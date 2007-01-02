Strategy Tester Report
Steinitz_HAS_MTF_EA_2.63
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.02 08:00 - 2007.11.26 23:00 (2007.01.02 - 2007.11.27)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|YourAccountNumber=12345; MTF_HAS_METHOD="Inventor:DON STEINITZ"; PROGRAMMERS="LEE YAN, Robert Hill"; ContackUS="steinitz@cox.net"; MagicBase=10000; cm="---User Comment---"; UserComment="HAS"; has="---HAS Inputs---"; MaMethod=2; MaPeriod=6; MaMethod2=3; MaPeriod2=2; tf0="---TimeFrames---"; tf1="1. Month"; tf2="2. Week"; tf3="3. Day"; tf4="4. 4 Hour"; tf5="5. 1 Hour"; tf6="6. 30 minute"; tf7="7. 15 minute"; tf8="8. 5 minute"; HigherTF_Set1=1; LowerTF_Set1=6; UpperTF_Set1=1; ss="---Set 2 inputs---"; ss1=" Switch inputs when"; ss2=" UpperTF to SwithTF do not agree"; ss3="Enter 0 for false, 1 for true"; UseSwitchSet=1; SwitchSetTF=3; HigherTF_Set2=4; LowerTF_Set2=8; ct="---Trade Confirmation filters---"; ct1=" Use timeframe above HigherTF to confirm trade"; ct2="Enter 0 for false, 1 for true"; ConfirmUpperTimeFrame_Set1=1; ConfirmUpperTimeFrame_Set2=1; ct3="Confirm Higher to Upper Timeframes for change of trend"; ct4="Enter 0 for false, 1 for true"; ConfirmAllTimeFrames_Set1=1; ConfirmAllTimeFrames_Set2=1; ct5="Confirm Alert Timeframe for change of trend"; ct6="Enter 0 for false, 1 for true"; ConfirmAlertTimeFrame=1; en0="--- Timeframe Entry---"; en1="1. Enter on Alerted time frame - 1 unclosed candle"; en2="2. Enter on Alerted time frame - 1 closed candle"; EnterOnAlerted=1; en3="Fresh Signal - Enter 0 for false, 1 for true"; EnterOnFreshSignal=0; Slippage=3; ep="--- Profit Timeframe Exit---"; ep0="0. Do Not Use"; ep1="1. Alert Timeframe - 1 unclosed candle"; ep2="2. Alert Timeframe - 1 closed candle"; ep3="3. Alert Timeframe unclosed candle"; ep4="4. Alert Timeframe closed candle"; ep5="5. Exit at Take Profit"; ExitOnAlertedProfit_Set1=4; ExitOnAlertedProfit_Set2=5; e5="--- Partial Close---"; e6="When true will close half of position"; e7="when internal TakeProfit or Trigger is reached"; e8="Enter 0 for false, 1 for true"; UsePartialClose_Set1=0; UsePartialClose_Set2=0; e9="Roundup - Enter 0 for false, 1 for true"; RoundUp=0; ep6=" Enter trigger to replace TP"; ep7=" for alert exit, partial close"; ep8=" and Trailing Stop"; ep9="UseTrigger - Enter 0 for false, 1 for true"; UseTrigger_Set1=1; ExitTrigger_Set1=20; UseTrigger_Set2=1; ExitTrigger_Set2=20; ex="--- Loss Timeframe Exit---"; ex0="0. Do Not Use"; ex1="1. UpperTF unclosed candle"; ex2="2. UpperTF closed candle"; ex3="3. HigherTF unclosed candle"; ex4="4. HigherTF closed candle"; ExitOnAlertedLoss_Set1=0; ExitOnAlertedLoss_Set2=3; ts0="---TrailingStopLoss---"; ts1=" 1. None"; ts2=" 2. BreakEven at TP or Trigger"; ts3=" 3. Standard at TP or Trigger"; ts6=" 4. Breakeven at input"; ts5=" 5. Standard at input"; ts4=" 6. Trail immediately"; ts7=" 7. Immediately til Breakeven + Lockin"; TrailingStopMethod_Set1=2; TrailingStopMethod_Set2=2; ts8="2. BreakEven at TP/Trigger setting"; BreakEvenLock=5; ts9="3. Standard at TP/Trigger setting"; TrailingStop=25; ts11="4. Breakeven at input settings"; BreakEvenLevel=30; LockInPips=5; ts10="5. Standard at input setting"; BeginTrailingStop=35; tp0="---TakeProfit Method---"; tp1=" 1. Use ATR"; tp2=" 2. Use Inputs"; TPMethod=2; tp3="ATR inputs"; TPAtrPeriod=14; TPAtrPercentage=0.9; tp4="TakeProfit inputs"; TakeProfitW1_Set1=100; TakeProfitD1_Set1=60; TakeProfitH4_Set1=30; TakeProfitH1_Set1=25; TakeProfitM30_Set1=20; TakeProfitM15_Set1=15; TakeProfitM5_Set1=8; TakeProfitW1_Set2=10; TakeProfitD1_Set2=10; TakeProfitH4_Set2=10; TakeProfitH1_Set2=10; TakeProfitM30_Set2=10; TakeProfitM15_Set2=10; TakeProfitM5_Set2=10; SafetyTakeProfitMultiplier=1.5; tms6="Step to move Take Profit"; TP_Step=20; sl0="---StopLoss Method---"; sl1=" 1. Use ATR"; sl2=" 2. Use Input"; SLMethod=2; sl3="ATR inputs"; SLAtrPeriod=14; SLAtrPercentage=0.9; mStopLoss_Set1=0; mStopLoss_Set2=0; SafetyStopLossMultiplier=1.5; mm="---Money Management---"; Lots=0.1; UseMoneyManagement=true;
BrokerIsIBFX=false;
m1="Set mini and micro to false for standard account"; AccountIsMini=true;
AccountIsMicro=false;
TradeSizePercent=1; BrokerPermitsFractionalLots=true;
sp0="---Large Spread Filter---"; UseSpreadDetection=true;
MaxSpread=8; ef1=" Close trades on Friday";
|Bars in test
