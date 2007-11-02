Strategy Tester Report
10p3v0.02
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.12.07 19:00 (2007.11.01 - 2007.12.08)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=2; Pips=5; OrderstoProtect=2; Money_management=true;
AccountType=1; risk=1; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|1624
|Ticks modelled
|342584
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|430.65
|Gross profit
|2042.61
|Gross loss
|-1611.96
|Profit factor
|1.27
|Expected payoff
|3.42
|Absolute drawdown
|2137.02
|Maximal drawdown
|2426.32 (23.58%)
|Relative drawdown
|23.58% (2426.32)
|Total trades
|126
|Short positions (won %)
|35 (48.57%)
|Long positions (won %)
|91 (41.76%)
|Profit trades (% of total)
|55 (43.65%)
|Loss trades (% of total)
|71 (56.35%)
|Largest
|profit trade
|354.57
|loss trade
|-88.88
|Average
|profit trade
|37.14
|loss trade
|-22.70
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (108.93)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-313.83)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|354.57 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-313.83 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.02 03:00
|buy
|1
|0.10
|114.87
|112.77
|114.97
|2
|2007.11.02 04:27
|buy
|2
|0.20
|114.81
|112.76
|114.91
|3
|2007.11.02 04:31
|buy
|3
|0.40
|114.75
|112.75
|114.85
|4
|2007.11.02 04:34
|buy
|4
|0.80
|114.69
|112.74
|114.79
|5
|2007.11.02 04:48
|close
|4
|0.80
|114.74
|112.74
|114.79
|34.86
|10034.86
|6
|2007.11.02 04:48
|close
|3
|0.40
|114.73
|112.75
|114.85
|-6.97
|10027.89
|7
|2007.11.02 04:48
|close
|2
|0.20
|114.74
|112.76
|114.91
|-12.20
|10015.69
|8
|2007.11.02 04:48
|close
|1
|0.10
|114.73
|112.77
|114.97
|-12.20
|10003.49
|9
|2007.11.05 06:00
|buy
|5
|0.10
|114.73
|112.63
|114.83
|10
|2007.11.05 07:30
|buy
|6
|0.20
|114.67
|112.62
|114.77
|11
|2007.11.05 07:31
|buy
|7
|0.40
|114.61
|112.61
|114.71
|12
|2007.11.05 07:41
|buy
|8
|0.80
|114.55
|112.60
|114.65
|13
|2007.11.05 07:53
|buy
|9
|1.60
|114.49
|112.59
|114.59
|14
|2007.11.05 07:54
|buy
|10
|3.20
|114.43
|112.58
|114.53
|15
|2007.11.05 07:54
|buy
|11
|5.76
|114.38
|112.58
|114.48
|16
|2007.11.05 08:13
|close
|11
|5.76
|114.44
|112.58
|114.48
|301.99
|10305.48
|17
|2007.11.05 08:13
|close
|10
|3.20
|114.43
|112.58
|114.53
|0.00
|10305.48
|18
|2007.11.05 08:13
