|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.01.05 00:00 - 2007.11.28 03:00 (2005.01.05 - 2007.12.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=30; TakeProfitMode=true; TakeProfit=60; TrailingStopMode=true; TrailingStop=30;
|Bars in test
|18900
|Ticks modelled
|4362608
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-8374.11
|Gross profit
|15626.98
|Gross loss
|-24001.09
|Profit factor
|0.65
|Expected payoff
|-62.03
|Absolute drawdown
|8484.12
|Maximal drawdown
|9866.94 (86.68%)
|Relative drawdown
|86.68% (9866.94)
|Total trades
|135
|Short positions (won %)
|73 (45.21%)
|Long positions (won %)
|62 (35.48%)
|Profit trades (% of total)
|55 (40.74%)
|Loss trades (% of total)
|80 (59.26%)
|Largest
|profit trade
|601.10
|loss trade
|-302.40
|Average
|profit trade
|284.13
|loss trade
|-300.01
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (879.74)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-1800.81)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1322.21 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-1800.81 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.06 01:01
|buy
|1
|1.00
|1.8850
|1.8820
|1.8910
|2
|2005.01.06 07:27
|s/l
|1
|1.00
|1.8820
|1.8820
|1.8910
|-300.00
|9700.00
|3
|2005.01.06 23:01
|buy
|2
|1.00
|1.8749
|1.8719
|1.8809
|4
|2005.01.07 05:41
|modify
|2
|1.00
|1.8749
|1.8749
|1.8809
|5
|2005.01.07 05:42
|modify
|2
|1.00
|1.8749
|1.8752
|1.8809
|6
|2005.01.07 05:43
|modify
|2
|1.00
|1.8749
|1.8753
|1.8809
|7
|2005.01.07 05:43
|modify
|2
|1.00
|1.8749
|1.8754
|1.8809
|8
|2005.01.07 05:43
|modify
|2
|1.00
|1.8749
|1.8755
|1.8809
|9
|2005.01.07 05:46
|modify
|2
|1.00
|1.8749
|1.8757
|1.8809
|10
|2005.01.07 05:46
|modify
|2
|1.00
|1.8749
|1.8758
|1.8809
|11
|2005.01.07 05:55
|modify
|2
|1.00
|1.8749
|1.8759
|1.8809
|12
|2005.01.07 06:10
|modify
|2
|1.00
|1.8749
|1.8760
|1.8809
|13
|2005.01.07 06:12
|modify
|2
|1.00
|1.8749
|1.8761
|1.8809
|14
|2005.01.07 06:24
|modify
|2
|1.00
|1.8749
|1.8762
|1.8809
|15
|2005.01.07 06:27
|modify
|2
|1.00
|1.8749
|1.8766
|1.8809
|16
|2005.01.07 07:29
|s/l
|2
|1.00
|1.8766
|1.8766
|1.8809
|169.20
|9869.20
|17
|2005.01.07 14:00
|sell
|3
|1.00
|1.8792
|1.8822
|1.8732
|18
|2005.01.07 14:30
|modify
|3
|1.00
|1.8792
|1.8791
|1.8732
|19
|2005.01.07 14:30
|s/l
|3
|1.00
|1.8791
|1.8791
|1.8732
|10.00
|9879.20
|20
|2005.01.07 15:00
|sell
|4
|1.00
|1.8826
|1.8856
|1.8766
|21
|2005.01.07 15:10
|s/l
|4
|1.00
|1.8856
|1.8856
|1.8766
|-300.01
|9579.19
|22
|2005.01.07 16:00
|buy
|5
|1.00
|1.8825
|1.8795
|1.8885
|23
|2005.01.07 16:06
|s/l
|5
|1.00
|1.8795
|1.8795
|1.8885
|-299.99
|9279.20
|24
|2005.01.10 23:00
|sell
|6
|1.00
|1.8750
|1.8780
|1.8690
|25
|2005.01.11 00:06
|s/l
|6
|1.00
|1.8780
|1.8780
|1.8690
|-299.45
|8979.75
|26
|2005.01.11 06:00
|sell
|7
|1.00
|1.8810
|1.8840
|1.8750
|27
|2005.01.11 08:57
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8810
|1.8750
|28
|2005.01.11 08:57
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8809
|1.8750
|29
|2005.01.11 08:57
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8807
|1.8750
|30
|2005.01.11 08:57
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8806
|1.8750
|31
|2005.01.11 08:59
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8805
|1.8750
|32
|2005.01.11 08:59
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8804
|1.8750
|33
|2005.01.11 08:59
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8803
|1.8750
|34
|2005.01.11 08:59
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8802
|1.8750
|35
|2005.01.11 08:59
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8801
|1.8750
|36
|2005.01.11 09:00
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8800
|1.8750
|37
|2005.01.11 09:00
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8799
|1.8750
|38
|2005.01.11 09:00
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8798
|1.8750
|39
|2005.01.11 09:01
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8797
|1.8750
|40
|2005.01.11 09:01
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8795
|1.8750
|41
|2005.01.11 09:01
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8793
|1.8750
|42
|2005.01.11 09:01
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8792
|1.8750
|43
|2005.01.11 09:02
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8791
|1.8750
|44
|2005.01.11 09:04
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8790
|1.8750
|45
|2005.01.11 09:04
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8789
|1.8750
|46
|2005.01.11 09:04
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8788
|1.8750
|47
|2005.01.11 09:04
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8787
|1.8750
|48
|2005.01.11 09:22
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8786
|1.8750
|49
|2005.01.11 09:25
|modify
|7
|1.00
|1.8810
|1.8784
|1.8750
|50
|2005.01.11 09:25
|t/p
|7
|1.00
|1.8750
|1.8784
|1.8750
|600.00
|9579.75
|51
|2005.01.11 19:00
|sell
|8
|1.00
|1.8783
|1.8813
|1.8723
|52
|2005.01.12 08:30
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8782
|1.8723
|53
|2005.01.12 09:18
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8780
|1.8723
|54
|2005.01.12 09:18
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8779
|1.8723
|55
|2005.01.12 09:18
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8778
|1.8723
|56
|2005.01.12 09:20
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8777
|1.8723
|57
|2005.01.12 09:20
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8775
|1.8723
|58
|2005.01.12 09:20
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8772
|1.8723
|59
|2005.01.12 09:20
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8771
|1.8723
|60
|2005.01.12 09:20
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8769
|1.8723
|61
|2005.01.12 09:20
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8767
|1.8723
|62
|2005.01.12 09:20
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8764
|1.8723
|63
|2005.01.12 09:20
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8762
|1.8723
|64
|2005.01.12 09:20
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8759
|1.8723
|65
|2005.01.12 09:21
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8758
|1.8723
|66
|2005.01.12 09:21
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8757
|1.8723
|67
|2005.01.12 09:21
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8756
|1.8723
|68
|2005.01.12 09:21
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8754
|1.8723
|69
|2005.01.12 09:21
|modify
|8
|1.00
|1.8783
|1.8753
|1.8723
|70
|2005.01.12 09:23
|t/p
|8
|1.00
|1.8723
|1.8753
|1.8723
|600.55
|10180.30
|71
|2005.01.12 22:00
|sell
|9
|1.00
|1.8904
|1.8934
|1.8844
|72
|2005.01.13 10:30
|modify
|9
|1.00
|1.8904
|1.8900
|1.8844
|73
|2005.01.13 10:30
|modify
|9
|1.00
|1.8904
|1.8899
|1.8844
|74
|2005.01.13 10:30
|modify
|9
|1.00
|1.8904
|1.8897
|1.8844
|75
|2005.01.13 10:30
|modify
|9
|1.00
|1.8904
|1.8896
|1.8844
|76
|2005.01.13 10:31
|modify
|9
|1.00
|1.8904
|1.8894
|1.8844
|77
|2005.01.13 10:31
|modify
|9
|1.00
|1.8904
|1.8893
|1.8844
|78
|2005.01.13 10:31
|modify
|9
|1.00
|1.8904
|1.8892
|1.8844
|79
|2005.01.13 10:54
|s/l
|9
|1.00
|1.8892
|1.8892
|1.8844
|121.66
|10301.96
|80
|2005.01.13 19:00
|buy
|10
|1.00
|1.8828
|1.8798
|1.8888
|81
|2005.01.13 20:58
|s/l
|10
|1.00
|1.8798
|1.8798
|1.8888
|-300.00
|10001.96
|82
|2005.01.14 16:00
|buy
|11
|1.00
|1.8710
|1.8680
|1.8770
|83
|2005.01.14 16:11
|modify
|11
|1.00
|1.8710
|1.8710
|1.8770
|84
|2005.01.14 16:19
|s/l
|11
|1.00
|1.8710
|1.8710
|1.8770
|0.01
|10001.97
|85
|2005.01.14 18:00
|buy
|12
|1.00
|1.8700
|1.8670
|1.8760
|86
|2005.01.14 18:46
|s/l
|12
|1.00
|1.8670
|1.8670
|1.8760
|-300.00
|9701.97
|87
|2005.01.17 09:00
|sell
|13
|1.00
|1.8710
|1.8740
|1.8650
|88
|2005.01.17 12:05
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8710
|1.8650
|89
|2005.01.17 12:09
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8709
|1.8650
|90
|2005.01.17 12:09
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8708
|1.8650
|91
|2005.01.17 12:20
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8707
|1.8650
|92
|2005.01.17 12:20
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8706
|1.8650
|93
