Strategy Tester Report
Snakeforce EA
(Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.01.05 00:00 - 2007.11.28 03:00 (2005.01.05 - 2007.12.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=30; TakeProfitMode=true; TakeProfit=60; TrailingStopMode=true; TrailingStop=30;
Bars in test18900Ticks modelled4362608Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-8374.11Gross profit15626.98Gross loss-24001.09
Profit factor0.65Expected payoff-62.03
Absolute drawdown8484.12Maximal drawdown9866.94 (86.68%)Relative drawdown86.68% (9866.94)
Total trades135Short positions (won %)73 (45.21%)Long positions (won %)62 (35.48%)
Profit trades (% of total)55 (40.74%)Loss trades (% of total)80 (59.26%)
Largestprofit trade601.10loss trade-302.40
Averageprofit trade284.13loss trade-300.01
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (879.74)consecutive losses (loss in money)6 (-1800.81)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1322.21 (3)consecutive loss (count of losses)-1800.81 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.06 01:01buy11.001.88501.88201.8910
22005.01.06 07:27s/l11.001.88201.88201.8910-300.009700.00
32005.01.06 23:01buy21.001.87491.87191.8809
42005.01.07 05:41modify21.001.87491.87491.8809
52005.01.07 05:42modify21.001.87491.87521.8809
62005.01.07 05:43modify21.001.87491.87531.8809
72005.01.07 05:43modify21.001.87491.87541.8809
82005.01.07 05:43modify21.001.87491.87551.8809
92005.01.07 05:46modify21.001.87491.87571.8809
102005.01.07 05:46modify21.001.87491.87581.8809
112005.01.07 05:55modify21.001.87491.87591.8809
122005.01.07 06:10modify21.001.87491.87601.8809
132005.01.07 06:12modify21.001.87491.87611.8809
142005.01.07 06:24modify21.001.87491.87621.8809
152005.01.07 06:27modify21.001.87491.87661.8809
162005.01.07 07:29s/l21.001.87661.87661.8809169.209869.20
172005.01.07 14:00sell31.001.87921.88221.8732
182005.01.07 14:30modify31.001.87921.87911.8732
192005.01.07 14:30s/l31.001.87911.87911.873210.009879.20
202005.01.07 15:00sell41.001.88261.88561.8766
212005.01.07 15:10s/l41.001.88561.88561.8766-300.019579.19
222005.01.07 16:00buy51.001.88251.87951.8885
232005.01.07 16:06s/l51.001.87951.87951.8885-299.999279.20
242005.01.10 23:00sell61.001.87501.87801.8690
252005.01.11 00:06s/l61.001.87801.87801.8690-299.458979.75
262005.01.11 06:00sell71.001.88101.88401.8750
272005.01.11 08:57modify71.001.88101.88101.8750
282005.01.11 08:57modify71.001.88101.88091.8750
292005.01.11 08:57modify71.001.88101.88071.8750
302005.01.11 08:57modify71.001.88101.88061.8750
312005.01.11 08:59modify71.001.88101.88051.8750
322005.01.11 08:59modify71.001.88101.88041.8750
332005.01.11 08:59modify71.001.88101.88031.8750
342005.01.11 08:59modify71.001.88101.88021.8750
352005.01.11 08:59modify71.001.88101.88011.8750
362005.01.11 09:00modify71.001.88101.88001.8750
372005.01.11 09:00modify71.001.88101.87991.8750
382005.01.11 09:00modify71.001.88101.87981.8750
392005.01.11 09:01modify71.001.88101.87971.8750
402005.01.11 09:01modify71.001.88101.87951.8750
412005.01.11 09:01modify71.001.88101.87931.8750
422005.01.11 09:01modify71.001.88101.87921.8750
432005.01.11 09:02modify71.001.88101.87911.8750
442005.01.11 09:04modify71.001.88101.87901.8750
452005.01.11 09:04modify71.001.88101.87891.8750
462005.01.11 09:04modify71.001.88101.87881.8750
472005.01.11 09:04modify71.001.88101.87871.8750
482005.01.11 09:22modify71.001.88101.87861.8750
492005.01.11 09:25modify71.001.88101.87841.8750
502005.01.11 09:25t/p71.001.87501.87841.8750600.009579.75
512005.01.11 19:00sell81.001.87831.88131.8723
522005.01.12 08:30modify81.001.87831.87821.8723
532005.01.12 09:18modify81.001.87831.87801.8723
542005.01.12 09:18modify81.001.87831.87791.8723
552005.01.12 09:18modify81.001.87831.87781.8723
562005.01.12 09:20modify81.001.87831.87771.8723
572005.01.12 09:20modify81.001.87831.87751.8723
582005.01.12 09:20modify81.001.87831.87721.8723
592005.01.12 09:20modify81.001.87831.87711.8723
602005.01.12 09:20modify81.001.87831.87691.8723
612005.01.12 09:20modify81.001.87831.87671.8723
622005.01.12 09:20modify81.001.87831.87641.8723
632005.01.12 09:20modify81.001.87831.87621.8723
642005.01.12 09:20modify81.001.87831.87591.8723
652005.01.12 09:21modify81.001.87831.87581.8723
662005.01.12 09:21modify81.001.87831.87571.8723
672005.01.12 09:21modify81.001.87831.87561.8723
682005.01.12 09:21modify81.001.87831.87541.8723
692005.01.12 09:21modify81.001.87831.87531.8723
702005.01.12 09:23t/p81.001.87231.87531.8723600.5510180.30
712005.01.12 22:00sell91.001.89041.89341.8844
722005.01.13 10:30modify91.001.89041.89001.8844
732005.01.13 10:30modify91.001.89041.88991.8844
742005.01.13 10:30modify91.001.89041.88971.8844
752005.01.13 10:30modify91.001.89041.88961.8844
762005.01.13 10:31modify91.001.89041.88941.8844
772005.01.13 10:31modify91.001.89041.88931.8844
782005.01.13 10:31modify91.001.89041.88921.8844
792005.01.13 10:54s/l91.001.88921.88921.8844121.6610301.96
802005.01.13 19:00buy101.001.88281.87981.8888
812005.01.13 20:58s/l101.001.87981.87981.8888-300.0010001.96
822005.01.14 16:00buy111.001.87101.86801.8770
832005.01.14 16:11modify111.001.87101.87101.8770
842005.01.14 16:19s/l111.001.87101.87101.87700.0110001.97
852005.01.14 18:00buy121.001.87001.86701.8760
862005.01.14 18:46s/l121.001.86701.86701.8760-300.009701.97
872005.01.17 09:00sell131.001.87101.87401.8650
882005.01.17 12:05modify131.001.87101.87101.8650
892005.01.17 12:09modify131.001.87101.87091.8650
902005.01.17 12:09modify131.001.87101.87081.8650
