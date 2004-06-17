Strategy Tester Report
10p3v0.01
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 12:35 - 2007.12.05 16:04
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|1008176
|Ticks modelled
|4700599
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9792.14
|Gross profit
|41464.06
|Gross loss
|-51256.20
|Profit factor
|0.81
|Expected payoff
|-3.75
|Absolute drawdown
|9792.14
|Maximal drawdown
|25651.51 (99.20%)
|Relative drawdown
|99.20% (25651.51)
|Total trades
|2614
|Short positions (won %)
|1370 (58.18%)
|Long positions (won %)
|1244 (59.57%)
|Profit trades (% of total)
|1538 (58.84%)
|Loss trades (% of total)
|1076 (41.16%)
|Largest
|profit trade
|310.57
|loss trade
|-13219.84
|Average
|profit trade
|26.96
|loss trade
|-47.64
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (881.62)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-20245.17)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|881.62 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-20245.17 (7)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.16 13:11
|buy
|1
|0.10
|1.2053
|1.1843
|1.2063
|2
|2004.06.16 13:58
|t/p
|1
|0.10
|1.2063
|1.1843
|1.2063
|10.00
|10010.00
|3
|2004.06.16 18:11
|sell
|2
|0.10
|1.2007
|1.2217
|1.1997
|4
|2004.06.16 19:39
|sell
|3
|0.30
|1.2012
|1.2217
|1.2002
|5
|2004.06.16 20:06
|t/p
|3
|0.30
|1.2002
|1.2217
|1.2002
|30.00
|10040.00
|6
|2004.06.16 20:06
|close
|2
|0.10
|1.2002
|1.2217
|1.1997
|5.00
|10045.00
|7
|2004.06.16 20:14
|buy
|4
|0.10
|1.2001
|1.1791
|1.2011
|8
|2004.06.16 22:36
|t/p
|4
|0.10
|1.2011
|1.1791
|1.2011
|10.00
|10055.00
|9
|2004.06.16 22:43
|sell
|5
|0.10
|1.2006
|1.2216
|1.1996
|10
|2004.06.16 23:13
|sell
|6
|0.30
|1.2011
|1.2216
|1.2001
|11
|2004.06.17 03:49
|t/p
|6
|0.30
|1.2001
|1.2216
|1.2001
|30.45
|10085.45
|12
|2004.06.17 03:49
|close
|5
|0.10
|1.2001
|1.2216
|1.1996
|5.15
|10090.60
|13
|2004.06.17 04:02
|buy
|7
|0.10
|1.1996
|1.1786
|1.2006
|14
|2004.06.17 05:31
|t/p
|7
|0.10
|1.2006
|1.1786
|1.2006
|10.00
|10100.60
|15
|2004.06.17 05:55
|sell
|8
|0.10
|1.2006
|1.2216
|1.1996
|16
|2004.06.17 06:08
|sell
|9
|0.30
|1.2011
|1.2216
|1.2001
|17
|2004.06.17 07:35
|sell
|10
|0.90
|1.2017
|1.2217
|1.2007
|18
|2004.06.17 07:37
|sell
|11
|2.70
|1.2022
|1.2217
|1.2012
|19
|2004.06.17 07:38
|close
|11
|2.70
|1.2019
|1.2217
|1.2012
|81.01
|10181.61
|20
|2004.06.17 07:38
|close
|10
|0.90
|1.2020
|1.2217
|1.2007
|-27.00
|10154.61
|21
|2004.06.17 07:38
|close
|9
|0.30
|1.2019
|1.2216
|1.2001
|-24.00
|10130.61
|22
|2004.06.17 07:38
|close
|8
|0.10
|1.2018
|1.2216
|1.1996
|-12.00
|10118.61
|23
|2004.06.17 07:54
|sell
|12
|0.10
|1.2019
|1.2229
|1.2009
|24
|2004.06.17 08:05
|sell
|13
|0.30
|1.2025
|1.2230
|1.2015
|25
|2004.06.17 08:21
|sell
|14
|0.90
|1.2031
|1.2231
|1.2021
|26
|2004.06.17 08:40
|t/p
|14
|0.90
|1.2021
|1.2231
|1.2021
|90.00
|10208.61
|27
|2004.06.17 08:40
|close
|13
|0.30
|1.2020
|1.2230
|1.2015
|15.00
|10223.61
|28
|2004.06.17 08:40
|close
|12
|0.10
|1.2021
|1.2229
|1.2009
|-2.00
|10221.61
|29
|2004.06.17 08:56
|buy
|15
|0.10
|1.2014
|1.1804
|1.2024
|30
|2004.06.17 09:02
|t/p
|15
|0.10
|1.2024
|1.1804
|1.2024
|10.00
|10231.61
|31
|2004.06.17 09:20
|sell
|16
|0.10
|1.2031
|1.2241
|1.2021
|32
|2004.06.17 09:21
|sell
|17
|0.30
|1.2036
|1.2241
|1.2026
|33
|2004.06.17 09:22
|sell
|18
|0.90
|1.2041
|1.2241
|1.2031
|34
|2004.06.17 09:29
|sell
|19
|2.70
|1.2048
|1.2243
|1.2038
|35
|2004.06.17 09:30
|close
|19
|2.70
|1.2045
|1.2243
|1.2038
|81.00
|10312.61
|36
|2004.06.17 09:30
|close
|18
|0.90
|1.2044
|1.2241
|1.2031
|-27.00
|10285.61
|37
|2004.06.17 09:30
|close
|17
|0.30
|1.2043
|1.2241
|1.2026
|-21.00
|10264.61
|38
|2004.06.17 09:30
|close
|16
|0.10
|1.2044
|1.2241
|1.2021
|-13.00
|10251.61
|39
|2004.06.17 09:32
|sell
|20
|0.10
|1.2031
|1.2241
|1.2021
|40
|2004.06.17 09:32
|sell
|21
|0.30
|1.2036
|1.2241
|1.2026
|41
|2004.06.17 09:35
|sell
|22
|0.90
|1.2042
|1.2242
|1.2032
|42
|2004.06.17 09:43
|t/p
|22
|0.90
|1.2032
|1.2242
|1.2032
|90.00
|10341.61
|43
|2004.06.17 09:43
|close
|21
|0.30
|1.2032
|1.2241
|1.2026
|12.00
|10353.61
|44
|2004.06.17 09:43
|close
|20
|0.10
|1.2033
|1.2241
|1.2021
|-2.00
|10351.61
|45
|2004.06.17 09:43
|sell
|23
|0.10
|1.2029
|1.2239
|1.2019
|46
|2004.06.17 09:46
|sell
|24
|0.30
|1.2034
|1.2239
|1.2024
|47
|2004.06.17 09:52
|sell
|25
|0.90
|1.2039
|1.2239
|1.2029
|48
|2004.06.17 09:56
|sell
|26
|2.70
|1.2045
|1.2240
|1.2035
|49
|2004.06.17 10:04
|close
|26
|2.70
|1.2042
|1.2240
|1.2035
|81.02
|10432.63
|50
|2004.06.17 10:04
|close
|25
|0.90
|1.2041
|1.2239
|1.2029
|-17.99
|10414.64
|51
|2004.06.17 10:04
|close
|24
|0.30
|1.2042
|1.2239
|1.2024
|-24.00
|10390.64
|52
|2004.06.17 10:04
|close
|23
|0.10
|1.2042
|1.2239
|1.2019
|-13.00
|10377.64
|53
|2004.06.17 10:06
|sell
|27
|0.10
|1.2038
|1.2248
|1.2028
|54
|2004.06.17 10:43
|t/p
|27
|0.10
|1.2028
|1.2248
|1.2028
|10.00
|10387.64
|55
|2004.06.17 11:13
|buy
|28
|0.10
|1.2026
|1.1816
|1.2036
|56
|2004.06.17 11:18
|t/p
|28
|0.10
|1.2036
|1.1816
|1.2036
|10.00
|10397.64
|57
|2004.06.17 11:34
|sell
|29
|0.10
|1.2038
|1.2248
|1.2028
|58
|2004.06.17 12:07
|sell
|30
|0.30
|1.2043
|1.2248
|1.2033
|59
|2004.06.17 12:08
|sell
|31
|0.90
|1.2048
|1.2248
|1.2038
|60
|2004.06.17 12:08
|sell
|32
|2.70
|1.2054
|1.2249
|1.2044
|61
|2004.06.17 13:15
|close
|32
|2.70
|1.2050
|1.2249
|1.2044
|108.00
|10505.64
|62
|2004.06.17 13:15
|close
|31
|0.90
|1.2051
|1.2248
|1.2038
|-27.00
|10478.64
|63
|2004.06.17 13:15
|close
|30
|0.30
|1.2050
|1.2248
|1.2033
|-21.00
|10457.64
|64
|2004.06.17 13:15
|close
|29
|0.10
|1.2052
|1.2248
|1.2028
|-14.00
|10443.64
|65
|2004.06.17 13:28
|buy
|33
|0.10
|1.2048
|1.1838
|1.2058
|66
|2004.06.17 13:57
|t/p
|33
|0.10
|1.2058
|1.1838
|1.2058
|10.00
|10453.64
|67
|2004.06.17 18:05
|sell
|34
|0.10
|1.2036
|1.2246
|1.2026
|68
|2004.06.17 18:08
|sell
|35
|0.30
|1.2041
|1.2246
|1.2031
|69
|2004.06.17 18:10
|sell
|36
|0.90
|1.2047
|1.2247
|1.2037
|70
|2004.06.17 18:11
|sell
|37
|2.70
|1.2052
|1.2247
|1.2042
|71
|2004.06.17 18:11
|close
|37
|2.70
|1.2049
|1.2247
|1.2042
|81.02
|10534.66
|72
|2004.06.17 18:12
|close
|36
|0.90
|1.2049
|1.2247
|1.2037
|-18.00
|10516.66
|73
|2004.06.17 18:12
|close
|35
|0.30
|1.2051
|1.2246
|1.2031
|-30.00
|10486.66
|74
|2004.06.17 18:12
|close
|34
|0.10
|1.2050
|1.2246
|1.2026
|-14.00
|10472.66
|75
|2004.06.17 18:20
|sell
|38
|0.10
|1.2046
|1.2256
|1.2036
|76
|2004.06.17 18:20
|sell
|39
|0.30
|1.2051
|1.2256
|1.2041
|77
|2004.06.17 18:22
|sell
|40
|0.90
|1.2058
|1.2258
|1.2048
|78
|2004.06.17 18:25
|sell
|41
|2.70
|1.2065
|1.2260
|1.2055
|79
|2004.06.17 18:40
|close
|41
|2.70
|1.2060
|1.2260
|1.2055
|135.00
|10607.66
|80
|2004.06.17 18:40
|close
|40
|0.90
|1.2059
|1.2258
|1.2048
|-9.00
|10598.66
|81
|2004.06.17 18:40
|close
|39
|0.30
|1.2060
|1.2256
|1.2041
|-27.00
|10571.66
|82
|2004.06.17 18:40
|close
|38
|0.10
|1.2059
|1.2256
|1.2036
|-13.00
|10558.66
|83
|2004.06.17 18:58
|buy
|42
|0.11
|1.2062
|1.1852
|1.2072
|84
|2004.06.17 19:02
|buy
|43
|0.33
|1.2056
|1.1851
|1.2066
|85
|2004.06.17 23:12
|buy
|44
|0.99
|1.2050
|1.1850
|1.2060
|86
|2004.06.17 23:31
|buy
|45
|2.70
|1.2043
|1.1848
|1.2053
|87
|2004.06.18 13:40
|close
|45
|2.70
|1.2047
|1.1848
|1.2053
|92.64
|10651.30
|88
|2004.06.18 13:40
|close
|44
|0.99
|1.2046
|1.1850
|1.2060
|-45.24
|10606.06
|89
|2004.06.18 13:40
|close
|43
|0.33
|1.2047
|1.1851
|1.2066
|-31.58
|10574.48
|90
|2004.06.18 13:40
|close
|42
|0.11
|1.2047
|1.1852
|1.2072
|-17.13
|10557.35
|91
|2004.06.18 13:50
|sell
|46
|0.11
|1.2054
|1.2264
|1.2044
|92
|2004.06.18 14:14
|t/p
|46
|0.11
|1.2044
|1.2264
|1.2044
|11.00
|10568.35
|93
|2004.06.18 18:15
|sell
|47
|0.11
|1.2121
|1.2331
|1.2111
|94
|2004.06.18 18:22
|sell
|48
|0.33
|1.2127
|1.2332
|1.2117
|95
|2004.06.18 18:28
|sell
|49
|0.99
|1.2133
|1.2333
|1.2123
|96
|2004.06.18 19:36
|t/p
|49
|0.99
|1.2123
|1.2333
|1.2123
|99.00
|10667.35
|97
|2004.06.18 19:36
|close
|48
|0.33
|1.2123
|1.2332
|1.2117
|13.20
|10680.55
|98
|2004.06.18 19:36
|close
|47
|0.11
|1.2123
|1.2331
|1.2111
|-2.20
|10678.35
|99
|2004.06.18 19:44
|buy
|50
|0.11
|1.2124
|1.1914
|1.2134
|100
|2004.06.18 20:09
|t/p
|50
|0.11
|1.2134
|1.1914
|1.2134
|11.00
|10689.35
|101
|2004.06.18 20:19
|sell
|51
|0.11
|1.2132
|1.2342
|1.2122
|102
|2004.06.18 20:53
|sell
|52
|0.33
|1.2138
|1.2343
|1.2128
|103
|2004.06.18 22:05
|sell
|53
|0.99
|1.2144
|1.2344
|1.2134
|104
|2004.06.21 00:51
|t/p
|53
|0.99
|1.2134
|1.2344
|1.2134
|99.48
|10788.83
|105
|2004.06.21 00:51
|close
|52
|0.33
|1.2133
|1.2343
|1.2128
|16.66
|10805.50
|106
|2004.06.21 00:51
|close
|51
|0.11
|1.2135
|1.2342
|1.2122
|-3.24
|10802.25
|107
|2004.06.21 01:03
|buy
|54
|0.11
|1.2138
|1.1928
|1.2148
|108
|2004.06.21 01:10
|buy
|55
|0.33
|1.2133
|1.1928
|1.2143
|109
|2004.06.21 02:46
|buy
|56
|0.99
|1.2126
|1.1926
|1.2136
|110
|2004.06.21 02:52
|buy
|57
|2.97
|1.2120
|1.1925
|1.2130
|111
|2004.06.21 02:54
|close
|57
|2.97
|1.2123
|1.1925
|1.2130
|89.10
|10891.35
|112
|2004.06.21 02:54
|close
|56
|0.99
|1.2122
|1.1926
|1.2136
|-39.60
|10851.75
|113
|2004.06.21 02:54
|close
|55
|0.33
|1.2123
|1.1928
|1.2143
|-33.00
|10818.75
|114
|2004.06.21 02:54
|close
|54
|0.11
|1.2124
|1.1928
|1.2148
|-15.40
|10803.35
|115
|2004.06.21 02:57
|buy
|58
|0.11
|1.2127
|1.1917
|1.2137
|116
|2004.06.21 03:08
|t/p
|58
|0.11
|1.2137
|1.1917
|1.2137
|11.00
|10814.35
|117
|2004.06.21 03:15
|sell
|59
|0.11
|1.2133
|1.2343
|1.2123
|118
|2004.06.21 04:09
|t/p
|59
|0.11
|1.2123
|1.2343
|1.2123
|11.00
|10825.35
|119
|2004.06.21 04:18
|buy
|60
|0.11
|1.2123
|1.1913
|1.2133
|120
|2004.06.21 04:25
|buy
|61
|0.33
|1.2118
|1.1913
|1.2128
|121
|2004.06.21 04:59
|buy
|62
|0.99
|1.2112
|1.1912
|1.2122
|122
|2004.06.21 05:18
|t/p
|62
|0.99
|1.2122
|1.1912
|1.2122
|99.00
|10924.35
|123
|2004.06.21 05:18
|close
|61
|0.33
|1.2123
|1.1913
|1.2128
|16.50
|10940.85
|124
|2004.06.21 05:18
|close
|60
|0.11
|1.2122
|1.1913
|1.2133
|-1.10
|10939.75
|125
|2004.06.21 05:42
|sell
|63
|0.11
|1.2125
|1.2335
|1.2115
|126
|2004.06.21 06:07
|sell
|64
|0.33
|1.2130
|1.2335
|1.2120
|127
|2004.06.21 06:57
|sell
|65
|0.99
|1.2135
|1.2335
|1.2125
|128
|2004.06.21 07:05
|t/p
|65
|0.99
|1.2125
|1.2335
|1.2125
|99.00
|11038.75
|129
|2004.06.21 07:05
|close
|64
|0.33
|1.2125
|1.2335
|1.2120
|16.50
|11055.25
|130
|2004.06.21 07:05
|close
|63
|0.11
|1.2127
|1.2335
|1.2115
|-2.20
|11053.05
|131
|2004.06.21 07:28
|buy
|66
|0.11
|1.2129
|1.1919
|1.2139
|132
|2004.06.21 08:04
|buy
|67
|0.33
|1.2124
|1.1919
|1.2134
|133
|2004.06.21 08:06
|buy
|68
|0.99
|1.2119
|1.1919
|1.2129
|134
|2004.06.21 08:10
|t/p
|68
|0.99
|1.2129
|1.1919
|1.2129
|99.00
|11152.05
|135
|2004.06.21 08:10
|close
|67
|0.33
|1.2129
|1.1919
|1.2134
|16.50
|11168.55
|136
|2004.06.21 08:10
|close
|66
|0.11
|1.2128
|1.1919
|1.2139
|-1.10
|11167.45
|137
|2004.06.21 08:12
|buy
|69
|0.11
|1.2129
|1.1919
|1.2139
|138
|2004.06.21 08:24
|buy
|70
|0.33
|1.2124
|1.1919
|1.2134
|139
|2004.06.21 08:31
|buy
|71
|0.99
|1.2118
|1.1918
|1.2128
|140
|2004.06.21 08:32
|buy
|72
|2.97
|1.2113
|1.1918
|1.2123
|141
|2004.06.21 08:38
|close
|72
|2.97
|1.2116
|1.1918
|1.2123
|89.13
|11256.58
|142
|2004.06.21 08:38
|close
|71
|0.99
|1.2115
|1.1918
|1.2128
|-29.70
|11226.88
|143
|2004.06.21 08:38
|close
|70
|0.33
|1.2116
|1.1919
|1.2134
|-26.40
|11200.48
|144
|2004.06.21 08:38
|close
|69
|0.11
|1.2115
|1.1919
|1.2139
|-15.40
|11185.08
|145
|2004.06.21 08:40
|buy
|73
|0.11
|1.2118
|1.1908
|1.2128
|146
|2004.06.21 08:47
|t/p
|73
|0.11
|1.2128
|1.1908
|1.2128
|11.00
|11196.08
|147
|2004.06.21 09:00
|sell
|74
|0.11
|1.2123
|1.2333
|1.2113
|148
|2004.06.21 09:50
|t/p
|74
|0.11
|1.2113
|1.2333
|1.2113
|11.00
|11207.08
|149
|2004.06.21 10:11
|buy
|75
|0.11
|1.2094
|1.1884
|1.2104
|150
|2004.06.21 10:17
|buy
|76
|0.33
|1.2089
|1.1884
|1.2099
|151
|2004.06.21 10:34
|t/p
|76
|0.33
|1.2099
|1.1884
|1.2099
|33.00
|11240.08
|152
|2004.06.21 10:34
|close
|75
|0.11
|1.2099
|1.1884
|1.2104
|5.50
|11245.58
|153
|2004.06.21 10:48
|sell
|77
|0.11
|1.2101
|1.2311
|1.2091
|154
|2004.06.21 11:37
|t/p
|77
|0.11
|1.2091
|1.2311
|1.2091
|11.00
|11256.58
|155
|2004.06.21 11:43
|buy
|78
|0.11
|1.2092
|1.1882
|1.2102
|156
|2004.06.21 12:43
|buy
|79
|0.33
|1.2086
|1.1881
|1.2096
|157
|2004.06.21 13:28
|t/p
|79
|0.33
|1.2096
|1.1881
|1.2096
|33.00
|11289.58
|158
|2004.06.21 13:28
|close
|78
|0.11
|1.2096
|1.1882
|1.2102
|4.40
|11293.98
|159
|2004.06.21 13:33
|sell
|80
|0.11
|1.2090
|1.2300
|1.2080
|160
|2004.06.21 13:42
|sell
|81
|0.33
|1.2096
|1.2301
|1.2086
|161
|2004.06.21 13:42
|sell
|82
|0.99
|1.2101
|1.2301
|1.2091
|162
|2004.06.21 13:43
|sell
|83
|2.97
|1.2107
|1.2302
|1.2097
|163
|2004.06.21 13:46
|close
|83
|2.97
|1.2104
|1.2302
|1.2097
|89.11
|11383.09
|164
|2004.06.21 13:46
|close
|82
|0.99
|1.2104
|1.2301
|1.2091
|-29.69
|11353.40
|165
|2004.06.21 13:46
|close
|81
|0.33
|1.2105
|1.2301
|1.2086
|-29.70
|11323.70
|166
|2004.06.21 13:46
|close
|80
|0.11
|1.2106
|1.2300
|1.2080
|-17.60
|11306.10
|167
|2004.06.21 13:59
|sell
|84
|0.11
|1.2113
|1.2323
|1.2103
|168
|2004.06.21 14:25
|t/p
|84
|0.11
|1.2103
|1.2323
|1.2103
|11.00
|11317.10
|169
|2004.06.21 18:06
|sell
|85
|0.11
|1.2100
|1.2310
|1.2090
|170
|2004.06.21 18:20
|sell
|86
|0.33
|1.2107
|1.2312
|1.2097
|171
|2004.06.21 18:57
|t/p
|86
|0.33
|1.2097
|1.2312
|1.2097
|33.00
|11350.10
|172
|2004.06.21 18:57
|close
|85
|0.11
|1.2097
|1.2310
|1.2090
|3.30
|11353.40
|173
|2004.06.21 19:03
|buy
|87
|0.11
|1.2104
|1.1894
|1.2114
|174
|2004.06.21 23:01
|t/p
|87
|0.11
|1.2114
|1.1894
|1.2114
|11.00
|11364.40
|175
|2004.06.21 23:11
|sell
|88
|0.11
|1.2114
|1.2324
|1.2104
|176
|2004.06.22 00:54
|sell
|89
|0.33
|1.2120
|1.2325
|1.2110
|177
|2004.06.22 03:05
|sell
|90
|0.99
|1.2125
|1.2325
|1.2115
|178
|2004.06.22 04:16
|sell
|91
|2.97
|1.2131
|1.2326
|1.2121
|179
|2004.06.22 04:17
|close
|91
|2.97
|1.2128
|1.2326
|1.2121
|89.10
|11453.50
|180
|2004.06.22 04:17
|close
|90
|0.99
|1.2131
|1.2325
|1.2115
|-59.39
|11394.11
|181
|2004.06.22 04:17
|close
|89
|0.33
|1.2130
|1.2325
|1.2110
|-33.00
|11361.11
|182
|2004.06.22 04:17
|close
|88
|0.11
|1.2131
|1.2324
|1.2104
|-18.65
|11342.47
|183
|2004.06.22 04:41
|buy
|92
|0.11
|1.2116
|1.1906
|1.2126
|184
|2004.06.22 04:52
|buy
|93
|0.33
|1.2111
|1.1906
|1.2121
|185
|2004.06.22 05:24
|t/p
|93
|0.33
|1.2121
|1.1906
|1.2121
|33.00
|11375.47
|186
|2004.06.22 05:24
|close
|92
|0.11
|1.2122
|1.1906
|1.2126
|6.60
|11382.07
|187
|2004.06.22 05:40
|sell
|94
|0.11
|1.2119
|1.2329
|1.2109
|188
|2004.06.22 07:21
|t/p
|94
|0.11
|1.2109
|1.2329
|1.2109
|11.00
|11393.07
|189
|2004.06.22 07:32
|buy
|95
|0.11
|1.2109
|1.1899
|1.2119
|190
|2004.06.22 07:41
|buy
|96
|0.33
|1.2104
|1.1899
|1.2114
|191
|2004.06.22 07:48
|buy
|97
|0.99
|1.2099
|1.1899
|1.2109
|192
|2004.06.22 08:02
|buy
|98
|2.97
|1.2093
|1.1898
|1.2103
|193
|2004.06.22 08:40
|close
|98
|2.97
|1.2096
|1.1898
|1.2103
|89.10
|11482.17
|194
|2004.06.22 08:40
|close
|97
|0.99
|1.2096
|1.1899
|1.2109
|-29.69
|11452.48
|195
|2004.06.22 08:40
|close
|96
|0.33
|1.2096
|1.1899
|1.2114
|-26.40
|11426.08
|196
|2004.06.22 08:40
|close
|95
|0.11
|1.2095
|1.1899
|1.2119
|-15.40
|11410.68
|197
|2004.06.22 08:49
|sell
|99
|0.11
|1.2089
|1.2299
|1.2079
|198
|2004.06.22 08:56
|t/p
|99
|0.11
|1.2079
|1.2299
|1.2079
|11.00
|11421.68
|199
|2004.06.22 09:03
|buy
|100
|0.11
|1.2084
|1.1874
|1.2094
|200
|2004.06.22 09:22
|buy
|101
|0.33
|1.2078
|1.1873
|1.2088
|201
|2004.06.22 09:55
|t/p
|101
|0.33
|1.2088
|1.1873
|1.2088
|33.00
|11454.68
|202
|2004.06.22 09:55
|close
|100
|0.11
|1.2088
|1.1874
|1.2094
|4.40
|11459.08
|203
|2004.06.22 10:11
|sell
|102
|0.11
|1.2090
|1.2300
|1.2080
|204
|2004.06.22 10:30
|t/p
|102
|0.11
|1.2080
|1.2300
|1.2080
|11.00
|11470.08
|205
|2004.06.22 10:41
|buy
|103
|0.11
|1.2078
|1.1868
|1.2088
|206
|2004.06.22 10:53
|t/p
|103
|0.11
|1.2088
|1.1868
|1.2088
|11.00
|11481.08
|207
|2004.06.22 11:04
|sell
|104
|0.11
|1.2082
|1.2292
|1.2072
|208
|2004.06.22 12:00
|t/p
|104
|0.11
|1.2072
|1.2292
|1.2072
|11.00
|11492.08
|209
|2004.06.22 12:10
|buy
|105
|0.11
|1.2071
|1.1861
|1.2081
|210
|2004.06.22 12:38
|t/p
|105
|0.11
|1.2081
|1.1861
|1.2081
|11.00
|11503.08
|211
|2004.06.22 12:53
|sell
|106
|0.12
|1.2083
|1.2293
|1.2073
|212
|2004.06.22 13:12
|sell
|107
|0.33
|1.2088
|1.2293
|1.2078
|213
|2004.06.22 13:14
|sell
|108
|0.99
|1.2094
|1.2294
|1.2084
|214
|2004.06.22 13:23
|t/p
|108
|0.99
|1.2084
|1.2294
|1.2084
|99.00
|11602.08
|215
|2004.06.22 13:23
|close
|107
|0.33
|1.2084
|1.2293
|1.2078
|13.20
|11615.28
|216
|2004.06.22 13:23
|close
|106
|0.12
|1.2085
|1.2293
|1.2073
|-2.40
|11612.88
|217
|2004.06.22 13:23
|sell
|109
|0.12
|1.2082
|1.2292
|1.2072
|218
|2004.06.22 13:26
|sell
|110
|0.36
|1.2087
|1.2292
|1.2077
|219
|2004.06.22 13:35
|sell
|111
|1.08
|1.2092
|1.2292
|1.2082
|220
|2004.06.22 13:37
|sell
|112
|2.97
|1.2098
|1.2293
|1.2088
|221
|2004.06.22 13:49
|close
|112
|2.97
|1.2095
|1.2293
|1.2088
|89.09
|11701.97
|222
|2004.06.22 13:49
|close
|111
|1.08
|1.2096
|1.2292
|1.2082
|-43.20
|11658.77
|223
|2004.06.22 13:49
|close
|110
|0.36
|1.2095
|1.2292
|1.2077
|-28.80
|11629.97
|224
|2004.06.22 13:49
|close
|109
|0.12
|1.2096
|1.2292
|1.2072
|-16.80
|11613.17
|225
|2004.06.22 18:05
|sell
|113
|0.12
|1.2082
|1.2292
|1.2072
|226
|2004.06.22 18:18
|sell
|114
|0.36
|1.2087
|1.2292
|1.2077
|227
|2004.06.22 19:09
|sell
|115
|1.08
|1.2093
|1.2293
|1.2083
|228
|2004.06.22 19:12
|sell
|116
|2.97
|1.2098
|1.2293
|1.2088
|229
|2004.06.22 19:40
|close
|116
|2.97
|1.2095
|1.2293
|1.2088
|89.09
|11702.26
|230
|2004.06.22 19:40
|close
|115
|1.08
|1.2095
|1.2293
|1.2083
|-21.60
|11680.66
|231
|2004.06.22 19:41
|close
|114
|0.36
|1.2095
|1.2292
|1.2077
|-28.80
|11651.86
|232
|2004.06.22 19:41
|close
|113
|0.12
|1.2095
|1.2292
|1.2072
|-15.60
|11636.26
|233
|2004.06.22 19:55
|buy
|117
|0.12
|1.2093
|1.1883
|1.2103
|234
|2004.06.22 20:01
|buy
|118
|0.36
|1.2088
|1.1883
|1.2098
|235
|2004.06.22 20:32
|t/p
|118
|0.36
|1.2098
|1.1883
|1.2098
|36.00
|11672.26
|236
|2004.06.22 20:32
|close
|117
|0.12
|1.2098
|1.1883
|1.2103
|6.00
|11678.26
|237
|2004.06.22 20:48
|sell
|119
|0.12
|1.2098
|1.2308
|1.2088
|238
|2004.06.22 21:44
|sell
|120
|0.36
|1.2103
|1.2308
|1.2093
|239
|2004.06.22 23:11
|sell
|121
|1.08
|1.2109
|1.2309
|1.2099
|240
|2004.06.22 23:23
|sell
|122
|3.24
|1.2115
|1.2310
|1.2105
|241
|2004.06.23 01:26
|close
|122
|3.24
|1.2112
|1.2310
|1.2105
|98.83
|11777.09
|242
|2004.06.23 01:26
|close
|121
|1.08
|1.2112
|1.2309
|1.2099
|-31.85
|11745.24
|243
|2004.06.23 01:26
|close
|120
|0.36
|1.2113
|1.2308
|1.2093
|-35.82
|11709.42
|244
|2004.06.23 01:27
|close
|119
|0.12
|1.2113
|1.2308
|1.2088
|-17.94
|11691.48
|245
|2004.06.23 01:33
|buy
|123
|0.12
|1.2114
|1.1904
|1.2124
|246
|2004.06.23 01:38
|buy
|124
|0.36
|1.2107
|1.1902
|1.2117
|247
|2004.06.23 03:04
|t/p
|124
|0.36
|1.2117
|1.1902
|1.2117
|36.00
|11727.48
|248
|2004.06.23 03:04
|close
|123
|0.12
|1.2117
|1.1904
|1.2124
|3.60
|11731.08
|249
|2004.06.23 03:13
|sell
|125
|0.12
|1.2114
|1.2324
|1.2104
|250
|2004.06.23 03:43
|sell
|126
|0.36
|1.2120
|1.2325
|1.2110
|251
|2004.06.23 03:46
|sell
|127
|1.08
|1.2126
|1.2326
|1.2116
|252
|2004.06.23 03:47
|sell
|128
|3.24
|1.2131
|1.2326
|1.2121
|253
|2004.06.23 03:48
|close
|128
|3.24
|1.2128
|1.2326
|1.2121
|97.20
|11828.28
|254
|2004.06.23 03:49
|close
|127
|1.08
|1.2128
|1.2326
|1.2116
|-21.60
|11806.68
|255
|2004.06.23 03:49
|close
|126
|0.36
|1.2127
|1.2325
|1.2110
|-25.20
|11781.48
|256
|2004.06.23 03:49
|close
|125
|0.12
|1.2128
|1.2324
|1.2104
|-16.80
|11764.68
|257
|2004.06.23 03:55
|sell
|129
|0.12
|1.2123
|1.2333
|1.2113
|258
|2004.06.23 04:00
|sell
|130
|0.36
|1.2130
|1.2335
|1.2120
|259
|2004.06.23 04:07
|sell
|131
|1.08
|1.2136
|1.2336
|1.2126
|260
|2004.06.23 04:22
|sell
|132
|3.24
|1.2142
|1.2337
|1.2132
|261
|2004.06.23 04:30
|close
|132
|3.24
|1.2139
|1.2337
|1.2132
|97.18
|11861.86
|262
|2004.06.23 04:30
|close
|131
|1.08
|1.2140
|1.2336
|1.2126
|-43.20
|11818.66
|263
|2004.06.23 04:30
|close
|130
|0.36
|1.2139
|1.2335
|1.2120
|-32.40
|11786.26
|264
|2004.06.23 04:30
|close
|129
|0.12
|1.2140
|1.2333
|1.2113
|-20.40
|11765.86
|265
|2004.06.23 04:52
|sell
|133
|0.12
|1.2138
|1.2348
|1.2128
|266
|2004.06.23 06:36
|sell
|134
|0.36
|1.2143
|1.2348
|1.2133
|267
|2004.06.23 06:46
|sell
|135
|1.08
|1.2150
|1.2350
|1.2140
|268
|2004.06.23 07:28
|sell
|136
|3.24
|1.2156
|1.2351
|1.2146
|269
|2004.06.23 09:55
|close
|136
|3.24
|1.2153
|1.2351
|1.2146
|97.20
|11863.06
|270
|2004.06.23 09:55
|close
|135
|1.08
|1.2152
|1.2350
|1.2140
|-21.60
|11841.46
|271
|2004.06.23 09:55
|close
|134
|0.36
|1.2153
|1.2348
|1.2133
|-36.00
|11805.46
|272
|2004.06.23 09:55
|close
|133
|0.12
|1.2152
|1.2348
|1.2128
|-16.80
|11788.66
|273
|2004.06.23 10:02
|buy
|137
|0.12
|1.2155
|1.1945
|1.2165
|274
|2004.06.23 10:32
|buy
|138
|0.36
|1.2149
|1.1944
|1.2159
|275
|2004.06.23 10:41
|buy
|139
|1.08
|1.2143
|1.1943
|1.2153
|276
|2004.06.23 10:54
|buy
|140
|3.24
|1.2136
|1.1941
|1.2146
|277
|2004.06.24 14:31
|close
|140
|3.24
|1.2140
|1.1941
|1.2146
|74.20
|11862.86
|278
|2004.06.24 14:31
|close
|139
|1.08
|1.2141
|1.1943
|1.2153
|-40.07
|11822.79
|279
|2004.06.24 14:31
|close
|138
|0.36
|1.2142
|1.1944
|1.2159
|-31.36
|11791.43
|280
|2004.06.24 14:31
|close
|137
|0.12
|1.2143
|1.1945
|1.2165
|-16.45
|11774.98
|281
|2004.06.24 18:10
|sell
|141
|0.12
|1.2169
|1.2379
|1.2159
|282
|2004.06.24 18:21
|sell
|142
|0.36
|1.2174
|1.2379
|1.2164
|283
|2004.06.24 18:38
|sell
|143
|1.08
|1.2179
|1.2379
|1.2169
|284
|2004.06.24 18:42
|t/p
|143
|1.08
|1.2169
|1.2379
|1.2169
|108.00
|11882.98
|285
|2004.06.24 18:42
|close
|142
|0.36
|1.2169
|1.2379
|1.2164
|18.00
|11900.98
|286
|2004.06.24 18:42
|close
|141
|0.12
|1.2170
|1.2379
|1.2159
|-1.20
|11899.78
|287
|2004.06.24 19:01
|sell
|144
|0.12
|1.2174
|1.2384
|1.2164
|288
|2004.06.24 20:19
|sell
|145
|0.36
|1.2179
|1.2384
|1.2169
|289
|2004.06.24 20:45
|t/p
|145
|0.36
|1.2169
|1.2384
|1.2169
|36.00
|11935.78
|290
|2004.06.24 20:45
|close
|144
|0.12
|1.2169
|1.2384
|1.2164
|6.00
|11941.78
|291
|2004.06.24 21:00
|buy
|146
|0.12
|1.2168
|1.1958
|1.2178
|292
|2004.06.24 21:37
|t/p
|146
|0.12
|1.2178
|1.1958
|1.2178
|12.00
|11953.78
|293
|2004.06.24 21:44
|sell
|147
|0.12
|1.2175
|1.2385
|1.2165
|294
|2004.06.24 22:20
|sell
|148
|0.36
|1.2180
|1.2385
|1.2170
|295
|2004.06.24 22:50
|t/p
|148
|0.36
|1.2170
|1.2385
|1.2170
|36.00
|11989.78
|296
|2004.06.24 22:50
|close
|147
|0.12
|1.2170
|1.2385
|1.2165
|6.00
|11995.78
|297
|2004.06.24 23:02
|buy
|149
|0.12
|1.2171
|1.1961
|1.2181
|298
|2004.06.24 23:49
|t/p
|149
|0.12
|1.2181
|1.1961
|1.2181
|12.00
|12007.78
|299
|2004.06.24 23:56
|sell
|150
|0.12
|1.2179
|1.2389
|1.2169
|300
|2004.06.25 00:14
|sell
|151
|0.36
|1.2185
|1.2390
|1.2175
|301
|2004.06.25 00:45
|t/p
|151
|0.36
|1.2175
|1.2390
|1.2175
|36.00
|12043.78
|302
|2004.06.25 00:45
|close
|150
|0.12
|1.2175
|1.2389
|1.2169
|4.86
|12048.64
|303
|2004.06.25 01:06
|buy
|152
|0.12
|1.2175
|1.1965
|1.2185
|304
|2004.06.25 01:36
|buy
|153
|0.36
|1.2168
|1.1963
|1.2178
|305
|2004.06.25 02:13
|buy
|154
|1.08
|1.2161
|1.1961
|1.2171
|306
|2004.06.25 02:17
|buy
|155
|3.24
|1.2155
|1.1960
|1.2165
|307
|2004.06.25 02:29
|close
|155
|3.24
|1.2158
|1.1960
|1.2165
|97.21
|12145.85
|308
|2004.06.25 02:29
|close
|154
|1.08
|1.2159
|1.1961
|1.2171
|-21.59
|12124.26
|309
|2004.06.25 02:29
|close
|153
|0.36
|1.2158
|1.1963
|1.2178
|-36.00
|12088.26
|310
|2004.06.25 02:29
|close
|152
|0.12
|1.2159
|1.1965
|1.2185
|-19.20
|12069.06
|311
|2004.06.25 02:59
|buy
|156
|0.12
|1.2157
|1.1947
|1.2167
|312
|2004.06.25 03:05
|buy
|157
|0.36
|1.2151
|1.1946
|1.2161
|313
|2004.06.25 03:06
|buy
|158
|1.08
|1.2146
|1.1946
|1.2156
|314
|2004.06.25 03:35
|t/p
|158
|1.08
|1.2156
|1.1946
|1.2156
|108.00
|12177.06
|315
|2004.06.25 03:35
|close
|157
|0.36
|1.2156
|1.1946
|1.2161
|18.00
|12195.06
|316
|2004.06.25 03:35
|close
|156
|0.12
|1.2155
|1.1947
|1.2167
|-2.40
|12192.66
|317
|2004.06.25 03:44
|sell
|159
|0.12
|1.2152
|1.2362
|1.2142
|318
|2004.06.25 04:03
|t/p
|159
|0.12
|1.2142
|1.2362
|1.2142
|12.00
|12204.66
|319
|2004.06.25 04:10
|buy
|160
|0.12
|1.2146
|1.1936
|1.2156
|320
|2004.06.25 06:16
|t/p
|160
|0.12
|1.2156
|1.1936
|1.2156
|12.00
|12216.66
|321
|2004.06.25 06:21
|sell
|161
|0.12
|1.2149
|1.2359
|1.2139
|322
|2004.06.25 06:25
|sell
|162
|0.36
|1.2154
|1.2359
|1.2144
|323
|2004.06.25 07:37
|sell
|163
|1.08
|1.2160
|1.2360
|1.2150
|324
|2004.06.25 07:50
|sell
|164
|3.24
|1.2166
|1.2361
|1.2156
|325
|2004.06.25 08:00
|close
|164
|3.24
|1.2163
|1.2361
|1.2156
|97.21
|12313.87
|326
|2004.06.25 08:01
|close
|163
|1.08
|1.2163
|1.2360
|1.2150
|-32.40
|12281.47
|327
|2004.06.25 08:01
|close
|162
|0.36
|1.2164
|1.2359
|1.2144
|-36.00
|12245.47
|328
|2004.06.25 08:01
|close
|161
|0.12
|1.2165
|1.2359
|1.2139
|-19.20
|12226.27
|329
|2004.06.25 08:01
|sell
|165
|0.12
|1.2162
|1.2372
|1.2152
|330
|2004.06.25 08:19
|t/p
|165
|0.12
|1.2152
|1.2372
|1.2152
|12.00
|12238.27
|331
|2004.06.25 08:25
|buy
|166
|0.12
|1.2157
|1.1947
|1.2167
|332
|2004.06.25 08:42
|buy
|167
|0.36
|1.2151
|1.1946
|1.2161
|333
|2004.06.25 08:48
|buy
|168
|1.08
|1.2145
|1.1945
|1.2155
|334
|2004.06.25 08:54
|t/p
|168
|1.08
|1.2155
|1.1945
|1.2155
|108.00
|12346.27
|335
|2004.06.25 08:54
|close
|167
|0.36
|1.2157
|1.1946
|1.2161
|21.60
|12367.87
|336
|2004.06.25 08:54
|close
|166
|0.12
|1.2156
|1.1947
|1.2167
|-1.20
|12366.67
|337
|2004.06.25 09:15
|buy
|169
|0.12
|1.2122
|1.1912
|1.2132
|338
|2004.06.25 09:19
|buy
|170
|0.36
|1.2117
|1.1912
|1.2127
|339
|2004.06.25 09:24
|buy
|171
|1.08
|1.2111
|1.1911
|1.2121
|340
|2004.06.25 09:36
|t/p
|171
|1.08
|1.2121
|1.1911
|1.2121
|108.00
|12474.67
|341
|2004.06.25 09:36
|close
|170
|0.36
|1.2121
|1.1912
|1.2127
|14.40
|12489.07
|342
|2004.06.25 09:36
|close
|169
|0.12
|1.2120
|1.1912
|1.2132
|-2.40
|12486.67
|343
|2004.06.25 09:56
|sell
|172
|0.12
|1.2122
|1.2332
|1.2112
|344
|2004.06.25 10:01
|t/p
|172
|0.12
|1.2112
|1.2332
|1.2112
|12.00
|12498.67
|345
|2004.06.25 10:11
|buy
|173
|0.12
|1.2121
|1.1911
|1.2131
|346
|2004.06.25 10:29
|t/p
|173
|0.12
|1.2131
|1.1911
|1.2131
|12.00
|12510.67
|347
|2004.06.25 10:42
|sell
|174
|0.13
|1.2133
|1.2343
|1.2123
|348
|2004.06.25 11:04
|sell
|175
|0.39
|1.2138
|1.2343
|1.2128
|349
|2004.06.25 11:17
|t/p
|175
|0.39
|1.2128
|1.2343
|1.2128
|39.00
|12549.67
|350
|2004.06.25 11:17
|close
|174
|0.13
|1.2128
|1.2343
|1.2123
|6.50
|12556.17
|351
|2004.06.25 11:31
|buy
|176
|0.13
|1.2131
|1.1921
|1.2141
|352
|2004.06.25 11:35
|buy
|177
|0.39
|1.2125
|1.1920
|1.2135
|353
|2004.06.25 11:39
|buy
|178
|1.17
|1.2119
|1.1919
|1.2129
|354
|2004.06.25 11:40
|buy
|179
|3.24
|1.2114
|1.1919
|1.2124
|355
|2004.06.25 11:46
|close
|179
|3.24
|1.2117
|1.1919
|1.2124
|97.20
|12653.37
|356
|2004.06.25 11:46
|close
|178
|1.17
|1.2116
|1.1919
|1.2129
|-35.10
|12618.27
|357
|2004.06.25 11:46
|close
|177
|0.39
|1.2117
|1.1920
|1.2135
|-31.20
|12587.07
|358
|2004.06.25 11:46
|close
|176
|0.13
|1.2116
|1.1921
|1.2141
|-19.50
|12567.57
|359
|2004.06.25 11:48
|buy
|180
|0.13
|1.2121
|1.1911
|1.2131
|360
|2004.06.25 12:11
|t/p
|180
|0.13
|1.2131
|1.1911
|1.2131
|13.00
|12580.57
|361
|2004.06.25 12:26
|sell
|181
|0.13
|1.2127
|1.2337
|1.2117
|362
|2004.06.25 13:08
|sell
|182
|0.39
|1.2132
|1.2337
|1.2122
|363
|2004.06.25 13:25
|sell
|183
|1.17
|1.2138
|1.2338
|1.2128
|364
|2004.06.25 13:26
|sell
|184
|3.24
|1.2144
|1.2339
|1.2134
|365
|2004.06.25 13:38
|close
|184
|3.24
|1.2141
|1.2339
|1.2134
|97.20
|12677.77
|366
|2004.06.25 13:38
|close
|183
|1.17
|1.2141
|1.2338
|1.2128
|-35.10
|12642.67
|367
|2004.06.25 13:38
|close
|182
|0.39
|1.2142
|1.2337
|1.2122
|-39.00
|12603.67
|368
|2004.06.25 13:38
|close
|181
|0.13
|1.2143
|1.2337
|1.2117
|-20.80
|12582.87
|369
|2004.06.25 18:07
|buy
|185
|0.13
|1.2146
|1.1936
|1.2156
|370
|2004.06.25 18:09
|buy
|186
|0.39
|1.2141
|1.1936
|1.2151
|371
|2004.06.25 20:03
|t/p
|186
|0.39
|1.2151
|1.1936
|1.2151
|39.00
|12621.87
|372
|2004.06.25 20:03
|close
|185
|0.13
|1.2151
|1.1936
|1.2156
|6.50
|12628.37
|373
|2004.06.25 20:13
|sell
|187
|0.13
|1.2150
|1.2360
|1.2140
|374
|2004.06.25 21:35
|sell
|188
|0.39
|1.2157
|1.2362
|1.2147
|375
|2004.06.25 22:08
|sell
|189
|1.17
|1.2162
|1.2362
|1.2152
|376
|2004.06.25 22:26
|sell
|190
|3.24
|1.2168
|1.2363
|1.2158
|377
|2004.06.28 02:13
|close
|190
|3.24
|1.2165
|1.2363
|1.2158
|98.85
|12727.22
|378
|2004.06.28 02:13
|close
|189
|1.17
|1.2166
|1.2362
|1.2152
|-46.21
|12681.00
|379
|2004.06.28 02:13
|close
|188
|0.39
|1.2165
|1.2362
|1.2147
|-31.00
|12650.00
|380
|2004.06.28 02:14
|close
|187
|0.13
|1.2165
|1.2360
|1.2140
|-19.43
|12630.56
|381
|2004.06.28 02:26
|buy
|191
|0.13
|1.2161
|1.1951
|1.2171
|382
|2004.06.28 03:02
|buy
|192
|0.39
|1.2155
|1.1950
|1.2165
|383
|2004.06.28 05:53
|t/p
|192
|0.39
|1.2165
|1.1950
|1.2165
|39.00
|12669.56
|384
|2004.06.28 05:53
|close
|191
|0.13
|1.2165
|1.1951
|1.2171
|5.20
|12674.76
|385
|2004.06.28 06:00
|sell
|193
|0.13
|1.2164
|1.2374
|1.2154
|386
|2004.06.28 06:49
|t/p
|193
|0.13
|1.2154
|1.2374
|1.2154
|13.00
|12687.76
|387
|2004.06.28 07:13
|buy
|194
|0.13
|1.2154
|1.1944
|1.2164
|388
|2004.06.28 07:21
|buy
|195
|0.39
|1.2148
|1.1943
|1.2158
|389
|2004.06.28 07:44
|buy
|196
|1.17
|1.2143
|1.1943
|1.2153
|390
|2004.06.28 07:52
|buy
|197
|3.51
|1.2137
|1.1942
|1.2147
|391
|2004.06.28 07:57
|close
|197
|3.51
|1.2140
|1.1942
|1.2147
|105.29
|12793.05
|392
|2004.06.28 07:57
|close
|196
|1.17
|1.2141
|1.1943
|1.2153
|-23.39
|12769.66
|393
|2004.06.28 07:57
|close
|195
|0.39
|1.2141
|1.1943
|1.2158
|-27.30
|12742.36
|394
|2004.06.28 07:57
|close
|194
|0.13
|1.2141
|1.1944
|1.2164
|-16.90
|12725.46
|395
|2004.06.28 07:58
|buy
|198
|0.13
|1.2144
|1.1934
|1.2154
|396
|2004.06.28 08:06
|buy
|199
|0.39
|1.2139
|1.1934
|1.2149
|397
|2004.06.28 08:07
|buy
|200
|1.17
|1.2134
|1.1934
|1.2144
|398
|2004.06.28 08:09
|buy
|201
|3.51
|1.2128
|1.1933
|1.2138
|399
|2004.06.28 08:18
|close
|201
|3.51
|1.2131
|1.1933
|1.2138
|105.30
|12830.76
|400
|2004.06.28 08:18
|close
|200
|1.17
|1.2132
|1.1934
|1.2144
|-23.40
|12807.36
|401
|2004.06.28 08:18
|close
|199
|0.39
|1.2131
|1.1934
|1.2149
|-31.20
|12776.16
|402
|2004.06.28 08:18
|close
|198
|0.13
|1.2132
|1.1934
|1.2154
|-15.60
|12760.56
|403
|2004.06.28 08:18
|buy
|202
|0.13
|1.2133
|1.1923
|1.2143
|404
|2004.06.28 08:36
|buy
|203
|0.39
|1.2128
|1.1923
|1.2138
|405
|2004.06.28 09:06
|t/p
|203
|0.39
|1.2138
|1.1923
|1.2138
|39.00
|12799.56
|406
|2004.06.28 09:06
|close
|202
|0.13
|1.2139
|1.1923
|1.2143
|7.80
|12807.36
|407
|2004.06.28 09:14
|sell
|204
|0.13
|1.2137
|1.2347
|1.2127
|408
|2004.06.28 09:24
|sell
|205
|0.39
|1.2143
|1.2348
|1.2133
|409
|2004.06.28 09:40
|sell
|206
|1.17
|1.2149
|1.2349
|1.2139
|410
|2004.06.28 09:46
|sell
|207
|3.51
|1.2155
|1.2350
|1.2145
|411
|2004.06.28 11:09
|close
|207
|3.51
|1.2152
|1.2350
|1.2145
|105.29
|12912.65
|412
|2004.06.28 11:09
|close
|206
|1.17
|1.2153
|1.2349
|1.2139
|-46.80
|12865.85
|413
|2004.06.28 11:09
|close
|205
|0.39
|1.2152
|1.2348
|1.2133
|-35.10
|12830.75
|414
|2004.06.28 11:09
|close
|204
|0.13
|1.2153
|1.2347
|1.2127
|-20.80
|12809.95
|415
|2004.06.28 11:15
|buy
|208
|0.13
|1.2158
|1.1948
|1.2168
|416
|2004.06.28 11:22
|buy
|209
|0.39
|1.2152
|1.1947
|1.2162
|417
|2004.06.28 11:23
|buy
|210
|1.17
|1.2147
|1.1947
|1.2157
|418
|2004.06.28 11:32
|t/p
|210
|1.17
|1.2157
|1.1947
|1.2157
|117.01
|12926.96
|419
|2004.06.28 11:32
|close
|209
|0.39
|1.2157
|1.1947
|1.2162
|19.50
|12946.46
|420
|2004.06.28 11:32
|close
|208
|0.13
|1.2156
|1.1948
|1.2168
|-2.60
|12943.86
|421
|2004.06.28 11:58
|sell
|211
|0.13
|1.2163
|1.2373
|1.2153
|422
|2004.06.28 12:10
|sell
|212
|0.39
|1.2168
|1.2373
|1.2158
|423
|2004.06.28 13:52
|sell
|213
|1.17
|1.2174
|1.2374
|1.2164
|424
|2004.06.28 14:02
|sell
|214
|3.51
|1.2179
|1.2374
|1.2169
|425
|2004.06.28 18:36
|close
|214
|3.51
|1.2175
|1.2374
|1.2169
|140.40
|13084.26
|426
|2004.06.28 18:36
|close
|213
|1.17
|1.2176
|1.2374
|1.2164
|-23.41
|13060.85
|427
|2004.06.28 18:36
|close
|212
|0.39
|1.2174
|1.2373
|1.2158
|-23.40
|13037.45
|428
|2004.06.28 18:36
|close
|211
|0.13
|1.2172
|1.2373
|1.2153
|-11.70
|13025.75
|429
|2004.06.28 18:47
|buy
|215
|0.13
|1.2171
|1.1961
|1.2181
|430
|2004.06.28 18:54
|buy
|216
|0.39
|1.2166
|1.1961
|1.2176
|431
|2004.06.28 18:59
|buy
|217
|1.17
|1.2160
|1.1960
|1.2170
|432
|2004.06.28 20:21
|t/p
|217
|1.17
|1.2170
|1.1960
|1.2170
|117.00
|13142.75
|433
|2004.06.28 20:21
|close
|216
|0.39
|1.2170
|1.1961
|1.2176
|15.60
|13158.35
|434
|2004.06.28 20:21
|close
|215
|0.13
|1.2170
|1.1961
|1.2181
|-1.30
|13157.05
|435
|2004.06.28 20:21
|buy
|218
|0.13
|1.2171
|1.1961
|1.2181
|436
|2004.06.28 20:40
|t/p
|218
|0.13
|1.2181
|1.1961
|1.2181
|13.00
|13170.05
|437
|2004.06.28 20:45
|sell
|219
|0.13
|1.2178
|1.2388
|1.2168
|438
|2004.06.28 20:58
|sell
|220
|0.39
|1.2183
|1.2388
|1.2173
|439
|2004.06.28 21:09
|sell
|221
|1.17
|1.2188
|1.2388
|1.2178
|440
|2004.06.29 02:07
|t/p
|221
|1.17
|1.2178
|1.2388
|1.2178
|117.58
|13287.64
|441
|2004.06.29 02:07
|close
|220
|0.39
|1.2178
|1.2388
|1.2173
|19.70
|13307.33
|442
|2004.06.29 02:07
|close
|219
|0.13
|1.2177
|1.2388
|1.2168
|1.37
|13308.70
|443
|2004.06.29 02:20
|buy
|222
|0.13
|1.2177
|1.1967
|1.2187
|444
|2004.06.29 02:30
|buy
|223
|0.39
|1.2171
|1.1966
|1.2181
|445
|2004.06.29 05:19
|t/p
|223
|0.39
|1.2181
|1.1966
|1.2181
|39.00
|13347.70
|446
|2004.06.29 05:19
|close
|222
|0.13
|1.2181
|1.1967
|1.2187
|5.20
|13352.90
|447
|2004.06.29 05:24
|sell
|224
|0.13
|1.2179
|1.2389
|1.2169
|448
|2004.06.29 07:46
|t/p
|224
|0.13
|1.2169
|1.2389
|1.2169
|13.00
|13365.90
|449
|2004.06.29 07:56
|buy
|225
|0.13
|1.2170
|1.1960
|1.2180
|450
|2004.06.29 07:58
|buy
|226
|0.39
|1.2164
|1.1959
|1.2174
|451
|2004.06.29 08:03
|buy
|227
|1.17
|1.2158
|1.1958
|1.2168
|452
|2004.06.29 08:20
|buy
|228
|3.51
|1.2151
|1.1956
|1.2161
|453
|2004.06.29 08:23
|close
|228
|3.51
|1.2155
|1.1956
|1.2161
|140.39
|13506.29
|454
|2004.06.29 08:23
|close
|227
|1.17
|1.2154
|1.1958
|1.2168
|-46.80
|13459.49
|455
|2004.06.29 08:23
|close
|226
|0.39
|1.2155
|1.1959
|1.2174
|-35.10
|13424.39
|456
|2004.06.29 08:23
|close
|225
|0.13
|1.2154
|1.1960
|1.2180
|-20.80
|13403.59
|457
|2004.06.29 08:26
|buy
|229
|0.13
|1.2156
|1.1946
|1.2166
|458
|2004.06.29 08:58
|t/p
|229
|0.13
|1.2166
|1.1946
|1.2166
|13.00
|13416.59
|459
|2004.06.29 09:04
|sell
|230
|0.13
|1.2159
|1.2369
|1.2149
|460
|2004.06.29 09:12
|sell
|231
|0.39
|1.2164
|1.2369
|1.2154
|461
|2004.06.29 09:28
|t/p
|231
|0.39
|1.2154
|1.2369
|1.2154
|39.00
|13455.59
|462
|2004.06.29 09:28
|close
|230
|0.13
|1.2154
|1.2369
|1.2149
|6.50
|13462.09
|463
|2004.06.29 09:45
|buy
|232
|0.13
|1.2138
|1.1928
|1.2148
|464
|2004.06.29 10:04
|buy
|233
|0.39
|1.2133
|1.1928
|1.2143
|465
|2004.06.29 10:22
|t/p
|233
|0.39
|1.2143
|1.1928
|1.2143
|39.00
|13501.09
|466
|2004.06.29 10:22
|close
|232
|0.13
|1.2143
|1.1928
|1.2148
|6.50
|13507.59
|467
|2004.06.29 10:35
|sell
|234
|0.14
|1.2148
|1.2358
|1.2138
|468
|2004.06.29 10:38
|sell
|235
|0.39
|1.2154
|1.2359
|1.2144
|469
|2004.06.29 11:22
|sell
|236
|1.17
|1.2159
|1.2359
|1.2149
|470
|2004.06.29 11:56
|sell
|237
|3.51
|1.2165
|1.2360
|1.2155
|471
|2004.06.29 12:28
|close
|237
|3.51
|1.2162
|1.2360
|1.2155
|105.32
|13612.91
|472
|2004.06.29 12:28
|close
|236
|1.17
|1.2161
|1.2359
|1.2149
|-23.40
|13589.51
|473
|2004.06.29 12:28
|close
|235
|0.39
|1.2162
|1.2359
|1.2144
|-31.20
|13558.31
|474
|2004.06.29 12:28
|close
|234
|0.14
|1.2160
|1.2358
|1.2138
|-16.80
|13541.51
|475
|2004.06.29 12:39
|buy
|238
|0.14
|1.2160
|1.1950
|1.2170
|476
|2004.06.29 12:52
|buy
|239
|0.42
|1.2155
|1.1950
|1.2165
|477
|2004.06.29 13:47
|t/p
|239
|0.42
|1.2165
|1.1950
|1.2165
|42.00
|13583.51
|478
|2004.06.29 13:47
|close
|238
|0.14
|1.2165
|1.1950
|1.2170
|7.00
|13590.51
|479
|2004.06.29 18:03
|sell
|240
|0.14
|1.2119
|1.2329
|1.2109
|480
|2004.06.29 18:14
|t/p
|240
|0.14
|1.2109
|1.2329
|1.2109
|14.00
|13604.51
|481
|2004.06.29 18:28
|buy
|241
|0.14
|1.2112
|1.1902
|1.2122
|482
|2004.06.29 19:05
|t/p
|241
|0.14
|1.2122
|1.1902
|1.2122
|14.00
|13618.51
|483
|2004.06.29 19:15
|sell
|242
|0.14
|1.2120
|1.2330
|1.2110
|484
|2004.06.29 20:28
|t/p
|242
|0.14
|1.2110
|1.2330
|1.2110
|14.00
|13632.51
|485
|2004.06.29 20:52
|buy
|243
|0.14
|1.2077
|1.1867
|1.2087
|486
|2004.06.30 00:53
|t/p
|243
|0.14
|1.2087
|1.1867
|1.2087
|13.20
|13645.71
|487
|2004.06.30 01:05
|sell
|244
|0.14
|1.2085
|1.2295
|1.2075
|488
|2004.06.30 01:14
|sell
|245
|0.42
|1.2090
|1.2295
|1.2080
|489
|2004.06.30 01:30
|t/p
|245
|0.42
|1.2080
|1.2295
|1.2080
|42.00
|13687.71
|490
|2004.06.30 01:30
|close
|244
|0.14
|1.2079
|1.2295
|1.2075
|8.40
|13696.11
|491
|2004.06.30 01:43
|buy
|246
|0.14
|1.2082
|1.1872
|1.2092
|492
|2004.06.30 02:18
|t/p
|246
|0.14
|1.2092
|1.1872
|1.2092
|14.00
|13710.11
|493
|2004.06.30 02:25
|sell
|247
|0.14
|1.2089
|1.2299
|1.2079
|494
|2004.06.30 02:41
|t/p
|247
|0.14
|1.2079
|1.2299
|1.2079
|14.00
|13724.11
|495
|2004.06.30 02:52
|buy
|248
|0.14
|1.2080
|1.1870
|1.2090
|496
|2004.06.30 03:04
|buy
|249
|0.42
|1.2075
|1.1870
|1.2085
|497
|2004.06.30 03:25
|t/p
|249
|0.42
|1.2085
|1.1870
|1.2085
|42.00
|13766.11
|498
|2004.06.30 03:25
|close
|248
|0.14
|1.2085
|1.1870
|1.2090
|7.00
|13773.11
|499
|2004.06.30 03:49
|sell
|250
|0.14
|1.2091
|1.2301
|1.2081
|500
|2004.06.30 03:52
|sell
|251
|0.42
|1.2098
|1.2303
|1.2088
|501
|2004.06.30 03:58
|sell
|252
|1.26
|1.2104
|1.2304
|1.2094
|502
|2004.06.30 04:17
|t/p
|252
|1.26
|1.2094
|1.2304
|1.2094
|126.00
|13899.11
|503
|2004.06.30 04:17
|close
|251
|0.42
|1.2093
|1.2303
|1.2088
|21.00
|13920.11
|504
|2004.06.30 04:17
|close
|250
|0.14
|1.2095
|1.2301
|1.2081
|-5.60
|13914.51
|505
|2004.06.30 04:25
|buy
|253
|0.14
|1.2099
|1.1889
|1.2109
|506
|2004.06.30 04:27
|buy
|254
|0.42
|1.2093
|1.1888
|1.2103
|507
|2004.06.30 06:05
|buy
|255
|1.26
|1.2085
|1.1885
|1.2095
|508
|2004.06.30 07:56
|buy
|256
|3.78
|1.2078
|1.1883
|1.2088
|509
|2004.06.30 07:58
|close
|256
|3.78
|1.2082
|1.1883
|1.2088
|151.24
|14065.75
|510
|2004.06.30 07:58
|close
|255
|1.26
|1.2082
|1.1885
|1.2095
|-37.80
|14027.95
|511
|2004.06.30 07:58
|close
|254
|0.42
|1.2081
|1.1888
|1.2103
|-50.40
|13977.55
|512
|2004.06.30 07:58
|close
|253
|0.14
|1.2080
|1.1889
|1.2109
|-26.60
|13950.95
|513
|2004.06.30 08:02
|buy
|257
|0.14
|1.2084
|1.1874
|1.2094
|514
|2004.06.30 08:04
|buy
|258
|0.42
|1.2078
|1.1873
|1.2088
|515
|2004.06.30 08:23
|buy
|259
|1.26
|1.2073
|1.1873
|1.2083
|516
|2004.06.30 08:56
|buy
|260
|3.78
|1.2067
|1.1872
|1.2077
|517
|2004.06.30 08:57
|close
|260
|3.78
|1.2070
|1.1872
|1.2077
|113.38
|14064.33
|518
|2004.06.30 08:57
|close
|259
|1.26
|1.2069
|1.1873
|1.2083
|-50.39
|14013.94
|519
|2004.06.30 08:57
|close
|258
|0.42
|1.2070
|1.1873
|1.2088
|-33.60
|13980.34
|520
|2004.06.30 08:57
|close
|257
|0.14
|1.2069
|1.1874
|1.2094
|-21.00
|13959.34
|521
|2004.06.30 09:04
|buy
|261
|0.14
|1.2069
|1.1859
|1.2079
|522
|2004.06.30 09:16
|t/p
|261
|0.14
|1.2079
|1.1859
|1.2079
|14.00
|13973.34
|523
|2004.06.30 09:43
|sell
|262
|0.14
|1.2105
|1.2315
|1.2095
|524
|2004.06.30 09:45
|sell
|263
|0.42
|1.2111
|1.2316
|1.2101
|525
|2004.06.30 09:51
|t/p
|263
|0.42
|1.2101
|1.2316
|1.2101
|42.00
|14015.34
|526
|2004.06.30 09:51
|close
|262
|0.14
|1.2101
|1.2315
|1.2095
|5.60
|14020.94
|527
|2004.06.30 10:11
|sell
|264
|0.14
|1.2103
|1.2313
|1.2093
|528
|2004.06.30 10:19
|sell
|265
|0.42
|1.2108
|1.2313
|1.2098
|529
|2004.06.30 10:24
|sell
|266
|1.26
|1.2114
|1.2314
|1.2104
|530
|2004.06.30 10:43
|sell
|267
|3.78
|1.2120
|1.2315
|1.2110
|531
|2004.06.30 10:50
|close
|267
|3.78
|1.2117
|1.2315
|1.2110
|113.43
|14134.37
|532
|2004.06.30 10:50
|close
|266
|1.26
|1.2116
|1.2314
|1.2104
|-25.20
|14109.17
|533
|2004.06.30 10:50
|close
|265
|0.42
|1.2117
|1.2313
|1.2098
|-37.80
|14071.37
|534
|2004.06.30 10:50
|close
|264
|0.14
|1.2116
|1.2313
|1.2093
|-18.20
|14053.17
|535
|2004.06.30 11:11
|sell
|268
|0.14
|1.2131
|1.2341
|1.2121
|536
|2004.06.30 11:39
|t/p
|268
|0.14
|1.2121
|1.2341
|1.2121
|14.00
|14067.17
|537
|2004.06.30 11:44
|buy
|269
|0.14
|1.2124
|1.1914
|1.2134
|538
|2004.06.30 11:48
|buy
|270
|0.42
|1.2119
|1.1914
|1.2129
|539
|2004.06.30 11:54
|t/p
|270
|0.42
|1.2129
|1.1914
|1.2129
|42.00
|14109.17
|540
|2004.06.30 11:54
|close
|269
|0.14
|1.2129
|1.1914
|1.2134
|7.00
|14116.17
|541
|2004.06.30 12:07
|sell
|271
|0.14
|1.2134
|1.2344
|1.2124
|542
|2004.06.30 12:15
|t/p
|271
|0.14
|1.2124
|1.2344
|1.2124
|14.00
|14130.17
|543
|2004.06.30 12:29
|buy
|272
|0.14
|1.2134
|1.1924
|1.2144
|544
|2004.06.30 12:32
|t/p
|272
|0.14
|1.2144
|1.1924
|1.2144
|14.00
|14144.17
|545
|2004.06.30 12:48
|sell
|273
|0.14
|1.2151
|1.2361
|1.2141
|546
|2004.06.30 12:54
|sell
|274
|0.42
|1.2157
|1.2362
|1.2147
|547
|2004.06.30 14:23
|sell
|275
|1.26
|1.2163
|1.2363
|1.2153
|548
|2004.06.30 15:16
|sell
|276
|3.78
|1.2168
|1.2363
|1.2158
|549
|2004.06.30 15:46
|close
|276
|3.78
|1.2165
|1.2363
|1.2158
|113.40
|14257.57
|550
|2004.06.30 15:46
|close
|275
|1.26
|1.2166
|1.2363
|1.2153
|-37.80
|14219.77
|551
|2004.06.30 15:46
|close
|274
|0.42
|1.2165
|1.2362
|1.2147
|-33.60
|14186.17
|552
|2004.06.30 15:46
|close
|273
|0.14
|1.2166
|1.2361
|1.2141
|-21.00
|14165.17
|553
|2004.06.30 18:22
|buy
|277
|0.14
|1.2176
|1.1966
|1.2186
|554
|2004.06.30 18:40
|buy
|278
|0.42
|1.2170
|1.1965
|1.2180
|555
|2004.06.30 19:06
|buy
|279
|1.26
|1.2165
|1.1965
|1.2175
|556
|2004.06.30 20:06
|t/p
|279
|1.26
|1.2175
|1.1965
|1.2175
|126.00
|14291.17
|557
|2004.06.30 20:06
|close
|278
|0.42
|1.2176
|1.1965
|1.2180
|25.20
|14316.37
|558
|2004.06.30 20:06
|close
|277
|0.14
|1.2175
|1.1966
|1.2186
|-1.40
|14314.97
|559
|2004.06.30 20:18
|sell
|280
|0.14
|1.2173
|1.2383
|1.2163
|560
|2004.06.30 20:18
|t/p
|280
|0.14
|1.2163
|1.2383
|1.2163
|14.00
|14328.97
|561
|2004.06.30 20:18
|sell
|281
|0.14
|1.2157
|1.2367
|1.2147
|562
|2004.06.30 20:18
|sell
|282
|0.42
|1.2166
|1.2371
|1.2156
|563
|2004.06.30 20:18
|sell
|283
|1.26
|1.2173
|1.2373
|1.2163
|564
|2004.06.30 20:18
|sell
|284
|3.78
|1.2180
|1.2375
|1.2170
|565
|2004.06.30 20:21
|close
|284
|3.78
|1.2174
|1.2375
|1.2170
|226.82
|14555.79
|566
|2004.06.30 20:21
|close
|283
|1.26
|1.2171
|1.2373
|1.2163
|25.20
|14580.99
|567
|2004.06.30 20:21
|close
|282
|0.42
|1.2168
|1.2371
|1.2156
|-8.40
|14572.59
|568
|2004.06.30 20:21
|close
|281
|0.14
|1.2169
|1.2367
|1.2147
|-16.80
|14555.79
|569
|2004.06.30 20:25
|sell
|285
|0.15
|1.2163
|1.2373
|1.2153
|570
|2004.06.30 20:25
|t/p
|285
|0.15
|1.2153
|1.2373
|1.2153
|15.00
|14570.79
|571
|2004.06.30 20:25
|sell
|286
|0.15
|1.2148
|1.2358
|1.2138
|572
|2004.06.30 20:25
|sell
|287
|0.45
|1.2155
|1.2360
|1.2145
|573
|2004.06.30 20:25
|sell
|288
|1.35
|1.2161
|1.2361
|1.2151
|574
|2004.06.30 20:25
|sell
|289
|3.78
|1.2166
|1.2361
|1.2156
|575
|2004.06.30 20:25
|close
|289
|3.78
|1.2163
|1.2361
|1.2156
|113.42
|14684.21
|576
|2004.06.30 20:25
|close
|288
|1.35
|1.2166
|1.2361
|1.2151
|-67.49
|14616.72
|577
|2004.06.30 20:26
|close
|287
|0.45
|1.2167
|1.2360
|1.2145
|-54.00
|14562.72
|578
|2004.06.30 20:26
|close
|286
|0.15
|1.2170
|1.2358
|1.2138
|-33.00
|14529.72
|579
|2004.06.30 20:37
|sell
|290
|0.15
|1.2177
|1.2387
|1.2167
|580
|2004.06.30 20:38
|sell
|291
|0.45
|1.2183
|1.2388
|1.2173
|581
|2004.06.30 20:56
|sell
|292
|1.26
|1.2188
|1.2388
|1.2178
|582
|2004.06.30 20:56
|sell
|293
|3.78
|1.2193
|1.2388
|1.2183
|583
|2004.06.30 20:59
|close
|293
|3.78
|1.2190
|1.2388
|1.2183
|113.41
|14643.13
|584
|2004.06.30 20:59
|close
|292
|1.26
|1.2188
|1.2388
|1.2178
|0.00
|14643.13
|585
|2004.06.30 20:59
|close
|291
|0.45
|1.2187
|1.2388
|1.2173
|-18.00
|14625.13
|586
|2004.06.30 20:59
|close
|290
|0.15
|1.2188
|1.2387
|1.2167
|-16.50
|14608.63
|587
|2004.06.30 21:03
|sell
|294
|0.15
|1.2185
|1.2395
|1.2175
|588
|2004.06.30 21:14
|sell
|295
|0.45
|1.2190
|1.2395
|1.2180
|589
|2004.06.30 21:28
|sell
|296
|1.35
|1.2196
|1.2396
|1.2186
|590
|2004.06.30 23:27
|t/p
|296
|1.35
|1.2186
|1.2396
|1.2186
|135.00
|14743.63
|591
|2004.06.30 23:27
|close
|295
|0.45
|1.2184
|1.2395
|1.2180
|27.00
|14770.63
|592
|2004.06.30 23:27
|close
|294
|0.15
|1.2185
|1.2395
|1.2175
|0.00
|14770.63
|593
|2004.06.30 23:36
|buy
|297
|0.15
|1.2187
|1.1977
|1.2197
|594
|2004.07.01 00:30
|buy
|298
|0.45
|1.2181
|1.1976
|1.2191
|595
|2004.07.01 01:54
|t/p
|298
|0.45
|1.2191
|1.1976
|1.2191
|45.00
|14815.63
|596
|2004.07.01 01:54
|close
|297
|0.15
|1.2193
|1.1977
|1.2197
|6.44
|14822.07
|597
|2004.07.01 02:07
|sell
|299
|0.15
|1.2199
|1.2409
|1.2189
|598
|2004.07.01 02:34
|t/p
|299
|0.15
|1.2189
|1.2409
|1.2189
|15.00
|14837.07
|599
|2004.07.01 03:04
|buy
|300
|0.15
|1.2186
|1.1976
|1.2196
|600
|2004.07.01 03:06
|buy
|301
|0.45
|1.2181
|1.1976
|1.2191
|601
|2004.07.01 03:10
|buy
|302
|1.35
|1.2174
|1.1974
|1.2184
|602
|2004.07.01 03:21
|t/p
|302
|1.35
|1.2184
|1.1974
|1.2184
|134.99
|14972.06
|603
|2004.07.01 03:21
|close
|301
|0.45
|1.2184
|1.1976
|1.2191
|13.50
|14985.56
|604
|2004.07.01 03:21
|close
|300
|0.15
|1.2183
|1.1976
|1.2196
|-4.50
|14981.06
|605
|2004.07.01 03:31
|sell
|303
|0.15
|1.2181
|1.2391
|1.2171
|606
|2004.07.01 04:21
|t/p
|303
|0.15
|1.2171
|1.2391
|1.2171
|15.00
|14996.06
|607
|2004.07.01 04:24
|buy
|304
|0.15
|1.2172
|1.1962
|1.2182
|608
|2004.07.01 05:09
|buy
|305
|0.45
|1.2166
|1.1961
|1.2176
|609
|2004.07.01 05:22
|buy
|306
|1.35
|1.2160
|1.1960
|1.2170
|610
|2004.07.01 06:22
|buy
|307
|4.05
|1.2155
|1.1960
|1.2165
|611
|2004.07.01 06:34
|close
|307
|4.05
|1.2158
|1.1960
|1.2165
|121.52
|15117.58
|612
|2004.07.01 06:35
|close
|306
|1.35
|1.2157
|1.1960
|1.2170
|-40.51
|15077.07
|613
|2004.07.01 06:35
|close
|305
|0.45
|1.2158
|1.1961
|1.2176
|-36.00
|15041.07
|614
|2004.07.01 06:35
|close
|304
|0.15
|1.2159
|1.1962
|1.2182
|-19.50
|15021.57
|615
|2004.07.01 06:51
|sell
|308
|0.15
|1.2164
|1.2374
|1.2154
|616
|2004.07.01 07:30
|sell
|309
|0.45
|1.2169
|1.2374
|1.2159
|617
|2004.07.01 07:32
|sell
|310
|1.35
|1.2174
|1.2374
|1.2164
|618
|2004.07.01 08:03
|t/p
|310
|1.35
|1.2164
|1.2374
|1.2164
|135.01
|15156.58
|619
|2004.07.01 08:03
|close
|309
|0.45
|1.2164
|1.2374
|1.2159
|22.50
|15179.08
|620
|2004.07.01 08:03
|close
|308
|0.15
|1.2165
|1.2374
|1.2154
|-1.50
|15177.58
|621
|2004.07.01 08:14
|buy
|311
|0.15
|1.2164
|1.1954
|1.2174
|622
|2004.07.01 08:35
|buy
|312
|0.45
|1.2158
|1.1953
|1.2168
|623
|2004.07.01 08:47
|t/p
|312
|0.45
|1.2168
|1.1953
|1.2168
|45.00
|15222.58
|624
|2004.07.01 08:47
|close
|311
|0.15
|1.2169
|1.1954
|1.2174
|7.50
|15230.08
|625
|2004.07.01 08:48
|buy
|313
|0.15
|1.2171
|1.1961
|1.2181
|626
|2004.07.01 08:48
|buy
|314
|0.45
|1.2165
|1.1960
|1.2175
|627
|2004.07.01 09:01
|buy
|315
|1.35
|1.2159
|1.1959
|1.2169
|628
|2004.07.01 09:02
|buy
|316
|4.05
|1.2154
|1.1959
|1.2164
|629
|2004.07.01 09:56
|close
|316
|4.05
|1.2158
|1.1959
|1.2164
|162.04
|15392.12
|630
|2004.07.01 09:56
|close
|315
|1.35
|1.2157
|1.1959
|1.2169
|-27.01
|15365.11
|631
|2004.07.01 09:57
|close
|314
|0.45
|1.2156
|1.1960
|1.2175
|-40.50
|15324.61
|632
|2004.07.01 09:57
|close
|313
|0.15
|1.2155
|1.1961
|1.2181
|-24.00
|15300.61
|633
|2004.07.01 10:03
|sell
|317
|0.15
|1.2155
|1.2365
|1.2145
|634
|2004.07.01 10:08
|t/p
|317
|0.15
|1.2145
|1.2365
|1.2145
|15.00
|15315.61
|635
|2004.07.01 10:19
|buy
|318
|0.15
|1.2142
|1.1932
|1.2152
|636
|2004.07.01 11:11
|t/p
|318
|0.15
|1.2152
|1.1932
|1.2152
|15.00
|15330.61
|637
|2004.07.01 11:22
|sell
|319
|0.15
|1.2155
|1.2365
|1.2145
|638
|2004.07.01 11:36
|sell
|320
|0.45
|1.2160
|1.2365
|1.2150
|639
|2004.07.01 11:58
|sell
|321
|1.35
|1.2166
|1.2366
|1.2156
|640
|2004.07.01 11:58
|sell
|322
|4.05
|1.2171
|1.2366
|1.2161
|641
|2004.07.01 13:13
|close
|322
|4.05
|1.2168
|1.2366
|1.2161
|121.50
|15452.11
|642
|2004.07.01 13:13
|close
|321
|1.35
|1.2169
|1.2366
|1.2156
|-40.50
|15411.61
|643
|2004.07.01 13:13
|close
|320
|0.45
|1.2168
|1.2365
|1.2150
|-36.00
|15375.61
|644
|2004.07.01 13:13
|close
|319
|0.15
|1.2167
|1.2365
|1.2145
|-18.00
|15357.61
|645
|2004.07.01 13:22
|buy
|323
|0.15
|1.2165
|1.1955
|1.2175
|646
|2004.07.01 13:29
|buy
|324
|0.45
|1.2159
|1.1954
|1.2169
|647
|2004.07.01 13:29
|buy
|325
|1.35
|1.2154
|1.1954
|1.2164
|648
|2004.07.01 13:32
|buy
|326
|4.05
|1.2148
|1.1953
|1.2158
|649
|2004.07.01 13:34
|close
|326
|4.05
|1.2151
|1.1953
|1.2158
|121.52
|15479.13
|650
|2004.07.01 13:34
|close
|325
|1.35
|1.2152
|1.1954
|1.2164
|-26.99
|15452.14
|651
|2004.07.01 13:34
|close
|324
|0.45
|1.2152
|1.1954
|1.2169
|-31.50
|15420.64
|652