|6562
|Ticks modelled
|1671744
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-856.21
|Gross profit
|515.79
|Gross loss
|-1372.00
|Profit factor
|0.38
|Expected payoff
|-61.16
|Absolute drawdown
|873.45
|Maximal drawdown
|1397.28 (13.28%)
|Relative drawdown
|13.28% (1397.28)
|Total trades
|14
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|14 (92.86%)
|Profit trades (% of total)
|13 (92.86%)
|Loss trades (% of total)
|1 (7.14%)
|Largest
|profit trade
|189.26
|loss trade
|-1372.00
|Average
|profit trade
|39.68
|loss trade
|-1372.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (515.79)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-1372.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|515.79 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-1372.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|13
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 14:07
|buy
|1
|0.10
|118.94
|0.00
|0.00
|2
|2007.01.02 14:07
|modify
|1
|0.10
|118.94
|0.00
|119.39
|3
|2007.01.03 11:03
|close
|1
|0.10
|119.15
|0.00
|119.39
|18.81
|10018.81
|4
|2007.01.04 00:15
|buy
|2
|0.10
|119.42
|0.00
|0.00
|5
|2007.01.04 00:15
|modify
|2
|0.10
|119.42
|0.00
|119.72
|6
|2007.01.10 15:40
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|119.92
|7
|2007.01.10 15:42
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|119.94
|8
|2007.01.10 15:43
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|119.95
|9
|2007.01.10 15:44
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|119.96
|10
|2007.01.10 15:45
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|119.97
|11
|2007.01.10 15:53
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|119.98
|12
|2007.01.10 15:53
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|119.99
|13
|2007.01.10 15:53
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|120.00
|14
|2007.01.10 15:54
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|120.01
|15
|2007.01.10 15:54
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|120.02
|16
|2007.01.10 16:13
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|120.03
|17
|2007.01.10 16:13
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|120.04
|18
|2007.01.10 16:13
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|120.05
|19
|2007.01.10 16:15
|modify
|2
|0.10
|119.42
|119.47
|120.06
|20
|2007.01.10 19:22
|s/l
|2
|0.10
|119.47
|119.47
|120.06
|8.95
|10027.76
|21
|2007.01.11 00:16
|buy
|3
|0.10
|119.66
|0.00
|0.00
|22
|2007.01.11 00:16
|modify
|3
|0.10
|119.66
|0.00
|119.96
|23
|2007.01.11 07:30
|modify
|3
|0.10
|119.66
|0.00
|120.15
|24
|2007.01.11 07:30
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.16
|25
|2007.01.11 07:30
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.17
|26
|2007.01.11 08:14
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.20
|27
|2007.01.11 08:15
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.21
|28
|2007.01.11 08:18
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.22
|29
|2007.01.11 08:18
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.23
|30
|2007.01.11 08:18
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.24
|31
|2007.01.11 08:18
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.25
|32
|2007.01.11 08:21
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.26
|33
|2007.01.11 09:13
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.27
|34
|2007.01.11 09:14
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.28
|35
|2007.01.11 09:14
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.30
|36
|2007.01.11 09:14
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.33
|37
|2007.01.11 09:14
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.35
|38
|2007.01.11 09:14
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.36
|39
|2007.01.11 09:14
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.38
|40
|2007.01.11 09:14
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.40
|41
|2007.01.11 09:14
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.41
|42
|2007.01.11 09:14
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.42
|43
|2007.01.11 09:14
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.44
|44
|2007.01.11 09:20
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.45
|45
|2007.01.11 09:20
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.46
|46
|2007.01.11 09:20
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.47
|47