912005.01.17 12:20modify131.001.87101.87071.8650
922005.01.17 12:20modify131.001.87101.87061.8650
932005.01.17 12:20modify131.001.87101.87051.8650
942005.01.17 12:20modify131.001.87101.87021.8650
952005.01.17 12:20modify131.001.87101.87011.8650
962005.01.17 12:20modify131.001.87101.86981.8650
972005.01.17 12:20modify131.001.87101.86951.8650
982005.01.17 12:20modify131.001.87101.86921.8650
992005.01.17 12:38modify131.001.87101.86911.8650
1002005.01.17 13:27modify131.001.87101.86851.8650
1012005.01.17 13:28modify131.001.87101.86831.8650
1022005.01.17 13:30modify131.001.87101.86821.8650
1032005.01.17 13:30t/p131.001.86501.86821.8650600.0110301.98
1042005.01.18 05:03buy141.001.85881.85581.8648
1052005.01.18 08:47s/l141.001.85581.85581.8648-300.0110001.97
1062005.01.18 17:00sell151.001.86701.87001.8610
1072005.01.18 17:41s/l151.001.87001.87001.8610-300.009701.97
1082005.01.19 03:00buy161.001.86661.86361.8726
1092005.01.19 08:17s/l161.001.86361.86361.8726-300.009401.97
1102005.01.19 12:00buy171.001.87991.87691.8859
1112005.01.19 16:04s/l171.001.87691.87691.8859-300.009101.97
1122005.01.21 06:01buy181.001.86991.86691.8759
1132005.01.21 09:56modify181.001.86991.86991.8759
1142005.01.21 10:05modify181.001.86991.87001.8759
1152005.01.21 10:05modify181.001.86991.87011.8759
1162005.01.21 10:05modify181.001.86991.87021.8759
1172005.01.21 10:05modify181.001.86991.87051.8759
1182005.01.21 10:07modify181.001.86991.87061.8759
1192005.01.21 10:07modify181.001.86991.87071.8759
1202005.01.21 10:24s/l181.001.87071.87071.875980.009181.97
1212005.01.21 15:00buy191.001.86831.86531.8743
1222005.01.21 17:21modify191.001.86831.86831.8743
1232005.01.21 17:21modify191.001.86831.86851.8743
1242005.01.21 17:21modify191.001.86831.86861.8743
1252005.01.21 17:22modify191.001.86831.86871.8743
1262005.01.21 17:23modify191.001.86831.86891.8743
1272005.01.21 17:23modify191.001.86831.86901.8743
1282005.01.21 17:23modify191.001.86831.86911.8743
1292005.01.21 17:25modify191.001.86831.86921.8743
1302005.01.21 17:26modify191.001.86831.86941.8743
1312005.01.21 17:26modify191.001.86831.86961.8743
1322005.01.21 17:26modify191.001.86831.86971.8743
1332005.01.21 17:26modify191.001.86831.86991.8743
1342005.01.21 17:27modify191.001.86831.87001.8743
1352005.01.21 17:27modify191.001.86831.87011.8743
1362005.01.21 17:27modify191.001.86831.87021.8743
1372005.01.21 17:27modify191.001.86831.87041.8743
1382005.01.21 17:27modify191.001.86831.87051.8743
1392005.01.21 17:38modify191.001.86831.87061.8743
1402005.01.21 17:38modify191.001.86831.87071.8743
1412005.01.21 17:39modify191.001.86831.87081.8743
1422005.01.21 17:40modify191.001.86831.87091.8743
1432005.01.21 17:40modify191.001.86831.87101.8743
1442005.01.21 17:54modify191.001.86831.87111.8743
1452005.01.21 17:54t/p191.001.87431.87111.8743600.009781.97
1462005.01.24 01:00sell201.001.87711.88011.8711
1472005.01.24 03:32modify201.001.87711.87711.8711
1482005.01.24 03:33modify201.001.87711.87701.8711
1492005.01.24 05:13s/l201.001.87701.87701.871110.009791.97
1502005.01.24 22:00buy211.001.88051.87751.8865
1512005.01.24 23:47s/l211.001.87751.87751.8865-300.009491.97
1522005.01.25 00:00sell221.001.87841.88141.8724
1532005.01.25 07:56modify221.001.87841.87821.8724
1542005.01.25 08:26s/l221.001.87821.87821.872420.009511.97
1552005.01.25 23:00buy231.001.86401.86101.8700
1562005.01.26 02:07modify231.001.86401.86401.8700
1572005.01.26 02:36modify231.001.86401.86421.8700
1582005.01.26 03:24modify231.001.86401.86441.8700
1592005.01.26 04:13modify231.001.86401.86461.8700
1602005.01.26 04:14modify231.001.86401.86481.8700
1612005.01.26 04:15modify231.001.86401.86501.8700
1622005.01.26 04:15modify231.001.86401.86521.8700
1632005.01.26 04:15modify231.001.86401.86531.8700
1642005.01.26 04:15modify231.001.86401.86541.8700
1652005.01.26 04:15modify231.001.86401.86551.8700
1662005.01.26 04:17modify231.001.86401.86571.8700
1672005.01.26 04:17modify231.001.86401.86601.8700
1682005.01.26 04:17modify231.001.86401.86611.8700
1692005.01.26 04:17modify231.001.86401.86621.8700
1702005.01.26 04:17modify231.001.86401.86631.8700
1712005.01.26 04:27modify231.001.86401.86651.8700
1722005.01.26 04:28modify231.001.86401.86681.8700
1732005.01.26 04:29modify231.001.86401.86691.8700
1742005.01.26 05:10t/p231.001.87001.86691.8700599.2010111.17
1752005.01.26 10:00buy241.001.86851.86551.8745
1762005.01.26 10:30modify241.001.86851.86881.8745
1772005.01.26 10:30modify241.001.86851.86931.8745
1782005.01.26 10:30modify241.001.86851.86941.8745
1792005.01.26 10:30modify241.001.86851.86981.8745
1802005.01.26 10:30modify241.001.86851.87031.8745
1812005.01.26 10:31modify241.001.86851.87041.8745
1822005.01.26 10:31modify241.001.86851.87051.8745
1832005.01.26 10:31modify241.001.86851.87061.8745
1842005.01.26 10:31modify241.001.86851.87071.8745
1852005.01.26 10:32modify241.001.86851.87101.8745
1862005.01.26 10:32t/p241.001.87451.87101.8745600.0010711.17
1872005.01.26 22:00sell251.001.88201.88501.8760
1882005.01.27 08:49s/l251.001.88501.88501.8760-298.3510412.82
1892005.01.27 18:00buy261.001.88601.88301.8920
1902005.01.27 19:42modify261.001.88601.88611.8920
1912005.01.27 22:51modify261.001.88601.88631.8920
1922005.01.27 22:52modify261.001.88601.88651.8920
1932005.01.27 22:52modify261.001.88601.88701.8920
1942005.01.27 22:52modify261.001.88601.88711.8920
1952005.01.27 23:12modify261.001.88601.88721.8920
1962005.01.27 23:12modify261.001.88601.88741.8920
1972005.01.27 23:12modify261.001.88601.88761.8920
