Strategy Tester Report
10p3v0.01
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.12.04 00:00 - 2007.12.04 23:00 (2006.12.03 - 2007.12.05)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=false; AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test7168Ticks modelled1591014Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors39
Initial deposit10000.00
Total net profit-8764.17Gross profit4908.15Gross loss-13672.32
Profit factor0.36Expected payoff-6.44
Absolute drawdown9011.17Maximal drawdown9674.23 (90.73%)Relative drawdown90.73% (9674.23)
Total trades1361Short positions (won %)794 (52.27%)Long positions (won %)567 (52.38%)
Profit trades (% of total)712 (52.31%)Loss trades (% of total)649 (47.69%)
Largestprofit trade121.50loss trade-4325.41
Averageprofit trade6.89loss trade-21.07
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (51.18)consecutive losses (loss in money)9 (-2319.11)
Maximalconsecutive profit (count of wins)130.60 (3)consecutive loss (count of losses)-6559.81 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.04 03:00sell10.011.97942.00041.9784
22006.12.04 03:06sell20.031.98002.00051.9790
32006.12.04 03:53t/p20.031.97902.00051.97903.0010003.00
42006.12.04 03:53close10.011.97892.00041.97840.5010003.50
52006.12.04 03:53sell30.011.97871.99971.9777
62006.12.04 05:06t/p30.011.97771.99971.97771.0010004.50
72006.12.05 02:00sell40.011.97861.99961.9776
82006.12.05 02:18t/p40.011.97761.99961.97761.0010005.50
92006.12.05 02:18sell50.011.97721.99821.9762
102006.12.05 02:20sell60.031.97791.99841.9769
112006.12.05 02:22sell70.091.97851.99851.9775
122006.12.05 03:55t/p70.091.97751.99851.97759.0010014.50
132006.12.05 03:55close60.031.97741.99841.97691.5010016.00
142006.12.05 03:55close50.011.97751.99821.9762-0.3010015.70
152006.12.06 05:01buy80.011.97281.95181.9738
162006.12.06 06:32buy90.031.97211.95161.9731
172006.12.06 07:27t/p90.031.97311.95161.97313.0010018.70
182006.12.06 07:27close80.011.97331.95181.97380.5010019.20
192006.12.06 18:00buy100.011.96911.94811.9701
202006.12.06 18:46buy110.031.96851.94801.9695
212006.12.06 19:09buy120.091.96791.94791.9689
222006.12.06 19:40buy130.271.96701.94751.9680
232006.12.06 20:14buy140.811.96641.94741.9674
242006.12.06 20:28buy152.431.96581.94731.9668
252006.12.06 21:27close152.431.96621.94731.966897.2010116.40
262006.12.06 21:28close140.811.96601.94741.9674-32.4010084.00
272006.12.06 21:28close130.271.96611.94751.9680-24.3010059.70
282006.12.06 21:28close120.091.96601.94791.9689-17.1010042.60
292006.12.06 21:29close110.031.96621.94801.9695-6.9010035.70
302006.12.06 21:29close100.011.96631.94811.9701-2.8010032.90
312006.12.08 03:01buy160.011.96291.94191.9639
322006.12.08 06:19buy170.031.96231.94181.9633
332006.12.08 08:07buy180.091.96171.94171.9627
342006.12.08 08:32buy190.271.96121.94171.9622
352006.12.08 08:36buy200.811.96051.94151.9615
362006.12.08 08:44close200.811.96091.94151.961532.4010065.30
372006.12.08 08:44close190.271.96081.94171.9622-10.8010054.50
382006.12.08 08:44close180.091.96091.94171.9627-7.2010047.30
392006.12.08 08:44close170.031.96111.94181.9633-3.6010043.70
402006.12.08 08:44close160.011.96101.94191.9639-1.9010041.80
412006.12.11 09:00buy210.011.95461.93361.9556
422006.12.11 09:01buy220.031.95401.93351.9550
432006.12.11 09:11t/p220.031.95501.93351.95503.0010044.80
442006.12.11 09:11close210.011.95501.93361.95560.4010045.20
452006.12.11 09:11buy230.011.95541.93441.9564
462006.12.11 09:15t/p230.011.95641.93441.95641.0010046.20
472006.12.11 09:15buy240.011.95671.93571.9577
482006.12.11 09:18buy250.031.95611.93561.9571
492006.12.11 09:20buy260.091.95561.93561.9566
502006.12.11 09:32t/p260.091.95661.93561.95669.0010055.20
512006.12.11 09:32close250.031.95671.93561.95711.8010057.00
522006.12.11 09:32close240.011.95661.93571.9577-0.1010056.90
532006.12.11 09:32buy270.011.95681.93581.9578
542006.12.11 09:33buy280.031.95631.93581.9573
552006.12.11 09:39buy290.091.95571.93571.9567
562006.12.11 09:41buy300.271.95511.93561.9561
572006.12.11 09:43close300.271.95561.93561.956113.5010070.40
582006.12.11 09:43close290.091.95561.93571.9567-0.9010069.50
592006.12.11 09:43close280.031.95551.93581.9573-2.4010067.10
602006.12.11 09:43close270.011.95531.93581.9578-1.5010065.60
612006.12.11 09:43buy310.011.95541.93441.9564
622006.12.11 09:46buy320.031.95491.93441.9559
632006.12.11 09:47buy330.091.95431.93431.9553
642006.12.11 09:55buy340.271.95351.93401.9545
652006.12.11 09:58buy350.811.95281.93381.9538
662006.12.11 10:00close350.811.95321.93381.953832.4010098.00
672006.12.11 10:01close340.271.95331.93401.9545-5.4010092.60
682006.12.11 10:01close330.091.95341.93431.9553-8.1010084.50
692006.12.11 10:01close320.031.95331.93441.9559-4.8010079.70
702006.12.11 10:01close310.011.95341.93441.9564-2.0010077.70
712006.12.12 10:00sell360.011.95851.97951.9575
722006.12.12 10:19sell370.031.95911.97961.9581
732006.12.12 10:22sell380.091.95971.97971.9587
742006.12.12 10:25sell390.271.96061.98011.9596
752006.12.12 10:29sell400.811.96121.98021.9602
762006.12.12 10:29sell412.431.96201.98051.9610
772006.12.12 11:53close412.431.96161.98051.961097.1710174.87
782006.12.12 11:53close400.811.96181.98021.9602-48.5910126.28
792006.12.12 11:53close390.271.96171.98011.9596-29.7010096.58
802006.12.12 11:53close380.091.96181.97971.9587-18.9010077.68
812006.12.12 11:53close370.031.96171.97961.9581-7.8010069.88
822006.12.12 11:53close360.011.96181.97951.9575-3.3010066.58
832006.12.12 13:00sell420.011.96161.98261.9606
842006.12.12 13:03sell430.031.96211.98261.9611
852006.12.12 13:05sell440.091.96271.98271.9617
862006.12.12 13:06sell450.271.96331.98281.9623
872006.12.12 13:13close450.271.96301.98281.96238.1010074.68
882006.12.12 13:13close440.091.96311.98271.9617-3.6010071.08
892006.12.12 13:13close430.031.96321.98261.9611-3.3010067.78
902006.12.12 13:14close420.011.96331.98261.9606-1.7010066.08
912006.12.12 13:15sell460.011.96311.98411.9621
922006.12.12 13:24sell470.031.96361.98411.9626
932006.12.12 13:54sell480.091.96421.98421.9632
942006.12.12 14:14t/p480.091.96321.98421.96329.0010075.08
952006.12.12 14:14close470.031.96321.98411.96261.2010076.28
962006.12.12 14:14close460.011.96331.98411.9621-0.2010076.08
972006.12.13 06:00sell490.011.97111.99211.9701
982006.12.13 07:32t/p490.011.97011.99211.97011.0010077.08
992006.12.14 04:00buy500.011.96651.94551.9675
1002006.12.14 05:15buy510.031.96591.94541.9669
1012006.12.14 07:59t/p510.031.96691.94541.96693.0010080.08
1022006.12.14 07:59close500.011.96701.94551.96750.5010080.58
1032006.12.15 04:00buy520.011.96161.94061.9626
1042006.12.15 04:05buy530.031.96101.94051.9620
1052006.12.15 06:46buy540.091.96051.94051.9615
1062006.12.15 08:07t/p540.091.96151.94051.96159.0010089.58
1072006.12.15 08:07close530.031.96151.94051.96201.5010091.08
1082006.12.15 08:07close520.011.96121.94061.9626-0.4010090.68
1092006.12.18 03:00buy550.011.95451.93351.9555
1102006.12.18 03:03buy560.031.95401.93351.9550
1112006.12.18 03:28buy570.091.95351.93351.9545
1122006.12.18 06:39t/p570.091.95451.93351.95459.0010099.68
1132006.12.18 06:39close560.031.95471.93351.95502.1010101.78
1142006.12.18 06:39close550.011.95461.93351.95550.1010101.88
1152006.12.18 23:00buy580.011.94751.92651.9485
1162006.12.18 23:14buy590.031.94691.92641.9479
1172006.12.19 00:20t/p590.031.94791.92641.94793.0710104.95
1182006.12.19 00:20close580.011.94791.92651.94850.4210105.37
1192006.12.20 07:00sell600.011.97191.99291.9709
1202006.12.20 07:30sell610.031.97251.99301.9715
1212006.12.20 07:31sell620.091.97301.99301.9720
1222006.12.20 07:31sell630.271.97361.99311.9726
1232006.12.20 07:33close630.271.97331.99311.97268.1010113.47
1242006.12.20 07:33close620.091.97351.99301.9720-4.5010108.97
1252006.12.20 07:34close610.031.97341.99301.9715-2.7010106.27
1262006.12.20 07:34close600.011.97351.99291.9709-1.6010104.67
1272006.12.20 07:36sell640.011.97331.99431.9723
1282006.12.20 07:37sell650.031.97391.99441.9729
1292006.12.20 07:59sell660.091.97441.99441.9734
1302006.12.20 08:10t/p660.091.97341.99441.97349.0010113.67
1312006.12.20 08:10close650.031.97331.99441.97291.8010115.47
1322006.12.20 08:10close640.011.97341.99431.9723-0.1010115.37
1332006.12.21 05:00buy670.011.96691.94591.9679
1342006.12.21 06:40buy680.031.96641.94591.9674
1352006.12.21 06:45buy690.091.96571.94571.9667
1362006.12.21 07:26t/p690.091.96671.94571.96679.0010124.37
1372006.12.21 07:26close680.031.96681.94591.96741.2010125.57
1382006.12.21 07:26close670.011.96661.94591.9679-0.3010125.27
1392006.12.22 00:14buy700.011.96201.94101.9630
1402006.12.22 00:42buy710.031.96141.94091.9624
1412006.12.22 01:22t/p710.031.96241.94091.96243.0010128.27
1422006.12.22 01:22close700.011.96251.94101.96300.5010128.77
1432006.12.27 02:00buy720.011.95551.93451.9565
1442006.12.27 03:15t/p720.011.95651.93451.95651.0010129.77
1452006.12.28 06:02buy730.011.95791.93691.9589
1462006.12.28 07:42buy740.031.95731.93681.9583
1472006.12.28 07:49buy750.091.95671.93671.9577
1482006.12.28 07:55buy760.271.95621.93671.9572
1492006.12.28 08:00close760.271.95661.93671.957210.8010140.57
1502006.12.28 08:00close750.091.95651.93671.9577-1.8010138.77
1512006.12.28 08:00close740.031.95671.93681.9583-1.8010136.97
1522006.12.28 08:00close730.011.95691.93691.9589-1.0010135.97
1532006.12.29 00:00sell770.011.96261.98361.9616
1542006.12.29 01:08t/p770.011.96161.98361.96161.0010136.97
1552006.12.29 10:00sell780.011.96091.98191.9599
1562006.12.29 10:03sell790.031.96141.98191.9604
1572006.12.29 10:15sell800.091.96201.98201.9610
1582006.12.29 10:20sell810.271.96271.98221.9617
1592006.12.29 10:21close810.271.96241.98221.96178.1010145.07
1602006.12.29 10:21close800.091.96231.98201.9610-2.7010142.37
1612006.12.29 10:21close790.031.96241.98191.9604-3.0010139.37
1622006.12.29 10:21close780.011.96221.98191.9599-1.3010138.07
1632006.12.29 10:21sell820.011.96171.98271.9607
1642006.12.29 10:24sell830.031.96231.98281.9613
1652006.12.29 10:48t/p830.031.96131.98281.96133.0010141.07
1662006.12.29 10:48close820.011.96131.98271.96070.4010141.47
1672006.12.29 10:49sell840.011.96091.98191.9599
1682006.12.29 11:21sell850.031.96141.98191.9604
1692006.12.29 11:36sell860.091.96201.98201.9610
1702006.12.29 11:51sell870.271.96261.98211.9616
1712006.12.29 11:55close870.271.96231.98211.96168.1010149.57
1722006.12.29 11:55close860.091.96221.98201.9610-1.8010147.77
1732006.12.29 11:56close850.031.96231.98191.9604-2.7010145.07
1742006.12.29 11:56close840.011.96231.98191.9599-1.4010143.67
1752007.01.02 08:00buy880.011.96431.94331.9653
1762007.01.02 08:10t/p880.011.96531.94331.96531.0010144.67
1772007.01.02 08:10buy890.011.96561.94461.9666
1782007.01.02 08:14t/p890.011.96661.94461.96661.0010145.67
1792007.01.02 08:14buy900.011.96701.94601.9680
1802007.01.02 08:17buy910.031.96641.94591.9674
1812007.01.02 08:28t/p910.031.96741.94591.96743.0010148.67
1822007.01.02 08:28close900.011.96741.94601.96800.4010149.07
1832007.01.02 08:28buy920.011.96781.94681.9688
1842007.01.02 08:28t/p920.011.96881.94681.96881.0010150.07
1852007.01.02 08:28buy930.011.96911.94811.9701
1862007.01.02 08:40buy940.031.96861.94811.9696
1872007.01.02 08:43buy950.091.96801.94801.9690
1882007.01.02 08:47t/p950.091.96901.94801.96909.0010159.07
1892007.01.02 08:47close940.031.96901.94811.96961.2010160.27
1902007.01.02 08:47close930.011.96891.94811.9701-0.2010160.07
1912007.01.02 08:47buy960.011.96941.94841.9704
1922007.01.02 08:57buy970.031.96871.94821.9697
1932007.01.02 09:11buy980.091.96821.94821.9692
1942007.01.02 09:18t/p980.091.96921.94821.96929.0010169.07
1952007.01.02 09:18close970.031.96921.94821.96971.5010170.57
1962007.01.02 09:18close960.011.96911.94841.9704-0.3010170.27
1972007.01.02 23:00sell990.011.97341.99441.9724
1982007.01.03 01:32sell1000.031.97391.99441.9729
1992007.01.03 01:36sell1010.091.97451.99451.9735
2002007.01.03 04:44sell1020.271.97501.99451.9740
2012007.01.03 05:02close1020.271.97471.99451.97408.1010178.37
2022007.01.03 05:03close1010.091.97461.99451.9735-0.9010177.47
2032007.01.03 05:03close1000.031.97471.99441.9729-2.4010175.07
2042007.01.03 05:03close990.011.97461.99441.9724-1.2910173.78
2052007.01.04 02:00buy1030.011.95111.93011.9521
2062007.01.04 02:41t/p1030.011.95211.93011.95211.0010174.78
2072007.01.04 02:41buy1040.011.95241.93141.9534
2082007.01.04 02:43buy1050.031.95191.93141.9529
2092007.01.04 04:17t/p1050.031.95291.93141.95293.0010177.78
2102007.01.04 04:17close1040.011.95291.93141.95340.5010178.28
2112007.01.05 09:00buy1060.011.94261.92161.9436
2122007.01.05 09:00buy1070.031.94191.92141.9429
2132007.01.05 09:00buy1080.091.94131.92131.9423
2142007.01.05 09:08t/p1080.091.94231.92131.94239.0010187.28
2152007.01.05 09:08close1070.031.94231.92141.94291.2010188.48
2162007.01.05 09:08close1060.011.94241.92161.9436-0.2010188.28
2172007.01.05 09:08buy1090.011.94261.92161.9436
2182007.01.05 09:13buy1100.031.94201.92151.9430
2192007.01.05 09:21buy1110.091.94141.92141.9424
2202007.01.05 09:25buy1120.271.94081.92131.9418
2212007.01.05 09:28close1120.271.94111.92131.94188.1010196.38
2222007.01.05 09:28close1110.091.94071.92141.9424-6.3010190.08
2232007.01.05 09:28close1100.031.94091.92151.9430-3.3010186.78
2242007.01.05 09:29close1090.011.94081.92161.9436-1.8010184.98
2252007.01.05 09:29buy1130.011.94081.91981.9418
2262007.01.05 09:49buy1140.031.94021.91971.9412
2272007.01.05 09:50buy1150.091.93971.91971.9407
2282007.01.05 10:03t/p1150.091.94071.91971.94079.0010193.98
2292007.01.05 10:03close1140.031.94071.91971.94121.5010195.48
2302007.01.05 10:03close1130.011.94061.91981.9418-0.2010195.28
2312007.01.08 02:00buy1160.011.92821.90721.9292
2322007.01.08 02:15t/p1160.011.92921.90721.92921.0010196.28
2332007.01.08 02:15buy1170.011.92951.90851.9305
2342007.01.08 02:31buy1180.031.92881.90831.9298
2352007.01.08 02:58buy1190.091.92831.90831.9293
2362007.01.08 03:00buy1200.271.92771.90821.9287
2372007.01.08 03:38close1200.271.92801.90821.92878.1010204.38
2382007.01.08 03:39close1190.091.92791.90831.9293-3.6010200.78
2392007.01.08 03:39close1180.031.92781.90831.9298-3.0010197.78
2402007.01.08 03:39close1170.011.92771.90851.9305-1.8010195.98
2412007.01.09 11:00sell1210.011.94231.96331.9413
2422007.01.09 11:58sell1220.031.94281.96331.9418
2432007.01.09 12:00sell1230.091.94341.96341.9424
2442007.01.09 12:19t/p1230.091.94241.96341.94249.0010204.98
2452007.01.09 12:19close1220.031.94231.96331.94181.5010206.48
2462007.01.09 12:19close1210.011.94241.96331.9413-0.1010206.38
2472007.01.10 09:00buy1240.011.94051.91951.9415
2482007.01.10 09:12t/p1240.011.94151.91951.94151.0010207.38
2492007.01.10 09:12buy1250.011.94191.92091.9429
2502007.01.10 09:22buy1260.031.94101.92051.9420
2512007.01.10 09:25t/p1260.031.94201.92051.94203.0010210.38
2522007.01.10 09:25close1250.011.94201.92091.94290.1010210.48
2532007.01.10 09:25buy1270.011.94221.92121.9432
2542007.01.10 09:31buy1280.031.94161.92111.9426
2552007.01.10 09:34buy1290.091.94111.92111.9421
2562007.01.10 09:37buy1300.271.94051.92101.9415
2572007.01.10 09:40buy1310.811.93991.92091.9409
2582007.01.10 09:48buy1322.431.93931.92081.9403
2592007.01.10 09:49close1322.431.93961.92081.940372.9010283.38
2602007.01.10 09:49close1310.811.93971.92091.9409-16.2010267.18
2612007.01.10 09:49close1300.271.93951.92101.9415-27.0010240.18
2622007.01.10 09:49close1290.091.93941.92111.9421-15.3010224.88
2632007.01.10 09:49close1280.031.93951.92111.9426-6.3010218.58
2642007.01.10 09:50close1270.011.93961.92121.9432-2.6010215.98
2652007.01.10 09:51buy1330.011.93981.91881.9408
2662007.01.10 10:29buy1340.031.93921.91871.9402
2672007.01.10 10:29buy1350.091.93861.91861.9396
2682007.01.10 10:29buy1360.271.93771.91821.9387
2692007.01.10 10:29buy1370.811.93651.91751.9375
2702007.01.10 10:30close1370.811.93711.91751.937548.6010264.58
2712007.01.10 10:30close1360.271.93721.91821.9387-13.5010251.08
2722007.01.10 10:30close1350.091.93711.91861.9396-13.5010237.58
2732007.01.10 10:30close1340.031.93701.91871.9402-6.6010230.98
2742007.01.10 10:30close1330.011.93711.91881.9408-2.7010228.28
2752007.01.11 04:00buy1380.011.93391.91291.9349
2762007.01.11 04:58buy1390.031.93331.91281.9343
2772007.01.11 06:05buy1400.091.93271.91271.9337
2782007.01.11 07:28t/p1400.091.93371.91271.93379.0010237.28
2792007.01.11 07:28close1390.031.93371.91281.93431.2010238.48
2802007.01.11 07:28close1380.011.93381.91291.9349-0.1010238.38
2812007.01.12 01:00sell1410.011.94401.96501.9430
2822007.01.12 02:03t/p1410.011.94301.96501.94301.0010239.38
2832007.01.15 03:00sell1420.011.95831.97931.9573
2842007.01.15 03:17sell1430.031.95891.97941.9579
2852007.01.15 04:25sell1440.091.95941.97941.9584
2862007.01.15 04:30sell1450.271.96001.97951.9590
2872007.01.15 04:53sell1460.811.96061.97961.9596
2882007.01.15 05:00sell1472.431.96121.97971.9602
2892007.01.15 05:17close1472.431.96091.97971.960272.9010312.28
2902007.01.15 05:17close1460.811.96101.97961.9596-32.4010279.88
2912007.01.15 05:18close1450.271.96091.97951.9590-24.3010255.58
2922007.01.15 05:19close1440.091.96101.97941.9584-14.4010241.18
2932007.01.15 05:20close1430.031.96091.97941.9579-6.0010235.18
2942007.01.15 05:20close1420.011.96101.97931.9573-2.7010232.48
2952007.01.17 07:00buy1480.011.96211.94111.9631
2962007.01.17 07:20t/p1480.011.96311.94111.96311.0010233.48
2972007.01.17 07:20buy1490.011.96351.94251.9645
2982007.01.17 07:30buy1500.031.96291.94241.9639
2992007.01.17 08:03buy1510.091.96221.94221.9632
3002007.01.17 08:05t/p1510.091.96321.94221.96329.0010242.48
3012007.01.17 08:05close1500.031.96341.94241.96391.5010243.98
3022007.01.17 08:05close1490.011.96331.94251.9645-0.2010243.78
3032007.01.18 01:01sell1520.011.97001.99101.9690
3042007.01.18 02:16sell1530.031.97061.99111.9696
3052007.01.18 02:42sell1540.091.97121.99121.9702
3062007.01.18 03:08sell1550.271.97181.99131.9708
3072007.01.18 03:09sell1560.811.97231.99131.9713
3082007.01.18 03:11close1560.811.97201.99131.971324.3010268.08
3092007.01.18 03:12close1550.271.97221.99131.9708-10.8010257.28
3102007.01.18 03:12close1540.091.97231.99121.9702-9.9010247.38
3112007.01.18 03:14close1530.031.97241.99111.9696-5.4010241.98
3122007.01.18 03:14close1520.011.97231.99101.9690-2.3010239.68
3132007.01.18 12:00sell1570.011.97221.99321.9712
3142007.01.18 12:19t/p1570.011.97121.99321.97121.0010240.68
3152007.01.18 12:19sell1580.011.97091.99191.9699
3162007.01.18 12:24sell1590.031.97141.99191.9704
3172007.01.18 12:56sell1600.091.97201.99201.9710
3182007.01.18 13:03t/p1600.091.97101.99201.97109.0010249.68
3192007.01.18 13:03close1590.031.97101.99191.97041.2010250.88
3202007.01.18 13:03close1580.011.97111.99191.9699-0.2010250.68
3212007.01.19 10:00sell1610.011.97471.99571.9737
3222007.01.19 10:12t/p1610.011.97371.99571.97371.0010251.68
3232007.01.19 10:12sell1620.011.97341.99441.9724
3242007.01.19 10:29sell1630.031.97421.99471.9732
3252007.01.19 10:29sell1640.091.97501.99501.9740
3262007.01.19 10:29sell1650.271.97591.99541.9749
3272007.01.19 10:29sell1660.811.97651.99551.9755
3282007.01.19 10:30sell1672.431.97711.99561.9761
3292007.01.19 10:30close1672.431.97661.99561.9761121.5010373.18
3302007.01.19 10:30close1660.811.97641.99551.97558.1010381.28
3312007.01.19 10:30close1650.271.97651.99541.9749-16.2010365.08
3322007.01.19 10:30close1640.091.97661.99501.9740-14.4010350.68
