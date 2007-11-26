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|Details:
|Gross Profit:
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|Profit Factor:
|2.67
|Expected Payoff:
|6.13
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|50.95 (3.07%)
|Relative Drawdown:
|3.07% (50.95)
|
|Total Trades:
|74
|Short Positions (won %):
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|29 (68.97%)
|Profit Trades (% of total):
|53 (71.62%)
|Loss trades (% of total):
|21 (28.38%)
|Largest
|profit trade:
|63.69
|loss trade:
|-50.95
|Average
|profit trade:
|13.69
|loss trade:
|-12.95
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (91.00)
|consecutive losses ($):
|3 (-18.18)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|91.00 (10)
|consecutive loss (count):
|-50.95 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2