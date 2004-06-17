Strategy Tester Report
10p3v0.01
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2007.12.05 16:04
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test1008176Ticks modelled4700599Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-9792.14Gross profit41464.06Gross loss-51256.20
Profit factor0.81Expected payoff-3.75
Absolute drawdown9792.14Maximal drawdown25651.51 (99.20%)Relative drawdown99.20% (25651.51)
Total trades2614Short positions (won %)1370 (58.18%)Long positions (won %)1244 (59.57%)
Profit trades (% of total)1538 (58.84%)Loss trades (% of total)1076 (41.16%)
Largestprofit trade310.57loss trade-13219.84
Averageprofit trade26.96loss trade-47.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (881.62)consecutive losses (loss in money)7 (-20245.17)
Maximalconsecutive profit (count of wins)881.62 (21)consecutive loss (count of losses)-20245.17 (7)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.16 13:11buy10.101.20531.18431.2063
22004.06.16 13:58t/p10.101.20631.18431.206310.0010010.00
32004.06.16 18:11sell20.101.20071.22171.1997
42004.06.16 19:39sell30.301.20121.22171.2002
52004.06.16 20:06t/p30.301.20021.22171.200230.0010040.00
62004.06.16 20:06close20.101.20021.22171.19975.0010045.00
72004.06.16 20:14buy40.101.20011.17911.2011
82004.06.16 22:36t/p40.101.20111.17911.201110.0010055.00
92004.06.16 22:43sell50.101.20061.22161.1996
102004.06.16 23:13sell60.301.20111.22161.2001
112004.06.17 03:49t/p60.301.20011.22161.200130.4510085.45
122004.06.17 03:49close50.101.20011.22161.19965.1510090.60
132004.06.17 04:02buy70.101.19961.17861.2006
142004.06.17 05:31t/p70.101.20061.17861.200610.0010100.60
152004.06.17 05:55sell80.101.20061.22161.1996
162004.06.17 06:08sell90.301.20111.22161.2001
172004.06.17 07:35sell100.901.20171.22171.2007
182004.06.17 07:37sell112.701.20221.22171.2012
192004.06.17 07:38close112.701.20191.22171.201281.0110181.61
202004.06.17 07:38close100.901.20201.22171.2007-27.0010154.61
212004.06.17 07:38close90.301.20191.22161.2001-24.0010130.61
222004.06.17 07:38close80.101.20181.22161.1996-12.0010118.61
232004.06.17 07:54sell120.101.20191.22291.2009
242004.06.17 08:05sell130.301.20251.22301.2015
252004.06.17 08:21sell140.901.20311.22311.2021
262004.06.17 08:40t/p140.901.20211.22311.202190.0010208.61
272004.06.17 08:40close130.301.20201.22301.201515.0010223.61
282004.06.17 08:40close120.101.20211.22291.2009-2.0010221.61
292004.06.17 08:56buy150.101.20141.18041.2024
302004.06.17 09:02t/p150.101.20241.18041.202410.0010231.61
312004.06.17 09:20sell160.101.20311.22411.2021
322004.06.17 09:21sell170.301.20361.22411.2026
332004.06.17 09:22sell180.901.20411.22411.2031
342004.06.17 09:29sell192.701.20481.22431.2038
352004.06.17 09:30close192.701.20451.22431.203881.0010312.61
362004.06.17 09:30close180.901.20441.22411.2031-27.0010285.61
372004.06.17 09:30close170.301.20431.22411.2026-21.0010264.61
382004.06.17 09:30close160.101.20441.22411.2021-13.0010251.61
392004.06.17 09:32sell200.101.20311.22411.2021
402004.06.17 09:32sell210.301.20361.22411.2026
412004.06.17 09:35sell220.901.20421.22421.2032
422004.06.17 09:43t/p220.901.20321.22421.203290.0010341.61
432004.06.17 09:43close210.301.20321.22411.202612.0010353.61
442004.06.17 09:43close200.101.20331.22411.2021-2.0010351.61
452004.06.17 09:43sell230.101.20291.22391.2019
462004.06.17 09:46sell240.301.20341.22391.2024
472004.06.17 09:52sell250.901.20391.22391.2029
482004.06.17 09:56sell262.701.20451.22401.2035
492004.06.17 10:04close262.701.20421.22401.203581.0210432.63
502004.06.17 10:04close250.901.20411.22391.2029-17.9910414.64
512004.06.17 10:04close240.301.20421.22391.2024-24.0010390.64
522004.06.17 10:04close230.101.20421.22391.2019-13.0010377.64
532004.06.17 10:06sell270.101.20381.22481.2028
542004.06.17 10:43t/p270.101.20281.22481.202810.0010387.64
552004.06.17 11:13buy280.101.20261.18161.2036
562004.06.17 11:18t/p280.101.20361.18161.203610.0010397.64
572004.06.17 11:34sell290.101.20381.22481.2028
582004.06.17 12:07sell300.301.20431.22481.2033
592004.06.17 12:08sell310.901.20481.22481.2038
602004.06.17 12:08sell322.701.20541.22491.2044
612004.06.17 13:15close322.701.20501.22491.2044108.0010505.64
622004.06.17 13:15close310.901.20511.22481.2038-27.0010478.64
632004.06.17 13:15close300.301.20501.22481.2033-21.0010457.64
642004.06.17 13:15close290.101.20521.22481.2028-14.0010443.64
652004.06.17 13:28buy330.101.20481.18381.2058
662004.06.17 13:57t/p330.101.20581.18381.205810.0010453.64
672004.06.17 18:05sell340.101.20361.22461.2026
682004.06.17 18:08sell350.301.20411.22461.2031
692004.06.17 18:10sell360.901.20471.22471.2037
702004.06.17 18:11sell372.701.20521.22471.2042
712004.06.17 18:11close372.701.20491.22471.204281.0210534.66
722004.06.17 18:12close360.901.20491.22471.2037-18.0010516.66
732004.06.17 18:12close350.301.20511.22461.2031-30.0010486.66
742004.06.17 18:12close340.101.20501.22461.2026-14.0010472.66
752004.06.17 18:20sell380.101.20461.22561.2036
762004.06.17 18:20sell390.301.20511.22561.2041
772004.06.17 18:22sell400.901.20581.22581.2048
782004.06.17 18:25sell412.701.20651.22601.2055
792004.06.17 18:40close412.701.20601.22601.2055135.0010607.66
802004.06.17 18:40close400.901.20591.22581.2048-9.0010598.66
812004.06.17 18:40close390.301.20601.22561.2041-27.0010571.66
822004.06.17 18:40close380.101.20591.22561.2036-13.0010558.66
832004.06.17 18:58buy420.111.20621.18521.2072
842004.06.17 19:02buy430.331.20561.18511.2066
852004.06.17 23:12buy440.991.20501.18501.2060
862004.06.17 23:31buy452.701.20431.18481.2053
872004.06.18 13:40close452.701.20471.18481.205392.6410651.30
882004.06.18 13:40close440.991.20461.18501.2060-45.2410606.06
892004.06.18 13:40close430.331.20471.18511.2066-31.5810574.48
902004.06.18 13:40close420.111.20471.18521.2072-17.1310557.35
912004.06.18 13:50sell460.111.20541.22641.2044
922004.06.18 14:14t/p460.111.20441.22641.204411.0010568.35
932004.06.18 18:15sell470.111.21211.23311.2111
942004.06.18 18:22sell480.331.21271.23321.2117
952004.06.18 18:28sell490.991.21331.23331.2123
962004.06.18 19:36t/p490.991.21231.23331.212399.0010667.35
972004.06.18 19:36close480.331.21231.23321.211713.2010680.55
982004.06.18 19:36close470.111.21231.23311.2111-2.2010678.35
992004.06.18 19:44buy500.111.21241.19141.2134
1002004.06.18 20:09t/p500.111.21341.19141.213411.0010689.35
1012004.06.18 20:19sell510.111.21321.23421.2122
1022004.06.18 20:53sell520.331.21381.23431.2128
1032004.06.18 22:05sell530.991.21441.23441.2134
1042004.06.21 00:51t/p530.991.21341.23441.213499.4810788.83
1052004.06.21 00:51close520.331.21331.23431.212816.6610805.50
1062004.06.21 00:51close510.111.21351.23421.2122-3.2410802.25
1072004.06.21 01:03buy540.111.21381.19281.2148
1082004.06.21 01:10buy550.331.21331.19281.2143
1092004.06.21 02:46buy560.991.21261.19261.2136
1102004.06.21 02:52buy572.971.21201.19251.2130
1112004.06.21 02:54close572.971.21231.19251.213089.1010891.35
1122004.06.21 02:54close560.991.21221.19261.2136-39.6010851.75
1132004.06.21 02:54close550.331.21231.19281.2143-33.0010818.75
1142004.06.21 02:54close540.111.21241.19281.2148-15.4010803.35
1152004.06.21 02:57buy580.111.21271.19171.2137
1162004.06.21 03:08t/p580.111.21371.19171.213711.0010814.35
1172004.06.21 03:15sell590.111.21331.23431.2123
1182004.06.21 04:09t/p590.111.21231.23431.212311.0010825.35
1192004.06.21 04:18buy600.111.21231.19131.2133
1202004.06.21 04:25buy610.331.21181.19131.2128
1212004.06.21 04:59buy620.991.21121.19121.2122
1222004.06.21 05:18t/p620.991.21221.19121.212299.0010924.35
1232004.06.21 05:18close610.331.21231.19131.212816.5010940.85
1242004.06.21 05:18close600.111.21221.19131.2133-1.1010939.75
1252004.06.21 05:42sell630.111.21251.23351.2115
1262004.06.21 06:07sell640.331.21301.23351.2120
1272004.06.21 06:57sell650.991.21351.23351.2125
1282004.06.21 07:05t/p650.991.21251.23351.212599.0011038.75
1292004.06.21 07:05close640.331.21251.23351.212016.5011055.25
1302004.06.21 07:05close630.111.21271.23351.2115-2.2011053.05
1312004.06.21 07:28buy660.111.21291.19191.2139
1322004.06.21 08:04buy670.331.21241.19191.2134
1332004.06.21 08:06buy680.991.21191.19191.2129
1342004.06.21 08:10t/p680.991.21291.19191.212999.0011152.05
1352004.06.21 08:10close670.331.21291.19191.213416.5011168.55
1362004.06.21 08:10close660.111.21281.19191.2139-1.1011167.45
1372004.06.21 08:12buy690.111.21291.19191.2139
1382004.06.21 08:24buy700.331.21241.19191.2134
1392004.06.21 08:31buy710.991.21181.19181.2128
1402004.06.21 08:32buy722.971.21131.19181.2123
1412004.06.21 08:38close722.971.21161.19181.212389.1311256.58
1422004.06.21 08:38close710.991.21151.19181.2128-29.7011226.88
1432004.06.21 08:38close700.331.21161.19191.2134-26.4011200.48
1442004.06.21 08:38close690.111.21151.19191.2139-15.4011185.08
1452004.06.21 08:40buy730.111.21181.19081.2128
1462004.06.21 08:47t/p730.111.21281.19081.212811.0011196.08
1472004.06.21 09:00sell740.111.21231.23331.2113
1482004.06.21 09:50t/p740.111.21131.23331.211311.0011207.08
1492004.06.21 10:11buy750.111.20941.18841.2104
1502004.06.21 10:17buy760.331.20891.18841.2099
1512004.06.21 10:34t/p760.331.20991.18841.209933.0011240.08
1522004.06.21 10:34close750.111.20991.18841.21045.5011245.58
1532004.06.21 10:48sell770.111.21011.23111.2091
1542004.06.21 11:37t/p770.111.20911.23111.209111.0011256.58
1552004.06.21 11:43buy780.111.20921.18821.2102
1562004.06.21 12:43buy790.331.20861.18811.2096
1572004.06.21 13:28t/p790.331.20961.18811.209633.0011289.58
1582004.06.21 13:28close780.111.20961.18821.21024.4011293.98
1592004.06.21 13:33sell800.111.20901.23001.2080
1602004.06.21 13:42sell810.331.20961.23011.2086
1612004.06.21 13:42sell820.991.21011.23011.2091
1622004.06.21 13:43sell832.971.21071.23021.2097
1632004.06.21 13:46close832.971.21041.23021.209789.1111383.09
1642004.06.21 13:46close820.991.21041.23011.2091-29.6911353.40
1652004.06.21 13:46close810.331.21051.23011.2086-29.7011323.70
1662004.06.21 13:46close800.111.21061.23001.2080-17.6011306.10
1672004.06.21 13:59sell840.111.21131.23231.2103
1682004.06.21 14:25t/p840.111.21031.23231.210311.0011317.10
1692004.06.21 18:06sell850.111.21001.23101.2090
1702004.06.21 18:20sell860.331.21071.23121.2097
1712004.06.21 18:57t/p860.331.20971.23121.209733.0011350.10
1722004.06.21 18:57close850.111.20971.23101.20903.3011353.40
1732004.06.21 19:03buy870.111.21041.18941.2114
1742004.06.21 23:01t/p870.111.21141.18941.211411.0011364.40
1752004.06.21 23:11sell880.111.21141.23241.2104
1762004.06.22 00:54sell890.331.21201.23251.2110
1772004.06.22 03:05sell900.991.21251.23251.2115
1782004.06.22 04:16sell912.971.21311.23261.2121
1792004.06.22 04:17close912.971.21281.23261.212189.1011453.50
1802004.06.22 04:17close900.991.21311.23251.2115-59.3911394.11
1812004.06.22 04:17close890.331.21301.23251.2110-33.0011361.11
1822004.06.22 04:17close880.111.21311.23241.2104-18.6511342.47
1832004.06.22 04:41buy920.111.21161.19061.2126
1842004.06.22 04:52buy930.331.21111.19061.2121
1852004.06.22 05:24t/p930.331.21211.19061.212133.0011375.47
1862004.06.22 05:24close920.111.21221.19061.21266.6011382.07
1872004.06.22 05:40sell940.111.21191.23291.2109
1882004.06.22 07:21t/p940.111.21091.23291.210911.0011393.07
1892004.06.22 07:32buy950.111.21091.18991.2119
1902004.06.22 07:41buy960.331.21041.18991.2114
1912004.06.22 07:48buy970.991.20991.18991.2109
1922004.06.22 08:02buy982.971.20931.18981.2103
1932004.06.22 08:40close982.971.20961.18981.210389.1011482.17
1942004.06.22 08:40close970.991.20961.18991.2109-29.6911452.48
1952004.06.22 08:40close960.331.20961.18991.2114-26.4011426.08
1962004.06.22 08:40close950.111.20951.18991.2119-15.4011410.68
1972004.06.22 08:49sell990.111.20891.22991.2079
1982004.06.22 08:56t/p990.111.20791.22991.207911.0011421.68
1992004.06.22 09:03buy1000.111.20841.18741.2094
2002004.06.22 09:22buy1010.331.20781.18731.2088
2012004.06.22 09:55t/p1010.331.20881.18731.208833.0011454.68
2022004.06.22 09:55close1000.111.20881.18741.20944.4011459.08
2032004.06.22 10:11sell1020.111.20901.23001.2080
2042004.06.22 10:30t/p1020.111.20801.23001.208011.0011470.08
2052004.06.22 10:41buy1030.111.20781.18681.2088
2062004.06.22 10:53t/p1030.111.20881.18681.208811.0011481.08
2072004.06.22 11:04sell1040.111.20821.22921.2072
2082004.06.22 12:00t/p1040.111.20721.22921.207211.0011492.08
2092004.06.22 12:10buy1050.111.20711.18611.2081
2102004.06.22 12:38t/p1050.111.20811.18611.208111.0011503.08
2112004.06.22 12:53sell1060.121.20831.22931.2073
2122004.06.22 13:12sell1070.331.20881.22931.2078
2132004.06.22 13:14sell1080.991.20941.22941.2084
2142004.06.22 13:23t/p1080.991.20841.22941.208499.0011602.08
2152004.06.22 13:23close1070.331.20841.22931.207813.2011615.28
2162004.06.22 13:23close1060.121.20851.22931.2073-2.4011612.88
2172004.06.22 13:23sell1090.121.20821.22921.2072
2182004.06.22 13:26sell1100.361.20871.22921.2077
2192004.06.22 13:35sell1111.081.20921.22921.2082
2202004.06.22 13:37sell1122.971.20981.22931.2088
2212004.06.22 13:49close1122.971.20951.22931.208889.0911701.97
2222004.06.22 13:49close1111.081.20961.22921.2082-43.2011658.77
2232004.06.22 13:49close1100.361.20951.22921.2077-28.8011629.97
2242004.06.22 13:49close1090.121.20961.22921.2072-16.8011613.17
2252004.06.22 18:05sell1130.121.20821.22921.2072
2262004.06.22 18:18sell1140.361.20871.22921.2077
2272004.06.22 19:09sell1151.081.20931.22931.2083
2282004.06.22 19:12sell1162.971.20981.22931.2088
2292004.06.22 19:40close1162.971.20951.22931.208889.0911702.26
2302004.06.22 19:40close1151.081.20951.22931.2083-21.6011680.66
2312004.06.22 19:41close1140.361.20951.22921.2077-28.8011651.86
2322004.06.22 19:41close1130.121.20951.22921.2072-15.6011636.26
2332004.06.22 19:55buy1170.121.20931.18831.2103
2342004.06.22 20:01buy1180.361.20881.18831.2098
2352004.06.22 20:32t/p1180.361.20981.18831.209836.0011672.26
2362004.06.22 20:32close1170.121.20981.18831.21036.0011678.26
2372004.06.22 20:48sell1190.121.20981.23081.2088
2382004.06.22 21:44sell1200.361.21031.23081.2093
2392004.06.22 23:11sell1211.081.21091.23091.2099
2402004.06.22 23:23sell1223.241.21151.23101.2105
2412004.06.23 01:26close1223.241.21121.23101.210598.8311777.09
2422004.06.23 01:26close1211.081.21121.23091.2099-31.8511745.24
2432004.06.23 01:26close1200.361.21131.23081.2093-35.8211709.42
2442004.06.23 01:27close1190.121.21131.23081.2088-17.9411691.48
2452004.06.23 01:33buy1230.121.21141.19041.2124
2462004.06.23 01:38buy1240.361.21071.19021.2117
2472004.06.23 03:04t/p1240.361.21171.19021.211736.0011727.48
2482004.06.23 03:04close1230.121.21171.19041.21243.6011731.08
2492004.06.23 03:13sell1250.121.21141.23241.2104
2502004.06.23 03:43sell1260.361.21201.23251.2110
2512004.06.23 03:46sell1271.081.21261.23261.2116
2522004.06.23 03:47sell1283.241.21311.23261.2121
2532004.06.23 03:48close1283.241.21281.23261.212197.2011828.28
2542004.06.23 03:49close1271.081.21281.23261.2116-21.6011806.68
2552004.06.23 03:49close1260.361.21271.23251.2110-25.2011781.48
2562004.06.23 03:49close1250.121.21281.23241.2104-16.8011764.68
2572004.06.23 03:55sell1290.121.21231.23331.2113
2582004.06.23 04:00sell1300.361.21301.23351.2120
2592004.06.23 04:07sell1311.081.21361.23361.2126
2602004.06.23 04:22sell1323.241.21421.23371.2132
2612004.06.23 04:30close1323.241.21391.23371.213297.1811861.86
2622004.06.23 04:30close1311.081.21401.23361.2126-43.2011818.66
2632004.06.23 04:30close1300.361.21391.23351.2120-32.4011786.26
2642004.06.23 04:30close1290.121.21401.23331.2113-20.4011765.86
2652004.06.23 04:52sell1330.121.21381.23481.2128
2662004.06.23 06:36sell1340.361.21431.23481.2133
2672004.06.23 06:46sell1351.081.21501.23501.2140
2682004.06.23 07:28sell1363.241.21561.23511.2146
2692004.06.23 09:55close1363.241.21531.23511.214697.2011863.06
2702004.06.23 09:55close1351.081.21521.23501.2140-21.6011841.46
2712004.06.23 09:55close1340.361.21531.23481.2133-36.0011805.46
2722004.06.23 09:55close1330.121.21521.23481.2128-16.8011788.66
2732004.06.23 10:02buy1370.121.21551.19451.2165
2742004.06.23 10:32buy1380.361.21491.19441.2159
2752004.06.23 10:41buy1391.081.21431.19431.2153
2762004.06.23 10:54buy1403.241.21361.19411.2146
2772004.06.24 14:31close1403.241.21401.19411.214674.2011862.86
2782004.06.24 14:31close1391.081.21411.19431.2153-40.0711822.79
2792004.06.24 14:31close1380.361.21421.19441.2159-31.3611791.43
2802004.06.24 14:31close1370.121.21431.19451.2165-16.4511774.98
2812004.06.24 18:10sell1410.121.21691.23791.2159
2822004.06.24 18:21sell1420.361.21741.23791.2164
2832004.06.24 18:38sell1431.081.21791.23791.2169
2842004.06.24 18:42t/p1431.081.21691.23791.2169108.0011882.98
2852004.06.24 18:42close1420.361.21691.23791.216418.0011900.98
2862004.06.24 18:42close1410.121.21701.23791.2159-1.2011899.78
2872004.06.24 19:01sell1440.121.21741.23841.2164
2882004.06.24 20:19sell1450.361.21791.23841.2169
2892004.06.24 20:45t/p1450.361.21691.23841.216936.0011935.78
2902004.06.24 20:45close1440.121.21691.23841.21646.0011941.78
2912004.06.24 21:00buy1460.121.21681.19581.2178
2922004.06.24 21:37t/p1460.121.21781.19581.217812.0011953.78
2932004.06.24 21:44sell1470.121.21751.23851.2165
2942004.06.24 22:20sell1480.361.21801.23851.2170
2952004.06.24 22:50t/p1480.361.21701.23851.217036.0011989.78
2962004.06.24 22:50close1470.121.21701.23851.21656.0011995.78
2972004.06.24 23:02buy1490.121.21711.19611.2181
2982004.06.24 23:49t/p1490.121.21811.19611.218112.0012007.78
2992004.06.24 23:56sell1500.121.21791.23891.2169
3002004.06.25 00:14sell1510.361.21851.23901.2175
3012004.06.25 00:45t/p1510.361.21751.23901.217536.0012043.78
3022004.06.25 00:45close1500.121.21751.23891.21694.8612048.64
3032004.06.25 01:06buy1520.121.21751.19651.2185
3042004.06.25 01:36buy1530.361.21681.19631.2178
3052004.06.25 02:13buy1541.081.21611.19611.2171
3062004.06.25 02:17buy1553.241.21551.19601.2165
3072004.06.25 02:29close1553.241.21581.19601.216597.2112145.85
3082004.06.25 02:29close1541.081.21591.19611.2171-21.5912124.26
3092004.06.25 02:29close1530.361.21581.19631.2178-36.0012088.26
3102004.06.25 02:29close1520.121.21591.19651.2185-19.2012069.06
3112004.06.25 02:59buy1560.121.21571.19471.2167
3122004.06.25 03:05buy1570.361.21511.19461.2161
3132004.06.25 03:06buy1581.081.21461.19461.2156
3142004.06.25 03:35t/p1581.081.21561.19461.2156108.0012177.06
3152004.06.25 03:35close1570.361.21561.19461.216118.0012195.06
3162004.06.25 03:35close1560.121.21551.19471.2167-2.4012192.66
3172004.06.25 03:44sell1590.121.21521.23621.2142
3182004.06.25 04:03t/p1590.121.21421.23621.214212.0012204.66
3192004.06.25 04:10buy1600.121.21461.19361.2156
3202004.06.25 06:16t/p1600.121.21561.19361.215612.0012216.66
3212004.06.25 06:21sell1610.121.21491.23591.2139
3222004.06.25 06:25sell1620.361.21541.23591.2144
3232004.06.25 07:37sell1631.081.21601.23601.2150
3242004.06.25 07:50sell1643.241.21661.23611.2156
3252004.06.25 08:00close1643.241.21631.23611.215697.2112313.87
3262004.06.25 08:01close1631.081.21631.23601.2150-32.4012281.47
3272004.06.25 08:01close1620.361.21641.23591.2144-36.0012245.47
3282004.06.25 08:01close1610.121.21651.23591.2139-19.2012226.27
3292004.06.25 08:01sell1650.121.21621.23721.2152
3302004.06.25 08:19t/p1650.121.21521.23721.215212.0012238.27
3312004.06.25 08:25buy1660.121.21571.19471.2167
3322004.06.25 08:42buy1670.361.21511.19461.2161
3332004.06.25 08:48buy1681.081.21451.19451.2155
3342004.06.25 08:54t/p1681.081.21551.19451.2155108.0012346.27
3352004.06.25 08:54close1670.361.21571.19461.216121.6012367.87
3362004.06.25 08:54close1660.121.21561.19471.2167-1.2012366.67
3372004.06.25 09:15buy1690.121.21221.19121.2132
3382004.06.25 09:19buy1700.361.21171.19121.2127
3392004.06.25 09:24buy1711.081.21111.19111.2121
3402004.06.25 09:36t/p1711.081.21211.19111.2121108.0012474.67
3412004.06.25 09:36close1700.361.21211.19121.212714.4012489.07
3422004.06.25 09:36close1690.121.21201.19121.2132-2.4012486.67
3432004.06.25 09:56sell1720.121.21221.23321.2112
3442004.06.25 10:01t/p1720.121.21121.23321.211212.0012498.67
3452004.06.25 10:11buy1730.121.21211.19111.2131
3462004.06.25 10:29t/p1730.121.21311.19111.213112.0012510.67
3472004.06.25 10:42sell1740.131.21331.23431.2123
3482004.06.25 11:04sell1750.391.21381.23431.2128
3492004.06.25 11:17t/p1750.391.21281.23431.212839.0012549.67
3502004.06.25 11:17close1740.131.21281.23431.21236.5012556.17
3512004.06.25 11:31buy1760.131.21311.19211.2141
3522004.06.25 11:35buy1770.391.21251.19201.2135
3532004.06.25 11:39buy1781.171.21191.19191.2129
3542004.06.25 11:40buy1793.241.21141.19191.2124
3552004.06.25 11:46close1793.241.21171.19191.212497.2012653.37
3562004.06.25 11:46close1781.171.21161.19191.2129-35.1012618.27
3572004.06.25 11:46close1770.391.21171.19201.2135-31.2012587.07
3582004.06.25 11:46close1760.131.21161.19211.2141-19.5012567.57
3592004.06.25 11:48buy1800.131.21211.19111.2131
3602004.06.25 12:11t/p1800.131.21311.19111.213113.0012580.57
3612004.06.25 12:26sell1810.131.21271.23371.2117
3622004.06.25 13:08sell1820.391.21321.23371.2122
3632004.06.25 13:25sell1831.171.21381.23381.2128
3642004.06.25 13:26sell1843.241.21441.23391.2134
3652004.06.25 13:38close1843.241.21411.23391.213497.2012677.77
3662004.06.25 13:38close1831.171.21411.23381.2128-35.1012642.67
3672004.06.25 13:38close1820.391.21421.23371.2122-39.0012603.67
3682004.06.25 13:38close1810.131.21431.23371.2117-20.8012582.87
3692004.06.25 18:07buy1850.131.21461.19361.2156
3702004.06.25 18:09buy1860.391.21411.19361.2151
3712004.06.25 20:03t/p1860.391.21511.19361.215139.0012621.87
3722004.06.25 20:03close1850.131.21511.19361.21566.5012628.37
3732004.06.25 20:13sell1870.131.21501.23601.2140
3742004.06.25 21:35sell1880.391.21571.23621.2147
3752004.06.25 22:08sell1891.171.21621.23621.2152
3762004.06.25 22:26sell1903.241.21681.23631.2158
3772004.06.28 02:13close1903.241.21651.23631.215898.8512727.22
3782004.06.28 02:13close1891.171.21661.23621.2152-46.2112681.00
3792004.06.28 02:13close1880.391.21651.23621.2147-31.0012650.00
3802004.06.28 02:14close1870.131.21651.23601.2140-19.4312630.56
3812004.06.28 02:26buy1910.131.21611.19511.2171
3822004.06.28 03:02buy1920.391.21551.19501.2165
3832004.06.28 05:53t/p1920.391.21651.19501.216539.0012669.56
3842004.06.28 05:53close1910.131.21651.19511.21715.2012674.76
3852004.06.28 06:00sell1930.131.21641.23741.2154
3862004.06.28 06:49t/p1930.131.21541.23741.215413.0012687.76
3872004.06.28 07:13buy1940.131.21541.19441.2164
3882004.06.28 07:21buy1950.391.21481.19431.2158
3892004.06.28 07:44buy1961.171.21431.19431.2153
3902004.06.28 07:52buy1973.511.21371.19421.2147
3912004.06.28 07:57close1973.511.21401.19421.2147105.2912793.05
3922004.06.28 07:57close1961.171.21411.19431.2153-23.3912769.66
3932004.06.28 07:57close1950.391.21411.19431.2158-27.3012742.36
3942004.06.28 07:57close1940.131.21411.19441.2164-16.9012725.46
3952004.06.28 07:58buy1980.131.21441.19341.2154
3962004.06.28 08:06buy1990.391.21391.19341.2149
3972004.06.28 08:07buy2001.171.21341.19341.2144
3982004.06.28 08:09buy2013.511.21281.19331.2138
3992004.06.28 08:18close2013.511.21311.19331.2138105.3012830.76
4002004.06.28 08:18close2001.171.21321.19341.2144-23.4012807.36
4012004.06.28 08:18close1990.391.21311.19341.2149-31.2012776.16
4022004.06.28 08:18close1980.131.21321.19341.2154-15.6012760.56
4032004.06.28 08:18buy2020.131.21331.19231.2143
4042004.06.28 08:36buy2030.391.21281.19231.2138
4052004.06.28 09:06t/p2030.391.21381.19231.213839.0012799.56
4062004.06.28 09:06close2020.131.21391.19231.21437.8012807.36
4072004.06.28 09:14sell2040.131.21371.23471.2127
4082004.06.28 09:24sell2050.391.21431.23481.2133
4092004.06.28 09:40sell2061.171.21491.23491.2139
4102004.06.28 09:46sell2073.511.21551.23501.2145
4112004.06.28 11:09close2073.511.21521.23501.2145105.2912912.65
4122004.06.28 11:09close2061.171.21531.23491.2139-46.8012865.85
4132004.06.28 11:09close2050.391.21521.23481.2133-35.1012830.75
4142004.06.28 11:09close2040.131.21531.23471.2127-20.8012809.95
4152004.06.28 11:15buy2080.131.21581.19481.2168
4162004.06.28 11:22buy2090.391.21521.19471.2162
4172004.06.28 11:23buy2101.171.21471.19471.2157
4182004.06.28 11:32t/p2101.171.21571.19471.2157117.0112926.96
4192004.06.28 11:32close2090.391.21571.19471.216219.5012946.46
4202004.06.28 11:32close2080.131.21561.19481.2168-2.6012943.86
4212004.06.28 11:58sell2110.131.21631.23731.2153
4222004.06.28 12:10sell2120.391.21681.23731.2158
4232004.06.28 13:52sell2131.171.21741.23741.2164
4242004.06.28 14:02sell2143.511.21791.23741.2169
4252004.06.28 18:36close2143.511.21751.23741.2169140.4013084.26
4262004.06.28 18:36close2131.171.21761.23741.2164-23.4113060.85
4272004.06.28 18:36close2120.391.21741.23731.2158-23.4013037.45
4282004.06.28 18:36close2110.131.21721.23731.2153-11.7013025.75
4292004.06.28 18:47buy2150.131.21711.19611.2181
4302004.06.28 18:54buy2160.391.21661.19611.2176
4312004.06.28 18:59buy2171.171.21601.19601.2170
4322004.06.28 20:21t/p2171.171.21701.19601.2170117.0013142.75
4332004.06.28 20:21close2160.391.21701.19611.217615.6013158.35
4342004.06.28 20:21close2150.131.21701.19611.2181-1.3013157.05
4352004.06.28 20:21buy2180.131.21711.19611.2181
4362004.06.28 20:40t/p2180.131.21811.19611.218113.0013170.05
4372004.06.28 20:45sell2190.131.21781.23881.2168
4382004.06.28 20:58sell2200.391.21831.23881.2173
4392004.06.28 21:09sell2211.171.21881.23881.2178
4402004.06.29 02:07t/p2211.171.21781.23881.2178117.5813287.64
4412004.06.29 02:07close2200.391.21781.23881.217319.7013307.33
4422004.06.29 02:07close2190.131.21771.23881.21681.3713308.70
4432004.06.29 02:20buy2220.131.21771.19671.2187
4442004.06.29 02:30buy2230.391.21711.19661.2181
4452004.06.29 05:19t/p2230.391.21811.19661.218139.0013347.70
4462004.06.29 05:19close2220.131.21811.19671.21875.2013352.90
4472004.06.29 05:24sell2240.131.21791.23891.2169
4482004.06.29 07:46t/p2240.131.21691.23891.216913.0013365.90
4492004.06.29 07:56buy2250.131.21701.19601.2180
4502004.06.29 07:58buy2260.391.21641.19591.2174
4512004.06.29 08:03buy2271.171.21581.19581.2168
4522004.06.29 08:20buy2283.511.21511.19561.2161
4532004.06.29 08:23close2283.511.21551.19561.2161140.3913506.29
4542004.06.29 08:23close2271.171.21541.19581.2168-46.8013459.49
4552004.06.29 08:23close2260.391.21551.19591.2174-35.1013424.39
4562004.06.29 08:23close2250.131.21541.19601.2180-20.8013403.59
4572004.06.29 08:26buy2290.131.21561.19461.2166
4582004.06.29 08:58t/p2290.131.21661.19461.216613.0013416.59
4592004.06.29 09:04sell2300.131.21591.23691.2149
4602004.06.29 09:12sell2310.391.21641.23691.2154
4612004.06.29 09:28t/p2310.391.21541.23691.215439.0013455.59
4622004.06.29 09:28close2300.131.21541.23691.21496.5013462.09
4632004.06.29 09:45buy2320.131.21381.19281.2148
4642004.06.29 10:04buy2330.391.21331.19281.2143
4652004.06.29 10:22t/p2330.391.21431.19281.214339.0013501.09
4662004.06.29 10:22close2320.131.21431.19281.21486.5013507.59
4672004.06.29 10:35sell2340.141.21481.23581.2138
4682004.06.29 10:38sell2350.391.21541.23591.2144
4692004.06.29 11:22sell2361.171.21591.23591.2149
4702004.06.29 11:56sell2373.511.21651.23601.2155
4712004.06.29 12:28close2373.511.21621.23601.2155105.3213612.91
4722004.06.29 12:28close2361.171.21611.23591.2149-23.4013589.51
4732004.06.29 12:28close2350.391.21621.23591.2144-31.2013558.31
4742004.06.29 12:28close2340.141.21601.23581.2138-16.8013541.51
4752004.06.29 12:39buy2380.141.21601.19501.2170
4762004.06.29 12:52buy2390.421.21551.19501.2165
4772004.06.29 13:47t/p2390.421.21651.19501.216542.0013583.51
4782004.06.29 13:47close2380.141.21651.19501.21707.0013590.51
4792004.06.29 18:03sell2400.141.21191.23291.2109
4802004.06.29 18:14t/p2400.141.21091.23291.210914.0013604.51
4812004.06.29 18:28buy2410.141.21121.19021.2122
4822004.06.29 19:05t/p2410.141.21221.19021.212214.0013618.51
4832004.06.29 19:15sell2420.141.21201.23301.2110
4842004.06.29 20:28t/p2420.141.21101.23301.211014.0013632.51
4852004.06.29 20:52buy2430.141.20771.18671.2087
4862004.06.30 00:53t/p2430.141.20871.18671.208713.2013645.71
4872004.06.30 01:05sell2440.141.20851.22951.2075
4882004.06.30 01:14sell2450.421.20901.22951.2080
4892004.06.30 01:30t/p2450.421.20801.22951.208042.0013687.71
4902004.06.30 01:30close2440.141.20791.22951.20758.4013696.11
4912004.06.30 01:43buy2460.141.20821.18721.2092
4922004.06.30 02:18t/p2460.141.20921.18721.209214.0013710.11
4932004.06.30 02:25sell2470.141.20891.22991.2079
4942004.06.30 02:41t/p2470.141.20791.22991.207914.0013724.11
4952004.06.30 02:52buy2480.141.20801.18701.2090
4962004.06.30 03:04buy2490.421.20751.18701.2085
4972004.06.30 03:25t/p2490.421.20851.18701.208542.0013766.11
4982004.06.30 03:25close2480.141.20851.18701.20907.0013773.11
4992004.06.30 03:49sell2500.141.20911.23011.2081
5002004.06.30 03:52sell2510.421.20981.23031.2088
5012004.06.30 03:58sell2521.261.21041.23041.2094
5022004.06.30 04:17t/p2521.261.20941.23041.2094126.0013899.11
5032004.06.30 04:17close2510.421.20931.23031.208821.0013920.11
5042004.06.30 04:17close2500.141.20951.23011.2081-5.6013914.51
5052004.06.30 04:25buy2530.141.20991.18891.2109
5062004.06.30 04:27buy2540.421.20931.18881.2103
5072004.06.30 06:05buy2551.261.20851.18851.2095
5082004.06.30 07:56buy2563.781.20781.18831.2088
5092004.06.30 07:58close2563.781.20821.18831.2088151.2414065.75
5102004.06.30 07:58close2551.261.20821.18851.2095-37.8014027.95
5112004.06.30 07:58close2540.421.20811.18881.2103-50.4013977.55
5122004.06.30 07:58close2530.141.20801.18891.2109-26.6013950.95
5132004.06.30 08:02buy2570.141.20841.18741.2094
5142004.06.30 08:04buy2580.421.20781.18731.2088
5152004.06.30 08:23buy2591.261.20731.18731.2083
5162004.06.30 08:56buy2603.781.20671.18721.2077
5172004.06.30 08:57close2603.781.20701.18721.2077113.3814064.33
5182004.06.30 08:57close2591.261.20691.18731.2083-50.3914013.94
5192004.06.30 08:57close2580.421.20701.18731.2088-33.6013980.34
5202004.06.30 08:57close2570.141.20691.18741.2094-21.0013959.34
5212004.06.30 09:04buy2610.141.20691.18591.2079
5222004.06.30 09:16t/p2610.141.20791.18591.207914.0013973.34
5232004.06.30 09:43sell2620.141.21051.23151.2095
5242004.06.30 09:45sell2630.421.21111.23161.2101
5252004.06.30 09:51t/p2630.421.21011.23161.210142.0014015.34
5262004.06.30 09:51close2620.141.21011.23151.20955.6014020.94
5272004.06.30 10:11sell2640.141.21031.23131.2093
5282004.06.30 10:19sell2650.421.21081.23131.2098
5292004.06.30 10:24sell2661.261.21141.23141.2104
5302004.06.30 10:43sell2673.781.21201.23151.2110
5312004.06.30 10:50close2673.781.21171.23151.2110113.4314134.37
5322004.06.30 10:50close2661.261.21161.23141.2104-25.2014109.17
5332004.06.30 10:50close2650.421.21171.23131.2098-37.8014071.37
5342004.06.30 10:50close2640.141.21161.23131.2093-18.2014053.17
5352004.06.30 11:11sell2680.141.21311.23411.2121
5362004.06.30 11:39t/p2680.141.21211.23411.212114.0014067.17
5372004.06.30 11:44buy2690.141.21241.19141.2134
5382004.06.30 11:48buy2700.421.21191.19141.2129
5392004.06.30 11:54t/p2700.421.21291.19141.212942.0014109.17
5402004.06.30 11:54close2690.141.21291.19141.21347.0014116.17
5412004.06.30 12:07sell2710.141.21341.23441.2124
5422004.06.30 12:15t/p2710.141.21241.23441.212414.0014130.17
5432004.06.30 12:29buy2720.141.21341.19241.2144
5442004.06.30 12:32t/p2720.141.21441.19241.214414.0014144.17
5452004.06.30 12:48sell2730.141.21511.23611.2141
5462004.06.30 12:54sell2740.421.21571.23621.2147
5472004.06.30 14:23sell2751.261.21631.23631.2153
5482004.06.30 15:16sell2763.781.21681.23631.2158
5492004.06.30 15:46close2763.781.21651.23631.2158113.4014257.57
5502004.06.30 15:46close2751.261.21661.23631.2153-37.8014219.77
5512004.06.30 15:46close2740.421.21651.23621.2147-33.6014186.17
5522004.06.30 15:46close2730.141.21661.23611.2141-21.0014165.17
5532004.06.30 18:22buy2770.141.21761.19661.2186
5542004.06.30 18:40buy2780.421.21701.19651.2180
5552004.06.30 19:06buy2791.261.21651.19651.2175
5562004.06.30 20:06t/p2791.261.21751.19651.2175126.0014291.17
5572004.06.30 20:06close2780.421.21761.19651.218025.2014316.37
5582004.06.30 20:06close2770.141.21751.19661.2186-1.4014314.97
5592004.06.30 20:18sell2800.141.21731.23831.2163
5602004.06.30 20:18t/p2800.141.21631.23831.216314.0014328.97
5612004.06.30 20:18sell2810.141.21571.23671.2147
5622004.06.30 20:18sell2820.421.21661.23711.2156
5632004.06.30 20:18sell2831.261.21731.23731.2163
5642004.06.30 20:18sell2843.781.21801.23751.2170
5652004.06.30 20:21close2843.781.21741.23751.2170226.8214555.79
5662004.06.30 20:21close2831.261.21711.23731.216325.2014580.99
5672004.06.30 20:21close2820.421.21681.23711.2156-8.4014572.59
5682004.06.30 20:21close2810.141.21691.23671.2147-16.8014555.79
5692004.06.30 20:25sell2850.151.21631.23731.2153
5702004.06.30 20:25t/p2850.151.21531.23731.215315.0014570.79
5712004.06.30 20:25sell2860.151.21481.23581.2138
5722004.06.30 20:25sell2870.451.21551.23601.2145
5732004.06.30 20:25sell2881.351.21611.23611.2151
5742004.06.30 20:25sell2893.781.21661.23611.2156
5752004.06.30 20:25close2893.781.21631.23611.2156113.4214684.21
5762004.06.30 20:25close2881.351.21661.23611.2151-67.4914616.72
5772004.06.30 20:26close2870.451.21671.23601.2145-54.0014562.72
5782004.06.30 20:26close2860.151.21701.23581.2138-33.0014529.72
5792004.06.30 20:37sell2900.151.21771.23871.2167
5802004.06.30 20:38sell2910.451.21831.23881.2173
5812004.06.30 20:56sell2921.261.21881.23881.2178
5822004.06.30 20:56sell2933.781.21931.23881.2183
5832004.06.30 20:59close2933.781.21901.23881.2183113.4114643.13
5842004.06.30 20:59close2921.261.21881.23881.21780.0014643.13
5852004.06.30 20:59close2910.451.21871.23881.2173-18.0014625.13
5862004.06.30 20:59close2900.151.21881.23871.2167-16.5014608.63
5872004.06.30 21:03sell2940.151.21851.23951.2175
5882004.06.30 21:14sell2950.451.21901.23951.2180
5892004.06.30 21:28sell2961.351.21961.23961.2186
5902004.06.30 23:27t/p2961.351.21861.23961.2186135.0014743.63
5912004.06.30 23:27close2950.451.21841.23951.218027.0014770.63
5922004.06.30 23:27close2940.151.21851.23951.21750.0014770.63
5932004.06.30 23:36buy2970.151.21871.19771.2197
5942004.07.01 00:30buy2980.451.21811.19761.2191
5952004.07.01 01:54t/p2980.451.21911.19761.219145.0014815.63
5962004.07.01 01:54close2970.151.21931.19771.21976.4414822.07
5972004.07.01 02:07sell2990.151.21991.24091.2189
5982004.07.01 02:34t/p2990.151.21891.24091.218915.0014837.07
5992004.07.01 03:04buy3000.151.21861.19761.2196
6002004.07.01 03:06buy3010.451.21811.19761.2191
6012004.07.01 03:10buy3021.351.21741.19741.2184
6022004.07.01 03:21t/p3021.351.21841.19741.2184134.9914972.06
6032004.07.01 03:21close3010.451.21841.19761.219113.5014985.56
6042004.07.01 03:21close3000.151.21831.19761.2196-4.5014981.06
6052004.07.01 03:31sell3030.151.21811.23911.2171
6062004.07.01 04:21t/p3030.151.21711.23911.217115.0014996.06
6072004.07.01 04:24buy3040.151.21721.19621.2182
6082004.07.01 05:09buy3050.451.21661.19611.2176
6092004.07.01 05:22buy3061.351.21601.19601.2170
6102004.07.01 06:22buy3074.051.21551.19601.2165
6112004.07.01 06:34close3074.051.21581.19601.2165121.5215117.58
6122004.07.01 06:35close3061.351.21571.19601.2170-40.5115077.07
6132004.07.01 06:35close3050.451.21581.19611.2176-36.0015041.07
6142004.07.01 06:35close3040.151.21591.19621.2182-19.5015021.57
6152004.07.01 06:51sell3080.151.21641.23741.2154
6162004.07.01 07:30sell3090.451.21691.23741.2159
6172004.07.01 07:32sell3101.351.21741.23741.2164
6182004.07.01 08:03t/p3101.351.21641.23741.2164135.0115156.58
6192004.07.01 08:03close3090.451.21641.23741.215922.5015179.08
6202004.07.01 08:03close3080.151.21651.23741.2154-1.5015177.58
6212004.07.01 08:14buy3110.151.21641.19541.2174
6222004.07.01 08:35buy3120.451.21581.19531.2168
6232004.07.01 08:47t/p3120.451.21681.19531.216845.0015222.58
6242004.07.01 08:47close3110.151.21691.19541.21747.5015230.08
6252004.07.01 08:48buy3130.151.21711.19611.2181
6262004.07.01 08:48buy3140.451.21651.19601.2175
6272004.07.01 09:01buy3151.351.21591.19591.2169
6282004.07.01 09:02buy3164.051.21541.19591.2164
6292004.07.01 09:56close3164.051.21581.19591.2164162.0415392.12
6302004.07.01 09:56close3151.351.21571.19591.2169-27.0115365.11
6312004.07.01 09:57close3140.451.21561.19601.2175-40.5015324.61
6322004.07.01 09:57close3130.151.21551.19611.2181-24.0015300.61
6332004.07.01 10:03sell3170.151.21551.23651.2145
6342004.07.01 10:08t/p3170.151.21451.23651.214515.0015315.61
6352004.07.01 10:19buy3180.151.21421.19321.2152
6362004.07.01 11:11t/p3180.151.21521.19321.215215.0015330.61
6372004.07.01 11:22sell3190.151.21551.23651.2145
6382004.07.01 11:36sell3200.451.21601.23651.2150
6392004.07.01 11:58sell3211.351.21661.23661.2156
6402004.07.01 11:58sell3224.051.21711.23661.2161
6412004.07.01 13:13close3224.051.21681.23661.2161121.5015452.11
6422004.07.01 13:13close3211.351.21691.23661.2156-40.5015411.61
6432004.07.01 13:13close3200.451.21681.23651.2150-36.0015375.61
6442004.07.01 13:13close3190.151.21671.23651.2145-18.0015357.61
6452004.07.01 13:22buy3230.151.21651.19551.2175
6462004.07.01 13:29buy3240.451.21591.19541.2169
6472004.07.01 13:29buy3251.351.21541.19541.2164
6482004.07.01 13:32buy3264.051.21481.19531.2158
6492004.07.01 13:34close3264.051.21511.19531.2158121.5215479.13
6502004.07.01 13:34close3251.351.21521.19541.2164-26.9915452.14
6512004.07.01 13:34close3240.451.21521.19541.2169-31.5015420.64
6522004.07.01 13:34close3230.151.21511.19551.2175-21.0015399.64