|2005.01.17 12:20
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8705
|1.8650
|94
|2005.01.17 12:20
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8702
|1.8650
|95
|2005.01.17 12:20
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8701
|1.8650
|96
|2005.01.17 12:20
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8698
|1.8650
|97
|2005.01.17 12:20
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8695
|1.8650
|98
|2005.01.17 12:20
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8692
|1.8650
|99
|2005.01.17 12:38
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8691
|1.8650
|100
|2005.01.17 13:27
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8685
|1.8650
|101
|2005.01.17 13:28
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8683
|1.8650
|102
|2005.01.17 13:30
|modify
|13
|1.00
|1.8710
|1.8682
|1.8650
|103
|2005.01.17 13:30
|t/p
|13
|1.00
|1.8650
|1.8682
|1.8650
|600.01
|10301.98
|104
|2005.01.18 05:03
|buy
|14
|1.00
|1.8588
|1.8558
|1.8648
|105
|2005.01.18 08:47
|s/l
|14
|1.00
|1.8558
|1.8558
|1.8648
|-300.01
|10001.97
|106
|2005.01.18 17:00
|sell
|15
|1.00
|1.8670
|1.8700
|1.8610
|107
|2005.01.18 17:41
|s/l
|15
|1.00
|1.8700
|1.8700
|1.8610
|-300.00
|9701.97
|108
|2005.01.19 03:00
|buy
|16
|1.00
|1.8666
|1.8636
|1.8726
|109
|2005.01.19 08:17
|s/l
|16
|1.00
|1.8636
|1.8636
|1.8726
|-300.00
|9401.97
|110
|2005.01.19 12:00
|buy
|17
|1.00
|1.8799
|1.8769
|1.8859
|111
|2005.01.19 16:04
|s/l
|17
|1.00
|1.8769
|1.8769
|1.8859
|-300.00
|9101.97
|112
|2005.01.21 06:01
|buy
|18
|1.00
|1.8699
|1.8669
|1.8759
|113
|2005.01.21 09:56
|modify
|18
|1.00
|1.8699
|1.8699
|1.8759
|114
|2005.01.21 10:05
|modify
|18
|1.00
|1.8699
|1.8700
|1.8759
|115
|2005.01.21 10:05
|modify
|18
|1.00
|1.8699
|1.8701
|1.8759
|116
|2005.01.21 10:05
|modify
|18
|1.00
|1.8699
|1.8702
|1.8759
|117
|2005.01.21 10:05
|modify
|18
|1.00
|1.8699
|1.8705
|1.8759
|118
|2005.01.21 10:07
|modify
|18
|1.00
|1.8699
|1.8706
|1.8759
|119
|2005.01.21 10:07
|modify
|18
|1.00
|1.8699
|1.8707
|1.8759
|120
|2005.01.21 10:24
|s/l
|18
|1.00
|1.8707
|1.8707
|1.8759
|80.00
|9181.97
|121
|2005.01.21 15:00
|buy
|19
|1.00
|1.8683
|1.8653
|1.8743
|122
|2005.01.21 17:21
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8683
|1.8743
|123
|2005.01.21 17:21
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8685
|1.8743
|124
|2005.01.21 17:21
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8686
|1.8743
|125
|2005.01.21 17:22
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8687
|1.8743
|126
|2005.01.21 17:23
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8689
|1.8743
|127
|2005.01.21 17:23
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8690
|1.8743
|128
|2005.01.21 17:23
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8691
|1.8743
|129
|2005.01.21 17:25
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8692
|1.8743
|130
|2005.01.21 17:26
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8694
|1.8743
|131
|2005.01.21 17:26
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8696
|1.8743
|132
|2005.01.21 17:26
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8697
|1.8743
|133
|2005.01.21 17:26
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8699
|1.8743
|134
|2005.01.21 17:27
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8700
|1.8743
|135
|2005.01.21 17:27
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8701
|1.8743
|136
|2005.01.21 17:27
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8702
|1.8743
|137
|2005.01.21 17:27
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8704
|1.8743
|138
|2005.01.21 17:27
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8705
|1.8743
|139
|2005.01.21 17:38
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8706
|1.8743
|140
|2005.01.21 17:38
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8707
|1.8743
|141
|2005.01.21 17:39
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8708
|1.8743
|142
|2005.01.21 17:40
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8709
|1.8743
|143
|2005.01.21 17:40
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8710
|1.8743
|144
|2005.01.21 17:54
|modify
|19
|1.00
|1.8683
|1.8711
|1.8743
|145
|2005.01.21 17:54
|t/p
|19
|1.00
|1.8743
|1.8711
|1.8743
|600.00
|9781.97
|146
|2005.01.24 01:00
|sell
|20
|1.00
|1.8771
|1.8801
|1.8711
|147
|2005.01.24 03:32
|modify
|20
|1.00
|1.8771
|1.8771
|1.8711
|148
|2005.01.24 03:33
|modify
|20
|1.00
|1.8771
|1.8770
|1.8711
|149
|2005.01.24 05:13
|s/l
|20
|1.00
|1.8770
|1.8770
|1.8711
|10.00
|9791.97
|150
|2005.01.24 22:00
|buy
|21
|1.00
|1.8805
|1.8775
|1.8865
|151
|2005.01.24 23:47
|s/l
|21
|1.00
|1.8775
|1.8775
|1.8865
|-300.00
|9491.97
|152
|2005.01.25 00:00
|sell
|22
|1.00
|1.8784
|1.8814
|1.8724
|153
|2005.01.25 07:56
|modify
|22
|1.00
|1.8784
|1.8782
|1.8724
|154
|2005.01.25 08:26
|s/l
|22
|1.00
|1.8782
|1.8782
|1.8724
|20.00
|9511.97
|155
|2005.01.25 23:00
|buy
|23
|1.00
|1.8640
|1.8610
|1.8700
|156
|2005.01.26 02:07
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8640
|1.8700
|157
|2005.01.26 02:36
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8642
|1.8700
|158
|2005.01.26 03:24
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8644
|1.8700
|159
|2005.01.26 04:13
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8646
|1.8700
|160
|2005.01.26 04:14
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8648
|1.8700
|161
|2005.01.26 04:15
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8650
|1.8700
|162
|2005.01.26 04:15
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8652
|1.8700
|163
|2005.01.26 04:15
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8653
|1.8700
|164
|2005.01.26 04:15
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8654
|1.8700
|165
|2005.01.26 04:15
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8655
|1.8700
|166
|2005.01.26 04:17
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8657
|1.8700
|167
|2005.01.26 04:17
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8660
|1.8700
|168
|2005.01.26 04:17
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8661
|1.8700
|169
|2005.01.26 04:17
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8662
|1.8700
|170
|2005.01.26 04:17
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8663
|1.8700
|171
|2005.01.26 04:27
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8665
|1.8700
|172
|2005.01.26 04:28
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8668
|1.8700
|173
|2005.01.26 04:29
|modify
|23
|1.00
|1.8640
|1.8669
|1.8700
|174
|2005.01.26 05:10
|t/p
|23
|1.00
|1.8700
|1.8669
|1.8700
|599.20
|10111.17
|175
|2005.01.26 10:00
|buy
|24
|1.00
|1.8685
|1.8655
|1.8745
|176
|2005.01.26 10:30
|modify
|24
|1.00
|1.8685
|1.8688
|1.8745
|177
|2005.01.26 10:30
|modify
|24
|1.00
|1.8685
|1.8693
|1.8745
|178
|2005.01.26 10:30
|modify
|24
|1.00
|1.8685
|1.8694
|1.8745
|179
|2005.01.26 10:30
|modify
|24
|1.00
|1.8685
|1.8698
|1.8745
|180
|2005.01.26 10:30
|modify
|24
|1.00
|1.8685
|1.8703
|1.8745
|181
|2005.01.26 10:31
|modify
|24
|1.00
|1.8685
|1.8704
|1.8745
|182
|2005.01.26 10:31
|modify
|24
|1.00
|1.8685
|1.8705
|1.8745
|183
|2005.01.26 10:31
|modify
|24
|1.00
|1.8685
|1.8706
|1.8745
|184
|2005.01.26 10:31
|modify
|24
|1.00
|1.8685
|1.8707
|1.8745
|185
|2005.01.26 10:32
|modify
|24
|1.00
|1.8685
|1.8710
|1.8745
|186
|2005.01.26 10:32
|t/p
|24
|1.00
|1.8745
|1.8710
|1.8745
|600.00
|10711.17
|187
|2005.01.26 22:00
|sell
|25
|1.00
|1.8820
|1.8850
|1.8760
|188
|2005.01.27 08:49
|s/l
|25
|1.00
|1.8850
|1.8850
|1.8760
|-298.35
|10412.82
|189
|2005.01.27 18:00
|buy
|26
|1.00
|1.8860
|1.8830
|1.8920
|190
|2005.01.27 19:42
|modify
|26
|1.00
|1.8860
|1.8861
|1.8920
|191
|2005.01.27 22:51
|modify
|26
|1.00
|1.8860
|1.8863
|1.8920
|192
|2005.01.27 22:52
|modify
|26
|1.00
|1.8860
|1.8865
|1.8920
|193
|2005.01.27 22:52
|modify
|26
|1.00
|1.8860
|1.8870
|1.8920
|194
|2005.01.27 22:52
|modify
|26
|1.00
|1.8860
|1.8871
|1.8920
|195
|2005.01.27 23:12
|modify
|26
|1.00
|1.8860
|1.8872
|1.8920
|196
|2005.01.27 23:12
|modify
|26
|1.00
|1.8860
|1.8874
|1.8920
|197
|2005.01.27 23:12
|modify
|26
|1.00
|1.8860
|1.8876
|1.8920
|198
|2005.01.27 23:13
|modify
|26