3332007.01.19 10:30close1630.031.97631.99471.9732-6.3010344.38
3342007.01.19 10:30close1620.011.97611.99441.9724-2.7010341.68
3352007.01.19 10:30sell1680.011.97551.99651.9745
3362007.01.19 10:30sell1690.031.97601.99651.9750
3372007.01.19 10:32sell1700.091.97661.99661.9756
3382007.01.19 10:35t/p1700.091.97561.99661.97569.0010350.68
3392007.01.19 10:35close1690.031.97561.99651.97501.2010351.88
3402007.01.19 10:36close1680.011.97551.99651.97450.0010351.88
3412007.01.19 10:36sell1710.011.97511.99611.9741
3422007.01.19 10:36t/p1710.011.97411.99611.97411.0010352.88
3432007.01.19 10:36sell1720.011.97371.99471.9727
3442007.01.19 10:40t/p1720.011.97271.99471.97271.0010353.88
3452007.01.19 10:40sell1730.011.97241.99341.9714
3462007.01.19 10:44sell1740.031.97291.99341.9719
3472007.01.19 10:48t/p1740.031.97191.99341.97193.0010356.88
3482007.01.19 10:48close1730.011.97181.99341.97140.6010357.48
3492007.01.19 10:48sell1750.011.97161.99261.9706
3502007.01.19 10:49sell1760.031.97211.99261.9711
3512007.01.19 11:14sell1770.091.97271.99271.9717
3522007.01.19 11:19t/p1770.091.97171.99271.97179.0010366.48
3532007.01.19 11:19close1760.031.97171.99261.97111.2010367.68
3542007.01.19 11:19close1750.011.97161.99261.97060.0010367.68
3552007.01.22 08:00sell1780.011.97411.99511.9731
3562007.01.22 08:14sell1790.031.97471.99521.9737
3572007.01.22 08:15sell1800.091.97521.99521.9742
3582007.01.22 08:37t/p1800.091.97421.99521.97429.0010376.68
3592007.01.22 08:37close1790.031.97421.99521.97371.5010378.18
3602007.01.22 08:38close1780.011.97431.99511.9731-0.2010377.98
3612007.01.22 08:38sell1810.011.97391.99491.9729
3622007.01.22 08:59sell1820.031.97451.99501.9735
3632007.01.22 09:03sell1830.091.97501.99501.9740
3642007.01.22 09:19t/p1830.091.97401.99501.97409.0010386.98
3652007.01.22 09:19close1820.031.97391.99501.97351.8010388.78
3662007.01.22 09:19close1810.011.97401.99491.9729-0.1010388.68
3672007.01.23 20:00sell1840.011.98222.00321.9812
3682007.01.23 20:00sell1850.031.98282.00331.9818
3692007.01.23 20:02sell1860.091.98342.00341.9824
3702007.01.23 20:03sell1870.271.98402.00351.9830
3712007.01.23 20:05close1870.271.98362.00351.983010.8010399.48
3722007.01.23 20:05close1860.091.98362.00341.9824-1.8010397.68
3732007.01.23 20:05close1850.031.98372.00331.9818-2.7010394.98
3742007.01.23 20:05close1840.011.98362.00321.9812-1.4010393.58
3752007.01.23 20:05sell1880.011.98342.00441.9824
3762007.01.23 20:07sell1890.031.98412.00461.9831
3772007.01.23 20:14t/p1890.031.98312.00461.98313.0010396.58
3782007.01.23 20:14close1880.011.98302.00441.98240.4010396.98
3792007.01.23 20:14sell1900.011.98292.00391.9819
3802007.01.23 21:59t/p1900.011.98192.00391.98191.0010397.98
3812007.01.25 00:00buy1910.011.96841.94741.9694
3822007.01.25 00:09buy1920.031.96781.94731.9688
3832007.01.25 00:15buy1930.091.96721.94721.9682
3842007.01.25 01:46buy1940.271.96651.94701.9675
3852007.01.25 01:51close1940.271.96691.94701.967510.8010408.78
3862007.01.25 01:52close1930.091.96701.94721.9682-1.8010406.98
3872007.01.25 01:52close1920.031.96691.94731.9688-2.7010404.28
3882007.01.25 01:52close1910.011.96701.94741.9694-1.4010402.88
3892007.01.26 07:00buy1950.011.96451.94351.9655
3902007.01.26 07:12t/p1950.011.96551.94351.96551.0010403.88
3912007.01.26 07:12buy1960.011.96591.94491.9669
3922007.01.26 07:19buy1970.031.96531.94481.9663
3932007.01.26 08:22t/p1970.031.96631.94481.96633.0010406.88
3942007.01.26 08:22close1960.011.96631.94491.96690.4010407.28
3952007.01.26 22:00buy1980.011.95911.93811.9601
3962007.01.29 00:00t/p1980.011.96011.93811.96011.0210408.30
3972007.01.31 07:00sell1990.011.96151.98251.9605
3982007.01.31 07:35sell2000.031.96211.98261.9611
3992007.01.31 07:51sell2010.091.96271.98271.9617
4002007.01.31 08:04t/p2010.091.96171.98271.96179.0010417.30
4012007.01.31 08:04close2000.031.96171.98261.96111.2010418.50
4022007.01.31 08:04close1990.011.96161.98251.9605-0.1010418.40
4032007.01.31 18:00buy2020.011.96131.94031.9623
4042007.01.31 18:03buy2030.031.96071.94021.9617
4052007.01.31 18:35t/p2030.031.96171.94021.96173.0010421.40
4062007.01.31 18:35close2020.011.96181.94031.96230.5010421.90
4072007.01.31 18:35buy2040.011.96201.94101.9630
4082007.01.31 20:06buy2050.031.96141.94091.9624
4092007.01.31 20:14buy2060.091.96091.94091.9619
4102007.01.31 20:16t/p2060.091.96191.94091.96199.0010430.90
4112007.01.31 20:16close2050.031.96201.94091.96241.8010432.70
4122007.01.31 20:16close2040.011.96221.94101.96300.2010432.90
4132007.02.01 10:00sell2070.011.96401.98501.9630
4142007.02.01 10:31sell2080.031.96461.98511.9636
4152007.02.01 10:47sell2090.091.96521.98521.9642
4162007.02.01 10:51sell2100.271.96581.98531.9648
4172007.02.01 10:55sell2110.811.96631.98531.9653
4182007.02.01 10:57close2110.811.96601.98531.965324.3010457.20
4192007.02.01 10:57close2100.271.96571.98531.96482.7010459.90
4202007.02.01 10:58close2090.091.96561.98521.9642-3.6010456.30
4212007.02.01 10:58close2080.031.96551.98511.9636-2.7010453.60
4222007.02.01 10:58close2070.011.96541.98501.9630-1.4010452.20
4232007.02.01 10:58sell2120.011.96501.98601.9640
4242007.02.01 11:37sell2130.031.96561.98611.9646
4252007.02.01 11:57sell2140.091.96621.98621.9652
4262007.02.01 11:58sell2150.271.96681.98631.9658
4272007.02.01 12:02sell2160.811.96731.98631.9663
4282007.02.01 12:06sell2172.431.96791.98641.9669
4292007.02.01 12:15close2172.431.96761.98641.966972.8910525.09
4302007.02.01 12:15close2160.811.96771.98631.9663-32.4010492.69
4312007.02.01 12:15close2150.271.96761.98631.9658-21.6010471.09
4322007.02.01 12:15close2140.091.96771.98621.9652-13.5010457.59
4332007.02.01 12:16close2130.031.96761.98611.9646-6.0010451.59
4342007.02.01 12:16close2120.011.96751.98601.9640-2.5010449.09
4352007.02.01 21:00sell2180.011.96731.98831.9663
4362007.02.02 06:14sell2190.031.96801.98851.9670
4372007.02.02 08:03t/p2190.031.96701.98851.96703.0010452.09
4382007.02.02 08:03close2180.011.96701.98831.96630.2110452.30
4392007.02.02 18:00sell2200.011.96601.98701.9650
4402007.02.02 18:08sell2210.031.96651.98701.9655
4412007.02.02 18:22sell2220.091.96711.98711.9661
4422007.02.02 18:59t/p2220.091.96611.98711.96619.0010461.30
4432007.02.02 18:59close2210.031.96601.98701.96551.5010462.80
4442007.02.02 18:59close2200.011.96611.98701.9650-0.1010462.70
4452007.02.02 18:59sell2230.011.96571.98671.9647
4462007.02.02 19:10sell2240.031.96631.98681.9653
4472007.02.02 20:49sell2250.091.96691.98691.9659
4482007.02.02 21:29sell2260.271.96751.98701.9665
4492007.02.02 21:58close2260.271.96721.98701.96658.1010470.80
4502007.02.02 21:58close2250.091.96731.98691.9659-3.6010467.20
4512007.02.02 21:59close2240.031.96741.98681.9653-3.3010463.90
4522007.02.02 22:01close2230.011.96751.98671.9647-1.8010462.10
4532007.02.05 20:00buy2270.011.95971.93871.9607
4542007.02.05 20:10buy2280.031.95921.93871.9602
4552007.02.05 20:14buy2290.091.95861.93861.9596
4562007.02.05 20:39t/p2290.091.95961.93861.95969.0010471.10
4572007.02.05 20:39close2280.031.95971.93871.96021.5010472.60
4582007.02.05 20:39close2270.011.96001.93871.96070.3010472.90
4592007.02.05 20:40buy2300.011.96041.93941.9614
4602007.02.05 20:58buy2310.031.95991.93941.9609
4612007.02.05 23:17t/p2310.031.96091.93941.96093.0010475.90
4622007.02.05 23:17close2300.011.96101.93941.96140.6010476.50
4632007.02.07 02:00sell2320.011.96911.99011.9681
4642007.02.07 02:52sell2330.031.96981.99031.9688
4652007.02.07 03:17sell2340.091.97041.99041.9694
4662007.02.07 07:45t/p2340.091.96941.99041.96949.0010485.50
4672007.02.07 07:45close2330.031.96941.99031.96881.2010486.70
4682007.02.07 07:45close2320.011.96951.99011.9681-0.4010486.30
4692007.02.08 09:00sell2350.011.96891.98991.9679
4702007.02.08 09:00sell2360.031.96941.98991.9684
4712007.02.08 09:08t/p2360.031.96841.98991.96843.0010489.30
4722007.02.08 09:08close2350.011.96841.98991.96790.5010489.80
4732007.02.08 09:08sell2370.011.96811.98911.9671
4742007.02.08 09:11t/p2370.011.96711.98911.96711.0010490.80
4752007.02.08 09:11sell2380.011.96671.98771.9657
4762007.02.08 09:12sell2390.031.96721.98771.9662
4772007.02.08 09:20sell2400.091.96781.98781.9668
4782007.02.08 09:42t/p2400.091.96681.98781.96689.0010499.80
4792007.02.08 09:42close2390.031.96671.98771.96621.5010501.30
4802007.02.08 09:42close2380.011.96681.98771.9657-0.1010501.20
4812007.02.08 09:42sell2410.011.96631.98731.9653
4822007.02.08 09:57sell2420.031.96701.98751.9660
4832007.02.08 10:47sell2430.091.96761.98761.9666
4842007.02.08 11:07sell2440.271.96821.98771.9672
4852007.02.08 11:07sell2450.811.96891.98791.9679
4862007.02.08 11:17close2450.811.96851.98791.967932.4010533.60
4872007.02.08 11:18close2440.271.96871.98771.9672-13.5010520.10
4882007.02.08 11:19close2430.091.96851.98761.9666-8.1010512.00
4892007.02.08 11:19close2420.031.96871.98751.9660-5.1010506.90
4902007.02.08 11:20close2410.011.96851.98731.9653-2.2010504.70
4912007.02.09 01:02buy2460.011.95851.93751.9595
4922007.02.09 01:47buy2470.031.95791.93741.9589
4932007.02.09 02:11buy2480.091.95731.93731.9583
4942007.02.09 02:26t/p2480.091.95831.93731.95839.0010513.70
4952007.02.09 02:26close2470.031.95851.93741.95891.8010515.50
4962007.02.09 02:27close2460.011.95841.93751.9595-0.1010515.40
4972007.02.09 18:00buy2490.011.95041.92941.9514
4982007.02.09 20:20t/p2490.011.95141.92941.95141.0010516.40
4992007.02.12 21:00buy2500.011.94711.92611.9481
5002007.02.12 23:42buy2510.031.94651.92601.9475
5012007.02.13 01:07t/p2510.031.94751.92601.94753.0710519.47
5022007.02.13 01:07close2500.011.94751.92611.94810.4210519.89
5032007.02.13 20:04buy2520.011.94451.92351.9455
5042007.02.13 20:33t/p2520.011.94551.92351.94551.0010520.89
5052007.02.13 20:33buy2530.011.94581.92481.9468
5062007.02.13 22:11t/p2530.011.94681.92481.94681.0010521.89
5072007.02.15 03:01sell2540.011.96321.98421.9622
5082007.02.15 06:03sell2550.031.96371.98421.9627
5092007.02.15 07:00sell2560.091.96431.98431.9633
5102007.02.15 07:47sell2570.271.96501.98451.9640
5112007.02.15 07:48sell2580.811.96581.98481.9648
5122007.02.15 07:49sell2592.431.96651.98501.9655
5132007.02.15 08:01close2592.431.96611.98501.965597.2010619.09
5142007.02.15 08:01close2580.811.96591.98481.9648-8.1010610.99
5152007.02.15 08:02close2570.271.96601.98451.9640-27.0010583.99
5162007.02.15 08:02close2560.091.96591.98431.9633-14.4010569.59
5172007.02.15 08:02close2550.031.96581.98421.9627-6.3010563.29
5182007.02.15 08:02close2540.011.96571.98421.9622-2.5010560.79
5192007.02.16 06:00buy2600.011.95311.93211.9541
5202007.02.16 07:11buy2610.031.95261.93211.9536
5212007.02.16 08:17t/p2610.031.95361.93211.95363.0010563.79
5222007.02.16 08:17close2600.011.95361.93211.95410.5010564.29
5232007.02.19 19:00buy2620.011.95361.93261.9546
5242007.02.19 19:16buy2630.031.95291.93241.9539
5252007.02.19 19:22buy2640.091.95221.93221.9532
5262007.02.19 19:53buy2650.271.95161.93211.9526
5272007.02.19 20:32buy2660.811.95111.93211.9521
5282007.02.19 21:04close2660.811.95141.93211.952124.3010588.59
5292007.02.19 21:05close2650.271.95131.93211.9526-8.1010580.49
5302007.02.19 21:05close2640.091.95141.93221.9532-7.2010573.29
5312007.02.19 21:05close2630.031.95151.93241.9539-4.2010569.09
5322007.02.19 21:05close2620.011.95161.93261.9546-2.0010567.09
5332007.02.20 10:00sell2670.011.94881.96981.9478
5342007.02.20 10:26sell2680.031.94931.96981.9483
5352007.02.20 10:30sell2690.091.95001.97001.9490
5362007.02.20 10:34sell2700.271.95051.97001.9495
5372007.02.20 10:37sell2710.811.95121.97021.9502
5382007.02.20 10:39sell2722.431.95181.97031.9508
5392007.02.20 10:41close2722.431.95141.97031.950897.2010664.29
5402007.02.20 10:42close2710.811.95131.97021.9502-8.1010656.19
5412007.02.20 10:42close2700.271.95141.97001.9495-24.3010631.89
5422007.02.20 10:42close2690.091.95121.97001.9490-10.8010621.09
5432007.02.20 10:43close2680.031.95111.96981.9483-5.4010615.69
5442007.02.20 10:43close2670.011.95121.96981.9478-2.4010613.29
5452007.02.20 10:43sell2730.011.95101.97201.9500
5462007.02.20 11:00t/p2730.011.95001.97201.95001.0010614.29
5472007.02.21 05:00sell2740.011.95381.97481.9528
5482007.02.21 05:15t/p2740.011.95281.97481.95281.0010615.29
5492007.02.21 05:15sell2750.011.95241.97341.9514
5502007.02.21 05:25sell2760.031.95291.97341.9519
5512007.02.21 06:23sell2770.091.95341.97341.9524
5522007.02.21 06:25sell2780.271.95401.97351.9530
5532007.02.21 06:26sell2790.811.95461.97361.9536
5542007.02.21 06:32close2790.811.95411.97361.953640.5010655.79
5552007.02.21 06:32close2780.271.95421.97351.9530-5.4010650.39
5562007.02.21 06:32close2770.091.95411.97341.9524-6.3010644.09
5572007.02.21 06:32close2760.031.95391.97341.9519-3.0010641.09
5582007.02.21 06:32close2750.011.95401.97341.9514-1.6010639.49
5592007.02.21 20:00buy2800.011.95441.93341.9554
5602007.02.21 20:00buy2810.031.95381.93331.9548
5612007.02.22 00:52buy2820.091.95321.93321.9542
5622007.02.22 01:08buy2830.271.95271.93321.9537
5632007.02.22 01:09buy2840.811.95211.93311.9531
5642007.02.22 01:11close2840.811.95241.93311.953124.3010663.79
5652007.02.22 01:12close2830.271.95231.93321.9537-10.8010652.99
5662007.02.22 01:12close2820.091.95211.93321.9542-9.9010643.09
5672007.02.22 01:12close2810.031.95221.93331.9548-4.5910638.50
5682007.02.22 01:12close2800.011.95211.93341.9554-2.2310636.27
5692007.02.22 05:02sell2850.011.95341.97441.9524
5702007.02.22 08:13t/p2850.011.95241.97441.95241.0010637.27
5712007.02.23 05:02sell2860.011.95601.97701.9550
5722007.02.23 06:54sell2870.031.95651.97701.9555
5732007.02.23 07:52t/p2870.031.95551.97701.95553.0010640.27
5742007.02.23 07:52close2860.011.95551.97701.95500.5010640.77
5752007.02.26 02:00sell2880.011.96421.98521.9632
5762007.02.26 03:19t/p2880.011.96321.98521.96321.0010641.77
5772007.02.27 07:00sell2890.011.96321.98421.9622
5782007.02.27 07:23t/p2890.011.96221.98421.96221.0010642.77
5792007.02.27 07:23sell2900.011.96191.98291.9609
5802007.02.27 08:23sell2910.031.96261.98311.9616
5812007.02.27 08:25sell2920.091.96311.98311.9621
5822007.02.27 08:29t/p2920.091.96211.98311.96219.0010651.77
5832007.02.27 08:29close2910.031.96211.98311.96161.5010653.27
5842007.02.27 08:30close2900.011.96221.98291.9609-0.3010652.97
5852007.02.27 21:00sell2930.011.96321.98421.9622
5862007.02.27 21:10t/p2930.011.96221.98421.96221.0010653.97
5872007.02.27 21:10sell2940.011.96161.98261.9606
5882007.02.27 21:17sell2950.031.96211.98261.9611
5892007.02.27 21:22t/p2950.031.96111.98261.96113.0010656.97
5902007.02.27 21:22close2940.011.96111.98261.96060.5010657.47
5912007.02.27 21:22sell2960.011.96051.98151.9595
5922007.02.27 21:28sell2970.031.96111.98161.9601
5932007.02.27 21:29sell2980.091.96171.98171.9607
5942007.02.27 21:41sell2990.271.96231.98181.9613
5952007.02.27 21:41close2990.271.96201.98181.96138.1010665.57
5962007.02.27 21:41close2980.091.96191.98171.9607-1.8010663.77
5972007.02.27 21:42close2970.031.96211.98161.9601-3.0010660.77
5982007.02.27 21:42close2960.011.96221.98151.9595-1.7010659.07
5992007.02.27 21:42sell3000.011.96181.98281.9608
6002007.02.27 22:20t/p3000.011.96081.98281.96081.0010660.07
6012007.03.01 07:00sell3010.011.96211.98311.9611
6022007.03.01 07:47t/p3010.011.96111.98311.96111.0010661.07
6032007.03.01 07:47sell3020.011.96081.98181.9598
6042007.03.01 07:49t/p3020.011.95981.98181.95981.0010662.07
6052007.03.01 07:49sell3030.011.95951.98051.9585
6062007.03.01 08:03t/p3030.011.95851.98051.95851.0010663.07
6072007.03.05 00:01buy3040.011.94471.92371.9457
6082007.03.05 00:13buy3050.031.94401.92351.9450
6092007.03.05 00:19buy3060.091.94321.92321.9442
6102007.03.05 00:25buy3070.271.94251.92301.9435
6112007.03.05 00:27buy3080.811.94191.92291.9429
6122007.03.05 00:28buy3092.431.94131.92281.9423
6132007.03.05 08:10s/l3040.011.92371.92371.9457-21.0010642.07
6142007.03.05 08:10s/l3050.031.92351.92351.9450-61.5010580.57
6152007.03.05 08:10close3092.431.92351.92281.9423-4325.416255.16
6162007.03.05 08:10close3080.811.92371.92291.9429-1474.204780.96
6172007.03.05 08:10close3070.271.92381.92301.9435-504.904276.06
6182007.03.05 08:10close3060.091.92401.92321.9442-172.804103.26
6192007.03.07 06:00sell3100.011.92791.94891.9269
6202007.03.07 06:00sell3110.031.92841.94891.9274
6212007.03.07 06:04sell3120.091.92891.94891.9279
6222007.03.07 06:09t/p3120.091.92791.94891.92799.004112.26
6232007.03.07 06:09close3110.031.92781.94891.92741.804114.06
6242007.03.07 06:09close3100.011.92791.94891.92690.004114.06
6252007.03.07 06:09sell3130.011.92771.94871.9267
6262007.03.07 06:10sell3140.031.92821.94871.9272
6272007.03.07 06:22t/p3140.031.92721.94871.92723.004117.06
6282007.03.07 06:22close3130.011.92711.94871.92670.604117.66
6292007.03.07 06:22sell3150.011.92661.94761.9256
6302007.03.07 06:23sell3160.031.92721.94771.9262
6312007.03.07 06:26sell3170.091.92781.94781.9268
6322007.03.07 06:56sell3180.271.92841.94791.9274
6332007.03.07 07:07sell3190.811.92901.94801.9280
6342007.03.07 08:02close3190.811.92871.94801.928024.304141.96
6352007.03.07 08:02close3180.271.92881.94791.9274-10.804131.16
6362007.03.07 08:02close3170.091.92891.94781.9268-9.904121.26
6372007.03.07 08:02close3160.031.92881.94771.9262-4.804116.46
6382007.03.07 08:02close3150.011.92911.94761.9256-2.504113.96
6392007.03.08 01:00sell3200.011.92951.95051.9285
6402007.03.08 01:55t/p3200.011.92851.95051.92851.004114.96
6412007.03.08 01:55sell3210.011.92811.94911.9271
6422007.03.08 02:03sell3220.031.92881.94931.9278
6432007.03.08 02:03sell3230.091.92941.94941.9284
6442007.03.08 02:07sell3240.271.93031.94981.9293
6452007.03.08 02:10sell3250.811.93091.94991.9299
6462007.03.08 02:17close3250.811.93051.94991.929932.404147.36
6472007.03.08 02:17close3240.271.93061.94981.9293-8.104139.26
6482007.03.08 02:17close3230.091.93031.94941.9284-8.104131.16
6492007.03.08 02:17close3220.031.93051.94931.9278-5.104126.06
6502007.03.08 02:18close3210.011.93031.94911.9271-2.204123.86
6512007.03.09 03:03buy3260.011.93071.90971.9317
6522007.03.09 03:25buy3270.031.92991.90941.9309
6532007.03.09 04:53t/p3270.031.93091.90941.93093.004126.86
6542007.03.09 04:53close3260.011.93101.90971.93170.304127.16
6552007.03.13 01:00buy3280.011.93231.91131.9333
6562007.03.13 01:02buy3290.031.93181.91131.9328
6572007.03.13 01:40buy3300.091.93101.91101.9320
6582007.03.13 01:43buy3310.271.93031.91081.9313
6592007.03.13 01:46close3310.271.93071.91081.931310.804137.96
6602007.03.13 01:46close3300.091.93061.91101.9320-3.604134.36
6612007.03.13 01:47close3290.031.93071.91131.9328-3.304131.06
6622007.03.13 01:47close3280.011.93081.91131.9333-1.504129.56
6632007.03.13 01:47buy3320.011.93131.91031.9323
6642007.03.13 01:54buy3330.031.93071.91021.9317
6652007.03.13 02:07buy3340.091.93001.91001.9310
6662007.03.13 02:46t/p3340.091.93101.91001.93109.004138.56
6672007.03.13 02:46close3330.031.93111.91021.93171.204139.76
6682007.03.13 02:48close3320.011.93131.91031.93230.004139.76
6692007.03.14 05:01buy3350.011.93031.90931.9313
6702007.03.14 05:28buy3360.031.92961.90911.9306
6712007.03.14 05:53buy3370.091.92871.90871.9297
6722007.03.14 05:53buy3380.271.92811.90861.9291
6732007.03.14 05:53buy3390.811.92731.90831.9283
6742007.03.14 06:06close3390.811.92771.90831.928332.404172.16
6752007.03.14 06:06close3380.271.92771.90861.9291-10.804161.36
6762007.03.14 06:06close3370.091.92761.90871.9297-9.904151.46
6772007.03.14 06:06close3360.031.92751.90911.9306-6.304145.16
6782007.03.14 06:07close3350.011.92771.90931.9313-2.604142.56
