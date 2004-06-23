Strategy Tester Report
10p3v0.01
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2007.12.05 17:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|21470
|Ticks modelled
|4546384
|Modelling quality
|89.58%
|Mismatched charts errors
|35
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9968.15
|Gross profit
|15266.06
|Gross loss
|-25234.21
|Profit factor
|0.60
|Expected payoff
|-14.38
|Absolute drawdown
|9968.16
|Maximal drawdown
|19204.49 (99.83%)
|Relative drawdown
|99.83% (19204.49)
|Total trades
|693
|Short positions (won %)
|348 (58.05%)
|Long positions (won %)
|345 (60.58%)
|Profit trades (% of total)
|411 (59.31%)
|Loss trades (% of total)
|282 (40.69%)
|Largest
|profit trade
|205.26
|loss trade
|-9831.68
|Average
|profit trade
|37.14
|loss trade
|-89.48
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (48.80)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-791.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|599.54 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-14747.84 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.22 20:00
|buy
|1
|0.10
|1.2091
|1.1881
|1.2101
|2
|2004.06.22 20:02
|buy
|2
|0.30
|1.2085
|1.1880
|1.2095
|3
|2004.06.22 20:31
|t/p
|2
|0.30
|1.2095
|1.1880
|1.2095
|30.00
|10030.00
|4
|2004.06.22 20:31
|close
|1
|0.10
|1.2095
|1.1881
|1.2101
|4.00
|10034.00
|5
|2004.06.22 20:31
|buy
|3
|0.10
|1.2096
|1.1886
|1.2106
|6
|2004.06.22 22:57
|t/p
|3
|0.10
|1.2106
|1.1886
|1.2106
|10.00
|10044.00
|7
|2004.06.23 13:00
|sell
|4
|0.10
|1.2079
|1.2289
|1.2069
|8
|2004.06.23 13:01
|t/p
|4
|0.10
|1.2069
|1.2289
|1.2069
|10.00
|10054.00
|9
|2004.06.23 13:01
|sell
|5
|0.10
|1.2067
|1.2277
|1.2057
|10
|2004.06.23 13:02
|sell
|6
|0.30
|1.2073
|1.2278
|1.2063
|11
|2004.06.23 13:08
|sell
|7
|0.90
|1.2078
|1.2278
|1.2068
|12
|2004.06.23 13:26
|sell
|8
|2.70
|1.2085
|1.2280
|1.2075
|13
|2004.06.23 13:30
|close
|8
|2.70
|1.2082
|1.2280
|1.2075
|81.01
|10135.01
|14
|2004.06.23 13:30
|close
|7
|0.90
|1.2083
|1.2278
|1.2068
|-45.00
|10090.01
|15
|2004.06.23 13:31
|close
|6
|0.30
|1.2082
|1.2278
|1.2063
|-27.00
|10063.01
|16
|2004.06.23 13:31
|close
|5
|0.10
|1.2081
|1.2277
|1.2057
|-14.00
|10049.01
|17
|2004.06.23 13:31
|sell
|9
|0.10
|1.2080
|1.2290
|1.2070
|18
|2004.06.23 13:41
|sell
|10
|0.30
|1.2085
|1.2290
|1.2075
|19
|2004.06.23 14:33
|sell
|11
|0.90
|1.2091
|1.2291
|1.2081
|20
|2004.06.23 15:29
|sell
|12
|2.70
|1.2096
|1.2291
|1.2086
|21
|2004.06.23 15:45
|close
|12
|2.70
|1.2093
|1.2291
|1.2086
|81.02
|10130.03
|22
|2004.06.23 15:46
|close
|11
|0.90
|1.2092
|1.2291
|1.2081
|-9.00
|10121.03
|23
|2004.06.23 15:46
|close
|10
|0.30
|1.2091
|1.2290
|1.2075
|-18.00
|10103.03
|24
|2004.06.23 15:46
|close
|9
|0.10
|1.2092
|1.2290
|1.2070
|-12.00
|10091.03
|25
|2004.06.24 10:00
|buy
|13
|0.10
|1.2102
|1.1892
|1.2112
|26
|2004.06.24 10:09
|t/p
|13
|0.10
|1.2112
|1.1892
|1.2112
|10.00
|10101.03
|27
|2004.06.24 10:09
|buy
|14
|0.10
|1.2114
|1.1904
|1.2124
|28
|2004.06.24 10:23
|t/p
|14
|0.10
|1.2124
|1.1904
|1.2124
|10.00
|10111.03
|29
|2004.06.24 10:23
|buy
|15
|0.10
|1.2126
|1.1916
|1.2136
|30
|2004.06.24 10:32
|buy
|16
|0.30
|1.2121
|1.1916
|1.2131
|31
|2004.06.24 11:06
|buy
|17
|0.90
|1.2115
|1.1915
|1.2125
|32
|2004.06.24 11:08
|buy
|18
|2.70
|1.2109
|1.1914
|1.2119
|33
|2004.06.24 11:32
|close
|18
|2.70
|1.2112
|1.1914
|1.2119
|80.99
|10192.02
|34
|2004.06.24 11:32
|close
|17
|0.90
|1.2111
|1.1915
|1.2125
|-36.00
|10156.02
|35
|2004.06.24 11:32
|close
|16
|0.30
|1.2112
|1.1916
|1.2131
|-27.00
|10129.02
|36
|2004.06.24 11:32
|close
|15
|0.10
|1.2111
|1.1916
|1.2136
|-15.00
|10114.02
|37
|2004.06.25 02:00
|sell
|19
|0.10
|1.2169
|1.2379
|1.2159
|38
|2004.06.25 02:16
|t/p
|19
|0.10
|1.2159
|1.2379
|1.2159
|10.00
|10124.02
|39
|2004.06.25 02:16
|sell
|20
|0.10
|1.2157
|1.2367
|1.2147
|40
|2004.06.25 03:06
|t/p
|20
|0.10
|1.2147
|1.2367
|1.2147
|10.00
|10134.02
|41
|2004.06.28 07:08
|sell
|21
|0.10
|1.2154
|1.2364
|1.2144
|42
|2004.06.28 07:22
|t/p
|21
|0.10
|1.2144
|1.2364
|1.2144
|10.00
|10144.02
|43
|2004.06.28 07:22
|sell
|22
|0.10
|1.2142
|1.2352
|1.2132
|44
|2004.06.28 08:09
|t/p
|22
|0.10
|1.2132
|1.2352
|1.2132
|10.00
|10154.02
|45
|2004.06.28 20:00
|sell
|23
|0.10
|1.2167
|1.2377
|1.2157
|46
|2004.06.28 20:25
|sell
|24
|0.30
|1.2172
|1.2377
|1.2162
|47
|2004.06.28 20:39
|sell
|25
|0.90
|1.2178
|1.2378
|1.2168
|48
|2004.06.28 20:58
|sell
|26
|2.70
|1.2184
|1.2379
|1.2174
|49
|2004.06.28 23:07
|close
|26
|2.70
|1.2181
|1.2379
|1.2174
|80.99
|10235.01
|50
|2004.06.28 23:07
|close
|25
|0.90
|1.2182
|1.2378
|1.2168
|-36.00
|10199.01
|51
|2004.06.28 23:07
|close
|24
|0.30
|1.2181
|1.2377
|1.2162
|-27.00
|10172.01
|52
|2004.06.28 23:07
|close
|23
|0.10
|1.2182
|1.2377
|1.2157
|-15.00
|10157.01
|53
|2004.06.30 05:00
|buy
|27
|0.10
|1.2093
|1.1883
|1.2103
|54
|2004.06.30 06:05
|buy
|28
|0.30
|1.2085
|1.1880
|1.2095
|55
|2004.06.30 07:56
|buy
|29
|0.90
|1.2078
|1.1878
|1.2088
|56
|2004.06.30 08:23
|buy
|30
|2.70
|1.2073
|1.1878
|1.2083
|57
|2004.06.30 08:25
|close
|30
|2.70
|1.2076
|1.1878
|1.2083
|81.02
|10238.03
|58
|2004.06.30 08:25
|close
|29
|0.90
|1.2077
|1.1878
|1.2088
|-9.00
|10229.03
|59
|2004.06.30 08:25
|close
|28
|0.30
|1.2076
|1.1880
|1.2095
|-27.00
|10202.03
|60
|2004.06.30 08:25
|close
|27
|0.10
|1.2077
|1.1883
|1.2103
|-16.00
|10186.03
|61
|2004.07.01 04:00
|sell
|31
|0.10
|1.2177
|1.2387
|1.2167
|62
|2004.07.01 05:09
|t/p
|31
|0.10
|1.2167
|1.2387
|1.2167
|10.00
|10196.03
|63
|2004.07.05 05:00
|sell
|32
|0.10
|1.2314
|1.2524
|1.2304
|64
|2004.07.05 06:41
|sell
|33
|0.30
|1.2320
|1.2525
|1.2310
|65
|2004.07.05 06:48
|sell
|34
|0.90
|1.2325
|1.2525
|1.2315
|66
|2004.07.05 08:11
|t/p
|34
|0.90
|1.2315
|1.2525
|1.2315
|90.01
|10286.04
|67
|2004.07.05 08:11
|close
|33
|0.30
|1.2315
|1.2525
|1.2310
|15.00
|10301.04
|68
|2004.07.05 08:11
|close
|32
|0.10
|1.2314
|1.2524
|1.2304
|0.00
|10301.04
|69
|2004.07.06 04:00
|sell
|35
|0.10
|1.2286
|1.2496
|1.2276
|70
|2004.07.06 04:12
|sell
|36
|0.30
|1.2292
|1.2497
|1.2282
|71
|2004.07.06 05:16
|sell
|37
|0.90
|1.2297
|1.2497
|1.2287
|72
|2004.07.06 06:04
|sell
|38
|2.70
|1.2304
|1.2499
|1.2294
|73
|2004.07.06 08:53
|close
|38
|2.70
|1.2301
|1.2499
|1.2294
|81.02
|10382.06
|74
|2004.07.06 08:53
|close
|37
|0.90
|1.2302
|1.2497
|1.2287
|-44.99
|10337.07
|75
|2004.07.06 08:53
|close
|36
|0.30
|1.2301
|1.2497
|1.2282
|-27.00
|10310.07
|76
|2004.07.06 08:53
|close
|35
|0.10
|1.2300
|1.2496
|1.2276
|-14.00
|10296.07
|77
|2004.07.06 12:00
|sell
|39
|0.10
|1.2275
|1.2485
|1.2265
|78
|2004.07.06 12:36
|sell
|40
|0.30
|1.2280
|1.2485
|1.2270
|79
|2004.07.06 12:50
|sell
|41
|0.90
|1.2286
|1.2486
|1.2276
|80
|2004.07.06 13:23
|t/p
|41
|0.90
|1.2276
|1.2486
|1.2276
|90.00
|10386.07
|81
|2004.07.06 13:23
|close
|40
|0.30
|1.2276
|1.2485
|1.2270
|12.00
|10398.07
|82
|2004.07.06 13:23
|close
|39
|0.10
|1.2276
|1.2485
|1.2265
|-1.00
|10397.07
|83
|2004.07.07 21:00
|sell
|42
|0.10
|1.2365
|1.2575
|1.2355
|84
|2004.07.07 22:18
|sell
|43
|0.30
|1.2370
|1.2575
|1.2360
|85
|2004.07.08 01:22
|sell
|44
|0.90
|1.2376
|1.2576
|1.2366
|86
|2004.07.08 01:43
|sell
|45
|2.70
|1.2381
|1.2576
|1.2371
|87
|2004.07.08 01:47
|close
|45
|2.70
|1.2378
|1.2576
|1.2371
|81.01
|10478.08
|88
|2004.07.08 01:47
|close
|44
|0.90
|1.2379
|1.2576
|1.2366
|-27.00
|10451.08
|89
|2004.07.08 01:47
|close
|43
|0.30
|1.2378
|1.2575
|1.2360
|-23.55
|10427.53
|90
|2004.07.08 01:47
|close
|42
|0.10
|1.2377
|1.2575
|1.2355
|-11.85
|10415.68
|91
|2004.07.09 02:00
|sell
|46
|0.10
|1.2387
|1.2597
|1.2377
|92
|2004.07.09 02:14
|sell
|47
|0.30
|1.2393
|1.2598
|1.2383
|93
|2004.07.09 03:03
|sell
|48
|0.90
|1.2398
|1.2598
|1.2388
|94
|2004.07.09 03:29
|sell
|49
|2.70
|1.2404
|1.2599
|1.2394
|95
|2004.07.09 08:22
|close
|49
|2.70
|1.2401
|1.2599
|1.2394
|80.99
|10496.67
|96
|2004.07.09 08:22
|close
|48
|0.90
|1.2401
|1.2598
|1.2388
|-26.99
|10469.68
|97
|2004.07.09 08:23
|close
|47
|0.30
|1.2402
|1.2598
|1.2383
|-27.00
|10442.68
|98
|2004.07.09 08:23
|close
|46
|0.10
|1.2402
|1.2597
|1.2377
|-15.00
|10427.68
|99
|2004.07.09 10:00
|sell
|50
|0.10
|1.2385
|1.2595
|1.2375
|100
|2004.07.09 11:05
|sell
|51
|0.30
|1.2390
|1.2595
|1.2380
|101
|2004.07.09 11:54
|t/p
|51
|0.30
|1.2380
|1.2595
|1.2380
|30.00
|10457.68
|102
|2004.07.09 11:54
|close
|50
|0.10
|1.2380
|1.2595
|1.2375
|5.00
|10462.68
|103
|2004.07.12 04:00
|sell
|52
|0.10
|1.2385
|1.2595
|1.2375
|104
|2004.07.12 04:04
|sell
|53
|0.30
|1.2390
|1.2595
|1.2380
|105
|2004.07.12 04:06
|sell
|54
|0.90
|1.2395
|1.2595
|1.2385
|106
|2004.07.12 04:20
|t/p
|54
|0.90
|1.2385
|1.2595
|1.2385
|90.00
|10552.68
|107
|2004.07.12 04:20
|close
|53
|0.30
|1.2385
|1.2595
|1.2380
|15.00
|10567.68
|108
|2004.07.12 04:20
|close
|52
|0.10
|1.2384
|1.2595
|1.2375
|1.00
|10568.68
|109
|2004.07.12 04:20
|sell
|55
|0.11
|1.2383
|1.2593
|1.2373
|110
|2004.07.12 04:31
|sell
|56
|0.33
|1.2388
|1.2593
|1.2378
|111
|2004.07.12 04:42
|sell
|57
|0.99
|1.2394
|1.2594
|1.2384
|112
|2004.07.12 06:10
|sell
|58
|2.70
|1.2399
|1.2594
|1.2389
|113
|2004.07.12 06:18
|close
|58
|2.70
|1.2396
|1.2594
|1.2389
|81.02
|10649.70
|114
|2004.07.12 06:18
|close
|57
|0.99
|1.2397
|1.2594
|1.2384
|-29.70
|10620.00
|115
|2004.07.12 06:21
|close
|56
|0.33
|1.2400
|1.2593
|1.2378
|-39.60
|10580.40
|116
|2004.07.12 06:21
|close
|55
|0.11
|1.2400
|1.2593
|1.2373
|-18.70
|10561.70
|117
|2004.07.14 00:00
|buy
|59
|0.11
|1.2334
|1.2124
|1.2344
|118
|2004.07.14 01:04
|buy
|60
|0.33
|1.2328
|1.2123
|1.2338
|119
|2004.07.14 02:11
|buy
|61
|0.99
|1.2322
|1.2122
|1.2332
|120
|2004.07.14 03:03
|t/p
|61
|0.99
|1.2332
|1.2122
|1.2332
|99.00
|10660.70
|121
|2004.07.14 03:03
|close
|60
|0.33
|1.2332
|1.2123
|1.2338
|13.20
|10673.90
|122
|2004.07.14 03:03
|close
|59
|0.11
|1.2333
|1.2124
|1.2344
|-1.10
|10672.80
|123
|2004.07.14 23:00
|sell
|62
|0.11
|1.2378
|1.2588
|1.2368
|124
|2004.07.14 23:15
|sell
|63
|0.33
|1.2383
|1.2588
|1.2373
|125
|2004.07.15 03:19
|t/p
|63
|0.33
|1.2373
|1.2588
|1.2373
|33.49
|10706.30
|126
|2004.07.15 03:19
|close
|62
|0.11
|1.2373
|1.2588
|1.2368
|5.67
|10711.96
|127
|2004.07.16 04:00
|buy
|64
|0.11
|1.2363
|1.2153
|1.2373
|128
|2004.07.16 08:32
|buy
|65
|0.33
|1.2357
|1.2152
|1.2367
|129
|2004.07.16 08:34
|buy
|66
|0.99
|1.2352
|1.2152
|1.2362
|130
|2004.07.16 09:18
|t/p
|66
|0.99
|1.2362
|1.2152
|1.2362
|99.01
|10810.97
|131
|2004.07.16 09:18
|close
|65
|0.33
|1.2363
|1.2152
|1.2367
|19.80
|10830.77
|132
|2004.07.16 09:18
|close
|64
|0.11
|1.2363
|1.2153
|1.2373
|0.00
|10830.77
|133
|2004.07.19 06:00
|sell
|67
|0.11
|1.2453
|1.2663
|1.2443
|134
|2004.07.19 06:16
|sell
|68
|0.33
|1.2459
|1.2664
|1.2449
|135
|2004.07.19 06:29
|t/p
|68
|0.33
|1.2449
|1.2664
|1.2449
|33.00
|10863.77
|136
|2004.07.19 06:29
|close
|67
|0.11
|1.2449
|1.2663
|1.2443
|4.40
|10868.17
|137
|2004.07.19 06:30
|sell
|69
|0.11
|1.2449
|1.2659
|1.2439
|138
|2004.07.19 06:57
|sell
|70
|0.33
|1.2454
|1.2659
|1.2444
|139
|2004.07.19 07:23
|sell
|71
|0.99
|1.2459
|1.2659
|1.2449
|140
|2004.07.19 07:38
|t/p
|71
|0.99
|1.2449
|1.2659
|1.2449
|99.00
|10967.17
|141
|2004.07.19 07:38
|close
|70
|0.33
|1.2449
|1.2659
|1.2444
|16.50
|10983.67
|142
|2004.07.19 07:38
|close
|69
|0.11
|1.2447
|1.2659
|1.2439
|2.20
|10985.87
|143
|2004.07.20 03:00
|sell
|72
|0.11
|1.2428
|1.2638
|1.2418
|144
|2004.07.20 04:13
|sell
|73
|0.33
|1.2433
|1.2638
|1.2423
|145
|2004.07.20 06:24
|sell
|74
|0.99
|1.2438
|1.2638
|1.2428
|146
|2004.07.20 06:41
|t/p
|74
|0.99
|1.2428
|1.2638
|1.2428
|99.00
|11084.87
|147
|2004.07.20 06:41
|close
|73
|0.33
|1.2428
|1.2638
|1.2423
|16.50
|11101.37
|148
|2004.07.20 06:41
|close
|72
|0.11
|1.2429
|1.2638
|1.2418
|-1.10
|11100.27
|149
|2004.07.20 12:00
|sell
|75
|0.11
|1.2412
|1.2622
|1.2402
|150
|2004.07.20 13:00
|t/p
|75
|0.11
|1.2402
|1.2622
|1.2402
|11.00
|11111.27
|151
|2004.07.21 08:00
|buy
|76
|0.11
|1.2321
|1.2111
|1.2331
|152
|2004.07.21 08:09
|buy
|77
|0.33
|1.2314
|1.2109
|1.2324
|153
|2004.07.21 08:51
|t/p
|77
|0.33
|1.2324
|1.2109
|1.2324
|33.00
|11144.27
|154
|2004.07.21 08:51
|close
|76
|0.11
|1.2324
|1.2111
|1.2331
|3.30
|11147.57
|155
|2004.07.21 08:51
|buy
|78
|0.11
|1.2325
|1.2115
|1.2335
|156
|2004.07.21 09:52
|t/p
|78
|0.11
|1.2335
|1.2115
|1.2335
|11.00
|11158.57
|157
|2004.07.21 23:00
|buy
|79
|0.11
|1.2258
|1.2048
|1.2268
|158
|2004.07.21 23:29
|t/p
|79
|0.11
|1.2268
|1.2048
|1.2268
|11.00
|11169.57
|159
|2004.07.21 23:29
|buy
|80
|0.11
|1.2271
|1.2061
|1.2281
|160
|2004.07.21 23:30
|buy
|81
|0.33
|1.2265
|1.2060
|1.2275
|161
|2004.07.21 23:31
|t/p
|81
|0.33
|1.2275
|1.2060
|1.2275
|33.00
|11202.57
|162
|2004.07.21 23:31
|close
|80
|0.11
|1.2275
|1.2061
|1.2281
|4.40
|11206.97
|163
|2004.07.21 23:31
|buy
|82
