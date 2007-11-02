Strategy Tester Report
10p3v0.02
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.12.07 19:00 (2007.11.01 - 2007.12.08)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=2; Pips=5; OrderstoProtect=2; Money_management=true; AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test1624Ticks modelled342584Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit430.65Gross profit2042.61Gross loss-1611.96
Profit factor1.27Expected payoff3.42
Absolute drawdown2137.02Maximal drawdown2426.32 (23.58%)Relative drawdown23.58% (2426.32)
Total trades126Short positions (won %)35 (48.57%)Long positions (won %)91 (41.76%)
Profit trades (% of total)55 (43.65%)Loss trades (% of total)71 (56.35%)
Largestprofit trade354.57loss trade-88.88
Averageprofit trade37.14loss trade-22.70
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (108.93)consecutive losses (loss in money)6 (-313.83)
Maximalconsecutive profit (count of wins)354.57 (2)consecutive loss (count of losses)-313.83 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.02 03:00buy10.10114.87112.77114.97
22007.11.02 04:27buy20.20114.81112.76114.91
32007.11.02 04:31buy30.40114.75112.75114.85
42007.11.02 04:34buy40.80114.69112.74114.79
52007.11.02 04:48close40.80114.74112.74114.7934.8610034.86
62007.11.02 04:48close30.40114.73112.75114.85-6.9710027.89
72007.11.02 04:48close20.20114.74112.76114.91-12.2010015.69
82007.11.02 04:48close10.10114.73112.77114.97-12.2010003.49
92007.11.05 06:00buy50.10114.73112.63114.83
102007.11.05 07:30buy60.20114.67112.62114.77
112007.11.05 07:31buy70.40114.61112.61114.71
122007.11.05 07:41buy80.80114.55112.60114.65
132007.11.05 07:53buy91.60114.49112.59114.59
142007.11.05 07:54buy103.20114.43112.58114.53
152007.11.05 07:54buy115.76114.38112.58114.48
162007.11.05 08:13close115.76114.44112.58114.48301.9910305.48
172007.11.05 08:13close103.20114.43112.58114.530.0010305.48
182007.11.05 08:13close91.60114.44112.59114.59-69.9110235.57
192007.11.05 08:13close80.80114.43112.60114.65-83.8910151.68
202007.11.05 08:13close70.40114.44112.61114.71-59.4210092.26
212007.11.05 08:13close60.20114.43112.62114.77-41.9510050.31
222007.11.05 08:13close50.10114.44112.63114.83-25.3410024.97
232007.11.08 02:00buy120.10112.99110.89113.09
242007.11.08 02:01buy130.20112.93110.88113.03
252007.11.08 02:02close130.20112.96110.88113.035.3110030.28
262007.11.08 02:02close120.10112.95110.89113.09-3.5410026.74
272007.11.08 02:02buy140.10112.99110.89113.09
282007.11.08 02:10buy150.20112.93110.88113.03
292007.11.08 02:21close150.20112.97110.88113.037.0810033.82
302007.11.08 02:21close140.10112.96110.89113.09-2.6610031.16
312007.11.08 02:22buy160.10112.98110.88113.08
322007.11.08 02:49buy170.20112.92110.87113.02
332007.11.08 02:58close170.20112.95110.87113.025.3110036.47
342007.11.08 02:59close160.10112.94110.88113.08-3.5410032.93
352007.11.08 02:59buy180.10112.98110.88113.08
