Strategy Tester Report
10p3v0.02
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.12.07 20:00 (2007.11.01 - 2007.12.08)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=2; Pips=5; OrderstoProtect=2; Money_management=true; AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test1625Ticks modelled220341Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors3
Initial deposit10000.00
Total net profit605.48Gross profit1911.60Gross loss-1306.12
Profit factor1.46Expected payoff3.93
Absolute drawdown3671.72Maximal drawdown3913.92 (38.21%)Relative drawdown38.21% (3913.92)
Total trades154Short positions (won %)106 (46.23%)Long positions (won %)48 (45.83%)
Profit trades (% of total)71 (46.10%)Loss trades (% of total)83 (53.90%)
Largestprofit trade403.20loss trade-112.00
Averageprofit trade26.92loss trade-15.74
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (74.00)consecutive losses (loss in money)5 (-361.72)
Maximalconsecutive profit (count of wins)467.20 (2)consecutive loss (count of losses)-361.72 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.01 01:00sell10.101.44691.46791.4459
22007.11.01 01:46t/p10.101.44591.46791.445910.0010010.00
32007.11.01 01:46sell20.101.44571.46671.4447
42007.11.01 02:20sell30.201.44631.46681.4453
52007.11.01 03:51sell40.401.44681.46681.4458
62007.11.01 03:57close40.401.44641.46681.445816.0010026.00
72007.11.01 03:57close30.201.44651.46681.4453-4.0010022.00
82007.11.01 03:57close20.101.44661.46671.4447-9.0010013.00
92007.11.01 18:00buy50.101.44411.42311.4451
102007.11.01 18:17t/p50.101.44511.42311.445110.0010023.00
112007.11.01 18:17buy60.101.44531.42431.4463
122007.11.01 18:18buy70.201.44461.42411.4456
132007.11.01 18:26close70.201.44501.42411.44568.0010031.00
142007.11.01 18:27close60.101.44511.42431.4463-2.0010029.00
152007.11.01 18:28buy80.101.44521.42421.4462
162007.11.01 18:40t/p80.101.44621.42421.446210.0010039.00
172007.11.01 18:40buy90.101.44641.42541.4474
182007.11.01 18:52buy100.201.44581.42531.4468
192007.11.01 18:58close100.201.44611.42531.44686.0010045.00
202007.11.01 18:58close90.101.44601.42541.4474-4.0010041.00
212007.11.01 18:58buy110.101.44631.42531.4473
222007.11.01 19:13buy120.201.44571.42521.4467
232007.11.01 19:28buy130.401.44511.42511.4461
242007.11.01 19:39buy140.801.44461.42511.4456
252007.11.01 19:54buy151.601.44391.42491.4449
262007.11.01 19:57buy163.201.44331.42481.4443
272007.11.01 20:28buy175.761.44271.42471.4437
282007.11.01 23:11close175.761.44341.42471.4437403.2010444.20
292007.11.01 23:11close163.201.44351.42481.444364.0010508.20
302007.11.01 23:11close151.601.44341.42491.4449-80.0010428.20
312007.11.01 23:11close140.801.44351.42511.4456-88.0010340.20
322007.11.01 23:11close130.401.44361.42511.4461-60.0010280.20
332007.11.01 23:11close120.201.44351.42521.4467-44.0010236.20
342007.11.01 23:11close110.101.44361.42531.4473-27.0010209.20
352007.11.02 03:00buy180.101.44391.42291.4449
362007.11.02 04:42t/p180.101.44491.42291.444910.0010219.20