|0.11
|1.2278
|1.2068
|1.2288
|164
|2004.07.21 23:32
|buy
|83
|0.33
|1.2272
|1.2067
|1.2282
|165
|2004.07.22 00:18
|buy
|84
|0.99
|1.2266
|1.2066
|1.2276
|166
|2004.07.22 00:23
|buy
|85
|2.97
|1.2261
|1.2066
|1.2271
|167
|2004.07.22 01:00
|close
|85
|2.97
|1.2265
|1.2066
|1.2271
|118.82
|11325.79
|168
|2004.07.22 01:00
|close
|84
|0.99
|1.2266
|1.2066
|1.2276
|0.00
|11325.79
|169
|2004.07.22 01:00
|close
|83
|0.33
|1.2267
|1.2067
|1.2282
|-22.14
|11303.65
|170
|2004.07.22 01:00
|close
|82
|0.11
|1.2266
|1.2068
|1.2288
|-15.08
|11288.57
|171
|2004.07.26 03:00
|buy
|86
|0.11
|1.2115
|1.1905
|1.2125
|172
|2004.07.26 03:31
|t/p
|86
|0.11
|1.2125
|1.1905
|1.2125
|11.00
|11299.57
|173
|2004.07.26 03:31
|buy
|87
|0.11
|1.2127
|1.1917
|1.2137
|174
|2004.07.26 04:12
|buy
|88
|0.33
|1.2122
|1.1917
|1.2132
|175
|2004.07.26 06:08
|t/p
|88
|0.33
|1.2132
|1.1917
|1.2132
|33.00
|11332.57
|176
|2004.07.26 06:08
|close
|87
|0.11
|1.2132
|1.1917
|1.2137
|5.50
|11338.07
|177
|2004.07.27 03:00
|buy
|89
|0.11
|1.2147
|1.1937
|1.2157
|178
|2004.07.27 04:36
|buy
|90
|0.33
|1.2141
|1.1936
|1.2151
|179
|2004.07.27 06:21
|buy
|91
|0.99
|1.2135
|1.1935
|1.2145
|180
|2004.07.27 07:14
|buy
|92
|2.97
|1.2129
|1.1934
|1.2139
|181
|2004.07.27 07:57
|close
|92
|2.97
|1.2132
|1.1934
|1.2139
|89.10
|11427.17
|182
|2004.07.27 07:57
|close
|91
|0.99
|1.2132
|1.1935
|1.2145
|-29.69
|11397.48
|183
|2004.07.27 07:57
|close
|90
|0.33
|1.2132
|1.1936
|1.2151
|-29.70
|11367.78
|184
|2004.07.27 07:58
|close
|89
|0.11
|1.2131
|1.1937
|1.2157
|-17.60
|11350.18
|185
|2004.07.27 10:00
|buy
|93
|0.11
|1.2150
|1.1940
|1.2160
|186
|2004.07.27 10:02
|buy
|94
|0.33
|1.2144
|1.1939
|1.2154
|187
|2004.07.27 10:03
|buy
|95
|0.99
|1.2138
|1.1938
|1.2148
|188
|2004.07.27 10:07
|t/p
|95
|0.99
|1.2148
|1.1938
|1.2148
|99.00
|11449.18
|189
|2004.07.27 10:07
|close
|94
|0.33
|1.2148
|1.1939
|1.2154
|13.20
|11462.38
|190
|2004.07.27 10:07
|close
|93
|0.11
|1.2147
|1.1940
|1.2160
|-3.30
|11459.08
|191
|2004.07.27 10:07
|buy
|96
|0.11
|1.2151
|1.1941
|1.2161
|192
|2004.07.27 10:11
|t/p
|96
|0.11
|1.2161
|1.1941
|1.2161
|11.00
|11470.08
|193
|2004.07.27 10:11
|buy
|97
|0.11
|1.2163
|1.1953
|1.2173
|194
|2004.07.27 10:12
|buy
|98
|0.33
|1.2157
|1.1952
|1.2167
|195
|2004.07.27 10:30
|t/p
|98
|0.33
|1.2167
|1.1952
|1.2167
|33.00
|11503.08
|196
|2004.07.27 10:30
|close
|97
|0.11
|1.2167
|1.1953
|1.2173
|4.40
|11507.48
|197
|2004.07.27 10:30
|buy
|99
|0.12
|1.2170
|1.1960
|1.2180
|198
|2004.07.27 11:11
|t/p
|99
|0.12
|1.2180
|1.1960
|1.2180
|12.00
|11519.48
|199
|2004.07.28 04:00
|buy
|100
|0.12
|1.2062
|1.1852
|1.2072
|200
|2004.07.28 06:17
|t/p
|100
|0.12
|1.2072
|1.1852
|1.2072
|12.00
|11531.48
|201
|2004.07.28 18:00
|buy
|101
|0.12
|1.2046
|1.1836
|1.2056
|202
|2004.07.28 18:05
|t/p
|101
|0.12
|1.2056
|1.1836
|1.2056
|12.00
|11543.48
|203
|2004.07.28 18:05
|buy
|102
|0.12
|1.2058
|1.1848
|1.2068
|204
|2004.07.28 18:10
|buy
|103
|0.36
|1.2052
|1.1847
|1.2062
|205
|2004.07.28 18:18
|t/p
|103
|0.36
|1.2062
|1.1847
|1.2062
|36.00
|11579.48
|206
|2004.07.28 18:18
|close
|102
|0.12
|1.2062
|1.1848
|1.2068
|4.80
|11584.28
|207
|2004.07.28 18:18
|buy
|104
|0.12
|1.2065
|1.1855
|1.2075
|208
|2004.07.28 18:23
|buy
|105
|0.36
|1.2059
|1.1854
|1.2069
|209
|2004.07.28 19:00
|buy
|106
|1.08
|1.2054
|1.1854
|1.2064
|210
|2004.07.28 19:14
|t/p
|106
|1.08
|1.2064
|1.1854
|1.2064
|108.00
|11692.28
|211
|2004.07.28 19:14
|close
|105
|0.36
|1.2064
|1.1854
|1.2069
|18.00
|11710.28
|212
|2004.07.28 19:15
|close
|104
|0.12
|1.2064
|1.1855
|1.2075
|-1.20
|11709.08
|213
|2004.07.30 05:00
|buy
|107
|0.12
|1.2042
|1.1832
|1.2052
|214
|2004.07.30 07:59
|buy
|108
|0.36
|1.2036
|1.1831
|1.2046
|215
|2004.07.30 08:27
|t/p
|108
|0.36
|1.2046
|1.1831
|1.2046
|36.00
|11745.08
|216
|2004.07.30 08:27
|close
|107
|0.12
|1.2046
|1.1832
|1.2052
|4.80
|11749.88
|217
|2004.08.02 03:00
|buy
|109
|0.12
|1.2036
|1.1826
|1.2046
|218
|2004.08.02 03:15
|t/p
|109
|0.12
|1.2046
|1.1826
|1.2046
|12.00
|11761.88
|219
|2004.08.02 03:15
|buy
|110
|0.12
|1.2048
|1.1838
|1.2058
|220
|2004.08.02 03:31
|buy
|111
|0.36
|1.2043
|1.1838
|1.2053
|221
|2004.08.02 03:41
|buy
|112
|1.08
|1.2037
|1.1837
|1.2047
|222
|2004.08.02 04:05
|t/p
|112
|1.08
|1.2047
|1.1837
|1.2047
|108.00
|11869.88
|223
|2004.08.02 04:05
|close
|111
|0.36
|1.2048
|1.1838
|1.2053
|18.00
|11887.88
|224
|2004.08.02 04:05
|close
|110
|0.12
|1.2048
|1.1838
|1.2058
|0.00
|11887.88
|225
|2004.08.03 12:00
|buy
|113
|0.12
|1.2021
|1.1811
|1.2031
|226
|2004.08.03 13:13
|buy
|114
|0.36
|1.2016
|1.1811
|1.2026
|227
|2004.08.03 13:18
|buy
|115
|1.08
|1.2011
|1.1811
|1.2021
|228
|2004.08.03 13:33
|t/p
|115
|1.08
|1.2021
|1.1811
|1.2021
|108.00
|11995.88
|229
|2004.08.03 13:33
|close
|114
|0.36
|1.2021
|1.1811
|1.2026
|18.00
|12013.88
|230
|2004.08.03 13:33
|close
|113
|0.12
|1.2021
|1.1811
|1.2031
|0.00
|12013.88
|231
|2004.08.04 04:00
|sell
|116
|0.12
|1.2047
|1.2257
|1.2037
|232
|2004.08.04 04:24
|t/p
|116
|0.12
|1.2037
|1.2257
|1.2037
|12.00
|12025.88
|233
|2004.08.04 04:24
|sell
|117
|0.12
|1.2035
|1.2245
|1.2025
|234
|2004.08.04 05:03
|t/p
|117
|0.12
|1.2025
|1.2245
|1.2025
|12.00
|12037.88
|235
|2004.08.04 18:00
|buy
|118
|0.12
|1.2057
|1.1847
|1.2067
|236
|2004.08.04 18:14
|buy
|119
|0.36
|1.2051
|1.1846
|1.2061
|237
|2004.08.04 18:33
|buy
|120
|1.08
|1.2046
|1.1846
|1.2056
|238
|2004.08.04 18:40
|buy
|121
|3.24
|1.2041
|1.1846
|1.2051
|239
|2004.08.04 18:54
|close
|121
|3.24
|1.2044
|1.1846
|1.2051
|97.23
|12135.11
|240
|2004.08.04 18:54
|close
|120
|1.08
|1.2043
|1.1846
|1.2056
|-32.41
|12102.70
|241
|2004.08.04 18:55
|close
|119
|0.36
|1.2044
|1.1846
|1.2061
|-25.20
|12077.50
|242
|2004.08.04 18:55
|close
|118
|0.12
|1.2043
|1.1847
|1.2067
|-16.80
|12060.70
|243
|2004.08.04 18:56
|buy
|122
|0.12
|1.2044
|1.1834
|1.2054
|244
|2004.08.04 19:42
|buy
|123
|0.36
|1.2039
|1.1834
|1.2049
|245
|2004.08.04 22:47
|t/p
|123
|0.36
|1.2049
|1.1834
|1.2049
|36.00
|12096.70
|246
|2004.08.04 22:47
|close
|122
|0.12
|1.2049
|1.1834
|1.2054
|6.00
|12102.70
|247
|2004.08.06 03:00
|sell
|124
|0.12
|1.2056
|1.2266
|1.2046
|248
|2004.08.06 03:40
|sell
|125
|0.36
|1.2062
|1.2267
|1.2052
|249
|2004.08.06 06:03
|sell
|126
|1.08
|1.2067
|1.2267
|1.2057
|250
|2004.08.06 07:20
|sell
|127
|3.24
|1.2072
|1.2267
|1.2062
|251
|2004.08.06 09:05
|close
|127
|3.24
|1.2069
|1.2267
|1.2062
|97.23
|12199.93
|252
|2004.08.06 09:05
|close
|126
|1.08
|1.2069
|1.2267
|1.2057
|-21.60
|12178.33
|253
|2004.08.06 09:05
|close
|125
|0.36
|1.2070
|1.2267
|1.2052
|-28.80
|12149.53
|254
|2004.08.06 09:05
|close
|124
|0.12
|1.2069
|1.2266
|1.2046
|-15.60
|12133.93
|255
|2004.08.06 11:00
|sell
|128
|0.12
|1.2057
|1.2267
|1.2047
|256
|2004.08.06 11:08
|sell
|129
|0.36
|1.2063
|1.2268
|1.2053
|257
|2004.08.06 12:35
|t/p
|129
|0.36
|1.2053
|1.2268
|1.2053
|36.00
|12169.93
|258
|2004.08.06 12:35
|close
|128
|0.12
|1.2052
|1.2267
|1.2047
|6.00
|12175.93
|259
|2004.08.09 04:00
|sell
|130
|0.12
|1.2272
|1.2482
|1.2262
|260
|2004.08.09 04:44
|sell
|131
|0.36
|1.2278
|1.2483
|1.2268
|261
|2004.08.09 04:50
|sell
|132
|1.08
|1.2283
|1.2483
|1.2273
|262
|2004.08.09 08:47
|t/p
|132
|1.08
|1.2273
|1.2483
|1.2273
|108.01
|12283.94
|263
|2004.08.09 08:47
|close
|131
|0.36
|1.2272
|1.2483
|1.2268
|21.60
|12305.54
|264
|2004.08.09 08:48
|close
|130
|0.12
|1.2273
|1.2482
|1.2262
|-1.20
|12304.34
|265
|2004.08.10 21:00
|sell
|133
|0.12
|1.2230
|1.2440
|1.2220
|266
|2004.08.10 21:00
|sell
|134
|0.36
|1.2237
|1.2442
|1.2227
|267
|2004.08.10 21:01
|sell
|135
|1.08
|1.2243
|1.2443
|1.2233
|268
|2004.08.10 21:11
|t/p
|135
|1.08
|1.2233
|1.2443
|1.2233
|108.00
|12412.34
|269
|2004.08.10 21:11
|close
|134
|0.36
|1.2233
|1.2442
|1.2227
|14.40
|12426.74
|270
|2004.08.10 21:11
|close
|133
|0.12
|1.2234
|1.2440
|1.2220
|-4.80
|12421.94
|271
|2004.08.10 21:11
|sell
|136
|0.12
|1.2231
|1.2441
|1.2221
|272
|2004.08.10 21:20
|sell
|137
|0.36
|1.2237
|1.2442
|1.2227
|273
|2004.08.10 21:49
|sell
|138
|1.08
|1.2242
|1.2442
|1.2232
|274
|2004.08.10 22:11
|t/p
|138
|1.08
|1.2232
|1.2442
|1.2232
|108.00
|12529.94
|275
|2004.08.10 22:11
|close
|137
|0.36
|1.2231
|1.2442
|1.2227
|21.60
|12551.54
|276
|2004.08.10 22:12
|close
|136
|0.12
|1.2232
|1.2441
|1.2221
|-1.20
|12550.34
|277
|2004.08.11 09:00
|buy
|139
|0.13
|1.2245
|1.2035
|1.2255
|278
|2004.08.11 09:23
|buy
|140
|0.39
|1.2240
|1.2035
|1.2250
|279
|2004.08.11 09:26
|buy
|141
|1.17
|1.2235
|1.2035
|1.2245
|280
|2004.08.11 10:19
|buy
|142
|3.24
|1.2229
|1.2034
|1.2239
|281
|2004.08.11 13:57
|close
|142
|3.24
|1.2233
|1.2034
|1.2239
|129.60
|12679.94
|282
|2004.08.11 13:57
|close
|141
|1.17
|1.2232
|1.2035
|1.2245
|-35.10
|12644.84
|283
|2004.08.11 13:57
|close
|140
|0.39
|1.2233
|1.2035
|1.2250
|-27.30
|12617.54
|284
|2004.08.11 13:57
|close
|139
|0.13
|1.2234
|1.2035
|1.2255
|-14.30
|12603.24
|285
|2004.08.11 20:00
|buy
|143
|0.13
|1.2217
|1.2007
|1.2227
|286
|2004.08.11 21:01
|buy
|144
|0.39
|1.2212
|1.2007
|1.2222
|287
|2004.08.11 23:12
|t/p
|144
|0.39
|1.2222
|1.2007
|1.2222
|39.00
|12642.24
|288
|2004.08.11 23:12
|close
|143
|0.13
|1.2223
|1.2007
|1.2227
|7.80
|12650.04
|289
|2004.08.13 01:00
|sell
|145
|0.13
|1.2236
|1.2446
|1.2226
|290
|2004.08.13 01:08
|sell
|146
|0.39
|1.2241
|1.2446
|1.2231
|291
|2004.08.13 02:00
|t/p
|146
|0.39
|1.2231
|1.2446
|1.2231
|39.00
|12689.04
|292
|2004.08.13 02:00
|close
|145
|0.13
|1.2231
|1.2446
|1.2226
|6.50
|12695.54
|293
|2004.08.16 06:00
|sell
|147
|0.13
|1.2372
|1.2582
|1.2362
|294
|2004.08.16 07:22
|t/p
|147
|0.13
|1.2362
|1.2582
|1.2362
|13.00
|12708.54
|295
|2004.08.17 22:00
|buy
|148
|0.13
|1.2352
|1.2142
|1.2362
|296
|2004.08.18 00:32
|buy
|149
|0.39
|1.2345
|1.2140
|1.2355
|297
|2004.08.18 02:31
|buy
|150
|1.17
|1.2340
|1.2140
|1.2350
|298
|2004.08.18 02:32
|buy
|151
|3.51
|1.2333
|1.2138
|1.2343
|299
|2004.08.18 02:35
|close
|151
|3.51
|1.2336
|1.2138
|1.2343
|105.28
|12813.82
|300
|2004.08.18 02:35
|close
|150
|1.17
|1.2337
|1.2140
|1.2350
|-35.10
|12778.72
|301
|2004.08.18 02:35
|close
|149
|0.39
|1.2336
|1.2140
|1.2355
|-35.10
|12743.62
|302
|2004.08.18 02:35
|close
|148
|0.13
|1.2337
|1.2142
|1.2362
|-20.24
|12723.37
|303
|2004.08.18 06:00
|buy
|152
|0.13
|1.2348
|1.2138
|1.2358
|304
|2004.08.18 08:14
|t/p
|152
|0.13
|1.2358
|1.2138
|1.2358
|13.00
|12736.37
|305
|2004.08.18 21:00
|buy
|153
|0.13
|1.2325
|1.2115
|1.2335
|306
|2004.08.18 21:07
|t/p
|153
|0.13
|1.2335
|1.2115
|1.2335
|13.00
|12749.37
|307
|2004.08.18 21:07
|buy
|154
|0.13
|1.2337
|1.2127
|1.2347
|308
|2004.08.18 23:45
|buy
|155
|0.39
|1.2331
|1.2126
|1.2341
|309
|2004.08.18 23:46
|buy
|156
|1.17
|1.2325
|1.2125
|1.2335
|310
|2004.08.18 23:56
|t/p
|156
|1.17
|1.2335
|1.2125
|1.2335
|116.99
|12866.36
|311
|2004.08.18 23:56
|close
|155
|0.39
|1.2335
|1.2126
|1.2341
|15.60
|12881.96
|312
|2004.08.18 23:56
|close
|154
|0.13
|1.2333
|1.2127
|1.2347
|-5.20
|12876.76
|313
|2004.08.20 02:00
|sell
|157
|0.13
|1.2362
|1.2572
|1.2352
|314
|2004.08.20 02:04
|sell
|158
|0.39
|1.2367
|1.2572
|1.2357
|315
|2004.08.20 04:53
|sell
|159
|1.17
|1.2372
|1.2572
|1.2362
|316
|2004.08.20 06:12
|sell
|160
|3.51
|1.2378
|1.2573
|1.2368
|317
|2004.08.20 06:18
|close
|160
|3.51
|1.2375
|1.2573
|1.2368
|105.29
|12982.05
|318
|2004.08.20 06:18
|close
|159
|1.17
|1.2376
|1.2572
|1.2362
|-46.81
|12935.24
|319
|2004.08.20 06:19
|close
|158
|0.39
|1.2375
|1.2572
|1.2357
|-31.20
|12904.04
|320
|2004.08.20 06:19
|close
|157
|0.13
|1.2377
|1.2572
|1.2352
|-19.50
|12884.54
|321
|2004.08.20 09:00
|sell
|161
|0.13
|1.2370
|1.2580
|1.2360
|322
|2004.08.20 10:12
|sell
|162
|0.39
|1.2375
|1.2580
|1.2365
|323
|2004.08.20 10:46
|t/p
|162
|0.39
|1.2365
|1.2580
|1.2365
|39.00
|12923.54
|324
|2004.08.20 10:46
|close
|161
|0.13
|1.2365
|1.2580
|1.2360
|6.50
|12930.04
|325
|2004.08.23 02:03
|buy
|163
|0.13
|1.2309
|1.2099
|1.2319
|326
|2004.08.23 02:04
|buy
|164
|0.39
|1.2304
|1.2099
|1.2314
|327
|2004.08.23 02:52
|buy
|165
|1.17
|1.2298
|1.2098
|1.2308
|328
|2004.08.23 03:29
|buy
|166
|3.51
|1.2291
|1.2096
|1.2301
|329
|2004.08.23 03:32
|close
|166
|3.51
|1.2294
|1.2096
|1.2301
|105.30
|13035.34
|330
|2004.08.23 03:32
|close
|165
|1.17
|1.2293
|1.2098
|1.2308
|-58.49
|12976.85
|331
|2004.08.23 03:32
|close
|164
|0.39
|1.2294
|1.2099
|1.2314
|-39.00
|12937.85
|332
|2004.08.23 03:32
|close
|163
|0.13
|1.2294
|1.2099
|1.2319
|-19.50
|12918.35
|333
|2004.08.23 08:00
|buy
|167
|0.13
|1.2305
|1.2095
|1.2315
|334
|2004.08.23 08:30
|buy
|168
|0.39
|1.2299
|1.2094
|1.2309
|335
|2004.08.23 08:56
|buy
|169
|1.17
|1.2293
|1.2093
|1.2303
|336
|2004.08.23 09:34
|buy
|170
|3.51
|1.2286
|1.2091
|1.2296
|337
|2004.08.23 09:35
|close
|170
|3.51
|1.2290
|1.2091
|1.2296
|140.40
|13058.75
|338
|2004.08.23 09:35
|close
|169
|1.17
|1.2290
|1.2093
|1.2303
|-35.09
|13023.66
|339
