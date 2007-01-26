Strategy Tester Report
10p3v0.01
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.04 00:00 - 2007.12.04 23:00 (2006.12.03 - 2007.12.05)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=false;
AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|7165
|Ticks modelled
|1262816
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|35
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-7588.20
|Gross profit
|2891.40
|Gross loss
|-10479.59
|Profit factor
|0.28
|Expected payoff
|-8.89
|Absolute drawdown
|8026.71
|Maximal drawdown
|9282.70 (82.47%)
|Relative drawdown
|82.47% (9282.70)
|Total trades
|854
|Short positions (won %)
|483 (60.46%)
|Long positions (won %)
|371 (57.68%)
|Profit trades (% of total)
|506 (59.25%)
|Loss trades (% of total)
|348 (40.75%)
|Largest
|profit trade
|145.81
|loss trade
|-4502.30
|Average
|profit trade
|5.71
|loss trade
|-30.11
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (33.22)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-6841.69)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|174.45 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-6841.69 (6)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.04 05:01
|sell
|1
|0.01
|1.3320
|1.3530
|1.3310
|2
|2006.12.04 06:30
|sell
|2
|0.03
|1.3327
|1.3532
|1.3317
|3
|2006.12.04 06:33
|sell
|3
|0.09
|1.3333
|1.3533
|1.3323
|4
|2006.12.04 07:13
|t/p
|3
|0.09
|1.3323
|1.3533
|1.3323
|9.00
|10009.00
|5
|2006.12.04 07:13
|close
|2
|0.03
|1.3322
|1.3532
|1.3317
|1.50
|10010.50
|6
|2006.12.04 07:14
|close
|1
|0.01
|1.3323
|1.3530
|1.3310
|-0.30
|10010.20
|7
|2006.12.05 04:01
|sell
|4
|0.01
|1.3323
|1.3533
|1.3313
|8
|2006.12.05 05:44
|sell
|5
|0.03
|1.3328
|1.3533
|1.3318
|9
|2006.12.05 07:24
|sell
|6
|0.09
|1.3334
|1.3534
|1.3324
|10
|2006.12.05 08:33
|t/p
|6
|0.09
|1.3324
|1.3534
|1.3324
|9.00
|10019.20
|11
|2006.12.05 08:33
|close
|5
|0.03
|1.3323
|1.3533
|1.3318
|1.50
|10020.70
|12
|2006.12.05 08:34
|close
|4
|0.01
|1.3322
|1.3533
|1.3313
|0.10
|10020.80
|13
|2006.12.05 20:00
|sell
|7
|0.01
|1.3325
|1.3535
|1.3315
|14
|2006.12.05 20:24
|sell
|8
|0.03
|1.3331
|1.3536
|1.3321
|15
|2006.12.05 22:35
|t/p
|8
|0.03
|1.3321
|1.3536
|1.3321
|3.00
|10023.80
|16
|2006.12.05 22:35
|close
|7
|0.01
|1.3320
|1.3535
|1.3315
|0.50
|10024.30
|17
|2006.12.05 22:35
|sell
|9
|0.01
|1.3319
|1.3529
|1.3309
|18
|2006.12.06 05:45
|sell
|10
|0.03
|1.3326
|1.3531
|1.3316
|19
|2006.12.06 06:55
|sell
|11
|0.09
|1.3331
|1.3531
|1.3321
|20
|2006.12.06 07:26
|sell
|12
|0.27
|1.3336
|1.3531
|1.3326
|21
|2006.12.06 07:41
|close
|12
|0.27
|1.3333
|1.3531
|1.3326
|8.10
|10032.40
|22
|2006.12.06 07:41
|close
|11
|0.09
|1.3332
|1.3531
|1.3321
|-0.90
|10031.50
|23
|2006.12.06 07:41
|close
|10
|0.03
|1.3333
|1.3531
|1.3316
|-2.10
|10029.40
|24
|2006.12.06 07:42
|close
|9
|0.01
|1.3332
|1.3529
|1.3309
|-1.30
|10028.11
|25
|2006.12.06 18:00
|buy
|13
|0.01
|1.3306
|1.3096
|1.3316
|26
|2006.12.06 18:59
|buy
|14
|0.03
|1.3300
|1.3095
|1.3310
|27
|2006.12.06 19:10
|buy
|15
|0.09
|1.3295
|1.3095
|1.3305
|28
|2006.12.06 19:48
|buy
|16
|0.27
|1.3289
|1.3094
|1.3299
|29
|2006.12.06 19:53
|close
|16
|0.27
|1.3292
|1.3094
|1.3299
|8.10
|10036.21
|30
|2006.12.06 19:54
|close
|15
|0.09
|1.3293
|1.3095
|1.3305
|-1.80
|10034.41
|31
|2006.12.06 19:54
|close
|14
|0.03
|1.3292
|1.3095
|1.3310
|-2.40
|10032.01
|32
|2006.12.06 19:58
|close
|13
|0.01
|1.3291
|1.3096
|1.3316
|-1.50
|10030.51
|33
|2006.12.07 03:00
|buy
|17
|0.01
|1.3292
|1.3082
|1.3302
|34
|2006.12.07 05:58
|t/p
|17
|0.01
|1.3302
|1.3082
|1.3302
|1.00
|10031.51
|35
|2006.12.08 06:00
|buy
|18
|0.01
|1.3288
|1.3078
|1.3298
|36
|2006.12.08 06:03
|buy
|19
|0.03
|1.3283
|1.3078
|1.3293
|37
|2006.12.08 08:35
|buy
|20
|0.09
|1.3277
|1.3077
|1.3287
|38
|2006.12.08 10:06
|t/p
|20
|0.09
|1.3287
|1.3077
|1.3287
|9.00
|10040.51
|39
|2006.12.08 10:06
|close
|19
|0.03
|1.3287
|1.3078
|1.3293
|1.20
|10041.71
|40
|2006.12.08 10:06
|close
|18
|0.01
|1.3288
|1.3078
|1.3298
|0.00
|10041.71
|41
|2006.12.08 11:01
|buy
|21
|0.01
|1.3288
|1.3078
|1.3298
|42
|2006.12.08 11:08
|buy
|22
|0.03
|1.3283
|1.3078
|1.3293
|43
|2006.12.08 11:54
|buy
|23
|0.09
|1.3277
|1.3077
|1.3287
|44
|2006.12.08 14:28
|buy
|24
|0.27
|1.3271
|1.3076
|1.3281
|45
|2006.12.08 14:28
|buy
|25
|0.81
|1.3265
|1.3075
|1.3275
|46
|2006.12.08 14:29
|close
|25
|0.81
|1.3268
|1.3075
|1.3275
|24.30
|10066.01
|47
|2006.12.08 14:29
|close
|24
|0.27
|1.3269
|1.3076
|1.3281
|-5.40
|10060.61
|48
|2006.12.08 14:29
|close
|23
|0.09
|1.3268
|1.3077
|1.3287
|-8.10
|10052.51
|49
|2006.12.08 14:29
|close
|22
|0.03
|1.3269
|1.3078
|1.3293
|-4.20
|10048.31
|50
|2006.12.08 14:29
|close
|21
|0.01
|1.3270
|1.3078
|1.3298
|-1.80
|10046.51
|51
|2006.12.11 09:00
|buy
|26
|0.01
|1.3204
|1.2994
|1.3214
|52
|2006.12.11 09:13
|t/p
|26
|0.01
|1.3214
|1.2994
|1.3214
|1.00
|10047.51
|53
|2006.12.11 09:13
|buy
|27
|0.01
|1.3216
|1.3006
|1.3226
|54
|2006.12.11 09:22
|buy
|28
|0.03
|1.3211
|1.3006
|1.3221
|55
|2006.12.11 09:54
|buy
|29
|0.09
|1.3205
|1.3005
|1.3215
|56
|2006.12.11 09:57
|buy
|30
|0.27
|1.3199
|1.3004
|1.3209
|57
|2006.12.11 10:00
|close
|30
|0.27
|1.3202
|1.3004
|1.3209
|8.10
|10055.61
|58
|2006.12.11 10:00
|close
|29
|0.09
|1.3201
|1.3005
|1.3215
|-3.60
|10052.01
|59
|2006.12.11 10:00
|close
|28
|0.03
|1.3202
|1.3006
|1.3221
|-2.70
|10049.31
|60
|2006.12.11 10:01
|close
|27
|0.01
|1.3203
|1.3006
|1.3226
|-1.30
|10048.01
|61
|2006.12.12 09:00
|sell
|31
|0.01
|1.3230
|1.3440
|1.3220
|62
|2006.12.12 09:33
|sell
|32
|0.03
|1.3236
|1.3441
|1.3226
|63
|2006.12.12 10:25
|sell
|33
|0.09
|1.3242
|1.3442
|1.3232
|64
|2006.12.12 10:48
|sell
|34
|0.27
|1.3247
|1.3442
|1.3237
|65
|2006.12.12 10:50
|sell
|35
|0.81
|1.3252
|1.3442
|1.3242
|66
|2006.12.12 10:52
|close
|35
|0.81
|1.3249
|1.3442
|1.3242
|24.30
|10072.31
|67
|2006.12.12 10:52
|close
|34
|0.27
|1.3249
|1.3442
|1.3237
|-5.40
|10066.91
|68
|2006.12.12 10:53
|close
|33
|0.09
|1.3250
|1.3442
|1.3232
|-7.20
|10059.71
|69
|2006.12.12 10:54
|close
|32
|0.03
|1.3249
|1.3441
|1.3226
|-3.90
|10055.81
|70
|2006.12.12 10:54
|close
|31
|0.01
|1.3248
|1.3440
|1.3220
|-1.80
|10054.01
|71
|2006.12.13 08:00
|sell
|36
|0.01
|1.3273
|1.3483
|1.3263
|72
|2006.12.13 08:32
|sell
|37
|0.03
|1.3278
|1.3483
|1.3268
|73
|2006.12.13 08:41
|t/p
|37
|0.03
|1.3268
|1.3483
|1.3268
|3.00
|10057.01
|74
|2006.12.13 08:41
|close
|36
|0.01
|1.3268
|1.3483
|1.3263
|0.50
|10057.51
|75
|2006.12.13 08:41
|sell
|38
|0.01
|1.3266
|1.3476
|1.3256
|76
|2006.12.13 08:43
|sell
|39
|0.03
|1.3272
|1.3477
|1.3262
|77
|2006.12.13 09:15
|t/p
|39
|0.03
|1.3262
|1.3477
|1.3262
|3.00
|10060.51
|78
|2006.12.13 09:15
|close
|38
|0.01
|1.3262
|1.3476
|1.3256
|0.40
|10060.91
|79
|2006.12.14 03:01
|buy
|40
|0.01
|1.3213
|1.3003
|1.3223
|80
|2006.12.14 04:01
|buy
|41
|0.03
|1.3206
|1.3001
|1.3216
|81
|2006.12.14 07:27
|t/p
|41
|0.03
|1.3216
|1.3001
|1.3216
|3.00
|10063.91
|82
|2006.12.14 07:27
|close
|40
|0.01
|1.3217
|1.3003
|1.3223
|0.40
|10064.31
|83
|2006.12.15 04:00
|buy
|42
|0.01
|1.3153
|1.2943
|1.3163
|84
|2006.12.15 04:36
|buy
|43
|0.03
|1.3147
|1.2942
|1.3157
|85
|2006.12.15 06:46
|buy
|44
|0.09
|1.3141
|1.2941
|1.3151
|86
|2006.12.15 08:07
|t/p
|44
|0.09
|1.3151
|1.2941
|1.3151
|9.00
|10073.31
|87
|2006.12.15 08:07
|close
|43
|0.03
|1.3151
|1.2942
|1.3157
|1.20
|10074.51
|88
|2006.12.15 08:07
|close
|42
|0.01
|1.3153
|1.2943
|1.3163
|0.00
|10074.51
|89
|2006.12.18 02:00
|buy
|45
|0.01
|1.3094
|1.2884
|1.3104
|90
|2006.12.18 03:06
|buy
|46
|0.03
|1.3089
|1.2884
|1.3099
|91
|2006.12.18 06:40
|t/p
|46
|0.03
|1.3099
|1.2884
|1.3099
|3.00
|10077.51
|92
|2006.12.18 06:40
|close
|45
|0.01
|1.3099
|1.2884
|1.3104
|0.50
|10078.01
|93
|2006.12.18 21:00
|buy
|47
|0.01
|1.3098
|1.2888
|1.3108
|94
|2006.12.19 04:38
|buy
|48
|0.03
|1.3092
|1.2887
|1.3102
|95
|2006.12.19 05:46
|buy
|49
|0.09
|1.3086
|1.2886
|1.3096
|96
|2006.12.19 08:26
|t/p
|49
|0.09
|1.3096
|1.2886
|1.3096
|9.00
|10087.01
|97
|2006.12.19 08:26
|close
|48
|0.03
|1.3096
|1.2887
|1.3102
|1.20
|10088.21
|98
|2006.12.19 08:26
|close
|47
|0.01
|1.3097
|1.2888
|1.3108
|-0.16
|10088.05
|99
|2006.12.20 09:00
|sell
|50
|0.01
|1.3208
|1.3418
|1.3198
|100
|2006.12.20 09:07
|sell
|51
|0.03
|1.3213
|1.3418
|1.3203
|101
|2006.12.20 09:18
|sell
|52
|0.09
|1.3219
|1.3419
|1.3209
|102
|2006.12.20 09:20
|sell
|53
|0.27
|1.3225
|1.3420
|1.3215
|103
|2006.12.20 09:36
|close
|53
|0.27
|1.3221
|1.3420
|1.3215
|10.80
|10098.85
|104
|2006.12.20 09:36
|close
|52
|0.09
|1.3219
|1.3419
|1.3209
|0.00
|10098.85
|105
|2006.12.20 09:36
|close
|51
|0.03
|1.3220
|1.3418
|1.3203
|-2.10
|10096.75
|106
|2006.12.20 09:36
|close
|50
|0.01
|1.3217
|1.3418
|1.3198
|-0.90
|10095.85
|107
|2006.12.20 09:36
|sell
|54
|0.01
|1.3216
|1.3426
|1.3206
|108
|2006.12.20 09:43
|sell
|55
|0.03
|1.3222
|1.3427
|1.3212
|109
|2006.12.20 10:04
|sell
|56
|0.09
|1.3227
|1.3427
|1.3217
|110
|2006.12.20 12:57
|t/p
|56
|0.09
|1.3217
|1.3427
|1.3217
|9.00
|10104.85
|111
|2006.12.20 12:57
|close
|55
|0.03
|1.3217
|1.3427
|1.3212
|1.50
|10106.35
|112
|2006.12.20 12:57
|close
|54
|0.01
|1.3218
|1.3426
|1.3206
|-0.20
|10106.15
|113
|2006.12.21 04:00
|buy
|57
|0.01
|1.3193
|1.2983
|1.3203
|114
|2006.12.21 07:52
|buy
|58
|0.03
|1.3187
|1.2982
|1.3197
|115
|2006.12.21 08:39
|t/p
|58
|0.03
|1.3197
|1.2982
|1.3197
|3.00
|10109.15
|116
|2006.12.21 08:39
|close
|57
|0.01
|1.3197
|1.2983
|1.3203
|0.40
|10109.55
|117
|2006.12.21 23:00
|buy
|59
|0.01
|1.3176
|1.2966
|1.3186
|118
|2006.12.22 01:17
|t/p
|59
|0.01
|1.3186
|1.2966
|1.3186
|0.94
|10110.49
|119
|2006.12.26 18:00
|buy
|60
|0.01
|1.3131
|1.2921
|1.3141
|120
|2006.12.26 18:11
|buy
|61
|0.03
|1.3125
|1.2920
|1.3135
|121
|2006.12.26 18:29
|buy
|62
|0.09
|1.3118
|1.2918
|1.3128
|122
|2006.12.26 18:52
|buy
|63
|0.27
|1.3111
|1.2916
|1.3121
|123
|2006.12.26 18:53
|buy
|64
|0.81
|1.3105
|1.2915
|1.3115
|124
|2006.12.26 18:55
|buy
|65
|2.43
|1.3099
|1.2914
|1.3109
|125
|2006.12.26 19:34
|close
|65
|2.43
|1.3105
|1.2914
|1.3109
|145.81
|10256.30
|126
|2006.12.26 19:35
|close
|64
|0.81
|1.3108
|1.2915
|1.3115
|24.30
|10280.60
|127
|2006.12.26 19:35
|close
|63
|0.27
|1.3105
|1.2916
|1.3121
|-16.20
|10264.40
|128
|2006.12.26 19:37
|close
|62
|0.09
|1.3108
|1.2918
|1.3128
|-9.00
|10255.40
|129
|2006.12.26 19:38
|close
|61
|0.03
|1.3105
|1.2920
|1.3135
|-6.00
|10249.40
|130
|2006.12.26 19:39
|close
|60
|0.01
|1.3108
|1.2921
|1.3141
|-2.30
|10247.10
|131
|2006.12.27 02:00
|buy
|66
|0.01
|1.3114
|1.2904
|1.3124
|132
|2006.12.27 03:21
|t/p
|66
|0.01
|1.3124
|1.2904
|1.3124
|1.00
|10248.10
|133
|2006.12.27 18:00
|sell
|67
|0.01
|1.3126
|1.3336
|1.3116
|134
|2006.12.27 23:00
|t/p
|67
|0.01
|1.3116
|1.3336
|1.3116
|1.00
|10249.10
|135
|2006.12.28 07:03
|buy
|68
|0.01
|1.3129
|1.2919
|1.3139
|136
|2006.12.28 07:19
|buy
|69
|0.03
|1.3124
|1.2919
|1.3134
|137
|2006.12.28 10:03
|t/p
|69
|0.03
|1.3134
|1.2919
|1.3134
|3.00
|10252.10
|138
|2006.12.28 10:03
|close
|68
|0.01
|1.3135
|1.2919
|1.3139
|0.60
|10252.70
|139
|2006.12.28 22:01
|sell
|70
|0.01
|1.3144
|1.3354
|1.3134
|140
|2006.12.28 22:51
|sell
|71
|0.03
|1.3150
|1.3355
|1.3140
|141
|2006.12.29 02:03
|t/p
|71
|0.03
|1.3140
|1.3355
|1.3140
|3.02
|10255.72
|142
|2006.12.29 02:03
|close
|70
|0.01
|1.3140
|1.3354
|1.3134
|0.41
|10256.12
|143
|2007.01.02 20:00
|sell
|72
|0.01
|1.3277
|1.3487
|1.3267
|144
|2007.01.03 01:36
|sell
|73
|0.03
|1.3283
|1.3488
|1.3273
|145
|2007.01.03 04:45
|sell
|74
|0.09
|1.3289
|1.3489
|1.3279
|146
|2007.01.03 05:38
|t/p
|74
|0.09
|1.3279
|1.3489
|1.3279
|9.00
|10265.12
|147
|2007.01.03 05:38
|close
|73
|0.03
|1.3279
|1.3488
|1.3273
|1.20
|10266.32
|148
|2007.01.03 05:38
|close
|72
|0.01
|1.3280
|1.3487
|1.3267
|-0.29
|10266.03
|149
|2007.01.04 04:00
|buy
|75
|0.01
|1.3174
|1.2964
|1.3184
|150
|2007.01.04 05:57
|buy
|76
|0.03
|1.3168
|1.2963
|1.3178
|151
|2007.01.04 07:26
|buy
|77
|0.09
|1.3162
|1.2962
|1.3172
|152
|2007.01.04 08:31
|t/p
|77
|0.09
|1.3172
|1.2962
|1.3172
|9.00
|10275.03
|153
|2007.01.04 08:31
|close
|76
|0.03
|1.3172
|1.2963
|1.3178
|1.20
|10276.23
|154
|2007.01.04 08:31
|close
|75
|0.01
|1.3171
|1.2964
|1.3184
|-0.30
|10275.93
|155
|2007.01.04 21:00
|buy
|78
|0.01
|1.3086
|1.2876
|1.3096
|156
|2007.01.04 21:25
|buy
|79
|0.03
|1.3081
|1.2876
|1.3091
|157
|2007.01.04 23:53
|t/p
|79
|0.03
|1.3091
|1.2876
|1.3091
|3.00
|10278.93
|158
|2007.01.04 23:53
|close
|78
|0.01
|1.3091
|1.2876
|1.3096
|0.50
|10279.43
|159
|2007.01.08 02:00
|buy
|80
|0.01
|1.2996
|1.2786
|1.3006
|160
|2007.01.08 02:14
|t/p
|80
|0.01
|1.3006
|1.2786
|1.3006
|1.00
|10280.43
|161
|2007.01.08 02:14
|buy
|81
|0.01
|1.3008
|1.2798
|1.3018
|162
|2007.01.08 02:48
|buy
|82
|0.03
|1.3003
|1.2798
|1.3013
|163
|2007.01.08 02:59
|buy
|83
|0.09
|1.2997
|1.2797
|1.3007
|164
|2007.01.08 06:36
|t/p
|83
|0.09
|1.3007
|1.2797
|1.3007
|9.00
|10289.43
|165
|2007.01.08 06:36
|close
|82
|0.03
|1.3008
|1.2798
|1.3013
|1.50
|10290.93
|166
|2007.01.08 06:36
|close
|81
|0.01
|1.3006
|1.2798
|1.3018
|-0.20
|10290.73
|167
|2007.01.09 11:00
|sell
|84
|0.01
|1.3031
|1.3241
|1.3021
|168
|2007.01.09 12:07
|sell
|85
|0.03
|1.3036
|1.3241
|1.3026
|169
|2007.01.09 12:34
|t/p
|85
|0.03
|1.3026
|1.3241
|1.3026
|3.00
|10293.73
|170
|2007.01.09 12:34
|close
|84
|0.01
|1.3026
|1.3241
|1.3021
|0.50
|10294.23
|171
|2007.01.10 09:00
|buy
|86
|0.01
|1.2994
|1.2784
|1.3004
|172
|2007.01.10 09:32
|buy
|87
|0.03
|1.2989
|1.2784
|1.2999
|173
|2007.01.10 09:46
|buy
|88
|0.09
|1.2982
|1.2782
|1.2992
|174
|2007.01.10 10:43
|t/p
|88
|0.09
|1.2992
|1.2782
|1.2992
|9.00
|10303.23
|175
|2007.01.10 10:43
|close
|87
|0.03
|1.2992
|1.2784
|1.2999
|0.90
|10304.13
|176
|2007.01.10 10:43
|close
|86
|0.01
|1.2991
|1.2784
|1.3004
|-0.30
|10303.83
|177
|2007.01.11 02:00
|buy
|89
|0.01
|1.2948
|1.2738
|1.2958
|178
|2007.01.11 05:04
|t/p
|89
|0.01
|1.2958
|1.2738
|1.2958
|1.00
|10304.83
|179
|2007.01.12 04:01
|buy
|90
|0.01
|1.2902
|1.2692
|1.2912
|180
|2007.01.12 04:17
|buy
|91
|0.03
|1.2896
|1.2691
|1.2906
|181
|2007.01.12 05:42
|t/p
|91
|0.03
|1.2906
|1.2691
|1.2906
|3.00
|10307.83
|182
|2007.01.12 05:42
|close
|90
|0.01
|1.2907
|1.2692
|1.2912
|0.50
|10308.33
|183
|2007.01.17 05:00
|buy
|92
|0.01
|1.2925
|1.2715
|1.2935
|184
|2007.01.17 07:21
|t/p
|92
|0.01
|1.2935
|1.2715
|1.2935
|1.00
|10309.33
|185
|2007.01.18 02:00
|sell
|93
|0.01
|1.2934
|1.3144
|1.2924
|186
|2007.01.18 02:15
|sell
|94
|0.03
|1.2940
|1.3145
|1.2930
|187
|2007.01.18 02:44
|sell
|95
|0.09
|1.2946
|1.3146
|1.2936
|188
|2007.01.18 03:22
|sell
|96
|0.27
|1.2952
|1.3147
|1.2942
|189
|2007.01.18 03:49
|sell
|97
|0.81
|1.2957
|1.3147
|1.2947
|190
|2007.01.18 04:07
|sell
|98
|2.43
|1.2962
|1.3147
|1.2952
|191
|2007.01.18 04:17
|close
|98
|2.43
|1.2959
|1.3147
|1.2952
|72.92
|10382.25
|192
|2007.01.18 04:18
|close
|97
|0.81
|1.2958
|1.3147
|1.2947
|-8.10
|10374.15
|193
|2007.01.18 04:18
|close
|96
|0.27
|1.2959
|1.3147
|1.2942
|-18.90
|10355.25
|194
|2007.01.18 04:19
|close
|95
|0.09
|1.2958
|1.3146
|1.2936
|-10.80
|10344.45
|195
|2007.01.18 04:19
|close
|94
|0.03
|1.2959
|1.3145
|1.2930
|-5.70
|10338.75
|196
|2007.01.18 04:20
|close
|93
|0.01
|1.2958
|1.3144
|1.2924
|-2.40
|10336.35
|197
|2007.01.18 12:00
|sell
|99
|0.01
|1.2940
|1.3150
|1.2930
|198
|2007.01.18 12:10
|sell
|100
|0.03
|1.2946
|1.3151
|1.2936
|199
|2007.01.18 13:00
|t/p
|100
|0.03
|1.2936
|1.3151
|1.2936
|3.00
|10339.35
|200
|2007.01.18 13:00
|close
|99
|0.01
|1.2935
|1.3150
|1.2930
|0.50
|10339.85
|201
|2007.01.19 11:00
|sell
|101
|0.01
|1.2966
|1.3176
|1.2956
|202
|2007.01.19 11:49
|t/p
|101
|0.01
|1.2956
|1.3176
|1.2956
|1.00
|10340.85
|203
|2007.01.19 11:49
|sell
|102
|0.01
|1.2954
|1.3164
|1.2944
|204
