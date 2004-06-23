Strategy Tester Report
10p3v0.01
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2007.12.05 17:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test21470Ticks modelled4546384Modelling quality89.58%
Mismatched charts errors35
Initial deposit10000.00
Total net profit-9968.15Gross profit15266.06Gross loss-25234.21
Profit factor0.60Expected payoff-14.38
Absolute drawdown9968.16Maximal drawdown19204.49 (99.83%)Relative drawdown99.83% (19204.49)
Total trades693Short positions (won %)348 (58.05%)Long positions (won %)345 (60.58%)
Profit trades (% of total)411 (59.31%)Loss trades (% of total)282 (40.69%)
Largestprofit trade205.26loss trade-9831.68
Averageprofit trade37.14loss trade-89.48
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (48.80)consecutive losses (loss in money)7 (-791.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)599.54 (11)consecutive loss (count of losses)-14747.84 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.22 20:00buy10.101.20911.18811.2101
22004.06.22 20:02buy20.301.20851.18801.2095
32004.06.22 20:31t/p20.301.20951.18801.209530.0010030.00
42004.06.22 20:31close10.101.20951.18811.21014.0010034.00
52004.06.22 20:31buy30.101.20961.18861.2106
62004.06.22 22:57t/p30.101.21061.18861.210610.0010044.00
72004.06.23 13:00sell40.101.20791.22891.2069
82004.06.23 13:01t/p40.101.20691.22891.206910.0010054.00
92004.06.23 13:01sell50.101.20671.22771.2057
102004.06.23 13:02sell60.301.20731.22781.2063
112004.06.23 13:08sell70.901.20781.22781.2068
122004.06.23 13:26sell82.701.20851.22801.2075
132004.06.23 13:30close82.701.20821.22801.207581.0110135.01
142004.06.23 13:30close70.901.20831.22781.2068-45.0010090.01
152004.06.23 13:31close60.301.20821.22781.2063-27.0010063.01
162004.06.23 13:31close50.101.20811.22771.2057-14.0010049.01
172004.06.23 13:31sell90.101.20801.22901.2070
182004.06.23 13:41sell100.301.20851.22901.2075
192004.06.23 14:33sell110.901.20911.22911.2081
202004.06.23 15:29sell122.701.20961.22911.2086
212004.06.23 15:45close122.701.20931.22911.208681.0210130.03
222004.06.23 15:46close110.901.20921.22911.2081-9.0010121.03
232004.06.23 15:46close100.301.20911.22901.2075-18.0010103.03
242004.06.23 15:46close90.101.20921.22901.2070-12.0010091.03
252004.06.24 10:00buy130.101.21021.18921.2112
262004.06.24 10:09t/p130.101.21121.18921.211210.0010101.03
272004.06.24 10:09buy140.101.21141.19041.2124
282004.06.24 10:23t/p140.101.21241.19041.212410.0010111.03
292004.06.24 10:23buy150.101.21261.19161.2136
302004.06.24 10:32buy160.301.21211.19161.2131
312004.06.24 11:06buy170.901.21151.19151.2125
322004.06.24 11:08buy182.701.21091.19141.2119
332004.06.24 11:32close182.701.21121.19141.211980.9910192.02
342004.06.24 11:32close170.901.21111.19151.2125-36.0010156.02
352004.06.24 11:32close160.301.21121.19161.2131-27.0010129.02
362004.06.24 11:32close150.101.21111.19161.2136-15.0010114.02
372004.06.25 02:00sell190.101.21691.23791.2159
382004.06.25 02:16t/p190.101.21591.23791.215910.0010124.02
392004.06.25 02:16sell200.101.21571.23671.2147
402004.06.25 03:06t/p200.101.21471.23671.214710.0010134.02
412004.06.28 07:08sell210.101.21541.23641.2144
422004.06.28 07:22t/p210.101.21441.23641.214410.0010144.02
432004.06.28 07:22sell220.101.21421.23521.2132
442004.06.28 08:09t/p220.101.21321.23521.213210.0010154.02
452004.06.28 20:00sell230.101.21671.23771.2157
462004.06.28 20:25sell240.301.21721.23771.2162
472004.06.28 20:39sell250.901.21781.23781.2168
482004.06.28 20:58sell262.701.21841.23791.2174
492004.06.28 23:07close262.701.21811.23791.217480.9910235.01
502004.06.28 23:07close250.901.21821.23781.2168-36.0010199.01
512004.06.28 23:07close240.301.21811.23771.2162-27.0010172.01
522004.06.28 23:07close230.101.21821.23771.2157-15.0010157.01
532004.06.30 05:00buy270.101.20931.18831.2103
542004.06.30 06:05buy280.301.20851.18801.2095
552004.06.30 07:56buy290.901.20781.18781.2088
562004.06.30 08:23buy302.701.20731.18781.2083
572004.06.30 08:25close302.701.20761.18781.208381.0210238.03
582004.06.30 08:25close290.901.20771.18781.2088-9.0010229.03
592004.06.30 08:25close280.301.20761.18801.2095-27.0010202.03
602004.06.30 08:25close270.101.20771.18831.2103-16.0010186.03
612004.07.01 04:00sell310.101.21771.23871.2167
622004.07.01 05:09t/p310.101.21671.23871.216710.0010196.03
632004.07.05 05:00sell320.101.23141.25241.2304
642004.07.05 06:41sell330.301.23201.25251.2310
652004.07.05 06:48sell340.901.23251.25251.2315
662004.07.05 08:11t/p340.901.23151.25251.231590.0110286.04
672004.07.05 08:11close330.301.23151.25251.231015.0010301.04
682004.07.05 08:11close320.101.23141.25241.23040.0010301.04
692004.07.06 04:00sell350.101.22861.24961.2276
702004.07.06 04:12sell360.301.22921.24971.2282
712004.07.06 05:16sell370.901.22971.24971.2287
722004.07.06 06:04sell382.701.23041.24991.2294
732004.07.06 08:53close382.701.23011.24991.229481.0210382.06
742004.07.06 08:53close370.901.23021.24971.2287-44.9910337.07
752004.07.06 08:53close360.301.23011.24971.2282-27.0010310.07
762004.07.06 08:53close350.101.23001.24961.2276-14.0010296.07
772004.07.06 12:00sell390.101.22751.24851.2265
782004.07.06 12:36sell400.301.22801.24851.2270
792004.07.06 12:50sell410.901.22861.24861.2276
802004.07.06 13:23t/p410.901.22761.24861.227690.0010386.07
812004.07.06 13:23close400.301.22761.24851.227012.0010398.07
822004.07.06 13:23close390.101.22761.24851.2265-1.0010397.07
832004.07.07 21:00sell420.101.23651.25751.2355
842004.07.07 22:18sell430.301.23701.25751.2360
852004.07.08 01:22sell440.901.23761.25761.2366
862004.07.08 01:43sell452.701.23811.25761.2371
872004.07.08 01:47close452.701.23781.25761.237181.0110478.08
882004.07.08 01:47close440.901.23791.25761.2366-27.0010451.08
892004.07.08 01:47close430.301.23781.25751.2360-23.5510427.53
902004.07.08 01:47close420.101.23771.25751.2355-11.8510415.68
912004.07.09 02:00sell460.101.23871.25971.2377
922004.07.09 02:14sell470.301.23931.25981.2383
932004.07.09 03:03sell480.901.23981.25981.2388
942004.07.09 03:29sell492.701.24041.25991.2394
952004.07.09 08:22close492.701.24011.25991.239480.9910496.67
962004.07.09 08:22close480.901.24011.25981.2388-26.9910469.68
972004.07.09 08:23close470.301.24021.25981.2383-27.0010442.68
982004.07.09 08:23close460.101.24021.25971.2377-15.0010427.68
992004.07.09 10:00sell500.101.23851.25951.2375
1002004.07.09 11:05sell510.301.23901.25951.2380
1012004.07.09 11:54t/p510.301.23801.25951.238030.0010457.68
1022004.07.09 11:54close500.101.23801.25951.23755.0010462.68
1032004.07.12 04:00sell520.101.23851.25951.2375
1042004.07.12 04:04sell530.301.23901.25951.2380
1052004.07.12 04:06sell540.901.23951.25951.2385
1062004.07.12 04:20t/p540.901.23851.25951.238590.0010552.68
1072004.07.12 04:20close530.301.23851.25951.238015.0010567.68
1082004.07.12 04:20close520.101.23841.25951.23751.0010568.68
1092004.07.12 04:20sell550.111.23831.25931.2373
1102004.07.12 04:31sell560.331.23881.25931.2378
1112004.07.12 04:42sell570.991.23941.25941.2384
1122004.07.12 06:10sell582.701.23991.25941.2389
1132004.07.12 06:18close582.701.23961.25941.238981.0210649.70
1142004.07.12 06:18close570.991.23971.25941.2384-29.7010620.00
1152004.07.12 06:21close560.331.24001.25931.2378-39.6010580.40
1162004.07.12 06:21close550.111.24001.25931.2373-18.7010561.70
1172004.07.14 00:00buy590.111.23341.21241.2344
1182004.07.14 01:04buy600.331.23281.21231.2338
1192004.07.14 02:11buy610.991.23221.21221.2332
1202004.07.14 03:03t/p610.991.23321.21221.233299.0010660.70
1212004.07.14 03:03close600.331.23321.21231.233813.2010673.90
1222004.07.14 03:03close590.111.23331.21241.2344-1.1010672.80
1232004.07.14 23:00sell620.111.23781.25881.2368
1242004.07.14 23:15sell630.331.23831.25881.2373
1252004.07.15 03:19t/p630.331.23731.25881.237333.4910706.30
1262004.07.15 03:19close620.111.23731.25881.23685.6710711.96
1272004.07.16 04:00buy640.111.23631.21531.2373
1282004.07.16 08:32buy650.331.23571.21521.2367
1292004.07.16 08:34buy660.991.23521.21521.2362
1302004.07.16 09:18t/p660.991.23621.21521.236299.0110810.97
1312004.07.16 09:18close650.331.23631.21521.236719.8010830.77
1322004.07.16 09:18close640.111.23631.21531.23730.0010830.77
1332004.07.19 06:00sell670.111.24531.26631.2443
1342004.07.19 06:16sell680.331.24591.26641.2449
1352004.07.19 06:29t/p680.331.24491.26641.244933.0010863.77
1362004.07.19 06:29close670.111.24491.26631.24434.4010868.17
1372004.07.19 06:30sell690.111.24491.26591.2439
1382004.07.19 06:57sell700.331.24541.26591.2444
1392004.07.19 07:23sell710.991.24591.26591.2449
1402004.07.19 07:38t/p710.991.24491.26591.244999.0010967.17
1412004.07.19 07:38close700.331.24491.26591.244416.5010983.67
1422004.07.19 07:38close690.111.24471.26591.24392.2010985.87
1432004.07.20 03:00sell720.111.24281.26381.2418
1442004.07.20 04:13sell730.331.24331.26381.2423
1452004.07.20 06:24sell740.991.24381.26381.2428
1462004.07.20 06:41t/p740.991.24281.26381.242899.0011084.87
1472004.07.20 06:41close730.331.24281.26381.242316.5011101.37
1482004.07.20 06:41close720.111.24291.26381.2418-1.1011100.27
1492004.07.20 12:00sell750.111.24121.26221.2402
1502004.07.20 13:00t/p750.111.24021.26221.240211.0011111.27
1512004.07.21 08:00buy760.111.23211.21111.2331
1522004.07.21 08:09buy770.331.23141.21091.2324
1532004.07.21 08:51t/p770.331.23241.21091.232433.0011144.27
1542004.07.21 08:51close760.111.23241.21111.23313.3011147.57
1552004.07.21 08:51buy780.111.23251.21151.2335
1562004.07.21 09:52t/p780.111.23351.21151.233511.0011158.57
1572004.07.21 23:00buy790.111.22581.20481.2268
1582004.07.21 23:29t/p790.111.22681.20481.226811.0011169.57
1592004.07.21 23:29buy800.111.22711.20611.2281
1602004.07.21 23:30buy810.331.22651.20601.2275
1612004.07.21 23:31t/p810.331.22751.20601.227533.0011202.57
