Strategy Tester Report
Forex_Nn_Expert_v1.0c

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.01 23:00 - 2007.12.12 23:00 (2006.01.01 - 2007.12.13)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersdBuyLevel=0.24; dSellLevel=0.85; dStopLoss=260; dTrailingStop=210; AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=50; dTakeProfit=0; dLotSize=0;
Bars in test13073Ticks modelled2976758Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors2
Initial deposit10000.00
Total net profit224898.48Gross profit372382.89Gross loss-147484.41
Profit factor2.52Expected payoff3877.56
Absolute drawdown1982.38Maximal drawdown62155.00 (24.96%)Relative drawdown37.58% (13249.85)
Total trades58Short positions (won %)22 (50.00%)Long positions (won %)36 (72.22%)
Profit trades (% of total)37 (63.79%)Loss trades (% of total)21 (36.21%)
Largestprofit trade99353.10loss trade-36839.00
Averageprofit trade10064.40loss trade-7023.07
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (70134.52)consecutive losses (loss in money)3 (-6374.77)
Maximalconsecutive profit (count of wins)115306.50 (3)consecutive loss (count of losses)-48120.20 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 21:00sell11.001.20151.22750.0000
22006.01.03 21:00modify11.001.20151.22270.0000
32006.01.13 02:00close11.001.20361.22270.0000-176.409823.60
42006.01.13 02:00buy20.901.20361.17760.0000
52006.01.13 02:00modify20.901.20361.18240.0000
62006.01.13 03:00modify20.901.20361.18340.0000
72006.01.13 07:00modify20.901.20361.18490.0000
82006.01.13 08:00modify20.901.20361.18620.0000
92006.01.13 16:00modify20.901.20361.18710.0000
102006.01.13 17:00modify20.901.20361.18940.0000
112006.01.13 18:00modify20.901.20361.19240.0000
122006.01.13 22:00modify20.901.20361.19330.0000
132006.01.15 23:01modify20.901.20361.19430.0000
142006.01.16 00:00modify20.901.20361.19570.0000
152006.01.16 01:00close20.901.21651.19570.00001157.8510981.45
162006.01.16 01:00sell31.001.21651.24250.0000
172006.01.16 01:00modify31.001.21651.23770.0000
182006.01.16 02:00modify31.001.21651.23610.0000
192006.01.16 06:00modify31.001.21651.23550.0000
202006.01.16 12:00modify31.001.21651.23440.0000
212006.01.16 14:00modify31.001.21651.23270.0000
222006.01.17 01:00modify31.001.21651.22930.0000
232006.01.17 12:00modify31.001.21651.22830.0000
242006.01.17 15:00modify31.001.21651.22750.0000
252006.01.23 10:36s/l31.001.22751.22750.0000-1080.409901.05
262006.01.30 06:00buy40.901.21011.18410.0000
272006.01.30 06:00modify40.901.21011.18890.0000
282006.01.30 07:00modify40.901.21011.18970.0000
292006.01.30 08:00modify40.901.21011.19020.0000
302006.01.31 13:00modify40.901.21011.19140.0000
312006.01.31 16:00modify40.901.21011.19310.0000
322006.01.31 17:00modify40.901.21011.19450.0000
332006.01.31 18:00modify40.901.21011.19620.0000
342006.02.06 17:14s/l40.901.19621.19620.0000-1273.058628.00
352006.02.13 06:00buy50.801.18951.16350.0000
362006.02.13 06:00modify50.801.18951.16830.0000
372006.02.13 07:00modify50.801.18951.16940.0000
382006.02.13 19:00modify50.801.18951.17020.0000
392006.02.14 07:00modify50.801.18951.17080.0000
402006.02.15 02:00modify50.801.18951.17190.0000
412006.02.17 22:00modify50.801.18951.17270.0000
422006.02.20 00:00modify50.801.18951.17380.0000
432006.02.20 03:00modify50.801.18951.17610.0000
442006.03.02 16:00modify50.801.18951.17750.0000
452006.03.02 17:00modify50.801.18951.17910.0000
462006.03.02 18:00modify50.801.18951.18020.0000
472006.03.02 20:00modify50.801.18951.18260.0000
482006.03.02 21:00modify50.801.18951.18330.0000
492006.03.03 01:00close50.801.20191.18330.0000936.009564.00
502006.03.03 01:00sell60.901.20191.22790.0000
512006.03.03 01:00modify60.901.20191.22310.0000
522006.03.06 16:00modify60.901.20191.22260.0000
532006.03.06 17:00modify60.901.20191.22160.0000
542006.03.06 18:00modify60.901.20191.22050.0000
552006.03.06 21:00close60.901.20241.22050.0000-42.489521.52
562006.03.06 21:00buy70.901.20241.17640.0000
572006.03.06 21:00modify70.901.20241.18120.0000
582006.03.15 08:00modify70.901.20241.18170.0000
592006.03.15 13:00modify70.901.20241.18230.0000
602006.03.15 15:00modify70.901.20241.18370.0000
612006.03.15 19:00modify70.901.20241.18440.0000
622006.03.15 20:00modify70.901.20241.18610.0000
632006.03.16 11:00modify70.901.20241.18660.0000
642006.03.16 14:00modify70.901.20241.19240.0000
652006.03.16 16:00modify70.901.20241.19450.0000
662006.03.16 18:00modify70.901.20241.19600.0000
672006.03.16 19:00modify70.901.20241.19670.0000
682006.03.17 01:00close70.901.21811.19670.00001372.0510893.57
692006.03.17 01:00sell81.001.21811.24410.0000
702006.03.17 01:00modify81.001.21811.23930.0000
712006.03.17 02:00modify81.001.21811.23860.0000
722006.03.17 03:00modify81.001.21811.23800.0000
732006.03.17 07:00modify81.001.21811.23750.0000
742006.03.17 08:00modify81.001.21811.23640.0000
752006.03.21 01:00modify81.001.21811.23580.0000
762006.03.21 03:00modify81.001.21811.23480.0000
772006.03.21 15:00modify81.001.21811.23250.0000