|2004.07.01 13:34
|close
|323
|0.15
|1.2151
|1.1955
|1.2175
|-21.00
|15399.64
|653
|2004.07.01 13:38
|buy
|327
|0.15
|1.2160
|1.1950
|1.2170
|654
|2004.07.01 14:07
|t/p
|327
|0.15
|1.2170
|1.1950
|1.2170
|15.00
|15414.64
|655
|2004.07.01 18:07
|sell
|328
|0.15
|1.2155
|1.2365
|1.2145
|656
|2004.07.01 18:19
|sell
|329
|0.45
|1.2160
|1.2365
|1.2150
|657
|2004.07.01 18:24
|sell
|330
|1.35
|1.2166
|1.2366
|1.2156
|658
|2004.07.01 18:33
|sell
|331
|4.05
|1.2171
|1.2366
|1.2161
|659
|2004.07.01 18:34
|close
|331
|4.05
|1.2167
|1.2366
|1.2161
|161.98
|15576.62
|660
|2004.07.01 18:34
|close
|330
|1.35
|1.2168
|1.2366
|1.2156
|-27.00
|15549.62
|661
|2004.07.01 18:34
|close
|329
|0.45
|1.2169
|1.2365
|1.2150
|-40.50
|15509.12
|662
|2004.07.01 18:34
|close
|328
|0.15
|1.2168
|1.2365
|1.2145
|-19.50
|15489.62
|663
|2004.07.01 18:36
|sell
|332
|0.15
|1.2162
|1.2372
|1.2152
|664
|2004.07.01 19:02
|sell
|333
|0.45
|1.2167
|1.2372
|1.2157
|665
|2004.07.01 19:42
|sell
|334
|1.35
|1.2172
|1.2372
|1.2162
|666
|2004.07.01 22:14
|t/p
|334
|1.35
|1.2162
|1.2372
|1.2162
|135.01
|15624.63
|667
|2004.07.01 22:14
|close
|333
|0.45
|1.2162
|1.2372
|1.2157
|22.50
|15647.13
|668
|2004.07.01 22:14
|close
|332
|0.15
|1.2161
|1.2372
|1.2152
|1.50
|15648.63
|669
|2004.07.01 22:21
|buy
|335
|0.16
|1.2162
|1.1952
|1.2172
|670
|2004.07.01 23:08
|buy
|336
|0.48
|1.2156
|1.1951
|1.2166
|671
|2004.07.02 02:22
|buy
|337
|1.44
|1.2150
|1.1950
|1.2160
|672
|2004.07.02 04:04
|t/p
|337
|1.44
|1.2160
|1.1950
|1.2160
|144.00
|15792.63
|673
|2004.07.02 04:04
|close
|336
|0.48
|1.2161
|1.1951
|1.2166
|21.26
|15813.89
|674
|2004.07.02 04:04
|close
|335
|0.16
|1.2162
|1.1952
|1.2172
|-0.91
|15812.98
|675
|2004.07.02 04:16
|sell
|338
|0.16
|1.2161
|1.2371
|1.2151
|676
|2004.07.02 04:22
|sell
|339
|0.48
|1.2167
|1.2372
|1.2157
|677
|2004.07.02 04:32
|sell
|340
|1.44
|1.2175
|1.2375
|1.2165
|678
|2004.07.02 04:54
|sell
|341
|4.32
|1.2180
|1.2375
|1.2170
|679
|2004.07.02 05:06
|close
|341
|4.32
|1.2177
|1.2375
|1.2170
|129.62
|15942.60
|680
|2004.07.02 05:06
|close
|340
|1.44
|1.2178
|1.2375
|1.2165
|-43.20
|15899.40
|681
|2004.07.02 05:06
|close
|339
|0.48
|1.2177
|1.2372
|1.2157
|-48.00
|15851.40
|682
|2004.07.02 05:06
|close
|338
|0.16
|1.2178
|1.2371
|1.2151
|-27.20
|15824.20
|683
|2004.07.02 05:26
|buy
|342
|0.16
|1.2175
|1.1965
|1.2185
|684
|2004.07.02 07:35
|buy
|343
|0.48
|1.2169
|1.1964
|1.2179
|685
|2004.07.02 07:53
|buy
|344
|1.44
|1.2163
|1.1963
|1.2173
|686
|2004.07.02 08:13
|t/p
|344
|1.44
|1.2173
|1.1963
|1.2173
|144.00
|15968.20
|687
|2004.07.02 08:13
|close
|343
|0.48
|1.2173
|1.1964
|1.2179
|19.20
|15987.40
|688
|2004.07.02 08:13
|close
|342
|0.16
|1.2172
|1.1965
|1.2185
|-4.80
|15982.60
|689
|2004.07.02 08:22
|sell
|345
|0.16
|1.2167
|1.2377
|1.2157
|690
|2004.07.02 08:55
|sell
|346
|0.48
|1.2172
|1.2377
|1.2162
|691
|2004.07.02 09:12
|t/p
|346
|0.48
|1.2162
|1.2377
|1.2162
|48.00
|16030.60
|692
|2004.07.02 09:12
|close
|345
|0.16
|1.2161
|1.2377
|1.2157
|9.60
|16040.20
|693
|2004.07.02 09:35
|buy
|347
|0.16
|1.2156
|1.1946
|1.2166
|694
|2004.07.02 10:27
|buy
|348
|0.48
|1.2150
|1.1945
|1.2160
|695
|2004.07.02 12:36
|t/p
|348
|0.48
|1.2160
|1.1945
|1.2160
|48.00
|16088.20
|696
|2004.07.02 12:36
|close
|347
|0.16
|1.2160
|1.1946
|1.2166
|6.40
|16094.60
|697
|2004.07.02 12:42
|sell
|349
|0.16
|1.2158
|1.2368
|1.2148
|698
|2004.07.02 14:13
|t/p
|349
|0.16
|1.2148
|1.2368
|1.2148
|16.00
|16110.60
|699
|2004.07.02 18:25
|sell
|350
|0.16
|1.2320
|1.2530
|1.2310
|700
|2004.07.02 18:53
|sell
|351
|0.48
|1.2325
|1.2530
|1.2315
|701
|2004.07.02 19:05
|t/p
|351
|0.48
|1.2315
|1.2530
|1.2315
|48.00
|16158.60
|702
|2004.07.02 19:05
|close
|350
|0.16
|1.2315
|1.2530
|1.2310
|8.00
|16166.60
|703
|2004.07.02 19:21
|buy
|352
|0.16
|1.2318
|1.2108
|1.2328
|704
|2004.07.02 20:55
|buy
|353
|0.48
|1.2312
|1.2107
|1.2322
|705
|2004.07.02 22:11
|t/p
|353
|0.48
|1.2322
|1.2107
|1.2322
|48.00
|16214.60
|706
|2004.07.02 22:11
|close
|352
|0.16
|1.2322
|1.2108
|1.2328
|6.40
|16221.00
|707
|2004.07.02 22:26
|sell
|354
|0.16
|1.2321
|1.2531
|1.2311
|708
|2004.07.05 00:00
|sell
|355
|0.48
|1.2327
|1.2532
|1.2317
|709
|2004.07.05 00:18
|sell
|356
|1.44
|1.2332
|1.2532
|1.2322
|710
|2004.07.05 00:43
|t/p
|356
|1.44
|1.2322
|1.2532
|1.2322
|144.01
|16365.01
|711
|2004.07.05 00:43
|close
|355
|0.48
|1.2322
|1.2532
|1.2317
|24.01
|16389.02
|712
|2004.07.05 00:43
|close
|354
|0.16
|1.2321
|1.2531
|1.2311
|0.08
|16389.10
|713
|2004.07.05 00:53
|buy
|357
|0.16
|1.2325
|1.2115
|1.2335
|714
|2004.07.05 01:11
|buy
|358
|0.48
|1.2320
|1.2115
|1.2330
|715
|2004.07.05 01:13
|buy
|359
|1.44
|1.2315
|1.2115
|1.2325
|716
|2004.07.05 01:27
|t/p
|359
|1.44
|1.2325
|1.2115
|1.2325
|144.02
|16533.12
|717
|2004.07.05 01:27
|close
|358
|0.48
|1.2325
|1.2115
|1.2330
|24.00
|16557.12
|718
|2004.07.05 01:27
|close
|357
|0.16
|1.2325
|1.2115
|1.2335
|0.00
|16557.12
|719
|2004.07.05 01:41
|sell
|360
|0.17
|1.2325
|1.2535
|1.2315
|720
|2004.07.05 02:07
|t/p
|360
|0.17
|1.2315
|1.2535
|1.2315
|17.00
|16574.12
|721
|2004.07.05 02:24
|buy
|361
|0.17
|1.2319
|1.2109
|1.2329
|722
|2004.07.05 08:11
|buy
|362
|0.51
|1.2313
|1.2108
|1.2323
|723
|2004.07.05 08:37
|t/p
|362
|0.51
|1.2323
|1.2108
|1.2323
|51.00
|16625.12
|724
|2004.07.05 08:37
|close
|361
|0.17
|1.2323
|1.2109
|1.2329
|6.80
|16631.92
|725
|2004.07.05 08:45
|sell
|363
|0.17
|1.2320
|1.2530
|1.2310
|726
|2004.07.05 08:53
|sell
|364
|0.51
|1.2325
|1.2530
|1.2315
|727
|2004.07.05 09:02
|t/p
|364
|0.51
|1.2315
|1.2530
|1.2315
|51.00
|16682.92
|728
|2004.07.05 09:02
|close
|363
|0.17
|1.2315
|1.2530
|1.2310
|8.50
|16691.42
|729
|2004.07.05 09:31
|buy
|365
|0.17
|1.2303
|1.2093
|1.2313
|730
|2004.07.05 10:31
|buy
|366
|0.51
|1.2297
|1.2092
|1.2307
|731
|2004.07.05 10:59
|buy
|367
|1.53
|1.2291
|1.2091
|1.2301
|732
|2004.07.05 11:56
|buy
|368
|4.32
|1.2286
|1.2091
|1.2296
|733
|2004.07.05 12:39
|close
|368
|4.32
|1.2290
|1.2091
|1.2296
|172.80
|16864.22
|734
|2004.07.05 12:39
|close
|367
|1.53
|1.2289
|1.2091
|1.2301
|-30.60
|16833.62
|735
|2004.07.05 12:39
|close
|366
|0.51
|1.2290
|1.2092
|1.2307
|-35.70
|16797.92
|736
|2004.07.05 12:39
|close
|365
|0.17
|1.2291
|1.2093
|1.2313
|-20.40
|16777.52
|737
|2004.07.05 12:53
|sell
|369
|0.17
|1.2288
|1.2498
|1.2278
|738
|2004.07.05 16:07
|t/p
|369
|0.17
|1.2278
|1.2498
|1.2278
|17.00
|16794.52
|739
|2004.07.05 18:02
|buy
|370
|0.17
|1.2279
|1.2069
|1.2289
|740
|2004.07.05 20:50
|t/p
|370
|0.17
|1.2289
|1.2069
|1.2289
|17.00
|16811.52
|741
|2004.07.05 21:07
|sell
|371
|0.17
|1.2288
|1.2498
|1.2278
|742
|2004.07.05 22:42
|t/p
|371
|0.17
|1.2278
|1.2498
|1.2278
|17.00
|16828.52
|743
|2004.07.05 22:51
|buy
|372
|0.17
|1.2284
|1.2074
|1.2294
|744
|2004.07.06 00:23
|t/p
|372
|0.17
|1.2294
|1.2074
|1.2294
|16.03
|16844.55
|745
|2004.07.06 00:38
|sell
|373
|0.17
|1.2292
|1.2502
|1.2282
|746
|2004.07.06 01:06
|sell
|374
|0.51
|1.2298
|1.2503
|1.2288
|747
|2004.07.06 01:31
|sell
|375
|1.53
|1.2304
|1.2504
|1.2294
|748
|2004.07.06 02:17
|t/p
|375
|1.53
|1.2294
|1.2504
|1.2294
|153.00
|16997.55
|749
|2004.07.06 02:17
|close
|374
|0.51
|1.2293
|1.2503
|1.2288
|25.50
|17023.05
|750
|2004.07.06 02:17
|close
|373
|0.17
|1.2293
|1.2502
|1.2282
|-1.70
|17021.35
|751
|2004.07.06 02:23
|buy
|376
|0.17
|1.2296
|1.2086
|1.2306
|752
|2004.07.06 03:17
|buy
|377
|0.51
|1.2291
|1.2086
|1.2301
|753
|2004.07.06 03:53
|buy
|378
|1.53
|1.2285
|1.2085
|1.2295
|754
|2004.07.06 05:13
|t/p
|378
|1.53
|1.2295
|1.2085
|1.2295
|153.00
|17174.35
|755
|2004.07.06 05:13
|close
|377
|0.51
|1.2295
|1.2086
|1.2301
|20.40
|17194.75
|756
|2004.07.06 05:13
|close
|376
|0.17
|1.2294
|1.2086
|1.2306
|-3.40
|17191.35
|757
|2004.07.06 05:23
|sell
|379
|0.17
|1.2295
|1.2505
|1.2285
|758
|2004.07.06 06:01
|sell
|380
|0.51
|1.2301
|1.2506
|1.2291
|759
|2004.07.06 06:25
|sell
|381
|1.53
|1.2307
|1.2507
|1.2297
|760
|2004.07.06 06:26
|sell
|382
|4.59
|1.2312
|1.2507
|1.2302
|761
|2004.07.06 06:45
|close
|382
|4.59
|1.2309
|1.2507
|1.2302
|137.74
|17329.09
|762
|2004.07.06 06:45
|close
|381
|1.53
|1.2311
|1.2507
|1.2297
|-61.21
|17267.88
|763
|2004.07.06 06:46
|close
|380
|0.51
|1.2309
|1.2506
|1.2291
|-40.80
|17227.08
|764
|2004.07.06 06:46
|close
|379
|0.17
|1.2310
|1.2505
|1.2285
|-25.50
|17201.58
|765
|2004.07.06 07:19
|sell
|383
|0.17
|1.2314
|1.2524
|1.2304
|766
|2004.07.06 08:52
|t/p
|383
|0.17
|1.2304
|1.2524
|1.2304
|17.00
|17218.58
|767
|2004.07.06 09:00
|buy
|384
|0.17
|1.2303
|1.2093
|1.2313
|768
|2004.07.06 10:13
|buy
|385
|0.51
|1.2298
|1.2093
|1.2308
|769
|2004.07.06 10:27
|buy
|386
|1.53
|1.2293
|1.2093
|1.2303
|770
|2004.07.06 10:35
|buy
|387
|4.59
|1.2287
|1.2092
|1.2297
|771
|2004.07.06 10:58
|close
|387
|4.59
|1.2290
|1.2092
|1.2297
|137.70
|17356.28
|772
|2004.07.06 10:58
|close
|386
|1.53
|1.2289
|1.2093
|1.2303
|-61.20
|17295.08
|773
|2004.07.06 10:58
|close
|385
|0.51
|1.2290
|1.2093
|1.2308
|-40.80
|17254.28
|774
|2004.07.06 10:58
|close
|384
|0.17
|1.2289
|1.2093
|1.2313
|-23.80
|17230.48
|775
|2004.07.06 11:13
|sell
|388
|0.17
|1.2288
|1.2498
|1.2278
|776
|2004.07.06 11:23
|sell
|389
|0.51
|1.2294
|1.2499
|1.2284
|777
|2004.07.06 11:52
|t/p
|389
|0.51
|1.2284
|1.2499
|1.2284
|51.00
|17281.48
|778
|2004.07.06 11:52
|close
|388
|0.17
|1.2284
|1.2498
|1.2278
|6.80
|17288.28
|779
|2004.07.06 12:08
|buy
|390
|0.17
|1.2275
|1.2065
|1.2285
|780
|2004.07.06 12:50
|t/p
|390
|0.17
|1.2285
|1.2065
|1.2285
|17.00
|17305.28
|781
|2004.07.06 12:59
|sell
|391
|0.17
|1.2283
|1.2493
|1.2273
|782
|2004.07.06 13:34
|sell
|392
|0.51
|1.2288
|1.2493
|1.2278
|783
|2004.07.06 13:38
|sell
|393
|1.53
|1.2293
|1.2493
|1.2283
|784
|2004.07.06 13:47
|sell
|394
|4.59
|1.2299
|1.2494
|1.2289
|785
|2004.07.06 16:06
|close
|394
|4.59
|1.2296
|1.2494
|1.2289
|137.70
|17442.98
|786
|2004.07.06 16:06
|close
|393
|1.53
|1.2297
|1.2493
|1.2283
|-61.20
|17381.78
|787
|2004.07.06 16:06
|close
|392
|0.51
|1.2296
|1.2493
|1.2278
|-40.80
|17340.98
|788
|2004.07.06 16:06
|close
|391
|0.17
|1.2297
|1.2493
|1.2273
|-23.80
|17317.18
|789
|2004.07.06 18:08
|sell
|395
|0.17
|1.2292
|1.2502
|1.2282
|790
|2004.07.06 18:16
|sell
|396
|0.51
|1.2297
|1.2502
|1.2287
|791
|2004.07.06 18:47
|sell
|397
|1.53
|1.2302
|1.2502
|1.2292
|792
|2004.07.06 18:55
|sell
|398
|4.59
|1.2308
|1.2503
|1.2298
|793
|2004.07.06 18:58
|close
|398
|4.59
|1.2305
|1.2503
|1.2298
|137.72
|17454.90
|794
|2004.07.06 18:59
|close
|397
|1.53
|1.2306
|1.2502
|1.2292
|-61.18
|17393.72
|795
|2004.07.06 18:59
|close
|396
|0.51
|1.2307
|1.2502
|1.2287
|-51.00
|17342.72
|796
|2004.07.06 18:59
|close
|395
|0.17
|1.2308
|1.2502
|1.2282
|-27.20
|17315.52
|797
|2004.07.06 19:02
|sell
|399
|0.17
|1.2304
|1.2514
|1.2294
|798
|2004.07.06 19:55
|t/p
|399
|0.17
|1.2294
|1.2514
|1.2294
|17.00
|17332.52
|799
|2004.07.06 20:05
|buy
|400
|0.17
|1.2300
|1.2090
|1.2310
|800
|2004.07.06 21:04
|buy
|401
|0.51
|1.2294
|1.2089
|1.2304
|801
|2004.07.06 21:07
|buy
|402
|1.53
|1.2289
|1.2089
|1.2299
|802
|2004.07.06 22:56
|buy
|403
|4.59
|1.2283
|1.2088
|1.2293
|803
|2004.07.06 23:40
|close
|403
|4.59
|1.2287
|1.2088
|1.2293
|183.65
|17516.17
|804
|2004.07.06 23:40
|close
|402
|1.53
|1.2287
|1.2089
|1.2299
|-30.61
|17485.56
|805
|2004.07.06 23:41
|close
|401
|0.51
|1.2285
|1.2089
|1.2304
|-45.90
|17439.66
|806
|2004.07.06 23:41
|close
|400
|0.17
|1.2287
|1.2090
|1.2310
|-22.10
|17417.56
|807
|2004.07.06 23:51
|sell
|404
|0.17
|1.2286
|1.2496
|1.2276
|808
|2004.07.07 01:53
|sell
|405
|0.51
|1.2292
|1.2497
|1.2282
|809
|2004.07.07 01:56
|sell
|406
|1.53
|1.2298
|1.2498
|1.2288
|810
|2004.07.07 02:15
|sell
|407
|4.59
|1.2304
|1.2499
|1.2294
|811
|2004.07.07 02:17
|close
|407
|4.59
|1.2301
|1.2499
|1.2294
|137.70
|17555.26
|812
|2004.07.07 02:18
|close
|406
|1.53
|1.2300
|1.2498
|1.2288
|-30.60
|17524.66
|813
|2004.07.07 02:18
|close
|405
|0.51
|1.2299
|1.2497
|1.2282
|-35.70
|17488.96
|814
|2004.07.07 02:18
|close
|404
|0.17
|1.2299
|1.2496
|1.2276
|-22.02
|17466.94
|815
|2004.07.07 02:18
|sell
|408
|0.17
|1.2298
|1.2508
|1.2288
|816
|2004.07.07 02:28
|t/p
|408
|0.17
|1.2288
|1.2508
|1.2288
|17.00
|17483.94
|817
|2004.07.07 02:46
|buy
|409
|0.17
|1.2275
|1.2065
|1.2285
|818
|2004.07.07 03:01
|t/p
|409
|0.17
|1.2285
|1.2065
|1.2285
|17.00
|17500.94
|819
|2004.07.07 03:10
|sell
|410
|0.18
|1.2280
|1.2490
|1.2270
|820
|2004.07.07 03:17
|sell
|411
|0.51
|1.2286
|1.2491
|1.2276
|821
|2004.07.07 03:22
|sell
|412
|1.53
|1.2291
|1.2491
|1.2281
|822
|2004.07.07 03:34
|sell
|413
|4.59
|1.2297
|1.2492
|1.2287
|823
|2004.07.07 03:37
|close
|413
|4.59
|1.2294
|1.2492
|1.2287
|137.74
|17638.68
|824
|2004.07.07 03:37
|close
|412
|1.53
|1.2295
|1.2491
|1.2281
|-61.20
|17577.48
|825
|2004.07.07 03:37
|close
|411
|0.51
|1.2296
|1.2491
|1.2276
|-51.00
|17526.48
|826
|2004.07.07 03:37
|close
|410
|0.18
|1.2295
|1.2490
|1.2270
|-27.00
|17499.48
|827
|2004.07.07 03:43
|sell
|414
|0.17
|1.2295
|1.2505
|1.2285
|828
|2004.07.07 05:06
|sell
|415
|0.51
|1.2301
|1.2506
|1.2291
|829
|2004.07.07 05:16
|sell
|416
|1.53
|1.2307
|1.2507
|1.2297
|830
|2004.07.07 05:29
|sell
|417
|4.59
|1.2313
|1.2508
|1.2303
|831
|2004.07.07 05:40
|close
|417
|4.59
|1.2309
|1.2508
|1.2303
|183.59
|17683.07
|832
|2004.07.07 05:41
|close
|416
|1.53
|1.2309
|1.2507
|1.2297
|-30.60
|17652.47
|833
|2004.07.07 05:41
|close
|415
|0.51
|1.2308
|1.2506
|1.2291
|-35.70
|17616.77
|834
|2004.07.07 05:41
|close
|414
|0.17
|1.2309
|1.2505
|1.2285
|-23.80
|17592.97
|835
|2004.07.07 06:07
|sell
|418
|0.18
|1.2310
|1.2520
|1.2300
|836
|2004.07.07 06:30
|sell
|419
|0.54
|1.2315
|1.2520
|1.2305
|837
|2004.07.07 06:36
|sell
|420
|1.62
|1.2321
|1.2521
|1.2311
|838
|2004.07.07 06:57
|sell
|421
|4.59
|1.2326
|1.2521
|1.2316
|839
|2004.07.07 07:15
|close
|421
|4.59
|1.2323
|1.2521
|1.2316
|137.74
|17730.71
|840
|2004.07.07 07:15
|close
|420
|1.62
|1.2324
|1.2521
|1.2311
|-48.60
|17682.11
|841
|2004.07.07 07:15
|close
|419
|0.54
|1.2323
|1.2520
|1.2305
|-43.20
|17638.91
|842
|2004.07.07 07:16
|close
|418
|0.18
|1.2322
|1.2520
|1.2300
|-21.60
|17617.31
|843
|2004.07.07 07:32
|sell
|422
|0.18
|1.2322
|1.2532
|1.2312
|844
|2004.07.07 07:47
|sell
|423
|0.54
|1.2327
|1.2532
|1.2317
|845
|2004.07.07 07:52
|sell
|424
|1.62
|1.2333
|1.2533
|1.2323
|846
|2004.07.07 07:52
|sell
|425
|4.59
|1.2338
|1.2533
|1.2328
|847
|2004.07.07 09:38
|close
|425
|4.59
|1.2335
|1.2533
|1.2328
|137.70
|17755.01
|848
|2004.07.07 09:38
|close
|424
|1.62
|1.2336
|1.2533
|1.2323
|-48.60
|17706.41
|849
|2004.07.07 09:38
|close
|423
|0.54
|1.2335
|1.2532
|1.2317
|-43.19
|17663.22
|850
|2004.07.07 09:38
|close
|422
|0.18
|1.2336
|1.2532
|1.2312
|-25.20
|17638.02
|851
|2004.07.07 09:44
|buy
|426
|0.18
|1.2338
|1.2128
|1.2348
|852
|2004.07.07 10:02
|t/p
|426
|0.18
|1.2348
|1.2128
|1.2348
|18.00
|17656.02
|853
|2004.07.07 10:17
|sell
|427
|0.18
|1.2356
|1.2566
|1.2346
|854
|2004.07.07 10:39
|sell
|428
|0.54
|1.2361
|1.2566
|1.2351
|855
|2004.07.07 10:58
|t/p
|428
|0.54
|1.2351
|1.2566
|1.2351
|54.00
|17710.02
|856
|2004.07.07 10:58
|close
|427
|0.18
|1.2351
|1.2566
|1.2346
|9.00
|17719.02
|857
|2004.07.07 11:03
|buy
|429
|0.18
|1.2358
|1.2148
|1.2368
|858
|2004.07.07 11:27
|t/p
|429
|0.18
|1.2368
|1.2148
|1.2368
|18.00
|17737.02
|859
|2004.07.07 11:35
|sell
|430
|0.18
|1.2367
|1.2577
|1.2357
|860
|2004.07.07 11:54
|sell
|431
|0.54
|1.2373
|1.2578
|1.2363
|861
|2004.07.07 12:02
|t/p
|431
|0.54
|1.2363
|1.2578
|1.2363
|54.00
|17791.02
|862
|2004.07.07 12:02
|close
|430
|0.18
|1.2363
|1.2577
|1.2357
|7.20
|17798.22
|863
|2004.07.07 12:29
|buy
|432
|0.18
|1.2364
|1.2154
|1.2374
|864
|2004.07.07 12:56
|buy
|433
|0.54
|1.2358
|1.2153
|1.2368
|865
|2004.07.07 13:01
|t/p
|433
|0.54
|1.2368
|1.2153
|1.2368
|54.00
|17852.22
|866
|2004.07.07 13:01
|close
|432
|0.18
|1.2368
|1.2154
|1.2374
|7.20
|17859.42
|867
|2004.07.07 13:11
|sell
|434
|0.18
|1.2366
|1.2576
|1.2356
|868
|2004.07.07 14:04
|t/p
|434
|0.18
|1.2356
|1.2576
|1.2356
|18.00
|17877.42
|869
|2004.07.07 18:00
|sell
|435
|0.18
|1.2384
|1.2594
|1.2374
|870
|2004.07.07 18:10
|t/p
|435
|0.18
|1.2374
|1.2594
|1.2374
|18.00
|17895.42
|871
|2004.07.07 18:17
|buy
|436
|0.18
|1.2376
|1.2166
|1.2386
|872
|2004.07.07 18:44
|buy
|437
|0.54
|1.2371
|1.2166
|1.2381
|873
|2004.07.07 21:18
|buy
|438
|1.62
|1.2365
|1.2165
|1.2375
|874
|2004.07.08 01:22
|t/p
|438
|1.62
|1.2375
|1.2165
|1.2375
|134.30
|18029.72
|875
|2004.07.08 01:22
|close
|437
|0.54
|1.2376
|1.2166
|1.2381
|17.77
|18047.49
|876
|2004.07.08 01:22
|close
|436
|0.18
|1.2376
|1.2166
|1.2386
|-3.08
|18044.41
|877
|2004.07.08 01:29
|sell
|439
|0.18
|1.2371
|1.2581
|1.2361
|878
|2004.07.08 01:39
|sell
|440
|0.54
|1.2377
|1.2582
|1.2367
|879
|2004.07.08 02:29
|t/p
|440
|0.54
|1.2367
|1.2582
|1.2367
|54.00
|18098.41
|880
|2004.07.08 02:29
|close
|439
|0.18
|1.2366
|1.2581
|1.2361
|9.00
|18107.41
|881
|2004.07.08 02:41
|buy
|441
|0.18
|1.2366
|1.2156
|1.2376
|882
|2004.07.08 03:30
|buy
|442
|0.54
|1.2360
|1.2155
|1.2370
|883
|2004.07.08 03:51
|buy
|443
|1.62
|1.2355
|1.2155
|1.2365
|884
|2004.07.08 07:13
|t/p
|443
|1.62
|1.2365
|1.2155
|1.2365
|162.01
|18269.42
|885
|2004.07.08 07:13
|close
|442
|0.54
|1.2365
|1.2155
|1.2370
|27.00
|18296.42
|886
|2004.07.08 07:13
|close
|441
|0.18
|1.2366
|1.2156
|1.2376
|0.00
|18296.42
|887
|2004.07.08 07:19
|sell
|444
|0.18
|1.2364
|1.2574
|1.2354
|888
|2004.07.08 07:20
|sell
|445
|0.54
|1.2370
|1.2575
|1.2360
|889
|2004.07.08 07:33
|sell
|446
|1.62
|1.2376
|1.2576
|1.2366
|890
|2004.07.08 08:07
|t/p
|446
|1.62
|1.2366
|1.2576
|1.2366
|162.00
|18458.42
|891
|2004.07.08 08:07
|close
|445
|0.54
|1.2366
|1.2575
|1.2360
|21.60
|18480.02
|892
|2004.07.08 08:07
|close
|444
|0.18
|1.2365
|1.2574
|1.2354
|-1.80
|18478.22
|893
|2004.07.08 08:18
|buy
|447
|0.18
|1.2362
|1.2152
|1.2372
|894
|2004.07.08 08:20
|buy
|448
|0.54
|1.2356
|1.2151
|1.2366
|895
|2004.07.08 08:26
|buy
|449
|1.62
|1.2351
|1.2151
|1.2361
|896
|2004.07.08 08:40
|t/p
|449
|1.62
|1.2361
|1.2151
|1.2361
|162.00
|18640.22
|897
|2004.07.08 08:40
|close
|448
|0.54
|1.2361
|1.2151
|1.2366
|27.00
|18667.22
|898
|2004.07.08 08:40
|close
|447
|0.18
|1.2361
|1.2152
|1.2372
|-1.80
|18665.42
|899
|2004.07.08 08:52
|sell
|450
|0.19
|1.2360
|1.2570
|1.2350
|900
|2004.07.08 09:08
|t/p
|450
|0.19
|1.2350
|1.2570
|1.2350
|19.00
|18684.42
|901
|2004.07.08 09:19
|buy
|451
|0.19
|1.2352
|1.2142
|1.2362
|902
|2004.07.08 09:43
|t/p
|451
|0.19
|1.2362
|1.2142
|1.2362
|19.00
|18703.42
|903
|2004.07.08 09:58
|sell
|452
|0.19
|1.2367
|1.2577
|1.2357
|904
|2004.07.08 10:47
|t/p
|452
|0.19
|1.2357
|1.2577
|1.2357
|19.00
|18722.42
|905
|2004.07.08 11:02
|buy
|453
|0.19
|1.2355
|1.2145
|1.2365
|906
|2004.07.08 11:40
|buy
|454
|0.57
|1.2349
|1.2144
|1.2359
|907
|2004.07.08 11:41
|buy
|455
|1.71
|1.2343
|1.2143
|1.2353
|908
|2004.07.08 12:04
|t/p
|455
|1.71
|1.2353
|1.2143
|1.2353
|171.00
|18893.42
|909
|2004.07.08 12:04
|close
|454
|0.57
|1.2354
|1.2144
|1.2359
|28.50
|18921.92
|910
|2004.07.08 12:04
|close
|453
|0.19
|1.2353
|1.2145
|1.2365
|-3.80
|18918.12
|911
|2004.07.08 12:15
|sell
|456
|0.19
|1.2353
|1.2563
|1.2343
|912
|2004.07.08 12:19
|sell
|457
|0.57
|1.2358
|1.2563
|1.2348
|913
|2004.07.08 12:38
|sell
|458
|1.71
|1.2363
|1.2563
|1.2353
|914
|2004.07.08 13:39
|t/p
|458
|1.71
|1.2353
|1.2563
|1.2353
|171.02
|19089.14
|915
|2004.07.08 13:39
|close
|457
|0.57
|1.2353
|1.2563
|1.2348
|28.50
|19117.64
|916
|2004.07.08 13:39
|close
|456
|0.19
|1.2354
|1.2563
|1.2343
|-1.90
|19115.74
|917
|2004.07.08 13:51
|buy
|459
|0.19
|1.2349
|1.2139
|1.2359
|918
|2004.07.08 14:44
|t/p
|459
|0.19
|1.2359
|1.2139
|1.2359
|19.00
|19134.74
|919
|2004.07.08 18:04
|sell
|460
|0.19
|1.2386
|1.2596
|1.2376
|920
|2004.07.08 18:21
|sell
|461
|0.57
|1.2392
|1.2597
|1.2382
|921
|2004.07.09 01:39
|sell
|462
|1.71
|1.2398
|1.2598
|1.2388
|922
|2004.07.09 02:08
|t/p
|462
|1.71
|1.2388
|1.2598
|1.2388
|171.02
|19305.76
|923
|2004.07.09 02:08
|close
|461
|0.57
|1.2387
|1.2597
|1.2382
|28.79
|19334.55
|924
|2004.07.09 02:08
|close
|460
|0.19
|1.2387
|1.2596
|1.2376
|-1.80
|19332.74
|925
|2004.07.09 02:11
|buy
|463
|0.19
|1.2390
|1.2180
|1.2400
|926
|2004.07.09 03:11
|t/p
|463
|0.19
|1.2400
|1.2180
|1.2400
|19.00
|19351.74
|927
|2004.07.09 03:26
|sell
|464
|0.19
|1.2400
|1.2610
|1.2390
|928
|2004.07.09 03:29
|sell
|465
|0.57
|1.2406
|1.2611
|1.2396
|929
|2004.07.09 03:33
|sell
|466
|1.71
|1.2411
|1.2611
|1.2401
|930
|2004.07.09 03:37
|sell
|467
|5.13
|1.2418
|1.2613
|1.2408
|931
|2004.07.09 03:37
|close
|467
|5.13
|1.2415
|1.2613
|1.2408
|153.91
|19505.65
|932
|2004.07.09 03:38
|close
|466
|1.71
|1.2416
|1.2611
|1.2401
|-85.50
|19420.15
|933
|2004.07.09 03:38
|close
|465
|0.57
|1.2415
|1.2611
|1.2396
|-51.30
|19368.85
|934
|2004.07.09 03:38
|close
|464
|0.19
|1.2416
|1.2610
|1.2390
|-30.40
|19338.45
|935
|2004.07.09 03:45
|sell
|468
|0.19
|1.2413
|1.2623
|1.2403
|936
|2004.07.09 04:13
|sell
|469
|0.57
|1.2419
|1.2624
|1.2409
|937
|2004.07.09 04:57
|t/p
|469
|0.57
|1.2409
|1.2624
|1.2409
|57.00
|19395.45
|938
|2004.07.09 04:57
|close
|468
|0.19
|1.2408
|1.2623
|1.2403
|9.50
|19404.95
|939
|2004.07.09 05:07
|buy
|470
|0.19
|1.2407
|1.2197
|1.2417
|940
|2004.07.09 06:38
|t/p
|470
|0.19
|1.2417
|1.2197
|1.2417
|19.00
|19423.95
|941
|2004.07.09 06:47
|sell
|471
|0.19
|1.2415
|1.2625
|1.2405
|942
|2004.07.09 07:31
|sell
|472
|0.57
|1.2420
|1.2625
|1.2410
|943
|2004.07.09 07:53
|t/p
|472
|0.57
|1.2410
|1.2625
|1.2410
|57.00
|19480.95
|944
|2004.07.09 07:53
|close
|471
|0.19
|1.2409
|1.2625
|1.2405
|11.40
|19492.35
|945
|2004.07.09 08:00
|buy
|473
|0.19
|1.2413
|1.2203
|1.2423
|946
|2004.07.09 08:04
|buy
|474
|0.57
|1.2407
|1.2202
|1.2417
|947
|2004.07.09 08:22
|buy
|475
|1.71
|1.2401
|1.2201
|1.2411
|948
|2004.07.09 08:46
|t/p
|475
|1.71
|1.2411
|1.2201
|1.2411
|171.00
|19663.35
|949
|2004.07.09 08:46
|close
|474
|0.57
|1.2411
|1.2202
|1.2417
|22.80
|19686.15
|950
|2004.07.09 08:46
|close
|473
|0.19
|1.2411
|1.2203
|1.2423
|-3.80
|19682.35
|951
|2004.07.09 08:58
|sell
|476
|0.20
|1.2411
|1.2621
|1.2401
|952
|2004.07.09 09:08
|t/p
|476
|0.20
|1.2401
|1.2621
|1.2401
|20.00
|19702.35
|953
|2004.07.09 09:20
|buy
|477
|0.20
|1.2395
|1.2185
|1.2405
|954
|2004.07.09 09:49
|buy
|478
|0.60
|1.2389
|1.2184
|1.2399
|955
|2004.07.09 09:53
|buy
|479
|1.80
|1.2384
|1.2184
|1.2394
|956
|2004.07.09 09:54
|buy
|480
|5.13
|1.2379
|1.2184
|1.2389
|957
|2004.07.09 09:56
|close
|480
|5.13
|1.2382
|1.2184
|1.2389
|153.91
|19856.26
|958
|2004.07.09 09:56
|close
|479
|1.80
|1.2381
|1.2184
|1.2394
|-54.00
|19802.26
|959
|2004.07.09 09:56
|close
|478
|0.60
|1.2382
|1.2184
|1.2399
|-42.00
|19760.26
|960
|2004.07.09 09:56
|close
|477
|0.20
|1.2381
|1.2185
|1.2405
|-28.00
|19732.26
|961
|2004.07.09 10:01
|buy
|481
|0.20
|1.2387
|1.2177
|1.2397
|962
|2004.07.09 10:13
|buy
|482
|0.60
|1.2380
|1.2175
|1.2390
|963
|2004.07.09 11:05
|t/p
|482
|0.60
|1.2390
|1.2175
|1.2390
|60.00
|19792.26
|964
|2004.07.09 11:05
|close
|481
|0.20
|1.2390
|1.2177
|1.2397
|6.00
|19798.26
|965
|2004.07.09 11:14
|sell
|483
|0.20
|1.2388
|1.2598
|1.2378
|966
|2004.07.09 12:59
|sell
|484
|0.60
|1.2394
|1.2599
|1.2384
|967
|2004.07.09 13:57
|t/p
|484
|0.60
|1.2384
|1.2599
|1.2384
|60.00
|19858.26
|968
|2004.07.09 13:57
|close
|483
|0.20
|1.2384
|1.2598
|1.2378
|8.00
|19866.26
|969
|2004.07.09 18:14
|sell
|485
|0.20
|1.2387
|1.2597
|1.2377
|970
|2004.07.09 18:19
|sell
|486
|0.60
|1.2393
|1.2598
|1.2383
|971
|2004.07.09 18:35
|sell
|487
|1.80
|1.2399
|1.2599
|1.2389
|972
|2004.07.09 19:38
|sell
|488
|5.40
|1.2405
|1.2600
|1.2395
|973
|2004.07.12 02:32
|close
|488
|5.40
|1.2402
|1.2600
|1.2395
|164.69
|20030.95
|974
|2004.07.12 02:32
|close
|487
|1.80
|1.2403
|1.2599
|1.2389
|-71.10
|19959.85
|975
|2004.07.12 02:32
|close
|486
|0.60
|1.2404
|1.2598
|1.2383
|-65.70
|19894.15
|976
|2004.07.12 02:33
|close
|485
|0.20
|1.2403
|1.2597
|1.2377
|-31.90
|19862.25
|977
|2004.07.12 02:35
|buy
|489
|0.20
|1.2402
|1.2192
|1.2412
|978
|2004.07.12 02:50
|buy
|490
|0.60
|1.2396
|1.2191
|1.2406
|979
|2004.07.12 03:05
|buy
|491
|1.80
|1.2390
|1.2190
|1.2400
|980
|2004.07.12 03:46
|buy
|492
|5.40
|1.2385
|1.2190
|1.2395
|981
|2004.07.12 04:02
|close
|492
|5.40
|1.2388
|1.2190
|1.2395
|162.02
|20024.27
|982
|2004.07.12 04:02
|close
|491
|1.80
|1.2387
|1.2190
|1.2400
|-53.99
|19970.28
|983
|2004.07.12 04:02
|close
|490
|0.60
|1.2388
|1.2191
|1.2406
|-48.00
|19922.28
|984
|2004.07.12 04:02
|close
|489
|0.20
|1.2388
|1.2192
|1.2412
|-28.00
|19894.28
|985
|2004.07.12 04:13
|sell
|493
|0.20
|1.2388
|1.2598
|1.2378
|986
|2004.07.12 04:42
|sell
|494
|0.60
|1.2394
|1.2599
|1.2384
|987
|2004.07.12 06:10
|sell
|495
|1.80
|1.2399
|1.2599
|1.2389
|988
|2004.07.12 08:09
|sell
|496
|5.40
|1.2405
|1.2600
|1.2395
|989
|2004.07.12 08:09
|close
|496
|5.40
|1.2402
|1.2600
|1.2395
|161.99
|20056.27
|990
|2004.07.12 08:10
|close
|495
|1.80
|1.2404
|1.2599
|1.2389
|-89.99
|19966.28
|991
|2004.07.12 08:10
|close
|494
|0.60
|1.2403
|1.2599
|1.2384
|-54.00
|19912.28
|992
|2004.07.12 08:10
|close
|493
|0.20
|1.2402
|1.2598
|1.2378
|-28.00
|19884.28
|993
|2004.07.12 08:15
|sell
|497
|0.20
|1.2403
|1.2613
|1.2393
|994
|2004.07.12 08:45
|sell
|498
|0.60
|1.2409
|1.2614
|1.2399
|995
|2004.07.12 08:53
|sell
|499
|1.80
|1.2414
|1.2614
|1.2404
|996
|2004.07.12 09:00
|t/p
|499
|1.80
|1.2404
|1.2614
|1.2404
|180.00
|20064.28
|997
|2004.07.12 09:00
|close
|498
|0.60
|1.2404
|1.2614
|1.2399
|30.00
|20094.28
|998
|2004.07.12 09:00
|close
|497
|0.20
|1.2403
|1.2613
|1.2393
|0.00
|20094.28
|999
|2004.07.12 09:14
|sell
|500
|0.20
|1.2410
|1.2620
|1.2400
|1000
|2004.07.12 09:44
|sell
|501
|0.60
|1.2416
|1.2621
|1.2406
|1001
|2004.07.12 09:48
|sell
|502
|1.80
|1.2422
|1.2622
|1.2412
|1002
|2004.07.12 10:04
|sell
|503
|5.40
|1.2428
|1.2623
|1.2418
|1003
|2004.07.12 10:32
|close
|503
|5.40
|1.2425
|1.2623
|1.2418
|161.98
|20256.26
|1004
|2004.07.12 10:32
|close
|502
|1.80
|1.2426
|1.2622
|1.2412
|-72.00
|20184.26
|1005
|2004.07.12 10:32
|close
|501
|0.60
|1.2426
|1.2621
|1.2406
|-60.00
|20124.26
|1006
|2004.07.12 10:33
|close
|500
|0.20
|1.2426
|1.2620
|1.2400
|-32.00
|20092.26
|1007
|2004.07.12 10:47
|buy
|504
|0.20
|1.2422
|1.2212
|1.2432
|1008
|2004.07.12 11:29
|t/p
|504
|0.20
|1.2432
|1.2212
|1.2432
|20.00
|20112.26
|1009
|2004.07.12 11:36
|sell
|505
|0.20
|1.2429
|1.2639
|1.2419
|1010
|2004.07.12 12:54
|t/p
|505
|0.20
|1.2419
|1.2639
|1.2419
|20.00
|20132.26
|1011
|2004.07.12 13:07
|buy
|506
|0.20
|1.2416
|1.2206
|1.2426
|1012
|2004.07.12 13:16
|buy
|507
|0.60
|1.2410
|1.2205
|1.2420
|1013
|2004.07.12 13:21
|buy
|508
|1.80
|1.2404
|1.2204
|1.2414
|1014
|2004.07.12 13:23
|buy
|509
|5.40
|1.2398
|1.2203
|1.2408
|1015
|2004.07.12 13:24
|close
|509
|5.40
|1.2402
|1.2203
|1.2408
|216.00
|20348.26
|1016
|2004.07.12 13:24
|close
|508
|1.80
|1.2402
|1.2204
|1.2414
|-36.00
|20312.26
|1017
|2004.07.12 13:24
|close
|507
|0.60
|1.2402
|1.2205
|1.2420
|-48.00
|20264.26
|1018
|2004.07.12 13:24
|close
|506
|0.20
|1.2402
|1.2206
|1.2426
|-28.00
|20236.26
|1019
|2004.07.12 13:31
|buy
|510
|0.20
|1.2405
|1.2195
|1.2415
|1020
|2004.07.12 13:32
|buy
|511
|0.60
|1.2399
|1.2194
|1.2409
|1021
|2004.07.12 13:46
|buy
|512
|1.80
|1.2394
|1.2194
|1.2404
|1022
|2004.07.12 14:35
|t/p
|512
|1.80
|1.2404
|1.2194
|1.2404
|180.00
|20416.26
|1023
|2004.07.12 14:35
|close
|511
|0.60
|1.2404
|1.2194
|1.2409
|30.00
|20446.26
|1024
|2004.07.12 14:35
|close
|510
|0.20
|1.2404
|1.2195
|1.2415
|-2.00
|20444.26
|1025
|2004.07.12 18:33
|buy
|513
|0.20
|1.2397
|1.2187
|1.2407
|1026
|2004.07.12 18:39
|t/p
|513
|0.20
|1.2407
|1.2187
|1.2407
|20.00
|20464.26
|1027
|2004.07.12 18:53
|sell
|514
|0.20
|1.2405
|1.2615
|1.2395
|1028
|2004.07.12 19:03
|sell
|515
|0.60
|1.2410
|1.2615
|1.2400
|1029
|2004.07.12 20:39
|t/p
|515
|0.60
|1.2400
|1.2615
|1.2400
|60.00
|20524.26
|1030
|2004.07.12 20:39
|close
|514
|0.20
|1.2400
|1.2615
|1.2395
|10.00
|20534.26
|1031
|2004.07.12 20:51
|buy
|516
|0.21
|1.2397
|1.2187
|1.2407
|1032
|2004.07.12 21:53
|t/p
|516
|0.21
|1.2407
|1.2187
|1.2407
|21.00
|20555.26
|1033
|2004.07.12 22:08
|sell
|517
|0.21
|1.2411
|1.2621
|1.2401
|1034
|2004.07.12 22:38
|t/p
|517
|0.21
|1.2401
|1.2621
|1.2401
|21.00
|20576.26
|1035
|2004.07.12 22:45
|buy
|518
|0.21
|1.2401
|1.2191
|1.2411
|1036
|2004.07.12 23:17
|t/p
|518
|0.21
|1.2411
|1.2191
|1.2411
|21.00
|20597.26
|1037
|2004.07.12 23:31
|sell
|519
|0.21
|1.2410
|1.2620
|1.2400
|1038
|2004.07.13 01:50
|t/p
|519
|0.21
|1.2400
|1.2620
|1.2400
|21.11
|20618.37
|1039
|2004.07.13 02:02
|buy
|520
|0.21
|1.2393
|1.2183
|1.2403
|1040
|2004.07.13 02:11
|buy
|521
|0.63
|1.2387
|1.2182
|1.2397
|1041
|2004.07.13 02:57
|buy
|522
|1.89
|1.2381
|1.2181
|1.2391
|1042
|2004.07.13 02:57
|buy
|523
|5.40
|1.2375
|1.2180
|1.2385
|1043
|2004.07.13 03:12
|close
|523
|5.40
|1.2378
|1.2180
|1.2385
|161.98
|20780.35
|1044
|2004.07.13 03:12
|close
|522
|1.89
|1.2377
|1.2181
|1.2391
|-75.60
|20704.75
|1045
|2004.07.13 03:12
|close
|521
|0.63
|1.2379
|1.2182
|1.2397
|-50.40
|20654.35
|1046
|2004.07.13 03:12
|close
|520
|0.21
|1.2380
|1.2183
|1.2403
|-27.30
|20627.05
|1047
|2004.07.13 03:39
|sell
|524
|0.21
|1.2385
|1.2595
|1.2375
|1048
|2004.07.13 03:50
|t/p
|524
|0.21
|1.2375
|1.2595
|1.2375
|21.00
|20648.05
|1049
|2004.07.13 03:59
|buy
|525
|0.21
|1.2375
|1.2165
|1.2385
|1050
|2004.07.13 04:30
|buy
|526
|0.63
|1.2370
|1.2165
|1.2380
|1051
|2004.07.13 04:44
|buy
|527
|1.89
|1.2364
|1.2164
|1.2374
|1052
|2004.07.13 04:44
|buy
|528
|5.40
|1.2358
|1.2163
|1.2368
|1053
|2004.07.13 04:48
|close
|528
|5.40
|1.2361
|1.2163
|1.2368
|162.00
|20810.05
|1054
|2004.07.13 04:48
|close
|527
|1.89
|1.2360
|1.2164
|1.2374
|-75.60
|20734.45
|1055
|2004.07.13 04:48
|close
|526
|0.63
|1.2361
|1.2165
|1.2380
|-56.70
|20677.75
|1056
|2004.07.13 04:48
|close
|525
|0.21
|1.2361
|1.2165
|1.2385
|-29.40
|20648.35
|1057
|2004.07.13 04:53
|buy
|529
|0.21
|1.2366
|1.2156
|1.2376
|1058
|2004.07.13 04:56
|buy
|530
|0.63
|1.2361
|1.2156
|1.2371
|1059
|2004.07.13 04:57
|buy
|531
|1.89
|1.2355
|1.2155
|1.2365
|1060
|2004.07.13 05:07
|t/p
|531
|1.89
|1.2365
|1.2155
|1.2365
|189.00
|20837.35
|1061
|2004.07.13 05:07
|close
|530
|0.63
|1.2365
|1.2156
|1.2371
|25.20
|20862.55
|1062
|2004.07.13 05:07
|close
|529
|0.21
|1.2364
|1.2156
|1.2376
|-4.20
|20858.35
|1063
|2004.07.13 05:21
|sell
|532
|0.21
|1.2366
|1.2576
|1.2356
|1064
|2004.07.13 05:43
|sell
|533
|0.63
|1.2371
|1.2576
|1.2361
|1065
|2004.07.13 06:54
|t/p
|533
|0.63
|1.2361
|1.2576
|1.2361
|63.00
|20921.35
|1066
|2004.07.13 06:54
|close
|532
|0.21
|1.2361
|1.2576
|1.2356
|10.50
|20931.85
|1067
|2004.07.13 07:04
|buy
|534
|0.21
|1.2362
|1.2152
|1.2372
|1068
|2004.07.13 07:22
|buy
|535
|0.63
|1.2356
|1.2151
|1.2366
|1069
|2004.07.13 07:23
|buy
|536
|1.89
|1.2351
|1.2151
|1.2361
|1070
|2004.07.13 07:54
|t/p
|536
|1.89
|1.2361
|1.2151
|1.2361
|189.00
|21120.85
|1071
|2004.07.13 07:54
|close
|535
|0.63
|1.2361
|1.2151
|1.2366
|31.50
|21152.35
|1072
|2004.07.13 07:54
|close
|534
|0.21
|1.2360
|1.2152
|1.2372
|-4.20
|21148.15
|1073
|2004.07.13 08:03
|sell
|537
|0.21
|1.2352
|1.2562
|1.2342
|1074
|2004.07.13 08:14
|sell
|538
|0.63
|1.2357
|1.2562
|1.2347
|1075
|2004.07.13 08:33
|sell
|539
|1.89
|1.2363
|1.2563
|1.2353
|1076
|2004.07.13 08:59
|t/p
|539
|1.89
|1.2353
|1.2563
|1.2353
|189.00
|21337.15
|1077
|2004.07.13 08:59
|close
|538
|0.63
|1.2353
|1.2562
|1.2347
|25.20
|21362.35
|1078
|2004.07.13 08:59
|close
|537
|0.21
|1.2354
|1.2562
|1.2342
|-4.20
|21358.15
|1079
|2004.07.13 09:06
|buy
|540
|0.21
|1.2357
|1.2147
|1.2367
|1080
|2004.07.13 09:09
|buy
|541
|0.63
|1.2351
|1.2146
|1.2361
|1081
|2004.07.13 09:10
|buy
|542
|1.89
|1.2345
|1.2145
|1.2355
|1082
|2004.07.13 09:16
|t/p
|542
|1.89
|1.2355
|1.2145
|1.2355
|189.00
|21547.15
|1083
|2004.07.13 09:16
|close
|541
|0.63
|1.2355
|1.2146
|1.2361
|25.20
|21572.35
|1084
|2004.07.13 09:16
|close
|540
|0.21
|1.2354
|1.2147
|1.2367
|-6.30
|21566.05
|1085
|2004.07.13 09:17
|buy
|543
|0.22
|1.2356
|1.2146
|1.2366
|1086
|2004.07.13 09:51
|t/p
|543
|0.22
|1.2366
|1.2146
|1.2366
|22.00
|21588.05
|1087
|2004.07.13 10:07
|sell
|544
|0.22
|1.2370
|1.2580
|1.2360
|1088
|2004.07.13 10:31
|sell
|545
|0.66
|1.2375
|1.2580
|1.2365
|1089
|2004.07.13 10:35
|sell
|546
|1.98
|1.2380
|1.2580
|1.2370
|1090
|2004.07.13 11:06
|t/p
|546
|1.98
|1.2370
|1.2580
|1.2370
|198.01
|21786.06
|1091
|2004.07.13 11:06
|close
|545
|0.66
|1.2370
|1.2580
|1.2365
|33.00
|21819.06
|1092
|2004.07.13 11:06
|close
|544
|0.22
|1.2371
|1.2580
|1.2360
|-2.20
|21816.86
|1093
|2004.07.13 11:14
|buy
|547
|0.22
|1.2375
|1.2165
|1.2385
|1094
|2004.07.13 12:35
|buy
|548
|0.66
|1.2370
|1.2165
|1.2380
|1095
|2004.07.13 12:48
|buy
|549
|1.98
|1.2363
|1.2163
|1.2373
|1096
|2004.07.13 13:58
|t/p
|549
|1.98
|1.2373
|1.2163
|1.2373
|198.00
|22014.86
|1097
|2004.07.13 13:58
|close
|548
|0.66
|1.2373
|1.2165
|1.2380
|19.80
|22034.66
|1098
|2004.07.13 13:58
|close
|547
|0.22
|1.2372
|1.2165
|1.2385
|-6.60
|22028.06
|1099
|2004.07.13 18:04
|buy
|550
|0.22
|1.2306
|1.2096
|1.2316
|1100
|2004.07.13 18:55
|t/p
|550
|0.22
|1.2316
|1.2096
|1.2316
|22.00
|22050.06
|1101
|2004.07.13 19:03
|sell
|551
|0.22
|1.2312
|1.2522
|1.2302
|1102
|2004.07.13 20:32
|sell
|552
|0.66
|1.2319
|1.2524
|1.2309
|1103
|2004.07.13 20:51
|sell
|553
|1.98
|1.2325
|1.2525
|1.2315
|1104
|2004.07.13 20:58
|sell
|554
|5.94
|1.2330
|1.2525
|1.2320
|1105
|2004.07.13 21:00
|close
|554
|5.94
|1.2327
|1.2525
|1.2320
|178.20
|22228.26
|1106
|2004.07.13 21:00
|close
|553
|1.98
|1.2328
|1.2525
|1.2315
|-59.40
|22168.86
|1107
|2004.07.13 21:00
|close
|552
|0.66
|1.2327
|1.2524
|1.2309
|-52.80
|22116.06
|1108
|2004.07.13 21:00
|close
|551
|0.22
|1.2326
|1.2522
|1.2302
|-30.80
|22085.26
|1109
|2004.07.13 21:01
|sell
|555
|0.22
|1.2324
|1.2534
|1.2314
|1110
|2004.07.13 21:51
|sell
|556
|0.66
|1.2329
|1.2534
|1.2319
|1111
|2004.07.13 23:12
|sell
|557
|1.98
|1.2335
|1.2535
|1.2325
|1112
|2004.07.13 23:46
|sell
|558
|5.94
|1.2340
|1.2535
|1.2330
|1113
|2004.07.13 23:50
|close
|558
|5.94
|1.2337
|1.2535
|1.2330
|178.25
|22263.51
|1114
|2004.07.13 23:51
|close
|557
|1.98
|1.2336
|1.2535
|1.2325
|-19.80
|22243.71
|1115
|2004.07.13 23:51
|close
|556
|0.66
|1.2335
|1.2534
|1.2319
|-39.60
|22204.11
|1116
|2004.07.13 23:51
|close
|555
|0.22
|1.2335
|1.2534
|1.2314
|-24.20
|22179.91
|1117
|2004.07.13 23:51
|sell
|559
|0.22
|1.2334
|1.2544
|1.2324
|1118
|2004.07.14 00:11
|sell
|560
|0.66
|1.2339
|1.2544
|1.2329
|1119
|2004.07.14 00:58
|t/p
|560
|0.66
|1.2329
|1.2544
|1.2329
|66.00
|22245.91
|1120
|2004.07.14 00:58
|close
|559
|0.22
|1.2329
|1.2544
|1.2324
|11.11
|22257.02
|1121
|2004.07.14 01:03
|buy
|561
|0.22
|1.2331
|1.2121
|1.2341
|1122
|2004.07.14 01:26
|buy
|562
|0.66
|1.2324
|1.2119
|1.2334
|1123
|2004.07.14 02:12
|buy
|563
|1.98
|1.2319
|1.2119
|1.2329
|1124
|2004.07.14 02:18
|t/p
|563
|1.98
|1.2329
|1.2119
|1.2329
|198.00
|22455.02
|1125
|2004.07.14 02:18
|close
|562
|0.66
|1.2331
|1.2119
|1.2334
|46.20
|22501.22
|1126
|2004.07.14 02:18
|close
|561
|0.22
|1.2330
|1.2121
|1.2341
|-2.20
|22499.02
|1127
|2004.07.14 02:18
|buy
|564
|0.22
|1.2333
|1.2123
|1.2343
|1128
|2004.07.14 02:21
|buy
|565
|0.66
|1.2327
|1.2122
|1.2337
|1129
|2004.07.14 03:15
|t/p
|565
|0.66
|1.2337
|1.2122
|1.2337
|66.00
|22565.02
|1130
|2004.07.14 03:15
|close
|564
|0.22
|1.2337
|1.2123
|1.2343
|8.80
|22573.82
|1131
|2004.07.14 03:24
|sell
|566
|0.23
|1.2338
|1.2548
|1.2328
|1132
|2004.07.14 03:38
|sell
|567
|0.69
|1.2344
|1.2549
|1.2334
|1133
|2004.07.14 04:58
|t/p
|567
|0.69
|1.2334
|1.2549
|1.2334
|69.00
|22642.82
|1134
|2004.07.14 04:58
|close
|566
|0.23
|1.2334
|1.2548
|1.2328
|9.20
|22652.02
|1135
|2004.07.14 05:05
|buy
|568
|0.23
|1.2337
|1.2127
|1.2347
|1136
|2004.07.14 06:58
|buy
|569
|0.69
|1.2331
|1.2126
|1.2341
|1137
|2004.07.14 07:10
|buy
|570
|2.07
|1.2325
|1.2125
|1.2335
|1138
|2004.07.14 07:56
|t/p
|570
|2.07
|1.2335
|1.2125
|1.2335
|207.00
|22859.02
|1139
|2004.07.14 07:56
|close
|569
|0.69
|1.2335
|1.2126
|1.2341
|27.61
|22886.63
|1140
|2004.07.14 07:56
|close
|568
|0.23
|1.2334
|1.2127
|1.2347
|-6.90
|22879.73
|1141
|2004.07.14 08:04
|sell
|571
|0.23
|1.2330
|1.2540
|1.2320
|1142
|2004.07.14 08:39
|sell
|572
|0.69
|1.2336
|1.2541
|1.2326
|1143
|2004.07.14 08:45
|sell
|573
|2.07
|1.2341
|1.2541
|1.2331
|1144
|2004.07.14 08:51
|sell
|574
|6.21
|1.2347
|1.2542
|1.2337
|1145
|2004.07.14 08:54
|close
|574
|6.21
|1.2344
|1.2542
|1.2337
|186.28
|23066.01
|1146
|2004.07.14 08:55
|close
|573
|2.07
|1.2344
|1.2541
|1.2331
|-62.08
|23003.93
|1147
|2004.07.14 08:55
|close
|572
|0.69
|1.2345
|1.2541
|1.2326
|-62.10
|22941.83
|1148
|2004.07.14 08:55
|close
|571
|0.23
|1.2346
|1.2540
|1.2320
|-36.80
|22905.03
|1149
|2004.07.14 08:55
|sell
|575
|0.23
|1.2343
|1.2553
|1.2333
|1150
|2004.07.14 09:13
|sell
|576
|0.69
|1.2348
|1.2553
|1.2338
|1151
|2004.07.14 09:22
|sell
|577
|2.07
|1.2354
|1.2554
|1.2344
|1152
|2004.07.14 09:22
|sell
|578
|6.21
|1.2359
|1.2554
|1.2349
|1153
|2004.07.15 08:27
|close
|578
|6.21
|1.2355
|1.2554
|1.2349
|257.75
|23162.77
|1154
|2004.07.15 08:27
|close
|577
|2.07
|1.2356
|1.2554
|1.2344
|-38.30
|23124.48
|1155
|2004.07.15 08:27
|close
|576
|0.69
|1.2355
|1.2553
|1.2338
|-47.25
|23077.22
|1156
|2004.07.15 08:27
|close
|575
|0.23
|1.2356
|1.2553
|1.2333
|-29.56
|23047.67
|1157
|2004.07.15 08:33
|buy
|579
|0.23
|1.2362
|1.2152
|1.2372
|1158
|2004.07.15 08:38
|buy
|580
|0.69
|1.2356
|1.2151
|1.2366
|1159
|2004.07.15 08:43
|buy
|581
|2.07
|1.2349
|1.2149
|1.2359
|1160
|2004.07.15 09:04
|buy
|582
|6.21
|1.2343
|1.2148
|1.2353
|1161
|2004.07.15 10:14
|close
|582
|6.21
|1.2346
|1.2148
|1.2353
|186.34
|23234.01
|1162
|2004.07.15 10:14
|close
|581
|2.07
|1.2346
|1.2149
|1.2359
|-62.10
|23171.91
|1163
|2004.07.15 10:14
|close
|580
|0.69
|1.2345
|1.2151
|1.2366
|-75.90
|23096.01
|1164
|2004.07.15 10:14
|close
|579
|0.23
|1.2346
|1.2152
|1.2372
|-36.80
|23059.21
|1165
|2004.07.15 10:20
|sell
|583
|0.23
|1.2343
|1.2553
|1.2333
|1166
|2004.07.15 10:44
|sell
|584
|0.69
|1.2348
|1.2553
|1.2338
|1167
|2004.07.15 11:39
|sell
|585
|2.07
|1.2354
|1.2554
|1.2344
|1168
|2004.07.15 11:55
|sell
|586
|6.21
|1.2360
|1.2555
|1.2350
|1169
|2004.07.15 12:40
|close
|586
|6.21
|1.2357
|1.2555
|1.2350
|186.30
|23245.51
|1170
|2004.07.15 12:40
|close
|585
|2.07
|1.2357
|1.2554
|1.2344
|-62.11
|23183.40
|1171
|2004.07.15 12:41
|close
|584
|0.69
|1.2358
|1.2553
|1.2338
|-68.99
|23114.41
|1172
|2004.07.15 12:41
|close
|583
|0.23
|1.2359
|1.2553
|1.2333
|-36.80
|23077.61
|1173
|2004.07.15 12:46
|buy
|587
|0.23
|1.2359
|1.2149
|1.2369
|1174
|2004.07.15 13:55
|t/p
|587
|0.23
|1.2369
|1.2149
|1.2369
|23.00
|23100.61
|1175
|2004.07.15 18:00
|buy
|588
|0.23
|1.2373
|1.2163
|1.2383
|1176
|2004.07.15 18:00
|buy
|589
|0.69
|1.2365
|1.2160
|1.2375
|1177
|2004.07.15 18:00
|buy
|590
|2.07
|1.2358
|1.2158
|1.2368
|1178
|2004.07.15 18:00
|buy
|591
|6.21
|1.2349
|1.2154
|1.2359
|1179
|2004.07.15 18:01
|close
|591
|6.21
|1.2354
|1.2154
|1.2359
|310.57
|23411.18
|1180
|2004.07.15 18:01
|close
|590
|2.07
|1.2353
|1.2158
|1.2368
|-103.50
|23307.68
|1181
|2004.07.15 18:01
|close
|589
|0.69
|1.2352
|1.2160
|1.2375
|-89.70
|23217.98
|1182
|2004.07.15 18:01
|close
|588
|0.23
|1.2353
|1.2163
|1.2383
|-46.00
|23171.98
|1183
|2004.07.15 18:09
|buy
|592
|0.23
|1.2358
|1.2148
|1.2368
|1184
|2004.07.15 18:49
|buy
|593
|0.69
|1.2352
|1.2147
|1.2362
|1185
|2004.07.15 18:51
|buy
|594
|2.07
|1.2347
|1.2147
|1.2357
|1186
|2004.07.15 18:52
|buy
|595
|6.21
|1.2341
|1.2146
|1.2351
|1187
|2004.07.15 18:53
|close
|595
|6.21
|1.2344
|1.2146
|1.2351
|186.30
|23358.28
|1188
|2004.07.15 18:53
|close
|594
|2.07
|1.2345
|1.2147
|1.2357
|-41.39
|23316.89
|1189
|2004.07.15 18:53
|close
|593
|0.69
|1.2344
|1.2147
|1.2362
|-55.20
|23261.69
|1190
|2004.07.15 18:53
|close
|592
|0.23
|1.2345
|1.2148
|1.2368
|-29.90
|23231.79
|1191
|2004.07.15 18:59
|buy
|596
|0.23
|1.2350
|1.2140
|1.2360
|1192
|2004.07.15 19:01
|buy
|597
|0.69
|1.2344
|1.2139
|1.2354
|1193
|2004.07.15 19:37
|buy
|598
|2.07
|1.2339
|1.2139
|1.2349
|1194
|2004.07.15 19:42
|buy
|599
|6.21
|1.2333
|1.2138
|1.2343
|1195
|2004.07.15 19:46
|close
|599
|6.21
|1.2337
|1.2138
|1.2343
|248.36
|23480.15
|1196
|2004.07.15 19:46
|close
|598
|2.07
|1.2336
|1.2139
|1.2349
|-62.10
|23418.05
|1197
|2004.07.15 19:46
|close
|597
|0.69
|1.2337
|1.2139
|1.2354
|-48.30
|23369.75
|1198
|2004.07.15 19:46
|close
|596
|0.23
|1.2337
|1.2140
|1.2360
|-29.90
|23339.85
|1199
|2004.07.15 19:50
|buy
|600
|0.23
|1.2337
|1.2127
|1.2347
|1200
|2004.07.15 20:15
|t/p
|600
|0.23
|1.2347
|1.2127
|1.2347
|23.00
|23362.85
|1201
|2004.07.15 20:20
|sell
|601
|0.23
|1.2342
|1.2552
|1.2332
|1202
|2004.07.15 21:21
|sell
|602
|0.69
|1.2347
|1.2552
|1.2337
|1203
|2004.07.15 22:30
|sell
|603
|2.07
|1.2354
|1.2554
|1.2344
|1204
|2004.07.16 02:06
|t/p
|603
|2.07
|1.2344
|1.2554
|1.2344
|208.04
|23570.88
|1205
|2004.07.16 02:06
|close
|602
|0.69
|1.2344
|1.2552
|1.2337
|21.06
|23591.94
|1206
|2004.07.16 02:06
|close
|601
|0.23
|1.2343
|1.2552
|1.2332
|-2.18
|23589.75
|1207
|2004.07.16 02:16
|buy
|604
|0.24
|1.2344
|1.2134
|1.2354
|1208
|2004.07.16 02:21
|buy
|605
|0.72
|1.2339
|1.2134
|1.2349
|1209
|2004.07.16 02:29
|buy
|606
|2.07
|1.2332
|1.2132
|1.2342
|1210
|2004.07.16 02:34
|t/p
|606
|2.07
|1.2342
|1.2132
|1.2342
|206.99
|23796.74
|1211
|2004.07.16 02:34
|close
|605
|0.72
|1.2342
|1.2134
|1.2349
|21.60
|23818.34
|1212
|2004.07.16 02:34
|close
|604
|0.24
|1.2341
|1.2134
|1.2354
|-7.20
|23811.14
|1213
|2004.07.16 02:55
|sell
|607
|0.24
|1.2340
|1.2550
|1.2330
|1214
|2004.07.16 03:01
|t/p
|607
|0.24
|1.2330
|1.2550
|1.2330
|24.00
|23835.14
|1215
|2004.07.16 03:07
|buy
|608
|0.24
|1.2337
|1.2127
|1.2347
|1216
|2004.07.16 03:09
|t/p
|608
|0.24
|1.2347
|1.2127
|1.2347
|24.00
|23859.14
|1217
|2004.07.16 03:46
|sell
|609
|0.24
|1.2361
|1.2571
|1.2351
|1218
|2004.07.16 04:02
|sell
|610
|0.72
|1.2366
|1.2571
|1.2356
|1219
|2004.07.16 07:37
|sell
|611
|2.16
|1.2371
|1.2571
|1.2361
|1220
|2004.07.16 08:20
|t/p
|611
|2.16
|1.2361
|1.2571
|1.2361
|216.00
|24075.14
|1221
|2004.07.16 08:20
|close
|610
|0.72
|1.2361
|1.2571
|1.2356
|36.01
|24111.15
|1222
|2004.07.16 08:20
|close
|609
|0.24
|1.2362
|1.2571
|1.2351
|-2.40
|24108.75
|1223
|2004.07.16 08:24
|buy
|612
|0.24
|1.2366
|1.2156
|1.2376
|1224
|2004.07.16 08:28
|buy
|613
|0.72
|1.2359
|1.2154
|1.2369
|1225
|2004.07.16 08:33
|buy
|614
|2.16
|1.2354
|1.2154
|1.2364
|1226
|2004.07.16 09:25
|t/p
|614
|2.16
|1.2364
|1.2154
|1.2364
|216.00
|24324.75
|1227
|2004.07.16 09:25
|close
|613
|0.72
|1.2364
|1.2154
|1.2369
|36.00
|24360.75
|1228
|2004.07.16 09:25
|close
|612
|0.24
|1.2365
|1.2156
|1.2376
|-2.40
|24358.35
|1229
|2004.07.16 09:28
|sell
|615
|0.24
|1.2363
|1.2573
|1.2353
|1230
|2004.07.16 09:30
|sell
|616
|0.72
|1.2368
|1.2573
|1.2358
|1231
|2004.07.16 09:59
|sell
|617
|2.16
|1.2373
|1.2573
|1.2363
|1232
|2004.07.16 11:15
|t/p
|617
|2.16
|1.2363
|1.2573
|1.2363
|216.01
|24574.36
|1233
|2004.07.16 11:15
|close
|616
|0.72
|1.2363
|1.2573
|1.2358
|36.00
|24610.36
|1234
|2004.07.16 11:15
|close
|615
|0.24
|1.2364
|1.2573
|1.2353
|-2.40
|24607.96
|1235
|2004.07.16 11:28
|buy
|618
|0.25
|1.2363
|1.2153
|1.2373
|1236
|2004.07.16 12:09
|buy
|619
|0.75
|1.2357
|1.2152
|1.2367
|1237
|2004.07.16 12:47
|buy
|620
|2.25
|1.2351
|1.2151
|1.2361
|1238
|2004.07.16 12:57
|buy
|621
|6.48
|1.2345
|1.2150
|1.2355
|1239
|2004.07.16 13:09
|close
|621
|6.48
|1.2348
|1.2150
|1.2355
|194.46
|24802.42
|1240
|2004.07.16 13:09
|close
|620
|2.25
|1.2347
|1.2151
|1.2361
|-90.01
|24712.41
|1241
|2004.07.16 13:10
|close
|619
|0.75
|1.2348
|1.2152
|1.2367
|-67.50
|24644.91
|1242
|2004.07.16 13:10
|close
|618
|0.25
|1.2347
|1.2153
|1.2373
|-40.00
|24604.91
|1243
|2004.07.16 13:36
|buy
|622
|0.25
|1.2348
|1.2138
|1.2358
|1244
|2004.07.16 14:20
|t/p
|622
|0.25
|1.2358
|1.2138
|1.2358
|25.00
|24629.91
|1245
|2004.07.16 18:10
|buy
|623
|0.25
|1.2437
|1.2227
|1.2447
|1246
|2004.07.16 18:15
|buy
|624
|0.75
|1.2431
|1.2226
|1.2441
|1247
|2004.07.16 18:41
|t/p
|624
|0.75
|1.2441
|1.2226
|1.2441
|75.00
|24704.91
|1248
|2004.07.16 18:41
|close
|623
|0.25
|1.2441
|1.2227
|1.2447
|10.00
|24714.91
|1249
|2004.07.16 18:51
|sell
|625
|0.25
|1.2438
|1.2648
|1.2428
|1250
|2004.07.16 19:04
|sell
|626
|0.75
|1.2444
|1.2649
|1.2434
|1251
|2004.07.16 20:17
|sell
|627
|2.25
|1.2450
|1.2650
|1.2440
|1252
|2004.07.16 22:13
|sell
|628
|6.48
|1.2455
|1.2650
|1.2445
|1253
|2004.07.16 22:25
|close
|628
|6.48
|1.2452
|1.2650
|1.2445
|194.46
|24909.37
|1254
|2004.07.16 22:25
|close
|627
|2.25
|1.2453
|1.2650
|1.2440
|-67.50
|24841.87
|1255
|2004.07.16 22:25
|close
|626
|0.75
|1.2453
|1.2649
|1.2434
|-67.50
|24774.37
|1256
|2004.07.16 22:26
|close
|625
|0.25
|1.2454
|1.2648
|1.2428
|-40.00
|24734.37
|1257
|2004.07.16 22:55
|buy
|629
|0.25
|1.2452
|1.2242
|1.2462
|1258
|2004.07.19 03:25
|buy
|630
|0.75
|1.2447
|1.2242
|1.2457
|1259
|2004.07.19 05:35
|t/p
|630
|0.75
|1.2457
|1.2242
|1.2457
|75.00
|24809.37
|1260
|2004.07.19 05:35
|close
|629
|0.25
|1.2457
|1.2242
|1.2462
|11.07
|24820.45
|1261
|2004.07.19 05:50
|sell
|631
|0.25
|1.2455
|1.2665
|1.2445
|1262
|2004.07.19 06:32
|t/p
|631
|0.25
|1.2445
|1.2665
|1.2445
|25.00
|24845.45
|1263
|2004.07.19 06:39
|buy
|632
|0.25
|1.2452
|1.2242
|1.2462
|1264
|2004.07.19 07:39
|buy
|633
|0.75
|1.2446
|1.2241
|1.2456
|1265
|2004.07.19 08:27
|buy
|634
|2.25
|1.2440
|1.2240
|1.2450
|1266
|2004.07.19 09:19
|buy
|635
|6.75
|1.2434
|1.2239
|1.2444
|1267
|2004.07.19 09:24
|close
|635
|6.75
|1.2437
|1.2239
|1.2444
|202.50
|25047.95
|1268
|2004.07.19 09:24
|close
|634
|2.25
|1.2437
|1.2240
|1.2450
|-67.50
|24980.45
|1269
|2004.07.19 09:24
|close
|633
|0.75
|1.2436
|1.2241
|1.2456
|-75.00
|24905.45
|1270
|2004.07.19 09:24
|close
|632
|0.25
|1.2437
|1.2242
|1.2462
|-37.50
|24867.95
|1271
|2004.07.19 09:40
|sell
|636
|0.25
|1.2441
|1.2651
|1.2431
|1272
|2004.07.19 09:55
|sell
|637
|0.75
|1.2447
|1.2652
|1.2437
|1273
|2004.07.19 10:18
|t/p
|637
|0.75
|1.2437
|1.2652
|1.2437
|75.00
|24942.95
|1274
|2004.07.19 10:18
|close
|636
|0.25
|1.2437
|1.2651
|1.2431
|10.00
|24952.95
|1275
|2004.07.19 10:29
|buy
|638
|0.25
|1.2434
|1.2224
|1.2444
|1276
|2004.07.19 10:47
|buy
|639
|0.75
|1.2428
|1.2223
|1.2438
|1277
|2004.07.19 11:03
|buy
|640
|2.25
|1.2422
|1.2222
|1.2432
|1278
|2004.07.19 11:49
|buy
|641
|6.75
|1.2416
|1.2221
|1.2426
|1279
|2004.07.19 12:02
|close
|641
|6.75
|1.2419
|1.2221
|1.2426
|202.48
|25155.43
|1280
|2004.07.19 12:02
|close
|640
|2.25
|1.2418
|1.2222
|1.2432
|-90.00
|25065.43
|1281
|2004.07.19 12:02
|close
|639
|0.75
|1.2419
|1.2223
|1.2438
|-67.50
|24997.93
|1282
|2004.07.19 12:02
|close
|638
|0.25
|1.2418
|1.2224
|1.2444
|-40.00
|24957.93
|1283
|2004.07.19 12:26
|buy
|642
|0.25
|1.2420
|1.2210
|1.2430
|1284
|2004.07.19 12:57
|buy
|643
|0.75
|1.2414
|1.2209
|1.2424
|1285
|2004.07.19 13:00
|buy
|644
|2.25
|1.2408
|1.2208
|1.2418
|1286
|2004.07.19 13:14
|t/p
|644
|2.25
|1.2418
|1.2208
|1.2418
|225.00
|25182.93
|1287
|2004.07.19 13:14
|close
|643
|0.75
|1.2418
|1.2209
|1.2424
|30.00
|25212.93
|1288
|2004.07.19 13:14
|close
|642
|0.25
|1.2418
|1.2210
|1.2430
|-5.00
|25207.93
|1289
|2004.07.19 13:36
|sell
|645
|0.25
|1.2422
|1.2632
|1.2412
|1290
|2004.07.19 14:04
|t/p
|645
|0.25
|1.2412
|1.2632
|1.2412
|25.00
|25232.93
|1291
|2004.07.19 18:27
|sell
|646
|0.25
|1.2429
|1.2639
|1.2419
|1292
|2004.07.19 18:44
|t/p
|646
|0.25
|1.2419
|1.2639
|1.2419
|25.00
|25257.93
|1293
|2004.07.19 18:52
|buy
|647
|0.25
|1.2426
|1.2216
|1.2436
|1294
|2004.07.19 19:44
|t/p
|647
|0.25
|1.2436
|1.2216
|1.2436
|25.00
|25282.93
|1295
|2004.07.19 19:51
|sell
|648
|0.25
|1.2436
|1.2646
|1.2426
|1296
|2004.07.19 19:55
|sell
|649
|0.75
|1.2441
|1.2646
|1.2431
|1297
|2004.07.19 21:02
|t/p
|649
|0.75
|1.2431
|1.2646
|1.2431
|75.01
|25357.94
|1298
|2004.07.19 21:02
|close
|648
|0.25
|1.2431
|1.2646
|1.2426
|12.50
|25370.44
|1299
|2004.07.19 21:14
|buy
|650
|0.25
|1.2432
|1.2222
|1.2442
|1300
|2004.07.19 23:00
|t/p
|650
|0.25
|1.2442
|1.2222
|1.2442
|25.00
|25395.44
|1301
|2004.07.19 23:15
|sell
|651
|0.25
|1.2438
|1.2648
|1.2428
|1302
|2004.07.20 01:49
|t/p
|651
|0.25
|1.2428
|1.2648
|1.2428
|25.13
|25420.56
|1303
|2004.07.20 01:54
|buy
|652
|0.25
|1.2432
|1.2222
|1.2442
|1304
|2004.07.20 02:01
|buy
|653
|0.75
|1.2427
|1.2222
|1.2437
|1305
|2004.07.20 03:44
|buy
|654
|2.25
|1.2422
|1.2222
|1.2432
|1306
|2004.07.20 04:13
|t/p
|654
|2.25
|1.2432
|1.2222
|1.2432
|225.00
|25645.56
|1307
|2004.07.20 04:13
|close
|653
|0.75
|1.2433
|1.2222
|1.2437
|45.00
|25690.56
|1308
|2004.07.20 04:13
|close
|652
|0.25
|1.2434
|1.2222
|1.2442
|5.00
|25695.56
|1309
|2004.07.20 04:23
|sell
|655
|0.26
|1.2434