|close
|9
|1.60
|114.44
|112.59
|114.59
|-69.91
|10235.57
|19
|2007.11.05 08:13
|close
|8
|0.80
|114.43
|112.60
|114.65
|-83.89
|10151.68
|20
|2007.11.05 08:13
|close
|7
|0.40
|114.44
|112.61
|114.71
|-59.42
|10092.26
|21
|2007.11.05 08:13
|close
|6
|0.20
|114.43
|112.62
|114.77
|-41.95
|10050.31
|22
|2007.11.05 08:13
|close
|5
|0.10
|114.44
|112.63
|114.83
|-25.34
|10024.97
|23
|2007.11.08 02:00
|buy
|12
|0.10
|112.99
|110.89
|113.09
|24
|2007.11.08 02:01
|buy
|13
|0.20
|112.93
|110.88
|113.03
|25
|2007.11.08 02:02
|close
|13
|0.20
|112.96
|110.88
|113.03
|5.31
|10030.28
|26
|2007.11.08 02:02
|close
|12
|0.10
|112.95
|110.89
|113.09
|-3.54
|10026.74
|27
|2007.11.08 02:02
|buy
|14
|0.10
|112.99
|110.89
|113.09
|28
|2007.11.08 02:10
|buy
|15
|0.20
|112.93
|110.88
|113.03
|29
|2007.11.08 02:21
|close
|15
|0.20
|112.97
|110.88
|113.03
|7.08
|10033.82
|30
|2007.11.08 02:21
|close
|14
|0.10
|112.96
|110.89
|113.09
|-2.66
|10031.16
|31
|2007.11.08 02:22
|buy
|16
|0.10
|112.98
|110.88
|113.08
|32
|2007.11.08 02:49
|buy
|17
|0.20
|112.92
|110.87
|113.02
|33
|2007.11.08 02:58
|close
|17
|0.20
|112.95
|110.87
|113.02
|5.31
|10036.47
|34
|2007.11.08 02:59
|close
|16
|0.10
|112.94
|110.88
|113.08
|-3.54
|10032.93
|35
|2007.11.08 02:59
|buy
|18
|0.10
|112.98
|110.88
|113.08
|36
|2007.11.08 03:05
|buy
|19
|0.20
|112.92
|110.87
|113.02
|37
|2007.11.08 03:21
|buy
|20
|0.40
|112.86
|110.86
|112.96
|38
|2007.11.08 03:31
|buy
|21
|0.80
|112.80
|110.85
|112.90
|39
|2007.11.08 03:33
|buy
|22
|1.60
|112.74
|110.84
|112.84
|40
|2007.11.08 04:39
|close
|22
|1.60
|112.81
|110.84
|112.84
|99.28
|10132.21
|41
|2007.11.08 04:39
|close
|21
|0.80
|112.80
|110.85
|112.90
|0.00
|10132.21
|42
|2007.11.08 04:39
|close
|20
|0.40
|112.79
|110.86
|112.96
|-24.82
|10107.39
|43
|2007.11.08 04:39
|close
|19
|0.20
|112.80
|110.87
|113.02
|-21.28
|10086.11
|44
|2007.11.08 04:40
|close
|18
|0.10
|112.81
|110.88
|113.08
|-15.07
|10071.04
|45
|2007.11.09 00:00
|buy
|23
|0.10
|112.73
|110.63
|112.83
|46
|2007.11.09 00:36
|t/p
|23
|0.10
|112.83
|110.63
|112.83
|8.86
|10079.90
|47
|2007.11.09 00:36
|buy
|24
|0.10
|112.86
|110.76
|112.96
|48
|2007.11.09 01:17
|buy
|25
|0.20
|112.80
|110.75
|112.90
|49
|2007.11.09 01:18
|buy
|26
|0.40
|112.74
|110.74
|112.84
|50
|2007.11.09 01:26
|buy
|27
|0.80
|112.68
|110.73
|112.78
|51
|2007.11.09 01:28
|buy
|28
|1.60
|112.63
|110.73
|112.73
|52
|2007.11.09 01:36
|buy