|2007.01.19 12:03
|sell
|103
|0.03
|1.2960
|1.3165
|1.2950
|205
|2007.01.19 14:48
|t/p
|103
|0.03
|1.2950
|1.3165
|1.2950
|3.00
|10343.85
|206
|2007.01.19 14:48
|close
|102
|0.01
|1.2949
|1.3164
|1.2944
|0.50
|10344.35
|207
|2007.01.22 10:00
|sell
|104
|0.01
|1.2966
|1.3176
|1.2956
|208
|2007.01.22 10:16
|sell
|105
|0.03
|1.2972
|1.3177
|1.2962
|209
|2007.01.22 10:33
|t/p
|105
|0.03
|1.2962
|1.3177
|1.2962
|3.00
|10347.35
|210
|2007.01.22 10:33
|close
|104
|0.01
|1.2962
|1.3176
|1.2956
|0.40
|10347.75
|211
|2007.01.22 10:33
|sell
|106
|0.01
|1.2961
|1.3171
|1.2951
|212
|2007.01.22 11:48
|t/p
|106
|0.01
|1.2951
|1.3171
|1.2951
|1.00
|10348.75
|213
|2007.01.22 21:02
|buy
|107
|0.01
|1.2952
|1.2742
|1.2962
|214
|2007.01.22 21:35
|buy
|108
|0.03
|1.2946
|1.2741
|1.2956
|215
|2007.01.23 01:27
|buy
|109
|0.09
|1.2940
|1.2740
|1.2950
|216
|2007.01.23 03:57
|buy
|110
|0.27
|1.2934
|1.2739
|1.2944
|217
|2007.01.23 04:15
|close
|110
|0.27
|1.2937
|1.2739
|1.2944
|8.10
|10356.85
|218
|2007.01.23 04:15
|close
|109
|0.09
|1.2936
|1.2740
|1.2950
|-3.60
|10353.25
|219
|2007.01.23 04:15
|close
|108
|0.03
|1.2936
|1.2741
|1.2956
|-3.17
|10350.07
|220
|2007.01.23 04:16
|close
|107
|0.01
|1.2935
|1.2742
|1.2962
|-1.76
|10348.32
|221
|2007.01.23 08:00
|buy
|111
|0.01
|1.2943
|1.2733
|1.2953
|222
|2007.01.23 08:29
|t/p
|111
|0.01
|1.2953
|1.2733
|1.2953
|1.00
|10349.32
|223
|2007.01.23 08:29
|buy
|112
|0.01
|1.2955
|1.2745
|1.2965
|224
|2007.01.23 08:34
|t/p
|112
|0.01
|1.2965
|1.2745
|1.2965
|1.00
|10350.32
|225
|2007.01.23 08:34
|buy
|113
|0.01
|1.2967
|1.2757
|1.2977
|226
|2007.01.23 09:10
|t/p
|113
|0.01
|1.2977
|1.2757
|1.2977
|1.00
|10351.32
|227
|2007.01.23 22:00
|sell
|114
|0.01
|1.3025
|1.3235
|1.3015
|228
|2007.01.24 04:51
|sell
|115
|0.03
|1.3031
|1.3236
|1.3021
|229
|2007.01.24 07:32
|t/p
|115
|0.03
|1.3021
|1.3236
|1.3021
|3.00
|10354.32
|230
|2007.01.24 07:32
|close
|114
|0.01
|1.3018
|1.3235
|1.3015
|0.70
|10355.02
|231
|2007.01.25 04:01
|buy
|116
|0.01
|1.2959
|1.2749
|1.2969
|232
|2007.01.25 08:04
|t/p
|116
|0.01
|1.2969
|1.2749
|1.2969
|1.00
|10356.02
|233
|2007.01.26 09:00
|buy
|117
|0.01
|1.2930
|1.2720
|1.2940
|234
|2007.01.26 09:02
|buy
|118
|0.03
|1.2924
|1.2719
|1.2934
|235
|2007.01.26 09:07
|buy
|119
|0.09
|1.2918
|1.2718
|1.2928
|236
|2007.01.26 09:07
|buy
|120
|0.27
|1.2912
|1.2717
|1.2922
|237
|2007.01.26 09:45
|close
|120
|0.27
|1.2915
|1.2717
|1.2922
|8.10
|10364.12
|238
|2007.01.26 09:45
|close
|119
|0.09
|1.2916
|1.2718
|1.2928
|-1.80
|10362.32
|239
|2007.01.26 09:45
|close
|118
|0.03
|1.2917
|1.2719
|1.2934
|-2.10
|10360.22
|240
|2007.01.26 09:45
|close
|117
|0.01
|1.2916
|1.2720
|1.2940
|-1.40
|10358.82
|241
|2007.01.26 09:45
|buy
|121
|0.01
|1.2919
|1.2709
|1.2929
|242
|2007.01.26 11:46
|buy
|122
|0.03
|1.2913
|1.2708
|1.2923
|243
|2007.01.26 11:50
|buy
|123
|0.09
|1.2906
|1.2706
|1.2916
|244
|2007.01.26 12:22
|buy
|124
|0.27
|1.2901
|1.2706
|1.2911
|245
|2007.01.26 12:25
|close
|124
|0.27
|1.2905
|1.2706
|1.2911
|10.80
|10369.62
|246
|2007.01.26 12:25
|close
|123
|0.09
|1.2904
|1.2706
|1.2916
|-1.80
|10367.82
|247
|2007.01.26 12:25
|close
|122
|0.03
|1.2905
|1.2708
|1.2923
|-2.40
|10365.42
|248
|2007.01.26 12:25
|close
|121
|0.01
|1.2904
|1.2709
|1.2929
|-1.50
|10363.92
|249
|2007.01.26 19:00
|buy
|125
|0.01
|1.2913
|1.2703
|1.2923
|250
|2007.01.26 19:47
|buy
|126
|0.03
|1.2907
|1.2702
|1.2917
|251
|2007.01.26 22:29
|t/p
|126
|0.03
|1.2917
|1.2702
|1.2917
|3.00
|10366.92
|252
|2007.01.26 22:29
|close
|125
|0.01
|1.2917
|1.2703
|1.2923
|0.40
|10367.32
|253
|2007.01.30 08:00
|sell
|127
|0.01
|1.2960
|1.3170
|1.2950
|254
|2007.01.30 08:16
|sell
|128
|0.03
|1.2966
|1.3171
|1.2956
|255
|2007.01.30 09:02
|t/p
|128
|0.03
|1.2956
|1.3171
|1.2956
|3.00
|10370.32
|256
|2007.01.30 09:02
|close
|127
|0.01
|1.2956
|1.3170
|1.2950
|0.40
|10370.72
|257
|2007.02.01 07:00
|sell
|129
|0.01
|1.3025
|1.3235
|1.3015
|258
|2007.02.01 08:28
|t/p
|129
|0.01
|1.3015
|1.3235
|1.3015
|1.00
|10371.72
|259
|2007.02.05 09:00
|buy
|130
|0.01
|1.2951
|1.2741
|1.2961
|260
|2007.02.05 09:28
|t/p
|130
|0.01
|1.2961
|1.2741
|1.2961
|1.00
|10372.72
|261
|2007.02.05 09:28
|buy
|131
|0.01
|1.2963
|1.2753
|1.2973
|262
|2007.02.05 09:44
|buy
|132
|0.03
|1.2957
|1.2752
|1.2967
|263
|2007.02.05 10:08
|buy
|133
|0.09
|1.2952
|1.2752
|1.2962
|264
|2007.02.05 10:18
|buy
|134
|0.27
|1.2947
|1.2752
|1.2957
|265
|2007.02.05 10:39
|buy
|135
|0.81
|1.2940
|1.2750
|1.2950
|266
|2007.02.05 11:38
|buy
|136
|2.43
|1.2934
|1.2749
|1.2944
|267
|2007.02.06 10:28
|close
|136
|2.43
|1.2938
|1.2749
|1.2944
|83.35
|10456.07
|268
|2007.02.06 10:28
|close
|135
|0.81
|1.2937
|1.2750
|1.2950
|-28.92
|10427.15
|269
|2007.02.06 10:29
|close
|134
|0.27
|1.2938
|1.2752
|1.2957
|-25.84
|10401.32
|270
|2007.02.06 10:29
|close
|133
|0.09
|1.2937
|1.2752
|1.2962
|-14.01
|10387.30
|271
|2007.02.06 10:29
|close
|132
|0.03
|1.2936
|1.2752
|1.2967
|-6.47
|10380.83
|272
|2007.02.06 10:30
|close
|131
|0.01
|1.2935
|1.2753
|1.2973
|-2.86
|10377.97
|273
|2007.02.07 07:00
|sell
|137
|0.01
|1.2983
|1.3193
|1.2973
|274
|2007.02.07 07:50
|t/p
|137
|0.01
|1.2973
|1.3193
|1.2973
|1.00
|10378.97
|275
|2007.02.07 07:50
|sell
|138
|0.01
|1.2971
|1.3181
|1.2961
|276
|2007.02.07 08:02
|sell
|139
|0.03
|1.2976
|1.3181
|1.2966
|277
|2007.02.07 08:24
|sell
|140
|0.09
|1.2982
|1.3182
|1.2972
|278
|2007.02.07 08:42
|sell
|141
|0.27
|1.2988
|1.3183
|1.2978
|279
|2007.02.07 08:51
|close
|141
|0.27
|1.2985
|1.3183
|1.2978
|8.10
|10387.07
|280
|2007.02.07 08:52
|close
|140
|0.09
|1.2984
|1.3182
|1.2972
|-1.80
|10385.28
|281
|2007.02.07 08:52
|close
|139
|0.03
|1.2985
|1.3181
|1.2966
|-2.70
|10382.57
|282
|2007.02.07 08:52
|close
|138
|0.01
|1.2984
|1.3181
|1.2961
|-1.30
|10381.28
|283
|2007.02.08 02:00
|sell
|142
|0.01
|1.3016
|1.3226
|1.3006
|284
|2007.02.08 05:41
|sell
|143
|0.03
|1.3022
|1.3227
|1.3012
|285
|2007.02.08 08:15
|t/p
|143
|0.03
|1.3012
|1.3227
|1.3012
|3.00
|10384.28
|286
|2007.02.08 08:15
|close
|142
|0.01
|1.3012
|1.3226
|1.3006
|0.40
|10384.67
|287
|2007.02.09 05:00
|sell
|144
|0.01
|1.3038
|1.3248
|1.3028
|288
|2007.02.09 08:28
|t/p
|144
|0.01
|1.3028
|1.3248
|1.3028
|1.00
|10385.67
|289
|2007.02.09 22:01
|buy
|145
|0.01
|1.3004
|1.2794
|1.3014
|290
|2007.02.12 00:00
|t/p
|145
|0.01
|1.3014
|1.2794
|1.3014
|0.94
|10386.62
|291
|2007.02.12 23:00
|buy
|146
|0.01
|1.2965
|1.2755
|1.2975
|292
|2007.02.13 00:06
|buy
|147
|0.03
|1.2960
|1.2755
|1.2970
|293
|2007.02.13 07:51
|t/p
|147
|0.03
|1.2970
|1.2755
|1.2970
|3.00
|10389.62
|294
|2007.02.13 07:51
|close
|146
|0.01
|1.2970
|1.2755
|1.2975
|0.44
|10390.06
|295
|2007.02.14 04:02
|sell
|148
|0.01
|1.3034
|1.3244
|1.3024
|296
|2007.02.14 05:17
|sell
|149
|0.03
|1.3040
|1.3245
|1.3030
|297
|2007.02.14 05:38
|sell
|150
|0.09
|1.3047
|1.3247
|1.3037
|298
|2007.02.14 05:38
|sell
|151
|0.27
|1.3054
|1.3249
|1.3044
|299
|2007.02.14 05:39
|close
|151
|0.27
|1.3050
|1.3249
|1.3044
|10.80
|10400.86
|300
|2007.02.14 05:39
|close
|150
|0.09
|1.3049
|1.3247
|1.3037
|-1.80
|10399.06
|301
|2007.02.14 05:40
|close
|149
|0.03
|1.3048
|1.3245
|1.3030
|-2.40
|10396.66
|302
|2007.02.14 05:40
|close
|148
|0.01
|1.3047
|1.3244
|1.3024
|-1.30
|10395.36
|303
|2007.02.15 01:00
|sell
|152
|0.01
|1.3134
|1.3344
|1.3124
|304
|2007.02.15 02:25
|sell
|153
|0.03
|1.3141
|1.3346
|1.3131
|305
|2007.02.15 04:26
|t/p
|153
|0.03
|1.3131
|1.3346
|1.3131
|3.00
|10398.36
|306
|2007.02.15 04:26
|close
|152
|0.01
|1.3131
|1.3344
|1.3124
|0.30
|10398.66
|307
|2007.02.16 19:00
|buy
|154
|0.01
|1.3135
|1.2925
|1.3145
|308
|2007.02.19 00:00
|t/p
|154
|0.01
|1.3145
|1.2925
|1.3145
|0.94
|10399.60
|309
|2007.02.19 10:00
|sell
|155
|0.01
|1.3138
|1.3348
|1.3128
|310
|2007.02.19 10:49
|sell
|156
|0.03
|1.3143
|1.3348
|1.3133
|311
|2007.02.19 11:24
|t/p
|156
|0.03
|1.3133
|1.3348
|1.3133
|3.00
|10402.60
|312
|2007.02.19 11:24
|close
|155
|0.01
|1.3133
|1.3348
|1.3128
|0.50
|10403.10
|313
|2007.02.20 10:00
|sell
|157
|0.01
|1.3143
|1.3353
|1.3133
|314
|2007.02.20 10:29
|sell
|158
|0.03
|1.3148
|1.3353
|1.3138
|315
|2007.02.20 10:39
|sell
|159
|0.09
|1.3154
|1.3354
|1.3144
|316
|2007.02.20 11:10
|t/p
|159
|0.09
|1.3144
|1.3354
|1.3144
|9.00
|10412.10
|317
|2007.02.20 11:10
|close
|158
|0.03
|1.3144
|1.3353
|1.3138
|1.20
|10413.30
|318
|2007.02.20 11:10
|close
|157
|0.01
|1.3145
|1.3353
|1.3133
|-0.20
|10413.10
|319
|2007.02.21 02:00
|buy
|160
|0.01
|1.3147
|1.2937
|1.3157
|320
|2007.02.21 03:55
|buy
|161
|0.03
|1.3141
|1.2936
|1.3151
|321
|2007.02.21 06:25
|buy
|162
|0.09
|1.3135
|1.2935
|1.3145
|322
|2007.02.21 06:41
|t/p
|162
|0.09
|1.3145
|1.2935
|1.3145
|9.00
|10422.10
|323
|2007.02.21 06:41
|close
|161
|0.03
|1.3145
|1.2936
|1.3151
|1.20
|10423.30
|324
|2007.02.21 06:41
|close
|160
|0.01
|1.3144
|1.2937
|1.3157
|-0.30
|10423.00
|325
|2007.02.21 21:00
|buy
|163
|0.01
|1.3140
|1.2930
|1.3150
|326
|2007.02.21 21:29
|buy
|164
|0.03
|1.3133
|1.2928
|1.3143
|327
|2007.02.22 06:00
|buy
|165
|0.09
|1.3127
|1.2927
|1.3137
|328
|2007.02.22 08:15
|buy
|166
|0.27
|1.3121
|1.2926
|1.3131
|329
|2007.02.22 08:33
|buy
|167
|0.81
|1.3115
|1.2925
|1.3125
|330
|2007.02.22 08:34
|buy
|168
|2.43
|1.3110
|1.2925
|1.3120
|331
|2007.02.22 16:31
|close
|168
|2.43
|1.3113
|1.2925
|1.3120
|72.90
|10495.90
|332
|2007.02.22 16:31
|close
|167
|0.81
|1.3114
|1.2925
|1.3125
|-8.10
|10487.80
|333
|2007.02.22 16:31
|close
|166
|0.27
|1.3113
|1.2926
|1.3131
|-21.60
|10466.20
|334
|2007.02.22 16:31
|close
|165
|0.09
|1.3114
|1.2927
|1.3137
|-11.70
|10454.50
|335
|2007.02.22 16:31
|close
|164
|0.03
|1.3113
|1.2928
|1.3143
|-6.51
|10447.99
|336
|2007.02.22 16:31
|close
|163
|0.01
|1.3114
|1.2930
|1.3150
|-2.77
|10445.22
|337
|2007.02.26 08:00
|sell
|169
|0.01
|1.3176
|1.3386
|1.3166
|338
|2007.02.26 08:43
|sell
|170
|0.03
|1.3182
|1.3387
|1.3172
|339
|2007.02.26 09:35
|t/p
|170
|0.03
|1.3172
|1.3387
|1.3172
|3.00
|10448.22
|340
|2007.02.26 09:35
|close
|169
|0.01
|1.3172
|1.3386
|1.3166
|0.40
|10448.62
|341
|2007.02.27 06:01
|sell
|171
|0.01
|1.3178
|1.3388
|1.3168
|342
|2007.02.27 07:54
|t/p
|171
|0.01
|1.3168
|1.3388
|1.3168
|1.00
|10449.62
|343
|2007.02.28 00:00
|sell
|172
|0.01
|1.3236
|1.3446
|1.3226
|344
|2007.02.28 01:59
|t/p
|172
|0.01
|1.3226
|1.3446
|1.3226
|1.00
|10450.62
|345
|2007.02.28 18:00
|buy
|173
|0.01
|1.3231
|1.3021
|1.3241
|346
|2007.02.28 18:03
|buy
|174
|0.03
|1.3226
|1.3021
|1.3236
|347
|2007.02.28 18:09
|buy
|175
|0.09
|1.3220
|1.3020
|1.3230
|348
|2007.02.28 20:28
|t/p
|175
|0.09
|1.3230
|1.3020
|1.3230
|9.00
|10459.62
|349
|2007.02.28 20:28
|close
|174
|0.03
|1.3231
|1.3021
|1.3236
|1.50
|10461.12
|350
|2007.02.28 20:28
|close
|173
|0.01
|1.3230
|1.3021
|1.3241
|-0.10
|10461.02
|351
|2007.03.01 05:00
|sell
|176
|0.01
|1.3220
|1.3430
|1.3210
|352
|2007.03.01 08:00
|t/p
|176
|0.01
|1.3210
|1.3430
|1.3210
|1.00
|10462.02
|353
|2007.03.02 07:00
|buy
|177
|0.01
|1.3172
|1.2962
|1.3182
|354
|2007.03.02 07:43
|buy
|178
|0.03
|1.3167
|1.2962
|1.3177
|355
|2007.03.02 08:33
|t/p
|178
|0.03
|1.3177
|1.2962
|1.3177
|3.00
|10465.02
|356
|2007.03.02 08:33
|close
|177
|0.01
|1.3177
|1.2962
|1.3182
|0.50
|10465.52
|357
|2007.03.05 22:00
|buy
|179
|0.01
|1.3094
|1.2884
|1.3104
|358
|2007.03.05 22:44
|buy
|180
|0.03
|1.3089
|1.2884
|1.3099
|359
|2007.03.05 23:28
|t/p
|180
|0.03
|1.3099
|1.2884
|1.3099
|3.00
|10468.52
|360
|2007.03.05 23:28
|close
|179
|0.01
|1.3099
|1.2884
|1.3104
|0.50
|10469.02
|361
|2007.03.07 08:00
|sell
|181
|0.01
|1.3119
|1.3329
|1.3109
|362
|2007.03.07 08:33
|sell
|182
|0.03
|1.3125
|1.3330
|1.3115
|363
|2007.03.07 09:50
|t/p
|182
|0.03
|1.3115
|1.3330
|1.3115
|3.00
|10472.02
|364
|2007.03.07 09:50
|close
|181
|0.01
|1.3115
|1.3329
|1.3109
|0.40
|10472.42
|365
|2007.03.08 05:00
|sell
|183
|0.01
|1.3167
|1.3377
|1.3157
|366
|2007.03.08 05:23
|sell
|184
|0.03
|1.3173
|1.3378
|1.3163
|367
|2007.03.08 05:32
|sell
|185
|0.09
|1.3178
|1.3378
|1.3168
|368
|2007.03.08 08:14
|t/p
|185
|0.09
|1.3168
|1.3378
|1.3168
|9.00
|10481.42
|369
|2007.03.08 08:14
|close
|184
|0.03
|1.3168
|1.3378
|1.3163
|1.50
|10482.92
|370
|2007.03.08 08:14
|close
|183
|0.01
|1.3169
|1.3377
|1.3157
|-0.20
|10482.72
|371
|2007.03.09 02:00
|buy
|186
|0.01
|1.3143
|1.2933
|1.3153
|372
|2007.03.09 02:06
|buy
|187
|0.03
|1.3138
|1.2933
|1.3148
|373
|2007.03.09 03:51
|t/p
|187
|0.03
|1.3148
|1.2933
|1.3148
|3.00
|10485.72
|374
|2007.03.09 03:51
|close
|186
|0.01
|1.3148
|1.2933
|1.3153
|0.50
|10486.22
|375
|2007.03.12 01:00
|buy
|188
|0.01
|1.3126
|1.2916
|1.3136
|376
|2007.03.12 01:11
|buy
|189
|0.03
|1.3120
|1.2915
|1.3130
|377
|2007.03.12 04:18
|buy
|190
|0.09
|1.3114
|1.2914
|1.3124
|378
|2007.03.12 08:26
|t/p
|190
|0.09
|1.3124
|1.2914
|1.3124
|9.00
|10495.22
|379
|2007.03.12 08:26
|close
|189
|0.03
|1.3125
|1.2915
|1.3130
|1.50
|10496.72
|380
|2007.03.12 08:26
|close
|188
|0.01
|1.3124
|1.2916
|1.3136
|-0.20
|10496.52
|381
|2007.03.13 02:00
|sell
|191
|0.01
|1.3183
|1.3393
|1.3173
|382
|2007.03.13 03:07
|sell
|192
|0.03
|1.3189
|1.3394
|1.3179
|383
|2007.03.13 06:48
|t/p
|192
|0.03
|1.3179
|1.3394
|1.3179
|3.00
|10499.52
|384
|2007.03.13 06:48
|close
|191
|0.01
|1.3177
|1.3393
|1.3173
|0.60
|10500.12
|385
|2007.03.13 22:00
|sell
|193
|0.01
|1.3195
|1.3405
|1.3185
|386
|2007.03.13 22:19
|sell
|194
|0.03
|1.3200
|1.3405
|1.3190
|387
|2007.03.14 00:26
|t/p
|194
|0.03
|1.3190
|1.3405
|1.3190
|3.02
|10503.13
|388
|2007.03.14 00:26
|close
|193
|0.01
|1.3190
|1.3405
|1.3185
|0.51
|10503.64
|389
|2007.03.15 03:00
|sell
|195
|0.01
|1.3221
|1.3431
|1.3211
|390
|2007.03.15 03:28
|sell
|196
|0.03
|1.3227
|1.3432
|1.3217
|391
|2007.03.15 08:22
|t/p
|196
|0.03
|1.3217
|1.3432
|1.3217
|3.00
|10506.64
|392
|2007.03.15 08:22
|close
|195
|0.01
|1.3217
|1.3431
|1.3211
|0.40
|10507.04
|393
|2007.03.20 18:00
|buy
|197
|0.01
|1.3304
|1.3094
|1.3314
|394
|2007.03.20 18:55
|t/p
|197
|0.01
|1.3314
|1.3094
|1.3314
|1.00
|10508.04
|395
|2007.03.20 18:55
|buy
|198
|0.01
|1.3316
|1.3106
|1.3326
|396
|2007.03.20 19:43
|buy
|199
|0.03
|1.3311
|1.3106
|1.3321
|397
|2007.03.20 21:34
|t/p
|199
|0.03
|1.3321
|1.3106
|1.3321
|3.00
|10511.04
|398
|2007.03.20 21:34
|close
|198
|0.01
|1.3321
|1.3106
|1.3326
|0.50
|10511.54
|399
|2007.03.21 07:02
|sell
|200
|0.01
|1.3317
|1.3527
|1.3307
|400
|2007.03.21 08:03
|t/p
|200
|0.01
|1.3307
|1.3527
|1.3307
|1.00
|10512.54
|401
|2007.03.22 07:00
|sell
|201
|0.01
|1.3383
|1.3593
|1.3373
|402
|2007.03.22 07:20
|sell
|202
|0.03
|1.3388
|1.3593
|1.3378
|403
|2007.03.22 07:36
|t/p
|202
|0.03
|1.3378
|1.3593
|1.3378
|3.00
|10515.54
|404
|2007.03.22 07:36
|close
|201
|0.01
|1.3378
|1.3593
|1.3373
|0.50
|10516.04
|405
|2007.03.22 07:37
|sell
|203
|0.01
|1.3377
|1.3587
|1.3367
|406
|2007.03.22 07:53
|sell
|204
|0.03
|1.3383
|1.3588
|1.3373
|407
|2007.03.22 08:11
|t/p
|204
|0.03
|1.3373
|1.3588
|1.3373
|3.00
|10519.04
|408
|2007.03.22 08:11
|close
|203
|0.01
|1.3372
|1.3587
|1.3367
|0.50
|10519.54
|409
|2007.03.23 08:00
|buy
|205
|0.01
|1.3336
|1.3126
|1.3346
|410
|2007.03.23 08:17
|buy
|206
|0.03
|1.3330
|1.3125
|1.3340
|411
|2007.03.23 09:01
|buy
|207
|0.09
|1.3324
|1.3124
|1.3334
|412
|2007.03.23 09:18
|t/p
|207
|0.09
|1.3334
|1.3124
|1.3334
|9.00
|10528.54
|413
|2007.03.23 09:18
|close
|206
|0.03
|1.3334
|1.3125
|1.3340
|1.20
|10529.74
|414
|2007.03.23 09:18
|close
|205
|0.01
|1.3333
|1.3126
|1.3346
|-0.30
|10529.44
|415
|2007.03.26 08:00
|buy
|208
|0.01
|1.3273
|1.3063
|1.3283
|416
|2007.03.26 09:00
|buy
|209
|0.03
|1.3268
|1.3063
|1.3278
|417
|2007.03.26 09:07
|buy
|210
|0.09
|1.3261
|1.3061
|1.3271
|418
|2007.03.26 09:16
|buy
|211
|0.27
|1.3256
|1.3061
|1.3266
|419
|2007.03.26 09:26
|close
|211
|0.27
|1.3259
|1.3061
|1.3266
|8.10
|10537.54
|420
|2007.03.26 09:26
|close
|210
|0.09
|1.3260
|1.3061
|1.3271