|2004.08.23 09:35
|close
|168
|0.39
|1.2289
|1.2094
|1.2309
|-39.00
|12984.66
|340
|2004.08.23 09:35
|close
|167
|0.13
|1.2290
|1.2095
|1.2315
|-19.50
|12965.16
|341
|2004.08.24 05:00
|buy
|171
|0.13
|1.2143
|1.1933
|1.2153
|342
|2004.08.24 05:17
|buy
|172
|0.39
|1.2138
|1.1933
|1.2148
|343
|2004.08.24 05:35
|buy
|173
|1.17
|1.2132
|1.1932
|1.2142
|344
|2004.08.24 05:47
|buy
|174
|3.51
|1.2127
|1.1932
|1.2137
|345
|2004.08.24 05:55
|close
|174
|3.51
|1.2130
|1.1932
|1.2137
|105.32
|13070.48
|346
|2004.08.24 05:56
|close
|173
|1.17
|1.2131
|1.1932
|1.2142
|-11.72
|13058.76
|347
|2004.08.24 05:56
|close
|172
|0.39
|1.2134
|1.1933
|1.2148
|-15.60
|13043.16
|348
|2004.08.24 05:56
|close
|171
|0.13
|1.2133
|1.1933
|1.2153
|-13.00
|13030.16
|349
|2004.08.24 05:56
|buy
|175
|0.13
|1.2136
|1.1926
|1.2146
|350
|2004.08.24 06:43
|t/p
|175
|0.13
|1.2146
|1.1926
|1.2146
|13.00
|13043.16
|351
|2004.08.25 02:00
|buy
|176
|0.13
|1.2071
|1.1861
|1.2081
|352
|2004.08.25 02:02
|buy
|177
|0.39
|1.2065
|1.1860
|1.2075
|353
|2004.08.25 02:05
|buy
|178
|1.17
|1.2059
|1.1859
|1.2069
|354
|2004.08.25 02:24
|buy
|179
|3.51
|1.2053
|1.1858
|1.2063
|355
|2004.08.25 02:28
|close
|179
|3.51
|1.2057
|1.1858
|1.2063
|140.39
|13183.55
|356
|2004.08.25 02:28
|close
|178
|1.17
|1.2057
|1.1859
|1.2069
|-23.40
|13160.15
|357
|2004.08.25 02:29
|close
|177
|0.39
|1.2055
|1.1860
|1.2075
|-39.00
|13121.15
|358
|2004.08.25 02:29
|close
|176
|0.13
|1.2056
|1.1861
|1.2081
|-19.50
|13101.65
|359
|2004.08.25 02:29
|buy
|180
|0.13
|1.2059
|1.1849
|1.2069
|360
|2004.08.25 03:43
|t/p
|180
|0.13
|1.2069
|1.1849
|1.2069
|13.00
|13114.65
|361
|2004.08.26 10:00
|buy
|181
|0.13
|1.2078
|1.1868
|1.2088
|362
|2004.08.26 10:03
|buy
|182
|0.39
|1.2072
|1.1867
|1.2082
|363
|2004.08.26 10:04
|buy
|183
|1.17
|1.2067
|1.1867
|1.2077
|364
|2004.08.26 10:13
|buy
|184
|3.51
|1.2061
|1.1866
|1.2071
|365
|2004.08.26 10:14
|close
|184
|3.51
|1.2064
|1.1866
|1.2071
|105.32
|13219.97
|366
|2004.08.26 10:14
|close
|183
|1.17
|1.2063
|1.1867
|1.2077
|-46.80
|13173.17
|367
|2004.08.26 10:14
|close
|182
|0.39
|1.2064
|1.1867
|1.2082
|-31.20
|13141.97
|368
|2004.08.26 10:14
|close
|181
|0.13
|1.2064
|1.1868
|1.2088
|-18.20
|13123.77
|369
|2004.08.26 10:14
|buy
|185
|0.13
|1.2065
|1.1855
|1.2075
|370
|2004.08.26 10:46
|buy
|186
|0.39
|1.2059
|1.1854
|1.2069
|371
|2004.08.26 10:46
|buy
|187
|1.17
|1.2054
|1.1854
|1.2064
|372
|2004.08.26 11:01
|t/p
|187
|1.17
|1.2064
|1.1854
|1.2064
|117.01
|13240.78
|373
|2004.08.26 11:01
|close
|186
|0.39
|1.2064
|1.1854
|1.2069
|19.50
|13260.28
|374
|2004.08.26 11:01
|close
|185
|0.13
|1.2064
|1.1855
|1.2075
|-1.30
|13258.98
|375
|2004.08.26 13:00
|buy
|188
|0.13
|1.2073
|1.1863
|1.2083
|376
|2004.08.26 13:40
|t/p
|188
|0.13
|1.2083
|1.1863
|1.2083
|13.00
|13271.98
|377
|2004.08.26 13:40
|buy
|189
|0.13
|1.2086
|1.1876
|1.2096
|378
|2004.08.26 13:41
|t/p
|189
|0.13
|1.2096
|1.1876
|1.2096
|13.00
|13284.98
|379
|2004.08.26 13:41
|buy
|190
|0.13
|1.2098
|1.1888
|1.2108
|380
|2004.08.26 13:49
|t/p
|190
|0.13
|1.2108
|1.1888
|1.2108
|13.00
|13297.98
|381
|2004.08.26 13:49
|buy
|191
|0.13
|1.2110
|1.1900
|1.2120
|382
|2004.08.26 13:49
|buy
|192
|0.39
|1.2105
|1.1900
|1.2115
|383
|2004.08.26 13:54
|t/p
|192
|0.39
|1.2115
|1.1900
|1.2115
|39.00
|13336.98
|384
|2004.08.26 13:54
|close
|191
|0.13
|1.2115
|1.1900
|1.2120
|6.50
|13343.48
|385
|2004.08.26 13:54
|buy
|193
|0.13
|1.2116
|1.1906
|1.2126
|386
|2004.08.26 13:55
|buy
|194
|0.39
|1.2110
|1.1905
|1.2120
|387
|2004.08.26 13:59
|buy
|195
|1.17
|1.2105
|1.1905
|1.2115
|388
|2004.08.26 14:02
|buy
|196
|3.51
|1.2099
|1.1904
|1.2109
|389
|2004.08.26 14:10
|close
|196
|3.51
|1.2104
|1.1904
|1.2109
|175.50
|13518.98
|390
|2004.08.26 14:10
|close
|195
|1.17
|1.2103
|1.1905
|1.2115
|-23.40
|13495.58
|391
|2004.08.26 14:10
|close
|194
|0.39
|1.2104
|1.1905
|1.2120
|-23.40
|13472.18
|392
|2004.08.26 14:10
|close
|193
|0.13
|1.2104
|1.1906
|1.2126
|-15.60
|13456.58
|393
|2004.08.27 11:00
|sell
|197
|0.13
|1.2081
|1.2291
|1.2071
|394
|2004.08.27 11:18
|sell
|198
|0.39
|1.2086
|1.2291
|1.2076
|395
|2004.08.27 11:28
|sell
|199
|1.17
|1.2091
|1.2291
|1.2081
|396
|2004.08.27 11:39
|sell
|200
|3.51
|1.2097
|1.2292
|1.2087
|397
|2004.08.27 12:01
|close
|200
|3.51
|1.2094
|1.2292
|1.2087
|105.30
|13561.88
|398
|2004.08.27 12:01
|close
|199
|1.17
|1.2093
|1.2291
|1.2081
|-23.40
|13538.48
|399
|2004.08.27 12:02
|close
|198
|0.39
|1.2094
|1.2291
|1.2076
|-31.20
|13507.28
|400
|2004.08.27 12:02
|close
|197
|0.13
|1.2093
|1.2291
|1.2071
|-15.60
|13491.68
|401
|2004.08.30 08:00
|buy
|201
|0.13
|1.2005
|1.1795
|1.2015
|402
|2004.08.30 08:15
|t/p
|201
|0.13
|1.2015
|1.1795
|1.2015
|13.00
|13504.68
|403
|2004.08.30 08:15
|buy
|202
|0.14
|1.2017
|1.1807
|1.2027
|404
|2004.08.30 08:29
|buy
|203
|0.39
|1.2012
|1.1807
|1.2022
|405
|2004.08.30 09:07
|t/p
|203
|0.39
|1.2022
|1.1807
|1.2022
|39.00
|13543.68
|406
|2004.08.30 09:07
|close
|202
|0.14
|1.2022
|1.1807
|1.2027
|7.00
|13550.68
|407
|2004.09.01 03:00
|sell
|204
|0.14
|1.2187
|1.2397
|1.2177
|408
|2004.09.01 07:26
|t/p
|204
|0.14
|1.2177
|1.2397
|1.2177
|14.00
|13564.68
|409
|2004.09.03 00:00
|buy
|205
|0.14
|1.2168
|1.1958
|1.2178
|410
|2004.09.03 01:24
|buy
|206
|0.42
|1.2161
|1.1956
|1.2171
|411
|2004.09.03 02:57
|buy
|207
|1.26
|1.2155
|1.1955
|1.2165
|412
|2004.09.03 04:32
|t/p
|207
|1.26
|1.2165
|1.1955
|1.2165
|126.00
|13690.68
|413
|2004.09.03 04:32
|close
|206
|0.42
|1.2165
|1.1956
|1.2171
|16.80
|13707.48
|414
|2004.09.03 04:32
|close
|205
|0.14
|1.2164
|1.1958
|1.2178
|-5.60
|13701.88
|415
|2004.09.03 05:00
|buy
|208
|0.14
|1.2169
|1.1959
|1.2179
|416
|2004.09.03 08:07
|buy
|209
|0.42
|1.2163
|1.1958
|1.2173
|417
|2004.09.03 09:10
|t/p
|209
|0.42
|1.2173
|1.1958
|1.2173
|42.00
|13743.88
|418
|2004.09.03 09:10
|close
|208
|0.14
|1.2173
|1.1959
|1.2179
|5.60
|13749.48
|419
|2004.09.06 04:02
|buy
|210
|0.14
|1.2056
|1.1846
|1.2066
|420
|2004.09.06 05:30
|t/p
|210
|0.14
|1.2066
|1.1846
|1.2066
|14.00
|13763.48
|421
|2004.09.07 07:00
|buy
|211
|0.14
|1.2069
|1.1859
|1.2079
|422
|2004.09.07 08:07
|t/p
|211
|0.14
|1.2079
|1.1859
|1.2079
|14.00
|13777.48
|423
|2004.09.08 05:00
|sell
|212
|0.14
|1.2094
|1.2304
|1.2084
|424
|2004.09.08 05:10
|sell
|213
|0.42
|1.2100
|1.2305
|1.2090
|425
|2004.09.08 05:33
|sell
|214
|1.26
|1.2106
|1.2306
|1.2096
|426
|2004.09.08 06:58
|t/p
|214
|1.26
|1.2096
|1.2306
|1.2096
|126.00
|13903.48
|427
|2004.09.08 06:58
|close
|213
|0.42
|1.2096
|1.2305
|1.2090
|16.80
|13920.28
|428
|2004.09.08 06:58
|close
|212
|0.14
|1.2094
|1.2304
|1.2084
|0.00
|13920.28
|429
|2004.09.09 07:00
|sell
|215
|0.14
|1.2184
|1.2394
|1.2174
|430
|2004.09.09 07:21
|t/p
|215
|0.14
|1.2174
|1.2394
|1.2174
|14.00
|13934.28
|431
|2004.09.09 07:21
|sell
|216
|0.14
|1.2172
|1.2382
|1.2162
|432
|2004.09.09 07:25
|sell
|217
|0.42
|1.2178
|1.2383
|1.2168
|433
|2004.09.09 08:18
|sell
|218
|1.26
|1.2184
|1.2384
|1.2174
|434
|2004.09.09 09:18
|sell
|219
|3.78
|1.2189
|1.2384
|1.2179
|435
|2004.09.09 09:57
|close
|219
|3.78
|1.2186
|1.2384
|1.2179
|113.43
|14047.71
|436
|2004.09.09 09:57
|close
|218
|1.26
|1.2187
|1.2384
|1.2174
|-37.79
|14009.92
|437
|2004.09.09 09:58
|close
|217
|0.42
|1.2186
|1.2383
|1.2168
|-33.60
|13976.32
|438
|2004.09.09 09:58
|close
|216
|0.14
|1.2187
|1.2382
|1.2162
|-21.00
|13955.32
|439
|2004.09.10 09:00
|sell
|220
|0.14
|1.2235
|1.2445
|1.2225
|440
|2004.09.10 09:16
|t/p
|220
|0.14
|1.2225
|1.2445
|1.2225
|14.00
|13969.32
|441
|2004.09.10 09:16
|sell
|221
|0.14
|1.2222
|1.2432
|1.2212
|442
|2004.09.10 09:50
|sell
|222
|0.42
|1.2228
|1.2433
|1.2218
|443
|2004.09.10 10:03
|sell
|223
|1.26
|1.2233
|1.2433
|1.2223
|444
|2004.09.10 10:31
|t/p
|223
|1.26
|1.2223
|1.2433
|1.2223
|126.01
|14095.33
|445
|2004.09.10 10:31
|close
|222
|0.42
|1.2222
|1.2433
|1.2218
|25.20
|14120.53
|446
|2004.09.10 10:31
|close
|221
|0.14
|1.2223
|1.2432
|1.2212
|-1.40
|14119.13
|447
|2004.09.13 00:00
|sell
|224
|0.14
|1.2269
|1.2479
|1.2259
|448
|2004.09.13 00:04
|sell
|225
|0.42
|1.2275
|1.2480
|1.2265
|449
|2004.09.13 00:51
|sell
|226
|1.26
|1.2281
|1.2481
|1.2271
|450
|2004.09.13 02:31
|sell
|227
|3.78
|1.2286
|1.2481
|1.2276
|451
|2004.09.13 02:33
|close
|227
|3.78
|1.2283
|1.2481
|1.2276
|113.43
|14232.56
|452
|2004.09.13 02:34
|close
|226
|1.26
|1.2284
|1.2481
|1.2271
|-37.80
|14194.76
|453
|2004.09.13 02:35
|close
|225
|0.42
|1.2283
|1.2480
|1.2265
|-33.60
|14161.16
|454
|2004.09.13 02:35
|close
|224
|0.14
|1.2285
|1.2479
|1.2259
|-22.40
|14138.76
|455
|2004.09.14 12:00
|sell
|228
|0.14
|1.2235
|1.2445
|1.2225
|456
|2004.09.14 14:21
|sell
|229
|0.42
|1.2241
|1.2446
|1.2231
|457
|2004.09.14 14:29
|sell
|230
|1.26
|1.2246
|1.2446
|1.2236
|458
|2004.09.14 14:30
|sell
|231
|3.78
|1.2252
|1.2447
|1.2242
|459
|2004.09.14 14:32
|close
|231
|3.78
|1.2249
|1.2447
|1.2242
|113.42
|14252.18
|460
|2004.09.14 14:32
|close
|230
|1.26
|1.2247
|1.2446
|1.2236
|-12.59
|14239.59
|461
|2004.09.14 14:33
|close
|229
|0.42
|1.2248
|1.2446
|1.2231
|-29.40
|14210.19
|462
|2004.09.14 14:33
|close
|228
|0.14
|1.2249
|1.2445
|1.2225
|-19.60
|14190.59
|463
|2004.09.14 22:01
|sell
|232
|0.14
|1.2254
|1.2464
|1.2244
|464
|2004.09.14 22:22
|t/p
|232
|0.14
|1.2244
|1.2464
|1.2244
|14.00
|14204.59
|465
|2004.09.14 22:22
|sell
|233
|0.14
|1.2241
|1.2451
|1.2231
|466
|2004.09.14 22:39
|sell
|234
|0.42
|1.2246
|1.2451
|1.2236
|467
|2004.09.14 22:52
|sell
|235
|1.26
|1.2252
|1.2452
|1.2242
|468
|2004.09.15 01:00
|sell
|236
|3.78
|1.2258
|1.2453
|1.2248
|469
|2004.09.15 01:30
|close
|236
|3.78
|1.2254
|1.2453
|1.2248
|151.22
|14355.81
|470
|2004.09.15 01:30
|close
|235
|1.26
|1.2253
|1.2452
|1.2242
|-11.97
|14343.84
|471
|2004.09.15 01:30
|close
|234
|0.42
|1.2255
|1.2451
|1.2236
|-37.59
|14306.25
|472
|2004.09.15 01:30
|close
|233
|0.14
|1.2256
|1.2451
|1.2231
|-20.93
|14285.32
|473
|2004.09.15 12:00
|buy
|237
|0.14
|1.2245
|1.2035
|1.2255
|474
|2004.09.15 12:45
|buy
|238
|0.42
|1.2240
|1.2035
|1.2250
|475
|2004.09.15 12:47
|buy
|239
|1.26
|1.2235
|1.2035
|1.2245
|476
|2004.09.15 13:32
|buy
|240
|3.78
|1.2229
|1.2034
|1.2239
|477
|2004.09.15 13:36
|close
|240
|3.78
|1.2233
|1.2034
|1.2239
|151.20
|14436.52
|478
|2004.09.15 13:36
|close
|239
|1.26
|1.2233
|1.2035
|1.2245
|-25.19
|14411.33
|479
|2004.09.15 13:36
|close
|238
|0.42
|1.2232
|1.2035
|1.2250
|-33.60
|14377.73
|480
|2004.09.15 13:36
|close
|237
|0.14
|1.2231
|1.2035
|1.2255
|-19.60
|14358.13
|481
|2004.09.16 03:00
|buy
|241
|0.14
|1.2157
|1.1947
|1.2167
|482
|2004.09.16 03:08
|buy
|242
|0.42
|1.2152
|1.1947
|1.2162
|483
|2004.09.16 03:15
|buy
|243
|1.26
|1.2146
|1.1946
|1.2156
|484
|2004.09.16 08:04
|t/p
|243
|1.26
|1.2156
|1.1946
|1.2156
|125.99
|14484.12
|485
|2004.09.16 08:04
|close
|242
|0.42
|1.2156
|1.1947
|1.2162
|16.80
|14500.92
|486
|2004.09.16 08:04
|close
|241
|0.14
|1.2157
|1.1947
|1.2167
|0.00
|14500.92
|487
|2004.09.20 18:00
|buy
|244
|0.15
|1.2172
|1.1962
|1.2182
|488
|2004.09.20 18:22
|buy
|245
|0.42
|1.2165
|1.1960
|1.2175
|489
|2004.09.20 19:37
|t/p
|245
|0.42
|1.2175
|1.1960
|1.2175
|42.00
|14542.92
|490
|2004.09.20 19:37
|close
|244
|0.15
|1.2175
|1.1962
|1.2182
|4.50
|14547.42
|491
|2004.09.22 05:00
|sell
|246
|0.15
|1.2321
|1.2531
|1.2311
|492
|2004.09.22 08:56
|sell
|247
|0.45
|1.2326
|1.2531
|1.2316
|493
|2004.09.22 09:11
|t/p
|247
|0.45
|1.2316
|1.2531
|1.2316
|45.00
|14592.42
|494
|2004.09.22 09:11
|close
|246
|0.15
|1.2315
|1.2531
|1.2311
|9.00
|14601.42
|495
|2004.09.23 01:00
|buy
|248
|0.15
|1.2266
|1.2056
|1.2276
|496
|2004.09.23 01:29
|buy
|249
|0.45
|1.2261
|1.2056
|1.2271
|497
|2004.09.23 04:59
|t/p
|249
|0.45
|1.2271
|1.2056
|1.2271
|45.00
|14646.42
|498
|2004.09.23 04:59
|close
|248
|0.15
|1.2271
|1.2056
|1.2276
|7.50
|14653.92
|499
|2004.09.23 21:00
|sell
|250
|0.15
|1.2266
|1.2476
|1.2256
|500
|2004.09.23 21:01
|t/p
|250
|0.15
|1.2256
|1.2476
|1.2256
|15.00
|14668.92
|501
|2004.09.23 21:01
|sell
|251
|0.15
|1.2252
|1.2462
|1.2242
|502
|2004.09.23 21:03
|sell
|252
|0.45
|1.2258
|1.2463
|1.2248
|503
|2004.09.23 21:05
|sell
|253
|1.35
|1.2266
|1.2466
|1.2256
|504
|2004.09.23 21:10
|sell
|254
|3.78
|1.2271
|1.2466
|1.2261
|505
|2004.09.23 22:29
|close
|254
|3.78
|1.2266
|1.2466
|1.2261
|188.99
|14857.91
|506
|2004.09.23 22:30
|close
|253
|1.35
|1.2268
|1.2466
|1.2256
|-27.00
|14830.91
|507
|2004.09.23 22:30
|close
|252
|0.45
|1.2269
|1.2463
|1.2248
|-49.50
|14781.41
|508
|2004.09.23 22:30
|close
|251
|0.15
|1.2269
|1.2462
|1.2242
|-25.50
|14755.91
|509
|2004.09.24 12:00
|buy
|255
|0.15
|1.2302
|1.2092
|1.2312
|510
|2004.09.24 12:59
|buy
|256
|0.45
|1.2297
|1.2092
|1.2307
|511
|2004.09.24 13:12
|t/p
|256
|0.45
|1.2307
|1.2092
|1.2307
|45.00
|14800.91
|512
|2004.09.24 13:12
|close
|255
|0.15
|1.2307
|1.2092
|1.2312
|7.50
|14808.41
|513
|2004.09.24 18:00
|sell