372007.11.05 03:00sell190.101.44941.47041.4484
382007.11.05 03:09t/p190.101.44841.47041.448410.0010229.20
392007.11.05 03:09sell200.101.44821.46921.4472
402007.11.05 03:19sell210.201.44871.46921.4477
412007.11.05 04:17sell220.401.44931.46931.4483
422007.11.05 04:28close220.401.44891.46931.448316.0010245.20
432007.11.05 04:28close210.201.44901.46921.4477-6.0010239.20
442007.11.05 04:28close200.101.44891.46921.4472-7.0010232.20
452007.11.06 00:00buy230.101.44781.42681.4488
462007.11.06 01:37buy240.201.44721.42671.4482
472007.11.06 01:56close240.201.44751.42671.44826.0010238.20
482007.11.06 01:57close230.101.44741.42681.4488-4.0010234.20
492007.11.06 22:01sell250.101.45561.47661.4546
502007.11.06 22:11sell260.201.45621.47671.4552
512007.11.06 22:50sell270.401.45671.47671.4557
522007.11.06 23:09close270.401.45631.47671.455716.0010250.20
532007.11.06 23:10close260.201.45641.47671.4552-4.0010246.20
542007.11.06 23:11close250.101.45631.47661.4546-7.0010239.20
552007.11.08 22:01sell280.101.46771.48871.4667
562007.11.09 00:03sell290.201.46841.48891.4674
572007.11.09 00:16sell300.401.46891.48891.4679
582007.11.09 00:26sell310.801.46951.48901.4685
592007.11.09 01:09sell321.601.47011.48911.4691
602007.11.09 01:10sell333.201.47071.48921.4697
612007.11.09 01:11sell345.761.47121.48921.4702
622007.11.09 01:55close345.761.47061.48921.4702345.6010584.80
632007.11.09 01:55close333.201.47071.48921.46970.0010584.80
642007.11.09 01:55close321.601.47081.48911.4691-112.0010472.80
652007.11.09 01:55close310.801.47071.48901.4685-96.0010376.80
662007.11.09 01:55close300.401.47081.48891.4679-76.0010300.80
672007.11.09 01:55close290.201.47071.48891.4674-46.0010254.80
682007.11.09 01:55close280.101.47091.48871.4667-31.7210223.08
692007.11.09 09:00sell350.101.46971.49071.4687
702007.11.09 09:11sell360.201.47031.49081.4693
712007.11.09 09:11sell370.401.47081.49081.4698
722007.11.09 09:20close370.401.47041.49081.469816.0010239.08
732007.11.09 09:20close360.201.47051.49081.4693-4.0010235.08
742007.11.09 09:20close350.101.47061.49071.4687-9.0010226.08
752007.11.09 09:20sell380.101.47021.49121.4692
762007.11.09 09:33sell390.201.47091.49141.4699
772007.11.09 09:33sell400.401.47151.49151.4705
782007.11.09 09:40close400.401.47111.49151.470516.0010242.08
792007.11.09 09:40close390.201.47121.49141.4699-6.0010236.08
802007.11.09 09:40close380.101.47111.49121.4692-9.0010227.08
812007.11.09 09:40sell410.101.47101.49201.4700
822007.11.09 09:44sell420.201.47161.49211.4706
832007.11.09 09:45sell430.401.47221.49221.4712
842007.11.09 09:49close430.401.47181.49221.471216.0010243.08
852007.11.09 09:49close420.201.47191.49211.4706-6.0010237.08
862007.11.09 09:49close410.101.47181.49201.4700-8.0010229.08
872007.11.09 09:49sell440.101.47171.49271.4707
882007.11.09 09:50sell450.201.47231.49281.4713
892007.11.09 09:53close450.201.47201.49281.47136.0010235.08
902007.11.09 09:53close440.101.47211.49271.4707-4.0010231.08
912007.11.09 09:53sell460.101.47181.49281.4708
922007.11.09 10:09sell470.201.47241.49291.4714