362007.11.08 03:05buy190.20112.92110.87113.02
372007.11.08 03:21buy200.40112.86110.86112.96
382007.11.08 03:31buy210.80112.80110.85112.90
392007.11.08 03:33buy221.60112.74110.84112.84
402007.11.08 04:39close221.60112.81110.84112.8499.2810132.21
412007.11.08 04:39close210.80112.80110.85112.900.0010132.21
422007.11.08 04:39close200.40112.79110.86112.96-24.8210107.39
432007.11.08 04:39close190.20112.80110.87113.02-21.2810086.11
442007.11.08 04:40close180.10112.81110.88113.08-15.0710071.04
452007.11.09 00:00buy230.10112.73110.63112.83
462007.11.09 00:36t/p230.10112.83110.63112.838.8610079.90
472007.11.09 00:36buy240.10112.86110.76112.96
482007.11.09 01:17buy250.20112.80110.75112.90
492007.11.09 01:18buy260.40112.74110.74112.84
502007.11.09 01:26buy270.80112.68110.73112.78
512007.11.09 01:28buy281.60112.63110.73112.73
522007.11.09 01:36buy293.20112.57110.72112.67
532007.11.09 01:37buy305.76112.52110.72112.62
542007.11.09 02:37close305.76112.58110.72112.62306.9810386.88
552007.11.09 02:37close293.20112.57110.72112.670.0010386.88
562007.11.09 02:37close281.60112.58110.73112.73-71.0610315.82
572007.11.09 02:37close270.80112.57110.73112.78-78.1710237.65
582007.11.09 02:38close260.40112.58110.74112.84-56.8510180.80
592007.11.09 02:38close250.20112.59110.75112.90-37.3010143.50
602007.11.09 02:38close240.10112.58110.76112.96-24.8710118.63
612007.11.12 02:00buy310.10110.60108.50110.70
622007.11.12 02:26buy320.20110.54108.49110.64
632007.11.12 02:28buy330.40110.49108.49110.59
642007.11.12 02:37buy340.80110.43108.48110.53
652007.11.12 02:39buy351.60110.38108.48110.48
662007.11.12 02:52close351.60110.43108.48110.4872.4410191.07
672007.11.12 02:52close340.80110.42108.48110.53-7.2510183.82
682007.11.12 02:52close330.40110.43108.49110.59-21.7310162.09
692007.11.12 02:53close320.20110.42108.49110.64-21.7410140.35
702007.11.12 02:53close310.10110.43108.50110.70-15.3910124.96
712007.11.12 02:53buy360.10110.45108.35110.55
722007.11.12 03:05buy370.20110.39108.34110.49
732007.11.12 03:13close370.20110.42108.34110.495.4310130.39
742007.11.12 03:13close360.10110.41108.35110.55-3.6210126.77
752007.11.12 08:00buy380.10110.33108.23110.43
762007.11.12 08:26t/p380.10110.43108.23110.439.0610135.83
772007.11.12 08:26buy390.10110.46108.36110.56
782007.11.12 08:38t/p390.10110.56108.36110.569.0410144.87
792007.11.12 08:38buy400.10110.59108.49110.69
802007.11.12 08:51buy410.20110.53108.48110.63
812007.11.12 09:01close410.20110.56108.48110.635.4310150.30
822007.11.12 09:01close400.10110.55108.49110.69-3.6210146.68
832007.11.12 18:00buy420.10109.94107.84110.04
842007.11.12 18:13t/p420.10110.04107.84110.049.0910155.77
852007.11.12 18:13buy430.10110.07107.97110.17
862007.11.12 18:17buy440.20110.02107.97110.12
872007.11.12 18:27buy450.40109.96107.96110.06
882007.11.12 18:36buy460.80109.91107.96110.01
892007.11.12 18:38buy471.60109.85107.95109.95
902007.11.12 18:53close471.60109.90107.95109.9572.7910228.56
912007.11.12 18:53close460.80109.89107.96110.01-14.5610214.00