6792007.03.15 06:00sell3400.011.93461.95561.9336
6802007.03.15 06:14t/p3400.011.93361.95561.93361.004143.56
6812007.03.15 06:14sell3410.011.93321.95421.9322
6822007.03.15 06:21sell3420.031.93391.95441.9329
6832007.03.15 06:42sell3430.091.93451.95451.9335
6842007.03.15 06:58t/p3430.091.93351.95451.93359.004152.56
6852007.03.15 06:58close3420.031.93351.95441.93291.204153.76
6862007.03.15 06:58close3410.011.93341.95421.9322-0.204153.56
6872007.03.15 06:58sell3440.011.93321.95421.9322
6882007.03.15 07:05sell3450.031.93391.95441.9329
6892007.03.15 07:12sell3460.091.93441.95441.9334
6902007.03.15 07:14t/p3460.091.93341.95441.93349.004162.56
6912007.03.15 07:14close3450.031.93321.95441.93292.104164.66
6922007.03.15 07:14close3440.011.93341.95421.9322-0.204164.46
6932007.03.15 18:00sell3470.011.93571.95671.9347
6942007.03.15 19:28sell3480.031.93631.95681.9353
6952007.03.15 20:42sell3490.091.93681.95681.9358
6962007.03.15 20:54sell3500.271.93741.95691.9364
6972007.03.15 20:58close3500.271.93711.95691.93648.104172.56
6982007.03.15 20:58close3490.091.93701.95681.9358-1.804170.76
6992007.03.15 20:59close3480.031.93711.95681.9353-2.404168.36
7002007.03.15 21:03close3470.011.93731.95671.9347-1.604166.76
7012007.03.16 00:01sell3510.011.93681.95781.9358
7022007.03.16 00:19sell3520.031.93751.95801.9365
7032007.03.16 00:21sell3530.091.93811.95811.9371
7042007.03.16 00:27t/p3530.091.93711.95811.93719.004175.76
7052007.03.16 00:27close3520.031.93681.95801.93652.104177.86
7062007.03.16 00:27close3510.011.93631.95781.93580.504178.36
7072007.03.16 00:27sell3540.011.93611.95711.9351
7082007.03.16 00:28sell3550.031.93661.95711.9356
7092007.03.16 00:32sell3560.091.93751.95751.9365
7102007.03.16 00:34sell3570.271.93831.95781.9373
7112007.03.16 00:39close3570.271.93791.95781.937310.804189.16
7122007.03.16 00:39close3560.091.93801.95751.9365-4.504184.66
7132007.03.16 00:39close3550.031.93781.95711.9356-3.604181.06
7142007.03.16 00:40close3540.011.93771.95711.9351-1.604179.46
7152007.03.16 00:40sell3580.011.93721.95821.9362
7162007.03.16 00:42sell3590.031.93791.95841.9369
7172007.03.16 00:58sell3600.091.93851.95851.9375
7182007.03.16 01:34t/p3600.091.93751.95851.93759.004188.46
7192007.03.16 01:34close3590.031.93741.95841.93691.504189.96
7202007.03.16 01:35close3580.011.93731.95821.9362-0.104189.86
7212007.03.16 07:02sell3610.011.93761.95861.9366
7222007.03.16 07:11sell3620.031.93821.95871.9372
7232007.03.16 07:58sell3630.091.93891.95891.9379
7242007.03.16 08:08sell3640.271.94001.95951.9390
7252007.03.16 08:09sell3650.811.94081.95981.9398
7262007.03.16 08:10close3650.811.94031.95981.939840.504230.36
7272007.03.16 08:11close3640.271.94001.95951.93900.004230.36
7282007.03.16 08:11close3630.091.94031.95891.9379-12.604217.76
7292007.03.16 08:11close3620.031.94021.95871.9372-6.004211.76
7302007.03.16 08:11close3610.011.94031.95861.9366-2.704209.06
7312007.03.16 18:01sell3660.011.94171.96271.9407
7322007.03.16 18:07sell3670.031.94241.96291.9414
7332007.03.16 19:05t/p3670.031.94141.96291.94143.004212.06
7342007.03.16 19:05close3660.011.94131.96271.94070.404212.46
7352007.03.19 20:00sell3680.011.94401.96501.9430
7362007.03.19 22:30sell3690.031.94461.96511.9436
7372007.03.19 22:54sell3700.091.94531.96531.9443
7382007.03.19 23:22t/p3700.091.94431.96531.94439.004221.46
7392007.03.19 23:22close3690.031.94421.96511.94361.204222.66
7402007.03.19 23:22close3680.011.94431.96501.9430-0.304222.36
7412007.03.20 04:00sell3710.011.94461.96561.9436
7422007.03.20 04:23sell3720.031.94541.96591.9444
7432007.03.20 06:34sell3730.091.94601.96601.9450
7442007.03.20 08:24sell3740.271.94671.96621.9457
7452007.03.20 08:26close3740.271.94631.96621.945710.804233.16
7462007.03.20 08:26close3730.091.94641.96601.9450-3.604229.56
7472007.03.20 08:26close3720.031.94631.96591.9444-2.704226.86
7482007.03.20 08:26close3710.011.94621.96561.9436-1.604225.26
7492007.03.21 01:00sell3750.011.96121.98221.9602
7502007.03.21 01:14sell3760.031.96171.98221.9607
7512007.03.21 06:33sell3770.091.96221.98221.9612
7522007.03.21 07:56sell3780.271.96291.98241.9619
7532007.03.21 08:00sell3790.811.96361.98261.9626
7542007.03.21 08:03close3790.811.96321.98261.962632.404257.66
7552007.03.21 08:03close3780.271.96331.98241.9619-10.804246.86
7562007.03.21 08:03close3770.091.96301.98221.9612-7.204239.66
7572007.03.21 08:03close3760.031.96311.98221.9607-4.204235.46
7582007.03.21 08:03close3750.011.96281.98221.9602-1.604233.86
7592007.03.22 06:00sell3800.011.96741.98841.9664
7602007.03.22 06:32sell3810.031.96791.98841.9669
7612007.03.22 07:24sell3820.091.96851.98851.9675
7622007.03.22 07:37t/p3820.091.96751.98851.96759.004242.86
7632007.03.22 07:37close3810.031.96731.98841.96691.804244.66
7642007.03.22 07:37close3800.011.96751.98841.9664-0.104244.56
7652007.03.23 09:00buy3830.011.96541.94441.9664
7662007.03.23 09:01buy3840.031.96481.94431.9658
7672007.03.23 09:01t/p3840.031.96581.94431.96583.004247.56
7682007.03.23 09:01close3830.011.96591.94441.96640.504248.06
7692007.03.23 09:02buy3850.011.96661.94561.9676
7702007.03.23 09:02buy3860.031.96611.94561.9671
7712007.03.23 09:05buy3870.091.96541.94541.9664
7722007.03.23 09:15t/p3870.091.96641.94541.96649.004257.06
7732007.03.23 09:15close3860.031.96641.94561.96710.904257.96
7742007.03.23 09:15close3850.011.96651.94561.9676-0.104257.86
7752007.03.23 09:15buy3880.011.96671.94571.9677
7762007.03.23 09:38t/p3880.011.96771.94571.96771.004258.86
7772007.03.23 09:38buy3890.011.96801.94701.9690
7782007.03.23 09:53buy3900.031.96741.94691.9684
7792007.03.23 09:54buy3910.091.96681.94681.9678
7802007.03.23 09:54buy3920.271.96621.94671.9672
7812007.03.23 09:55close3920.271.96651.94671.96728.104266.96
7822007.03.23 09:55close3910.091.96641.94681.9678-3.604263.36
7832007.03.23 09:55close3900.031.96651.94691.9684-2.704260.66
7842007.03.23 09:55close3890.011.96641.94701.9690-1.604259.06
7852007.03.23 09:55buy3930.011.96661.94561.9676
7862007.03.23 10:01buy3940.031.96591.94541.9669
7872007.03.23 10:09buy3950.091.96541.94541.9664
7882007.03.23 10:09buy3960.271.96471.94521.9657
7892007.03.23 10:09buy3970.811.96391.94491.9649
7902007.03.23 10:11close3970.811.96431.94491.964932.414291.47
7912007.03.23 10:11close3960.271.96441.94521.9657-8.104283.37
7922007.03.23 10:11close3950.091.96431.94541.9664-9.904273.47
7932007.03.23 10:11close3940.031.96441.94541.9669-4.504268.97
7942007.03.23 10:11close3930.011.96431.94561.9676-2.304266.67
7952007.03.26 08:00buy3980.011.96301.94201.9640
7962007.03.26 08:34buy3990.031.96251.94201.9635
7972007.03.26 08:35buy4000.091.96191.94191.9629
7982007.03.26 09:06buy4010.271.96121.94171.9622
7992007.03.26 09:07buy4020.811.96061.94161.9616
8002007.03.26 09:36close4020.811.96091.94161.961624.304290.97
8012007.03.26 09:37close4010.271.96131.94171.96222.704293.67
8022007.03.26 09:37close4000.091.96121.94191.9629-6.304287.37
8032007.03.26 09:37close3990.031.96111.94201.9635-4.204283.17
8042007.03.26 09:37close3980.011.96121.94201.9640-1.804281.37
8052007.03.27 04:00sell4030.011.96731.98831.9663
8062007.03.27 04:05sell4040.031.96791.98841.9669
8072007.03.27 04:34sell4050.091.96861.98861.9676
8082007.03.27 08:29t/p4050.091.96761.98861.96769.004290.37
8092007.03.27 08:29close4040.031.96751.98841.96691.204291.57
8102007.03.27 08:29close4030.011.96721.98831.96630.104291.67
8112007.03.28 01:00buy4060.011.96681.94581.9678
8122007.03.28 01:13buy4070.031.96621.94571.9672
8132007.03.28 01:31buy4080.091.96561.94561.9666
8142007.03.28 04:01buy4090.271.96501.94551.9660
8152007.03.28 04:20close4090.271.96541.94551.966010.804302.47
8162007.03.28 04:20close4080.091.96521.94561.9666-3.604298.87
8172007.03.28 04:21close4070.031.96541.94571.9672-2.404296.47
8182007.03.28 04:21close4060.011.96551.94581.9678-1.304295.17
8192007.03.28 06:00buy4100.011.96611.94511.9671
8202007.03.28 06:22buy4110.031.96551.94501.9665
8212007.03.28 06:29buy4120.091.96481.94481.9658
8222007.03.28 06:31buy4130.271.96401.94451.9650
8232007.03.28 06:31close4130.271.96471.94451.965018.904314.07
8242007.03.28 06:31close4120.091.96461.94481.9658-1.804312.27
8252007.03.28 06:31close4110.031.96491.94501.9665-1.804310.47
8262007.03.28 06:31close4100.011.96511.94511.9671-1.004309.47
8272007.03.28 06:31buy4140.011.96511.94411.9661
8282007.03.28 06:32buy4150.031.96441.94391.9654
8292007.03.28 06:34buy4160.091.96371.94371.9647
8302007.03.28 08:00buy4170.271.96311.94361.9641
8312007.03.28 08:00buy4180.811.96261.94361.9636
8322007.03.28 08:05close4180.811.96291.94361.963624.304333.77
8332007.03.28 08:05close4170.271.96271.94361.9641-10.804322.97
8342007.03.28 08:06close4160.091.96291.94371.9647-7.204315.77
8352007.03.28 08:06close4150.031.96301.94391.9654-4.204311.57
8362007.03.28 08:06close4140.011.96311.94411.9661-2.004309.57
8372007.03.29 03:02buy4190.011.96361.94261.9646
8382007.03.29 06:00t/p4190.011.96461.94261.96461.004310.57
8392007.03.30 03:00buy4200.011.96261.94161.9636
8402007.03.30 03:21buy4210.031.96201.94151.9630
8412007.03.30 04:40t/p4210.031.96301.94151.96303.004313.57
8422007.03.30 04:40close4200.011.96301.94161.96360.404313.97
8432007.03.30 18:00buy4220.011.96881.94781.9698
8442007.03.30 18:15t/p4220.011.96981.94781.96981.004314.97
8452007.03.30 18:15buy4230.011.97011.94911.9711
8462007.03.30 18:19buy4240.031.96951.94901.9705
8472007.03.30 18:21buy4250.091.96901.94901.9700
8482007.03.30 18:22buy4260.271.96841.94891.9694
8492007.03.30 18:29close4260.271.96871.94891.96948.104323.07
8502007.03.30 18:29close4250.091.96861.94901.9700-3.604319.47
8512007.03.30 18:29close4240.031.96871.94901.9705-2.404317.07
8522007.03.30 18:29close4230.011.96871.94911.9711-1.404315.67
8532007.03.30 18:30buy4270.011.96911.94811.9701
8542007.03.30 18:33buy4280.031.96841.94791.9694
8552007.03.30 19:06t/p4280.031.96941.94791.96943.004318.67
8562007.03.30 19:06close4270.011.96951.94811.97010.404319.07
8572007.04.02 22:00sell4290.011.97731.99831.9763
8582007.04.02 22:49sell4300.031.97791.99841.9769
8592007.04.03 01:19sell4310.091.97861.99861.9776
8602007.04.03 02:16sell4320.271.97921.99871.9782
8612007.04.03 02:18close4320.271.97881.99871.978210.804329.87
8622007.04.03 02:18close4310.091.97891.99861.9776-2.704327.17
8632007.04.03 02:18close4300.031.97861.99841.9769-2.384324.79
8642007.04.03 02:18close4290.011.97871.99831.9763-1.494323.30
8652007.04.04 09:00buy4330.011.97421.95321.9752
8662007.04.04 09:14t/p4330.011.97521.95321.97521.004324.30
8672007.04.04 09:14buy4340.011.97561.95461.9766
8682007.04.04 09:36t/p4340.011.97661.95461.97661.004325.30
8692007.04.04 09:36buy4350.011.97691.95591.9779
8702007.04.04 09:39buy4360.031.97631.95581.9773
8712007.04.04 09:51buy4370.091.97581.95581.9768
8722007.04.04 10:16t/p4370.091.97681.95581.97689.004334.30
8732007.04.04 10:16close4360.031.97681.95581.97731.504335.80
8742007.04.04 10:16close4350.011.97691.95591.97790.004335.80
8752007.04.05 06:00sell4380.011.97541.99641.9744
8762007.04.05 08:13t/p4380.011.97441.99641.97441.004336.80
8772007.04.06 00:00buy4390.011.97191.95091.9729
8782007.04.06 00:26buy4400.031.97141.95091.9724
8792007.04.06 01:34buy4410.091.97081.95081.9718
8802007.04.06 06:54t/p4410.091.97181.95081.97189.004345.80
8812007.04.06 06:54close4400.031.97191.95091.97241.504347.30
8822007.04.06 06:54close4390.011.97181.95091.9729-0.104347.19
8832007.04.09 04:01buy4420.011.96461.94361.9656
8842007.04.09 08:26buy4430.031.96411.94361.9651
8852007.04.09 13:23buy4440.091.96351.94351.9645
8862007.04.09 13:28buy4450.271.96301.94351.9640
8872007.04.09 13:55close4450.271.96331.94351.96408.104355.30
8882007.04.09 13:57close4440.091.96341.94351.9645-0.904354.40
8892007.04.09 13:57close4430.031.96351.94361.9651-1.804352.60
8902007.04.09 13:57close4420.011.96361.94361.9656-1.004351.60
8912007.04.09 23:00buy4460.011.96281.94181.9638
8922007.04.10 00:25buy4470.031.96211.94161.9631
8932007.04.10 01:29buy4480.091.96151.94151.9625
8942007.04.10 02:34t/p4480.091.96251.94151.96259.004360.60
8952007.04.10 02:34close4470.031.96261.94161.96311.504362.10
8962007.04.10 02:36close4460.011.96271.94181.9638-0.084362.02
8972007.04.10 20:02sell4490.011.97121.99221.9702
8982007.04.10 21:42sell4500.031.97181.99231.9708
8992007.04.10 22:40sell4510.091.97231.99231.9713
9002007.04.10 23:00sell4520.271.97291.99241.9719
9012007.04.10 23:21close4520.271.97261.99241.97198.104370.12
9022007.04.10 23:21close4510.091.97271.99231.9713-3.604366.52
9032007.04.10 23:26close4500.031.97281.99231.9708-3.004363.52
9042007.04.10 23:28close4490.011.97271.99221.9702-1.504362.02
9052007.04.12 11:00sell4530.011.97411.99511.9731
9062007.04.12 11:04sell4540.031.97461.99511.9736
9072007.04.12 11:35sell4550.091.97511.99511.9741
9082007.04.12 11:58sell4560.271.97581.99531.9748
9092007.04.12 12:10close4560.271.97551.99531.97488.104370.12
9102007.04.12 12:10close4550.091.97561.99511.9741-4.504365.62
9112007.04.12 12:10close4540.031.97551.99511.9736-2.704362.92
9122007.04.12 12:10close4530.011.97571.99511.9731-1.604361.32
9132007.04.16 07:01sell4570.011.98742.00841.9864
9142007.04.16 07:22sell4580.031.98812.00861.9871
9152007.04.16 07:52sell4590.091.98862.00861.9876
9162007.04.16 09:01t/p4590.091.98762.00861.98769.004370.32
9172007.04.16 09:01close4580.031.98752.00861.98711.804372.12
9182007.04.16 09:01close4570.011.98762.00841.9864-0.204371.92
9192007.04.16 18:00sell4600.011.99062.01161.9896
9202007.04.16 20:00t/p4600.011.98962.01161.98961.004372.92
9212007.04.18 01:00sell4610.012.00712.02812.0061
9222007.04.18 02:36sell4620.032.00792.02842.0069
9232007.04.18 02:40sell4630.092.00852.02852.0075
9242007.04.18 07:39sell4640.272.00922.02872.0082
9252007.04.18 07:43close4640.272.00882.02872.008210.804383.72
9262007.04.18 07:43close4630.092.00872.02852.0075-1.804381.92
9272007.04.18 07:44close4620.032.00862.02842.0069-2.104379.82
9282007.04.18 07:44close4610.012.00852.02812.0061-1.404378.42
9292007.04.19 04:02sell4650.012.00642.02742.0054
9302007.04.19 04:23t/p4650.012.00542.02742.00541.004379.42
9312007.04.19 04:23sell4660.012.00502.02602.0040
9322007.04.19 04:42t/p4660.012.00402.02602.00401.004380.42
9332007.04.19 04:42sell4670.012.00362.02462.0026
9342007.04.19 04:48sell4680.032.00412.02462.0031
9352007.04.19 05:30sell4690.092.00472.02472.0037
9362007.04.19 05:43sell4700.272.00552.02502.0045
9372007.04.19 05:44sell4710.812.00602.02502.0050
9382007.04.19 05:47close4710.812.00572.02502.005024.304404.72
9392007.04.19 05:47close4700.272.00592.02502.0045-10.804393.92
9402007.04.19 05:47close4690.092.00552.02472.0037-7.204386.72
9412007.04.19 05:47close4680.032.00562.02462.0031-4.504382.22
9422007.04.19 05:47close4670.012.00552.02462.0026-1.904380.32
9432007.04.19 21:00buy4720.012.00201.98102.0030
9442007.04.19 22:53t/p4720.012.00301.98102.00301.004381.32
9452007.04.23 04:03sell4730.012.00322.02422.0022
9462007.04.23 06:10sell4740.032.00382.02432.0028
9472007.04.23 07:24t/p4740.032.00282.02432.00283.004384.32
9482007.04.23 07:24close4730.012.00282.02422.00220.404384.72
9492007.04.23 18:00buy4750.012.00171.98072.0027
9502007.04.23 20:48buy4760.032.00111.98062.0021
9512007.04.23 21:37buy4770.092.00061.98062.0016
9522007.04.23 22:26buy4780.272.00001.98052.0010
9532007.04.23 22:50close4780.272.00031.98052.00108.104392.82
9542007.04.23 22:50close4770.092.00041.98062.0016-1.804391.02
9552007.04.23 22:50close4760.032.00051.98062.0021-1.804389.22
9562007.04.23 22:50close4750.012.00041.98072.0027-1.304387.92
9572007.04.24 13:00buy4790.012.00101.98002.0020
9582007.04.24 13:41buy4800.031.99981.97932.0008
9592007.04.24 13:50buy4810.091.99931.97932.0003
9602007.04.24 14:30t/p4810.092.00031.97932.00039.004396.92
9612007.04.24 14:30close4800.032.00031.97932.00081.504398.42
9622007.04.24 14:30close4790.012.00041.98002.0020-0.604397.82
9632007.04.27 02:00buy4820.011.99051.96951.9915
9642007.04.27 02:20buy4830.031.98981.96931.9908
9652007.04.27 03:48t/p4830.031.99081.96931.99083.004400.82
9662007.04.27 03:48close4820.011.99081.96951.99150.304401.12
9672007.04.30 00:04sell4840.011.99652.01751.9955
9682007.04.30 00:22sell4850.031.99712.01761.9961
9692007.04.30 00:52t/p4850.031.99612.01761.99613.004404.12
9702007.04.30 00:52close4840.011.99602.01751.99550.504404.62
9712007.04.30 00:52sell4860.011.99582.01681.9948
9722007.04.30 01:22t/p4860.011.99482.01681.99481.004405.62
9732007.05.01 07:00sell4870.011.99992.02091.9989
9742007.05.01 07:49sell4880.032.00052.02101.9995
9752007.05.01 08:08t/p4880.031.99952.02101.99953.004408.62
9762007.05.01 08:08close4870.011.99932.02091.99890.604409.22
9772007.05.02 21:00buy4890.011.98971.96871.9907
9782007.05.02 21:46buy4900.031.98921.96871.9902
9792007.05.03 00:02buy4910.091.98861.96861.9896
9802007.05.03 01:29t/p4910.091.98961.96861.98969.004418.22
9812007.05.03 01:29close4900.031.98981.96871.99022.014420.23
9822007.05.03 01:29close4890.011.98991.96871.99070.274420.49
9832007.05.04 07:00buy4920.011.98721.96621.9882
9842007.05.04 08:36buy4930.031.98651.96601.9875
9852007.05.04 08:59t/p4930.031.98751.96601.98753.004423.49
9862007.05.04 08:59close4920.011.98751.96621.98820.304423.79
9872007.05.07 13:00sell4940.011.99582.01681.9948
9882007.05.07 14:32sell4950.031.99642.01691.9954
9892007.05.07 17:00t/p4950.031.99542.01691.99543.004426.79
9902007.05.07 17:00close4940.011.99542.01681.99480.404427.19
9912007.05.08 11:00sell4960.011.99292.01391.9919
9922007.05.08 11:41sell4970.031.99352.01401.9925
9932007.05.08 11:46sell4980.091.99402.01401.9930
9942007.05.08 12:08t/p4980.091.99302.01401.99309.004436.19
9952007.05.08 12:08close4970.031.99302.01401.99251.504437.69
9962007.05.08 12:08close4960.011.99282.01391.99190.104437.79
9972007.05.09 04:03buy4990.011.98981.96881.9908
9982007.05.09 04:52t/p4990.011.99081.96881.99081.004438.79
9992007.05.09 04:52buy5000.011.99111.97011.9921
10002007.05.09 05:26buy5010.031.99051.97001.9915
10012007.05.09 05:38buy5020.091.98991.96991.9909
10022007.05.09 07:39t/p5020.091.99091.96991.99099.004447.79
10032007.05.09 07:39close5010.031.99091.97001.99151.204448.99
10042007.05.09 07:39close5000.011.99071.97011.9921-0.404448.59
10052007.05.09 23:21sell5030.011.99432.01531.9933
10062007.05.10 00:34t/p5030.011.99332.01531.99330.724449.32
10072007.05.10 11:00sell5040.011.99062.01161.9896
10082007.05.10 11:15t/p5040.011.98962.01161.98961.004450.32
10092007.05.10 11:15sell5050.011.98932.01031.9883
10102007.05.10 11:17t/p5050.011.98832.01031.98831.004451.32
10112007.05.10 11:17sell5060.011.98792.00891.9869
10122007.05.10 11:22t/p5060.011.98692.00891.98691.004452.32
10132007.05.10 11:22sell5070.011.98652.00751.9855
10142007.05.10 11:40sell5080.031.98702.00751.9860
10152007.05.10 11:44sell5090.091.98762.00761.9866
10162007.05.10 12:15t/p5090.091.98662.00761.98669.004461.32
10172007.05.10 12:15close5080.031.98632.00751.98602.104463.42
10182007.05.10 12:15close5070.011.98632.00751.98550.204463.62
10192007.05.11 03:01buy5100.011.97931.95831.9803
10202007.05.11 03:55t/p5100.011.98031.95831.98031.004464.62
10212007.05.11 03:55buy5110.011.98081.95981.9818
10222007.05.11 06:28buy5120.031.98031.95981.9813
10232007.05.11 08:02buy5130.091.97971.95971.9807
10242007.05.11 08:02buy5140.271.97911.95961.9801
10252007.05.11 08:04close5140.271.97941.95961.98018.104472.72
10262007.05.11 08:05close5130.091.97951.95971.9807-1.804470.92