1982005.01.27 23:13modify261.001.88601.88781.8920
1992005.01.27 23:16modify261.001.88601.88821.8920
2002005.01.27 23:20modify261.001.88601.88841.8920
2012005.01.27 23:21modify261.001.88601.88861.8920
2022005.01.27 23:21modify261.001.88601.88891.8920
2032005.01.27 23:21t/p261.001.89201.88891.8920600.0011012.82
2042005.01.28 02:00sell271.001.88801.89101.8820
2052005.01.28 06:26modify271.001.88801.88791.8820
2062005.01.28 06:29modify271.001.88801.88771.8820
2072005.01.28 06:29modify271.001.88801.88761.8820
2082005.01.28 06:30modify271.001.88801.88751.8820
2092005.01.28 06:30modify271.001.88801.88731.8820
2102005.01.28 07:37s/l271.001.88731.88731.882070.0011082.82
2112005.01.28 18:00buy281.001.88591.88291.8919
2122005.01.31 10:04s/l281.001.88291.88291.8919-300.8010782.02
2132005.02.01 00:00buy291.001.88361.88061.8896
2142005.02.01 09:12s/l291.001.88061.88061.8896-300.0010482.02
2152005.02.01 19:00buy301.001.88211.87911.8881
2162005.02.02 03:04modify301.001.88211.88211.8881
2172005.02.02 03:04modify301.001.88211.88231.8881
2182005.02.02 03:08modify301.001.88211.88251.8881
2192005.02.02 03:12modify301.001.88211.88271.8881
2202005.02.02 03:20modify301.001.88211.88291.8881
2212005.02.02 03:20modify301.001.88211.88311.8881
2222005.02.02 03:20modify301.001.88211.88321.8881
2232005.02.02 03:20modify301.001.88211.88331.8881
2242005.02.02 05:21s/l301.001.88331.88331.8881119.2010601.22
2252005.02.02 08:00sell311.001.88421.88721.8782
2262005.02.02 12:07s/l311.001.88721.88721.8782-300.0010301.22
2272005.02.02 16:00sell321.001.88641.88941.8804
2282005.02.02 16:42modify321.001.88641.88641.8804
2292005.02.02 16:42modify321.001.88641.88611.8804
2302005.02.02 16:42modify321.001.88641.88601.8804
2312005.02.02 17:50modify321.001.88641.88591.8804
2322005.02.02 17:50modify321.001.88641.88581.8804
2332005.02.02 17:51modify321.001.88641.88561.8804
2342005.02.02 17:52modify321.001.88641.88531.8804
2352005.02.02 18:30modify321.001.88641.88521.8804
2362005.02.02 20:15s/l321.001.88521.88521.8804120.0010421.22
2372005.02.03 00:00buy331.001.88611.88311.8921
2382005.02.03 02:13s/l331.001.88311.88311.8921-300.0110121.21
2392005.02.03 10:00sell341.001.88321.88621.8772
2402005.02.03 10:32s/l341.001.88621.88621.8772-300.019821.20
2412005.02.03 21:00buy351.001.88091.87791.8869
2422005.02.04 11:33modify351.001.88091.88121.8869
2432005.02.04 11:33modify351.001.88091.88151.8869
2442005.02.04 11:33modify351.001.88091.88211.8869
2452005.02.04 11:33modify351.001.88091.88241.8869
2462005.02.04 11:33modify351.001.88091.88291.8869
2472005.02.04 12:57s/l351.001.88291.88291.8869199.2010020.40
2482005.02.07 07:00buy361.001.87331.87031.8793
2492005.02.07 10:27s/l361.001.87031.87031.8793-300.009720.40
2502005.02.08 03:01sell371.001.85711.86011.8511
2512005.02.08 09:52modify371.001.85711.85711.8511
2522005.02.08 09:52modify371.001.85711.85701.8511
2532005.02.08 10:55s/l371.001.85701.85701.851110.009730.40
2542005.02.08 15:00sell381.001.85501.85801.8490
2552005.02.08 17:31s/l381.001.85801.85801.8490-300.009430.40
2562005.02.08 19:00sell391.001.85521.85821.8492
2572005.02.09 06:55s/l391.001.85821.85821.8492-299.449130.96
2582005.02.10 03:00sell401.001.85941.86241.8534
2592005.02.10 08:40s/l401.001.86241.86241.8534-300.008830.96
2602005.02.10 09:00buy411.001.86161.85861.8676
2612005.02.10 10:05s/l411.001.85861.85861.8676-299.998530.97
2622005.02.10 22:02sell421.001.86911.87211.8631
2632005.02.11 11:49modify421.001.86911.86901.8631
2642005.02.11 11:49modify421.001.86911.86891.8631
2652005.02.11 11:50modify421.001.86911.86871.8631
2662005.02.11 11:50modify421.001.86911.86861.8631
2672005.02.11 11:50modify421.001.86911.86851.8631
2682005.02.11 12:29modify421.001.86911.86831.8631
2692005.02.11 12:54modify421.001.86911.86811.8631
2702005.02.11 13:09modify421.001.86911.86791.8631
2712005.02.11 13:19modify421.001.86911.86781.8631
2722005.02.11 13:19modify421.001.86911.86771.8631
2732005.02.11 13:19modify421.001.86911.86761.8631
2742005.02.11 13:19modify421.001.86911.86751.8631
2752005.02.11 13:20modify421.001.86911.86731.8631
2762005.02.11 13:20modify421.001.86911.86711.8631
2772005.02.11 13:20modify421.001.86911.86691.8631
2782005.02.11 13:20modify421.001.86911.86681.8631
2792005.02.11 13:20modify421.001.86911.86661.8631
2802005.02.11 13:20modify421.001.86911.86641.8631
2812005.02.11 13:20modify421.001.86911.86621.8631
2822005.02.11 13:21t/p421.001.86311.86621.8631600.559131.52
2832005.02.14 09:00sell431.001.87631.87931.8703
2842005.02.14 09:24s/l431.001.87931.87931.8703-300.008831.52
2852005.02.14 17:00sell441.001.88681.88981.8808
2862005.02.14 17:30s/l441.001.88981.88981.8808-299.998531.53
2872005.02.14 19:00sell451.001.89031.89331.8843
2882005.02.14 19:31modify451.001.89031.88941.8843
2892005.02.14 19:31s/l451.001.88941.88941.884390.008621.53
2902005.02.15 16:00sell461.001.88621.88921.8802
2912005.02.15 16:21modify461.001.88621.88601.8802
2922005.02.15 16:39s/l461.001.88601.88601.880220.008641.53
2932005.02.17 01:00sell471.001.88411.88711.8781
2942005.02.17 08:39s/l471.001.88711.88711.8781-300.008341.53
2952005.02.17 14:00sell481.001.88721.89021.8812
2962005.02.17 16:17s/l481.001.89021.89021.8812-300.018041.52
2972005.02.17 17:00buy491.001.89041.88741.8964
2982005.02.17 17:39modify491.001.89041.89051.8964
2992005.02.17 17:39modify491.001.89041.89071.8964
3002005.02.17 17:39modify491.001.89041.89081.8964
3012005.02.17 17:39modify491.001.89041.89101.8964
3022005.02.17 17:39modify491.001.89041.89121.8964