|1.00
|1.8860
|1.8878
|1.8920
|199
|2005.01.27 23:16
|modify
|26
|1.00
|1.8860
|1.8882
|1.8920
|200
|2005.01.27 23:20
|modify
|26
|1.00
|1.8860
|1.8884
|1.8920
|201
|2005.01.27 23:21
|modify
|26
|1.00
|1.8860
|1.8886
|1.8920
|202
|2005.01.27 23:21
|modify
|26
|1.00
|1.8860
|1.8889
|1.8920
|203
|2005.01.27 23:21
|t/p
|26
|1.00
|1.8920
|1.8889
|1.8920
|600.00
|11012.82
|204
|2005.01.28 02:00
|sell
|27
|1.00
|1.8880
|1.8910
|1.8820
|205
|2005.01.28 06:26
|modify
|27
|1.00
|1.8880
|1.8879
|1.8820
|206
|2005.01.28 06:29
|modify
|27
|1.00
|1.8880
|1.8877
|1.8820
|207
|2005.01.28 06:29
|modify
|27
|1.00
|1.8880
|1.8876
|1.8820
|208
|2005.01.28 06:30
|modify
|27
|1.00
|1.8880
|1.8875
|1.8820
|209
|2005.01.28 06:30
|modify
|27
|1.00
|1.8880
|1.8873
|1.8820
|210
|2005.01.28 07:37
|s/l
|27
|1.00
|1.8873
|1.8873
|1.8820
|70.00
|11082.82
|211
|2005.01.28 18:00
|buy
|28
|1.00
|1.8859
|1.8829
|1.8919
|212
|2005.01.31 10:04
|s/l
|28
|1.00
|1.8829
|1.8829
|1.8919
|-300.80
|10782.02
|213
|2005.02.01 00:00
|buy
|29
|1.00
|1.8836
|1.8806
|1.8896
|214
|2005.02.01 09:12
|s/l
|29
|1.00
|1.8806
|1.8806
|1.8896
|-300.00
|10482.02
|215
|2005.02.01 19:00
|buy
|30
|1.00
|1.8821
|1.8791
|1.8881
|216
|2005.02.02 03:04
|modify
|30
|1.00
|1.8821
|1.8821
|1.8881
|217
|2005.02.02 03:04
|modify
|30
|1.00
|1.8821
|1.8823
|1.8881
|218
|2005.02.02 03:08
|modify
|30
|1.00
|1.8821
|1.8825
|1.8881
|219
|2005.02.02 03:12
|modify
|30
|1.00
|1.8821
|1.8827
|1.8881
|220
|2005.02.02 03:20
|modify
|30
|1.00
|1.8821
|1.8829
|1.8881
|221
|2005.02.02 03:20
|modify
|30
|1.00
|1.8821
|1.8831
|1.8881
|222
|2005.02.02 03:20
|modify
|30
|1.00
|1.8821
|1.8832
|1.8881
|223
|2005.02.02 03:20
|modify
|30
|1.00
|1.8821
|1.8833
|1.8881
|224
|2005.02.02 05:21
|s/l
|30
|1.00
|1.8833
|1.8833
|1.8881
|119.20
|10601.22
|225
|2005.02.02 08:00
|sell
|31
|1.00
|1.8842
|1.8872
|1.8782
|226
|2005.02.02 12:07
|s/l
|31
|1.00
|1.8872
|1.8872
|1.8782
|-300.00
|10301.22
|227
|2005.02.02 16:00
|sell
|32
|1.00
|1.8864
|1.8894
|1.8804
|228
|2005.02.02 16:42
|modify
|32
|1.00
|1.8864
|1.8864
|1.8804
|229
|2005.02.02 16:42
|modify
|32
|1.00
|1.8864
|1.8861
|1.8804
|230
|2005.02.02 16:42
|modify
|32
|1.00
|1.8864
|1.8860
|1.8804
|231
|2005.02.02 17:50
|modify
|32
|1.00
|1.8864
|1.8859
|1.8804
|232
|2005.02.02 17:50
|modify
|32
|1.00
|1.8864
|1.8858
|1.8804
|233
|2005.02.02 17:51
|modify
|32
|1.00
|1.8864
|1.8856
|1.8804
|234
|2005.02.02 17:52
|modify
|32
|1.00
|1.8864
|1.8853
|1.8804
|235
|2005.02.02 18:30
|modify
|32
|1.00
|1.8864
|1.8852
|1.8804
|236
|2005.02.02 20:15
|s/l
|32
|1.00
|1.8852
|1.8852
|1.8804
|120.00
|10421.22
|237
|2005.02.03 00:00
|buy
|33
|1.00
|1.8861
|1.8831
|1.8921
|238
|2005.02.03 02:13
|s/l
|33
|1.00
|1.8831
|1.8831
|1.8921
|-300.01
|10121.21
|239
|2005.02.03 10:00
|sell
|34
|1.00
|1.8832
|1.8862
|1.8772
|240
|2005.02.03 10:32
|s/l
|34
|1.00
|1.8862
|1.8862
|1.8772
|-300.01
|9821.20
|241
|2005.02.03 21:00
|buy
|35
|1.00
|1.8809
|1.8779
|1.8869
|242
|2005.02.04 11:33
|modify
|35
|1.00
|1.8809
|1.8812
|1.8869
|243
|2005.02.04 11:33
|modify
|35
|1.00
|1.8809
|1.8815
|1.8869
|244
|2005.02.04 11:33
|modify
|35
|1.00
|1.8809
|1.8821
|1.8869
|245
|2005.02.04 11:33
|modify
|35
|1.00
|1.8809
|1.8824
|1.8869
|246
|2005.02.04 11:33
|modify
|35
|1.00
|1.8809
|1.8829
|1.8869
|247
|2005.02.04 12:57
|s/l
|35
|1.00
|1.8829
|1.8829
|1.8869
|199.20
|10020.40
|248
|2005.02.07 07:00
|buy
|36
|1.00
|1.8733
|1.8703
|1.8793
|249
|2005.02.07 10:27
|s/l
|36
|1.00
|1.8703
|1.8703
|1.8793
|-300.00
|9720.40
|250
|2005.02.08 03:01
|sell
|37
|1.00
|1.8571
|1.8601
|1.8511
|251
|2005.02.08 09:52
|modify
|37
|1.00
|1.8571
|1.8571
|1.8511
|252
|2005.02.08 09:52
|modify
|37
|1.00
|1.8571
|1.8570
|1.8511
|253
|2005.02.08 10:55
|s/l
|37
|1.00
|1.8570
|1.8570
|1.8511
|10.00
|9730.40
|254
|2005.02.08 15:00
|sell
|38
|1.00
|1.8550
|1.8580
|1.8490
|255
|2005.02.08 17:31
|s/l
|38
|1.00
|1.8580
|1.8580
|1.8490
|-300.00
|9430.40
|256
|2005.02.08 19:00
|sell
|39
|1.00
|1.8552
|1.8582
|1.8492
|257
|2005.02.09 06:55
|s/l
|39
|1.00
|1.8582
|1.8582
|1.8492
|-299.44
|9130.96
|258
|2005.02.10 03:00
|sell
|40
|1.00
|1.8594
|1.8624
|1.8534
|259
|2005.02.10 08:40
|s/l
|40
|1.00
|1.8624
|1.8624
|1.8534
|-300.00
|8830.96
|260
|2005.02.10 09:00
|buy
|41
|1.00
|1.8616
|1.8586
|1.8676
|261
|2005.02.10 10:05
|s/l
|41
|1.00
|1.8586
|1.8586
|1.8676
|-299.99
|8530.97
|262
|2005.02.10 22:02
|sell
|42
|1.00
|1.8691
|1.8721
|1.8631
|263
|2005.02.11 11:49
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8690
|1.8631
|264
|2005.02.11 11:49
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8689
|1.8631
|265
|2005.02.11 11:50
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8687
|1.8631
|266
|2005.02.11 11:50
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8686
|1.8631
|267
|2005.02.11 11:50
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8685
|1.8631
|268
|2005.02.11 12:29
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8683
|1.8631
|269
|2005.02.11 12:54
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8681
|1.8631
|270
|2005.02.11 13:09
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8679
|1.8631
|271
|2005.02.11 13:19
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8678
|1.8631
|272
|2005.02.11 13:19
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8677
|1.8631
|273
|2005.02.11 13:19
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8676
|1.8631
|274
|2005.02.11 13:19
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8675
|1.8631
|275
|2005.02.11 13:20
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8673
|1.8631
|276
|2005.02.11 13:20
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8671
|1.8631
|277
|2005.02.11 13:20
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8669
|1.8631
|278
|2005.02.11 13:20
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8668
|1.8631
|279
|2005.02.11 13:20
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8666
|1.8631
|280
|2005.02.11 13:20
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8664
|1.8631
|281
|2005.02.11 13:20
|modify
|42
|1.00
|1.8691
|1.8662
|1.8631
|282
|2005.02.11 13:21
|t/p
|42
|1.00
|1.8631
|1.8662
|1.8631
|600.55
|9131.52
|283
|2005.02.14 09:00
|sell
|43
|1.00
|1.8763
|1.8793
|1.8703
|284
|2005.02.14 09:24
|s/l
|43
|1.00
|1.8793
|1.8793
|1.8703
|-300.00
|8831.52
|285
|2005.02.14 17:00
|sell
|44
|1.00
|1.8868
|1.8898
|1.8808
|286
|2005.02.14 17:30
|s/l
|44
|1.00
|1.8898
|1.8898
|1.8808
|-299.99
|8531.53
|287
|2005.02.14 19:00
|sell
|45
|1.00
|1.8903
|1.8933
|1.8843
|288
|2005.02.14 19:31
|modify
|45
|1.00
|1.8903
|1.8894
|1.8843
|289
|2005.02.14 19:31
|s/l
|45
|1.00
|1.8894
|1.8894
|1.8843
|90.00
|8621.53
|290
|2005.02.15 16:00
|sell
|46
|1.00
|1.8862
|1.8892
|1.8802
|291
|2005.02.15 16:21
|modify
|46
|1.00
|1.8862
|1.8860
|1.8802
|292
|2005.02.15 16:39
|s/l
|46
|1.00
|1.8860
|1.8860
|1.8802
|20.00
|8641.53
|293
|2005.02.17 01:00
|sell
|47
|1.00
|1.8841
|1.8871
|1.8781
|294
|2005.02.17 08:39
|s/l
|47
|1.00
|1.8871
|1.8871
|1.8781
|-300.00
|8341.53
|295
|2005.02.17 14:00
|sell
|48
|1.00
|1.8872
|1.8902
|1.8812
|296
|2005.02.17 16:17
|s/l
|48
|1.00
|1.8902
|1.8902
|1.8812
|-300.01
|8041.52
|297
|2005.02.17 17:00
|buy
|49
|1.00
|1.8904
|1.8874
|1.8964
|298
|2005.02.17 17:39
|modify
|49
|1.00
|1.8904
|1.8905
|1.8964
|299
|2005.02.17 17:39
|modify
|49
|1.00
|1.8904
|1.8907
|1.8964
|300
|2005.02.17 17:39
|modify
|49
|1.00
|1.8904
|1.8908
|1.8964
|301
|2005.02.17 17:39
|modify
|49
|1.00
|1.8904
|1.8910
|1.8964
|302
|2005.02.17 17:39
|modify
|49
|1.00
|1.8904
|1.8912
|1.8964
|303
|2005.02.17 17:42
|modify
|49
|1.00
|1.8904
|1.8916
|1.8964
|304
|2005.02.17 17:42
|modify
|49
|1.00
|1.8904
|1.8919
|1.8964
|305
|2005.02.17 17:42
|modify
|49
|1.00
|1.8904
|1.8921
|1.8964
|306
|2005.02.17 17:42
|modify
|49
|1.00
|1.8904
|1.8924
|1.8964
|307
|2005.02.17 17:42
|modify
|49
|1.00
|1.8904
|1.8926
|1.8964
|308
|2005.02.17 18:16
|s/l
|49
|1.00
|1.8926
|1.8926
|1.8964
|219.99
|8261.51
|309
|2005.02.18 00:00
|sell
|50
|1.00
|1.8950
|1.8980
|1.8890
|310
|2005.02.18 02:05
|modify
|50
|1.00
|1.8950
|1.8950
|1.8890
|311
|2005.02.18 02:06
|modify
|50
|1.00
|1.8950
|1.8949
|1.8890
|312
|2005.02.18 08:48
|s/l
|50
|1.00
|1.8949
