Strategy Tester Report
Steinitz_HAS_MTF_EA_2.63
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2007.01.02 08:00 - 2007.11.26 23:00 (2007.01.02 - 2007.11.27)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersYourAccountNumber=12345; MTF_HAS_METHOD="Inventor:DON STEINITZ"; PROGRAMMERS="LEE YAN, Robert Hill"; ContackUS="steinitz@cox.net"; MagicBase=10000; cm="---User Comment---"; UserComment="HAS"; has="---HAS Inputs---"; MaMethod=2; MaPeriod=6; MaMethod2=3; MaPeriod2=2; tf0="---TimeFrames---"; tf1="1. Month"; tf2="2. Week"; tf3="3. Day"; tf4="4. 4 Hour"; tf5="5. 1 Hour"; tf6="6. 30 minute"; tf7="7. 15 minute"; tf8="8. 5 minute"; HigherTF_Set1=1; LowerTF_Set1=6; UpperTF_Set1=1; ss="---Set 2 inputs---"; ss1=" Switch inputs when"; ss2=" UpperTF to SwithTF do not agree"; ss3="Enter 0 for false, 1 for true"; UseSwitchSet=1; SwitchSetTF=3; HigherTF_Set2=4; LowerTF_Set2=8; ct="---Trade Confirmation filters---"; ct1=" Use timeframe above HigherTF to confirm trade"; ct2="Enter 0 for false, 1 for true"; ConfirmUpperTimeFrame_Set1=1; ConfirmUpperTimeFrame_Set2=1; ct3="Confirm Higher to Upper Timeframes for change of trend"; ct4="Enter 0 for false, 1 for true"; ConfirmAllTimeFrames_Set1=1; ConfirmAllTimeFrames_Set2=1; ct5="Confirm Alert Timeframe for change of trend"; ct6="Enter 0 for false, 1 for true"; ConfirmAlertTimeFrame=1; en0="--- Timeframe Entry---"; en1="1. Enter on Alerted time frame - 1 unclosed candle"; en2="2. Enter on Alerted time frame - 1 closed candle"; EnterOnAlerted=1; en3="Fresh Signal - Enter 0 for false, 1 for true"; EnterOnFreshSignal=0; Slippage=3; ep="--- Profit Timeframe Exit---"; ep0="0. Do Not Use"; ep1="1. Alert Timeframe - 1 unclosed candle"; ep2="2. Alert Timeframe - 1 closed candle"; ep3="3. Alert Timeframe unclosed candle"; ep4="4. Alert Timeframe closed candle"; ep5="5. Exit at Take Profit"; ExitOnAlertedProfit_Set1=4; ExitOnAlertedProfit_Set2=5; e5="--- Partial Close---"; e6="When true will close half of position"; e7="when internal TakeProfit or Trigger is reached"; e8="Enter 0 for false, 1 for true"; UsePartialClose_Set1=0; UsePartialClose_Set2=0; e9="Roundup - Enter 0 for false, 1 for true"; RoundUp=0; ep6=" Enter trigger to replace TP"; ep7=" for alert exit, partial close"; ep8=" and Trailing Stop"; ep9="UseTrigger - Enter 0 for false, 1 for true"; UseTrigger_Set1=1; ExitTrigger_Set1=20; UseTrigger_Set2=1; ExitTrigger_Set2=20; ex="--- Loss Timeframe Exit---"; ex0="0. Do Not Use"; ex1="1. UpperTF unclosed candle"; ex2="2. UpperTF closed candle"; ex3="3. HigherTF unclosed candle"; ex4="4. HigherTF closed candle"; ExitOnAlertedLoss_Set1=0; ExitOnAlertedLoss_Set2=3; ts0="---TrailingStopLoss---"; ts1=" 1. None"; ts2=" 2. BreakEven at TP or Trigger"; ts3=" 3. Standard at TP or Trigger"; ts6=" 4. Breakeven at input"; ts5=" 5. Standard at input"; ts4=" 6. Trail immediately"; ts7=" 7. Immediately til Breakeven + Lockin"; TrailingStopMethod_Set1=2; TrailingStopMethod_Set2=2; ts8="2. BreakEven at TP/Trigger setting"; BreakEvenLock=5; ts9="3. Standard at TP/Trigger