922007.11.12 18:53close450.40109.90107.96110.06-21.8410192.16
932007.11.12 18:54close440.20109.89107.97110.12-23.6610168.50
942007.11.12 18:54close430.10109.90107.97110.17-15.4710153.03
952007.11.12 18:54buy480.10109.92107.82110.02
962007.11.12 19:13buy490.20109.86107.81109.96
972007.11.12 19:16close490.20109.89107.81109.965.4610158.49
982007.11.12 19:17close480.10109.88107.82110.02-3.6410154.85
992007.11.14 12:00sell500.10111.00113.10110.90
1002007.11.14 12:37sell510.20111.06113.11110.96
1012007.11.14 13:12close510.20111.03113.11110.965.4010160.25
1022007.11.14 13:12close500.10111.04113.10110.90-3.6010156.65
1032007.11.16 10:00buy520.10110.16108.06110.26
1042007.11.16 10:02buy530.20110.10108.05110.20
1052007.11.16 10:12buy540.40110.04108.04110.14
1062007.11.16 10:17close540.40110.08108.04110.1414.5310171.18
1072007.11.16 10:17close530.20110.07108.05110.20-5.4510165.73
1082007.11.16 10:17close520.10110.08108.06110.26-7.2710158.46
1092007.11.16 10:17buy550.10110.10108.00110.20
1102007.11.16 10:28t/p550.10110.20108.00110.209.0710167.53
1112007.11.16 10:28buy560.10110.23108.13110.33
1122007.11.16 11:02buy570.20110.17108.12110.27
1132007.11.16 11:19close570.20110.20108.12110.275.4410172.97
1142007.11.16 11:19close560.10110.19108.13110.33-3.6310169.34
1152007.11.19 05:00sell580.10110.57112.67110.47
1162007.11.19 05:35t/p580.10110.47112.67110.479.0510178.39
1172007.11.19 05:35sell590.10110.44112.54110.34
1182007.11.19 06:28sell600.20110.50112.55110.40
1192007.11.19 07:12close600.20110.47112.55110.405.4310183.82
1202007.11.19 07:12close590.10110.48112.54110.34-3.6210180.20
1212007.11.20 04:00buy610.10109.77107.67109.87
1222007.11.20 04:13buy620.20109.71107.66109.81
1232007.11.20 04:16close620.20109.74107.66109.815.4710185.67
1242007.11.20 04:16close610.10109.73107.67109.87-3.6510182.02
1252007.11.20 04:16buy630.10109.77107.67109.87
1262007.11.20 04:18t/p630.10109.87107.67109.879.1010191.12
1272007.11.20 04:18buy640.10109.90107.80110.00
1282007.11.20 04:27t/p640.10110.00107.80110.009.0910200.21
1292007.11.20 04:27buy650.10110.03107.93110.13
1302007.11.20 04:36t/p650.10110.13107.93110.139.0810209.29
1312007.11.20 04:36buy660.10110.16108.06110.26
1322007.11.20 04:39t/p660.10110.26108.06110.269.0710218.36
1332007.11.20 04:39buy670.10110.29108.19110.39
1342007.11.20 04:42buy680.20110.24108.19110.34
1352007.11.20 04:51buy690.40110.18108.18110.28
1362007.11.20 04:53buy700.80110.13108.18110.23
1372007.11.20 04:54close700.80110.21108.18110.2358.0710276.43
1382007.11.20 05:00close690.40110.22108.18110.2814.5210290.95
1392007.11.20 05:00close680.20110.21108.19110.34-5.4410285.51
1402007.11.20 05:00close670.10110.22108.19110.39-6.3510279.16
1412007.11.21 18:00buy710.10108.67106.57108.77
1422007.11.21 18:27buy720.20108.61106.56108.71
1432007.11.21 18:36buy730.40108.55106.55108.65
1442007.11.21 18:38buy740.80108.49106.54108.59
1452007.11.21 18:54close740.80108.54106.54108.5936.8510316.01
