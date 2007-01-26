Strategy Tester Report
10p3v0.01
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.19 00:00 - 2007.12.04 23:00 (2006.12.19 - 2007.12.05)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|6902
|Ticks modelled
|1203819
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|35
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9250.38
|Gross profit
|17573.55
|Gross loss
|-26823.93
|Profit factor
|0.66
|Expected payoff
|-12.78
|Absolute drawdown
|9400.53
|Maximal drawdown
|21397.52 (97.27%)
|Relative drawdown
|97.27% (21397.52)
|Total trades
|724
|Short positions (won %)
|414 (63.53%)
|Long positions (won %)
|310 (60.65%)
|Profit trades (% of total)
|451 (62.29%)
|Loss trades (% of total)
|273 (37.71%)
|Largest
|profit trade
|330.98
|loss trade
|-11718.43
|Average
|profit trade
|38.97
|loss trade
|-98.26
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (424.73)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-423.98)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|616.41 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-17558.64 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.20 09:00
|sell
|1
|0.10
|1.3208
|1.3418
|1.3198
|2
|2006.12.20 09:07
|sell
|2
|0.30
|1.3213
|1.3418
|1.3203
|3
|2006.12.20 09:18
|sell
|3
|0.90
|1.3219
|1.3419
|1.3209
|4
|2006.12.20 09:20
|sell
|4
|2.70
|1.3225
|1.3420
|1.3215
|5
|2006.12.20 09:36
|close
|4
|2.70
|1.3221
|1.3420
|1.3215
|108.00
|10108.00
|6
|2006.12.20 09:36
|close
|3
|0.90
|1.3219
|1.3419
|1.3209
|0.00
|10108.00
|7
|2006.12.20 09:36
|close
|2
|0.30
|1.3220
|1.3418
|1.3203
|-21.00
|10087.00
|8
|2006.12.20 09:36
|close
|1
|0.10
|1.3217
|1.3418
|1.3198
|-9.00
|10078.00
|9
|2006.12.20 09:36
|sell
|5
|0.10
|1.3216
|1.3426
|1.3206
|10
|2006.12.20 09:43
|sell
|6
|0.30
|1.3222
|1.3427
|1.3212
|11
|2006.12.20 10:04
|sell
|7
|0.90
|1.3227
|1.3427
|1.3217
|12
|2006.12.20 12:57
|t/p
|7
|0.90
|1.3217
|1.3427
|1.3217
|90.00
|10168.00
|13
|2006.12.20 12:57
|close
|6
|0.30
|1.3217
|1.3427
|1.3212
|15.00
|10183.00
|14
|2006.12.20 12:57
|close
|5
|0.10
|1.3218
|1.3426
|1.3206
|-2.00
|10181.00
|15
|2006.12.21 04:00
|buy
|8
|0.10
|1.3193
|1.2983
|1.3203
|16
|2006.12.21 07:52
|buy
|9
|0.30
|1.3187
|1.2982
|1.3197
|17
|2006.12.21 08:39
|t/p
|9
|0.30
|1.3197
|1.2982
|1.3197
|30.00
|10211.00
|18
|2006.12.21 08:39
|close
|8
|0.10
|1.3197
|1.2983
|1.3203
|4.00
|10215.00
|19
|2006.12.21 23:00
|buy
|10
|0.10
|1.3176
|1.2966
|1.3186
|20
|2006.12.22 01:17
|t/p
|10
|0.10
|1.3186
|1.2966
|1.3186
|9.43
|10224.43
|21
|2006.12.26 18:00
|buy
|11
|0.10
|1.3131
|1.2921
|1.3141
|22
|2006.12.26 18:11
|buy
|12
|0.30
|1.3125
|1.2920
|1.3135
|23
|2006.12.26 18:29
|buy
|13
|0.90
|1.3118
|1.2918
|1.3128
|24
|2006.12.26 18:52
|buy
|14
|2.70
|1.3111
|1.2916
|1.3121
|25
|2006.12.27 01:58
|close
|14
|2.70
|1.3115
|1.2916
|1.3121
|92.61
|10317.04
|26
|2006.12.27 01:58
|close
|13
|0.90
|1.3114
|1.2918
|1.3128
|-41.13
|10275.91
|27
|2006.12.27 01:58
|close
|12
|0.30
|1.3113
|1.2920
|1.3135
|-37.71
|10238.20
|28
|2006.12.27 01:58
|close
|11
|0.10
|1.3112
|1.2921
|1.3141
|-19.57
|10218.63
|29
|2006.12.27 02:00
|buy
|15
|0.10
|1.3114
|1.2904
|1.3124
|30
|2006.12.27 03:21
|t/p
|15
|0.10
|1.3124
|1.2904
|1.3124
|10.00
|10228.63
|31
|2006.12.27 18:00
|sell
|16
|0.10
|1.3126
|1.3336
|1.3116
|32
|2006.12.27 23:00
|t/p
|16
|0.10
|1.3116
|1.3336
|1.3116
|10.00
|10238.63
|33
|2006.12.28 07:03
|buy
|17
|0.10
|1.3129
|1.2919
|1.3139
|34
|2006.12.28 07:19
|buy
|18
|0.30
|1.3124
|1.2919
|1.3134
|35
|2006.12.28 10:03
|t/p
|18
|0.30
|1.3134
|1.2919
|1.3134
|30.00
|10268.63
|36
|2006.12.28 10:03
|close
|17
|0.10
|1.3135
|1.2919
|1.3139
|6.00
|10274.63
|37
|2006.12.28 22:01
|sell
|19
|0.10
|1.3144
|1.3354
|1.3134
|38
|2006.12.28 22:51
|sell
|20
|0.30
|1.3150
|1.3355
|1.3140
|39
|2006.12.29 02:03
|t/p
|20
|0.30
|1.3140
|1.3355
|1.3140
|30.15
|10304.78
|40
|2006.12.29 02:03
|close
|19
|0.10
|1.3140
|1.3354
|1.3134
|4.05
|10308.83
|41
|2007.01.02 20:00
|sell
|21
|0.10
|1.3277
|1.3487
|1.3267
|42
|2007.01.03 01:36
|sell
|22
|0.30
|1.3283
|1.3488
|1.3273
|43
|2007.01.03 04:45
|sell
|23
|0.90
|1.3289
|1.3489
|1.3279
|44
|2007.01.03 05:38
|t/p
|23
|0.90
|1.3279
|1.3489
|1.3279
|90.00
|10398.83
|45
|2007.01.03 05:38
|close
|22
|0.30
|1.3279
|1.3488
|1.3273
|12.00
|10410.83
|46
|2007.01.03 05:38
|close
|21
|0.10
|1.3280
|1.3487
|1.3267
|-2.95
|10407.88
|47
|2007.01.04 04:00
|buy
|24
|0.10
|1.3174
|1.2964
|1.3184
|48
|2007.01.04 05:57
|buy
|25
|0.30
|1.3168
|1.2963
|1.3178
|49
|2007.01.04 07:26
|buy
|26
|0.90
|1.3162
|1.2962
|1.3172
|50
|2007.01.04 08:31
|t/p
|26
|0.90
|1.3172
|1.2962
|1.3172
|90.00
|10497.88
|51
|2007.01.04 08:31
|close
|25
|0.30
|1.3172
|1.2963
|1.3178
|12.00
|10509.88
|52
|2007.01.04 08:31
|close
|24
|0.10
|1.3171
|1.2964
|1.3184
|-3.00
|10506.88
|53
|2007.01.04 21:00
|buy
|27
|0.11
|1.3086
|1.2876
|1.3096
|54
|2007.01.04 21:25
|buy
|28
|0.30
|1.3081
|1.2876
|1.3091
|55
|2007.01.04 23:53
|t/p
|28
|0.30
|1.3091
|1.2876
|1.3091
|30.00
|10536.88
|56
|2007.01.04 23:53
|close
|27
|0.11
|1.3091
|1.2876
|1.3096
|5.50
|10542.38
|57
|2007.01.08 02:00
|buy
|29
|0.11
|1.2996
|1.2786
|1.3006
|58
|2007.01.08 02:14
|t/p
|29
|0.11
|1.3006
|1.2786
|1.3006
|11.00
|10553.38
|59
|2007.01.08 02:14
|buy
|30
|0.11
|1.3008
|1.2798
|1.3018
|60
|2007.01.08 02:48
|buy
|31
|0.33
|1.3003
|1.2798
|1.3013
|61
|2007.01.08 02:59
|buy
|32
|0.99
|1.2997
|1.2797
|1.3007
|62
|2007.01.08 06:36
|t/p
|32
|0.99
|1.3007
|1.2797
|1.3007
|99.00
|10652.38
|63
|2007.01.08 06:36
|close
|31
|0.33
|1.3008
|1.2798
|1.3013
|16.50
|10668.88
|64
|2007.01.08 06:36
|close
|30
|0.11
|1.3006
|1.2798
|1.3018
|-2.20
|10666.68
|65
|2007.01.09 11:00
|sell
|33
|0.11
|1.3031
|1.3241
|1.3021
|66
|2007.01.09 12:07
|sell
|34
|0.33
|1.3036
|1.3241
|1.3026
|67
|2007.01.09 12:34
|t/p
|34
|0.33
|1.3026
|1.3241
|1.3026
|33.00
|10699.68
|68
|2007.01.09 12:34
|close
|33
|0.11
|1.3026
|1.3241
|1.3021
|5.50
|10705.18
|69
|2007.01.10 09:00
|buy
|35
|0.11
|1.2994
|1.2784
|1.3004
|70
|2007.01.10 09:32
|buy
|36
|0.33
|1.2989
|1.2784
|1.2999
|71
|2007.01.10 09:46
|buy
|37
|0.99
|1.2982
|1.2782
|1.2992
|72
|2007.01.10 10:43
|t/p
|37
|0.99
|1.2992
|1.2782
|1.2992
|99.00
|10804.18
|73
|2007.01.10 10:43
|close
|36
|0.33
|1.2992
|1.2784
|1.2999
|9.90
|10814.08
|74
|2007.01.10 10:43
|close
|35
|0.11
|1.2991
|1.2784
|1.3004
|-3.30
|10810.78
|75
|2007.01.11 02:00
|buy
|38
|0.11
|1.2948
|1.2738
|1.2958
|76
|2007.01.11 05:04
|t/p
|38
|0.11
|1.2958
|1.2738
|1.2958
|11.00
|10821.78
|77
|2007.01.12 04:01
|buy
|39
|0.11
|1.2902
|1.2692
|1.2912
|78
|2007.01.12 04:17
|buy
|40
|0.33
|1.2896
|1.2691
|1.2906
|79
|2007.01.12 05:42
|t/p
|40
|0.33
|1.2906
|1.2691
|1.2906
|33.00
|10854.78
|80
|2007.01.12 05:42
|close
|39
|0.11
|1.2907
|1.2692
|1.2912
|5.50
|10860.28
|81
|2007.01.17 05:00
|buy
|41
|0.11
|1.2925
|1.2715
|1.2935
|82
|2007.01.17 07:21
|t/p
|41
|0.11
|1.2935
|1.2715
|1.2935
|11.00
|10871.28
|83
|2007.01.18 02:00
|sell
|42
|0.11
|1.2934
|1.3144
|1.2924
|84
|2007.01.18 02:15
|sell
|43
|0.33
|1.2940
|1.3145
|1.2930
|85
|2007.01.18 02:44
|sell
|44
|0.99
|1.2946
|1.3146
|1.2936
|86
|2007.01.18 03:22
|sell
|45
|2.97
|1.2952
|1.3147
|1.2942
|87
|2007.01.18 10:03
|close
|45
|2.97
|1.2949
|1.3147
|1.2942
|89.09
|10960.37
|88
|2007.01.18 10:03
|close
|44
|0.99
|1.2950
|1.3146
|1.2936
|-39.60
|10920.77
|89
|2007.01.18 10:03
|close
|43
|0.33
|1.2949
|1.3145
|1.2930
|-29.70
|10891.07
|90
|2007.01.18 10:03
|close
|42
|0.11
|1.2950
|1.3144
|1.2924
|-17.60
|10873.47
|91
|2007.01.18 12:00
|sell
|46
|0.11
|1.2940
|1.3150
|1.2930
|92
|2007.01.18 12:10
|sell
|47
|0.33
|1.2946
|1.3151
|1.2936
|93
|2007.01.18 13:00
|t/p
|47
|0.33
|1.2936
|1.3151
|1.2936
|33.00
|10906.47
|94
|2007.01.18 13:00
|close
|46
|0.11
|1.2935
|1.3150
|1.2930
|5.50
|10911.97
|95
|2007.01.19 11:00
|sell
|48
|0.11
|1.2966
|1.3176
|1.2956
|96
|2007.01.19 11:49
|t/p
|48
|0.11
|1.2956
|1.3176
|1.2956
|11.00
|10922.97
|97
|2007.01.19 11:49
|sell
|49
|0.11
|1.2954
|1.3164
|1.2944
|98
|2007.01.19 12:03
|sell
|50
|0.33
|1.2960
|1.3165
|1.2950
|99
|2007.01.19 14:48
|t/p
|50
|0.33
|1.2950
|1.3165
|1.2950
|33.00
|10955.97
|100
|2007.01.19 14:48
|close
|49
|0.11
|1.2949
|1.3164
|1.2944
|5.50
|10961.47
|101
|2007.01.22 10:00
|sell
|51
|0.11
|1.2966
|1.3176
|1.2956
|102
|2007.01.22 10:16
|sell
|52
|0.33
|1.2972
|1.3177
|1.2962
|103
|2007.01.22 10:33
|t/p
|52
|0.33
|1.2962
|1.3177
|1.2962
|33.00
|10994.47
|104
|2007.01.22 10:33
|close
|51
|0.11
|1.2962
|1.3176
|1.2956
|4.40
|10998.87
|105
|2007.01.22 10:33
|sell
|53
|0.11
|1.2961
|1.3171
|1.2951
|106
|2007.01.22 11:48
|t/p
|53
|0.11
|1.2951
|1.3171
|1.2951
|11.00
|11009.87
|107
|2007.01.22 21:02
|buy
|54
|0.11
|1.2952
|1.2742
|1.2962
|108
|2007.01.22 21:35
|buy
|55
|0.33
|1.2946
|1.2741
|1.2956
|109
|2007.01.23 01:27
|buy
|56
|0.99
|1.2940
|1.2740
|1.2950
|110
|2007.01.23 03:57
|buy
|57
|2.97
|1.2934
|1.2739
|1.2944
|111
|2007.01.23 04:15
|close
|57
|2.97
|1.2937
|1.2739
|1.2944
|89.09
|11098.96
|112
|2007.01.23 04:15
|close
|56
|0.99
|1.2936
|1.2740
|1.2950
|-39.60
|11059.36
|113
|2007.01.23 04:15
|close
|55
|0.33
|1.2936
|1.2741
|1.2956
|-34.88
|11024.48
|114
|2007.01.23 04:16
|close
|54
|0.11
|1.2935
|1.2742
|1.2962
|-19.33
|11005.15
|115
|2007.01.23 08:00
|buy
|58
|0.11
|1.2943
|1.2733
|1.2953
|116
|2007.01.23 08:29
|t/p
|58
|0.11
|1.2953
|1.2733
|1.2953
|11.00
|11016.15
|117
|2007.01.23 08:29
|buy
|59
|0.11
|1.2955
|1.2745
|1.2965
|118
|2007.01.23 08:34
|t/p
|59
|0.11
|1.2965
|1.2745
|1.2965
|11.00
|11027.15
|119
|2007.01.23 08:34
|buy
|60
|0.11
|1.2967
|1.2757
|1.2977
|120
|2007.01.23 09:10
|t/p
|60
|0.11
|1.2977
|1.2757
|1.2977
|11.00
|11038.15
|121
|2007.01.23 22:00
|sell
|61
|0.11
|1.3025
|1.3235
|1.3015
|122
|2007.01.24 04:51
|sell
|62
|0.33
|1.3031
|1.3236
|1.3021
|123
|2007.01.24 07:32
|t/p
|62
|0.33
|1.3021
|1.3236
|1.3021
|33.00
|11071.15
|124
|2007.01.24 07:32
|close
|61
|0.11
|1.3018
|1.3235
|1.3015
|7.75
|11078.91
|125
|2007.01.25 04:01
|buy
|63
|0.11
|1.2959
|1.2749
|1.2969
|126
|2007.01.25 08:04
|t/p
|63
|0.11
|1.2969
|1.2749
|1.2969
|11.00
|11089.91
|127
|2007.01.26 09:00
|buy
|64
|0.11
|1.2930
|1.2720
|1.2940
|128
|2007.01.26 09:02
|buy
|65
|0.33
|1.2924
|1.2719
|1.2934
|129
|2007.01.26 09:07
|buy
|66
|0.99
|1.2918
|1.2718
|1.2928
|130
|2007.01.26 09:07
|buy
|67
|2.97
|1.2912
|1.2717
|1.2922
|131
|2007.01.26 09:45
|close
|67
|2.97
|1.2915
|1.2717
|1.2922
|89.09
|11179.00
|132
|2007.01.26 09:45
|close
|66
|0.99
|1.2916
|1.2718
|1.2928
|-19.80
|11159.20
|133
|2007.01.26 09:45
|close
|65
|0.33
|1.2917
|1.2719
|1.2934
|-23.10
|11136.10
|134
|2007.01.26 09:45
|close
|64
|0.11
|1.2916
|1.2720
|1.2940
|-15.40
|11120.70
|135
|2007.01.26 09:45
|buy
|68
|0.11
|1.2919
|1.2709
|1.2929
|136
|2007.01.26 11:46
|buy
|69
|0.33
|1.2913
|1.2708
|1.2923
|137
|2007.01.26 11:50
|buy
|70
|0.99
|1.2906
|1.2706
|1.2916
|138
|2007.01.26 12:22
|buy
|71
|2.97
|1.2901
|1.2706
|1.2911
|139
|2007.01.26 12:25
|close
|71
|2.97
|1.2905
|1.2706
|1.2911
|118.82
|11239.52
|140
|2007.01.26 12:25
|close
|70
|0.99
|1.2904
|1.2706
|1.2916
|-19.80
|11219.72
|141
|2007.01.26 12:25
|close
|69
|0.33
|1.2905
|1.2708
|1.2923
|-26.40
|11193.32
|142
|2007.01.26 12:25
|close
|68
|0.11
|1.2904
|1.2709
|1.2929
|-16.50
|11176.82
|143
|2007.01.26 19:00
|buy
|72
|0.11
|1.2913
|1.2703
|1.2923
|144
|2007.01.26 19:47
|buy
|73
|0.33
|1.2907
|1.2702
|1.2917
|145
|2007.01.26 22:29
|t/p
|73
|0.33
|1.2917
|1.2702
|1.2917
|33.00
|11209.82
|146
|2007.01.26 22:29
|close
|72
|0.11
|1.2917
|1.2703
|1.2923
|4.40
|11214.22
|147
|2007.01.30 08:00
|sell
|74
|0.11
|1.2960
|1.3170
|1.2950
|148
|2007.01.30 08:16
|sell
|75
|0.33
|1.2966
|1.3171
|1.2956
|149
|2007.01.30 09:02
|t/p
|75
|0.33
|1.2956
|1.3171
|1.2956
|33.00
|11247.22
|150
|2007.01.30 09:02
|close
|74
|0.11
|1.2956
|1.3170
|1.2950
|4.40
|11251.62
|151
|2007.02.01 07:00
|sell
|76
|0.11
|1.3025
|1.3235
|1.3015
|152
|2007.02.01 08:28
|t/p
|76
|0.11
|1.3015
|1.3235
|1.3015
|11.00
|11262.62
|153
|2007.02.05 09:00
|buy
|77
|0.11
|1.2951
|1.2741
|1.2961
|154
|2007.02.05 09:28
|t/p
|77
|0.11
|1.2961
|1.2741
|1.2961
|11.00
|11273.62
|155
|2007.02.05 09:28
|buy
|78
|0.11
|1.2963
|1.2753
|1.2973
|156
|2007.02.05 09:44
|buy
|79
|0.33
|1.2957
|1.2752
|1.2967
|157
|2007.02.05 10:08
|buy
|80
|0.99
|1.2952
|1.2752
|1.2962
|158
|2007.02.05 10:18
|buy
|81
|2.97
|1.2947
|1.2752
|1.2957
|159
|2007.02.06 13:05
|close
|81
|2.97
|1.2950
|1.2752
|1.2957
|72.17
|11345.79
|160
|2007.02.06 13:05
|close
|80
|0.99
|1.2949
|1.2752
|1.2962
|-35.34
|11310.45
|161
|2007.02.06 13:05
|close
|79
|0.33
|1.2951
|1.2752
|1.2967
|-21.68
|11288.76
|162
|2007.02.06 13:05
|close
|78
|0.11
|1.2952
|1.2753
|1.2973
|-12.73
|11276.04
|163
|2007.02.07 07:00
|sell
|82
|0.11
|1.2983
|1.3193
|1.2973
|164
|2007.02.07 07:50
|t/p
|82
|0.11
|1.2973
|1.3193
|1.2973
|11.00
|11287.04
|165
|2007.02.07 07:50
|sell
|83
|0.11
|1.2971
|1.3181
|1.2961
|166
|2007.02.07 08:02
|sell
|84
|0.33
|1.2976
|1.3181
|1.2966
|167
|2007.02.07 08:24
|sell
|85
|0.99
|1.2982
|1.3182
|1.2972
|168
|2007.02.07 08:42
|sell
|86
|2.97
|1.2988
|1.3183
|1.2978
|169
|2007.02.07 08:51
|close
|86
|2.97
|1.2985
|1.3183
|1.2978
|89.09
|11376.13
|170
|2007.02.07 08:52
|close
|85
|0.99
|1.2984
|1.3182
|1.2972
|-19.80
|11356.33
|171
|2007.02.07 08:52
|close
|84
|0.33
|1.2985