3032005.02.17 17:42modify491.001.89041.89161.8964
3042005.02.17 17:42modify491.001.89041.89191.8964
3052005.02.17 17:42modify491.001.89041.89211.8964
3062005.02.17 17:42modify491.001.89041.89241.8964
3072005.02.17 17:42modify491.001.89041.89261.8964
3082005.02.17 18:16s/l491.001.89261.89261.8964219.998261.51
3092005.02.18 00:00sell501.001.89501.89801.8890
3102005.02.18 02:05modify501.001.89501.89501.8890
3112005.02.18 02:06modify501.001.89501.89491.8890
3122005.02.18 08:48s/l501.001.89491.89491.889010.008271.51
3132005.02.18 22:02sell511.001.89411.89711.8881
3142005.02.21 02:41modify511.001.89411.89401.8881
3152005.02.21 02:44modify511.001.89411.89381.8881
3162005.02.21 02:45modify511.001.89411.89371.8881
3172005.02.21 02:46modify511.001.89411.89361.8881
3182005.02.21 07:51s/l511.001.89361.89361.888150.558322.06
3192005.02.21 17:00buy521.001.89711.89411.9031
3202005.02.22 04:02modify521.001.89711.89721.9031
3212005.02.22 04:02modify521.001.89711.89731.9031
3222005.02.22 04:02modify521.001.89711.89741.9031
3232005.02.22 04:02modify521.001.89711.89751.9031
3242005.02.22 04:03modify521.001.89711.89761.9031
3252005.02.22 04:03modify521.001.89711.89771.9031
3262005.02.22 04:18modify521.001.89711.89781.9031
3272005.02.22 04:18modify521.001.89711.89791.9031
3282005.02.22 04:19modify521.001.89711.89811.9031
3292005.02.22 04:19modify521.001.89711.89821.9031
3302005.02.22 04:19modify521.001.89711.89831.9031
3312005.02.22 04:20modify521.001.89711.89851.9031
3322005.02.22 04:20modify521.001.89711.89871.9031
3332005.02.22 04:20modify521.001.89711.89881.9031
3342005.02.22 04:20modify521.001.89711.89891.9031
3352005.02.22 04:20modify521.001.89711.89901.9031
3362005.02.22 04:22modify521.001.89711.89911.9031
3372005.02.22 04:22modify521.001.89711.89921.9031
3382005.02.22 04:24modify521.001.89711.89951.9031
3392005.02.22 04:26modify521.001.89711.89961.9031
3402005.02.22 04:27modify521.001.89711.89981.9031
3412005.02.22 04:29modify521.001.89711.89991.9031
3422005.02.22 04:29t/p521.001.90311.89991.9031599.208921.26
3432005.02.22 14:00sell531.001.90741.91041.9014
3442005.02.22 14:21s/l531.001.91041.91041.9014-300.008621.26
3452005.02.23 00:02sell541.001.91041.91341.9044
3462005.02.23 01:46modify541.001.91041.91041.9044
3472005.02.23 02:10modify541.001.91041.91001.9044
3482005.02.23 02:10modify541.001.91041.90981.9044
3492005.02.23 02:19modify541.001.91041.90961.9044
3502005.02.23 02:19modify541.001.91041.90951.9044
3512005.02.23 02:19modify541.001.91041.90931.9044
3522005.02.23 02:22modify541.001.91041.90921.9044
3532005.02.23 02:23modify541.001.91041.90911.9044
3542005.02.23 02:25modify541.001.91041.90891.9044
3552005.02.23 02:25modify541.001.91041.90871.9044
3562005.02.23 02:25modify541.001.91041.90851.9044
3572005.02.23 02:26modify541.001.91041.90831.9044
3582005.02.23 02:26modify541.001.91041.90811.9044
3592005.02.23 02:27modify541.001.91041.90771.9044
3602005.02.23 03:04s/l541.001.90771.90771.9044270.008891.26
3612005.02.23 16:00sell551.001.90801.91101.9020
3622005.02.23 17:11modify551.001.90801.90791.9020
3632005.02.23 17:33modify551.001.90801.90781.9020
3642005.02.23 17:33modify551.001.90801.90771.9020
3652005.02.23 17:33modify551.001.90801.90751.9020
3662005.02.23 17:36modify551.001.90801.90741.9020
3672005.02.23 17:36modify551.001.90801.90731.9020
3682005.02.23 17:59s/l551.001.90731.90731.902070.008961.26
3692005.02.24 00:02sell561.001.90721.91021.9012
3702005.02.24 03:30s/l561.001.91021.91021.9012-300.008661.26
3712005.02.24 04:00buy571.001.90891.90591.9149
3722005.02.24 09:24s/l571.001.90591.90591.9149-300.008361.26
3732005.02.25 04:00buy581.001.91061.90761.9166
3742005.02.25 11:34s/l581.001.90761.90761.9166-299.998061.27
3752005.02.28 12:00sell591.001.92381.92681.9178
3762005.02.28 14:32modify591.001.92381.92371.9178
3772005.02.28 14:52s/l591.001.92371.92371.917810.008071.27
3782005.03.01 07:01buy601.001.91961.91661.9256
3792005.03.01 11:19modify601.001.91961.91961.9256
3802005.03.01 14:47s/l601.001.91961.91961.92560.008071.27
3812005.03.01 15:00sell611.001.91901.92201.9130
3822005.03.01 16:20s/l611.001.92201.92201.9130-300.007771.27
3832005.03.01 18:00buy621.001.92091.91791.9269
3842005.03.02 00:32s/l621.001.91791.91791.9269-300.807470.47
3852005.03.02 08:00buy631.001.91811.91511.9241
3862005.03.02 09:51s/l631.001.91511.91511.9241-300.007170.47
3872005.03.03 02:00sell641.001.91271.91571.9067
3882005.03.03 08:37modify641.001.91271.91271.9067
3892005.03.03 08:38modify641.001.91271.91261.9067
3902005.03.03 08:38modify641.001.91271.91251.9067
3912005.03.03 08:48modify641.001.91271.91241.9067
3922005.03.03 08:48modify641.001.91271.91231.9067
3932005.03.03 08:49modify641.001.91271.91221.9067
3942005.03.03 08:49modify641.001.91271.91211.9067
3952005.03.03 08:49modify641.001.91271.91201.9067
3962005.03.03 08:50modify641.001.91271.91191.9067
3972005.03.03 09:55modify641.001.91271.91181.9067
3982005.03.03 09:55modify641.001.91271.91171.9067
3992005.03.03 09:56modify641.001.91271.91161.9067
4002005.03.03 09:56modify641.001.91271.91151.9067
4012005.03.03 09:56modify641.001.91271.91141.9067
4022005.03.03 13:37s/l641.001.91141.91141.9067130.017300.48
4032005.03.04 02:00buy651.001.90721.90421.9132
4042005.03.04 14:30modify651.001.90721.90751.9132
4052005.03.04 14:31modify651.001.90721.90841.9132
4062005.03.04 14:31modify651.001.90721.90861.9132
4072005.03.04 14:31modify651.001.90721.90891.9132
4082005.03.04 14:31modify651.001.90721.90951.9132
