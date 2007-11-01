Strategy Tester Report
10p3v0.02
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.12.07 20:00 (2007.11.01 - 2007.12.08)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=2; Pips=5; OrderstoProtect=2; Money_management=true;
AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|1625
|Ticks modelled
|220341
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|3
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|605.48
|Gross profit
|1911.60
|Gross loss
|-1306.12
|Profit factor
|1.46
|Expected payoff
|3.93
|Absolute drawdown
|3671.72
|Maximal drawdown
|3913.92 (38.21%)
|Relative drawdown
|38.21% (3913.92)
|Total trades
|154
|Short positions (won %)
|106 (46.23%)
|Long positions (won %)
|48 (45.83%)
|Profit trades (% of total)
|71 (46.10%)
|Loss trades (% of total)
|83 (53.90%)
|Largest
|profit trade
|403.20
|loss trade
|-112.00
|Average
|profit trade
|26.92
|loss trade
|-15.74
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (74.00)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-361.72)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|467.20 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-361.72 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.01 01:00
|sell
|1
|0.10
|1.4469
|1.4679
|1.4459
|2
|2007.11.01 01:46
|t/p
|1
|0.10
|1.4459
|1.4679
|1.4459
|10.00
|10010.00
|3
|2007.11.01 01:46
|sell
|2
|0.10
|1.4457
|1.4667
|1.4447
|4
|2007.11.01 02:20
|sell
|3
|0.20
|1.4463
|1.4668
|1.4453
|5
|2007.11.01 03:51
|sell
|4
|0.40
|1.4468
|1.4668
|1.4458
|6
|2007.11.01 03:57
|close
|4
|0.40
|1.4464
|1.4668
|1.4458
|16.00
|10026.00
|7
|2007.11.01 03:57
|close
|3
|0.20
|1.4465
|1.4668
|1.4453
|-4.00
|10022.00
|8
|2007.11.01 03:57
|close
|2
|0.10
|1.4466
|1.4667
|1.4447
|-9.00
|10013.00
|9
|2007.11.01 18:00
|buy
|5
|0.10
|1.4441
|1.4231
|1.4451
|10
|2007.11.01 18:17
|t/p
|5
|0.10
|1.4451
|1.4231
|1.4451
|10.00
|10023.00
|11
|2007.11.01 18:17
|buy
|6
|0.10
|1.4453
|1.4243
|1.4463
|12
|2007.11.01 18:18
|buy
|7
|0.20
|1.4446
|1.4241
|1.4456
|13
|2007.11.01 18:26
|close
|7
|0.20
|1.4450
|1.4241
|1.4456
|8.00
|10031.00
|14
|2007.11.01 18:27
|close
|6
|0.10
|1.4451
|1.4243
|1.4463
|-2.00
|10029.00
|15
|2007.11.01 18:28
|buy
|8
|0.10
|1.4452
|1.4242
|1.4462
|16
|2007.11.01 18:40
|t/p
|8
|0.10
|1.4462
|1.4242
|1.4462
|10.00
|10039.00
|17
|2007.11.01 18:40
|buy
|9
|0.10
|1.4464
|1.4254
|1.4474
|18
|2007.11.01 18:52
|buy
|10
|0.20
|1.4458
|1.4253
|1.4468
|19
|2007.11.01 18:58
|close
|10
|0.20
|1.4461
|1.4253
|1.4468
|6.00
|10045.00
|20
|2007.11.01 18:58
|close
|9
|0.10
|1.4460
|1.4254
|1.4474
|-4.00
|10041.00
|21
|2007.11.01 18:58
|buy
|11
|0.10
|1.4463
|1.4253
|1.4473
|22
|2007.11.01 19:13
|buy
|12
|0.20
|1.4457
|1.4252
|1.4467
|23
|2007.11.01 19:28
|buy
|13
|0.40
|1.4451
|1.4251
|1.4461
|24
|2007.11.01 19:39
|buy
|14
|0.80
|1.4446
|1.4251
|1.4456
|25