782006.03.21 16:00modify81.001.21811.23000.0000
792006.03.21 17:00modify81.001.21811.22900.0000
802006.03.23 01:00modify81.001.21811.22720.0000
812006.03.23 02:00modify81.001.21811.22660.0000
822006.03.23 16:00modify81.001.21811.21910.0000
832006.03.23 20:00modify81.001.21811.21810.0000
842006.03.24 06:00close81.001.19721.21810.00002109.6013003.17
852006.03.24 06:00buy91.201.19721.17120.0000
862006.03.24 06:00modify91.201.19721.17600.0000
872006.03.24 16:00modify91.201.19721.18070.0000
882006.03.24 17:00modify91.201.19721.18210.0000
892006.03.24 18:00modify91.201.19721.18310.0000
902006.03.27 05:00modify91.201.19721.18370.0000
912006.03.27 06:00modify91.201.19721.18440.0000
922006.03.28 10:00modify91.201.19721.18550.0000
932006.03.28 13:00modify91.201.19721.18700.0000
942006.03.28 15:00modify91.201.19721.18890.0000
952006.03.30 16:00modify91.201.19721.19320.0000
962006.03.30 20:00modify91.201.19721.19410.0000
972006.03.30 21:00modify91.201.19721.19490.0000
982006.03.30 23:00modify91.201.19721.19550.0000
992006.03.31 00:00modify91.201.19721.19610.0000
1002006.04.04 10:00modify91.201.19721.19660.0000
1012006.04.04 12:00modify91.201.19721.19760.0000
1022006.04.04 13:00modify91.201.19721.20240.0000
1032006.04.04 14:00modify91.201.19721.20580.0000
1042006.04.05 05:00modify91.201.19721.20690.0000
1052006.04.05 13:00modify91.201.19721.20790.0000
1062006.04.05 18:00modify91.201.19721.20890.0000
1072006.04.06 09:00modify91.201.19721.21170.0000
1082006.04.07 14:30s/l91.201.21171.21170.00001681.2014684.37
1092006.04.10 03:00buy101.401.21081.18480.0000
1102006.04.10 03:00modify101.401.21081.18960.0000
1112006.04.10 04:00modify101.401.21081.19040.0000
1122006.04.10 08:00modify101.401.21081.19120.0000
1132006.04.11 07:00modify101.401.21081.19210.0000
1142006.04.11 09:00modify101.401.21081.19260.0000
1152006.04.11 20:00modify101.401.21081.19360.0000
1162006.04.12 00:00modify101.401.21081.19490.0000
1172006.04.17 01:00modify101.401.21081.19590.0000
1182006.04.17 02:00modify101.401.21081.19770.0000
1192006.04.17 11:00modify101.401.21081.19830.0000
1202006.04.17 12:00modify101.401.21081.20230.0000
1212006.04.17 13:00modify101.401.21081.20400.0000
1222006.04.17 15:00modify101.401.21081.20710.0000
1232006.04.18 13:00modify101.401.21081.20830.0000
1242006.04.18 19:00modify101.401.21081.21030.0000
1252006.04.18 20:00modify101.401.21081.21080.0000
1262006.04.18 21:00modify101.401.21081.21340.0000
1272006.04.18 22:01modify101.401.21081.21540.0000
1282006.04.19 17:00modify101.401.21081.21670.0000
1292006.04.19 18:00modify101.401.21081.21740.0000
1302006.04.19 20:00modify101.401.21081.21800.0000
1312006.04.24 18:00modify101.401.21081.21900.0000
1322006.04.25 13:00modify101.401.21081.22130.0000
1332006.04.25 19:00modify101.401.21081.22200.0000
1342006.04.26 14:00modify101.401.21081.22280.0000
1352006.04.26 16:00modify101.401.21081.22480.0000
1362006.04.27 15:00modify101.401.21081.23290.0000
1372006.04.27 17:00modify101.401.21081.23370.0000
1382006.04.28 00:00close101.401.25421.23370.00005978.0020662.37
1392006.04.28 00:00sell111.901.25421.28020.0000
1402006.04.28 00:00modify111.901.25421.27540.0000
1412006.04.28 02:00modify111.901.25421.27360.0000
1422006.05.02 04:00close111.901.25841.27360.0000-787.3619875.01
1432006.05.02 04:00buy121.801.25841.23240.0000
1442006.05.02 04:00modify121.801.25841.23720.0000
1452006.05.02 08:00modify121.801.25841.23850.0000
1462006.05.02 09:00modify121.801.25841.24070.0000
1472006.05.02 10:00modify121.801.25841.24360.0000
1482006.05.03 07:00modify121.801.25841.24460.0000
1492006.05.04 15:00modify121.801.25841.24780.0000
1502006.05.04 19:00modify121.801.25841.25030.0000
1512006.05.04 23:00close121.801.26971.25030.00002008.8021883.81
1522006.05.04 23:00sell132.001.26971.29570.0000
1532006.05.04 23:00modify132.001.26971.29090.0000
1542006.05.05 01:00modify132.001.26971.29030.0000
1552006.05.05 07:00modify132.001.26971.28960.0000
1562006.05.08 23:00close132.001.27031.28960.0000-108.8021775.01
1572006.05.08 23:00buy142.001.27031.24430.0000
1582006.05.08 23:00modify142.001.27031.24910.0000
1592006.05.09 14:00modify142.001.27031.25290.0000
1602006.05.09 15:00modify142.001.27031.25500.0000
1612006.05.09 23:00modify142.001.27031.25580.0000
1622006.05.10 07:00modify142.001.27031.25790.0000
1632006.05.10 15:00modify142.001.27031.25880.0000
1642006.05.10 19:00modify142.001.27031.26010.0000
1652006.05.11 15:00modify142.001.27031.26060.0000
1662006.05.11 16:00modify142.001.27031.26420.0000
1672006.05.11 17:00modify142.001.27031.26520.0000
1682006.05.12 06:00modify142.001.27031.26630.0000
1692006.05.12 08:00modify142.001.27031.26770.0000
1702006.05.12 09:00modify142.001.27031.26880.0000
1712006.05.12 10:00modify142.001.27031.27150.0000
1722006.05.14 22:01modify142.001.27031.27370.0000
1732006.05.14 23:00modify142.001.27031.27600.0000
1742006.05.17 14:33s/l142.001.27601.27600.00001077.0022852.01
1752006.05.18 02:00buy152.201.27671.25070.0000