|1.2644
|1.2424
|1310
|2004.07.20 07:20
|sell
|656
|0.78
|1.2442
|1.2647
|1.2432
|1311
|2004.07.20 07:37
|sell
|657
|2.34
|1.2447
|1.2647
|1.2437
|1312
|2004.07.20 08:44
|sell
|658
|6.75
|1.2453
|1.2648
|1.2443
|1313
|2004.07.20 08:46
|close
|658
|6.75
|1.2450
|1.2648
|1.2443
|202.56
|25898.12
|1314
|2004.07.20 08:47
|close
|657
|2.34
|1.2452
|1.2647
|1.2437
|-116.95
|25781.17
|1315
|2004.07.20 08:47
|close
|656
|0.78
|1.2452
|1.2647
|1.2432
|-78.00
|25703.17
|1316
|2004.07.20 08:47
|close
|655
|0.26
|1.2451
|1.2644
|1.2424
|-44.20
|25658.97
|1317
|2004.07.20 08:51
|sell
|659
|0.26
|1.2447
|1.2657
|1.2437
|1318
|2004.07.20 11:05
|t/p
|659
|0.26
|1.2437
|1.2657
|1.2437
|26.00
|25684.97
|1319
|2004.07.20 11:19
|buy
|660
|0.26
|1.2428
|1.2218
|1.2438
|1320
|2004.07.20 11:36
|buy
|661
|0.78
|1.2421
|1.2216
|1.2431
|1321
|2004.07.20 11:42
|buy
|662
|2.34
|1.2415
|1.2215
|1.2425
|1322
|2004.07.20 12:11
|buy
|663
|6.75
|1.2410
|1.2215
|1.2420
|1323
|2004.07.20 12:19
|close
|663
|6.75
|1.2413
|1.2215
|1.2420
|202.50
|25887.47
|1324
|2004.07.20 12:19
|close
|662
|2.34
|1.2412
|1.2215
|1.2425
|-70.20
|25817.27
|1325
|2004.07.20 12:19
|close
|661
|0.78
|1.2413
|1.2216
|1.2431
|-62.39
|25754.88
|1326
|2004.07.20 12:19
|close
|660
|0.26
|1.2412
|1.2218
|1.2438
|-41.60
|25713.28
|1327
|2004.07.20 12:30
|buy
|664
|0.26
|1.2409
|1.2199
|1.2419
|1328
|2004.07.20 12:40
|buy
|665
|0.78
|1.2404
|1.2199
|1.2414
|1329
|2004.07.20 13:00
|buy
|666
|2.34
|1.2397
|1.2197
|1.2407
|1330
|2004.07.20 13:03
|buy
|667
|6.75
|1.2392
|1.2197
|1.2402
|1331
|2004.07.23 11:35
|s/l
|664
|0.26
|1.2199
|1.2199
|1.2419
|-553.41
|25159.87
|1332
|2004.07.23 11:35
|s/l
|665
|0.78
|1.2199
|1.2199
|1.2414
|-1621.23
|23538.64
|1333
|2004.07.23 11:35
|close
|667
|6.75
|1.2199
|1.2197
|1.2402
|-13219.84
|10318.80
|1334
|2004.07.23 11:35
|close
|666
|2.34
|1.2200
|1.2197
|1.2407
|-4676.50
|5642.30
|1335
|2004.07.23 11:52
|buy
|668
|0.06
|1.2189
|1.1979
|1.2199
|1336
|2004.07.23 11:57
|buy
|669
|0.18
|1.2182
|1.1977
|1.2192
|1337
|2004.07.23 12:42
|buy
|670
|0.54
|1.2177
|1.1977
|1.2187
|1338
|2004.07.23 14:07
|t/p
|670
|0.54
|1.2187
|1.1977
|1.2187
|54.00
|5696.30
|1339
|2004.07.23 14:07
|close
|669
|0.18
|1.2187
|1.1977
|1.2192
|9.00
|5705.30
|1340
|2004.07.23 14:07
|close
|668
|0.06
|1.2188
|1.1979
|1.2199
|-0.60
|5704.70
|1341
|2004.07.23 18:07
|buy
|671
|0.06
|1.2126
|1.1916
|1.2136
|1342
|2004.07.23 18:26
|buy
|672
|0.18
|1.2120
|1.1915
|1.2130
|1343
|2004.07.23 18:50
|t/p
|672
|0.18
|1.2130
|1.1915
|1.2130
|18.00
|5722.70
|1344
|2004.07.23 18:50
|close
|671
|0.06
|1.2130
|1.1916
|1.2136
|2.40
|5725.10
|1345
|2004.07.23 18:59
|sell
|673
|0.06
|1.2127
|1.2337
|1.2117
|1346
|2004.07.23 20:11
|t/p
|673
|0.06
|1.2117
|1.2337
|1.2117
|6.00
|5731.10
|1347
|2004.07.23 20:24
|buy
|674
|0.06
|1.2116
|1.1906
|1.2126
|1348
|2004.07.23 20:35
|buy
|675
|0.18
|1.2110
|1.1905
|1.2120
|1349
|2004.07.23 20:36
|buy
|676
|0.54
|1.2105
|1.1905
|1.2115
|1350
|2004.07.23 20:36
|buy
|677
|1.62
|1.2099
|1.1904
|1.2109
|1351
|2004.07.23 20:39
|close
|677
|1.62
|1.2102
|1.1904
|1.2109
|48.60
|5779.70
|1352
|2004.07.23 20:39
|close
|676
|0.54
|1.2101
|1.1905
|1.2115
|-21.60
|5758.10
|1353
|2004.07.23 20:39
|close
|675
|0.18
|1.2102
|1.1905
|1.2120
|-14.40
|5743.70
|1354
|2004.07.23 20:39
|close
|674
|0.06
|1.2103
|1.1906
|1.2126
|-7.80
|5735.90
|1355
|2004.07.23 20:46
|buy
|678
|0.06
|1.2102
|1.1892
|1.2112
|1356
|2004.07.23 20:50
|buy
|679
|0.18
|1.2097
|1.1892
|1.2107
|1357
|2004.07.23 20:51
|buy
|680
|0.54
|1.2091
|1.1891
|1.2101
|1358
|2004.07.23 20:58
|t/p
|680
|0.54
|1.2101
|1.1891
|1.2101
|54.00
|5789.90
|1359
|2004.07.23 20:58
|close
|679
|0.18
|1.2101
|1.1892
|1.2107
|7.20
|5797.10
|1360
|2004.07.23 20:58
|close
|678
|0.06
|1.2100
|1.1892
|1.2112
|-1.20
|5795.90
|1361
|2004.07.23 21:30
|sell
|681
|0.06
|1.2101
|1.2311
|1.2091
|1362
|2004.07.26 00:50
|sell
|682
|0.18
|1.2107
|1.2312
|1.2097
|1363
|2004.07.26 02:10
|t/p
|682
|0.18
|1.2097
|1.2312
|1.2097
|18.00
|5813.90
|1364
|2004.07.26 02:10
|close
|681
|0.06
|1.2097
|1.2311
|1.2091
|2.43
|5816.33
|1365
|2004.07.26 02:21
|buy
|683
|0.06
|1.2096
|1.1886
|1.2106
|1366
|2004.07.26 02:31
|t/p
|683
|0.06
|1.2106
|1.1886
|1.2106
|6.00
|5822.33
|1367
|2004.07.26 02:47
|sell
|684
|0.06
|1.2112
|1.2322
|1.2102
|1368
|2004.07.26 03:07
|sell
|685
|0.18
|1.2117
|1.2322
|1.2107
|1369
|2004.07.26 03:27
|sell
|686
|0.54
|1.2122
|1.2322
|1.2112
|1370
|2004.07.26 03:45
|sell
|687
|1.62
|1.2128
|1.2323
|1.2118
|1371
|2004.07.26 03:47
|close
|687
|1.62
|1.2125
|1.2323
|1.2118
|48.61
|5870.94
|1372
|2004.07.26 03:47
|close
|686
|0.54
|1.2125
|1.2322
|1.2112
|-16.20
|5854.74
|1373
|2004.07.26 03:47
|close
|685
|0.18
|1.2126
|1.2322
|1.2107
|-16.20
|5838.54
|1374
|2004.07.26 03:47
|close
|684
|0.06
|1.2127
|1.2322
|1.2102
|-9.00
|5829.54
|1375
|2004.07.26 03:48
|sell
|688
|0.06
|1.2123
|1.2333
|1.2113
|1376
|2004.07.26 04:25
|sell
|689
|0.18
|1.2128
|1.2333
|1.2118
|1377
|2004.07.26 06:09
|sell
|690
|0.54
|1.2134
|1.2334
|1.2124
|1378
|2004.07.26 07:01
|sell
|691
|1.62
|1.2139
|1.2334
|1.2129
|1379
|2004.07.26 07:38
|close
|691
|1.62
|1.2135
|1.2334
|1.2129
|64.81
|5894.35
|1380
|2004.07.26 07:39
|close
|690
|0.54
|1.2137
|1.2334
|1.2124
|-16.20
|5878.15
|1381
|2004.07.26 07:39
|close
|689
|0.18
|1.2135
|1.2333
|1.2118
|-12.60
|5865.55
|1382
|2004.07.26 07:39
|close
|688
|0.06
|1.2134
|1.2333
|1.2113
|-6.60
|5858.95
|1383
|2004.07.26 07:44
|buy
|692
|0.06
|1.2139
|1.1929
|1.2149
|1384
|2004.07.26 07:51
|buy
|693
|0.18
|1.2134
|1.1929
|1.2144
|1385
|2004.07.26 08:04
|buy
|694
|0.54
|1.2129
|1.1929
|1.2139
|1386
|2004.07.26 08:07
|buy
|695
|1.62
|1.2123
|1.1928
|1.2133
|1387
|2004.07.26 08:40
|close
|695
|1.62
|1.2127
|1.1928
|1.2133
|64.80
|5923.75
|1388
|2004.07.26 08:40
|close
|694
|0.54
|1.2126
|1.1929
|1.2139
|-16.20
|5907.55
|1389
|2004.07.26 08:40
|close
|693
|0.18
|1.2127
|1.1929
|1.2144
|-12.60
|5894.95
|1390
|2004.07.26 08:40
|close
|692
|0.06
|1.2126
|1.1929
|1.2149
|-7.80
|5887.15
|1391
|2004.07.26 08:58
|sell
|696
|0.06
|1.2132
|1.2342
|1.2122
|1392
|2004.07.26 09:01
|sell
|697
|0.18
|1.2137
|1.2342
|1.2127
|1393
|2004.07.26 09:19
|sell
|698
|0.54
|1.2143
|1.2343
|1.2133
|1394
|2004.07.26 09:26
|sell
|699
|1.62
|1.2148
|1.2343
|1.2138
|1395
|2004.07.26 12:18
|close
|699
|1.62
|1.2145
|1.2343
|1.2138
|48.59
|5935.74
|1396
|2004.07.26 12:19
|close
|698
|0.54
|1.2144
|1.2343
|1.2133
|-5.40
|5930.34
|1397
|2004.07.26 12:19
|close
|697
|0.18
|1.2144
|1.2342
|1.2127
|-12.60
|5917.74
|1398
|2004.07.26 12:19
|close
|696
|0.06
|1.2143
|1.2342
|1.2122
|-6.60
|5911.14
|1399
|2004.07.26 12:27
|buy
|700
|0.06
|1.2147
|1.1937
|1.2157
|1400
|2004.07.26 12:32
|t/p
|700
|0.06
|1.2157
|1.1937
|1.2157
|6.00
|5917.14
|1401
|2004.07.26 12:45
|sell
|701
|0.06
|1.2158
|1.2368
|1.2148
|1402
|2004.07.26 13:45
|sell
|702
|0.18
|1.2164
|1.2369
|1.2154
|1403
|2004.07.26 14:20
|t/p
|702
|0.18
|1.2154
|1.2369
|1.2154
|18.00
|5935.14
|1404
|2004.07.26 14:20
|close
|701
|0.06
|1.2153
|1.2368
|1.2148
|3.00
|5938.14
|1405
|2004.07.26 18:17
|sell
|703
|0.06
|1.2143
|1.2353
|1.2133
|1406
|2004.07.26 18:26
|sell
|704
|0.18
|1.2149
|1.2354
|1.2139
|1407
|2004.07.26 19:31
|t/p
|704
|0.18
|1.2139
|1.2354
|1.2139
|18.00
|5956.14
|1408
|2004.07.26 19:31
|close
|703
|0.06
|1.2138
|1.2353
|1.2133
|3.00
|5959.14
|1409
|2004.07.26 19:37
|buy
|705
|0.06
|1.2143
|1.1933
|1.2153
|1410
|2004.07.26 20:27
|buy
|706
|0.18
|1.2138
|1.1933
|1.2148
|1411
|2004.07.26 21:17
|t/p
|706
|0.18
|1.2148
|1.1933
|1.2148
|18.00
|5977.14
|1412
|2004.07.26 21:17
|close
|705
|0.06
|1.2148
|1.1933
|1.2153
|3.00
|5980.14
|1413
|2004.07.26 21:25
|sell
|707
|0.06
|1.2148
|1.2358
|1.2138
|1414
|2004.07.26 21:35
|sell
|708
|0.18
|1.2153
|1.2358
|1.2143
|1415
|2004.07.26 22:37
|t/p
|708
|0.18
|1.2143
|1.2358
|1.2143
|18.00
|5998.14
|1416
|2004.07.26 22:37
|close
|707
|0.06
|1.2143
|1.2358
|1.2138
|3.00
|6001.14
|1417
|2004.07.26 22:57
|buy
|709
|0.06
|1.2146
|1.1936
|1.2156
|1418
|2004.07.26 22:59
|buy
|710
|0.18
|1.2141
|1.1936
|1.2151
|1419
|2004.07.27 00:16
|buy
|711
|0.54
|1.2135
|1.1935
|1.2145
|1420
|2004.07.27 01:19
|buy
|712
|1.62
|1.2129
|1.1934
|1.2139
|1421
|2004.07.27 01:48
|close
|712
|1.62
|1.2133
|1.1934
|1.2139
|64.80
|6065.94
|1422
|2004.07.27 01:48
|close
|711
|0.54
|1.2133
|1.1935
|1.2145
|-10.79
|6055.15
|1423
|2004.07.27 01:48
|close
|710
|0.18
|1.2130
|1.1936
|1.2151
|-20.83
|6034.32
|1424
|2004.07.27 01:49
|close
|709
|0.06
|1.2130
|1.1936
|1.2156
|-9.94
|6024.38
|1425
|2004.07.27 02:03
|sell
|713
|0.06
|1.2130
|1.2340
|1.2120
|1426
|2004.07.27 02:14
|sell
|714
|0.18
|1.2136
|1.2341
|1.2126
|1427
|2004.07.27 02:23
|sell
|715
|0.54
|1.2142
|1.2342
|1.2132
|1428
|2004.07.27 02:33
|sell
|716
|1.62
|1.2147
|1.2342
|1.2137
|1429
|2004.07.27 02:44
|close
|716
|1.62
|1.2143
|1.2342
|1.2137
|64.82
|6089.20
|1430
|2004.07.27 02:44
|close
|715
|0.54
|1.2144
|1.2342
|1.2132
|-10.80
|6078.40
|1431
|2004.07.27 02:44
|close
|714
|0.18
|1.2143
|1.2341
|1.2126
|-12.60
|6065.80
|1432
|2004.07.27 02:44
|close
|713
|0.06
|1.2144
|1.2340
|1.2120
|-8.40
|6057.40
|1433
|2004.07.27 02:55
|sell
|717
|0.06
|1.2146
|1.2356
|1.2136
|1434
|2004.07.27 03:42
|sell
|718
|0.18
|1.2151
|1.2356
|1.2141
|1435
|2004.07.27 04:36
|t/p
|718
|0.18
|1.2141
|1.2356
|1.2141
|18.00
|6075.40
|1436
|2004.07.27 04:36
|close
|717
|0.06
|1.2141
|1.2356
|1.2136
|3.00
|6078.40
|1437
|2004.07.27 04:44
|buy
|719
|0.06
|1.2141
|1.1931
|1.2151
|1438
|2004.07.27 06:21
|buy
|720
|0.18
|1.2135
|1.1930
|1.2145
|1439
|2004.07.27 07:14
|buy
|721
|0.54
|1.2129
|1.1929
|1.2139
|1440
|2004.07.27 08:18
|buy
|722
|1.62
|1.2124
|1.1929
|1.2134
|1441
|2004.07.27 08:23
|close
|722
|1.62
|1.2127
|1.1929
|1.2134
|48.61
|6127.01
|1442
|2004.07.27 08:23
|close
|721
|0.54
|1.2127
|1.1929
|1.2139
|-10.80
|6116.21
|1443
|2004.07.27 08:23
|close
|720
|0.18
|1.2126
|1.1930
|1.2145
|-16.20
|6100.01
|1444
|2004.07.27 08:23
|close
|719
|0.06
|1.2127
|1.1931
|1.2151
|-8.40
|6091.61
|1445
|2004.07.27 08:26
|buy
|723
|0.06
|1.2133
|1.1923
|1.2143
|1446
|2004.07.27 08:29
|buy
|724
|0.18
|1.2127
|1.1922
|1.2137
|1447
|2004.07.27 08:36
|t/p
|724
|0.18
|1.2137
|1.1922
|1.2137
|18.00
|6109.61
|1448
|2004.07.27 08:36
|close
|723
|0.06
|1.2138
|1.1923
|1.2143
|3.00
|6112.61
|1449
|2004.07.27 08:45
|sell
|725
|0.06
|1.2137
|1.2347
|1.2127
|1450
|2004.07.27 09:53
|sell
|726
|0.18
|1.2143
|1.2348
|1.2133
|1451
|2004.07.27 09:57
|sell
|727
|0.54
|1.2148
|1.2348
|1.2138
|1452
|2004.07.27 10:10
|sell
|728
|1.62
|1.2154
|1.2349
|1.2144
|1453
|2004.07.27 15:18
|close
|728
|1.62
|1.2151
|1.2349
|1.2144
|48.60
|6161.21
|1454
|2004.07.27 15:18
|close
|727
|0.54
|1.2152
|1.2348
|1.2138
|-21.60
|6139.61
|1455
|2004.07.27 15:18
|close
|726
|0.18
|1.2151
|1.2348
|1.2133
|-14.40
|6125.21
|1456
|2004.07.27 15:18
|close
|725
|0.06
|1.2152
|1.2347
|1.2127
|-9.00
|6116.21
|1457
|2004.07.27 18:01
|sell
|729
|0.06
|1.2054
|1.2264
|1.2044
|1458
|2004.07.27 18:10
|sell
|730
|0.18
|1.2059
|1.2264
|1.2049
|1459
|2004.07.27 18:12
|sell
|731
|0.54
|1.2064
|1.2264
|1.2054
|1460
|2004.07.27 18:37
|sell
|732
|1.62
|1.2070
|1.2265
|1.2060
|1461
|2004.07.27 18:42
|close
|732
|1.62
|1.2067
|1.2265
|1.2060
|48.59
|6164.80
|1462
|2004.07.27 18:43
|close
|731
|0.54
|1.2067
|1.2264
|1.2054
|-16.20
|6148.60
|1463
|2004.07.27 18:44
|close
|730
|0.18
|1.2068
|1.2264
|1.2049
|-16.20
|6132.40
|1464
|2004.07.27 18:44
|close
|729
|0.06
|1.2067
|1.2264
|1.2044
|-7.80
|6124.60
|1465
|2004.07.27 18:44
|sell
|733
|0.06
|1.2066
|1.2276
|1.2056
|1466
|2004.07.27 18:57
|sell
|734
|0.18
|1.2071
|1.2276
|1.2061
|1467
|2004.07.27 19:33
|t/p
|734
|0.18
|1.2061
|1.2276
|1.2061
|18.00
|6142.60
|1468
|2004.07.27 19:33
|close
|733
|0.06
|1.2061
|1.2276
|1.2056
|3.00
|6145.60
|1469
|2004.07.27 19:51
|buy
|735
|0.06
|1.2054
|1.1844
|1.2064
|1470
|2004.07.27 19:53
|buy
|736
|0.18
|1.2048
|1.1843
|1.2058
|1471
|2004.07.27 20:04
|buy
|737
|0.54
|1.2043
|1.1843
|1.2053
|1472
|2004.07.27 21:26
|t/p
|737
|0.54
|1.2053
|1.1843
|1.2053
|54.01
|6199.61
|1473
|2004.07.27 21:26
|close
|736
|0.18
|1.2054
|1.1843
|1.2058
|10.80
|6210.41
|1474
|2004.07.27 21:26
|close
|735
|0.06
|1.2054
|1.1844
|1.2064
|0.00
|6210.41
|1475
|2004.07.27 21:33
|sell
|738
|0.06
|1.2051
|1.2261
|1.2041
|1476
|2004.07.27 22:26
|sell
|739
|0.18
|1.2057
|1.2262
|1.2047
|1477
|2004.07.28 00:24
|sell
|740
|0.54
|1.2064
|1.2264
|1.2054
|1478
|2004.07.28 00:48
|t/p
|740
|0.54
|1.2054
|1.2264
|1.2054
|54.00
|6264.41
|1479
|2004.07.28 00:48
|close
|739
|0.18
|1.2054
|1.2262
|1.2047
|5.49
|6269.90
|1480
|2004.07.28 00:48
|close
|738
|0.06
|1.2054
|1.2261
|1.2041
|-1.77
|6268.13
|1481
|2004.07.28 00:57
|buy
|741
|0.06
|1.2057
|1.1847
|1.2067
|1482
|2004.07.28 03:01
|buy
|742
|0.18
|1.2052
|1.1847
|1.2062
|1483
|2004.07.28 03:13
|t/p
|742
|0.18
|1.2062
|1.1847
|1.2062
|18.00
|6286.13
|1484
|2004.07.28 03:13
|close
|741
|0.06
|1.2062
|1.1847
|1.2067
|3.00
|6289.13
|1485
|2004.07.28 03:36
|buy
|743
|0.06
|1.2058
|1.1848
|1.2068
|1486
|2004.07.28 04:53
|t/p
|743
|0.06
|1.2068
|1.1848
|1.2068
|6.00
|6295.13
|1487
|2004.07.28 05:05
|sell
|744
|0.06
|1.2066
|1.2276
|1.2056
|1488
|2004.07.28 06:12
|sell
|745
|0.18
|1.2071
|1.2276
|1.2061
|1489
|2004.07.28 08:36
|t/p
|745
|0.18
|1.2061
|1.2276
|1.2061
|18.00
|6313.13
|1490
|2004.07.28 08:36
|close
|744
|0.06
|1.2061
|1.2276
|1.2056
|3.00
|6316.13
|1491
|2004.07.28 08:50
|buy
|746
|0.06
|1.2062
|1.1852
|1.2072
|1492
|2004.07.28 08:53
|buy
|747
|0.18
|1.2056
|1.1851
|1.2066
|1493
|2004.07.28 09:30
|t/p
|747
|0.18
|1.2066
|1.1851
|1.2066
|18.00
|6334.13
|1494
|2004.07.28 09:30
|close
|746
|0.06
|1.2066
|1.1852
|1.2072
|2.40
|6336.53
|1495
|2004.07.28 09:44
|sell
|748
|0.06
|1.2074
|1.2284
|1.2064
|1496
|2004.07.28 10:12
|t/p
|748
|0.06
|1.2064
|1.2284
|1.2064
|6.00
|6342.53
|1497
|2004.07.28 10:24
|buy
|749
|0.06
|1.2061
|1.1851
|1.2071
|1498
|2004.07.28 10:37
|buy
|750
|0.18
|1.2054
|1.1849
|1.2064
|1499
|2004.07.28 10:38
|buy
|751
|0.54
|1.2049
|1.1849
|1.2059
|1500
|2004.07.28 10:43
|buy
|752
|1.62
|1.2043
|1.1848
|1.2053
|1501
|2004.07.28 10:44
|close
|752
|1.62
|1.2046
|1.1848
|1.2053
|48.60
|6391.13
|1502
|2004.07.28 10:44
|close
|751
|0.54
|1.2048
|1.1849
|1.2059
|-5.40
|6385.73
|1503
|2004.07.28 10:44
|close
|750
|0.18
|1.2047
|1.1849
|1.2064
|-12.60
|6373.13
|1504
|2004.07.28 10:44
|close
|749
|0.06
|1.2048
|1.1851
|1.2071
|-7.80
|6365.33
|1505
|2004.07.28 10:55
|buy
|753
|0.06
|1.2042
|1.1832
|1.2052
|1506
|2004.07.28 10:57
|buy
|754
|0.18
|1.2036
|1.1831
|1.2046
|1507
|2004.07.28 11:11
|buy
|755
|0.54
|1.2030
|1.1830
|1.2040
|1508
|2004.07.28 11:11
|buy
|756
|1.62
|1.2024
|1.1829
|1.2034
|1509
|2004.07.28 11:59
|close
|756
|1.62
|1.2027
|1.1829
|1.2034
|48.60
|6413.93
|1510
|2004.07.28 11:59
|close
|755
|0.54
|1.2026
|1.1830
|1.2040
|-21.60
|6392.33
|1511
|2004.07.28 11:59
|close
|754
|0.18
|1.2027
|1.1831
|1.2046
|-16.20
|6376.13
|1512
|2004.07.28 11:59
|close
|753
|0.06
|1.2026
|1.1832
|1.2052
|-9.60
|6366.53
|1513
|2004.07.28 12:17
|sell
|757
|0.06
|1.2030
|1.2240
|1.2020
|1514
|2004.07.28 13:00
|t/p
|757
|0.06
|1.2020
|1.2240
|1.2020
|6.00
|6372.53
|1515
|2004.07.28 13:18
|buy
|758
|0.06
|1.2015
|1.1805
|1.2025
|1516
|2004.07.28 13:25
|t/p
|758
|0.06
|1.2025
|1.1805
|1.2025
|6.00
|6378.53
|1517
|2004.07.28 13:36
|sell
|759
|0.06
|1.2026
|1.2236
|1.2016
|1518
|2004.07.28 13:51
|sell
|760
|0.18
|1.2032
|1.2237
|1.2022
|1519
|2004.07.28 13:52
|sell
|761
|0.54
|1.2037
|1.2237
|1.2027
|1520
|2004.07.28 13:54
|sell
|762
|1.62
|1.2043
|1.2238
|1.2033
|1521
|2004.07.28 14:01
|close
|762
|1.62
|1.2040
|1.2238
|1.2033
|48.59
|6427.12
|1522
|2004.07.28 14:01
|close
|761
|0.54
|1.2041
|1.2237
|1.2027
|-21.60
|6405.52
|1523
|2004.07.28 14:01
|close
|760
|0.18
|1.2040
|1.2237
|1.2022
|-14.40
|6391.12
|1524
|2004.07.28 14:01
|close
|759
|0.06
|1.2039
|1.2236
|1.2016
|-7.80
|6383.32
|1525
|2004.07.28 18:11
|sell
|763
|0.06
|1.2050
|1.2260
|1.2040
|1526
|2004.07.28 18:13
|sell
|764
|0.18
|1.2056
|1.2261
|1.2046
|1527
|2004.07.28 18:18
|sell
|765
|0.54
|1.2062
|1.2262
|1.2052
|1528
|2004.07.28 20:00
|sell
|766
|1.62
|1.2067
|1.2262
|1.2057
|1529
|2004.07.28 20:16
|close
|766
|1.62
|1.2064
|1.2262
|1.2057
|48.60
|6431.92
|1530
|2004.07.28 20:16
|close
|765
|0.54
|1.2065
|1.2262
|1.2052
|-16.20
|6415.72
|1531
|2004.07.28 20:16
|close
|764
|0.18
|1.2064
|1.2261
|1.2046
|-14.40
|6401.32
|1532
|2004.07.28 20:16
|close
|763
|0.06
|1.2065
|1.2260
|1.2040
|-9.00
|6392.32
|1533
|2004.07.28 20:27
|buy
|767
|0.06
|1.2064
|1.1854
|1.2074
|1534
|2004.07.28 21:00
|buy
|768
|0.18
|1.2059
|1.1854
|1.2069
|1535
|2004.07.28 21:09
|buy
|769
|0.54
|1.2053
|1.1853
|1.2063
|1536
|2004.07.28 21:16
|buy
|770
|1.62
|1.2047
|1.1852
|1.2057
|1537
|2004.07.28 21:16
|close
|770
|1.62
|1.2050
|1.1852
|1.2057
|48.61
|6440.93
|1538
|2004.07.28 21:16
|close
|769
|0.54
|1.2049
|1.1853
|1.2063
|-21.60
|6419.33
|1539
|2004.07.28 21:16
|close
|768
|0.18
|1.2052
|1.1854
|1.2069
|-12.60
|6406.73
|1540
|2004.07.28 21:16
|close
|767
|0.06
|1.2052
|1.1854
|1.2074
|-7.20
|6399.53
|1541
|2004.07.28 21:18
|buy
|771
|0.06
|1.2054
|1.1844
|1.2064
|1542
|2004.07.28 21:21
|buy
|772
|0.18
|1.2047
|1.1842
|1.2057
|1543
|2004.07.28 21:31
|buy
|773
|0.54
|1.2042
|1.1842
|1.2052
|1544
|2004.07.28 21:42
|buy
|774
|1.62
|1.2036
|1.1841
|1.2046
|1545
|2004.07.28 21:45
|close
|774
|1.62
|1.2039
|1.1841
|1.2046
|48.60
|6448.13
|1546
|2004.07.28 21:45
|close
|773
|0.54
|1.2038
|1.1842
|1.2052
|-21.60
|6426.53
|1547
|2004.07.28 21:45
|close
|772
|0.18
|1.2037
|1.1842
|1.2057
|-18.00
|6408.53
|1548
|2004.07.28 21:45
|close
|771
|0.06
|1.2037
|1.1844
|1.2064
|-10.20
|6398.33
|1549
|2004.07.28 21:45
|buy
|775
|0.06
|1.2040
|1.1830
|1.2050
|1550
|2004.07.28 22:08
|t/p
|775
|0.06
|1.2050
|1.1830
|1.2050
|6.00
|6404.33
|1551
|2004.07.28 22:16
|sell
|776
|0.06
|1.2049
|1.2259
|1.2039
|1552
|2004.07.28 22:46
|sell
|777
|0.18
|1.2054
|1.2259
|1.2044
|1553
|2004.07.29 00:57
|t/p
|777
|0.18
|1.2044
|1.2259
|1.2044
|18.27
|6422.60
|1554
|2004.07.29 00:57
|close
|776
|0.06
|1.2043
|1.2259
|1.2039
|3.69
|6426.29
|1555
|2004.07.29 01:06
|buy
|778
|0.06
|1.2044
|1.1834
|1.2054
|1556
|2004.07.29 01:17
|buy
|779
|0.18
|1.2039
|1.1834
|1.2049
|1557
|2004.07.29 01:56
|t/p
|779
|0.18
|1.2049
|1.1834
|1.2049
|18.00
|6444.29
|1558
|2004.07.29 01:56
|close
|778
|0.06
|1.2049
|1.1834
|1.2054
|3.00
|6447.29
|1559
|2004.07.29 02:16
|sell
|780
|0.06
|1.2055
|1.2265
|1.2045
|1560
|2004.07.29 02:33
|sell
|781
|0.18
|1.2060
|1.2265
|1.2050
|1561
|2004.07.29 02:37
|sell
|782
|0.54
|1.2065
|1.2265
|1.2055
|1562
|2004.07.29 03:39
|t/p
|782
|0.54
|1.2055
|1.2265
|1.2055
|54.00
|6501.29
|1563
|2004.07.29 03:39
|close
|781
|0.18
|1.2055
|1.2265
|1.2050
|9.00
|6510.29
|1564
|2004.07.29 03:39
|close
|780
|0.06
|1.2055
|1.2265
|1.2045
|0.00
|6510.29
|1565
|2004.07.29 03:49
|buy
|783
|0.07
|1.2058
|1.1848
|1.2068
|1566
|2004.07.29 04:23
|t/p
|783
|0.07
|1.2068
|1.1848
|1.2068
|7.00
|6517.29
|1567
|2004.07.29 04:31
|sell
|784
|0.07
|1.2065
|1.2275
|1.2055
|1568
|2004.07.29 04:51
|t/p
|784
|0.07
|1.2055
|1.2275
|1.2055
|7.00
|6524.29
|1569
|2004.07.29 04:57
|buy
|785
|0.07
|1.2058
|1.1848
|1.2068
|1570
|2004.07.29 06:51
|buy
|786
|0.21
|1.2052
|1.1847
|1.2062
|1571
|2004.07.29 07:24
|t/p
|786
|0.21
|1.2062
|1.1847
|1.2062
|21.00
|6545.29
|1572
|2004.07.29 07:24
|close
|785
|0.07
|1.2062
|1.1848
|1.2068
|2.80
|6548.09
|1573
|2004.07.29 07:29
|sell
|787
|0.07
|1.2057
|1.2267
|1.2047
|1574
|2004.07.29 07:37
|sell
|788
|0.21
|1.2062
|1.2267
|1.2052
|1575
|2004.07.29 08:01
|sell
|789
|0.63
|1.2067
|1.2267
|1.2057
|1576
|2004.07.29 08:02
|sell
|790
|1.62
|1.2072
|1.2267
|1.2062
|1577
|2004.07.29 08:04
|close
|790
|1.62
|1.2069
|1.2267
|1.2062
|48.61
|6596.70
|1578
|2004.07.29 08:04
|close
|789
|0.63
|1.2068
|1.2267
|1.2057
|-6.30
|6590.40
|1579
|2004.07.29 08:04
|close
|788
|0.21
|1.2069
|1.2267
|1.2052
|-14.70
|6575.70
|1580
|2004.07.29 08:04
|close
|787
|0.07
|1.2068
|1.2267
|1.2047
|-7.70
|6568.00
|1581
|2004.07.29 08:08
|sell
|791
|0.07
|1.2062
|1.2272
|1.2052
|1582
|2004.07.29 08:10
|sell
|792
|0.21
|1.2067
|1.2272
|1.2057
|1583
|2004.07.29 08:17
|sell
|793
|0.63
|1.2072
|1.2272
|1.2062
|1584
|2004.07.29 08:22
|sell
|794
|1.62
|1.2077
|1.2272
|1.2067
|1585
|2004.07.29 08:38
|close
|794
|1.62
|1.2074
|1.2272
|1.2067
|48.59
|6616.59
|1586
|2004.07.29 08:38
|close
|793
|0.63
|1.2075
|1.2272
|1.2062
|-18.90
|6597.69
|1587
|2004.07.29 08:38
|close
|792
|0.21
|1.2074
|1.2272
|1.2057
|-14.70
|6582.99
|1588
|2004.07.29 08:38
|close
|791
|0.07
|1.2075
|1.2272
|1.2052
|-9.10
|6573.89
|1589
|2004.07.29 08:58
|buy
|795
|0.07
|1.2067
|1.1857
|1.2077
|1590
|2004.07.29 09:02
|buy
|796
|0.21
|1.2062
|1.1857
|1.2072
|1591
|2004.07.29 09:05
|buy
|797
|0.63
|1.2056
|1.1856
|1.2066
|1592
|2004.07.29 09:21
|buy
|798
|1.62
|1.2049
|1.1854
|1.2059
|1593
|2004.07.29 09:27
|close
|798
|1.62
|1.2053
|1.1854
|1.2059
|64.80
|6638.69
|1594
|2004.07.29 09:27
|close
|797
|0.63
|1.2054
|1.1856
|1.2066
|-12.60
|6626.09
|1595
|2004.07.29 09:27
|close
|796
|0.21
|1.2054
|1.1857
|1.2072
|-16.80
|6609.29
|1596
|2004.07.29 09:27
|close
|795
|0.07
|1.2053
|1.1857
|1.2077
|-9.80
|6599.49
|1597
|2004.07.29 09:28
|buy
|799
|0.07
|1.2054
|1.1844
|1.2064
|1598
|2004.07.29 09:52
|t/p
|799
|0.07
|1.2064
|1.1844
|1.2064
|7.00
|6606.49
|1599
|2004.07.29 10:01
|sell
|800
|0.07
|1.2061
|1.2271
|1.2051
|1600
|2004.07.29 10:05
|t/p
|800
|0.07
|1.2051
|1.2271
|1.2051
|7.00
|6613.49
|1601
|2004.07.29 10:15
|buy
|801
|0.07
|1.2053
|1.1843
|1.2063
|1602
|2004.07.29 10:23
|buy
|802
|0.21
|1.2048
|1.1843
|1.2058
|1603
|2004.07.29 10:30
|buy
|803
|0.63
|1.2043
|1.1843
|1.2053
|1604
|2004.07.29 10:31
|buy
|804
|1.89
|1.2037
|1.1842
|1.2047
|1605
|2004.07.29 10:32
|close
|804
|1.89
|1.2040
|1.1842
|1.2047
|56.70
|6670.19
|1606
|2004.07.29 10:32
|close
|803
|0.63
|1.2039
|1.1843
|1.2053
|-25.19
|6645.00
|1607
|2004.07.29 10:32
|close
|802
|0.21
|1.2040
|1.1843
|1.2058
|-16.80
|6628.20
|1608
|2004.07.29 10:32
|close
|801
|0.07
|1.2039
|1.1843
|1.2063
|-9.80
|6618.40
|1609
|2004.07.29 10:48
|buy
|805
|0.07
|1.2023
|1.1813
|1.2033
|1610
|2004.07.29 10:56
|buy
|806
|0.21
|1.2018
|1.1813
|1.2028
|1611
|2004.07.29 11:09
|t/p
|806
|0.21
|1.2028
|1.1813
|1.2028
|21.00
|6639.40
|1612
|2004.07.29 11:09
|close
|805
|0.07
|1.2028
|1.1813
|1.2033
|3.50
|6642.90
|1613
|2004.07.29 11:24
|sell
|807
|0.07
|1.2026
|1.2236
|1.2016
|1614
|2004.07.29 11:52
|t/p
|807
|0.07
|1.2016
|1.2236
|1.2016
|7.00
|6649.90
|1615
|2004.07.29 12:00
|buy
|808
|0.07
|1.2025
|1.1815
|1.2035
|1616
|2004.07.29 12:23
|t/p
|808
|0.07
|1.2035
|1.1815
|1.2035
|7.00
|6656.90
|1617
|2004.07.29 12:29
|sell
|809
|0.07
|1.2034
|1.2244
|1.2024
|1618
|2004.07.29 13:19
|t/p
|809
|0.07
|1.2024
|1.2244
|1.2024
|7.00
|6663.90
|1619
|2004.07.29 13:29
|buy
|810
|0.07
|1.2024
|1.1814
|1.2034
|1620
|2004.07.29 14:29
|t/p
|810
|0.07
|1.2034
|1.1814
|1.2034
|7.00
|6670.90
|1621
|2004.07.29 18:23
|buy
|811
|0.07
|1.2068
|1.1858
|1.2078
|1622
|2004.07.29 18:42
|buy
|812
|0.21
|1.2062
|1.1857
|1.2072
|1623
|2004.07.29 18:45
|buy
|813
|0.63
|1.2057
|1.1857
|1.2067
|1624
|2004.07.29 18:48
|buy
|814
|1.89
|1.2050
|1.1855
|1.2060
|1625
|2004.07.29 18:49
|close
|814
|1.89
|1.2053
|1.1855
|1.2060
|56.70
|6727.60
|1626
|2004.07.29 18:49
|close
|813
|0.63
|1.2052
|1.1857
|1.2067
|-31.49
|6696.11
|1627
|2004.07.29 18:49
|close
|812
|0.21
|1.2053
|1.1857
|1.2072
|-18.90
|6677.21
|1628
|2004.07.29 18:49
|close
|811
|0.07
|1.2052
|1.1858
|1.2078
|-11.20
|6666.01
|1629
|2004.07.29 19:02
|buy
|815
|0.07
|1.2048
|1.1838
|1.2058
|1630
|2004.07.29 19:14
|buy
|816
|0.21
|1.2041
|1.1836
|1.2051
|1631
|2004.07.29 19:15
|buy
|817
|0.63
|1.2035
|1.1835
|1.2045
|1632
|2004.07.29 21:18
|buy
|818
|1.89
|1.2029
|1.1834
|1.2039
|1633
|2004.07.29 21:19
|close
|818
|1.89
|1.2032
|1.1834
|1.2039
|56.70
|6722.71
|1634
|2004.07.29 21:19
|close
|817
|0.63
|1.2033
|1.1835
|1.2045
|-12.60
|6710.11
|1635
|2004.07.29 21:19
|close
|816
|0.21
|1.2032
|1.1836
|1.2051
|-18.90
|6691.21
|1636
|2004.07.29 21:19
|close
|815
|0.07
|1.2033
|1.1838
|1.2058
|-10.50
|6680.71
|1637
|2004.07.29 21:19
|sell
|819
|0.07
|1.2032
|1.2242
|1.2022
|1638
|2004.07.29 22:16
|sell
|820
|0.21
|1.2037
|1.2242
|1.2027
|1639
|2004.07.29 22:34
|sell
|821
|0.63
|1.2043
|1.2243
|1.2033
|1640
|2004.07.29 23:04
|sell
|822
|1.89
|1.2048
|1.2243
|1.2038
|1641
|2004.07.29 23:10
|close
|822
|1.89
|1.2045
|1.2243
|1.2038
|56.70
|6737.41
|1642
|2004.07.29 23:10
|close
|821
|0.63
|1.2044
|1.2243
|1.2033
|-6.30
|6731.11
|1643
|2004.07.29 23:10
|close
|820
|0.21
|1.2045
|1.2242
|1.2027
|-16.80
|6714.31
|1644
|2004.07.29 23:10
|close
|819
|0.07
|1.2045
|1.2242
|1.2022
|-9.10
|6705.21
|1645
|2004.07.29 23:11
|sell
|823
|0.07
|1.2043
|1.2253
|1.2033
|1646
|2004.07.30 00:23
|t/p
|823
|0.07
|1.2033
|1.2253
|1.2033
|7.04
|6712.24
|1647
|2004.07.30 00:32
|buy
|824
|0.07
|1.2034
|1.1824
|1.2044
|1648
|2004.07.30 01:39
|t/p
|824
|0.07
|1.2044
|1.1824
|1.2044
|7.00
|6719.24
|1649
|2004.07.30 01:49
|sell
|825
|0.07
|1.2039
|1.2249
|1.2029
|1650
|2004.07.30 02:07
|t/p
|825
|0.07
|1.2029
|1.2249
|1.2029
|7.00
|6726.24
|1651
|2004.07.30 02:16
|buy
|826
|0.07
|1.2034
|1.1824
|1.2044
|1652
|2004.07.30 02:28
|t/p
|826
|0.07
|1.2044
|1.1824
|1.2044
|7.00
|6733.24
|1653
|2004.07.30 02:36
|sell
|827
|0.07
|1.2040
|1.2250
|1.2030
|1654
|2004.07.30 04:28
|sell
|828
|0.21
|1.2045
|1.2250
|1.2035
|1655
|2004.07.30 07:13
|sell
|829
|0.63
|1.2051
|1.2251
|1.2041
|1656
|2004.07.30 07:35
|t/p
|829
|0.63
|1.2041
|1.2251
|1.2041
|63.00
|6796.24
|1657
|2004.07.30 07:35
|close
|828
|0.21
|1.2041
|1.2250
|1.2035
|8.40
|6804.64
|1658
|2004.07.30 07:35
|close
|827
|0.07
|1.2042
|1.2250
|1.2030
|-1.40
|6803.24
|1659
|2004.07.30 07:45
|buy
|830
|0.07
|1.2043
|1.1833
|1.2053
|1660
|2004.07.30 07:59
|buy
|831
|0.21
|1.2036
|1.1831
|1.2046
|1661
|2004.07.30 08:27
|t/p
|831
|0.21
|1.2046
|1.1831
|1.2046
|21.00
|6824.24
|1662
|2004.07.30 08:27
|close
|830
|0.07
|1.2046
|1.1833
|1.2053
|2.10
|6826.34
|1663
|2004.07.30 08:36
|sell
|832
|0.07
|1.2041
|1.2251
|1.2031
|1664
|2004.07.30 09:17
|sell
|833
|0.21
|1.2046
|1.2251
|1.2036
|1665
|2004.07.30 09:32
|sell
|834
|0.63
|1.2051
|1.2251
|1.2041
|1666
|2004.07.30 10:18
|sell
|835
|1.89
|1.2056
|1.2251
|1.2046
|1667
|2004.07.30 10:51
|close
|835
|1.89
|1.2053
|1.2251
|1.2046
|56.69
|6883.03
|1668
|2004.07.30 10:52
|close
|834
|0.63
|1.2054
|1.2251
|1.2041
|-18.90
|6864.13
|1669
|2004.07.30 10:52
|close
|833
|0.21
|1.2055
|1.2251
|1.2036
|-18.90
|6845.23
|1670
|2004.07.30 10:52
|close
|832
|0.07
|1.2056
|1.2251
|1.2031
|-10.50
|6834.73
|1671
|2004.07.30 11:02
|buy
|836
|0.07
|1.2056
|1.1846
|1.2066
|1672
|2004.07.30 11:06
|buy
|837
|0.21
|1.2050
|1.1845
|1.2060
|1673
|2004.07.30 12:32
|t/p
|837
|0.21
|1.2060
|1.1845
|1.2060
|21.00
|6855.73
|1674
|2004.07.30 12:32
|close
|836
|0.07
|1.2060
|1.1846
|1.2066
|2.80
|6858.53
|1675
|2004.07.30 12:40
|sell
|838
|0.07
|1.2055
|1.2265
|1.2045
|1676
|2004.07.30 13:34
|t/p
|838
|0.07
|1.2045
|1.2265
|1.2045
|7.00
|6865.53
|1677
|2004.07.30 13:41
|buy
|839
|0.07
|1.2048
|1.1838
|1.2058
|1678
|2004.07.30 13:45
|buy
|840
|0.21
|1.2042
|1.1837
|1.2052
|1679
|2004.07.30 14:09
|buy
|841
|0.63
|1.2036
|1.1836
|1.2046
|1680
|2004.07.30 14:30
|t/p
|840
|0.21
|1.2052
|1.1837
|1.2052
|21.00
|6886.53
|1681
|2004.07.30 14:30
|t/p
|841
|0.63
|1.2046
|1.1836
|1.2046
|63.00
|6949.53
|1682
|2004.07.30 14:30
|close
|839
|0.07
|1.2052
|1.1838
|1.2058
|2.80
|6952.33
|1683
|2004.07.30 18:09
|buy
|842
|0.07
|1.2025
|1.1815
|1.2035
|1684
|2004.07.30 18:26
|buy
|843
|0.21
|1.2019
|1.1814
|1.2029
|1685
|2004.07.30 18:45
|buy
|844
|0.63
|1.2013
|1.1813
|1.2023
|1686
|2004.07.30 18:56
|buy
|845
|1.89
|1.2007
|1.1812
|1.2017
|1687
|2004.07.30 18:56
|close
|845
|1.89
|1.2010
|1.1812
|1.2017
|56.72
|7009.05
|1688
|2004.07.30 18:56
|close
|844
|0.63
|1.2010
|1.1813
|1.2023
|-18.90
|6990.15
|1689
|2004.07.30 18:56
|close
|843
|0.21
|1.2009
|1.1814
|1.2029
|-21.00
|6969.15
|1690
|2004.07.30 18:56
|close
|842
|0.07
|1.2010
|1.1815
|1.2035
|-10.50
|6958.65
|1691
|2004.07.30 19:05
|buy
|846
|0.07
|1.2012
|1.1802
|1.2022
|1692
|2004.07.30 19:58
|t/p
|846
|0.07
|1.2022
|1.1802
|1.2022
|7.00
|6965.65
|1693
|2004.07.30 20:06
|sell
|847
|0.07
|1.2018
|1.2228
|1.2008
|1694
|2004.07.30 20:34
|sell
|848
|0.21
|1.2023
|1.2228
|1.2013
|1695
|2004.07.30 22:50
|t/p
|848
|0.21
|1.2013
|1.2228
|1.2013
|21.00
|6986.65
|1696
|2004.07.30 22:50
|close
|847
|0.07
|1.2012
|1.2228
|1.2008
|4.20
|6990.85
|1697
|2004.07.30 22:56
|buy
|849
|0.07
|1.2017
|1.1807
|1.2027
|1698
|2004.08.02 00:00
|t/p
|849
|0.07
|1.2027
|1.1807
|1.2027
|6.60
|6997.45
|1699
|2004.08.02 00:10
|sell
|850
|0.07
|1.2048
|1.2258
|1.2038
|1700
|2004.08.02 00:21
|sell
|851
|0.21
|1.2053
|1.2258
|1.2043
|1701
|2004.08.02 00:41
|t/p
|851
|0.21
|1.2043
|1.2258
|1.2043
|21.00
|7018.45
|1702
|2004.08.02 00:41
|close
|850
|0.07
|1.2043
|1.2258
|1.2038
|3.50
|7021.95
|1703
|2004.08.02 00:54
|buy
|852
|0.07
|1.2044
|1.1834
|1.2054
|1704
|2004.08.02 01:16
|t/p
|852
|0.07
|1.2054
|1.1834
|1.2054
|7.00
|7028.95
|1705
|2004.08.02 01:21
|sell
|853
|0.07
|1.2050
|1.2260
|1.2040
|1706
|2004.08.02 01:36
|sell
|854
|0.21
|1.2057
|1.2262
|1.2047
|1707
|2004.08.02 02:38
|t/p
|854
|0.21
|1.2047
|1.2262
|1.2047
|21.00
|7049.95
|1708
|2004.08.02 02:38
|close
|853
|0.07
|1.2047
|1.2260
|1.2040
|2.10
|7052.05
|1709
|2004.08.02 02:47
|buy
|855
|0.07
|1.2045
|1.1835
|1.2055
|1710
|2004.08.02 02:52
|buy
|856
|0.21
|1.2039
|1.1834
|1.2049
|1711
|2004.08.02 03:02
|buy
|857
|0.63
|1.2034
|1.1834
|1.2044
|1712
|2004.08.02 03:14
|t/p
|857
|0.63
|1.2044
|1.1834
|1.2044
|63.00
|7115.05
|1713
|2004.08.02 03:14
|close
|856
|0.21
|1.2044
|1.1834
|1.2049
|10.50
|7125.55
|1714
|2004.08.02 03:14
|close
|855
|0.07
|1.2044
|1.1835
|1.2055
|-0.70
|7124.85
|1715
|2004.08.02 03:26
|sell
|858
|0.07
|1.2043
|1.2253
|1.2033
|1716
|2004.08.02 04:06
|sell
|859
|0.21
|1.2049
|1.2254
|1.2039
|1717
|2004.08.02 04:07
|sell
|860
|0.63
|1.2055
|1.2255
|1.2045
|1718
|2004.08.02 04:16
|sell
|861
|1.89
|1.2061
|1.2256
|1.2051
|1719
|2004.08.02 04:42
|close
|861
|1.89
|1.2058
|1.2256
|1.2051
|56.72
|7181.57
|1720
|2004.08.02 04:42
|close
|860
|0.63
|1.2057
|1.2255
|1.2045
|-12.60
|7168.97
|1721
|2004.08.02 04:43
|close
|859
|0.21
|1.2057
|1.2254
|1.2039
|-16.80
|7152.17
|1722
|2004.08.02 04:43
|close
|858
|0.07
|1.2058
|1.2253
|1.2033
|-10.50
|7141.67
|1723
|2004.08.02 05:07
|sell
|862
|0.07
|1.2061
|1.2271
|1.2051
|1724
|2004.08.02 08:07
|t/p
|862
|0.07
|1.2051
|1.2271
|1.2051
|7.00
|7148.67
|1725
|2004.08.02 08:12
|buy
|863
|0.07
|1.2055
|1.1845
|1.2065
|1726
|2004.08.02 08:13
|buy
|864
|0.21
|1.2049
|1.1844
|1.2059
|1727
|2004.08.02 08:21
|t/p
|864
|0.21
|1.2059
|1.1844
|1.2059
|21.00
|7169.67
|1728
|2004.08.02 08:21
|close
|863
|0.07
|1.2059
|1.1845
|1.2065
|2.80
|7172.47
|1729
|2004.08.02 08:38
|sell
|865
|0.07
|1.2064
|1.2274
|1.2054
|1730
|2004.08.02 09:00
|t/p
|865
|0.07
|1.2054
|1.2274
|1.2054
|7.00
|7179.47
|1731
|2004.08.02 09:10
|buy
|866
|0.07
|1.2055
|1.1845
|1.2065
|1732
|2004.08.02 09:41
|t/p
|866
|0.07
|1.2065
|1.1845
|1.2065
|7.00
|7186.47
|1733
|2004.08.02 09:53
|sell
|867
|0.07
|1.2064
|1.2274
|1.2054
|1734
|2004.08.02 09:57
|sell
|868
|0.21
|1.2070
|1.2275
|1.2060
|1735
|2004.08.02 10:02
|sell
|869
|0.63
|1.2075
|1.2275
|1.2065
|1736
|2004.08.02 10:40
|sell
|870
|1.89
|1.2081
|1.2276
|1.2071
|1737
|2004.08.02 10:41
|close
|870
|1.89
|1.2078
|1.2276
|1.2071
|56.72
|7243.19
|1738
|2004.08.02 10:42
|close
|869
|0.63
|1.2079
|1.2275
|1.2065
|-25.19
|7218.00
|1739
|2004.08.02 10:42
|close
|868
|0.21
|1.2081
|1.2275
|1.2060
|-23.10
|7194.90
|1740
|2004.08.02 10:42
|close
|867
|0.07
|1.2080
|1.2274
|1.2054
|-11.20
|7183.70
|1741
|2004.08.02 10:52
|sell
|871
|0.07
|1.2077
|1.2287
|1.2067
|1742
|2004.08.02 10:57
|sell
|872
|0.21
|1.2082
|1.2287
|1.2072
|1743
|2004.08.02 11:01
|sell
|873
|0.63
|1.2088
|1.2288
|1.2078
|1744
|2004.08.02 11:30
|t/p
|873
|0.63
|1.2078
|1.2288
|1.2078
|63.00
|7246.70
|1745
|2004.08.02 11:30
|close
|872
|0.21
|1.2078
|1.2287
|1.2072
|8.40
|7255.10
|1746
|2004.08.02 11:30
|close
|871
|0.07
|1.2078
|1.2287
|1.2067
|-0.70
|7254.40
|1747
|2004.08.02 11:42
|buy
|874
|0.07
|1.2078
|1.1868
|1.2088
|1748
|2004.08.02 13:04
|buy
|875
|0.21
|1.2072
|1.1867
|1.2082
|1749
|2004.08.02 13:14
|buy
|876
|0.63
|1.2065
|1.1865
|1.2075
|1750
|2004.08.02 14:07
|buy
|877
|1.89
|1.2059
|1.1864
|1.2069
|1751
|2004.08.02 14:11
|close
|877
|1.89
|1.2062
|1.1864
|1.2069
|56.69
|7311.09
|1752
|2004.08.02 14:11
|close
|876
|0.63
|1.2062
|1.1865
|1.2075
|-18.91
|7292.18
|1753
|2004.08.02 14:12
|close
|875
|0.21
|1.2061
|1.1867
|1.2082
|-23.10
|7269.08
|1754
|2004.08.02 14:12
|close
|874
|0.07
|1.2062
|1.1868
|1.2088
|-11.20
|7257.88
|1755
|2004.08.02 18:07
|sell
|878
|0.07
|1.2036
|1.2246
|1.2026
|1756
|2004.08.02 18:38
|sell
|879
|0.21
|1.2041
|1.2246
|1.2031
|1757
|2004.08.02 19:23
|t/p
|879
|0.21
|1.2031
|1.2246
|1.2031
|21.00
|7278.88
|1758
|2004.08.02 19:23
|close
|878
|0.07
|1.2031
|1.2246
|1.2026
|3.50
|7282.38
|1759
|2004.08.02 19:31
|buy
|880
|0.07
|1.2031
|1.1821
|1.2041
|1760
|2004.08.02 22:56
|buy
|881
|0.21
|1.2025
|1.1820
|1.2035
|1761
|2004.08.03 00:05
|buy
|882
|0.63
|1.2019
|1.1819
|1.2029
|1762
|2004.08.03 02:25
|t/p
|882
|0.63
|1.2029
|1.1819
|1.2029
|63.00
|7345.38
|1763
|2004.08.03 02:25
|close
|881
|0.21
|1.2029
|1.1820
|1.2035
|7.20
|7352.59
|1764
|2004.08.03 02:25
|close
|880
|0.07
|1.2028
|1.1821
|1.2041
|-2.50
|7350.09
|1765
|2004.08.03 02:25
|sell
|883
|0.07
|1.2029
|1.2239
|1.2019
|1766
|2004.08.03 02:27
|sell
|884
|0.21
|1.2035
|1.2240
|1.2025
|1767
|2004.08.03 03:10
|t/p
|884
|0.21
|1.2025
|1.2240
|1.2025
|21.00
|7371.09
|1768
|2004.08.03 03:10
|close
|883
|0.07
|1.2025
|1.2239
|1.2019
|2.80
|7373.89
|1769
|2004.08.03 03:25
|buy
|885
|0.07
|1.2024
|1.1814
|1.2034
|1770
|2004.08.03 03:27
|buy
|886
|0.21
|1.2019
|1.1814
|1.2029
|1771
|2004.08.03 03:31
|buy
|887
|0.63
|1.2013
|1.1813
|1.2023
|1772
|2004.08.03 04:00
|t/p
|887
|0.63
|1.2023
|1.1813
|1.2023
|63.00
|7436.89
|1773
|2004.08.03 04:00
|close
|886
|0.21
|1.2023
|1.1814
|1.2029
|8.40
|7445.29
|1774
|2004.08.03 04:00
|close
|885
|0.07
|1.2023
|1.1814
|1.2034
|-0.70
|7444.59
|1775
|2004.08.03 04:25
|sell
|888
|0.07
|1.2031
|1.2241
|1.2021
|1776
|2004.08.03 06:51
|t/p
|888
|0.07
|1.2021
|1.2241
|1.2021
|7.00
|7451.59
|1777
|2004.08.03 06:57
|buy
|889
|0.07
|1.2024
|1.1814
|1.2034
|1778
|2004.08.03 07:07
|buy
|890
|0.21
|1.2018
|1.1813
|1.2028
|1779
|2004.08.03 07:13
|buy
|891
|0.63
|1.2012
|1.1812
|1.2022
|1780
|2004.08.03 07:24
|buy
|892
|1.89
|1.2007
|1.1812
|1.2017
|1781
|2004.08.03 07:25
|close
|892
|1.89
|1.2010
|1.1812
|1.2017
|56.70
|7508.29
|1782
|2004.08.03 07:25
|close
|891
|0.63
|1.2011
|1.1812
|1.2022
|-6.30
|7501.99
|1783
|2004.08.03 07:25
|close
|890
|0.21
|1.2011
|1.1813
|1.2028
|-14.70
|7487.29
|1784
|2004.08.03 07:25
|close
|889
|0.07
|1.2010
|1.1814
|1.2034
|-9.80
|7477.49
|1785
|2004.08.03 07:28
|buy
|893
|0.07
|1.2012
|1.1802
|1.2022
|1786
|2004.08.03 07:40
|buy
|894
|0.21
|1.2006
|1.1801
|1.2016
|1787
|2004.08.03 07:53
|t/p
|894
|0.21
|1.2016
|1.1801
|1.2016
|21.00
|7498.49
|1788
|2004.08.03 07:53
|close
|893
|0.07
|1.2017
|1.1802
|1.2022
|3.50
|7501.99
|1789
|2004.08.03 08:01
|sell
|895
|0.08
|1.2009
|1.2219
|1.1999
|1790
|2004.08.03 08:02
|t/p
|895
|0.08
|1.1999
|1.2219
|1.1999
|8.00
|7509.99
|1791
|2004.08.03 08:16
|buy
|896
|0.08
|1.2011
|1.1801
|1.2021
|1792
|2004.08.03 08:35
|buy
|897
|0.24
|1.2004
|1.1799
|1.2014
|1793
|2004.08.03 08:54
|t/p
|897
|0.24
|1.2014
|1.1799
|1.2014
|24.00
|7533.99
|1794
|2004.08.03 08:54
|close
|896
|0.08
|1.2014
|1.1801
|1.2021
|2.40
|7536.39
|1795
|2004.08.03 09:01
|sell
|898
|0.08
|1.2008
|1.2218
|1.1998
|1796
|2004.08.03 09:05
|sell
|899
|0.24
|1.2013
|1.2218
|1.2003
|1797
|2004.08.03 09:06
|sell
|900
|0.72
|1.2019
|1.2219
|1.2009
|1798
|2004.08.03 09:17
|sell
|901
|1.89
|1.2024
|1.2219
|1.2014
|1799
|2004.08.03 09:22
|close
|901
|1.89
|1.2021
|1.2219
|1.2014
|56.72
|7593.11
|1800
|2004.08.03 09:22
|close
|900
|0.72
|1.2022
|1.2219
|1.2009
|-21.60
|7571.51
|1801
|2004.08.03 09:22
|close
|899
|0.24
|1.2020
|1.2218
|1.2003
|-16.80
|7554.71
|1802
|2004.08.03 09:23
|close
|898
|0.08
|1.2018
|1.2218
|1.1998
|-8.00
|7546.71
|1803
|2004.08.03 09:24
|sell
|902
|0.08
|1.2016
|1.2226
|1.2006
|1804
|2004.08.03 09:38
|sell
|903
|0.24
|1.2021
|1.2226
|1.2011
|1805
|2004.08.03 10:15
|sell
|904
|0.72
|1.2026
|1.2226
|1.2016
|1806
|2004.08.03 10:44
|t/p
|904
|0.72
|1.2016
|1.2226
|1.2016
|72.00
|7618.71
|1807
|2004.08.03 10:44
|close
|903
|0.24
|1.2014
|1.2226
|1.2011
|16.80
|7635.51
|1808
|2004.08.03 10:44
|close
|902
|0.08
|1.2015
|1.2226
|1.2006
|0.80
|7636.31
|1809
|2004.08.03 10:46
|buy
|905
|0.08
|1.2019
|1.1809
|1.2029
|1810
|2004.08.03 13:15
|buy
|906
|0.24
|1.2013
|1.1808
|1.2023
|1811
|2004.08.03 14:16
|t/p
|906
|0.24
|1.2023
|1.1808
|1.2023
|24.00
|7660.31
|1812
|2004.08.03 14:16
|close
|905
|0.08
|1.2023
|1.1809
|1.2029
|3.20
|7663.51
|1813
|2004.08.03 18:04
|buy
|907
|0.08
|1.2054
|1.1844
|1.2064
|1814
|2004.08.03 18:15
|buy
|908
|0.24
|1.2048
|1.1843
|1.2058
|1815
|2004.08.03 18:31
|t/p
|908
|0.24
|1.2058
|1.1843
|1.2058
|24.00
|7687.51
|1816
|2004.08.03 18:31
|close
|907
|0.08
|1.2058
|1.1844
|1.2064
|3.20
|7690.71
|1817
|2004.08.03 18:39
|sell
|909
|0.08
|1.2056
|1.2266
|1.2046
|1818
|2004.08.03 23:45
|t/p
|909
|0.08
|1.2046
|1.2266
|1.2046
|8.00
|7698.71
|1819
|2004.08.03 23:52
|buy
|910
|0.08
|1.2050
|1.1840
|1.2060
|1820
|2004.08.04 04:18
|buy
|911
|0.24
|1.2044
|1.1839
|1.2054
|1821
|2004.08.04 04:19
|buy
|912
|0.72
|1.2039
|1.1839
|1.2049
|1822
|2004.08.04 04:43
|buy
|913
|2.16
|1.2033
|1.1838
|1.2043
|1823
|2004.08.04 04:47
|close
|913
|2.16
|1.2036
|1.1838
|1.2043
|64.78
|7763.49
|1824
|2004.08.04 04:47
|close
|912
|0.72
|1.2036
|1.1839
|1.2049
|-21.60
|7741.89
|1825
|2004.08.04 04:47
|close
|911
|0.24
|1.2034
|1.1839
|1.2054
|-24.00
|7717.89
|1826
|2004.08.04 04:48
|close
|910
|0.08
|1.2034
|1.1840
|1.2060
|-13.26
|7704.63
|1827
|2004.08.04 04:58
|buy
|914
|0.08
|1.2032
|1.1822
|1.2042
|1828
|2004.08.04 05:03
|buy
|915
|0.24
|1.2026
|1.1821
|1.2036
|1829
|2004.08.04 08:15
|buy
|916
|0.72
|1.2020
|1.1820
|1.2030
|1830
|2004.08.04 10:13
|buy
|917
|2.16
|1.2014
|1.1819
|1.2024
|1831
|2004.08.04 10:50
|close
|917
|2.16
|1.2017
|1.1819
|1.2024
|64.80
|7769.43
|1832
|2004.08.04 10:50
|close
|916
|0.72
|1.2016
|1.1820
|1.2030
|-28.80
|7740.63
|1833
|2004.08.04 10:50
|close
|915
|0.24
|1.2017
|1.1821
|1.2036
|-21.60
|7719.03
|1834
|2004.08.04 10:50
|close
|914
|0.08
|1.2018
|1.1822
|1.2042
|-11.20
|7707.83
|1835
|2004.08.04 10:55
|sell
|918
|0.08
|1.2011
|1.2221
|1.2001
|1836
|2004.08.04 11:04
|sell
|919
|0.24
|1.2016
|1.2221
|1.2006
|1837
|2004.08.04 11:05
|sell
|920
|0.72
|1.2021
|1.2221
|1.2011
|1838
|2004.08.04 11:07
|sell
|921
|2.16
|1.2027
|1.2222
|1.2017
|1839
|2004.08.04 11:09
|close
|921
|2.16
|1.2024
|1.2222
|1.2017
|64.79
|7772.62
|1840
|2004.08.04 11:09
|close
|920
|0.72
|1.2025
|1.2221
|1.2011
|-28.80
|7743.82
|1841
|2004.08.04 11:09
|close
|919
|0.24
|1.2024
|1.2221
|1.2006
|-19.20
|7724.62
|1842
|2004.08.04 11:09
|close
|918
|0.08
|1.2025
|1.2221
|1.2001
|-11.20
|7713.42
|1843
|2004.08.04 11:14
|sell
|922
|0.08
|1.2019
|1.2229
|1.2009
|1844
|2004.08.04 11:19
|t/p
|922
|0.08
|1.2009
|1.2229
|1.2009
|8.00
|7721.42
|1845
|2004.08.04 11:28
|buy
|923
|0.08
|1.2016
|1.1806
|1.2026
|1846
|2004.08.04 11:29
|buy
|924
|0.24
|1.2011
|1.1806
|1.2021
|1847
|2004.08.04 12:15
|buy
|925
|0.72
|1.2006
|1.1806
|1.2016
|1848
|2004.08.04 12:30
|t/p
|925
|0.72
|1.2016
|1.1806
|1.2016
|72.00
|7793.42
|1849
|2004.08.04 12:30
|close
|924
|0.24
|1.2016
|1.1806
|1.2021
|12.00
|7805.42
|1850
|2004.08.04 12:30
|close
|923
|0.08
|1.2015
|1.1806
|1.2026
|-0.80
|7804.62
|1851
|2004.08.04 12:37
|sell
|926
|0.08
|1.2011
|1.2221
|1.2001
|1852
|2004.08.04 13:25
|t/p
|926
|0.08
|1.2001
|1.2221
|1.2001
|8.00
|7812.62
|1853
|2004.08.04 13:32
|buy
|927
|0.08
|1.2012
|1.1802
|1.2022
|1854
|2004.08.04 13:58
|buy
|928
|0.24
|1.2006
|1.1801
|1.2016
|1855
|2004.08.04 13:59
|buy
|929
|0.72
|1.2000
|1.1800
|1.2010
|1856
|2004.08.04 14:01
|t/p
|929
|0.72
|1.2010
|1.1800
|1.2010
|72.00
|7884.62
|1857
|2004.08.04 14:01
|close
|928
|0.24
|1.2010
|1.1801
|1.2016
|9.60
|7894.22
|1858
|2004.08.04 14:01
|close
|927
|0.08
|1.2010
|1.1802
|1.2022
|-1.60
|7892.62
|1859
|2004.08.04 18:26
|buy
|930
|0.08
|1.2052
|1.1842
|1.2062
|1860
|2004.08.04 18:33
|buy
|931
|0.24
|1.2046
|1.1841
|1.2056
|1861
|2004.08.04 18:40
|buy
|932
|0.72
|1.2041
|1.1841
|1.2051
|1862
|2004.08.04 19:05
|t/p
|932
|0.72
|1.2051
|1.1841
|1.2051
|72.00
|7964.62
|1863
|2004.08.04 19:05
|close
|931
|0.24
|1.2051
|1.1841
|1.2056
|12.00
|7976.62
|1864
|2004.08.04 19:05
|close
|930
|0.08
|1.2050
|1.1842
|1.2062
|-1.60
|7975.02
|1865
|2004.08.04 19:11
|sell
|933
|0.08
|1.2044
|1.2254
|1.2034
|1866
|2004.08.04 22:47
|sell
|934
|0.24
|1.2049
|1.2254
|1.2039
|1867
|2004.08.05 00:10
|sell
|935
|0.72
|1.2055
|1.2255
|1.2045
|1868
|2004.08.05 02:49
|t/p
|935
|0.72
|1.2045
|1.2255
|1.2045
|72.00
|8047.02
|1869
|2004.08.05 02:49
|close
|934
|0.24
|1.2045
|1.2254
|1.2039
|9.96
|8056.98
|1870
|2004.08.05 02:49
|close
|933
|0.08
|1.2044
|1.2254
|1.2034
|0.12
|8057.10
|1871
|2004.08.05 02:55
|buy
|936
|0.08
|1.2048
|1.1838
|1.2058
|1872
|2004.08.05 08:21
|t/p
|936
|0.08
|1.2058
|1.1838
|1.2058
|8.00
|8065.10
|1873
|2004.08.05 08:36
|sell
|937
|0.08
|1.2064
|1.2274
|1.2054
|1874
|2004.08.05 09:01
|sell
|938
|0.24
|1.2069
|1.2274
|1.2059
|1875
|2004.08.05 09:58
|t/p
|938
|0.24
|1.2059
|1.2274
|1.2059
|24.00
|8089.10
|1876
|2004.08.05 09:58
|close
|937
|0.08
|1.2057
|1.2274
|1.2054
|5.60
|8094.70
|1877
|2004.08.05 10:10
|buy
|939
|0.08
|1.2057
|1.1847
|1.2067
|1878
|2004.08.05 13:02
|buy
|940
|0.24
|1.2052
|1.1847
|1.2062
|1879
|2004.08.05 13:02
|buy
|941
|0.72
|1.2047
|1.1847
|1.2057
|1880
|2004.08.05 13:03
|buy
|942
|2.16
|1.2042
|1.1847
|1.2052
|1881
|2004.08.05 13:04
|close
|942
|2.16
|1.2045
|1.1847
|1.2052
|64.80
|8159.50
|1882
|2004.08.05 13:04
|close
|941
|0.72
|1.2046
|1.1847
|1.2057
|-7.20
|8152.30
|1883
|2004.08.05 13:04
|close
|940
|0.24
|1.2045
|1.1847
|1.2062
|-16.80
|8135.50
|1884
|2004.08.05 13:04
|close
|939
|0.08
|1.2046
|1.1847
|1.2067
|-8.80
|8126.70
|1885
|2004.08.05 13:16
|buy
|943
|0.08
|1.2052
|1.1842
|1.2062
|1886
|2004.08.05 13:17
|buy
|944
|0.24
|1.2046
|1.1841
|1.2056
|1887
|2004.08.05 13:21
|buy
|945
|0.72
|1.2040
|1.1840
|1.2050
|1888
|2004.08.05 14:30
|t/p
|945
|0.72
|1.2050
|1.1840
|1.2050
|72.00
|8198.70
|1889
|2004.08.05 14:30
|close
|944
|0.24
|1.2050
|1.1841
|1.2056
|9.60
|8208.30
|1890
|2004.08.05 14:30
|close
|943
|0.08
|1.2051
|1.1842
|1.2062
|-0.80
|8207.50
|1891
|2004.08.05 18:00
|buy
|946
|0.08
|1.2049
|1.1839
|1.2059
|1892
|2004.08.05 18:48
|t/p
|946
|0.08
|1.2059
|1.1839
|1.2059
|8.00
|8215.50
|1893
|2004.08.05 18:59
|sell
|947
|0.08
|1.2055
|1.2265
|1.2045
|1894
|2004.08.05 19:22
|sell
|948
|0.24
|1.2061
|1.2266
|1.2051
|1895
|2004.08.05 19:44
|sell
|949
|0.72
|1.2068
|1.2268
|1.2058
|1896
|2004.08.05 21:04
|t/p
|949
|0.72
|1.2058
|1.2268
|1.2058
|72.00
|8287.50
|1897
|2004.08.05 21:04
|close
|948
|0.24
|1.2058
|1.2266
|1.2051
|7.20
|8294.70
|1898
|2004.08.05 21:04
|close
|947
|0.08
|1.2059
|1.2265
|1.2045
|-3.20
|8291.50
|1899
|2004.08.05 21:14
|buy
|950
|0.08
|1.2059
|1.1849
|1.2069
|1900
|2004.08.05 23:11
|buy
|951
|0.24
|1.2054
|1.1849
|1.2064
|1901
|2004.08.06 00:10
|buy
|952
|0.72
|1.2049
|1.1849
|1.2059
|1902
|2004.08.06 03:34
|t/p
|952
|0.72
|1.2059
|1.1849
|1.2059
|72.00
|8363.50
|1903
|2004.08.06 03:34
|close
|951
|0.24
|1.2059
|1.1849
|1.2064
|10.63
|8374.13
|1904
|2004.08.06 03:34
|close
|950
|0.08
|1.2060
|1.1849
|1.2069
|0.34
|8374.48
|1905
|2004.08.06 03:46
|sell
|953
|0.08
|1.2060
|1.2270
|1.2050
|1906
|2004.08.06 03:56
|sell
|954
|0.24
|1.2065
|1.2270
|1.2055
|1907
|2004.08.06 06:31
|sell
|955
|0.72
|1.2070
|1.2270
|1.2060
|1908
|2004.08.06 07:20
|sell
|956
|2.16
|1.2076
|1.2271
|1.2066
|1909
|2004.08.06 08:31
|close
|956
|2.16
|1.2073
|1.2271
|1.2066
|64.80
|8439.28
|1910
|2004.08.06 08:31
|close
|955
|0.72
|1.2072
|1.2270
|1.2060
|-14.40
|8424.88
|1911
|2004.08.06 08:32
|close
|954
|0.24
|1.2074
|1.2270
|1.2055
|-21.60
|8403.28
|1912
|2004.08.06 08:32
|close
|953
|0.08
|1.2073
|1.2270
|1.2050
|-10.40
|8392.88
|1913
|2004.08.06 08:42
|buy
|957
|0.08
|1.2073
|1.1863
|1.2083
|1914
|2004.08.06 09:05
|buy
|958
|0.24
|1.2067
|1.1862
|1.2077
|1915
|2004.08.06 09:12
|buy
|959
|0.72
|1.2061
|1.1861
|1.2071
|1916
|2004.08.06 10:31
|buy
|960
|2.16
|1.2055
|1.1860
|1.2065
|1917
|2004.08.06 10:31
|close
|960
|2.16
|1.2059
|1.1860
|1.2065
|86.43
|8479.31
|1918
|2004.08.06 10:31
|close
|959
|0.72
|1.2058
|1.1861
|1.2071
|-21.60
|8457.71
|1919
|2004.08.06 10:31
|close
|958
|0.24
|1.2057
|1.1862
|1.2077
|-24.00
|8433.71
|1920
|2004.08.06 10:32
|close
|957
|0.08
|1.2056
|1.1863
|1.2083
|-13.60
|8420.11
|1921
|2004.08.06 10:38
|buy
|961
|0.08
|1.2061
|1.1851
|1.2071
|1922
|2004.08.06 11:56
|buy
|962
|0.24
|1.2054
|1.1849
|1.2064
|1923
|2004.08.06 13:11
|buy
|963
|0.72
|1.2049
|1.1849
|1.2059
|1924
|2004.08.06 14:09
|t/p
|963
|0.72
|1.2059
|1.1849
|1.2059
|72.00
|8492.11
|1925
|2004.08.06 14:09
|close
|962
|0.24
|1.2059
|1.1849
|1.2064
|12.00
|8504.11
|1926
|2004.08.06 14:09
|close
|961
|0.08
|1.2058
|1.1851
|1.2071
|-2.40
|8501.71
|1927
|2004.08.06 18:05
|sell
|964
|0.09
|1.2269
|1.2479
|1.2259
|1928
|2004.08.06 18:45
|sell
|965
|0.24
|1.2274
|1.2479
|1.2264
|1929
|2004.08.06 20:15
|sell
|966
|0.72
|1.2280
|1.2480
|1.2270
|1930
|2004.08.06 20:31
|t/p
|966
|0.72
|1.2270
|1.2480
|1.2270
|72.00
|8573.71
|1931
|2004.08.06 20:31
|close
|965
|0.24
|1.2270
|1.2479
|1.2264
|9.60
|8583.31
|1932
|2004.08.06 20:31
|close
|964
|0.09
|1.2269
|1.2479
|1.2259
|0.00
|8583.31
|1933
|2004.08.06 20:39
|buy
|967
|0.09
|1.2273
|1.2063
|1.2283
|1934
|2004.08.06 21:29
|t/p
|967
|0.09
|1.2283
|1.2063
|1.2283
|9.00
|8592.31
|1935
|2004.08.06 21:41
|sell
|968
|0.09
|1.2286
|1.2496
|1.2276
|1936
|2004.08.09 00:26
|t/p
|968
|0.09
|1.2276
|1.2496
|1.2276
|9.04
|8601.35
|1937
|2004.08.09 00:40
|buy
|969
|0.09
|1.2277
|1.2067
|1.2287
|1938
|2004.08.09 00:58
|buy
|970
|0.27
|1.2271
|1.2066
|1.2281
|1939
|2004.08.09 02:15
|t/p
|970
|0.27
|1.2281
|1.2066
|1.2281
|27.00
|8628.35
|1940
|2004.08.09 02:15
|close
|969
|0.09
|1.2281
|1.2067
|1.2287
|3.60
|8631.95
|1941
|2004.08.09 02:30
|sell
|971
|0.09
|1.2282
|1.2492
|1.2272
|1942
|2004.08.09 03:04
|t/p
|971
|0.09
|1.2272
|1.2492
|1.2272
|9.00
|8640.95
|1943
|2004.08.09 03:21
|buy
|972
|0.09
|1.2267
|1.2057
|1.2277
|1944
|2004.08.09 04:44
|t/p
|972
|0.09
|1.2277
|1.2057
|1.2277
|9.00
|8649.95
|1945
|2004.08.09 04:55
|sell
|973
|0.09
|1.2278
|1.2488
|1.2268
|1946
|2004.08.09 05:21
|sell
|974
|0.27
|1.2283
|1.2488
|1.2273
|1947
|2004.08.09 08:47
|t/p
|974
|0.27
|1.2273
|1.2488
|1.2273
|27.00
|8676.95
|1948
|2004.08.09 08:47
|close
|973
|0.09
|1.2272
|1.2488
|1.2268
|5.40
|8682.35
|1949
|2004.08.09 08:58
|buy
|975
|0.09
|1.2272
|1.2062
|1.2282
|1950
|2004.08.09 09:03
|buy
|976
|0.27
|1.2266
|1.2061
|1.2276
|1951
|2004.08.09 09:34
|buy
|977
|0.81
|1.2261
|1.2061
|1.2271
|1952
|2004.08.09 09:38
|buy
|978
|2.43
|1.2255
|1.2060
|1.2265
|1953
|2004.08.09 09:40
|close
|978
|2.43
|1.2258
|1.2060
|1.2265
|72.91
|8755.26
|1954
|2004.08.09 09:40
|close
|977
|0.81
|1.2258
|1.2061
|1.2271
|-24.29
|8730.97
|1955
|2004.08.09 09:40
|close
|976
|0.27
|1.2257
|1.2061
|1.2276
|-24.30
|8706.67
|1956
|2004.08.09 09:40
|close
|975
|0.09
|1.2258
|1.2062
|1.2282
|-12.60
|8694.07
|1957
|2004.08.09 09:44
|buy
|979
|0.09
|1.2259
|1.2049
|1.2269
|1958
|2004.08.09 09:50
|buy
|980
|0.27
|1.2254
|1.2049
|1.2264
|1959
|2004.08.09 10:18
|t/p
|980
|0.27
|1.2264
|1.2049
|1.2264
|27.00
|8721.07
|1960
|2004.08.09 10:18
|close
|979
|0.09
|1.2264
|1.2049
|1.2269
|4.50
|8725.57
|1961
|2004.08.09 10:23
|sell
|981
|0.09
|1.2261
|1.2471
|1.2251
|1962
|2004.08.09 10:36
|sell
|982
|0.27
|1.2266
|1.2471
|1.2256
|1963
|2004.08.09 10:38
|sell
|983
|0.81
|1.2271
|1.2471
|1.2261
|1964
|2004.08.09 12:04
|t/p
|983
|0.81
|1.2261
|1.2471
|1.2261
|81.00
|8806.57
|1965
|2004.08.09 12:04
|close
|982
|0.27
|1.2259
|1.2471
|1.2256
|18.90
|8825.47
|1966
|2004.08.09 12:04
|close
|981
|0.09
|1.2261
|1.2471
|1.2251
|0.00
|8825.47
|1967
|2004.08.09 12:05
|buy
|984
|0.09
|1.2268
|1.2058
|1.2278
|1968
|2004.08.09 12:18
|buy
|985
|0.27
|1.2262
|1.2057
|1.2272
|1969
|2004.08.09 12:59