6532004.07.01 13:38buy3270.151.21601.19501.2170
6542004.07.01 14:07t/p3270.151.21701.19501.217015.0015414.64
6552004.07.01 18:07sell3280.151.21551.23651.2145
6562004.07.01 18:19sell3290.451.21601.23651.2150
6572004.07.01 18:24sell3301.351.21661.23661.2156
6582004.07.01 18:33sell3314.051.21711.23661.2161
6592004.07.01 18:34close3314.051.21671.23661.2161161.9815576.62
6602004.07.01 18:34close3301.351.21681.23661.2156-27.0015549.62
6612004.07.01 18:34close3290.451.21691.23651.2150-40.5015509.12
6622004.07.01 18:34close3280.151.21681.23651.2145-19.5015489.62
6632004.07.01 18:36sell3320.151.21621.23721.2152
6642004.07.01 19:02sell3330.451.21671.23721.2157
6652004.07.01 19:42sell3341.351.21721.23721.2162
6662004.07.01 22:14t/p3341.351.21621.23721.2162135.0115624.63
6672004.07.01 22:14close3330.451.21621.23721.215722.5015647.13
6682004.07.01 22:14close3320.151.21611.23721.21521.5015648.63
6692004.07.01 22:21buy3350.161.21621.19521.2172
6702004.07.01 23:08buy3360.481.21561.19511.2166
6712004.07.02 02:22buy3371.441.21501.19501.2160
6722004.07.02 04:04t/p3371.441.21601.19501.2160144.0015792.63
6732004.07.02 04:04close3360.481.21611.19511.216621.2615813.89
6742004.07.02 04:04close3350.161.21621.19521.2172-0.9115812.98
6752004.07.02 04:16sell3380.161.21611.23711.2151
6762004.07.02 04:22sell3390.481.21671.23721.2157
6772004.07.02 04:32sell3401.441.21751.23751.2165
6782004.07.02 04:54sell3414.321.21801.23751.2170
6792004.07.02 05:06close3414.321.21771.23751.2170129.6215942.60
6802004.07.02 05:06close3401.441.21781.23751.2165-43.2015899.40
6812004.07.02 05:06close3390.481.21771.23721.2157-48.0015851.40
6822004.07.02 05:06close3380.161.21781.23711.2151-27.2015824.20
6832004.07.02 05:26buy3420.161.21751.19651.2185
6842004.07.02 07:35buy3430.481.21691.19641.2179
6852004.07.02 07:53buy3441.441.21631.19631.2173
6862004.07.02 08:13t/p3441.441.21731.19631.2173144.0015968.20
6872004.07.02 08:13close3430.481.21731.19641.217919.2015987.40
6882004.07.02 08:13close3420.161.21721.19651.2185-4.8015982.60
6892004.07.02 08:22sell3450.161.21671.23771.2157
6902004.07.02 08:55sell3460.481.21721.23771.2162
6912004.07.02 09:12t/p3460.481.21621.23771.216248.0016030.60
6922004.07.02 09:12close3450.161.21611.23771.21579.6016040.20
6932004.07.02 09:35buy3470.161.21561.19461.2166
6942004.07.02 10:27buy3480.481.21501.19451.2160
6952004.07.02 12:36t/p3480.481.21601.19451.216048.0016088.20
6962004.07.02 12:36close3470.161.21601.19461.21666.4016094.60
6972004.07.02 12:42sell3490.161.21581.23681.2148
6982004.07.02 14:13t/p3490.161.21481.23681.214816.0016110.60
6992004.07.02 18:25sell3500.161.23201.25301.2310
7002004.07.02 18:53sell3510.481.23251.25301.2315
7012004.07.02 19:05t/p3510.481.23151.25301.231548.0016158.60
7022004.07.02 19:05close3500.161.23151.25301.23108.0016166.60
7032004.07.02 19:21buy3520.161.23181.21081.2328
7042004.07.02 20:55buy3530.481.23121.21071.2322
7052004.07.02 22:11t/p3530.481.23221.21071.232248.0016214.60
7062004.07.02 22:11close3520.161.23221.21081.23286.4016221.00
7072004.07.02 22:26sell3540.161.23211.25311.2311
7082004.07.05 00:00sell3550.481.23271.25321.2317
7092004.07.05 00:18sell3561.441.23321.25321.2322
7102004.07.05 00:43t/p3561.441.23221.25321.2322144.0116365.01
7112004.07.05 00:43close3550.481.23221.25321.231724.0116389.02
7122004.07.05 00:43close3540.161.23211.25311.23110.0816389.10
7132004.07.05 00:53buy3570.161.23251.21151.2335
7142004.07.05 01:11buy3580.481.23201.21151.2330
7152004.07.05 01:13buy3591.441.23151.21151.2325
7162004.07.05 01:27t/p3591.441.23251.21151.2325144.0216533.12
7172004.07.05 01:27close3580.481.23251.21151.233024.0016557.12
7182004.07.05 01:27close3570.161.23251.21151.23350.0016557.12
7192004.07.05 01:41sell3600.171.23251.25351.2315
7202004.07.05 02:07t/p3600.171.23151.25351.231517.0016574.12
7212004.07.05 02:24buy3610.171.23191.21091.2329
7222004.07.05 08:11buy3620.511.23131.21081.2323
7232004.07.05 08:37t/p3620.511.23231.21081.232351.0016625.12
7242004.07.05 08:37close3610.171.23231.21091.23296.8016631.92
7252004.07.05 08:45sell3630.171.23201.25301.2310
7262004.07.05 08:53sell3640.511.23251.25301.2315
7272004.07.05 09:02t/p3640.511.23151.25301.231551.0016682.92
7282004.07.05 09:02close3630.171.23151.25301.23108.5016691.42
7292004.07.05 09:31buy3650.171.23031.20931.2313
7302004.07.05 10:31buy3660.511.22971.20921.2307
7312004.07.05 10:59buy3671.531.22911.20911.2301
7322004.07.05 11:56buy3684.321.22861.20911.2296
7332004.07.05 12:39close3684.321.22901.20911.2296172.8016864.22
7342004.07.05 12:39close3671.531.22891.20911.2301-30.6016833.62
7352004.07.05 12:39close3660.511.22901.20921.2307-35.7016797.92
7362004.07.05 12:39close3650.171.22911.20931.2313-20.4016777.52
7372004.07.05 12:53sell3690.171.22881.24981.2278
7382004.07.05 16:07t/p3690.171.22781.24981.227817.0016794.52
7392004.07.05 18:02buy3700.171.22791.20691.2289
7402004.07.05 20:50t/p3700.171.22891.20691.228917.0016811.52
7412004.07.05 21:07sell3710.171.22881.24981.2278
7422004.07.05 22:42t/p3710.171.22781.24981.227817.0016828.52
7432004.07.05 22:51buy3720.171.22841.20741.2294
7442004.07.06 00:23t/p3720.171.22941.20741.229416.0316844.55
7452004.07.06 00:38sell3730.171.22921.25021.2282
7462004.07.06 01:06sell3740.511.22981.25031.2288
7472004.07.06 01:31sell3751.531.23041.25041.2294
7482004.07.06 02:17t/p3751.531.22941.25041.2294153.0016997.55
7492004.07.06 02:17close3740.511.22931.25031.228825.5017023.05
7502004.07.06 02:17close3730.171.22931.25021.2282-1.7017021.35
7512004.07.06 02:23buy3760.171.22961.20861.2306
7522004.07.06 03:17buy3770.511.22911.20861.2301
7532004.07.06 03:53buy3781.531.22851.20851.2295
7542004.07.06 05:13t/p3781.531.22951.20851.2295153.0017174.35
7552004.07.06 05:13close3770.511.22951.20861.230120.4017194.75
7562004.07.06 05:13close3760.171.22941.20861.2306-3.4017191.35
7572004.07.06 05:23sell3790.171.22951.25051.2285
7582004.07.06 06:01sell3800.511.23011.25061.2291
7592004.07.06 06:25sell3811.531.23071.25071.2297
7602004.07.06 06:26sell3824.591.23121.25071.2302
7612004.07.06 06:45close3824.591.23091.25071.2302137.7417329.09
7622004.07.06 06:45close3811.531.23111.25071.2297-61.2117267.88
7632004.07.06 06:46close3800.511.23091.25061.2291-40.8017227.08
7642004.07.06 06:46close3790.171.23101.25051.2285-25.5017201.58
7652004.07.06 07:19sell3830.171.23141.25241.2304
7662004.07.06 08:52t/p3830.171.23041.25241.230417.0017218.58
7672004.07.06 09:00buy3840.171.23031.20931.2313
7682004.07.06 10:13buy3850.511.22981.20931.2308
7692004.07.06 10:27buy3861.531.22931.20931.2303
7702004.07.06 10:35buy3874.591.22871.20921.2297
7712004.07.06 10:58close3874.591.22901.20921.2297137.7017356.28
7722004.07.06 10:58close3861.531.22891.20931.2303-61.2017295.08
7732004.07.06 10:58close3850.511.22901.20931.2308-40.8017254.28
7742004.07.06 10:58close3840.171.22891.20931.2313-23.8017230.48
7752004.07.06 11:13sell3880.171.22881.24981.2278
7762004.07.06 11:23sell3890.511.22941.24991.2284
7772004.07.06 11:52t/p3890.511.22841.24991.228451.0017281.48
7782004.07.06 11:52close3880.171.22841.24981.22786.8017288.28
7792004.07.06 12:08buy3900.171.22751.20651.2285
7802004.07.06 12:50t/p3900.171.22851.20651.228517.0017305.28
7812004.07.06 12:59sell3910.171.22831.24931.2273
7822004.07.06 13:34sell3920.511.22881.24931.2278
7832004.07.06 13:38sell3931.531.22931.24931.2283
7842004.07.06 13:47sell3944.591.22991.24941.2289
7852004.07.06 16:06close3944.591.22961.24941.2289137.7017442.98
7862004.07.06 16:06close3931.531.22971.24931.2283-61.2017381.78
7872004.07.06 16:06close3920.511.22961.24931.2278-40.8017340.98
7882004.07.06 16:06close3910.171.22971.24931.2273-23.8017317.18
7892004.07.06 18:08sell3950.171.22921.25021.2282
7902004.07.06 18:16sell3960.511.22971.25021.2287
7912004.07.06 18:47sell3971.531.23021.25021.2292
7922004.07.06 18:55sell3984.591.23081.25031.2298
7932004.07.06 18:58close3984.591.23051.25031.2298137.7217454.90
7942004.07.06 18:59close3971.531.23061.25021.2292-61.1817393.72
7952004.07.06 18:59close3960.511.23071.25021.2287-51.0017342.72
7962004.07.06 18:59close3950.171.23081.25021.2282-27.2017315.52
7972004.07.06 19:02sell3990.171.23041.25141.2294
7982004.07.06 19:55t/p3990.171.22941.25141.229417.0017332.52
7992004.07.06 20:05buy4000.171.23001.20901.2310
8002004.07.06 21:04buy4010.511.22941.20891.2304
8012004.07.06 21:07buy4021.531.22891.20891.2299
8022004.07.06 22:56buy4034.591.22831.20881.2293
8032004.07.06 23:40close4034.591.22871.20881.2293183.6517516.17
8042004.07.06 23:40close4021.531.22871.20891.2299-30.6117485.56
8052004.07.06 23:41close4010.511.22851.20891.2304-45.9017439.66
8062004.07.06 23:41close4000.171.22871.20901.2310-22.1017417.56
8072004.07.06 23:51sell4040.171.22861.24961.2276
8082004.07.07 01:53sell4050.511.22921.24971.2282
8092004.07.07 01:56sell4061.531.22981.24981.2288
8102004.07.07 02:15sell4074.591.23041.24991.2294
8112004.07.07 02:17close4074.591.23011.24991.2294137.7017555.26
8122004.07.07 02:18close4061.531.23001.24981.2288-30.6017524.66
8132004.07.07 02:18close4050.511.22991.24971.2282-35.7017488.96
8142004.07.07 02:18close4040.171.22991.24961.2276-22.0217466.94
8152004.07.07 02:18sell4080.171.22981.25081.2288
8162004.07.07 02:28t/p4080.171.22881.25081.228817.0017483.94
8172004.07.07 02:46buy4090.171.22751.20651.2285
8182004.07.07 03:01t/p4090.171.22851.20651.228517.0017500.94
8192004.07.07 03:10sell4100.181.22801.24901.2270
8202004.07.07 03:17sell4110.511.22861.24911.2276
8212004.07.07 03:22sell4121.531.22911.24911.2281
8222004.07.07 03:34sell4134.591.22971.24921.2287
8232004.07.07 03:37close4134.591.22941.24921.2287137.7417638.68
8242004.07.07 03:37close4121.531.22951.24911.2281-61.2017577.48
8252004.07.07 03:37close4110.511.22961.24911.2276-51.0017526.48
8262004.07.07 03:37close4100.181.22951.24901.2270-27.0017499.48
8272004.07.07 03:43sell4140.171.22951.25051.2285
8282004.07.07 05:06sell4150.511.23011.25061.2291
8292004.07.07 05:16sell4161.531.23071.25071.2297
8302004.07.07 05:29sell4174.591.23131.25081.2303
8312004.07.07 05:40close4174.591.23091.25081.2303183.5917683.07
8322004.07.07 05:41close4161.531.23091.25071.2297-30.6017652.47
8332004.07.07 05:41close4150.511.23081.25061.2291-35.7017616.77
8342004.07.07 05:41close4140.171.23091.25051.2285-23.8017592.97
8352004.07.07 06:07sell4180.181.23101.25201.2300
8362004.07.07 06:30sell4190.541.23151.25201.2305
8372004.07.07 06:36sell4201.621.23211.25211.2311
8382004.07.07 06:57sell4214.591.23261.25211.2316
8392004.07.07 07:15close4214.591.23231.25211.2316137.7417730.71
8402004.07.07 07:15close4201.621.23241.25211.2311-48.6017682.11
8412004.07.07 07:15close4190.541.23231.25201.2305-43.2017638.91
8422004.07.07 07:16close4180.181.23221.25201.2300-21.6017617.31
8432004.07.07 07:32sell4220.181.23221.25321.2312
8442004.07.07 07:47sell4230.541.23271.25321.2317
8452004.07.07 07:52sell4241.621.23331.25331.2323
8462004.07.07 07:52sell4254.591.23381.25331.2328
8472004.07.07 09:38close4254.591.23351.25331.2328137.7017755.01
8482004.07.07 09:38close4241.621.23361.25331.2323-48.6017706.41
8492004.07.07 09:38close4230.541.23351.25321.2317-43.1917663.22
8502004.07.07 09:38close4220.181.23361.25321.2312-25.2017638.02
8512004.07.07 09:44buy4260.181.23381.21281.2348
8522004.07.07 10:02t/p4260.181.23481.21281.234818.0017656.02
8532004.07.07 10:17sell4270.181.23561.25661.2346
8542004.07.07 10:39sell4280.541.23611.25661.2351
8552004.07.07 10:58t/p4280.541.23511.25661.235154.0017710.02
8562004.07.07 10:58close4270.181.23511.25661.23469.0017719.02
8572004.07.07 11:03buy4290.181.23581.21481.2368
8582004.07.07 11:27t/p4290.181.23681.21481.236818.0017737.02
8592004.07.07 11:35sell4300.181.23671.25771.2357
8602004.07.07 11:54sell4310.541.23731.25781.2363
8612004.07.07 12:02t/p4310.541.23631.25781.236354.0017791.02
8622004.07.07 12:02close4300.181.23631.25771.23577.2017798.22
8632004.07.07 12:29buy4320.181.23641.21541.2374
8642004.07.07 12:56buy4330.541.23581.21531.2368
8652004.07.07 13:01t/p4330.541.23681.21531.236854.0017852.22
8662004.07.07 13:01close4320.181.23681.21541.23747.2017859.42
8672004.07.07 13:11sell4340.181.23661.25761.2356
8682004.07.07 14:04t/p4340.181.23561.25761.235618.0017877.42
8692004.07.07 18:00sell4350.181.23841.25941.2374
8702004.07.07 18:10t/p4350.181.23741.25941.237418.0017895.42
8712004.07.07 18:17buy4360.181.23761.21661.2386
8722004.07.07 18:44buy4370.541.23711.21661.2381
8732004.07.07 21:18buy4381.621.23651.21651.2375
8742004.07.08 01:22t/p4381.621.23751.21651.2375134.3018029.72
8752004.07.08 01:22close4370.541.23761.21661.238117.7718047.49
8762004.07.08 01:22close4360.181.23761.21661.2386-3.0818044.41
8772004.07.08 01:29sell4390.181.23711.25811.2361
8782004.07.08 01:39sell4400.541.23771.25821.2367
8792004.07.08 02:29t/p4400.541.23671.25821.236754.0018098.41
8802004.07.08 02:29close4390.181.23661.25811.23619.0018107.41
8812004.07.08 02:41buy4410.181.23661.21561.2376
8822004.07.08 03:30buy4420.541.23601.21551.2370
8832004.07.08 03:51buy4431.621.23551.21551.2365
8842004.07.08 07:13t/p4431.621.23651.21551.2365162.0118269.42
8852004.07.08 07:13close4420.541.23651.21551.237027.0018296.42
8862004.07.08 07:13close4410.181.23661.21561.23760.0018296.42
8872004.07.08 07:19sell4440.181.23641.25741.2354
8882004.07.08 07:20sell4450.541.23701.25751.2360
8892004.07.08 07:33sell4461.621.23761.25761.2366
8902004.07.08 08:07t/p4461.621.23661.25761.2366162.0018458.42
8912004.07.08 08:07close4450.541.23661.25751.236021.6018480.02
8922004.07.08 08:07close4440.181.23651.25741.2354-1.8018478.22
8932004.07.08 08:18buy4470.181.23621.21521.2372
8942004.07.08 08:20buy4480.541.23561.21511.2366
8952004.07.08 08:26buy4491.621.23511.21511.2361
8962004.07.08 08:40t/p4491.621.23611.21511.2361162.0018640.22
8972004.07.08 08:40close4480.541.23611.21511.236627.0018667.22
8982004.07.08 08:40close4470.181.23611.21521.2372-1.8018665.42
8992004.07.08 08:52sell4500.191.23601.25701.2350
9002004.07.08 09:08t/p4500.191.23501.25701.235019.0018684.42
9012004.07.08 09:19buy4510.191.23521.21421.2362
9022004.07.08 09:43t/p4510.191.23621.21421.236219.0018703.42
9032004.07.08 09:58sell4520.191.23671.25771.2357
9042004.07.08 10:47t/p4520.191.23571.25771.235719.0018722.42
9052004.07.08 11:02buy4530.191.23551.21451.2365
9062004.07.08 11:40buy4540.571.23491.21441.2359
9072004.07.08 11:41buy4551.711.23431.21431.2353
9082004.07.08 12:04t/p4551.711.23531.21431.2353171.0018893.42
9092004.07.08 12:04close4540.571.23541.21441.235928.5018921.92
9102004.07.08 12:04close4530.191.23531.21451.2365-3.8018918.12
9112004.07.08 12:15sell4560.191.23531.25631.2343
9122004.07.08 12:19sell4570.571.23581.25631.2348
9132004.07.08 12:38sell4581.711.23631.25631.2353
9142004.07.08 13:39t/p4581.711.23531.25631.2353171.0219089.14
9152004.07.08 13:39close4570.571.23531.25631.234828.5019117.64
9162004.07.08 13:39close4560.191.23541.25631.2343-1.9019115.74
9172004.07.08 13:51buy4590.191.23491.21391.2359
9182004.07.08 14:44t/p4590.191.23591.21391.235919.0019134.74
9192004.07.08 18:04sell4600.191.23861.25961.2376
9202004.07.08 18:21sell4610.571.23921.25971.2382
9212004.07.09 01:39sell4621.711.23981.25981.2388
9222004.07.09 02:08t/p4621.711.23881.25981.2388171.0219305.76
9232004.07.09 02:08close4610.571.23871.25971.238228.7919334.55
9242004.07.09 02:08close4600.191.23871.25961.2376-1.8019332.74
9252004.07.09 02:11buy4630.191.23901.21801.2400
9262004.07.09 03:11t/p4630.191.24001.21801.240019.0019351.74
9272004.07.09 03:26sell4640.191.24001.26101.2390
9282004.07.09 03:29sell4650.571.24061.26111.2396
9292004.07.09 03:33sell4661.711.24111.26111.2401
9302004.07.09 03:37sell4675.131.24181.26131.2408
9312004.07.09 03:37close4675.131.24151.26131.2408153.9119505.65
9322004.07.09 03:38close4661.711.24161.26111.2401-85.5019420.15
9332004.07.09 03:38close4650.571.24151.26111.2396-51.3019368.85
9342004.07.09 03:38close4640.191.24161.26101.2390-30.4019338.45
9352004.07.09 03:45sell4680.191.24131.26231.2403
9362004.07.09 04:13sell4690.571.24191.26241.2409
9372004.07.09 04:57t/p4690.571.24091.26241.240957.0019395.45
9382004.07.09 04:57close4680.191.24081.26231.24039.5019404.95
9392004.07.09 05:07buy4700.191.24071.21971.2417
9402004.07.09 06:38t/p4700.191.24171.21971.241719.0019423.95
9412004.07.09 06:47sell4710.191.24151.26251.2405
9422004.07.09 07:31sell4720.571.24201.26251.2410
9432004.07.09 07:53t/p4720.571.24101.26251.241057.0019480.95
9442004.07.09 07:53close4710.191.24091.26251.240511.4019492.35
9452004.07.09 08:00buy4730.191.24131.22031.2423
9462004.07.09 08:04buy4740.571.24071.22021.2417
9472004.07.09 08:22buy4751.711.24011.22011.2411
9482004.07.09 08:46t/p4751.711.24111.22011.2411171.0019663.35
9492004.07.09 08:46close4740.571.24111.22021.241722.8019686.15
9502004.07.09 08:46close4730.191.24111.22031.2423-3.8019682.35
9512004.07.09 08:58sell4760.201.24111.26211.2401
9522004.07.09 09:08t/p4760.201.24011.26211.240120.0019702.35
9532004.07.09 09:20buy4770.201.23951.21851.2405
9542004.07.09 09:49buy4780.601.23891.21841.2399
9552004.07.09 09:53buy4791.801.23841.21841.2394
9562004.07.09 09:54buy4805.131.23791.21841.2389
9572004.07.09 09:56close4805.131.23821.21841.2389153.9119856.26
9582004.07.09 09:56close4791.801.23811.21841.2394-54.0019802.26
9592004.07.09 09:56close4780.601.23821.21841.2399-42.0019760.26
9602004.07.09 09:56close4770.201.23811.21851.2405-28.0019732.26
9612004.07.09 10:01buy4810.201.23871.21771.2397
9622004.07.09 10:13buy4820.601.23801.21751.2390
9632004.07.09 11:05t/p4820.601.23901.21751.239060.0019792.26
9642004.07.09 11:05close4810.201.23901.21771.23976.0019798.26
9652004.07.09 11:14sell4830.201.23881.25981.2378
9662004.07.09 12:59sell4840.601.23941.25991.2384
9672004.07.09 13:57t/p4840.601.23841.25991.238460.0019858.26
9682004.07.09 13:57close4830.201.23841.25981.23788.0019866.26
9692004.07.09 18:14sell4850.201.23871.25971.2377
9702004.07.09 18:19sell4860.601.23931.25981.2383
9712004.07.09 18:35sell4871.801.23991.25991.2389
9722004.07.09 19:38sell4885.401.24051.26001.2395
9732004.07.12 02:32close4885.401.24021.26001.2395164.6920030.95
9742004.07.12 02:32close4871.801.24031.25991.2389-71.1019959.85
9752004.07.12 02:32close4860.601.24041.25981.2383-65.7019894.15
9762004.07.12 02:33close4850.201.24031.25971.2377-31.9019862.25
9772004.07.12 02:35buy4890.201.24021.21921.2412
9782004.07.12 02:50buy4900.601.23961.21911.2406
9792004.07.12 03:05buy4911.801.23901.21901.2400
9802004.07.12 03:46buy4925.401.23851.21901.2395
9812004.07.12 04:02close4925.401.23881.21901.2395162.0220024.27
9822004.07.12 04:02close4911.801.23871.21901.2400-53.9919970.28
9832004.07.12 04:02close4900.601.23881.21911.2406-48.0019922.28
9842004.07.12 04:02close4890.201.23881.21921.2412-28.0019894.28
9852004.07.12 04:13sell4930.201.23881.25981.2378
9862004.07.12 04:42sell4940.601.23941.25991.2384
9872004.07.12 06:10sell4951.801.23991.25991.2389
9882004.07.12 08:09sell4965.401.24051.26001.2395
9892004.07.12 08:09close4965.401.24021.26001.2395161.9920056.27
9902004.07.12 08:10close4951.801.24041.25991.2389-89.9919966.28
9912004.07.12 08:10close4940.601.24031.25991.2384-54.0019912.28
9922004.07.12 08:10close4930.201.24021.25981.2378-28.0019884.28
9932004.07.12 08:15sell4970.201.24031.26131.2393
9942004.07.12 08:45sell4980.601.24091.26141.2399
9952004.07.12 08:53sell4991.801.24141.26141.2404
9962004.07.12 09:00t/p4991.801.24041.26141.2404180.0020064.28
9972004.07.12 09:00close4980.601.24041.26141.239930.0020094.28
9982004.07.12 09:00close4970.201.24031.26131.23930.0020094.28
9992004.07.12 09:14sell5000.201.24101.26201.2400
10002004.07.12 09:44sell5010.601.24161.26211.2406
10012004.07.12 09:48sell5021.801.24221.26221.2412
10022004.07.12 10:04sell5035.401.24281.26231.2418
10032004.07.12 10:32close5035.401.24251.26231.2418161.9820256.26
10042004.07.12 10:32close5021.801.24261.26221.2412-72.0020184.26
10052004.07.12 10:32close5010.601.24261.26211.2406-60.0020124.26
10062004.07.12 10:33close5000.201.24261.26201.2400-32.0020092.26
10072004.07.12 10:47buy5040.201.24221.22121.2432
10082004.07.12 11:29t/p5040.201.24321.22121.243220.0020112.26
10092004.07.12 11:36sell5050.201.24291.26391.2419
10102004.07.12 12:54t/p5050.201.24191.26391.241920.0020132.26
10112004.07.12 13:07buy5060.201.24161.22061.2426
10122004.07.12 13:16buy5070.601.24101.22051.2420
10132004.07.12 13:21buy5081.801.24041.22041.2414
10142004.07.12 13:23buy5095.401.23981.22031.2408
10152004.07.12 13:24close5095.401.24021.22031.2408216.0020348.26
10162004.07.12 13:24close5081.801.24021.22041.2414-36.0020312.26
10172004.07.12 13:24close5070.601.24021.22051.2420-48.0020264.26
10182004.07.12 13:24close5060.201.24021.22061.2426-28.0020236.26
10192004.07.12 13:31buy5100.201.24051.21951.2415
10202004.07.12 13:32buy5110.601.23991.21941.2409
10212004.07.12 13:46buy5121.801.23941.21941.2404
10222004.07.12 14:35t/p5121.801.24041.21941.2404180.0020416.26
10232004.07.12 14:35close5110.601.24041.21941.240930.0020446.26
10242004.07.12 14:35close5100.201.24041.21951.2415-2.0020444.26
10252004.07.12 18:33buy5130.201.23971.21871.2407
10262004.07.12 18:39t/p5130.201.24071.21871.240720.0020464.26
10272004.07.12 18:53sell5140.201.24051.26151.2395
10282004.07.12 19:03sell5150.601.24101.26151.2400
10292004.07.12 20:39t/p5150.601.24001.26151.240060.0020524.26
10302004.07.12 20:39close5140.201.24001.26151.239510.0020534.26
10312004.07.12 20:51buy5160.211.23971.21871.2407
10322004.07.12 21:53t/p5160.211.24071.21871.240721.0020555.26
10332004.07.12 22:08sell5170.211.24111.26211.2401
10342004.07.12 22:38t/p5170.211.24011.26211.240121.0020576.26
10352004.07.12 22:45buy5180.211.24011.21911.2411
10362004.07.12 23:17t/p5180.211.24111.21911.241121.0020597.26
10372004.07.12 23:31sell5190.211.24101.26201.2400
10382004.07.13 01:50t/p5190.211.24001.26201.240021.1120618.37
10392004.07.13 02:02buy5200.211.23931.21831.2403
10402004.07.13 02:11buy5210.631.23871.21821.2397
10412004.07.13 02:57buy5221.891.23811.21811.2391
10422004.07.13 02:57buy5235.401.23751.21801.2385
10432004.07.13 03:12close5235.401.23781.21801.2385161.9820780.35
10442004.07.13 03:12close5221.891.23771.21811.2391-75.6020704.75
10452004.07.13 03:12close5210.631.23791.21821.2397-50.4020654.35
10462004.07.13 03:12close5200.211.23801.21831.2403-27.3020627.05
10472004.07.13 03:39sell5240.211.23851.25951.2375
10482004.07.13 03:50t/p5240.211.23751.25951.237521.0020648.05
10492004.07.13 03:59buy5250.211.23751.21651.2385
10502004.07.13 04:30buy5260.631.23701.21651.2380
10512004.07.13 04:44buy5271.891.23641.21641.2374
10522004.07.13 04:44buy5285.401.23581.21631.2368
10532004.07.13 04:48close5285.401.23611.21631.2368162.0020810.05
10542004.07.13 04:48close5271.891.23601.21641.2374-75.6020734.45
10552004.07.13 04:48close5260.631.23611.21651.2380-56.7020677.75
10562004.07.13 04:48close5250.211.23611.21651.2385-29.4020648.35
10572004.07.13 04:53buy5290.211.23661.21561.2376
10582004.07.13 04:56buy5300.631.23611.21561.2371
10592004.07.13 04:57buy5311.891.23551.21551.2365
10602004.07.13 05:07t/p5311.891.23651.21551.2365189.0020837.35
10612004.07.13 05:07close5300.631.23651.21561.237125.2020862.55
10622004.07.13 05:07close5290.211.23641.21561.2376-4.2020858.35
10632004.07.13 05:21sell5320.211.23661.25761.2356
10642004.07.13 05:43sell5330.631.23711.25761.2361
10652004.07.13 06:54t/p5330.631.23611.25761.236163.0020921.35
10662004.07.13 06:54close5320.211.23611.25761.235610.5020931.85
10672004.07.13 07:04buy5340.211.23621.21521.2372
10682004.07.13 07:22buy5350.631.23561.21511.2366
10692004.07.13 07:23buy5361.891.23511.21511.2361
10702004.07.13 07:54t/p5361.891.23611.21511.2361189.0021120.85
10712004.07.13 07:54close5350.631.23611.21511.236631.5021152.35
10722004.07.13 07:54close5340.211.23601.21521.2372-4.2021148.15
10732004.07.13 08:03sell5370.211.23521.25621.2342
10742004.07.13 08:14sell5380.631.23571.25621.2347
10752004.07.13 08:33sell5391.891.23631.25631.2353
10762004.07.13 08:59t/p5391.891.23531.25631.2353189.0021337.15
10772004.07.13 08:59close5380.631.23531.25621.234725.2021362.35
10782004.07.13 08:59close5370.211.23541.25621.2342-4.2021358.15
10792004.07.13 09:06buy5400.211.23571.21471.2367
10802004.07.13 09:09buy5410.631.23511.21461.2361
10812004.07.13 09:10buy5421.891.23451.21451.2355
10822004.07.13 09:16t/p5421.891.23551.21451.2355189.0021547.15
10832004.07.13 09:16close5410.631.23551.21461.236125.2021572.35
10842004.07.13 09:16close5400.211.23541.21471.2367-6.3021566.05
10852004.07.13 09:17buy5430.221.23561.21461.2366
10862004.07.13 09:51t/p5430.221.23661.21461.236622.0021588.05
10872004.07.13 10:07sell5440.221.23701.25801.2360
10882004.07.13 10:31sell5450.661.23751.25801.2365
10892004.07.13 10:35sell5461.981.23801.25801.2370
10902004.07.13 11:06t/p5461.981.23701.25801.2370198.0121786.06
10912004.07.13 11:06close5450.661.23701.25801.236533.0021819.06
10922004.07.13 11:06close5440.221.23711.25801.2360-2.2021816.86
10932004.07.13 11:14buy5470.221.23751.21651.2385
10942004.07.13 12:35buy5480.661.23701.21651.2380
10952004.07.13 12:48buy5491.981.23631.21631.2373
10962004.07.13 13:58t/p5491.981.23731.21631.2373198.0022014.86
10972004.07.13 13:58close5480.661.23731.21651.238019.8022034.66
10982004.07.13 13:58close5470.221.23721.21651.2385-6.6022028.06
10992004.07.13 18:04buy5500.221.23061.20961.2316
11002004.07.13 18:55t/p5500.221.23161.20961.231622.0022050.06
11012004.07.13 19:03sell5510.221.23121.25221.2302
11022004.07.13 20:32sell5520.661.23191.25241.2309
11032004.07.13 20:51sell5531.981.23251.25251.2315
11042004.07.13 20:58sell5545.941.23301.25251.2320
11052004.07.13 21:00close5545.941.23271.25251.2320178.2022228.26
11062004.07.13 21:00close5531.981.23281.25251.2315-59.4022168.86
11072004.07.13 21:00close5520.661.23271.25241.2309-52.8022116.06
11082004.07.13 21:00close5510.221.23261.25221.2302-30.8022085.26
11092004.07.13 21:01sell5550.221.23241.25341.2314
11102004.07.13 21:51sell5560.661.23291.25341.2319
11112004.07.13 23:12sell5571.981.23351.25351.2325
11122004.07.13 23:46sell5585.941.23401.25351.2330
11132004.07.13 23:50close5585.941.23371.25351.2330178.2522263.51
11142004.07.13 23:51close5571.981.23361.25351.2325-19.8022243.71
11152004.07.13 23:51close5560.661.23351.25341.2319-39.6022204.11
11162004.07.13 23:51close5550.221.23351.25341.2314-24.2022179.91
11172004.07.13 23:51sell5590.221.23341.25441.2324
11182004.07.14 00:11sell5600.661.23391.25441.2329
11192004.07.14 00:58t/p5600.661.23291.25441.232966.0022245.91
11202004.07.14 00:58close5590.221.23291.25441.232411.1122257.02
11212004.07.14 01:03buy5610.221.23311.21211.2341
11222004.07.14 01:26buy5620.661.23241.21191.2334
11232004.07.14 02:12buy5631.981.23191.21191.2329
11242004.07.14 02:18t/p5631.981.23291.21191.2329198.0022455.02
11252004.07.14 02:18close5620.661.23311.21191.233446.2022501.22
11262004.07.14 02:18close5610.221.23301.21211.2341-2.2022499.02
11272004.07.14 02:18buy5640.221.23331.21231.2343
11282004.07.14 02:21buy5650.661.23271.21221.2337
11292004.07.14 03:15t/p5650.661.23371.21221.233766.0022565.02
11302004.07.14 03:15close5640.221.23371.21231.23438.8022573.82
11312004.07.14 03:24sell5660.231.23381.25481.2328
11322004.07.14 03:38sell5670.691.23441.25491.2334
11332004.07.14 04:58t/p5670.691.23341.25491.233469.0022642.82
11342004.07.14 04:58close5660.231.23341.25481.23289.2022652.02
11352004.07.14 05:05buy5680.231.23371.21271.2347
11362004.07.14 06:58buy5690.691.23311.21261.2341
11372004.07.14 07:10buy5702.071.23251.21251.2335
11382004.07.14 07:56t/p5702.071.23351.21251.2335207.0022859.02
11392004.07.14 07:56close5690.691.23351.21261.234127.6122886.63
11402004.07.14 07:56close5680.231.23341.21271.2347-6.9022879.73
11412004.07.14 08:04sell5710.231.23301.25401.2320
11422004.07.14 08:39sell5720.691.23361.25411.2326
11432004.07.14 08:45sell5732.071.23411.25411.2331
11442004.07.14 08:51sell5746.211.23471.25421.2337
11452004.07.14 08:54close5746.211.23441.25421.2337186.2823066.01
11462004.07.14 08:55close5732.071.23441.25411.2331-62.0823003.93
11472004.07.14 08:55close5720.691.23451.25411.2326-62.1022941.83
11482004.07.14 08:55close5710.231.23461.25401.2320-36.8022905.03
11492004.07.14 08:55sell5750.231.23431.25531.2333
11502004.07.14 09:13sell5760.691.23481.25531.2338
11512004.07.14 09:22sell5772.071.23541.25541.2344
11522004.07.14 09:22sell5786.211.23591.25541.2349
11532004.07.15 08:27close5786.211.23551.25541.2349257.7523162.77
11542004.07.15 08:27close5772.071.23561.25541.2344-38.3023124.48
11552004.07.15 08:27close5760.691.23551.25531.2338-47.2523077.22
11562004.07.15 08:27close5750.231.23561.25531.2333-29.5623047.67
11572004.07.15 08:33buy5790.231.23621.21521.2372
11582004.07.15 08:38buy5800.691.23561.21511.2366
11592004.07.15 08:43buy5812.071.23491.21491.2359
11602004.07.15 09:04buy5826.211.23431.21481.2353
11612004.07.15 10:14close5826.211.23461.21481.2353186.3423234.01
11622004.07.15 10:14close5812.071.23461.21491.2359-62.1023171.91
11632004.07.15 10:14close5800.691.23451.21511.2366-75.9023096.01
11642004.07.15 10:14close5790.231.23461.21521.2372-36.8023059.21
11652004.07.15 10:20sell5830.231.23431.25531.2333
11662004.07.15 10:44sell5840.691.23481.25531.2338
11672004.07.15 11:39sell5852.071.23541.25541.2344
11682004.07.15 11:55sell5866.211.23601.25551.2350
11692004.07.15 12:40close5866.211.23571.25551.2350186.3023245.51
11702004.07.15 12:40close5852.071.23571.25541.2344-62.1123183.40
11712004.07.15 12:41close5840.691.23581.25531.2338-68.9923114.41
11722004.07.15 12:41close5830.231.23591.25531.2333-36.8023077.61
11732004.07.15 12:46buy5870.231.23591.21491.2369
11742004.07.15 13:55t/p5870.231.23691.21491.236923.0023100.61
11752004.07.15 18:00buy5880.231.23731.21631.2383
11762004.07.15 18:00buy5890.691.23651.21601.2375
11772004.07.15 18:00buy5902.071.23581.21581.2368
11782004.07.15 18:00buy5916.211.23491.21541.2359
11792004.07.15 18:01close5916.211.23541.21541.2359310.5723411.18
11802004.07.15 18:01close5902.071.23531.21581.2368-103.5023307.68
11812004.07.15 18:01close5890.691.23521.21601.2375-89.7023217.98
11822004.07.15 18:01close5880.231.23531.21631.2383-46.0023171.98
11832004.07.15 18:09buy5920.231.23581.21481.2368
11842004.07.15 18:49buy5930.691.23521.21471.2362
11852004.07.15 18:51buy5942.071.23471.21471.2357
11862004.07.15 18:52buy5956.211.23411.21461.2351
11872004.07.15 18:53close5956.211.23441.21461.2351186.3023358.28
11882004.07.15 18:53close5942.071.23451.21471.2357-41.3923316.89
11892004.07.15 18:53close5930.691.23441.21471.2362-55.2023261.69
11902004.07.15 18:53close5920.231.23451.21481.2368-29.9023231.79
11912004.07.15 18:59buy5960.231.23501.21401.2360
11922004.07.15 19:01buy5970.691.23441.21391.2354
11932004.07.15 19:37buy5982.071.23391.21391.2349
11942004.07.15 19:42buy5996.211.23331.21381.2343
11952004.07.15 19:46close5996.211.23371.21381.2343248.3623480.15
11962004.07.15 19:46close5982.071.23361.21391.2349-62.1023418.05
11972004.07.15 19:46close5970.691.23371.21391.2354-48.3023369.75
11982004.07.15 19:46close5960.231.23371.21401.2360-29.9023339.85
11992004.07.15 19:50buy6000.231.23371.21271.2347
12002004.07.15 20:15t/p6000.231.23471.21271.234723.0023362.85
12012004.07.15 20:20sell6010.231.23421.25521.2332
12022004.07.15 21:21sell6020.691.23471.25521.2337
12032004.07.15 22:30sell6032.071.23541.25541.2344
12042004.07.16 02:06t/p6032.071.23441.25541.2344208.0423570.88
12052004.07.16 02:06close6020.691.23441.25521.233721.0623591.94
12062004.07.16 02:06close6010.231.23431.25521.2332-2.1823589.75
12072004.07.16 02:16buy6040.241.23441.21341.2354
12082004.07.16 02:21buy6050.721.23391.21341.2349
12092004.07.16 02:29buy6062.071.23321.21321.2342
12102004.07.16 02:34t/p6062.071.23421.21321.2342206.9923796.74
12112004.07.16 02:34close6050.721.23421.21341.234921.6023818.34
12122004.07.16 02:34close6040.241.23411.21341.2354-7.2023811.14
12132004.07.16 02:55sell6070.241.23401.25501.2330
12142004.07.16 03:01t/p6070.241.23301.25501.233024.0023835.14
12152004.07.16 03:07buy6080.241.23371.21271.2347
12162004.07.16 03:09t/p6080.241.23471.21271.234724.0023859.14
12172004.07.16 03:46sell6090.241.23611.25711.2351
12182004.07.16 04:02sell6100.721.23661.25711.2356
12192004.07.16 07:37sell6112.161.23711.25711.2361
12202004.07.16 08:20t/p6112.161.23611.25711.2361216.0024075.14
12212004.07.16 08:20close6100.721.23611.25711.235636.0124111.15
12222004.07.16 08:20close6090.241.23621.25711.2351-2.4024108.75
12232004.07.16 08:24buy6120.241.23661.21561.2376
12242004.07.16 08:28buy6130.721.23591.21541.2369
12252004.07.16 08:33buy6142.161.23541.21541.2364
12262004.07.16 09:25t/p6142.161.23641.21541.2364216.0024324.75
12272004.07.16 09:25close6130.721.23641.21541.236936.0024360.75
12282004.07.16 09:25close6120.241.23651.21561.2376-2.4024358.35
12292004.07.16 09:28sell6150.241.23631.25731.2353
12302004.07.16 09:30sell6160.721.23681.25731.2358
12312004.07.16 09:59sell6172.161.23731.25731.2363
12322004.07.16 11:15t/p6172.161.23631.25731.2363216.0124574.36
12332004.07.16 11:15close6160.721.23631.25731.235836.0024610.36
12342004.07.16 11:15close6150.241.23641.25731.2353-2.4024607.96
12352004.07.16 11:28buy6180.251.23631.21531.2373
12362004.07.16 12:09buy6190.751.23571.21521.2367
12372004.07.16 12:47buy6202.251.23511.21511.2361
12382004.07.16 12:57buy6216.481.23451.21501.2355
12392004.07.16 13:09close6216.481.23481.21501.2355194.4624802.42
12402004.07.16 13:09close6202.251.23471.21511.2361-90.0124712.41
12412004.07.16 13:10close6190.751.23481.21521.2367-67.5024644.91
12422004.07.16 13:10close6180.251.23471.21531.2373-40.0024604.91
12432004.07.16 13:36buy6220.251.23481.21381.2358
12442004.07.16 14:20t/p6220.251.23581.21381.235825.0024629.91
12452004.07.16 18:10buy6230.251.24371.22271.2447
12462004.07.16 18:15buy6240.751.24311.22261.2441
12472004.07.16 18:41t/p6240.751.24411.22261.244175.0024704.91
12482004.07.16 18:41close6230.251.24411.22271.244710.0024714.91
12492004.07.16 18:51sell6250.251.24381.26481.2428
12502004.07.16 19:04sell6260.751.24441.26491.2434
12512004.07.16 20:17sell6272.251.24501.26501.2440
12522004.07.16 22:13sell6286.481.24551.26501.2445
12532004.07.16 22:25close6286.481.24521.26501.2445194.4624909.37
12542004.07.16 22:25close6272.251.24531.26501.2440-67.5024841.87
12552004.07.16 22:25close6260.751.24531.26491.2434-67.5024774.37
12562004.07.16 22:26close6250.251.24541.26481.2428-40.0024734.37
12572004.07.16 22:55buy6290.251.24521.22421.2462
12582004.07.19 03:25buy6300.751.24471.22421.2457
12592004.07.19 05:35t/p6300.751.24571.22421.245775.0024809.37
12602004.07.19 05:35close6290.251.24571.22421.246211.0724820.45
12612004.07.19 05:50sell6310.251.24551.26651.2445
12622004.07.19 06:32t/p6310.251.24451.26651.244525.0024845.45
12632004.07.19 06:39buy6320.251.24521.22421.2462
12642004.07.19 07:39buy6330.751.24461.22411.2456
12652004.07.19 08:27buy6342.251.24401.22401.2450
12662004.07.19 09:19buy6356.751.24341.22391.2444
12672004.07.19 09:24close6356.751.24371.22391.2444202.5025047.95
12682004.07.19 09:24close6342.251.24371.22401.2450-67.5024980.45
12692004.07.19 09:24close6330.751.24361.22411.2456-75.0024905.45
12702004.07.19 09:24close6320.251.24371.22421.2462-37.5024867.95
12712004.07.19 09:40sell6360.251.24411.26511.2431
12722004.07.19 09:55sell6370.751.24471.26521.2437
12732004.07.19 10:18t/p6370.751.24371.26521.243775.0024942.95
12742004.07.19 10:18close6360.251.24371.26511.243110.0024952.95
12752004.07.19 10:29buy6380.251.24341.22241.2444
12762004.07.19 10:47buy6390.751.24281.22231.2438
12772004.07.19 11:03buy6402.251.24221.22221.2432
12782004.07.19 11:49buy6416.751.24161.22211.2426
12792004.07.19 12:02close6416.751.24191.22211.2426202.4825155.43
12802004.07.19 12:02close6402.251.24181.22221.2432-90.0025065.43
12812004.07.19 12:02close6390.751.24191.22231.2438-67.5024997.93
12822004.07.19 12:02close6380.251.24181.22241.2444-40.0024957.93
12832004.07.19 12:26buy6420.251.24201.22101.2430
12842004.07.19 12:57buy6430.751.24141.22091.2424
12852004.07.19 13:00buy6442.251.24081.22081.2418
12862004.07.19 13:14t/p6442.251.24181.22081.2418225.0025182.93
12872004.07.19 13:14close6430.751.24181.22091.242430.0025212.93
12882004.07.19 13:14close6420.251.24181.22101.2430-5.0025207.93
12892004.07.19 13:36sell6450.251.24221.26321.2412
12902004.07.19 14:04t/p6450.251.24121.26321.241225.0025232.93
12912004.07.19 18:27sell6460.251.24291.26391.2419
12922004.07.19 18:44t/p6460.251.24191.26391.241925.0025257.93
12932004.07.19 18:52buy6470.251.24261.22161.2436
12942004.07.19 19:44t/p6470.251.24361.22161.243625.0025282.93
12952004.07.19 19:51sell6480.251.24361.26461.2426
12962004.07.19 19:55sell6490.751.24411.26461.2431
12972004.07.19 21:02t/p6490.751.24311.26461.243175.0125357.94
12982004.07.19 21:02close6480.251.24311.26461.242612.5025370.44
12992004.07.19 21:14buy6500.251.24321.22221.2442
13002004.07.19 23:00t/p6500.251.24421.22221.244225.0025395.44
13012004.07.19 23:15sell6510.251.24381.26481.2428
13022004.07.20 01:49t/p6510.251.24281.26481.242825.1325420.56
13032004.07.20 01:54buy6520.251.24321.22221.2442
13042004.07.20 02:01buy6530.751.24271.22221.2437
13052004.07.20 03:44buy6542.251.24221.22221.2432
13062004.07.20 04:13t/p6542.251.24321.22221.2432225.0025645.56
13072004.07.20 04:13close6530.751.24331.22221.243745.0025690.56
13082004.07.20 04:13close6520.251.24341.22221.24425.0025695.56
13092004.07.20 04:23sell6550.261.24341.26441.2424
13102004.07.20 07:20sell6560.781.24421.26471.2432
13112004.07.20 07:37sell6572.341.24471.26471.2437
