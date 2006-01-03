|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.01 23:00 - 2007.12.12 23:00 (2006.01.01 - 2007.12.13)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|dBuyLevel=0.24; dSellLevel=0.85; dStopLoss=260; dTrailingStop=210; AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=50; dTakeProfit=0; dLotSize=0;
|Bars in test
|13073
|Ticks modelled
|2976758
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|2
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|224898.48
|Gross profit
|372382.89
|Gross loss
|-147484.41
|Profit factor
|2.52
|Expected payoff
|3877.56
|Absolute drawdown
|1982.38
|Maximal drawdown
|62155.00 (24.96%)
|Relative drawdown
|37.58% (13249.85)
|Total trades
|58
|Short positions (won %)
|22 (50.00%)
|Long positions (won %)
|36 (72.22%)
|Profit trades (% of total)
|37 (63.79%)
|Loss trades (% of total)
|21 (36.21%)
|Largest
|profit trade
|99353.10
|loss trade
|-36839.00
|Average
|profit trade
|10064.40
|loss trade
|-7023.07
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (70134.52)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-6374.77)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|115306.50 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-48120.20 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 21:00
|sell
|1
|1.00
|1.2015
|1.2275
|0.0000
|2
|2006.01.03 21:00
|modify
|1
|1.00
|1.2015
|1.2227
|0.0000
|3
|2006.01.13 02:00
|close
|1
|1.00
|1.2036
|1.2227
|0.0000
|-176.40
|9823.60
|4
|2006.01.13 02:00
|buy
|2
|0.90
|1.2036
|1.1776
|0.0000
|5
|2006.01.13 02:00
|modify
|2
|0.90
|1.2036
|1.1824
|0.0000
|6
|2006.01.13 03:00
|modify
|2
|0.90
|1.2036
|1.1834
|0.0000
|7
|2006.01.13 07:00
|modify
|2
|0.90
|1.2036
|1.1849
|0.0000
|8
|2006.01.13 08:00
|modify
|2
|0.90
|1.2036
|1.1862
|0.0000
|9
|2006.01.13 16:00
|modify
|2
|0.90
|1.2036
|1.1871
|0.0000
|10
|2006.01.13 17:00
|modify
|2
|0.90
|1.2036
|1.1894
|0.0000
|11
|2006.01.13 18:00
|modify
|2
|0.90
|1.2036
|1.1924
|0.0000
|12
|2006.01.13 22:00
|modify
|2
|0.90
|1.2036
|1.1933
|0.0000
|13
|2006.01.15 23:01
|modify
|2
|0.90
|1.2036
|1.1943
|0.0000
|14
|2006.01.16 00:00
|modify
|2
|0.90
|1.2036
|1.1957
|0.0000
|15
|2006.01.16 01:00
|close
|2
|0.90
|1.2165
|1.1957
|0.0000
|1157.85
|10981.45
|16
|2006.01.16 01:00
|sell
|3
|1.00
|1.2165
|1.2425
|0.0000
|17
|2006.01.16 01:00
|modify
|3
|1.00
|1.2165
|1.2377
|0.0000
|18
|2006.01.16 02:00
|modify
|3
|1.00
|1.2165
|1.2361
|0.0000
|19
|2006.01.16 06:00
|modify
|3
|1.00
|1.2165
|1.2355
|0.0000
|20
|2006.01.16 12:00
|modify
|3
|1.00
|1.2165
|1.2344
|0.0000
|21
|2006.01.16 14:00
|modify
|3
|1.00
|1.2165
|1.2327
|0.0000
|22
|2006.01.17 01:00
|modify
|3
|1.00
|1.2165
|1.2293
|0.0000
|23
|2006.01.17 12:00
|modify
|3
|1.00
|1.2165
|1.2283
|0.0000
|24
|2006.01.17 15:00
|modify
|3
|1.00
|1.2165
|1.2275
|0.0000
|25
|2006.01.23 10:36
|s/l
|3
|1.00
|1.2275
|1.2275
|0.0000
|-1080.40
|9901.05
|26
|2006.01.30 06:00
|buy
|4
|0.90
|1.2101
|1.1841
|0.0000
|27
|2006.01.30 06:00
|modify
|4
|0.90
|1.2101
|1.1889
|0.0000
|28
|2006.01.30 07:00
|modify
|4
|0.90
|1.2101
|1.1897
|0.0000
|29
|2006.01.30 08:00
|modify
|4
|0.90
|1.2101
