Strategy Tester Report
10p3v0.01
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.04 00:00 - 2007.12.04 23:00 (2006.12.03 - 2007.12.05)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=false;
AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|7168
|Ticks modelled
|1591014
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|39
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-8764.17
|Gross profit
|4908.15
|Gross loss
|-13672.32
|Profit factor
|0.36
|Expected payoff
|-6.44
|Absolute drawdown
|9011.17
|Maximal drawdown
|9674.23 (90.73%)
|Relative drawdown
|90.73% (9674.23)
|Total trades
|1361
|Short positions (won %)
|794 (52.27%)
|Long positions (won %)
|567 (52.38%)
|Profit trades (% of total)
|712 (52.31%)
|Loss trades (% of total)
|649 (47.69%)
|Largest
|profit trade
|121.50
|loss trade
|-4325.41
|Average
|profit trade
|6.89
|loss trade
|-21.07
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (51.18)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-2319.11)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|130.60 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-6559.81 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.04 03:00
|sell
|1
|0.01
|1.9794
|2.0004
|1.9784
|2
|2006.12.04 03:06
|sell
|2
|0.03
|1.9800
|2.0005
|1.9790
|3
|2006.12.04 03:53
|t/p
|2
|0.03
|1.9790
|2.0005
|1.9790
|3.00
|10003.00
|4
|2006.12.04 03:53
|close
|1
|0.01
|1.9789
|2.0004
|1.9784
|0.50
|10003.50
|5
|2006.12.04 03:53
|sell
|3
|0.01
|1.9787
|1.9997
|1.9777
|6
|2006.12.04 05:06
|t/p
|3
|0.01
|1.9777
|1.9997
|1.9777
|1.00
|10004.50
|7
|2006.12.05 02:00
|sell
|4
|0.01
|1.9786
|1.9996
|1.9776
|8
|2006.12.05 02:18
|t/p
|4
|0.01
|1.9776
|1.9996
|1.9776
|1.00
|10005.50
|9
|2006.12.05 02:18
|sell
|5
|0.01
|1.9772
|1.9982
|1.9762
|10
|2006.12.05 02:20
|sell
|6
|0.03
|1.9779
|1.9984
|1.9769
|11
|2006.12.05 02:22
|sell
|7
|0.09
|1.9785
|1.9985
|1.9775
|12
|2006.12.05 03:55
|t/p
|7
|0.09
|1.9775
|1.9985
|1.9775
|9.00
|10014.50
|13
|2006.12.05 03:55
|close
|6
|0.03
|1.9774
|1.9984
|1.9769
|1.50
|10016.00
|14
|2006.12.05 03:55
|close
|5
|0.01
|1.9775
|1.9982
|1.9762
|-0.30
|10015.70
|15
|2006.12.06 05:01
|buy
|8
|0.01
|1.9728
|1.9518
|1.9738
|16
|2006.12.06 06:32
|buy
|9
|0.03
|1.9721
|1.9516
|1.9731
|17
|2006.12.06 07:27
|t/p
|9
|0.03
|1.9731
|1.9516
|1.9731
|3.00
|10018.70
|18
|2006.12.06 07:27
|close
|8
|0.01
|1.9733
|1.9518
|1.9738
|0.50
|10019.20
|19
|2006.12.06 18:00
|buy
|10
|0.01
|1.9691
|1.9481
|1.9701
|20
|2006.12.06 18:46
|buy
|11
|0.03
|1.9685
|1.9480
|1.9695
|21
|2006.12.06 19:09
|buy
|12
|0.09
|1.9679
|1.9479
|1.9689
|22
|2006.12.06 19:40
|buy
|13
|0.27
|1.9670
|1.9475
|1.9680
|23
|2006.12.06 20:14
|buy
|14
|0.81
|1.9664
|1.9474
|1.9674
|24
|2006.12.06 20:28
|buy
|15
|2.43
|1.9658
|1.9473
|1.9668
|25
|2006.12.06 21:27
|close
|15
|2.43
|1.9662
|1.9473
|1.9668
|97.20
|10116.40
|26
|2006.12.06 21:28
|close
|14
|0.81
|1.9660
|1.9474
|1.9674
|-32.40
|10084.00
|27
|2006.12.06 21:28
|close
|13
|0.27
|1.9661
|1.9475
|1.9680
|-24.30
|10059.70
|28
|2006.12.06 21:28
|close
|12
|0.09
|1.9660
|1.9479
|1.9689
|-17.10
|10042.60
|29
|2006.12.06 21:29
|close
|11
|0.03
|1.9662
|1.9480
|1.9695
|-6.90
|10035.70
|30
|2006.12.06 21:29
|close
|10
|0.01
|1.9663
|1.9481
|1.9701
|-2.80
|10032.90
|31
|2006.12.08 03:01
|buy
|16
|0.01
|1.9629
|1.9419
|1.9639
|32
|2006.12.08 06:19
|buy
|17
|0.03
|1.9623
|1.9418
|1.9633
|33
|2006.12.08 08:07
|buy
|18
|0.09
|1.9617
|1.9417
|1.9627
|34
|2006.12.08 08:32
|buy
|19
|0.27
|1.9612
|1.9417
|1.9622
|35
|2006.12.08 08:36
|buy
|20
|0.81
|1.9605
|1.9415
|1.9615
|36
|2006.12.08 08:44
|close
|20
|0.81
|1.9609
|1.9415
|1.9615
|32.40
|10065.30
|37
|2006.12.08 08:44
|close
|19
|0.27
|1.9608
|1.9417
|1.9622
|-10.80
|10054.50
|38
|2006.12.08 08:44
|close
|18
|0.09
|1.9609
|1.9417
|1.9627
|-7.20
|10047.30
|39
|2006.12.08 08:44
|close
|17
|0.03
|1.9611
|1.9418
|1.9633
|-3.60
|10043.70
|40
|2006.12.08 08:44
|close
|16
|0.01
|1.9610
|1.9419
|1.9639
|-1.90
|10041.80
|41
|2006.12.11 09:00
|buy
|21
|0.01
|1.9546
|1.9336
|1.9556
|42
|2006.12.11 09:01
|buy
|22
|0.03
|1.9540
|1.9335
|1.9550
|43
|2006.12.11 09:11
|t/p
|22
|0.03
|1.9550
|1.9335
|1.9550
|3.00
|10044.80
|44
|2006.12.11 09:11
|close
|21
|0.01
|1.9550
|1.9336
|1.9556
|0.40
|10045.20
|45
|2006.12.11 09:11
|buy
|23
|0.01
|1.9554
|1.9344
|1.9564
|46
|2006.12.11 09:15
|t/p
|23
|0.01
|1.9564
|1.9344
|1.9564
|1.00
|10046.20
|47
|2006.12.11 09:15
|buy
|24
|0.01
|1.9567
|1.9357
|1.9577
|48
|2006.12.11 09:18
|buy
|25
|0.03
|1.9561
|1.9356
|1.9571
|49
|2006.12.11 09:20
|buy
|26
|0.09
|1.9556
|1.9356
|1.9566
|50
|2006.12.11 09:32
|t/p
|26
|0.09
|1.9566
|1.9356
|1.9566
|9.00
|10055.20
|51
|2006.12.11 09:32
|close
|25
|0.03
|1.9567
|1.9356
|1.9571
|1.80
|10057.00
|52
|2006.12.11 09:32
|close
|24
|0.01
|1.9566
|1.9357
|1.9577
|-0.10
|10056.90
|53
|2006.12.11 09:32
|buy
|27
|0.01
|1.9568
|1.9358
|1.9578
|54
|2006.12.11 09:33
|buy
|28
|0.03
|1.9563
|1.9358
|1.9573
|55
|2006.12.11 09:39
|buy
|29
|0.09
|1.9557
|1.9357
|1.9567
|56
|2006.12.11 09:41
|buy
|30
|0.27
|1.9551
|1.9356
|1.9561
|57
|2006.12.11 09:43
|close
|30
|0.27
|1.9556
|1.9356
|1.9561
|13.50
|10070.40
|58
|2006.12.11 09:43
|close
|29
|0.09
|1.9556
|1.9357
|1.9567
|-0.90
|10069.50
|59
|2006.12.11 09:43
|close
|28
|0.03
|1.9555
|1.9358
|1.9573
|-2.40
|10067.10
|60
|2006.12.11 09:43
|close
|27
|0.01
|1.9553
|1.9358
|1.9578
|-1.50
|10065.60
|61
|2006.12.11 09:43
|buy
|31
|0.01
|1.9554
|1.9344
|1.9564
|62
|2006.12.11 09:46
|buy
|32
|0.03
|1.9549
|1.9344
|1.9559
|63
|2006.12.11 09:47
|buy
|33
|0.09
|1.9543
|1.9343
|1.9553
|64
|2006.12.11 09:55
|buy
|34
|0.27
|1.9535
|1.9340
|1.9545
|65
|2006.12.11 09:58
|buy
|35
|0.81
|1.9528
|1.9338
|1.9538
|66
|2006.12.11 10:00
|close
|35
|0.81
|1.9532
|1.9338
|1.9538
|32.40
|10098.00
|67
|2006.12.11 10:01
|close
|34
|0.27
|1.9533
|1.9340
|1.9545
|-5.40
|10092.60
|68
|2006.12.11 10:01
|close
|33
|0.09
|1.9534
|1.9343
|1.9553
|-8.10
|10084.50
|69
|2006.12.11 10:01
|close
|32
|0.03
|1.9533
|1.9344
|1.9559
|-4.80
|10079.70
|70
|2006.12.11 10:01
|close
|31
|0.01
|1.9534
|1.9344
|1.9564
|-2.00
|10077.70
|71
|2006.12.12 10:00
|sell
|36
|0.01
|1.9585
|1.9795
|1.9575
|72
|2006.12.12 10:19
|sell
|37
|0.03
|1.9591
|1.9796
|1.9581
|73
|2006.12.12 10:22
|sell
|38
|0.09
|1.9597
|1.9797
|1.9587
|74
|2006.12.12 10:25
|sell
|39
|0.27
|1.9606
|1.9801
|1.9596
|75
|2006.12.12 10:29
|sell
|40
|0.81
|1.9612
|1.9802
|1.9602
|76
|2006.12.12 10:29
|sell
|41
|2.43
|1.9620
|1.9805
|1.9610
|77
|2006.12.12 11:53
|close
|41
|2.43
|1.9616
|1.9805
|1.9610
|97.17
|10174.87
|78
|2006.12.12 11:53
|close
|40
|0.81
|1.9618
|1.9802
|1.9602
|-48.59
|10126.28
|79
|2006.12.12 11:53
|close
|39
|0.27
|1.9617
|1.9801
|1.9596
|-29.70
|10096.58
|80
|2006.12.12 11:53
|close
|38
|0.09
|1.9618
|1.9797
|1.9587
|-18.90
|10077.68
|81
|2006.12.12 11:53
|close
|37
|0.03
|1.9617
|1.9796
|1.9581
|-7.80
|10069.88
|82
|2006.12.12 11:53
|close
|36
|0.01
|1.9618
|1.9795
|1.9575
|-3.30
|10066.58
|83
|2006.12.12 13:00
|sell
|42
|0.01
|1.9616
|1.9826
|1.9606
|84
|2006.12.12 13:03
|sell
|43
|0.03
|1.9621
|1.9826
|1.9611
|85
|2006.12.12 13:05
|sell
|44
|0.09
|1.9627
|1.9827
|1.9617
|86
|2006.12.12 13:06
|sell
|45
|0.27
|1.9633
|1.9828
|1.9623
|87
|2006.12.12 13:13
|close
|45
|0.27
|1.9630
|1.9828
|1.9623
|8.10
|10074.68
|88
|2006.12.12 13:13
|close
|44
|0.09
|1.9631
|1.9827
|1.9617
|-3.60
|10071.08
|89
|2006.12.12 13:13
|close
|43
|0.03
|1.9632
|1.9826
|1.9611
|-3.30
|10067.78
|90
|2006.12.12 13:14
|close
|42
|0.01
|1.9633
|1.9826
|1.9606
|-1.70
|10066.08
|91
|2006.12.12 13:15
|sell
|46
|0.01
|1.9631
|1.9841
|1.9621
|92
|2006.12.12 13:24
|sell
|47
|0.03
|1.9636
|1.9841
|1.9626
|93
|2006.12.12 13:54
|sell
|48
|0.09
|1.9642
|1.9842
|1.9632
|94
|2006.12.12 14:14
|t/p
|48
|0.09
|1.9632
|1.9842
|1.9632
|9.00
|10075.08
|95
|2006.12.12 14:14
|close
|47
|0.03
|1.9632
|1.9841
|1.9626
|1.20
|10076.28
|96
|2006.12.12 14:14
|close
|46
|0.01
|1.9633
|1.9841
|1.9621
|-0.20
|10076.08
|97
|2006.12.13 06:00
|sell
|49
|0.01
|1.9711
|1.9921
|1.9701
|98
|2006.12.13 07:32
|t/p
|49
|0.01
|1.9701
|1.9921
|1.9701
|1.00
|10077.08
|99
|2006.12.14 04:00
|buy
|50
|0.01
|1.9665
|1.9455
|1.9675
|100
|2006.12.14 05:15
|buy
|51
|0.03
|1.9659
|1.9454
|1.9669
|101
|2006.12.14 07:59
|t/p
|51
|0.03
|1.9669
|1.9454
|1.9669
|3.00
|10080.08
|102
|2006.12.14 07:59
|close
|50
|0.01
|1.9670
|1.9455
|1.9675
|0.50
|10080.58
|103
|2006.12.15 04:00
|buy
|52
|0.01
|1.9616
|1.9406
|1.9626
|104
|2006.12.15 04:05
|buy
|53
|0.03
|1.9610
|1.9405
|1.9620
|105
|2006.12.15 06:46
|buy
|54
|0.09
|1.9605
|1.9405
|1.9615
|106
|2006.12.15 08:07
|t/p
|54
|0.09
|1.9615
|1.9405
|1.9615
|9.00
|10089.58
|107
|2006.12.15 08:07
|close
|53
|0.03
|1.9615
|1.9405
|1.9620
|1.50
|10091.08
|108
|2006.12.15 08:07
|close
|52
|0.01
|1.9612
|1.9406
|1.9626
|-0.40
|10090.68
|109
|2006.12.18 03:00
|buy
|55
|0.01
|1.9545
|1.9335
|1.9555
|110
|2006.12.18 03:03
|buy
|56
|0.03
|1.9540
|1.9335
|1.9550
|111
|2006.12.18 03:28
|buy
|57
|0.09
|1.9535
|1.9335
|1.9545
|112
|2006.12.18 06:39
|t/p
|57
|0.09
|1.9545
|1.9335
|1.9545
|9.00
|10099.68
|113
|2006.12.18 06:39
|close
|56
|0.03
|1.9547
|1.9335
|1.9550
|2.10
|10101.78
|114
|2006.12.18 06:39
|close
|55
|0.01
|1.9546
|1.9335
|1.9555
|0.10
|10101.88
|115
|2006.12.18 23:00
|buy
|58
|0.01
|1.9475
|1.9265
|1.9485
|116
|2006.12.18 23:14
|buy
|59
|0.03
|1.9469
|1.9264
|1.9479
|117
|2006.12.19 00:20
|t/p
|59
|0.03
|1.9479
|1.9264
|1.9479
|3.07
|10104.95
|118
|2006.12.19 00:20
|close
|58
|0.01
|1.9479
|1.9265
|1.9485
|0.42
|10105.37
|119
|2006.12.20 07:00
|sell
|60
|0.01
|1.9719
|1.9929
|1.9709
|120
|2006.12.20 07:30
|sell
|61
|0.03
|1.9725
|1.9930
|1.9715
|121
|2006.12.20 07:31
|sell
|62
|0.09
|1.9730
|1.9930
|1.9720
|122
|2006.12.20 07:31
|sell
|63
|0.27
|1.9736
|1.9931
|1.9726
|123
|2006.12.20 07:33
|close
|63
|0.27
|1.9733
|1.9931
|1.9726
|8.10
|10113.47
|124
|2006.12.20 07:33
|close
|62
|0.09
|1.9735
|1.9930
|1.9720
|-4.50
|10108.97
|125
|2006.12.20 07:34
|close
|61
|0.03
|1.9734
|1.9930
|1.9715
|-2.70
|10106.27
|126
|2006.12.20 07:34
|close
|60
|0.01
|1.9735
|1.9929
|1.9709
|-1.60
|10104.67
|127
|2006.12.20 07:36
|sell
|64
|0.01
|1.9733
|1.9943
|1.9723
|128
|2006.12.20 07:37
|sell
|65
|0.03
|1.9739
|1.9944
|1.9729
|129
|2006.12.20 07:59
|sell
|66
|0.09
|1.9744
|1.9944
|1.9734
|130
|2006.12.20 08:10
|t/p
|66
|0.09
|1.9734
|1.9944
|1.9734
|9.00
|10113.67
|131
|2006.12.20 08:10
|close
|65
|0.03
|1.9733
|1.9944
|1.9729
|1.80
|10115.47
|132
|2006.12.20 08:10
|close
|64
|0.01
|1.9734
|1.9943
|1.9723
|-0.10
|10115.37
|133
|2006.12.21 05:00
|buy
|67
|0.01
|1.9669
|1.9459
|1.9679
|134
|2006.12.21 06:40
|buy
|68
|0.03
|1.9664
|1.9459
|1.9674
|135
|2006.12.21 06:45
|buy
|69
|0.09
|1.9657
|1.9457
|1.9667
|136
|2006.12.21 07:26
|t/p
|69
|0.09
|1.9667
|1.9457
|1.9667
|9.00
|10124.37
|137
|2006.12.21 07:26
|close
|68
|0.03
|1.9668
|1.9459
|1.9674
|1.20
|10125.57
|138
|2006.12.21 07:26
|close
|67
|0.01
|1.9666
|1.9459
|1.9679
|-0.30
|10125.27
|139
|2006.12.22 00:14
|buy
|70
|0.01
|1.9620
|1.9410
|1.9630
|140
|2006.12.22 00:42
|buy
|71
|0.03
|1.9614
|1.9409
|1.9624
|141
|2006.12.22 01:22
|t/p
|71
|0.03
|1.9624
|1.9409
|1.9624
|3.00
|10128.27
|142
|2006.12.22 01:22
|close
|70
|0.01
|1.9625
|1.9410
|1.9630
|0.50
|10128.77
|143
|2006.12.27 02:00
|buy
|72
|0.01
|1.9555
|1.9345
|1.9565
|144
|2006.12.27 03:15
|t/p
|72
|0.01
|1.9565
|1.9345
|1.9565
|1.00
|10129.77
|145
|2006.12.28 06:02
|buy
|73
|0.01
|1.9579
|1.9369
|1.9589
|146
|2006.12.28 07:42
|buy
|74
|0.03
|1.9573
|1.9368
|1.9583
|147
|2006.12.28 07:49
|buy
|75
|0.09
|1.9567
|1.9367
|1.9577
|148
|2006.12.28 07:55
|buy
|76
|0.27
|1.9562
|1.9367
|1.9572
|149
|2006.12.28 08:00
|close
|76
|0.27
|1.9566
|1.9367
|1.9572
|10.80
|10140.57
|150
|2006.12.28 08:00
|close
|75
|0.09
|1.9565
|1.9367
|1.9577
|-1.80
|10138.77
|151
|2006.12.28 08:00
|close
|74
|0.03
|1.9567
|1.9368
|1.9583
|-1.80
|10136.97
|152
|2006.12.28 08:00
|close
|73
|0.01
|1.9569
|1.9369
|1.9589
|-1.00
|10135.97
|153
|2006.12.29 00:00
|sell
|77
|0.01
|1.9626
|1.9836
|1.9616
|154
|2006.12.29 01:08
|t/p
|77
|0.01
|1.9616
|1.9836
|1.9616
|1.00
|10136.97
|155
|2006.12.29 10:00
|sell
|78
|0.01
|1.9609
|1.9819
|1.9599
|156
|2006.12.29 10:03
|sell
|79
|0.03
|1.9614
|1.9819
|1.9604
|157
|2006.12.29 10:15
|sell
|80
|0.09
|1.9620
|1.9820
|1.9610
|158
|2006.12.29 10:20
|sell
|81
|0.27
|1.9627
|1.9822
|1.9617
|159
|2006.12.29 10:21
|close
|81
|0.27
|1.9624
|1.9822
|1.9617
|8.10
|10145.07
|160
|2006.12.29 10:21
|close
|80
|0.09
|1.9623
|1.9820
|1.9610
|-2.70
|10142.37
|161
|2006.12.29 10:21
|close
|79
|0.03
|1.9624
|1.9819
|1.9604
|-3.00
|10139.37
|162
|2006.12.29 10:21
|close
|78
|0.01
|1.9622
|1.9819
|1.9599
|-1.30
|10138.07
|163
|2006.12.29 10:21
|sell
|82
|0.01
|1.9617
|1.9827
|1.9607
|164
|2006.12.29 10:24
|sell
|83
|0.03
|1.9623
|1.9828
|1.9613
|165
|2006.12.29 10:48
|t/p
|83
|0.03
|1.9613
|1.9828
|1.9613
|3.00
|10141.07
|166
|2006.12.29 10:48
|close
|82
|0.01
|1.9613
|1.9827
|1.9607
|0.40
|10141.47
|167
|2006.12.29 10:49
|sell
|84
|0.01
|1.9609
|1.9819
|1.9599
|168
|2006.12.29 11:21
|sell
|85
|0.03
|1.9614
|1.9819
|1.9604
|169
|2006.12.29 11:36
|sell
|86
|0.09
|1.9620
|1.9820
|1.9610
|170
|2006.12.29 11:51
|sell
|87
|0.27
|1.9626
|1.9821
|1.9616
|171
|2006.12.29 11:55
|close
|87
|0.27
|1.9623
|1.9821
|1.9616
|8.10
|10149.57
|172
|2006.12.29 11:55
|close
|86
|0.09
|1.9622
|1.9820
|1.9610
|-1.80
|10147.77
|173
|2006.12.29 11:56
|close
|85
|0.03
|1.9623
|1.9819
|1.9604
|-2.70
|10145.07
|174
|2006.12.29 11:56
|close
|84
|0.01
|1.9623
|1.9819
|1.9599
|-1.40
|10143.67
|175
|2007.01.02 08:00
|buy
|88
|0.01
|1.9643
|1.9433
|1.9653
|176
|2007.01.02 08:10
|t/p
|88
|0.01
|1.9653
|1.9433
|1.9653
|1.00
|10144.67
|177
|2007.01.02 08:10
|buy
|89
|0.01
|1.9656
|1.9446
|1.9666
|178
|2007.01.02 08:14
|t/p
|89
|0.01
|1.9666
|1.9446
|1.9666
|1.00
|10145.67
|179
|2007.01.02 08:14
|buy
|90
|0.01
|1.9670
|1.9460
|1.9680
|180
|2007.01.02 08:17
|buy
|91
|0.03
|1.9664
|1.9459
|1.9674
|181
|2007.01.02 08:28
|t/p
|91
|0.03
|1.9674
|1.9459
|1.9674
|3.00
|10148.67
|182
|2007.01.02 08:28
|close
|90
|0.01
|1.9674
|1.9460
|1.9680
|0.40
|10149.07
|183
|2007.01.02 08:28
|buy
|92
|0.01
|1.9678
|1.9468
|1.9688
|184
|2007.01.02 08:28
|t/p
|92
|0.01
|1.9688
|1.9468
|1.9688
|1.00
|10150.07
|185
|2007.01.02 08:28
|buy
|93
|0.01
|1.9691
|1.9481
|1.9701
|186
|2007.01.02 08:40
|buy
|94
|0.03
|1.9686
|1.9481
|1.9696
|187
|2007.01.02 08:43
|buy
|95
|0.09
|1.9680
|1.9480
|1.9690
|188
|2007.01.02 08:47
|t/p
|95
|0.09
|1.9690
|1.9480
|1.9690
|9.00
|10159.07
|189
|2007.01.02 08:47
|close
|94
|0.03
|1.9690
|1.9481
|1.9696
|1.20
|10160.27
|190
|2007.01.02 08:47
|close
|93
|0.01
|1.9689
|1.9481
|1.9701
|-0.20
|10160.07
|191
|2007.01.02 08:47
|buy
|96
|0.01
|1.9694
|1.9484
|1.9704
|192
|2007.01.02 08:57
|buy
|97
|0.03
|1.9687
|1.9482
|1.9697
|193
|2007.01.02 09:11
|buy
|98
|0.09
|1.9682
|1.9482
|1.9692
|194
|2007.01.02 09:18
|t/p
|98
|0.09
|1.9692
|1.9482
|1.9692
|9.00
|10169.07
|195
|2007.01.02 09:18
|close
|97
|0.03
|1.9692
|1.9482
|1.9697
|1.50
|10170.57
|196
|2007.01.02 09:18
|close
|96
|0.01
|1.9691
|1.9484
|1.9704
|-0.30
|10170.27
|197
|2007.01.02 23:00
|sell
|99
|0.01
|1.9734
|1.9944
|1.9724
|198
|2007.01.03 01:32
|sell
|100
|0.03
|1.9739
|1.9944
|1.9729
|199
|2007.01.03 01:36
|sell
|101
|0.09
|1.9745
|1.9945
|1.9735
|200
|2007.01.03 04:44
|sell
|102
|0.27
|1.9750
|1.9945
|1.9740
|201
|2007.01.03 05:02
|close
|102
|0.27
|1.9747
|1.9945
|1.9740
|8.10
|10178.37
|202
|2007.01.03 05:03
|close
|101
|0.09
|1.9746
|1.9945
|1.9735
|-0.90
|10177.47
|203
|2007.01.03 05:03
|close
|100
|0.03
|1.9747
|1.9944
|1.9729
|-2.40
|10175.07
|204
|2007.01.03 05:03
|close
|99
|0.01
|1.9746
|1.9944
|1.9724
|-1.29
|10173.78
|205
|2007.01.04 02:00
|buy
|103
|0.01
|1.9511
|1.9301
|1.9521
|206
|2007.01.04 02:41
|t/p
|103
|0.01
|1.9521
|1.9301
|1.9521
|1.00
|10174.78
|207
|2007.01.04 02:41
|buy
|104
|0.01
|1.9524
|1.9314
|1.9534
|208
|2007.01.04 02:43
|buy
|105
|0.03
|1.9519
|1.9314
|1.9529
|209
|2007.01.04 04:17
|t/p
|105
|0.03
|1.9529
|1.9314
|1.9529
|3.00
|10177.78
|210
|2007.01.04 04:17
|close
|104
|0.01
|1.9529
|1.9314
|1.9534
|0.50
|10178.28
|211
|2007.01.05 09:00
|buy
|106
|0.01
|1.9426
|1.9216
|1.9436
|212
|2007.01.05 09:00
|buy
|107
|0.03
|1.9419
|1.9214
|1.9429
|213
|2007.01.05 09:00
|buy
|108
|0.09
|1.9413
|1.9213
|1.9423
|214
|2007.01.05 09:08
|t/p
|108
|0.09
|1.9423
|1.9213
|1.9423
|9.00
|10187.28
|215
|2007.01.05 09:08
|close
|107
|0.03
|1.9423
|1.9214
|1.9429
|1.20
|10188.48
|216
|2007.01.05 09:08
|close
|106
|0.01
|1.9424
|1.9216
|1.9436
|-0.20
|10188.28
|217
|2007.01.05 09:08
|buy
|109
|0.01
|1.9426
|1.9216
|1.9436
|218
|2007.01.05 09:13
|buy
|110
|0.03
|1.9420
|1.9215
|1.9430
|219
|2007.01.05 09:21
|buy
|111
|0.09
|1.9414
|1.9214
|1.9424
|220
|2007.01.05 09:25
|buy
|112
|0.27
|1.9408
|1.9213
|1.9418
|221
|2007.01.05 09:28
|close
|112
|0.27
|1.9411
|1.9213
|1.9418
|8.10
|10196.38
|222
|2007.01.05 09:28
|close
|111
|0.09
|1.9407
|1.9214
|1.9424
|-6.30
|10190.08
|223
|2007.01.05 09:28
|close
|110
|0.03
|1.9409
|1.9215
|1.9430
|-3.30
|10186.78
|224
|2007.01.05 09:29
|close
|109
|0.01
|1.9408
|1.9216
|1.9436
|-1.80
|10184.98
|225
|2007.01.05 09:29
|buy
|113
|0.01
|1.9408
|1.9198
|1.9418
|226
|2007.01.05 09:49
|buy
|114
|0.03
|1.9402
|1.9197
|1.9412
|227
|2007.01.05 09:50
|buy
|115
|0.09
|1.9397
|1.9197
|1.9407
|228
|2007.01.05 10:03
|t/p
|115
|0.09
|1.9407
|1.9197
|1.9407
|9.00
|10193.98
|229
|2007.01.05 10:03
|close
|114
|0.03
|1.9407
|1.9197
|1.9412
|1.50
|10195.48
|230
|2007.01.05 10:03
|close
|113
|0.01
|1.9406
|1.9198
|1.9418
|-0.20
|10195.28
|231
|2007.01.08 02:00
|buy
|116
|0.01
|1.9282
|1.9072
|1.9292
|232
|2007.01.08 02:15
|t/p
|116
|0.01
|1.9292
|1.9072
|1.9292
|1.00
|10196.28
|233
|2007.01.08 02:15
|buy
|117
|0.01
|1.9295
|1.9085
|1.9305
|234
|2007.01.08 02:31
|buy
|118
|0.03
|1.9288
|1.9083
|1.9298
|235
|2007.01.08 02:58
|buy
|119
|0.09
|1.9283
|1.9083
|1.9293
|236
|2007.01.08 03:00
|buy
|120
|0.27
|1.9277
|1.9082
|1.9287
|237
|2007.01.08 03:38
|close
|120
|0.27
|1.9280
|1.9082
|1.9287
|8.10
|10204.38
|238
|2007.01.08 03:39
|close
|119
|0.09
|1.9279
|1.9083
|1.9293
|-3.60
|10200.78
|239
|2007.01.08 03:39
|close
|118
|0.03
|1.9278
|1.9083
|1.9298
|-3.00
|10197.78
|240
|2007.01.08 03:39
|close
|117
|0.01
|1.9277
|1.9085
|1.9305
|-1.80
|10195.98
|241
|2007.01.09 11:00
|sell
|121
|0.01
|1.9423
|1.9633
|1.9413
|242
|2007.01.09 11:58
|sell
|122
|0.03
|1.9428
|1.9633
|1.9418
|243
|2007.01.09 12:00
|sell
|123
|0.09
|1.9434
|1.9634
|1.9424
|244
|2007.01.09 12:19
|t/p
|123
|0.09
|1.9424
|1.9634
|1.9424
|9.00
|10204.98
|245
|2007.01.09 12:19
|close
|122
|0.03
|1.9423
|1.9633
|1.9418
|1.50
|10206.48
|246
|2007.01.09 12:19
|close
|121
|0.01
|1.9424
|1.9633
|1.9413
|-0.10
|10206.38
|247
|2007.01.10 09:00
|buy
|124
|0.01
|1.9405
|1.9195
|1.9415
|248
|2007.01.10 09:12
|t/p
|124
|0.01
|1.9415
|1.9195
|1.9415
|1.00
|10207.38
|249
|2007.01.10 09:12
|buy
|125
|0.01
|1.9419
|1.9209
|1.9429
|250
|2007.01.10 09:22
|buy
|126
|0.03
|1.9410
|1.9205
|1.9420
|251
|2007.01.10 09:25
|t/p
|126
|0.03
|1.9420
|1.9205
|1.9420
|3.00
|10210.38
|252
|2007.01.10 09:25
|close
|125
|0.01
|1.9420
|1.9209
|1.9429
|0.10
|10210.48
|253
|2007.01.10 09:25
|buy
|127
|0.01
|1.9422
|1.9212
|1.9432
|254
|2007.01.10 09:31
|buy
|128
|0.03
|1.9416
|1.9211
|1.9426
|255
|2007.01.10 09:34
|buy
|129
|0.09
|1.9411
|1.9211
|1.9421
|256
|2007.01.10 09:37
|buy
|130
|0.27
|1.9405
|1.9210
|1.9415
|257
|2007.01.10 09:40
|buy
|131
|0.81
|1.9399
|1.9209
|1.9409
|258
|2007.01.10 09:48
|buy
|132
|2.43
|1.9393
|1.9208
|1.9403
|259
|2007.01.10 09:49
|close
|132
|2.43
|1.9396
|1.9208
|1.9403
|72.90
|10283.38
|260
|2007.01.10 09:49
|close
|131
|0.81
|1.9397
|1.9209
|1.9409
|-16.20
|10267.18
|261
|2007.01.10 09:49
|close
|130
|0.27
|1.9395
|1.9210
|1.9415
|-27.00
|10240.18
|262
|2007.01.10 09:49
|close
|129
|0.09
|1.9394
|1.9211
|1.9421
|-15.30
|10224.88
|263
|2007.01.10 09:49
|close
|128
|0.03
|1.9395
|1.9211
|1.9426
|-6.30
|10218.58
|264
|2007.01.10 09:50
|close
|127
|0.01
|1.9396
|1.9212
|1.9432
|-2.60
|10215.98
|265
|2007.01.10 09:51
|buy
|133
|0.01
|1.9398
|1.9188
|1.9408
|266
|2007.01.10 10:29
|buy
|134
|0.03
|1.9392
|1.9187
|1.9402
|267
|2007.01.10 10:29
|buy
|135
|0.09
|1.9386
|1.9186
|1.9396
|268
|2007.01.10 10:29
|buy
|136
|0.27
|1.9377
|1.9182
|1.9387
|269
|2007.01.10 10:29
|buy
|137
|0.81
|1.9365
|1.9175
|1.9375
|270
|2007.01.10 10:30
|close
|137
|0.81
|1.9371
|1.9175
|1.9375
|48.60
|10264.58
|271
|2007.01.10 10:30
|close
|136
|0.27
|1.9372
|1.9182
|1.9387
|-13.50
|10251.08
|272
|2007.01.10 10:30
|close
|135
|0.09
|1.9371
|1.9186
|1.9396
|-13.50
|10237.58
|273
|2007.01.10 10:30
|close
|134
|0.03
|1.9370
|1.9187
|1.9402
|-6.60
|10230.98
|274
|2007.01.10 10:30
|close
|133
|0.01
|1.9371
|1.9188
|1.9408
|-2.70
|10228.28
|275
|2007.01.11 04:00
|buy
|138
|0.01
|1.9339
|1.9129
|1.9349
|276
|2007.01.11 04:58
|buy
|139
|0.03
|1.9333
|1.9128
|1.9343
|277
|2007.01.11 06:05
|buy
|140
|0.09
|1.9327
|1.9127
|1.9337
|278
|2007.01.11 07:28
|t/p
|140
|0.09
|1.9337
|1.9127
|1.9337
|9.00
|10237.28
|279
|2007.01.11 07:28
|close
|139
|0.03
|1.9337
|1.9128
|1.9343
|1.20
|10238.48
|280
|2007.01.11 07:28
|close
|138
|0.01
|1.9338
|1.9129
|1.9349
|-0.10
|10238.38
|281
|2007.01.12 01:00
|sell
|141
|0.01
|1.9440
|1.9650
|1.9430
|282
|2007.01.12 02:03
|t/p
|141
|0.01
|1.9430
|1.9650
|1.9430
|1.00
|10239.38
|283
|2007.01.15 03:00
|sell
|142
|0.01
|1.9583
|1.9793
|1.9573
|284
|2007.01.15 03:17
|sell
|143
|0.03
|1.9589
|1.9794
|1.9579
|285
|2007.01.15 04:25
|sell
|144
|0.09
|1.9594
|1.9794
|1.9584
|286
|2007.01.15 04:30
|sell
|145
|0.27
|1.9600
|1.9795
|1.9590
|287
|2007.01.15 04:53
|sell
|146
|0.81
|1.9606
|1.9796
|1.9596
|288
|2007.01.15 05:00
|sell
|147
|2.43
|1.9612
|1.9797
|1.9602
|289
|2007.01.15 05:17
|close
|147
|2.43
|1.9609
|1.9797
|1.9602
|72.90
|10312.28
|290
|2007.01.15 05:17
|close
|146
|0.81
|1.9610
|1.9796
|1.9596
|-32.40
|10279.88
|291
|2007.01.15 05:18
|close
|145
|0.27
|1.9609
|1.9795
|1.9590
|-24.30
|10255.58
|292
|2007.01.15 05:19
|close
|144
|0.09
|1.9610
|1.9794
|1.9584
|-14.40
|10241.18
|293
|2007.01.15 05:20
|close
|143
|0.03
|1.9609
|1.9794
|1.9579
|-6.00
|10235.18
|294
|2007.01.15 05:20
|close
|142
|0.01
|1.9610
|1.9793
|1.9573
|-2.70
|10232.48
|295
|2007.01.17 07:00
|buy
|148
|0.01
|1.9621
|1.9411
|1.9631
|296
|2007.01.17 07:20
|t/p
|148
|0.01
|1.9631
|1.9411
|1.9631
|1.00
|10233.48
|297
|2007.01.17 07:20
|buy
|149
|0.01
|1.9635
|1.9425
|1.9645
|298
|2007.01.17 07:30
|buy
|150
|0.03
|1.9629
|1.9424
|1.9639
|299
|2007.01.17 08:03
|buy
|151
|0.09
|1.9622
|1.9422
|1.9632
|300
|2007.01.17 08:05
|t/p
|151
|0.09
|1.9632
|1.9422
|1.9632
|9.00
|10242.48
|301
|2007.01.17 08:05
|close
|150
|0.03
|1.9634
|1.9424
|1.9639
|1.50
|10243.98
|302
|2007.01.17 08:05
|close
|149
|0.01
|1.9633
|1.9425
|1.9645
|-0.20
|10243.78
|303
|2007.01.18 01:01
|sell
|152
|0.01
|1.9700
|1.9910
|1.9690
|304
|2007.01.18 02:16
|sell
|153
|0.03
|1.9706
|1.9911
|1.9696
|305
|2007.01.18 02:42
|sell
|154
|0.09
|1.9712
|1.9912
|1.9702
|306
|2007.01.18 03:08
|sell
|155
|0.27
|1.9718
|1.9913
|1.9708
|307
|2007.01.18 03:09
|sell
|156
|0.81
|1.9723
|1.9913
|1.9713
|308
|2007.01.18 03:11
|close
|156
|0.81
|1.9720
|1.9913
|1.9713
|24.30
|10268.08
|309
|2007.01.18 03:12
|close
|155
|0.27
|1.9722
|1.9913
|1.9708
|-10.80
|10257.28
|310
|2007.01.18 03:12
|close
|154
|0.09
|1.9723
|1.9912
|1.9702
|-9.90
|10247.38
|311
|2007.01.18 03:14
|close
|153
|0.03
|1.9724
|1.9911
|1.9696
|-5.40
|10241.98
|312
|2007.01.18 03:14
|close
|152
|0.01
|1.9723
|1.9910
|1.9690
|-2.30
|10239.68
|313
|2007.01.18 12:00
|sell
|157
|0.01
|1.9722
|1.9932
|1.9712
|314
|2007.01.18 12:19
|t/p
|157
|0.01
|1.9712
|1.9932
|1.9712
|1.00
|10240.68
|315
|2007.01.18 12:19
|sell
|158
|0.01
|1.9709
|1.9919
|1.9699
|316
|2007.01.18 12:24
|sell
|159
|0.03
|1.9714
|1.9919
|1.9704
|317
|2007.01.18 12:56
|sell
|160
|0.09
|1.9720
|1.9920
|1.9710
|318
|2007.01.18 13:03
|t/p
|160
|0.09
|1.9710
|1.9920
|1.9710
|9.00
|10249.68
|319
|2007.01.18 13:03
|close
|159
|0.03
|1.9710
|1.9919
|1.9704
|1.20
|10250.88
|320
|2007.01.18 13:03
|close
|158
|0.01
|1.9711
|1.9919
|1.9699
|-0.20
|10250.68
|321
|2007.01.19 10:00
|sell
|161
|0.01
|1.9747
|1.9957
|1.9737
|322
|2007.01.19 10:12
|t/p
|161
|0.01
|1.9737
|1.9957
|1.9737
|1.00
|10251.68
|323
|2007.01.19 10:12
|sell
|162
|0.01
|1.9734
|1.9944
|1.9724
|324
|2007.01.19 10:29
|sell
|163
|0.03
|1.9742
|1.9947
|1.9732
|325
|2007.01.19 10:29
|sell
|164
|0.09
|1.9750
|1.9950
|1.9740
|326
|2007.01.19 10:29
|sell
|165
|0.27
|1.9759
|1.9954
|1.9749
|327
|2007.01.19 10:29
|sell
|166
|0.81
|1.9765
|1.9955
|1.9755
|328
|2007.01.19 10:30
|sell
|167
|2.43
|1.9771
|1.9956
|1.9761
|329
|2007.01.19 10:30
|close
|167
|2.43
|1.9766
|1.9956
|1.9761
|121.50
|10373.18
|330
|2007.01.19 10:30
|close
|166
|0.81
|1.9764
|1.9955
|1.9755
|8.10
|10381.28
|331
|2007.01.19 10:30
|close
|165
|0.27
|1.9765
|1.9954
|1.9749
|-16.20
|10365.08
|332
|2007.01.19 10:30
|close
|164
|0.09
|1.9766
|1.9950
|1.9740
|-14.40
|10350.68
|333
|2007.01.19 10:30
|close
|163
|0.03
|1.9763
|1.9947
|1.9732
|-6.30