|2007.01.11 09:20
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.48
|48
|2007.01.11 09:23
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.49
|49
|2007.01.11 09:23
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.51
|50
|2007.01.11 09:29
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.52
|51
|2007.01.11 09:29
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.53
|52
|2007.01.11 09:35
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.54
|53
|2007.01.11 09:36
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.55
|54
|2007.01.11 09:36
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.56
|55
|2007.01.11 09:36
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.57
|56
|2007.01.11 09:37
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.58
|57
|2007.01.11 09:37
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.59
|58
|2007.01.11 09:37
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.60
|59
|2007.01.11 09:37
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.61
|60
|2007.01.11 09:39
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.62
|61
|2007.01.11 09:39
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.63
|62
|2007.01.11 10:05
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.64
|63
|2007.01.11 11:56
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.65
|64
|2007.01.11 11:58
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.66
|65
|2007.01.11 12:22
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.67
|66
|2007.01.11 12:24
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.69
|67
|2007.01.11 12:59
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.70
|68
|2007.01.11 14:51
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.72
|69
|2007.01.11 16:05
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.74
|70
|2007.01.11 16:30
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.75
|71
|2007.01.11 16:38
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.76
|72
|2007.01.11 16:38
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.78
|73
|2007.01.11 16:38
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.80
|74
|2007.01.11 16:38
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.81
|75
|2007.01.11 16:38
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.82
|76
|2007.01.11 16:38
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.83
|77
|2007.01.11 16:38
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.84
|78
|2007.01.11 16:39
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.85
|79
|2007.01.11 16:40
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.86
|80
|2007.01.11 16:40
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.87
|81
|2007.01.11 16:41
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.89
|82
|2007.01.11 16:41
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.90
|83
|2007.01.11 16:41
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.91
|84
|2007.01.11 16:41
|modify
|3
|0.10
|119.66
|119.71
|120.92
|85
|2007.01.12 00:04
|close
|3
|0.10
|120.42
|119.71
|120.92
|64.30
|10092.06
|86
|2007.01.12 08:30
|buy
|4
|0.10
|120.64
|0.00
|0.00
|87
|2007.01.12 08:30
|modify
|4
|0.10
|120.64
|0.00
|120.94
|88
|2007.01.17 02:07
|modify
|4
|0.10
|120.64
|0.00
|121.14
|89
|2007.01.17 02:07
|modify
|4
|0.10
|120.64
|120.69
|121.15
|90
|2007.01.17 05:00
|close
|4
|0.10
|120.78
|120.69
|121.15
|15.16
|10107.22
|91
|2007.01.17 14:06
|buy
|5
|0.10
|120.69
|0.00
|0.00
|92
|2007.01.17 14:06
|modify
|5
|0.10
|120.69
|0.00
|121.06
|93
|2007.01.18 07:19
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.06
|94
|2007.01.18 07:24
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.24
|95
|2007.01.18 07:31
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.25
|96
|2007.01.18 07:34
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.26
|97
|2007.01.18 07:35
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.27
|98
|2007.01.18 07:35
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.28
|99
|2007.01.18 07:35
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.29
|100
|2007.01.18 07:35
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.31
|101
|2007.01.18 07:35
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.32
|102
|2007.01.18 07:35
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.33
|103
|2007.01.18 07:35
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.34
|104
|2007.01.18 07:36
