12942007.11.09 03:40close6440.011.46921.48861.4666-1.601470.97
12952007.11.09 10:00sell6480.011.46981.49081.4688
12962007.11.09 10:18sell6490.031.47041.49091.4694
12972007.11.09 10:26sell6500.091.47091.49091.4699
12982007.11.09 10:29sell6510.271.47151.49101.4705
12992007.11.09 11:29close6510.271.47121.49101.47058.101479.07
13002007.11.09 11:29close6500.091.47131.49091.4699-3.601475.47
13012007.11.09 11:29close6490.031.47121.49091.4694-2.401473.07
13022007.11.09 11:29close6480.011.47131.49081.4688-1.501471.57
13032007.11.13 00:00buy6520.011.45331.43231.4543
13042007.11.13 00:28buy6530.031.45281.43231.4538
13052007.11.13 00:39buy6540.091.45221.43221.4532
13062007.11.13 01:18t/p6540.091.45321.43221.45329.001480.57
13072007.11.13 01:18close6530.031.45321.43231.45381.201481.77
13082007.11.13 01:18close6520.011.45311.43231.4543-0.201481.57
13092007.11.14 18:00sell6550.011.46681.48781.4658
13102007.11.14 18:28sell6560.031.46741.48791.4664
13112007.11.14 19:28t/p6560.031.46641.48791.46643.001484.57
13122007.11.14 19:28close6550.011.46641.48781.46580.401484.97
13132007.11.15 11:00sell6570.011.46471.48571.4637
13142007.11.15 11:18t/p6570.011.46371.48571.46371.001485.97
13152007.11.15 11:18sell6580.011.46351.48451.4625
13162007.11.15 11:28t/p6580.011.46251.48451.46251.001486.97
13172007.11.15 11:28sell6590.011.46231.48331.4613
13182007.11.15 11:37t/p6590.011.46131.48331.46131.001487.97
13192007.11.15 11:37sell6600.011.46111.48211.4601
13202007.11.15 11:52sell6610.031.46171.48221.4607
13212007.11.15 12:18sell6620.091.46231.48231.4613
13222007.11.15 12:28sell6630.271.46281.48231.4618
13232007.11.15 13:00close6630.271.46251.48231.46188.101496.07
13242007.11.15 13:00close6620.091.46241.48231.4613-0.901495.17
13252007.11.15 13:00close6610.031.46251.48221.4607-2.401492.77
13262007.11.15 13:00close6600.011.46241.48211.4601-1.301491.47
13272007.11.16 03:00buy6640.011.46171.44071.4627
13282007.11.16 03:05t/p6640.011.46271.44071.46271.001492.47
13292007.11.16 03:05buy6650.011.46291.44191.4639
13302007.11.16 03:36buy6660.031.46231.44181.4633
13312007.11.16 03:49buy6670.091.46171.44171.4627
13322007.11.16 04:12buy6680.271.46111.44161.4621
13332007.11.16 04:19close6680.271.46141.44161.46218.101500.57
13342007.11.16 04:19close6670.091.46131.44171.4627-3.601496.97
13352007.11.16 04:20close6660.031.46141.44181.4633-2.701494.27
13362007.11.16 04:20close6650.011.46131.44191.4639-1.601492.67
13372007.11.19 08:00sell6690.011.46641.48741.4654
13382007.11.19 08:13sell6700.031.46691.48741.4659
13392007.11.19 08:26t/p6700.031.46591.48741.46593.001495.67
13402007.11.19 08:26close6690.011.46591.48741.46540.501496.17
13412007.11.19 08:26sell6710.011.46581.48681.4648
13422007.11.19 08:37t/p6710.011.46481.48681.46481.001497.17
13432007.11.19 08:37sell6720.011.46461.48561.4636
13442007.11.19 09:13sell6730.031.46511.48561.4641
13452007.11.19 09:26t/p6730.031.46411.48561.46413.001500.17