|-0.90
|10536.64
|421
|2007.03.26 09:27
|close
|209
|0.03
|1.3259
|1.3063
|1.3278
|-2.70
|10533.94
|422
|2007.03.26 09:27
|close
|208
|0.01
|1.3261
|1.3063
|1.3283
|-1.20
|10532.74
|423
|2007.03.27 05:00
|sell
|212
|0.01
|1.3326
|1.3536
|1.3316
|424
|2007.03.27 06:09
|sell
|213
|0.03
|1.3332
|1.3537
|1.3322
|425
|2007.03.27 06:18
|sell
|214
|0.09
|1.3338
|1.3538
|1.3328
|426
|2007.03.27 07:49
|t/p
|214
|0.09
|1.3328
|1.3538
|1.3328
|9.00
|10541.74
|427
|2007.03.27 07:49
|close
|213
|0.03
|1.3328
|1.3537
|1.3322
|1.20
|10542.94
|428
|2007.03.27 07:49
|close
|212
|0.01
|1.3329
|1.3536
|1.3316
|-0.30
|10542.64
|429
|2007.03.27 19:00
|sell
|215
|0.01
|1.3347
|1.3557
|1.3337
|430
|2007.03.27 23:01
|sell
|216
|0.03
|1.3353
|1.3558
|1.3343
|431
|2007.03.27 23:02
|sell
|217
|0.09
|1.3358
|1.3558
|1.3348
|432
|2007.03.27 23:03
|sell
|218
|0.27
|1.3364
|1.3559
|1.3354
|433
|2007.03.27 23:05
|close
|218
|0.27
|1.3360
|1.3559
|1.3354
|10.80
|10553.44
|434
|2007.03.27 23:06
|close
|217
|0.09
|1.3361
|1.3558
|1.3348
|-2.70
|10550.74
|435
|2007.03.27 23:06
|close
|216
|0.03
|1.3362
|1.3558
|1.3343
|-2.70
|10548.04
|436
|2007.03.27 23:06
|close
|215
|0.01
|1.3363
|1.3557
|1.3337
|-1.60
|10546.44
|437
|2007.03.28 02:00
|sell
|219
|0.01
|1.3347
|1.3557
|1.3337
|438
|2007.03.28 02:27
|sell
|220
|0.03
|1.3353
|1.3558
|1.3343
|439
|2007.03.28 08:33
|t/p
|220
|0.03
|1.3343
|1.3558
|1.3343
|3.00
|10549.44
|440
|2007.03.28 08:33
|close
|219
|0.01
|1.3342
|1.3557
|1.3337
|0.50
|10549.94
|441
|2007.03.28 19:00
|sell
|221
|0.01
|1.3334
|1.3544
|1.3324
|442
|2007.03.28 19:17
|sell
|222
|0.03
|1.3340
|1.3545
|1.3330
|443
|2007.03.28 20:26
|t/p
|222
|0.03
|1.3330
|1.3545
|1.3330
|3.00
|10552.94
|444
|2007.03.28 20:26
|close
|221
|0.01
|1.3329
|1.3544
|1.3324
|0.50
|10553.44
|445
|2007.03.29 07:00
|buy
|223
|0.01
|1.3320
|1.3110
|1.3330
|446
|2007.03.29 08:34
|buy
|224
|0.03
|1.3314
|1.3109
|1.3324
|447
|2007.03.29 08:52
|t/p
|224
|0.03
|1.3324
|1.3109
|1.3324
|3.00
|10556.44
|448
|2007.03.29 08:52
|close
|223
|0.01
|1.3324
|1.3110
|1.3330
|0.40
|10556.84
|449
|2007.03.30 00:04
|sell
|225
|0.01
|1.3330
|1.3540
|1.3320
|450
|2007.03.30 01:00
|sell
|226
|0.03
|1.3335
|1.3540
|1.3325
|451
|2007.03.30 02:06
|t/p
|226
|0.03
|1.3325
|1.3540
|1.3325
|3.00
|10559.84
|452
|2007.03.30 02:06
|close
|225
|0.01
|1.3325
|1.3540
|1.3320
|0.50
|10560.34
|453
|2007.03.30 10:00
|sell
|227
|0.01
|1.3317
|1.3527
|1.3307
|454
|2007.03.30 10:11
|sell
|228
|0.03
|1.3322
|1.3527
|1.3312
|455
|2007.03.30 10:28
|t/p
|228
|0.03
|1.3312
|1.3527
|1.3312
|3.00
|10563.34
|456
|2007.03.30 10:28
|close
|227
|0.01
|1.3312
|1.3527
|1.3307
|0.50
|10563.84
|457
|2007.03.30 10:28
|sell
|229
|0.01
|1.3311
|1.3521
|1.3301
|458
|2007.03.30 10:39
|sell
|230
|0.03
|1.3317
|1.3522
|1.3307
|459
|2007.03.30 11:11
|sell
|231
|0.09
|1.3322
|1.3522
|1.3312
|460
|2007.03.30 12:06
|t/p
|231
|0.09
|1.3312
|1.3522
|1.3312
|9.00
|10572.84
|461
|2007.03.30 12:06
|close
|230
|0.03
|1.3312
|1.3522
|1.3307
|1.50
|10574.34
|462
|2007.03.30 12:06
|close
|229
|0.01
|1.3312
|1.3521
|1.3301
|-0.10
|10574.24
|463
|2007.03.30 18:00
|buy
|232
|0.01
|1.3376
|1.3166
|1.3386
|464
|2007.03.30 18:07
|buy
|233
|0.03
|1.3370
|1.3165
|1.3380
|465
|2007.03.30 20:38
|buy
|234
|0.09
|1.3364
|1.3164
|1.3374
|466
|2007.03.30 20:56
|buy
|235
|0.27
|1.3358
|1.3163
|1.3368
|467
|2007.04.02 00:00
|t/p
|234
|0.09
|1.3374
|1.3164
|1.3374
|8.49
|10582.73
|468
|2007.04.02 00:00
|t/p
|235
|0.27
|1.3368
|1.3163
|1.3368
|25.46
|10608.19
|469
|2007.04.02 00:00
|close
|233
|0.03
|1.3375
|1.3165
|1.3380
|1.33
|10609.52
|470
|2007.04.02 00:00
|close
|232
|0.01
|1.3374
|1.3166
|1.3386
|-0.26
|10609.26
|471
|2007.04.02 04:01
|sell
|236
|0.01
|1.3344
|1.3554
|1.3334
|472
|2007.04.02 04:21
|sell
|237
|0.03
|1.3350
|1.3555
|1.3340
|473
|2007.04.02 05:51
|sell
|238
|0.09
|1.3356
|1.3556
|1.3346
|474
|2007.04.02 07:02
|sell
|239
|0.27
|1.3362
|1.3557
|1.3352
|475
|2007.04.02 07:09
|close
|239
|0.27
|1.3359
|1.3557
|1.3352
|8.10
|10617.36
|476
|2007.04.02 07:09
|close
|238
|0.09
|1.3360
|1.3556
|1.3346
|-3.60
|10613.76
|477
|2007.04.02 07:10
|close
|237
|0.03
|1.3359
|1.3555
|1.3340
|-2.70
|10611.06
|478
|2007.04.02 07:11
|close
|236
|0.01
|1.3358
|1.3554
|1.3334
|-1.40
|10609.66
|479
|2007.04.02 22:01
|sell
|240
|0.01
|1.3365
|1.3575
|1.3355
|480
|2007.04.02 23:04
|sell
|241
|0.03
|1.3371
|1.3576
|1.3361
|481
|2007.04.03 07:49
|t/p
|241
|0.03
|1.3361
|1.3576
|1.3361
|3.02
|10612.67
|482
|2007.04.03 07:49
|close
|240
|0.01
|1.3359
|1.3575
|1.3355
|0.60
|10613.28
|483
|2007.04.03 18:00
|sell
|242
|0.01
|1.3361
|1.3571
|1.3351
|484
|2007.04.03 19:35
|t/p
|242
|0.01
|1.3351
|1.3571
|1.3351
|1.00
|10614.28
|485
|2007.04.04 06:00
|buy
|243
|0.01
|1.3336
|1.3126
|1.3346
|486
|2007.04.04 09:02
|buy
|244
|0.03
|1.3330
|1.3125
|1.3340
|487
|2007.04.04 09:26
|t/p
|244
|0.03
|1.3340
|1.3125
|1.3340
|3.00
|10617.28
|488
|2007.04.04 09:26
|close
|243
|0.01
|1.3341
|1.3126
|1.3346
|0.50
|10617.78
|489
|2007.04.05 05:00
|sell
|245
|0.01
|1.3368
|1.3578
|1.3358
|490
|2007.04.05 08:13
|t/p
|245
|0.01
|1.3358
|1.3578
|1.3358
|1.00
|10618.78
|491
|2007.04.06 02:00
|sell
|246
|0.01
|1.3423
|1.3633
|1.3413
|492
|2007.04.06 08:19
|t/p
|246
|0.01
|1.3413
|1.3633
|1.3413
|1.00
|10619.78
|493
|2007.04.09 10:00
|buy
|247
|0.01
|1.3366
|1.3156
|1.3376
|494
|2007.04.09 11:51
|t/p
|247
|0.01
|1.3376
|1.3156
|1.3376
|1.00
|10620.78
|495
|2007.04.10 02:00
|buy
|248
|0.01
|1.3354
|1.3144
|1.3364
|496
|2007.04.10 02:36
|t/p
|248
|0.01
|1.3364
|1.3144
|1.3364
|1.00
|10621.78
|497
|2007.04.10 02:36
|buy
|249
|0.01
|1.3366
|1.3156
|1.3376
|498
|2007.04.10 02:58
|t/p
|249
|0.01
|1.3376
|1.3156
|1.3376
|1.00
|10622.78
|499
|2007.04.10 02:58
|buy
|250
|0.01
|1.3378
|1.3168
|1.3388
|500
|2007.04.10 03:51
|t/p
|250
|0.01
|1.3388
|1.3168
|1.3388
|1.00
|10623.78
|501
|2007.04.10 21:03
|sell
|251
|0.01
|1.3425
|1.3635
|1.3415
|502
|2007.04.10 21:36
|sell
|252
|0.03
|1.3430
|1.3635
|1.3420
|503
|2007.04.10 22:40
|sell
|253
|0.09
|1.3436
|1.3636
|1.3426
|504
|2007.04.11 02:03
|t/p
|253
|0.09
|1.3426
|1.3636
|1.3426
|9.04
|10632.82
|505
|2007.04.11 02:03
|close
|252
|0.03
|1.3426
|1.3635
|1.3420
|1.21
|10634.04
|506
|2007.04.11 02:03
|close
|251
|0.01
|1.3427
|1.3635
|1.3415
|-0.20
|10633.84
|507
|2007.04.11 20:00
|sell
|254
|0.01
|1.3427
|1.3637
|1.3417
|508
|2007.04.11 20:02
|sell
|255
|0.03
|1.3433
|1.3638
|1.3423
|509
|2007.04.11 20:06
|t/p
|255
|0.03
|1.3423
|1.3638
|1.3423
|3.00
|10636.84
|510
|2007.04.11 20:06
|close
|254
|0.01
|1.3423
|1.3637
|1.3417
|0.40
|10637.24
|511
|2007.04.11 20:06
|sell
|256
|0.01
|1.3420
|1.3630
|1.3410
|512
|2007.04.11 20:13
|t/p
|256
|0.01
|1.3410
|1.3630
|1.3410
|1.00
|10638.24
|513
|2007.04.11 20:13
|sell
|257
|0.01
|1.3408
|1.3618
|1.3398
|514
|2007.04.11 20:14
|sell
|258
|0.03
|1.3414
|1.3619
|1.3404
|515
|2007.04.11 20:28
|sell
|259
|0.09
|1.3421
|1.3621
|1.3411
|516
|2007.04.11 20:41
|sell
|260
|0.27
|1.3427
|1.3622
|1.3417
|517
|2007.04.11 21:08
|close
|260
|0.27
|1.3424
|1.3622
|1.3417
|8.10
|10646.34
|518
|2007.04.11 21:08
|close
|259
|0.09
|1.3425
|1.3621
|1.3411
|-3.60
|10642.74
|519
|2007.04.11 21:09
|close
|258
|0.03
|1.3426
|1.3619
|1.3404
|-3.60
|10639.14
|520
|2007.04.11 21:09
|close
|257
|0.01
|1.3427
|1.3618
|1.3398
|-1.90
|10637.24
|521
|2007.04.12 13:00
|sell
|261
|0.01
|1.3455
|1.3665
|1.3445
|522
|2007.04.12 13:15
|sell
|262
|0.03
|1.3461
|1.3666
|1.3451
|523
|2007.04.12 13:40
|sell
|263
|0.09
|1.3466
|1.3666
|1.3456
|524
|2007.04.12 14:49
|t/p
|263
|0.09
|1.3456
|1.3666
|1.3456
|9.00
|10646.24
|525
|2007.04.12 14:49
|close
|262
|0.03
|1.3456
|1.3666
|1.3451
|1.50
|10647.74
|526
|2007.04.12 14:49
|close
|261
|0.01
|1.3455
|1.3665
|1.3445
|0.00
|10647.74
|527
|2007.04.13 02:00
|sell
|264
|0.01
|1.3485
|1.3695
|1.3475
|528
|2007.04.13 02:23
|sell
|265
|0.03
|1.3491
|1.3696
|1.3481
|529
|2007.04.13 02:37
|sell
|266
|0.09
|1.3497
|1.3697
|1.3487
|530
|2007.04.13 02:39
|sell
|267
|0.27
|1.3503
|1.3698
|1.3493
|531
|2007.04.13 02:44
|sell
|268
|0.81
|1.3511
|1.3701
|1.3501
|532
|2007.04.13 02:50
|close
|268
|0.81
|1.3506
|1.3701
|1.3501
|40.50
|10688.24
|533
|2007.04.13 02:50
|close
|267
|0.27
|1.3505
|1.3698
|1.3493
|-5.40
|10682.84
|534
|2007.04.13 02:50
|close
|266
|0.09
|1.3504
|1.3697
|1.3487
|-6.30
|10676.54
|535
|2007.04.13 02:50
|close
|265
|0.03
|1.3503
|1.3696
|1.3481
|-3.60
|10672.94
|536
|2007.04.13 02:50
|close
|264
|0.01
|1.3504
|1.3695
|1.3475
|-1.90
|10671.04
|537
|2007.04.13 02:50
|sell
|269
|0.01
|1.3501
|1.3711
|1.3491
|538
|2007.04.13 03:19
|sell
|270
|0.03
|1.3508
|1.3713
|1.3498
|539
|2007.04.13 03:22
|sell
|271
|0.09
|1.3513
|1.3713
|1.3503
|540
|2007.04.13 03:23
|sell
|272
|0.27
|1.3519
|1.3714
|1.3509
|541
|2007.04.13 03:24
|close
|272
|0.27
|1.3516
|1.3714
|1.3509
|8.10
|10679.14
|542
|2007.04.13 03:24
|close
|271
|0.09
|1.3517
|1.3713
|1.3503
|-3.60
|10675.54
|543
|2007.04.13 03:24
|close
|270
|0.03
|1.3515
|1.3713
|1.3498
|-2.10
|10673.44
|544
|2007.04.13 03:24
|close
|269
|0.01
|1.3516
|1.3711
|1.3491
|-1.50
|10671.94
|545
|2007.04.16 08:00
|sell
|273
|0.01
|1.3543
|1.3753
|1.3533
|546
|2007.04.16 08:08
|sell
|274
|0.03
|1.3549
|1.3754
|1.3539
|547
|2007.04.16 08:40
|sell
|275
|0.09
|1.3555
|1.3755
|1.3545
|548
|2007.04.16 09:16
|t/p
|275
|0.09
|1.3545
|1.3755
|1.3545
|9.00
|10680.94
|549
|2007.04.16 09:16
|close
|274
|0.03
|1.3544
|1.3754
|1.3539
|1.50
|10682.44
|550
|2007.04.16 09:16
|close
|273
|0.01
|1.3545
|1.3753
|1.3533
|-0.20
|10682.24
|551
|2007.04.17 08:00
|buy
|276
|0.01
|1.3542
|1.3332
|1.3552
|552
|2007.04.17 09:25
|buy
|277
|0.03
|1.3536
|1.3331
|1.3546
|553
|2007.04.17 09:33
|buy
|278
|0.09
|1.3530
|1.3330
|1.3540
|554
|2007.04.17 10:00
|t/p
|278
|0.09
|1.3540
|1.3330
|1.3540
|9.00
|10691.24
|555
|2007.04.17 10:00
|close
|277
|0.03
|1.3541
|1.3331
|1.3546
|1.50
|10692.74
|556
|2007.04.17 10:00
|close
|276
|0.01
|1.3539
|1.3332
|1.3552
|-0.30
|10692.44
|557
|2007.04.19 05:00
|sell
|279
|0.01
|1.3587
|1.3797
|1.3577
|558
|2007.04.19 05:26
|sell
|280
|0.03
|1.3593
|1.3798
|1.3583
|559
|2007.04.19 05:41
|sell
|281
|0.09
|1.3599
|1.3799
|1.3589
|560
|2007.04.19 05:45
|sell
|282
|0.27
|1.3605
|1.3800
|1.3595
|561
|2007.04.19 05:47
|close
|282
|0.27
|1.3602
|1.3800
|1.3595
|8.10
|10700.54
|562
|2007.04.19 05:47
|close
|281
|0.09
|1.3600
|1.3799
|1.3589
|-0.90
|10699.64
|563
|2007.04.19 05:47
|close
|280
|0.03
|1.3601
|1.3798
|1.3583
|-2.40
|10697.24
|564
|2007.04.19 05:48
|close
|279
|0.01
|1.3602
|1.3797
|1.3577
|-1.50
|10695.74
|565
|2007.04.19 05:48
|sell
|283
|0.01
|1.3601
|1.3811
|1.3591
|566
|2007.04.19 05:51
|sell
|284
|0.03
|1.3607
|1.3812
|1.3597
|567
|2007.04.19 06:27
|t/p
|284
|0.03
|1.3597
|1.3812
|1.3597
|3.00
|10698.74
|568
|2007.04.19 06:27
|close
|283
|0.01
|1.3597
|1.3811
|1.3591
|0.40
|10699.14
|569
|2007.04.20 08:00
|sell
|285
|0.01
|1.3611
|1.3821
|1.3601
|570
|2007.04.20 08:01
|sell
|286
|0.03
|1.3616
|1.3821
|1.3606
|571
|2007.04.20 08:03
|sell
|287
|0.09
|1.3621
|1.3821
|1.3611
|572
|2007.04.20 08:08
|sell
|288
|0.27
|1.3627
|1.3822
|1.3617
|573
|2007.04.20 08:11
|sell
|289
|0.81
|1.3632
|1.3822
|1.3622
|574
|2007.04.20 08:28
|close
|289
|0.81
|1.3629
|1.3822
|1.3622
|24.30
|10723.44
|575
|2007.04.20 08:28
|close
|288
|0.27
|1.3630
|1.3822
|1.3617
|-8.10
|10715.34
|576
|2007.04.20 08:28
|close
|287
|0.09
|1.3628
|1.3821
|1.3611
|-6.30
|10709.04
|577
|2007.04.20 08:28
|close
|286
|0.03
|1.3629
|1.3821
|1.3606
|-3.90
|10705.14
|578
|2007.04.20 08:29
|close
|285
|0.01
|1.3628
|1.3821
|1.3601
|-1.70
|10703.44
|579
|2007.04.20 08:29
|sell
|290
|0.01
|1.3627
|1.3837
|1.3617
|580
|2007.04.20 08:46
|sell
|291
|0.03
|1.3633
|1.3838
|1.3623
|581
|2007.04.20 09:10
|t/p
|291
|0.03
|1.3623
|1.3838
|1.3623
|3.00
|10706.44
|582
|2007.04.20 09:10
|close
|290
|0.01
|1.3623
|1.3837
|1.3617
|0.40
|10706.84
|583
|2007.04.23 18:00
|buy
|292
|0.01
|1.3580
|1.3370
|1.3590
|584
|2007.04.23 19:23
|buy
|293
|0.03
|1.3575
|1.3370
|1.3585
|585
|2007.04.23 20:23
|buy
|294
|0.09
|1.3570
|1.3370
|1.3580
|586
|2007.04.23 23:35
|t/p
|294
|0.09
|1.3580
|1.3370
|1.3580
|9.00
|10715.84
|587
|2007.04.23 23:35
|close
|293
|0.03
|1.3580
|1.3370
|1.3585
|1.50
|10717.34
|588
|2007.04.23 23:35
|close
|292
|0.01
|1.3579
|1.3370
|1.3590
|-0.10
|10717.24
|589
|2007.04.24 11:00
|buy
|295
|0.01
|1.3568
|1.3358
|1.3578
|590
|2007.04.24 11:34
|buy
|296
|0.03
|1.3563
|1.3358
|1.3573
|591
|2007.04.24 12:22
|t/p
|296
|0.03
|1.3573
|1.3358
|1.3573
|3.00
|10720.24
|592
|2007.04.24 12:22
|close
|295
|0.01
|1.3573
|1.3358
|1.3578
|0.50
|10720.74
|593
|2007.04.25 05:02
|sell
|297
|0.01
|1.3634
|1.3844
|1.3624
|594
|2007.04.25 08:04
|sell
|298
|0.03
|1.3639
|1.3844
|1.3629
|595
|2007.04.25 08:15
|sell
|299
|0.09
|1.3645
|1.3845
|1.3635
|596
|2007.04.25 08:36
|sell
|300
|0.27
|1.3650
|1.3845
|1.3640
|597
|2007.04.25 08:37
|close
|300
|0.27
|1.3647
|1.3845
|1.3640
|8.10
|10728.84
|598
|2007.04.25 08:37
|close
|299
|0.09
|1.3646
|1.3845
|1.3635
|-0.90
|10727.94
|599
|2007.04.25 08:37
|close
|298
|0.03
|1.3647
|1.3844
|1.3629
|-2.40
|10725.54
|600
|2007.04.25 08:37
|close
|297
|0.01
|1.3648
|1.3844
|1.3624
|-1.40
|10724.14
|601
|2007.04.27 04:01
|buy
|301
|0.01
|1.3600
|1.3390
|1.3610
|602
|2007.04.27 07:59
|buy
|302
|0.03
|1.3594
|1.3389
|1.3604
|603
|2007.04.27 08:15
|buy
|303
|0.09
|1.3588
|1.3388
|1.3598
|604
|2007.04.27 09:59
|t/p
|303
|0.09
|1.3598
|1.3388
|1.3598
|9.00
|10733.14
|605
|2007.04.27 09:59
|close
|302
|0.03
|1.3598
|1.3389
|1.3604
|1.20
|10734.34
|606
|2007.04.27 09:59
|close
|301
|0.01
|1.3597
|1.3390
|1.3610
|-0.30
|10734.04
|607
|2007.04.30 01:00
|sell
|304
|0.01
|1.3638
|1.3848
|1.3628
|608
|2007.04.30 01:20
|t/p
|304
|0.01
|1.3628
|1.3848
|1.3628
|1.00
|10735.04
|609
|2007.04.30 01:20
|sell
|305
|0.01
|1.3626
|1.3836
|1.3616
|610
|2007.04.30 02:07
|sell
|306
|0.03
|1.3631
|1.3836
|1.3621
|611
|2007.04.30 04:16
|sell
|307
|0.09
|1.3637
|1.3837
|1.3627
|612
|2007.04.30 04:25
|sell
|308
|0.27
|1.3643
|1.3838
|1.3633
|613
|2007.04.30 06:42
|close
|308
|0.27
|1.3640
|1.3838
|1.3633
|8.10
|10743.14
|614
|2007.04.30 06:43
|close
|307
|0.09
|1.3639
|1.3837
|1.3627
|-1.80
|10741.34
|615
|2007.04.30 06:43
|close
|306
|0.03
|1.3640
|1.3836
|1.3621
|-2.70
|10738.64
|616
|2007.04.30 06:44
|close
|305
|0.01
|1.3639
|1.3836
|1.3616
|-1.30
|10737.34
|617
|2007.05.01 03:00
|sell
|309
|0.01
|1.3645
|1.3855
|1.3635
|618
|2007.05.01 05:18
|sell
|310
|0.03
|1.3651
|1.3856
|1.3641
|619
|2007.05.01 08:53
|sell
|311
|0.09
|1.3658
|1.3858
|1.3648
|620
|2007.05.01 09:27
|t/p
|311
|0.09
|1.3648
|1.3858
|1.3648
|9.00
|10746.34
|621
|2007.05.01 09:27
|close
|310
|0.03
|1.3647
|1.3856
|1.3641
|1.20
|10747.54
|622
|2007.05.01 09:27
|close
|309
|0.01
|1.3646
|1.3855
|1.3635
|-0.10
|10747.44
|623
|2007.05.04 08:00
|buy
|312
|0.01
|1.3559
|1.3349
|1.3569
|624
|2007.05.04 08:59
|t/p
|312
|0.01
|1.3569
|1.3349
|1.3569
|1.00
|10748.44
|625
|2007.05.04 08:59
|buy
|313
|0.01
|1.3571
|1.3361
|1.3581
|626
|2007.05.04 09:26
|buy
|314
|0.03
|1.3565
|1.3360
|1.3575
|627
|2007.05.04 09:34
|buy
|315
|0.09
|1.3559
|1.3359
|1.3569
|628
|2007.05.04 09:35
|buy
|316
|0.27
|1.3553
|1.3358
|1.3563
|629
|2007.05.04 09:41
|buy
|317
|0.81
|1.3548
|1.3358
|1.3558
|630
|2007.05.04 09:46
|close
|317
|0.81
|1.3551
|1.3358
|1.3558
|24.30
|10772.74
|631
|2007.05.04 09:46
|close
|316
|0.27
|1.3550
|1.3358
|1.3563
|-8.10
|10764.64
|632
|2007.05.04 09:46
|close
|315
|0.09
|1.3551
|1.3359
|1.3569
|-7.20
|10757.44
|633
|2007.05.04 09:46
|close
|314
|0.03
|1.3550
|1.3360
|1.3575
|-4.50
|10752.94
|634
|2007.05.04 09:46
|close
|313
|0.01
|1.3548
|1.3361
|1.3581
|-2.30
|10750.64
|635
|2007.05.07 11:01
|sell
|318
|0.01
|1.3604
|1.3814
|1.3594
|636
|2007.05.07 11:53