1762006.05.18 02:00modify152.201.27671.25550.0000
1772006.05.18 09:00modify152.201.27671.25840.0000
1782006.05.18 14:00modify152.201.27671.26050.0000
1792006.05.18 17:00modify152.201.27671.26160.0000
1802006.05.18 21:00modify152.201.27671.26360.0000
1812006.05.18 22:01modify152.201.27671.26450.0000
1822006.05.22 19:00modify152.201.27671.26550.0000
1832006.05.22 21:00close152.201.28661.26550.00002162.6025014.61
1842006.05.22 21:00sell162.301.28661.31260.0000
1852006.05.22 21:00modify162.301.28661.30780.0000
1862006.05.22 22:01modify162.301.28661.30710.0000
1872006.05.23 00:00modify162.301.28661.30610.0000
1882006.05.23 08:00modify162.301.28661.30490.0000
1892006.05.23 13:00modify162.301.28661.30440.0000
1902006.05.23 14:00modify162.301.28661.30370.0000
1912006.05.23 21:00modify162.301.28661.30280.0000
1922006.05.23 22:01modify162.301.28661.29970.0000
1932006.05.23 23:00modify162.301.28661.29910.0000
1942006.05.24 02:00close162.301.27921.29910.00001714.8826729.49
1952006.05.24 02:00buy172.501.27921.25320.0000
1962006.05.24 02:00modify172.501.27921.25800.0000
1972006.05.24 03:00modify172.501.27921.25860.0000
1982006.05.24 07:00modify172.501.27921.25980.0000
1992006.05.24 08:00modify172.501.27921.26240.0000
2002006.05.24 09:00modify172.501.27921.26430.0000
2012006.05.24 10:00modify172.501.27921.26500.0000
2022006.05.24 11:00modify172.501.27921.26580.0000
2032006.05.24 13:00modify172.501.27921.26630.0000
2042006.05.30 13:00close172.501.28301.26630.0000897.5027626.99
2052006.05.30 13:00sell182.601.28301.30900.0000
2062006.05.30 13:00modify182.601.28301.30420.0000
2072006.05.31 19:00modify182.601.28301.30220.0000
2082006.05.31 22:01close182.601.28191.30220.0000293.2827920.27
2092006.05.31 22:01buy192.601.28191.25590.0000
2102006.05.31 22:01modify192.601.28191.26070.0000
2112006.06.02 13:00modify192.601.28191.27090.0000
2122006.06.02 15:00modify192.601.28191.27210.0000
2132006.06.05 01:00modify192.601.28191.27270.0000
2142006.06.05 04:00modify192.601.28191.27330.0000
2152006.06.05 08:00modify192.601.28191.27570.0000
2162006.06.08 07:10s/l192.601.27571.27570.0000-1703.0026217.27
2172006.06.09 03:00buy202.601.26411.23810.0000
2182006.06.09 03:00modify202.601.26411.24290.0000
2192006.06.09 06:00modify202.601.26411.24360.0000
2202006.06.09 08:00modify202.601.26411.24440.0000
2212006.06.09 10:00modify202.601.26411.24550.0000
2222006.06.22 04:00modify202.601.26411.24610.0000
2232006.06.22 05:00modify202.601.26411.24670.0000
2242006.06.30 02:00modify202.601.26411.25000.0000
2252006.06.30 06:00modify202.601.26411.25170.0000
2262006.06.30 08:00close202.601.27181.25170.00001810.9028028.17
2272006.06.30 08:00sell212.601.27181.29780.0000
2282006.06.30 08:00modify212.601.27181.29300.0000
2292006.06.30 09:00modify212.601.27181.29210.0000
2302006.07.05 21:00close212.601.27281.29210.0000-238.1627790.01
2312006.07.05 21:00buy222.601.27281.24680.0000
2322006.07.05 21:00modify222.601.27281.25160.0000
2332006.07.06 04:00modify222.601.27281.25240.0000
2342006.07.06 08:00modify222.601.27281.25320.0000
2352006.07.06 13:00modify222.601.27281.25560.0000
2362006.07.06 19:00modify222.601.27281.25670.0000
2372006.07.07 13:00modify222.601.27281.26020.0000
2382006.07.07 14:00modify222.601.27281.26130.0000
2392006.07.17 08:01s/l222.601.26131.26130.0000-3099.2024690.81
2402006.07.17 23:00buy232.401.25171.22570.0000
2412006.07.17 23:00modify232.401.25171.23050.0000
2422006.07.18 00:00modify232.401.25171.23110.0000
2432006.07.18 02:00modify232.401.25171.23170.0000
2442006.07.18 07:00modify232.401.25171.23290.0000
2452006.07.19 15:00modify232.401.25171.23570.0000
2462006.07.19 17:00modify232.401.25171.23820.0000
2472006.07.19 18:00modify232.401.25171.23960.0000
2482006.07.19 23:00close232.401.25991.23960.00001951.2026642.01
2492006.07.19 23:00sell242.501.25991.28590.0000
2502006.07.19 23:00modify242.501.25991.28110.0000
2512006.07.24 12:00close242.501.26281.28110.0000-690.0025952.01
2522006.07.24 12:00buy252.401.26281.23680.0000
2532006.07.24 12:00modify252.401.26281.24160.0000
2542006.07.24 13:00modify252.401.26281.24260.0000
2552006.07.25 06:00modify252.401.26281.24470.0000
2562006.07.25 14:00modify252.401.26281.24530.0000
2572006.07.26 19:00modify252.401.26281.24880.0000
2582006.07.26 20:00modify252.401.26281.24940.0000
2592006.07.26 21:00modify252.401.26281.25070.0000
2602006.07.27 01:00close252.401.27161.25070.00002070.0028022.01
2612006.07.27 01:00sell262.601.27161.29760.0000
2622006.07.27 01:00modify262.601.27161.29280.0000
2632006.07.27 18:00modify262.601.27161.29230.0000
2642006.07.27 19:00modify262.601.27161.29020.0000
2652006.07.28 01:00modify262.601.27161.28940.0000
2662006.07.28 05:00close262.601.26881.28940.0000735.2828757.29
2672006.07.28 05:00buy272.701.26881.24280.0000
2682006.07.28 05:00modify272.701.26881.24760.0000
2692006.07.28 06:00modify272.701.26881.24860.0000
2702006.07.28 13:00modify272.701.26881.25160.0000
2712006.07.28 14:00modify272.701.26881.25290.0000