|2007.11.01 19:54
|buy
|15
|1.60
|1.4439
|1.4249
|1.4449
|26
|2007.11.01 19:57
|buy
|16
|3.20
|1.4433
|1.4248
|1.4443
|27
|2007.11.01 20:28
|buy
|17
|5.76
|1.4427
|1.4247
|1.4437
|28
|2007.11.01 23:11
|close
|17
|5.76
|1.4434
|1.4247
|1.4437
|403.20
|10444.20
|29
|2007.11.01 23:11
|close
|16
|3.20
|1.4435
|1.4248
|1.4443
|64.00
|10508.20
|30
|2007.11.01 23:11
|close
|15
|1.60
|1.4434
|1.4249
|1.4449
|-80.00
|10428.20
|31
|2007.11.01 23:11
|close
|14
|0.80
|1.4435
|1.4251
|1.4456
|-88.00
|10340.20
|32
|2007.11.01 23:11
|close
|13
|0.40
|1.4436
|1.4251
|1.4461
|-60.00
|10280.20
|33
|2007.11.01 23:11
|close
|12
|0.20
|1.4435
|1.4252
|1.4467
|-44.00
|10236.20
|34
|2007.11.01 23:11
|close
|11
|0.10
|1.4436
|1.4253
|1.4473
|-27.00
|10209.20
|35
|2007.11.02 03:00
|buy
|18
|0.10
|1.4439
|1.4229
|1.4449
|36
|2007.11.02 04:42
|t/p
|18
|0.10
|1.4449
|1.4229
|1.4449
|10.00
|10219.20
|37
|2007.11.05 03:00
|sell
|19
|0.10
|1.4494
|1.4704
|1.4484
|38
|2007.11.05 03:09
|t/p
|19
|0.10
|1.4484
|1.4704
|1.4484
|10.00
|10229.20
|39
|2007.11.05 03:09
|sell
|20
|0.10
|1.4482
|1.4692
|1.4472
|40
|2007.11.05 03:19
|sell
|21
|0.20
|1.4487
|1.4692
|1.4477
|41
|2007.11.05 04:17
|sell
|22
|0.40
|1.4493
|1.4693
|1.4483
|42
|2007.11.05 04:28
|close
|22
|0.40
|1.4489
|1.4693
|1.4483
|16.00
|10245.20
|43
|2007.11.05 04:28
|close
|21
|0.20
|1.4490
|1.4692
|1.4477
|-6.00
|10239.20
|44
|2007.11.05 04:28
|close
|20
|0.10
|1.4489
|1.4692
|1.4472
|-7.00
|10232.20
|45
|2007.11.06 00:00
|buy
|23
|0.10
|1.4478
|1.4268
|1.4488
|46
|2007.11.06 01:37
|buy
|24
|0.20
|1.4472
|1.4267
|1.4482
|47
|2007.11.06 01:56
|close
|24
|0.20
|1.4475
|1.4267
|1.4482
|6.00
|10238.20
|48
|2007.11.06 01:57
|close
|23
|0.10
|1.4474
|1.4268
|1.4488
|-4.00
|10234.20
|49
|2007.11.06 22:01
|sell
|25
|0.10
|1.4556
|1.4766
|1.4546
|50
|2007.11.06 22:11
|sell
|26
|0.20
|1.4562
|1.4767
|1.4552
|51
|2007.11.06 22:50
|sell
|27
|0.40
|1.4567
|1.4767
|1.4557
|52
|2007.11.06 23:09
|close
|27
|0.40
|1.4563
|1.4767
|1.4557
|16.00
|10250.20
|53
|2007.11.06 23:10
|close
|26
|0.20
|1.4564
|1.4767
|1.4552
|-4.00
|10246.20
|54
|2007.11.06 23:11
|close
|25
|0.10
|1.4563
|1.4766
|1.4546
|-7.00
|10239.20
|55
|2007.11.08 22:01
|sell
|28
|0.10
|1.4677
|1.4887
|1.4667
|56
|2007.11.09 00:03
|sell
|29
|0.20
|1.4684
|1.4889
|1.4674
|57
|2007.11.09 00:16
|sell
|30
|0.40
|1.4689
|1.4889
|1.4679
|58
|2007.11.09 00:26
|sell
|31
|0.80
|1.4695
|1.4890
|1.4685
|59
|2007.11.09 01:09
|sell
|32
|1.60
|1.4701
|1.4891
|1.4691
|60
|2007.11.09 01:10
|sell
|33
|3.20
|1.4707
|1.4892
|1.4697
|61
|2007.11.09 01:11
|sell
|34
|5.76
|1.4712
|1.4892
|1.4702
|62
|2007.11.09 01:55
|close
|34
|5.76
|1.4706
|1.4892
|1.4702
|345.60
|10584.80
|63
|2007.11.09 01:55
|close
|33
|3.20
|1.4707
|1.4892
|1.4697
|0.00
|10584.80
|64
|2007.11.09 01:55
|close
|32
|1.60
|1.4708
|1.4891
|1.4691
|-112.00
|10472.80
|65
|2007.11.09 01:55
|close
|31
|0.80
|1.4707
|1.4890
|1.4685
|-96.00
|10376.80
|66
|2007.11.09 01:55