13122004.07.20 08:44sell6586.751.24531.26481.2443
13132004.07.20 08:46close6586.751.24501.26481.2443202.5625898.12
13142004.07.20 08:47close6572.341.24521.26471.2437-116.9525781.17
13152004.07.20 08:47close6560.781.24521.26471.2432-78.0025703.17
13162004.07.20 08:47close6550.261.24511.26441.2424-44.2025658.97
13172004.07.20 08:51sell6590.261.24471.26571.2437
13182004.07.20 11:05t/p6590.261.24371.26571.243726.0025684.97
13192004.07.20 11:19buy6600.261.24281.22181.2438
13202004.07.20 11:36buy6610.781.24211.22161.2431
13212004.07.20 11:42buy6622.341.24151.22151.2425
13222004.07.20 12:11buy6636.751.24101.22151.2420
13232004.07.20 12:19close6636.751.24131.22151.2420202.5025887.47
13242004.07.20 12:19close6622.341.24121.22151.2425-70.2025817.27
13252004.07.20 12:19close6610.781.24131.22161.2431-62.3925754.88
13262004.07.20 12:19close6600.261.24121.22181.2438-41.6025713.28
13272004.07.20 12:30buy6640.261.24091.21991.2419
13282004.07.20 12:40buy6650.781.24041.21991.2414
13292004.07.20 13:00buy6662.341.23971.21971.2407
13302004.07.20 13:03buy6676.751.23921.21971.2402
13312004.07.23 11:35s/l6640.261.21991.21991.2419-553.4125159.87
13322004.07.23 11:35s/l6650.781.21991.21991.2414-1621.2323538.64
13332004.07.23 11:35close6676.751.21991.21971.2402-13219.8410318.80
13342004.07.23 11:35close6662.341.22001.21971.2407-4676.505642.30
13352004.07.23 11:52buy6680.061.21891.19791.2199
13362004.07.23 11:57buy6690.181.21821.19771.2192
13372004.07.23 12:42buy6700.541.21771.19771.2187
13382004.07.23 14:07t/p6700.541.21871.19771.218754.005696.30
13392004.07.23 14:07close6690.181.21871.19771.21929.005705.30
13402004.07.23 14:07close6680.061.21881.19791.2199-0.605704.70
13412004.07.23 18:07buy6710.061.21261.19161.2136
13422004.07.23 18:26buy6720.181.21201.19151.2130
13432004.07.23 18:50t/p6720.181.21301.19151.213018.005722.70
13442004.07.23 18:50close6710.061.21301.19161.21362.405725.10
13452004.07.23 18:59sell6730.061.21271.23371.2117
13462004.07.23 20:11t/p6730.061.21171.23371.21176.005731.10
13472004.07.23 20:24buy6740.061.21161.19061.2126
13482004.07.23 20:35buy6750.181.21101.19051.2120
13492004.07.23 20:36buy6760.541.21051.19051.2115
13502004.07.23 20:36buy6771.621.20991.19041.2109
13512004.07.23 20:39close6771.621.21021.19041.210948.605779.70
13522004.07.23 20:39close6760.541.21011.19051.2115-21.605758.10
13532004.07.23 20:39close6750.181.21021.19051.2120-14.405743.70
13542004.07.23 20:39close6740.061.21031.19061.2126-7.805735.90
13552004.07.23 20:46buy6780.061.21021.18921.2112
13562004.07.23 20:50buy6790.181.20971.18921.2107
13572004.07.23 20:51buy6800.541.20911.18911.2101
13582004.07.23 20:58t/p6800.541.21011.18911.210154.005789.90
13592004.07.23 20:58close6790.181.21011.18921.21077.205797.10
13602004.07.23 20:58close6780.061.21001.18921.2112-1.205795.90
13612004.07.23 21:30sell6810.061.21011.23111.2091
13622004.07.26 00:50sell6820.181.21071.23121.2097
13632004.07.26 02:10t/p6820.181.20971.23121.209718.005813.90
13642004.07.26 02:10close6810.061.20971.23111.20912.435816.33
13652004.07.26 02:21buy6830.061.20961.18861.2106
13662004.07.26 02:31t/p6830.061.21061.18861.21066.005822.33
13672004.07.26 02:47sell6840.061.21121.23221.2102
13682004.07.26 03:07sell6850.181.21171.23221.2107
13692004.07.26 03:27sell6860.541.21221.23221.2112
13702004.07.26 03:45sell6871.621.21281.23231.2118
13712004.07.26 03:47close6871.621.21251.23231.211848.615870.94
13722004.07.26 03:47close6860.541.21251.23221.2112-16.205854.74
13732004.07.26 03:47close6850.181.21261.23221.2107-16.205838.54
13742004.07.26 03:47close6840.061.21271.23221.2102-9.005829.54
13752004.07.26 03:48sell6880.061.21231.23331.2113
13762004.07.26 04:25sell6890.181.21281.23331.2118
13772004.07.26 06:09sell6900.541.21341.23341.2124
13782004.07.26 07:01sell6911.621.21391.23341.2129
13792004.07.26 07:38close6911.621.21351.23341.212964.815894.35
13802004.07.26 07:39close6900.541.21371.23341.2124-16.205878.15
13812004.07.26 07:39close6890.181.21351.23331.2118-12.605865.55
13822004.07.26 07:39close6880.061.21341.23331.2113-6.605858.95
13832004.07.26 07:44buy6920.061.21391.19291.2149
13842004.07.26 07:51buy6930.181.21341.19291.2144
13852004.07.26 08:04buy6940.541.21291.19291.2139
13862004.07.26 08:07buy6951.621.21231.19281.2133
13872004.07.26 08:40close6951.621.21271.19281.213364.805923.75
13882004.07.26 08:40close6940.541.21261.19291.2139-16.205907.55
13892004.07.26 08:40close6930.181.21271.19291.2144-12.605894.95
13902004.07.26 08:40close6920.061.21261.19291.2149-7.805887.15
13912004.07.26 08:58sell6960.061.21321.23421.2122
13922004.07.26 09:01sell6970.181.21371.23421.2127
13932004.07.26 09:19sell6980.541.21431.23431.2133
13942004.07.26 09:26sell6991.621.21481.23431.2138
13952004.07.26 12:18close6991.621.21451.23431.213848.595935.74
13962004.07.26 12:19close6980.541.21441.23431.2133-5.405930.34
13972004.07.26 12:19close6970.181.21441.23421.2127-12.605917.74
13982004.07.26 12:19close6960.061.21431.23421.2122-6.605911.14
13992004.07.26 12:27buy7000.061.21471.19371.2157
14002004.07.26 12:32t/p7000.061.21571.19371.21576.005917.14
14012004.07.26 12:45sell7010.061.21581.23681.2148
14022004.07.26 13:45sell7020.181.21641.23691.2154
14032004.07.26 14:20t/p7020.181.21541.23691.215418.005935.14
14042004.07.26 14:20close7010.061.21531.23681.21483.005938.14
14052004.07.26 18:17sell7030.061.21431.23531.2133
14062004.07.26 18:26sell7040.181.21491.23541.2139
14072004.07.26 19:31t/p7040.181.21391.23541.213918.005956.14
14082004.07.26 19:31close7030.061.21381.23531.21333.005959.14
14092004.07.26 19:37buy7050.061.21431.19331.2153
14102004.07.26 20:27buy7060.181.21381.19331.2148
14112004.07.26 21:17t/p7060.181.21481.19331.214818.005977.14
14122004.07.26 21:17close7050.061.21481.19331.21533.005980.14
14132004.07.26 21:25sell7070.061.21481.23581.2138
14142004.07.26 21:35sell7080.181.21531.23581.2143
14152004.07.26 22:37t/p7080.181.21431.23581.214318.005998.14
14162004.07.26 22:37close7070.061.21431.23581.21383.006001.14
14172004.07.26 22:57buy7090.061.21461.19361.2156
14182004.07.26 22:59buy7100.181.21411.19361.2151
14192004.07.27 00:16buy7110.541.21351.19351.2145
14202004.07.27 01:19buy7121.621.21291.19341.2139
14212004.07.27 01:48close7121.621.21331.19341.213964.806065.94
14222004.07.27 01:48close7110.541.21331.19351.2145-10.796055.15
14232004.07.27 01:48close7100.181.21301.19361.2151-20.836034.32
14242004.07.27 01:49close7090.061.21301.19361.2156-9.946024.38
14252004.07.27 02:03sell7130.061.21301.23401.2120
14262004.07.27 02:14sell7140.181.21361.23411.2126
14272004.07.27 02:23sell7150.541.21421.23421.2132
14282004.07.27 02:33sell7161.621.21471.23421.2137
14292004.07.27 02:44close7161.621.21431.23421.213764.826089.20
14302004.07.27 02:44close7150.541.21441.23421.2132-10.806078.40
14312004.07.27 02:44close7140.181.21431.23411.2126-12.606065.80
14322004.07.27 02:44close7130.061.21441.23401.2120-8.406057.40
14332004.07.27 02:55sell7170.061.21461.23561.2136
14342004.07.27 03:42sell7180.181.21511.23561.2141
14352004.07.27 04:36t/p7180.181.21411.23561.214118.006075.40
14362004.07.27 04:36close7170.061.21411.23561.21363.006078.40
14372004.07.27 04:44buy7190.061.21411.19311.2151
14382004.07.27 06:21buy7200.181.21351.19301.2145
14392004.07.27 07:14buy7210.541.21291.19291.2139
14402004.07.27 08:18buy7221.621.21241.19291.2134
14412004.07.27 08:23close7221.621.21271.19291.213448.616127.01
14422004.07.27 08:23close7210.541.21271.19291.2139-10.806116.21
14432004.07.27 08:23close7200.181.21261.19301.2145-16.206100.01
14442004.07.27 08:23close7190.061.21271.19311.2151-8.406091.61
14452004.07.27 08:26buy7230.061.21331.19231.2143
14462004.07.27 08:29buy7240.181.21271.19221.2137
14472004.07.27 08:36t/p7240.181.21371.19221.213718.006109.61
14482004.07.27 08:36close7230.061.21381.19231.21433.006112.61
14492004.07.27 08:45sell7250.061.21371.23471.2127
14502004.07.27 09:53sell7260.181.21431.23481.2133
14512004.07.27 09:57sell7270.541.21481.23481.2138
14522004.07.27 10:10sell7281.621.21541.23491.2144
14532004.07.27 15:18close7281.621.21511.23491.214448.606161.21
14542004.07.27 15:18close7270.541.21521.23481.2138-21.606139.61
14552004.07.27 15:18close7260.181.21511.23481.2133-14.406125.21
14562004.07.27 15:18close7250.061.21521.23471.2127-9.006116.21
14572004.07.27 18:01sell7290.061.20541.22641.2044
14582004.07.27 18:10sell7300.181.20591.22641.2049
14592004.07.27 18:12sell7310.541.20641.22641.2054
14602004.07.27 18:37sell7321.621.20701.22651.2060
14612004.07.27 18:42close7321.621.20671.22651.206048.596164.80
14622004.07.27 18:43close7310.541.20671.22641.2054-16.206148.60
14632004.07.27 18:44close7300.181.20681.22641.2049-16.206132.40
14642004.07.27 18:44close7290.061.20671.22641.2044-7.806124.60
14652004.07.27 18:44sell7330.061.20661.22761.2056
14662004.07.27 18:57sell7340.181.20711.22761.2061
14672004.07.27 19:33t/p7340.181.20611.22761.206118.006142.60
14682004.07.27 19:33close7330.061.20611.22761.20563.006145.60
14692004.07.27 19:51buy7350.061.20541.18441.2064
14702004.07.27 19:53buy7360.181.20481.18431.2058
14712004.07.27 20:04buy7370.541.20431.18431.2053
14722004.07.27 21:26t/p7370.541.20531.18431.205354.016199.61
14732004.07.27 21:26close7360.181.20541.18431.205810.806210.41
14742004.07.27 21:26close7350.061.20541.18441.20640.006210.41
14752004.07.27 21:33sell7380.061.20511.22611.2041
14762004.07.27 22:26sell7390.181.20571.22621.2047
14772004.07.28 00:24sell7400.541.20641.22641.2054
14782004.07.28 00:48t/p7400.541.20541.22641.205454.006264.41
14792004.07.28 00:48close7390.181.20541.22621.20475.496269.90
14802004.07.28 00:48close7380.061.20541.22611.2041-1.776268.13
14812004.07.28 00:57buy7410.061.20571.18471.2067
14822004.07.28 03:01buy7420.181.20521.18471.2062
14832004.07.28 03:13t/p7420.181.20621.18471.206218.006286.13
14842004.07.28 03:13close7410.061.20621.18471.20673.006289.13
14852004.07.28 03:36buy7430.061.20581.18481.2068
14862004.07.28 04:53t/p7430.061.20681.18481.20686.006295.13
14872004.07.28 05:05sell7440.061.20661.22761.2056
14882004.07.28 06:12sell7450.181.20711.22761.2061
14892004.07.28 08:36t/p7450.181.20611.22761.206118.006313.13
14902004.07.28 08:36close7440.061.20611.22761.20563.006316.13
14912004.07.28 08:50buy7460.061.20621.18521.2072
14922004.07.28 08:53buy7470.181.20561.18511.2066
14932004.07.28 09:30t/p7470.181.20661.18511.206618.006334.13
14942004.07.28 09:30close7460.061.20661.18521.20722.406336.53
14952004.07.28 09:44sell7480.061.20741.22841.2064
14962004.07.28 10:12t/p7480.061.20641.22841.20646.006342.53
14972004.07.28 10:24buy7490.061.20611.18511.2071
14982004.07.28 10:37buy7500.181.20541.18491.2064
14992004.07.28 10:38buy7510.541.20491.18491.2059
15002004.07.28 10:43buy7521.621.20431.18481.2053
15012004.07.28 10:44close7521.621.20461.18481.205348.606391.13
15022004.07.28 10:44close7510.541.20481.18491.2059-5.406385.73
15032004.07.28 10:44close7500.181.20471.18491.2064-12.606373.13
15042004.07.28 10:44close7490.061.20481.18511.2071-7.806365.33
15052004.07.28 10:55buy7530.061.20421.18321.2052
15062004.07.28 10:57buy7540.181.20361.18311.2046
15072004.07.28 11:11buy7550.541.20301.18301.2040
15082004.07.28 11:11buy7561.621.20241.18291.2034
15092004.07.28 11:59close7561.621.20271.18291.203448.606413.93
15102004.07.28 11:59close7550.541.20261.18301.2040-21.606392.33
15112004.07.28 11:59close7540.181.20271.18311.2046-16.206376.13
15122004.07.28 11:59close7530.061.20261.18321.2052-9.606366.53
15132004.07.28 12:17sell7570.061.20301.22401.2020
15142004.07.28 13:00t/p7570.061.20201.22401.20206.006372.53
15152004.07.28 13:18buy7580.061.20151.18051.2025
15162004.07.28 13:25t/p7580.061.20251.18051.20256.006378.53
15172004.07.28 13:36sell7590.061.20261.22361.2016
15182004.07.28 13:51sell7600.181.20321.22371.2022
15192004.07.28 13:52sell7610.541.20371.22371.2027
15202004.07.28 13:54sell7621.621.20431.22381.2033
15212004.07.28 14:01close7621.621.20401.22381.203348.596427.12
15222004.07.28 14:01close7610.541.20411.22371.2027-21.606405.52
15232004.07.28 14:01close7600.181.20401.22371.2022-14.406391.12
15242004.07.28 14:01close7590.061.20391.22361.2016-7.806383.32
15252004.07.28 18:11sell7630.061.20501.22601.2040
15262004.07.28 18:13sell7640.181.20561.22611.2046
15272004.07.28 18:18sell7650.541.20621.22621.2052
15282004.07.28 20:00sell7661.621.20671.22621.2057
15292004.07.28 20:16close7661.621.20641.22621.205748.606431.92
15302004.07.28 20:16close7650.541.20651.22621.2052-16.206415.72
15312004.07.28 20:16close7640.181.20641.22611.2046-14.406401.32
15322004.07.28 20:16close7630.061.20651.22601.2040-9.006392.32
15332004.07.28 20:27buy7670.061.20641.18541.2074
15342004.07.28 21:00buy7680.181.20591.18541.2069
15352004.07.28 21:09buy7690.541.20531.18531.2063
15362004.07.28 21:16buy7701.621.20471.18521.2057
15372004.07.28 21:16close7701.621.20501.18521.205748.616440.93
15382004.07.28 21:16close7690.541.20491.18531.2063-21.606419.33
15392004.07.28 21:16close7680.181.20521.18541.2069-12.606406.73
15402004.07.28 21:16close7670.061.20521.18541.2074-7.206399.53
15412004.07.28 21:18buy7710.061.20541.18441.2064
15422004.07.28 21:21buy7720.181.20471.18421.2057
15432004.07.28 21:31buy7730.541.20421.18421.2052
15442004.07.28 21:42buy7741.621.20361.18411.2046
15452004.07.28 21:45close7741.621.20391.18411.204648.606448.13
15462004.07.28 21:45close7730.541.20381.18421.2052-21.606426.53
15472004.07.28 21:45close7720.181.20371.18421.2057-18.006408.53
15482004.07.28 21:45close7710.061.20371.18441.2064-10.206398.33
15492004.07.28 21:45buy7750.061.20401.18301.2050
15502004.07.28 22:08t/p7750.061.20501.18301.20506.006404.33
15512004.07.28 22:16sell7760.061.20491.22591.2039
15522004.07.28 22:46sell7770.181.20541.22591.2044
15532004.07.29 00:57t/p7770.181.20441.22591.204418.276422.60
15542004.07.29 00:57close7760.061.20431.22591.20393.696426.29
15552004.07.29 01:06buy7780.061.20441.18341.2054
15562004.07.29 01:17buy7790.181.20391.18341.2049
15572004.07.29 01:56t/p7790.181.20491.18341.204918.006444.29
15582004.07.29 01:56close7780.061.20491.18341.20543.006447.29
15592004.07.29 02:16sell7800.061.20551.22651.2045
15602004.07.29 02:33sell7810.181.20601.22651.2050
15612004.07.29 02:37sell7820.541.20651.22651.2055
15622004.07.29 03:39t/p7820.541.20551.22651.205554.006501.29
15632004.07.29 03:39close7810.181.20551.22651.20509.006510.29
15642004.07.29 03:39close7800.061.20551.22651.20450.006510.29
15652004.07.29 03:49buy7830.071.20581.18481.2068
15662004.07.29 04:23t/p7830.071.20681.18481.20687.006517.29
15672004.07.29 04:31sell7840.071.20651.22751.2055
15682004.07.29 04:51t/p7840.071.20551.22751.20557.006524.29
15692004.07.29 04:57buy7850.071.20581.18481.2068
15702004.07.29 06:51buy7860.211.20521.18471.2062
15712004.07.29 07:24t/p7860.211.20621.18471.206221.006545.29
15722004.07.29 07:24close7850.071.20621.18481.20682.806548.09
15732004.07.29 07:29sell7870.071.20571.22671.2047
15742004.07.29 07:37sell7880.211.20621.22671.2052
15752004.07.29 08:01sell7890.631.20671.22671.2057
15762004.07.29 08:02sell7901.621.20721.22671.2062
15772004.07.29 08:04close7901.621.20691.22671.206248.616596.70
15782004.07.29 08:04close7890.631.20681.22671.2057-6.306590.40
15792004.07.29 08:04close7880.211.20691.22671.2052-14.706575.70
15802004.07.29 08:04close7870.071.20681.22671.2047-7.706568.00
15812004.07.29 08:08sell7910.071.20621.22721.2052
15822004.07.29 08:10sell7920.211.20671.22721.2057
15832004.07.29 08:17sell7930.631.20721.22721.2062
15842004.07.29 08:22sell7941.621.20771.22721.2067
15852004.07.29 08:38close7941.621.20741.22721.206748.596616.59
15862004.07.29 08:38close7930.631.20751.22721.2062-18.906597.69
15872004.07.29 08:38close7920.211.20741.22721.2057-14.706582.99
15882004.07.29 08:38close7910.071.20751.22721.2052-9.106573.89
15892004.07.29 08:58buy7950.071.20671.18571.2077
15902004.07.29 09:02buy7960.211.20621.18571.2072
15912004.07.29 09:05buy7970.631.20561.18561.2066
15922004.07.29 09:21buy7981.621.20491.18541.2059
15932004.07.29 09:27close7981.621.20531.18541.205964.806638.69
15942004.07.29 09:27close7970.631.20541.18561.2066-12.606626.09
15952004.07.29 09:27close7960.211.20541.18571.2072-16.806609.29
15962004.07.29 09:27close7950.071.20531.18571.2077-9.806599.49
15972004.07.29 09:28buy7990.071.20541.18441.2064
15982004.07.29 09:52t/p7990.071.20641.18441.20647.006606.49
15992004.07.29 10:01sell8000.071.20611.22711.2051
16002004.07.29 10:05t/p8000.071.20511.22711.20517.006613.49
16012004.07.29 10:15buy8010.071.20531.18431.2063
16022004.07.29 10:23buy8020.211.20481.18431.2058
16032004.07.29 10:30buy8030.631.20431.18431.2053
16042004.07.29 10:31buy8041.891.20371.18421.2047
16052004.07.29 10:32close8041.891.20401.18421.204756.706670.19
16062004.07.29 10:32close8030.631.20391.18431.2053-25.196645.00
16072004.07.29 10:32close8020.211.20401.18431.2058-16.806628.20
16082004.07.29 10:32close8010.071.20391.18431.2063-9.806618.40
16092004.07.29 10:48buy8050.071.20231.18131.2033
16102004.07.29 10:56buy8060.211.20181.18131.2028
16112004.07.29 11:09t/p8060.211.20281.18131.202821.006639.40
16122004.07.29 11:09close8050.071.20281.18131.20333.506642.90
16132004.07.29 11:24sell8070.071.20261.22361.2016
16142004.07.29 11:52t/p8070.071.20161.22361.20167.006649.90
16152004.07.29 12:00buy8080.071.20251.18151.2035
16162004.07.29 12:23t/p8080.071.20351.18151.20357.006656.90
16172004.07.29 12:29sell8090.071.20341.22441.2024
16182004.07.29 13:19t/p8090.071.20241.22441.20247.006663.90
16192004.07.29 13:29buy8100.071.20241.18141.2034
16202004.07.29 14:29t/p8100.071.20341.18141.20347.006670.90
16212004.07.29 18:23buy8110.071.20681.18581.2078
16222004.07.29 18:42buy8120.211.20621.18571.2072
16232004.07.29 18:45buy8130.631.20571.18571.2067
16242004.07.29 18:48buy8141.891.20501.18551.2060
16252004.07.29 18:49close8141.891.20531.18551.206056.706727.60
16262004.07.29 18:49close8130.631.20521.18571.2067-31.496696.11
16272004.07.29 18:49close8120.211.20531.18571.2072-18.906677.21
16282004.07.29 18:49close8110.071.20521.18581.2078-11.206666.01
16292004.07.29 19:02buy8150.071.20481.18381.2058
16302004.07.29 19:14buy8160.211.20411.18361.2051
16312004.07.29 19:15buy8170.631.20351.18351.2045
16322004.07.29 21:18buy8181.891.20291.18341.2039
16332004.07.29 21:19close8181.891.20321.18341.203956.706722.71
16342004.07.29 21:19close8170.631.20331.18351.2045-12.606710.11
16352004.07.29 21:19close8160.211.20321.18361.2051-18.906691.21
16362004.07.29 21:19close8150.071.20331.18381.2058-10.506680.71
16372004.07.29 21:19sell8190.071.20321.22421.2022
16382004.07.29 22:16sell8200.211.20371.22421.2027
16392004.07.29 22:34sell8210.631.20431.22431.2033
16402004.07.29 23:04sell8221.891.20481.22431.2038
16412004.07.29 23:10close8221.891.20451.22431.203856.706737.41
16422004.07.29 23:10close8210.631.20441.22431.2033-6.306731.11
16432004.07.29 23:10close8200.211.20451.22421.2027-16.806714.31
16442004.07.29 23:10close8190.071.20451.22421.2022-9.106705.21
16452004.07.29 23:11sell8230.071.20431.22531.2033
16462004.07.30 00:23t/p8230.071.20331.22531.20337.046712.24
16472004.07.30 00:32buy8240.071.20341.18241.2044
16482004.07.30 01:39t/p8240.071.20441.18241.20447.006719.24
16492004.07.30 01:49sell8250.071.20391.22491.2029
16502004.07.30 02:07t/p8250.071.20291.22491.20297.006726.24
16512004.07.30 02:16buy8260.071.20341.18241.2044
16522004.07.30 02:28t/p8260.071.20441.18241.20447.006733.24
16532004.07.30 02:36sell8270.071.20401.22501.2030
16542004.07.30 04:28sell8280.211.20451.22501.2035
16552004.07.30 07:13sell8290.631.20511.22511.2041
16562004.07.30 07:35t/p8290.631.20411.22511.204163.006796.24
16572004.07.30 07:35close8280.211.20411.22501.20358.406804.64
16582004.07.30 07:35close8270.071.20421.22501.2030-1.406803.24
16592004.07.30 07:45buy8300.071.20431.18331.2053
16602004.07.30 07:59buy8310.211.20361.18311.2046
16612004.07.30 08:27t/p8310.211.20461.18311.204621.006824.24
16622004.07.30 08:27close8300.071.20461.18331.20532.106826.34
16632004.07.30 08:36sell8320.071.20411.22511.2031
16642004.07.30 09:17sell8330.211.20461.22511.2036
16652004.07.30 09:32sell8340.631.20511.22511.2041
16662004.07.30 10:18sell8351.891.20561.22511.2046
16672004.07.30 10:51close8351.891.20531.22511.204656.696883.03
16682004.07.30 10:52close8340.631.20541.22511.2041-18.906864.13
16692004.07.30 10:52close8330.211.20551.22511.2036-18.906845.23
16702004.07.30 10:52close8320.071.20561.22511.2031-10.506834.73
16712004.07.30 11:02buy8360.071.20561.18461.2066
16722004.07.30 11:06buy8370.211.20501.18451.2060
16732004.07.30 12:32t/p8370.211.20601.18451.206021.006855.73
16742004.07.30 12:32close8360.071.20601.18461.20662.806858.53
16752004.07.30 12:40sell8380.071.20551.22651.2045
16762004.07.30 13:34t/p8380.071.20451.22651.20457.006865.53
16772004.07.30 13:41buy8390.071.20481.18381.2058
16782004.07.30 13:45buy8400.211.20421.18371.2052
16792004.07.30 14:09buy8410.631.20361.18361.2046
16802004.07.30 14:30t/p8400.211.20521.18371.205221.006886.53
16812004.07.30 14:30t/p8410.631.20461.18361.204663.006949.53
16822004.07.30 14:30close8390.071.20521.18381.20582.806952.33
16832004.07.30 18:09buy8420.071.20251.18151.2035
16842004.07.30 18:26buy8430.211.20191.18141.2029
16852004.07.30 18:45buy8440.631.20131.18131.2023
16862004.07.30 18:56buy8451.891.20071.18121.2017
16872004.07.30 18:56close8451.891.20101.18121.201756.727009.05
16882004.07.30 18:56close8440.631.20101.18131.2023-18.906990.15
16892004.07.30 18:56close8430.211.20091.18141.2029-21.006969.15
16902004.07.30 18:56close8420.071.20101.18151.2035-10.506958.65
16912004.07.30 19:05buy8460.071.20121.18021.2022
16922004.07.30 19:58t/p8460.071.20221.18021.20227.006965.65
16932004.07.30 20:06sell8470.071.20181.22281.2008
16942004.07.30 20:34sell8480.211.20231.22281.2013
16952004.07.30 22:50t/p8480.211.20131.22281.201321.006986.65
16962004.07.30 22:50close8470.071.20121.22281.20084.206990.85
16972004.07.30 22:56buy8490.071.20171.18071.2027
16982004.08.02 00:00t/p8490.071.20271.18071.20276.606997.45
16992004.08.02 00:10sell8500.071.20481.22581.2038
17002004.08.02 00:21sell8510.211.20531.22581.2043
17012004.08.02 00:41t/p8510.211.20431.22581.204321.007018.45
17022004.08.02 00:41close8500.071.20431.22581.20383.507021.95
17032004.08.02 00:54buy8520.071.20441.18341.2054
17042004.08.02 01:16t/p8520.071.20541.18341.20547.007028.95
17052004.08.02 01:21sell8530.071.20501.22601.2040
17062004.08.02 01:36sell8540.211.20571.22621.2047
17072004.08.02 02:38t/p8540.211.20471.22621.204721.007049.95
17082004.08.02 02:38close8530.071.20471.22601.20402.107052.05
17092004.08.02 02:47buy8550.071.20451.18351.2055
17102004.08.02 02:52buy8560.211.20391.18341.2049
17112004.08.02 03:02buy8570.631.20341.18341.2044
17122004.08.02 03:14t/p8570.631.20441.18341.204463.007115.05
17132004.08.02 03:14close8560.211.20441.18341.204910.507125.55
17142004.08.02 03:14close8550.071.20441.18351.2055-0.707124.85
17152004.08.02 03:26sell8580.071.20431.22531.2033
17162004.08.02 04:06sell8590.211.20491.22541.2039
17172004.08.02 04:07sell8600.631.20551.22551.2045
17182004.08.02 04:16sell8611.891.20611.22561.2051
17192004.08.02 04:42close8611.891.20581.22561.205156.727181.57
17202004.08.02 04:42close8600.631.20571.22551.2045-12.607168.97
17212004.08.02 04:43close8590.211.20571.22541.2039-16.807152.17
17222004.08.02 04:43close8580.071.20581.22531.2033-10.507141.67
17232004.08.02 05:07sell8620.071.20611.22711.2051
17242004.08.02 08:07t/p8620.071.20511.22711.20517.007148.67
17252004.08.02 08:12buy8630.071.20551.18451.2065
17262004.08.02 08:13buy8640.211.20491.18441.2059
17272004.08.02 08:21t/p8640.211.20591.18441.205921.007169.67
17282004.08.02 08:21close8630.071.20591.18451.20652.807172.47
17292004.08.02 08:38sell8650.071.20641.22741.2054
17302004.08.02 09:00t/p8650.071.20541.22741.20547.007179.47
17312004.08.02 09:10buy8660.071.20551.18451.2065
17322004.08.02 09:41t/p8660.071.20651.18451.20657.007186.47
17332004.08.02 09:53sell8670.071.20641.22741.2054
17342004.08.02 09:57sell8680.211.20701.22751.2060
17352004.08.02 10:02sell8690.631.20751.22751.2065
17362004.08.02 10:40sell8701.891.20811.22761.2071
17372004.08.02 10:41close8701.891.20781.22761.207156.727243.19
17382004.08.02 10:42close8690.631.20791.22751.2065-25.197218.00
17392004.08.02 10:42close8680.211.20811.22751.2060-23.107194.90
17402004.08.02 10:42close8670.071.20801.22741.2054-11.207183.70
17412004.08.02 10:52sell8710.071.20771.22871.2067
17422004.08.02 10:57sell8720.211.20821.22871.2072
17432004.08.02 11:01sell8730.631.20881.22881.2078
17442004.08.02 11:30t/p8730.631.20781.22881.207863.007246.70
17452004.08.02 11:30close8720.211.20781.22871.20728.407255.10
17462004.08.02 11:30close8710.071.20781.22871.2067-0.707254.40
17472004.08.02 11:42buy8740.071.20781.18681.2088
17482004.08.02 13:04buy8750.211.20721.18671.2082
17492004.08.02 13:14buy8760.631.20651.18651.2075
17502004.08.02 14:07buy8771.891.20591.18641.2069
17512004.08.02 14:11close8771.891.20621.18641.206956.697311.09
17522004.08.02 14:11close8760.631.20621.18651.2075-18.917292.18
17532004.08.02 14:12close8750.211.20611.18671.2082-23.107269.08
17542004.08.02 14:12close8740.071.20621.18681.2088-11.207257.88
17552004.08.02 18:07sell8780.071.20361.22461.2026
17562004.08.02 18:38sell8790.211.20411.22461.2031
17572004.08.02 19:23t/p8790.211.20311.22461.203121.007278.88
17582004.08.02 19:23close8780.071.20311.22461.20263.507282.38
17592004.08.02 19:31buy8800.071.20311.18211.2041
17602004.08.02 22:56buy8810.211.20251.18201.2035
17612004.08.03 00:05buy8820.631.20191.18191.2029
17622004.08.03 02:25t/p8820.631.20291.18191.202963.007345.38
17632004.08.03 02:25close8810.211.20291.18201.20357.207352.59
17642004.08.03 02:25close8800.071.20281.18211.2041-2.507350.09
17652004.08.03 02:25sell8830.071.20291.22391.2019
17662004.08.03 02:27sell8840.211.20351.22401.2025
17672004.08.03 03:10t/p8840.211.20251.22401.202521.007371.09
17682004.08.03 03:10close8830.071.20251.22391.20192.807373.89
17692004.08.03 03:25buy8850.071.20241.18141.2034
17702004.08.03 03:27buy8860.211.20191.18141.2029
17712004.08.03 03:31buy8870.631.20131.18131.2023
17722004.08.03 04:00t/p8870.631.20231.18131.202363.007436.89
17732004.08.03 04:00close8860.211.20231.18141.20298.407445.29
17742004.08.03 04:00close8850.071.20231.18141.2034-0.707444.59
17752004.08.03 04:25sell8880.071.20311.22411.2021
17762004.08.03 06:51t/p8880.071.20211.22411.20217.007451.59
17772004.08.03 06:57buy8890.071.20241.18141.2034
17782004.08.03 07:07buy8900.211.20181.18131.2028
17792004.08.03 07:13buy8910.631.20121.18121.2022
17802004.08.03 07:24buy8921.891.20071.18121.2017
17812004.08.03 07:25close8921.891.20101.18121.201756.707508.29
17822004.08.03 07:25close8910.631.20111.18121.2022-6.307501.99
17832004.08.03 07:25close8900.211.20111.18131.2028-14.707487.29
17842004.08.03 07:25close8890.071.20101.18141.2034-9.807477.49
17852004.08.03 07:28buy8930.071.20121.18021.2022
17862004.08.03 07:40buy8940.211.20061.18011.2016
17872004.08.03 07:53t/p8940.211.20161.18011.201621.007498.49
17882004.08.03 07:53close8930.071.20171.18021.20223.507501.99
17892004.08.03 08:01sell8950.081.20091.22191.1999
17902004.08.03 08:02t/p8950.081.19991.22191.19998.007509.99
17912004.08.03 08:16buy8960.081.20111.18011.2021
17922004.08.03 08:35buy8970.241.20041.17991.2014
17932004.08.03 08:54t/p8970.241.20141.17991.201424.007533.99
17942004.08.03 08:54close8960.081.20141.18011.20212.407536.39
17952004.08.03 09:01sell8980.081.20081.22181.1998
17962004.08.03 09:05sell8990.241.20131.22181.2003
17972004.08.03 09:06sell9000.721.20191.22191.2009
17982004.08.03 09:17sell9011.891.20241.22191.2014
17992004.08.03 09:22close9011.891.20211.22191.201456.727593.11
18002004.08.03 09:22close9000.721.20221.22191.2009-21.607571.51
18012004.08.03 09:22close8990.241.20201.22181.2003-16.807554.71
18022004.08.03 09:23close8980.081.20181.22181.1998-8.007546.71
18032004.08.03 09:24sell9020.081.20161.22261.2006
18042004.08.03 09:38sell9030.241.20211.22261.2011
18052004.08.03 10:15sell9040.721.20261.22261.2016
18062004.08.03 10:44t/p9040.721.20161.22261.201672.007618.71
18072004.08.03 10:44close9030.241.20141.22261.201116.807635.51
18082004.08.03 10:44close9020.081.20151.22261.20060.807636.31
18092004.08.03 10:46buy9050.081.20191.18091.2029
18102004.08.03 13:15buy9060.241.20131.18081.2023
18112004.08.03 14:16t/p9060.241.20231.18081.202324.007660.31
18122004.08.03 14:16close9050.081.20231.18091.20293.207663.51
18132004.08.03 18:04buy9070.081.20541.18441.2064
18142004.08.03 18:15buy9080.241.20481.18431.2058
18152004.08.03 18:31t/p9080.241.20581.18431.205824.007687.51
18162004.08.03 18:31close9070.081.20581.18441.20643.207690.71
18172004.08.03 18:39sell9090.081.20561.22661.2046
18182004.08.03 23:45t/p9090.081.20461.22661.20468.007698.71
18192004.08.03 23:52buy9100.081.20501.18401.2060
18202004.08.04 04:18buy9110.241.20441.18391.2054
18212004.08.04 04:19buy9120.721.20391.18391.2049
18222004.08.04 04:43buy9132.161.20331.18381.2043
18232004.08.04 04:47close9132.161.20361.18381.204364.787763.49
18242004.08.04 04:47close9120.721.20361.18391.2049-21.607741.89
18252004.08.04 04:47close9110.241.20341.18391.2054-24.007717.89
18262004.08.04 04:48close9100.081.20341.18401.2060-13.267704.63
18272004.08.04 04:58buy9140.081.20321.18221.2042
18282004.08.04 05:03buy9150.241.20261.18211.2036
18292004.08.04 08:15buy9160.721.20201.18201.2030
18302004.08.04 10:13buy9172.161.20141.18191.2024
18312004.08.04 10:50close9172.161.20171.18191.202464.807769.43
18322004.08.04 10:50close9160.721.20161.18201.2030-28.807740.63
18332004.08.04 10:50close9150.241.20171.18211.2036-21.607719.03
18342004.08.04 10:50close9140.081.20181.18221.2042-11.207707.83
18352004.08.04 10:55sell9180.081.20111.22211.2001
18362004.08.04 11:04sell9190.241.20161.22211.2006
18372004.08.04 11:05sell9200.721.20211.22211.2011
18382004.08.04 11:07sell9212.161.20271.22221.2017
18392004.08.04 11:09close9212.161.20241.22221.201764.797772.62
18402004.08.04 11:09close9200.721.20251.22211.2011-28.807743.82
18412004.08.04 11:09close9190.241.20241.22211.2006-19.207724.62
18422004.08.04 11:09close9180.081.20251.22211.2001-11.207713.42
18432004.08.04 11:14sell9220.081.20191.22291.2009
18442004.08.04 11:19t/p9220.081.20091.22291.20098.007721.42
18452004.08.04 11:28buy9230.081.20161.18061.2026
18462004.08.04 11:29buy9240.241.20111.18061.2021
18472004.08.04 12:15buy9250.721.20061.18061.2016
18482004.08.04 12:30t/p9250.721.20161.18061.201672.007793.42
18492004.08.04 12:30close9240.241.20161.18061.202112.007805.42
18502004.08.04 12:30close9230.081.20151.18061.2026-0.807804.62
18512004.08.04 12:37sell9260.081.20111.22211.2001
18522004.08.04 13:25t/p9260.081.20011.22211.20018.007812.62
18532004.08.04 13:32buy9270.081.20121.18021.2022
18542004.08.04 13:58buy9280.241.20061.18011.2016
18552004.08.04 13:59buy9290.721.20001.18001.2010
18562004.08.04 14:01t/p9290.721.20101.18001.201072.007884.62
18572004.08.04 14:01close9280.241.20101.18011.20169.607894.22
18582004.08.04 14:01close9270.081.20101.18021.2022-1.607892.62
18592004.08.04 18:26buy9300.081.20521.18421.2062
18602004.08.04 18:33buy9310.241.20461.18411.2056
18612004.08.04 18:40buy9320.721.20411.18411.2051
18622004.08.04 19:05t/p9320.721.20511.18411.205172.007964.62
18632004.08.04 19:05close9310.241.20511.18411.205612.007976.62
18642004.08.04 19:05close9300.081.20501.18421.2062-1.607975.02
18652004.08.04 19:11sell9330.081.20441.22541.2034
18662004.08.04 22:47sell9340.241.20491.22541.2039
18672004.08.05 00:10sell9350.721.20551.22551.2045
18682004.08.05 02:49t/p9350.721.20451.22551.204572.008047.02
18692004.08.05 02:49close9340.241.20451.22541.20399.968056.98
18702004.08.05 02:49close9330.081.20441.22541.20340.128057.10
18712004.08.05 02:55buy9360.081.20481.18381.2058
18722004.08.05 08:21t/p9360.081.20581.18381.20588.008065.10
18732004.08.05 08:36sell9370.081.20641.22741.2054
18742004.08.05 09:01sell9380.241.20691.22741.2059
18752004.08.05 09:58t/p9380.241.20591.22741.205924.008089.10
18762004.08.05 09:58close9370.081.20571.22741.20545.608094.70
18772004.08.05 10:10buy9390.081.20571.18471.2067
18782004.08.05 13:02buy9400.241.20521.18471.2062
18792004.08.05 13:02buy9410.721.20471.18471.2057
18802004.08.05 13:03buy9422.161.20421.18471.2052
18812004.08.05 13:04close9422.161.20451.18471.205264.808159.50
18822004.08.05 13:04close9410.721.20461.18471.2057-7.208152.30
18832004.08.05 13:04close9400.241.20451.18471.2062-16.808135.50
18842004.08.05 13:04close9390.081.20461.18471.2067-8.808126.70
18852004.08.05 13:16buy9430.081.20521.18421.2062
18862004.08.05 13:17buy9440.241.20461.18411.2056
18872004.08.05 13:21buy9450.721.20401.18401.2050
18882004.08.05 14:30t/p9450.721.20501.18401.205072.008198.70
18892004.08.05 14:30close9440.241.20501.18411.20569.608208.30
18902004.08.05 14:30close9430.081.20511.18421.2062-0.808207.50
18912004.08.05 18:00buy9460.081.20491.18391.2059
18922004.08.05 18:48t/p9460.081.20591.18391.20598.008215.50
18932004.08.05 18:59sell9470.081.20551.22651.2045
18942004.08.05 19:22sell9480.241.20611.22661.2051
18952004.08.05 19:44sell9490.721.20681.22681.2058
18962004.08.05 21:04t/p9490.721.20581.22681.205872.008287.50
18972004.08.05 21:04close9480.241.20581.22661.20517.208294.70
18982004.08.05 21:04close9470.081.20591.22651.2045-3.208291.50
18992004.08.05 21:14buy9500.081.20591.18491.2069
19002004.08.05 23:11buy9510.241.20541.18491.2064
19012004.08.06 00:10buy9520.721.20491.18491.2059
19022004.08.06 03:34t/p9520.721.20591.18491.205972.008363.50
19032004.08.06 03:34close9510.241.20591.18491.206410.638374.13
19042004.08.06 03:34close9500.081.20601.18491.20690.348374.48
19052004.08.06 03:46sell9530.081.20601.22701.2050
19062004.08.06 03:56sell9540.241.20651.22701.2055
19072004.08.06 06:31sell9550.721.20701.22701.2060
19082004.08.06 07:20sell9562.161.20761.22711.2066
19092004.08.06 08:31close9562.161.20731.22711.206664.808439.28
19102004.08.06 08:31close9550.721.20721.22701.2060-14.408424.88
19112004.08.06 08:32close9540.241.20741.22701.2055-21.608403.28
19122004.08.06 08:32close9530.081.20731.22701.2050-10.408392.88
19132004.08.06 08:42buy9570.081.20731.18631.2083
19142004.08.06 09:05buy9580.241.20671.18621.2077
19152004.08.06 09:12buy9590.721.20611.18611.2071
19162004.08.06 10:31buy9602.161.20551.18601.2065
19172004.08.06 10:31close9602.161.20591.18601.206586.438479.31
19182004.08.06 10:31close9590.721.20581.18611.2071-21.608457.71
19192004.08.06 10:31close9580.241.20571.18621.2077-24.008433.71
19202004.08.06 10:32close9570.081.20561.18631.2083-13.608420.11
19212004.08.06 10:38buy9610.081.20611.18511.2071
19222004.08.06 11:56buy9620.241.20541.18491.2064
19232004.08.06 13:11buy9630.721.20491.18491.2059
19242004.08.06 14:09t/p9630.721.20591.18491.205972.008492.11
19252004.08.06 14:09close9620.241.20591.18491.206412.008504.11
19262004.08.06 14:09close9610.081.20581.18511.2071-2.408501.71
19272004.08.06 18:05sell9640.091.22691.24791.2259
19282004.08.06 18:45sell9650.241.22741.24791.2264
19292004.08.06 20:15sell9660.721.22801.24801.2270
19302004.08.06 20:31t/p9660.721.22701.24801.227072.008573.71
19312004.08.06 20:31close9650.241.22701.24791.22649.608583.31
19322004.08.06 20:31close9640.091.22691.24791.22590.008583.31
19332004.08.06 20:39buy9670.091.22731.20631.2283
19342004.08.06 21:29t/p9670.091.22831.20631.22839.008592.31
19352004.08.06 21:41sell9680.091.22861.24961.2276
19362004.08.09 00:26t/p9680.091.22761.24961.22769.048601.35
19372004.08.09 00:40buy9690.091.22771.20671.2287
19382004.08.09 00:58buy9700.271.22711.20661.2281
19392004.08.09 02:15t/p9700.271.22811.20661.228127.008628.35
19402004.08.09 02:15close9690.091.22811.20671.22873.608631.95
19412004.08.09 02:30sell9710.091.22821.24921.2272
19422004.08.09 03:04t/p9710.091.22721.24921.22729.008640.95
19432004.08.09 03:21buy9720.091.22671.20571.2277
19442004.08.09 04:44t/p9720.091.22771.20571.22779.008649.95
19452004.08.09 04:55sell9730.091.22781.24881.2268
19462004.08.09 05:21sell9740.271.22831.24881.2273
19472004.08.09 08:47t/p9740.271.22731.24881.227327.008676.95
19482004.08.09 08:47close9730.091.22721.24881.22685.408682.35
19492004.08.09 08:58buy9750.091.22721.20621.2282
19502004.08.09 09:03buy9760.271.22661.20611.2276
19512004.08.09 09:34buy9770.811.22611.20611.2271
19522004.08.09 09:38buy9782.431.22551.20601.2265
19532004.08.09 09:40close9782.431.22581.20601.226572.918755.26
19542004.08.09 09:40close9770.811.22581.20611.2271-24.298730.97
19552004.08.09 09:40close9760.271.22571.20611.2276-24.308706.67
19562004.08.09 09:40close9750.091.22581.20621.2282-12.608694.07
19572004.08.09 09:44buy9790.091.22591.20491.2269
19582004.08.09 09:50buy9800.271.22541.20491.2264
19592004.08.09 10:18t/p9800.271.22641.20491.226427.008721.07
19602004.08.09 10:18close9790.091.22641.20491.22694.508725.57
19612004.08.09 10:23sell9810.091.22611.24711.2251
19622004.08.09 10:36sell9820.271.22661.24711.2256
19632004.08.09 10:38sell9830.811.22711.24711.2261
19642004.08.09 12:04t/p9830.811.22611.24711.226181.008806.57
19652004.08.09 12:04close9820.271.22591.24711.225618.908825.47
19662004.08.09 12:04close9810.091.22611.24711.22510.008825.47
19672004.08.09 12:05buy9840.091.22681.20581.2278
19682004.08.09 12:18buy9850.271.22621.20571.2272
19692004.08.09 12:59buy9860.811.22571.20571.2267
19702004.08.09 13:01buy9872.431.22511.20561.2261
19712004.08.09 13:02close9872.431.22541.20561.226172.908898.37
19722004.08.09 13:02close9860.811.22551.20571.2267-16.208882.17