932007.11.09 10:10sell480.401.47311.49311.4721
942007.11.09 10:10close480.401.47271.49311.472116.0010247.08
952007.11.09 10:11close470.201.47351.49291.4714-22.0010225.08
962007.11.09 10:11close460.101.47341.49281.4708-16.0010209.08
972007.11.12 23:00buy490.101.45331.43231.4543
982007.11.12 23:13buy500.201.45281.43231.4538
992007.11.12 23:53buy510.401.45221.43221.4532
1002007.11.13 00:15close510.401.45261.43221.453214.6010223.68
1012007.11.13 00:15close500.201.45251.43231.4538-6.7010216.98
1022007.11.13 00:15close490.101.45261.43231.4543-7.3510209.63
1032007.11.15 09:00sell520.101.46531.48631.4643
1042007.11.15 09:16t/p520.101.46431.48631.464310.0010219.63
1052007.11.15 09:16sell530.101.46391.48491.4629
1062007.11.15 09:24t/p530.101.46291.48491.462910.0010229.63
1072007.11.15 09:24sell540.101.46271.48371.4617
1082007.11.15 09:24sell550.201.46321.48371.4622
1092007.11.15 09:26sell560.401.46381.48381.4628
1102007.11.15 09:35sell570.801.46441.48391.4634
1112007.11.15 09:36sell581.601.46491.48391.4639
1122007.11.15 09:55close581.601.46441.48391.463980.0010309.63
1132007.11.15 09:55close570.801.46431.48391.46348.0010317.63
1142007.11.15 09:55close560.401.46451.48381.4628-28.0010289.63
1152007.11.15 09:55close550.201.46441.48371.4622-24.0010265.63
1162007.11.15 09:55close540.101.46461.48371.4617-19.0010246.63
1172007.11.15 09:55sell590.101.46451.48551.4635
1182007.11.15 09:58sell600.201.46501.48551.4640
1192007.11.15 10:00close600.201.46481.48551.46404.0010250.63
1202007.11.15 10:00close590.101.46471.48551.4635-2.0010248.63
1212007.11.16 01:00buy610.101.46271.44171.4637
1222007.11.16 01:45buy620.201.46211.44161.4631
1232007.11.16 01:48buy630.401.46151.44151.4625
1242007.11.16 01:51close630.401.46191.44151.462516.0010264.63
1252007.11.16 01:51close620.201.46201.44161.4631-2.0010262.63
1262007.11.16 01:51close610.101.46191.44171.4637-8.0010254.63
1272007.11.16 01:51buy640.101.46221.44121.4632
1282007.11.16 01:54buy650.201.46161.44111.4626
1292007.11.16 02:05close650.201.46191.44111.46266.0010260.63
1302007.11.16 02:05close640.101.46201.44121.4632-2.0010258.63
1312007.11.19 08:00sell660.101.46461.48561.4636
1322007.11.19 08:06t/p660.101.46361.48561.463610.0010268.63
1332007.11.19 08:06sell670.101.46341.48441.4624
1342007.11.19 08:09t/p670.101.46241.48441.462410.0010278.63
1352007.11.19 08:09sell680.101.46221.48321.4612
1362007.11.19 08:20sell690.201.46281.48331.4618
1372007.11.19 08:39sell700.401.46351.48351.4625
1382007.11.19 08:41sell710.801.46411.48361.4631
1392007.11.19 08:49sell721.601.46471.48371.4637
1402007.11.19 08:55close721.601.46411.48371.463796.0010374.63
1412007.11.19 08:55close710.801.46421.48361.4631-8.0010366.63
1422007.11.19 08:55close700.401.46411.48351.4625-24.0010342.63
1432007.11.19 08:55close690.201.46421.48331.4618-28.0010314.63
1442007.11.19 08:55close680.101.46431.48321.4612-21.0010293.63
1452007.11.19 08:55sell730.101.46421.48521.4632
1462007.11.19 09:14t/p730.101.46321.48521.463210.0010303.63