|buy
|986
|0.81
|1.2257
|1.2057
|1.2267
|1970
|2004.08.09 13:01
|buy
|987
|2.43
|1.2251
|1.2056
|1.2261
|1971
|2004.08.09 13:02
|close
|987
|2.43
|1.2254
|1.2056
|1.2261
|72.90
|8898.37
|1972
|2004.08.09 13:02
|close
|986
|0.81
|1.2255
|1.2057
|1.2267
|-16.20
|8882.17
|1973
|2004.08.09 13:02
|close
|985
|0.27
|1.2254
|1.2057
|1.2272
|-21.60
|8860.57
|1974
|2004.08.09 13:02
|close
|984
|0.09
|1.2255
|1.2058
|1.2278
|-11.70
|8848.87
|1975
|2004.08.09 13:13
|buy
|988
|0.09
|1.2258
|1.2048
|1.2268
|1976
|2004.08.09 14:12
|buy
|989
|0.27
|1.2252
|1.2047
|1.2262
|1977
|2004.08.09 14:13
|buy
|990
|0.81
|1.2247
|1.2047
|1.2257
|1978
|2004.08.09 14:24
|t/p
|990
|0.81
|1.2257
|1.2047
|1.2257
|81.00
|8929.87
|1979
|2004.08.09 14:24
|close
|989
|0.27
|1.2257
|1.2047
|1.2262
|13.50
|8943.37
|1980
|2004.08.09 14:24
|close
|988
|0.09
|1.2258
|1.2048
|1.2268
|0.00
|8943.37
|1981
|2004.08.09 18:04
|buy
|991
|0.09
|1.2261
|1.2051
|1.2271
|1982
|2004.08.09 18:11
|buy
|992
|0.27
|1.2255
|1.2050
|1.2265
|1983
|2004.08.09 19:06
|t/p
|992
|0.27
|1.2265
|1.2050
|1.2265
|27.00
|8970.37
|1984
|2004.08.09 19:06
|close
|991
|0.09
|1.2265
|1.2051
|1.2271
|3.60
|8973.97
|1985
|2004.08.09 19:11
|sell
|993
|0.09
|1.2260
|1.2470
|1.2250
|1986
|2004.08.09 19:36
|sell
|994
|0.27
|1.2265
|1.2470
|1.2255
|1987
|2004.08.09 20:18
|sell
|995
|0.81
|1.2270
|1.2470
|1.2260
|1988
|2004.08.09 20:20
|sell
|996
|2.43
|1.2275
|1.2470
|1.2265
|1989
|2004.08.09 21:03
|close
|996
|2.43
|1.2272
|1.2470
|1.2265
|72.92
|9046.89
|1990
|2004.08.09 21:03
|close
|995
|0.81
|1.2273
|1.2470
|1.2260
|-24.30
|9022.59
|1991
|2004.08.09 21:03
|close
|994
|0.27
|1.2272
|1.2470
|1.2255
|-18.90
|9003.69
|1992
|2004.08.09 21:03
|close
|993
|0.09
|1.2273
|1.2470
|1.2250
|-11.70
|8991.99
|1993
|2004.08.09 21:14
|sell
|997
|0.09
|1.2275
|1.2485
|1.2265
|1994
|2004.08.10 02:02
|t/p
|997
|0.09
|1.2265
|1.2485
|1.2265
|9.04
|9001.04
|1995
|2004.08.10 02:12
|buy
|998
|0.09
|1.2268
|1.2058
|1.2278
|1996
|2004.08.10 03:39
|t/p
|998
|0.09
|1.2278
|1.2058
|1.2278
|9.00
|9010.04
|1997
|2004.08.10 03:46
|sell
|999
|0.09
|1.2274
|1.2484
|1.2264
|1998
|2004.08.10 04:12
|sell
|1000
|0.27
|1.2279
|1.2484
|1.2269
|1999
|2004.08.10 06:13
|t/p
|1000
|0.27
|1.2269
|1.2484
|1.2269
|27.00
|9037.04
|2000
|2004.08.10 06:13
|close
|999
|0.09
|1.2269
|1.2484
|1.2264
|4.50
|9041.54
|2001
|2004.08.10 06:23
|buy
|1001
|0.09
|1.2272
|1.2062
|1.2282
|2002
|2004.08.10 09:13
|t/p
|1001
|0.09
|1.2282
|1.2062
|1.2282
|9.00
|9050.54
|2003
|2004.08.10 09:27
|sell
|1002
|0.09
|1.2282
|1.2492
|1.2272
|2004
|2004.08.10 10:17
|t/p
|1002
|0.09
|1.2272
|1.2492
|1.2272
|9.00
|9059.54
|2005
|2004.08.10 10:18
|buy
|1003
|0.09
|1.2277
|1.2067
|1.2287
|2006
|2004.08.10 10:31
|buy
|1004
|0.27
|1.2271
|1.2066
|1.2281
|2007
|2004.08.10 12:59
|t/p
|1004
|0.27
|1.2281
|1.2066
|1.2281
|27.00
|9086.54
|2008
|2004.08.10 12:59
|close
|1003
|0.09
|1.2281
|1.2067
|1.2287
|3.60
|9090.14
|2009
|2004.08.10 13:06
|sell
|1005
|0.09
|1.2275
|1.2485
|1.2265
|2010
|2004.08.10 13:18
|sell
|1006
|0.27
|1.2280
|1.2485
|1.2270
|2011
|2004.08.10 15:54
|sell
|1007
|0.81
|1.2287
|1.2487
|1.2277
|2012
|2004.08.10 15:54
|sell
|1008
|2.43
|1.2292
|1.2487
|1.2282
|2013
|2004.08.10 18:50
|close
|1008
|2.43
|1.2289
|1.2487
|1.2282
|72.89
|9163.03
|2014
|2004.08.10 18:50
|close
|1007
|0.81
|1.2290
|1.2487
|1.2277
|-24.30
|9138.73
|2015
|2004.08.10 18:50
|close
|1006
|0.27
|1.2289
|1.2485
|1.2270
|-24.30
|9114.43
|2016
|2004.08.10 18:50
|close
|1005
|0.09
|1.2290
|1.2485
|1.2265
|-13.50
|9100.93
|2017
|2004.08.10 18:57
|buy
|1009
|0.09
|1.2293
|1.2083
|1.2303
|2018
|2004.08.10 19:30
|t/p
|1009
|0.09
|1.2303
|1.2083
|1.2303
|9.00
|9109.93
|2019
|2004.08.10 19:41
|sell
|1010
|0.09
|1.2301
|1.2511
|1.2291
|2020
|2004.08.10 20:09
|sell
|1011
|0.27
|1.2306
|1.2511
|1.2296
|2021
|2004.08.10 20:15
|t/p
|1011
|0.27
|1.2296
|1.2511
|1.2296
|27.00
|9136.93
|2022
|2004.08.10 20:15
|close
|1010
|0.09
|1.2295
|1.2511
|1.2291
|5.40
|9142.33
|2023
|2004.08.10 20:35
|buy
|1012
|0.09
|1.2269
|1.2059
|1.2279
|2024
|2004.08.10 20:39
|buy
|1013
|0.27
|1.2263
|1.2058
|1.2273
|2025
|2004.08.10 20:47
|buy
|1014
|0.81
|1.2256
|1.2056
|1.2266
|2026
|2004.08.10 20:49
|buy
|1015
|2.43
|1.2250
|1.2055
|1.2260
|2027
|2004.08.12 09:04
|close
|1015
|2.43
|1.2253
|1.2055
|1.2260
|17.50
|9159.82
|2028
|2004.08.12 09:04
|close
|1014
|0.81
|1.2252
|1.2056
|1.2266
|-50.87
|9108.95
|2029
|2004.08.12 09:04
|close
|1013
|0.27
|1.2253
|1.2058
|1.2273
|-33.16
|9075.80
|2030
|2004.08.12 09:04
|close
|1012
|0.09
|1.2254
|1.2059
|1.2279
|-15.55
|9060.25
|2031
|2004.08.12 09:13
|sell
|1016
|0.09
|1.2251
|1.2461
|1.2241
|2032
|2004.08.12 10:23
|sell
|1017
|0.27
|1.2257
|1.2462
|1.2247
|2033
|2004.08.12 10:32
|sell
|1018
|0.81
|1.2262
|1.2462
|1.2252
|2034
|2004.08.12 10:44
|sell
|1019
|2.43
|1.2268
|1.2463
|1.2258
|2035
|2004.08.12 11:22
|close
|1019
|2.43
|1.2265
|1.2463
|1.2258
|72.89
|9133.14
|2036
|2004.08.12 11:22
|close
|1018
|0.81
|1.2266
|1.2462
|1.2252
|-32.39
|9100.75
|2037
|2004.08.12 11:22
|close
|1017
|0.27
|1.2267
|1.2462
|1.2247
|-27.00
|9073.75
|2038
|2004.08.12 11:22
|close
|1016
|0.09
|1.2265
|1.2461
|1.2241
|-12.60
|9061.15
|2039
|2004.08.12 11:40
|buy
|1020
|0.09
|1.2261
|1.2051
|1.2271
|2040
|2004.08.12 14:07
|buy
|1021
|0.27
|1.2256
|1.2051
|1.2266
|2041
|2004.08.12 14:21
|t/p
|1021
|0.27
|1.2266
|1.2051
|1.2266
|27.00
|9088.15
|2042
|2004.08.12 14:21
|close
|1020
|0.09
|1.2266
|1.2051
|1.2271
|4.50
|9092.65
|2043
|2004.08.12 18:07
|buy
|1022
|0.09
|1.2226
|1.2016
|1.2236
|2044
|2004.08.12 18:22
|t/p
|1022
|0.09
|1.2236
|1.2016
|1.2236
|9.00
|9101.65
|2045
|2004.08.12 18:25
|sell
|1023
|0.09
|1.2233
|1.2443
|1.2223
|2046
|2004.08.12 18:44
|sell
|1024
|0.27
|1.2238
|1.2443
|1.2228
|2047
|2004.08.12 19:06
|sell
|1025
|0.81
|1.2244
|1.2444
|1.2234
|2048
|2004.08.12 19:21
|sell
|1026
|2.43
|1.2249
|1.2444
|1.2239
|2049
|2004.08.12 19:28
|close
|1026
|2.43
|1.2246
|1.2444
|1.2239
|72.89
|9174.54
|2050
|2004.08.12 19:28
|close
|1025
|0.81
|1.2247
|1.2444
|1.2234
|-24.30
|9150.24
|2051
|2004.08.12 19:28
|close
|1024
|0.27
|1.2246
|1.2443
|1.2228
|-21.60
|9128.64
|2052
|2004.08.12 19:28
|close
|1023
|0.09
|1.2247
|1.2443
|1.2223
|-12.60
|9116.04
|2053
|2004.08.12 19:28
|sell
|1027
|0.09
|1.2246
|1.2456
|1.2236
|2054
|2004.08.12 20:50
|sell
|1028
|0.27
|1.2251
|1.2456
|1.2241
|2055
|2004.08.12 20:51
|sell
|1029
|0.81
|1.2257
|1.2457
|1.2247
|2056
|2004.08.12 23:29
|t/p
|1029
|0.81
|1.2247
|1.2457
|1.2247
|81.00
|9197.04
|2057
|2004.08.12 23:29
|close
|1028
|0.27
|1.2247
|1.2456
|1.2241
|10.80
|9207.84
|2058
|2004.08.12 23:29
|close
|1027
|0.09
|1.2249
|1.2456
|1.2236
|-2.70
|9205.14
|2059
|2004.08.12 23:37
|buy
|1030
|0.09
|1.2249
|1.2039
|1.2259
|2060
|2004.08.13 00:13
|buy
|1031
|0.27
|1.2243
|1.2038
|1.2253
|2061
|2004.08.13 00:22
|buy
|1032
|0.81
|1.2237
|1.2037
|1.2247
|2062
|2004.08.13 00:27
|buy
|1033
|2.43
|1.2231
|1.2036
|1.2241
|2063
|2004.08.13 00:33
|close
|1033
|2.43
|1.2234
|1.2036
|1.2241
|72.90
|9278.04
|2064
|2004.08.13 00:33
|close
|1032
|0.81
|1.2234
|1.2037
|1.2247
|-24.31
|9253.73
|2065
|2004.08.13 00:34
|close
|1031
|0.27
|1.2233
|1.2038
|1.2253
|-27.00
|9226.73
|2066
|2004.08.13 00:34
|close
|1030
|0.09
|1.2234
|1.2039
|1.2259
|-14.01
|9212.71
|2067
|2004.08.13 01:27
|sell
|1034
|0.09
|1.2243
|1.2453
|1.2233
|2068
|2004.08.13 02:00
|t/p
|1034
|0.09
|1.2233
|1.2453
|1.2233
|9.00
|9221.71
|2069
|2004.08.13 02:10
|buy
|1035
|0.09
|1.2237
|1.2027
|1.2247
|2070
|2004.08.13 02:18
|t/p
|1035
|0.09
|1.2247
|1.2027
|1.2247
|9.00
|9230.71
|2071
|2004.08.13 02:31
|sell
|1036
|0.09
|1.2248
|1.2458
|1.2238
|2072
|2004.08.13 03:33
|t/p
|1036
|0.09
|1.2238
|1.2458
|1.2238
|9.00
|9239.71
|2073
|2004.08.13 03:40
|buy
|1037
|0.09
|1.2243
|1.2033
|1.2253
|2074
|2004.08.13 03:49
|buy
|1038
|0.27
|1.2237
|1.2032
|1.2247
|2075
|2004.08.13 04:24
|buy
|1039
|0.81
|1.2231
|1.2031
|1.2241
|2076
|2004.08.13 06:25
|buy
|1040
|2.43
|1.2226
|1.2031
|1.2236
|2077
|2004.08.13 06:41
|close
|1040
|2.43
|1.2229
|1.2031
|1.2236
|72.91
|9312.62
|2078
|2004.08.13 06:41
|close
|1039
|0.81
|1.2229
|1.2031
|1.2241
|-16.21
|9296.41
|2079
|2004.08.13 06:42
|close
|1038
|0.27
|1.2228
|1.2032
|1.2247
|-24.30
|9272.11
|2080
|2004.08.13 06:42
|close
|1037
|0.09
|1.2228
|1.2033
|1.2253
|-13.50
|9258.61
|2081
|2004.08.13 06:51
|sell
|1041
|0.09
|1.2227
|1.2437
|1.2217
|2082
|2004.08.13 06:57
|sell
|1042
|0.27
|1.2232
|1.2437
|1.2222
|2083
|2004.08.13 07:49
|t/p
|1042
|0.27
|1.2222
|1.2437
|1.2222
|27.00
|9285.61
|2084
|2004.08.13 07:49
|close
|1041
|0.09
|1.2222
|1.2437
|1.2217
|4.50
|9290.11
|2085
|2004.08.13 08:00
|buy
|1043
|0.09
|1.2223
|1.2013
|1.2233
|2086
|2004.08.13 08:02
|buy
|1044
|0.27
|1.2218
|1.2013
|1.2228
|2087
|2004.08.13 08:09
|buy
|1045
|0.81
|1.2213
|1.2013
|1.2223
|2088
|2004.08.13 08:17
|buy
|1046
|2.43
|1.2207
|1.2012
|1.2217
|2089
|2004.08.13 08:22
|close
|1046
|2.43
|1.2210
|1.2012
|1.2217
|72.90
|9363.01
|2090
|2004.08.13 08:22
|close
|1045
|0.81
|1.2210
|1.2013
|1.2223
|-24.29
|9338.72
|2091
|2004.08.13 08:22
|close
|1044
|0.27
|1.2210
|1.2013
|1.2228
|-21.60
|9317.12
|2092
|2004.08.13 08:22
|close
|1043
|0.09
|1.2209
|1.2013
|1.2233
|-12.60
|9304.52
|2093
|2004.08.13 08:24
|buy
|1047
|0.09
|1.2211
|1.2001
|1.2221
|2094
|2004.08.13 08:25
|buy
|1048
|0.27
|1.2206
|1.2001
|1.2216
|2095
|2004.08.13 08:29
|buy
|1049
|0.81
|1.2201
|1.2001
|1.2211
|2096
|2004.08.13 08:32
|buy
|1050
|2.43
|1.2195
|1.2000
|1.2205
|2097
|2004.08.13 09:10
|close
|1050
|2.43
|1.2198
|1.2000
|1.2205
|72.90
|9377.42
|2098
|2004.08.13 09:10
|close
|1049
|0.81
|1.2197
|1.2001
|1.2211
|-32.39
|9345.03
|2099
|2004.08.13 09:10
|close
|1048
|0.27
|1.2198
|1.2001
|1.2216
|-21.60
|9323.43
|2100
|2004.08.13 09:10
|close
|1047
|0.09
|1.2197
|1.2001
|1.2221
|-12.60
|9310.83
|2101
|2004.08.13 09:22
|sell
|1051
|0.09
|1.2195
|1.2405
|1.2185
|2102
|2004.08.13 09:58
|t/p
|1051
|0.09
|1.2185
|1.2405
|1.2185
|9.00
|9319.83
|2103
|2004.08.13 10:03
|buy
|1052
|0.09
|1.2190
|1.1980
|1.2200
|2104
|2004.08.13 10:08
|t/p
|1052
|0.09
|1.2200
|1.1980
|1.2200
|9.00
|9328.83
|2105
|2004.08.13 10:15
|sell
|1053
|0.09
|1.2191
|1.2401
|1.2181
|2106
|2004.08.13 10:16
|sell
|1054
|0.27
|1.2196
|1.2401
|1.2186
|2107
|2004.08.13 11:17
|t/p
|1054
|0.27
|1.2186
|1.2401
|1.2186
|27.00
|9355.83
|2108
|2004.08.13 11:17
|close
|1053
|0.09
|1.2185
|1.2401
|1.2181
|5.40
|9361.23
|2109
|2004.08.13 11:23
|buy
|1055
|0.09
|1.2192
|1.1982
|1.2202
|2110
|2004.08.13 11:29
|t/p
|1055
|0.09
|1.2202
|1.1982
|1.2202
|9.00
|9370.23
|2111
|2004.08.13 11:42
|sell
|1056
|0.09
|1.2199
|1.2409
|1.2189
|2112
|2004.08.13 12:00
|sell
|1057
|0.27
|1.2205
|1.2410
|1.2195
|2113
|2004.08.13 13:17
|sell
|1058
|0.81
|1.2210
|1.2410
|1.2200
|2114
|2004.08.13 14:05
|sell
|1059
|2.43
|1.2216
|1.2411
|1.2206
|2115
|2004.08.13 14:11
|close
|1059
|2.43
|1.2212
|1.2411
|1.2206
|97.21
|9467.44
|2116
|2004.08.13 14:11
|close
|1058
|0.81
|1.2213
|1.2410
|1.2200
|-24.30
|9443.14
|2117
|2004.08.13 14:11
|close
|1057
|0.27
|1.2212
|1.2410
|1.2195
|-18.90
|9424.24
|2118
|2004.08.13 14:11
|close
|1056
|0.09
|1.2212
|1.2409
|1.2189
|-11.70
|9412.54
|2119
|2004.08.13 18:03
|sell
|1060
|0.09
|1.2353
|1.2563
|1.2343
|2120
|2004.08.13 18:10
|sell
|1061
|0.27
|1.2358
|1.2563
|1.2348
|2121
|2004.08.13 18:30
|sell
|1062
|0.81
|1.2364
|1.2564
|1.2354
|2122
|2004.08.13 18:31
|sell
|1063
|2.43
|1.2369
|1.2564
|1.2359
|2123
|2004.08.13 18:34
|close
|1063
|2.43
|1.2366
|1.2564
|1.2359
|72.90
|9485.44
|2124
|2004.08.13 18:34
|close
|1062
|0.81
|1.2366
|1.2564
|1.2354
|-16.20
|9469.24
|2125
|2004.08.13 18:35
|close
|1061
|0.27
|1.2366
|1.2563
|1.2348
|-21.60
|9447.64
|2126
|2004.08.13 18:35
|close
|1060
|0.09
|1.2366
|1.2563
|1.2343
|-11.70
|9435.94
|2127
|2004.08.13 18:37
|sell
|1064
|0.09
|1.2359
|1.2569
|1.2349
|2128
|2004.08.13 18:42
|sell
|1065
|0.27
|1.2365
|1.2570
|1.2355
|2129
|2004.08.13 19:51
|t/p
|1065
|0.27
|1.2355
|1.2570
|1.2355
|27.00
|9462.94
|2130
|2004.08.13 19:51
|close
|1064
|0.09
|1.2355
|1.2569
|1.2349
|3.60
|9466.54
|2131
|2004.08.13 20:00
|buy
|1066
|0.09
|1.2358
|1.2148
|1.2368
|2132
|2004.08.13 20:43
|t/p
|1066
|0.09
|1.2368
|1.2148
|1.2368
|9.00
|9475.54
|2133
|2004.08.13 20:57
|sell
|1067
|0.09
|1.2369
|1.2579
|1.2359
|2134
|2004.08.16 00:00
|sell
|1068
|0.27
|1.2374
|1.2579
|1.2364
|2135
|2004.08.16 00:02
|sell
|1069
|0.81
|1.2380
|1.2580
|1.2370
|2136
|2004.08.16 01:58
|t/p
|1069
|0.81
|1.2370
|1.2580
|1.2370
|81.00
|9556.54
|2137
|2004.08.16 01:58
|close
|1068
|0.27
|1.2370
|1.2579
|1.2364
|10.80
|9567.34
|2138
|2004.08.16 01:58
|close
|1067
|0.09
|1.2370
|1.2579
|1.2359
|-0.85
|9566.49
|2139
|2004.08.16 02:02
|buy
|1070
|0.10
|1.2376
|1.2166
|1.2386
|2140
|2004.08.16 02:28
|buy
|1071
|0.30
|1.2371
|1.2166
|1.2381
|2141
|2004.08.16 02:36
|buy
|1072
|0.90
|1.2366
|1.2166
|1.2376
|2142
|2004.08.16 04:25
|t/p
|1072
|0.90
|1.2376
|1.2166
|1.2376
|90.00
|9656.49
|2143
|2004.08.16 04:25
|close
|1071
|0.30
|1.2376
|1.2166
|1.2381
|15.00
|9671.49
|2144
|2004.08.16 04:25
|close
|1070
|0.10
|1.2376
|1.2166
|1.2386
|0.00
|9671.49
|2145
|2004.08.16 04:32
|sell
|1073
|0.10
|1.2371
|1.2581
|1.2361
|2146
|2004.08.16 07:45
|t/p
|1073
|0.10
|1.2361
|1.2581
|1.2361
|10.00
|9681.49
|2147
|2004.08.16 08:04
|buy
|1074
|0.10
|1.2354
|1.2144
|1.2364
|2148
|2004.08.16 08:46
|t/p
|1074
|0.10
|1.2364
|1.2144
|1.2364
|10.00
|9691.49
|2149
|2004.08.16 08:48
|sell
|1075
|0.10
|1.2359
|1.2569
|1.2349
|2150
|2004.08.16 09:29
|t/p
|1075
|0.10
|1.2349
|1.2569
|1.2349
|10.00
|9701.49
|2151
|2004.08.16 09:36
|buy
|1076
|0.10
|1.2353
|1.2143
|1.2363
|2152
|2004.08.16 09:56
|buy
|1077
|0.30
|1.2348
|1.2143
|1.2358
|2153
|2004.08.16 10:02
|buy
|1078
|0.90
|1.2342
|1.2142
|1.2352
|2154
|2004.08.16 10:53
|t/p
|1078
|0.90
|1.2352
|1.2142
|1.2352
|90.00
|9791.49
|2155
|2004.08.16 10:53
|close
|1077
|0.30
|1.2352
|1.2143
|1.2358
|12.00
|9803.49
|2156
|2004.08.16 10:53
|close
|1076
|0.10
|1.2353
|1.2143
|1.2363
|0.00
|9803.49
|2157
|2004.08.16 11:02
|sell
|1079
|0.10
|1.2349
|1.2559
|1.2339
|2158
|2004.08.16 11:27
|t/p
|1079
|0.10
|1.2339
|1.2559
|1.2339
|10.00
|9813.49
|2159
|2004.08.16 11:33
|buy
|1080
|0.10
|1.2341
|1.2131
|1.2351
|2160
|2004.08.16 13:49
|buy
|1081
|0.30
|1.2335
|1.2130
|1.2345
|2161
|2004.08.16 14:21
|t/p
|1081
|0.30
|1.2345
|1.2130
|1.2345
|30.00
|9843.49
|2162
|2004.08.16 14:21
|close
|1080
|0.10
|1.2345
|1.2131
|1.2351
|4.00
|9847.49
|2163
|2004.08.16 18:19
|sell
|1082
|0.10
|1.2340
|1.2550
|1.2330
|2164
|2004.08.16 18:24
|sell
|1083
|0.30
|1.2345
|1.2550
|1.2335
|2165
|2004.08.16 20:47
|sell
|1084
|0.90
|1.2350
|1.2550
|1.2340
|2166
|2004.08.16 21:02
|sell
|1085
|2.70
|1.2356
|1.2551
|1.2346
|2167
|2004.08.16 23:55
|close
|1085
|2.70
|1.2353
|1.2551
|1.2346
|80.99
|9928.48
|2168
|2004.08.16 23:55
|close
|1084
|0.90
|1.2354
|1.2550
|1.2340
|-35.99
|9892.49
|2169
|2004.08.16 23:56
|close
|1083
|0.30
|1.2354
|1.2550
|1.2335
|-27.00
|9865.49
|2170
|2004.08.16 23:57
|close
|1082
|0.10
|1.2357
|1.2550
|1.2330
|-17.00
|9848.49
|2171
|2004.08.17 00:01
|buy
|1086
|0.10
|1.2357
|1.2147
|1.2367
|2172
|2004.08.17 01:50
|buy
|1087
|0.30
|1.2351
|1.2146
|1.2361
|2173
|2004.08.17 02:59
|t/p
|1087
|0.30
|1.2361
|1.2146
|1.2361
|30.00
|9878.49
|2174
|2004.08.17 02:59
|close
|1086
|0.10
|1.2361
|1.2147
|1.2367
|4.00
|9882.49
|2175
|2004.08.17 03:05
|sell
|1088
|0.10
|1.2357
|1.2567
|1.2347
|2176
|2004.08.17 04:57
|sell
|1089
|0.30
|1.2362
|1.2567
|1.2352
|2177
|2004.08.17 05:28
|sell
|1090
|0.90
|1.2368
|1.2568
|1.2358
|2178
|2004.08.17 05:58
|t/p
|1090
|0.90
|1.2358
|1.2568
|1.2358
|90.00
|9972.49
|2179
|2004.08.17 05:58
|close
|1089
|0.30
|1.2358
|1.2567
|1.2352
|12.00
|9984.49
|2180
|2004.08.17 05:59
|close
|1088
|0.10
|1.2359
|1.2567
|1.2347
|-2.00
|9982.49
|2181
|2004.08.17 06:02
|buy
|1091
|0.10
|1.2361
|1.2151
|1.2371
|2182
|2004.08.17 07:19
|buy
|1092
|0.30
|1.2356
|1.2151
|1.2366
|2183
|2004.08.17 08:56
|t/p
|1092
|0.30
|1.2366
|1.2151
|1.2366
|30.00
|10012.49
|2184
|2004.08.17 08:56
|close
|1091
|0.10
|1.2366
|1.2151
|1.2371
|5.00
|10017.49
|2185
|2004.08.17 09:12
|sell
|1093
|0.10
|1.2371
|1.2581
|1.2361
|2186
|2004.08.17 09:48
|t/p
|1093
|0.10
|1.2361
|1.2581
|1.2361
|10.00
|10027.49
|2187
|2004.08.17 10:08
|buy
|1094
|0.10
|1.2352
|1.2142
|1.2362
|2188
|2004.08.17 10:37
|buy
|1095
|0.30
|1.2347
|1.2142
|1.2357
|2189
|2004.08.17 11:00
|buy
|1096
|0.90
|1.2341
|1.2141
|1.2351
|2190
|2004.08.17 12:20
|buy
|1097
|2.70
|1.2335
|1.2140
|1.2345
|2191
|2004.08.17 13:24
|close
|1097
|2.70
|1.2338
|1.2140
|1.2345
|81.01
|10108.50
|2192
|2004.08.17 13:24
|close
|1096
|0.90
|1.2339
|1.2141
|1.2351
|-17.99
|10090.51
|2193
|2004.08.17 13:24
|close
|1095
|0.30
|1.2339
|1.2142
|1.2357
|-24.00
|10066.51
|2194
|2004.08.17 13:25
|close
|1094
|0.10
|1.2340
|1.2142
|1.2362
|-12.00
|10054.51
|2195
|2004.08.17 13:32
|sell
|1098
|0.10
|1.2337
|1.2547
|1.2327
|2196
|2004.08.17 14:20
|sell
|1099
|0.30
|1.2342
|1.2547
|1.2332
|2197
|2004.08.17 14:30
|sell
|1100
|0.90
|1.2352
|1.2552
|1.2342
|2198
|2004.08.17 14:30
|sell
|1101
|2.70
|1.2358
|1.2553
|1.2348
|2199
|2004.08.17 14:38
|close
|1101
|2.70
|1.2354
|1.2553
|1.2348
|108.00
|10162.51
|2200
|2004.08.17 14:38
|close
|1100
|0.90
|1.2355
|1.2552
|1.2342
|-27.00
|10135.51
|2201
|2004.08.17 14:38
|close
|1099
|0.30
|1.2353
|1.2547
|1.2332
|-33.00
|10102.51
|2202
|2004.08.17 14:38
|close
|1098
|0.10
|1.2351
|1.2547
|1.2327
|-14.00
|10088.51
|2203
|2004.08.17 18:02
|buy
|1102
|0.10
|1.2333
|1.2123
|1.2343
|2204
|2004.08.17 18:04
|buy
|1103
|0.30
|1.2326
|1.2121
|1.2336
|2205
|2004.08.17 18:17
|t/p
|1103
|0.30
|1.2336
|1.2121
|1.2336
|30.00
|10118.51
|2206
|2004.08.17 18:17
|close
|1102
|0.10
|1.2336
|1.2123
|1.2343
|3.00
|10121.51
|2207
|2004.08.17 18:33
|sell
|1104
|0.10
|1.2340
|1.2550
|1.2330
|2208
|2004.08.17 21:30
|sell
|1105
|0.30
|1.2345
|1.2550
|1.2335
|2209
|2004.08.17 21:35
|sell
|1106
|0.90
|1.2350
|1.2550
|1.2340
|2210
|2004.08.17 22:28
|sell
|1107
|2.70
|1.2355
|1.2550
|1.2345
|2211
|2004.08.17 22:44
|close
|1107
|2.70
|1.2350
|1.2550
|1.2345
|135.04
|10256.55
|2212
|2004.08.17 22:44
|close
|1106
|0.90
|1.2350
|1.2550
|1.2340
|0.00
|10256.55
|2213
|2004.08.17 22:44
|close
|1105
|0.30
|1.2352
|1.2550
|1.2335
|-21.00
|10235.55
|2214
|2004.08.17 22:44
|close
|1104
|0.10
|1.2351
|1.2550
|1.2330
|-11.00
|10224.55
|2215
|2004.08.17 23:00
|buy
|1108
|0.10
|1.2355
|1.2145
|1.2365
|2216
|2004.08.17 23:15
|buy
|1109
|0.30
|1.2349
|1.2144
|1.2359
|2217
|2004.08.18 00:55
|buy
|1110
|0.90
|1.2343
|1.2143
|1.2353
|2218
|2004.08.18 02:31
|buy
|1111
|2.70
|1.2337
|1.2142
|1.2347
|2219
|2004.08.18 03:21
|close
|1111
|2.70
|1.2340
|1.2142
|1.2347
|81.00
|10305.55
|2220
|2004.08.18 03:21
|close
|1110
|0.90
|1.2340
|1.2143
|1.2353
|-26.99
|10278.56
|2221
|2004.08.18 03:21
|close
|1109
|0.30
|1.2340
|1.2144
|1.2359
|-28.71
|10249.85
|2222
|2004.08.18 03:21
|close
|1108
|0.10
|1.2339
|1.2145
|1.2365
|-16.57
|10233.28
|2223
|2004.08.18 03:27
|sell
|1112
|0.10
|1.2338
|1.2548
|1.2328
|2224
|2004.08.18 05:35
|sell
|1113
|0.30
|1.2344
|1.2549
|1.2334
|2225
|2004.08.18 07:08
|sell
|1114
|0.90
|1.2349
|1.2549
|1.2339
|2226
|2004.08.18 07:37
|sell
|1115
|2.70
|1.2354
|1.2549
|1.2344
|2227
|2004.08.18 07:56
|close
|1115
|2.70
|1.2350
|1.2549
|1.2344
|108.03
|10341.31
|2228
|2004.08.18 07:56
|close
|1114
|0.90
|1.2350
|1.2549
|1.2339
|-9.00
|10332.31
|2229
|2004.08.18 07:56
|close
|1113
|0.30
|1.2351
|1.2549
|1.2334
|-21.00
|10311.31
|2230
|2004.08.18 07:56
|close
|1112
|0.10
|1.2352
|1.2548
|1.2328
|-14.00
|10297.31
|2231
|2004.08.18 08:24
|sell
|1116
|0.10
|1.2358
|1.2568
|1.2348
|2232
|2004.08.18 08:26
|sell
|1117
|0.30
|1.2363
|1.2568
|1.2353
|2233
|2004.08.18 08:34
|t/p
|1117
|0.30
|1.2353
|1.2568
|1.2353
|30.00
|10327.31
|2234
|2004.08.18 08:34
|close
|1116
|0.10
|1.2351
|1.2568
|1.2348
|7.00
|10334.31
|2235
|2004.08.18 09:06
|buy
|1118
|0.10
|1.2338
|1.2128
|1.2348
|2236
|2004.08.18 09:20
|buy
|1119
|0.30
|1.2332
|1.2127
|1.2342
|2237
|2004.08.18 09:23
|buy
|1120
|0.90
|1.2327
|1.2127
|1.2337
|2238
|2004.08.18 09:39
|buy
|1121
|2.70
|1.2321
|1.2126
|1.2331
|2239
|2004.08.18 09:44
|close
|1121
|2.70
|1.2325
|1.2126
|1.2331
|107.99
|10442.30
|2240
|2004.08.18 09:44
|close
|1120
|0.90
|1.2324
|1.2127
|1.2337
|-27.00
|10415.30
|2241
|2004.08.18 09:44
|close
|1119
|0.30
|1.2325
|1.2127
|1.2342
|-21.00
|10394.30
|2242
|2004.08.18 09:44
|close
|1118
|0.10
|1.2324
|1.2128
|1.2348
|-14.00
|10380.30
|2243
|2004.08.18 09:45
|buy
|1122
|0.10
|1.2326
|1.2116
|1.2336
|2244
|2004.08.18 10:06
|buy
|1123
|0.30
|1.2319
|1.2114
|1.2329
|2245
|2004.08.18 10:26
|buy
|1124
|0.90
|1.2314
|1.2114
|1.2324
|2246
|2004.08.18 10:39
|t/p
|1124
|0.90
|1.2324
|1.2114
|1.2324
|90.00
|10470.30
|2247
|2004.08.18 10:39
|close
|1123
|0.30
|1.2324
|1.2114
|1.2329
|15.00
|10485.30
|2248
|2004.08.18 10:39
|close
|1122
|0.10
|1.2325
|1.2116
|1.2336
|-1.00
|10484.30
|2249
|2004.08.18 10:49
|sell
|1125
|0.10
|1.2320
|1.2530
|1.2310
|2250
|2004.08.18 10:50
|sell
|1126
|0.30
|1.2325
|1.2530
|1.2315
|2251
|2004.08.18 11:33
|sell
|1127
|0.90
|1.2330
|1.2530
|1.2320
|2252
|2004.08.18 11:52
|sell
|1128
|2.70
|1.2335
|1.2530
|1.2325
|2253
|2004.08.18 11:54
|close
|1128
|2.70
|1.2332
|1.2530
|1.2325
|80.99
|10565.29
|2254
|2004.08.18 11:54
|close
|1127
|0.90
|1.2333
|1.2530
|1.2320
|-27.00
|10538.29
|2255
|2004.08.18 11:54
|close
|1126
|0.30
|1.2333
|1.2530
|1.2315
|-24.00
|10514.29
|2256
|2004.08.18 11:54
|close
|1125
|0.10
|1.2333
|1.2530
|1.2310
|-13.00
|10501.29
|2257
|2004.08.18 11:55
|sell
|1129
|0.11
|1.2330
|1.2540
|1.2320
|2258
|2004.08.18 12:12
|sell
|1130
|0.30
|1.2336
|1.2541
|1.2326
|2259
|2004.08.18 12:57
|t/p
|1130
|0.30
|1.2326
|1.2541
|1.2326
|30.00
|10531.29
|2260
|2004.08.18 12:57
|close
|1129
|0.11
|1.2326
|1.2540
|1.2320
|4.40
|10535.69
|2261
|2004.08.18 13:07
|buy
|1131
|0.11
|1.2330
|1.2120
|1.2340
|2262
|2004.08.18 13:42
|buy
|1132
|0.33
|1.2324
|1.2119
|1.2334
|2263
|2004.08.18 14:46
|buy
|1133
|0.90
|1.2319
|1.2119
|1.2329
|2264
|2004.08.18 14:54
|buy
|1134
|2.70
|1.2313
|1.2118
|1.2323
|2265
|2004.08.18 15:14
|close
|1134
|2.70
|1.2316
|1.2118
|1.2323
|81.00
|10616.69
|2266
|2004.08.18 15:14
|close
|1133
|0.90
|1.2317
|1.2119
|1.2329
|-17.99
|10598.70
|2267
|2004.08.18 15:14
|close
|1132
|0.33
|1.2316
|1.2119
|1.2334
|-26.40
|10572.30
|2268
|2004.08.18 15:14
|close
|1131
|0.11
|1.2317
|1.2120
|1.2340
|-14.30
|10558.00
|2269
|2004.08.18 18:34
|sell
|1135
|0.11
|1.2321
|1.2531
|1.2311
|2270
|2004.08.18 19:03
|sell
|1136
|0.33
|1.2327
|1.2532
|1.2317
|2271
|2004.08.18 20:03
|t/p
|1136
|0.33
|1.2317
|1.2532
|1.2317
|33.00
|10591.00
|2272
|2004.08.18 20:03
|close
|1135
|0.11
|1.2316
|1.2531
|1.2311
|5.50
|10596.50
|2273
|2004.08.18 20:09
|buy
|1137
|0.11
|1.2319
|1.2109
|1.2329
|2274
|2004.08.18 21:01
|t/p
|1137
|0.11
|1.2329
|1.2109
|1.2329
|11.00
|10607.50
|2275
|2004.08.18 21:20
|sell
|1138
|0.11
|1.2339
|1.2549
|1.2329
|2276
|2004.08.18 23:46
|t/p
|1138
|0.11
|1.2329
|1.2549
|1.2329
|11.00
|10618.50
|2277
|2004.08.18 23:54
|buy
|1139
|0.11
|1.2333
|1.2123
|1.2343
|2278
|2004.08.19 02:26
|t/p
|1139
|0.11
|1.2343
|1.2123
|1.2343
|9.12
|10627.62
|2279
|2004.08.19 02:40
|sell
|1140
|0.11
|1.2344
|1.2554
|1.2334
|2280
|2004.08.19 04:58
|t/p
|1140
|0.11
|1.2334
|1.2554
|1.2334
|11.00
|10638.62
|2281
|2004.08.19 05:06
|buy
|1141
|0.11
|1.2337
|1.2127
|1.2347
|2282
|2004.08.19 09:02
|t/p
|1141
|0.11
|1.2347
|1.2127
|1.2347
|11.00
|10649.62
|2283
|2004.08.19 09:07
|sell
|1142
|0.11
|1.2346
|1.2556
|1.2336
|2284
|2004.08.19 09:09
|sell
|1143
|0.33
|1.2351
|1.2556
|1.2341
|2285
|2004.08.19 10:14
|t/p
|1143
|0.33
|1.2341
|1.2556
|1.2341
|33.00
|10682.62
|2286
|2004.08.19 10:14
|close
|1142
|0.11
|1.2340
|1.2556
|1.2336
|6.60
|10689.22
|2287
|2004.08.19 10:20
|buy
|1144
|0.11
|1.2342
|1.2132
|1.2352
|2288
|2004.08.19 10:42
|t/p
|1144
|0.11
|1.2352
|1.2132
|1.2352
|11.00
|10700.22
|2289
|2004.08.19 10:53
|sell
|1145
|0.11
|1.2349
|1.2559
|1.2339
|2290
|2004.08.19 11:14
|sell
|1146
|0.33
|1.2356
|1.2561
|1.2346
|2291
|2004.08.19 11:28
|sell
|1147
|0.99
|1.2361
|1.2561
|1.2351
|2292
|2004.08.19 11:31
|sell
|1148
|2.97
|1.2366
|1.2561
|1.2356
|2293
|2004.08.19 12:49
|close
|1148
|2.97
|1.2363
|1.2561
|1.2356
|89.12
|10789.34
|2294
|2004.08.19 12:49
|close
|1147
|0.99
|1.2364
|1.2561
|1.2351
|-29.70
|10759.64
|2295
|2004.08.19 12:49
|close
|1146
|0.33
|1.2363
|1.2561
|1.2346
|-23.10
|10736.54
|2296
|2004.08.19 12:49
|close
|1145
|0.11
|1.2364
|1.2559
|1.2339
|-16.50
|10720.04
|2297
|2004.08.19 13:02
|buy
|1149
|0.11
|1.2362
|1.2152
|1.2372
|2298
|2004.08.19 14:34
|t/p
|1149
|0.11
|1.2372
|1.2152
|1.2372
|11.00
|10731.04
|2299
|2004.08.19 18:10
|buy
|1150
|0.11
|1.2369
|1.2159
|1.2379
|2300
|2004.08.19 18:13
|buy
|1151
|0.33
|1.2364
|1.2159
|1.2374
|2301
|2004.08.19 18:17
|buy
|1152
|0.99
|1.2358
|1.2158
|1.2368
|2302
|2004.08.19 18:26
|buy
|1153
|2.97
|1.2352
|1.2157
|1.2362
|2303
|2004.08.19 19:01
|close
|1153
|2.97
|1.2355
|1.2157
|1.2362
|89.10
|10820.14
|2304
|2004.08.19 19:01
|close
|1152
|0.99
|1.2356
|1.2158
|1.2368
|-19.80
|10800.34
|2305
|2004.08.19 19:01
|close
|1151
|0.33
|1.2355
|1.2159
|1.2374
|-29.70
|10770.64
|2306
|2004.08.19 19:01
|close
|1150
|0.11
|1.2356
|1.2159
|1.2379
|-14.30
|10756.34
|2307
|2004.08.19 19:16
|sell
|1154
|0.11
|1.2359
|1.2569
|1.2349
|2308
|2004.08.19 19:20
|sell
|1155
|0.33
|1.2364
|1.2569
|1.2354
|2309
|2004.08.19 19:33
|sell
|1156
|0.99
|1.2369
|1.2569
|1.2359
|2310
|2004.08.20 05:44
|sell
|1157
|2.97
|1.2375
|1.2570
|1.2365
|2311
|2004.08.20 08:17
|close
|1157
|2.97
|1.2372
|1.2570
|1.2365
|89.10
|10845.44
|2312
|2004.08.20 08:17
|close
|1156
|0.99
|1.2371
|1.2569
|1.2359
|-19.29
|10826.14
|2313
|2004.08.20 08:17
|close
|1155
|0.33
|1.2370
|1.2569
|1.2354
|-19.64
|10806.51
|2314
|2004.08.20 08:18
|close
|1154
|0.11
|1.2370
|1.2569
|1.2349
|-12.05
|10794.46
|2315
|2004.08.20 08:27
|buy
|1158
|0.11
|1.2372
|1.2162
|1.2382
|2316
|2004.08.20 08:32
|buy
|1159
|0.33
|1.2366
|1.2161
|1.2376
|2317
|2004.08.20 10:15
|t/p
|1159
|0.33
|1.2376
|1.2161
|1.2376
|33.00
|10827.46
|2318
|2004.08.20 10:15
|close
|1158
|0.11
|1.2377
|1.2162
|1.2382
|5.50
|10832.96
|2319
|2004.08.20 10:19
|sell
|1160
|0.11
|1.2371
|1.2581
|1.2361
|2320
|2004.08.20 11:01
|t/p
|1160
|0.11
|1.2361
|1.2581
|1.2361
|11.00
|10843.96
|2321
|2004.08.20 11:11
|buy
|1161
|0.11
|1.2359
|1.2149
|1.2369
|2322
|2004.08.20 11:21
|buy
|1162
|0.33
|1.2354
|1.2149
|1.2364
|2323
|2004.08.20 11:24
|buy
|1163
|0.99
|1.2349
|1.2149
|1.2359
|2324
|2004.08.20 11:53
|buy
|1164
|2.97
|1.2343
|1.2148
|1.2353
|2325
|2004.08.23 20:17
|s/l
|1161
|0.11
|1.2149
|1.2149
|1.2369
|-231.63
|10612.34
|2326
|2004.08.23 20:17
|s/l
|1162
|0.33
|1.2149
|1.2149
|1.2364
|-678.38
|9933.95
|2327
|2004.08.23 20:17
|s/l
|1163
|0.99
|1.2149
|1.2149
|1.2359
|-1985.64
|7948.31
|2328
|2004.08.23 20:17
|s/l
|1164
|2.97
|1.2148
|1.2148
|1.2353
|-5808.43
|2139.88
|2329
|2004.08.23 20:25
|buy
|1165
|0.02
|1.2154
|1.1944
|1.2164
|2330
|2004.08.23 20:36
|buy
|1166
|0.06
|1.2148
|1.1943
|1.2158
|2331
|2004.08.23 20:59
|buy
|1167
|0.18
|1.2143
|1.1943
|1.2153
|2332
|2004.08.23 21:14
|buy
|1168
|0.54
|1.2136
|1.1941
|1.2146
|2333
|2004.08.23 21:26
|close
|1168
|0.54
|1.2139
|1.1941
|1.2146
|16.20
|2156.08
|2334
|2004.08.23 21:26
|close
|1167
|0.18
|1.2140
|1.1943
|1.2153
|-5.40
|2150.68
|2335
|2004.08.23 21:26
|close
|1166
|0.06
|1.2141
|1.1943
|1.2158
|-4.20
|2146.48
|2336
|2004.08.23 21:26
|close
|1165
|0.02
|1.2140
|1.1944
|1.2164
|-2.80
|2143.68
|2337
|2004.08.23 21:48
|sell
|1169
|0.02
|1.2140
|1.2350
|1.2130
|2338
|2004.08.23 22:40
|sell
|1170
|0.06
|1.2146
|1.2351
|1.2136
|2339
|2004.08.23 23:20
|t/p
|1170
|0.06
|1.2136
|1.2351
|1.2136
|6.00
|2149.68
|2340
|2004.08.23 23:20
|close
|1169
|0.02
|1.2136
|1.2350
|1.2130
|0.80
|2150.48
|2341
|2004.08.23 23:32
|buy
|1171
|0.02
|1.2137
|1.1927
|1.2147
|2342
|2004.08.24 00:58
|t/p
|1171
|0.02
|1.2147
|1.1927
|1.2147
|1.89
|2152.37
|2343
|2004.08.24 01:09
|sell
|1172
|0.02
|1.2145
|1.2355
|1.2135
|2344
|2004.08.24 05:24
|t/p
|1172
|0.02
|1.2135
|1.2355
|1.2135
|2.00
|2154.37
|2345
|2004.08.24 05:29
|buy
|1173
|0.02
|1.2136
|1.1926
|1.2146
|2346
|2004.08.24 05:45
|buy
|1174
|0.06
|1.2131
|1.1926
|1.2141
|2347
|2004.08.24 05:47
|buy
|1175
|0.18
|1.2125
|1.1925
|1.2135
|2348
|2004.08.24 05:48
|buy
|1176
|0.54
|1.2119
|1.1924
|1.2129
|2349
|2004.08.24 05:49
|close
|1176
|0.54
|1.2122
|1.1924
|1.2129
|16.20
|2170.57
|2350
|2004.08.24 05:49
|close
|1175
|0.18
|1.2121
|1.1925
|1.2135
|-7.20
|2163.37
|2351
|2004.08.24 05:49
|close
|1174
|0.06
|1.2122
|1.1926
|1.2141
|-5.40
|2157.97
|2352
|2004.08.24 05:50
|close
|1173
|0.02
|1.2123
|1.1926
|1.2146
|-2.60
|2155.37
|2353
|2004.08.24 05:55
|buy
|1177
|0.02
|1.2128
|1.1918
|1.2138
|2354
|2004.08.24 06:05
|t/p
|1177
|0.02
|1.2138
|1.1918
|1.2138
|2.00
|2157.37
|2355
|2004.08.24 06:17
|sell
|1178
|0.02
|1.2137
|1.2347
|1.2127
|2356
|2004.08.24 06:36
|sell
|1179
|0.06
|1.2143
|1.2348
|1.2133
|2357
|2004.08.24 06:59
|sell
|1180
|0.18
|1.2148
|1.2348
|1.2138
|2358
|2004.08.24 07:59
|sell
|1181
|0.54
|1.2154
|1.2349
|1.2144
|2359
|2004.08.24 08:14
|close
|1181
|0.54
|1.2151
|1.2349
|1.2144
|16.20
|2173.57
|2360
|2004.08.24 08:14
|close
|1180
|0.18
|1.2152
|1.2348
|1.2138
|-7.20
|2166.37
|2361
|2004.08.24 08:14
|close
|1179
|0.06
|1.2151
|1.2348
|1.2133
|-4.80
|2161.57
|2362
|2004.08.24 08:14
|close
|1178
|0.02
|1.2149
|1.2347
|1.2127
|-2.40
|2159.17
|2363
|2004.08.24 08:25
|buy
|1182
|0.02
|1.2150
|1.1940
|1.2160
|2364
|2004.08.24 08:52
|buy
|1183
|0.06
|1.2145
|1.1940
|1.2155
|2365
|2004.08.24 08:53
|buy
|1184
|0.18
|1.2139
|1.1939
|1.2149
|2366
|2004.08.24 09:20
|t/p
|1184
|0.18
|1.2149
|1.1939
|1.2149
|18.00
|2177.17
|2367
|2004.08.24 09:20
|close
|1183
|0.06
|1.2149
|1.1940
|1.2155
|2.40
|2179.57
|2368
|2004.08.24 09:20
|close
|1182
|0.02
|1.2150
|1.1940
|1.2160
|0.00
|2179.57
|2369
|2004.08.24 09:29
|sell
|1185
|0.02
|1.2147
|1.2357
|1.2137
|2370
|2004.08.24 10:15
|sell
|1186
|0.06
|1.2152
|1.2357
|1.2142
|2371
|2004.08.24 10:36
|sell
|1187
|0.18
|1.2158
|1.2358
|1.2148
|2372
|2004.08.24 11:28
|sell
|1188
|0.54
|1.2163
|1.2358
|1.2153
|2373
|2004.08.24 11:51
|close
|1188
|0.54
|1.2160
|1.2358
|1.2153
|16.20
|2195.77
|2374
|2004.08.24 11:51
|close
|1187
|0.18
|1.2161
|1.2358
|1.2148
|-5.40
|2190.37
|2375
|2004.08.24 11:51
|close
|1186
|0.06
|1.2160
|1.2357
|1.2142
|-4.80
|2185.57
|2376
|2004.08.24 11:51
|close
|1185
|0.02
|1.2161
|1.2357
|1.2137
|-2.80
|2182.77
|2377
|2004.08.24 12:16
|buy
|1189
|0.02
|1.2147
|1.1937
|1.2157
|2378
|2004.08.24 12:30
|buy
|1190
|0.06
|1.2141
|1.1936
|1.2151
|2379
|2004.08.24 12:47
|buy
|1191
|0.18
|1.2135
|1.1935
|1.2145
|2380
|2004.08.24 12:55
|buy
|1192
|0.54
|1.2129
|1.1934
|1.2139
|2381
|2004.08.24 13:00
|close
|1192
|0.54
|1.2132
|1.1934
|1.2139
|16.20
|2198.97
|2382
|2004.08.24 13:00
|close
|1191
|0.18
|1.2133
|1.1935
|1.2145
|-3.60
|2195.37
|2383
|2004.08.24 13:00
|close
|1190
|0.06
|1.2132
|1.1936
|1.2151
|-5.40
|2189.97
|2384
|2004.08.24 13:00
|close
|1189
|0.02
|1.2133
|1.1937
|1.2157
|-2.80
|2187.17
|2385
|2004.08.24 13:10
|buy
|1193
|0.02
|1.2132
|1.1922
|1.2142
|2386
|2004.08.24 13:33
|t/p
|1193
|0.02
|1.2142
|1.1922
|1.2142
|2.00
|2189.17
|2387
|2004.08.24 13:44
|sell
|1194
|0.02
|1.2143
|1.2353
|1.2133
|2388
|2004.08.24 14:18
|t/p
|1194
|0.02
|1.2133
|1.2353
|1.2133
|2.00
|2191.17
|2389
|2004.08.24 18:08
|buy
|1195
|0.02
|1.2099
|1.1889
|1.2109
|2390
|2004.08.24 18:09
|buy
|1196
|0.06
|1.2093
|1.1888
|1.2103
|2391
|2004.08.24 18:23
|buy
|1197
|0.18
|1.2088
|1.1888
|1.2098
|2392
|2004.08.24 18:25
|buy
|1198
|0.54
|1.2081
|1.1886
|1.2091
|2393
|2004.08.24 18:27
|close
|1198
|0.54
|1.2084
|1.1886
|1.2091
|16.20
|2207.37
|2394
|2004.08.24 18:27
|close
|1197
|0.18
|1.2083
|1.1888
|1.2098
|-9.00
|2198.37
|2395
|2004.08.24 18:27
|close
|1196
|0.06
|1.2084
|1.1888
|1.2103
|-5.40
|2192.97
|2396
|2004.08.24 18:27
|close
|1195
|0.02
|1.2084
|1.1889
|1.2109
|-3.00
|2189.97
|2397
|2004.08.24 18:37
|buy
|1199
|0.02
|1.2082
|1.1872
|1.2092
|2398
|2004.08.24 18:45
|buy
|1200
|0.06
|1.2076
|1.1871
|1.2086
|2399
|2004.08.24 18:45
|buy
|1201
|0.18
|1.2070
|1.1870
|1.2080
|2400
|2004.08.24 19:00
|buy
|1202
|0.54
|1.2064
|1.1869
|1.2074
|2401
|2004.08.24 19:01
|close
|1202
|0.54
|1.2067
|1.1869
|1.2074
|16.20
|2206.17
|2402
|2004.08.24 19:01
|close
|1201
|0.18
|1.2066
|1.1870
|1.2080
|-7.20
|2198.97
|2403
|2004.08.24 19:01
|close
|1200
|0.06
|1.2067
|1.1871
|1.2086
|-5.40
|2193.57
|2404
|2004.08.24 19:01
|close
|1199
|0.02
|1.2068
|1.1872
|1.2092
|-2.80
|2190.77
|2405
|2004.08.24 19:11
|buy
|1203
|0.02
|1.2070
|1.1860
|1.2080
|2406
|2004.08.24 19:21
|t/p
|1203
|0.02
|1.2080
|1.1860
|1.2080
|2.00
|2192.77
|2407
|2004.08.24 19:39
|sell
|1204
|0.02
|1.2084
|1.2294
|1.2074
|2408
|2004.08.24 19:43
|t/p
|1204
|0.02
|1.2074
|1.2294
|1.2074
|2.00
|2194.77
|2409
|2004.08.24 20:04
|sell
|1205
|0.02
|1.2087
|1.2297
|1.2077
|2410
|2004.08.24 20:34
|t/p
|1205
|0.02
|1.2077
|1.2297
|1.2077
|2.00
|2196.77
|2411
|2004.08.24 20:45
|buy
|1206
|0.02
|1.2068
|1.1858
|1.2078
|2412
|2004.08.24 21:01
|t/p
|1206
|0.02
|1.2078
|1.1858
|1.2078
|2.00
|2198.77
|2413
|2004.08.24 21:14
|sell
|1207
|0.02
|1.2076
|1.2286
|1.2066
|2414
|2004.08.24 21:21
|sell
|1208
|0.06
|1.2082
|1.2287
|1.2072
|2415
|2004.08.25 01:51
|t/p
|1208
|0.06
|1.2072
|1.2287
|1.2072
|6.03
|2204.80
|2416
|2004.08.25 01:51
|close
|1207
|0.02
|1.2071
|1.2286
|1.2066
|1.01
|2205.81
|2417
|2004.08.25 01:58
|buy
|1209
|0.02
|1.2074
|1.1864
|1.2084
|2418
|2004.08.25 02:00
|buy
|1210
|0.06
|1.2069
|1.1864
|1.2079
|2419
|2004.08.25 02:02
|buy
|1211
|0.18
|1.2064
|1.1864
|1.2074
|2420
|2004.08.25 02:05
|buy
|1212
|0.54
|1.2059
|1.1864
|1.2069
|2421
|2004.08.25 02:38
|close
|1212
|0.54
|1.2062
|1.1864
|1.2069
|16.20
|2222.01
|2422
|2004.08.25 02:38
|close
|1211
|0.18
|1.2061
|1.1864
|1.2074
|-5.40
|2216.61
|2423
|2004.08.25 02:38
|close
|1210
|0.06
|1.2063
|1.1864
|1.2079
|-3.60
|2213.01
|2424
|2004.08.25 02:38
|close
|1209
|0.02
|1.2065
|1.1864
|1.2084
|-1.80
|2211.21
|2425
|2004.08.25 02:52
|sell
|1213
|0.02
|1.2061
|1.2271
|1.2051
|2426
|2004.08.25 03:28
|sell
|1214
|0.06
|1.2066
|1.2271
|1.2056
|2427
|2004.08.25 05:07
|sell
|1215
|0.18
|1.2072
|1.2272
|1.2062
|2428
|2004.08.25 08:00
|sell
|1216
|0.54
|1.2077
|1.2272
|1.2067
|2429
|2004.08.25 13:51
|close
|1216
|0.54
|1.2074
|1.2272
|1.2067
|16.20
|2227.41
|2430
|2004.08.25 13:51
|close
|1215
|0.18
|1.2075
|1.2272
|1.2062
|-5.40
|2222.01
|2431
|2004.08.25 13:51
|close
|1214
|0.06
|1.2074
|1.2271
|1.2056
|-4.80
|2217.21
|2432
|2004.08.25 13:51
|close
|1213
|0.02
|1.2075
|1.2271
|1.2051
|-2.80
|2214.41
|2433
|2004.08.25 13:57
|buy
|1217
|0.02
|1.2081
|1.1871
|1.2091
|2434
|2004.08.25 14:30
|t/p
|1217
|0.02
|1.2091
|1.1871
|1.2091
|2.00
|2216.41
|2435
|2004.08.25 18:08
|buy
|1218
|0.02
|1.2096
|1.1886
|1.2106
|2436
|2004.08.25 18:30
|buy
|1219
|0.06
|1.2091
|1.1886
|1.2101
|2437
|2004.08.25 18:34
|buy
|1220
|0.18
|1.2086
|1.1886
|1.2096
|2438
|2004.08.25 18:37
|buy
|1221
|0.54
|1.2079
|1.1884
|1.2089
|2439
|2004.08.25 18:37
|close
|1221
|0.54
|1.2082
|1.1884
|1.2089
|16.21
|2232.62
|2440
|2004.08.25 18:37
|close
|1220
|0.18
|1.2081
|1.1886
|1.2096
|-9.00
|2223.62
|2441
|2004.08.25 18:37
|close
|1219
|0.06
|1.2082
|1.1886
|1.2101
|-5.40
|2218.22
|2442
|2004.08.25 18:37
|close
|1218
|0.02
|1.2080
|1.1886
|1.2106
|-3.20
|2215.02
|2443
|2004.08.25 18:45
|buy
|1222
|0.02
|1.2084
|1.1874
|1.2094
|2444
|2004.08.25 19:09
|buy
|1223
|0.06
|1.2078
|1.1873
|1.2088
|2445
|2004.08.25 19:31
|t/p
|1223
|0.06
|1.2088
|1.1873
|1.2088
|6.00
|2221.02
|2446
|2004.08.25 19:31
|close
|1222
|0.02
|1.2088
|1.1874
|1.2094
|0.80
|2221.82
|2447
|2004.08.25 19:45
|sell
|1224
|0.02
|1.2088
|1.2298
|1.2078
|2448
|2004.08.25 19:56
|sell
|1225
|0.06
|1.2093
|1.2298
|1.2083
|2449
|2004.08.25 21:04
|t/p
|1225
|0.06
|1.2083
|1.2298
|1.2083
|6.00
|2227.82
|2450
|2004.08.25 21:04
|close
|1224
|0.02
|1.2083
|1.2298
|1.2078
|1.00
|2228.82
|2451
|2004.08.25 21:10
|buy
|1226
|0.02
|1.2088
|1.1878
|1.2098
|2452
|2004.08.25 22:58
|buy
|1227
|0.06
|1.2083
|1.1878
|1.2093
|2453
|2004.08.26 02:04
|buy
|1228
|0.18
|1.2077
|1.1877
|1.2087
|2454
|2004.08.26 02:28
|buy
|1229
|0.54
|1.2071
|1.1876
|1.2081
|2455
|2004.08.26 03:20
|close
|1229
|0.54
|1.2075
|1.1876
|1.2081
|21.60
|2250.42
|2456
|2004.08.26 03:20
|close
|1228
|0.18
|1.2074
|1.1877
|1.2087
|-5.40
|2245.02
|2457
|2004.08.26 03:20
|close
|1227
|0.06
|1.2075
|1.1878
|1.2093
|-5.83
|2239.19
|2458
|2004.08.26 03:20
|close
|1226
|0.02
|1.2075
|1.1878
|1.2098
|-2.94
|2236.25
|2459
|2004.08.26 03:28
|sell
|1230
|0.02
|1.2067
|1.2277
|1.2057
|2460
|2004.08.26 03:31
|sell
|1231
|0.06
|1.2072
|1.2277
|1.2062
|2461
|2004.08.26 04:24
|sell
|1232
|0.18
|1.2078
|1.2278
|1.2068
|2462
|2004.08.26 07:00
|t/p
|1232
|0.18
|1.2068
|1.2278
|1.2068
|18.00
|2254.25
|2463
|2004.08.26 07:00
|close
|1231
|0.06
|1.2068
|1.2277
|1.2062
|2.40
|2256.65
|2464
|2004.08.26 07:00
|close
|1230
|0.02
|1.2068
|1.2277
|1.2057
|-0.20
|2256.45
|2465
|2004.08.26 07:15
|buy
|1233
|0.02
|1.2062
|1.1852
|1.2072
|2466
|2004.08.26 07:27
|buy
|1234
|0.06
|1.2056
|1.1851
|1.2066
|2467
|2004.08.26 07:58
|buy
|1235
|0.18
|1.2050
|1.1850
|1.2060
|2468
|2004.08.26 07:58
|buy
|1236
|0.54
|1.2044
|1.1849
|1.2054
|2469
|2004.08.26 07:58
|close
|1236
|0.54
|1.2047
|1.1849
|1.2054
|16.20
|2272.65
|2470
|2004.08.26 07:58
|close
|1235
|0.18
|1.2048
|1.1850
|1.2060
|-3.60
|2269.05
|2471
|2004.08.26 07:58
|close
|1234
|0.06
|1.2049
|1.1851
|1.2066
|-4.20
|2264.85
|2472
|2004.08.26 07:58
|close
|1233
|0.02
|1.2050
|1.1852
|1.2072
|-2.40
|2262.45
|2473
|2004.08.26 08:02
|buy
|1237
|0.02
|1.2064
|1.1854
|1.2074
|2474
|2004.08.26 08:33
|t/p
|1237
|0.02
|1.2074
|1.1854
|1.2074
|2.00
|2264.45
|2475
|2004.08.26 08:43
|sell
|1238
|0.02
|1.2073
|1.2283
|1.2063
|2476
|2004.08.26 08:44
|sell
|1239
|0.06
|1.2079
|1.2284
|1.2069
|2477
|2004.08.26 08:59
|sell
|1240
|0.18
|1.2086
|1.2286
|1.2076
|2478
|2004.08.26 09:33
|t/p
|1240
|0.18
|1.2076
|1.2286
|1.2076
|18.00
|2282.45
|2479
|2004.08.26 09:33
|close
|1239
|0.06
|1.2076
|1.2284
|1.2069
|1.80
|2284.25
|2480
|2004.08.26 09:33
|close
|1238
|0.02
|1.2074
|1.2283
|1.2063
|-0.20
|2284.05
|2481
|2004.08.26 09:44
|buy
|1241
|0.02
|1.2079
|1.1869
|1.2089
|2482
|2004.08.26 10:03
|buy
|1242
|0.06
|1.2074
|1.1869
|1.2084
|2483
|2004.08.26 10:04
|buy
|1243
|0.18
|1.2068
|1.1868
|1.2078
|2484
|2004.08.26 10:13
|buy
|1244
|0.54
|1.2062
|1.1867
|1.2072
|2485
|2004.08.26 10:39
|close
|1244
|0.54
|1.2065
|1.1867
|1.2072
|16.20
|2300.25
|2486
|2004.08.26 10:39
|close
|1243
|0.18
|1.2064
|1.1868
|1.2078
|-7.20
|2293.05
|2487
|2004.08.26 10:39
|close
|1242
|0.06
|1.2065
|1.1869
|1.2084
|-5.40
|2287.65
|2488
|2004.08.26 10:39
|close
|1241
|0.02
|1.2066
|1.1869
|1.2089
|-2.60
|2285.05
|2489
|2004.08.26 10:57
|buy
|1245
|0.02
|1.2060
|1.1850
|1.2070
|2490
|2004.08.26 11:36
|t/p
|1245
|0.02
|1.2070
|1.1850
|1.2070
|2.00
|2287.05
|2491
|2004.08.26 11:46
|sell
|1246
|0.02
|1.2068
|1.2278
|1.2058
|2492
|2004.08.26 12:08
|sell
|1247
|0.06
|1.2073
|1.2278
|1.2063
|2493
|2004.08.26 12:09
|sell
|1248
|0.18
|1.2079
|1.2279
|1.2069
|2494
|2004.08.26 13:40
|sell
|1249
|0.54
|1.2084
|1.2279
|1.2074
|2495
|2004.08.26 15:42
|close
|1249
|0.54
|1.2081
|1.2279
|1.2074
|16.20
|2303.25
|2496
|2004.08.26 15:42
|close
|1248
|0.18
|1.2082
|1.2279
|1.2069
|-5.40
|2297.85
|2497
|2004.08.26 15:42
|close
|1247
|0.06
|1.2081
|1.2278
|1.2063
|-4.80
|2293.05
|2498
|2004.08.26 15:42
|close
|1246
|0.02
|1.2082
|1.2278
|1.2058
|-2.80
|2290.25
|2499
|2004.08.26 18:06
|sell
|1250
|0.02
|1.2079
|1.2289
|1.2069
|2500
|2004.08.26 18:10
|sell
|1251
|0.06
|1.2085
|1.2290
|1.2075
|2501
|2004.08.26 18:34
|sell
|1252
|0.18
|1.2090
|1.2290
|1.2080
|2502
|2004.08.26 19:05
|sell
|1253
|0.54
|1.2096
|1.2291
|1.2086
|2503
|2004.08.27 01:31
|close
|1253
|0.54
|1.2093
|1.2291
|1.2086
|16.47
|2306.72
|2504
|2004.08.27 01:31
|close
|1252
|0.18
|1.2094
|1.2290
|1.2080
|-7.11
|2299.61
|2505
|2004.08.27 01:31
|close
|1251
|0.06
|1.2093
|1.2290
|1.2075
|-4.77
|2294.84
|2506
|2004.08.27 01:31
|close
|1250
|0.02
|1.2094
|1.2289
|1.2069
|-2.99
|2291.85
|2507
|2004.08.27 01:48
|buy
|1254
|0.02
|1.2096
|1.1886
|1.2106
|2508
|2004.08.27 01:58
|t/p
|1254
|0.02
|1.2106
|1.1886
|1.2106
|2.00
|2293.85
|2509
|2004.08.27 02:07
|sell
|1255
|0.02
|1.2103
|1.2313
|1.2093
|2510
|2004.08.27 02:12
|sell
|1256
|0.06
|1.2108
|1.2313
|1.2098
|2511
|2004.08.27 04:13
|sell
|1257
|0.18
|1.2114
|1.2314
|1.2104
|2512
|2004.08.27 07:41
|sell
|1258
|0.54
|1.2121
|1.2316
|1.2111
|2513
|2004.08.27 07:43
|close
|1258
|0.54
|1.2118
|1.2316
|1.2111
|16.20
|2310.05
|2514
|2004.08.27 07:44
|close
|1257
|0.18
|1.2119
|1.2314
|1.2104
|-9.00
|2301.05
|2515
|2004.08.27 07:44
|close
|1256
|0.06
|1.2118
|1.2313
|1.2098
|-6.00
|2295.05
|2516
|2004.08.27 07:44
|close
|1255
|0.02
|1.2117
|1.2313
|1.2093
|-2.80
|2292.25
|2517
|2004.08.27 07:55
|sell
|1259
|0.02
|1.2122
|1.2332
|1.2112
|2518
|2004.08.27 08:00
|sell
|1260
|0.06
|1.2127
|1.2332
|1.2117
|2519
|2004.08.27 08:03
|sell
|1261
|0.18
|1.2132
|1.2332
|1.2122
|2520
|2004.08.27 08:31
|t/p
|1261
|0.18
|1.2122
|1.2332
|1.2122
|18.00
|2310.25
|2521
|2004.08.27 08:31
|close
|1260
|0.06
|1.2122
|1.2332
|1.2117
|3.00
|2313.25
|2522
|2004.08.27 08:31
|close
|1259
|0.02
|1.2121
|1.2332
|1.2112
|0.20
|2313.45
|2523
|2004.08.27 08:47
|buy
|1262
|0.02
|1.2119
|1.1909
|1.2129
|2524
|2004.08.27 09:16
|buy
|1263
|0.06
|1.2113
|1.1908
|1.2123
|2525
|2004.08.27 09:47
|buy
|1264
|0.18
|1.2107
|1.1907
|1.2117
|2526
|2004.08.27 09:56
|buy
|1265
|0.54
|1.2102
|1.1907
|1.2112
|2527
|2004.08.31 12:06
|close
|1265
|0.54
|1.2105
|1.1907
|1.2112
|10.04
|2323.49
|2528
|2004.08.31 12:06
|close
|1264
|0.18
|1.2106
|1.1907
|1.2117
|-3.85
|2319.64
|2529
|2004.08.31 12:06
|close
|1263
|0.06
|1.2105
|1.1908
|1.2123
|-5.48
|2314.16
|2530
|2004.08.31 12:06
|close
|1262
|0.02
|1.2106
|1.1909
|1.2129
|-2.83
|2311.33
|2531
|2004.08.31 12:17
|sell
|1266
|0.02
|1.2108
|1.2318
|1.2098
|2532
|2004.08.31 12:18
|sell
|1267
|0.06
|1.2114
|1.2319
|1.2104
|2533
|2004.08.31 13:12
|sell
|1268
|0.18
|1.2120
|1.2320
|1.2110
|2534
|2004.08.31 13:24
|t/p
|1268
|0.18
|1.2110
|1.2320
|1.2110
|18.00
|2329.33
|2535
|2004.08.31 13:24
|close
|1267
|0.06
|1.2109
|1.2319
|1.2104
|3.00
|2332.33
|2536
|2004.08.31 13:24
|close
|1266
|0.02
|1.2107
|1.2318
|1.2098
|0.20
|2332.53
|2537
|2004.08.31 13:38
|buy
|1269
|0.02
|1.2107
|1.1897
|1.2117
|2538
|2004.08.31 14:18
|buy
|1270
|0.06
|1.2101
|1.1896
|1.2111
|2539
|2004.08.31 14:40
|t/p
|1270
|0.06
|1.2111
|1.1896
|1.2111
|6.00
|2338.53
|2540
|2004.08.31 14:40
|close
|1269
|0.02
|1.2111
|1.1897
|1.2117
|0.80
|2339.33
|2541
|2004.08.31 18:08
|sell
|1271
|0.02
|1.2186
|1.2396
|1.2176
|2542
|2004.08.31 18:15
|sell
|1272
|0.06
|1.2192
|1.2397
|1.2182
|2543
|2004.08.31 18:32
|t/p
|1272
|0.06
|1.2182
|1.2397
|1.2182
|6.00
|2345.33
|2544
|2004.08.31 18:32
|close
|1271
|0.02
|1.2182
|1.2396
|1.2176
|0.80
|2346.13
|2545
|2004.08.31 18:43
|buy
|1273
|0.02
|1.2184
|1.1974
|1.2194
|2546
|2004.08.31 19:19
|buy
|1274
|0.06
|1.2178
|1.1973
|1.2188
|2547
|2004.08.31 20:21
|t/p
|1274
|0.06
|1.2188
|1.1973
|1.2188
|6.00
|2352.13
|2548
|2004.08.31 20:21
|close
|1273
|0.02
|1.2189
|1.1974
|1.2194
|1.00
|2353.13
|2549
|2004.08.31 20:33
|sell
|1275
|0.02
|1.2188
|1.2398
|1.2178
|2550
|2004.08.31 20:48
|t/p
|1275
|0.02
|1.2178
|1.2398
|1.2178
|2.00
|2355.13
|2551
|2004.08.31 21:03
|buy
|1276
|0.02
|1.2172
|1.1962
|1.2182
|2552
|2004.08.31 22:59
|t/p
|1276
|0.02
|1.2182
|1.1962
|1.2182
|2.00
|2357.13
|2553
|2004.08.31 23:05
|sell
|1277
|0.02
|1.2178
|1.2388
|1.2168
|2554
|2004.08.31 23:21
|sell
|1278
|0.06
|1.2184
|1.2389
|1.2174
|2555
|2004.09.01 02:43
|sell
|1279
|0.18
|1.2190
|1.2390
|1.2180
|2556
|2004.09.01 07:23
|t/p
|1279
|0.18
|1.2180
|1.2390
|1.2180
|18.00
|2375.13
|2557
|2004.09.01 07:23
|close
|1278
|0.06
|1.2180
|1.2389
|1.2174
|2.43
|2377.56
|2558
|2004.09.01 07:23
|close
|1277
|0.02
|1.2181
|1.2388
|1.2168
|-0.59
|2376.97
|2559
|2004.09.01 07:35
|buy
|1280
|0.02
|1.2178
|1.1968
|1.2188
|2560
|2004.09.01 08:11
|buy
|1281
|0.06
|1.2172
|1.1967
|1.2182
|2561
|2004.09.01 08:50
|buy
|1282
|0.18
|1.2167
|1.1967
|1.2177
|2562
|2004.09.01 09:21
|buy
|1283
|0.54
|1.2160
|1.1965
|1.2170
|2563
|2004.09.01 09:54
|close
|1283
|0.54
|1.2163
|1.1965
|1.2170
|16.20
|2393.17
|2564
|2004.09.01 09:54
|close
|1282
|0.18
|1.2162
|1.1967
|1.2177
|-9.00
|2384.17
|2565
|2004.09.01 09:54
|close
|1281
|0.06
|1.2163
|1.1967
|1.2182
|-5.40
|2378.77
|2566
|2004.09.01 09:54
|close
|1280
|0.02
|1.2163
|1.1968
|1.2188
|-3.00
|2375.77
|2567
|2004.09.01 09:56
|buy
|1284
|0.02
|1.2161
|1.1951
|1.2171
|2568
|2004.09.01 12:38
|t/p
|1284
|0.02
|1.2171
|1.1951
|1.2171
|2.00
|2377.77
|2569
|2004.09.01 12:51
|sell
|1285
|0.02
|1.2178
|1.2388
|1.2168
|2570
|2004.09.01 12:57
|sell
|1286
|0.06
|1.2184
|1.2389
|1.2174
|2571
|2004.09.01 14:12
|t/p
|1286
|0.06
|1.2174
|1.2389
|1.2174
|6.00
|2383.77
|2572
|2004.09.01 14:12
|close
|1285
|0.02
|1.2172
|1.2388
|1.2168
|1.20
|2384.97
|2573
|2004.09.01 18:07
|sell
|1287
|0.02
|1.2178
|1.2388
|1.2168
|2574
|2004.09.01 18:40
|sell
|1288
|0.06
|1.2183
|1.2388
|1.2173
|2575
|2004.09.01 18:42
|sell
|1289
|0.18
|1.2188
|1.2388
|1.2178
|2576
|2004.09.01 19:07
|sell
|1290
|0.54
|1.2194
|1.2389
|1.2184
|2577
|2004.09.01 19:23
|close
|1290
|0.54
|1.2190
|1.2389
|1.2184
|21.60
|2406.57
|2578
|2004.09.01 19:23
|close
|1289
|0.18
|1.2192
|1.2388
|1.2178
|-7.20
|2399.37
|2579
|2004.09.01 19:23
|close
|1288
|0.06
|1.2191
|1.2388
|1.2173
|-4.80
|2394.57
|2580
|2004.09.01 19:23
|close
|1287
|0.02
|1.2193
|1.2388
|1.2168
|-3.00
|2391.57
|2581
|2004.09.01 19:39
|buy
|1291
|0.02
|1.2197
|1.1987
|1.2207
|2582
|2004.09.01 19:40
|buy
|1292
|0.06
|1.2190
|1.1985
|1.2200
|2583
|2004.09.01 21:23
|buy
|1293
|0.18
|1.2184
|1.1984
|1.2194
|2584
|2004.09.01 23:25
|t/p
|1293
|0.18
|1.2194
|1.1984
|1.2194
|18.00
|2409.57
|2585
|2004.09.01 23:25
|close
|1292
|0.06
|1.2195
|1.1985
|1.2200
|3.00
|2412.57
|2586
|2004.09.01 23:25
|close
|1291
|0.02
|1.2194
|1.1987
|1.2207
|-0.60
|2411.97
|2587
|2004.09.01 23:39
|sell
|1294
|0.02
|1.2197
|1.2407
|1.2187
|2588
|2004.09.02 04:25
|t/p
|1294
|0.02
|1.2187
|1.2407
|1.2187
|2.03
|2414.00
|2589
|2004.09.02 04:36
|buy
|1295
|0.02
|1.2186
|1.1976
|1.2196
|2590
|2004.09.02 05:22
|buy
|1296
|0.06
|1.2180
|1.1975
|1.2190
|2591
|2004.09.02 07:23
|buy
|1297
|0.18
|1.2174
|1.1974
|1.2184
|2592
|2004.09.02 09:12
|t/p
|1297
|0.18
|1.2184
|1.1974
|1.2184
|18.00
|2432.00
|2593
|2004.09.02 09:12
|close
|1296
|0.06
|1.2184
|1.1975
|1.2190
|2.40
|2434.40
|2594
|2004.09.02 09:13
|close
|1295
|0.02
|1.2185
|1.1976
|1.2196
|-0.20
|2434.20
|2595
|2004.09.02 09:22
|sell
|1298
|0.02
|1.2182
|1.2392
|1.2172
|2596
|2004.09.02 09:42
|sell
|1299
|0.06
|1.2187
|1.2392
|1.2177
|2597
|2004.09.02 09:44
|sell
|1300
|0.18
|1.2192
|1.2392
|1.2182
|2598
|2004.09.02 09:54
|sell
|1301
|0.54
|1.2197
|1.2392
|1.2187
|2599
|2004.09.02 09:58
|close
|1301
|0.54
|1.2193
|1.2392
|1.2187
|21.61
|2455.81
|2600
|2004.09.02 09:58
|close
|1300
|0.18
|1.2194
|1.2392
|1.2182
|-3.60
|2452.21
|2601
|2004.09.02 09:58
|close
|1299
|0.06
|1.2195
|1.2392
|1.2177
|-4.80
|2447.41
|2602
|2004.09.02 09:58
|close
|1298
|0.02
|1.2195
|1.2392
|1.2172
|-2.60
|2444.81
|2603
|2004.09.02 09:59
|sell
|1302
|0.02
|1.2190
|1.2400
|1.2180
|2604
|2004.09.02 10:10
|sell
|1303
|0.06
|1.2195
|1.2400
|1.2185
|2605
|2004.09.02 10:33
|t/p
|1303
|0.06
|1.2185
|1.2400
|1.2185
|6.00
|2450.81
|2606
|2004.09.02 10:33
|close
|1302
|0.02
|1.2184
|1.2400
|1.2180
|1.20
|2452.01
|2607
|2004.09.02 10:52
|buy
|1304
|0.02
|1.2184
|1.1974
|1.2194
|2608
|2004.09.02 11:38
|buy
|1305
|0.06
|1.2178
|1.1973
|1.2188
|2609
|2004.09.02 11:45
|buy
|1306
|0.18
|1.2172
|1.1972
|1.2182
|2610
|2004.09.02 12:03
|buy
|1307
|0.54
|1.2165
|1.1970
|1.2175
|2611
|2004.09.02 12:38
|close
|1307
|0.54
|1.2169
|1.1970
|1.2175
|21.60
|2473.61
|2612
|2004.09.02 12:38
|close
|1306
|0.18
|1.2168
|1.1972
|1.2182
|-7.20
|2466.41
|2613
|2004.09.02 12:38
|close
|1305
|0.06
|1.2167
|1.1973
|1.2188
|-6.60
|2459.81
|2614
|2004.09.02 12:39
|close
|1304
|0.02
|1.2168
|1.1974
|1.2194
|-3.20
|2456.61
|2615
|2004.09.02 12:52
|sell
|1308
|0.02
|1.2170
|1.2380
|1.2160
|2616
|2004.09.02 13:55
|sell
|1309
|0.06
|1.2176
|1.2381
|1.2166
|2617
|2004.09.02 14:26
|t/p
|1309
|0.06
|1.2166
|1.2381
|1.2166
|6.00
|2462.61
|2618
|2004.09.02 14:26
|close
|1308
|0.02
|1.2166
|1.2380
|1.2160
|0.80
|2463.41