|10344.38
|334
|2007.01.19 10:30
|close
|162
|0.01
|1.9761
|1.9944
|1.9724
|-2.70
|10341.68
|335
|2007.01.19 10:30
|sell
|168
|0.01
|1.9755
|1.9965
|1.9745
|336
|2007.01.19 10:30
|sell
|169
|0.03
|1.9760
|1.9965
|1.9750
|337
|2007.01.19 10:32
|sell
|170
|0.09
|1.9766
|1.9966
|1.9756
|338
|2007.01.19 10:35
|t/p
|170
|0.09
|1.9756
|1.9966
|1.9756
|9.00
|10350.68
|339
|2007.01.19 10:35
|close
|169
|0.03
|1.9756
|1.9965
|1.9750
|1.20
|10351.88
|340
|2007.01.19 10:36
|close
|168
|0.01
|1.9755
|1.9965
|1.9745
|0.00
|10351.88
|341
|2007.01.19 10:36
|sell
|171
|0.01
|1.9751
|1.9961
|1.9741
|342
|2007.01.19 10:36
|t/p
|171
|0.01
|1.9741
|1.9961
|1.9741
|1.00
|10352.88
|343
|2007.01.19 10:36
|sell
|172
|0.01
|1.9737
|1.9947
|1.9727
|344
|2007.01.19 10:40
|t/p
|172
|0.01
|1.9727
|1.9947
|1.9727
|1.00
|10353.88
|345
|2007.01.19 10:40
|sell
|173
|0.01
|1.9724
|1.9934
|1.9714
|346
|2007.01.19 10:44
|sell
|174
|0.03
|1.9729
|1.9934
|1.9719
|347
|2007.01.19 10:48
|t/p
|174
|0.03
|1.9719
|1.9934
|1.9719
|3.00
|10356.88
|348
|2007.01.19 10:48
|close
|173
|0.01
|1.9718
|1.9934
|1.9714
|0.60
|10357.48
|349
|2007.01.19 10:48
|sell
|175
|0.01
|1.9716
|1.9926
|1.9706
|350
|2007.01.19 10:49
|sell
|176
|0.03
|1.9721
|1.9926
|1.9711
|351
|2007.01.19 11:14
|sell
|177
|0.09
|1.9727
|1.9927
|1.9717
|352
|2007.01.19 11:19
|t/p
|177
|0.09
|1.9717
|1.9927
|1.9717
|9.00
|10366.48
|353
|2007.01.19 11:19
|close
|176
|0.03
|1.9717
|1.9926
|1.9711
|1.20
|10367.68
|354
|2007.01.19 11:19
|close
|175
|0.01
|1.9716
|1.9926
|1.9706
|0.00
|10367.68
|355
|2007.01.22 08:00
|sell
|178
|0.01
|1.9741
|1.9951
|1.9731
|356
|2007.01.22 08:14
|sell
|179
|0.03
|1.9747
|1.9952
|1.9737
|357
|2007.01.22 08:15
|sell
|180
|0.09
|1.9752
|1.9952
|1.9742
|358
|2007.01.22 08:37
|t/p
|180
|0.09
|1.9742
|1.9952
|1.9742
|9.00
|10376.68
|359
|2007.01.22 08:37
|close
|179
|0.03
|1.9742
|1.9952
|1.9737
|1.50
|10378.18
|360
|2007.01.22 08:38
|close
|178
|0.01
|1.9743
|1.9951
|1.9731
|-0.20
|10377.98
|361
|2007.01.22 08:38
|sell
|181
|0.01
|1.9739
|1.9949
|1.9729
|362
|2007.01.22 08:59
|sell
|182
|0.03
|1.9745
|1.9950
|1.9735
|363
|2007.01.22 09:03
|sell
|183
|0.09
|1.9750
|1.9950
|1.9740
|364
|2007.01.22 09:19
|t/p
|183
|0.09
|1.9740
|1.9950
|1.9740
|9.00
|10386.98
|365
|2007.01.22 09:19
|close
|182
|0.03
|1.9739
|1.9950
|1.9735
|1.80
|10388.78
|366
|2007.01.22 09:19
|close
|181
|0.01
|1.9740
|1.9949
|1.9729
|-0.10
|10388.68
|367
|2007.01.23 20:00
|sell
|184
|0.01
|1.9822
|2.0032
|1.9812
|368
|2007.01.23 20:00
|sell
|185
|0.03
|1.9828
|2.0033
|1.9818
|369
|2007.01.23 20:02
|sell
|186
|0.09
|1.9834
|2.0034
|1.9824
|370
|2007.01.23 20:03
|sell
|187
|0.27
|1.9840
|2.0035
|1.9830
|371
|2007.01.23 20:05
|close
|187
|0.27
|1.9836
|2.0035
|1.9830
|10.80
|10399.48
|372
|2007.01.23 20:05
|close
|186
|0.09
|1.9836
|2.0034
|1.9824
|-1.80
|10397.68
|373
|2007.01.23 20:05
|close
|185
|0.03
|1.9837
|2.0033
|1.9818
|-2.70
|10394.98
|374
|2007.01.23 20:05
|close
|184
|0.01
|1.9836
|2.0032
|1.9812
|-1.40
|10393.58
|375
|2007.01.23 20:05
|sell
|188
|0.01
|1.9834
|2.0044
|1.9824
|376
|2007.01.23 20:07
|sell
|189
|0.03
|1.9841
|2.0046
|1.9831
|377
|2007.01.23 20:14
|t/p
|189
|0.03
|1.9831
|2.0046
|1.9831
|3.00
|10396.58
|378
|2007.01.23 20:14
|close
|188
|0.01
|1.9830
|2.0044
|1.9824
|0.40
|10396.98
|379
|2007.01.23 20:14
|sell
|190
|0.01
|1.9829
|2.0039
|1.9819
|380
|2007.01.23 21:59
|t/p
|190
|0.01
|1.9819
|2.0039
|1.9819
|1.00
|10397.98
|381
|2007.01.25 00:00
|buy
|191
|0.01
|1.9684
|1.9474
|1.9694
|382
|2007.01.25 00:09
|buy
|192
|0.03
|1.9678
|1.9473
|1.9688
|383
|2007.01.25 00:15
|buy
|193
|0.09
|1.9672
|1.9472
|1.9682
|384
|2007.01.25 01:46
|buy
|194
|0.27
|1.9665
|1.9470
|1.9675
|385
|2007.01.25 01:51
|close
|194
|0.27
|1.9669
|1.9470
|1.9675
|10.80
|10408.78
|386
|2007.01.25 01:52
|close
|193
|0.09
|1.9670
|1.9472
|1.9682
|-1.80
|10406.98
|387
|2007.01.25 01:52
|close
|192
|0.03
|1.9669
|1.9473
|1.9688
|-2.70
|10404.28
|388
|2007.01.25 01:52
|close
|191
|0.01
|1.9670
|1.9474
|1.9694
|-1.40
|10402.88
|389
|2007.01.26 07:00
|buy
|195
|0.01
|1.9645
|1.9435
|1.9655
|390
|2007.01.26 07:12
|t/p
|195
|0.01
|1.9655
|1.9435
|1.9655
|1.00
|10403.88
|391
|2007.01.26 07:12
|buy
|196
|0.01
|1.9659
|1.9449
|1.9669
|392
|2007.01.26 07:19
|buy
|197
|0.03
|1.9653
|1.9448
|1.9663
|393
|2007.01.26 08:22
|t/p
|197
|0.03
|1.9663
|1.9448
|1.9663
|3.00
|10406.88
|394
|2007.01.26 08:22
|close
|196
|0.01
|1.9663
|1.9449
|1.9669
|0.40
|10407.28
|395
|2007.01.26 22:00
|buy
|198
|0.01
|1.9591
|1.9381
|1.9601
|396
|2007.01.29 00:00
|t/p
|198
|0.01
|1.9601
|1.9381
|1.9601
|1.02
|10408.30
|397
|2007.01.31 07:00
|sell
|199
|0.01
|1.9615
|1.9825
|1.9605
|398
|2007.01.31 07:35
|sell
|200
|0.03
|1.9621
|1.9826
|1.9611
|399
|2007.01.31 07:51
|sell
|201
|0.09
|1.9627
|1.9827
|1.9617
|400
|2007.01.31 08:04
|t/p
|201
|0.09
|1.9617
|1.9827
|1.9617
|9.00
|10417.30
|401
|2007.01.31 08:04
|close
|200
|0.03
|1.9617
|1.9826
|1.9611
|1.20
|10418.50
|402
|2007.01.31 08:04
|close
|199
|0.01
|1.9616
|1.9825
|1.9605
|-0.10
|10418.40
|403
|2007.01.31 18:00
|buy
|202
|0.01
|1.9613
|1.9403
|1.9623
|404
|2007.01.31 18:03
|buy
|203
|0.03
|1.9607
|1.9402
|1.9617
|405
|2007.01.31 18:35
|t/p
|203
|0.03
|1.9617
|1.9402
|1.9617
|3.00
|10421.40
|406
|2007.01.31 18:35
|close
|202
|0.01
|1.9618
|1.9403
|1.9623
|0.50
|10421.90
|407
|2007.01.31 18:35
|buy
|204
|0.01
|1.9620
|1.9410
|1.9630
|408
|2007.01.31 20:06
|buy
|205
|0.03
|1.9614
|1.9409
|1.9624
|409
|2007.01.31 20:14
|buy
|206
|0.09
|1.9609
|1.9409
|1.9619
|410
|2007.01.31 20:16
|t/p
|206
|0.09
|1.9619
|1.9409
|1.9619
|9.00
|10430.90
|411
|2007.01.31 20:16
|close
|205
|0.03
|1.9620
|1.9409
|1.9624
|1.80
|10432.70
|412
|2007.01.31 20:16
|close
|204
|0.01
|1.9622
|1.9410
|1.9630
|0.20
|10432.90
|413
|2007.02.01 10:00
|sell
|207
|0.01
|1.9640
|1.9850
|1.9630
|414
|2007.02.01 10:31
|sell
|208
|0.03
|1.9646
|1.9851
|1.9636
|415
|2007.02.01 10:47
|sell
|209
|0.09
|1.9652
|1.9852
|1.9642
|416
|2007.02.01 10:51
|sell
|210
|0.27
|1.9658
|1.9853
|1.9648
|417
|2007.02.01 10:55
|sell
|211
|0.81
|1.9663
|1.9853
|1.9653
|418
|2007.02.01 10:57
|close
|211
|0.81
|1.9660
|1.9853
|1.9653
|24.30
|10457.20
|419
|2007.02.01 10:57
|close
|210
|0.27
|1.9657
|1.9853
|1.9648
|2.70
|10459.90
|420
|2007.02.01 10:58
|close
|209
|0.09
|1.9656
|1.9852
|1.9642
|-3.60
|10456.30
|421
|2007.02.01 10:58
|close
|208
|0.03
|1.9655
|1.9851
|1.9636
|-2.70
|10453.60
|422
|2007.02.01 10:58
|close
|207
|0.01
|1.9654
|1.9850
|1.9630
|-1.40
|10452.20
|423
|2007.02.01 10:58
|sell
|212
|0.01
|1.9650
|1.9860
|1.9640
|424
|2007.02.01 11:37
|sell
|213
|0.03
|1.9656
|1.9861
|1.9646
|425
|2007.02.01 11:57
|sell
|214
|0.09
|1.9662
|1.9862
|1.9652
|426
|2007.02.01 11:58
|sell
|215
|0.27
|1.9668
|1.9863
|1.9658
|427
|2007.02.01 12:02
|sell
|216
|0.81
|1.9673
|1.9863
|1.9663
|428
|2007.02.01 12:06
|sell
|217
|2.43
|1.9679
|1.9864
|1.9669
|429
|2007.02.01 12:15
|close
|217
|2.43
|1.9676
|1.9864
|1.9669
|72.89
|10525.09
|430
|2007.02.01 12:15
|close
|216
|0.81
|1.9677
|1.9863
|1.9663
|-32.40
|10492.69
|431
|2007.02.01 12:15
|close
|215
|0.27
|1.9676
|1.9863
|1.9658
|-21.60
|10471.09
|432
|2007.02.01 12:15
|close
|214
|0.09
|1.9677
|1.9862
|1.9652
|-13.50
|10457.59
|433
|2007.02.01 12:16
|close
|213
|0.03
|1.9676
|1.9861
|1.9646
|-6.00
|10451.59
|434
|2007.02.01 12:16
|close
|212
|0.01
|1.9675
|1.9860
|1.9640
|-2.50
|10449.09
|435
|2007.02.01 21:00
|sell
|218
|0.01
|1.9673
|1.9883
|1.9663
|436
|2007.02.02 06:14
|sell
|219
|0.03
|1.9680
|1.9885
|1.9670
|437
|2007.02.02 08:03
|t/p
|219
|0.03
|1.9670
|1.9885
|1.9670
|3.00
|10452.09
|438
|2007.02.02 08:03
|close
|218
|0.01
|1.9670
|1.9883
|1.9663
|0.21
|10452.30
|439
|2007.02.02 18:00
|sell
|220
|0.01
|1.9660
|1.9870
|1.9650
|440
|2007.02.02 18:08
|sell
|221
|0.03
|1.9665
|1.9870
|1.9655
|441
|2007.02.02 18:22
|sell
|222
|0.09
|1.9671
|1.9871
|1.9661
|442
|2007.02.02 18:59
|t/p
|222
|0.09
|1.9661
|1.9871
|1.9661
|9.00
|10461.30
|443
|2007.02.02 18:59
|close
|221
|0.03
|1.9660
|1.9870
|1.9655
|1.50
|10462.80
|444
|2007.02.02 18:59
|close
|220
|0.01
|1.9661
|1.9870
|1.9650
|-0.10
|10462.70
|445
|2007.02.02 18:59
|sell
|223
|0.01
|1.9657
|1.9867
|1.9647
|446
|2007.02.02 19:10
|sell
|224
|0.03
|1.9663
|1.9868
|1.9653
|447
|2007.02.02 20:49
|sell
|225
|0.09
|1.9669
|1.9869
|1.9659
|448
|2007.02.02 21:29
|sell
|226
|0.27
|1.9675
|1.9870
|1.9665
|449
|2007.02.02 21:58
|close
|226
|0.27
|1.9672
|1.9870
|1.9665
|8.10
|10470.80
|450
|2007.02.02 21:58
|close
|225
|0.09
|1.9673
|1.9869
|1.9659
|-3.60
|10467.20
|451
|2007.02.02 21:59
|close
|224
|0.03
|1.9674
|1.9868
|1.9653
|-3.30
|10463.90
|452
|2007.02.02 22:01
|close
|223
|0.01
|1.9675
|1.9867
|1.9647
|-1.80
|10462.10
|453
|2007.02.05 20:00
|buy
|227
|0.01
|1.9597
|1.9387
|1.9607
|454
|2007.02.05 20:10
|buy
|228
|0.03
|1.9592
|1.9387
|1.9602
|455
|2007.02.05 20:14
|buy
|229
|0.09
|1.9586
|1.9386
|1.9596
|456
|2007.02.05 20:39
|t/p
|229
|0.09
|1.9596
|1.9386
|1.9596
|9.00
|10471.10
|457
|2007.02.05 20:39
|close
|228
|0.03
|1.9597
|1.9387
|1.9602
|1.50
|10472.60
|458
|2007.02.05 20:39
|close
|227
|0.01
|1.9600
|1.9387
|1.9607
|0.30
|10472.90
|459
|2007.02.05 20:40
|buy
|230
|0.01
|1.9604
|1.9394
|1.9614
|460
|2007.02.05 20:58
|buy
|231
|0.03
|1.9599
|1.9394
|1.9609
|461
|2007.02.05 23:17
|t/p
|231
|0.03
|1.9609
|1.9394
|1.9609
|3.00
|10475.90
|462
|2007.02.05 23:17
|close
|230
|0.01
|1.9610
|1.9394
|1.9614
|0.60
|10476.50
|463
|2007.02.07 02:00
|sell
|232
|0.01
|1.9691
|1.9901
|1.9681
|464
|2007.02.07 02:52
|sell
|233
|0.03
|1.9698
|1.9903
|1.9688
|465
|2007.02.07 03:17
|sell
|234
|0.09
|1.9704
|1.9904
|1.9694
|466
|2007.02.07 07:45
|t/p
|234
|0.09
|1.9694
|1.9904
|1.9694
|9.00
|10485.50
|467
|2007.02.07 07:45
|close
|233
|0.03
|1.9694
|1.9903
|1.9688
|1.20
|10486.70
|468
|2007.02.07 07:45
|close
|232
|0.01
|1.9695
|1.9901
|1.9681
|-0.40
|10486.30
|469
|2007.02.08 09:00
|sell
|235
|0.01
|1.9689
|1.9899
|1.9679
|470
|2007.02.08 09:00
|sell
|236
|0.03
|1.9694
|1.9899
|1.9684
|471
|2007.02.08 09:08
|t/p
|236
|0.03
|1.9684
|1.9899
|1.9684
|3.00
|10489.30
|472
|2007.02.08 09:08
|close
|235
|0.01
|1.9684
|1.9899
|1.9679
|0.50
|10489.80
|473
|2007.02.08 09:08
|sell
|237
|0.01
|1.9681
|1.9891
|1.9671
|474
|2007.02.08 09:11
|t/p
|237
|0.01
|1.9671
|1.9891
|1.9671
|1.00
|10490.80
|475
|2007.02.08 09:11
|sell
|238
|0.01
|1.9667
|1.9877
|1.9657
|476
|2007.02.08 09:12
|sell
|239
|0.03
|1.9672
|1.9877
|1.9662
|477
|2007.02.08 09:20
|sell
|240
|0.09
|1.9678
|1.9878
|1.9668
|478
|2007.02.08 09:42
|t/p
|240
|0.09
|1.9668
|1.9878
|1.9668
|9.00
|10499.80
|479
|2007.02.08 09:42
|close
|239
|0.03
|1.9667
|1.9877
|1.9662
|1.50
|10501.30
|480
|2007.02.08 09:42
|close
|238
|0.01
|1.9668
|1.9877
|1.9657
|-0.10
|10501.20
|481
|2007.02.08 09:42
|sell
|241
|0.01
|1.9663
|1.9873
|1.9653
|482
|2007.02.08 09:57
|sell
|242
|0.03
|1.9670
|1.9875
|1.9660
|483
|2007.02.08 10:47
|sell
|243
|0.09
|1.9676
|1.9876
|1.9666
|484
|2007.02.08 11:07
|sell
|244
|0.27
|1.9682
|1.9877
|1.9672
|485
|2007.02.08 11:07
|sell
|245
|0.81
|1.9689
|1.9879
|1.9679
|486
|2007.02.08 11:17
|close
|245
|0.81
|1.9685
|1.9879
|1.9679
|32.40
|10533.60
|487
|2007.02.08 11:18
|close
|244
|0.27
|1.9687
|1.9877
|1.9672
|-13.50
|10520.10
|488
|2007.02.08 11:19
|close
|243
|0.09
|1.9685
|1.9876
|1.9666
|-8.10
|10512.00
|489
|2007.02.08 11:19
|close
|242
|0.03
|1.9687
|1.9875
|1.9660
|-5.10
|10506.90
|490
|2007.02.08 11:20
|close
|241
|0.01
|1.9685
|1.9873
|1.9653
|-2.20
|10504.70
|491
|2007.02.09 01:02
|buy
|246
|0.01
|1.9585
|1.9375
|1.9595
|492
|2007.02.09 01:47
|buy
|247
|0.03
|1.9579
|1.9374
|1.9589
|493
|2007.02.09 02:11
|buy
|248
|0.09
|1.9573
|1.9373
|1.9583
|494
|2007.02.09 02:26
|t/p
|248
|0.09
|1.9583
|1.9373
|1.9583
|9.00
|10513.70
|495
|2007.02.09 02:26
|close
|247
|0.03
|1.9585
|1.9374
|1.9589
|1.80
|10515.50
|496
|2007.02.09 02:27
|close
|246
|0.01
|1.9584
|1.9375
|1.9595
|-0.10
|10515.40
|497
|2007.02.09 18:00
|buy
|249
|0.01
|1.9504
|1.9294
|1.9514
|498
|2007.02.09 20:20
|t/p
|249
|0.01
|1.9514
|1.9294
|1.9514
|1.00
|10516.40
|499
|2007.02.12 21:00
|buy
|250
|0.01
|1.9471
|1.9261
|1.9481
|500
|2007.02.12 23:42
|buy
|251
|0.03
|1.9465
|1.9260
|1.9475
|501
|2007.02.13 01:07
|t/p
|251
|0.03
|1.9475
|1.9260
|1.9475
|3.07
|10519.47
|502
|2007.02.13 01:07
|close
|250
|0.01
|1.9475
|1.9261
|1.9481
|0.42
|10519.89
|503
|2007.02.13 20:04
|buy
|252
|0.01
|1.9445
|1.9235
|1.9455
|504
|2007.02.13 20:33
|t/p
|252
|0.01
|1.9455
|1.9235
|1.9455
|1.00
|10520.89
|505
|2007.02.13 20:33
|buy
|253
|0.01
|1.9458
|1.9248
|1.9468
|506
|2007.02.13 22:11
|t/p
|253
|0.01
|1.9468
|1.9248
|1.9468
|1.00
|10521.89
|507
|2007.02.15 03:01
|sell
|254
|0.01
|1.9632
|1.9842
|1.9622
|508
|2007.02.15 06:03
|sell
|255
|0.03
|1.9637
|1.9842
|1.9627
|509
|2007.02.15 07:00
|sell
|256
|0.09
|1.9643
|1.9843
|1.9633
|510
|2007.02.15 07:47
|sell
|257
|0.27
|1.9650
|1.9845
|1.9640
|511
|2007.02.15 07:48
|sell
|258
|0.81
|1.9658
|1.9848
|1.9648
|512
|2007.02.15 07:49
|sell
|259
|2.43
|1.9665
|1.9850
|1.9655
|513
|2007.02.15 08:01
|close
|259
|2.43
|1.9661
|1.9850
|1.9655
|97.20
|10619.09
|514
|2007.02.15 08:01
|close
|258
|0.81
|1.9659
|1.9848
|1.9648
|-8.10
|10610.99
|515
|2007.02.15 08:02
|close
|257
|0.27
|1.9660
|1.9845
|1.9640
|-27.00
|10583.99
|516
|2007.02.15 08:02
|close
|256
|0.09
|1.9659
|1.9843
|1.9633
|-14.40
|10569.59
|517
|2007.02.15 08:02
|close
|255
|0.03
|1.9658
|1.9842
|1.9627
|-6.30
|10563.29
|518
|2007.02.15 08:02
|close
|254
|0.01
|1.9657
|1.9842
|1.9622
|-2.50
|10560.79
|519
|2007.02.16 06:00
|buy
|260
|0.01
|1.9531
|1.9321
|1.9541
|520
|2007.02.16 07:11
|buy
|261
|0.03
|1.9526
|1.9321
|1.9536
|521
|2007.02.16 08:17
|t/p
|261
|0.03
|1.9536
|1.9321
|1.9536
|3.00
|10563.79
|522
|2007.02.16 08:17
|close
|260
|0.01
|1.9536
|1.9321
|1.9541
|0.50
|10564.29
|523
|2007.02.19 19:00
|buy
|262
|0.01
|1.9536
|1.9326
|1.9546
|524
|2007.02.19 19:16
|buy
|263
|0.03
|1.9529
|1.9324
|1.9539
|525
|2007.02.19 19:22
|buy
|264
|0.09
|1.9522
|1.9322
|1.9532
|526
|2007.02.19 19:53
|buy
|265
|0.27
|1.9516
|1.9321
|1.9526
|527
|2007.02.19 20:32
|buy
|266
|0.81
|1.9511
|1.9321
|1.9521
|528
|2007.02.19 21:04
|close
|266
|0.81
|1.9514
|1.9321
|1.9521
|24.30
|10588.59
|529
|2007.02.19 21:05
|close
|265
|0.27
|1.9513
|1.9321
|1.9526
|-8.10
|10580.49
|530
|2007.02.19 21:05
|close
|264
|0.09
|1.9514
|1.9322
|1.9532
|-7.20
|10573.29
|531
|2007.02.19 21:05
|close
|263
|0.03
|1.9515
|1.9324
|1.9539
|-4.20
|10569.09
|532
|2007.02.19 21:05
|close
|262
|0.01
|1.9516
|1.9326
|1.9546
|-2.00
|10567.09
|533
|2007.02.20 10:00
|sell
|267
|0.01
|1.9488
|1.9698
|1.9478
|534
|2007.02.20 10:26
|sell
|268
|0.03
|1.9493
|1.9698
|1.9483
|535
|2007.02.20 10:30
|sell
|269
|0.09
|1.9500
|1.9700
|1.9490
|536
|2007.02.20 10:34
|sell
|270
|0.27
|1.9505
|1.9700
|1.9495
|537
|2007.02.20 10:37
|sell
|271
|0.81
|1.9512
|1.9702
|1.9502
|538
|2007.02.20 10:39
|sell
|272
|2.43
|1.9518
|1.9703
|1.9508
|539
|2007.02.20 10:41
|close
|272
|2.43
|1.9514
|1.9703
|1.9508
|97.20
|10664.29
|540
|2007.02.20 10:42
|close
|271
|0.81
|1.9513
|1.9702
|1.9502
|-8.10
|10656.19
|541
|2007.02.20 10:42
|close
|270
|0.27
|1.9514
|1.9700
|1.9495
|-24.30
|10631.89
|542
|2007.02.20 10:42
|close
|269
|0.09
|1.9512
|1.9700
|1.9490
|-10.80
|10621.09
|543
|2007.02.20 10:43
|close
|268
|0.03
|1.9511
|1.9698
|1.9483
|-5.40
|10615.69
|544
|2007.02.20 10:43
|close
|267
|0.01
|1.9512
|1.9698
|1.9478
|-2.40
|10613.29
|545
|2007.02.20 10:43
|sell
|273
|0.01
|1.9510
|1.9720
|1.9500
|546
|2007.02.20 11:00
|t/p
|273
|0.01
|1.9500
|1.9720
|1.9500
|1.00
|10614.29
|547
|2007.02.21 05:00
|sell
|274
|0.01
|1.9538
|1.9748
|1.9528
|548
|2007.02.21 05:15
|t/p
|274
|0.01
|1.9528
|1.9748
|1.9528
|1.00
|10615.29
|549
|2007.02.21 05:15
|sell
|275
|0.01
|1.9524
|1.9734
|1.9514
|550
|2007.02.21 05:25
|sell
|276
|0.03
|1.9529
|1.9734
|1.9519
|551
|2007.02.21 06:23
|sell
|277
|0.09
|1.9534
|1.9734
|1.9524
|552
|2007.02.21 06:25
|sell
|278
|0.27
|1.9540
|1.9735
|1.9530
|553
|2007.02.21 06:26
|sell
|279
|0.81
|1.9546
|1.9736
|1.9536
|554
|2007.02.21 06:32
|close
|279
|0.81
|1.9541
|1.9736
|1.9536
|40.50
|10655.79
|555
|2007.02.21 06:32
|close
|278
|0.27
|1.9542
|1.9735
|1.9530
|-5.40
|10650.39
|556
|2007.02.21 06:32
|close
|277
|0.09
|1.9541
|1.9734
|1.9524
|-6.30
|10644.09
|557
|2007.02.21 06:32
|close
|276
|0.03
|1.9539
|1.9734
|1.9519
|-3.00
|10641.09
|558
|2007.02.21 06:32
|close
|275
|0.01
|1.9540
|1.9734
|1.9514
|-1.60
|10639.49
|559
|2007.02.21 20:00
|buy
|280
|0.01
|1.9544
|1.9334
|1.9554
|560
|2007.02.21 20:00
|buy
|281
|0.03
|1.9538
|1.9333
|1.9548
|561
|2007.02.22 00:52
|buy
|282
|0.09
|1.9532
|1.9332
|1.9542
|562
|2007.02.22 01:08
|buy
|283
|0.27
|1.9527
|1.9332
|1.9537
|563
|2007.02.22 01:09
|buy
|284
|0.81
|1.9521
|1.9331
|1.9531
|564
|2007.02.22 01:11
|close
|284
|0.81
|1.9524
|1.9331
|1.9531
|24.30
|10663.79
|565
|2007.02.22 01:12
|close
|283
|0.27
|1.9523
|1.9332
|1.9537
|-10.80
|10652.99
|566
|2007.02.22 01:12
|close
|282
|0.09
|1.9521
|1.9332
|1.9542
|-9.90
|10643.09
|567
|2007.02.22 01:12
|close
|281
|0.03
|1.9522
|1.9333
|1.9548
|-4.59
|10638.50
|568
|2007.02.22 01:12
|close
|280
|0.01
|1.9521
|1.9334
|1.9554
|-2.23
|10636.27
|569
|2007.02.22 05:02
|sell
|285
|0.01
|1.9534
|1.9744
|1.9524
|570
|2007.02.22 08:13
|t/p
|285
|0.01
|1.9524
|1.9744
|1.9524
|1.00
|10637.27
|571
|2007.02.23 05:02
|sell
|286
|0.01
|1.9560
|1.9770
|1.9550
|572
|2007.02.23 06:54
|sell
|287
|0.03
|1.9565
|1.9770
|1.9555
|573
|2007.02.23 07:52
|t/p
|287
|0.03
|1.9555
|1.9770
|1.9555
|3.00
|10640.27
|574
|2007.02.23 07:52
|close
|286
|0.01
|1.9555
|1.9770
|1.9550
|0.50
|10640.77
|575
|2007.02.26 02:00
|sell
|288
|0.01
|1.9642
|1.9852
|1.9632
|576
|2007.02.26 03:19
|t/p
|288
|0.01
|1.9632
|1.9852
|1.9632
|1.00
|10641.77
|577
|2007.02.27 07:00
|sell
|289
|0.01
|1.9632
|1.9842
|1.9622
|578
|2007.02.27 07:23
|t/p
|289
|0.01
|1.9622
|1.9842
|1.9622
|1.00
|10642.77
|579
|2007.02.27 07:23
|sell
|290
|0.01
|1.9619
|1.9829
|1.9609
|580
|2007.02.27 08:23
|sell
|291
|0.03
|1.9626
|1.9831
|1.9616
|581
|2007.02.27 08:25
|sell
|292
|0.09
|1.9631
|1.9831
|1.9621
|582
|2007.02.27 08:29
|t/p
|292
|0.09
|1.9621
|1.9831
|1.9621
|9.00
|10651.77
|583
|2007.02.27 08:29
|close
|291
|0.03
|1.9621
|1.9831
|1.9616
|1.50
|10653.27
|584
|2007.02.27 08:30
|close
|290
|0.01
|1.9622
|1.9829
|1.9609
|-0.30
|10652.97
|585
|2007.02.27 21:00
|sell
|293
|0.01
|1.9632
|1.9842
|1.9622
|586
|2007.02.27 21:10
|t/p
|293
|0.01
|1.9622
|1.9842
|1.9622
|1.00
|10653.97
|587
|2007.02.27 21:10
|sell
|294
|0.01
|1.9616
|1.9826
|1.9606
|588
|2007.02.27 21:17
|sell
|295
|0.03
|1.9621
|1.9826
|1.9611
|589
|2007.02.27 21:22
|t/p
|295
|0.03
|1.9611
|1.9826
|1.9611
|3.00
|10656.97
|590
|2007.02.27 21:22
|close
|294
|0.01
|1.9611
|1.9826
|1.9606
|0.50
|10657.47
|591
|2007.02.27 21:22
|sell
|296
|0.01
|1.9605
|1.9815
|1.9595
|592
|2007.02.27 21:28
|sell
|297
|0.03
|1.9611
|1.9816
|1.9601
|593
|2007.02.27 21:29
|sell
|298
|0.09
|1.9617
|1.9817
|1.9607
|594
|2007.02.27 21:41
|sell
|299
|0.27
|1.9623
|1.9818
|1.9613
|595
|2007.02.27 21:41
|close
|299
|0.27
|1.9620
|1.9818
|1.9613
|8.10
|10665.57
|596
|2007.02.27 21:41
|close
|298
|0.09
|1.9619
|1.9817
|1.9607
|-1.80
|10663.77
|597
|2007.02.27 21:42
|close
|297
|0.03
|1.9621
|1.9816
|1.9601
|-3.00
|10660.77
|598
|2007.02.27 21:42
|close
|296
|0.01
|1.9622
|1.9815
|1.9595
|-1.70
|10659.07
|599
|2007.02.27 21:42
|sell
|300
|0.01
|1.9618
|1.9828
|1.9608
|600
|2007.02.27 22:20
|t/p
|300
|0.01
|1.9608
|1.9828
|1.9608
|1.00
|10660.07
|601
|2007.03.01 07:00
|sell
|301
|0.01
|1.9621
|1.9831
|1.9611
|602
|2007.03.01 07:47
|t/p
|301
|0.01
|1.9611
|1.9831
|1.9611
|1.00
|10661.07
|603
|2007.03.01 07:47
|sell
|302
|0.01
|1.9608
|1.9818
|1.9598
|604
|2007.03.01 07:49
|t/p
|302
|0.01
|1.9598
|1.9818
|1.9598
|1.00
|10662.07
|605
|2007.03.01 07:49
|sell
|303
|0.01
|1.9595
|1.9805
|1.9585
|606
|2007.03.01 08:03
|t/p
|303
|0.01
|1.9585
|1.9805
|1.9585
|1.00
|10663.07
|607
|2007.03.05 00:01
|buy
|304
|0.01
|1.9447
|1.9237
|1.9457
|608
|2007.03.05 00:13
|buy
|305
|0.03
|1.9440
|1.9235
|1.9450
|609
|2007.03.05 00:19
|buy
|306
|0.09
|1.9432
|1.9232
|1.9442
|610
|2007.03.05 00:25
|buy
|307
|0.27
|1.9425
|1.9230
|1.9435
|611
|2007.03.05 00:27
|buy
|308
|0.81
|1.9419
|1.9229
|1.9429
|612
|2007.03.05 00:28
|buy
|309
|2.43
|1.9413
|1.9228
|1.9423
|613
|2007.03.05 08:10
|s/l
|304
|0.01
|1.9237
|1.9237
|1.9457
|-21.00
|10642.07
|614
|2007.03.05 08:10
|s/l
|305
|0.03
|1.9235
|1.9235
|1.9450
|-61.50
|10580.57
|615
|2007.03.05 08:10
|close
|309
|2.43
|1.9235
|1.9228
|1.9423
|-4325.41
|6255.16
|616
|2007.03.05 08:10
|close
|308
|0.81
|1.9237
|1.9229
|1.9429
|-1474.20
|4780.96
|617
|2007.03.05 08:10
|close
|307
|0.27
|1.9238
|1.9230
|1.9435
|-504.90
|4276.06
|618
|2007.03.05 08:10
|close
|306
|0.09
|1.9240
|1.9232
|1.9442
|-172.80
|4103.26
|619
|2007.03.07 06:00
|sell
|310
|0.01
|1.9279
|1.9489
|1.9269
|620
|2007.03.07 06:00
|sell
|311
|0.03
|1.9284
|1.9489
|1.9274
|621
|2007.03.07 06:04
|sell
|312
|0.09
|1.9289
|1.9489
|1.9279
|622
|2007.03.07 06:09
|t/p
|312
|0.09
|1.9279
|1.9489
|1.9279
|9.00
|4112.26
|623
|2007.03.07 06:09
|close
|311
|0.03
|1.9278
|1.9489
|1.9274
|1.80
|4114.06
|624
|2007.03.07 06:09
|close
|310
|0.01
|1.9279
|1.9489
|1.9269
|0.00
|4114.06
|625
|2007.03.07 06:09
|sell
|313
|0.01
|1.9277
|1.9487
|1.9267
|626
|2007.03.07 06:10
|sell
|314
|0.03
|1.9282
|1.9487
|1.9272
|627
|2007.03.07 06:22
|t/p
|314
|0.03
|1.9272
|1.9487
|1.9272
|3.00
|4117.06
|628
|2007.03.07 06:22
|close
|313
|0.01
|1.9271
|1.9487
|1.9267
|0.60
|4117.66
|629
|2007.03.07 06:22
|sell
|315
|0.01
|1.9266
|1.9476
|1.9256
|630
|2007.03.07 06:23
|sell
|316
|0.03
|1.9272
|1.9477
|1.9262
|631
|2007.03.07 06:26
|sell
|317
|0.09
|1.9278
|1.9478
|1.9268
|632
|2007.03.07 06:56
|sell
|318
|0.27
|1.9284
|1.9479
|1.9274
|633
|2007.03.07 07:07
|sell
|319
|0.81
|1.9290
|1.9480
|1.9280
|634
|2007.03.07 08:02
|close
|319
|0.81
|1.9287
|1.9480
|1.9280
|24.30
|4141.96
|635
|2007.03.07 08:02
|close
|318
|0.27
|1.9288
|1.9479
|1.9274
|-10.80
|4131.16
|636
|2007.03.07 08:02
|close
|317
|0.09
|1.9289
|1.9478
|1.9268
|-9.90
|4121.26
|637
|2007.03.07 08:02
|close
|316
|0.03
|1.9288
|1.9477
|1.9262
|-4.80
|4116.46
|638
|2007.03.07 08:02
|close
|315
|0.01
|1.9291
|1.9476
|1.9256
|-2.50
|4113.96
|639
|2007.03.08 01:00
|sell
|320
|0.01
|1.9295
|1.9505
|1.9285
|640
|2007.03.08 01:55
|t/p
|320
|0.01
|1.9285
|1.9505
|1.9285
|1.00
|4114.96
|641
|2007.03.08 01:55
|sell
|321
|0.01
|1.9281
|1.9491
|1.9271
|642
|2007.03.08 02:03
|sell
|322
|0.03
|1.9288
|1.9493
|1.9278
|643
|2007.03.08 02:03
|sell
|323
|0.09
|1.9294
|1.9494
|1.9284
|644
|2007.03.08 02:07
|sell
|324
|0.27
|1.9303
|1.9498
|1.9293
|645
|2007.03.08 02:10
|sell
|325
|0.81
|1.9309
|1.9499
|1.9299
|646
|2007.03.08 02:17
|close
|325
|0.81
|1.9305
|1.9499
|1.9299
|32.40
|4147.36
|647
|2007.03.08 02:17
|close
|324
|0.27
|1.9306
|1.9498
|1.9293
|-8.10
|4139.26
|648
|2007.03.08 02:17
|close
|323
|0.09
|1.9303
|1.9494
|1.9284
|-8.10
|4131.16
|649
|2007.03.08 02:17
|close
|322
|0.03
|1.9305
|1.9493
|1.9278
|-5.10
|4126.06
|650
|2007.03.08 02:18
|close
|321
|0.01
|1.9303
|1.9491
|1.9271
|-2.20
|4123.86
|651
|2007.03.09 03:03
|buy
|326
|0.01
|1.9307
|1.9097
|1.9317
|652
|2007.03.09 03:25
|buy
|327
|0.03
|1.9299
|1.9094
|1.9309
|653
|2007.03.09 04:53
|t/p
|327
|0.03
|1.9309
|1.9094
|1.9309
|3.00
|4126.86
|654
|2007.03.09 04:53
|close
|326
|0.01
|1.9310
|1.9097
|1.9317
|0.30
|4127.16
|655
|2007.03.13 01:00
|buy
|328
|0.01
|1.9323
|1.9113
|1.9333
|656
|2007.03.13 01:02
|buy
|329
|0.03
|1.9318
|1.9113
|1.9328
|657
|2007.03.13 01:40
|buy
|330
|0.09
|1.9310
|1.9110
|1.9320
|658
|2007.03.13 01:43
|buy
|331
|0.27
|1.9303
|1.9108
|1.9313
|659
|2007.03.13 01:46
|close
|331
|0.27
|1.9307
|1.9108
|1.9313
|10.80
|4137.96
|660
|2007.03.13 01:46
|close
|330
|0.09
|1.9306
|1.9110
|1.9320
|-3.60
|4134.36
|661
|2007.03.13 01:47
|close
|329
|0.03
|1.9307
|1.9113
|1.9328
|-3.30
|4131.06
|662
|2007.03.13 01:47
|close
|328
|0.01
|1.9308
|1.9113
|1.9333
|-1.50
|4129.56
|663
|2007.03.13 01:47
|buy
|332
|0.01
|1.9313
|1.9103
|1.9323
|664
|2007.03.13 01:54
|buy
|333
|0.03
|1.9307
|1.9102
|1.9317
|665
|2007.03.13 02:07
|buy
|334
|0.09
|1.9300
|1.9100
|1.9310
|666
|2007.03.13 02:46
|t/p
|334
|0.09
|1.9310
|1.9100
|1.9310
|9.00
|4138.56
|667
|2007.03.13 02:46
|close
|333
|0.03
|1.9311
|1.9102
|1.9317
|1.20
|4139.76
|668
|2007.03.13 02:48
|close
|332
|0.01
|1.9313
|1.9103
|1.9323
|0.00
|4139.76
|669
|2007.03.14 05:01
|buy
|335
|0.01
|1.9303
|1.9093
|1.9313
|670
|2007.03.14 05:28
|buy
|336
|0.03
|1.9296
|1.9091
|1.9306
|671
|2007.03.14 05:53
|buy
|337
|0.09
|1.9287
|1.9087
|1.9297
|672
|2007.03.14 05:53
|buy
|338
|0.27
|1.9281
|1.9086
|1.9291
|673
|2007.03.14 05:53
|buy
|339
|0.81
|1.9273
|1.9083
|1.9283
|674
|2007.03.14 06:06
|close
|339
|0.81
|1.9277
|1.9083
|1.9283
|32.40
|4172.16
|675
|2007.03.14 06:06
|close
|338
|0.27
|1.9277
|1.9086
|1.9291
|-10.80
|4161.36
|676
|2007.03.14 06:06
|close
|337
|0.09
|1.9276
|1.9087
|1.9297
|-9.90
|4151.46
|677
|2007.03.14 06:06
|close
|336
|0.03
|1.9275
|1.9091
|1.9306
|-6.30
|4145.16
|678
|2007.03.14 06:07
