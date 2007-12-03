FXDD
|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 December 5, 15:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14875139
|2007.12.03 00:19
|balance
|Deposit
|5 000.00
|14876424
|2007.12.03 00:43
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.58
|162.58
|0.00
|2007.12.04 16:00
|162.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|52.83
|14876425
|2007.12.03 00:43
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.58
|0.00
|161.58
|2007.12.03 11:07
|161.58
|0.00
|0.00
|0.00
|90.53
|14879452
|2007.12.03 02:37
|sell
|0.10
|gbpjpy
|227.89
|227.89
|0.00
|2007.12.03 12:16
|227.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14879453
|2007.12.03 02:37
|sell
|0.10
|gbpjpy
|227.89
|0.00
|226.89
|2007.12.03 11:06
|226.89
|0.00
|0.00
|0.00
|90.52
|14879481
|2007.12.03 02:37
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.36
|0.00
|0.00
|2007.12.03 09:30
|162.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.66
|14879482
|2007.12.03 02:37
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.36
|0.00
|161.36
|2007.12.03 09:30
|162.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.66
|14880588
|2007.12.03 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.84
|111.44
|0.00
|2007.12.03 19:30
|110.53
|0.00
|0.00
|0.00
|28.05
|14880590
|2007.12.03 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.84
|111.44
|109.84
|2007.12.03 19:30
|110.53
|0.00
|0.00
|0.00
|28.05
|14890715
|2007.12.03 08:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0578
|0.0000
|0.0000
|2007.12.03 11:00
|2.0544
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|14890716
|2007.12.03 08:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0578
|0.0000
|2.0678
|2007.12.03 11:00
|2.0544
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|14894558
|2007.12.03 09:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.50
|0.00
|0.00
|2007.12.03 11:01
|161.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.70
|14894560
|2007.12.03 09:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.50
|0.00
|163.50
|2007.12.03 11:01
|161.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.70
|14894563
|2007.12.03 09:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.03
|0.00
|0.00
|2007.12.03 11:00
|227.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.42
|14894564
|2007.12.03 09:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.03
|0.00
|229.03
|2007.12.03 11:00
|227.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.42
|14900979
|2007.12.03 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0544
|0.0000
|0.0000
|2007.12.03 12:00
|2.0598
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|14900985
|2007.12.03 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0544
|0.0000
|2.0444
|2007.12.03 12:00
|2.0598
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|14901283
|2007.12.03 11:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.84
|0.00
|0.00
|2007.12.03 19:30
|162.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.91
|14901284
|2007.12.03 11:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.84
|0.00
|160.84
|2007.12.03 19:30
|162.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.91
|14926650
|2007.12.03 19:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.53
|109.93
|0.00
|2007.12.04 11:28
|109.93
|0.00
|0.00
|1.01
|-54.58
|14926651
|2007.12.03 19:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.53
|109.93
|111.53
|2007.12.04 11:28
|109.93
|0.00
|0.00
|1.01
|-54.58
|14928835
|2007.12.03 22:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0669
|0.0000
|0.0000
|2007.12.04 12:00
|2.0614
|0.00
|0.00
|0.56
|-55.00
|14928839
|2007.12.03 22:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0669
|0.0000
|2.0769
|2007.12.04 12:00
|2.0614
|0.00
|0.00
|0.56
|-55.00
|14934885
|2007.12.04 03:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.29
|110.89
|0.00
|2007.12.05 07:00
|110.35
|0.00
|0.00
|-1.24
|-5.44
|14934887
|2007.12.04 03:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.29
|110.89
|109.29
|2007.12.05 07:00
|110.35
|0.00
|0.00
|-1.24
|-5.44
|14957142
|2007.12.04 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0614
|0.0000
|2.0514
|2007.12.05 10:03
|2.0514
|0.00
|0.00
|-0.67
|100.00
|14971900
|2007.12.04 16:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.00
|162.00
|0.00
|2007.12.05 12:00
|162.26
|0.00
|0.00
|1.14
|23.59
|14971905
|2007.12.04 16:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.00
|0.00
|163.00
|2007.12.05 09:12
|163.00
|0.00
|0.00
|1.14
|90.37
|14976321
|2007.12.04 17:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|226.05
|226.55
|0.00
|2007.12.05 06:31
|226.55
|0.00
|0.00
|-3.01
|-45.35
|14976322
|2007.12.04 17:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|226.05
|226.55
|225.05
|2007.12.05 06:31
|226.55
|0.00
|0.00
|-3.01
|-45.35
|14999698
|2007.12.05 07:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.80
|226.30
|0.00
|2007.12.05 10:08
|226.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.25
|14999699
|2007.12.05 07:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.80
|226.30
|227.80
|2007.12.05 10:08
|226.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.25
|
|0.00
|0.00
|-5.19
|-430.68
|Closed P/L:
|-435.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14907475
|2007.12.03 12:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.78
|0.00
|0.00
|
|224.93
|0.00
|0.00
|5.51
|-257.64
|14907481
|2007.12.03 12:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.78
|0.00
|228.78
|
|224.93
|0.00
|0.00
|5.51
|-257.64
|14905588
|2007.12.03 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0598
|0.0000
|0.0000
|
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.96
|-266.00
|14905589
|2007.12.03 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0598
|0.0000
|2.0698
|
|2.0332
|0.00
|0.00
|0.96
|-266.00
|14926665
|2007.12.03 19:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.06
|0.00
|0.00
|
|162.40
|0.00
|0.00
|2.29
|30.74
|14926666
|2007.12.03 19:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.06
|0.00
|163.06
|
|162.40
|0.00
|0.00
|2.29
|30.74
|14957138
|2007.12.04 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0614
|2.0614
|0.0000
|
|2.0336
|0.00
|0.00
|-0.67
|278.00
|15000149
|2007.12.05 07:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.25
|109.65
|0.00
|
|110.62
|0.00
|0.00
|0.00
|33.45
|15000151
|2007.12.05 07:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.25
|109.65
|111.25
|
|110.62
|0.00
|0.00
|0.00
|33.45
|15012948
|2007.12.05 11:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.39
|225.89
|0.00
|
|225.01
|0.00
|0.00
|0.00
|34.34
|15012951
|2007.12.05 11:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.39
|225.89
|224.39
|
|225.01
|0.00
|0.00
|0.00
|34.34
|15024357
|2007.12.05 14:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.10
|0.00
|0.00
|
|162.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.72
|15024359
|2007.12.05 14:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.10
|0.00
|161.10
|
|162.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.72
|
|0.00
|0.00
|16.85
|-633.66
|
|Floating P/L:
|-616.81
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-435.87
|Floating P/L:
|-616.81
|Margin:
|203.02
|Balance:
|4 564.13
|Equity:
|3 947.32
|Free Margin:
|3 744.30