|257
|0.15
|1.2256
|1.2466
|1.2246
|514
|2004.09.24 18:03
|sell
|258
|0.45
|1.2261
|1.2466
|1.2251
|515
|2004.09.24 19:57
|sell
|259
|1.35
|1.2267
|1.2467
|1.2257
|516
|2004.09.24 22:51
|sell
|260
|4.05
|1.2273
|1.2468
|1.2263
|517
|2004.09.24 22:53
|close
|260
|4.05
|1.2270
|1.2468
|1.2263
|121.51
|14929.92
|518
|2004.09.24 22:54
|close
|259
|1.35
|1.2271
|1.2467
|1.2257
|-53.99
|14875.93
|519
|2004.09.24 22:55
|close
|258
|0.45
|1.2270
|1.2466
|1.2251
|-40.50
|14835.43
|520
|2004.09.24 22:57
|close
|257
|0.15
|1.2271
|1.2466
|1.2246
|-22.50
|14812.93
|521
|2004.09.27 03:00
|buy
|261
|0.15
|1.2281
|1.2071
|1.2291
|522
|2004.09.27 07:41
|buy
|262
|0.45
|1.2275
|1.2070
|1.2285
|523
|2004.09.27 08:05
|buy
|263
|1.35
|1.2270
|1.2070
|1.2280
|524
|2004.09.27 08:54
|buy
|264
|4.05
|1.2264
|1.2069
|1.2274
|525
|2004.09.27 11:05
|close
|264
|4.05
|1.2267
|1.2069
|1.2274
|121.50
|14934.43
|526
|2004.09.27 11:05
|close
|263
|1.35
|1.2268
|1.2070
|1.2280
|-27.00
|14907.43
|527
|2004.09.27 11:05
|close
|262
|0.45
|1.2268
|1.2070
|1.2285
|-31.50
|14875.93
|528
|2004.09.27 11:05
|close
|261
|0.15
|1.2267
|1.2071
|1.2291
|-21.00
|14854.93
|529
|2004.09.28 05:00
|sell
|265
|0.15
|1.2292
|1.2502
|1.2282
|530
|2004.09.28 06:53
|t/p
|265
|0.15
|1.2282
|1.2502
|1.2282
|15.00
|14869.93
|531
|2004.09.28 20:00
|sell
|266
|0.15
|1.2313
|1.2523
|1.2303
|532
|2004.09.28 20:26
|sell
|267
|0.45
|1.2318
|1.2523
|1.2308
|533
|2004.09.28 22:41
|sell
|268
|1.35
|1.2324
|1.2524
|1.2314
|534
|2004.09.29 01:28
|t/p
|268
|1.35
|1.2314
|1.2524
|1.2314
|135.67
|15005.60
|535
|2004.09.29 01:28
|close
|267
|0.45
|1.2313
|1.2523
|1.2308
|22.73
|15028.32
|536
|2004.09.29 01:28
|close
|266
|0.15
|1.2314
|1.2523
|1.2303
|-1.43
|15026.90
|537
|2004.09.30 05:00
|sell
|269
|0.15
|1.2327
|1.2537
|1.2317
|538
|2004.09.30 07:43
|sell
|270
|0.45
|1.2332
|1.2537
|1.2322
|539
|2004.09.30 09:45
|t/p
|270
|0.45
|1.2322
|1.2537
|1.2322
|45.00
|15071.90
|540
|2004.09.30 09:45
|close
|269
|0.15
|1.2321
|1.2537
|1.2317
|9.00
|15080.90
|541
|2004.10.01 02:00
|sell
|271
|0.15
|1.2427
|1.2637
|1.2417
|542
|2004.10.01 02:16
|sell
|272
|0.45
|1.2432
|1.2637
|1.2422
|543
|2004.10.01 04:10
|t/p
|272
|0.45
|1.2422
|1.2637
|1.2422
|45.00
|15125.90
|544
|2004.10.01 04:10
|close
|271
|0.15
|1.2422
|1.2637
|1.2417
|7.50
|15133.40
|545
|2004.10.05 00:00
|buy
|273
|0.15
|1.2287
|1.2077
|1.2297
|546
|2004.10.05 01:18
|buy
|274
|0.45
|1.2281
|1.2076
|1.2291
|547
|2004.10.05 02:13
|buy
|275
|1.35
|1.2275
|1.2075
|1.2285
|548
|2004.10.05 02:20
|buy
|276
|4.05
|1.2270
|1.2075
|1.2280
|549
|2004.10.05 02:33
|close
|276
|4.05
|1.2273
|1.2075
|1.2280
|121.48
|15254.88
|550
|2004.10.05 02:33
|close
|275
|1.35
|1.2273
|1.2075
|1.2285
|-27.00
|15227.88
|551
|2004.10.05 02:33
|close
|274
|0.45
|1.2272
|1.2076
|1.2291
|-40.50
|15187.38
|552
|2004.10.05 02:34
|close
|273
|0.15
|1.2271
|1.2077
|1.2297
|-24.00
|15163.38
|553
|2004.10.06 07:00
|sell
|277
|0.15
|1.2307
|1.2517
|1.2297
|554
|2004.10.06 07:16
|sell
|278
|0.45
|1.2313
|1.2518
|1.2303
|555
|2004.10.06 07:59
|sell
|279
|1.35
|1.2319
|1.2519
|1.2309
|556
|2004.10.06 08:42
|t/p
|279
|1.35
|1.2309
|1.2519
|1.2309
|135.00
|15298.38
|557
|2004.10.06 08:42
|close
|278
|0.45
|1.2308
|1.2518
|1.2303
|22.50
|15320.88
|558
|2004.10.06 08:42
|close
|277
|0.15
|1.2309
|1.2517
|1.2297
|-3.00
|15317.88
|559
|2004.10.06 19:00
|buy
|280
|0.15
|1.2288
|1.2078
|1.2298
|560
|2004.10.06 19:35
|t/p
|280
|0.15
|1.2298
|1.2078
|1.2298
|15.00
|15332.88
|561
|2004.10.06 19:35
|buy
|281
|0.15
|1.2300
|1.2090
|1.2310
|562
|2004.10.06 19:41
|buy
|282
|0.45
|1.2295
|1.2090
|1.2305
|563
|2004.10.06 19:53
|buy
|283
|1.35
|1.2289
|1.2089
|1.2299
|564
|2004.10.06 20:25
|buy
|284
|4.05
|1.2283
|1.2088
|1.2293
|565
|2004.10.06 22:30
|close
|284
|4.05
|1.2286
|1.2088
|1.2293
|121.51
|15454.39
|566
|2004.10.06 22:31
|close
|283
|1.35
|1.2284
|1.2089
|1.2299
|-67.51
|15386.88
|567
|2004.10.06 22:31
|close
|282
|0.45
|1.2286
|1.2090
|1.2305
|-40.50
|15346.38
|568
|2004.10.06 22:31
|close
|281
|0.15
|1.2287
|1.2090
|1.2310
|-19.50
|15326.88
|569
|2004.10.06 23:00
|buy
|285
|0.15
|1.2287
|1.2077
|1.2297
|570
|2004.10.07 00:06
|buy
|286
|0.45
|1.2282
|1.2077
|1.2292
|571
|2004.10.07 00:15
|buy
|287
|1.35
|1.2275
|1.2075
|1.2285
|572
|2004.10.07 01:28
|t/p
|287
|1.35
|1.2285
|1.2075
|1.2285
|134.99
|15461.87
|573
|2004.10.07 01:28
|close
|286
|0.45
|1.2285
|1.2077
|1.2292
|13.50
|15475.37
|574
|2004.10.07 01:28
|close
|285
|0.15
|1.2285
|1.2077
|1.2297
|-5.56
|15469.80
|575
|2004.10.07 02:00
|buy
|288
|0.15
|1.2287
|1.2077
|1.2297
|576
|2004.10.07 02:09
|buy
|289
|0.45
|1.2281
|1.2076
|1.2291
|577
|2004.10.07 02:14
|buy
|290
|1.35
|1.2275
|1.2075
|1.2285
|578
|2004.10.07 04:43
|t/p
|290
|1.35
|1.2285
|1.2075
|1.2285
|134.99
|15604.79
|579
|2004.10.07 04:43
|close
|289
|0.45
|1.2286
|1.2076
|1.2291
|22.50
|15627.29
|580
|2004.10.07 04:45
|close
|288
|0.15
|1.2285
|1.2077
|1.2297
|-3.00
|15624.29
|581
|2004.10.07 19:00
|buy
|291
|0.16
|1.2294
|1.2084
|1.2304
|582
|2004.10.07 19:09
|buy
|292
|0.48
|1.2288
|1.2083
|1.2298
|583
|2004.10.07 19:46
|t/p
|292
|0.48
|1.2298
|1.2083
|1.2298
|48.00
|15672.29
|584
|2004.10.07 19:46
|close
|291
|0.16
|1.2298
|1.2084
|1.2304
|6.40
|15678.69
|585
|2004.10.07 19:46
|buy
|293
|0.16
|1.2299
|1.2089
|1.2309
|586
|2004.10.07 19:54
|buy
|294
|0.48
|1.2293
|1.2088
|1.2303
|587
|2004.10.07 21:33
|buy
|295
|1.44
|1.2287
|1.2087
|1.2297
|588
|2004.10.08 00:43
|t/p
|295
|1.44
|1.2297
|1.2087
|1.2297
|135.79
|15814.49
|589
|2004.10.08 00:43
|close
|294
|0.48
|1.2298
|1.2088
|1.2303
|21.27
|15835.76
|590
|2004.10.08 00:43
|close
|293
|0.16
|1.2297
|1.2089
|1.2309
|-4.11
|15831.65
|591
|2004.10.08 01:00
|buy
|296
|0.16
|1.2297
|1.2087
|1.2307
|592
|2004.10.08 02:08
|buy
|297
|0.48
|1.2292
|1.2087
|1.2302
|593
|2004.10.08 05:54
|t/p
|297
|0.48
|1.2302
|1.2087
|1.2302
|48.00
|15879.65
|594
|2004.10.08 05:54
|close
|296
|0.16
|1.2302
|1.2087
|1.2307
|8.00
|15887.65
|595
|2004.10.11 02:00
|sell
|298
|0.16
|1.2410
|1.2620
|1.2400
|596
|2004.10.11 02:03
|sell
|299
|0.48
|1.2416
|1.2621
|1.2406
|597
|2004.10.11 02:25
|t/p
|299
|0.48
|1.2406
|1.2621
|1.2406
|48.00
|15935.65
|598
|2004.10.11 02:25
|close
|298
|0.16
|1.2405
|1.2620
|1.2400
|8.00
|15943.65
|599
|2004.10.11 02:25
|sell
|300
|0.16
|1.2405
|1.2615
|1.2395
|600
|2004.10.11 03:05
|sell
|301
|0.48
|1.2417
|1.2622
|1.2407
|601
|2004.10.11 03:05
|t/p
|301
|0.48
|1.2407
|1.2622
|1.2407
|48.00
|15991.65
|602
|2004.10.11 03:05
|close
|300
|0.16
|1.2405
|1.2615
|1.2395
|0.00
|15991.65
|603
|2004.10.12 19:00
|buy
|302
|0.16
|1.2315
|1.2105
|1.2325
|604
|2004.10.12 20:12
|t/p
|302
|0.16
|1.2325
|1.2105
|1.2325
|16.00
|16007.65
|605
|2004.10.13 20:00
|buy
|303
|0.16
|1.2342
|1.2132
|1.2352
|606
|2004.10.13 20:01
|buy
|304
|0.48
|1.2336
|1.2131
|1.2346
|607
|2004.10.13 20:52
|t/p
|304
|0.48
|1.2346
|1.2131
|1.2346
|48.00
|16055.65
|608
|2004.10.13 20:52
|close
|303
|0.16
|1.2347
|1.2132
|1.2352
|8.00
|16063.65
|609
|2004.10.13 20:52
|buy
|305
|0.16
|1.2348
|1.2138
|1.2358
|610
|2004.10.13 20:53
|buy
|306
|0.48
|1.2342
|1.2137
|1.2352
|611
|2004.10.13 20:59
|buy
|307
|1.44
|1.2336
|1.2136
|1.2346
|612
|2004.10.13 21:49
|t/p
|307
|1.44
|1.2346
|1.2136
|1.2346
|144.00
|16207.65
|613
|2004.10.13 21:49
|close
|306
|0.48
|1.2346
|1.2137
|1.2352
|19.20
|16226.85
|614
|2004.10.13 21:49
|close
|305
|0.16
|1.2347
|1.2138
|1.2358
|-1.60
|16225.25
|615
|2004.10.15 00:00
|sell
|308
|0.16
|1.2382
|1.2592
|1.2372
|616
|2004.10.15 00:27
|sell
|309
|0.48
|1.2387
|1.2592
|1.2377
|617
|2004.10.15 03:06
|sell
|310
|1.44
|1.2393
|1.2593
|1.2383
|618
|2004.10.15 03:40
|sell
|311
|4.32
|1.2398
|1.2593
|1.2388
|619
|2004.10.15 03:45
|close
|311
|4.32
|1.2395
|1.2593
|1.2388
|129.63
|16354.88
|620
|2004.10.15 03:46
|close
|310
|1.44
|1.2396
|1.2593
|1.2383
|-43.19
|16311.69
|621
|2004.10.15 03:46
|close
|309
|0.48
|1.2395
|1.2592
|1.2377
|-38.40
|16273.29
|622
|2004.10.15 03:46
|close
|308
|0.16
|1.2397
|1.2592
|1.2372
|-24.00
|16249.29
|623
|2004.10.18 03:01
|sell
|312
|0.16
|1.2475
|1.2685
|1.2465
|624
|2004.10.18 04:10
|sell
|313
|0.48
|1.2480
|1.2685
|1.2470
|625
|2004.10.18 07:02
|sell
|314
|1.44
|1.2485
|1.2685
|1.2475
|626
|2004.10.18 08:43
|t/p
|314
|1.44
|1.2475
|1.2685
|1.2475
|144.02
|16393.31
|627
|2004.10.18 08:43
|close
|313
|0.48
|1.2475
|1.2685
|1.2470
|24.00
|16417.31
|628
|2004.10.18 08:43
|close
|312
|0.16
|1.2476
|1.2685
|1.2465
|-1.60
|16415.71
|629
|2004.10.18 21:00
|sell
|315
|0.16
|1.2500
|1.2710
|1.2490
|630
|2004.10.18 23:49
|t/p
|315
|0.16
|1.2490
|1.2710
|1.2490
|16.00
|16431.71
|631
|2004.10.20 02:00
|sell
|316
|0.16
|1.2510
|1.2720
|1.2500
|632
|2004.10.20 02:08
|sell
|317
|0.48
|1.2517
|1.2722
|1.2507
|633
|2004.10.20 03:52
|t/p
|317
|0.48
|1.2507
|1.2722
|1.2507
|48.00
|16479.71
|634
|2004.10.20 03:52
|close
|316
|0.16
|1.2507
|1.2720
|1.2500
|4.80
|16484.51
|635
|2004.10.20 22:00
|sell
|318
|0.16
|1.2580
|1.2790
|1.2570
|636
|2004.10.20 22:26
|sell
|319
|0.48
|1.2585
|1.2790
|1.2575
|637
|2004.10.21 00:34
|t/p
|319
|0.48
|1.2575
|1.2790
|1.2575
|48.72
|16533.23
|638
|2004.10.21 00:34
|close
|318
|0.16
|1.2575
|1.2790
|1.2570
|8.24
|16541.47
|639
|2004.10.22 19:00
|sell
|320
|0.17
|1.2627
|1.2837
|1.2617
|640
|2004.10.22 19:17
|sell
|321
|0.51
|1.2632
|1.2837
|1.2622
|641
|2004.10.22 19:34
|sell
|322
|1.44
|1.2638
|1.2838
|1.2628
|642
|2004.10.22 19:35
|sell
|323
|4.32
|1.2645
|1.2840
|1.2635
|643
|2004.10.22 19:37
|close
|323
|4.32
|1.2641
|1.2840
|1.2635
|172.79
|16714.26
|644
|2004.10.22 19:38
|close
|322
|1.44
|1.2639
|1.2838
|1.2628
|-14.40
|16699.86
|645
|2004.10.22 19:38
|close
|321
|0.51
|1.2640
|1.2837
|1.2622
|-40.80
|16659.06
|646
|2004.10.22 19:38
|close
|320
|0.17
|1.2641
|1.2837
|1.2617
|-23.80
|16635.26
|647
|2004.10.22 19:38
|sell
|324
|0.17
|1.2637
|1.2847
|1.2627
|648
|2004.10.22 19:46
|sell
|325
|0.51
|1.2643
|1.2848
|1.2633
|649
|2004.10.22 20:19
|sell
|326
|1.53
|1.2649
|1.2849
|1.2639
|650
|2004.10.22 20:38
|t/p
|326
|1.53
|1.2639
|1.2849
|1.2639
|153.00
|16788.26
|651
|2004.10.22 20:38
|close
|325
|0.51
|1.2639
|1.2848
|1.2633
|20.40
|16808.66
|652
|2004.10.22 20:38
|close
|324
|0.17
|1.2640
|1.2847
|1.2627
|-5.10
|16803.56
|653
|2004.10.27 09:00
|buy
|327
|0.17
|1.2759
|1.2549
|1.2769
|654
|2004.10.27 09:38
|buy
|328
|0.51
|1.2753
|1.2548
|1.2763
|655
|2004.10.27 12:23
|t/p
|328
|0.51
|1.2763
|1.2548
|1.2763
|51.00
|16854.56
|656
|2004.10.27 12:23
|close
|327
|0.17
|1.2765
|1.2549
|1.2769
|10.20
|16864.76
|657
|2004.10.28 05:00
|buy
|329
|0.17
|1.2719
|1.2509
|1.2729
|658
|2004.10.28 06:35
|buy
|330
|0.51
|1.2714
|1.2509
|1.2724
|659
|2004.10.28 07:05
|t/p
|330
|0.51
|1.2724
|1.2509
|1.2724
|51.00
|16915.76
|660
|2004.10.28 07:05
|close
|329
|0.17
|1.2725
|1.2509
|1.2729
|10.20
|16925.96
|661
|2004.10.29 08:00
|sell
|331
|0.17
|1.2736
|1.2946
|1.2726
|662
|2004.10.29 08:05
|sell
|332
|0.51
|1.2741
|1.2946
|1.2731
|663
|2004.10.29 08:35
|sell
|333
|1.53
|1.2747
|1.2947
|1.2737
|664
|2004.10.29 08:39
|sell
|334
|4.59
|1.2753
|1.2948
|1.2743
|665
|2004.10.29 08:42
|close
|334
|4.59
|1.2750
|1.2948
|1.2743
|137.70
|17063.66
|666
|2004.10.29 08:42
|close
|333
|1.53
|1.2751
|1.2947
|1.2737
|-61.20
|17002.46
|667
|2004.10.29 08:42
|close
|332
|0.51
|1.2750
|1.2946
|1.2731
|-45.90
|16956.56
|668
|2004.10.29 08:42
|close
|331
|0.17
|1.2752
|1.2946
|1.2726
|-27.20
|16929.36
|669
|2004.10.29 08:42
|sell
|335
|0.17
|1.2752
|1.2962
|1.2742
|670
|2004.10.29 08:44
|sell
|336
|0.51
|1.2757
|1.2962
|1.2747
|671
|2004.10.29 08:54
|t/p
|336
|0.51
|1.2747
|1.2962
|1.2747
|51.00
|16980.36
|672
|2004.10.29 08:54
|close
|335
|0.17
|1.2746
|1.2962
|1.2742
|10.20
|16990.56
|673
|2004.10.29 08:55
|sell
|337
|0.17
|1.2746
|1.2956
|1.2736
|674
|2004.10.29 08:55
|sell
|338
|0.51
|1.2752
|1.2957
|1.2742
|675
|2004.10.29 08:57
|sell
|339
|1.53
|1.2758
|1.2958
|1.2748
|676
|2004.10.29 08:59
|sell
|340
|4.59
|1.2763
|1.2958
|1.2753
|677
|2004.10.29 09:01
|close
|340
|4.59
|1.2760
|1.2958
|1.2753
|137.73
|17128.29
|678
|2004.10.29 09:01
|close
|339
|1.53
|1.2761
|1.2958
|1.2748
|-45.90
|17082.39
|679
|2004.10.29 09:01
|close
|338
|0.51
|1.2759
|1.2957
|1.2742
|-35.70
|17046.69
|680
|2004.10.29 09:02
|close
|337
|0.17
|1.2757
|1.2956
|1.2736
|-18.70
|17027.99
|681
|2004.11.01 06:01
|sell
|341
|0.17
|1.2776
|1.2986
|1.2766
|682
|2004.11.01 06:07
|sell
|342
|0.51
|1.2782
|1.2987
|1.2772
|683
|2004.11.01 07:24
|t/p
|342
|0.51
|1.2772
|1.2987
|1.2772
|51.00
|17078.99
|684
|2004.11.01 07:24
|close
|341
|0.17
|1.2772
|1.2986
|1.2766
|6.80
|17085.79
|685
|2004.11.01 23:00
|buy
|343
|0.17
|1.2753
|1.2543
|1.2763
|686
|2004.11.02 00:19
|buy
|344
|0.51
|1.2746
|1.2541
|1.2756
|687
|2004.11.02 00:39
|buy
|345
|1.53
|1.2740
|1.2540
|1.2750
|688
|2004.11.02 01:48