1622004.07.21 23:31close800.111.22751.20611.22814.4011206.97
1632004.07.21 23:31buy820.111.22781.20681.2288
1642004.07.21 23:32buy830.331.22721.20671.2282
1652004.07.22 00:18buy840.991.22661.20661.2276
1662004.07.22 00:23buy852.971.22611.20661.2271
1672004.07.22 01:00close852.971.22651.20661.2271118.8211325.79
1682004.07.22 01:00close840.991.22661.20661.22760.0011325.79
1692004.07.22 01:00close830.331.22671.20671.2282-22.1411303.65
1702004.07.22 01:00close820.111.22661.20681.2288-15.0811288.57
1712004.07.26 03:00buy860.111.21151.19051.2125
1722004.07.26 03:31t/p860.111.21251.19051.212511.0011299.57
1732004.07.26 03:31buy870.111.21271.19171.2137
1742004.07.26 04:12buy880.331.21221.19171.2132
1752004.07.26 06:08t/p880.331.21321.19171.213233.0011332.57
1762004.07.26 06:08close870.111.21321.19171.21375.5011338.07
1772004.07.27 03:00buy890.111.21471.19371.2157
1782004.07.27 04:36buy900.331.21411.19361.2151
1792004.07.27 06:21buy910.991.21351.19351.2145
1802004.07.27 07:14buy922.971.21291.19341.2139
1812004.07.27 07:57close922.971.21321.19341.213989.1011427.17
1822004.07.27 07:57close910.991.21321.19351.2145-29.6911397.48
1832004.07.27 07:57close900.331.21321.19361.2151-29.7011367.78
1842004.07.27 07:58close890.111.21311.19371.2157-17.6011350.18
1852004.07.27 10:00buy930.111.21501.19401.2160
1862004.07.27 10:02buy940.331.21441.19391.2154
1872004.07.27 10:03buy950.991.21381.19381.2148
1882004.07.27 10:07t/p950.991.21481.19381.214899.0011449.18
1892004.07.27 10:07close940.331.21481.19391.215413.2011462.38
1902004.07.27 10:07close930.111.21471.19401.2160-3.3011459.08
1912004.07.27 10:07buy960.111.21511.19411.2161
1922004.07.27 10:11t/p960.111.21611.19411.216111.0011470.08
1932004.07.27 10:11buy970.111.21631.19531.2173
1942004.07.27 10:12buy980.331.21571.19521.2167
1952004.07.27 10:30t/p980.331.21671.19521.216733.0011503.08
1962004.07.27 10:30close970.111.21671.19531.21734.4011507.48
1972004.07.27 10:30buy990.121.21701.19601.2180
1982004.07.27 11:11t/p990.121.21801.19601.218012.0011519.48
1992004.07.28 04:00buy1000.121.20621.18521.2072
2002004.07.28 06:17t/p1000.121.20721.18521.207212.0011531.48
2012004.07.28 18:00buy1010.121.20461.18361.2056
2022004.07.28 18:05t/p1010.121.20561.18361.205612.0011543.48
2032004.07.28 18:05buy1020.121.20581.18481.2068
2042004.07.28 18:10buy1030.361.20521.18471.2062
2052004.07.28 18:18t/p1030.361.20621.18471.206236.0011579.48
2062004.07.28 18:18close1020.121.20621.18481.20684.8011584.28
2072004.07.28 18:18buy1040.121.20651.18551.2075
2082004.07.28 18:23buy1050.361.20591.18541.2069
2092004.07.28 19:00buy1061.081.20541.18541.2064
2102004.07.28 19:14t/p1061.081.20641.18541.2064108.0011692.28
2112004.07.28 19:14close1050.361.20641.18541.206918.0011710.28
2122004.07.28 19:15close1040.121.20641.18551.2075-1.2011709.08
2132004.07.30 05:00buy1070.121.20421.18321.2052
2142004.07.30 07:59buy1080.361.20361.18311.2046
2152004.07.30 08:27t/p1080.361.20461.18311.204636.0011745.08
2162004.07.30 08:27close1070.121.20461.18321.20524.8011749.88
2172004.08.02 03:00buy1090.121.20361.18261.2046
2182004.08.02 03:15t/p1090.121.20461.18261.204612.0011761.88
2192004.08.02 03:15buy1100.121.20481.18381.2058
2202004.08.02 03:31buy1110.361.20431.18381.2053
2212004.08.02 03:41buy1121.081.20371.18371.2047
2222004.08.02 04:05t/p1121.081.20471.18371.2047108.0011869.88
2232004.08.02 04:05close1110.361.20481.18381.205318.0011887.88
2242004.08.02 04:05close1100.121.20481.18381.20580.0011887.88
2252004.08.03 12:00buy1130.121.20211.18111.2031
2262004.08.03 13:13buy1140.361.20161.18111.2026
2272004.08.03 13:18buy1151.081.20111.18111.2021
2282004.08.03 13:33t/p1151.081.20211.18111.2021108.0011995.88
2292004.08.03 13:33close1140.361.20211.18111.202618.0012013.88
2302004.08.03 13:33close1130.121.20211.18111.20310.0012013.88
2312004.08.04 04:00sell1160.121.20471.22571.2037
2322004.08.04 04:24t/p1160.121.20371.22571.203712.0012025.88
2332004.08.04 04:24sell1170.121.20351.22451.2025
2342004.08.04 05:03t/p1170.121.20251.22451.202512.0012037.88
2352004.08.04 18:00buy1180.121.20571.18471.2067
2362004.08.04 18:14buy1190.361.20511.18461.2061
2372004.08.04 18:33buy1201.081.20461.18461.2056
2382004.08.04 18:40buy1213.241.20411.18461.2051
2392004.08.04 18:54close1213.241.20441.18461.205197.2312135.11
2402004.08.04 18:54close1201.081.20431.18461.2056-32.4112102.70
2412004.08.04 18:55close1190.361.20441.18461.2061-25.2012077.50
2422004.08.04 18:55close1180.121.20431.18471.2067-16.8012060.70
2432004.08.04 18:56buy1220.121.20441.18341.2054
2442004.08.04 19:42buy1230.361.20391.18341.2049
2452004.08.04 22:47t/p1230.361.20491.18341.204936.0012096.70
2462004.08.04 22:47close1220.121.20491.18341.20546.0012102.70
2472004.08.06 03:00sell1240.121.20561.22661.2046
2482004.08.06 03:40sell1250.361.20621.22671.2052
2492004.08.06 06:03sell1261.081.20671.22671.2057
2502004.08.06 07:20sell1273.241.20721.22671.2062
2512004.08.06 09:05close1273.241.20691.22671.206297.2312199.93
2522004.08.06 09:05close1261.081.20691.22671.2057-21.6012178.33
2532004.08.06 09:05close1250.361.20701.22671.2052-28.8012149.53
2542004.08.06 09:05close1240.121.20691.22661.2046-15.6012133.93
2552004.08.06 11:00sell1280.121.20571.22671.2047
2562004.08.06 11:08sell1290.361.20631.22681.2053
2572004.08.06 12:35t/p1290.361.20531.22681.205336.0012169.93
2582004.08.06 12:35close1280.121.20521.22671.20476.0012175.93
2592004.08.09 04:00sell1300.121.22721.24821.2262
2602004.08.09 04:44sell1310.361.22781.24831.2268
2612004.08.09 04:50sell1321.081.22831.24831.2273
2622004.08.09 08:47t/p1321.081.22731.24831.2273108.0112283.94
2632004.08.09 08:47close1310.361.22721.24831.226821.6012305.54
2642004.08.09 08:48close1300.121.22731.24821.2262-1.2012304.34
2652004.08.10 21:00sell1330.121.22301.24401.2220
2662004.08.10 21:00sell1340.361.22371.24421.2227
2672004.08.10 21:01sell1351.081.22431.24431.2233
2682004.08.10 21:11t/p1351.081.22331.24431.2233108.0012412.34
2692004.08.10 21:11close1340.361.22331.24421.222714.4012426.74
2702004.08.10 21:11close1330.121.22341.24401.2220-4.8012421.94
2712004.08.10 21:11sell1360.121.22311.24411.2221
2722004.08.10 21:20sell1370.361.22371.24421.2227
2732004.08.10 21:49sell1381.081.22421.24421.2232
2742004.08.10 22:11t/p1381.081.22321.24421.2232108.0012529.94
2752004.08.10 22:11close1370.361.22311.24421.222721.6012551.54
2762004.08.10 22:12close1360.121.22321.24411.2221-1.2012550.34
2772004.08.11 09:00buy1390.131.22451.20351.2255
2782004.08.11 09:23buy1400.391.22401.20351.2250
2792004.08.11 09:26buy1411.171.22351.20351.2245
2802004.08.11 10:19buy1423.241.22291.20341.2239
2812004.08.11 13:57close1423.241.22331.20341.2239129.6012679.94
2822004.08.11 13:57close1411.171.22321.20351.2245-35.1012644.84
2832004.08.11 13:57close1400.391.22331.20351.2250-27.3012617.54
2842004.08.11 13:57close1390.131.22341.20351.2255-14.3012603.24
2852004.08.11 20:00buy1430.131.22171.20071.2227
2862004.08.11 21:01buy1440.391.22121.20071.2222
2872004.08.11 23:12t/p1440.391.22221.20071.222239.0012642.24
2882004.08.11 23:12close1430.131.22231.20071.22277.8012650.04
2892004.08.13 01:00sell1450.131.22361.24461.2226
2902004.08.13 01:08sell1460.391.22411.24461.2231
2912004.08.13 02:00t/p1460.391.22311.24461.223139.0012689.04
2922004.08.13 02:00close1450.131.22311.24461.22266.5012695.54
2932004.08.16 06:00sell1470.131.23721.25821.2362
2942004.08.16 07:22t/p1470.131.23621.25821.236213.0012708.54
2952004.08.17 22:00buy1480.131.23521.21421.2362
2962004.08.18 00:32buy1490.391.23451.21401.2355
2972004.08.18 02:31buy1501.171.23401.21401.2350
2982004.08.18 02:32buy1513.511.23331.21381.2343
2992004.08.18 02:35close1513.511.23361.21381.2343105.2812813.82
3002004.08.18 02:35close1501.171.23371.21401.2350-35.1012778.72
3012004.08.18 02:35close1490.391.23361.21401.2355-35.1012743.62
3022004.08.18 02:35close1480.131.23371.21421.2362-20.2412723.37
3032004.08.18 06:00buy1520.131.23481.21381.2358
3042004.08.18 08:14t/p1520.131.23581.21381.235813.0012736.37
3052004.08.18 21:00buy1530.131.23251.21151.2335
3062004.08.18 21:07t/p1530.131.23351.21151.233513.0012749.37
3072004.08.18 21:07buy1540.131.23371.21271.2347
3082004.08.18 23:45buy1550.391.23311.21261.2341
3092004.08.18 23:46buy1561.171.23251.21251.2335
3102004.08.18 23:56t/p1561.171.23351.21251.2335116.9912866.36
3112004.08.18 23:56close1550.391.23351.21261.234115.6012881.96
3122004.08.18 23:56close1540.131.23331.21271.2347-5.2012876.76
3132004.08.20 02:00sell1570.131.23621.25721.2352
3142004.08.20 02:04sell1580.391.23671.25721.2357
3152004.08.20 04:53sell1591.171.23721.25721.2362
3162004.08.20 06:12sell1603.511.23781.25731.2368
3172004.08.20 06:18close1603.511.23751.25731.2368105.2912982.05
3182004.08.20 06:18close1591.171.23761.25721.2362-46.8112935.24
3192004.08.20 06:19close1580.391.23751.25721.2357-31.2012904.04
3202004.08.20 06:19close1570.131.23771.25721.2352-19.5012884.54
3212004.08.20 09:00sell1610.131.23701.25801.2360
3222004.08.20 10:12sell1620.391.23751.25801.2365
3232004.08.20 10:46t/p1620.391.23651.25801.236539.0012923.54
3242004.08.20 10:46close1610.131.23651.25801.23606.5012930.04
3252004.08.23 02:03buy1630.131.23091.20991.2319
3262004.08.23 02:04buy1640.391.23041.20991.2314
3272004.08.23 02:52buy1651.171.22981.20981.2308
3282004.08.23 03:29buy1663.511.22911.20961.2301
3292004.08.23 03:32close1663.511.22941.20961.2301105.3013035.34
3302004.08.23 03:32close1651.171.22931.20981.2308-58.4912976.85
3312004.08.23 03:32close1640.391.22941.20991.2314-39.0012937.85
3322004.08.23 03:32close1630.131.22941.20991.2319-19.5012918.35
3332004.08.23 08:00buy1670.131.23051.20951.2315
3342004.08.23 08:30buy1680.391.22991.20941.2309
3352004.08.23 08:56buy1691.171.22931.20931.2303
3362004.08.23 09:34buy1703.511.22861.20911.2296
3372004.08.23 09:35close1703.511.22901.20911.2296140.4013058.75