19732004.08.09 13:02close9850.271.22541.20571.2272-21.608860.57
19742004.08.09 13:02close9840.091.22551.20581.2278-11.708848.87
19752004.08.09 13:13buy9880.091.22581.20481.2268
19762004.08.09 14:12buy9890.271.22521.20471.2262
19772004.08.09 14:13buy9900.811.22471.20471.2257
19782004.08.09 14:24t/p9900.811.22571.20471.225781.008929.87
19792004.08.09 14:24close9890.271.22571.20471.226213.508943.37
19802004.08.09 14:24close9880.091.22581.20481.22680.008943.37
19812004.08.09 18:04buy9910.091.22611.20511.2271
19822004.08.09 18:11buy9920.271.22551.20501.2265
19832004.08.09 19:06t/p9920.271.22651.20501.226527.008970.37
19842004.08.09 19:06close9910.091.22651.20511.22713.608973.97
19852004.08.09 19:11sell9930.091.22601.24701.2250
19862004.08.09 19:36sell9940.271.22651.24701.2255
19872004.08.09 20:18sell9950.811.22701.24701.2260
19882004.08.09 20:20sell9962.431.22751.24701.2265
19892004.08.09 21:03close9962.431.22721.24701.226572.929046.89
19902004.08.09 21:03close9950.811.22731.24701.2260-24.309022.59
19912004.08.09 21:03close9940.271.22721.24701.2255-18.909003.69
19922004.08.09 21:03close9930.091.22731.24701.2250-11.708991.99
19932004.08.09 21:14sell9970.091.22751.24851.2265
19942004.08.10 02:02t/p9970.091.22651.24851.22659.049001.04
19952004.08.10 02:12buy9980.091.22681.20581.2278
19962004.08.10 03:39t/p9980.091.22781.20581.22789.009010.04
19972004.08.10 03:46sell9990.091.22741.24841.2264
19982004.08.10 04:12sell10000.271.22791.24841.2269
19992004.08.10 06:13t/p10000.271.22691.24841.226927.009037.04
20002004.08.10 06:13close9990.091.22691.24841.22644.509041.54
20012004.08.10 06:23buy10010.091.22721.20621.2282
20022004.08.10 09:13t/p10010.091.22821.20621.22829.009050.54
20032004.08.10 09:27sell10020.091.22821.24921.2272
20042004.08.10 10:17t/p10020.091.22721.24921.22729.009059.54
20052004.08.10 10:18buy10030.091.22771.20671.2287
20062004.08.10 10:31buy10040.271.22711.20661.2281
20072004.08.10 12:59t/p10040.271.22811.20661.228127.009086.54
20082004.08.10 12:59close10030.091.22811.20671.22873.609090.14
20092004.08.10 13:06sell10050.091.22751.24851.2265
20102004.08.10 13:18sell10060.271.22801.24851.2270
20112004.08.10 15:54sell10070.811.22871.24871.2277
20122004.08.10 15:54sell10082.431.22921.24871.2282
20132004.08.10 18:50close10082.431.22891.24871.228272.899163.03
20142004.08.10 18:50close10070.811.22901.24871.2277-24.309138.73
20152004.08.10 18:50close10060.271.22891.24851.2270-24.309114.43
20162004.08.10 18:50close10050.091.22901.24851.2265-13.509100.93
20172004.08.10 18:57buy10090.091.22931.20831.2303
20182004.08.10 19:30t/p10090.091.23031.20831.23039.009109.93
20192004.08.10 19:41sell10100.091.23011.25111.2291
20202004.08.10 20:09sell10110.271.23061.25111.2296
20212004.08.10 20:15t/p10110.271.22961.25111.229627.009136.93
20222004.08.10 20:15close10100.091.22951.25111.22915.409142.33
20232004.08.10 20:35buy10120.091.22691.20591.2279
20242004.08.10 20:39buy10130.271.22631.20581.2273
20252004.08.10 20:47buy10140.811.22561.20561.2266
20262004.08.10 20:49buy10152.431.22501.20551.2260
20272004.08.12 09:04close10152.431.22531.20551.226017.509159.82
20282004.08.12 09:04close10140.811.22521.20561.2266-50.879108.95
20292004.08.12 09:04close10130.271.22531.20581.2273-33.169075.80
20302004.08.12 09:04close10120.091.22541.20591.2279-15.559060.25
20312004.08.12 09:13sell10160.091.22511.24611.2241
20322004.08.12 10:23sell10170.271.22571.24621.2247
20332004.08.12 10:32sell10180.811.22621.24621.2252
20342004.08.12 10:44sell10192.431.22681.24631.2258
20352004.08.12 11:22close10192.431.22651.24631.225872.899133.14
20362004.08.12 11:22close10180.811.22661.24621.2252-32.399100.75
20372004.08.12 11:22close10170.271.22671.24621.2247-27.009073.75
20382004.08.12 11:22close10160.091.22651.24611.2241-12.609061.15
20392004.08.12 11:40buy10200.091.22611.20511.2271
20402004.08.12 14:07buy10210.271.22561.20511.2266
20412004.08.12 14:21t/p10210.271.22661.20511.226627.009088.15
20422004.08.12 14:21close10200.091.22661.20511.22714.509092.65
20432004.08.12 18:07buy10220.091.22261.20161.2236
20442004.08.12 18:22t/p10220.091.22361.20161.22369.009101.65
20452004.08.12 18:25sell10230.091.22331.24431.2223
20462004.08.12 18:44sell10240.271.22381.24431.2228
20472004.08.12 19:06sell10250.811.22441.24441.2234
20482004.08.12 19:21sell10262.431.22491.24441.2239
20492004.08.12 19:28close10262.431.22461.24441.223972.899174.54
20502004.08.12 19:28close10250.811.22471.24441.2234-24.309150.24
20512004.08.12 19:28close10240.271.22461.24431.2228-21.609128.64
20522004.08.12 19:28close10230.091.22471.24431.2223-12.609116.04
20532004.08.12 19:28sell10270.091.22461.24561.2236
20542004.08.12 20:50sell10280.271.22511.24561.2241
20552004.08.12 20:51sell10290.811.22571.24571.2247
20562004.08.12 23:29t/p10290.811.22471.24571.224781.009197.04
20572004.08.12 23:29close10280.271.22471.24561.224110.809207.84
20582004.08.12 23:29close10270.091.22491.24561.2236-2.709205.14
20592004.08.12 23:37buy10300.091.22491.20391.2259
20602004.08.13 00:13buy10310.271.22431.20381.2253
20612004.08.13 00:22buy10320.811.22371.20371.2247
20622004.08.13 00:27buy10332.431.22311.20361.2241
20632004.08.13 00:33close10332.431.22341.20361.224172.909278.04
20642004.08.13 00:33close10320.811.22341.20371.2247-24.319253.73
20652004.08.13 00:34close10310.271.22331.20381.2253-27.009226.73
20662004.08.13 00:34close10300.091.22341.20391.2259-14.019212.71
20672004.08.13 01:27sell10340.091.22431.24531.2233
20682004.08.13 02:00t/p10340.091.22331.24531.22339.009221.71
20692004.08.13 02:10buy10350.091.22371.20271.2247
20702004.08.13 02:18t/p10350.091.22471.20271.22479.009230.71
20712004.08.13 02:31sell10360.091.22481.24581.2238
20722004.08.13 03:33t/p10360.091.22381.24581.22389.009239.71
20732004.08.13 03:40buy10370.091.22431.20331.2253
20742004.08.13 03:49buy10380.271.22371.20321.2247
20752004.08.13 04:24buy10390.811.22311.20311.2241
20762004.08.13 06:25buy10402.431.22261.20311.2236
20772004.08.13 06:41close10402.431.22291.20311.223672.919312.62
20782004.08.13 06:41close10390.811.22291.20311.2241-16.219296.41
20792004.08.13 06:42close10380.271.22281.20321.2247-24.309272.11
20802004.08.13 06:42close10370.091.22281.20331.2253-13.509258.61
20812004.08.13 06:51sell10410.091.22271.24371.2217
20822004.08.13 06:57sell10420.271.22321.24371.2222
20832004.08.13 07:49t/p10420.271.22221.24371.222227.009285.61
20842004.08.13 07:49close10410.091.22221.24371.22174.509290.11
20852004.08.13 08:00buy10430.091.22231.20131.2233
20862004.08.13 08:02buy10440.271.22181.20131.2228
20872004.08.13 08:09buy10450.811.22131.20131.2223
20882004.08.13 08:17buy10462.431.22071.20121.2217
20892004.08.13 08:22close10462.431.22101.20121.221772.909363.01
20902004.08.13 08:22close10450.811.22101.20131.2223-24.299338.72
20912004.08.13 08:22close10440.271.22101.20131.2228-21.609317.12
20922004.08.13 08:22close10430.091.22091.20131.2233-12.609304.52
20932004.08.13 08:24buy10470.091.22111.20011.2221
20942004.08.13 08:25buy10480.271.22061.20011.2216
20952004.08.13 08:29buy10490.811.22011.20011.2211
20962004.08.13 08:32buy10502.431.21951.20001.2205
20972004.08.13 09:10close10502.431.21981.20001.220572.909377.42
20982004.08.13 09:10close10490.811.21971.20011.2211-32.399345.03
20992004.08.13 09:10close10480.271.21981.20011.2216-21.609323.43
21002004.08.13 09:10close10470.091.21971.20011.2221-12.609310.83
21012004.08.13 09:22sell10510.091.21951.24051.2185
21022004.08.13 09:58t/p10510.091.21851.24051.21859.009319.83
21032004.08.13 10:03buy10520.091.21901.19801.2200
21042004.08.13 10:08t/p10520.091.22001.19801.22009.009328.83
21052004.08.13 10:15sell10530.091.21911.24011.2181
21062004.08.13 10:16sell10540.271.21961.24011.2186
21072004.08.13 11:17t/p10540.271.21861.24011.218627.009355.83
21082004.08.13 11:17close10530.091.21851.24011.21815.409361.23
21092004.08.13 11:23buy10550.091.21921.19821.2202
21102004.08.13 11:29t/p10550.091.22021.19821.22029.009370.23
21112004.08.13 11:42sell10560.091.21991.24091.2189
21122004.08.13 12:00sell10570.271.22051.24101.2195
21132004.08.13 13:17sell10580.811.22101.24101.2200
21142004.08.13 14:05sell10592.431.22161.24111.2206
21152004.08.13 14:11close10592.431.22121.24111.220697.219467.44
21162004.08.13 14:11close10580.811.22131.24101.2200-24.309443.14
21172004.08.13 14:11close10570.271.22121.24101.2195-18.909424.24
21182004.08.13 14:11close10560.091.22121.24091.2189-11.709412.54
21192004.08.13 18:03sell10600.091.23531.25631.2343
21202004.08.13 18:10sell10610.271.23581.25631.2348
21212004.08.13 18:30sell10620.811.23641.25641.2354
21222004.08.13 18:31sell10632.431.23691.25641.2359
21232004.08.13 18:34close10632.431.23661.25641.235972.909485.44
21242004.08.13 18:34close10620.811.23661.25641.2354-16.209469.24
21252004.08.13 18:35close10610.271.23661.25631.2348-21.609447.64
21262004.08.13 18:35close10600.091.23661.25631.2343-11.709435.94
21272004.08.13 18:37sell10640.091.23591.25691.2349
21282004.08.13 18:42sell10650.271.23651.25701.2355
21292004.08.13 19:51t/p10650.271.23551.25701.235527.009462.94
21302004.08.13 19:51close10640.091.23551.25691.23493.609466.54
21312004.08.13 20:00buy10660.091.23581.21481.2368
21322004.08.13 20:43t/p10660.091.23681.21481.23689.009475.54
21332004.08.13 20:57sell10670.091.23691.25791.2359
21342004.08.16 00:00sell10680.271.23741.25791.2364
21352004.08.16 00:02sell10690.811.23801.25801.2370
21362004.08.16 01:58t/p10690.811.23701.25801.237081.009556.54
21372004.08.16 01:58close10680.271.23701.25791.236410.809567.34
21382004.08.16 01:58close10670.091.23701.25791.2359-0.859566.49
21392004.08.16 02:02buy10700.101.23761.21661.2386
21402004.08.16 02:28buy10710.301.23711.21661.2381
21412004.08.16 02:36buy10720.901.23661.21661.2376
21422004.08.16 04:25t/p10720.901.23761.21661.237690.009656.49
21432004.08.16 04:25close10710.301.23761.21661.238115.009671.49
21442004.08.16 04:25close10700.101.23761.21661.23860.009671.49
21452004.08.16 04:32sell10730.101.23711.25811.2361
21462004.08.16 07:45t/p10730.101.23611.25811.236110.009681.49
21472004.08.16 08:04buy10740.101.23541.21441.2364
21482004.08.16 08:46t/p10740.101.23641.21441.236410.009691.49
21492004.08.16 08:48sell10750.101.23591.25691.2349
21502004.08.16 09:29t/p10750.101.23491.25691.234910.009701.49
21512004.08.16 09:36buy10760.101.23531.21431.2363
21522004.08.16 09:56buy10770.301.23481.21431.2358
21532004.08.16 10:02buy10780.901.23421.21421.2352
21542004.08.16 10:53t/p10780.901.23521.21421.235290.009791.49
21552004.08.16 10:53close10770.301.23521.21431.235812.009803.49
21562004.08.16 10:53close10760.101.23531.21431.23630.009803.49
21572004.08.16 11:02sell10790.101.23491.25591.2339
21582004.08.16 11:27t/p10790.101.23391.25591.233910.009813.49
21592004.08.16 11:33buy10800.101.23411.21311.2351
21602004.08.16 13:49buy10810.301.23351.21301.2345
21612004.08.16 14:21t/p10810.301.23451.21301.234530.009843.49
21622004.08.16 14:21close10800.101.23451.21311.23514.009847.49
21632004.08.16 18:19sell10820.101.23401.25501.2330
21642004.08.16 18:24sell10830.301.23451.25501.2335
21652004.08.16 20:47sell10840.901.23501.25501.2340
21662004.08.16 21:02sell10852.701.23561.25511.2346
21672004.08.16 23:55close10852.701.23531.25511.234680.999928.48
21682004.08.16 23:55close10840.901.23541.25501.2340-35.999892.49
21692004.08.16 23:56close10830.301.23541.25501.2335-27.009865.49
21702004.08.16 23:57close10820.101.23571.25501.2330-17.009848.49
21712004.08.17 00:01buy10860.101.23571.21471.2367
21722004.08.17 01:50buy10870.301.23511.21461.2361
21732004.08.17 02:59t/p10870.301.23611.21461.236130.009878.49
21742004.08.17 02:59close10860.101.23611.21471.23674.009882.49
21752004.08.17 03:05sell10880.101.23571.25671.2347
21762004.08.17 04:57sell10890.301.23621.25671.2352
21772004.08.17 05:28sell10900.901.23681.25681.2358
21782004.08.17 05:58t/p10900.901.23581.25681.235890.009972.49
21792004.08.17 05:58close10890.301.23581.25671.235212.009984.49
21802004.08.17 05:59close10880.101.23591.25671.2347-2.009982.49
21812004.08.17 06:02buy10910.101.23611.21511.2371
21822004.08.17 07:19buy10920.301.23561.21511.2366
21832004.08.17 08:56t/p10920.301.23661.21511.236630.0010012.49
21842004.08.17 08:56close10910.101.23661.21511.23715.0010017.49
21852004.08.17 09:12sell10930.101.23711.25811.2361
21862004.08.17 09:48t/p10930.101.23611.25811.236110.0010027.49
21872004.08.17 10:08buy10940.101.23521.21421.2362
21882004.08.17 10:37buy10950.301.23471.21421.2357
21892004.08.17 11:00buy10960.901.23411.21411.2351
21902004.08.17 12:20buy10972.701.23351.21401.2345
21912004.08.17 13:24close10972.701.23381.21401.234581.0110108.50
21922004.08.17 13:24close10960.901.23391.21411.2351-17.9910090.51
21932004.08.17 13:24close10950.301.23391.21421.2357-24.0010066.51
21942004.08.17 13:25close10940.101.23401.21421.2362-12.0010054.51
21952004.08.17 13:32sell10980.101.23371.25471.2327
21962004.08.17 14:20sell10990.301.23421.25471.2332
21972004.08.17 14:30sell11000.901.23521.25521.2342
21982004.08.17 14:30sell11012.701.23581.25531.2348
21992004.08.17 14:38close11012.701.23541.25531.2348108.0010162.51
22002004.08.17 14:38close11000.901.23551.25521.2342-27.0010135.51
22012004.08.17 14:38close10990.301.23531.25471.2332-33.0010102.51
22022004.08.17 14:38close10980.101.23511.25471.2327-14.0010088.51
22032004.08.17 18:02buy11020.101.23331.21231.2343
22042004.08.17 18:04buy11030.301.23261.21211.2336
22052004.08.17 18:17t/p11030.301.23361.21211.233630.0010118.51
22062004.08.17 18:17close11020.101.23361.21231.23433.0010121.51
22072004.08.17 18:33sell11040.101.23401.25501.2330
22082004.08.17 21:30sell11050.301.23451.25501.2335
22092004.08.17 21:35sell11060.901.23501.25501.2340
22102004.08.17 22:28sell11072.701.23551.25501.2345
22112004.08.17 22:44close11072.701.23501.25501.2345135.0410256.55
22122004.08.17 22:44close11060.901.23501.25501.23400.0010256.55
22132004.08.17 22:44close11050.301.23521.25501.2335-21.0010235.55
22142004.08.17 22:44close11040.101.23511.25501.2330-11.0010224.55
22152004.08.17 23:00buy11080.101.23551.21451.2365
22162004.08.17 23:15buy11090.301.23491.21441.2359
22172004.08.18 00:55buy11100.901.23431.21431.2353
22182004.08.18 02:31buy11112.701.23371.21421.2347
22192004.08.18 03:21close11112.701.23401.21421.234781.0010305.55
22202004.08.18 03:21close11100.901.23401.21431.2353-26.9910278.56
22212004.08.18 03:21close11090.301.23401.21441.2359-28.7110249.85
22222004.08.18 03:21close11080.101.23391.21451.2365-16.5710233.28
22232004.08.18 03:27sell11120.101.23381.25481.2328
22242004.08.18 05:35sell11130.301.23441.25491.2334
22252004.08.18 07:08sell11140.901.23491.25491.2339
22262004.08.18 07:37sell11152.701.23541.25491.2344
22272004.08.18 07:56close11152.701.23501.25491.2344108.0310341.31
22282004.08.18 07:56close11140.901.23501.25491.2339-9.0010332.31
22292004.08.18 07:56close11130.301.23511.25491.2334-21.0010311.31
22302004.08.18 07:56close11120.101.23521.25481.2328-14.0010297.31
22312004.08.18 08:24sell11160.101.23581.25681.2348
22322004.08.18 08:26sell11170.301.23631.25681.2353
22332004.08.18 08:34t/p11170.301.23531.25681.235330.0010327.31
22342004.08.18 08:34close11160.101.23511.25681.23487.0010334.31
22352004.08.18 09:06buy11180.101.23381.21281.2348
22362004.08.18 09:20buy11190.301.23321.21271.2342
22372004.08.18 09:23buy11200.901.23271.21271.2337
22382004.08.18 09:39buy11212.701.23211.21261.2331
22392004.08.18 09:44close11212.701.23251.21261.2331107.9910442.30
22402004.08.18 09:44close11200.901.23241.21271.2337-27.0010415.30
22412004.08.18 09:44close11190.301.23251.21271.2342-21.0010394.30
22422004.08.18 09:44close11180.101.23241.21281.2348-14.0010380.30
22432004.08.18 09:45buy11220.101.23261.21161.2336
22442004.08.18 10:06buy11230.301.23191.21141.2329
22452004.08.18 10:26buy11240.901.23141.21141.2324
22462004.08.18 10:39t/p11240.901.23241.21141.232490.0010470.30
22472004.08.18 10:39close11230.301.23241.21141.232915.0010485.30
22482004.08.18 10:39close11220.101.23251.21161.2336-1.0010484.30
22492004.08.18 10:49sell11250.101.23201.25301.2310
22502004.08.18 10:50sell11260.301.23251.25301.2315
22512004.08.18 11:33sell11270.901.23301.25301.2320
22522004.08.18 11:52sell11282.701.23351.25301.2325
22532004.08.18 11:54close11282.701.23321.25301.232580.9910565.29
22542004.08.18 11:54close11270.901.23331.25301.2320-27.0010538.29
22552004.08.18 11:54close11260.301.23331.25301.2315-24.0010514.29
22562004.08.18 11:54close11250.101.23331.25301.2310-13.0010501.29
22572004.08.18 11:55sell11290.111.23301.25401.2320
22582004.08.18 12:12sell11300.301.23361.25411.2326
22592004.08.18 12:57t/p11300.301.23261.25411.232630.0010531.29
22602004.08.18 12:57close11290.111.23261.25401.23204.4010535.69
22612004.08.18 13:07buy11310.111.23301.21201.2340
22622004.08.18 13:42buy11320.331.23241.21191.2334
22632004.08.18 14:46buy11330.901.23191.21191.2329
22642004.08.18 14:54buy11342.701.23131.21181.2323
22652004.08.18 15:14close11342.701.23161.21181.232381.0010616.69
22662004.08.18 15:14close11330.901.23171.21191.2329-17.9910598.70
22672004.08.18 15:14close11320.331.23161.21191.2334-26.4010572.30
22682004.08.18 15:14close11310.111.23171.21201.2340-14.3010558.00
22692004.08.18 18:34sell11350.111.23211.25311.2311
22702004.08.18 19:03sell11360.331.23271.25321.2317
22712004.08.18 20:03t/p11360.331.23171.25321.231733.0010591.00
22722004.08.18 20:03close11350.111.23161.25311.23115.5010596.50
22732004.08.18 20:09buy11370.111.23191.21091.2329
22742004.08.18 21:01t/p11370.111.23291.21091.232911.0010607.50
22752004.08.18 21:20sell11380.111.23391.25491.2329
22762004.08.18 23:46t/p11380.111.23291.25491.232911.0010618.50
22772004.08.18 23:54buy11390.111.23331.21231.2343
22782004.08.19 02:26t/p11390.111.23431.21231.23439.1210627.62
22792004.08.19 02:40sell11400.111.23441.25541.2334
22802004.08.19 04:58t/p11400.111.23341.25541.233411.0010638.62
22812004.08.19 05:06buy11410.111.23371.21271.2347
22822004.08.19 09:02t/p11410.111.23471.21271.234711.0010649.62
22832004.08.19 09:07sell11420.111.23461.25561.2336
22842004.08.19 09:09sell11430.331.23511.25561.2341
22852004.08.19 10:14t/p11430.331.23411.25561.234133.0010682.62
22862004.08.19 10:14close11420.111.23401.25561.23366.6010689.22
22872004.08.19 10:20buy11440.111.23421.21321.2352
22882004.08.19 10:42t/p11440.111.23521.21321.235211.0010700.22
22892004.08.19 10:53sell11450.111.23491.25591.2339
22902004.08.19 11:14sell11460.331.23561.25611.2346
22912004.08.19 11:28sell11470.991.23611.25611.2351
22922004.08.19 11:31sell11482.971.23661.25611.2356
22932004.08.19 12:49close11482.971.23631.25611.235689.1210789.34
22942004.08.19 12:49close11470.991.23641.25611.2351-29.7010759.64
22952004.08.19 12:49close11460.331.23631.25611.2346-23.1010736.54
22962004.08.19 12:49close11450.111.23641.25591.2339-16.5010720.04
22972004.08.19 13:02buy11490.111.23621.21521.2372
22982004.08.19 14:34t/p11490.111.23721.21521.237211.0010731.04
22992004.08.19 18:10buy11500.111.23691.21591.2379
23002004.08.19 18:13buy11510.331.23641.21591.2374
23012004.08.19 18:17buy11520.991.23581.21581.2368
23022004.08.19 18:26buy11532.971.23521.21571.2362
23032004.08.19 19:01close11532.971.23551.21571.236289.1010820.14
23042004.08.19 19:01close11520.991.23561.21581.2368-19.8010800.34
23052004.08.19 19:01close11510.331.23551.21591.2374-29.7010770.64
23062004.08.19 19:01close11500.111.23561.21591.2379-14.3010756.34
23072004.08.19 19:16sell11540.111.23591.25691.2349
23082004.08.19 19:20sell11550.331.23641.25691.2354
23092004.08.19 19:33sell11560.991.23691.25691.2359
23102004.08.20 05:44sell11572.971.23751.25701.2365
23112004.08.20 08:17close11572.971.23721.25701.236589.1010845.44
23122004.08.20 08:17close11560.991.23711.25691.2359-19.2910826.14
23132004.08.20 08:17close11550.331.23701.25691.2354-19.6410806.51
23142004.08.20 08:18close11540.111.23701.25691.2349-12.0510794.46
23152004.08.20 08:27buy11580.111.23721.21621.2382
23162004.08.20 08:32buy11590.331.23661.21611.2376
23172004.08.20 10:15t/p11590.331.23761.21611.237633.0010827.46
23182004.08.20 10:15close11580.111.23771.21621.23825.5010832.96
23192004.08.20 10:19sell11600.111.23711.25811.2361
23202004.08.20 11:01t/p11600.111.23611.25811.236111.0010843.96
23212004.08.20 11:11buy11610.111.23591.21491.2369
23222004.08.20 11:21buy11620.331.23541.21491.2364
23232004.08.20 11:24buy11630.991.23491.21491.2359
23242004.08.20 11:53buy11642.971.23431.21481.2353
23252004.08.23 20:17s/l11610.111.21491.21491.2369-231.6310612.34
23262004.08.23 20:17s/l11620.331.21491.21491.2364-678.389933.95
23272004.08.23 20:17s/l11630.991.21491.21491.2359-1985.647948.31
23282004.08.23 20:17s/l11642.971.21481.21481.2353-5808.432139.88
23292004.08.23 20:25buy11650.021.21541.19441.2164
23302004.08.23 20:36buy11660.061.21481.19431.2158
23312004.08.23 20:59buy11670.181.21431.19431.2153
23322004.08.23 21:14buy11680.541.21361.19411.2146
23332004.08.23 21:26close11680.541.21391.19411.214616.202156.08
23342004.08.23 21:26close11670.181.21401.19431.2153-5.402150.68
23352004.08.23 21:26close11660.061.21411.19431.2158-4.202146.48
23362004.08.23 21:26close11650.021.21401.19441.2164-2.802143.68
23372004.08.23 21:48sell11690.021.21401.23501.2130
23382004.08.23 22:40sell11700.061.21461.23511.2136
23392004.08.23 23:20t/p11700.061.21361.23511.21366.002149.68
23402004.08.23 23:20close11690.021.21361.23501.21300.802150.48
23412004.08.23 23:32buy11710.021.21371.19271.2147
23422004.08.24 00:58t/p11710.021.21471.19271.21471.892152.37
23432004.08.24 01:09sell11720.021.21451.23551.2135
23442004.08.24 05:24t/p11720.021.21351.23551.21352.002154.37
23452004.08.24 05:29buy11730.021.21361.19261.2146
23462004.08.24 05:45buy11740.061.21311.19261.2141
23472004.08.24 05:47buy11750.181.21251.19251.2135
23482004.08.24 05:48buy11760.541.21191.19241.2129
23492004.08.24 05:49close11760.541.21221.19241.212916.202170.57
23502004.08.24 05:49close11750.181.21211.19251.2135-7.202163.37
23512004.08.24 05:49close11740.061.21221.19261.2141-5.402157.97
23522004.08.24 05:50close11730.021.21231.19261.2146-2.602155.37
23532004.08.24 05:55buy11770.021.21281.19181.2138
23542004.08.24 06:05t/p11770.021.21381.19181.21382.002157.37
23552004.08.24 06:17sell11780.021.21371.23471.2127
23562004.08.24 06:36sell11790.061.21431.23481.2133
23572004.08.24 06:59sell11800.181.21481.23481.2138
23582004.08.24 07:59sell11810.541.21541.23491.2144
23592004.08.24 08:14close11810.541.21511.23491.214416.202173.57
23602004.08.24 08:14close11800.181.21521.23481.2138-7.202166.37
23612004.08.24 08:14close11790.061.21511.23481.2133-4.802161.57
23622004.08.24 08:14close11780.021.21491.23471.2127-2.402159.17
23632004.08.24 08:25buy11820.021.21501.19401.2160
23642004.08.24 08:52buy11830.061.21451.19401.2155
23652004.08.24 08:53buy11840.181.21391.19391.2149
23662004.08.24 09:20t/p11840.181.21491.19391.214918.002177.17
23672004.08.24 09:20close11830.061.21491.19401.21552.402179.57
23682004.08.24 09:20close11820.021.21501.19401.21600.002179.57
23692004.08.24 09:29sell11850.021.21471.23571.2137
23702004.08.24 10:15sell11860.061.21521.23571.2142
23712004.08.24 10:36sell11870.181.21581.23581.2148
23722004.08.24 11:28sell11880.541.21631.23581.2153
23732004.08.24 11:51close11880.541.21601.23581.215316.202195.77
23742004.08.24 11:51close11870.181.21611.23581.2148-5.402190.37
23752004.08.24 11:51close11860.061.21601.23571.2142-4.802185.57
23762004.08.24 11:51close11850.021.21611.23571.2137-2.802182.77
23772004.08.24 12:16buy11890.021.21471.19371.2157
23782004.08.24 12:30buy11900.061.21411.19361.2151
23792004.08.24 12:47buy11910.181.21351.19351.2145
23802004.08.24 12:55buy11920.541.21291.19341.2139
23812004.08.24 13:00close11920.541.21321.19341.213916.202198.97
23822004.08.24 13:00close11910.181.21331.19351.2145-3.602195.37
23832004.08.24 13:00close11900.061.21321.19361.2151-5.402189.97
23842004.08.24 13:00close11890.021.21331.19371.2157-2.802187.17
23852004.08.24 13:10buy11930.021.21321.19221.2142
23862004.08.24 13:33t/p11930.021.21421.19221.21422.002189.17
23872004.08.24 13:44sell11940.021.21431.23531.2133
23882004.08.24 14:18t/p11940.021.21331.23531.21332.002191.17
23892004.08.24 18:08buy11950.021.20991.18891.2109
23902004.08.24 18:09buy11960.061.20931.18881.2103
23912004.08.24 18:23buy11970.181.20881.18881.2098
23922004.08.24 18:25buy11980.541.20811.18861.2091
23932004.08.24 18:27close11980.541.20841.18861.209116.202207.37
23942004.08.24 18:27close11970.181.20831.18881.2098-9.002198.37
23952004.08.24 18:27close11960.061.20841.18881.2103-5.402192.97
23962004.08.24 18:27close11950.021.20841.18891.2109-3.002189.97
23972004.08.24 18:37buy11990.021.20821.18721.2092
23982004.08.24 18:45buy12000.061.20761.18711.2086
23992004.08.24 18:45buy12010.181.20701.18701.2080
24002004.08.24 19:00buy12020.541.20641.18691.2074
24012004.08.24 19:01close12020.541.20671.18691.207416.202206.17
24022004.08.24 19:01close12010.181.20661.18701.2080-7.202198.97
24032004.08.24 19:01close12000.061.20671.18711.2086-5.402193.57
24042004.08.24 19:01close11990.021.20681.18721.2092-2.802190.77
24052004.08.24 19:11buy12030.021.20701.18601.2080
24062004.08.24 19:21t/p12030.021.20801.18601.20802.002192.77
24072004.08.24 19:39sell12040.021.20841.22941.2074
24082004.08.24 19:43t/p12040.021.20741.22941.20742.002194.77
24092004.08.24 20:04sell12050.021.20871.22971.2077
24102004.08.24 20:34t/p12050.021.20771.22971.20772.002196.77
24112004.08.24 20:45buy12060.021.20681.18581.2078
24122004.08.24 21:01t/p12060.021.20781.18581.20782.002198.77
24132004.08.24 21:14sell12070.021.20761.22861.2066
24142004.08.24 21:21sell12080.061.20821.22871.2072
24152004.08.25 01:51t/p12080.061.20721.22871.20726.032204.80
24162004.08.25 01:51close12070.021.20711.22861.20661.012205.81
24172004.08.25 01:58buy12090.021.20741.18641.2084
24182004.08.25 02:00buy12100.061.20691.18641.2079
24192004.08.25 02:02buy12110.181.20641.18641.2074
24202004.08.25 02:05buy12120.541.20591.18641.2069
24212004.08.25 02:38close12120.541.20621.18641.206916.202222.01
24222004.08.25 02:38close12110.181.20611.18641.2074-5.402216.61
24232004.08.25 02:38close12100.061.20631.18641.2079-3.602213.01
24242004.08.25 02:38close12090.021.20651.18641.2084-1.802211.21
24252004.08.25 02:52sell12130.021.20611.22711.2051
24262004.08.25 03:28sell12140.061.20661.22711.2056
24272004.08.25 05:07sell12150.181.20721.22721.2062
24282004.08.25 08:00sell12160.541.20771.22721.2067
24292004.08.25 13:51close12160.541.20741.22721.206716.202227.41
24302004.08.25 13:51close12150.181.20751.22721.2062-5.402222.01
24312004.08.25 13:51close12140.061.20741.22711.2056-4.802217.21
24322004.08.25 13:51close12130.021.20751.22711.2051-2.802214.41
24332004.08.25 13:57buy12170.021.20811.18711.2091
24342004.08.25 14:30t/p12170.021.20911.18711.20912.002216.41
24352004.08.25 18:08buy12180.021.20961.18861.2106
24362004.08.25 18:30buy12190.061.20911.18861.2101
24372004.08.25 18:34buy12200.181.20861.18861.2096
24382004.08.25 18:37buy12210.541.20791.18841.2089
24392004.08.25 18:37close12210.541.20821.18841.208916.212232.62
24402004.08.25 18:37close12200.181.20811.18861.2096-9.002223.62
24412004.08.25 18:37close12190.061.20821.18861.2101-5.402218.22
24422004.08.25 18:37close12180.021.20801.18861.2106-3.202215.02
24432004.08.25 18:45buy12220.021.20841.18741.2094
24442004.08.25 19:09buy12230.061.20781.18731.2088
24452004.08.25 19:31t/p12230.061.20881.18731.20886.002221.02
24462004.08.25 19:31close12220.021.20881.18741.20940.802221.82
24472004.08.25 19:45sell12240.021.20881.22981.2078
24482004.08.25 19:56sell12250.061.20931.22981.2083
24492004.08.25 21:04t/p12250.061.20831.22981.20836.002227.82
24502004.08.25 21:04close12240.021.20831.22981.20781.002228.82
24512004.08.25 21:10buy12260.021.20881.18781.2098
24522004.08.25 22:58buy12270.061.20831.18781.2093
24532004.08.26 02:04buy12280.181.20771.18771.2087
24542004.08.26 02:28buy12290.541.20711.18761.2081
24552004.08.26 03:20close12290.541.20751.18761.208121.602250.42
24562004.08.26 03:20close12280.181.20741.18771.2087-5.402245.02
24572004.08.26 03:20close12270.061.20751.18781.2093-5.832239.19
24582004.08.26 03:20close12260.021.20751.18781.2098-2.942236.25
24592004.08.26 03:28sell12300.021.20671.22771.2057
24602004.08.26 03:31sell12310.061.20721.22771.2062
24612004.08.26 04:24sell12320.181.20781.22781.2068
24622004.08.26 07:00t/p12320.181.20681.22781.206818.002254.25
24632004.08.26 07:00close12310.061.20681.22771.20622.402256.65
24642004.08.26 07:00close12300.021.20681.22771.2057-0.202256.45
24652004.08.26 07:15buy12330.021.20621.18521.2072
24662004.08.26 07:27buy12340.061.20561.18511.2066
24672004.08.26 07:58buy12350.181.20501.18501.2060
24682004.08.26 07:58buy12360.541.20441.18491.2054
24692004.08.26 07:58close12360.541.20471.18491.205416.202272.65
24702004.08.26 07:58close12350.181.20481.18501.2060-3.602269.05
24712004.08.26 07:58close12340.061.20491.18511.2066-4.202264.85
24722004.08.26 07:58close12330.021.20501.18521.2072-2.402262.45
24732004.08.26 08:02buy12370.021.20641.18541.2074
24742004.08.26 08:33t/p12370.021.20741.18541.20742.002264.45
24752004.08.26 08:43sell12380.021.20731.22831.2063
24762004.08.26 08:44sell12390.061.20791.22841.2069
24772004.08.26 08:59sell12400.181.20861.22861.2076
24782004.08.26 09:33t/p12400.181.20761.22861.207618.002282.45
24792004.08.26 09:33close12390.061.20761.22841.20691.802284.25
24802004.08.26 09:33close12380.021.20741.22831.2063-0.202284.05
24812004.08.26 09:44buy12410.021.20791.18691.2089
24822004.08.26 10:03buy12420.061.20741.18691.2084
24832004.08.26 10:04buy12430.181.20681.18681.2078
24842004.08.26 10:13buy12440.541.20621.18671.2072
24852004.08.26 10:39close12440.541.20651.18671.207216.202300.25
24862004.08.26 10:39close12430.181.20641.18681.2078-7.202293.05
24872004.08.26 10:39close12420.061.20651.18691.2084-5.402287.65
24882004.08.26 10:39close12410.021.20661.18691.2089-2.602285.05
24892004.08.26 10:57buy12450.021.20601.18501.2070
24902004.08.26 11:36t/p12450.021.20701.18501.20702.002287.05
24912004.08.26 11:46sell12460.021.20681.22781.2058
24922004.08.26 12:08sell12470.061.20731.22781.2063
24932004.08.26 12:09sell12480.181.20791.22791.2069
24942004.08.26 13:40sell12490.541.20841.22791.2074
24952004.08.26 15:42close12490.541.20811.22791.207416.202303.25
24962004.08.26 15:42close12480.181.20821.22791.2069-5.402297.85
24972004.08.26 15:42close12470.061.20811.22781.2063-4.802293.05
24982004.08.26 15:42close12460.021.20821.22781.2058-2.802290.25
24992004.08.26 18:06sell12500.021.20791.22891.2069
25002004.08.26 18:10sell12510.061.20851.22901.2075
25012004.08.26 18:34sell12520.181.20901.22901.2080
25022004.08.26 19:05sell12530.541.20961.22911.2086
25032004.08.27 01:31close12530.541.20931.22911.208616.472306.72
25042004.08.27 01:31close12520.181.20941.22901.2080-7.112299.61
25052004.08.27 01:31close12510.061.20931.22901.2075-4.772294.84
25062004.08.27 01:31close12500.021.20941.22891.2069-2.992291.85
25072004.08.27 01:48buy12540.021.20961.18861.2106
25082004.08.27 01:58t/p12540.021.21061.18861.21062.002293.85
25092004.08.27 02:07sell12550.021.21031.23131.2093
25102004.08.27 02:12sell12560.061.21081.23131.2098
25112004.08.27 04:13sell12570.181.21141.23141.2104
25122004.08.27 07:41sell12580.541.21211.23161.2111
25132004.08.27 07:43close12580.541.21181.23161.211116.202310.05
25142004.08.27 07:44close12570.181.21191.23141.2104-9.002301.05
25152004.08.27 07:44close12560.061.21181.23131.2098-6.002295.05
25162004.08.27 07:44close12550.021.21171.23131.2093-2.802292.25
25172004.08.27 07:55sell12590.021.21221.23321.2112
25182004.08.27 08:00sell12600.061.21271.23321.2117
25192004.08.27 08:03sell12610.181.21321.23321.2122
25202004.08.27 08:31t/p12610.181.21221.23321.212218.002310.25
25212004.08.27 08:31close12600.061.21221.23321.21173.002313.25
25222004.08.27 08:31close12590.021.21211.23321.21120.202313.45
25232004.08.27 08:47buy12620.021.21191.19091.2129
25242004.08.27 09:16buy12630.061.21131.19081.2123
25252004.08.27 09:47buy12640.181.21071.19071.2117
25262004.08.27 09:56buy12650.541.21021.19071.2112
25272004.08.31 12:06close12650.541.21051.19071.211210.042323.49
25282004.08.31 12:06close12640.181.21061.19071.2117-3.852319.64
25292004.08.31 12:06close12630.061.21051.19081.2123-5.482314.16
25302004.08.31 12:06close12620.021.21061.19091.2129-2.832311.33
25312004.08.31 12:17sell12660.021.21081.23181.2098
25322004.08.31 12:18sell12670.061.21141.23191.2104
25332004.08.31 13:12sell12680.181.21201.23201.2110
25342004.08.31 13:24t/p12680.181.21101.23201.211018.002329.33
25352004.08.31 13:24close12670.061.21091.23191.21043.002332.33
25362004.08.31 13:24close12660.021.21071.23181.20980.202332.53
25372004.08.31 13:38buy12690.021.21071.18971.2117
25382004.08.31 14:18buy12700.061.21011.18961.2111
25392004.08.31 14:40t/p12700.061.21111.18961.21116.002338.53
25402004.08.31 14:40close12690.021.21111.18971.21170.802339.33
25412004.08.31 18:08sell12710.021.21861.23961.2176
25422004.08.31 18:15sell12720.061.21921.23971.2182
25432004.08.31 18:32t/p12720.061.21821.23971.21826.002345.33
25442004.08.31 18:32close12710.021.21821.23961.21760.802346.13
25452004.08.31 18:43buy12730.021.21841.19741.2194
25462004.08.31 19:19buy12740.061.21781.19731.2188
25472004.08.31 20:21t/p12740.061.21881.19731.21886.002352.13
25482004.08.31 20:21close12730.021.21891.19741.21941.002353.13
25492004.08.31 20:33sell12750.021.21881.23981.2178
25502004.08.31 20:48t/p12750.021.21781.23981.21782.002355.13
25512004.08.31 21:03buy12760.021.21721.19621.2182
25522004.08.31 22:59t/p12760.021.21821.19621.21822.002357.13
25532004.08.31 23:05sell12770.021.21781.23881.2168
25542004.08.31 23:21sell12780.061.21841.23891.2174
25552004.09.01 02:43sell12790.181.21901.23901.2180
25562004.09.01 07:23t/p12790.181.21801.23901.218018.002375.13
25572004.09.01 07:23close12780.061.21801.23891.21742.432377.56
25582004.09.01 07:23close12770.021.21811.23881.2168-0.592376.97
25592004.09.01 07:35buy12800.021.21781.19681.2188
25602004.09.01 08:11buy12810.061.21721.19671.2182
25612004.09.01 08:50buy12820.181.21671.19671.2177
25622004.09.01 09:21buy12830.541.21601.19651.2170
25632004.09.01 09:54close12830.541.21631.19651.217016.202393.17
25642004.09.01 09:54close12820.181.21621.19671.2177-9.002384.17
25652004.09.01 09:54close12810.061.21631.19671.2182-5.402378.77
25662004.09.01 09:54close12800.021.21631.19681.2188-3.002375.77
25672004.09.01 09:56buy12840.021.21611.19511.2171
25682004.09.01 12:38t/p12840.021.21711.19511.21712.002377.77
25692004.09.01 12:51sell12850.021.21781.23881.2168
25702004.09.01 12:57sell12860.061.21841.23891.2174
25712004.09.01 14:12t/p12860.061.21741.23891.21746.002383.77
25722004.09.01 14:12close12850.021.21721.23881.21681.202384.97
25732004.09.01 18:07sell12870.021.21781.23881.2168
25742004.09.01 18:40sell12880.061.21831.23881.2173
25752004.09.01 18:42sell12890.181.21881.23881.2178
25762004.09.01 19:07sell12900.541.21941.23891.2184
25772004.09.01 19:23close12900.541.21901.23891.218421.602406.57
25782004.09.01 19:23close12890.181.21921.23881.2178-7.202399.37
25792004.09.01 19:23close12880.061.21911.23881.2173-4.802394.57
25802004.09.01 19:23close12870.021.21931.23881.2168-3.002391.57
25812004.09.01 19:39buy12910.021.21971.19871.2207
25822004.09.01 19:40buy12920.061.21901.19851.2200
25832004.09.01 21:23buy12930.181.21841.19841.2194
25842004.09.01 23:25t/p12930.181.21941.19841.219418.002409.57
25852004.09.01 23:25close12920.061.21951.19851.22003.002412.57
25862004.09.01 23:25close12910.021.21941.19871.2207-0.602411.97
25872004.09.01 23:39sell12940.021.21971.24071.2187
25882004.09.02 04:25t/p12940.021.21871.24071.21872.032414.00
25892004.09.02 04:36buy12950.021.21861.19761.2196
25902004.09.02 05:22buy12960.061.21801.19751.2190
25912004.09.02 07:23buy12970.181.21741.19741.2184
25922004.09.02 09:12t/p12970.181.21841.19741.218418.002432.00
25932004.09.02 09:12close12960.061.21841.19751.21902.402434.40
25942004.09.02 09:13close12950.021.21851.19761.2196-0.202434.20
25952004.09.02 09:22sell12980.021.21821.23921.2172
25962004.09.02 09:42sell12990.061.21871.23921.2177
25972004.09.02 09:44sell13000.181.21921.23921.2182
25982004.09.02 09:54sell13010.541.21971.23921.2187
25992004.09.02 09:58close13010.541.21931.23921.218721.612455.81
26002004.09.02 09:58close13000.181.21941.23921.2182-3.602452.21
26012004.09.02 09:58close12990.061.21951.23921.2177-4.802447.41
26022004.09.02 09:58close12980.021.21951.23921.2172-2.602444.81
26032004.09.02 09:59sell13020.021.21901.24001.2180
26042004.09.02 10:10sell13030.061.21951.24001.2185
26052004.09.02 10:33t/p13030.061.21851.24001.21856.002450.81
26062004.09.02 10:33close13020.021.21841.24001.21801.202452.01
26072004.09.02 10:52buy13040.021.21841.19741.2194
26082004.09.02 11:38buy13050.061.21781.19731.2188
26092004.09.02 11:45buy13060.181.21721.19721.2182
26102004.09.02 12:03buy13070.541.21651.19701.2175
26112004.09.02 12:38close13070.541.21691.19701.217521.602473.61
26122004.09.02 12:38close13060.181.21681.19721.2182-7.202466.41
26132004.09.02 12:38close13050.061.21671.19731.2188-6.602459.81
26142004.09.02 12:39close13040.021.21681.19741.2194-3.202456.61
26152004.09.02 12:52sell13080.021.21701.23801.2160
26162004.09.02 13:55sell13090.061.21761.23811.2166
26172004.09.02 14:26t/p13090.061.21661.23811.21666.002462.61
26182004.09.02 14:26close13080.021.21661.23801.21600.802463.41
26192004.09.02 18:04buy13100.021.21631.19531.2173
26202004.09.02 18:34buy13110.061.21571.19521.2167