|1.3181
|1.2966
|-29.70
|11326.63
|172
|2007.02.07 08:52
|close
|83
|0.11
|1.2984
|1.3181
|1.2961
|-14.30
|11312.33
|173
|2007.02.08 02:00
|sell
|87
|0.11
|1.3016
|1.3226
|1.3006
|174
|2007.02.08 05:41
|sell
|88
|0.33
|1.3022
|1.3227
|1.3012
|175
|2007.02.08 08:15
|t/p
|88
|0.33
|1.3012
|1.3227
|1.3012
|33.00
|11345.33
|176
|2007.02.08 08:15
|close
|87
|0.11
|1.3012
|1.3226
|1.3006
|4.40
|11349.73
|177
|2007.02.09 05:00
|sell
|89
|0.11
|1.3038
|1.3248
|1.3028
|178
|2007.02.09 08:28
|t/p
|89
|0.11
|1.3028
|1.3248
|1.3028
|11.00
|11360.73
|179
|2007.02.09 22:01
|buy
|90
|0.11
|1.3004
|1.2794
|1.3014
|180
|2007.02.12 00:00
|t/p
|90
|0.11
|1.3014
|1.2794
|1.3014
|10.37
|11371.10
|181
|2007.02.12 23:00
|buy
|91
|0.11
|1.2965
|1.2755
|1.2975
|182
|2007.02.13 00:06
|buy
|92
|0.33
|1.2960
|1.2755
|1.2970
|183
|2007.02.13 07:51
|t/p
|92
|0.33
|1.2970
|1.2755
|1.2970
|33.00
|11404.10
|184
|2007.02.13 07:51
|close
|91
|0.11
|1.2970
|1.2755
|1.2975
|4.87
|11408.97
|185
|2007.02.14 04:02
|sell
|93
|0.11
|1.3034
|1.3244
|1.3024
|186
|2007.02.14 05:17
|sell
|94
|0.33
|1.3040
|1.3245
|1.3030
|187
|2007.02.14 05:38
|sell
|95
|0.99
|1.3047
|1.3247
|1.3037
|188
|2007.02.14 05:38
|sell
|96
|2.97
|1.3054
|1.3249
|1.3044
|189
|2007.02.14 05:39
|close
|96
|2.97
|1.3050
|1.3249
|1.3044
|118.80
|11527.77
|190
|2007.02.14 05:39
|close
|95
|0.99
|1.3049
|1.3247
|1.3037
|-19.80
|11507.97
|191
|2007.02.14 05:40
|close
|94
|0.33
|1.3048
|1.3245
|1.3030
|-26.40
|11481.57
|192
|2007.02.14 05:40
|close
|93
|0.11
|1.3047
|1.3244
|1.3024
|-14.30
|11467.27
|193
|2007.02.15 01:00
|sell
|97
|0.11
|1.3134
|1.3344
|1.3124
|194
|2007.02.15 02:25
|sell
|98
|0.33
|1.3141
|1.3346
|1.3131
|195
|2007.02.15 04:26
|t/p
|98
|0.33
|1.3131
|1.3346
|1.3131
|33.00
|11500.27
|196
|2007.02.15 04:26
|close
|97
|0.11
|1.3131
|1.3344
|1.3124
|3.30
|11503.57
|197
|2007.02.16 19:00
|buy
|99
|0.12
|1.3135
|1.2925
|1.3145
|198
|2007.02.19 00:00
|t/p
|99
|0.12
|1.3145
|1.2925
|1.3145
|11.32
|11514.89
|199
|2007.02.19 10:00
|sell
|100
|0.12
|1.3138
|1.3348
|1.3128
|200
|2007.02.19 10:49
|sell
|101
|0.36
|1.3143
|1.3348
|1.3133
|201
|2007.02.19 11:24
|t/p
|101
|0.36
|1.3133
|1.3348
|1.3133
|36.00
|11550.89
|202
|2007.02.19 11:24
|close
|100
|0.12
|1.3133
|1.3348
|1.3128
|6.00
|11556.89
|203
|2007.02.20 10:00
|sell
|102
|0.12
|1.3143
|1.3353
|1.3133
|204
|2007.02.20 10:29
|sell
|103
|0.36
|1.3148
|1.3353
|1.3138
|205
|2007.02.20 10:39
|sell
|104
|1.08
|1.3154
|1.3354
|1.3144
|206
|2007.02.20 11:10
|t/p
|104
|1.08
|1.3144
|1.3354
|1.3144
|108.00
|11664.89
|207
|2007.02.20 11:10
|close
|103
|0.36
|1.3144
|1.3353
|1.3138
|14.40
|11679.29
|208
|2007.02.20 11:10
|close
|102
|0.12
|1.3145
|1.3353
|1.3133
|-2.40
|11676.89
|209
|2007.02.21 02:00
|buy
|105
|0.12
|1.3147
|1.2937
|1.3157
|210
|2007.02.21 03:55
|buy
|106
|0.36
|1.3141
|1.2936
|1.3151
|211
|2007.02.21 06:25
|buy
|107
|1.08
|1.3135
|1.2935
|1.3145
|212
|2007.02.21 06:41
|t/p
|107
|1.08
|1.3145
|1.2935
|1.3145
|108.00
|11784.89
|213
|2007.02.21 06:41
|close
|106
|0.36
|1.3145
|1.2936
|1.3151
|14.40
|11799.29
|214
|2007.02.21 06:41
|close
|105
|0.12
|1.3144
|1.2937
|1.3157
|-3.60
|11795.69
|215
|2007.02.21 21:00
|buy
|108
|0.12
|1.3140
|1.2930
|1.3150
|216
|2007.02.21 21:29
|buy
|109
|0.36
|1.3133
|1.2928
|1.3143
|217
|2007.02.22 06:00
|buy
|110
|1.08
|1.3127
|1.2927
|1.3137
|218
|2007.02.22 08:15
|buy
|111
|3.24
|1.3121
|1.2926
|1.3131
|219
|2007.02.22 17:21
|close
|111
|3.24
|1.3124
|1.2926
|1.3131
|97.19
|11892.88
|220
|2007.02.22 17:21
|close
|110
|1.08
|1.3125
|1.2927
|1.3137
|-21.60
|11871.28
|221
|2007.02.22 17:21
|close
|109
|0.36
|1.3124
|1.2928
|1.3143
|-38.56
|11832.72
|222
|2007.02.22 17:21
|close
|108
|0.12
|1.3125
|1.2930
|1.3150
|-20.05
|11812.67
|223
|2007.02.26 08:00
|sell
|112
|0.12
|1.3176
|1.3386
|1.3166
|224
|2007.02.26 08:43
|sell
|113
|0.36
|1.3182
|1.3387
|1.3172
|225
|2007.02.26 09:35
|t/p
|113
|0.36
|1.3172
|1.3387
|1.3172
|36.00
|11848.67
|226
|2007.02.26 09:35
|close
|112
|0.12
|1.3172
|1.3386
|1.3166
|4.80
|11853.47
|227
|2007.02.27 06:01
|sell
|114
|0.12
|1.3178
|1.3388
|1.3168
|228
|2007.02.27 07:54
|t/p
|114
|0.12
|1.3168
|1.3388
|1.3168
|12.00
|11865.47
|229
|2007.02.28 00:00
|sell
|115
|0.12
|1.3236
|1.3446
|1.3226
|230
|2007.02.28 01:59
|t/p
|115
|0.12
|1.3226
|1.3446
|1.3226
|12.00
|11877.47
|231
|2007.02.28 18:00
|buy
|116
|0.12
|1.3231
|1.3021
|1.3241
|232
|2007.02.28 18:03
|buy
|117
|0.36
|1.3226
|1.3021
|1.3236
|233
|2007.02.28 18:09
|buy
|118
|1.08
|1.3220
|1.3020
|1.3230
|234
|2007.02.28 20:28
|t/p
|118
|1.08
|1.3230
|1.3020
|1.3230
|108.00
|11985.47
|235
|2007.02.28 20:28
|close
|117
|0.36
|1.3231
|1.3021
|1.3236
|18.00
|12003.47
|236
|2007.02.28 20:28
|close
|116
|0.12
|1.3230
|1.3021
|1.3241
|-1.20
|12002.27
|237
|2007.03.01 05:00
|sell
|119
|0.12
|1.3220
|1.3430
|1.3210
|238
|2007.03.01 08:00
|t/p
|119
|0.12
|1.3210
|1.3430
|1.3210
|12.00
|12014.27
|239
|2007.03.02 07:00
|buy
|120
|0.12
|1.3172
|1.2962
|1.3182
|240
|2007.03.02 07:43
|buy
|121
|0.36
|1.3167
|1.2962
|1.3177
|241
|2007.03.02 08:33
|t/p
|121
|0.36
|1.3177
|1.2962
|1.3177
|36.00
|12050.27
|242
|2007.03.02 08:33
|close
|120
|0.12
|1.3177
|1.2962
|1.3182
|6.00
|12056.27
|243
|2007.03.05 22:00
|buy
|122
|0.12
|1.3094
|1.2884
|1.3104
|244
|2007.03.05 22:44
|buy
|123
|0.36
|1.3089
|1.2884
|1.3099
|245
|2007.03.05 23:28
|t/p
|123
|0.36
|1.3099
|1.2884
|1.3099
|36.00
|12092.27
|246
|2007.03.05 23:28
|close
|122
|0.12
|1.3099
|1.2884
|1.3104
|6.00
|12098.27
|247
|2007.03.07 08:00
|sell
|124
|0.12
|1.3119
|1.3329
|1.3109
|248
|2007.03.07 08:33
|sell
|125
|0.36
|1.3125
|1.3330
|1.3115
|249
|2007.03.07 09:50
|t/p
|125
|0.36
|1.3115
|1.3330
|1.3115
|36.00
|12134.27
|250
|2007.03.07 09:50
|close
|124
|0.12
|1.3115
|1.3329
|1.3109
|4.80
|12139.07
|251
|2007.03.08 05:00
|sell
|126
|0.12
|1.3167
|1.3377
|1.3157
|252
|2007.03.08 05:23
|sell
|127
|0.36
|1.3173
|1.3378
|1.3163
|253
|2007.03.08 05:32
|sell
|128
|1.08
|1.3178
|1.3378
|1.3168
|254
|2007.03.08 08:14
|t/p
|128
|1.08
|1.3168
|1.3378
|1.3168
|108.00
|12247.07
|255
|2007.03.08 08:14
|close
|127
|0.36
|1.3168
|1.3378
|1.3163
|18.00
|12265.07
|256
|2007.03.08 08:14
|close
|126
|0.12
|1.3169
|1.3377
|1.3157
|-2.40
|12262.67
|257
|2007.03.09 02:00
|buy
|129
|0.12
|1.3143
|1.2933
|1.3153
|258
|2007.03.09 02:06
|buy
|130
|0.36
|1.3138
|1.2933
|1.3148
|259
|2007.03.09 03:51
|t/p
|130
|0.36
|1.3148
|1.2933
|1.3148
|36.00
|12298.67
|260
|2007.03.09 03:51
|close
|129
|0.12
|1.3148
|1.2933
|1.3153
|6.00
|12304.67
|261
|2007.03.12 01:00
|buy
|131
|0.12
|1.3126
|1.2916
|1.3136
|262
|2007.03.12 01:11
|buy
|132
|0.36
|1.3120
|1.2915
|1.3130
|263
|2007.03.12 04:18
|buy
|133
|1.08
|1.3114
|1.2914
|1.3124
|264
|2007.03.12 08:26
|t/p
|133
|1.08
|1.3124
|1.2914
|1.3124
|108.00
|12412.67
|265
|2007.03.12 08:26
|close
|132
|0.36
|1.3125
|1.2915
|1.3130
|18.00
|12430.67
|266
|2007.03.12 08:26
|close
|131
|0.12
|1.3124
|1.2916
|1.3136
|-2.40
|12428.27
|267
|2007.03.13 02:00
|sell
|134
|0.12
|1.3183
|1.3393
|1.3173
|268
|2007.03.13 03:07
|sell
|135
|0.36
|1.3189
|1.3394
|1.3179
|269
|2007.03.13 06:48
|t/p
|135
|0.36
|1.3179
|1.3394
|1.3179
|36.00
|12464.27
|270
|2007.03.13 06:48
|close
|134
|0.12
|1.3177
|1.3393
|1.3173
|7.20
|12471.47
|271
|2007.03.13 22:00
|sell
|136
|0.12
|1.3195
|1.3405
|1.3185
|272
|2007.03.13 22:19
|sell
|137
|0.36
|1.3200
|1.3405
|1.3190
|273
|2007.03.14 00:26
|t/p
|137
|0.36
|1.3190
|1.3405
|1.3190
|36.18
|12507.65
|274
|2007.03.14 00:26
|close
|136
|0.12
|1.3190
|1.3405
|1.3185
|6.06
|12513.71
|275
|2007.03.15 03:00
|sell
|138
|0.13
|1.3221
|1.3431
|1.3211
|276
|2007.03.15 03:28
|sell
|139
|0.39
|1.3227
|1.3432
|1.3217
|277
|2007.03.15 08:22
|t/p
|139
|0.39
|1.3217
|1.3432
|1.3217
|39.00
|12552.71
|278
|2007.03.15 08:22
|close
|138
|0.13
|1.3217
|1.3431
|1.3211
|5.20
|12557.91
|279
|2007.03.20 18:00
|buy
|140
|0.13
|1.3304
|1.3094
|1.3314
|280
|2007.03.20 18:55
|t/p
|140
|0.13
|1.3314
|1.3094
|1.3314
|13.00
|12570.91
|281
|2007.03.20 18:55
|buy
|141
|0.13
|1.3316
|1.3106
|1.3326
|282
|2007.03.20 19:43
|buy
|142
|0.39
|1.3311
|1.3106
|1.3321
|283
|2007.03.20 21:34
|t/p
|142
|0.39
|1.3321
|1.3106
|1.3321
|39.00
|12609.91
|284
|2007.03.20 21:34
|close
|141
|0.13
|1.3321
|1.3106
|1.3326
|6.50
|12616.41
|285
|2007.03.21 07:02
|sell
|143
|0.13
|1.3317
|1.3527
|1.3307
|286
|2007.03.21 08:03
|t/p
|143
|0.13
|1.3307
|1.3527
|1.3307
|13.00
|12629.41
|287
|2007.03.22 07:00
|sell
|144
|0.13
|1.3383
|1.3593
|1.3373
|288
|2007.03.22 07:20
|sell
|145
|0.39
|1.3388
|1.3593
|1.3378
|289
|2007.03.22 07:36
|t/p
|145
|0.39
|1.3378
|1.3593
|1.3378
|39.00
|12668.41
|290
|2007.03.22 07:36
|close
|144
|0.13
|1.3378
|1.3593
|1.3373
|6.50
|12674.91
|291
|2007.03.22 07:37
|sell
|146
|0.13
|1.3377
|1.3587
|1.3367
|292
|2007.03.22 07:53
|sell
|147
|0.39
|1.3383
|1.3588
|1.3373
|293
|2007.03.22 08:11
|t/p
|147
|0.39
|1.3373
|1.3588
|1.3373
|39.00
|12713.91
|294
|2007.03.22 08:11
|close
|146
|0.13
|1.3372
|1.3587
|1.3367
|6.50
|12720.41
|295
|2007.03.23 08:00
|buy
|148
|0.13
|1.3336
|1.3126
|1.3346
|296
|2007.03.23 08:17
|buy
|149
|0.39
|1.3330
|1.3125
|1.3340
|297
|2007.03.23 09:01
|buy
|150
|1.17
|1.3324
|1.3124
|1.3334
|298
|2007.03.23 09:18
|t/p
|150
|1.17
|1.3334
|1.3124
|1.3334
|116.99
|12837.40
|299
|2007.03.23 09:18
|close
|149
|0.39
|1.3334
|1.3125
|1.3340
|15.60
|12853.00
|300
|2007.03.23 09:18
|close
|148
|0.13
|1.3333
|1.3126
|1.3346
|-3.90
|12849.10
|301
|2007.03.26 08:00
|buy
|151
|0.13
|1.3273
|1.3063
|1.3283
|302
|2007.03.26 09:00
|buy
|152
|0.39
|1.3268
|1.3063
|1.3278
|303
|2007.03.26 09:07
|buy
|153
|1.17
|1.3261
|1.3061
|1.3271
|304
|2007.03.26 09:16
|buy
|154
|3.51
|1.3256
|1.3061
|1.3266
|305
|2007.03.26 09:26
|close
|154
|3.51
|1.3259
|1.3061
|1.3266
|105.30
|12954.40
|306
|2007.03.26 09:26
|close
|153
|1.17
|1.3260
|1.3061
|1.3271
|-11.70
|12942.70
|307
|2007.03.26 09:27
|close
|152
|0.39
|1.3259
|1.3063
|1.3278
|-35.10
|12907.60
|308
|2007.03.26 09:27
|close
|151
|0.13
|1.3261
|1.3063
|1.3283
|-15.60
|12892.00
|309
|2007.03.27 05:00
|sell
|155
|0.13
|1.3326
|1.3536
|1.3316
|310
|2007.03.27 06:09
|sell
|156
|0.39
|1.3332
|1.3537
|1.3322
|311
|2007.03.27 06:18
|sell
|157
|1.17
|1.3338
|1.3538
|1.3328
|312
|2007.03.27 07:49
|t/p
|157
|1.17
|1.3328
|1.3538
|1.3328
|117.00
|13009.00
|313
|2007.03.27 07:49
|close
|156
|0.39
|1.3328
|1.3537
|1.3322
|15.60
|13024.60
|314
|2007.03.27 07:49
|close
|155
|0.13
|1.3329
|1.3536
|1.3316
|-3.90
|13020.70
|315
|2007.03.27 19:00
|sell
|158
|0.13
|1.3347
|1.3557
|1.3337
|316
|2007.03.27 23:01
|sell
|159
|0.39
|1.3353
|1.3558
|1.3343
|317
|2007.03.27 23:02
|sell
|160
|1.17
|1.3358
|1.3558
|1.3348
|318
|2007.03.27 23:03
|sell
|161
|3.51
|1.3364
|1.3559
|1.3354
|319
|2007.03.27 23:05
|close
|161
|3.51
|1.3360
|1.3559
|1.3354
|140.38
|13161.08
|320
|2007.03.27 23:06
|close
|160
|1.17
|1.3361
|1.3558
|1.3348
|-35.09
|13125.99
|321
|2007.03.27 23:06
|close
|159
|0.39
|1.3362
|1.3558
|1.3343
|-35.10
|13090.89
|322
|2007.03.27 23:06
|close
|158
|0.13
|1.3363
|1.3557
|1.3337
|-20.80
|13070.09
|323
|2007.03.28 02:00
|sell
|162
|0.13
|1.3347
|1.3557
|1.3337
|324
|2007.03.28 02:27
|sell
|163
|0.39
|1.3353
|1.3558
|1.3343
|325
|2007.03.28 08:33
|t/p
|163
|0.39
|1.3343
|1.3558
|1.3343
|39.00
|13109.09
|326
|2007.03.28 08:33
|close
|162
|0.13
|1.3342
|1.3557
|1.3337
|6.50
|13115.59
|327
|2007.03.28 19:00
|sell
|164
|0.13
|1.3334
|1.3544
|1.3324
|328
|2007.03.28 19:17
|sell
|165
|0.39
|1.3340
|1.3545
|1.3330
|329
|2007.03.28 20:26
|t/p
|165
|0.39
|1.3330
|1.3545
|1.3330
|39.00
|13154.59
|330
|2007.03.28 20:26
|close
|164
|0.13
|1.3329
|1.3544
|1.3324
|6.50
|13161.09
|331
|2007.03.29 07:00
|buy
|166
|0.13
|1.3320
|1.3110
|1.3330
|332
|2007.03.29 08:34
|buy
|167
|0.39
|1.3314
|1.3109
|1.3324
|333
|2007.03.29 08:52
|t/p
|167
|0.39
|1.3324
|1.3109
|1.3324
|39.00
|13200.09
|334
|2007.03.29 08:52
|close
|166
|0.13
|1.3324
|1.3110
|1.3330
|5.20
|13205.29
|335
|2007.03.30 00:04
|sell
|168
|0.13
|1.3330
|1.3540
|1.3320
|336
|2007.03.30 01:00
|sell
|169
|0.39
|1.3335
|1.3540
|1.3325
|337
|2007.03.30 02:06
|t/p
|169
|0.39
|1.3325
|1.3540
|1.3325
|39.00
|13244.29
|338
|2007.03.30 02:06
|close
|168
|0.13
|1.3325
|1.3540
|1.3320
|6.50
|13250.79
|339
|2007.03.30 10:00
|sell
|170
|0.13
|1.3317
|1.3527
|1.3307
|340
|2007.03.30 10:11
|sell
|171
|0.39
|1.3322
|1.3527
|1.3312
|341
|2007.03.30 10:28
|t/p
|171
|0.39
|1.3312
|1.3527
|1.3312
|39.00
|13289.79
|342
|2007.03.30 10:28
|close
|170
|0.13
|1.3312
|1.3527
|1.3307
|6.50
|13296.29
|343
|2007.03.30 10:28
|sell
|172
|0.13
|1.3311
|1.3521
|1.3301
|344
|2007.03.30 10:39
|sell
|173
|0.39
|1.3317
|1.3522
|1.3307
|345
|2007.03.30 11:11
|sell
|174
|1.17
|1.3322
|1.3522
|1.3312
|346
|2007.03.30 12:06
|t/p
|174
|1.17
|1.3312
|1.3522
|1.3312
|117.01
|13413.30
|347
|2007.03.30 12:06
|close
|173
|0.39
|1.3312
|1.3522
|1.3307
|19.50
|13432.80
|348
|2007.03.30 12:06
|close
|172
|0.13
|1.3312
|1.3521
|1.3301
|-1.30
|13431.50
|349
|2007.03.30 18:00
|buy
|175
|0.13
|1.3376
|1.3166
|1.3386
|350
|2007.03.30 18:07
|buy
|176
|0.39
|1.3370
|1.3165
|1.3380
|351
|2007.03.30 20:38
|buy
|177
|1.17
|1.3364
|1.3164
|1.3374
|352
|2007.03.30 20:56
|buy
|178
|3.51
|1.3358
|1.3163
|1.3368
|353
|2007.04.02 00:00
|t/p
|177
|1.17
|1.3374
|1.3164
|1.3374
|110.33
|13541.83
|354
|2007.04.02 00:00
|t/p
|178
|3.51
|1.3368
|1.3163
|1.3368
|330.98
|13872.82
|355