|2619
|2004.09.02 18:04
|buy
|1310
|0.02
|1.2163
|1.1953
|1.2173
|2620
|2004.09.02 18:34
|buy
|1311
|0.06
|1.2157
|1.1952
|1.2167
|2621
|2004.09.02 20:14
|buy
|1312
|0.18
|1.2152
|1.1952
|1.2162
|2622
|2004.09.02 20:22
|buy
|1313
|0.54
|1.2146
|1.1951
|1.2156
|2623
|2004.09.02 20:29
|close
|1313
|0.54
|1.2149
|1.1951
|1.2156
|16.20
|2479.61
|2624
|2004.09.02 20:29
|close
|1312
|0.18
|1.2150
|1.1952
|1.2162
|-3.60
|2476.01
|2625
|2004.09.02 20:29
|close
|1311
|0.06
|1.2149
|1.1952
|1.2167
|-4.80
|2471.21
|2626
|2004.09.02 20:29
|close
|1310
|0.02
|1.2150
|1.1953
|1.2173
|-2.60
|2468.61
|2627
|2004.09.02 20:29
|buy
|1314
|0.02
|1.2153
|1.1943
|1.2163
|2628
|2004.09.02 21:06
|t/p
|1314
|0.02
|1.2163
|1.1943
|1.2163
|2.00
|2470.61
|2629
|2004.09.02 21:10
|sell
|1315
|0.02
|1.2161
|1.2371
|1.2151
|2630
|2004.09.02 21:24
|sell
|1316
|0.06
|1.2166
|1.2371
|1.2156
|2631
|2004.09.02 22:51
|sell
|1317
|0.18
|1.2172
|1.2372
|1.2162
|2632
|2004.09.03 01:24
|t/p
|1317
|0.18
|1.2162
|1.2372
|1.2162
|18.09
|2488.70
|2633
|2004.09.03 01:24
|close
|1316
|0.06
|1.2161
|1.2371
|1.2156
|3.03
|2491.73
|2634
|2004.09.03 01:24
|close
|1315
|0.02
|1.2162
|1.2371
|1.2151
|-0.19
|2491.54
|2635
|2004.09.03 01:39
|buy
|1318
|0.02
|1.2165
|1.1955
|1.2175
|2636
|2004.09.03 02:50
|buy
|1319
|0.06
|1.2159
|1.1954
|1.2169
|2637
|2004.09.03 03:20
|buy
|1320
|0.18
|1.2154
|1.1954
|1.2164
|2638
|2004.09.03 04:32
|t/p
|1320
|0.18
|1.2164
|1.1954
|1.2164
|18.00
|2509.54
|2639
|2004.09.03 04:32
|close
|1319
|0.06
|1.2164
|1.1954
|1.2169
|3.00
|2512.54
|2640
|2004.09.03 04:32
|close
|1318
|0.02
|1.2165
|1.1955
|1.2175
|0.00
|2512.54
|2641
|2004.09.03 04:50
|sell
|1321
|0.03
|1.2168
|1.2378
|1.2158
|2642
|2004.09.03 06:02
|sell
|1322
|0.09
|1.2174
|1.2379
|1.2164
|2643
|2004.09.03 08:07
|t/p
|1322
|0.09
|1.2164
|1.2379
|1.2164
|9.00
|2521.54
|2644
|2004.09.03 08:07
|close
|1321
|0.03
|1.2164
|1.2378
|1.2158
|1.20
|2522.74
|2645
|2004.09.03 08:22
|buy
|1323
|0.03
|1.2165
|1.1955
|1.2175
|2646
|2004.09.03 08:51
|buy
|1324
|0.09
|1.2160
|1.1955
|1.2170
|2647
|2004.09.03 09:08
|t/p
|1324
|0.09
|1.2170
|1.1955
|1.2170
|9.00
|2531.74
|2648
|2004.09.03 09:08
|close
|1323
|0.03
|1.2170
|1.1955
|1.2175
|1.50
|2533.24
|2649
|2004.09.03 09:18
|sell
|1325
|0.03
|1.2170
|1.2380
|1.2160
|2650
|2004.09.03 12:43
|sell
|1326
|0.09
|1.2176
|1.2381
|1.2166
|2651
|2004.09.03 14:28
|sell
|1327
|0.27
|1.2182
|1.2382
|1.2172
|2652
|2004.09.03 14:28
|sell
|1328
|0.54
|1.2191
|1.2386
|1.2181
|2653
|2004.09.03 14:29
|close
|1328
|0.54
|1.2186
|1.2386
|1.2181
|27.00
|2560.24
|2654
|2004.09.03 14:29
|close
|1327
|0.27
|1.2187
|1.2382
|1.2172
|-13.50
|2546.74
|2655
|2004.09.03 14:29
|close
|1326
|0.09
|1.2188
|1.2381
|1.2166
|-10.80
|2535.94
|2656
|2004.09.03 14:29
|close
|1325
|0.03
|1.2184
|1.2380
|1.2160
|-4.20
|2531.74
|2657
|2004.09.03 18:22
|sell
|1329
|0.03
|1.2052
|1.2262
|1.2042
|2658
|2004.09.03 18:29
|sell
|1330
|0.09
|1.2058
|1.2263
|1.2048
|2659
|2004.09.03 18:50
|sell
|1331
|0.27
|1.2064
|1.2264
|1.2054
|2660
|2004.09.03 19:17
|t/p
|1331
|0.27
|1.2054
|1.2264
|1.2054
|27.00
|2558.74
|2661
|2004.09.03 19:17
|close
|1330
|0.09
|1.2054
|1.2263
|1.2048
|3.60
|2562.34
|2662
|2004.09.03 19:17
|close
|1329
|0.03
|1.2054
|1.2262
|1.2042
|-0.60
|2561.74
|2663
|2004.09.03 19:28
|buy
|1332
|0.03
|1.2054
|1.1844
|1.2064
|2664
|2004.09.03 20:11
|t/p
|1332
|0.03
|1.2064
|1.1844
|1.2064
|3.00
|2564.74
|2665
|2004.09.03 20:23
|sell
|1333
|0.03
|1.2066
|1.2276
|1.2056
|2666
|2004.09.03 22:08
|t/p
|1333
|0.03
|1.2056
|1.2276
|1.2056
|3.00
|2567.74
|2667
|2004.09.03 22:15
|buy
|1334
|0.03
|1.2061
|1.1851
|1.2071
|2668
|2004.09.06 00:09
|buy
|1335
|0.09
|1.2055
|1.1850
|1.2065
|2669
|2004.09.06 01:21
|t/p
|1335
|0.09
|1.2065
|1.1850
|1.2065
|9.00
|2576.74
|2670
|2004.09.06 01:21
|close
|1334
|0.03
|1.2065
|1.1851
|1.2071
|1.03
|2577.77
|2671
|2004.09.06 01:29
|sell
|1336
|0.03
|1.2064
|1.2274
|1.2054
|2672
|2004.09.06 03:19
|t/p
|1336
|0.03
|1.2054
|1.2274
|1.2054
|3.00
|2580.77
|2673
|2004.09.06 03:24
|buy
|1337
|0.03
|1.2055
|1.1845
|1.2065
|2674
|2004.09.06 05:30
|t/p
|1337
|0.03
|1.2065
|1.1845
|1.2065
|3.00
|2583.77
|2675
|2004.09.06 05:45
|sell
|1338
|0.03
|1.2064
|1.2274
|1.2054
|2676
|2004.09.06 06:29
|t/p
|1338
|0.03
|1.2054
|1.2274
|1.2054
|3.00
|2586.77
|2677
|2004.09.06 06:38
|buy
|1339
|0.03
|1.2056
|1.1846
|1.2066
|2678
|2004.09.06 07:27
|buy
|1340
|0.09
|1.2050
|1.1845
|1.2060
|2679
|2004.09.06 08:10
|t/p
|1340
|0.09
|1.2060
|1.1845
|1.2060
|9.00
|2595.77
|2680
|2004.09.06 08:10
|close
|1339
|0.03
|1.2060
|1.1846
|1.2066
|1.20
|2596.97
|2681
|2004.09.06 08:18
|sell
|1341
|0.03
|1.2060
|1.2270
|1.2050
|2682
|2004.09.06 10:03
|sell
|1342
|0.09
|1.2066
|1.2271
|1.2056
|2683
|2004.09.06 10:15
|t/p
|1342
|0.09
|1.2056
|1.2271
|1.2056
|9.00
|2605.97
|2684
|2004.09.06 10:15
|close
|1341
|0.03
|1.2056
|1.2270
|1.2050
|1.20
|2607.17
|2685
|2004.09.06 10:19
|buy
|1343
|0.03
|1.2060
|1.1850
|1.2070
|2686
|2004.09.06 13:00
|t/p
|1343
|0.03
|1.2070
|1.1850
|1.2070
|3.00
|2610.17
|2687
|2004.09.06 13:11
|sell
|1344
|0.03
|1.2067
|1.2277
|1.2057
|2688
|2004.09.06 14:03
|sell
|1345
|0.09
|1.2073
|1.2278
|1.2063
|2689
|2004.09.06 23:17
|t/p
|1345
|0.09
|1.2063
|1.2278
|1.2063
|9.00
|2619.17
|2690
|2004.09.06 23:17
|close
|1344
|0.03
|1.2063
|1.2277
|1.2057
|1.20
|2620.37
|2691
|2004.09.06 23:20
|buy
|1346
|0.03
|1.2064
|1.1854
|1.2074
|2692
|2004.09.07 02:47
|buy
|1347
|0.09
|1.2058
|1.1853
|1.2068
|2693
|2004.09.07 06:56
|t/p
|1347
|0.09
|1.2068
|1.1853
|1.2068
|9.00
|2629.37
|2694
|2004.09.07 06:56
|close
|1346
|0.03
|1.2068
|1.1854
|1.2074
|1.03
|2630.40
|2695
|2004.09.07 07:10
|sell
|1348
|0.03
|1.2068
|1.2278
|1.2058
|2696
|2004.09.07 07:25
|sell
|1349
|0.09
|1.2073
|1.2278
|1.2063
|2697
|2004.09.07 08:07
|sell
|1350
|0.27
|1.2079
|1.2279
|1.2069
|2698
|2004.09.07 08:09
|sell
|1351
|0.81
|1.2084
|1.2279
|1.2074
|2699
|2004.09.07 08:16
|close
|1351
|0.81
|1.2081
|1.2279
|1.2074
|24.30
|2654.70
|2700
|2004.09.07 08:16
|close
|1350
|0.27
|1.2083
|1.2279
|1.2069
|-10.80
|2643.90
|2701
|2004.09.07 08:16
|close
|1349
|0.09
|1.2083
|1.2278
|1.2063
|-9.00
|2634.90
|2702
|2004.09.07 08:17
|close
|1348
|0.03
|1.2083
|1.2278
|1.2058
|-4.50
|2630.40
|2703
|2004.09.07 08:18
|sell
|1352
|0.03
|1.2081
|1.2291
|1.2071
|2704
|2004.09.07 08:24
|sell
|1353
|0.09
|1.2086
|1.2291
|1.2076
|2705
|2004.09.07 09:32
|t/p
|1353
|0.09
|1.2076
|1.2291
|1.2076
|9.00
|2639.40
|2706
|2004.09.07 09:32
|close
|1352
|0.03
|1.2075
|1.2291
|1.2071
|1.80
|2641.20
|2707
|2004.09.07 09:40
|buy
|1354
|0.03
|1.2075
|1.1865
|1.2085
|2708
|2004.09.07 10:02
|t/p
|1354
|0.03
|1.2085
|1.1865
|1.2085
|3.00
|2644.20
|2709
|2004.09.07 10:12
|sell
|1355
|0.03
|1.2084
|1.2294
|1.2074
|2710
|2004.09.07 10:20
|sell
|1356
|0.09
|1.2090
|1.2295
|1.2080
|2711
|2004.09.07 10:33
|sell
|1357
|0.27
|1.2096
|1.2296
|1.2086
|2712
|2004.09.07 10:55
|sell
|1358
|0.81
|1.2102
|1.2297
|1.2092
|2713
|2004.09.07 11:00
|close
|1358
|0.81
|1.2098
|1.2297
|1.2092
|32.40
|2676.60
|2714
|2004.09.07 11:00
|close
|1357
|0.27
|1.2099
|1.2296
|1.2086
|-8.10
|2668.50
|2715
|2004.09.07 11:00
|close
|1356
|0.09
|1.2100
|1.2295
|1.2080
|-9.00
|2659.50
|2716
|2004.09.07 11:00
|close
|1355
|0.03
|1.2101
|1.2294
|1.2074
|-5.10
|2654.40
|2717
|2004.09.07 11:00
|sell
|1359
|0.03
|1.2100
|1.2310
|1.2090
|2718
|2004.09.07 11:16
|sell
|1360
|0.09
|1.2106
|1.2311
|1.2096
|2719
|2004.09.07 12:46
|t/p
|1360
|0.09
|1.2096
|1.2311
|1.2096
|9.00
|2663.40
|2720
|2004.09.07 12:46
|close
|1359
|0.03
|1.2096
|1.2310
|1.2090
|1.20
|2664.60
|2721
|2004.09.07 12:53
|buy
|1361
|0.03
|1.2098
|1.1888
|1.2108
|2722
|2004.09.07 12:56
|buy
|1362
|0.09
|1.2092
|1.1887
|1.2102
|2723
|2004.09.07 13:46
|buy
|1363
|0.27
|1.2087
|1.1887
|1.2097
|2724
|2004.09.07 13:53
|buy
|1364
|0.81
|1.2081
|1.1886
|1.2091
|2725
|2004.09.07 14:01
|close
|1364
|0.81
|1.2084
|1.1886
|1.2091
|24.30
|2688.90
|2726
|2004.09.07 14:01
|close
|1363
|0.27
|1.2083
|1.1887
|1.2097
|-10.80
|2678.10
|2727
|2004.09.07 14:01
|close
|1362
|0.09
|1.2084
|1.1887
|1.2102
|-7.20
|2670.90
|2728
|2004.09.07 14:01
|close
|1361
|0.03
|1.2083
|1.1888
|1.2108
|-4.50
|2666.40
|2729
|2004.09.07 18:15
|buy
|1365
|0.03
|1.2087
|1.1877
|1.2097
|2730
|2004.09.07 19:35
|buy
|1366
|0.09
|1.2079
|1.1874
|1.2089
|2731
|2004.09.07 20:13
|t/p
|1366
|0.09
|1.2089
|1.1874
|1.2089
|9.00
|2675.40
|2732
|2004.09.07 20:13
|close
|1365
|0.03
|1.2089
|1.1877
|1.2097
|0.60
|2676.00
|2733
|2004.09.07 20:21
|sell
|1367
|0.03
|1.2092
|1.2302
|1.2082
|2734
|2004.09.07 20:46
|sell
|1368
|0.09
|1.2098
|1.2303
|1.2088
|2735
|2004.09.07 20:53
|sell
|1369
|0.27
|1.2104
|1.2304
|1.2094
|2736
|2004.09.07 20:57
|sell
|1370
|0.81
|1.2109
|1.2304
|1.2099
|2737
|2004.09.07 20:58
|close
|1370
|0.81
|1.2106
|1.2304
|1.2099
|24.31
|2700.31
|2738
|2004.09.07 20:58
|close
|1369
|0.27
|1.2106
|1.2304
|1.2094
|-5.40
|2694.91
|2739
|2004.09.07 20:58
|close
|1368
|0.09
|1.2107
|1.2303
|1.2088
|-8.10
|2686.81
|2740
|2004.09.07 20:58
|close
|1367
|0.03
|1.2106
|1.2302
|1.2082
|-4.20
|2682.61
|2741
|2004.09.07 21:03
|sell
|1371
|0.03
|1.2102
|1.2312
|1.2092
|2742
|2004.09.07 21:18
|sell
|1372
|0.09
|1.2107
|1.2312
|1.2097
|2743
|2004.09.08 00:42
|t/p
|1372
|0.09
|1.2097
|1.2312
|1.2097
|9.04
|2691.65
|2744
|2004.09.08 00:42
|close
|1371
|0.03
|1.2096
|1.2312
|1.2092
|1.81
|2693.47
|2745
|2004.09.08 00:50
|buy
|1373
|0.03
|1.2096
|1.1886
|1.2106
|2746
|2004.09.08 01:20
|buy
|1374
|0.09
|1.2091
|1.1886
|1.2101
|2747
|2004.09.08 02:06
|buy
|1375
|0.27
|1.2085
|1.1885
|1.2095
|2748
|2004.09.08 02:50
|t/p
|1375
|0.27
|1.2095
|1.1885
|1.2095
|27.00
|2720.47
|2749
|2004.09.08 02:50
|close
|1374
|0.09
|1.2096
|1.1886
|1.2101
|4.50
|2724.97
|2750
|2004.09.08 02:50
|close
|1373
|0.03
|1.2095
|1.1886
|1.2106
|-0.30
|2724.67
|2751
|2004.09.08 02:56
|sell
|1376
|0.03
|1.2094
|1.2304
|1.2084
|2752
|2004.09.08 03:47
|sell
|1377
|0.09
|1.2101
|1.2306
|1.2091
|2753
|2004.09.08 05:33
|sell
|1378
|0.27
|1.2108
|1.2308
|1.2098
|2754
|2004.09.08 06:51
|t/p
|1378
|0.27
|1.2098
|1.2308
|1.2098
|27.00
|2751.67
|2755
|2004.09.08 06:51
|close
|1377
|0.09
|1.2096
|1.2306
|1.2091
|4.50
|2756.17
|2756
|2004.09.08 06:51
|close
|1376
|0.03
|1.2097
|1.2304
|1.2084
|-0.90
|2755.27
|2757
|2004.09.08 07:06
|buy
|1379
|0.03
|1.2092
|1.1882
|1.2102
|2758
|2004.09.08 07:31
|buy
|1380
|0.09
|1.2086
|1.1881
|1.2096
|2759
|2004.09.08 07:48
|buy
|1381
|0.27
|1.2081
|1.1881
|1.2091
|2760
|2004.09.08 07:49
|buy
|1382
|0.81
|1.2075
|1.1880
|1.2085
|2761
|2004.09.08 09:18
|close
|1382
|0.81
|1.2078
|1.1880
|1.2085
|24.30
|2779.57
|2762
|2004.09.08 09:18
|close
|1381
|0.27
|1.2079
|1.1881
|1.2091
|-5.40
|2774.17
|2763
|2004.09.08 09:19
|close
|1380
|0.09
|1.2079
|1.1881
|1.2096
|-6.30
|2767.87
|2764
|2004.09.08 09:19
|close
|1379
|0.03
|1.2080
|1.1882
|1.2102
|-3.60
|2764.27
|2765
|2004.09.08 09:29
|sell
|1383
|0.03
|1.2079
|1.2289
|1.2069
|2766
|2004.09.08 10:01
|sell
|1384
|0.09
|1.2085
|1.2290
|1.2075
|2767
|2004.09.08 10:14
|sell
|1385
|0.27
|1.2090
|1.2290
|1.2080
|2768
|2004.09.08 11:04
|t/p
|1385
|0.27
|1.2080
|1.2290
|1.2080
|27.00
|2791.27
|2769
|2004.09.08 11:04
|close
|1384
|0.09
|1.2079
|1.2290
|1.2075
|5.40
|2796.67
|2770
|2004.09.08 11:04
|close
|1383
|0.03
|1.2080
|1.2289
|1.2069
|-0.30
|2796.37
|2771
|2004.09.08 11:16
|buy
|1386
|0.03
|1.2079
|1.1869
|1.2089
|2772
|2004.09.08 11:19
|buy
|1387
|0.09
|1.2073
|1.1868
|1.2083
|2773
|2004.09.08 12:05
|buy
|1388
|0.27
|1.2067
|1.1867
|1.2077
|2774
|2004.09.08 12:05
|buy
|1389
|0.81
|1.2062
|1.1867
|1.2072
|2775
|2004.09.08 12:07
|close
|1389
|0.81
|1.2065
|1.1867
|1.2072
|24.30
|2820.67
|2776
|2004.09.08 12:07
|close
|1388
|0.27
|1.2064
|1.1867
|1.2077
|-8.10
|2812.57
|2777
|2004.09.08 12:07
|close
|1387
|0.09
|1.2065
|1.1868
|1.2083
|-7.20
|2805.37
|2778
|2004.09.08 12:08
|close
|1386
|0.03
|1.2066
|1.1869
|1.2089
|-3.90
|2801.47
|2779
|2004.09.08 12:14
|buy
|1390
|0.03
|1.2066
|1.1856
|1.2076
|2780
|2004.09.08 12:15
|buy
|1391
|0.09
|1.2060
|1.1855
|1.2070
|2781
|2004.09.08 12:16
|buy
|1392
|0.27
|1.2054
|1.1854
|1.2064
|2782
|2004.09.08 12:37
|buy
|1393
|0.81
|1.2048
|1.1853
|1.2058
|2783
|2004.09.08 12:45
|close
|1393
|0.81
|1.2052
|1.1853
|1.2058
|32.40
|2833.87
|2784
|2004.09.08 12:45
|close
|1392
|0.27
|1.2051
|1.1854
|1.2064
|-8.10
|2825.77
|2785
|2004.09.08 12:45
|close
|1391
|0.09
|1.2052
|1.1855
|1.2070
|-7.20
|2818.57
|2786
|2004.09.08 12:45
|close
|1390
|0.03
|1.2051
|1.1856
|1.2076
|-4.50
|2814.07
|2787
|2004.09.08 13:38
|buy
|1394
|0.03
|1.2033
|1.1823
|1.2043
|2788
|2004.09.08 14:28
|buy
|1395
|0.09
|1.2027
|1.1822
|1.2037
|2789
|2004.09.08 14:44
|t/p
|1395
|0.09
|1.2037
|1.1822
|1.2037
|9.00
|2823.07
|2790
|2004.09.08 14:44
|close
|1394
|0.03
|1.2037
|1.1823
|1.2043
|1.20
|2824.27
|2791
|2004.09.08 18:28
|sell
|1396
|0.03
|1.2170
|1.2380
|1.2160
|2792
|2004.09.08 18:33
|sell
|1397
|0.09
|1.2176
|1.2381
|1.2166
|2793
|2004.09.08 19:45
|t/p
|1397
|0.09
|1.2166
|1.2381
|1.2166
|9.00
|2833.27
|2794
|2004.09.08 19:45
|close
|1396
|0.03
|1.2165
|1.2380
|1.2160
|1.50
|2834.77
|2795
|2004.09.08 19:52
|buy
|1398
|0.03
|1.2169
|1.1959
|1.2179
|2796
|2004.09.08 20:17
|t/p
|1398
|0.03
|1.2179
|1.1959
|1.2179
|3.00
|2837.77
|2797
|2004.09.08 20:25
|sell
|1399
|0.03
|1.2176
|1.2386
|1.2166
|2798
|2004.09.08 20:32
|sell
|1400
|0.09
|1.2182
|1.2387
|1.2172
|2799
|2004.09.08 20:49
|sell
|1401
|0.27
|1.2188
|1.2388
|1.2178
|2800
|2004.09.08 22:39
|t/p
|1401
|0.27
|1.2178
|1.2388
|1.2178
|27.00
|2864.77
|2801
|2004.09.08 22:39
|close
|1400
|0.09
|1.2178
|1.2387
|1.2172
|3.60
|2868.37
|2802
|2004.09.08 22:40
|close
|1399
|0.03
|1.2178
|1.2386
|1.2166
|-0.60
|2867.77
|2803
|2004.09.08 22:52
|buy
|1402
|0.03
|1.2176
|1.1966
|1.2186
|2804
|2004.09.08 23:33
|t/p
|1402
|0.03
|1.2186
|1.1966
|1.2186
|3.00
|2870.77
|2805
|2004.09.08 23:50
|sell
|1403
|0.03
|1.2183
|1.2393
|1.2173
|2806
|2004.09.09 00:58
|sell
|1404
|0.09
|1.2189
|1.2394
|1.2179
|2807
|2004.09.09 01:40
|t/p
|1404
|0.09
|1.2179
|1.2394
|1.2179
|9.00
|2879.77
|2808
|2004.09.09 01:40
|close
|1403
|0.03
|1.2179
|1.2393
|1.2173
|1.24
|2881.01
|2809
|2004.09.09 01:45
|buy
|1405
|0.03
|1.2182
|1.1972
|1.2192
|2810
|2004.09.09 03:44
|t/p
|1405
|0.03
|1.2192
|1.1972
|1.2192
|3.00
|2884.01
|2811
|2004.09.09 03:51
|sell
|1406
|0.03
|1.2185
|1.2395
|1.2175
|2812
|2004.09.09 05:39
|sell
|1407
|0.09
|1.2190
|1.2395
|1.2180
|2813
|2004.09.09 07:21
|t/p
|1407
|0.09
|1.2180
|1.2395
|1.2180
|9.00
|2893.01
|2814
|2004.09.09 07:21
|close
|1406
|0.03
|1.2178
|1.2395
|1.2175
|2.10
|2895.11
|2815
|2004.09.09 07:28
|buy
|1408
|0.03
|1.2178
|1.1968
|1.2188
|2816
|2004.09.09 08:59
|t/p
|1408
|0.03
|1.2188
|1.1968
|1.2188
|3.00
|2898.11
|2817
|2004.09.09 09:07
|sell
|1409
|0.03
|1.2184
|1.2394
|1.2174
|2818
|2004.09.09 09:18
|sell
|1410
|0.09
|1.2189
|1.2394
|1.2179
|2819
|2004.09.09 09:21
|sell
|1411
|0.27
|1.2195
|1.2395
|1.2185
|2820
|2004.09.09 09:26
|sell
|1412
|0.81
|1.2201
|1.2396
|1.2191
|2821
|2004.09.09 09:26
|close
|1412
|0.81
|1.2198
|1.2396
|1.2191
|24.30
|2922.41
|2822
|2004.09.09 09:26
|close
|1411
|0.27
|1.2197
|1.2395
|1.2185
|-5.40
|2917.01
|2823
|2004.09.09 09:27
|close
|1410
|0.09
|1.2197
|1.2394
|1.2179
|-7.20
|2909.81
|2824
|2004.09.09 09:27
|close
|1409
|0.03
|1.2196
|1.2394
|1.2174
|-3.60
|2906.21
|2825
|2004.09.09 09:30
|sell
|1413
|0.03
|1.2191
|1.2401
|1.2181
|2826
|2004.09.09 09:32
|sell
|1414
|0.09
|1.2198
|1.2403
|1.2188
|2827
|2004.09.09 09:33
|sell
|1415
|0.27
|1.2204
|1.2404
|1.2194
|2828
|2004.09.09 09:39
|t/p
|1415
|0.27
|1.2194
|1.2404
|1.2194
|27.00
|2933.21
|2829
|2004.09.09 09:39
|close
|1414
|0.09
|1.2194
|1.2403
|1.2188
|3.60
|2936.81
|2830
|2004.09.09 09:39
|close
|1413
|0.03
|1.2193
|1.2401
|1.2181
|-0.60
|2936.21
|2831
|2004.09.09 09:40
|sell
|1416
|0.03
|1.2191
|1.2401
|1.2181
|2832
|2004.09.09 10:19
|sell
|1417
|0.09
|1.2197
|1.2402
|1.2187
|2833
|2004.09.09 10:44
|t/p
|1417
|0.09
|1.2187
|1.2402
|1.2187
|9.00
|2945.21
|2834
|2004.09.09 10:44
|close
|1416
|0.03
|1.2186
|1.2401
|1.2181
|1.50
|2946.71
|2835
|2004.09.09 11:11
|buy
|1418
|0.03
|1.2182
|1.1972
|1.2192
|2836
|2004.09.09 11:15
|buy
|1419
|0.09
|1.2176
|1.1971
|1.2186
|2837
|2004.09.09 12:13
|t/p
|1419
|0.09
|1.2186
|1.1971
|1.2186
|9.00
|2955.71
|2838
|2004.09.09 12:13
|close
|1418
|0.03
|1.2186
|1.1972
|1.2192
|1.20
|2956.91
|2839
|2004.09.09 12:31
|sell
|1420
|0.03
|1.2189
|1.2399
|1.2179
|2840
|2004.09.09 13:27
|t/p
|1420
|0.03
|1.2179
|1.2399
|1.2179
|3.00
|2959.91
|2841
|2004.09.09 13:31
|buy
|1421
|0.03
|1.2180
|1.1970
|1.2190
|2842
|2004.09.09 14:08
|t/p
|1421
|0.03
|1.2190
|1.1970
|1.2190
|3.00
|2962.91
|2843
|2004.09.09 18:09
|sell
|1422
|0.03
|1.2193
|1.2403
|1.2183
|2844
|2004.09.09 19:03
|t/p
|1422
|0.03
|1.2183
|1.2403
|1.2183
|3.00
|2965.91
|2845
|2004.09.09 19:12
|buy
|1423
|0.03
|1.2187
|1.1977
|1.2197
|2846
|2004.09.09 19:19
|buy
|1424
|0.09
|1.2180
|1.1975
|1.2190
|2847
|2004.09.09 19:21
|buy
|1425
|0.27
|1.2174
|1.1974
|1.2184
|2848
|2004.09.09 19:47
|t/p
|1425
|0.27
|1.2184
|1.1974
|1.2184
|27.00
|2992.91
|2849
|2004.09.09 19:47
|close
|1424
|0.09
|1.2184
|1.1975
|1.2190
|3.60
|2996.51
|2850
|2004.09.09 19:48
|close
|1423
|0.03
|1.2185
|1.1977
|1.2197
|-0.60
|2995.91
|2851
|2004.09.09 20:06
|sell
|1426
|0.03
|1.2193
|1.2403
|1.2183
|2852
|2004.09.09 20:12
|sell
|1427
|0.09
|1.2199
|1.2404
|1.2189
|2853
|2004.09.09 21:05
|t/p
|1427
|0.09
|1.2189
|1.2404
|1.2189
|9.00
|3004.91
|2854
|2004.09.09 21:05
|close
|1426
|0.03
|1.2188
|1.2403
|1.2183
|1.50
|3006.41
|2855
|2004.09.09 21:15
|buy
|1428
|0.03
|1.2192
|1.1982
|1.2202
|2856
|2004.09.09 22:55
|t/p
|1428
|0.03
|1.2202
|1.1982
|1.2202
|3.00
|3009.41
|2857
|2004.09.09 23:10
|sell
|1429
|0.03
|1.2216
|1.2426
|1.2206
|2858
|2004.09.09 23:11
|sell
|1430
|0.09
|1.2222
|1.2427
|1.2212
|2859
|2004.09.09 23:12
|sell
|1431
|0.27
|1.2228
|1.2428
|1.2218
|2860
|2004.09.09 23:12
|sell
|1432
|0.81
|1.2235
|1.2430
|1.2225
|2861
|2004.09.09 23:16
|close
|1432
|0.81
|1.2229
|1.2430
|1.2225
|48.60
|3058.01
|2862
|2004.09.09 23:16
|close
|1431
|0.27
|1.2229
|1.2428
|1.2218
|-2.70
|3055.31
|2863
|2004.09.09 23:16
|close
|1430
|0.09
|1.2230
|1.2427
|1.2212
|-7.20
|3048.11
|2864
|2004.09.09 23:16
|close
|1429
|0.03
|1.2231
|1.2426
|1.2206
|-4.50
|3043.61
|2865
|2004.09.09 23:19
|sell
|1433
|0.03
|1.2225
|1.2435
|1.2215
|2866
|2004.09.09 23:28
|sell
|1434
|0.09
|1.2230
|1.2435
|1.2220
|2867
|2004.09.10 00:07
|sell
|1435
|0.27
|1.2237
|1.2437
|1.2227
|2868
|2004.09.10 01:06
|sell
|1436
|0.81
|1.2243
|1.2438
|1.2233
|2869
|2004.09.10 01:42
|close
|1436
|0.81
|1.2239
|1.2438
|1.2233
|32.39
|3076.00
|2870
|2004.09.10 01:43
|close
|1435
|0.27
|1.2241
|1.2437
|1.2227
|-10.80
|3065.20
|2871
|2004.09.10 01:44
|close
|1434
|0.09
|1.2241
|1.2435
|1.2220
|-9.86
|3055.35
|2872
|2004.09.10 01:44
|close
|1433
|0.03
|1.2241
|1.2435
|1.2215
|-4.79
|3050.56
|2873
|2004.09.10 01:50
|buy
|1437
|0.03
|1.2241
|1.2031
|1.2251
|2874
|2004.09.10 01:50
|buy
|1438
|0.09
|1.2233
|1.2028
|1.2243
|2875
|2004.09.10 02:14
|buy
|1439
|0.27
|1.2227
|1.2027
|1.2237
|2876
|2004.09.10 02:17
|buy
|1440
|0.81
|1.2220
|1.2025
|1.2230
|2877
|2004.09.10 02:18
|close
|1440
|0.81
|1.2224
|1.2025
|1.2230
|32.41
|3082.97
|2878
|2004.09.10 02:18
|close
|1439
|0.27
|1.2224
|1.2027
|1.2237
|-8.10
|3074.87
|2879
|2004.09.10 02:18
|close
|1438
|0.09
|1.2222
|1.2028
|1.2243
|-9.90
|3064.97
|2880
|2004.09.10 02:19
|close
|1437
|0.03
|1.2224
|1.2031
|1.2251
|-5.10
|3059.87
|2881
|2004.09.10 02:27
|buy
|1441
|0.03
|1.2222
|1.2012
|1.2232
|2882
|2004.09.10 04:04
|t/p
|1441
|0.03
|1.2232
|1.2012
|1.2232
|3.00
|3062.87
|2883
|2004.09.10 04:09
|sell
|1442
|0.03
|1.2231
|1.2441
|1.2221
|2884
|2004.09.10 04:23
|sell
|1443
|0.09
|1.2237
|1.2442
|1.2227
|2885
|2004.09.10 05:03
|sell
|1444
|0.27
|1.2243
|1.2443
|1.2233
|2886
|2004.09.10 06:51
|sell
|1445
|0.81
|1.2248
|1.2443
|1.2238
|2887
|2004.09.10 06:55
|close
|1445
|0.81
|1.2245
|1.2443
|1.2238
|24.30
|3087.17
|2888
|2004.09.10 06:55
|close
|1444
|0.27
|1.2243
|1.2443
|1.2233
|0.00
|3087.17
|2889
|2004.09.10 06:55
|close
|1443
|0.09
|1.2245
|1.2442
|1.2227
|-7.20
|3079.97
|2890
|2004.09.10 06:55
|close
|1442
|0.03
|1.2247
|1.2441
|1.2221
|-4.80
|3075.17
|2891
|2004.09.10 07:03
|sell
|1446
|0.03
|1.2246
|1.2456
|1.2236
|2892
|2004.09.10 07:18
|t/p
|1446
|0.03
|1.2236
|1.2456
|1.2236
|3.00
|3078.17
|2893
|2004.09.10 07:31
|buy
|1447
|0.03
|1.2233
|1.2023
|1.2243
|2894
|2004.09.10 08:03
|buy
|1448
|0.09
|1.2227
|1.2022
|1.2237
|2895
|2004.09.10 08:58
|t/p
|1448
|0.09
|1.2237
|1.2022
|1.2237
|9.00
|3087.17
|2896
|2004.09.10 08:58
|close
|1447
|0.03
|1.2237
|1.2023
|1.2243
|1.20
|3088.37
|2897
|2004.09.10 09:04
|sell
|1449
|0.03
|1.2233
|1.2443
|1.2223
|2898
|2004.09.10 09:20
|t/p
|1449
|0.03
|1.2223
|1.2443
|1.2223
|3.00
|3091.37
|2899
|2004.09.10 09:34
|buy
|1450
|0.03
|1.2222
|1.2012
|1.2232
|2900
|2004.09.10 09:43
|buy
|1451
|0.09
|1.2216
|1.2011
|1.2226
|2901
|2004.09.10 09:49
|t/p
|1451
|0.09
|1.2226
|1.2011
|1.2226
|9.00
|3100.37
|2902
|2004.09.10 09:49
|close
|1450
|0.03
|1.2226
|1.2012
|1.2232
|1.20
|3101.57
|2903
|2004.09.10 10:09
|sell
|1452
|0.03
|1.2227
|1.2437
|1.2217
|2904
|2004.09.10 11:35
|t/p
|1452
|0.03
|1.2217
|1.2437
|1.2217
|3.00
|3104.57
|2905
|2004.09.10 11:48
|buy
|1453
|0.03
|1.2214
|1.2004
|1.2224
|2906
|2004.09.10 12:12
|buy
|1454
|0.09
|1.2207
|1.2002
|1.2217
|2907
|2004.09.10 12:49
|t/p
|1454
|0.09
|1.2217
|1.2002
|1.2217
|9.00
|3113.57
|2908
|2004.09.10 12:49
|close
|1453
|0.03
|1.2218
|1.2004
|1.2224
|1.20
|3114.77
|2909
|2004.09.10 12:59
|sell
|1455
|0.03
|1.2212
|1.2422
|1.2202
|2910
|2004.09.10 13:35
|sell
|1456
|0.09
|1.2217
|1.2422
|1.2207
|2911
|2004.09.10 13:44
|sell
|1457
|0.27
|1.2224
|1.2424
|1.2214
|2912
|2004.09.10 14:20
|sell
|1458
|0.81
|1.2229
|1.2424
|1.2219
|2913
|2004.09.10 14:30
|close
|1458
|0.81
|1.2226
|1.2424
|1.2219
|24.30
|3139.07
|2914
|2004.09.10 14:30
|close
|1457
|0.27
|1.2222
|1.2424
|1.2214
|5.40
|3144.47
|2915
|2004.09.10 14:30
|close
|1456
|0.09
|1.2223
|1.2422
|1.2207
|-5.40
|3139.07
|2916
|2004.09.10 14:30
|close
|1455
|0.03
|1.2224
|1.2422
|1.2202
|-3.60
|3135.47
|2917
|2004.09.10 18:05
|buy
|1459
|0.03
|1.2282
|1.2072
|1.2292
|2918
|2004.09.10 18:15
|t/p
|1459
|0.03
|1.2292
|1.2072
|1.2292
|3.00
|3138.47
|2919
|2004.09.10 18:25
|sell
|1460
|0.03
|1.2291
|1.2501
|1.2281
|2920
|2004.09.10 20:39
|t/p
|1460
|0.03
|1.2281
|1.2501
|1.2281
|3.00
|3141.47
|2921
|2004.09.10 20:51
|buy
|1461
|0.03
|1.2277
|1.2067
|1.2287
|2922
|2004.09.10 20:53
|buy
|1462
|0.09
|1.2271
|1.2066
|1.2281
|2923
|2004.09.10 20:58
|buy
|1463
|0.27
|1.2266
|1.2066
|1.2276
|2924
|2004.09.10 22:58
|buy
|1464
|0.81
|1.2260
|1.2065
|1.2270
|2925
|2004.09.13 00:00
|close
|1464
|0.81
|1.2269
|1.2065
|1.2270
|68.28
|3209.76
|2926
|2004.09.13 00:00
|close
|1463
|0.27
|1.2268
|1.2066
|1.2276
|3.86
|3213.62
|2927
|2004.09.13 00:00
|close
|1462
|0.09
|1.2269
|1.2066
|1.2281
|-2.31
|3211.30
|2928
|2004.09.13 00:01
|close
|1461
|0.03
|1.2270
|1.2067
|1.2287
|-2.27
|3209.03
|2929
|2004.09.13 00:01
|buy
|1465
|0.03
|1.2273
|1.2063
|1.2283
|2930
|2004.09.13 00:54
|t/p
|1465
|0.03
|1.2283
|1.2063
|1.2283
|3.00
|3212.03
|2931
|2004.09.13 01:02
|sell
|1466
|0.03
|1.2279
|1.2489
|1.2269
|2932
|2004.09.13 02:01
|sell
|1467
|0.09
|1.2285
|1.2490
|1.2275
|2933
|2004.09.13 02:51
|t/p
|1467
|0.09
|1.2275
|1.2490
|1.2275
|9.00
|3221.03
|2934
|2004.09.13 02:51
|close
|1466
|0.03
|1.2273
|1.2489
|1.2269
|1.80
|3222.83
|2935
|2004.09.13 03:17
|buy
|1468
|0.03
|1.2260
|1.2050
|1.2270
|2936
|2004.09.13 05:52
|t/p
|1468
|0.03
|1.2270
|1.2050
|1.2270
|3.00
|3225.83
|2937
|2004.09.13 06:07
|sell
|1469
|0.03
|1.2269
|1.2479
|1.2259
|2938
|2004.09.13 08:13
|sell
|1470
|0.09
|1.2275
|1.2480
|1.2265
|2939
|2004.09.13 08:25
|t/p
|1470
|0.09
|1.2265
|1.2480
|1.2265
|9.00
|3234.83
|2940
|2004.09.13 08:25
|close
|1469
|0.03
|1.2264
|1.2479
|1.2259
|1.50
|3236.33
|2941
|2004.09.13 08:51
|buy
|1471
|0.03
|1.2264
|1.2054
|1.2274
|2942
|2004.09.13 08:52
|buy
|1472
|0.09
|1.2258
|1.2053
|1.2268
|2943
|2004.09.13 09:08
|buy
|1473
|0.27
|1.2252
|1.2052
|1.2262
|2944
|2004.09.13 10:10
|t/p
|1473
|0.27
|1.2262
|1.2052
|1.2262
|27.00
|3263.33
|2945
|2004.09.13 10:10
|close
|1472
|0.09
|1.2262
|1.2053
|1.2268
|3.60
|3266.93
|2946
|2004.09.13 10:10
|close
|1471
|0.03
|1.2261
|1.2054
|1.2274
|-0.90
|3266.03
|2947
|2004.09.13 10:25
|sell
|1474
|0.03
|1.2262
|1.2472
|1.2252
|2948
|2004.09.13 11:21
|t/p
|1474
|0.03
|1.2252
|1.2472
|1.2252
|3.00
|3269.03
|2949
|2004.09.13 11:36
|buy
|1475
|0.03
|1.2251
|1.2041
|1.2261
|2950
|2004.09.13 12:15
|t/p
|1475
|0.03
|1.2261
|1.2041
|1.2261
|3.00
|3272.03
|2951
|2004.09.13 12:22
|sell
|1476
|0.03
|1.2252
|1.2462
|1.2242
|2952
|2004.09.13 12:25
|sell
|1477
|0.09
|1.2258
|1.2463
|1.2248
|2953
|2004.09.13 13:07
|t/p
|1477
|0.09
|1.2248
|1.2463
|1.2248
|9.00
|3281.03
|2954
|2004.09.13 13:07
|close
|1476
|0.03
|1.2248
|1.2462
|1.2242
|1.20
|3282.23
|2955
|2004.09.13 13:17
|buy
|1478
|0.03
|1.2245
|1.2035
|1.2255
|2956
|2004.09.13 13:19
|buy
|1479
|0.09
|1.2239
|1.2034
|1.2249
|2957
|2004.09.13 13:25
|buy
|1480
|0.27
|1.2233
|1.2033
|1.2243
|2958
|2004.09.13 14:22
|buy
|1481
|0.81
|1.2227
|1.2032
|1.2237
|2959
|2004.09.13 14:26
|close
|1481
|0.81
|1.2231
|1.2032
|1.2237
|32.41
|3314.64
|2960
|2004.09.13 14:26
|close
|1480
|0.27
|1.2230
|1.2033
|1.2243
|-8.10
|3306.54
|2961
|2004.09.13 14:26
|close
|1479
|0.09
|1.2230
|1.2034
|1.2249
|-8.10
|3298.44
|2962
|2004.09.13 14:27
|close
|1478
|0.03
|1.2229
|1.2035
|1.2255
|-4.80
|3293.64
|2963
|2004.09.13 18:11
|sell
|1482
|0.03
|1.2248
|1.2458
|1.2238
|2964
|2004.09.13 18:15
|sell
|1483
|0.09
|1.2254
|1.2459
|1.2244
|2965
|2004.09.13 18:36
|sell
|1484
|0.27
|1.2259
|1.2459
|1.2249
|2966
|2004.09.13 19:39
|sell
|1485
|0.81
|1.2264
|1.2459
|1.2254
|2967
|2004.09.13 20:15
|close
|1485
|0.81
|1.2260
|1.2459
|1.2254
|32.40
|3326.04
|2968
|2004.09.13 20:15
|close
|1484
|0.27
|1.2262
|1.2459
|1.2249
|-8.10
|3317.94
|2969
|2004.09.13 20:15
|close
|1483
|0.09
|1.2262
|1.2459
|1.2244
|-7.20
|3310.74
|2970
|2004.09.13 20:16
|close
|1482
|0.03
|1.2262
|1.2458
|1.2238
|-4.20
|3306.54
|2971
|2004.09.13 20:36
|buy
|1486
|0.03
|1.2258
|1.2048
|1.2268
|2972
|2004.09.13 21:59
|buy
|1487
|0.09
|1.2253
|1.2048
|1.2263
|2973
|2004.09.13 23:04
|t/p
|1487
|0.09
|1.2263
|1.2048
|1.2263
|9.00
|3315.54
|2974
|2004.09.13 23:04
|close
|1486
|0.03
|1.2263
|1.2048
|1.2268
|1.50
|3317.04
|2975
|2004.09.13 23:11
|sell
|1488
|0.03
|1.2258
|1.2468
|1.2248
|2976
|2004.09.14 01:13
|sell
|1489
|0.09
|1.2264
|1.2469
|1.2254
|2977
|2004.09.14 03:12
|sell
|1490
|0.27
|1.2269
|1.2469
|1.2259
|2978
|2004.09.14 06:55
|t/p
|1490
|0.27
|1.2259
|1.2469
|1.2259
|27.00
|3344.04
|2979
|2004.09.14 06:55
|close
|1489
|0.09
|1.2258
|1.2469
|1.2254
|5.40
|3349.44
|2980
|2004.09.14 06:55
|close
|1488
|0.03
|1.2256
|1.2468
|1.2248
|0.61
|3350.06
|2981
|2004.09.14 07:03
|buy
|1491
|0.03
|1.2265
|1.2055
|1.2275
|2982
|2004.09.14 08:21
|t/p
|1491
|0.03
|1.2275
|1.2055
|1.2275
|3.00
|3353.06
|2983
|2004.09.14 08:38
|sell
|1492
|0.03
|1.2277
|1.2487
|1.2267
|2984
|2004.09.14 10:30
|t/p
|1492
|0.03
|1.2267
|1.2487
|1.2267
|3.00
|3356.06
|2985
|2004.09.14 10:40
|buy
|1493
|0.03
|1.2268
|1.2058
|1.2278
|2986
|2004.09.14 10:53
|buy
|1494
|0.09
|1.2262
|1.2057
|1.2272
|2987
|2004.09.14 10:54
|buy
|1495
|0.27
|1.2256
|1.2056
|1.2266
|2988
|2004.09.14 11:00
|buy
|1496
|0.81
|1.2250
|1.2055
|1.2260
|2989
|2004.09.14 14:30
|close
|1496
|0.81
|1.2257
|1.2055
|1.2260
|56.70
|3412.76
|2990
|2004.09.14 14:30
|close
|1495
|0.27
|1.2262
|1.2056
|1.2266
|16.20
|3428.96
|2991
|2004.09.14 14:30
|close
|1494
|0.09
|1.2261
|1.2057
|1.2272
|-0.90
|3428.06
|2992
|2004.09.14 14:30
|close
|1493
|0.03
|1.2260
|1.2058
|1.2278
|-2.40
|3425.66
|2993
|2004.09.14 18:18
|buy
|1497
|0.03
|1.2260
|1.2050
|1.2270
|2994
|2004.09.14 20:23
|buy
|1498
|0.09
|1.2254
|1.2049
|1.2264
|2995
|2004.09.14 22:22
|buy
|1499
|0.27
|1.2249
|1.2049
|1.2259
|2996
|2004.09.14 22:22
|buy
|1500
|0.81
|1.2243
|1.2048
|1.2253
|2997
|2004.09.14 22:39
|close
|1500
|0.81
|1.2246
|1.2048
|1.2253
|24.31
|3449.97
|2998
|2004.09.14 22:39
|close
|1499
|0.27
|1.2246
|1.2049
|1.2259
|-8.10
|3441.87
|2999
|2004.09.14 22:40
|close
|1498
|0.09
|1.2247
|1.2049
|1.2264
|-6.30
|3435.57
|3000
|2004.09.14 22:40
|close
|1497
|0.03
|1.2247
|1.2050
|1.2270
|-3.90
|3431.67
|3001
|2004.09.14 23:04
|sell
|1501
|0.03
|1.2250
|1.2460
|1.2240
|3002
|2004.09.15 00:53
|sell
|1502
|0.09
|1.2255
|1.2460
|1.2245
|3003
|2004.09.15 02:01
|t/p
|1502
|0.09
|1.2245
|1.2460
|1.2245
|9.00
|3440.67
|3004
|2004.09.15 02:01
|close
|1501
|0.03
|1.2245
|1.2460
|1.2240
|1.51
|3442.18
|3005
|2004.09.15 02:08
|buy
|1503
|0.03
|1.2247
|1.2037
|1.2257
|3006
|2004.09.15 02:35
|buy
|1504
|0.09
|1.2241
|1.2036
|1.2251
|3007
|2004.09.15 03:03
|t/p
|1504
|0.09
|1.2251
|1.2036
|1.2251
|9.00
|3451.18
|3008
|2004.09.15 03:03
|close
|1503
|0.03
|1.2251
|1.2037
|1.2257
|1.20
|3452.38
|3009
|2004.09.15 03:13
|sell
|1505
|0.03
|1.2249
|1.2459
|1.2239
|3010
|2004.09.15 03:48
|t/p
|1505
|0.03
|1.2239
|1.2459
|1.2239
|3.00
|3455.38
|3011
|2004.09.15 03:58
|buy
|1506
|0.03
|1.2239
|1.2029
|1.2249
|3012
|2004.09.15 06:48
|buy
|1507
|0.09
|1.2233
|1.2028
|1.2243
|3013
|2004.09.15 08:26
|t/p
|1507
|0.09
|1.2243
|1.2028
|1.2243
|9.00
|3464.38
|3014
|2004.09.15 08:26
|close
|1506
|0.03
|1.2243
|1.2029
|1.2249
|1.20
|3465.58
|3015
|2004.09.15 08:34
|sell
|1508
|0.03
|1.2229
|1.2439
|1.2219
|3016
|2004.09.15 08:46
|sell
|1509
|0.09
|1.2234
|1.2439
|1.2224
|3017
|2004.09.15 09:03
|sell
|1510
|0.27
|1.2239
|1.2439
|1.2229
|3018
|2004.09.15 09:43
|t/p
|1510
|0.27
|1.2229
|1.2439
|1.2229
|27.00
|3492.58
|3019
|2004.09.15 09:43
|close
|1509
|0.09
|1.2229
|1.2439
|1.2224
|4.50
|3497.08
|3020
|2004.09.15 09:43
|close
|1508
|0.03
|1.2230
|1.2439
|1.2219
|-0.30
|3496.78
|3021
|2004.09.15 09:52
|buy
|1511
|0.03
|1.2237
|1.2027
|1.2247
|3022
|2004.09.15 10:25
|t/p
|1511
|0.03
|1.2247
|1.2027
|1.2247
|3.00
|3499.78
|3023
|2004.09.15 10:39
|sell
|1512
|0.03
|1.2247
|1.2457
|1.2237
|3024
|2004.09.15 11:03
|sell
|1513
|0.09
|1.2252
|1.2457
|1.2242
|3025
|2004.09.15 12:41
|t/p
|1513
|0.09
|1.2242
|1.2457
|1.2242
|9.00
|3508.78
|3026
|2004.09.15 12:41
|close
|1512
|0.03
|1.2241
|1.2457
|1.2237
|1.80
|3510.58
|3027
|2004.09.15 12:55
|buy
|1514
|0.04
|1.2237
|1.2027
|1.2247
|3028
|2004.09.15 13:32
|buy
|1515
|0.12
|1.2232
|1.2027
|1.2242
|3029
|2004.09.15 13:33
|buy
|1516
|0.27
|1.2227
|1.2027
|1.2237
|3030
|2004.09.15 13:47
|t/p
|1516
|0.27
|1.2237
|1.2027
|1.2237
|27.00
|3537.58
|3031
|2004.09.15 13:47
|close
|1515
|0.12
|1.2237
|1.2027
|1.2242
|6.00
|3543.58
|3032
|2004.09.15 13:47
|close
|1514
|0.04
|1.2236
|1.2027
|1.2247
|-0.40
|3543.18
|3033
|2004.09.15 13:59
|sell
|1517
|0.04
|1.2233
|1.2443
|1.2223
|3034
|2004.09.15 14:16
|sell
|1518
|0.12
|1.2238
|1.2443
|1.2228
|3035
|2004.09.15 14:30
|t/p
|1518
|0.12
|1.2228
|1.2443
|1.2228
|12.00
|3555.18
|3036
|2004.09.15 14:30
|close
|1517
|0.04
|1.2226
|1.2443
|1.2223
|2.80
|3557.98
|3037
|2004.09.15 18:20
|buy
|1519
|0.04
|1.2144
|1.1934
|1.2154
|3038
|2004.09.15 20:57
|t/p
|1519
|0.04
|1.2154
|1.1934
|1.2154
|4.00
|3561.98
|3039
|2004.09.15 21:04
|sell
|1520
|0.04
|1.2151
|1.2361
|1.2141
|3040
|2004.09.15 22:35
|sell
|1521
|0.12
|1.2157
|1.2362
|1.2147
|3041
|2004.09.16 01:54
|t/p
|1521
|0.12
|1.2147
|1.2362
|1.2147
|12.18
|3574.16
|3042
|2004.09.16 01:54
|close
|1520
|0.04
|1.2147
|1.2361
|1.2141
|1.66
|3575.82
|3043
|2004.09.16 02:05
|buy
|1522
|0.04
|1.2151
|1.1941
|1.2161
|3044
|2004.09.16 03:15
|buy
|1523
|0.12
|1.2146
|1.1941
|1.2156
|3045
|2004.09.16 08:04
|t/p
|1523
|0.12
|1.2156
|1.1941
|1.2156
|12.00
|3587.82
|3046
|2004.09.16 08:04
|close
|1522
|0.04
|1.2156
|1.1941
|1.2161
|2.00
|3589.82
|3047
|2004.09.16 08:12
|sell
|1524
|0.04
|1.2153
|1.2363
|1.2143
|3048
|2004.09.16 08:49
|t/p
|1524
|0.04
|1.2143
|1.2363
|1.2143
|4.00
|3593.82
|3049
|2004.09.16 08:56
|buy
|1525
|0.04
|1.2148
|1.1938
|1.2158
|3050
|2004.09.16 09:53
|t/p
|1525
|0.04
|1.2158
|1.1938
|1.2158
|4.00
|3597.82
|3051
|2004.09.16 10:04
|sell
|1526
|0.04
|1.2155
|1.2365
|1.2145
|3052
|2004.09.16 10:25
|sell
|1527
|0.12
|1.2160
|1.2365
|1.2150
|3053
|2004.09.16 10:30
|sell
|1528
|0.36
|1.2165
|1.2365
|1.2155
|3054
|2004.09.16 10:35
|t/p
|1528
|0.36
|1.2155
|1.2365
|1.2155
|36.00
|3633.82
|3055
|2004.09.16 10:35
|close
|1527
|0.12
|1.2155
|1.2365
|1.2150
|6.00
|3639.82
|3056
|2004.09.16 10:36
|close
|1526
|0.04
|1.2157
|1.2365
|1.2145
|-0.80
|3639.02
|3057
|2004.09.16 10:54
|buy
|1529
|0.04
|1.2151
|1.1941
|1.2161
|3058
|2004.09.16 11:15
|buy
|1530
|0.12
|1.2144
|1.1939
|1.2154
|3059
|2004.09.16 12:33
|t/p
|1530
|0.12
|1.2154
|1.1939
|1.2154
|12.00
|3651.02
|3060
|2004.09.16 12:33
|close
|1529
|0.04
|1.2154
|1.1941
|1.2161
|1.20
|3652.22
|3061
|2004.09.16 12:42
|sell
|1531
|0.04
|1.2151
|1.2361
|1.2141
|3062
|2004.09.16 13:23
|sell
|1532
|0.12
|1.2157
|1.2362
|1.2147
|3063
|2004.09.16 14:30
|sell
|1533
|0.36
|1.2164
|1.2364
|1.2154
|3064
|2004.09.16 14:30
|t/p
|1533
|0.36
|1.2154
|1.2364
|1.2154
|36.00
|3688.22
|3065
|2004.09.16 14:30
|close
|1532
|0.12
|1.2154
|1.2362
|1.2147
|3.60
|3691.82
|3066
|2004.09.16 14:30
|close
|1531
|0.04
|1.2150
|1.2361
|1.2141
|0.40
|3692.22
|3067
|2004.09.16 18:12
|sell
|1534
|0.04
|1.2168
|1.2378
|1.2158
|3068
|2004.09.16 18:23
|t/p
|1534
|0.04
|1.2158
|1.2378
|1.2158
|4.00
|3696.22
|3069
|2004.09.16 18:30
|buy
|1535
|0.04
|1.2168
|1.1958
|1.2178
|3070
|2004.09.16 18:47
|buy
|1536
|0.12
|1.2161
|1.1956
|1.2171
|3071
|2004.09.16 19:04
|t/p
|1536
|0.12
|1.2171
|1.1956
|1.2171
|12.00
|3708.22
|3072
|2004.09.16 19:04
|close
|1535
|0.04
|1.2171
|1.1958
|1.2178
|1.20
|3709.42
|3073
|2004.09.16 19:26
|sell
|1537
|0.04
|1.2187
|1.2397
|1.2177
|3074
|2004.09.16 20:03
|t/p
|1537
|0.04
|1.2177
|1.2397
|1.2177
|4.00
|3713.42
|3075
|2004.09.16 20:09
|buy
|1538
|0.04
|1.2182
|1.1972
|1.2192
|3076
|2004.09.16 20:18
|buy
|1539
|0.12
|1.2176
|1.1971
|1.2186
|3077
|2004.09.16 20:30
|t/p
|1539
|0.12
|1.2186
|1.1971
|1.2186
|12.00
|3725.42
|3078
|2004.09.16 20:30
|close
|1538
|0.04
|1.2186
|1.1972
|1.2192
|1.60
|3727.02
|3079
|2004.09.16 20:40
|sell
|1540
|0.04
|1.2183
|1.2393
|1.2173
|3080
|2004.09.16 20:47
|sell
|1541
|0.12
|1.2188
|1.2393
|1.2178
|3081
|2004.09.16 20:48
|sell
|1542
|0.36
|1.2193
|1.2393
|1.2183
|3082
|2004.09.16 22:59
|t/p
|1542
|0.36
|1.2183
|1.2393
|1.2183
|36.00
|3763.02
|3083
|2004.09.16 22:59
|close
|1541
|0.12
|1.2182
|1.2393
|1.2178
|7.20
|3770.22
|3084
|2004.09.16 23:00
|close
|1540
|0.04
|1.2182
|1.2393
|1.2173
|0.40
|3770.62
|3085
|2004.09.16 23:15
|buy
|1543
|0.04
|1.2186
|1.1976
|1.2196
|3086
|2004.09.17 08:27
|t/p
|1543
|0.04
|1.2196
|1.1976
|1.2196
|3.77
|3774.40
|3087
|2004.09.17 08:33
|sell
|1544
|0.04
|1.2193
|1.2403
|1.2183
|3088
|2004.09.17 09:39
|sell
|1545
|0.12
|1.2199
|1.2404
|1.2189
|3089
|2004.09.17 09:41
|sell
|1546
|0.36
|1.2205
|1.2405
|1.2195
|3090
|2004.09.17 10:11
|sell
|1547
|1.08
|1.2210
|1.2405
|1.2200
|3091
|2004.09.17 10:26
|close
|1547
|1.08
|1.2207
|1.2405
|1.2200
|32.40
|3806.80
|3092
|2004.09.17 10:26
|close
|1546
|0.36
|1.2206
|1.2405
|1.2195
|-3.60
|3803.20
|3093
|2004.09.17 10:26
|close
|1545
|0.12
|1.2207
|1.2404
|1.2189
|-9.60
|3793.60
|3094
|2004.09.17 10:26
|close
|1544
|0.04
|1.2206
|1.2403
|1.2183
|-5.20
|3788.40
|3095
|2004.09.17 10:46
|buy
|1548
|0.04
|1.2205
|1.1995
|1.2215
|3096
|2004.09.17 10:52
|buy
|1549
|0.12
|1.2198
|1.1993
|1.2208
|3097
|2004.09.17 12:08
|t/p
|1549
|0.12
|1.2208
|1.1993
|1.2208
|12.00
|3800.40
|3098
|2004.09.17 12:08
|close
|1548
|0.04
|1.2208
|1.1995
|1.2215
|1.20
|3801.60
|3099
|2004.09.17 12:17
|sell
|1550
|0.04
|1.2203
|1.2413
|1.2193
|3100
|2004.09.17 12:24
|sell
|1551
|0.12
|1.2208
|1.2413
|1.2198
|3101
|2004.09.17 13:19
|sell
|1552
|0.36
|1.2214
|1.2414
|1.2204
|3102
|2004.09.17 13:21
|sell
|1553
|1.08
|1.2220
|1.2415
|1.2210
|3103
|2004.09.17 13:22
|close
|1553
|1.08
|1.2216
|1.2415
|1.2210
|43.20
|3844.80
|3104
|2004.09.17 13:23
|close
|1552
|0.36
|1.2216
|1.2414
|1.2204
|-7.20
|3837.60
|3105
|2004.09.17 13:23
|close
|1551
|0.12
|1.2217
|1.2413
|1.2198
|-10.80
|3826.80
|3106
|2004.09.17 13:23
|close
|1550
|0.04
|1.2218
|1.2413
|1.2193
|-6.00
|3820.80
|3107
|2004.09.17 13:27
|sell
|1554
|0.04
|1.2212
|1.2422
|1.2202
|3108
|2004.09.17 13:46
|sell
|1555
|0.12
|1.2218
|1.2423
|1.2208
|3109
|2004.09.17 14:52
|t/p
|1555
|0.12
|1.2208
|1.2423
|1.2208
|12.00
|3832.80
|3110
|2004.09.17 14:52
|close
|1554
|0.04
|1.2207
|1.2422
|1.2202
|2.00
|3834.80
|3111
|2004.09.17 18:01
|sell
|1556
|0.04
|1.2174
|1.2384
|1.2164
|3112
|2004.09.17 18:16
|sell
|1557
|0.12
|1.2180
|1.2385
|1.2170
|3113
|2004.09.17 22:49
|sell
|1558
|0.36
|1.2185
|1.2385
|1.2175
|3114
|2004.09.20 00:00
|t/p
|1558
|0.36
|1.2175
|1.2385
|1.2175
|36.18
|3870.98
|3115
|2004.09.20 00:00
|close
|1557
|0.12
|1.2174
|1.2385
|1.2170
|7.26
|3878.24
|3116
|2004.09.20 00:02
|close
|1556
|0.04
|1.2174
|1.2384
|1.2164
|0.02
|3878.26
|3117
|2004.09.20 00:20
|buy
|1559
|0.04
|1.2175
|1.1965
|1.2185
|3118
|2004.09.20 01:07
|buy
|1560
|0.12
|1.2169
|1.1964
|1.2179
|3119
|2004.09.20 01:11
|buy
|1561
|0.36
|1.2163
|1.1963
|1.2173
|3120
|2004.09.20 03:12
|buy
|1562
|1.08
|1.2157
|1.1962
|1.2167
|3121
|2004.09.20 05:02
|close
|1562
|1.08
|1.2161
|1.1962
|1.2167
|43.20
|3921.46
|3122
|2004.09.20 05:02
|close
|1561
|0.36
|1.2160
|1.1963
|1.2173
|-10.80
|3910.66
|3123
|2004.09.20 05:02
|close
|1560
|0.12
|1.2158
|1.1964
|1.2179
|-13.20
|3897.46
|3124
|2004.09.20 05:02
|close
|1559
|0.04
|1.2159
|1.1965
|1.2185
|-6.40
|3891.06
|3125
|2004.09.20 05:14
|sell
|1563
|0.04
|1.2161
|1.2371
|1.2151
|3126
|2004.09.20 05:26
|sell
|1564
|0.12
|1.2166
|1.2371
|1.2156
|3127
|2004.09.20 08:56
|t/p
|1564
|0.12
|1.2156
|1.2371
|1.2156
|12.00
|3903.06
|3128
|2004.09.20 08:56
|close
|1563
|0.04
|1.2156
|1.2371
|1.2151
|2.00
|3905.06
|3129
|2004.09.20 09:04
|buy
|1565
|0.04
|1.2155
|1.1945
|1.2165
|3130
|2004.09.20 10:23
|buy
|1566
|0.12
|1.2149
|1.1944
|1.2159
|3131
|2004.09.20 12:22
|buy
|1567
|0.36
|1.2143
|1.1943
|1.2153
|3132
|2004.09.20 12:33
|buy
|1568
|1.08
|1.2136
|1.1941
|1.2146
|3133
|2004.09.20 12:39
|close
|1568
|1.08
|1.2140
|1.1941
|1.2146
|43.20
|3948.26
|3134
|2004.09.20 12:39
|close
|1567
|0.36
|1.2139
|1.1943
|1.2153
|-14.40
|3933.86
|3135
|2004.09.20 12:39
|close
|1566
|0.12
|1.2140
|1.1944
|1.2159
|-10.80
|3923.06
|3136
|2004.09.20 12:39
|close
|1565
|0.04
|1.2139
|1.1945
|1.2165
|-6.40
|3916.66
|3137
|2004.09.20 12:40
|buy
|1569
|0.04
|1.2140
|1.1930
|1.2150
|3138
|2004.09.20 12:55
|buy
|1570
|0.12
|1.2134
|1.1929
|1.2144
|3139
|2004.09.20 14:31
|buy
|1571
|0.36
|1.2128
|1.1928
|1.2138
|3140
|2004.09.20 15:10
|t/p
|1571
|0.36
|1.2138
|1.1928
|1.2138
|36.00
|3952.66
|3141
|2004.09.20 15:10
|close
|1570
|0.12
|1.2138
|1.1929
|1.2144
|4.80
|3957.46
|3142
|2004.09.20 15:10
|close
|1569
|0.04
|1.2136
|1.1930
|1.2150
|-1.60
|3955.86
|3143
|2004.09.20 18:42
|buy
|1572
|0.04
|1.2163
|1.1953
|1.2173
|3144
|2004.09.20 19:18
|t/p
|1572
|0.04
|1.2173
|1.1953
|1.2173
|4.00
|3959.86
|3145
|2004.09.20 19:27
|sell
|1573
|0.04
|1.2169
|1.2379
|1.2159
|3146
|2004.09.20 19:35
|sell
|1574
|0.12
|1.2174
|1.2379
|1.2164
|3147
|2004.09.20 20:05
|t/p
|1574
|0.12
|1.2164
|1.2379
|1.2164
|12.00
|3971.86
|3148
|2004.09.20 20:05
|close
|1573
|0.04
|1.2164
|1.2379
|1.2159
|2.00
|3973.86
|3149
|2004.09.20 20:17
|buy
|1575
|0.04
|1.2161
|1.1951
|1.2171
|3150
|2004.09.20 21:10
|t/p
|1575
|0.04
|1.2171
|1.1951
|1.2171
|4.00
|3977.86
|3151
|2004.09.20 21:15
|sell
|1576
|0.04
|1.2172
|1.2382
|1.2162
|3152
|2004.09.20 23:26
|sell
|1577
|0.12
|1.2178
|1.2383
|1.2168
|3153
|2004.09.20 23:42
|t/p
|1577
|0.12
|1.2168
|1.2383
|1.2168
|12.00
|3989.86
|3154
|2004.09.20 23:42
|close
|1576
|0.04
|1.2168
|1.2382
|1.2162
|1.60
|3991.46
|3155
|2004.09.20 23:57
|buy
|1578
|0.04
|1.2172
|1.1962
|1.2182
|3156
|2004.09.21 08:49
|t/p
|1578
|0.04
|1.2182
|1.1962
|1.2182
|3.77
|3995.23
|3157
|2004.09.21 08:56
|sell
|1579
|0.04
|1.2180
|1.2390
|1.2170
|3158
|2004.09.21 09:31
|sell
|1580
|0.12
|1.2185
|1.2390
|1.2175
|3159
|2004.09.21 09:39
|sell
|1581
|0.36
|1.2191
|1.2391
|1.2181
|3160
|2004.09.21 09:47
|sell
|1582
|1.08
|1.2196
|1.2391
|1.2186
|3161
|2004.09.21 09:51
|close
|1582
|1.08
|1.2193
|1.2391
|1.2186
|32.40
|4027.63
|3162
|2004.09.21 09:51
|close
|1581
|0.36
|1.2194
|1.2391
|1.2181
|-10.80
|4016.83
|3163
|2004.09.21 09:51
|close
|1580
|0.12
|1.2193
|1.2390
|1.2175
|-9.60
|4007.23
|3164
|2004.09.21 09:51
|close
|1579
|0.04
|1.2194
|1.2390
|1.2170
|-5.60
|4001.63
|3165
|2004.09.21 09:51
|sell
|1583
|0.04
|1.2191
|1.2401
|1.2181
|3166
|2004.09.21 09:58
|sell
|1584
|0.12
|1.2196
|1.2401
|1.2186
|3167
|2004.09.21 10:12
|sell
|1585
|0.36
|1.2201
|1.2401
|1.2191
|3168
|2004.09.21 10:19
|sell
|1586
|1.08
|1.2207
|1.2402
|1.2197
|3169
|2004.09.21 10:30
|close
|1586
|1.08
|1.2204
|1.2402
|1.2197
|32.41
|4034.04
|3170
|2004.09.21 10:30
|close
|1585
|0.36
|1.2205
|1.2401
|1.2191
|-14.40
|4019.64
|3171
|2004.09.21 10:30
|close
|1584
|0.12
|1.2204
|1.2401
|1.2186
|-9.60
|4010.04
|3172
|2004.09.21 10:30
|close
|1583
|0.04
|1.2203
|1.2401
|1.2181
|-4.80
|4005.24
|3173
|2004.09.21 11:04
|sell
|1587
|0.04
|1.2201
|1.2411
|1.2191
|3174
|2004.09.21 11:14
|sell
|1588
|0.12
|1.2207
|1.2412
|1.2197
|3175
|2004.09.21 11:29
|sell
|1589
|0.36
|1.2212
|1.2412
|1.2202
|3176
|2004.09.21 11:32
|sell
|1590
|1.08
|1.2218
|1.2413
|1.2208
|3177
|2004.09.21 11:34
|close
|1590
|1.08
|1.2215
|1.2413
|1.2208
|32.40
|4037.64
|3178
|2004.09.21 11:34
|close
|1589
|0.36
|1.2216
|1.2412
|1.2202
|-14.40
|4023.24
|3179
|2004.09.21 11:34
|close
|1588
|0.12
|1.2214
|1.2412
|1.2197
|-8.40
|4014.84
|3180
|2004.09.21 11:34
|close
|1587
|0.04
|1.2215
|1.2411
|1.2191
|-5.60
|4009.24
|3181
|2004.09.21 11:39
|sell
|1591
|0.04
|1.2214
|1.2424
|1.2204
|3182
|2004.09.21 11:40
|sell
|1592
|0.12
|1.2220
|1.2425
|1.2210
|3183
|2004.09.21 11:40
|sell
|1593
|0.36
|1.2225
|1.2425
|1.2215
|3184
|2004.09.21 11:47
|sell
|1594
|1.08
|1.2231
|1.2426
|1.2221
|3185
|2004.09.22 16:54
|close
|1594
|1.08
|1.2227
|1.2426
|1.2221
|43.75
|4052.99
|3186
|2004.09.22 16:54
|close
|1593
|0.36
|1.2228
|1.2425
|1.2215
|-10.62
|4042.37
|3187
|2004.09.22 16:54
|close
|1592
|0.12
|1.2227
|1.2425
|1.2210
|-8.34
|4034.03
|3188
|2004.09.22 16:54
|close
|1591
|0.04
|1.2226
|1.2424
|1.2204
|-4.78
|4029.25
|3189
|2004.09.22 18:09
|sell
|1595
|0.04
|1.2252
|1.2462
|1.2242
|3190
|2004.09.22 18:26
|t/p
|1595
|0.04
|1.2242
|1.2462
|1.2242
|4.00
|4033.25
|3191
|2004.09.22 18:32
|buy
|1596
|0.04
|1.2248
|1.2038
|1.2258
|3192
|2004.09.22 18:42
|buy
|1597
|0.12
|1.2243
|1.2038
|1.2253
|3193
|2004.09.22 18:43
|buy
|1598
|0.36
|1.2237
|1.2037
|1.2247
|3194
|2004.09.22 18:57
|t/p
|1598
|0.36
|1.2247
|1.2037
|1.2247
|36.00
|4069.25
|3195
|2004.09.22 18:57
|close
|1597
|0.12
|1.2247
|1.2038
|1.2253
|4.80
|4074.05
|3196
|2004.09.22 18:57
|close
|1596
|0.04
|1.2245
|1.2038
|1.2258
|-1.20
|4072.85
|3197
|2004.09.22 19:12
|sell
|1599
|0.04
|1.2243
|1.2453
|1.2233
|3198
|2004.09.22 19:20
|sell
|1600
|0.12
|1.2248
|1.2453
|1.2238
|3199
|2004.09.22 19:22
|sell
|1601
|0.36
|1.2254
|1.2454
|1.2244
|3200
|2004.09.22 20:30
|sell
|1602
|1.08
|1.2261
|1.2456
|1.2251
|3201
|2004.09.22 20:30
|close
|1602
|1.08
|1.2258
|1.2456
|1.2251
|32.40
|4105.25
|3202
|2004.09.22 20:30
|close
|1601
|0.36
|1.2259
|1.2454
|1.2244
|-18.00
|4087.25
|3203
|2004.09.22 20:30
|close
|1600
|0.12
|1.2260
|1.2453
|1.2238
|-14.40
|4072.85
|3204
|2004.09.22 20:30
|close
|1599
|0.04
|1.2260
|1.2453
|1.2233
|-6.80
|4066.05
|3205
|2004.09.22 20:43
|sell
|1603
|0.04
|1.2260
|1.2470
|1.2250
|3206
|2004.09.22 22:24
|sell
|1604
|0.12
|1.2266
|1.2471
|1.2256
|3207
|2004.09.23 05:07
|sell
|1605
|0.36
|1.2273
|1.2473
|1.2263
|3208
|2004.09.23 08:06
|t/p
|1605
|0.36
|1.2263
|1.2473
|1.2263
|36.00
|4102.05
|3209
|2004.09.23 08:06
|close
|1604
|0.12
|1.2263
|1.2471
|1.2256
|3.78
|4105.83
|3210
|2004.09.23 08:06
|close
|1603
|0.04
|1.2264
|1.2470
|1.2250
|-1.54
|4104.29
|3211
|2004.09.23 08:17
|buy
|1606
|0.04
|1.2260
|1.2050
|1.2270
|3212
|2004.09.23 08:46
|t/p
|1606
|0.04
|1.2270
|1.2050
|1.2270
|4.00
|4108.29
|3213
|2004.09.23 09:01
|sell
|1607
|0.04
|1.2275
|1.2485
|1.2265
|3214
|2004.09.23 09:02
|sell
|1608
|0.12
|1.2280
|1.2485
|1.2270
|3215
|2004.09.23 09:03
|sell
|1609
|0.36
|1.2286
|1.2486
|1.2276
|3216
|2004.09.23 09:37
|t/p
|1609
|0.36
|1.2276
|1.2486
|1.2276
|36.00
|4144.29
|3217
|2004.09.23 09:37
|close
|1608
|0.12
|1.2276
|1.2485
|1.2270
|4.80
|4149.09
|3218
|2004.09.23 09:37
|close
|1607
|0.04
|1.2277
|1.2485
|1.2265
|-0.80
|4148.29
|3219
|2004.09.23 09:47
|buy
|1610
|0.04
|1.2279
|1.2069
|1.2289
|3220
|2004.09.23 10:31
|t/p
|1610
|0.04
|1.2289
|1.2069
|1.2289
|4.00
|4152.29
|3221
|2004.09.23 10:42
|sell
|1611
|0.04
|1.2292
|1.2502
|1.2282
|3222
|2004.09.23 10:45
|sell
|1612
|0.12
|1.2298
|1.2503
|1.2288
|3223
|2004.09.23 11:29
|sell
|1613
|0.36
|1.2305
|1.2505
|1.2295
|3224
|2004.09.23 11:29
|sell
|1614
|1.08
|1.2311
|1.2506
|1.2301
|3225
|2004.09.23 11:30
|close
|1614
|1.08
|1.2308
|1.2506
|1.2301
|32.42
|4184.71
|3226
|2004.09.23 11:30
|close
|1613
|0.36
|1.2307
|1.2505
|1.2295
|-7.20
|4177.51
|3227
|2004.09.23 11:30
|close
|1612
|0.12
|1.2306
|1.2503
|1.2288
|-9.60
|4167.91
|3228
|2004.09.23 11:30
|close
|1611
|0.04
|1.2307
|1.2502
|1.2282
|-6.00
|4161.91
|3229
|2004.09.23 11:48
|sell
|1615
|0.04
|1.2313
|1.2523
|1.2303
|3230
|2004.09.23 12:02
|sell
|1616
|0.12
|1.2318
|1.2523
|1.2308
|3231
|2004.09.23 12:02
|sell
|1617
|0.36
|1.2323
|1.2523
|1.2313
|3232
|2004.09.23 12:09
|sell
|1618
|1.08
|1.2330
|1.2525
|1.2320
|3233
|2004.09.23 12:09
|close
|1618
|1.08
|1.2327
|1.2525
|1.2320
|32.40
|4194.31
|3234
|2004.09.23 12:10
|close
|1617
|0.36
|1.2325
|1.2523
|1.2313
|-7.20
|4187.11
|3235
|2004.09.23 12:10
|close
|1616
|0.12
|1.2327
|1.2523
|1.2308
|-10.80
|4176.31
|3236
|2004.09.23 12:10
|close
|1615
|0.04
|1.2327
|1.2523
|1.2303
|-5.60
|4170.71
|3237
|2004.09.23 12:13
|sell
|1619
|0.04
|1.2317
|1.2527
|1.2307
|3238
|2004.09.23 12:14
|sell
|1620
|0.12
|1.2323
|1.2528
|1.2313
|3239
|2004.09.23 12:24
|t/p
|1620
|0.12
|1.2313
|1.2528
|1.2313
|12.00
|4182.71
|3240
|2004.09.23 12:24
|close
|1619
|0.04
|1.2313
|1.2527
|1.2307
|1.60
|4184.31
|3241
|2004.09.23 12:35
|buy
|1621
|0.04
|1.2319
|1.2109
|1.2329
|3242
|2004.09.23 13:05
|t/p
|1621
|0.04
|1.2329
|1.2109
|1.2329
|4.00
|4188.31
|3243
|2004.09.23 13:12
|sell
|1622
|0.04
|1.2321
|1.2531
|1.2311
|3244
|2004.09.23 13:44
|t/p
|1622
|0.04
|1.2311
|1.2531
|1.2311
|4.00
|4192.31
|3245
|2004.09.23 13:52
|buy
|1623
|0.04
|1.2311
|1.2101
|1.2321
|3246
|2004.09.23 14:30
|t/p
|1623
|0.04
|1.2321
|1.2101
|1.2321
|4.00
|4196.31
|3247
|2004.09.23 18:00
|buy
|1624
|0.04
|1.2298
|1.2088
|1.2308
|3248
|2004.09.23 18:31
|t/p
|1624
|0.04
|1.2308
|1.2088
|1.2308
|4.00
|4200.31
|3249
|2004.09.23 18:41
|sell
|1625
|0.04
|1.2309
|1.2519
|1.2299
|3250
|2004.09.23 18:49
|sell
|1626
|0.12
|1.2317
|1.2522
|1.2307
|3251
|2004.09.23 18:53
|sell
|1627
|0.36
|1.2323
|1.2523
|1.2313
|3252
|2004.09.23 19:11
|t/p
|1627
|0.36
|1.2313
|1.2523
|1.2313
|36.00
|4236.31
|3253
|2004.09.23 19:11
|close
|1626
|0.12
|1.2313
|1.2522
|1.2307
|4.80
|4241.11
|3254
|2004.09.23 19:12
|close
|1625
|0.04
|1.2315
|1.2519
|1.2299
|-2.40
|4238.71
|3255
|2004.09.23 19:22
|sell
|1628
|0.04
|1.2318
|1.2528
|1.2308
|3256
|2004.09.23 19:35
|sell
|1629
|0.12
|1.2323
|1.2528
|1.2313
|3257
|2004.09.23 20:01
|t/p
|1629
|0.12
|1.2313
|1.2528
|1.2313
|12.00
|4250.71
|3258
|2004.09.23 20:01
|close
|1628
|0.04
|1.2313
|1.2528
|1.2308
|2.00
|4252.71
|3259
|2004.09.23 20:01
|sell
|1630
|0.04
|1.2310
|1.2520
|1.2300
|3260
|2004.09.23 20:03
|sell
|1631
|0.12
|1.2315
|1.2520
|1.2305
|3261
|2004.09.23 20:13
|t/p
|1631
|0.12
|1.2305
|1.2520
|1.2305
|12.00
|4264.71
|3262
|2004.09.23 20:13
|close
|1630
|0.04
|1.2303
|1.2520
|1.2300
|2.80
|4267.51
|3263
|2004.09.23 20:33
|buy
|1632
|0.04
|1.2289
|1.2079
|1.2299
|3264
|2004.09.23 20:47
|buy
|1633
|0.12
|1.2283
|1.2078
|1.2293
|3265
|2004.09.23 20:48
|buy
|1634
|0.36
|1.2277
|1.2077
|1.2287
|3266
|2004.09.23 20:50
|buy
|1635
|1.08
|1.2269
|1.2074
|1.2279
|3267
|2004.09.23 20:52
|close
|1635
|1.08
|1.2273
|1.2074
|1.2279
|43.20
|4310.71
|3268
|2004.09.23 20:52
|close
|1634
|0.36
|1.2272
|1.2077
|1.2287
|-18.00
|4292.71
|3269
|2004.09.23 20:52
|close
|1633
|0.12
|1.2273
|1.2078
|1.2293
|-12.00
|4280.71
|3270
|2004.09.23 20:52
|close
|1632
|0.04
|1.2273
|1.2079
|1.2299
|-6.40
|4274.31
|3271
|2004.09.23 21:06
|buy