|close
|335
|0.01
|1.9277
|1.9093
|1.9313
|-2.60
|4142.56
|679
|2007.03.15 06:00
|sell
|340
|0.01
|1.9346
|1.9556
|1.9336
|680
|2007.03.15 06:14
|t/p
|340
|0.01
|1.9336
|1.9556
|1.9336
|1.00
|4143.56
|681
|2007.03.15 06:14
|sell
|341
|0.01
|1.9332
|1.9542
|1.9322
|682
|2007.03.15 06:21
|sell
|342
|0.03
|1.9339
|1.9544
|1.9329
|683
|2007.03.15 06:42
|sell
|343
|0.09
|1.9345
|1.9545
|1.9335
|684
|2007.03.15 06:58
|t/p
|343
|0.09
|1.9335
|1.9545
|1.9335
|9.00
|4152.56
|685
|2007.03.15 06:58
|close
|342
|0.03
|1.9335
|1.9544
|1.9329
|1.20
|4153.76
|686
|2007.03.15 06:58
|close
|341
|0.01
|1.9334
|1.9542
|1.9322
|-0.20
|4153.56
|687
|2007.03.15 06:58
|sell
|344
|0.01
|1.9332
|1.9542
|1.9322
|688
|2007.03.15 07:05
|sell
|345
|0.03
|1.9339
|1.9544
|1.9329
|689
|2007.03.15 07:12
|sell
|346
|0.09
|1.9344
|1.9544
|1.9334
|690
|2007.03.15 07:14
|t/p
|346
|0.09
|1.9334
|1.9544
|1.9334
|9.00
|4162.56
|691
|2007.03.15 07:14
|close
|345
|0.03
|1.9332
|1.9544
|1.9329
|2.10
|4164.66
|692
|2007.03.15 07:14
|close
|344
|0.01
|1.9334
|1.9542
|1.9322
|-0.20
|4164.46
|693
|2007.03.15 18:00
|sell
|347
|0.01
|1.9357
|1.9567
|1.9347
|694
|2007.03.15 19:28
|sell
|348
|0.03
|1.9363
|1.9568
|1.9353
|695
|2007.03.15 20:42
|sell
|349
|0.09
|1.9368
|1.9568
|1.9358
|696
|2007.03.15 20:54
|sell
|350
|0.27
|1.9374
|1.9569
|1.9364
|697
|2007.03.15 20:58
|close
|350
|0.27
|1.9371
|1.9569
|1.9364
|8.10
|4172.56
|698
|2007.03.15 20:58
|close
|349
|0.09
|1.9370
|1.9568
|1.9358
|-1.80
|4170.76
|699
|2007.03.15 20:59
|close
|348
|0.03
|1.9371
|1.9568
|1.9353
|-2.40
|4168.36
|700
|2007.03.15 21:03
|close
|347
|0.01
|1.9373
|1.9567
|1.9347
|-1.60
|4166.76
|701
|2007.03.16 00:01
|sell
|351
|0.01
|1.9368
|1.9578
|1.9358
|702
|2007.03.16 00:19
|sell
|352
|0.03
|1.9375
|1.9580
|1.9365
|703
|2007.03.16 00:21
|sell
|353
|0.09
|1.9381
|1.9581
|1.9371
|704
|2007.03.16 00:27
|t/p
|353
|0.09
|1.9371
|1.9581
|1.9371
|9.00
|4175.76
|705
|2007.03.16 00:27
|close
|352
|0.03
|1.9368
|1.9580
|1.9365
|2.10
|4177.86
|706
|2007.03.16 00:27
|close
|351
|0.01
|1.9363
|1.9578
|1.9358
|0.50
|4178.36
|707
|2007.03.16 00:27
|sell
|354
|0.01
|1.9361
|1.9571
|1.9351
|708
|2007.03.16 00:28
|sell
|355
|0.03
|1.9366
|1.9571
|1.9356
|709
|2007.03.16 00:32
|sell
|356
|0.09
|1.9375
|1.9575
|1.9365
|710
|2007.03.16 00:34
|sell
|357
|0.27
|1.9383
|1.9578
|1.9373
|711
|2007.03.16 00:39
|close
|357
|0.27
|1.9379
|1.9578
|1.9373
|10.80
|4189.16
|712
|2007.03.16 00:39
|close
|356
|0.09
|1.9380
|1.9575
|1.9365
|-4.50
|4184.66
|713
|2007.03.16 00:39
|close
|355
|0.03
|1.9378
|1.9571
|1.9356
|-3.60
|4181.06
|714
|2007.03.16 00:40
|close
|354
|0.01
|1.9377
|1.9571
|1.9351
|-1.60
|4179.46
|715
|2007.03.16 00:40
|sell
|358
|0.01
|1.9372
|1.9582
|1.9362
|716
|2007.03.16 00:42
|sell
|359
|0.03
|1.9379
|1.9584
|1.9369
|717
|2007.03.16 00:58
|sell
|360
|0.09
|1.9385
|1.9585
|1.9375
|718
|2007.03.16 01:34
|t/p
|360
|0.09
|1.9375
|1.9585
|1.9375
|9.00
|4188.46
|719
|2007.03.16 01:34
|close
|359
|0.03
|1.9374
|1.9584
|1.9369
|1.50
|4189.96
|720
|2007.03.16 01:35
|close
|358
|0.01
|1.9373
|1.9582
|1.9362
|-0.10
|4189.86
|721
|2007.03.16 07:02
|sell
|361
|0.01
|1.9376
|1.9586
|1.9366
|722
|2007.03.16 07:11
|sell
|362
|0.03
|1.9382
|1.9587
|1.9372
|723
|2007.03.16 07:58
|sell
|363
|0.09
|1.9389
|1.9589
|1.9379
|724
|2007.03.16 08:08
|sell
|364
|0.27
|1.9400
|1.9595
|1.9390
|725
|2007.03.16 08:09
|sell
|365
|0.81
|1.9408
|1.9598
|1.9398
|726
|2007.03.16 08:10
|close
|365
|0.81
|1.9403
|1.9598
|1.9398
|40.50
|4230.36
|727
|2007.03.16 08:11
|close
|364
|0.27
|1.9400
|1.9595
|1.9390
|0.00
|4230.36
|728
|2007.03.16 08:11
|close
|363
|0.09
|1.9403
|1.9589
|1.9379
|-12.60
|4217.76
|729
|2007.03.16 08:11
|close
|362
|0.03
|1.9402
|1.9587
|1.9372
|-6.00
|4211.76
|730
|2007.03.16 08:11
|close
|361
|0.01
|1.9403
|1.9586
|1.9366
|-2.70
|4209.06
|731
|2007.03.16 18:01
|sell
|366
|0.01
|1.9417
|1.9627
|1.9407
|732
|2007.03.16 18:07
|sell
|367
|0.03
|1.9424
|1.9629
|1.9414
|733
|2007.03.16 19:05
|t/p
|367
|0.03
|1.9414
|1.9629
|1.9414
|3.00
|4212.06
|734
|2007.03.16 19:05
|close
|366
|0.01
|1.9413
|1.9627
|1.9407
|0.40
|4212.46
|735
|2007.03.19 20:00
|sell
|368
|0.01
|1.9440
|1.9650
|1.9430
|736
|2007.03.19 22:30
|sell
|369
|0.03
|1.9446
|1.9651
|1.9436
|737
|2007.03.19 22:54
|sell
|370
|0.09
|1.9453
|1.9653
|1.9443
|738
|2007.03.19 23:22
|t/p
|370
|0.09
|1.9443
|1.9653
|1.9443
|9.00
|4221.46
|739
|2007.03.19 23:22
|close
|369
|0.03
|1.9442
|1.9651
|1.9436
|1.20
|4222.66
|740
|2007.03.19 23:22
|close
|368
|0.01
|1.9443
|1.9650
|1.9430
|-0.30
|4222.36
|741
|2007.03.20 04:00
|sell
|371
|0.01
|1.9446
|1.9656
|1.9436
|742
|2007.03.20 04:23
|sell
|372
|0.03
|1.9454
|1.9659
|1.9444
|743
|2007.03.20 06:34
|sell
|373
|0.09
|1.9460
|1.9660
|1.9450
|744
|2007.03.20 08:24
|sell
|374
|0.27
|1.9467
|1.9662
|1.9457
|745
|2007.03.20 08:26
|close
|374
|0.27
|1.9463
|1.9662
|1.9457
|10.80
|4233.16
|746
|2007.03.20 08:26
|close
|373
|0.09
|1.9464
|1.9660
|1.9450
|-3.60
|4229.56
|747
|2007.03.20 08:26
|close
|372
|0.03
|1.9463
|1.9659
|1.9444
|-2.70
|4226.86
|748
|2007.03.20 08:26
|close
|371
|0.01
|1.9462
|1.9656
|1.9436
|-1.60
|4225.26
|749
|2007.03.21 01:00
|sell
|375
|0.01
|1.9612
|1.9822
|1.9602
|750
|2007.03.21 01:14
|sell
|376
|0.03
|1.9617
|1.9822
|1.9607
|751
|2007.03.21 06:33
|sell
|377
|0.09
|1.9622
|1.9822
|1.9612
|752
|2007.03.21 07:56
|sell
|378
|0.27
|1.9629
|1.9824
|1.9619
|753
|2007.03.21 08:00
|sell
|379
|0.81
|1.9636
|1.9826
|1.9626
|754
|2007.03.21 08:03
|close
|379
|0.81
|1.9632
|1.9826
|1.9626
|32.40
|4257.66
|755
|2007.03.21 08:03
|close
|378
|0.27
|1.9633
|1.9824
|1.9619
|-10.80
|4246.86
|756
|2007.03.21 08:03
|close
|377
|0.09
|1.9630
|1.9822
|1.9612
|-7.20
|4239.66
|757
|2007.03.21 08:03
|close
|376
|0.03
|1.9631
|1.9822
|1.9607
|-4.20
|4235.46
|758
|2007.03.21 08:03
|close
|375
|0.01
|1.9628
|1.9822
|1.9602
|-1.60
|4233.86
|759
|2007.03.22 06:00
|sell
|380
|0.01
|1.9674
|1.9884
|1.9664
|760
|2007.03.22 06:32
|sell
|381
|0.03
|1.9679
|1.9884
|1.9669
|761
|2007.03.22 07:24
|sell
|382
|0.09
|1.9685
|1.9885
|1.9675
|762
|2007.03.22 07:37
|t/p
|382
|0.09
|1.9675
|1.9885
|1.9675
|9.00
|4242.86
|763
|2007.03.22 07:37
|close
|381
|0.03
|1.9673
|1.9884
|1.9669
|1.80
|4244.66
|764
|2007.03.22 07:37
|close
|380
|0.01
|1.9675
|1.9884
|1.9664
|-0.10
|4244.56
|765
|2007.03.23 09:00
|buy
|383
|0.01
|1.9654
|1.9444
|1.9664
|766
|2007.03.23 09:01
|buy
|384
|0.03
|1.9648
|1.9443
|1.9658
|767
|2007.03.23 09:01
|t/p
|384
|0.03
|1.9658
|1.9443
|1.9658
|3.00
|4247.56
|768
|2007.03.23 09:01
|close
|383
|0.01
|1.9659
|1.9444
|1.9664
|0.50
|4248.06
|769
|2007.03.23 09:02
|buy
|385
|0.01
|1.9666
|1.9456
|1.9676
|770
|2007.03.23 09:02
|buy
|386
|0.03
|1.9661
|1.9456
|1.9671
|771
|2007.03.23 09:05
|buy
|387
|0.09
|1.9654
|1.9454
|1.9664
|772
|2007.03.23 09:15
|t/p
|387
|0.09
|1.9664
|1.9454
|1.9664
|9.00
|4257.06
|773
|2007.03.23 09:15
|close
|386
|0.03
|1.9664
|1.9456
|1.9671
|0.90
|4257.96
|774
|2007.03.23 09:15
|close
|385
|0.01
|1.9665
|1.9456
|1.9676
|-0.10
|4257.86
|775
|2007.03.23 09:15
|buy
|388
|0.01
|1.9667
|1.9457
|1.9677
|776
|2007.03.23 09:38
|t/p
|388
|0.01
|1.9677
|1.9457
|1.9677
|1.00
|4258.86
|777
|2007.03.23 09:38
|buy
|389
|0.01
|1.9680
|1.9470
|1.9690
|778
|2007.03.23 09:53
|buy
|390
|0.03
|1.9674
|1.9469
|1.9684
|779
|2007.03.23 09:54
|buy
|391
|0.09
|1.9668
|1.9468
|1.9678
|780
|2007.03.23 09:54
|buy
|392
|0.27
|1.9662
|1.9467
|1.9672
|781
|2007.03.23 09:55
|close
|392
|0.27
|1.9665
|1.9467
|1.9672
|8.10
|4266.96
|782
|2007.03.23 09:55
|close
|391
|0.09
|1.9664
|1.9468
|1.9678
|-3.60
|4263.36
|783
|2007.03.23 09:55
|close
|390
|0.03
|1.9665
|1.9469
|1.9684
|-2.70
|4260.66
|784
|2007.03.23 09:55
|close
|389
|0.01
|1.9664
|1.9470
|1.9690
|-1.60
|4259.06
|785
|2007.03.23 09:55
|buy
|393
|0.01
|1.9666
|1.9456
|1.9676
|786
|2007.03.23 10:01
|buy
|394
|0.03
|1.9659
|1.9454
|1.9669
|787
|2007.03.23 10:09
|buy
|395
|0.09
|1.9654
|1.9454
|1.9664
|788
|2007.03.23 10:09
|buy
|396
|0.27
|1.9647
|1.9452
|1.9657
|789
|2007.03.23 10:09
|buy
|397
|0.81
|1.9639
|1.9449
|1.9649
|790
|2007.03.23 10:11
|close
|397
|0.81
|1.9643
|1.9449
|1.9649
|32.41
|4291.47
|791
|2007.03.23 10:11
|close
|396
|0.27
|1.9644
|1.9452
|1.9657
|-8.10
|4283.37
|792
|2007.03.23 10:11
|close
|395
|0.09
|1.9643
|1.9454
|1.9664
|-9.90
|4273.47
|793
|2007.03.23 10:11
|close
|394
|0.03
|1.9644
|1.9454
|1.9669
|-4.50
|4268.97
|794
|2007.03.23 10:11
|close
|393
|0.01
|1.9643
|1.9456
|1.9676
|-2.30
|4266.67
|795
|2007.03.26 08:00
|buy
|398
|0.01
|1.9630
|1.9420
|1.9640
|796
|2007.03.26 08:34
|buy
|399
|0.03
|1.9625
|1.9420
|1.9635
|797
|2007.03.26 08:35
|buy
|400
|0.09
|1.9619
|1.9419
|1.9629
|798
|2007.03.26 09:06
|buy
|401
|0.27
|1.9612
|1.9417
|1.9622
|799
|2007.03.26 09:07
|buy
|402
|0.81
|1.9606
|1.9416
|1.9616
|800
|2007.03.26 09:36
|close
|402
|0.81
|1.9609
|1.9416
|1.9616
|24.30
|4290.97
|801
|2007.03.26 09:37
|close
|401
|0.27
|1.9613
|1.9417
|1.9622
|2.70
|4293.67
|802
|2007.03.26 09:37
|close
|400
|0.09
|1.9612
|1.9419
|1.9629
|-6.30
|4287.37
|803
|2007.03.26 09:37
|close
|399
|0.03
|1.9611
|1.9420
|1.9635
|-4.20
|4283.17
|804
|2007.03.26 09:37
|close
|398
|0.01
|1.9612
|1.9420
|1.9640
|-1.80
|4281.37
|805
|2007.03.27 04:00
|sell
|403
|0.01
|1.9673
|1.9883
|1.9663
|806
|2007.03.27 04:05
|sell
|404
|0.03
|1.9679
|1.9884
|1.9669
|807
|2007.03.27 04:34
|sell
|405
|0.09
|1.9686
|1.9886
|1.9676
|808
|2007.03.27 08:29
|t/p
|405
|0.09
|1.9676
|1.9886
|1.9676
|9.00
|4290.37
|809
|2007.03.27 08:29
|close
|404
|0.03
|1.9675
|1.9884
|1.9669
|1.20
|4291.57
|810
|2007.03.27 08:29
|close
|403
|0.01
|1.9672
|1.9883
|1.9663
|0.10
|4291.67
|811
|2007.03.28 01:00
|buy
|406
|0.01
|1.9668
|1.9458
|1.9678
|812
|2007.03.28 01:13
|buy
|407
|0.03
|1.9662
|1.9457
|1.9672
|813
|2007.03.28 01:31
|buy
|408
|0.09
|1.9656
|1.9456
|1.9666
|814
|2007.03.28 04:01
|buy
|409
|0.27
|1.9650
|1.9455
|1.9660
|815
|2007.03.28 04:20
|close
|409
|0.27
|1.9654
|1.9455
|1.9660
|10.80
|4302.47
|816
|2007.03.28 04:20
|close
|408
|0.09
|1.9652
|1.9456
|1.9666
|-3.60
|4298.87
|817
|2007.03.28 04:21
|close
|407
|0.03
|1.9654
|1.9457
|1.9672
|-2.40
|4296.47
|818
|2007.03.28 04:21
|close
|406
|0.01
|1.9655
|1.9458
|1.9678
|-1.30
|4295.17
|819
|2007.03.28 06:00
|buy
|410
|0.01
|1.9661
|1.9451
|1.9671
|820
|2007.03.28 06:22
|buy
|411
|0.03
|1.9655
|1.9450
|1.9665
|821
|2007.03.28 06:29
|buy
|412
|0.09
|1.9648
|1.9448
|1.9658
|822
|2007.03.28 06:31
|buy
|413
|0.27
|1.9640
|1.9445
|1.9650
|823
|2007.03.28 06:31
|close
|413
|0.27
|1.9647
|1.9445
|1.9650
|18.90
|4314.07
|824
|2007.03.28 06:31
|close
|412
|0.09
|1.9646
|1.9448
|1.9658
|-1.80
|4312.27
|825
|2007.03.28 06:31
|close
|411
|0.03
|1.9649
|1.9450
|1.9665
|-1.80
|4310.47
|826
|2007.03.28 06:31
|close
|410
|0.01
|1.9651
|1.9451
|1.9671
|-1.00
|4309.47
|827
|2007.03.28 06:31
|buy
|414
|0.01
|1.9651
|1.9441
|1.9661
|828
|2007.03.28 06:32
|buy
|415
|0.03
|1.9644
|1.9439
|1.9654
|829
|2007.03.28 06:34
|buy
|416
|0.09
|1.9637
|1.9437
|1.9647
|830
|2007.03.28 08:00
|buy
|417
|0.27
|1.9631
|1.9436
|1.9641
|831
|2007.03.28 08:00
|buy
|418
|0.81
|1.9626
|1.9436
|1.9636
|832
|2007.03.28 08:05
|close
|418
|0.81
|1.9629
|1.9436
|1.9636
|24.30
|4333.77
|833
|2007.03.28 08:05
|close
|417
|0.27
|1.9627
|1.9436
|1.9641
|-10.80
|4322.97
|834
|2007.03.28 08:06
|close
|416
|0.09
|1.9629
|1.9437
|1.9647
|-7.20
|4315.77
|835
|2007.03.28 08:06
|close
|415
|0.03
|1.9630
|1.9439
|1.9654
|-4.20
|4311.57
|836
|2007.03.28 08:06
|close
|414
|0.01
|1.9631
|1.9441
|1.9661
|-2.00
|4309.57
|837
|2007.03.29 03:02
|buy
|419
|0.01
|1.9636
|1.9426
|1.9646
|838
|2007.03.29 06:00
|t/p
|419
|0.01
|1.9646
|1.9426
|1.9646
|1.00
|4310.57
|839
|2007.03.30 03:00
|buy
|420
|0.01
|1.9626
|1.9416
|1.9636
|840
|2007.03.30 03:21
|buy
|421
|0.03
|1.9620
|1.9415
|1.9630
|841
|2007.03.30 04:40
|t/p
|421
|0.03
|1.9630
|1.9415
|1.9630
|3.00
|4313.57
|842
|2007.03.30 04:40
|close
|420
|0.01
|1.9630
|1.9416
|1.9636
|0.40
|4313.97
|843
|2007.03.30 18:00
|buy
|422
|0.01
|1.9688
|1.9478
|1.9698
|844
|2007.03.30 18:15
|t/p
|422
|0.01
|1.9698
|1.9478
|1.9698
|1.00
|4314.97
|845
|2007.03.30 18:15
|buy
|423
|0.01
|1.9701
|1.9491
|1.9711
|846
|2007.03.30 18:19
|buy
|424
|0.03
|1.9695
|1.9490
|1.9705
|847
|2007.03.30 18:21
|buy
|425
|0.09
|1.9690
|1.9490
|1.9700
|848
|2007.03.30 18:22
|buy
|426
|0.27
|1.9684
|1.9489
|1.9694
|849
|2007.03.30 18:29
|close
|426
|0.27
|1.9687
|1.9489
|1.9694
|8.10
|4323.07
|850
|2007.03.30 18:29
|close
|425
|0.09
|1.9686
|1.9490
|1.9700
|-3.60
|4319.47
|851
|2007.03.30 18:29
|close
|424
|0.03
|1.9687
|1.9490
|1.9705
|-2.40
|4317.07
|852
|2007.03.30 18:29
|close
|423
|0.01
|1.9687
|1.9491
|1.9711
|-1.40
|4315.67
|853
|2007.03.30 18:30
|buy
|427
|0.01
|1.9691
|1.9481
|1.9701
|854
|2007.03.30 18:33
|buy
|428
|0.03
|1.9684
|1.9479
|1.9694
|855
|2007.03.30 19:06
|t/p
|428
|0.03
|1.9694
|1.9479
|1.9694
|3.00
|4318.67
|856
|2007.03.30 19:06
|close
|427
|0.01
|1.9695
|1.9481
|1.9701
|0.40
|4319.07
|857
|2007.04.02 22:00
|sell
|429
|0.01
|1.9773
|1.9983
|1.9763
|858
|2007.04.02 22:49
|sell
|430
|0.03
|1.9779
|1.9984
|1.9769
|859
|2007.04.03 01:19
|sell
|431
|0.09
|1.9786
|1.9986
|1.9776
|860
|2007.04.03 02:16
|sell
|432
|0.27
|1.9792
|1.9987
|1.9782
|861
|2007.04.03 02:18
|close
|432
|0.27
|1.9788
|1.9987
|1.9782
|10.80
|4329.87
|862
|2007.04.03 02:18
|close
|431
|0.09
|1.9789
|1.9986
|1.9776
|-2.70
|4327.17
|863
|2007.04.03 02:18
|close
|430
|0.03
|1.9786
|1.9984
|1.9769
|-2.38
|4324.79
|864
|2007.04.03 02:18
|close
|429
|0.01
|1.9787
|1.9983
|1.9763
|-1.49
|4323.30
|865
|2007.04.04 09:00
|buy
|433
|0.01
|1.9742
|1.9532
|1.9752
|866
|2007.04.04 09:14
|t/p
|433
|0.01
|1.9752
|1.9532
|1.9752
|1.00
|4324.30
|867
|2007.04.04 09:14
|buy
|434
|0.01
|1.9756
|1.9546
|1.9766
|868
|2007.04.04 09:36
|t/p
|434
|0.01
|1.9766
|1.9546
|1.9766
|1.00
|4325.30
|869
|2007.04.04 09:36
|buy
|435
|0.01
|1.9769
|1.9559
|1.9779
|870
|2007.04.04 09:39
|buy
|436
|0.03
|1.9763
|1.9558
|1.9773
|871
|2007.04.04 09:51
|buy
|437
|0.09
|1.9758
|1.9558
|1.9768
|872
|2007.04.04 10:16
|t/p
|437
|0.09
|1.9768
|1.9558
|1.9768
|9.00
|4334.30
|873
|2007.04.04 10:16
|close
|436
|0.03
|1.9768
|1.9558
|1.9773
|1.50
|4335.80
|874
|2007.04.04 10:16
|close
|435
|0.01
|1.9769
|1.9559
|1.9779
|0.00
|4335.80
|875
|2007.04.05 06:00
|sell
|438
|0.01
|1.9754
|1.9964
|1.9744
|876
|2007.04.05 08:13
|t/p
|438
|0.01
|1.9744
|1.9964
|1.9744
|1.00
|4336.80
|877
|2007.04.06 00:00
|buy
|439
|0.01
|1.9719
|1.9509
|1.9729
|878
|2007.04.06 00:26
|buy
|440
|0.03
|1.9714
|1.9509
|1.9724
|879
|2007.04.06 01:34
|buy
|441
|0.09
|1.9708
|1.9508
|1.9718
|880
|2007.04.06 06:54
|t/p
|441
|0.09
|1.9718
|1.9508
|1.9718
|9.00
|4345.80
|881
|2007.04.06 06:54
|close
|440
|0.03
|1.9719
|1.9509
|1.9724
|1.50
|4347.30
|882
|2007.04.06 06:54
|close
|439
|0.01
|1.9718
|1.9509
|1.9729
|-0.10
|4347.19
|883
|2007.04.09 04:01
|buy
|442
|0.01
|1.9646
|1.9436
|1.9656
|884
|2007.04.09 08:26
|buy
|443
|0.03
|1.9641
|1.9436
|1.9651
|885
|2007.04.09 13:23
|buy
|444
|0.09
|1.9635
|1.9435
|1.9645
|886
|2007.04.09 13:28
|buy
|445
|0.27
|1.9630
|1.9435
|1.9640
|887
|2007.04.09 13:55
|close
|445
|0.27
|1.9633
|1.9435
|1.9640
|8.10
|4355.30
|888
|2007.04.09 13:57
|close
|444
|0.09
|1.9634
|1.9435
|1.9645
|-0.90
|4354.40
|889
|2007.04.09 13:57
|close
|443
|0.03
|1.9635
|1.9436
|1.9651
|-1.80
|4352.60
|890
|2007.04.09 13:57
|close
|442
|0.01
|1.9636
|1.9436
|1.9656
|-1.00
|4351.60
|891
|2007.04.09 23:00
|buy
|446
|0.01
|1.9628
|1.9418
|1.9638
|892
|2007.04.10 00:25
|buy
|447
|0.03
|1.9621
|1.9416
|1.9631
|893
|2007.04.10 01:29
|buy
|448
|0.09
|1.9615
|1.9415
|1.9625
|894
|2007.04.10 02:34
|t/p
|448
|0.09
|1.9625
|1.9415
|1.9625
|9.00
|4360.60
|895
|2007.04.10 02:34
|close
|447
|0.03
|1.9626
|1.9416
|1.9631
|1.50
|4362.10
|896
|2007.04.10 02:36
|close
|446
|0.01
|1.9627
|1.9418
|1.9638
|-0.08
|4362.02
|897
|2007.04.10 20:02
|sell
|449
|0.01
|1.9712
|1.9922
|1.9702
|898
|2007.04.10 21:42
|sell
|450
|0.03
|1.9718
|1.9923
|1.9708
|899
|2007.04.10 22:40
|sell
|451
|0.09
|1.9723
|1.9923
|1.9713
|900
|2007.04.10 23:00
|sell
|452
|0.27
|1.9729
|1.9924
|1.9719
|901
|2007.04.10 23:21
|close
|452
|0.27
|1.9726
|1.9924
|1.9719
|8.10
|4370.12
|902
|2007.04.10 23:21
|close
|451
|0.09
|1.9727
|1.9923
|1.9713
|-3.60
|4366.52
|903
|2007.04.10 23:26
|close
|450
|0.03
|1.9728
|1.9923
|1.9708
|-3.00
|4363.52
|904
|2007.04.10 23:28
|close
|449
|0.01
|1.9727
|1.9922
|1.9702
|-1.50
|4362.02
|905
|2007.04.12 11:00
|sell
|453
|0.01
|1.9741
|1.9951
|1.9731
|906
|2007.04.12 11:04
|sell
|454
|0.03
|1.9746
|1.9951
|1.9736
|907
|2007.04.12 11:35
|sell
|455
|0.09
|1.9751
|1.9951
|1.9741
|908
|2007.04.12 11:58
|sell
|456
|0.27
|1.9758
|1.9953
|1.9748
|909
|2007.04.12 12:10
|close
|456
|0.27
|1.9755
|1.9953
|1.9748
|8.10
|4370.12
|910
|2007.04.12 12:10
|close
|455
|0.09
|1.9756
|1.9951
|1.9741
|-4.50
|4365.62
|911
|2007.04.12 12:10
|close
|454
|0.03
|1.9755
|1.9951
|1.9736
|-2.70
|4362.92
|912
|2007.04.12 12:10
|close
|453
|0.01
|1.9757
|1.9951
|1.9731
|-1.60
|4361.32
|913
|2007.04.16 07:01
|sell
|457
|0.01
|1.9874
|2.0084
|1.9864
|914
|2007.04.16 07:22
|sell
|458
|0.03
|1.9881
|2.0086
|1.9871
|915
|2007.04.16 07:52
|sell
|459
|0.09
|1.9886
|2.0086
|1.9876
|916
|2007.04.16 09:01
|t/p
|459
|0.09
|1.9876
|2.0086
|1.9876
|9.00
|4370.32
|917
|2007.04.16 09:01
|close
|458
|0.03
|1.9875
|2.0086
|1.9871
|1.80
|4372.12
|918
|2007.04.16 09:01
|close
|457
|0.01
|1.9876
|2.0084
|1.9864
|-0.20
|4371.92
|919
|2007.04.16 18:00
|sell
|460
|0.01
|1.9906
|2.0116
|1.9896
|920
|2007.04.16 20:00
|t/p
|460
|0.01
|1.9896
|2.0116
|1.9896
|1.00
|4372.92
|921
|2007.04.18 01:00
|sell
|461
|0.01
|2.0071
|2.0281
|2.0061
|922
|2007.04.18 02:36
|sell
|462
|0.03
|2.0079
|2.0284
|2.0069
|923
|2007.04.18 02:40
|sell
|463
|0.09
|2.0085
|2.0285
|2.0075
|924
|2007.04.18 07:39
|sell
|464
|0.27
|2.0092
|2.0287
|2.0082
|925
|2007.04.18 07:43
|close
|464
|0.27
|2.0088
|2.0287
|2.0082
|10.80
|4383.72
|926
|2007.04.18 07:43
|close
|463
|0.09
|2.0087
|2.0285
|2.0075
|-1.80
|4381.92
|927
|2007.04.18 07:44
|close
|462
|0.03
|2.0086
|2.0284
|2.0069
|-2.10
|4379.82
|928
|2007.04.18 07:44
|close
|461
|0.01
|2.0085
|2.0281
|2.0061
|-1.40
|4378.42
|929
|2007.04.19 04:02
|sell
|465
|0.01
|2.0064
|2.0274
|2.0054
|930
|2007.04.19 04:23
|t/p
|465
|0.01
|2.0054
|2.0274
|2.0054
|1.00
|4379.42
|931
|2007.04.19 04:23
|sell
|466
|0.01
|2.0050
|2.0260
|2.0040
|932
|2007.04.19 04:42
|t/p
|466
|0.01
|2.0040
|2.0260
|2.0040
|1.00
|4380.42
|933
|2007.04.19 04:42
|sell
|467
|0.01
|2.0036
|2.0246
|2.0026
|934
|2007.04.19 04:48
|sell
|468
|0.03
|2.0041
|2.0246
|2.0031
|935
|2007.04.19 05:30
|sell
|469
|0.09
|2.0047
|2.0247
|2.0037
|936
|2007.04.19 05:43
|sell
|470
|0.27
|2.0055
|2.0250
|2.0045
|937
|2007.04.19 05:44
|sell
|471
|0.81
|2.0060
|2.0250
|2.0050
|938
|2007.04.19 05:47
|close
|471
|0.81
|2.0057
|2.0250
|2.0050
|24.30
|4404.72
|939
|2007.04.19 05:47
|close
|470
|0.27
|2.0059
|2.0250
|2.0045
|-10.80
|4393.92
|940
|2007.04.19 05:47
|close
|469
|0.09
|2.0055
|2.0247
|2.0037
|-7.20
|4386.72
|941
|2007.04.19 05:47
|close
|468
|0.03
|2.0056
|2.0246
|2.0031
|-4.50
|4382.22
|942
|2007.04.19 05:47
|close
|467
|0.01
|2.0055
|2.0246
|2.0026
|-1.90
|4380.32
|943
|2007.04.19 21:00
|buy
|472
|0.01
|2.0020
|1.9810
|2.0030
|944
|2007.04.19 22:53
|t/p
|472
|0.01
|2.0030
|1.9810
|2.0030
|1.00
|4381.32
|945
|2007.04.23 04:03
|sell
|473
|0.01
|2.0032
|2.0242
|2.0022
|946
|2007.04.23 06:10
|sell
|474
|0.03
|2.0038
|2.0243
|2.0028
|947
|2007.04.23 07:24
|t/p
|474
|0.03
|2.0028
|2.0243
|2.0028
|3.00
|4384.32
|948
|2007.04.23 07:24
|close
|473
|0.01
|2.0028
|2.0242
|2.0022
|0.40
|4384.72
|949
|2007.04.23 18:00
|buy
|475
|0.01
|2.0017
|1.9807
|2.0027
|950
|2007.04.23 20:48
|buy
|476
|0.03
|2.0011
|1.9806
|2.0021
|951
|2007.04.23 21:37
|buy
|477
|0.09
|2.0006
|1.9806
|2.0016
|952
|2007.04.23 22:26
|buy
|478
|0.27
|2.0000
|1.9805
|2.0010
|953
|2007.04.23 22:50
|close
|478
|0.27
|2.0003
|1.9805
|2.0010
|8.10
|4392.82
|954
|2007.04.23 22:50
|close
|477
|0.09
|2.0004
|1.9806
|2.0016
|-1.80
|4391.02
|955
|2007.04.23 22:50
|close
|476
|0.03
|2.0005
|1.9806
|2.0021
|-1.80
|4389.22
|956
|2007.04.23 22:50
|close
|475
|0.01
|2.0004
|1.9807
|2.0027
|-1.30
|4387.92
|957
|2007.04.24 13:00
|buy
|479
|0.01
|2.0010
|1.9800
|2.0020
|958
|2007.04.24 13:41
|buy
|480
|0.03
|1.9998
|1.9793
|2.0008
|959
|2007.04.24 13:50
|buy
|481
|0.09
|1.9993
|1.9793
|2.0003
|960
|2007.04.24 14:30
|t/p
|481
|0.09
|2.0003
|1.9793
|2.0003
|9.00
|4396.92
|961
|2007.04.24 14:30
|close
|480
|0.03
|2.0003
|1.9793
|2.0008
|1.50
|4398.42
|962
|2007.04.24 14:30
|close
|479
|0.01
|2.0004
|1.9800
|2.0020
|-0.60
|4397.82
|963
|2007.04.27 02:00
|buy
|482
|0.01
|1.9905
|1.9695
|1.9915
|964
|2007.04.27 02:20
|buy
|483
|0.03
|1.9898
|1.9693
|1.9908
|965
|2007.04.27 03:48
|t/p
|483
|0.03
|1.9908
|1.9693
|1.9908
|3.00
|4400.82
|966
|2007.04.27 03:48
|close
|482
|0.01
|1.9908
|1.9695
|1.9915
|0.30
|4401.12
|967
|2007.04.30 00:04
|sell
|484
|0.01
|1.9965
|2.0175
|1.9955
|968
|2007.04.30 00:22
|sell
|485
|0.03
|1.9971
|2.0176
|1.9961
|969
|2007.04.30 00:52
|t/p
|485
|0.03
|1.9961
|2.0176
|1.9961
|3.00
|4404.12
|970
|2007.04.30 00:52
|close
|484
|0.01
|1.9960
|2.0175
|1.9955
|0.50
|4404.62
|971
|2007.04.30 00:52
|sell
|486
|0.01
|1.9958
|2.0168
|1.9948
|972
|2007.04.30 01:22
|t/p
|486
|0.01
|1.9948
|2.0168
|1.9948
|1.00
|4405.62
|973
|2007.05.01 07:00
|sell
|487
|0.01
|1.9999
|2.0209
|1.9989
|974
|2007.05.01 07:49
|sell
|488
|0.03
|2.0005
|2.0210
|1.9995
|975
|2007.05.01 08:08
|t/p
|488
|0.03
|1.9995
|2.0210
|1.9995
|3.00
|4408.62
|976
|2007.05.01 08:08
|close
|487
|0.01
|1.9993
|2.0209
|1.9989
|0.60
|4409.22
|977
|2007.05.02 21:00
|buy
|489
|0.01
|1.9897
|1.9687
|1.9907
|978
|2007.05.02 21:46
|buy
|490
|0.03
|1.9892
|1.9687
|1.9902
|979
|2007.05.03 00:02
|buy
|491
|0.09
|1.9886
|1.9686
|1.9896
|980
|2007.05.03 01:29
|t/p
|491
|0.09
|1.9896
|1.9686
|1.9896
|9.00
|4418.22
|981
|2007.05.03 01:29
|close
|490
|0.03
|1.9898
|1.9687
|1.9902
|2.01
|4420.23
|982
|2007.05.03 01:29
|close
|489
|0.01
|1.9899
|1.9687
|1.9907
|0.27
|4420.49
|983
|2007.05.04 07:00
|buy
|492
|0.01
|1.9872
|1.9662
|1.9882
|984
|2007.05.04 08:36
|buy
|493
|0.03
|1.9865
|1.9660
|1.9875
|985
|2007.05.04 08:59
|t/p
|493
|0.03
|1.9875
|1.9660
|1.9875
|3.00
|4423.49
|986
|2007.05.04 08:59
|close
|492
|0.01
|1.9875
|1.9662
|1.9882
|0.30
|4423.79
|987
|2007.05.07 13:00
|sell
|494
|0.01
|1.9958
|2.0168
|1.9948
|988
|2007.05.07 14:32
|sell
|495
|0.03
|1.9964
|2.0169
|1.9954
|989
|2007.05.07 17:00
|t/p
|495
|0.03
|1.9954
|2.0169
|1.9954
|3.00
|4426.79
|990
|2007.05.07 17:00
|close
|494
|0.01
|1.9954
|2.0168
|1.9948
|0.40
|4427.19
|991
|2007.05.08 11:00
|sell
|496
|0.01
|1.9929
|2.0139
|1.9919
|992
|2007.05.08 11:41
|sell
|497
|0.03
|1.9935
|2.0140
|1.9925
|993
|2007.05.08 11:46
|sell
|498
|0.09
|1.9940
|2.0140
|1.9930
|994
|2007.05.08 12:08
|t/p
|498
|0.09
|1.9930
|2.0140
|1.9930
|9.00
|4436.19
|995
|2007.05.08 12:08
|close
|497
|0.03
|1.9930
|2.0140
|1.9925
|1.50
|4437.69
|996
|2007.05.08 12:08
|close
|496
|0.01
|1.9928
|2.0139
|1.9919
|0.10
|4437.79
|997
|2007.05.09 04:03
|buy
|499
|0.01
|1.9898
|1.9688
|1.9908
|998
|2007.05.09 04:52
|t/p
|499
|0.01
|1.9908
|1.9688
|1.9908
|1.00
|4438.79
|999
|2007.05.09 04:52
|buy
|500
|0.01
|1.9911
|1.9701
|1.9921
|1000
|2007.05.09 05:26
|buy
|501
|0.03
|1.9905
|1.9700
|1.9915
|1001
|2007.05.09 05:38
|buy
|502
|0.09
|1.9899
|1.9699
|1.9909
|1002
|2007.05.09 07:39
|t/p
|502
|0.09
|1.9909
|1.9699
|1.9909
|9.00
|4447.79
|1003
|2007.05.09 07:39
|close
|501
|0.03
|1.9909
|1.9700
|1.9915
|1.20
|4448.99
|1004
|2007.05.09 07:39
|close
|500
|0.01
|1.9907
|1.9701
|1.9921
|-0.40
|4448.59
|1005
|2007.05.09 23:21
|sell
|503
|0.01
|1.9943
|2.0153
|1.9933
|1006
|2007.05.10 00:34
|t/p
|503
|0.01
|1.9933
|2.0153
|1.9933
|0.72
|4449.32
|1007
|2007.05.10 11:00
|sell
|504
|0.01
|1.9906
|2.0116
|1.9896
|1008
|2007.05.10 11:15
|t/p
|504
|0.01
|1.9896
|2.0116
|1.9896
|1.00
|4450.32
|1009
|2007.05.10 11:15
|sell
|505
|0.01
|1.9893
|2.0103
|1.9883
|1010
|2007.05.10 11:17
|t/p
|505
|0.01
|1.9883
|2.0103
|1.9883
|1.00
|4451.32
|1011
|2007.05.10 11:17
|sell
|506
|0.01
|1.9879
|2.0089
|1.9869
|1012
|2007.05.10 11:22
|t/p
|506
|0.01
|1.9869
|2.0089
|1.9869
|1.00
|4452.32
|1013
|2007.05.10 11:22
|sell
|507
|0.01
|1.9865
|2.0075
|1.9855
|1014
|2007.05.10 11:40
|sell
|508
|0.03
|1.9870
|2.0075
|1.9860
|1015
|2007.05.10 11:44
|sell
|509
|0.09
|1.9876
|2.0076
|1.9866
|1016
|2007.05.10 12:15
|t/p
|509
|0.09
|1.9866
|2.0076
|1.9866
|9.00
|4461.32
|1017
|2007.05.10 12:15
|close
|508
|0.03
|1.9863
|2.0075
|1.9860
|2.10
|4463.42
|1018
|2007.05.10 12:15
|close
|507
|0.01
|1.9863
|2.0075
|1.9855
|0.20
|4463.62
|1019
|2007.05.11 03:01
|buy
|510
|0.01
|1.9793
|1.9583
|1.9803
|1020
|2007.05.11 03:55
|t/p
|510
|0.01
|1.9803
|1.9583
|1.9803
|1.00
|4464.62
|1021
|2007.05.11 03:55
|buy
|511
|0.01
|1.9808
|1.9598
|1.9818
|1022
|2007.05.11 06:28
|buy
|512
|0.03
|1.9803
|1.9598
|1.9813
|1023
|2007.05.11 08:02
|buy
|513
|0.09
|1.9797
|1.9597
|1.9807
|1024
|2007.05.11 08:02
|buy
|514
|0.27
|1.9791
|1.9596
|1.9801
|1025
|2007.05.11 08:04