|2007.04.02 00:00
|close
|176
|0.39
|1.3375
|1.3165
|1.3380
|17.28
|13890.09
|356
|2007.04.02 00:00
|close
|175
|0.13
|1.3374
|1.3166
|1.3386
|-3.34
|13886.75
|357
|2007.04.02 04:01
|sell
|179
|0.14
|1.3344
|1.3554
|1.3334
|358
|2007.04.02 04:21
|sell
|180
|0.42
|1.3350
|1.3555
|1.3340
|359
|2007.04.02 05:51
|sell
|181
|1.26
|1.3356
|1.3556
|1.3346
|360
|2007.04.02 07:02
|sell
|182
|3.78
|1.3362
|1.3557
|1.3352
|361
|2007.04.02 07:09
|close
|182
|3.78
|1.3359
|1.3557
|1.3352
|113.39
|14000.14
|362
|2007.04.02 07:09
|close
|181
|1.26
|1.3360
|1.3556
|1.3346
|-50.41
|13949.73
|363
|2007.04.02 07:10
|close
|180
|0.42
|1.3359
|1.3555
|1.3340
|-37.80
|13911.93
|364
|2007.04.02 07:11
|close
|179
|0.14
|1.3358
|1.3554
|1.3334
|-19.60
|13892.33
|365
|2007.04.02 22:01
|sell
|183
|0.14
|1.3365
|1.3575
|1.3355
|366
|2007.04.02 23:04
|sell
|184
|0.42
|1.3371
|1.3576
|1.3361
|367
|2007.04.03 07:49
|t/p
|184
|0.42
|1.3361
|1.3576
|1.3361
|42.21
|13934.54
|368
|2007.04.03 07:49
|close
|183
|0.14
|1.3359
|1.3575
|1.3355
|8.47
|13943.01
|369
|2007.04.03 18:00
|sell
|185
|0.14
|1.3361
|1.3571
|1.3351
|370
|2007.04.03 19:35
|t/p
|185
|0.14
|1.3351
|1.3571
|1.3351
|14.00
|13957.01
|371
|2007.04.04 06:00
|buy
|186
|0.14
|1.3336
|1.3126
|1.3346
|372
|2007.04.04 09:02
|buy
|187
|0.42
|1.3330
|1.3125
|1.3340
|373
|2007.04.04 09:26
|t/p
|187
|0.42
|1.3340
|1.3125
|1.3340
|42.00
|13999.01
|374
|2007.04.04 09:26
|close
|186
|0.14
|1.3341
|1.3126
|1.3346
|7.00
|14006.01
|375
|2007.04.05 05:00
|sell
|188
|0.14
|1.3368
|1.3578
|1.3358
|376
|2007.04.05 08:13
|t/p
|188
|0.14
|1.3358
|1.3578
|1.3358
|14.00
|14020.01
|377
|2007.04.06 02:00
|sell
|189
|0.14
|1.3423
|1.3633
|1.3413
|378
|2007.04.06 08:19
|t/p
|189
|0.14
|1.3413
|1.3633
|1.3413
|14.00
|14034.01
|379
|2007.04.09 10:00
|buy
|190
|0.14
|1.3366
|1.3156
|1.3376
|380
|2007.04.09 11:51
|t/p
|190
|0.14
|1.3376
|1.3156
|1.3376
|14.00
|14048.01
|381
|2007.04.10 02:00
|buy
|191
|0.14
|1.3354
|1.3144
|1.3364
|382
|2007.04.10 02:36
|t/p
|191
|0.14
|1.3364
|1.3144
|1.3364
|14.00
|14062.01
|383
|2007.04.10 02:36
|buy
|192
|0.14
|1.3366
|1.3156
|1.3376
|384
|2007.04.10 02:58
|t/p
|192
|0.14
|1.3376
|1.3156
|1.3376
|14.00
|14076.01
|385
|2007.04.10 02:58
|buy
|193
|0.14
|1.3378
|1.3168
|1.3388
|386
|2007.04.10 03:51
|t/p
|193
|0.14
|1.3388
|1.3168
|1.3388
|14.00
|14090.01
|387
|2007.04.10 21:03
|sell
|194
|0.14
|1.3425
|1.3635
|1.3415
|388
|2007.04.10 21:36
|sell
|195
|0.42
|1.3430
|1.3635
|1.3420
|389
|2007.04.10 22:40
|sell
|196
|1.26
|1.3436
|1.3636
|1.3426
|390
|2007.04.11 02:03
|t/p
|196
|1.26
|1.3426
|1.3636
|1.3426
|126.63
|14216.64
|391
|2007.04.11 02:03
|close
|195
|0.42
|1.3426
|1.3635
|1.3420
|17.01
|14233.65
|392
|2007.04.11 02:03
|close
|194
|0.14
|1.3427
|1.3635
|1.3415
|-2.73
|14230.92
|393
|2007.04.11 20:00
|sell
|197
|0.14
|1.3427
|1.3637
|1.3417
|394
|2007.04.11 20:02
|sell
|198
|0.42
|1.3433
|1.3638
|1.3423
|395
|2007.04.11 20:06
|t/p
|198
|0.42
|1.3423
|1.3638
|1.3423
|42.00
|14272.92
|396
|2007.04.11 20:06
|close
|197
|0.14
|1.3423
|1.3637
|1.3417
|5.60
|14278.52
|397
|2007.04.11 20:06
|sell
|199
|0.14
|1.3420
|1.3630
|1.3410
|398
|2007.04.11 20:13
|t/p
|199
|0.14
|1.3410
|1.3630
|1.3410
|14.00
|14292.52
|399
|2007.04.11 20:13
|sell
|200
|0.14
|1.3408
|1.3618
|1.3398
|400
|2007.04.11 20:14
|sell
|201
|0.42
|1.3414
|1.3619
|1.3404
|401
|2007.04.11 20:28
|sell
|202
|1.26
|1.3421
|1.3621
|1.3411
|402
|2007.04.11 20:41
|sell
|203
|3.78
|1.3427
|1.3622
|1.3417
|403
|2007.04.11 21:08
|close
|203
|3.78
|1.3424
|1.3622
|1.3417
|113.38
|14405.90
|404
|2007.04.11 21:08
|close
|202
|1.26
|1.3425
|1.3621
|1.3411
|-50.41
|14355.49
|405
|2007.04.11 21:09
|close
|201
|0.42
|1.3426
|1.3619
|1.3404
|-50.40
|14305.09
|406
|2007.04.11 21:09
|close
|200
|0.14
|1.3427
|1.3618
|1.3398
|-26.60
|14278.49
|407
|2007.04.12 13:00
|sell
|204
|0.14
|1.3455
|1.3665
|1.3445
|408
|2007.04.12 13:15
|sell
|205
|0.42
|1.3461
|1.3666
|1.3451
|409
|2007.04.12 13:40
|sell
|206
|1.26
|1.3466
|1.3666
|1.3456
|410
|2007.04.12 14:49
|t/p
|206
|1.26
|1.3456
|1.3666
|1.3456
|126.00
|14404.49
|411
|2007.04.12 14:49
|close
|205
|0.42
|1.3456
|1.3666
|1.3451
|21.00
|14425.49
|412
|2007.04.12 14:49
|close
|204
|0.14
|1.3455
|1.3665
|1.3445
|0.00
|14425.49
|413
|2007.04.13 02:00
|sell
|207
|0.14
|1.3485
|1.3695
|1.3475
|414
|2007.04.13 02:23
|sell
|208
|0.42
|1.3491
|1.3696
|1.3481
|415
|2007.04.13 02:37
|sell
|209
|1.26
|1.3497
|1.3697
|1.3487
|416
|2007.04.13 02:39
|sell
|210
|3.78
|1.3503
|1.3698
|1.3493
|417
|2007.04.13 02:53
|close
|210
|3.78
|1.3500
|1.3698
|1.3493
|113.38
|14538.87
|418
|2007.04.13 02:54
|close
|209
|1.26
|1.3502
|1.3697
|1.3487
|-63.00
|14475.87
|419
|2007.04.13 02:54
|close
|208
|0.42
|1.3503
|1.3696
|1.3481
|-50.40
|14425.47
|420
|2007.04.13 02:54
|close
|207
|0.14
|1.3504
|1.3695
|1.3475
|-26.60
|14398.87
|421
|2007.04.13 02:54
|sell
|211
|0.14
|1.3502
|1.3712
|1.3492
|422
|2007.04.13 03:19
|sell
|212
|0.42
|1.3508
|1.3713
|1.3498
|423
|2007.04.13 03:22
|sell
|213
|1.26
|1.3513
|1.3713
|1.3503
|424
|2007.04.13 03:23
|sell
|214
|3.78
|1.3519
|1.3714
|1.3509
|425
|2007.04.13 03:24
|close
|214
|3.78
|1.3516
|1.3714
|1.3509
|113.40
|14512.27
|426
|2007.04.13 03:24
|close
|213
|1.26
|1.3517
|1.3713
|1.3503
|-50.40
|14461.87
|427
|2007.04.13 03:24
|close
|212
|0.42
|1.3515
|1.3713
|1.3498
|-29.40
|14432.47
|428
|2007.04.13 03:24
|close
|211
|0.14
|1.3516
|1.3712
|1.3492
|-19.60
|14412.87
|429
|2007.04.16 08:00
|sell
|215
|0.14
|1.3543
|1.3753
|1.3533
|430
|2007.04.16 08:08
|sell
|216
|0.42
|1.3549
|1.3754
|1.3539
|431
|2007.04.16 08:40
|sell
|217
|1.26
|1.3555
|1.3755
|1.3545
|432
|2007.04.16 09:16
|t/p
|217
|1.26
|1.3545
|1.3755
|1.3545
|126.00
|14538.87
|433
|2007.04.16 09:16
|close
|216
|0.42
|1.3544
|1.3754
|1.3539
|21.00
|14559.87
|434
|2007.04.16 09:16
|close
|215
|0.14
|1.3545
|1.3753
|1.3533
|-2.80
|14557.07
|435
|2007.04.17 08:00
|buy
|218
|0.15
|1.3542
|1.3332
|1.3552
|436
|2007.04.17 09:25
|buy
|219
|0.45
|1.3536
|1.3331
|1.3546
|437
|2007.04.17 09:33
|buy
|220
|1.35
|1.3530
|1.3330
|1.3540
|438
|2007.04.17 10:00
|t/p
|220
|1.35
|1.3540
|1.3330
|1.3540
|135.00
|14692.07
|439
|2007.04.17 10:00
|close
|219
|0.45
|1.3541
|1.3331
|1.3546
|22.50
|14714.57
|440
|2007.04.17 10:00
|close
|218
|0.15
|1.3539
|1.3332
|1.3552
|-4.50
|14710.07
|441
|2007.04.19 05:00
|sell
|221
|0.15
|1.3587
|1.3797
|1.3577
|442
|2007.04.19 05:26
|sell
|222
|0.45
|1.3593
|1.3798
|1.3583
|443
|2007.04.19 05:41
|sell
|223
|1.35
|1.3599
|1.3799
|1.3589
|444
|2007.04.19 05:45
|sell
|224
|4.05
|1.3605
|1.3800
|1.3595
|445
|2007.04.19 05:47
|close
|224
|4.05
|1.3602
|1.3800
|1.3595
|121.49
|14831.56
|446
|2007.04.19 05:47
|close
|223
|1.35
|1.3600
|1.3799
|1.3589
|-13.50
|14818.06
|447
|2007.04.19 05:47
|close
|222
|0.45
|1.3601
|1.3798
|1.3583
|-36.00
|14782.06
|448
|2007.04.19 05:48
|close
|221
|0.15
|1.3602
|1.3797
|1.3577
|-22.50
|14759.56
|449
|2007.04.19 05:48
|sell
|225
|0.15
|1.3601
|1.3811
|1.3591
|450
|2007.04.19 05:51
|sell
|226
|0.45
|1.3607
|1.3812
|1.3597
|451
|2007.04.19 06:27
|t/p
|226
|0.45
|1.3597
|1.3812
|1.3597
|45.00
|14804.56
|452
|2007.04.19 06:27
|close
|225
|0.15
|1.3597
|1.3811
|1.3591
|6.00
|14810.56
|453
|2007.04.20 08:00
|sell
|227
|0.15
|1.3611
|1.3821
|1.3601
|454
|2007.04.20 08:01
|sell
|228
|0.45
|1.3616
|1.3821
|1.3606
|455
|2007.04.20 08:03
|sell
|229
|1.35
|1.3621
|1.3821
|1.3611
|456
|2007.04.20 08:08
|sell
|230
|4.05
|1.3627
|1.3822
|1.3617
|457
|2007.04.20 09:10
|close
|230
|4.05
|1.3624
|1.3822
|1.3617
|121.48
|14932.04
|458
|2007.04.20 09:10
|close
|229
|1.35
|1.3623
|1.3821
|1.3611
|-27.00
|14905.04
|459
|2007.04.20 09:10
|close
|228
|0.45
|1.3624
|1.3821
|1.3606
|-36.00
|14869.04
|460
|2007.04.20 09:10
|close
|227
|0.15
|1.3623
|1.3821
|1.3601
|-18.00
|14851.04
|461
|2007.04.23 18:00
|buy
|231
|0.15
|1.3580
|1.3370
|1.3590
|462
|2007.04.23 19:23
|buy
|232
|0.45
|1.3575
|1.3370
|1.3585
|463
|2007.04.23 20:23
|buy
|233
|1.35
|1.3570
|1.3370
|1.3580
|464
|2007.04.23 23:35
|t/p
|233
|1.35
|1.3580
|1.3370
|1.3580
|135.01
|14986.05
|465
|2007.04.23 23:35
|close
|232
|0.45
|1.3580
|1.3370
|1.3585
|22.50
|15008.55
|466
|2007.04.23 23:35
|close
|231
|0.15
|1.3579
|1.3370
|1.3590
|-1.50
|15007.05
|467
|2007.04.24 11:00
|buy
|234
|0.15
|1.3568
|1.3358
|1.3578
|468
|2007.04.24 11:34
|buy
|235
|0.45
|1.3563
|1.3358
|1.3573
|469
|2007.04.24 12:22
|t/p
|235
|0.45
|1.3573
|1.3358
|1.3573
|45.00
|15052.05
|470
|2007.04.24 12:22
|close
|234
|0.15
|1.3573
|1.3358
|1.3578
|7.50
|15059.55
|471
|2007.04.25 05:02
|sell
|236
|0.15
|1.3634
|1.3844
|1.3624
|472
|2007.04.25 08:04
|sell
|237
|0.45
|1.3639
|1.3844
|1.3629
|473
|2007.04.25 08:15
|sell
|238
|1.35
|1.3645
|1.3845
|1.3635
|474
|2007.04.25 08:36
|sell
|239
|4.05
|1.3650
|1.3845
|1.3640
|475
|2007.04.25 08:37
|close
|239
|4.05
|1.3647
|1.3845
|1.3640
|121.48
|15181.03
|476
|2007.04.25 08:37
|close
|238
|1.35
|1.3646
|1.3845
|1.3635
|-13.50
|15167.53
|477
|2007.04.25 08:37
|close
|237
|0.45
|1.3647
|1.3844
|1.3629
|-36.00
|15131.53
|478
|2007.04.25 08:37
|close
|236
|0.15
|1.3648
|1.3844
|1.3624
|-21.00
|15110.53
|479
|2007.04.27 04:01
|buy
|240
|0.15
|1.3600
|1.3390
|1.3610
|480
|2007.04.27 07:59
|buy
|241
|0.45
|1.3594
|1.3389
|1.3604
|481
|2007.04.27 08:15
|buy
|242
|1.35
|1.3588
|1.3388
|1.3598
|482
|2007.04.27 09:59
|t/p
|242
|1.35
|1.3598
|1.3388
|1.3598
|135.00
|15245.53
|483
|2007.04.27 09:59
|close
|241
|0.45
|1.3598
|1.3389
|1.3604
|18.00
|15263.53
|484
|2007.04.27 09:59
|close
|240
|0.15
|1.3597
|1.3390
|1.3610
|-4.50
|15259.03
|485
|2007.04.30 01:00
|sell
|243
|0.15
|1.3638
|1.3848
|1.3628
|486
|2007.04.30 01:20
|t/p
|243
|0.15
|1.3628
|1.3848
|1.3628
|15.00
|15274.03
|487
|2007.04.30 01:20
|sell
|244
|0.15
|1.3626
|1.3836
|1.3616
|488
|2007.04.30 02:07
|sell
|245
|0.45
|1.3631
|1.3836
|1.3621
|489
|2007.04.30 04:16
|sell
|246
|1.35
|1.3637
|1.3837
|1.3627
|490
|2007.04.30 04:25
|sell
|247
|4.05
|1.3643
|1.3838
|1.3633
|491
|2007.04.30 06:42
|close
|247
|4.05
|1.3640
|1.3838
|1.3633
|121.49
|15395.52
|492
|2007.04.30 06:43
|close
|246
|1.35
|1.3639
|1.3837
|1.3627
|-27.00
|15368.52
|493
|2007.04.30 06:43
|close
|245
|0.45
|1.3640
|1.3836
|1.3621
|-40.50
|15328.02
|494
|2007.04.30 06:44
|close
|244
|0.15
|1.3639
|1.3836
|1.3616
|-19.50
|15308.52
|495
|2007.05.01 03:00
|sell
|248
|0.15
|1.3645
|1.3855
|1.3635
|496
|2007.05.01 05:18
|sell
|249
|0.45
|1.3651
|1.3856
|1.3641
|497
|2007.05.01 08:53
|sell
|250
|1.35
|1.3658
|1.3858
|1.3648
|498
|2007.05.01 09:27
|t/p
|250
|1.35
|1.3648
|1.3858
|1.3648
|135.00
|15443.52
|499
|2007.05.01 09:27
|close
|249
|0.45
|1.3647
|1.3856
|1.3641
|18.00
|15461.52
|500
|2007.05.01 09:27
|close
|248
|0.15
|1.3646
|1.3855
|1.3635
|-1.50
|15460.02
|501
|2007.05.04 08:00
|buy
|251
|0.15
|1.3559
|1.3349
|1.3569
|502
|2007.05.04 08:59
|t/p
|251
|0.15
|1.3569
|1.3349
|1.3569
|15.00
|15475.02
|503
|2007.05.04 08:59
|buy
|252
|0.15
|1.3571
|1.3361
|1.3581
|504
|2007.05.04 09:26
|buy
|253
|0.45
|1.3565
|1.3360
|1.3575
|505
|2007.05.04 09:34
|buy
|254
|1.35
|1.3559
|1.3359
|1.3569
|506
|2007.05.04 09:35
|buy
|255
|4.05
|1.3553
|1.3358
|1.3563
|507
|2007.05.04 10:19
|close
|255
|4.05
|1.3556
|1.3358
|1.3563
|121.49
|15596.51
|508
|2007.05.04 10:19
|close
|254
|1.35
|1.3555
|1.3359
|1.3569
|-54.00
|15542.51
|509
|2007.05.04 10:20
|close
|253
|0.45
|1.3556
|1.3360
|1.3575
|-40.50
|15502.01
|510
|2007.05.04 10:20
|close
|252
|0.15
|1.3555
|1.3361
|1.3581
|-24.00
|15478.01
|511
|2007.05.07 11:01
|sell
|256
|0.15
|1.3604
|1.3814
|1.3594
|512
|2007.05.07 11:53
|sell
|257
|0.45
|1.3609
|1.3814
|1.3599
|513
|2007.05.07 12:00
|sell
|258
|1.35
|1.3615
|1.3815
|1.3605
|514
|2007.05.07 14:31
|sell
|259
|4.05
|1.3620
|1.3815
|1.3610
|515
|2007.05.07 17:23
|close
|259
|4.05
|1.3617
|1.3815
|1.3610
|121.49
|15599.50
|516
|2007.05.07 17:23
|close
|258
|1.35
|1.3616
|1.3815
|1.3605
|-13.50
|15586.00
|517
|2007.05.07 17:23
|close
|257
|0.45
|1.3615
|1.3814
|1.3599
|-27.00
|15559.00
|518
|2007.05.07 17:24
|close
|256
|0.15
|1.3616
|1.3814
|1.3594
|-18.00
|15541.00
|519
|2007.05.07 19:00
|sell
|260
|0.16
|1.3615
|1.3825
|1.3605
|520
|2007.05.07 19:37
|t/p
|260
|0.16
|1.3605
|1.3825
|1.3605
|16.00
|15557.00
|521
|2007.05.07 19:37
|sell
|261
|0.16
|1.3603
|1.3813
|1.3593
|522
|2007.05.07 20:01
|sell
|262
|0.48
|1.3608
|1.3813
|1.3598
|523
|2007.05.07 21:13
|t/p
|262
|0.48
|1.3598
|1.3813
|1.3598
|48.00
|15605.00
|524
|2007.05.07 21:13
|close
|261
|0.16
|1.3598
|1.3813
|1.3593
|8.00
|15613.00
|525
|2007.05.08 10:00
|sell
|263
|0.16
|1.3600
|1.3810
|1.3590
|526
|2007.05.08 10:12
|t/p
|263
|0.16
|1.3590
|1.3810
|1.3590
|16.00
|15629.00
|527
|2007.05.08 10:12
|sell
|264
|0.16
|1.3588
|1.3798
|1.3578
|528
|2007.05.08 10:18
|t/p
|264
|0.16
|1.3578
|1.3798
|1.3578
|16.00
|15645.00
|529
|2007.05.08 10:18
|sell
|265
|0.16
|1.3576
|1.3786
|1.3566
|530
|2007.05.08 10:19
|sell
|266
|0.48
|1.3581
|1.3786
|1.3571
|531
|2007.05.08 12:06
|t/p
|266
|0.48
|1.3571
|1.3786
|1.3571
|48.00
|15693.00
|532
|2007.05.08 12:06
|close
|265
|0.16
|1.3570
|1.3786
|1.3566
|9.60
|15702.60
|533
|2007.05.09 00:00
|buy
|267
|0.16
|1.3546
|1.3336
|1.3556
|534
|2007.05.09 00:45
|buy
|268
|0.48
|1.3541
|1.3336
|1.3551
|535
|2007.05.09 08:15
|t/p
|268
|0.48
|1.3551
|1.3336
|1.3551
|48.00
|15750.60
|536
|2007.05.09 08:15
|close
|267
|0.16
|1.3551
|1.3336
|1.3556
|8.00