|buy
|346
|4.59
|1.2734
|1.2539
|1.2744
|689
|2004.11.02 02:08
|close
|346
|4.59
|1.2738
|1.2539
|1.2744
|183.58
|17269.37
|690
|2004.11.02 02:08
|close
|345
|1.53
|1.2737
|1.2540
|1.2750
|-45.90
|17223.47
|691
|2004.11.02 02:08
|close
|344
|0.51
|1.2738
|1.2541
|1.2756
|-40.80
|17182.67
|692
|2004.11.02 02:08
|close
|343
|0.17
|1.2737
|1.2543
|1.2763
|-28.17
|17154.50
|693
|2004.11.02 22:00
|buy
|347
|0.17
|1.2729
|1.2519
|1.2739
|694
|2004.11.02 22:01
|buy
|348
|0.51
|1.2723
|1.2518
|1.2733
|695
|2004.11.02 22:48
|t/p
|348
|0.51
|1.2733
|1.2518
|1.2733
|51.00
|17205.50
|696
|2004.11.02 22:48
|close
|347
|0.17
|1.2733
|1.2519
|1.2739
|6.80
|17212.30
|697
|2004.11.02 22:48
|buy
|349
|0.17
|1.2736
|1.2526
|1.2746
|698
|2004.11.02 22:58
|t/p
|349
|0.17
|1.2746
|1.2526
|1.2746
|17.00
|17229.30
|699
|2004.11.02 22:58
|buy
|350
|0.17
|1.2748
|1.2538
|1.2758
|700
|2004.11.02 22:59
|buy
|351
|0.51
|1.2741
|1.2536
|1.2751
|701
|2004.11.02 23:55
|buy
|352
|1.53
|1.2736
|1.2536
|1.2746
|702
|2004.11.03 00:16
|buy
|353
|4.59
|1.2730
|1.2535
|1.2740
|703
|2004.11.03 13:13
|close
|353
|4.59
|1.2733
|1.2535
|1.2740
|137.70
|17367.00
|704
|2004.11.03 13:13
|close
|352
|1.53
|1.2734
|1.2536
|1.2746
|-39.30
|17327.70
|705
|2004.11.03 13:13
|close
|351
|0.51
|1.2734
|1.2536
|1.2751
|-38.61
|17289.09
|706
|2004.11.03 13:14
|close
|350
|0.17
|1.2736
|1.2538
|1.2758
|-21.37
|17267.72
|707
|2004.11.04 05:00
|sell
|354
|0.17
|1.2816
|1.3026
|1.2806
|708
|2004.11.04 05:27
|sell
|355
|0.51
|1.2821
|1.3026
|1.2811
|709
|2004.11.04 07:20
|sell
|356
|1.53
|1.2827
|1.3027
|1.2817
|710
|2004.11.04 07:25
|sell
|357
|4.59
|1.2832
|1.3027
|1.2822
|711
|2004.11.04 07:27
|close
|357
|4.59
|1.2829
|1.3027
|1.2822
|137.70
|17405.42
|712
|2004.11.04 07:27
|close
|356
|1.53
|1.2828
|1.3027
|1.2817
|-15.32
|17390.10
|713
|2004.11.04 07:28
|close
|355
|0.51
|1.2828
|1.3026
|1.2811
|-35.70
|17354.40
|714
|2004.11.04 07:28
|close
|354
|0.17
|1.2826
|1.3026
|1.2806
|-17.00
|17337.40
|715
|2004.11.04 21:00
|sell
|358
|0.17
|1.2858
|1.3068
|1.2848
|716
|2004.11.04 21:10
|sell
|359
|0.51
|1.2863
|1.3068
|1.2853
|717
|2004.11.04 21:32
|sell
|360
|1.53
|1.2870
|1.3070
|1.2860
|718
|2004.11.05 01:25
|sell
|361
|4.59
|1.2876
|1.3071
|1.2866
|719
|2004.11.05 01:26
|close
|361
|4.59
|1.2872
|1.3071
|1.2866
|183.63
|17521.03
|720
|2004.11.05 01:26
|close
|360
|1.53
|1.2872
|1.3070
|1.2860
|-29.82
|17491.21
|721
|2004.11.05 01:26
|close
|359
|0.51
|1.2873
|1.3068
|1.2853
|-50.74
|17440.46
|722
|2004.11.05 01:26
|close
|358
|0.17
|1.2875
|1.3068
|1.2848
|-28.81
|17411.65
|723
|2004.11.08 09:00
|sell
|362
|0.17
|1.2963
|1.3173
|1.2953
|724
|2004.11.08 09:05
|sell
|363
|0.51
|1.2969
|1.3174
|1.2959
|725
|2004.11.08 09:14
|sell
|364
|1.53
|1.2975
|1.3175
|1.2965
|726
|2004.11.08 09:20
|sell
|365
|4.59
|1.2982
|1.3177
|1.2972
|727
|2004.11.08 09:23
|close
|365
|4.59
|1.2978
|1.3177
|1.2972
|183.59
|17595.24
|728
|2004.11.08 09:24
|close
|364
|1.53
|1.2980
|1.3175
|1.2965
|-76.49
|17518.75
|729
|2004.11.08 09:24
|close
|363
|0.51
|1.2980
|1.3174
|1.2959
|-56.10
|17462.65
|730
|2004.11.08 09:24
|close
|362
|0.17
|1.2980
|1.3173
|1.2953
|-28.90
|17433.75
|731
|2004.11.08 09:24
|sell
|366
|0.17
|1.2978
|1.3188
|1.2968
|732
|2004.11.08 09:42
|t/p
|366
|0.17
|1.2968
|1.3188
|1.2968
|17.00
|17450.75
|733
|2004.11.08 09:42
|sell
|367
|0.17
|1.2965
|1.3175
|1.2955
|734
|2004.11.08 09:47
|sell
|368
|0.51
|1.2971
|1.3176
|1.2961
|735
|2004.11.08 10:22
|t/p
|368
|0.51
|1.2961
|1.3176
|1.2961
|51.00
|17501.75
|736
|2004.11.08 10:22
|close
|367
|0.17
|1.2961
|1.3175
|1.2955
|6.80
|17508.55
|737
|2004.11.09 08:00
|buy
|369
|0.18
|1.2923
|1.2713
|1.2933
|738
|2004.11.09 08:20
|t/p
|369
|0.18
|1.2933
|1.2713
|1.2933
|18.00
|17526.55
|739
|2004.11.09 08:20
|buy
|370
|0.18
|1.2935
|1.2725
|1.2945
|740
|2004.11.09 08:50
|buy
|371
|0.54
|1.2930
|1.2725
|1.2940
|741
|2004.11.09 08:52
|buy
|372
|1.53
|1.2925
|1.2725
|1.2935
|742
|2004.11.09 10:21
|buy
|373
|4.59
|1.2919
|1.2724
|1.2929
|743
|2004.11.09 10:28
|close
|373
|4.59
|1.2922
|1.2724
|1.2929
|137.70
|17664.25
|744
|2004.11.09 10:28
|close
|372
|1.53
|1.2923
|1.2725
|1.2935
|-30.58
|17633.67
|745
|2004.11.09 10:28
|close
|371
|0.54
|1.2921
|1.2725
|1.2940
|-48.60
|17585.07
|746
|2004.11.09 10:29
|close
|370
|0.18
|1.2919
|1.2725
|1.2945
|-28.80
|17556.27
|747
|2004.11.09 18:00
|buy
|374
|0.18
|1.2923
|1.2713
|1.2933
|748
|2004.11.09 18:08
|t/p
|374
|0.18
|1.2933
|1.2713
|1.2933
|18.00
|17574.27
|749
|2004.11.09 18:08
|buy
|375
|0.18
|1.2935
|1.2725
|1.2945
|750
|2004.11.09 18:10
|buy
|376
|0.54
|1.2929
|1.2724
|1.2939
|751
|2004.11.09 18:22
|buy
|377
|1.62
|1.2923
|1.2723
|1.2933
|752
|2004.11.09 18:41
|buy
|378
|4.59
|1.2917
|1.2722
|1.2927
|753
|2004.11.10 10:52
|close
|378
|4.59
|1.2921
|1.2722
|1.2927
|157.45
|17731.71
|754
|2004.11.10 10:52
|close
|377
|1.62
|1.2920
|1.2723
|1.2933
|-57.82
|17673.89
|755
|2004.11.10 10:52
|close
|376
|0.54
|1.2921
|1.2724
|1.2939
|-46.28
|17627.61
|756
|2004.11.10 10:52
|close
|375
|0.18
|1.2920
|1.2725
|1.2945
|-28.03
|17599.59
|757
|2004.11.10 19:00
|sell
|379
|0.18
|1.2877
|1.3087
|1.2867
|758
|2004.11.10 19:21
|t/p
|379
|0.18
|1.2867
|1.3087
|1.2867
|18.00
|17617.59
|759
|2004.11.10 19:21
|sell
|380
|0.18
|1.2864
|1.3074
|1.2854
|760
|2004.11.10 19:26
|sell
|381
|0.54
|1.2870
|1.3075
|1.2860
|761
|2004.11.10 19:26
|sell
|382
|1.62
|1.2875
|1.3075
|1.2865
|762
|2004.11.10 19:42
|sell
|383
|4.59
|1.2881
|1.3076
|1.2871
|763
|2004.11.10 19:49
|close
|383
|4.59
|1.2878
|1.3076
|1.2871
|137.68
|17755.27
|764
|2004.11.10 19:50
|close
|382
|1.62
|1.2879
|1.3075
|1.2865
|-64.79
|17690.48
|765
|2004.11.10 19:50
|close
|381
|0.54
|1.2879
|1.3075
|1.2860
|-48.60
|17641.88
|766
|2004.11.10 19:50
|close
|380
|0.18
|1.2878
|1.3074
|1.2854
|-25.20
|17616.68
|767
|2004.11.10 19:50
|sell
|384
|0.18
|1.2877
|1.3087
|1.2867
|768
|2004.11.10 19:56
|sell
|385
|0.54
|1.2883
|1.3088
|1.2873
|769
|2004.11.10 20:14
|sell
|386
|1.62
|1.2891
|1.3091
|1.2881
|770
|2004.11.10 20:15
|sell
|387
|4.59
|1.2897
|1.3092
|1.2887
|771
|2004.11.10 20:16
|close
|387
|4.59
|1.2893
|1.3092
|1.2887
|183.61
|17800.29
|772
|2004.11.10 20:16
|close
|386
|1.62
|1.2892
|1.3091
|1.2881
|-16.19
|17784.10
|773
|2004.11.10 20:16
|close
|385
|0.54
|1.2890
|1.3088
|1.2873
|-37.80
|17746.30
|774
|2004.11.10 20:16
|close
|384
|0.18
|1.2889
|1.3087
|1.2867
|-21.60
|17724.70
|775
|2004.11.11 09:00
|buy
|388
|0.18
|1.2889
|1.2679
|1.2899
|776
|2004.11.11 10:50
|buy
|389
|0.54
|1.2883
|1.2678
|1.2893
|777
|2004.11.11 11:53
|buy
|390
|1.62
|1.2877
|1.2677
|1.2887
|778
|2004.11.11 11:56
|buy
|391
|4.86
|1.2872
|1.2677
|1.2882
|779
|2004.11.11 12:27
|close
|391
|4.86
|1.2875
|1.2677
|1.2882
|145.83
|17870.53
|780
|2004.11.11 12:27
|close
|390
|1.62
|1.2875
|1.2677
|1.2887
|-32.40
|17838.13
|781
|2004.11.11 12:27
|close
|389
|0.54
|1.2875
|1.2678
|1.2893
|-43.20
|17794.93
|782
|2004.11.11 12:27
|close
|388
|0.18
|1.2874
|1.2679
|1.2899
|-27.00
|17767.93
|783
|2004.11.12 13:00
|sell
|392
|0.18
|1.2914
|1.3124
|1.2904
|784
|2004.11.12 13:19
|sell
|393
|0.54
|1.2919
|1.3124
|1.2909
|785
|2004.11.12 13:24
|sell
|394
|1.62
|1.2925
|1.3125
|1.2915
|786
|2004.11.12 13:31
|sell
|395
|4.86
|1.2931
|1.3126
|1.2921
|787
|2004.11.12 13:34
|close
|395
|4.86
|1.2928
|1.3126
|1.2921
|145.80
|17913.73
|788
|2004.11.12 13:34
|close
|394
|1.62
|1.2929
|1.3125
|1.2915
|-64.80
|17848.93
|789
|2004.11.12 13:34
|close
|393
|0.54
|1.2927
|1.3124
|1.2909
|-43.20
|17805.73
|790
|2004.11.12 13:35
|close
|392
|0.18
|1.2929
|1.3124
|1.2904
|-27.00
|17778.73
|791
|2004.11.12 13:35
|sell
|396
|0.18
|1.2926
|1.3136
|1.2916
|792
|2004.11.12 13:35
|sell
|397
|0.54
|1.2932
|1.3137
|1.2922
|793
|2004.11.12 13:44
|t/p
|397
|0.54
|1.2922
|1.3137
|1.2922
|54.00
|17832.73
|794
|2004.11.12 13:44
|close
|396
|0.18
|1.2922
|1.3136
|1.2916
|7.20
|17839.93
|795
|2004.11.12 13:44
|sell
|398
|0.18
|1.2919
|1.3129
|1.2909
|796
|2004.11.12 14:22
|sell
|399
|0.54
|1.2925
|1.3130
|1.2915
|797
|2004.11.12 14:30
|t/p
|399
|0.54
|1.2915
|1.3130
|1.2915
|54.00
|17893.93
|798
|2004.11.12 14:30
|close
|398
|0.18
|1.2915
|1.3129
|1.2909
|7.20
|17901.13
|799
|2004.11.15 05:00
|sell
|400
|0.18
|1.2964
|1.3174
|1.2954
|800
|2004.11.15 05:41
|sell
|401
|0.54
|1.2969
|1.3174
|1.2959
|801
|2004.11.15 06:11
|sell
|402
|1.62
|1.2974
|1.3174
|1.2964
|802
|2004.11.15 07:49
|t/p
|402
|1.62
|1.2964
|1.3174
|1.2964
|162.00
|18063.13
|803
|2004.11.15 07:49
|close
|401
|0.54
|1.2963
|1.3174
|1.2959
|32.40
|18095.53
|804
|2004.11.15 07:49
|close
|400
|0.18
|1.2964
|1.3174
|1.2954
|0.00
|18095.53
|805
|2004.11.16 09:00
|buy
|403
|0.18
|1.2956
|1.2746
|1.2966
|806
|2004.11.16 09:21
|t/p
|403
|0.18
|1.2966
|1.2746
|1.2966
|18.00
|18113.53
|807
|2004.11.16 09:21
|buy
|404
|0.18
|1.2968
|1.2758
|1.2978
|808
|2004.11.16 09:23
|buy
|405
|0.54
|1.2963
|1.2758
|1.2973
|809
|2004.11.16 10:11
|t/p
|405
|0.54
|1.2973
|1.2758
|1.2973
|54.00
|18167.53
|810
|2004.11.16 10:11
|close
|404
|0.18
|1.2973
|1.2758
|1.2978
|9.00
|18176.53
|811
|2004.11.16 22:00
|sell
|406
|0.18
|1.2955
|1.3165
|1.2945
|812
|2004.11.17 00:31
|sell
|407
|0.54
|1.2961
|1.3166
|1.2951
|813
|2004.11.17 06:24
|sell
|408
|1.62
|1.2966
|1.3166
|1.2956
|814
|2004.11.17 07:28
|sell
|409
|4.86
|1.2973
|1.3168
|1.2963
|815
|2004.11.18 18:03
|close
|409
|4.86
|1.2969
|1.3168
|1.2963
|201.74
|18378.27
|816
|2004.11.18 18:03
|close
|408
|1.62
|1.2970
|1.3166
|1.2956
|-62.37
|18315.90
|817
|2004.11.18 18:03
|close
|407
|0.54
|1.2968
|1.3166
|1.2951
|-37.00
|18278.90
|818
|2004.11.18 18:04
|close
|406
|0.18
|1.2965
|1.3165
|1.2945
|-17.64
|18261.26
|819
|2004.11.19 06:00
|buy
|410
|0.18
|1.2958
|1.2748
|1.2968
|820
|2004.11.19 06:18
|buy
|411
|0.54
|1.2951
|1.2746
|1.2961
|821
|2004.11.19 06:22
|buy
|412
|1.62
|1.2946
|1.2746
|1.2956
|822
|2004.11.19 06:26
|t/p
|412
|1.62
|1.2956
|1.2746
|1.2956
|162.00
|18423.26
|823
|2004.11.19 06:26
|close
|411
|0.54
|1.2956
|1.2746
|1.2961
|27.00
|18450.26
|824
|2004.11.19 06:26
|close
|410
|0.18
|1.2955
|1.2748
|1.2968
|-5.40
|18444.86
|825
|2004.11.19 06:26
|buy
|413
|0.18
|1.2959
|1.2749
|1.2969
|826
|2004.11.19 07:05
|t/p
|413
|0.18
|1.2969
|1.2749
|1.2969
|18.00
|18462.86
|827
|2004.11.22 00:00
|sell
|414
|0.18
|1.3039
|1.3249
|1.3029
|828
|2004.11.22 00:14
|t/p
|414
|0.18
|1.3029
|1.3249
|1.3029
|18.00
|18480.86
|829
|2004.11.22 00:14
|sell
|415
|0.18
|1.3027
|1.3237
|1.3017
|830
|2004.11.22 01:04
|t/p
|415
|0.18
|1.3017
|1.3237
|1.3017
|18.00
|18498.86
|831
|2004.11.22 21:00
|sell
|416
|0.18
|1.3034
|1.3244
|1.3024
|832
|2004.11.22 21:44
|sell
|417
|0.54
|1.3040
|1.3245
|1.3030
|833
|2004.11.22 22:37
|sell
|418
|1.62
|1.3045
|1.3245
|1.3035
|834
|2004.11.23 00:04
|t/p
|418
|1.62
|1.3035
|1.3245
|1.3035
|162.83
|18661.69
|835
|2004.11.23 00:04
|close
|417
|0.54
|1.3035
|1.3245
|1.3030
|27.27
|18688.96
|836
|2004.11.23 00:04
|close
|416
|0.18
|1.3034
|1.3244
|1.3024
|0.09
|18689.05
|837
|2004.11.23 00:04
|sell
|419
|0.19
|1.3035
|1.3245
|1.3025
|838
|2004.11.23 01:43
|t/p
|419
|0.19
|1.3025
|1.3245
|1.3025
|19.00
|18708.05
|839
|2004.11.23 12:00
|buy
|420
|0.19
|1.3053
|1.2843
|1.3063
|840
|2004.11.23 12:00
|t/p
|420
|0.19
|1.3063
|1.2843
|1.3063
|19.00
|18727.05
|841
|2004.11.23 12:00
|buy
|421
|0.19
|1.3065
|1.2855
|1.3075
|842
|2004.11.23 12:08
|buy
|422
|0.57
|1.3060
|1.2855
|1.3070
|843
|2004.11.23 12:50
|t/p
|422
|0.57
|1.3070
|1.2855
|1.3070
|57.00
|18784.05
|844
|2004.11.23 12:50
|close
|421
|0.19
|1.3070
|1.2855
|1.3075
|9.50
|18793.55
|845
|2004.11.23 12:50
|buy
|423
|0.19
|1.3072
|1.2862
|1.3082
|846
|2004.11.23 12:54
|buy
|424
|0.57
|1.3066
|1.2861
|1.3076
|847
|2004.11.23 13:04
|buy
|425
|1.71
|1.3061
|1.2861
|1.3071
|848
|2004.11.23 13:28
|t/p
|425
|1.71
|1.3071
|1.2861
|1.3071
|171.00
|18964.55
|849
|2004.11.23 13:28
|close
|424
|0.57
|1.3072
|1.2861
|1.3076
|34.20
|18998.75
|850
|2004.11.23 13:28
|close
|423
|0.19
|1.3071
|1.2862
|1.3082
|-1.90
|18996.85
|851
|2004.11.24 03:00
|sell
|426
|0.19
|1.3089
|1.3299
|1.3079
|852
|2004.11.24 03:21
|sell
|427
|0.57
|1.3094
|1.3299
|1.3084
|853
|2004.11.24 07:43
|sell
|428
|1.71
|1.3100
|1.3300
|1.3090
|854
|2004.11.24 07:50
|sell
|429
|5.13
|1.3110
|1.3305
|1.3100
|855
|2004.11.24 07:55
|close
|429
|5.13
|1.3106
|1.3305
|1.3100
|205.26
|19202.11
|856
|2004.11.24 07:55
|close
|428
|1.71
|1.3107
|1.3300
|1.3090
|-119.70
|19082.41
|857
|2004.11.24 07:55
|close
|427
|0.57
|1.3108
|1.3299
|1.3084
|-79.80
|19002.61
|858
|2004.11.24 07:55
|close
|426
|0.19
|1.3107
|1.3299
|1.3079
|-34.20
|18968.41
|859
|2004.11.25 01:00
|sell
|430
|0.19
|1.3175
|1.3385
|1.3165
|860
|2004.11.25 01:28
|t/p
|430
|0.19
|1.3165
|1.3385
|1.3165
|19.00
|18987.41
|861
|2004.11.25 01:28
|sell
|431
|0.19
|1.3163
|1.3373
|1.3153
|862