26212004.09.02 20:14buy13120.181.21521.19521.2162
26222004.09.02 20:22buy13130.541.21461.19511.2156
26232004.09.02 20:29close13130.541.21491.19511.215616.202479.61
26242004.09.02 20:29close13120.181.21501.19521.2162-3.602476.01
26252004.09.02 20:29close13110.061.21491.19521.2167-4.802471.21
26262004.09.02 20:29close13100.021.21501.19531.2173-2.602468.61
26272004.09.02 20:29buy13140.021.21531.19431.2163
26282004.09.02 21:06t/p13140.021.21631.19431.21632.002470.61
26292004.09.02 21:10sell13150.021.21611.23711.2151
26302004.09.02 21:24sell13160.061.21661.23711.2156
26312004.09.02 22:51sell13170.181.21721.23721.2162
26322004.09.03 01:24t/p13170.181.21621.23721.216218.092488.70
26332004.09.03 01:24close13160.061.21611.23711.21563.032491.73
26342004.09.03 01:24close13150.021.21621.23711.2151-0.192491.54
26352004.09.03 01:39buy13180.021.21651.19551.2175
26362004.09.03 02:50buy13190.061.21591.19541.2169
26372004.09.03 03:20buy13200.181.21541.19541.2164
26382004.09.03 04:32t/p13200.181.21641.19541.216418.002509.54
26392004.09.03 04:32close13190.061.21641.19541.21693.002512.54
26402004.09.03 04:32close13180.021.21651.19551.21750.002512.54
26412004.09.03 04:50sell13210.031.21681.23781.2158
26422004.09.03 06:02sell13220.091.21741.23791.2164
26432004.09.03 08:07t/p13220.091.21641.23791.21649.002521.54
26442004.09.03 08:07close13210.031.21641.23781.21581.202522.74
26452004.09.03 08:22buy13230.031.21651.19551.2175
26462004.09.03 08:51buy13240.091.21601.19551.2170
26472004.09.03 09:08t/p13240.091.21701.19551.21709.002531.74
26482004.09.03 09:08close13230.031.21701.19551.21751.502533.24
26492004.09.03 09:18sell13250.031.21701.23801.2160
26502004.09.03 12:43sell13260.091.21761.23811.2166
26512004.09.03 14:28sell13270.271.21821.23821.2172
26522004.09.03 14:28sell13280.541.21911.23861.2181
26532004.09.03 14:29close13280.541.21861.23861.218127.002560.24
26542004.09.03 14:29close13270.271.21871.23821.2172-13.502546.74
26552004.09.03 14:29close13260.091.21881.23811.2166-10.802535.94
26562004.09.03 14:29close13250.031.21841.23801.2160-4.202531.74
26572004.09.03 18:22sell13290.031.20521.22621.2042
26582004.09.03 18:29sell13300.091.20581.22631.2048
26592004.09.03 18:50sell13310.271.20641.22641.2054
26602004.09.03 19:17t/p13310.271.20541.22641.205427.002558.74
26612004.09.03 19:17close13300.091.20541.22631.20483.602562.34
26622004.09.03 19:17close13290.031.20541.22621.2042-0.602561.74
26632004.09.03 19:28buy13320.031.20541.18441.2064
26642004.09.03 20:11t/p13320.031.20641.18441.20643.002564.74
26652004.09.03 20:23sell13330.031.20661.22761.2056
26662004.09.03 22:08t/p13330.031.20561.22761.20563.002567.74
26672004.09.03 22:15buy13340.031.20611.18511.2071
26682004.09.06 00:09buy13350.091.20551.18501.2065
26692004.09.06 01:21t/p13350.091.20651.18501.20659.002576.74
26702004.09.06 01:21close13340.031.20651.18511.20711.032577.77
26712004.09.06 01:29sell13360.031.20641.22741.2054
26722004.09.06 03:19t/p13360.031.20541.22741.20543.002580.77
26732004.09.06 03:24buy13370.031.20551.18451.2065
26742004.09.06 05:30t/p13370.031.20651.18451.20653.002583.77
26752004.09.06 05:45sell13380.031.20641.22741.2054
26762004.09.06 06:29t/p13380.031.20541.22741.20543.002586.77
26772004.09.06 06:38buy13390.031.20561.18461.2066
26782004.09.06 07:27buy13400.091.20501.18451.2060
26792004.09.06 08:10t/p13400.091.20601.18451.20609.002595.77
26802004.09.06 08:10close13390.031.20601.18461.20661.202596.97
26812004.09.06 08:18sell13410.031.20601.22701.2050
26822004.09.06 10:03sell13420.091.20661.22711.2056
26832004.09.06 10:15t/p13420.091.20561.22711.20569.002605.97
26842004.09.06 10:15close13410.031.20561.22701.20501.202607.17
26852004.09.06 10:19buy13430.031.20601.18501.2070
26862004.09.06 13:00t/p13430.031.20701.18501.20703.002610.17
26872004.09.06 13:11sell13440.031.20671.22771.2057
26882004.09.06 14:03sell13450.091.20731.22781.2063
26892004.09.06 23:17t/p13450.091.20631.22781.20639.002619.17
26902004.09.06 23:17close13440.031.20631.22771.20571.202620.37
26912004.09.06 23:20buy13460.031.20641.18541.2074
26922004.09.07 02:47buy13470.091.20581.18531.2068
26932004.09.07 06:56t/p13470.091.20681.18531.20689.002629.37
26942004.09.07 06:56close13460.031.20681.18541.20741.032630.40
26952004.09.07 07:10sell13480.031.20681.22781.2058
26962004.09.07 07:25sell13490.091.20731.22781.2063
26972004.09.07 08:07sell13500.271.20791.22791.2069
26982004.09.07 08:09sell13510.811.20841.22791.2074
26992004.09.07 08:16close13510.811.20811.22791.207424.302654.70
27002004.09.07 08:16close13500.271.20831.22791.2069-10.802643.90
27012004.09.07 08:16close13490.091.20831.22781.2063-9.002634.90
27022004.09.07 08:17close13480.031.20831.22781.2058-4.502630.40
27032004.09.07 08:18sell13520.031.20811.22911.2071
27042004.09.07 08:24sell13530.091.20861.22911.2076
27052004.09.07 09:32t/p13530.091.20761.22911.20769.002639.40
27062004.09.07 09:32close13520.031.20751.22911.20711.802641.20
27072004.09.07 09:40buy13540.031.20751.18651.2085
27082004.09.07 10:02t/p13540.031.20851.18651.20853.002644.20
27092004.09.07 10:12sell13550.031.20841.22941.2074
27102004.09.07 10:20sell13560.091.20901.22951.2080
27112004.09.07 10:33sell13570.271.20961.22961.2086
27122004.09.07 10:55sell13580.811.21021.22971.2092
27132004.09.07 11:00close13580.811.20981.22971.209232.402676.60
27142004.09.07 11:00close13570.271.20991.22961.2086-8.102668.50
27152004.09.07 11:00close13560.091.21001.22951.2080-9.002659.50
27162004.09.07 11:00close13550.031.21011.22941.2074-5.102654.40
27172004.09.07 11:00sell13590.031.21001.23101.2090
27182004.09.07 11:16sell13600.091.21061.23111.2096
27192004.09.07 12:46t/p13600.091.20961.23111.20969.002663.40
27202004.09.07 12:46close13590.031.20961.23101.20901.202664.60
27212004.09.07 12:53buy13610.031.20981.18881.2108
27222004.09.07 12:56buy13620.091.20921.18871.2102
27232004.09.07 13:46buy13630.271.20871.18871.2097
27242004.09.07 13:53buy13640.811.20811.18861.2091
27252004.09.07 14:01close13640.811.20841.18861.209124.302688.90
27262004.09.07 14:01close13630.271.20831.18871.2097-10.802678.10
27272004.09.07 14:01close13620.091.20841.18871.2102-7.202670.90
27282004.09.07 14:01close13610.031.20831.18881.2108-4.502666.40
27292004.09.07 18:15buy13650.031.20871.18771.2097
27302004.09.07 19:35buy13660.091.20791.18741.2089
27312004.09.07 20:13t/p13660.091.20891.18741.20899.002675.40
27322004.09.07 20:13close13650.031.20891.18771.20970.602676.00
27332004.09.07 20:21sell13670.031.20921.23021.2082
27342004.09.07 20:46sell13680.091.20981.23031.2088
27352004.09.07 20:53sell13690.271.21041.23041.2094
27362004.09.07 20:57sell13700.811.21091.23041.2099
27372004.09.07 20:58close13700.811.21061.23041.209924.312700.31
27382004.09.07 20:58close13690.271.21061.23041.2094-5.402694.91
27392004.09.07 20:58close13680.091.21071.23031.2088-8.102686.81
27402004.09.07 20:58close13670.031.21061.23021.2082-4.202682.61
27412004.09.07 21:03sell13710.031.21021.23121.2092
27422004.09.07 21:18sell13720.091.21071.23121.2097
27432004.09.08 00:42t/p13720.091.20971.23121.20979.042691.65
27442004.09.08 00:42close13710.031.20961.23121.20921.812693.47
27452004.09.08 00:50buy13730.031.20961.18861.2106
27462004.09.08 01:20buy13740.091.20911.18861.2101
27472004.09.08 02:06buy13750.271.20851.18851.2095
27482004.09.08 02:50t/p13750.271.20951.18851.209527.002720.47
27492004.09.08 02:50close13740.091.20961.18861.21014.502724.97
27502004.09.08 02:50close13730.031.20951.18861.2106-0.302724.67
27512004.09.08 02:56sell13760.031.20941.23041.2084
27522004.09.08 03:47sell13770.091.21011.23061.2091
27532004.09.08 05:33sell13780.271.21081.23081.2098
27542004.09.08 06:51t/p13780.271.20981.23081.209827.002751.67
27552004.09.08 06:51close13770.091.20961.23061.20914.502756.17
27562004.09.08 06:51close13760.031.20971.23041.2084-0.902755.27
27572004.09.08 07:06buy13790.031.20921.18821.2102
27582004.09.08 07:31buy13800.091.20861.18811.2096
27592004.09.08 07:48buy13810.271.20811.18811.2091
27602004.09.08 07:49buy13820.811.20751.18801.2085
27612004.09.08 09:18close13820.811.20781.18801.208524.302779.57
27622004.09.08 09:18close13810.271.20791.18811.2091-5.402774.17
27632004.09.08 09:19close13800.091.20791.18811.2096-6.302767.87
27642004.09.08 09:19close13790.031.20801.18821.2102-3.602764.27
27652004.09.08 09:29sell13830.031.20791.22891.2069
27662004.09.08 10:01sell13840.091.20851.22901.2075
27672004.09.08 10:14sell13850.271.20901.22901.2080
27682004.09.08 11:04t/p13850.271.20801.22901.208027.002791.27
27692004.09.08 11:04close13840.091.20791.22901.20755.402796.67
27702004.09.08 11:04close13830.031.20801.22891.2069-0.302796.37
27712004.09.08 11:16buy13860.031.20791.18691.2089
27722004.09.08 11:19buy13870.091.20731.18681.2083
27732004.09.08 12:05buy13880.271.20671.18671.2077
27742004.09.08 12:05buy13890.811.20621.18671.2072
27752004.09.08 12:07close13890.811.20651.18671.207224.302820.67
27762004.09.08 12:07close13880.271.20641.18671.2077-8.102812.57
27772004.09.08 12:07close13870.091.20651.18681.2083-7.202805.37
27782004.09.08 12:08close13860.031.20661.18691.2089-3.902801.47
27792004.09.08 12:14buy13900.031.20661.18561.2076
27802004.09.08 12:15buy13910.091.20601.18551.2070
27812004.09.08 12:16buy13920.271.20541.18541.2064
27822004.09.08 12:37buy13930.811.20481.18531.2058
27832004.09.08 12:45close13930.811.20521.18531.205832.402833.87
27842004.09.08 12:45close13920.271.20511.18541.2064-8.102825.77
27852004.09.08 12:45close13910.091.20521.18551.2070-7.202818.57
27862004.09.08 12:45close13900.031.20511.18561.2076-4.502814.07
27872004.09.08 13:38buy13940.031.20331.18231.2043
27882004.09.08 14:28buy13950.091.20271.18221.2037
27892004.09.08 14:44t/p13950.091.20371.18221.20379.002823.07
27902004.09.08 14:44close13940.031.20371.18231.20431.202824.27
27912004.09.08 18:28sell13960.031.21701.23801.2160
27922004.09.08 18:33sell13970.091.21761.23811.2166
27932004.09.08 19:45t/p13970.091.21661.23811.21669.002833.27
27942004.09.08 19:45close13960.031.21651.23801.21601.502834.77
27952004.09.08 19:52buy13980.031.21691.19591.2179
27962004.09.08 20:17t/p13980.031.21791.19591.21793.002837.77
27972004.09.08 20:25sell13990.031.21761.23861.2166
27982004.09.08 20:32sell14000.091.21821.23871.2172
27992004.09.08 20:49sell14010.271.21881.23881.2178
28002004.09.08 22:39t/p14010.271.21781.23881.217827.002864.77
28012004.09.08 22:39close14000.091.21781.23871.21723.602868.37
28022004.09.08 22:40close13990.031.21781.23861.2166-0.602867.77
28032004.09.08 22:52buy14020.031.21761.19661.2186
28042004.09.08 23:33t/p14020.031.21861.19661.21863.002870.77
28052004.09.08 23:50sell14030.031.21831.23931.2173
28062004.09.09 00:58sell14040.091.21891.23941.2179
28072004.09.09 01:40t/p14040.091.21791.23941.21799.002879.77
28082004.09.09 01:40close14030.031.21791.23931.21731.242881.01
28092004.09.09 01:45buy14050.031.21821.19721.2192
28102004.09.09 03:44t/p14050.031.21921.19721.21923.002884.01
28112004.09.09 03:51sell14060.031.21851.23951.2175
28122004.09.09 05:39sell14070.091.21901.23951.2180
28132004.09.09 07:21t/p14070.091.21801.23951.21809.002893.01
28142004.09.09 07:21close14060.031.21781.23951.21752.102895.11
28152004.09.09 07:28buy14080.031.21781.19681.2188
28162004.09.09 08:59t/p14080.031.21881.19681.21883.002898.11
28172004.09.09 09:07sell14090.031.21841.23941.2174
28182004.09.09 09:18sell14100.091.21891.23941.2179
28192004.09.09 09:21sell14110.271.21951.23951.2185
28202004.09.09 09:26sell14120.811.22011.23961.2191
28212004.09.09 09:26close14120.811.21981.23961.219124.302922.41
28222004.09.09 09:26close14110.271.21971.23951.2185-5.402917.01
28232004.09.09 09:27close14100.091.21971.23941.2179-7.202909.81
28242004.09.09 09:27close14090.031.21961.23941.2174-3.602906.21
28252004.09.09 09:30sell14130.031.21911.24011.2181
28262004.09.09 09:32sell14140.091.21981.24031.2188
28272004.09.09 09:33sell14150.271.22041.24041.2194
28282004.09.09 09:39t/p14150.271.21941.24041.219427.002933.21
28292004.09.09 09:39close14140.091.21941.24031.21883.602936.81
28302004.09.09 09:39close14130.031.21931.24011.2181-0.602936.21
28312004.09.09 09:40sell14160.031.21911.24011.2181
28322004.09.09 10:19sell14170.091.21971.24021.2187
28332004.09.09 10:44t/p14170.091.21871.24021.21879.002945.21
28342004.09.09 10:44close14160.031.21861.24011.21811.502946.71
28352004.09.09 11:11buy14180.031.21821.19721.2192
28362004.09.09 11:15buy14190.091.21761.19711.2186
28372004.09.09 12:13t/p14190.091.21861.19711.21869.002955.71
28382004.09.09 12:13close14180.031.21861.19721.21921.202956.91
28392004.09.09 12:31sell14200.031.21891.23991.2179
28402004.09.09 13:27t/p14200.031.21791.23991.21793.002959.91
28412004.09.09 13:31buy14210.031.21801.19701.2190
28422004.09.09 14:08t/p14210.031.21901.19701.21903.002962.91
28432004.09.09 18:09sell14220.031.21931.24031.2183
28442004.09.09 19:03t/p14220.031.21831.24031.21833.002965.91
28452004.09.09 19:12buy14230.031.21871.19771.2197
28462004.09.09 19:19buy14240.091.21801.19751.2190
28472004.09.09 19:21buy14250.271.21741.19741.2184
28482004.09.09 19:47t/p14250.271.21841.19741.218427.002992.91
28492004.09.09 19:47close14240.091.21841.19751.21903.602996.51
28502004.09.09 19:48close14230.031.21851.19771.2197-0.602995.91
28512004.09.09 20:06sell14260.031.21931.24031.2183
28522004.09.09 20:12sell14270.091.21991.24041.2189
28532004.09.09 21:05t/p14270.091.21891.24041.21899.003004.91
28542004.09.09 21:05close14260.031.21881.24031.21831.503006.41
28552004.09.09 21:15buy14280.031.21921.19821.2202
28562004.09.09 22:55t/p14280.031.22021.19821.22023.003009.41
28572004.09.09 23:10sell14290.031.22161.24261.2206
28582004.09.09 23:11sell14300.091.22221.24271.2212
28592004.09.09 23:12sell14310.271.22281.24281.2218
28602004.09.09 23:12sell14320.811.22351.24301.2225
28612004.09.09 23:16close14320.811.22291.24301.222548.603058.01
28622004.09.09 23:16close14310.271.22291.24281.2218-2.703055.31
28632004.09.09 23:16close14300.091.22301.24271.2212-7.203048.11
28642004.09.09 23:16close14290.031.22311.24261.2206-4.503043.61
28652004.09.09 23:19sell14330.031.22251.24351.2215
28662004.09.09 23:28sell14340.091.22301.24351.2220
28672004.09.10 00:07sell14350.271.22371.24371.2227
28682004.09.10 01:06sell14360.811.22431.24381.2233
28692004.09.10 01:42close14360.811.22391.24381.223332.393076.00
28702004.09.10 01:43close14350.271.22411.24371.2227-10.803065.20
28712004.09.10 01:44close14340.091.22411.24351.2220-9.863055.35
28722004.09.10 01:44close14330.031.22411.24351.2215-4.793050.56
28732004.09.10 01:50buy14370.031.22411.20311.2251
28742004.09.10 01:50buy14380.091.22331.20281.2243
28752004.09.10 02:14buy14390.271.22271.20271.2237
28762004.09.10 02:17buy14400.811.22201.20251.2230
28772004.09.10 02:18close14400.811.22241.20251.223032.413082.97
28782004.09.10 02:18close14390.271.22241.20271.2237-8.103074.87
28792004.09.10 02:18close14380.091.22221.20281.2243-9.903064.97
28802004.09.10 02:19close14370.031.22241.20311.2251-5.103059.87
28812004.09.10 02:27buy14410.031.22221.20121.2232
28822004.09.10 04:04t/p14410.031.22321.20121.22323.003062.87
28832004.09.10 04:09sell14420.031.22311.24411.2221
28842004.09.10 04:23sell14430.091.22371.24421.2227
28852004.09.10 05:03sell14440.271.22431.24431.2233
28862004.09.10 06:51sell14450.811.22481.24431.2238
28872004.09.10 06:55close14450.811.22451.24431.223824.303087.17
28882004.09.10 06:55close14440.271.22431.24431.22330.003087.17
28892004.09.10 06:55close14430.091.22451.24421.2227-7.203079.97
28902004.09.10 06:55close14420.031.22471.24411.2221-4.803075.17
28912004.09.10 07:03sell14460.031.22461.24561.2236
28922004.09.10 07:18t/p14460.031.22361.24561.22363.003078.17
28932004.09.10 07:31buy14470.031.22331.20231.2243
28942004.09.10 08:03buy14480.091.22271.20221.2237
28952004.09.10 08:58t/p14480.091.22371.20221.22379.003087.17
28962004.09.10 08:58close14470.031.22371.20231.22431.203088.37
28972004.09.10 09:04sell14490.031.22331.24431.2223
28982004.09.10 09:20t/p14490.031.22231.24431.22233.003091.37
28992004.09.10 09:34buy14500.031.22221.20121.2232
29002004.09.10 09:43buy14510.091.22161.20111.2226
29012004.09.10 09:49t/p14510.091.22261.20111.22269.003100.37
29022004.09.10 09:49close14500.031.22261.20121.22321.203101.57
29032004.09.10 10:09sell14520.031.22271.24371.2217
29042004.09.10 11:35t/p14520.031.22171.24371.22173.003104.57
29052004.09.10 11:48buy14530.031.22141.20041.2224
29062004.09.10 12:12buy14540.091.22071.20021.2217
29072004.09.10 12:49t/p14540.091.22171.20021.22179.003113.57
29082004.09.10 12:49close14530.031.22181.20041.22241.203114.77
29092004.09.10 12:59sell14550.031.22121.24221.2202
29102004.09.10 13:35sell14560.091.22171.24221.2207
29112004.09.10 13:44sell14570.271.22241.24241.2214
29122004.09.10 14:20sell14580.811.22291.24241.2219
29132004.09.10 14:30close14580.811.22261.24241.221924.303139.07
29142004.09.10 14:30close14570.271.22221.24241.22145.403144.47
29152004.09.10 14:30close14560.091.22231.24221.2207-5.403139.07
29162004.09.10 14:30close14550.031.22241.24221.2202-3.603135.47
29172004.09.10 18:05buy14590.031.22821.20721.2292
29182004.09.10 18:15t/p14590.031.22921.20721.22923.003138.47
29192004.09.10 18:25sell14600.031.22911.25011.2281
29202004.09.10 20:39t/p14600.031.22811.25011.22813.003141.47
29212004.09.10 20:51buy14610.031.22771.20671.2287
29222004.09.10 20:53buy14620.091.22711.20661.2281
29232004.09.10 20:58buy14630.271.22661.20661.2276
29242004.09.10 22:58buy14640.811.22601.20651.2270
29252004.09.13 00:00close14640.811.22691.20651.227068.283209.76
29262004.09.13 00:00close14630.271.22681.20661.22763.863213.62
29272004.09.13 00:00close14620.091.22691.20661.2281-2.313211.30
29282004.09.13 00:01close14610.031.22701.20671.2287-2.273209.03
29292004.09.13 00:01buy14650.031.22731.20631.2283
29302004.09.13 00:54t/p14650.031.22831.20631.22833.003212.03
29312004.09.13 01:02sell14660.031.22791.24891.2269
29322004.09.13 02:01sell14670.091.22851.24901.2275
29332004.09.13 02:51t/p14670.091.22751.24901.22759.003221.03
29342004.09.13 02:51close14660.031.22731.24891.22691.803222.83
29352004.09.13 03:17buy14680.031.22601.20501.2270
29362004.09.13 05:52t/p14680.031.22701.20501.22703.003225.83
29372004.09.13 06:07sell14690.031.22691.24791.2259
29382004.09.13 08:13sell14700.091.22751.24801.2265
29392004.09.13 08:25t/p14700.091.22651.24801.22659.003234.83
29402004.09.13 08:25close14690.031.22641.24791.22591.503236.33
29412004.09.13 08:51buy14710.031.22641.20541.2274
29422004.09.13 08:52buy14720.091.22581.20531.2268
29432004.09.13 09:08buy14730.271.22521.20521.2262
29442004.09.13 10:10t/p14730.271.22621.20521.226227.003263.33
29452004.09.13 10:10close14720.091.22621.20531.22683.603266.93
29462004.09.13 10:10close14710.031.22611.20541.2274-0.903266.03
29472004.09.13 10:25sell14740.031.22621.24721.2252
29482004.09.13 11:21t/p14740.031.22521.24721.22523.003269.03
29492004.09.13 11:36buy14750.031.22511.20411.2261
29502004.09.13 12:15t/p14750.031.22611.20411.22613.003272.03
29512004.09.13 12:22sell14760.031.22521.24621.2242
29522004.09.13 12:25sell14770.091.22581.24631.2248
29532004.09.13 13:07t/p14770.091.22481.24631.22489.003281.03
29542004.09.13 13:07close14760.031.22481.24621.22421.203282.23
29552004.09.13 13:17buy14780.031.22451.20351.2255
29562004.09.13 13:19buy14790.091.22391.20341.2249
29572004.09.13 13:25buy14800.271.22331.20331.2243
29582004.09.13 14:22buy14810.811.22271.20321.2237
29592004.09.13 14:26close14810.811.22311.20321.223732.413314.64
29602004.09.13 14:26close14800.271.22301.20331.2243-8.103306.54
29612004.09.13 14:26close14790.091.22301.20341.2249-8.103298.44
29622004.09.13 14:27close14780.031.22291.20351.2255-4.803293.64
29632004.09.13 18:11sell14820.031.22481.24581.2238
29642004.09.13 18:15sell14830.091.22541.24591.2244
29652004.09.13 18:36sell14840.271.22591.24591.2249
29662004.09.13 19:39sell14850.811.22641.24591.2254
29672004.09.13 20:15close14850.811.22601.24591.225432.403326.04
29682004.09.13 20:15close14840.271.22621.24591.2249-8.103317.94
29692004.09.13 20:15close14830.091.22621.24591.2244-7.203310.74
29702004.09.13 20:16close14820.031.22621.24581.2238-4.203306.54
29712004.09.13 20:36buy14860.031.22581.20481.2268
29722004.09.13 21:59buy14870.091.22531.20481.2263
29732004.09.13 23:04t/p14870.091.22631.20481.22639.003315.54
29742004.09.13 23:04close14860.031.22631.20481.22681.503317.04
29752004.09.13 23:11sell14880.031.22581.24681.2248
29762004.09.14 01:13sell14890.091.22641.24691.2254
29772004.09.14 03:12sell14900.271.22691.24691.2259
29782004.09.14 06:55t/p14900.271.22591.24691.225927.003344.04
29792004.09.14 06:55close14890.091.22581.24691.22545.403349.44
29802004.09.14 06:55close14880.031.22561.24681.22480.613350.06
29812004.09.14 07:03buy14910.031.22651.20551.2275
29822004.09.14 08:21t/p14910.031.22751.20551.22753.003353.06
29832004.09.14 08:38sell14920.031.22771.24871.2267
29842004.09.14 10:30t/p14920.031.22671.24871.22673.003356.06
29852004.09.14 10:40buy14930.031.22681.20581.2278
29862004.09.14 10:53buy14940.091.22621.20571.2272
29872004.09.14 10:54buy14950.271.22561.20561.2266
29882004.09.14 11:00buy14960.811.22501.20551.2260
29892004.09.14 14:30close14960.811.22571.20551.226056.703412.76
29902004.09.14 14:30close14950.271.22621.20561.226616.203428.96
29912004.09.14 14:30close14940.091.22611.20571.2272-0.903428.06
29922004.09.14 14:30close14930.031.22601.20581.2278-2.403425.66
29932004.09.14 18:18buy14970.031.22601.20501.2270
29942004.09.14 20:23buy14980.091.22541.20491.2264
29952004.09.14 22:22buy14990.271.22491.20491.2259
29962004.09.14 22:22buy15000.811.22431.20481.2253
29972004.09.14 22:39close15000.811.22461.20481.225324.313449.97
29982004.09.14 22:39close14990.271.22461.20491.2259-8.103441.87
29992004.09.14 22:40close14980.091.22471.20491.2264-6.303435.57
30002004.09.14 22:40close14970.031.22471.20501.2270-3.903431.67
30012004.09.14 23:04sell15010.031.22501.24601.2240
30022004.09.15 00:53sell15020.091.22551.24601.2245
30032004.09.15 02:01t/p15020.091.22451.24601.22459.003440.67
30042004.09.15 02:01close15010.031.22451.24601.22401.513442.18
30052004.09.15 02:08buy15030.031.22471.20371.2257
30062004.09.15 02:35buy15040.091.22411.20361.2251
30072004.09.15 03:03t/p15040.091.22511.20361.22519.003451.18
30082004.09.15 03:03close15030.031.22511.20371.22571.203452.38
30092004.09.15 03:13sell15050.031.22491.24591.2239
30102004.09.15 03:48t/p15050.031.22391.24591.22393.003455.38
30112004.09.15 03:58buy15060.031.22391.20291.2249
30122004.09.15 06:48buy15070.091.22331.20281.2243
30132004.09.15 08:26t/p15070.091.22431.20281.22439.003464.38
30142004.09.15 08:26close15060.031.22431.20291.22491.203465.58
30152004.09.15 08:34sell15080.031.22291.24391.2219
30162004.09.15 08:46sell15090.091.22341.24391.2224
30172004.09.15 09:03sell15100.271.22391.24391.2229
30182004.09.15 09:43t/p15100.271.22291.24391.222927.003492.58
30192004.09.15 09:43close15090.091.22291.24391.22244.503497.08
30202004.09.15 09:43close15080.031.22301.24391.2219-0.303496.78
30212004.09.15 09:52buy15110.031.22371.20271.2247
30222004.09.15 10:25t/p15110.031.22471.20271.22473.003499.78
30232004.09.15 10:39sell15120.031.22471.24571.2237
30242004.09.15 11:03sell15130.091.22521.24571.2242
30252004.09.15 12:41t/p15130.091.22421.24571.22429.003508.78
30262004.09.15 12:41close15120.031.22411.24571.22371.803510.58
30272004.09.15 12:55buy15140.041.22371.20271.2247
30282004.09.15 13:32buy15150.121.22321.20271.2242
30292004.09.15 13:33buy15160.271.22271.20271.2237
30302004.09.15 13:47t/p15160.271.22371.20271.223727.003537.58
30312004.09.15 13:47close15150.121.22371.20271.22426.003543.58
30322004.09.15 13:47close15140.041.22361.20271.2247-0.403543.18
30332004.09.15 13:59sell15170.041.22331.24431.2223
30342004.09.15 14:16sell15180.121.22381.24431.2228
30352004.09.15 14:30t/p15180.121.22281.24431.222812.003555.18
30362004.09.15 14:30close15170.041.22261.24431.22232.803557.98
30372004.09.15 18:20buy15190.041.21441.19341.2154
30382004.09.15 20:57t/p15190.041.21541.19341.21544.003561.98
30392004.09.15 21:04sell15200.041.21511.23611.2141
30402004.09.15 22:35sell15210.121.21571.23621.2147
30412004.09.16 01:54t/p15210.121.21471.23621.214712.183574.16
30422004.09.16 01:54close15200.041.21471.23611.21411.663575.82
30432004.09.16 02:05buy15220.041.21511.19411.2161
30442004.09.16 03:15buy15230.121.21461.19411.2156
30452004.09.16 08:04t/p15230.121.21561.19411.215612.003587.82
30462004.09.16 08:04close15220.041.21561.19411.21612.003589.82
30472004.09.16 08:12sell15240.041.21531.23631.2143
30482004.09.16 08:49t/p15240.041.21431.23631.21434.003593.82
30492004.09.16 08:56buy15250.041.21481.19381.2158
30502004.09.16 09:53t/p15250.041.21581.19381.21584.003597.82
30512004.09.16 10:04sell15260.041.21551.23651.2145
30522004.09.16 10:25sell15270.121.21601.23651.2150
30532004.09.16 10:30sell15280.361.21651.23651.2155
30542004.09.16 10:35t/p15280.361.21551.23651.215536.003633.82
30552004.09.16 10:35close15270.121.21551.23651.21506.003639.82
30562004.09.16 10:36close15260.041.21571.23651.2145-0.803639.02
30572004.09.16 10:54buy15290.041.21511.19411.2161
30582004.09.16 11:15buy15300.121.21441.19391.2154
30592004.09.16 12:33t/p15300.121.21541.19391.215412.003651.02
30602004.09.16 12:33close15290.041.21541.19411.21611.203652.22
30612004.09.16 12:42sell15310.041.21511.23611.2141
30622004.09.16 13:23sell15320.121.21571.23621.2147
30632004.09.16 14:30sell15330.361.21641.23641.2154
30642004.09.16 14:30t/p15330.361.21541.23641.215436.003688.22
30652004.09.16 14:30close15320.121.21541.23621.21473.603691.82
30662004.09.16 14:30close15310.041.21501.23611.21410.403692.22
30672004.09.16 18:12sell15340.041.21681.23781.2158
30682004.09.16 18:23t/p15340.041.21581.23781.21584.003696.22
30692004.09.16 18:30buy15350.041.21681.19581.2178
30702004.09.16 18:47buy15360.121.21611.19561.2171
30712004.09.16 19:04t/p15360.121.21711.19561.217112.003708.22
30722004.09.16 19:04close15350.041.21711.19581.21781.203709.42
30732004.09.16 19:26sell15370.041.21871.23971.2177
30742004.09.16 20:03t/p15370.041.21771.23971.21774.003713.42
30752004.09.16 20:09buy15380.041.21821.19721.2192
30762004.09.16 20:18buy15390.121.21761.19711.2186
30772004.09.16 20:30t/p15390.121.21861.19711.218612.003725.42
30782004.09.16 20:30close15380.041.21861.19721.21921.603727.02
30792004.09.16 20:40sell15400.041.21831.23931.2173
30802004.09.16 20:47sell15410.121.21881.23931.2178
30812004.09.16 20:48sell15420.361.21931.23931.2183
30822004.09.16 22:59t/p15420.361.21831.23931.218336.003763.02
30832004.09.16 22:59close15410.121.21821.23931.21787.203770.22
30842004.09.16 23:00close15400.041.21821.23931.21730.403770.62
30852004.09.16 23:15buy15430.041.21861.19761.2196
30862004.09.17 08:27t/p15430.041.21961.19761.21963.773774.40
30872004.09.17 08:33sell15440.041.21931.24031.2183
30882004.09.17 09:39sell15450.121.21991.24041.2189
30892004.09.17 09:41sell15460.361.22051.24051.2195
30902004.09.17 10:11sell15471.081.22101.24051.2200
30912004.09.17 10:26close15471.081.22071.24051.220032.403806.80
30922004.09.17 10:26close15460.361.22061.24051.2195-3.603803.20
30932004.09.17 10:26close15450.121.22071.24041.2189-9.603793.60
30942004.09.17 10:26close15440.041.22061.24031.2183-5.203788.40
30952004.09.17 10:46buy15480.041.22051.19951.2215
30962004.09.17 10:52buy15490.121.21981.19931.2208
30972004.09.17 12:08t/p15490.121.22081.19931.220812.003800.40
30982004.09.17 12:08close15480.041.22081.19951.22151.203801.60
30992004.09.17 12:17sell15500.041.22031.24131.2193
31002004.09.17 12:24sell15510.121.22081.24131.2198
31012004.09.17 13:19sell15520.361.22141.24141.2204
31022004.09.17 13:21sell15531.081.22201.24151.2210
31032004.09.17 13:22close15531.081.22161.24151.221043.203844.80
31042004.09.17 13:23close15520.361.22161.24141.2204-7.203837.60
31052004.09.17 13:23close15510.121.22171.24131.2198-10.803826.80
31062004.09.17 13:23close15500.041.22181.24131.2193-6.003820.80
31072004.09.17 13:27sell15540.041.22121.24221.2202
31082004.09.17 13:46sell15550.121.22181.24231.2208
31092004.09.17 14:52t/p15550.121.22081.24231.220812.003832.80
31102004.09.17 14:52close15540.041.22071.24221.22022.003834.80
31112004.09.17 18:01sell15560.041.21741.23841.2164
31122004.09.17 18:16sell15570.121.21801.23851.2170
31132004.09.17 22:49sell15580.361.21851.23851.2175
31142004.09.20 00:00t/p15580.361.21751.23851.217536.183870.98
31152004.09.20 00:00close15570.121.21741.23851.21707.263878.24
31162004.09.20 00:02close15560.041.21741.23841.21640.023878.26
31172004.09.20 00:20buy15590.041.21751.19651.2185
31182004.09.20 01:07buy15600.121.21691.19641.2179
31192004.09.20 01:11buy15610.361.21631.19631.2173
31202004.09.20 03:12buy15621.081.21571.19621.2167
31212004.09.20 05:02close15621.081.21611.19621.216743.203921.46
31222004.09.20 05:02close15610.361.21601.19631.2173-10.803910.66
31232004.09.20 05:02close15600.121.21581.19641.2179-13.203897.46
31242004.09.20 05:02close15590.041.21591.19651.2185-6.403891.06
31252004.09.20 05:14sell15630.041.21611.23711.2151
31262004.09.20 05:26sell15640.121.21661.23711.2156
31272004.09.20 08:56t/p15640.121.21561.23711.215612.003903.06
31282004.09.20 08:56close15630.041.21561.23711.21512.003905.06
31292004.09.20 09:04buy15650.041.21551.19451.2165
31302004.09.20 10:23buy15660.121.21491.19441.2159
31312004.09.20 12:22buy15670.361.21431.19431.2153
31322004.09.20 12:33buy15681.081.21361.19411.2146
31332004.09.20 12:39close15681.081.21401.19411.214643.203948.26
31342004.09.20 12:39close15670.361.21391.19431.2153-14.403933.86
31352004.09.20 12:39close15660.121.21401.19441.2159-10.803923.06
31362004.09.20 12:39close15650.041.21391.19451.2165-6.403916.66
31372004.09.20 12:40buy15690.041.21401.19301.2150
31382004.09.20 12:55buy15700.121.21341.19291.2144
31392004.09.20 14:31buy15710.361.21281.19281.2138
31402004.09.20 15:10t/p15710.361.21381.19281.213836.003952.66
31412004.09.20 15:10close15700.121.21381.19291.21444.803957.46
31422004.09.20 15:10close15690.041.21361.19301.2150-1.603955.86
31432004.09.20 18:42buy15720.041.21631.19531.2173
31442004.09.20 19:18t/p15720.041.21731.19531.21734.003959.86
31452004.09.20 19:27sell15730.041.21691.23791.2159
31462004.09.20 19:35sell15740.121.21741.23791.2164
31472004.09.20 20:05t/p15740.121.21641.23791.216412.003971.86
31482004.09.20 20:05close15730.041.21641.23791.21592.003973.86
31492004.09.20 20:17buy15750.041.21611.19511.2171
31502004.09.20 21:10t/p15750.041.21711.19511.21714.003977.86
31512004.09.20 21:15sell15760.041.21721.23821.2162
31522004.09.20 23:26sell15770.121.21781.23831.2168
31532004.09.20 23:42t/p15770.121.21681.23831.216812.003989.86
31542004.09.20 23:42close15760.041.21681.23821.21621.603991.46
31552004.09.20 23:57buy15780.041.21721.19621.2182
31562004.09.21 08:49t/p15780.041.21821.19621.21823.773995.23
31572004.09.21 08:56sell15790.041.21801.23901.2170
31582004.09.21 09:31sell15800.121.21851.23901.2175
31592004.09.21 09:39sell15810.361.21911.23911.2181
31602004.09.21 09:47sell15821.081.21961.23911.2186
31612004.09.21 09:51close15821.081.21931.23911.218632.404027.63
31622004.09.21 09:51close15810.361.21941.23911.2181-10.804016.83
31632004.09.21 09:51close15800.121.21931.23901.2175-9.604007.23
31642004.09.21 09:51close15790.041.21941.23901.2170-5.604001.63
31652004.09.21 09:51sell15830.041.21911.24011.2181
31662004.09.21 09:58sell15840.121.21961.24011.2186
31672004.09.21 10:12sell15850.361.22011.24011.2191
31682004.09.21 10:19sell15861.081.22071.24021.2197
31692004.09.21 10:30close15861.081.22041.24021.219732.414034.04
31702004.09.21 10:30close15850.361.22051.24011.2191-14.404019.64
31712004.09.21 10:30close15840.121.22041.24011.2186-9.604010.04
31722004.09.21 10:30close15830.041.22031.24011.2181-4.804005.24
31732004.09.21 11:04sell15870.041.22011.24111.2191
31742004.09.21 11:14sell15880.121.22071.24121.2197
31752004.09.21 11:29sell15890.361.22121.24121.2202
31762004.09.21 11:32sell15901.081.22181.24131.2208
31772004.09.21 11:34close15901.081.22151.24131.220832.404037.64
31782004.09.21 11:34close15890.361.22161.24121.2202-14.404023.24
31792004.09.21 11:34close15880.121.22141.24121.2197-8.404014.84
31802004.09.21 11:34close15870.041.22151.24111.2191-5.604009.24
31812004.09.21 11:39sell15910.041.22141.24241.2204
31822004.09.21 11:40sell15920.121.22201.24251.2210
31832004.09.21 11:40sell15930.361.22251.24251.2215
31842004.09.21 11:47sell15941.081.22311.24261.2221
31852004.09.22 16:54close15941.081.22271.24261.222143.754052.99
31862004.09.22 16:54close15930.361.22281.24251.2215-10.624042.37
31872004.09.22 16:54close15920.121.22271.24251.2210-8.344034.03
31882004.09.22 16:54close15910.041.22261.24241.2204-4.784029.25
31892004.09.22 18:09sell15950.041.22521.24621.2242
31902004.09.22 18:26t/p15950.041.22421.24621.22424.004033.25
31912004.09.22 18:32buy15960.041.22481.20381.2258
31922004.09.22 18:42buy15970.121.22431.20381.2253
31932004.09.22 18:43buy15980.361.22371.20371.2247
31942004.09.22 18:57t/p15980.361.22471.20371.224736.004069.25
31952004.09.22 18:57close15970.121.22471.20381.22534.804074.05
31962004.09.22 18:57close15960.041.22451.20381.2258-1.204072.85
31972004.09.22 19:12sell15990.041.22431.24531.2233
31982004.09.22 19:20sell16000.121.22481.24531.2238
31992004.09.22 19:22sell16010.361.22541.24541.2244
32002004.09.22 20:30sell16021.081.22611.24561.2251
32012004.09.22 20:30close16021.081.22581.24561.225132.404105.25
32022004.09.22 20:30close16010.361.22591.24541.2244-18.004087.25
32032004.09.22 20:30close16000.121.22601.24531.2238-14.404072.85
32042004.09.22 20:30close15990.041.22601.24531.2233-6.804066.05
32052004.09.22 20:43sell16030.041.22601.24701.2250
32062004.09.22 22:24sell16040.121.22661.24711.2256
32072004.09.23 05:07sell16050.361.22731.24731.2263
32082004.09.23 08:06t/p16050.361.22631.24731.226336.004102.05
32092004.09.23 08:06close16040.121.22631.24711.22563.784105.83
32102004.09.23 08:06close16030.041.22641.24701.2250-1.544104.29
32112004.09.23 08:17buy16060.041.22601.20501.2270
32122004.09.23 08:46t/p16060.041.22701.20501.22704.004108.29
32132004.09.23 09:01sell16070.041.22751.24851.2265
32142004.09.23 09:02sell16080.121.22801.24851.2270
32152004.09.23 09:03sell16090.361.22861.24861.2276
32162004.09.23 09:37t/p16090.361.22761.24861.227636.004144.29
32172004.09.23 09:37close16080.121.22761.24851.22704.804149.09
32182004.09.23 09:37close16070.041.22771.24851.2265-0.804148.29
32192004.09.23 09:47buy16100.041.22791.20691.2289
32202004.09.23 10:31t/p16100.041.22891.20691.22894.004152.29
32212004.09.23 10:42sell16110.041.22921.25021.2282
32222004.09.23 10:45sell16120.121.22981.25031.2288
32232004.09.23 11:29sell16130.361.23051.25051.2295
32242004.09.23 11:29sell16141.081.23111.25061.2301
32252004.09.23 11:30close16141.081.23081.25061.230132.424184.71
32262004.09.23 11:30close16130.361.23071.25051.2295-7.204177.51
32272004.09.23 11:30close16120.121.23061.25031.2288-9.604167.91
32282004.09.23 11:30close16110.041.23071.25021.2282-6.004161.91
32292004.09.23 11:48sell16150.041.23131.25231.2303
32302004.09.23 12:02sell16160.121.23181.25231.2308
32312004.09.23 12:02sell16170.361.23231.25231.2313
32322004.09.23 12:09sell16181.081.23301.25251.2320
32332004.09.23 12:09close16181.081.23271.25251.232032.404194.31
32342004.09.23 12:10close16170.361.23251.25231.2313-7.204187.11
32352004.09.23 12:10close16160.121.23271.25231.2308-10.804176.31
32362004.09.23 12:10close16150.041.23271.25231.2303-5.604170.71
32372004.09.23 12:13sell16190.041.23171.25271.2307
32382004.09.23 12:14sell16200.121.23231.25281.2313
32392004.09.23 12:24t/p16200.121.23131.25281.231312.004182.71
32402004.09.23 12:24close16190.041.23131.25271.23071.604184.31
32412004.09.23 12:35buy16210.041.23191.21091.2329
32422004.09.23 13:05t/p16210.041.23291.21091.23294.004188.31
32432004.09.23 13:12sell16220.041.23211.25311.2311
32442004.09.23 13:44t/p16220.041.23111.25311.23114.004192.31
32452004.09.23 13:52buy16230.041.23111.21011.2321
32462004.09.23 14:30t/p16230.041.23211.21011.23214.004196.31
32472004.09.23 18:00buy16240.041.22981.20881.2308
32482004.09.23 18:31t/p16240.041.23081.20881.23084.004200.31
32492004.09.23 18:41sell16250.041.23091.25191.2299
32502004.09.23 18:49sell16260.121.23171.25221.2307
32512004.09.23 18:53sell16270.361.23231.25231.2313
32522004.09.23 19:11t/p16270.361.23131.25231.231336.004236.31
32532004.09.23 19:11close16260.121.23131.25221.23074.804241.11
32542004.09.23 19:12close16250.041.23151.25191.2299-2.404238.71
32552004.09.23 19:22sell16280.041.23181.25281.2308
32562004.09.23 19:35sell16290.121.23231.25281.2313
32572004.09.23 20:01t/p16290.121.23131.25281.231312.004250.71
32582004.09.23 20:01close16280.041.23131.25281.23082.004252.71
32592004.09.23 20:01sell16300.041.23101.25201.2300
32602004.09.23 20:03sell16310.121.23151.25201.2305
32612004.09.23 20:13t/p16310.121.23051.25201.230512.004264.71
32622004.09.23 20:13close16300.041.23031.25201.23002.804267.51
32632004.09.23 20:33buy16320.041.22891.20791.2299
32642004.09.23 20:47buy16330.121.22831.20781.2293
32652004.09.23 20:48buy16340.361.22771.20771.2287
32662004.09.23 20:50buy16351.081.22691.20741.2279
32672004.09.23 20:52close16351.081.22731.20741.227943.204310.71
32682004.09.23 20:52close16340.361.22721.20771.2287-18.004292.71
32692004.09.23 20:52close16330.121.22731.20781.2293-12.004280.71
32702004.09.23 20:52close16320.041.22731.20791.2299-6.404274.31
32712004.09.23 21:06buy16360.041.22701.20601.2280
32722004.09.23 23:59buy16370.121.22641.20591.2274