|close
|514
|0.27
|1.9794
|1.9596
|1.9801
|8.10
|4472.72
|1026
|2007.05.11 08:05
|close
|513
|0.09
|1.9795
|1.9597
|1.9807
|-1.80
|4470.92
|1027
|2007.05.11 08:05
|close
|512
|0.03
|1.9796
|1.9598
|1.9813
|-2.10
|4468.82
|1028
|2007.05.11 08:06
|close
|511
|0.01
|1.9795
|1.9598
|1.9818
|-1.30
|4467.52
|1029
|2007.05.14 11:00
|sell
|515
|0.01
|1.9804
|2.0014
|1.9794
|1030
|2007.05.14 11:04
|sell
|516
|0.03
|1.9809
|2.0014
|1.9799
|1031
|2007.05.14 11:08
|sell
|517
|0.09
|1.9816
|2.0016
|1.9806
|1032
|2007.05.14 11:19
|sell
|518
|0.27
|1.9821
|2.0016
|1.9811
|1033
|2007.05.14 11:22
|close
|518
|0.27
|1.9818
|2.0016
|1.9811
|8.10
|4475.62
|1034
|2007.05.14 11:22
|close
|517
|0.09
|1.9819
|2.0016
|1.9806
|-2.70
|4472.92
|1035
|2007.05.14 11:22
|close
|516
|0.03
|1.9818
|2.0014
|1.9799
|-2.70
|4470.22
|1036
|2007.05.14 11:22
|close
|515
|0.01
|1.9817
|2.0014
|1.9794
|-1.30
|4468.92
|1037
|2007.05.14 11:22
|sell
|519
|0.01
|1.9813
|2.0023
|1.9803
|1038
|2007.05.14 11:25
|sell
|520
|0.03
|1.9819
|2.0024
|1.9809
|1039
|2007.05.14 11:46
|t/p
|520
|0.03
|1.9809
|2.0024
|1.9809
|3.00
|4471.92
|1040
|2007.05.14 11:46
|close
|519
|0.01
|1.9809
|2.0023
|1.9803
|0.40
|4472.32
|1041
|2007.05.14 11:46
|sell
|521
|0.01
|1.9804
|2.0014
|1.9794
|1042
|2007.05.14 11:58
|sell
|522
|0.03
|1.9809
|2.0014
|1.9799
|1043
|2007.05.14 12:01
|sell
|523
|0.09
|1.9815
|2.0015
|1.9805
|1044
|2007.05.14 12:29
|sell
|524
|0.27
|1.9821
|2.0016
|1.9811
|1045
|2007.05.14 13:17
|close
|524
|0.27
|1.9818
|2.0016
|1.9811
|8.10
|4480.42
|1046
|2007.05.14 13:17
|close
|523
|0.09
|1.9816
|2.0015
|1.9805
|-0.90
|4479.52
|1047
|2007.05.14 13:17
|close
|522
|0.03
|1.9817
|2.0014
|1.9799
|-2.40
|4477.12
|1048
|2007.05.14 13:17
|close
|521
|0.01
|1.9819
|2.0014
|1.9794
|-1.50
|4475.62
|1049
|2007.05.15 04:01
|buy
|525
|0.01
|1.9799
|1.9589
|1.9809
|1050
|2007.05.15 08:00
|buy
|526
|0.03
|1.9793
|1.9588
|1.9803
|1051
|2007.05.15 08:14
|t/p
|526
|0.03
|1.9803
|1.9588
|1.9803
|3.00
|4478.62
|1052
|2007.05.15 08:14
|close
|525
|0.01
|1.9803
|1.9589
|1.9809
|0.40
|4479.02
|1053
|2007.05.16 05:00
|sell
|527
|0.01
|1.9848
|2.0058
|1.9838
|1054
|2007.05.16 07:01
|sell
|528
|0.03
|1.9854
|2.0059
|1.9844
|1055
|2007.05.16 07:30
|sell
|529
|0.09
|1.9859
|2.0059
|1.9849
|1056
|2007.05.16 07:50
|sell
|530
|0.27
|1.9865
|2.0060
|1.9855
|1057
|2007.05.16 08:20
|close
|530
|0.27
|1.9862
|2.0060
|1.9855
|8.10
|4487.12
|1058
|2007.05.16 08:20
|close
|529
|0.09
|1.9861
|2.0059
|1.9849
|-1.80
|4485.32
|1059
|2007.05.16 08:20
|close
|528
|0.03
|1.9862
|2.0059
|1.9844
|-2.40
|4482.92
|1060
|2007.05.16 08:20
|close
|527
|0.01
|1.9863
|2.0058
|1.9838
|-1.50
|4481.42
|1061
|2007.05.17 05:01
|buy
|531
|0.01
|1.9783
|1.9573
|1.9793
|1062
|2007.05.17 07:48
|buy
|532
|0.03
|1.9778
|1.9573
|1.9788
|1063
|2007.05.17 08:17
|buy
|533
|0.09
|1.9772
|1.9572
|1.9782
|1064
|2007.05.17 08:23
|buy
|534
|0.27
|1.9767
|1.9572
|1.9777
|1065
|2007.05.17 08:44
|close
|534
|0.27
|1.9770
|1.9572
|1.9777
|8.10
|4489.52
|1066
|2007.05.17 08:44
|close
|533
|0.09
|1.9769
|1.9572
|1.9782
|-2.70
|4486.82
|1067
|2007.05.17 08:44
|close
|532
|0.03
|1.9767
|1.9573
|1.9788
|-3.30
|4483.52
|1068
|2007.05.17 08:45
|close
|531
|0.01
|1.9768
|1.9573
|1.9793
|-1.50
|4482.02
|1069
|2007.05.17 23:02
|buy
|535
|0.01
|1.9748
|1.9538
|1.9758
|1070
|2007.05.18 03:05
|buy
|536
|0.03
|1.9742
|1.9537
|1.9752
|1071
|2007.05.18 08:29
|t/p
|536
|0.03
|1.9752
|1.9537
|1.9752
|3.00
|4485.02
|1072
|2007.05.18 08:29
|close
|535
|0.01
|1.9752
|1.9538
|1.9758
|0.42
|4485.44
|1073
|2007.05.18 18:00
|buy
|537
|0.01
|1.9755
|1.9545
|1.9765
|1074
|2007.05.18 18:02
|buy
|538
|0.03
|1.9750
|1.9545
|1.9760
|1075
|2007.05.18 18:52
|t/p
|538
|0.03
|1.9760
|1.9545
|1.9760
|3.00
|4488.44
|1076
|2007.05.18 18:52
|close
|537
|0.01
|1.9761
|1.9545
|1.9765
|0.60
|4489.04
|1077
|2007.05.18 18:52
|buy
|539
|0.01
|1.9763
|1.9553
|1.9773
|1078
|2007.05.18 19:00
|buy
|540
|0.03
|1.9758
|1.9553
|1.9768
|1079
|2007.05.18 19:07
|buy
|541
|0.09
|1.9752
|1.9552
|1.9762
|1080
|2007.05.18 21:00
|buy
|542
|0.27
|1.9746
|1.9551
|1.9756
|1081
|2007.05.18 21:41
|close
|542
|0.27
|1.9749
|1.9551
|1.9756
|8.10
|4497.14
|1082
|2007.05.18 21:41
|close
|541
|0.09
|1.9750
|1.9552
|1.9762
|-1.80
|4495.34
|1083
|2007.05.18 21:43
|close
|540
|0.03
|1.9749
|1.9553
|1.9768
|-2.70
|4492.64
|1084
|2007.05.18 21:43
|close
|539
|0.01
|1.9750
|1.9553
|1.9773
|-1.30
|4491.34
|1085
|2007.05.21 21:00
|buy
|543
|0.01
|1.9704
|1.9494
|1.9714
|1086
|2007.05.21 22:49
|t/p
|543
|0.01
|1.9714
|1.9494
|1.9714
|1.00
|4492.34
|1087
|2007.05.23 02:00
|sell
|544
|0.01
|1.9740
|1.9950
|1.9730
|1088
|2007.05.23 02:16
|sell
|545
|0.03
|1.9745
|1.9950
|1.9735
|1089
|2007.05.23 02:30
|sell
|546
|0.09
|1.9750
|1.9950
|1.9740
|1090
|2007.05.23 05:20
|t/p
|546
|0.09
|1.9740
|1.9950
|1.9740
|9.00
|4501.34
|1091
|2007.05.23 05:20
|close
|545
|0.03
|1.9739
|1.9950
|1.9735
|1.80
|4503.14
|1092
|2007.05.23 05:21
|close
|544
|0.01
|1.9740
|1.9950
|1.9730
|0.00
|4503.14
|1093
|2007.05.24 00:01
|sell
|547
|0.01
|1.9859
|2.0069
|1.9849
|1094
|2007.05.24 02:05
|sell
|548
|0.03
|1.9865
|2.0070
|1.9855
|1095
|2007.05.24 08:27
|sell
|549
|0.09
|1.9871
|2.0071
|1.9861
|1096
|2007.05.24 08:28
|sell
|550
|0.27
|1.9877
|2.0072
|1.9867
|1097
|2007.05.24 08:38
|close
|550
|0.27
|1.9874
|2.0072
|1.9867
|8.10
|4511.24
|1098
|2007.05.24 08:38
|close
|549
|0.09
|1.9875
|2.0071
|1.9861
|-3.60
|4507.64
|1099
|2007.05.24 08:39
|close
|548
|0.03
|1.9874
|2.0070
|1.9855
|-2.70
|4504.94
|1100
|2007.05.24 08:39
|close
|547
|0.01
|1.9876
|2.0069
|1.9849
|-1.70
|4503.24
|1101
|2007.05.25 12:02
|sell
|551
|0.01
|1.9851
|2.0061
|1.9841
|1102
|2007.05.25 12:11
|sell
|552
|0.03
|1.9857
|2.0062
|1.9847
|1103
|2007.05.25 13:18
|t/p
|552
|0.03
|1.9847
|2.0062
|1.9847
|3.00
|4506.24
|1104
|2007.05.25 13:18
|close
|551
|0.01
|1.9846
|2.0061
|1.9841
|0.50
|4506.74
|1105
|2007.05.28 06:01
|buy
|553
|0.01
|1.9847
|1.9637
|1.9857
|1106
|2007.05.28 07:35
|buy
|554
|0.03
|1.9842
|1.9637
|1.9852
|1107
|2007.05.28 09:29
|buy
|555
|0.09
|1.9835
|1.9635
|1.9845
|1108
|2007.05.28 10:12
|buy
|556
|0.27
|1.9829
|1.9634
|1.9839
|1109
|2007.05.28 10:15
|close
|556
|0.27
|1.9832
|1.9634
|1.9839
|8.10
|4514.84
|1110
|2007.05.28 10:15
|close
|555
|0.09
|1.9833
|1.9635
|1.9845
|-1.80
|4513.04
|1111
|2007.05.28 10:16
|close
|554
|0.03
|1.9832
|1.9637
|1.9852
|-3.00
|4510.04
|1112
|2007.05.28 10:16
|close
|553
|0.01
|1.9831
|1.9637
|1.9857
|-1.60
|4508.44
|1113
|2007.05.28 19:01
|buy
|557
|0.01
|1.9836
|1.9626
|1.9846
|1114
|2007.05.28 23:55
|buy
|558
|0.03
|1.9829
|1.9624
|1.9839
|1115
|2007.05.29 03:30
|buy
|559
|0.09
|1.9823
|1.9623
|1.9833
|1116
|2007.05.29 05:58
|t/p
|559
|0.09
|1.9833
|1.9623
|1.9833
|9.00
|4517.44
|1117
|2007.05.29 05:58
|close
|558
|0.03
|1.9835
|1.9624
|1.9839
|1.87
|4519.31
|1118
|2007.05.29 05:58
|close
|557
|0.01
|1.9834
|1.9626
|1.9846
|-0.18
|4519.13
|1119
|2007.05.29 07:00
|buy
|560
|0.01
|1.9845
|1.9635
|1.9855
|1120
|2007.05.29 07:08
|buy
|561
|0.03
|1.9837
|1.9632
|1.9847
|1121
|2007.05.29 07:52
|t/p
|561
|0.03
|1.9847
|1.9632
|1.9847
|3.00
|4522.13
|1122
|2007.05.29 07:52
|close
|560
|0.01
|1.9850
|1.9635
|1.9855
|0.50
|4522.63
|1123
|2007.05.29 07:52
|buy
|562
|0.01
|1.9854
|1.9644
|1.9864
|1124
|2007.05.29 08:06
|buy
|563
|0.03
|1.9849
|1.9644
|1.9859
|1125
|2007.05.29 08:06
|buy
|564
|0.09
|1.9843
|1.9643
|1.9853
|1126
|2007.05.29 08:06
|buy
|565
|0.27
|1.9836
|1.9641
|1.9846
|1127
|2007.05.29 08:07
|close
|565
|0.27
|1.9843
|1.9641
|1.9846
|18.90
|4541.53
|1128
|2007.05.29 08:07
|close
|564
|0.09
|1.9842
|1.9643
|1.9853
|-0.90
|4540.63
|1129
|2007.05.29 08:07
|close
|563
|0.03
|1.9841
|1.9644
|1.9859
|-2.40
|4538.23
|1130
|2007.05.29 08:07
|close
|562
|0.01
|1.9842
|1.9644
|1.9864
|-1.20
|4537.03
|1131
|2007.05.30 05:00
|buy
|566
|0.01
|1.9832
|1.9622
|1.9842
|1132
|2007.05.30 05:09
|buy
|567
|0.03
|1.9827
|1.9622
|1.9837
|1133
|2007.05.30 05:26
|buy
|568
|0.09
|1.9821
|1.9621
|1.9831
|1134
|2007.05.30 05:31
|buy
|569
|0.27
|1.9815
|1.9620
|1.9825
|1135
|2007.05.30 05:33
|close
|569
|0.27
|1.9818
|1.9620
|1.9825
|8.10
|4545.13
|1136
|2007.05.30 05:33
|close
|568
|0.09
|1.9820
|1.9621
|1.9831
|-0.90
|4544.23
|1137
|2007.05.30 05:33
|close
|567
|0.03
|1.9819
|1.9622
|1.9837
|-2.40
|4541.83
|1138
|2007.05.30 05:33
|close
|566
|0.01
|1.9821
|1.9622
|1.9842
|-1.10
|4540.73
|1139
|2007.05.30 05:33
|buy
|570
|0.01
|1.9825
|1.9615
|1.9835
|1140
|2007.05.30 05:34
|buy
|571
|0.03
|1.9819
|1.9614
|1.9829
|1141
|2007.05.30 07:32
|buy
|572
|0.09
|1.9814
|1.9614
|1.9824
|1142
|2007.05.30 07:59
|buy
|573
|0.27
|1.9808
|1.9613
|1.9818
|1143
|2007.05.30 08:01
|buy
|574
|0.81
|1.9802
|1.9612
|1.9812
|1144
|2007.05.30 08:02
|close
|574
|0.81
|1.9805
|1.9612
|1.9812
|24.30
|4565.03
|1145
|2007.05.30 08:02
|close
|573
|0.27
|1.9806
|1.9613
|1.9818
|-5.40
|4559.63
|1146
|2007.05.30 08:02
|close
|572
|0.09
|1.9805
|1.9614
|1.9824
|-8.10
|4551.53
|1147
|2007.05.30 08:03
|close
|571
|0.03
|1.9806
|1.9614
|1.9829
|-3.90
|4547.63
|1148
|2007.05.30 08:03
|close
|570
|0.01
|1.9804
|1.9615
|1.9835
|-2.10
|4545.53
|1149
|2007.05.30 21:00
|buy
|575
|0.01
|1.9758
|1.9548
|1.9768
|1150
|2007.05.30 21:09
|buy
|576
|0.03
|1.9750
|1.9545
|1.9760
|1151
|2007.05.30 22:31
|t/p
|576
|0.03
|1.9760
|1.9545
|1.9760
|3.00
|4548.53
|1152
|2007.05.30 22:31
|close
|575
|0.01
|1.9761
|1.9548
|1.9768
|0.30
|4548.83
|1153
|2007.06.01 05:02
|sell
|577
|0.01
|1.9796
|2.0006
|1.9786
|1154
|2007.06.01 08:49
|t/p
|577
|0.01
|1.9786
|2.0006
|1.9786
|1.00
|4549.83
|1155
|2007.06.05 00:00
|sell
|578
|0.01
|1.9913
|2.0123
|1.9903
|1156
|2007.06.05 05:11
|sell
|579
|0.03
|1.9919
|2.0124
|1.9909
|1157
|2007.06.05 05:57
|sell
|580
|0.09
|1.9924
|2.0124
|1.9914
|1158
|2007.06.05 09:16
|sell
|581
|0.27
|1.9930
|2.0125
|1.9920
|1159
|2007.06.05 09:21
|sell
|582
|0.81
|1.9938
|2.0128
|1.9928
|1160
|2007.06.05 10:17
|close
|582
|0.81
|1.9934
|2.0128
|1.9928
|32.40
|4582.23
|1161
|2007.06.05 10:17
|close
|581
|0.27
|1.9935
|2.0125
|1.9920
|-13.50
|4568.73
|1162
|2007.06.05 10:18
|close
|580
|0.09
|1.9936
|2.0124
|1.9914
|-10.80
|4557.93
|1163
|2007.06.05 10:18
|close
|579
|0.03
|1.9935
|2.0124
|1.9909
|-4.80
|4553.13
|1164
|2007.06.05 10:19
|close
|578
|0.01
|1.9936
|2.0123
|1.9903
|-2.30
|4550.83
|1165
|2007.06.06 09:00
|sell
|583
|0.01
|1.9933
|2.0143
|1.9923
|1166
|2007.06.06 09:05
|sell
|584
|0.03
|1.9938
|2.0143
|1.9928
|1167
|2007.06.06 10:25
|t/p
|584
|0.03
|1.9928
|2.0143
|1.9928
|3.00
|4553.83
|1168
|2007.06.06 10:25
|close
|583
|0.01
|1.9927
|2.0143
|1.9923
|0.60
|4554.43
|1169
|2007.06.07 02:00
|buy
|585
|0.01
|1.9929
|1.9719
|1.9939
|1170
|2007.06.07 02:04
|buy
|586
|0.03
|1.9923
|1.9718
|1.9933
|1171
|2007.06.07 03:16
|buy
|587
|0.09
|1.9917
|1.9717
|1.9927
|1172
|2007.06.07 04:29
|t/p
|587
|0.09
|1.9927
|1.9717
|1.9927
|9.00
|4563.43
|1173
|2007.06.07 04:29
|close
|586
|0.03
|1.9929
|1.9718
|1.9933
|1.80
|4565.23
|1174
|2007.06.07 04:30
|close
|585
|0.01
|1.9928
|1.9719
|1.9939
|-0.10
|4565.13
|1175
|2007.06.07 05:00
|buy
|588
|0.01
|1.9934
|1.9724
|1.9944
|1176
|2007.06.07 06:49
|buy
|589
|0.03
|1.9929
|1.9724
|1.9939
|1177
|2007.06.07 08:16
|t/p
|589
|0.03
|1.9939
|1.9724
|1.9939
|3.00
|4568.13
|1178
|2007.06.07 08:16
|close
|588
|0.01
|1.9940
|1.9724
|1.9944
|0.60
|4568.73
|1179
|2007.06.08 03:00
|buy
|590
|0.01
|1.9791
|1.9581
|1.9801
|1180
|2007.06.08 03:08
|buy
|591
|0.03
|1.9786
|1.9581
|1.9796
|1181
|2007.06.08 03:23
|buy
|592
|0.09
|1.9780
|1.9580
|1.9790
|1182
|2007.06.08 06:04
|t/p
|592
|0.09
|1.9790
|1.9580
|1.9790
|9.00
|4577.73
|1183
|2007.06.08 06:04
|close
|591
|0.03
|1.9790
|1.9581
|1.9796
|1.20
|4578.93
|1184
|2007.06.08 06:04
|close
|590
|0.01
|1.9791
|1.9581
|1.9801
|0.00
|4578.93
|1185
|2007.06.08 21:00
|buy
|593
|0.01
|1.9671
|1.9461
|1.9681
|1186
|2007.06.08 21:00
|buy
|594
|0.03
|1.9663
|1.9458
|1.9673
|1187
|2007.06.08 21:25
|t/p
|594
|0.03
|1.9673
|1.9458
|1.9673
|3.00
|4581.93
|1188
|2007.06.08 21:25
|close
|593
|0.01
|1.9673
|1.9461
|1.9681
|0.20
|4582.13
|1189
|2007.06.08 21:26
|buy
|595
|0.01
|1.9674
|1.9464
|1.9684
|1190
|2007.06.08 22:12
|t/p
|595
|0.01
|1.9684
|1.9464
|1.9684
|1.00
|4583.13
|1191
|2007.06.13 00:00
|sell
|596
|0.01
|1.9741
|1.9951
|1.9731
|1192
|2007.06.13 01:00
|sell
|597
|0.03
|1.9747
|1.9952
|1.9737
|1193
|2007.06.13 02:08
|t/p
|597
|0.03
|1.9737
|1.9952
|1.9737
|3.00
|4586.13
|1194
|2007.06.13 02:08
|close
|596
|0.01
|1.9737
|1.9951
|1.9731
|0.40
|4586.53
|1195
|2007.06.13 19:00
|buy
|598
|0.01
|1.9732
|1.9522
|1.9742
|1196
|2007.06.13 19:04
|buy
|599
|0.03
|1.9727
|1.9522
|1.9737
|1197
|2007.06.13 19:48
|buy
|600
|0.09
|1.9722
|1.9522
|1.9732
|1198
|2007.06.13 19:58
|buy
|601
|0.27
|1.9716
|1.9521
|1.9726
|1199
|2007.06.13 20:00
|close
|601
|0.27
|1.9719
|1.9521
|1.9726
|8.10
|4594.63
|1200
|2007.06.13 20:00
|close
|600
|0.09
|1.9720
|1.9522
|1.9732
|-1.80
|4592.83
|1201
|2007.06.13 20:00
|close
|599
|0.03
|1.9721
|1.9522
|1.9737
|-1.80
|4591.03
|1202
|2007.06.13 20:00
|close
|598
|0.01
|1.9720
|1.9522
|1.9742
|-1.20
|4589.83
|1203
|2007.06.14 20:01
|buy
|602
|0.01
|1.9709
|1.9499
|1.9719
|1204
|2007.06.14 20:20
|buy
|603
|0.03
|1.9704
|1.9499
|1.9714
|1205
|2007.06.14 20:35
|buy
|604
|0.09
|1.9697
|1.9497
|1.9707
|1206
|2007.06.14 21:11
|buy
|605
|0.27
|1.9692
|1.9497
|1.9702
|1207
|2007.06.14 21:32
|close
|605
|0.27
|1.9695
|1.9497
|1.9702
|8.10
|4597.93
|1208
|2007.06.14 21:35
|close
|604
|0.09
|1.9694
|1.9497
|1.9707
|-2.70
|4595.23
|1209
|2007.06.14 21:35
|close
|603
|0.03
|1.9695
|1.9499
|1.9714
|-2.70
|4592.53
|1210
|2007.06.14 21:35
|close
|602
|0.01
|1.9694
|1.9499
|1.9719
|-1.50
|4591.03
|1211
|2007.06.20 00:07
|sell
|606
|0.01
|1.9881
|2.0091
|1.9871
|1212
|2007.06.20 08:11
|sell
|607
|0.03
|1.9887
|2.0092
|1.9877
|1213
|2007.06.20 08:34
|sell
|608
|0.09
|1.9893
|2.0093
|1.9883
|1214
|2007.06.20 09:15
|t/p
|608
|0.09
|1.9883
|2.0093
|1.9883
|9.00
|4600.03
|1215
|2007.06.20 09:15
|close
|607
|0.03
|1.9882
|2.0092
|1.9877
|1.50
|4601.53
|1216
|2007.06.20 09:15
|close
|606
|0.01
|1.9881
|2.0091
|1.9871
|0.00
|4601.53
|1217
|2007.06.20 23:00
|sell
|609
|0.01
|1.9929
|2.0139
|1.9919
|1218
|2007.06.20 23:29
|sell
|610
|0.03
|1.9936
|2.0141
|1.9926
|1219
|2007.06.20 23:33
|t/p
|609
|0.01
|1.9919
|2.0139
|1.9919
|1.00
|4602.53
|1220
|2007.06.20 23:33
|t/p
|610
|0.03
|1.9926
|2.0141
|1.9926
|3.00
|4605.53
|1221
|2007.06.20 23:33
|sell
|611
|0.01
|1.9889
|2.0099
|1.9879
|1222
|2007.06.20 23:33
|sell
|612
|0.03
|1.9930
|2.0135
|1.9920
|1223
|2007.06.21 01:01
|t/p
|612
|0.03
|1.9920
|2.0135
|1.9920
|2.16
|4607.69
|1224
|2007.06.21 01:01
|close
|611
|0.01
|1.9919
|2.0099
|1.9879
|-3.28
|4604.41
|1225
|2007.06.21 21:01
|sell
|613
|0.01
|1.9919
|2.0129
|1.9909
|1226
|2007.06.21 21:36
|sell
|614
|0.03
|1.9924
|2.0129
|1.9914
|1227
|2007.06.21 23:17
|sell
|615
|0.09
|1.9930
|2.0130
|1.9920
|1228
|2007.06.21 23:29
|t/p
|615
|0.09
|1.9920
|2.0130
|1.9920
|9.00
|4613.41
|1229
|2007.06.21 23:29
|close
|614
|0.03
|1.9919
|2.0129
|1.9914
|1.50
|4614.91
|1230
|2007.06.21 23:29
|close
|613
|0.01
|1.9920
|2.0129
|1.9909
|-0.10
|4614.81
|1231
|2007.06.25 05:00
|sell
|616
|0.01
|1.9997
|2.0207
|1.9987
|1232
|2007.06.25 09:14
|t/p
|616
|0.01
|1.9987
|2.0207
|1.9987
|1.00
|4615.81
|1233
|2007.06.26 09:00
|sell
|617
|0.01
|1.9966
|2.0176
|1.9956
|1234
|2007.06.26 09:14
|sell
|618
|0.03
|1.9972
|2.0177
|1.9962
|1235
|2007.06.26 09:39
|sell
|619
|0.09
|1.9978
|2.0178
|1.9968
|1236
|2007.06.26 10:41
|sell
|620
|0.27
|1.9984
|2.0179
|1.9974
|1237
|2007.06.26 10:55
|sell
|621
|0.81
|1.9990
|2.0180
|1.9980
|1238
|2007.06.26 11:12
|close
|621
|0.81
|1.9987
|2.0180
|1.9980
|24.30
|4640.11
|1239
|2007.06.26 11:12
|close
|620
|0.27
|1.9988
|2.0179
|1.9974
|-10.80
|4629.31
|1240
|2007.06.26 11:13
|close
|619
|0.09
|1.9987
|2.0178
|1.9968
|-8.10
|4621.21
|1241
|2007.06.26 11:13
|close
|618
|0.03
|1.9986
|2.0177
|1.9962
|-4.20
|4617.01
|1242
|2007.06.26 11:13
|close
|617
|0.01
|1.9986
|2.0176
|1.9956
|-2.00
|4615.01
|1243
|2007.06.26 12:00
|sell
|622
|0.01
|1.9975
|2.0185
|1.9965
|1244
|2007.06.26 12:25
|sell
|623
|0.03
|1.9980
|2.0185
|1.9970
|1245
|2007.06.26 12:30
|sell
|624
|0.09
|1.9986
|2.0186
|1.9976
|1246
|2007.06.26 12:57
|sell
|625
|0.27
|1.9992
|2.0187
|1.9982
|1247
|2007.06.26 12:58
|close
|625
|0.27
|1.9989
|2.0187
|1.9982
|8.10
|4623.11
|1248
|2007.06.26 12:58
|close
|624
|0.09
|1.9990
|2.0186
|1.9976
|-3.60
|4619.51
|1249
|2007.06.26 12:58
|close
|623
|0.03
|1.9989
|2.0185
|1.9970
|-2.70
|4616.81
|1250
|2007.06.26 12:58
|close
|622
|0.01
|1.9991
|2.0185
|1.9965
|-1.60
|4615.21
|1251
|2007.06.26 12:59
|sell
|626
|0.01
|1.9989
|2.0199
|1.9979
|1252
|2007.06.26 13:16
|sell
|627
|0.03
|1.9995
|2.0200
|1.9985
|1253
|2007.06.26 14:29
|sell
|628
|0.09
|2.0001
|2.0201
|1.9991
|1254
|2007.06.26 14:40
|sell
|629
|0.27
|2.0006
|2.0201
|1.9996
|1255
|2007.06.26 14:40
|sell
|630
|0.81
|2.0011
|2.0201
|2.0001
|1256
|2007.06.26 14:52
|close
|630
|0.81
|2.0007
|2.0201
|2.0001
|32.39
|4647.60
|1257
|2007.06.26 14:52
|close
|629
|0.27
|2.0008
|2.0201
|1.9996
|-5.40
|4642.20
|1258
|2007.06.26 14:52
|close
|628
|0.09
|2.0007
|2.0201
|1.9991
|-5.40
|4636.80
|1259
|2007.06.26 14:52
|close
|627
|0.03
|2.0009
|2.0200
|1.9985
|-4.20
|4632.60
|1260
|2007.06.26 14:52
|close
|626
|0.01
|2.0008
|2.0199
|1.9979
|-1.90
|4630.70
|1261
|2007.06.26 23:00
|sell
|631
|0.01
|1.9988
|2.0198
|1.9978
|1262
|2007.06.27 01:10
|t/p
|631
|0.01
|1.9978
|2.0198
|1.9978
|0.91
|4631.61
|1263
|2007.06.28 19:00
|sell
|632
|0.01
|2.0013
|2.0223
|2.0003
|1264
|2007.06.28 19:48
|sell
|633
|0.03
|2.0019
|2.0224
|2.0009
|1265
|2007.06.28 20:37
|t/p
|633
|0.03
|2.0009
|2.0224
|2.0009
|3.00
|4634.61
|1266
|2007.06.28 20:37
|close
|632
|0.01
|2.0008
|2.0223
|2.0003
|0.50
|4635.11
|1267
|2007.06.29 10:00
|sell
|634
|0.01
|2.0017
|2.0227
|2.0007
|1268
|2007.06.29 10:30
|sell
|635
|0.03
|2.0022
|2.0227
|2.0012
|1269
|2007.06.29 11:31
|sell
|636
|0.09
|2.0028
|2.0228
|2.0018
|1270
|2007.06.29 11:52
|sell
|637
|0.27
|2.0033
|2.0228
|2.0023
|1271
|2007.06.29 11:55
|sell
|638
|0.81
|2.0040
|2.0230
|2.0030
|1272
|2007.06.29 11:58
|close
|638
|0.81
|2.0036
|2.0230
|2.0030
|32.40
|4667.51
|1273
|2007.06.29 11:58
|close
|637
|0.27
|2.0037
|2.0228
|2.0023
|-10.80
|4656.71
|1274
|2007.06.29 11:58
|close
|636
|0.09
|2.0038
|2.0228
|2.0018
|-9.00
|4647.71
|1275
|2007.06.29 11:58
|close
|635
|0.03
|2.0039
|2.0227
|2.0012
|-5.10
|4642.61
|1276
|2007.06.29 11:58
|close
|634
|0.01
|2.0038
|2.0227
|2.0007
|-2.10
|4640.51
|1277
|2007.07.02 09:00
|sell
|639
|0.01
|2.0081
|2.0291
|2.0071
|1278
|2007.07.02 09:15
|sell
|640
|0.03
|2.0087
|2.0292
|2.0077
|1279
|2007.07.02 09:21
|sell
|641
|0.09
|2.0095
|2.0295
|2.0085
|1280
|2007.07.02 09:25
|sell
|642
|0.27
|2.0101
|2.0296
|2.0091
|1281
|2007.07.02 09:27
|sell
|643
|0.81
|2.0106
|2.0296
|2.0096
|1282
|2007.07.02 10:08
|close
|643
|0.81
|2.0102
|2.0296
|2.0096
|32.40
|4672.91
|1283
|2007.07.02 10:09
|close
|642
|0.27
|2.0103
|2.0296
|2.0091
|-5.40
|4667.51
|1284
|2007.07.02 10:09
|close
|641
|0.09
|2.0101
|2.0295
|2.0085
|-5.40
|4662.11
|1285
|2007.07.02 10:09
|close
|640
|0.03
|2.0099
|2.0292
|2.0077
|-3.60
|4658.51
|1286
|2007.07.02 10:09
|close
|639
|0.01
|2.0100
|2.0291
|2.0071
|-1.90
|4656.61
|1287
|2007.07.02 13:00
|sell
|644
|0.01
|2.0100
|2.0310
|2.0090
|1288
|2007.07.02 13:52
|sell
|645
|0.03
|2.0106
|2.0311
|2.0096
|1289
|2007.07.02 13:52
|sell
|646
|0.09
|2.0111
|2.0311
|2.0101
|1290
|2007.07.02 14:06
|t/p
|646
|0.09
|2.0101
|2.0311
|2.0101
|9.00
|4665.61
|1291
|2007.07.02 14:06
|close
|645
|0.03
|2.0100
|2.0311
|2.0096
|1.80
|4667.41
|1292
|2007.07.02 14:06
|close
|644
|0.01
|2.0102
|2.0310
|2.0090
|-0.20
|4667.21
|1293
|2007.07.03 04:00
|sell
|647
|0.01
|2.0172
|2.0382
|2.0162
|1294
|2007.07.03 07:33
|sell
|648
|0.03
|2.0178
|2.0383
|2.0168
|1295
|2007.07.03 07:34
|sell
|649
|0.09
|2.0183
|2.0383
|2.0173
|1296
|2007.07.03 07:59
|t/p
|649
|0.09
|2.0173
|2.0383
|2.0173
|9.00
|4676.21
|1297
|2007.07.03 07:59
|close
|648
|0.03
|2.0173
|2.0383
|2.0168
|1.50
|4677.71
|1298
|2007.07.03 07:59
|close
|647
|0.01
|2.0174
|2.0382
|2.0162
|-0.20
|4677.51
|1299
|2007.07.04 13:00
|sell
|650
|0.01
|2.0178
|2.0388
|2.0168
|1300
|2007.07.04 14:14
|t/p
|650
|0.01
|2.0168
|2.0388
|2.0168
|1.00
|4678.51
|1301
|2007.07.05 11:00
|buy
|651
|0.01
|2.0166
|1.9956
|2.0176
|1302
|2007.07.05 11:12
|buy
|652
|0.03
|2.0159
|1.9954
|2.0169
|1303
|2007.07.05 12:11
|buy
|653
|0.09
|2.0153
|1.9953
|2.0163
|1304
|2007.07.05 12:39
|buy
|654
|0.27
|2.0148
|1.9953
|2.0158
|1305
|2007.07.05 12:43
|buy
|655
|0.81
|2.0143
|1.9953
|2.0153
|1306
|2007.07.05 12:45
|close
|655
|0.81
|2.0146
|1.9953
|2.0153
|24.30
|4702.81
|1307
|2007.07.05 12:46
|close
|654
|0.27
|2.0147
|1.9953
|2.0158
|-2.70
|4700.11
|1308
|2007.07.05 12:46
|close
|653
|0.09
|2.0148
|1.9953
|2.0163
|-4.50
|4695.61
|1309
|2007.07.05 12:46
|close
|652
|0.03
|2.0148
|1.9954
|2.0169
|-3.30
|4692.31
|1310
|2007.07.05 12:46
|close
|651
|0.01
|2.0147
|1.9956
|2.0176
|-1.90
|4690.41
|1311
|2007.07.06 04:00
|buy
|656
|0.01
|2.0119
|1.9909
|2.0129
|1312
|2007.07.06 05:59
|buy
|657
|0.03
|2.0113
|1.9908
|2.0123
|1313
|2007.07.06 06:04
|buy
|658
|0.09
|2.0107
|1.9907
|2.0117
|1314
|2007.07.06 07:44
|buy
|659
|0.27
|2.0101
|1.9906
|2.0111
|1315
|2007.07.06 07:54
|buy
|660
|0.81
|2.0095
|1.9905
|2.0105
|1316
|2007.07.06 08:36
|close
|660
|0.81
|2.0099
|1.9905
|2.0105
|32.40
|4722.81
|1317
|2007.07.06 08:36
|close
|659
|0.27
|2.0097
|1.9906
|2.0111
|-10.80
|4712.01
|1318
|2007.07.06 08:36
|close
|658
|0.09
|2.0098
|1.9907
|2.0117
|-8.10
|4703.91
|1319
|2007.07.06 08:36
|close
|657
|0.03
|2.0097
|1.9908
|2.0123
|-4.80
|4699.11
|1320
|2007.07.06 08:36
|close
|656
|0.01
|2.0096
|1.9909
|2.0129
|-2.30
|4696.81
|1321
|2007.07.06 13:00
|buy
|661
|0.01
|2.0109
|1.9899
|2.0119
|1322
|2007.07.06 13:00
|buy
|662
|0.03
|2.0104
|1.9899
|2.0114
|1323
|2007.07.06 13:19
|buy
|663
|0.09
|2.0098
|1.9898
|2.0108
|1324
|2007.07.06 13:38
|buy
|664
|0.27
|2.0093
|1.9898
|2.0103
|1325
|2007.07.06 13:44
|buy
|665
|0.81
|2.0087
|1.9897
|2.0097
|1326
|2007.07.06 13:56
|close
|665
|0.81
|2.0090
|1.9897
|2.0097
|24.30
|4721.11
|1327
|2007.07.06 13:56
|close
|664
|0.27
|2.0091
|1.9898
|2.0103
|-5.40
|4715.71
|1328
|2007.07.06 13:56
|close
|663
|0.09
|2.0090
|1.9898
|2.0108
|-7.20
|4708.51
|1329
|2007.07.06 13:56
|close
|662
|0.03
|2.0091
|1.9899
|2.0114
|-3.90
|4704.61
|1330
|2007.07.06 13:56
|close
|661
|0.01
|2.0090
|1.9899
|2.0119
|-1.90
|4702.71
|1331
|2007.07.06 13:56
|buy
|666
|0.01
|2.0095
|1.9885
|2.0105
|1332
|2007.07.06 14:22
|t/p
|666
|0.01
|2.0105
|1.9885
|2.0105
|1.00
|4703.71
|1333
|2007.07.09 23:02
|sell
|667
|0.01
|2.0151
|2.0361
|2.0141
|1334
|2007.07.09 23:29
|sell
|668
|0.03
|2.0157
|2.0362
|2.0147
|1335
|2007.07.10 07:02
|t/p
|668
|0.03
|2.0147
|2.0362
|2.0147
|2.72
|4706.43
|1336
|2007.07.10 07:02
|close
|667
|0.01
|2.0146
|2.0361
|2.0141
|0.41
|4706.84
|1337
|2007.07.11 04:00
|sell
|669
|0.01
|2.0255
|2.0465
|2.0245
|1338
|2007.07.11 05:15
|sell
|670
|0.03
|2.0261
|2.0466
|2.0251
|1339
|2007.07.11 05:41
|t/p
|670
|0.03
|2.0251
|2.0466
|2.0251
|3.00
|4709.84
|1340
|2007.07.11 05:41
|close
|669
|0.01
|2.0250
|2.0465
|2.0245
|0.50
|4710.34
|1341
|2007.07.11 20:00
|sell
|671
|0.01
|2.0328
|2.0538
|2.0318
|1342
|2007.07.11 20:52
|sell
|672
|0.03
|2.0334
|2.0539
|2.0324
|1343
|2007.07.11 21:09
|sell
|673
|0.09
|2.0340
|2.0540
|2.0330
|1344
|2007.07.11 22:08
|t/p
|673
|0.09
|2.0330
|2.0540
|2.0330
|9.00
|4719.34
|1345
|2007.07.11 22:08
|close
|672
|0.03
|2.0329
|2.0539
|2.0324
|1.50
|4720.84
|1346
|2007.07.11 22:08
|close
|671
|0.01
|2.0330
|2.0538
|2.0318
|-0.20
|4720.64
|1347
|2007.07.13 11:00
|buy
|674
|0.01
|2.0315
|2.0105
|2.0325
|1348
|2007.07.13 11:40
|t/p
|674
|0.01
|2.0325
|2.0105
|2.0325
|1.00
|4721.64
|1349
|2007.07.13 11:40
|buy
|675
|0.01
|2.0330
|2.0120
|2.0340
|1350
|2007.07.13 11:56
|buy
|676
|0.03
|2.0324
|2.0119
|2.0334
|1351
|2007.07.13 12:02
|buy
|677
|0.09
|2.0315
|2.0115
|2.0325
|1352
|2007.07.13 12:11
|buy
|678
|0.27
|2.0310
|2.0115
|2.0320
|1353
|2007.07.13 12:14
|close
|678
|0.27
|2.0313
|2.0115
|2.0320
|8.10
|4729.74
|1354
|2007.07.13 12:14
|close
|677
|0.09
|2.0314
|2.0115
|2.0325
|-0.90
|4728.84
|1355
|2007.07.13 12:14
|close
|676
|0.03
|2.0313
|2.0119
|2.0334
|-3.30
|4725.54
|1356
|2007.07.13 12:14
|close
|675
|0.01
|2.0314
|2.0120
|2.0340
|-1.60
|4723.94
|1357
|2007.07.16 01:00
|sell
|679
|0.01
|2.0334
|2.0544
|2.0324
|1358
|2007.07.16 01:05
|sell
|680
|0.03
|2.0342
|2.0547
|2.0332
|1359
|2007.07.16 02:10
|t/p
|680
|0.03
|2.0332
|2.0547
|2.0332
|3.00
|4726.94
|1360
|2007.07.16 02:10
|close
|679
|0.01
|2.0331
|2.0544
|2.0324
|0.30
|4727.24
|1361
|2007.07.18 12:00
|sell
|681
|0.01
|2.0499
|2.0709
|2.0489
|1362
|2007.07.18 12:21
|sell
|682
|0.03
|2.0505
|2.0710
|2.0495
|1363
|2007.07.18 12:56
|t/p
|682
|0.03
|2.0495
|2.0710
|2.0495
|3.00
|4730.24
|1364
|2007.07.18 12:56
|close
|681
|0.01
|2.0494
|2.0709
|2.0489
|0.50
|4730.74
|1365
|2007.07.18 12:57
|sell
|683
|0.01
|2.0490
|2.0700
|2.0480
|1366
|2007.07.18 13:39
|t/p
|683
|0.01
|2.0480
|2.0700
