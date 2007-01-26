Strategy Tester Report
10p3v0.01
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.12.04 00:00 - 2007.12.04 23:00 (2006.12.03 - 2007.12.05)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=false; AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test7165Ticks modelled1262816Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors35
Initial deposit10000.00
Total net profit-7588.20Gross profit2891.40Gross loss-10479.59
Profit factor0.28Expected payoff-8.89
Absolute drawdown8026.71Maximal drawdown9282.70 (82.47%)Relative drawdown82.47% (9282.70)
Total trades854Short positions (won %)483 (60.46%)Long positions (won %)371 (57.68%)
Profit trades (% of total)506 (59.25%)Loss trades (% of total)348 (40.75%)
Largestprofit trade145.81loss trade-4502.30
Averageprofit trade5.71loss trade-30.11
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (33.22)consecutive losses (loss in money)6 (-6841.69)
Maximalconsecutive profit (count of wins)174.45 (5)consecutive loss (count of losses)-6841.69 (6)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.04 05:01sell10.011.33201.35301.3310
22006.12.04 06:30sell20.031.33271.35321.3317
32006.12.04 06:33sell30.091.33331.35331.3323
42006.12.04 07:13t/p30.091.33231.35331.33239.0010009.00
52006.12.04 07:13close20.031.33221.35321.33171.5010010.50
62006.12.04 07:14close10.011.33231.35301.3310-0.3010010.20
72006.12.05 04:01sell40.011.33231.35331.3313
82006.12.05 05:44sell50.031.33281.35331.3318
92006.12.05 07:24sell60.091.33341.35341.3324
102006.12.05 08:33t/p60.091.33241.35341.33249.0010019.20
112006.12.05 08:33close50.031.33231.35331.33181.5010020.70
122006.12.05 08:34close40.011.33221.35331.33130.1010020.80
132006.12.05 20:00sell70.011.33251.35351.3315
142006.12.05 20:24sell80.031.33311.35361.3321
152006.12.05 22:35t/p80.031.33211.35361.33213.0010023.80
162006.12.05 22:35close70.011.33201.35351.33150.5010024.30
172006.12.05 22:35sell90.011.33191.35291.3309
182006.12.06 05:45sell100.031.33261.35311.3316
192006.12.06 06:55sell110.091.33311.35311.3321
202006.12.06 07:26sell120.271.33361.35311.3326
212006.12.06 07:41close120.271.33331.35311.33268.1010032.40
222006.12.06 07:41close110.091.33321.35311.3321-0.9010031.50
232006.12.06 07:41close100.031.33331.35311.3316-2.1010029.40
242006.12.06 07:42close90.011.33321.35291.3309-1.3010028.11
252006.12.06 18:00buy130.011.33061.30961.3316
262006.12.06 18:59buy140.031.33001.30951.3310
272006.12.06 19:10buy150.091.32951.30951.3305
282006.12.06 19:48buy160.271.32891.30941.3299
292006.12.06 19:53close160.271.32921.30941.32998.1010036.21
302006.12.06 19:54close150.091.32931.30951.3305-1.8010034.41
312006.12.06 19:54close140.031.32921.30951.3310-2.4010032.01
322006.12.06 19:58close130.011.32911.30961.3316-1.5010030.51
332006.12.07 03:00buy170.011.32921.30821.3302
342006.12.07 05:58t/p170.011.33021.30821.33021.0010031.51
352006.12.08 06:00buy180.011.32881.30781.3298
362006.12.08 06:03buy190.031.32831.30781.3293
372006.12.08 08:35buy200.091.32771.30771.3287
382006.12.08 10:06t/p200.091.32871.30771.32879.0010040.51
392006.12.08 10:06close190.031.32871.30781.32931.2010041.71
402006.12.08 10:06close180.011.32881.30781.32980.0010041.71
412006.12.08 11:01buy210.011.32881.30781.3298
422006.12.08 11:08buy220.031.32831.30781.3293
432006.12.08 11:54buy230.091.32771.30771.3287
442006.12.08 14:28buy240.271.32711.30761.3281
452006.12.08 14:28buy250.811.32651.30751.3275
462006.12.08 14:29close250.811.32681.30751.327524.3010066.01
472006.12.08 14:29close240.271.32691.30761.3281-5.4010060.61
482006.12.08 14:29close230.091.32681.30771.3287-8.1010052.51
492006.12.08 14:29close220.031.32691.30781.3293-4.2010048.31
502006.12.08 14:29close210.011.32701.30781.3298-1.8010046.51
512006.12.11 09:00buy260.011.32041.29941.3214
522006.12.11 09:13t/p260.011.32141.29941.32141.0010047.51
532006.12.11 09:13buy270.011.32161.30061.3226
542006.12.11 09:22buy280.031.32111.30061.3221
552006.12.11 09:54buy290.091.32051.30051.3215
562006.12.11 09:57buy300.271.31991.30041.3209
572006.12.11 10:00close300.271.32021.30041.32098.1010055.61
582006.12.11 10:00close290.091.32011.30051.3215-3.6010052.01
592006.12.11 10:00close280.031.32021.30061.3221-2.7010049.31
602006.12.11 10:01close270.011.32031.30061.3226-1.3010048.01
612006.12.12 09:00sell310.011.32301.34401.3220
622006.12.12 09:33sell320.031.32361.34411.3226
632006.12.12 10:25sell330.091.32421.34421.3232
642006.12.12 10:48sell340.271.32471.34421.3237
652006.12.12 10:50sell350.811.32521.34421.3242
662006.12.12 10:52close350.811.32491.34421.324224.3010072.31
672006.12.12 10:52close340.271.32491.34421.3237-5.4010066.91
682006.12.12 10:53close330.091.32501.34421.3232-7.2010059.71
692006.12.12 10:54close320.031.32491.34411.3226-3.9010055.81
702006.12.12 10:54close310.011.32481.34401.3220-1.8010054.01
712006.12.13 08:00sell360.011.32731.34831.3263
722006.12.13 08:32sell370.031.32781.34831.3268
732006.12.13 08:41t/p370.031.32681.34831.32683.0010057.01
742006.12.13 08:41close360.011.32681.34831.32630.5010057.51
752006.12.13 08:41sell380.011.32661.34761.3256
762006.12.13 08:43sell390.031.32721.34771.3262
772006.12.13 09:15t/p390.031.32621.34771.32623.0010060.51
782006.12.13 09:15close380.011.32621.34761.32560.4010060.91
792006.12.14 03:01buy400.011.32131.30031.3223
802006.12.14 04:01buy410.031.32061.30011.3216
812006.12.14 07:27t/p410.031.32161.30011.32163.0010063.91
822006.12.14 07:27close400.011.32171.30031.32230.4010064.31
832006.12.15 04:00buy420.011.31531.29431.3163
842006.12.15 04:36buy430.031.31471.29421.3157
852006.12.15 06:46buy440.091.31411.29411.3151
862006.12.15 08:07t/p440.091.31511.29411.31519.0010073.31
872006.12.15 08:07close430.031.31511.29421.31571.2010074.51
882006.12.15 08:07close420.011.31531.29431.31630.0010074.51
892006.12.18 02:00buy450.011.30941.28841.3104
902006.12.18 03:06buy460.031.30891.28841.3099
912006.12.18 06:40t/p460.031.30991.28841.30993.0010077.51
922006.12.18 06:40close450.011.30991.28841.31040.5010078.01
932006.12.18 21:00buy470.011.30981.28881.3108
942006.12.19 04:38buy480.031.30921.28871.3102
952006.12.19 05:46buy490.091.30861.28861.3096
962006.12.19 08:26t/p490.091.30961.28861.30969.0010087.01
972006.12.19 08:26close480.031.30961.28871.31021.2010088.21
982006.12.19 08:26close470.011.30971.28881.3108-0.1610088.05
992006.12.20 09:00sell500.011.32081.34181.3198
1002006.12.20 09:07sell510.031.32131.34181.3203
1012006.12.20 09:18sell520.091.32191.34191.3209
1022006.12.20 09:20sell530.271.32251.34201.3215
1032006.12.20 09:36close530.271.32211.34201.321510.8010098.85
1042006.12.20 09:36close520.091.32191.34191.32090.0010098.85
1052006.12.20 09:36close510.031.32201.34181.3203-2.1010096.75
1062006.12.20 09:36close500.011.32171.34181.3198-0.9010095.85
1072006.12.20 09:36sell540.011.32161.34261.3206
1082006.12.20 09:43sell550.031.32221.34271.3212
1092006.12.20 10:04sell560.091.32271.34271.3217
1102006.12.20 12:57t/p560.091.32171.34271.32179.0010104.85
1112006.12.20 12:57close550.031.32171.34271.32121.5010106.35
1122006.12.20 12:57close540.011.32181.34261.3206-0.2010106.15
1132006.12.21 04:00buy570.011.31931.29831.3203
1142006.12.21 07:52buy580.031.31871.29821.3197
1152006.12.21 08:39t/p580.031.31971.29821.31973.0010109.15
1162006.12.21 08:39close570.011.31971.29831.32030.4010109.55
1172006.12.21 23:00buy590.011.31761.29661.3186
1182006.12.22 01:17t/p590.011.31861.29661.31860.9410110.49
1192006.12.26 18:00buy600.011.31311.29211.3141
1202006.12.26 18:11buy610.031.31251.29201.3135
1212006.12.26 18:29buy620.091.31181.29181.3128
1222006.12.26 18:52buy630.271.31111.29161.3121
1232006.12.26 18:53buy640.811.31051.29151.3115
1242006.12.26 18:55buy652.431.30991.29141.3109
1252006.12.26 19:34close652.431.31051.29141.3109145.8110256.30
1262006.12.26 19:35close640.811.31081.29151.311524.3010280.60
1272006.12.26 19:35close630.271.31051.29161.3121-16.2010264.40
1282006.12.26 19:37close620.091.31081.29181.3128-9.0010255.40
1292006.12.26 19:38close610.031.31051.29201.3135-6.0010249.40
1302006.12.26 19:39close600.011.31081.29211.3141-2.3010247.10
1312006.12.27 02:00buy660.011.31141.29041.3124
1322006.12.27 03:21t/p660.011.31241.29041.31241.0010248.10
1332006.12.27 18:00sell670.011.31261.33361.3116
1342006.12.27 23:00t/p670.011.31161.33361.31161.0010249.10
1352006.12.28 07:03buy680.011.31291.29191.3139
1362006.12.28 07:19buy690.031.31241.29191.3134
1372006.12.28 10:03t/p690.031.31341.29191.31343.0010252.10
1382006.12.28 10:03close680.011.31351.29191.31390.6010252.70
1392006.12.28 22:01sell700.011.31441.33541.3134
1402006.12.28 22:51sell710.031.31501.33551.3140
1412006.12.29 02:03t/p710.031.31401.33551.31403.0210255.72
1422006.12.29 02:03close700.011.31401.33541.31340.4110256.12
1432007.01.02 20:00sell720.011.32771.34871.3267
1442007.01.03 01:36sell730.031.32831.34881.3273
1452007.01.03 04:45sell740.091.32891.34891.3279
1462007.01.03 05:38t/p740.091.32791.34891.32799.0010265.12
1472007.01.03 05:38close730.031.32791.34881.32731.2010266.32
1482007.01.03 05:38close720.011.32801.34871.3267-0.2910266.03
1492007.01.04 04:00buy750.011.31741.29641.3184
1502007.01.04 05:57buy760.031.31681.29631.3178
1512007.01.04 07:26buy770.091.31621.29621.3172
1522007.01.04 08:31t/p770.091.31721.29621.31729.0010275.03
1532007.01.04 08:31close760.031.31721.29631.31781.2010276.23
1542007.01.04 08:31close750.011.31711.29641.3184-0.3010275.93
1552007.01.04 21:00buy780.011.30861.28761.3096
1562007.01.04 21:25buy790.031.30811.28761.3091
1572007.01.04 23:53t/p790.031.30911.28761.30913.0010278.93
1582007.01.04 23:53close780.011.30911.28761.30960.5010279.43
1592007.01.08 02:00buy800.011.29961.27861.3006
1602007.01.08 02:14t/p800.011.30061.27861.30061.0010280.43
1612007.01.08 02:14buy810.011.30081.27981.3018
1622007.01.08 02:48buy820.031.30031.27981.3013
1632007.01.08 02:59buy830.091.29971.27971.3007
1642007.01.08 06:36t/p830.091.30071.27971.30079.0010289.43
1652007.01.08 06:36close820.031.30081.27981.30131.5010290.93
1662007.01.08 06:36close810.011.30061.27981.3018-0.2010290.73
1672007.01.09 11:00sell840.011.30311.32411.3021
1682007.01.09 12:07sell850.031.30361.32411.3026
1692007.01.09 12:34t/p850.031.30261.32411.30263.0010293.73
1702007.01.09 12:34close840.011.30261.32411.30210.5010294.23
1712007.01.10 09:00buy860.011.29941.27841.3004
1722007.01.10 09:32buy870.031.29891.27841.2999
1732007.01.10 09:46buy880.091.29821.27821.2992
1742007.01.10 10:43t/p880.091.29921.27821.29929.0010303.23
1752007.01.10 10:43close870.031.29921.27841.29990.9010304.13
1762007.01.10 10:43close860.011.29911.27841.3004-0.3010303.83
1772007.01.11 02:00buy890.011.29481.27381.2958
1782007.01.11 05:04t/p890.011.29581.27381.29581.0010304.83
1792007.01.12 04:01buy900.011.29021.26921.2912
1802007.01.12 04:17buy910.031.28961.26911.2906
1812007.01.12 05:42t/p910.031.29061.26911.29063.0010307.83
1822007.01.12 05:42close900.011.29071.26921.29120.5010308.33
1832007.01.17 05:00buy920.011.29251.27151.2935
1842007.01.17 07:21t/p920.011.29351.27151.29351.0010309.33
1852007.01.18 02:00sell930.011.29341.31441.2924
1862007.01.18 02:15sell940.031.29401.31451.2930
1872007.01.18 02:44sell950.091.29461.31461.2936
1882007.01.18 03:22sell960.271.29521.31471.2942
1892007.01.18 03:49sell970.811.29571.31471.2947
1902007.01.18 04:07sell982.431.29621.31471.2952
1912007.01.18 04:17close982.431.29591.31471.295272.9210382.25
1922007.01.18 04:18close970.811.29581.31471.2947-8.1010374.15
1932007.01.18 04:18close960.271.29591.31471.2942-18.9010355.25
1942007.01.18 04:19close950.091.29581.31461.2936-10.8010344.45
1952007.01.18 04:19close940.031.29591.31451.2930-5.7010338.75
1962007.01.18 04:20close930.011.29581.31441.2924-2.4010336.35
1972007.01.18 12:00sell990.011.29401.31501.2930
1982007.01.18 12:10sell1000.031.29461.31511.2936
1992007.01.18 13:00t/p1000.031.29361.31511.29363.0010339.35
2002007.01.18 13:00close990.011.29351.31501.29300.5010339.85
2012007.01.19 11:00sell1010.011.29661.31761.2956
2022007.01.19 11:49t/p1010.011.29561.31761.29561.0010340.85