|15758.60
|537
|2007.05.10 04:00
|buy
|269
|0.16
|1.3539
|1.3329
|1.3549
|538
|2007.05.10 04:54
|buy
|270
|0.48
|1.3534
|1.3329
|1.3544
|539
|2007.05.10 05:16
|buy
|271
|1.44
|1.3528
|1.3328
|1.3538
|540
|2007.05.10 07:43
|t/p
|271
|1.44
|1.3538
|1.3328
|1.3538
|144.00
|15902.60
|541
|2007.05.10 07:43
|close
|270
|0.48
|1.3538
|1.3329
|1.3544
|19.20
|15921.80
|542
|2007.05.10 07:44
|close
|269
|0.16
|1.3539
|1.3329
|1.3549
|0.00
|15921.80
|543
|2007.05.11 06:00
|buy
|272
|0.16
|1.3481
|1.3271
|1.3491
|544
|2007.05.11 07:41
|buy
|273
|0.48
|1.3476
|1.3271
|1.3486
|545
|2007.05.11 08:07
|t/p
|273
|0.48
|1.3486
|1.3271
|1.3486
|48.00
|15969.80
|546
|2007.05.11 08:07
|close
|272
|0.16
|1.3486
|1.3271
|1.3491
|8.00
|15977.80
|547
|2007.05.14 11:00
|sell
|274
|0.16
|1.3537
|1.3747
|1.3527
|548
|2007.05.14 12:01
|sell
|275
|0.48
|1.3543
|1.3748
|1.3533
|549
|2007.05.14 12:31
|sell
|276
|1.44
|1.3549
|1.3749
|1.3539
|550
|2007.05.14 13:10
|sell
|277
|4.32
|1.3555
|1.3750
|1.3545
|551
|2007.05.14 13:44
|close
|277
|4.32
|1.3552
|1.3750
|1.3545
|129.58
|16107.38
|552
|2007.05.14 13:47
|close
|276
|1.44
|1.3551
|1.3749
|1.3539
|-28.80
|16078.58
|553
|2007.05.14 13:47
|close
|275
|0.48
|1.3552
|1.3748
|1.3533
|-43.20
|16035.38
|554
|2007.05.14 13:48
|close
|274
|0.16
|1.3553
|1.3747
|1.3527
|-25.60
|16009.78
|555
|2007.05.16 03:01
|sell
|278
|0.16
|1.3592
|1.3802
|1.3582
|556
|2007.05.16 06:56
|sell
|279
|0.48
|1.3599
|1.3804
|1.3589
|557
|2007.05.16 07:59
|sell
|280
|1.44
|1.3604
|1.3804
|1.3594
|558
|2007.05.16 08:46
|sell
|281
|4.32
|1.3609
|1.3804
|1.3599
|559
|2007.05.16 09:02
|close
|281
|4.32
|1.3606
|1.3804
|1.3599
|129.64
|16139.42
|560
|2007.05.16 09:03
|close
|280
|1.44
|1.3605
|1.3804
|1.3594
|-14.39
|16125.03
|561
|2007.05.16 09:03
|close
|279
|0.48
|1.3604
|1.3804
|1.3589
|-24.00
|16101.03
|562
|2007.05.16 09:03
|close
|278
|0.16
|1.3605
|1.3802
|1.3582
|-20.80
|16080.23
|563
|2007.05.17 05:11
|buy
|282
|0.16
|1.3527
|1.3317
|1.3537
|564
|2007.05.17 08:46
|t/p
|282
|0.16
|1.3537
|1.3317
|1.3537
|16.00
|16096.23
|565
|2007.05.17 23:03
|buy
|283
|0.16
|1.3494
|1.3284
|1.3504
|566
|2007.05.18 04:25
|buy
|284
|0.48
|1.3488
|1.3283
|1.3498
|567
|2007.05.18 07:32
|buy
|285
|1.44
|1.3483
|1.3283
|1.3493
|568
|2007.05.18 08:29
|t/p
|285
|1.44
|1.3493
|1.3283
|1.3493
|144.01
|16240.24
|569
|2007.05.18 08:29
|close
|284
|0.48
|1.3493
|1.3283
|1.3498
|24.00
|16264.24
|570
|2007.05.18 08:29
|close
|283
|0.16
|1.3494
|1.3284
|1.3504
|-0.91
|16263.33
|571
|2007.05.21 09:00
|sell
|286
|0.16
|1.3504
|1.3714
|1.3494
|572
|2007.05.21 10:50
|sell
|287
|0.48
|1.3509
|1.3714
|1.3499
|573
|2007.05.21 11:33
|t/p
|287
|0.48
|1.3499
|1.3714
|1.3499
|48.00
|16311.33
|574
|2007.05.21 11:33
|close
|286
|0.16
|1.3499
|1.3714
|1.3494
|8.00
|16319.33
|575
|2007.05.21 22:00
|buy
|288
|0.16
|1.3470
|1.3260
|1.3480
|576
|2007.05.21 23:30
|buy
|289
|0.48
|1.3464
|1.3259
|1.3474
|577
|2007.05.22 03:11
|buy
|290
|1.44
|1.3458
|1.3258
|1.3468
|578
|2007.05.22 08:04
|t/p
|290
|1.44
|1.3468
|1.3258
|1.3468
|144.00
|16463.33
|579
|2007.05.22 08:04
|close
|289
|0.48
|1.3471
|1.3259
|1.3474
|30.86
|16494.19
|580
|2007.05.22 08:04
|close
|288
|0.16
|1.3470
|1.3260
|1.3480
|-0.91
|16493.28
|581
|2007.05.23 22:00
|sell
|291
|0.16
|1.3462
|1.3672
|1.3452
|582
|2007.05.24 05:32
|t/p
|291
|0.16
|1.3452
|1.3672
|1.3452
|16.24
|16509.52
|583
|2007.05.24 20:00
|buy
|292
|0.17
|1.3446
|1.3236
|1.3456
|584
|2007.05.24 20:24
|buy
|293
|0.48
|1.3441
|1.3236
|1.3451
|585
|2007.05.24 20:35
|buy
|294
|1.44
|1.3435
|1.3235
|1.3445
|586
|2007.05.24 21:16
|buy
|295
|4.32
|1.3429
|1.3234
|1.3439
|587
|2007.05.25 00:12
|close
|295
|4.32
|1.3432
|1.3234
|1.3439
|104.97
|16614.49
|588
|2007.05.25 00:12
|close
|294
|1.44
|1.3431
|1.3235
|1.3445
|-65.82
|16548.67
|589
|2007.05.25 00:13
|close
|293
|0.48
|1.3432
|1.3236
|1.3451
|-45.94
|16502.73
|590
|2007.05.25 00:13
|close
|292
|0.17
|1.3431
|1.3236
|1.3456
|-26.47
|16476.26
|591
|2007.05.25 08:00
|buy
|296
|0.16
|1.3425
|1.3215
|1.3435
|592
|2007.05.25 08:28
|t/p
|296
|0.16
|1.3435
|1.3215
|1.3435
|16.00
|16492.26
|593
|2007.05.25 08:28
|buy
|297
|0.16
|1.3437
|1.3227
|1.3447
|594
|2007.05.25 09:06
|buy
|298
|0.48
|1.3431
|1.3226
|1.3441
|595
|2007.05.25 09:19
|buy
|299
|1.44
|1.3426
|1.3226
|1.3436
|596
|2007.05.25 09:40
|t/p
|299
|1.44
|1.3436
|1.3226
|1.3436
|144.01
|16636.27
|597
|2007.05.25 09:40
|close
|298
|0.48
|1.3436
|1.3226
|1.3441
|24.00
|16660.27
|598
|2007.05.25 09:40
|close
|297
|0.16
|1.3435
|1.3227
|1.3447
|-3.20
|16657.07
|599
|2007.05.28 02:00
|sell
|300
|0.17
|1.3447
|1.3657
|1.3437
|600
|2007.05.28 04:08
|sell
|301
|0.51
|1.3453
|1.3658
|1.3443
|601
|2007.05.28 09:16
|sell
|302
|1.53
|1.3458
|1.3658
|1.3448
|602
|2007.05.28 23:45
|t/p
|302
|1.53
|1.3448
|1.3658
|1.3448
|153.01
|16810.08
|603
|2007.05.28 23:45
|close
|301
|0.51
|1.3448
|1.3658
|1.3443
|25.50
|16835.58
|604
|2007.05.28 23:46
|close
|300
|0.17
|1.3449
|1.3657
|1.3437
|-3.40
|16832.18
|605
|2007.05.29 10:00
|buy
|303
|0.17
|1.3455
|1.3245
|1.3465
|606
|2007.05.29 10:18
|t/p
|303
|0.17
|1.3465
|1.3245
|1.3465
|17.00
|16849.18
|607
|2007.05.29 10:18
|buy
|304
|0.17
|1.3467
|1.3257
|1.3477
|608
|2007.05.29 10:59
|t/p
|304
|0.17
|1.3477
|1.3257
|1.3477
|17.00
|16866.18
|609
|2007.05.29 10:59
|buy
|305
|0.17
|1.3479
|1.3269
|1.3489
|610
|2007.05.29 11:09
|t/p
|305
|0.17
|1.3489
|1.3269
|1.3489
|17.00
|16883.18
|611
|2007.05.29 20:00
|sell
|306
|0.17
|1.3447
|1.3657
|1.3437
|612
|2007.05.29 20:51
|sell
|307
|0.51
|1.3453
|1.3658
|1.3443
|613
|2007.05.30 02:35
|t/p
|307
|0.51
|1.3443
|1.3658
|1.3443
|51.26
|16934.44
|614
|2007.05.30 02:35
|close
|306
|0.17
|1.3443
|1.3657
|1.3437
|6.88
|16941.32
|615
|2007.05.30 21:00
|buy
|308
|0.17
|1.3429
|1.3219
|1.3439
|616
|2007.05.31 08:20
|t/p
|308
|0.17
|1.3439
|1.3219
|1.3439
|14.09
|16955.42
|617
|2007.06.01 00:01
|sell
|309
|0.17
|1.3452
|1.3662
|1.3442
|618
|2007.06.01 09:01
|t/p
|309
|0.17
|1.3442
|1.3662
|1.3442
|17.00
|16972.42
|619
|2007.06.01 20:00
|buy
|310
|0.17
|1.3442
|1.3232
|1.3452
|620
|2007.06.04 07:53
|t/p
|310
|0.17
|1.3452
|1.3232
|1.3452
|16.03
|16988.45
|621
|2007.06.05 02:00
|sell
|311
|0.17
|1.3491
|1.3701
|1.3481
|622
|2007.06.05 02:43
|sell
|312
|0.51
|1.3497
|1.3702
|1.3487
|623
|2007.06.05 05:52
|sell
|313
|1.53
|1.3502
|1.3702
|1.3492
|624
|2007.06.05 08:10
|t/p
|313
|1.53
|1.3492
|1.3702
|1.3492
|153.01
|17141.46
|625
|2007.06.05 08:10
|close
|312
|0.51
|1.3492
|1.3702
|1.3487
|25.50
|17166.96
|626
|2007.06.05 08:10
|close
|311
|0.17
|1.3493
|1.3701
|1.3481
|-3.40
|17163.56
|627
|2007.06.05 21:00
|sell
|314
|0.17
|1.3521
|1.3731
|1.3511
|628
|2007.06.06 04:13
|sell
|315
|0.51
|1.3527
|1.3732
|1.3517
|629
|2007.06.06 08:15
|sell
|316
|1.53
|1.3533
|1.3733
|1.3523
|630
|2007.06.06 08:35
|sell
|317
|4.59
|1.3538
|1.3733
|1.3528
|631
|2007.06.06 08:45
|close
|317
|4.59
|1.3534
|1.3733
|1.3528
|183.65
|17347.21
|632
|2007.06.06 08:45
|close
|316
|1.53
|1.3535
|1.3733
|1.3523
|-30.60
|17316.61
|633
|2007.06.06 08:45
|close
|315
|0.51
|1.3535
|1.3732
|1.3517
|-40.80
|17275.81
|634
|2007.06.06 08:46
|close
|314
|0.17
|1.3534
|1.3731
|1.3511
|-22.02
|17253.79
|635
|2007.06.07 06:01
|buy
|318
|0.17
|1.3508
|1.3298
|1.3518
|636
|2007.06.07 09:02
|buy
|319
|0.51
|1.3503
|1.3298
|1.3513
|637
|2007.06.07 09:05
|buy
|320
|1.53
|1.3498
|1.3298
|1.3508
|638
|2007.06.07 09:10
|buy
|321
|4.59
|1.3492
|1.3297
|1.3502
|639
|2007.06.07 09:12
|close
|321
|4.59
|1.3495
|1.3297
|1.3502
|137.68
|17391.47
|640
|2007.06.07 09:12
|close
|320
|1.53
|1.3494
|1.3298
|1.3508
|-61.18
|17330.29
|641
|2007.06.07 09:13
|close
|319
|0.51
|1.3495
|1.3298
|1.3513
|-40.80
|17289.49
|642
|2007.06.07 09:13
|close
|318
|0.17
|1.3496
|1.3298
|1.3518
|-20.40
|17269.09
|643
|2007.06.08 05:00
|buy
|322
|0.17
|1.3426
|1.3216
|1.3436
|644
|2007.06.08 08:14
|buy
|323
|0.51
|1.3420
|1.3215
|1.3430
|645
|2007.06.08 09:08
|buy
|324
|1.53
|1.3414
|1.3214
|1.3424
|646
|2007.06.08 09:10
|buy
|325
|4.59
|1.3408
|1.3213
|1.3418
|647
|2007.06.18 13:18
|close
|325
|4.59
|1.3411
|1.3213
|1.3418
|-71.62
|17197.47
|648
|2007.06.18 13:18
|close
|324
|1.53
|1.3410
|1.3214
|1.3424
|-130.97
|17066.50
|649
|2007.06.18 13:18
|close
|323
|0.51
|1.3411
|1.3215
|1.3430
|-69.16
|16997.34
|650
|2007.06.18 13:19
|close
|322
|0.17
|1.3413
|1.3216
|1.3436
|-29.85
|16967.49
|651
|2007.06.20 08:00
|sell
|326
|0.17
|1.3425
|1.3635
|1.3415
|652
|2007.06.20 10:08
|sell
|327
|0.51
|1.3430
|1.3635
|1.3420
|653
|2007.06.20 10:40
|t/p
|327
|0.51
|1.3420
|1.3635
|1.3420
|51.00
|17018.49
|654
|2007.06.20 10:40
|close
|326
|0.17
|1.3420
|1.3635
|1.3415
|8.50
|17026.99
|655
|2007.06.21 09:00
|buy
|328
|0.17
|1.3405
|1.3195
|1.3415
|656
|2007.06.21 09:02
|buy
|329
|0.51
|1.3399
|1.3194
|1.3409
|657
|2007.06.21 09:03
|buy
|330
|1.53
|1.3393
|1.3193
|1.3403
|658
|2007.06.21 09:06
|buy
|331
|4.59
|1.3387
|1.3192
|1.3397
|659
|2007.06.21 14:01
|close
|331
|4.59
|1.3390
|1.3192
|1.3397
|137.70
|17164.69
|660
|2007.06.21 14:01
|close
|330
|1.53
|1.3391
|1.3193
|1.3403
|-30.60
|17134.09
|661
|2007.06.21 14:01
|close
|329
|0.51
|1.3390
|1.3194
|1.3409
|-45.90
|17088.19
|662
|2007.06.21 14:01
|close
|328
|0.17
|1.3391
|1.3195
|1.3415
|-23.80
|17064.39
|663
|2007.06.22 05:00
|buy
|332
|0.17
|1.3390
|1.3180
|1.3400
|664
|2007.06.22 07:59
|t/p
|332
|0.17
|1.3400
|1.3180
|1.3400
|17.00
|17081.39
|665
|2007.06.25 05:00
|sell
|333
|0.17
|1.3464
|1.3674
|1.3454
|666
|2007.06.25 08:04
|t/p
|333
|0.17
|1.3454
|1.3674
|1.3454
|17.00
|17098.39
|667
|2007.06.26 23:00
|sell
|334
|0.17
|1.3452
|1.3662
|1.3442
|668
|2007.06.26 23:38
|sell
|335
|0.51
|1.3457
|1.3662
|1.3447
|669
|2007.06.27 01:04
|t/p
|335
|0.51
|1.3447
|1.3662
|1.3447
|51.26
|17149.65
|670
|2007.06.27 01:04
|close
|334
|0.17
|1.3447
|1.3662
|1.3442
|8.59
|17158.23
|671
|2007.06.28 20:00
|sell
|336
|0.17
|1.3448
|1.3658
|1.3438
|672
|2007.06.28 20:15
|sell
|337
|0.51
|1.3454
|1.3659
|1.3444
|673
|2007.06.28 20:19
|t/p
|337
|0.51
|1.3444
|1.3659
|1.3444
|51.00
|17209.23
|674
|2007.06.28 20:19
|close
|336
|0.17
|1.3444
|1.3658
|1.3438
|6.80
|17216.03
|675
|2007.06.28 20:19
|sell
|338
|0.17
|1.3441
|1.3651
|1.3431
|676
|2007.06.28 20:19
|sell
|339
|0.51
|1.3448
|1.3653
|1.3438
|677
|2007.06.28 20:24
|sell
|340
|1.53
|1.3454
|1.3654
|1.3444
|678
|2007.06.28 20:41
|t/p
|340
|1.53
|1.3444
|1.3654
|1.3444
|153.00
|17369.03
|679
|2007.06.28 20:41
|close
|339
|0.51
|1.3443
|1.3653
|1.3438
|25.50
|17394.53
|680
|2007.06.28 20:42
|close
|338
|0.17
|1.3442
|1.3651
|1.3431
|-1.70
|17392.83
|681
|2007.06.28 20:42
|sell
|341
|0.17
|1.3441
|1.3651
|1.3431
|682
|2007.06.28 21:17
|t/p
|341
|0.17
|1.3431
|1.3651
|1.3431
|17.00
|17409.83
|683
|2007.06.29 08:00
|buy
|342
|0.17
|1.3452
|1.3242
|1.3462
|684
|2007.06.29 08:21
|buy
|343
|0.51
|1.3447
|1.3242
|1.3457
|685
|2007.06.29 09:00
|t/p
|343
|0.51
|1.3457
|1.3242
|1.3457
|51.00
|17460.83
|686
|2007.06.29 09:00
|close
|342
|0.17
|1.3457
|1.3242
|1.3462
|8.50
|17469.33
|687
|2007.07.02 04:00
|sell
|344
|0.17
|1.3532
|1.3742
|1.3522
|688
|2007.07.02 04:34
|sell
|345
|0.51
|1.3537
|1.3742
|1.3527
|689
|2007.07.02 07:54
|sell
|346
|1.53
|1.3543
|1.3743
|1.3533
|690
|2007.07.02 08:54
|t/p
|346
|1.53
|1.3533
|1.3743
|1.3533
|153.00
|17622.33
|691
|2007.07.02 08:54
|close
|345
|0.51
|1.3533
|1.3742
|1.3527
|20.40
|17642.73
|692
|2007.07.02 08:54
|close
|344
|0.17
|1.3534
|1.3742
|1.3522
|-3.40
|17639.33
|693
|2007.07.03 00:00
|sell
|347
|0.18
|1.3633
|1.3843
|1.3623
|694
|2007.07.03 01:18
|t/p
|347
|0.18
|1.3623
|1.3843
|1.3623
|18.00
|17657.33
|695
|2007.07.04 13:00
|sell
|348
|0.18
|1.3612
|1.3822
|1.3602
|696
|2007.07.04 13:58
|sell
|349
|0.54
|1.3617
|1.3822
|1.3607
|697
|2007.07.04 16:57
|sell
|350
|1.62
|1.3622
|1.3822
|1.3612
|698
|2007.07.04 19:19
|t/p
|350
|1.62
|1.3612
|1.3822
|1.3612
|162.00
|17819.33
|699
|2007.07.04 19:19
|close
|349
|0.54
|1.3612
|1.3822
|1.3607
|27.00
|17846.33
|700
|2007.07.04 19:19
|close
|348
|0.18
|1.3613
|1.3822
|1.3602
|-1.80
|17844.53
|701
|2007.07.04 20:01
|sell
|351
|0.18
|1.3613
|1.3823
|1.3603
|702
|2007.07.05 08:14
|sell
|352
|0.54
|1.3620
|1.3825
|1.3610
|703
|2007.07.05 08:52
|t/p
|352
|0.54
|1.3610
|1.3825
|1.3610
|54.00
|17898.53
|704
|2007.07.05 08:52
|close
|351
|0.18
|1.3609
|1.3823
|1.3603
|7.47
|17906.00
|705
|2007.07.06 06:00
|buy
|353
|0.18
|1.3599
|1.3389
|1.3609
|706
|2007.07.06 06:14
|buy
|354
|0.54
|1.3593
|1.3388
|1.3603
|707
|2007.07.06 07:47
|buy
|355
|1.62
|1.3587
|1.3387
|1.3597
|708
|2007.07.06 07:55
|buy
|356
|4.86
|1.3582
|1.3387
|1.3592
|709
|2007.07.06 08:00
|close
|356
|4.86
|1.3585
|1.3387
|1.3592
|145.80
|18051.80
|710
|2007.07.06 08:00
|close
|355
|1.62
|1.3586
|1.3387
|1.3597
|-16.20
|18035.60
|711
|2007.07.06 08:00
|close
|354
|0.54
|1.3585
|1.3388
|1.3603
|-43.20
|17992.40
|712
|2007.07.06 08:01
|close
|353
|0.18
|1.3586
|1.3389
|1.3609
|-23.40
|17969.00
|713
|2007.07.06 11:00
|buy
|357
|0.18
|1.3597
|1.3387
|1.3607
|714
|2007.07.06 11:44
|buy
|358
|0.54
|1.3592
|1.3387
|1.3602
|715
|2007.07.06 13:35
|buy
|359
|1.62
|1.3586
|1.3386
|1.3596
|716
|2007.07.06 14:08
|t/p
|359
|1.62
|1.3596
|1.3386
|1.3596
|162.00
|18131.00
|717
|2007.07.06 14:08
|close
|358
|0.54
|1.3596
|1.3387
|1.3602
|21.60
|18152.60
|718
|2007.07.06 14:08
|close
|357
|0.18
|1.3595
|1.3387
|1.3607
|-3.60
|18149.00
|719
|2007.07.09 05:00
|sell