3382004.08.23 09:35close1691.171.22901.20931.2303-35.0913023.66
3392004.08.23 09:35close1680.391.22891.20941.2309-39.0012984.66
3402004.08.23 09:35close1670.131.22901.20951.2315-19.5012965.16
3412004.08.24 05:00buy1710.131.21431.19331.2153
3422004.08.24 05:17buy1720.391.21381.19331.2148
3432004.08.24 05:35buy1731.171.21321.19321.2142
3442004.08.24 05:47buy1743.511.21271.19321.2137
3452004.08.24 05:55close1743.511.21301.19321.2137105.3213070.48
3462004.08.24 05:56close1731.171.21311.19321.2142-11.7213058.76
3472004.08.24 05:56close1720.391.21341.19331.2148-15.6013043.16
3482004.08.24 05:56close1710.131.21331.19331.2153-13.0013030.16
3492004.08.24 05:56buy1750.131.21361.19261.2146
3502004.08.24 06:43t/p1750.131.21461.19261.214613.0013043.16
3512004.08.25 02:00buy1760.131.20711.18611.2081
3522004.08.25 02:02buy1770.391.20651.18601.2075
3532004.08.25 02:05buy1781.171.20591.18591.2069
3542004.08.25 02:24buy1793.511.20531.18581.2063
3552004.08.25 02:28close1793.511.20571.18581.2063140.3913183.55
3562004.08.25 02:28close1781.171.20571.18591.2069-23.4013160.15
3572004.08.25 02:29close1770.391.20551.18601.2075-39.0013121.15
3582004.08.25 02:29close1760.131.20561.18611.2081-19.5013101.65
3592004.08.25 02:29buy1800.131.20591.18491.2069
3602004.08.25 03:43t/p1800.131.20691.18491.206913.0013114.65
3612004.08.26 10:00buy1810.131.20781.18681.2088
3622004.08.26 10:03buy1820.391.20721.18671.2082
3632004.08.26 10:04buy1831.171.20671.18671.2077
3642004.08.26 10:13buy1843.511.20611.18661.2071
3652004.08.26 10:14close1843.511.20641.18661.2071105.3213219.97
3662004.08.26 10:14close1831.171.20631.18671.2077-46.8013173.17
3672004.08.26 10:14close1820.391.20641.18671.2082-31.2013141.97
3682004.08.26 10:14close1810.131.20641.18681.2088-18.2013123.77
3692004.08.26 10:14buy1850.131.20651.18551.2075
3702004.08.26 10:46buy1860.391.20591.18541.2069
3712004.08.26 10:46buy1871.171.20541.18541.2064
3722004.08.26 11:01t/p1871.171.20641.18541.2064117.0113240.78
3732004.08.26 11:01close1860.391.20641.18541.206919.5013260.28
3742004.08.26 11:01close1850.131.20641.18551.2075-1.3013258.98
3752004.08.26 13:00buy1880.131.20731.18631.2083
3762004.08.26 13:40t/p1880.131.20831.18631.208313.0013271.98
3772004.08.26 13:40buy1890.131.20861.18761.2096
3782004.08.26 13:41t/p1890.131.20961.18761.209613.0013284.98
3792004.08.26 13:41buy1900.131.20981.18881.2108
3802004.08.26 13:49t/p1900.131.21081.18881.210813.0013297.98
3812004.08.26 13:49buy1910.131.21101.19001.2120
3822004.08.26 13:49buy1920.391.21051.19001.2115
3832004.08.26 13:54t/p1920.391.21151.19001.211539.0013336.98
3842004.08.26 13:54close1910.131.21151.19001.21206.5013343.48
3852004.08.26 13:54buy1930.131.21161.19061.2126
3862004.08.26 13:55buy1940.391.21101.19051.2120
3872004.08.26 13:59buy1951.171.21051.19051.2115
3882004.08.26 14:02buy1963.511.20991.19041.2109
3892004.08.26 14:10close1963.511.21041.19041.2109175.5013518.98
3902004.08.26 14:10close1951.171.21031.19051.2115-23.4013495.58
3912004.08.26 14:10close1940.391.21041.19051.2120-23.4013472.18
3922004.08.26 14:10close1930.131.21041.19061.2126-15.6013456.58
3932004.08.27 11:00sell1970.131.20811.22911.2071
3942004.08.27 11:18sell1980.391.20861.22911.2076
3952004.08.27 11:28sell1991.171.20911.22911.2081
3962004.08.27 11:39sell2003.511.20971.22921.2087
3972004.08.27 12:01close2003.511.20941.22921.2087105.3013561.88
3982004.08.27 12:01close1991.171.20931.22911.2081-23.4013538.48
3992004.08.27 12:02close1980.391.20941.22911.2076-31.2013507.28
4002004.08.27 12:02close1970.131.20931.22911.2071-15.6013491.68
4012004.08.30 08:00buy2010.131.20051.17951.2015
4022004.08.30 08:15t/p2010.131.20151.17951.201513.0013504.68
4032004.08.30 08:15buy2020.141.20171.18071.2027
4042004.08.30 08:29buy2030.391.20121.18071.2022
4052004.08.30 09:07t/p2030.391.20221.18071.202239.0013543.68
4062004.08.30 09:07close2020.141.20221.18071.20277.0013550.68
4072004.09.01 03:00sell2040.141.21871.23971.2177
4082004.09.01 07:26t/p2040.141.21771.23971.217714.0013564.68
4092004.09.03 00:00buy2050.141.21681.19581.2178
4102004.09.03 01:24buy2060.421.21611.19561.2171
4112004.09.03 02:57buy2071.261.21551.19551.2165
4122004.09.03 04:32t/p2071.261.21651.19551.2165126.0013690.68
4132004.09.03 04:32close2060.421.21651.19561.217116.8013707.48
4142004.09.03 04:32close2050.141.21641.19581.2178-5.6013701.88
4152004.09.03 05:00buy2080.141.21691.19591.2179
4162004.09.03 08:07buy2090.421.21631.19581.2173
4172004.09.03 09:10t/p2090.421.21731.19581.217342.0013743.88
4182004.09.03 09:10close2080.141.21731.19591.21795.6013749.48
4192004.09.06 04:02buy2100.141.20561.18461.2066
4202004.09.06 05:30t/p2100.141.20661.18461.206614.0013763.48
4212004.09.07 07:00buy2110.141.20691.18591.2079
4222004.09.07 08:07t/p2110.141.20791.18591.207914.0013777.48
4232004.09.08 05:00sell2120.141.20941.23041.2084
4242004.09.08 05:10sell2130.421.21001.23051.2090
4252004.09.08 05:33sell2141.261.21061.23061.2096
4262004.09.08 06:58t/p2141.261.20961.23061.2096126.0013903.48
4272004.09.08 06:58close2130.421.20961.23051.209016.8013920.28
4282004.09.08 06:58close2120.141.20941.23041.20840.0013920.28
4292004.09.09 07:00sell2150.141.21841.23941.2174
4302004.09.09 07:21t/p2150.141.21741.23941.217414.0013934.28
4312004.09.09 07:21sell2160.141.21721.23821.2162
4322004.09.09 07:25sell2170.421.21781.23831.2168
4332004.09.09 08:18sell2181.261.21841.23841.2174
4342004.09.09 09:18sell2193.781.21891.23841.2179
4352004.09.09 09:57close2193.781.21861.23841.2179113.4314047.71
4362004.09.09 09:57close2181.261.21871.23841.2174-37.7914009.92
4372004.09.09 09:58close2170.421.21861.23831.2168-33.6013976.32
4382004.09.09 09:58close2160.141.21871.23821.2162-21.0013955.32
4392004.09.10 09:00sell2200.141.22351.24451.2225
4402004.09.10 09:16t/p2200.141.22251.24451.222514.0013969.32
4412004.09.10 09:16sell2210.141.22221.24321.2212
4422004.09.10 09:50sell2220.421.22281.24331.2218
4432004.09.10 10:03sell2231.261.22331.24331.2223
4442004.09.10 10:31t/p2231.261.22231.24331.2223126.0114095.33
4452004.09.10 10:31close2220.421.22221.24331.221825.2014120.53
4462004.09.10 10:31close2210.141.22231.24321.2212-1.4014119.13
4472004.09.13 00:00sell2240.141.22691.24791.2259
4482004.09.13 00:04sell2250.421.22751.24801.2265
4492004.09.13 00:51sell2261.261.22811.24811.2271
4502004.09.13 02:31sell2273.781.22861.24811.2276
4512004.09.13 02:33close2273.781.22831.24811.2276113.4314232.56
4522004.09.13 02:34close2261.261.22841.24811.2271-37.8014194.76
4532004.09.13 02:35close2250.421.22831.24801.2265-33.6014161.16
4542004.09.13 02:35close2240.141.22851.24791.2259-22.4014138.76
4552004.09.14 12:00sell2280.141.22351.24451.2225
4562004.09.14 14:21sell2290.421.22411.24461.2231
4572004.09.14 14:29sell2301.261.22461.24461.2236
4582004.09.14 14:30sell2313.781.22521.24471.2242
4592004.09.14 14:32close2313.781.22491.24471.2242113.4214252.18
4602004.09.14 14:32close2301.261.22471.24461.2236-12.5914239.59
4612004.09.14 14:33close2290.421.22481.24461.2231-29.4014210.19
4622004.09.14 14:33close2280.141.22491.24451.2225-19.6014190.59
4632004.09.14 22:01sell2320.141.22541.24641.2244
4642004.09.14 22:22t/p2320.141.22441.24641.224414.0014204.59
4652004.09.14 22:22sell2330.141.22411.24511.2231
4662004.09.14 22:39sell2340.421.22461.24511.2236
4672004.09.14 22:52sell2351.261.22521.24521.2242
4682004.09.15 01:00sell2363.781.22581.24531.2248
4692004.09.15 01:30close2363.781.22541.24531.2248151.2214355.81
4702004.09.15 01:30close2351.261.22531.24521.2242-11.9714343.84
4712004.09.15 01:30close2340.421.22551.24511.2236-37.5914306.25
4722004.09.15 01:30close2330.141.22561.24511.2231-20.9314285.32
4732004.09.15 12:00buy2370.141.22451.20351.2255
4742004.09.15 12:45buy2380.421.22401.20351.2250
4752004.09.15 12:47buy2391.261.22351.20351.2245
4762004.09.15 13:32buy2403.781.22291.20341.2239
4772004.09.15 13:36close2403.781.22331.20341.2239151.2014436.52
4782004.09.15 13:36close2391.261.22331.20351.2245-25.1914411.33
4792004.09.15 13:36close2380.421.22321.20351.2250-33.6014377.73
4802004.09.15 13:36close2370.141.22311.20351.2255-19.6014358.13
4812004.09.16 03:00buy2410.141.21571.19471.2167
4822004.09.16 03:08buy2420.421.21521.19471.2162
4832004.09.16 03:15buy2431.261.21461.19461.2156
4842004.09.16 08:04t/p2431.261.21561.19461.2156125.9914484.12
4852004.09.16 08:04close2420.421.21561.19471.216216.8014500.92
4862004.09.16 08:04close2410.141.21571.19471.21670.0014500.92
4872004.09.20 18:00buy2440.151.21721.19621.2182
4882004.09.20 18:22buy2450.421.21651.19601.2175
4892004.09.20 19:37t/p2450.421.21751.19601.217542.0014542.92
4902004.09.20 19:37close2440.151.21751.19621.21824.5014547.42
4912004.09.22 05:00sell2460.151.23211.25311.2311
4922004.09.22 08:56sell2470.451.23261.25311.2316
4932004.09.22 09:11t/p2470.451.23161.25311.231645.0014592.42
4942004.09.22 09:11close2460.151.23151.25311.23119.0014601.42
4952004.09.23 01:00buy2480.151.22661.20561.2276
4962004.09.23 01:29buy2490.451.22611.20561.2271
4972004.09.23 04:59t/p2490.451.22711.20561.227145.0014646.42
4982004.09.23 04:59close2480.151.22711.20561.22767.5014653.92
4992004.09.23 21:00sell2500.151.22661.24761.2256
5002004.09.23 21:01t/p2500.151.22561.24761.225615.0014668.92
5012004.09.23 21:01sell2510.151.22521.24621.2242
5022004.09.23 21:03sell2520.451.22581.24631.2248
5032004.09.23 21:05sell2531.351.22661.24661.2256
5042004.09.23 21:10sell2543.781.22711.24661.2261
5052004.09.23 22:29close2543.781.22661.24661.2261188.9914857.91
5062004.09.23 22:30close2531.351.22681.24661.2256-27.0014830.91
5072004.09.23 22:30close2520.451.22691.24631.2248-49.5014781.41
5082004.09.23 22:30close2510.151.22691.24621.2242-25.5014755.91
5092004.09.24 12:00buy2550.151.23021.20921.2312
5102004.09.24 12:59buy2560.451.22971.20921.2307
5112004.09.24 13:12t/p2560.451.23071.20921.230745.0014800.91