|1.8949
|1.8890
|10.00
|8271.51
|313
|2005.02.18 22:02
|sell
|51
|1.00
|1.8941
|1.8971
|1.8881
|314
|2005.02.21 02:41
|modify
|51
|1.00
|1.8941
|1.8940
|1.8881
|315
|2005.02.21 02:44
|modify
|51
|1.00
|1.8941
|1.8938
|1.8881
|316
|2005.02.21 02:45
|modify
|51
|1.00
|1.8941
|1.8937
|1.8881
|317
|2005.02.21 02:46
|modify
|51
|1.00
|1.8941
|1.8936
|1.8881
|318
|2005.02.21 07:51
|s/l
|51
|1.00
|1.8936
|1.8936
|1.8881
|50.55
|8322.06
|319
|2005.02.21 17:00
|buy
|52
|1.00
|1.8971
|1.8941
|1.9031
|320
|2005.02.22 04:02
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8972
|1.9031
|321
|2005.02.22 04:02
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8973
|1.9031
|322
|2005.02.22 04:02
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8974
|1.9031
|323
|2005.02.22 04:02
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8975
|1.9031
|324
|2005.02.22 04:03
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8976
|1.9031
|325
|2005.02.22 04:03
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8977
|1.9031
|326
|2005.02.22 04:18
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8978
|1.9031
|327
|2005.02.22 04:18
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8979
|1.9031
|328
|2005.02.22 04:19
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8981
|1.9031
|329
|2005.02.22 04:19
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8982
|1.9031
|330
|2005.02.22 04:19
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8983
|1.9031
|331
|2005.02.22 04:20
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8985
|1.9031
|332
|2005.02.22 04:20
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8987
|1.9031
|333
|2005.02.22 04:20
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8988
|1.9031
|334
|2005.02.22 04:20
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8989
|1.9031
|335
|2005.02.22 04:20
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8990
|1.9031
|336
|2005.02.22 04:22
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8991
|1.9031
|337
|2005.02.22 04:22
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8992
|1.9031
|338
|2005.02.22 04:24
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8995
|1.9031
|339
|2005.02.22 04:26
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8996
|1.9031
|340
|2005.02.22 04:27
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8998
|1.9031
|341
|2005.02.22 04:29
|modify
|52
|1.00
|1.8971
|1.8999
|1.9031
|342
|2005.02.22 04:29
|t/p
|52
|1.00
|1.9031
|1.8999
|1.9031
|599.20
|8921.26
|343
|2005.02.22 14:00
|sell
|53
|1.00
|1.9074
|1.9104
|1.9014
|344
|2005.02.22 14:21
|s/l
|53
|1.00
|1.9104
|1.9104
|1.9014
|-300.00
|8621.26
|345
|2005.02.23 00:02
|sell
|54
|1.00
|1.9104
|1.9134
|1.9044
|346
|2005.02.23 01:46
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9104
|1.9044
|347
|2005.02.23 02:10
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9100
|1.9044
|348
|2005.02.23 02:10
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9098
|1.9044
|349
|2005.02.23 02:19
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9096
|1.9044
|350
|2005.02.23 02:19
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9095
|1.9044
|351
|2005.02.23 02:19
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9093
|1.9044
|352
|2005.02.23 02:22
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9092
|1.9044
|353
|2005.02.23 02:23
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9091
|1.9044
|354
|2005.02.23 02:25
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9089
|1.9044
|355
|2005.02.23 02:25
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9087
|1.9044
|356
|2005.02.23 02:25
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9085
|1.9044
|357
|2005.02.23 02:26
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9083
|1.9044
|358
|2005.02.23 02:26
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9081
|1.9044
|359
|2005.02.23 02:27
|modify
|54
|1.00
|1.9104
|1.9077
|1.9044
|360
|2005.02.23 03:04
|s/l
|54
|1.00
|1.9077
|1.9077
|1.9044
|270.00
|8891.26
|361
|2005.02.23 16:00
|sell
|55
|1.00
|1.9080
|1.9110
|1.9020
|362
|2005.02.23 17:11
|modify
|55
|1.00
|1.9080
|1.9079
|1.9020
|363
|2005.02.23 17:33
|modify
|55
|1.00
|1.9080
|1.9078
|1.9020
|364
|2005.02.23 17:33
|modify
|55
|1.00
|1.9080
|1.9077
|1.9020
|365
|2005.02.23 17:33
|modify
|55
|1.00
|1.9080
|1.9075
|1.9020
|366
|2005.02.23 17:36
|modify
|55
|1.00
|1.9080
|1.9074
|1.9020
|367
|2005.02.23 17:36
|modify
|55
|1.00
|1.9080
|1.9073
|1.9020
|368
|2005.02.23 17:59
|s/l
|55
|1.00
|1.9073
|1.9073
|1.9020
|70.00
|8961.26
|369
|2005.02.24 00:02
|sell
|56
|1.00
|1.9072
|1.9102
|1.9012
|370
|2005.02.24 03:30
|s/l
|56
|1.00
|1.9102
|1.9102
|1.9012
|-300.00
|8661.26
|371
|2005.02.24 04:00
|buy
|57
|1.00
|1.9089
|1.9059
|1.9149
|372
|2005.02.24 09:24
|s/l
|57
|1.00
|1.9059
|1.9059
|1.9149
|-300.00
|8361.26
|373
|2005.02.25 04:00
|buy
|58
|1.00
|1.9106
|1.9076
|1.9166
|374
|2005.02.25 11:34
|s/l
|58
|1.00
|1.9076
|1.9076
|1.9166
|-299.99
|8061.27
|375
|2005.02.28 12:00
|sell
|59
|1.00
|1.9238
|1.9268
|1.9178
|376
|2005.02.28 14:32
|modify
|59
|1.00
|1.9238
|1.9237
|1.9178
|377
|2005.02.28 14:52
|s/l
|59
|1.00
|1.9237
|1.9237
|1.9178
|10.00
|8071.27
|378
|2005.03.01 07:01
|buy
|60
|1.00
|1.9196
|1.9166
|1.9256
|379
|2005.03.01 11:19
|modify
|60
|1.00
|1.9196
|1.9196
|1.9256
|380
|2005.03.01 14:47
|s/l
|60
|1.00
|1.9196
|1.9196
|1.9256
|0.00
|8071.27
|381
|2005.03.01 15:00
|sell
|61
|1.00
|1.9190
|1.9220
|1.9130
|382
|2005.03.01 16:20
|s/l
|61
|1.00
|1.9220
|1.9220
|1.9130
|-300.00
|7771.27
|383
|2005.03.01 18:00
|buy
|62
|1.00
|1.9209
|1.9179
|1.9269
|384
|2005.03.02 00:32
|s/l
|62
|1.00
|1.9179
|1.9179
|1.9269
|-300.80
|7470.47
|385
|2005.03.02 08:00
|buy
|63
|1.00
|1.9181
|1.9151
|1.9241
|386
|2005.03.02 09:51
|s/l
|63
|1.00
|1.9151
|1.9151
|1.9241
|-300.00
|7170.47
|387
|2005.03.03 02:00
|sell
|64
|1.00
|1.9127
|1.9157
|1.9067
|388
|2005.03.03 08:37
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9127
|1.9067
|389
|2005.03.03 08:38
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9126
|1.9067
|390
|2005.03.03 08:38
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9125
|1.9067
|391
|2005.03.03 08:48
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9124
|1.9067
|392
|2005.03.03 08:48
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9123
|1.9067
|393
|2005.03.03 08:49
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9122
|1.9067
|394
|2005.03.03 08:49
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9121
|1.9067
|395
|2005.03.03 08:49
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9120
|1.9067
|396
|2005.03.03 08:50
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9119
|1.9067
|397
|2005.03.03 09:55
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9118
|1.9067
|398
|2005.03.03 09:55
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9117
|1.9067
|399
|2005.03.03 09:56
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9116
|1.9067
|400
|2005.03.03 09:56
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9115
|1.9067
|401
|2005.03.03 09:56
|modify
|64
|1.00
|1.9127
|1.9114
|1.9067
|402
|2005.03.03 13:37
|s/l
|64
|1.00
|1.9114
|1.9114
|1.9067
|130.01
|7300.48
|403
|2005.03.04 02:00
|buy
|65
|1.00
|1.9072
|1.9042
|1.9132
|404
|2005.03.04 14:30
|modify
|65
|1.00
|1.9072
|1.9075
|1.9132
|405
|2005.03.04 14:31
|modify
|65
|1.00
|1.9072
|1.9084
|1.9132
|406
|2005.03.04 14:31
|modify
|65
|1.00
|1.9072
|1.9086
|1.9132
|407
|2005.03.04 14:31
|modify
|65
|1.00
|1.9072
|1.9089
|1.9132
|408
|2005.03.04 14:31
|modify
|65
|1.00
|1.9072
|1.9095
|1.9132
|409
|2005.03.04 14:35
|s/l
|65
|1.00
|1.9095
|1.9095
|1.9132
|230.00
|7530.48
|410
|2005.03.04 22:00
|sell
|66
|1.00
|1.9232
|1.9262
|1.9172
|411
|2005.03.07 04:07
|modify
|66
|1.00
|1.9232
|1.9232
|1.9172
|412
|2005.03.07 08:22
|modify
|66
|1.00
|1.9232
|1.9230
|1.9172
|413
|2005.03.07 08:22
|modify
|66
|1.00
|1.9232
|1.9229
|1.9172
|414
|2005.03.07 08:22
|modify
|66
|1.00
|1.9232
|1.9226
|1.9172
|415
|2005.03.07 08:26
|modify
|66
|1.00
|1.9232
|1.9224
|1.9172
|416
|2005.03.07 08:26
|modify
|66
|1.00
|1.9232
|1.9220
|1.9172
|417
|2005.03.07 08:46
|s/l
|66
|1.00
|1.9220
|1.9220
|1.9172