|1636
|0.04
|1.2270
|1.2060
|1.2280
|3272
|2004.09.23 23:59
|buy
|1637
|0.12
|1.2264
|1.2059
|1.2274
|3273
|2004.09.24 00:03
|buy
|1638
|0.36
|1.2258
|1.2058
|1.2268
|3274
|2004.09.24 01:01
|t/p
|1638
|0.36
|1.2268
|1.2058
|1.2268
|36.00
|4310.31
|3275
|2004.09.24 01:01
|close
|1637
|0.12
|1.2268
|1.2059
|1.2274
|4.12
|4314.42
|3276
|2004.09.24 01:01
|close
|1636
|0.04
|1.2269
|1.2060
|1.2280
|-0.63
|4313.80
|3277
|2004.09.24 01:13
|sell
|1639
|0.04
|1.2270
|1.2480
|1.2260
|3278
|2004.09.24 01:44
|sell
|1640
|0.12
|1.2275
|1.2480
|1.2265
|3279
|2004.09.24 02:14
|sell
|1641
|0.36
|1.2281
|1.2481
|1.2271
|3280
|2004.09.24 03:02
|t/p
|1641
|0.36
|1.2271
|1.2481
|1.2271
|36.00
|4349.80
|3281
|2004.09.24 03:02
|close
|1640
|0.12
|1.2271
|1.2480
|1.2265
|4.80
|4354.60
|3282
|2004.09.24 03:02
|close
|1639
|0.04
|1.2270
|1.2480
|1.2260
|0.00
|4354.60
|3283
|2004.09.24 03:22
|buy
|1642
|0.04
|1.2264
|1.2054
|1.2274
|3284
|2004.09.24 03:30
|buy
|1643
|0.12
|1.2258
|1.2053
|1.2268
|3285
|2004.09.24 04:16
|t/p
|1643
|0.12
|1.2268
|1.2053
|1.2268
|12.00
|4366.60
|3286
|2004.09.24 04:16
|close
|1642
|0.04
|1.2268
|1.2054
|1.2274
|1.60
|4368.20
|3287
|2004.09.24 04:24
|sell
|1644
|0.04
|1.2266
|1.2476
|1.2256
|3288
|2004.09.24 04:53
|sell
|1645
|0.12
|1.2273
|1.2478
|1.2263
|3289
|2004.09.24 05:37
|sell
|1646
|0.36
|1.2279
|1.2479
|1.2269
|3290
|2004.09.24 06:03
|sell
|1647
|1.08
|1.2285
|1.2480
|1.2275
|3291
|2004.09.24 06:08
|close
|1647
|1.08
|1.2282
|1.2480
|1.2275
|32.41
|4400.61
|3292
|2004.09.24 06:08
|close
|1646
|0.36
|1.2283
|1.2479
|1.2269
|-14.40
|4386.21
|3293
|2004.09.24 06:08
|close
|1645
|0.12
|1.2281
|1.2478
|1.2263
|-9.60
|4376.61
|3294
|2004.09.24 06:08
|close
|1644
|0.04
|1.2282
|1.2476
|1.2256
|-6.40
|4370.21
|3295
|2004.09.24 06:09
|sell
|1648
|0.04
|1.2280
|1.2490
|1.2270
|3296
|2004.09.24 08:37
|t/p
|1648
|0.04
|1.2270
|1.2490
|1.2270
|4.00
|4374.21
|3297
|2004.09.24 08:42
|buy
|1649
|0.04
|1.2277
|1.2067
|1.2287
|3298
|2004.09.24 09:02
|buy
|1650
|0.12
|1.2271
|1.2066
|1.2281
|3299
|2004.09.24 09:18
|buy
|1651
|0.36
|1.2265
|1.2065
|1.2275
|3300
|2004.09.24 09:59
|t/p
|1651
|0.36
|1.2275
|1.2065
|1.2275
|36.00
|4410.21
|3301
|2004.09.24 09:59
|close
|1650
|0.12
|1.2275
|1.2066
|1.2281
|4.80
|4415.01
|3302
|2004.09.24 09:59
|close
|1649
|0.04
|1.2274
|1.2067
|1.2287
|-1.20
|4413.81
|3303
|2004.09.24 10:08
|sell
|1652
|0.04
|1.2271
|1.2481
|1.2261
|3304
|2004.09.24 10:42
|sell
|1653
|0.12
|1.2277
|1.2482
|1.2267
|3305
|2004.09.24 11:26
|sell
|1654
|0.36
|1.2282
|1.2482
|1.2272
|3306
|2004.09.24 11:30
|sell
|1655
|1.08
|1.2287
|1.2482
|1.2277
|3307
|2004.09.24 16:22
|close
|1655
|1.08
|1.2283
|1.2482
|1.2277
|43.21
|4457.02
|3308
|2004.09.24 16:22
|close
|1654
|0.36
|1.2284
|1.2482
|1.2272
|-7.20
|4449.82
|3309
|2004.09.24 16:22
|close
|1653
|0.12
|1.2285
|1.2482
|1.2267
|-9.60
|4440.22
|3310
|2004.09.24 16:22
|close
|1652
|0.04
|1.2284
|1.2481
|1.2261
|-5.20
|4435.02
|3311
|2004.09.24 18:09
|sell
|1656
|0.04
|1.2255
|1.2465
|1.2245
|3312
|2004.09.24 18:27
|sell
|1657
|0.12
|1.2260
|1.2465
|1.2250
|3313
|2004.09.24 19:57
|sell
|1658
|0.36
|1.2266
|1.2466
|1.2256
|3314
|2004.09.24 20:24
|sell
|1659
|1.08
|1.2271
|1.2466
|1.2261
|3315
|2004.09.24 20:33
|close
|1659
|1.08
|1.2268
|1.2466
|1.2261
|32.39
|4467.41
|3316
|2004.09.24 20:33
|close
|1658
|0.36
|1.2269
|1.2466
|1.2256
|-10.80
|4456.61
|3317
|2004.09.24 20:33
|close
|1657
|0.12
|1.2269
|1.2465
|1.2250
|-10.80
|4445.81
|3318
|2004.09.24 20:34
|close
|1656
|0.04
|1.2268
|1.2465
|1.2245
|-5.20
|4440.61
|3319
|2004.09.24 20:46
|buy
|1660
|0.04
|1.2270
|1.2060
|1.2280
|3320
|2004.09.24 20:54
|buy
|1661
|0.12
|1.2264
|1.2059
|1.2274
|3321
|2004.09.24 21:29
|buy
|1662
|0.36
|1.2258
|1.2058
|1.2268
|3322
|2004.09.24 22:07
|t/p
|1662
|0.36
|1.2268
|1.2058
|1.2268
|36.00
|4476.61
|3323
|2004.09.24 22:07
|close
|1661
|0.12
|1.2269
|1.2059
|1.2274
|6.00
|4482.61
|3324
|2004.09.24 22:07
|close
|1660
|0.04
|1.2268
|1.2060
|1.2280
|-0.80
|4481.81
|3325
|2004.09.24 22:24
|sell
|1663
|0.04
|1.2264
|1.2474
|1.2254
|3326
|2004.09.24 22:42
|sell
|1664
|0.12
|1.2269
|1.2474
|1.2259
|3327
|2004.09.27 00:00
|sell
|1665
|0.36
|1.2281
|1.2481
|1.2271
|3328
|2004.09.27 01:32
|t/p
|1665
|0.36
|1.2271
|1.2481
|1.2271
|36.00
|4517.81
|3329
|2004.09.27 01:32
|close
|1664
|0.12
|1.2271
|1.2474
|1.2259
|-2.34
|4515.47
|3330
|2004.09.27 01:32
|close
|1663
|0.04
|1.2271
|1.2474
|1.2254
|-2.78
|4512.69
|3331
|2004.09.27 01:39
|buy
|1666
|0.05
|1.2273
|1.2063
|1.2283
|3332
|2004.09.27 02:11
|t/p
|1666
|0.05
|1.2283
|1.2063
|1.2283
|5.00
|4517.69
|3333
|2004.09.27 02:25
|sell
|1667
|0.05
|1.2286
|1.2496
|1.2276
|3334
|2004.09.27 07:41
|t/p
|1667
|0.05
|1.2276
|1.2496
|1.2276
|5.00
|4522.69
|3335
|2004.09.27 07:53
|buy
|1668
|0.05
|1.2277
|1.2067
|1.2287
|3336
|2004.09.27 08:04
|buy
|1669
|0.15
|1.2271
|1.2066
|1.2281
|3337
|2004.09.27 08:54
|buy
|1670
|0.45
|1.2266
|1.2066
|1.2276
|3338
|2004.09.27 08:55
|buy
|1671
|1.08
|1.2260
|1.2065
|1.2270
|3339
|2004.09.27 10:41
|close
|1671
|1.08
|1.2264
|1.2065
|1.2270
|43.20
|4565.89
|3340
|2004.09.27 10:41
|close
|1670
|0.45
|1.2264
|1.2066
|1.2276
|-9.00
|4556.89
|3341
|2004.09.27 10:42
|close
|1669
|0.15
|1.2264
|1.2066
|1.2281
|-10.50
|4546.39
|3342
|2004.09.27 10:42
|close
|1668
|0.05
|1.2265
|1.2067
|1.2287
|-6.00
|4540.39
|3343
|2004.09.27 10:47
|sell
|1672
|0.05
|1.2260
|1.2470
|1.2250
|3344
|2004.09.27 11:04
|sell
|1673
|0.15
|1.2265
|1.2470
|1.2255
|3345
|2004.09.27 11:08
|sell
|1674
|0.45
|1.2271
|1.2471
|1.2261
|3346
|2004.09.27 11:13
|sell
|1675
|1.08
|1.2277
|1.2472
|1.2267
|3347
|2004.09.27 11:39
|close
|1675
|1.08
|1.2273
|1.2472
|1.2267
|43.20
|4583.59
|3348
|2004.09.27 11:40
|close
|1674
|0.45
|1.2274
|1.2471
|1.2261
|-13.50
|4570.09
|3349
|2004.09.27 11:40
|close
|1673
|0.15
|1.2274
|1.2470
|1.2255
|-13.50
|4556.59
|3350
|2004.09.27 11:40
|close
|1672
|0.05
|1.2273
|1.2470
|1.2250
|-6.50
|4550.09
|3351
|2004.09.27 12:00
|buy
|1676
|0.05
|1.2268
|1.2058
|1.2278
|3352
|2004.09.27 12:27
|buy
|1677
|0.15
|1.2262
|1.2057
|1.2272
|3353
|2004.09.27 12:44
|buy
|1678
|0.45
|1.2256
|1.2056
|1.2266
|3354
|2004.09.27 13:13
|buy
|1679
|1.08
|1.2250
|1.2055
|1.2260
|3355
|2004.09.27 13:17
|close
|1679
|1.08
|1.2254
|1.2055
|1.2260
|43.20
|4593.29
|3356
|2004.09.27 13:17
|close
|1678
|0.45
|1.2254
|1.2056
|1.2266
|-9.00
|4584.29
|3357
|2004.09.27 13:17
|close
|1677
|0.15
|1.2253
|1.2057
|1.2272
|-13.50
|4570.79
|3358
|2004.09.27 13:17
|close
|1676
|0.05
|1.2254
|1.2058
|1.2278
|-7.00
|4563.79
|3359
|2004.09.27 13:19
|buy
|1680
|0.05
|1.2254
|1.2044
|1.2264
|3360
|2004.09.27 14:22
|t/p
|1680
|0.05
|1.2264
|1.2044
|1.2264
|5.00
|4568.79
|3361
|2004.09.27 18:07
|sell
|1681
|0.05
|1.2304
|1.2514
|1.2294
|3362
|2004.09.27 18:17
|sell
|1682
|0.15
|1.2309
|1.2514
|1.2299
|3363
|2004.09.27 19:46
|t/p
|1682
|0.15
|1.2299
|1.2514
|1.2299
|15.00
|4583.79
|3364
|2004.09.27 19:46
|close
|1681
|0.05
|1.2299
|1.2514
|1.2294
|2.50
|4586.29
|3365
|2004.09.27 20:02
|buy
|1683
|0.05
|1.2292
|1.2082
|1.2302
|3366
|2004.09.27 21:06
|buy
|1684
|0.15
|1.2286
|1.2081
|1.2296
|3367
|2004.09.27 21:13
|buy
|1685
|0.45
|1.2279
|1.2079
|1.2289
|3368
|2004.09.27 21:48
|t/p
|1685
|0.45
|1.2289
|1.2079
|1.2289
|45.00
|4631.29
|3369
|2004.09.27 21:48
|close
|1684
|0.15
|1.2289
|1.2081
|1.2296
|4.50
|4635.79
|3370
|2004.09.27 21:48
|close
|1683
|0.05
|1.2289
|1.2082
|1.2302
|-1.50
|4634.29
|3371
|2004.09.27 22:01
|sell
|1686
|0.05
|1.2289
|1.2499
|1.2279
|3372
|2004.09.27 22:54
|sell
|1687
|0.15
|1.2294
|1.2499
|1.2284
|3373
|2004.09.27 23:12
|sell
|1688
|0.45
|1.2300
|1.2500
|1.2290
|3374
|2004.09.27 23:24
|sell
|1689
|1.35
|1.2305
|1.2500
|1.2295
|3375
|2004.09.27 23:29
|close
|1689
|1.35
|1.2302
|1.2500
|1.2295
|40.51
|4674.80
|3376
|2004.09.27 23:29
|close
|1688
|0.45
|1.2301
|1.2500
|1.2290
|-4.50
|4670.30
|3377
|2004.09.27 23:29
|close
|1687
|0.15
|1.2300
|1.2499
|1.2284
|-9.00
|4661.30
|3378
|2004.09.27 23:31
|close
|1686
|0.05
|1.2302
|1.2499
|1.2279
|-6.50
|4654.80
|3379
|2004.09.27 23:31
|sell
|1690
|0.05
|1.2299
|1.2509
|1.2289
|3380
|2004.09.28 00:46
|sell
|1691
|0.15
|1.2306
|1.2511
|1.2296
|3381
|2004.09.28 02:39
|t/p
|1691
|0.15
|1.2296
|1.2511
|1.2296
|15.00
|4669.80
|3382
|2004.09.28 02:39
|close
|1690
|0.05
|1.2296
|1.2509
|1.2289
|1.52
|4671.32
|3383
|2004.09.28 02:50
|buy
|1692
|0.05
|1.2294
|1.2084
|1.2304
|3384
|2004.09.28 06:34
|buy
|1693
|0.15
|1.2289
|1.2084
|1.2299
|3385
|2004.09.28 06:45
|buy
|1694
|0.45
|1.2283
|1.2083
|1.2293
|3386
|2004.09.28 08:40
|t/p
|1694
|0.45
|1.2293
|1.2083
|1.2293
|45.00
|4716.32
|3387
|2004.09.28 08:40
|close
|1693
|0.15
|1.2293
|1.2084
|1.2299
|6.00
|4722.32
|3388
|2004.09.28 08:40
|close
|1692
|0.05
|1.2292
|1.2084
|1.2304
|-1.00
|4721.32
|3389
|2004.09.28 08:58
|sell
|1695
|0.05
|1.2300
|1.2510
|1.2290
|3390
|2004.09.28 09:38
|sell
|1696
|0.15
|1.2306
|1.2511
|1.2296
|3391
|2004.09.28 09:55
|t/p
|1696
|0.15
|1.2296
|1.2511
|1.2296
|15.00
|4736.32
|3392
|2004.09.28 09:55
|close
|1695
|0.05
|1.2296
|1.2510
|1.2290
|2.00
|4738.32
|3393
|2004.09.28 10:02
|buy
|1697
|0.05
|1.2300
|1.2090
|1.2310
|3394
|2004.09.28 11:46
|t/p
|1697
|0.05
|1.2310
|1.2090
|1.2310
|5.00
|4743.32
|3395
|2004.09.28 11:49
|sell
|1698
|0.05
|1.2305
|1.2515
|1.2295
|3396
|2004.09.28 11:56
|sell
|1699
|0.15
|1.2310
|1.2515
|1.2300
|3397
|2004.09.28 12:46
|t/p
|1699
|0.15
|1.2300
|1.2515
|1.2300
|15.00
|4758.32
|3398
|2004.09.28 12:46
|close
|1698
|0.05
|1.2300
|1.2515
|1.2295
|2.50
|4760.82
|3399
|2004.09.28 12:50
|buy
|1700
|0.05
|1.2305
|1.2095
|1.2315
|3400
|2004.09.28 13:19
|t/p
|1700
|0.05
|1.2315
|1.2095
|1.2315
|5.00
|4765.82
|3401
|2004.09.28 13:49
|sell
|1701
|0.05
|1.2331
|1.2541
|1.2321
|3402
|2004.09.28 14:09
|sell
|1702
|0.15
|1.2336
|1.2541
|1.2326
|3403
|2004.09.28 14:21
|sell
|1703
|0.45
|1.2342
|1.2542
|1.2332
|3404
|2004.09.28 14:45
|t/p
|1703
|0.45
|1.2332
|1.2542
|1.2332
|45.00
|4810.82
|3405
|2004.09.28 14:45
|close
|1702
|0.15
|1.2331
|1.2541
|1.2326
|7.50
|4818.32
|3406
|2004.09.28 14:45
|close
|1701
|0.05
|1.2332
|1.2541
|1.2321
|-0.50
|4817.82
|3407
|2004.09.28 18:11
|buy
|1704
|0.05
|1.2304
|1.2094
|1.2314
|3408
|2004.09.28 18:57
|t/p
|1704
|0.05
|1.2314
|1.2094
|1.2314
|5.00
|4822.82
|3409
|2004.09.28 19:11
|sell
|1705
|0.05
|1.2315
|1.2525
|1.2305
|3410
|2004.09.28 19:28
|sell
|1706
|0.15
|1.2321
|1.2526
|1.2311
|3411
|2004.09.28 19:28
|sell
|1707
|0.45
|1.2327
|1.2527
|1.2317
|3412
|2004.09.28 19:28
|sell
|1708
|1.35
|1.2332
|1.2527
|1.2322
|3413
|2004.09.28 19:29
|close
|1708
|1.35
|1.2329
|1.2527
|1.2322
|40.50
|4863.32
|3414
|2004.09.28 19:29
|close
|1707
|0.45
|1.2330
|1.2527
|1.2317
|-13.50
|4849.82
|3415
|2004.09.28 19:29
|close
|1706
|0.15
|1.2329
|1.2526
|1.2311
|-12.00
|4837.82
|3416
|2004.09.28 19:29
|close
|1705
|0.05
|1.2330
|1.2525
|1.2305
|-7.50
|4830.32
|3417
|2004.09.28 19:37
|sell
|1709
|0.05
|1.2319
|1.2529
|1.2309
|3418
|2004.09.28 22:40
|sell
|1710
|0.15
|1.2324
|1.2529
|1.2314
|3419
|2004.09.29 01:28
|t/p
|1710
|0.15
|1.2314
|1.2529
|1.2314
|15.07
|4845.40
|3420
|2004.09.29 01:28
|close
|1709
|0.05
|1.2313
|1.2529
|1.2309
|3.02
|4848.42
|3421
|2004.09.29 01:40
|buy
|1711
|0.05
|1.2314
|1.2104
|1.2324
|3422
|2004.09.29 04:48
|t/p
|1711
|0.05
|1.2324
|1.2104
|1.2324
|5.00
|4853.42
|3423
|2004.09.29 05:07
|sell
|1712
|0.05
|1.2325
|1.2535
|1.2315
|3424
|2004.09.29 05:50
|sell
|1713
|0.15
|1.2331
|1.2536
|1.2321
|3425
|2004.09.29 06:43
|t/p
|1713
|0.15
|1.2321
|1.2536
|1.2321
|15.00
|4868.42
|3426
|2004.09.29 06:43
|close
|1712
|0.05
|1.2321
|1.2535
|1.2315
|2.00
|4870.42
|3427
|2004.09.29 06:59
|buy
|1714
|0.05
|1.2321
|1.2111
|1.2331
|3428
|2004.09.29 08:18
|buy
|1715
|0.15
|1.2314
|1.2109
|1.2324
|3429
|2004.09.29 10:39
|t/p
|1715
|0.15
|1.2324
|1.2109
|1.2324
|15.00
|4885.42
|3430
|2004.09.29 10:39
|close
|1714
|0.05
|1.2324
|1.2111
|1.2331
|1.50
|4886.92
|3431
|2004.09.29 10:45
|sell
|1716
|0.05
|1.2322
|1.2532
|1.2312
|3432
|2004.09.29 11:13
|sell
|1717
|0.15
|1.2327
|1.2532
|1.2317
|3433
|2004.09.29 12:01
|t/p
|1717
|0.15
|1.2317
|1.2532
|1.2317
|15.00
|4901.92
|3434
|2004.09.29 12:01
|close
|1716
|0.05
|1.2317
|1.2532
|1.2312
|2.50
|4904.42
|3435
|2004.09.29 12:09
|buy
|1718
|0.05
|1.2319
|1.2109
|1.2329
|3436
|2004.09.29 12:24
|buy
|1719
|0.15
|1.2313
|1.2108
|1.2323
|3437
|2004.09.29 12:29
|buy
|1720
|0.45
|1.2307
|1.2107
|1.2317
|3438
|2004.09.29 13:16
|t/p
|1720
|0.45
|1.2317
|1.2107
|1.2317
|45.00
|4949.42
|3439
|2004.09.29 13:16
|close
|1719
|0.15
|1.2317
|1.2108
|1.2323
|6.00
|4955.42
|3440
|2004.09.29 13:16
|close
|1718
|0.05
|1.2317
|1.2109
|1.2329
|-1.00
|4954.42
|3441
|2004.09.29 13:22
|sell
|1721
|0.05
|1.2314
|1.2524
|1.2304
|3442
|2004.09.29 13:30
|sell
|1722
|0.15
|1.2319
|1.2524
|1.2309
|3443
|2004.09.29 14:25
|sell
|1723
|0.45
|1.2326
|1.2526
|1.2316
|3444
|2004.09.29 14:33
|t/p
|1723
|0.45
|1.2316
|1.2526
|1.2316
|45.00
|4999.42
|3445
|2004.09.29 14:33
|close
|1722
|0.15
|1.2316
|1.2524
|1.2309
|4.50
|5003.92
|3446
|2004.09.29 14:33
|close
|1721
|0.05
|1.2315
|1.2524
|1.2304
|-0.50
|5003.42
|3447
|2004.09.29 18:12
|sell
|1724
|0.05
|1.2311
|1.2521
|1.2301
|3448
|2004.09.29 18:16
|sell
|1725
|0.15
|1.2316
|1.2521
|1.2306
|3449
|2004.09.29 18:54
|sell
|1726
|0.45
|1.2322
|1.2522
|1.2312
|3450
|2004.09.29 19:08
|sell
|1727
|1.35
|1.2327
|1.2522
|1.2317
|3451
|2004.09.29 19:10
|close
|1727
|1.35
|1.2323
|1.2522
|1.2317
|54.01
|5057.43
|3452
|2004.09.29 19:10
|close
|1726
|0.45
|1.2324
|1.2522
|1.2312
|-9.00
|5048.43
|3453
|2004.09.29 19:10
|close
|1725
|0.15
|1.2325
|1.2521
|1.2306
|-13.50
|5034.93
|3454
|2004.09.29 19:11
|close
|1724
|0.05
|1.2323
|1.2521
|1.2301
|-6.00
|5028.93
|3455
|2004.09.29 19:43
|sell
|1728
|0.05
|1.2323
|1.2533
|1.2313
|3456
|2004.09.29 20:19
|sell
|1729
|0.15
|1.2329
|1.2534
|1.2319
|3457
|2004.09.29 22:31
|sell
|1730
|0.45
|1.2334
|1.2534
|1.2324
|3458
|2004.09.30 03:48
|t/p
|1730
|0.45
|1.2324
|1.2534
|1.2324
|45.67
|5074.61
|3459
|2004.09.30 03:48
|close
|1729
|0.15
|1.2323
|1.2534
|1.2319
|9.22
|5083.83
|3460
|2004.09.30 03:49
|close
|1728
|0.05
|1.2323
|1.2533
|1.2313
|0.08
|5083.91
|3461
|2004.09.30 03:54
|buy
|1731
|0.05
|1.2325
|1.2115
|1.2335
|3462
|2004.09.30 07:51
|t/p
|1731
|0.05
|1.2335
|1.2115
|1.2335
|5.00
|5088.91
|3463
|2004.09.30 07:56
|sell
|1732
|0.05
|1.2334
|1.2544
|1.2324
|3464
|2004.09.30 09:45
|t/p
|1732
|0.05
|1.2324
|1.2544
|1.2324
|5.00
|5093.91
|3465
|2004.09.30 09:53
|buy
|1733
|0.05
|1.2324
|1.2114
|1.2334
|3466
|2004.09.30 09:58
|buy
|1734
|0.15
|1.2319
|1.2114
|1.2329
|3467
|2004.09.30 11:39
|t/p
|1734
|0.15
|1.2329
|1.2114
|1.2329
|15.00
|5108.91
|3468
|2004.09.30 11:39
|close
|1733
|0.05
|1.2330
|1.2114
|1.2334
|3.00
|5111.91
|3469
|2004.09.30 11:52
|sell
|1735
|0.05
|1.2332
|1.2542
|1.2322
|3470
|2004.09.30 12:00
|sell
|1736
|0.15
|1.2337
|1.2542
|1.2327
|3471
|2004.09.30 13:03
|sell
|1737
|0.45
|1.2344
|1.2544
|1.2334
|3472
|2004.09.30 13:33
|sell
|1738
|1.35
|1.2352
|1.2547
|1.2342
|3473
|2004.10.04 12:37
|close
|1738
|1.35
|1.2346
|1.2547
|1.2342
|82.35
|5194.26
|3474
|2004.10.04 12:38
|close
|1737
|0.45
|1.2346
|1.2544
|1.2334
|-8.55
|5185.71
|3475
|2004.10.04 12:38
|close
|1736
|0.15
|1.2344
|1.2542
|1.2327
|-10.35
|5175.36
|3476
|2004.10.04 12:38
|close
|1735
|0.05
|1.2342
|1.2542
|1.2322
|-4.95
|5170.41
|3477
|2004.10.04 12:54
|buy
|1739
|0.05
|1.2330
|1.2120
|1.2340
|3478
|2004.10.04 12:55
|buy
|1740
|0.15
|1.2324
|1.2119
|1.2334
|3479
|2004.10.04 12:56
|buy
|1741
|0.45
|1.2319
|1.2119
|1.2329
|3480
|2004.10.04 13:06
|buy
|1742
|1.35
|1.2312
|1.2117
|1.2322
|3481
|2004.10.05 16:02
|close
|1742
|1.35
|1.2315
|1.2117
|1.2322
|32.81
|5203.22
|3482
|2004.10.05 16:02
|close
|1741
|0.45
|1.2314
|1.2119
|1.2329
|-25.07
|5178.16
|3483
|2004.10.05 16:02
|close
|1740
|0.15
|1.2312
|1.2119
|1.2334
|-18.86
|5159.30
|3484
|2004.10.05 16:02
|close
|1739
|0.05
|1.2313
|1.2120
|1.2340
|-8.79
|5150.52
|3485
|2004.10.05 18:24
|sell
|1743
|0.05
|1.2315
|1.2525
|1.2305
|3486
|2004.10.05 19:01
|sell
|1744
|0.15
|1.2321
|1.2526
|1.2311
|3487
|2004.10.05 20:28
|sell
|1745
|0.45
|1.2327
|1.2527
|1.2317
|3488
|2004.10.05 21:32
|t/p
|1745
|0.45
|1.2317
|1.2527
|1.2317
|45.00
|5195.52
|3489
|2004.10.05 21:32
|close
|1744
|0.15
|1.2317
|1.2526
|1.2311
|6.00
|5201.52
|3490
|2004.10.05 21:32
|close
|1743
|0.05
|1.2315
|1.2525
|1.2305
|0.00
|5201.52
|3491
|2004.10.05 21:41
|buy
|1746
|0.05
|1.2319
|1.2109
|1.2329
|3492
|2004.10.05 22:43
|buy
|1747
|0.15
|1.2313
|1.2108
|1.2323
|3493
|2004.10.06 08:43
|buy
|1748
|0.45
|1.2308
|1.2108
|1.2318
|3494
|2004.10.06 08:45
|buy
|1749
|1.35
|1.2302
|1.2107
|1.2312
|3495
|2004.10.06 08:47
|close
|1749
|1.35
|1.2306
|1.2107
|1.2312
|54.00
|5255.52
|3496
|2004.10.06 08:47
|close
|1748
|0.45
|1.2305
|1.2108
|1.2318
|-13.49
|5242.03
|3497
|2004.10.06 08:47
|close
|1747
|0.15
|1.2307
|1.2108
|1.2323
|-9.86
|5232.17
|3498
|2004.10.06 08:47
|close
|1746
|0.05
|1.2306
|1.2109
|1.2329
|-6.79
|5225.39
|3499
|2004.10.06 08:52
|buy
|1750
|0.05
|1.2308
|1.2098
|1.2318
|3500
|2004.10.06 08:56
|buy
|1751
|0.15
|1.2302
|1.2097
|1.2312
|3501
|2004.10.06 09:02
|buy
|1752
|0.45
|1.2297
|1.2097
|1.2307
|3502
|2004.10.06 09:07
|buy
|1753
|1.35
|1.2292
|1.2097
|1.2302
|3503
|2004.10.06 16:35
|close
|1753
|1.35
|1.2296
|1.2097
|1.2302
|53.99
|5279.38
|3504
|2004.10.06 16:35
|close
|1752
|0.45
|1.2297
|1.2097
|1.2307
|0.00
|5279.38
|3505
|2004.10.06 16:35
|close
|1751
|0.15
|1.2298
|1.2097
|1.2312
|-6.00
|5273.38
|3506
|2004.10.06 16:35
|close
|1750
|0.05
|1.2297
|1.2098
|1.2318
|-5.50
|5267.88
|3507
|2004.10.06 18:05
|sell
|1754
|0.05
|1.2296
|1.2506
|1.2286
|3508
|2004.10.06 18:19
|t/p
|1754
|0.05
|1.2286
|1.2506
|1.2286
|5.00
|5272.88
|3509
|2004.10.06 18:27
|buy
|1755
|0.05
|1.2288
|1.2078
|1.2298
|3510
|2004.10.06 19:35
|t/p
|1755
|0.05
|1.2298
|1.2078
|1.2298
|5.00
|5277.88
|3511
|2004.10.06 19:40
|sell
|1756
|0.05
|1.2294
|1.2504
|1.2284
|3512
|2004.10.06 20:25
|t/p
|1756
|0.05
|1.2284
|1.2504
|1.2284
|5.00
|5282.88
|3513
|2004.10.06 20:44
|buy
|1757
|0.05
|1.2273
|1.2063
|1.2283
|3514
|2004.10.06 20:47
|buy
|1758
|0.15
|1.2266
|1.2061
|1.2276
|3515
|2004.10.06 21:00
|t/p
|1758
|0.15
|1.2276
|1.2061
|1.2276
|15.00
|5297.88
|3516
|2004.10.06 21:00
|close
|1757
|0.05
|1.2277
|1.2063
|1.2283
|2.00
|5299.88
|3517
|2004.10.06 21:19
|sell
|1759
|0.05
|1.2275
|1.2485
|1.2265
|3518
|2004.10.06 22:17
|sell
|1760
|0.15
|1.2280
|1.2485
|1.2270
|3519
|2004.10.06 22:29
|sell
|1761
|0.45
|1.2285
|1.2485
|1.2275
|3520
|2004.10.06 22:51
|sell
|1762
|1.35
|1.2290
|1.2485
|1.2280
|3521
|2004.10.06 22:53
|close
|1762
|1.35
|1.2287
|1.2485
|1.2280
|40.51
|5340.39
|3522
|2004.10.06 22:53
|close
|1761
|0.45
|1.2285
|1.2485
|1.2275
|0.00
|5340.39
|3523
|2004.10.06 22:54
|close
|1760
|0.15
|1.2285
|1.2485
|1.2270
|-7.50
|5332.89
|3524
|2004.10.06 22:54
|close
|1759
|0.05
|1.2286
|1.2485
|1.2265
|-5.50
|5327.39
|3525
|2004.10.06 23:29
|sell
|1763
|0.05
|1.2287
|1.2497
|1.2277
|3526
|2004.10.07 00:14
|t/p
|1763
|0.05
|1.2277
|1.2497
|1.2277
|5.08
|5332.46
|3527
|2004.10.07 00:25
|buy
|1764
|0.05
|1.2278
|1.2068
|1.2288
|3528
|2004.10.07 04:55
|t/p
|1764
|0.05
|1.2288
|1.2068
|1.2288
|5.00
|5337.46
|3529
|2004.10.07 05:03
|sell
|1765
|0.05
|1.2287
|1.2497
|1.2277
|3530
|2004.10.07 07:14
|sell
|1766
|0.15
|1.2292
|1.2497
|1.2282
|3531
|2004.10.07 07:37
|sell
|1767
|0.45
|1.2298
|1.2498
|1.2288
|3532
|2004.10.07 08:56
|sell
|1768
|1.35
|1.2304
|1.2499
|1.2294
|3533
|2004.10.07 09:16
|close
|1768
|1.35
|1.2301
|1.2499
|1.2294
|40.50
|5377.96
|3534
|2004.10.07 09:16
|close
|1767
|0.45
|1.2302
|1.2498
|1.2288
|-18.00
|5359.96
|3535
|2004.10.07 09:17
|close
|1766
|0.15
|1.2301
|1.2497
|1.2282
|-13.50
|5346.46
|3536
|2004.10.07 09:17
|close
|1765
|0.05
|1.2300
|1.2497
|1.2277
|-6.50
|5339.96
|3537
|2004.10.07 09:39
|sell
|1769
|0.05
|1.2303
|1.2513
|1.2293
|3538
|2004.10.07 09:58
|t/p
|1769
|0.05
|1.2293
|1.2513
|1.2293
|5.00
|5344.96
|3539
|2004.10.07 09:59
|buy
|1770
|0.05
|1.2293
|1.2083
|1.2303
|3540
|2004.10.07 10:11
|buy
|1771
|0.15
|1.2287
|1.2082
|1.2297
|3541
|2004.10.07 10:11
|buy
|1772
|0.45
|1.2281
|1.2081
|1.2291
|3542
|2004.10.07 10:24
|buy
|1773
|1.35
|1.2275
|1.2080
|1.2285
|3543
|2004.10.07 10:36
|close
|1773
|1.35
|1.2278
|1.2080
|1.2285
|40.49
|5385.45
|3544
|2004.10.07 10:36
|close
|1772
|0.45
|1.2279
|1.2081
|1.2291
|-9.00
|5376.45
|3545
|2004.10.07 10:36
|close
|1771
|0.15
|1.2278
|1.2082
|1.2297
|-13.50
|5362.95
|3546
|2004.10.07 10:36
|close
|1770
|0.05
|1.2279
|1.2083
|1.2303
|-7.00
|5355.95
|3547
|2004.10.07 10:51
|buy
|1774
|0.05
|1.2279
|1.2069
|1.2289
|3548
|2004.10.07 12:27
|t/p
|1774
|0.05
|1.2289
|1.2069
|1.2289
|5.00
|5360.95
|3549
|2004.10.07 12:40
|sell
|1775
|0.05
|1.2294
|1.2504
|1.2284
|3550
|2004.10.07 14:12
|sell
|1776
|0.15
|1.2299
|1.2504
|1.2289
|3551
|2004.10.07 14:21
|sell
|1777
|0.45
|1.2304
|1.2504
|1.2294
|3552
|2004.10.07 14:39
|t/p
|1777
|0.45
|1.2294
|1.2504
|1.2294
|45.00
|5405.95
|3553
|2004.10.07 14:39
|close
|1776
|0.15
|1.2294
|1.2504
|1.2289
|7.50
|5413.45
|3554
|2004.10.07 14:39
|close
|1775
|0.05
|1.2295
|1.2504
|1.2284
|-0.50
|5412.95
|3555
|2004.10.07 18:03
|buy
|1778
|0.05
|1.2289
|1.2079
|1.2299
|3556
|2004.10.07 19:46
|t/p
|1778
|0.05
|1.2299
|1.2079
|1.2299
|5.00
|5417.95
|3557
|2004.10.07 19:55
|sell
|1779
|0.05
|1.2291
|1.2501
|1.2281
|3558
|2004.10.07 20:02
|sell
|1780
|0.15
|1.2298
|1.2503
|1.2288
|3559
|2004.10.07 21:33
|t/p
|1780
|0.15
|1.2288
|1.2503
|1.2288
|15.00
|5432.95
|3560
|2004.10.07 21:33
|close
|1779
|0.05
|1.2287
|1.2501
|1.2281
|2.00
|5434.95
|3561
|2004.10.07 21:42
|buy
|1781
|0.05
|1.2287
|1.2077
|1.2297
|3562
|2004.10.08 00:43
|t/p
|1781
|0.05
|1.2297
|1.2077
|1.2297
|4.71
|5439.67
|3563
|2004.10.08 00:59
|sell
|1782
|0.05
|1.2294
|1.2504
|1.2284
|3564
|2004.10.08 01:05
|sell
|1783
|0.15
|1.2300
|1.2505
|1.2290
|3565
|2004.10.08 02:23
|t/p
|1783
|0.15
|1.2290
|1.2505
|1.2290
|15.00
|5454.67
|3566
|2004.10.08 02:23
|close
|1782
|0.05
|1.2289
|1.2504
|1.2284
|2.50
|5457.17
|3567
|2004.10.08 02:30
|buy
|1784
|0.05
|1.2289
|1.2079
|1.2299
|3568
|2004.10.08 05:44
|t/p
|1784
|0.05
|1.2299
|1.2079
|1.2299
|5.00
|5462.17
|3569
|2004.10.08 05:51
|sell
|1785
|0.05
|1.2296
|1.2506
|1.2286
|3570
|2004.10.08 05:54
|sell
|1786
|0.15
|1.2302
|1.2507
|1.2292
|3571
|2004.10.08 05:55
|sell
|1787
|0.45
|1.2308
|1.2508
|1.2298
|3572
|2004.10.08 06:41
|sell
|1788
|1.35
|1.2314
|1.2509
|1.2304
|3573
|2004.10.08 07:00
|close
|1788
|1.35
|1.2311
|1.2509
|1.2304
|40.49
|5502.66
|3574
|2004.10.08 07:00
|close
|1787
|0.45
|1.2311
|1.2508
|1.2298
|-13.50
|5489.16
|3575
|2004.10.08 07:01
|close
|1786
|0.15
|1.2311
|1.2507
|1.2292
|-13.50
|5475.66
|3576
|2004.10.08 07:01
|close
|1785
|0.05
|1.2309
|1.2506
|1.2286
|-6.50
|5469.16
|3577
|2004.10.08 07:12
|buy
|1789
|0.05
|1.2312
|1.2102
|1.2322
|3578
|2004.10.08 07:57
|t/p
|1789
|0.05
|1.2322
|1.2102
|1.2322
|5.00
|5474.16
|3579
|2004.10.08 08:01
|sell
|1790
|0.05
|1.2319
|1.2529
|1.2309
|3580
|2004.10.08 08:05
|sell
|1791
|0.15
|1.2325
|1.2530
|1.2315
|3581
|2004.10.08 08:11
|sell
|1792
|0.45
|1.2332
|1.2532
|1.2322
|3582
|2004.10.08 08:14
|sell
|1793
|1.35
|1.2338
|1.2533
|1.2328
|3583
|2004.10.08 08:15
|close
|1793
|1.35
|1.2334
|1.2533
|1.2328
|54.01
|5528.17
|3584
|2004.10.08 08:15
|close
|1792
|0.45
|1.2335
|1.2532
|1.2322
|-13.50
|5514.67
|3585
|2004.10.08 08:15
|close
|1791
|0.15
|1.2334
|1.2530
|1.2315
|-13.50
|5501.17
|3586
|2004.10.08 08:15
|close
|1790
|0.05
|1.2334
|1.2529
|1.2309
|-7.50
|5493.67
|3587
|2004.10.08 08:21
|sell
|1794
|0.05
|1.2334
|1.2544
|1.2324
|3588
|2004.10.08 08:24
|sell
|1795
|0.15
|1.2340
|1.2545
|1.2330
|3589
|2004.10.08 11:25
|t/p
|1795
|0.15
|1.2330
|1.2545
|1.2330
|15.00
|5508.67
|3590
|2004.10.08 11:25
|close
|1794
|0.05
|1.2330
|1.2544
|1.2324
|2.00
|5510.67
|3591
|2004.10.08 11:36
|buy
|1796
|0.06
|1.2328
|1.2118
|1.2338
|3592
|2004.10.08 11:49
|buy
|1797
|0.18
|1.2321
|1.2116
|1.2331
|3593
|2004.10.08 12:03
|buy
|1798
|0.45
|1.2315
|1.2115
|1.2325
|3594
|2004.10.08 14:25
|buy
|1799
|1.35
|1.2309
|1.2114
|1.2319
|3595
|2004.10.08 14:30
|t/p
|1799
|1.35
|1.2319
|1.2114
|1.2319
|135.00
|5645.67
|3596
|2004.10.08 14:30
|close
|1798
|0.45
|1.2324
|1.2115
|1.2325
|40.50
|5686.17
|3597
|2004.10.08 14:30
|close
|1797
|0.18
|1.2318
|1.2116
|1.2331
|-5.40
|5680.77
|3598
|2004.10.08 14:30
|close
|1796
|0.06
|1.2331
|1.2118
|1.2338
|1.80
|5682.57
|3599
|2004.10.08 18:03
|sell
|1800
|0.06
|1.2416
|1.2626
|1.2406
|3600
|2004.10.08 18:11
|sell
|1801
|0.18
|1.2422
|1.2627
|1.2412
|3601
|2004.10.08 18:15
|sell
|1802
|0.54
|1.2428
|1.2628
|1.2418
|3602
|2004.10.08 18:58
|t/p
|1802
|0.54
|1.2418
|1.2628
|1.2418
|54.00
|5736.57
|3603
|2004.10.08 18:58
|close
|1801
|0.18
|1.2416
|1.2627
|1.2412
|10.80
|5747.37
|3604
|2004.10.08 18:58
|close
|1800
|0.06
|1.2417
|1.2626
|1.2406
|-0.60
|5746.77
|3605
|2004.10.08 19:08
|buy
|1803
|0.06
|1.2420
|1.2210
|1.2430
|3606
|2004.10.08 20:23
|buy
|1804
|0.18
|1.2414
|1.2209
|1.2424
|3607
|2004.10.08 21:59
|buy
|1805
|0.54
|1.2407
|1.2207
|1.2417
|3608
|2004.10.11 00:00
|t/p
|1805
|0.54
|1.2417
|1.2207
|1.2417
|50.92
|5797.69
|3609
|2004.10.11 00:00
|close
|1804
|0.18
|1.2417
|1.2209
|1.2424
|4.37
|5802.06
|3610
|2004.10.11 00:00
|close
|1803
|0.06
|1.2416
|1.2210
|1.2430
|-2.74
|5799.32
|3611
|2004.10.11 00:11
|sell
|1806
|0.06
|1.2414
|1.2624
|1.2404
|3612
|2004.10.11 00:42
|t/p
|1806
|0.06
|1.2404
|1.2624
|1.2404
|6.00
|5805.32
|3613
|2004.10.11 00:49
|buy
|1807
|0.06
|1.2408
|1.2198
|1.2418
|3614
|2004.10.11 00:50
|buy
|1808
|0.18
|1.2393
|1.2188
|1.2403
|3615
|2004.10.11 00:50
|t/p
|1808
|0.18
|1.2403
|1.2188
|1.2403
|18.00
|5823.32
|3616
|2004.10.11 00:50
|close
|1807
|0.06
|1.2406
|1.2198
|1.2418
|-1.20
|5822.12
|3617
|2004.10.11 01:20
|sell
|1809
|0.06
|1.2407
|1.2617
|1.2397
|3618
|2004.10.11 02:00
|sell
|1810
|0.18
|1.2412
|1.2617
|1.2402
|3619
|2004.10.11 03:05
|sell
|1811
|0.54
|1.2418
|1.2618
|1.2408
|3620
|2004.10.11 03:05
|t/p
|1811
|0.54
|1.2408
|1.2618
|1.2408
|54.00
|5876.12
|3621
|2004.10.11 03:05
|close
|1810
|0.18
|1.2405
|1.2617
|1.2402
|12.60
|5888.72
|3622
|2004.10.11 03:05
|close
|1809
|0.06
|1.2408
|1.2617
|1.2397
|-0.60
|5888.12
|3623
|2004.10.11 03:16
|sell
|1812
|0.06
|1.2405
|1.2615
|1.2395
|3624
|2004.10.11 08:57
|sell
|1813
|0.18
|1.2411
|1.2616
|1.2401
|3625
|2004.10.11 09:30
|t/p
|1813
|0.18
|1.2401
|1.2616
|1.2401
|18.00
|5906.12
|3626
|2004.10.11 09:30
|close
|1812
|0.06
|1.2401
|1.2615
|1.2395
|2.40
|5908.52
|3627
|2004.10.11 09:39
|buy
|1814
|0.06
|1.2405
|1.2195
|1.2415
|3628
|2004.10.11 10:46
|buy
|1815
|0.18
|1.2399
|1.2194
|1.2409
|3629
|2004.10.11 12:59
|buy
|1816
|0.54
|1.2394
|1.2194
|1.2404
|3630
|2004.10.11 14:21
|buy
|1817
|1.62
|1.2388
|1.2193
|1.2398
|3631
|2004.10.11 15:04
|close
|1817
|1.62
|1.2391
|1.2193
|1.2398
|48.60
|5957.12
|3632
|2004.10.11 15:04
|close
|1816
|0.54
|1.2390
|1.2194
|1.2404
|-21.60
|5935.52
|3633
|2004.10.11 15:04
|close
|1815
|0.18
|1.2391
|1.2194
|1.2409
|-14.40
|5921.12
|3634
|2004.10.11 15:04
|close
|1814
|0.06
|1.2390
|1.2195
|1.2415
|-9.00
|5912.12
|3635
|2004.10.11 18:16
|sell
|1818
|0.06
|1.2384
|1.2594
|1.2374
|3636
|2004.10.11 19:05
|t/p
|1818
|0.06
|1.2374
|1.2594
|1.2374
|6.00
|5918.12
|3637
|2004.10.11 19:13
|buy
|1819
|0.06
|1.2374
|1.2164
|1.2384
|3638
|2004.10.11 22:59
|t/p
|1819
|0.06
|1.2384
|1.2164
|1.2384
|6.00
|5924.12
|3639
|2004.10.11 23:09
|sell
|1820
|0.06
|1.2377
|1.2587
|1.2367
|3640
|2004.10.11 23:15
|sell
|1821
|0.18
|1.2382
|1.2587
|1.2372
|3641
|2004.10.12 00:25
|sell
|1822
|0.54
|1.2388
|1.2588
|1.2378
|3642
|2004.10.12 01:39
|t/p
|1822
|0.54
|1.2378
|1.2588
|1.2378
|54.00
|5978.12
|3643
|2004.10.12 01:39
|close
|1821
|0.18
|1.2378
|1.2587
|1.2372
|7.29
|5985.41
|3644
|2004.10.12 01:39
|close
|1820
|0.06
|1.2378
|1.2587
|1.2367
|-0.57
|5984.84
|3645
|2004.10.12 02:05
|buy
|1823
|0.06
|1.2373
|1.2163
|1.2383
|3646
|2004.10.12 02:52
|buy
|1824
|0.18
|1.2368
|1.2163
|1.2378
|3647
|2004.10.12 02:54
|buy
|1825
|0.54
|1.2361
|1.2161
|1.2371
|3648
|2004.10.12 07:47
|buy
|1826
|1.62
|1.2356
|1.2161
|1.2366
|3649
|2004.10.14 06:28
|close
|1826
|1.62
|1.2360
|1.2161
|1.2366
|27.86
|6012.70
|3650
|2004.10.14 06:28
|close
|1825
|0.54
|1.2359
|1.2161
|1.2371
|-23.11
|5989.59
|3651
|2004.10.14 06:28
|close
|1824
|0.18
|1.2361
|1.2163
|1.2378
|-16.70
|5972.89
|3652
|2004.10.14 06:28
|close
|1823
|0.06
|1.2363
|1.2163
|1.2383
|-7.37
|5965.52
|3653
|2004.10.14 06:40
|sell
|1827
|0.06
|1.2360
|1.2570
|1.2350
|3654
|2004.10.14 07:11
|sell
|1828
|0.18
|1.2365
|1.2570
|1.2355
|3655
|2004.10.14 07:30
|t/p
|1828
|0.18
|1.2355
|1.2570
|1.2355
|18.00
|5983.52
|3656
|2004.10.14 07:30
|close
|1827
|0.06
|1.2355
|1.2570
|1.2350
|3.00
|5986.52
|3657
|2004.10.14 07:39
|buy
|1829
|0.06
|1.2357
|1.2147
|1.2367
|3658
|2004.10.14 07:58
|buy
|1830
|0.18
|1.2352
|1.2147
|1.2362
|3659
|2004.10.14 08:01
|buy
|1831
|0.54
|1.2346
|1.2146
|1.2356
|3660
|2004.10.14 08:15
|t/p
|1831
|0.54
|1.2356
|1.2146
|1.2356
|54.00
|6040.52
|3661
|2004.10.14 08:15
|close
|1830
|0.18
|1.2356
|1.2147
|1.2362
|7.20
|6047.72
|3662
|2004.10.14 08:15
|close
|1829
|0.06
|1.2357
|1.2147
|1.2367
|0.00
|6047.72
|3663
|2004.10.14 08:26
|sell
|1832
|0.06
|1.2355
|1.2565
|1.2345
|3664
|2004.10.14 08:58
|sell
|1833
|0.18
|1.2360
|1.2565
|1.2350
|3665
|2004.10.14 08:59
|sell
|1834
|0.54
|1.2365
|1.2565
|1.2355
|3666
|2004.10.14 09:06
|sell
|1835
|1.62
|1.2370
|1.2565
|1.2360
|3667
|2004.10.14 09:08
|close
|1835
|1.62
|1.2367
|1.2565
|1.2360
|48.62
|6096.34
|3668
|2004.10.14 09:08
|close
|1834
|0.54
|1.2365
|1.2565
|1.2355
|0.00
|6096.34
|3669
|2004.10.14 09:08
|close
|1833
|0.18
|1.2366
|1.2565
|1.2350
|-10.80
|6085.54
|3670
|2004.10.14 09:08
|close
|1832
|0.06
|1.2367
|1.2565
|1.2345
|-7.20
|6078.34
|3671
|2004.10.14 09:11
|sell
|1836
|0.06
|1.2363
|1.2573
|1.2353
|3672
|2004.10.14 10:03
|t/p
|1836
|0.06
|1.2353
|1.2573
|1.2353
|6.00
|6084.34
|3673
|2004.10.14 10:17
|buy
|1837
|0.06
|1.2351
|1.2141
|1.2361
|3674
|2004.10.14 10:39
|t/p
|1837
|0.06
|1.2361
|1.2141
|1.2361
|6.00
|6090.34
|3675
|2004.10.14 10:50
|sell
|1838
|0.06
|1.2359
|1.2569
|1.2349
|3676
|2004.10.14 12:32
|sell
|1839
|0.18
|1.2365
|1.2570
|1.2355
|3677
|2004.10.14 12:36
|sell
|1840
|0.54
|1.2370
|1.2570
|1.2360
|3678
|2004.10.14 14:09
|sell
|1841
|1.62
|1.2376
|1.2571
|1.2366
|3679
|2004.10.14 14:29
|close
|1841
|1.62
|1.2373
|1.2571
|1.2366
|48.61
|6138.95
|3680
|2004.10.14 14:29
|close
|1840
|0.54
|1.2374
|1.2570
|1.2360
|-21.60
|6117.35
|3681
|2004.10.14 14:29
|close
|1839
|0.18
|1.2373
|1.2570
|1.2355
|-14.40
|6102.95
|3682
|2004.10.14 14:29
|close
|1838
|0.06
|1.2372
|1.2569
|1.2349
|-7.80
|6095.15
|3683
|2004.10.14 18:10
|sell
|1842
|0.06
|1.2393
|1.2603
|1.2383
|3684
|2004.10.14 18:50
|t/p
|1842
|0.06
|1.2383
|1.2603
|1.2383
|6.00
|6101.15
|3685
|2004.10.14 18:57
|buy
|1843
|0.06
|1.2385
|1.2175
|1.2395
|3686
|2004.10.14 20:36
|t/p
|1843
|0.06
|1.2395
|1.2175
|1.2395
|6.00
|6107.15
|3687
|2004.10.14 20:51
|sell
|1844
|0.06
|1.2397
|1.2607
|1.2387
|3688
|2004.10.14 22:27
|t/p
|1844
|0.06
|1.2387
|1.2607
|1.2387
|6.00
|6113.15
|3689
|2004.10.14 22:33
|buy
|1845
|0.06
|1.2390
|1.2180
|1.2400
|3690
|2004.10.14 22:57
|buy
|1846
|0.18
|1.2384
|1.2179
|1.2394
|3691
|2004.10.14 23:26
|buy
|1847
|0.54
|1.2378
|1.2178
|1.2388
|3692
|2004.10.15 00:31
|t/p
|1847
|0.54
|1.2388
|1.2178
|1.2388
|50.92
|6164.07
|3693
|2004.10.15 00:31
|close
|1846
|0.18
|1.2388
|1.2179
|1.2394
|6.17
|6170.25
|3694
|2004.10.15 00:31
|close
|1845
|0.06
|1.2387
|1.2180
|1.2400
|-2.14
|6168.10
|3695
|2004.10.15 00:41
|sell
|1848
|0.06
|1.2388
|1.2598
|1.2378
|3696
|2004.10.15 03:06
|sell
|1849
|0.18
|1.2394
|1.2599
|1.2384
|3697
|2004.10.15 08:38
|sell
|1850
|0.54
|1.2400
|1.2600
|1.2390
|3698
|2004.10.15 08:58
|t/p
|1850
|0.54
|1.2390
|1.2600
|1.2390
|54.00
|6222.10
|3699
|2004.10.15 08:58
|close
|1849
|0.18
|1.2389
|1.2599
|1.2384
|9.00
|6231.10
|3700
|2004.10.15 08:58
|close
|1848
|0.06
|1.2390
|1.2598
|1.2378
|-1.20
|6229.90
|3701
|2004.10.15 09:08
|buy
|1851
|0.06
|1.2387
|1.2177
|1.2397
|3702
|2004.10.15 09:39
|t/p
|1851
|0.06
|1.2397
|1.2177
|1.2397
|6.00
|6235.90
|3703
|2004.10.15 09:47
|sell
|1852
|0.06
|1.2397
|1.2607
|1.2387
|3704
|2004.10.15 10:01
|t/p
|1852
|0.06
|1.2387
|1.2607
|1.2387
|6.00
|6241.90
|3705
|2004.10.15 10:11
|buy
|1853
|0.06
|1.2390
|1.2180
|1.2400
|3706
|2004.10.15 12:18
|t/p
|1853
|0.06
|1.2400
|1.2180
|1.2400
|6.00
|6247.90
|3707
|2004.10.15 12:23
|sell
|1854
|0.06
|1.2397
|1.2607
|1.2387
|3708
|2004.10.15 12:53
|sell
|1855
|0.18
|1.2402
|1.2607
|1.2392
|3709
|2004.10.15 13:20
|sell
|1856
|0.54
|1.2408
|1.2608
|1.2398
|3710
|2004.10.15 13:52
|sell
|1857
|1.62
|1.2413
|1.2608
|1.2403
|3711
|2004.10.15 14:18
|close
|1857
|1.62
|1.2410
|1.2608
|1.2403
|48.60
|6296.50
|3712
|2004.10.15 14:18
|close
|1856
|0.54
|1.2411
|1.2608
|1.2398
|-16.21
|6280.29
|3713
|2004.10.15 14:19
|close
|1855
|0.18
|1.2410
|1.2607
|1.2392
|-14.40
|6265.89
|3714
|2004.10.15 14:19
|close
|1854
|0.06
|1.2411
|1.2607
|1.2387
|-8.40
|6257.49
|3715
|2004.10.15 18:02
|buy
|1858
|0.06
|1.2483
|1.2273
|1.2493
|3716
|2004.10.15 18:02
|buy
|1859
|0.18
|1.2478
|1.2273
|1.2488
|3717
|2004.10.15 18:07
|buy
|1860
|0.54
|1.2472
|1.2272
|1.2482
|3718
|2004.10.15 18:10
|buy
|1861
|1.62
|1.2467
|1.2272
|1.2477
|3719
|2004.10.15 19:04
|close
|1861
|1.62
|1.2470
|1.2272
|1.2477
|48.62
|6306.11
|3720
|2004.10.15 19:04
|close
|1860
|0.54
|1.2469
|1.2272
|1.2482
|-16.20
|6289.91
|3721
|2004.10.15 19:05
|close
|1859
|0.18
|1.2468
|1.2273
|1.2488
|-18.00
|6271.91
|3722
|2004.10.15 19:05
|close
|1858
|0.06
|1.2467
|1.2273
|1.2493
|-9.60
|6262.31
|3723
|2004.10.15 19:12
|sell
|1862
|0.06
|1.2464
|1.2674
|1.2454
|3724
|2004.10.15 20:14
|sell
|1863
|0.18
|1.2469
|1.2674
|1.2459
|3725
|2004.10.15 20:29
|sell
|1864
|0.54
|1.2476
|1.2676
|1.2466
|3726
|2004.10.15 22:59
|t/p
|1864
|0.54
|1.2466
|1.2676
|1.2466
|54.00
|6316.31
|3727
|2004.10.15 22:59
|close
|1863
|0.18
|1.2466
|1.2674
|1.2459
|5.40
|6321.71
|3728
|2004.10.15 22:59
|close
|1862
|0.06
|1.2469
|1.2674
|1.2454
|-3.00
|6318.71
|3729
|2004.10.18 00:15
|sell
|1865
|0.06
|1.2481
|1.2691
|1.2471
|3730
|2004.10.18 07:05
|sell
|1866
|0.18
|1.2487
|1.2692
|1.2477
|3731
|2004.10.18 08:03
|t/p
|1866
|0.18
|1.2477
|1.2692
|1.2477
|18.00
|6336.71
|3732
|2004.10.18 08:03
|close
|1865
|0.06
|1.2477
|1.2691
|1.2471
|2.40
|6339.11
|3733
|2004.10.18 08:12
|buy
|1867
|0.06
|1.2479
|1.2269
|1.2489
|3734
|2004.10.18 09:35
|buy
|1868
|0.18
|1.2473
|1.2268
|1.2483
|3735
|2004.10.18 12:48
|t/p
|1868
|0.18
|1.2483
|1.2268
|1.2483
|18.00
|6357.11
|3736
|2004.10.18 12:48
|close
|1867
|0.06
|1.2483
|1.2269
|1.2489
|2.40
|6359.51
|3737
|2004.10.18 12:57
|sell
|1869
|0.06
|1.2480
|1.2690
|1.2470
|3738
|2004.10.18 13:26
|t/p
|1869
|0.06
|1.2470
|1.2690
|1.2470
|6.00
|6365.51
|3739
|2004.10.18 13:40
|buy
|1870
|0.06
|1.2466
|1.2256
|1.2476
|3740
|2004.10.18 14:18
|t/p
|1870
|0.06
|1.2476
|1.2256
|1.2476
|6.00
|6371.51
|3741
|2004.10.18 18:30
|buy
|1871
|0.06
|1.2491
|1.2281
|1.2501
|3742
|2004.10.18 18:32
|buy
|1872
|0.18
|1.2485
|1.2280
|1.2495
|3743
|2004.10.18 19:39
|t/p
|1872
|0.18
|1.2495
|1.2280
|1.2495
|18.00
|6389.51
|3744
|2004.10.18 19:39
|close
|1871
|0.06
|1.2496
|1.2281
|1.2501
|3.00
|6392.51
|3745
|2004.10.18 19:55
|sell
|1873
|0.06
|1.2494
|1.2704
|1.2484
|3746
|2004.10.18 20:32
|sell
|1874
|0.18
|1.2499
|1.2704
|1.2489
|3747
|2004.10.18 23:50
|t/p
|1874
|0.18
|1.2489
|1.2704
|1.2489
|18.00
|6410.51
|3748
|2004.10.18 23:50
|close
|1873
|0.06
|1.2489
|1.2704
|1.2484
|3.00
|6413.51
|3749
|2004.10.18 23:56
|buy
|1875
|0.06
|1.2491
|1.2281
|1.2501
|3750
|2004.10.19 00:14
|buy
|1876
|0.18
|1.2486
|1.2281
|1.2496
|3751
|2004.10.19 01:22
|buy
|1877
|0.54
|1.2480
|1.2280
|1.2490
|3752
|2004.10.19 02:33
|buy
|1878
|1.62
|1.2475
|1.2280
|1.2485
|3753
|2004.10.19 10:19
|close
|1878
|1.62
|1.2478
|1.2280
|1.2485
|48.61
|6462.12
|3754
|2004.10.19 10:19
|close
|1877
|0.54
|1.2479
|1.2280
|1.2490
|-5.40
|6456.72
|3755
|2004.10.19 10:20
|close
|1876
|0.18
|1.2481
|1.2281
|1.2496
|-9.00
|6447.72
|3756
|2004.10.19 10:20
|close
|1875
|0.06
|1.2480
|1.2281
|1.2501
|-6.94
|6440.78
|3757
|2004.10.19 10:27
|sell
|1879
|0.06
|1.2477
|1.2687
|1.2467
|3758
|2004.10.19 10:31
|sell
|1880
|0.18
|1.2482
|1.2687
|1.2472
|3759
|2004.10.19 11:02
|sell
|1881
|0.54
|1.2488
|1.2688
|1.2478
|3760
|2004.10.19 11:11
|sell
|1882
|1.62
|1.2494
|1.2689
|1.2484
|3761
|2004.10.19 11:15
|close
|1882
|1.62
|1.2491
|1.2689
|1.2484
|48.59
|6489.37
|3762
|2004.10.19 11:15
|close
|1881
|0.54
|1.2492
|1.2688
|1.2478
|-21.60
|6467.77
|3763
|2004.10.19 11:15
|close
|1880
|0.18
|1.2491
|1.2687
|1.2472
|-16.20
|6451.57
|3764
|2004.10.19 11:15
|close
|1879
|0.06
|1.2493
|1.2687
|1.2467
|-9.60
|6441.97
|3765
|2004.10.19 11:25
|sell
|1883
|0.06
|1.2494
|1.2704
|1.2484
|3766
|2004.10.19 11:36
|sell
|1884
|0.18
|1.2500
|1.2705
|1.2490
|3767
|2004.10.19 11:43
|sell
|1885
|0.54
|1.2506
|1.2706
|1.2496
|3768
|2004.10.19 11:44
|sell
|1886
|1.62
|1.2512
|1.2707
|1.2502
|3769
|2004.10.19 12:01
|close
|1886
|1.62
|1.2508
|1.2707
|1.2502
|64.80
|6506.77
|3770
|2004.10.19 12:02
|close
|1885
|0.54
|1.2510
|1.2706
|1.2496
|-21.58
|6485.19
|3771
|2004.10.19 12:02
|close
|1884
|0.18
|1.2509
|1.2705
|1.2490
|-16.20
|6468.99
|3772
|2004.10.19 12:02
|close
|1883
|0.06
|1.2510
|1.2704
|1.2484
|-9.60
|6459.39
|3773
|2004.10.19 12:25
|buy
|1887
|0.06
|1.2504
|1.2294
|1.2514
|3774
|2004.10.19 13:39
|buy
|1888
|0.18
|1.2499
|1.2294
|1.2509
|3775
|2004.10.19 13:41
|buy
|1889
|0.54
|1.2494
|1.2294
|1.2504
|3776
|2004.10.19 14:06
|t/p
|1889
|0.54
|1.2504
|1.2294
|1.2504
|54.00
|6513.39
|3777
|2004.10.19 14:06
|close
|1888
|0.18
|1.2504
|1.2294
|1.2509
|9.00
|6522.39
|3778
|2004.10.19 14:06
|close
|1887
|0.06
|1.2506
|1.2294
|1.2514
|1.20
|6523.59
|3779
|2004.10.19 18:21
|sell
|1890
|0.07
|1.2512
|1.2722
|1.2502
|3780
|2004.10.19 19:05
|sell
|1891
|0.21
|1.2517
|1.2722
|1.2507
|3781
|2004.10.19 21:41
|sell
|1892
|0.54
|1.2523
|1.2723
|1.2513
|3782
|2004.10.19 22:52
|t/p
|1892
|0.54
|1.2513
|1.2723
|1.2513
|54.00
|6577.59
|3783
|2004.10.19 22:52
|close
|1891
|0.21
|1.2513
|1.2722
|1.2507
|8.40
|6585.99
|3784
|2004.10.19 22:52
|close
|1890
|0.07
|1.2513
|1.2722
|1.2502
|-0.70
|6585.29
|3785
|2004.10.19 22:59
|buy
|1893
|0.07
|1.2515
|1.2305
|1.2525
|3786
|2004.10.20 03:40
|buy
|1894
|0.21
|1.2510
|1.2305
|1.2520
|3787
|2004.10.20 03:55
|buy
|1895
|0.63
|1.2504
|1.2304
|1.2514
|3788
|2004.10.20 06:01
|buy
|1896
|1.62
|1.2498
|1.2303
|1.2508
|3789
|2004.10.20 06:06
|close
|1896
|1.62
|1.2501
|1.2303
|1.2508
|48.57
|6633.86
|3790
|2004.10.20 06:06
|close
|1895
|0.63
|1.2500
|1.2304
|1.2514
|-25.20
|6608.66
|3791
|2004.10.20 06:06
|close
|1894
|0.21
|1.2501
|1.2305
|1.2520
|-18.90
|6589.76
|3792
|2004.10.20 06:06
|close
|1893
|0.07
|1.2500
|1.2305
|1.2525
|-10.90
|6578.86
|3793
|2004.10.20 06:06
|buy
|1897
|0.07
|1.2503
|1.2293
|1.2513
|3794
|2004.10.20 08:21
|t/p
|1897
|0.07
|1.2513
|1.2293
|1.2513
|7.00
|6585.86
|3795
|2004.10.20 08:35
|sell
|1898
|0.07
|1.2515
|1.2725
|1.2505
|3796
|2004.10.20 08:36
|sell
|1899
|0.21
|1.2521
|1.2726
|1.2511
|3797
|2004.10.20 09:20
|sell
|1900
|0.63
|1.2527
|1.2727
|1.2517
|3798
|2004.10.20 09:21
|sell
|1901
|1.62
|1.2533
|1.2728
|1.2523
|3799
|2004.10.25 00:53
|s/l
|1898
|0.07
|1.2725
|1.2725
|1.2505
|-146.82
|6439.04
|3800
|2004.10.25 00:53
|s/l
|1899
|0.21
|1.2726
|1.2726
|1.2511
|-429.98
|6009.06
|3801
|2004.10.25 00:53
|s/l
|1900
|0.63
|1.2727
|1.2727
|1.2517
|-1258.43
|4750.64
|3802
|2004.10.25 00:53
|close
|1901
|1.62
|1.2727
|1.2728
|1.2523
|-3138.76
|1611.88
|3803
|2004.10.25 01:01
|sell
|1902
|0.02
|1.2726
|1.2936
|1.2716
|3804
|2004.10.25 01:25
|sell
|1903
|0.06
|1.2731
|1.2936
|1.2721
|3805
|2004.10.25 01:37
|sell
|1904
|0.18
|1.2736
|1.2936
|1.2726
|3806
|2004.10.25 02:01
|sell
|1905
|0.54
|1.2742
|1.2937
|1.2732
|3807
|2004.10.25 02:03
|close
|1905
|0.54
|1.2738
|1.2937
|1.2732
|21.60
|1633.48
|3808
|2004.10.25 02:03
|close
|1904
|0.18
|1.2738
|1.2936
|1.2726
|-3.60
|1629.88
|3809
|2004.10.25 02:03
|close
|1903
|0.06
|1.2736
|1.2936
|1.2721
|-3.00
|1626.88
|3810
|2004.10.25 02:04
|close
|1902
|0.02
|1.2738
|1.2936
|1.2716
|-2.40
|1624.48
|3811
|2004.10.25 02:07
|sell
|1906
|0.02
|1.2734
|1.2944
|1.2724
|3812
|2004.10.25 02:13
|sell
|1907
|0.06
|1.2740
|1.2945
|1.2730
|3813
|2004.10.25 02:21
|sell
|1908
|0.18
|1.2745
|1.2945
|1.2735
|3814
|2004.10.25 02:23
|sell
|1909
|0.54
|1.2751
|1.2946
|1.2741
|3815
|2004.10.26 17:27
|close
|1909
|0.54
|1.2747
|1.2946
|1.2741
|21.87
|1646.35
|3816
|2004.10.26 17:27
|close
|1908
|0.18
|1.2748
|1.2945
|1.2735
|-5.31
|1641.04
|3817
|2004.10.26 17:27
|close
|1907
|0.06
|1.2747
|1.2945
|1.2730
|-4.17
|1636.87
|3818
|2004.10.26 17:27
|close
|1906
|0.02
|1.2748
|1.2944
|1.2724
|-2.79
|1634.08
|3819
|2004.10.26 18:00
|sell
|1910
|0.02
|1.2755
|1.2965
|1.2745
|3820
|2004.10.26 18:04
|t/p
|1910
|0.02
|1.2745
|1.2965
|1.2745
|2.00
|1636.08
|3821
|2004.10.26 18:29
|buy
|1911
|0.02
|1.2738
|1.2528
|1.2748
|3822
|2004.10.26 18:34
|buy
|1912
|0.06
|1.2731
|1.2526
|1.2741
|3823
|2004.10.26 18:35
|buy
|1913
|0.18
|1.2725
|1.2525
|1.2735
|3824
|2004.10.26 18:45
|t/p
|1913
|0.18
|1.2735
|1.2525
|1.2735
|18.00
|1654.08
|3825
|2004.10.26 18:45
|close
|1912
|0.06
|1.2736
|1.2526
|1.2741
|3.00
|1657.08
|3826
|2004.10.26 18:45
|close
|1911
|0.02
|1.2735
|1.2528
|1.2748
|-0.60
|1656.48
|3827
|2004.10.26 19:08
|sell
|1914
|0.02
|1.2735
|1.2945
|1.2725
|3828
|2004.10.26 19:20
|sell
|1915
|0.06
|1.2740
|1.2945
|1.2730
|3829
|2004.10.26 19:24
|sell
|1916
|0.18
|1.2746
|1.2946
|1.2736
|3830
|2004.10.26 19:27
|sell
|1917
|0.54
|1.2751
|1.2946
|1.2741
|3831
|2004.10.26 19:46
|close
|1917
|0.54
|1.2748
|1.2946
|1.2741
|16.21
|1672.69
|3832
|2004.10.26 19:46
|close
|1916
|0.18
|1.2749
|1.2946
|1.2736
|-5.40
|1667.29
|3833
|2004.10.26 19:46
|close
|1915
|0.06
|1.2748
|1.2945
|1.2730
|-4.80
|1662.49
|3834
|2004.10.26 19:46
|close
|1914
|0.02
|1.2750
|1.2945
|1.2725
|-3.00
|1659.49
|3835
|2004.10.26 19:59
|buy
|1918
|0.02
|1.2750
|1.2540
|1.2760
|3836
|2004.10.26 21:07
|t/p
|1918
|0.02
|1.2760
|1.2540
|1.2760
|2.00
|1661.49
|3837
|2004.10.26 21:22
|sell
|1919
|0.02
|1.2765
|1.2975
|1.2755
|3838
|2004.10.26 23:09
|t/p
|1919
|0.02
|1.2755
|1.2975
|1.2755
|2.00
|1663.49
|3839
|2004.10.26 23:31
|buy
|1920
|0.02
|1.2750
|1.2540
|1.2760
|3840
|2004.10.26 23:55
|buy
|1921
|0.06
|1.2744
|1.2539
|1.2754
|3841
|2004.10.27 00:09
|t/p
|1921
|0.06
|1.2754
|1.2539
|1.2754
|5.66
|1669.15
|3842
|2004.10.27 00:09
|close
|1920
|0.02
|1.2754
|1.2540
|1.2760
|0.69
|1669.83
|3843
|2004.10.27 00:21
|sell
|1922
|0.02
|1.2752
|1.2962
|1.2742
|3844
|2004.10.27 00:35
|sell
|1923
|0.06
|1.2757
|1.2962
|1.2747
|3845
|2004.10.27 00:54
|sell
|1924
|0.18
|1.2763
|1.2963
|1.2753
|3846
|2004.10.27 01:43
|t/p
|1924
|0.18
|1.2753
|1.2963
|1.2753
|18.00
|1687.83
|3847
|2004.10.27 01:43
|close
|1923
|0.06
|1.2753
|1.2962
|1.2747
|2.40
|1690.23
|3848
|2004.10.27 01:43
|close
|1922
|0.02
|1.2754
|1.2962
|1.2742
|-0.40
|1689.83
|3849
|2004.10.27 01:53
|buy
|1925
|0.02
|1.2756
|1.2546
|1.2766
|3850
|2004.10.27 01:55
|buy
|1926
|0.06
|1.2750
|1.2545
|1.2760
|3851
|2004.10.27 02:24
|buy
|1927
|0.18
|1.2744
|1.2544
|1.2754
|3852
|2004.10.27 02:47
|t/p
|1927
|0.18
|1.2754
|1.2544
|1.2754
|18.00
|1707.83
|3853
|2004.10.27 02:47
|close
|1926
|0.06
|1.2754
|1.2545
|1.2760
|2.40
|1710.23
|3854
|2004.10.27 02:47
|close
|1925
|0.02
|1.2753
|1.2546
|1.2766
|-0.60
|1709.63
|3855
|2004.10.27 02:54
|sell
|1928
|0.02
|1.2750
|1.2960
|1.2740
|3856
|2004.10.27 03:32
|t/p
|1928
|0.02
|1.2740
|1.2960
|1.2740
|2.00
|1711.63
|3857
|2004.10.27 03:43
|buy
|1929
|0.02
|1.2735
|1.2525
|1.2745
|3858
|2004.10.27 03:53
|buy
|1930
|0.06
|1.2730
|1.2525
|1.2740
|3859
|2004.10.27 04:36
|t/p
|1930
|0.06
|1.2740
|1.2525
|1.2740
|6.00
|1717.63
|3860
|2004.10.27 04:36
|close
|1929
|0.02
|1.2740
|1.2525
|1.2745
|1.00
|1718.63
|3861
|2004.10.27 04:43
|sell
|1931
|0.02
|1.2736
|1.2946
|1.2726
|3862
|2004.10.27 06:21
|sell
|1932
|0.06
|1.2742
|1.2947
|1.2732
|3863
|2004.10.27 06:35
|sell
|1933
|0.18
|1.2750
|1.2950
|1.2740
|3864
|2004.10.27 06:50
|sell
|1934
|0.54
|1.2755
|1.2950
|1.2745
|3865
|2004.10.27 07:25
|close
|1934
|0.54
|1.2752
|1.2950
|1.2745
|16.20
|1734.83
|3866
|2004.10.27 07:25
|close
|1933
|0.18
|1.2752
|1.2950
|1.2740
|-3.60
|1731.23
|3867
|2004.10.27 07:25
|close
|1932
|0.06
|1.2753
|1.2947
|1.2732
|-6.60
|1724.63
|3868
|2004.10.27 07:25
|close
|1931
|0.02
|1.2754
|1.2946
|1.2726
|-3.60
|1721.03
|3869
|2004.10.27 07:48
|buy
|1935
|0.02
|1.2754
|1.2544
|1.2764
|3870
|2004.10.27 07:53
|buy
|1936
|0.06
|1.2748
|1.2543
|1.2758
|3871
|2004.10.27 08:32
|t/p
|1936
|0.06
|1.2758
|1.2543
|1.2758
|6.00
|1727.03
|3872
|2004.10.27 08:32
|close
|1935
|0.02
|1.2759
|1.2544
|1.2764
|1.00
|1728.03
|3873
|2004.10.27 08:40
|sell
|1937
|0.02
|1.2757
|1.2967
|1.2747
|3874
|2004.10.27 08:45
|sell
|1938
|0.06
|1.2762
|1.2967
|1.2752
|3875
|2004.10.27 12:23
|sell
|1939
|0.18
|1.2768
|1.2968
|1.2758
|3876
|2004.10.27 12:24
|sell
|1940
|0.54
|1.2773
|1.2968
|1.2763
|3877
|2004.10.27 16:58
|close
|1940
|0.54
|1.2769
|1.2968
|1.2763
|21.60
|1749.63
|3878
|2004.10.27 16:58
|close
|1939
|0.18
|1.2770
|1.2968
|1.2758
|-3.60
|1746.03
|3879
|2004.10.27 16:58
|close
|1938
|0.06
|1.2765
|1.2967
|1.2752
|-1.80
|1744.23
|3880
|2004.10.27 16:59
|close
|1937
|0.02
|1.2765
|1.2967
|1.2747
|-1.60
|1742.63
|3881
|2004.10.27 18:23
|buy
|1941
|0.02
|1.2712
|1.2502
|1.2722
|3882
|2004.10.27 18:26
|buy
|1942
|0.06
|1.2706
|1.2501
|1.2716
|3883
|2004.10.27 18:41
|t/p
|1942
|0.06
|1.2716
|1.2501
|1.2716
|6.00
|1748.63
|3884
|2004.10.27 18:41
|close
|1941
|0.02
|1.2716
|1.2502
|1.2722
|0.80
|1749.43
|3885
|2004.10.27 18:54
|sell
|1943
|0.02
|1.2717
|1.2927
|1.2707
|3886
|2004.10.27 19:04
|t/p
|1943
|0.02
|1.2707
|1.2927
|1.2707
|2.00
|1751.43
|3887
|2004.10.27 19:15
|buy
|1944
|0.02
|1.2707
|1.2497
|1.2717
|3888
|2004.10.27 20:04
|t/p
|1944
|0.02
|1.2717
|1.2497
|1.2717
|2.00
|1753.43
|3889
|2004.10.27 20:09
|sell
|1945
|0.02
|1.2713
|1.2923
|1.2703
|3890
|2004.10.27 20:28
|t/p
|1945
|0.02
|1.2703
|1.2923
|1.2703
|2.00
|1755.43
|3891
|2004.10.27 20:35
|buy
|1946
|0.02
|1.2706
|1.2496
|1.2716
|3892
|2004.10.27 20:52
|buy
|1947
|0.06
|1.2701
|1.2496
|1.2711
|3893
|2004.10.27 22:26
|t/p
|1947
|0.06
|1.2711
|1.2496
|1.2711
|6.00
|1761.43
|3894
|2004.10.27 22:26
|close
|1946
|0.02
|1.2711
|1.2496
|1.2716
|1.00
|1762.43
|3895
|2004.10.27 22:36
|sell
|1948
|0.02
|1.2708
|1.2918
|1.2698
|3896
|2004.10.27 23:52
|t/p
|1948
|0.02
|1.2698
|1.2918
|1.2698
|2.00
|1764.43
|3897
|2004.10.27 23:57
|buy
|1949
|0.02
|1.2699
|1.2489
|1.2709
|3898
|2004.10.28 01:49
|buy
|1950
|0.06
|1.2694
|1.2489
|1.2704
|3899
|2004.10.28 02:38
|buy
|1951
|0.18
|1.2687
|1.2487
|1.2697
|3900
|2004.10.28 02:40
|buy
|1952
|0.54
|1.2681
|1.2486
|1.2691
|3901
|2004.10.28 02:43
|close
|1952
|0.54
|1.2685
|1.2486
|1.2691
|21.60
|1786.03
|3902
|2004.10.28 02:43
|close
|1951
|0.18
|1.2685
|1.2487
|1.2697
|-3.60
|1782.43
|3903
|2004.10.28 02:43
|close
|1950
|0.06
|1.2684
|1.2489
|1.2704
|-6.00
|1776.43
|3904
|2004.10.28 02:43
|close
|1949
|0.02
|1.2683
|1.2489
|1.2709
|-3.54
|1772.89
|3905
|2004.10.28 02:47
|buy
|1953
|0.02
|1.2687
|1.2477
|1.2697
|3906
|2004.10.28 02:59
|t/p
|1953
|0.02
|1.2697
|1.2477
|1.2697
|2.00
|1774.89
|3907
|2004.10.28 03:13
|sell
|1954
|0.02
|1.2710
|1.2920
|1.2700
|3908
|2004.10.28 03:15
|sell
|1955
|0.06
|1.2715
|1.2920
|1.2705
|3909
|2004.10.28 03:31
|sell
|1956
|0.18
|1.2721
|1.2921
|1.2711
|3910
|2004.10.28 07:06
|sell
|1957
|0.54
|1.2727
|1.2922
|1.2717
|3911
|2004.10.28 07:08
|close
|1957
|0.54
|1.2724
|1.2922
|1.2717
|16.20
|1791.09
|3912
|2004.10.28 07:08
|close
|1956
|0.18
|1.2723
|1.2921
|1.2711
|-3.60
|1787.49
|3913
|2004.10.28 07:08
|close
|1955
|0.06
|1.2724
|1.2920
|1.2705
|-5.40
|1782.09
|3914
|2004.10.28 07:08
|close
|1954
|0.02
|1.2723
|1.2920
|1.2700
|-2.60
|1779.49
|3915
|2004.10.28 07:15
|sell
|1958
|0.02
|1.2724
|1.2934
|1.2714
|3916
|2004.10.28 07:32
|t/p
|1958
|0.02
|1.2714
|1.2934
|1.2714
|2.00
|1781.49
|3917
|2004.10.28 07:41
|buy
|1959
|0.02
|1.2717
|1.2507
|1.2727
|3918
|2004.10.28 08:13
|t/p
|1959
|0.02
|1.2727
|1.2507
|1.2727
|2.00
|1783.49
|3919
|2004.10.28 08:19
|sell
|1960
|0.02
|1.2721
|1.2931
|1.2711
|3920
|2004.10.28 08:24
|sell
|1961
|0.06
|1.2726
|1.2931
|1.2716
|3921
|2004.10.28 08:46
|sell
|1962
|0.18
|1.2732
|1.2932
|1.2722
|3922
|2004.10.28 08:52
|sell
|1963
|0.54
|1.2738
|1.2933
|1.2728
|3923