|sell
|319
|0.03
|1.3609
|1.3814
|1.3599
|637
|2007.05.07 12:00
|sell
|320
|0.09
|1.3615
|1.3815
|1.3605
|638
|2007.05.07 14:31
|sell
|321
|0.27
|1.3620
|1.3815
|1.3610
|639
|2007.05.07 14:38
|sell
|322
|0.81
|1.3626
|1.3816
|1.3616
|640
|2007.05.07 14:44
|close
|322
|0.81
|1.3623
|1.3816
|1.3616
|24.30
|10774.94
|641
|2007.05.07 14:45
|close
|321
|0.27
|1.3622
|1.3815
|1.3610
|-5.40
|10769.54
|642
|2007.05.07 14:45
|close
|320
|0.09
|1.3623
|1.3815
|1.3605
|-7.20
|10762.34
|643
|2007.05.07 14:46
|close
|319
|0.03
|1.3624
|1.3814
|1.3599
|-4.50
|10757.84
|644
|2007.05.07 14:46
|close
|318
|0.01
|1.3623
|1.3814
|1.3594
|-1.90
|10755.94
|645
|2007.05.07 19:00
|sell
|323
|0.01
|1.3615
|1.3825
|1.3605
|646
|2007.05.07 19:37
|t/p
|323
|0.01
|1.3605
|1.3825
|1.3605
|1.00
|10756.94
|647
|2007.05.07 19:37
|sell
|324
|0.01
|1.3603
|1.3813
|1.3593
|648
|2007.05.07 20:01
|sell
|325
|0.03
|1.3608
|1.3813
|1.3598
|649
|2007.05.07 21:13
|t/p
|325
|0.03
|1.3598
|1.3813
|1.3598
|3.00
|10759.94
|650
|2007.05.07 21:13
|close
|324
|0.01
|1.3598
|1.3813
|1.3593
|0.50
|10760.44
|651
|2007.05.08 10:00
|sell
|326
|0.01
|1.3600
|1.3810
|1.3590
|652
|2007.05.08 10:12
|t/p
|326
|0.01
|1.3590
|1.3810
|1.3590
|1.00
|10761.44
|653
|2007.05.08 10:12
|sell
|327
|0.01
|1.3588
|1.3798
|1.3578
|654
|2007.05.08 10:18
|t/p
|327
|0.01
|1.3578
|1.3798
|1.3578
|1.00
|10762.44
|655
|2007.05.08 10:18
|sell
|328
|0.01
|1.3576
|1.3786
|1.3566
|656
|2007.05.08 10:19
|sell
|329
|0.03
|1.3581
|1.3786
|1.3571
|657
|2007.05.08 12:06
|t/p
|329
|0.03
|1.3571
|1.3786
|1.3571
|3.00
|10765.44
|658
|2007.05.08 12:06
|close
|328
|0.01
|1.3570
|1.3786
|1.3566
|0.60
|10766.04
|659
|2007.05.09 00:00
|buy
|330
|0.01
|1.3546
|1.3336
|1.3556
|660
|2007.05.09 00:45
|buy
|331
|0.03
|1.3541
|1.3336
|1.3551
|661
|2007.05.09 08:15
|t/p
|331
|0.03
|1.3551
|1.3336
|1.3551
|3.00
|10769.04
|662
|2007.05.09 08:15
|close
|330
|0.01
|1.3551
|1.3336
|1.3556
|0.50
|10769.54
|663
|2007.05.10 04:00
|buy
|332
|0.01
|1.3539
|1.3329
|1.3549
|664
|2007.05.10 04:54
|buy
|333
|0.03
|1.3534
|1.3329
|1.3544
|665
|2007.05.10 05:16
|buy
|334
|0.09
|1.3528
|1.3328
|1.3538
|666
|2007.05.10 07:43
|t/p
|334
|0.09
|1.3538
|1.3328
|1.3538
|9.00
|10778.54
|667
|2007.05.10 07:43
|close
|333
|0.03
|1.3538
|1.3329
|1.3544
|1.20
|10779.74
|668
|2007.05.10 07:44
|close
|332
|0.01
|1.3539
|1.3329
|1.3549
|0.00
|10779.74
|669
|2007.05.11 06:00
|buy
|335
|0.01
|1.3481
|1.3271
|1.3491
|670
|2007.05.11 07:41
|buy
|336
|0.03
|1.3476
|1.3271
|1.3486
|671
|2007.05.11 08:07
|t/p
|336
|0.03
|1.3486
|1.3271
|1.3486
|3.00
|10782.74
|672
|2007.05.11 08:07
|close
|335
|0.01
|1.3486
|1.3271
|1.3491
|0.50
|10783.24
|673
|2007.05.14 11:00
|sell
|337
|0.01
|1.3537
|1.3747
|1.3527
|674
|2007.05.14 12:01
|sell
|338
|0.03
|1.3543
|1.3748
|1.3533
|675
|2007.05.14 12:31
|sell
|339
|0.09
|1.3549
|1.3749
|1.3539
|676
|2007.05.14 13:10
|sell
|340
|0.27
|1.3555
|1.3750
|1.3545
|677
|2007.05.14 13:44
|close
|340
|0.27
|1.3552
|1.3750
|1.3545
|8.10
|10791.34
|678
|2007.05.14 13:47
|close
|339
|0.09
|1.3551
|1.3749
|1.3539
|-1.80
|10789.54
|679
|2007.05.14 13:47
|close
|338
|0.03
|1.3552
|1.3748
|1.3533
|-2.70
|10786.84
|680
|2007.05.14 13:48
|close
|337
|0.01
|1.3553
|1.3747
|1.3527
|-1.60
|10785.24
|681
|2007.05.16 03:01
|sell
|341
|0.01
|1.3592
|1.3802
|1.3582
|682
|2007.05.16 06:56
|sell
|342
|0.03
|1.3599
|1.3804
|1.3589
|683
|2007.05.16 07:59
|sell
|343
|0.09
|1.3604
|1.3804
|1.3594
|684
|2007.05.16 08:46
|sell
|344
|0.27
|1.3609
|1.3804
|1.3599
|685
|2007.05.16 09:02
|close
|344
|0.27
|1.3606
|1.3804
|1.3599
|8.10
|10793.34
|686
|2007.05.16 09:03
|close
|343
|0.09
|1.3605
|1.3804
|1.3594
|-0.90
|10792.44
|687
|2007.05.16 09:03
|close
|342
|0.03
|1.3604
|1.3804
|1.3589
|-1.50
|10790.94
|688
|2007.05.16 09:03
|close
|341
|0.01
|1.3605
|1.3802
|1.3582
|-1.30
|10789.64
|689
|2007.05.17 05:11
|buy
|345
|0.01
|1.3527
|1.3317
|1.3537
|690
|2007.05.17 08:46
|t/p
|345
|0.01
|1.3537
|1.3317
|1.3537
|1.00
|10790.64
|691
|2007.05.17 23:03
|buy
|346
|0.01
|1.3494
|1.3284
|1.3504
|692
|2007.05.18 04:25
|buy
|347
|0.03
|1.3488
|1.3283
|1.3498
|693
|2007.05.18 07:32
|buy
|348
|0.09
|1.3483
|1.3283
|1.3493
|694
|2007.05.18 08:29
|t/p
|348
|0.09
|1.3493
|1.3283
|1.3493
|9.00
|10799.64
|695
|2007.05.18 08:29
|close
|347
|0.03
|1.3493
|1.3283
|1.3498
|1.50
|10801.14
|696
|2007.05.18 08:29
|close
|346
|0.01
|1.3494
|1.3284
|1.3504
|-0.06
|10801.09
|697
|2007.05.21 09:00
|sell
|349
|0.01
|1.3504
|1.3714
|1.3494
|698
|2007.05.21 10:50
|sell
|350
|0.03
|1.3509
|1.3714
|1.3499
|699
|2007.05.21 11:33
|t/p
|350
|0.03
|1.3499
|1.3714
|1.3499
|3.00
|10804.09
|700
|2007.05.21 11:33
|close
|349
|0.01
|1.3499
|1.3714
|1.3494
|0.50
|10804.59
|701
|2007.05.21 22:00
|buy
|351
|0.01
|1.3470
|1.3260
|1.3480
|702
|2007.05.21 23:30
|buy
|352
|0.03
|1.3464
|1.3259
|1.3474
|703
|2007.05.22 03:11
|buy
|353
|0.09
|1.3458
|1.3258
|1.3468
|704
|2007.05.22 08:04
|t/p
|353
|0.09
|1.3468
|1.3258
|1.3468
|9.00
|10813.59
|705
|2007.05.22 08:04
|close
|352
|0.03
|1.3471
|1.3259
|1.3474
|1.93
|10815.52
|706
|2007.05.22 08:04
|close
|351
|0.01
|1.3470
|1.3260
|1.3480
|-0.06
|10815.46
|707
|2007.05.23 22:00
|sell
|354
|0.01
|1.3462
|1.3672
|1.3452
|708
|2007.05.24 05:32
|t/p
|354
|0.01
|1.3452
|1.3672
|1.3452
|1.01
|10816.47
|709
|2007.05.24 20:00
|buy
|355
|0.01
|1.3446
|1.3236
|1.3456
|710
|2007.05.24 20:24
|buy
|356
|0.03
|1.3441
|1.3236
|1.3451
|711
|2007.05.24 20:35
|buy
|357
|0.09
|1.3435
|1.3235
|1.3445
|712
|2007.05.24 21:16
|buy
|358
|0.27
|1.3429
|1.3234
|1.3439
|713
|2007.05.25 00:12
|close
|358
|0.27
|1.3432
|1.3234
|1.3439
|6.56
|10823.04
|714
|2007.05.25 00:12
|close
|357
|0.09
|1.3431
|1.3235
|1.3445
|-4.11
|10818.92
|715
|2007.05.25 00:13
|close
|356
|0.03
|1.3432
|1.3236
|1.3451
|-2.87
|10816.05
|716
|2007.05.25 00:13
|close
|355
|0.01
|1.3431
|1.3236
|1.3456
|-1.56
|10814.49
|717
|2007.05.25 08:00
|buy
|359
|0.01
|1.3425
|1.3215
|1.3435
|718
|2007.05.25 08:28
|t/p
|359
|0.01
|1.3435
|1.3215
|1.3435
|1.00
|10815.49
|719
|2007.05.25 08:28
|buy
|360
|0.01
|1.3437
|1.3227
|1.3447
|720
|2007.05.25 09:06
|buy
|361
|0.03
|1.3431
|1.3226
|1.3441
|721
|2007.05.25 09:19
|buy
|362
|0.09
|1.3426
|1.3226
|1.3436
|722
|2007.05.25 09:40
|t/p
|362
|0.09
|1.3436
|1.3226
|1.3436
|9.00
|10824.49
|723
|2007.05.25 09:40
|close
|361
|0.03
|1.3436
|1.3226
|1.3441
|1.50
|10825.99
|724
|2007.05.25 09:40
|close
|360
|0.01
|1.3435
|1.3227
|1.3447
|-0.20
|10825.79
|725
|2007.05.28 02:00
|sell
|363
|0.01
|1.3447
|1.3657
|1.3437
|726
|2007.05.28 04:08
|sell
|364
|0.03
|1.3453
|1.3658
|1.3443
|727
|2007.05.28 09:16
|sell
|365
|0.09
|1.3458
|1.3658
|1.3448
|728
|2007.05.28 23:45
|t/p
|365
|0.09
|1.3448
|1.3658
|1.3448
|9.00
|10834.79
|729
|2007.05.28 23:45
|close
|364
|0.03
|1.3448
|1.3658
|1.3443
|1.50
|10836.29
|730
|2007.05.28 23:46
|close
|363
|0.01
|1.3449
|1.3657
|1.3437
|-0.20
|10836.09
|731
|2007.05.29 10:00
|buy
|366
|0.01
|1.3455
|1.3245
|1.3465
|732
|2007.05.29 10:18
|t/p
|366
|0.01
|1.3465
|1.3245
|1.3465
|1.00
|10837.09
|733
|2007.05.29 10:18
|buy
|367
|0.01
|1.3467
|1.3257
|1.3477
|734
|2007.05.29 10:59
|t/p
|367
|0.01
|1.3477
|1.3257
|1.3477
|1.00
|10838.09
|735
|2007.05.29 10:59
|buy
|368
|0.01
|1.3479
|1.3269
|1.3489
|736
|2007.05.29 11:09
|t/p
|368
|0.01
|1.3489
|1.3269
|1.3489
|1.00
|10839.09
|737
|2007.05.29 20:00
|sell
|369
|0.01
|1.3447
|1.3657
|1.3437
|738
|2007.05.29 20:51
|sell
|370
|0.03
|1.3453
|1.3658
|1.3443
|739
|2007.05.30 02:35
|t/p
|370
|0.03
|1.3443
|1.3658
|1.3443
|3.02
|10842.11
|740
|2007.05.30 02:35
|close
|369
|0.01
|1.3443
|1.3657
|1.3437
|0.41
|10842.51
|741
|2007.05.30 21:00
|buy
|371
|0.01
|1.3429
|1.3219
|1.3439
|742
|2007.05.31 08:20
|t/p
|371
|0.01
|1.3439
|1.3219
|1.3439
|0.83
|10843.34
|743
|2007.06.01 00:01
|sell
|372
|0.01
|1.3452
|1.3662
|1.3442
|744
|2007.06.01 09:01
|t/p
|372
|0.01
|1.3442
|1.3662
|1.3442
|1.00
|10844.34
|745
|2007.06.01 20:00
|buy
|373
|0.01
|1.3442
|1.3232
|1.3452
|746
|2007.06.04 07:53
|t/p
|373
|0.01
|1.3452
|1.3232
|1.3452
|0.94
|10845.29
|747
|2007.06.05 02:00
|sell
|374
|0.01
|1.3491
|1.3701
|1.3481
|748
|2007.06.05 02:43
|sell
|375
|0.03
|1.3497
|1.3702
|1.3487
|749
|2007.06.05 05:52
|sell
|376
|0.09
|1.3502
|1.3702
|1.3492
|750
|2007.06.05 08:10
|t/p
|376
|0.09
|1.3492
|1.3702
|1.3492
|9.00
|10854.29
|751
|2007.06.05 08:10
|close
|375
|0.03
|1.3492
|1.3702
|1.3487
|1.50
|10855.79
|752
|2007.06.05 08:10
|close
|374
|0.01
|1.3493
|1.3701
|1.3481
|-0.20
|10855.59
|753
|2007.06.05 21:00
|sell
|377
|0.01
|1.3521
|1.3731
|1.3511
|754
|2007.06.06 04:13
|sell
|378
|0.03
|1.3527
|1.3732
|1.3517
|755
|2007.06.06 08:15
|sell
|379
|0.09
|1.3533
|1.3733
|1.3523
|756
|2007.06.06 08:35
|sell
|380
|0.27
|1.3538
|1.3733
|1.3528
|757
|2007.06.06 08:45
|close
|380
|0.27
|1.3534
|1.3733
|1.3528
|10.80
|10866.39
|758
|2007.06.06 08:45
|close
|379
|0.09
|1.3535
|1.3733
|1.3523
|-1.80
|10864.59
|759
|2007.06.06 08:45
|close
|378
|0.03
|1.3535
|1.3732
|1.3517
|-2.40
|10862.19
|760
|2007.06.06 08:46
|close
|377
|0.01
|1.3534
|1.3731
|1.3511
|-1.30
|10860.89
|761
|2007.06.07 06:01
|buy
|381
|0.01
|1.3508
|1.3298
|1.3518
|762
|2007.06.07 09:02
|buy
|382
|0.03
|1.3503
|1.3298
|1.3513
|763
|2007.06.07 09:05
|buy
|383
|0.09
|1.3498
|1.3298
|1.3508
|764
|2007.06.07 09:10
|buy
|384
|0.27
|1.3492
|1.3297
|1.3502
|765
|2007.06.07 09:12
|close
|384
|0.27
|1.3495
|1.3297
|1.3502
|8.10
|10868.99
|766
|2007.06.07 09:12
|close
|383
|0.09
|1.3494
|1.3298
|1.3508
|-3.60
|10865.39
|767
|2007.06.07 09:13
|close
|382
|0.03
|1.3495
|1.3298
|1.3513
|-2.40
|10862.99
|768
|2007.06.07 09:13
|close
|381
|0.01
|1.3496
|1.3298
|1.3518
|-1.20
|10861.79
|769
|2007.06.08 05:00
|buy
|385
|0.01
|1.3426
|1.3216
|1.3436
|770
|2007.06.08 08:14
|buy
|386
|0.03
|1.3420
|1.3215
|1.3430
|771
|2007.06.08 09:08
|buy
|387
|0.09
|1.3414
|1.3214
|1.3424
|772
|2007.06.08 09:10
|buy
|388
|0.27
|1.3408
|1.3213
|1.3418
|773
|2007.06.08 09:18
|buy
|389
|0.81
|1.3402
|1.3212
|1.3412
|774
|2007.06.08 09:21
|buy
|390
|2.43
|1.3397
|1.3212
|1.3407
|775
|2007.06.08 09:30
|close
|390
|2.43
|1.3400
|1.3212
|1.3407
|72.90
|10934.69
|776
|2007.06.08 09:30
|close
|389
|0.81
|1.3401
|1.3212
|1.3412
|-8.10
|10926.59
|777
|2007.06.08 09:30
|close
|388
|0.27
|1.3402
|1.3213
|1.3418
|-16.20
|10910.39
|778
|2007.06.08 09:30
|close
|387
|0.09
|1.3401
|1.3214
|1.3424
|-11.70
|10898.69
|779
|2007.06.08 09:30
|close
|386
|0.03
|1.3402
|1.3215
|1.3430
|-5.40
|10893.29
|780
|2007.06.08 09:30
|close
|385
|0.01
|1.3400
|1.3216
|1.3436
|-2.60
|10890.69
|781
|2007.06.08 20:00
|buy
|391
|0.01
|1.3354
|1.3144
|1.3364
|782
|2007.06.08 21:35
|t/p
|391
|0.01
|1.3364
|1.3144
|1.3364
|1.00
|10891.69
|783
|2007.06.13 07:00
|buy
|392
|0.01
|1.3306
|1.3096
|1.3316
|784
|2007.06.13 08:34
|buy
|393
|0.03
|1.3300
|1.3095
|1.3310
|785
|2007.06.13 09:15
|buy
|394
|0.09
|1.3294
|1.3094
|1.3304
|786
|2007.06.13 09:18
|buy
|395
|0.27
|1.3289
|1.3094
|1.3299
|787
|2007.06.13 09:21
|close
|395
|0.27
|1.3292
|1.3094
|1.3299
|8.10
|10899.79
|788
|2007.06.13 09:21
|close
|394
|0.09
|1.3295
|1.3094
|1.3304
|0.90
|10900.69
|789
|2007.06.13 09:21
|close
|393
|0.03
|1.3294
|1.3095
|1.3310
|-1.80
|10898.89
|790
|2007.06.13 09:21
|close
|392
|0.01
|1.3295
|1.3096
|1.3316
|-1.10
|10897.79
|791
|2007.06.14 10:00
|sell
|396
|0.01
|1.3301
|1.3511
|1.3291
|792
|2007.06.14 10:02
|sell
|397
|0.03
|1.3307
|1.3512
|1.3297
|793
|2007.06.14 10:09
|sell
|398
|0.09
|1.3313
|1.3513
|1.3303
|794
|2007.06.14 10:47
|t/p
|398
|0.09
|1.3303
|1.3513
|1.3303
|9.00
|10906.79
|795
|2007.06.14 10:47
|close
|397
|0.03
|1.3303
|1.3512
|1.3297
|1.20
|10907.99
|796
|2007.06.14 10:47
|close
|396
|0.01
|1.3304
|1.3511
|1.3291
|-0.30
|10907.69
|797
|2007.06.14 10:47
|sell
|399
|0.01
|1.3301
|1.3511
|1.3291
|798
|2007.06.14 11:25
|sell
|400
|0.03
|1.3306
|1.3511
|1.3296
|799
|2007.06.14 12:35
|sell
|401
|0.09
|1.3312
|1.3512
|1.3302
|800
|2007.06.14 14:17
|t/p
|401
|0.09
|1.3302
|1.3512
|1.3302
|9.00
|10916.69
|801
|2007.06.14 14:17
|close
|400
|0.03
|1.3301
|1.3511
|1.3296
|1.50
|10918.19
|802
|2007.06.14 14:18
|close
|399
|0.01
|1.3300
|1.3511
|1.3291
|0.10
|10918.29
|803
|2007.06.15 11:00
|sell
|402
|0.01
|1.3317
|1.3527
|1.3307
|804
|2007.06.15 14:19
|sell
|403
|0.03
|1.3322
|1.3527
|1.3312
|805
|2007.06.15 14:30
|sell
|404
|0.09
|1.3328
|1.3528
|1.3318
|806
|2007.06.15 14:30
|sell
|405
|0.27
|1.3334
|1.3529
|1.3324
|807
|2007.06.15 14:30
|sell
|406
|0.81
|1.3339
|1.3529
|1.3329
|808
|2007.06.15 14:30
|close
|406
|0.81
|1.3336
|1.3529
|1.3329
|24.30
|10942.59
|809
|2007.06.15 14:30
|close
|405
|0.27
|1.3337
|1.3529
|1.3324
|-8.10
|10934.49
|810
|2007.06.15 14:30
|close
|404
|0.09
|1.3335
|1.3528
|1.3318
|-6.30
|10928.19
|811
|2007.06.15 14:30
|close
|403
|0.03
|1.3336
|1.3527
|1.3312
|-4.20
|10923.99
|812
|2007.06.15 14:30
|close
|402
|0.01
|1.3332
|1.3527
|1.3307
|-1.50
|10922.49
|813
|2007.06.18 07:01
|sell
|407
|0.01
|1.3391
|1.3601
|1.3381
|814
|2007.06.18 08:45
|sell
|408
|0.03
|1.3398
|1.3603
|1.3388
|815
|2007.06.18 09:00
|sell
|409
|0.09
|1.3404
|1.3604
|1.3394
|816
|2007.06.18 09:23
|t/p
|409
|0.09
|1.3394
|1.3604
|1.3394
|9.00
|10931.49
|817
|2007.06.18 09:23
|close
|408
|0.03
|1.3393
|1.3603
|1.3388
|1.50
|10932.99
|818
|2007.06.18 09:24
|close
|407
|0.01
|1.3394
|1.3601
|1.3381
|-0.30
|10932.69
|819
|2007.06.20 08:00
|sell
|410
|0.01
|1.3425
|1.3635
|1.3415
|820
|2007.06.20 10:08
|sell
|411
|0.03
|1.3430
|1.3635
|1.3420
|821
|2007.06.20 10:40
|t/p
|411
|0.03
|1.3420
|1.3635
|1.3420
|3.00
|10935.69
|822
|2007.06.20 10:40
|close
|410
|0.01
|1.3420
|1.3635
|1.3415
|0.50
|10936.19
|823
|2007.06.21 09:00
|buy
|412
|0.01
|1.3405
|1.3195
|1.3415
|824
|2007.06.21 09:02
|buy
|413
|0.03
|1.3399
|1.3194
|1.3409
|825
|2007.06.21 09:03
|buy
|414
|0.09
|1.3393
|1.3193
|1.3403
|826
|2007.06.21 09:06
|buy
|415
|0.27
|1.3387
|1.3192
|1.3397
|827
|2007.06.21 09:06
|buy
|416
|0.81
|1.3380
|1.3190
|1.3390
|828
|2007.06.21 09:11
|buy
|417
|2.43
|1.3375
|1.3190
|1.3385
|829
|2007.06.21 09:21
|close
|417
|2.43
|1.3379
|1.3190
|1.3385
|97.22
|11033.41
|830
|2007.06.21 09:21
|close
|416
|0.81
|1.3378
|1.3190
|1.3390
|-16.20
|11017.21
|831
|2007.06.21 09:21
|close
|415
|0.27
|1.3379
|1.3192
|1.3397
|-21.60
|10995.61
|832
|2007.06.21 09:21
|close
|414
|0.09
|1.3378
|1.3193
|1.3403
|-13.50
|10982.11
|833
|2007.06.21 09:21
|close
|413
|0.03
|1.3379
|1.3194
|1.3409
|-6.00
|10976.11
|834
|2007.06.21 09:21
|close
|412
|0.01
|1.3380
|1.3195
|1.3415
|-2.50
|10973.61
|835
|2007.06.21 09:21
|buy
|418
|0.01
|1.3383
|1.3173
|1.3393
|836
|2007.06.21 09:47
|buy
|419
|0.03
|1.3377
|1.3172
|1.3387
|837
|2007.06.21 10:13
|t/p
|419
|0.03
|1.3387
|1.3172
|1.3387
|3.00
|10976.61
|838
|2007.06.21 10:13
|close
|418
|0.01
|1.3388
|1.3173
|1.3393
|0.50
|10977.11
|839
|2007.06.22 05:00
|buy
|420
|0.01
|1.3390
|1.3180
|1.3400
|840
|2007.06.22 07:59
|t/p
|420
|0.01
|1.3400
|1.3180
|1.3400
|1.00
|10978.11
|841
|2007.06.25 05:00
|sell
|421
|0.01
|1.3464
|1.3674
|1.3454
|842
|2007.06.25 08:04
|t/p
|421
|0.01
|1.3454
|1.3674
|1.3454
|1.00
|10979.11
|843
|2007.06.26 23:00
|sell
|422
|0.01
|1.3452
|1.3662
|1.3442
|844
|2007.06.26 23:38
|sell
|423
|0.03
|1.3457
|1.3662
|1.3447
|845
|2007.06.27 01:04
|t/p
|423
|0.03
|1.3447
|1.3662
|1.3447
|3.02
|10982.13
|846
|2007.06.27 01:04
|close
|422
|0.01
|1.3447
|1.3662
|1.3442
|0.51
|10982.63
|847
|2007.06.28 20:00
|sell
|424
|0.01
|1.3448
|1.3658
|1.3438
|848
|2007.06.28 20:15
|sell
|425
|0.03
|1.3454
|1.3659
|1.3444
|849
|2007.06.28 20:19
|t/p
|425
|0.03
|1.3444
|1.3659
|1.3444
|3.00
|10985.63
|850
|2007.06.28 20:19
|close
|424
|0.01
|1.3444
|1.3658
|1.3438
|0.40
|10986.03
|851
|2007.06.28 20:19
|sell
|426
|0.01
|1.3441
|1.3651
|1.3431
|852
|2007.06.28 20:19