10272007.05.11 08:05close5120.031.97961.95981.9813-2.104468.82
10282007.05.11 08:06close5110.011.97951.95981.9818-1.304467.52
10292007.05.14 11:00sell5150.011.98042.00141.9794
10302007.05.14 11:04sell5160.031.98092.00141.9799
10312007.05.14 11:08sell5170.091.98162.00161.9806
10322007.05.14 11:19sell5180.271.98212.00161.9811
10332007.05.14 11:22close5180.271.98182.00161.98118.104475.62
10342007.05.14 11:22close5170.091.98192.00161.9806-2.704472.92
10352007.05.14 11:22close5160.031.98182.00141.9799-2.704470.22
10362007.05.14 11:22close5150.011.98172.00141.9794-1.304468.92
10372007.05.14 11:22sell5190.011.98132.00231.9803
10382007.05.14 11:25sell5200.031.98192.00241.9809
10392007.05.14 11:46t/p5200.031.98092.00241.98093.004471.92
10402007.05.14 11:46close5190.011.98092.00231.98030.404472.32
10412007.05.14 11:46sell5210.011.98042.00141.9794
10422007.05.14 11:58sell5220.031.98092.00141.9799
10432007.05.14 12:01sell5230.091.98152.00151.9805
10442007.05.14 12:29sell5240.271.98212.00161.9811
10452007.05.14 13:17close5240.271.98182.00161.98118.104480.42
10462007.05.14 13:17close5230.091.98162.00151.9805-0.904479.52
10472007.05.14 13:17close5220.031.98172.00141.9799-2.404477.12
10482007.05.14 13:17close5210.011.98192.00141.9794-1.504475.62
10492007.05.15 04:01buy5250.011.97991.95891.9809
10502007.05.15 08:00buy5260.031.97931.95881.9803
10512007.05.15 08:14t/p5260.031.98031.95881.98033.004478.62
10522007.05.15 08:14close5250.011.98031.95891.98090.404479.02
10532007.05.16 05:00sell5270.011.98482.00581.9838
10542007.05.16 07:01sell5280.031.98542.00591.9844
10552007.05.16 07:30sell5290.091.98592.00591.9849
10562007.05.16 07:50sell5300.271.98652.00601.9855
10572007.05.16 08:20close5300.271.98622.00601.98558.104487.12
10582007.05.16 08:20close5290.091.98612.00591.9849-1.804485.32
10592007.05.16 08:20close5280.031.98622.00591.9844-2.404482.92
10602007.05.16 08:20close5270.011.98632.00581.9838-1.504481.42
10612007.05.17 05:01buy5310.011.97831.95731.9793
10622007.05.17 07:48buy5320.031.97781.95731.9788
10632007.05.17 08:17buy5330.091.97721.95721.9782
10642007.05.17 08:23buy5340.271.97671.95721.9777
10652007.05.17 08:44close5340.271.97701.95721.97778.104489.52
10662007.05.17 08:44close5330.091.97691.95721.9782-2.704486.82
10672007.05.17 08:44close5320.031.97671.95731.9788-3.304483.52
10682007.05.17 08:45close5310.011.97681.95731.9793-1.504482.02
10692007.05.17 23:02buy5350.011.97481.95381.9758
10702007.05.18 03:05buy5360.031.97421.95371.9752
10712007.05.18 08:29t/p5360.031.97521.95371.97523.004485.02
10722007.05.18 08:29close5350.011.97521.95381.97580.424485.44
10732007.05.18 18:00buy5370.011.97551.95451.9765
10742007.05.18 18:02buy5380.031.97501.95451.9760
10752007.05.18 18:52t/p5380.031.97601.95451.97603.004488.44
10762007.05.18 18:52close5370.011.97611.95451.97650.604489.04
10772007.05.18 18:52buy5390.011.97631.95531.9773
10782007.05.18 19:00buy5400.031.97581.95531.9768
10792007.05.18 19:07buy5410.091.97521.95521.9762
10802007.05.18 21:00buy5420.271.97461.95511.9756
10812007.05.18 21:41close5420.271.97491.95511.97568.104497.14
10822007.05.18 21:41close5410.091.97501.95521.9762-1.804495.34
10832007.05.18 21:43close5400.031.97491.95531.9768-2.704492.64
10842007.05.18 21:43close5390.011.97501.95531.9773-1.304491.34
10852007.05.21 21:00buy5430.011.97041.94941.9714
10862007.05.21 22:49t/p5430.011.97141.94941.97141.004492.34
10872007.05.23 02:00sell5440.011.97401.99501.9730
10882007.05.23 02:16sell5450.031.97451.99501.9735
10892007.05.23 02:30sell5460.091.97501.99501.9740
10902007.05.23 05:20t/p5460.091.97401.99501.97409.004501.34
10912007.05.23 05:20close5450.031.97391.99501.97351.804503.14
10922007.05.23 05:21close5440.011.97401.99501.97300.004503.14
10932007.05.24 00:01sell5470.011.98592.00691.9849
10942007.05.24 02:05sell5480.031.98652.00701.9855
10952007.05.24 08:27sell5490.091.98712.00711.9861
10962007.05.24 08:28sell5500.271.98772.00721.9867
10972007.05.24 08:38close5500.271.98742.00721.98678.104511.24
10982007.05.24 08:38close5490.091.98752.00711.9861-3.604507.64
10992007.05.24 08:39close5480.031.98742.00701.9855-2.704504.94
11002007.05.24 08:39close5470.011.98762.00691.9849-1.704503.24
11012007.05.25 12:02sell5510.011.98512.00611.9841
11022007.05.25 12:11sell5520.031.98572.00621.9847
11032007.05.25 13:18t/p5520.031.98472.00621.98473.004506.24
11042007.05.25 13:18close5510.011.98462.00611.98410.504506.74
11052007.05.28 06:01buy5530.011.98471.96371.9857
11062007.05.28 07:35buy5540.031.98421.96371.9852
11072007.05.28 09:29buy5550.091.98351.96351.9845
11082007.05.28 10:12buy5560.271.98291.96341.9839
11092007.05.28 10:15close5560.271.98321.96341.98398.104514.84
11102007.05.28 10:15close5550.091.98331.96351.9845-1.804513.04
11112007.05.28 10:16close5540.031.98321.96371.9852-3.004510.04
11122007.05.28 10:16close5530.011.98311.96371.9857-1.604508.44
11132007.05.28 19:01buy5570.011.98361.96261.9846
11142007.05.28 23:55buy5580.031.98291.96241.9839
11152007.05.29 03:30buy5590.091.98231.96231.9833
11162007.05.29 05:58t/p5590.091.98331.96231.98339.004517.44
11172007.05.29 05:58close5580.031.98351.96241.98391.874519.31
11182007.05.29 05:58close5570.011.98341.96261.9846-0.184519.13
11192007.05.29 07:00buy5600.011.98451.96351.9855
11202007.05.29 07:08buy5610.031.98371.96321.9847
11212007.05.29 07:52t/p5610.031.98471.96321.98473.004522.13
11222007.05.29 07:52close5600.011.98501.96351.98550.504522.63
11232007.05.29 07:52buy5620.011.98541.96441.9864
11242007.05.29 08:06buy5630.031.98491.96441.9859
11252007.05.29 08:06buy5640.091.98431.96431.9853
11262007.05.29 08:06buy5650.271.98361.96411.9846
11272007.05.29 08:07close5650.271.98431.96411.984618.904541.53
11282007.05.29 08:07close5640.091.98421.96431.9853-0.904540.63
11292007.05.29 08:07close5630.031.98411.96441.9859-2.404538.23
11302007.05.29 08:07close5620.011.98421.96441.9864-1.204537.03
11312007.05.30 05:00buy5660.011.98321.96221.9842
11322007.05.30 05:09buy5670.031.98271.96221.9837
11332007.05.30 05:26buy5680.091.98211.96211.9831
11342007.05.30 05:31buy5690.271.98151.96201.9825
11352007.05.30 05:33close5690.271.98181.96201.98258.104545.13
11362007.05.30 05:33close5680.091.98201.96211.9831-0.904544.23
11372007.05.30 05:33close5670.031.98191.96221.9837-2.404541.83
11382007.05.30 05:33close5660.011.98211.96221.9842-1.104540.73
11392007.05.30 05:33buy5700.011.98251.96151.9835
11402007.05.30 05:34buy5710.031.98191.96141.9829
11412007.05.30 07:32buy5720.091.98141.96141.9824
11422007.05.30 07:59buy5730.271.98081.96131.9818
11432007.05.30 08:01buy5740.811.98021.96121.9812
11442007.05.30 08:02close5740.811.98051.96121.981224.304565.03
11452007.05.30 08:02close5730.271.98061.96131.9818-5.404559.63
11462007.05.30 08:02close5720.091.98051.96141.9824-8.104551.53
11472007.05.30 08:03close5710.031.98061.96141.9829-3.904547.63
11482007.05.30 08:03close5700.011.98041.96151.9835-2.104545.53
11492007.05.30 21:00buy5750.011.97581.95481.9768
11502007.05.30 21:09buy5760.031.97501.95451.9760
11512007.05.30 22:31t/p5760.031.97601.95451.97603.004548.53
11522007.05.30 22:31close5750.011.97611.95481.97680.304548.83
11532007.06.01 05:02sell5770.011.97962.00061.9786
11542007.06.01 08:49t/p5770.011.97862.00061.97861.004549.83
11552007.06.05 00:00sell5780.011.99132.01231.9903
11562007.06.05 05:11sell5790.031.99192.01241.9909
11572007.06.05 05:57sell5800.091.99242.01241.9914
11582007.06.05 09:16sell5810.271.99302.01251.9920
11592007.06.05 09:21sell5820.811.99382.01281.9928
11602007.06.05 10:17close5820.811.99342.01281.992832.404582.23
11612007.06.05 10:17close5810.271.99352.01251.9920-13.504568.73
11622007.06.05 10:18close5800.091.99362.01241.9914-10.804557.93
11632007.06.05 10:18close5790.031.99352.01241.9909-4.804553.13
11642007.06.05 10:19close5780.011.99362.01231.9903-2.304550.83
11652007.06.06 09:00sell5830.011.99332.01431.9923
11662007.06.06 09:05sell5840.031.99382.01431.9928
11672007.06.06 10:25t/p5840.031.99282.01431.99283.004553.83
11682007.06.06 10:25close5830.011.99272.01431.99230.604554.43
11692007.06.07 02:00buy5850.011.99291.97191.9939
11702007.06.07 02:04buy5860.031.99231.97181.9933
11712007.06.07 03:16buy5870.091.99171.97171.9927
11722007.06.07 04:29t/p5870.091.99271.97171.99279.004563.43
11732007.06.07 04:29close5860.031.99291.97181.99331.804565.23
11742007.06.07 04:30close5850.011.99281.97191.9939-0.104565.13
11752007.06.07 05:00buy5880.011.99341.97241.9944
11762007.06.07 06:49buy5890.031.99291.97241.9939
11772007.06.07 08:16t/p5890.031.99391.97241.99393.004568.13
11782007.06.07 08:16close5880.011.99401.97241.99440.604568.73
11792007.06.08 03:00buy5900.011.97911.95811.9801
11802007.06.08 03:08buy5910.031.97861.95811.9796
11812007.06.08 03:23buy5920.091.97801.95801.9790
11822007.06.08 06:04t/p5920.091.97901.95801.97909.004577.73
11832007.06.08 06:04close5910.031.97901.95811.97961.204578.93
11842007.06.08 06:04close5900.011.97911.95811.98010.004578.93
11852007.06.08 21:00buy5930.011.96711.94611.9681
11862007.06.08 21:00buy5940.031.96631.94581.9673
11872007.06.08 21:25t/p5940.031.96731.94581.96733.004581.93
11882007.06.08 21:25close5930.011.96731.94611.96810.204582.13
11892007.06.08 21:26buy5950.011.96741.94641.9684
11902007.06.08 22:12t/p5950.011.96841.94641.96841.004583.13
11912007.06.13 00:00sell5960.011.97411.99511.9731
11922007.06.13 01:00sell5970.031.97471.99521.9737
11932007.06.13 02:08t/p5970.031.97371.99521.97373.004586.13
11942007.06.13 02:08close5960.011.97371.99511.97310.404586.53
11952007.06.13 19:00buy5980.011.97321.95221.9742
11962007.06.13 19:04buy5990.031.97271.95221.9737
11972007.06.13 19:48buy6000.091.97221.95221.9732
11982007.06.13 19:58buy6010.271.97161.95211.9726
11992007.06.13 20:00close6010.271.97191.95211.97268.104594.63
12002007.06.13 20:00close6000.091.97201.95221.9732-1.804592.83
12012007.06.13 20:00close5990.031.97211.95221.9737-1.804591.03
12022007.06.13 20:00close5980.011.97201.95221.9742-1.204589.83
12032007.06.14 20:01buy6020.011.97091.94991.9719
12042007.06.14 20:20buy6030.031.97041.94991.9714
12052007.06.14 20:35buy6040.091.96971.94971.9707
12062007.06.14 21:11buy6050.271.96921.94971.9702
12072007.06.14 21:32close6050.271.96951.94971.97028.104597.93
12082007.06.14 21:35close6040.091.96941.94971.9707-2.704595.23
12092007.06.14 21:35close6030.031.96951.94991.9714-2.704592.53
12102007.06.14 21:35close6020.011.96941.94991.9719-1.504591.03
12112007.06.20 00:07sell6060.011.98812.00911.9871
12122007.06.20 08:11sell6070.031.98872.00921.9877
12132007.06.20 08:34sell6080.091.98932.00931.9883
12142007.06.20 09:15t/p6080.091.98832.00931.98839.004600.03
12152007.06.20 09:15close6070.031.98822.00921.98771.504601.53
12162007.06.20 09:15close6060.011.98812.00911.98710.004601.53
12172007.06.20 23:00sell6090.011.99292.01391.9919
12182007.06.20 23:29sell6100.031.99362.01411.9926
12192007.06.20 23:33t/p6090.011.99192.01391.99191.004602.53
12202007.06.20 23:33t/p6100.031.99262.01411.99263.004605.53
12212007.06.20 23:33sell6110.011.98892.00991.9879
12222007.06.20 23:33sell6120.031.99302.01351.9920
12232007.06.21 01:01t/p6120.031.99202.01351.99202.164607.69
12242007.06.21 01:01close6110.011.99192.00991.9879-3.284604.41
12252007.06.21 21:01sell6130.011.99192.01291.9909
12262007.06.21 21:36sell6140.031.99242.01291.9914
12272007.06.21 23:17sell6150.091.99302.01301.9920
12282007.06.21 23:29t/p6150.091.99202.01301.99209.004613.41
12292007.06.21 23:29close6140.031.99192.01291.99141.504614.91
12302007.06.21 23:29close6130.011.99202.01291.9909-0.104614.81
12312007.06.25 05:00sell6160.011.99972.02071.9987
12322007.06.25 09:14t/p6160.011.99872.02071.99871.004615.81
12332007.06.26 09:00sell6170.011.99662.01761.9956
12342007.06.26 09:14sell6180.031.99722.01771.9962
12352007.06.26 09:39sell6190.091.99782.01781.9968
12362007.06.26 10:41sell6200.271.99842.01791.9974
12372007.06.26 10:55sell6210.811.99902.01801.9980
12382007.06.26 11:12close6210.811.99872.01801.998024.304640.11
12392007.06.26 11:12close6200.271.99882.01791.9974-10.804629.31
12402007.06.26 11:13close6190.091.99872.01781.9968-8.104621.21
12412007.06.26 11:13close6180.031.99862.01771.9962-4.204617.01
12422007.06.26 11:13close6170.011.99862.01761.9956-2.004615.01
12432007.06.26 12:00sell6220.011.99752.01851.9965
12442007.06.26 12:25sell6230.031.99802.01851.9970
12452007.06.26 12:30sell6240.091.99862.01861.9976
12462007.06.26 12:57sell6250.271.99922.01871.9982
12472007.06.26 12:58close6250.271.99892.01871.99828.104623.11
12482007.06.26 12:58close6240.091.99902.01861.9976-3.604619.51
12492007.06.26 12:58close6230.031.99892.01851.9970-2.704616.81
12502007.06.26 12:58close6220.011.99912.01851.9965-1.604615.21
12512007.06.26 12:59sell6260.011.99892.01991.9979
12522007.06.26 13:16sell6270.031.99952.02001.9985
12532007.06.26 14:29sell6280.092.00012.02011.9991
12542007.06.26 14:40sell6290.272.00062.02011.9996
12552007.06.26 14:40sell6300.812.00112.02012.0001
12562007.06.26 14:52close6300.812.00072.02012.000132.394647.60
12572007.06.26 14:52close6290.272.00082.02011.9996-5.404642.20
12582007.06.26 14:52close6280.092.00072.02011.9991-5.404636.80
12592007.06.26 14:52close6270.032.00092.02001.9985-4.204632.60
12602007.06.26 14:52close6260.012.00082.01991.9979-1.904630.70
12612007.06.26 23:00sell6310.011.99882.01981.9978
12622007.06.27 01:10t/p6310.011.99782.01981.99780.914631.61
12632007.06.28 19:00sell6320.012.00132.02232.0003
12642007.06.28 19:48sell6330.032.00192.02242.0009
12652007.06.28 20:37t/p6330.032.00092.02242.00093.004634.61
12662007.06.28 20:37close6320.012.00082.02232.00030.504635.11
12672007.06.29 10:00sell6340.012.00172.02272.0007
12682007.06.29 10:30sell6350.032.00222.02272.0012
12692007.06.29 11:31sell6360.092.00282.02282.0018
12702007.06.29 11:52sell6370.272.00332.02282.0023
12712007.06.29 11:55sell6380.812.00402.02302.0030
12722007.06.29 11:58close6380.812.00362.02302.003032.404667.51
12732007.06.29 11:58close6370.272.00372.02282.0023-10.804656.71
12742007.06.29 11:58close6360.092.00382.02282.0018-9.004647.71
12752007.06.29 11:58close6350.032.00392.02272.0012-5.104642.61
12762007.06.29 11:58close6340.012.00382.02272.0007-2.104640.51
12772007.07.02 09:00sell6390.012.00812.02912.0071
12782007.07.02 09:15sell6400.032.00872.02922.0077
12792007.07.02 09:21sell6410.092.00952.02952.0085
12802007.07.02 09:25sell6420.272.01012.02962.0091
12812007.07.02 09:27sell6430.812.01062.02962.0096
12822007.07.02 10:08close6430.812.01022.02962.009632.404672.91
12832007.07.02 10:09close6420.272.01032.02962.0091-5.404667.51
12842007.07.02 10:09close6410.092.01012.02952.0085-5.404662.11
12852007.07.02 10:09close6400.032.00992.02922.0077-3.604658.51
12862007.07.02 10:09close6390.012.01002.02912.0071-1.904656.61
12872007.07.02 13:00sell6440.012.01002.03102.0090
12882007.07.02 13:52sell6450.032.01062.03112.0096
12892007.07.02 13:52sell6460.092.01112.03112.0101
12902007.07.02 14:06t/p6460.092.01012.03112.01019.004665.61
12912007.07.02 14:06close6450.032.01002.03112.00961.804667.41
12922007.07.02 14:06close6440.012.01022.03102.0090-0.204667.21
12932007.07.03 04:00sell6470.012.01722.03822.0162
12942007.07.03 07:33sell6480.032.01782.03832.0168
12952007.07.03 07:34sell6490.092.01832.03832.0173
12962007.07.03 07:59t/p6490.092.01732.03832.01739.004676.21
12972007.07.03 07:59close6480.032.01732.03832.01681.504677.71
12982007.07.03 07:59close6470.012.01742.03822.0162-0.204677.51
12992007.07.04 13:00sell6500.012.01782.03882.0168
13002007.07.04 14:14t/p6500.012.01682.03882.01681.004678.51
13012007.07.05 11:00buy6510.012.01661.99562.0176
13022007.07.05 11:12buy6520.032.01591.99542.0169
13032007.07.05 12:11buy6530.092.01531.99532.0163
13042007.07.05 12:39buy6540.272.01481.99532.0158
13052007.07.05 12:43buy6550.812.01431.99532.0153
13062007.07.05 12:45close6550.812.01461.99532.015324.304702.81
13072007.07.05 12:46close6540.272.01471.99532.0158-2.704700.11
13082007.07.05 12:46close6530.092.01481.99532.0163-4.504695.61
13092007.07.05 12:46close6520.032.01481.99542.0169-3.304692.31
13102007.07.05 12:46close6510.012.01471.99562.0176-1.904690.41
13112007.07.06 04:00buy6560.012.01191.99092.0129
13122007.07.06 05:59buy6570.032.01131.99082.0123
13132007.07.06 06:04buy6580.092.01071.99072.0117
13142007.07.06 07:44buy6590.272.01011.99062.0111
13152007.07.06 07:54buy6600.812.00951.99052.0105
13162007.07.06 08:36close6600.812.00991.99052.010532.404722.81
13172007.07.06 08:36close6590.272.00971.99062.0111-10.804712.01
13182007.07.06 08:36close6580.092.00981.99072.0117-8.104703.91
13192007.07.06 08:36close6570.032.00971.99082.0123-4.804699.11
13202007.07.06 08:36close6560.012.00961.99092.0129-2.304696.81
13212007.07.06 13:00buy6610.012.01091.98992.0119
13222007.07.06 13:00buy6620.032.01041.98992.0114
13232007.07.06 13:19buy6630.092.00981.98982.0108
13242007.07.06 13:38buy6640.272.00931.98982.0103
13252007.07.06 13:44buy6650.812.00871.98972.0097
13262007.07.06 13:56close6650.812.00901.98972.009724.304721.11
13272007.07.06 13:56close6640.272.00911.98982.0103-5.404715.71
13282007.07.06 13:56close6630.092.00901.98982.0108-7.204708.51
13292007.07.06 13:56close6620.032.00911.98992.0114-3.904704.61
13302007.07.06 13:56close6610.012.00901.98992.0119-1.904702.71
13312007.07.06 13:56buy6660.012.00951.98852.0105
13322007.07.06 14:22t/p6660.012.01051.98852.01051.004703.71
13332007.07.09 23:02sell6670.012.01512.03612.0141
13342007.07.09 23:29sell6680.032.01572.03622.0147
13352007.07.10 07:02t/p6680.032.01472.03622.01472.724706.43
13362007.07.10 07:02close6670.012.01462.03612.01410.414706.84
13372007.07.11 04:00sell6690.012.02552.04652.0245
13382007.07.11 05:15sell6700.032.02612.04662.0251
13392007.07.11 05:41t/p6700.032.02512.04662.02513.004709.84
13402007.07.11 05:41close6690.012.02502.04652.02450.504710.34
13412007.07.11 20:00sell6710.012.03282.05382.0318
13422007.07.11 20:52sell6720.032.03342.05392.0324
13432007.07.11 21:09sell6730.092.03402.05402.0330
13442007.07.11 22:08t/p6730.092.03302.05402.03309.004719.34
13452007.07.11 22:08close6720.032.03292.05392.03241.504720.84
13462007.07.11 22:08close6710.012.03302.05382.0318-0.204720.64
13472007.07.13 11:00buy6740.012.03152.01052.0325
13482007.07.13 11:40t/p6740.012.03252.01052.03251.004721.64
13492007.07.13 11:40buy6750.012.03302.01202.0340
13502007.07.13 11:56buy6760.032.03242.01192.0334
13512007.07.13 12:02buy6770.092.03152.01152.0325
13522007.07.13 12:11buy6780.272.03102.01152.0320
13532007.07.13 12:14close6780.272.03132.01152.03208.104729.74
13542007.07.13 12:14close6770.092.03142.01152.0325-0.904728.84
13552007.07.13 12:14close6760.032.03132.01192.0334-3.304725.54
13562007.07.13 12:14close6750.012.03142.01202.0340-1.604723.94
13572007.07.16 01:00sell6790.012.03342.05442.0324
13582007.07.16 01:05sell6800.032.03422.05472.0332
13592007.07.16 02:10t/p6800.032.03322.05472.03323.004726.94
13602007.07.16 02:10close6790.012.03312.05442.03240.304727.24
13612007.07.18 12:00sell6810.012.04992.07092.0489
13622007.07.18 12:21sell6820.032.05052.07102.0495
13632007.07.18 12:56t/p6820.032.04952.07102.04953.004730.24
13642007.07.18 12:56close6810.012.04942.07092.04890.504730.74
13652007.07.18 12:57sell6830.012.04902.07002.0480
13662007.07.18 13:39t/p6830.012.04802.07002.04801.004731.74
13672007.07.19 00:00sell6840.012.05322.07422.0522
13682007.07.19 00:01sell6850.032.05382.07432.0528