|2004.10.28 08:55
|close
|1963
|0.54
|1.2735
|1.2933
|1.2728
|16.20
|1799.69
|3924
|2004.10.28 08:55
|close
|1962
|0.18
|1.2734
|1.2932
|1.2722
|-3.60
|1796.09
|3925
|2004.10.28 08:55
|close
|1961
|0.06
|1.2733
|1.2931
|1.2716
|-4.20
|1791.89
|3926
|2004.10.28 08:55
|close
|1960
|0.02
|1.2734
|1.2931
|1.2711
|-2.60
|1789.29
|3927
|2004.10.28 08:56
|sell
|1964
|0.02
|1.2733
|1.2943
|1.2723
|3928
|2004.10.28 09:04
|sell
|1965
|0.06
|1.2740
|1.2945
|1.2730
|3929
|2004.10.28 09:10
|sell
|1966
|0.18
|1.2746
|1.2946
|1.2736
|3930
|2004.10.28 09:23
|t/p
|1966
|0.18
|1.2736
|1.2946
|1.2736
|18.00
|1807.29
|3931
|2004.10.28 09:23
|close
|1965
|0.06
|1.2736
|1.2945
|1.2730
|2.40
|1809.69
|3932
|2004.10.28 09:24
|close
|1964
|0.02
|1.2737
|1.2943
|1.2723
|-0.80
|1808.89
|3933
|2004.10.28 09:42
|buy
|1967
|0.02
|1.2727
|1.2517
|1.2737
|3934
|2004.10.28 09:48
|buy
|1968
|0.06
|1.2721
|1.2516
|1.2731
|3935
|2004.10.28 09:51
|buy
|1969
|0.18
|1.2716
|1.2516
|1.2726
|3936
|2004.10.28 10:26
|t/p
|1969
|0.18
|1.2726
|1.2516
|1.2726
|18.00
|1826.89
|3937
|2004.10.28 10:26
|close
|1968
|0.06
|1.2726
|1.2516
|1.2731
|3.00
|1829.89
|3938
|2004.10.28 10:27
|close
|1967
|0.02
|1.2726
|1.2517
|1.2737
|-0.20
|1829.69
|3939
|2004.10.28 10:37
|sell
|1970
|0.02
|1.2726
|1.2936
|1.2716
|3940
|2004.10.28 10:47
|t/p
|1970
|0.02
|1.2716
|1.2936
|1.2716
|2.00
|1831.69
|3941
|2004.10.28 10:55
|buy
|1971
|0.02
|1.2717
|1.2507
|1.2727
|3942
|2004.10.28 12:27
|buy
|1972
|0.06
|1.2710
|1.2505
|1.2720
|3943
|2004.10.28 12:28
|buy
|1973
|0.18
|1.2704
|1.2504
|1.2714
|3944
|2004.10.28 12:35
|buy
|1974
|0.54
|1.2699
|1.2504
|1.2709
|3945
|2004.10.28 13:55
|close
|1974
|0.54
|1.2702
|1.2504
|1.2709
|16.20
|1847.89
|3946
|2004.10.28 13:55
|close
|1973
|0.18
|1.2702
|1.2504
|1.2714
|-3.60
|1844.29
|3947
|2004.10.28 13:55
|close
|1972
|0.06
|1.2701
|1.2505
|1.2720
|-5.40
|1838.89
|3948
|2004.10.28 13:55
|close
|1971
|0.02
|1.2700
|1.2507
|1.2727
|-3.40
|1835.49
|3949
|2004.10.28 13:55
|sell
|1975
|0.02
|1.2700
|1.2910
|1.2690
|3950
|2004.10.28 14:02
|sell
|1976
|0.06
|1.2706
|1.2911
|1.2696
|3951
|2004.10.28 14:04
|sell
|1977
|0.18
|1.2713
|1.2913
|1.2703
|3952
|2004.10.28 14:19
|t/p
|1977
|0.18
|1.2703
|1.2913
|1.2703
|18.00
|1853.49
|3953
|2004.10.28 14:19
|close
|1976
|0.06
|1.2703
|1.2911
|1.2696
|1.80
|1855.29
|3954
|2004.10.28 14:19
|close
|1975
|0.02
|1.2704
|1.2910
|1.2690
|-0.80
|1854.49
|3955
|2004.10.28 18:05
|sell
|1978
|0.02
|1.2752
|1.2962
|1.2742
|3956
|2004.10.28 18:17
|sell
|1979
|0.06
|1.2757
|1.2962
|1.2747
|3957
|2004.10.28 18:23
|sell
|1980
|0.18
|1.2763
|1.2963
|1.2753
|3958
|2004.10.28 18:50
|t/p
|1980
|0.18
|1.2753
|1.2963
|1.2753
|18.00
|1872.49
|3959
|2004.10.28 18:50
|close
|1979
|0.06
|1.2753
|1.2962
|1.2747
|2.40
|1874.89
|3960
|2004.10.28 18:50
|close
|1978
|0.02
|1.2752
|1.2962
|1.2742
|0.00
|1874.89
|3961
|2004.10.28 19:04
|buy
|1981
|0.02
|1.2750
|1.2540
|1.2760
|3962
|2004.10.28 19:29
|buy
|1982
|0.06
|1.2744
|1.2539
|1.2754
|3963
|2004.10.28 19:39
|buy
|1983
|0.18
|1.2738
|1.2538
|1.2748
|3964
|2004.10.28 19:45
|buy
|1984
|0.54
|1.2732
|1.2537
|1.2742
|3965
|2004.10.28 19:50
|close
|1984
|0.54
|1.2736
|1.2537
|1.2742
|21.60
|1896.49
|3966
|2004.10.28 19:50
|close
|1983
|0.18
|1.2736
|1.2538
|1.2748
|-3.60
|1892.89
|3967
|2004.10.28 19:50
|close
|1982
|0.06
|1.2735
|1.2539
|1.2754
|-5.40
|1887.49
|3968
|2004.10.28 19:50
|close
|1981
|0.02
|1.2734
|1.2540
|1.2760
|-3.20
|1884.29
|3969
|2004.10.28 19:51
|buy
|1985
|0.02
|1.2738
|1.2528
|1.2748
|3970
|2004.10.28 19:59
|buy
|1986
|0.06
|1.2731
|1.2526
|1.2741
|3971
|2004.10.28 19:59
|buy
|1987
|0.18
|1.2725
|1.2525
|1.2735
|3972
|2004.10.28 20:00
|buy
|1988
|0.54
|1.2719
|1.2524
|1.2729
|3973
|2004.10.28 20:01
|close
|1988
|0.54
|1.2722
|1.2524
|1.2729
|16.20
|1900.49
|3974
|2004.10.28 20:01
|close
|1987
|0.18
|1.2721
|1.2525
|1.2735
|-7.20
|1893.29
|3975
|2004.10.28 20:01
|close
|1986
|0.06
|1.2722
|1.2526
|1.2741
|-5.40
|1887.89
|3976
|2004.10.28 20:01
|close
|1985
|0.02
|1.2721
|1.2528
|1.2748
|-3.40
|1884.49
|3977
|2004.10.28 20:06
|buy
|1989
|0.02
|1.2732
|1.2522
|1.2742
|3978
|2004.10.28 20:32
|buy
|1990
|0.06
|1.2725
|1.2520
|1.2735
|3979
|2004.10.28 21:17
|t/p
|1990
|0.06
|1.2735
|1.2520
|1.2735
|6.00
|1890.49
|3980
|2004.10.28 21:17
|close
|1989
|0.02
|1.2736
|1.2522
|1.2742
|0.80
|1891.29
|3981
|2004.10.28 21:29
|sell
|1991
|0.02
|1.2738
|1.2948
|1.2728
|3982
|2004.10.28 21:35
|sell
|1992
|0.06
|1.2744
|1.2949
|1.2734
|3983
|2004.10.29 02:02
|sell
|1993
|0.18
|1.2750
|1.2950
|1.2740
|3984
|2004.10.29 02:04
|sell
|1994
|0.54
|1.2755
|1.2950
|1.2745
|3985
|2004.10.29 02:06
|close
|1994
|0.54
|1.2750
|1.2950
|1.2745
|27.00
|1918.29
|3986
|2004.10.29 02:06
|close
|1993
|0.18
|1.2751
|1.2950
|1.2740
|-1.80
|1916.49
|3987
|2004.10.29 02:06
|close
|1992
|0.06
|1.2750
|1.2949
|1.2734
|-3.57
|1912.92
|3988
|2004.10.29 02:06
|close
|1991
|0.02
|1.2750
|1.2948
|1.2728
|-2.39
|1910.53
|3989
|2004.10.29 02:11
|sell
|1995
|0.02
|1.2750
|1.2960
|1.2740
|3990
|2004.10.29 02:38
|sell
|1996
|0.06
|1.2755
|1.2960
|1.2745
|3991
|2004.10.29 02:56
|t/p
|1996
|0.06
|1.2745
|1.2960
|1.2745
|6.00
|1916.53
|3992
|2004.10.29 02:56
|close
|1995
|0.02
|1.2745
|1.2960
|1.2740
|1.00
|1917.53
|3993
|2004.10.29 03:12
|buy
|1997
|0.02
|1.2738
|1.2528
|1.2748
|3994
|2004.10.29 05:43
|t/p
|1997
|0.02
|1.2748
|1.2528
|1.2748
|2.00
|1919.53
|3995
|2004.10.29 05:53
|sell
|1998
|0.02
|1.2743
|1.2953
|1.2733
|3996
|2004.10.29 06:30
|sell
|1999
|0.06
|1.2748
|1.2953
|1.2738
|3997
|2004.10.29 07:54
|t/p
|1999
|0.06
|1.2738
|1.2953
|1.2738
|6.00
|1925.53
|3998
|2004.10.29 07:54
|close
|1998
|0.02
|1.2738
|1.2953
|1.2733
|1.00
|1926.53
|3999
|2004.10.29 08:03
|buy
|2000
|0.02
|1.2740
|1.2530
|1.2750
|4000
|2004.10.29 08:37
|t/p
|2000
|0.02
|1.2750
|1.2530
|1.2750
|2.00
|1928.53
|4001
|2004.10.29 08:50
|sell
|2001
|0.02
|1.2752
|1.2962
|1.2742
|4002
|2004.10.29 08:57
|sell
|2002
|0.06
|1.2757
|1.2962
|1.2747
|4003
|2004.10.29 08:59
|sell
|2003
|0.18
|1.2763
|1.2963
|1.2753
|4004
|2004.10.29 09:08
|sell
|2004
|0.54
|1.2769
|1.2964
|1.2759
|4005
|2004.10.29 09:09
|close
|2004
|0.54
|1.2766
|1.2964
|1.2759
|16.20
|1944.73
|4006
|2004.10.29 09:09
|close
|2003
|0.18
|1.2765
|1.2963
|1.2753
|-3.60
|1941.13
|4007
|2004.10.29 09:10
|close
|2002
|0.06
|1.2765
|1.2962
|1.2747
|-4.80
|1936.33
|4008
|2004.10.29 09:10
|close
|2001
|0.02
|1.2765
|1.2962
|1.2742
|-2.60
|1933.73
|4009
|2004.10.29 09:12
|sell
|2005
|0.02
|1.2759
|1.2969
|1.2749
|4010
|2004.10.29 09:35
|sell
|2006
|0.06
|1.2765
|1.2970
|1.2755
|4011
|2004.10.29 10:08
|sell
|2007
|0.18
|1.2771
|1.2971
|1.2761
|4012
|2004.10.29 10:19
|t/p
|2007
|0.18
|1.2761
|1.2971
|1.2761
|18.00
|1951.73
|4013
|2004.10.29 10:19
|close
|2006
|0.06
|1.2761
|1.2970
|1.2755
|2.40
|1954.13
|4014
|2004.10.29 10:19
|close
|2005
|0.02
|1.2759
|1.2969
|1.2749
|0.00
|1954.13
|4015
|2004.10.29 10:30
|buy
|2008
|0.02
|1.2757
|1.2547
|1.2767
|4016
|2004.10.29 11:11
|buy
|2009
|0.06
|1.2750
|1.2545
|1.2760
|4017
|2004.10.29 11:45
|buy
|2010
|0.18
|1.2744
|1.2544
|1.2754
|4018
|2004.10.29 11:53
|t/p
|2010
|0.18
|1.2754
|1.2544
|1.2754
|18.00
|1972.13
|4019
|2004.10.29 11:53
|close
|2009
|0.06
|1.2754
|1.2545
|1.2760
|2.40
|1974.53
|4020
|2004.10.29 11:53
|close
|2008
|0.02
|1.2755
|1.2547
|1.2767
|-0.40
|1974.13
|4021
|2004.10.29 12:09
|sell
|2011
|0.02
|1.2748
|1.2958
|1.2738
|4022
|2004.10.29 12:44
|sell
|2012
|0.06
|1.2753
|1.2958
|1.2743
|4023
|2004.10.29 13:11
|sell
|2013
|0.18
|1.2759
|1.2959
|1.2749
|4024
|2004.10.29 13:42
|t/p
|2013
|0.18
|1.2749
|1.2959
|1.2749
|18.00
|1992.13
|4025
|2004.10.29 13:42
|close
|2012
|0.06
|1.2749
|1.2958
|1.2743
|2.40
|1994.53
|4026
|2004.10.29 13:42
|close
|2011
|0.02
|1.2748
|1.2958
|1.2738
|0.00
|1994.53
|4027
|2004.10.29 13:53
|buy
|2014
|0.02
|1.2747
|1.2537
|1.2757
|4028
|2004.10.29 14:00
|buy
|2015
|0.06
|1.2741
|1.2536
|1.2751
|4029
|2004.10.29 14:01
|buy
|2016
|0.18
|1.2736
|1.2536
|1.2746
|4030
|2004.10.29 14:27
|buy
|2017
|0.54
|1.2730
|1.2535
|1.2740
|4031
|2004.10.29 14:29
|close
|2017
|0.54
|1.2733
|1.2535
|1.2740
|16.20
|2010.73
|4032
|2004.10.29 14:29
|close
|2016
|0.18
|1.2732
|1.2536
|1.2746
|-7.20
|2003.53
|4033
|2004.10.29 14:29
|close
|2015
|0.06
|1.2733
|1.2536
|1.2751
|-4.80
|1998.73
|4034
|2004.10.29 14:30
|close
|2014
|0.02
|1.2734
|1.2537
|1.2757
|-2.60
|1996.13
|4035
|2004.10.29 18:07
|buy
|2018
|0.02
|1.2747
|1.2537
|1.2757
|4036
|2004.10.29 18:19
|t/p
|2018
|0.02
|1.2757
|1.2537
|1.2757
|2.00
|1998.13
|4037
|2004.10.29 18:28
|sell
|2019
|0.02
|1.2751
|1.2961
|1.2741
|4038
|2004.10.29 18:39
|sell
|2020
|0.06
|1.2756
|1.2961
|1.2746
|4039
|2004.10.29 18:41
|sell
|2021
|0.18
|1.2761
|1.2961
|1.2751
|4040
|2004.10.29 18:53
|t/p
|2021
|0.18
|1.2751
|1.2961
|1.2751
|18.00
|2016.13
|4041
|2004.10.29 18:53
|close
|2020
|0.06
|1.2750
|1.2961
|1.2746
|3.60
|2019.73
|4042
|2004.10.29 18:54
|close
|2019
|0.02
|1.2749
|1.2961
|1.2741
|0.40
|2020.13
|4043
|2004.10.29 19:21
|sell
|2022
|0.02
|1.2764
|1.2974
|1.2754
|4044
|2004.10.29 19:28
|sell
|2023
|0.06
|1.2769
|1.2974
|1.2759
|4045
|2004.10.29 19:37
|sell
|2024
|0.18
|1.2780
|1.2980
|1.2770
|4046
|2004.10.29 19:51
|sell
|2025
|0.54
|1.2785
|1.2980
|1.2775
|4047
|2004.10.29 19:53
|close
|2025
|0.54
|1.2782
|1.2980
|1.2775
|16.20
|2036.33
|4048
|2004.10.29 19:53
|close
|2024
|0.18
|1.2786
|1.2980
|1.2770
|-10.80
|2025.53
|4049
|2004.10.29 19:53
|close
|2023
|0.06
|1.2786
|1.2974
|1.2759
|-10.20
|2015.33
|4050
|2004.10.29 19:54
|close
|2022
|0.02
|1.2786
|1.2974
|1.2754
|-4.40
|2010.93
|4051
|2004.10.29 19:55
|sell
|2026
|0.02
|1.2778
|1.2988
|1.2768
|4052
|2004.10.29 19:57
|sell
|2027
|0.06
|1.2784
|1.2989
|1.2774
|4053
|2004.10.29 20:00
|sell
|2028
|0.18
|1.2791
|1.2991
|1.2781
|4054
|2004.10.29 20:03
|t/p
|2028
|0.18
|1.2781
|1.2991
|1.2781
|18.00
|2028.93
|4055
|2004.10.29 20:03
|close
|2027
|0.06
|1.2780
|1.2989
|1.2774
|2.40
|2031.33
|4056
|2004.10.29 20:04
|close
|2026
|0.02
|1.2786
|1.2988
|1.2768
|-1.60
|2029.73
|4057
|2004.10.29 20:33
|sell
|2029
|0.02
|1.2787
|1.2997
|1.2777
|4058
|2004.10.29 21:22
|sell
|2030
|0.06
|1.2792
|1.2997
|1.2782
|4059
|2004.11.01 00:00
|sell
|2031
|0.18
|1.2814
|1.3014
|1.2804
|4060
|2004.11.01 00:05
|sell
|2032
|0.54
|1.2819
|1.3014
|1.2809
|4061
|2004.11.01 01:46
|close
|2032
|0.54
|1.2815
|1.3014
|1.2809
|21.60
|2051.33
|4062
|2004.11.01 01:46
|close
|2031
|0.18
|1.2815
|1.3014
|1.2804
|-1.80
|2049.53
|4063
|2004.11.01 01:46
|close
|2030
|0.06
|1.2814
|1.2997
|1.2782
|-13.17
|2036.36
|4064
|2004.11.01 01:46
|close
|2029
|0.02
|1.2813
|1.2997
|1.2777
|-5.19
|2031.17
|4065
|2004.11.01 02:00
|buy
|2033
|0.02
|1.2809
|1.2599
|1.2819
|4066
|2004.11.01 02:07
|buy
|2034
|0.06
|1.2803
|1.2598
|1.2813
|4067
|2004.11.01 02:07
|buy
|2035
|0.18
|1.2797
|1.2597
|1.2807
|4068
|2004.11.01 02:13
|buy
|2036
|0.54
|1.2790
|1.2595
|1.2800
|4069
|2004.11.01 02:31
|close
|2036
|0.54
|1.2794
|1.2595
|1.2800
|21.60
|2052.77
|4070
|2004.11.01 02:31
|close
|2035
|0.18
|1.2794
|1.2597
|1.2807
|-5.40
|2047.37
|4071
|2004.11.01 02:31
|close
|2034
|0.06
|1.2793
|1.2598
|1.2813
|-6.00
|2041.37
|4072
|2004.11.01 02:31
|close
|2033
|0.02
|1.2794
|1.2599
|1.2819
|-3.00
|2038.37
|4073
|2004.11.01 03:07
|buy
|2037
|0.02
|1.2780
|1.2570
|1.2790
|4074
|2004.11.01 07:24
|buy
|2038
|0.06
|1.2775
|1.2570
|1.2785
|4075
|2004.11.01 07:24
|buy
|2039
|0.18
|1.2767
|1.2567
|1.2777
|4076
|2004.11.01 07:33
|t/p
|2039
|0.18
|1.2777
|1.2567
|1.2777
|18.00
|2056.37
|4077
|2004.11.01 07:33
|close
|2038
|0.06
|1.2777
|1.2570
|1.2785
|1.20
|2057.57
|4078
|2004.11.01 07:33
|close
|2037
|0.02
|1.2777
|1.2570
|1.2790
|-0.60
|2056.97
|4079
|2004.11.01 07:53
|sell
|2040
|0.02
|1.2782
|1.2992
|1.2772
|4080
|2004.11.01 07:54
|sell
|2041
|0.06
|1.2788
|1.2993
|1.2778
|4081
|2004.11.01 08:46
|t/p
|2041
|0.06
|1.2778
|1.2993
|1.2778
|6.00
|2062.97
|4082
|2004.11.01 08:46
|close
|2040
|0.02
|1.2777
|1.2992
|1.2772
|1.00
|2063.97
|4083
|2004.11.01 08:55
|buy
|2042
|0.02
|1.2780
|1.2570
|1.2790
|4084
|2004.11.01 09:04
|buy
|2043
|0.06
|1.2775
|1.2570
|1.2785
|4085
|2004.11.01 10:07
|buy
|2044
|0.18
|1.2769
|1.2569
|1.2779
|4086
|2004.11.01 10:18
|buy
|2045
|0.54
|1.2763
|1.2568
|1.2773
|4087
|2004.11.01 16:11
|close
|2045
|0.54
|1.2767
|1.2568
|1.2773
|21.60
|2085.57
|4088
|2004.11.01 16:11
|close
|2044
|0.18
|1.2766
|1.2569
|1.2779
|-5.40
|2080.17
|4089
|2004.11.01 16:11
|close
|2043
|0.06
|1.2767
|1.2570
|1.2785
|-4.80
|2075.37
|4090
|2004.11.01 16:11
|close
|2042
|0.02
|1.2768
|1.2570
|1.2790
|-2.40
|2072.97
|4091
|2004.11.01 18:01
|sell
|2046
|0.02
|1.2738
|1.2948
|1.2728
|4092
|2004.11.01 18:05
|sell
|2047
|0.06
|1.2744
|1.2949
|1.2734
|4093
|2004.11.01 18:15
|sell
|2048
|0.18
|1.2750
|1.2950
|1.2740
|4094
|2004.11.01 18:16
|sell
|2049
|0.54
|1.2755
|1.2950
|1.2745
|4095
|2004.11.01 18:17
|close
|2049
|0.54
|1.2752
|1.2950
|1.2745
|16.20
|2089.17
|4096
|2004.11.01 18:17
|close
|2048
|0.18
|1.2753
|1.2950
|1.2740
|-5.40
|2083.77
|4097
|2004.11.01 18:17
|close
|2047
|0.06
|1.2752
|1.2949
|1.2734
|-4.80
|2078.97
|4098
|2004.11.01 18:17
|close
|2046
|0.02
|1.2750
|1.2948
|1.2728
|-2.40
|2076.57
|4099
|2004.11.01 18:29
|sell
|2050
|0.02
|1.2748
|1.2958
|1.2738
|4100
|2004.11.01 21:58
|sell
|2051
|0.06
|1.2753
|1.2958
|1.2743
|4101
|2004.11.02 00:21
|t/p
|2051
|0.06
|1.2743
|1.2958
|1.2743
|6.03
|2082.60
|4102
|2004.11.02 00:21
|close
|2050
|0.02
|1.2742
|1.2958
|1.2738
|1.21
|2083.81
|4103
|2004.11.02 00:28
|buy
|2052
|0.02
|1.2745
|1.2535
|1.2755
|4104
|2004.11.02 00:40
|buy
|2053
|0.06
|1.2740
|1.2535
|1.2750
|4105
|2004.11.02 01:48
|buy
|2054
|0.18
|1.2734
|1.2534
|1.2744
|4106
|2004.11.02 06:50
|buy
|2055
|0.54
|1.2727
|1.2532
|1.2737
|4107
|2004.11.02 07:03
|close
|2055
|0.54
|1.2731
|1.2532
|1.2737
|21.60
|2105.41
|4108
|2004.11.02 07:03
|close
|2054
|0.18
|1.2730
|1.2534
|1.2744
|-7.20
|2098.21
|4109
|2004.11.02 07:03
|close
|2053
|0.06
|1.2732
|1.2535
|1.2750
|-4.80
|2093.41
|4110
|2004.11.02 07:03
|close
|2052
|0.02
|1.2732
|1.2535
|1.2755
|-2.60
|2090.81
|4111
|2004.11.02 07:19
|buy
|2056
|0.02
|1.2725
|1.2515
|1.2735
|4112
|2004.11.02 07:52
|buy
|2057
|0.06
|1.2719
|1.2514
|1.2729
|4113
|2004.11.02 08:08
|buy
|2058
|0.18
|1.2714
|1.2514
|1.2724
|4114
|2004.11.02 08:42
|buy
|2059
|0.54
|1.2708
|1.2513
|1.2718
|4115
|2004.11.02 09:45
|close
|2059
|0.54
|1.2713
|1.2513
|1.2718
|27.00
|2117.81
|4116
|2004.11.02 09:45
|close
|2058
|0.18
|1.2714
|1.2514
|1.2724
|0.00
|2117.81
|4117
|2004.11.02 09:45
|close
|2057
|0.06
|1.2715
|1.2514
|1.2729
|-2.40
|2115.41
|4118
|2004.11.02 09:45
|close
|2056
|0.02
|1.2715
|1.2515
|1.2735
|-2.00
|2113.41
|4119
|2004.11.02 09:56
|sell
|2060
|0.02
|1.2712
|1.2922
|1.2702
|4120
|2004.11.02 10:00
|sell
|2061
|0.06
|1.2717
|1.2922
|1.2707
|4121
|2004.11.02 10:19
|t/p
|2061
|0.06
|1.2707
|1.2922
|1.2707
|6.00
|2119.41
|4122
|2004.11.02 10:19
|close
|2060
|0.02
|1.2706
|1.2922
|1.2702
|1.20
|2120.61
|4123
|2004.11.02 10:28
|buy
|2062
|0.02
|1.2711
|1.2501
|1.2721
|4124
|2004.11.02 11:01
|buy
|2063
|0.06
|1.2704
|1.2499
|1.2714
|4125
|2004.11.02 11:15
|buy
|2064
|0.18
|1.2698
|1.2498
|1.2708
|4126
|2004.11.02 14:17
|t/p
|2064
|0.18
|1.2708
|1.2498
|1.2708
|18.00
|2138.61
|4127
|2004.11.02 14:17
|close
|2063
|0.06
|1.2709
|1.2499
|1.2714
|3.00
|2141.61
|4128
|2004.11.02 14:17
|close
|2062
|0.02
|1.2710
|1.2501
|1.2721
|-0.20
|2141.41
|4129
|2004.11.02 18:00
|sell
|2065
|0.02
|1.2696
|1.2906
|1.2686
|4130
|2004.11.02 18:03
|sell
|2066
|0.06
|1.2702
|1.2907
|1.2692
|4131
|2004.11.02 19:29
|t/p
|2066
|0.06
|1.2692
|1.2907
|1.2692
|6.00
|2147.41
|4132
|2004.11.02 19:29
|close
|2065
|0.02
|1.2691
|1.2906
|1.2686
|1.00
|2148.41
|4133
|2004.11.02 19:41
|buy
|2067
|0.02
|1.2690
|1.2480
|1.2700
|4134
|2004.11.02 20:15
|buy
|2068
|0.06
|1.2681
|1.2476
|1.2691
|4135
|2004.11.02 20:36
|buy
|2069
|0.18
|1.2675
|1.2475
|1.2685
|4136
|2004.11.02 20:37
|buy
|2070
|0.54
|1.2668
|1.2473
|1.2678
|4137
|2004.11.02 20:50
|close
|2070
|0.54
|1.2672
|1.2473
|1.2678
|21.61
|2170.02
|4138
|2004.11.02 20:50
|close
|2069
|0.18
|1.2672
|1.2475
|1.2685
|-5.40
|2164.62
|4139
|2004.11.02 20:50
|close
|2068
|0.06
|1.2671
|1.2476
|1.2691
|-6.00
|2158.62
|4140
|2004.11.02 20:51
|close
|2067
|0.02
|1.2670
|1.2480
|1.2700
|-4.00
|2154.62
|4141
|2004.11.02 21:15
|sell
|2071
|0.02
|1.2710
|1.2920
|1.2700
|4142
|2004.11.02 21:22
|sell
|2072
|0.06
|1.2718
|1.2923
|1.2708
|4143
|2004.11.02 21:22
|sell
|2073
|0.18
|1.2723
|1.2923
|1.2713
|4144
|2004.11.02 21:36
|t/p
|2073
|0.18
|1.2713
|1.2923
|1.2713
|18.00
|2172.62
|4145
|2004.11.02 21:36
|close
|2072
|0.06
|1.2712
|1.2923
|1.2708
|3.60
|2176.22
|4146
|2004.11.02 21:36
|close
|2071
|0.02
|1.2713
|1.2920
|1.2700
|-0.60
|2175.62
|4147
|2004.11.02 21:57
|sell
|2074
|0.02
|1.2724
|1.2934
|1.2714
|4148
|2004.11.02 22:25
|sell
|2075
|0.06
|1.2729
|1.2934
|1.2719
|4149
|2004.11.02 22:48
|sell
|2076
|0.18
|1.2735
|1.2935
|1.2725
|4150
|2004.11.02 22:57
|sell
|2077
|0.54
|1.2741
|1.2936
|1.2731
|4151
|2004.11.02 23:12
|close
|2077
|0.54
|1.2738
|1.2936
|1.2731
|16.20
|2191.82
|4152
|2004.11.02 23:12
|close
|2076
|0.18
|1.2740
|1.2935
|1.2725
|-9.00
|2182.82
|4153
|2004.11.02 23:12
|close
|2075
|0.06
|1.2740
|1.2934
|1.2719
|-6.60
|2176.22
|4154
|2004.11.02 23:13
|close
|2074
|0.02
|1.2740
|1.2934
|1.2714
|-3.20
|2173.02
|4155
|2004.11.02 23:29
|sell
|2078
|0.02
|1.2742
|1.2952
|1.2732
|4156
|2004.11.03 00:16
|t/p
|2078
|0.02
|1.2732
|1.2952
|1.2732
|2.01
|2175.03
|4157
|2004.11.03 00:32
|buy
|2079
|0.02
|1.2713
|1.2503
|1.2723
|4158
|2004.11.03 01:04
|buy
|2080
|0.06
|1.2708
|1.2503
|1.2718
|4159
|2004.11.03 01:21
|t/p
|2080
|0.06
|1.2718
|1.2503
|1.2718
|6.00
|2181.03
|4160
|2004.11.03 01:21
|close
|2079
|0.02
|1.2718
|1.2503
|1.2723
|1.00
|2182.03
|4161
|2004.11.03 01:35
|sell
|2081
|0.02
|1.2719
|1.2929
|1.2709
|4162
|2004.11.03 01:43
|sell
|2082
|0.06
|1.2725
|1.2930
|1.2715
|4163
|2004.11.03 02:26
|t/p
|2082
|0.06
|1.2715
|1.2930
|1.2715
|6.00
|2188.03
|4164
|2004.11.03 02:26
|close
|2081
|0.02
|1.2715
|1.2929
|1.2709
|0.80
|2188.83
|4165
|2004.11.03 02:36
|buy
|2083
|0.02
|1.2713
|1.2503
|1.2723
|4166
|2004.11.03 02:45
|buy
|2084
|0.06
|1.2708
|1.2503
|1.2718
|4167
|2004.11.03 03:01
|buy
|2085
|0.18
|1.2702
|1.2502
|1.2712
|4168
|2004.11.03 03:07
|buy
|2086
|0.54
|1.2694
|1.2499
|1.2704
|4169
|2004.11.03 04:41
|close
|2086
|0.54
|1.2700
|1.2499
|1.2704
|32.40
|2221.23
|4170
|2004.11.03 04:41
|close
|2085
|0.18
|1.2699
|1.2502
|1.2712
|-5.40
|2215.83
|4171
|2004.11.03 04:41
|close
|2084
|0.06
|1.2700
|1.2503
|1.2718
|-4.80
|2211.03
|4172
|2004.11.03 04:41
|close
|2083
|0.02
|1.2699
|1.2503
|1.2723
|-2.80
|2208.23
|4173
|2004.11.03 04:51
|sell
|2087
|0.02
|1.2694
|1.2904
|1.2684
|4174
|2004.11.03 04:53
|sell
|2088
|0.06
|1.2700
|1.2905
|1.2690
|4175
|2004.11.03 04:55
|sell
|2089
|0.18
|1.2706
|1.2906
|1.2696
|4176
|2004.11.03 05:14
|t/p
|2089
|0.18
|1.2696
|1.2906
|1.2696
|18.00
|2226.23
|4177
|2004.11.03 05:14
|close
|2088
|0.06
|1.2696
|1.2905
|1.2690
|2.40
|2228.63
|4178
|2004.11.03 05:14
|close
|2087
|0.02
|1.2695
|1.2904
|1.2684
|-0.20
|2228.43
|4179
|2004.11.03 05:24
|buy
|2090
|0.02
|1.2695
|1.2485
|1.2705
|4180
|2004.11.03 05:26
|buy
|2091
|0.06
|1.2689
|1.2484
|1.2699
|4181
|2004.11.03 05:39
|buy
|2092
|0.18
|1.2684
|1.2484
|1.2694
|4182
|2004.11.03 05:39
|buy
|2093
|0.54
|1.2679
|1.2484
|1.2689
|4183
|2004.11.03 05:45
|close
|2093
|0.54
|1.2682
|1.2484
|1.2689
|16.20
|2244.63
|4184
|2004.11.03 05:45
|close
|2092
|0.18
|1.2681
|1.2484
|1.2694
|-5.40
|2239.23
|4185
|2004.11.03 05:45
|close
|2091
|0.06
|1.2682
|1.2484
|1.2699
|-4.20
|2235.03
|4186
|2004.11.03 05:45
|close
|2090
|0.02
|1.2682
|1.2485
|1.2705
|-2.60
|2232.43
|4187
|2004.11.03 05:47
|buy
|2094
|0.02
|1.2680
|1.2470
|1.2690
|4188
|2004.11.03 05:53
|buy
|2095
|0.06
|1.2674
|1.2469
|1.2684
|4189
|2004.11.03 05:59
|t/p
|2095
|0.06
|1.2684
|1.2469
|1.2684
|6.00
|2238.43
|4190
|2004.11.03 05:59
|close
|2094
|0.02
|1.2684
|1.2470
|1.2690
|0.80
|2239.23
|4191
|2004.11.03 06:13
|sell
|2096
|0.02
|1.2689
|1.2899
|1.2679
|4192
|2004.11.03 06:38
|sell
|2097
|0.06
|1.2696
|1.2901
|1.2686
|4193
|2004.11.03 06:41
|t/p
|2097
|0.06
|1.2686
|1.2901
|1.2686
|6.00
|2245.23
|4194
|2004.11.03 06:41
|close
|2096
|0.02
|1.2685
|1.2899
|1.2679
|0.80
|2246.03
|4195
|2004.11.03 06:42
|sell
|2098
|0.02
|1.2681
|1.2891
|1.2671
|4196
|2004.11.03 06:45
|sell
|2099
|0.06
|1.2689
|1.2894
|1.2679
|4197
|2004.11.03 06:45
|sell
|2100
|0.18
|1.2694
|1.2894
|1.2684
|4198
|2004.11.03 06:47
|t/p
|2100
|0.18
|1.2684
|1.2894
|1.2684
|18.00
|2264.03
|4199
|2004.11.03 06:47
|close
|2099
|0.06
|1.2683
|1.2894
|1.2679
|3.60
|2267.63
|4200
|2004.11.03 06:47
|close
|2098
|0.02
|1.2681
|1.2891
|1.2671
|0.00
|2267.63
|4201
|2004.11.03 06:57
|buy
|2101
|0.02
|1.2684
|1.2474
|1.2694
|4202
|2004.11.03 06:57
|buy
|2102
|0.06
|1.2677
|1.2472
|1.2687
|4203
|2004.11.03 06:58
|buy
|2103
|0.18
|1.2672
|1.2472
|1.2682
|4204
|2004.11.03 07:03
|buy
|2104
|0.54
|1.2666
|1.2471
|1.2676
|4205
|2004.11.03 07:07
|close
|2104
|0.54
|1.2669
|1.2471
|1.2676
|16.20
|2283.83
|4206
|2004.11.03 07:07
|close
|2103
|0.18
|1.2670
|1.2472
|1.2682
|-3.60
|2280.23
|4207
|2004.11.03 07:07
|close
|2102
|0.06
|1.2670
|1.2472
|1.2687
|-4.20
|2276.03
|4208
|2004.11.03 07:08
|close
|2101
|0.02
|1.2672
|1.2474
|1.2694
|-2.40
|2273.63
|4209
|2004.11.03 07:10
|buy
|2105
|0.02
|1.2676
|1.2466
|1.2686
|4210
|2004.11.03 07:22
|buy
|2106
|0.06
|1.2671
|1.2466
|1.2681
|4211
|2004.11.03 07:24
|buy
|2107
|0.18
|1.2665
|1.2465
|1.2675
|4212
|2004.11.03 07:29
|buy
|2108
|0.54
|1.2659
|1.2464
|1.2669
|4213
|2004.11.03 07:29
|close
|2108
|0.54
|1.2662
|1.2464
|1.2669
|16.20
|2289.83
|4214
|2004.11.03 07:29
|close
|2107
|0.18
|1.2661
|1.2465
|1.2675
|-7.20
|2282.63
|4215
|2004.11.03 07:29
|close
|2106
|0.06
|1.2662
|1.2466
|1.2681
|-5.40
|2277.23
|4216
|2004.11.03 07:30
|close
|2105
|0.02
|1.2662
|1.2466
|1.2686
|-2.80
|2274.43
|4217
|2004.11.03 07:36
|buy
|2109
|0.02
|1.2670
|1.2460
|1.2680
|4218
|2004.11.03 07:38
|buy
|2110
|0.06
|1.2664
|1.2459
|1.2674
|4219
|2004.11.03 07:48
|t/p
|2110
|0.06
|1.2674
|1.2459
|1.2674
|6.00
|2280.43
|4220
|2004.11.03 07:48
|close
|2109
|0.02
|1.2675
|1.2460
|1.2680
|1.00
|2281.43
|4221
|2004.11.03 08:07
|sell
|2111
|0.02
|1.2706
|1.2916
|1.2696
|4222
|2004.11.03 08:08
|sell
|2112
|0.06
|1.2711
|1.2916
|1.2701
|4223
|2004.11.03 08:08
|sell
|2113
|0.18
|1.2717
|1.2917
|1.2707
|4224
|2004.11.03 08:18
|t/p
|2113
|0.18
|1.2707
|1.2917
|1.2707
|18.00
|2299.43
|4225
|2004.11.03 08:18
|close
|2112
|0.06
|1.2707
|1.2916
|1.2701
|2.40
|2301.83
|4226
|2004.11.03 08:18
|close
|2111
|0.02
|1.2705
|1.2916
|1.2696
|0.20
|2302.03
|4227
|2004.11.03 08:50
|buy
|2114
|0.02
|1.2706
|1.2496
|1.2716
|4228
|2004.11.03 09:12
|buy
|2115
|0.06
|1.2700
|1.2495
|1.2710
|4229
|2004.11.03 09:33
|buy
|2116
|0.18
|1.2692
|1.2492
|1.2702
|4230
|2004.11.03 09:35
|buy
|2117
|0.54
|1.2687
|1.2492
|1.2697
|4231
|2004.11.03 09:37
|close
|2117
|0.54
|1.2691
|1.2492
|1.2697
|21.60
|2323.63
|4232
|2004.11.03 09:37
|close
|2116
|0.18
|1.2691
|1.2492
|1.2702
|-1.80
|2321.83
|4233
|2004.11.03 09:38
|close
|2115
|0.06
|1.2689
|1.2495
|1.2710
|-6.60
|2315.23
|4234
|2004.11.03 09:38
|close
|2114
|0.02
|1.2687
|1.2496
|1.2716
|-3.80
|2311.43
|4235
|2004.11.03 09:43
|buy
|2118
|0.02
|1.2692
|1.2482
|1.2702
|4236
|2004.11.03 09:47
|buy
|2119
|0.06
|1.2687
|1.2482
|1.2697
|4237
|2004.11.03 10:07
|buy
|2120
|0.18
|1.2681
|1.2481
|1.2691
|4238
|2004.11.03 10:33
|t/p
|2120
|0.18
|1.2691
|1.2481
|1.2691
|18.00
|2329.43
|4239
|2004.11.03 10:33
|close
|2119
|0.06
|1.2691
|1.2482
|1.2697
|2.40
|2331.83
|4240
|2004.11.03 10:33
|close
|2118
|0.02
|1.2690
|1.2482
|1.2702
|-0.40
|2331.43
|4241
|2004.11.03 10:49
|sell
|2121
|0.02
|1.2698
|1.2908
|1.2688
|4242
|2004.11.03 10:58
|sell
|2122
|0.06
|1.2703
|1.2908
|1.2693
|4243
|2004.11.03 11:00
|sell
|2123
|0.18
|1.2710
|1.2910
|1.2700
|4244
|2004.11.03 11:09
|sell
|2124
|0.54
|1.2715
|1.2910
|1.2705
|4245
|2004.11.03 11:28
|close
|2124
|0.54
|1.2712
|1.2910
|1.2705
|16.20
|2347.63
|4246
|2004.11.03 11:28
|close
|2123
|0.18
|1.2711
|1.2910
|1.2700
|-1.80
|2345.83
|4247
|2004.11.03 11:28
|close
|2122
|0.06
|1.2712
|1.2908
|1.2693
|-5.40
|2340.43
|4248
|2004.11.03 11:29
|close
|2121
|0.02
|1.2713
|1.2908
|1.2688
|-3.00
|2337.43
|4249
|2004.11.03 11:53
|buy
|2125
|0.02
|1.2704
|1.2494
|1.2714
|4250
|2004.11.03 12:05
|t/p
|2125
|0.02
|1.2714
|1.2494
|1.2714
|2.00
|2339.43
|4251
|2004.11.03 12:19
|sell
|2126
|0.02
|1.2719
|1.2929
|1.2709
|4252
|2004.11.03 13:12
|sell
|2127
|0.06
|1.2724
|1.2929
|1.2714
|4253
|2004.11.03 13:13
|sell
|2128
|0.18
|1.2732
|1.2932
|1.2722
|4254
|2004.11.03 13:15
|sell
|2129
|0.54
|1.2738
|1.2933
|1.2728
|4255
|2004.11.05 17:01
|s/l
|2126
|0.02
|1.2929
|1.2929
|1.2709
|-41.96
|2297.47
|4256
|2004.11.05 17:01
|s/l
|2127
|0.06
|1.2929
|1.2929
|1.2714
|-122.88
|2174.59
|4257
|2004.11.05 17:01
|s/l
|2128
|0.18
|1.2932
|1.2932
|1.2722
|-359.64
|1814.95
|4258
|2004.11.05 17:01
|close
|2129
|0.54
|1.2932
|1.2933
|1.2728
|-1046.52
|768.43
|4259
|2004.11.05 18:04
|sell
|2130
|0.01
|1.2938
|1.3148
|1.2928
|4260
|2004.11.05 18:10
|t/p
|2130
|0.01
|1.2928
|1.3148
|1.2928
|1.00
|769.43
|4261
|2004.11.05 18:17
|buy
|2131
|0.01
|1.2939
|1.2729
|1.2949
|4262
|2004.11.05 18:20
|buy
|2132
|0.03
|1.2933
|1.2728
|1.2943
|4263
|2004.11.05 18:22
|buy
|2133
|0.09
|1.2927
|1.2727
|1.2937
|4264
|2004.11.05 18:29
|buy
|2134
|0.27
|1.2921
|1.2726
|1.2931
|4265
|2004.11.05 18:32
|close
|2134
|0.27
|1.2924
|1.2726
|1.2931
|8.10
|777.53
|4266
|2004.11.05 18:32
|close
|2133
|0.09
|1.2925
|1.2727
|1.2937
|-1.80
|775.73
|4267
|2004.11.05 18:32
|close
|2132
|0.03
|1.2924
|1.2728
|1.2943
|-2.70
|773.03
|4268
|2004.11.05 18:32
|close
|2131
|0.01
|1.2925
|1.2729
|1.2949
|-1.40
|771.63
|4269
|2004.11.05 18:34
|buy
|2135
|0.01
|1.2929
|1.2719
|1.2939
|4270
|2004.11.05 18:42
|buy
|2136
|0.03
|1.2924
|1.2719
|1.2934
|4271
|2004.11.05 20:13
|t/p
|2136
|0.03
|1.2934
|1.2719
|1.2934
|3.00
|774.63
|4272
|2004.11.05 20:13
|close
|2135
|0.01
|1.2934
|1.2719
|1.2939
|0.50
|775.13
|4273
|2004.11.05 20:32
|sell
|2137
|0.01
|1.2935
|1.3145
|1.2925
|4274
|2004.11.05 20:43
|sell
|2138
|0.03
|1.2940
|1.3145
|1.2930
|4275
|2004.11.05 21:02
|sell
|2139
|0.09
|1.2946
|1.3146
|1.2936
|4276
|2004.11.05 21:26
|sell
|2140
|0.27
|1.2953
|1.3148
|1.2943
|4277
|2004.11.05 21:26
|close
|2140
|0.27
|1.2950
|1.3148
|1.2943
|8.10
|783.23
|4278
|2004.11.05 21:26
|close
|2139
|0.09
|1.2948
|1.3146
|1.2936
|-1.80
|781.43
|4279
|2004.11.05 21:26
|close
|2138
|0.03
|1.2949
|1.3145
|1.2930
|-2.70
|778.73
|4280
|2004.11.05 21:26
|close
|2137
|0.01
|1.2950
|1.3145
|1.2925
|-1.50
|777.23
|4281
|2004.11.05 21:44
|sell
|2141
|0.01
|1.2962
|1.3172
|1.2952
|4282
|2004.11.05 22:25
|sell
|2142
|0.03
|1.2968
|1.3173
|1.2958
|4283
|2004.11.05 22:55
|t/p
|2142
|0.03
|1.2958
|1.3173
|1.2958
|3.00
|780.23
|4284
|2004.11.05 22:55
|close
|2141
|0.01
|1.2958
|1.3172
|1.2952
|0.40
|780.63
|4285
|2004.11.08 00:01
|buy
|2143
|0.01
|1.2969
|1.2759
|1.2979
|4286
|2004.11.08 00:41
|buy
|2144
|0.03
|1.2964
|1.2759
|1.2974
|4287
|2004.11.08 00:50
|buy
|2145
|0.09
|1.2959
|1.2759
|1.2969
|4288
|2004.11.08 01:13
|buy
|2146
|0.27
|1.2953
|1.2758
|1.2963
|4289
|2004.11.08 01:19
|close
|2146
|0.27
|1.2956
|1.2758
|1.2963
|8.10
|788.73
|4290
|2004.11.08 01:19
|close
|2145
|0.09
|1.2956
|1.2759
|1.2969
|-2.70
|786.03
|4291
|2004.11.08 01:19
|close
|2144
|0.03
|1.2955
|1.2759
|1.2974
|-2.70
|783.33
|4292
|2004.11.08 01:20
|close
|2143
|0.01
|1.2957
|1.2759
|1.2979
|-1.20
|782.13
|4293
|2004.11.08 02:00
|buy
|2147
|0.01
|1.2956
|1.2746
|1.2966
|4294
|2004.11.08 02:10
|buy
|2148
|0.03
|1.2950
|1.2745
|1.2960
|4295
|2004.11.08 02:17
|buy
|2149
|0.09
|1.2944
|1.2744
|1.2954
|4296
|2004.11.08 03:13
|t/p
|2149
|0.09
|1.2954
|1.2744
|1.2954
|9.00
|791.13
|4297
|2004.11.08 03:13
|close
|2148
|0.03
|1.2954
|1.2745
|1.2960
|1.20
|792.33
|4298
|2004.11.08 03:13
|close
|2147
|0.01
|1.2953
|1.2746
|1.2966
|-0.30
|792.03
|4299
|2004.11.08 03:36
|sell
|2150
|0.01
|1.2957
|1.3167
|1.2947
|4300
|2004.11.08 03:39
|sell
|2151
|0.03
|1.2963
|1.3168
|1.2953
|4301
|2004.11.08 04:53
|sell
|2152
|0.09
|1.2969
|1.3169
|1.2959
|4302
|2004.11.08 05:09
|sell
|2153
|0.27
|1.2975
|1.3170
|1.2965
|4303
|2004.11.08 05:40
|close
|2153
|0.27
|1.2972
|1.3170
|1.2965
|8.10
|800.13
|4304
|2004.11.08 05:40
|close
|2152
|0.09
|1.2973
|1.3169
|1.2959
|-3.60
|796.53
|4305
|2004.11.08 05:40
|close
|2151
|0.03
|1.2972
|1.3168
|1.2953
|-2.70
|793.83
|4306
|2004.11.08 05:40
|close
|2150
|0.01
|1.2971
|1.3167
|1.2947
|-1.40
|792.43
|4307
|2004.11.08 05:59
|buy
|2154
|0.01
|1.2976
|1.2766
|1.2986
|4308
|2004.11.08 08:20
|buy
|2155
|0.03
|1.2970
|1.2765
|1.2980
|4309
|2004.11.08 08:23
|buy
|2156
|0.09
|1.2964
|1.2764
|1.2974
|4310
|2004.11.08 08:52
|buy
|2157
|0.27
|1.2959
|1.2764
|1.2969
|4311
|2004.11.08 08:59
|close
|2157
|0.27
|1.2962
|1.2764
|1.2969
|8.10
|800.53
|4312
|2004.11.08 08:59
|close
|2156
|0.09
|1.2963
|1.2764
|1.2974
|-0.90
|799.63
|4313
|2004.11.08 08:59
|close
|2155
|0.03
|1.2962
|1.2765
|1.2980
|-2.40
|797.23
|4314
|2004.11.08 08:59
|close
|2154
|0.01
|1.2963
|1.2766
|1.2986
|-1.30
|795.93
|4315
|2004.11.08 09:00
|buy
|2158
|0.01
|1.2965
|1.2755
|1.2975
|4316
|2004.11.08 09:14
|t/p
|2158
|0.01
|1.2975
|1.2755
|1.2975
|1.00
|796.93
|4317
|2004.11.08 09:26
|sell
|2159
|0.01
|1.2976
|1.3186
|1.2966
|4318
|2004.11.08 10:18
|t/p
|2159
|0.01
|1.2966
|1.3186
|1.2966
|1.00
|797.93
|4319
|2004.11.08 10:34
|buy
|2160
|0.01
|1.2958
|1.2748
|1.2968
|4320
|2004.11.08 10:47
|t/p
|2160
|0.01
|1.2968
|1.2748
|1.2968
|1.00
|798.93
|4321
|2004.11.08 10:54
|sell
|2161
|0.01
|1.2963
|1.3173
|1.2953
|4322
|2004.11.08 11:02
|t/p
|2161
|0.01
|1.2953
|1.3173
|1.2953
|1.00
|799.93
|4323
|2004.11.08 11:09
|buy
|2162
|0.01
|1.2958
|1.2748
|1.2968
|4324
|2004.11.08 11:38
|buy
|2163
|0.03
|1.2950
|1.2745
|1.2960
|4325
|2004.11.08 12:28
|t/p
|2163
|0.03
|1.2960
|1.2745
|1.2960
|3.00
|802.93
|4326
|2004.11.08 12:28
|close
|2162
|0.01
|1.2960
|1.2748
|1.2968
|0.20
|803.13
|4327
|2004.11.08 12:37
|sell
|2164
|0.01
|1.2956
|1.3166
|1.2946
|4328
|2004.11.08 13:07
|t/p
|2164
|0.01
|1.2946
|1.3166
|1.2946
|1.00
|804.13
|4329
|2004.11.08 13:20
|buy
|2165
|0.01
|1.2946
|1.2736
|1.2956
|4330
|2004.11.08 13:29
|buy
|2166
|0.03
|1.2940
|1.2735
|1.2950
|4331
|2004.11.08 13:30
|buy
|2167
|0.09
|1.2934
|1.2734
|1.2944
|4332
|2004.11.08 13:31
|buy
|2168
|0.27
|1.2927
|1.2732
|1.2937
|4333
|2004.11.08 13:40
|close
|2168
|0.27
|1.2932
|1.2732
|1.2937
|13.50
|817.63
|4334
|2004.11.08 13:40
|close
|2167
|0.09
|1.2930
|1.2734
|1.2944
|-3.60
|814.03
|4335
|2004.11.08 13:40
|close
|2166
|0.03
|1.2931
|1.2735
|1.2950
|-2.70
|811.33
|4336
|2004.11.08 13:40
|close
|2165
|0.01
|1.2930
|1.2736
|1.2956
|-1.60
|809.73
|4337
|2004.11.08 13:40
|buy
|2169
|0.01
|1.2931
|1.2721
|1.2941
|4338
|2004.11.08 13:55
|t/p
|2169
|0.01
|1.2941
|1.2721
|1.2941
|1.00
|810.73
|4339
|2004.11.08 18:15
|buy
|2170
|0.01
|1.2932
|1.2722
|1.2942
|4340
|2004.11.08 18:22
|buy
|2171
|0.03
|1.2926
|1.2721
|1.2936
|4341
|2004.11.08 19:04
|buy
|2172
|0.09
|1.2921
|1.2721
|1.2931
|4342
|2004.11.08 20:36
|buy
|2173
|0.27
|1.2915
|1.2720
|1.2925
|4343
|2004.11.08 21:39
|close
|2173
|0.27
|1.2919
|1.2720
|1.2925
|10.80
|821.53
|4344
|2004.11.08 21:39
|close
|2172
|0.09
|1.2918
|1.2721
|1.2931
|-2.70
|818.83
|4345
|2004.11.08 21:39
|close
|2171
|0.03
|1.2919
|1.2721
|1.2936
|-2.10
|816.73
|4346
|2004.11.08 21:40
|close
|2170
|0.01
|1.2916
|1.2722
|1.2942
|-1.60
|815.13
|4347
|2004.11.08 21:49
|sell
|2174
|0.01
|1.2915
|1.3125
|1.2905
|4348
|2004.11.08 22:29
|sell
|2175
|0.03
|1.2920
|1.3125
|1.2910
|4349
|2004.11.08 23:39
|t/p
|2175
|0.03
|1.2910
|1.3125
|1.2910
|3.00
|818.13
|4350
|2004.11.08 23:39
|close
|2174
|0.01
|1.2910
|1.3125
|1.2905
|0.50
|818.63
|4351
|2004.11.09 00:04
|buy
|2176
|0.01
|1.2913
|1.2703
|1.2923
|4352
|2004.11.09 00:24
|buy
|2177
|0.03
|1.2908
|1.2703
|1.2918
|4353
|2004.11.09 01:51
|buy
|2178
|0.09
|1.2902
|1.2702
|1.2912
|4354
|2004.11.09 02:12
|buy
|2179
|0.27
|1.2896
|1.2701
|1.2906
|4355
|2004.11.09 02:15
|close
|2179
|0.27
|1.2899
|1.2701
|1.2906
|8.10
|826.73
|4356
|2004.11.09 02:15
|close
|2178
|0.09
|1.2900
|1.2702
|1.2912
|-1.80
|824.93
|4357
|2004.11.09 02:15
|close
|2177
|0.03
|1.2899
|1.2703
|1.2918
|-2.70
|822.23
|4358
|2004.11.09 02:15
|close
|2176
|0.01
|1.2900
|1.2703
|1.2923
|-1.30
|820.93
|4359
|2004.11.09 02:17
|buy
|2180
|0.01
|1.2904
|1.2694
|1.2914
|4360
|2004.11.09 02:25
|buy
|2181
|0.03
|1.2898
|1.2693
|1.2908
|4361
|2004.11.09 02:28
|buy
|2182
|0.09
|1.2893
|1.2693
|1.2903
|4362
|2004.11.09 02:45
|t/p
|2182
|0.09
|1.2903
|1.2693
|1.2903
|9.00
|829.93
|4363
|2004.11.09 02:45
|close
|2181
|0.03
|1.2903
|1.2693
|1.2908
|1.50
|831.43
|4364
|2004.11.09 02:45
|close
|2180
|0.01
|1.2902
|1.2694
|1.2914
|-0.20
|831.23
|4365
|2004.11.09 03:02
|sell
|2183
|0.01
|1.2919
|1.3129
|1.2909
|4366
|2004.11.09 03:43
|sell
|2184
|0.03
|1.2924
|1.3129
|1.2914
|4367
|2004.11.09 06:20
|t/p
|2184
|0.03
|1.2914
|1.3129
|1.2914
|3.00
|834.23
|4368
|2004.11.09 06:20
|close
|2183
|0.01
|1.2914
|1.3129
|1.2909
|0.50
|834.73
|4369
|2004.11.09 06:36
|buy
|2185
|0.01
|1.2912
|1.2702
|1.2922
|4370
|2004.11.09 07:41
|t/p
|2185
|0.01
|1.2922
|1.2702
|1.2922
|1.00
|835.73
|4371
|2004.11.09 07:47
|sell
|2186
|0.01
|1.2917
|1.3127
|1.2907
|4372
|2004.11.09 08:04
|sell
|2187
|0.03
|1.2922
|1.3127
|1.2912
|4373
|2004.11.09 08:20
|sell
|2188
|0.09
|1.2928
|1.3128
|1.2918
|4374
|2004.11.09 08:20
|sell
|2189
|0.27
|1.2933
|1.3128
|1.2923
|4375
|2004.11.09 08:50
|close
|2189
|0.27
|1.2930
|1.3128
|1.2923
|8.10
|843.83
|4376
|2004.11.09 08:50
|close
|2188
|0.09
|1.2931
|1.3128
|1.2918
|-2.70
|841.13
|4377
|2004.11.09 08:50
|close
|2187
|0.03
|1.2927
|1.3127
|1.2912
|-1.50
|839.63
|4378
|2004.11.09 08:51
|close
|2186
|0.01
|1.2929
|1.3127
|1.2907
|-1.20
|838.43
|4379
|2004.11.09 09:03
|buy
|2190
|0.01
|1.2925
|1.2715
|1.2935
|4380
|2004.11.09 10:21
|buy
|2191
|0.03
|1.2919
|1.2714
|1.2929
|4381
|2004.11.09 10:37
|buy
|2192
|0.09
|1.2913
|1.2713
|1.2923
|4382
|2004.11.09 11:00
|buy
|2193
|0.27
|1.2905
|1.2710
|1.2915
|4383
|2004.11.09 13:33
|close
|2193
|0.27
|1.2909
|1.2710
|1.2915
|10.80
|849.23
|4384
|2004.11.09 13:33
|close
|2192
|0.09
|1.2908
|1.2713
|1.2923
|-4.50
|844.73
|4385
|2004.11.09 13:33
|close
|2191
|0.03
|1.2910
|1.2714
|1.2929
|-2.70
|842.03
|4386
|2004.11.09 13:33
|close
|2190
|0.01
|1.2909
|1.2715
|1.2935
|-1.60
|840.43
|4387
|2004.11.09 13:43
|sell
|2194
|0.01
|1.2911
|1.3121
|1.2901
|4388
|2004.11.09 14:47
|t/p
|2194
|0.01
|1.2901
|1.3121
|1.2901
|1.00
|841.43
|4389
|2004.11.09 18:06
|buy
|2195
|0.01
|1.2929
|1.2719
|1.2939
|4390
|2004.11.09 18:22
|buy
|2196
|0.03
|1.2923
|1.2718
|1.2933
|4391
|2004.11.09 18:41
|buy
|2197
|0.09
|1.2917
|1.2717
|1.2927
|4392
|2004.11.09 18:43
|buy
|2198
|0.27
|1.2910
|1.2715
|1.2920
|4393
|2004.11.10 09:43
|close
|2198
|0.27
|1.2914
|1.2715
|1.2920
|9.26
|850.69
|4394
|2004.11.10 09:43
|close
|2197
|0.09
|1.2913
|1.2717
|1.2927
|-4.11
|846.58
|4395
|2004.11.10 09:43
|close
|2196
|0.03
|1.2914
|1.2718
|1.2933
|-2.87
|843.71
|4396
|2004.11.10 09:43
|close
|2195
|0.01
|1.2913
|1.2719
|1.2939
|-1.66
|842.05
|4397
|2004.11.10 09:48
|sell
|2199
|0.01
|1.2912
|1.3122
|1.2902
|4398
|2004.11.10 09:54
|sell
|2200
|0.03
|1.2917
|1.3122
|1.2907
|4399
|2004.11.10 10:59
|sell
|2201
|0.09
|1.2923
|1.3123
|1.2913
|4400
|2004.11.10 11:10
|sell
|2202
|0.27
|1.2930
|1.3125
|1.2920
|4401
|2004.11.10 15:29
|close
|2202
|0.27
|1.2927
|1.3125
|1.2920
|8.10
|850.15
|4402
|2004.11.10 15:29
|close
|2201
|0.09
|1.2928
|1.3123
|1.2913
|-4.50
|845.65
|4403
|2004.11.10 15:29
|close
|2200
|0.03
|1.2929
|1.3122
|1.2907
|-3.60
|842.05
|4404
|2004.11.10 15:30
|close
|2199
|0.01
|1.2927
|1.3122
|1.2902
|-1.50
|840.55
|4405
|2004.11.10 18:14
|buy
|2203
|0.01
|1.2904
|1.2694
|1.2914
|4406
|2004.11.10 18:15
|buy
|2204
|0.03
|1.2898
|1.2693
|1.2908
|4407
|2004.11.10 18:37
|buy
|2205
|0.09
|1.2893
|1.2693
|1.2903
|4408
|2004.11.10 18:37
|buy
|2206
|0.27
|1.2885
|1.2690
|1.2895
|4409
|2004.11.10 18:38
|close
|2206
|0.27
|1.2889
|1.2690
|1.2895
|10.80
|851.35
|4410
|2004.11.10 18:38
|close
|2205
|0.09
|1.2888
|1.2693
|1.2903
|-4.50
|846.85
|4411
|2004.11.10 18:38
|close
|2204
|0.03
|1.2889
|1.2693
|1.2908
|-2.70
|844.15
|4412
|2004.11.10 18:39
|close
|2203
|0.01
|1.2887
|1.2694
|1.2914
|-1.70
|842.45
|4413
|2004.11.10 18:45
|buy
|2207
|0.01
|1.2895
|1.2685
|1.2905
|4414
|2004.11.10 18:49
|buy
|2208
|0.03
|1.2882
|1.2677
|1.2892
|4415
|2004.11.10 18:49
|buy
|2209
|0.09
|1.2875
|1.2675
|1.2885
|4416
|2004.11.10 18:49
|buy
|2210
|0.27
|1.2866
|1.2671
|1.2876
|4417
|2004.11.10 18:50
|close
|2210
|0.27
|1.2870
|1.2671
|1.2876
|10.80
|853.25
|4418
|2004.11.10 18:50
|close
|2209
|0.09
|1.2873
|1.2675
|1.2885
|-1.80
|851.45
|4419
|2004.11.10 18:50
|close
|2208
|0.03
|1.2875
|1.2677
|1.2892
|-2.10
|849.35
|4420
|2004.11.10 18:50
|close
|2207
|0.01
|1.2874
|1.2685
|1.2905
|-2.10
|847.25
|4421
|2004.11.10 18:57
|buy
|2211
|0.01
|1.2887
|1.2677
|1.2897
|4422
|2004.11.10 18:57
|buy
|2212
|0.03
|1.2881
|1.2676
|1.2891
|4423
|2004.11.10 19:04
|buy
|2213
|0.09
|1.2875
|1.2675
|1.2885
|4424
|2004.11.10 19:19
|buy
|2214
|0.27
|1.2870
|1.2675
|1.2880
|4425
|2004.11.10 19:26
|close
|2214
|0.27
|1.2873
|1.2675
|1.2880
|8.10
|855.35
|4426
|2004.11.10 19:26
|close
|2213
|0.09
|1.2874
|1.2675
|1.2885
|-0.90
|854.45
|4427
|2004.11.10 19:26
|close
|2212
|0.03
|1.2875
|1.2676
|1.2891
|-1.80
|852.65
|4428
|2004.11.10 19:26
|close
|2211
|0.01
|1.2874
|1.2677
|1.2897
|-1.30
|851.35
|4429
|2004.11.10 19:27
|buy
|2215
|0.01
|1.2876
|1.2666
|1.2886
|4430
|2004.11.10 20:14
|t/p
|2215
|0.01
|1.2886
|1.2666
|1.2886
|1.00
|852.35
|4431
|2004.11.10 20:25
|sell
|2216
|0.01
|1.2882
|1.3092
|1.2872
|4432
|2004.11.10 20:26
|t/p
|2216
|0.01
|1.2872
|1.3092
|1.2872
|1.00
|853.35
|4433
|2004.11.10 20:45
|sell
|2217
|0.01
|1.2887
|1.3097
|1.2877
|4434
|2004.11.10 20:53
|t/p
|2217
|0.01
|1.2877
|1.3097
|1.2877
|1.00
|854.35
|4435
|2004.11.10 21:00
|buy
|2218
|0.01
|1.2889
|1.2679
|1.2899
|4436
|2004.11.10 21:41
|t/p
|2218
|0.01
|1.2899
|1.2679
|1.2899
|1.00
|855.35
|4437
|2004.11.10 21:50
|sell
|2219
|0.01
|1.2900
|1.3110
|1.2890
|4438
|2004.11.10 22:15
|t/p
|2219
|0.01
|1.2890
|1.3110
|1.2890
|1.00
|856.35
|4439
|2004.11.10 22:27
|buy
|2220
|0.01
|1.2889
|1.2679
|1.2899
|4440
|2004.11.10 23:27
|buy
|2221
|0.03
|1.2881
|1.2676
|1.2891
|4441
|2004.11.10 23:55
|t/p
|2221
|0.03
|1.2891
|1.2676
|1.2891
|3.00
|859.35
|4442
|2004.11.10 23:55
|close
|2220
|0.01
|1.2891
|1.2679
|1.2899
|0.20
|859.55
|4443
|2004.11.11 00:06
|buy
|2222
|0.01
|1.2890
|1.2680
|1.2900
|4444
|2004.11.11 00:43
|buy
|2223
|0.03
|1.2883
|1.2678
|1.2893
|4445
|2004.11.11 00:49
|buy
|2224
|0.09
|1.2878
|1.2678
|1.2888
|4446
|2004.11.11 01:36
|t/p
|2224
|0.09
|1.2888
|1.2678
|1.2888
|9.00
|868.55
|4447
|2004.11.11 01:36
|close
|2223
|0.03
|1.2889
|1.2678
|1.2893
|1.80
|870.35
|4448
|2004.11.11 01:36
|close
|2222
|0.01
|1.2887
|1.2680
|1.2900
|-0.30
|870.05
|4449
|2004.11.11 01:39
|sell
|2225
|0.01
|1.2884
|1.3094
|1.2874
|4450
|2004.11.11 02:04
|t/p
|2225
|0.01
|1.2874
|1.3094
|1.2874
|1.00
|871.05
|4451
|2004.11.11 02:13
|buy
|2226
|0.01
|1.2878
|1.2668
|1.2888
|4452
|2004.11.11 02:15
|buy
|2227
|0.03
|1.2873
|1.2668
|1.2883
|4453
|2004.11.11 04:01
|t/p
|2227
|0.03
|1.2883
|1.2668
|1.2883
|3.00
|874.05
|4454
|2004.11.11 04:01
|close
|2226
|0.01
|1.2883
|1.2668
|1.2888
|0.50
|874.55
|4455
|2004.11.11 04:08
|sell
|2228
|0.01
|1.2881
|1.3091
|1.2871
|4456
|2004.11.11 07:48
|sell
|2229
|0.03
|1.2887
|1.3092
|1.2877
|4457
|2004.11.11 07:50
|sell
|2230
|0.09
|1.2893
|1.3093
|1.2883
|4458
|2004.11.11 08:03
|t/p
|2230
|0.09
|1.2883
|1.3093
|1.2883
|9.00
|883.55
|4459
|2004.11.11 08:03
|close
|2229
|0.03
|1.2882
|1.3092
|1.2877
|1.50
|885.05
|4460
|2004.11.11 08:03
|close
|2228
|0.01
|1.2883
|1.3091
|1.2871
|-0.20
|884.85
|4461
|2004.11.11 08:13
|buy
|2231
|0.01
|1.2884
|1.2674
|1.2894
|4462
|2004.11.11 09:07
|t/p
|2231
|0.01
|1.2894
|1.2674
|1.2894
|1.00
|885.85
|4463
|2004.11.11 09:15
|sell
|2232
|0.01
|1.2889
|1.3099
|1.2879
|4464
|2004.11.11 09:23
|sell
|2233
|0.03
|1.2894
|1.3099
|1.2884
|4465
|2004.11.11 10:50
|t/p
|2233
|0.03
|1.2884
|1.3099
|1.2884
|3.00
|888.85
|4466
|2004.11.11 10:50
|close
|2232
|0.01
|1.2883
|1.3099
|1.2879
|0.60
|889.45
|4467
|2004.11.11 10:56
|buy
|2234
|0.01
|1.2887
|1.2677
|1.2897
|4468
|2004.11.11 10:58
|buy
|2235
|0.03
|1.2881
|1.2676
|1.2891
|4469
|2004.11.11 11:53
|buy
|2236
|0.09
|1.2875
|1.2675
|1.2885
|4470
|2004.11.11 11:57
|buy
|2237
|0.27
|1.2870
|1.2675
|1.2880
|4471
|2004.11.11 12:01
|close
|2237
|0.27
|1.2873
|1.2675
|1.2880
|8.10
|897.55
|4472
|2004.11.11 12:01
|close
|2236
|0.09
|1.2872
|1.2675
|1.2885
|-2.70
|894.85
|4473
|2004.11.11 12:01
|close
|2235
|0.03
|1.2871
|1.2676
|1.2891
|-3.00
|891.85
|4474
|2004.11.11 12:01
|close
|2234
|0.01
|1.2872
|1.2677
|1.2897
|-1.50
|890.35
|4475
|2004.11.11 12:04
|buy
|2238
|0.01
|1.2875
|1.2665
|1.2885
|4476
|2004.11.11 12:19
|buy
|2239
|0.03
|1.2870
|1.2665
|1.2880
|4477
|2004.11.11 12:20
|buy
|2240
|0.09
|1.2864
|1.2664
|1.2874
|4478
|2004.11.11 12:26
|t/p
|2240
|0.09
|1.2874
|1.2664
|1.2874
|9.00
|899.35
|4479
|2004.11.11 12:26
|close
|2239
|0.03
|1.2874
|1.2665
|1.2880
|1.20
|900.55
|4480
|2004.11.11 12:27
|close
|2238
|0.01
|1.2874
|1.2665
|1.2885
|-0.10
|900.45
|4481
|2004.11.11 12:42
|buy
|2241
|0.01
|1.2873
|1.2663
|1.2883
|4482
|2004.11.11 12:46
|buy
|2242
|0.03
|1.2867
|1.2662
|1.2877
|4483
|2004.11.11 13:15
|buy
|2243
|0.09
|1.2861
|1.2661
|1.2871
|4484
|2004.11.11 13:39
|t/p
|2243
|0.09
|1.2871
|1.2661
|1.2871
|9.00
|909.45
|4485
|2004.11.11 13:39
|close
|2242
|0.03
|1.2871
|1.2662
|1.2877
|1.20
|910.65
|4486
|2004.11.11 13:39
|close
|2241
|0.01
|1.2870
|1.2663
|1.2883
|-0.30
|910.35
|4487
|2004.11.11 13:50
|sell
|2244
|0.01
|1.2871
|1.3081
|1.2861
|4488
|2004.11.11 13:53
|sell
|2245
|0.03
|1.2876
|1.3081
|1.2866
|4489
|2004.11.11 13:54
|sell
|2246
|0.09
|1.2882
|1.3082
|1.2872
|4490
|2004.11.11 14:04
|sell
|2247
|0.27
|1.2887
|1.3082
|1.2877
|4491
|2004.11.12 15:43
|close
|2247
|0.27
|1.2883
|1.3082
|1.2877
|10.94
|921.28
|4492
|2004.11.12 15:43
|close
|2246
|0.09
|1.2884
|1.3082
|1.2872
|-1.76
|919.53
|4493
|2004.11.12 15:43
|close
|2245
|0.03
|1.2883
|1.3081
|1.2866
|-2.09
|917.44
|4494
|2004.11.12 15:43
|close
|2244
|0.01
|1.2885
|1.3081
|1.2861
|-1.40
|916.05
|4495
|2004.11.12 18:10
|sell
|2248
|0.01
|1.2971
|1.3181
|1.2961
|4496
|2004.11.12 18:18
|sell
|2249
|0.03
|1.2976
|1.3181
|1.2966
|4497
|2004.11.12 18:41
|t/p
|2249
|0.03
|1.2966
|1.3181
|1.2966
|3.00
|919.05
|4498
|2004.11.12 18:41
|close
|2248
|0.01
|1.2965
|1.3181
|1.2961
|0.60
|919.65
|4499
|2004.11.12 18:53
|buy
|2250
|0.01
|1.2965
|1.2755
|1.2975
|4500
|2004.11.12 19:02
|t/p
|2250
|0.01
|1.2975
|1.2755
|1.2975
|1.00
|920.65
|4501
|2004.11.12 19:15
|sell
|2251
|0.01
|1.2973
|1.3183
|1.2963
|4502
|2004.11.12 19:26
|sell
|2252
|0.03
|1.2978
|1.3183
|1.2968
|4503
|2004.11.12 20:05
|sell
|2253
|0.09
|1.2984
|1.3184
|1.2974
|4504
|2004.11.12 21:33
|t/p
|2253
|0.09
|1.2974
|1.3184
|1.2974
|9.00
|929.65
|4505
|2004.11.12 21:33
|close
|2252
|0.03
|1.2974
|1.3183
|1.2968
|1.20
|930.85
|4506
|2004.11.12 21:33
|close
|2251
|0.01
|1.2975
|1.3183
|1.2963
|-0.20
|930.65
|4507
|2004.11.12 21:42
|buy
|2254
|0.01
|1.2976
|1.2766
|1.2986
|4508
|2004.11.15 00:00
|buy
|2255
|0.03
|1.2970
|1.2765
|1.2980
|4509
|2004.11.15 00:14
|t/p
|2255
|0.03
|1.2980
|1.2765
|1.2980
|3.00
|933.65
|4510
|2004.11.15 00:14
|close
|2254
|0.01
|1.2980
|1.2766
|1.2986
|0.34
|933.99
|4511
|2004.11.15 00:26
|sell
|2256
|0.01
|1.2971
|1.3181
|1.2961
|4512
|2004.11.15 00:26
|sell
|2257
|0.03
|1.2976
|1.3181
|1.2966
|4513
|2004.11.15 00:29
|sell
|2258
|0.09
|1.2982
|1.3182
|1.2972
|4514
|2004.11.15 00:55
|sell
|2259
|0.27
|1.2987
|1.3182
|1.2977
|4515
|2004.11.15 01:46
|close
|2259
|0.27
|1.2984
|1.3182
|1.2977
|8.10
|942.09
|4516
|2004.11.15 01:46
|close
|2258
|0.09
|1.2983
|1.3182
|1.2972
|-0.90
|941.19
|4517
|2004.11.15 01:46
|close
|2257
|0.03
|1.2984
|1.3181
|1.2966
|-2.40
|938.79
|4518
|2004.11.15 01:46
|close
|2256
|0.01
|1.2983
|1.3181
|1.2961
|-1.20
|937.59
|4519
|2004.11.15 02:05
|buy
|2260
|0.01
|1.2974
|1.2764
|1.2984
|4520
|2004.11.15 02:22
|buy
|2261
|0.03
|1.2967
|1.2762
|1.2977
|4521
|2004.11.15 02:30
|buy
|2262
|0.09
|1.2961
|1.2761
|1.2971
|4522
|2004.11.15 05:43
|t/p
|2262
|0.09
|1.2971
|1.2761
|1.2971
|9.00
|946.59
|4523
|2004.11.15 05:43
|close
|2261
|0.03
|1.2971
|1.2762
|1.2977
|1.20
|947.79
|4524
|2004.11.15 05:43
|close
|2260
|0.01
|1.2971
|1.2764
|1.2984
|-0.30
|947.49
|4525
|2004.11.15 05:59
|sell
|2263
|0.01
|1.2971
|1.3181
|1.2961
|4526
|2004.11.15 06:19
|sell
|2264
|0.03
|1.2976
|1.3181
|1.2966
|4527
|2004.11.15 07:48
|t/p
|2264
|0.03
|1.2966
|1.3181
|1.2966
|3.00
|950.49
|4528
|2004.11.15 07:48
|close
|2263
|0.01
|1.2965
|1.3181
|1.2961
|0.60
|951.09
|4529
|2004.11.15 07:55
|buy
|2265
|0.01
|1.2972
|1.2762
|1.2982
|4530
|2004.11.15 08:11
|t/p
|2265
|0.01
|1.2982
|1.2762
|1.2982
|1.00
|952.09
|4531
|2004.11.15 08:20
|sell
|2266
|0.01
|1.2980
|1.3190
|1.2970
|4532
|2004.11.15 08:55
|sell
|2267
|0.03
|1.2986
|1.3191
|1.2976
|4533
|2004.11.15 09:00
|sell
|2268
|0.09
|1.2992
|1.3192
|1.2982
|4534
|2004.11.15 09:06
|t/p
|2268
|0.09
|1.2982
|1.3192
|1.2982
|9.00
|961.09
|4535
|2004.11.15 09:06
|close
|2267
|0.03
|1.2980
|1.3191
|1.2976
|1.80
|962.89
|4536
|2004.11.15 09:06
|close
|2266
|0.01
|1.2978
|1.3190
|1.2970
|0.20
|963.09
|4537
|2004.11.15 09:22
|buy
|2269
|0.01
|1.2969
|1.2759
|1.2979
|4538
|2004.11.15 09:22
|buy
|2270
|0.03
|1.2964
|1.2759
|1.2974
|4539
|2004.11.15 09:22
|buy
|2271
|0.09
|1.2956
|1.2756
|1.2966
|4540
|2004.11.15 10:00
|t/p
|2271
|0.09
|1.2966
|1.2756
|1.2966
|9.00
|972.09
|4541
|2004.11.15 10:00
|close
|2270
|0.03
|1.2966
|1.2759
|1.2974
|0.60
|972.69
|4542
|2004.11.15 10:00
|close
|2269
|0.01
|1.2965
|1.2759
|1.2979
|-0.40
|972.29
|4543
|2004.11.15 10:00
|buy
|2272
|0.01
|1.2968
|1.2758
|1.2978
|4544
|2004.11.15 10:28
|buy
|2273
|0.03
|1.2961
|1.2756
|1.2971
|4545
|2004.11.15 10:51
|buy
|2274
|0.09
|1.2955
|1.2755
|1.2965
|4546
|2004.11.15 11:42
|buy
|2275
|0.27
|1.2950
|1.2755
|1.2960
|4547
|2004.11.15 13:34
|close
|2275
|0.27
|1.2953
|1.2755
|1.2960
|8.10
|980.39
|4548
|2004.11.15 13:35
|close
|2274
|0.09
|1.2953
|1.2755
|1.2965
|-1.80
|978.59
|4549
|2004.11.15 13:35
|close
|2273
|0.03
|1.2952
|1.2756
|1.2971
|-2.70
|975.89
|4550
|2004.11.15 13:36
|close
|2272
|0.01
|1.2953
|1.2758
|1.2978
|-1.50
|974.39
|4551
|2004.11.15 13:41
|sell
|2276
|0.01
|1.2950
|1.3160
|1.2940
|4552
|2004.11.15 14:18
|sell
|2277
|0.03
|1.2955
|1.3160
|1.2945
|4553
|2004.11.15 14:34
|t/p
|2277
|0.03
|1.2945
|1.3160
|1.2945
|3.00
|977.39
|4554
|2004.11.15 14:34
|close
|2276
|0.01
|1.2945
|1.3160
|1.2940
|0.50
|977.89
|4555
|2004.11.15 18:12
|buy
|2278
|0.01
|1.2940
|1.2730
|1.2950
|4556
|2004.11.15 18:25
|buy
|2279
|0.03
|1.2933
|1.2728
|1.2943
|4557
|2004.11.15 18:56
|buy
|2280
|0.09
|1.2927
|1.2727
|1.2937
|4558
|2004.11.15 18:58
|buy
|2281
|0.27
|1.2921
|1.2726
|1.2931
|4559
|2004.11.15 19:07
|close
|2281
|0.27
|1.2924
|1.2726
|1.2931
|8.10
|985.99
|4560
|2004.11.15 19:07
|close
|2280
|0.09
|1.2923
|1.2727
|1.2937
|-3.60
|982.39
|4561
|2004.11.15 19:07
|close
|2279
|0.03
|1.2924
|1.2728
|1.2943
|-2.70
|979.69
|4562
|2004.11.15 19:07
|close
|2278
|0.01
|1.2922
|1.2730
|1.2950
|-1.80
|977.89
|4563
|2004.11.15 19:07
|buy
|2282
|0.01
|1.2925
|1.2715
|1.2935
|4564
|2004.11.15 19:25
|buy
|2283
|0.03
|1.2919
|1.2714
|1.2929
|4565
|2004.11.15 19:47
|t/p
|2283
|0.03
|1.2929
|1.2714
|1.2929
|3.00
|980.89
|4566
|2004.11.15 19:47
|close
|2282
|0.01
|1.2929
|1.2715
|1.2935
|0.40
|981.29
|4567
|2004.11.15 20:07
|sell
|2284
|0.01
|1.2931
|1.3141
|1.2921
|4568
|2004.11.15 20:31
|sell
|2285
|0.03
|1.2936
|1.3141
|1.2926
|4569
|2004.11.15 21:43
|sell
|2286
|0.09
|1.2941
|1.3141
|1.2931
|4570
|2004.11.15 22:05
|sell
|2287
|0.27
|1.2947
|1.3142
|1.2937
|4571
|2004.11.15 22:08
|close
|2287
|0.27
|1.2944
|1.3142
|1.2937
|8.10
|989.39
|4572
|2004.11.15 22:08
|close
|2286
|0.09
|1.2945
|1.3141
|1.2931
|-3.60
|985.79
|4573
|2004.11.15 22:08
|close
|2285
|0.03
|1.2944
|1.3141
|1.2926
|-2.40
|983.39
|4574
|2004.11.15 22:08
|close
|2284
|0.01
|1.2945
|1.3141
|1.2921
|-1.40
|981.99
|4575
|2004.11.15 22:11
|sell
|2288
|0.01
|1.2944
|1.3154
|1.2934
|4576
|2004.11.15 23:04
|sell
|2289
|0.03
|1.2951
|1.3156
|1.2941