|120.55
|7651.03
|418
|2005.03.07 20:00
|sell
|67
|1.00
|1.9139
|1.9169
|1.9079
|419
|2005.03.08 09:00
|s/l
|67
|1.00
|1.9169
|1.9169
|1.9079
|-299.45
|7351.58
|420
|2005.03.08 22:00
|sell
|68
|1.00
|1.9284
|1.9314
|1.9224
|421
|2005.03.09 09:29
|s/l
|68
|1.00
|1.9314
|1.9314
|1.9224
|-299.45
|7052.13
|422
|2005.03.09 22:00
|sell
|69
|1.00
|1.9232
|1.9262
|1.9172
|423
|2005.03.10 03:00
|s/l
|69
|1.00
|1.9262
|1.9262
|1.9172
|-298.36
|6753.77
|424
|2005.03.10 10:00
|sell
|70
|1.00
|1.9271
|1.9301
|1.9211
|425
|2005.03.10 10:21
|s/l
|70
|1.00
|1.9301
|1.9301
|1.9211
|-300.01
|6453.76
|426
|2005.03.10 13:00
|buy
|71
|1.00
|1.9275
|1.9245
|1.9335
|427
|2005.03.10 14:19
|s/l
|71
|1.00
|1.9245
|1.9245
|1.9335
|-300.00
|6153.76
|428
|2005.03.11 02:00
|sell
|72
|1.00
|1.9226
|1.9256
|1.9166
|429
|2005.03.11 09:53
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9224
|1.9166
|430
|2005.03.11 09:53
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9221
|1.9166
|431
|2005.03.11 09:56
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9220
|1.9166
|432
|2005.03.11 09:56
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9218
|1.9166
|433
|2005.03.11 09:57
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9215
|1.9166
|434
|2005.03.11 09:57
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9213
|1.9166
|435
|2005.03.11 09:57
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9212
|1.9166
|436
|2005.03.11 09:57
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9211
|1.9166
|437
|2005.03.11 09:57
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9210
|1.9166
|438
|2005.03.11 09:57
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9208
|1.9166
|439
|2005.03.11 09:57
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9207
|1.9166
|440
|2005.03.11 10:00
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9206
|1.9166
|441
|2005.03.11 10:04
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9203
|1.9166
|442
|2005.03.11 10:07
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9202
|1.9166
|443
|2005.03.11 10:07
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9199
|1.9166
|444
|2005.03.11 10:13
|modify
|72
|1.00
|1.9226
|1.9197
|1.9166
|445
|2005.03.11 10:13
|t/p
|72
|1.00
|1.9166
|1.9197
|1.9166
|599.99
|6753.75
|446
|2005.03.14 00:00
|buy
|73
|1.00
|1.9264
|1.9234
|1.9324
|447
|2005.03.14 02:31
|s/l
|73
|1.00
|1.9234
|1.9234
|1.9324
|-299.99
|6453.76
|448
|2005.03.15 16:00
|sell
|74
|1.00
|1.9155
|1.9185
|1.9095
|449
|2005.03.15 17:16
|modify
|74
|1.00
|1.9155
|1.9154
|1.9095
|450
|2005.03.15 17:16
|modify
|74
|1.00
|1.9155
|1.9153
|1.9095
|451
|2005.03.15 17:16
|modify
|74
|1.00
|1.9155
|1.9152
|1.9095
|452
|2005.03.15 17:16
|modify
|74
|1.00
|1.9155
|1.9151
|1.9095
|453
|2005.03.15 17:17
|modify
|74
|1.00
|1.9155
|1.9150
|1.9095
|454
|2005.03.15 18:34
|s/l
|74
|1.00
|1.9150
|1.9150
|1.9095
|49.99
|6503.75
|455
|2005.03.17 18:00
|buy
|75
|1.00
|1.9236
|1.9206
|1.9296
|456
|2005.03.18 06:45
|s/l
|75
|1.00
|1.9206
|1.9206
|1.9296
|-300.80
|6202.95
|457
|2005.03.21 01:00
|sell
|76
|1.00
|1.9196
|1.9226
|1.9136
|458
|2005.03.21 02:19
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9196
|1.9136
|459
|2005.03.21 02:21
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9194
|1.9136
|460
|2005.03.21 02:22
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9193
|1.9136
|461
|2005.03.21 02:23
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9192
|1.9136
|462
|2005.03.21 02:25
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9190
|1.9136
|463
|2005.03.21 03:02
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9189
|1.9136
|464
|2005.03.21 03:02
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9185
|1.9136
|465
|2005.03.21 03:05
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9182
|1.9136
|466
|2005.03.21 03:06
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9181
|1.9136
|467
|2005.03.21 03:10
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9180
|1.9136
|468
|2005.03.21 03:10
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9179
|1.9136
|469
|2005.03.21 03:11
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9176
|1.9136
|470
|2005.03.21 03:11
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9175
|1.9136
|471
|2005.03.21 03:11
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9173
|1.9136
|472
|2005.03.21 03:11
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9171
|1.9136
|473
|2005.03.21 03:11
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9168
|1.9136
|474
|2005.03.21 03:12
|modify
|76
|1.00
|1.9196
|1.9167
|1.9136
|475
|2005.03.21 03:12
|t/p
|76
|1.00
|1.9136
|1.9167
|1.9136
|600.00
|6802.95
|476
|2005.03.21 08:01
|buy
|77
|1.00
|1.9162
|1.9132
|1.9222
|477
|2005.03.21 08:47
|s/l
|77
|1.00
|1.9132
|1.9132
|1.9222
|-300.00
|6502.95
|478
|2005.03.22 09:00
|sell
|78
|1.00
|1.8967
|1.8997
|1.8907
|479
|2005.03.22 09:19
|s/l
|78
|1.00
|1.8997
|1.8997
|1.8907
|-300.01
|6202.94
|480
|2005.03.22 14:00
|sell
|79
|1.00
|1.8981
|1.9011
|1.8921
|481
|2005.03.22 20:17
|s/l
|79
|1.00
|1.9011
|1.9011
|1.8921
|-300.01
|5902.93
|482
|2005.03.23 07:00
|sell
|80
|1.00
|1.8860
|1.8890
|1.8800
|483
|2005.03.23 10:03
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8859
|1.8800
|484
|2005.03.23 10:04
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8855
|1.8800
|485
|2005.03.23 10:04
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8854
|1.8800
|486
|2005.03.23 10:07
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8852
|1.8800
|487
|2005.03.23 10:07
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8851
|1.8800
|488
|2005.03.23 10:07
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8850
|1.8800
|489
|2005.03.23 10:07
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8847
|1.8800
|490
|2005.03.23 10:08
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8845
|1.8800
|491
|2005.03.23 10:08
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8844
|1.8800
|492
|2005.03.23 10:08
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8841
|1.8800
|493
|2005.03.23 10:13
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8840
|1.8800
|494
|2005.03.23 10:13
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8839
|1.8800
|495
|2005.03.23 10:13
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8838
|1.8800
|496
|2005.03.23 10:13
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8836
|1.8800
|497
|2005.03.23 10:13
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8835
|1.8800
|498
|2005.03.23 10:13
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8833
|1.8800
|499
|2005.03.23 10:14
|modify
|80
|1.00
|1.8860
|1.8831
|1.8800
|500
|2005.03.23 10:16
|t/p
|80
|1.00
|1.8800
|1.8831
|1.8800
|599.99
|6502.92
|501
|2005.03.24 19:00
|sell
|81
|1.00
|1.8695
|1.8725
|1.8635
|502
|2005.03.28 03:00
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8694
|1.8635
|503
|2005.03.28 03:05
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8693
|1.8635
|504
|2005.03.28 03:05
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8691
|1.8635
|505
|2005.03.28 03:05
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8689
|1.8635
|506
|2005.03.28 03:10
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8688
|1.8635
|507
|2005.03.28 03:10
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8687
|1.8635
|508
|2005.03.28 03:10
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8685
|1.8635
|509
|2005.03.28 03:11
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8684
|1.8635
|510
|2005.03.28 03:16
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8682
|1.8635
|511
|2005.03.28 03:16
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8679
|1.8635
|512
|2005.03.28 03:16
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8677
|1.8635
|513
|2005.03.28 03:16
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8674
|1.8635
|514
|2005.03.28 03:17
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8673
|1.8635
|515
|2005.03.28 03:17
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8671
|1.8635
|516
|2005.03.28 03:17
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8668
|1.8635
|517
|2005.03.28 03:17
|modify
|81
|1.00