32732004.09.24 00:03buy16380.361.22581.20581.2268
32742004.09.24 01:01t/p16380.361.22681.20581.226836.004310.31
32752004.09.24 01:01close16370.121.22681.20591.22744.124314.42
32762004.09.24 01:01close16360.041.22691.20601.2280-0.634313.80
32772004.09.24 01:13sell16390.041.22701.24801.2260
32782004.09.24 01:44sell16400.121.22751.24801.2265
32792004.09.24 02:14sell16410.361.22811.24811.2271
32802004.09.24 03:02t/p16410.361.22711.24811.227136.004349.80
32812004.09.24 03:02close16400.121.22711.24801.22654.804354.60
32822004.09.24 03:02close16390.041.22701.24801.22600.004354.60
32832004.09.24 03:22buy16420.041.22641.20541.2274
32842004.09.24 03:30buy16430.121.22581.20531.2268
32852004.09.24 04:16t/p16430.121.22681.20531.226812.004366.60
32862004.09.24 04:16close16420.041.22681.20541.22741.604368.20
32872004.09.24 04:24sell16440.041.22661.24761.2256
32882004.09.24 04:53sell16450.121.22731.24781.2263
32892004.09.24 05:37sell16460.361.22791.24791.2269
32902004.09.24 06:03sell16471.081.22851.24801.2275
32912004.09.24 06:08close16471.081.22821.24801.227532.414400.61
32922004.09.24 06:08close16460.361.22831.24791.2269-14.404386.21
32932004.09.24 06:08close16450.121.22811.24781.2263-9.604376.61
32942004.09.24 06:08close16440.041.22821.24761.2256-6.404370.21
32952004.09.24 06:09sell16480.041.22801.24901.2270
32962004.09.24 08:37t/p16480.041.22701.24901.22704.004374.21
32972004.09.24 08:42buy16490.041.22771.20671.2287
32982004.09.24 09:02buy16500.121.22711.20661.2281
32992004.09.24 09:18buy16510.361.22651.20651.2275
33002004.09.24 09:59t/p16510.361.22751.20651.227536.004410.21
33012004.09.24 09:59close16500.121.22751.20661.22814.804415.01
33022004.09.24 09:59close16490.041.22741.20671.2287-1.204413.81
33032004.09.24 10:08sell16520.041.22711.24811.2261
33042004.09.24 10:42sell16530.121.22771.24821.2267
33052004.09.24 11:26sell16540.361.22821.24821.2272
33062004.09.24 11:30sell16551.081.22871.24821.2277
33072004.09.24 16:22close16551.081.22831.24821.227743.214457.02
33082004.09.24 16:22close16540.361.22841.24821.2272-7.204449.82
33092004.09.24 16:22close16530.121.22851.24821.2267-9.604440.22
33102004.09.24 16:22close16520.041.22841.24811.2261-5.204435.02
33112004.09.24 18:09sell16560.041.22551.24651.2245
33122004.09.24 18:27sell16570.121.22601.24651.2250
33132004.09.24 19:57sell16580.361.22661.24661.2256
33142004.09.24 20:24sell16591.081.22711.24661.2261
33152004.09.24 20:33close16591.081.22681.24661.226132.394467.41
33162004.09.24 20:33close16580.361.22691.24661.2256-10.804456.61
33172004.09.24 20:33close16570.121.22691.24651.2250-10.804445.81
33182004.09.24 20:34close16560.041.22681.24651.2245-5.204440.61
33192004.09.24 20:46buy16600.041.22701.20601.2280
33202004.09.24 20:54buy16610.121.22641.20591.2274
33212004.09.24 21:29buy16620.361.22581.20581.2268
33222004.09.24 22:07t/p16620.361.22681.20581.226836.004476.61
33232004.09.24 22:07close16610.121.22691.20591.22746.004482.61
33242004.09.24 22:07close16600.041.22681.20601.2280-0.804481.81
33252004.09.24 22:24sell16630.041.22641.24741.2254
33262004.09.24 22:42sell16640.121.22691.24741.2259
33272004.09.27 00:00sell16650.361.22811.24811.2271
33282004.09.27 01:32t/p16650.361.22711.24811.227136.004517.81
33292004.09.27 01:32close16640.121.22711.24741.2259-2.344515.47
33302004.09.27 01:32close16630.041.22711.24741.2254-2.784512.69
33312004.09.27 01:39buy16660.051.22731.20631.2283
33322004.09.27 02:11t/p16660.051.22831.20631.22835.004517.69
33332004.09.27 02:25sell16670.051.22861.24961.2276
33342004.09.27 07:41t/p16670.051.22761.24961.22765.004522.69
33352004.09.27 07:53buy16680.051.22771.20671.2287
33362004.09.27 08:04buy16690.151.22711.20661.2281
33372004.09.27 08:54buy16700.451.22661.20661.2276
33382004.09.27 08:55buy16711.081.22601.20651.2270
33392004.09.27 10:41close16711.081.22641.20651.227043.204565.89
33402004.09.27 10:41close16700.451.22641.20661.2276-9.004556.89
33412004.09.27 10:42close16690.151.22641.20661.2281-10.504546.39
33422004.09.27 10:42close16680.051.22651.20671.2287-6.004540.39
33432004.09.27 10:47sell16720.051.22601.24701.2250
33442004.09.27 11:04sell16730.151.22651.24701.2255
33452004.09.27 11:08sell16740.451.22711.24711.2261
33462004.09.27 11:13sell16751.081.22771.24721.2267
33472004.09.27 11:39close16751.081.22731.24721.226743.204583.59
33482004.09.27 11:40close16740.451.22741.24711.2261-13.504570.09
33492004.09.27 11:40close16730.151.22741.24701.2255-13.504556.59
33502004.09.27 11:40close16720.051.22731.24701.2250-6.504550.09
33512004.09.27 12:00buy16760.051.22681.20581.2278
33522004.09.27 12:27buy16770.151.22621.20571.2272
33532004.09.27 12:44buy16780.451.22561.20561.2266
33542004.09.27 13:13buy16791.081.22501.20551.2260
33552004.09.27 13:17close16791.081.22541.20551.226043.204593.29
33562004.09.27 13:17close16780.451.22541.20561.2266-9.004584.29
33572004.09.27 13:17close16770.151.22531.20571.2272-13.504570.79
33582004.09.27 13:17close16760.051.22541.20581.2278-7.004563.79
33592004.09.27 13:19buy16800.051.22541.20441.2264
33602004.09.27 14:22t/p16800.051.22641.20441.22645.004568.79
33612004.09.27 18:07sell16810.051.23041.25141.2294
33622004.09.27 18:17sell16820.151.23091.25141.2299
33632004.09.27 19:46t/p16820.151.22991.25141.229915.004583.79
33642004.09.27 19:46close16810.051.22991.25141.22942.504586.29
33652004.09.27 20:02buy16830.051.22921.20821.2302
33662004.09.27 21:06buy16840.151.22861.20811.2296
33672004.09.27 21:13buy16850.451.22791.20791.2289
33682004.09.27 21:48t/p16850.451.22891.20791.228945.004631.29
33692004.09.27 21:48close16840.151.22891.20811.22964.504635.79
33702004.09.27 21:48close16830.051.22891.20821.2302-1.504634.29
33712004.09.27 22:01sell16860.051.22891.24991.2279
33722004.09.27 22:54sell16870.151.22941.24991.2284
33732004.09.27 23:12sell16880.451.23001.25001.2290
33742004.09.27 23:24sell16891.351.23051.25001.2295
33752004.09.27 23:29close16891.351.23021.25001.229540.514674.80
33762004.09.27 23:29close16880.451.23011.25001.2290-4.504670.30
33772004.09.27 23:29close16870.151.23001.24991.2284-9.004661.30
33782004.09.27 23:31close16860.051.23021.24991.2279-6.504654.80
33792004.09.27 23:31sell16900.051.22991.25091.2289
33802004.09.28 00:46sell16910.151.23061.25111.2296
33812004.09.28 02:39t/p16910.151.22961.25111.229615.004669.80
33822004.09.28 02:39close16900.051.22961.25091.22891.524671.32
33832004.09.28 02:50buy16920.051.22941.20841.2304
33842004.09.28 06:34buy16930.151.22891.20841.2299
33852004.09.28 06:45buy16940.451.22831.20831.2293
33862004.09.28 08:40t/p16940.451.22931.20831.229345.004716.32
33872004.09.28 08:40close16930.151.22931.20841.22996.004722.32
33882004.09.28 08:40close16920.051.22921.20841.2304-1.004721.32
33892004.09.28 08:58sell16950.051.23001.25101.2290
33902004.09.28 09:38sell16960.151.23061.25111.2296
33912004.09.28 09:55t/p16960.151.22961.25111.229615.004736.32
33922004.09.28 09:55close16950.051.22961.25101.22902.004738.32
33932004.09.28 10:02buy16970.051.23001.20901.2310
33942004.09.28 11:46t/p16970.051.23101.20901.23105.004743.32
33952004.09.28 11:49sell16980.051.23051.25151.2295
33962004.09.28 11:56sell16990.151.23101.25151.2300
33972004.09.28 12:46t/p16990.151.23001.25151.230015.004758.32
33982004.09.28 12:46close16980.051.23001.25151.22952.504760.82
33992004.09.28 12:50buy17000.051.23051.20951.2315
34002004.09.28 13:19t/p17000.051.23151.20951.23155.004765.82
34012004.09.28 13:49sell17010.051.23311.25411.2321
34022004.09.28 14:09sell17020.151.23361.25411.2326
34032004.09.28 14:21sell17030.451.23421.25421.2332
34042004.09.28 14:45t/p17030.451.23321.25421.233245.004810.82
34052004.09.28 14:45close17020.151.23311.25411.23267.504818.32
34062004.09.28 14:45close17010.051.23321.25411.2321-0.504817.82
34072004.09.28 18:11buy17040.051.23041.20941.2314
34082004.09.28 18:57t/p17040.051.23141.20941.23145.004822.82
34092004.09.28 19:11sell17050.051.23151.25251.2305
34102004.09.28 19:28sell17060.151.23211.25261.2311
34112004.09.28 19:28sell17070.451.23271.25271.2317
34122004.09.28 19:28sell17081.351.23321.25271.2322
34132004.09.28 19:29close17081.351.23291.25271.232240.504863.32
34142004.09.28 19:29close17070.451.23301.25271.2317-13.504849.82
34152004.09.28 19:29close17060.151.23291.25261.2311-12.004837.82
34162004.09.28 19:29close17050.051.23301.25251.2305-7.504830.32
34172004.09.28 19:37sell17090.051.23191.25291.2309
34182004.09.28 22:40sell17100.151.23241.25291.2314
34192004.09.29 01:28t/p17100.151.23141.25291.231415.074845.40
34202004.09.29 01:28close17090.051.23131.25291.23093.024848.42
34212004.09.29 01:40buy17110.051.23141.21041.2324
34222004.09.29 04:48t/p17110.051.23241.21041.23245.004853.42
34232004.09.29 05:07sell17120.051.23251.25351.2315
34242004.09.29 05:50sell17130.151.23311.25361.2321
34252004.09.29 06:43t/p17130.151.23211.25361.232115.004868.42
34262004.09.29 06:43close17120.051.23211.25351.23152.004870.42
34272004.09.29 06:59buy17140.051.23211.21111.2331
34282004.09.29 08:18buy17150.151.23141.21091.2324
34292004.09.29 10:39t/p17150.151.23241.21091.232415.004885.42
34302004.09.29 10:39close17140.051.23241.21111.23311.504886.92
34312004.09.29 10:45sell17160.051.23221.25321.2312
34322004.09.29 11:13sell17170.151.23271.25321.2317
34332004.09.29 12:01t/p17170.151.23171.25321.231715.004901.92
34342004.09.29 12:01close17160.051.23171.25321.23122.504904.42
34352004.09.29 12:09buy17180.051.23191.21091.2329
34362004.09.29 12:24buy17190.151.23131.21081.2323
34372004.09.29 12:29buy17200.451.23071.21071.2317
34382004.09.29 13:16t/p17200.451.23171.21071.231745.004949.42
34392004.09.29 13:16close17190.151.23171.21081.23236.004955.42
34402004.09.29 13:16close17180.051.23171.21091.2329-1.004954.42
34412004.09.29 13:22sell17210.051.23141.25241.2304
34422004.09.29 13:30sell17220.151.23191.25241.2309
34432004.09.29 14:25sell17230.451.23261.25261.2316
34442004.09.29 14:33t/p17230.451.23161.25261.231645.004999.42
34452004.09.29 14:33close17220.151.23161.25241.23094.505003.92
34462004.09.29 14:33close17210.051.23151.25241.2304-0.505003.42
34472004.09.29 18:12sell17240.051.23111.25211.2301
34482004.09.29 18:16sell17250.151.23161.25211.2306
34492004.09.29 18:54sell17260.451.23221.25221.2312
34502004.09.29 19:08sell17271.351.23271.25221.2317
34512004.09.29 19:10close17271.351.23231.25221.231754.015057.43
34522004.09.29 19:10close17260.451.23241.25221.2312-9.005048.43
34532004.09.29 19:10close17250.151.23251.25211.2306-13.505034.93
34542004.09.29 19:11close17240.051.23231.25211.2301-6.005028.93
34552004.09.29 19:43sell17280.051.23231.25331.2313
34562004.09.29 20:19sell17290.151.23291.25341.2319
34572004.09.29 22:31sell17300.451.23341.25341.2324
34582004.09.30 03:48t/p17300.451.23241.25341.232445.675074.61
34592004.09.30 03:48close17290.151.23231.25341.23199.225083.83
34602004.09.30 03:49close17280.051.23231.25331.23130.085083.91
34612004.09.30 03:54buy17310.051.23251.21151.2335
34622004.09.30 07:51t/p17310.051.23351.21151.23355.005088.91
34632004.09.30 07:56sell17320.051.23341.25441.2324
34642004.09.30 09:45t/p17320.051.23241.25441.23245.005093.91
34652004.09.30 09:53buy17330.051.23241.21141.2334
34662004.09.30 09:58buy17340.151.23191.21141.2329
34672004.09.30 11:39t/p17340.151.23291.21141.232915.005108.91
34682004.09.30 11:39close17330.051.23301.21141.23343.005111.91
34692004.09.30 11:52sell17350.051.23321.25421.2322
34702004.09.30 12:00sell17360.151.23371.25421.2327
34712004.09.30 13:03sell17370.451.23441.25441.2334
34722004.09.30 13:33sell17381.351.23521.25471.2342
34732004.10.04 12:37close17381.351.23461.25471.234282.355194.26
34742004.10.04 12:38close17370.451.23461.25441.2334-8.555185.71
34752004.10.04 12:38close17360.151.23441.25421.2327-10.355175.36
34762004.10.04 12:38close17350.051.23421.25421.2322-4.955170.41
34772004.10.04 12:54buy17390.051.23301.21201.2340
34782004.10.04 12:55buy17400.151.23241.21191.2334
34792004.10.04 12:56buy17410.451.23191.21191.2329
34802004.10.04 13:06buy17421.351.23121.21171.2322
34812004.10.05 16:02close17421.351.23151.21171.232232.815203.22
34822004.10.05 16:02close17410.451.23141.21191.2329-25.075178.16
34832004.10.05 16:02close17400.151.23121.21191.2334-18.865159.30
34842004.10.05 16:02close17390.051.23131.21201.2340-8.795150.52
34852004.10.05 18:24sell17430.051.23151.25251.2305
34862004.10.05 19:01sell17440.151.23211.25261.2311
34872004.10.05 20:28sell17450.451.23271.25271.2317
34882004.10.05 21:32t/p17450.451.23171.25271.231745.005195.52
34892004.10.05 21:32close17440.151.23171.25261.23116.005201.52
34902004.10.05 21:32close17430.051.23151.25251.23050.005201.52
34912004.10.05 21:41buy17460.051.23191.21091.2329
34922004.10.05 22:43buy17470.151.23131.21081.2323
34932004.10.06 08:43buy17480.451.23081.21081.2318
34942004.10.06 08:45buy17491.351.23021.21071.2312
34952004.10.06 08:47close17491.351.23061.21071.231254.005255.52
34962004.10.06 08:47close17480.451.23051.21081.2318-13.495242.03
34972004.10.06 08:47close17470.151.23071.21081.2323-9.865232.17
34982004.10.06 08:47close17460.051.23061.21091.2329-6.795225.39
34992004.10.06 08:52buy17500.051.23081.20981.2318
35002004.10.06 08:56buy17510.151.23021.20971.2312
35012004.10.06 09:02buy17520.451.22971.20971.2307
35022004.10.06 09:07buy17531.351.22921.20971.2302
35032004.10.06 16:35close17531.351.22961.20971.230253.995279.38
35042004.10.06 16:35close17520.451.22971.20971.23070.005279.38
35052004.10.06 16:35close17510.151.22981.20971.2312-6.005273.38
35062004.10.06 16:35close17500.051.22971.20981.2318-5.505267.88
35072004.10.06 18:05sell17540.051.22961.25061.2286
35082004.10.06 18:19t/p17540.051.22861.25061.22865.005272.88
35092004.10.06 18:27buy17550.051.22881.20781.2298
35102004.10.06 19:35t/p17550.051.22981.20781.22985.005277.88
35112004.10.06 19:40sell17560.051.22941.25041.2284
35122004.10.06 20:25t/p17560.051.22841.25041.22845.005282.88
35132004.10.06 20:44buy17570.051.22731.20631.2283
35142004.10.06 20:47buy17580.151.22661.20611.2276
35152004.10.06 21:00t/p17580.151.22761.20611.227615.005297.88
35162004.10.06 21:00close17570.051.22771.20631.22832.005299.88
35172004.10.06 21:19sell17590.051.22751.24851.2265
35182004.10.06 22:17sell17600.151.22801.24851.2270
35192004.10.06 22:29sell17610.451.22851.24851.2275
35202004.10.06 22:51sell17621.351.22901.24851.2280
35212004.10.06 22:53close17621.351.22871.24851.228040.515340.39
35222004.10.06 22:53close17610.451.22851.24851.22750.005340.39
35232004.10.06 22:54close17600.151.22851.24851.2270-7.505332.89
35242004.10.06 22:54close17590.051.22861.24851.2265-5.505327.39
35252004.10.06 23:29sell17630.051.22871.24971.2277
35262004.10.07 00:14t/p17630.051.22771.24971.22775.085332.46
35272004.10.07 00:25buy17640.051.22781.20681.2288
35282004.10.07 04:55t/p17640.051.22881.20681.22885.005337.46
35292004.10.07 05:03sell17650.051.22871.24971.2277
35302004.10.07 07:14sell17660.151.22921.24971.2282
35312004.10.07 07:37sell17670.451.22981.24981.2288
35322004.10.07 08:56sell17681.351.23041.24991.2294
35332004.10.07 09:16close17681.351.23011.24991.229440.505377.96
35342004.10.07 09:16close17670.451.23021.24981.2288-18.005359.96
35352004.10.07 09:17close17660.151.23011.24971.2282-13.505346.46
35362004.10.07 09:17close17650.051.23001.24971.2277-6.505339.96
35372004.10.07 09:39sell17690.051.23031.25131.2293
35382004.10.07 09:58t/p17690.051.22931.25131.22935.005344.96
35392004.10.07 09:59buy17700.051.22931.20831.2303
35402004.10.07 10:11buy17710.151.22871.20821.2297
35412004.10.07 10:11buy17720.451.22811.20811.2291
35422004.10.07 10:24buy17731.351.22751.20801.2285
35432004.10.07 10:36close17731.351.22781.20801.228540.495385.45
35442004.10.07 10:36close17720.451.22791.20811.2291-9.005376.45
35452004.10.07 10:36close17710.151.22781.20821.2297-13.505362.95
35462004.10.07 10:36close17700.051.22791.20831.2303-7.005355.95
35472004.10.07 10:51buy17740.051.22791.20691.2289
35482004.10.07 12:27t/p17740.051.22891.20691.22895.005360.95
35492004.10.07 12:40sell17750.051.22941.25041.2284
35502004.10.07 14:12sell17760.151.22991.25041.2289
35512004.10.07 14:21sell17770.451.23041.25041.2294
35522004.10.07 14:39t/p17770.451.22941.25041.229445.005405.95
35532004.10.07 14:39close17760.151.22941.25041.22897.505413.45
35542004.10.07 14:39close17750.051.22951.25041.2284-0.505412.95
35552004.10.07 18:03buy17780.051.22891.20791.2299
35562004.10.07 19:46t/p17780.051.22991.20791.22995.005417.95
35572004.10.07 19:55sell17790.051.22911.25011.2281
35582004.10.07 20:02sell17800.151.22981.25031.2288
35592004.10.07 21:33t/p17800.151.22881.25031.228815.005432.95
35602004.10.07 21:33close17790.051.22871.25011.22812.005434.95
35612004.10.07 21:42buy17810.051.22871.20771.2297
35622004.10.08 00:43t/p17810.051.22971.20771.22974.715439.67
35632004.10.08 00:59sell17820.051.22941.25041.2284
35642004.10.08 01:05sell17830.151.23001.25051.2290
35652004.10.08 02:23t/p17830.151.22901.25051.229015.005454.67
35662004.10.08 02:23close17820.051.22891.25041.22842.505457.17
35672004.10.08 02:30buy17840.051.22891.20791.2299
35682004.10.08 05:44t/p17840.051.22991.20791.22995.005462.17
35692004.10.08 05:51sell17850.051.22961.25061.2286
35702004.10.08 05:54sell17860.151.23021.25071.2292
35712004.10.08 05:55sell17870.451.23081.25081.2298
35722004.10.08 06:41sell17881.351.23141.25091.2304
35732004.10.08 07:00close17881.351.23111.25091.230440.495502.66
35742004.10.08 07:00close17870.451.23111.25081.2298-13.505489.16
35752004.10.08 07:01close17860.151.23111.25071.2292-13.505475.66
35762004.10.08 07:01close17850.051.23091.25061.2286-6.505469.16
35772004.10.08 07:12buy17890.051.23121.21021.2322
35782004.10.08 07:57t/p17890.051.23221.21021.23225.005474.16
35792004.10.08 08:01sell17900.051.23191.25291.2309
35802004.10.08 08:05sell17910.151.23251.25301.2315
35812004.10.08 08:11sell17920.451.23321.25321.2322
35822004.10.08 08:14sell17931.351.23381.25331.2328
35832004.10.08 08:15close17931.351.23341.25331.232854.015528.17
35842004.10.08 08:15close17920.451.23351.25321.2322-13.505514.67
35852004.10.08 08:15close17910.151.23341.25301.2315-13.505501.17
35862004.10.08 08:15close17900.051.23341.25291.2309-7.505493.67
35872004.10.08 08:21sell17940.051.23341.25441.2324
35882004.10.08 08:24sell17950.151.23401.25451.2330
35892004.10.08 11:25t/p17950.151.23301.25451.233015.005508.67
35902004.10.08 11:25close17940.051.23301.25441.23242.005510.67
35912004.10.08 11:36buy17960.061.23281.21181.2338
35922004.10.08 11:49buy17970.181.23211.21161.2331
35932004.10.08 12:03buy17980.451.23151.21151.2325
35942004.10.08 14:25buy17991.351.23091.21141.2319
35952004.10.08 14:30t/p17991.351.23191.21141.2319135.005645.67
35962004.10.08 14:30close17980.451.23241.21151.232540.505686.17
35972004.10.08 14:30close17970.181.23181.21161.2331-5.405680.77
35982004.10.08 14:30close17960.061.23311.21181.23381.805682.57
35992004.10.08 18:03sell18000.061.24161.26261.2406
36002004.10.08 18:11sell18010.181.24221.26271.2412
36012004.10.08 18:15sell18020.541.24281.26281.2418
36022004.10.08 18:58t/p18020.541.24181.26281.241854.005736.57
36032004.10.08 18:58close18010.181.24161.26271.241210.805747.37
36042004.10.08 18:58close18000.061.24171.26261.2406-0.605746.77
36052004.10.08 19:08buy18030.061.24201.22101.2430
36062004.10.08 20:23buy18040.181.24141.22091.2424
36072004.10.08 21:59buy18050.541.24071.22071.2417
36082004.10.11 00:00t/p18050.541.24171.22071.241750.925797.69
36092004.10.11 00:00close18040.181.24171.22091.24244.375802.06
36102004.10.11 00:00close18030.061.24161.22101.2430-2.745799.32
36112004.10.11 00:11sell18060.061.24141.26241.2404
36122004.10.11 00:42t/p18060.061.24041.26241.24046.005805.32
36132004.10.11 00:49buy18070.061.24081.21981.2418
36142004.10.11 00:50buy18080.181.23931.21881.2403
36152004.10.11 00:50t/p18080.181.24031.21881.240318.005823.32
36162004.10.11 00:50close18070.061.24061.21981.2418-1.205822.12
36172004.10.11 01:20sell18090.061.24071.26171.2397
36182004.10.11 02:00sell18100.181.24121.26171.2402
36192004.10.11 03:05sell18110.541.24181.26181.2408
36202004.10.11 03:05t/p18110.541.24081.26181.240854.005876.12
36212004.10.11 03:05close18100.181.24051.26171.240212.605888.72
36222004.10.11 03:05close18090.061.24081.26171.2397-0.605888.12
36232004.10.11 03:16sell18120.061.24051.26151.2395
36242004.10.11 08:57sell18130.181.24111.26161.2401
36252004.10.11 09:30t/p18130.181.24011.26161.240118.005906.12
36262004.10.11 09:30close18120.061.24011.26151.23952.405908.52
36272004.10.11 09:39buy18140.061.24051.21951.2415
36282004.10.11 10:46buy18150.181.23991.21941.2409
36292004.10.11 12:59buy18160.541.23941.21941.2404
36302004.10.11 14:21buy18171.621.23881.21931.2398
36312004.10.11 15:04close18171.621.23911.21931.239848.605957.12
36322004.10.11 15:04close18160.541.23901.21941.2404-21.605935.52
36332004.10.11 15:04close18150.181.23911.21941.2409-14.405921.12
36342004.10.11 15:04close18140.061.23901.21951.2415-9.005912.12
36352004.10.11 18:16sell18180.061.23841.25941.2374
36362004.10.11 19:05t/p18180.061.23741.25941.23746.005918.12
36372004.10.11 19:13buy18190.061.23741.21641.2384
36382004.10.11 22:59t/p18190.061.23841.21641.23846.005924.12
36392004.10.11 23:09sell18200.061.23771.25871.2367
36402004.10.11 23:15sell18210.181.23821.25871.2372
36412004.10.12 00:25sell18220.541.23881.25881.2378
36422004.10.12 01:39t/p18220.541.23781.25881.237854.005978.12
36432004.10.12 01:39close18210.181.23781.25871.23727.295985.41
36442004.10.12 01:39close18200.061.23781.25871.2367-0.575984.84
36452004.10.12 02:05buy18230.061.23731.21631.2383
36462004.10.12 02:52buy18240.181.23681.21631.2378
36472004.10.12 02:54buy18250.541.23611.21611.2371
36482004.10.12 07:47buy18261.621.23561.21611.2366
36492004.10.14 06:28close18261.621.23601.21611.236627.866012.70
36502004.10.14 06:28close18250.541.23591.21611.2371-23.115989.59
36512004.10.14 06:28close18240.181.23611.21631.2378-16.705972.89
36522004.10.14 06:28close18230.061.23631.21631.2383-7.375965.52
36532004.10.14 06:40sell18270.061.23601.25701.2350
36542004.10.14 07:11sell18280.181.23651.25701.2355
36552004.10.14 07:30t/p18280.181.23551.25701.235518.005983.52
36562004.10.14 07:30close18270.061.23551.25701.23503.005986.52
36572004.10.14 07:39buy18290.061.23571.21471.2367
36582004.10.14 07:58buy18300.181.23521.21471.2362
36592004.10.14 08:01buy18310.541.23461.21461.2356
36602004.10.14 08:15t/p18310.541.23561.21461.235654.006040.52
36612004.10.14 08:15close18300.181.23561.21471.23627.206047.72
36622004.10.14 08:15close18290.061.23571.21471.23670.006047.72
36632004.10.14 08:26sell18320.061.23551.25651.2345
36642004.10.14 08:58sell18330.181.23601.25651.2350
36652004.10.14 08:59sell18340.541.23651.25651.2355
36662004.10.14 09:06sell18351.621.23701.25651.2360
36672004.10.14 09:08close18351.621.23671.25651.236048.626096.34
36682004.10.14 09:08close18340.541.23651.25651.23550.006096.34
36692004.10.14 09:08close18330.181.23661.25651.2350-10.806085.54
36702004.10.14 09:08close18320.061.23671.25651.2345-7.206078.34
36712004.10.14 09:11sell18360.061.23631.25731.2353
36722004.10.14 10:03t/p18360.061.23531.25731.23536.006084.34
36732004.10.14 10:17buy18370.061.23511.21411.2361
36742004.10.14 10:39t/p18370.061.23611.21411.23616.006090.34
36752004.10.14 10:50sell18380.061.23591.25691.2349
36762004.10.14 12:32sell18390.181.23651.25701.2355
36772004.10.14 12:36sell18400.541.23701.25701.2360
36782004.10.14 14:09sell18411.621.23761.25711.2366
36792004.10.14 14:29close18411.621.23731.25711.236648.616138.95
36802004.10.14 14:29close18400.541.23741.25701.2360-21.606117.35
36812004.10.14 14:29close18390.181.23731.25701.2355-14.406102.95
36822004.10.14 14:29close18380.061.23721.25691.2349-7.806095.15
36832004.10.14 18:10sell18420.061.23931.26031.2383
36842004.10.14 18:50t/p18420.061.23831.26031.23836.006101.15
36852004.10.14 18:57buy18430.061.23851.21751.2395
36862004.10.14 20:36t/p18430.061.23951.21751.23956.006107.15
36872004.10.14 20:51sell18440.061.23971.26071.2387
36882004.10.14 22:27t/p18440.061.23871.26071.23876.006113.15
36892004.10.14 22:33buy18450.061.23901.21801.2400
36902004.10.14 22:57buy18460.181.23841.21791.2394
36912004.10.14 23:26buy18470.541.23781.21781.2388
36922004.10.15 00:31t/p18470.541.23881.21781.238850.926164.07
36932004.10.15 00:31close18460.181.23881.21791.23946.176170.25
36942004.10.15 00:31close18450.061.23871.21801.2400-2.146168.10
36952004.10.15 00:41sell18480.061.23881.25981.2378
36962004.10.15 03:06sell18490.181.23941.25991.2384
36972004.10.15 08:38sell18500.541.24001.26001.2390
36982004.10.15 08:58t/p18500.541.23901.26001.239054.006222.10
36992004.10.15 08:58close18490.181.23891.25991.23849.006231.10
37002004.10.15 08:58close18480.061.23901.25981.2378-1.206229.90
37012004.10.15 09:08buy18510.061.23871.21771.2397
37022004.10.15 09:39t/p18510.061.23971.21771.23976.006235.90
37032004.10.15 09:47sell18520.061.23971.26071.2387
37042004.10.15 10:01t/p18520.061.23871.26071.23876.006241.90
37052004.10.15 10:11buy18530.061.23901.21801.2400
37062004.10.15 12:18t/p18530.061.24001.21801.24006.006247.90
37072004.10.15 12:23sell18540.061.23971.26071.2387
37082004.10.15 12:53sell18550.181.24021.26071.2392
37092004.10.15 13:20sell18560.541.24081.26081.2398
37102004.10.15 13:52sell18571.621.24131.26081.2403
37112004.10.15 14:18close18571.621.24101.26081.240348.606296.50
37122004.10.15 14:18close18560.541.24111.26081.2398-16.216280.29
37132004.10.15 14:19close18550.181.24101.26071.2392-14.406265.89
37142004.10.15 14:19close18540.061.24111.26071.2387-8.406257.49
37152004.10.15 18:02buy18580.061.24831.22731.2493
37162004.10.15 18:02buy18590.181.24781.22731.2488
37172004.10.15 18:07buy18600.541.24721.22721.2482
37182004.10.15 18:10buy18611.621.24671.22721.2477
37192004.10.15 19:04close18611.621.24701.22721.247748.626306.11
37202004.10.15 19:04close18600.541.24691.22721.2482-16.206289.91
37212004.10.15 19:05close18590.181.24681.22731.2488-18.006271.91
37222004.10.15 19:05close18580.061.24671.22731.2493-9.606262.31
37232004.10.15 19:12sell18620.061.24641.26741.2454
37242004.10.15 20:14sell18630.181.24691.26741.2459
37252004.10.15 20:29sell18640.541.24761.26761.2466
37262004.10.15 22:59t/p18640.541.24661.26761.246654.006316.31
37272004.10.15 22:59close18630.181.24661.26741.24595.406321.71
37282004.10.15 22:59close18620.061.24691.26741.2454-3.006318.71
37292004.10.18 00:15sell18650.061.24811.26911.2471
37302004.10.18 07:05sell18660.181.24871.26921.2477
37312004.10.18 08:03t/p18660.181.24771.26921.247718.006336.71
37322004.10.18 08:03close18650.061.24771.26911.24712.406339.11
37332004.10.18 08:12buy18670.061.24791.22691.2489
37342004.10.18 09:35buy18680.181.24731.22681.2483
37352004.10.18 12:48t/p18680.181.24831.22681.248318.006357.11
37362004.10.18 12:48close18670.061.24831.22691.24892.406359.51
37372004.10.18 12:57sell18690.061.24801.26901.2470
37382004.10.18 13:26t/p18690.061.24701.26901.24706.006365.51
37392004.10.18 13:40buy18700.061.24661.22561.2476
37402004.10.18 14:18t/p18700.061.24761.22561.24766.006371.51
37412004.10.18 18:30buy18710.061.24911.22811.2501
37422004.10.18 18:32buy18720.181.24851.22801.2495
37432004.10.18 19:39t/p18720.181.24951.22801.249518.006389.51
37442004.10.18 19:39close18710.061.24961.22811.25013.006392.51
37452004.10.18 19:55sell18730.061.24941.27041.2484
37462004.10.18 20:32sell18740.181.24991.27041.2489
37472004.10.18 23:50t/p18740.181.24891.27041.248918.006410.51
37482004.10.18 23:50close18730.061.24891.27041.24843.006413.51
37492004.10.18 23:56buy18750.061.24911.22811.2501
37502004.10.19 00:14buy18760.181.24861.22811.2496
37512004.10.19 01:22buy18770.541.24801.22801.2490
37522004.10.19 02:33buy18781.621.24751.22801.2485
37532004.10.19 10:19close18781.621.24781.22801.248548.616462.12
37542004.10.19 10:19close18770.541.24791.22801.2490-5.406456.72
37552004.10.19 10:20close18760.181.24811.22811.2496-9.006447.72
37562004.10.19 10:20close18750.061.24801.22811.2501-6.946440.78
37572004.10.19 10:27sell18790.061.24771.26871.2467
37582004.10.19 10:31sell18800.181.24821.26871.2472
37592004.10.19 11:02sell18810.541.24881.26881.2478
37602004.10.19 11:11sell18821.621.24941.26891.2484
37612004.10.19 11:15close18821.621.24911.26891.248448.596489.37
37622004.10.19 11:15close18810.541.24921.26881.2478-21.606467.77
37632004.10.19 11:15close18800.181.24911.26871.2472-16.206451.57
37642004.10.19 11:15close18790.061.24931.26871.2467-9.606441.97
37652004.10.19 11:25sell18830.061.24941.27041.2484
37662004.10.19 11:36sell18840.181.25001.27051.2490
37672004.10.19 11:43sell18850.541.25061.27061.2496
37682004.10.19 11:44sell18861.621.25121.27071.2502
37692004.10.19 12:01close18861.621.25081.27071.250264.806506.77
37702004.10.19 12:02close18850.541.25101.27061.2496-21.586485.19
37712004.10.19 12:02close18840.181.25091.27051.2490-16.206468.99
37722004.10.19 12:02close18830.061.25101.27041.2484-9.606459.39
37732004.10.19 12:25buy18870.061.25041.22941.2514
37742004.10.19 13:39buy18880.181.24991.22941.2509
37752004.10.19 13:41buy18890.541.24941.22941.2504
37762004.10.19 14:06t/p18890.541.25041.22941.250454.006513.39
37772004.10.19 14:06close18880.181.25041.22941.25099.006522.39
37782004.10.19 14:06close18870.061.25061.22941.25141.206523.59
37792004.10.19 18:21sell18900.071.25121.27221.2502
37802004.10.19 19:05sell18910.211.25171.27221.2507
37812004.10.19 21:41sell18920.541.25231.27231.2513
37822004.10.19 22:52t/p18920.541.25131.27231.251354.006577.59
37832004.10.19 22:52close18910.211.25131.27221.25078.406585.99
37842004.10.19 22:52close18900.071.25131.27221.2502-0.706585.29
37852004.10.19 22:59buy18930.071.25151.23051.2525
37862004.10.20 03:40buy18940.211.25101.23051.2520
37872004.10.20 03:55buy18950.631.25041.23041.2514
37882004.10.20 06:01buy18961.621.24981.23031.2508
37892004.10.20 06:06close18961.621.25011.23031.250848.576633.86
37902004.10.20 06:06close18950.631.25001.23041.2514-25.206608.66
37912004.10.20 06:06close18940.211.25011.23051.2520-18.906589.76
37922004.10.20 06:06close18930.071.25001.23051.2525-10.906578.86
37932004.10.20 06:06buy18970.071.25031.22931.2513
37942004.10.20 08:21t/p18970.071.25131.22931.25137.006585.86
37952004.10.20 08:35sell18980.071.25151.27251.2505
37962004.10.20 08:36sell18990.211.25211.27261.2511
37972004.10.20 09:20sell19000.631.25271.27271.2517
37982004.10.20 09:21sell19011.621.25331.27281.2523
37992004.10.25 00:53s/l18980.071.27251.27251.2505-146.826439.04
38002004.10.25 00:53s/l18990.211.27261.27261.2511-429.986009.06
38012004.10.25 00:53s/l19000.631.27271.27271.2517-1258.434750.64
38022004.10.25 00:53close19011.621.27271.27281.2523-3138.761611.88
38032004.10.25 01:01sell19020.021.27261.29361.2716
38042004.10.25 01:25sell19030.061.27311.29361.2721
38052004.10.25 01:37sell19040.181.27361.29361.2726
38062004.10.25 02:01sell19050.541.27421.29371.2732
38072004.10.25 02:03close19050.541.27381.29371.273221.601633.48
38082004.10.25 02:03close19040.181.27381.29361.2726-3.601629.88
38092004.10.25 02:03close19030.061.27361.29361.2721-3.001626.88
38102004.10.25 02:04close19020.021.27381.29361.2716-2.401624.48
38112004.10.25 02:07sell19060.021.27341.29441.2724
38122004.10.25 02:13sell19070.061.27401.29451.2730
38132004.10.25 02:21sell19080.181.27451.29451.2735
38142004.10.25 02:23sell19090.541.27511.29461.2741
38152004.10.26 17:27close19090.541.27471.29461.274121.871646.35
38162004.10.26 17:27close19080.181.27481.29451.2735-5.311641.04
38172004.10.26 17:27close19070.061.27471.29451.2730-4.171636.87
38182004.10.26 17:27close19060.021.27481.29441.2724-2.791634.08
38192004.10.26 18:00sell19100.021.27551.29651.2745
38202004.10.26 18:04t/p19100.021.27451.29651.27452.001636.08
38212004.10.26 18:29buy19110.021.27381.25281.2748
38222004.10.26 18:34buy19120.061.27311.25261.2741
38232004.10.26 18:35buy19130.181.27251.25251.2735
38242004.10.26 18:45t/p19130.181.27351.25251.273518.001654.08
38252004.10.26 18:45close19120.061.27361.25261.27413.001657.08
38262004.10.26 18:45close19110.021.27351.25281.2748-0.601656.48
38272004.10.26 19:08sell19140.021.27351.29451.2725
38282004.10.26 19:20sell19150.061.27401.29451.2730
38292004.10.26 19:24sell19160.181.27461.29461.2736
38302004.10.26 19:27sell19170.541.27511.29461.2741
38312004.10.26 19:46close19170.541.27481.29461.274116.211672.69
38322004.10.26 19:46close19160.181.27491.29461.2736-5.401667.29
38332004.10.26 19:46close19150.061.27481.29451.2730-4.801662.49
38342004.10.26 19:46close19140.021.27501.29451.2725-3.001659.49
38352004.10.26 19:59buy19180.021.27501.25401.2760
38362004.10.26 21:07t/p19180.021.27601.25401.27602.001661.49
38372004.10.26 21:22sell19190.021.27651.29751.2755
38382004.10.26 23:09t/p19190.021.27551.29751.27552.001663.49
38392004.10.26 23:31buy19200.021.27501.25401.2760
38402004.10.26 23:55buy19210.061.27441.25391.2754
38412004.10.27 00:09t/p19210.061.27541.25391.27545.661669.15
38422004.10.27 00:09close19200.021.27541.25401.27600.691669.83
38432004.10.27 00:21sell19220.021.27521.29621.2742
38442004.10.27 00:35sell19230.061.27571.29621.2747
38452004.10.27 00:54sell19240.181.27631.29631.2753
38462004.10.27 01:43t/p19240.181.27531.29631.275318.001687.83
38472004.10.27 01:43close19230.061.27531.29621.27472.401690.23
38482004.10.27 01:43close19220.021.27541.29621.2742-0.401689.83
38492004.10.27 01:53buy19250.021.27561.25461.2766
38502004.10.27 01:55buy19260.061.27501.25451.2760
38512004.10.27 02:24buy19270.181.27441.25441.2754
38522004.10.27 02:47t/p19270.181.27541.25441.275418.001707.83
38532004.10.27 02:47close19260.061.27541.25451.27602.401710.23
38542004.10.27 02:47close19250.021.27531.25461.2766-0.601709.63
38552004.10.27 02:54sell19280.021.27501.29601.2740
38562004.10.27 03:32t/p19280.021.27401.29601.27402.001711.63
38572004.10.27 03:43buy19290.021.27351.25251.2745
38582004.10.27 03:53buy19300.061.27301.25251.2740
38592004.10.27 04:36t/p19300.061.27401.25251.27406.001717.63
38602004.10.27 04:36close19290.021.27401.25251.27451.001718.63
38612004.10.27 04:43sell19310.021.27361.29461.2726
38622004.10.27 06:21sell19320.061.27421.29471.2732
38632004.10.27 06:35sell19330.181.27501.29501.2740
38642004.10.27 06:50sell19340.541.27551.29501.2745
38652004.10.27 07:25close19340.541.27521.29501.274516.201734.83
38662004.10.27 07:25close19330.181.27521.29501.2740-3.601731.23
38672004.10.27 07:25close19320.061.27531.29471.2732-6.601724.63
38682004.10.27 07:25close19310.021.27541.29461.2726-3.601721.03
38692004.10.27 07:48buy19350.021.27541.25441.2764
38702004.10.27 07:53buy19360.061.27481.25431.2758
38712004.10.27 08:32t/p19360.061.27581.25431.27586.001727.03
38722004.10.27 08:32close19350.021.27591.25441.27641.001728.03
38732004.10.27 08:40sell19370.021.27571.29671.2747
38742004.10.27 08:45sell19380.061.27621.29671.2752
38752004.10.27 12:23sell19390.181.27681.29681.2758
38762004.10.27 12:24sell19400.541.27731.29681.2763
38772004.10.27 16:58close19400.541.27691.29681.276321.601749.63
38782004.10.27 16:58close19390.181.27701.29681.2758-3.601746.03
38792004.10.27 16:58close19380.061.27651.29671.2752-1.801744.23
38802004.10.27 16:59close19370.021.27651.29671.2747-1.601742.63
38812004.10.27 18:23buy19410.021.27121.25021.2722
38822004.10.27 18:26buy19420.061.27061.25011.2716
38832004.10.27 18:41t/p19420.061.27161.25011.27166.001748.63
38842004.10.27 18:41close19410.021.27161.25021.27220.801749.43
38852004.10.27 18:54sell19430.021.27171.29271.2707
38862004.10.27 19:04t/p19430.021.27071.29271.27072.001751.43
38872004.10.27 19:15buy19440.021.27071.24971.2717
38882004.10.27 20:04t/p19440.021.27171.24971.27172.001753.43
38892004.10.27 20:09sell19450.021.27131.29231.2703
38902004.10.27 20:28t/p19450.021.27031.29231.27032.001755.43
38912004.10.27 20:35buy19460.021.27061.24961.2716
38922004.10.27 20:52buy19470.061.27011.24961.2711
38932004.10.27 22:26t/p19470.061.27111.24961.27116.001761.43
38942004.10.27 22:26close19460.021.27111.24961.27161.001762.43
38952004.10.27 22:36sell19480.021.27081.29181.2698
38962004.10.27 23:52t/p19480.021.26981.29181.26982.001764.43
38972004.10.27 23:57buy19490.021.26991.24891.2709
38982004.10.28 01:49buy19500.061.26941.24891.2704
38992004.10.28 02:38buy19510.181.26871.24871.2697
39002004.10.28 02:40buy19520.541.26811.24861.2691
39012004.10.28 02:43close19520.541.26851.24861.269121.601786.03
39022004.10.28 02:43close19510.181.26851.24871.2697-3.601782.43
39032004.10.28 02:43close19500.061.26841.24891.2704-6.001776.43
39042004.10.28 02:43close19490.021.26831.24891.2709-3.541772.89
39052004.10.28 02:47buy19530.021.26871.24771.2697
39062004.10.28 02:59t/p19530.021.26971.24771.26972.001774.89
39072004.10.28 03:13sell19540.021.27101.29201.2700
39082004.10.28 03:15sell19550.061.27151.29201.2705
39092004.10.28 03:31sell19560.181.27211.29211.2711
39102004.10.28 07:06sell19570.541.27271.29221.2717
39112004.10.28 07:08close19570.541.27241.29221.271716.201791.09
39122004.10.28 07:08close19560.181.27231.29211.2711-3.601787.49
39132004.10.28 07:08close19550.061.27241.29201.2705-5.401782.09
39142004.10.28 07:08close19540.021.27231.29201.2700-2.601779.49
39152004.10.28 07:15sell19580.021.27241.29341.2714
39162004.10.28 07:32t/p19580.021.27141.29341.27142.001781.49
39172004.10.28 07:41buy19590.021.27171.25071.2727
39182004.10.28 08:13t/p19590.021.27271.25071.27272.001783.49
39192004.10.28 08:19sell19600.021.27211.29311.2711
39202004.10.28 08:24sell19610.061.27261.29311.2716
39212004.10.28 08:46sell19620.181.27321.29321.2722
39222004.10.28 08:52sell19630.541.27381.29331.2728
39232004.10.28 08:55close19630.541.27351.29331.272816.201799.69