2722006.07.28 15:00modify272.701.26881.25550.0000
2732006.07.31 00:00close272.701.27711.25550.00002231.5530988.84
2742006.07.31 00:00sell282.901.27711.30310.0000
2752006.07.31 00:00modify282.901.27711.29830.0000
2762006.07.31 01:00modify282.901.27711.29670.0000
2772006.07.31 02:00modify282.901.27711.29600.0000
2782006.08.01 02:00modify282.901.27711.29520.0000
2792006.08.01 05:00modify282.901.27711.29460.0000
2802006.08.09 02:00close282.901.27821.29460.0000-245.9230742.92
2812006.08.09 02:00buy292.901.27821.25220.0000
2822006.08.09 02:00modify292.901.27821.25700.0000
2832006.08.09 03:00modify292.901.27821.25760.0000
2842006.08.09 04:00modify292.901.27821.25860.0000
2852006.08.09 06:00modify292.901.27821.26010.0000
2862006.08.09 07:00modify292.901.27821.26200.0000
2872006.08.09 08:00modify292.901.27821.26340.0000
2882006.08.09 09:00modify292.901.27821.26560.0000
2892006.08.09 10:00modify292.901.27821.26670.0000
2902006.08.09 11:00modify292.901.27821.26860.0000
2912006.08.21 13:00modify292.901.27821.26920.0000
2922006.08.21 14:00modify292.901.27821.27120.0000
2932006.09.07 12:45s/l292.901.27121.27120.0000-2344.6528398.27
2942006.09.07 19:00buy302.801.27351.24750.0000
2952006.09.07 19:00modify302.801.27351.25230.0000
2962006.09.14 15:00modify302.801.27351.25390.0000
2972006.09.21 17:00modify302.801.27351.25650.0000
2982006.09.21 19:00modify302.801.27351.25760.0000
2992006.09.22 07:00modify302.801.27351.25870.0000
3002006.09.22 08:00modify302.801.27351.26100.0000
3012006.10.06 12:55s/l302.801.26101.26100.0000-3784.2024614.07
3022006.10.06 19:00buy312.401.25891.23290.0000
3032006.10.06 19:00modify312.401.25891.23770.0000
3042006.10.09 00:00modify312.401.25891.23860.0000
3052006.10.09 04:01modify312.401.25891.23920.0000
3062006.10.09 12:00modify312.401.25891.23990.0000
3072006.10.19 18:00modify312.401.25891.24120.0000
3082006.10.20 01:00modify312.401.25891.24240.0000
3092006.10.26 08:00modify312.401.25891.24360.0000
3102006.10.26 09:00modify312.401.25891.24430.0000
3112006.10.26 11:00modify312.401.25891.24490.0000
3122006.10.26 16:00modify312.401.25891.24570.0000
3132006.10.26 18:00modify312.401.25891.24850.0000
3142006.10.27 02:00modify312.401.25891.24920.0000
3152006.10.27 14:00modify312.401.25891.25030.0000
3162006.10.27 15:00modify312.401.25891.25240.0000
3172006.10.31 16:00modify312.401.25891.25530.0000
3182006.10.31 17:00modify312.401.25891.25600.0000
3192006.11.01 20:00modify312.401.25891.25650.0000
3202006.11.02 20:00modify312.401.25891.25700.0000
3212006.11.07 15:00modify312.401.25891.25980.0000
3222006.11.09 17:00modify312.401.25891.26220.0000
3232006.11.10 01:00modify312.401.25891.26280.0000
3242006.11.10 02:00modify312.401.25891.26360.0000
3252006.11.10 03:00modify312.401.25891.26530.0000
3262006.11.10 09:00modify312.401.25891.26760.0000
3272006.11.22 14:00modify312.401.25891.27090.0000
3282006.11.22 16:00modify312.401.25891.27240.0000
3292006.11.22 22:00modify312.401.25891.27330.0000
3302006.11.23 10:00modify312.401.25891.27590.0000
3312006.11.24 09:00modify312.401.25891.28570.0000
3322006.11.24 11:00modify312.401.25891.28680.0000
3332006.11.24 12:00modify312.401.25891.28760.0000
3342006.11.24 19:00modify312.401.25891.28840.0000
3352006.11.26 23:01modify312.401.25891.29460.0000
3362006.11.28 14:00modify312.401.25891.29550.0000
3372006.11.28 19:00modify312.401.25891.29670.0000
3382006.11.28 20:00modify312.401.25891.29770.0000
3392006.11.28 21:00modify312.401.25891.29850.0000
3402006.11.29 00:00modify312.401.25891.29920.0000
3412006.11.30 15:00modify312.401.25891.29980.0000
3422006.11.30 16:00modify312.401.25891.30440.0000
3432006.11.30 17:00modify312.401.25891.30500.0000
3442006.12.01 08:00modify312.401.25891.30600.0000
3452006.12.01 15:00modify312.401.25891.30690.0000
3462006.12.01 16:00modify312.401.25891.31240.0000
3472006.12.03 23:00modify312.401.25891.31520.0000
3482006.12.04 03:00close312.401.33261.31520.000017209.2041823.27
3492006.12.04 03:00sell324.001.33261.35860.0000
3502006.12.04 03:00modify324.001.33261.35380.0000
3512006.12.04 05:00modify324.001.33261.35290.0000
3522006.12.04 08:00modify324.001.33261.35200.0000
3532006.12.04 10:00modify324.001.33261.35070.0000
3542006.12.06 10:00modify324.001.33261.34870.0000
3552006.12.06 14:00modify324.001.33261.34760.0000
3562006.12.08 17:00modify324.001.33261.34260.0000
3572006.12.08 19:00modify324.001.33261.34170.0000
3582006.12.08 20:00modify324.001.33261.34090.0000
3592006.12.10 23:00modify324.001.33261.33940.0000
3602006.12.11 01:00modify324.001.33261.33800.0000
3612006.12.11 02:00modify324.001.33261.33550.0000
3622006.12.11 07:00close324.001.31621.33550.00006638.4048461.67
3632006.12.11 07:00buy334.601.31621.29020.0000
3642006.12.11 07:00modify334.601.31621.29500.0000
3652006.12.11 08:00modify334.601.31621.29920.0000
3662006.12.11 16:00modify334.601.31621.30020.0000
3672006.12.11 17:00modify334.601.31621.30120.0000
3682006.12.11 18:00modify334.601.31621.30460.0000