2032007.01.19 11:49sell1020.011.29541.31641.2944
2042007.01.19 12:03sell1030.031.29601.31651.2950
2052007.01.19 14:48t/p1030.031.29501.31651.29503.0010343.85
2062007.01.19 14:48close1020.011.29491.31641.29440.5010344.35
2072007.01.22 10:00sell1040.011.29661.31761.2956
2082007.01.22 10:16sell1050.031.29721.31771.2962
2092007.01.22 10:33t/p1050.031.29621.31771.29623.0010347.35
2102007.01.22 10:33close1040.011.29621.31761.29560.4010347.75
2112007.01.22 10:33sell1060.011.29611.31711.2951
2122007.01.22 11:48t/p1060.011.29511.31711.29511.0010348.75
2132007.01.22 21:02buy1070.011.29521.27421.2962
2142007.01.22 21:35buy1080.031.29461.27411.2956
2152007.01.23 01:27buy1090.091.29401.27401.2950
2162007.01.23 03:57buy1100.271.29341.27391.2944
2172007.01.23 04:15close1100.271.29371.27391.29448.1010356.85
2182007.01.23 04:15close1090.091.29361.27401.2950-3.6010353.25
2192007.01.23 04:15close1080.031.29361.27411.2956-3.1710350.07
2202007.01.23 04:16close1070.011.29351.27421.2962-1.7610348.32
2212007.01.23 08:00buy1110.011.29431.27331.2953
2222007.01.23 08:29t/p1110.011.29531.27331.29531.0010349.32
2232007.01.23 08:29buy1120.011.29551.27451.2965
2242007.01.23 08:34t/p1120.011.29651.27451.29651.0010350.32
2252007.01.23 08:34buy1130.011.29671.27571.2977
2262007.01.23 09:10t/p1130.011.29771.27571.29771.0010351.32
2272007.01.23 22:00sell1140.011.30251.32351.3015
2282007.01.24 04:51sell1150.031.30311.32361.3021
2292007.01.24 07:32t/p1150.031.30211.32361.30213.0010354.32
2302007.01.24 07:32close1140.011.30181.32351.30150.7010355.02
2312007.01.25 04:01buy1160.011.29591.27491.2969
2322007.01.25 08:04t/p1160.011.29691.27491.29691.0010356.02
2332007.01.26 09:00buy1170.011.29301.27201.2940
2342007.01.26 09:02buy1180.031.29241.27191.2934
2352007.01.26 09:07buy1190.091.29181.27181.2928
2362007.01.26 09:07buy1200.271.29121.27171.2922
2372007.01.26 09:45close1200.271.29151.27171.29228.1010364.12
2382007.01.26 09:45close1190.091.29161.27181.2928-1.8010362.32
2392007.01.26 09:45close1180.031.29171.27191.2934-2.1010360.22
2402007.01.26 09:45close1170.011.29161.27201.2940-1.4010358.82
2412007.01.26 09:45buy1210.011.29191.27091.2929
2422007.01.26 11:46buy1220.031.29131.27081.2923
2432007.01.26 11:50buy1230.091.29061.27061.2916
2442007.01.26 12:22buy1240.271.29011.27061.2911
2452007.01.26 12:25close1240.271.29051.27061.291110.8010369.62
2462007.01.26 12:25close1230.091.29041.27061.2916-1.8010367.82
2472007.01.26 12:25close1220.031.29051.27081.2923-2.4010365.42
2482007.01.26 12:25close1210.011.29041.27091.2929-1.5010363.92
2492007.01.26 19:00buy1250.011.29131.27031.2923
2502007.01.26 19:47buy1260.031.29071.27021.2917
2512007.01.26 22:29t/p1260.031.29171.27021.29173.0010366.92
2522007.01.26 22:29close1250.011.29171.27031.29230.4010367.32
2532007.01.30 08:00sell1270.011.29601.31701.2950
2542007.01.30 08:16sell1280.031.29661.31711.2956
2552007.01.30 09:02t/p1280.031.29561.31711.29563.0010370.32
2562007.01.30 09:02close1270.011.29561.31701.29500.4010370.72
2572007.02.01 07:00sell1290.011.30251.32351.3015
2582007.02.01 08:28t/p1290.011.30151.32351.30151.0010371.72
2592007.02.05 09:00buy1300.011.29511.27411.2961
2602007.02.05 09:28t/p1300.011.29611.27411.29611.0010372.72
2612007.02.05 09:28buy1310.011.29631.27531.2973
2622007.02.05 09:44buy1320.031.29571.27521.2967
2632007.02.05 10:08buy1330.091.29521.27521.2962
2642007.02.05 10:18buy1340.271.29471.27521.2957
2652007.02.05 10:39buy1350.811.29401.27501.2950
2662007.02.05 11:38buy1362.431.29341.27491.2944
2672007.02.06 10:28close1362.431.29381.27491.294483.3510456.07
2682007.02.06 10:28close1350.811.29371.27501.2950-28.9210427.15
2692007.02.06 10:29close1340.271.29381.27521.2957-25.8410401.32
2702007.02.06 10:29close1330.091.29371.27521.2962-14.0110387.30
2712007.02.06 10:29close1320.031.29361.27521.2967-6.4710380.83
2722007.02.06 10:30close1310.011.29351.27531.2973-2.8610377.97
2732007.02.07 07:00sell1370.011.29831.31931.2973
2742007.02.07 07:50t/p1370.011.29731.31931.29731.0010378.97
2752007.02.07 07:50sell1380.011.29711.31811.2961
2762007.02.07 08:02sell1390.031.29761.31811.2966
2772007.02.07 08:24sell1400.091.29821.31821.2972
2782007.02.07 08:42sell1410.271.29881.31831.2978
2792007.02.07 08:51close1410.271.29851.31831.29788.1010387.07
2802007.02.07 08:52close1400.091.29841.31821.2972-1.8010385.28
2812007.02.07 08:52close1390.031.29851.31811.2966-2.7010382.57
2822007.02.07 08:52close1380.011.29841.31811.2961-1.3010381.28
2832007.02.08 02:00sell1420.011.30161.32261.3006
2842007.02.08 05:41sell1430.031.30221.32271.3012
2852007.02.08 08:15t/p1430.031.30121.32271.30123.0010384.28
2862007.02.08 08:15close1420.011.30121.32261.30060.4010384.67
2872007.02.09 05:00sell1440.011.30381.32481.3028
2882007.02.09 08:28t/p1440.011.30281.32481.30281.0010385.67
2892007.02.09 22:01buy1450.011.30041.27941.3014
2902007.02.12 00:00t/p1450.011.30141.27941.30140.9410386.62
2912007.02.12 23:00buy1460.011.29651.27551.2975
2922007.02.13 00:06buy1470.031.29601.27551.2970
2932007.02.13 07:51t/p1470.031.29701.27551.29703.0010389.62
2942007.02.13 07:51close1460.011.29701.27551.29750.4410390.06
2952007.02.14 04:02sell1480.011.30341.32441.3024
2962007.02.14 05:17sell1490.031.30401.32451.3030
2972007.02.14 05:38sell1500.091.30471.32471.3037
2982007.02.14 05:38sell1510.271.30541.32491.3044
2992007.02.14 05:39close1510.271.30501.32491.304410.8010400.86
3002007.02.14 05:39close1500.091.30491.32471.3037-1.8010399.06
3012007.02.14 05:40close1490.031.30481.32451.3030-2.4010396.66
3022007.02.14 05:40close1480.011.30471.32441.3024-1.3010395.36
3032007.02.15 01:00sell1520.011.31341.33441.3124
3042007.02.15 02:25sell1530.031.31411.33461.3131
3052007.02.15 04:26t/p1530.031.31311.33461.31313.0010398.36
3062007.02.15 04:26close1520.011.31311.33441.31240.3010398.66
3072007.02.16 19:00buy1540.011.31351.29251.3145
3082007.02.19 00:00t/p1540.011.31451.29251.31450.9410399.60
3092007.02.19 10:00sell1550.011.31381.33481.3128
3102007.02.19 10:49sell1560.031.31431.33481.3133
3112007.02.19 11:24t/p1560.031.31331.33481.31333.0010402.60
3122007.02.19 11:24close1550.011.31331.33481.31280.5010403.10
3132007.02.20 10:00sell1570.011.31431.33531.3133
3142007.02.20 10:29sell1580.031.31481.33531.3138
3152007.02.20 10:39sell1590.091.31541.33541.3144
3162007.02.20 11:10t/p1590.091.31441.33541.31449.0010412.10
3172007.02.20 11:10close1580.031.31441.33531.31381.2010413.30
3182007.02.20 11:10close1570.011.31451.33531.3133-0.2010413.10
3192007.02.21 02:00buy1600.011.31471.29371.3157
3202007.02.21 03:55buy1610.031.31411.29361.3151
3212007.02.21 06:25buy1620.091.31351.29351.3145
3222007.02.21 06:41t/p1620.091.31451.29351.31459.0010422.10
3232007.02.21 06:41close1610.031.31451.29361.31511.2010423.30
3242007.02.21 06:41close1600.011.31441.29371.3157-0.3010423.00
3252007.02.21 21:00buy1630.011.31401.29301.3150
3262007.02.21 21:29buy1640.031.31331.29281.3143
3272007.02.22 06:00buy1650.091.31271.29271.3137
3282007.02.22 08:15buy1660.271.31211.29261.3131
3292007.02.22 08:33buy1670.811.31151.29251.3125
3302007.02.22 08:34buy1682.431.31101.29251.3120
3312007.02.22 16:31close1682.431.31131.29251.312072.9010495.90
3322007.02.22 16:31close1670.811.31141.29251.3125-8.1010487.80
3332007.02.22 16:31close1660.271.31131.29261.3131-21.6010466.20
3342007.02.22 16:31close1650.091.31141.29271.3137-11.7010454.50
3352007.02.22 16:31close1640.031.31131.29281.3143-6.5110447.99
3362007.02.22 16:31close1630.011.31141.29301.3150-2.7710445.22
3372007.02.26 08:00sell1690.011.31761.33861.3166
3382007.02.26 08:43sell1700.031.31821.33871.3172
3392007.02.26 09:35t/p1700.031.31721.33871.31723.0010448.22
3402007.02.26 09:35close1690.011.31721.33861.31660.4010448.62
3412007.02.27 06:01sell1710.011.31781.33881.3168
3422007.02.27 07:54t/p1710.011.31681.33881.31681.0010449.62
3432007.02.28 00:00sell1720.011.32361.34461.3226
3442007.02.28 01:59t/p1720.011.32261.34461.32261.0010450.62
3452007.02.28 18:00buy1730.011.32311.30211.3241
3462007.02.28 18:03buy1740.031.32261.30211.3236
3472007.02.28 18:09buy1750.091.32201.30201.3230
3482007.02.28 20:28t/p1750.091.32301.30201.32309.0010459.62
3492007.02.28 20:28close1740.031.32311.30211.32361.5010461.12
3502007.02.28 20:28close1730.011.32301.30211.3241-0.1010461.02
3512007.03.01 05:00sell1760.011.32201.34301.3210
3522007.03.01 08:00t/p1760.011.32101.34301.32101.0010462.02
3532007.03.02 07:00buy1770.011.31721.29621.3182
3542007.03.02 07:43buy1780.031.31671.29621.3177
3552007.03.02 08:33t/p1780.031.31771.29621.31773.0010465.02
3562007.03.02 08:33close1770.011.31771.29621.31820.5010465.52
3572007.03.05 22:00buy1790.011.30941.28841.3104
3582007.03.05 22:44buy1800.031.30891.28841.3099
3592007.03.05 23:28t/p1800.031.30991.28841.30993.0010468.52
3602007.03.05 23:28close1790.011.30991.28841.31040.5010469.02
3612007.03.07 08:00sell1810.011.31191.33291.3109
3622007.03.07 08:33sell1820.031.31251.33301.3115
3632007.03.07 09:50t/p1820.031.31151.33301.31153.0010472.02
3642007.03.07 09:50close1810.011.31151.33291.31090.4010472.42
3652007.03.08 05:00sell1830.011.31671.33771.3157
3662007.03.08 05:23sell1840.031.31731.33781.3163
3672007.03.08 05:32sell1850.091.31781.33781.3168
3682007.03.08 08:14t/p1850.091.31681.33781.31689.0010481.42
3692007.03.08 08:14close1840.031.31681.33781.31631.5010482.92
3702007.03.08 08:14close1830.011.31691.33771.3157-0.2010482.72
3712007.03.09 02:00buy1860.011.31431.29331.3153
3722007.03.09 02:06buy1870.031.31381.29331.3148
3732007.03.09 03:51t/p1870.031.31481.29331.31483.0010485.72
3742007.03.09 03:51close1860.011.31481.29331.31530.5010486.22
3752007.03.12 01:00buy1880.011.31261.29161.3136
3762007.03.12 01:11buy1890.031.31201.29151.3130
3772007.03.12 04:18buy1900.091.31141.29141.3124
3782007.03.12 08:26t/p1900.091.31241.29141.31249.0010495.22
3792007.03.12 08:26close1890.031.31251.29151.31301.5010496.72
3802007.03.12 08:26close1880.011.31241.29161.3136-0.2010496.52
3812007.03.13 02:00sell1910.011.31831.33931.3173
3822007.03.13 03:07sell1920.031.31891.33941.3179
3832007.03.13 06:48t/p1920.031.31791.33941.31793.0010499.52
3842007.03.13 06:48close1910.011.31771.33931.31730.6010500.12
3852007.03.13 22:00sell1930.011.31951.34051.3185
3862007.03.13 22:19sell1940.031.32001.34051.3190
3872007.03.14 00:26t/p1940.031.31901.34051.31903.0210503.13
3882007.03.14 00:26close1930.011.31901.34051.31850.5110503.64
3892007.03.15 03:00sell1950.011.32211.34311.3211
3902007.03.15 03:28sell1960.031.32271.34321.3217
3912007.03.15 08:22t/p1960.031.32171.34321.32173.0010506.64
3922007.03.15 08:22close1950.011.32171.34311.32110.4010507.04
3932007.03.20 18:00buy1970.011.33041.30941.3314
3942007.03.20 18:55t/p1970.011.33141.30941.33141.0010508.04
3952007.03.20 18:55buy1980.011.33161.31061.3326
3962007.03.20 19:43buy1990.031.33111.31061.3321
3972007.03.20 21:34t/p1990.031.33211.31061.33213.0010511.04
3982007.03.20 21:34close1980.011.33211.31061.33260.5010511.54
3992007.03.21 07:02sell2000.011.33171.35271.3307
4002007.03.21 08:03t/p2000.011.33071.35271.33071.0010512.54
4012007.03.22 07:00sell2010.011.33831.35931.3373
4022007.03.22 07:20sell2020.031.33881.35931.3378
4032007.03.22 07:36t/p2020.031.33781.35931.33783.0010515.54
4042007.03.22 07:36close2010.011.33781.35931.33730.5010516.04
4052007.03.22 07:37sell2030.011.33771.35871.3367
4062007.03.22 07:53sell2040.031.33831.35881.3373
4072007.03.22 08:11t/p2040.031.33731.35881.33733.0010519.04
4082007.03.22 08:11close2030.011.33721.35871.33670.5010519.54
4092007.03.23 08:00buy2050.011.33361.31261.3346
4102007.03.23 08:17buy2060.031.33301.31251.3340
4112007.03.23 09:01buy2070.091.33241.31241.3334
4122007.03.23 09:18t/p2070.091.33341.31241.33349.0010528.54
4132007.03.23 09:18close2060.031.33341.31251.33401.2010529.74
4142007.03.23 09:18close2050.011.33331.31261.3346-0.3010529.44
4152007.03.26 08:00buy2080.011.32731.30631.3283
4162007.03.26 09:00buy2090.031.32681.30631.3278
4172007.03.26 09:07buy2100.091.32611.30611.3271
4182007.03.26 09:16buy2110.271.32561.30611.3266
4192007.03.26 09:26close2110.271.32591.30611.32668.1010537.54