5122004.09.24 13:12close2550.151.23071.20921.23127.5014808.41
5132004.09.24 18:00sell2570.151.22561.24661.2246
5142004.09.24 18:03sell2580.451.22611.24661.2251
5152004.09.24 19:57sell2591.351.22671.24671.2257
5162004.09.24 22:51sell2604.051.22731.24681.2263
5172004.09.24 22:53close2604.051.22701.24681.2263121.5114929.92
5182004.09.24 22:54close2591.351.22711.24671.2257-53.9914875.93
5192004.09.24 22:55close2580.451.22701.24661.2251-40.5014835.43
5202004.09.24 22:57close2570.151.22711.24661.2246-22.5014812.93
5212004.09.27 03:00buy2610.151.22811.20711.2291
5222004.09.27 07:41buy2620.451.22751.20701.2285
5232004.09.27 08:05buy2631.351.22701.20701.2280
5242004.09.27 08:54buy2644.051.22641.20691.2274
5252004.09.27 11:05close2644.051.22671.20691.2274121.5014934.43
5262004.09.27 11:05close2631.351.22681.20701.2280-27.0014907.43
5272004.09.27 11:05close2620.451.22681.20701.2285-31.5014875.93
5282004.09.27 11:05close2610.151.22671.20711.2291-21.0014854.93
5292004.09.28 05:00sell2650.151.22921.25021.2282
5302004.09.28 06:53t/p2650.151.22821.25021.228215.0014869.93
5312004.09.28 20:00sell2660.151.23131.25231.2303
5322004.09.28 20:26sell2670.451.23181.25231.2308
5332004.09.28 22:41sell2681.351.23241.25241.2314
5342004.09.29 01:28t/p2681.351.23141.25241.2314135.6715005.60
5352004.09.29 01:28close2670.451.23131.25231.230822.7315028.32
5362004.09.29 01:28close2660.151.23141.25231.2303-1.4315026.90
5372004.09.30 05:00sell2690.151.23271.25371.2317
5382004.09.30 07:43sell2700.451.23321.25371.2322
5392004.09.30 09:45t/p2700.451.23221.25371.232245.0015071.90
5402004.09.30 09:45close2690.151.23211.25371.23179.0015080.90
5412004.10.01 02:00sell2710.151.24271.26371.2417
5422004.10.01 02:16sell2720.451.24321.26371.2422
5432004.10.01 04:10t/p2720.451.24221.26371.242245.0015125.90
5442004.10.01 04:10close2710.151.24221.26371.24177.5015133.40
5452004.10.05 00:00buy2730.151.22871.20771.2297
5462004.10.05 01:18buy2740.451.22811.20761.2291
5472004.10.05 02:13buy2751.351.22751.20751.2285
5482004.10.05 02:20buy2764.051.22701.20751.2280
5492004.10.05 02:33close2764.051.22731.20751.2280121.4815254.88
5502004.10.05 02:33close2751.351.22731.20751.2285-27.0015227.88
5512004.10.05 02:33close2740.451.22721.20761.2291-40.5015187.38
5522004.10.05 02:34close2730.151.22711.20771.2297-24.0015163.38
5532004.10.06 07:00sell2770.151.23071.25171.2297
5542004.10.06 07:16sell2780.451.23131.25181.2303
5552004.10.06 07:59sell2791.351.23191.25191.2309
5562004.10.06 08:42t/p2791.351.23091.25191.2309135.0015298.38
5572004.10.06 08:42close2780.451.23081.25181.230322.5015320.88
5582004.10.06 08:42close2770.151.23091.25171.2297-3.0015317.88
5592004.10.06 19:00buy2800.151.22881.20781.2298
5602004.10.06 19:35t/p2800.151.22981.20781.229815.0015332.88
5612004.10.06 19:35buy2810.151.23001.20901.2310
5622004.10.06 19:41buy2820.451.22951.20901.2305
5632004.10.06 19:53buy2831.351.22891.20891.2299
5642004.10.06 20:25buy2844.051.22831.20881.2293
5652004.10.06 22:30close2844.051.22861.20881.2293121.5115454.39
5662004.10.06 22:31close2831.351.22841.20891.2299-67.5115386.88
5672004.10.06 22:31close2820.451.22861.20901.2305-40.5015346.38
5682004.10.06 22:31close2810.151.22871.20901.2310-19.5015326.88
5692004.10.06 23:00buy2850.151.22871.20771.2297
5702004.10.07 00:06buy2860.451.22821.20771.2292
5712004.10.07 00:15buy2871.351.22751.20751.2285
5722004.10.07 01:28t/p2871.351.22851.20751.2285134.9915461.87
5732004.10.07 01:28close2860.451.22851.20771.229213.5015475.37
5742004.10.07 01:28close2850.151.22851.20771.2297-5.5615469.80
5752004.10.07 02:00buy2880.151.22871.20771.2297
5762004.10.07 02:09buy2890.451.22811.20761.2291
5772004.10.07 02:14buy2901.351.22751.20751.2285
5782004.10.07 04:43t/p2901.351.22851.20751.2285134.9915604.79
5792004.10.07 04:43close2890.451.22861.20761.229122.5015627.29
5802004.10.07 04:45close2880.151.22851.20771.2297-3.0015624.29
5812004.10.07 19:00buy2910.161.22941.20841.2304
5822004.10.07 19:09buy2920.481.22881.20831.2298
5832004.10.07 19:46t/p2920.481.22981.20831.229848.0015672.29
5842004.10.07 19:46close2910.161.22981.20841.23046.4015678.69
5852004.10.07 19:46buy2930.161.22991.20891.2309
5862004.10.07 19:54buy2940.481.22931.20881.2303
5872004.10.07 21:33buy2951.441.22871.20871.2297
5882004.10.08 00:43t/p2951.441.22971.20871.2297135.7915814.49
5892004.10.08 00:43close2940.481.22981.20881.230321.2715835.76
5902004.10.08 00:43close2930.161.22971.20891.2309-4.1115831.65
5912004.10.08 01:00buy2960.161.22971.20871.2307
5922004.10.08 02:08buy2970.481.22921.20871.2302
5932004.10.08 05:54t/p2970.481.23021.20871.230248.0015879.65
5942004.10.08 05:54close2960.161.23021.20871.23078.0015887.65
5952004.10.11 02:00sell2980.161.24101.26201.2400
5962004.10.11 02:03sell2990.481.24161.26211.2406
5972004.10.11 02:25t/p2990.481.24061.26211.240648.0015935.65
5982004.10.11 02:25close2980.161.24051.26201.24008.0015943.65
5992004.10.11 02:25sell3000.161.24051.26151.2395
6002004.10.11 03:05sell3010.481.24171.26221.2407
6012004.10.11 03:05t/p3010.481.24071.26221.240748.0015991.65
6022004.10.11 03:05close3000.161.24051.26151.23950.0015991.65
6032004.10.12 19:00buy3020.161.23151.21051.2325
6042004.10.12 20:12t/p3020.161.23251.21051.232516.0016007.65
6052004.10.13 20:00buy3030.161.23421.21321.2352
6062004.10.13 20:01buy3040.481.23361.21311.2346
6072004.10.13 20:52t/p3040.481.23461.21311.234648.0016055.65
6082004.10.13 20:52close3030.161.23471.21321.23528.0016063.65
6092004.10.13 20:52buy3050.161.23481.21381.2358
6102004.10.13 20:53buy3060.481.23421.21371.2352
6112004.10.13 20:59buy3071.441.23361.21361.2346
6122004.10.13 21:49t/p3071.441.23461.21361.2346144.0016207.65
6132004.10.13 21:49close3060.481.23461.21371.235219.2016226.85
6142004.10.13 21:49close3050.161.23471.21381.2358-1.6016225.25
6152004.10.15 00:00sell3080.161.23821.25921.2372
6162004.10.15 00:27sell3090.481.23871.25921.2377
6172004.10.15 03:06sell3101.441.23931.25931.2383
6182004.10.15 03:40sell3114.321.23981.25931.2388
6192004.10.15 03:45close3114.321.23951.25931.2388129.6316354.88
6202004.10.15 03:46close3101.441.23961.25931.2383-43.1916311.69
6212004.10.15 03:46close3090.481.23951.25921.2377-38.4016273.29
6222004.10.15 03:46close3080.161.23971.25921.2372-24.0016249.29
6232004.10.18 03:01sell3120.161.24751.26851.2465
6242004.10.18 04:10sell3130.481.24801.26851.2470
6252004.10.18 07:02sell3141.441.24851.26851.2475
6262004.10.18 08:43t/p3141.441.24751.26851.2475144.0216393.31
6272004.10.18 08:43close3130.481.24751.26851.247024.0016417.31
6282004.10.18 08:43close3120.161.24761.26851.2465-1.6016415.71
6292004.10.18 21:00sell3150.161.25001.27101.2490
6302004.10.18 23:49t/p3150.161.24901.27101.249016.0016431.71
6312004.10.20 02:00sell3160.161.25101.27201.2500
6322004.10.20 02:08sell3170.481.25171.27221.2507
6332004.10.20 03:52t/p3170.481.25071.27221.250748.0016479.71
6342004.10.20 03:52close3160.161.25071.27201.25004.8016484.51
6352004.10.20 22:00sell3180.161.25801.27901.2570
6362004.10.20 22:26sell3190.481.25851.27901.2575
6372004.10.21 00:34t/p3190.481.25751.27901.257548.7216533.23
6382004.10.21 00:34close3180.161.25751.27901.25708.2416541.47
6392004.10.22 19:00sell3200.171.26271.28371.2617
6402004.10.22 19:17sell3210.511.26321.28371.2622
6412004.10.22 19:34sell3221.441.26381.28381.2628
6422004.10.22 19:35sell3234.321.26451.28401.2635
6432004.10.22 19:37close3234.321.26411.28401.2635172.7916714.26
6442004.10.22 19:38close3221.441.26391.28381.2628-14.4016699.86
6452004.10.22 19:38close3210.511.26401.28371.2622-40.8016659.06
6462004.10.22 19:38close3200.171.26411.28371.2617-23.8016635.26
6472004.10.22 19:38sell3240.171.26371.28471.2627
6482004.10.22 19:46sell3250.511.26431.28481.2633
6492004.10.22 20:19sell3261.531.26491.28491.2639
6502004.10.22 20:38t/p3261.531.26391.28491.2639153.0016788.26
6512004.10.22 20:38close3250.511.26391.28481.263320.4016808.66
6522004.10.22 20:38close3240.171.26401.28471.2627-5.1016803.56
6532004.10.27 09:00buy3270.171.27591.25491.2769
6542004.10.27 09:38buy3280.511.27531.25481.2763
6552004.10.27 12:23t/p3280.511.27631.25481.276351.0016854.56
6562004.10.27 12:23close3270.171.27651.25491.276910.2016864.76
6572004.10.28 05:00buy3290.171.27191.25091.2729
6582004.10.28 06:35buy3300.511.27141.25091.2724
6592004.10.28 07:05t/p3300.511.27241.25091.272451.0016915.76
6602004.10.28 07:05close3290.171.27251.25091.272910.2016925.96
6612004.10.29 08:00sell3310.171.27361.29461.2726
6622004.10.29 08:05sell3320.511.27411.29461.2731
6632004.10.29 08:35sell3331.531.27471.29471.2737
6642004.10.29 08:39sell3344.591.27531.29481.2743
6652004.10.29 08:42close3344.591.27501.29481.2743137.7017063.66
6662004.10.29 08:42close3331.531.27511.29471.2737-61.2017002.46
6672004.10.29 08:42close3320.511.27501.29461.2731-45.9016956.56
6682004.10.29 08:42close3310.171.27521.29461.2726-27.2016929.36
6692004.10.29 08:42sell3350.171.27521.29621.2742
6702004.10.29 08:44sell3360.511.27571.29621.2747
6712004.10.29 08:54t/p3360.511.27471.29621.274751.0016980.36
6722004.10.29 08:54close3350.171.27461.29621.274210.2016990.56
6732004.10.29 08:55sell3370.171.27461.29561.2736
6742004.10.29 08:55sell3380.511.27521.29571.2742
6752004.10.29 08:57sell3391.531.27581.29581.2748
6762004.10.29 08:59sell3404.591.27631.29581.2753
6772004.10.29 09:01close3404.591.27601.29581.2753137.7317128.29
6782004.10.29 09:01close3391.531.27611.29581.2748-45.9017082.39
6792004.10.29 09:01close3380.511.27591.29571.2742-35.7017046.69
6802004.10.29 09:02close3370.171.27571.29561.2736-18.7017027.99
6812004.11.01 06:01sell3410.171.27761.29861.2766
6822004.11.01 06:07sell3420.511.27821.29871.2772
6832004.11.01 07:24t/p3420.511.27721.29871.277251.0017078.99
6842004.11.01 07:24close3410.171.27721.29861.27666.8017085.79
6852004.11.01 23:00buy3430.171.27531.25431.2763
6862004.11.02 00:19buy3440.511.27461.25411.2756