|close
|30
|0.40
|1.4708
|1.4889
|1.4679
|-76.00
|10300.80
|67
|2007.11.09 01:55
|close
|29
|0.20
|1.4707
|1.4889
|1.4674
|-46.00
|10254.80
|68
|2007.11.09 01:55
|close
|28
|0.10
|1.4709
|1.4887
|1.4667
|-31.72
|10223.08
|69
|2007.11.09 09:00
|sell
|35
|0.10
|1.4697
|1.4907
|1.4687
|70
|2007.11.09 09:11
|sell
|36
|0.20
|1.4703
|1.4908
|1.4693
|71
|2007.11.09 09:11
|sell
|37
|0.40
|1.4708
|1.4908
|1.4698
|72
|2007.11.09 09:20
|close
|37
|0.40
|1.4704
|1.4908
|1.4698
|16.00
|10239.08
|73
|2007.11.09 09:20
|close
|36
|0.20
|1.4705
|1.4908
|1.4693
|-4.00
|10235.08
|74
|2007.11.09 09:20
|close
|35
|0.10
|1.4706
|1.4907
|1.4687
|-9.00
|10226.08
|75
|2007.11.09 09:20
|sell
|38
|0.10
|1.4702
|1.4912
|1.4692
|76
|2007.11.09 09:33
|sell
|39
|0.20
|1.4709
|1.4914
|1.4699
|77
|2007.11.09 09:33
|sell
|40
|0.40
|1.4715
|1.4915
|1.4705
|78
|2007.11.09 09:40
|close
|40
|0.40
|1.4711
|1.4915
|1.4705
|16.00
|10242.08
|79
|2007.11.09 09:40
|close
|39
|0.20
|1.4712
|1.4914
|1.4699
|-6.00
|10236.08
|80
|2007.11.09 09:40
|close
|38
|0.10
|1.4711
|1.4912
|1.4692
|-9.00
|10227.08
|81
|2007.11.09 09:40
|sell
|41
|0.10
|1.4710
|1.4920
|1.4700
|82
|2007.11.09 09:44
|sell
|42
|0.20
|1.4716
|1.4921
|1.4706
|83
|2007.11.09 09:45
|sell
|43
|0.40
|1.4722
|1.4922
|1.4712
|84
|2007.11.09 09:49
|close
|43
|0.40
|1.4718
|1.4922
|1.4712
|16.00
|10243.08
|85
|2007.11.09 09:49
|close
|42
|0.20
|1.4719
|1.4921
|1.4706
|-6.00
|10237.08
|86
|2007.11.09 09:49
|close
|41
|0.10
|1.4718
|1.4920
|1.4700
|-8.00
|10229.08
|87
|2007.11.09 09:49
|sell
|44
|0.10
|1.4717
|1.4927
|1.4707
|88
|2007.11.09 09:50
|sell
|45
|0.20
|1.4723
|1.4928
|1.4713
|89
|2007.11.09 09:53
|close
|45
|0.20
|1.4720
|1.4928
|1.4713
|6.00
|10235.08
|90
|2007.11.09 09:53
|close
|44
|0.10
|1.4721
|1.4927
|1.4707
|-4.00
|10231.08
|91
|2007.11.09 09:53
|sell
|46
|0.10
|1.4718
|1.4928
|1.4708
|92
|2007.11.09 10:09
|sell
|47
|0.20
|1.4724
|1.4929
|1.4714
|93
|2007.11.09 10:10
|sell
|48
|0.40
|1.4731
|1.4931
|1.4721
|94
|2007.11.09 10:10
|close
|48
|0.40
|1.4727
|1.4931
|1.4721
|16.00
|10247.08
|95
|2007.11.09 10:11
|close
|47
|0.20
|1.4735
|1.4929
|1.4714
|-22.00
|10225.08
|96
|2007.11.09 10:11
|close
|46
|0.10
|1.4734
|1.4928
|1.4708
|-16.00
|10209.08
|97
|2007.11.12 23:00
|buy
|49
|0.10
|1.4533
|1.4323
|1.4543
|98
|2007.11.12 23:13
|buy
|50
|0.20
|1.4528
|1.4323
|1.4538
|99
|2007.11.12 23:53
|buy
|51
|0.40
|1.4522
|1.4322
|1.4532
|100
|2007.11.13 00:15
|close
|51
|0.40
|1.4526
|1.4322
|1.4532
|14.60
|10223.68
|101
|2007.11.13 00:15
|close
|50
|0.20
|1.4525
|1.4323
|1.4538
|-6.70
|10216.98
|102
|2007.11.13 00:15
|close
|49
|0.10
|1.4526
|1.4323
|1.4543
|-7.35
|10209.63
|103
|2007.11.15 09:00
|sell
|52
|0.10
|1.4653
|1.4863
|1.4643
|104
|2007.11.15 09:16
|t/p
|52
|0.10
|1.4643
|1.4863
|1.4643
|10.00
|10219.63
|105
|2007.11.15 09:16
|sell
|53
|0.10
|1.4639
|1.4849
|1.4629
|106
|2007.11.15 09:24
|t/p
|53
|0.10
|1.4629
|1.4849
|1.4629
|10.00