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.35
|105
|2007.01.18 07:40
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.36
|106
|2007.01.18 07:41
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.37
|107
|2007.01.18 07:41
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.38
|108
|2007.01.18 07:57
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.39
|109
|2007.01.18 07:57
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.40
|110
|2007.01.18 08:00
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.41
|111
|2007.01.18 08:00
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.42
|112
|2007.01.18 08:02
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.43
|113
|2007.01.18 08:12
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.44
|114
|2007.01.18 08:19
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.45
|115
|2007.01.18 08:19
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.46
|116
|2007.01.18 08:25
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.47
|117
|2007.01.18 08:25
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.48
|118
|2007.01.18 08:25
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.49
|119
|2007.01.18 08:26
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.50
|120
|2007.01.18 08:28
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.52
|121
|2007.01.18 08:28
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.53
|122
|2007.01.18 08:28
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.54
|123
|2007.01.18 08:31
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.55
|124
|2007.01.18 08:31
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.56
|125
|2007.01.18 08:34
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.57
|126
|2007.01.18 08:34
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.58
|127
|2007.01.18 08:34
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.59
|128
|2007.01.18 08:34
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.60
|129
|2007.01.18 08:35
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.61
|130
|2007.01.18 08:36
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.62
|131
|2007.01.18 09:34
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.63
|132
|2007.01.18 09:36
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.64
|133
|2007.01.18 09:46
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.65
|134
|2007.01.18 09:52
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.68
|135
|2007.01.18 09:52
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.72
|136
|2007.01.18 09:56
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.73
|137
|2007.01.18 14:43
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.74
|138
|2007.01.18 14:47
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.75
|139
|2007.01.18 14:50
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.76
|140
|2007.01.18 14:50
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.77
|141
|2007.01.18 14:50
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.79
|142
|2007.01.18 14:50
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.80
|143
|2007.01.18 14:50
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.81
|144
|2007.01.18 14:50
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.83
|145
|2007.01.18 14:50
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.84
|146
|2007.01.18 14:50
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.85
|147
|2007.01.18 14:50
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.86
|148
|2007.01.18 14:51
|modify
|5
|0.10
|120.69
|120.74
|121.87
|149
|2007.01.18 22:00
|close
|5
|0.10
|121.17
|120.74
|121.87
|43.18
|10150.40
|150
|2007.01.19 00:00
|buy
|6
|0.10
|121.20
|0.00
|0.00
|151
|2007.01.19 00:00
|modify
|6
|0.10
|121.20
|0.00
|121.57
|152
|2007.01.19 15:59
|modify
|6
|0.10
|121.20
|121.25
|121.57
|153
|2007.01.19 16:01
|modify
|6
|0.10
|121.20
|121.25
|121.76
|154
|2007.01.19 17:29
|s/l
|6
|0.10
|121.25
|121.25
|121.76
|4.12
|10154.52
|155
|2007.01.19 17:29
|buy
|7
|0.10
|121.30
|0.00
|0.00
|156
|2007.01.19 17:29
|modify
|7
|0.10
|121.30
|0.00
|121.60
|157
|2007.01.22 10:34
|modify
|7
|0.10
|121.30
|0.00
|121.79
|158
|2007.01.22 10:34
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.80
|159
|2007.01.22 10:38
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.81
|160
|2007.01.22 10:39
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.82
|161
|2007.01.22 10:39