6872004.11.02 00:39buy3451.531.27401.25401.2750
6882004.11.02 01:48buy3464.591.27341.25391.2744
6892004.11.02 02:08close3464.591.27381.25391.2744183.5817269.37
6902004.11.02 02:08close3451.531.27371.25401.2750-45.9017223.47
6912004.11.02 02:08close3440.511.27381.25411.2756-40.8017182.67
6922004.11.02 02:08close3430.171.27371.25431.2763-28.1717154.50
6932004.11.02 22:00buy3470.171.27291.25191.2739
6942004.11.02 22:01buy3480.511.27231.25181.2733
6952004.11.02 22:48t/p3480.511.27331.25181.273351.0017205.50
6962004.11.02 22:48close3470.171.27331.25191.27396.8017212.30
6972004.11.02 22:48buy3490.171.27361.25261.2746
6982004.11.02 22:58t/p3490.171.27461.25261.274617.0017229.30
6992004.11.02 22:58buy3500.171.27481.25381.2758
7002004.11.02 22:59buy3510.511.27411.25361.2751
7012004.11.02 23:55buy3521.531.27361.25361.2746
7022004.11.03 00:16buy3534.591.27301.25351.2740
7032004.11.03 13:13close3534.591.27331.25351.2740137.7017367.00
7042004.11.03 13:13close3521.531.27341.25361.2746-39.3017327.70
7052004.11.03 13:13close3510.511.27341.25361.2751-38.6117289.09
7062004.11.03 13:14close3500.171.27361.25381.2758-21.3717267.72
7072004.11.04 05:00sell3540.171.28161.30261.2806
7082004.11.04 05:27sell3550.511.28211.30261.2811
7092004.11.04 07:20sell3561.531.28271.30271.2817
7102004.11.04 07:25sell3574.591.28321.30271.2822
7112004.11.04 07:27close3574.591.28291.30271.2822137.7017405.42
7122004.11.04 07:27close3561.531.28281.30271.2817-15.3217390.10
7132004.11.04 07:28close3550.511.28281.30261.2811-35.7017354.40
7142004.11.04 07:28close3540.171.28261.30261.2806-17.0017337.40
7152004.11.04 21:00sell3580.171.28581.30681.2848
7162004.11.04 21:10sell3590.511.28631.30681.2853
7172004.11.04 21:32sell3601.531.28701.30701.2860
7182004.11.05 01:25sell3614.591.28761.30711.2866
7192004.11.05 01:26close3614.591.28721.30711.2866183.6317521.03
7202004.11.05 01:26close3601.531.28721.30701.2860-29.8217491.21
7212004.11.05 01:26close3590.511.28731.30681.2853-50.7417440.46
7222004.11.05 01:26close3580.171.28751.30681.2848-28.8117411.65
7232004.11.08 09:00sell3620.171.29631.31731.2953
7242004.11.08 09:05sell3630.511.29691.31741.2959
7252004.11.08 09:14sell3641.531.29751.31751.2965
7262004.11.08 09:20sell3654.591.29821.31771.2972
7272004.11.08 09:23close3654.591.29781.31771.2972183.5917595.24
7282004.11.08 09:24close3641.531.29801.31751.2965-76.4917518.75
7292004.11.08 09:24close3630.511.29801.31741.2959-56.1017462.65
7302004.11.08 09:24close3620.171.29801.31731.2953-28.9017433.75
7312004.11.08 09:24sell3660.171.29781.31881.2968
7322004.11.08 09:42t/p3660.171.29681.31881.296817.0017450.75
7332004.11.08 09:42sell3670.171.29651.31751.2955
7342004.11.08 09:47sell3680.511.29711.31761.2961
7352004.11.08 10:22t/p3680.511.29611.31761.296151.0017501.75
7362004.11.08 10:22close3670.171.29611.31751.29556.8017508.55
7372004.11.09 08:00buy3690.181.29231.27131.2933
7382004.11.09 08:20t/p3690.181.29331.27131.293318.0017526.55
7392004.11.09 08:20buy3700.181.29351.27251.2945
7402004.11.09 08:50buy3710.541.29301.27251.2940
7412004.11.09 08:52buy3721.531.29251.27251.2935
7422004.11.09 10:21buy3734.591.29191.27241.2929
7432004.11.09 10:28close3734.591.29221.27241.2929137.7017664.25
7442004.11.09 10:28close3721.531.29231.27251.2935-30.5817633.67
7452004.11.09 10:28close3710.541.29211.27251.2940-48.6017585.07
7462004.11.09 10:29close3700.181.29191.27251.2945-28.8017556.27
7472004.11.09 18:00buy3740.181.29231.27131.2933
7482004.11.09 18:08t/p3740.181.29331.27131.293318.0017574.27
7492004.11.09 18:08buy3750.181.29351.27251.2945
7502004.11.09 18:10buy3760.541.29291.27241.2939
7512004.11.09 18:22buy3771.621.29231.27231.2933
7522004.11.09 18:41buy3784.591.29171.27221.2927
7532004.11.10 10:52close3784.591.29211.27221.2927157.4517731.71
7542004.11.10 10:52close3771.621.29201.27231.2933-57.8217673.89
7552004.11.10 10:52close3760.541.29211.27241.2939-46.2817627.61
7562004.11.10 10:52close3750.181.29201.27251.2945-28.0317599.59
7572004.11.10 19:00sell3790.181.28771.30871.2867
7582004.11.10 19:21t/p3790.181.28671.30871.286718.0017617.59
7592004.11.10 19:21sell3800.181.28641.30741.2854
7602004.11.10 19:26sell3810.541.28701.30751.2860
7612004.11.10 19:26sell3821.621.28751.30751.2865
7622004.11.10 19:42sell3834.591.28811.30761.2871
7632004.11.10 19:49close3834.591.28781.30761.2871137.6817755.27
7642004.11.10 19:50close3821.621.28791.30751.2865-64.7917690.48
7652004.11.10 19:50close3810.541.28791.30751.2860-48.6017641.88
7662004.11.10 19:50close3800.181.28781.30741.2854-25.2017616.68
7672004.11.10 19:50sell3840.181.28771.30871.2867
7682004.11.10 19:56sell3850.541.28831.30881.2873
7692004.11.10 20:14sell3861.621.28911.30911.2881
7702004.11.10 20:15sell3874.591.28971.30921.2887
7712004.11.10 20:16close3874.591.28931.30921.2887183.6117800.29
7722004.11.10 20:16close3861.621.28921.30911.2881-16.1917784.10
7732004.11.10 20:16close3850.541.28901.30881.2873-37.8017746.30
7742004.11.10 20:16close3840.181.28891.30871.2867-21.6017724.70
7752004.11.11 09:00buy3880.181.28891.26791.2899
7762004.11.11 10:50buy3890.541.28831.26781.2893
7772004.11.11 11:53buy3901.621.28771.26771.2887
7782004.11.11 11:56buy3914.861.28721.26771.2882
7792004.11.11 12:27close3914.861.28751.26771.2882145.8317870.53
7802004.11.11 12:27close3901.621.28751.26771.2887-32.4017838.13
7812004.11.11 12:27close3890.541.28751.26781.2893-43.2017794.93
7822004.11.11 12:27close3880.181.28741.26791.2899-27.0017767.93
7832004.11.12 13:00sell3920.181.29141.31241.2904
7842004.11.12 13:19sell3930.541.29191.31241.2909
7852004.11.12 13:24sell3941.621.29251.31251.2915
7862004.11.12 13:31sell3954.861.29311.31261.2921
7872004.11.12 13:34close3954.861.29281.31261.2921145.8017913.73
7882004.11.12 13:34close3941.621.29291.31251.2915-64.8017848.93
7892004.11.12 13:34close3930.541.29271.31241.2909-43.2017805.73
7902004.11.12 13:35close3920.181.29291.31241.2904-27.0017778.73
7912004.11.12 13:35sell3960.181.29261.31361.2916
7922004.11.12 13:35sell3970.541.29321.31371.2922
7932004.11.12 13:44t/p3970.541.29221.31371.292254.0017832.73
7942004.11.12 13:44close3960.181.29221.31361.29167.2017839.93
7952004.11.12 13:44sell3980.181.29191.31291.2909
7962004.11.12 14:22sell3990.541.29251.31301.2915
7972004.11.12 14:30t/p3990.541.29151.31301.291554.0017893.93
7982004.11.12 14:30close3980.181.29151.31291.29097.2017901.13
7992004.11.15 05:00sell4000.181.29641.31741.2954
8002004.11.15 05:41sell4010.541.29691.31741.2959
8012004.11.15 06:11sell4021.621.29741.31741.2964
8022004.11.15 07:49t/p4021.621.29641.31741.2964162.0018063.13
8032004.11.15 07:49close4010.541.29631.31741.295932.4018095.53
8042004.11.15 07:49close4000.181.29641.31741.29540.0018095.53
8052004.11.16 09:00buy4030.181.29561.27461.2966
8062004.11.16 09:21t/p4030.181.29661.27461.296618.0018113.53
8072004.11.16 09:21buy4040.181.29681.27581.2978
8082004.11.16 09:23buy4050.541.29631.27581.2973
8092004.11.16 10:11t/p4050.541.29731.27581.297354.0018167.53
8102004.11.16 10:11close4040.181.29731.27581.29789.0018176.53
8112004.11.16 22:00sell4060.181.29551.31651.2945
8122004.11.17 00:31sell4070.541.29611.31661.2951
8132004.11.17 06:24sell4081.621.29661.31661.2956
8142004.11.17 07:28sell4094.861.29731.31681.2963
8152004.11.18 18:03close4094.861.29691.31681.2963201.7418378.27
8162004.11.18 18:03close4081.621.29701.31661.2956-62.3718315.90
8172004.11.18 18:03close4070.541.29681.31661.2951-37.0018278.90
8182004.11.18 18:04close4060.181.29651.31651.2945-17.6418261.26
8192004.11.19 06:00buy4100.181.29581.27481.2968
8202004.11.19 06:18buy4110.541.29511.27461.2961
8212004.11.19 06:22buy4121.621.29461.27461.2956
8222004.11.19 06:26t/p4121.621.29561.27461.2956162.0018423.26
8232004.11.19 06:26close4110.541.29561.27461.296127.0018450.26
8242004.11.19 06:26close4100.181.29551.27481.2968-5.4018444.86
8252004.11.19 06:26buy4130.181.29591.27491.2969
8262004.11.19 07:05t/p4130.181.29691.27491.296918.0018462.86
8272004.11.22 00:00sell4140.181.30391.32491.3029
8282004.11.22 00:14t/p4140.181.30291.32491.302918.0018480.86
8292004.11.22 00:14sell4150.181.30271.32371.3017
8302004.11.22 01:04t/p4150.181.30171.32371.301718.0018498.86
8312004.11.22 21:00sell4160.181.30341.32441.3024
8322004.11.22 21:44sell4170.541.30401.32451.3030
8332004.11.22 22:37sell4181.621.30451.32451.3035
8342004.11.23 00:04t/p4181.621.30351.32451.3035162.8318661.69
8352004.11.23 00:04close4170.541.30351.32451.303027.2718688.96
8362004.11.23 00:04close4160.181.30341.32441.30240.0918689.05
8372004.11.23 00:04sell4190.191.30351.32451.3025
8382004.11.23 01:43t/p4190.191.30251.32451.302519.0018708.05
8392004.11.23 12:00buy4200.191.30531.28431.3063
8402004.11.23 12:00t/p4200.191.30631.28431.306319.0018727.05
8412004.11.23 12:00buy4210.191.30651.28551.3075
8422004.11.23 12:08buy4220.571.30601.28551.3070
8432004.11.23 12:50t/p4220.571.30701.28551.307057.0018784.05
8442004.11.23 12:50close4210.191.30701.28551.30759.5018793.55
8452004.11.23 12:50buy4230.191.30721.28621.3082
8462004.11.23 12:54buy4240.571.30661.28611.3076
8472004.11.23 13:04buy4251.711.30611.28611.3071
8482004.11.23 13:28t/p4251.711.30711.28611.3071171.0018964.55
8492004.11.23 13:28close4240.571.30721.28611.307634.2018998.75
8502004.11.23 13:28close4230.191.30711.28621.3082-1.9018996.85
8512004.11.24 03:00sell4260.191.30891.32991.3079
8522004.11.24 03:21sell4270.571.30941.32991.3084
8532004.11.24 07:43sell4281.711.31001.33001.3090
8542004.11.24 07:50sell4295.131.31101.33051.3100
8552004.11.24 07:55close4295.131.31061.33051.3100205.2619202.11
8562004.11.24 07:55close4281.711.31071.33001.3090-119.7019082.41
8572004.11.24 07:55close4270.571.31081.32991.3084-79.8019002.61
8582004.11.24 07:55close4260.191.31071.32991.3079-34.2018968.41
8592004.11.25 01:00sell4300.191.31751.33851.3165
8602004.11.25 01:28t/p4300.191.31651.33851.316519.0018987.41