39242004.10.28 08:55close19620.181.27341.29321.2722-3.601796.09
39252004.10.28 08:55close19610.061.27331.29311.2716-4.201791.89
39262004.10.28 08:55close19600.021.27341.29311.2711-2.601789.29
39272004.10.28 08:56sell19640.021.27331.29431.2723
39282004.10.28 09:04sell19650.061.27401.29451.2730
39292004.10.28 09:10sell19660.181.27461.29461.2736
39302004.10.28 09:23t/p19660.181.27361.29461.273618.001807.29
39312004.10.28 09:23close19650.061.27361.29451.27302.401809.69
39322004.10.28 09:24close19640.021.27371.29431.2723-0.801808.89
39332004.10.28 09:42buy19670.021.27271.25171.2737
39342004.10.28 09:48buy19680.061.27211.25161.2731
39352004.10.28 09:51buy19690.181.27161.25161.2726
39362004.10.28 10:26t/p19690.181.27261.25161.272618.001826.89
39372004.10.28 10:26close19680.061.27261.25161.27313.001829.89
39382004.10.28 10:27close19670.021.27261.25171.2737-0.201829.69
39392004.10.28 10:37sell19700.021.27261.29361.2716
39402004.10.28 10:47t/p19700.021.27161.29361.27162.001831.69
39412004.10.28 10:55buy19710.021.27171.25071.2727
39422004.10.28 12:27buy19720.061.27101.25051.2720
39432004.10.28 12:28buy19730.181.27041.25041.2714
39442004.10.28 12:35buy19740.541.26991.25041.2709
39452004.10.28 13:55close19740.541.27021.25041.270916.201847.89
39462004.10.28 13:55close19730.181.27021.25041.2714-3.601844.29
39472004.10.28 13:55close19720.061.27011.25051.2720-5.401838.89
39482004.10.28 13:55close19710.021.27001.25071.2727-3.401835.49
39492004.10.28 13:55sell19750.021.27001.29101.2690
39502004.10.28 14:02sell19760.061.27061.29111.2696
39512004.10.28 14:04sell19770.181.27131.29131.2703
39522004.10.28 14:19t/p19770.181.27031.29131.270318.001853.49
39532004.10.28 14:19close19760.061.27031.29111.26961.801855.29
39542004.10.28 14:19close19750.021.27041.29101.2690-0.801854.49
39552004.10.28 18:05sell19780.021.27521.29621.2742
39562004.10.28 18:17sell19790.061.27571.29621.2747
39572004.10.28 18:23sell19800.181.27631.29631.2753
39582004.10.28 18:50t/p19800.181.27531.29631.275318.001872.49
39592004.10.28 18:50close19790.061.27531.29621.27472.401874.89
39602004.10.28 18:50close19780.021.27521.29621.27420.001874.89
39612004.10.28 19:04buy19810.021.27501.25401.2760
39622004.10.28 19:29buy19820.061.27441.25391.2754
39632004.10.28 19:39buy19830.181.27381.25381.2748
39642004.10.28 19:45buy19840.541.27321.25371.2742
39652004.10.28 19:50close19840.541.27361.25371.274221.601896.49
39662004.10.28 19:50close19830.181.27361.25381.2748-3.601892.89
39672004.10.28 19:50close19820.061.27351.25391.2754-5.401887.49
39682004.10.28 19:50close19810.021.27341.25401.2760-3.201884.29
39692004.10.28 19:51buy19850.021.27381.25281.2748
39702004.10.28 19:59buy19860.061.27311.25261.2741
39712004.10.28 19:59buy19870.181.27251.25251.2735
39722004.10.28 20:00buy19880.541.27191.25241.2729
39732004.10.28 20:01close19880.541.27221.25241.272916.201900.49
39742004.10.28 20:01close19870.181.27211.25251.2735-7.201893.29
39752004.10.28 20:01close19860.061.27221.25261.2741-5.401887.89
39762004.10.28 20:01close19850.021.27211.25281.2748-3.401884.49
39772004.10.28 20:06buy19890.021.27321.25221.2742
39782004.10.28 20:32buy19900.061.27251.25201.2735
39792004.10.28 21:17t/p19900.061.27351.25201.27356.001890.49
39802004.10.28 21:17close19890.021.27361.25221.27420.801891.29
39812004.10.28 21:29sell19910.021.27381.29481.2728
39822004.10.28 21:35sell19920.061.27441.29491.2734
39832004.10.29 02:02sell19930.181.27501.29501.2740
39842004.10.29 02:04sell19940.541.27551.29501.2745
39852004.10.29 02:06close19940.541.27501.29501.274527.001918.29
39862004.10.29 02:06close19930.181.27511.29501.2740-1.801916.49
39872004.10.29 02:06close19920.061.27501.29491.2734-3.571912.92
39882004.10.29 02:06close19910.021.27501.29481.2728-2.391910.53
39892004.10.29 02:11sell19950.021.27501.29601.2740
39902004.10.29 02:38sell19960.061.27551.29601.2745
39912004.10.29 02:56t/p19960.061.27451.29601.27456.001916.53
39922004.10.29 02:56close19950.021.27451.29601.27401.001917.53
39932004.10.29 03:12buy19970.021.27381.25281.2748
39942004.10.29 05:43t/p19970.021.27481.25281.27482.001919.53
39952004.10.29 05:53sell19980.021.27431.29531.2733
39962004.10.29 06:30sell19990.061.27481.29531.2738
39972004.10.29 07:54t/p19990.061.27381.29531.27386.001925.53
39982004.10.29 07:54close19980.021.27381.29531.27331.001926.53
39992004.10.29 08:03buy20000.021.27401.25301.2750
40002004.10.29 08:37t/p20000.021.27501.25301.27502.001928.53
40012004.10.29 08:50sell20010.021.27521.29621.2742
40022004.10.29 08:57sell20020.061.27571.29621.2747
40032004.10.29 08:59sell20030.181.27631.29631.2753
40042004.10.29 09:08sell20040.541.27691.29641.2759
40052004.10.29 09:09close20040.541.27661.29641.275916.201944.73
40062004.10.29 09:09close20030.181.27651.29631.2753-3.601941.13
40072004.10.29 09:10close20020.061.27651.29621.2747-4.801936.33
40082004.10.29 09:10close20010.021.27651.29621.2742-2.601933.73
40092004.10.29 09:12sell20050.021.27591.29691.2749
40102004.10.29 09:35sell20060.061.27651.29701.2755
40112004.10.29 10:08sell20070.181.27711.29711.2761
40122004.10.29 10:19t/p20070.181.27611.29711.276118.001951.73
40132004.10.29 10:19close20060.061.27611.29701.27552.401954.13
40142004.10.29 10:19close20050.021.27591.29691.27490.001954.13
40152004.10.29 10:30buy20080.021.27571.25471.2767
40162004.10.29 11:11buy20090.061.27501.25451.2760
40172004.10.29 11:45buy20100.181.27441.25441.2754
40182004.10.29 11:53t/p20100.181.27541.25441.275418.001972.13
40192004.10.29 11:53close20090.061.27541.25451.27602.401974.53
40202004.10.29 11:53close20080.021.27551.25471.2767-0.401974.13
40212004.10.29 12:09sell20110.021.27481.29581.2738
40222004.10.29 12:44sell20120.061.27531.29581.2743
40232004.10.29 13:11sell20130.181.27591.29591.2749
40242004.10.29 13:42t/p20130.181.27491.29591.274918.001992.13
40252004.10.29 13:42close20120.061.27491.29581.27432.401994.53
40262004.10.29 13:42close20110.021.27481.29581.27380.001994.53
40272004.10.29 13:53buy20140.021.27471.25371.2757
40282004.10.29 14:00buy20150.061.27411.25361.2751
40292004.10.29 14:01buy20160.181.27361.25361.2746
40302004.10.29 14:27buy20170.541.27301.25351.2740
40312004.10.29 14:29close20170.541.27331.25351.274016.202010.73
40322004.10.29 14:29close20160.181.27321.25361.2746-7.202003.53
40332004.10.29 14:29close20150.061.27331.25361.2751-4.801998.73
40342004.10.29 14:30close20140.021.27341.25371.2757-2.601996.13
40352004.10.29 18:07buy20180.021.27471.25371.2757
40362004.10.29 18:19t/p20180.021.27571.25371.27572.001998.13
40372004.10.29 18:28sell20190.021.27511.29611.2741
40382004.10.29 18:39sell20200.061.27561.29611.2746
40392004.10.29 18:41sell20210.181.27611.29611.2751
40402004.10.29 18:53t/p20210.181.27511.29611.275118.002016.13
40412004.10.29 18:53close20200.061.27501.29611.27463.602019.73
40422004.10.29 18:54close20190.021.27491.29611.27410.402020.13
40432004.10.29 19:21sell20220.021.27641.29741.2754
40442004.10.29 19:28sell20230.061.27691.29741.2759
40452004.10.29 19:37sell20240.181.27801.29801.2770
40462004.10.29 19:51sell20250.541.27851.29801.2775
40472004.10.29 19:53close20250.541.27821.29801.277516.202036.33
40482004.10.29 19:53close20240.181.27861.29801.2770-10.802025.53
40492004.10.29 19:53close20230.061.27861.29741.2759-10.202015.33
40502004.10.29 19:54close20220.021.27861.29741.2754-4.402010.93
40512004.10.29 19:55sell20260.021.27781.29881.2768
40522004.10.29 19:57sell20270.061.27841.29891.2774
40532004.10.29 20:00sell20280.181.27911.29911.2781
40542004.10.29 20:03t/p20280.181.27811.29911.278118.002028.93
40552004.10.29 20:03close20270.061.27801.29891.27742.402031.33
40562004.10.29 20:04close20260.021.27861.29881.2768-1.602029.73
40572004.10.29 20:33sell20290.021.27871.29971.2777
40582004.10.29 21:22sell20300.061.27921.29971.2782
40592004.11.01 00:00sell20310.181.28141.30141.2804
40602004.11.01 00:05sell20320.541.28191.30141.2809
40612004.11.01 01:46close20320.541.28151.30141.280921.602051.33
40622004.11.01 01:46close20310.181.28151.30141.2804-1.802049.53
40632004.11.01 01:46close20300.061.28141.29971.2782-13.172036.36
40642004.11.01 01:46close20290.021.28131.29971.2777-5.192031.17
40652004.11.01 02:00buy20330.021.28091.25991.2819
40662004.11.01 02:07buy20340.061.28031.25981.2813
40672004.11.01 02:07buy20350.181.27971.25971.2807
40682004.11.01 02:13buy20360.541.27901.25951.2800
40692004.11.01 02:31close20360.541.27941.25951.280021.602052.77
40702004.11.01 02:31close20350.181.27941.25971.2807-5.402047.37
40712004.11.01 02:31close20340.061.27931.25981.2813-6.002041.37
40722004.11.01 02:31close20330.021.27941.25991.2819-3.002038.37
40732004.11.01 03:07buy20370.021.27801.25701.2790
40742004.11.01 07:24buy20380.061.27751.25701.2785
40752004.11.01 07:24buy20390.181.27671.25671.2777
40762004.11.01 07:33t/p20390.181.27771.25671.277718.002056.37
40772004.11.01 07:33close20380.061.27771.25701.27851.202057.57
40782004.11.01 07:33close20370.021.27771.25701.2790-0.602056.97
40792004.11.01 07:53sell20400.021.27821.29921.2772
40802004.11.01 07:54sell20410.061.27881.29931.2778
40812004.11.01 08:46t/p20410.061.27781.29931.27786.002062.97
40822004.11.01 08:46close20400.021.27771.29921.27721.002063.97
40832004.11.01 08:55buy20420.021.27801.25701.2790
40842004.11.01 09:04buy20430.061.27751.25701.2785
40852004.11.01 10:07buy20440.181.27691.25691.2779
40862004.11.01 10:18buy20450.541.27631.25681.2773
40872004.11.01 16:11close20450.541.27671.25681.277321.602085.57
40882004.11.01 16:11close20440.181.27661.25691.2779-5.402080.17
40892004.11.01 16:11close20430.061.27671.25701.2785-4.802075.37
40902004.11.01 16:11close20420.021.27681.25701.2790-2.402072.97
40912004.11.01 18:01sell20460.021.27381.29481.2728
40922004.11.01 18:05sell20470.061.27441.29491.2734
40932004.11.01 18:15sell20480.181.27501.29501.2740
40942004.11.01 18:16sell20490.541.27551.29501.2745
40952004.11.01 18:17close20490.541.27521.29501.274516.202089.17
40962004.11.01 18:17close20480.181.27531.29501.2740-5.402083.77
40972004.11.01 18:17close20470.061.27521.29491.2734-4.802078.97
40982004.11.01 18:17close20460.021.27501.29481.2728-2.402076.57
40992004.11.01 18:29sell20500.021.27481.29581.2738
41002004.11.01 21:58sell20510.061.27531.29581.2743
41012004.11.02 00:21t/p20510.061.27431.29581.27436.032082.60
41022004.11.02 00:21close20500.021.27421.29581.27381.212083.81
41032004.11.02 00:28buy20520.021.27451.25351.2755
41042004.11.02 00:40buy20530.061.27401.25351.2750
41052004.11.02 01:48buy20540.181.27341.25341.2744
41062004.11.02 06:50buy20550.541.27271.25321.2737
41072004.11.02 07:03close20550.541.27311.25321.273721.602105.41
41082004.11.02 07:03close20540.181.27301.25341.2744-7.202098.21
41092004.11.02 07:03close20530.061.27321.25351.2750-4.802093.41
41102004.11.02 07:03close20520.021.27321.25351.2755-2.602090.81
41112004.11.02 07:19buy20560.021.27251.25151.2735
41122004.11.02 07:52buy20570.061.27191.25141.2729
41132004.11.02 08:08buy20580.181.27141.25141.2724
41142004.11.02 08:42buy20590.541.27081.25131.2718
41152004.11.02 09:45close20590.541.27131.25131.271827.002117.81
41162004.11.02 09:45close20580.181.27141.25141.27240.002117.81
41172004.11.02 09:45close20570.061.27151.25141.2729-2.402115.41
41182004.11.02 09:45close20560.021.27151.25151.2735-2.002113.41
41192004.11.02 09:56sell20600.021.27121.29221.2702
41202004.11.02 10:00sell20610.061.27171.29221.2707
41212004.11.02 10:19t/p20610.061.27071.29221.27076.002119.41
41222004.11.02 10:19close20600.021.27061.29221.27021.202120.61
41232004.11.02 10:28buy20620.021.27111.25011.2721
41242004.11.02 11:01buy20630.061.27041.24991.2714
41252004.11.02 11:15buy20640.181.26981.24981.2708
41262004.11.02 14:17t/p20640.181.27081.24981.270818.002138.61
41272004.11.02 14:17close20630.061.27091.24991.27143.002141.61
41282004.11.02 14:17close20620.021.27101.25011.2721-0.202141.41
41292004.11.02 18:00sell20650.021.26961.29061.2686
41302004.11.02 18:03sell20660.061.27021.29071.2692
41312004.11.02 19:29t/p20660.061.26921.29071.26926.002147.41
41322004.11.02 19:29close20650.021.26911.29061.26861.002148.41
41332004.11.02 19:41buy20670.021.26901.24801.2700
41342004.11.02 20:15buy20680.061.26811.24761.2691
41352004.11.02 20:36buy20690.181.26751.24751.2685
41362004.11.02 20:37buy20700.541.26681.24731.2678
41372004.11.02 20:50close20700.541.26721.24731.267821.612170.02
41382004.11.02 20:50close20690.181.26721.24751.2685-5.402164.62
41392004.11.02 20:50close20680.061.26711.24761.2691-6.002158.62
41402004.11.02 20:51close20670.021.26701.24801.2700-4.002154.62
41412004.11.02 21:15sell20710.021.27101.29201.2700
41422004.11.02 21:22sell20720.061.27181.29231.2708
41432004.11.02 21:22sell20730.181.27231.29231.2713
41442004.11.02 21:36t/p20730.181.27131.29231.271318.002172.62
41452004.11.02 21:36close20720.061.27121.29231.27083.602176.22
41462004.11.02 21:36close20710.021.27131.29201.2700-0.602175.62
41472004.11.02 21:57sell20740.021.27241.29341.2714
41482004.11.02 22:25sell20750.061.27291.29341.2719
41492004.11.02 22:48sell20760.181.27351.29351.2725
41502004.11.02 22:57sell20770.541.27411.29361.2731
41512004.11.02 23:12close20770.541.27381.29361.273116.202191.82
41522004.11.02 23:12close20760.181.27401.29351.2725-9.002182.82
41532004.11.02 23:12close20750.061.27401.29341.2719-6.602176.22
41542004.11.02 23:13close20740.021.27401.29341.2714-3.202173.02
41552004.11.02 23:29sell20780.021.27421.29521.2732
41562004.11.03 00:16t/p20780.021.27321.29521.27322.012175.03
41572004.11.03 00:32buy20790.021.27131.25031.2723
41582004.11.03 01:04buy20800.061.27081.25031.2718
41592004.11.03 01:21t/p20800.061.27181.25031.27186.002181.03
41602004.11.03 01:21close20790.021.27181.25031.27231.002182.03
41612004.11.03 01:35sell20810.021.27191.29291.2709
41622004.11.03 01:43sell20820.061.27251.29301.2715
41632004.11.03 02:26t/p20820.061.27151.29301.27156.002188.03
41642004.11.03 02:26close20810.021.27151.29291.27090.802188.83
41652004.11.03 02:36buy20830.021.27131.25031.2723
41662004.11.03 02:45buy20840.061.27081.25031.2718
41672004.11.03 03:01buy20850.181.27021.25021.2712
41682004.11.03 03:07buy20860.541.26941.24991.2704
41692004.11.03 04:41close20860.541.27001.24991.270432.402221.23
41702004.11.03 04:41close20850.181.26991.25021.2712-5.402215.83
41712004.11.03 04:41close20840.061.27001.25031.2718-4.802211.03
41722004.11.03 04:41close20830.021.26991.25031.2723-2.802208.23
41732004.11.03 04:51sell20870.021.26941.29041.2684
41742004.11.03 04:53sell20880.061.27001.29051.2690
41752004.11.03 04:55sell20890.181.27061.29061.2696
41762004.11.03 05:14t/p20890.181.26961.29061.269618.002226.23
41772004.11.03 05:14close20880.061.26961.29051.26902.402228.63
41782004.11.03 05:14close20870.021.26951.29041.2684-0.202228.43
41792004.11.03 05:24buy20900.021.26951.24851.2705
41802004.11.03 05:26buy20910.061.26891.24841.2699
41812004.11.03 05:39buy20920.181.26841.24841.2694
41822004.11.03 05:39buy20930.541.26791.24841.2689
41832004.11.03 05:45close20930.541.26821.24841.268916.202244.63
41842004.11.03 05:45close20920.181.26811.24841.2694-5.402239.23
41852004.11.03 05:45close20910.061.26821.24841.2699-4.202235.03
41862004.11.03 05:45close20900.021.26821.24851.2705-2.602232.43
41872004.11.03 05:47buy20940.021.26801.24701.2690
41882004.11.03 05:53buy20950.061.26741.24691.2684
41892004.11.03 05:59t/p20950.061.26841.24691.26846.002238.43
41902004.11.03 05:59close20940.021.26841.24701.26900.802239.23
41912004.11.03 06:13sell20960.021.26891.28991.2679
41922004.11.03 06:38sell20970.061.26961.29011.2686
41932004.11.03 06:41t/p20970.061.26861.29011.26866.002245.23
41942004.11.03 06:41close20960.021.26851.28991.26790.802246.03
41952004.11.03 06:42sell20980.021.26811.28911.2671
41962004.11.03 06:45sell20990.061.26891.28941.2679
41972004.11.03 06:45sell21000.181.26941.28941.2684
41982004.11.03 06:47t/p21000.181.26841.28941.268418.002264.03
41992004.11.03 06:47close20990.061.26831.28941.26793.602267.63
42002004.11.03 06:47close20980.021.26811.28911.26710.002267.63
42012004.11.03 06:57buy21010.021.26841.24741.2694
42022004.11.03 06:57buy21020.061.26771.24721.2687
42032004.11.03 06:58buy21030.181.26721.24721.2682
42042004.11.03 07:03buy21040.541.26661.24711.2676
42052004.11.03 07:07close21040.541.26691.24711.267616.202283.83
42062004.11.03 07:07close21030.181.26701.24721.2682-3.602280.23
42072004.11.03 07:07close21020.061.26701.24721.2687-4.202276.03
42082004.11.03 07:08close21010.021.26721.24741.2694-2.402273.63
42092004.11.03 07:10buy21050.021.26761.24661.2686
42102004.11.03 07:22buy21060.061.26711.24661.2681
42112004.11.03 07:24buy21070.181.26651.24651.2675
42122004.11.03 07:29buy21080.541.26591.24641.2669
42132004.11.03 07:29close21080.541.26621.24641.266916.202289.83
42142004.11.03 07:29close21070.181.26611.24651.2675-7.202282.63
42152004.11.03 07:29close21060.061.26621.24661.2681-5.402277.23
42162004.11.03 07:30close21050.021.26621.24661.2686-2.802274.43
42172004.11.03 07:36buy21090.021.26701.24601.2680
42182004.11.03 07:38buy21100.061.26641.24591.2674
42192004.11.03 07:48t/p21100.061.26741.24591.26746.002280.43
42202004.11.03 07:48close21090.021.26751.24601.26801.002281.43
42212004.11.03 08:07sell21110.021.27061.29161.2696
42222004.11.03 08:08sell21120.061.27111.29161.2701
42232004.11.03 08:08sell21130.181.27171.29171.2707
42242004.11.03 08:18t/p21130.181.27071.29171.270718.002299.43
42252004.11.03 08:18close21120.061.27071.29161.27012.402301.83
42262004.11.03 08:18close21110.021.27051.29161.26960.202302.03
42272004.11.03 08:50buy21140.021.27061.24961.2716
42282004.11.03 09:12buy21150.061.27001.24951.2710
42292004.11.03 09:33buy21160.181.26921.24921.2702
42302004.11.03 09:35buy21170.541.26871.24921.2697
42312004.11.03 09:37close21170.541.26911.24921.269721.602323.63
42322004.11.03 09:37close21160.181.26911.24921.2702-1.802321.83
42332004.11.03 09:38close21150.061.26891.24951.2710-6.602315.23
42342004.11.03 09:38close21140.021.26871.24961.2716-3.802311.43
42352004.11.03 09:43buy21180.021.26921.24821.2702
42362004.11.03 09:47buy21190.061.26871.24821.2697
42372004.11.03 10:07buy21200.181.26811.24811.2691
42382004.11.03 10:33t/p21200.181.26911.24811.269118.002329.43
42392004.11.03 10:33close21190.061.26911.24821.26972.402331.83
42402004.11.03 10:33close21180.021.26901.24821.2702-0.402331.43
42412004.11.03 10:49sell21210.021.26981.29081.2688
42422004.11.03 10:58sell21220.061.27031.29081.2693
42432004.11.03 11:00sell21230.181.27101.29101.2700
42442004.11.03 11:09sell21240.541.27151.29101.2705
42452004.11.03 11:28close21240.541.27121.29101.270516.202347.63
42462004.11.03 11:28close21230.181.27111.29101.2700-1.802345.83
42472004.11.03 11:28close21220.061.27121.29081.2693-5.402340.43
42482004.11.03 11:29close21210.021.27131.29081.2688-3.002337.43
42492004.11.03 11:53buy21250.021.27041.24941.2714
42502004.11.03 12:05t/p21250.021.27141.24941.27142.002339.43
42512004.11.03 12:19sell21260.021.27191.29291.2709
42522004.11.03 13:12sell21270.061.27241.29291.2714
42532004.11.03 13:13sell21280.181.27321.29321.2722
42542004.11.03 13:15sell21290.541.27381.29331.2728
42552004.11.05 17:01s/l21260.021.29291.29291.2709-41.962297.47
42562004.11.05 17:01s/l21270.061.29291.29291.2714-122.882174.59
42572004.11.05 17:01s/l21280.181.29321.29321.2722-359.641814.95
42582004.11.05 17:01close21290.541.29321.29331.2728-1046.52768.43
42592004.11.05 18:04sell21300.011.29381.31481.2928
42602004.11.05 18:10t/p21300.011.29281.31481.29281.00769.43
42612004.11.05 18:17buy21310.011.29391.27291.2949
42622004.11.05 18:20buy21320.031.29331.27281.2943
42632004.11.05 18:22buy21330.091.29271.27271.2937
42642004.11.05 18:29buy21340.271.29211.27261.2931
42652004.11.05 18:32close21340.271.29241.27261.29318.10777.53
42662004.11.05 18:32close21330.091.29251.27271.2937-1.80775.73
42672004.11.05 18:32close21320.031.29241.27281.2943-2.70773.03
42682004.11.05 18:32close21310.011.29251.27291.2949-1.40771.63
42692004.11.05 18:34buy21350.011.29291.27191.2939
42702004.11.05 18:42buy21360.031.29241.27191.2934
42712004.11.05 20:13t/p21360.031.29341.27191.29343.00774.63
42722004.11.05 20:13close21350.011.29341.27191.29390.50775.13
42732004.11.05 20:32sell21370.011.29351.31451.2925
42742004.11.05 20:43sell21380.031.29401.31451.2930
42752004.11.05 21:02sell21390.091.29461.31461.2936
42762004.11.05 21:26sell21400.271.29531.31481.2943
42772004.11.05 21:26close21400.271.29501.31481.29438.10783.23
42782004.11.05 21:26close21390.091.29481.31461.2936-1.80781.43
42792004.11.05 21:26close21380.031.29491.31451.2930-2.70778.73
42802004.11.05 21:26close21370.011.29501.31451.2925-1.50777.23
42812004.11.05 21:44sell21410.011.29621.31721.2952
42822004.11.05 22:25sell21420.031.29681.31731.2958
42832004.11.05 22:55t/p21420.031.29581.31731.29583.00780.23
42842004.11.05 22:55close21410.011.29581.31721.29520.40780.63
42852004.11.08 00:01buy21430.011.29691.27591.2979
42862004.11.08 00:41buy21440.031.29641.27591.2974
42872004.11.08 00:50buy21450.091.29591.27591.2969
42882004.11.08 01:13buy21460.271.29531.27581.2963
42892004.11.08 01:19close21460.271.29561.27581.29638.10788.73
42902004.11.08 01:19close21450.091.29561.27591.2969-2.70786.03
42912004.11.08 01:19close21440.031.29551.27591.2974-2.70783.33
42922004.11.08 01:20close21430.011.29571.27591.2979-1.20782.13
42932004.11.08 02:00buy21470.011.29561.27461.2966
42942004.11.08 02:10buy21480.031.29501.27451.2960
42952004.11.08 02:17buy21490.091.29441.27441.2954
42962004.11.08 03:13t/p21490.091.29541.27441.29549.00791.13
42972004.11.08 03:13close21480.031.29541.27451.29601.20792.33
42982004.11.08 03:13close21470.011.29531.27461.2966-0.30792.03
42992004.11.08 03:36sell21500.011.29571.31671.2947
43002004.11.08 03:39sell21510.031.29631.31681.2953
43012004.11.08 04:53sell21520.091.29691.31691.2959
43022004.11.08 05:09sell21530.271.29751.31701.2965
43032004.11.08 05:40close21530.271.29721.31701.29658.10800.13
43042004.11.08 05:40close21520.091.29731.31691.2959-3.60796.53
43052004.11.08 05:40close21510.031.29721.31681.2953-2.70793.83
43062004.11.08 05:40close21500.011.29711.31671.2947-1.40792.43
43072004.11.08 05:59buy21540.011.29761.27661.2986
43082004.11.08 08:20buy21550.031.29701.27651.2980
43092004.11.08 08:23buy21560.091.29641.27641.2974
43102004.11.08 08:52buy21570.271.29591.27641.2969
43112004.11.08 08:59close21570.271.29621.27641.29698.10800.53
43122004.11.08 08:59close21560.091.29631.27641.2974-0.90799.63
43132004.11.08 08:59close21550.031.29621.27651.2980-2.40797.23
43142004.11.08 08:59close21540.011.29631.27661.2986-1.30795.93
43152004.11.08 09:00buy21580.011.29651.27551.2975
43162004.11.08 09:14t/p21580.011.29751.27551.29751.00796.93
43172004.11.08 09:26sell21590.011.29761.31861.2966
43182004.11.08 10:18t/p21590.011.29661.31861.29661.00797.93
43192004.11.08 10:34buy21600.011.29581.27481.2968
43202004.11.08 10:47t/p21600.011.29681.27481.29681.00798.93
43212004.11.08 10:54sell21610.011.29631.31731.2953
43222004.11.08 11:02t/p21610.011.29531.31731.29531.00799.93
43232004.11.08 11:09buy21620.011.29581.27481.2968
43242004.11.08 11:38buy21630.031.29501.27451.2960
43252004.11.08 12:28t/p21630.031.29601.27451.29603.00802.93
43262004.11.08 12:28close21620.011.29601.27481.29680.20803.13
43272004.11.08 12:37sell21640.011.29561.31661.2946
43282004.11.08 13:07t/p21640.011.29461.31661.29461.00804.13
43292004.11.08 13:20buy21650.011.29461.27361.2956
43302004.11.08 13:29buy21660.031.29401.27351.2950
43312004.11.08 13:30buy21670.091.29341.27341.2944
43322004.11.08 13:31buy21680.271.29271.27321.2937
43332004.11.08 13:40close21680.271.29321.27321.293713.50817.63
43342004.11.08 13:40close21670.091.29301.27341.2944-3.60814.03
43352004.11.08 13:40close21660.031.29311.27351.2950-2.70811.33
43362004.11.08 13:40close21650.011.29301.27361.2956-1.60809.73
43372004.11.08 13:40buy21690.011.29311.27211.2941
43382004.11.08 13:55t/p21690.011.29411.27211.29411.00810.73
43392004.11.08 18:15buy21700.011.29321.27221.2942
43402004.11.08 18:22buy21710.031.29261.27211.2936
43412004.11.08 19:04buy21720.091.29211.27211.2931
43422004.11.08 20:36buy21730.271.29151.27201.2925
43432004.11.08 21:39close21730.271.29191.27201.292510.80821.53
43442004.11.08 21:39close21720.091.29181.27211.2931-2.70818.83
43452004.11.08 21:39close21710.031.29191.27211.2936-2.10816.73
43462004.11.08 21:40close21700.011.29161.27221.2942-1.60815.13
43472004.11.08 21:49sell21740.011.29151.31251.2905
43482004.11.08 22:29sell21750.031.29201.31251.2910
43492004.11.08 23:39t/p21750.031.29101.31251.29103.00818.13
43502004.11.08 23:39close21740.011.29101.31251.29050.50818.63
43512004.11.09 00:04buy21760.011.29131.27031.2923
43522004.11.09 00:24buy21770.031.29081.27031.2918
43532004.11.09 01:51buy21780.091.29021.27021.2912
43542004.11.09 02:12buy21790.271.28961.27011.2906
43552004.11.09 02:15close21790.271.28991.27011.29068.10826.73
43562004.11.09 02:15close21780.091.29001.27021.2912-1.80824.93
43572004.11.09 02:15close21770.031.28991.27031.2918-2.70822.23
43582004.11.09 02:15close21760.011.29001.27031.2923-1.30820.93
43592004.11.09 02:17buy21800.011.29041.26941.2914
43602004.11.09 02:25buy21810.031.28981.26931.2908
43612004.11.09 02:28buy21820.091.28931.26931.2903
43622004.11.09 02:45t/p21820.091.29031.26931.29039.00829.93
43632004.11.09 02:45close21810.031.29031.26931.29081.50831.43
43642004.11.09 02:45close21800.011.29021.26941.2914-0.20831.23
43652004.11.09 03:02sell21830.011.29191.31291.2909
43662004.11.09 03:43sell21840.031.29241.31291.2914
43672004.11.09 06:20t/p21840.031.29141.31291.29143.00834.23
43682004.11.09 06:20close21830.011.29141.31291.29090.50834.73
43692004.11.09 06:36buy21850.011.29121.27021.2922
43702004.11.09 07:41t/p21850.011.29221.27021.29221.00835.73
43712004.11.09 07:47sell21860.011.29171.31271.2907
43722004.11.09 08:04sell21870.031.29221.31271.2912
43732004.11.09 08:20sell21880.091.29281.31281.2918
43742004.11.09 08:20sell21890.271.29331.31281.2923
43752004.11.09 08:50close21890.271.29301.31281.29238.10843.83
43762004.11.09 08:50close21880.091.29311.31281.2918-2.70841.13
43772004.11.09 08:50close21870.031.29271.31271.2912-1.50839.63
43782004.11.09 08:51close21860.011.29291.31271.2907-1.20838.43
43792004.11.09 09:03buy21900.011.29251.27151.2935
43802004.11.09 10:21buy21910.031.29191.27141.2929
43812004.11.09 10:37buy21920.091.29131.27131.2923
43822004.11.09 11:00buy21930.271.29051.27101.2915
43832004.11.09 13:33close21930.271.29091.27101.291510.80849.23
43842004.11.09 13:33close21920.091.29081.27131.2923-4.50844.73
43852004.11.09 13:33close21910.031.29101.27141.2929-2.70842.03
43862004.11.09 13:33close21900.011.29091.27151.2935-1.60840.43
43872004.11.09 13:43sell21940.011.29111.31211.2901
43882004.11.09 14:47t/p21940.011.29011.31211.29011.00841.43
43892004.11.09 18:06buy21950.011.29291.27191.2939
43902004.11.09 18:22buy21960.031.29231.27181.2933
43912004.11.09 18:41buy21970.091.29171.27171.2927
43922004.11.09 18:43buy21980.271.29101.27151.2920
43932004.11.10 09:43close21980.271.29141.27151.29209.26850.69
43942004.11.10 09:43close21970.091.29131.27171.2927-4.11846.58
43952004.11.10 09:43close21960.031.29141.27181.2933-2.87843.71
43962004.11.10 09:43close21950.011.29131.27191.2939-1.66842.05
43972004.11.10 09:48sell21990.011.29121.31221.2902
43982004.11.10 09:54sell22000.031.29171.31221.2907
43992004.11.10 10:59sell22010.091.29231.31231.2913
44002004.11.10 11:10sell22020.271.29301.31251.2920
44012004.11.10 15:29close22020.271.29271.31251.29208.10850.15
44022004.11.10 15:29close22010.091.29281.31231.2913-4.50845.65
44032004.11.10 15:29close22000.031.29291.31221.2907-3.60842.05
44042004.11.10 15:30close21990.011.29271.31221.2902-1.50840.55
44052004.11.10 18:14buy22030.011.29041.26941.2914
44062004.11.10 18:15buy22040.031.28981.26931.2908
44072004.11.10 18:37buy22050.091.28931.26931.2903
44082004.11.10 18:37buy22060.271.28851.26901.2895
44092004.11.10 18:38close22060.271.28891.26901.289510.80851.35
44102004.11.10 18:38close22050.091.28881.26931.2903-4.50846.85
44112004.11.10 18:38close22040.031.28891.26931.2908-2.70844.15
44122004.11.10 18:39close22030.011.28871.26941.2914-1.70842.45
44132004.11.10 18:45buy22070.011.28951.26851.2905
44142004.11.10 18:49buy22080.031.28821.26771.2892
44152004.11.10 18:49buy22090.091.28751.26751.2885
44162004.11.10 18:49buy22100.271.28661.26711.2876
44172004.11.10 18:50close22100.271.28701.26711.287610.80853.25
44182004.11.10 18:50close22090.091.28731.26751.2885-1.80851.45
44192004.11.10 18:50close22080.031.28751.26771.2892-2.10849.35
44202004.11.10 18:50close22070.011.28741.26851.2905-2.10847.25
44212004.11.10 18:57buy22110.011.28871.26771.2897
44222004.11.10 18:57buy22120.031.28811.26761.2891
44232004.11.10 19:04buy22130.091.28751.26751.2885
44242004.11.10 19:19buy22140.271.28701.26751.2880
44252004.11.10 19:26close22140.271.28731.26751.28808.10855.35
44262004.11.10 19:26close22130.091.28741.26751.2885-0.90854.45
44272004.11.10 19:26close22120.031.28751.26761.2891-1.80852.65
44282004.11.10 19:26close22110.011.28741.26771.2897-1.30851.35
44292004.11.10 19:27buy22150.011.28761.26661.2886
44302004.11.10 20:14t/p22150.011.28861.26661.28861.00852.35
44312004.11.10 20:25sell22160.011.28821.30921.2872
44322004.11.10 20:26t/p22160.011.28721.30921.28721.00853.35
44332004.11.10 20:45sell22170.011.28871.30971.2877
44342004.11.10 20:53t/p22170.011.28771.30971.28771.00854.35
44352004.11.10 21:00buy22180.011.28891.26791.2899
44362004.11.10 21:41t/p22180.011.28991.26791.28991.00855.35
44372004.11.10 21:50sell22190.011.29001.31101.2890
44382004.11.10 22:15t/p22190.011.28901.31101.28901.00856.35
44392004.11.10 22:27buy22200.011.28891.26791.2899
44402004.11.10 23:27buy22210.031.28811.26761.2891
44412004.11.10 23:55t/p22210.031.28911.26761.28913.00859.35
44422004.11.10 23:55close22200.011.28911.26791.28990.20859.55
44432004.11.11 00:06buy22220.011.28901.26801.2900
44442004.11.11 00:43buy22230.031.28831.26781.2893
44452004.11.11 00:49buy22240.091.28781.26781.2888
44462004.11.11 01:36t/p22240.091.28881.26781.28889.00868.55
44472004.11.11 01:36close22230.031.28891.26781.28931.80870.35
44482004.11.11 01:36close22220.011.28871.26801.2900-0.30870.05
44492004.11.11 01:39sell22250.011.28841.30941.2874
44502004.11.11 02:04t/p22250.011.28741.30941.28741.00871.05
44512004.11.11 02:13buy22260.011.28781.26681.2888
44522004.11.11 02:15buy22270.031.28731.26681.2883
44532004.11.11 04:01t/p22270.031.28831.26681.28833.00874.05
44542004.11.11 04:01close22260.011.28831.26681.28880.50874.55
44552004.11.11 04:08sell22280.011.28811.30911.2871
44562004.11.11 07:48sell22290.031.28871.30921.2877
44572004.11.11 07:50sell22300.091.28931.30931.2883
44582004.11.11 08:03t/p22300.091.28831.30931.28839.00883.55
44592004.11.11 08:03close22290.031.28821.30921.28771.50885.05
44602004.11.11 08:03close22280.011.28831.30911.2871-0.20884.85
44612004.11.11 08:13buy22310.011.28841.26741.2894
44622004.11.11 09:07t/p22310.011.28941.26741.28941.00885.85
44632004.11.11 09:15sell22320.011.28891.30991.2879
44642004.11.11 09:23sell22330.031.28941.30991.2884
44652004.11.11 10:50t/p22330.031.28841.30991.28843.00888.85
44662004.11.11 10:50close22320.011.28831.30991.28790.60889.45
44672004.11.11 10:56buy22340.011.28871.26771.2897
44682004.11.11 10:58buy22350.031.28811.26761.2891
44692004.11.11 11:53buy22360.091.28751.26751.2885
44702004.11.11 11:57buy22370.271.28701.26751.2880
44712004.11.11 12:01close22370.271.28731.26751.28808.10897.55
44722004.11.11 12:01close22360.091.28721.26751.2885-2.70894.85
44732004.11.11 12:01close22350.031.28711.26761.2891-3.00891.85
44742004.11.11 12:01close22340.011.28721.26771.2897-1.50890.35
44752004.11.11 12:04buy22380.011.28751.26651.2885
44762004.11.11 12:19buy22390.031.28701.26651.2880
44772004.11.11 12:20buy22400.091.28641.26641.2874
44782004.11.11 12:26t/p22400.091.28741.26641.28749.00899.35
44792004.11.11 12:26close22390.031.28741.26651.28801.20900.55
44802004.11.11 12:27close22380.011.28741.26651.2885-0.10900.45
44812004.11.11 12:42buy22410.011.28731.26631.2883
44822004.11.11 12:46buy22420.031.28671.26621.2877
44832004.11.11 13:15buy22430.091.28611.26611.2871
44842004.11.11 13:39t/p22430.091.28711.26611.28719.00909.45
44852004.11.11 13:39close22420.031.28711.26621.28771.20910.65
44862004.11.11 13:39close22410.011.28701.26631.2883-0.30910.35
44872004.11.11 13:50sell22440.011.28711.30811.2861
44882004.11.11 13:53sell22450.031.28761.30811.2866
44892004.11.11 13:54sell22460.091.28821.30821.2872
44902004.11.11 14:04sell22470.271.28871.30821.2877
44912004.11.12 15:43close22470.271.28831.30821.287710.94921.28
44922004.11.12 15:43close22460.091.28841.30821.2872-1.76919.53
44932004.11.12 15:43close22450.031.28831.30811.2866-2.09917.44
44942004.11.12 15:43close22440.011.28851.30811.2861-1.40916.05
44952004.11.12 18:10sell22480.011.29711.31811.2961
44962004.11.12 18:18sell22490.031.29761.31811.2966
44972004.11.12 18:41t/p22490.031.29661.31811.29663.00919.05
44982004.11.12 18:41close22480.011.29651.31811.29610.60919.65
44992004.11.12 18:53buy22500.011.29651.27551.2975
45002004.11.12 19:02t/p22500.011.29751.27551.29751.00920.65
45012004.11.12 19:15sell22510.011.29731.31831.2963
45022004.11.12 19:26sell22520.031.29781.31831.2968
45032004.11.12 20:05sell22530.091.29841.31841.2974
45042004.11.12 21:33t/p22530.091.29741.31841.29749.00929.65
45052004.11.12 21:33close22520.031.29741.31831.29681.20930.85
45062004.11.12 21:33close22510.011.29751.31831.2963-0.20930.65
45072004.11.12 21:42buy22540.011.29761.27661.2986
45082004.11.15 00:00buy22550.031.29701.27651.2980
45092004.11.15 00:14t/p22550.031.29801.27651.29803.00933.65
45102004.11.15 00:14close22540.011.29801.27661.29860.34933.99
45112004.11.15 00:26sell22560.011.29711.31811.2961
45122004.11.15 00:26sell22570.031.29761.31811.2966
45132004.11.15 00:29sell22580.091.29821.31821.2972
45142004.11.15 00:55sell22590.271.29871.31821.2977
45152004.11.15 01:46close22590.271.29841.31821.29778.10942.09
45162004.11.15 01:46close22580.091.29831.31821.2972-0.90941.19
45172004.11.15 01:46close22570.031.29841.31811.2966-2.40938.79
45182004.11.15 01:46close22560.011.29831.31811.2961-1.20937.59
45192004.11.15 02:05buy22600.011.29741.27641.2984
45202004.11.15 02:22buy22610.031.29671.27621.2977
45212004.11.15 02:30buy22620.091.29611.27611.2971
45222004.11.15 05:43t/p22620.091.29711.27611.29719.00946.59
45232004.11.15 05:43close22610.031.29711.27621.29771.20947.79
45242004.11.15 05:43close22600.011.29711.27641.2984-0.30947.49
45252004.11.15 05:59sell22630.011.29711.31811.2961
45262004.11.15 06:19sell22640.031.29761.31811.2966
45272004.11.15 07:48t/p22640.031.29661.31811.29663.00950.49
45282004.11.15 07:48close22630.011.29651.31811.29610.60951.09
45292004.11.15 07:55buy22650.011.29721.27621.2982
45302004.11.15 08:11t/p22650.011.29821.27621.29821.00952.09
45312004.11.15 08:20sell22660.011.29801.31901.2970
45322004.11.15 08:55sell22670.031.29861.31911.2976
45332004.11.15 09:00sell22680.091.29921.31921.2982
45342004.11.15 09:06t/p22680.091.29821.31921.29829.00961.09
45352004.11.15 09:06close22670.031.29801.31911.29761.80962.89
45362004.11.15 09:06close22660.011.29781.31901.29700.20963.09
45372004.11.15 09:22buy22690.011.29691.27591.2979
45382004.11.15 09:22buy22700.031.29641.27591.2974
45392004.11.15 09:22buy22710.091.29561.27561.2966
45402004.11.15 10:00t/p22710.091.29661.27561.29669.00972.09
45412004.11.15 10:00close22700.031.29661.27591.29740.60972.69
45422004.11.15 10:00close22690.011.29651.27591.2979-0.40972.29
45432004.11.15 10:00buy22720.011.29681.27581.2978
45442004.11.15 10:28buy22730.031.29611.27561.2971
45452004.11.15 10:51buy22740.091.29551.27551.2965
45462004.11.15 11:42buy22750.271.29501.27551.2960
45472004.11.15 13:34close22750.271.29531.27551.29608.10980.39
45482004.11.15 13:35close22740.091.29531.27551.2965-1.80978.59
45492004.11.15 13:35close22730.031.29521.27561.2971-2.70975.89
45502004.11.15 13:36close22720.011.29531.27581.2978-1.50974.39
45512004.11.15 13:41sell22760.011.29501.31601.2940
45522004.11.15 14:18sell22770.031.29551.31601.2945
45532004.11.15 14:34t/p22770.031.29451.31601.29453.00977.39
45542004.11.15 14:34close22760.011.29451.31601.29400.50977.89
45552004.11.15 18:12buy22780.011.29401.27301.2950
45562004.11.15 18:25buy22790.031.29331.27281.2943
45572004.11.15 18:56buy22800.091.29271.27271.2937
45582004.11.15 18:58buy22810.271.29211.27261.2931
45592004.11.15 19:07close22810.271.29241.27261.29318.10985.99
45602004.11.15 19:07close22800.091.29231.27271.2937-3.60982.39
45612004.11.15 19:07close22790.031.29241.27281.2943-2.70979.69
45622004.11.15 19:07close22780.011.29221.27301.2950-1.80977.89
45632004.11.15 19:07buy22820.011.29251.27151.2935
45642004.11.15 19:25buy22830.031.29191.27141.2929
45652004.11.15 19:47t/p22830.031.29291.27141.29293.00980.89
45662004.11.15 19:47close22820.011.29291.27151.29350.40981.29
45672004.11.15 20:07sell22840.011.29311.31411.2921
45682004.11.15 20:31sell22850.031.29361.31411.2926
45692004.11.15 21:43sell22860.091.29411.31411.2931
45702004.11.15 22:05sell22870.271.29471.31421.2937
45712004.11.15 22:08close22870.271.29441.31421.29378.10989.39
45722004.11.15 22:08close22860.091.29451.31411.2931-3.60985.79
45732004.11.15 22:08close22850.031.29441.31411.2926-2.40983.39
45742004.11.15 22:08close22840.011.29451.31411.2921-1.40981.99
45752004.11.15 22:11sell22880.011.29441.31541.2934
45762004.11.15 23:04sell22890.031.29511.31561.2941
45772004.11.15 23:32t/p22890.031.29411.31561.29413.00984.99