setting"; TrailingStop=25; ts11="4. Breakeven at input settings"; BreakEvenLevel=30; LockInPips=5; ts10="5. Standard at input setting"; BeginTrailingStop=35; tp0="---TakeProfit Method---"; tp1=" 1. Use ATR"; tp2=" 2. Use Inputs"; TPMethod=2; tp3="ATR inputs"; TPAtrPeriod=14; TPAtrPercentage=0.9; tp4="TakeProfit inputs"; TakeProfitW1_Set1=100; TakeProfitD1_Set1=60; TakeProfitH4_Set1=30; TakeProfitH1_Set1=25; TakeProfitM30_Set1=20; TakeProfitM15_Set1=15; TakeProfitM5_Set1=8; TakeProfitW1_Set2=10; TakeProfitD1_Set2=10; TakeProfitH4_Set2=10; TakeProfitH1_Set2=10; TakeProfitM30_Set2=10; TakeProfitM15_Set2=10; TakeProfitM5_Set2=10; SafetyTakeProfitMultiplier=1.5; tms6="Step to move Take Profit"; TP_Step=20; sl0="---StopLoss Method---"; sl1=" 1. Use ATR"; sl2=" 2. Use Input"; SLMethod=2; sl3="ATR inputs"; SLAtrPeriod=14; SLAtrPercentage=0.9; mStopLoss_Set1=0; mStopLoss_Set2=0; SafetyStopLossMultiplier=1.5; mm="---Money Management---"; Lots=0.1; UseMoneyManagement=true; BrokerIsIBFX=false; m1="Set mini and micro to false for standard account"; AccountIsMini=true; AccountIsMicro=false; TradeSizePercent=1; BrokerPermitsFractionalLots=true; sp0="---Large Spread Filter---"; UseSpreadDetection=true; MaxSpread=8; ef1=" Close trades on Friday";
Bars in test6562Ticks modelled1671744Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-856.21Gross profit515.79Gross loss-1372.00
Profit factor0.38Expected payoff-61.16
Absolute drawdown873.45Maximal drawdown1397.28 (13.28%)Relative drawdown13.28% (1397.28)
Total trades14Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)14 (92.86%)
Profit trades (% of total)13 (92.86%)Loss trades (% of total)1 (7.14%)
Largestprofit trade189.26loss trade-1372.00
Averageprofit trade39.68loss trade-1372.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (515.79)consecutive losses (loss in money)1 (-1372.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)515.79 (13)consecutive loss (count of losses)-1372.00 (1)
Averageconsecutive wins13consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 14:07buy10.10118.940.000.00
22007.01.02 14:07modify10.10118.940.00119.39
32007.01.03 11:03close10.10119.150.00119.3918.8110018.81
42007.01.04 00:15buy20.10119.420.000.00
52007.01.04 00:15modify20.10119.420.00119.72
62007.01.10 15:40modify20.10119.42119.47119.92
72007.01.10 15:42modify20.10119.42119.47119.94
82007.01.10 15:43modify20.10119.42119.47119.95
92007.01.10 15:44modify20.10119.42119.47119.96
102007.01.10 15:45modify20.10119.42119.47119.97
112007.01.10 15:53modify20.10119.42119.47119.98
122007.01.10 15:53modify20.10119.42119.47119.99
132007.01.10 15:53modify20.10119.42119.47120.00
142007.01.10 15:54modify20.10119.42119.47120.01
152007.01.10 15:54modify20.10119.42119.47120.02
162007.01.10 16:13modify20.10119.42119.47120.03
172007.01.10 16:13modify20.10119.42119.47120.04
182007.01.10 16:13modify20.10119.42119.47120.05
192007.01.10 16:15modify20.10119.42119.47120.06
202007.01.10 19:22s/l20.10119.47119.47120.068.9510027.76
212007.01.11 00:16buy30.10119.660.000.00
222007.01.11 00:16modify30.10119.660.00119.96