8612004.11.25 01:28sell4310.191.31631.33731.3153
8622004.11.25 02:00sell4320.571.31691.33741.3159
8632004.11.25 03:01sell4331.711.31751.33751.3165
8642004.11.25 05:41sell4345.131.31811.33761.3171
8652004.11.25 05:52close4345.131.31781.33761.3171153.8819141.29
8662004.11.25 05:52close4331.711.31791.33751.3165-68.4019072.89
8672004.11.25 05:52close4320.571.31791.33741.3159-56.9919015.90
8682004.11.25 05:55close4310.191.31801.33731.3153-32.3018983.60
8692004.11.26 04:00sell4350.191.32621.34721.3252
8702004.11.26 04:56sell4360.571.32681.34731.3258
8712004.11.26 05:06sell4371.711.32741.34741.3264
8722004.11.26 05:10sell4385.131.32791.34741.3269
8732004.11.26 09:14close4385.131.32761.34741.3269153.9019137.50
8742004.11.26 09:14close4371.711.32771.34741.3264-51.3019086.20
8752004.11.26 09:14close4360.571.32761.34731.3258-45.6019040.60
8762004.11.26 09:14close4350.191.32751.34721.3252-24.7019015.90
8772004.11.26 10:00sell4390.191.32311.34411.3221
8782004.11.26 10:03t/p4390.191.32211.34411.322119.0019034.90
8792004.11.26 10:03sell4400.191.32191.34291.3209
8802004.11.26 10:06t/p4400.191.32091.34291.320919.0019053.90
8812004.11.26 10:06sell4410.191.32071.34171.3197
8822004.11.26 10:07sell4420.571.32131.34181.3203
8832004.11.26 10:08sell4431.711.32181.34181.3208
8842004.11.26 10:08sell4445.131.32231.34181.3213
8852004.11.26 10:10close4445.131.32201.34181.3213153.9419207.84
8862004.11.26 10:10close4431.711.32191.34181.3208-17.1019190.74
8872004.11.26 10:10close4420.571.32201.34181.3203-39.9019150.84
8882004.11.26 10:10close4410.191.32191.34171.3197-22.8019128.04
8892004.11.26 10:10sell4450.191.32161.34261.3206
8902004.11.26 10:13t/p4450.191.32061.34261.320619.0019147.04
8912004.11.26 10:13sell4460.191.32041.34141.3194
8922004.11.26 10:16sell4470.571.32111.34161.3201
8932004.11.26 10:19t/p4470.571.32011.34161.320157.0019204.04
8942004.11.26 10:19close4460.191.32011.34141.31945.7019209.74
8952004.11.26 10:19sell4480.191.32001.34101.3190
8962004.11.26 10:22t/p4480.191.31901.34101.319019.0019228.74
8972004.11.26 10:22sell4490.191.31881.33981.3178
8982004.11.26 10:24sell4500.571.31951.34001.3185
8992004.11.26 10:25sell4511.711.32001.34001.3190
9002004.11.26 10:26sell4525.131.32061.34011.3196
9012004.12.03 17:49s/l4490.191.33981.33981.3178-398.3318830.40
9022004.12.03 17:49close4525.131.33981.34011.3196-9831.688998.72
9032004.12.03 17:49close4511.711.33971.34001.3190-3362.715636.00
9042004.12.03 17:49close4500.571.33981.34001.3185-1155.114480.90
9052004.12.06 06:00sell4530.041.34441.36541.3434
9062004.12.06 07:18t/p4530.041.34341.36541.34344.004484.90
9072004.12.08 20:00buy4540.041.33031.30931.3313
9082004.12.08 20:15buy4550.121.32981.30931.3308
9092004.12.08 20:23t/p4550.121.33081.30931.330812.004496.90
9102004.12.08 20:23close4540.041.33081.30931.33132.004498.90
9112004.12.08 20:24buy4560.041.33091.30991.3319
9122004.12.08 20:35t/p4560.041.33191.30991.33194.004502.90
9132004.12.08 20:35buy4570.051.33241.31141.3334
9142004.12.08 20:38t/p4570.051.33341.31141.33345.004507.90
9152004.12.08 20:38buy4580.051.33361.31261.3346
9162004.12.08 20:41buy4590.151.33311.31261.3341
9172004.12.08 21:04buy4600.361.33241.31241.3334
9182004.12.08 21:51t/p4600.361.33341.31241.333436.004543.90
9192004.12.08 21:51close4590.151.33341.31261.33414.504548.40
9202004.12.08 21:51close4580.051.33331.31261.3346-1.504546.90
9212004.12.09 09:00buy4610.051.33341.31241.3344
9222004.12.09 09:09t/p4610.051.33441.31241.33445.004551.90
9232004.12.09 09:09buy4620.051.33461.31361.3356
9242004.12.09 09:37buy4630.151.33411.31361.3351
9252004.12.09 09:45buy4640.451.33351.31351.3345
9262004.12.09 09:47buy4651.081.33291.31341.3339
9272004.12.09 10:19close4651.081.33331.31341.333943.204595.10
9282004.12.09 10:19close4640.451.33321.31351.3345-13.504581.60
9292004.12.09 10:19close4630.151.33331.31361.3351-12.004569.60
9302004.12.09 10:19close4620.051.33321.31361.3356-7.004562.60
9312004.12.09 20:00buy4660.051.33411.31311.3351
9322004.12.09 20:00buy4670.151.33351.31301.3345
9332004.12.09 20:01buy4680.451.33291.31291.3339
9342004.12.09 20:05buy4691.081.33231.31281.3333
9352004.12.09 20:25close4691.081.33271.31281.333343.204605.80
9362004.12.09 20:25close4680.451.33261.31291.3339-13.504592.30
9372004.12.09 20:25close4670.151.33271.31301.3345-12.004580.30
9382004.12.09 20:25close4660.051.33261.31311.3351-7.504572.80
9392004.12.09 20:25buy4700.051.33291.31191.3339
9402004.12.09 20:26buy4710.151.33231.31181.3333
9412004.12.09 20:37t/p4710.151.33331.31181.333315.004587.80
9422004.12.09 20:37close4700.051.33351.31191.33393.004590.80
9432004.12.09 20:37buy4720.051.33361.31261.3346
9442004.12.09 20:39buy4730.151.33301.31251.3340
9452004.12.09 20:43buy4740.451.33241.31241.3334
9462004.12.09 21:09buy4751.351.33181.31231.3328
9472004.12.09 21:13close4751.351.33221.31231.332854.024644.82
9482004.12.09 21:14close4740.451.33211.31241.3334-13.504631.32
9492004.12.09 21:14close4730.151.33211.31251.3340-13.504617.82
9502004.12.09 21:14close4720.051.33191.31261.3346-8.504609.32
9512004.12.10 18:00buy4760.051.32231.30131.3233
9522004.12.10 18:16buy4770.151.32171.30121.3227
9532004.12.10 18:24t/p4770.151.32271.30121.322715.004624.32
9542004.12.10 18:24close4760.051.32271.30131.32332.004626.32
9552004.12.10 18:24buy4780.051.32281.30181.3238
9562004.12.10 18:29t/p4780.051.32381.30181.32385.004631.32
9572004.12.10 18:29buy4790.051.32401.30301.3250
9582004.12.10 18:31buy4800.151.32351.30301.3245
9592004.12.10 18:58buy4810.451.32291.30291.3239
9602004.12.10 19:07buy4821.351.32241.30291.3234
9612004.12.10 20:05close4821.351.32271.30291.323440.504671.82
9622004.12.10 20:05close4810.451.32271.30291.3239-9.004662.82
9632004.12.10 20:05close4800.151.32251.30301.3245-15.004647.82
9642004.12.10 20:06close4790.051.32241.30301.3250-8.004639.82
9652004.12.14 03:00sell4830.051.33111.35211.3301
9662004.12.14 03:18t/p4830.051.33011.35211.33015.004644.82
9672004.12.14 03:18sell4840.051.32991.35091.3289
9682004.12.14 03:22t/p4840.051.32891.35091.32895.004649.82
9692004.12.14 03:22sell4850.051.32871.34971.3277
9702004.12.14 03:22sell4860.151.32931.34981.3283
9712004.12.14 03:28t/p4860.151.32831.34981.328315.004664.82
9722004.12.14 03:28close4850.051.32831.34971.32772.004666.82
9732004.12.14 03:28sell4870.051.32811.34911.3271
9742004.12.14 03:43sell4880.151.32861.34911.3276
9752004.12.14 04:55sell4890.451.32931.34931.3283
9762004.12.14 06:33t/p4890.451.32831.34931.328345.004711.82
9772004.12.14 06:33close4880.151.32831.34911.32764.504716.32
9782004.12.14 06:33close4870.051.32831.34911.3271-1.004715.32
9792004.12.15 23:00sell4900.051.33911.36011.3381
9802004.12.15 23:42sell4910.151.33961.36011.3386
9812004.12.16 00:01sell4920.451.34021.36021.3392
9822004.12.16 00:06sell4931.351.34081.36031.3398
9832004.12.16 00:15close4931.351.34041.36031.339854.014769.33
9842004.12.16 00:15close4920.451.34051.36021.3392-13.504755.83
9852004.12.16 00:15close4910.151.34061.36011.3386-14.784741.05
9862004.12.16 00:15close4900.051.34051.36011.3381-6.924734.13
9872004.12.17 05:00buy4940.051.32501.30401.3260
9882004.12.17 05:12t/p4940.051.32601.30401.32605.004739.13
9892004.12.17 05:12buy4950.051.32621.30521.3272
9902004.12.17 06:40buy4960.151.32571.30521.3267
9912004.12.17 07:31t/p4960.151.32671.30521.326715.004754.13
9922004.12.17 07:31close4950.051.32681.30521.32723.004757.13
9932004.12.20 22:00sell4970.051.33861.35961.3376
9942004.12.20 22:11sell4980.151.33921.35971.3382
9952004.12.21 00:22sell4990.451.33971.35971.3387
9962004.12.21 05:41t/p4990.451.33871.35971.338745.004802.13
9972004.12.21 05:41close4980.151.33871.35971.33827.584809.70
9982004.12.21 05:41close4970.051.33861.35961.33760.034809.73
9992004.12.22 09:00buy5000.051.33781.31681.3388
10002004.12.22 09:13buy5010.151.33721.31671.3382
10012004.12.22 09:47buy5020.451.33661.31661.3376
10022004.12.22 10:35t/p5020.451.33761.31661.337645.004854.73
10032004.12.22 10:35close5010.151.33761.31671.33826.004860.73
10042004.12.22 10:35close5000.051.33751.31681.3388-1.504859.23
10052004.12.23 04:00sell5030.051.33861.35961.3376
10062004.12.23 04:29sell5040.151.33921.35971.3382
10072004.12.23 04:35sell5050.451.33971.35971.3387
10082004.12.23 04:37sell5061.351.34031.35981.3393
10092004.12.27 16:43s/l5030.051.35961.35961.3376-104.954754.28
10102004.12.27 16:43close5061.351.35961.35981.3393-2604.152150.13
10112004.12.27 16:43close5050.451.35951.35971.3387-890.551259.58
10122004.12.27 16:43close5040.151.35931.35971.3382-301.35958.23
10132004.12.28 03:00sell5070.011.35991.38091.3589
10142004.12.28 07:58sell5080.031.36051.38101.3595
10152004.12.28 08:12sell5090.091.36111.38111.3601
10162004.12.28 08:13sell5100.271.36171.38121.3607
10172004.12.28 08:55close5100.271.36141.38121.36078.10966.33
10182004.12.28 08:55close5090.091.36151.38111.3601-3.60962.73
10192004.12.28 08:56close5080.031.36161.38101.3595-3.30959.43
10202004.12.28 08:56close5070.011.36151.38091.3589-1.60957.83
10212004.12.30 00:00buy5110.011.36071.33971.3617
10222004.12.30 01:01buy5120.031.36001.33951.3610
10232004.12.30 01:16buy5130.091.35931.33931.3603
10242004.12.30 01:19buy5140.271.35871.33921.3597
10252004.12.30 01:37close5140.271.35901.33921.35978.10965.93
10262004.12.30 01:39close5130.091.35891.33931.3603-3.60962.33
10272004.12.30 01:39close5120.031.35901.33951.3610-3.00959.33
10282004.12.30 01:39close5110.011.35911.33971.3617-1.60957.73
10292004.12.30 13:00sell5150.011.35981.38081.3588
10302004.12.30 13:06sell5160.031.36031.38081.3593
10312004.12.30 13:22sell5170.091.36081.38081.3598
10322004.12.30 13:34sell5180.271.36131.38081.3603
10332004.12.30 13:50close5180.271.36091.38081.360310.80968.53
10342004.12.30 13:50close5170.091.36091.38081.3598-0.90967.63
10352004.12.30 13:50close5160.031.36081.38081.3593-1.50966.13
10362004.12.30 13:50close5150.011.36091.38081.3588-1.10965.03