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.84
|162
|2007.01.22 10:40
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.85
|163
|2007.01.22 10:40
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.86
|164
|2007.01.22 10:41
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.87
|165
|2007.01.22 10:41
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.88
|166
|2007.01.22 10:41
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.89
|167
|2007.01.22 10:41
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.90
|168
|2007.01.22 10:41
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.91
|169
|2007.01.22 10:43
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.92
|170
|2007.01.22 11:58
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.93
|171
|2007.01.22 12:11
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.95
|172
|2007.01.22 12:42
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.96
|173
|2007.01.22 12:47
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.97
|174
|2007.01.22 13:01
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.98
|175
|2007.01.22 13:02
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|121.99
|176
|2007.01.22 13:02
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|122.01
|177
|2007.01.22 13:48
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|122.02
|178
|2007.01.22 14:06
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|122.03
|179
|2007.01.22 14:06
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|122.04
|180
|2007.01.22 14:07
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|122.05
|181
|2007.01.22 14:09
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|122.06
|182
|2007.01.22 14:18
|modify
|7
|0.10
|121.30
|121.35
|122.07
|183
|2007.01.22 16:30
|close
|7
|0.10
|121.66
|121.35
|122.07
|30.78
|10185.30
|184
|2007.01.22 16:52
|buy
|8
|0.10
|121.65
|0.00
|0.00
|185
|2007.01.22 16:52
|modify
|8
|0.10
|121.65
|0.00
|121.95
|186
|2007.01.29 07:44
|modify
|8
|0.10
|121.65
|0.00
|122.15
|187
|2007.01.29 07:44
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.16
|188
|2007.01.29 07:45
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.17
|189
|2007.01.29 07:45
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.18
|190
|2007.01.29 07:54
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.19
|191
|2007.01.29 07:54
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.20
|192
|2007.01.29 07:54
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.21
|193
|2007.01.29 07:54
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.22
|194
|2007.01.29 07:54
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.23
|195
|2007.01.29 07:55
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.24
|196
|2007.01.29 07:55
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.25
|197
|2007.01.29 07:55
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.26
|198
|2007.01.29 07:59
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.27
|199
|2007.01.29 08:00
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.29
|200
|2007.01.29 08:00
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.31
|201
|2007.01.29 08:00
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.32
|202
|2007.01.29 08:00
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.33
|203
|2007.01.29 08:00
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.34
|204
|2007.01.29 08:00
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.35
|205
|2007.01.29 08:01
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.36
|206
|2007.01.29 08:06
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.38
|207
|2007.01.29 08:06
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.40
|208
|2007.01.29 08:06
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.42
|209
|2007.01.29 08:08
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.43
|210
|2007.01.29 08:08
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.44
|211
|2007.01.29 08:08
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.45
|212
|2007.01.29 08:08
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.46
|213
|2007.01.29 08:09
|modify
|8
|0.10
|121.65
|121.70
|122.47
|214
|2007.01.29 15:30
|close
|8
|0.10
|121.96
|121.70
|122.47
|33.75
|10219.05
|215
|2007.01.29 15:30
|buy
|9
|0.10
|122.00
|0.00
|0.00
|216
|2007.01.29 15:30
|modify
|9
|0.10
|122.00
|0.00
|122.30
|217
|2007.06.13 06:29