|360
|0.18
|1.3619
|1.3829
|1.3609
|720
|2007.07.09 05:54
|sell
|361
|0.54
|1.3624
|1.3829
|1.3614
|721
|2007.07.09 08:13
|t/p
|361
|0.54
|1.3614
|1.3829
|1.3614
|54.00
|18203.00
|722
|2007.07.09 08:13
|close
|360
|0.18
|1.3614
|1.3829
|1.3609
|9.00
|18212.00
|723
|2007.07.11 05:00
|sell
|362
|0.18
|1.3737
|1.3947
|1.3727
|724
|2007.07.11 06:08
|sell
|363
|0.54
|1.3743
|1.3948
|1.3733
|725
|2007.07.11 07:37
|sell
|364
|1.62
|1.3749
|1.3949
|1.3739
|726
|2007.07.11 07:38
|sell
|365
|4.86
|1.3755
|1.3950
|1.3745
|727
|2007.07.11 08:01
|close
|365
|4.86
|1.3751
|1.3950
|1.3745
|194.38
|18406.38
|728
|2007.07.11 08:01
|close
|364
|1.62
|1.3752
|1.3949
|1.3739
|-48.60
|18357.78
|729
|2007.07.11 08:01
|close
|363
|0.54
|1.3750
|1.3948
|1.3733
|-37.80
|18319.98
|730
|2007.07.11 08:01
|close
|362
|0.18
|1.3749
|1.3947
|1.3727
|-21.60
|18298.38
|731
|2007.07.16 00:02
|sell
|366
|0.18
|1.3779
|1.3989
|1.3769
|732
|2007.07.16 04:02
|sell
|367
|0.54
|1.3785
|1.3990
|1.3775
|733
|2007.07.16 05:18
|sell
|368
|1.62
|1.3791
|1.3991
|1.3781
|734
|2007.07.16 08:48
|t/p
|368
|1.62
|1.3781
|1.3991
|1.3781
|161.99
|18460.37
|735
|2007.07.16 08:48
|close
|367
|0.54
|1.3781
|1.3990
|1.3775
|21.60
|18481.97
|736
|2007.07.16 08:48
|close
|366
|0.18
|1.3782
|1.3989
|1.3769
|-5.40
|18476.57
|737
|2007.07.17 05:03
|buy
|369
|0.18
|1.3784
|1.3574
|1.3794
|738
|2007.07.17 08:44
|t/p
|369
|0.18
|1.3794
|1.3574
|1.3794
|18.00
|18494.57
|739
|2007.07.17 18:00
|buy
|370
|0.18
|1.3784
|1.3574
|1.3794
|740
|2007.07.17 19:09
|buy
|371
|0.54
|1.3779
|1.3574
|1.3789
|741
|2007.07.18 01:09
|t/p
|371
|0.54
|1.3789
|1.3574
|1.3789
|50.93
|18545.50
|742
|2007.07.18 01:09
|close
|370
|0.18
|1.3790
|1.3574
|1.3794
|9.77
|18555.28
|743
|2007.07.18 11:00
|sell
|372
|0.19
|1.3784
|1.3994
|1.3774
|744
|2007.07.18 11:00
|sell
|373
|0.57
|1.3789
|1.3994
|1.3779
|745
|2007.07.18 11:40
|t/p
|373
|0.57
|1.3779
|1.3994
|1.3779
|57.00
|18612.28
|746
|2007.07.18 11:40
|close
|372
|0.19
|1.3779
|1.3994
|1.3774
|9.50
|18621.78
|747
|2007.07.18 11:40
|sell
|374
|0.19
|1.3776
|1.3986
|1.3766
|748
|2007.07.18 11:46
|sell
|375
|0.57
|1.3781
|1.3986
|1.3771
|749
|2007.07.18 12:08
|sell
|376
|1.71
|1.3787
|1.3987
|1.3777
|750
|2007.07.18 13:38
|t/p
|376
|1.71
|1.3777
|1.3987
|1.3777
|171.00
|18792.78
|751
|2007.07.18 13:38
|close
|375
|0.57
|1.3777
|1.3986
|1.3771
|22.80
|18815.58
|752
|2007.07.18 13:38
|close
|374
|0.19
|1.3776
|1.3986
|1.3766
|0.00
|18815.58
|753
|2007.07.19 05:00
|sell
|377
|0.19
|1.3796
|1.4006
|1.3786
|754
|2007.07.19 05:33
|sell
|378
|0.57
|1.3802
|1.4007
|1.3792
|755
|2007.07.19 07:53
|t/p
|378
|0.57
|1.3792
|1.4007
|1.3792
|57.00
|18872.58
|756
|2007.07.19 07:53
|close
|377
|0.19
|1.3792
|1.4006
|1.3786
|7.60
|18880.18
|757
|2007.07.19 20:00
|sell
|379
|0.19
|1.3809
|1.4019
|1.3799
|758
|2007.07.19 20:28
|t/p
|379
|0.19
|1.3799
|1.4019
|1.3799
|19.00
|18899.18
|759
|2007.07.19 20:28
|sell
|380
|0.19
|1.3795
|1.4005
|1.3785
|760
|2007.07.19 20:29
|sell
|381
|0.57
|1.3801
|1.4006
|1.3791
|761
|2007.07.19 22:39
|sell
|382
|1.71
|1.3807
|1.4007
|1.3797
|762
|2007.07.19 23:31
|t/p
|382
|1.71
|1.3797
|1.4007
|1.3797
|171.00
|19070.18
|763
|2007.07.19 23:31
|close
|381
|0.57
|1.3797
|1.4006
|1.3791
|22.80
|19092.98
|764
|2007.07.19 23:31
|close
|380
|0.19
|1.3796
|1.4005
|1.3785
|-1.90
|19091.08
|765
|2007.07.20 09:00
|buy
|383
|0.19
|1.3808
|1.3598
|1.3818
|766
|2007.07.20 09:12
|buy
|384
|0.57
|1.3802
|1.3597
|1.3812
|767
|2007.07.20 09:29
|buy
|385
|1.71
|1.3796
|1.3596
|1.3806
|768
|2007.07.20 09:32
|buy
|386
|5.13
|1.3790
|1.3595
|1.3800
|769
|2007.07.20 09:59
|close
|386
|5.13
|1.3794
|1.3595
|1.3800
|205.21
|19296.29
|770
|2007.07.20 09:59
|close
|385
|1.71
|1.3793
|1.3596
|1.3806
|-51.30
|19244.99
|771
|2007.07.20 10:00
|close
|384
|0.57
|1.3794
|1.3597
|1.3812
|-45.60
|19199.39
|772
|2007.07.20 10:00
|close
|383
|0.19
|1.3794
|1.3598
|1.3818
|-26.60
|19172.79
|773
|2007.07.23 09:00
|sell
|387
|0.19
|1.3827
|1.4037
|1.3817
|774
|2007.07.23 09:42
|sell
|388
|0.57
|1.3832
|1.4037
|1.3822
|775
|2007.07.23 10:44
|t/p
|388
|0.57
|1.3822
|1.4037
|1.3822
|57.00
|19229.79
|776
|2007.07.23 10:44
|close
|387
|0.19
|1.3821
|1.4037
|1.3817
|11.40
|19241.19
|777
|2007.07.24 03:00
|buy
|389
|0.19
|1.3830
|1.3620
|1.3840
|778
|2007.07.24 03:04
|buy
|390
|0.57
|1.3824
|1.3619
|1.3834
|779
|2007.07.24 05:13
|buy
|391
|1.71
|1.3819
|1.3619
|1.3829
|780
|2007.07.24 07:50
|t/p
|391
|1.71
|1.3829
|1.3619
|1.3829
|171.00
|19412.19
|781
|2007.07.24 07:50
|close
|390
|0.57
|1.3829
|1.3619
|1.3834
|28.50
|19440.69
|782
|2007.07.24 07:50
|close
|389
|0.19
|1.3828
|1.3620
|1.3840
|-3.80
|19436.89
|783
|2007.07.24 12:00
|sell
|392
|0.19
|1.3813
|1.4023
|1.3803
|784
|2007.07.24 13:30
|sell
|393
|0.57
|1.3818
|1.4023
|1.3808
|785
|2007.07.24 13:36
|sell
|394
|1.71
|1.3824
|1.4024
|1.3814
|786
|2007.07.24 13:40
|sell
|395
|5.13
|1.3830
|1.4025
|1.3820
|787
|2007.07.24 13:54
|close
|395
|5.13
|1.3827
|1.4025
|1.3820
|153.91
|19590.80
|788
|2007.07.24 13:54
|close
|394
|1.71
|1.3826
|1.4024
|1.3814
|-34.21
|19556.59
|789
|2007.07.24 13:55
|close
|393
|0.57
|1.3825
|1.4023
|1.3808
|-39.90
|19516.69
|790
|2007.07.24 13:55
|close
|392
|0.19
|1.3826
|1.4023
|1.3803
|-24.70
|19491.99
|791
|2007.07.24 22:00
|sell
|396
|0.19
|1.3815
|1.4025
|1.3805
|792
|2007.07.24 22:48
|sell
|397
|0.57
|1.3821
|1.4026
|1.3811
|793
|2007.07.24 23:20
|sell
|398
|1.71
|1.3827
|1.4027
|1.3817
|794
|2007.07.25 02:07
|t/p
|398
|1.71
|1.3817
|1.4027
|1.3817
|171.85
|19663.83
|795
|2007.07.25 02:07
|close
|397
|0.57
|1.3816
|1.4026
|1.3811
|28.79
|19692.62
|796
|2007.07.25 02:07
|close
|396
|0.19
|1.3817
|1.4025
|1.3805
|-3.70
|19688.91
|797
|2007.07.26 00:00
|buy
|399
|0.20
|1.3727
|1.3517
|1.3737
|798
|2007.07.26 00:06
|buy
|400
|0.60
|1.3721
|1.3516
|1.3731
|799
|2007.07.26 02:42
|buy
|401
|1.80
|1.3715
|1.3515
|1.3725
|800
|2007.07.26 03:01
|buy
|402
|5.13
|1.3709
|1.3514
|1.3719
|801
|2007.07.26 03:22
|close
|402
|5.13
|1.3712
|1.3514
|1.3719
|153.88
|19842.79
|802
|2007.07.26 03:22
|close
|401
|1.80
|1.3711
|1.3515
|1.3725
|-72.00
|19770.79
|803
|2007.07.26 03:22
|close
|400
|0.60
|1.3710
|1.3516
|1.3731
|-66.00
|19704.79
|804
|2007.07.26 03:22
|close
|399
|0.20
|1.3711
|1.3517
|1.3737
|-32.00
|19672.79
|805
|2007.07.27 08:00
|sell
|403
|0.20
|1.3732
|1.3942
|1.3722
|806
|2007.07.27 08:11
|sell
|404
|0.60
|1.3739
|1.3944
|1.3729
|807
|2007.07.27 08:14
|t/p
|404
|0.60
|1.3729
|1.3944
|1.3729
|60.00
|19732.79
|808
|2007.07.27 08:14
|close
|403
|0.20
|1.3729
|1.3942
|1.3722
|6.00
|19738.79
|809
|2007.07.27 08:14
|sell
|405
|0.20
|1.3726
|1.3936
|1.3716
|810
|2007.07.27 08:22
|t/p
|405
|0.20
|1.3716
|1.3936
|1.3716
|20.00
|19758.79
|811
|2007.07.27 08:22
|sell
|406
|0.20
|1.3713
|1.3923
|1.3703
|812
|2007.07.27 08:25
|sell
|407
|0.60
|1.3720
|1.3925
|1.3710
|813
|2007.07.27 08:33
|sell
|408
|1.80
|1.3726
|1.3926
|1.3716
|814
|2007.07.27 08:51
|sell
|409
|5.40
|1.3731
|1.3926
|1.3721
|815
|2007.07.27 08:55
|close
|409
|5.40
|1.3728
|1.3926
|1.3721
|162.00
|19920.79
|816
|2007.07.27 08:55
|close
|408
|1.80
|1.3729
|1.3926
|1.3716
|-54.01
|19866.78
|817
|2007.07.27 08:55
|close
|407
|0.60
|1.3728
|1.3925
|1.3710
|-48.00
|19818.78
|818
|2007.07.27 08:55
|close
|406
|0.20
|1.3729
|1.3923
|1.3703
|-32.00
|19786.78
|819
|2007.07.27 08:55
|sell
|410
|0.20
|1.3726
|1.3936
|1.3716
|820
|2007.07.27 09:20
|t/p
|410
|0.20
|1.3716
|1.3936
|1.3716
|20.00
|19806.78
|821
|2007.07.30 03:00
|buy
|411
|0.20
|1.3626
|1.3416
|1.3636
|822
|2007.07.30 04:59
|t/p
|411
|0.20
|1.3636
|1.3416
|1.3636
|20.00
|19826.78
|823
|2007.07.31 08:00
|sell
|412
|0.20
|1.3698
|1.3908
|1.3688
|824
|2007.07.31 08:19
|sell
|413
|0.60
|1.3703
|1.3908
|1.3693
|825
|2007.07.31 08:23
|sell
|414
|1.80
|1.3709
|1.3909
|1.3699
|826
|2007.07.31 08:58
|t/p
|414
|1.80
|1.3699
|1.3909
|1.3699
|180.00
|20006.78
|827
|2007.07.31 08:58
|close
|413
|0.60
|1.3699
|1.3908
|1.3693
|24.00
|20030.78
|828
|2007.07.31 08:58
|close
|412
|0.20
|1.3699
|1.3908
|1.3688
|-2.00
|20028.78
|829
|2007.07.31 08:58
|sell
|415
|0.20
|1.3698
|1.3908
|1.3688
|830
|2007.07.31 09:00
|sell
|416
|0.60
|1.3703
|1.3908
|1.3693
|831
|2007.07.31 09:59
|sell
|417
|1.80
|1.3709
|1.3909
|1.3699
|832
|2007.07.31 12:33
|t/p
|417
|1.80
|1.3699
|1.3909
|1.3699
|180.01
|20208.79
|833
|2007.07.31 12:33
|close
|416
|0.60
|1.3699
|1.3908
|1.3693
|24.00
|20232.79
|834
|2007.07.31 12:33
|close
|415
|0.20
|1.3699
|1.3908
|1.3688
|-2.00
|20230.79
|835
|2007.08.01 13:00
|buy
|418
|0.20
|1.3661
|1.3451
|1.3671
|836
|2007.08.01 13:02
|buy
|419
|0.60
|1.3656
|1.3451
|1.3666
|837
|2007.08.01 13:30
|t/p
|419
|0.60
|1.3666
|1.3451
|1.3666
|60.00
|20290.79
|838
|2007.08.01 13:30
|close
|418
|0.20
|1.3666
|1.3451
|1.3671
|10.00
|20300.79
|839
|2007.08.01 13:30
|buy
|420
|0.20
|1.3668
|1.3458
|1.3678
|840
|2007.08.01 13:35
|buy
|421
|0.60
|1.3663
|1.3458
|1.3673
|841
|2007.08.01 13:43
|buy
|422
|1.80
|1.3657
|1.3457
|1.3667
|842
|2007.08.01 13:44
|t/p
|422
|1.80
|1.3667
|1.3457
|1.3667
|180.00
|20480.79
|843
|2007.08.01 13:44
|close
|421
|0.60
|1.3667
|1.3458
|1.3673
|24.00
|20504.79
|844
|2007.08.01 13:45
|close
|420
|0.20
|1.3666
|1.3458
|1.3678
|-4.00
|20500.79
|845
|2007.08.01 13:45
|buy
|423
|0.21
|1.3669
|1.3459
|1.3679
|846
|2007.08.01 13:45
|buy
|424
|0.60
|1.3664
|1.3459
|1.3674
|847
|2007.08.01 13:48
|buy
|425
|1.80
|1.3658
|1.3458
|1.3668
|848
|2007.08.01 14:15
|t/p
|425
|1.80
|1.3668
|1.3458
|1.3668
|180.00
|20680.79
|849
|2007.08.01 14:15
|close
|424
|0.60
|1.3668
|1.3459
|1.3674
|24.00
|20704.79
|850
|2007.08.01 14:15
|close
|423
|0.21
|1.3667
|1.3459
|1.3679
|-4.20
|20700.59
|851
|2007.08.02 09:00
|buy
|426
|0.21
|1.3671
|1.3461
|1.3681
|852
|2007.08.02 09:01
|buy
|427
|0.63
|1.3665
|1.3460
|1.3675
|853
|2007.08.02 09:24
|buy
|428
|1.89
|1.3659
|1.3459
|1.3669
|854
|2007.08.02 11:03
|t/p
|428
|1.89
|1.3669
|1.3459
|1.3669
|189.00
|20889.59
|855
|2007.08.02 11:03
|close
|427
|0.63
|1.3670
|1.3460
|1.3675
|31.50
|20921.09
|856
|2007.08.02 11:03
|close
|426
|0.21
|1.3669
|1.3461
|1.3681
|-4.20
|20916.89
|857
|2007.08.03 08:00
|sell
|429
|0.21
|1.3703
|1.3913
|1.3693
|858
|2007.08.03 08:47
|sell
|430
|0.63
|1.3709
|1.3914
|1.3699
|859
|2007.08.03 09:27
|t/p
|430
|0.63
|1.3699
|1.3914
|1.3699
|63.00
|20979.89
|860
|2007.08.03 09:27
|close
|429
|0.21
|1.3699
|1.3913
|1.3693
|8.40
|20988.29
|861
|2007.08.06 08:00
|sell
|431
|0.21
|1.3808
|1.4018
|1.3798
|862
|2007.08.06 08:04
|sell
|432
|0.63
|1.3814
|1.4019
|1.3804
|863
|2007.08.06 08:15
|sell
|433
|1.89
|1.3820
|1.4020
|1.3810
|864
|2007.08.06 08:16
|sell
|434
|5.67
|1.3825
|1.4020
|1.3815
|865
|2007.08.06 09:22
|close
|434
|5.67
|1.3822
|1.4020
|1.3815
|170.10
|21158.39
|866
|2007.08.06 09:22
|close
|433
|1.89
|1.3823
|1.4020
|1.3810
|-56.70
|21101.69
|867
|2007.08.06 09:22
|close
|432
|0.63
|1.3820
|1.4019
|1.3804
|-37.80
|21063.89
|868
|2007.08.06 09:22
|close
|431
|0.21
|1.3821
|1.4018
|1.3798
|-27.30
|21036.59
|869
|2007.08.07 08:00
|sell
|435
|0.21
|1.3803
|1.4013
|1.3793
|870
|2007.08.07 08:11
|sell
|436
|0.63
|1.3809
|1.4014
|1.3799
|871
|2007.08.07 08:48
|t/p
|436
|0.63
|1.3799
|1.4014
|1.3799
|63.00
|21099.59
|872
|2007.08.07 08:48
|close
|435
|0.21
|1.3799
|1.4013
|1.3793
|8.40
|21107.99
|873
|2007.08.07 08:49
|sell
|437
|0.21
|1.3798
|1.4008
|1.3788
|874
|2007.08.07 09:00
|sell
|438
|0.63
|1.3803
|1.4008
|1.3793
|875
|2007.08.07 09:19
|t/p
|438
|0.63
|1.3793
|1.4008
|1.3793
|63.00
|21170.99
|876
|2007.08.07 09:19
|close
|437
|0.21
|1.3793
|1.4008
|1.3788
|10.50
|21181.49
|877
|2007.08.08 04:00
|buy
|439
|0.21
|1.3756
|1.3546
|1.3766
|878
|2007.08.08 05:52
|buy
|440
|0.63
|1.3750
|1.3545
|1.3760
|879
|2007.08.08 07:55
|buy
|441
|1.89
|1.3744
|1.3544
|1.3754
|880
|2007.08.08 08:11
|buy
|442
|5.67
|1.3739
|1.3544
|1.3749
|881
|2007.08.08 09:49
|close
|442
|5.67
|1.3743
|1.3544
|1.3749
|226.80
|21408.29
|882
|2007.08.08 09:49
|close
|441
|1.89
|1.3745
|1.3544
|1.3754
|18.90
|21427.19
|883
|2007.08.08 09:49
|close
|440
|0.63
|1.3744
|1.3545
|1.3760
|-37.80
|21389.39
|884
|2007.08.08 09:49
|close
|439
|0.21
|1.3745
|1.3546
|1.3766
|-23.10
|21366.29
|885
|2007.08.09 01:00
|sell
|443
|0.21
|1.3800
|1.4010
|1.3790
|886
|2007.08.09 07:56
|sell
|444
|0.63
|1.3806
|1.4011
|1.3796
|887
|2007.08.09 08:11
|sell
|445
|1.89
|1.3811
|1.4011
|1.3801
|888
|2007.08.09 08:42
|t/p
|445
|1.89
|1.3801
|1.4011
|1.3801
|189.01
|21555.30
|889
|2007.08.09 08:42
|close
|444
|0.63
|1.3798
|1.4011
|1.3796
|50.40
|21605.70
|890
|2007.08.09 08:42
|close
|443
|0.21
|1.3797
|1.4010
|1.3790
|6.30
|21612.00
|891
|2007.08.10 06:00
|buy
|446
|0.22
|1.3664
|1.3454
|1.3674
|892
|2007.08.10 06:56
|buy
|447
|0.66
|1.3658
|1.3453
|1.3668
|893
|2007.08.10 07:40
|buy
|448
|1.98
|1.3652
|1.3452
|1.3662
|894
|2007.08.10 07:59
|t/p
|448
|1.98
|1.3662
|1.3452
|1.3662
|198.00
|21810.00
|895
|2007.08.10 07:59
|close
|447
|0.66
|1.3662
|1.3453
|1.3668
|26.40
|21836.40
|896
|2007.08.10 07:59
|close
|446
|0.22
|1.3663
|1.3454
|1.3674
|-2.20
|21834.20
|897
|2007.08.14 03:00
|buy
|449
|0.22
|1.3615
|1.3405
|1.3625
|898
|2007.08.14 03:14
|buy
|450
|0.66
|1.3609
|1.3404
|1.3619
|899
|2007.08.14 07:48
|t/p
|450
|0.66
|1.3619
|1.3404
|1.3619
|66.00
|21900.20
|900
|2007.08.14 07:48
|close
|449
|0.22
|1.3619
|1.3405
|1.3625
|8.80
|21909.00
|901
|2007.08.14 18:00
|buy
|451
|0.22
|1.3581
|1.3371