|sell
|427
|0.03
|1.3448
|1.3653
|1.3438
|853
|2007.06.28 20:24
|sell
|428
|0.09
|1.3454
|1.3654
|1.3444
|854
|2007.06.28 20:41
|t/p
|428
|0.09
|1.3444
|1.3654
|1.3444
|9.00
|10995.03
|855
|2007.06.28 20:41
|close
|427
|0.03
|1.3443
|1.3653
|1.3438
|1.50
|10996.53
|856
|2007.06.28 20:42
|close
|426
|0.01
|1.3442
|1.3651
|1.3431
|-0.10
|10996.43
|857
|2007.06.28 20:42
|sell
|429
|0.01
|1.3441
|1.3651
|1.3431
|858
|2007.06.28 21:17
|t/p
|429
|0.01
|1.3431
|1.3651
|1.3431
|1.00
|10997.43
|859
|2007.06.29 08:00
|buy
|430
|0.01
|1.3452
|1.3242
|1.3462
|860
|2007.06.29 08:21
|buy
|431
|0.03
|1.3447
|1.3242
|1.3457
|861
|2007.06.29 09:00
|t/p
|431
|0.03
|1.3457
|1.3242
|1.3457
|3.00
|11000.43
|862
|2007.06.29 09:00
|close
|430
|0.01
|1.3457
|1.3242
|1.3462
|0.50
|11000.93
|863
|2007.07.02 04:00
|sell
|432
|0.01
|1.3532
|1.3742
|1.3522
|864
|2007.07.02 04:34
|sell
|433
|0.03
|1.3537
|1.3742
|1.3527
|865
|2007.07.02 07:54
|sell
|434
|0.09
|1.3543
|1.3743
|1.3533
|866
|2007.07.02 08:54
|t/p
|434
|0.09
|1.3533
|1.3743
|1.3533
|9.00
|11009.93
|867
|2007.07.02 08:54
|close
|433
|0.03
|1.3533
|1.3742
|1.3527
|1.20
|11011.13
|868
|2007.07.02 08:54
|close
|432
|0.01
|1.3534
|1.3742
|1.3522
|-0.20
|11010.93
|869
|2007.07.03 00:00
|sell
|435
|0.01
|1.3633
|1.3843
|1.3623
|870
|2007.07.03 01:18
|t/p
|435
|0.01
|1.3623
|1.3843
|1.3623
|1.00
|11011.93
|871
|2007.07.04 13:00
|sell
|436
|0.01
|1.3612
|1.3822
|1.3602
|872
|2007.07.04 13:58
|sell
|437
|0.03
|1.3617
|1.3822
|1.3607
|873
|2007.07.04 16:57
|sell
|438
|0.09
|1.3622
|1.3822
|1.3612
|874
|2007.07.04 19:19
|t/p
|438
|0.09
|1.3612
|1.3822
|1.3612
|9.00
|11020.93
|875
|2007.07.04 19:19
|close
|437
|0.03
|1.3612
|1.3822
|1.3607
|1.50
|11022.43
|876
|2007.07.04 19:19
|close
|436
|0.01
|1.3613
|1.3822
|1.3602
|-0.10
|11022.33
|877
|2007.07.04 20:01
|sell
|439
|0.01
|1.3613
|1.3823
|1.3603
|878
|2007.07.05 08:14
|sell
|440
|0.03
|1.3620
|1.3825
|1.3610
|879
|2007.07.05 08:52
|t/p
|440
|0.03
|1.3610
|1.3825
|1.3610
|3.00
|11025.33
|880
|2007.07.05 08:52
|close
|439
|0.01
|1.3609
|1.3823
|1.3603
|0.42
|11025.75
|881
|2007.07.06 06:00
|buy
|441
|0.01
|1.3599
|1.3389
|1.3609
|882
|2007.07.06 06:14
|buy
|442
|0.03
|1.3593
|1.3388
|1.3603
|883
|2007.07.06 07:47
|buy
|443
|0.09
|1.3587
|1.3387
|1.3597
|884
|2007.07.06 07:55
|buy
|444
|0.27
|1.3582
|1.3387
|1.3592
|885
|2007.07.06 08:00
|close
|444
|0.27
|1.3585
|1.3387
|1.3592
|8.10
|11033.85
|886
|2007.07.06 08:00
|close
|443
|0.09
|1.3586
|1.3387
|1.3597
|-0.90
|11032.95
|887
|2007.07.06 08:00
|close
|442
|0.03
|1.3585
|1.3388
|1.3603
|-2.40
|11030.55
|888
|2007.07.06 08:01
|close
|441
|0.01
|1.3586
|1.3389
|1.3609
|-1.30
|11029.25
|889
|2007.07.06 11:00
|buy
|445
|0.01
|1.3597
|1.3387
|1.3607
|890
|2007.07.06 11:44
|buy
|446
|0.03
|1.3592
|1.3387
|1.3602
|891
|2007.07.06 13:35
|buy
|447
|0.09
|1.3586
|1.3386
|1.3596
|892
|2007.07.06 14:08
|t/p
|447
|0.09
|1.3596
|1.3386
|1.3596
|9.00
|11038.25
|893
|2007.07.06 14:08
|close
|446
|0.03
|1.3596
|1.3387
|1.3602
|1.20
|11039.45
|894
|2007.07.06 14:08
|close
|445
|0.01
|1.3595
|1.3387
|1.3607
|-0.20
|11039.25
|895
|2007.07.09 05:00
|sell
|448
|0.01
|1.3619
|1.3829
|1.3609
|896
|2007.07.09 05:54
|sell
|449
|0.03
|1.3624
|1.3829
|1.3614
|897
|2007.07.09 08:13
|t/p
|449
|0.03
|1.3614
|1.3829
|1.3614
|3.00
|11042.25
|898
|2007.07.09 08:13
|close
|448
|0.01
|1.3614
|1.3829
|1.3609
|0.50
|11042.75
|899
|2007.07.11 05:00
|sell
|450
|0.01
|1.3737
|1.3947
|1.3727
|900
|2007.07.11 06:08
|sell
|451
|0.03
|1.3743
|1.3948
|1.3733
|901
|2007.07.11 07:37
|sell
|452
|0.09
|1.3749
|1.3949
|1.3739
|902
|2007.07.11 07:38
|sell
|453
|0.27
|1.3755
|1.3950
|1.3745
|903
|2007.07.11 07:56
|sell
|454
|0.81
|1.3760
|1.3950
|1.3750
|904
|2007.07.11 07:59
|close
|454
|0.81
|1.3757
|1.3950
|1.3750
|24.30
|11067.05
|905
|2007.07.11 07:59
|close
|453
|0.27
|1.3756
|1.3950
|1.3745
|-2.70
|11064.35
|906
|2007.07.11 08:00
|close
|452
|0.09
|1.3755
|1.3949
|1.3739
|-5.40
|11058.95
|907
|2007.07.11 08:00
|close
|451
|0.03
|1.3757
|1.3948
|1.3733
|-4.20
|11054.75
|908
|2007.07.11 08:00
|close
|450
|0.01
|1.3756
|1.3947
|1.3727
|-1.90
|11052.85
|909
|2007.07.16 00:02
|sell
|455
|0.01
|1.3779
|1.3989
|1.3769
|910
|2007.07.16 04:02
|sell
|456
|0.03
|1.3785
|1.3990
|1.3775
|911
|2007.07.16 05:18
|sell
|457
|0.09
|1.3791
|1.3991
|1.3781
|912
|2007.07.16 08:48
|t/p
|457
|0.09
|1.3781
|1.3991
|1.3781
|9.00
|11061.85
|913
|2007.07.16 08:48
|close
|456
|0.03
|1.3781
|1.3990
|1.3775
|1.20
|11063.05
|914
|2007.07.16 08:48
|close
|455
|0.01
|1.3782
|1.3989
|1.3769
|-0.30
|11062.75
|915
|2007.07.17 05:03
|buy
|458
|0.01
|1.3784
|1.3574
|1.3794
|916
|2007.07.17 08:44
|t/p
|458
|0.01
|1.3794
|1.3574
|1.3794
|1.00
|11063.75
|917
|2007.07.17 18:00
|buy
|459
|0.01
|1.3784
|1.3574
|1.3794
|918
|2007.07.17 19:09
|buy
|460
|0.03
|1.3779
|1.3574
|1.3789
|919
|2007.07.18 01:09
|t/p
|460
|0.03
|1.3789
|1.3574
|1.3789
|2.83
|11066.58
|920
|2007.07.18 01:09
|close
|459
|0.01
|1.3790
|1.3574
|1.3794
|0.54
|11067.12
|921
|2007.07.18 11:00
|sell
|461
|0.01
|1.3784
|1.3994
|1.3774
|922
|2007.07.18 11:00
|sell
|462
|0.03
|1.3789
|1.3994
|1.3779
|923
|2007.07.18 11:40
|t/p
|462
|0.03
|1.3779
|1.3994
|1.3779
|3.00
|11070.12
|924
|2007.07.18 11:40
|close
|461
|0.01
|1.3779
|1.3994
|1.3774
|0.50
|11070.62
|925
|2007.07.18 11:40
|sell
|463
|0.01
|1.3776
|1.3986
|1.3766
|926
|2007.07.18 11:46
|sell
|464
|0.03
|1.3781
|1.3986
|1.3771
|927
|2007.07.18 12:08
|sell
|465
|0.09
|1.3787
|1.3987
|1.3777
|928
|2007.07.18 13:38
|t/p
|465
|0.09
|1.3777
|1.3987
|1.3777
|9.00
|11079.62
|929
|2007.07.18 13:38
|close
|464
|0.03
|1.3777
|1.3986
|1.3771
|1.20
|11080.82
|930
|2007.07.18 13:38
|close
|463
|0.01
|1.3776
|1.3986
|1.3766
|0.00
|11080.82
|931
|2007.07.19 05:00
|sell
|466
|0.01
|1.3796
|1.4006
|1.3786
|932
|2007.07.19 05:33
|sell
|467
|0.03
|1.3802
|1.4007
|1.3792
|933
|2007.07.19 07:53
|t/p
|467
|0.03
|1.3792
|1.4007
|1.3792
|3.00
|11083.82
|934
|2007.07.19 07:53
|close
|466
|0.01
|1.3792
|1.4006
|1.3786
|0.40
|11084.22
|935
|2007.07.19 20:00
|sell
|468
|0.01
|1.3809
|1.4019
|1.3799
|936
|2007.07.19 20:28
|t/p
|468
|0.01
|1.3799
|1.4019
|1.3799
|1.00
|11085.22
|937
|2007.07.19 20:28
|sell
|469
|0.01
|1.3795
|1.4005
|1.3785
|938
|2007.07.19 20:29
|sell
|470
|0.03
|1.3801
|1.4006
|1.3791
|939
|2007.07.19 22:39
|sell
|471
|0.09
|1.3807
|1.4007
|1.3797
|940
|2007.07.19 23:31
|t/p
|471
|0.09
|1.3797
|1.4007
|1.3797
|9.00
|11094.22
|941
|2007.07.19 23:31
|close
|470
|0.03
|1.3797
|1.4006
|1.3791
|1.20
|11095.42
|942
|2007.07.19 23:31
|close
|469
|0.01
|1.3796
|1.4005
|1.3785
|-0.10
|11095.32
|943
|2007.07.20 09:00
|buy
|472
|0.01
|1.3808
|1.3598
|1.3818
|944
|2007.07.20 09:12
|buy
|473
|0.03
|1.3802
|1.3597
|1.3812
|945
|2007.07.20 09:29
|buy
|474
|0.09
|1.3796
|1.3596
|1.3806
|946
|2007.07.20 09:32
|buy
|475
|0.27
|1.3790
|1.3595
|1.3800
|947
|2007.07.20 09:59
|close
|475
|0.27
|1.3794
|1.3595
|1.3800
|10.80
|11106.12
|948
|2007.07.20 09:59
|close
|474
|0.09
|1.3793
|1.3596
|1.3806
|-2.70
|11103.42
|949
|2007.07.20 10:00
|close
|473
|0.03
|1.3794
|1.3597
|1.3812
|-2.40
|11101.02
|950
|2007.07.20 10:00
|close
|472
|0.01
|1.3794
|1.3598
|1.3818
|-1.40
|11099.62
|951
|2007.07.23 09:00
|sell
|476
|0.01
|1.3827
|1.4037
|1.3817
|952
|2007.07.23 09:42
|sell
|477
|0.03
|1.3832
|1.4037
|1.3822
|953
|2007.07.23 10:44
|t/p
|477
|0.03
|1.3822
|1.4037
|1.3822
|3.00
|11102.62
|954
|2007.07.23 10:44
|close
|476
|0.01
|1.3821
|1.4037
|1.3817
|0.60
|11103.22
|955
|2007.07.24 03:00
|buy
|478
|0.01
|1.3830
|1.3620
|1.3840
|956
|2007.07.24 03:04
|buy
|479
|0.03
|1.3824
|1.3619
|1.3834
|957
|2007.07.24 05:13
|buy
|480
|0.09
|1.3819
|1.3619
|1.3829
|958
|2007.07.24 07:50
|t/p
|480
|0.09
|1.3829
|1.3619
|1.3829
|9.00
|11112.22
|959
|2007.07.24 07:50
|close
|479
|0.03
|1.3829
|1.3619
|1.3834
|1.50
|11113.72
|960
|2007.07.24 07:50
|close
|478
|0.01
|1.3828
|1.3620
|1.3840
|-0.20
|11113.52
|961
|2007.07.24 12:00
|sell
|481
|0.01
|1.3813
|1.4023
|1.3803
|962
|2007.07.24 13:30
|sell
|482
|0.03
|1.3818
|1.4023
|1.3808
|963
|2007.07.24 13:36
|sell
|483
|0.09
|1.3824
|1.4024
|1.3814
|964
|2007.07.24 13:40
|sell
|484
|0.27
|1.3830
|1.4025
|1.3820
|965
|2007.07.24 13:54
|close
|484
|0.27
|1.3827
|1.4025
|1.3820
|8.10
|11121.62
|966
|2007.07.24 13:54
|close
|483
|0.09
|1.3826
|1.4024
|1.3814
|-1.80
|11119.82
|967
|2007.07.24 13:55
|close
|482
|0.03
|1.3825
|1.4023
|1.3808
|-2.10
|11117.72
|968
|2007.07.24 13:55
|close
|481
|0.01
|1.3826
|1.4023
|1.3803
|-1.30
|11116.42
|969
|2007.07.24 22:00
|sell
|485
|0.01
|1.3815
|1.4025
|1.3805
|970
|2007.07.24 22:48
|sell
|486
|0.03
|1.3821
|1.4026
|1.3811
|971
|2007.07.24 23:20
|sell
|487
|0.09
|1.3827
|1.4027
|1.3817
|972
|2007.07.25 02:07
|t/p
|487
|0.09
|1.3817
|1.4027
|1.3817
|9.04
|11125.46
|973
|2007.07.25 02:07
|close
|486
|0.03
|1.3816
|1.4026
|1.3811
|1.51
|11126.98
|974
|2007.07.25 02:07
|close
|485
|0.01
|1.3817
|1.4025
|1.3805
|-0.20
|11126.78
|975
|2007.07.26 00:00
|buy
|488
|0.01
|1.3727
|1.3517
|1.3737
|976
|2007.07.26 00:06
|buy
|489
|0.03
|1.3721
|1.3516
|1.3731
|977
|2007.07.26 02:42
|buy
|490
|0.09
|1.3715
|1.3515
|1.3725
|978
|2007.07.26 03:01
|buy
|491
|0.27
|1.3709
|1.3514
|1.3719
|979
|2007.07.26 03:22
|close
|491
|0.27
|1.3712
|1.3514
|1.3719
|8.10
|11134.88
|980
|2007.07.26 03:22
|close
|490
|0.09
|1.3711
|1.3515
|1.3725
|-3.60
|11131.28
|981
|2007.07.26 03:22
|close
|489
|0.03
|1.3710
|1.3516
|1.3731
|-3.30
|11127.98
|982
|2007.07.26 03:22
|close
|488
|0.01
|1.3711
|1.3517
|1.3737
|-1.60
|11126.38
|983
|2007.07.27 08:00
|sell
|492
|0.01
|1.3732
|1.3942
|1.3722
|984
|2007.07.27 08:11
|sell
|493
|0.03
|1.3739
|1.3944
|1.3729
|985
|2007.07.27 08:14
|t/p
|493
|0.03
|1.3729
|1.3944
|1.3729
|3.00
|11129.38
|986
|2007.07.27 08:14
|close
|492
|0.01
|1.3729
|1.3942
|1.3722
|0.30
|11129.68
|987
|2007.07.27 08:14
|sell
|494
|0.01
|1.3726
|1.3936
|1.3716
|988
|2007.07.27 08:22
|t/p
|494
|0.01
|1.3716
|1.3936
|1.3716
|1.00
|11130.68
|989
|2007.07.27 08:22
|sell
|495
|0.01
|1.3713
|1.3923
|1.3703
|990
|2007.07.27 08:25
|sell
|496
|0.03
|1.3720
|1.3925
|1.3710
|991
|2007.07.27 08:33
|sell
|497
|0.09
|1.3726
|1.3926
|1.3716
|992
|2007.07.27 08:51
|sell
|498
|0.27
|1.3731
|1.3926
|1.3721
|993
|2007.07.27 08:55
|close
|498
|0.27
|1.3728
|1.3926
|1.3721
|8.10
|11138.78
|994
|2007.07.27 08:55
|close
|497
|0.09
|1.3729
|1.3926
|1.3716
|-2.70
|11136.08
|995
|2007.07.27 08:55
|close
|496
|0.03
|1.3728
|1.3925
|1.3710
|-2.40
|11133.68
|996
|2007.07.27 08:55
|close
|495
|0.01
|1.3729
|1.3923
|1.3703
|-1.60
|11132.08
|997
|2007.07.27 08:55
|sell
|499
|0.01
|1.3726
|1.3936
|1.3716
|998
|2007.07.27 09:20
|t/p
|499
|0.01
|1.3716
|1.3936
|1.3716
|1.00
|11133.08
|999
|2007.07.30 03:00
|buy
|500
|0.01
|1.3626
|1.3416
|1.3636
|1000
|2007.07.30 04:59
|t/p
|500
|0.01
|1.3636
|1.3416
|1.3636
|1.00
|11134.08
|1001
|2007.07.31 08:00
|sell
|501
|0.01
|1.3698
|1.3908
|1.3688
|1002
|2007.07.31 08:19
|sell
|502
|0.03
|1.3703
|1.3908
|1.3693
|1003
|2007.07.31 08:23
|sell
|503
|0.09
|1.3709
|1.3909
|1.3699
|1004
|2007.07.31 08:58
|t/p
|503
|0.09
|1.3699
|1.3909
|1.3699
|9.00
|11143.08
|1005
|2007.07.31 08:58
|close
|502
|0.03
|1.3699
|1.3908
|1.3693
|1.20
|11144.28
|1006
|2007.07.31 08:58
|close
|501
|0.01
|1.3699
|1.3908
|1.3688
|-0.10
|11144.18
|1007
|2007.07.31 08:58
|sell
|504
|0.01
|1.3698
|1.3908
|1.3688
|1008
|2007.07.31 09:00
|sell
|505
|0.03
|1.3703
|1.3908
|1.3693
|1009
|2007.07.31 09:59
|sell
|506
|0.09
|1.3709
|1.3909
|1.3699
|1010
|2007.07.31 12:33
|t/p
|506
|0.09
|1.3699
|1.3909
|1.3699
|9.00
|11153.18
|1011
|2007.07.31 12:33
|close
|505
|0.03
|1.3699
|1.3908
|1.3693
|1.20
|11154.38
|1012
|2007.07.31 12:33
|close
|504
|0.01
|1.3699
|1.3908
|1.3688
|-0.10
|11154.28
|1013
|2007.08.01 13:00
|buy
|507
|0.01
|1.3661
|1.3451
|1.3671
|1014
|2007.08.01 13:02
|buy
|508
|0.03
|1.3656
|1.3451
|1.3666
|1015
|2007.08.01 13:30
|t/p
|508
|0.03
|1.3666
|1.3451
|1.3666
|3.00
|11157.28
|1016
|2007.08.01 13:30
|close
|507
|0.01
|1.3666
|1.3451
|1.3671
|0.50
|11157.78
|1017
|2007.08.01 13:30
|buy
|509
|0.01
|1.3668
|1.3458
|1.3678
|1018
|2007.08.01 13:35
|buy
|510
|0.03
|1.3663
|1.3458
|1.3673
|1019
|2007.08.01 13:43
|buy
|511
|0.09
|1.3657
|1.3457
|1.3667
|1020
|2007.08.01 13:44
|t/p
|511
|0.09
|1.3667
|1.3457
|1.3667
|9.00
|11166.78
|1021
|2007.08.01 13:44
|close
|510
|0.03
|1.3667
|1.3458
|1.3673
|1.20
|11167.98
|1022
|2007.08.01 13:45
|close
|509
|0.01
|1.3666
|1.3458
|1.3678
|-0.20
|11167.78
|1023
|2007.08.01 13:45
|buy
|512
|0.01
|1.3669
|1.3459
|1.3679
|1024
|2007.08.01 13:45
|buy
|513
|0.03
|1.3664
|1.3459
|1.3674
|1025
|2007.08.01 13:48
|buy
|514
|0.09
|1.3658
|1.3458
|1.3668
|1026
|2007.08.01 14:15
|t/p
|514
|0.09
|1.3668
|1.3458
|1.3668
|9.00
|11176.78
|1027
|2007.08.01 14:15
|close
|513
|0.03
|1.3668
|1.3459
|1.3674
|1.20
|11177.98
|1028
|2007.08.01 14:15
|close
|512
|0.01
|1.3667
|1.3459
|1.3679
|-0.20
|11177.78
|1029
|2007.08.02 09:00
|buy
|515
|0.01
|1.3671
|1.3461
|1.3681
|1030
|2007.08.02 09:01
|buy
|516
|0.03
|1.3665
|1.3460
|1.3675
|1031
|2007.08.02 09:24
|buy
|517
|0.09
|1.3659
|1.3459
|1.3669
|1032
|2007.08.02 11:03
|t/p
|517
|0.09
|1.3669
|1.3459
|1.3669
|9.00
|11186.78
|1033
|2007.08.02 11:03
|close
|516
|0.03
|1.3670
|1.3460
|1.3675
|1.50
|11188.28
|1034
|2007.08.02 11:03
|close
|515
|0.01
|1.3669
|1.3461
|1.3681
|-0.20
|11188.08
|1035
|2007.08.03 08:00
|sell
|518
|0.01
|1.3703
|1.3913
|1.3693
|1036
|2007.08.03 08:47
|sell
|519
|0.03
|1.3709
|1.3914
|1.3699
|1037
|2007.08.03 09:27
|t/p
|519
|0.03
|1.3699
|1.3914
|1.3699
|3.00
|11191.08
|1038
|2007.08.03 09:27
|close
|518
|0.01
|1.3699
|1.3913
|1.3693
|0.40
|11191.48
|1039
|2007.08.06 08:00
|sell
|520
|0.01
|1.3808
|1.4018
|1.3798
|1040
|2007.08.06 08:04
|sell
|521
|0.03
|1.3814
|1.4019
|1.3804
|1041
|2007.08.06 08:15
|sell
|522
|0.09
|1.3820
|1.4020
|1.3810
|1042
|2007.08.06 08:16
|sell
|523
|0.27
|1.3825
|1.4020
|1.3815
|1043
|2007.08.06 08:35
|sell
|524
|0.81
|1.3835
|1.4025
|1.3825
|1044
|2007.08.06 09:05
|close
|524
|0.81
|1.3830
|1.4025
|1.3825
|40.50
|11231.98
|1045
|2007.08.06 09:05
|close
|523
|0.27
|1.3829
|1.4020
|1.3815
|-10.80
|11221.18
|1046
|2007.08.06 09:05
|close
|522
|0.09
|1.3828
|1.4020
|1.3810
|-7.20
|11213.98
|1047
|2007.08.06 09:05
|close
|521
|0.03
|1.3827
|1.4019
|1.3804
|-3.90
|11210.08
|1048
|2007.08.06 09:06
|close
|520
|0.01
|1.3828
|1.4018
|1.3798
|-2.00
|11208.08
|1049
|2007.08.07 08:00
|sell
|525
|0.01
|1.3803
|1.4013
|1.3793
|1050
|2007.08.07 08:11
|sell
|526
|0.03
|1.3809
|1.4014
|1.3799
|1051
|2007.08.07 08:48
|t/p
|526
|0.03
|1.3799
|1.4014
|1.3799
|3.00
|11211.08
|1052
|2007.08.07 08:48
|close
|525
|0.01
|1.3799
|1.4013
|1.3793
|0.40
|11211.48
|1053
|2007.08.07 08:49
|sell
|527
|0.01
|1.3798
|1.4008
|1.3788
|1054
|2007.08.07 09:00
|sell
|528
|0.03
|1.3803
|1.4008
|1.3793
|1055
|2007.08.07 09:19
|t/p
|528
|0.03
|1.3793
|1.4008
|1.3793
|3.00
|11214.48
|1056
|2007.08.07 09:19
|close
|527
|0.01
|1.3793
|1.4008
|1.3788
|0.50
|11214.98
|1057
|2007.08.08 04:00
|buy
|529
|0.01
|1.3756
|1.3546
|1.3766
|1058
|2007.08.08 05:52
|buy
|530
|0.03
|1.3750
|1.3545
|1.3760
|1059
|2007.08.08 07:55
|buy
|531
|0.09
|1.3744
|1.3544
|1.3754
|1060
|2007.08.08 08:11
|buy
|532
|0.27
|1.3739
|1.3544
|1.3749
|1061
|2007.08.08 08:14
|buy
|533
|0.81
|1.3733
|1.3543
|1.3743
|1062
|2007.08.08 08:15
|buy
|534
|2.43
|1.3728
|1.3543
|1.3738
|1063
|2007.08.08 08:30
|close
|534
|2.43
|1.3731
|1.3543
|1.3738
|72.90
|11287.88
|1064
|2007.08.08 08:30
|close
|533
|0.81
|1.3731
|1.3543
|1.3743
|-16.20
|11271.68
|1065
|2007.08.08 08:30
|close
|532
|0.27
|1.3730
|1.3544
|1.3749
|-24.30
|11247.38
|1066
|2007.08.08 08:30
|close
|531
|0.09
|1.3731
|1.3544
|1.3754
|-11.70
|11235.68
|1067
|2007.08.08 08:30