1472007.11.20 02:00sell740.101.46421.48521.4632
1482007.11.20 03:33sell750.201.46481.48531.4638
1492007.11.20 03:38close750.201.46451.48531.46386.0010309.63
1502007.11.20 03:38close740.101.46461.48521.4632-4.0010305.63
1512007.11.21 02:00sell760.101.48191.50291.4809
1522007.11.21 03:15sell770.201.48251.50301.4815
1532007.11.21 03:43sell780.401.48301.50301.4820
1542007.11.21 04:25sell790.801.48361.50311.4826
1552007.11.21 04:50close790.801.48301.50311.482648.0010353.63
1562007.11.21 04:50close780.401.48311.50301.4820-4.0010349.63
1572007.11.21 04:50close770.201.48301.50301.4815-10.0010339.63
1582007.11.21 04:50close760.101.48311.50291.4809-12.0010327.63
1592007.11.22 02:00sell800.101.48571.50671.4847
1602007.11.22 02:05sell810.201.48631.50681.4853
1612007.11.22 02:16sell820.401.48691.50691.4859
1622007.11.22 03:58close820.401.48651.50691.485916.0010343.63
1632007.11.22 03:59close810.201.48661.50681.4853-6.0010337.63
1642007.11.22 03:59close800.101.48671.50671.4847-10.0010327.63
1652007.11.22 04:00sell830.101.48641.50741.4854
1662007.11.22 04:12sell840.201.48691.50741.4859
1672007.11.22 04:18close840.201.48671.50741.48594.0010331.63
1682007.11.22 04:18close830.101.48681.50741.4854-4.0010327.63
1692007.11.22 04:19sell850.101.48671.50771.4857
1702007.11.22 05:22t/p850.101.48571.50771.485710.0010337.63
1712007.11.23 10:00sell860.101.48201.50301.4810
1722007.11.23 10:11sell870.201.48271.50321.4817
1732007.11.23 10:11close870.201.48231.50321.48178.0010345.63
1742007.11.23 10:11close860.101.48241.50301.4810-4.0010341.63
1752007.11.23 10:11sell880.101.48211.50311.4811
1762007.11.23 10:19t/p880.101.48111.50311.481110.0010351.63
1772007.11.23 10:19sell890.101.48091.50191.4799
1782007.11.23 10:23t/p890.101.47991.50191.479910.0010361.63
1792007.11.23 10:23sell900.101.47971.50071.4787
1802007.11.23 10:26t/p900.101.47871.50071.478710.0010371.63
1812007.11.23 10:26sell910.101.47841.49941.4774
1822007.11.23 10:27sell920.201.47891.49941.4779
1832007.11.23 10:31sell930.401.47951.49951.4785
1842007.11.23 10:33sell940.801.48011.49961.4791
1852007.11.23 10:35close940.801.47961.49961.479140.0010411.63
1862007.11.23 10:35close930.401.47941.49951.47854.0010415.63
1872007.11.23 10:35close920.201.47951.49941.4779-12.0010403.63
1882007.11.23 10:35close910.101.47941.49941.4774-10.0010393.63
1892007.11.23 10:35sell950.101.47931.50031.4783
1902007.11.23 10:39sell960.201.48001.50051.4790
1912007.11.23 10:46close960.201.47971.50051.47906.0010399.63
1922007.11.23 10:46close950.101.47981.50031.4783-5.0010394.63
1932007.11.23 10:46sell970.101.47951.50051.4785
1942007.11.23 10:46sell980.201.48011.50061.4791
1952007.11.23 10:48close980.201.47981.50061.47916.0010400.63
1962007.11.23 10:48close970.101.47991.50051.4785-4.0010396.63
1972007.11.23 10:48sell990.101.47981.50081.4788
1982007.11.23 10:52t/p990.101.47881.50081.478810.0010406.63
1992007.11.23 10:52sell1000.101.47861.49961.4776
2002007.11.23 10:54sell1010.201.47911.49961.4781
2012007.11.23 10:57close1010.201.47891.49961.47814.0010410.63