|2.0480
|1.00
|4731.74
|1367
|2007.07.19 00:00
|sell
|684
|0.01
|2.0532
|2.0742
|2.0522
|1368
|2007.07.19 00:01
|sell
|685
|0.03
|2.0538
|2.0743
|2.0528
|1369
|2007.07.19 00:16
|t/p
|685
|0.03
|2.0528
|2.0743
|2.0528
|3.00
|4734.74
|1370
|2007.07.19 00:16
|close
|684
|0.01
|2.0526
|2.0742
|2.0522
|0.60
|4735.34
|1371
|2007.07.19 00:16
|sell
|686
|0.01
|2.0526
|2.0736
|2.0516
|1372
|2007.07.19 00:17
|sell
|687
|0.03
|2.0531
|2.0736
|2.0521
|1373
|2007.07.19 02:42
|t/p
|687
|0.03
|2.0521
|2.0736
|2.0521
|3.00
|4738.34
|1374
|2007.07.19 02:42
|close
|686
|0.01
|2.0519
|2.0736
|2.0516
|0.70
|4739.04
|1375
|2007.07.20 06:01
|buy
|688
|0.01
|2.0488
|2.0278
|2.0498
|1376
|2007.07.20 08:40
|t/p
|688
|0.01
|2.0498
|2.0278
|2.0498
|1.00
|4740.04
|1377
|2007.07.23 11:00
|sell
|689
|0.01
|2.0576
|2.0786
|2.0566
|1378
|2007.07.23 11:37
|t/p
|689
|0.01
|2.0566
|2.0786
|2.0566
|1.00
|4741.04
|1379
|2007.07.23 11:37
|sell
|690
|0.01
|2.0562
|2.0772
|2.0552
|1380
|2007.07.23 12:01
|sell
|691
|0.03
|2.0568
|2.0773
|2.0558
|1381
|2007.07.23 12:08
|sell
|692
|0.09
|2.0573
|2.0773
|2.0563
|1382
|2007.07.23 14:12
|sell
|693
|0.27
|2.0578
|2.0773
|2.0568
|1383
|2007.07.23 14:24
|close
|693
|0.27
|2.0575
|2.0773
|2.0568
|8.10
|4749.14
|1384
|2007.07.23 14:24
|close
|692
|0.09
|2.0572
|2.0773
|2.0563
|0.90
|4750.04
|1385
|2007.07.23 14:25
|close
|691
|0.03
|2.0574
|2.0773
|2.0558
|-1.80
|4748.24
|1386
|2007.07.23 14:25
|close
|690
|0.01
|2.0573
|2.0772
|2.0552
|-1.10
|4747.14
|1387
|2007.07.24 12:00
|sell
|694
|0.01
|2.0610
|2.0820
|2.0600
|1388
|2007.07.24 12:27
|t/p
|694
|0.01
|2.0600
|2.0820
|2.0600
|1.00
|4748.14
|1389
|2007.07.24 12:27
|sell
|695
|0.01
|2.0596
|2.0806
|2.0586
|1390
|2007.07.24 12:32
|sell
|696
|0.03
|2.0602
|2.0807
|2.0592
|1391
|2007.07.24 12:38
|sell
|697
|0.09
|2.0609
|2.0809
|2.0599
|1392
|2007.07.24 13:27
|sell
|698
|0.27
|2.0615
|2.0810
|2.0605
|1393
|2007.07.24 13:35
|sell
|699
|0.81
|2.0622
|2.0812
|2.0612
|1394
|2007.07.24 13:54
|close
|699
|0.81
|2.0618
|2.0812
|2.0612
|32.39
|4780.53
|1395
|2007.07.24 13:54
|close
|698
|0.27
|2.0619
|2.0810
|2.0605
|-10.80
|4769.73
|1396
|2007.07.24 13:54
|close
|697
|0.09
|2.0620
|2.0809
|2.0599
|-9.90
|4759.83
|1397
|2007.07.24 13:54
|close
|696
|0.03
|2.0620
|2.0807
|2.0592
|-5.40
|4754.43
|1398
|2007.07.24 13:54
|close
|695
|0.01
|2.0618
|2.0806
|2.0586
|-2.20
|4752.23
|1399
|2007.07.25 23:00
|buy
|700
|0.01
|2.0539
|2.0329
|2.0549
|1400
|2007.07.26 00:04
|buy
|701
|0.03
|2.0534
|2.0329
|2.0544
|1401
|2007.07.26 00:06
|buy
|702
|0.09
|2.0529
|2.0329
|2.0539
|1402
|2007.07.26 01:53
|t/p
|702
|0.09
|2.0539
|2.0329
|2.0539
|9.00
|4761.23
|1403
|2007.07.26 01:53
|close
|701
|0.03
|2.0539
|2.0329
|2.0544
|1.50
|4762.73
|1404
|2007.07.26 01:53
|close
|700
|0.01
|2.0540
|2.0329
|2.0549
|0.17
|4762.90
|1405
|2007.07.26 18:00
|buy
|703
|0.01
|2.0490
|2.0280
|2.0500
|1406
|2007.07.26 18:20
|t/p
|703
|0.01
|2.0500
|2.0280
|2.0500
|1.00
|4763.90
|1407
|2007.07.26 18:20
|buy
|704
|0.01
|2.0503
|2.0293
|2.0513
|1408
|2007.07.26 18:21
|t/p
|704
|0.01
|2.0513
|2.0293
|2.0513
|1.00
|4764.90
|1409
|2007.07.26 18:21
|buy
|705
|0.01
|2.0516
|2.0306
|2.0526
|1410
|2007.07.26 18:27
|t/p
|705
|0.01
|2.0526
|2.0306
|2.0526
|1.00
|4765.90
|1411
|2007.07.26 18:27
|buy
|706
|0.01
|2.0531
|2.0321
|2.0541
|1412
|2007.07.26 18:27
|t/p
|706
|0.01
|2.0541
|2.0321
|2.0541
|1.00
|4766.90
|1413
|2007.07.26 18:27
|buy
|707
|0.01
|2.0544
|2.0334
|2.0554
|1414
|2007.07.26 18:31
|t/p
|707
|0.01
|2.0554
|2.0334
|2.0554
|1.00
|4767.90
|1415
|2007.07.26 18:31
|buy
|708
|0.01
|2.0559
|2.0349
|2.0569
|1416
|2007.07.26 18:32
|buy
|709
|0.03
|2.0554
|2.0349
|2.0564
|1417
|2007.07.26 18:33
|buy
|710
|0.09
|2.0548
|2.0348
|2.0558
|1418
|2007.07.26 18:34
|buy
|711
|0.27
|2.0543
|2.0348
|2.0553
|1419
|2007.07.26 18:34
|buy
|712
|0.81
|2.0538
|2.0348
|2.0548
|1420
|2007.07.26 18:41
|close
|712
|0.81
|2.0541
|2.0348
|2.0548
|24.31
|4792.21
|1421
|2007.07.26 18:41
|close
|711
|0.27
|2.0540
|2.0348
|2.0553
|-8.10
|4784.11
|1422
|2007.07.26 18:41
|close
|710
|0.09
|2.0542
|2.0348
|2.0558
|-5.40
|4778.71
|1423
|2007.07.26 18:41
|close
|709
|0.03
|2.0541
|2.0349
|2.0564
|-3.90
|4774.81
|1424
|2007.07.26 18:41
|close
|708
|0.01
|2.0542
|2.0349
|2.0569
|-1.70
|4773.11
|1425
|2007.07.26 18:41
|buy
|713
|0.01
|2.0544
|2.0334
|2.0554
|1426
|2007.07.26 18:44
|buy
|714
|0.03
|2.0539
|2.0334
|2.0549
|1427
|2007.07.26 18:56
|buy
|715
|0.09
|2.0533
|2.0333
|2.0543
|1428
|2007.07.26 19:06
|buy
|716
|0.27
|2.0527
|2.0332
|2.0537
|1429
|2007.07.26 19:12
|close
|716
|0.27
|2.0530
|2.0332
|2.0537
|8.10
|4781.21
|1430
|2007.07.26 19:12
|close
|715
|0.09
|2.0529
|2.0333
|2.0543
|-3.60
|4777.61
|1431
|2007.07.26 19:12
|close
|714
|0.03
|2.0530
|2.0334
|2.0549
|-2.70
|4774.91
|1432
|2007.07.26 19:12
|close
|713
|0.01
|2.0529
|2.0334
|2.0554
|-1.50
|4773.41
|1433
|2007.07.30 05:00
|buy
|717
|0.01
|2.0241
|2.0031
|2.0251
|1434
|2007.07.30 06:23
|buy
|718
|0.03
|2.0235
|2.0030
|2.0245
|1435
|2007.07.30 06:24
|buy
|719
|0.09
|2.0230
|2.0030
|2.0240
|1436
|2007.07.30 06:25
|buy
|720
|0.27
|2.0223
|2.0028
|2.0233
|1437
|2007.07.30 06:27
|close
|720
|0.27
|2.0228
|2.0028
|2.0233
|13.50
|4786.91
|1438
|2007.07.30 06:27
|close
|719
|0.09
|2.0227
|2.0030
|2.0240
|-2.70
|4784.21
|1439
|2007.07.30 06:27
|close
|718
|0.03
|2.0228
|2.0030
|2.0245
|-2.10
|4782.11
|1440
|2007.07.30 06:27
|close
|717
|0.01
|2.0227
|2.0031
|2.0251
|-1.40
|4780.71
|1441
|2007.07.31 23:00
|sell
|721
|0.01
|2.0311
|2.0521
|2.0301
|1442
|2007.07.31 23:13
|t/p
|721
|0.01
|2.0301
|2.0521
|2.0301
|1.00
|4781.71
|1443
|2007.07.31 23:13
|sell
|722
|0.01
|2.0297
|2.0507
|2.0287
|1444
|2007.07.31 23:18
|t/p
|722
|0.01
|2.0287
|2.0507
|2.0287
|1.00
|4782.71
|1445
|2007.07.31 23:18
|sell
|723
|0.01
|2.0284
|2.0494
|2.0274
|1446
|2007.07.31 23:18
|sell
|724
|0.03
|2.0289
|2.0494
|2.0279
|1447
|2007.07.31 23:20
|sell
|725
|0.09
|2.0294
|2.0494
|2.0284
|1448
|2007.08.01 00:01
|sell
|726
|0.27
|2.0300
|2.0495
|2.0290
|1449
|2007.08.01 00:37
|sell
|727
|0.81
|2.0305
|2.0495
|2.0295
|1450
|2007.08.01 00:56
|close
|727
|0.81
|2.0301
|2.0495
|2.0295
|32.41
|4815.12
|1451
|2007.08.01 00:57
|close
|726
|0.27
|2.0295
|2.0495
|2.0290
|13.50
|4828.62
|1452
|2007.08.01 00:57
|close
|725
|0.09
|2.0296
|2.0494
|2.0284
|-2.64
|4825.98
|1453
|2007.08.01 00:58
|close
|724
|0.03
|2.0298
|2.0494
|2.0279
|-2.98
|4823.00
|1454
|2007.08.01 00:58
|close
|723
|0.01
|2.0299
|2.0494
|2.0274
|-1.59
|4821.41
|1455
|2007.08.02 08:00
|sell
|728
|0.01
|2.0307
|2.0517
|2.0297
|1456
|2007.08.02 08:11
|sell
|729
|0.03
|2.0313
|2.0518
|2.0303
|1457
|2007.08.02 08:44
|sell
|730
|0.09
|2.0319
|2.0519
|2.0309
|1458
|2007.08.02 08:48
|sell
|731
|0.27
|2.0325
|2.0520
|2.0315
|1459
|2007.08.02 09:01
|close
|731
|0.27
|2.0321
|2.0520
|2.0315
|10.80
|4832.21
|1460
|2007.08.02 09:01
|close
|730
|0.09
|2.0320
|2.0519
|2.0309
|-0.90
|4831.31
|1461
|2007.08.02 09:01
|close
|729
|0.03
|2.0321
|2.0518
|2.0303
|-2.40
|4828.91
|1462
|2007.08.02 09:01
|close
|728
|0.01
|2.0321
|2.0517
|2.0297
|-1.40
|4827.51
|1463
|2007.08.02 10:00
|sell
|732
|0.01
|2.0301
|2.0511
|2.0291
|1464
|2007.08.02 10:25
|sell
|733
|0.03
|2.0307
|2.0512
|2.0297
|1465
|2007.08.02 10:54
|t/p
|733
|0.03
|2.0297
|2.0512
|2.0297
|3.00
|4830.51
|1466
|2007.08.02 10:54
|close
|732
|0.01
|2.0297
|2.0511
|2.0291
|0.40
|4830.91
|1467
|2007.08.02 10:54
|sell
|734
|0.01
|2.0295
|2.0505
|2.0285
|1468
|2007.08.02 11:36
|t/p
|734
|0.01
|2.0285
|2.0505
|2.0285
|1.00
|4831.91
|1469
|2007.08.03 04:00
|sell
|735
|0.01
|2.0360
|2.0570
|2.0350
|1470
|2007.08.03 06:39
|sell
|736
|0.03
|2.0366
|2.0571
|2.0356
|1471
|2007.08.03 09:10
|t/p
|736
|0.03
|2.0356
|2.0571
|2.0356
|3.00
|4834.91
|1472
|2007.08.03 09:10
|close
|735
|0.01
|2.0355
|2.0570
|2.0350
|0.50
|4835.41
|1473
|2007.08.06 02:00
|sell
|737
|0.01
|2.0406
|2.0616
|2.0396
|1474
|2007.08.06 02:05
|sell
|738
|0.03
|2.0412
|2.0617
|2.0402
|1475
|2007.08.06 02:10
|sell
|739
|0.09
|2.0418
|2.0618
|2.0408
|1476
|2007.08.06 02:23
|sell
|740
|0.27
|2.0424
|2.0619
|2.0414
|1477
|2007.08.06 02:27
|sell
|741
|0.81
|2.0429
|2.0619
|2.0419
|1478
|2007.08.06 03:10
|close
|741
|0.81
|2.0426
|2.0619
|2.0419
|24.31
|4859.72
|1479
|2007.08.06 03:11
|close
|740
|0.27
|2.0424
|2.0619
|2.0414
|0.00
|4859.72
|1480
|2007.08.06 03:11
|close
|739
|0.09
|2.0425
|2.0618
|2.0408
|-6.30
|4853.42
|1481
|2007.08.06 03:11
|close
|738
|0.03
|2.0424
|2.0617
|2.0402
|-3.60
|4849.82
|1482
|2007.08.06 03:11
|close
|737
|0.01
|2.0422
|2.0616
|2.0396
|-1.60
|4848.22
|1483
|2007.08.06 10:00
|sell
|742
|0.01
|2.0427
|2.0637
|2.0417
|1484
|2007.08.06 10:04
|sell
|743
|0.03
|2.0433
|2.0638
|2.0423
|1485
|2007.08.06 10:57
|t/p
|743
|0.03
|2.0423
|2.0638
|2.0423
|3.00
|4851.22
|1486
|2007.08.06 10:57
|close
|742
|0.01
|2.0423
|2.0637
|2.0417
|0.40
|4851.62
|1487
|2007.08.06 10:57
|sell
|744
|0.01
|2.0421
|2.0631
|2.0411
|1488
|2007.08.06 11:04
|t/p
|744
|0.01
|2.0411
|2.0631
|2.0411
|1.00
|4852.62
|1489
|2007.08.07 01:01
|buy
|745
|0.01
|2.0313
|2.0103
|2.0323
|1490
|2007.08.07 01:16
|t/p
|745
|0.01
|2.0323
|2.0103
|2.0323
|1.00
|4853.62
|1491
|2007.08.07 01:16
|buy
|746
|0.01
|2.0327
|2.0117
|2.0337
|1492
|2007.08.07 02:00
|buy
|747
|0.03
|2.0321
|2.0116
|2.0331
|1493
|2007.08.07 02:03
|buy
|748
|0.09
|2.0316
|2.0116
|2.0326
|1494
|2007.08.07 02:59
|t/p
|748
|0.09
|2.0326
|2.0116
|2.0326
|9.00
|4862.62
|1495
|2007.08.07 02:59
|close
|747
|0.03
|2.0326
|2.0116
|2.0331
|1.50
|4864.12
|1496
|2007.08.07 02:59
|close
|746
|0.01
|2.0327
|2.0117
|2.0337
|0.00
|4864.12
|1497
|2007.08.07 22:00
|buy
|749
|0.01
|2.0229
|2.0019
|2.0239
|1498
|2007.08.07 22:43
|buy
|750
|0.03
|2.0223
|2.0018
|2.0233
|1499
|2007.08.07 22:51
|buy
|751
|0.09
|2.0217
|2.0017
|2.0227
|1500
|2007.08.07 23:01
|buy
|752
|0.27
|2.0211
|2.0016
|2.0221
|1501
|2007.08.07 23:06
|close
|752
|0.27
|2.0216
|2.0016
|2.0221
|13.50
|4877.62
|1502
|2007.08.07 23:07
|close
|751
|0.09
|2.0215
|2.0017
|2.0227
|-1.80
|4875.82
|1503
|2007.08.07 23:07
|close
|750
|0.03
|2.0217
|2.0018
|2.0233
|-1.80
|4874.02
|1504
|2007.08.07 23:07
|close
|749
|0.01
|2.0214
|2.0019
|2.0239
|-1.50
|4872.52
|1505
|2007.08.09 02:01
|sell
|753
|0.01
|2.0362
|2.0572
|2.0352
|1506
|2007.08.09 02:03
|sell
|754
|0.03
|2.0368
|2.0573
|2.0358
|1507
|2007.08.09 02:04
|sell
|755
|0.09
|2.0373
|2.0573
|2.0363
|1508
|2007.08.09 03:33
|t/p
|755
|0.09
|2.0363
|2.0573
|2.0363
|9.00
|4881.52
|1509
|2007.08.09 03:33
|close
|754
|0.03
|2.0362
|2.0573
|2.0358
|1.80
|4883.32
|1510
|2007.08.09 03:35
|close
|753
|0.01
|2.0361
|2.0572
|2.0352
|0.10
|4883.42
|1511
|2007.08.10 10:00
|buy
|756
|0.01
|2.0211
|2.0001
|2.0221
|1512
|2007.08.10 10:00
|buy
|757
|0.03
|2.0206
|2.0001
|2.0216
|1513
|2007.08.10 10:03
|buy
|758
|0.09
|2.0200
|2.0000
|2.0210
|1514
|2007.08.10 10:07
|t/p
|758
|0.09
|2.0210
|2.0000
|2.0210
|9.00
|4892.42
|1515
|2007.08.10 10:07
|close
|757
|0.03
|2.0210
|2.0001
|2.0216
|1.20
|4893.62
|1516
|2007.08.10 10:07
|close
|756
|0.01
|2.0209
|2.0001
|2.0221
|-0.20
|4893.42
|1517
|2007.08.10 10:07
|buy
|759
|0.01
|2.0215
|2.0005
|2.0225
|1518
|2007.08.10 10:15
|buy
|760
|0.03
|2.0209
|2.0004
|2.0219
|1519
|2007.08.10 10:34
|buy
|761
|0.09
|2.0204
|2.0004
|2.0214
|1520
|2007.08.10 10:42
|t/p
|761
|0.09
|2.0214
|2.0004
|2.0214
|9.00
|4902.42
|1521
|2007.08.10 10:42
|close
|760
|0.03
|2.0214
|2.0004
|2.0219
|1.50
|4903.92
|1522
|2007.08.10 10:42
|close
|759
|0.01
|2.0213
|2.0005
|2.0225
|-0.20
|4903.72
|1523
|2007.08.10 10:42
|buy
|762
|0.01
|2.0218
|2.0008
|2.0228
|1524
|2007.08.10 10:44
|buy
|763
|0.03
|2.0212
|2.0007
|2.0222
|1525
|2007.08.10 11:08
|t/p
|763
|0.03
|2.0222
|2.0007
|2.0222
|3.00
|4906.72
|1526
|2007.08.10 11:08
|close
|762
|0.01
|2.0223
|2.0008
|2.0228
|0.50
|4907.22
|1527
|2007.08.13 22:00
|buy
|764
|0.01
|2.0132
|1.9922
|2.0142
|1528
|2007.08.13 22:02
|buy
|765
|0.03
|2.0127
|1.9922
|2.0137
|1529
|2007.08.13 22:03
|buy
|766
|0.09
|2.0122
|1.9922
|2.0132
|1530
|2007.08.13 22:53
|t/p
|766
|0.09
|2.0132
|1.9922
|2.0132
|9.00
|4916.22
|1531
|2007.08.13 22:53
|close
|765
|0.03
|2.0132
|1.9922
|2.0137
|1.50
|4917.72
|1532
|2007.08.13 22:53
|close
|764
|0.01
|2.0131
|1.9922
|2.0142
|-0.10
|4917.62
|1533
|2007.08.13 22:53
|buy
|767
|0.01
|2.0135
|1.9925
|2.0145
|1534
|2007.08.13 22:55
|buy
|768
|0.03
|2.0128
|1.9923
|2.0138
|1535
|2007.08.13 22:58
|buy
|769
|0.09
|2.0122
|1.9922
|2.0132
|1536
|2007.08.13 23:31
|buy
|770
|0.27
|2.0115
|1.9920
|2.0125
|1537
|2007.08.13 23:52
|close
|770
|0.27
|2.0121
|1.9920
|2.0125
|16.20
|4933.82
|1538
|2007.08.13 23:53
|close
|769
|0.09
|2.0122
|1.9922
|2.0132
|0.00
|4933.82
|1539
|2007.08.13 23:53
|close
|768
|0.03
|2.0123
|1.9923
|2.0138
|-1.50
|4932.32
|1540
|2007.08.13 23:53
|close
|767
|0.01
|2.0122
|1.9925
|2.0145
|-1.30
|4931.02
|1541
|2007.08.15 01:00
|buy
|771
|0.01
|1.9969
|1.9759
|1.9979
|1542
|2007.08.15 01:03
|buy
|772
|0.03
|1.9964
|1.9759
|1.9974
|1543
|2007.08.15 01:13
|buy
|773
|0.09
|1.9958
|1.9758
|1.9968
|1544
|2007.08.15 01:45
|buy
|774
|0.27
|1.9952
|1.9757
|1.9962
|1545
|2007.08.15 02:03
|close
|774
|0.27
|1.9955
|1.9757
|1.9962
|8.10
|4939.12
|1546
|2007.08.15 02:03
|close
|773
|0.09
|1.9954
|1.9758
|1.9968
|-3.60
|4935.52
|1547
|2007.08.15 02:05
|close
|772
|0.03
|1.9955
|1.9759
|1.9974
|-2.70
|4932.82
|1548
|2007.08.15 02:07
|close
|771
|0.01
|1.9954
|1.9759
|1.9979
|-1.50
|4931.32
|1549
|2007.08.15 04:00
|buy
|775
|0.01
|1.9947
|1.9737
|1.9957
|1550
|2007.08.15 04:16
|buy
|776
|0.03
|1.9942
|1.9737
|1.9952
|1551
|2007.08.15 04:27
|buy
|777
|0.09
|1.9936
|1.9736
|1.9946
|1552
|2007.08.15 05:01
|buy
|778
|0.27
|1.9930
|1.9735
|1.9940
|1553
|2007.08.15 05:35
|buy
|779
|0.81
|1.9924
|1.9734
|1.9934
|1554
|2007.08.15 05:36
|close
|779
|0.81
|1.9928
|1.9734
|1.9934
|32.40
|4963.72
|1555
|2007.08.15 05:36
|close
|778
|0.27
|1.9927
|1.9735
|1.9940
|-8.10
|4955.62
|1556
|2007.08.15 05:36
|close
|777
|0.09
|1.9929
|1.9736
|1.9946
|-6.30
|4949.32
|1557
|2007.08.15 05:36
|close
|776
|0.03
|1.9930
|1.9737
|1.9952
|-3.60
|4945.72
|1558
|2007.08.15 05:37
|close
|775
|0.01
|1.9929
|1.9737
|1.9957
|-1.80
|4943.92
|1559
|2007.08.15 12:00
|buy
|780
|0.01
|1.9900
|1.9690
|1.9910
|1560
|2007.08.15 12:12
|buy
|781
|0.03
|1.9894
|1.9689
|1.9904
|1561
|2007.08.15 12:15
|buy
|782
|0.09
|1.9889
|1.9689
|1.9899
|1562
|2007.08.15 12:47
|t/p
|782
|0.09
|1.9899
|1.9689
|1.9899
|9.00
|4952.92
|1563
|2007.08.15 12:47
|close
|781
|0.03
|1.9900
|1.9689
|1.9904
|1.80
|4954.72
|1564
|2007.08.15 12:47
|close
|780
|0.01
|1.9899
|1.9690
|1.9910
|-0.10
|4954.62
|1565
|2007.08.15 12:47
|buy
|783
|0.01
|1.9905
|1.9695
|1.9915
|1566
|2007.08.15 12:49
|buy
|784
|0.03
|1.9900
|1.9695
|1.9910
|1567
|2007.08.15 12:55
|buy
|785
|0.09
|1.9895
|1.9695
|1.9905
|1568
|2007.08.15 13:12
|buy
|786
|0.27
|1.9889
|1.9694
|1.9899
|1569
|2007.08.15 13:16
|close
|786
|0.27
|1.9893
|1.9694
|1.9899
|10.80
|4965.42
|1570
|2007.08.15 13:16
|close
|785
|0.09
|1.9894
|1.9695
|1.9905
|-0.90
|4964.52
|1571
|2007.08.15 13:16
|close
|784
|0.03
|1.9893
|1.9695
|1.9910
|-2.10
|4962.42
|1572
|2007.08.15 13:16
|close
|783
|0.01
|1.9894
|1.9695
|1.9915
|-1.10
|4961.32
|1573
|2007.08.16 22:00
|buy
|787
|0.01
|1.9826
|1.9616
|1.9836
|1574
|2007.08.16 22:03
|t/p
|787
|0.01
|1.9836
|1.9616
|1.9836
|1.00
|4962.32
|1575
|2007.08.16 22:03
|buy
|788
|0.01
|1.9839
|1.9629
|1.9849
|1576
|2007.08.16 22:05
|buy
|789
|0.03
|1.9832
|1.9627
|1.9842
|1577
|2007.08.16 22:05
|buy
|790
|0.09
|1.9827
|1.9627
|1.9837
|1578
|2007.08.16 22:06
|buy
|791
|0.27
|1.9821
|1.9626
|1.9831
|1579
|2007.08.16 22:09
|close
|791
|0.27
|1.9824
|1.9626
|1.9831
|8.10
|4970.42
|1580
|2007.08.16 22:09
|close
|790
|0.09
|1.9825
|1.9627
|1.9837
|-1.80
|4968.62
|1581
|2007.08.16 22:09
|close
|789
|0.03
|1.9824
|1.9627
|1.9842
|-2.40
|4966.22
|1582
|2007.08.16 22:09
|close
|788
|0.01
|1.9825
|1.9629
|1.9849
|-1.40
|4964.82
|1583
|2007.08.16 22:09
|buy
|792
|0.01
|1.9826
|1.9616
|1.9836
|1584
|2007.08.16 22:10
|t/p
|792
|0.01
|1.9836
|1.9616
|1.9836
|1.00
|4965.82
|1585
|2007.08.16 22:10
|buy
|793
|0.01
|1.9839
|1.9629
|1.9849
|1586
|2007.08.16 22:10
|buy
|794
|0.03
|1.9833
|1.9628
|1.9843
|1587
|2007.08.16 22:10
|buy
|795
|0.09
|1.9825
|1.9625
|1.9835
|1588
|2007.08.16 22:13
|t/p
|795
|0.09
|1.9835
|1.9625
|1.9835
|9.00
|4974.82
|1589
|2007.08.16 22:13
|close
|794
|0.03
|1.9835
|1.9628
|1.9843
|0.60
|4975.42
|1590
|2007.08.16 22:13
|close
|793
|0.01
|1.9836
|1.9629
|1.9849
|-0.30
|4975.12
|1591
|2007.08.16 22:13
|buy
|796
|0.01
|1.9838
|1.9628
|1.9848
|1592
|2007.08.16 22:22
|buy
|797
|0.03
|1.9831
|1.9626
|1.9841
|1593
|2007.08.16 22:33
|buy
|798
|0.09
|1.9825
|1.9625
|1.9835
|1594
|2007.08.16 22:33
|buy
|799
|0.27
|1.9820
|1.9625
|1.9830
|1595
|2007.08.16 22:34
|buy
|800
|0.81
|1.9811
|1.9621
|1.9821
|1596
|2007.08.16 22:35
|close
|800
|0.81
|1.9815
|1.9621
|1.9821
|32.40
|5007.52
|1597
|2007.08.16 22:35
|close
|799
|0.27
|1.9817
|1.9625
|1.9830
|-8.10
|4999.42
|1598
|2007.08.16 22:35
|close
|798
|0.09
|1.9818
|1.9625
|1.9835
|-6.30
|4993.12
|1599
|2007.08.16 22:36
|close
|797
|0.03
|1.9817
|1.9626
|1.9841
|-4.20
|4988.92
|1600
|2007.08.16 22:36
|close
|796
|0.01
|1.9812
|1.9628
|1.9848
|-2.60
|4986.32
|1601
|2007.08.16 22:36
|buy
|801
|0.01
|1.9814
|1.9604
|1.9824
|1602
|2007.08.16 22:42
|t/p
|801
|0.01
|1.9824
|1.9604
|1.9824
|1.00
|4987.32
|1603
|2007.08.16 22:42
|buy
|802
|0.01
|1.9827
|1.9617
|1.9837
|1604
|2007.08.16 22:45
|buy
|803
|0.03
|1.9822
|1.9617
|1.9832
|1605
|2007.08.16 23:22
|t/p
|803
|0.03
|1.9832
|1.9617
|1.9832
|3.00
|4990.32
|1606
|2007.08.16 23:22
|close
|802
|0.01
|1.9833
|1.9617
|1.9837
|0.60
|4990.92
|1607
|2007.08.20 08:00
|buy
|804
|0.01
|1.9844
|1.9634
|1.9854
|1608
|2007.08.20 08:04
|t/p
|804
|0.01
|1.9854
|1.9634
|1.9854
|1.00
|4991.92
|1609
|2007.08.20 08:04
|buy
|805
|0.01
|1.9861
|1.9651
|1.9871
|1610
|2007.08.20 08:11
|buy
|806
|0.03
|1.9855
|1.9650
|1.9865
|1611
|2007.08.20 08:15
|buy
|807
|0.09
|1.9850
|1.9650
|1.9860
|1612
|2007.08.20 08:35
|buy
|808
|0.27
|1.9844
|1.9649
|1.9854
|1613
|2007.08.20 08:35
|buy
|809
|0.81
|1.9838
|1.9648
|1.9848
|1614
|2007.08.20 08:46
|close
|809
|0.81
|1.9841
|1.9648
|1.9848
|24.30
|5016.22
|1615
|2007.08.20 08:46
|close
|808
|0.27
|1.9842
|1.9649
|1.9854
|-5.40
|5010.82
|1616
|2007.08.20 08:46
|close
|807
|0.09
|1.9844
|1.9650
|1.9860
|-5.40
|5005.42
|1617
|2007.08.20 08:46
|close
|806
|0.03
|1.9843
|1.9650
|1.9865
|-3.60
|5001.82
|1618
|2007.08.20 08:46
|close
|805
|0.01
|1.9844
|1.9651
|1.9871
|-1.70
|5000.12
|1619
|2007.08.20 08:46
|buy
|810
|0.01
|1.9849
|1.9639
|1.9859
|1620
|2007.08.20 08:46
|buy
|811
|0.03
|1.9844
|1.9639
|1.9854
|1621
|2007.08.20 08:51
|buy
|812
|0.09
|1.9838
|1.9638
|1.9848
|1622
|2007.08.20 09:04
|buy
|813
|0.27
|1.9833
|1.9638
|1.9843
|1623
|2007.08.20 09:04
|buy
|814
|0.81
|1.9828
|1.9638
|1.9838
|1624
|2007.08.20 09:10
|close
|814
|0.81
|1.9831
|1.9638
|1.9838
|24.30
|5024.42
|1625
|2007.08.20 09:10
|close
|813
|0.27
|1.9830
|1.9638
|1.9843
|-8.10
|5016.32
|1626
|2007.08.20 09:10
|close
|812
|0.09
|1.9830
|1.9638
|1.9848
|-7.20
|5009.12
|1627
|2007.08.20 09:11
|close
|811
|0.03
|1.9831
|1.9639
|1.9854
|-3.90
|5005.22
|1628
|2007.08.20 09:11
|close
|810
|0.01
|1.9833
|1.9639
|1.9859
|-1.60
|5003.62
|1629
|2007.08.20 18:00
|sell
|815
|0.01
|1.9827
|2.0037
|1.9817
|1630
|2007.08.20 18:08
|sell
|816
|0.03
|1.9834
|2.0039
|1.9824
|1631
|2007.08.20 18:13
|t/p
|816
|0.03
|1.9824
|2.0039
|1.9824
|3.00
|5006.62
|1632
|2007.08.20 18:13
|close
|815
|0.01
|1.9824
|2.0037
|1.9817
|0.30
|5006.92
|1633
|2007.08.20 18:13
|sell
|817
|0.01
|1.9820
|2.0030
|1.9810
|1634
|2007.08.20 18:15
|sell
|818
|0.03
|1.9826
|2.0031
|1.9816
|1635
|2007.08.20 18:22
|sell
|819
|0.09
|1.9833
|2.0033
|1.9823
|1636
|2007.08.20 18:25
|sell
|820
|0.27
|1.9838
|2.0033
|1.9828
|1637
|2007.08.20 18:26
|sell
|821
|0.81
|1.9843
|2.0033
|1.9833
|1638
|2007.08.20 18:44
|close
|821
|0.81
|1.9838
|2.0033
|1.9833
|40.50
|5047.42
|1639
|2007.08.20 18:44
|close
|820
|0.27
|1.9839
|2.0033
|1.9828
|-2.70
|5044.72
|1640
|2007.08.20 18:44
|close
|819
|0.09
|1.9838
|2.0033
|1.9823
|-4.50
|5040.22
|1641
|2007.08.20 18:44
|close
|818
|0.03
|1.9840
|2.0031
|1.9816
|-4.20
|5036.02
|1642
|2007.08.20 18:44
|close
|817
|0.01
|1.9841
|2.0030
|1.9810
|-2.10
|5033.92
|1643
|2007.08.20 18:44
|sell
|822
|0.01
|1.9837
|2.0047
|1.9827
|1644
|2007.08.20 19:00
|t/p
|822
|0.01
|1.9827
|2.0047
|1.9827
|1.00
|5034.92
|1645
|2007.08.21 03:00
|sell
|823
|0.01
|1.9854
|2.0064
|1.9844
|1646
|2007.08.21 03:11
|sell
|824
|0.03
|1.9859
|2.0064
|1.9849
|1647
|2007.08.21 03:13
|sell
|825
|0.09
|1.9865
|2.0065
|1.9855
|1648
|2007.08.21 03:21
|sell
|826
|0.27
|1.9871
|2.0066
|1.9861
|1649
|2007.08.21 03:32
|sell
|827
|0.81
|1.9877
|2.0067
|1.9867
|1650
|2007.08.21 03:32
|close
|827
|0.81
|1.9874
|2.0067
|1.9867
|24.30
|5059.22
|1651
|2007.08.21 03:32
|close
|826
|0.27
|1.9875
|2.0066
|1.9861
|-10.80
|5048.42
|1652
|2007.08.21 03:32
|close
|825
|0.09
|1.9873
|2.0065
|1.9855
|-7.20
|5041.22
|1653
|2007.08.21 03:32
|close
|824
|0.03
|1.9870
|2.0064
|1.9849
|-3.30
|5037.92
|1654
|2007.08.21 03:33
|close
|823
|0.01
|1.9871
|2.0064
|1.9844
|-1.70
|5036.22
|1655
|2007.08.21 03:33
|sell
|828
|0.01
|1.9867
|2.0077
|1.9857
|1656
|2007.08.21 03:55
|sell
|829
|0.03
|1.9873
|2.0078
|1.9863
|1657
|2007.08.21 03:55
|sell
|830
|0.09
|1.9878
|2.0078
|1.9868
|1658
|2007.08.21 04:06
|sell
|831
|0.27
|1.9884
|2.0079
|1.9874
|1659
|2007.08.21 04:08
|close
|831
|0.27
|1.9880
|2.0079
|1.9874
|10.80
|5047.02
|1660
|2007.08.21 04:08
|close
|830
|0.09
|1.9881
|2.0078
|1.9868
|-2.70
|5044.32
|1661
|2007.08.21 04:08
|close
|829
|0.03
|1.9877
|2.0078
|1.9863
|-1.20
|5043.12
|1662
|2007.08.21 04:08
|close
|828
|0.01
|1.9878
|2.0077
|1.9857
|-1.10
|5042.02
|1663
|2007.08.21 05:00
|sell
|832
|0.01
|1.9866
|2.0076
|1.9856
|1664
|2007.08.21 05:42
|sell
|833
|0.03
|1.9872
|2.0077
|1.9862
|1665
|2007.08.21 06:41
|t/p
|833
|0.03
|1.9862
|2.0077
|1.9862
|3.00
|5045.02
|1666
|2007.08.21 06:41
|close
|832
|0.01
|1.9861
|2.0076
|1.9856
|0.50
|5045.52
|1667
|2007.08.21 22:00
|buy
|834
|0.01
|1.9827
|1.9617
|1.9837
|1668
|2007.08.21 22:10
|buy
|835
|0.03
|1.9821
|1.9616
|1.9831
|1669
|2007.08.21 23:08
|buy
|836
|0.09
|1.9815
|1.9615
|1.9825
|1670
|2007.08.21 23:28
|buy
|837
|0.27
|1.9809
|1.9614
|1.9819
|1671
|2007.08.21 23:28
|close
|837
|0.27
|1.9812
|1.9614
|1.9819
|8.10
|5053.62
|1672
|2007.08.21 23:31
|close
|836
|0.09
|1.9810
|1.9615
|1.9825
|-4.50
|5049.12
|1673
|2007.08.21 23:31
|close
|835
|0.03
|1.9809
|1.9616
|1.9831
|-3.60
|5045.52
|1674
|2007.08.21 23:31
|close
|834
|0.01
|1.9811
|1.9617
|1.9837
|-1.60
|5043.92
|1675
|2007.08.22 02:00
|buy
|838
|0.01
|1.9837
|1.9627
|1.9847
|1676
|2007.08.22 02:02
|buy
|839
|0.03
|1.9831
|1.9626
|1.9841
|1677
|2007.08.22 02:11
|buy
|840
|0.09
|1.9824
|1.9624
|1.9834
|1678
|2007.08.22 02:19
|buy
|841
|0.27
|1.9818
|1.9623
|1.9828
|1679
|2007.08.22 02:20
|buy
|842
|0.81
|1.9812
|1.9622
|1.9822
|1680
|2007.08.22 02:23
|close
|842
|0.81
|1.9815
|1.9622
|1.9822
|24.30
|5068.22
|1681
|2007.08.22 02:23
|close
|841
|0.27
|1.9816
|1.9623
|1.9828
|-5.40
|5062.82
|1682
|2007.08.22 02:24
|close
|840
|0.09
|1.9815
|1.9624
|1.9834
|-8.10
|5054.72
|1683
|2007.08.22 02:24
|close
|839
|0.03
|1.9816
|1.9626
|1.9841
|-4.50
|5050.22
|1684
|2007.08.22 02:27
|close
|838
|0.01
|1.9815
|1.9627
|1.9847
|-2.20
|5048.02
|1685
|2007.08.22 02:27
|buy
|843
|0.01
|1.9819
|1.9609
|1.9829
|1686
|2007.08.22 02:55
|t/p
|843
|0.01
|1.9829
|1.9609
|1.9829
|1.00
|5049.02
|1687
|2007.08.22 02:55
|buy
|844
|0.01
|1.9832
|1.9622
|1.9842
|1688
|2007.08.22 03:01
|buy
|845
|0.03
|1.9827
|1.9622
|1.9837
|1689
|2007.08.22 03:23
|buy
|846
|0.09
|1.9820
|1.9620
|1.9830
|1690
|2007.08.22 03:29
|buy
|847
|0.27
|1.9814
|1.9619
|1.9824
|1691
|2007.08.22 04:47
|close
|847
|0.27
|1.9817
|1.9619
|1.9824
|8.10
|5057.12
|1692
|2007.08.22 04:49
|close
|846
|0.09
|1.9818
|1.9620
|1.9830
|-1.80
|5055.32
|1693
|2007.08.22 04:49
|close
|845
|0.03
|1.9819
|1.9622
|1.9837
|-2.40
|5052.92
|1694
|2007.08.22 04:49
|close
|844
|0.01
|1.9820
|1.9622
|1.9842
|-1.20
|5051.72
|1695
|2007.08.23 10:00
|sell
|848
|0.01
|1.9944
|2.0154
|1.9934
|1696
|2007.08.23 10:04
|sell
|849
|0.03
|1.9950
|2.0155
|1.9940
|1697
|2007.08.23 10:07
|sell
|850
|0.09
|1.9956
|2.0156
|1.9946
|1698
|2007.08.23 10:14
|sell
|851
|0.27
|1.9962
|2.0157
|1.9952
|1699
|2007.08.23 10:30
|sell
|852
|0.81
|1.9967
|2.0157
|1.9957
|1700
|2007.08.23 10:30
|close
|852
|0.81
|1.9964
|2.0157
|1.9957
|24.30
|5076.02
|1701
|2007.08.23 10:30
|close
|851
|0.27
|1.9965
|2.0157
|1.9952
|-8.10
|5067.92
|1702
|2007.08.23 10:30
|close
|850
|0.09
|1.9961
|2.0156
|1.9946
|-4.50
|5063.42
|1703
|2007.08.23 10:30
|close
|849
|0.03
|1.9962
|2.0155
|1.9940
|-3.60
|5059.82
|1704
|2007.08.23 10:30
|close
|848
|0.01
|1.9963
|2.0154
|1.9934
|-1.90
|5057.92
|1705
|2007.08.23 10:30
|sell
|853
|0.01
|1.9959
|2.0169
|1.9949
|1706
|2007.08.23 10:46
|sell
|854
|0.03
|1.9966
|2.0171
|1.9956
|1707
|2007.08.23 10:59
|sell
|855
|0.09
|1.9972
|2.0172
|1.9962
|1708
|2007.08.23 11:00
|sell
|856
|0.27
|1.9978
|2.0173
|1.9968
|1709