13692007.07.19 00:16t/p6850.032.05282.07432.05283.004734.74
13702007.07.19 00:16close6840.012.05262.07422.05220.604735.34
13712007.07.19 00:16sell6860.012.05262.07362.0516
13722007.07.19 00:17sell6870.032.05312.07362.0521
13732007.07.19 02:42t/p6870.032.05212.07362.05213.004738.34
13742007.07.19 02:42close6860.012.05192.07362.05160.704739.04
13752007.07.20 06:01buy6880.012.04882.02782.0498
13762007.07.20 08:40t/p6880.012.04982.02782.04981.004740.04
13772007.07.23 11:00sell6890.012.05762.07862.0566
13782007.07.23 11:37t/p6890.012.05662.07862.05661.004741.04
13792007.07.23 11:37sell6900.012.05622.07722.0552
13802007.07.23 12:01sell6910.032.05682.07732.0558
13812007.07.23 12:08sell6920.092.05732.07732.0563
13822007.07.23 14:12sell6930.272.05782.07732.0568
13832007.07.23 14:24close6930.272.05752.07732.05688.104749.14
13842007.07.23 14:24close6920.092.05722.07732.05630.904750.04
13852007.07.23 14:25close6910.032.05742.07732.0558-1.804748.24
13862007.07.23 14:25close6900.012.05732.07722.0552-1.104747.14
13872007.07.24 12:00sell6940.012.06102.08202.0600
13882007.07.24 12:27t/p6940.012.06002.08202.06001.004748.14
13892007.07.24 12:27sell6950.012.05962.08062.0586
13902007.07.24 12:32sell6960.032.06022.08072.0592
13912007.07.24 12:38sell6970.092.06092.08092.0599
13922007.07.24 13:27sell6980.272.06152.08102.0605
13932007.07.24 13:35sell6990.812.06222.08122.0612
13942007.07.24 13:54close6990.812.06182.08122.061232.394780.53
13952007.07.24 13:54close6980.272.06192.08102.0605-10.804769.73
13962007.07.24 13:54close6970.092.06202.08092.0599-9.904759.83
13972007.07.24 13:54close6960.032.06202.08072.0592-5.404754.43
13982007.07.24 13:54close6950.012.06182.08062.0586-2.204752.23
13992007.07.25 23:00buy7000.012.05392.03292.0549
14002007.07.26 00:04buy7010.032.05342.03292.0544
14012007.07.26 00:06buy7020.092.05292.03292.0539
14022007.07.26 01:53t/p7020.092.05392.03292.05399.004761.23
14032007.07.26 01:53close7010.032.05392.03292.05441.504762.73
14042007.07.26 01:53close7000.012.05402.03292.05490.174762.90
14052007.07.26 18:00buy7030.012.04902.02802.0500
14062007.07.26 18:20t/p7030.012.05002.02802.05001.004763.90
14072007.07.26 18:20buy7040.012.05032.02932.0513
14082007.07.26 18:21t/p7040.012.05132.02932.05131.004764.90
14092007.07.26 18:21buy7050.012.05162.03062.0526
14102007.07.26 18:27t/p7050.012.05262.03062.05261.004765.90
14112007.07.26 18:27buy7060.012.05312.03212.0541
14122007.07.26 18:27t/p7060.012.05412.03212.05411.004766.90
14132007.07.26 18:27buy7070.012.05442.03342.0554
14142007.07.26 18:31t/p7070.012.05542.03342.05541.004767.90
14152007.07.26 18:31buy7080.012.05592.03492.0569
14162007.07.26 18:32buy7090.032.05542.03492.0564
14172007.07.26 18:33buy7100.092.05482.03482.0558
14182007.07.26 18:34buy7110.272.05432.03482.0553
14192007.07.26 18:34buy7120.812.05382.03482.0548
14202007.07.26 18:41close7120.812.05412.03482.054824.314792.21
14212007.07.26 18:41close7110.272.05402.03482.0553-8.104784.11
14222007.07.26 18:41close7100.092.05422.03482.0558-5.404778.71
14232007.07.26 18:41close7090.032.05412.03492.0564-3.904774.81
14242007.07.26 18:41close7080.012.05422.03492.0569-1.704773.11
14252007.07.26 18:41buy7130.012.05442.03342.0554
14262007.07.26 18:44buy7140.032.05392.03342.0549
14272007.07.26 18:56buy7150.092.05332.03332.0543
14282007.07.26 19:06buy7160.272.05272.03322.0537
14292007.07.26 19:12close7160.272.05302.03322.05378.104781.21
14302007.07.26 19:12close7150.092.05292.03332.0543-3.604777.61
14312007.07.26 19:12close7140.032.05302.03342.0549-2.704774.91
14322007.07.26 19:12close7130.012.05292.03342.0554-1.504773.41
14332007.07.30 05:00buy7170.012.02412.00312.0251
14342007.07.30 06:23buy7180.032.02352.00302.0245
14352007.07.30 06:24buy7190.092.02302.00302.0240
14362007.07.30 06:25buy7200.272.02232.00282.0233
14372007.07.30 06:27close7200.272.02282.00282.023313.504786.91
14382007.07.30 06:27close7190.092.02272.00302.0240-2.704784.21
14392007.07.30 06:27close7180.032.02282.00302.0245-2.104782.11
14402007.07.30 06:27close7170.012.02272.00312.0251-1.404780.71
14412007.07.31 23:00sell7210.012.03112.05212.0301
14422007.07.31 23:13t/p7210.012.03012.05212.03011.004781.71
14432007.07.31 23:13sell7220.012.02972.05072.0287
14442007.07.31 23:18t/p7220.012.02872.05072.02871.004782.71
14452007.07.31 23:18sell7230.012.02842.04942.0274
14462007.07.31 23:18sell7240.032.02892.04942.0279
14472007.07.31 23:20sell7250.092.02942.04942.0284
14482007.08.01 00:01sell7260.272.03002.04952.0290
14492007.08.01 00:37sell7270.812.03052.04952.0295
14502007.08.01 00:56close7270.812.03012.04952.029532.414815.12
14512007.08.01 00:57close7260.272.02952.04952.029013.504828.62
14522007.08.01 00:57close7250.092.02962.04942.0284-2.644825.98
14532007.08.01 00:58close7240.032.02982.04942.0279-2.984823.00
14542007.08.01 00:58close7230.012.02992.04942.0274-1.594821.41
14552007.08.02 08:00sell7280.012.03072.05172.0297
14562007.08.02 08:11sell7290.032.03132.05182.0303
14572007.08.02 08:44sell7300.092.03192.05192.0309
14582007.08.02 08:48sell7310.272.03252.05202.0315
14592007.08.02 09:01close7310.272.03212.05202.031510.804832.21
14602007.08.02 09:01close7300.092.03202.05192.0309-0.904831.31
14612007.08.02 09:01close7290.032.03212.05182.0303-2.404828.91
14622007.08.02 09:01close7280.012.03212.05172.0297-1.404827.51
14632007.08.02 10:00sell7320.012.03012.05112.0291
14642007.08.02 10:25sell7330.032.03072.05122.0297
14652007.08.02 10:54t/p7330.032.02972.05122.02973.004830.51
14662007.08.02 10:54close7320.012.02972.05112.02910.404830.91
14672007.08.02 10:54sell7340.012.02952.05052.0285
14682007.08.02 11:36t/p7340.012.02852.05052.02851.004831.91
14692007.08.03 04:00sell7350.012.03602.05702.0350
14702007.08.03 06:39sell7360.032.03662.05712.0356
14712007.08.03 09:10t/p7360.032.03562.05712.03563.004834.91
14722007.08.03 09:10close7350.012.03552.05702.03500.504835.41
14732007.08.06 02:00sell7370.012.04062.06162.0396
14742007.08.06 02:05sell7380.032.04122.06172.0402
14752007.08.06 02:10sell7390.092.04182.06182.0408
14762007.08.06 02:23sell7400.272.04242.06192.0414
14772007.08.06 02:27sell7410.812.04292.06192.0419
14782007.08.06 03:10close7410.812.04262.06192.041924.314859.72
14792007.08.06 03:11close7400.272.04242.06192.04140.004859.72
14802007.08.06 03:11close7390.092.04252.06182.0408-6.304853.42
14812007.08.06 03:11close7380.032.04242.06172.0402-3.604849.82
14822007.08.06 03:11close7370.012.04222.06162.0396-1.604848.22
14832007.08.06 10:00sell7420.012.04272.06372.0417
14842007.08.06 10:04sell7430.032.04332.06382.0423
14852007.08.06 10:57t/p7430.032.04232.06382.04233.004851.22
14862007.08.06 10:57close7420.012.04232.06372.04170.404851.62
14872007.08.06 10:57sell7440.012.04212.06312.0411
14882007.08.06 11:04t/p7440.012.04112.06312.04111.004852.62
14892007.08.07 01:01buy7450.012.03132.01032.0323
14902007.08.07 01:16t/p7450.012.03232.01032.03231.004853.62
14912007.08.07 01:16buy7460.012.03272.01172.0337
14922007.08.07 02:00buy7470.032.03212.01162.0331
14932007.08.07 02:03buy7480.092.03162.01162.0326
14942007.08.07 02:59t/p7480.092.03262.01162.03269.004862.62
14952007.08.07 02:59close7470.032.03262.01162.03311.504864.12
14962007.08.07 02:59close7460.012.03272.01172.03370.004864.12
14972007.08.07 22:00buy7490.012.02292.00192.0239
14982007.08.07 22:43buy7500.032.02232.00182.0233
14992007.08.07 22:51buy7510.092.02172.00172.0227
15002007.08.07 23:01buy7520.272.02112.00162.0221
15012007.08.07 23:06close7520.272.02162.00162.022113.504877.62
15022007.08.07 23:07close7510.092.02152.00172.0227-1.804875.82
15032007.08.07 23:07close7500.032.02172.00182.0233-1.804874.02
15042007.08.07 23:07close7490.012.02142.00192.0239-1.504872.52
15052007.08.09 02:01sell7530.012.03622.05722.0352
15062007.08.09 02:03sell7540.032.03682.05732.0358
15072007.08.09 02:04sell7550.092.03732.05732.0363
15082007.08.09 03:33t/p7550.092.03632.05732.03639.004881.52
15092007.08.09 03:33close7540.032.03622.05732.03581.804883.32
15102007.08.09 03:35close7530.012.03612.05722.03520.104883.42
15112007.08.10 10:00buy7560.012.02112.00012.0221
15122007.08.10 10:00buy7570.032.02062.00012.0216
15132007.08.10 10:03buy7580.092.02002.00002.0210
15142007.08.10 10:07t/p7580.092.02102.00002.02109.004892.42
15152007.08.10 10:07close7570.032.02102.00012.02161.204893.62
15162007.08.10 10:07close7560.012.02092.00012.0221-0.204893.42
15172007.08.10 10:07buy7590.012.02152.00052.0225
15182007.08.10 10:15buy7600.032.02092.00042.0219
15192007.08.10 10:34buy7610.092.02042.00042.0214
15202007.08.10 10:42t/p7610.092.02142.00042.02149.004902.42
15212007.08.10 10:42close7600.032.02142.00042.02191.504903.92
15222007.08.10 10:42close7590.012.02132.00052.0225-0.204903.72
15232007.08.10 10:42buy7620.012.02182.00082.0228
15242007.08.10 10:44buy7630.032.02122.00072.0222
15252007.08.10 11:08t/p7630.032.02222.00072.02223.004906.72
15262007.08.10 11:08close7620.012.02232.00082.02280.504907.22
15272007.08.13 22:00buy7640.012.01321.99222.0142
15282007.08.13 22:02buy7650.032.01271.99222.0137
15292007.08.13 22:03buy7660.092.01221.99222.0132
15302007.08.13 22:53t/p7660.092.01321.99222.01329.004916.22
15312007.08.13 22:53close7650.032.01321.99222.01371.504917.72
15322007.08.13 22:53close7640.012.01311.99222.0142-0.104917.62
15332007.08.13 22:53buy7670.012.01351.99252.0145
15342007.08.13 22:55buy7680.032.01281.99232.0138
15352007.08.13 22:58buy7690.092.01221.99222.0132
15362007.08.13 23:31buy7700.272.01151.99202.0125
15372007.08.13 23:52close7700.272.01211.99202.012516.204933.82
15382007.08.13 23:53close7690.092.01221.99222.01320.004933.82
15392007.08.13 23:53close7680.032.01231.99232.0138-1.504932.32
15402007.08.13 23:53close7670.012.01221.99252.0145-1.304931.02
15412007.08.15 01:00buy7710.011.99691.97591.9979
15422007.08.15 01:03buy7720.031.99641.97591.9974
15432007.08.15 01:13buy7730.091.99581.97581.9968
15442007.08.15 01:45buy7740.271.99521.97571.9962
15452007.08.15 02:03close7740.271.99551.97571.99628.104939.12
15462007.08.15 02:03close7730.091.99541.97581.9968-3.604935.52
15472007.08.15 02:05close7720.031.99551.97591.9974-2.704932.82
15482007.08.15 02:07close7710.011.99541.97591.9979-1.504931.32
15492007.08.15 04:00buy7750.011.99471.97371.9957
15502007.08.15 04:16buy7760.031.99421.97371.9952
15512007.08.15 04:27buy7770.091.99361.97361.9946
15522007.08.15 05:01buy7780.271.99301.97351.9940
15532007.08.15 05:35buy7790.811.99241.97341.9934
15542007.08.15 05:36close7790.811.99281.97341.993432.404963.72
15552007.08.15 05:36close7780.271.99271.97351.9940-8.104955.62
15562007.08.15 05:36close7770.091.99291.97361.9946-6.304949.32
15572007.08.15 05:36close7760.031.99301.97371.9952-3.604945.72
15582007.08.15 05:37close7750.011.99291.97371.9957-1.804943.92
15592007.08.15 12:00buy7800.011.99001.96901.9910
15602007.08.15 12:12buy7810.031.98941.96891.9904
15612007.08.15 12:15buy7820.091.98891.96891.9899
15622007.08.15 12:47t/p7820.091.98991.96891.98999.004952.92
15632007.08.15 12:47close7810.031.99001.96891.99041.804954.72
15642007.08.15 12:47close7800.011.98991.96901.9910-0.104954.62
15652007.08.15 12:47buy7830.011.99051.96951.9915
15662007.08.15 12:49buy7840.031.99001.96951.9910
15672007.08.15 12:55buy7850.091.98951.96951.9905
15682007.08.15 13:12buy7860.271.98891.96941.9899
15692007.08.15 13:16close7860.271.98931.96941.989910.804965.42
15702007.08.15 13:16close7850.091.98941.96951.9905-0.904964.52
15712007.08.15 13:16close7840.031.98931.96951.9910-2.104962.42
15722007.08.15 13:16close7830.011.98941.96951.9915-1.104961.32
15732007.08.16 22:00buy7870.011.98261.96161.9836
15742007.08.16 22:03t/p7870.011.98361.96161.98361.004962.32
15752007.08.16 22:03buy7880.011.98391.96291.9849
15762007.08.16 22:05buy7890.031.98321.96271.9842
15772007.08.16 22:05buy7900.091.98271.96271.9837
15782007.08.16 22:06buy7910.271.98211.96261.9831
15792007.08.16 22:09close7910.271.98241.96261.98318.104970.42
15802007.08.16 22:09close7900.091.98251.96271.9837-1.804968.62
15812007.08.16 22:09close7890.031.98241.96271.9842-2.404966.22
15822007.08.16 22:09close7880.011.98251.96291.9849-1.404964.82
15832007.08.16 22:09buy7920.011.98261.96161.9836
15842007.08.16 22:10t/p7920.011.98361.96161.98361.004965.82
15852007.08.16 22:10buy7930.011.98391.96291.9849
15862007.08.16 22:10buy7940.031.98331.96281.9843
15872007.08.16 22:10buy7950.091.98251.96251.9835
15882007.08.16 22:13t/p7950.091.98351.96251.98359.004974.82
15892007.08.16 22:13close7940.031.98351.96281.98430.604975.42
15902007.08.16 22:13close7930.011.98361.96291.9849-0.304975.12
15912007.08.16 22:13buy7960.011.98381.96281.9848
15922007.08.16 22:22buy7970.031.98311.96261.9841
15932007.08.16 22:33buy7980.091.98251.96251.9835
15942007.08.16 22:33buy7990.271.98201.96251.9830
15952007.08.16 22:34buy8000.811.98111.96211.9821
15962007.08.16 22:35close8000.811.98151.96211.982132.405007.52
15972007.08.16 22:35close7990.271.98171.96251.9830-8.104999.42
15982007.08.16 22:35close7980.091.98181.96251.9835-6.304993.12
15992007.08.16 22:36close7970.031.98171.96261.9841-4.204988.92
16002007.08.16 22:36close7960.011.98121.96281.9848-2.604986.32
16012007.08.16 22:36buy8010.011.98141.96041.9824
16022007.08.16 22:42t/p8010.011.98241.96041.98241.004987.32
16032007.08.16 22:42buy8020.011.98271.96171.9837
16042007.08.16 22:45buy8030.031.98221.96171.9832
16052007.08.16 23:22t/p8030.031.98321.96171.98323.004990.32
16062007.08.16 23:22close8020.011.98331.96171.98370.604990.92
16072007.08.20 08:00buy8040.011.98441.96341.9854
16082007.08.20 08:04t/p8040.011.98541.96341.98541.004991.92
16092007.08.20 08:04buy8050.011.98611.96511.9871
16102007.08.20 08:11buy8060.031.98551.96501.9865
16112007.08.20 08:15buy8070.091.98501.96501.9860
16122007.08.20 08:35buy8080.271.98441.96491.9854
16132007.08.20 08:35buy8090.811.98381.96481.9848
16142007.08.20 08:46close8090.811.98411.96481.984824.305016.22
16152007.08.20 08:46close8080.271.98421.96491.9854-5.405010.82
16162007.08.20 08:46close8070.091.98441.96501.9860-5.405005.42
16172007.08.20 08:46close8060.031.98431.96501.9865-3.605001.82
16182007.08.20 08:46close8050.011.98441.96511.9871-1.705000.12
16192007.08.20 08:46buy8100.011.98491.96391.9859
16202007.08.20 08:46buy8110.031.98441.96391.9854
16212007.08.20 08:51buy8120.091.98381.96381.9848
16222007.08.20 09:04buy8130.271.98331.96381.9843
16232007.08.20 09:04buy8140.811.98281.96381.9838
16242007.08.20 09:10close8140.811.98311.96381.983824.305024.42
16252007.08.20 09:10close8130.271.98301.96381.9843-8.105016.32
16262007.08.20 09:10close8120.091.98301.96381.9848-7.205009.12
16272007.08.20 09:11close8110.031.98311.96391.9854-3.905005.22
16282007.08.20 09:11close8100.011.98331.96391.9859-1.605003.62
16292007.08.20 18:00sell8150.011.98272.00371.9817
16302007.08.20 18:08sell8160.031.98342.00391.9824
16312007.08.20 18:13t/p8160.031.98242.00391.98243.005006.62
16322007.08.20 18:13close8150.011.98242.00371.98170.305006.92
16332007.08.20 18:13sell8170.011.98202.00301.9810
16342007.08.20 18:15sell8180.031.98262.00311.9816
16352007.08.20 18:22sell8190.091.98332.00331.9823
16362007.08.20 18:25sell8200.271.98382.00331.9828
16372007.08.20 18:26sell8210.811.98432.00331.9833
16382007.08.20 18:44close8210.811.98382.00331.983340.505047.42
16392007.08.20 18:44close8200.271.98392.00331.9828-2.705044.72
16402007.08.20 18:44close8190.091.98382.00331.9823-4.505040.22
16412007.08.20 18:44close8180.031.98402.00311.9816-4.205036.02
16422007.08.20 18:44close8170.011.98412.00301.9810-2.105033.92
16432007.08.20 18:44sell8220.011.98372.00471.9827
16442007.08.20 19:00t/p8220.011.98272.00471.98271.005034.92
16452007.08.21 03:00sell8230.011.98542.00641.9844
16462007.08.21 03:11sell8240.031.98592.00641.9849
16472007.08.21 03:13sell8250.091.98652.00651.9855
16482007.08.21 03:21sell8260.271.98712.00661.9861
16492007.08.21 03:32sell8270.811.98772.00671.9867
16502007.08.21 03:32close8270.811.98742.00671.986724.305059.22
16512007.08.21 03:32close8260.271.98752.00661.9861-10.805048.42
16522007.08.21 03:32close8250.091.98732.00651.9855-7.205041.22
16532007.08.21 03:32close8240.031.98702.00641.9849-3.305037.92
16542007.08.21 03:33close8230.011.98712.00641.9844-1.705036.22
16552007.08.21 03:33sell8280.011.98672.00771.9857
16562007.08.21 03:55sell8290.031.98732.00781.9863
16572007.08.21 03:55sell8300.091.98782.00781.9868
16582007.08.21 04:06sell8310.271.98842.00791.9874
16592007.08.21 04:08close8310.271.98802.00791.987410.805047.02
16602007.08.21 04:08close8300.091.98812.00781.9868-2.705044.32
16612007.08.21 04:08close8290.031.98772.00781.9863-1.205043.12
16622007.08.21 04:08close8280.011.98782.00771.9857-1.105042.02
16632007.08.21 05:00sell8320.011.98662.00761.9856
16642007.08.21 05:42sell8330.031.98722.00771.9862
16652007.08.21 06:41t/p8330.031.98622.00771.98623.005045.02
16662007.08.21 06:41close8320.011.98612.00761.98560.505045.52
16672007.08.21 22:00buy8340.011.98271.96171.9837
16682007.08.21 22:10buy8350.031.98211.96161.9831
16692007.08.21 23:08buy8360.091.98151.96151.9825
16702007.08.21 23:28buy8370.271.98091.96141.9819
16712007.08.21 23:28close8370.271.98121.96141.98198.105053.62
16722007.08.21 23:31close8360.091.98101.96151.9825-4.505049.12
16732007.08.21 23:31close8350.031.98091.96161.9831-3.605045.52
16742007.08.21 23:31close8340.011.98111.96171.9837-1.605043.92
16752007.08.22 02:00buy8380.011.98371.96271.9847
16762007.08.22 02:02buy8390.031.98311.96261.9841
16772007.08.22 02:11buy8400.091.98241.96241.9834
16782007.08.22 02:19buy8410.271.98181.96231.9828
16792007.08.22 02:20buy8420.811.98121.96221.9822
16802007.08.22 02:23close8420.811.98151.96221.982224.305068.22
16812007.08.22 02:23close8410.271.98161.96231.9828-5.405062.82
16822007.08.22 02:24close8400.091.98151.96241.9834-8.105054.72
16832007.08.22 02:24close8390.031.98161.96261.9841-4.505050.22
16842007.08.22 02:27close8380.011.98151.96271.9847-2.205048.02
16852007.08.22 02:27buy8430.011.98191.96091.9829
16862007.08.22 02:55t/p8430.011.98291.96091.98291.005049.02
16872007.08.22 02:55buy8440.011.98321.96221.9842
16882007.08.22 03:01buy8450.031.98271.96221.9837
16892007.08.22 03:23buy8460.091.98201.96201.9830
16902007.08.22 03:29buy8470.271.98141.96191.9824
16912007.08.22 04:47close8470.271.98171.96191.98248.105057.12
16922007.08.22 04:49close8460.091.98181.96201.9830-1.805055.32
16932007.08.22 04:49close8450.031.98191.96221.9837-2.405052.92
16942007.08.22 04:49close8440.011.98201.96221.9842-1.205051.72
16952007.08.23 10:00sell8480.011.99442.01541.9934
16962007.08.23 10:04sell8490.031.99502.01551.9940
16972007.08.23 10:07sell8500.091.99562.01561.9946
16982007.08.23 10:14sell8510.271.99622.01571.9952
16992007.08.23 10:30sell8520.811.99672.01571.9957
17002007.08.23 10:30close8520.811.99642.01571.995724.305076.02
17012007.08.23 10:30close8510.271.99652.01571.9952-8.105067.92
17022007.08.23 10:30close8500.091.99612.01561.9946-4.505063.42
17032007.08.23 10:30close8490.031.99622.01551.9940-3.605059.82
17042007.08.23 10:30close8480.011.99632.01541.9934-1.905057.92
17052007.08.23 10:30sell8530.011.99592.01691.9949
17062007.08.23 10:46sell8540.031.99662.01711.9956
17072007.08.23 10:59sell8550.091.99722.01721.9962
17082007.08.23 11:00sell8560.271.99782.01731.9968
17092007.08.23 11:09sell8570.811.99842.01741.9974
17102007.08.27 01:04s/l8530.012.01692.01691.9949-21.195036.73
17112007.08.27 01:04close8570.812.01692.01741.9974-1513.573523.17