3692006.12.12 20:00modify334.601.31621.30640.0000
3702006.12.12 22:00modify334.601.31621.30740.0000
3712006.12.15 15:35s/l334.601.30741.30740.0000-4144.6044317.07
3722006.12.18 04:00buy344.401.30931.28330.0000
3732006.12.18 04:00modify344.401.30931.28810.0000
3742006.12.18 06:01modify344.401.30931.28940.0000
3752006.12.19 08:00modify344.401.30931.29090.0000
3762006.12.19 09:00modify344.401.30931.29340.0000
3772006.12.19 10:00modify344.401.30931.29490.0000
3782006.12.19 11:00modify344.401.30931.29560.0000
3792006.12.19 17:00modify344.401.30931.29830.0000
3802006.12.19 19:00modify344.401.30931.30040.0000
3812006.12.19 22:00close344.401.31971.30040.00004560.6048877.67
3822006.12.19 22:00sell354.601.31971.34570.0000
3832006.12.19 22:00modify354.601.31971.34090.0000
3842006.12.20 16:00modify354.601.31971.33960.0000
3852006.12.20 18:00modify354.601.31971.33740.0000
3862006.12.21 15:00modify354.601.31971.33590.0000
3872006.12.22 17:00modify354.601.31971.33410.0000
3882006.12.22 18:00modify354.601.31971.33270.0000
3892006.12.22 21:01close354.601.31431.33270.00002548.4051426.07
3902006.12.22 21:01buy364.901.31431.28830.0000
3912006.12.22 21:01modify364.901.31431.29310.0000
3922006.12.27 07:00modify364.901.31431.29440.0000
3932006.12.27 13:00modify364.901.31431.29660.0000
3942006.12.28 14:00modify364.901.31431.29770.0000
3952006.12.29 17:00modify364.901.31431.29830.0000
3962006.12.29 21:00modify364.901.31431.29900.0000
3972007.01.01 23:00modify364.901.31431.29950.0000
3982007.01.02 00:00modify364.901.31431.30030.0000
3992007.01.02 01:00modify364.901.31431.30230.0000
4002007.01.02 05:01modify364.901.31431.30300.0000
4012007.01.02 08:00modify364.901.31431.30510.0000
4022007.01.02 09:00modify364.901.31431.30640.0000
4032007.01.02 11:00modify364.901.31431.30700.0000
4042007.01.02 14:00modify364.901.31431.30800.0000
4052007.01.04 14:50s/l364.901.30801.30800.0000-3309.9548116.12
4062007.01.04 19:00buy374.801.30941.28340.0000
4072007.01.04 19:00modify374.801.30941.28820.0000
4082007.01.05 08:00modify374.801.30941.28900.0000
4092007.01.11 15:30s/l374.801.28901.28900.0000-9909.6038206.52
4102007.01.12 04:00buy383.801.28971.26370.0000
4112007.01.12 04:00modify383.801.28971.26850.0000
4122007.01.12 05:00modify383.801.28971.26910.0000
4132007.01.12 08:00modify383.801.28971.27040.0000
4142007.01.12 15:00modify383.801.28971.27200.0000
4152007.01.15 04:00modify383.801.28971.27250.0000
4162007.01.15 08:00modify383.801.28971.27360.0000
4172007.01.16 08:00modify383.801.28971.27510.0000
4182007.01.16 10:00modify383.801.28971.27560.0000
4192007.01.16 11:00modify383.801.28971.27620.0000
4202007.01.19 03:00modify383.801.28971.27730.0000
4212007.01.19 04:00modify383.801.28971.27840.0000
4222007.01.23 11:00modify383.801.28971.27950.0000
4232007.01.23 12:00modify383.801.28971.28140.0000
4242007.01.23 13:00modify383.801.28971.28220.0000
4252007.02.01 01:00close383.801.30291.28220.00004750.0042956.52
4262007.02.01 01:00sell394.101.30291.32890.0000
4272007.02.01 01:00modify394.101.30291.32410.0000
4282007.02.01 08:00modify394.101.30291.32320.0000
4292007.02.01 10:00modify394.101.30291.32200.0000
4302007.02.02 15:00modify394.101.30291.31940.0000
4312007.02.02 16:00modify394.101.30291.31850.0000
4322007.02.02 17:00modify394.101.30291.31700.0000
4332007.02.02 18:00modify394.101.30291.31610.0000
4342007.02.05 03:00modify394.101.30291.31550.0000
4352007.02.05 04:01modify394.101.30291.31470.0000
4362007.02.05 06:00close394.101.29351.31470.00003876.9646833.48
4372007.02.05 06:00buy404.401.29351.26750.0000
4382007.02.05 06:00modify404.401.29351.27230.0000
4392007.02.05 07:00modify404.401.29351.27300.0000
4402007.02.05 08:00modify404.401.29351.27400.0000
4412007.02.05 09:00modify404.401.29351.27450.0000
4422007.02.06 17:00modify404.401.29351.27570.0000
4432007.02.06 19:00modify404.401.29351.27680.0000
4442007.02.06 21:00modify404.401.29351.27730.0000
4452007.02.07 14:00modify404.401.29351.27790.0000
4462007.02.07 15:00modify404.401.29351.27860.0000
4472007.02.07 16:00modify404.401.29351.28030.0000
4482007.02.07 17:00modify404.401.29351.28080.0000
4492007.02.08 05:01modify404.401.29351.28130.0000
4502007.02.08 16:00modify404.401.29351.28260.0000
4512007.02.09 06:00modify404.401.29351.28310.0000
4522007.02.14 08:00modify404.401.29351.28630.0000
4532007.02.14 09:00modify404.401.29351.28840.0000
4542007.02.14 14:00modify404.401.29351.28890.0000
4552007.02.14 16:00modify404.401.29351.29140.0000
4562007.02.14 22:00modify404.401.29351.29200.0000
4572007.02.15 02:00modify404.401.29351.29260.0000
4582007.02.15 07:00modify404.401.29351.29350.0000
4592007.02.15 15:00modify404.401.29351.29410.0000
4602007.02.19 18:00modify404.401.29351.29460.0000
4612007.02.20 02:00modify404.401.29351.29560.0000
4622007.02.20 03:00modify404.401.29351.29670.0000
4632007.02.20 06:00modify404.401.29351.29740.0000
4642007.02.26 03:00modify404.401.29351.29810.0000
4652007.02.27 09:00modify404.401.29351.30030.0000