|1.3591
|902
|2007.08.14 18:02
|buy
|452
|0.66
|1.3576
|1.3371
|1.3586
|903
|2007.08.14 18:04
|buy
|453
|1.98
|1.3571
|1.3371
|1.3581
|904
|2007.08.14 19:46
|buy
|454
|5.94
|1.3565
|1.3370
|1.3575
|905
|2007.08.16 12:35
|s/l
|451
|0.22
|1.3371
|1.3371
|1.3591
|-467.02
|21441.99
|906
|2007.08.16 12:35
|s/l
|452
|0.66
|1.3371
|1.3371
|1.3586
|-1368.05
|20073.94
|907
|2007.08.16 12:35
|s/l
|453
|1.98
|1.3371
|1.3371
|1.3581
|-4005.14
|16068.80
|908
|2007.08.16 12:35
|s/l
|454
|5.94
|1.3370
|1.3370
|1.3575
|-11718.43
|4350.36
|909
|2007.08.17 11:00
|buy
|455
|0.04
|1.3443
|1.3233
|1.3453
|910
|2007.08.17 11:02
|buy
|456
|0.12
|1.3437
|1.3232
|1.3447
|911
|2007.08.17 11:09
|t/p
|456
|0.12
|1.3447
|1.3232
|1.3447
|12.00
|4362.36
|912
|2007.08.17 11:09
|close
|455
|0.04
|1.3447
|1.3233
|1.3453
|1.60
|4363.96
|913
|2007.08.17 11:09
|buy
|457
|0.04
|1.3450
|1.3240
|1.3460
|914
|2007.08.17 11:29
|buy
|458
|0.12
|1.3443
|1.3238
|1.3453
|915
|2007.08.17 11:30
|buy
|459
|0.36
|1.3438
|1.3238
|1.3448
|916
|2007.08.17 11:41
|t/p
|459
|0.36
|1.3448
|1.3238
|1.3448
|36.00
|4399.96
|917
|2007.08.17 11:41
|close
|458
|0.12
|1.3448
|1.3238
|1.3453
|6.00
|4405.96
|918
|2007.08.17 11:41
|close
|457
|0.04
|1.3447
|1.3240
|1.3460
|-1.20
|4404.76
|919
|2007.08.17 11:41
|buy
|460
|0.04
|1.3451
|1.3241
|1.3461
|920
|2007.08.17 11:44
|t/p
|460
|0.04
|1.3461
|1.3241
|1.3461
|4.00
|4408.76
|921
|2007.08.17 11:44
|buy
|461
|0.04
|1.3463
|1.3253
|1.3473
|922
|2007.08.17 11:45
|buy
|462
|0.12
|1.3458
|1.3253
|1.3468
|923
|2007.08.17 11:46
|buy
|463
|0.36
|1.3452
|1.3252
|1.3462
|924
|2007.08.17 11:47
|buy
|464
|1.08
|1.3445
|1.3250
|1.3455
|925
|2007.08.17 12:09
|close
|464
|1.08
|1.3449
|1.3250
|1.3455
|43.20
|4451.96
|926
|2007.08.17 12:09
|close
|463
|0.36
|1.3450
|1.3252
|1.3462
|-7.20
|4444.76
|927
|2007.08.17 12:09
|close
|462
|0.12
|1.3449
|1.3253
|1.3468
|-10.80
|4433.96
|928
|2007.08.17 12:09
|close
|461
|0.04
|1.3450
|1.3253
|1.3473
|-5.20
|4428.76
|929
|2007.08.20 01:00
|sell
|465
|0.04
|1.3486
|1.3696
|1.3476
|930
|2007.08.20 01:57
|t/p
|465
|0.04
|1.3476
|1.3696
|1.3476
|4.00
|4432.76
|931
|2007.08.20 01:57
|sell
|466
|0.04
|1.3474
|1.3684
|1.3464
|932
|2007.08.20 02:03
|sell
|467
|0.12
|1.3479
|1.3684
|1.3469
|933
|2007.08.20 02:13
|sell
|468
|0.36
|1.3485
|1.3685
|1.3475
|934
|2007.08.20 02:50
|sell
|469
|1.08
|1.3491
|1.3686
|1.3481
|935
|2007.08.20 09:03
|close
|469
|1.08
|1.3488
|1.3686
|1.3481
|32.40
|4465.16
|936
|2007.08.20 09:04
|close
|468
|0.36
|1.3489
|1.3685
|1.3475
|-14.40
|4450.76
|937
|2007.08.20 09:04
|close
|467
|0.12
|1.3491
|1.3684
|1.3469
|-14.40
|4436.36
|938
|2007.08.20 09:04
|close
|466
|0.04
|1.3488
|1.3684
|1.3464
|-5.60
|4430.76
|939
|2007.08.21 10:00
|buy
|470
|0.04
|1.3479
|1.3269
|1.3489
|940
|2007.08.21 10:24
|buy
|471
|0.12
|1.3473
|1.3268
|1.3483
|941
|2007.08.21 11:02
|buy
|472
|0.36
|1.3468
|1.3268
|1.3478
|942
|2007.08.21 11:28
|buy
|473
|1.08
|1.3462
|1.3267
|1.3472
|943
|2007.08.21 11:39
|close
|473
|1.08
|1.3465
|1.3267
|1.3472
|32.40
|4463.16
|944
|2007.08.21 11:39
|close
|472
|0.36
|1.3466
|1.3268
|1.3478
|-7.20
|4455.96
|945
|2007.08.21 11:40
|close
|471
|0.12
|1.3465
|1.3268
|1.3483
|-9.60
|4446.36
|946
|2007.08.21 11:40
|close
|470
|0.04
|1.3466
|1.3269
|1.3489
|-5.20
|4441.16
|947
|2007.08.21 20:00
|sell
|474
|0.04
|1.3461
|1.3671
|1.3451
|948
|2007.08.21 20:03
|sell
|475
|0.12
|1.3467
|1.3672
|1.3457
|949
|2007.08.21 21:02
|sell
|476
|0.36
|1.3472
|1.3672
|1.3462
|950
|2007.08.21 23:13
|t/p
|476
|0.36
|1.3462
|1.3672
|1.3462
|36.00
|4477.16
|951
|2007.08.21 23:13
|close
|475
|0.12
|1.3462
|1.3672
|1.3457
|6.00
|4483.16
|952
|2007.08.21 23:13
|close
|474
|0.04
|1.3463
|1.3671
|1.3451
|-0.80
|4482.36
|953
|2007.08.22 07:00
|buy
|477
|0.04
|1.3478
|1.3268
|1.3488
|954
|2007.08.22 08:10
|t/p
|477
|0.04
|1.3488
|1.3268
|1.3488
|4.00
|4486.36
|955
|2007.08.23 07:00
|sell
|478
|0.04
|1.3545
|1.3755
|1.3535
|956
|2007.08.23 08:04
|sell
|479
|0.12
|1.3551
|1.3756
|1.3541
|957
|2007.08.23 08:24
|sell
|480
|0.36
|1.3557
|1.3757
|1.3547
|958
|2007.08.23 09:04
|t/p
|480
|0.36
|1.3547
|1.3757
|1.3547
|36.00
|4522.36
|959
|2007.08.23 09:04
|close
|479
|0.12
|1.3546
|1.3756
|1.3541
|6.00
|4528.36
|960
|2007.08.23 09:04
|close
|478
|0.04
|1.3547
|1.3755
|1.3535
|-0.80
|4527.56
|961
|2007.08.27 04:00
|sell
|481
|0.05
|1.3667
|1.3877
|1.3657
|962
|2007.08.27 04:05
|sell
|482
|0.15
|1.3673
|1.3878
|1.3663
|963
|2007.08.27 07:57
|sell
|483
|0.45
|1.3679
|1.3879
|1.3669
|964
|2007.08.27 09:14
|t/p
|483
|0.45
|1.3669
|1.3879
|1.3669
|45.00
|4572.56
|965
|2007.08.27 09:14
|close
|482
|0.15
|1.3668
|1.3878
|1.3663
|7.50
|4580.06
|966
|2007.08.27 09:16
|close
|481
|0.05
|1.3667
|1.3877
|1.3657
|0.00
|4580.06
|967
|2007.08.28 11:01
|buy
|484
|0.05
|1.3643
|1.3433
|1.3653
|968
|2007.08.28 11:50
|t/p
|484
|0.05
|1.3653
|1.3433
|1.3653
|5.00
|4585.06
|969
|2007.08.28 11:50
|buy
|485
|0.05
|1.3655
|1.3445
|1.3665
|970
|2007.08.28 12:01
|t/p
|485
|0.05
|1.3665
|1.3445
|1.3665
|5.00
|4590.06
|971
|2007.08.29 10:00
|buy
|486
|0.05
|1.3595
|1.3385
|1.3605
|972
|2007.08.29 10:08
|t/p
|486
|0.05
|1.3605
|1.3385
|1.3605
|5.00
|4595.06
|973
|2007.08.29 10:08
|buy
|487
|0.05
|1.3607
|1.3397
|1.3617
|974
|2007.08.29 10:19
|buy
|488
|0.15
|1.3601
|1.3396
|1.3611
|975
|2007.08.29 10:34
|buy
|489
|0.45
|1.3595
|1.3395
|1.3605
|976
|2007.08.29 11:13
|buy
|490
|1.35
|1.3589
|1.3394
|1.3599
|977
|2007.08.29 11:14
|close
|490
|1.35
|1.3592
|1.3394
|1.3599
|40.50
|4635.56
|978
|2007.08.29 11:14
|close
|489
|0.45
|1.3591
|1.3395
|1.3605
|-18.00
|4617.56
|979
|2007.08.29 11:14
|close
|488
|0.15
|1.3592
|1.3396
|1.3611
|-13.50
|4604.06
|980
|2007.08.29 11:14
|close
|487
|0.05
|1.3591
|1.3397
|1.3617
|-8.00
|4596.06
|981
|2007.08.30 04:00
|sell
|491
|0.05
|1.3655
|1.3865
|1.3645
|982
|2007.08.30 04:04
|sell
|492
|0.15
|1.3660
|1.3865
|1.3650
|983
|2007.08.30 07:05
|t/p
|492
|0.15
|1.3650
|1.3865
|1.3650
|15.00
|4611.06
|984
|2007.08.30 07:05
|close
|491
|0.05
|1.3650
|1.3865
|1.3645
|2.50
|4613.56
|985
|2007.08.30 19:00
|buy
|493
|0.05
|1.3654
|1.3444
|1.3664
|986
|2007.08.30 19:14
|buy
|494
|0.15
|1.3649
|1.3444
|1.3659
|987
|2007.08.30 20:29
|buy
|495
|0.45
|1.3643
|1.3443
|1.3653
|988
|2007.08.30 20:57
|buy
|496
|1.35
|1.3636
|1.3441
|1.3646
|989
|2007.08.30 21:00
|close
|496
|1.35
|1.3639
|1.3441
|1.3646
|40.50
|4654.06
|990
|2007.08.30 21:00
|close
|495
|0.45
|1.3638
|1.3443
|1.3653
|-22.50
|4631.56
|991
|2007.08.30 21:00
|close
|494
|0.15
|1.3640
|1.3444
|1.3659
|-13.50
|4618.06
|992
|2007.08.30 21:00
|close
|493
|0.05
|1.3639
|1.3444
|1.3664
|-7.50
|4610.56
|993
|2007.08.31 01:00
|buy
|497
|0.05
|1.3644
|1.3434
|1.3654
|994
|2007.08.31 01:48
|t/p
|497
|0.05
|1.3654
|1.3434
|1.3654
|5.00
|4615.56
|995
|2007.08.31 01:48
|buy
|498
|0.05
|1.3658
|1.3448
|1.3668
|996
|2007.08.31 01:59
|t/p
|498
|0.05
|1.3668
|1.3448
|1.3668
|5.00
|4620.56
|997
|2007.08.31 01:59
|buy
|499
|0.05
|1.3671
|1.3461
|1.3681
|998
|2007.08.31 02:19
|buy
|500
|0.15
|1.3664
|1.3459
|1.3674
|999
|2007.08.31 06:55
|buy
|501
|0.45
|1.3658
|1.3458
|1.3668
|1000
|2007.08.31 07:03
|buy
|502
|1.35
|1.3652
|1.3457
|1.3662
|1001
|2007.08.31 07:09
|close
|502
|1.35
|1.3655
|1.3457
|1.3662
|40.50
|4661.06
|1002
|2007.08.31 07:09
|close
|501
|0.45
|1.3658
|1.3458
|1.3668
|0.00
|4661.06
|1003
|2007.08.31 07:09
|close
|500
|0.15
|1.3657
|1.3459
|1.3674
|-10.50
|4650.56
|1004
|2007.08.31 07:10
|close
|499
|0.05
|1.3658
|1.3461
|1.3681
|-6.50
|4644.06
|1005
|2007.08.31 13:00
|sell
|503
|0.05
|1.3665
|1.3875
|1.3655
|1006
|2007.08.31 13:26
|sell
|504
|0.15
|1.3671
|1.3876
|1.3661
|1007
|2007.08.31 13:30
|sell
|505
|0.45
|1.3677
|1.3877
|1.3667
|1008
|2007.08.31 13:31
|sell
|506
|1.35
|1.3682
|1.3877
|1.3672
|1009
|2007.08.31 15:40
|close
|506
|1.35
|1.3678
|1.3877
|1.3672
|54.00
|4698.06
|1010
|2007.08.31 15:40
|close
|505
|0.45
|1.3679
|1.3877
|1.3667
|-9.00
|4689.06
|1011
|2007.08.31 15:40
|close
|504
|0.15
|1.3677
|1.3876
|1.3661
|-9.00
|4680.06
|1012
|2007.08.31 15:40
|close
|503
|0.05
|1.3675
|1.3875
|1.3655
|-5.00
|4675.06
|1013
|2007.09.03 07:00
|buy
|507
|0.05
|1.3638
|1.3428
|1.3648
|1014
|2007.09.03 08:26
|t/p
|507
|0.05
|1.3648
|1.3428
|1.3648
|5.00
|4680.06
|1015
|2007.09.04 00:00
|buy
|508
|0.05
|1.3627
|1.3417
|1.3637
|1016
|2007.09.04 00:04
|buy
|509
|0.15
|1.3621
|1.3416
|1.3631
|1017
|2007.09.04 00:56
|buy
|510
|0.45
|1.3615
|1.3415
|1.3625
|1018
|2007.09.04 03:16
|buy
|511
|1.35
|1.3607
|1.3412
|1.3617
|1019
|2007.09.04 03:33
|close
|511
|1.35
|1.3611
|1.3412
|1.3617
|53.99
|4734.05
|1020
|2007.09.04 03:33
|close
|510
|0.45
|1.3610
|1.3415
|1.3625
|-22.50
|4711.55
|1021
|2007.09.04 03:34
|close
|509
|0.15
|1.3611
|1.3416
|1.3631
|-15.00
|4696.55
|1022
|2007.09.04 03:34
|close
|508
|0.05
|1.3612
|1.3417
|1.3637
|-7.50
|4689.05
|1023
|2007.09.04 08:00
|buy
|512
|0.05
|1.3626
|1.3416
|1.3636
|1024
|2007.09.04 08:02
|buy
|513
|0.15
|1.3620
|1.3415
|1.3630
|1025
|2007.09.04 08:34
|buy
|514
|0.45
|1.3614
|1.3414
|1.3624
|1026
|2007.09.04 09:09
|buy
|515
|1.35
|1.3608
|1.3413
|1.3618
|1027
|2007.09.04 09:13
|close
|515
|1.35
|1.3611
|1.3413
|1.3618
|40.50
|4729.55
|1028
|2007.09.04 09:13
|close
|514
|0.45
|1.3610
|1.3414
|1.3624
|-18.00
|4711.55
|1029
|2007.09.04 09:13
|close
|513
|0.15
|1.3611
|1.3415
|1.3630
|-13.50
|4698.05
|1030
|2007.09.04 09:13
|close
|512
|0.05
|1.3612
|1.3416
|1.3636
|-7.00
|4691.05
|1031
|2007.09.04 19:02
|buy
|516
|0.05
|1.3609
|1.3399
|1.3619
|1032
|2007.09.04 22:42
|buy
|517
|0.15
|1.3603
|1.3398
|1.3613
|1033
|2007.09.05 00:29
|t/p
|517
|0.15
|1.3613
|1.3398
|1.3613
|14.15
|4705.20
|1034
|2007.09.05 00:29
|close
|516
|0.05
|1.3614
|1.3399
|1.3619
|2.21
|4707.41
|1035
|2007.09.06 04:00
|sell
|518
|0.05
|1.3642
|1.3852
|1.3632
|1036
|2007.09.06 05:07
|sell
|519
|0.15
|1.3648
|1.3853
|1.3638
|1037
|2007.09.06 09:05
|t/p
|519
|0.15
|1.3638
|1.3853
|1.3638
|15.00
|4722.41
|1038
|2007.09.06 09:05
|close
|518
|0.05
|1.3637
|1.3852
|1.3632
|2.50
|4724.91
|1039
|2007.09.07 02:00
|sell
|520
|0.05
|1.3693
|1.3903
|1.3683
|1040
|2007.09.07 02:45
|t/p
|520
|0.05
|1.3683
|1.3903
|1.3683
|5.00
|4729.91
|1041
|2007.09.07 02:45
|sell
|521
|0.05
|1.3680
|1.3890
|1.3670
|1042
|2007.09.07 04:28
|t/p
|521
|0.05
|1.3670
|1.3890
|1.3670
|5.00
|4734.91
|1043
|2007.09.10 04:00
|sell
|522
|0.05
|1.3775
|1.3985
|1.3765
|1044
|2007.09.10 07:07
|sell
|523
|0.15
|1.3781
|1.3986
|1.3771
|1045
|2007.09.10 08:37
|sell
|524
|0.45
|1.3787
|1.3987
|1.3777
|1046
|2007.09.10 09:29
|sell
|525
|1.35
|1.3793
|1.3988
|1.3783
|1047
|2007.09.10 10:25
|close
|525
|1.35
|1.3790
|1.3988
|1.3783
|40.50
|4775.41
|1048
|2007.09.10 10:25
|close
|524
|0.45
|1.3791
|1.3987
|1.3777
|-18.00
|4757.41
|1049
|2007.09.10 10:26
|close
|523
|0.15
|1.3790
|1.3986
|1.3771
|-13.50
|4743.91
|1050
|2007.09.10 10:26
|close
|522
|0.05
|1.3791
|1.3985
|1.3765
|-8.00
|4735.91
|1051
|2007.09.12 02:00
|sell
|526
|0.05
|1.3836
|1.4046
|1.3826
|1052
|2007.09.12 03:12
|t/p
|526
|0.05
|1.3826
|1.4046
|1.3826
|5.00
|4740.91
|1053
|2007.09.13 01:00
|sell
|527
|0.05
|1.3905
|1.4115
|1.3895
|1054
|2007.09.13 01:40
|t/p
|527
|0.05
|1.3895
|1.4115
|1.3895
|5.00
|4745.91
|1055
|2007.09.13 01:40
|sell
|528
|0.05
|1.3893
|1.4103
|1.3883
|1056
|2007.09.13 03:38
|sell
|529
|0.15
|1.3899
|1.4104
|1.3889
|1057
|2007.09.13 07:29
|t/p
|529
|0.15
|1.3889
|1.4104
|1.3889
|15.00
|4760.91
|1058
|2007.09.13 07:29
|close
|528
|0.05
|1.3889
|1.4103
|1.3883
|2.00
|4762.91
|1059
|2007.09.14 09:00
|buy
|530
|0.05
|1.3884
|1.3674
|1.3894
|1060
|2007.09.14 09:11
|t/p
|530
|0.05
|1.3894
|1.3674
|1.3894
|5.00
|4767.91
|1061
|2007.09.14 09:11
|buy
|531
|0.05
|1.3896
|1.3686
|1.3906
|1062
|2007.09.14 09:26
|buy
|532
|0.15
|1.3890
|1.3685
|1.3900
|1063
|2007.09.14 09:36
|buy
|533
|0.45
|1.3884
|1.3684
|1.3894
|1064
|2007.09.14 10:29
|buy
|534
|1.35
|1.3879
|1.3684
|1.3889
|1065
|2007.09.14 14:19
|close
|534
|1.35
|1.3882
|1.3684
|1.3889
|40.50
|4808.41
|1066
|2007.09.14 14:19
|close
|533
|0.45
|1.3881
|1.3684
|1.3894
|-13.50
|4794.91
|1067
|2007.09.14 14:20
|close
|532
|0.15
|1.3882
|1.3685
|1.3900
|-12.00
|4782.91
|1068
|2007.09.14 14:20
|close
|531
|0.05
|1.3881
|1.3686
|1.3906
|-7.50
|4775.41
|1069
|2007.09.14 22:00
|buy
|535
|0.05
|1.3878
|1.3668
|1.3888
|1070
|2007.09.17 00:00
|buy
|536
|0.15
|1.3872
|1.3667
|1.3882
|1071
|2007.09.17 01:17
|buy
|537
|0.45
|1.3866
|1.3666
|1.3876
|1072
|2007.09.17 01:36
|buy
|538
|1.35
|1.3861
|1.3666
|1.3871
|1073
|2007.09.17 02:37
|close
|538
|1.35
|1.3864
|1.3666
|1.3871
|40.50
|4815.91
|1074
|2007.09.17 02:37
|close
|537
|0.45
|1.3863
|1.3666
|1.3876
|-13.50
|4802.41
|1075
|2007.09.17 02:38
|close
|536
|0.15
|1.3864
|1.3667
|1.3882
|-12.00
|4790.41
|1076
|2007.09.17 02:40
|close
|535
|0.05
|1.3865
|1.3668
|1.3888
|-6.79
|4783.63
|1077
|2007.09.18 03:00
|buy
|539
|0.05
|1.3871
|1.3661
|1.3881
|1078
|2007.09.18 03:27
|buy
|540
|0.15
|1.3865
|1.3660
|1.3875
|1079
|2007.09.18 03:37
|buy
|541
|0.45
|1.3860
|1.3660
|1.3870
|1080
|2007.09.18 07:37
|buy
|542
|1.35
|1.3854
|1.3659
|1.3864
|1081
|2007.09.18 09:36
|close
|542
|1.35
|1.3857
|1.3659
|1.3864
|40.50
|4824.13
|1082
|2007.09.18 09:37
|close
|541
|0.45
|1.3856
|1.3660
|1.3870
|-18.00
|4806.13
|1083
|2007.09.18 09:37
|close
|540
|0.15
|1.3857
|1.3660
|1.3875
|-12.00
|4794.13
|1084
|2007.09.18 09:37
|close
|539
|0.05
|1.3856
|1.3661
|1.3881