17122007.08.27 01:04close8560.272.01702.01731.9968-523.422999.75
17132007.08.27 01:04s/l8540.032.01712.01711.9956-62.062937.69
17142007.08.27 01:04close8550.092.01712.01721.9962-180.772756.91
17152007.08.27 07:00sell8580.012.01462.03562.0136
17162007.08.27 07:12sell8590.032.01522.03572.0142
17172007.08.27 07:16sell8600.092.01572.03572.0147
17182007.08.27 07:54sell8610.272.01622.03572.0152
17192007.08.27 07:55sell8620.812.01672.03572.0157
17202007.08.27 09:55close8620.812.01642.03572.015724.302781.21
17212007.08.27 09:55close8610.272.01652.03572.0152-8.102773.11
17222007.08.27 09:55close8600.092.01642.03572.0147-6.302766.81
17232007.08.27 09:55close8590.032.01632.03572.0142-3.302763.51
17242007.08.27 09:55close8580.012.01642.03562.0136-1.802761.71
17252007.08.28 13:00buy8630.012.01141.99042.0124
17262007.08.28 13:16t/p8630.012.01241.99042.01241.002762.71
17272007.08.28 13:16buy8640.012.01271.99172.0137
17282007.08.28 13:41t/p8640.012.01371.99172.01371.002763.71
17292007.08.28 13:41buy8650.012.01401.99302.0150
17302007.08.28 13:51buy8660.032.01341.99292.0144
17312007.08.28 13:55buy8670.092.01291.99292.0139
17322007.08.28 14:17buy8680.272.01231.99282.0133
17332007.08.28 14:21close8680.272.01281.99282.013313.502777.21
17342007.08.28 14:22close8670.092.01271.99292.0139-1.802775.41
17352007.08.28 14:22close8660.032.01281.99292.0144-1.802773.61
17362007.08.28 14:22close8650.012.01271.99302.0150-1.302772.31
17372007.08.29 07:00buy8690.012.00311.98212.0041
17382007.08.29 07:08buy8700.032.00251.98202.0035
17392007.08.29 07:32buy8710.092.00181.98182.0028
17402007.08.29 07:44buy8720.272.00121.98172.0022
17412007.08.29 07:49buy8730.812.00061.98162.0016
17422007.08.29 08:17close8730.812.00101.98162.001632.412804.72
17432007.08.29 08:17close8720.272.00091.98172.0022-8.102796.62
17442007.08.29 08:17close8710.092.00101.98182.0028-7.202789.42
17452007.08.29 08:17close8700.032.00091.98202.0035-4.802784.62
17462007.08.29 08:17close8690.012.00111.98212.0041-2.002782.62
17472007.08.30 02:00sell8740.012.01492.03592.0139
17482007.08.30 02:04sell8750.032.01552.03602.0145
17492007.08.30 02:20t/p8750.032.01452.03602.01453.002785.62
17502007.08.30 02:20close8740.012.01442.03592.01390.502786.12
17512007.08.30 02:20sell8760.012.01422.03522.0132
17522007.08.30 03:22sell8770.032.01482.03532.0138
17532007.08.30 03:26sell8780.092.01542.03542.0144
17542007.08.30 03:28sell8790.272.01612.03562.0151
17552007.08.30 03:33close8790.272.01572.03562.015110.802796.92
17562007.08.30 03:33close8780.092.01582.03542.0144-3.602793.32
17572007.08.30 03:33close8770.032.01562.03532.0138-2.402790.92
17582007.08.30 03:33close8760.012.01552.03522.0132-1.302789.62
17592007.08.31 01:00sell8800.012.01392.03492.0129
17602007.08.31 01:53sell8810.032.01452.03502.0135
17612007.08.31 01:56sell8820.092.01512.03512.0141
17622007.08.31 02:04sell8830.272.01572.03522.0147
17632007.08.31 02:13close8830.272.01542.03522.01478.102797.72
17642007.08.31 02:13close8820.092.01552.03512.0141-3.602794.12
17652007.08.31 02:13close8810.032.01542.03502.0135-2.702791.42
17662007.08.31 02:13close8800.012.01522.03492.0129-1.302790.12
17672007.08.31 18:00sell8840.012.01632.03732.0153
17682007.08.31 18:07t/p8840.012.01532.03732.01531.002791.12
17692007.08.31 18:07sell8850.012.01482.03582.0138
17702007.08.31 18:07sell8860.032.01532.03582.0143
17712007.08.31 18:11sell8870.092.01592.03592.0149
17722007.08.31 18:23sell8880.272.01642.03592.0154
17732007.08.31 18:28sell8890.812.01702.03602.0160
17742007.08.31 18:54close8890.812.01672.03602.016024.292815.41
17752007.08.31 18:54close8880.272.01652.03592.0154-2.702812.71
17762007.08.31 18:54close8870.092.01662.03592.0149-6.302806.41
17772007.08.31 18:54close8860.032.01652.03582.0143-3.602802.81
17782007.08.31 18:54close8850.012.01672.03582.0138-1.902800.91
17792007.08.31 18:54sell8900.012.01652.03752.0155
17802007.08.31 19:10sell8910.032.01712.03762.0161
17812007.08.31 21:45sell8920.092.01772.03772.0167
17822007.08.31 21:59t/p8920.092.01672.03772.01679.002809.91
17832007.08.31 21:59close8910.032.01642.03762.01612.102812.01
17842007.08.31 22:00close8900.012.01662.03752.0155-0.102811.91
17852007.09.04 01:00sell8930.012.01722.03822.0162
17862007.09.04 03:30sell8940.032.01782.03832.0168
17872007.09.04 03:35sell8950.092.01842.03842.0174
17882007.09.04 03:59sell8960.272.01892.03842.0179
17892007.09.04 04:00sell8970.812.01942.03842.0184
17902007.09.04 04:01close8970.812.01912.03842.018424.302836.21
17912007.09.04 04:01close8960.272.01922.03842.0179-8.102828.11
17922007.09.04 04:01close8950.092.01912.03842.0174-6.302821.81
17932007.09.04 04:01close8940.032.01922.03832.0168-4.202817.61
17942007.09.04 04:01close8930.012.01912.03822.0162-1.902815.71
17952007.09.04 21:00buy8980.012.01471.99372.0157
17962007.09.04 22:00buy8990.032.01401.99352.0150
17972007.09.04 22:40buy9000.092.01341.99342.0144
17982007.09.05 00:44t/p9000.092.01441.99342.01449.212824.92
17992007.09.05 00:44close8990.032.01441.99352.01501.272826.19
18002007.09.05 00:48close8980.012.01451.99372.0157-0.182826.01
18012007.09.06 04:00sell9010.012.01892.03992.0179
18022007.09.06 04:05sell9020.032.01972.04022.0187
18032007.09.06 05:18sell9030.092.02032.04032.0193
18042007.09.06 06:13sell9040.272.02082.04032.0198
18052007.09.06 06:22sell9050.812.02142.04042.0204
18062007.09.06 06:50close9050.812.02112.04042.020424.292850.30
18072007.09.06 06:53close9040.272.02102.04032.0198-5.402844.90
18082007.09.06 06:53close9030.092.02102.04032.0193-6.302838.60
18092007.09.06 06:53close9020.032.02112.04022.0187-4.202834.40
18102007.09.06 06:53close9010.012.02112.03992.0179-2.202832.20
18112007.09.07 03:00sell9060.012.01992.04092.0189
18122007.09.07 03:03sell9070.032.02052.04102.0195
18132007.09.07 03:03sell9080.092.02112.04112.0201
18142007.09.07 03:17t/p9080.092.02012.04112.02019.002841.20
18152007.09.07 03:17close9070.032.02012.04102.01951.202842.40
18162007.09.07 03:17close9060.012.02012.04092.0189-0.202842.20
18172007.09.07 03:17sell9090.012.01992.04092.0189
18182007.09.07 03:18sell9100.032.02042.04092.0194
18192007.09.07 03:44sell9110.092.02102.04102.0200
18202007.09.07 03:45sell9120.272.02152.04102.0205
18212007.09.07 03:45close9120.272.02122.04102.02058.102850.30
18222007.09.07 03:45close9110.092.02102.04102.02000.002850.30
18232007.09.07 03:45close9100.032.02102.04092.0194-1.802848.50
18242007.09.07 03:45close9090.012.02112.04092.0189-1.202847.30
18252007.09.07 03:45sell9130.012.02092.04192.0199
18262007.09.07 03:58t/p9130.012.01992.04192.01991.002848.30
18272007.09.07 03:58sell9140.012.01942.04042.0184
18282007.09.07 04:00sell9150.032.01992.04042.0189
18292007.09.07 04:02sell9160.092.02052.04052.0195
18302007.09.07 04:07t/p9160.092.01952.04052.01959.002857.30
18312007.09.07 04:07close9150.032.01942.04042.01891.502858.80
18322007.09.07 04:08close9140.012.01932.04042.01840.102858.90
18332007.09.10 07:00sell9170.012.02942.05042.0284
18342007.09.10 07:21sell9180.032.03002.05052.0290
18352007.09.10 08:26t/p9180.032.02902.05052.02903.002861.90
18362007.09.10 08:26close9170.012.02882.05042.02840.602862.50
18372007.09.11 12:00buy9190.012.02872.00772.0297
18382007.09.11 12:17t/p9190.012.02972.00772.02971.002863.50
18392007.09.11 12:17buy9200.012.03002.00902.0310
18402007.09.11 12:28buy9210.032.02952.00902.0305
18412007.09.11 12:48t/p9210.032.03052.00902.03053.002866.50
18422007.09.11 12:48close9200.012.03052.00902.03100.502867.00
18432007.09.11 12:48buy9220.012.03092.00992.0319
18442007.09.11 12:51t/p9220.012.03192.00992.03191.002868.00
18452007.09.11 12:51buy9230.012.03242.01142.0334
18462007.09.11 12:52buy9240.032.03182.01132.0328
18472007.09.11 12:55buy9250.092.03132.01132.0323
18482007.09.11 12:55buy9260.272.03072.01122.0317
18492007.09.11 12:56buy9270.812.03012.01112.0311
18502007.09.11 12:57close9270.812.03042.01112.031124.312892.31
18512007.09.11 12:58close9260.272.03052.01122.0317-5.402886.91
18522007.09.11 12:58close9250.092.03062.01132.0323-6.302880.61
18532007.09.11 12:58close9240.032.03072.01132.0328-3.302877.31
18542007.09.11 12:58close9230.012.03062.01142.0334-1.802875.51
18552007.09.11 12:58buy9280.012.03102.01002.0320
18562007.09.11 13:23t/p9280.012.03202.01002.03201.002876.51
18572007.09.12 03:00sell9290.012.03022.05122.0292
18582007.09.12 03:04t/p9290.012.02922.05122.02921.002877.51
18592007.09.12 03:04sell9300.012.02882.04982.0278
18602007.09.12 03:08sell9310.032.02942.04992.0284
18612007.09.12 03:37sell9320.092.03002.05002.0290
18622007.09.12 03:48sell9330.272.03062.05012.0296
18632007.09.12 03:52close9330.272.03032.05012.02968.102885.61
18642007.09.12 03:52close9320.092.03042.05002.0290-3.602882.01
18652007.09.12 03:52close9310.032.03032.04992.0284-2.702879.31
18662007.09.12 03:52close9300.012.03022.04982.0278-1.402877.91
18672007.09.12 03:52sell9340.012.02972.05072.0287
18682007.09.12 03:53sell9350.032.03032.05082.0293
18692007.09.12 05:17sell9360.092.03082.05082.0298
18702007.09.12 05:23sell9370.272.03132.05082.0303
18712007.09.12 05:30close9370.272.03102.05082.03038.102886.01
18722007.09.12 05:31close9360.092.03112.05082.0298-2.702883.31
18732007.09.12 05:31close9350.032.03122.05082.0293-2.702880.61
18742007.09.12 05:31close9340.012.03102.05072.0287-1.302879.31
18752007.09.12 10:00sell9380.012.03122.05222.0302
18762007.09.12 10:01sell9390.032.03172.05222.0307
18772007.09.12 10:09sell9400.092.03222.05222.0312
18782007.09.12 10:10sell9410.272.03272.05222.0317
18792007.09.12 10:10sell9420.812.03322.05222.0322
18802007.09.12 10:12close9420.812.03292.05222.032224.302903.61
18812007.09.12 10:12close9410.272.03292.05222.0317-5.402898.21
18822007.09.12 10:13close9400.092.03302.05222.0312-7.202891.01
18832007.09.12 10:13close9390.032.03312.05222.0307-4.202886.81
18842007.09.12 10:13close9380.012.03302.05222.0302-1.802885.01
18852007.09.12 10:13sell9430.012.03262.05362.0316
18862007.09.12 10:17sell9440.032.03322.05372.0322
18872007.09.12 10:31sell9450.092.03372.05372.0327
18882007.09.12 10:31sell9460.272.03432.05382.0333
18892007.09.12 10:33close9460.272.03402.05382.03338.102893.11
18902007.09.12 10:33close9450.092.03422.05372.0327-4.502888.61
18912007.09.12 10:33close9440.032.03412.05372.0322-2.702885.91
18922007.09.12 10:33close9430.012.03392.05362.0316-1.302884.61
18932007.09.12 10:33sell9470.012.03372.05472.0327
18942007.09.12 10:43sell9480.032.03432.05482.0333
18952007.09.12 10:45sell9490.092.03492.05492.0339
18962007.09.12 10:48sell9500.272.03542.05492.0344
18972007.09.12 10:49sell9510.812.03602.05502.0350
18982007.09.12 10:52close9510.812.03572.05502.035024.302908.91
18992007.09.12 10:52close9500.272.03582.05492.0344-10.802898.11
19002007.09.12 10:52close9490.092.03562.05492.0339-6.302891.81
19012007.09.12 10:52close9480.032.03532.05482.0333-3.002888.81
19022007.09.12 10:52close9470.012.03542.05472.0327-1.702887.11
19032007.09.12 10:52sell9520.012.03522.05622.0342
19042007.09.12 10:56sell9530.032.03582.05632.0348
19052007.09.12 11:02t/p9530.032.03482.05632.03483.002890.11
19062007.09.12 11:02close9520.012.03482.05622.03420.402890.51
19072007.09.17 03:01buy9540.012.00791.98692.0089
19082007.09.17 04:04t/p9540.012.00891.98692.00891.002891.51
19092007.09.17 23:01buy9550.011.99481.97381.9958
19102007.09.17 23:46buy9560.031.99431.97381.9953
19112007.09.18 01:29buy9570.091.99371.97371.9947
19122007.09.18 02:08buy9580.271.99301.97351.9940
19132007.09.18 02:11buy9590.811.99241.97341.9934
19142007.09.18 08:51close9590.811.99281.97341.993432.402923.91
19152007.09.18 08:51close9580.271.99291.97351.9940-2.702921.21
19162007.09.18 08:51close9570.091.99281.97371.9947-8.102913.11
19172007.09.18 08:51close9560.031.99271.97381.9953-4.732908.38
19182007.09.18 08:51close9550.011.99281.97381.9958-1.982906.40
19192007.09.19 10:01sell9600.012.00952.03052.0085
19202007.09.19 10:08t/p9600.012.00852.03052.00851.002907.40
19212007.09.19 10:08sell9610.012.00822.02922.0072
19222007.09.19 10:13sell9620.032.00872.02922.0077
19232007.09.19 10:15sell9630.092.00922.02922.0082
19242007.09.19 10:18sell9640.272.00982.02932.0088
19252007.09.19 10:20close9640.272.00942.02932.008810.802918.20
19262007.09.19 10:20close9630.092.00942.02922.0082-1.802916.40
19272007.09.19 10:20close9620.032.00952.02922.0077-2.402914.00
19282007.09.19 10:20close9610.012.00962.02922.0072-1.402912.60
19292007.09.19 10:21sell9650.012.00922.03022.0082
19302007.09.19 10:29sell9660.032.00992.03042.0089
19312007.09.19 10:31t/p9660.032.00892.03042.00893.002915.60
19322007.09.19 10:31close9650.012.00892.03022.00820.302915.90
19332007.09.19 10:31sell9670.012.00842.02942.0074
19342007.09.19 10:40t/p9670.012.00742.02942.00741.002916.90
19352007.09.19 10:40sell9680.012.00702.02802.0060
19362007.09.19 10:42t/p9680.012.00602.02802.00601.002917.90
19372007.09.19 10:42sell9690.012.00562.02662.0046
19382007.09.19 10:47sell9700.032.00612.02662.0051
19392007.09.19 10:48sell9710.092.00662.02662.0056
19402007.09.19 10:49sell9720.272.00722.02672.0062
19412007.09.19 10:49close9720.272.00682.02672.006210.802928.70
19422007.09.19 10:49close9710.092.00692.02662.0056-2.702926.00
19432007.09.19 10:49close9700.032.00702.02662.0051-2.702923.30
19442007.09.19 10:49close9690.012.00692.02662.0046-1.302922.00
19452007.09.19 10:49sell9730.012.00672.02772.0057
19462007.09.19 10:51t/p9730.012.00572.02772.00571.002923.00
19472007.09.19 10:51sell9740.012.00542.02642.0044
19482007.09.19 10:51sell9750.032.00612.02662.0051
19492007.09.19 11:01t/p9750.032.00512.02662.00513.002926.00
19502007.09.19 11:01close9740.012.00512.02642.00440.302926.30
19512007.09.20 02:00buy9760.012.00201.98102.0030
19522007.09.20 03:06buy9770.032.00141.98092.0024
19532007.09.20 03:08buy9780.092.00081.98082.0018
19542007.09.20 04:37t/p9780.092.00181.98082.00189.002935.30
19552007.09.20 04:37close9770.032.00181.98092.00241.202936.50
19562007.09.20 04:37close9760.012.00171.98102.0030-0.302936.20
19572007.09.20 23:00sell9790.012.00772.02872.0067
19582007.09.20 23:05sell9800.032.00832.02882.0073
19592007.09.20 23:11sell9810.092.00892.02892.0079
19602007.09.20 23:12sell9820.272.00952.02902.0085
19612007.09.20 23:21sell9830.812.01012.02912.0091
19622007.09.20 23:37close9830.812.00982.02912.009124.292960.49
19632007.09.20 23:38close9820.272.00972.02902.0085-5.402955.09
19642007.09.20 23:40close9810.092.00932.02892.0079-3.602951.49
19652007.09.20 23:41close9800.032.00942.02882.0073-3.302948.19
19662007.09.20 23:41close9790.012.00962.02872.0067-1.902946.29
19672007.09.20 23:45sell9840.012.00892.02992.0079
19682007.09.21 00:38sell9850.032.00952.03002.0085
19692007.09.21 00:51sell9860.092.01032.03032.0093
19702007.09.21 01:20t/p9860.092.00932.03032.00939.002955.29
19712007.09.21 01:20close9850.032.00922.03002.00850.902956.19
19722007.09.21 01:20close9840.012.00942.02992.0079-0.592955.60
19732007.09.24 02:09sell9870.012.02042.04142.0194
19742007.09.24 02:16sell9880.032.02112.04162.0201
19752007.09.24 02:30sell9890.092.02172.04172.0207
19762007.09.24 02:37sell9900.272.02222.04172.0212
19772007.09.24 03:06sell9910.812.02302.04202.0220
19782007.09.24 15:46close9910.812.02262.04202.022032.402988.00
19792007.09.24 15:46close9900.272.02242.04172.0212-5.402982.60
19802007.09.24 15:46close9890.092.02252.04172.0207-7.202975.40
19812007.09.24 15:46close9880.032.02242.04162.0201-3.902971.50
19822007.09.24 15:46close9870.012.02252.04142.0194-2.102969.40
19832007.09.26 06:01sell9920.012.01662.03762.0156
19842007.09.26 06:06sell9930.032.01712.03762.0161
19852007.09.26 06:09sell9940.092.01782.03782.0168
19862007.09.26 06:34sell9950.272.01832.03782.0173
19872007.09.26 07:15close9950.272.01802.03782.01738.102977.50
19882007.09.26 07:15close9940.092.01812.03782.0168-2.702974.80
19892007.09.26 07:15close9930.032.01792.03762.0161-2.402972.40
19902007.09.26 07:15close9920.012.01762.03762.0156-1.002971.40
19912007.09.26 18:00buy9960.012.01591.99492.0169
19922007.09.26 18:52buy9970.032.01531.99482.0163
19932007.09.26 19:24buy9980.092.01481.99482.0158
19942007.09.26 19:52buy9990.272.01431.99482.0153
19952007.09.26 20:14close9990.272.01461.99482.01538.102979.50
19962007.09.26 20:14close9980.092.01461.99482.0158-1.802977.70
19972007.09.26 20:14close9970.032.01451.99482.0163-2.402975.30
19982007.09.26 20:14close9960.012.01441.99492.0169-1.502973.80
19992007.09.26 21:00buy10000.012.01561.99462.0166
20002007.09.26 21:14buy10010.032.01501.99452.0160
20012007.09.26 22:45t/p10010.032.01601.99452.01603.002976.80
20022007.09.26 22:45close10000.012.01611.99462.01660.502977.30
20032007.09.28 01:00sell10020.012.02612.04712.0251
20042007.09.28 01:32sell10030.032.02662.04712.0256
20052007.09.28 02:00sell10040.092.02722.04722.0262
20062007.09.28 02:12sell10050.272.02782.04732.0268
20072007.09.28 02:19sell10060.812.02842.04742.0274
20082007.09.28 02:26close10060.812.02802.04742.027432.403009.70
20092007.09.28 02:26close10050.272.02812.04732.0268-8.103001.60
20102007.09.28 02:26close10040.092.02802.04722.0262-7.202994.40
20112007.09.28 02:26close10030.032.02812.04712.0256-4.502989.90
20122007.09.28 02:27close10020.012.02802.04712.0251-1.902988.00
20132007.09.28 04:00sell10070.012.02482.04582.0238
20142007.09.28 04:29sell10080.032.02542.04592.0244
20152007.09.28 05:07t/p10080.032.02442.04592.02443.002991.00
20162007.09.28 05:07close10070.012.02442.04582.02380.402991.40
20172007.10.01 05:00sell10090.012.04502.06602.0440
20182007.10.01 05:21t/p10090.012.04402.06602.04401.002992.40
20192007.10.01 05:21sell10100.012.04372.06472.0427
20202007.10.01 05:28sell10110.032.04422.06472.0432
20212007.10.01 05:29sell10120.092.04502.06502.0440
20222007.10.01 05:55sell10130.272.04562.06512.0446
20232007.10.01 05:58close10130.272.04532.06512.04468.103000.50
20242007.10.01 05:58close10120.092.04552.06502.0440-4.502996.00
20252007.10.01 05:59close10110.032.04542.06472.0432-3.602992.40
20262007.10.01 05:59close10100.012.04552.06472.0427-1.802990.60
20272007.10.03 03:00buy10140.012.04152.02052.0425
20282007.10.03 03:04buy10150.032.04092.02042.0419
20292007.10.03 03:23t/p10150.032.04192.02042.04193.002993.60
20302007.10.03 03:23close10140.012.04192.02052.04250.402994.00
20312007.10.03 03:23buy10160.012.04212.02112.0431
20322007.10.03 03:57t/p10160.012.04312.02112.04311.002995.00
20332007.10.03 03:57buy10170.012.04342.02242.0444
20342007.10.03 04:53buy10180.032.04272.02222.0437
20352007.10.03 06:43buy10190.092.04222.02222.0432
20362007.10.03 07:07t/p10190.092.04322.02222.04329.003004.00
20372007.10.03 07:07close10180.032.04322.02222.04371.503005.50
20382007.10.03 07:07close10170.012.04312.02242.0444-0.303005.20
20392007.10.03 10:00sell10200.012.04052.06152.0395
20402007.10.03 10:02sell10210.032.04102.06152.0400
20412007.10.03 10:10sell10220.092.04152.06152.0405
20422007.10.03 10:18t/p10220.092.04052.06152.04059.003014.20
20432007.10.03 10:18close10210.032.04052.06152.04001.503015.70
20442007.10.03 10:18close10200.012.04042.06152.03950.103015.80
20452007.10.03 10:18sell10230.012.04022.06122.0392
20462007.10.03 10:23t/p10230.012.03922.06122.03921.003016.80
20472007.10.03 10:23sell10240.012.03892.05992.0379
20482007.10.03 10:31sell10250.032.03942.05992.0384
20492007.10.03 10:43t/p10250.032.03842.05992.03843.003019.80
20502007.10.03 10:43close10240.012.03842.05992.03790.503020.30