4202007.03.26 09:26close2100.091.32601.30611.3271-0.9010536.64
4212007.03.26 09:27close2090.031.32591.30631.3278-2.7010533.94
4222007.03.26 09:27close2080.011.32611.30631.3283-1.2010532.74
4232007.03.27 05:00sell2120.011.33261.35361.3316
4242007.03.27 06:09sell2130.031.33321.35371.3322
4252007.03.27 06:18sell2140.091.33381.35381.3328
4262007.03.27 07:49t/p2140.091.33281.35381.33289.0010541.74
4272007.03.27 07:49close2130.031.33281.35371.33221.2010542.94
4282007.03.27 07:49close2120.011.33291.35361.3316-0.3010542.64
4292007.03.27 19:00sell2150.011.33471.35571.3337
4302007.03.27 23:01sell2160.031.33531.35581.3343
4312007.03.27 23:02sell2170.091.33581.35581.3348
4322007.03.27 23:03sell2180.271.33641.35591.3354
4332007.03.27 23:05close2180.271.33601.35591.335410.8010553.44
4342007.03.27 23:06close2170.091.33611.35581.3348-2.7010550.74
4352007.03.27 23:06close2160.031.33621.35581.3343-2.7010548.04
4362007.03.27 23:06close2150.011.33631.35571.3337-1.6010546.44
4372007.03.28 02:00sell2190.011.33471.35571.3337
4382007.03.28 02:27sell2200.031.33531.35581.3343
4392007.03.28 08:33t/p2200.031.33431.35581.33433.0010549.44
4402007.03.28 08:33close2190.011.33421.35571.33370.5010549.94
4412007.03.28 19:00sell2210.011.33341.35441.3324
4422007.03.28 19:17sell2220.031.33401.35451.3330
4432007.03.28 20:26t/p2220.031.33301.35451.33303.0010552.94
4442007.03.28 20:26close2210.011.33291.35441.33240.5010553.44
4452007.03.29 07:00buy2230.011.33201.31101.3330
4462007.03.29 08:34buy2240.031.33141.31091.3324
4472007.03.29 08:52t/p2240.031.33241.31091.33243.0010556.44
4482007.03.29 08:52close2230.011.33241.31101.33300.4010556.84
4492007.03.30 00:04sell2250.011.33301.35401.3320
4502007.03.30 01:00sell2260.031.33351.35401.3325
4512007.03.30 02:06t/p2260.031.33251.35401.33253.0010559.84
4522007.03.30 02:06close2250.011.33251.35401.33200.5010560.34
4532007.03.30 10:00sell2270.011.33171.35271.3307
4542007.03.30 10:11sell2280.031.33221.35271.3312
4552007.03.30 10:28t/p2280.031.33121.35271.33123.0010563.34
4562007.03.30 10:28close2270.011.33121.35271.33070.5010563.84
4572007.03.30 10:28sell2290.011.33111.35211.3301
4582007.03.30 10:39sell2300.031.33171.35221.3307
4592007.03.30 11:11sell2310.091.33221.35221.3312
4602007.03.30 12:06t/p2310.091.33121.35221.33129.0010572.84
4612007.03.30 12:06close2300.031.33121.35221.33071.5010574.34
4622007.03.30 12:06close2290.011.33121.35211.3301-0.1010574.24
4632007.03.30 18:00buy2320.011.33761.31661.3386
4642007.03.30 18:07buy2330.031.33701.31651.3380
4652007.03.30 20:38buy2340.091.33641.31641.3374
4662007.03.30 20:56buy2350.271.33581.31631.3368
4672007.04.02 00:00t/p2340.091.33741.31641.33748.4910582.73
4682007.04.02 00:00t/p2350.271.33681.31631.336825.4610608.19
4692007.04.02 00:00close2330.031.33751.31651.33801.3310609.52
4702007.04.02 00:00close2320.011.33741.31661.3386-0.2610609.26
4712007.04.02 04:01sell2360.011.33441.35541.3334
4722007.04.02 04:21sell2370.031.33501.35551.3340
4732007.04.02 05:51sell2380.091.33561.35561.3346
4742007.04.02 07:02sell2390.271.33621.35571.3352
4752007.04.02 07:09close2390.271.33591.35571.33528.1010617.36
4762007.04.02 07:09close2380.091.33601.35561.3346-3.6010613.76
4772007.04.02 07:10close2370.031.33591.35551.3340-2.7010611.06
4782007.04.02 07:11close2360.011.33581.35541.3334-1.4010609.66
4792007.04.02 22:01sell2400.011.33651.35751.3355
4802007.04.02 23:04sell2410.031.33711.35761.3361
4812007.04.03 07:49t/p2410.031.33611.35761.33613.0210612.67
4822007.04.03 07:49close2400.011.33591.35751.33550.6010613.28
4832007.04.03 18:00sell2420.011.33611.35711.3351
4842007.04.03 19:35t/p2420.011.33511.35711.33511.0010614.28
4852007.04.04 06:00buy2430.011.33361.31261.3346
4862007.04.04 09:02buy2440.031.33301.31251.3340
4872007.04.04 09:26t/p2440.031.33401.31251.33403.0010617.28
4882007.04.04 09:26close2430.011.33411.31261.33460.5010617.78
4892007.04.05 05:00sell2450.011.33681.35781.3358
4902007.04.05 08:13t/p2450.011.33581.35781.33581.0010618.78
4912007.04.06 02:00sell2460.011.34231.36331.3413
4922007.04.06 08:19t/p2460.011.34131.36331.34131.0010619.78
4932007.04.09 10:00buy2470.011.33661.31561.3376
4942007.04.09 11:51t/p2470.011.33761.31561.33761.0010620.78
4952007.04.10 02:00buy2480.011.33541.31441.3364
4962007.04.10 02:36t/p2480.011.33641.31441.33641.0010621.78
4972007.04.10 02:36buy2490.011.33661.31561.3376
4982007.04.10 02:58t/p2490.011.33761.31561.33761.0010622.78
4992007.04.10 02:58buy2500.011.33781.31681.3388
5002007.04.10 03:51t/p2500.011.33881.31681.33881.0010623.78
5012007.04.10 21:03sell2510.011.34251.36351.3415
5022007.04.10 21:36sell2520.031.34301.36351.3420
5032007.04.10 22:40sell2530.091.34361.36361.3426
5042007.04.11 02:03t/p2530.091.34261.36361.34269.0410632.82
5052007.04.11 02:03close2520.031.34261.36351.34201.2110634.04
5062007.04.11 02:03close2510.011.34271.36351.3415-0.2010633.84
5072007.04.11 20:00sell2540.011.34271.36371.3417
5082007.04.11 20:02sell2550.031.34331.36381.3423
5092007.04.11 20:06t/p2550.031.34231.36381.34233.0010636.84
5102007.04.11 20:06close2540.011.34231.36371.34170.4010637.24
5112007.04.11 20:06sell2560.011.34201.36301.3410
5122007.04.11 20:13t/p2560.011.34101.36301.34101.0010638.24
5132007.04.11 20:13sell2570.011.34081.36181.3398
5142007.04.11 20:14sell2580.031.34141.36191.3404
5152007.04.11 20:28sell2590.091.34211.36211.3411
5162007.04.11 20:41sell2600.271.34271.36221.3417
5172007.04.11 21:08close2600.271.34241.36221.34178.1010646.34
5182007.04.11 21:08close2590.091.34251.36211.3411-3.6010642.74
5192007.04.11 21:09close2580.031.34261.36191.3404-3.6010639.14
5202007.04.11 21:09close2570.011.34271.36181.3398-1.9010637.24
5212007.04.12 13:00sell2610.011.34551.36651.3445
5222007.04.12 13:15sell2620.031.34611.36661.3451
5232007.04.12 13:40sell2630.091.34661.36661.3456
5242007.04.12 14:49t/p2630.091.34561.36661.34569.0010646.24
5252007.04.12 14:49close2620.031.34561.36661.34511.5010647.74
5262007.04.12 14:49close2610.011.34551.36651.34450.0010647.74
5272007.04.13 02:00sell2640.011.34851.36951.3475
5282007.04.13 02:23sell2650.031.34911.36961.3481
5292007.04.13 02:37sell2660.091.34971.36971.3487
5302007.04.13 02:39sell2670.271.35031.36981.3493
5312007.04.13 02:44sell2680.811.35111.37011.3501
5322007.04.13 02:50close2680.811.35061.37011.350140.5010688.24
5332007.04.13 02:50close2670.271.35051.36981.3493-5.4010682.84
5342007.04.13 02:50close2660.091.35041.36971.3487-6.3010676.54
5352007.04.13 02:50close2650.031.35031.36961.3481-3.6010672.94
5362007.04.13 02:50close2640.011.35041.36951.3475-1.9010671.04
5372007.04.13 02:50sell2690.011.35011.37111.3491
5382007.04.13 03:19sell2700.031.35081.37131.3498
5392007.04.13 03:22sell2710.091.35131.37131.3503
5402007.04.13 03:23sell2720.271.35191.37141.3509
5412007.04.13 03:24close2720.271.35161.37141.35098.1010679.14
5422007.04.13 03:24close2710.091.35171.37131.3503-3.6010675.54
5432007.04.13 03:24close2700.031.35151.37131.3498-2.1010673.44
5442007.04.13 03:24close2690.011.35161.37111.3491-1.5010671.94
5452007.04.16 08:00sell2730.011.35431.37531.3533
5462007.04.16 08:08sell2740.031.35491.37541.3539
5472007.04.16 08:40sell2750.091.35551.37551.3545
5482007.04.16 09:16t/p2750.091.35451.37551.35459.0010680.94
5492007.04.16 09:16close2740.031.35441.37541.35391.5010682.44
5502007.04.16 09:16close2730.011.35451.37531.3533-0.2010682.24
5512007.04.17 08:00buy2760.011.35421.33321.3552
5522007.04.17 09:25buy2770.031.35361.33311.3546
5532007.04.17 09:33buy2780.091.35301.33301.3540
5542007.04.17 10:00t/p2780.091.35401.33301.35409.0010691.24
5552007.04.17 10:00close2770.031.35411.33311.35461.5010692.74
5562007.04.17 10:00close2760.011.35391.33321.3552-0.3010692.44
5572007.04.19 05:00sell2790.011.35871.37971.3577
5582007.04.19 05:26sell2800.031.35931.37981.3583
5592007.04.19 05:41sell2810.091.35991.37991.3589
5602007.04.19 05:45sell2820.271.36051.38001.3595
5612007.04.19 05:47close2820.271.36021.38001.35958.1010700.54
5622007.04.19 05:47close2810.091.36001.37991.3589-0.9010699.64
5632007.04.19 05:47close2800.031.36011.37981.3583-2.4010697.24
5642007.04.19 05:48close2790.011.36021.37971.3577-1.5010695.74
5652007.04.19 05:48sell2830.011.36011.38111.3591
5662007.04.19 05:51sell2840.031.36071.38121.3597
5672007.04.19 06:27t/p2840.031.35971.38121.35973.0010698.74
5682007.04.19 06:27close2830.011.35971.38111.35910.4010699.14
5692007.04.20 08:00sell2850.011.36111.38211.3601
5702007.04.20 08:01sell2860.031.36161.38211.3606
5712007.04.20 08:03sell2870.091.36211.38211.3611
5722007.04.20 08:08sell2880.271.36271.38221.3617
5732007.04.20 08:11sell2890.811.36321.38221.3622
5742007.04.20 08:28close2890.811.36291.38221.362224.3010723.44
5752007.04.20 08:28close2880.271.36301.38221.3617-8.1010715.34
5762007.04.20 08:28close2870.091.36281.38211.3611-6.3010709.04
5772007.04.20 08:28close2860.031.36291.38211.3606-3.9010705.14
5782007.04.20 08:29close2850.011.36281.38211.3601-1.7010703.44
5792007.04.20 08:29sell2900.011.36271.38371.3617
5802007.04.20 08:46sell2910.031.36331.38381.3623
5812007.04.20 09:10t/p2910.031.36231.38381.36233.0010706.44
5822007.04.20 09:10close2900.011.36231.38371.36170.4010706.84
5832007.04.23 18:00buy2920.011.35801.33701.3590
5842007.04.23 19:23buy2930.031.35751.33701.3585
5852007.04.23 20:23buy2940.091.35701.33701.3580
5862007.04.23 23:35t/p2940.091.35801.33701.35809.0010715.84
5872007.04.23 23:35close2930.031.35801.33701.35851.5010717.34
5882007.04.23 23:35close2920.011.35791.33701.3590-0.1010717.24
5892007.04.24 11:00buy2950.011.35681.33581.3578
5902007.04.24 11:34buy2960.031.35631.33581.3573
5912007.04.24 12:22t/p2960.031.35731.33581.35733.0010720.24
5922007.04.24 12:22close2950.011.35731.33581.35780.5010720.74
5932007.04.25 05:02sell2970.011.36341.38441.3624
5942007.04.25 08:04sell2980.031.36391.38441.3629
5952007.04.25 08:15sell2990.091.36451.38451.3635
5962007.04.25 08:36sell3000.271.36501.38451.3640
5972007.04.25 08:37close3000.271.36471.38451.36408.1010728.84
5982007.04.25 08:37close2990.091.36461.38451.3635-0.9010727.94
5992007.04.25 08:37close2980.031.36471.38441.3629-2.4010725.54
6002007.04.25 08:37close2970.011.36481.38441.3624-1.4010724.14
6012007.04.27 04:01buy3010.011.36001.33901.3610
6022007.04.27 07:59buy3020.031.35941.33891.3604
6032007.04.27 08:15buy3030.091.35881.33881.3598
6042007.04.27 09:59t/p3030.091.35981.33881.35989.0010733.14
6052007.04.27 09:59close3020.031.35981.33891.36041.2010734.34
6062007.04.27 09:59close3010.011.35971.33901.3610-0.3010734.04
6072007.04.30 01:00sell3040.011.36381.38481.3628
6082007.04.30 01:20t/p3040.011.36281.38481.36281.0010735.04
6092007.04.30 01:20sell3050.011.36261.38361.3616
6102007.04.30 02:07sell3060.031.36311.38361.3621
6112007.04.30 04:16sell3070.091.36371.38371.3627
6122007.04.30 04:25sell3080.271.36431.38381.3633
6132007.04.30 06:42close3080.271.36401.38381.36338.1010743.14
6142007.04.30 06:43close3070.091.36391.38371.3627-1.8010741.34
6152007.04.30 06:43close3060.031.36401.38361.3621-2.7010738.64
6162007.04.30 06:44close3050.011.36391.38361.3616-1.3010737.34
6172007.05.01 03:00sell3090.011.36451.38551.3635
6182007.05.01 05:18sell3100.031.36511.38561.3641
6192007.05.01 08:53sell3110.091.36581.38581.3648
6202007.05.01 09:27t/p3110.091.36481.38581.36489.0010746.34
6212007.05.01 09:27close3100.031.36471.38561.36411.2010747.54
6222007.05.01 09:27close3090.011.36461.38551.3635-0.1010747.44
6232007.05.04 08:00buy3120.011.35591.33491.3569
6242007.05.04 08:59t/p3120.011.35691.33491.35691.0010748.44
6252007.05.04 08:59buy3130.011.35711.33611.3581
6262007.05.04 09:26buy3140.031.35651.33601.3575
6272007.05.04 09:34buy3150.091.35591.33591.3569
6282007.05.04 09:35buy3160.271.35531.33581.3563
6292007.05.04 09:41buy3170.811.35481.33581.3558
6302007.05.04 09:46close3170.811.35511.33581.355824.3010772.74
6312007.05.04 09:46close3160.271.35501.33581.3563-8.1010764.64
6322007.05.04 09:46close3150.091.35511.33591.3569-7.2010757.44
6332007.05.04 09:46close3140.031.35501.33601.3575-4.5010752.94
6342007.05.04 09:46close3130.011.35481.33611.3581-2.3010750.64
6352007.05.07 11:01sell3180.011.36041.38141.3594