1462007.11.21 18:54close730.40108.53106.55108.65-7.3710308.64
1472007.11.21 18:54close720.20108.54106.56108.71-12.9010295.74
1482007.11.21 18:54close710.10108.53106.57108.77-12.9010282.84
1492007.11.21 18:54buy750.10108.57106.47108.67
1502007.11.21 18:54buy760.20108.52106.47108.62
1512007.11.21 19:18close760.20108.55106.47108.625.5310288.37
1522007.11.21 19:18close750.10108.54106.47108.67-2.7610285.61
1532007.11.23 10:00buy770.10108.30106.20108.40
1542007.11.23 10:18buy780.20108.24106.19108.34
1552007.11.23 10:19buy790.40108.18106.18108.28
1562007.11.23 10:27buy800.80108.13106.18108.23
1572007.11.23 10:28buy811.60108.07106.17108.17
1582007.11.23 10:36buy823.20108.02106.17108.12
1592007.11.23 10:37buy835.76107.96106.16108.06
1602007.11.23 11:03close835.76108.02106.16108.06319.9410605.55
1612007.11.23 11:03close823.20108.01106.17108.12-29.6310575.92
1622007.11.23 11:03close811.60108.02106.17108.17-74.0610501.86
1632007.11.23 11:03close800.80108.01106.18108.23-88.8810412.98
1642007.11.23 11:03close790.40108.03106.18108.28-55.5410357.44
1652007.11.23 11:03close780.20108.02106.19108.34-40.7310316.71
1662007.11.23 11:03close770.10108.03106.20108.40-24.9910291.72
1672007.11.26 11:00sell840.10108.42110.52108.32
1682007.11.26 11:26sell850.20108.48110.53108.38
1692007.11.26 11:36sell860.40108.54110.54108.44
1702007.11.26 12:19close860.40108.50110.54108.4414.7510306.47
1712007.11.26 12:19close850.20108.51110.53108.38-5.5310300.94
1722007.11.26 12:19close840.10108.50110.52108.32-7.3710293.57
1732007.11.27 04:00buy870.10108.58106.48108.68
1742007.11.27 04:02buy880.20108.52106.47108.62
1752007.11.27 04:04buy890.40108.46106.46108.56
1762007.11.27 04:16buy900.80108.41106.46108.51
1772007.11.27 04:27buy911.60108.35106.45108.45
1782007.11.27 04:29buy923.20108.29106.44108.39
1792007.11.27 04:31buy936.40108.24106.44108.34
1802007.11.27 04:49close936.40108.30106.44108.34354.5710648.14
1812007.11.27 04:49close923.20108.29106.44108.390.0010648.14
1822007.11.27 04:49close911.60108.30106.45108.45-73.8710574.27
1832007.11.27 04:49close900.80108.29106.46108.51-88.6510485.62
1842007.11.27 04:49close890.40108.30106.46108.56-59.1010426.52
1852007.11.27 04:49close880.20108.29106.47108.62-42.4810384.04
1862007.11.27 04:49close870.10108.30106.48108.68-25.8510358.19
1872007.11.27 04:49buy940.10108.32106.22108.42
1882007.11.27 05:13buy950.20108.27106.22108.37
1892007.11.27 05:17close950.20108.30106.22108.375.5410363.73
1902007.11.27 05:17close940.10108.29106.22108.42-2.7710360.96
1912007.11.28 03:00sell960.10108.42110.52108.32
1922007.11.28 03:02sell970.20108.48110.53108.38
1932007.11.28 03:12sell980.40108.54110.54108.44
1942007.11.28 03:18close980.40108.50110.54108.4414.7510375.71
1952007.11.28 03:18close970.20108.51110.53108.38-5.5310370.18
1962007.11.28 03:18close960.10108.50110.52108.32-7.3710362.81
1972007.11.28 03:18sell990.10108.46110.56108.36
1982007.11.28 03:36t/p990.10108.36110.56108.369.2310372.04
1992007.11.28 03:36sell1000.10108.33110.43108.23