|2007.08.23 11:09
|sell
|857
|0.81
|1.9984
|2.0174
|1.9974
|1710
|2007.08.27 01:04
|s/l
|853
|0.01
|2.0169
|2.0169
|1.9949
|-21.19
|5036.73
|1711
|2007.08.27 01:04
|close
|857
|0.81
|2.0169
|2.0174
|1.9974
|-1513.57
|3523.17
|1712
|2007.08.27 01:04
|close
|856
|0.27
|2.0170
|2.0173
|1.9968
|-523.42
|2999.75
|1713
|2007.08.27 01:04
|s/l
|854
|0.03
|2.0171
|2.0171
|1.9956
|-62.06
|2937.69
|1714
|2007.08.27 01:04
|close
|855
|0.09
|2.0171
|2.0172
|1.9962
|-180.77
|2756.91
|1715
|2007.08.27 07:00
|sell
|858
|0.01
|2.0146
|2.0356
|2.0136
|1716
|2007.08.27 07:12
|sell
|859
|0.03
|2.0152
|2.0357
|2.0142
|1717
|2007.08.27 07:16
|sell
|860
|0.09
|2.0157
|2.0357
|2.0147
|1718
|2007.08.27 07:54
|sell
|861
|0.27
|2.0162
|2.0357
|2.0152
|1719
|2007.08.27 07:55
|sell
|862
|0.81
|2.0167
|2.0357
|2.0157
|1720
|2007.08.27 09:55
|close
|862
|0.81
|2.0164
|2.0357
|2.0157
|24.30
|2781.21
|1721
|2007.08.27 09:55
|close
|861
|0.27
|2.0165
|2.0357
|2.0152
|-8.10
|2773.11
|1722
|2007.08.27 09:55
|close
|860
|0.09
|2.0164
|2.0357
|2.0147
|-6.30
|2766.81
|1723
|2007.08.27 09:55
|close
|859
|0.03
|2.0163
|2.0357
|2.0142
|-3.30
|2763.51
|1724
|2007.08.27 09:55
|close
|858
|0.01
|2.0164
|2.0356
|2.0136
|-1.80
|2761.71
|1725
|2007.08.28 13:00
|buy
|863
|0.01
|2.0114
|1.9904
|2.0124
|1726
|2007.08.28 13:16
|t/p
|863
|0.01
|2.0124
|1.9904
|2.0124
|1.00
|2762.71
|1727
|2007.08.28 13:16
|buy
|864
|0.01
|2.0127
|1.9917
|2.0137
|1728
|2007.08.28 13:41
|t/p
|864
|0.01
|2.0137
|1.9917
|2.0137
|1.00
|2763.71
|1729
|2007.08.28 13:41
|buy
|865
|0.01
|2.0140
|1.9930
|2.0150
|1730
|2007.08.28 13:51
|buy
|866
|0.03
|2.0134
|1.9929
|2.0144
|1731
|2007.08.28 13:55
|buy
|867
|0.09
|2.0129
|1.9929
|2.0139
|1732
|2007.08.28 14:17
|buy
|868
|0.27
|2.0123
|1.9928
|2.0133
|1733
|2007.08.28 14:21
|close
|868
|0.27
|2.0128
|1.9928
|2.0133
|13.50
|2777.21
|1734
|2007.08.28 14:22
|close
|867
|0.09
|2.0127
|1.9929
|2.0139
|-1.80
|2775.41
|1735
|2007.08.28 14:22
|close
|866
|0.03
|2.0128
|1.9929
|2.0144
|-1.80
|2773.61
|1736
|2007.08.28 14:22
|close
|865
|0.01
|2.0127
|1.9930
|2.0150
|-1.30
|2772.31
|1737
|2007.08.29 07:00
|buy
|869
|0.01
|2.0031
|1.9821
|2.0041
|1738
|2007.08.29 07:08
|buy
|870
|0.03
|2.0025
|1.9820
|2.0035
|1739
|2007.08.29 07:32
|buy
|871
|0.09
|2.0018
|1.9818
|2.0028
|1740
|2007.08.29 07:44
|buy
|872
|0.27
|2.0012
|1.9817
|2.0022
|1741
|2007.08.29 07:49
|buy
|873
|0.81
|2.0006
|1.9816
|2.0016
|1742
|2007.08.29 08:17
|close
|873
|0.81
|2.0010
|1.9816
|2.0016
|32.41
|2804.72
|1743
|2007.08.29 08:17
|close
|872
|0.27
|2.0009
|1.9817
|2.0022
|-8.10
|2796.62
|1744
|2007.08.29 08:17
|close
|871
|0.09
|2.0010
|1.9818
|2.0028
|-7.20
|2789.42
|1745
|2007.08.29 08:17
|close
|870
|0.03
|2.0009
|1.9820
|2.0035
|-4.80
|2784.62
|1746
|2007.08.29 08:17
|close
|869
|0.01
|2.0011
|1.9821
|2.0041
|-2.00
|2782.62
|1747
|2007.08.30 02:00
|sell
|874
|0.01
|2.0149
|2.0359
|2.0139
|1748
|2007.08.30 02:04
|sell
|875
|0.03
|2.0155
|2.0360
|2.0145
|1749
|2007.08.30 02:20
|t/p
|875
|0.03
|2.0145
|2.0360
|2.0145
|3.00
|2785.62
|1750
|2007.08.30 02:20
|close
|874
|0.01
|2.0144
|2.0359
|2.0139
|0.50
|2786.12
|1751
|2007.08.30 02:20
|sell
|876
|0.01
|2.0142
|2.0352
|2.0132
|1752
|2007.08.30 03:22
|sell
|877
|0.03
|2.0148
|2.0353
|2.0138
|1753
|2007.08.30 03:26
|sell
|878
|0.09
|2.0154
|2.0354
|2.0144
|1754
|2007.08.30 03:28
|sell
|879
|0.27
|2.0161
|2.0356
|2.0151
|1755
|2007.08.30 03:33
|close
|879
|0.27
|2.0157
|2.0356
|2.0151
|10.80
|2796.92
|1756
|2007.08.30 03:33
|close
|878
|0.09
|2.0158
|2.0354
|2.0144
|-3.60
|2793.32
|1757
|2007.08.30 03:33
|close
|877
|0.03
|2.0156
|2.0353
|2.0138
|-2.40
|2790.92
|1758
|2007.08.30 03:33
|close
|876
|0.01
|2.0155
|2.0352
|2.0132
|-1.30
|2789.62
|1759
|2007.08.31 01:00
|sell
|880
|0.01
|2.0139
|2.0349
|2.0129
|1760
|2007.08.31 01:53
|sell
|881
|0.03
|2.0145
|2.0350
|2.0135
|1761
|2007.08.31 01:56
|sell
|882
|0.09
|2.0151
|2.0351
|2.0141
|1762
|2007.08.31 02:04
|sell
|883
|0.27
|2.0157
|2.0352
|2.0147
|1763
|2007.08.31 02:13
|close
|883
|0.27
|2.0154
|2.0352
|2.0147
|8.10
|2797.72
|1764
|2007.08.31 02:13
|close
|882
|0.09
|2.0155
|2.0351
|2.0141
|-3.60
|2794.12
|1765
|2007.08.31 02:13
|close
|881
|0.03
|2.0154
|2.0350
|2.0135
|-2.70
|2791.42
|1766
|2007.08.31 02:13
|close
|880
|0.01
|2.0152
|2.0349
|2.0129
|-1.30
|2790.12
|1767
|2007.08.31 18:00
|sell
|884
|0.01
|2.0163
|2.0373
|2.0153
|1768
|2007.08.31 18:07
|t/p
|884
|0.01
|2.0153
|2.0373
|2.0153
|1.00
|2791.12
|1769
|2007.08.31 18:07
|sell
|885
|0.01
|2.0148
|2.0358
|2.0138
|1770
|2007.08.31 18:07
|sell
|886
|0.03
|2.0153
|2.0358
|2.0143
|1771
|2007.08.31 18:11
|sell
|887
|0.09
|2.0159
|2.0359
|2.0149
|1772
|2007.08.31 18:23
|sell
|888
|0.27
|2.0164
|2.0359
|2.0154
|1773
|2007.08.31 18:28
|sell
|889
|0.81
|2.0170
|2.0360
|2.0160
|1774
|2007.08.31 18:54
|close
|889
|0.81
|2.0167
|2.0360
|2.0160
|24.29
|2815.41
|1775
|2007.08.31 18:54
|close
|888
|0.27
|2.0165
|2.0359
|2.0154
|-2.70
|2812.71
|1776
|2007.08.31 18:54
|close
|887
|0.09
|2.0166
|2.0359
|2.0149
|-6.30
|2806.41
|1777
|2007.08.31 18:54
|close
|886
|0.03
|2.0165
|2.0358
|2.0143
|-3.60
|2802.81
|1778
|2007.08.31 18:54
|close
|885
|0.01
|2.0167
|2.0358
|2.0138
|-1.90
|2800.91
|1779
|2007.08.31 18:54
|sell
|890
|0.01
|2.0165
|2.0375
|2.0155
|1780
|2007.08.31 19:10
|sell
|891
|0.03
|2.0171
|2.0376
|2.0161
|1781
|2007.08.31 21:45
|sell
|892
|0.09
|2.0177
|2.0377
|2.0167
|1782
|2007.08.31 21:59
|t/p
|892
|0.09
|2.0167
|2.0377
|2.0167
|9.00
|2809.91
|1783
|2007.08.31 21:59
|close
|891
|0.03
|2.0164
|2.0376
|2.0161
|2.10
|2812.01
|1784
|2007.08.31 22:00
|close
|890
|0.01
|2.0166
|2.0375
|2.0155
|-0.10
|2811.91
|1785
|2007.09.04 01:00
|sell
|893
|0.01
|2.0172
|2.0382
|2.0162
|1786
|2007.09.04 03:30
|sell
|894
|0.03
|2.0178
|2.0383
|2.0168
|1787
|2007.09.04 03:35
|sell
|895
|0.09
|2.0184
|2.0384
|2.0174
|1788
|2007.09.04 03:59
|sell
|896
|0.27
|2.0189
|2.0384
|2.0179
|1789
|2007.09.04 04:00
|sell
|897
|0.81
|2.0194
|2.0384
|2.0184
|1790
|2007.09.04 04:01
|close
|897
|0.81
|2.0191
|2.0384
|2.0184
|24.30
|2836.21
|1791
|2007.09.04 04:01
|close
|896
|0.27
|2.0192
|2.0384
|2.0179
|-8.10
|2828.11
|1792
|2007.09.04 04:01
|close
|895
|0.09
|2.0191
|2.0384
|2.0174
|-6.30
|2821.81
|1793
|2007.09.04 04:01
|close
|894
|0.03
|2.0192
|2.0383
|2.0168
|-4.20
|2817.61
|1794
|2007.09.04 04:01
|close
|893
|0.01
|2.0191
|2.0382
|2.0162
|-1.90
|2815.71
|1795
|2007.09.04 21:00
|buy
|898
|0.01
|2.0147
|1.9937
|2.0157
|1796
|2007.09.04 22:00
|buy
|899
|0.03
|2.0140
|1.9935
|2.0150
|1797
|2007.09.04 22:40
|buy
|900
|0.09
|2.0134
|1.9934
|2.0144
|1798
|2007.09.05 00:44
|t/p
|900
|0.09
|2.0144
|1.9934
|2.0144
|9.21
|2824.92
|1799
|2007.09.05 00:44
|close
|899
|0.03
|2.0144
|1.9935
|2.0150
|1.27
|2826.19
|1800
|2007.09.05 00:48
|close
|898
|0.01
|2.0145
|1.9937
|2.0157
|-0.18
|2826.01
|1801
|2007.09.06 04:00
|sell
|901
|0.01
|2.0189
|2.0399
|2.0179
|1802
|2007.09.06 04:05
|sell
|902
|0.03
|2.0197
|2.0402
|2.0187
|1803
|2007.09.06 05:18
|sell
|903
|0.09
|2.0203
|2.0403
|2.0193
|1804
|2007.09.06 06:13
|sell
|904
|0.27
|2.0208
|2.0403
|2.0198
|1805
|2007.09.06 06:22
|sell
|905
|0.81
|2.0214
|2.0404
|2.0204
|1806
|2007.09.06 06:50
|close
|905
|0.81
|2.0211
|2.0404
|2.0204
|24.29
|2850.30
|1807
|2007.09.06 06:53
|close
|904
|0.27
|2.0210
|2.0403
|2.0198
|-5.40
|2844.90
|1808
|2007.09.06 06:53
|close
|903
|0.09
|2.0210
|2.0403
|2.0193
|-6.30
|2838.60
|1809
|2007.09.06 06:53
|close
|902
|0.03
|2.0211
|2.0402
|2.0187
|-4.20
|2834.40
|1810
|2007.09.06 06:53
|close
|901
|0.01
|2.0211
|2.0399
|2.0179
|-2.20
|2832.20
|1811
|2007.09.07 03:00
|sell
|906
|0.01
|2.0199
|2.0409
|2.0189
|1812
|2007.09.07 03:03
|sell
|907
|0.03
|2.0205
|2.0410
|2.0195
|1813
|2007.09.07 03:03
|sell
|908
|0.09
|2.0211
|2.0411
|2.0201
|1814
|2007.09.07 03:17
|t/p
|908
|0.09
|2.0201
|2.0411
|2.0201
|9.00
|2841.20
|1815
|2007.09.07 03:17
|close
|907
|0.03
|2.0201
|2.0410
|2.0195
|1.20
|2842.40
|1816
|2007.09.07 03:17
|close
|906
|0.01
|2.0201
|2.0409
|2.0189
|-0.20
|2842.20
|1817
|2007.09.07 03:17
|sell
|909
|0.01
|2.0199
|2.0409
|2.0189
|1818
|2007.09.07 03:18
|sell
|910
|0.03
|2.0204
|2.0409
|2.0194
|1819
|2007.09.07 03:44
|sell
|911
|0.09
|2.0210
|2.0410
|2.0200
|1820
|2007.09.07 03:45
|sell
|912
|0.27
|2.0215
|2.0410
|2.0205
|1821
|2007.09.07 03:45
|close
|912
|0.27
|2.0212
|2.0410
|2.0205
|8.10
|2850.30
|1822
|2007.09.07 03:45
|close
|911
|0.09
|2.0210
|2.0410
|2.0200
|0.00
|2850.30
|1823
|2007.09.07 03:45
|close
|910
|0.03
|2.0210
|2.0409
|2.0194
|-1.80
|2848.50
|1824
|2007.09.07 03:45
|close
|909
|0.01
|2.0211
|2.0409
|2.0189
|-1.20
|2847.30
|1825
|2007.09.07 03:45
|sell
|913
|0.01
|2.0209
|2.0419
|2.0199
|1826
|2007.09.07 03:58
|t/p
|913
|0.01
|2.0199
|2.0419
|2.0199
|1.00
|2848.30
|1827
|2007.09.07 03:58
|sell
|914
|0.01
|2.0194
|2.0404
|2.0184
|1828
|2007.09.07 04:00
|sell
|915
|0.03
|2.0199
|2.0404
|2.0189
|1829
|2007.09.07 04:02
|sell
|916
|0.09
|2.0205
|2.0405
|2.0195
|1830
|2007.09.07 04:07
|t/p
|916
|0.09
|2.0195
|2.0405
|2.0195
|9.00
|2857.30
|1831
|2007.09.07 04:07
|close
|915
|0.03
|2.0194
|2.0404
|2.0189
|1.50
|2858.80
|1832
|2007.09.07 04:08
|close
|914
|0.01
|2.0193
|2.0404
|2.0184
|0.10
|2858.90
|1833
|2007.09.10 07:00
|sell
|917
|0.01
|2.0294
|2.0504
|2.0284
|1834
|2007.09.10 07:21
|sell
|918
|0.03
|2.0300
|2.0505
|2.0290
|1835
|2007.09.10 08:26
|t/p
|918
|0.03
|2.0290
|2.0505
|2.0290
|3.00
|2861.90
|1836
|2007.09.10 08:26
|close
|917
|0.01
|2.0288
|2.0504
|2.0284
|0.60
|2862.50
|1837
|2007.09.11 12:00
|buy
|919
|0.01
|2.0287
|2.0077
|2.0297
|1838
|2007.09.11 12:17
|t/p
|919
|0.01
|2.0297
|2.0077
|2.0297
|1.00
|2863.50
|1839
|2007.09.11 12:17
|buy
|920
|0.01
|2.0300
|2.0090
|2.0310
|1840
|2007.09.11 12:28
|buy
|921
|0.03
|2.0295
|2.0090
|2.0305
|1841
|2007.09.11 12:48
|t/p
|921
|0.03
|2.0305
|2.0090
|2.0305
|3.00
|2866.50
|1842
|2007.09.11 12:48
|close
|920
|0.01
|2.0305
|2.0090
|2.0310
|0.50
|2867.00
|1843
|2007.09.11 12:48
|buy
|922
|0.01
|2.0309
|2.0099
|2.0319
|1844
|2007.09.11 12:51
|t/p
|922
|0.01
|2.0319
|2.0099
|2.0319
|1.00
|2868.00
|1845
|2007.09.11 12:51
|buy
|923
|0.01
|2.0324
|2.0114
|2.0334
|1846
|2007.09.11 12:52
|buy
|924
|0.03
|2.0318
|2.0113
|2.0328
|1847
|2007.09.11 12:55
|buy
|925
|0.09
|2.0313
|2.0113
|2.0323
|1848
|2007.09.11 12:55
|buy
|926
|0.27
|2.0307
|2.0112
|2.0317
|1849
|2007.09.11 12:56
|buy
|927
|0.81
|2.0301
|2.0111
|2.0311
|1850
|2007.09.11 12:57
|close
|927
|0.81
|2.0304
|2.0111
|2.0311
|24.31
|2892.31
|1851
|2007.09.11 12:58
|close
|926
|0.27
|2.0305
|2.0112
|2.0317
|-5.40
|2886.91
|1852
|2007.09.11 12:58
|close
|925
|0.09
|2.0306
|2.0113
|2.0323
|-6.30
|2880.61
|1853
|2007.09.11 12:58
|close
|924
|0.03
|2.0307
|2.0113
|2.0328
|-3.30
|2877.31
|1854
|2007.09.11 12:58
|close
|923
|0.01
|2.0306
|2.0114
|2.0334
|-1.80
|2875.51
|1855
|2007.09.11 12:58
|buy
|928
|0.01
|2.0310
|2.0100
|2.0320
|1856
|2007.09.11 13:23
|t/p
|928
|0.01
|2.0320
|2.0100
|2.0320
|1.00
|2876.51
|1857
|2007.09.12 03:00
|sell
|929
|0.01
|2.0302
|2.0512
|2.0292
|1858
|2007.09.12 03:04
|t/p
|929
|0.01
|2.0292
|2.0512
|2.0292
|1.00
|2877.51
|1859
|2007.09.12 03:04
|sell
|930
|0.01
|2.0288
|2.0498
|2.0278
|1860
|2007.09.12 03:08
|sell
|931
|0.03
|2.0294
|2.0499
|2.0284
|1861
|2007.09.12 03:37
|sell
|932
|0.09
|2.0300
|2.0500
|2.0290
|1862
|2007.09.12 03:48
|sell
|933
|0.27
|2.0306
|2.0501
|2.0296
|1863
|2007.09.12 03:52
|close
|933
|0.27
|2.0303
|2.0501
|2.0296
|8.10
|2885.61
|1864
|2007.09.12 03:52
|close
|932
|0.09
|2.0304
|2.0500
|2.0290
|-3.60
|2882.01
|1865
|2007.09.12 03:52
|close
|931
|0.03
|2.0303
|2.0499
|2.0284
|-2.70
|2879.31
|1866
|2007.09.12 03:52
|close
|930
|0.01
|2.0302
|2.0498
|2.0278
|-1.40
|2877.91
|1867
|2007.09.12 03:52
|sell
|934
|0.01
|2.0297
|2.0507
|2.0287
|1868
|2007.09.12 03:53
|sell
|935
|0.03
|2.0303
|2.0508
|2.0293
|1869
|2007.09.12 05:17
|sell
|936
|0.09
|2.0308
|2.0508
|2.0298
|1870
|2007.09.12 05:23
|sell
|937
|0.27
|2.0313
|2.0508
|2.0303
|1871
|2007.09.12 05:30
|close
|937
|0.27
|2.0310
|2.0508
|2.0303
|8.10
|2886.01
|1872
|2007.09.12 05:31
|close
|936
|0.09
|2.0311
|2.0508
|2.0298
|-2.70
|2883.31
|1873
|2007.09.12 05:31
|close
|935
|0.03
|2.0312
|2.0508
|2.0293
|-2.70
|2880.61
|1874
|2007.09.12 05:31
|close
|934
|0.01
|2.0310
|2.0507
|2.0287
|-1.30
|2879.31
|1875
|2007.09.12 10:00
|sell
|938
|0.01
|2.0312
|2.0522
|2.0302
|1876
|2007.09.12 10:01
|sell
|939
|0.03
|2.0317
|2.0522
|2.0307
|1877
|2007.09.12 10:09
|sell
|940
|0.09
|2.0322
|2.0522
|2.0312
|1878
|2007.09.12 10:10
|sell
|941
|0.27
|2.0327
|2.0522
|2.0317
|1879
|2007.09.12 10:10
|sell
|942
|0.81
|2.0332
|2.0522
|2.0322
|1880
|2007.09.12 10:12
|close
|942
|0.81
|2.0329
|2.0522
|2.0322
|24.30
|2903.61
|1881
|2007.09.12 10:12
|close
|941
|0.27
|2.0329
|2.0522
|2.0317
|-5.40
|2898.21
|1882
|2007.09.12 10:13
|close
|940
|0.09
|2.0330
|2.0522
|2.0312
|-7.20
|2891.01
|1883
|2007.09.12 10:13
|close
|939
|0.03
|2.0331
|2.0522
|2.0307
|-4.20
|2886.81
|1884
|2007.09.12 10:13
|close
|938
|0.01
|2.0330
|2.0522
|2.0302
|-1.80
|2885.01
|1885
|2007.09.12 10:13
|sell
|943
|0.01
|2.0326
|2.0536
|2.0316
|1886
|2007.09.12 10:17
|sell
|944
|0.03
|2.0332
|2.0537
|2.0322
|1887
|2007.09.12 10:31
|sell
|945
|0.09
|2.0337
|2.0537
|2.0327
|1888
|2007.09.12 10:31
|sell
|946
|0.27
|2.0343
|2.0538
|2.0333
|1889
|2007.09.12 10:33
|close
|946
|0.27
|2.0340
|2.0538
|2.0333
|8.10
|2893.11
|1890
|2007.09.12 10:33
|close
|945
|0.09
|2.0342
|2.0537
|2.0327
|-4.50
|2888.61
|1891
|2007.09.12 10:33
|close
|944
|0.03
|2.0341
|2.0537
|2.0322
|-2.70
|2885.91
|1892
|2007.09.12 10:33
|close
|943
|0.01
|2.0339
|2.0536
|2.0316
|-1.30
|2884.61
|1893
|2007.09.12 10:33
|sell
|947
|0.01
|2.0337
|2.0547
|2.0327
|1894
|2007.09.12 10:43
|sell
|948
|0.03
|2.0343
|2.0548
|2.0333
|1895
|2007.09.12 10:45
|sell
|949
|0.09
|2.0349
|2.0549
|2.0339
|1896
|2007.09.12 10:48
|sell
|950
|0.27
|2.0354
|2.0549
|2.0344
|1897
|2007.09.12 10:49
|sell
|951
|0.81
|2.0360
|2.0550
|2.0350
|1898
|2007.09.12 10:52
|close
|951
|0.81
|2.0357
|2.0550
|2.0350
|24.30
|2908.91
|1899
|2007.09.12 10:52
|close
|950
|0.27
|2.0358
|2.0549
|2.0344
|-10.80
|2898.11
|1900
|2007.09.12 10:52
|close
|949
|0.09
|2.0356
|2.0549
|2.0339
|-6.30
|2891.81
|1901
|2007.09.12 10:52
|close
|948
|0.03
|2.0353
|2.0548
|2.0333
|-3.00
|2888.81
|1902
|2007.09.12 10:52
|close
|947
|0.01
|2.0354
|2.0547
|2.0327
|-1.70
|2887.11
|1903
|2007.09.12 10:52
|sell
|952
|0.01
|2.0352
|2.0562
|2.0342
|1904
|2007.09.12 10:56
|sell
|953
|0.03
|2.0358
|2.0563
|2.0348
|1905
|2007.09.12 11:02
|t/p
|953
|0.03
|2.0348
|2.0563
|2.0348
|3.00
|2890.11
|1906
|2007.09.12 11:02
|close
|952
|0.01
|2.0348
|2.0562
|2.0342
|0.40
|2890.51
|1907
|2007.09.17 03:01
|buy
|954
|0.01
|2.0079
|1.9869
|2.0089
|1908
|2007.09.17 04:04
|t/p
|954
|0.01
|2.0089
|1.9869
|2.0089
|1.00
|2891.51
|1909
|2007.09.17 23:01
|buy
|955
|0.01
|1.9948
|1.9738
|1.9958
|1910
|2007.09.17 23:46
|buy
|956
|0.03
|1.9943
|1.9738
|1.9953
|1911
|2007.09.18 01:29
|buy
|957
|0.09
|1.9937
|1.9737
|1.9947
|1912
|2007.09.18 02:08
|buy
|958
|0.27
|1.9930
|1.9735
|1.9940
|1913
|2007.09.18 02:11
|buy
|959
|0.81
|1.9924
|1.9734
|1.9934
|1914
|2007.09.18 08:51
|close
|959
|0.81
|1.9928
|1.9734
|1.9934
|32.40
|2923.91
|1915
|2007.09.18 08:51
|close
|958
|0.27
|1.9929
|1.9735
|1.9940
|-2.70
|2921.21
|1916
|2007.09.18 08:51
|close
|957
|0.09
|1.9928
|1.9737
|1.9947
|-8.10
|2913.11
|1917
|2007.09.18 08:51
|close
|956
|0.03
|1.9927
|1.9738
|1.9953
|-4.73
|2908.38
|1918
|2007.09.18 08:51
|close
|955
|0.01
|1.9928
|1.9738
|1.9958
|-1.98
|2906.40
|1919
|2007.09.19 10:01
|sell
|960
|0.01
|2.0095
|2.0305
|2.0085
|1920
|2007.09.19 10:08
|t/p
|960
|0.01
|2.0085
|2.0305
|2.0085
|1.00
|2907.40
|1921
|2007.09.19 10:08
|sell
|961
|0.01
|2.0082
|2.0292
|2.0072
|1922
|2007.09.19 10:13
|sell
|962
|0.03
|2.0087
|2.0292
|2.0077
|1923
|2007.09.19 10:15
|sell
|963
|0.09
|2.0092
|2.0292
|2.0082
|1924
|2007.09.19 10:18
|sell
|964
|0.27
|2.0098
|2.0293
|2.0088
|1925
|2007.09.19 10:20
|close
|964
|0.27
|2.0094
|2.0293
|2.0088
|10.80
|2918.20
|1926
|2007.09.19 10:20
|close
|963
|0.09
|2.0094
|2.0292
|2.0082
|-1.80
|2916.40
|1927
|2007.09.19 10:20
|close
|962
|0.03
|2.0095
|2.0292
|2.0077
|-2.40
|2914.00
|1928
|2007.09.19 10:20
|close
|961
|0.01
|2.0096
|2.0292
|2.0072
|-1.40
|2912.60
|1929
|2007.09.19 10:21
|sell
|965
|0.01
|2.0092
|2.0302
|2.0082
|1930
|2007.09.19 10:29
|sell
|966
|0.03
|2.0099
|2.0304
|2.0089
|1931
|2007.09.19 10:31
|t/p
|966
|0.03
|2.0089
|2.0304
|2.0089
|3.00
|2915.60
|1932
|2007.09.19 10:31
|close
|965
|0.01
|2.0089
|2.0302
|2.0082
|0.30
|2915.90
|1933
|2007.09.19 10:31
|sell
|967
|0.01
|2.0084
|2.0294
|2.0074
|1934
|2007.09.19 10:40
|t/p
|967
|0.01
|2.0074
|2.0294
|2.0074
|1.00
|2916.90
|1935
|2007.09.19 10:40
|sell
|968
|0.01
|2.0070
|2.0280
|2.0060
|1936
|2007.09.19 10:42
|t/p
|968
|0.01
|2.0060
|2.0280
|2.0060
|1.00
|2917.90
|1937
|2007.09.19 10:42
|sell
|969
|0.01
|2.0056
|2.0266
|2.0046
|1938
|2007.09.19 10:47
|sell
|970
|0.03
|2.0061
|2.0266
|2.0051
|1939
|2007.09.19 10:48
|sell
|971
|0.09
|2.0066
|2.0266
|2.0056
|1940
|2007.09.19 10:49
|sell
|972
|0.27
|2.0072
|2.0267
|2.0062
|1941
|2007.09.19 10:49
|close
|972
|0.27
|2.0068
|2.0267
|2.0062
|10.80
|2928.70
|1942
|2007.09.19 10:49
|close
|971
|0.09
|2.0069
|2.0266
|2.0056
|-2.70
|2926.00
|1943
|2007.09.19 10:49
|close
|970
|0.03
|2.0070
|2.0266
|2.0051
|-2.70
|2923.30
|1944
|2007.09.19 10:49
|close
|969
|0.01
|2.0069
|2.0266
|2.0046
|-1.30
|2922.00
|1945
|2007.09.19 10:49
|sell
|973
|0.01
|2.0067
|2.0277
|2.0057
|1946
|2007.09.19 10:51
|t/p
|973
|0.01
|2.0057
|2.0277
|2.0057
|1.00
|2923.00
|1947
|2007.09.19 10:51
|sell
|974
|0.01
|2.0054
|2.0264
|2.0044
|1948
|2007.09.19 10:51
|sell
|975
|0.03
|2.0061
|2.0266
|2.0051
|1949
|2007.09.19 11:01
|t/p
|975
|0.03
|2.0051
|2.0266
|2.0051
|3.00
|2926.00
|1950
|2007.09.19 11:01
|close
|974
|0.01
|2.0051
|2.0264
|2.0044
|0.30
|2926.30
|1951
|2007.09.20 02:00
|buy
|976
|0.01
|2.0020
|1.9810
|2.0030
|1952
|2007.09.20 03:06
|buy
|977
|0.03
|2.0014
|1.9809
|2.0024
|1953
|2007.09.20 03:08
|buy
|978
|0.09
|2.0008
|1.9808
|2.0018
|1954
|2007.09.20 04:37
|t/p
|978
|0.09
|2.0018
|1.9808
|2.0018
|9.00
|2935.30
|1955
|2007.09.20 04:37
|close
|977
|0.03
|2.0018
|1.9809
|2.0024
|1.20
|2936.50
|1956
|2007.09.20 04:37
|close
|976
|0.01
|2.0017
|1.9810
|2.0030
|-0.30
|2936.20
|1957
|2007.09.20 23:00
|sell
|979
|0.01
|2.0077
|2.0287
|2.0067
|1958
|2007.09.20 23:05
|sell
|980
|0.03
|2.0083
|2.0288
|2.0073
|1959
|2007.09.20 23:11
|sell
|981
|0.09
|2.0089
|2.0289
|2.0079
|1960
|2007.09.20 23:12
|sell
|982
|0.27
|2.0095
|2.0290
|2.0085
|1961
|2007.09.20 23:21
|sell
|983
|0.81
|2.0101
|2.0291
|2.0091
|1962
|2007.09.20 23:37
|close
|983
|0.81
|2.0098
|2.0291
|2.0091
|24.29
|2960.49
|1963
|2007.09.20 23:38
|close
|982
|0.27
|2.0097
|2.0290
|2.0085
|-5.40
|2955.09
|1964
|2007.09.20 23:40
|close
|981
|0.09
|2.0093
|2.0289
|2.0079
|-3.60
|2951.49
|1965
|2007.09.20 23:41
|close
|980
|0.03
|2.0094
|2.0288
|2.0073
|-3.30
|2948.19
|1966
|2007.09.20 23:41
|close
|979
|0.01
|2.0096
|2.0287
|2.0067
|-1.90
|2946.29
|1967
|2007.09.20 23:45
|sell
|984
|0.01
|2.0089
|2.0299
|2.0079
|1968
|2007.09.21 00:38
|sell
|985
|0.03
|2.0095
|2.0300
|2.0085
|1969
|2007.09.21 00:51
|sell
|986
|0.09
|2.0103
|2.0303
|2.0093
|1970
|2007.09.21 01:20
|t/p
|986
|0.09
|2.0093
|2.0303
|2.0093
|9.00
|2955.29
|1971
|2007.09.21 01:20
|close
|985
|0.03
|2.0092
|2.0300
|2.0085
|0.90
|2956.19
|1972
|2007.09.21 01:20
|close
|984
|0.01
|2.0094
|2.0299
|2.0079
|-0.59
|2955.60
|1973
|2007.09.24 02:09
|sell
|987
|0.01
|2.0204
|2.0414
|2.0194
|1974
|2007.09.24 02:16
|sell
|988
|0.03
|2.0211
|2.0416
|2.0201
|1975
|2007.09.24 02:30
|sell
|989
|0.09
|2.0217
|2.0417
|2.0207
|1976
|2007.09.24 02:37
|sell
|990
|0.27
|2.0222
|2.0417
|2.0212
|1977
|2007.09.24 03:06
|sell
|991
|0.81
|2.0230
|2.0420
|2.0220
|1978
|2007.09.24 15:46
|close
|991
|0.81
|2.0226
|2.0420
|2.0220
|32.40
|2988.00
|1979
|2007.09.24 15:46
|close
|990
|0.27
|2.0224
|2.0417
|2.0212
|-5.40
|2982.60
|1980
|2007.09.24 15:46
|close
|989
|0.09
|2.0225
|2.0417
|2.0207
|-7.20
|2975.40
|1981
|2007.09.24 15:46
|close
|988
|0.03
|2.0224
|2.0416
|2.0201
|-3.90
|2971.50
|1982
|2007.09.24 15:46
|close
|987
|0.01
|2.0225
|2.0414
|2.0194
|-2.10
|2969.40
|1983
|2007.09.26 06:01
|sell
|992
|0.01
|2.0166
|2.0376
|2.0156
|1984
|2007.09.26 06:06
|sell
|993
|0.03
|2.0171
|2.0376
|2.0161
|1985
|2007.09.26 06:09
|sell
|994
|0.09
|2.0178
|2.0378
|2.0168
|1986
|2007.09.26 06:34
|sell
|995
|0.27
|2.0183
|2.0378
|2.0173
|1987
|2007.09.26 07:15
|close
|995
|0.27
|2.0180
|2.0378
|2.0173
|8.10
|2977.50
|1988
|2007.09.26 07:15
|close
|994
|0.09
|2.0181
|2.0378
|2.0168
|-2.70
|2974.80
|1989
|2007.09.26 07:15
|close
|993
|0.03
|2.0179
|2.0376
|2.0161
|-2.40
|2972.40
|1990
|2007.09.26 07:15
|close
|992
|0.01
|2.0176
|2.0376
|2.0156
|-1.00
|2971.40
|1991
|2007.09.26 18:00
|buy
|996
|0.01
|2.0159
|1.9949
|2.0169
|1992
|2007.09.26 18:52
|buy
|997
|0.03
|2.0153
|1.9948
|2.0163
|1993
|2007.09.26 19:24
|buy
|998
|0.09
|2.0148
|1.9948
|2.0158
|1994
|2007.09.26 19:52
|buy
|999
|0.27
|2.0143
|1.9948
|2.0153
|1995
|2007.09.26 20:14
|close
|999
|0.27
|2.0146
|1.9948
|2.0153
|8.10
|2979.50
|1996
|2007.09.26 20:14
|close
|998
|0.09
|2.0146
|1.9948
|2.0158
|-1.80
|2977.70
|1997
|2007.09.26 20:14
|close
|997
|0.03
|2.0145
|1.9948
|2.0163
|-2.40
|2975.30
|1998
|2007.09.26 20:14
|close
|996
|0.01
|2.0144
|1.9949
|2.0169
|-1.50
|2973.80
|1999
|2007.09.26 21:00
|buy
|1000
|0.01
|2.0156
|1.9946
|2.0166
|2000
|2007.09.26 21:14
|buy
|1001
|0.03
|2.0150
|1.9945
|2.0160
|2001
|2007.09.26 22:45
|t/p
|1001
|0.03
|2.0160
|1.9945
|2.0160
|3.00
|2976.80
|2002
|2007.09.26 22:45
|close
|1000
|0.01
|2.0161
|1.9946
|2.0166
|0.50
|2977.30
|2003
|2007.09.28 01:00
|sell
|1002
|0.01
|2.0261
|2.0471
|2.0251
|2004
|2007.09.28 01:32
|sell
|1003
|0.03
|2.0266
|2.0471
|2.0256
|2005
|2007.09.28 02:00
|sell
|1004
|0.09
|2.0272
|2.0472
|2.0262
|2006
|2007.09.28 02:12
|sell
|1005
|0.27
|2.0278
|2.0473
|2.0268
|2007
|2007.09.28 02:19
|sell
|1006
|0.81
|2.0284
|2.0474
|2.0274
|2008
|2007.09.28 02:26
|close
|1006
|0.81
|2.0280
|2.0474
|2.0274
|32.40
|3009.70
|2009
|2007.09.28 02:26
|close
|1005
|0.27
|2.0281
|2.0473
|2.0268
|-8.10
|3001.60
|2010
|2007.09.28 02:26
|close
|1004
|0.09
|2.0280
|2.0472
|2.0262
|-7.20
|2994.40
|2011
|2007.09.28 02:26
|close
|1003
|0.03
|2.0281
|2.0471
|2.0256
|-4.50
|2989.90
|2012
|2007.09.28 02:27
|close
|1002
|0.01
|2.0280
|2.0471
|2.0251
|-1.90
|2988.00
|2013
|2007.09.28 04:00
|sell
|1007
|0.01
|2.0248
|2.0458
|2.0238
|2014
|2007.09.28 04:29
|sell
|1008
|0.03
|2.0254
|2.0459
|2.0244
|2015
|2007.09.28 05:07
|t/p
|1008
|0.03
|2.0244
|2.0459
|2.0244
|3.00
|2991.00
|2016
|2007.09.28 05:07
|close
|1007
|0.01
|2.0244
|2.0458
|2.0238
|0.40
|2991.40
|2017
|2007.10.01 05:00
|sell
|1009
|0.01
|2.0450
|2.0660
|2.0440
|2018
|2007.10.01 05:21
|t/p
|1009
|0.01
|2.0440
|2.0660
|2.0440
|1.00
|2992.40
|2019
|2007.10.01 05:21
|sell
|1010
|0.01
|2.0437
|2.0647
|2.0427
|2020
|2007.10.01 05:28
|sell
|1011
|0.03
|2.0442
|2.0647
|2.0432
|2021
|2007.10.01 05:29
|sell
|1012
|0.09
|2.0450
|2.0650
|2.0440
|2022
|2007.10.01 05:55
|sell
|1013
|0.27
|2.0456
|2.0651
|2.0446
|2023
|2007.10.01 05:58
|close
|1013
|0.27
|2.0453
|2.0651
|2.0446
|8.10
|3000.50
|2024
|2007.10.01 05:58
|close
|1012
|0.09
|2.0455
|2.0650
|2.0440
|-4.50
|2996.00
|2025
|2007.10.01 05:59
|close
|1011
|0.03
|2.0454
|2.0647
|2.0432
|-3.60
|2992.40
|2026
|2007.10.01 05:59
|close
|1010
|0.01
|2.0455
|2.0647
|2.0427
|-1.80
|2990.60
|2027
|2007.10.03 03:00
|buy
|1014
|0.01
|2.0415
|2.0205
|2.0425
|2028
|2007.10.03 03:04
|buy
|1015
|0.03
|2.0409
|2.0204
|2.0419
|2029
|2007.10.03 03:23
|t/p
|1015
|0.03
|2.0419
|2.0204
|2.0419
|3.00
|2993.60
|2030
|2007.10.03 03:23
|close
|1014
|0.01
|2.0419
|2.0205
|2.0425
|0.40
|2994.00
|2031
|2007.10.03 03:23
|buy
|1016
|0.01
|2.0421
|2.0211
|2.0431
|2032
|2007.10.03 03:57
|t/p
|1016
|0.01
|2.0431
|2.0211
|2.0431
|1.00
|2995.00
|2033
|2007.10.03 03:57
|buy
|1017
|0.01
|2.0434
|2.0224
|2.0444
|2034
|2007.10.03 04:53
|buy
|1018
|0.03
|2.0427
|2.0222
|2.0437
|2035
|2007.10.03 06:43
|buy
|1019
|0.09
|2.0422
|2.0222
|2.0432
|2036
|2007.10.03 07:07
|t/p
|1019
|0.09
|2.0432
|2.0222
|2.0432
|9.00
|3004.00
|2037
|2007.10.03 07:07
|close
|1018
|0.03
|2.0432
|2.0222
|2.0437
|1.50
|3005.50
|2038
|2007.10.03 07:07
|close
|1017
|0.01
|2.0431
|2.0224
|2.0444
|-0.30
|3005.20
|2039
|2007.10.03 10:00
|sell
|1020
|0.01
|2.0405
|2.0615
|2.0395
|2040
|2007.10.03 10:02
|sell
|1021
|0.03
|2.0410
|2.0615
|2.0400
|2041
|2007.10.03 10:10
|sell
|1022
|0.09
|2.0415
|2.0615
|2.0405
|2042
|2007.10.03 10:18
|t/p
|1022
|0.09
|2.0405
|2.0615
|2.0405
|9.00
|3014.20
|2043
|2007.10.03 10:18
|close
|1021
|0.03
|2.0405
|2.0615
|2.0400
|1.50
|3015.70
|2044
|2007.10.03 10:18
|close
|1020
|0.01
|2.0404
|2.0615
|2.0395
|0.10
|3015.80
|2045
|2007.10.03 10:18
|sell
|1023
|0.01
|2.0402
|2.0612
|2.0392
|2046
|2007.10.03 10:23
|t/p
|1023
|0.01
|2.0392
|2.0612
|2.0392
|1.00
|3016.80
|2047
|2007.10.03 10:23
|sell
|1024
|0.01
|2.0389
|2.0599
|2.0379
|2048
|2007.10.03 10:31
|sell
|1025
|0.03
|2.0394
|2.0599
|2.0384
|2049