6362007.05.07 11:53sell3190.031.36091.38141.3599
6372007.05.07 12:00sell3200.091.36151.38151.3605
6382007.05.07 14:31sell3210.271.36201.38151.3610
6392007.05.07 14:38sell3220.811.36261.38161.3616
6402007.05.07 14:44close3220.811.36231.38161.361624.3010774.94
6412007.05.07 14:45close3210.271.36221.38151.3610-5.4010769.54
6422007.05.07 14:45close3200.091.36231.38151.3605-7.2010762.34
6432007.05.07 14:46close3190.031.36241.38141.3599-4.5010757.84
6442007.05.07 14:46close3180.011.36231.38141.3594-1.9010755.94
6452007.05.07 19:00sell3230.011.36151.38251.3605
6462007.05.07 19:37t/p3230.011.36051.38251.36051.0010756.94
6472007.05.07 19:37sell3240.011.36031.38131.3593
6482007.05.07 20:01sell3250.031.36081.38131.3598
6492007.05.07 21:13t/p3250.031.35981.38131.35983.0010759.94
6502007.05.07 21:13close3240.011.35981.38131.35930.5010760.44
6512007.05.08 10:00sell3260.011.36001.38101.3590
6522007.05.08 10:12t/p3260.011.35901.38101.35901.0010761.44
6532007.05.08 10:12sell3270.011.35881.37981.3578
6542007.05.08 10:18t/p3270.011.35781.37981.35781.0010762.44
6552007.05.08 10:18sell3280.011.35761.37861.3566
6562007.05.08 10:19sell3290.031.35811.37861.3571
6572007.05.08 12:06t/p3290.031.35711.37861.35713.0010765.44
6582007.05.08 12:06close3280.011.35701.37861.35660.6010766.04
6592007.05.09 00:00buy3300.011.35461.33361.3556
6602007.05.09 00:45buy3310.031.35411.33361.3551
6612007.05.09 08:15t/p3310.031.35511.33361.35513.0010769.04
6622007.05.09 08:15close3300.011.35511.33361.35560.5010769.54
6632007.05.10 04:00buy3320.011.35391.33291.3549
6642007.05.10 04:54buy3330.031.35341.33291.3544
6652007.05.10 05:16buy3340.091.35281.33281.3538
6662007.05.10 07:43t/p3340.091.35381.33281.35389.0010778.54
6672007.05.10 07:43close3330.031.35381.33291.35441.2010779.74
6682007.05.10 07:44close3320.011.35391.33291.35490.0010779.74
6692007.05.11 06:00buy3350.011.34811.32711.3491
6702007.05.11 07:41buy3360.031.34761.32711.3486
6712007.05.11 08:07t/p3360.031.34861.32711.34863.0010782.74
6722007.05.11 08:07close3350.011.34861.32711.34910.5010783.24
6732007.05.14 11:00sell3370.011.35371.37471.3527
6742007.05.14 12:01sell3380.031.35431.37481.3533
6752007.05.14 12:31sell3390.091.35491.37491.3539
6762007.05.14 13:10sell3400.271.35551.37501.3545
6772007.05.14 13:44close3400.271.35521.37501.35458.1010791.34
6782007.05.14 13:47close3390.091.35511.37491.3539-1.8010789.54
6792007.05.14 13:47close3380.031.35521.37481.3533-2.7010786.84
6802007.05.14 13:48close3370.011.35531.37471.3527-1.6010785.24
6812007.05.16 03:01sell3410.011.35921.38021.3582
6822007.05.16 06:56sell3420.031.35991.38041.3589
6832007.05.16 07:59sell3430.091.36041.38041.3594
6842007.05.16 08:46sell3440.271.36091.38041.3599
6852007.05.16 09:02close3440.271.36061.38041.35998.1010793.34
6862007.05.16 09:03close3430.091.36051.38041.3594-0.9010792.44
6872007.05.16 09:03close3420.031.36041.38041.3589-1.5010790.94
6882007.05.16 09:03close3410.011.36051.38021.3582-1.3010789.64
6892007.05.17 05:11buy3450.011.35271.33171.3537
6902007.05.17 08:46t/p3450.011.35371.33171.35371.0010790.64
6912007.05.17 23:03buy3460.011.34941.32841.3504
6922007.05.18 04:25buy3470.031.34881.32831.3498
6932007.05.18 07:32buy3480.091.34831.32831.3493
6942007.05.18 08:29t/p3480.091.34931.32831.34939.0010799.64
6952007.05.18 08:29close3470.031.34931.32831.34981.5010801.14
6962007.05.18 08:29close3460.011.34941.32841.3504-0.0610801.09
6972007.05.21 09:00sell3490.011.35041.37141.3494
6982007.05.21 10:50sell3500.031.35091.37141.3499
6992007.05.21 11:33t/p3500.031.34991.37141.34993.0010804.09
7002007.05.21 11:33close3490.011.34991.37141.34940.5010804.59
7012007.05.21 22:00buy3510.011.34701.32601.3480
7022007.05.21 23:30buy3520.031.34641.32591.3474
7032007.05.22 03:11buy3530.091.34581.32581.3468
7042007.05.22 08:04t/p3530.091.34681.32581.34689.0010813.59
7052007.05.22 08:04close3520.031.34711.32591.34741.9310815.52
7062007.05.22 08:04close3510.011.34701.32601.3480-0.0610815.46
7072007.05.23 22:00sell3540.011.34621.36721.3452
7082007.05.24 05:32t/p3540.011.34521.36721.34521.0110816.47
7092007.05.24 20:00buy3550.011.34461.32361.3456
7102007.05.24 20:24buy3560.031.34411.32361.3451
7112007.05.24 20:35buy3570.091.34351.32351.3445
7122007.05.24 21:16buy3580.271.34291.32341.3439
7132007.05.25 00:12close3580.271.34321.32341.34396.5610823.04
7142007.05.25 00:12close3570.091.34311.32351.3445-4.1110818.92
7152007.05.25 00:13close3560.031.34321.32361.3451-2.8710816.05
7162007.05.25 00:13close3550.011.34311.32361.3456-1.5610814.49
7172007.05.25 08:00buy3590.011.34251.32151.3435
7182007.05.25 08:28t/p3590.011.34351.32151.34351.0010815.49
7192007.05.25 08:28buy3600.011.34371.32271.3447
7202007.05.25 09:06buy3610.031.34311.32261.3441
7212007.05.25 09:19buy3620.091.34261.32261.3436
7222007.05.25 09:40t/p3620.091.34361.32261.34369.0010824.49
7232007.05.25 09:40close3610.031.34361.32261.34411.5010825.99
7242007.05.25 09:40close3600.011.34351.32271.3447-0.2010825.79
7252007.05.28 02:00sell3630.011.34471.36571.3437
7262007.05.28 04:08sell3640.031.34531.36581.3443
7272007.05.28 09:16sell3650.091.34581.36581.3448
7282007.05.28 23:45t/p3650.091.34481.36581.34489.0010834.79
7292007.05.28 23:45close3640.031.34481.36581.34431.5010836.29
7302007.05.28 23:46close3630.011.34491.36571.3437-0.2010836.09
7312007.05.29 10:00buy3660.011.34551.32451.3465
7322007.05.29 10:18t/p3660.011.34651.32451.34651.0010837.09
7332007.05.29 10:18buy3670.011.34671.32571.3477
7342007.05.29 10:59t/p3670.011.34771.32571.34771.0010838.09
7352007.05.29 10:59buy3680.011.34791.32691.3489
7362007.05.29 11:09t/p3680.011.34891.32691.34891.0010839.09
7372007.05.29 20:00sell3690.011.34471.36571.3437
7382007.05.29 20:51sell3700.031.34531.36581.3443
7392007.05.30 02:35t/p3700.031.34431.36581.34433.0210842.11
7402007.05.30 02:35close3690.011.34431.36571.34370.4110842.51
7412007.05.30 21:00buy3710.011.34291.32191.3439
7422007.05.31 08:20t/p3710.011.34391.32191.34390.8310843.34
7432007.06.01 00:01sell3720.011.34521.36621.3442
7442007.06.01 09:01t/p3720.011.34421.36621.34421.0010844.34
7452007.06.01 20:00buy3730.011.34421.32321.3452
7462007.06.04 07:53t/p3730.011.34521.32321.34520.9410845.29
7472007.06.05 02:00sell3740.011.34911.37011.3481
7482007.06.05 02:43sell3750.031.34971.37021.3487
7492007.06.05 05:52sell3760.091.35021.37021.3492
7502007.06.05 08:10t/p3760.091.34921.37021.34929.0010854.29
7512007.06.05 08:10close3750.031.34921.37021.34871.5010855.79
7522007.06.05 08:10close3740.011.34931.37011.3481-0.2010855.59
7532007.06.05 21:00sell3770.011.35211.37311.3511
7542007.06.06 04:13sell3780.031.35271.37321.3517
7552007.06.06 08:15sell3790.091.35331.37331.3523
7562007.06.06 08:35sell3800.271.35381.37331.3528
7572007.06.06 08:45close3800.271.35341.37331.352810.8010866.39
7582007.06.06 08:45close3790.091.35351.37331.3523-1.8010864.59
7592007.06.06 08:45close3780.031.35351.37321.3517-2.4010862.19
7602007.06.06 08:46close3770.011.35341.37311.3511-1.3010860.89
7612007.06.07 06:01buy3810.011.35081.32981.3518
7622007.06.07 09:02buy3820.031.35031.32981.3513
7632007.06.07 09:05buy3830.091.34981.32981.3508
7642007.06.07 09:10buy3840.271.34921.32971.3502
7652007.06.07 09:12close3840.271.34951.32971.35028.1010868.99
7662007.06.07 09:12close3830.091.34941.32981.3508-3.6010865.39
7672007.06.07 09:13close3820.031.34951.32981.3513-2.4010862.99
7682007.06.07 09:13close3810.011.34961.32981.3518-1.2010861.79
7692007.06.08 05:00buy3850.011.34261.32161.3436
7702007.06.08 08:14buy3860.031.34201.32151.3430
7712007.06.08 09:08buy3870.091.34141.32141.3424
7722007.06.08 09:10buy3880.271.34081.32131.3418
7732007.06.08 09:18buy3890.811.34021.32121.3412
7742007.06.08 09:21buy3902.431.33971.32121.3407
7752007.06.08 09:30close3902.431.34001.32121.340772.9010934.69
7762007.06.08 09:30close3890.811.34011.32121.3412-8.1010926.59
7772007.06.08 09:30close3880.271.34021.32131.3418-16.2010910.39
7782007.06.08 09:30close3870.091.34011.32141.3424-11.7010898.69
7792007.06.08 09:30close3860.031.34021.32151.3430-5.4010893.29
7802007.06.08 09:30close3850.011.34001.32161.3436-2.6010890.69
7812007.06.08 20:00buy3910.011.33541.31441.3364
7822007.06.08 21:35t/p3910.011.33641.31441.33641.0010891.69
7832007.06.13 07:00buy3920.011.33061.30961.3316
7842007.06.13 08:34buy3930.031.33001.30951.3310
7852007.06.13 09:15buy3940.091.32941.30941.3304
7862007.06.13 09:18buy3950.271.32891.30941.3299
7872007.06.13 09:21close3950.271.32921.30941.32998.1010899.79
7882007.06.13 09:21close3940.091.32951.30941.33040.9010900.69
7892007.06.13 09:21close3930.031.32941.30951.3310-1.8010898.89
7902007.06.13 09:21close3920.011.32951.30961.3316-1.1010897.79
7912007.06.14 10:00sell3960.011.33011.35111.3291
7922007.06.14 10:02sell3970.031.33071.35121.3297
7932007.06.14 10:09sell3980.091.33131.35131.3303
7942007.06.14 10:47t/p3980.091.33031.35131.33039.0010906.79
7952007.06.14 10:47close3970.031.33031.35121.32971.2010907.99
7962007.06.14 10:47close3960.011.33041.35111.3291-0.3010907.69
7972007.06.14 10:47sell3990.011.33011.35111.3291
7982007.06.14 11:25sell4000.031.33061.35111.3296
7992007.06.14 12:35sell4010.091.33121.35121.3302
8002007.06.14 14:17t/p4010.091.33021.35121.33029.0010916.69
8012007.06.14 14:17close4000.031.33011.35111.32961.5010918.19
8022007.06.14 14:18close3990.011.33001.35111.32910.1010918.29
8032007.06.15 11:00sell4020.011.33171.35271.3307
8042007.06.15 14:19sell4030.031.33221.35271.3312
8052007.06.15 14:30sell4040.091.33281.35281.3318
8062007.06.15 14:30sell4050.271.33341.35291.3324
8072007.06.15 14:30sell4060.811.33391.35291.3329
8082007.06.15 14:30close4060.811.33361.35291.332924.3010942.59
8092007.06.15 14:30close4050.271.33371.35291.3324-8.1010934.49
8102007.06.15 14:30close4040.091.33351.35281.3318-6.3010928.19
8112007.06.15 14:30close4030.031.33361.35271.3312-4.2010923.99
8122007.06.15 14:30close4020.011.33321.35271.3307-1.5010922.49
8132007.06.18 07:01sell4070.011.33911.36011.3381
8142007.06.18 08:45sell4080.031.33981.36031.3388
8152007.06.18 09:00sell4090.091.34041.36041.3394
8162007.06.18 09:23t/p4090.091.33941.36041.33949.0010931.49
8172007.06.18 09:23close4080.031.33931.36031.33881.5010932.99
8182007.06.18 09:24close4070.011.33941.36011.3381-0.3010932.69
8192007.06.20 08:00sell4100.011.34251.36351.3415
8202007.06.20 10:08sell4110.031.34301.36351.3420
8212007.06.20 10:40t/p4110.031.34201.36351.34203.0010935.69
8222007.06.20 10:40close4100.011.34201.36351.34150.5010936.19
8232007.06.21 09:00buy4120.011.34051.31951.3415
8242007.06.21 09:02buy4130.031.33991.31941.3409
8252007.06.21 09:03buy4140.091.33931.31931.3403
8262007.06.21 09:06buy4150.271.33871.31921.3397
8272007.06.21 09:06buy4160.811.33801.31901.3390
8282007.06.21 09:11buy4172.431.33751.31901.3385
8292007.06.21 09:21close4172.431.33791.31901.338597.2211033.41
8302007.06.21 09:21close4160.811.33781.31901.3390-16.2011017.21
8312007.06.21 09:21close4150.271.33791.31921.3397-21.6010995.61
8322007.06.21 09:21close4140.091.33781.31931.3403-13.5010982.11
8332007.06.21 09:21close4130.031.33791.31941.3409-6.0010976.11
8342007.06.21 09:21close4120.011.33801.31951.3415-2.5010973.61
8352007.06.21 09:21buy4180.011.33831.31731.3393
8362007.06.21 09:47buy4190.031.33771.31721.3387
8372007.06.21 10:13t/p4190.031.33871.31721.33873.0010976.61
8382007.06.21 10:13close4180.011.33881.31731.33930.5010977.11
8392007.06.22 05:00buy4200.011.33901.31801.3400
8402007.06.22 07:59t/p4200.011.34001.31801.34001.0010978.11
8412007.06.25 05:00sell4210.011.34641.36741.3454
8422007.06.25 08:04t/p4210.011.34541.36741.34541.0010979.11
8432007.06.26 23:00sell4220.011.34521.36621.3442
8442007.06.26 23:38sell4230.031.34571.36621.3447
8452007.06.27 01:04t/p4230.031.34471.36621.34473.0210982.13
8462007.06.27 01:04close4220.011.34471.36621.34420.5110982.63
8472007.06.28 20:00sell4240.011.34481.36581.3438
8482007.06.28 20:15sell4250.031.34541.36591.3444
8492007.06.28 20:19t/p4250.031.34441.36591.34443.0010985.63
8502007.06.28 20:19close4240.011.34441.36581.34380.4010986.03
8512007.06.28 20:19sell4260.011.34411.36511.3431