|1.1902
|0.0000
|30
|2006.01.31 13:00
|modify
|4
|0.90
|1.2101
|1.1914
|0.0000
|31
|2006.01.31 16:00
|modify
|4
|0.90
|1.2101
|1.1931
|0.0000
|32
|2006.01.31 17:00
|modify
|4
|0.90
|1.2101
|1.1945
|0.0000
|33
|2006.01.31 18:00
|modify
|4
|0.90
|1.2101
|1.1962
|0.0000
|34
|2006.02.06 17:14
|s/l
|4
|0.90
|1.1962
|1.1962
|0.0000
|-1273.05
|8628.00
|35
|2006.02.13 06:00
|buy
|5
|0.80
|1.1895
|1.1635
|0.0000
|36
|2006.02.13 06:00
|modify
|5
|0.80
|1.1895
|1.1683
|0.0000
|37
|2006.02.13 07:00
|modify
|5
|0.80
|1.1895
|1.1694
|0.0000
|38
|2006.02.13 19:00
|modify
|5
|0.80
|1.1895
|1.1702
|0.0000
|39
|2006.02.14 07:00
|modify
|5
|0.80
|1.1895
|1.1708
|0.0000
|40
|2006.02.15 02:00
|modify
|5
|0.80
|1.1895
|1.1719
|0.0000
|41
|2006.02.17 22:00
|modify
|5
|0.80
|1.1895
|1.1727
|0.0000
|42
|2006.02.20 00:00
|modify
|5
|0.80
|1.1895
|1.1738
|0.0000
|43
|2006.02.20 03:00
|modify
|5
|0.80
|1.1895
|1.1761
|0.0000
|44
|2006.03.02 16:00
|modify
|5
|0.80
|1.1895
|1.1775
|0.0000
|45
|2006.03.02 17:00
|modify
|5
|0.80
|1.1895
|1.1791
|0.0000
|46
|2006.03.02 18:00
|modify
|5
|0.80
|1.1895
|1.1802
|0.0000
|47
|2006.03.02 20:00
|modify
|5
|0.80
|1.1895
|1.1826
|0.0000
|48
|2006.03.02 21:00
|modify
|5
|0.80
|1.1895
|1.1833
|0.0000
|49
|2006.03.03 01:00
|close
|5
|0.80
|1.2019
|1.1833
|0.0000
|936.00
|9564.00
|50
|2006.03.03 01:00
|sell
|6
|0.90
|1.2019
|1.2279
|0.0000
|51
|2006.03.03 01:00
|modify
|6
|0.90
|1.2019
|1.2231
|0.0000
|52
|2006.03.06 16:00
|modify
|6
|0.90
|1.2019
|1.2226
|0.0000
|53
|2006.03.06 17:00
|modify
|6
|0.90
|1.2019
|1.2216
|0.0000
|54
|2006.03.06 18:00
|modify
|6
|0.90
|1.2019
|1.2205
|0.0000
|55
|2006.03.06 21:00
|close
|6
|0.90
|1.2024
|1.2205
|0.0000
|-42.48
|9521.52
|56
|2006.03.06 21:00
|buy
|7
|0.90
|1.2024
|1.1764
|0.0000
|57
|2006.03.06 21:00
|modify
|7
|0.90
|1.2024
|1.1812
|0.0000
|58
|2006.03.15 08:00
|modify
|7
|0.90
|1.2024
|1.1817
|0.0000
|59
|2006.03.15 13:00
|modify
|7
|0.90
|1.2024
|1.1823
|0.0000
|60
|2006.03.15 15:00
|modify
|7
|0.90
|1.2024
|1.1837
|0.0000
|61
|2006.03.15 19:00
|modify
|7
|0.90
|1.2024
|1.1844
|0.0000
|62
|2006.03.15 20:00
|modify
|7
|0.90
|1.2024
|1.1861
|0.0000
|63
|2006.03.16 11:00
|modify
|7
|0.90
|1.2024
|1.1866
|0.0000
|64
|2006.03.16 14:00
|modify
|7
|0.90
|1.2024
|1.1924
|0.0000
|65
|2006.03.16 16:00
|modify
|7
|0.90
|1.2024
|1.1945
|0.0000
|66
|2006.03.16 18:00
|modify
|7
|0.90
|1.2024
|1.1960
|0.0000
|67
|2006.03.16 19:00
|modify
|7
|0.90
|1.2024
|1.1967
|0.0000
|68
|2006.03.17 01:00
|close
|7
|0.90
|1.2181
|1.1967
|0.0000
|1372.05
|10893.57
|69
|2006.03.17 01:00
|sell
|8
|1.00
|1.2181
|1.2441
|0.0000
|70
|2006.03.17 01:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2393
|0.0000
|71
|2006.03.17 02:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2386
|0.0000
|72
|2006.03.17 03:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2380
|0.0000
|73
|2006.03.17 07:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2375
|0.0000
|74
|2006.03.17 08:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2364
|0.0000
|75
|2006.03.21 01:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2358
|0.0000
|76
|2006.03.21 03:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2348
|0.0000
|77