|10229.63
|107
|2007.11.15 09:24
|sell
|54
|0.10
|1.4627
|1.4837
|1.4617
|108
|2007.11.15 09:24
|sell
|55
|0.20
|1.4632
|1.4837
|1.4622
|109
|2007.11.15 09:26
|sell
|56
|0.40
|1.4638
|1.4838
|1.4628
|110
|2007.11.15 09:35
|sell
|57
|0.80
|1.4644
|1.4839
|1.4634
|111
|2007.11.15 09:36
|sell
|58
|1.60
|1.4649
|1.4839
|1.4639
|112
|2007.11.15 09:55
|close
|58
|1.60
|1.4644
|1.4839
|1.4639
|80.00
|10309.63
|113
|2007.11.15 09:55
|close
|57
|0.80
|1.4643
|1.4839
|1.4634
|8.00
|10317.63
|114
|2007.11.15 09:55
|close
|56
|0.40
|1.4645
|1.4838
|1.4628
|-28.00
|10289.63
|115
|2007.11.15 09:55
|close
|55
|0.20
|1.4644
|1.4837
|1.4622
|-24.00
|10265.63
|116
|2007.11.15 09:55
|close
|54
|0.10
|1.4646
|1.4837
|1.4617
|-19.00
|10246.63
|117
|2007.11.15 09:55
|sell
|59
|0.10
|1.4645
|1.4855
|1.4635
|118
|2007.11.15 09:58
|sell
|60
|0.20
|1.4650
|1.4855
|1.4640
|119
|2007.11.15 10:00
|close
|60
|0.20
|1.4648
|1.4855
|1.4640
|4.00
|10250.63
|120
|2007.11.15 10:00
|close
|59
|0.10
|1.4647
|1.4855
|1.4635
|-2.00
|10248.63
|121
|2007.11.16 01:00
|buy
|61
|0.10
|1.4627
|1.4417
|1.4637
|122
|2007.11.16 01:45
|buy
|62
|0.20
|1.4621
|1.4416
|1.4631
|123
|2007.11.16 01:48
|buy
|63
|0.40
|1.4615
|1.4415
|1.4625
|124
|2007.11.16 01:51
|close
|63
|0.40
|1.4619
|1.4415
|1.4625
|16.00
|10264.63
|125
|2007.11.16 01:51
|close
|62
|0.20
|1.4620
|1.4416
|1.4631
|-2.00
|10262.63
|126
|2007.11.16 01:51
|close
|61
|0.10
|1.4619
|1.4417
|1.4637
|-8.00
|10254.63
|127
|2007.11.16 01:51
|buy
|64
|0.10
|1.4622
|1.4412
|1.4632
|128
|2007.11.16 01:54
|buy
|65
|0.20
|1.4616
|1.4411
|1.4626
|129
|2007.11.16 02:05
|close
|65
|0.20
|1.4619
|1.4411
|1.4626
|6.00
|10260.63
|130
|2007.11.16 02:05
|close
|64
|0.10
|1.4620
|1.4412
|1.4632
|-2.00
|10258.63
|131
|2007.11.19 08:00
|sell
|66
|0.10
|1.4646
|1.4856
|1.4636
|132
|2007.11.19 08:06
|t/p
|66
|0.10
|1.4636
|1.4856
|1.4636
|10.00
|10268.63
|133
|2007.11.19 08:06
|sell
|67
|0.10
|1.4634
|1.4844
|1.4624
|134
|2007.11.19 08:09
|t/p
|67
|0.10
|1.4624
|1.4844
|1.4624
|10.00
|10278.63
|135
|2007.11.19 08:09
|sell
|68
|0.10
|1.4622
|1.4832
|1.4612
|136
|2007.11.19 08:20
|sell
|69
|0.20
|1.4628
|1.4833
|1.4618
|137
|2007.11.19 08:39
|sell
|70
|0.40
|1.4635
|1.4835
|1.4625
|138
|2007.11.19 08:41
|sell
|71
|0.80
|1.4641
|1.4836
|1.4631
|139
|2007.11.19 08:49
|sell
|72
|1.60
|1.4647
|1.4837
|1.4637
|140
|2007.11.19 08:55
|close
|72
|1.60
|1.4641
|1.4837
|1.4637
|96.00
|10374.63
|141
|2007.11.19 08:55
|close
|71
|0.80
|1.4642
|1.4836
|1.4631
|-8.00
|10366.63
|142
|2007.11.19 08:55
|close
|70
|0.40
|1.4641
|1.4835
|1.4625
|-24.00
|10342.63
|143
|2007.11.19 08:55
|close
|69
|0.20
|1.4642
|1.4833
|1.4618
|-28.00
|10314.63
|144
|2007.11.19 08:55
|close
|68
|0.10
|1.4643
|1.4832
|1.4612
|-21.00
|10293.63
|145
|2007.11.19 08:55
|sell
|73
|0.10
|1.4642
|1.4852
|1.4632
|146
|2007.11.19 09:14
|t/p
|73
|0.10
|1.4632
|1.4852
|1.4632
|10.00
|10303.63
|147
|2007.11.20 02:00
|sell
|74
|0.10