|2004.11.25 02:00
|sell
|432
|0.57
|1.3169
|1.3374
|1.3159
|863
|2004.11.25 03:01
|sell
|433
|1.71
|1.3175
|1.3375
|1.3165
|864
|2004.11.25 05:41
|sell
|434
|5.13
|1.3181
|1.3376
|1.3171
|865
|2004.11.25 05:52
|close
|434
|5.13
|1.3178
|1.3376
|1.3171
|153.88
|19141.29
|866
|2004.11.25 05:52
|close
|433
|1.71
|1.3179
|1.3375
|1.3165
|-68.40
|19072.89
|867
|2004.11.25 05:52
|close
|432
|0.57
|1.3179
|1.3374
|1.3159
|-56.99
|19015.90
|868
|2004.11.25 05:55
|close
|431
|0.19
|1.3180
|1.3373
|1.3153
|-32.30
|18983.60
|869
|2004.11.26 04:00
|sell
|435
|0.19
|1.3262
|1.3472
|1.3252
|870
|2004.11.26 04:56
|sell
|436
|0.57
|1.3268
|1.3473
|1.3258
|871
|2004.11.26 05:06
|sell
|437
|1.71
|1.3274
|1.3474
|1.3264
|872
|2004.11.26 05:10
|sell
|438
|5.13
|1.3279
|1.3474
|1.3269
|873
|2004.11.26 09:14
|close
|438
|5.13
|1.3276
|1.3474
|1.3269
|153.90
|19137.50
|874
|2004.11.26 09:14
|close
|437
|1.71
|1.3277
|1.3474
|1.3264
|-51.30
|19086.20
|875
|2004.11.26 09:14
|close
|436
|0.57
|1.3276
|1.3473
|1.3258
|-45.60
|19040.60
|876
|2004.11.26 09:14
|close
|435
|0.19
|1.3275
|1.3472
|1.3252
|-24.70
|19015.90
|877
|2004.11.26 10:00
|sell
|439
|0.19
|1.3231
|1.3441
|1.3221
|878
|2004.11.26 10:03
|t/p
|439
|0.19
|1.3221
|1.3441
|1.3221
|19.00
|19034.90
|879
|2004.11.26 10:03
|sell
|440
|0.19
|1.3219
|1.3429
|1.3209
|880
|2004.11.26 10:06
|t/p
|440
|0.19
|1.3209
|1.3429
|1.3209
|19.00
|19053.90
|881
|2004.11.26 10:06
|sell
|441
|0.19
|1.3207
|1.3417
|1.3197
|882
|2004.11.26 10:07
|sell
|442
|0.57
|1.3213
|1.3418
|1.3203
|883
|2004.11.26 10:08
|sell
|443
|1.71
|1.3218
|1.3418
|1.3208
|884
|2004.11.26 10:08
|sell
|444
|5.13
|1.3223
|1.3418
|1.3213
|885
|2004.11.26 10:10
|close
|444
|5.13
|1.3220
|1.3418
|1.3213
|153.94
|19207.84
|886
|2004.11.26 10:10
|close
|443
|1.71
|1.3219
|1.3418
|1.3208
|-17.10
|19190.74
|887
|2004.11.26 10:10
|close
|442
|0.57
|1.3220
|1.3418
|1.3203
|-39.90
|19150.84
|888
|2004.11.26 10:10
|close
|441
|0.19
|1.3219
|1.3417
|1.3197
|-22.80
|19128.04
|889
|2004.11.26 10:10
|sell
|445
|0.19
|1.3216
|1.3426
|1.3206
|890
|2004.11.26 10:13
|t/p
|445
|0.19
|1.3206
|1.3426
|1.3206
|19.00
|19147.04
|891
|2004.11.26 10:13
|sell
|446
|0.19
|1.3204
|1.3414
|1.3194
|892
|2004.11.26 10:16
|sell
|447
|0.57
|1.3211
|1.3416
|1.3201
|893
|2004.11.26 10:19
|t/p
|447
|0.57
|1.3201
|1.3416
|1.3201
|57.00
|19204.04
|894
|2004.11.26 10:19
|close
|446
|0.19
|1.3201
|1.3414
|1.3194
|5.70
|19209.74
|895
|2004.11.26 10:19
|sell
|448
|0.19
|1.3200
|1.3410
|1.3190
|896
|2004.11.26 10:22
|t/p
|448
|0.19
|1.3190
|1.3410
|1.3190
|19.00
|19228.74
|897
|2004.11.26 10:22
|sell
|449
|0.19
|1.3188
|1.3398
|1.3178
|898
|2004.11.26 10:24
|sell
|450
|0.57
|1.3195
|1.3400
|1.3185
|899
|2004.11.26 10:25
|sell
|451
|1.71
|1.3200
|1.3400
|1.3190
|900
|2004.11.26 10:26
|sell
|452
|5.13
|1.3206
|1.3401
|1.3196
|901
|2004.12.03 17:49
|s/l
|449
|0.19
|1.3398
|1.3398
|1.3178
|-398.33
|18830.40
|902
|2004.12.03 17:49
|close
|452
|5.13
|1.3398
|1.3401
|1.3196
|-9831.68
|8998.72
|903
|2004.12.03 17:49
|close
|451
|1.71
|1.3397
|1.3400
|1.3190
|-3362.71
|5636.00
|904
|2004.12.03 17:49
|close
|450
|0.57
|1.3398
|1.3400
|1.3185
|-1155.11
|4480.90
|905
|2004.12.06 06:00
|sell
|453
|0.04
|1.3444
|1.3654
|1.3434
|906
|2004.12.06 07:18
|t/p
|453
|0.04
|1.3434
|1.3654
|1.3434
|4.00
|4484.90
|907
|2004.12.08 20:00
|buy
|454
|0.04
|1.3303
|1.3093
|1.3313
|908
|2004.12.08 20:15
|buy
|455
|0.12
|1.3298
|1.3093
|1.3308
|909
|2004.12.08 20:23
|t/p
|455
|0.12
|1.3308
|1.3093
|1.3308
|12.00
|4496.90
|910
|2004.12.08 20:23
|close
|454
|0.04
|1.3308
|1.3093
|1.3313
|2.00
|4498.90
|911
|2004.12.08 20:24
|buy
|456
|0.04
|1.3309
|1.3099
|1.3319
|912
|2004.12.08 20:35
|t/p
|456
|0.04
|1.3319
|1.3099
|1.3319
|4.00
|4502.90
|913
|2004.12.08 20:35
|buy
|457
|0.05
|1.3324
|1.3114
|1.3334
|914
|2004.12.08 20:38
|t/p
|457
|0.05
|1.3334
|1.3114
|1.3334
|5.00
|4507.90
|915
|2004.12.08 20:38
|buy
|458
|0.05
|1.3336
|1.3126
|1.3346
|916
|2004.12.08 20:41
|buy
|459
|0.15
|1.3331
|1.3126
|1.3341
|917
|2004.12.08 21:04
|buy
|460
|0.36
|1.3324
|1.3124
|1.3334
|918
|2004.12.08 21:51
|t/p
|460
|0.36
|1.3334
|1.3124
|1.3334
|36.00
|4543.90
|919
|2004.12.08 21:51
|close
|459
|0.15
|1.3334
|1.3126
|1.3341
|4.50
|4548.40
|920
|2004.12.08 21:51
|close
|458
|0.05
|1.3333
|1.3126
|1.3346
|-1.50
|4546.90
|921
|2004.12.09 09:00
|buy
|461
|0.05
|1.3334
|1.3124
|1.3344
|922
|2004.12.09 09:09
|t/p
|461
|0.05
|1.3344
|1.3124
|1.3344
|5.00
|4551.90
|923
|2004.12.09 09:09
|buy
|462
|0.05
|1.3346
|1.3136
|1.3356
|924
|2004.12.09 09:37
|buy
|463
|0.15
|1.3341
|1.3136
|1.3351
|925
|2004.12.09 09:45
|buy
|464
|0.45
|1.3335
|1.3135
|1.3345
|926
|2004.12.09 09:47
|buy
|465
|1.08
|1.3329
|1.3134
|1.3339
|927
|2004.12.09 10:19
|close
|465
|1.08
|1.3333
|1.3134
|1.3339
|43.20
|4595.10
|928
|2004.12.09 10:19
|close
|464
|0.45
|1.3332
|1.3135
|1.3345
|-13.50
|4581.60
|929
|2004.12.09 10:19
|close
|463
|0.15
|1.3333
|1.3136
|1.3351
|-12.00
|4569.60
|930
|2004.12.09 10:19
|close
|462
|0.05
|1.3332
|1.3136
|1.3356
|-7.00
|4562.60
|931
|2004.12.09 20:00
|buy
|466
|0.05
|1.3341
|1.3131
|1.3351
|932
|2004.12.09 20:00
|buy
|467
|0.15
|1.3335
|1.3130
|1.3345
|933
|2004.12.09 20:01
|buy
|468
|0.45
|1.3329
|1.3129
|1.3339
|934
|2004.12.09 20:05
|buy
|469
|1.08
|1.3323
|1.3128
|1.3333
|935
|2004.12.09 20:25
|close
|469
|1.08
|1.3327
|1.3128
|1.3333
|43.20
|4605.80
|936
|2004.12.09 20:25
|close
|468
|0.45
|1.3326
|1.3129
|1.3339
|-13.50
|4592.30
|937
|2004.12.09 20:25
|close
|467
|0.15
|1.3327
|1.3130
|1.3345
|-12.00
|4580.30
|938
|2004.12.09 20:25
|close
|466
|0.05
|1.3326
|1.3131
|1.3351
|-7.50
|4572.80
|939
|2004.12.09 20:25
|buy
|470
|0.05
|1.3329
|1.3119
|1.3339
|940
|2004.12.09 20:26
|buy
|471
|0.15
|1.3323
|1.3118
|1.3333
|941
|2004.12.09 20:37
|t/p
|471
|0.15
|1.3333
|1.3118
|1.3333
|15.00
|4587.80
|942
|2004.12.09 20:37
|close
|470
|0.05
|1.3335
|1.3119
|1.3339
|3.00
|4590.80
|943
|2004.12.09 20:37
|buy
|472
|0.05
|1.3336
|1.3126
|1.3346
|944
|2004.12.09 20:39
|buy
|473
|0.15
|1.3330
|1.3125
|1.3340
|945
|2004.12.09 20:43
|buy
|474
|0.45
|1.3324
|1.3124
|1.3334
|946
|2004.12.09 21:09
|buy
|475
|1.35
|1.3318
|1.3123
|1.3328
|947
|2004.12.09 21:13
|close
|475
|1.35
|1.3322
|1.3123
|1.3328
|54.02
|4644.82
|948
|2004.12.09 21:14
|close
|474
|0.45
|1.3321
|1.3124
|1.3334
|-13.50
|4631.32
|949
|2004.12.09 21:14
|close
|473
|0.15
|1.3321
|1.3125
|1.3340
|-13.50
|4617.82
|950
|2004.12.09 21:14
|close
|472
|0.05
|1.3319
|1.3126
|1.3346
|-8.50
|4609.32
|951
|2004.12.10 18:00
|buy
|476
|0.05
|1.3223
|1.3013
|1.3233
|952
|2004.12.10 18:16
|buy
|477
|0.15
|1.3217
|1.3012
|1.3227
|953
|2004.12.10 18:24
|t/p
|477
|0.15
|1.3227
|1.3012
|1.3227
|15.00
|4624.32
|954
|2004.12.10 18:24
|close
|476
|0.05
|1.3227
|1.3013
|1.3233
|2.00
|4626.32
|955
|2004.12.10 18:24
|buy
|478
|0.05
|1.3228
|1.3018
|1.3238
|956
|2004.12.10 18:29
|t/p
|478
|0.05
|1.3238
|1.3018
|1.3238
|5.00
|4631.32
|957
|2004.12.10 18:29
|buy
|479
|0.05
|1.3240
|1.3030
|1.3250
|958
|2004.12.10 18:31
|buy
|480
|0.15
|1.3235
|1.3030
|1.3245
|959
|2004.12.10 18:58
|buy
|481
|0.45
|1.3229
|1.3029
|1.3239
|960
|2004.12.10 19:07
|buy
|482
|1.35
|1.3224
|1.3029
|1.3234
|961
|2004.12.10 20:05
|close
|482
|1.35
|1.3227
|1.3029
|1.3234
|40.50
|4671.82
|962
|2004.12.10 20:05
|close
|481
|0.45
|1.3227
|1.3029
|1.3239
|-9.00
|4662.82
|963
|2004.12.10 20:05
|close
|480
|0.15
|1.3225
|1.3030
|1.3245
|-15.00
|4647.82
|964
|2004.12.10 20:06
|close
|479
|0.05
|1.3224
|1.3030
|1.3250
|-8.00
|4639.82
|965
|2004.12.14 03:00
|sell
|483
|0.05
|1.3311
|1.3521
|1.3301
|966
|2004.12.14 03:18
|t/p
|483
|0.05
|1.3301
|1.3521
|1.3301
|5.00
|4644.82
|967
|2004.12.14 03:18
|sell
|484
|0.05
|1.3299
|1.3509
|1.3289
|968
|2004.12.14 03:22
|t/p
|484
|0.05
|1.3289
|1.3509
|1.3289
|5.00
|4649.82
|969
|2004.12.14 03:22
|sell
|485
|0.05
|1.3287
|1.3497
|1.3277
|970
|2004.12.14 03:22
|sell
|486
|0.15
|1.3293
|1.3498
|1.3283
|971
|2004.12.14 03:28
|t/p
|486
|0.15
|1.3283
|1.3498
|1.3283
|15.00
|4664.82
|972
|2004.12.14 03:28
|close
|485
|0.05
|1.3283
|1.3497
|1.3277
|2.00
|4666.82
|973
|2004.12.14 03:28
|sell
|487
|0.05
|1.3281
|1.3491
|1.3271
|974
|2004.12.14 03:43
|sell
|488
|0.15
|1.3286
|1.3491
|1.3276
|975
|2004.12.14 04:55
|sell
|489
|0.45
|1.3293
|1.3493
|1.3283
|976
|2004.12.14 06:33
|t/p
|489
|0.45
|1.3283
|1.3493
|1.3283
|45.00
|4711.82
|977
|2004.12.14 06:33
|close
|488
|0.15
|1.3283
|1.3491
|1.3276
|4.50
|4716.32
|978
|2004.12.14 06:33
|close
|487
|0.05
|1.3283
|1.3491
|1.3271
|-1.00
|4715.32
|979
|2004.12.15 23:00
|sell
|490
|0.05
|1.3391
|1.3601
|1.3381
|980
|2004.12.15 23:42
|sell
|491
|0.15
|1.3396
|1.3601
|1.3386
|981
|2004.12.16 00:01
|sell
|492
|0.45
|1.3402
|1.3602
|1.3392
|982
|2004.12.16 00:06
|sell
|493
|1.35
|1.3408
|1.3603
|1.3398
|983
|2004.12.16 00:15
|close
|493
|1.35
|1.3404
|1.3603
|1.3398
|54.01
|4769.33
|984
|2004.12.16 00:15
|close
|492
|0.45
|1.3405
|1.3602
|1.3392
|-13.50
|4755.83
|985
|2004.12.16 00:15
|close
|491
|0.15
|1.3406
|1.3601
|1.3386
|-14.78
|4741.05
|986
|2004.12.16 00:15
|close
|490
|0.05
|1.3405
|1.3601
|1.3381
|-6.92
|4734.13
|987
|2004.12.17 05:00
|buy
|494
|0.05
|1.3250
|1.3040
|1.3260
|988
|2004.12.17 05:12
|t/p
|494
|0.05
|1.3260
|1.3040
|1.3260
|5.00
|4739.13
|989
|2004.12.17 05:12
|buy
|495
|0.05
|1.3262
|1.3052
|1.3272
|990
|2004.12.17 06:40
|buy
|496
|0.15
|1.3257
|1.3052
|1.3267
|991
|2004.12.17 07:31
|t/p
|496
|0.15
|1.3267
|1.3052
|1.3267
|15.00
|4754.13
|992
|2004.12.17 07:31
|close
|495
|0.05
|1.3268
|1.3052
|1.3272
|3.00
|4757.13
|993
|2004.12.20 22:00
|sell
|497
|0.05
|1.3386
|1.3596
|1.3376
|994
|2004.12.20 22:11
|sell
|498
|0.15
|1.3392
|1.3597
|1.3382
|995
|2004.12.21 00:22
|sell
|499
|0.45
|1.3397
|1.3597
|1.3387
|996
|2004.12.21 05:41
|t/p
|499
|0.45
|1.3387
|1.3597
|1.3387
|45.00
|4802.13
|997
|2004.12.21 05:41
|close
|498
|0.15
|1.3387
|1.3597
|1.3382
|7.58
|4809.70
|998
|2004.12.21 05:41
|close
|497
|0.05
|1.3386
|1.3596
|1.3376
|0.03
|4809.73
|999
|2004.12.22 09:00
|buy
|500
|0.05
|1.3378
|1.3168
|1.3388
|1000
|2004.12.22 09:13
|buy
|501
|0.15
|1.3372
|1.3167
|1.3382
|1001
|2004.12.22 09:47
|buy
|502
|0.45
|1.3366
|1.3166
|1.3376
|1002
|2004.12.22 10:35
|t/p
|502
|0.45
|1.3376
|1.3166
|1.3376
|45.00
|4854.73
|1003
|2004.12.22 10:35
|close
|501
|0.15
|1.3376
|1.3167
|1.3382
|6.00
|4860.73
|1004
|2004.12.22 10:35
|close
|500
|0.05
|1.3375
|1.3168
|1.3388
|-1.50
|4859.23
|1005
|2004.12.23 04:00
|sell
|503
|0.05
|1.3386
|1.3596
|1.3376
|1006
|2004.12.23 04:29
|sell
|504
|0.15
|1.3392
|1.3597
|1.3382
|1007
|2004.12.23 04:35
|sell
|505
|0.45
|1.3397
|1.3597
|1.3387
|1008
|2004.12.23 04:37
|sell
|506
|1.35
|1.3403
|1.3598
|1.3393
|1009
|2004.12.27 16:43
|s/l
|503
|0.05
|1.3596
|1.3596
|1.3376
|-104.95
|4754.28
|1010
|2004.12.27 16:43
|close
|506
|1.35
|1.3596
|1.3598
|1.3393
|-2604.15
|2150.13
|1011
|2004.12.27 16:43
|close
|505
|0.45
|1.3595
|1.3597
|1.3387
|-890.55
|1259.58
|1012
|2004.12.27 16:43
|close
|504
|0.15
|1.3593
|1.3597
|1.3382
|-301.35
|958.23
|1013
|2004.12.28 03:00
|sell
|507
|0.01
|1.3599
|1.3809
|1.3589
|1014
|2004.12.28 07:58
|sell
|508
|0.03
|1.3605
|1.3810
|1.3595
|1015
|2004.12.28 08:12
|sell
|509
|0.09
|1.3611
|1.3811
|1.3601
|1016
|2004.12.28 08:13
|sell
|510
|0.27
|1.3617
|1.3812
|1.3607
|1017
|2004.12.28 08:55
|close
|510
|0.27
|1.3614
|1.3812
|1.3607
|8.10
|966.33
|1018
|2004.12.28 08:55
|close
|509
|0.09
|1.3615
|1.3811
|1.3601
|-3.60
|962.73
|1019
|2004.12.28 08:56
|close
|508
|0.03
|1.3616
|1.3810
|1.3595
|-3.30
|959.43
|1020
|2004.12.28 08:56
|close
|507
|0.01
|1.3615
|1.3809
|1.3589
|-1.60
|957.83
|1021
|2004.12.30 00:00
|buy
|511
|0.01
|1.3607
|1.3397
|1.3617
|1022
|2004.12.30 01:01
|buy
|512
|0.03
|1.3600
|1.3395
|1.3610
|1023
|2004.12.30 01:16
|buy
|513
|0.09
|1.3593
|1.3393
|1.3603
|1024
|2004.12.30 01:19
|buy
|514
|0.27
|1.3587
|1.3392
|1.3597
|1025
|2004.12.30 01:37
|close
|514
|0.27
|1.3590
|1.3392
|1.3597
|8.10
|965.93
|1026
|2004.12.30 01:39
|close
|513
|0.09
|1.3589
|1.3393
|1.3603
|-3.60
|962.33
|1027
|2004.12.30 01:39
|close
|512
|0.03
|1.3590
|1.3395
|1.3610
|-3.00
|959.33
|1028
|2004.12.30 01:39
|close
|511
|0.01
|1.3591
|1.3397
|1.3617
|-1.60
|957.73
|1029
|2004.12.30 13:00
|sell
|515
|0.01
|1.3598
|1.3808
|1.3588
|1030
|2004.12.30 13:06
|sell
|516
|0.03
|1.3603
|1.3808
|1.3593
|1031
|2004.12.30 13:22
|sell
|517
|0.09
|1.3608
|1.3808
|1.3598
|1032
|2004.12.30 13:34
|sell
|518
|0.27
|1.3613
|1.3808
|1.3603
|1033
|2004.12.30 13:50
|close
|518
|0.27
|1.3609
|1.3808
|1.3603
|10.80
|968.53
|1034
|2004.12.30 13:50
|close
|517
|0.09
|1.3609
|1.3808
|1.3598
|-0.90
|967.63
|1035
|2004.12.30 13:50
|close
|516
|0.03
|1.3608
|1.3808
|1.3593
|-1.50
|966.13
|1036
|2004.12.30 13:50
|close
|515
|0.01
|1.3609
|1.3808
|1.3588
|-1.10
|965.03
|1037