|29
|3.20
|112.57
|110.72
|112.67
|53
|2007.11.09 01:37
|buy
|30
|5.76
|112.52
|110.72
|112.62
|54
|2007.11.09 02:37
|close
|30
|5.76
|112.58
|110.72
|112.62
|306.98
|10386.88
|55
|2007.11.09 02:37
|close
|29
|3.20
|112.57
|110.72
|112.67
|0.00
|10386.88
|56
|2007.11.09 02:37
|close
|28
|1.60
|112.58
|110.73
|112.73
|-71.06
|10315.82
|57
|2007.11.09 02:37
|close
|27
|0.80
|112.57
|110.73
|112.78
|-78.17
|10237.65
|58
|2007.11.09 02:38
|close
|26
|0.40
|112.58
|110.74
|112.84
|-56.85
|10180.80
|59
|2007.11.09 02:38
|close
|25
|0.20
|112.59
|110.75
|112.90
|-37.30
|10143.50
|60
|2007.11.09 02:38
|close
|24
|0.10
|112.58
|110.76
|112.96
|-24.87
|10118.63
|61
|2007.11.12 02:00
|buy
|31
|0.10
|110.60
|108.50
|110.70
|62
|2007.11.12 02:26
|buy
|32
|0.20
|110.54
|108.49
|110.64
|63
|2007.11.12 02:28
|buy
|33
|0.40
|110.49
|108.49
|110.59
|64
|2007.11.12 02:37
|buy
|34
|0.80
|110.43
|108.48
|110.53
|65
|2007.11.12 02:39
|buy
|35
|1.60
|110.38
|108.48
|110.48
|66
|2007.11.12 02:52
|close
|35
|1.60
|110.43
|108.48
|110.48
|72.44
|10191.07
|67
|2007.11.12 02:52
|close
|34
|0.80
|110.42
|108.48
|110.53
|-7.25
|10183.82
|68
|2007.11.12 02:52
|close
|33
|0.40
|110.43
|108.49
|110.59
|-21.73
|10162.09
|69
|2007.11.12 02:53
|close
|32
|0.20
|110.42
|108.49
|110.64
|-21.74
|10140.35
|70
|2007.11.12 02:53
|close
|31
|0.10
|110.43
|108.50
|110.70
|-15.39
|10124.96
|71
|2007.11.12 02:53
|buy
|36
|0.10
|110.45
|108.35
|110.55
|72
|2007.11.12 03:05
|buy
|37
|0.20
|110.39
|108.34
|110.49
|73
|2007.11.12 03:13
|close
|37
|0.20
|110.42
|108.34
|110.49
|5.43
|10130.39
|74
|2007.11.12 03:13
|close
|36
|0.10
|110.41
|108.35
|110.55
|-3.62
|10126.77
|75
|2007.11.12 08:00
|buy
|38
|0.10
|110.33
|108.23
|110.43
|76
|2007.11.12 08:26
|t/p
|38
|0.10
|110.43
|108.23
|110.43
|9.06
|10135.83
|77
|2007.11.12 08:26
|buy
|39
|0.10
|110.46
|108.36
|110.56
|78
|2007.11.12 08:38
|t/p
|39
|0.10
|110.56
|108.36
|110.56
|9.04
|10144.87
|79
|2007.11.12 08:38
|buy
|40
|0.10
|110.59
|108.49
|110.69
|80
|2007.11.12 08:51
|buy
|41
|0.20
|110.53
|108.48
|110.63
|81
|2007.11.12 09:01
|close
|41
|0.20
|110.56
|108.48
|110.63
|5.43
|10150.30
|82
|2007.11.12 09:01
|close
|40
|0.10
|110.55
|108.49
|110.69
|-3.62
|10146.68
|83
|2007.11.12 18:00
|buy
|42
|0.10
|109.94
|107.84
|110.04
|84
|2007.11.12 18:13
|t/p
|42
|0.10
|110.04
|107.84
|110.04
|9.09
|10155.77
|85
|2007.11.12 18:13
|buy
|43
|0.10
|110.07
|107.97