|1.4642
|1.4852
|1.4632
|148
|2007.11.20 03:33
|sell
|75
|0.20
|1.4648
|1.4853
|1.4638
|149
|2007.11.20 03:38
|close
|75
|0.20
|1.4645
|1.4853
|1.4638
|6.00
|10309.63
|150
|2007.11.20 03:38
|close
|74
|0.10
|1.4646
|1.4852
|1.4632
|-4.00
|10305.63
|151
|2007.11.21 02:00
|sell
|76
|0.10
|1.4819
|1.5029
|1.4809
|152
|2007.11.21 03:15
|sell
|77
|0.20
|1.4825
|1.5030
|1.4815
|153
|2007.11.21 03:43
|sell
|78
|0.40
|1.4830
|1.5030
|1.4820
|154
|2007.11.21 04:25
|sell
|79
|0.80
|1.4836
|1.5031
|1.4826
|155
|2007.11.21 04:50
|close
|79
|0.80
|1.4830
|1.5031
|1.4826
|48.00
|10353.63
|156
|2007.11.21 04:50
|close
|78
|0.40
|1.4831
|1.5030
|1.4820
|-4.00
|10349.63
|157
|2007.11.21 04:50
|close
|77
|0.20
|1.4830
|1.5030
|1.4815
|-10.00
|10339.63
|158
|2007.11.21 04:50
|close
|76
|0.10
|1.4831
|1.5029
|1.4809
|-12.00
|10327.63
|159
|2007.11.22 02:00
|sell
|80
|0.10
|1.4857
|1.5067
|1.4847
|160
|2007.11.22 02:05
|sell
|81
|0.20
|1.4863
|1.5068
|1.4853
|161
|2007.11.22 02:16
|sell
|82
|0.40
|1.4869
|1.5069
|1.4859
|162
|2007.11.22 03:58
|close
|82
|0.40
|1.4865
|1.5069
|1.4859
|16.00
|10343.63
|163
|2007.11.22 03:59
|close
|81
|0.20
|1.4866
|1.5068
|1.4853
|-6.00
|10337.63
|164
|2007.11.22 03:59
|close
|80
|0.10
|1.4867
|1.5067
|1.4847
|-10.00
|10327.63
|165
|2007.11.22 04:00
|sell
|83
|0.10
|1.4864
|1.5074
|1.4854
|166
|2007.11.22 04:12
|sell
|84
|0.20
|1.4869
|1.5074
|1.4859
|167
|2007.11.22 04:18
|close
|84
|0.20
|1.4867
|1.5074
|1.4859
|4.00
|10331.63
|168
|2007.11.22 04:18
|close
|83
|0.10
|1.4868
|1.5074
|1.4854
|-4.00
|10327.63
|169
|2007.11.22 04:19
|sell
|85
|0.10
|1.4867
|1.5077
|1.4857
|170
|2007.11.22 05:22
|t/p
|85
|0.10
|1.4857
|1.5077
|1.4857
|10.00
|10337.63
|171
|2007.11.23 10:00
|sell
|86
|0.10
|1.4820
|1.5030
|1.4810
|172
|2007.11.23 10:11
|sell
|87
|0.20
|1.4827
|1.5032
|1.4817
|173
|2007.11.23 10:11
|close
|87
|0.20
|1.4823
|1.5032
|1.4817
|8.00
|10345.63
|174
|2007.11.23 10:11
|close
|86
|0.10
|1.4824
|1.5030
|1.4810
|-4.00
|10341.63
|175
|2007.11.23 10:11
|sell
|88
|0.10
|1.4821
|1.5031
|1.4811
|176
|2007.11.23 10:19
|t/p
|88
|0.10
|1.4811
|1.5031
|1.4811
|10.00
|10351.63
|177
|2007.11.23 10:19
|sell
|89
|0.10
|1.4809
|1.5019
|1.4799
|178
|2007.11.23 10:23
|t/p
|89
|0.10
|1.4799
|1.5019
|1.4799
|10.00
|10361.63
|179
|2007.11.23 10:23
|sell
|90
|0.10
|1.4797
|1.5007
|1.4787
|180
|2007.11.23 10:26
|t/p
|90
|0.10
|1.4787
|1.5007
|1.4787
|10.00
|10371.63
|181
|2007.11.23 10:26
|sell
|91
|0.10
|1.4784
|1.4994
|1.4774
|182
|2007.11.23 10:27
|sell
|92
|0.20
|1.4789
|1.4994
|1.4779
|183
|2007.11.23 10:31
|sell
|93
|0.40
|1.4795
|1.4995
|1.4785
|184
|2007.11.23 10:33
|sell
|94
|0.80
|1.4801
|1.4996
|1.4791
|185
|2007.11.23 10:35
|close
|94
|0.80
|1.4796
|1.4996
|1.4791
|40.00
|10411.63
|186
|2007.11.23 10:35
|close
|93
|0.40
|1.4794
|1.4995
|1.4785
|4.00
|10415.63
|187
|2007.11.23 10:35
|close
|92
|0.20
|1.4795
|1.4994
|1.4779
|-12.00
|10403.63
|188
|2007.11.23 10:35
|close