4092005.03.04 14:35s/l651.001.90951.90951.9132230.007530.48
4102005.03.04 22:00sell661.001.92321.92621.9172
4112005.03.07 04:07modify661.001.92321.92321.9172
4122005.03.07 08:22modify661.001.92321.92301.9172
4132005.03.07 08:22modify661.001.92321.92291.9172
4142005.03.07 08:22modify661.001.92321.92261.9172
4152005.03.07 08:26modify661.001.92321.92241.9172
4162005.03.07 08:26modify661.001.92321.92201.9172
4172005.03.07 08:46s/l661.001.92201.92201.9172120.557651.03
4182005.03.07 20:00sell671.001.91391.91691.9079
4192005.03.08 09:00s/l671.001.91691.91691.9079-299.457351.58
4202005.03.08 22:00sell681.001.92841.93141.9224
4212005.03.09 09:29s/l681.001.93141.93141.9224-299.457052.13
4222005.03.09 22:00sell691.001.92321.92621.9172
4232005.03.10 03:00s/l691.001.92621.92621.9172-298.366753.77
4242005.03.10 10:00sell701.001.92711.93011.9211
4252005.03.10 10:21s/l701.001.93011.93011.9211-300.016453.76
4262005.03.10 13:00buy711.001.92751.92451.9335
4272005.03.10 14:19s/l711.001.92451.92451.9335-300.006153.76
4282005.03.11 02:00sell721.001.92261.92561.9166
4292005.03.11 09:53modify721.001.92261.92241.9166
4302005.03.11 09:53modify721.001.92261.92211.9166
4312005.03.11 09:56modify721.001.92261.92201.9166
4322005.03.11 09:56modify721.001.92261.92181.9166
4332005.03.11 09:57modify721.001.92261.92151.9166
4342005.03.11 09:57modify721.001.92261.92131.9166
4352005.03.11 09:57modify721.001.92261.92121.9166
4362005.03.11 09:57modify721.001.92261.92111.9166
4372005.03.11 09:57modify721.001.92261.92101.9166
4382005.03.11 09:57modify721.001.92261.92081.9166
4392005.03.11 09:57modify721.001.92261.92071.9166
4402005.03.11 10:00modify721.001.92261.92061.9166
4412005.03.11 10:04modify721.001.92261.92031.9166
4422005.03.11 10:07modify721.001.92261.92021.9166
4432005.03.11 10:07modify721.001.92261.91991.9166
4442005.03.11 10:13modify721.001.92261.91971.9166
4452005.03.11 10:13t/p721.001.91661.91971.9166599.996753.75
4462005.03.14 00:00buy731.001.92641.92341.9324
4472005.03.14 02:31s/l731.001.92341.92341.9324-299.996453.76
4482005.03.15 16:00sell741.001.91551.91851.9095
4492005.03.15 17:16modify741.001.91551.91541.9095
4502005.03.15 17:16modify741.001.91551.91531.9095
4512005.03.15 17:16modify741.001.91551.91521.9095
4522005.03.15 17:16modify741.001.91551.91511.9095
4532005.03.15 17:17modify741.001.91551.91501.9095
4542005.03.15 18:34s/l741.001.91501.91501.909549.996503.75
4552005.03.17 18:00buy751.001.92361.92061.9296
4562005.03.18 06:45s/l751.001.92061.92061.9296-300.806202.95
4572005.03.21 01:00sell761.001.91961.92261.9136
4582005.03.21 02:19modify761.001.91961.91961.9136
4592005.03.21 02:21modify761.001.91961.91941.9136
4602005.03.21 02:22modify761.001.91961.91931.9136
4612005.03.21 02:23modify761.001.91961.91921.9136
4622005.03.21 02:25modify761.001.91961.91901.9136
4632005.03.21 03:02modify761.001.91961.91891.9136
4642005.03.21 03:02modify761.001.91961.91851.9136
4652005.03.21 03:05modify761.001.91961.91821.9136
4662005.03.21 03:06modify761.001.91961.91811.9136
4672005.03.21 03:10modify761.001.91961.91801.9136
4682005.03.21 03:10modify761.001.91961.91791.9136
4692005.03.21 03:11modify761.001.91961.91761.9136
4702005.03.21 03:11modify761.001.91961.91751.9136
4712005.03.21 03:11modify761.001.91961.91731.9136
4722005.03.21 03:11modify761.001.91961.91711.9136
4732005.03.21 03:11modify761.001.91961.91681.9136
4742005.03.21 03:12modify761.001.91961.91671.9136
4752005.03.21 03:12t/p761.001.91361.91671.9136600.006802.95
4762005.03.21 08:01buy771.001.91621.91321.9222
4772005.03.21 08:47s/l771.001.91321.91321.9222-300.006502.95
4782005.03.22 09:00sell781.001.89671.89971.8907
4792005.03.22 09:19s/l781.001.89971.89971.8907-300.016202.94
4802005.03.22 14:00sell791.001.89811.90111.8921
4812005.03.22 20:17s/l791.001.90111.90111.8921-300.015902.93
4822005.03.23 07:00sell801.001.88601.88901.8800
4832005.03.23 10:03modify801.001.88601.88591.8800
4842005.03.23 10:04modify801.001.88601.88551.8800
4852005.03.23 10:04modify801.001.88601.88541.8800
4862005.03.23 10:07modify801.001.88601.88521.8800
4872005.03.23 10:07modify801.001.88601.88511.8800
4882005.03.23 10:07modify801.001.88601.88501.8800
4892005.03.23 10:07modify801.001.88601.88471.8800
4902005.03.23 10:08modify801.001.88601.88451.8800
4912005.03.23 10:08modify801.001.88601.88441.8800
4922005.03.23 10:08modify801.001.88601.88411.8800
4932005.03.23 10:13modify801.001.88601.88401.8800
4942005.03.23 10:13modify801.001.88601.88391.8800
4952005.03.23 10:13modify801.001.88601.88381.8800
4962005.03.23 10:13modify801.001.88601.88361.8800
4972005.03.23 10:13modify801.001.88601.88351.8800
4982005.03.23 10:13modify801.001.88601.88331.8800
4992005.03.23 10:14modify801.001.88601.88311.8800
5002005.03.23 10:16t/p801.001.88001.88311.8800599.996502.92
5012005.03.24 19:00sell811.001.86951.87251.8635
5022005.03.28 03:00modify811.001.86951.86941.8635
5032005.03.28 03:05modify811.001.86951.86931.8635
5042005.03.28 03:05modify811.001.86951.86911.8635
5052005.03.28 03:05modify811.001.86951.86891.8635
5062005.03.28 03:10modify811.001.86951.86881.8635
5072005.03.28 03:10modify811.001.86951.86871.8635
5082005.03.28 03:10modify811.001.86951.86851.8635
5092005.03.28 03:11modify811.001.86951.86841.8635
5102005.03.28 03:16modify811.001.86951.86821.8635
5112005.03.28 03:16modify811.001.86951.86791.8635
5122005.03.28 03:16modify811.001.86951.86771.8635
5132005.03.28 03:16modify811.001.86951.86741.8635
5142005.03.28 03:17modify811.001.86951.86731.8635
5152005.03.28 03:17modify811.001.86951.86711.8635