|1.8695
|1.8666
|1.8635
|518
|2005.03.28 03:17
|t/p
|81
|1.00
|1.8635
|1.8666
|1.8635
|601.10
|7104.02
|519
|2005.03.28 10:00
|buy
|82
|1.00
|1.8622
|1.8592
|1.8682
|520
|2005.03.28 14:45
|modify
|82
|1.00
|1.8622
|1.8622
|1.8682
|521
|2005.03.28 15:06
|modify
|82
|1.00
|1.8622
|1.8624
|1.8682
|522
|2005.03.28 15:31
|s/l
|82
|1.00
|1.8624
|1.8624
|1.8682
|20.00
|7124.02
|523
|2005.03.29 08:00
|sell
|83
|1.00
|1.8677
|1.8707
|1.8617
|524
|2005.03.29 08:43
|s/l
|83
|1.00
|1.8707
|1.8707
|1.8617
|-300.00
|6824.02
|525
|2005.03.29 18:00
|sell
|84
|1.00
|1.8754
|1.8784
|1.8694
|526
|2005.03.29 18:46
|modify
|84
|1.00
|1.8754
|1.8753
|1.8694
|527
|2005.03.29 18:46
|modify
|84
|1.00
|1.8754
|1.8750
|1.8694
|528
|2005.03.29 18:59
|s/l
|84
|1.00
|1.8750
|1.8750
|1.8694
|39.99
|6864.01
|529
|2005.03.30 18:00
|sell
|85
|1.00
|1.8814
|1.8844
|1.8754
|530
|2005.03.30 22:14
|modify
|85
|1.00
|1.8814
|1.8813
|1.8754
|531
|2005.03.30 22:14
|modify
|85
|1.00
|1.8814
|1.8811
|1.8754
|532
|2005.03.30 22:15
|modify
|85
|1.00
|1.8814
|1.8808
|1.8754
|533
|2005.03.30 22:54
|modify
|85
|1.00
|1.8814
|1.8807
|1.8754
|534
|2005.03.31 00:37
|modify
|85
|1.00
|1.8814
|1.8806
|1.8754
|535
|2005.03.31 00:37
|modify
|85
|1.00
|1.8814
|1.8803
|1.8754
|536
|2005.03.31 00:39
|modify
|85
|1.00
|1.8814
|1.8801
|1.8754
|537
|2005.03.31 00:40
|modify
|85
|1.00
|1.8814
|1.8798
|1.8754
|538
|2005.03.31 00:41
|modify
|85
|1.00
|1.8814
|1.8797
|1.8754
|539
|2005.03.31 00:41
|modify
|85
|1.00
|1.8814
|1.8795
|1.8754
|540
|2005.03.31 00:57
|modify
|85
|1.00
|1.8814
|1.8794
|1.8754
|541
|2005.03.31 00:59
|modify
|85
|1.00
|1.8814
|1.8793
|1.8754
|542
|2005.03.31 01:24
|s/l
|85
|1.00
|1.8793
|1.8793
|1.8754
|211.65
|7075.66
|543
|2005.03.31 08:00
|buy
|86
|1.00
|1.8792
|1.8762
|1.8852
|544
|2005.03.31 08:31
|s/l
|86
|1.00
|1.8762
|1.8762
|1.8852
|-300.00
|6775.66
|545
|2005.04.01 17:00
|buy
|87
|1.00
|1.8886
|1.8856
|1.8946
|546
|2005.04.01 17:00
|s/l
|87
|1.00
|1.8856
|1.8856
|1.8946
|-300.00
|6475.66
|547
|2005.04.05 05:01
|buy
|88
|1.00
|1.8764
|1.8734
|1.8824
|548
|2005.04.05 09:43
|s/l
|88
|1.00
|1.8734
|1.8734
|1.8824
|-300.00
|6175.66
|549
|2005.04.05 19:00
|sell
|89
|1.00
|1.8771
|1.8801
|1.8711
|550
|2005.04.05 20:54
|s/l
|89
|1.00
|1.8801
|1.8801
|1.8711
|-300.00
|5875.66
|551
|2005.04.06 02:01
|sell
|90
|1.00
|1.8794
|1.8824
|1.8734
|552
|2005.04.06 04:55
|s/l
|90
|1.00
|1.8824
|1.8824
|1.8734
|-300.00
|5575.66
|553
|2005.04.06 11:00
|sell
|91
|1.00
|1.8818
|1.8848
|1.8758
|554
|2005.04.06 13:31
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8818
|1.8758
|555
|2005.04.06 13:32
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8817
|1.8758
|556
|2005.04.06 13:57
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8816
|1.8758
|557
|2005.04.06 14:07
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8815
|1.8758
|558
|2005.04.06 14:08
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8814
|1.8758
|559
|2005.04.06 14:09
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8813
|1.8758
|560
|2005.04.06 14:09
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8812
|1.8758
|561
|2005.04.06 14:09
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8811
|1.8758
|562
|2005.04.06 14:09
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8810
|1.8758
|563
|2005.04.06 14:09
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8809
|1.8758
|564
|2005.04.06 14:09
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8808
|1.8758
|565
|2005.04.06 14:10
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8807
|1.8758
|566
|2005.04.06 14:10
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8806
|1.8758
|567
|2005.04.06 14:10
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8805
|1.8758
|568
|2005.04.06 14:10
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8804
|1.8758
|569
|2005.04.06 14:10
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8803
|1.8758
|570
|2005.04.06 14:10
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8802
|1.8758
|571
|2005.04.06 14:12
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8801
|1.8758
|572
|2005.04.06 14:12
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8800
|1.8758
|573
|2005.04.06 14:12
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8799
|1.8758
|574
|2005.04.06 14:13
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8798
|1.8758
|575
|2005.04.06 14:13
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8796
|1.8758
|576
|2005.04.06 14:21
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8795
|1.8758
|577
|2005.04.06 14:21
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8793
|1.8758
|578
|2005.04.06 14:21
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8792
|1.8758
|579
|2005.04.06 14:21
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8791
|1.8758
|580
|2005.04.06 14:21
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8790
|1.8758
|581
|2005.04.06 14:21
|modify
|91
|1.00
|1.8818
|1.8789
|1.8758
|582
|2005.04.06 14:21
|t/p
|91
|1.00
|1.8758
|1.8789
|1.8758
|600.01
|6175.67
|583
|2005.04.06 20:00
|buy
|92
|1.00
|1.8825
|1.8795
|1.8885
|584
|2005.04.06 21:22
|s/l
|92
|1.00
|1.8795
|1.8795
|1.8885
|-299.99
|5875.68
|585
|2005.04.07 00:00
|sell
|93
|1.00
|1.8804
|1.8834
|1.8744
|586
|2005.04.07 06:54
|s/l
|93
|1.00
|1.8834
|1.8834
|1.8744
|-300.01
|5575.67
|587
|2005.04.08 07:00
|buy
|94
|1.00
|1.8692
|1.8662
|1.8752
|588
|2005.04.08 16:51
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8693
|1.8752
|589
|2005.04.08 16:51
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8694
|1.8752
|590
|2005.04.08 16:51
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8695
|1.8752
|591
|2005.04.08 16:52
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8696
|1.8752
|592
|2005.04.08 16:52
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8697
|1.8752
|593
|2005.04.08 16:52
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8698
|1.8752
|594
|2005.04.08 16:53
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8699
|1.8752
|595
|2005.04.08 16:53
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8700
|1.8752
|596
|2005.04.08 16:53
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8702
|1.8752
|597
|2005.04.08 16:53
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8703
|1.8752
|598
|2005.04.08 16:54
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8705
|1.8752
|599
|2005.04.08 16:54
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8707
|1.8752
|600
|2005.04.08 16:54
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8709
|1.8752
|601
|2005.04.08 16:54
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8710
|1.8752
|602
|2005.04.08 16:54
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8711
|1.8752
|603
|2005.04.08 16:54
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8712
|1.8752
|604
|2005.04.08 16:54
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8713
|1.8752
|605
|2005.04.08 16:54
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8714
|1.8752
|606
|2005.04.08 16:54
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8716
|1.8752
|607
|2005.04.08 16:57
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8717
|1.8752
|608
|2005.04.08 16:57
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8719
|1.8752
|609
|2005.04.08 16:57
|modify
|94
|1.00
|1.8692
|1.8721
|1.8752
|610
|2005.04.08 16:57
|t/p
|94
|1.00
|1.8752
|1.8721
|1.8752
|600.00
|6175.67
|611
|2005.04.11 01:00
|sell
|95
|1.00
|1.8827
|1.8857
|1.8767
|612
|2005.04.11 09:56
|s/l
|95
|1.00
|1.8857
|1.8857
|1.8767
|-300.00
|5875.67
|613
|2005.04.11 13:00
|sell
|96
|1.00
|1.8880
|1.8910
|1.8820
|614
|2005.04.11 13:18
|s/l
|96
|1.00
|1.8910
|1.8910
|1.8820
|-300.00
|5575.67
|615
|2005.04.12 05:00
|sell
|97
|1.00
|1.8916
|1.8946
|1.8856
|616
|2005.04.12 13:50
|s/l
|97
|1.00
|1.8946
|1.8946
|1.8856
|-300.00
|5275.67
|617
|2005.04.13 02:00
|sell
|98
|1.00
|1.8893
|1.8923
|1.8833
|618
|2005.04.13 05:11
|s/l
|98
|1.00
|1.8923
|1.8923
|1.8833
|-300.00
|4975.67
|619
|2005.04.13 17:00
|buy
|99
|1.00
|1.8920
|1.8890
|1.8980
|620
|2005.04.13 17:13
|modify
|99
|1.00
|1.8920
|1.8920
|1.8980
|621
|2005.04.13 17:13
|modify
|99
|1.00
|1.8920
|1.8922
|1.8980