|110.17
|86
|2007.11.12 18:17
|buy
|44
|0.20
|110.02
|107.97
|110.12
|87
|2007.11.12 18:27
|buy
|45
|0.40
|109.96
|107.96
|110.06
|88
|2007.11.12 18:36
|buy
|46
|0.80
|109.91
|107.96
|110.01
|89
|2007.11.12 18:38
|buy
|47
|1.60
|109.85
|107.95
|109.95
|90
|2007.11.12 18:53
|close
|47
|1.60
|109.90
|107.95
|109.95
|72.79
|10228.56
|91
|2007.11.12 18:53
|close
|46
|0.80
|109.89
|107.96
|110.01
|-14.56
|10214.00
|92
|2007.11.12 18:53
|close
|45
|0.40
|109.90
|107.96
|110.06
|-21.84
|10192.16
|93
|2007.11.12 18:54
|close
|44
|0.20
|109.89
|107.97
|110.12
|-23.66
|10168.50
|94
|2007.11.12 18:54
|close
|43
|0.10
|109.90
|107.97
|110.17
|-15.47
|10153.03
|95
|2007.11.12 18:54
|buy
|48
|0.10
|109.92
|107.82
|110.02
|96
|2007.11.12 19:13
|buy
|49
|0.20
|109.86
|107.81
|109.96
|97
|2007.11.12 19:16
|close
|49
|0.20
|109.89
|107.81
|109.96
|5.46
|10158.49
|98
|2007.11.12 19:17
|close
|48
|0.10
|109.88
|107.82
|110.02
|-3.64
|10154.85
|99
|2007.11.14 12:00
|sell
|50
|0.10
|111.00
|113.10
|110.90
|100
|2007.11.14 12:37
|sell
|51
|0.20
|111.06
|113.11
|110.96
|101
|2007.11.14 13:12
|close
|51
|0.20
|111.03
|113.11
|110.96
|5.40
|10160.25
|102
|2007.11.14 13:12
|close
|50
|0.10
|111.04
|113.10
|110.90
|-3.60
|10156.65
|103
|2007.11.16 10:00
|buy
|52
|0.10
|110.16
|108.06
|110.26
|104
|2007.11.16 10:02
|buy
|53
|0.20
|110.10
|108.05
|110.20
|105
|2007.11.16 10:12
|buy
|54
|0.40
|110.04
|108.04
|110.14
|106
|2007.11.16 10:17
|close
|54
|0.40
|110.08
|108.04
|110.14
|14.53
|10171.18
|107
|2007.11.16 10:17
|close
|53
|0.20
|110.07
|108.05
|110.20
|-5.45
|10165.73
|108
|2007.11.16 10:17
|close
|52
|0.10
|110.08
|108.06
|110.26
|-7.27
|10158.46
|109
|2007.11.16 10:17
|buy
|55
|0.10
|110.10
|108.00
|110.20
|110
|2007.11.16 10:28
|t/p
|55
|0.10
|110.20
|108.00
|110.20
|9.07
|10167.53
|111
|2007.11.16 10:28
|buy
|56
|0.10
|110.23
|108.13
|110.33
|112
|2007.11.16 11:02
|buy
|57
|0.20
|110.17
|108.12
|110.27
|113
|2007.11.16 11:19
|close
|57
|0.20
|110.20
|108.12
|110.27
|5.44
|10172.97
|114
|2007.11.16 11:19
|close
|56
|0.10
|110.19
|108.13
|110.33
|-3.63
|10169.34
|115
|2007.11.19 05:00
|sell
|58
|0.10
|110.57
|112.67
|110.47
|116
|2007.11.19 05:35
|t/p
|58
|0.10
|110.47
|112.67
|110.47
|9.05
|10178.39
|117
|2007.11.19 05:35
|sell
|59
|0.10
|110.44
|112.54
|110.34
|118
|2007.11.19 06:28
|sell
|60
|0.20
|110.50
|112.55
|110.40
|119
|2007.11.19 07:12
|close
|60
|0.20
|110.47
|112.55