4662007.02.27 13:00modify404.401.29351.30120.0000
4672007.02.27 14:00modify404.401.29351.30290.0000
4682007.02.27 17:00modify404.401.29351.30340.0000
4692007.03.16 00:00modify404.401.29351.30710.0000
4702007.03.16 01:00modify404.401.29351.30770.0000
4712007.03.16 02:00modify404.401.29351.30900.0000
4722007.03.16 08:00modify404.401.29351.30960.0000
4732007.03.16 10:00modify404.401.29351.31070.0000
4742007.03.16 11:00modify404.401.29351.31260.0000
4752007.03.21 19:00modify404.401.29351.31700.0000
4762007.03.21 20:00modify404.401.29351.31780.0000
4772007.03.22 00:00modify404.401.29351.31870.0000
4782007.04.05 14:00modify404.401.29351.32210.0000
4792007.04.10 15:00modify404.401.29351.32310.0000
4802007.04.12 02:00modify404.401.29351.32470.0000
4812007.04.12 03:00modify404.401.29351.32520.0000
4822007.04.12 07:00modify404.401.29351.32580.0000
4832007.04.12 14:00modify404.401.29351.32670.0000
4842007.04.12 15:00modify404.401.29351.32860.0000
4852007.04.13 02:00modify404.401.29351.33020.0000
4862007.04.13 07:00modify404.401.29351.33090.0000
4872007.04.13 10:00modify404.401.29351.33230.0000
4882007.04.13 11:00modify404.401.29351.33290.0000
4892007.04.13 14:00modify404.401.29351.33360.0000
4902007.04.15 22:00modify404.401.29351.33560.0000
4912007.04.15 23:00modify404.401.29351.33640.0000
4922007.04.17 13:00modify404.401.29351.33730.0000
4932007.04.18 07:00modify404.401.29351.33850.0000
4942007.04.18 09:00modify404.401.29351.34010.0000
4952007.04.19 22:00modify404.401.29351.34070.0000
4962007.04.20 00:00modify404.401.29351.34150.0000
4972007.04.24 20:00modify404.401.29351.34240.0000
4982007.04.25 07:00modify404.401.29351.34340.0000
4992007.04.25 11:00modify404.401.29351.34390.0000
5002007.04.25 15:00modify404.401.29351.34490.0000
5012007.04.27 14:00modify404.401.29351.34570.0000
5022007.05.21 10:34s/l404.401.34571.34570.000021351.0068184.48
5032007.06.07 21:00buy416.801.34341.31740.0000
5042007.06.07 21:00modify416.801.34341.32220.0000
5052007.06.22 13:00modify416.801.34341.32510.0000
5062007.06.22 19:00modify416.801.34341.32560.0000
5072007.06.29 10:00modify416.801.34341.32760.0000
5082007.06.29 11:00modify416.801.34341.32860.0000
5092007.06.29 13:00modify416.801.34341.33000.0000
5102007.06.29 14:00modify416.801.34341.33080.0000
5112007.06.29 17:00modify416.801.34341.33270.0000
5122007.07.01 22:00modify416.801.34341.33330.0000
5132007.07.02 08:00modify416.801.34341.33520.0000
5142007.07.02 09:00modify416.801.34341.33620.0000
5152007.07.02 10:00modify416.801.34341.33750.0000
5162007.07.02 13:00modify416.801.34341.33940.0000
5172007.07.02 15:00modify416.801.34341.34160.0000
5182007.07.02 22:00modify416.801.34341.34220.0000
5192007.07.05 08:00modify416.801.34341.34310.0000
5202007.07.05 10:00modify416.801.34341.34370.0000
5212007.07.10 10:00modify416.801.34341.34460.0000
5222007.07.10 14:00modify416.801.34341.34980.0000
5232007.07.10 15:00modify416.801.34341.35070.0000
5242007.07.10 19:00modify416.801.34341.35180.0000
5252007.07.10 21:00modify416.801.34341.35350.0000
5262007.07.10 22:00modify416.801.34341.35570.0000
5272007.07.11 15:00modify416.801.34341.35650.0000
5282007.07.12 08:00modify416.801.34341.35750.0000
5292007.07.12 11:00modify416.801.34341.35830.0000
5302007.07.18 01:00modify416.801.34341.36000.0000
5312007.07.18 03:00modify416.801.34341.36090.0000
5322007.07.18 04:00modify416.801.34341.36140.0000
5332007.07.20 15:00modify416.801.34341.36240.0000
5342007.07.23 06:00modify416.801.34341.36320.0000
5352007.07.27 16:17s/l416.801.36321.36320.000012274.0080458.48
5362007.07.29 22:00buy428.001.36141.33540.0000
5372007.07.29 22:00modify428.001.36141.34020.0000
5382007.07.29 23:00modify428.001.36141.34190.0000
5392007.07.30 03:00modify428.001.36141.34250.0000
5402007.07.30 06:00modify428.001.36141.34320.0000
5412007.07.30 08:00modify428.001.36141.34570.0000
5422007.07.30 10:00modify428.001.36141.34670.0000
5432007.07.30 17:00modify428.001.36141.34730.0000
5442007.07.30 18:00modify428.001.36141.34780.0000
5452007.07.30 21:02modify428.001.36141.34870.0000
5462007.07.30 23:00modify428.001.36141.34990.0000
5472007.07.31 00:00modify428.001.36141.35120.0000
5482007.08.03 14:00modify428.001.36141.35350.0000
5492007.08.03 15:00modify428.001.36141.35560.0000
5502007.08.03 16:02modify428.001.36141.35770.0000
5512007.08.03 19:00modify428.001.36141.35900.0000
5522007.08.05 22:00modify428.001.36141.36280.0000
5532007.08.05 23:00close428.001.38171.36280.000016044.0096502.48
5542007.08.05 23:00sell439.201.38171.40770.0000
5552007.08.05 23:00modify439.201.38171.40290.0000
5562007.08.06 01:01modify439.201.38171.40230.0000
5572007.08.06 11:00modify439.201.38171.40070.0000
5582007.08.06 16:00modify439.201.38171.40000.0000
5592007.08.07 13:00modify439.201.38171.39910.0000
5602007.08.07 14:00modify439.201.38171.39790.0000
5612007.08.07 16:00modify439.201.38171.39580.0000
5622007.08.07 21:00modify439.201.38171.39470.0000
5632007.08.08 07:00modify439.201.38171.39410.0000