5162005.03.28 03:17modify811.001.86951.86681.8635
5172005.03.28 03:17modify811.001.86951.86661.8635
5182005.03.28 03:17t/p811.001.86351.86661.8635601.107104.02
5192005.03.28 10:00buy821.001.86221.85921.8682
5202005.03.28 14:45modify821.001.86221.86221.8682
5212005.03.28 15:06modify821.001.86221.86241.8682
5222005.03.28 15:31s/l821.001.86241.86241.868220.007124.02
5232005.03.29 08:00sell831.001.86771.87071.8617
5242005.03.29 08:43s/l831.001.87071.87071.8617-300.006824.02
5252005.03.29 18:00sell841.001.87541.87841.8694
5262005.03.29 18:46modify841.001.87541.87531.8694
5272005.03.29 18:46modify841.001.87541.87501.8694
5282005.03.29 18:59s/l841.001.87501.87501.869439.996864.01
5292005.03.30 18:00sell851.001.88141.88441.8754
5302005.03.30 22:14modify851.001.88141.88131.8754
5312005.03.30 22:14modify851.001.88141.88111.8754
5322005.03.30 22:15modify851.001.88141.88081.8754
5332005.03.30 22:54modify851.001.88141.88071.8754
5342005.03.31 00:37modify851.001.88141.88061.8754
5352005.03.31 00:37modify851.001.88141.88031.8754
5362005.03.31 00:39modify851.001.88141.88011.8754
5372005.03.31 00:40modify851.001.88141.87981.8754
5382005.03.31 00:41modify851.001.88141.87971.8754
5392005.03.31 00:41modify851.001.88141.87951.8754
5402005.03.31 00:57modify851.001.88141.87941.8754
5412005.03.31 00:59modify851.001.88141.87931.8754
5422005.03.31 01:24s/l851.001.87931.87931.8754211.657075.66
5432005.03.31 08:00buy861.001.87921.87621.8852
5442005.03.31 08:31s/l861.001.87621.87621.8852-300.006775.66
5452005.04.01 17:00buy871.001.88861.88561.8946
5462005.04.01 17:00s/l871.001.88561.88561.8946-300.006475.66
5472005.04.05 05:01buy881.001.87641.87341.8824
5482005.04.05 09:43s/l881.001.87341.87341.8824-300.006175.66
5492005.04.05 19:00sell891.001.87711.88011.8711
5502005.04.05 20:54s/l891.001.88011.88011.8711-300.005875.66
5512005.04.06 02:01sell901.001.87941.88241.8734
5522005.04.06 04:55s/l901.001.88241.88241.8734-300.005575.66
5532005.04.06 11:00sell911.001.88181.88481.8758
5542005.04.06 13:31modify911.001.88181.88181.8758
5552005.04.06 13:32modify911.001.88181.88171.8758
5562005.04.06 13:57modify911.001.88181.88161.8758
5572005.04.06 14:07modify911.001.88181.88151.8758
5582005.04.06 14:08modify911.001.88181.88141.8758
5592005.04.06 14:09modify911.001.88181.88131.8758
5602005.04.06 14:09modify911.001.88181.88121.8758
5612005.04.06 14:09modify911.001.88181.88111.8758
5622005.04.06 14:09modify911.001.88181.88101.8758
5632005.04.06 14:09modify911.001.88181.88091.8758
5642005.04.06 14:09modify911.001.88181.88081.8758
5652005.04.06 14:10modify911.001.88181.88071.8758
5662005.04.06 14:10modify911.001.88181.88061.8758
5672005.04.06 14:10modify911.001.88181.88051.8758
5682005.04.06 14:10modify911.001.88181.88041.8758
5692005.04.06 14:10modify911.001.88181.88031.8758
5702005.04.06 14:10modify911.001.88181.88021.8758
5712005.04.06 14:12modify911.001.88181.88011.8758
5722005.04.06 14:12modify911.001.88181.88001.8758
5732005.04.06 14:12modify911.001.88181.87991.8758
5742005.04.06 14:13modify911.001.88181.87981.8758
5752005.04.06 14:13modify911.001.88181.87961.8758
5762005.04.06 14:21modify911.001.88181.87951.8758
5772005.04.06 14:21modify911.001.88181.87931.8758
5782005.04.06 14:21modify911.001.88181.87921.8758
5792005.04.06 14:21modify911.001.88181.87911.8758
5802005.04.06 14:21modify911.001.88181.87901.8758
5812005.04.06 14:21modify911.001.88181.87891.8758
5822005.04.06 14:21t/p911.001.87581.87891.8758600.016175.67
5832005.04.06 20:00buy921.001.88251.87951.8885
5842005.04.06 21:22s/l921.001.87951.87951.8885-299.995875.68
5852005.04.07 00:00sell931.001.88041.88341.8744
5862005.04.07 06:54s/l931.001.88341.88341.8744-300.015575.67
5872005.04.08 07:00buy941.001.86921.86621.8752
5882005.04.08 16:51modify941.001.86921.86931.8752
5892005.04.08 16:51modify941.001.86921.86941.8752
5902005.04.08 16:51modify941.001.86921.86951.8752
5912005.04.08 16:52modify941.001.86921.86961.8752
5922005.04.08 16:52modify941.001.86921.86971.8752
5932005.04.08 16:52modify941.001.86921.86981.8752
5942005.04.08 16:53modify941.001.86921.86991.8752
5952005.04.08 16:53modify941.001.86921.87001.8752
5962005.04.08 16:53modify941.001.86921.87021.8752
5972005.04.08 16:53modify941.001.86921.87031.8752
5982005.04.08 16:54modify941.001.86921.87051.8752
5992005.04.08 16:54modify941.001.86921.87071.8752
6002005.04.08 16:54modify941.001.86921.87091.8752
6012005.04.08 16:54modify941.001.86921.87101.8752
6022005.04.08 16:54modify941.001.86921.87111.8752
6032005.04.08 16:54modify941.001.86921.87121.8752
6042005.04.08 16:54modify941.001.86921.87131.8752
6052005.04.08 16:54modify941.001.86921.87141.8752
6062005.04.08 16:54modify941.001.86921.87161.8752
6072005.04.08 16:57modify941.001.86921.87171.8752
6082005.04.08 16:57modify941.001.86921.87191.8752
6092005.04.08 16:57modify941.001.86921.87211.8752
6102005.04.08 16:57t/p941.001.87521.87211.8752600.006175.67
6112005.04.11 01:00sell951.001.88271.88571.8767
6122005.04.11 09:56s/l951.001.88571.88571.8767-300.005875.67
6132005.04.11 13:00sell961.001.88801.89101.8820
6142005.04.11 13:18s/l961.001.89101.89101.8820-300.005575.67
6152005.04.12 05:00sell971.001.89161.89461.8856
6162005.04.12 13:50s/l971.001.89461.89461.8856-300.005275.67
6172005.04.13 02:00sell981.001.88931.89231.8833
6182005.04.13 05:11s/l981.001.89231.89231.8833-300.004975.67
6192005.04.13 17:00buy991.001.89201.88901.8980
6202005.04.13 17:13modify991.001.89201.89201.8980
6212005.04.13 17:13modify991.001.89201.89221.8980