|91
|0.10
|1.4794
|1.4994
|1.4774
|-10.00
|10393.63
|189
|2007.11.23 10:35
|sell
|95
|0.10
|1.4793
|1.5003
|1.4783
|190
|2007.11.23 10:39
|sell
|96
|0.20
|1.4800
|1.5005
|1.4790
|191
|2007.11.23 10:46
|close
|96
|0.20
|1.4797
|1.5005
|1.4790
|6.00
|10399.63
|192
|2007.11.23 10:46
|close
|95
|0.10
|1.4798
|1.5003
|1.4783
|-5.00
|10394.63
|193
|2007.11.23 10:46
|sell
|97
|0.10
|1.4795
|1.5005
|1.4785
|194
|2007.11.23 10:46
|sell
|98
|0.20
|1.4801
|1.5006
|1.4791
|195
|2007.11.23 10:48
|close
|98
|0.20
|1.4798
|1.5006
|1.4791
|6.00
|10400.63
|196
|2007.11.23 10:48
|close
|97
|0.10
|1.4799
|1.5005
|1.4785
|-4.00
|10396.63
|197
|2007.11.23 10:48
|sell
|99
|0.10
|1.4798
|1.5008
|1.4788
|198
|2007.11.23 10:52
|t/p
|99
|0.10
|1.4788
|1.5008
|1.4788
|10.00
|10406.63
|199
|2007.11.23 10:52
|sell
|100
|0.10
|1.4786
|1.4996
|1.4776
|200
|2007.11.23 10:54
|sell
|101
|0.20
|1.4791
|1.4996
|1.4781
|201
|2007.11.23 10:57
|close
|101
|0.20
|1.4789
|1.4996
|1.4781
|4.00
|10410.63
|202
|2007.11.23 10:57
|close
|100
|0.10
|1.4788
|1.4996
|1.4776
|-2.00
|10408.63
|203
|2007.11.23 10:57
|sell
|102
|0.10
|1.4787
|1.4997
|1.4777
|204
|2007.11.23 11:00
|sell
|103
|0.20
|1.4792
|1.4997
|1.4782
|205
|2007.11.23 11:01
|close
|103
|0.20
|1.4790
|1.4997
|1.4782
|4.00
|10412.63
|206
|2007.11.23 11:01
|close
|102
|0.10
|1.4789
|1.4997
|1.4777
|-2.00
|10410.63
|207
|2007.11.25 23:00
|buy
|104
|0.10
|1.4828
|1.4618
|1.4838
|208
|2007.11.25 23:46
|t/p
|104
|0.10
|1.4838
|1.4618
|1.4838
|10.00
|10420.63
|209
|2007.11.25 23:46
|buy
|105
|0.10
|1.4840
|1.4630
|1.4850
|210
|2007.11.26 00:54
|buy
|106
|0.20
|1.4834
|1.4629
|1.4844
|211
|2007.11.26 01:01
|buy
|107
|0.40
|1.4829
|1.4629
|1.4839
|212
|2007.11.26 01:26
|close
|107
|0.40
|1.4833
|1.4629
|1.4839
|16.00
|10436.63
|213
|2007.11.26 01:26
|close
|106
|0.20
|1.4832
|1.4629
|1.4844
|-4.00
|10432.63
|214
|2007.11.26 01:26
|close
|105
|0.10
|1.4834
|1.4630
|1.4850
|-6.35
|10426.28
|215
|2007.11.26 08:00
|buy
|108
|0.10
|1.4861
|1.4651
|1.4871
|216
|2007.11.26 08:01
|buy
|109
|0.20
|1.4855
|1.4650
|1.4865
|217
|2007.11.26 08:08
|buy
|110
|0.40
|1.4850
|1.4650
|1.4860
|218
|2007.11.26 08:13
|buy
|111
|0.80
|1.4844
|1.4649
|1.4854
|219
|2007.11.26 08:28
|close
|111
|0.80
|1.4849
|1.4649
|1.4854
|40.00
|10466.28
|220
|2007.11.26 08:28
|close
|110
|0.40
|1.4851
|1.4650
|1.4860
|4.00
|10470.28
|221
|2007.11.26 08:28
|close
|109
|0.20
|1.4850
|1.4650
|1.4865
|-10.00
|10460.28
|222
|2007.11.26 08:28
|close
|108
|0.10
|1.4852
|1.4651
|1.4871
|-9.00
|10451.28
|223
|2007.11.26 08:28
|buy
|112
|0.10
|1.4853
|1.4643
|1.4863
|224
|2007.11.26 08:47
|t/p
|112
|0.10
|1.4863
|1.4643
|1.4863
|10.00
|10461.28
|225
|2007.11.26 08:47
|buy
|113
|0.10
|1.4865
|1.4655
|1.4875
|226
|2007.11.26 08:57
|buy
|114
|0.20
|1.4859
|1.4654
|1.4869
|227
|2007.11.26 09:05
|close
|114
|0.20
|1.4862
|1.4654
|1.4869
|6.00
|10467.28
|228
|2007.11.26 09:06
|close
|113
|0.10
|1.4861
|1.4655
|1.4875