2022007.11.23 10:57close1000.101.47881.49961.4776-2.0010408.63
2032007.11.23 10:57sell1020.101.47871.49971.4777
2042007.11.23 11:00sell1030.201.47921.49971.4782
2052007.11.23 11:01close1030.201.47901.49971.47824.0010412.63
2062007.11.23 11:01close1020.101.47891.49971.4777-2.0010410.63
2072007.11.25 23:00buy1040.101.48281.46181.4838
2082007.11.25 23:46t/p1040.101.48381.46181.483810.0010420.63
2092007.11.25 23:46buy1050.101.48401.46301.4850
2102007.11.26 00:54buy1060.201.48341.46291.4844
2112007.11.26 01:01buy1070.401.48291.46291.4839
2122007.11.26 01:26close1070.401.48331.46291.483916.0010436.63
2132007.11.26 01:26close1060.201.48321.46291.4844-4.0010432.63
2142007.11.26 01:26close1050.101.48341.46301.4850-6.3510426.28
2152007.11.26 08:00buy1080.101.48611.46511.4871
2162007.11.26 08:01buy1090.201.48551.46501.4865
2172007.11.26 08:08buy1100.401.48501.46501.4860
2182007.11.26 08:13buy1110.801.48441.46491.4854
2192007.11.26 08:28close1110.801.48491.46491.485440.0010466.28
2202007.11.26 08:28close1100.401.48511.46501.48604.0010470.28
2212007.11.26 08:28close1090.201.48501.46501.4865-10.0010460.28
2222007.11.26 08:28close1080.101.48521.46511.4871-9.0010451.28
2232007.11.26 08:28buy1120.101.48531.46431.4863
2242007.11.26 08:47t/p1120.101.48631.46431.486310.0010461.28
2252007.11.26 08:47buy1130.101.48651.46551.4875
2262007.11.26 08:57buy1140.201.48591.46541.4869
2272007.11.26 09:05close1140.201.48621.46541.48696.0010467.28
2282007.11.26 09:06close1130.101.48611.46551.4875-4.0010463.28
2292007.11.27 06:00sell1150.101.48561.50661.4846
2302007.11.27 06:12t/p1150.101.48461.50661.484610.0010473.28
2312007.11.27 06:12sell1160.101.48441.50541.4834
2322007.11.27 06:15sell1170.201.48491.50541.4839
2332007.11.27 06:29sell1180.401.48561.50561.4846
2342007.11.27 06:33sell1190.801.48621.50571.4852
2352007.11.27 06:43close1190.801.48571.50571.485240.0010513.28
2362007.11.27 06:43close1180.401.48581.50561.4846-8.0010505.28
2372007.11.27 06:43close1170.201.48571.50541.4839-16.0010489.28
2382007.11.27 06:43close1160.101.48551.50541.4834-11.0010478.28
2392007.11.27 06:43sell1200.101.48521.50621.4842
2402007.11.27 06:50sell1210.201.48581.50631.4848
2412007.11.27 06:58sell1220.401.48641.50641.4854
2422007.11.27 07:01close1220.401.48601.50641.485416.0010494.28
2432007.11.27 07:02close1210.201.48591.50631.4848-2.0010492.28
2442007.11.27 07:02close1200.101.48601.50621.4842-8.0010484.28
2452007.11.29 07:00sell1230.101.48041.50141.4794
2462007.11.29 07:04sell1240.201.48091.50141.4799
2472007.11.29 07:09close1240.201.48071.50141.47994.0010488.28
2482007.11.29 07:09close1230.101.48081.50141.4794-4.0010484.28
2492007.11.29 07:09sell1250.101.48051.50151.4795
2502007.11.29 07:23sell1260.201.48111.50161.4801
2512007.11.29 07:29close1260.201.48081.50161.48016.0010490.28
2522007.11.29 07:29close1250.101.48071.50151.4795-2.0010488.28
2532007.11.29 07:29sell1270.101.48061.50161.4796
2542007.11.29 07:30sell1280.201.48111.50161.4801
2552007.11.29 07:34sell1290.401.48171.50171.4807