|2006.03.21 15:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2325
|0.0000
|78
|2006.03.21 16:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2300
|0.0000
|79
|2006.03.21 17:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2290
|0.0000
|80
|2006.03.23 01:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2272
|0.0000
|81
|2006.03.23 02:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2266
|0.0000
|82
|2006.03.23 16:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2191
|0.0000
|83
|2006.03.23 20:00
|modify
|8
|1.00
|1.2181
|1.2181
|0.0000
|84
|2006.03.24 06:00
|close
|8
|1.00
|1.1972
|1.2181
|0.0000
|2109.60
|13003.17
|85
|2006.03.24 06:00
|buy
|9
|1.20
|1.1972
|1.1712
|0.0000
|86
|2006.03.24 06:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1760
|0.0000
|87
|2006.03.24 16:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1807
|0.0000
|88
|2006.03.24 17:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1821
|0.0000
|89
|2006.03.24 18:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1831
|0.0000
|90
|2006.03.27 05:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1837
|0.0000
|91
|2006.03.27 06:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1844
|0.0000
|92
|2006.03.28 10:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1855
|0.0000
|93
|2006.03.28 13:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1870
|0.0000
|94
|2006.03.28 15:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1889
|0.0000
|95
|2006.03.30 16:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1932
|0.0000
|96
|2006.03.30 20:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1941
|0.0000
|97
|2006.03.30 21:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1949
|0.0000
|98
|2006.03.30 23:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1955
|0.0000
|99
|2006.03.31 00:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1961
|0.0000
|100
|2006.04.04 10:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1966
|0.0000
|101
|2006.04.04 12:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.1976
|0.0000
|102
|2006.04.04 13:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.2024
|0.0000
|103
|2006.04.04 14:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.2058
|0.0000
|104
|2006.04.05 05:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.2069
|0.0000
|105
|2006.04.05 13:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.2079
|0.0000
|106
|2006.04.05 18:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.2089
|0.0000
|107
|2006.04.06 09:00
|modify
|9
|1.20
|1.1972
|1.2117
|0.0000
|108
|2006.04.07 14:30
|s/l
|9
|1.20
|1.2117
|1.2117
|0.0000
|1681.20
|14684.37
|109
|2006.04.10 03:00
|buy
|10
|1.40
|1.2108
|1.1848
|0.0000
|110
|2006.04.10 03:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.1896
|0.0000
|111
|2006.04.10 04:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.1904
|0.0000
|112
|2006.04.10 08:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.1912
|0.0000
|113
|2006.04.11 07:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.1921
|0.0000
|114
|2006.04.11 09:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.1926
|0.0000
|115
|2006.04.11 20:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.1936