232007.01.11 07:30modify30.10119.660.00120.15
242007.01.11 07:30modify30.10119.66119.71120.16
252007.01.11 07:30modify30.10119.66119.71120.17
262007.01.11 08:14modify30.10119.66119.71120.20
272007.01.11 08:15modify30.10119.66119.71120.21
282007.01.11 08:18modify30.10119.66119.71120.22
292007.01.11 08:18modify30.10119.66119.71120.23
302007.01.11 08:18modify30.10119.66119.71120.24
312007.01.11 08:18modify30.10119.66119.71120.25
322007.01.11 08:21modify30.10119.66119.71120.26
332007.01.11 09:13modify30.10119.66119.71120.27
342007.01.11 09:14modify30.10119.66119.71120.28
352007.01.11 09:14modify30.10119.66119.71120.30
362007.01.11 09:14modify30.10119.66119.71120.33
372007.01.11 09:14modify30.10119.66119.71120.35
382007.01.11 09:14modify30.10119.66119.71120.36
392007.01.11 09:14modify30.10119.66119.71120.38
402007.01.11 09:14modify30.10119.66119.71120.40
412007.01.11 09:14modify30.10119.66119.71120.41
422007.01.11 09:14modify30.10119.66119.71120.42
432007.01.11 09:14modify30.10119.66119.71120.44
442007.01.11 09:20modify30.10119.66119.71120.45
452007.01.11 09:20modify30.10119.66119.71120.46
462007.01.11 09:20modify30.10119.66119.71120.47
472007.01.11 09:20modify30.10119.66119.71120.48
482007.01.11 09:23modify30.10119.66119.71120.49
492007.01.11 09:23modify30.10119.66119.71120.51
502007.01.11 09:29modify30.10119.66119.71120.52
512007.01.11 09:29modify30.10119.66119.71120.53
522007.01.11 09:35modify30.10119.66119.71120.54
532007.01.11 09:36modify30.10119.66119.71120.55
542007.01.11 09:36modify30.10119.66119.71120.56
552007.01.11 09:36modify30.10119.66119.71120.57
562007.01.11 09:37modify30.10119.66119.71120.58
572007.01.11 09:37modify30.10119.66119.71120.59
582007.01.11 09:37modify30.10119.66119.71120.60
592007.01.11 09:37modify30.10119.66119.71120.61
602007.01.11 09:39modify30.10119.66119.71120.62
612007.01.11 09:39modify30.10119.66119.71120.63
622007.01.11 10:05modify30.10119.66119.71120.64
632007.01.11 11:56modify30.10119.66119.71120.65
642007.01.11 11:58modify30.10119.66119.71120.66
652007.01.11 12:22modify30.10119.66119.71120.67
662007.01.11 12:24modify30.10119.66119.71120.69
672007.01.11 12:59modify30.10119.66119.71120.70
682007.01.11 14:51modify30.10119.66119.71120.72
692007.01.11 16:05modify30.10119.66119.71120.74
702007.01.11 16:30modify30.10119.66119.71120.75
712007.01.11 16:38modify30.10119.66119.71120.76
722007.01.11 16:38modify30.10119.66119.71120.78
732007.01.11 16:38modify30.10119.66119.71120.80
742007.01.11 16:38modify30.10119.66119.71120.81
752007.01.11 16:38modify30.10119.66119.71120.82
762007.01.11 16:38modify30.10119.66119.71120.83
772007.01.11 16:38modify30.10119.66119.71120.84
782007.01.11 16:39modify30.10119.66119.71120.85
792007.01.11 16:40modify30.10119.66119.71120.86
802007.01.11 16:40modify30.10119.66119.71120.87
812007.01.11 16:41modify30.10119.66119.71120.89
822007.01.11 16:41modify30.10119.66119.71120.90
832007.01.11 16:41modify30.10119.66119.71120.91
842007.01.11 16:41modify30.10119.66119.71120.92
852007.01.12 00:04close30.10120.42119.71120.9264.3010092.06