|110.40
|5.43
|10183.82
|120
|2007.11.19 07:12
|close
|59
|0.10
|110.48
|112.54
|110.34
|-3.62
|10180.20
|121
|2007.11.20 04:00
|buy
|61
|0.10
|109.77
|107.67
|109.87
|122
|2007.11.20 04:13
|buy
|62
|0.20
|109.71
|107.66
|109.81
|123
|2007.11.20 04:16
|close
|62
|0.20
|109.74
|107.66
|109.81
|5.47
|10185.67
|124
|2007.11.20 04:16
|close
|61
|0.10
|109.73
|107.67
|109.87
|-3.65
|10182.02
|125
|2007.11.20 04:16
|buy
|63
|0.10
|109.77
|107.67
|109.87
|126
|2007.11.20 04:18
|t/p
|63
|0.10
|109.87
|107.67
|109.87
|9.10
|10191.12
|127
|2007.11.20 04:18
|buy
|64
|0.10
|109.90
|107.80
|110.00
|128
|2007.11.20 04:27
|t/p
|64
|0.10
|110.00
|107.80
|110.00
|9.09
|10200.21
|129
|2007.11.20 04:27
|buy
|65
|0.10
|110.03
|107.93
|110.13
|130
|2007.11.20 04:36
|t/p
|65
|0.10
|110.13
|107.93
|110.13
|9.08
|10209.29
|131
|2007.11.20 04:36
|buy
|66
|0.10
|110.16
|108.06
|110.26
|132
|2007.11.20 04:39
|t/p
|66
|0.10
|110.26
|108.06
|110.26
|9.07
|10218.36
|133
|2007.11.20 04:39
|buy
|67
|0.10
|110.29
|108.19
|110.39
|134
|2007.11.20 04:42
|buy
|68
|0.20
|110.24
|108.19
|110.34
|135
|2007.11.20 04:51
|buy
|69
|0.40
|110.18
|108.18
|110.28
|136
|2007.11.20 04:53
|buy
|70
|0.80
|110.13
|108.18
|110.23
|137
|2007.11.20 04:54
|close
|70
|0.80
|110.21
|108.18
|110.23
|58.07
|10276.43
|138
|2007.11.20 05:00
|close
|69
|0.40
|110.22
|108.18
|110.28
|14.52
|10290.95
|139
|2007.11.20 05:00
|close
|68
|0.20
|110.21
|108.19
|110.34
|-5.44
|10285.51
|140
|2007.11.20 05:00
|close
|67
|0.10
|110.22
|108.19
|110.39
|-6.35
|10279.16
|141
|2007.11.21 18:00
|buy
|71
|0.10
|108.67
|106.57
|108.77
|142
|2007.11.21 18:27
|buy
|72
|0.20
|108.61
|106.56
|108.71
|143
|2007.11.21 18:36
|buy
|73
|0.40
|108.55
|106.55
|108.65
|144
|2007.11.21 18:38
|buy
|74
|0.80
|108.49
|106.54
|108.59
|145
|2007.11.21 18:54
|close
|74
|0.80
|108.54
|106.54
|108.59
|36.85
|10316.01
|146
|2007.11.21 18:54
|close
|73
|0.40
|108.53
|106.55
|108.65
|-7.37
|10308.64
|147
|2007.11.21 18:54
|close
|72
|0.20
|108.54
|106.56
|108.71
|-12.90
|10295.74
|148
|2007.11.21 18:54
|close
|71
|0.10
|108.53
|106.57
|108.77
|-12.90
|10282.84
|149
|2007.11.21 18:54
|buy
|75
|0.10
|108.57
|106.47
|108.67
|150
|2007.11.21 18:54
|buy
|76
|0.20
|108.52
|106.47
|108.62
|151
|2007.11.21 19:18
|close
|76
|0.20
|108.55
|106.47
|108.62
|5.53
|10288.37
|152
|2007.11.21 19:18
|close
|75
|0.10
|108.54
|106.47
|108.67
|-2.76
|10285.61
|153
|2007.11.23 10:00