45782004.11.15 23:32close22880.011.29401.31541.29340.40985.39
45792004.11.15 23:43buy22900.011.29481.27381.2958
45802004.11.16 00:20buy22910.031.29421.27371.2952
45812004.11.16 00:47buy22920.091.29371.27371.2947
45822004.11.16 01:20buy22930.271.29321.27371.2942
45832004.11.16 05:50close22930.271.29351.27371.29428.10993.49
45842004.11.16 05:51close22920.091.29361.27371.2947-0.90992.59
45852004.11.16 05:51close22910.031.29371.27371.2952-1.50991.09
45862004.11.16 05:51close22900.011.29361.27381.2958-1.26989.84
45872004.11.16 06:00sell22940.011.29361.31461.2926
45882004.11.16 07:35t/p22940.011.29261.31461.29261.00990.84
45892004.11.16 07:45buy22950.011.29261.27161.2936
45902004.11.16 07:57t/p22950.011.29361.27161.29361.00991.84
45912004.11.16 08:19sell22960.011.29421.31521.2932
45922004.11.16 08:49sell22970.031.29481.31531.2938
45932004.11.16 08:50sell22980.091.29541.31541.2944
45942004.11.16 09:00sell22990.271.29591.31541.2949
45952004.11.16 09:05close22990.271.29561.31541.29498.10999.94
45962004.11.16 09:06close22980.091.29561.31541.2944-1.80998.14
45972004.11.16 09:06close22970.031.29571.31531.2938-2.70995.44
45982004.11.16 09:06close22960.011.29571.31521.2932-1.50993.94
45992004.11.16 09:08sell23000.011.29591.31691.2949
46002004.11.16 09:21sell23010.031.29641.31691.2954
46012004.11.16 09:37sell23020.091.29691.31691.2959
46022004.11.16 09:50t/p23020.091.29591.31691.29599.001002.94
46032004.11.16 09:50close23010.031.29591.31691.29541.501004.44
46042004.11.16 09:50close23000.011.29601.31691.2949-0.101004.34
46052004.11.16 09:57buy23030.011.29661.27561.2976
46062004.11.16 10:15t/p23030.011.29761.27561.29761.001005.34
46072004.11.16 10:23sell23040.011.29721.31821.2962
46082004.11.16 10:33sell23050.031.29781.31831.2968
46092004.11.16 12:13t/p23050.031.29681.31831.29683.001008.34
46102004.11.16 12:13close23040.011.29671.31821.29620.501008.84
46112004.11.16 12:26buy23060.011.29651.27551.2975
46122004.11.16 13:14t/p23060.011.29751.27551.29751.001009.84
46132004.11.16 13:26sell23070.011.29731.31831.2963
46142004.11.16 14:30t/p23070.011.29631.31831.29631.001010.84
46152004.11.16 18:13buy23080.011.29761.27661.2986
46162004.11.16 18:41buy23090.031.29691.27641.2979
46172004.11.16 19:37buy23100.091.29641.27641.2974
46182004.11.16 21:08buy23110.271.29591.27641.2969
46192004.11.17 02:30close23110.271.29621.27641.29696.561017.40
46202004.11.17 02:30close23100.091.29611.27641.2974-3.211014.18
46212004.11.17 02:30close23090.031.29621.27641.2979-2.271011.91
46222004.11.17 02:30close23080.011.29611.27661.2986-1.561010.36
46232004.11.17 02:37sell23120.011.29591.31691.2949
46242004.11.17 05:58sell23130.031.29651.31701.2955
46252004.11.17 06:49sell23140.091.29701.31701.2960
46262004.11.17 07:29sell23150.271.29771.31721.2967
46272004.11.17 08:15close23150.271.29741.31721.29678.101018.46
46282004.11.17 08:15close23140.091.29731.31701.2960-2.701015.76
46292004.11.17 08:16close23130.031.29741.31701.2955-2.701013.06
46302004.11.17 08:16close23120.011.29741.31691.2949-1.501011.56
46312004.11.17 08:28buy23160.011.29761.27661.2986
46322004.11.17 08:52t/p23160.011.29861.27661.29861.001012.56
46332004.11.17 09:01sell23170.011.29841.31941.2974
46342004.11.17 09:05sell23180.031.29891.31941.2979
46352004.11.17 09:08sell23190.091.29981.31981.2988
46362004.11.17 09:09t/p23190.091.29881.31981.29889.001021.56
46372004.11.17 09:09close23180.031.29881.31941.29790.301021.86
46382004.11.17 09:09close23170.011.29861.31941.2974-0.201021.66
46392004.11.17 09:12sell23200.011.29821.31921.2972
46402004.11.17 09:14sell23210.031.29881.31931.2978
46412004.11.17 09:49sell23220.091.29951.31951.2985
46422004.11.17 10:43sell23230.271.30011.31961.2991
46432004.11.18 15:57close23230.271.29981.31961.29918.501030.16
46442004.11.18 15:58close23220.091.29961.31951.2985-0.771029.40
46452004.11.18 15:58close23210.031.29951.31931.2978-2.061027.34
46462004.11.18 15:58close23200.011.29961.31921.2972-1.391025.96
46472004.11.18 18:21buy23240.011.29501.27401.2960
46482004.11.18 18:21buy23250.031.29451.27401.2955
46492004.11.18 18:38buy23260.091.29401.27401.2950
46502004.11.18 18:53t/p23260.091.29501.27401.29509.001034.96
46512004.11.18 18:53close23250.031.29501.27401.29551.501036.46
46522004.11.18 18:53close23240.011.29491.27401.2960-0.101036.36
46532004.11.18 19:06sell23270.011.29561.31661.2946
46542004.11.18 19:14sell23280.031.29611.31661.2951
46552004.11.18 19:33sell23290.091.29671.31671.2957
46562004.11.18 20:58sell23300.271.29721.31671.2962
46572004.11.18 21:17close23300.271.29691.31671.29628.101044.46
46582004.11.18 21:18close23290.091.29711.31671.2957-3.601040.86
46592004.11.18 21:18close23280.031.29701.31661.2951-2.701038.16
46602004.11.18 21:18close23270.011.29681.31661.2946-1.201036.96
46612004.11.18 21:52buy23310.011.29621.27521.2972
46622004.11.18 22:06buy23320.031.29551.27501.2965
46632004.11.18 23:33buy23330.091.29481.27481.2958
46642004.11.18 23:44buy23340.271.29431.27481.2953
46652004.11.19 00:02close23340.271.29461.27481.29536.561043.52
46662004.11.19 00:02close23330.091.29461.27481.2958-2.311041.20
46672004.11.19 00:02close23320.031.29451.27501.2965-3.171038.03
46682004.11.19 00:02close23310.011.29441.27521.2972-1.861036.18
46692004.11.19 00:31sell23350.011.29541.31641.2944
46702004.11.19 00:45t/p23350.011.29441.31641.29441.001037.18
46712004.11.19 00:55buy23360.011.29481.27381.2958
46722004.11.19 01:03buy23370.031.29421.27371.2952
46732004.11.19 02:18t/p23370.031.29521.27371.29523.001040.18
46742004.11.19 02:18close23360.011.29521.27381.29580.401040.58
46752004.11.19 02:27sell23380.011.29521.31621.2942
46762004.11.19 03:03sell23390.031.29571.31621.2947
46772004.11.19 03:34sell23400.091.29631.31631.2953
46782004.11.19 05:35t/p23400.091.29531.31631.29539.001049.58
46792004.11.19 05:35close23390.031.29531.31621.29471.201050.78
46802004.11.19 05:36close23380.011.29541.31621.2942-0.201050.58
46812004.11.19 05:45buy23410.011.29541.27441.2964
46822004.11.19 06:21buy23420.031.29481.27431.2958
46832004.11.19 06:27t/p23420.031.29581.27431.29583.001053.58
46842004.11.19 06:27close23410.011.29581.27441.29640.401053.98
46852004.11.19 06:27buy23430.011.29611.27511.2971
46862004.11.19 07:05t/p23430.011.29711.27511.29711.001054.98
46872004.11.19 07:25sell23440.011.29751.31851.2965
46882004.11.19 07:45sell23450.031.29801.31851.2970
46892004.11.19 07:51t/p23450.031.29701.31851.29703.001057.98
46902004.11.19 07:51close23440.011.29691.31851.29650.601058.58
46912004.11.19 08:03buy23460.011.29711.27611.2981
46922004.11.19 08:31buy23470.031.29661.27611.2976
46932004.11.19 08:32buy23480.091.29611.27611.2971
46942004.11.19 08:45buy23490.271.29551.27601.2965
46952004.11.19 09:01close23490.271.29591.27601.296510.801069.38
46962004.11.19 09:01close23480.091.29591.27611.2971-1.801067.58
46972004.11.19 09:02close23470.031.29591.27611.2976-2.101065.48
46982004.11.19 09:02close23460.011.29621.27611.2981-0.901064.58
46992004.11.19 09:20sell23500.011.29741.31841.2964
47002004.11.19 09:23sell23510.031.29791.31841.2969
47012004.11.19 09:35sell23520.091.29841.31841.2974
47022004.11.19 09:57sell23530.271.29901.31851.2980
47032004.11.19 10:01close23530.271.29861.31851.298010.801075.38
47042004.11.19 10:02close23520.091.29861.31841.2974-1.801073.58
47052004.11.19 10:02close23510.031.29851.31841.2969-1.801071.78
47062004.11.19 10:02close23500.011.29861.31841.2964-1.201070.58
47072004.11.19 10:02sell23540.011.29831.31931.2973
47082004.11.19 10:10sell23550.031.29881.31931.2978
47092004.11.19 10:15sell23560.091.29941.31941.2984
47102004.11.19 11:31sell23570.271.30001.31951.2990
47112004.11.23 03:33close23570.271.29921.31951.299021.871092.45
47122004.11.23 03:33close23560.091.29921.31941.29841.891094.34
47132004.11.23 03:33close23550.031.29931.31931.2978-1.471092.87
47142004.11.23 03:33close23540.011.29921.31931.2973-0.891091.98
47152004.11.23 03:49buy23580.011.29841.27741.2994
47162004.11.23 03:55buy23590.031.29791.27741.2989
47172004.11.23 04:22t/p23590.031.29891.27741.29893.001094.98
47182004.11.23 04:22close23580.011.29891.27741.29940.501095.48
47192004.11.23 04:48sell23600.011.29951.32051.2985
47202004.11.23 04:57sell23610.031.30011.32061.2991
47212004.11.23 05:53t/p23610.031.29911.32061.29913.001098.48
47222004.11.23 05:53close23600.011.29901.32051.29850.501098.98
47232004.11.23 06:04buy23620.011.29951.27851.3005
47242004.11.23 07:59buy23630.031.29881.27831.2998
47252004.11.23 08:10t/p23630.031.29981.27831.29983.001101.98
47262004.11.23 08:10close23620.011.29981.27851.30050.301102.28
47272004.11.23 08:29sell23640.011.30101.32201.3000
47282004.11.23 08:56t/p23640.011.30001.32201.30001.001103.28
47292004.11.23 09:07buy23650.011.30011.27911.3011
47302004.11.23 09:48buy23660.031.29961.27911.3006
47312004.11.23 09:52buy23670.091.29901.27901.3000
47322004.11.23 09:59t/p23670.091.30001.27901.30009.001112.28
47332004.11.23 09:59close23660.031.30001.27911.30061.201113.48
47342004.11.23 09:59close23650.011.29991.27911.3011-0.201113.28
47352004.11.23 10:16buy23680.011.29921.27821.3002
47362004.11.23 10:39buy23690.031.29861.27811.2996
47372004.11.23 11:01t/p23690.031.29961.27811.29963.001116.28
47382004.11.23 11:01close23680.011.29971.27821.30020.501116.78
47392004.11.23 11:01buy23700.011.29981.27881.3008
47402004.11.23 11:20t/p23700.011.30081.27881.30081.001117.78
47412004.11.23 11:35sell23710.011.30301.32401.3020
47422004.11.23 11:36sell23720.031.30351.32401.3025
47432004.11.23 11:39sell23730.091.30411.32411.3031
47442004.11.23 11:40sell23740.271.30491.32441.3039
47452004.11.23 11:48close23740.271.30451.32441.303910.801128.58
47462004.11.23 11:48close23730.091.30451.32411.3031-3.601124.98
47472004.11.23 11:48close23720.031.30461.32401.3025-3.301121.68
47482004.11.23 11:48close23710.011.30471.32401.3020-1.701119.98
47492004.11.23 11:48sell23750.011.30451.32551.3035
47502004.11.23 11:58sell23760.031.30511.32561.3041
47512004.11.23 12:00sell23770.091.30581.32581.3048
47522004.11.23 12:00sell23780.271.30651.32601.3055
47532004.11.23 12:08close23780.271.30611.32601.305510.801130.78
47542004.11.23 12:08close23770.091.30601.32581.3048-1.801128.98
47552004.11.23 12:08close23760.031.30601.32561.3041-2.701126.28
47562004.11.23 12:09close23750.011.30621.32551.3035-1.701124.58
47572004.11.23 12:09sell23790.011.30591.32691.3049
47582004.11.23 12:09sell23800.031.30641.32691.3054
47592004.11.23 12:50sell23810.091.30701.32701.3060
47602004.11.23 13:04t/p23810.091.30601.32701.30609.001133.58
47612004.11.23 13:04close23800.031.30601.32691.30541.201134.78
47622004.11.23 13:05close23790.011.30601.32691.3049-0.101134.68
47632004.11.23 13:13buy23820.011.30621.28521.3072
47642004.11.23 13:28t/p23820.011.30721.28521.30721.001135.68
47652004.11.23 13:43sell23830.011.30851.32951.3075
47662004.11.23 13:43sell23840.031.30911.32961.3081
47672004.11.23 13:56t/p23840.031.30811.32961.30813.001138.68
47682004.11.23 13:56close23830.011.30801.32951.30750.501139.18
47692004.11.23 18:12sell23850.011.30951.33051.3085
47702004.11.23 18:18sell23860.031.31001.33051.3090
47712004.11.23 19:07t/p23860.031.30901.33051.30903.001142.18
47722004.11.23 19:07close23850.011.30901.33051.30850.501142.68
47732004.11.23 19:16buy23870.011.30941.28841.3104
47742004.11.23 19:24buy23880.031.30891.28841.3099
47752004.11.23 20:09buy23890.091.30831.28831.3093
47762004.11.23 21:25buy23900.271.30751.28801.3085
47772004.11.23 21:26close23900.271.30791.28801.308510.801153.48
47782004.11.23 21:26close23890.091.30781.28831.3093-4.501148.98
47792004.11.23 21:26close23880.031.30791.28841.3099-3.001145.98
47802004.11.23 21:26close23870.011.30781.28841.3104-1.601144.38
47812004.11.23 21:36buy23910.011.30791.28691.3089
47822004.11.23 22:52t/p23910.011.30891.28691.30891.001145.38
47832004.11.23 22:57sell23920.011.30871.32971.3077
47842004.11.24 00:40sell23930.031.30921.32971.3082
47852004.11.24 00:49sell23940.091.30971.32971.3087
47862004.11.24 02:05t/p23940.091.30871.32971.30879.001154.38
47872004.11.24 02:05close23930.031.30871.32971.30821.501155.88
47882004.11.24 02:05close23920.011.30861.32971.30770.111155.98
47892004.11.24 02:15buy23950.011.30891.28791.3099
47902004.11.24 07:43t/p23950.011.30991.28791.30991.001156.98
47912004.11.24 07:47sell23960.011.30961.33061.3086
47922004.11.24 07:50sell23970.031.31041.33091.3094
47932004.11.24 07:50sell23980.091.31101.33101.3100
47942004.11.24 08:11t/p23980.091.31001.33101.31009.001165.98
47952004.11.24 08:11close23970.031.31001.33091.30941.201167.18
47962004.11.24 08:11close23960.011.30991.33061.3086-0.301166.88
47972004.11.24 08:24buy23990.011.30981.28881.3108
47982004.11.24 08:36t/p23990.011.31081.28881.31081.001167.88
47992004.11.24 08:40sell24000.011.31021.33121.3092
48002004.11.24 08:42sell24010.031.31081.33131.3098
48012004.11.24 09:13sell24020.091.31131.33131.3103
48022004.11.24 09:27sell24030.271.31191.33141.3109
48032004.11.24 09:32close24030.271.31161.33141.31098.101175.98
48042004.11.24 09:32close24020.091.31171.33131.3103-3.601172.38
48052004.11.24 09:33close24010.031.31191.33131.3098-3.301169.08
48062004.11.24 09:33close24000.011.31191.33121.3092-1.701167.38
48072004.11.24 09:46sell24040.011.31231.33331.3113
48082004.11.24 09:47sell24050.031.31291.33341.3119
48092004.11.24 09:58sell24060.091.31351.33351.3125
48102004.11.24 10:12t/p24060.091.31251.33351.31259.001176.38
48112004.11.24 10:12close24050.031.31251.33341.31191.201177.58
48122004.11.24 10:12close24040.011.31251.33331.3113-0.201177.38
48132004.11.24 10:37sell24070.011.31381.33481.3128
48142004.11.24 10:47sell24080.031.31441.33491.3134
48152004.11.24 10:50sell24090.091.31501.33501.3140
48162004.11.24 10:50sell24100.271.31561.33511.3146
48172004.11.24 10:50close24100.271.31531.33511.31468.101185.48
48182004.11.24 10:50close24090.091.31541.33501.3140-3.601181.88
48192004.11.24 10:50close24080.031.31501.33491.3134-1.801180.08
48202004.11.24 10:51close24070.011.31461.33481.3128-0.801179.28
48212004.11.24 11:01sell24110.011.31441.33541.3134
48222004.11.24 11:17t/p24110.011.31341.33541.31341.001180.28
48232004.11.24 11:21buy24120.011.31461.29361.3156
48242004.11.24 11:27buy24130.031.31401.29351.3150
48252004.11.24 11:34t/p24130.031.31501.29351.31503.001183.28
48262004.11.24 11:34close24120.011.31501.29361.31560.401183.68
48272004.11.24 11:45sell24140.011.31561.33661.3146
48282004.11.24 12:12sell24150.031.31621.33671.3152
48292004.11.24 12:13sell24160.091.31671.33671.3157
48302004.11.24 12:26t/p24160.091.31571.33671.31579.001192.68
48312004.11.24 12:26close24150.031.31561.33671.31521.801194.48
48322004.11.24 12:27close24140.011.31531.33661.31460.301194.78
48332004.11.24 12:40buy24170.011.31501.29401.3160
48342004.11.24 12:49buy24180.031.31451.29401.3155
48352004.11.24 14:29t/p24180.031.31551.29401.31553.001197.78
48362004.11.24 14:29close24170.011.31581.29401.31600.801198.58
48372004.11.24 18:30sell24190.011.31711.33811.3161
48382004.11.24 21:39sell24200.031.31771.33821.3167
48392004.11.24 22:43sell24210.091.31821.33821.3172
48402004.11.24 22:51sell24220.271.31881.33831.3178
48412004.11.24 22:54close24220.271.31841.33831.317810.801209.38
48422004.11.24 22:54close24210.091.31861.33821.3172-3.601205.78
48432004.11.24 22:55close24200.031.31841.33821.3167-2.101203.68
48442004.11.24 22:55close24190.011.31861.33811.3161-1.501202.18
48452004.11.24 22:59sell24230.011.31841.33941.3174
48462004.11.25 00:47t/p24230.011.31741.33941.31741.011203.20
48472004.11.25 00:47buy24240.011.31731.29631.3183
48482004.11.25 01:26buy24250.031.31681.29631.3178
48492004.11.25 04:09t/p24250.031.31781.29631.31783.001206.20
48502004.11.25 04:09close24240.011.31781.29631.31830.501206.70
48512004.11.25 04:16sell24260.011.31751.33851.3165
48522004.11.25 05:41sell24270.031.31811.33861.3171
48532004.11.25 07:50sell24280.091.31861.33861.3176
48542004.11.25 08:20t/p24280.091.31761.33861.31769.001215.70
48552004.11.25 08:20close24270.031.31751.33861.31711.801217.50
48562004.11.25 08:20close24260.011.31751.33851.31650.001217.50
48572004.11.25 08:30buy24290.011.31781.29681.3188
48582004.11.25 08:33buy24300.031.31711.29661.3181
48592004.11.25 08:53t/p24300.031.31811.29661.31813.001220.50
48602004.11.25 08:53close24290.011.31811.29681.31880.301220.80
48612004.11.25 09:02sell24310.011.31801.33901.3170
48622004.11.25 09:22sell24320.031.31861.33911.3176
48632004.11.25 09:31sell24330.091.31921.33921.3182
48642004.11.25 09:57sell24340.271.31991.33941.3189
48652004.11.25 09:58close24340.271.31951.33941.318910.801231.60
48662004.11.25 09:58close24330.091.31941.33921.3182-1.801229.80
48672004.11.25 09:58close24320.031.31931.33911.3176-2.101227.70
48682004.11.25 09:58close24310.011.31941.33901.3170-1.401226.30
48692004.11.25 10:17buy24350.011.31911.29811.3201
48702004.11.25 12:13t/p24350.011.32011.29811.32011.001227.30
48712004.11.25 12:35sell24360.011.32281.34381.3218
48722004.11.25 12:37sell24370.031.32341.34391.3224
48732004.11.25 12:44t/p24370.031.32241.34391.32243.001230.30
48742004.11.25 12:44close24360.011.32231.34381.32180.501230.80
48752004.11.25 13:12buy24380.011.32191.30091.3229
48762004.11.25 14:12buy24390.031.32131.30081.3223
48772004.11.25 14:54buy24400.091.32071.30071.3217
48782004.11.25 15:33t/p24400.091.32171.30071.32179.001239.80
48792004.11.25 15:33close24390.031.32181.30081.32231.501241.30
48802004.11.25 15:33close24380.011.32171.30091.3229-0.201241.10
48812004.11.25 18:03buy24410.011.32391.30291.3249
48822004.11.25 20:00buy24420.031.32331.30281.3243
48832004.11.25 20:30t/p24420.031.32431.30281.32433.001244.10
48842004.11.25 20:30close24410.011.32431.30291.32490.401244.50
48852004.11.25 20:42sell24430.011.32391.34491.3229
48862004.11.25 21:59sell24440.031.32451.34501.3235
48872004.11.25 22:52sell24450.091.32501.34501.3240
48882004.11.25 22:52sell24460.271.32561.34511.3246
48892004.11.26 02:33close24460.271.32521.34511.324610.941255.43
48902004.11.26 02:34close24450.091.32531.34501.3240-2.661252.78
48912004.11.26 02:34close24440.031.32531.34501.3235-2.381250.39
48922004.11.26 02:34close24430.011.32541.34491.3229-1.501248.90
48932004.11.26 02:45buy24470.011.32551.30451.3265
48942004.11.26 03:43t/p24470.011.32651.30451.32651.001249.90
48952004.11.26 03:48sell24480.011.32641.34741.3254
48962004.11.26 04:57sell24490.031.32701.34751.3260
48972004.11.26 05:06sell24500.091.32751.34751.3265
48982004.11.26 05:10sell24510.271.32801.34751.3270
48992004.11.26 09:03close24510.271.32771.34751.32708.101258.00
49002004.11.26 09:03close24500.091.32781.34751.3265-2.701255.30
49012004.11.26 09:03close24490.031.32771.34751.3260-2.101253.20
49022004.11.26 09:03close24480.011.32781.34741.3254-1.401251.80
49032004.11.26 09:08buy24520.011.32851.30751.3295
49042004.11.26 09:12buy24530.031.32791.30741.3289
49052004.11.26 09:15buy24540.091.32741.30741.3284
49062004.11.26 09:16buy24550.271.32671.30721.3277
49072004.11.26 12:30close24550.271.32701.30721.32778.101259.90
49082004.11.26 12:30close24540.091.32691.30741.3284-4.501255.40
49092004.11.26 12:30close24530.031.32701.30741.3289-2.701252.70
49102004.11.26 12:30close24520.011.32711.30751.3295-1.401251.30
49112004.11.26 12:34sell24560.011.32611.34711.3251
49122004.11.26 13:31t/p24560.011.32511.34711.32511.001252.30
49132004.11.26 13:43buy24570.011.32441.30341.3254
49142004.11.26 14:11buy24580.031.32391.30341.3249
49152004.11.26 14:19buy24590.091.32341.30341.3244
49162004.11.26 14:38buy24600.271.32281.30331.3238
49172004.11.26 15:04close24600.271.32321.30331.323810.801263.10
49182004.11.26 15:04close24590.091.32311.30341.3244-2.701260.40
49192004.11.26 15:04close24580.031.32331.30341.3249-1.801258.60
49202004.11.26 15:04close24570.011.32341.30341.3254-1.001257.60
49212004.11.26 18:11buy24610.011.32881.30781.3298
49222004.11.29 00:00buy24620.031.32821.30771.3292
49232004.11.29 00:23buy24630.091.32761.30761.3286
49242004.11.29 00:35buy24640.271.32701.30751.3280
49252004.11.29 00:43close24640.271.32731.30751.32808.101265.70
49262004.11.29 00:43close24630.091.32721.30761.3286-3.601262.10
49272004.11.29 00:43close24620.031.32701.30771.3292-3.601258.50
49282004.11.29 00:43close24610.011.32711.30781.3298-1.761256.74
49292004.11.29 01:03buy24650.011.32721.30621.3282
49302004.11.29 01:57buy24660.031.32661.30611.3276
49312004.11.29 02:04buy24670.091.32611.30611.3271
49322004.11.29 02:09buy24680.271.32561.30611.3266
49332004.11.29 03:00close24680.271.32591.30611.32668.101264.84
49342004.11.29 03:00close24670.091.32601.30611.3271-0.901263.94
49352004.11.29 03:00close24660.031.32591.30611.3276-2.101261.84
49362004.11.29 03:00close24650.011.32601.30621.3282-1.201260.64
49372004.11.29 03:10sell24690.011.32581.34681.3248
49382004.11.29 04:30t/p24690.011.32481.34681.32481.001261.64
49392004.11.29 04:37buy24700.011.32491.30391.3259
49402004.11.29 05:25t/p24700.011.32591.30391.32591.001262.64
49412004.11.29 05:39sell24710.011.32591.34691.3249
49422004.11.29 06:07sell24720.031.32641.34691.3254
49432004.11.29 06:09sell24730.091.32701.34701.3260
49442004.11.29 06:11sell24740.271.32761.34711.3266
49452004.11.29 06:55close24740.271.32731.34711.32668.101270.74
49462004.11.29 06:55close24730.091.32741.34701.3260-3.601267.14
49472004.11.29 06:55close24720.031.32751.34691.3254-3.301263.84
49482004.11.29 06:55close24710.011.32751.34691.3249-1.601262.24
49492004.11.29 07:07buy24750.011.32741.30641.3284
49502004.11.29 07:18buy24760.031.32691.30641.3279
49512004.11.29 07:33buy24770.091.32631.30631.3273
49522004.11.29 07:38buy24780.271.32571.30621.3267
49532004.11.29 07:42close24780.271.32601.30621.32678.101270.34
49542004.11.29 07:42close24770.091.32611.30631.3273-1.801268.54
49552004.11.29 07:42close24760.031.32601.30641.3279-2.701265.84
49562004.11.29 07:42close24750.011.32611.30641.3284-1.301264.54
49572004.11.29 07:44buy24790.011.32621.30521.3272
49582004.11.29 07:51buy24800.031.32561.30511.3266
49592004.11.29 07:57t/p24800.031.32661.30511.32663.001267.54
49602004.11.29 07:57close24790.011.32661.30521.32720.401267.94
49612004.11.29 08:17buy24810.011.32411.30311.3251
49622004.11.29 08:23t/p24810.011.32511.30311.32511.001268.94
49632004.11.29 08:34sell24820.011.32451.34551.3235
49642004.11.29 09:00sell24830.031.32501.34551.3240
49652004.11.29 09:02sell24840.091.32561.34561.3246
49662004.11.29 09:19t/p24840.091.32461.34561.32469.001277.94
49672004.11.29 09:19close24830.031.32461.34551.32401.201279.14
49682004.11.29 09:19close24820.011.32471.34551.3235-0.201278.94
49692004.11.29 09:26buy24850.011.32551.30451.3265
49702004.11.29 09:27buy24860.031.32491.30441.3259
49712004.11.29 09:54t/p24860.031.32591.30441.32593.001281.94
49722004.11.29 09:54close24850.011.32591.30451.32650.401282.34
49732004.11.29 10:04sell24870.011.32621.34721.3252
49742004.11.29 10:10t/p24870.011.32521.34721.32521.001283.34
49752004.11.29 10:23buy24880.011.32471.30371.3257
49762004.11.29 11:17t/p24880.011.32571.30371.32571.001284.34
49772004.11.29 11:34sell24890.011.32591.34691.3249
49782004.11.29 11:38sell24900.031.32641.34691.3254
49792004.11.29 12:42t/p24900.031.32541.34691.32543.001287.34
49802004.11.29 12:42close24890.011.32541.34691.32490.501287.84
49812004.11.29 12:49buy24910.011.32531.30431.3263
49822004.11.29 13:46buy24920.031.32441.30391.3254
49832004.11.29 13:52buy24930.091.32391.30391.3249
49842004.11.29 14:13t/p24930.091.32491.30391.32499.001296.84
49852004.11.29 14:13close24920.031.32491.30391.32541.501298.34
49862004.11.29 14:13close24910.011.32481.30431.3263-0.501297.84
49872004.11.29 18:10sell24940.011.32831.34931.3273
49882004.11.29 18:32sell24950.031.32891.34941.3279
49892004.11.29 18:32sell24960.091.32951.34951.3285
49902004.11.29 18:37sell24970.271.33001.34951.3290
49912004.11.29 18:41close24970.271.32971.34951.32908.101305.94
49922004.11.29 18:41close24960.091.32981.34951.3285-2.701303.24
49932004.11.29 18:41close24950.031.32971.34941.3279-2.401300.84
49942004.11.29 18:41close24940.011.32961.34931.3273-1.301299.54
49952004.11.29 18:44sell24980.011.32961.35061.3286
49962004.11.29 19:24t/p24980.011.32861.35061.32861.001300.54
49972004.11.29 19:35buy24990.011.32811.30711.3291
49982004.11.29 19:39buy25000.031.32761.30711.3286
49992004.11.29 23:25buy25010.091.32701.30701.3280
50002004.11.30 00:52buy25020.271.32641.30691.3274
50012004.11.30 05:17close25020.271.32691.30691.327413.501314.04
50022004.11.30 05:17close25010.091.32681.30701.3280-2.311311.73
50032004.11.30 05:17close25000.031.32691.30711.3286-2.271309.45
50042004.11.30 05:17close24990.011.32691.30711.3291-1.261308.20
50052004.11.30 05:24sell25030.011.32631.34731.3253
50062004.11.30 05:31sell25040.031.32681.34731.3258
50072004.11.30 05:54sell25050.091.32741.34741.3264
50082004.11.30 06:14t/p25050.091.32641.34741.32649.001317.20
50092004.11.30 06:14close25040.031.32631.34731.32581.501318.70
50102004.11.30 06:14close25030.011.32641.34731.3253-0.101318.60
50112004.11.30 06:21buy25060.011.32641.30541.3274
50122004.11.30 06:40buy25070.031.32571.30521.3267
50132004.11.30 07:42t/p25070.031.32671.30521.32673.001321.60
50142004.11.30 07:42close25060.011.32671.30541.32740.301321.90
50152004.11.30 07:45sell25080.011.32581.34681.3248
50162004.11.30 07:48sell25090.031.32641.34691.3254
50172004.11.30 08:02sell25100.091.32711.34711.3261
50182004.11.30 08:21t/p25100.091.32611.34711.32619.001330.90
50192004.11.30 08:21close25090.031.32611.34691.32540.901331.80
50202004.11.30 08:21close25080.011.32601.34681.3248-0.201331.60
50212004.11.30 08:32buy25110.011.32601.30501.3270
50222004.11.30 08:37buy25120.031.32541.30491.3264
50232004.11.30 08:46buy25130.091.32481.30481.3258
50242004.11.30 08:49buy25140.271.32421.30471.3252
50252004.11.30 09:11close25140.271.32451.30471.32528.101339.70
50262004.11.30 09:11close25130.091.32441.30481.3258-3.601336.10
50272004.11.30 09:11close25120.031.32451.30491.3264-2.701333.40
50282004.11.30 09:12close25110.011.32451.30501.3270-1.501331.90
50292004.11.30 09:26sell25150.011.32551.34651.3245
50302004.11.30 09:38sell25160.031.32611.34661.3251
50312004.11.30 10:10sell25170.091.32671.34671.3257
50322004.11.30 10:27t/p25170.091.32571.34671.32579.001340.90
50332004.11.30 10:27close25160.031.32561.34661.32511.501342.40
50342004.11.30 10:27close25150.011.32561.34651.3245-0.101342.30
50352004.11.30 10:44buy25180.011.32601.30501.3270
50362004.11.30 11:21t/p25180.011.32701.30501.32701.001343.30
50372004.11.30 11:33sell25190.011.32711.34811.3261
50382004.11.30 12:02t/p25190.011.32611.34811.32611.001344.30
50392004.11.30 12:09buy25200.011.32691.30591.3279
50402004.11.30 12:39t/p25200.011.32791.30591.32791.001345.30
50412004.11.30 12:57sell25210.011.32981.35081.3288
50422004.11.30 13:00sell25220.031.33031.35081.3293
50432004.11.30 13:10t/p25220.031.32931.35081.32933.001348.30
50442004.11.30 13:10close25210.011.32931.35081.32880.501348.80
50452004.11.30 13:33buy25230.011.32931.30831.3303
50462004.11.30 13:35buy25240.031.32861.30811.3296
50472004.11.30 14:00t/p25240.031.32961.30811.32963.001351.80
50482004.11.30 14:00close25230.011.32961.30831.33030.301352.10
50492004.11.30 18:27sell25250.011.32651.34751.3255
50502004.11.30 18:28sell25260.031.32701.34751.3260
50512004.11.30 18:31sell25270.091.32761.34761.3266
50522004.11.30 18:38sell25280.271.32811.34761.3271
50532004.11.30 18:50close25280.271.32781.34761.32718.101360.20
50542004.11.30 18:50close25270.091.32791.34761.3266-2.701357.50
50552004.11.30 18:50close25260.031.32781.34751.3260-2.401355.10
50562004.11.30 18:50close25250.011.32771.34751.3255-1.201353.90
50572004.11.30 19:17buy25290.011.32751.30651.3285
50582004.11.30 20:00t/p25290.011.32851.30651.32851.001354.90
50592004.11.30 20:19sell25300.011.32961.35061.3286
50602004.11.30 20:44t/p25300.011.32861.35061.32861.001355.90
50612004.11.30 20:50buy25310.011.32921.30821.3302
50622004.11.30 21:05buy25320.031.32861.30811.3296
50632004.11.30 22:58buy25330.091.32801.30801.3290
50642004.12.01 00:10t/p25330.091.32901.30801.32908.491364.38
50652004.12.01 00:10close25320.031.32921.30811.32961.631366.01
50662004.12.01 00:10close25310.011.32931.30821.33020.041366.06
50672004.12.01 00:30sell25340.011.32931.35031.3283
50682004.12.01 00:39sell25350.031.32991.35041.3289
50692004.12.01 01:26sell25360.091.33051.35051.3295
50702004.12.01 01:31sell25370.271.33121.35071.3302
50712004.12.01 01:35close25370.271.33081.35071.330210.801376.86
50722004.12.01 01:35close25360.091.33071.35051.3295-1.801375.06
50732004.12.01 01:36close25350.031.33081.35041.3289-2.701372.36
50742004.12.01 01:36close25340.011.33101.35031.3283-1.701370.66
50752004.12.01 01:37sell25380.011.33051.35151.3295
50762004.12.01 01:56sell25390.031.33121.35171.3302
50772004.12.01 02:05sell25400.091.33171.35171.3307
50782004.12.01 02:45t/p25400.091.33071.35171.33079.001379.66
50792004.12.01 02:45close25390.031.33071.35171.33021.501381.16
50802004.12.01 02:45close25380.011.33061.35151.3295-0.101381.06
50812004.12.01 03:03buy25410.011.32991.30891.3309
50822004.12.01 03:17buy25420.031.32931.30881.3303
50832004.12.01 03:28buy25430.091.32881.30881.3298
50842004.12.01 04:15t/p25430.091.32981.30881.32989.001390.06
50852004.12.01 04:15close25420.031.32981.30881.33031.501391.56
50862004.12.01 04:15close25410.011.32981.30891.3309-0.101391.46
50872004.12.01 04:25sell25440.011.32951.35051.3285
50882004.12.01 04:27sell25450.031.33001.35051.3290
50892004.12.01 05:31sell25460.091.33061.35061.3296
50902004.12.01 06:13sell25470.271.33121.35071.3302
50912004.12.01 09:21close25470.271.33091.35071.33028.101399.56
50922004.12.01 09:21close25460.091.33101.35061.3296-3.601395.96
50932004.12.01 09:21close25450.031.33111.35051.3290-3.301392.66
50942004.12.01 09:21close25440.011.33111.35051.3285-1.601391.06
50952004.12.01 09:30buy25480.011.33071.30971.3317
50962004.12.01 09:30buy25490.031.33011.30961.3311
50972004.12.01 09:37buy25500.091.32961.30961.3306
50982004.12.01 10:08t/p25500.091.33061.30961.33069.001400.06
50992004.12.01 10:08close25490.031.33061.30961.33111.501401.56
51002004.12.01 10:08close25480.011.33051.30971.3317-0.201401.36
51012004.12.01 10:14sell25510.011.32931.35031.3283
51022004.12.01 10:21t/p25510.011.32831.35031.32831.001402.36
51032004.12.01 10:29buy25520.011.32871.30771.3297
51042004.12.01 10:40buy25530.031.32821.30771.3292
51052004.12.01 10:56t/p25530.031.32921.30771.32923.001405.36
51062004.12.01 10:56close25520.011.32921.30771.32970.501405.86
51072004.12.01 11:07sell25540.011.32931.35031.3283
51082004.12.01 11:48sell25550.031.33001.35051.3290
51092004.12.01 11:48sell25560.091.33051.35051.3295
51102004.12.01 12:11sell25570.271.33111.35061.3301
51112004.12.01 12:17close25570.271.33081.35061.33018.101413.96
51122004.12.01 12:17close25560.091.33091.35051.3295-3.601410.36
51132004.12.01 12:17close25550.031.33081.35051.3290-2.401407.96
51142004.12.01 12:17close25540.011.33071.35031.3283-1.401406.56
51152004.12.01 12:39sell25580.011.33051.35151.3295
51162004.12.01 12:47sell25590.031.33101.35151.3300
51172004.12.01 12:49sell25600.091.33151.35151.3305
51182004.12.01 13:06t/p25600.091.33051.35151.33059.001415.56
51192004.12.01 13:06close25590.031.33051.35151.33001.501417.06
51202004.12.01 13:06close25580.011.33041.35151.32950.101417.16
51212004.12.01 13:30buy25610.011.33041.30941.3314
51222004.12.01 13:58buy25620.031.32981.30931.3308
51232004.12.01 14:03buy25630.091.32921.30921.3302
51242004.12.01 14:26t/p25630.091.33021.30921.33029.001426.16
51252004.12.01 14:26close25620.031.33021.30931.33081.201427.36
51262004.12.01 14:26close25610.011.33031.30941.3314-0.101427.26
51272004.12.01 18:13sell25640.011.33111.35211.3301
51282004.12.01 18:20sell25650.031.33161.35211.3306
51292004.12.01 19:25sell25660.091.33211.35211.3311
51302004.12.01 20:24t/p25660.091.33111.35211.33119.001436.26
51312004.12.01 20:24close25650.031.33101.35211.33061.801438.06
51322004.12.01 20:24close25640.011.33111.35211.33010.001438.06
51332004.12.01 20:34buy25670.011.33091.30991.3319
51342004.12.01 20:40t/p25670.011.33191.30991.33191.001439.06
51352004.12.01 20:55sell25680.011.33191.35291.3309
51362004.12.01 22:09sell25690.031.33251.35301.3315
51372004.12.01 22:18sell25700.091.33311.35311.3321
51382004.12.01 22:18sell25710.271.33381.35331.3328
51392004.12.02 11:28close25710.271.33341.35331.332811.211450.26
51402004.12.02 11:28close25700.091.33331.35311.3321-1.671448.60
51412004.12.02 11:28close25690.031.33341.35301.3315-2.661445.94
51422004.12.02 11:28close25680.011.33331.35291.3309-1.391444.56
51432004.12.02 11:44buy25720.011.33161.31061.3326
51442004.12.02 11:54buy25730.031.33111.31061.3321
51452004.12.02 12:11t/p25730.031.33211.31061.33213.001447.56
51462004.12.02 12:11close25720.011.33221.31061.33260.601448.16
51472004.12.02 12:21sell25740.011.33191.35291.3309
51482004.12.02 12:22sell25750.031.33251.35301.3315
51492004.12.02 12:37sell25760.091.33311.35311.3321
51502004.12.02 13:26t/p25760.091.33211.35311.33219.001457.16
51512004.12.02 13:26close25750.031.33211.35301.33151.201458.36
51522004.12.02 13:26close25740.011.33201.35291.3309-0.101458.26
51532004.12.02 13:32buy25770.011.33221.31121.3332
51542004.12.02 13:59buy25780.031.33161.31111.3326
51552004.12.02 14:02buy25790.091.33101.31101.3320
51562004.12.02 14:29t/p25790.091.33201.31101.33209.001467.26
51572004.12.02 14:29close25780.031.33201.31111.33261.201468.46
51582004.12.02 14:29close25770.011.33211.31121.3332-0.101468.36
51592004.12.02 18:09sell25800.011.32691.34791.3259
51602004.12.02 18:16sell25810.031.32751.34801.3265
51612004.12.02 18:30sell25820.091.32811.34811.3271
51622004.12.02 18:31sell25830.271.32861.34811.3276
51632004.12.02 18:40close25830.271.32831.34811.32768.101476.46
51642004.12.02 18:41close25820.091.32841.34811.3271-2.701473.76
51652004.12.02 18:41close25810.031.32831.34801.3265-2.401471.36
51662004.12.02 18:41close25800.011.32821.34791.3259-1.301470.06
51672004.12.02 18:41sell25840.011.32811.34911.3271
51682004.12.02 18:59t/p25840.011.32711.34911.32711.001471.06
51692004.12.02 19:18buy25850.011.32621.30521.3272
51702004.12.02 19:28t/p25850.011.32721.30521.32721.001472.06
51712004.12.02 19:47sell25860.011.32751.34851.3265
51722004.12.02 19:49sell25870.031.32801.34851.3270
51732004.12.02 19:51sell25880.091.32861.34861.3276
51742004.12.02 19:53t/p25880.091.32761.34861.32769.001481.06
51752004.12.02 19:53close25870.031.32761.34851.32701.201482.26
51762004.12.02 19:53close25860.011.32761.34851.3265-0.101482.16
51772004.12.02 20:25buy25890.011.32701.30601.3280
51782004.12.02 21:53buy25900.031.32631.30581.3273
51792004.12.02 22:32t/p25900.031.32731.30581.32733.001485.16
51802004.12.02 22:32close25890.011.32731.30601.32800.301485.46
51812004.12.02 22:40sell25910.011.32691.34791.3259
51822004.12.03 00:50t/p25910.011.32591.34791.32591.001486.46
51832004.12.03 00:56buy25920.011.32621.30521.3272
51842004.12.03 01:04buy25930.031.32561.30511.3266
51852004.12.03 01:54t/p25930.031.32661.30511.32663.001489.46
51862004.12.03 01:54close25920.011.32661.30521.32720.401489.86
51872004.12.03 02:00sell25940.011.32641.34741.3254
51882004.12.03 02:30sell25950.031.32701.34751.3260
51892004.12.03 02:34sell25960.091.32761.34761.3266
51902004.12.03 02:34sell25970.271.32811.34761.3271
51912004.12.03 02:41close25970.271.32781.34761.32718.101497.96
51922004.12.03 02:42close25960.091.32781.34761.3266-1.801496.16
51932004.12.03 02:42close25950.031.32771.34751.3260-2.101494.06
51942004.12.03 02:42close25940.011.32771.34741.3254-1.301492.76
51952004.12.03 02:43sell25980.011.32761.34861.3266
51962004.12.03 02:46sell25990.031.32821.34871.3272
51972004.12.03 02:50sell26000.091.32871.34871.3277
51982004.12.03 06:45t/p26000.091.32771.34871.32779.001501.76
51992004.12.03 06:45close25990.031.32771.34871.32721.501503.26
52002004.12.03 06:45close25980.011.32761.34861.32660.001503.26
52012004.12.03 06:58buy26010.021.32761.30661.3286
52022004.12.03 08:13buy26020.061.32701.30651.3280
52032004.12.03 08:14buy26030.091.32631.30631.3273
52042004.12.03 08:33t/p26030.091.32731.30631.32739.001512.26
52052004.12.03 08:33close26020.061.32731.30651.32801.801514.06
52062004.12.03 08:33close26010.021.32721.30661.3286-0.801513.26
52072004.12.03 08:44sell26040.021.32671.34771.3257
52082004.12.03 09:14sell26050.061.32721.34771.3262
52092004.12.03 09:17sell26060.181.32771.34771.3267
52102004.12.03 09:23sell26070.271.32821.34771.3272
52112004.12.03 09:43close26070.271.32781.34771.327210.801524.06
52122004.12.03 09:43close26060.181.32791.34771.3267-3.601520.46
52132004.12.03 09:43close26050.061.32781.34771.3262-3.601516.86
52142004.12.03 09:43close26040.021.32791.34771.3257-2.401514.46
52152004.12.03 10:00buy26080.021.32791.30691.3289
52162004.12.03 10:18buy26090.061.32731.30681.3283
52172004.12.03 10:40buy26100.181.32681.30681.3278
52182004.12.03 10:55t/p26100.181.32781.30681.327818.001532.46
52192004.12.03 10:55close26090.061.32791.30681.32833.601536.06
52202004.12.03 10:55close26080.021.32781.30691.3289-0.201535.86
52212004.12.03 11:03sell26110.021.32751.34851.3265
52222004.12.03 11:34sell26120.061.32801.34851.3270
52232004.12.03 12:18sell26130.181.32861.34861.3276
52242004.12.03 13:20sell26140.541.32931.34881.3283
52252004.12.03 19:43close at stop26140.541.34561.34881.3283-880.20655.66
52262004.12.03 19:43close at stop26130.181.34561.34861.3276-306.00349.66
52272004.12.03 19:43close at stop26120.061.34561.34851.3270-105.60244.06
52282004.12.03 19:43close at stop26110.021.34561.34851.3265-36.20207.86