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.51
|218
|2007.06.13 06:30
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.52
|219
|2007.06.13 06:30
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.54
|220
|2007.06.13 06:30
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.55
|221
|2007.06.13 06:30
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.56
|222
|2007.06.13 06:31
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.57
|223
|2007.06.13 06:31
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.58
|224
|2007.06.13 06:33
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.59
|225
|2007.06.13 09:15
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.60
|226
|2007.06.13 09:15
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.61
|227
|2007.06.13 11:05
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.62
|228
|2007.06.13 11:05
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.63
|229
|2007.06.13 11:40
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.64
|230
|2007.06.13 12:12
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.66
|231
|2007.06.13 12:12
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.69
|232
|2007.06.13 12:12
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.70
|233
|2007.06.13 12:12
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.72
|234
|2007.06.13 12:12
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.73
|235
|2007.06.13 12:12
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.75
|236
|2007.06.13 12:30
|modify
|9
|0.10
|122.00
|122.05
|122.76
|237
|2007.06.13 17:30
|close
|9
|0.10
|122.35
|122.05
|122.76
|189.26
|10408.31
|238
|2007.06.13 17:30
|buy
|10
|0.10
|122.39
|0.00
|0.00
|239
|2007.06.13 17:30
|modify
|10
|0.10
|122.39
|0.00
|122.69
|240
|2007.06.13 20:58
|modify
|10
|0.10
|122.39
|122.44
|122.94
|241
|2007.06.13 20:59
|modify
|10
|0.10
|122.39
|122.44
|122.95
|242
|2007.06.13 20:59
|modify
|10
|0.10
|122.39
|122.44
|122.96
|243
|2007.06.13 21:52
|modify
|10
|0.10
|122.39
|122.44
|123.01
|244
|2007.06.13 21:52
|modify
|10
|0.10
|122.39
|122.44
|123.02
|245
|2007.06.13 21:56
|modify
|10
|0.10
|122.39
|122.44
|123.03
|246
|2007.06.13 21:57
|modify
|10
|0.10
|122.39
|122.44
|123.04
|247
|2007.06.13 21:59
|modify
|10
|0.10
|122.39
|122.44
|123.05
|248
|2007.06.13 21:59
|modify
|10
|0.10
|122.39
|122.44
|123.06
|249
|2007.06.14 00:30
|close
|10
|0.10
|122.67
|122.44
|123.06
|26.40
|10434.71
|250
|2007.06.14 18:30
|buy
|11
|0.10
|123.02
|0.00
|0.00
|251
|2007.06.14 18:30
|modify
|11
|0.10
|123.02
|0.00
|123.32
|252
|2007.06.15 09:38
|modify
|11
|0.10
|123.02
|0.00
|123.51
|253
|2007.06.15 09:38
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.52
|254
|2007.06.15 09:41
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.53
|255
|2007.06.15 09:44
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.54
|256
|2007.06.15 09:44
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.55
|257
|2007.06.15 09:44
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.56
|258
|2007.06.15 09:47
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.57
|259
|2007.06.15 09:49
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.58
|260
|2007.06.15 09:50
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.59
|261
|2007.06.15 09:59
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.60
|262
|2007.06.15 09:59
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.61
|263
|2007.06.15 10:00
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.62
|264
|2007.06.15 10:18
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.63
|265
|2007.06.15 10:22
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.64
|266
|2007.06.15 10:22
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.65
|267
|2007.06.15 10:22
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.66
|268
|2007.06.15 10:24
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.67
|269
|2007.06.15 10:25
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.68
|270
|2007.06.15 10:25
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.69
|271
|2007.06.15 10:30
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.70
|272
|2007.06.15 10:30
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.71
|273
|2007.06.15 10:30
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.72
|274
|2007.06.15 10:41
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.73
|275
|2007.06.15 10:48