|close
|530
|0.03
|1.3729
|1.3545
|1.3760
|-6.30
|11229.38
|1068
|2007.08.08 08:31
|close
|529
|0.01
|1.3730
|1.3546
|1.3766
|-2.60
|11226.78
|1069
|2007.08.09 01:00
|sell
|535
|0.01
|1.3800
|1.4010
|1.3790
|1070
|2007.08.09 07:56
|sell
|536
|0.03
|1.3806
|1.4011
|1.3796
|1071
|2007.08.09 08:11
|sell
|537
|0.09
|1.3811
|1.4011
|1.3801
|1072
|2007.08.09 08:42
|t/p
|537
|0.09
|1.3801
|1.4011
|1.3801
|9.00
|11235.78
|1073
|2007.08.09 08:42
|close
|536
|0.03
|1.3798
|1.4011
|1.3796
|2.40
|11238.18
|1074
|2007.08.09 08:42
|close
|535
|0.01
|1.3797
|1.4010
|1.3790
|0.30
|11238.48
|1075
|2007.08.10 06:00
|buy
|538
|0.01
|1.3664
|1.3454
|1.3674
|1076
|2007.08.10 06:56
|buy
|539
|0.03
|1.3658
|1.3453
|1.3668
|1077
|2007.08.10 07:40
|buy
|540
|0.09
|1.3652
|1.3452
|1.3662
|1078
|2007.08.10 07:59
|t/p
|540
|0.09
|1.3662
|1.3452
|1.3662
|9.00
|11247.48
|1079
|2007.08.10 07:59
|close
|539
|0.03
|1.3662
|1.3453
|1.3668
|1.20
|11248.68
|1080
|2007.08.10 07:59
|close
|538
|0.01
|1.3663
|1.3454
|1.3674
|-0.10
|11248.58
|1081
|2007.08.14 03:00
|buy
|541
|0.01
|1.3615
|1.3405
|1.3625
|1082
|2007.08.14 03:14
|buy
|542
|0.03
|1.3609
|1.3404
|1.3619
|1083
|2007.08.14 07:48
|t/p
|542
|0.03
|1.3619
|1.3404
|1.3619
|3.00
|11251.58
|1084
|2007.08.14 07:48
|close
|541
|0.01
|1.3619
|1.3405
|1.3625
|0.40
|11251.98
|1085
|2007.08.14 18:00
|buy
|543
|0.01
|1.3581
|1.3371
|1.3591
|1086
|2007.08.14 18:02
|buy
|544
|0.03
|1.3576
|1.3371
|1.3586
|1087
|2007.08.14 18:04
|buy
|545
|0.09
|1.3571
|1.3371
|1.3581
|1088
|2007.08.14 19:46
|buy
|546
|0.27
|1.3565
|1.3370
|1.3575
|1089
|2007.08.14 19:49
|buy
|547
|0.81
|1.3559
|1.3369
|1.3569
|1090
|2007.08.14 19:54
|buy
|548
|2.43
|1.3553
|1.3368
|1.3563
|1091
|2007.08.16 12:35
|s/l
|543
|0.01
|1.3371
|1.3371
|1.3591
|-21.23
|11230.76
|1092
|2007.08.16 12:35
|s/l
|544
|0.03
|1.3371
|1.3371
|1.3586
|-62.18
|11168.57
|1093
|2007.08.16 12:35
|s/l
|545
|0.09
|1.3371
|1.3371
|1.3581
|-182.05
|10986.52
|1094
|2007.08.16 12:35
|s/l
|546
|0.27
|1.3370
|1.3370
|1.3575
|-532.66
|10453.86
|1095
|2007.08.16 12:35
|close
|548
|2.43
|1.3370
|1.3368
|1.3563
|-4502.30
|5951.56
|1096
|2007.08.16 12:35
|close
|547
|0.81
|1.3371
|1.3369
|1.3569
|-1541.27
|4410.29
|1097
|2007.08.17 11:00
|buy
|549
|0.01
|1.3443
|1.3233
|1.3453
|1098
|2007.08.17 11:02
|buy
|550
|0.03
|1.3437
|1.3232
|1.3447
|1099
|2007.08.17 11:09
|t/p
|550
|0.03
|1.3447
|1.3232
|1.3447
|3.00
|4413.29
|1100
|2007.08.17 11:09
|close
|549
|0.01
|1.3447
|1.3233
|1.3453
|0.40
|4413.69
|1101
|2007.08.17 11:09
|buy
|551
|0.01
|1.3450
|1.3240
|1.3460
|1102
|2007.08.17 11:29
|buy
|552
|0.03
|1.3443
|1.3238
|1.3453
|1103
|2007.08.17 11:30
|buy
|553
|0.09
|1.3438
|1.3238
|1.3448
|1104
|2007.08.17 11:41
|t/p
|553
|0.09
|1.3448
|1.3238
|1.3448
|9.00
|4422.69
|1105
|2007.08.17 11:41
|close
|552
|0.03
|1.3448
|1.3238
|1.3453
|1.50
|4424.19
|1106
|2007.08.17 11:41
|close
|551
|0.01
|1.3447
|1.3240
|1.3460
|-0.30
|4423.89
|1107
|2007.08.17 11:41
|buy
|554
|0.01
|1.3451
|1.3241
|1.3461
|1108
|2007.08.17 11:44
|t/p
|554
|0.01
|1.3461
|1.3241
|1.3461
|1.00
|4424.89
|1109
|2007.08.17 11:44
|buy
|555
|0.01
|1.3463
|1.3253
|1.3473
|1110
|2007.08.17 11:45
|buy
|556
|0.03
|1.3458
|1.3253
|1.3468
|1111
|2007.08.17 11:46
|buy
|557
|0.09
|1.3452
|1.3252
|1.3462
|1112
|2007.08.17 11:47
|buy
|558
|0.27
|1.3445
|1.3250
|1.3455
|1113
|2007.08.17 11:49
|buy
|559
|0.81
|1.3440
|1.3250
|1.3450
|1114
|2007.08.17 11:58
|close
|559
|0.81
|1.3443
|1.3250
|1.3450
|24.30
|4449.19
|1115
|2007.08.17 11:58
|close
|558
|0.27
|1.3442
|1.3250
|1.3455
|-8.10
|4441.09
|1116
|2007.08.17 11:58
|close
|557
|0.09
|1.3443
|1.3252
|1.3462
|-8.10
|4432.99
|1117
|2007.08.17 11:58
|close
|556
|0.03
|1.3442
|1.3253
|1.3468
|-4.80
|4428.19
|1118
|2007.08.17 11:58
|close
|555
|0.01
|1.3440
|1.3253
|1.3473
|-2.30
|4425.89
|1119
|2007.08.17 11:59
|buy
|560
|0.01
|1.3443
|1.3233
|1.3453
|1120
|2007.08.17 12:28
|buy
|561
|0.03
|1.3435
|1.3230
|1.3445
|1121
|2007.08.17 12:32
|t/p
|561
|0.03
|1.3445
|1.3230
|1.3445
|3.00
|4428.89
|1122
|2007.08.17 12:32
|close
|560
|0.01
|1.3445
|1.3233
|1.3453
|0.20
|4429.09
|1123
|2007.08.20 01:00
|sell
|562
|0.01
|1.3486
|1.3696
|1.3476
|1124
|2007.08.20 01:57
|t/p
|562
|0.01
|1.3476
|1.3696
|1.3476
|1.00
|4430.09
|1125
|2007.08.20 01:57
|sell
|563
|0.01
|1.3474
|1.3684
|1.3464
|1126
|2007.08.20 02:03
|sell
|564
|0.03
|1.3479
|1.3684
|1.3469
|1127
|2007.08.20 02:13
|sell
|565
|0.09
|1.3485
|1.3685
|1.3475
|1128
|2007.08.20 02:50
|sell
|566
|0.27
|1.3491
|1.3686
|1.3481
|1129
|2007.08.20 04:06
|sell
|567
|0.81
|1.3497
|1.3687
|1.3487
|1130
|2007.08.20 04:27
|close
|567
|0.81
|1.3494
|1.3687
|1.3487
|24.30
|4454.39
|1131
|2007.08.20 04:27
|close
|566
|0.27
|1.3493
|1.3686
|1.3481
|-5.40
|4448.99
|1132
|2007.08.20 04:27
|close
|565
|0.09
|1.3494
|1.3685
|1.3475
|-8.10
|4440.89
|1133
|2007.08.20 04:28
|close
|564
|0.03
|1.3493
|1.3684
|1.3469
|-4.20
|4436.69
|1134
|2007.08.20 04:28
|close
|563
|0.01
|1.3494
|1.3684
|1.3464
|-2.00
|4434.69
|1135
|2007.08.21 10:00
|buy
|568
|0.01
|1.3479
|1.3269
|1.3489
|1136
|2007.08.21 10:24
|buy
|569
|0.03
|1.3473
|1.3268
|1.3483
|1137
|2007.08.21 11:02
|buy
|570
|0.09
|1.3468
|1.3268
|1.3478
|1138
|2007.08.21 11:28
|buy
|571
|0.27
|1.3462
|1.3267
|1.3472
|1139
|2007.08.21 11:39
|close
|571
|0.27
|1.3465
|1.3267
|1.3472
|8.10
|4442.79
|1140
|2007.08.21 11:39
|close
|570
|0.09
|1.3466
|1.3268
|1.3478
|-1.80
|4440.99
|1141
|2007.08.21 11:40
|close
|569
|0.03
|1.3465
|1.3268
|1.3483
|-2.40
|4438.59
|1142
|2007.08.21 11:40
|close
|568
|0.01
|1.3466
|1.3269
|1.3489
|-1.30
|4437.29
|1143
|2007.08.21 20:00
|sell
|572
|0.01
|1.3461
|1.3671
|1.3451
|1144
|2007.08.21 20:03
|sell
|573
|0.03
|1.3467
|1.3672
|1.3457
|1145
|2007.08.21 21:02
|sell
|574
|0.09
|1.3472
|1.3672
|1.3462
|1146
|2007.08.21 23:13
|t/p
|574
|0.09
|1.3462
|1.3672
|1.3462
|9.00
|4446.29
|1147
|2007.08.21 23:13
|close
|573
|0.03
|1.3462
|1.3672
|1.3457
|1.50
|4447.79
|1148
|2007.08.21 23:13
|close
|572
|0.01
|1.3463
|1.3671
|1.3451
|-0.20
|4447.59
|1149
|2007.08.22 07:00
|buy
|575
|0.01
|1.3478
|1.3268
|1.3488
|1150
|2007.08.22 08:10
|t/p
|575
|0.01
|1.3488
|1.3268
|1.3488
|1.00
|4448.59
|1151
|2007.08.23 07:00
|sell
|576
|0.01
|1.3545
|1.3755
|1.3535
|1152
|2007.08.23 08:04
|sell
|577
|0.03
|1.3551
|1.3756
|1.3541
|1153
|2007.08.23 08:24
|sell
|578
|0.09
|1.3557
|1.3757
|1.3547
|1154
|2007.08.23 09:04
|t/p
|578
|0.09
|1.3547
|1.3757
|1.3547
|9.00
|4457.59
|1155
|2007.08.23 09:04
|close
|577
|0.03
|1.3546
|1.3756
|1.3541
|1.50
|4459.09
|1156
|2007.08.23 09:04
|close
|576
|0.01
|1.3547
|1.3755
|1.3535
|-0.20
|4458.89
|1157
|2007.08.27 04:00
|sell
|579
|0.01
|1.3667
|1.3877
|1.3657
|1158
|2007.08.27 04:05
|sell
|580
|0.03
|1.3673
|1.3878
|1.3663
|1159
|2007.08.27 07:57
|sell
|581
|0.09
|1.3679
|1.3879
|1.3669
|1160
|2007.08.27 09:14
|t/p
|581
|0.09
|1.3669
|1.3879
|1.3669
|9.00
|4467.89
|1161
|2007.08.27 09:14
|close
|580
|0.03
|1.3668
|1.3878
|1.3663
|1.50
|4469.39
|1162
|2007.08.27 09:16
|close
|579
|0.01
|1.3667
|1.3877
|1.3657
|0.00
|4469.39
|1163
|2007.08.28 11:01
|buy
|582
|0.01
|1.3643
|1.3433
|1.3653
|1164
|2007.08.28 11:50
|t/p
|582
|0.01
|1.3653
|1.3433
|1.3653
|1.00
|4470.39
|1165
|2007.08.28 11:50
|buy
|583
|0.01
|1.3655
|1.3445
|1.3665
|1166
|2007.08.28 12:01
|t/p
|583
|0.01
|1.3665
|1.3445
|1.3665
|1.00
|4471.39
|1167
|2007.08.29 10:00
|buy
|584
|0.01
|1.3595
|1.3385
|1.3605
|1168
|2007.08.29 10:08
|t/p
|584
|0.01
|1.3605
|1.3385
|1.3605
|1.00
|4472.39
|1169
|2007.08.29 10:08
|buy
|585
|0.01
|1.3607
|1.3397
|1.3617
|1170
|2007.08.29 10:19
|buy
|586
|0.03
|1.3601
|1.3396
|1.3611
|1171
|2007.08.29 10:34
|buy
|587
|0.09
|1.3595
|1.3395
|1.3605
|1172
|2007.08.29 11:13
|buy
|588
|0.27
|1.3589
|1.3394
|1.3599
|1173
|2007.08.29 11:14
|close
|588
|0.27
|1.3592
|1.3394
|1.3599
|8.10
|4480.49
|1174
|2007.08.29 11:14
|close
|587
|0.09
|1.3591
|1.3395
|1.3605
|-3.60
|4476.89
|1175
|2007.08.29 11:14
|close
|586
|0.03
|1.3592
|1.3396
|1.3611
|-2.70
|4474.19
|1176
|2007.08.29 11:14
|close
|585
|0.01
|1.3591
|1.3397
|1.3617
|-1.60
|4472.59
|1177
|2007.08.30 04:00
|sell
|589
|0.01
|1.3655
|1.3865
|1.3645
|1178
|2007.08.30 04:04
|sell
|590
|0.03
|1.3660
|1.3865
|1.3650
|1179
|2007.08.30 07:05
|t/p
|590
|0.03
|1.3650
|1.3865
|1.3650
|3.00
|4475.59
|1180
|2007.08.30 07:05
|close
|589
|0.01
|1.3650
|1.3865
|1.3645
|0.50
|4476.09
|1181
|2007.08.30 19:00
|buy
|591
|0.01
|1.3654
|1.3444
|1.3664
|1182
|2007.08.30 19:14
|buy
|592
|0.03
|1.3649
|1.3444
|1.3659
|1183
|2007.08.30 20:29
|buy
|593
|0.09
|1.3643
|1.3443
|1.3653
|1184
|2007.08.30 20:57
|buy
|594
|0.27
|1.3636
|1.3441
|1.3646
|1185
|2007.08.30 21:00
|close
|594
|0.27
|1.3639
|1.3441
|1.3646
|8.10
|4484.19
|1186
|2007.08.30 21:00
|close
|593
|0.09
|1.3638
|1.3443
|1.3653
|-4.50
|4479.69
|1187
|2007.08.30 21:00
|close
|592
|0.03
|1.3640
|1.3444
|1.3659
|-2.70
|4476.99
|1188
|2007.08.30 21:00
|close
|591
|0.01
|1.3639
|1.3444
|1.3664
|-1.50
|4475.49
|1189
|2007.08.31 01:00
|buy
|595
|0.01
|1.3644
|1.3434
|1.3654
|1190
|2007.08.31 01:48
|t/p
|595
|0.01
|1.3654
|1.3434
|1.3654
|1.00
|4476.49
|1191
|2007.08.31 01:48
|buy
|596
|0.01
|1.3658
|1.3448
|1.3668
|1192
|2007.08.31 01:59
|t/p
|596
|0.01
|1.3668
|1.3448
|1.3668
|1.00
|4477.49
|1193
|2007.08.31 01:59
|buy
|597
|0.01
|1.3671
|1.3461
|1.3681
|1194
|2007.08.31 02:19
|buy
|598
|0.03
|1.3664
|1.3459
|1.3674
|1195
|2007.08.31 06:55
|buy
|599
|0.09
|1.3658
|1.3458
|1.3668
|1196
|2007.08.31 07:03
|buy
|600
|0.27
|1.3652
|1.3457
|1.3662
|1197
|2007.08.31 07:09
|close
|600
|0.27
|1.3655
|1.3457
|1.3662
|8.10
|4485.59
|1198
|2007.08.31 07:09
|close
|599
|0.09
|1.3658
|1.3458
|1.3668
|0.00
|4485.59
|1199
|2007.08.31 07:09
|close
|598
|0.03
|1.3657
|1.3459
|1.3674
|-2.10
|4483.49
|1200
|2007.08.31 07:10
|close
|597
|0.01
|1.3658
|1.3461
|1.3681
|-1.30
|4482.19
|1201
|2007.08.31 13:00
|sell
|601
|0.01
|1.3665
|1.3875
|1.3655
|1202
|2007.08.31 13:26
|sell
|602
|0.03
|1.3671
|1.3876
|1.3661
|1203
|2007.08.31 13:30
|sell
|603
|0.09
|1.3677
|1.3877
|1.3667
|1204
|2007.08.31 13:31
|sell
|604
|0.27
|1.3682
|1.3877
|1.3672
|1205
|2007.08.31 13:31
|sell
|605
|0.81
|1.3689
|1.3879
|1.3679
|1206
|2007.08.31 15:16
|close
|605
|0.81
|1.3685
|1.3879
|1.3679
|32.40
|4514.59
|1207
|2007.08.31 15:16
|close
|604
|0.27
|1.3686
|1.3877
|1.3672
|-10.80
|4503.79
|1208
|2007.08.31 15:16
|close
|603
|0.09
|1.3685
|1.3877
|1.3667
|-7.20
|4496.59
|1209
|2007.08.31 15:16
|close
|602
|0.03
|1.3683
|1.3876
|1.3661
|-3.60
|4492.99
|1210
|2007.08.31 15:16
|close
|601
|0.01
|1.3684
|1.3875
|1.3655
|-1.90
|4491.09
|1211
|2007.09.03 07:00
|buy
|606
|0.01
|1.3638
|1.3428
|1.3648
|1212
|2007.09.03 08:26
|t/p
|606
|0.01
|1.3648
|1.3428
|1.3648
|1.00
|4492.09
|1213
|2007.09.04 00:00
|buy
|607
|0.01
|1.3627
|1.3417
|1.3637
|1214
|2007.09.04 00:04
|buy
|608
|0.03
|1.3621
|1.3416
|1.3631
|1215
|2007.09.04 00:56
|buy
|609
|0.09
|1.3615
|1.3415
|1.3625
|1216
|2007.09.04 03:16
|buy
|610
|0.27
|1.3607
|1.3412
|1.3617
|1217
|2007.09.04 03:33
|close
|610
|0.27
|1.3611
|1.3412
|1.3617
|10.80
|4502.89
|1218
|2007.09.04 03:33
|close
|609
|0.09
|1.3610
|1.3415
|1.3625
|-4.50
|4498.39
|1219
|2007.09.04 03:34
|close
|608
|0.03
|1.3611
|1.3416
|1.3631
|-3.00
|4495.39
|1220
|2007.09.04 03:34
|close
|607
|0.01
|1.3612
|1.3417
|1.3637
|-1.50
|4493.89
|1221
|2007.09.04 08:00
|buy
|611
|0.01
|1.3626
|1.3416
|1.3636
|1222
|2007.09.04 08:02
|buy
|612
|0.03
|1.3620
|1.3415
|1.3630
|1223
|2007.09.04 08:34
|buy
|613
|0.09
|1.3614
|1.3414
|1.3624
|1224
|2007.09.04 09:09
|buy
|614
|0.27
|1.3608
|1.3413
|1.3618
|1225
|2007.09.04 09:13
|close
|614
|0.27
|1.3611
|1.3413
|1.3618
|8.10
|4501.99
|1226
|2007.09.04 09:13
|close
|613
|0.09
|1.3610
|1.3414
|1.3624
|-3.60
|4498.39
|1227
|2007.09.04 09:13
|close
|612
|0.03
|1.3611
|1.3415
|1.3630
|-2.70
|4495.69
|1228
|2007.09.04 09:13
|close
|611
|0.01
|1.3612
|1.3416
|1.3636
|-1.40
|4494.29
|1229
|2007.09.04 19:02
|buy
|615
|0.01
|1.3609
|1.3399
|1.3619
|1230
|2007.09.04 22:42
|buy
|616
|0.03
|1.3603
|1.3398
|1.3613
|1231
|2007.09.05 00:29
|t/p
|616
|0.03
|1.3613
|1.3398
|1.3613
|2.83
|4497.12
|1232
|2007.09.05 00:29
|close
|615
|0.01
|1.3614
|1.3399
|1.3619
|0.44
|4497.56
|1233
|2007.09.06 04:00
|sell
|617
|0.01
|1.3642
|1.3852
|1.3632
|1234
|2007.09.06 05:07
|sell
|618
|0.03
|1.3648
|1.3853
|1.3638
|1235
|2007.09.06 09:05
|t/p
|618
|0.03
|1.3638
|1.3853
|1.3638
|3.00
|4500.56
|1236
|2007.09.06 09:05
|close
|617
|0.01
|1.3637
|1.3852
|1.3632
|0.50
|4501.06
|1237
|2007.09.07 02:00
|sell
|619
|0.01
|1.3693
|1.3903
|1.3683
|1238
|2007.09.07 02:45
|t/p
|619
|0.01
|1.3683
|1.3903
|1.3683
|1.00
|4502.06
|1239
|2007.09.07 02:45
|sell
|620
|0.01
|1.3680
|1.3890
|1.3670
|1240
|2007.09.07 04:28
|t/p
|620
|0.01
|1.3670
|1.3890
|1.3670
|1.00
|4503.06
|1241
|2007.09.10 04:00
|sell
|621
|0.01
|1.3775
|1.3985
|1.3765
|1242
|2007.09.10 07:07
|sell
|622
|0.03
|1.3781
|1.3986
|1.3771
|1243
|2007.09.10 08:37
|sell
|623
|0.09
|1.3787
|1.3987
|1.3777
|1244
|2007.09.10 09:29
|sell
|624
|0.27
|1.3793
|1.3988
|1.3783
|1245
|2007.09.10 09:39
|sell
|625
|0.81
|1.3799
|1.3989
|1.3789
|1246
|2007.09.10 09:51
|close
|625
|0.81
|1.3796
|1.3989
|1.3789
|24.30
|4527.36
|1247
|2007.09.10 09:51
|close
|624
|0.27
|1.3797
|1.3988
|1.3783
|-10.80
|4516.56
|1248
|2007.09.10 09:51
|close
|623
|0.09
|1.3796
|1.3987
|1.3777
|-8.10
|4508.46
|1249
|2007.09.10 09:52
|close
|622
|0.03
|1.3797
|1.3986
|1.3771
|-4.80
|4503.66
|1250
|2007.09.10 09:52
|close
|621
|0.01
|1.3796
|1.3985
|1.3765
|-2.10
|4501.56
|1251
|2007.09.12 02:00
|sell
|626
|0.01
|1.3836
|1.4046
|1.3826
|1252
|2007.09.12 03:12
|t/p
|626
|0.01
|1.3826
|1.4046
|1.3826
|1.00
|4502.56
|1253
|2007.09.13 01:00
|sell
|627
|0.01
|1.3905
|1.4115
|1.3895
|1254
|2007.09.13 01:40
|t/p
|627
|0.01
|1.3895
|1.4115
|1.3895
|1.00
|4503.56
|1255
|2007.09.13 01:40
|sell
|628
|0.01
|1.3893
|1.4103
|1.3883
|1256
|2007.09.13 03:38
|sell
|629
|0.03
|1.3899
|1.4104
|1.3889
|1257
|2007.09.13 07:29
|t/p
|629
|0.03
|1.3889
|1.4104
|1.3889
|3.00
|4506.56
|1258
|2007.09.13 07:29
|close
|628
|0.01
|1.3889
|1.4103
|1.3883
|0.40
|4506.96
|1259
|2007.09.14 09:00
|buy
|630
|0.01
|1.3884
|1.3674
|1.3894
|1260
|2007.09.14 09:11
|t/p
|630
|0.01
|1.3894
|1.3674
|1.3894
|1.00
|4507.96
|1261
|2007.09.14 09:11
|buy
|631
|0.01
|1.3896
|1.3686
|1.3906
|1262
|2007.09.14 09:26
|buy
|632
|0.03
|1.3890
|1.3685
|1.3900
|1263
|2007.09.14 09:36
|buy
|633
|0.09
|1.3884
|1.3684
|1.3894
|1264
|2007.09.14 10:29
|buy
|634
|0.27
|1.3879
|1.3684
|1.3889
|1265
|2007.09.14 11:28
|buy
|635
|0.81
|1.3873
|1.3683
|1.3883
|1266
|2007.09.14 12:48
|close
|635
|0.81
|1.3876
|1.3683
|1.3883
|24.30
|4532.26
|1267
|2007.09.14 12:48
|close
|634
|0.27
|1.3875
|1.3684
|1.3889
|-10.80
|4521.46
|1268
|2007.09.14 12:48
|close
|633
|0.09
|1.3876
|1.3684
|1.3894
|-7.20
|4514.26
|1269
|2007.09.14 12:48
|close
|632
|0.03
|1.3875
|1.3685
|1.3900
|-4.50
|4509.76
|1270
|2007.09.14 12:48
|close
|631
|0.01
|1.3876
|1.3686
|1.3906
|-2.00
|4507.76
|1271
|2007.09.14 22:00
|buy
|636
|0.01
|1.3878
|1.3668
|1.3888
|1272
|2007.09.17 00:00
|buy
|637
|0.03
|1.3872
|1.3667
|1.3882
|1273
|2007.09.17 01:17
|buy
|638
|0.09
|1.3866
|1.3666
|1.3876
|1274
|2007.09.17 01:36
|buy
|639
|0.27
|1.3861
|1.3666
|1.3871
|1275
|2007.09.17 02:37
|close
|639
|0.27
|1.3864
|1.3666
|1.3871
|8.10
|4515.86
|1276
|2007.09.17 02:37
|close
|638
|0.09
|1.3863
|1.3666
|1.3876
|-2.70
|4513.16
|1277
|2007.09.17 02:38
|close
|637
|0.03
|1.3864
|1.3667
|1.3882
|-2.40
|4510.76
|1278
|2007.09.17 02:40
|close
|636
|0.01
|1.3865
|1.3668
|1.3888
|-1.36
|4509.41
|1279
|2007.09.18 03:00
|buy
|640
|0.01
|1.3871
|1.3661
|1.3881
|1280
|2007.09.18 03:27
|buy
|641
|0.03
|1.3865
|1.3660
|1.3875
|1281
|2007.09.18 03:37
|buy
|642
|0.09