8522007.06.28 20:19sell4270.031.34481.36531.3438
8532007.06.28 20:24sell4280.091.34541.36541.3444
8542007.06.28 20:41t/p4280.091.34441.36541.34449.0010995.03
8552007.06.28 20:41close4270.031.34431.36531.34381.5010996.53
8562007.06.28 20:42close4260.011.34421.36511.3431-0.1010996.43
8572007.06.28 20:42sell4290.011.34411.36511.3431
8582007.06.28 21:17t/p4290.011.34311.36511.34311.0010997.43
8592007.06.29 08:00buy4300.011.34521.32421.3462
8602007.06.29 08:21buy4310.031.34471.32421.3457
8612007.06.29 09:00t/p4310.031.34571.32421.34573.0011000.43
8622007.06.29 09:00close4300.011.34571.32421.34620.5011000.93
8632007.07.02 04:00sell4320.011.35321.37421.3522
8642007.07.02 04:34sell4330.031.35371.37421.3527
8652007.07.02 07:54sell4340.091.35431.37431.3533
8662007.07.02 08:54t/p4340.091.35331.37431.35339.0011009.93
8672007.07.02 08:54close4330.031.35331.37421.35271.2011011.13
8682007.07.02 08:54close4320.011.35341.37421.3522-0.2011010.93
8692007.07.03 00:00sell4350.011.36331.38431.3623
8702007.07.03 01:18t/p4350.011.36231.38431.36231.0011011.93
8712007.07.04 13:00sell4360.011.36121.38221.3602
8722007.07.04 13:58sell4370.031.36171.38221.3607
8732007.07.04 16:57sell4380.091.36221.38221.3612
8742007.07.04 19:19t/p4380.091.36121.38221.36129.0011020.93
8752007.07.04 19:19close4370.031.36121.38221.36071.5011022.43
8762007.07.04 19:19close4360.011.36131.38221.3602-0.1011022.33
8772007.07.04 20:01sell4390.011.36131.38231.3603
8782007.07.05 08:14sell4400.031.36201.38251.3610
8792007.07.05 08:52t/p4400.031.36101.38251.36103.0011025.33
8802007.07.05 08:52close4390.011.36091.38231.36030.4211025.75
8812007.07.06 06:00buy4410.011.35991.33891.3609
8822007.07.06 06:14buy4420.031.35931.33881.3603
8832007.07.06 07:47buy4430.091.35871.33871.3597
8842007.07.06 07:55buy4440.271.35821.33871.3592
8852007.07.06 08:00close4440.271.35851.33871.35928.1011033.85
8862007.07.06 08:00close4430.091.35861.33871.3597-0.9011032.95
8872007.07.06 08:00close4420.031.35851.33881.3603-2.4011030.55
8882007.07.06 08:01close4410.011.35861.33891.3609-1.3011029.25
8892007.07.06 11:00buy4450.011.35971.33871.3607
8902007.07.06 11:44buy4460.031.35921.33871.3602
8912007.07.06 13:35buy4470.091.35861.33861.3596
8922007.07.06 14:08t/p4470.091.35961.33861.35969.0011038.25
8932007.07.06 14:08close4460.031.35961.33871.36021.2011039.45
8942007.07.06 14:08close4450.011.35951.33871.3607-0.2011039.25
8952007.07.09 05:00sell4480.011.36191.38291.3609
8962007.07.09 05:54sell4490.031.36241.38291.3614
8972007.07.09 08:13t/p4490.031.36141.38291.36143.0011042.25
8982007.07.09 08:13close4480.011.36141.38291.36090.5011042.75
8992007.07.11 05:00sell4500.011.37371.39471.3727
9002007.07.11 06:08sell4510.031.37431.39481.3733
9012007.07.11 07:37sell4520.091.37491.39491.3739
9022007.07.11 07:38sell4530.271.37551.39501.3745
9032007.07.11 07:56sell4540.811.37601.39501.3750
9042007.07.11 07:59close4540.811.37571.39501.375024.3011067.05
9052007.07.11 07:59close4530.271.37561.39501.3745-2.7011064.35
9062007.07.11 08:00close4520.091.37551.39491.3739-5.4011058.95
9072007.07.11 08:00close4510.031.37571.39481.3733-4.2011054.75
9082007.07.11 08:00close4500.011.37561.39471.3727-1.9011052.85
9092007.07.16 00:02sell4550.011.37791.39891.3769
9102007.07.16 04:02sell4560.031.37851.39901.3775
9112007.07.16 05:18sell4570.091.37911.39911.3781
9122007.07.16 08:48t/p4570.091.37811.39911.37819.0011061.85
9132007.07.16 08:48close4560.031.37811.39901.37751.2011063.05
9142007.07.16 08:48close4550.011.37821.39891.3769-0.3011062.75
9152007.07.17 05:03buy4580.011.37841.35741.3794
9162007.07.17 08:44t/p4580.011.37941.35741.37941.0011063.75
9172007.07.17 18:00buy4590.011.37841.35741.3794
9182007.07.17 19:09buy4600.031.37791.35741.3789
9192007.07.18 01:09t/p4600.031.37891.35741.37892.8311066.58
9202007.07.18 01:09close4590.011.37901.35741.37940.5411067.12
9212007.07.18 11:00sell4610.011.37841.39941.3774
9222007.07.18 11:00sell4620.031.37891.39941.3779
9232007.07.18 11:40t/p4620.031.37791.39941.37793.0011070.12
9242007.07.18 11:40close4610.011.37791.39941.37740.5011070.62
9252007.07.18 11:40sell4630.011.37761.39861.3766
9262007.07.18 11:46sell4640.031.37811.39861.3771
9272007.07.18 12:08sell4650.091.37871.39871.3777
9282007.07.18 13:38t/p4650.091.37771.39871.37779.0011079.62
9292007.07.18 13:38close4640.031.37771.39861.37711.2011080.82
9302007.07.18 13:38close4630.011.37761.39861.37660.0011080.82
9312007.07.19 05:00sell4660.011.37961.40061.3786
9322007.07.19 05:33sell4670.031.38021.40071.3792
9332007.07.19 07:53t/p4670.031.37921.40071.37923.0011083.82
9342007.07.19 07:53close4660.011.37921.40061.37860.4011084.22
9352007.07.19 20:00sell4680.011.38091.40191.3799
9362007.07.19 20:28t/p4680.011.37991.40191.37991.0011085.22
9372007.07.19 20:28sell4690.011.37951.40051.3785
9382007.07.19 20:29sell4700.031.38011.40061.3791
9392007.07.19 22:39sell4710.091.38071.40071.3797
9402007.07.19 23:31t/p4710.091.37971.40071.37979.0011094.22
9412007.07.19 23:31close4700.031.37971.40061.37911.2011095.42
9422007.07.19 23:31close4690.011.37961.40051.3785-0.1011095.32
9432007.07.20 09:00buy4720.011.38081.35981.3818
9442007.07.20 09:12buy4730.031.38021.35971.3812
9452007.07.20 09:29buy4740.091.37961.35961.3806
9462007.07.20 09:32buy4750.271.37901.35951.3800
9472007.07.20 09:59close4750.271.37941.35951.380010.8011106.12
9482007.07.20 09:59close4740.091.37931.35961.3806-2.7011103.42
9492007.07.20 10:00close4730.031.37941.35971.3812-2.4011101.02
9502007.07.20 10:00close4720.011.37941.35981.3818-1.4011099.62
9512007.07.23 09:00sell4760.011.38271.40371.3817
9522007.07.23 09:42sell4770.031.38321.40371.3822
9532007.07.23 10:44t/p4770.031.38221.40371.38223.0011102.62
9542007.07.23 10:44close4760.011.38211.40371.38170.6011103.22
9552007.07.24 03:00buy4780.011.38301.36201.3840
9562007.07.24 03:04buy4790.031.38241.36191.3834
9572007.07.24 05:13buy4800.091.38191.36191.3829
9582007.07.24 07:50t/p4800.091.38291.36191.38299.0011112.22
9592007.07.24 07:50close4790.031.38291.36191.38341.5011113.72
9602007.07.24 07:50close4780.011.38281.36201.3840-0.2011113.52
9612007.07.24 12:00sell4810.011.38131.40231.3803
9622007.07.24 13:30sell4820.031.38181.40231.3808
9632007.07.24 13:36sell4830.091.38241.40241.3814
9642007.07.24 13:40sell4840.271.38301.40251.3820
9652007.07.24 13:54close4840.271.38271.40251.38208.1011121.62
9662007.07.24 13:54close4830.091.38261.40241.3814-1.8011119.82
9672007.07.24 13:55close4820.031.38251.40231.3808-2.1011117.72
9682007.07.24 13:55close4810.011.38261.40231.3803-1.3011116.42
9692007.07.24 22:00sell4850.011.38151.40251.3805
9702007.07.24 22:48sell4860.031.38211.40261.3811
9712007.07.24 23:20sell4870.091.38271.40271.3817
9722007.07.25 02:07t/p4870.091.38171.40271.38179.0411125.46
9732007.07.25 02:07close4860.031.38161.40261.38111.5111126.98
9742007.07.25 02:07close4850.011.38171.40251.3805-0.2011126.78
9752007.07.26 00:00buy4880.011.37271.35171.3737
9762007.07.26 00:06buy4890.031.37211.35161.3731
9772007.07.26 02:42buy4900.091.37151.35151.3725
9782007.07.26 03:01buy4910.271.37091.35141.3719
9792007.07.26 03:22close4910.271.37121.35141.37198.1011134.88
9802007.07.26 03:22close4900.091.37111.35151.3725-3.6011131.28
9812007.07.26 03:22close4890.031.37101.35161.3731-3.3011127.98
9822007.07.26 03:22close4880.011.37111.35171.3737-1.6011126.38
9832007.07.27 08:00sell4920.011.37321.39421.3722
9842007.07.27 08:11sell4930.031.37391.39441.3729
9852007.07.27 08:14t/p4930.031.37291.39441.37293.0011129.38
9862007.07.27 08:14close4920.011.37291.39421.37220.3011129.68
9872007.07.27 08:14sell4940.011.37261.39361.3716
9882007.07.27 08:22t/p4940.011.37161.39361.37161.0011130.68
9892007.07.27 08:22sell4950.011.37131.39231.3703
9902007.07.27 08:25sell4960.031.37201.39251.3710
9912007.07.27 08:33sell4970.091.37261.39261.3716
9922007.07.27 08:51sell4980.271.37311.39261.3721
9932007.07.27 08:55close4980.271.37281.39261.37218.1011138.78
9942007.07.27 08:55close4970.091.37291.39261.3716-2.7011136.08
9952007.07.27 08:55close4960.031.37281.39251.3710-2.4011133.68
9962007.07.27 08:55close4950.011.37291.39231.3703-1.6011132.08
9972007.07.27 08:55sell4990.011.37261.39361.3716
9982007.07.27 09:20t/p4990.011.37161.39361.37161.0011133.08
9992007.07.30 03:00buy5000.011.36261.34161.3636
10002007.07.30 04:59t/p5000.011.36361.34161.36361.0011134.08
10012007.07.31 08:00sell5010.011.36981.39081.3688
10022007.07.31 08:19sell5020.031.37031.39081.3693
10032007.07.31 08:23sell5030.091.37091.39091.3699
10042007.07.31 08:58t/p5030.091.36991.39091.36999.0011143.08
10052007.07.31 08:58close5020.031.36991.39081.36931.2011144.28
10062007.07.31 08:58close5010.011.36991.39081.3688-0.1011144.18
10072007.07.31 08:58sell5040.011.36981.39081.3688
10082007.07.31 09:00sell5050.031.37031.39081.3693
10092007.07.31 09:59sell5060.091.37091.39091.3699
10102007.07.31 12:33t/p5060.091.36991.39091.36999.0011153.18
10112007.07.31 12:33close5050.031.36991.39081.36931.2011154.38
10122007.07.31 12:33close5040.011.36991.39081.3688-0.1011154.28
10132007.08.01 13:00buy5070.011.36611.34511.3671
10142007.08.01 13:02buy5080.031.36561.34511.3666
10152007.08.01 13:30t/p5080.031.36661.34511.36663.0011157.28
10162007.08.01 13:30close5070.011.36661.34511.36710.5011157.78
10172007.08.01 13:30buy5090.011.36681.34581.3678
10182007.08.01 13:35buy5100.031.36631.34581.3673
10192007.08.01 13:43buy5110.091.36571.34571.3667
10202007.08.01 13:44t/p5110.091.36671.34571.36679.0011166.78
10212007.08.01 13:44close5100.031.36671.34581.36731.2011167.98
10222007.08.01 13:45close5090.011.36661.34581.3678-0.2011167.78
10232007.08.01 13:45buy5120.011.36691.34591.3679
10242007.08.01 13:45buy5130.031.36641.34591.3674
10252007.08.01 13:48buy5140.091.36581.34581.3668
10262007.08.01 14:15t/p5140.091.36681.34581.36689.0011176.78
10272007.08.01 14:15close5130.031.36681.34591.36741.2011177.98
10282007.08.01 14:15close5120.011.36671.34591.3679-0.2011177.78
10292007.08.02 09:00buy5150.011.36711.34611.3681
10302007.08.02 09:01buy5160.031.36651.34601.3675
10312007.08.02 09:24buy5170.091.36591.34591.3669
10322007.08.02 11:03t/p5170.091.36691.34591.36699.0011186.78
10332007.08.02 11:03close5160.031.36701.34601.36751.5011188.28
10342007.08.02 11:03close5150.011.36691.34611.3681-0.2011188.08
10352007.08.03 08:00sell5180.011.37031.39131.3693
10362007.08.03 08:47sell5190.031.37091.39141.3699
10372007.08.03 09:27t/p5190.031.36991.39141.36993.0011191.08
10382007.08.03 09:27close5180.011.36991.39131.36930.4011191.48
10392007.08.06 08:00sell5200.011.38081.40181.3798
10402007.08.06 08:04sell5210.031.38141.40191.3804
10412007.08.06 08:15sell5220.091.38201.40201.3810
10422007.08.06 08:16sell5230.271.38251.40201.3815
10432007.08.06 08:35sell5240.811.38351.40251.3825
10442007.08.06 09:05close5240.811.38301.40251.382540.5011231.98
10452007.08.06 09:05close5230.271.38291.40201.3815-10.8011221.18
10462007.08.06 09:05close5220.091.38281.40201.3810-7.2011213.98
10472007.08.06 09:05close5210.031.38271.40191.3804-3.9011210.08
10482007.08.06 09:06close5200.011.38281.40181.3798-2.0011208.08
10492007.08.07 08:00sell5250.011.38031.40131.3793
10502007.08.07 08:11sell5260.031.38091.40141.3799
10512007.08.07 08:48t/p5260.031.37991.40141.37993.0011211.08
10522007.08.07 08:48close5250.011.37991.40131.37930.4011211.48
10532007.08.07 08:49sell5270.011.37981.40081.3788
10542007.08.07 09:00sell5280.031.38031.40081.3793
10552007.08.07 09:19t/p5280.031.37931.40081.37933.0011214.48
10562007.08.07 09:19close5270.011.37931.40081.37880.5011214.98
10572007.08.08 04:00buy5290.011.37561.35461.3766
10582007.08.08 05:52buy5300.031.37501.35451.3760
10592007.08.08 07:55buy5310.091.37441.35441.3754
10602007.08.08 08:11buy5320.271.37391.35441.3749
10612007.08.08 08:14buy5330.811.37331.35431.3743
10622007.08.08 08:15buy5342.431.37281.35431.3738
10632007.08.08 08:30close5342.431.37311.35431.373872.9011287.88
10642007.08.08 08:30close5330.811.37311.35431.3743-16.2011271.68
10652007.08.08 08:30close5320.271.37301.35441.3749-24.3011247.38
10662007.08.08 08:30close5310.091.37311.35441.3754-11.7011235.68
10672007.08.08 08:30close5300.031.37291.35451.3760-6.3011229.38