13462007.11.19 09:26close6720.011.46411.48561.46360.501500.67
13472007.11.20 03:00sell6740.021.46431.48531.4633
13482007.11.20 04:28sell6750.031.46481.48531.4638
13492007.11.20 04:38sell6760.091.46541.48541.4644
13502007.11.20 05:27sell6770.271.46601.48551.4650
13512007.11.20 22:38s/l6740.021.48531.48531.4633-42.001458.67
13522007.11.20 22:38s/l6750.031.48531.48531.4638-61.501397.17
13532007.11.20 22:38close6770.271.48531.48551.4650-521.10876.07
13542007.11.20 22:39close6760.091.48521.48541.4644-178.20697.87
13552007.11.21 03:00sell6780.011.48181.50281.4808
13562007.11.21 04:03sell6790.031.48241.50291.4814
13572007.11.21 04:18sell6800.091.48291.50291.4819
13582007.11.21 05:28sell6810.271.48351.50301.4825
13592007.11.21 07:38close6810.271.48321.50301.48258.10705.97
13602007.11.21 07:39close6800.091.48331.50291.4819-3.60702.37
13612007.11.21 07:39close6790.031.48311.50291.4814-2.10700.27
13622007.11.21 07:39close6780.011.48321.50281.4808-1.40698.87
13632007.11.22 03:00sell6820.011.48561.50661.4846
13642007.11.22 03:26sell6830.031.48621.50671.4852
13652007.11.22 03:37sell6840.091.48681.50681.4858
13662007.11.22 05:39t/p6840.091.48581.50681.48589.00707.87
13672007.11.22 05:39close6830.031.48581.50671.48521.20709.07
13682007.11.22 05:39close6820.011.48591.50661.4846-0.30708.77
13692007.11.22 05:40sell6850.011.48561.50661.4846
13702007.11.22 06:37sell6860.031.48621.50671.4852
13712007.11.22 07:27t/p6860.031.48521.50671.48523.00711.77
13722007.11.22 07:27close6850.011.48521.50661.48460.40712.17
13732007.11.23 10:00sell6870.011.48501.50601.4840
13742007.11.23 10:03sell6880.031.48561.50611.4846
13752007.11.23 10:14sell6890.091.48621.50621.4852
13762007.11.23 10:17t/p6890.091.48521.50621.48529.00721.17
13772007.11.23 10:17close6880.031.48521.50611.48461.20722.37
13782007.11.23 10:17close6870.011.48531.50601.4840-0.30722.07
13792007.11.23 10:17sell6900.011.48501.50601.4840
13802007.11.23 10:19t/p6900.011.48401.50601.48401.00723.07
13812007.11.23 10:19sell6910.011.48381.50481.4828
13822007.11.23 10:24sell6920.031.48441.50491.4834
13832007.11.23 10:27t/p6920.031.48341.50491.48343.00726.07
13842007.11.23 10:27close6910.011.48341.50481.48280.40726.47
13852007.11.23 10:27sell6930.011.48331.50431.4823
13862007.11.23 10:29t/p6930.011.48231.50431.48231.00727.47
13872007.11.23 10:29sell6940.011.48211.50311.4811
13882007.11.23 10:37t/p6940.011.48111.50311.48111.00728.47
13892007.11.23 10:37sell6950.011.48091.50191.4799
13902007.11.23 10:39t/p6950.011.47991.50191.47991.00729.47
13912007.11.23 10:39sell6960.011.47971.50071.4787
13922007.11.23 10:43sell6970.031.48031.50081.4793
13932007.11.23 10:52sell6980.091.48091.50091.4799
13942007.11.23 10:54sell6990.271.48151.50101.4805
13952007.11.23 11:26close6990.271.48121.50101.48058.10737.57
13962007.11.23 11:26close6980.091.48131.50091.4799-3.60733.97