|1.3860
|1.3660
|1.3870
|1282
|2007.09.18 07:37
|buy
|643
|0.27
|1.3854
|1.3659
|1.3864
|1283
|2007.09.18 08:18
|buy
|644
|0.81
|1.3848
|1.3658
|1.3858
|1284
|2007.09.18 09:26
|close
|644
|0.81
|1.3851
|1.3658
|1.3858
|24.30
|4533.71
|1285
|2007.09.18 09:27
|close
|643
|0.27
|1.3850
|1.3659
|1.3864
|-10.80
|4522.91
|1286
|2007.09.18 09:27
|close
|642
|0.09
|1.3851
|1.3660
|1.3870
|-8.10
|4514.81
|1287
|2007.09.18 09:27
|close
|641
|0.03
|1.3850
|1.3660
|1.3875
|-4.50
|4510.31
|1288
|2007.09.18 09:27
|close
|640
|0.01
|1.3852
|1.3661
|1.3881
|-1.90
|4508.41
|1289
|2007.09.18 12:00
|buy
|645
|0.01
|1.3866
|1.3656
|1.3876
|1290
|2007.09.18 13:29
|buy
|646
|0.03
|1.3861
|1.3656
|1.3871
|1291
|2007.09.18 14:18
|t/p
|646
|0.03
|1.3871
|1.3656
|1.3871
|3.00
|4511.41
|1292
|2007.09.18 14:18
|close
|645
|0.01
|1.3871
|1.3656
|1.3876
|0.50
|4511.91
|1293
|2007.09.19 08:00
|sell
|647
|0.01
|1.3977
|1.4187
|1.3967
|1294
|2007.09.19 08:37
|sell
|648
|0.03
|1.3982
|1.4187
|1.3972
|1295
|2007.09.19 09:36
|t/p
|648
|0.03
|1.3972
|1.4187
|1.3972
|3.00
|4514.91
|1296
|2007.09.19 09:36
|close
|647
|0.01
|1.3972
|1.4187
|1.3967
|0.50
|4515.41
|1297
|2007.09.20 23:00
|sell
|649
|0.01
|1.4065
|1.4275
|1.4055
|1298
|2007.09.20 23:36
|sell
|650
|0.03
|1.4071
|1.4276
|1.4061
|1299
|2007.09.21 00:39
|sell
|651
|0.09
|1.4077
|1.4277
|1.4067
|1300
|2007.09.21 02:13
|t/p
|651
|0.09
|1.4067
|1.4277
|1.4067
|9.00
|4524.41
|1301
|2007.09.21 02:13
|close
|650
|0.03
|1.4067
|1.4276
|1.4061
|1.21
|4525.62
|1302
|2007.09.21 02:14
|close
|649
|0.01
|1.4068
|1.4275
|1.4055
|-0.29
|4525.33
|1303
|2007.09.25 11:00
|buy
|652
|0.01
|1.4089
|1.3879
|1.4099
|1304
|2007.09.25 11:35
|t/p
|652
|0.01
|1.4099
|1.3879
|1.4099
|1.00
|4526.33
|1305
|2007.09.25 11:35
|buy
|653
|0.01
|1.4101
|1.3891
|1.4111
|1306
|2007.09.25 12:00
|buy
|654
|0.03
|1.4095
|1.3890
|1.4105
|1307
|2007.09.25 13:03
|buy
|655
|0.09
|1.4089
|1.3889
|1.4099
|1308
|2007.09.25 13:37
|t/p
|655
|0.09
|1.4099
|1.3889
|1.4099
|9.00
|4535.33
|1309
|2007.09.25 13:37
|close
|654
|0.03
|1.4099
|1.3890
|1.4105
|1.20
|4536.53
|1310
|2007.09.25 13:37
|close
|653
|0.01
|1.4098
|1.3891
|1.4111
|-0.30
|4536.23
|1311
|2007.09.26 04:00
|sell
|656
|0.01
|1.4141
|1.4351
|1.4131
|1312
|2007.09.26 06:16
|sell
|657
|0.03
|1.4146
|1.4351
|1.4136
|1313
|2007.09.26 06:30
|sell
|658
|0.09
|1.4152
|1.4352
|1.4142
|1314
|2007.09.26 07:36
|t/p
|658
|0.09
|1.4142
|1.4352
|1.4142
|9.00
|4545.23
|1315
|2007.09.26 07:36
|close
|657
|0.03
|1.4142
|1.4351
|1.4136
|1.20
|4546.43
|1316
|2007.09.26 07:36
|close
|656
|0.01
|1.4143
|1.4351
|1.4131
|-0.20
|4546.23
|1317
|2007.09.27 03:00
|sell
|659
|0.01
|1.4126
|1.4336
|1.4116
|1318
|2007.09.27 03:49
|sell
|660
|0.03
|1.4132
|1.4337
|1.4122
|1319
|2007.09.27 05:01
|sell
|661
|0.09
|1.4138
|1.4338
|1.4128
|1320
|2007.09.27 05:03
|sell
|662
|0.27
|1.4144
|1.4339
|1.4134
|1321
|2007.09.27 05:30
|close
|662
|0.27
|1.4141
|1.4339
|1.4134
|8.10
|4554.33
|1322
|2007.09.27 05:30
|close
|661
|0.09
|1.4142
|1.4338
|1.4128
|-3.60
|4550.73
|1323
|2007.09.27 05:30
|close
|660
|0.03
|1.4141
|1.4337
|1.4122
|-2.70
|4548.03
|1324
|2007.09.27 05:30
|close
|659
|0.01
|1.4142
|1.4336
|1.4116
|-1.60
|4546.43
|1325
|2007.09.27 19:00
|sell
|663
|0.01
|1.4147
|1.4357
|1.4137
|1326
|2007.09.27 19:05
|sell
|664
|0.03
|1.4153
|1.4358
|1.4143
|1327
|2007.09.27 20:29
|sell
|665
|0.09
|1.4159
|1.4359
|1.4149
|1328
|2007.09.27 21:29
|t/p
|665
|0.09
|1.4149
|1.4359
|1.4149
|9.00
|4555.43
|1329
|2007.09.27 21:29
|close
|664
|0.03
|1.4149
|1.4358
|1.4143
|1.20
|4556.63
|1330
|2007.09.27 21:29
|close
|663
|0.01
|1.4148
|1.4357
|1.4137
|-0.10
|4556.53
|1331
|2007.10.01 06:00
|sell
|666
|0.01
|1.4262
|1.4472
|1.4252
|1332
|2007.10.01 06:26
|sell
|667
|0.03
|1.4267
|1.4472
|1.4257
|1333
|2007.10.01 06:40
|sell
|668
|0.09
|1.4273
|1.4473
|1.4263
|1334
|2007.10.01 06:54
|t/p
|668
|0.09
|1.4263
|1.4473
|1.4263
|9.00
|4565.53
|1335
|2007.10.01 06:54
|close
|667
|0.03
|1.4263
|1.4472
|1.4257
|1.20
|4566.73
|1336
|2007.10.01 07:00
|close
|666
|0.01
|1.4262
|1.4472
|1.4252
|0.00
|4566.73
|1337
|2007.10.02 23:00
|buy
|669
|0.01
|1.4155
|1.3945
|1.4165
|1338
|2007.10.02 23:38
|buy
|670
|0.03
|1.4149
|1.3944
|1.4159
|1339
|2007.10.03 02:05
|t/p
|670
|0.03
|1.4159
|1.3944
|1.4159
|2.83
|4569.56
|1340
|2007.10.03 02:05
|close
|669
|0.01
|1.4159
|1.3945
|1.4165
|0.34
|4569.90
|1341
|2007.10.04 06:00
|buy
|671
|0.01
|1.4093
|1.3883
|1.4103
|1342
|2007.10.04 06:28
|buy
|672
|0.03
|1.4087
|1.3882
|1.4097
|1343
|2007.10.04 06:38
|buy
|673
|0.09
|1.4082
|1.3882
|1.4092
|1344
|2007.10.04 06:54
|t/p
|673
|0.09
|1.4092
|1.3882
|1.4092
|9.00
|4578.90
|1345
|2007.10.04 06:54
|close
|672
|0.03
|1.4092
|1.3882
|1.4097
|1.50
|4580.40
|1346
|2007.10.04 07:00
|close
|671
|0.01
|1.4091
|1.3883
|1.4103
|-0.20
|4580.20
|1347
|2007.10.05 09:00
|sell
|674
|0.01
|1.4127
|1.4337
|1.4117
|1348
|2007.10.05 09:28
|t/p
|674
|0.01
|1.4117
|1.4337
|1.4117
|1.00
|4581.20
|1349
|2007.10.05 09:28
|sell
|675
|0.01
|1.4115
|1.4325
|1.4105
|1350
|2007.10.05 12:14
|sell
|676
|0.03
|1.4121
|1.4326
|1.4111
|1351
|2007.10.05 12:29
|sell
|677
|0.09
|1.4126
|1.4326
|1.4116
|1352
|2007.10.05 13:28
|sell
|678
|0.27
|1.4132
|1.4327
|1.4122
|1353
|2007.10.05 13:38
|sell
|679
|0.81
|1.4138
|1.4328
|1.4128
|1354
|2007.10.05 13:52
|close
|679
|0.81
|1.4135
|1.4328
|1.4128
|24.30
|4605.50
|1355
|2007.10.05 13:52
|close
|678
|0.27
|1.4136
|1.4327
|1.4122
|-10.80
|4594.70
|1356
|2007.10.05 13:52
|close
|677
|0.09
|1.4135
|1.4326
|1.4116
|-8.10
|4586.60
|1357
|2007.10.05 13:52
|close
|676
|0.03
|1.4136
|1.4326
|1.4111
|-4.50
|4582.10
|1358
|2007.10.05 13:53
|close
|675
|0.01
|1.4134
|1.4325
|1.4105
|-1.90
|4580.20
|1359
|2007.10.08 05:00
|sell
|680
|0.01
|1.4135
|1.4345
|1.4125
|1360
|2007.10.08 08:16
|t/p
|680
|0.01
|1.4125
|1.4345
|1.4125
|1.00
|4581.20
|1361
|2007.10.09 03:00
|buy
|681
|0.01
|1.4046
|1.3836
|1.4056
|1362
|2007.10.09 03:14
|buy
|682
|0.03
|1.4041
|1.3836
|1.4051
|1363
|2007.10.09 03:31
|buy
|683
|0.09
|1.4035
|1.3835
|1.4045
|1364
|2007.10.09 05:26
|buy
|684
|0.27
|1.4029
|1.3834
|1.4039
|1365
|2007.10.09 05:29
|buy
|685
|0.81
|1.4024
|1.3834
|1.4034
|1366
|2007.10.09 07:03
|close
|685
|0.81
|1.4027
|1.3834
|1.4034
|24.30
|4605.50
|1367
|2007.10.09 07:03
|close
|684
|0.27
|1.4026
|1.3834
|1.4039
|-8.10
|4597.40
|1368
|2007.10.09 07:04
|close
|683
|0.09
|1.4027
|1.3835
|1.4045
|-7.20
|4590.20
|1369
|2007.10.09 07:04
|close
|682
|0.03
|1.4026
|1.3836
|1.4051
|-4.50
|4585.70
|1370
|2007.10.09 07:05
|close
|681
|0.01
|1.4027
|1.3836
|1.4056
|-1.90
|4583.80
|1371
|2007.10.09 09:00
|buy
|686
|0.01
|1.4045
|1.3835
|1.4055
|1372
|2007.10.09 09:28
|buy
|687
|0.03
|1.4040
|1.3835
|1.4050
|1373
|2007.10.09 09:38
|buy
|688
|0.09
|1.4034
|1.3834
|1.4044
|1374
|2007.10.09 10:01
|t/p
|688
|0.09
|1.4044
|1.3834
|1.4044
|9.00
|4592.80
|1375
|2007.10.09 10:01
|close
|687
|0.03
|1.4044
|1.3835
|1.4050
|1.20
|4594.00
|1376
|2007.10.09 10:01
|close
|686
|0.01
|1.4043
|1.3835
|1.4055
|-0.20
|4593.80
|1377
|2007.10.10 08:00
|sell
|689
|0.01
|1.4100
|1.4310
|1.4090
|1378
|2007.10.10 08:03
|sell
|690
|0.03
|1.4105
|1.4310
|1.4095
|1379
|2007.10.10 08:16
|sell
|691
|0.09
|1.4111
|1.4311
|1.4101
|1380
|2007.10.10 08:31
|sell
|692
|0.27
|1.4117
|1.4312
|1.4107
|1381
|2007.10.10 08:50
|close
|692
|0.27
|1.4114
|1.4312
|1.4107
|8.10
|4601.90
|1382
|2007.10.10 08:50
|close
|691
|0.09
|1.4115
|1.4311
|1.4101
|-3.60
|4598.30
|1383
|2007.10.10 08:50
|close
|690
|0.03
|1.4114
|1.4310
|1.4095
|-2.70
|4595.60
|1384
|2007.10.10 08:50
|close
|689
|0.01
|1.4115
|1.4310
|1.4090
|-1.50
|4594.10
|1385
|2007.10.10 08:51
|sell
|693
|0.01
|1.4112
|1.4322
|1.4102
|1386
|2007.10.10 09:18
|sell
|694
|0.03
|1.4118
|1.4323
|1.4108
|1387
|2007.10.10 09:27
|sell
|695
|0.09
|1.4123
|1.4323
|1.4113
|1388
|2007.10.10 09:39
|sell
|696
|0.27
|1.4129
|1.4324
|1.4119
|1389
|2007.10.10 09:53
|close
|696
|0.27
|1.4126
|1.4324
|1.4119
|8.10
|4602.20
|1390
|2007.10.10 09:53
|close
|695
|0.09
|1.4127
|1.4323
|1.4113
|-3.60
|4598.60
|1391
|2007.10.10 09:53
|close
|694
|0.03
|1.4126
|1.4323
|1.4108
|-2.40
|4596.20
|1392
|2007.10.10 09:53
|close
|693
|0.01
|1.4127
|1.4322
|1.4102
|-1.50
|4594.70
|1393
|2007.10.10 20:00
|sell
|697
|0.01
|1.4132
|1.4342
|1.4122
|1394
|2007.10.10 21:27
|sell
|698
|0.03
|1.4138
|1.4343
|1.4128
|1395
|2007.10.10 21:37
|sell
|699
|0.09
|1.4144
|1.4344
|1.4134
|1396
|2007.10.11 05:17
|sell
|700
|0.27
|1.4150
|1.4345
|1.4140
|1397
|2007.10.11 05:36
|sell
|701
|0.81
|1.4156
|1.4346
|1.4146
|1398
|2007.10.16 12:31
|close
|701
|0.81
|1.4153
|1.4346
|1.4146
|25.52
|4620.21
|1399
|2007.10.16 12:31
|close
|700
|0.27
|1.4154
|1.4345
|1.4140
|-10.40
|4609.82
|1400
|2007.10.16 12:31
|close
|699
|0.09
|1.4153
|1.4344
|1.4134
|-7.83
|4601.99
|1401
|2007.10.16 12:32
|close
|698
|0.03
|1.4154
|1.4343
|1.4128
|-4.71
|4597.28
|1402
|2007.10.16 12:32
|close
|697
|0.01
|1.4153
|1.4342
|1.4122
|-2.07
|4595.21
|1403
|2007.10.16 22:00
|buy
|702
|0.01
|1.4166
|1.3956
|1.4176
|1404
|2007.10.16 22:39
|t/p
|702
|0.01
|1.4176
|1.3956
|1.4176
|1.00
|4596.21
|1405
|2007.10.16 22:39
|buy
|703
|0.01
|1.4178
|1.3968
|1.4188
|1406
|2007.10.16 23:04
|buy
|704
|0.03
|1.4172
|1.3967
|1.4182
|1407
|2007.10.16 23:28
|buy
|705
|0.09
|1.4166
|1.3966
|1.4176
|1408
|2007.10.17 01:00
|t/p
|705
|0.09
|1.4176
|1.3966
|1.4176
|8.49
|4604.70
|1409
|2007.10.17 01:00
|close
|704
|0.03
|1.4176
|1.3967
|1.4182
|1.03
|4605.72
|1410
|2007.10.17 01:01
|close
|703
|0.01
|1.4175
|1.3968
|1.4188
|-0.36
|4605.37
|1411
|2007.10.17 22:00
|sell
|706
|0.01
|1.4189
|1.4399
|1.4179
|1412
|2007.10.17 22:03
|sell
|707
|0.03
|1.4195
|1.4400
|1.4185
|1413
|2007.10.17 22:14
|sell
|708
|0.09
|1.4201
|1.4401
|1.4191
|1414
|2007.10.17 22:19
|sell
|709
|0.27
|1.4206
|1.4401
|1.4196
|1415
|2007.10.17 22:32
|sell
|710
|0.81
|1.4212
|1.4402
|1.4202
|1416
|2007.10.17 22:49
|close
|710
|0.81
|1.4209
|1.4402
|1.4202
|24.30
|4629.67
|1417
|2007.10.17 22:49
|close
|709
|0.27
|1.4210
|1.4401
|1.4196
|-10.80
|4618.87
|1418
|2007.10.17 22:50
|close
|708
|0.09
|1.4209
|1.4401
|1.4191
|-7.20
|4611.67
|1419
|2007.10.17 22:50
|close
|707
|0.03
|1.4208
|1.4400
|1.4185
|-3.90
|4607.77
|1420
|2007.10.17 22:50
|close
|706
|0.01
|1.4209
|1.4399
|1.4179
|-2.00
|4605.77
|1421
|2007.10.17 22:51
|sell
|711
|0.01
|1.4206
|1.4416
|1.4196
|1422
|2007.10.17 23:28
|sell
|712
|0.03
|1.4212
|1.4417
|1.4202
|1423
|2007.10.17 23:39
|sell
|713
|0.09
|1.4218
|1.4418
|1.4208
|1424
|2007.10.18 01:37
|t/p
|713
|0.09
|1.4208
|1.4418
|1.4208
|9.13
|4614.90
|1425
|2007.10.18 01:37
|close
|712
|0.03
|1.4208
|1.4417
|1.4202
|1.24
|4616.15
|1426
|2007.10.18 01:37
|close
|711
|0.01
|1.4209
|1.4416
|1.4196
|-0.28
|4615.86
|1427
|2007.10.18 23:00
|sell
|714
|0.01
|1.4292
|1.4502
|1.4282
|1428
|2007.10.18 23:13
|sell
|715
|0.03
|1.4298
|1.4503
|1.4288
|1429
|2007.10.18 23:37
|t/p
|715
|0.03
|1.4288
|1.4503
|1.4288
|3.00
|4618.86
|1430
|2007.10.18 23:37
|close
|714
|0.01
|1.4288
|1.4502
|1.4282
|0.40
|4619.26
|1431
|2007.10.18 23:37
|sell
|716
|0.01
|1.4287
|1.4497
|1.4277
|1432
|2007.10.19 00:37
|sell
|717
|0.03
|1.4293
|1.4498
|1.4283
|1433
|2007.10.19 02:52
|t/p
|717
|0.03
|1.4283
|1.4498
|1.4283
|3.00
|4622.26
|1434
|2007.10.19 02:52
|close
|716
|0.01
|1.4283
|1.4497
|1.4277
|0.41
|4622.67
|1435
|2007.10.22 10:00
|sell
|718
|0.01
|1.4311
|1.4521
|1.4301
|1436
|2007.10.22 10:37
|t/p
|718
|0.01
|1.4301
|1.4521
|1.4301
|1.00
|4623.67
|1437
|2007.10.22 10:37
|sell
|719
|0.01
|1.4299
|1.4509
|1.4289
|1438
|2007.10.22 11:01
|sell
|720
|0.03
|1.4305
|1.4510
|1.4295
|1439
|2007.10.22 11:27
|t/p
|720
|0.03
|1.4295
|1.4510
|1.4295
|3.00
|4626.67
|1440
|2007.10.22 11:27
|close
|719
|0.01
|1.4295
|1.4509
|1.4289
|0.40
|4627.07
|1441
|2007.10.23 00:00
|buy
|721
|0.01
|1.4178
|1.3968
|1.4188
|1442
|2007.10.23 01:32
|buy
|722
|0.03
|1.4172
|1.3967
|1.4182
|1443
|2007.10.23 02:20
|t/p
|722
|0.03
|1.4182
|1.3967
|1.4182
|3.00
|4630.07
|1444
|2007.10.23 02:20
|close
|721
|0.01
|1.4182
|1.3968
|1.4188
|0.40
|4630.47
|1445
|2007.10.24 06:00
|sell
|723
|0.01
|1.4260
|1.4470
|1.4250
|1446
|2007.10.24 06:30
|t/p
|723
|0.01
|1.4250
|1.4470
|1.4250
|1.00
|4631.47
|1447
|2007.10.24 06:30
|sell
|724
|0.01
|1.4248
|1.4458
|1.4238
|1448
|2007.10.24 07:01
|sell
|725
|0.03
|1.4254
|1.4459
|1.4244
|1449
|2007.10.24 08:27
|t/p
|725
|0.03
|1.4244
|1.4459
|1.4244
|3.00
|4634.47
|1450
|2007.10.24 08:27
|close
|724
|0.01
|1.4244
|1.4458
|1.4238
|0.40
|4634.87
|1451
|2007.10.25 10:00
|sell
|726
|0.01
|1.4256
|1.4466
|1.4246
|1452
|2007.10.25 10:17
|sell
|727
|0.03
|1.4262
|1.4467
|1.4252
|1453
|2007.10.25 10:26
|sell
|728
|0.09
|1.4267
|1.4467
|1.4257
|1454
|2007.10.25 10:36
|sell
|729
|0.27
|1.4273
|1.4468
|1.4263
|1455
|2007.10.25 11:37
|sell
|730
|0.81
|1.4279
|1.4469
|1.4269
|1456
|2007.10.31 08:31
|s/l
|726
|0.01
|1.4466
|1.4466
|1.4246
|-20.98
|4613.89
|1457
|2007.10.31 08:31
|close
|730
|0.81
|1.4467
|1.4469
|1.4269
|-1521.18
|3092.71
|1458
|2007.10.31 08:31
|close
|729
|0.27
|1.4466
|1.4468
|1.4263
|-520.56
|2572.15
|1459
|2007.10.31 08:31
|close
|728
|0.09
|1.4467
|1.4467
|1.4257
|-179.82
|2392.33
|1460
|2007.10.31 08:31
|close
|727
|0.03
|1.4466
|1.4467
|1.4252
|-61.14
|2331.19
|1461
|2007.11.01 02:00
|sell
|731
|0.01
|1.4469
|1.4679
|1.4459
|1462
|2007.11.01 02:51
|t/p
|731
|0.01
|1.4459
|1.4679
|1.4459
|1.00
|2332.19
|1463
|2007.11.01 02:51
|sell
|732
|0.01
|1.4457
|1.4667
|1.4447
|1464
|2007.11.01 03:30
|sell
|733
|0.03
|1.4463
|1.4668
|1.4453
|1465
|2007.11.01 04:05
|sell
|734
|0.09
|1.4468
|1.4668
|1.4458
|1466
|2007.11.01 07:04
|sell
|735
|0.27
|1.4474
|1.4669
|1.4464
|1467
|2007.11.01 07:26
|close
|735
|0.27
|1.4471
|1.4669
|1.4464
|8.10
|2340.29
|1468
|2007.11.01 07:26
|close
|734
|0.09
|1.4472
|1.4668
|1.4458
|-3.60
|2336.69
|1469
|2007.11.01 07:26
|close
|733
|0.03
|1.4471
|1.4668
|1.4453
|-2.40
|2334.29
|1470
|2007.11.01 07:26
|close
|732
|0.01
|1.4472
|1.4667
|1.4447
|-1.50
|2332.79
|1471
|2007.11.01 19:00
|buy
|736
|0.01
|1.4441
|1.4231
|1.4451
|1472
|2007.11.01 19:26
|t/p
|736
|0.01
|1.4451
|1.4231
|1.4451
|1.00
|2333.79
|1473
|2007.11.01 19:26
|buy
|737
|0.01
|1.4453
|1.4243
|1.4463
|1474
|2007.11.01 19:38
|t/p
|737
|0.01
|1.4463
|1.4243
|1.4463
|1.00
|2334.79
|1475
|2007.11.01 19:38
|buy
|738
|0.01
|1.4465
|1.4255
|1.4475
|1476
|2007.11.01 19:52
|buy
|739
|0.03
|1.4459
|1.4254
|1.4469
|1477
|2007.11.01 20:19
|buy
|740
|0.09
|1.4453
|1.4253
|1.4463
|1478
|2007.11.01 20:28
|buy
|741
|0.27
|1.4447
|1.4252
|1.4457
|1479
|2007.11.01 20:36
|buy
|742
|0.81
|1.4441
|1.4251
|1.4451
|1480
|2007.11.02 04:30
|close
|742
|0.81
|1.4444
|1.4251
|1.4451
|19.68
|2354.47
|1481
|2007.11.02 04:30
|close
|741
|0.27
|1.4443
|1.4252
|1.4457
|-12.34
|2342.13
|1482
|2007.11.02 04:31
|close
|740
|0.09
|1.4444
|1.4253
|1.4463
|-8.61
|2333.52
|1483
|2007.11.02 04:31
|close
|739
|0.03
|1.4443
|1.4254
|1.4469
|-4.97
|2328.55
|1484
|2007.11.02 04:32
|close
|738
|0.01
|1.4444
|1.4255
|1.4475
|-2.16
|2326.39
|1485
|2007.11.02 04:32
|buy
|743
|0.01
|1.4445
|1.4235
|1.4455
|1486
|2007.11.02 06:30
|buy
|744
|0.03
|1.4439
|1.4234
|1.4449
|1487
|2007.11.02 06:39
|buy
|745
|0.09
|1.4433
|1.4233
|1.4443
|1488
|2007.11.02 07:05
|buy
|746
|0.27
|1.4427
|1.4232
|1.4437
|1489
|2007.11.02 07:23
|close
|746
|0.27
|1.4430
|1.4232
|1.4437
|8.10
|2334.49
|1490
|2007.11.02 07:24
|close
|745
|0.09
|1.4431
|1.4233
|1.4443
|-1.80
|2332.69
|1491
|2007.11.02 07:24
|close
|744
|0.03
|1.4432
|1.4234
|1.4449
|-2.10
|2330.59
|1492
|2007.11.02 07:24
|close
|743
|0.01
|1.4433
|1.4235
|1.4455
|-1.20
|2329.39
|1493
|2007.11.05 02:00
|sell
|747
|0.01
|1.4503
|1.4713
|1.4493
|1494
|2007.11.05 02:03
|sell
|748
|0.03
|1.4508
|1.4713
|1.4498
|1495
|2007.11.05 03:50
|t/p