5642007.08.09 13:00modify439.201.38171.38760.0000
5652007.08.09 17:01close439.201.36901.38760.000011838.56108341.04
5662007.08.09 17:01buy4410.301.36901.34300.0000
5672007.08.09 17:01modify4410.301.36901.34780.0000
5682007.08.10 19:00modify4410.301.36901.34860.0000
5692007.08.13 01:00modify4410.301.36901.34930.0000
5702007.08.15 05:36s/l4410.301.34931.34930.0000-20435.2087905.84
5712007.08.16 07:00buy458.701.34201.31600.0000
5722007.08.16 07:00modify458.701.34201.32080.0000
5732007.08.16 08:00modify458.701.34201.32270.0000
5742007.08.17 09:00modify458.701.34201.32320.0000
5752007.08.17 12:00modify458.701.34201.32530.0000
5762007.08.17 13:00modify458.701.34201.32840.0000
5772007.08.17 15:00modify458.701.34201.33020.0000
5782007.08.22 16:00modify458.701.34201.33220.0000
5792007.08.22 20:00modify458.701.34201.33290.0000
5802007.08.22 22:00modify458.701.34201.33400.0000
5812007.08.23 10:00modify458.701.34201.33530.0000
5822007.08.23 11:00modify458.701.34201.33700.0000
5832007.08.24 09:00modify458.701.34201.33810.0000
5842007.08.24 11:00modify458.701.34201.33920.0000
5852007.08.24 12:00modify458.701.34201.34060.0000
5862007.08.24 13:00modify458.701.34201.34210.0000
5872007.08.24 15:00modify458.701.34201.34280.0000
5882007.08.24 16:00modify458.701.34201.34330.0000
5892007.08.24 17:00modify458.701.34201.34570.0000
5902007.08.24 18:00modify458.701.34201.34630.0000
5912007.08.26 23:00close458.701.36731.34630.000021767.40109673.24
5922007.08.26 23:00sell4610.501.36731.39330.0000
5932007.08.26 23:00modify4610.501.36731.38850.0000
5942007.08.27 02:00modify4610.501.36731.38790.0000
5952007.08.27 08:00modify4610.501.36731.38710.0000
5962007.08.27 13:00modify4610.501.36731.38630.0000
5972007.08.27 15:00modify4610.501.36731.38530.0000
5982007.08.27 23:00modify4610.501.36731.38470.0000
5992007.08.28 01:01modify4610.501.36731.38390.0000
6002007.08.28 20:00modify4610.501.36731.38190.0000
6012007.08.28 23:00modify4610.501.36731.38100.0000
6022007.08.29 00:00modify4610.501.36731.37890.0000
6032007.08.29 01:00modify4610.501.36731.37830.0000
6042007.08.29 05:00close4610.501.36011.37830.00007648.20117321.44
6052007.08.29 05:00buy4711.201.36011.33410.0000
6062007.08.29 05:00modify4711.201.36011.33890.0000
6072007.08.29 11:00modify4711.201.36011.34180.0000
6082007.08.29 13:00modify4711.201.36011.34290.0000
6092007.08.29 14:00modify4711.201.36011.34340.0000
6102007.08.29 16:00modify4711.201.36011.34640.0000
6112007.08.31 12:00modify4711.201.36011.35030.0000
6122007.09.07 13:00modify4711.201.36011.35500.0000
6132007.09.07 14:00modify4711.201.36011.35640.0000
6142007.09.09 22:02modify4711.201.36011.35710.0000
6152007.09.10 08:00modify4711.201.36011.35790.0000
6162007.09.10 12:00modify4711.201.36011.35910.0000
6172007.09.10 19:00modify4711.201.36011.35960.0000
6182007.09.11 11:00modify4711.201.36011.36120.0000
6192007.09.11 14:00modify4711.201.36011.36190.0000
6202007.09.11 16:00modify4711.201.36011.36260.0000
6212007.09.12 05:01modify4711.201.36011.36330.0000
6222007.09.12 06:00modify4711.201.36011.36540.0000
6232007.09.12 11:00modify4711.201.36011.36650.0000
6242007.09.12 12:00modify4711.201.36011.36730.0000
6252007.09.12 16:00modify4711.201.36011.36910.0000
6262007.09.12 18:00modify4711.201.36011.37010.0000
6272007.09.13 09:00modify4711.201.36011.37120.0000
6282007.09.18 19:00modify4711.201.36011.37610.0000
6292007.09.18 21:00modify4711.201.36011.37720.0000
6302007.09.19 02:00close4711.201.39671.37720.000040168.80157490.24
6312007.09.19 02:00sell4815.101.39671.42270.0000
6322007.09.19 02:00modify4815.101.39671.41790.0000
6332007.09.19 10:00modify4815.101.39671.41660.0000
6342007.09.19 16:00modify4815.101.39671.41600.0000
6352007.09.25 23:19s/l4815.101.41601.41600.0000-28889.32128600.92
6362007.10.04 04:00buy4912.801.40931.38330.0000
6372007.10.04 04:00modify4912.801.40931.38810.0000
6382007.10.04 07:00modify4912.801.40931.38930.0000
6392007.10.04 09:00modify4912.801.40931.39020.0000
6402007.10.04 10:00modify4912.801.40931.39160.0000
6412007.10.04 15:00modify4912.801.40931.39230.0000
6422007.10.04 21:01modify4912.801.40931.39290.0000
6432007.10.05 16:00modify4912.801.40931.39410.0000
6442007.10.08 03:00close4912.801.41341.39410.00005158.40133759.32
6452007.10.08 03:00sell5012.701.41341.43940.0000
6462007.10.08 03:00modify5012.701.41341.43460.0000
6472007.10.08 07:00modify5012.701.41341.43320.0000
6482007.10.08 08:00modify5012.701.41341.43190.0000
6492007.10.08 09:00modify5012.701.41341.43060.0000
6502007.10.08 10:01modify5012.701.41341.43010.0000
6512007.10.08 14:00modify5012.701.41341.42840.0000
6522007.10.08 15:00modify5012.701.41341.42760.0000
6532007.10.08 16:01modify5012.701.41341.42690.0000
6542007.10.08 17:00modify5012.701.41341.42640.0000
6552007.10.08 18:00modify5012.701.41341.42510.0000
6562007.10.08 21:00close5012.701.40491.42510.000010795.00144554.32
6572007.10.08 21:00buy5113.801.40491.37890.0000
6582007.10.08 21:00modify5113.801.40491.38370.0000