|2004.12.30 13:50
|sell
|519
|0.01
|1.3606
|1.3816
|1.3596
|1038
|2004.12.30 14:27
|t/p
|519
|0.01
|1.3596
|1.3816
|1.3596
|1.00
|966.03
|1039
|2004.12.31 02:00
|sell
|520
|0.01
|1.3615
|1.3825
|1.3605
|1040
|2004.12.31 02:24
|t/p
|520
|0.01
|1.3605
|1.3825
|1.3605
|1.00
|967.03
|1041
|2004.12.31 02:24
|sell
|521
|0.01
|1.3603
|1.3813
|1.3593
|1042
|2004.12.31 02:32
|t/p
|521
|0.01
|1.3593
|1.3813
|1.3593
|1.00
|968.03
|1043
|2004.12.31 02:32
|sell
|522
|0.01
|1.3591
|1.3801
|1.3581
|1044
|2004.12.31 02:40
|sell
|523
|0.03
|1.3597
|1.3802
|1.3587
|1045
|2004.12.31 02:54
|sell
|524
|0.09
|1.3603
|1.3803
|1.3593
|1046
|2004.12.31 03:08
|sell
|525
|0.27
|1.3608
|1.3803
|1.3598
|1047
|2004.12.31 03:57
|close
|525
|0.27
|1.3605
|1.3803
|1.3598
|8.10
|976.13
|1048
|2004.12.31 03:57
|close
|524
|0.09
|1.3606
|1.3803
|1.3593
|-2.70
|973.43
|1049
|2004.12.31 03:59
|close
|523
|0.03
|1.3605
|1.3802
|1.3587
|-2.40
|971.03
|1050
|2004.12.31 03:59
|close
|522
|0.01
|1.3607
|1.3801
|1.3581
|-1.60
|969.43
|1051
|2005.01.03 11:00
|buy
|526
|0.01
|1.3538
|1.3328
|1.3548
|1052
|2005.01.03 11:04
|buy
|527
|0.03
|1.3532
|1.3327
|1.3542
|1053
|2005.01.03 11:42
|t/p
|527
|0.03
|1.3542
|1.3327
|1.3542
|3.00
|972.43
|1054
|2005.01.03 11:42
|close
|526
|0.01
|1.3542
|1.3328
|1.3548
|0.40
|972.83
|1055
|2005.01.03 11:42
|buy
|528
|0.01
|1.3545
|1.3335
|1.3555
|1056
|2005.01.03 11:52
|buy
|529
|0.03
|1.3539
|1.3334
|1.3549
|1057
|2005.01.03 11:58
|buy
|530
|0.09
|1.3533
|1.3333
|1.3543
|1058
|2005.01.03 12:36
|buy
|531
|0.27
|1.3527
|1.3332
|1.3537
|1059
|2005.01.03 13:22
|close
|531
|0.27
|1.3530
|1.3332
|1.3537
|8.10
|980.93
|1060
|2005.01.03 13:22
|close
|530
|0.09
|1.3531
|1.3333
|1.3543
|-1.80
|979.13
|1061
|2005.01.03 13:23
|close
|529
|0.03
|1.3530
|1.3334
|1.3549
|-2.70
|976.43
|1062
|2005.01.03 13:23
|close
|528
|0.01
|1.3534
|1.3335
|1.3555
|-1.10
|975.33
|1063
|2005.01.03 21:00
|buy
|532
|0.01
|1.3481
|1.3271
|1.3491
|1064
|2005.01.03 21:07
|buy
|533
|0.03
|1.3476
|1.3271
|1.3486
|1065
|2005.01.03 21:09
|buy
|534
|0.09
|1.3471
|1.3271
|1.3481
|1066
|2005.01.03 22:09
|buy
|535
|0.27
|1.3465
|1.3270
|1.3475
|1067
|2005.01.03 23:23
|close
|535
|0.27
|1.3469
|1.3270
|1.3475
|10.80
|986.13
|1068
|2005.01.03 23:23
|close
|534
|0.09
|1.3468
|1.3271
|1.3481
|-2.70
|983.43
|1069
|2005.01.03 23:24
|close
|533
|0.03
|1.3467
|1.3271
|1.3486
|-2.70
|980.73
|1070
|2005.01.03 23:24
|close
|532
|0.01
|1.3468
|1.3271
|1.3491
|-1.30
|979.43
|1071
|2005.01.05 03:00
|buy
|536
|0.01
|1.3266
|1.3056
|1.3276
|1072
|2005.01.05 03:33
|buy
|537
|0.03
|1.3261
|1.3056
|1.3271
|1073
|2005.01.05 04:22
|buy
|538
|0.09
|1.3255
|1.3055
|1.3265
|1074
|2005.01.05 05:02
|t/p
|538
|0.09
|1.3265
|1.3055
|1.3265
|9.00
|988.43
|1075
|2005.01.05 05:02
|close
|537
|0.03
|1.3265
|1.3056
|1.3271
|1.20
|989.63
|1076
|2005.01.05 05:02
|close
|536
|0.01
|1.3266
|1.3056
|1.3276
|0.00
|989.63
|1077
|2005.01.06 22:00
|buy
|539
|0.01
|1.3177
|1.2967
|1.3187
|1078
|2005.01.06 22:14
|buy
|540
|0.03
|1.3172
|1.2967
|1.3182
|1079
|2005.01.06 23:02
|buy
|541
|0.09
|1.3167
|1.2967
|1.3177
|1080
|2005.01.06 23:18
|t/p
|541
|0.09
|1.3177
|1.2967
|1.3177
|9.00
|998.63
|1081
|2005.01.06 23:18
|close
|540
|0.03
|1.3180
|1.2967
|1.3182
|2.40
|1001.03
|1082
|2005.01.06 23:18
|close
|539
|0.01
|1.3179
|1.2967
|1.3187
|0.20
|1001.23
|1083
|2005.01.10 04:00
|buy
|542
|0.01
|1.3076
|1.2866
|1.3086
|1084
|2005.01.10 05:02
|t/p
|542
|0.01
|1.3086
|1.2866
|1.3086
|1.00
|1002.23
|1085
|2005.01.11 00:00
|buy
|543
|0.01
|1.3104
|1.2894
|1.3114
|1086
|2005.01.11 01:28
|t/p
|543
|0.01
|1.3114
|1.2894
|1.3114
|1.00
|1003.23
|1087
|2005.01.11 19:00
|sell
|544
|0.01
|1.3132
|1.3342
|1.3122
|1088
|2005.01.11 19:41
|t/p
|544
|0.01
|1.3122
|1.3342
|1.3122
|1.00
|1004.23
|1089
|2005.01.11 19:41
|sell
|545
|0.01
|1.3120
|1.3330
|1.3110
|1090
|2005.01.11 19:42
|sell
|546
|0.03
|1.3126
|1.3331
|1.3116
|1091
|2005.01.11 19:46
|sell
|547
|0.09
|1.3131
|1.3331
|1.3121
|1092
|2005.01.11 20:41
|t/p
|547
|0.09
|1.3121
|1.3331
|1.3121
|9.00
|1013.23
|1093
|2005.01.11 20:41
|close
|546
|0.03
|1.3121
|1.3331
|1.3116
|1.50
|1014.73
|1094
|2005.01.11 20:41
|close
|545
|0.01
|1.3120
|1.3330
|1.3110
|0.00
|1014.73
|1095
|2005.01.12 09:00
|buy
|548
|0.01
|1.3119
|1.2909
|1.3129
|1096
|2005.01.12 09:14
|buy
|549
|0.03
|1.3114
|1.2909
|1.3124
|1097
|2005.01.12 09:21
|buy
|550
|0.09
|1.3108
|1.2908
|1.3118
|1098
|2005.01.12 09:23
|buy
|551
|0.27
|1.3103
|1.2908
|1.3113
|1099
|2005.01.12 12:54
|close
|551
|0.27
|1.3108
|1.2908
|1.3113
|13.50
|1028.23
|1100
|2005.01.12 12:54
|close
|550
|0.09
|1.3107
|1.2908
|1.3118
|-0.90
|1027.33
|1101
|2005.01.12 12:54
|close
|549
|0.03
|1.3110
|1.2909
|1.3124
|-1.20
|1026.13
|1102
|2005.01.12 12:54
|close
|548
|0.01
|1.3112
|1.2909
|1.3129
|-0.70
|1025.43
|1103
|2005.01.13 02:00
|sell
|552
|0.01
|1.3256
|1.3466
|1.3246
|1104
|2005.01.13 03:04
|t/p
|552
|0.01
|1.3246
|1.3466
|1.3246
|1.00
|1026.43
|1105
|2005.01.18 08:00
|buy
|553
|0.01
|1.3044
|1.2834
|1.3054
|1106
|2005.01.18 08:06
|buy
|554
|0.03
|1.3038
|1.2833
|1.3048
|1107
|2005.01.18 08:09
|buy
|555
|0.09
|1.3033
|1.2833
|1.3043
|1108
|2005.01.18 08:42
|buy
|556
|0.27
|1.3027
|1.2832
|1.3037
|1109
|2005.01.18 09:58
|close
|556
|0.27
|1.3030
|1.2832
|1.3037
|8.10
|1034.53
|1110
|2005.01.18 09:59
|close
|555
|0.09
|1.3029
|1.2833
|1.3043
|-3.60
|1030.93
|1111
|2005.01.18 09:59
|close
|554
|0.03
|1.3028
|1.2833
|1.3048
|-3.00
|1027.93
|1112
|2005.01.18 09:59
|close
|553
|0.01
|1.3029
|1.2834
|1.3054
|-1.50
|1026.43
|1113
|2005.01.18 10:00
|buy
|557
|0.01
|1.3026
|1.2816
|1.3036
|1114
|2005.01.18 10:05
|buy
|558
|0.03
|1.3020
|1.2815
|1.3030
|1115
|2005.01.18 11:19
|t/p
|558
|0.03
|1.3030
|1.2815
|1.3030
|3.00
|1029.43
|1116
|2005.01.18 11:19
|close
|557
|0.01
|1.3031
|1.2816
|1.3036
|0.50
|1029.93
|1117
|2005.01.19 04:00
|buy
|559
|0.01
|1.3034
|1.2824
|1.3044
|1118
|2005.01.19 04:53
|buy
|560
|0.03
|1.3029
|1.2824
|1.3039
|1119
|2005.01.19 07:04
|buy
|561
|0.09
|1.3023
|1.2823
|1.3033
|1120
|2005.01.19 08:13
|buy
|562
|0.27
|1.3017
|1.2822
|1.3027
|1121
|2005.01.19 08:33
|close
|562
|0.27
|1.3021
|1.2822
|1.3027
|10.80
|1040.73
|1122
|2005.01.19 08:33
|close
|561
|0.09
|1.3020
|1.2823
|1.3033
|-2.70
|1038.03
|1123
|2005.01.19 08:33
|close
|560
|0.03
|1.3022
|1.2824
|1.3039
|-2.10
|1035.93
|1124
|2005.01.19 08:33
|close
|559
|0.01
|1.3021
|1.2824
|1.3044
|-1.30
|1034.63
|1125
|2005.01.19 18:00
|sell
|563
|0.01
|1.3021
|1.3231
|1.3011
|1126
|2005.01.19 18:16
|t/p
|563
|0.01
|1.3011
|1.3231
|1.3011
|1.00
|1035.63
|1127
|2005.01.19 18:16
|sell
|564
|0.01
|1.3009
|1.3219
|1.2999
|1128
|2005.01.19 18:31
|t/p
|564
|0.01
|1.2999
|1.3219
|1.2999
|1.00
|1036.63
|1129
|2005.01.19 18:31
|sell
|565
|0.01
|1.2996
|1.3206
|1.2986
|1130
|2005.01.19 18:36
|sell
|566
|0.03
|1.3001
|1.3206
|1.2991
|1131
|2005.01.19 18:37
|sell
|567
|0.09
|1.3007
|1.3207
|1.2997
|1132
|2005.01.19 18:44
|sell
|568
|0.27
|1.3012
|1.3207
|1.3002
|1133
|2005.01.19 18:57
|close
|568
|0.27
|1.3009
|1.3207
|1.3002
|8.10
|1044.73
|1134
|2005.01.19 18:57
|close
|567
|0.09
|1.3010
|1.3207
|1.2997
|-2.70
|1042.03
|1135
|2005.01.19 18:58
|close
|566
|0.03
|1.3011
|1.3206
|1.2991
|-3.00
|1039.03
|1136
|2005.01.19 18:58
|close
|565
|0.01
|1.3009
|1.3206
|1.2986
|-1.30
|1037.73
|1137
|2005.01.19 18:59
|sell
|569
|0.01
|1.3008
|1.3218
|1.2998
|1138
|2005.01.19 19:04
|t/p
|569
|0.01
|1.2998
|1.3218
|1.2998
|1.00
|1038.73
|1139
|2005.01.20 06:00
|buy
|570
|0.01
|1.3009
|1.2799
|1.3019
|1140
|2005.01.20 07:23
|buy
|571
|0.03
|1.3003
|1.2798
|1.3013
|1141
|2005.01.20 07:58
|t/p
|571
|0.03
|1.3013
|1.2798
|1.3013
|3.00
|1041.73
|1142
|2005.01.20 07:58
|close
|570
|0.01
|1.3015
|1.2799
|1.3019
|0.60
|1042.33
|1143
|2005.01.20 20:00
|buy
|572
|0.01
|1.2968
|1.2758
|1.2978
|1144
|2005.01.20 20:06
|buy
|573
|0.03
|1.2961
|1.2756
|1.2971
|1145
|2005.01.20 20:42
|buy
|574
|0.09
|1.2955
|1.2755
|1.2965
|1146
|2005.01.20 21:36
|t/p
|574
|0.09
|1.2965
|1.2755
|1.2965
|9.00
|1051.33
|1147
|2005.01.20 21:36
|close
|573
|0.03
|1.2967
|1.2756
|1.2971
|1.80
|1053.13
|1148
|2005.01.20 21:36
|close
|572
|0.01
|1.2966
|1.2758
|1.2978
|-0.20
|1052.93
|1149
|2005.01.24 05:00
|sell
|575
|0.01
|1.3047
|1.3257
|1.3037
|1150
|2005.01.24 07:22
|sell
|576
|0.03
|1.3054
|1.3259
|1.3044
|1151
|2005.01.24 07:41
|sell
|577
|0.09
|1.3059
|1.3259
|1.3049
|1152
|2005.01.24 07:53
|sell
|578
|0.27
|1.3064
|1.3259
|1.3054
|1153
|2005.01.24 08:27
|close
|578
|0.27
|1.3061
|1.3259
|1.3054
|8.10
|1061.03
|1154
|2005.01.24 08:27
|close
|577
|0.09
|1.3059
|1.3259
|1.3049
|0.00
|1061.03
|1155
|2005.01.24 08:27
|close
|576
|0.03
|1.3059
|1.3259
|1.3044
|-1.50
|1059.53
|1156
|2005.01.24 08:28
|close
|575
|0.01
|1.3057
|1.3257
|1.3037
|-1.00
|1058.53
|1157
|2005.01.26 03:00
|buy
|579
|0.01
|1.2982
|1.2772
|1.2992
|1158
|2005.01.26 04:17
|t/p
|579
|0.01
|1.2992
|1.2772
|1.2992
|1.00
|1059.53
|1159
|2005.01.27 02:00
|sell
|580
|0.01
|1.3059
|1.3269
|1.3049
|1160
|2005.01.27 02:11
|sell
|581
|0.03
|1.3064
|1.3269
|1.3054
|1161
|2005.01.27 02:50
|sell
|582
|0.09
|1.3070
|1.3270
|1.3060
|1162
|2005.01.27 05:51
|sell
|583
|0.27
|1.3075
|1.3270
|1.3065
|1163
|2005.01.27 09:40
|close
|583
|0.27
|1.3072
|1.3270
|1.3065
|8.10
|1067.63
|1164
|2005.01.27 09:40
|close
|582
|0.09
|1.3073
|1.3270
|1.3060
|-2.70
|1064.93
|1165
|2005.01.27 09:40
|close
|581
|0.03
|1.3074
|1.3269
|1.3054
|-3.00
|1061.93
|1166
|2005.01.27 09:40
|close
|580
|0.01
|1.3073
|1.3269
|1.3049
|-1.40
|1060.53
|1167
|2005.01.27 10:00
|sell
|584
|0.01
|1.3070
|1.3280
|1.3060
|1168
|2005.01.27 10:21
|sell
|585
|0.03
|1.3075
|1.3280
|1.3065
|1169
|2005.01.27 10:35
|sell
|586
|0.09
|1.3081
|1.3281
|1.3071
|1170
|2005.01.27 10:51
|t/p
|586
|0.09
|1.3071
|1.3281
|1.3071
|9.00
|1069.53
|1171
|2005.01.27 10:51
|close
|585
|0.03
|1.3071
|1.3280
|1.3065
|1.20
|1070.73
|1172
|2005.01.27 10:51
|close
|584
|0.01
|1.3068
|1.3280
|1.3060
|0.20
|1070.93
|1173
|2005.01.27 10:51
|sell
|587
|0.01
|1.3067
|1.3277
|1.3057
|1174
|2005.01.27 11:06
|t/p
|587
|0.01
|1.3057
|1.3277
|1.3057
|1.00
|1071.93
|1175
|2005.01.28 01:00
|buy
|588
|0.01
|1.3040
|1.2830
|1.3050
|1176
|2005.01.28 01:39
|buy
|589
|0.03
|1.3035
|1.2830
|1.3045
|1177
|2005.01.28 01:57
|buy
|590
|0.09
|1.3029
|1.2829
|1.3039
|1178
|2005.01.28 01:57
|buy
|591
|0.27
|1.3023
|1.2828
|1.3033
|1179
|2005.01.28 01:58
|close
|591
|0.27
|1.3026
|1.2828
|1.3033
|8.10
|1080.03
|1180
|2005.01.28 01:59
|close
|590
|0.09
|1.3024
|1.2829
|1.3039
|-4.50
|1075.53
|1181
|2005.01.28 01:59
|close
|589
|0.03
|1.3025
|1.2830
|1.3045
|-3.00
|1072.53
|1182
|2005.01.28 01:59
|close
|588
|0.01
|1.3024
|1.2830
|1.3050
|-1.60
|1070.93
|1183
|2005.01.28 01:59
|buy
|592
|0.01
|1.3027
|1.2817
|1.3037
|1184
|2005.01.28 03:19
|buy
|593
|0.03
|1.3020
|1.2815
|1.3030
|1185
|2005.01.28 06:58
|t/p
|593
|0.03
|1.3030
|1.2815
|1.3030
|3.00
|1073.93
|1186
|2005.01.28 06:58
|close
|592
|0.01
|1.3030
|1.2817
|1.3037
|0.30
|1074.23
|1187
|2005.01.28 08:00
|buy
|594
|0.01
|1.3045
|1.2835
|1.3055
|1188
|2005.01.28 08:12
|buy
|595
|0.03
|1.3040
|1.2835
|1.3050
|1189
|2005.01.28 08:15
|buy
|596
|0.09
|1.3035
|1.2835
|1.3045
|1190
|2005.01.28 08:59
|buy
|597
|0.27
|1.3029
|1.2834
|1.3039
|1191
|2005.01.28 09:00
|close
|597
|0.27
|1.3032
|1.2834
|1.3039
|8.10
|1082.33
|1192
|2005.01.28 09:00
|close
|596
|0.09
|1.3031
|1.2835
|1.3045
|-3.60
|1078.73
|1193
|2005.01.28 09:00
|close
|595
|0.03
|1.3031
|1.2835
|1.3050
|-2.70
|1076.03
|1194
|2005.01.28 09:01
|close
|594
|0.01
|1.3032
|1.2835
|1.3055
|-1.30
|1074.73
|1195
|2005.01.28 22:00
|buy
|598
|0.01
|1.3044
|1.2834
|1.3054
|1196
|2005.01.28 22:59
|buy
|599
|0.03
|1.3038
|1.2833
|1.3048
|1197
|2005.01.31 00:00
|buy
|600
|0.09
|1.3013
|1.2813
|1.3023
|1198
|2005.01.31 01:16
|t/p
|600
|0.09
|1.3023
|1.2813
|1.3023
|9.00
|1083.73
|1199
|2005.01.31 01:16
|close
|599
|0.03
|1.3024
|1.2833
|1.3048
|-4.37
|1079.36
|1200
|2005.01.31 01:17
|close
|598
|0.01
|1.3023
|1.2834
|1.3054
|-2.16
|1077.20
|1201
|2005.02.01 09:00
|sell
|601
|0.01
|1.3024
|1.3234
|1.3014
|1202
|2005.02.01 09:46
|sell
|602
|0.03
|1.3030
|1.3235
|1.3020
|1203
|2005.02.01 10:40
|sell
|603
|0.09
|1.3035
|1.3235
|1.3025
|1204
|2005.02.01 11:17
|t/p
|603
|0.09
|1.3025
|1.3235
|1.3025
|9.00
|1086.20
|1205
|2005.02.01 11:17
|close
|602
|0.03
|1.3025
|1.3235
|1.3020
|1.50
|1087.70
|1206
|2005.02.01 11:18
|close
|601
|0.01
|1.3026
|1.3234
|1.3014
|-0.20
|1087.50
|1207
|2005.02.01 21:00
|buy
|604
|0.01
|1.3051
|1.2841
|1.3061
|1208
|2005.02.01 21:06
|buy
|605
|0.03
|1.3046
|1.2841
|1.3056
|1209
|2005.02.01 23:13
|buy
|606
|0.09
|1.3040
|1.2840
|1.3050
|1210
|2005.02.01 23:36
|buy
|607
|0.27
|1.3034
|1.2839
|1.3044
|1211
|2005.02.01 23:48
|close
|607
|0.27
|1.3037
|1.2839
|1.3044
|8.10
|1095.60
|1212
|2005.02.01 23:49
