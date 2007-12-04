LABRYANT
DEPOSIT: $10,000.00----CURRENT BALANCE: $16,218.12----CURRENT
EQUITY: $16,218.12----OVERALL PROFIT: $6,218.12----ROI: 62.18%----ACCOUNT
FREEMARGIN: $16,218.12
|Ticket
|Open Time
|Action
|Lots
|Currency
|Open Price
|Stop Loss
|Take Profit
|Current Price
|Swap
|Pips
|Profit
|Time in Trade
|Comment
|Ticket
|Time
|Action
|Lots
|Currency
|Pending Price
|Stop Loss
|Take Profit
|Current Price
|Pips To Entry
|Comment
|Ticket
|Open Time
|Close Time
|Currency
|Open Price
|Action
|Lots
|Stop Loss
|Take Profit
|Close Price
|Pips
|Swap
|Profit
|Time in Trade
|.10 Lots
|Comment
|65870265
|2007.12.04 00:10
|2007.12.04 08:40
|EURUSD
|1.4670
|Buy
|0.01
|1.4598
|1.4688
|1.4688
|18
|$0.00
|$1.80
|08:30:23
|$18.00
|[tp]
|65879853
|2007.12.04 01:00
|2007.12.04 12:10
|EURUSD
|1.4671
|Buy
|0.01
|1.4551
|1.4707
|1.4707
|36
|$0.00
|$3.60
|11:09:41
|$36.00
|subsystem4[tp]
|65893128
|2007.12.04 02:00
|2007.12.04 08:49
|EURUSD
|1.4655
|Buy
|0.01
|1.4535
|1.4691
|1.4691
|36
|$0.00
|$3.60
|06:49:09
|$36.00
|subsystem3[tp]
|65902505
|2007.12.04 03:00
|2007.12.04 08:40
|EURUSD
|1.4650
|Buy
|2.26
|1.4568
|1.4686
|1.4686
|36
|$0.00
|$813.60
|05:40:05
|$36.00
|subsystem2[tp]
|65908401
|2007.12.04 04:00
|2007.12.04 08:40
|EURUSD
|1.4655
|Buy
|1.76
|1.4601
|1.4685
|1.4685
|30
|$0.00
|$528.00
|04:39:50
|$30.00
|subsystem1[tp]
|65948630
|2007.12.04 09:00
|2007.12.04 12:11
|EURUSD
|1.4678
|Buy
|0.01
|1.4558
|1.4714
|1.4714
|36
|$0.00
|$3.60
|03:10:44
|$36.00
|subsystem3[tp]
|65965919
|2007.12.04 10:00
|2007.12.04 12:05
|EURUSD
|1.4653
|Buy
|0.01
|1.4571
|1.4689
|1.4689
|36
|$0.00
|$3.60
|02:05:24
|$36.00
|subsystem2[tp]
|65981807
|2007.12.04 11:00
|2007.12.04 12:05
|EURUSD
|1.4662
|Buy
|0.01
|1.4608
|1.4692
|1.4692
|30
|$0.00
|$3.00
|01:05:17
|$30.00
|subsystem1[tp]
|66133384
|2007.12.05 01:00
|2007.12.05 09:02
|EURUSD
|1.4762
|Sell
|0.01
|1.4844
|1.4726
|1.4726
|36
|$0.00
|$3.60
|08:02:49
|$36.00
|subsystem2[tp]
|66143719
|2007.12.05 02:00
|2007.12.05 09:05
|EURUSD
|1.4749
|Sell
|0.01
|1.4803
|1.4719
|1.4719
|30
|$0.00
|$3.00
|07:05:16
|$30.00
|subsystem1[tp]
|66152611
|2007.12.05 03:00
|2007.12.05 09:05
|EURUSD
|1.4754
|Sell
|2.80
|1.4874
|1.4718
|1.4718
|36
|$0.00
|$1,008.00
|06:05:43
|$36.00
|subsystem3[tp]
|66161886
|2007.12.05 04:00
|2007.12.05 08:16
|EURUSD
|1.4765
|Sell
|2.24
|1.4885
|1.4729
|1.4729
|36
|$0.00
|$806.40
|04:16:44
|$36.00
|subsystem4[tp]
|66205835
|2007.12.05 09:00
|2007.12.05 09:13
|EURUSD
|1.4734
|Sell
|2.71
|1.4854
|1.4698
|1.4704
|30
|$0.00
|$813.00
|00:13:09
|$30.00
|subsystem4
|66227895
|2007.12.05 10:00
|2007.12.05 14:24
|EURUSD
|1.4712
|Sell
|0.01
|1.4832
|1.4676
|1.4676
|36
|$0.00
|$3.60
|04:24:39
|$36.00
|subsystem4[tp]
|66255772
|2007.12.05 11:00
|2007.12.05 14:24
|EURUSD
|1.4714
|Sell
|0.01
|1.4768
|1.4684
|1.4684
|30
|$0.00
|$3.00
|03:24:29
|$30.00
|subsystem1[tp]
|66275200
|2007.12.05 12:00
|2007.12.05 14:24
|EURUSD
|1.4715
|Sell
|0.01
|1.4835
|1.4679
|1.4679
|36
|$0.00
|$3.60
|02:24:31
|$36.00
|subsystem3[tp]
|66291531
|2007.12.05 13:00
|2007.12.05 14:24
|EURUSD
|1.4716
|Sell
|0.01
|1.4798
|1.4680
|1.4680
|36