6592007.10.08 22:03modify5113.801.40491.38450.0000
6602007.10.09 15:00modify5113.801.40491.38770.0000
6612007.10.09 19:00modify5113.801.40491.38910.0000
6622007.10.09 20:00modify5113.801.40491.38990.0000
6632007.10.10 07:00modify5113.801.40491.39050.0000
6642007.10.10 08:00modify5113.801.40491.39110.0000
6652007.10.10 09:00modify5113.801.40491.39240.0000
6662007.10.10 10:00modify5113.801.40491.39360.0000
6672007.10.10 13:01modify5113.801.40491.39510.0000
6682007.10.11 06:00modify5113.801.40491.39560.0000
6692007.10.11 07:00modify5113.801.40491.39760.0000
6702007.10.11 08:00modify5113.801.40491.39840.0000
6712007.10.11 09:00modify5113.801.40491.39980.0000
6722007.10.11 15:00modify5113.801.40491.40250.0000
6732007.10.18 07:00modify5113.801.40491.40410.0000
6742007.10.18 11:00modify5113.801.40491.40520.0000
6752007.10.18 13:00modify5113.801.40491.40920.0000
6762007.10.19 06:00modify5113.801.40491.41000.0000
6772007.10.21 23:00modify5113.801.40491.41240.0000
6782007.10.26 08:00modify5113.801.40491.41510.0000
6792007.10.26 10:00modify5113.801.40491.41590.0000
6802007.10.26 14:00modify5113.801.40491.41670.0000
6812007.10.26 16:00modify5113.801.40491.41750.0000
6822007.10.28 23:00modify5113.801.40491.42020.0000
6832007.10.29 06:00modify5113.801.40491.42130.0000
6842007.10.30 18:00modify5113.801.40491.42200.0000
6852007.10.30 22:02modify5113.801.40491.42290.0000
6862007.10.31 08:00modify5113.801.40491.42420.0000
6872007.10.31 16:00modify5113.801.40491.42560.0000
6882007.10.31 19:00modify5113.801.40491.42900.0000
6892007.11.02 17:00modify5113.801.40491.43080.0000
6902007.11.06 10:00modify5113.801.40491.43160.0000
6912007.11.06 12:00modify5113.801.40491.43320.0000
6922007.11.06 14:00modify5113.801.40491.43510.0000
6932007.11.07 03:00modify5113.801.40491.44040.0000
6942007.11.07 04:00modify5113.801.40491.44160.0000
6952007.11.07 05:00modify5113.801.40491.44250.0000
6962007.11.07 06:00modify5113.801.40491.44350.0000
6972007.11.07 10:00modify5113.801.40491.44810.0000
6982007.11.07 14:00modify5113.801.40491.44880.0000
6992007.11.09 02:00modify5113.801.40491.45010.0000
7002007.11.09 04:00modify5113.801.40491.45120.0000
7012007.11.20 08:00modify5113.801.40491.45240.0000
7022007.11.20 09:00modify5113.801.40491.45350.0000
7032007.11.20 10:00modify5113.801.40491.45690.0000
7042007.11.20 14:00modify5113.801.40491.45970.0000
7052007.11.20 17:00close5113.801.47841.45970.000099353.10243907.42
7062007.11.20 17:00sell5223.701.47841.50440.0000
7072007.11.20 17:00modify5223.701.47841.49960.0000
7082007.11.23 19:01close5223.701.48331.49960.0000-11281.20232626.22
7092007.11.23 19:01buy5322.001.48331.45730.0000
7102007.11.23 19:01modify5322.001.48331.46210.0000
7112007.11.26 04:00modify5322.001.48331.46270.0000
7122007.11.26 08:00modify5322.001.48331.46490.0000
7132007.11.26 10:00modify5322.001.48331.46580.0000
7142007.11.26 21:00modify5322.001.48331.46680.0000
7152007.11.30 19:01s/l5322.001.46681.46680.0000-36839.00195787.22
7162007.12.03 06:00buy5419.501.46661.44060.0000
7172007.12.03 06:00modify5419.501.46661.44540.0000
7182007.12.03 07:00modify5419.501.46661.44660.0000
7192007.12.03 08:00modify5419.501.46661.44850.0000
7202007.12.04 12:00modify5419.501.46661.45240.0000
7212007.12.04 14:00modify5419.501.46661.45440.0000
7222007.12.04 19:00modify5419.501.46661.45510.0000
7232007.12.05 01:00close5419.501.47491.45510.000016048.50211835.72
7242007.12.05 01:00sell5520.201.47491.50090.0000
7252007.12.05 01:00modify5520.201.47491.49610.0000
7262007.12.05 07:00modify5520.201.47491.49530.0000
7272007.12.05 08:00modify5520.201.47491.49470.0000
7282007.12.05 09:00modify5520.201.47491.49240.0000
7292007.12.05 14:00modify5520.201.47491.48870.0000
7302007.12.05 15:00modify5520.201.47491.48740.0000
7312007.12.05 16:00modify5520.201.47491.48670.0000
7322007.12.05 20:00modify5520.201.47491.48280.0000
7332007.12.05 21:00modify5520.201.47491.48200.0000
7342007.12.06 00:00modify5520.201.47491.48080.0000
7352007.12.06 03:00close5520.201.45971.48080.000030873.68242709.40
7362007.12.06 03:00buy5623.201.45971.43370.0000
7372007.12.06 03:00modify5623.201.45971.43850.0000
7382007.12.06 04:00modify5623.201.45971.43990.0000
7392007.12.06 05:00modify5623.201.45971.44060.0000
7402007.12.06 17:00modify5623.201.45971.44270.0000
7412007.12.06 18:00modify5623.201.45971.44390.0000
7422007.12.06 21:00close5623.201.46261.44390.00006728.00249437.40
7432007.12.06 21:00sell5723.701.46261.48860.0000
7442007.12.06 21:00modify5723.701.46261.48380.0000
7452007.12.07 05:00modify5723.701.46261.48190.0000
7462007.12.11 16:00close5723.701.46991.48190.0000-17101.92232335.48
7472007.12.11 16:00buy5822.001.46991.44390.0000
7482007.12.11 16:00modify5822.001.46991.44870.0000
7492007.12.11 19:00modify5822.001.46991.44950.0000
7502007.12.12 19:00modify5822.001.46991.45000.0000
7512007.12.12 20:00modify5822.001.46991.45070.0000
7522007.12.12 23:54close at stop5822.001.47111.45070.00002563.00234898.48