6222005.04.13 17:21modify991.001.89201.89231.8980
6232005.04.13 17:21modify991.001.89201.89241.8980
6242005.04.13 17:49s/l991.001.89241.89241.898040.005015.67
6252005.04.13 19:00sell1001.001.89141.89441.8854
6262005.04.13 22:31s/l1001.001.89441.89441.8854-300.004715.67
6272005.04.14 01:01buy1011.001.89371.89071.8997
6282005.04.14 03:53s/l1011.001.89071.89071.8997-300.004415.67
6292005.04.14 21:00buy1021.001.88131.87831.8873
6302005.04.15 06:37s/l1021.001.87831.87831.8873-300.804114.87
6312005.04.18 10:00buy1031.001.89581.89281.9018
6322005.04.18 10:38modify1031.001.89581.89581.9018
6332005.04.18 10:38modify1031.001.89581.89591.9018
6342005.04.18 10:39modify1031.001.89581.89601.9018
6352005.04.18 10:39modify1031.001.89581.89611.9018
6362005.04.18 10:39modify1031.001.89581.89621.9018
6372005.04.18 10:39modify1031.001.89581.89631.9018
6382005.04.18 10:39modify1031.001.89581.89641.9018
6392005.04.18 10:39modify1031.001.89581.89651.9018
6402005.04.18 10:40modify1031.001.89581.89661.9018
6412005.04.18 10:40modify1031.001.89581.89671.9018
6422005.04.18 10:40modify1031.001.89581.89681.9018
6432005.04.18 10:40modify1031.001.89581.89691.9018
6442005.04.18 10:40modify1031.001.89581.89701.9018
6452005.04.18 10:54modify1031.001.89581.89711.9018
6462005.04.18 10:54modify1031.001.89581.89721.9018
6472005.04.18 10:54modify1031.001.89581.89731.9018
6482005.04.18 11:40modify1031.001.89581.89751.9018
6492005.04.18 11:40modify1031.001.89581.89761.9018
6502005.04.18 11:40modify1031.001.89581.89771.9018
6512005.04.18 11:40modify1031.001.89581.89781.9018
6522005.04.18 13:36s/l1031.001.89781.89781.9018200.014314.88
6532005.04.18 18:00buy1041.001.90481.90181.9108
6542005.04.19 01:32s/l1041.001.90181.90181.9108-300.794014.09
6552005.04.20 02:03sell1051.001.91681.91981.9108
6562005.04.20 08:53s/l1051.001.91981.91981.9108-300.003714.09
6572005.04.20 18:00buy1061.001.91941.91641.9254
6582005.04.21 09:21s/l1061.001.91641.91641.9254-302.403411.69
6592005.04.21 17:00buy1071.001.91201.90901.9180
6602005.04.21 17:47s/l1071.001.90901.90901.9180-299.993111.70
6612005.04.21 18:00sell1081.001.90971.91271.9037
6622005.04.21 18:06modify1081.001.90971.90961.9037
6632005.04.21 18:42modify1081.001.90971.90951.9037
6642005.04.21 18:42modify1081.001.90971.90941.9037
6652005.04.21 18:43modify1081.001.90971.90931.9037
6662005.04.21 18:43modify1081.001.90971.90921.9037
6672005.04.21 19:03s/l1081.001.90921.90921.903749.993161.69
6682005.04.22 01:00buy1091.001.90841.90541.9144
6692005.04.22 09:40modify1091.001.90841.90851.9144
6702005.04.22 09:40modify1091.001.90841.90861.9144
6712005.04.22 09:44modify1091.001.90841.90871.9144
6722005.04.22 09:44modify1091.001.90841.90881.9144
6732005.04.22 09:45modify1091.001.90841.90891.9144
6742005.04.22 09:45modify1091.001.90841.90901.9144
6752005.04.22 09:48modify1091.001.90841.90911.9144
6762005.04.22 09:48modify1091.001.90841.90921.9144
6772005.04.22 09:49modify1091.001.90841.90931.9144
6782005.04.22 09:52modify1091.001.90841.90941.9144
6792005.04.22 09:59modify1091.001.90841.90951.9144
6802005.04.22 10:00modify1091.001.90841.90961.9144
6812005.04.22 10:00modify1091.001.90841.90981.9144
6822005.04.22 10:00modify1091.001.90841.90991.9144
6832005.04.22 10:02modify1091.001.90841.91001.9144
6842005.04.22 10:02modify1091.001.90841.91011.9144
6852005.04.22 10:11modify1091.001.90841.91021.9144
6862005.04.22 10:11modify1091.001.90841.91031.9144
6872005.04.22 10:12modify1091.001.90841.91051.9144
6882005.04.22 10:15modify1091.001.90841.91071.9144
6892005.04.22 10:17modify1091.001.90841.91091.9144
6902005.04.22 10:32modify1091.001.90841.91121.9144
6912005.04.22 10:32modify1091.001.90841.91131.9144
6922005.04.22 10:32t/p1091.001.91441.91131.9144599.993761.68
6932005.04.25 00:00buy1101.001.91671.91371.9227
6942005.04.25 02:02s/l1101.001.91371.91371.9227-300.003461.68
6952005.04.25 17:00buy1111.001.91141.90841.9174
6962005.04.26 08:54s/l1111.001.90841.90841.9174-300.803160.88
6972005.04.27 19:00sell1121.001.90361.90661.8976
6982005.04.28 13:22s/l1121.001.90661.90661.8976-298.352862.53
6992005.04.28 15:00buy1131.001.90641.90341.9124
7002005.04.28 15:05s/l1131.001.90341.90341.9124-300.002562.53
7012005.04.29 01:00buy1141.001.90721.90421.9132
7022005.04.29 06:38modify1141.001.90721.90731.9132
7032005.04.29 06:38modify1141.001.90721.90741.9132
7042005.04.29 06:38modify1141.001.90721.90751.9132
7052005.04.29 06:38modify1141.001.90721.90761.9132
7062005.04.29 06:39modify1141.001.90721.90771.9132
7072005.04.29 06:39modify1141.001.90721.90791.9132
7082005.04.29 06:39modify1141.001.90721.90811.9132
7092005.04.29 06:39modify1141.001.90721.90831.9132
7102005.04.29 06:39modify1141.001.90721.90841.9132
7112005.04.29 06:39modify1141.001.90721.90861.9132
7122005.04.29 06:40modify1141.001.90721.90881.9132
7132005.04.29 06:40modify1141.001.90721.90891.9132
7142005.04.29 06:40modify1141.001.90721.90911.9132
7152005.04.29 06:40modify1141.001.90721.90921.9132
7162005.04.29 06:40modify1141.001.90721.90931.9132
7172005.04.29 06:40modify1141.001.90721.90941.9132
7182005.04.29 06:40modify1141.001.90721.90951.9132
7192005.04.29 06:40modify1141.001.90721.90961.9132
7202005.04.29 06:41modify1141.001.90721.90971.9132
7212005.04.29 06:42modify1141.001.90721.90981.9132
7222005.04.29 06:42modify1141.001.90721.91001.9132
7232005.04.29 06:42modify1141.001.90721.91011.9132
7242005.04.29 06:42t/p1141.001.91321.91011.9132600.003162.53
7252005.04.29 11:00sell1151.001.91211.91511.9061