|2007.10.03 10:43
|t/p
|1025
|0.03
|2.0384
|2.0599
|2.0384
|3.00
|3019.80
|2050
|2007.10.03 10:43
|close
|1024
|0.01
|2.0384
|2.0599
|2.0379
|0.50
|3020.30
|2051
|2007.10.03 10:43
|sell
|1026
|0.01
|2.0380
|2.0590
|2.0370
|2052
|2007.10.03 10:45
|t/p
|1026
|0.01
|2.0370
|2.0590
|2.0370
|1.00
|3021.30
|2053
|2007.10.03 10:45
|sell
|1027
|0.01
|2.0365
|2.0575
|2.0355
|2054
|2007.10.03 10:47
|t/p
|1027
|0.01
|2.0355
|2.0575
|2.0355
|1.00
|3022.30
|2055
|2007.10.03 10:47
|sell
|1028
|0.01
|2.0351
|2.0561
|2.0341
|2056
|2007.10.03 10:58
|sell
|1029
|0.03
|2.0357
|2.0562
|2.0347
|2057
|2007.10.03 10:59
|sell
|1030
|0.09
|2.0363
|2.0563
|2.0353
|2058
|2007.10.03 11:14
|sell
|1031
|0.27
|2.0368
|2.0563
|2.0358
|2059
|2007.10.03 11:18
|close
|1031
|0.27
|2.0365
|2.0563
|2.0358
|8.10
|3030.40
|2060
|2007.10.03 11:18
|close
|1030
|0.09
|2.0366
|2.0563
|2.0353
|-2.70
|3027.70
|2061
|2007.10.03 11:18
|close
|1029
|0.03
|2.0365
|2.0562
|2.0347
|-2.40
|3025.30
|2062
|2007.10.03 11:18
|close
|1028
|0.01
|2.0366
|2.0561
|2.0341
|-1.50
|3023.80
|2063
|2007.10.04 05:00
|buy
|1032
|0.01
|2.0333
|2.0123
|2.0343
|2064
|2007.10.04 05:20
|buy
|1033
|0.03
|2.0326
|2.0121
|2.0336
|2065
|2007.10.04 05:33
|buy
|1034
|0.09
|2.0320
|2.0120
|2.0330
|2066
|2007.10.04 05:40
|buy
|1035
|0.27
|2.0315
|2.0120
|2.0325
|2067
|2007.10.04 05:46
|buy
|1036
|0.81
|2.0305
|2.0115
|2.0315
|2068
|2007.10.04 05:54
|close
|1036
|0.81
|2.0310
|2.0115
|2.0315
|40.50
|3064.30
|2069
|2007.10.04 05:54
|close
|1035
|0.27
|2.0309
|2.0120
|2.0325
|-16.20
|3048.10
|2070
|2007.10.04 05:54
|close
|1034
|0.09
|2.0310
|2.0120
|2.0330
|-9.00
|3039.10
|2071
|2007.10.04 05:54
|close
|1033
|0.03
|2.0312
|2.0121
|2.0336
|-4.20
|3034.90
|2072
|2007.10.04 05:54
|close
|1032
|0.01
|2.0311
|2.0123
|2.0343
|-2.20
|3032.70
|2073
|2007.10.04 05:54
|buy
|1037
|0.01
|2.0313
|2.0103
|2.0323
|2074
|2007.10.04 06:02
|buy
|1038
|0.03
|2.0307
|2.0102
|2.0317
|2075
|2007.10.04 06:03
|buy
|1039
|0.09
|2.0302
|2.0102
|2.0312
|2076
|2007.10.04 06:23
|buy
|1040
|0.27
|2.0296
|2.0101
|2.0306
|2077
|2007.10.04 06:25
|close
|1040
|0.27
|2.0299
|2.0101
|2.0306
|8.10
|3040.80
|2078
|2007.10.04 06:25
|close
|1039
|0.09
|2.0298
|2.0102
|2.0312
|-3.60
|3037.20
|2079
|2007.10.04 06:25
|close
|1038
|0.03
|2.0300
|2.0102
|2.0317
|-2.10
|3035.10
|2080
|2007.10.04 06:25
|close
|1037
|0.01
|2.0298
|2.0103
|2.0323
|-1.50
|3033.60
|2081
|2007.10.04 11:00
|buy
|1041
|0.01
|2.0318
|2.0108
|2.0328
|2082
|2007.10.04 11:12
|buy
|1042
|0.03
|2.0313
|2.0108
|2.0323
|2083
|2007.10.04 11:16
|buy
|1043
|0.09
|2.0307
|2.0107
|2.0317
|2084
|2007.10.04 11:23
|t/p
|1043
|0.09
|2.0317
|2.0107
|2.0317
|9.00
|3042.60
|2085
|2007.10.04 11:23
|close
|1042
|0.03
|2.0320
|2.0108
|2.0323
|2.10
|3044.70
|2086
|2007.10.04 11:23
|close
|1041
|0.01
|2.0319
|2.0108
|2.0328
|0.10
|3044.80
|2087
|2007.10.04 11:23
|buy
|1044
|0.01
|2.0324
|2.0114
|2.0334
|2088
|2007.10.04 11:32
|t/p
|1044
|0.01
|2.0334
|2.0114
|2.0334
|1.00
|3045.80
|2089
|2007.10.04 11:32
|buy
|1045
|0.01
|2.0339
|2.0129
|2.0349
|2090
|2007.10.04 11:32
|buy
|1046
|0.03
|2.0334
|2.0129
|2.0344
|2091
|2007.10.04 11:32
|buy
|1047
|0.09
|2.0328
|2.0128
|2.0338
|2092
|2007.10.04 11:43
|buy
|1048
|0.27
|2.0322
|2.0127
|2.0332
|2093
|2007.10.04 11:44
|buy
|1049
|0.81
|2.0316
|2.0126
|2.0326
|2094
|2007.10.04 11:45
|close
|1049
|0.81
|2.0319
|2.0126
|2.0326
|24.29
|3070.09
|2095
|2007.10.04 11:45
|close
|1048
|0.27
|2.0318
|2.0127
|2.0332
|-10.80
|3059.29
|2096
|2007.10.04 11:45
|close
|1047
|0.09
|2.0319
|2.0128
|2.0338
|-8.10
|3051.19
|2097
|2007.10.04 11:45
|close
|1046
|0.03
|2.0318
|2.0129
|2.0344
|-4.80
|3046.39
|2098
|2007.10.04 11:45
|close
|1045
|0.01
|2.0319
|2.0129
|2.0349
|-2.00
|3044.39
|2099
|2007.10.04 11:45
|buy
|1050
|0.01
|2.0323
|2.0113
|2.0333
|2100
|2007.10.04 11:55
|t/p
|1050
|0.01
|2.0333
|2.0113
|2.0333
|1.00
|3045.39
|2101
|2007.10.04 11:55
|buy
|1051
|0.01
|2.0336
|2.0126
|2.0346
|2102
|2007.10.04 12:31
|buy
|1052
|0.03
|2.0331
|2.0126
|2.0341
|2103
|2007.10.04 12:50
|buy
|1053
|0.09
|2.0325
|2.0125
|2.0335
|2104
|2007.10.04 12:53
|buy
|1054
|0.27
|2.0319
|2.0124
|2.0329
|2105
|2007.10.04 12:54
|buy
|1055
|0.81
|2.0312
|2.0122
|2.0322
|2106
|2007.10.04 12:55
|close
|1055
|0.81
|2.0316
|2.0122
|2.0322
|32.40
|3077.79
|2107
|2007.10.04 12:55
|close
|1054
|0.27
|2.0317
|2.0124
|2.0329
|-5.40
|3072.39
|2108
|2007.10.04 12:55
|close
|1053
|0.09
|2.0318
|2.0125
|2.0335
|-6.30
|3066.09
|2109
|2007.10.04 12:55
|close
|1052
|0.03
|2.0318
|2.0126
|2.0341
|-3.90
|3062.19
|2110
|2007.10.04 12:55
|close
|1051
|0.01
|2.0316
|2.0126
|2.0346
|-2.00
|3060.19
|2111
|2007.10.05 07:00
|sell
|1056
|0.01
|2.0379
|2.0589
|2.0369
|2112
|2007.10.05 07:31
|t/p
|1056
|0.01
|2.0369
|2.0589
|2.0369
|1.00
|3061.19
|2113
|2007.10.05 07:31
|sell
|1057
|0.01
|2.0362
|2.0572
|2.0352
|2114
|2007.10.05 07:49
|sell
|1058
|0.03
|2.0368
|2.0573
|2.0358
|2115
|2007.10.05 07:54
|sell
|1059
|0.09
|2.0373
|2.0573
|2.0363
|2116
|2007.10.05 08:00
|sell
|1060
|0.27
|2.0379
|2.0574
|2.0369
|2117
|2007.10.05 08:04
|close
|1060
|0.27
|2.0376
|2.0574
|2.0369
|8.10
|3069.29
|2118
|2007.10.05 08:04
|close
|1059
|0.09
|2.0374
|2.0573
|2.0363
|-0.90
|3068.39
|2119
|2007.10.05 08:04
|close
|1058
|0.03
|2.0375
|2.0573
|2.0358
|-2.10
|3066.29
|2120
|2007.10.05 08:05
|close
|1057
|0.01
|2.0374
|2.0572
|2.0352
|-1.20
|3065.09
|2121
|2007.10.08 04:00
|sell
|1061
|0.01
|2.0413
|2.0623
|2.0403
|2122
|2007.10.08 04:33
|sell
|1062
|0.03
|2.0419
|2.0624
|2.0409
|2123
|2007.10.08 05:39
|sell
|1063
|0.09
|2.0425
|2.0625
|2.0415
|2124
|2007.10.08 07:18
|t/p
|1063
|0.09
|2.0415
|2.0625
|2.0415
|9.00
|3074.09
|2125
|2007.10.08 07:18
|close
|1062
|0.03
|2.0414
|2.0624
|2.0409
|1.50
|3075.59
|2126
|2007.10.08 07:18
|close
|1061
|0.01
|2.0415
|2.0623
|2.0403
|-0.20
|3075.39
|2127
|2007.10.09 18:00
|buy
|1064
|0.01
|2.0332
|2.0122
|2.0342
|2128
|2007.10.09 18:13
|t/p
|1064
|0.01
|2.0342
|2.0122
|2.0342
|1.00
|3076.39
|2129
|2007.10.09 18:13
|buy
|1065
|0.01
|2.0346
|2.0136
|2.0356
|2130
|2007.10.09 18:17
|buy
|1066
|0.03
|2.0341
|2.0136
|2.0351
|2131
|2007.10.09 18:22
|buy
|1067
|0.09
|2.0335
|2.0135
|2.0345
|2132
|2007.10.09 20:00
|buy
|1068
|0.27
|2.0330
|2.0135
|2.0340
|2133
|2007.10.09 20:01
|buy
|1069
|0.81
|2.0325
|2.0135
|2.0335
|2134
|2007.10.09 20:03
|close
|1069
|0.81
|2.0328
|2.0135
|2.0335
|24.30
|3100.69
|2135
|2007.10.09 20:03
|close
|1068
|0.27
|2.0327
|2.0135
|2.0340
|-8.10
|3092.59
|2136
|2007.10.09 20:03
|close
|1067
|0.09
|2.0326
|2.0135
|2.0345
|-8.10
|3084.49
|2137
|2007.10.09 20:03
|close
|1066
|0.03
|2.0329
|2.0136
|2.0351
|-3.60
|3080.89
|2138
|2007.10.09 20:03
|close
|1065
|0.01
|2.0332
|2.0136
|2.0356
|-1.40
|3079.49
|2139
|2007.10.10 18:00
|sell
|1070
|0.01
|2.0433
|2.0643
|2.0423
|2140
|2007.10.10 18:26
|t/p
|1070
|0.01
|2.0423
|2.0643
|2.0423
|1.00
|3080.49
|2141
|2007.10.10 18:26
|sell
|1071
|0.01
|2.0419
|2.0629
|2.0409
|2142
|2007.10.10 18:27
|sell
|1072
|0.03
|2.0424
|2.0629
|2.0414
|2143
|2007.10.10 19:07
|sell
|1073
|0.09
|2.0430
|2.0630
|2.0420
|2144
|2007.10.10 19:56
|t/p
|1073
|0.09
|2.0420
|2.0630
|2.0420
|9.00
|3089.49
|2145
|2007.10.10 19:56
|close
|1072
|0.03
|2.0420
|2.0629
|2.0414
|1.20
|3090.69
|2146
|2007.10.10 19:56
|close
|1071
|0.01
|2.0421
|2.0629
|2.0409
|-0.20
|3090.49
|2147
|2007.10.12 06:00
|buy
|1074
|0.01
|2.0332
|2.0122
|2.0342
|2148
|2007.10.12 06:20
|buy
|1075
|0.03
|2.0327
|2.0122
|2.0337
|2149
|2007.10.12 06:31
|buy
|1076
|0.09
|2.0320
|2.0120
|2.0330
|2150
|2007.10.12 06:38
|buy
|1077
|0.27
|2.0313
|2.0118
|2.0323
|2151
|2007.10.12 06:51
|close
|1077
|0.27
|2.0317
|2.0118
|2.0323
|10.80
|3101.29
|2152
|2007.10.12 06:51
|close
|1076
|0.09
|2.0316
|2.0120
|2.0330
|-3.60
|3097.69
|2153
|2007.10.12 06:51
|close
|1075
|0.03
|2.0315
|2.0122
|2.0337
|-3.60
|3094.09
|2154
|2007.10.12 06:53
|close
|1074
|0.01
|2.0317
|2.0122
|2.0342
|-1.50
|3092.59
|2155
|2007.10.12 06:53
|buy
|1078
|0.01
|2.0319
|2.0109
|2.0329
|2156
|2007.10.12 07:07
|buy
|1079
|0.03
|2.0313
|2.0108
|2.0323
|2157
|2007.10.12 07:17
|buy
|1080
|0.09
|2.0307
|2.0107
|2.0317
|2158
|2007.10.12 08:02
|buy
|1081
|0.27
|2.0302
|2.0107
|2.0312
|2159
|2007.10.12 08:06
|buy
|1082
|0.81
|2.0297
|2.0107
|2.0307
|2160
|2007.10.12 10:54
|close
|1082
|0.81
|2.0301
|2.0107
|2.0307
|32.40
|3124.99
|2161
|2007.10.12 10:54
|close
|1081
|0.27
|2.0303
|2.0107
|2.0312
|2.70
|3127.69
|2162
|2007.10.12 10:54
|close
|1080
|0.09
|2.0302
|2.0107
|2.0317
|-4.50
|3123.19
|2163
|2007.10.12 10:54
|close
|1079
|0.03
|2.0301
|2.0108
|2.0323
|-3.60
|3119.59
|2164
|2007.10.12 10:54
|close
|1078
|0.01
|2.0300
|2.0109
|2.0329
|-1.90
|3117.69
|2165
|2007.10.16 00:01
|sell
|1083
|0.01
|2.0426
|2.0636
|2.0416
|2166
|2007.10.16 00:08
|t/p
|1083
|0.01
|2.0416
|2.0636
|2.0416
|1.00
|3118.69
|2167
|2007.10.16 00:08
|sell
|1084
|0.01
|2.0412
|2.0622
|2.0402
|2168
|2007.10.16 00:45
|sell
|1085
|0.03
|2.0419
|2.0624
|2.0409
|2169
|2007.10.16 01:02
|sell
|1086
|0.09
|2.0425
|2.0625
|2.0415
|2170
|2007.10.16 01:02
|sell
|1087
|0.27
|2.0432
|2.0627
|2.0422
|2171
|2007.10.16 01:11
|close
|1087
|0.27
|2.0428
|2.0627
|2.0422
|10.80
|3129.49
|2172
|2007.10.16 01:12
|close
|1086
|0.09
|2.0429
|2.0625
|2.0415
|-3.60
|3125.89
|2173
|2007.10.16 01:12
|close
|1085
|0.03
|2.0428
|2.0624
|2.0409
|-2.70
|3123.19
|2174
|2007.10.16 01:12
|close
|1084
|0.01
|2.0430
|2.0622
|2.0402
|-1.80
|3121.39
|2175
|2007.10.17 00:07
|buy
|1088
|0.01
|2.0326
|2.0116
|2.0336
|2176
|2007.10.17 00:16
|buy
|1089
|0.03
|2.0320
|2.0115
|2.0330
|2177
|2007.10.17 01:38
|buy
|1090
|0.09
|2.0314
|2.0114
|2.0324
|2178
|2007.10.17 02:30
|buy
|1091
|0.27
|2.0308
|2.0113
|2.0318
|2179
|2007.10.17 02:53
|close
|1091
|0.27
|2.0313
|2.0113
|2.0318
|13.50
|3134.89
|2180
|2007.10.17 02:54
|close
|1090
|0.09
|2.0315
|2.0114
|2.0324
|0.90
|3135.79
|2181
|2007.10.17 02:54
|close
|1089
|0.03
|2.0314
|2.0115
|2.0330
|-1.80
|3133.99
|2182
|2007.10.17 02:54
|close
|1088
|0.01
|2.0313
|2.0116
|2.0336
|-1.30
|3132.69
|2183
|2007.10.18 20:00
|sell
|1092
|0.01
|2.0462
|2.0672
|2.0452
|2184
|2007.10.18 20:07
|sell
|1093
|0.03
|2.0468
|2.0673
|2.0458
|2185
|2007.10.18 20:35
|t/p
|1093
|0.03
|2.0458
|2.0673
|2.0458
|3.00
|3135.69
|2186
|2007.10.18 20:35
|close
|1092
|0.01
|2.0457
|2.0672
|2.0452
|0.50
|3136.19
|2187
|2007.10.18 20:35
|sell
|1094
|0.01
|2.0454
|2.0664
|2.0444
|2188
|2007.10.18 20:36
|sell
|1095
|0.03
|2.0459
|2.0664
|2.0449
|2189
|2007.10.18 20:45
|sell
|1096
|0.09
|2.0464
|2.0664
|2.0454
|2190
|2007.10.18 20:46
|t/p
|1096
|0.09
|2.0454
|2.0664
|2.0454
|9.00
|3145.19
|2191
|2007.10.18 20:46
|close
|1095
|0.03
|2.0454
|2.0664
|2.0449
|1.50
|3146.69
|2192
|2007.10.18 20:46
|close
|1094
|0.01
|2.0456
|2.0664
|2.0444
|-0.20
|3146.49
|2193
|2007.10.18 20:46
|sell
|1097
|0.01
|2.0452
|2.0662
|2.0442
|2194
|2007.10.18 22:05
|t/p
|1097
|0.01
|2.0442
|2.0662
|2.0442
|1.00
|3147.49
|2195
|2007.10.19 10:00
|sell
|1098
|0.01
|2.0418
|2.0628
|2.0408
|2196
|2007.10.19 10:12
|sell
|1099
|0.03
|2.0425
|2.0630
|2.0415
|2197
|2007.10.19 10:24
|sell
|1100
|0.09
|2.0430
|2.0630
|2.0420
|2198
|2007.10.19 10:30
|sell
|1101
|0.27
|2.0438
|2.0633
|2.0428
|2199
|2007.10.19 10:30
|sell
|1102
|0.81
|2.0444
|2.0634
|2.0434
|2200
|2007.10.19 10:43
|close
|1102
|0.81
|2.0440
|2.0634
|2.0434
|32.40
|3179.89
|2201
|2007.10.19 10:43
|close
|1101
|0.27
|2.0438
|2.0633
|2.0428
|0.00
|3179.89
|2202
|2007.10.19 10:43
|close
|1100
|0.09
|2.0439
|2.0630
|2.0420
|-8.10
|3171.79
|2203
|2007.10.19 10:43
|close
|1099
|0.03
|2.0440
|2.0630
|2.0415
|-4.50
|3167.29
|2204
|2007.10.19 10:43
|close
|1098
|0.01
|2.0439
|2.0628
|2.0408
|-2.10
|3165.19
|2205
|2007.10.19 10:43
|sell
|1103
|0.01
|2.0437
|2.0647
|2.0427
|2206
|2007.10.19 10:44
|sell
|1104
|0.03
|2.0443
|2.0648
|2.0433
|2207
|2007.10.19 10:49
|sell
|1105
|0.09
|2.0449
|2.0649
|2.0439
|2208
|2007.10.19 10:56
|sell
|1106
|0.27
|2.0455
|2.0650
|2.0445
|2209
|2007.10.19 10:59
|close
|1106
|0.27
|2.0452
|2.0650
|2.0445
|8.10
|3173.29
|2210
|2007.10.19 10:59
|close
|1105
|0.09
|2.0453
|2.0649
|2.0439
|-3.60
|3169.69
|2211
|2007.10.19 11:00
|close
|1104
|0.03
|2.0452
|2.0648
|2.0433
|-2.70
|3166.99
|2212
|2007.10.19 11:00
|close
|1103
|0.01
|2.0451
|2.0647
|2.0427
|-1.40
|3165.59
|2213
|2007.10.19 20:00
|sell
|1107
|0.01
|2.0476
|2.0686
|2.0466
|2214
|2007.10.19 20:04
|sell
|1108
|0.03
|2.0482
|2.0687
|2.0472
|2215
|2007.10.19 20:10
|sell
|1109
|0.09
|2.0487
|2.0687
|2.0477
|2216
|2007.10.19 20:17
|sell
|1110
|0.27
|2.0493
|2.0688
|2.0483
|2217
|2007.10.19 20:18
|close
|1110
|0.27
|2.0488
|2.0688
|2.0483
|13.50
|3179.09
|2218
|2007.10.19 20:19
|close
|1109
|0.09
|2.0487
|2.0687
|2.0477
|0.00
|3179.09
|2219
|2007.10.19 20:19
|close
|1108
|0.03
|2.0488
|2.0687
|2.0472
|-1.80
|3177.29
|2220
|2007.10.19 20:19
|close
|1107
|0.01
|2.0487
|2.0686
|2.0466
|-1.10
|3176.19
|2221
|2007.10.19 20:20
|sell
|1111
|0.01
|2.0485
|2.0695
|2.0475
|2222
|2007.10.19 20:25
|sell
|1112
|0.03
|2.0492
|2.0697
|2.0482
|2223
|2007.10.19 20:26
|sell
|1113
|0.09
|2.0498
|2.0698
|2.0488
|2224
|2007.10.19 21:39
|sell
|1114
|0.27
|2.0504
|2.0699
|2.0494
|2225
|2007.10.19 21:41
|sell
|1115
|0.81
|2.0511
|2.0701
|2.0501
|2226
|2007.10.19 22:06
|close
|1115
|0.81
|2.0507
|2.0701
|2.0501
|32.40
|3208.59
|2227
|2007.10.19 22:06
|close
|1114
|0.27
|2.0506
|2.0699
|2.0494
|-5.40
|3203.19
|2228
|2007.10.19 22:06
|close
|1113
|0.09
|2.0507
|2.0698
|2.0488
|-8.10
|3195.09
|2229
|2007.10.19 22:07
|close
|1112
|0.03
|2.0508
|2.0697
|2.0482
|-4.80
|3190.29
|2230
|2007.10.19 22:07
|close
|1111
|0.01
|2.0509
|2.0695
|2.0475
|-2.40
|3187.89
|2231
|2007.10.22 04:00
|sell
|1116
|0.01
|2.0474
|2.0684
|2.0464
|2232
|2007.10.22 04:06
|sell
|1117
|0.03
|2.0480
|2.0685
|2.0470
|2233
|2007.10.22 04:12
|sell
|1118
|0.09
|2.0487
|2.0687
|2.0477
|2234
|2007.10.22 04:12
|sell
|1119
|0.27
|2.0493
|2.0688
|2.0483
|2235
|2007.10.22 04:20
|close
|1119
|0.27
|2.0490
|2.0688
|2.0483
|8.10
|3195.99
|2236
|2007.10.22 04:20
|close
|1118
|0.09
|2.0491
|2.0687
|2.0477
|-3.60
|3192.39
|2237
|2007.10.22 04:20
|close
|1117
|0.03
|2.0490
|2.0685
|2.0470
|-3.00
|3189.39
|2238
|2007.10.22 04:20
|close
|1116
|0.01
|2.0491
|2.0684
|2.0464
|-1.70
|3187.69
|2239
|2007.10.22 04:20
|sell
|1120
|0.01
|2.0487
|2.0697
|2.0477
|2240
|2007.10.22 04:32
|sell
|1121
|0.03
|2.0492
|2.0697
|2.0482
|2241
|2007.10.22 04:37
|sell
|1122
|0.09
|2.0498
|2.0698
|2.0488
|2242
|2007.10.22 04:38
|sell
|1123
|0.27
|2.0503
|2.0698
|2.0493
|2243
|2007.10.22 04:38
|sell
|1124
|0.81
|2.0510
|2.0700
|2.0500
|2244
|2007.10.22 04:40
|close
|1124
|0.81
|2.0506
|2.0700
|2.0500
|32.41
|3220.10
|2245
|2007.10.22 04:41
|close
|1123
|0.27
|2.0505
|2.0698
|2.0493
|-5.40
|3214.70
|2246
|2007.10.22 04:41
|close
|1122
|0.09
|2.0504
|2.0698
|2.0488
|-5.40
|3209.30
|2247
|2007.10.22 04:41
|close
|1121
|0.03
|2.0505
|2.0697
|2.0482
|-3.90
|3205.40
|2248
|2007.10.22 04:41
|close
|1120
|0.01
|2.0506
|2.0697
|2.0477
|-1.90
|3203.50
|2249
|2007.10.22 04:41
|sell
|1125
|0.01
|2.0502
|2.0712
|2.0492
|2250
|2007.10.22 04:51
|sell
|1126
|0.03
|2.0508
|2.0713
|2.0498
|2251
|2007.10.22 05:10
|t/p
|1126
|0.03
|2.0498
|2.0713
|2.0498
|3.00
|3206.50
|2252
|2007.10.22 05:10
|close
|1125
|0.01
|2.0497
|2.0712
|2.0492
|0.50
|3207.00
|2253
|2007.10.23 00:02
|buy
|1127
|0.01
|2.0308
|2.0098
|2.0318
|2254
|2007.10.23 00:21
|t/p
|1127
|0.01
|2.0318
|2.0098
|2.0318
|1.00
|3208.00
|2255
|2007.10.23 00:21
|buy
|1128
|0.01
|2.0321
|2.0111
|2.0331
|2256
|2007.10.23 01:55
|t/p
|1128
|0.01
|2.0331
|2.0111
|2.0331
|1.00
|3209.00
|2257
|2007.10.24 03:00
|sell
|1129
|0.01
|2.0497
|2.0707
|2.0487
|2258
|2007.10.24 03:34
|sell
|1130
|0.03
|2.0503
|2.0708
|2.0493
|2259
|2007.10.24 03:41
|sell
|1131
|0.09
|2.0508
|2.0708
|2.0498
|2260
|2007.10.24 03:58
|t/p
|1131
|0.09
|2.0498
|2.0708
|2.0498
|9.00
|3218.00
|2261
|2007.10.24 03:58
|close
|1130
|0.03
|2.0497
|2.0708
|2.0493
|1.80
|3219.80
|2262
|2007.10.24 03:59
|close
|1129
|0.01
|2.0496
|2.0707
|2.0487
|0.10
|3219.90
|2263
|2007.10.24 03:59
|sell
|1132
|0.01
|2.0488
|2.0698
|2.0478
|2264
|2007.10.24 04:00
|sell
|1133
|0.03
|2.0494
|2.0699
|2.0484
|2265
|2007.10.24 04:47
|sell
|1134
|0.09
|2.0500
|2.0700
|2.0490
|2266
|2007.10.24 05:10
|sell
|1135
|0.27
|2.0506
|2.0701
|2.0496
|2267
|2007.10.24 05:24
|close
|1135
|0.27
|2.0503
|2.0701
|2.0496
|8.10
|3228.00
|2268
|2007.10.24 05:24
|close
|1134
|0.09
|2.0502
|2.0700
|2.0490
|-1.80
|3226.20
|2269
|2007.10.24 05:24
|close
|1133
|0.03
|2.0503
|2.0699
|2.0484
|-2.70
|3223.50
|2270
|2007.10.24 05:25
|close
|1132
|0.01
|2.0504
|2.0698
|2.0478
|-1.60
|3221.90
|2271
|2007.10.25 03:00
|sell
|1136
|0.01
|2.0471
|2.0681
|2.0461
|2272
|2007.10.25 05:26
|sell
|1137
|0.03
|2.0477
|2.0682
|2.0467
|2273
|2007.10.25 07:14
|t/p
|1137
|0.03
|2.0467
|2.0682
|2.0467
|3.00
|3224.90
|2274
|2007.10.25 07:14
|close
|1136
|0.01
|2.0466
|2.0681
|2.0461
|0.50
|3225.40
|2275
|2007.10.26 13:00
|sell
|1138
|0.01
|2.0508
|2.0718
|2.0498
|2276
|2007.10.26 13:07
|sell
|1139
|0.03
|2.0514
|2.0719
|2.0504
|2277
|2007.10.26 13:23
|t/p
|1139
|0.03
|2.0504
|2.0719
|2.0504
|3.00
|3228.40
|2278
|2007.10.26 13:23
|close
|1138
|0.01
|2.0500
|2.0718
|2.0498
|0.80
|3229.20
|2279
|2007.10.26 13:24
|sell
|1140
|0.01
|2.0499
|2.0709
|2.0489
|2280
|2007.10.26 13:26
|t/p
|1140
|0.01
|2.0489
|2.0709
|2.0489
|1.00
|3230.20
|2281
|2007.10.26 13:26
|sell
|1141
|0.01
|2.0486
|2.0696
|2.0476
|2282
|2007.10.26 13:28
|sell
|1142
|0.03
|2.0491
|2.0696
|2.0481
|2283
|2007.10.26 13:29
|sell
|1143
|0.09
|2.0497
|2.0697
|2.0487
|2284
|2007.10.26 13:38
|t/p
|1143
|0.09
|2.0487
|2.0697
|2.0487
|9.00
|3239.20
|2285
|2007.10.26 13:38
|close
|1142
|0.03
|2.0487
|2.0696
|2.0481
|1.20
|3240.40
|2286
|2007.10.26 13:38
|close
|1141
|0.01
|2.0487
|2.0696
|2.0476
|-0.10
|3240.30
|2287
|2007.10.26 13:39
|sell
|1144
|0.01
|2.0482
|2.0692
|2.0472
|2288
|2007.10.26 13:44
|sell
|1145
|0.03
|2.0487
|2.0692
|2.0477
|2289
|2007.10.26 13:45
|sell
|1146
|0.09
|2.0492
|2.0692
|2.0482
|2290
|2007.10.26 14:05
|sell
|1147
|0.27
|2.0498
|2.0693
|2.0488
|2291
|2007.10.26 14:07
|sell
|1148
|0.81
|2.0503
|2.0693
|2.0493
|2292
|2007.10.26 16:03
|close
|1148
|0.81
|2.0500
|2.0693
|2.0493
|24.30
|3264.60
|2293
|2007.10.26 16:03
|close
|1147
|0.27
|2.0501
|2.0693
|2.0488
|-8.10
|3256.50
|2294
|2007.10.26 16:03
|close
|1146
|0.09
|2.0502
|2.0692
|2.0482
|-9.00
|3247.50
|2295
|2007.10.26 16:03
|close
|1145
|0.03
|2.0500
|2.0692
|2.0477
|-3.90
|3243.60
|2296
|2007.10.26 16:03
|close
|1144
|0.01
|2.0497
|2.0692
|2.0472
|-1.50
|3242.10
|2297
|2007.10.30 01:00
|sell
|1149
|0.01
|2.0608
|2.0818
|2.0598
|2298
|2007.10.30 01:38
|t/p
|1149
|0.01
|2.0598
|2.0818
|2.0598
|1.00
|3243.10
|2299
|2007.10.30 01:38
|sell
|1150
|0.01
|2.0595
|2.0805
|2.0585
|2300
|2007.10.30 02:31
|sell
|1151
|0.03
|2.0601
|2.0806
|2.0591
|2301
|2007.10.30 02:33
|sell
|1152
|0.09
|2.0606
|2.0806
|2.0596
|2302
|2007.10.30 02:52
|t/p
|1152
|0.09
|2.0596
|2.0806
|2.0596
|9.00
|3252.10
|2303
|2007.10.30 02:52
|close
|1151
|0.03
|2.0595
|2.0806
|2.0591
|1.80
|3253.90
|2304
|2007.10.30 02:52
|close
|1150
|0.01
|2.0594
|2.0805
|2.0585
|0.10
|3254.00
|2305
|2007.10.31 00:03
|sell
|1153
|0.01
|2.0680
|2.0890
|2.0670
|2306
|2007.10.31 01:54
|sell
|1154
|0.03
|2.0686
|2.0891
|2.0676
|2307
|2007.10.31 02:03
|sell
|1155
|0.09
|2.0692
|2.0892
|2.0682
|2308
|2007.10.31 02:49
|t/p
|1155
|0.09
|2.0682
|2.0892
|2.0682
|9.00
|3263.00
|2309
|2007.10.31 02:49
|close
|1154
|0.03
|2.0682
|2.0891
|2.0676
|1.20
|3264.20
|2310
|2007.10.31 02:49
|close
|1153
|0.01
|2.0683
|2.0890
|2.0670
|-0.30
|3263.90
|2311
|2007.11.01 03:00
|sell
|1156
|0.01
|2.0782
|2.0992
|2.0772
|2312
|2007.11.01 04:28
|sell
|1157
|0.03
|2.0789
|2.0994
|2.0779
|2313
|2007.11.01 07:00
|sell
|1158
|0.09
|2.0795
|2.0995
|2.0785
|2314
|2007.11.01 07:04
|sell
|1159
|0.27
|2.0801
|2.0996
|2.0791
|2315
|2007.11.01 07:24
|sell
|1160
|0.81
|2.0807
|2.0997
|2.0797
|2316
|2007.11.01 07:34
|close
|1160
|0.81
|2.0804
|2.0997
|2.0797
|24.29
|3288.19
|2317
|2007.11.01 07:35
|close
|1159
|0.27
|2.0803
|2.0996
|2.0791
|-5.40
|3282.79
|2318
|2007.11.01 07:35
|close
|1158
|0.09
|2.0803
|2.0995
|2.0785
|-7.20
|3275.59
|2319
|2007.11.01 07:35
|close
|1157
|0.03
|2.0804
|2.0994
|2.0779
|-4.50
|3271.09
|2320
|2007.11.01 07:35
|close
|1156
|0.01
|2.0803
|2.0992
|2.0772
|-2.10
|3268.99
|2321
|2007.11.01 21:00
|sell
|1161
|0.01
|2.0786
|2.0996
|2.0776
|2322
|2007.11.01 21:04
|sell
|1162
|0.03
|2.0792
|2.0997
|2.0782
|2323
|2007.11.01 21:13
|sell
|1163
|0.09
|2.0799
|2.0999
|2.0789
|2324
|2007.11.01 21:31
|t/p
|1163
|0.09
|2.0789
|2.0999
|2.0789
|9.00
|3277.99
|2325
|2007.11.01 21:31
|close
|1162
|0.03
|2.0789
|2.0997
|2.0782
|0.90
|3278.89
|2326
|2007.11.01 21:32
|close
|1161
|0.01
|2.0790
|2.0996
|2.0776
|-0.40
|3278.49
|2327
|2007.11.01 21:33
|sell
|1164
|0.01
|2.0788
|2.0998
|2.0778
|2328
|2007.11.01 21:48
|sell
|1165
|0.03
|2.0793
|2.0998
|2.0783
|2329
|2007.11.01 21:50
|sell
|1166
|0.09
|2.0800
|2.1000
|2.0790
|2330
|2007.11.01 22:12
|sell
|1167
|0.27
|2.0807
|2.1002
|2.0797
|2331
|2007.11.01 22:12
|close
|1167
|0.27
|2.0799
|2.1002
|2.0797
|21.60
|3300.09
|2332
|2007.11.01 22:12
|close
|1166
|0.09
|2.0801
|2.1000
|2.0790
|-0.90
|3299.19
|2333
|2007.11.01 22:12
|close
|1165
|0.03
|2.0794
|2.0998
|2.0783
|-0.30
|3298.89
|2334
|2007.11.01 22:12
|close
|1164
|0.01
|2.0796
|2.0998
|2.0778
|-0.80
|3298.09
|2335
|2007.11.05 04:00
|sell
|1168
|0.01
|2.0881
|2.1091
|2.0871
|2336
|2007.11.05 04:10
|t/p
|1168
|0.01
|2.0871
|2.1091
|2.0871
|1.00
|3299.09
|2337
|2007.11.05 04:10
|sell
|1169
|0.01
|2.0866
|2.1076
|2.0856
|2338
|2007.11.05 04:11
|sell
|1170
|0.03
|2.0872
|2.1077
|2.0862
|2339
|2007.11.05 04:41
|sell
|1171
|0.09
|2.0878
|2.1078
|2.0868
|2340
|2007.11.05 05:09
|sell
|1172
|0.27
|2.0886
|2.1081
|2.0876
|2341
|2007.11.05 05:21
|sell
|1173
|0.81
|2.0891
|2.1081
|2.0881
|2342
|2007.11.05 05:38
|close
|1173
|0.81
|2.0887
|2.1081
|2.0881
|32.41
|3331.50
|2343
|2007.11.05 05:38
|close
|1172
|0.27
|2.0888
|2.1081
|2.0876
|-5.40
|3326.10
|2344
|2007.11.05 05:38
|close
|1171
|0.09
|2.0889
|2.1078
|2.0868
|-9.90
|3316.20
|2345
|2007.11.05 05:38
|close
|1170
|0.03
|2.0888
|2.1077
|2.0862
|-4.80
|3311.40
|2346
|2007.11.05 05:39
|close
|1169
|0.01
|2.0889
|2.1076
|2.0856
|-2.30
|3309.10
|2347
|2007.11.06 00:05
|buy
|1174
|0.01
|2.0807
|2.0597
|2.0817
|2348
|2007.11.06 02:58
|t/p
|1174
|0.01
|2.0817
|2.0597
|2.0817
|1.00
|3310.10
|2349
|2007.11.06 20:00
|sell
|1175
|0.01
|2.0856
|2.1066
|2.0846
|2350
|2007.11.06 20:04
|sell
|1176
|0.03
|2.0861
|2.1066
|2.0851
|2351
|2007.11.06 20:09
|sell
|1177
|0.09
|2.0866
|2.1066
|2.0856
|2352
|2007.11.06 20:33
|sell
|1178
|0.27
|2.0872
|2.1067
|2.0862
|2353
|2007.11.06 20:57
|close
|1178
|0.27
|2.0869
|2.1067
|2.0862
|8.10
|3318.20
|2354
|2007.11.06 20:59
|close
|1177
|0.09
|2.0871
|2.1066
|2.0856
|-4.50
|3313.70
|2355
|2007.11.06 21:00
|close
|1176
|0.03
|2.0868
|2.1066
|2.0851
|-2.10
|3311.60
|2356
|2007.11.06 21:00
|close
|1175
|0.01
|2.0867
|2.1066
|2.0846
|-1.10
|3310.50
|2357
|2007.11.07 22:00
|sell
|1179
|0.01
|2.1011
|2.1221
|2.1001
|2358
|2007.11.07 22:01
|sell
|1180
|0.03
|2.1018
|2.1223
|2.1008
|2359
|2007.11.07 22:12
|sell
|1181
|0.09
|2.1023
|2.1223
|2.1013
|2360
|2007.11.07 23:09
|t/p
|1181
|0.09
|2.1013
|2.1223
|2.1013
|9.00
|3319.50
|2361
|2007.11.07 23:09
|close
|1180
|0.03
|2.1011
|2.1223
|2.1008
|2.10
|3321.60
|2362
|2007.11.07 23:09
|close
|1179
|0.01
|2.1012
|2.1221
|2.1001
|-0.10
|3321.50
|2363
|2007.11.09 00:00
|sell
|1182
|0.01
|2.1066
|2.1276
|2.1056
|2364
|2007.11.09 00:45
|sell
|1183
|0.03
|2.1072
|2.1277
|2.1062
|2365
|2007.11.09 00:50
|sell
|1184
|0.09
|2.1078
|2.1278
|2.1068
|2366
|2007.11.09 01:24
|sell
|1185
|0.27
|2.1084
|2.1279
|2.1074
|2367
|2007.11.09 01:27
|sell
|1186
|0.81
|2.1089
|2.1279
|2.1079
|2368
|2007.11.09 02:07
|close
|1186
|0.81
|2.1086
|2.1279
|2.1079
|24.31
|3345.81
|2369
|2007.11.09 02:07
|close
|1185
|0.27
|2.1087
|2.1279
|2.1074
|-8.10
|3337.71
|2370
|2007.11.09 02:08
|close
|1184
|0.09
|2.1089
|2.1278
|2.1068
|-9.90
|3327.81
|2371
|2007.11.09 02:08
|close
|1183
|0.03
|2.1090
|2.1277
|2.1062
|-5.40
|3322.41
|2372
|2007.11.09 02:08
|close
|1182
|0.01
|2.1091
|2.1276
|2.1056
|-2.50
|3319.91
|2373
|2007.11.09 09:00
|sell
|1187
|0.01
|2.1107
|2.1317
|2.1097
|2374
|2007.11.09 09:03
|t/p
|1187
|0.01
|2.1097
|2.1317
|2.1097
|1.00
|3320.91
|2375
|2007.11.09 09:03
|sell
|1188
|0.01
|2.1094
|2.1304
|2.1084
|2376
|2007.11.09 09:26
|t/p
|1188
|0.01
|2.1084
|2.1304
|2.1084
|1.00
|3321.91
|2377
|2007.11.09 09:26
|sell
|1189
|0.01
|2.1080
|2.1290
|2.1070
|2378
|2007.11.09 09:32
|sell
|1190
|0.03
|2.1086
|2.1291
|2.1076
|2379
|2007.11.09 09:36
|sell
|1191
|0.09
|2.1091
|2.1291
|2.1081
|2380
|2007.11.09 09:37
|sell
|1192
|0.27
|2.1097
|2.1292
|2.1087
|2381
|2007.11.09 09:40
|close
|1192
|0.27
|2.1094
|2.1292
|2.1087
|8.10
|3330.01
|2382
|2007.11.09 09:40
|close
|1191
|0.09
|2.1095
|2.1291
|2.1081
|-3.60
|3326.41
|2383
|2007.11.09 09:40
|close
|1190
|0.03
|2.1094
|2.1291
|2.1076
|-2.40
|3324.01
|2384
|2007.11.09 09:40
|close
|1189
|0.01
|2.1095
|2.1290
|2.1070
|-1.50
|3322.51
|2385
|2007.11.09 09:41
|sell