2002007.11.28 03:54sell1010.20108.39110.44108.29
2012007.11.28 04:02sell1020.40108.45110.45108.35
2022007.11.28 04:12sell1030.80108.51110.46108.41
2032007.11.28 04:26close1030.80108.46110.46108.4136.8810408.92
2042007.11.28 04:26close1020.40108.47110.45108.35-7.3810401.54
2052007.11.28 04:26close1010.20108.46110.44108.29-12.9110388.63
2062007.11.28 04:26close1000.10108.47110.43108.23-12.9110375.72
2072007.11.28 23:00sell1040.10109.88111.98109.78
2082007.11.28 23:26sell1050.20109.93111.98109.83
2092007.11.28 23:36sell1060.40109.99111.99109.89
2102007.11.28 23:38sell1070.80110.04111.99109.94
2112007.11.28 23:52close1070.80110.00111.99109.9429.0910404.81
2122007.11.28 23:53close1060.40110.01111.99109.89-7.2710397.54
2132007.11.28 23:53close1050.20110.00111.98109.83-12.7310384.81
2142007.11.28 23:53close1040.10110.01111.98109.78-11.8210372.99
2152007.11.28 23:53sell1080.10109.97112.07109.87
2162007.11.29 00:12t/p1080.10109.87112.07109.874.9910377.98
2172007.12.03 01:00sell1090.10110.85112.95110.75
2182007.12.03 01:16t/p1090.10110.75112.95110.759.0310387.01
2192007.12.03 01:16sell1100.10110.72112.82110.62
2202007.12.03 01:31t/p1100.10110.62112.82110.629.0410396.05
2212007.12.03 01:31sell1110.10110.59112.69110.49
2222007.12.03 01:50sell1120.20110.65112.70110.55
2232007.12.03 02:27close1120.20110.62112.70110.555.4210401.47
2242007.12.03 02:27close1110.10110.63112.69110.49-3.6210397.85
2252007.12.03 22:00buy1130.10110.47108.37110.57
2262007.12.03 23:37buy1140.20110.41108.36110.51
2272007.12.03 23:54close1140.20110.45108.36110.517.2410405.09
2282007.12.04 00:00close1130.10110.46108.37110.570.2810405.37
2292007.12.04 19:00buy1150.10109.94107.84110.04
2302007.12.04 19:29buy1160.20109.88107.83109.98
2312007.12.04 20:03close1160.20109.91107.83109.985.4610410.83
2322007.12.04 20:03close1150.10109.90107.84110.04-3.6410407.19
2332007.12.06 06:00sell1170.10110.92113.02110.82
2342007.12.06 06:02sell1180.20110.98113.03110.88
2352007.12.06 06:13sell1190.40111.04113.04110.94
2362007.12.06 06:17close1190.40111.00113.04110.9414.4110421.60
2372007.12.06 06:17close1180.20111.01113.03110.88-5.4010416.20
2382007.12.06 06:17close1170.10111.00113.02110.82-7.2110408.99
2392007.12.06 06:17sell1200.10110.98113.08110.88
2402007.12.06 06:27t/p1200.10110.88113.08110.889.0210418.01
2412007.12.06 06:27sell1210.10110.85112.95110.75
2422007.12.06 06:38t/p1210.10110.75112.95110.759.0310427.04
2432007.12.06 06:38sell1220.10110.72112.82110.62
2442007.12.06 06:51sell1230.20110.78112.83110.68
2452007.12.06 06:54sell1240.40110.84112.84110.74
2462007.12.06 07:02close1240.40110.80112.84110.7414.4410441.48
2472007.12.06 07:02close1230.20110.81112.83110.68-5.4110436.07
2482007.12.06 07:02close1220.10110.80112.82110.62-7.2210428.85
2492007.12.07 02:00sell1250.10111.29113.39111.19
2502007.12.07 02:38sell1260.20111.35113.40111.25
2512007.12.07 04:37close1260.20111.32113.40111.255.3910434.24
2522007.12.07 04:37close1250.10111.33113.39111.19-3.5910430.65