7262005.04.29 16:35modify1151.001.91211.91191.9061
7272005.04.29 16:35modify1151.001.91211.91181.9061
7282005.04.29 16:35modify1151.001.91211.91171.9061
7292005.04.29 16:41modify1151.001.91211.91151.9061
7302005.04.29 17:11s/l1151.001.91151.91151.906160.003222.53
7312005.04.29 18:00buy1161.001.91181.90881.9178
7322005.04.29 18:37s/l1161.001.90881.90881.9178-299.992922.54
7332005.05.02 23:00buy1171.001.89481.89181.9008
7342005.05.03 02:11s/l1171.001.89181.89181.9008-300.792621.75
7352005.05.03 22:00buy1181.001.89311.89011.8991
7362005.05.04 03:36modify1181.001.89311.89331.8991
7372005.05.04 03:36modify1181.001.89311.89351.8991
7382005.05.04 03:37modify1181.001.89311.89381.8991
7392005.05.04 03:37modify1181.001.89311.89411.8991
7402005.05.04 03:37modify1181.001.89311.89431.8991
7412005.05.04 03:37modify1181.001.89311.89451.8991
7422005.05.04 03:37modify1181.001.89311.89471.8991
7432005.05.04 03:37modify1181.001.89311.89491.8991
7442005.05.04 03:42modify1181.001.89311.89521.8991
7452005.05.04 03:42modify1181.001.89311.89531.8991
7462005.05.04 03:42modify1181.001.89311.89541.8991
7472005.05.04 03:42modify1181.001.89311.89551.8991
7482005.05.04 03:42modify1181.001.89311.89561.8991
7492005.05.04 03:57modify1181.001.89311.89571.8991
7502005.05.04 03:57modify1181.001.89311.89581.8991
7512005.05.04 03:59t/p1181.001.89911.89581.8991599.203220.95
7522005.05.04 12:00buy1191.001.90031.89731.9063
7532005.05.04 22:29modify1191.001.90031.90041.9063
7542005.05.05 02:09s/l1191.001.90041.90041.90637.603228.55
7552005.05.05 11:00sell1201.001.90361.90661.8976
7562005.05.05 18:50s/l1201.001.90661.90661.8976-300.002928.55
7572005.05.06 06:00buy1211.001.90171.89871.9077
7582005.05.06 09:05s/l1211.001.89871.89871.9077-300.002628.55
7592005.05.10 08:00sell1221.001.88231.88531.8763
7602005.05.10 08:18modify1221.001.88231.88221.8763
7612005.05.10 08:20modify1221.001.88231.88211.8763
7622005.05.10 08:20modify1221.001.88231.88191.8763
7632005.05.10 08:20modify1221.001.88231.88181.8763
7642005.05.10 08:20modify1221.001.88231.88171.8763
7652005.05.10 08:20modify1221.001.88231.88151.8763
7662005.05.10 08:20modify1221.001.88231.88131.8763
7672005.05.10 08:21modify1221.001.88231.88111.8763
7682005.05.10 08:48modify1221.001.88231.88101.8763
7692005.05.10 08:48modify1221.001.88231.88091.8763
7702005.05.10 08:48modify1221.001.88231.88081.8763
7712005.05.10 08:48modify1221.001.88231.88061.8763
7722005.05.10 08:48modify1221.001.88231.88051.8763
7732005.05.10 08:48modify1221.001.88231.88031.8763
7742005.05.10 08:53modify1221.001.88231.88001.8763
7752005.05.10 08:53modify1221.001.88231.87991.8763
7762005.05.10 08:53modify1221.001.88231.87971.8763
7772005.05.10 08:53modify1221.001.88231.87951.8763
7782005.05.10 08:53t/p1221.001.87631.87951.8763599.993228.54
7792005.05.10 13:00buy1231.001.88341.88041.8894
7802005.05.10 15:06s/l1231.001.88041.88041.8894-300.002928.54
7812005.05.10 22:06sell1241.001.88221.88521.8762
7822005.05.11 00:57s/l1241.001.88521.88521.8762-299.452629.09
7832005.05.11 05:00sell1251.001.88281.88581.8768
7842005.05.11 08:58s/l1251.001.88581.88581.8768-300.002329.09
7852005.05.11 12:00sell1261.001.88431.88731.8783
7862005.05.11 14:30modify1261.001.88431.88381.8783
7872005.05.11 14:30modify1261.001.88431.88321.8783
7882005.05.11 14:30modify1261.001.88431.88261.8783
7892005.05.11 14:30modify1261.001.88431.88211.8783
7902005.05.11 14:30modify1261.001.88431.88151.8783
7912005.05.11 14:30modify1261.001.88431.88141.8783
7922005.05.11 14:30t/p1261.001.87831.88141.8783600.002929.09
7932005.05.12 02:00sell1271.001.87201.87501.8660
7942005.05.12 08:20modify1271.001.87201.87191.8660
7952005.05.12 08:33modify1271.001.87201.87131.8660
7962005.05.12 08:33modify1271.001.87201.86981.8660
7972005.05.12 08:34modify1271.001.87201.86971.8660
7982005.05.12 08:34modify1271.001.87201.86941.8660
7992005.05.12 08:35modify1271.001.87201.86921.8660
8002005.05.12 08:58t/p1271.001.86601.86921.8660600.003529.09
8012005.05.13 04:01buy1281.001.86511.86211.8711
8022005.05.13 09:22s/l1281.001.86211.86211.8711-300.003229.09
8032005.05.17 09:00sell1291.001.83591.83891.8299
8042005.05.17 10:48s/l1291.001.83891.83891.8299-300.012929.08
8052005.05.17 19:00buy1301.001.83951.83651.8455
8062005.05.17 20:59s/l1301.001.83651.83651.8455-300.002629.08
8072005.05.18 11:00sell1311.001.83271.83571.8267
8082005.05.18 14:43s/l1311.001.83571.83571.8267-300.002329.08
8092005.05.19 00:00sell1321.001.83861.84161.8326
8102005.05.19 05:59s/l1321.001.84161.84161.8326-300.002029.08
8112005.05.19 23:00buy1331.001.83691.83391.8429
8122005.05.20 00:44s/l1331.001.83391.83391.8429-300.801728.28
8132005.11.16 22:00buy1341.001.71701.71401.7230
8142005.11.17 10:06modify1341.001.71701.71721.7230
8152005.11.17 10:06modify1341.001.71701.71731.7230
8162005.11.17 10:16modify1341.001.71701.71741.7230
8172005.11.17 10:16modify1341.001.71701.71751.7230
8182005.11.17 10:16modify1341.001.71701.71771.7230
8192005.11.17 10:16modify1341.001.71701.71781.7230
8202005.11.17 10:17modify1341.001.71701.71801.7230
8212005.11.17 10:17modify1341.001.71701.71811.7230
8222005.11.17 10:17modify1341.001.71701.71831.7230
8232005.11.17 10:17modify1341.001.71701.71841.7230
8242005.11.17 10:17modify1341.001.71701.71861.7230
8252005.11.17 10:17modify1341.001.71701.71881.7230
8262005.11.17 10:44modify1341.001.71701.71901.7230
8272005.11.17 10:55s/l1341.001.71901.71901.7230197.601925.88
8282005.11.17 15:00sell1351.001.71801.72101.7120
8292005.11.17 19:18s/l1351.001.72101.72101.7120-299.991625.89