|-4.00
|10463.28
|229
|2007.11.27 06:00
|sell
|115
|0.10
|1.4856
|1.5066
|1.4846
|230
|2007.11.27 06:12
|t/p
|115
|0.10
|1.4846
|1.5066
|1.4846
|10.00
|10473.28
|231
|2007.11.27 06:12
|sell
|116
|0.10
|1.4844
|1.5054
|1.4834
|232
|2007.11.27 06:15
|sell
|117
|0.20
|1.4849
|1.5054
|1.4839
|233
|2007.11.27 06:29
|sell
|118
|0.40
|1.4856
|1.5056
|1.4846
|234
|2007.11.27 06:33
|sell
|119
|0.80
|1.4862
|1.5057
|1.4852
|235
|2007.11.27 06:43
|close
|119
|0.80
|1.4857
|1.5057
|1.4852
|40.00
|10513.28
|236
|2007.11.27 06:43
|close
|118
|0.40
|1.4858
|1.5056
|1.4846
|-8.00
|10505.28
|237
|2007.11.27 06:43
|close
|117
|0.20
|1.4857
|1.5054
|1.4839
|-16.00
|10489.28
|238
|2007.11.27 06:43
|close
|116
|0.10
|1.4855
|1.5054
|1.4834
|-11.00
|10478.28
|239
|2007.11.27 06:43
|sell
|120
|0.10
|1.4852
|1.5062
|1.4842
|240
|2007.11.27 06:50
|sell
|121
|0.20
|1.4858
|1.5063
|1.4848
|241
|2007.11.27 06:58
|sell
|122
|0.40
|1.4864
|1.5064
|1.4854
|242
|2007.11.27 07:01
|close
|122
|0.40
|1.4860
|1.5064
|1.4854
|16.00
|10494.28
|243
|2007.11.27 07:02
|close
|121
|0.20
|1.4859
|1.5063
|1.4848
|-2.00
|10492.28
|244
|2007.11.27 07:02
|close
|120
|0.10
|1.4860
|1.5062
|1.4842
|-8.00
|10484.28
|245
|2007.11.29 07:00
|sell
|123
|0.10
|1.4804
|1.5014
|1.4794
|246
|2007.11.29 07:04
|sell
|124
|0.20
|1.4809
|1.5014
|1.4799
|247
|2007.11.29 07:09
|close
|124
|0.20
|1.4807
|1.5014
|1.4799
|4.00
|10488.28
|248
|2007.11.29 07:09
|close
|123
|0.10
|1.4808
|1.5014
|1.4794
|-4.00
|10484.28
|249
|2007.11.29 07:09
|sell
|125
|0.10
|1.4805
|1.5015
|1.4795
|250
|2007.11.29 07:23
|sell
|126
|0.20
|1.4811
|1.5016
|1.4801
|251
|2007.11.29 07:29
|close
|126
|0.20
|1.4808
|1.5016
|1.4801
|6.00
|10490.28
|252
|2007.11.29 07:29
|close
|125
|0.10
|1.4807
|1.5015
|1.4795
|-2.00
|10488.28
|253
|2007.11.29 07:29
|sell
|127
|0.10
|1.4806
|1.5016
|1.4796
|254
|2007.11.29 07:30
|sell
|128
|0.20
|1.4811
|1.5016
|1.4801
|255
|2007.11.29 07:34
|sell
|129
|0.40
|1.4817
|1.5017
|1.4807
|256
|2007.11.29 07:35
|sell
|130
|0.80
|1.4823
|1.5018
|1.4813
|257
|2007.11.29 07:40
|close
|130
|0.80
|1.4817
|1.5018
|1.4813
|48.00
|10536.28
|258
|2007.11.29 07:40
|close
|129
|0.40
|1.4818
|1.5017
|1.4807
|-4.00
|10532.28
|259
|2007.11.29 07:41
|close
|128
|0.20
|1.4817
|1.5016
|1.4801
|-12.00
|10520.28
|260
|2007.11.29 07:41
|close
|127
|0.10
|1.4818
|1.5016
|1.4796
|-12.00
|10508.28
|261
|2007.11.29 07:41
|sell
|131
|0.11
|1.4815
|1.5025
|1.4805
|262
|2007.11.29 07:46
|sell
|132
|0.20
|1.4822
|1.5027
|1.4812
|263
|2007.11.29 07:47
|sell
|133
|0.40
|1.4829
|1.5029
|1.4819
|264
|2007.11.29 07:47
|sell
|134
|0.80
|1.4835
|1.5030
|1.4825
|265
|2007.11.29 07:49
|close
|134
|0.80
|1.4830
|1.5030
|1.4825
|40.00
|10548.28
|266
|2007.11.29 07:49
|close
|133
|0.40
|1.4829
|1.5029
|1.4819
|0.00
|10548.28
|267
|2007.11.29 07:49
|close
|132
|0.20
|1.4828
|1.5027
|1.4812
|-12.00
|10536.28
|268
|2007.11.29 07:50
|close
|131
|0.11
|1.4829
|1.5025
|1.4805