|0.0000
|116
|2006.04.12 00:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.1949
|0.0000
|117
|2006.04.17 01:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.1959
|0.0000
|118
|2006.04.17 02:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.1977
|0.0000
|119
|2006.04.17 11:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.1983
|0.0000
|120
|2006.04.17 12:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2023
|0.0000
|121
|2006.04.17 13:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2040
|0.0000
|122
|2006.04.17 15:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2071
|0.0000
|123
|2006.04.18 13:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2083
|0.0000
|124
|2006.04.18 19:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2103
|0.0000
|125
|2006.04.18 20:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2108
|0.0000
|126
|2006.04.18 21:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2134
|0.0000
|127
|2006.04.18 22:01
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2154
|0.0000
|128
|2006.04.19 17:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2167
|0.0000
|129
|2006.04.19 18:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2174
|0.0000
|130
|2006.04.19 20:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2180
|0.0000
|131
|2006.04.24 18:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2190
|0.0000
|132
|2006.04.25 13:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2213
|0.0000
|133
|2006.04.25 19:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2220
|0.0000
|134
|2006.04.26 14:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2228
|0.0000
|135
|2006.04.26 16:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2248
|0.0000
|136
|2006.04.27 15:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2329
|0.0000
|137
|2006.04.27 17:00
|modify
|10
|1.40
|1.2108
|1.2337
|0.0000
|138
|2006.04.28 00:00
|close
|10
|1.40
|1.2542
|1.2337
|0.0000
|5978.00
|20662.37
|139
|2006.04.28 00:00
|sell
|11
|1.90
|1.2542
|1.2802
|0.0000
|140
|2006.04.28 00:00
|modify
|11
|1.90
|1.2542
|1.2754
|0.0000
|141
|2006.04.28 02:00
|modify
|11
|1.90
|1.2542
|1.2736
|0.0000
|142
|2006.05.02 04:00
|close
|11
|1.90
|1.2584
|1.2736
|0.0000
|-787.36
|19875.01
|143
|2006.05.02 04:00
|buy
|12
|1.80
|1.2584
|1.2324
|0.0000
|144
|2006.05.02 04:00
|modify
|12
|1.80
|1.2584
|1.2372
|0.0000
|145
|2006.05.02 08:00
|modify
|12
|1.80
|1.2584
|1.2385
|0.0000
|146
|2006.05.02 09:00
|modify
|12
|1.80
|1.2584
|1.2407
|0.0000
|147
|2006.05.02 10:00
|modify
|12
|1.80
|1.2584
|1.2436
|0.0000
|148
|2006.05.03 07:00
|modify
|12
|1.80
|1.2584
|1.2446
|0.0000
|149
|2006.05.04 15:00
|modify
|12
|1.80
|1.2584
|1.2478
|0.0000
|150
|2006.05.04 19:00
|modify
|12
|1.80
|1.2584
|1.2503
|0.0000
|151
|2006.05.04 23:00
|close
|12
|1.80
|1.2697
|1.2503
|0.0000
|2008.80
|21883.81
|152
|2006.05.04 23:00
|sell
|13
|2.00
|1.2697
|1.2957
|0.0000
|153
|2006.05.04 23:00
|modify
|13
|2.00
|1.2697
|1.2909
|0.0000
|154
|2006.05.05 01:00
|modify
|13
|2.00
|1.2697
|1.2903
|0.0000
|155
|2006.05.05 07:00
|modify
|13
|2.00
|1.2697
|1.2896
|0.0000
|156
|2006.05.08 23:00
|close
|13
|2.00
|1.2703
|1.2896
|0.0000
|-108.80