20512007.10.03 10:43sell10260.012.03802.05902.0370
20522007.10.03 10:45t/p10260.012.03702.05902.03701.003021.30
20532007.10.03 10:45sell10270.012.03652.05752.0355
20542007.10.03 10:47t/p10270.012.03552.05752.03551.003022.30
20552007.10.03 10:47sell10280.012.03512.05612.0341
20562007.10.03 10:58sell10290.032.03572.05622.0347
20572007.10.03 10:59sell10300.092.03632.05632.0353
20582007.10.03 11:14sell10310.272.03682.05632.0358
20592007.10.03 11:18close10310.272.03652.05632.03588.103030.40
20602007.10.03 11:18close10300.092.03662.05632.0353-2.703027.70
20612007.10.03 11:18close10290.032.03652.05622.0347-2.403025.30
20622007.10.03 11:18close10280.012.03662.05612.0341-1.503023.80
20632007.10.04 05:00buy10320.012.03332.01232.0343
20642007.10.04 05:20buy10330.032.03262.01212.0336
20652007.10.04 05:33buy10340.092.03202.01202.0330
20662007.10.04 05:40buy10350.272.03152.01202.0325
20672007.10.04 05:46buy10360.812.03052.01152.0315
20682007.10.04 05:54close10360.812.03102.01152.031540.503064.30
20692007.10.04 05:54close10350.272.03092.01202.0325-16.203048.10
20702007.10.04 05:54close10340.092.03102.01202.0330-9.003039.10
20712007.10.04 05:54close10330.032.03122.01212.0336-4.203034.90
20722007.10.04 05:54close10320.012.03112.01232.0343-2.203032.70
20732007.10.04 05:54buy10370.012.03132.01032.0323
20742007.10.04 06:02buy10380.032.03072.01022.0317
20752007.10.04 06:03buy10390.092.03022.01022.0312
20762007.10.04 06:23buy10400.272.02962.01012.0306
20772007.10.04 06:25close10400.272.02992.01012.03068.103040.80
20782007.10.04 06:25close10390.092.02982.01022.0312-3.603037.20
20792007.10.04 06:25close10380.032.03002.01022.0317-2.103035.10
20802007.10.04 06:25close10370.012.02982.01032.0323-1.503033.60
20812007.10.04 11:00buy10410.012.03182.01082.0328
20822007.10.04 11:12buy10420.032.03132.01082.0323
20832007.10.04 11:16buy10430.092.03072.01072.0317
20842007.10.04 11:23t/p10430.092.03172.01072.03179.003042.60
20852007.10.04 11:23close10420.032.03202.01082.03232.103044.70
20862007.10.04 11:23close10410.012.03192.01082.03280.103044.80
20872007.10.04 11:23buy10440.012.03242.01142.0334
20882007.10.04 11:32t/p10440.012.03342.01142.03341.003045.80
20892007.10.04 11:32buy10450.012.03392.01292.0349
20902007.10.04 11:32buy10460.032.03342.01292.0344
20912007.10.04 11:32buy10470.092.03282.01282.0338
20922007.10.04 11:43buy10480.272.03222.01272.0332
20932007.10.04 11:44buy10490.812.03162.01262.0326
20942007.10.04 11:45close10490.812.03192.01262.032624.293070.09
20952007.10.04 11:45close10480.272.03182.01272.0332-10.803059.29
20962007.10.04 11:45close10470.092.03192.01282.0338-8.103051.19
20972007.10.04 11:45close10460.032.03182.01292.0344-4.803046.39
20982007.10.04 11:45close10450.012.03192.01292.0349-2.003044.39
20992007.10.04 11:45buy10500.012.03232.01132.0333
21002007.10.04 11:55t/p10500.012.03332.01132.03331.003045.39
21012007.10.04 11:55buy10510.012.03362.01262.0346
21022007.10.04 12:31buy10520.032.03312.01262.0341
21032007.10.04 12:50buy10530.092.03252.01252.0335
21042007.10.04 12:53buy10540.272.03192.01242.0329
21052007.10.04 12:54buy10550.812.03122.01222.0322
21062007.10.04 12:55close10550.812.03162.01222.032232.403077.79
21072007.10.04 12:55close10540.272.03172.01242.0329-5.403072.39
21082007.10.04 12:55close10530.092.03182.01252.0335-6.303066.09
21092007.10.04 12:55close10520.032.03182.01262.0341-3.903062.19
21102007.10.04 12:55close10510.012.03162.01262.0346-2.003060.19
21112007.10.05 07:00sell10560.012.03792.05892.0369
21122007.10.05 07:31t/p10560.012.03692.05892.03691.003061.19
21132007.10.05 07:31sell10570.012.03622.05722.0352
21142007.10.05 07:49sell10580.032.03682.05732.0358
21152007.10.05 07:54sell10590.092.03732.05732.0363
21162007.10.05 08:00sell10600.272.03792.05742.0369
21172007.10.05 08:04close10600.272.03762.05742.03698.103069.29
21182007.10.05 08:04close10590.092.03742.05732.0363-0.903068.39
21192007.10.05 08:04close10580.032.03752.05732.0358-2.103066.29
21202007.10.05 08:05close10570.012.03742.05722.0352-1.203065.09
21212007.10.08 04:00sell10610.012.04132.06232.0403
21222007.10.08 04:33sell10620.032.04192.06242.0409
21232007.10.08 05:39sell10630.092.04252.06252.0415
21242007.10.08 07:18t/p10630.092.04152.06252.04159.003074.09
21252007.10.08 07:18close10620.032.04142.06242.04091.503075.59
21262007.10.08 07:18close10610.012.04152.06232.0403-0.203075.39
21272007.10.09 18:00buy10640.012.03322.01222.0342
21282007.10.09 18:13t/p10640.012.03422.01222.03421.003076.39
21292007.10.09 18:13buy10650.012.03462.01362.0356
21302007.10.09 18:17buy10660.032.03412.01362.0351
21312007.10.09 18:22buy10670.092.03352.01352.0345
21322007.10.09 20:00buy10680.272.03302.01352.0340
21332007.10.09 20:01buy10690.812.03252.01352.0335
21342007.10.09 20:03close10690.812.03282.01352.033524.303100.69
21352007.10.09 20:03close10680.272.03272.01352.0340-8.103092.59
21362007.10.09 20:03close10670.092.03262.01352.0345-8.103084.49
21372007.10.09 20:03close10660.032.03292.01362.0351-3.603080.89
21382007.10.09 20:03close10650.012.03322.01362.0356-1.403079.49
21392007.10.10 18:00sell10700.012.04332.06432.0423
21402007.10.10 18:26t/p10700.012.04232.06432.04231.003080.49
21412007.10.10 18:26sell10710.012.04192.06292.0409
21422007.10.10 18:27sell10720.032.04242.06292.0414
21432007.10.10 19:07sell10730.092.04302.06302.0420
21442007.10.10 19:56t/p10730.092.04202.06302.04209.003089.49
21452007.10.10 19:56close10720.032.04202.06292.04141.203090.69
21462007.10.10 19:56close10710.012.04212.06292.0409-0.203090.49
21472007.10.12 06:00buy10740.012.03322.01222.0342
21482007.10.12 06:20buy10750.032.03272.01222.0337
21492007.10.12 06:31buy10760.092.03202.01202.0330
21502007.10.12 06:38buy10770.272.03132.01182.0323
21512007.10.12 06:51close10770.272.03172.01182.032310.803101.29
21522007.10.12 06:51close10760.092.03162.01202.0330-3.603097.69
21532007.10.12 06:51close10750.032.03152.01222.0337-3.603094.09
21542007.10.12 06:53close10740.012.03172.01222.0342-1.503092.59
21552007.10.12 06:53buy10780.012.03192.01092.0329
21562007.10.12 07:07buy10790.032.03132.01082.0323
21572007.10.12 07:17buy10800.092.03072.01072.0317
21582007.10.12 08:02buy10810.272.03022.01072.0312
21592007.10.12 08:06buy10820.812.02972.01072.0307
21602007.10.12 10:54close10820.812.03012.01072.030732.403124.99
21612007.10.12 10:54close10810.272.03032.01072.03122.703127.69
21622007.10.12 10:54close10800.092.03022.01072.0317-4.503123.19
21632007.10.12 10:54close10790.032.03012.01082.0323-3.603119.59
21642007.10.12 10:54close10780.012.03002.01092.0329-1.903117.69
21652007.10.16 00:01sell10830.012.04262.06362.0416
21662007.10.16 00:08t/p10830.012.04162.06362.04161.003118.69
21672007.10.16 00:08sell10840.012.04122.06222.0402
21682007.10.16 00:45sell10850.032.04192.06242.0409
21692007.10.16 01:02sell10860.092.04252.06252.0415
21702007.10.16 01:02sell10870.272.04322.06272.0422
21712007.10.16 01:11close10870.272.04282.06272.042210.803129.49
21722007.10.16 01:12close10860.092.04292.06252.0415-3.603125.89
21732007.10.16 01:12close10850.032.04282.06242.0409-2.703123.19
21742007.10.16 01:12close10840.012.04302.06222.0402-1.803121.39
21752007.10.17 00:07buy10880.012.03262.01162.0336
21762007.10.17 00:16buy10890.032.03202.01152.0330
21772007.10.17 01:38buy10900.092.03142.01142.0324
21782007.10.17 02:30buy10910.272.03082.01132.0318
21792007.10.17 02:53close10910.272.03132.01132.031813.503134.89
21802007.10.17 02:54close10900.092.03152.01142.03240.903135.79
21812007.10.17 02:54close10890.032.03142.01152.0330-1.803133.99
21822007.10.17 02:54close10880.012.03132.01162.0336-1.303132.69
21832007.10.18 20:00sell10920.012.04622.06722.0452
21842007.10.18 20:07sell10930.032.04682.06732.0458
21852007.10.18 20:35t/p10930.032.04582.06732.04583.003135.69
21862007.10.18 20:35close10920.012.04572.06722.04520.503136.19
21872007.10.18 20:35sell10940.012.04542.06642.0444
21882007.10.18 20:36sell10950.032.04592.06642.0449
21892007.10.18 20:45sell10960.092.04642.06642.0454
21902007.10.18 20:46t/p10960.092.04542.06642.04549.003145.19
21912007.10.18 20:46close10950.032.04542.06642.04491.503146.69
21922007.10.18 20:46close10940.012.04562.06642.0444-0.203146.49
21932007.10.18 20:46sell10970.012.04522.06622.0442
21942007.10.18 22:05t/p10970.012.04422.06622.04421.003147.49
21952007.10.19 10:00sell10980.012.04182.06282.0408
21962007.10.19 10:12sell10990.032.04252.06302.0415
21972007.10.19 10:24sell11000.092.04302.06302.0420
21982007.10.19 10:30sell11010.272.04382.06332.0428
21992007.10.19 10:30sell11020.812.04442.06342.0434
22002007.10.19 10:43close11020.812.04402.06342.043432.403179.89
22012007.10.19 10:43close11010.272.04382.06332.04280.003179.89
22022007.10.19 10:43close11000.092.04392.06302.0420-8.103171.79
22032007.10.19 10:43close10990.032.04402.06302.0415-4.503167.29
22042007.10.19 10:43close10980.012.04392.06282.0408-2.103165.19
22052007.10.19 10:43sell11030.012.04372.06472.0427
22062007.10.19 10:44sell11040.032.04432.06482.0433
22072007.10.19 10:49sell11050.092.04492.06492.0439
22082007.10.19 10:56sell11060.272.04552.06502.0445
22092007.10.19 10:59close11060.272.04522.06502.04458.103173.29
22102007.10.19 10:59close11050.092.04532.06492.0439-3.603169.69
22112007.10.19 11:00close11040.032.04522.06482.0433-2.703166.99
22122007.10.19 11:00close11030.012.04512.06472.0427-1.403165.59
22132007.10.19 20:00sell11070.012.04762.06862.0466
22142007.10.19 20:04sell11080.032.04822.06872.0472
22152007.10.19 20:10sell11090.092.04872.06872.0477
22162007.10.19 20:17sell11100.272.04932.06882.0483
22172007.10.19 20:18close11100.272.04882.06882.048313.503179.09
22182007.10.19 20:19close11090.092.04872.06872.04770.003179.09
22192007.10.19 20:19close11080.032.04882.06872.0472-1.803177.29
22202007.10.19 20:19close11070.012.04872.06862.0466-1.103176.19
22212007.10.19 20:20sell11110.012.04852.06952.0475
22222007.10.19 20:25sell11120.032.04922.06972.0482
22232007.10.19 20:26sell11130.092.04982.06982.0488
22242007.10.19 21:39sell11140.272.05042.06992.0494
22252007.10.19 21:41sell11150.812.05112.07012.0501
22262007.10.19 22:06close11150.812.05072.07012.050132.403208.59
22272007.10.19 22:06close11140.272.05062.06992.0494-5.403203.19
22282007.10.19 22:06close11130.092.05072.06982.0488-8.103195.09
22292007.10.19 22:07close11120.032.05082.06972.0482-4.803190.29
22302007.10.19 22:07close11110.012.05092.06952.0475-2.403187.89
22312007.10.22 04:00sell11160.012.04742.06842.0464
22322007.10.22 04:06sell11170.032.04802.06852.0470
22332007.10.22 04:12sell11180.092.04872.06872.0477
22342007.10.22 04:12sell11190.272.04932.06882.0483
22352007.10.22 04:20close11190.272.04902.06882.04838.103195.99
22362007.10.22 04:20close11180.092.04912.06872.0477-3.603192.39
22372007.10.22 04:20close11170.032.04902.06852.0470-3.003189.39
22382007.10.22 04:20close11160.012.04912.06842.0464-1.703187.69
22392007.10.22 04:20sell11200.012.04872.06972.0477
22402007.10.22 04:32sell11210.032.04922.06972.0482
22412007.10.22 04:37sell11220.092.04982.06982.0488
22422007.10.22 04:38sell11230.272.05032.06982.0493
22432007.10.22 04:38sell11240.812.05102.07002.0500
22442007.10.22 04:40close11240.812.05062.07002.050032.413220.10
22452007.10.22 04:41close11230.272.05052.06982.0493-5.403214.70
22462007.10.22 04:41close11220.092.05042.06982.0488-5.403209.30
22472007.10.22 04:41close11210.032.05052.06972.0482-3.903205.40
22482007.10.22 04:41close11200.012.05062.06972.0477-1.903203.50
22492007.10.22 04:41sell11250.012.05022.07122.0492
22502007.10.22 04:51sell11260.032.05082.07132.0498
22512007.10.22 05:10t/p11260.032.04982.07132.04983.003206.50
22522007.10.22 05:10close11250.012.04972.07122.04920.503207.00
22532007.10.23 00:02buy11270.012.03082.00982.0318
22542007.10.23 00:21t/p11270.012.03182.00982.03181.003208.00
22552007.10.23 00:21buy11280.012.03212.01112.0331
22562007.10.23 01:55t/p11280.012.03312.01112.03311.003209.00
22572007.10.24 03:00sell11290.012.04972.07072.0487
22582007.10.24 03:34sell11300.032.05032.07082.0493
22592007.10.24 03:41sell11310.092.05082.07082.0498
22602007.10.24 03:58t/p11310.092.04982.07082.04989.003218.00
22612007.10.24 03:58close11300.032.04972.07082.04931.803219.80
22622007.10.24 03:59close11290.012.04962.07072.04870.103219.90
22632007.10.24 03:59sell11320.012.04882.06982.0478
22642007.10.24 04:00sell11330.032.04942.06992.0484
22652007.10.24 04:47sell11340.092.05002.07002.0490
22662007.10.24 05:10sell11350.272.05062.07012.0496
22672007.10.24 05:24close11350.272.05032.07012.04968.103228.00
22682007.10.24 05:24close11340.092.05022.07002.0490-1.803226.20
22692007.10.24 05:24close11330.032.05032.06992.0484-2.703223.50
22702007.10.24 05:25close11320.012.05042.06982.0478-1.603221.90
22712007.10.25 03:00sell11360.012.04712.06812.0461
22722007.10.25 05:26sell11370.032.04772.06822.0467
22732007.10.25 07:14t/p11370.032.04672.06822.04673.003224.90
22742007.10.25 07:14close11360.012.04662.06812.04610.503225.40
22752007.10.26 13:00sell11380.012.05082.07182.0498
22762007.10.26 13:07sell11390.032.05142.07192.0504
22772007.10.26 13:23t/p11390.032.05042.07192.05043.003228.40
22782007.10.26 13:23close11380.012.05002.07182.04980.803229.20
22792007.10.26 13:24sell11400.012.04992.07092.0489
22802007.10.26 13:26t/p11400.012.04892.07092.04891.003230.20
22812007.10.26 13:26sell11410.012.04862.06962.0476
22822007.10.26 13:28sell11420.032.04912.06962.0481
22832007.10.26 13:29sell11430.092.04972.06972.0487
22842007.10.26 13:38t/p11430.092.04872.06972.04879.003239.20
22852007.10.26 13:38close11420.032.04872.06962.04811.203240.40
22862007.10.26 13:38close11410.012.04872.06962.0476-0.103240.30
22872007.10.26 13:39sell11440.012.04822.06922.0472
22882007.10.26 13:44sell11450.032.04872.06922.0477
22892007.10.26 13:45sell11460.092.04922.06922.0482
22902007.10.26 14:05sell11470.272.04982.06932.0488
22912007.10.26 14:07sell11480.812.05032.06932.0493
22922007.10.26 16:03close11480.812.05002.06932.049324.303264.60
22932007.10.26 16:03close11470.272.05012.06932.0488-8.103256.50
22942007.10.26 16:03close11460.092.05022.06922.0482-9.003247.50
22952007.10.26 16:03close11450.032.05002.06922.0477-3.903243.60
22962007.10.26 16:03close11440.012.04972.06922.0472-1.503242.10
22972007.10.30 01:00sell11490.012.06082.08182.0598
22982007.10.30 01:38t/p11490.012.05982.08182.05981.003243.10
22992007.10.30 01:38sell11500.012.05952.08052.0585
23002007.10.30 02:31sell11510.032.06012.08062.0591
23012007.10.30 02:33sell11520.092.06062.08062.0596
23022007.10.30 02:52t/p11520.092.05962.08062.05969.003252.10
23032007.10.30 02:52close11510.032.05952.08062.05911.803253.90
23042007.10.30 02:52close11500.012.05942.08052.05850.103254.00
23052007.10.31 00:03sell11530.012.06802.08902.0670
23062007.10.31 01:54sell11540.032.06862.08912.0676
23072007.10.31 02:03sell11550.092.06922.08922.0682
23082007.10.31 02:49t/p11550.092.06822.08922.06829.003263.00
23092007.10.31 02:49close11540.032.06822.08912.06761.203264.20
23102007.10.31 02:49close11530.012.06832.08902.0670-0.303263.90
23112007.11.01 03:00sell11560.012.07822.09922.0772
23122007.11.01 04:28sell11570.032.07892.09942.0779
23132007.11.01 07:00sell11580.092.07952.09952.0785
23142007.11.01 07:04sell11590.272.08012.09962.0791
23152007.11.01 07:24sell11600.812.08072.09972.0797
23162007.11.01 07:34close11600.812.08042.09972.079724.293288.19
23172007.11.01 07:35close11590.272.08032.09962.0791-5.403282.79
23182007.11.01 07:35close11580.092.08032.09952.0785-7.203275.59
23192007.11.01 07:35close11570.032.08042.09942.0779-4.503271.09
23202007.11.01 07:35close11560.012.08032.09922.0772-2.103268.99
23212007.11.01 21:00sell11610.012.07862.09962.0776
23222007.11.01 21:04sell11620.032.07922.09972.0782
23232007.11.01 21:13sell11630.092.07992.09992.0789
23242007.11.01 21:31t/p11630.092.07892.09992.07899.003277.99
23252007.11.01 21:31close11620.032.07892.09972.07820.903278.89
23262007.11.01 21:32close11610.012.07902.09962.0776-0.403278.49
23272007.11.01 21:33sell11640.012.07882.09982.0778
23282007.11.01 21:48sell11650.032.07932.09982.0783
23292007.11.01 21:50sell11660.092.08002.10002.0790
23302007.11.01 22:12sell11670.272.08072.10022.0797
23312007.11.01 22:12close11670.272.07992.10022.079721.603300.09
23322007.11.01 22:12close11660.092.08012.10002.0790-0.903299.19
23332007.11.01 22:12close11650.032.07942.09982.0783-0.303298.89
23342007.11.01 22:12close11640.012.07962.09982.0778-0.803298.09
23352007.11.05 04:00sell11680.012.08812.10912.0871
23362007.11.05 04:10t/p11680.012.08712.10912.08711.003299.09
23372007.11.05 04:10sell11690.012.08662.10762.0856
23382007.11.05 04:11sell11700.032.08722.10772.0862
23392007.11.05 04:41sell11710.092.08782.10782.0868
23402007.11.05 05:09sell11720.272.08862.10812.0876
23412007.11.05 05:21sell11730.812.08912.10812.0881
23422007.11.05 05:38close11730.812.08872.10812.088132.413331.50
23432007.11.05 05:38close11720.272.08882.10812.0876-5.403326.10
23442007.11.05 05:38close11710.092.08892.10782.0868-9.903316.20
23452007.11.05 05:38close11700.032.08882.10772.0862-4.803311.40
23462007.11.05 05:39close11690.012.08892.10762.0856-2.303309.10
23472007.11.06 00:05buy11740.012.08072.05972.0817
23482007.11.06 02:58t/p11740.012.08172.05972.08171.003310.10
23492007.11.06 20:00sell11750.012.08562.10662.0846
23502007.11.06 20:04sell11760.032.08612.10662.0851
23512007.11.06 20:09sell11770.092.08662.10662.0856
23522007.11.06 20:33sell11780.272.08722.10672.0862
23532007.11.06 20:57close11780.272.08692.10672.08628.103318.20
23542007.11.06 20:59close11770.092.08712.10662.0856-4.503313.70
23552007.11.06 21:00close11760.032.08682.10662.0851-2.103311.60
23562007.11.06 21:00close11750.012.08672.10662.0846-1.103310.50
23572007.11.07 22:00sell11790.012.10112.12212.1001
23582007.11.07 22:01sell11800.032.10182.12232.1008
23592007.11.07 22:12sell11810.092.10232.12232.1013
23602007.11.07 23:09t/p11810.092.10132.12232.10139.003319.50
23612007.11.07 23:09close11800.032.10112.12232.10082.103321.60
23622007.11.07 23:09close11790.012.10122.12212.1001-0.103321.50
23632007.11.09 00:00sell11820.012.10662.12762.1056
23642007.11.09 00:45sell11830.032.10722.12772.1062
23652007.11.09 00:50sell11840.092.10782.12782.1068
23662007.11.09 01:24sell11850.272.10842.12792.1074
23672007.11.09 01:27sell11860.812.10892.12792.1079
23682007.11.09 02:07close11860.812.10862.12792.107924.313345.81
23692007.11.09 02:07close11850.272.10872.12792.1074-8.103337.71
23702007.11.09 02:08close11840.092.10892.12782.1068-9.903327.81
23712007.11.09 02:08close11830.032.10902.12772.1062-5.403322.41
23722007.11.09 02:08close11820.012.10912.12762.1056-2.503319.91
23732007.11.09 09:00sell11870.012.11072.13172.1097
23742007.11.09 09:03t/p11870.012.10972.13172.10971.003320.91
23752007.11.09 09:03sell11880.012.10942.13042.1084
23762007.11.09 09:26t/p11880.012.10842.13042.10841.003321.91
23772007.11.09 09:26sell11890.012.10802.12902.1070
23782007.11.09 09:32sell11900.032.10862.12912.1076
23792007.11.09 09:36sell11910.092.10912.12912.1081
23802007.11.09 09:37sell11920.272.10972.12922.1087
23812007.11.09 09:40close11920.272.10942.12922.10878.103330.01
23822007.11.09 09:40close11910.092.10952.12912.1081-3.603326.41
23832007.11.09 09:40close11900.032.10942.12912.1076-2.403324.01
23842007.11.09 09:40close11890.012.10952.12902.1070-1.503322.51
23852007.11.09 09:41sell11930.012.10912.13012.1081
23862007.11.09 10:07sell11940.032.10982.13032.1088