862007.01.12 08:30buy40.10120.640.000.00
872007.01.12 08:30modify40.10120.640.00120.94
882007.01.17 02:07modify40.10120.640.00121.14
892007.01.17 02:07modify40.10120.64120.69121.15
902007.01.17 05:00close40.10120.78120.69121.1515.1610107.22
912007.01.17 14:06buy50.10120.690.000.00
922007.01.17 14:06modify50.10120.690.00121.06
932007.01.18 07:19modify50.10120.69120.74121.06
942007.01.18 07:24modify50.10120.69120.74121.24
952007.01.18 07:31modify50.10120.69120.74121.25
962007.01.18 07:34modify50.10120.69120.74121.26
972007.01.18 07:35modify50.10120.69120.74121.27
982007.01.18 07:35modify50.10120.69120.74121.28
992007.01.18 07:35modify50.10120.69120.74121.29
1002007.01.18 07:35modify50.10120.69120.74121.31
1012007.01.18 07:35modify50.10120.69120.74121.32
1022007.01.18 07:35modify50.10120.69120.74121.33
1032007.01.18 07:35modify50.10120.69120.74121.34
1042007.01.18 07:36modify50.10120.69120.74121.35
1052007.01.18 07:40modify50.10120.69120.74121.36
1062007.01.18 07:41modify50.10120.69120.74121.37
1072007.01.18 07:41modify50.10120.69120.74121.38
1082007.01.18 07:57modify50.10120.69120.74121.39
1092007.01.18 07:57modify50.10120.69120.74121.40
1102007.01.18 08:00modify50.10120.69120.74121.41
1112007.01.18 08:00modify50.10120.69120.74121.42
1122007.01.18 08:02modify50.10120.69120.74121.43
1132007.01.18 08:12modify50.10120.69120.74121.44
1142007.01.18 08:19modify50.10120.69120.74121.45
1152007.01.18 08:19modify50.10120.69120.74121.46
1162007.01.18 08:25modify50.10120.69120.74121.47
1172007.01.18 08:25modify50.10120.69120.74121.48
1182007.01.18 08:25modify50.10120.69120.74121.49
1192007.01.18 08:26modify50.10120.69120.74121.50
1202007.01.18 08:28modify50.10120.69120.74121.52
1212007.01.18 08:28modify50.10120.69120.74121.53
1222007.01.18 08:28modify50.10120.69120.74121.54
1232007.01.18 08:31modify50.10120.69120.74121.55
1242007.01.18 08:31modify50.10120.69120.74121.56
1252007.01.18 08:34modify50.10120.69120.74121.57
1262007.01.18 08:34modify50.10120.69120.74121.58
1272007.01.18 08:34modify50.10120.69120.74121.59
1282007.01.18 08:34modify50.10120.69120.74121.60
1292007.01.18 08:35modify50.10120.69120.74121.61
1302007.01.18 08:36modify50.10120.69120.74121.62
1312007.01.18 09:34modify50.10120.69120.74121.63
1322007.01.18 09:36modify50.10120.69120.74121.64
1332007.01.18 09:46modify50.10120.69120.74121.65
1342007.01.18 09:52modify50.10120.69120.74121.68
1352007.01.18 09:52modify50.10120.69120.74121.72
1362007.01.18 09:56modify50.10120.69120.74121.73
1372007.01.18 14:43modify50.10120.69120.74121.74
1382007.01.18 14:47modify50.10120.69120.74121.75
1392007.01.18 14:50modify50.10120.69120.74121.76
1402007.01.18 14:50modify50.10120.69120.74121.77
1412007.01.18 14:50modify50.10120.69120.74121.79
1422007.01.18 14:50modify50.10120.69120.74121.80
1432007.01.18 14:50modify50.10120.69120.74121.81
1442007.01.18 14:50modify50.10120.69120.74121.83
1452007.01.18 14:50modify50.10120.69120.74121.84
1462007.01.18 14:50modify50.10120.69120.74121.85
1472007.01.18 14:50modify50.10120.69120.74121.86
1482007.01.18 14:51modify50.10120.69120.74121.87