|$0.00
|$3.60
|01:24:31
|$36.00
|subsystem2[tp]
|66514001
|2007.12.06 06:01
|2007.12.06 13:08
|EURUSD
|1.4618
|Buy
|0.01
|1.4536
|1.4654
|1.4536
|-82
|$0.00
|-$8.20
|07:07:24
|-$82.00
|subsystem2[sl]
|66527970
|2007.12.06 08:00
|2007.12.06 12:36
|EURUSD
|1.4594
|Buy
|0.01
|1.4540
|1.4624
|1.4540
|-54
|$0.00
|-$5.40
|04:36:04
|-$54.00
|subsystem1[sl]
|66665961
|2007.12.06 19:00
|2007.12.10 12:35
|EURUSD
|1.4651
|Buy
|0.01
|1.4531
|1.4687
|1.4687
|36
|-$0.08
|$3.60
|3 Day, 17:35:07
|$35.20
|subsystem4[tp]
|66681563
|2007.12.06 21:00
|2007.12.07 14:42
|EURUSD
|1.4634
|Buy
|0.01
|1.4580
|1.4664
|1.4664
|30
|-$0.04
|$3.00
|17:42:29
|$29.60
|subsystem1[tp]
|66694523
|2007.12.06 23:01
|2007.12.10 10:58
|EURUSD
|1.4638
|Buy
|0.01
|1.4556
|1.4674
|1.4674
|36
|-$0.04
|$3.60
|3 Day, 11:56:44
|$35.60
|subsystem2[tp]
|66891855
|2007.12.10 02:00
|2007.12.13 16:36
|EURUSD
|1.4647
|Sell
|0.01
|1.4767
|1.4611
|1.4611
|36
|$0.14
|$3.60
|3 Day, 14:36:38
|$37.40
|subsystem3[tp]
|66899011
|2007.12.10 03:00
|2007.12.10 13:20
|EURUSD
|1.4645
|Sell
|0.01
|1.4699
|1.4615
|1.4699
|-54
|$0.00
|-$5.40
|10:19:51
|-$54.00
|subsystem1[sl]
|67052979
|2007.12.10 22:00
|2007.12.11 12:13
|EURUSD
|1.4714
|Sell
|0.01
|1.4796
|1.4678
|1.4678
|36
|$0.03
|$3.60
|14:12:10
|$36.30
|subsystem2[tp]
|67059376
|2007.12.10 23:01
|2007.12.11 12:13
|EURUSD
|1.4712
|Sell
|0.01
|1.4832
|1.4676
|1.4676
|36
|$0.00
|$3.60
|13:11:39
|$36.00
|subsystem4[tp]
|67065265
|2007.12.11 00:00
|2007.12.11 11:34
|EURUSD
|1.4720
|Sell
|0.01
|1.4774
|1.4690
|1.4690
|30
|$0.00
|$3.00
|11:34:38
|$30.00
|subsystem1[tp]
|67126248
|2007.12.11 12:00
|2007.12.11 13:24
|EURUSD
|1.4691
|Sell
|0.01
|1.4745
|1.4661
|1.4661
|30
|$0.00
|$3.00
|01:24:30
|$30.00
|subsystem1[tp]
|67133968
|2007.12.11 13:00
|2007.12.13 16:26
|EURUSD
|1.4673
|Sell
|0.01
|1.4793
|1.4637
|1.4637
|36
|$0.11
|$3.60
|2 Day, 03:26:32
|$37.10
|subsystem4[tp]
|67156608
|2007.12.11 16:00
|2007.12.11 20:53
|EURUSD
|1.4703
|Sell
|0.01
|1.4785
|1.4667
|1.4667
|36
|$0.00
|$3.60
|04:53:27
|$36.00
|subsystem2[tp]
|67173627
|2007.12.11 18:00
|2007.12.11 20:53
|EURUSD
|1.4701
|Sell
|3.18
|1.4755
|1.4671
|1.4671
|30
|$0.00
|$954.00
|02:53:17
|$30.00
|subsystem1[tp]
|67267730
|2007.12.12 07:00
|2007.12.12 08:33
|EURUSD
|1.4683
|Buy
|0.01
|1.4629
|1.4713
|1.4713
|30
|$0.00
|$3.00
|01:33:37
|$30.00
|subsystem1[tp]
|67276314
|2007.12.12 08:00
|2007.12.12 15:02
|EURUSD
|1.4690
|Buy
|0.01
|1.4608
|1.4726
|1.4726
|36
|$0.00
|$3.60
|07:02:23
|$36.00
|subsystem2[tp]
|67308784
|2007.12.12 10:00
|2007.12.12 15:01
|EURUSD
|1.4686
|Buy
|0.01
|1.4632
|1.4716
|1.4716
|30
|$0.00
|$3.00
|05:01:24
|$30.00
|subsystem1[tp]
|67386383
|2007.12.12 17:01
|2007.12.12 20:05
|EURUSD
|1.4679
|Buy
|3.40
|1.4597
|1.4715
|1.4715
|36
|$0.00
|$1,224.00
|03:04:25
|$36.00
|subsystem2[tp]
|67469492
|2007.12.13 08:00
|2007.12.13 13:15
|EURUSD
|1.4711
|Sell
|0.01
|1.4765
|1.4681
|1.4681
|30
|$0.00
|$3.00
|05:15:31
|$30.00
|subsystem1[tp]
|67492335
|2007.12.13 10:00
|2007.12.13 14:40
|EURUSD
|1.4704
|Sell
|0.01
|1.4786
|1.4668
|1.4668
|36
|$0.00
|$3.60
|04:40:35
|$36.00
|subsystem2[tp]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|TOTAL
|944
|$0.12
|$6,218.00
|
|$945.20