10372004.12.30 13:50sell5190.011.36061.38161.3596
10382004.12.30 14:27t/p5190.011.35961.38161.35961.00966.03
10392004.12.31 02:00sell5200.011.36151.38251.3605
10402004.12.31 02:24t/p5200.011.36051.38251.36051.00967.03
10412004.12.31 02:24sell5210.011.36031.38131.3593
10422004.12.31 02:32t/p5210.011.35931.38131.35931.00968.03
10432004.12.31 02:32sell5220.011.35911.38011.3581
10442004.12.31 02:40sell5230.031.35971.38021.3587
10452004.12.31 02:54sell5240.091.36031.38031.3593
10462004.12.31 03:08sell5250.271.36081.38031.3598
10472004.12.31 03:57close5250.271.36051.38031.35988.10976.13
10482004.12.31 03:57close5240.091.36061.38031.3593-2.70973.43
10492004.12.31 03:59close5230.031.36051.38021.3587-2.40971.03
10502004.12.31 03:59close5220.011.36071.38011.3581-1.60969.43
10512005.01.03 11:00buy5260.011.35381.33281.3548
10522005.01.03 11:04buy5270.031.35321.33271.3542
10532005.01.03 11:42t/p5270.031.35421.33271.35423.00972.43
10542005.01.03 11:42close5260.011.35421.33281.35480.40972.83
10552005.01.03 11:42buy5280.011.35451.33351.3555
10562005.01.03 11:52buy5290.031.35391.33341.3549
10572005.01.03 11:58buy5300.091.35331.33331.3543
10582005.01.03 12:36buy5310.271.35271.33321.3537
10592005.01.03 13:22close5310.271.35301.33321.35378.10980.93
10602005.01.03 13:22close5300.091.35311.33331.3543-1.80979.13
10612005.01.03 13:23close5290.031.35301.33341.3549-2.70976.43
10622005.01.03 13:23close5280.011.35341.33351.3555-1.10975.33
10632005.01.03 21:00buy5320.011.34811.32711.3491
10642005.01.03 21:07buy5330.031.34761.32711.3486
10652005.01.03 21:09buy5340.091.34711.32711.3481
10662005.01.03 22:09buy5350.271.34651.32701.3475
10672005.01.03 23:23close5350.271.34691.32701.347510.80986.13
10682005.01.03 23:23close5340.091.34681.32711.3481-2.70983.43
10692005.01.03 23:24close5330.031.34671.32711.3486-2.70980.73
10702005.01.03 23:24close5320.011.34681.32711.3491-1.30979.43
10712005.01.05 03:00buy5360.011.32661.30561.3276
10722005.01.05 03:33buy5370.031.32611.30561.3271
10732005.01.05 04:22buy5380.091.32551.30551.3265
10742005.01.05 05:02t/p5380.091.32651.30551.32659.00988.43
10752005.01.05 05:02close5370.031.32651.30561.32711.20989.63
10762005.01.05 05:02close5360.011.32661.30561.32760.00989.63
10772005.01.06 22:00buy5390.011.31771.29671.3187
10782005.01.06 22:14buy5400.031.31721.29671.3182
10792005.01.06 23:02buy5410.091.31671.29671.3177
10802005.01.06 23:18t/p5410.091.31771.29671.31779.00998.63
10812005.01.06 23:18close5400.031.31801.29671.31822.401001.03
10822005.01.06 23:18close5390.011.31791.29671.31870.201001.23
10832005.01.10 04:00buy5420.011.30761.28661.3086
10842005.01.10 05:02t/p5420.011.30861.28661.30861.001002.23
10852005.01.11 00:00buy5430.011.31041.28941.3114
10862005.01.11 01:28t/p5430.011.31141.28941.31141.001003.23
10872005.01.11 19:00sell5440.011.31321.33421.3122
10882005.01.11 19:41t/p5440.011.31221.33421.31221.001004.23
10892005.01.11 19:41sell5450.011.31201.33301.3110
10902005.01.11 19:42sell5460.031.31261.33311.3116
10912005.01.11 19:46sell5470.091.31311.33311.3121
10922005.01.11 20:41t/p5470.091.31211.33311.31219.001013.23
10932005.01.11 20:41close5460.031.31211.33311.31161.501014.73
10942005.01.11 20:41close5450.011.31201.33301.31100.001014.73
10952005.01.12 09:00buy5480.011.31191.29091.3129
10962005.01.12 09:14buy5490.031.31141.29091.3124
10972005.01.12 09:21buy5500.091.31081.29081.3118
10982005.01.12 09:23buy5510.271.31031.29081.3113
10992005.01.12 12:54close5510.271.31081.29081.311313.501028.23
11002005.01.12 12:54close5500.091.31071.29081.3118-0.901027.33
11012005.01.12 12:54close5490.031.31101.29091.3124-1.201026.13
11022005.01.12 12:54close5480.011.31121.29091.3129-0.701025.43
11032005.01.13 02:00sell5520.011.32561.34661.3246
11042005.01.13 03:04t/p5520.011.32461.34661.32461.001026.43
11052005.01.18 08:00buy5530.011.30441.28341.3054
11062005.01.18 08:06buy5540.031.30381.28331.3048
11072005.01.18 08:09buy5550.091.30331.28331.3043
11082005.01.18 08:42buy5560.271.30271.28321.3037
11092005.01.18 09:58close5560.271.30301.28321.30378.101034.53
11102005.01.18 09:59close5550.091.30291.28331.3043-3.601030.93
11112005.01.18 09:59close5540.031.30281.28331.3048-3.001027.93
11122005.01.18 09:59close5530.011.30291.28341.3054-1.501026.43
11132005.01.18 10:00buy5570.011.30261.28161.3036
11142005.01.18 10:05buy5580.031.30201.28151.3030
11152005.01.18 11:19t/p5580.031.30301.28151.30303.001029.43
11162005.01.18 11:19close5570.011.30311.28161.30360.501029.93
11172005.01.19 04:00buy5590.011.30341.28241.3044
11182005.01.19 04:53buy5600.031.30291.28241.3039
11192005.01.19 07:04buy5610.091.30231.28231.3033
11202005.01.19 08:13buy5620.271.30171.28221.3027
11212005.01.19 08:33close5620.271.30211.28221.302710.801040.73
11222005.01.19 08:33close5610.091.30201.28231.3033-2.701038.03
11232005.01.19 08:33close5600.031.30221.28241.3039-2.101035.93
11242005.01.19 08:33close5590.011.30211.28241.3044-1.301034.63
11252005.01.19 18:00sell5630.011.30211.32311.3011
11262005.01.19 18:16t/p5630.011.30111.32311.30111.001035.63
11272005.01.19 18:16sell5640.011.30091.32191.2999
11282005.01.19 18:31t/p5640.011.29991.32191.29991.001036.63
11292005.01.19 18:31sell5650.011.29961.32061.2986
11302005.01.19 18:36sell5660.031.30011.32061.2991
11312005.01.19 18:37sell5670.091.30071.32071.2997
11322005.01.19 18:44sell5680.271.30121.32071.3002
11332005.01.19 18:57close5680.271.30091.32071.30028.101044.73
11342005.01.19 18:57close5670.091.30101.32071.2997-2.701042.03
11352005.01.19 18:58close5660.031.30111.32061.2991-3.001039.03
11362005.01.19 18:58close5650.011.30091.32061.2986-1.301037.73
11372005.01.19 18:59sell5690.011.30081.32181.2998
11382005.01.19 19:04t/p5690.011.29981.32181.29981.001038.73
11392005.01.20 06:00buy5700.011.30091.27991.3019
11402005.01.20 07:23buy5710.031.30031.27981.3013
11412005.01.20 07:58t/p5710.031.30131.27981.30133.001041.73
11422005.01.20 07:58close5700.011.30151.27991.30190.601042.33
11432005.01.20 20:00buy5720.011.29681.27581.2978
11442005.01.20 20:06buy5730.031.29611.27561.2971
11452005.01.20 20:42buy5740.091.29551.27551.2965
11462005.01.20 21:36t/p5740.091.29651.27551.29659.001051.33
11472005.01.20 21:36close5730.031.29671.27561.29711.801053.13
11482005.01.20 21:36close5720.011.29661.27581.2978-0.201052.93
11492005.01.24 05:00sell5750.011.30471.32571.3037
11502005.01.24 07:22sell5760.031.30541.32591.3044
11512005.01.24 07:41sell5770.091.30591.32591.3049
11522005.01.24 07:53sell5780.271.30641.32591.3054
11532005.01.24 08:27close5780.271.30611.32591.30548.101061.03
11542005.01.24 08:27close5770.091.30591.32591.30490.001061.03
11552005.01.24 08:27close5760.031.30591.32591.3044-1.501059.53
11562005.01.24 08:28close5750.011.30571.32571.3037-1.001058.53
11572005.01.26 03:00buy5790.011.29821.27721.2992
11582005.01.26 04:17t/p5790.011.29921.27721.29921.001059.53
11592005.01.27 02:00sell5800.011.30591.32691.3049
11602005.01.27 02:11sell5810.031.30641.32691.3054
11612005.01.27 02:50sell5820.091.30701.32701.3060
11622005.01.27 05:51sell5830.271.30751.32701.3065
11632005.01.27 09:40close5830.271.30721.32701.30658.101067.63
11642005.01.27 09:40close5820.091.30731.32701.3060-2.701064.93
11652005.01.27 09:40close5810.031.30741.32691.3054-3.001061.93
11662005.01.27 09:40close5800.011.30731.32691.3049-1.401060.53
11672005.01.27 10:00sell5840.011.30701.32801.3060
11682005.01.27 10:21sell5850.031.30751.32801.3065
11692005.01.27 10:35sell5860.091.30811.32811.3071
11702005.01.27 10:51t/p5860.091.30711.32811.30719.001069.53
11712005.01.27 10:51close5850.031.30711.32801.30651.201070.73
11722005.01.27 10:51close5840.011.30681.32801.30600.201070.93
11732005.01.27 10:51sell5870.011.30671.32771.3057
11742005.01.27 11:06t/p5870.011.30571.32771.30571.001071.93
11752005.01.28 01:00buy5880.011.30401.28301.3050
11762005.01.28 01:39buy5890.031.30351.28301.3045
11772005.01.28 01:57buy5900.091.30291.28291.3039
11782005.01.28 01:57buy5910.271.30231.28281.3033
11792005.01.28 01:58close5910.271.30261.28281.30338.101080.03
11802005.01.28 01:59close5900.091.30241.28291.3039-4.501075.53
11812005.01.28 01:59close5890.031.30251.28301.3045-3.001072.53
11822005.01.28 01:59close5880.011.30241.28301.3050-1.601070.93
11832005.01.28 01:59buy5920.011.30271.28171.3037
11842005.01.28 03:19buy5930.031.30201.28151.3030
11852005.01.28 06:58t/p5930.031.30301.28151.30303.001073.93
11862005.01.28 06:58close5920.011.30301.28171.30370.301074.23
11872005.01.28 08:00buy5940.011.30451.28351.3055
11882005.01.28 08:12buy5950.031.30401.28351.3050
11892005.01.28 08:15buy5960.091.30351.28351.3045
11902005.01.28 08:59buy5970.271.30291.28341.3039
11912005.01.28 09:00close5970.271.30321.28341.30398.101082.33
11922005.01.28 09:00close5960.091.30311.28351.3045-3.601078.73
11932005.01.28 09:00close5950.031.30311.28351.3050-2.701076.03
11942005.01.28 09:01close5940.011.30321.28351.3055-1.301074.73
11952005.01.28 22:00buy5980.011.30441.28341.3054
11962005.01.28 22:59buy5990.031.30381.28331.3048
11972005.01.31 00:00buy6000.091.30131.28131.3023
11982005.01.31 01:16t/p6000.091.30231.28131.30239.001083.73
11992005.01.31 01:16close5990.031.30241.28331.3048-4.371079.36
12002005.01.31 01:17close5980.011.30231.28341.3054-2.161077.20
12012005.02.01 09:00sell6010.011.30241.32341.3014
12022005.02.01 09:46sell6020.031.30301.32351.3020
12032005.02.01 10:40sell6030.091.30351.32351.3025
12042005.02.01 11:17t/p6030.091.30251.32351.30259.001086.20
12052005.02.01 11:17close6020.031.30251.32351.30201.501087.70
12062005.02.01 11:18close6010.011.30261.32341.3014-0.201087.50
12072005.02.01 21:00buy6040.011.30511.28411.3061
12082005.02.01 21:06buy6050.031.30461.28411.3056
12092005.02.01 23:13buy6060.091.30401.28401.3050
12102005.02.01 23:36buy6070.271.30341.28391.3044
12112005.02.01 23:48close6070.271.30371.28391.30448.101095.60