1492007.01.18 22:00close50.10121.17120.74121.8743.1810150.40
1502007.01.19 00:00buy60.10121.200.000.00
1512007.01.19 00:00modify60.10121.200.00121.57
1522007.01.19 15:59modify60.10121.20121.25121.57
1532007.01.19 16:01modify60.10121.20121.25121.76
1542007.01.19 17:29s/l60.10121.25121.25121.764.1210154.52
1552007.01.19 17:29buy70.10121.300.000.00
1562007.01.19 17:29modify70.10121.300.00121.60
1572007.01.22 10:34modify70.10121.300.00121.79
1582007.01.22 10:34modify70.10121.30121.35121.80
1592007.01.22 10:38modify70.10121.30121.35121.81
1602007.01.22 10:39modify70.10121.30121.35121.82
1612007.01.22 10:39modify70.10121.30121.35121.84
1622007.01.22 10:40modify70.10121.30121.35121.85
1632007.01.22 10:40modify70.10121.30121.35121.86
1642007.01.22 10:41modify70.10121.30121.35121.87
1652007.01.22 10:41modify70.10121.30121.35121.88
1662007.01.22 10:41modify70.10121.30121.35121.89
1672007.01.22 10:41modify70.10121.30121.35121.90
1682007.01.22 10:41modify70.10121.30121.35121.91
1692007.01.22 10:43modify70.10121.30121.35121.92
1702007.01.22 11:58modify70.10121.30121.35121.93
1712007.01.22 12:11modify70.10121.30121.35121.95
1722007.01.22 12:42modify70.10121.30121.35121.96
1732007.01.22 12:47modify70.10121.30121.35121.97
1742007.01.22 13:01modify70.10121.30121.35121.98
1752007.01.22 13:02modify70.10121.30121.35121.99
1762007.01.22 13:02modify70.10121.30121.35122.01
1772007.01.22 13:48modify70.10121.30121.35122.02
1782007.01.22 14:06modify70.10121.30121.35122.03
1792007.01.22 14:06modify70.10121.30121.35122.04
1802007.01.22 14:07modify70.10121.30121.35122.05
1812007.01.22 14:09modify70.10121.30121.35122.06
1822007.01.22 14:18modify70.10121.30121.35122.07
1832007.01.22 16:30close70.10121.66121.35122.0730.7810185.30
1842007.01.22 16:52buy80.10121.650.000.00
1852007.01.22 16:52modify80.10121.650.00121.95
1862007.01.29 07:44modify80.10121.650.00122.15
1872007.01.29 07:44modify80.10121.65121.70122.16
1882007.01.29 07:45modify80.10121.65121.70122.17
1892007.01.29 07:45modify80.10121.65121.70122.18
1902007.01.29 07:54modify80.10121.65121.70122.19
1912007.01.29 07:54modify80.10121.65121.70122.20
1922007.01.29 07:54modify80.10121.65121.70122.21
1932007.01.29 07:54modify80.10121.65121.70122.22
1942007.01.29 07:54modify80.10121.65121.70122.23
1952007.01.29 07:55modify80.10121.65121.70122.24
1962007.01.29 07:55modify80.10121.65121.70122.25
1972007.01.29 07:55modify80.10121.65121.70122.26
1982007.01.29 07:59modify80.10121.65121.70122.27
1992007.01.29 08:00modify80.10121.65121.70122.29
2002007.01.29 08:00modify80.10121.65121.70122.31
2012007.01.29 08:00modify80.10121.65121.70122.32
2022007.01.29 08:00modify80.10121.65121.70122.33
2032007.01.29 08:00modify80.10121.65121.70122.34
2042007.01.29 08:00modify80.10121.65121.70122.35
2052007.01.29 08:01modify80.10121.65121.70122.36
2062007.01.29 08:06modify80.10121.65121.70122.38
2072007.01.29 08:06modify80.10121.65121.70122.40
2082007.01.29 08:06modify80.10121.65121.70122.42
2092007.01.29 08:08modify80.10121.65121.70122.43
2102007.01.29 08:08modify80.10121.65121.70122.44