10682007.08.08 08:31close5290.011.37301.35461.3766-2.6011226.78
10692007.08.09 01:00sell5350.011.38001.40101.3790
10702007.08.09 07:56sell5360.031.38061.40111.3796
10712007.08.09 08:11sell5370.091.38111.40111.3801
10722007.08.09 08:42t/p5370.091.38011.40111.38019.0011235.78
10732007.08.09 08:42close5360.031.37981.40111.37962.4011238.18
10742007.08.09 08:42close5350.011.37971.40101.37900.3011238.48
10752007.08.10 06:00buy5380.011.36641.34541.3674
10762007.08.10 06:56buy5390.031.36581.34531.3668
10772007.08.10 07:40buy5400.091.36521.34521.3662
10782007.08.10 07:59t/p5400.091.36621.34521.36629.0011247.48
10792007.08.10 07:59close5390.031.36621.34531.36681.2011248.68
10802007.08.10 07:59close5380.011.36631.34541.3674-0.1011248.58
10812007.08.14 03:00buy5410.011.36151.34051.3625
10822007.08.14 03:14buy5420.031.36091.34041.3619
10832007.08.14 07:48t/p5420.031.36191.34041.36193.0011251.58
10842007.08.14 07:48close5410.011.36191.34051.36250.4011251.98
10852007.08.14 18:00buy5430.011.35811.33711.3591
10862007.08.14 18:02buy5440.031.35761.33711.3586
10872007.08.14 18:04buy5450.091.35711.33711.3581
10882007.08.14 19:46buy5460.271.35651.33701.3575
10892007.08.14 19:49buy5470.811.35591.33691.3569
10902007.08.14 19:54buy5482.431.35531.33681.3563
10912007.08.16 12:35s/l5430.011.33711.33711.3591-21.2311230.76
10922007.08.16 12:35s/l5440.031.33711.33711.3586-62.1811168.57
10932007.08.16 12:35s/l5450.091.33711.33711.3581-182.0510986.52
10942007.08.16 12:35s/l5460.271.33701.33701.3575-532.6610453.86
10952007.08.16 12:35close5482.431.33701.33681.3563-4502.305951.56
10962007.08.16 12:35close5470.811.33711.33691.3569-1541.274410.29
10972007.08.17 11:00buy5490.011.34431.32331.3453
10982007.08.17 11:02buy5500.031.34371.32321.3447
10992007.08.17 11:09t/p5500.031.34471.32321.34473.004413.29
11002007.08.17 11:09close5490.011.34471.32331.34530.404413.69
11012007.08.17 11:09buy5510.011.34501.32401.3460
11022007.08.17 11:29buy5520.031.34431.32381.3453
11032007.08.17 11:30buy5530.091.34381.32381.3448
11042007.08.17 11:41t/p5530.091.34481.32381.34489.004422.69
11052007.08.17 11:41close5520.031.34481.32381.34531.504424.19
11062007.08.17 11:41close5510.011.34471.32401.3460-0.304423.89
11072007.08.17 11:41buy5540.011.34511.32411.3461
11082007.08.17 11:44t/p5540.011.34611.32411.34611.004424.89
11092007.08.17 11:44buy5550.011.34631.32531.3473
11102007.08.17 11:45buy5560.031.34581.32531.3468
11112007.08.17 11:46buy5570.091.34521.32521.3462
11122007.08.17 11:47buy5580.271.34451.32501.3455
11132007.08.17 11:49buy5590.811.34401.32501.3450
11142007.08.17 11:58close5590.811.34431.32501.345024.304449.19
11152007.08.17 11:58close5580.271.34421.32501.3455-8.104441.09
11162007.08.17 11:58close5570.091.34431.32521.3462-8.104432.99
11172007.08.17 11:58close5560.031.34421.32531.3468-4.804428.19
11182007.08.17 11:58close5550.011.34401.32531.3473-2.304425.89
11192007.08.17 11:59buy5600.011.34431.32331.3453
11202007.08.17 12:28buy5610.031.34351.32301.3445
11212007.08.17 12:32t/p5610.031.34451.32301.34453.004428.89
11222007.08.17 12:32close5600.011.34451.32331.34530.204429.09
11232007.08.20 01:00sell5620.011.34861.36961.3476
11242007.08.20 01:57t/p5620.011.34761.36961.34761.004430.09
11252007.08.20 01:57sell5630.011.34741.36841.3464
11262007.08.20 02:03sell5640.031.34791.36841.3469
11272007.08.20 02:13sell5650.091.34851.36851.3475
11282007.08.20 02:50sell5660.271.34911.36861.3481
11292007.08.20 04:06sell5670.811.34971.36871.3487
11302007.08.20 04:27close5670.811.34941.36871.348724.304454.39
11312007.08.20 04:27close5660.271.34931.36861.3481-5.404448.99
11322007.08.20 04:27close5650.091.34941.36851.3475-8.104440.89
11332007.08.20 04:28close5640.031.34931.36841.3469-4.204436.69
11342007.08.20 04:28close5630.011.34941.36841.3464-2.004434.69
11352007.08.21 10:00buy5680.011.34791.32691.3489
11362007.08.21 10:24buy5690.031.34731.32681.3483
11372007.08.21 11:02buy5700.091.34681.32681.3478
11382007.08.21 11:28buy5710.271.34621.32671.3472
11392007.08.21 11:39close5710.271.34651.32671.34728.104442.79
11402007.08.21 11:39close5700.091.34661.32681.3478-1.804440.99
11412007.08.21 11:40close5690.031.34651.32681.3483-2.404438.59
11422007.08.21 11:40close5680.011.34661.32691.3489-1.304437.29
11432007.08.21 20:00sell5720.011.34611.36711.3451
11442007.08.21 20:03sell5730.031.34671.36721.3457
11452007.08.21 21:02sell5740.091.34721.36721.3462
11462007.08.21 23:13t/p5740.091.34621.36721.34629.004446.29
11472007.08.21 23:13close5730.031.34621.36721.34571.504447.79
11482007.08.21 23:13close5720.011.34631.36711.3451-0.204447.59
11492007.08.22 07:00buy5750.011.34781.32681.3488
11502007.08.22 08:10t/p5750.011.34881.32681.34881.004448.59
11512007.08.23 07:00sell5760.011.35451.37551.3535
11522007.08.23 08:04sell5770.031.35511.37561.3541
11532007.08.23 08:24sell5780.091.35571.37571.3547
11542007.08.23 09:04t/p5780.091.35471.37571.35479.004457.59
11552007.08.23 09:04close5770.031.35461.37561.35411.504459.09
11562007.08.23 09:04close5760.011.35471.37551.3535-0.204458.89
11572007.08.27 04:00sell5790.011.36671.38771.3657
11582007.08.27 04:05sell5800.031.36731.38781.3663
11592007.08.27 07:57sell5810.091.36791.38791.3669
11602007.08.27 09:14t/p5810.091.36691.38791.36699.004467.89
11612007.08.27 09:14close5800.031.36681.38781.36631.504469.39
11622007.08.27 09:16close5790.011.36671.38771.36570.004469.39
11632007.08.28 11:01buy5820.011.36431.34331.3653
11642007.08.28 11:50t/p5820.011.36531.34331.36531.004470.39
11652007.08.28 11:50buy5830.011.36551.34451.3665
11662007.08.28 12:01t/p5830.011.36651.34451.36651.004471.39
11672007.08.29 10:00buy5840.011.35951.33851.3605
11682007.08.29 10:08t/p5840.011.36051.33851.36051.004472.39
11692007.08.29 10:08buy5850.011.36071.33971.3617
11702007.08.29 10:19buy5860.031.36011.33961.3611
11712007.08.29 10:34buy5870.091.35951.33951.3605
11722007.08.29 11:13buy5880.271.35891.33941.3599
11732007.08.29 11:14close5880.271.35921.33941.35998.104480.49
11742007.08.29 11:14close5870.091.35911.33951.3605-3.604476.89
11752007.08.29 11:14close5860.031.35921.33961.3611-2.704474.19
11762007.08.29 11:14close5850.011.35911.33971.3617-1.604472.59
11772007.08.30 04:00sell5890.011.36551.38651.3645
11782007.08.30 04:04sell5900.031.36601.38651.3650
11792007.08.30 07:05t/p5900.031.36501.38651.36503.004475.59
11802007.08.30 07:05close5890.011.36501.38651.36450.504476.09
11812007.08.30 19:00buy5910.011.36541.34441.3664
11822007.08.30 19:14buy5920.031.36491.34441.3659
11832007.08.30 20:29buy5930.091.36431.34431.3653
11842007.08.30 20:57buy5940.271.36361.34411.3646
11852007.08.30 21:00close5940.271.36391.34411.36468.104484.19
11862007.08.30 21:00close5930.091.36381.34431.3653-4.504479.69
11872007.08.30 21:00close5920.031.36401.34441.3659-2.704476.99
11882007.08.30 21:00close5910.011.36391.34441.3664-1.504475.49
11892007.08.31 01:00buy5950.011.36441.34341.3654
11902007.08.31 01:48t/p5950.011.36541.34341.36541.004476.49
11912007.08.31 01:48buy5960.011.36581.34481.3668
11922007.08.31 01:59t/p5960.011.36681.34481.36681.004477.49
11932007.08.31 01:59buy5970.011.36711.34611.3681
11942007.08.31 02:19buy5980.031.36641.34591.3674
11952007.08.31 06:55buy5990.091.36581.34581.3668
11962007.08.31 07:03buy6000.271.36521.34571.3662
11972007.08.31 07:09close6000.271.36551.34571.36628.104485.59
11982007.08.31 07:09close5990.091.36581.34581.36680.004485.59
11992007.08.31 07:09close5980.031.36571.34591.3674-2.104483.49
12002007.08.31 07:10close5970.011.36581.34611.3681-1.304482.19
12012007.08.31 13:00sell6010.011.36651.38751.3655
12022007.08.31 13:26sell6020.031.36711.38761.3661
12032007.08.31 13:30sell6030.091.36771.38771.3667
12042007.08.31 13:31sell6040.271.36821.38771.3672
12052007.08.31 13:31sell6050.811.36891.38791.3679
12062007.08.31 15:16close6050.811.36851.38791.367932.404514.59
12072007.08.31 15:16close6040.271.36861.38771.3672-10.804503.79
12082007.08.31 15:16close6030.091.36851.38771.3667-7.204496.59
12092007.08.31 15:16close6020.031.36831.38761.3661-3.604492.99
12102007.08.31 15:16close6010.011.36841.38751.3655-1.904491.09
12112007.09.03 07:00buy6060.011.36381.34281.3648
12122007.09.03 08:26t/p6060.011.36481.34281.36481.004492.09
12132007.09.04 00:00buy6070.011.36271.34171.3637
12142007.09.04 00:04buy6080.031.36211.34161.3631
12152007.09.04 00:56buy6090.091.36151.34151.3625
12162007.09.04 03:16buy6100.271.36071.34121.3617
12172007.09.04 03:33close6100.271.36111.34121.361710.804502.89
12182007.09.04 03:33close6090.091.36101.34151.3625-4.504498.39
12192007.09.04 03:34close6080.031.36111.34161.3631-3.004495.39
12202007.09.04 03:34close6070.011.36121.34171.3637-1.504493.89
12212007.09.04 08:00buy6110.011.36261.34161.3636
12222007.09.04 08:02buy6120.031.36201.34151.3630
12232007.09.04 08:34buy6130.091.36141.34141.3624
12242007.09.04 09:09buy6140.271.36081.34131.3618
12252007.09.04 09:13close6140.271.36111.34131.36188.104501.99
12262007.09.04 09:13close6130.091.36101.34141.3624-3.604498.39
12272007.09.04 09:13close6120.031.36111.34151.3630-2.704495.69
12282007.09.04 09:13close6110.011.36121.34161.3636-1.404494.29
12292007.09.04 19:02buy6150.011.36091.33991.3619
12302007.09.04 22:42buy6160.031.36031.33981.3613
12312007.09.05 00:29t/p6160.031.36131.33981.36132.834497.12
12322007.09.05 00:29close6150.011.36141.33991.36190.444497.56
12332007.09.06 04:00sell6170.011.36421.38521.3632
12342007.09.06 05:07sell6180.031.36481.38531.3638
12352007.09.06 09:05t/p6180.031.36381.38531.36383.004500.56
12362007.09.06 09:05close6170.011.36371.38521.36320.504501.06
12372007.09.07 02:00sell6190.011.36931.39031.3683
12382007.09.07 02:45t/p6190.011.36831.39031.36831.004502.06
12392007.09.07 02:45sell6200.011.36801.38901.3670
12402007.09.07 04:28t/p6200.011.36701.38901.36701.004503.06
12412007.09.10 04:00sell6210.011.37751.39851.3765
12422007.09.10 07:07sell6220.031.37811.39861.3771
12432007.09.10 08:37sell6230.091.37871.39871.3777
12442007.09.10 09:29sell6240.271.37931.39881.3783
12452007.09.10 09:39sell6250.811.37991.39891.3789
12462007.09.10 09:51close6250.811.37961.39891.378924.304527.36
12472007.09.10 09:51close6240.271.37971.39881.3783-10.804516.56
12482007.09.10 09:51close6230.091.37961.39871.3777-8.104508.46
12492007.09.10 09:52close6220.031.37971.39861.3771-4.804503.66
12502007.09.10 09:52close6210.011.37961.39851.3765-2.104501.56
12512007.09.12 02:00sell6260.011.38361.40461.3826
12522007.09.12 03:12t/p6260.011.38261.40461.38261.004502.56
12532007.09.13 01:00sell6270.011.39051.41151.3895
12542007.09.13 01:40t/p6270.011.38951.41151.38951.004503.56
12552007.09.13 01:40sell6280.011.38931.41031.3883
12562007.09.13 03:38sell6290.031.38991.41041.3889
12572007.09.13 07:29t/p6290.031.38891.41041.38893.004506.56
12582007.09.13 07:29close6280.011.38891.41031.38830.404506.96
12592007.09.14 09:00buy6300.011.38841.36741.3894
12602007.09.14 09:11t/p6300.011.38941.36741.38941.004507.96
12612007.09.14 09:11buy6310.011.38961.36861.3906
12622007.09.14 09:26buy6320.031.38901.36851.3900
12632007.09.14 09:36buy6330.091.38841.36841.3894
12642007.09.14 10:29buy6340.271.38791.36841.3889
12652007.09.14 11:28buy6350.811.38731.36831.3883
12662007.09.14 12:48close6350.811.38761.36831.388324.304532.26
12672007.09.14 12:48close6340.271.38751.36841.3889-10.804521.46
12682007.09.14 12:48close6330.091.38761.36841.3894-7.204514.26
12692007.09.14 12:48close6320.031.38751.36851.3900-4.504509.76
12702007.09.14 12:48close6310.011.38761.36861.3906-2.004507.76
12712007.09.14 22:00buy6360.011.38781.36681.3888
12722007.09.17 00:00buy6370.031.38721.36671.3882
12732007.09.17 01:17buy6380.091.38661.36661.3876
12742007.09.17 01:36buy6390.271.38611.36661.3871
12752007.09.17 02:37close6390.271.38641.36661.38718.104515.86
12762007.09.17 02:37close6380.091.38631.36661.3876-2.704513.16
12772007.09.17 02:38close6370.031.38641.36671.3882-2.404510.76
12782007.09.17 02:40close6360.011.38651.36681.3888-1.364509.41
12792007.09.18 03:00buy6400.011.38711.36611.3881
12802007.09.18 03:27buy6410.031.38651.36601.3875
12812007.09.18 03:37buy6420.091.38601.36601.3870