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.74
|276
|2007.06.15 10:56
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.75
|277
|2007.06.15 10:58
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.76
|278
|2007.06.15 11:09
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.77
|279
|2007.06.15 12:50
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.78
|280
|2007.06.15 13:37
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.79
|281
|2007.06.15 13:48
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.80
|282
|2007.06.15 13:56
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.81
|283
|2007.06.15 13:58
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.82
|284
|2007.06.15 15:49
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.83
|285
|2007.06.15 15:51
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.84
|286
|2007.06.15 15:51
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.85
|287
|2007.06.15 15:52
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.86
|288
|2007.06.15 15:54
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.87
|289
|2007.06.15 15:54
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.88
|290
|2007.06.15 15:54
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.89
|291
|2007.06.15 15:54
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.90
|292
|2007.06.15 15:54
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.91
|293
|2007.06.15 15:55
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.92
|294
|2007.06.15 15:55
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.93
|295
|2007.06.15 15:55
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.94
|296
|2007.06.15 16:11
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.95
|297
|2007.06.15 16:18
|modify
|11
|0.10
|123.02
|123.07
|123.96
|298
|2007.06.15 18:00
|close
|11
|0.10
|123.55
|123.07
|123.96
|44.09
|10478.80
|299
|2007.06.15 18:30
|buy
|12
|0.10
|123.55
|0.00
|0.00
|300
|2007.06.15 18:30
|modify
|12
|0.10
|123.55
|0.00
|123.85
|301
|2007.06.18 17:39
|modify
|12
|0.10
|123.55
|0.00
|124.04
|302
|2007.06.18 17:39
|modify
|12
|0.10
|123.55
|123.60
|124.05
|303
|2007.06.18 19:06
|s/l
|12
|0.10
|123.60
|123.60
|124.05
|5.24
|10484.04
|304
|2007.06.19 00:30
|buy
|13
|0.10
|123.71
|0.00
|0.00
|305
|2007.06.19 00:30
|modify
|13
|0.10
|123.71
|0.00
|124.01
|306
|2007.06.22 03:21
|modify
|13
|0.10
|123.71
|0.00
|124.20
|307
|2007.06.22 03:21
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.21
|308
|2007.06.22 03:22
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.22
|309
|2007.06.22 03:47
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.23
|310
|2007.06.22 04:02
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.24
|311
|2007.06.22 04:29
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.25
|312
|2007.06.22 04:57
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.26
|313
|2007.06.22 08:21
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.27
|314
|2007.06.22 08:27
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.28
|315
|2007.06.22 09:08
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.30
|316
|2007.06.22 09:08
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.31
|317
|2007.06.22 09:08
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.32
|318
|2007.06.22 09:08
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.33
|319
|2007.06.22 09:08
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.34
|320
|2007.06.22 09:08
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.35
|321
|2007.06.22 09:08
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.36
|322
|2007.06.22 09:15
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.37
|323
|2007.06.22 09:15
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.38
|324
|2007.06.22 09:19
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.39
|325
|2007.06.22 09:26
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.40
|326
|2007.06.22 09:26
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.41
|327
|2007.06.22 09:27
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.42
|328
|2007.06.22 09:28
|modify
|13
|0.10
|123.71
|123.76
|124.43
|329
|2007.06.22 13:00
|close
|13
|0.10
|124.03
|123.76
|124.43
|31.75
|10515.79
|330
|2007.06.22 13:00
|buy
|14
|0.10
|124.07
|0.00
|0.00
|331
|2007.06.22 13:00
|modify
|14
|0.10
|124.07
|0.00
|124.37
|332
|2007.11.26 23:59
|close at stop
|14
|0.10
|107.36
|0.00
|124.37
|-1372.00
|9143.79