|buy
|77
|0.10
|108.30
|106.20
|108.40
|154
|2007.11.23 10:18
|buy
|78
|0.20
|108.24
|106.19
|108.34
|155
|2007.11.23 10:19
|buy
|79
|0.40
|108.18
|106.18
|108.28
|156
|2007.11.23 10:27
|buy
|80
|0.80
|108.13
|106.18
|108.23
|157
|2007.11.23 10:28
|buy
|81
|1.60
|108.07
|106.17
|108.17
|158
|2007.11.23 10:36
|buy
|82
|3.20
|108.02
|106.17
|108.12
|159
|2007.11.23 10:37
|buy
|83
|5.76
|107.96
|106.16
|108.06
|160
|2007.11.23 11:03
|close
|83
|5.76
|108.02
|106.16
|108.06
|319.94
|10605.55
|161
|2007.11.23 11:03
|close
|82
|3.20
|108.01
|106.17
|108.12
|-29.63
|10575.92
|162
|2007.11.23 11:03
|close
|81
|1.60
|108.02
|106.17
|108.17
|-74.06
|10501.86
|163
|2007.11.23 11:03
|close
|80
|0.80
|108.01
|106.18
|108.23
|-88.88
|10412.98
|164
|2007.11.23 11:03
|close
|79
|0.40
|108.03
|106.18
|108.28
|-55.54
|10357.44
|165
|2007.11.23 11:03
|close
|78
|0.20
|108.02
|106.19
|108.34
|-40.73
|10316.71
|166
|2007.11.23 11:03
|close
|77
|0.10
|108.03
|106.20
|108.40
|-24.99
|10291.72
|167
|2007.11.26 11:00
|sell
|84
|0.10
|108.42
|110.52
|108.32
|168
|2007.11.26 11:26
|sell
|85
|0.20
|108.48
|110.53
|108.38
|169
|2007.11.26 11:36
|sell
|86
|0.40
|108.54
|110.54
|108.44
|170
|2007.11.26 12:19
|close
|86
|0.40
|108.50
|110.54
|108.44
|14.75
|10306.47
|171
|2007.11.26 12:19
|close
|85
|0.20
|108.51
|110.53
|108.38
|-5.53
|10300.94
|172
|2007.11.26 12:19
|close
|84
|0.10
|108.50
|110.52
|108.32
|-7.37
|10293.57
|173
|2007.11.27 04:00
|buy
|87
|0.10
|108.58
|106.48
|108.68
|174
|2007.11.27 04:02
|buy
|88
|0.20
|108.52
|106.47
|108.62
|175
|2007.11.27 04:04
|buy
|89
|0.40
|108.46
|106.46
|108.56
|176
|2007.11.27 04:16
|buy
|90
|0.80
|108.41
|106.46
|108.51
|177
|2007.11.27 04:27
|buy
|91
|1.60
|108.35
|106.45
|108.45
|178
|2007.11.27 04:29
|buy
|92
|3.20
|108.29
|106.44
|108.39
|179
|2007.11.27 04:31
|buy
|93
|6.40
|108.24
|106.44
|108.34
|180
|2007.11.27 04:49
|close
|93
|6.40
|108.30
|106.44
|108.34
|354.57
|10648.14
|181
|2007.11.27 04:49
|close
|92
|3.20
|108.29
|106.44
|108.39
|0.00
|10648.14
|182
|2007.11.27 04:49
|close
|91
|1.60
|108.30
|106.45
|108.45
|-73.87
|10574.27
|183
|2007.11.27 04:49
|close
|90
|0.80
|108.29
|106.46
|108.51
|-88.65
|10485.62
|184
|2007.11.27 04:49
|close
|89
|0.40
|108.30
|106.46
|108.56
|-59.10
|10426.52
|185
|2007.11.27 04:49
|close
|88
|0.20
|108.29
|106.47
|108.62
|-42.48
|10384.04
|186
|2007.11.27 04:49
|close
|87
|0.10
|108.30
|106.48
