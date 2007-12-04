LABRYANT

DEPOSIT: $10,000.00----CURRENT BALANCE: $16,218.12----CURRENT EQUITY: $16,218.12----OVERALL PROFIT: $6,218.12----ROI: 62.18%----ACCOUNT FREEMARGIN: $16,218.12

OPEN TRADES
Ticket Open Time Action Lots Currency Open Price Stop Loss Take Profit Current Price Swap Pips Profit Time in Trade Comment

PENDING TRADES
Ticket Time Action Lots Currency Pending Price Stop Loss Take Profit Current Price Pips To Entry Comment

CLOSED TRADES
Ticket Open Time Close Time Currency Open Price Action Lots Stop Loss Take Profit Close Price Pips Swap Profit Time in Trade .10 Lots Comment
65870265 2007.12.04 00:10 2007.12.04 08:40 EURUSD 1.4670 Buy 0.01 1.4598 1.4688 1.4688 18 $0.00 $1.80 08:30:23 $18.00 [tp]
65879853 2007.12.04 01:00 2007.12.04 12:10 EURUSD 1.4671 Buy 0.01 1.4551 1.4707 1.4707 36 $0.00 $3.60 11:09:41 $36.00 subsystem4[tp]
65893128 2007.12.04 02:00 2007.12.04 08:49 EURUSD 1.4655 Buy 0.01 1.4535 1.4691 1.4691 36 $0.00 $3.60 06:49:09 $36.00 subsystem3[tp]
65902505 2007.12.04 03:00 2007.12.04 08:40 EURUSD 1.4650 Buy 2.26 1.4568 1.4686 1.4686 36 $0.00 $813.60 05:40:05 $36.00 subsystem2[tp]
65908401 2007.12.04 04:00 2007.12.04 08:40 EURUSD 1.4655 Buy 1.76 1.4601 1.4685 1.4685 30 $0.00 $528.00 04:39:50 $30.00 subsystem1[tp]
65948630 2007.12.04 09:00 2007.12.04 12:11 EURUSD 1.4678 Buy 0.01 1.4558 1.4714 1.4714 36 $0.00 $3.60 03:10:44 $36.00 subsystem3[tp]
65965919 2007.12.04 10:00 2007.12.04 12:05 EURUSD 1.4653 Buy 0.01 1.4571 1.4689 1.4689 36 $0.00 $3.60 02:05:24 $36.00 subsystem2[tp]
65981807 2007.12.04 11:00 2007.12.04 12:05 EURUSD 1.4662 Buy 0.01 1.4608 1.4692 1.4692 30 $0.00 $3.00 01:05:17 $30.00 subsystem1[tp]
66133384 2007.12.05 01:00 2007.12.05 09:02 EURUSD 1.4762 Sell 0.01 1.4844 1.4726 1.4726 36 $0.00 $3.60 08:02:49 $36.00 subsystem2[tp]
66143719 2007.12.05 02:00 2007.12.05 09:05 EURUSD 1.4749 Sell 0.01 1.4803 1.4719 1.4719 30 $0.00 $3.00 07:05:16 $30.00 subsystem1[tp]
66152611 2007.12.05 03:00 2007.12.05 09:05 EURUSD 1.4754 Sell 2.80 1.4874 1.4718 1.4718 36 $0.00 $1,008.00 06:05:43 $36.00 subsystem3[tp]
66161886 2007.12.05 04:00 2007.12.05 08:16 EURUSD 1.4765 Sell 2.24 1.4885 1.4729 1.4729 36 $0.00 $806.40 04:16:44 $36.00 subsystem4[tp]
66205835 2007.12.05 09:00 2007.12.05 09:13 EURUSD 1.4734 Sell 2.71 1.4854 1.4698 1.4704 30 $0.00 $813.00 00:13:09 $30.00 subsystem4
66227895 2007.12.05 10:00 2007.12.05 14:24 EURUSD 1.4712 Sell 0.01 1.4832 1.4676 1.4676 36 $0.00 $3.60 04:24:39 $36.00 subsystem4[tp]
66255772 2007.12.05 11:00 2007.12.05 14:24 EURUSD 1.4714 Sell 0.01 1.4768 1.4684 1.4684 30 $0.00 $3.00 03:24:29 $30.00 subsystem1[tp]
66275200 2007.12.05 12:00 2007.12.05 14:24 EURUSD 1.4715 Sell 0.01 1.4835 1.4679 1.4679 36 $0.00 $3.60 02:24:31 $36.00 subsystem3[tp]