|-7.50
|4786.63
|1085
|2007.09.18 12:00
|buy
|543
|0.05
|1.3866
|1.3656
|1.3876
|1086
|2007.09.18 13:29
|buy
|544
|0.15
|1.3861
|1.3656
|1.3871
|1087
|2007.09.18 14:18
|t/p
|544
|0.15
|1.3871
|1.3656
|1.3871
|15.00
|4801.63
|1088
|2007.09.18 14:18
|close
|543
|0.05
|1.3871
|1.3656
|1.3876
|2.50
|4804.13
|1089
|2007.09.19 08:00
|sell
|545
|0.05
|1.3977
|1.4187
|1.3967
|1090
|2007.09.19 08:37
|sell
|546
|0.15
|1.3982
|1.4187
|1.3972
|1091
|2007.09.19 09:36
|t/p
|546
|0.15
|1.3972
|1.4187
|1.3972
|15.00
|4819.13
|1092
|2007.09.19 09:36
|close
|545
|0.05
|1.3972
|1.4187
|1.3967
|2.50
|4821.63
|1093
|2007.09.20 23:00
|sell
|547
|0.05
|1.4065
|1.4275
|1.4055
|1094
|2007.09.20 23:36
|sell
|548
|0.15
|1.4071
|1.4276
|1.4061
|1095
|2007.09.21 00:39
|sell
|549
|0.45
|1.4077
|1.4277
|1.4067
|1096
|2007.09.21 02:13
|t/p
|549
|0.45
|1.4067
|1.4277
|1.4067
|45.00
|4866.63
|1097
|2007.09.21 02:13
|close
|548
|0.15
|1.4067
|1.4276
|1.4061
|6.08
|4872.70
|1098
|2007.09.21 02:14
|close
|547
|0.05
|1.4068
|1.4275
|1.4055
|-1.48
|4871.23
|1099
|2007.09.25 11:00
|buy
|550
|0.05
|1.4089
|1.3879
|1.4099
|1100
|2007.09.25 11:35
|t/p
|550
|0.05
|1.4099
|1.3879
|1.4099
|5.00
|4876.23
|1101
|2007.09.25 11:35
|buy
|551
|0.05
|1.4101
|1.3891
|1.4111
|1102
|2007.09.25 12:00
|buy
|552
|0.15
|1.4095
|1.3890
|1.4105
|1103
|2007.09.25 13:03
|buy
|553
|0.45
|1.4089
|1.3889
|1.4099
|1104
|2007.09.25 13:37
|t/p
|553
|0.45
|1.4099
|1.3889
|1.4099
|45.00
|4921.23
|1105
|2007.09.25 13:37
|close
|552
|0.15
|1.4099
|1.3890
|1.4105
|6.00
|4927.23
|1106
|2007.09.25 13:37
|close
|551
|0.05
|1.4098
|1.3891
|1.4111
|-1.50
|4925.73
|1107
|2007.09.26 04:00
|sell
|554
|0.05
|1.4141
|1.4351
|1.4131
|1108
|2007.09.26 06:16
|sell
|555
|0.15
|1.4146
|1.4351
|1.4136
|1109
|2007.09.26 06:30
|sell
|556
|0.45
|1.4152
|1.4352
|1.4142
|1110
|2007.09.26 07:36
|t/p
|556
|0.45
|1.4142
|1.4352
|1.4142
|45.00
|4970.73
|1111
|2007.09.26 07:36
|close
|555
|0.15
|1.4142
|1.4351
|1.4136
|6.00
|4976.73
|1112
|2007.09.26 07:36
|close
|554
|0.05
|1.4143
|1.4351
|1.4131
|-1.00
|4975.73
|1113
|2007.09.27 03:00
|sell
|557
|0.05
|1.4126
|1.4336
|1.4116
|1114
|2007.09.27 03:49
|sell
|558
|0.15
|1.4132
|1.4337
|1.4122
|1115
|2007.09.27 05:01
|sell
|559
|0.45
|1.4138
|1.4338
|1.4128
|1116
|2007.09.27 05:03
|sell
|560
|1.35
|1.4144
|1.4339
|1.4134
|1117
|2007.09.27 05:30
|close
|560
|1.35
|1.4141
|1.4339
|1.4134
|40.50
|5016.23
|1118
|2007.09.27 05:30
|close
|559
|0.45
|1.4142
|1.4338
|1.4128
|-18.00
|4998.23
|1119
|2007.09.27 05:30
|close
|558
|0.15
|1.4141
|1.4337
|1.4122
|-13.50
|4984.73
|1120
|2007.09.27 05:30
|close
|557
|0.05
|1.4142
|1.4336
|1.4116
|-8.00
|4976.73
|1121
|2007.09.27 19:00
|sell
|561
|0.05
|1.4147
|1.4357
|1.4137
|1122
|2007.09.27 19:05
|sell
|562
|0.15
|1.4153
|1.4358
|1.4143
|1123
|2007.09.27 20:29
|sell
|563
|0.45
|1.4159
|1.4359
|1.4149
|1124
|2007.09.27 21:29
|t/p
|563
|0.45
|1.4149
|1.4359
|1.4149
|45.00
|5021.73
|1125
|2007.09.27 21:29
|close
|562
|0.15
|1.4149
|1.4358
|1.4143
|6.00
|5027.73
|1126
|2007.09.27 21:29
|close
|561
|0.05
|1.4148
|1.4357
|1.4137
|-0.50
|5027.23
|1127
|2007.10.01 06:00
|sell
|564
|0.05
|1.4262
|1.4472
|1.4252
|1128
|2007.10.01 06:26
|sell
|565
|0.15
|1.4267
|1.4472
|1.4257
|1129
|2007.10.01 06:40
|sell
|566
|0.45
|1.4273
|1.4473
|1.4263
|1130
|2007.10.01 06:54
|t/p
|566
|0.45
|1.4263
|1.4473
|1.4263
|45.00
|5072.23
|1131
|2007.10.01 06:54
|close
|565
|0.15
|1.4263
|1.4472
|1.4257
|6.00
|5078.23
|1132
|2007.10.01 07:00
|close
|564
|0.05
|1.4262
|1.4472
|1.4252
|0.00
|5078.23
|1133
|2007.10.02 23:00
|buy
|567
|0.05
|1.4155
|1.3945
|1.4165
|1134
|2007.10.02 23:38
|buy
|568
|0.15
|1.4149
|1.3944
|1.4159
|1135
|2007.10.03 02:05
|t/p
|568
|0.15
|1.4159
|1.3944
|1.4159
|14.15
|5092.37
|1136
|2007.10.03 02:05
|close
|567
|0.05
|1.4159
|1.3945
|1.4165
|1.72
|5094.09
|1137
|2007.10.04 06:00
|buy
|569
|0.05
|1.4093
|1.3883
|1.4103
|1138
|2007.10.04 06:28
|buy
|570
|0.15
|1.4087
|1.3882
|1.4097
|1139
|2007.10.04 06:38
|buy
|571
|0.45
|1.4082
|1.3882
|1.4092
|1140
|2007.10.04 06:54
|t/p
|571
|0.45
|1.4092
|1.3882
|1.4092
|45.00
|5139.09
|1141
|2007.10.04 06:54
|close
|570
|0.15
|1.4092
|1.3882
|1.4097
|7.50
|5146.59
|1142
|2007.10.04 07:00
|close
|569
|0.05
|1.4091
|1.3883
|1.4103
|-1.00
|5145.59
|1143
|2007.10.05 09:00
|sell
|572
|0.05
|1.4127
|1.4337
|1.4117
|1144
|2007.10.05 09:28
|t/p
|572
|0.05
|1.4117
|1.4337
|1.4117
|5.00
|5150.59
|1145
|2007.10.05 09:28
|sell
|573
|0.05
|1.4115
|1.4325
|1.4105
|1146
|2007.10.05 12:14
|sell
|574
|0.15
|1.4121
|1.4326
|1.4111
|1147
|2007.10.05 12:29
|sell
|575
|0.45
|1.4126
|1.4326
|1.4116
|1148
|2007.10.05 13:28
|sell
|576
|1.35
|1.4132
|1.4327
|1.4122
|1149
|2007.10.05 14:02
|close
|576
|1.35
|1.4129
|1.4327
|1.4122
|40.50
|5191.09
|1150
|2007.10.05 14:02
|close
|575
|0.45
|1.4130
|1.4326
|1.4116
|-18.00
|5173.09
|1151
|2007.10.05 14:02
|close
|574
|0.15
|1.4129
|1.4326
|1.4111
|-12.00
|5161.09
|1152
|2007.10.05 14:02
|close
|573
|0.05
|1.4130
|1.4325
|1.4105
|-7.50
|5153.59
|1153
|2007.10.08 05:00
|sell
|577
|0.05
|1.4135
|1.4345
|1.4125
|1154
|2007.10.08 08:16
|t/p
|577
|0.05
|1.4125
|1.4345
|1.4125
|5.00
|5158.59
|1155
|2007.10.09 03:00
|buy
|578
|0.05
|1.4046
|1.3836
|1.4056
|1156
|2007.10.09 03:14
|buy
|579
|0.15
|1.4041
|1.3836
|1.4051
|1157
|2007.10.09 03:31
|buy
|580
|0.45
|1.4035
|1.3835
|1.4045
|1158
|2007.10.09 05:26
|buy
|581
|1.35
|1.4029
|1.3834
|1.4039
|1159
|2007.10.09 08:19
|close
|581
|1.35
|1.4032
|1.3834
|1.4039
|40.50
|5199.09
|1160
|2007.10.09 08:19
|close
|580
|0.45
|1.4031
|1.3835
|1.4045
|-18.00
|5181.09
|1161
|2007.10.09 08:20
|close
|579
|0.15
|1.4032
|1.3836
|1.4051
|-13.50
|5167.59
|1162
|2007.10.09 08:20
|close
|578
|0.05
|1.4031
|1.3836
|1.4056
|-7.50
|5160.09
|1163
|2007.10.09 09:00
|buy
|582
|0.05
|1.4045
|1.3835
|1.4055
|1164
|2007.10.09 09:28
|buy
|583
|0.15
|1.4040
|1.3835
|1.4050
|1165
|2007.10.09 09:38
|buy
|584
|0.45
|1.4034
|1.3834
|1.4044
|1166
|2007.10.09 10:01
|t/p
|584
|0.45
|1.4044
|1.3834
|1.4044
|45.00
|5205.09
|1167
|2007.10.09 10:01
|close
|583
|0.15
|1.4044
|1.3835
|1.4050
|6.00
|5211.09
|1168
|2007.10.09 10:01
|close
|582
|0.05
|1.4043
|1.3835
|1.4055
|-1.00
|5210.09
|1169
|2007.10.10 08:00
|sell
|585
|0.05
|1.4100
|1.4310
|1.4090
|1170
|2007.10.10 08:03
|sell
|586
|0.15
|1.4105
|1.4310
|1.4095
|1171
|2007.10.10 08:16
|sell
|587
|0.45
|1.4111
|1.4311
|1.4101
|1172
|2007.10.10 08:31
|sell
|588
|1.35
|1.4117
|1.4312
|1.4107
|1173
|2007.10.10 08:50
|close
|588
|1.35
|1.4114
|1.4312
|1.4107
|40.50
|5250.59
|1174
|2007.10.10 08:50
|close
|587
|0.45
|1.4115
|1.4311
|1.4101
|-18.00
|5232.59
|1175
|2007.10.10 08:50
|close
|586
|0.15
|1.4114
|1.4310
|1.4095
|-13.50
|5219.09
|1176
|2007.10.10 08:50
|close
|585
|0.05
|1.4115
|1.4310
|1.4090
|-7.50
|5211.59
|1177
|2007.10.10 08:51
|sell
|589
|0.05
|1.4112
|1.4322
|1.4102
|1178
|2007.10.10 09:18
|sell
|590
|0.15
|1.4118
|1.4323
|1.4108
|1179
|2007.10.10 09:27
|sell
|591
|0.45
|1.4123
|1.4323
|1.4113
|1180
|2007.10.10 09:39
|sell
|592
|1.35
|1.4129
|1.4324
|1.4119
|1181
|2007.10.10 09:53
|close
|592
|1.35
|1.4126
|1.4324
|1.4119
|40.50
|5252.09
|1182
|2007.10.10 09:53
|close
|591
|0.45
|1.4127
|1.4323
|1.4113
|-18.00
|5234.09
|1183
|2007.10.10 09:53
|close
|590
|0.15
|1.4126
|1.4323
|1.4108
|-12.00
|5222.09
|1184
|2007.10.10 09:53
|close
|589
|0.05
|1.4127
|1.4322
|1.4102
|-7.50
|5214.59
|1185
|2007.10.10 20:00
|sell
|593
|0.05
|1.4132
|1.4342
|1.4122
|1186
|2007.10.10 21:27
|sell
|594
|0.15
|1.4138
|1.4343
|1.4128
|1187
|2007.10.10 21:37
|sell
|595
|0.45
|1.4144
|1.4344
|1.4134
|1188
|2007.10.11 05:17
|sell
|596
|1.35
|1.4150
|1.4345
|1.4140
|1189
|2007.10.16 14:04
|close
|596
|1.35
|1.4147
|1.4345
|1.4140
|42.52
|5257.11
|1190
|2007.10.16 14:04
|close
|595
|0.45
|1.4148
|1.4344
|1.4134
|-16.65
|5240.46
|1191
|2007.10.16 14:04
|close
|594
|0.15
|1.4147
|1.4343
|1.4128
|-13.05
|5227.41
|1192
|2007.10.16 14:04
|close
|593
|0.05
|1.4148
|1.4342
|1.4122
|-7.85
|5219.56
|1193
|2007.10.16 22:00
|buy
|597
|0.05
|1.4166
|1.3956
|1.4176
|1194
|2007.10.16 22:39
|t/p
|597
|0.05
|1.4176
|1.3956
|1.4176
|5.00
|5224.56
|1195
|2007.10.16 22:39
|buy
|598
|0.05
|1.4178
|1.3968
|1.4188
|1196
|2007.10.16 23:04
|buy
|599
|0.15
|1.4172
|1.3967
|1.4182
|1197
|2007.10.16 23:28
|buy
|600
|0.45
|1.4166
|1.3966
|1.4176
|1198
|2007.10.17 01:00
|t/p
|600
|0.45
|1.4176
|1.3966
|1.4176
|42.44
|5267.00
|1199
|2007.10.17 01:00
|close
|599
|0.15
|1.4176
|1.3967
|1.4182
|5.15
|5272.14
|1200
|2007.10.17 01:01
|close
|598
|0.05
|1.4175
|1.3968
|1.4188
|-1.78
|5270.36
|1201
|2007.10.17 22:00
|sell
|601
|0.05
|1.4189
|1.4399
|1.4179
|1202
|2007.10.17 22:03
|sell
|602
|0.15
|1.4195
|1.4400
|1.4185
|1203
|2007.10.17 22:14
|sell
|603
|0.45
|1.4201
|1.4401
|1.4191
|1204
|2007.10.17 22:19
|sell
|604
|1.35
|1.4206
|1.4401
|1.4196
|1205
|2007.10.17 23:12
|close
|604
|1.35
|1.4203
|1.4401
|1.4196
|40.50
|5310.86
|1206
|2007.10.17 23:12
|close
|603
|0.45
|1.4204
|1.4401
|1.4191
|-13.50
|5297.36
|1207
|2007.10.17 23:12
|close
|602
|0.15
|1.4203
|1.4400
|1.4185
|-12.00
|5285.36
|1208
|2007.10.17 23:13
|close
|601
|0.05
|1.4204
|1.4399
|1.4179
|-7.50
|5277.86
|1209
|2007.10.18 23:00
|sell
|605
|0.05
|1.4292
|1.4502
|1.4282
|1210
|2007.10.18 23:13
|sell
|606
|0.15
|1.4298
|1.4503
|1.4288
|1211
|2007.10.18 23:37
|t/p
|606
|0.15
|1.4288
|1.4503
|1.4288
|15.00
|5292.86
|1212
|2007.10.18 23:37
|close
|605
|0.05
|1.4288
|1.4502
|1.4282
|2.00
|5294.86
|1213
|2007.10.18 23:37
|sell
|607
|0.05
|1.4287
|1.4497
|1.4277
|1214
|2007.10.19 00:37
|sell
|608
|0.15
|1.4293
|1.4498
|1.4283
|1215
|2007.10.19 02:52
|t/p
|608
|0.15
|1.4283
|1.4498
|1.4283
|15.00
|5309.86
|1216
|2007.10.19 02:52
|close
|607
|0.05
|1.4283
|1.4497
|1.4277
|2.02
|5311.88
|1217
|2007.10.22 10:00
|sell
|609
|0.05
|1.4311
|1.4521
|1.4301
|1218
|2007.10.22 10:37
|t/p
|609
|0.05
|1.4301
|1.4521
|1.4301
|5.00
|5316.88
|1219
|2007.10.22 10:37
|sell
|610
|0.05
|1.4299
|1.4509
|1.4289
|1220
|2007.10.22 11:01
|sell
|611
|0.15
|1.4305
|1.4510
|1.4295
|1221
|2007.10.22 11:27
|t/p
|611
|0.15
|1.4295
|1.4510
|1.4295
|15.00
|5331.88
|1222
|2007.10.22 11:27
|close
|610
|0.05
|1.4295
|1.4509
|1.4289
|2.00
|5333.88
|1223
|2007.10.23 00:00
|buy
|612
|0.05
|1.4178
|1.3968
|1.4188
|1224
|2007.10.23 01:32
|buy
|613
|0.15
|1.4172
|1.3967
|1.4182
|1225
|2007.10.23 02:20
|t/p
|613
|0.15
|1.4182
|1.3967
|1.4182
|15.00
|5348.88
|1226
|2007.10.23 02:20
|close
|612
|0.05
|1.4182
|1.3968
|1.4188
|2.00
|5350.88
|1227
|2007.10.24 06:00
|sell
|614
|0.05
|1.4260
|1.4470
|1.4250
|1228
|2007.10.24 06:30
|t/p
|614
|0.05
|1.4250
|1.4470
|1.4250
|5.00
|5355.88
|1229
|2007.10.24 06:30
|sell
|615
|0.05
|1.4248
|1.4458
|1.4238
|1230
|2007.10.24 07:01
|sell
|616
|0.15
|1.4254
|1.4459
|1.4244
|1231
|2007.10.24 08:27
|t/p
|616
|0.15
|1.4244
|1.4459
|1.4244
|15.00
|5370.88
|1232
|2007.10.24 08:27
|close
|615
|0.05
|1.4244
|1.4458
|1.4238
|2.00
|5372.88
|1233
|2007.10.25 10:00
|sell
|617
|0.05
|1.4256
|1.4466
|1.4246
|1234
|2007.10.25 10:17
|sell
|618
|0.15
|1.4262
|1.4467
|1.4252
|1235
|2007.10.25 10:26
|sell
|619
|0.45
|1.4267
|1.4467
|1.4257
|1236
|2007.10.25 10:36
|sell
|620
|1.35
|1.4273
|1.4468
|1.4263
|1237
|2007.10.31 08:31
|s/l
|617
|0.05
|1.4466
|1.4466
|1.4246
|-104.90
|5267.98
|1238
|2007.10.31 08:31
|close
|620
|1.35
|1.4467
|1.4468
|1.4263
|-2616.30
|2651.68
|1239
|2007.10.31 08:31
|close
|619
|0.45
|1.4466
|1.4467
|1.4257
|-894.60
|1757.08
|1240
|2007.10.31 08:31
|close
|618
|0.15
|1.4467
|1.4467
|1.4252
|-307.20
|1449.88
|1241
|2007.11.01 02:00
|sell
|621
|0.01
|1.4469
|1.4679
|1.4459
|1242
|2007.11.01 02:51
|t/p
|621
|0.01
|1.4459
|1.4679
|1.4459
|1.00
|1450.88
|1243
|2007.11.01 02:51
|sell
|622
|0.01
|1.4457
|1.4667
|1.4447
|1244
|2007.11.01 03:30
|sell
|623
|0.03
|1.4463
|1.4668
|1.4453
|1245
|2007.11.01 04:05
|sell
|624
|0.09
|1.4468
|1.4668
|1.4458
|1246
|2007.11.01 07:04
|sell
|625
|0.27
|1.4474
|1.4669
|1.4464
|1247
|2007.11.01 07:26
|close
|625
|0.27
|1.4471
|1.4669
|1.4464
|8.10
|1458.98
|1248
|2007.11.01 07:26
|close
|624
|0.09
|1.4472
|1.4668
|1.4458
|-3.60
|1455.38
|1249
|2007.11.01 07:26
|close
|623
|0.03
|1.4471
|1.4668
|1.4453
|-2.40
|1452.98
|1250
|2007.11.01 07:26
|close
|622
|0.01
|1.4472
|1.4667
|1.4447
|-1.50
|1451.48
|1251
|2007.11.01 19:00
|buy
|626
|0.01
|1.4441
|1.4231
|1.4451
|1252
|2007.11.01 19:26
|t/p
|626
|0.01
|1.4451
|1.4231
|1.4451
|1.00
|1452.48
|1253
|2007.11.01 19:26
|buy
|627
|0.01
|1.4453
|1.4243
|1.4463
|1254
|2007.11.01 19:38
|t/p
|627
|0.01
|1.4463
|1.4243
|1.4463
|1.00
|1453.48
|1255
|2007.11.01 19:38
|buy
|628
|0.01
|1.4465
|1.4255
|1.4475
|1256
|2007.11.01 19:52
|buy
|629
|0.03
|1.4459
|1.4254
|1.4469
|1257
|2007.11.01 20:19
|buy
|630
|0.09
|1.4453
|1.4253
|1.4463
|1258
|2007.11.01 20:28
|buy
|631
|0.27
|1.4447
|1.4252
|1.4457
|1259
|2007.11.02 06:02
|close
|631
|0.27
|1.4450
|1.4252
|1.4457
|6.56
|1460.04
|1260
|2007.11.02 06:02
|close
|630
|0.09
|1.4449
|1.4253
|1.4463
|-4.11
|1455.93
|1261
|2007.11.02 06:03
|close
|629
|0.03
|1.4450
|1.4254
|1.4469
|-2.87
|1453.06
|1262
|2007.11.02 06:03
|close
|628
|0.01
|1.4449
|1.4255
|1.4475
|-1.66
|1451.40
|1263
|2007.11.05 02:00
|sell
|632
|0.01
|1.4503
|1.4713
|1.4493
|1264
|2007.11.05 02:03
|sell
|633
|0.03
|1.4508
|1.4713
|1.4498
|1265
|2007.11.05 03:50
|t/p
|633
|0.03
|1.4498
|1.4713
|1.4498
|3.00
|1454.40
|1266
|2007.11.05 03:50
|close