13972007.11.23 11:26close6970.031.48121.50081.4793-2.70731.27
13982007.11.23 11:26close6960.011.48131.50071.4787-1.60729.67
13992007.11.23 22:00buy7000.011.48381.46281.4848
14002007.11.26 00:00buy7010.031.48291.46241.4839
14012007.11.26 01:06t/p7010.031.48391.46241.48393.00732.67
14022007.11.26 01:06close7000.011.48391.46281.48480.04732.72
14032007.11.26 09:00buy7020.011.48601.46501.4870
14042007.11.26 09:27buy7030.031.48541.46491.4864
14052007.11.26 09:29buy7040.091.48491.46491.4859
14062007.11.26 09:38buy7050.271.48431.46481.4853
14072007.11.26 09:53close7050.271.48461.46481.48538.10740.82
14082007.11.26 09:53close7040.091.48451.46491.4859-3.60737.22
14092007.11.26 09:53close7030.031.48461.46491.4864-2.40734.82
14102007.11.26 09:53close7020.011.48451.46501.4870-1.50733.32
14112007.11.26 09:53buy7060.011.48481.46381.4858
14122007.11.26 10:02t/p7060.011.48581.46381.48581.00734.32
14132007.11.27 07:00sell7070.011.48561.50661.4846
14142007.11.27 07:13t/p7070.011.48461.50661.48461.00735.32
14152007.11.27 07:13sell7080.011.48441.50541.4834
14162007.11.27 07:17sell7090.031.48491.50541.4839
14172007.11.27 07:26sell7100.091.48551.50551.4845
14182007.11.27 07:29sell7110.271.48611.50561.4851
14192007.11.27 08:27close7110.271.48581.50561.48518.10743.42
14202007.11.27 08:28close7100.091.48591.50551.4845-3.60739.82
14212007.11.27 08:28close7090.031.48581.50541.4839-2.70737.12
14222007.11.27 08:28close7080.011.48591.50541.4834-1.50735.62
14232007.11.28 18:00buy7120.011.47511.45411.4761
14242007.11.28 18:26t/p7120.011.47611.45411.47611.00736.62
14252007.11.28 18:26buy7130.011.47631.45531.4773
14262007.11.28 18:38t/p7130.011.47731.45531.47731.00737.62
14272007.11.28 18:38buy7140.011.47751.45651.4785
14282007.11.28 18:52buy7150.031.47701.45651.4780
14292007.11.28 19:25t/p7150.031.47801.45651.47803.00740.62
14302007.11.28 19:25close7140.011.47801.45651.47850.50741.12
14312007.11.29 08:00sell7160.011.48041.50141.4794
14322007.11.29 08:18sell7170.031.48091.50141.4799
14332007.11.29 08:26sell7180.091.48151.50151.4805
14342007.11.29 08:28sell7190.271.48211.50161.4811
14352007.11.29 08:54close7190.271.48171.50161.481110.80751.92
14362007.11.29 09:00close7180.091.48161.50151.4805-0.90751.02
14372007.11.29 09:00close7170.031.48151.50141.4799-1.80749.22
14382007.11.29 09:00close7160.011.48161.50141.4794-1.20748.02
14392007.11.29 20:00buy7200.011.47611.45511.4771
14402007.11.29 20:36buy7210.031.47551.45501.4765
14412007.11.29 21:27buy7220.091.47491.45491.4759
14422007.11.29 21:38buy7230.271.47431.45481.4753
14432007.11.29 23:17close7230.271.47461.45481.47538.10756.12
14442007.11.29 23:17close7220.091.47451.45491.4759-3.60752.52
14452007.11.29 23:18close7210.031.47471.45501.4765-2.40750.12
14462007.11.29 23:18close7200.011.47461.45511.4771-1.50748.62
14472007.12.03 06:00buy7240.011.46651.44551.4675
14482007.12.03 07:33t/p7240.011.46751.44551.46751.00749.62