66291531 2007.12.05 13:00 2007.12.05 14:24 EURUSD 1.4716 Sell 0.01 1.4798 1.4680 1.4680 36 $0.00 $3.60 01:24:31 $36.00 subsystem2[tp]
66514001 2007.12.06 06:01 2007.12.06 13:08 EURUSD 1.4618 Buy 0.01 1.4536 1.4654 1.4536 -82 $0.00 -$8.20 07:07:24 -$82.00 subsystem2[sl]
66527970 2007.12.06 08:00 2007.12.06 12:36 EURUSD 1.4594 Buy 0.01 1.4540 1.4624 1.4540 -54 $0.00 -$5.40 04:36:04 -$54.00 subsystem1[sl]
66665961 2007.12.06 19:00 2007.12.10 12:35 EURUSD 1.4651 Buy 0.01 1.4531 1.4687 1.4687 36 -$0.08 $3.60 3 Day, 17:35:07 $35.20 subsystem4[tp]
66681563 2007.12.06 21:00 2007.12.07 14:42 EURUSD 1.4634 Buy 0.01 1.4580 1.4664 1.4664 30 -$0.04 $3.00 17:42:29 $29.60 subsystem1[tp]
66694523 2007.12.06 23:01 2007.12.10 10:58 EURUSD 1.4638 Buy 0.01 1.4556 1.4674 1.4674 36 -$0.04 $3.60 3 Day, 11:56:44 $35.60 subsystem2[tp]
66891855 2007.12.10 02:00 2007.12.13 16:36 EURUSD 1.4647 Sell 0.01 1.4767 1.4611 1.4611 36 $0.14 $3.60 3 Day, 14:36:38 $37.40 subsystem3[tp]
66899011 2007.12.10 03:00 2007.12.10 13:20 EURUSD 1.4645 Sell 0.01 1.4699 1.4615 1.4699 -54 $0.00 -$5.40 10:19:51 -$54.00 subsystem1[sl]
67052979 2007.12.10 22:00 2007.12.11 12:13 EURUSD 1.4714 Sell 0.01 1.4796 1.4678 1.4678 36 $0.03 $3.60 14:12:10 $36.30 subsystem2[tp]
67059376 2007.12.10 23:01 2007.12.11 12:13 EURUSD 1.4712 Sell 0.01 1.4832 1.4676 1.4676 36 $0.00 $3.60 13:11:39 $36.00 subsystem4[tp]
67065265 2007.12.11 00:00 2007.12.11 11:34 EURUSD 1.4720 Sell 0.01 1.4774 1.4690 1.4690 30 $0.00 $3.00 11:34:38 $30.00 subsystem1[tp]
67126248 2007.12.11 12:00 2007.12.11 13:24 EURUSD 1.4691 Sell 0.01 1.4745 1.4661 1.4661 30 $0.00 $3.00 01:24:30 $30.00 subsystem1[tp]
67133968 2007.12.11 13:00 2007.12.13 16:26 EURUSD 1.4673 Sell 0.01 1.4793 1.4637 1.4637 36 $0.11 $3.60 2 Day, 03:26:32 $37.10 subsystem4[tp]
67156608 2007.12.11 16:00 2007.12.11 20:53 EURUSD 1.4703 Sell 0.01 1.4785 1.4667 1.4667 36 $0.00 $3.60 04:53:27 $36.00 subsystem2[tp]
67173627 2007.12.11 18:00 2007.12.11 20:53 EURUSD 1.4701 Sell 3.18 1.4755 1.4671 1.4671 30 $0.00 $954.00 02:53:17 $30.00 subsystem1[tp]
67267730 2007.12.12 07:00 2007.12.12 08:33 EURUSD 1.4683 Buy 0.01 1.4629 1.4713 1.4713 30 $0.00 $3.00 01:33:37 $30.00 subsystem1[tp]
67276314 2007.12.12 08:00 2007.12.12 15:02 EURUSD 1.4690 Buy 0.01 1.4608 1.4726 1.4726 36 $0.00 $3.60 07:02:23 $36.00 subsystem2[tp]
67308784 2007.12.12 10:00 2007.12.12 15:01 EURUSD 1.4686 Buy 0.01 1.4632 1.4716 1.4716 30 $0.00 $3.00 05:01:24 $30.00 subsystem1[tp]
67386383 2007.12.12 17:01 2007.12.12 20:05 EURUSD 1.4679 Buy 3.40 1.4597 1.4715 1.4715 36 $0.00 $1,224.00 03:04:25 $36.00 subsystem2[tp]
67469492 2007.12.13 08:00 2007.12.13 13:15 EURUSD 1.4711 Sell 0.01 1.4765 1.4681 1.4681 30 $0.00 $3.00 05:15:31 $30.00 subsystem1[tp]
67492335 2007.12.13 10:00 2007.12.13 14:40 EURUSD 1.4704 Sell 0.01 1.4786 1.4668 1.4668 36 $0.00 $3.60 04:40:35 $36.00 subsystem2[tp]
TOTAL 944 $0.12 $6,218.00 $945.20