12822007.09.18 07:37buy6430.271.38541.36591.3864
12832007.09.18 08:18buy6440.811.38481.36581.3858
12842007.09.18 09:26close6440.811.38511.36581.385824.304533.71
12852007.09.18 09:27close6430.271.38501.36591.3864-10.804522.91
12862007.09.18 09:27close6420.091.38511.36601.3870-8.104514.81
12872007.09.18 09:27close6410.031.38501.36601.3875-4.504510.31
12882007.09.18 09:27close6400.011.38521.36611.3881-1.904508.41
12892007.09.18 12:00buy6450.011.38661.36561.3876
12902007.09.18 13:29buy6460.031.38611.36561.3871
12912007.09.18 14:18t/p6460.031.38711.36561.38713.004511.41
12922007.09.18 14:18close6450.011.38711.36561.38760.504511.91
12932007.09.19 08:00sell6470.011.39771.41871.3967
12942007.09.19 08:37sell6480.031.39821.41871.3972
12952007.09.19 09:36t/p6480.031.39721.41871.39723.004514.91
12962007.09.19 09:36close6470.011.39721.41871.39670.504515.41
12972007.09.20 23:00sell6490.011.40651.42751.4055
12982007.09.20 23:36sell6500.031.40711.42761.4061
12992007.09.21 00:39sell6510.091.40771.42771.4067
13002007.09.21 02:13t/p6510.091.40671.42771.40679.004524.41
13012007.09.21 02:13close6500.031.40671.42761.40611.214525.62
13022007.09.21 02:14close6490.011.40681.42751.4055-0.294525.33
13032007.09.25 11:00buy6520.011.40891.38791.4099
13042007.09.25 11:35t/p6520.011.40991.38791.40991.004526.33
13052007.09.25 11:35buy6530.011.41011.38911.4111
13062007.09.25 12:00buy6540.031.40951.38901.4105
13072007.09.25 13:03buy6550.091.40891.38891.4099
13082007.09.25 13:37t/p6550.091.40991.38891.40999.004535.33
13092007.09.25 13:37close6540.031.40991.38901.41051.204536.53
13102007.09.25 13:37close6530.011.40981.38911.4111-0.304536.23
13112007.09.26 04:00sell6560.011.41411.43511.4131
13122007.09.26 06:16sell6570.031.41461.43511.4136
13132007.09.26 06:30sell6580.091.41521.43521.4142
13142007.09.26 07:36t/p6580.091.41421.43521.41429.004545.23
13152007.09.26 07:36close6570.031.41421.43511.41361.204546.43
13162007.09.26 07:36close6560.011.41431.43511.4131-0.204546.23
13172007.09.27 03:00sell6590.011.41261.43361.4116
13182007.09.27 03:49sell6600.031.41321.43371.4122
13192007.09.27 05:01sell6610.091.41381.43381.4128
13202007.09.27 05:03sell6620.271.41441.43391.4134
13212007.09.27 05:30close6620.271.41411.43391.41348.104554.33
13222007.09.27 05:30close6610.091.41421.43381.4128-3.604550.73
13232007.09.27 05:30close6600.031.41411.43371.4122-2.704548.03
13242007.09.27 05:30close6590.011.41421.43361.4116-1.604546.43
13252007.09.27 19:00sell6630.011.41471.43571.4137
13262007.09.27 19:05sell6640.031.41531.43581.4143
13272007.09.27 20:29sell6650.091.41591.43591.4149
13282007.09.27 21:29t/p6650.091.41491.43591.41499.004555.43
13292007.09.27 21:29close6640.031.41491.43581.41431.204556.63
13302007.09.27 21:29close6630.011.41481.43571.4137-0.104556.53
13312007.10.01 06:00sell6660.011.42621.44721.4252
13322007.10.01 06:26sell6670.031.42671.44721.4257
13332007.10.01 06:40sell6680.091.42731.44731.4263
13342007.10.01 06:54t/p6680.091.42631.44731.42639.004565.53
13352007.10.01 06:54close6670.031.42631.44721.42571.204566.73
13362007.10.01 07:00close6660.011.42621.44721.42520.004566.73
13372007.10.02 23:00buy6690.011.41551.39451.4165
13382007.10.02 23:38buy6700.031.41491.39441.4159
13392007.10.03 02:05t/p6700.031.41591.39441.41592.834569.56
13402007.10.03 02:05close6690.011.41591.39451.41650.344569.90
13412007.10.04 06:00buy6710.011.40931.38831.4103
13422007.10.04 06:28buy6720.031.40871.38821.4097
13432007.10.04 06:38buy6730.091.40821.38821.4092
13442007.10.04 06:54t/p6730.091.40921.38821.40929.004578.90
13452007.10.04 06:54close6720.031.40921.38821.40971.504580.40
13462007.10.04 07:00close6710.011.40911.38831.4103-0.204580.20
13472007.10.05 09:00sell6740.011.41271.43371.4117
13482007.10.05 09:28t/p6740.011.41171.43371.41171.004581.20
13492007.10.05 09:28sell6750.011.41151.43251.4105
13502007.10.05 12:14sell6760.031.41211.43261.4111
13512007.10.05 12:29sell6770.091.41261.43261.4116
13522007.10.05 13:28sell6780.271.41321.43271.4122
13532007.10.05 13:38sell6790.811.41381.43281.4128
13542007.10.05 13:52close6790.811.41351.43281.412824.304605.50
13552007.10.05 13:52close6780.271.41361.43271.4122-10.804594.70
13562007.10.05 13:52close6770.091.41351.43261.4116-8.104586.60
13572007.10.05 13:52close6760.031.41361.43261.4111-4.504582.10
13582007.10.05 13:53close6750.011.41341.43251.4105-1.904580.20
13592007.10.08 05:00sell6800.011.41351.43451.4125
13602007.10.08 08:16t/p6800.011.41251.43451.41251.004581.20
13612007.10.09 03:00buy6810.011.40461.38361.4056
13622007.10.09 03:14buy6820.031.40411.38361.4051
13632007.10.09 03:31buy6830.091.40351.38351.4045
13642007.10.09 05:26buy6840.271.40291.38341.4039
13652007.10.09 05:29buy6850.811.40241.38341.4034
13662007.10.09 07:03close6850.811.40271.38341.403424.304605.50
13672007.10.09 07:03close6840.271.40261.38341.4039-8.104597.40
13682007.10.09 07:04close6830.091.40271.38351.4045-7.204590.20
13692007.10.09 07:04close6820.031.40261.38361.4051-4.504585.70
13702007.10.09 07:05close6810.011.40271.38361.4056-1.904583.80
13712007.10.09 09:00buy6860.011.40451.38351.4055
13722007.10.09 09:28buy6870.031.40401.38351.4050
13732007.10.09 09:38buy6880.091.40341.38341.4044
13742007.10.09 10:01t/p6880.091.40441.38341.40449.004592.80
13752007.10.09 10:01close6870.031.40441.38351.40501.204594.00
13762007.10.09 10:01close6860.011.40431.38351.4055-0.204593.80
13772007.10.10 08:00sell6890.011.41001.43101.4090
13782007.10.10 08:03sell6900.031.41051.43101.4095
13792007.10.10 08:16sell6910.091.41111.43111.4101
13802007.10.10 08:31sell6920.271.41171.43121.4107
13812007.10.10 08:50close6920.271.41141.43121.41078.104601.90
13822007.10.10 08:50close6910.091.41151.43111.4101-3.604598.30
13832007.10.10 08:50close6900.031.41141.43101.4095-2.704595.60
13842007.10.10 08:50close6890.011.41151.43101.4090-1.504594.10
13852007.10.10 08:51sell6930.011.41121.43221.4102
13862007.10.10 09:18sell6940.031.41181.43231.4108
13872007.10.10 09:27sell6950.091.41231.43231.4113
13882007.10.10 09:39sell6960.271.41291.43241.4119
13892007.10.10 09:53close6960.271.41261.43241.41198.104602.20
13902007.10.10 09:53close6950.091.41271.43231.4113-3.604598.60
13912007.10.10 09:53close6940.031.41261.43231.4108-2.404596.20
13922007.10.10 09:53close6930.011.41271.43221.4102-1.504594.70
13932007.10.10 20:00sell6970.011.41321.43421.4122
13942007.10.10 21:27sell6980.031.41381.43431.4128
13952007.10.10 21:37sell6990.091.41441.43441.4134
13962007.10.11 05:17sell7000.271.41501.43451.4140
13972007.10.11 05:36sell7010.811.41561.43461.4146
13982007.10.16 12:31close7010.811.41531.43461.414625.524620.21
13992007.10.16 12:31close7000.271.41541.43451.4140-10.404609.82
14002007.10.16 12:31close6990.091.41531.43441.4134-7.834601.99
14012007.10.16 12:32close6980.031.41541.43431.4128-4.714597.28
14022007.10.16 12:32close6970.011.41531.43421.4122-2.074595.21
14032007.10.16 22:00buy7020.011.41661.39561.4176
14042007.10.16 22:39t/p7020.011.41761.39561.41761.004596.21
14052007.10.16 22:39buy7030.011.41781.39681.4188
14062007.10.16 23:04buy7040.031.41721.39671.4182
14072007.10.16 23:28buy7050.091.41661.39661.4176
14082007.10.17 01:00t/p7050.091.41761.39661.41768.494604.70
14092007.10.17 01:00close7040.031.41761.39671.41821.034605.72
14102007.10.17 01:01close7030.011.41751.39681.4188-0.364605.37
14112007.10.17 22:00sell7060.011.41891.43991.4179
14122007.10.17 22:03sell7070.031.41951.44001.4185
14132007.10.17 22:14sell7080.091.42011.44011.4191
14142007.10.17 22:19sell7090.271.42061.44011.4196
14152007.10.17 22:32sell7100.811.42121.44021.4202
14162007.10.17 22:49close7100.811.42091.44021.420224.304629.67
14172007.10.17 22:49close7090.271.42101.44011.4196-10.804618.87
14182007.10.17 22:50close7080.091.42091.44011.4191-7.204611.67
14192007.10.17 22:50close7070.031.42081.44001.4185-3.904607.77
14202007.10.17 22:50close7060.011.42091.43991.4179-2.004605.77
14212007.10.17 22:51sell7110.011.42061.44161.4196
14222007.10.17 23:28sell7120.031.42121.44171.4202
14232007.10.17 23:39sell7130.091.42181.44181.4208
14242007.10.18 01:37t/p7130.091.42081.44181.42089.134614.90
14252007.10.18 01:37close7120.031.42081.44171.42021.244616.15
14262007.10.18 01:37close7110.011.42091.44161.4196-0.284615.86
14272007.10.18 23:00sell7140.011.42921.45021.4282
14282007.10.18 23:13sell7150.031.42981.45031.4288
14292007.10.18 23:37t/p7150.031.42881.45031.42883.004618.86
14302007.10.18 23:37close7140.011.42881.45021.42820.404619.26
14312007.10.18 23:37sell7160.011.42871.44971.4277
14322007.10.19 00:37sell7170.031.42931.44981.4283
14332007.10.19 02:52t/p7170.031.42831.44981.42833.004622.26
14342007.10.19 02:52close7160.011.42831.44971.42770.414622.67
14352007.10.22 10:00sell7180.011.43111.45211.4301
14362007.10.22 10:37t/p7180.011.43011.45211.43011.004623.67
14372007.10.22 10:37sell7190.011.42991.45091.4289
14382007.10.22 11:01sell7200.031.43051.45101.4295
14392007.10.22 11:27t/p7200.031.42951.45101.42953.004626.67
14402007.10.22 11:27close7190.011.42951.45091.42890.404627.07
14412007.10.23 00:00buy7210.011.41781.39681.4188
14422007.10.23 01:32buy7220.031.41721.39671.4182
14432007.10.23 02:20t/p7220.031.41821.39671.41823.004630.07
14442007.10.23 02:20close7210.011.41821.39681.41880.404630.47
14452007.10.24 06:00sell7230.011.42601.44701.4250
14462007.10.24 06:30t/p7230.011.42501.44701.42501.004631.47
14472007.10.24 06:30sell7240.011.42481.44581.4238
14482007.10.24 07:01sell7250.031.42541.44591.4244
14492007.10.24 08:27t/p7250.031.42441.44591.42443.004634.47
14502007.10.24 08:27close7240.011.42441.44581.42380.404634.87
14512007.10.25 10:00sell7260.011.42561.44661.4246
14522007.10.25 10:17sell7270.031.42621.44671.4252
14532007.10.25 10:26sell7280.091.42671.44671.4257
14542007.10.25 10:36sell7290.271.42731.44681.4263
14552007.10.25 11:37sell7300.811.42791.44691.4269
14562007.10.31 08:31s/l7260.011.44661.44661.4246-20.984613.89
14572007.10.31 08:31close7300.811.44671.44691.4269-1521.183092.71
14582007.10.31 08:31close7290.271.44661.44681.4263-520.562572.15
14592007.10.31 08:31close7280.091.44671.44671.4257-179.822392.33
14602007.10.31 08:31close7270.031.44661.44671.4252-61.142331.19
14612007.11.01 02:00sell7310.011.44691.46791.4459
14622007.11.01 02:51t/p7310.011.44591.46791.44591.002332.19
14632007.11.01 02:51sell7320.011.44571.46671.4447
14642007.11.01 03:30sell7330.031.44631.46681.4453
14652007.11.01 04:05sell7340.091.44681.46681.4458
14662007.11.01 07:04sell7350.271.44741.46691.4464
14672007.11.01 07:26close7350.271.44711.46691.44648.102340.29
14682007.11.01 07:26close7340.091.44721.46681.4458-3.602336.69
14692007.11.01 07:26close7330.031.44711.46681.4453-2.402334.29
14702007.11.01 07:26close7320.011.44721.46671.4447-1.502332.79
14712007.11.01 19:00buy7360.011.44411.42311.4451
14722007.11.01 19:26t/p7360.011.44511.42311.44511.002333.79
14732007.11.01 19:26buy7370.011.44531.42431.4463
14742007.11.01 19:38t/p7370.011.44631.42431.44631.002334.79
14752007.11.01 19:38buy7380.011.44651.42551.4475
14762007.11.01 19:52buy7390.031.44591.42541.4469
14772007.11.01 20:19buy7400.091.44531.42531.4463
14782007.11.01 20:28buy7410.271.44471.42521.4457
14792007.11.01 20:36buy7420.811.44411.42511.4451
14802007.11.02 04:30close7420.811.44441.42511.445119.682354.47
14812007.11.02 04:30close7410.271.44431.42521.4457-12.342342.13
14822007.11.02 04:31close7400.091.44441.42531.4463-8.612333.52
14832007.11.02 04:31close7390.031.44431.42541.4469-4.972328.55
14842007.11.02 04:32close7380.011.44441.42551.4475-2.162326.39
14852007.11.02 04:32buy7430.011.44451.42351.4455
14862007.11.02 06:30buy7440.031.44391.42341.4449
14872007.11.02 06:39buy7450.091.44331.42331.4443
14882007.11.02 07:05buy7460.271.44271.42321.4437
14892007.11.02 07:23close7460.271.44301.42321.44378.102334.49
14902007.11.02 07:24close7450.091.44311.42331.4443-1.802332.69
14912007.11.02 07:24close7440.031.44321.42341.4449-2.102330.59
14922007.11.02 07:24close7430.011.44331.42351.4455-1.202329.39
14932007.11.05 02:00sell7470.011.45031.47131.4493
14942007.11.05 02:03sell7480.031.45081.47131.4498
14952007.11.05 03:50t/p7480.031.44981.47131.44983.002332.39