|748
|0.03
|1.4498
|1.4713
|1.4498
|3.00
|2332.39
|1496
|2007.11.05 03:50
|close
|747
|0.01
|1.4498
|1.4713
|1.4493
|0.50
|2332.89
|1497
|2007.11.06 01:00
|buy
|749
|0.01
|1.4478
|1.4268
|1.4488
|1498
|2007.11.06 02:38
|buy
|750
|0.03
|1.4472
|1.4267
|1.4482
|1499
|2007.11.06 04:38
|t/p
|750
|0.03
|1.4482
|1.4267
|1.4482
|3.00
|2335.89
|1500
|2007.11.06 04:38
|close
|749
|0.01
|1.4482
|1.4268
|1.4488
|0.40
|2336.29
|1501
|2007.11.06 23:00
|sell
|751
|0.01
|1.4554
|1.4764
|1.4544
|1502
|2007.11.06 23:05
|sell
|752
|0.03
|1.4560
|1.4765
|1.4550
|1503
|2007.11.06 23:30
|sell
|753
|0.09
|1.4566
|1.4766
|1.4556
|1504
|2007.11.07 00:32
|t/p
|753
|0.09
|1.4556
|1.4766
|1.4556
|9.04
|2345.34
|1505
|2007.11.07 00:32
|close
|752
|0.03
|1.4556
|1.4765
|1.4550
|1.21
|2346.55
|1506
|2007.11.07 00:32
|close
|751
|0.01
|1.4557
|1.4764
|1.4544
|-0.29
|2346.26
|1507
|2007.11.07 18:00
|sell
|754
|0.01
|1.4664
|1.4874
|1.4654
|1508
|2007.11.07 18:39
|t/p
|754
|0.01
|1.4654
|1.4874
|1.4654
|1.00
|2347.26
|1509
|2007.11.07 18:39
|sell
|755
|0.01
|1.4652
|1.4862
|1.4642
|1510
|2007.11.07 19:07
|sell
|756
|0.03
|1.4658
|1.4863
|1.4648
|1511
|2007.11.07 19:20
|sell
|757
|0.09
|1.4664
|1.4864
|1.4654
|1512
|2007.11.07 19:28
|sell
|758
|0.27
|1.4669
|1.4864
|1.4659
|1513
|2007.11.07 19:38
|sell
|759
|0.81
|1.4675
|1.4865
|1.4665
|1514
|2007.11.07 19:53
|close
|759
|0.81
|1.4672
|1.4865
|1.4665
|24.30
|2371.56
|1515
|2007.11.07 19:53
|close
|758
|0.27
|1.4673
|1.4864
|1.4659
|-10.80
|2360.76
|1516
|2007.11.07 19:53
|close
|757
|0.09
|1.4672
|1.4864
|1.4654
|-7.20
|2353.56
|1517
|2007.11.07 19:53
|close
|756
|0.03
|1.4673
|1.4863
|1.4648
|-4.50
|2349.06
|1518
|2007.11.07 19:54
|close
|755
|0.01
|1.4672
|1.4862
|1.4642
|-2.00
|2347.06
|1519
|2007.11.08 23:00
|sell
|760
|0.01
|1.4676
|1.4886
|1.4666
|1520
|2007.11.09 01:02
|sell
|761
|0.03
|1.4682
|1.4887
|1.4672
|1521
|2007.11.09 01:05
|sell
|762
|0.09
|1.4688
|1.4888
|1.4678
|1522
|2007.11.09 01:19
|sell
|763
|0.27
|1.4694
|1.4889
|1.4684
|1523
|2007.11.09 01:32
|sell
|764
|0.81
|1.4700
|1.4890
|1.4690
|1524
|2007.11.09 01:48
|close
|764
|0.81
|1.4697
|1.4890
|1.4690
|24.30
|2371.36
|1525
|2007.11.09 01:49
|close
|763
|0.27
|1.4698
|1.4889
|1.4684
|-10.80
|2360.56
|1526
|2007.11.09 01:49
|close
|762
|0.09
|1.4697
|1.4888
|1.4678
|-8.10
|2352.46
|1527
|2007.11.09 01:49
|close
|761
|0.03
|1.4698
|1.4887
|1.4672
|-4.80
|2347.66
|1528
|2007.11.09 01:49
|close
|760
|0.01
|1.4697
|1.4886
|1.4666
|-2.10
|2345.56
|1529
|2007.11.09 10:00
|sell
|765
|0.01
|1.4698
|1.4908
|1.4688
|1530
|2007.11.09 10:18
|sell
|766
|0.03
|1.4704
|1.4909
|1.4694
|1531
|2007.11.09 10:26
|sell
|767
|0.09
|1.4709
|1.4909
|1.4699
|1532
|2007.11.09 10:29
|sell
|768
|0.27
|1.4715
|1.4910
|1.4705
|1533
|2007.11.09 10:38
|sell
|769
|0.81
|1.4721
|1.4911
|1.4711
|1534
|2007.11.09 10:52
|close
|769
|0.81
|1.4718
|1.4911
|1.4711
|24.30
|2369.86
|1535
|2007.11.09 10:52
|close
|768
|0.27
|1.4719
|1.4910
|1.4705
|-10.80
|2359.06
|1536
|2007.11.09 10:52
|close
|767
|0.09
|1.4718
|1.4909
|1.4699
|-8.10
|2350.96
|1537
|2007.11.09 10:52
|close
|766
|0.03
|1.4719
|1.4909
|1.4694
|-4.50
|2346.46
|1538
|2007.11.09 10:52
|close
|765
|0.01
|1.4718
|1.4908
|1.4688
|-2.00
|2344.46
|1539
|2007.11.09 10:53
|sell
|770
|0.01
|1.4717
|1.4927
|1.4707
|1540
|2007.11.09 11:01
|sell
|771
|0.03
|1.4723
|1.4928
|1.4713
|1541
|2007.11.09 11:01
|sell
|772
|0.09
|1.4728
|1.4928
|1.4718
|1542
|2007.11.09 11:02
|sell
|773
|0.27
|1.4734
|1.4929
|1.4724
|1543
|2007.11.09 11:03
|sell
|774
|0.81
|1.4740
|1.4930
|1.4730
|1544
|2007.11.09 11:18
|close
|774
|0.81
|1.4737
|1.4930
|1.4730
|24.30
|2368.76
|1545
|2007.11.09 11:18
|close
|773
|0.27
|1.4738
|1.4929
|1.4724
|-10.80
|2357.96
|1546
|2007.11.09 11:18
|close
|772
|0.09
|1.4737
|1.4928
|1.4718
|-8.10
|2349.86
|1547
|2007.11.09 11:18
|close
|771
|0.03
|1.4736
|1.4928
|1.4713
|-3.90
|2345.96
|1548
|2007.11.09 11:18
|close
|770
|0.01
|1.4737
|1.4927
|1.4707
|-2.00
|2343.96
|1549
|2007.11.13 00:00
|buy
|775
|0.01
|1.4533
|1.4323
|1.4543
|1550
|2007.11.13 00:28
|buy
|776
|0.03
|1.4528
|1.4323
|1.4538
|1551
|2007.11.13 00:39
|buy
|777
|0.09
|1.4522
|1.4322
|1.4532
|1552
|2007.11.13 01:18
|t/p
|777
|0.09
|1.4532
|1.4322
|1.4532
|9.00
|2352.96
|1553
|2007.11.13 01:18
|close
|776
|0.03
|1.4532
|1.4323
|1.4538
|1.20
|2354.16
|1554
|2007.11.13 01:18
|close
|775
|0.01
|1.4531
|1.4323
|1.4543
|-0.20
|2353.96
|1555
|2007.11.14 18:00
|sell
|778
|0.01
|1.4668
|1.4878
|1.4658
|1556
|2007.11.14 18:28
|sell
|779
|0.03
|1.4674
|1.4879
|1.4664
|1557
|2007.11.14 19:28
|t/p
|779
|0.03
|1.4664
|1.4879
|1.4664
|3.00
|2356.96
|1558
|2007.11.14 19:28
|close
|778
|0.01
|1.4664
|1.4878
|1.4658
|0.40
|2357.36
|1559
|2007.11.15 11:00
|sell
|780
|0.01
|1.4647
|1.4857
|1.4637
|1560
|2007.11.15 11:18
|t/p
|780
|0.01
|1.4637
|1.4857
|1.4637
|1.00
|2358.36
|1561
|2007.11.15 11:18
|sell
|781
|0.01
|1.4635
|1.4845
|1.4625
|1562
|2007.11.15 11:28
|t/p
|781
|0.01
|1.4625
|1.4845
|1.4625
|1.00
|2359.36
|1563
|2007.11.15 11:28
|sell
|782
|0.01
|1.4623
|1.4833
|1.4613
|1564
|2007.11.15 11:37
|t/p
|782
|0.01
|1.4613
|1.4833
|1.4613
|1.00
|2360.36
|1565
|2007.11.15 11:37
|sell
|783
|0.01
|1.4611
|1.4821
|1.4601
|1566
|2007.11.15 11:52
|sell
|784
|0.03
|1.4617
|1.4822
|1.4607
|1567
|2007.11.15 12:18
|sell
|785
|0.09
|1.4623
|1.4823
|1.4613
|1568
|2007.11.15 12:28
|sell
|786
|0.27
|1.4628
|1.4823
|1.4618
|1569
|2007.11.15 13:00
|close
|786
|0.27
|1.4625
|1.4823
|1.4618
|8.10
|2368.46
|1570
|2007.11.15 13:00
|close
|785
|0.09
|1.4624
|1.4823
|1.4613
|-0.90
|2367.56
|1571
|2007.11.15 13:00
|close
|784
|0.03
|1.4625
|1.4822
|1.4607
|-2.40
|2365.16
|1572
|2007.11.15 13:00
|close
|783
|0.01
|1.4624
|1.4821
|1.4601
|-1.30
|2363.86
|1573
|2007.11.16 03:00
|buy
|787
|0.01
|1.4617
|1.4407
|1.4627
|1574
|2007.11.16 03:05
|t/p
|787
|0.01
|1.4627
|1.4407
|1.4627
|1.00
|2364.86
|1575
|2007.11.16 03:05
|buy
|788
|0.01
|1.4629
|1.4419
|1.4639
|1576
|2007.11.16 03:36
|buy
|789
|0.03
|1.4623
|1.4418
|1.4633
|1577
|2007.11.16 03:49
|buy
|790
|0.09
|1.4617
|1.4417
|1.4627
|1578
|2007.11.16 04:12
|buy
|791
|0.27
|1.4611
|1.4416
|1.4621
|1579
|2007.11.16 04:19
|close
|791
|0.27
|1.4614
|1.4416
|1.4621
|8.10
|2372.96
|1580
|2007.11.16 04:19
|close
|790
|0.09
|1.4613
|1.4417
|1.4627
|-3.60
|2369.36
|1581
|2007.11.16 04:20
|close
|789
|0.03
|1.4614
|1.4418
|1.4633
|-2.70
|2366.66
|1582
|2007.11.16 04:20
|close
|788
|0.01
|1.4613
|1.4419
|1.4639
|-1.60
|2365.06
|1583
|2007.11.19 08:00
|sell
|792
|0.01
|1.4664
|1.4874
|1.4654
|1584
|2007.11.19 08:13
|sell
|793
|0.03
|1.4669
|1.4874
|1.4659
|1585
|2007.11.19 08:26
|t/p
|793
|0.03
|1.4659
|1.4874
|1.4659
|3.00
|2368.06
|1586
|2007.11.19 08:26
|close
|792
|0.01
|1.4659
|1.4874
|1.4654
|0.50
|2368.56
|1587
|2007.11.19 08:26
|sell
|794
|0.01
|1.4658
|1.4868
|1.4648
|1588
|2007.11.19 08:37
|t/p
|794
|0.01
|1.4648
|1.4868
|1.4648
|1.00
|2369.56
|1589
|2007.11.19 08:37
|sell
|795
|0.01
|1.4646
|1.4856
|1.4636
|1590
|2007.11.19 09:13
|sell
|796
|0.03
|1.4651
|1.4856
|1.4641
|1591
|2007.11.19 09:26
|t/p
|796
|0.03
|1.4641
|1.4856
|1.4641
|3.00
|2372.56
|1592
|2007.11.19 09:26
|close
|795
|0.01
|1.4641
|1.4856
|1.4636
|0.50
|2373.06
|1593
|2007.11.20 03:00
|sell
|797
|0.01
|1.4643
|1.4853
|1.4633
|1594
|2007.11.20 04:28
|sell
|798
|0.03
|1.4648
|1.4853
|1.4638
|1595
|2007.11.20 04:38
|sell
|799
|0.09
|1.4654
|1.4854
|1.4644
|1596
|2007.11.20 05:27
|sell
|800
|0.27
|1.4660
|1.4855
|1.4650
|1597
|2007.11.20 05:37
|sell
|801
|0.81
|1.4666
|1.4856
|1.4656
|1598
|2007.11.20 05:54
|close
|801
|0.81
|1.4663
|1.4856
|1.4656
|24.30
|2397.36
|1599
|2007.11.20 05:54
|close
|800
|0.27
|1.4664
|1.4855
|1.4650
|-10.80
|2386.56
|1600
|2007.11.20 05:54
|close
|799
|0.09
|1.4663
|1.4854
|1.4644
|-8.10
|2378.46
|1601
|2007.11.20 05:54
|close
|798
|0.03
|1.4667
|1.4853
|1.4638
|-5.70
|2372.76
|1602
|2007.11.20 06:00
|close
|797
|0.01
|1.4666
|1.4853
|1.4633
|-2.30
|2370.46
|1603
|2007.11.21 03:00
|sell
|802
|0.01
|1.4818
|1.5028
|1.4808
|1604
|2007.11.21 04:03
|sell
|803
|0.03
|1.4824
|1.5029
|1.4814
|1605
|2007.11.21 04:18
|sell
|804
|0.09
|1.4829
|1.5029
|1.4819
|1606
|2007.11.21 05:28
|sell
|805
|0.27
|1.4835
|1.5030
|1.4825
|1607
|2007.11.21 06:27
|sell
|806
|0.81
|1.4841
|1.5031
|1.4831
|1608
|2007.11.21 07:36
|close
|806
|0.81
|1.4838
|1.5031
|1.4831
|24.30
|2394.76
|1609
|2007.11.21 07:36
|close
|805
|0.27
|1.4839
|1.5030
|1.4825
|-10.80
|2383.96
|1610
|2007.11.21 07:36
|close
|804
|0.09
|1.4837
|1.5029
|1.4819
|-7.20
|2376.76
|1611
|2007.11.21 07:36
|close
|803
|0.03
|1.4838
|1.5029
|1.4814
|-4.20
|2372.56
|1612
|2007.11.21 07:37
|close
|802
|0.01
|1.4837
|1.5028
|1.4808
|-1.90
|2370.66
|1613
|2007.11.22 03:00
|sell
|807
|0.01
|1.4856
|1.5066
|1.4846
|1614
|2007.11.22 03:26
|sell
|808
|0.03
|1.4862
|1.5067
|1.4852
|1615
|2007.11.22 03:37
|sell
|809
|0.09
|1.4868
|1.5068
|1.4858
|1616
|2007.11.22 05:39
|t/p
|809
|0.09
|1.4858
|1.5068
|1.4858
|9.00
|2379.66
|1617
|2007.11.22 05:39
|close
|808
|0.03
|1.4858
|1.5067
|1.4852
|1.20
|2380.86
|1618
|2007.11.22 05:39
|close
|807
|0.01
|1.4859
|1.5066
|1.4846
|-0.30
|2380.56
|1619
|2007.11.22 05:40
|sell
|810
|0.01
|1.4856
|1.5066
|1.4846
|1620
|2007.11.22 06:37
|sell
|811
|0.03
|1.4862
|1.5067
|1.4852
|1621
|2007.11.22 07:27
|t/p
|811
|0.03
|1.4852
|1.5067
|1.4852
|3.00
|2383.56
|1622
|2007.11.22 07:27
|close
|810
|0.01
|1.4852
|1.5066
|1.4846
|0.40
|2383.96
|1623
|2007.11.23 10:00
|sell
|812
|0.01
|1.4850
|1.5060
|1.4840
|1624
|2007.11.23 10:03
|sell
|813
|0.03
|1.4856
|1.5061
|1.4846
|1625
|2007.11.23 10:14
|sell
|814
|0.09
|1.4862
|1.5062
|1.4852
|1626
|2007.11.23 10:17
|t/p
|814
|0.09
|1.4852
|1.5062
|1.4852
|9.00
|2392.96
|1627
|2007.11.23 10:17
|close
|813
|0.03
|1.4852
|1.5061
|1.4846
|1.20
|2394.16
|1628
|2007.11.23 10:17
|close
|812
|0.01
|1.4853
|1.5060
|1.4840
|-0.30
|2393.86
|1629
|2007.11.23 10:17
|sell
|815
|0.01
|1.4850
|1.5060
|1.4840
|1630
|2007.11.23 10:19
|t/p
|815
|0.01
|1.4840
|1.5060
|1.4840
|1.00
|2394.86
|1631
|2007.11.23 10:19
|sell
|816
|0.01
|1.4838
|1.5048
|1.4828
|1632
|2007.11.23 10:24
|sell
|817
|0.03
|1.4844
|1.5049
|1.4834
|1633
|2007.11.23 10:27
|t/p
|817
|0.03
|1.4834
|1.5049
|1.4834
|3.00
|2397.86
|1634
|2007.11.23 10:27
|close
|816
|0.01
|1.4834
|1.5048
|1.4828
|0.40
|2398.26
|1635
|2007.11.23 10:27
|sell
|818
|0.01
|1.4833
|1.5043
|1.4823
|1636
|2007.11.23 10:29
|t/p
|818
|0.01
|1.4823
|1.5043
|1.4823
|1.00
|2399.26
|1637
|2007.11.23 10:29
|sell
|819
|0.01
|1.4821
|1.5031
|1.4811
|1638
|2007.11.23 10:37
|t/p
|819
|0.01
|1.4811
|1.5031
|1.4811
|1.00
|2400.26
|1639
|2007.11.23 10:37
|sell
|820
|0.01
|1.4809
|1.5019
|1.4799
|1640
|2007.11.23 10:39
|t/p
|820
|0.01
|1.4799
|1.5019
|1.4799
|1.00
|2401.26
|1641
|2007.11.23 10:39
|sell
|821
|0.01
|1.4797
|1.5007
|1.4787
|1642
|2007.11.23 10:43
|sell
|822
|0.03
|1.4803
|1.5008
|1.4793
|1643
|2007.11.23 10:52
|sell
|823
|0.09
|1.4809
|1.5009
|1.4799
|1644
|2007.11.23 10:54
|sell
|824
|0.27
|1.4815
|1.5010
|1.4805
|1645
|2007.11.23 10:54
|sell
|825
|0.81
|1.4821
|1.5011
|1.4811
|1646
|2007.11.23 11:18
|close
|825
|0.81
|1.4818
|1.5011
|1.4811
|24.30
|2425.56
|1647
|2007.11.23 11:18
|close
|824
|0.27
|1.4819
|1.5010
|1.4805
|-10.80
|2414.76
|1648
|2007.11.23 11:18
|close
|823
|0.09
|1.4818
|1.5009
|1.4799
|-8.10
|2406.66
|1649
|2007.11.23 11:18
|close
|822
|0.03
|1.4819
|1.5008
|1.4793
|-4.80
|2401.86
|1650
|2007.11.23 11:19
|close
|821
|0.01
|1.4818
|1.5007
|1.4787
|-2.10
|2399.76
|1651
|2007.11.23 22:00
|buy
|826
|0.01
|1.4838
|1.4628
|1.4848
|1652
|2007.11.26 00:00
|buy
|827
|0.03
|1.4829
|1.4624
|1.4839
|1653
|2007.11.26 01:06
|t/p
|827
|0.03
|1.4839
|1.4624
|1.4839
|3.00
|2402.76
|1654
|2007.11.26 01:06
|close
|826
|0.01
|1.4839
|1.4628
|1.4848
|0.04
|2402.80
|1655
|2007.11.26 09:00
|buy
|828
|0.01
|1.4860
|1.4650
|1.4870
|1656
|2007.11.26 09:27
|buy
|829
|0.03
|1.4854
|1.4649
|1.4864
|1657
|2007.11.26 09:29
|buy
|830
|0.09
|1.4849
|1.4649
|1.4859
|1658
|2007.11.26 09:38
|buy
|831
|0.27
|1.4843
|1.4648
|1.4853
|1659
|2007.11.26 09:53
|close
|831
|0.27
|1.4846
|1.4648
|1.4853
|8.10
|2410.90
|1660
|2007.11.26 09:53
|close
|830
|0.09
|1.4845
|1.4649
|1.4859
|-3.60
|2407.30
|1661
|2007.11.26 09:53
|close
|829
|0.03
|1.4846
|1.4649
|1.4864
|-2.40
|2404.90
|1662
|2007.11.26 09:53
|close
|828
|0.01
|1.4845
|1.4650
|1.4870
|-1.50
|2403.40
|1663
|2007.11.26 09:53
|buy
|832
|0.01
|1.4848
|1.4638
|1.4858
|1664
|2007.11.26 10:02
|t/p
|832
|0.01
|1.4858
|1.4638
|1.4858
|1.00
|2404.40
|1665
|2007.11.27 07:00
|sell
|833
|0.01
|1.4856
|1.5066
|1.4846
|1666
|2007.11.27 07:13
|t/p
|833
|0.01
|1.4846
|1.5066
|1.4846
|1.00
|2405.40
|1667
|2007.11.27 07:13
|sell
|834
|0.01
|1.4844
|1.5054
|1.4834
|1668
|2007.11.27 07:17
|sell
|835
|0.03
|1.4849
|1.5054
|1.4839
|1669
|2007.11.27 07:26
|sell
|836
|0.09
|1.4855
|1.5055
|1.4845
|1670
|2007.11.27 07:29
|sell
|837
|0.27
|1.4861
|1.5056
|1.4851
|1671
|2007.11.27 07:39
|sell
|838
|0.81
|1.4867
|1.5057
|1.4857
|1672
|2007.11.27 07:51
|close
|838
|0.81
|1.4864
|1.5057
|1.4857
|24.30
|2429.70
|1673
|2007.11.27 07:52
|close
|837
|0.27
|1.4865
|1.5056
|1.4851
|-10.80
|2418.90
|1674
|2007.11.27 07:52
|close
|836
|0.09
|1.4864
|1.5055
|1.4845
|-8.10
|2410.80
|1675
|2007.11.27 07:52
|close
|835
|0.03
|1.4865
|1.5054
|1.4839
|-4.80
|2406.00
|1676
|2007.11.27 07:52
|close
|834
|0.01
|1.4863
|1.5054
|1.4834
|-1.90
|2404.10
|1677
|2007.11.27 07:52
|sell
|839
|0.01
|1.4862
|1.5072
|1.4852
|1678
|2007.11.27 08:37
|t/p
|839
|0.01
|1.4852
|1.5072
|1.4852
|1.00
|2405.10
|1679
|2007.11.28 18:00
|buy
|840
|0.01
|1.4751
|1.4541
|1.4761
|1680
|2007.11.28 18:26
|t/p
|840
|0.01
|1.4761
|1.4541
|1.4761
|1.00
|2406.10
|1681
|2007.11.28 18:26
|buy
|841
|0.01
|1.4763
|1.4553
|1.4773
|1682
|2007.11.28 18:38
|t/p
|841
|0.01
|1.4773
|1.4553
|1.4773
|1.00
|2407.10
|1683
|2007.11.28 18:38
|buy
|842
|0.01
|1.4775
|1.4565
|1.4785
|1684
|2007.11.28 18:52
|buy
|843
|0.03
|1.4770
|1.4565
|1.4780
|1685
|2007.11.28 19:25
|t/p
|843
|0.03
|1.4780
|1.4565
|1.4780
|3.00
|2410.10
|1686
|2007.11.28 19:25
|close
|842
|0.01
|1.4780
|1.4565
|1.4785
|0.50
|2410.60
|1687
|2007.11.29 08:00
|sell
|844
|0.01
|1.4804
|1.5014
|1.4794
|1688
|2007.11.29 08:18
|sell
|845
|0.03
|1.4809
|1.5014
|1.4799
|1689
|2007.11.29 08:26
|sell
|846
|0.09
|1.4815
|1.5015
|1.4805
|1690
|2007.11.29 08:28
|sell
|847
|0.27
|1.4821
|1.5016
|1.4811
|1691
|2007.11.29 08:36
|sell
|848
|0.81
|1.4827
|1.5017
|1.4817
|1692
|2007.11.29 08:53
|close
|848
|0.81
|1.4824
|1.5017
|1.4817
|24.30
|2434.90
|1693
|2007.11.29 08:53
|close
|847
|0.27
|1.4825
|1.5016
|1.4811
|-10.80
|2424.10
|1694
|2007.11.29 08:53
|close
|846
|0.09
|1.4824
|1.5015
|1.4805
|-8.10
|2416.00
|1695
|2007.11.29 08:53
|close
|845
|0.03
|1.4825
|1.5014
|1.4799
|-4.80
|2411.20
|1696
|2007.11.29 08:53
|close
|844
|0.01
|1.4824
|1.5014
|1.4794
|-2.00
|2409.20
|1697
|2007.11.29 08:53
|sell
|849
|0.01
|1.4821
|1.5031
|1.4811
|1698
|2007.11.29 09:00
|t/p
|849
|0.01
|1.4811
|1.5031
|1.4811
|1.00
|2410.20
|1699
|2007.11.29 20:00
|buy
|850
|0.01
|1.4761
|1.4551
|1.4771
|1700
|2007.11.29 20:36
|buy
|851
|0.03
|1.4755
|1.4550
|1.4765
|1701
|2007.11.29 21:27
|buy
|852
|0.09
|1.4749
|1.4549
|1.4759
|1702
|2007.11.29 21:38
|buy
|853
|0.27
|1.4743
|1.4548
|1.4753
|1703
|2007.11.29 23:17
|close
|853
|0.27
|1.4746
|1.4548
|1.4753
|8.10
|2418.30
|1704
|2007.11.29 23:17
|close
|852
|0.09
|1.4745
|1.4549
|1.4759
|-3.60
|2414.70
|1705
|2007.11.29 23:18
|close
|851
|0.03
|1.4747
|1.4550
|1.4765
|-2.40
|2412.30
|1706
|2007.11.29 23:18
|close
|850
|0.01
|1.4746
|1.4551
|1.4771
|-1.50
|2410.80
|1707
|2007.12.03 06:00
|buy
|854
|0.01
|1.4665
|1.4455
|1.4675
|1708
|2007.12.03 07:33
|t/p
|854
|0.01
|1.4675
|1.4455
|1.4675
|1.00
|2411.80