|-15.40
|10520.88
|269
|2007.11.29 07:50
|sell
|135
|0.11
|1.4826
|1.5036
|1.4816
|270
|2007.11.29 07:57
|t/p
|135
|0.11
|1.4816
|1.5036
|1.4816
|11.00
|10531.88
|271
|2007.11.29 07:57
|sell
|136
|0.11
|1.4814
|1.5024
|1.4804
|272
|2007.11.29 08:02
|t/p
|136
|0.11
|1.4804
|1.5024
|1.4804
|11.00
|10542.88
|273
|2007.11.29 19:00
|buy
|137
|0.11
|1.4761
|1.4551
|1.4771
|274
|2007.11.29 19:34
|buy
|138
|0.22
|1.4755
|1.4550
|1.4765
|275
|2007.11.29 20:39
|buy
|139
|0.44
|1.4749
|1.4549
|1.4759
|276
|2007.11.29 20:48
|buy
|140
|0.80
|1.4742
|1.4547
|1.4752
|277
|2007.11.29 22:28
|close
|140
|0.80
|1.4749
|1.4547
|1.4752
|56.00
|10598.88
|278
|2007.11.29 22:28
|close
|139
|0.44
|1.4748
|1.4549
|1.4759
|-4.40
|10594.48
|279
|2007.11.29 22:28
|close
|138
|0.22
|1.4749
|1.4550
|1.4765
|-13.20
|10581.28
|280
|2007.11.29 22:28
|close
|137
|0.11
|1.4748
|1.4551
|1.4771
|-14.30
|10566.98
|281
|2007.12.03 06:00
|buy
|141
|0.11
|1.4666
|1.4456
|1.4676
|282
|2007.12.03 06:43
|t/p
|141
|0.11
|1.4676
|1.4456
|1.4676
|11.00
|10577.98
|283
|2007.12.03 06:43
|buy
|142
|0.11
|1.4678
|1.4468
|1.4688
|284
|2007.12.03 07:11
|t/p
|142
|0.11
|1.4688
|1.4468
|1.4688
|11.00
|10588.98
|285
|2007.12.05 01:00
|sell
|143
|0.11
|1.4749
|1.4959
|1.4739
|286
|2007.12.05 01:09
|sell
|144
|0.22
|1.4755
|1.4960
|1.4745
|287
|2007.12.05 02:13
|sell
|145
|0.44
|1.4761
|1.4961
|1.4751
|288
|2007.12.05 02:17
|close
|145
|0.44
|1.4756
|1.4961
|1.4751
|22.00
|10610.98
|289
|2007.12.05 02:17
|close
|144
|0.22
|1.4757
|1.4960
|1.4745
|-4.40
|10606.58
|290
|2007.12.05 02:18
|close
|143
|0.11
|1.4756
|1.4959
|1.4739
|-7.70
|10598.88
|291
|2007.12.06 05:01
|buy
|146
|0.11
|1.4618
|1.4408
|1.4628
|292
|2007.12.06 05:13
|buy
|147
|0.22
|1.4612
|1.4407
|1.4622
|293
|2007.12.06 05:20
|buy
|148
|0.44
|1.4607
|1.4407
|1.4617
|294
|2007.12.06 05:44
|buy
|149
|0.88
|1.4601
|1.4406
|1.4611
|295
|2007.12.06 05:56
|close
|149
|0.88
|1.4606
|1.4406
|1.4611
|44.00
|10642.88
|296
|2007.12.06 05:56
|close
|148
|0.44
|1.4604
|1.4407
|1.4617
|-13.20
|10629.68
|297
|2007.12.06 05:56
|close
|147
|0.22
|1.4605
|1.4407
|1.4622
|-15.40
|10614.28
|298
|2007.12.06 05:57
|close
|146
|0.11
|1.4606
|1.4408
|1.4628
|-13.20
|10601.08
|299
|2007.12.06 05:57
|buy
|150
|0.11
|1.4609
|1.4399
|1.4619
|300
|2007.12.06 06:36
|buy
|151
|0.22
|1.4603
|1.4398
|1.4613
|301
|2007.12.06 06:38
|buy
|152
|0.44
|1.4597
|1.4397
|1.4607
|302
|2007.12.06 06:39
|close
|152
|0.44
|1.4601
|1.4397
|1.4607
|17.60
|10618.68
|303
|2007.12.06 06:39
|close
|151
|0.22
|1.4600
|1.4398
|1.4613
|-6.60
|10612.08
|304
|2007.12.06 06:39
|close
|150
|0.11
|1.4601
|1.4399
|1.4619
|-8.80
|10603.28
|305
|2007.12.07 05:00
|sell
|153
|0.11
|1.4607
|1.4817
|1.4597
|306
|2007.12.07 05:51
|sell
|154
|0.22
|1.4613
|1.4818
|1.4603
|307
|2007.12.07 06:08
|close
|154
|0.22
|1.4610
|1.4818
|1.4603
|6.60
|10609.88
|308
|2007.12.07 06:08
|close
|153
|0.11
|1.4611
|1.4817
|1.4597
|-4.40
|10605.48