|close
|606
|0.09
|1.3039
|1.2840
|1.3050
|-0.90
|1094.70
|1213
|2005.02.01 23:49
|close
|605
|0.03
|1.3037
|1.2841
|1.3056
|-2.70
|1092.00
|1214
|2005.02.01 23:49
|close
|604
|0.01
|1.3038
|1.2841
|1.3061
|-1.30
|1090.70
|1215
|2005.02.02 13:00
|sell
|608
|0.01
|1.3074
|1.3284
|1.3064
|1216
|2005.02.02 14:11
|t/p
|608
|0.01
|1.3064
|1.3284
|1.3064
|1.00
|1091.70
|1217
|2005.02.03 09:00
|buy
|609
|0.01
|1.3023
|1.2813
|1.3033
|1218
|2005.02.03 09:53
|buy
|610
|0.03
|1.3017
|1.2812
|1.3027
|1219
|2005.02.03 11:11
|t/p
|610
|0.03
|1.3027
|1.2812
|1.3027
|3.00
|1094.70
|1220
|2005.02.03 11:11
|close
|609
|0.01
|1.3029
|1.2813
|1.3033
|0.60
|1095.30
|1221
|2005.02.03 23:00
|buy
|611
|0.01
|1.2974
|1.2764
|1.2984
|1222
|2005.02.04 00:29
|buy
|612
|0.03
|1.2968
|1.2763
|1.2978
|1223
|2005.02.04 02:34
|buy
|613
|0.09
|1.2962
|1.2762
|1.2972
|1224
|2005.02.04 06:27
|t/p
|613
|0.09
|1.2972
|1.2762
|1.2972
|9.00
|1104.30
|1225
|2005.02.04 06:27
|close
|612
|0.03
|1.2973
|1.2763
|1.2978
|1.50
|1105.80
|1226
|2005.02.04 06:27
|close
|611
|0.01
|1.2971
|1.2764
|1.2984
|-0.36
|1105.44
|1227
|2005.02.07 09:00
|buy
|614
|0.01
|1.2854
|1.2644
|1.2864
|1228
|2005.02.07 09:11
|buy
|615
|0.03
|1.2849
|1.2644
|1.2859
|1229
|2005.02.07 09:35
|buy
|616
|0.09
|1.2843
|1.2643
|1.2853
|1230
|2005.02.07 10:27
|buy
|617
|0.27
|1.2838
|1.2643
|1.2848
|1231
|2005.02.07 10:28
|close
|617
|0.27
|1.2841
|1.2643
|1.2848
|8.10
|1113.54
|1232
|2005.02.07 10:28
|close
|616
|0.09
|1.2840
|1.2643
|1.2853
|-2.70
|1110.84
|1233
|2005.02.07 10:28
|close
|615
|0.03
|1.2841
|1.2644
|1.2859
|-2.40
|1108.44
|1234
|2005.02.07 10:28
|close
|614
|0.01
|1.2840
|1.2644
|1.2864
|-1.40
|1107.04
|1235
|2005.02.08 03:00
|buy
|618
|0.01
|1.2756
|1.2546
|1.2766
|1236
|2005.02.08 04:40
|t/p
|618
|0.01
|1.2766
|1.2546
|1.2766
|1.00
|1108.04
|1237
|2005.02.10 10:00
|sell
|619
|0.01
|1.2797
|1.3007
|1.2787
|1238
|2005.02.10 10:21
|sell
|620
|0.03
|1.2802
|1.3007
|1.2792
|1239
|2005.02.10 10:37
|t/p
|620
|0.03
|1.2792
|1.3007
|1.2792
|3.00
|1111.04
|1240
|2005.02.10 10:37
|close
|619
|0.01
|1.2792
|1.3007
|1.2787
|0.50
|1111.54
|1241
|2005.02.10 10:37
|sell
|621
|0.01
|1.2789
|1.2999
|1.2779
|1242
|2005.02.10 13:44
|t/p
|621
|0.01
|1.2779
|1.2999
|1.2779
|1.00
|1112.54
|1243
|2005.02.11 02:06
|sell
|622
|0.01
|1.2865
|1.3075
|1.2855
|1244
|2005.02.11 02:50
|sell
|623
|0.03
|1.2871
|1.3076
|1.2861
|1245
|2005.02.11 03:33
|sell
|624
|0.09
|1.2877
|1.3077
|1.2867
|1246
|2005.02.11 07:06
|t/p
|624
|0.09
|1.2867
|1.3077
|1.2867
|9.00
|1121.54
|1247
|2005.02.11 07:06
|close
|623
|0.03
|1.2867
|1.3076
|1.2861
|1.20
|1122.74
|1248
|2005.02.11 07:06
|close
|622
|0.01
|1.2868
|1.3075
|1.2855
|-0.30
|1122.44
|1249
|2005.02.16 03:00
|sell
|625
|0.01
|1.3005
|1.3215
|1.2995
|1250
|2005.02.16 03:52
|sell
|626
|0.03
|1.3010
|1.3215
|1.3000
|1251
|2005.02.16 04:00
|sell
|627
|0.09
|1.3015
|1.3215
|1.3005
|1252
|2005.02.16 05:10
|sell
|628
|0.27
|1.3021
|1.3216
|1.3011
|1253
|2005.02.16 05:27
|close
|628
|0.27
|1.3018
|1.3216
|1.3011
|8.10
|1130.54
|1254
|2005.02.16 05:27
|close
|627
|0.09
|1.3018
|1.3215
|1.3005
|-2.70
|1127.84
|1255
|2005.02.16 05:27
|close
|626
|0.03
|1.3019
|1.3215
|1.3000
|-2.70
|1125.14
|1256
|2005.02.16 05:27
|close
|625
|0.01
|1.3020
|1.3215
|1.2995
|-1.50
|1123.64
|1257
|2005.02.18 01:00
|sell
|629
|0.01
|1.3070
|1.3280
|1.3060
|1258
|2005.02.18 01:16
|sell
|630
|0.03
|1.3076
|1.3281
|1.3066
|1259
|2005.02.18 01:47
|t/p
|630
|0.03
|1.3066
|1.3281
|1.3066
|3.00
|1126.64
|1260
|2005.02.18 01:47
|close
|629
|0.01
|1.3066
|1.3280
|1.3060
|0.40
|1127.04
|1261
|2005.02.18 01:47
|sell
|631
|0.01
|1.3066
|1.3276
|1.3056
|1262
|2005.02.18 04:37
|sell
|632
|0.03
|1.3071
|1.3276
|1.3061
|1263
|2005.02.18 07:45
|sell
|633
|0.09
|1.3078
|1.3278
|1.3068
|1264
|2005.02.18 09:03
|t/p
|633
|0.09
|1.3068
|1.3278
|1.3068
|9.00
|1136.04
|1265
|2005.02.18 09:03
|close
|632
|0.03
|1.3067
|1.3276
|1.3061
|1.20
|1137.24
|1266
|2005.02.18 09:03
|close
|631
|0.01
|1.3068
|1.3276
|1.3056
|-0.20
|1137.04
|1267
|2005.02.21 03:00
|sell
|634
|0.01
|1.3048
|1.3258
|1.3038
|1268
|2005.02.21 03:08
|sell
|635
|0.03
|1.3054
|1.3259
|1.3044
|1269
|2005.02.21 04:40
|t/p
|635
|0.03
|1.3044
|1.3259
|1.3044
|3.00
|1140.04
|1270
|2005.02.21 04:40
|close
|634
|0.01
|1.3044
|1.3258
|1.3038
|0.40
|1140.44
|1271
|2005.02.21 10:00
|buy
|636
|0.01
|1.3070
|1.2860
|1.3080
|1272
|2005.02.21 10:05
|buy
|637
|0.03
|1.3065
|1.2860
|1.3075
|1273
|2005.02.21 10:17
|buy
|638
|0.09
|1.3060
|1.2860
|1.3070
|1274
|2005.02.21 11:57
|buy
|639
|0.27
|1.3054
|1.2859
|1.3064
|1275
|2005.02.21 12:07
|close
|639
|0.27
|1.3057
|1.2859
|1.3064
|8.10
|1148.54
|1276
|2005.02.21 12:08
|close
|638
|0.09
|1.3058
|1.2860
|1.3070
|-1.80
|1146.74
|1277
|2005.02.21 12:08
|close
|637
|0.03
|1.3057
|1.2860
|1.3075
|-2.40
|1144.34
|1278
|2005.02.21 12:08
|close
|636
|0.01
|1.3057
|1.2860
|1.3080
|-1.30
|1143.04
|1279
|2005.02.22 01:00
|sell
|640
|0.01
|1.3060
|1.3270
|1.3050
|1280
|2005.02.22 02:44
|sell
|641
|0.03
|1.3065
|1.3270
|1.3055
|1281
|2005.02.22 03:09
|sell
|642
|0.09
|1.3071
|1.3271
|1.3061
|1282
|2005.02.22 03:41
|sell
|643
|0.27
|1.3076
|1.3271
|1.3066
|1283
|2005.02.23 01:17
|s/l
|640
|0.01
|1.3270
|1.3270
|1.3050
|-21.00
|1122.05
|1284
|2005.02.23 01:17
|s/l
|641
|0.03
|1.3270
|1.3270
|1.3055
|-61.48
|1060.56
|1285
|2005.02.23 01:17
|close
|643
|0.27
|1.3270
|1.3271
|1.3066
|-523.66
|536.90
|1286
|2005.02.23 01:17
|s/l
|642
|0.09
|1.3271
|1.3271
|1.3061
|-179.96
|356.94
|1287
|2005.02.23 01:17
|sell
|644
|0.01
|1.3269
|1.3479
|1.3259
|1288
|2005.02.23 01:28
|t/p
|644
|0.01
|1.3259
|1.3479
|1.3259
|1.00
|357.94
|1289
|2005.02.23 01:28
|sell
|645
|0.01
|1.3257
|1.3467
|1.3247
|1290
|2005.02.23 01:46
|t/p
|645
|0.01
|1.3247
|1.3467
|1.3247
|1.00
|358.94
|1291
|2005.02.23 01:46
|sell
|646
|0.01
|1.3245
|1.3455
|1.3235
|1292
|2005.02.23 01:55
|sell
|647
|0.03
|1.3251
|1.3456
|1.3241
|1293
|2005.02.23 02:19
|t/p
|647
|0.03
|1.3241
|1.3456
|1.3241
|3.00
|361.94
|1294
|2005.02.23 02:19
|close
|646
|0.01
|1.3241
|1.3455
|1.3235
|0.40
|362.34
|1295
|2005.02.25 07:01
|buy
|648
|0.01
|1.3205
|1.2995
|1.3215
|1296
|2005.02.25 07:13
|buy
|649
|0.03
|1.3200
|1.2995
|1.3210
|1297
|2005.02.25 07:39
|buy
|650
|0.09
|1.3195
|1.2995
|1.3205
|1298
|2005.02.25 09:40
|t/p
|650
|0.09
|1.3205
|1.2995
|1.3205
|9.00
|371.34
|1299
|2005.02.25 09:40
|close
|649
|0.03
|1.3206
|1.2995
|1.3210
|1.80
|373.14
|1300
|2005.02.25 09:40
|close
|648
|0.01
|1.3204
|1.2995
|1.3215
|-0.10
|373.04
|1301
|2005.02.25 18:00
|buy
|651
|0.01
|1.3194
|1.2984
|1.3204
|1302
|2005.02.25 18:14
|t/p
|651
|0.01
|1.3204
|1.2984
|1.3204
|1.00
|374.04
|1303
|2005.02.25 18:14
|buy
|652
|0.01
|1.3206
|1.2996
|1.3216
|1304
|2005.02.25 18:23
|t/p
|652
|0.01
|1.3216
|1.2996
|1.3216
|1.00
|375.04
|1305
|2005.02.25 18:23
|buy
|653
|0.01
|1.3219
|1.3009
|1.3229
|1306
|2005.02.25 18:30
|t/p
|653
|0.01
|1.3229
|1.3009
|1.3229
|1.00
|376.04
|1307
|2005.02.25 18:30
|buy
|654
|0.01
|1.3231
|1.3021
|1.3241
|1308
|2005.02.25 18:36
|buy
|655
|0.03
|1.3226
|1.3021
|1.3236
|1309
|2005.02.25 20:39
|t/p
|655
|0.03
|1.3236
|1.3021
|1.3236
|3.00
|379.04
|1310
|2005.02.25 20:39
|close
|654
|0.01
|1.3237
|1.3021
|1.3241
|0.60
|379.64
|1311
|2005.02.28 10:00
|sell
|656
|0.01
|1.3263
|1.3473
|1.3253
|1312
|2005.02.28 10:17
|t/p
|656
|0.01
|1.3253
|1.3473
|1.3253
|1.00
|380.64
|1313
|2005.02.28 10:17
|sell
|657
|0.01
|1.3251
|1.3461
|1.3241
|1314
|2005.02.28 10:45
|sell
|658
|0.03
|1.3257
|1.3462
|1.3247
|1315
|2005.02.28 11:28
|sell
|659
|0.09
|1.3263
|1.3463
|1.3253
|1316
|2005.02.28 12:03
|t/p
|659
|0.09
|1.3253
|1.3463
|1.3253
|9.00
|389.64
|1317
|2005.02.28 12:03
|close
|658
|0.03
|1.3253
|1.3462
|1.3247
|1.20
|390.84
|1318
|2005.02.28 12:04
|close
|657
|0.01
|1.3254
|1.3461
|1.3241
|-0.30
|390.54
|1319
|2005.03.01 12:00
|buy
|660
|0.01
|1.3213
|1.3003
|1.3223
|1320
|2005.03.01 12:09
|buy
|661
|0.03
|1.3206
|1.3001
|1.3216
|1321
|2005.03.01 13:47
|t/p
|661
|0.03
|1.3216
|1.3001
|1.3216
|3.00
|393.54
|1322
|2005.03.01 13:47
|close
|660
|0.01
|1.3216
|1.3003
|1.3223
|0.30
|393.84
|1323
|2005.03.01 23:00
|buy
|662
|0.01
|1.3188
|1.2978
|1.3198
|1324
|2005.03.01 23:15
|buy
|663
|0.03
|1.3182
|1.2977
|1.3192
|1325
|2005.03.02 00:25
|buy
|664
|0.09
|1.3176
|1.2976
|1.3186
|1326
|2005.03.04 15:16
|t/p
|664
|0.09
|1.3186
|1.2976
|1.3186
|6.95
|400.79
|1327
|2005.03.04 15:16
|close
|663
|0.03
|1.3187
|1.2977
|1.3192
|0.64
|401.43
|1328
|2005.03.04 15:16
|close
|662
|0.01
|1.3188
|1.2978
|1.3198
|-0.28
|401.15
|1329
|2005.03.07 04:00
|sell
|665
|0.01
|1.3228
|1.3438
|1.3218
|1330
|2005.03.07 04:29
|sell
|666
|0.03
|1.3234
|1.3439
|1.3224
|1331
|2005.03.07 04:31
|sell
|667
|0.09
|1.3241
|1.3441
|1.3231
|1332
|2005.03.07 06:06
|t/p
|667
|0.09
|1.3231
|1.3441
|1.3231
|9.00
|410.15
|1333
|2005.03.07 06:06
|close
|666
|0.03
|1.3230
|1.3439
|1.3224
|1.20
|411.35
|1334
|2005.03.07 06:06
|close
|665
|0.01
|1.3231
|1.3438
|1.3218
|-0.30
|411.05
|1335
|2005.03.09 03:01
|sell
|668
|0.01
|1.3343
|1.3553
|1.3333
|1336
|2005.03.09 08:57
|sell
|669
|0.03
|1.3349
|1.3554
|1.3339
|1337
|2005.03.09 08:58
|sell
|670
|0.09
|1.3354
|1.3554
|1.3344
|1338
|2005.03.09 14:18
|t/p
|670
|0.09
|1.3344
|1.3554
|1.3344
|9.00
|420.05
|1339
|2005.03.09 14:18
|close
|669
|0.03
|1.3343
|1.3554
|1.3339
|1.80
|421.85
|1340
|2005.03.09 14:18
|close
|668
|0.01
|1.3344
|1.3553
|1.3333
|-0.10
|421.75
|1341
|2005.03.10 00:01
|sell
|671
|0.01
|1.3388
|1.3598
|1.3378
|1342
|2005.03.10 00:05
|sell
|672
|0.03
|1.3396
|1.3601
|1.3386
|1343
|2005.03.10 00:22
|t/p
|672
|0.03
|1.3386
|1.3601
|1.3386
|3.00
|424.75
|1344
|2005.03.10 00:22
|close
|671
|0.01
|1.3385
|1.3598
|1.3378
|0.30
|425.05
|1345
|2005.03.10 00:22
|sell
|673
|0.01
|1.3382
|1.3592
|1.3372
|1346
|2005.03.10 01:22
|t/p
|673
|0.01
|1.3372
|1.3592
|1.3372
|1.00
|426.05
|1347
|2005.03.10 12:00
|sell
|674
|0.01
|1.3403
|1.3613
|1.3393
|1348
|2005.03.10 12:02
|sell
|675
|0.03
|1.3409
|1.3614
|1.3399
|1349
|2005.03.10 12:09
|sell
|676
|0.09
|1.3414
|1.3614
|1.3404
|1350
|2005.03.10 16:54
|t/p
|676
|0.09
|1.3404
|1.3614
|1.3404
|9.00
|435.05
|1351
|2005.03.10 16:54
|close
|675
|0.03
|1.3404
|1.3614
|1.3399
|1.50
|436.55
|1352
|2005.03.10 16:54
|close
|674
|0.01
|1.3402
|1.3613
|1.3393
|0.10
|436.65
|1353
|2005.03.14 05:01
|sell
|677
|0.01
|1.3450
|1.3660
|1.3440
|1354
|2005.03.14 07:01
|t/p
|677
|0.01
|1.3440
|1.3660
|1.3440
|1.00
|437.65
|1355
|2005.03.15 01:00
|buy
|678
|0.01
|1.3364
|1.3154
|1.3374
|1356
|2005.03.15 01:25
|buy
|679
|0.03
|1.3358
|1.3153
|1.3368
|1357
|2005.03.15 01:35
|buy
|680
|0.09
|1.3353
|1.3153
|1.3363
|1358
|2005.03.15 03:22
|t/p
|680
|0.09
|1.3363
|1.3153
|1.3363
|9.00
|446.65
|1359
|2005.03.15 03:22
|close
|679
|0.03
|1.3363
|1.3153
|1.3368
|1.50
|448.15
|1360
|2005.03.15 03:22
|close
|678
|0.01
|1.3364
|1.3154
|1.3374
|0.00
|448.15
|1361
|2005.03.16 06:00
|buy
|681
|0.01
|1.3315
|1.3105
|1.3325
|1362
|2005.03.16 08:08
|t/p
|681
|0.01
|1.3325
|1.3105
|1.3325
|1.00
|449.15
|1363
|2005.03.17 01:00
|sell
|682
|0.01
|1.3407
|1.3617
|1.3397
|1364
|2005.03.17 02:53
|sell
|683
|0.03
|1.3412
|1.3617
|1.3402
|1365
|2005.03.17 03:26
|sell
|684
|0.09
|1.3421
|1.3621
|1.3411
|1366
|2005.03.17 03:57
|t/p
|684
|0.09
|1.3411
|1.3621
|1.3411
|9.00
|458.15
|1367
|2005.03.17 03:57
|close
|683
|0.03
|1.3411
|1.3617
|1.3402
|0.30
|458.45
|1368
|2005.03.17 03:58
|close
|682
|0.01
|1.3409
|1.3617
|1.3397
|-0.20
|458.25
|1369
|2005.03.18 00:00
|buy
|685
|0.01
|1.3379
|1.3169
|1.3389
|1370
|2005.03.18 02:29
|buy
|686
|0.03
|1.3374
|1.3169
|1.3384
|1371
|2005.03.18 02:36
|buy
|687
|0.09
|1.3368
|1.3168
|1.3378
|1372
|2005.03.21 17:34
|s/l
|685
|0.01
|1.3169
|1.3169
|1.3389
|-21.06
|437.19
|1373
|2005.03.21 17:34
|s/l
|686
|0.03
|1.3169
|1.3169
|1.3384
|-61.67
|375.52
|1374
|2005.03.21 17:34
|close
|687
|0.09
|1.3169
|1.3168
|1.3378
|-179.61
|195.91
|1375
|2005.03.21 22:00
|buy
|688
|0.01
|1.3172
|1.2962
|1.3182
|1376
|2005.03.21 22:27
|buy
|689
|0.03
|1.3167
|1.2962
|1.3177
|1377
|2005.03.21 22:36
|buy
|690
|0.09
|1.3162
|1.2962
|1.3172
|1378
|2005.03.22 02:45
|t/p
|690
|0.09
|1.3172
|1.2962
|1.3172
|8.49
|204.40
|1379
|2005.03.22 02:45
|close
|689
|0.03
|1.3172
|1.2962
|1.3177
|1.33
|205.72
|1380
|2005.03.22 02:45
|close
|688
|0.01
|1.3173
|1.2962
|1.3182
|0.04
|205.77
|1381
|2005.03.23 09:00
|buy
|691
|0.01
|1.3078
|1.2868
|1.3088
|1382
|2005.03.23 09:39
|buy
|692
|0.03
|1.3071
|1.2866
|1.3081
|1383
|2005.03.23 10:04
|buy
|693
|0.09
|1.3066
|1.2866
|1.3076
|1384
|2005.03.24 19:36
|close at stop
|693
|0.09
|1.2936
|1.2866
|1.3076
|-118.54
|87.23
|1385
|2005.03.24 19:36
|close at stop
|692
|0.03
|1.2936
|1.2866
|1.3081
|-41.01
|46.22
|1386
|2005.03.24 19:36
|close at stop
|691
|0.01
|1.2936
|1.2868
|1.3088
|-14.37
|31.84