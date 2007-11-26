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Open Trades:
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Working Orders:
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Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 453.79 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 953.79 Equity: 1 953.79 Free Margin: 1 953.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 725.64 Gross Loss: 271.85 Total Net Profit: 453.79
Profit Factor: 2.67 Expected Payoff: 6.13  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 50.95 (3.07%) Relative Drawdown: 3.07% (50.95)
 
Total Trades: 74 Short Positions (won %): 45 (73.33%) Long Positions (won %): 29 (68.97%)
Profit Trades (% of total): 53 (71.62%) Loss trades (% of total): 21 (28.38%)
Largest profit trade: 63.69 loss trade: -50.95
Average profit trade: 13.69 loss trade: -12.95
Maximum consecutive wins ($): 10 (91.00) consecutive losses ($): 3 (-18.18)
Maximal consecutive profit (count): 91.00 (10) consecutive loss (count): -50.95 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2