|632
|0.01
|1.4498
|1.4713
|1.4493
|0.50
|1454.90
|1267
|2007.11.06 01:00
|buy
|634
|0.01
|1.4478
|1.4268
|1.4488
|1268
|2007.11.06 02:38
|buy
|635
|0.03
|1.4472
|1.4267
|1.4482
|1269
|2007.11.06 04:38
|t/p
|635
|0.03
|1.4482
|1.4267
|1.4482
|3.00
|1457.90
|1270
|2007.11.06 04:38
|close
|634
|0.01
|1.4482
|1.4268
|1.4488
|0.40
|1458.30
|1271
|2007.11.06 23:00
|sell
|636
|0.01
|1.4554
|1.4764
|1.4544
|1272
|2007.11.06 23:05
|sell
|637
|0.03
|1.4560
|1.4765
|1.4550
|1273
|2007.11.06 23:30
|sell
|638
|0.09
|1.4566
|1.4766
|1.4556
|1274
|2007.11.07 00:32
|t/p
|638
|0.09
|1.4556
|1.4766
|1.4556
|9.04
|1467.35
|1275
|2007.11.07 00:32
|close
|637
|0.03
|1.4556
|1.4765
|1.4550
|1.21
|1468.56
|1276
|2007.11.07 00:32
|close
|636
|0.01
|1.4557
|1.4764
|1.4544
|-0.29
|1468.27
|1277
|2007.11.07 18:00
|sell
|639
|0.01
|1.4664
|1.4874
|1.4654
|1278
|2007.11.07 18:39
|t/p
|639
|0.01
|1.4654
|1.4874
|1.4654
|1.00
|1469.27
|1279
|2007.11.07 18:39
|sell
|640
|0.01
|1.4652
|1.4862
|1.4642
|1280
|2007.11.07 19:07
|sell
|641
|0.03
|1.4658
|1.4863
|1.4648
|1281
|2007.11.07 19:20
|sell
|642
|0.09
|1.4664
|1.4864
|1.4654
|1282
|2007.11.07 19:28
|sell
|643
|0.27
|1.4669
|1.4864
|1.4659
|1283
|2007.11.07 20:39
|close
|643
|0.27
|1.4666
|1.4864
|1.4659
|8.10
|1477.37
|1284
|2007.11.07 20:39
|close
|642
|0.09
|1.4667
|1.4864
|1.4654
|-2.70
|1474.67
|1285
|2007.11.07 20:40
|close
|641
|0.03
|1.4666
|1.4863
|1.4648
|-2.40
|1472.27
|1286
|2007.11.07 20:40
|close
|640
|0.01
|1.4667
|1.4862
|1.4642
|-1.50
|1470.77
|1287
|2007.11.08 23:00
|sell
|644
|0.01
|1.4676
|1.4886
|1.4666
|1288
|2007.11.09 01:02
|sell
|645
|0.03
|1.4682
|1.4887
|1.4672
|1289
|2007.11.09 01:05
|sell
|646
|0.09
|1.4688
|1.4888
|1.4678
|1290
|2007.11.09 01:19
|sell
|647
|0.27
|1.4694
|1.4889
|1.4684
|1291
|2007.11.09 03:40
|close
|647
|0.27
|1.4691
|1.4889
|1.4684
|8.10
|1478.87
|1292
|2007.11.09 03:40
|close
|646
|0.09
|1.4692
|1.4888
|1.4678
|-3.60
|1475.27
|1293
|2007.11.09 03:40
|close
|645
|0.03
|1.4691
|1.4887
|1.4672
|-2.70
|1472.57
|1294
|2007.11.09 03:40
|close
|644
|0.01
|1.4692
|1.4886
|1.4666
|-1.60
|1470.97
|1295
|2007.11.09 10:00
|sell
|648
|0.01
|1.4698
|1.4908
|1.4688
|1296
|2007.11.09 10:18
|sell
|649
|0.03
|1.4704
|1.4909
|1.4694
|1297
|2007.11.09 10:26
|sell
|650
|0.09
|1.4709
|1.4909
|1.4699
|1298
|2007.11.09 10:29
|sell
|651
|0.27
|1.4715
|1.4910
|1.4705
|1299
|2007.11.09 11:29
|close
|651
|0.27
|1.4712
|1.4910
|1.4705
|8.10
|1479.07
|1300
|2007.11.09 11:29
|close
|650
|0.09
|1.4713
|1.4909
|1.4699
|-3.60
|1475.47
|1301
|2007.11.09 11:29
|close
|649
|0.03
|1.4712
|1.4909
|1.4694
|-2.40
|1473.07
|1302
|2007.11.09 11:29
|close
|648
|0.01
|1.4713
|1.4908
|1.4688
|-1.50
|1471.57
|1303
|2007.11.13 00:00
|buy
|652
|0.01
|1.4533
|1.4323
|1.4543
|1304
|2007.11.13 00:28
|buy
|653
|0.03
|1.4528
|1.4323
|1.4538
|1305
|2007.11.13 00:39
|buy
|654
|0.09
|1.4522
|1.4322
|1.4532
|1306
|2007.11.13 01:18
|t/p
|654
|0.09
|1.4532
|1.4322
|1.4532
|9.00
|1480.57
|1307
|2007.11.13 01:18
|close
|653
|0.03
|1.4532
|1.4323
|1.4538
|1.20
|1481.77
|1308
|2007.11.13 01:18
|close
|652
|0.01
|1.4531
|1.4323
|1.4543
|-0.20
|1481.57
|1309
|2007.11.14 18:00
|sell
|655
|0.01
|1.4668
|1.4878
|1.4658
|1310
|2007.11.14 18:28
|sell
|656
|0.03
|1.4674
|1.4879
|1.4664
|1311
|2007.11.14 19:28
|t/p
|656
|0.03
|1.4664
|1.4879
|1.4664
|3.00
|1484.57
|1312
|2007.11.14 19:28
|close
|655
|0.01
|1.4664
|1.4878
|1.4658
|0.40
|1484.97
|1313
|2007.11.15 11:00
|sell
|657
|0.01
|1.4647
|1.4857
|1.4637
|1314
|2007.11.15 11:18
|t/p
|657
|0.01
|1.4637
|1.4857
|1.4637
|1.00
|1485.97
|1315
|2007.11.15 11:18
|sell
|658
|0.01
|1.4635
|1.4845
|1.4625
|1316
|2007.11.15 11:28
|t/p
|658
|0.01
|1.4625
|1.4845
|1.4625
|1.00
|1486.97
|1317
|2007.11.15 11:28
|sell
|659
|0.01
|1.4623
|1.4833
|1.4613
|1318
|2007.11.15 11:37
|t/p
|659
|0.01
|1.4613
|1.4833
|1.4613
|1.00
|1487.97
|1319
|2007.11.15 11:37
|sell
|660
|0.01
|1.4611
|1.4821
|1.4601
|1320
|2007.11.15 11:52
|sell
|661
|0.03
|1.4617
|1.4822
|1.4607
|1321
|2007.11.15 12:18
|sell
|662
|0.09
|1.4623
|1.4823
|1.4613
|1322
|2007.11.15 12:28
|sell
|663
|0.27
|1.4628
|1.4823
|1.4618
|1323
|2007.11.15 13:00
|close
|663
|0.27
|1.4625
|1.4823
|1.4618
|8.10
|1496.07
|1324
|2007.11.15 13:00
|close
|662
|0.09
|1.4624
|1.4823
|1.4613
|-0.90
|1495.17
|1325
|2007.11.15 13:00
|close
|661
|0.03
|1.4625
|1.4822
|1.4607
|-2.40
|1492.77
|1326
|2007.11.15 13:00
|close
|660
|0.01
|1.4624
|1.4821
|1.4601
|-1.30
|1491.47
|1327
|2007.11.16 03:00
|buy
|664
|0.01
|1.4617
|1.4407
|1.4627
|1328
|2007.11.16 03:05
|t/p
|664
|0.01
|1.4627
|1.4407
|1.4627
|1.00
|1492.47
|1329
|2007.11.16 03:05
|buy
|665
|0.01
|1.4629
|1.4419
|1.4639
|1330
|2007.11.16 03:36
|buy
|666
|0.03
|1.4623
|1.4418
|1.4633
|1331
|2007.11.16 03:49
|buy
|667
|0.09
|1.4617
|1.4417
|1.4627
|1332
|2007.11.16 04:12
|buy
|668
|0.27
|1.4611
|1.4416
|1.4621
|1333
|2007.11.16 04:19
|close
|668
|0.27
|1.4614
|1.4416
|1.4621
|8.10
|1500.57
|1334
|2007.11.16 04:19
|close
|667
|0.09
|1.4613
|1.4417
|1.4627
|-3.60
|1496.97
|1335
|2007.11.16 04:20
|close
|666
|0.03
|1.4614
|1.4418
|1.4633
|-2.70
|1494.27
|1336
|2007.11.16 04:20
|close
|665
|0.01
|1.4613
|1.4419
|1.4639
|-1.60
|1492.67
|1337
|2007.11.19 08:00
|sell
|669
|0.01
|1.4664
|1.4874
|1.4654
|1338
|2007.11.19 08:13
|sell
|670
|0.03
|1.4669
|1.4874
|1.4659
|1339
|2007.11.19 08:26
|t/p
|670
|0.03
|1.4659
|1.4874
|1.4659
|3.00
|1495.67
|1340
|2007.11.19 08:26
|close
|669
|0.01
|1.4659
|1.4874
|1.4654
|0.50
|1496.17
|1341
|2007.11.19 08:26
|sell
|671
|0.01
|1.4658
|1.4868
|1.4648
|1342
|2007.11.19 08:37
|t/p
|671
|0.01
|1.4648
|1.4868
|1.4648
|1.00
|1497.17
|1343
|2007.11.19 08:37
|sell
|672
|0.01
|1.4646
|1.4856
|1.4636
|1344
|2007.11.19 09:13
|sell
|673
|0.03
|1.4651
|1.4856
|1.4641
|1345
|2007.11.19 09:26
|t/p
|673
|0.03
|1.4641
|1.4856
|1.4641
|3.00
|1500.17
|1346
|2007.11.19 09:26
|close
|672
|0.01
|1.4641
|1.4856
|1.4636
|0.50
|1500.67
|1347
|2007.11.20 03:00
|sell
|674
|0.02
|1.4643
|1.4853
|1.4633
|1348
|2007.11.20 04:28
|sell
|675
|0.03
|1.4648
|1.4853
|1.4638
|1349
|2007.11.20 04:38
|sell
|676
|0.09
|1.4654
|1.4854
|1.4644
|1350
|2007.11.20 05:27
|sell
|677
|0.27
|1.4660
|1.4855
|1.4650
|1351
|2007.11.20 22:38
|s/l
|674
|0.02
|1.4853
|1.4853
|1.4633
|-42.00
|1458.67
|1352
|2007.11.20 22:38
|s/l
|675
|0.03
|1.4853
|1.4853
|1.4638
|-61.50
|1397.17
|1353
|2007.11.20 22:38
|close
|677
|0.27
|1.4853
|1.4855
|1.4650
|-521.10
|876.07
|1354
|2007.11.20 22:39
|close
|676
|0.09
|1.4852
|1.4854
|1.4644
|-178.20
|697.87
|1355
|2007.11.21 03:00
|sell
|678
|0.01
|1.4818
|1.5028
|1.4808
|1356
|2007.11.21 04:03
|sell
|679
|0.03
|1.4824
|1.5029
|1.4814
|1357
|2007.11.21 04:18
|sell
|680
|0.09
|1.4829
|1.5029
|1.4819
|1358
|2007.11.21 05:28
|sell
|681
|0.27
|1.4835
|1.5030
|1.4825
|1359
|2007.11.21 07:38
|close
|681
|0.27
|1.4832
|1.5030
|1.4825
|8.10
|705.97
|1360
|2007.11.21 07:39
|close
|680
|0.09
|1.4833
|1.5029
|1.4819
|-3.60
|702.37
|1361
|2007.11.21 07:39
|close
|679
|0.03
|1.4831
|1.5029
|1.4814
|-2.10
|700.27
|1362
|2007.11.21 07:39
|close
|678
|0.01
|1.4832
|1.5028
|1.4808
|-1.40
|698.87
|1363
|2007.11.22 03:00
|sell
|682
|0.01
|1.4856
|1.5066
|1.4846
|1364
|2007.11.22 03:26
|sell
|683
|0.03
|1.4862
|1.5067
|1.4852
|1365
|2007.11.22 03:37
|sell
|684
|0.09
|1.4868
|1.5068
|1.4858
|1366
|2007.11.22 05:39
|t/p
|684
|0.09
|1.4858
|1.5068
|1.4858
|9.00
|707.87
|1367
|2007.11.22 05:39
|close
|683
|0.03
|1.4858
|1.5067
|1.4852
|1.20
|709.07
|1368
|2007.11.22 05:39
|close
|682
|0.01
|1.4859
|1.5066
|1.4846
|-0.30
|708.77
|1369
|2007.11.22 05:40
|sell
|685
|0.01
|1.4856
|1.5066
|1.4846
|1370
|2007.11.22 06:37
|sell
|686
|0.03
|1.4862
|1.5067
|1.4852
|1371
|2007.11.22 07:27
|t/p
|686
|0.03
|1.4852
|1.5067
|1.4852
|3.00
|711.77
|1372
|2007.11.22 07:27
|close
|685
|0.01
|1.4852
|1.5066
|1.4846
|0.40
|712.17
|1373
|2007.11.23 10:00
|sell
|687
|0.01
|1.4850
|1.5060
|1.4840
|1374
|2007.11.23 10:03
|sell
|688
|0.03
|1.4856
|1.5061
|1.4846
|1375
|2007.11.23 10:14
|sell
|689
|0.09
|1.4862
|1.5062
|1.4852
|1376
|2007.11.23 10:17
|t/p
|689
|0.09
|1.4852
|1.5062
|1.4852
|9.00
|721.17
|1377
|2007.11.23 10:17
|close
|688
|0.03
|1.4852
|1.5061
|1.4846
|1.20
|722.37
|1378
|2007.11.23 10:17
|close
|687
|0.01
|1.4853
|1.5060
|1.4840
|-0.30
|722.07
|1379
|2007.11.23 10:17
|sell
|690
|0.01
|1.4850
|1.5060
|1.4840
|1380
|2007.11.23 10:19
|t/p
|690
|0.01
|1.4840
|1.5060
|1.4840
|1.00
|723.07
|1381
|2007.11.23 10:19
|sell
|691
|0.01
|1.4838
|1.5048
|1.4828
|1382
|2007.11.23 10:24
|sell
|692
|0.03
|1.4844
|1.5049
|1.4834
|1383
|2007.11.23 10:27
|t/p
|692
|0.03
|1.4834
|1.5049
|1.4834
|3.00
|726.07
|1384
|2007.11.23 10:27
|close
|691
|0.01
|1.4834
|1.5048
|1.4828
|0.40
|726.47
|1385
|2007.11.23 10:27
|sell
|693
|0.01
|1.4833
|1.5043
|1.4823
|1386
|2007.11.23 10:29
|t/p
|693
|0.01
|1.4823
|1.5043
|1.4823
|1.00
|727.47
|1387
|2007.11.23 10:29
|sell
|694
|0.01
|1.4821
|1.5031
|1.4811
|1388
|2007.11.23 10:37
|t/p
|694
|0.01
|1.4811
|1.5031
|1.4811
|1.00
|728.47
|1389
|2007.11.23 10:37
|sell
|695
|0.01
|1.4809
|1.5019
|1.4799
|1390
|2007.11.23 10:39
|t/p
|695
|0.01
|1.4799
|1.5019
|1.4799
|1.00
|729.47
|1391
|2007.11.23 10:39
|sell
|696
|0.01
|1.4797
|1.5007
|1.4787
|1392
|2007.11.23 10:43
|sell
|697
|0.03
|1.4803
|1.5008
|1.4793
|1393
|2007.11.23 10:52
|sell
|698
|0.09
|1.4809
|1.5009
|1.4799
|1394
|2007.11.23 10:54
|sell
|699
|0.27
|1.4815
|1.5010
|1.4805
|1395
|2007.11.23 11:26
|close
|699
|0.27
|1.4812
|1.5010
|1.4805
|8.10
|737.57
|1396
|2007.11.23 11:26
|close
|698
|0.09
|1.4813
|1.5009
|1.4799
|-3.60
|733.97
|1397
|2007.11.23 11:26
|close
|697
|0.03
|1.4812
|1.5008
|1.4793
|-2.70
|731.27
|1398
|2007.11.23 11:26
|close
|696
|0.01
|1.4813
|1.5007
|1.4787
|-1.60
|729.67
|1399
|2007.11.23 22:00
|buy
|700
|0.01
|1.4838
|1.4628
|1.4848
|1400
|2007.11.26 00:00
|buy
|701
|0.03
|1.4829
|1.4624
|1.4839
|1401
|2007.11.26 01:06
|t/p
|701
|0.03
|1.4839
|1.4624
|1.4839
|3.00
|732.67
|1402
|2007.11.26 01:06
|close
|700
|0.01
|1.4839
|1.4628
|1.4848
|0.04
|732.72
|1403
|2007.11.26 09:00
|buy
|702
|0.01
|1.4860
|1.4650
|1.4870
|1404
|2007.11.26 09:27
|buy
|703
|0.03
|1.4854
|1.4649
|1.4864
|1405
|2007.11.26 09:29
|buy
|704
|0.09
|1.4849
|1.4649
|1.4859
|1406
|2007.11.26 09:38
|buy
|705
|0.27
|1.4843
|1.4648
|1.4853
|1407
|2007.11.26 09:53
|close
|705
|0.27
|1.4846
|1.4648
|1.4853
|8.10
|740.82
|1408
|2007.11.26 09:53
|close
|704
|0.09
|1.4845
|1.4649
|1.4859
|-3.60
|737.22
|1409
|2007.11.26 09:53
|close
|703
|0.03
|1.4846
|1.4649
|1.4864
|-2.40
|734.82
|1410
|2007.11.26 09:53
|close
|702
|0.01
|1.4845
|1.4650
|1.4870
|-1.50
|733.32
|1411
|2007.11.26 09:53
|buy
|706
|0.01
|1.4848
|1.4638
|1.4858
|1412
|2007.11.26 10:02
|t/p
|706
|0.01
|1.4858
|1.4638
|1.4858
|1.00
|734.32
|1413
|2007.11.27 07:00
|sell
|707
|0.01
|1.4856
|1.5066
|1.4846
|1414
|2007.11.27 07:13
|t/p
|707
|0.01
|1.4846
|1.5066
|1.4846
|1.00
|735.32
|1415
|2007.11.27 07:13
|sell
|708
|0.01
|1.4844
|1.5054
|1.4834
|1416
|2007.11.27 07:17
|sell
|709
|0.03
|1.4849
|1.5054
|1.4839
|1417
|2007.11.27 07:26
|sell
|710
|0.09
|1.4855
|1.5055
|1.4845
|1418
|2007.11.27 07:29
|sell
|711
|0.27
|1.4861
|1.5056
|1.4851
|1419
|2007.11.27 08:27
|close
|711
|0.27
|1.4858
|1.5056
|1.4851
|8.10
|743.42
|1420
|2007.11.27 08:28
|close
|710
|0.09
|1.4859
|1.5055
|1.4845
|-3.60
|739.82
|1421
|2007.11.27 08:28
|close
|709
|0.03
|1.4858
|1.5054
|1.4839
|-2.70
|737.12
|1422
|2007.11.27 08:28
|close
|708
|0.01
|1.4859
|1.5054
|1.4834
|-1.50
|735.62
|1423
|2007.11.28 18:00
|buy
|712
|0.01
|1.4751
|1.4541
|1.4761
|1424
|2007.11.28 18:26
|t/p
|712
|0.01
|1.4761
|1.4541
|1.4761
|1.00
|736.62
|1425
|2007.11.28 18:26
|buy
|713
|0.01
|1.4763
|1.4553
|1.4773
|1426
|2007.11.28 18:38
|t/p
|713
|0.01
|1.4773
|1.4553
|1.4773
|1.00
|737.62
|1427
|2007.11.28 18:38
|buy
|714
|0.01
|1.4775
|1.4565
|1.4785
|1428
|2007.11.28 18:52
|buy
|715
|0.03
|1.4770
|1.4565
|1.4780
|1429
|2007.11.28 19:25
|t/p
|715
|0.03
|1.4780
|1.4565
|1.4780
|3.00
|740.62
|1430
|2007.11.28 19:25
|close
|714
|0.01
|1.4780
|1.4565
|1.4785
|0.50
|741.12
|1431
|2007.11.29 08:00
|sell
|716
|0.01
|1.4804
|1.5014
|1.4794
|1432
|2007.11.29 08:18
|sell
|717
|0.03
|1.4809
|1.5014
|1.4799
|1433
|2007.11.29 08:26
|sell
|718
|0.09
|1.4815
|1.5015
|1.4805
|1434
|2007.11.29 08:28
|sell
|719
|0.27
|1.4821
|1.5016
|1.4811
|1435
|2007.11.29 08:54
|close
|719
|0.27
|1.4817
|1.5016
|1.4811
|10.80
|751.92
|1436
|2007.11.29 09:00
|close
|718
|0.09
|1.4816
|1.5015
|1.4805
|-0.90
|751.02
|1437
|2007.11.29 09:00
|close
|717
|0.03
|1.4815
|1.5014
|1.4799
|-1.80
|749.22
|1438
|2007.11.29 09:00
|close
|716
|0.01
|1.4816
|1.5014
|1.4794
|-1.20
|748.02
|1439
|2007.11.29 20:00
|buy
|720
|0.01
|1.4761
|1.4551
|1.4771
|1440
|2007.11.29 20:36
|buy
|721
|0.03
|1.4755
|1.4550
|1.4765
|1441
|2007.11.29 21:27
|buy
|722
|0.09
|1.4749
|1.4549
|1.4759
|1442
|2007.11.29 21:38
|buy
|723
|0.27
|1.4743
|1.4548
|1.4753
|1443
|2007.11.29 23:17
|close
|723
|0.27
|1.4746
|1.4548
|1.4753
|8.10
|756.12
|1444
|2007.11.29 23:17
|close
|722
|0.09
|1.4745
|1.4549
|1.4759
|-3.60
|752.52
|1445
|2007.11.29 23:18
|close
|721
|0.03
|1.4747
|1.4550
|1.4765
|-2.40
|750.12
|1446
|2007.11.29 23:18
|close
|720
|0.01
|1.4746
|1.4551
|1.4771
|-1.50
|748.62
|1447
|2007.12.03 06:00
|buy
|724
|0.01
|1.4665
|1.4455
|1.4675
|1448
|2007.12.03 07:33
|t/p
|724
|0.01
|1.4675
|1.4455
|1.4675
|1.00
|749.62