|108.68
|-25.85
|10358.19
|187
|2007.11.27 04:49
|buy
|94
|0.10
|108.32
|106.22
|108.42
|188
|2007.11.27 05:13
|buy
|95
|0.20
|108.27
|106.22
|108.37
|189
|2007.11.27 05:17
|close
|95
|0.20
|108.30
|106.22
|108.37
|5.54
|10363.73
|190
|2007.11.27 05:17
|close
|94
|0.10
|108.29
|106.22
|108.42
|-2.77
|10360.96
|191
|2007.11.28 03:00
|sell
|96
|0.10
|108.42
|110.52
|108.32
|192
|2007.11.28 03:02
|sell
|97
|0.20
|108.48
|110.53
|108.38
|193
|2007.11.28 03:12
|sell
|98
|0.40
|108.54
|110.54
|108.44
|194
|2007.11.28 03:18
|close
|98
|0.40
|108.50
|110.54
|108.44
|14.75
|10375.71
|195
|2007.11.28 03:18
|close
|97
|0.20
|108.51
|110.53
|108.38
|-5.53
|10370.18
|196
|2007.11.28 03:18
|close
|96
|0.10
|108.50
|110.52
|108.32
|-7.37
|10362.81
|197
|2007.11.28 03:18
|sell
|99
|0.10
|108.46
|110.56
|108.36
|198
|2007.11.28 03:36
|t/p
|99
|0.10
|108.36
|110.56
|108.36
|9.23
|10372.04
|199
|2007.11.28 03:36
|sell
|100
|0.10
|108.33
|110.43
|108.23
|200
|2007.11.28 03:54
|sell
|101
|0.20
|108.39
|110.44
|108.29
|201
|2007.11.28 04:02
|sell
|102
|0.40
|108.45
|110.45
|108.35
|202
|2007.11.28 04:12
|sell
|103
|0.80
|108.51
|110.46
|108.41
|203
|2007.11.28 04:26
|close
|103
|0.80
|108.46
|110.46
|108.41
|36.88
|10408.92
|204
|2007.11.28 04:26
|close
|102
|0.40
|108.47
|110.45
|108.35
|-7.38
|10401.54
|205
|2007.11.28 04:26
|close
|101
|0.20
|108.46
|110.44
|108.29
|-12.91
|10388.63
|206
|2007.11.28 04:26
|close
|100
|0.10
|108.47
|110.43
|108.23
|-12.91
|10375.72
|207
|2007.11.28 23:00
|sell
|104
|0.10
|109.88
|111.98
|109.78
|208
|2007.11.28 23:26
|sell
|105
|0.20
|109.93
|111.98
|109.83
|209
|2007.11.28 23:36
|sell
|106
|0.40
|109.99
|111.99
|109.89
|210
|2007.11.28 23:38
|sell
|107
|0.80
|110.04
|111.99
|109.94
|211
|2007.11.28 23:52
|close
|107
|0.80
|110.00
|111.99
|109.94
|29.09
|10404.81
|212
|2007.11.28 23:53
|close
|106
|0.40
|110.01
|111.99
|109.89
|-7.27
|10397.54
|213
|2007.11.28 23:53
|close
|105
|0.20
|110.00
|111.98
|109.83
|-12.73
|10384.81
|214
|2007.11.28 23:53
|close
|104
|0.10
|110.01
|111.98
|109.78
|-11.82
|10372.99
|215
|2007.11.28 23:53
|sell
|108
|0.10
|109.97
|112.07
|109.87
|216
|2007.11.29 00:12
|t/p
|108
|0.10
|109.87
|112.07
|109.87
|4.99
|10377.98
|217
|2007.12.03 01:00
|sell
|109
|0.10
|110.85
|112.95
|110.75
|218
|2007.12.03 01:16
|t/p
|109
|0.10
|110.75
|112.95
|110.75
|9.03
|10387.01
|219
|2007.12.03 01:16
|sell
|110
|0.10
|110.72
|112.82
|110.62