|622
|2005.04.13 17:21
|modify
|99
|1.00
|1.8920
|1.8923
|1.8980
|623
|2005.04.13 17:21
|modify
|99
|1.00
|1.8920
|1.8924
|1.8980
|624
|2005.04.13 17:49
|s/l
|99
|1.00
|1.8924
|1.8924
|1.8980
|40.00
|5015.67
|625
|2005.04.13 19:00
|sell
|100
|1.00
|1.8914
|1.8944
|1.8854
|626
|2005.04.13 22:31
|s/l
|100
|1.00
|1.8944
|1.8944
|1.8854
|-300.00
|4715.67
|627
|2005.04.14 01:01
|buy
|101
|1.00
|1.8937
|1.8907
|1.8997
|628
|2005.04.14 03:53
|s/l
|101
|1.00
|1.8907
|1.8907
|1.8997
|-300.00
|4415.67
|629
|2005.04.14 21:00
|buy
|102
|1.00
|1.8813
|1.8783
|1.8873
|630
|2005.04.15 06:37
|s/l
|102
|1.00
|1.8783
|1.8783
|1.8873
|-300.80
|4114.87
|631
|2005.04.18 10:00
|buy
|103
|1.00
|1.8958
|1.8928
|1.9018
|632
|2005.04.18 10:38
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8958
|1.9018
|633
|2005.04.18 10:38
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8959
|1.9018
|634
|2005.04.18 10:39
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8960
|1.9018
|635
|2005.04.18 10:39
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8961
|1.9018
|636
|2005.04.18 10:39
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8962
|1.9018
|637
|2005.04.18 10:39
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8963
|1.9018
|638
|2005.04.18 10:39
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8964
|1.9018
|639
|2005.04.18 10:39
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8965
|1.9018
|640
|2005.04.18 10:40
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8966
|1.9018
|641
|2005.04.18 10:40
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8967
|1.9018
|642
|2005.04.18 10:40
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8968
|1.9018
|643
|2005.04.18 10:40
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8969
|1.9018
|644
|2005.04.18 10:40
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8970
|1.9018
|645
|2005.04.18 10:54
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8971
|1.9018
|646
|2005.04.18 10:54
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8972
|1.9018
|647
|2005.04.18 10:54
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8973
|1.9018
|648
|2005.04.18 11:40
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8975
|1.9018
|649
|2005.04.18 11:40
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8976
|1.9018
|650
|2005.04.18 11:40
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8977
|1.9018
|651
|2005.04.18 11:40
|modify
|103
|1.00
|1.8958
|1.8978
|1.9018
|652
|2005.04.18 13:36
|s/l
|103
|1.00
|1.8978
|1.8978
|1.9018
|200.01
|4314.88
|653
|2005.04.18 18:00
|buy
|104
|1.00
|1.9048
|1.9018
|1.9108
|654
|2005.04.19 01:32
|s/l
|104
|1.00
|1.9018
|1.9018
|1.9108
|-300.79
|4014.09
|655
|2005.04.20 02:03
|sell
|105
|1.00
|1.9168
|1.9198
|1.9108
|656
|2005.04.20 08:53
|s/l
|105
|1.00
|1.9198
|1.9198
|1.9108
|-300.00
|3714.09
|657
|2005.04.20 18:00
|buy
|106
|1.00
|1.9194
|1.9164
|1.9254
|658
|2005.04.21 09:21
|s/l
|106
|1.00
|1.9164
|1.9164
|1.9254
|-302.40
|3411.69
|659
|2005.04.21 17:00
|buy
|107
|1.00
|1.9120
|1.9090
|1.9180
|660
|2005.04.21 17:47
|s/l
|107
|1.00
|1.9090
|1.9090
|1.9180
|-299.99
|3111.70
|661
|2005.04.21 18:00
|sell
|108
|1.00
|1.9097
|1.9127
|1.9037
|662
|2005.04.21 18:06
|modify
|108
|1.00
|1.9097
|1.9096
|1.9037
|663
|2005.04.21 18:42
|modify
|108
|1.00
|1.9097
|1.9095
|1.9037
|664
|2005.04.21 18:42
|modify
|108
|1.00
|1.9097
|1.9094
|1.9037
|665
|2005.04.21 18:43
|modify
|108
|1.00
|1.9097
|1.9093
|1.9037
|666
|2005.04.21 18:43
|modify
|108
|1.00
|1.9097
|1.9092
|1.9037
|667
|2005.04.21 19:03
|s/l
|108
|1.00
|1.9092
|1.9092
|1.9037
|49.99
|3161.69
|668
|2005.04.22 01:00
|buy
|109
|1.00
|1.9084
|1.9054
|1.9144
|669
|2005.04.22 09:40
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9085
|1.9144
|670
|2005.04.22 09:40
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9086
|1.9144
|671
|2005.04.22 09:44
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9087
|1.9144
|672
|2005.04.22 09:44
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9088
|1.9144
|673
|2005.04.22 09:45
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9089
|1.9144
|674
|2005.04.22 09:45
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9090
|1.9144
|675
|2005.04.22 09:48
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9091
|1.9144
|676
|2005.04.22 09:48
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9092
|1.9144
|677
|2005.04.22 09:49
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9093
|1.9144
|678
|2005.04.22 09:52
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9094
|1.9144
|679
|2005.04.22 09:59
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9095
|1.9144
|680
|2005.04.22 10:00
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9096
|1.9144
|681
|2005.04.22 10:00
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9098
|1.9144
|682
|2005.04.22 10:00
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9099
|1.9144
|683
|2005.04.22 10:02
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9100
|1.9144
|684
|2005.04.22 10:02
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9101
|1.9144
|685
|2005.04.22 10:11
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9102
|1.9144
|686
|2005.04.22 10:11
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9103
|1.9144
|687
|2005.04.22 10:12
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9105
|1.9144
|688
|2005.04.22 10:15
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9107
|1.9144
|689
|2005.04.22 10:17
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9109
|1.9144
|690
|2005.04.22 10:32
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9112
|1.9144
|691
|2005.04.22 10:32
|modify
|109
|1.00
|1.9084
|1.9113
|1.9144
|692
|2005.04.22 10:32
|t/p
|109
|1.00
|1.9144
|1.9113
|1.9144
|599.99
|3761.68
|693
|2005.04.25 00:00
|buy
|110
|1.00
|1.9167
|1.9137
|1.9227
|694
|2005.04.25 02:02
|s/l
|110
|1.00
|1.9137
|1.9137
|1.9227
|-300.00
|3461.68
|695
|2005.04.25 17:00
|buy
|111
|1.00
|1.9114
|1.9084
|1.9174
|696
|2005.04.26 08:54
|s/l
|111
|1.00
|1.9084
|1.9084
|1.9174
|-300.80
|3160.88
|697
|2005.04.27 19:00
|sell
|112
|1.00
|1.9036
|1.9066
|1.8976
|698
|2005.04.28 13:22
|s/l
|112
|1.00
|1.9066
|1.9066
|1.8976
|-298.35
|2862.53
|699
|2005.04.28 15:00
|buy
|113
|1.00
|1.9064
|1.9034
|1.9124
|700
|2005.04.28 15:05
|s/l
|113
|1.00
|1.9034
|1.9034
|1.9124
|-300.00
|2562.53
|701
|2005.04.29 01:00
|buy
|114
|1.00
|1.9072
|1.9042
|1.9132
|702
|2005.04.29 06:38
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9073
|1.9132
|703
|2005.04.29 06:38
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9074
|1.9132
|704
|2005.04.29 06:38
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9075
|1.9132
|705
|2005.04.29 06:38
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9076
|1.9132
|706
|2005.04.29 06:39
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9077
|1.9132
|707
|2005.04.29 06:39
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9079
|1.9132
|708
|2005.04.29 06:39
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9081
|1.9132
|709
|2005.04.29 06:39
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9083
|1.9132
|710
|2005.04.29 06:39
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9084
|1.9132
|711
|2005.04.29 06:39
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9086
|1.9132
|712
|2005.04.29 06:40
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9088
|1.9132
|713
|2005.04.29 06:40
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9089
|1.9132
|714
|2005.04.29 06:40
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9091
|1.9132
|715
|2005.04.29 06:40
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9092
|1.9132
|716
|2005.04.29 06:40
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9093
|1.9132
|717
|2005.04.29 06:40
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9094
|1.9132
|718
|2005.04.29 06:40
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9095
|1.9132
|719
|2005.04.29 06:40
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9096
|1.9132
|720
|2005.04.29 06:41
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9097
|1.9132
|721
|2005.04.29 06:42
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9098