14962007.11.05 03:50close7470.011.44981.47131.44930.502332.89
14972007.11.06 01:00buy7490.011.44781.42681.4488
14982007.11.06 02:38buy7500.031.44721.42671.4482
14992007.11.06 04:38t/p7500.031.44821.42671.44823.002335.89
15002007.11.06 04:38close7490.011.44821.42681.44880.402336.29
15012007.11.06 23:00sell7510.011.45541.47641.4544
15022007.11.06 23:05sell7520.031.45601.47651.4550
15032007.11.06 23:30sell7530.091.45661.47661.4556
15042007.11.07 00:32t/p7530.091.45561.47661.45569.042345.34
15052007.11.07 00:32close7520.031.45561.47651.45501.212346.55
15062007.11.07 00:32close7510.011.45571.47641.4544-0.292346.26
15072007.11.07 18:00sell7540.011.46641.48741.4654
15082007.11.07 18:39t/p7540.011.46541.48741.46541.002347.26
15092007.11.07 18:39sell7550.011.46521.48621.4642
15102007.11.07 19:07sell7560.031.46581.48631.4648
15112007.11.07 19:20sell7570.091.46641.48641.4654
15122007.11.07 19:28sell7580.271.46691.48641.4659
15132007.11.07 19:38sell7590.811.46751.48651.4665
15142007.11.07 19:53close7590.811.46721.48651.466524.302371.56
15152007.11.07 19:53close7580.271.46731.48641.4659-10.802360.76
15162007.11.07 19:53close7570.091.46721.48641.4654-7.202353.56
15172007.11.07 19:53close7560.031.46731.48631.4648-4.502349.06
15182007.11.07 19:54close7550.011.46721.48621.4642-2.002347.06
15192007.11.08 23:00sell7600.011.46761.48861.4666
15202007.11.09 01:02sell7610.031.46821.48871.4672
15212007.11.09 01:05sell7620.091.46881.48881.4678
15222007.11.09 01:19sell7630.271.46941.48891.4684
15232007.11.09 01:32sell7640.811.47001.48901.4690
15242007.11.09 01:48close7640.811.46971.48901.469024.302371.36
15252007.11.09 01:49close7630.271.46981.48891.4684-10.802360.56
15262007.11.09 01:49close7620.091.46971.48881.4678-8.102352.46
15272007.11.09 01:49close7610.031.46981.48871.4672-4.802347.66
15282007.11.09 01:49close7600.011.46971.48861.4666-2.102345.56
15292007.11.09 10:00sell7650.011.46981.49081.4688
15302007.11.09 10:18sell7660.031.47041.49091.4694
15312007.11.09 10:26sell7670.091.47091.49091.4699
15322007.11.09 10:29sell7680.271.47151.49101.4705
15332007.11.09 10:38sell7690.811.47211.49111.4711
15342007.11.09 10:52close7690.811.47181.49111.471124.302369.86
15352007.11.09 10:52close7680.271.47191.49101.4705-10.802359.06
15362007.11.09 10:52close7670.091.47181.49091.4699-8.102350.96
15372007.11.09 10:52close7660.031.47191.49091.4694-4.502346.46
15382007.11.09 10:52close7650.011.47181.49081.4688-2.002344.46
15392007.11.09 10:53sell7700.011.47171.49271.4707
15402007.11.09 11:01sell7710.031.47231.49281.4713
15412007.11.09 11:01sell7720.091.47281.49281.4718
15422007.11.09 11:02sell7730.271.47341.49291.4724
15432007.11.09 11:03sell7740.811.47401.49301.4730
15442007.11.09 11:18close7740.811.47371.49301.473024.302368.76
15452007.11.09 11:18close7730.271.47381.49291.4724-10.802357.96
15462007.11.09 11:18close7720.091.47371.49281.4718-8.102349.86
15472007.11.09 11:18close7710.031.47361.49281.4713-3.902345.96
15482007.11.09 11:18close7700.011.47371.49271.4707-2.002343.96
15492007.11.13 00:00buy7750.011.45331.43231.4543
15502007.11.13 00:28buy7760.031.45281.43231.4538
15512007.11.13 00:39buy7770.091.45221.43221.4532
15522007.11.13 01:18t/p7770.091.45321.43221.45329.002352.96
15532007.11.13 01:18close7760.031.45321.43231.45381.202354.16
15542007.11.13 01:18close7750.011.45311.43231.4543-0.202353.96
15552007.11.14 18:00sell7780.011.46681.48781.4658
15562007.11.14 18:28sell7790.031.46741.48791.4664
15572007.11.14 19:28t/p7790.031.46641.48791.46643.002356.96
15582007.11.14 19:28close7780.011.46641.48781.46580.402357.36
15592007.11.15 11:00sell7800.011.46471.48571.4637
15602007.11.15 11:18t/p7800.011.46371.48571.46371.002358.36
15612007.11.15 11:18sell7810.011.46351.48451.4625
15622007.11.15 11:28t/p7810.011.46251.48451.46251.002359.36
15632007.11.15 11:28sell7820.011.46231.48331.4613
15642007.11.15 11:37t/p7820.011.46131.48331.46131.002360.36
15652007.11.15 11:37sell7830.011.46111.48211.4601
15662007.11.15 11:52sell7840.031.46171.48221.4607
15672007.11.15 12:18sell7850.091.46231.48231.4613
15682007.11.15 12:28sell7860.271.46281.48231.4618
15692007.11.15 13:00close7860.271.46251.48231.46188.102368.46
15702007.11.15 13:00close7850.091.46241.48231.4613-0.902367.56
15712007.11.15 13:00close7840.031.46251.48221.4607-2.402365.16
15722007.11.15 13:00close7830.011.46241.48211.4601-1.302363.86
15732007.11.16 03:00buy7870.011.46171.44071.4627
15742007.11.16 03:05t/p7870.011.46271.44071.46271.002364.86
15752007.11.16 03:05buy7880.011.46291.44191.4639
15762007.11.16 03:36buy7890.031.46231.44181.4633
15772007.11.16 03:49buy7900.091.46171.44171.4627
15782007.11.16 04:12buy7910.271.46111.44161.4621
15792007.11.16 04:19close7910.271.46141.44161.46218.102372.96
15802007.11.16 04:19close7900.091.46131.44171.4627-3.602369.36
15812007.11.16 04:20close7890.031.46141.44181.4633-2.702366.66
15822007.11.16 04:20close7880.011.46131.44191.4639-1.602365.06
15832007.11.19 08:00sell7920.011.46641.48741.4654
15842007.11.19 08:13sell7930.031.46691.48741.4659
15852007.11.19 08:26t/p7930.031.46591.48741.46593.002368.06
15862007.11.19 08:26close7920.011.46591.48741.46540.502368.56
15872007.11.19 08:26sell7940.011.46581.48681.4648
15882007.11.19 08:37t/p7940.011.46481.48681.46481.002369.56
15892007.11.19 08:37sell7950.011.46461.48561.4636
15902007.11.19 09:13sell7960.031.46511.48561.4641
15912007.11.19 09:26t/p7960.031.46411.48561.46413.002372.56
15922007.11.19 09:26close7950.011.46411.48561.46360.502373.06
15932007.11.20 03:00sell7970.011.46431.48531.4633
15942007.11.20 04:28sell7980.031.46481.48531.4638
15952007.11.20 04:38sell7990.091.46541.48541.4644
15962007.11.20 05:27sell8000.271.46601.48551.4650
15972007.11.20 05:37sell8010.811.46661.48561.4656
15982007.11.20 05:54close8010.811.46631.48561.465624.302397.36
15992007.11.20 05:54close8000.271.46641.48551.4650-10.802386.56
16002007.11.20 05:54close7990.091.46631.48541.4644-8.102378.46
16012007.11.20 05:54close7980.031.46671.48531.4638-5.702372.76
16022007.11.20 06:00close7970.011.46661.48531.4633-2.302370.46
16032007.11.21 03:00sell8020.011.48181.50281.4808
16042007.11.21 04:03sell8030.031.48241.50291.4814
16052007.11.21 04:18sell8040.091.48291.50291.4819
16062007.11.21 05:28sell8050.271.48351.50301.4825
16072007.11.21 06:27sell8060.811.48411.50311.4831
16082007.11.21 07:36close8060.811.48381.50311.483124.302394.76
16092007.11.21 07:36close8050.271.48391.50301.4825-10.802383.96
16102007.11.21 07:36close8040.091.48371.50291.4819-7.202376.76
16112007.11.21 07:36close8030.031.48381.50291.4814-4.202372.56
16122007.11.21 07:37close8020.011.48371.50281.4808-1.902370.66
16132007.11.22 03:00sell8070.011.48561.50661.4846
16142007.11.22 03:26sell8080.031.48621.50671.4852
16152007.11.22 03:37sell8090.091.48681.50681.4858
16162007.11.22 05:39t/p8090.091.48581.50681.48589.002379.66
16172007.11.22 05:39close8080.031.48581.50671.48521.202380.86
16182007.11.22 05:39close8070.011.48591.50661.4846-0.302380.56
16192007.11.22 05:40sell8100.011.48561.50661.4846
16202007.11.22 06:37sell8110.031.48621.50671.4852
16212007.11.22 07:27t/p8110.031.48521.50671.48523.002383.56
16222007.11.22 07:27close8100.011.48521.50661.48460.402383.96
16232007.11.23 10:00sell8120.011.48501.50601.4840
16242007.11.23 10:03sell8130.031.48561.50611.4846
16252007.11.23 10:14sell8140.091.48621.50621.4852
16262007.11.23 10:17t/p8140.091.48521.50621.48529.002392.96
16272007.11.23 10:17close8130.031.48521.50611.48461.202394.16
16282007.11.23 10:17close8120.011.48531.50601.4840-0.302393.86
16292007.11.23 10:17sell8150.011.48501.50601.4840
16302007.11.23 10:19t/p8150.011.48401.50601.48401.002394.86
16312007.11.23 10:19sell8160.011.48381.50481.4828
16322007.11.23 10:24sell8170.031.48441.50491.4834
16332007.11.23 10:27t/p8170.031.48341.50491.48343.002397.86
16342007.11.23 10:27close8160.011.48341.50481.48280.402398.26
16352007.11.23 10:27sell8180.011.48331.50431.4823
16362007.11.23 10:29t/p8180.011.48231.50431.48231.002399.26
16372007.11.23 10:29sell8190.011.48211.50311.4811
16382007.11.23 10:37t/p8190.011.48111.50311.48111.002400.26
16392007.11.23 10:37sell8200.011.48091.50191.4799
16402007.11.23 10:39t/p8200.011.47991.50191.47991.002401.26
16412007.11.23 10:39sell8210.011.47971.50071.4787
16422007.11.23 10:43sell8220.031.48031.50081.4793
16432007.11.23 10:52sell8230.091.48091.50091.4799
16442007.11.23 10:54sell8240.271.48151.50101.4805
16452007.11.23 10:54sell8250.811.48211.50111.4811
16462007.11.23 11:18close8250.811.48181.50111.481124.302425.56
16472007.11.23 11:18close8240.271.48191.50101.4805-10.802414.76
16482007.11.23 11:18close8230.091.48181.50091.4799-8.102406.66
16492007.11.23 11:18close8220.031.48191.50081.4793-4.802401.86
16502007.11.23 11:19close8210.011.48181.50071.4787-2.102399.76
16512007.11.23 22:00buy8260.011.48381.46281.4848
16522007.11.26 00:00buy8270.031.48291.46241.4839
16532007.11.26 01:06t/p8270.031.48391.46241.48393.002402.76
16542007.11.26 01:06close8260.011.48391.46281.48480.042402.80
16552007.11.26 09:00buy8280.011.48601.46501.4870
16562007.11.26 09:27buy8290.031.48541.46491.4864
16572007.11.26 09:29buy8300.091.48491.46491.4859
16582007.11.26 09:38buy8310.271.48431.46481.4853
16592007.11.26 09:53close8310.271.48461.46481.48538.102410.90
16602007.11.26 09:53close8300.091.48451.46491.4859-3.602407.30
16612007.11.26 09:53close8290.031.48461.46491.4864-2.402404.90
16622007.11.26 09:53close8280.011.48451.46501.4870-1.502403.40
16632007.11.26 09:53buy8320.011.48481.46381.4858
16642007.11.26 10:02t/p8320.011.48581.46381.48581.002404.40
16652007.11.27 07:00sell8330.011.48561.50661.4846
16662007.11.27 07:13t/p8330.011.48461.50661.48461.002405.40
16672007.11.27 07:13sell8340.011.48441.50541.4834
16682007.11.27 07:17sell8350.031.48491.50541.4839
16692007.11.27 07:26sell8360.091.48551.50551.4845
16702007.11.27 07:29sell8370.271.48611.50561.4851
16712007.11.27 07:39sell8380.811.48671.50571.4857
16722007.11.27 07:51close8380.811.48641.50571.485724.302429.70
16732007.11.27 07:52close8370.271.48651.50561.4851-10.802418.90
16742007.11.27 07:52close8360.091.48641.50551.4845-8.102410.80
16752007.11.27 07:52close8350.031.48651.50541.4839-4.802406.00
16762007.11.27 07:52close8340.011.48631.50541.4834-1.902404.10
16772007.11.27 07:52sell8390.011.48621.50721.4852
16782007.11.27 08:37t/p8390.011.48521.50721.48521.002405.10
16792007.11.28 18:00buy8400.011.47511.45411.4761
16802007.11.28 18:26t/p8400.011.47611.45411.47611.002406.10
16812007.11.28 18:26buy8410.011.47631.45531.4773
16822007.11.28 18:38t/p8410.011.47731.45531.47731.002407.10
16832007.11.28 18:38buy8420.011.47751.45651.4785
16842007.11.28 18:52buy8430.031.47701.45651.4780
16852007.11.28 19:25t/p8430.031.47801.45651.47803.002410.10
16862007.11.28 19:25close8420.011.47801.45651.47850.502410.60
16872007.11.29 08:00sell8440.011.48041.50141.4794
16882007.11.29 08:18sell8450.031.48091.50141.4799
16892007.11.29 08:26sell8460.091.48151.50151.4805
16902007.11.29 08:28sell8470.271.48211.50161.4811
16912007.11.29 08:36sell8480.811.48271.50171.4817
16922007.11.29 08:53close8480.811.48241.50171.481724.302434.90
16932007.11.29 08:53close8470.271.48251.50161.4811-10.802424.10
16942007.11.29 08:53close8460.091.48241.50151.4805-8.102416.00
16952007.11.29 08:53close8450.031.48251.50141.4799-4.802411.20
16962007.11.29 08:53close8440.011.48241.50141.4794-2.002409.20
16972007.11.29 08:53sell8490.011.48211.50311.4811
16982007.11.29 09:00t/p8490.011.48111.50311.48111.002410.20
16992007.11.29 20:00buy8500.011.47611.45511.4771
17002007.11.29 20:36buy8510.031.47551.45501.4765
17012007.11.29 21:27buy8520.091.47491.45491.4759
17022007.11.29 21:38buy8530.271.47431.45481.4753
17032007.11.29 23:17close8530.271.47461.45481.47538.102418.30
17042007.11.29 23:17close8520.091.47451.45491.4759-3.602414.70
17052007.11.29 23:18close8510.031.47471.45501.4765-2.402412.30
17062007.11.29 23:18close8500.011.47461.45511.4771-1.502410.80
17072007.12.03 06:00buy8540.011.46651.44551.4675
17082007.12.03 07:33t/p8540.011.46751.44551.46751.002411.80