23872007.11.09 10:09sell11950.092.11042.13042.1094
23882007.11.09 10:11sell11960.272.11092.13042.1099
23892007.11.09 10:14close11960.272.11062.13042.10998.103330.61
23902007.11.09 10:14close11950.092.11052.13042.1094-0.903329.71
23912007.11.09 10:14close11940.032.11062.13032.1088-2.403327.31
23922007.11.09 10:14close11930.012.11072.13012.1081-1.603325.71
23932007.11.12 11:00buy11970.012.08192.06092.0829
23942007.11.12 11:06buy11980.032.08132.06082.0823
23952007.11.12 11:10buy11990.092.08072.06072.0817
23962007.11.12 11:14buy12000.272.08022.06072.0812
23972007.11.12 11:18buy12010.812.07962.06062.0806
23982007.11.12 16:27s/l11970.012.06092.06092.0829-21.003304.71
23992007.11.12 16:27close12010.812.06092.06062.0806-1514.701790.01
24002007.11.12 16:27close12000.272.06102.06072.0812-518.401271.61
24012007.11.12 16:27close11990.092.06092.06072.0817-178.201093.41
24022007.11.12 16:27s/l11980.032.06082.06082.0823-61.501031.91
24032007.11.13 02:00buy12020.012.05682.03582.0578
24042007.11.13 02:13t/p12020.012.05782.03582.05781.001032.91
24052007.11.13 02:13buy12030.012.05812.03712.0591
24062007.11.13 02:16t/p12030.012.05912.03712.05911.001033.91
24072007.11.13 02:16buy12040.012.05942.03842.0604
24082007.11.13 02:35t/p12040.012.06042.03842.06041.001034.91
24092007.11.13 02:35buy12050.012.06092.03992.0619
24102007.11.13 02:41buy12060.032.06032.03982.0613
24112007.11.13 02:52t/p12060.032.06132.03982.06133.001037.91
24122007.11.13 02:52close12050.012.06132.03992.06190.401038.31
24132007.11.13 02:52buy12070.012.06182.04082.0628
24142007.11.13 02:56t/p12070.012.06282.04082.06281.001039.31
24152007.11.13 02:56buy12080.012.06312.04212.0641
24162007.11.13 03:00buy12090.032.06262.04212.0636
24172007.11.13 03:02buy12100.092.06212.04212.0631
24182007.11.13 03:10buy12110.272.06152.04202.0625
24192007.11.13 03:25close12110.272.06182.04202.06258.101047.41
24202007.11.13 03:26close12100.092.06162.04212.0631-4.501042.91
24212007.11.13 03:26close12090.032.06152.04212.0636-3.301039.61
24222007.11.13 03:26close12080.012.06182.04212.0641-1.301038.31
24232007.11.14 12:00sell12120.012.07222.09322.0712
24242007.11.14 12:02t/p12120.012.07122.09322.07121.001039.31
24252007.11.14 12:02sell12130.012.07092.09192.0699
24262007.11.14 12:02sell12140.032.07152.09202.0705
24272007.11.14 12:03sell12150.092.07202.09202.0710
24282007.11.14 12:06sell12160.272.07262.09212.0716
24292007.11.14 12:06close12160.272.07232.09212.07168.101047.41
24302007.11.14 12:07close12150.092.07222.09202.0710-1.801045.61
24312007.11.14 12:07close12140.032.07212.09202.0705-1.801043.81
24322007.11.14 12:07close12130.012.07202.09192.0699-1.101042.71
24332007.11.14 12:07sell12170.012.07182.09282.0708
24342007.11.14 12:11t/p12170.012.07082.09282.07081.001043.71
24352007.11.14 12:11sell12180.012.07042.09142.0694
24362007.11.14 12:11t/p12180.012.06942.09142.06941.001044.71
24372007.11.14 12:11sell12190.012.06882.08982.0678
24382007.11.14 12:11sell12200.032.06932.08982.0683
24392007.11.14 12:12t/p12200.032.06832.08982.06833.001047.71
24402007.11.14 12:12close12190.012.06812.08982.06780.701048.41
24412007.11.14 12:12sell12210.012.06772.08872.0667
24422007.11.14 12:13t/p12210.012.06672.08872.06671.001049.41
24432007.11.14 12:13sell12220.012.06632.08732.0653
24442007.11.14 12:14sell12230.032.06682.08732.0658
24452007.11.14 12:14sell12240.092.06742.08742.0664
24462007.11.14 12:16t/p12240.092.06642.08742.06649.001058.41
24472007.11.14 12:16close12230.032.06632.08732.06581.501059.91
24482007.11.14 12:16close12220.012.06622.08732.06530.101060.01
24492007.11.14 12:16sell12250.012.06572.08672.0647
24502007.11.14 12:17sell12260.032.06632.08682.0653
24512007.11.14 12:17sell12270.092.06682.08682.0658
24522007.11.14 12:17sell12280.272.06742.08692.0664
24532007.11.14 12:19close12280.272.06712.08692.06648.101068.11
24542007.11.14 12:19close12270.092.06692.08682.0658-0.901067.21
24552007.11.14 12:19close12260.032.06702.08682.0653-2.101065.11
24562007.11.14 12:19close12250.012.06712.08672.0647-1.401063.71
24572007.11.14 12:19sell12290.012.06692.08792.0659
24582007.11.14 12:20sell12300.032.06742.08792.0664
24592007.11.14 12:30sell12310.092.06802.08802.0670
24602007.11.14 12:31t/p12310.092.06702.08802.06709.001072.71
24612007.11.14 12:31close12300.032.06702.08792.06641.201073.91
24622007.11.14 12:31close12290.012.06672.08792.06590.201074.11
24632007.11.14 12:31sell12320.012.06652.08752.0655
24642007.11.14 12:31sell12330.032.06722.08772.0662
24652007.11.14 12:33sell12340.092.06782.08782.0668
24662007.11.14 12:43t/p12340.092.06682.08782.06689.001083.11
24672007.11.14 12:43close12330.032.06682.08772.06621.201084.31
24682007.11.14 12:43close12320.012.06692.08752.0655-0.401083.91
24692007.11.14 12:43sell12350.012.06672.08772.0657
24702007.11.14 12:44sell12360.032.06722.08772.0662
24712007.11.14 12:45t/p12360.032.06622.08772.06623.001086.91
24722007.11.14 12:45close12350.012.06612.08772.06570.601087.51
24732007.11.14 12:45sell12370.012.06572.08672.0647
24742007.11.14 12:51t/p12370.012.06472.08672.06471.001088.51
24752007.11.14 12:51sell12380.012.06442.08542.0634
24762007.11.14 12:52sell12390.032.06492.08542.0639
24772007.11.14 12:54sell12400.092.06552.08552.0645
24782007.11.14 12:55sell12410.272.06612.08562.0651
24792007.11.14 12:56close12410.272.06582.08562.06518.101096.61
24802007.11.14 12:56close12400.092.06592.08552.0645-3.601093.01
24812007.11.14 12:56close12390.032.06582.08542.0639-2.701090.31
24822007.11.14 12:56close12380.012.06572.08542.0634-1.301089.01
24832007.11.14 12:56sell12420.012.06532.08632.0643
24842007.11.14 12:57sell12430.032.06592.08642.0649
24852007.11.14 13:01sell12440.092.06652.08652.0655
24862007.11.14 13:02sell12450.272.06702.08652.0660
24872007.11.14 13:03close12450.272.06672.08652.06608.101097.11
24882007.11.14 13:03close12440.092.06682.08652.0655-2.701094.41
24892007.11.14 13:03close12430.032.06672.08642.0649-2.401092.01
24902007.11.14 13:03close12420.012.06662.08632.0643-1.301090.71
24912007.11.15 05:00buy12460.012.05742.03642.0584
24922007.11.15 05:12buy12470.032.05682.03632.0578
24932007.11.15 05:16buy12480.092.05632.03632.0573
24942007.11.15 07:11t/p12480.092.05732.03632.05739.001099.71
24952007.11.15 07:11close12470.032.05732.03632.05781.501101.21
24962007.11.15 07:11close12460.012.05742.03642.05840.001101.21
24972007.11.15 20:00buy12490.012.04382.02282.0448
24982007.11.15 20:01buy12500.032.04322.02272.0442
24992007.11.15 20:32t/p12500.032.04422.02272.04423.001104.21
25002007.11.15 20:32close12490.012.04422.02282.04480.401104.61
25012007.11.15 20:32buy12510.012.04442.02342.0454
25022007.11.15 20:39buy12520.032.04382.02332.0448
25032007.11.15 20:43buy12530.092.04322.02322.0442
25042007.11.15 21:09buy12540.272.04262.02312.0436
25052007.11.15 21:11close12540.272.04292.02312.04368.101112.71
25062007.11.15 21:11close12530.092.04282.02322.0442-3.601109.11
25072007.11.15 21:11close12520.032.04292.02332.0448-2.701106.41
25082007.11.15 21:11close12510.012.04302.02342.0454-1.401105.01
25092007.11.19 09:00sell12550.012.04792.06892.0469
25102007.11.19 09:02t/p12550.012.04692.06892.04691.001106.01
25112007.11.19 09:02sell12560.012.04652.06752.0455
25122007.11.19 09:08t/p12560.012.04552.06752.04551.001107.01
25132007.11.19 09:08sell12570.012.04512.06612.0441
25142007.11.19 09:10sell12580.032.04572.06622.0447
25152007.11.19 09:11sell12590.092.04632.06632.0453
25162007.11.19 09:17t/p12590.092.04532.06632.04539.001116.01
25172007.11.19 09:17close12580.032.04532.06622.04471.201117.21
25182007.11.19 09:17close12570.012.04542.06612.0441-0.301116.91
25192007.11.19 09:17sell12600.012.04502.06602.0440
25202007.11.19 09:18sell12610.032.04552.06602.0445
25212007.11.19 09:20sell12620.092.04612.06612.0451
25222007.11.19 09:21sell12630.272.04662.06612.0456
25232007.11.19 09:59close12630.272.04632.06612.04568.101125.01
25242007.11.19 09:59close12620.092.04642.06612.0451-2.701122.31
25252007.11.19 09:59close12610.032.04632.06602.0445-2.401119.91
25262007.11.19 09:59close12600.012.04642.06602.0440-1.401118.51
25272007.11.19 09:59sell12640.012.04602.06702.0450
25282007.11.19 10:01sell12650.032.04652.06702.0455
25292007.11.19 10:07sell12660.092.04702.06702.0460
25302007.11.19 10:09sell12670.272.04772.06722.0467
25312007.11.19 10:15close12670.272.04742.06722.04678.101126.61
25322007.11.19 10:15close12660.092.04752.06702.0460-4.501122.11
25332007.11.19 10:15close12650.032.04742.06702.0455-2.701119.41
25342007.11.19 10:15close12640.012.04752.06702.0450-1.501117.91
25352007.11.19 18:00sell12680.012.04772.06872.0467
25362007.11.19 18:02sell12690.032.04822.06872.0472
25372007.11.19 18:03sell12700.092.04872.06872.0477
25382007.11.19 18:08sell12710.272.04952.06902.0485
25392007.11.19 18:25close12710.272.04902.06902.048513.501131.41
25402007.11.19 18:26close12700.092.04912.06872.0477-3.601127.81
25412007.11.19 18:26close12690.032.04902.06872.0472-2.401125.41
25422007.11.19 18:27close12680.012.04912.06872.0467-1.401124.01
25432007.11.19 18:27sell12720.012.04872.06972.0477
25442007.11.19 19:10t/p12720.012.04772.06972.04771.001125.01
25452007.11.20 07:00buy12730.012.05142.03042.0524
25462007.11.20 07:32t/p12730.012.05242.03042.05241.001126.01
25472007.11.20 07:32buy12740.012.05302.03202.0540
25482007.11.20 07:35t/p12740.012.05402.03202.05401.001127.01
25492007.11.20 07:35buy12750.012.05432.03332.0553
25502007.11.20 07:46buy12760.032.05372.03322.0547
25512007.11.20 07:57buy12770.092.05312.03312.0541
25522007.11.20 07:59buy12780.272.05252.03302.0535
25532007.11.20 08:07close12780.272.05282.03302.05358.101135.11
25542007.11.20 08:08close12770.092.05272.03312.0541-3.601131.51
25552007.11.20 08:08close12760.032.05292.03322.0547-2.401129.11
25562007.11.20 08:08close12750.012.05282.03332.0553-1.501127.61
25572007.11.21 01:00sell12790.012.06562.08662.0646
25582007.11.21 01:03sell12800.032.06632.08682.0653
25592007.11.21 01:28sell12810.092.06692.08692.0659
25602007.11.21 02:10t/p12810.092.06592.08692.06599.001136.61
25612007.11.21 02:10close12800.032.06592.08682.06531.201137.81
25622007.11.21 02:10close12790.012.06602.08662.0646-0.401137.41
25632007.11.21 21:00buy12820.012.06452.04352.0655
25642007.11.21 21:01buy12830.032.06392.04342.0649
25652007.11.21 21:05t/p12830.032.06492.04342.06493.001140.41
25662007.11.21 21:05close12820.012.06532.04352.06550.801141.21
25672007.11.21 21:06buy12840.012.06552.04452.0665
25682007.11.21 21:14t/p12840.012.06652.04452.06651.001142.21
25692007.11.21 21:14buy12850.012.06682.04582.0678
25702007.11.21 21:42buy12860.032.06632.04582.0673
25712007.11.21 22:05buy12870.092.06572.04572.0667
25722007.11.21 22:05buy12880.272.06512.04562.0661
25732007.11.21 22:09close12880.272.06542.04562.06618.101150.31
25742007.11.21 22:09close12870.092.06522.04572.0667-4.501145.81
25752007.11.21 22:09close12860.032.06492.04582.0673-4.201141.61
25762007.11.21 22:10close12850.012.06482.04582.0678-2.001139.61
25772007.11.22 12:00sell12890.012.06302.08402.0620
25782007.11.22 12:43sell12900.032.06372.08422.0627
25792007.11.22 12:46sell12910.092.06422.08422.0632
25802007.11.22 13:14sell12920.272.06472.08422.0637
25812007.11.22 13:25close12920.272.06442.08422.06378.101147.71
25822007.11.22 13:25close12910.092.06452.08422.0632-2.701145.01
25832007.11.22 13:25close12900.032.06462.08422.0627-2.701142.31
25842007.11.22 13:25close12890.012.06452.08402.0620-1.501140.81
25852007.11.23 01:00buy12930.012.06252.04152.0635
25862007.11.23 01:36t/p12930.012.06352.04152.06351.001141.81
25872007.11.23 01:36buy12940.012.06402.04302.0650
25882007.11.23 01:55t/p12940.012.06502.04302.06501.001142.81
25892007.11.23 01:55buy12950.012.06532.04432.0663
25902007.11.23 02:03t/p12950.012.06632.04432.06631.001143.81
25912007.11.23 11:00sell12960.012.06112.08212.0601
25922007.11.23 11:07t/p12960.012.06012.08212.06011.001144.81
25932007.11.23 11:07sell12970.012.05972.08072.0587
25942007.11.23 11:11sell12980.032.06032.08082.0593
25952007.11.23 11:17t/p12980.032.05932.08082.05933.001147.81
25962007.11.23 11:17close12970.012.05902.08072.05870.701148.51
25972007.11.23 11:18sell12990.012.05882.07982.0578
25982007.11.23 11:18sell13000.032.05942.07992.0584
25992007.11.23 11:20t/p13000.032.05842.07992.05843.001151.51
26002007.11.23 11:20close12990.012.05832.07982.05780.501152.01
26012007.11.23 11:20sell13010.012.05792.07892.0569
26022007.11.23 11:23sell13020.032.05852.07902.0575
26032007.11.23 11:23sell13030.092.05902.07902.0580
26042007.11.23 11:25t/p13030.092.05802.07902.05809.001161.01
26052007.11.23 11:25close13020.032.05772.07902.05752.401163.41
26062007.11.23 11:25close13010.012.05782.07892.05690.101163.51
26072007.11.23 11:25sell13040.012.05742.07842.0564
26082007.11.23 11:25sell13050.032.05792.07842.0569
26092007.11.23 11:30sell13060.092.05862.07862.0576
26102007.11.23 11:31sell13070.272.05922.07872.0582
26112007.11.23 11:35close13070.272.05892.07872.05828.101171.61
26122007.11.23 11:35close13060.092.05902.07862.0576-3.601168.01
26132007.11.23 11:35close13050.032.05892.07842.0569-3.001165.01
26142007.11.23 11:35close13040.012.05902.07842.0564-1.601163.41
26152007.11.23 11:35sell13080.012.05852.07952.0575
26162007.11.23 11:39sell13090.032.05902.07952.0580
26172007.11.23 11:56t/p13090.032.05802.07952.05803.001166.41
26182007.11.23 11:56close13080.012.05792.07952.05750.601167.01
26192007.11.23 11:56sell13100.012.05742.07842.0564
26202007.11.23 11:57t/p13100.012.05642.07842.05641.001168.01
26212007.11.23 11:57sell13110.012.05602.07702.0550
26222007.11.23 11:58sell13120.032.05652.07702.0555
26232007.11.23 12:00sell13130.092.05722.07722.0562
26242007.11.23 12:00sell13140.272.05772.07722.0567
26252007.11.23 12:00close13140.272.05742.07722.05678.101176.11
26262007.11.23 12:01close13130.092.05732.07722.0562-0.901175.21
26272007.11.23 12:01close13120.032.05742.07702.0555-2.701172.51
26282007.11.23 12:01close13110.012.05732.07702.0550-1.301171.21
26292007.11.23 22:00buy13150.012.06102.04002.0620
26302007.11.23 22:21buy13160.032.06032.03982.0613
26312007.11.23 22:50t/p13160.032.06132.03982.06133.001174.21
26322007.11.23 22:50close13150.012.06142.04002.06200.401174.61
26332007.11.23 22:51buy13170.012.06192.04092.0629
26342007.11.23 22:59t/p13170.012.06292.04092.06291.001175.61
26352007.11.23 22:59buy13180.012.06322.04222.0642
26362007.11.26 00:00buy13190.032.06222.04172.0632
26372007.11.26 00:35t/p13190.032.06322.04172.06323.001178.61
26382007.11.26 00:35close13180.012.06322.04222.06420.021178.63
26392007.11.26 18:00sell13200.012.06802.08902.0670
26402007.11.26 18:09sell13210.032.06862.08912.0676
26412007.11.26 18:49sell13220.092.06912.08912.0681
26422007.11.26 19:58sell13230.272.06972.08922.0687
26432007.11.26 23:45close13230.272.06942.08922.06878.101186.73
26442007.11.26 23:45close13220.092.06952.08912.0681-3.601183.13
26452007.11.26 23:45close13210.032.06942.08912.0676-2.401180.73
26462007.11.26 23:45close13200.012.06952.08902.0670-1.501179.23
26472007.11.27 02:00sell13240.012.06972.09072.0687
26482007.11.27 02:00sell13250.032.07032.09082.0693
26492007.11.27 02:02sell13260.092.07082.09082.0698
26502007.11.27 02:14sell13270.272.07142.09092.0704
26512007.11.27 07:12close13270.272.07112.09092.07048.101187.33
26522007.11.27 07:12close13260.092.07092.09082.0698-0.901186.43
26532007.11.27 07:12close13250.032.07102.09082.0693-2.101184.33
26542007.11.27 07:12close13240.012.07082.09072.0687-1.101183.23
26552007.11.27 08:00sell13280.012.07052.09152.0695
26562007.11.27 08:06t/p13280.012.06952.09152.06951.001184.23
26572007.11.27 08:06sell13290.012.06922.09022.0682
26582007.11.27 08:07sell13300.032.06972.09022.0687
26592007.11.27 08:09sell13310.092.07042.09042.0694
26602007.11.27 08:42sell13320.272.07092.09042.0699
26612007.11.27 09:06close13320.272.07052.09042.069910.801195.03
26622007.11.27 09:06close13310.092.07042.09042.06940.001195.03
26632007.11.27 09:06close13300.032.07022.09022.0687-1.501193.53
26642007.11.27 09:06close13290.012.07012.09022.0682-0.901192.63
26652007.11.29 06:00sell13330.012.07662.09762.0756
26662007.11.29 06:00sell13340.032.07712.09762.0761
26672007.11.29 06:37t/p13340.032.07612.09762.07613.001195.63
26682007.11.29 06:37close13330.012.07602.09762.07560.601196.23
26692007.11.29 06:37sell13350.012.07562.09662.0746
26702007.11.29 06:39sell13360.032.07622.09672.0752
26712007.11.29 06:43sell13370.092.07672.09672.0757
26722007.11.29 06:51t/p13370.092.07572.09672.07579.001205.23
26732007.11.29 06:51close13360.032.07542.09672.07522.401207.63
26742007.11.29 06:51close13350.012.07552.09662.07460.101207.73
26752007.11.29 06:51sell13380.012.07532.09632.0743
26762007.11.29 06:55sell13390.032.07582.09632.0748
26772007.11.29 07:01t/p13390.032.07482.09632.07483.001210.73
26782007.11.29 07:01close13380.012.07482.09632.07430.501211.23
26792007.11.30 01:00buy13400.012.06282.04182.0638
26802007.11.30 01:16t/p13400.012.06382.04182.06381.001212.23
26812007.11.30 01:16buy13410.012.06412.04312.0651
26822007.11.30 01:34buy13420.032.06362.04312.0646
26832007.11.30 01:41t/p13420.032.06462.04312.06463.001215.23
26842007.11.30 01:41close13410.012.06492.04312.06510.801216.03
26852007.11.30 01:41buy13430.012.06552.04452.0665
26862007.11.30 01:47t/p13430.012.06652.04452.06651.001217.03
26872007.11.30 01:47buy13440.012.06682.04582.0678
26882007.11.30 01:48buy13450.032.06632.04582.0673
26892007.11.30 01:49buy13460.092.06562.04562.0666
26902007.11.30 01:52buy13470.272.06512.04562.0661
26912007.11.30 01:52close13470.272.06542.04562.06618.101225.13
26922007.11.30 01:52close13460.092.06552.04562.0666-0.901224.23
26932007.11.30 01:52close13450.032.06542.04582.0673-2.701221.53
26942007.11.30 01:52close13440.012.06512.04582.0678-1.701219.83
26952007.11.30 01:53buy13480.012.06552.04452.0665
26962007.11.30 02:04buy13490.032.06482.04432.0658
26972007.11.30 02:04t/p13490.032.06582.04432.06583.001222.83
26982007.11.30 02:04close13480.012.06592.04452.06650.401223.23
26992007.12.03 06:00buy13500.012.05692.03592.0579
27002007.12.03 07:31t/p13500.012.05792.03592.05791.001224.23
27012007.12.04 01:00sell13510.012.06382.08482.0628
27022007.12.04 01:00sell13520.032.06442.08492.0634
27032007.12.04 01:29t/p13520.032.06342.08492.06343.001227.23
27042007.12.04 01:29close13510.012.06342.08482.06280.401227.63
27052007.12.04 01:29sell13530.012.06332.08432.0623
27062007.12.04 01:51sell13540.032.06382.08432.0628
27072007.12.04 02:22t/p13540.032.06282.08432.06283.001230.63
27082007.12.04 02:22close13530.012.06282.08432.06230.501231.13
27092007.12.04 11:00sell13550.012.06142.08242.0604
27102007.12.04 11:00sell13560.032.06192.08242.0609
27112007.12.04 11:08t/p13560.032.06092.08242.06093.001234.13
27122007.12.04 11:08close13550.012.06092.08242.06040.501234.63
27132007.12.04 11:08sell13570.012.06052.08152.0595
27142007.12.04 11:10t/p13570.012.05952.08152.05951.001235.63
27152007.12.04 11:10sell13580.012.05912.08012.0581
27162007.12.04 11:12sell13590.032.05962.08012.0586
27172007.12.04 11:13sell13600.092.06022.08022.0592
27182007.12.04 11:44sell13610.272.06082.08032.0598
27192007.12.04 15:03close13610.272.06052.08032.05988.101243.73
27202007.12.04 15:03close13600.092.06062.08022.0592-3.601240.13
27212007.12.04 15:03close13590.032.06052.08012.0586-2.701237.43
27222007.12.04 15:03close13580.012.06072.08012.0581-1.601235.83