FXDD

Account: Name: Currency: USD 2007 December 5, 15:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
148751392007.12.03 00:19balanceDeposit5 000.00
148764242007.12.03 00:43sell0.10eurjpy162.58162.580.002007.12.04 16:00162.000.000.00-1.4452.83
148764252007.12.03 00:43sell0.10eurjpy162.580.00161.582007.12.03 11:07161.580.000.000.0090.53
148794522007.12.03 02:37sell0.10gbpjpy227.89227.890.002007.12.03 12:16227.890.000.000.000.00
148794532007.12.03 02:37sell0.10gbpjpy227.890.00226.892007.12.03 11:06226.890.000.000.0090.52
148794812007.12.03 02:37sell0.10eurjpy162.360.000.002007.12.03 09:30162.500.000.000.00-12.66
148794822007.12.03 02:37sell0.10eurjpy162.360.00161.362007.12.03 09:30162.500.000.000.00-12.66
148805882007.12.03 03:00sell0.10usdjpy110.84111.440.002007.12.03 19:30110.530.000.000.0028.05
148805902007.12.03 03:00sell0.10usdjpy110.84111.44109.842007.12.03 19:30110.530.000.000.0028.05
148907152007.12.03 08:31buy0.10gbpusd2.05780.00000.00002007.12.03 11:002.05440.000.000.00-34.00
148907162007.12.03 08:31buy0.10gbpusd2.05780.00002.06782007.12.03 11:002.05440.000.000.00-34.00
148945582007.12.03 09:30buy0.10eurjpy162.500.000.002007.12.03 11:01161.840.000.000.00-59.70
148945602007.12.03 09:30buy0.10eurjpy162.500.00163.502007.12.03 11:01161.840.000.000.00-59.70
148945632007.12.03 09:30buy0.10gbpjpy228.030.000.002007.12.03 11:00227.130.000.000.00-81.42
148945642007.12.03 09:30buy0.10gbpjpy228.030.00229.032007.12.03 11:00227.130.000.000.00-81.42
149009792007.12.03 11:00sell0.10gbpusd2.05440.00000.00002007.12.03 12:002.05980.000.000.00-54.00
149009852007.12.03 11:00sell0.10gbpusd2.05440.00002.04442007.12.03 12:002.05980.000.000.00-54.00
149012832007.12.03 11:01sell0.10eurjpy161.840.000.002007.12.03 19:30162.060.000.000.00-19.91
149012842007.12.03 11:01sell0.10eurjpy161.840.00160.842007.12.03 19:30162.060.000.000.00-19.91
149266502007.12.03 19:30buy0.10usdjpy110.53109.930.002007.12.04 11:28109.930.000.001.01-54.58
149266512007.12.03 19:30buy0.10usdjpy110.53109.93111.532007.12.04 11:28109.930.000.001.01-54.58
149288352007.12.03 22:00buy0.10gbpusd2.06690.00000.00002007.12.04 12:002.06140.000.000.56-55.00
149288392007.12.03 22:00buy0.10gbpusd2.06690.00002.07692007.12.04 12:002.06140.000.000.56-55.00
149348852007.12.04 03:07sell0.10usdjpy110.29110.890.002007.12.05 07:00110.350.000.00-1.24-5.44
149348872007.12.04 03:07sell0.10usdjpy110.29110.89109.292007.12.05 07:00110.350.000.00-1.24-5.44
149571422007.12.04 12:00sell0.10gbpusd2.06140.00002.05142007.12.05 10:032.05140.000.00-0.67100.00
149719002007.12.04 16:00buy0.10eurjpy162.00162.000.002007.12.05 12:00162.260.000.001.1423.59
149719052007.12.04 16:00buy0.10eurjpy162.000.00163.002007.12.05 09:12163.000.000.001.1490.37
149763212007.12.04 17:00sell0.10gbpjpy226.05226.550.002007.12.05 06:31226.550.000.00-3.01-45.35
149763222007.12.04 17:00sell0.10gbpjpy226.05226.55225.052007.12.05 06:31226.550.000.00-3.01-45.35
149996982007.12.05 07:15buy0.10gbpjpy226.80226.300.002007.12.05 10:08226.300.000.000.00-45.25
149996992007.12.05 07:15buy0.10gbpjpy226.80226.30227.802007.12.05 10:08226.300.000.000.00-45.25
  0.00 0.00 -5.19 -430.68
Closed P/L: -435.87
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
149074752007.12.03 12:30buy0.10gbpjpy227.780.000.00 224.930.000.005.51-257.64
149074812007.12.03 12:30buy0.10gbpjpy227.780.00228.78 224.930.000.005.51-257.64
149055882007.12.03 12:00buy0.10gbpusd2.05980.00000.0000 2.03320.000.000.96-266.00
149055892007.12.03 12:00buy0.10gbpusd2.05980.00002.0698 2.03320.000.000.96-266.00
149266652007.12.03 19:30buy0.10eurjpy162.060.000.00 162.400.000.002.2930.74
149266662007.12.03 19:30buy0.10eurjpy162.060.00163.06 162.400.000.002.2930.74
149571382007.12.04 12:00sell0.10gbpusd2.06142.06140.0000 2.03360.000.00-0.67278.00
150001492007.12.05 07:32buy0.10usdjpy110.25109.650.00 110.620.000.000.0033.45
150001512007.12.05 07:32buy0.10usdjpy110.25109.65111.25 110.620.000.000.0033.45
150129482007.12.05 11:02sell0.10gbpjpy225.39225.890.00 225.010.000.000.0034.34
150129512007.12.05 11:02sell0.10gbpjpy225.39225.89224.39 225.010.000.000.0034.34
150243572007.12.05 14:00sell0.10eurjpy162.100.000.00 162.440.000.000.00-30.72
150243592007.12.05 14:00sell0.10eurjpy162.100.00161.10 162.440.000.000.00-30.72
  0.00 0.00 16.85 -633.66
 Floating P/L: -616.81
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -435.87 Floating P/L: -616.81 Margin: 203.02
Balance: 4 564.13 Equity: 3 947.32 Free Margin: 3 744.30