|220
|2007.12.03 01:31
|t/p
|110
|0.10
|110.62
|112.82
|110.62
|9.04
|10396.05
|221
|2007.12.03 01:31
|sell
|111
|0.10
|110.59
|112.69
|110.49
|222
|2007.12.03 01:50
|sell
|112
|0.20
|110.65
|112.70
|110.55
|223
|2007.12.03 02:27
|close
|112
|0.20
|110.62
|112.70
|110.55
|5.42
|10401.47
|224
|2007.12.03 02:27
|close
|111
|0.10
|110.63
|112.69
|110.49
|-3.62
|10397.85
|225
|2007.12.03 22:00
|buy
|113
|0.10
|110.47
|108.37
|110.57
|226
|2007.12.03 23:37
|buy
|114
|0.20
|110.41
|108.36
|110.51
|227
|2007.12.03 23:54
|close
|114
|0.20
|110.45
|108.36
|110.51
|7.24
|10405.09
|228
|2007.12.04 00:00
|close
|113
|0.10
|110.46
|108.37
|110.57
|0.28
|10405.37
|229
|2007.12.04 19:00
|buy
|115
|0.10
|109.94
|107.84
|110.04
|230
|2007.12.04 19:29
|buy
|116
|0.20
|109.88
|107.83
|109.98
|231
|2007.12.04 20:03
|close
|116
|0.20
|109.91
|107.83
|109.98
|5.46
|10410.83
|232
|2007.12.04 20:03
|close
|115
|0.10
|109.90
|107.84
|110.04
|-3.64
|10407.19
|233
|2007.12.06 06:00
|sell
|117
|0.10
|110.92
|113.02
|110.82
|234
|2007.12.06 06:02
|sell
|118
|0.20
|110.98
|113.03
|110.88
|235
|2007.12.06 06:13
|sell
|119
|0.40
|111.04
|113.04
|110.94
|236
|2007.12.06 06:17
|close
|119
|0.40
|111.00
|113.04
|110.94
|14.41
|10421.60
|237
|2007.12.06 06:17
|close
|118
|0.20
|111.01
|113.03
|110.88
|-5.40
|10416.20
|238
|2007.12.06 06:17
|close
|117
|0.10
|111.00
|113.02
|110.82
|-7.21
|10408.99
|239
|2007.12.06 06:17
|sell
|120
|0.10
|110.98
|113.08
|110.88
|240
|2007.12.06 06:27
|t/p
|120
|0.10
|110.88
|113.08
|110.88
|9.02
|10418.01
|241
|2007.12.06 06:27
|sell
|121
|0.10
|110.85
|112.95
|110.75
|242
|2007.12.06 06:38
|t/p
|121
|0.10
|110.75
|112.95
|110.75
|9.03
|10427.04
|243
|2007.12.06 06:38
|sell
|122
|0.10
|110.72
|112.82
|110.62
|244
|2007.12.06 06:51
|sell
|123
|0.20
|110.78
|112.83
|110.68
|245
|2007.12.06 06:54
|sell
|124
|0.40
|110.84
|112.84
|110.74
|246
|2007.12.06 07:02
|close
|124
|0.40
|110.80
|112.84
|110.74
|14.44
|10441.48
|247
|2007.12.06 07:02
|close
|123
|0.20
|110.81
|112.83
|110.68
|-5.41
|10436.07
|248
|2007.12.06 07:02
|close
|122
|0.10
|110.80
|112.82
|110.62
|-7.22
|10428.85
|249
|2007.12.07 02:00
|sell
|125
|0.10
|111.29
|113.39
|111.19
|250
|2007.12.07 02:38
|sell
|126
|0.20
|111.35
|113.40
|111.25
|251
|2007.12.07 04:37
|close
|126
|0.20
|111.32
|113.40
|111.25
|5.39
|10434.24
|252
|2007.12.07 04:37
|close
|125
|0.10
|111.33
|113.39
|111.19
|-3.59
|10430.65