12122005.02.01 23:49close6060.091.30391.28401.3050-0.901094.70
12132005.02.01 23:49close6050.031.30371.28411.3056-2.701092.00
12142005.02.01 23:49close6040.011.30381.28411.3061-1.301090.70
12152005.02.02 13:00sell6080.011.30741.32841.3064
12162005.02.02 14:11t/p6080.011.30641.32841.30641.001091.70
12172005.02.03 09:00buy6090.011.30231.28131.3033
12182005.02.03 09:53buy6100.031.30171.28121.3027
12192005.02.03 11:11t/p6100.031.30271.28121.30273.001094.70
12202005.02.03 11:11close6090.011.30291.28131.30330.601095.30
12212005.02.03 23:00buy6110.011.29741.27641.2984
12222005.02.04 00:29buy6120.031.29681.27631.2978
12232005.02.04 02:34buy6130.091.29621.27621.2972
12242005.02.04 06:27t/p6130.091.29721.27621.29729.001104.30
12252005.02.04 06:27close6120.031.29731.27631.29781.501105.80
12262005.02.04 06:27close6110.011.29711.27641.2984-0.361105.44
12272005.02.07 09:00buy6140.011.28541.26441.2864
12282005.02.07 09:11buy6150.031.28491.26441.2859
12292005.02.07 09:35buy6160.091.28431.26431.2853
12302005.02.07 10:27buy6170.271.28381.26431.2848
12312005.02.07 10:28close6170.271.28411.26431.28488.101113.54
12322005.02.07 10:28close6160.091.28401.26431.2853-2.701110.84
12332005.02.07 10:28close6150.031.28411.26441.2859-2.401108.44
12342005.02.07 10:28close6140.011.28401.26441.2864-1.401107.04
12352005.02.08 03:00buy6180.011.27561.25461.2766
12362005.02.08 04:40t/p6180.011.27661.25461.27661.001108.04
12372005.02.10 10:00sell6190.011.27971.30071.2787
12382005.02.10 10:21sell6200.031.28021.30071.2792
12392005.02.10 10:37t/p6200.031.27921.30071.27923.001111.04
12402005.02.10 10:37close6190.011.27921.30071.27870.501111.54
12412005.02.10 10:37sell6210.011.27891.29991.2779
12422005.02.10 13:44t/p6210.011.27791.29991.27791.001112.54
12432005.02.11 02:06sell6220.011.28651.30751.2855
12442005.02.11 02:50sell6230.031.28711.30761.2861
12452005.02.11 03:33sell6240.091.28771.30771.2867
12462005.02.11 07:06t/p6240.091.28671.30771.28679.001121.54
12472005.02.11 07:06close6230.031.28671.30761.28611.201122.74
12482005.02.11 07:06close6220.011.28681.30751.2855-0.301122.44
12492005.02.16 03:00sell6250.011.30051.32151.2995
12502005.02.16 03:52sell6260.031.30101.32151.3000
12512005.02.16 04:00sell6270.091.30151.32151.3005
12522005.02.16 05:10sell6280.271.30211.32161.3011
12532005.02.16 05:27close6280.271.30181.32161.30118.101130.54
12542005.02.16 05:27close6270.091.30181.32151.3005-2.701127.84
12552005.02.16 05:27close6260.031.30191.32151.3000-2.701125.14
12562005.02.16 05:27close6250.011.30201.32151.2995-1.501123.64
12572005.02.18 01:00sell6290.011.30701.32801.3060
12582005.02.18 01:16sell6300.031.30761.32811.3066
12592005.02.18 01:47t/p6300.031.30661.32811.30663.001126.64
12602005.02.18 01:47close6290.011.30661.32801.30600.401127.04
12612005.02.18 01:47sell6310.011.30661.32761.3056
12622005.02.18 04:37sell6320.031.30711.32761.3061
12632005.02.18 07:45sell6330.091.30781.32781.3068
12642005.02.18 09:03t/p6330.091.30681.32781.30689.001136.04
12652005.02.18 09:03close6320.031.30671.32761.30611.201137.24
12662005.02.18 09:03close6310.011.30681.32761.3056-0.201137.04
12672005.02.21 03:00sell6340.011.30481.32581.3038
12682005.02.21 03:08sell6350.031.30541.32591.3044
12692005.02.21 04:40t/p6350.031.30441.32591.30443.001140.04
12702005.02.21 04:40close6340.011.30441.32581.30380.401140.44
12712005.02.21 10:00buy6360.011.30701.28601.3080
12722005.02.21 10:05buy6370.031.30651.28601.3075
12732005.02.21 10:17buy6380.091.30601.28601.3070
12742005.02.21 11:57buy6390.271.30541.28591.3064
12752005.02.21 12:07close6390.271.30571.28591.30648.101148.54
12762005.02.21 12:08close6380.091.30581.28601.3070-1.801146.74
12772005.02.21 12:08close6370.031.30571.28601.3075-2.401144.34
12782005.02.21 12:08close6360.011.30571.28601.3080-1.301143.04
12792005.02.22 01:00sell6400.011.30601.32701.3050
12802005.02.22 02:44sell6410.031.30651.32701.3055
12812005.02.22 03:09sell6420.091.30711.32711.3061
12822005.02.22 03:41sell6430.271.30761.32711.3066
12832005.02.23 01:17s/l6400.011.32701.32701.3050-21.001122.05
12842005.02.23 01:17s/l6410.031.32701.32701.3055-61.481060.56
12852005.02.23 01:17close6430.271.32701.32711.3066-523.66536.90
12862005.02.23 01:17s/l6420.091.32711.32711.3061-179.96356.94
12872005.02.23 01:17sell6440.011.32691.34791.3259
12882005.02.23 01:28t/p6440.011.32591.34791.32591.00357.94
12892005.02.23 01:28sell6450.011.32571.34671.3247
12902005.02.23 01:46t/p6450.011.32471.34671.32471.00358.94
12912005.02.23 01:46sell6460.011.32451.34551.3235
12922005.02.23 01:55sell6470.031.32511.34561.3241
12932005.02.23 02:19t/p6470.031.32411.34561.32413.00361.94
12942005.02.23 02:19close6460.011.32411.34551.32350.40362.34
12952005.02.25 07:01buy6480.011.32051.29951.3215
12962005.02.25 07:13buy6490.031.32001.29951.3210
12972005.02.25 07:39buy6500.091.31951.29951.3205
12982005.02.25 09:40t/p6500.091.32051.29951.32059.00371.34
12992005.02.25 09:40close6490.031.32061.29951.32101.80373.14
13002005.02.25 09:40close6480.011.32041.29951.3215-0.10373.04
13012005.02.25 18:00buy6510.011.31941.29841.3204
13022005.02.25 18:14t/p6510.011.32041.29841.32041.00374.04
13032005.02.25 18:14buy6520.011.32061.29961.3216
13042005.02.25 18:23t/p6520.011.32161.29961.32161.00375.04
13052005.02.25 18:23buy6530.011.32191.30091.3229
13062005.02.25 18:30t/p6530.011.32291.30091.32291.00376.04
13072005.02.25 18:30buy6540.011.32311.30211.3241
13082005.02.25 18:36buy6550.031.32261.30211.3236
13092005.02.25 20:39t/p6550.031.32361.30211.32363.00379.04
13102005.02.25 20:39close6540.011.32371.30211.32410.60379.64
13112005.02.28 10:00sell6560.011.32631.34731.3253
13122005.02.28 10:17t/p6560.011.32531.34731.32531.00380.64
13132005.02.28 10:17sell6570.011.32511.34611.3241
13142005.02.28 10:45sell6580.031.32571.34621.3247
13152005.02.28 11:28sell6590.091.32631.34631.3253
13162005.02.28 12:03t/p6590.091.32531.34631.32539.00389.64
13172005.02.28 12:03close6580.031.32531.34621.32471.20390.84
13182005.02.28 12:04close6570.011.32541.34611.3241-0.30390.54
13192005.03.01 12:00buy6600.011.32131.30031.3223
13202005.03.01 12:09buy6610.031.32061.30011.3216
13212005.03.01 13:47t/p6610.031.32161.30011.32163.00393.54
13222005.03.01 13:47close6600.011.32161.30031.32230.30393.84
13232005.03.01 23:00buy6620.011.31881.29781.3198
13242005.03.01 23:15buy6630.031.31821.29771.3192
13252005.03.02 00:25buy6640.091.31761.29761.3186
13262005.03.04 15:16t/p6640.091.31861.29761.31866.95400.79
13272005.03.04 15:16close6630.031.31871.29771.31920.64401.43
13282005.03.04 15:16close6620.011.31881.29781.3198-0.28401.15
13292005.03.07 04:00sell6650.011.32281.34381.3218
13302005.03.07 04:29sell6660.031.32341.34391.3224
13312005.03.07 04:31sell6670.091.32411.34411.3231
13322005.03.07 06:06t/p6670.091.32311.34411.32319.00410.15
13332005.03.07 06:06close6660.031.32301.34391.32241.20411.35
13342005.03.07 06:06close6650.011.32311.34381.3218-0.30411.05
13352005.03.09 03:01sell6680.011.33431.35531.3333
13362005.03.09 08:57sell6690.031.33491.35541.3339
13372005.03.09 08:58sell6700.091.33541.35541.3344
13382005.03.09 14:18t/p6700.091.33441.35541.33449.00420.05
13392005.03.09 14:18close6690.031.33431.35541.33391.80421.85
13402005.03.09 14:18close6680.011.33441.35531.3333-0.10421.75
13412005.03.10 00:01sell6710.011.33881.35981.3378
13422005.03.10 00:05sell6720.031.33961.36011.3386
13432005.03.10 00:22t/p6720.031.33861.36011.33863.00424.75
13442005.03.10 00:22close6710.011.33851.35981.33780.30425.05
13452005.03.10 00:22sell6730.011.33821.35921.3372
13462005.03.10 01:22t/p6730.011.33721.35921.33721.00426.05
13472005.03.10 12:00sell6740.011.34031.36131.3393
13482005.03.10 12:02sell6750.031.34091.36141.3399
13492005.03.10 12:09sell6760.091.34141.36141.3404
13502005.03.10 16:54t/p6760.091.34041.36141.34049.00435.05
13512005.03.10 16:54close6750.031.34041.36141.33991.50436.55
13522005.03.10 16:54close6740.011.34021.36131.33930.10436.65
13532005.03.14 05:01sell6770.011.34501.36601.3440
13542005.03.14 07:01t/p6770.011.34401.36601.34401.00437.65
13552005.03.15 01:00buy6780.011.33641.31541.3374
13562005.03.15 01:25buy6790.031.33581.31531.3368
13572005.03.15 01:35buy6800.091.33531.31531.3363
13582005.03.15 03:22t/p6800.091.33631.31531.33639.00446.65
13592005.03.15 03:22close6790.031.33631.31531.33681.50448.15
13602005.03.15 03:22close6780.011.33641.31541.33740.00448.15
13612005.03.16 06:00buy6810.011.33151.31051.3325
13622005.03.16 08:08t/p6810.011.33251.31051.33251.00449.15
13632005.03.17 01:00sell6820.011.34071.36171.3397
13642005.03.17 02:53sell6830.031.34121.36171.3402
13652005.03.17 03:26sell6840.091.34211.36211.3411
13662005.03.17 03:57t/p6840.091.34111.36211.34119.00458.15
13672005.03.17 03:57close6830.031.34111.36171.34020.30458.45
13682005.03.17 03:58close6820.011.34091.36171.3397-0.20458.25
13692005.03.18 00:00buy6850.011.33791.31691.3389
13702005.03.18 02:29buy6860.031.33741.31691.3384
13712005.03.18 02:36buy6870.091.33681.31681.3378
13722005.03.21 17:34s/l6850.011.31691.31691.3389-21.06437.19
13732005.03.21 17:34s/l6860.031.31691.31691.3384-61.67375.52
13742005.03.21 17:34close6870.091.31691.31681.3378-179.61195.91
13752005.03.21 22:00buy6880.011.31721.29621.3182
13762005.03.21 22:27buy6890.031.31671.29621.3177
13772005.03.21 22:36buy6900.091.31621.29621.3172
13782005.03.22 02:45t/p6900.091.31721.29621.31728.49204.40
13792005.03.22 02:45close6890.031.31721.29621.31771.33205.72
13802005.03.22 02:45close6880.011.31731.29621.31820.04205.77
13812005.03.23 09:00buy6910.011.30781.28681.3088
13822005.03.23 09:39buy6920.031.30711.28661.3081
13832005.03.23 10:04buy6930.091.30661.28661.3076
13842005.03.24 19:36close at stop6930.091.29361.28661.3076-118.5487.23
13852005.03.24 19:36close at stop6920.031.29361.28661.3081-41.0146.22
13862005.03.24 19:36close at stop6910.011.29361.28681.3088-14.3731.84