2562007.11.29 07:35sell1300.801.48231.50181.4813
2572007.11.29 07:40close1300.801.48171.50181.481348.0010536.28
2582007.11.29 07:40close1290.401.48181.50171.4807-4.0010532.28
2592007.11.29 07:41close1280.201.48171.50161.4801-12.0010520.28
2602007.11.29 07:41close1270.101.48181.50161.4796-12.0010508.28
2612007.11.29 07:41sell1310.111.48151.50251.4805
2622007.11.29 07:46sell1320.201.48221.50271.4812
2632007.11.29 07:47sell1330.401.48291.50291.4819
2642007.11.29 07:47sell1340.801.48351.50301.4825
2652007.11.29 07:49close1340.801.48301.50301.482540.0010548.28
2662007.11.29 07:49close1330.401.48291.50291.48190.0010548.28
2672007.11.29 07:49close1320.201.48281.50271.4812-12.0010536.28
2682007.11.29 07:50close1310.111.48291.50251.4805-15.4010520.88
2692007.11.29 07:50sell1350.111.48261.50361.4816
2702007.11.29 07:57t/p1350.111.48161.50361.481611.0010531.88
2712007.11.29 07:57sell1360.111.48141.50241.4804
2722007.11.29 08:02t/p1360.111.48041.50241.480411.0010542.88
2732007.11.29 19:00buy1370.111.47611.45511.4771
2742007.11.29 19:34buy1380.221.47551.45501.4765
2752007.11.29 20:39buy1390.441.47491.45491.4759
2762007.11.29 20:48buy1400.801.47421.45471.4752
2772007.11.29 22:28close1400.801.47491.45471.475256.0010598.88
2782007.11.29 22:28close1390.441.47481.45491.4759-4.4010594.48
2792007.11.29 22:28close1380.221.47491.45501.4765-13.2010581.28
2802007.11.29 22:28close1370.111.47481.45511.4771-14.3010566.98
2812007.12.03 06:00buy1410.111.46661.44561.4676
2822007.12.03 06:43t/p1410.111.46761.44561.467611.0010577.98
2832007.12.03 06:43buy1420.111.46781.44681.4688
2842007.12.03 07:11t/p1420.111.46881.44681.468811.0010588.98
2852007.12.05 01:00sell1430.111.47491.49591.4739
2862007.12.05 01:09sell1440.221.47551.49601.4745
2872007.12.05 02:13sell1450.441.47611.49611.4751
2882007.12.05 02:17close1450.441.47561.49611.475122.0010610.98
2892007.12.05 02:17close1440.221.47571.49601.4745-4.4010606.58
2902007.12.05 02:18close1430.111.47561.49591.4739-7.7010598.88
2912007.12.06 05:01buy1460.111.46181.44081.4628
2922007.12.06 05:13buy1470.221.46121.44071.4622
2932007.12.06 05:20buy1480.441.46071.44071.4617
2942007.12.06 05:44buy1490.881.46011.44061.4611
2952007.12.06 05:56close1490.881.46061.44061.461144.0010642.88
2962007.12.06 05:56close1480.441.46041.44071.4617-13.2010629.68
2972007.12.06 05:56close1470.221.46051.44071.4622-15.4010614.28
2982007.12.06 05:57close1460.111.46061.44081.4628-13.2010601.08
2992007.12.06 05:57buy1500.111.46091.43991.4619
3002007.12.06 06:36buy1510.221.46031.43981.4613
3012007.12.06 06:38buy1520.441.45971.43971.4607
3022007.12.06 06:39close1520.441.46011.43971.460717.6010618.68
3032007.12.06 06:39close1510.221.46001.43981.4613-6.6010612.08
3042007.12.06 06:39close1500.111.46011.43991.4619-8.8010603.28
3052007.12.07 05:00sell1530.111.46071.48171.4597
3062007.12.07 05:51sell1540.221.46131.48181.4603
3072007.12.07 06:08close1540.221.46101.48181.46036.6010609.88
3082007.12.07 06:08close1530.111.46111.48171.4597-4.4010605.48