2112007.01.29 08:08modify80.10121.65121.70122.45
2122007.01.29 08:08modify80.10121.65121.70122.46
2132007.01.29 08:09modify80.10121.65121.70122.47
2142007.01.29 15:30close80.10121.96121.70122.4733.7510219.05
2152007.01.29 15:30buy90.10122.000.000.00
2162007.01.29 15:30modify90.10122.000.00122.30
2172007.06.13 06:29modify90.10122.00122.05122.51
2182007.06.13 06:30modify90.10122.00122.05122.52
2192007.06.13 06:30modify90.10122.00122.05122.54
2202007.06.13 06:30modify90.10122.00122.05122.55
2212007.06.13 06:30modify90.10122.00122.05122.56
2222007.06.13 06:31modify90.10122.00122.05122.57
2232007.06.13 06:31modify90.10122.00122.05122.58
2242007.06.13 06:33modify90.10122.00122.05122.59
2252007.06.13 09:15modify90.10122.00122.05122.60
2262007.06.13 09:15modify90.10122.00122.05122.61
2272007.06.13 11:05modify90.10122.00122.05122.62
2282007.06.13 11:05modify90.10122.00122.05122.63
2292007.06.13 11:40modify90.10122.00122.05122.64
2302007.06.13 12:12modify90.10122.00122.05122.66
2312007.06.13 12:12modify90.10122.00122.05122.69
2322007.06.13 12:12modify90.10122.00122.05122.70
2332007.06.13 12:12modify90.10122.00122.05122.72
2342007.06.13 12:12modify90.10122.00122.05122.73
2352007.06.13 12:12modify90.10122.00122.05122.75
2362007.06.13 12:30modify90.10122.00122.05122.76
2372007.06.13 17:30close90.10122.35122.05122.76189.2610408.31
2382007.06.13 17:30buy100.10122.390.000.00
2392007.06.13 17:30modify100.10122.390.00122.69
2402007.06.13 20:58modify100.10122.39122.44122.94
2412007.06.13 20:59modify100.10122.39122.44122.95
2422007.06.13 20:59modify100.10122.39122.44122.96
2432007.06.13 21:52modify100.10122.39122.44123.01
2442007.06.13 21:52modify100.10122.39122.44123.02
2452007.06.13 21:56modify100.10122.39122.44123.03
2462007.06.13 21:57modify100.10122.39122.44123.04
2472007.06.13 21:59modify100.10122.39122.44123.05
2482007.06.13 21:59modify100.10122.39122.44123.06
2492007.06.14 00:30close100.10122.67122.44123.0626.4010434.71
2502007.06.14 18:30buy110.10123.020.000.00
2512007.06.14 18:30modify110.10123.020.00123.32
2522007.06.15 09:38modify110.10123.020.00123.51
2532007.06.15 09:38modify110.10123.02123.07123.52
2542007.06.15 09:41modify110.10123.02123.07123.53
2552007.06.15 09:44modify110.10123.02123.07123.54
2562007.06.15 09:44modify110.10123.02123.07123.55
2572007.06.15 09:44modify110.10123.02123.07123.56
2582007.06.15 09:47modify110.10123.02123.07123.57
2592007.06.15 09:49modify110.10123.02123.07123.58
2602007.06.15 09:50modify110.10123.02123.07123.59
2612007.06.15 09:59modify110.10123.02123.07123.60
2622007.06.15 09:59modify110.10123.02123.07123.61
2632007.06.15 10:00modify110.10123.02123.07123.62
2642007.06.15 10:18modify110.10123.02123.07123.63
2652007.06.15 10:22modify110.10123.02123.07123.64
2662007.06.15 10:22modify110.10123.02123.07123.65
2672007.06.15 10:22modify110.10123.02123.07123.66
2682007.06.15 10:24modify110.10123.02123.07123.67
2692007.06.15 10:25modify110.10123.02123.07123.68
2702007.06.15 10:25modify110.10123.02123.07123.69
2712007.06.15 10:30modify110.10123.02123.07123.70