|4577
|2004.11.15 23:32
|t/p
|2289
|0.03
|1.2941
|1.3156
|1.2941
|3.00
|984.99
|4578
|2004.11.15 23:32
|close
|2288
|0.01
|1.2940
|1.3154
|1.2934
|0.40
|985.39
|4579
|2004.11.15 23:43
|buy
|2290
|0.01
|1.2948
|1.2738
|1.2958
|4580
|2004.11.16 00:20
|buy
|2291
|0.03
|1.2942
|1.2737
|1.2952
|4581
|2004.11.16 00:47
|buy
|2292
|0.09
|1.2937
|1.2737
|1.2947
|4582
|2004.11.16 01:20
|buy
|2293
|0.27
|1.2932
|1.2737
|1.2942
|4583
|2004.11.16 05:50
|close
|2293
|0.27
|1.2935
|1.2737
|1.2942
|8.10
|993.49
|4584
|2004.11.16 05:51
|close
|2292
|0.09
|1.2936
|1.2737
|1.2947
|-0.90
|992.59
|4585
|2004.11.16 05:51
|close
|2291
|0.03
|1.2937
|1.2737
|1.2952
|-1.50
|991.09
|4586
|2004.11.16 05:51
|close
|2290
|0.01
|1.2936
|1.2738
|1.2958
|-1.26
|989.84
|4587
|2004.11.16 06:00
|sell
|2294
|0.01
|1.2936
|1.3146
|1.2926
|4588
|2004.11.16 07:35
|t/p
|2294
|0.01
|1.2926
|1.3146
|1.2926
|1.00
|990.84
|4589
|2004.11.16 07:45
|buy
|2295
|0.01
|1.2926
|1.2716
|1.2936
|4590
|2004.11.16 07:57
|t/p
|2295
|0.01
|1.2936
|1.2716
|1.2936
|1.00
|991.84
|4591
|2004.11.16 08:19
|sell
|2296
|0.01
|1.2942
|1.3152
|1.2932
|4592
|2004.11.16 08:49
|sell
|2297
|0.03
|1.2948
|1.3153
|1.2938
|4593
|2004.11.16 08:50
|sell
|2298
|0.09
|1.2954
|1.3154
|1.2944
|4594
|2004.11.16 09:00
|sell
|2299
|0.27
|1.2959
|1.3154
|1.2949
|4595
|2004.11.16 09:05
|close
|2299
|0.27
|1.2956
|1.3154
|1.2949
|8.10
|999.94
|4596
|2004.11.16 09:06
|close
|2298
|0.09
|1.2956
|1.3154
|1.2944
|-1.80
|998.14
|4597
|2004.11.16 09:06
|close
|2297
|0.03
|1.2957
|1.3153
|1.2938
|-2.70
|995.44
|4598
|2004.11.16 09:06
|close
|2296
|0.01
|1.2957
|1.3152
|1.2932
|-1.50
|993.94
|4599
|2004.11.16 09:08
|sell
|2300
|0.01
|1.2959
|1.3169
|1.2949
|4600
|2004.11.16 09:21
|sell
|2301
|0.03
|1.2964
|1.3169
|1.2954
|4601
|2004.11.16 09:37
|sell
|2302
|0.09
|1.2969
|1.3169
|1.2959
|4602
|2004.11.16 09:50
|t/p
|2302
|0.09
|1.2959
|1.3169
|1.2959
|9.00
|1002.94
|4603
|2004.11.16 09:50
|close
|2301
|0.03
|1.2959
|1.3169
|1.2954
|1.50
|1004.44
|4604
|2004.11.16 09:50
|close
|2300
|0.01
|1.2960
|1.3169
|1.2949
|-0.10
|1004.34
|4605
|2004.11.16 09:57
|buy
|2303
|0.01
|1.2966
|1.2756
|1.2976
|4606
|2004.11.16 10:15
|t/p
|2303
|0.01
|1.2976
|1.2756
|1.2976
|1.00
|1005.34
|4607
|2004.11.16 10:23
|sell
|2304
|0.01
|1.2972
|1.3182
|1.2962
|4608
|2004.11.16 10:33
|sell
|2305
|0.03
|1.2978
|1.3183
|1.2968
|4609
|2004.11.16 12:13
|t/p
|2305
|0.03
|1.2968
|1.3183
|1.2968
|3.00
|1008.34
|4610
|2004.11.16 12:13
|close
|2304
|0.01
|1.2967
|1.3182
|1.2962
|0.50
|1008.84
|4611
|2004.11.16 12:26
|buy
|2306
|0.01
|1.2965
|1.2755
|1.2975
|4612
|2004.11.16 13:14
|t/p
|2306
|0.01
|1.2975
|1.2755
|1.2975
|1.00
|1009.84
|4613
|2004.11.16 13:26
|sell
|2307
|0.01
|1.2973
|1.3183
|1.2963
|4614
|2004.11.16 14:30
|t/p
|2307
|0.01
|1.2963
|1.3183
|1.2963
|1.00
|1010.84
|4615
|2004.11.16 18:13
|buy
|2308
|0.01
|1.2976
|1.2766
|1.2986
|4616
|2004.11.16 18:41
|buy
|2309
|0.03
|1.2969
|1.2764
|1.2979
|4617
|2004.11.16 19:37
|buy
|2310
|0.09
|1.2964
|1.2764
|1.2974
|4618
|2004.11.16 21:08
|buy
|2311
|0.27
|1.2959
|1.2764
|1.2969
|4619
|2004.11.17 02:30
|close
|2311
|0.27
|1.2962
|1.2764
|1.2969
|6.56
|1017.40
|4620
|2004.11.17 02:30
|close
|2310
|0.09
|1.2961
|1.2764
|1.2974
|-3.21
|1014.18
|4621
|2004.11.17 02:30
|close
|2309
|0.03
|1.2962
|1.2764
|1.2979
|-2.27
|1011.91
|4622
|2004.11.17 02:30
|close
|2308
|0.01
|1.2961
|1.2766
|1.2986
|-1.56
|1010.36
|4623
|2004.11.17 02:37
|sell
|2312
|0.01
|1.2959
|1.3169
|1.2949
|4624
|2004.11.17 05:58
|sell
|2313
|0.03
|1.2965
|1.3170
|1.2955
|4625
|2004.11.17 06:49
|sell
|2314
|0.09
|1.2970
|1.3170
|1.2960
|4626
|2004.11.17 07:29
|sell
|2315
|0.27
|1.2977
|1.3172
|1.2967
|4627
|2004.11.17 08:15
|close
|2315
|0.27
|1.2974
|1.3172
|1.2967
|8.10
|1018.46
|4628
|2004.11.17 08:15
|close
|2314
|0.09
|1.2973
|1.3170
|1.2960
|-2.70
|1015.76
|4629
|2004.11.17 08:16
|close
|2313
|0.03
|1.2974
|1.3170
|1.2955
|-2.70
|1013.06
|4630
|2004.11.17 08:16
|close
|2312
|0.01
|1.2974
|1.3169
|1.2949
|-1.50
|1011.56
|4631
|2004.11.17 08:28
|buy
|2316
|0.01
|1.2976
|1.2766
|1.2986
|4632
|2004.11.17 08:52
|t/p
|2316
|0.01
|1.2986
|1.2766
|1.2986
|1.00
|1012.56
|4633
|2004.11.17 09:01
|sell
|2317
|0.01
|1.2984
|1.3194
|1.2974
|4634
|2004.11.17 09:05
|sell
|2318
|0.03
|1.2989
|1.3194
|1.2979
|4635
|2004.11.17 09:08
|sell
|2319
|0.09
|1.2998
|1.3198
|1.2988
|4636
|2004.11.17 09:09
|t/p
|2319
|0.09
|1.2988
|1.3198
|1.2988
|9.00
|1021.56
|4637
|2004.11.17 09:09
|close
|2318
|0.03
|1.2988
|1.3194
|1.2979
|0.30
|1021.86
|4638
|2004.11.17 09:09
|close
|2317
|0.01
|1.2986
|1.3194
|1.2974
|-0.20
|1021.66
|4639
|2004.11.17 09:12
|sell
|2320
|0.01
|1.2982
|1.3192
|1.2972
|4640
|2004.11.17 09:14
|sell
|2321
|0.03
|1.2988
|1.3193
|1.2978
|4641
|2004.11.17 09:49
|sell
|2322
|0.09
|1.2995
|1.3195
|1.2985
|4642
|2004.11.17 10:43
|sell
|2323
|0.27
|1.3001
|1.3196
|1.2991
|4643
|2004.11.18 15:57
|close
|2323
|0.27
|1.2998
|1.3196
|1.2991
|8.50
|1030.16
|4644
|2004.11.18 15:58
|close
|2322
|0.09
|1.2996
|1.3195
|1.2985
|-0.77
|1029.40
|4645
|2004.11.18 15:58
|close
|2321
|0.03
|1.2995
|1.3193
|1.2978
|-2.06
|1027.34
|4646
|2004.11.18 15:58
|close
|2320
|0.01
|1.2996
|1.3192
|1.2972
|-1.39
|1025.96
|4647
|2004.11.18 18:21
|buy
|2324
|0.01
|1.2950
|1.2740
|1.2960
|4648
|2004.11.18 18:21
|buy
|2325
|0.03
|1.2945
|1.2740
|1.2955
|4649
|2004.11.18 18:38
|buy
|2326
|0.09
|1.2940
|1.2740
|1.2950
|4650
|2004.11.18 18:53
|t/p
|2326
|0.09
|1.2950
|1.2740
|1.2950
|9.00
|1034.96
|4651
|2004.11.18 18:53
|close
|2325
|0.03
|1.2950
|1.2740
|1.2955
|1.50
|1036.46
|4652
|2004.11.18 18:53
|close
|2324
|0.01
|1.2949
|1.2740
|1.2960
|-0.10
|1036.36
|4653
|2004.11.18 19:06
|sell
|2327
|0.01
|1.2956
|1.3166
|1.2946
|4654
|2004.11.18 19:14
|sell
|2328
|0.03
|1.2961
|1.3166
|1.2951
|4655
|2004.11.18 19:33
|sell
|2329
|0.09
|1.2967
|1.3167
|1.2957
|4656
|2004.11.18 20:58
|sell
|2330
|0.27
|1.2972
|1.3167
|1.2962
|4657
|2004.11.18 21:17
|close
|2330
|0.27
|1.2969
|1.3167
|1.2962
|8.10
|1044.46
|4658
|2004.11.18 21:18
|close
|2329
|0.09
|1.2971
|1.3167
|1.2957
|-3.60
|1040.86
|4659
|2004.11.18 21:18
|close
|2328
|0.03
|1.2970
|1.3166
|1.2951
|-2.70
|1038.16
|4660
|2004.11.18 21:18
|close
|2327
|0.01
|1.2968
|1.3166
|1.2946
|-1.20
|1036.96
|4661
|2004.11.18 21:52
|buy
|2331
|0.01
|1.2962
|1.2752
|1.2972
|4662
|2004.11.18 22:06
|buy
|2332
|0.03
|1.2955
|1.2750
|1.2965
|4663
|2004.11.18 23:33
|buy
|2333
|0.09
|1.2948
|1.2748
|1.2958
|4664
|2004.11.18 23:44
|buy
|2334
|0.27
|1.2943
|1.2748
|1.2953
|4665
|2004.11.19 00:02
|close
|2334
|0.27
|1.2946
|1.2748
|1.2953
|6.56
|1043.52
|4666
|2004.11.19 00:02
|close
|2333
|0.09
|1.2946
|1.2748
|1.2958
|-2.31
|1041.20
|4667
|2004.11.19 00:02
|close
|2332
|0.03
|1.2945
|1.2750
|1.2965
|-3.17
|1038.03
|4668
|2004.11.19 00:02
|close
|2331
|0.01
|1.2944
|1.2752
|1.2972
|-1.86
|1036.18
|4669
|2004.11.19 00:31
|sell
|2335
|0.01
|1.2954
|1.3164
|1.2944
|4670
|2004.11.19 00:45
|t/p
|2335
|0.01
|1.2944
|1.3164
|1.2944
|1.00
|1037.18
|4671
|2004.11.19 00:55
|buy
|2336
|0.01
|1.2948
|1.2738
|1.2958
|4672
|2004.11.19 01:03
|buy
|2337
|0.03
|1.2942
|1.2737
|1.2952
|4673
|2004.11.19 02:18
|t/p
|2337
|0.03
|1.2952
|1.2737
|1.2952
|3.00
|1040.18
|4674
|2004.11.19 02:18
|close
|2336
|0.01
|1.2952
|1.2738
|1.2958
|0.40
|1040.58
|4675
|2004.11.19 02:27
|sell
|2338
|0.01
|1.2952
|1.3162
|1.2942
|4676
|2004.11.19 03:03
|sell
|2339
|0.03
|1.2957
|1.3162
|1.2947
|4677
|2004.11.19 03:34
|sell
|2340
|0.09
|1.2963
|1.3163
|1.2953
|4678
|2004.11.19 05:35
|t/p
|2340
|0.09
|1.2953
|1.3163
|1.2953
|9.00
|1049.58
|4679
|2004.11.19 05:35
|close
|2339
|0.03
|1.2953
|1.3162
|1.2947
|1.20
|1050.78
|4680
|2004.11.19 05:36
|close
|2338
|0.01
|1.2954
|1.3162
|1.2942
|-0.20
|1050.58
|4681
|2004.11.19 05:45
|buy
|2341
|0.01
|1.2954
|1.2744
|1.2964
|4682
|2004.11.19 06:21
|buy
|2342
|0.03
|1.2948
|1.2743
|1.2958
|4683
|2004.11.19 06:27
|t/p
|2342
|0.03
|1.2958
|1.2743
|1.2958
|3.00
|1053.58
|4684
|2004.11.19 06:27
|close
|2341
|0.01
|1.2958
|1.2744
|1.2964
|0.40
|1053.98
|4685
|2004.11.19 06:27
|buy
|2343
|0.01
|1.2961
|1.2751
|1.2971
|4686
|2004.11.19 07:05
|t/p
|2343
|0.01
|1.2971
|1.2751
|1.2971
|1.00
|1054.98
|4687
|2004.11.19 07:25
|sell
|2344
|0.01
|1.2975
|1.3185
|1.2965
|4688
|2004.11.19 07:45
|sell
|2345
|0.03
|1.2980
|1.3185
|1.2970
|4689
|2004.11.19 07:51
|t/p
|2345
|0.03
|1.2970
|1.3185
|1.2970
|3.00
|1057.98
|4690
|2004.11.19 07:51
|close
|2344
|0.01
|1.2969
|1.3185
|1.2965
|0.60
|1058.58
|4691
|2004.11.19 08:03
|buy
|2346
|0.01
|1.2971
|1.2761
|1.2981
|4692
|2004.11.19 08:31
|buy
|2347
|0.03
|1.2966
|1.2761
|1.2976
|4693
|2004.11.19 08:32
|buy
|2348
|0.09
|1.2961
|1.2761
|1.2971
|4694
|2004.11.19 08:45
|buy
|2349
|0.27
|1.2955
|1.2760
|1.2965
|4695
|2004.11.19 09:01
|close
|2349
|0.27
|1.2959
|1.2760
|1.2965
|10.80
|1069.38
|4696
|2004.11.19 09:01
|close
|2348
|0.09
|1.2959
|1.2761
|1.2971
|-1.80
|1067.58
|4697
|2004.11.19 09:02
|close
|2347
|0.03
|1.2959
|1.2761
|1.2976
|-2.10
|1065.48
|4698
|2004.11.19 09:02
|close
|2346
|0.01
|1.2962
|1.2761
|1.2981
|-0.90
|1064.58
|4699
|2004.11.19 09:20
|sell
|2350
|0.01
|1.2974
|1.3184
|1.2964
|4700
|2004.11.19 09:23
|sell
|2351
|0.03
|1.2979
|1.3184
|1.2969
|4701
|2004.11.19 09:35
|sell
|2352
|0.09
|1.2984
|1.3184
|1.2974
|4702
|2004.11.19 09:57
|sell
|2353
|0.27
|1.2990
|1.3185
|1.2980
|4703
|2004.11.19 10:01
|close
|2353
|0.27
|1.2986
|1.3185
|1.2980
|10.80
|1075.38
|4704
|2004.11.19 10:02
|close
|2352
|0.09
|1.2986
|1.3184
|1.2974
|-1.80
|1073.58
|4705
|2004.11.19 10:02
|close
|2351
|0.03
|1.2985
|1.3184
|1.2969
|-1.80
|1071.78
|4706
|2004.11.19 10:02
|close
|2350
|0.01
|1.2986
|1.3184
|1.2964
|-1.20
|1070.58
|4707
|2004.11.19 10:02
|sell
|2354
|0.01
|1.2983
|1.3193
|1.2973
|4708
|2004.11.19 10:10
|sell
|2355
|0.03
|1.2988
|1.3193
|1.2978
|4709
|2004.11.19 10:15
|sell
|2356
|0.09
|1.2994
|1.3194
|1.2984
|4710
|2004.11.19 11:31
|sell
|2357
|0.27
|1.3000
|1.3195
|1.2990
|4711
|2004.11.23 03:33
|close
|2357
|0.27
|1.2992
|1.3195
|1.2990
|21.87
|1092.45
|4712
|2004.11.23 03:33
|close
|2356
|0.09
|1.2992
|1.3194
|1.2984
|1.89
|1094.34
|4713
|2004.11.23 03:33
|close
|2355
|0.03
|1.2993
|1.3193
|1.2978
|-1.47
|1092.87
|4714
|2004.11.23 03:33
|close
|2354
|0.01
|1.2992
|1.3193
|1.2973
|-0.89
|1091.98
|4715
|2004.11.23 03:49
|buy
|2358
|0.01
|1.2984
|1.2774
|1.2994
|4716
|2004.11.23 03:55
|buy
|2359
|0.03
|1.2979
|1.2774
|1.2989
|4717
|2004.11.23 04:22
|t/p
|2359
|0.03
|1.2989
|1.2774
|1.2989
|3.00
|1094.98
|4718
|2004.11.23 04:22
|close
|2358
|0.01
|1.2989
|1.2774
|1.2994
|0.50
|1095.48
|4719
|2004.11.23 04:48
|sell
|2360
|0.01
|1.2995
|1.3205
|1.2985
|4720
|2004.11.23 04:57
|sell
|2361
|0.03
|1.3001
|1.3206
|1.2991
|4721
|2004.11.23 05:53
|t/p
|2361
|0.03
|1.2991
|1.3206
|1.2991
|3.00
|1098.48
|4722
|2004.11.23 05:53
|close
|2360
|0.01
|1.2990
|1.3205
|1.2985
|0.50
|1098.98
|4723
|2004.11.23 06:04
|buy
|2362
|0.01
|1.2995
|1.2785
|1.3005
|4724
|2004.11.23 07:59
|buy
|2363
|0.03
|1.2988
|1.2783
|1.2998
|4725
|2004.11.23 08:10
|t/p
|2363
|0.03
|1.2998
|1.2783
|1.2998
|3.00
|1101.98
|4726
|2004.11.23 08:10
|close
|2362
|0.01
|1.2998
|1.2785
|1.3005
|0.30
|1102.28
|4727
|2004.11.23 08:29
|sell
|2364
|0.01
|1.3010
|1.3220
|1.3000
|4728
|2004.11.23 08:56
|t/p
|2364
|0.01
|1.3000
|1.3220
|1.3000
|1.00
|1103.28
|4729
|2004.11.23 09:07
|buy
|2365
|0.01
|1.3001
|1.2791
|1.3011
|4730
|2004.11.23 09:48
|buy
|2366
|0.03
|1.2996
|1.2791
|1.3006
|4731
|2004.11.23 09:52
|buy
|2367
|0.09
|1.2990
|1.2790
|1.3000
|4732
|2004.11.23 09:59
|t/p
|2367
|0.09
|1.3000
|1.2790
|1.3000
|9.00
|1112.28
|4733
|2004.11.23 09:59
|close
|2366
|0.03
|1.3000
|1.2791
|1.3006
|1.20
|1113.48
|4734
|2004.11.23 09:59
|close
|2365
|0.01
|1.2999
|1.2791
|1.3011
|-0.20
|1113.28
|4735
|2004.11.23 10:16
|buy
|2368
|0.01
|1.2992
|1.2782
|1.3002
|4736
|2004.11.23 10:39
|buy
|2369
|0.03
|1.2986
|1.2781
|1.2996
|4737
|2004.11.23 11:01
|t/p
|2369
|0.03
|1.2996
|1.2781
|1.2996
|3.00
|1116.28
|4738
|2004.11.23 11:01
|close
|2368
|0.01
|1.2997
|1.2782
|1.3002
|0.50
|1116.78
|4739
|2004.11.23 11:01
|buy
|2370
|0.01
|1.2998
|1.2788
|1.3008
|4740
|2004.11.23 11:20
|t/p
|2370
|0.01
|1.3008
|1.2788
|1.3008
|1.00
|1117.78
|4741
|2004.11.23 11:35
|sell
|2371
|0.01
|1.3030
|1.3240
|1.3020
|4742
|2004.11.23 11:36
|sell
|2372
|0.03
|1.3035
|1.3240
|1.3025
|4743
|2004.11.23 11:39
|sell
|2373
|0.09
|1.3041
|1.3241
|1.3031
|4744
|2004.11.23 11:40
|sell
|2374
|0.27
|1.3049
|1.3244
|1.3039
|4745
|2004.11.23 11:48
|close
|2374
|0.27
|1.3045
|1.3244
|1.3039
|10.80
|1128.58
|4746
|2004.11.23 11:48
|close
|2373
|0.09
|1.3045
|1.3241
|1.3031
|-3.60
|1124.98
|4747
|2004.11.23 11:48
|close
|2372
|0.03
|1.3046
|1.3240
|1.3025
|-3.30
|1121.68
|4748
|2004.11.23 11:48
|close
|2371
|0.01
|1.3047
|1.3240
|1.3020
|-1.70
|1119.98
|4749
|2004.11.23 11:48
|sell
|2375
|0.01
|1.3045
|1.3255
|1.3035
|4750
|2004.11.23 11:58
|sell
|2376
|0.03
|1.3051
|1.3256
|1.3041
|4751
|2004.11.23 12:00
|sell
|2377
|0.09
|1.3058
|1.3258
|1.3048
|4752
|2004.11.23 12:00
|sell
|2378
|0.27
|1.3065
|1.3260
|1.3055
|4753
|2004.11.23 12:08
|close
|2378
|0.27
|1.3061
|1.3260
|1.3055
|10.80
|1130.78
|4754
|2004.11.23 12:08
|close
|2377
|0.09
|1.3060
|1.3258
|1.3048
|-1.80
|1128.98
|4755
|2004.11.23 12:08
|close
|2376
|0.03
|1.3060
|1.3256
|1.3041
|-2.70
|1126.28
|4756
|2004.11.23 12:09
|close
|2375
|0.01
|1.3062
|1.3255
|1.3035
|-1.70
|1124.58
|4757
|2004.11.23 12:09
|sell
|2379
|0.01
|1.3059
|1.3269
|1.3049
|4758
|2004.11.23 12:09
|sell
|2380
|0.03
|1.3064
|1.3269
|1.3054
|4759
|2004.11.23 12:50
|sell
|2381
|0.09
|1.3070
|1.3270
|1.3060
|4760
|2004.11.23 13:04
|t/p
|2381
|0.09
|1.3060
|1.3270
|1.3060
|9.00
|1133.58
|4761
|2004.11.23 13:04
|close
|2380
|0.03
|1.3060
|1.3269
|1.3054
|1.20
|1134.78
|4762
|2004.11.23 13:05
|close
|2379
|0.01
|1.3060
|1.3269
|1.3049
|-0.10
|1134.68
|4763
|2004.11.23 13:13
|buy
|2382
|0.01
|1.3062
|1.2852
|1.3072
|4764
|2004.11.23 13:28
|t/p
|2382
|0.01
|1.3072
|1.2852
|1.3072
|1.00
|1135.68
|4765
|2004.11.23 13:43
|sell
|2383
|0.01
|1.3085
|1.3295
|1.3075
|4766
|2004.11.23 13:43
|sell
|2384
|0.03
|1.3091
|1.3296
|1.3081
|4767
|2004.11.23 13:56
|t/p
|2384
|0.03
|1.3081
|1.3296
|1.3081
|3.00
|1138.68
|4768
|2004.11.23 13:56
|close
|2383
|0.01
|1.3080
|1.3295
|1.3075
|0.50
|1139.18
|4769
|2004.11.23 18:12
|sell
|2385
|0.01
|1.3095
|1.3305
|1.3085
|4770
|2004.11.23 18:18
|sell
|2386
|0.03
|1.3100
|1.3305
|1.3090
|4771
|2004.11.23 19:07
|t/p
|2386
|0.03
|1.3090
|1.3305
|1.3090
|3.00
|1142.18
|4772
|2004.11.23 19:07
|close
|2385
|0.01
|1.3090
|1.3305
|1.3085
|0.50
|1142.68
|4773
|2004.11.23 19:16
|buy
|2387
|0.01
|1.3094
|1.2884
|1.3104
|4774
|2004.11.23 19:24
|buy
|2388
|0.03
|1.3089
|1.2884
|1.3099
|4775
|2004.11.23 20:09
|buy
|2389
|0.09
|1.3083
|1.2883
|1.3093
|4776
|2004.11.23 21:25
|buy
|2390
|0.27
|1.3075
|1.2880
|1.3085
|4777
|2004.11.23 21:26
|close
|2390
|0.27
|1.3079
|1.2880
|1.3085
|10.80
|1153.48
|4778
|2004.11.23 21:26
|close
|2389
|0.09
|1.3078
|1.2883
|1.3093
|-4.50
|1148.98
|4779
|2004.11.23 21:26
|close
|2388
|0.03
|1.3079
|1.2884
|1.3099
|-3.00
|1145.98
|4780
|2004.11.23 21:26
|close
|2387
|0.01
|1.3078
|1.2884
|1.3104
|-1.60
|1144.38
|4781
|2004.11.23 21:36
|buy
|2391
|0.01
|1.3079
|1.2869
|1.3089
|4782
|2004.11.23 22:52
|t/p
|2391
|0.01
|1.3089
|1.2869
|1.3089
|1.00
|1145.38
|4783
|2004.11.23 22:57
|sell
|2392
|0.01
|1.3087
|1.3297
|1.3077
|4784
|2004.11.24 00:40
|sell
|2393
|0.03
|1.3092
|1.3297
|1.3082
|4785
|2004.11.24 00:49
|sell
|2394
|0.09
|1.3097
|1.3297
|1.3087
|4786
|2004.11.24 02:05
|t/p
|2394
|0.09
|1.3087
|1.3297
|1.3087
|9.00
|1154.38
|4787
|2004.11.24 02:05
|close
|2393
|0.03
|1.3087
|1.3297
|1.3082
|1.50
|1155.88
|4788
|2004.11.24 02:05
|close
|2392
|0.01
|1.3086
|1.3297
|1.3077
|0.11
|1155.98
|4789
|2004.11.24 02:15
|buy
|2395
|0.01
|1.3089
|1.2879
|1.3099
|4790
|2004.11.24 07:43
|t/p
|2395
|0.01
|1.3099
|1.2879
|1.3099
|1.00
|1156.98
|4791
|2004.11.24 07:47
|sell
|2396
|0.01
|1.3096
|1.3306
|1.3086
|4792
|2004.11.24 07:50
|sell
|2397
|0.03
|1.3104
|1.3309
|1.3094
|4793
|2004.11.24 07:50
|sell
|2398
|0.09
|1.3110
|1.3310
|1.3100
|4794
|2004.11.24 08:11
|t/p
|2398
|0.09
|1.3100
|1.3310
|1.3100
|9.00
|1165.98
|4795
|2004.11.24 08:11
|close
|2397
|0.03
|1.3100
|1.3309
|1.3094
|1.20
|1167.18
|4796
|2004.11.24 08:11
|close
|2396
|0.01
|1.3099
|1.3306
|1.3086
|-0.30
|1166.88
|4797
|2004.11.24 08:24
|buy
|2399
|0.01
|1.3098
|1.2888
|1.3108
|4798
|2004.11.24 08:36
|t/p
|2399
|0.01
|1.3108
|1.2888
|1.3108
|1.00
|1167.88
|4799
|2004.11.24 08:40
|sell
|2400
|0.01
|1.3102
|1.3312
|1.3092
|4800
|2004.11.24 08:42
|sell
|2401
|0.03
|1.3108
|1.3313
|1.3098
|4801
|2004.11.24 09:13
|sell
|2402
|0.09
|1.3113
|1.3313
|1.3103
|4802
|2004.11.24 09:27
|sell
|2403
|0.27
|1.3119
|1.3314
|1.3109
|4803
|2004.11.24 09:32
|close
|2403
|0.27
|1.3116
|1.3314
|1.3109
|8.10
|1175.98
|4804
|2004.11.24 09:32
|close
|2402
|0.09
|1.3117
|1.3313
|1.3103
|-3.60
|1172.38
|4805
|2004.11.24 09:33
|close
|2401
|0.03
|1.3119
|1.3313
|1.3098
|-3.30
|1169.08
|4806
|2004.11.24 09:33
|close
|2400
|0.01
|1.3119
|1.3312
|1.3092
|-1.70
|1167.38
|4807
|2004.11.24 09:46
|sell
|2404
|0.01
|1.3123
|1.3333
|1.3113
|4808
|2004.11.24 09:47
|sell
|2405
|0.03
|1.3129
|1.3334
|1.3119
|4809
|2004.11.24 09:58
|sell
|2406
|0.09
|1.3135
|1.3335
|1.3125
|4810
|2004.11.24 10:12
|t/p
|2406
|0.09
|1.3125
|1.3335
|1.3125
|9.00
|1176.38
|4811
|2004.11.24 10:12
|close
|2405
|0.03
|1.3125
|1.3334
|1.3119
|1.20
|1177.58
|4812
|2004.11.24 10:12
|close
|2404
|0.01
|1.3125
|1.3333
|1.3113
|-0.20
|1177.38
|4813
|2004.11.24 10:37
|sell
|2407
|0.01
|1.3138
|1.3348
|1.3128
|4814
|2004.11.24 10:47
|sell
|2408
|0.03
|1.3144
|1.3349
|1.3134
|4815
|2004.11.24 10:50
|sell
|2409
|0.09
|1.3150
|1.3350
|1.3140
|4816
|2004.11.24 10:50
|sell
|2410
|0.27
|1.3156
|1.3351
|1.3146
|4817
|2004.11.24 10:50
|close
|2410
|0.27
|1.3153
|1.3351
|1.3146
|8.10
|1185.48
|4818
|2004.11.24 10:50
|close
|2409
|0.09
|1.3154
|1.3350
|1.3140
|-3.60
|1181.88
|4819
|2004.11.24 10:50
|close
|2408
|0.03
|1.3150
|1.3349
|1.3134
|-1.80
|1180.08
|4820
|2004.11.24 10:51
|close
|2407
|0.01
|1.3146
|1.3348
|1.3128
|-0.80
|1179.28
|4821
|2004.11.24 11:01
|sell
|2411
|0.01
|1.3144
|1.3354
|1.3134
|4822
|2004.11.24 11:17
|t/p
|2411
|0.01
|1.3134
|1.3354
|1.3134
|1.00
|1180.28
|4823
|2004.11.24 11:21
|buy
|2412
|0.01
|1.3146
|1.2936
|1.3156
|4824
|2004.11.24 11:27
|buy
|2413
|0.03
|1.3140
|1.2935
|1.3150
|4825
|2004.11.24 11:34
|t/p
|2413
|0.03
|1.3150
|1.2935
|1.3150
|3.00
|1183.28
|4826
|2004.11.24 11:34
|close
|2412
|0.01
|1.3150
|1.2936
|1.3156
|0.40
|1183.68
|4827
|2004.11.24 11:45
|sell
|2414
|0.01
|1.3156
|1.3366
|1.3146
|4828
|2004.11.24 12:12
|sell
|2415
|0.03
|1.3162
|1.3367
|1.3152
|4829
|2004.11.24 12:13
|sell
|2416
|0.09
|1.3167
|1.3367
|1.3157
|4830
|2004.11.24 12:26
|t/p
|2416
|0.09
|1.3157
|1.3367
|1.3157
|9.00
|1192.68
|4831
|2004.11.24 12:26
|close
|2415
|0.03
|1.3156
|1.3367
|1.3152
|1.80
|1194.48
|4832
|2004.11.24 12:27
|close
|2414
|0.01
|1.3153
|1.3366
|1.3146
|0.30
|1194.78
|4833
|2004.11.24 12:40
|buy
|2417
|0.01
|1.3150
|1.2940
|1.3160
|4834
|2004.11.24 12:49
|buy
|2418
|0.03
|1.3145
|1.2940
|1.3155
|4835
|2004.11.24 14:29
|t/p
|2418
|0.03
|1.3155
|1.2940
|1.3155
|3.00
|1197.78
|4836
|2004.11.24 14:29
|close
|2417
|0.01
|1.3158
|1.2940
|1.3160
|0.80
|1198.58
|4837
|2004.11.24 18:30
|sell
|2419
|0.01
|1.3171
|1.3381
|1.3161
|4838
|2004.11.24 21:39
|sell
|2420
|0.03
|1.3177
|1.3382
|1.3167
|4839
|2004.11.24 22:43
|sell
|2421
|0.09
|1.3182
|1.3382
|1.3172
|4840
|2004.11.24 22:51
|sell
|2422
|0.27
|1.3188
|1.3383
|1.3178
|4841
|2004.11.24 22:54
|close
|2422
|0.27
|1.3184
|1.3383
|1.3178
|10.80
|1209.38
|4842
|2004.11.24 22:54
|close
|2421
|0.09
|1.3186
|1.3382
|1.3172
|-3.60
|1205.78
|4843
|2004.11.24 22:55
|close
|2420
|0.03
|1.3184
|1.3382
|1.3167
|-2.10
|1203.68
|4844
|2004.11.24 22:55
|close
|2419
|0.01
|1.3186
|1.3381
|1.3161
|-1.50
|1202.18
|4845
|2004.11.24 22:59
|sell
|2423
|0.01
|1.3184
|1.3394
|1.3174
|4846
|2004.11.25 00:47
|t/p
|2423
|0.01
|1.3174
|1.3394
|1.3174
|1.01
|1203.20
|4847
|2004.11.25 00:47
|buy
|2424
|0.01
|1.3173
|1.2963
|1.3183
|4848
|2004.11.25 01:26
|buy
|2425
|0.03
|1.3168
|1.2963
|1.3178
|4849
|2004.11.25 04:09
|t/p
|2425
|0.03
|1.3178
|1.2963
|1.3178
|3.00
|1206.20
|4850
|2004.11.25 04:09
|close
|2424
|0.01
|1.3178
|1.2963
|1.3183
|0.50
|1206.70
|4851
|2004.11.25 04:16
|sell
|2426
|0.01
|1.3175
|1.3385
|1.3165
|4852
|2004.11.25 05:41
|sell
|2427
|0.03
|1.3181
|1.3386
|1.3171
|4853
|2004.11.25 07:50
|sell
|2428
|0.09
|1.3186
|1.3386
|1.3176
|4854
|2004.11.25 08:20
|t/p
|2428
|0.09
|1.3176
|1.3386
|1.3176
|9.00
|1215.70
|4855
|2004.11.25 08:20
|close
|2427
|0.03
|1.3175
|1.3386
|1.3171
|1.80
|1217.50
|4856
|2004.11.25 08:20
|close
|2426
|0.01
|1.3175
|1.3385
|1.3165
|0.00
|1217.50
|4857
|2004.11.25 08:30
|buy
|2429
|0.01
|1.3178
|1.2968
|1.3188
|4858
|2004.11.25 08:33
|buy
|2430
|0.03
|1.3171
|1.2966
|1.3181
|4859
|2004.11.25 08:53
|t/p
|2430
|0.03
|1.3181
|1.2966
|1.3181
|3.00
|1220.50
|4860
|2004.11.25 08:53
|close
|2429
|0.01
|1.3181
|1.2968
|1.3188
|0.30
|1220.80
|4861
|2004.11.25 09:02
|sell
|2431
|0.01
|1.3180
|1.3390
|1.3170
|4862
|2004.11.25 09:22
|sell
|2432
|0.03
|1.3186
|1.3391
|1.3176
|4863
|2004.11.25 09:31
|sell
|2433
|0.09
|1.3192
|1.3392
|1.3182
|4864
|2004.11.25 09:57
|sell
|2434
|0.27
|1.3199
|1.3394
|1.3189
|4865
|2004.11.25 09:58
|close
|2434
|0.27
|1.3195
|1.3394
|1.3189
|10.80
|1231.60
|4866
|2004.11.25 09:58
|close
|2433
|0.09
|1.3194
|1.3392
|1.3182
|-1.80
|1229.80
|4867
|2004.11.25 09:58
|close
|2432
|0.03
|1.3193
|1.3391
|1.3176
|-2.10
|1227.70
|4868
|2004.11.25 09:58
|close
|2431
|0.01
|1.3194
|1.3390
|1.3170
|-1.40
|1226.30
|4869
|2004.11.25 10:17
|buy
|2435
|0.01
|1.3191
|1.2981
|1.3201
|4870
|2004.11.25 12:13
|t/p
|2435
|0.01
|1.3201
|1.2981
|1.3201
|1.00
|1227.30
|4871
|2004.11.25 12:35
|sell
|2436
|0.01
|1.3228
|1.3438
|1.3218
|4872
|2004.11.25 12:37
|sell
|2437
|0.03
|1.3234
|1.3439
|1.3224
|4873
|2004.11.25 12:44
|t/p
|2437
|0.03
|1.3224
|1.3439
|1.3224
|3.00
|1230.30
|4874
|2004.11.25 12:44
|close
|2436
|0.01
|1.3223
|1.3438
|1.3218
|0.50
|1230.80
|4875
|2004.11.25 13:12
|buy
|2438
|0.01
|1.3219
|1.3009
|1.3229
|4876
|2004.11.25 14:12
|buy
|2439
|0.03
|1.3213
|1.3008
|1.3223
|4877
|2004.11.25 14:54
|buy
|2440
|0.09
|1.3207
|1.3007
|1.3217
|4878
|2004.11.25 15:33
|t/p
|2440
|0.09
|1.3217
|1.3007
|1.3217
|9.00
|1239.80
|4879
|2004.11.25 15:33
|close
|2439
|0.03
|1.3218
|1.3008
|1.3223
|1.50
|1241.30
|4880
|2004.11.25 15:33
|close
|2438
|0.01
|1.3217
|1.3009
|1.3229
|-0.20
|1241.10
|4881
|2004.11.25 18:03
|buy
|2441
|0.01
|1.3239
|1.3029
|1.3249
|4882
|2004.11.25 20:00
|buy
|2442
|0.03
|1.3233
|1.3028
|1.3243
|4883
|2004.11.25 20:30
|t/p
|2442
|0.03
|1.3243
|1.3028
|1.3243
|3.00
|1244.10
|4884
|2004.11.25 20:30
|close
|2441
|0.01
|1.3243
|1.3029
|1.3249
|0.40
|1244.50
|4885
|2004.11.25 20:42
|sell
|2443
|0.01
|1.3239
|1.3449
|1.3229
|4886
|2004.11.25 21:59
|sell
|2444
|0.03
|1.3245
|1.3450
|1.3235
|4887
|2004.11.25 22:52
|sell
|2445
|0.09
|1.3250
|1.3450
|1.3240
|4888
|2004.11.25 22:52
|sell
|2446
|0.27
|1.3256
|1.3451
|1.3246
|4889
|2004.11.26 02:33
|close
|2446
|0.27
|1.3252
|1.3451
|1.3246
|10.94
|1255.43
|4890
|2004.11.26 02:34
|close
|2445
|0.09
|1.3253
|1.3450
|1.3240
|-2.66
|1252.78
|4891
|2004.11.26 02:34
|close
|2444
|0.03
|1.3253
|1.3450
|1.3235
|-2.38
|1250.39
|4892
|2004.11.26 02:34
|close
|2443
|0.01
|1.3254
|1.3449
|1.3229
|-1.50
|1248.90
|4893
|2004.11.26 02:45
|buy
|2447
|0.01
|1.3255
|1.3045
|1.3265
|4894
|2004.11.26 03:43
|t/p
|2447
|0.01
|1.3265
|1.3045
|1.3265
|1.00
|1249.90
|4895
|2004.11.26 03:48
|sell
|2448
|0.01
|1.3264
|1.3474
|1.3254
|4896
|2004.11.26 04:57
|sell
|2449
|0.03
|1.3270
|1.3475
|1.3260
|4897
|2004.11.26 05:06
|sell
|2450
|0.09
|1.3275
|1.3475
|1.3265
|4898
|2004.11.26 05:10
|sell
|2451
|0.27
|1.3280
|1.3475
|1.3270
|4899
|2004.11.26 09:03
|close
|2451
|0.27
|1.3277
|1.3475
|1.3270
|8.10
|1258.00
|4900
|2004.11.26 09:03
|close
|2450
|0.09
|1.3278
|1.3475
|1.3265
|-2.70
|1255.30
|4901
|2004.11.26 09:03
|close
|2449
|0.03
|1.3277
|1.3475
|1.3260
|-2.10
|1253.20
|4902
|2004.11.26 09:03
|close
|2448
|0.01
|1.3278
|1.3474
|1.3254
|-1.40
|1251.80
|4903
|2004.11.26 09:08
|buy
|2452
|0.01
|1.3285
|1.3075
|1.3295
|4904
|2004.11.26 09:12
|buy
|2453
|0.03
|1.3279
|1.3074
|1.3289
|4905
|2004.11.26 09:15
|buy
|2454
|0.09
|1.3274
|1.3074
|1.3284
|4906
|2004.11.26 09:16
|buy
|2455
|0.27
|1.3267
|1.3072
|1.3277
|4907
|2004.11.26 12:30
|close
|2455
|0.27
|1.3270
|1.3072
|1.3277
|8.10
|1259.90
|4908
|2004.11.26 12:30
|close
|2454
|0.09
|1.3269
|1.3074
|1.3284
|-4.50
|1255.40
|4909
|2004.11.26 12:30
|close
|2453
|0.03
|1.3270
|1.3074
|1.3289
|-2.70
|1252.70
|4910
|2004.11.26 12:30
|close
|2452
|0.01
|1.3271
|1.3075
|1.3295
|-1.40
|1251.30
|4911
|2004.11.26 12:34
|sell
|2456
|0.01
|1.3261
|1.3471
|1.3251
|4912
|2004.11.26 13:31
|t/p
|2456
|0.01
|1.3251
|1.3471
|1.3251
|1.00
|1252.30
|4913
|2004.11.26 13:43
|buy
|2457
|0.01
|1.3244
|1.3034
|1.3254
|4914
|2004.11.26 14:11
|buy
|2458
|0.03
|1.3239
|1.3034
|1.3249
|4915
|2004.11.26 14:19
|buy
|2459
|0.09
|1.3234
|1.3034
|1.3244
|4916
|2004.11.26 14:38
|buy
|2460
|0.27
|1.3228
|1.3033
|1.3238
|4917
|2004.11.26 15:04
|close
|2460
|0.27
|1.3232
|1.3033
|1.3238
|10.80
|1263.10
|4918
|2004.11.26 15:04
|close
|2459
|0.09
|1.3231
|1.3034
|1.3244
|-2.70
|1260.40
|4919
|2004.11.26 15:04
|close
|2458
|0.03
|1.3233
|1.3034
|1.3249
|-1.80
|1258.60
|4920
|2004.11.26 15:04
|close
|2457
|0.01
|1.3234
|1.3034
|1.3254
|-1.00
|1257.60
|4921
|2004.11.26 18:11
|buy
|2461
|0.01
|1.3288
|1.3078
|1.3298
|4922
|2004.11.29 00:00
|buy
|2462
|0.03
|1.3282
|1.3077
|1.3292
|4923
|2004.11.29 00:23
|buy
|2463
|0.09
|1.3276
|1.3076
|1.3286
|4924
|2004.11.29 00:35
|buy
|2464
|0.27
|1.3270
|1.3075
|1.3280
|4925
|2004.11.29 00:43
|close
|2464
|0.27
|1.3273
|1.3075
|1.3280
|8.10
|1265.70
|4926
|2004.11.29 00:43
|close
|2463
|0.09
|1.3272
|1.3076
|1.3286
|-3.60
|1262.10
|4927
|2004.11.29 00:43
|close
|2462
|0.03
|1.3270
|1.3077
|1.3292
|-3.60
|1258.50
|4928
|2004.11.29 00:43
|close
|2461
|0.01
|1.3271
|1.3078
|1.3298
|-1.76
|1256.74
|4929
|2004.11.29 01:03
|buy
|2465
|0.01
|1.3272
|1.3062
|1.3282
|4930
|2004.11.29 01:57
|buy
|2466
|0.03
|1.3266
|1.3061
|1.3276
|4931
|2004.11.29 02:04
|buy
|2467
|0.09
|1.3261
|1.3061
|1.3271
|4932
|2004.11.29 02:09
|buy
|2468
|0.27
|1.3256
|1.3061
|1.3266
|4933
|2004.11.29 03:00
|close
|2468
|0.27
|1.3259
|1.3061
|1.3266
|8.10
|1264.84
|4934
|2004.11.29 03:00
|close
|2467
|0.09
|1.3260
|1.3061
|1.3271
|-0.90
|1263.94
|4935
|2004.11.29 03:00
|close
|2466
|0.03
|1.3259
|1.3061
|1.3276
|-2.10
|1261.84
|4936
|2004.11.29 03:00
|close
|2465
|0.01
|1.3260
|1.3062
|1.3282
|-1.20
|1260.64
|4937
|2004.11.29 03:10
|sell
|2469
|0.01
|1.3258
|1.3468
|1.3248
|4938
|2004.11.29 04:30
|t/p
|2469
|0.01
|1.3248
|1.3468
|1.3248
|1.00
|1261.64
|4939
|2004.11.29 04:37
|buy
|2470
|0.01
|1.3249
|1.3039
|1.3259
|4940
|2004.11.29 05:25
|t/p
|2470
|0.01
|1.3259
|1.3039
|1.3259
|1.00
|1262.64
|4941
|2004.11.29 05:39
|sell
|2471
|0.01
|1.3259
|1.3469
|1.3249
|4942
|2004.11.29 06:07
|sell
|2472
|0.03
|1.3264
|1.3469
|1.3254
|4943
|2004.11.29 06:09
|sell
|2473
|0.09
|1.3270
|1.3470
|1.3260
|4944
|2004.11.29 06:11
|sell
|2474
|0.27
|1.3276
|1.3471
|1.3266
|4945
|2004.11.29 06:55
|close
|2474
|0.27
|1.3273
|1.3471
|1.3266
|8.10
|1270.74
|4946
|2004.11.29 06:55
|close
|2473
|0.09
|1.3274
|1.3470
|1.3260
|-3.60
|1267.14
|4947
|2004.11.29 06:55
|close
|2472
|0.03
|1.3275
|1.3469
|1.3254
|-3.30
|1263.84
|4948
|2004.11.29 06:55
|close
|2471
|0.01
|1.3275
|1.3469
|1.3249
|-1.60
|1262.24
|4949
|2004.11.29 07:07
|buy
|2475
|0.01
|1.3274
|1.3064
|1.3284
|4950
|2004.11.29 07:18
|buy
|2476
|0.03
|1.3269
|1.3064
|1.3279
|4951
|2004.11.29 07:33
|buy
|2477
|0.09
|1.3263
|1.3063
|1.3273
|4952
|2004.11.29 07:38
|buy
|2478
|0.27
|1.3257
|1.3062
|1.3267
|4953
|2004.11.29 07:42
|close
|2478
|0.27
|1.3260
|1.3062
|1.3267
|8.10
|1270.34
|4954
|2004.11.29 07:42
|close
|2477
|0.09
|1.3261
|1.3063
|1.3273
|-1.80
|1268.54
|4955
|2004.11.29 07:42
|close
|2476
|0.03
|1.3260
|1.3064
|1.3279
|-2.70
|1265.84
|4956
|2004.11.29 07:42
|close
|2475
|0.01
|1.3261
|1.3064
|1.3284
|-1.30
|1264.54
|4957
|2004.11.29 07:44
|buy
|2479
|0.01
|1.3262
|1.3052
|1.3272
|4958
|2004.11.29 07:51
|buy
|2480
|0.03
|1.3256
|1.3051
|1.3266
|4959
|2004.11.29 07:57
|t/p
|2480
|0.03
|1.3266
|1.3051
|1.3266
|3.00
|1267.54
|4960
|2004.11.29 07:57
|close
|2479
|0.01
|1.3266
|1.3052
|1.3272
|0.40
|1267.94
|4961
|2004.11.29 08:17
|buy
|2481
|0.01
|1.3241
|1.3031
|1.3251
|4962
|2004.11.29 08:23
|t/p
|2481
|0.01
|1.3251
|1.3031
|1.3251
|1.00
|1268.94
|4963
|2004.11.29 08:34
|sell
|2482
|0.01
|1.3245
|1.3455
|1.3235
|4964
|2004.11.29 09:00
|sell
|2483
|0.03
|1.3250
|1.3455
|1.3240
|4965
|2004.11.29 09:02
|sell
|2484
|0.09
|1.3256
|1.3456
|1.3246
|4966
|2004.11.29 09:19
|t/p
|2484
|0.09
|1.3246
|1.3456
|1.3246
|9.00
|1277.94
|4967
|2004.11.29 09:19
|close
|2483
|0.03
|1.3246
|1.3455
|1.3240
|1.20
|1279.14
|4968
|2004.11.29 09:19
|close
|2482
|0.01
|1.3247
|1.3455
|1.3235
|-0.20
|1278.94
|4969
|2004.11.29 09:26
|buy
|2485
|0.01
|1.3255
|1.3045
|1.3265
|4970
|2004.11.29 09:27
|buy
|2486
|0.03
|1.3249
|1.3044
|1.3259
|4971
|2004.11.29 09:54
|t/p
|2486
|0.03
|1.3259
|1.3044
|1.3259
|3.00
|1281.94
|4972
|2004.11.29 09:54
|close
|2485
|0.01
|1.3259
|1.3045
|1.3265
|0.40
|1282.34
|4973
|2004.11.29 10:04
|sell
|2487
|0.01
|1.3262
|1.3472
|1.3252
|4974
|2004.11.29 10:10
|t/p
|2487
|0.01
|1.3252
|1.3472
|1.3252
|1.00
|1283.34
|4975
|2004.11.29 10:23
|buy
|2488
|0.01
|1.3247
|1.3037
|1.3257
|4976
|2004.11.29 11:17
|t/p
|2488
|0.01
|1.3257
|1.3037
|1.3257
|1.00
|1284.34
|4977
|2004.11.29 11:34
|sell
|2489
|0.01
|1.3259
|1.3469
|1.3249
|4978
|2004.11.29 11:38
|sell
|2490
|0.03
|1.3264
|1.3469
|1.3254
|4979
|2004.11.29 12:42
|t/p
|2490
|0.03
|1.3254
|1.3469
|1.3254
|3.00
|1287.34
|4980
|2004.11.29 12:42
|close
|2489
|0.01
|1.3254
|1.3469
|1.3249
|0.50
|1287.84
|4981
|2004.11.29 12:49
|buy
|2491
|0.01
|1.3253
|1.3043
|1.3263
|4982
|2004.11.29 13:46
|buy
|2492
|0.03
|1.3244
|1.3039
|1.3254
|4983
|2004.11.29 13:52
|buy
|2493
|0.09
|1.3239
|1.3039
|1.3249
|4984
|2004.11.29 14:13
|t/p
|2493
|0.09
|1.3249
|1.3039
|1.3249
|9.00
|1296.84
|4985
|2004.11.29 14:13
|close
|2492
|0.03
|1.3249
|1.3039
|1.3254
|1.50
|1298.34
|4986
|2004.11.29 14:13
|close
|2491
|0.01
|1.3248
|1.3043
|1.3263
|-0.50
|1297.84
|4987
|2004.11.29 18:10
|sell
|2494
|0.01
|1.3283
|1.3493
|1.3273
|4988
|2004.11.29 18:32
|sell
|2495
|0.03
|1.3289
|1.3494
|1.3279
|4989
|2004.11.29 18:32
|sell
|2496
|0.09
|1.3295
|1.3495
|1.3285
|4990
|2004.11.29 18:37
|sell
|2497
|0.27
|1.3300
|1.3495
|1.3290
|4991
|2004.11.29 18:41
|close
|2497
|0.27
|1.3297
|1.3495
|1.3290
|8.10
|1305.94
|4992
|2004.11.29 18:41
|close
|2496
|0.09
|1.3298
|1.3495
|1.3285
|-2.70
|1303.24
|4993
|2004.11.29 18:41
|close
|2495
|0.03
|1.3297
|1.3494
|1.3279
|-2.40
|1300.84
|4994
|2004.11.29 18:41
|close
|2494
|0.01
|1.3296
|1.3493
|1.3273
|-1.30
|1299.54
|4995
|2004.11.29 18:44
|sell
|2498
|0.01
|1.3296
|1.3506
|1.3286
|4996
|2004.11.29 19:24
|t/p
|2498
|0.01
|1.3286
|1.3506
|1.3286
|1.00
|1300.54
|4997
|2004.11.29 19:35
|buy
|2499
|0.01
|1.3281
|1.3071
|1.3291
|4998
|2004.11.29 19:39
|buy
|2500
|0.03
|1.3276
|1.3071
|1.3286
|4999
|2004.11.29 23:25
|buy
|2501
|0.09
|1.3270
|1.3070
|1.3280
|5000
|2004.11.30 00:52
|buy
|2502
|0.27
|1.3264
|1.3069
|1.3274
|5001
|2004.11.30 05:17
|close
|2502
|0.27
|1.3269
|1.3069
|1.3274
|13.50
|1314.04
|5002
|2004.11.30 05:17
|close
|2501
|0.09
|1.3268
|1.3070
|1.3280
|-2.31
|1311.73
|5003
|2004.11.30 05:17
|close
|2500
|0.03
|1.3269
|1.3071
|1.3286
|-2.27
|1309.45
|5004
|2004.11.30 05:17
|close
|2499
|0.01
|1.3269
|1.3071
|1.3291
|-1.26
|1308.20
|5005
|2004.11.30 05:24
|sell
|2503
|0.01
|1.3263
|1.3473
|1.3253
|5006
|2004.11.30 05:31
|sell
|2504
|0.03
|1.3268
|1.3473
|1.3258
|5007
|2004.11.30 05:54
|sell
|2505
|0.09
|1.3274
|1.3474
|1.3264
|5008
|2004.11.30 06:14
|t/p
|2505
|0.09
|1.3264
|1.3474
|1.3264
|9.00
|1317.20
|5009
|2004.11.30 06:14
|close
|2504
|0.03
|1.3263
|1.3473
|1.3258
|1.50
|1318.70
|5010
|2004.11.30 06:14
|close
|2503
|0.01
|1.3264
|1.3473
|1.3253
|-0.10
|1318.60
|5011
|2004.11.30 06:21
|buy
|2506
|0.01
|1.3264
|1.3054
|1.3274
|5012
|2004.11.30 06:40
|buy
|2507
|0.03
|1.3257
|1.3052
|1.3267
|5013
|2004.11.30 07:42
|t/p
|2507
|0.03
|1.3267
|1.3052
|1.3267
|3.00
|1321.60
|5014
|2004.11.30 07:42
|close
|2506
|0.01
|1.3267
|1.3054
|1.3274
|0.30
|1321.90
|5015
|2004.11.30 07:45
|sell
|2508
|0.01
|1.3258
|1.3468
|1.3248
|5016
|2004.11.30 07:48
|sell
|2509
|0.03
|1.3264
|1.3469
|1.3254
|5017
|2004.11.30 08:02
|sell
|2510
|0.09
|1.3271
|1.3471
|1.3261
|5018
|2004.11.30 08:21
|t/p
|2510
|0.09
|1.3261
|1.3471
|1.3261
|9.00
|1330.90
|5019
|2004.11.30 08:21
|close
|2509
|0.03
|1.3261
|1.3469
|1.3254
|0.90
|1331.80
|5020
|2004.11.30 08:21
|close
|2508
|0.01
|1.3260
|1.3468
|1.3248
|-0.20
|1331.60
|5021
|2004.11.30 08:32
|buy
|2511
|0.01
|1.3260
|1.3050
|1.3270
|5022
|2004.11.30 08:37
|buy
|2512
|0.03
|1.3254
|1.3049
|1.3264
|5023
|2004.11.30 08:46
|buy
|2513
|0.09
|1.3248
|1.3048
|1.3258
|5024
|2004.11.30 08:49
|buy
|2514
|0.27
|1.3242
|1.3047
|1.3252
|5025
|2004.11.30 09:11
|close
|2514
|0.27
|1.3245
|1.3047
|1.3252
|8.10
|1339.70
|5026
|2004.11.30 09:11
|close
|2513
|0.09
|1.3244
|1.3048
|1.3258
|-3.60
|1336.10
|5027
|2004.11.30 09:11
|close
|2512
|0.03
|1.3245
|1.3049
|1.3264
|-2.70
|1333.40
|5028
|2004.11.30 09:12
|close
|2511
|0.01
|1.3245
|1.3050
|1.3270
|-1.50
|1331.90
|5029
|2004.11.30 09:26
|sell
|2515
|0.01
|1.3255
|1.3465
|1.3245
|5030
|2004.11.30 09:38
|sell
|2516
|0.03
|1.3261
|1.3466
|1.3251
|5031
|2004.11.30 10:10
|sell
|2517
|0.09
|1.3267
|1.3467
|1.3257
|5032
|2004.11.30 10:27
|t/p
|2517
|0.09
|1.3257
|1.3467
|1.3257
|9.00
|1340.90
|5033
|2004.11.30 10:27
|close
|2516
|0.03
|1.3256
|1.3466
|1.3251
|1.50
|1342.40
|5034
|2004.11.30 10:27
|close
|2515
|0.01
|1.3256
|1.3465
|1.3245
|-0.10
|1342.30
|5035
|2004.11.30 10:44
|buy
|2518
|0.01
|1.3260
|1.3050
|1.3270
|5036
|2004.11.30 11:21
|t/p
|2518
|0.01
|1.3270
|1.3050
|1.3270
|1.00
|1343.30
|5037
|2004.11.30 11:33
|sell
|2519
|0.01
|1.3271
|1.3481
|1.3261
|5038
|2004.11.30 12:02
|t/p
|2519
|0.01
|1.3261
|1.3481
|1.3261
|1.00
|1344.30
|5039
|2004.11.30 12:09
|buy
|2520
|0.01
|1.3269
|1.3059
|1.3279
|5040
|2004.11.30 12:39
|t/p
|2520
|0.01
|1.3279
|1.3059
|1.3279
|1.00
|1345.30
|5041
|2004.11.30 12:57
|sell
|2521
|0.01
|1.3298
|1.3508
|1.3288
|5042
|2004.11.30 13:00
|sell
|2522
|0.03
|1.3303
|1.3508
|1.3293
|5043
|2004.11.30 13:10
|t/p
|2522
|0.03
|1.3293
|1.3508
|1.3293
|3.00
|1348.30
|5044
|2004.11.30 13:10
|close
|2521
|0.01
|1.3293
|1.3508
|1.3288
|0.50
|1348.80
|5045
|2004.11.30 13:33
|buy
|2523
|0.01
|1.3293
|1.3083
|1.3303
|5046
|2004.11.30 13:35
|buy
|2524
|0.03
|1.3286
|1.3081
|1.3296
|5047
|2004.11.30 14:00
|t/p
|2524
|0.03
|1.3296
|1.3081
|1.3296
|3.00
|1351.80
|5048
|2004.11.30 14:00
|close
|2523
|0.01
|1.3296
|1.3083
|1.3303
|0.30
|1352.10
|5049
|2004.11.30 18:27
|sell
|2525
|0.01
|1.3265
|1.3475
|1.3255
|5050
|2004.11.30 18:28
|sell
|2526
|0.03
|1.3270
|1.3475
|1.3260
|5051
|2004.11.30 18:31
|sell
|2527
|0.09
|1.3276
|1.3476
|1.3266
|5052
|2004.11.30 18:38
|sell
|2528
|0.27
|1.3281
|1.3476
|1.3271
|5053
|2004.11.30 18:50
|close
|2528
|0.27
|1.3278
|1.3476
|1.3271
|8.10
|1360.20
|5054
|2004.11.30 18:50
|close
|2527
|0.09
|1.3279
|1.3476
|1.3266
|-2.70
|1357.50
|5055
|2004.11.30 18:50
|close
|2526
|0.03
|1.3278
|1.3475
|1.3260
|-2.40
|1355.10
|5056
|2004.11.30 18:50
|close
|2525
|0.01
|1.3277
|1.3475
|1.3255
|-1.20
|1353.90
|5057
|2004.11.30 19:17
|buy
|2529
|0.01
|1.3275
|1.3065
|1.3285
|5058
|2004.11.30 20:00
|t/p
|2529
|0.01
|1.3285
|1.3065
|1.3285
|1.00
|1354.90
|5059
|2004.11.30 20:19
|sell
|2530
|0.01
|1.3296
|1.3506
|1.3286
|5060
|2004.11.30 20:44
|t/p
|2530
|0.01
|1.3286
|1.3506
|1.3286
|1.00
|1355.90
|5061
|2004.11.30 20:50
|buy
|2531
|0.01
|1.3292
|1.3082
|1.3302
|5062
|2004.11.30 21:05
|buy
|2532
|0.03
|1.3286
|1.3081
|1.3296
|5063
|2004.11.30 22:58
|buy
|2533
|0.09
|1.3280
|1.3080
|1.3290
|5064
|2004.12.01 00:10
|t/p
|2533
|0.09
|1.3290
|1.3080
|1.3290
|8.49
|1364.38
|5065
|2004.12.01 00:10
|close
|2532
|0.03
|1.3292
|1.3081
|1.3296
|1.63
|1366.01
|5066
|2004.12.01 00:10
|close
|2531
|0.01
|1.3293
|1.3082
|1.3302
|0.04
|1366.06
|5067
|2004.12.01 00:30
|sell
|2534
|0.01
|1.3293
|1.3503
|1.3283
|5068
|2004.12.01 00:39
|sell
|2535
|0.03
|1.3299
|1.3504
|1.3289
|5069
|2004.12.01 01:26
|sell
|2536
|0.09
|1.3305
|1.3505
|1.3295
|5070
|2004.12.01 01:31
|sell
|2537
|0.27
|1.3312
|1.3507
|1.3302
|5071
|2004.12.01 01:35
|close
|2537
|0.27
|1.3308
|1.3507
|1.3302
|10.80
|1376.86
|5072
|2004.12.01 01:35
|close
|2536
|0.09
|1.3307
|1.3505
|1.3295
|-1.80
|1375.06
|5073
|2004.12.01 01:36
|close
|2535
|0.03
|1.3308
|1.3504
|1.3289
|-2.70
|1372.36
|5074
|2004.12.01 01:36
|close
|2534
|0.01
|1.3310
|1.3503
|1.3283
|-1.70
|1370.66
|5075
|2004.12.01 01:37
|sell
|2538
|0.01
|1.3305
|1.3515
|1.3295
|5076
|2004.12.01 01:56
|sell
|2539
|0.03
|1.3312
|1.3517
|1.3302
|5077
|2004.12.01 02:05
|sell
|2540
|0.09
|1.3317
|1.3517
|1.3307
|5078
|2004.12.01 02:45
|t/p
|2540
|0.09
|1.3307
|1.3517
|1.3307
|9.00
|1379.66
|5079
|2004.12.01 02:45
|close
|2539
|0.03
|1.3307
|1.3517
|1.3302
|1.50
|1381.16
|5080
|2004.12.01 02:45
|close
|2538
|0.01
|1.3306
|1.3515
|1.3295
|-0.10
|1381.06
|5081
|2004.12.01 03:03
|buy
|2541
|0.01
|1.3299
|1.3089
|1.3309
|5082
|2004.12.01 03:17
|buy
|2542
|0.03
|1.3293
|1.3088
|1.3303
|5083
|2004.12.01 03:28
|buy
|2543
|0.09
|1.3288
|1.3088
|1.3298
|5084
|2004.12.01 04:15
|t/p
|2543
|0.09
|1.3298
|1.3088
|1.3298
|9.00
|1390.06
|5085
|2004.12.01 04:15
|close
|2542
|0.03
|1.3298
|1.3088
|1.3303
|1.50
|1391.56
|5086
|2004.12.01 04:15
|close
|2541
|0.01
|1.3298
|1.3089
|1.3309
|-0.10
|1391.46
|5087
|2004.12.01 04:25
|sell
|2544
|0.01
|1.3295
|1.3505
|1.3285
|5088
|2004.12.01 04:27
|sell
|2545
|0.03
|1.3300
|1.3505
|1.3290
|5089
|2004.12.01 05:31
|sell
|2546
|0.09
|1.3306
|1.3506
|1.3296
|5090
|2004.12.01 06:13
|sell
|2547
|0.27
|1.3312
|1.3507
|1.3302
|5091
|2004.12.01 09:21
|close
|2547
|0.27
|1.3309
|1.3507
|1.3302
|8.10
|1399.56
|5092
|2004.12.01 09:21
|close
|2546
|0.09
|1.3310
|1.3506
|1.3296
|-3.60
|1395.96
|5093
|2004.12.01 09:21
|close
|2545
|0.03
|1.3311
|1.3505
|1.3290
|-3.30
|1392.66
|5094
|2004.12.01 09:21
|close
|2544
|0.01
|1.3311
|1.3505
|1.3285
|-1.60
|1391.06
|5095
|2004.12.01 09:30
|buy
|2548
|0.01
|1.3307
|1.3097
|1.3317
|5096
|2004.12.01 09:30
|buy
|2549
|0.03
|1.3301
|1.3096
|1.3311
|5097
|2004.12.01 09:37
|buy
|2550
|0.09
|1.3296
|1.3096
|1.3306
|5098
|2004.12.01 10:08
|t/p
|2550
|0.09
|1.3306
|1.3096
|1.3306
|9.00
|1400.06
|5099
|2004.12.01 10:08
|close
|2549
|0.03
|1.3306
|1.3096
|1.3311
|1.50
|1401.56
|5100
|2004.12.01 10:08
|close
|2548
|0.01
|1.3305
|1.3097
|1.3317
|-0.20
|1401.36
|5101
|2004.12.01 10:14
|sell
|2551
|0.01
|1.3293
|1.3503
|1.3283
|5102
|2004.12.01 10:21
|t/p
|2551
|0.01
|1.3283
|1.3503
|1.3283
|1.00
|1402.36
|5103
|2004.12.01 10:29
|buy
|2552
|0.01
|1.3287
|1.3077
|1.3297
|5104
|2004.12.01 10:40
|buy
|2553
|0.03
|1.3282
|1.3077
|1.3292
|5105
|2004.12.01 10:56
|t/p
|2553
|0.03
|1.3292
|1.3077
|1.3292
|3.00
|1405.36
|5106
|2004.12.01 10:56
|close
|2552
|0.01
|1.3292
|1.3077
|1.3297
|0.50
|1405.86
|5107
|2004.12.01 11:07
|sell
|2554
|0.01
|1.3293
|1.3503
|1.3283
|5108
|2004.12.01 11:48
|sell
|2555
|0.03
|1.3300
|1.3505
|1.3290
|5109
|2004.12.01 11:48
|sell
|2556
|0.09
|1.3305
|1.3505
|1.3295
|5110
|2004.12.01 12:11
|sell
|2557
|0.27
|1.3311
|1.3506
|1.3301
|5111
|2004.12.01 12:17
|close
|2557
|0.27
|1.3308
|1.3506
|1.3301
|8.10
|1413.96
|5112
|2004.12.01 12:17
|close
|2556
|0.09
|1.3309
|1.3505
|1.3295
|-3.60
|1410.36
|5113
|2004.12.01 12:17
|close
|2555
|0.03
|1.3308
|1.3505
|1.3290
|-2.40
|1407.96
|5114
|2004.12.01 12:17
|close
|2554
|0.01
|1.3307
|1.3503
|1.3283
|-1.40
|1406.56
|5115
|2004.12.01 12:39
|sell
|2558
|0.01
|1.3305
|1.3515
|1.3295
|5116
|2004.12.01 12:47
|sell
|2559
|0.03
|1.3310
|1.3515
|1.3300
|5117
|2004.12.01 12:49
|sell
|2560
|0.09
|1.3315
|1.3515
|1.3305
|5118
|2004.12.01 13:06
|t/p
|2560
|0.09
|1.3305
|1.3515
|1.3305
|9.00
|1415.56
|5119
|2004.12.01 13:06
|close
|2559
|0.03
|1.3305
|1.3515
|1.3300
|1.50
|1417.06
|5120
|2004.12.01 13:06
|close
|2558
|0.01
|1.3304
|1.3515
|1.3295
|0.10
|1417.16
|5121
|2004.12.01 13:30
|buy
|2561
|0.01
|1.3304
|1.3094
|1.3314
|5122
|2004.12.01 13:58
|buy
|2562
|0.03
|1.3298
|1.3093
|1.3308
|5123
|2004.12.01 14:03
|buy
|2563
|0.09
|1.3292
|1.3092
|1.3302
|5124
|2004.12.01 14:26
|t/p
|2563
|0.09
|1.3302
|1.3092
|1.3302
|9.00
|1426.16
|5125
|2004.12.01 14:26
|close
|2562
|0.03
|1.3302
|1.3093
|1.3308
|1.20
|1427.36
|5126
|2004.12.01 14:26
|close
|2561
|0.01
|1.3303
|1.3094
|1.3314
|-0.10
|1427.26
|5127
|2004.12.01 18:13
|sell
|2564
|0.01
|1.3311
|1.3521
|1.3301
|5128
|2004.12.01 18:20
|sell
|2565
|0.03
|1.3316
|1.3521
|1.3306
|5129
|2004.12.01 19:25
|sell
|2566
|0.09
|1.3321
|1.3521
|1.3311
|5130
|2004.12.01 20:24
|t/p
|2566
|0.09
|1.3311
|1.3521
|1.3311
|9.00
|1436.26
|5131
|2004.12.01 20:24
|close
|2565
|0.03
|1.3310
|1.3521
|1.3306
|1.80
|1438.06
|5132
|2004.12.01 20:24
|close
|2564
|0.01
|1.3311
|1.3521
|1.3301
|0.00
|1438.06
|5133
|2004.12.01 20:34
|buy
|2567
|0.01
|1.3309
|1.3099
|1.3319
|5134
|2004.12.01 20:40
|t/p
|2567
|0.01
|1.3319
|1.3099
|1.3319
|1.00
|1439.06
|5135
|2004.12.01 20:55
|sell
|2568
|0.01
|1.3319
|1.3529
|1.3309
|5136
|2004.12.01 22:09
|sell
|2569
|0.03
|1.3325
|1.3530
|1.3315
|5137
|2004.12.01 22:18
|sell
|2570
|0.09
|1.3331
|1.3531
|1.3321
|5138
|2004.12.01 22:18
|sell
|2571
|0.27
|1.3338
|1.3533
|1.3328
|5139
|2004.12.02 11:28
|close
|2571
|0.27
|1.3334
|1.3533
|1.3328
|11.21
|1450.26
|5140
|2004.12.02 11:28
|close
|2570
|0.09
|1.3333
|1.3531
|1.3321
|-1.67
|1448.60
|5141
|2004.12.02 11:28
|close
|2569
|0.03
|1.3334
|1.3530
|1.3315
|-2.66
|1445.94
|5142
|2004.12.02 11:28
|close
|2568
|0.01
|1.3333
|1.3529
|1.3309
|-1.39
|1444.56
|5143
|2004.12.02 11:44
|buy
|2572
|0.01
|1.3316
|1.3106
|1.3326
|5144
|2004.12.02 11:54
|buy
|2573
|0.03
|1.3311
|1.3106
|1.3321
|5145
|2004.12.02 12:11
|t/p
|2573
|0.03
|1.3321
|1.3106
|1.3321
|3.00
|1447.56
|5146
|2004.12.02 12:11
|close
|2572
|0.01
|1.3322
|1.3106
|1.3326
|0.60
|1448.16
|5147
|2004.12.02 12:21
|sell
|2574
|0.01
|1.3319
|1.3529
|1.3309
|5148
|2004.12.02 12:22
|sell
|2575
|0.03
|1.3325
|1.3530
|1.3315
|5149
|2004.12.02 12:37
|sell
|2576
|0.09
|1.3331
|1.3531
|1.3321
|5150
|2004.12.02 13:26
|t/p
|2576
|0.09
|1.3321
|1.3531
|1.3321
|9.00
|1457.16
|5151
|2004.12.02 13:26
|close
|2575
|0.03
|1.3321
|1.3530
|1.3315
|1.20
|1458.36
|5152
|2004.12.02 13:26
|close
|2574
|0.01
|1.3320
|1.3529
|1.3309
|-0.10
|1458.26
|5153
|2004.12.02 13:32
|buy
|2577
|0.01
|1.3322
|1.3112
|1.3332
|5154
|2004.12.02 13:59
|buy
|2578
|0.03
|1.3316
|1.3111
|1.3326
|5155
|2004.12.02 14:02
|buy
|2579
|0.09
|1.3310
|1.3110
|1.3320
|5156
|2004.12.02 14:29
|t/p
|2579
|0.09
|1.3320
|1.3110
|1.3320
|9.00
|1467.26
|5157
|2004.12.02 14:29
|close
|2578
|0.03
|1.3320
|1.3111
|1.3326
|1.20
|1468.46
|5158
|2004.12.02 14:29
|close
|2577
|0.01
|1.3321
|1.3112
|1.3332
|-0.10
|1468.36
|5159
|2004.12.02 18:09
|sell
|2580
|0.01
|1.3269
|1.3479
|1.3259
|5160
|2004.12.02 18:16
|sell
|2581
|0.03
|1.3275
|1.3480
|1.3265
|5161
|2004.12.02 18:30
|sell
|2582
|0.09
|1.3281
|1.3481
|1.3271
|5162
|2004.12.02 18:31
|sell
|2583
|0.27
|1.3286
|1.3481
|1.3276
|5163
|2004.12.02 18:40
|close
|2583
|0.27
|1.3283
|1.3481
|1.3276
|8.10
|1476.46
|5164
|2004.12.02 18:41
|close
|2582
|0.09
|1.3284
|1.3481
|1.3271
|-2.70
|1473.76
|5165
|2004.12.02 18:41
|close
|2581
|0.03
|1.3283
|1.3480
|1.3265
|-2.40
|1471.36
|5166
|2004.12.02 18:41
|close
|2580
|0.01
|1.3282
|1.3479
|1.3259
|-1.30
|1470.06
|5167
|2004.12.02 18:41
|sell
|2584
|0.01
|1.3281
|1.3491
|1.3271
|5168
|2004.12.02 18:59
|t/p
|2584
|0.01
|1.3271
|1.3491
|1.3271
|1.00
|1471.06
|5169
|2004.12.02 19:18
|buy
|2585
|0.01
|1.3262
|1.3052
|1.3272
|5170
|2004.12.02 19:28
|t/p
|2585
|0.01
|1.3272
|1.3052
|1.3272
|1.00
|1472.06
|5171
|2004.12.02 19:47
|sell
|2586
|0.01
|1.3275
|1.3485
|1.3265
|5172
|2004.12.02 19:49
|sell
|2587
|0.03
|1.3280
|1.3485
|1.3270
|5173
|2004.12.02 19:51
|sell
|2588
|0.09
|1.3286
|1.3486
|1.3276
|5174
|2004.12.02 19:53
|t/p
|2588
|0.09
|1.3276
|1.3486
|1.3276
|9.00
|1481.06
|5175
|2004.12.02 19:53
|close
|2587
|0.03
|1.3276
|1.3485
|1.3270
|1.20
|1482.26
|5176
|2004.12.02 19:53
|close
|2586
|0.01
|1.3276
|1.3485
|1.3265
|-0.10
|1482.16
|5177
|2004.12.02 20:25
|buy
|2589
|0.01
|1.3270
|1.3060
|1.3280
|5178
|2004.12.02 21:53
|buy
|2590
|0.03
|1.3263
|1.3058
|1.3273
|5179
|2004.12.02 22:32
|t/p
|2590
|0.03
|1.3273
|1.3058
|1.3273
|3.00
|1485.16
|5180
|2004.12.02 22:32
|close
|2589
|0.01
|1.3273
|1.3060
|1.3280
|0.30
|1485.46
|5181
|2004.12.02 22:40
|sell
|2591
|0.01
|1.3269
|1.3479
|1.3259
|5182
|2004.12.03 00:50
|t/p
|2591
|0.01
|1.3259
|1.3479
|1.3259
|1.00
|1486.46
|5183
|2004.12.03 00:56
|buy
|2592
|0.01
|1.3262
|1.3052
|1.3272
|5184
|2004.12.03 01:04
|buy
|2593
|0.03
|1.3256
|1.3051
|1.3266
|5185
|2004.12.03 01:54
|t/p
|2593
|0.03
|1.3266
|1.3051
|1.3266
|3.00
|1489.46
|5186
|2004.12.03 01:54
|close
|2592
|0.01
|1.3266
|1.3052
|1.3272
|0.40
|1489.86
|5187
|2004.12.03 02:00
|sell
|2594
|0.01
|1.3264
|1.3474
|1.3254
|5188
|2004.12.03 02:30
|sell
|2595
|0.03
|1.3270
|1.3475
|1.3260
|5189
|2004.12.03 02:34
|sell
|2596
|0.09
|1.3276
|1.3476
|1.3266
|5190
|2004.12.03 02:34
|sell
|2597
|0.27
|1.3281
|1.3476
|1.3271
|5191
|2004.12.03 02:41
|close
|2597
|0.27
|1.3278
|1.3476
|1.3271
|8.10
|1497.96
|5192
|2004.12.03 02:42
|close
|2596
|0.09
|1.3278
|1.3476
|1.3266
|-1.80
|1496.16
|5193
|2004.12.03 02:42
|close
|2595
|0.03
|1.3277
|1.3475
|1.3260
|-2.10
|1494.06
|5194
|2004.12.03 02:42
|close
|2594
|0.01
|1.3277
|1.3474
|1.3254
|-1.30
|1492.76
|5195
|2004.12.03 02:43
|sell
|2598
|0.01
|1.3276
|1.3486
|1.3266
|5196
|2004.12.03 02:46
|sell
|2599
|0.03
|1.3282
|1.3487
|1.3272
|5197
|2004.12.03 02:50
|sell
|2600
|0.09
|1.3287
|1.3487
|1.3277
|5198
|2004.12.03 06:45
|t/p
|2600
|0.09
|1.3277
|1.3487
|1.3277
|9.00
|1501.76
|5199
|2004.12.03 06:45
|close
|2599
|0.03
|1.3277
|1.3487
|1.3272
|1.50
|1503.26
|5200
|2004.12.03 06:45
|close
|2598
|0.01
|1.3276
|1.3486
|1.3266
|0.00
|1503.26
|5201
|2004.12.03 06:58
|buy
|2601
|0.02
|1.3276
|1.3066
|1.3286
|5202
|2004.12.03 08:13
|buy
|2602
|0.06
|1.3270
|1.3065
|1.3280
|5203
|2004.12.03 08:14
|buy
|2603
|0.09
|1.3263
|1.3063
|1.3273
|5204
|2004.12.03 08:33
|t/p
|2603
|0.09
|1.3273
|1.3063
|1.3273
|9.00
|1512.26
|5205
|2004.12.03 08:33
|close
|2602
|0.06
|1.3273
|1.3065
|1.3280
|1.80
|1514.06
|5206
|2004.12.03 08:33
|close
|2601
|0.02
|1.3272
|1.3066
|1.3286
|-0.80
|1513.26
|5207
|2004.12.03 08:44
|sell
|2604
|0.02
|1.3267
|1.3477
|1.3257
|5208
|2004.12.03 09:14
|sell
|2605
|0.06
|1.3272
|1.3477
|1.3262
|5209
|2004.12.03 09:17
|sell
|2606
|0.18
|1.3277
|1.3477
|1.3267
|5210
|2004.12.03 09:23
|sell
|2607
|0.27
|1.3282
|1.3477
|1.3272
|5211
|2004.12.03 09:43
|close
|2607
|0.27
|1.3278
|1.3477
|1.3272
|10.80
|1524.06
|5212
|2004.12.03 09:43
|close
|2606
|0.18
|1.3279
|1.3477
|1.3267
|-3.60
|1520.46
|5213
|2004.12.03 09:43
|close
|2605
|0.06
|1.3278
|1.3477
|1.3262
|-3.60
|1516.86
|5214
|2004.12.03 09:43
|close
|2604
|0.02
|1.3279
|1.3477
|1.3257
|-2.40
|1514.46
|5215
|2004.12.03 10:00
|buy
|2608
|0.02
|1.3279
|1.3069
|1.3289
|5216
|2004.12.03 10:18
|buy
|2609
|0.06
|1.3273
|1.3068
|1.3283
|5217
|2004.12.03 10:40
|buy
|2610
|0.18
|1.3268
|1.3068
|1.3278
|5218
|2004.12.03 10:55
|t/p
|2610
|0.18
|1.3278
|1.3068
|1.3278
|18.00
|1532.46
|5219
|2004.12.03 10:55
|close
|2609
|0.06
|1.3279
|1.3068
|1.3283
|3.60
|1536.06
|5220
|2004.12.03 10:55
|close
|2608
|0.02
|1.3278
|1.3069
|1.3289
|-0.20
|1535.86
|5221
|2004.12.03 11:03
|sell
|2611
|0.02
|1.3275
|1.3485
|1.3265
|5222
|2004.12.03 11:34
|sell
|2612
|0.06
|1.3280
|1.3485
|1.3270
|5223
|2004.12.03 12:18
|sell
|2613
|0.18
|1.3286
|1.3486
|1.3276
|5224
|2004.12.03 13:20
|sell
|2614
|0.54
|1.3293
|1.3488
|1.3283
|5225
|2004.12.03 19:43
|close at stop
|2614
|0.54
|1.3456
|1.3488
|1.3283
|-880.20
|655.66
|5226
|2004.12.03 19:43
|close at stop
|2613
|0.18
|1.3456
|1.3486
|1.3276
|-306.00
|349.66
|5227
|2004.12.03 19:43
|close at stop
|2612
|0.06
|1.3456
|1.3485
|1.3270
|-105.60
|244.06
|5228
|2004.12.03 19:43
|close at stop
|2611
|0.02
|1.3456
|1.3485
|1.3265
|-36.20
|207.86