|1193
|0.01
|2.1091
|2.1301
|2.1081
|2386
|2007.11.09 10:07
|sell
|1194
|0.03
|2.1098
|2.1303
|2.1088
|2387
|2007.11.09 10:09
|sell
|1195
|0.09
|2.1104
|2.1304
|2.1094
|2388
|2007.11.09 10:11
|sell
|1196
|0.27
|2.1109
|2.1304
|2.1099
|2389
|2007.11.09 10:14
|close
|1196
|0.27
|2.1106
|2.1304
|2.1099
|8.10
|3330.61
|2390
|2007.11.09 10:14
|close
|1195
|0.09
|2.1105
|2.1304
|2.1094
|-0.90
|3329.71
|2391
|2007.11.09 10:14
|close
|1194
|0.03
|2.1106
|2.1303
|2.1088
|-2.40
|3327.31
|2392
|2007.11.09 10:14
|close
|1193
|0.01
|2.1107
|2.1301
|2.1081
|-1.60
|3325.71
|2393
|2007.11.12 11:00
|buy
|1197
|0.01
|2.0819
|2.0609
|2.0829
|2394
|2007.11.12 11:06
|buy
|1198
|0.03
|2.0813
|2.0608
|2.0823
|2395
|2007.11.12 11:10
|buy
|1199
|0.09
|2.0807
|2.0607
|2.0817
|2396
|2007.11.12 11:14
|buy
|1200
|0.27
|2.0802
|2.0607
|2.0812
|2397
|2007.11.12 11:18
|buy
|1201
|0.81
|2.0796
|2.0606
|2.0806
|2398
|2007.11.12 16:27
|s/l
|1197
|0.01
|2.0609
|2.0609
|2.0829
|-21.00
|3304.71
|2399
|2007.11.12 16:27
|close
|1201
|0.81
|2.0609
|2.0606
|2.0806
|-1514.70
|1790.01
|2400
|2007.11.12 16:27
|close
|1200
|0.27
|2.0610
|2.0607
|2.0812
|-518.40
|1271.61
|2401
|2007.11.12 16:27
|close
|1199
|0.09
|2.0609
|2.0607
|2.0817
|-178.20
|1093.41
|2402
|2007.11.12 16:27
|s/l
|1198
|0.03
|2.0608
|2.0608
|2.0823
|-61.50
|1031.91
|2403
|2007.11.13 02:00
|buy
|1202
|0.01
|2.0568
|2.0358
|2.0578
|2404
|2007.11.13 02:13
|t/p
|1202
|0.01
|2.0578
|2.0358
|2.0578
|1.00
|1032.91
|2405
|2007.11.13 02:13
|buy
|1203
|0.01
|2.0581
|2.0371
|2.0591
|2406
|2007.11.13 02:16
|t/p
|1203
|0.01
|2.0591
|2.0371
|2.0591
|1.00
|1033.91
|2407
|2007.11.13 02:16
|buy
|1204
|0.01
|2.0594
|2.0384
|2.0604
|2408
|2007.11.13 02:35
|t/p
|1204
|0.01
|2.0604
|2.0384
|2.0604
|1.00
|1034.91
|2409
|2007.11.13 02:35
|buy
|1205
|0.01
|2.0609
|2.0399
|2.0619
|2410
|2007.11.13 02:41
|buy
|1206
|0.03
|2.0603
|2.0398
|2.0613
|2411
|2007.11.13 02:52
|t/p
|1206
|0.03
|2.0613
|2.0398
|2.0613
|3.00
|1037.91
|2412
|2007.11.13 02:52
|close
|1205
|0.01
|2.0613
|2.0399
|2.0619
|0.40
|1038.31
|2413
|2007.11.13 02:52
|buy
|1207
|0.01
|2.0618
|2.0408
|2.0628
|2414
|2007.11.13 02:56
|t/p
|1207
|0.01
|2.0628
|2.0408
|2.0628
|1.00
|1039.31
|2415
|2007.11.13 02:56
|buy
|1208
|0.01
|2.0631
|2.0421
|2.0641
|2416
|2007.11.13 03:00
|buy
|1209
|0.03
|2.0626
|2.0421
|2.0636
|2417
|2007.11.13 03:02
|buy
|1210
|0.09
|2.0621
|2.0421
|2.0631
|2418
|2007.11.13 03:10
|buy
|1211
|0.27
|2.0615
|2.0420
|2.0625
|2419
|2007.11.13 03:25
|close
|1211
|0.27
|2.0618
|2.0420
|2.0625
|8.10
|1047.41
|2420
|2007.11.13 03:26
|close
|1210
|0.09
|2.0616
|2.0421
|2.0631
|-4.50
|1042.91
|2421
|2007.11.13 03:26
|close
|1209
|0.03
|2.0615
|2.0421
|2.0636
|-3.30
|1039.61
|2422
|2007.11.13 03:26
|close
|1208
|0.01
|2.0618
|2.0421
|2.0641
|-1.30
|1038.31
|2423
|2007.11.14 12:00
|sell
|1212
|0.01
|2.0722
|2.0932
|2.0712
|2424
|2007.11.14 12:02
|t/p
|1212
|0.01
|2.0712
|2.0932
|2.0712
|1.00
|1039.31
|2425
|2007.11.14 12:02
|sell
|1213
|0.01
|2.0709
|2.0919
|2.0699
|2426
|2007.11.14 12:02
|sell
|1214
|0.03
|2.0715
|2.0920
|2.0705
|2427
|2007.11.14 12:03
|sell
|1215
|0.09
|2.0720
|2.0920
|2.0710
|2428
|2007.11.14 12:06
|sell
|1216
|0.27
|2.0726
|2.0921
|2.0716
|2429
|2007.11.14 12:06
|close
|1216
|0.27
|2.0723
|2.0921
|2.0716
|8.10
|1047.41
|2430
|2007.11.14 12:07
|close
|1215
|0.09
|2.0722
|2.0920
|2.0710
|-1.80
|1045.61
|2431
|2007.11.14 12:07
|close
|1214
|0.03
|2.0721
|2.0920
|2.0705
|-1.80
|1043.81
|2432
|2007.11.14 12:07
|close
|1213
|0.01
|2.0720
|2.0919
|2.0699
|-1.10
|1042.71
|2433
|2007.11.14 12:07
|sell
|1217
|0.01
|2.0718
|2.0928
|2.0708
|2434
|2007.11.14 12:11
|t/p
|1217
|0.01
|2.0708
|2.0928
|2.0708
|1.00
|1043.71
|2435
|2007.11.14 12:11
|sell
|1218
|0.01
|2.0704
|2.0914
|2.0694
|2436
|2007.11.14 12:11
|t/p
|1218
|0.01
|2.0694
|2.0914
|2.0694
|1.00
|1044.71
|2437
|2007.11.14 12:11
|sell
|1219
|0.01
|2.0688
|2.0898
|2.0678
|2438
|2007.11.14 12:11
|sell
|1220
|0.03
|2.0693
|2.0898
|2.0683
|2439
|2007.11.14 12:12
|t/p
|1220
|0.03
|2.0683
|2.0898
|2.0683
|3.00
|1047.71
|2440
|2007.11.14 12:12
|close
|1219
|0.01
|2.0681
|2.0898
|2.0678
|0.70
|1048.41
|2441
|2007.11.14 12:12
|sell
|1221
|0.01
|2.0677
|2.0887
|2.0667
|2442
|2007.11.14 12:13
|t/p
|1221
|0.01
|2.0667
|2.0887
|2.0667
|1.00
|1049.41
|2443
|2007.11.14 12:13
|sell
|1222
|0.01
|2.0663
|2.0873
|2.0653
|2444
|2007.11.14 12:14
|sell
|1223
|0.03
|2.0668
|2.0873
|2.0658
|2445
|2007.11.14 12:14
|sell
|1224
|0.09
|2.0674
|2.0874
|2.0664
|2446
|2007.11.14 12:16
|t/p
|1224
|0.09
|2.0664
|2.0874
|2.0664
|9.00
|1058.41
|2447
|2007.11.14 12:16
|close
|1223
|0.03
|2.0663
|2.0873
|2.0658
|1.50
|1059.91
|2448
|2007.11.14 12:16
|close
|1222
|0.01
|2.0662
|2.0873
|2.0653
|0.10
|1060.01
|2449
|2007.11.14 12:16
|sell
|1225
|0.01
|2.0657
|2.0867
|2.0647
|2450
|2007.11.14 12:17
|sell
|1226
|0.03
|2.0663
|2.0868
|2.0653
|2451
|2007.11.14 12:17
|sell
|1227
|0.09
|2.0668
|2.0868
|2.0658
|2452
|2007.11.14 12:17
|sell
|1228
|0.27
|2.0674
|2.0869
|2.0664
|2453
|2007.11.14 12:19
|close
|1228
|0.27
|2.0671
|2.0869
|2.0664
|8.10
|1068.11
|2454
|2007.11.14 12:19
|close
|1227
|0.09
|2.0669
|2.0868
|2.0658
|-0.90
|1067.21
|2455
|2007.11.14 12:19
|close
|1226
|0.03
|2.0670
|2.0868
|2.0653
|-2.10
|1065.11
|2456
|2007.11.14 12:19
|close
|1225
|0.01
|2.0671
|2.0867
|2.0647
|-1.40
|1063.71
|2457
|2007.11.14 12:19
|sell
|1229
|0.01
|2.0669
|2.0879
|2.0659
|2458
|2007.11.14 12:20
|sell
|1230
|0.03
|2.0674
|2.0879
|2.0664
|2459
|2007.11.14 12:30
|sell
|1231
|0.09
|2.0680
|2.0880
|2.0670
|2460
|2007.11.14 12:31
|t/p
|1231
|0.09
|2.0670
|2.0880
|2.0670
|9.00
|1072.71
|2461
|2007.11.14 12:31
|close
|1230
|0.03
|2.0670
|2.0879
|2.0664
|1.20
|1073.91
|2462
|2007.11.14 12:31
|close
|1229
|0.01
|2.0667
|2.0879
|2.0659
|0.20
|1074.11
|2463
|2007.11.14 12:31
|sell
|1232
|0.01
|2.0665
|2.0875
|2.0655
|2464
|2007.11.14 12:31
|sell
|1233
|0.03
|2.0672
|2.0877
|2.0662
|2465
|2007.11.14 12:33
|sell
|1234
|0.09
|2.0678
|2.0878
|2.0668
|2466
|2007.11.14 12:43
|t/p
|1234
|0.09
|2.0668
|2.0878
|2.0668
|9.00
|1083.11
|2467
|2007.11.14 12:43
|close
|1233
|0.03
|2.0668
|2.0877
|2.0662
|1.20
|1084.31
|2468
|2007.11.14 12:43
|close
|1232
|0.01
|2.0669
|2.0875
|2.0655
|-0.40
|1083.91
|2469
|2007.11.14 12:43
|sell
|1235
|0.01
|2.0667
|2.0877
|2.0657
|2470
|2007.11.14 12:44
|sell
|1236
|0.03
|2.0672
|2.0877
|2.0662
|2471
|2007.11.14 12:45
|t/p
|1236
|0.03
|2.0662
|2.0877
|2.0662
|3.00
|1086.91
|2472
|2007.11.14 12:45
|close
|1235
|0.01
|2.0661
|2.0877
|2.0657
|0.60
|1087.51
|2473
|2007.11.14 12:45
|sell
|1237
|0.01
|2.0657
|2.0867
|2.0647
|2474
|2007.11.14 12:51
|t/p
|1237
|0.01
|2.0647
|2.0867
|2.0647
|1.00
|1088.51
|2475
|2007.11.14 12:51
|sell
|1238
|0.01
|2.0644
|2.0854
|2.0634
|2476
|2007.11.14 12:52
|sell
|1239
|0.03
|2.0649
|2.0854
|2.0639
|2477
|2007.11.14 12:54
|sell
|1240
|0.09
|2.0655
|2.0855
|2.0645
|2478
|2007.11.14 12:55
|sell
|1241
|0.27
|2.0661
|2.0856
|2.0651
|2479
|2007.11.14 12:56
|close
|1241
|0.27
|2.0658
|2.0856
|2.0651
|8.10
|1096.61
|2480
|2007.11.14 12:56
|close
|1240
|0.09
|2.0659
|2.0855
|2.0645
|-3.60
|1093.01
|2481
|2007.11.14 12:56
|close
|1239
|0.03
|2.0658
|2.0854
|2.0639
|-2.70
|1090.31
|2482
|2007.11.14 12:56
|close
|1238
|0.01
|2.0657
|2.0854
|2.0634
|-1.30
|1089.01
|2483
|2007.11.14 12:56
|sell
|1242
|0.01
|2.0653
|2.0863
|2.0643
|2484
|2007.11.14 12:57
|sell
|1243
|0.03
|2.0659
|2.0864
|2.0649
|2485
|2007.11.14 13:01
|sell
|1244
|0.09
|2.0665
|2.0865
|2.0655
|2486
|2007.11.14 13:02
|sell
|1245
|0.27
|2.0670
|2.0865
|2.0660
|2487
|2007.11.14 13:03
|close
|1245
|0.27
|2.0667
|2.0865
|2.0660
|8.10
|1097.11
|2488
|2007.11.14 13:03
|close
|1244
|0.09
|2.0668
|2.0865
|2.0655
|-2.70
|1094.41
|2489
|2007.11.14 13:03
|close
|1243
|0.03
|2.0667
|2.0864
|2.0649
|-2.40
|1092.01
|2490
|2007.11.14 13:03
|close
|1242
|0.01
|2.0666
|2.0863
|2.0643
|-1.30
|1090.71
|2491
|2007.11.15 05:00
|buy
|1246
|0.01
|2.0574
|2.0364
|2.0584
|2492
|2007.11.15 05:12
|buy
|1247
|0.03
|2.0568
|2.0363
|2.0578
|2493
|2007.11.15 05:16
|buy
|1248
|0.09
|2.0563
|2.0363
|2.0573
|2494
|2007.11.15 07:11
|t/p
|1248
|0.09
|2.0573
|2.0363
|2.0573
|9.00
|1099.71
|2495
|2007.11.15 07:11
|close
|1247
|0.03
|2.0573
|2.0363
|2.0578
|1.50
|1101.21
|2496
|2007.11.15 07:11
|close
|1246
|0.01
|2.0574
|2.0364
|2.0584
|0.00
|1101.21
|2497
|2007.11.15 20:00
|buy
|1249
|0.01
|2.0438
|2.0228
|2.0448
|2498
|2007.11.15 20:01
|buy
|1250
|0.03
|2.0432
|2.0227
|2.0442
|2499
|2007.11.15 20:32
|t/p
|1250
|0.03
|2.0442
|2.0227
|2.0442
|3.00
|1104.21
|2500
|2007.11.15 20:32
|close
|1249
|0.01
|2.0442
|2.0228
|2.0448
|0.40
|1104.61
|2501
|2007.11.15 20:32
|buy
|1251
|0.01
|2.0444
|2.0234
|2.0454
|2502
|2007.11.15 20:39
|buy
|1252
|0.03
|2.0438
|2.0233
|2.0448
|2503
|2007.11.15 20:43
|buy
|1253
|0.09
|2.0432
|2.0232
|2.0442
|2504
|2007.11.15 21:09
|buy
|1254
|0.27
|2.0426
|2.0231
|2.0436
|2505
|2007.11.15 21:11
|close
|1254
|0.27
|2.0429
|2.0231
|2.0436
|8.10
|1112.71
|2506
|2007.11.15 21:11
|close
|1253
|0.09
|2.0428
|2.0232
|2.0442
|-3.60
|1109.11
|2507
|2007.11.15 21:11
|close
|1252
|0.03
|2.0429
|2.0233
|2.0448
|-2.70
|1106.41
|2508
|2007.11.15 21:11
|close
|1251
|0.01
|2.0430
|2.0234
|2.0454
|-1.40
|1105.01
|2509
|2007.11.19 09:00
|sell
|1255
|0.01
|2.0479
|2.0689
|2.0469
|2510
|2007.11.19 09:02
|t/p
|1255
|0.01
|2.0469
|2.0689
|2.0469
|1.00
|1106.01
|2511
|2007.11.19 09:02
|sell
|1256
|0.01
|2.0465
|2.0675
|2.0455
|2512
|2007.11.19 09:08
|t/p
|1256
|0.01
|2.0455
|2.0675
|2.0455
|1.00
|1107.01
|2513
|2007.11.19 09:08
|sell
|1257
|0.01
|2.0451
|2.0661
|2.0441
|2514
|2007.11.19 09:10
|sell
|1258
|0.03
|2.0457
|2.0662
|2.0447
|2515
|2007.11.19 09:11
|sell
|1259
|0.09
|2.0463
|2.0663
|2.0453
|2516
|2007.11.19 09:17
|t/p
|1259
|0.09
|2.0453
|2.0663
|2.0453
|9.00
|1116.01
|2517
|2007.11.19 09:17
|close
|1258
|0.03
|2.0453
|2.0662
|2.0447
|1.20
|1117.21
|2518
|2007.11.19 09:17
|close
|1257
|0.01
|2.0454
|2.0661
|2.0441
|-0.30
|1116.91
|2519
|2007.11.19 09:17
|sell
|1260
|0.01
|2.0450
|2.0660
|2.0440
|2520
|2007.11.19 09:18
|sell
|1261
|0.03
|2.0455
|2.0660
|2.0445
|2521
|2007.11.19 09:20
|sell
|1262
|0.09
|2.0461
|2.0661
|2.0451
|2522
|2007.11.19 09:21
|sell
|1263
|0.27
|2.0466
|2.0661
|2.0456
|2523
|2007.11.19 09:59
|close
|1263
|0.27
|2.0463
|2.0661
|2.0456
|8.10
|1125.01
|2524
|2007.11.19 09:59
|close
|1262
|0.09
|2.0464
|2.0661
|2.0451
|-2.70
|1122.31
|2525
|2007.11.19 09:59
|close
|1261
|0.03
|2.0463
|2.0660
|2.0445
|-2.40
|1119.91
|2526
|2007.11.19 09:59
|close
|1260
|0.01
|2.0464
|2.0660
|2.0440
|-1.40
|1118.51
|2527
|2007.11.19 09:59
|sell
|1264
|0.01
|2.0460
|2.0670
|2.0450
|2528
|2007.11.19 10:01
|sell
|1265
|0.03
|2.0465
|2.0670
|2.0455
|2529
|2007.11.19 10:07
|sell
|1266
|0.09
|2.0470
|2.0670
|2.0460
|2530
|2007.11.19 10:09
|sell
|1267
|0.27
|2.0477
|2.0672
|2.0467
|2531
|2007.11.19 10:15
|close
|1267
|0.27
|2.0474
|2.0672
|2.0467
|8.10
|1126.61
|2532
|2007.11.19 10:15
|close
|1266
|0.09
|2.0475
|2.0670
|2.0460
|-4.50
|1122.11
|2533
|2007.11.19 10:15
|close
|1265
|0.03
|2.0474
|2.0670
|2.0455
|-2.70
|1119.41
|2534
|2007.11.19 10:15
|close
|1264
|0.01
|2.0475
|2.0670
|2.0450
|-1.50
|1117.91
|2535
|2007.11.19 18:00
|sell
|1268
|0.01
|2.0477
|2.0687
|2.0467
|2536
|2007.11.19 18:02
|sell
|1269
|0.03
|2.0482
|2.0687
|2.0472
|2537
|2007.11.19 18:03
|sell
|1270
|0.09
|2.0487
|2.0687
|2.0477
|2538
|2007.11.19 18:08
|sell
|1271
|0.27
|2.0495
|2.0690
|2.0485
|2539
|2007.11.19 18:25
|close
|1271
|0.27
|2.0490
|2.0690
|2.0485
|13.50
|1131.41
|2540
|2007.11.19 18:26
|close
|1270
|0.09
|2.0491
|2.0687
|2.0477
|-3.60
|1127.81
|2541
|2007.11.19 18:26
|close
|1269
|0.03
|2.0490
|2.0687
|2.0472
|-2.40
|1125.41
|2542
|2007.11.19 18:27
|close
|1268
|0.01
|2.0491
|2.0687
|2.0467
|-1.40
|1124.01
|2543
|2007.11.19 18:27
|sell
|1272
|0.01
|2.0487
|2.0697
|2.0477
|2544
|2007.11.19 19:10
|t/p
|1272
|0.01
|2.0477
|2.0697
|2.0477
|1.00
|1125.01
|2545
|2007.11.20 07:00
|buy
|1273
|0.01
|2.0514
|2.0304
|2.0524
|2546
|2007.11.20 07:32
|t/p
|1273
|0.01
|2.0524
|2.0304
|2.0524
|1.00
|1126.01
|2547
|2007.11.20 07:32
|buy
|1274
|0.01
|2.0530
|2.0320
|2.0540
|2548
|2007.11.20 07:35
|t/p
|1274
|0.01
|2.0540
|2.0320
|2.0540
|1.00
|1127.01
|2549
|2007.11.20 07:35
|buy
|1275
|0.01
|2.0543
|2.0333
|2.0553
|2550
|2007.11.20 07:46
|buy
|1276
|0.03
|2.0537
|2.0332
|2.0547
|2551
|2007.11.20 07:57
|buy
|1277
|0.09
|2.0531
|2.0331
|2.0541
|2552
|2007.11.20 07:59
|buy
|1278
|0.27
|2.0525
|2.0330
|2.0535
|2553
|2007.11.20 08:07
|close
|1278
|0.27
|2.0528
|2.0330
|2.0535
|8.10
|1135.11
|2554
|2007.11.20 08:08
|close
|1277
|0.09
|2.0527
|2.0331
|2.0541
|-3.60
|1131.51
|2555
|2007.11.20 08:08
|close
|1276
|0.03
|2.0529
|2.0332
|2.0547
|-2.40
|1129.11
|2556
|2007.11.20 08:08
|close
|1275
|0.01
|2.0528
|2.0333
|2.0553
|-1.50
|1127.61
|2557
|2007.11.21 01:00
|sell
|1279
|0.01
|2.0656
|2.0866
|2.0646
|2558
|2007.11.21 01:03
|sell
|1280
|0.03
|2.0663
|2.0868
|2.0653
|2559
|2007.11.21 01:28
|sell
|1281
|0.09
|2.0669
|2.0869
|2.0659
|2560
|2007.11.21 02:10
|t/p
|1281
|0.09
|2.0659
|2.0869
|2.0659
|9.00
|1136.61
|2561
|2007.11.21 02:10
|close
|1280
|0.03
|2.0659
|2.0868
|2.0653
|1.20
|1137.81
|2562
|2007.11.21 02:10
|close
|1279
|0.01
|2.0660
|2.0866
|2.0646
|-0.40
|1137.41
|2563
|2007.11.21 21:00
|buy
|1282
|0.01
|2.0645
|2.0435
|2.0655
|2564
|2007.11.21 21:01
|buy
|1283
|0.03
|2.0639
|2.0434
|2.0649
|2565
|2007.11.21 21:05
|t/p
|1283
|0.03
|2.0649
|2.0434
|2.0649
|3.00
|1140.41
|2566
|2007.11.21 21:05
|close
|1282
|0.01
|2.0653
|2.0435
|2.0655
|0.80
|1141.21
|2567
|2007.11.21 21:06
|buy
|1284
|0.01
|2.0655
|2.0445
|2.0665
|2568
|2007.11.21 21:14
|t/p
|1284
|0.01
|2.0665
|2.0445
|2.0665
|1.00
|1142.21
|2569
|2007.11.21 21:14
|buy
|1285
|0.01
|2.0668
|2.0458
|2.0678
|2570
|2007.11.21 21:42
|buy
|1286
|0.03
|2.0663
|2.0458
|2.0673
|2571
|2007.11.21 22:05
|buy
|1287
|0.09
|2.0657
|2.0457
|2.0667
|2572
|2007.11.21 22:05
|buy
|1288
|0.27
|2.0651
|2.0456
|2.0661
|2573
|2007.11.21 22:09
|close
|1288
|0.27
|2.0654
|2.0456
|2.0661
|8.10
|1150.31
|2574
|2007.11.21 22:09
|close
|1287
|0.09
|2.0652
|2.0457
|2.0667
|-4.50
|1145.81
|2575
|2007.11.21 22:09
|close
|1286
|0.03
|2.0649
|2.0458
|2.0673
|-4.20
|1141.61
|2576
|2007.11.21 22:10
|close
|1285
|0.01
|2.0648
|2.0458
|2.0678
|-2.00
|1139.61
|2577
|2007.11.22 12:00
|sell
|1289
|0.01
|2.0630
|2.0840
|2.0620
|2578
|2007.11.22 12:43
|sell
|1290
|0.03
|2.0637
|2.0842
|2.0627
|2579
|2007.11.22 12:46
|sell
|1291
|0.09
|2.0642
|2.0842
|2.0632
|2580
|2007.11.22 13:14
|sell
|1292
|0.27
|2.0647
|2.0842
|2.0637
|2581
|2007.11.22 13:25
|close
|1292
|0.27
|2.0644
|2.0842
|2.0637
|8.10
|1147.71
|2582
|2007.11.22 13:25
|close
|1291
|0.09
|2.0645
|2.0842
|2.0632
|-2.70
|1145.01
|2583
|2007.11.22 13:25
|close
|1290
|0.03
|2.0646
|2.0842
|2.0627
|-2.70
|1142.31
|2584
|2007.11.22 13:25
|close
|1289
|0.01
|2.0645
|2.0840
|2.0620
|-1.50
|1140.81
|2585
|2007.11.23 01:00
|buy
|1293
|0.01
|2.0625
|2.0415
|2.0635
|2586
|2007.11.23 01:36
|t/p
|1293
|0.01
|2.0635
|2.0415
|2.0635
|1.00
|1141.81
|2587
|2007.11.23 01:36
|buy
|1294
|0.01
|2.0640
|2.0430
|2.0650
|2588
|2007.11.23 01:55
|t/p
|1294
|0.01
|2.0650
|2.0430
|2.0650
|1.00
|1142.81
|2589
|2007.11.23 01:55
|buy
|1295
|0.01
|2.0653
|2.0443
|2.0663
|2590
|2007.11.23 02:03
|t/p
|1295
|0.01
|2.0663
|2.0443
|2.0663
|1.00
|1143.81
|2591
|2007.11.23 11:00
|sell
|1296
|0.01
|2.0611
|2.0821
|2.0601
|2592
|2007.11.23 11:07
|t/p
|1296
|0.01
|2.0601
|2.0821
|2.0601
|1.00
|1144.81
|2593
|2007.11.23 11:07
|sell
|1297
|0.01
|2.0597
|2.0807
|2.0587
|2594
|2007.11.23 11:11
|sell
|1298
|0.03
|2.0603
|2.0808
|2.0593
|2595
|2007.11.23 11:17
|t/p
|1298
|0.03
|2.0593
|2.0808
|2.0593
|3.00
|1147.81
|2596
|2007.11.23 11:17
|close
|1297
|0.01
|2.0590
|2.0807
|2.0587
|0.70
|1148.51
|2597
|2007.11.23 11:18
|sell
|1299
|0.01
|2.0588
|2.0798
|2.0578
|2598
|2007.11.23 11:18
|sell
|1300
|0.03
|2.0594
|2.0799
|2.0584
|2599
|2007.11.23 11:20
|t/p
|1300
|0.03
|2.0584
|2.0799
|2.0584
|3.00
|1151.51
|2600
|2007.11.23 11:20
|close
|1299
|0.01
|2.0583
|2.0798
|2.0578
|0.50
|1152.01
|2601
|2007.11.23 11:20
|sell
|1301
|0.01
|2.0579
|2.0789
|2.0569
|2602
|2007.11.23 11:23
|sell
|1302
|0.03
|2.0585
|2.0790
|2.0575
|2603
|2007.11.23 11:23
|sell
|1303
|0.09
|2.0590
|2.0790
|2.0580
|2604
|2007.11.23 11:25
|t/p
|1303
|0.09
|2.0580
|2.0790
|2.0580
|9.00
|1161.01
|2605
|2007.11.23 11:25
|close
|1302
|0.03
|2.0577
|2.0790
|2.0575
|2.40
|1163.41
|2606
|2007.11.23 11:25
|close
|1301
|0.01
|2.0578
|2.0789
|2.0569
|0.10
|1163.51
|2607
|2007.11.23 11:25
|sell
|1304
|0.01
|2.0574
|2.0784
|2.0564
|2608
|2007.11.23 11:25
|sell
|1305
|0.03
|2.0579
|2.0784
|2.0569
|2609
|2007.11.23 11:30
|sell
|1306
|0.09
|2.0586
|2.0786
|2.0576
|2610
|2007.11.23 11:31
|sell
|1307
|0.27
|2.0592
|2.0787
|2.0582
|2611
|2007.11.23 11:35
|close
|1307
|0.27
|2.0589
|2.0787
|2.0582
|8.10
|1171.61
|2612
|2007.11.23 11:35
|close
|1306
|0.09
|2.0590
|2.0786
|2.0576
|-3.60
|1168.01
|2613
|2007.11.23 11:35
|close
|1305
|0.03
|2.0589
|2.0784
|2.0569
|-3.00
|1165.01
|2614
|2007.11.23 11:35
|close
|1304
|0.01
|2.0590
|2.0784
|2.0564
|-1.60
|1163.41
|2615
|2007.11.23 11:35
|sell
|1308
|0.01
|2.0585
|2.0795
|2.0575
|2616
|2007.11.23 11:39
|sell
|1309
|0.03
|2.0590
|2.0795
|2.0580
|2617
|2007.11.23 11:56
|t/p
|1309
|0.03
|2.0580
|2.0795
|2.0580
|3.00
|1166.41
|2618
|2007.11.23 11:56
|close
|1308
|0.01
|2.0579
|2.0795
|2.0575
|0.60
|1167.01
|2619
|2007.11.23 11:56
|sell
|1310
|0.01
|2.0574
|2.0784
|2.0564
|2620
|2007.11.23 11:57
|t/p
|1310
|0.01
|2.0564
|2.0784
|2.0564
|1.00
|1168.01
|2621
|2007.11.23 11:57
|sell
|1311
|0.01
|2.0560
|2.0770
|2.0550
|2622
|2007.11.23 11:58
|sell
|1312
|0.03
|2.0565
|2.0770
|2.0555
|2623
|2007.11.23 12:00
|sell
|1313
|0.09
|2.0572
|2.0772
|2.0562
|2624
|2007.11.23 12:00
|sell
|1314
|0.27
|2.0577
|2.0772
|2.0567
|2625
|2007.11.23 12:00
|close
|1314
|0.27
|2.0574
|2.0772
|2.0567
|8.10
|1176.11
|2626
|2007.11.23 12:01
|close
|1313
|0.09
|2.0573
|2.0772
|2.0562
|-0.90
|1175.21
|2627
|2007.11.23 12:01
|close
|1312
|0.03
|2.0574
|2.0770
|2.0555
|-2.70
|1172.51
|2628
|2007.11.23 12:01
|close
|1311
|0.01
|2.0573
|2.0770
|2.0550
|-1.30
|1171.21
|2629
|2007.11.23 22:00
|buy
|1315
|0.01
|2.0610
|2.0400
|2.0620
|2630
|2007.11.23 22:21
|buy
|1316
|0.03
|2.0603
|2.0398
|2.0613
|2631
|2007.11.23 22:50
|t/p
|1316
|0.03
|2.0613
|2.0398
|2.0613
|3.00
|1174.21
|2632
|2007.11.23 22:50
|close
|1315
|0.01
|2.0614
|2.0400
|2.0620
|0.40
|1174.61
|2633
|2007.11.23 22:51
|buy
|1317
|0.01
|2.0619
|2.0409
|2.0629
|2634
|2007.11.23 22:59
|t/p
|1317
|0.01
|2.0629
|2.0409
|2.0629
|1.00
|1175.61
|2635
|2007.11.23 22:59
|buy
|1318
|0.01
|2.0632
|2.0422
|2.0642
|2636
|2007.11.26 00:00
|buy
|1319
|0.03
|2.0622
|2.0417
|2.0632
|2637
|2007.11.26 00:35
|t/p
|1319
|0.03
|2.0632
|2.0417
|2.0632
|3.00
|1178.61
|2638
|2007.11.26 00:35
|close
|1318
|0.01
|2.0632
|2.0422
|2.0642
|0.02
|1178.63
|2639
|2007.11.26 18:00
|sell
|1320
|0.01
|2.0680
|2.0890
|2.0670
|2640
|2007.11.26 18:09
|sell
|1321
|0.03
|2.0686
|2.0891
|2.0676
|2641
|2007.11.26 18:49
|sell
|1322
|0.09
|2.0691
|2.0891
|2.0681
|2642
|2007.11.26 19:58
|sell
|1323
|0.27
|2.0697
|2.0892
|2.0687
|2643
|2007.11.26 23:45
|close
|1323
|0.27
|2.0694
|2.0892
|2.0687
|8.10
|1186.73
|2644
|2007.11.26 23:45
|close
|1322
|0.09
|2.0695
|2.0891
|2.0681
|-3.60
|1183.13
|2645
|2007.11.26 23:45
|close
|1321
|0.03
|2.0694
|2.0891
|2.0676
|-2.40
|1180.73
|2646
|2007.11.26 23:45
|close
|1320
|0.01
|2.0695
|2.0890
|2.0670
|-1.50
|1179.23
|2647
|2007.11.27 02:00
|sell
|1324
|0.01
|2.0697
|2.0907
|2.0687
|2648
|2007.11.27 02:00
|sell
|1325
|0.03
|2.0703
|2.0908
|2.0693
|2649
|2007.11.27 02:02
|sell
|1326
|0.09
|2.0708
|2.0908
|2.0698
|2650
|2007.11.27 02:14
|sell
|1327
|0.27
|2.0714
|2.0909
|2.0704
|2651
|2007.11.27 07:12
|close
|1327
|0.27
|2.0711
|2.0909
|2.0704
|8.10
|1187.33
|2652
|2007.11.27 07:12
|close
|1326
|0.09
|2.0709
|2.0908
|2.0698
|-0.90
|1186.43
|2653
|2007.11.27 07:12
|close
|1325
|0.03
|2.0710
|2.0908
|2.0693
|-2.10
|1184.33
|2654
|2007.11.27 07:12
|close
|1324
|0.01
|2.0708
|2.0907
|2.0687
|-1.10
|1183.23
|2655
|2007.11.27 08:00
|sell
|1328
|0.01
|2.0705
|2.0915
|2.0695
|2656
|2007.11.27 08:06
|t/p
|1328
|0.01
|2.0695
|2.0915
|2.0695
|1.00
|1184.23
|2657
|2007.11.27 08:06
|sell
|1329
|0.01
|2.0692
|2.0902
|2.0682
|2658
|2007.11.27 08:07
|sell
|1330
|0.03
|2.0697
|2.0902
|2.0687
|2659
|2007.11.27 08:09
|sell
|1331
|0.09
|2.0704
|2.0904
|2.0694
|2660
|2007.11.27 08:42
|sell
|1332
|0.27
|2.0709
|2.0904
|2.0699
|2661
|2007.11.27 09:06
|close
|1332
|0.27
|2.0705
|2.0904
|2.0699
|10.80
|1195.03
|2662
|2007.11.27 09:06
|close
|1331
|0.09
|2.0704
|2.0904
|2.0694
|0.00
|1195.03
|2663
|2007.11.27 09:06
|close
|1330
|0.03
|2.0702
|2.0902
|2.0687
|-1.50
|1193.53
|2664
|2007.11.27 09:06
|close
|1329
|0.01
|2.0701
|2.0902
|2.0682
|-0.90
|1192.63
|2665
|2007.11.29 06:00
|sell
|1333
|0.01
|2.0766
|2.0976
|2.0756
|2666
|2007.11.29 06:00
|sell
|1334
|0.03
|2.0771
|2.0976
|2.0761
|2667
|2007.11.29 06:37
|t/p
|1334
|0.03
|2.0761
|2.0976
|2.0761
|3.00
|1195.63
|2668
|2007.11.29 06:37
|close
|1333
|0.01
|2.0760
|2.0976
|2.0756
|0.60
|1196.23
|2669
|2007.11.29 06:37
|sell
|1335
|0.01
|2.0756
|2.0966
|2.0746
|2670
|2007.11.29 06:39
|sell
|1336
|0.03
|2.0762
|2.0967
|2.0752
|2671
|2007.11.29 06:43
|sell
|1337
|0.09
|2.0767
|2.0967
|2.0757
|2672
|2007.11.29 06:51
|t/p
|1337
|0.09
|2.0757
|2.0967
|2.0757
|9.00
|1205.23
|2673
|2007.11.29 06:51
|close
|1336
|0.03
|2.0754
|2.0967
|2.0752
|2.40
|1207.63
|2674
|2007.11.29 06:51
|close
|1335
|0.01
|2.0755
|2.0966
|2.0746
|0.10
|1207.73
|2675
|2007.11.29 06:51
|sell
|1338
|0.01
|2.0753
|2.0963
|2.0743
|2676
|2007.11.29 06:55
|sell
|1339
|0.03
|2.0758
|2.0963
|2.0748
|2677
|2007.11.29 07:01
|t/p
|1339
|0.03
|2.0748
|2.0963
|2.0748
|3.00
|1210.73
|2678
|2007.11.29 07:01
|close
|1338
|0.01
|2.0748
|2.0963
|2.0743
|0.50
|1211.23
|2679
|2007.11.30 01:00
|buy
|1340
|0.01
|2.0628
|2.0418
|2.0638
|2680
|2007.11.30 01:16
|t/p
|1340
|0.01
|2.0638
|2.0418
|2.0638
|1.00
|1212.23
|2681
|2007.11.30 01:16
|buy
|1341
|0.01
|2.0641
|2.0431
|2.0651
|2682
|2007.11.30 01:34
|buy
|1342
|0.03
|2.0636
|2.0431
|2.0646
|2683
|2007.11.30 01:41
|t/p
|1342
|0.03
|2.0646
|2.0431
|2.0646
|3.00
|1215.23
|2684
|2007.11.30 01:41
|close
|1341
|0.01
|2.0649
|2.0431
|2.0651
|0.80
|1216.03
|2685
|2007.11.30 01:41
|buy
|1343
|0.01
|2.0655
|2.0445
|2.0665
|2686
|2007.11.30 01:47
|t/p
|1343
|0.01
|2.0665
|2.0445
|2.0665
|1.00
|1217.03
|2687
|2007.11.30 01:47
|buy
|1344
|0.01
|2.0668
|2.0458
|2.0678
|2688
|2007.11.30 01:48
|buy
|1345
|0.03
|2.0663
|2.0458
|2.0673
|2689
|2007.11.30 01:49
|buy
|1346
|0.09
|2.0656
|2.0456
|2.0666
|2690
|2007.11.30 01:52
|buy
|1347
|0.27
|2.0651
|2.0456
|2.0661
|2691
|2007.11.30 01:52
|close
|1347
|0.27
|2.0654
|2.0456
|2.0661
|8.10
|1225.13
|2692
|2007.11.30 01:52
|close
|1346
|0.09
|2.0655
|2.0456
|2.0666
|-0.90
|1224.23
|2693
|2007.11.30 01:52
|close
|1345
|0.03
|2.0654
|2.0458
|2.0673
|-2.70
|1221.53
|2694
|2007.11.30 01:52
|close
|1344
|0.01
|2.0651
|2.0458
|2.0678
|-1.70
|1219.83
|2695
|2007.11.30 01:53
|buy
|1348
|0.01
|2.0655
|2.0445
|2.0665
|2696
|2007.11.30 02:04
|buy
|1349
|0.03
|2.0648
|2.0443
|2.0658
|2697
|2007.11.30 02:04
|t/p
|1349
|0.03
|2.0658
|2.0443
|2.0658
|3.00
|1222.83
|2698
|2007.11.30 02:04
|close
|1348
|0.01
|2.0659
|2.0445
|2.0665
|0.40
|1223.23
|2699
|2007.12.03 06:00
|buy
|1350
|0.01
|2.0569
|2.0359
|2.0579
|2700
|2007.12.03 07:31
|t/p
|1350
|0.01
|2.0579
|2.0359
|2.0579
|1.00
|1224.23
|2701
|2007.12.04 01:00
|sell
|1351
|0.01
|2.0638
|2.0848
|2.0628
|2702
|2007.12.04 01:00
|sell
|1352
|0.03
|2.0644
|2.0849
|2.0634
|2703
|2007.12.04 01:29
|t/p
|1352
|0.03
|2.0634
|2.0849
|2.0634
|3.00
|1227.23
|2704
|2007.12.04 01:29
|close
|1351
|0.01
|2.0634
|2.0848
|2.0628
|0.40
|1227.63
|2705
|2007.12.04 01:29
|sell
|1353
|0.01
|2.0633
|2.0843
|2.0623
|2706
|2007.12.04 01:51
|sell
|1354
|0.03
|2.0638
|2.0843
|2.0628
|2707
|2007.12.04 02:22
|t/p
|1354
|0.03
|2.0628
|2.0843
|2.0628
|3.00
|1230.63
|2708
|2007.12.04 02:22
|close
|1353
|0.01
|2.0628
|2.0843
|2.0623
|0.50
|1231.13
|2709
|2007.12.04 11:00
|sell
|1355
|0.01
|2.0614
|2.0824
|2.0604
|2710
|2007.12.04 11:00
|sell
|1356
|0.03
|2.0619
|2.0824
|2.0609
|2711
|2007.12.04 11:08
|t/p
|1356
|0.03
|2.0609
|2.0824
|2.0609
|3.00
|1234.13
|2712
|2007.12.04 11:08
|close
|1355
|0.01
|2.0609
|2.0824
|2.0604
|0.50
|1234.63
|2713
|2007.12.04 11:08
|sell
|1357
|0.01
|2.0605
|2.0815
|2.0595
|2714
|2007.12.04 11:10
|t/p
|1357
|0.01
|2.0595
|2.0815
|2.0595
|1.00
|1235.63
|2715
|2007.12.04 11:10
|sell
|1358
|0.01
|2.0591
|2.0801
|2.0581
|2716
|2007.12.04 11:12
|sell
|1359
|0.03
|2.0596
|2.0801
|2.0586
|2717
|2007.12.04 11:13
|sell
|1360
|0.09
|2.0602
|2.0802
|2.0592
|2718
|2007.12.04 11:44
|sell
|1361
|0.27
|2.0608
|2.0803
|2.0598
|2719
|2007.12.04 15:03
|close
|1361
|0.27
|2.0605
|2.0803
|2.0598
|8.10
|1243.73
|2720
|2007.12.04 15:03
|close
|1360
|0.09
|2.0606
|2.0802
|2.0592
|-3.60
|1240.13
|2721
|2007.12.04 15:03
|close
|1359
|0.03
|2.0605
|2.0801
|2.0586
|-2.70
|1237.43
|2722
|2007.12.04 15:03
|close
|1358
|0.01
|2.0607
|2.0801
|2.0581
|-1.60
|1235.83