2722007.06.15 10:30modify110.10123.02123.07123.71
2732007.06.15 10:30modify110.10123.02123.07123.72
2742007.06.15 10:41modify110.10123.02123.07123.73
2752007.06.15 10:48modify110.10123.02123.07123.74
2762007.06.15 10:56modify110.10123.02123.07123.75
2772007.06.15 10:58modify110.10123.02123.07123.76
2782007.06.15 11:09modify110.10123.02123.07123.77
2792007.06.15 12:50modify110.10123.02123.07123.78
2802007.06.15 13:37modify110.10123.02123.07123.79
2812007.06.15 13:48modify110.10123.02123.07123.80
2822007.06.15 13:56modify110.10123.02123.07123.81
2832007.06.15 13:58modify110.10123.02123.07123.82
2842007.06.15 15:49modify110.10123.02123.07123.83
2852007.06.15 15:51modify110.10123.02123.07123.84
2862007.06.15 15:51modify110.10123.02123.07123.85
2872007.06.15 15:52modify110.10123.02123.07123.86
2882007.06.15 15:54modify110.10123.02123.07123.87
2892007.06.15 15:54modify110.10123.02123.07123.88
2902007.06.15 15:54modify110.10123.02123.07123.89
2912007.06.15 15:54modify110.10123.02123.07123.90
2922007.06.15 15:54modify110.10123.02123.07123.91
2932007.06.15 15:55modify110.10123.02123.07123.92
2942007.06.15 15:55modify110.10123.02123.07123.93
2952007.06.15 15:55modify110.10123.02123.07123.94
2962007.06.15 16:11modify110.10123.02123.07123.95
2972007.06.15 16:18modify110.10123.02123.07123.96
2982007.06.15 18:00close110.10123.55123.07123.9644.0910478.80
2992007.06.15 18:30buy120.10123.550.000.00
3002007.06.15 18:30modify120.10123.550.00123.85
3012007.06.18 17:39modify120.10123.550.00124.04
3022007.06.18 17:39modify120.10123.55123.60124.05
3032007.06.18 19:06s/l120.10123.60123.60124.055.2410484.04
3042007.06.19 00:30buy130.10123.710.000.00
3052007.06.19 00:30modify130.10123.710.00124.01
3062007.06.22 03:21modify130.10123.710.00124.20
3072007.06.22 03:21modify130.10123.71123.76124.21
3082007.06.22 03:22modify130.10123.71123.76124.22
3092007.06.22 03:47modify130.10123.71123.76124.23
3102007.06.22 04:02modify130.10123.71123.76124.24
3112007.06.22 04:29modify130.10123.71123.76124.25
3122007.06.22 04:57modify130.10123.71123.76124.26
3132007.06.22 08:21modify130.10123.71123.76124.27
3142007.06.22 08:27modify130.10123.71123.76124.28
3152007.06.22 09:08modify130.10123.71123.76124.30
3162007.06.22 09:08modify130.10123.71123.76124.31
3172007.06.22 09:08modify130.10123.71123.76124.32
3182007.06.22 09:08modify130.10123.71123.76124.33
3192007.06.22 09:08modify130.10123.71123.76124.34
3202007.06.22 09:08modify130.10123.71123.76124.35
3212007.06.22 09:08modify130.10123.71123.76124.36
3222007.06.22 09:15modify130.10123.71123.76124.37
3232007.06.22 09:15modify130.10123.71123.76124.38
3242007.06.22 09:19modify130.10123.71123.76124.39
3252007.06.22 09:26modify130.10123.71123.76124.40
3262007.06.22 09:26modify130.10123.71123.76124.41
3272007.06.22 09:27modify130.10123.71123.76124.42
3282007.06.22 09:28modify130.10123.71123.76124.43
3292007.06.22 13:00close130.10124.03123.76124.4331.7510515.79
3302007.06.22 13:00buy140.10124.070.000.00
3312007.06.22 13:00modify140.10124.070.00124.37
3322007.11.26 23:59close at stop140.10107.360.00124.37-1372.009143.79