|1.9132
|722
|2005.04.29 06:42
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9100
|1.9132
|723
|2005.04.29 06:42
|modify
|114
|1.00
|1.9072
|1.9101
|1.9132
|724
|2005.04.29 06:42
|t/p
|114
|1.00
|1.9132
|1.9101
|1.9132
|600.00
|3162.53
|725
|2005.04.29 11:00
|sell
|115
|1.00
|1.9121
|1.9151
|1.9061
|726
|2005.04.29 16:35
|modify
|115
|1.00
|1.9121
|1.9119
|1.9061
|727
|2005.04.29 16:35
|modify
|115
|1.00
|1.9121
|1.9118
|1.9061
|728
|2005.04.29 16:35
|modify
|115
|1.00
|1.9121
|1.9117
|1.9061
|729
|2005.04.29 16:41
|modify
|115
|1.00
|1.9121
|1.9115
|1.9061
|730
|2005.04.29 17:11
|s/l
|115
|1.00
|1.9115
|1.9115
|1.9061
|60.00
|3222.53
|731
|2005.04.29 18:00
|buy
|116
|1.00
|1.9118
|1.9088
|1.9178
|732
|2005.04.29 18:37
|s/l
|116
|1.00
|1.9088
|1.9088
|1.9178
|-299.99
|2922.54
|733
|2005.05.02 23:00
|buy
|117
|1.00
|1.8948
|1.8918
|1.9008
|734
|2005.05.03 02:11
|s/l
|117
|1.00
|1.8918
|1.8918
|1.9008
|-300.79
|2621.75
|735
|2005.05.03 22:00
|buy
|118
|1.00
|1.8931
|1.8901
|1.8991
|736
|2005.05.04 03:36
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8933
|1.8991
|737
|2005.05.04 03:36
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8935
|1.8991
|738
|2005.05.04 03:37
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8938
|1.8991
|739
|2005.05.04 03:37
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8941
|1.8991
|740
|2005.05.04 03:37
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8943
|1.8991
|741
|2005.05.04 03:37
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8945
|1.8991
|742
|2005.05.04 03:37
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8947
|1.8991
|743
|2005.05.04 03:37
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8949
|1.8991
|744
|2005.05.04 03:42
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8952
|1.8991
|745
|2005.05.04 03:42
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8953
|1.8991
|746
|2005.05.04 03:42
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8954
|1.8991
|747
|2005.05.04 03:42
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8955
|1.8991
|748
|2005.05.04 03:42
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8956
|1.8991
|749
|2005.05.04 03:57
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8957
|1.8991
|750
|2005.05.04 03:57
|modify
|118
|1.00
|1.8931
|1.8958
|1.8991
|751
|2005.05.04 03:59
|t/p
|118
|1.00
|1.8991
|1.8958
|1.8991
|599.20
|3220.95
|752
|2005.05.04 12:00
|buy
|119
|1.00
|1.9003
|1.8973
|1.9063
|753
|2005.05.04 22:29
|modify
|119
|1.00
|1.9003
|1.9004
|1.9063
|754
|2005.05.05 02:09
|s/l
|119
|1.00
|1.9004
|1.9004
|1.9063
|7.60
|3228.55
|755
|2005.05.05 11:00
|sell
|120
|1.00
|1.9036
|1.9066
|1.8976
|756
|2005.05.05 18:50
|s/l
|120
|1.00
|1.9066
|1.9066
|1.8976
|-300.00
|2928.55
|757
|2005.05.06 06:00
|buy
|121
|1.00
|1.9017
|1.8987
|1.9077
|758
|2005.05.06 09:05
|s/l
|121
|1.00
|1.8987
|1.8987
|1.9077
|-300.00
|2628.55
|759
|2005.05.10 08:00
|sell
|122
|1.00
|1.8823
|1.8853
|1.8763
|760
|2005.05.10 08:18
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8822
|1.8763
|761
|2005.05.10 08:20
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8821
|1.8763
|762
|2005.05.10 08:20
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8819
|1.8763
|763
|2005.05.10 08:20
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8818
|1.8763
|764
|2005.05.10 08:20
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8817
|1.8763
|765
|2005.05.10 08:20
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8815
|1.8763
|766
|2005.05.10 08:20
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8813
|1.8763
|767
|2005.05.10 08:21
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8811
|1.8763
|768
|2005.05.10 08:48
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8810
|1.8763
|769
|2005.05.10 08:48
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8809
|1.8763
|770
|2005.05.10 08:48
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8808
|1.8763
|771
|2005.05.10 08:48
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8806
|1.8763
|772
|2005.05.10 08:48
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8805
|1.8763
|773
|2005.05.10 08:48
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8803
|1.8763
|774
|2005.05.10 08:53
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8800
|1.8763
|775
|2005.05.10 08:53
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8799
|1.8763
|776
|2005.05.10 08:53
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8797
|1.8763
|777
|2005.05.10 08:53
|modify
|122
|1.00
|1.8823
|1.8795
|1.8763
|778
|2005.05.10 08:53
|t/p
|122
|1.00
|1.8763
|1.8795
|1.8763
|599.99
|3228.54
|779
|2005.05.10 13:00
|buy
|123
|1.00
|1.8834
|1.8804
|1.8894
|780
|2005.05.10 15:06
|s/l
|123
|1.00
|1.8804
|1.8804
|1.8894
|-300.00
|2928.54
|781
|2005.05.10 22:06
|sell
|124
|1.00
|1.8822
|1.8852
|1.8762
|782
|2005.05.11 00:57
|s/l
|124
|1.00
|1.8852
|1.8852
|1.8762
|-299.45
|2629.09
|783
|2005.05.11 05:00
|sell
|125
|1.00
|1.8828
|1.8858
|1.8768
|784
|2005.05.11 08:58
|s/l
|125
|1.00
|1.8858
|1.8858
|1.8768
|-300.00
|2329.09
|785
|2005.05.11 12:00
|sell
|126
|1.00
|1.8843
|1.8873
|1.8783
|786
|2005.05.11 14:30
|modify
|126
|1.00
|1.8843
|1.8838
|1.8783
|787
|2005.05.11 14:30
|modify
|126
|1.00
|1.8843
|1.8832
|1.8783
|788
|2005.05.11 14:30
|modify
|126
|1.00
|1.8843
|1.8826
|1.8783
|789
|2005.05.11 14:30
|modify
|126
|1.00
|1.8843
|1.8821
|1.8783
|790
|2005.05.11 14:30
|modify
|126
|1.00
|1.8843
|1.8815
|1.8783
|791
|2005.05.11 14:30
|modify
|126
|1.00
|1.8843
|1.8814
|1.8783
|792
|2005.05.11 14:30
|t/p
|126
|1.00
|1.8783
|1.8814
|1.8783
|600.00
|2929.09
|793
|2005.05.12 02:00
|sell
|127
|1.00
|1.8720
|1.8750
|1.8660
|794
|2005.05.12 08:20
|modify
|127
|1.00
|1.8720
|1.8719
|1.8660
|795
|2005.05.12 08:33
|modify
|127
|1.00
|1.8720
|1.8713
|1.8660
|796
|2005.05.12 08:33
|modify
|127
|1.00
|1.8720
|1.8698
|1.8660
|797
|2005.05.12 08:34
|modify
|127
|1.00
|1.8720
|1.8697
|1.8660
|798
|2005.05.12 08:34
|modify
|127
|1.00
|1.8720
|1.8694
|1.8660
|799
|2005.05.12 08:35
|modify
|127
|1.00
|1.8720
|1.8692
|1.8660
|800
|2005.05.12 08:58
|t/p
|127
|1.00
|1.8660
|1.8692
|1.8660
|600.00
|3529.09
|801
|2005.05.13 04:01
|buy
|128
|1.00
|1.8651
|1.8621
|1.8711
|802
|2005.05.13 09:22
|s/l
|128
|1.00
|1.8621
|1.8621
|1.8711
|-300.00
|3229.09
|803
|2005.05.17 09:00
|sell
|129
|1.00
|1.8359
|1.8389
|1.8299
|804
|2005.05.17 10:48
|s/l
|129
|1.00
|1.8389
|1.8389
|1.8299
|-300.01
|2929.08
|805
|2005.05.17 19:00
|buy
|130
|1.00
|1.8395
|1.8365
|1.8455
|806
|2005.05.17 20:59
|s/l
|130
|1.00
|1.8365
|1.8365
|1.8455
|-300.00
|2629.08
|807
|2005.05.18 11:00
|sell
|131
|1.00
|1.8327
|1.8357
|1.8267
|808
|2005.05.18 14:43
|s/l
|131
|1.00
|1.8357
|1.8357
|1.8267
|-300.00
|2329.08
|809
|2005.05.19 00:00
|sell
|132
|1.00
|1.8386
|1.8416
|1.8326
|810
|2005.05.19 05:59
|s/l
|132
|1.00
|1.8416
|1.8416
|1.8326
|-300.00
|2029.08
|811
|2005.05.19 23:00
|buy
|133
|1.00
|1.8369
|1.8339
|1.8429
|812
|2005.05.20 00:44
|s/l
|133
|1.00
|1.8339
|1.8339
|1.8429
|-300.80
|1728.28
|813
|2005.11.16 22:00
|buy
|134
|1.00
|1.7170
|1.7140
|1.7230
|814
|2005.11.17 10:06
|modify
|134
|1.00
|1.7170
|1.7172
|1.7230
|815
|2005.11.17 10:06
|modify
|134
|1.00
|1.7170
|1.7173
|1.7230
|816
|2005.11.17 10:16
|modify
|134
|1.00
|1.7170
|1.7174
|1.7230
|817
|2005.11.17 10:16
|modify
|134
|1.00
|1.7170
|1.7175
|1.7230
|818
|2005.11.17 10:16
|modify
|134
|1.00
|1.7170
|1.7177
|1.7230
|819
|2005.11.17 10:16
|modify
|134
|1.00
|1.7170
|1.7178
|1.7230
|820
|2005.11.17 10:17
|modify
|134
|1.00
|1.7170
|1.7180
|1.7230
|821
|2005.11.17 10:17
|modify
|134
|1.00
|1.7170
|1.7181
|1.7230
|822
|2005.11.17 10:17
|modify
|134
|1.00
|1.7170
|1.7183
|1.7230
|823
|2005.11.17 10:17
|modify
|134
|1.00
|1.7170
|1.7184
|1.7230
|824
|2005.11.17 10:17
|modify
|134
|1.00
|1.7170
|1.7186
|1.7230
|825
|2005.11.17 10:17
|modify
|134
|1.00
|1.7170
|1.7188
|1.7230
|826
|2005.11.17 10:44
|modify
|134
|1.00
|1.7170
|1.7190
|1.7230
|827
|2005.11.17 10:55
|s/l
|134
|1.00
|1.7190
|1.7190
|1.7230
|197.60
|1925.88
|828
|2005.11.17 15:00
|sell
|135
|1.00
|1.7180
|1.7210
|1.7120
|829
|2005.11.17 19:18
|s/l
|135
|1.00
|1.7210
|1.7210
|1.7120
|-299.99
|1625.89