|21775.01
|157
|2006.05.08 23:00
|buy
|14
|2.00
|1.2703
|1.2443
|0.0000
|158
|2006.05.08 23:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2491
|0.0000
|159
|2006.05.09 14:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2529
|0.0000
|160
|2006.05.09 15:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2550
|0.0000
|161
|2006.05.09 23:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2558
|0.0000
|162
|2006.05.10 07:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2579
|0.0000
|163
|2006.05.10 15:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2588
|0.0000
|164
|2006.05.10 19:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2601
|0.0000
|165
|2006.05.11 15:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2606
|0.0000
|166
|2006.05.11 16:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2642
|0.0000
|167
|2006.05.11 17:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2652
|0.0000
|168
|2006.05.12 06:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2663
|0.0000
|169
|2006.05.12 08:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2677
|0.0000
|170
|2006.05.12 09:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2688
|0.0000
|171
|2006.05.12 10:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2715
|0.0000
|172
|2006.05.14 22:01
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2737
|0.0000
|173
|2006.05.14 23:00
|modify
|14
|2.00
|1.2703
|1.2760
|0.0000
|174
|2006.05.17 14:33
|s/l
|14
|2.00
|1.2760
|1.2760
|0.0000
|1077.00
|22852.01
|175
|2006.05.18 02:00
|buy
|15
|2.20
|1.2767
|1.2507
|0.0000
|176
|2006.05.18 02:00
|modify
|15
|2.20
|1.2767
|1.2555
|0.0000
|177
|2006.05.18 09:00
|modify
|15
|2.20
|1.2767
|1.2584
|0.0000
|178
|2006.05.18 14:00
|modify
|15
|2.20
|1.2767
|1.2605
|0.0000
|179
|2006.05.18 17:00
|modify
|15
|2.20
|1.2767
|1.2616
|0.0000
|180
|2006.05.18 21:00
|modify
|15
|2.20
|1.2767
|1.2636
|0.0000
|181
|2006.05.18 22:01
|modify
|15
|2.20
|1.2767
|1.2645
|0.0000
|182
|2006.05.22 19:00
|modify
|15
|2.20
|1.2767
|1.2655
|0.0000
|183
|2006.05.22 21:00
|close
|15
|2.20
|1.2866
|1.2655
|0.0000
|2162.60
|25014.61
|184
|2006.05.22 21:00
|sell
|16
|2.30
|1.2866
|1.3126
|0.0000
|185
|2006.05.22 21:00
|modify
|16
|2.30
|1.2866
|1.3078
|0.0000
|186
|2006.05.22 22:01
|modify
|16
|2.30
|1.2866
|1.3071
|0.0000
|187
|2006.05.23 00:00
|modify
|16
|2.30
|1.2866
|1.3061
|0.0000
|188
|2006.05.23 08:00
|modify
|16
|2.30
|1.2866
|1.3049
|0.0000
|189
|2006.05.23 13:00
|modify
|16
|2.30
|1.2866
|1.3044
|0.0000
|190
|2006.05.23 14:00
|modify
|16
|2.30
|1.2866
|1.3037
|0.0000
|191
|2006.05.23 21:00
|modify
|16
|2.30
|1.2866
|1.3028
|0.0000
|192
|2006.05.23 22:01
|modify
|16
|2.30
|1.2866
|1.2997
|0.0000
|193
|2006.05.23 23:00
|modify
|16
|2.30
|1.2866
|1.2991
|0.0000
|194
|2006.05.24 02:00
|close
|16
|2.30
|1.2792
|1.2991
|0.0000
|1714.88
|26729.49
|195
|2006.05.24 02:00
|buy
|17
|2.50
|1.2792
|1.2532
|0.0000
|196
|2006.05.24 02:00
|modify
|17
|2.50
|1.2792
|1.2580
|0.0000
|197
|2006.05.24 03:00
|modify
|17
|2.50
|1.2792
|1.2586
|0.0000
|198
|2006.05.24 07:00
|modify
|17
|2.50
|1.2792
|1.2598
|0.0000
|199
|2006.05.24 08:00
|modify
|17
|2.50
|1.2792
|1.2624
|0.0000
|200
|2006.05.24 09:00
|modify
|17
|2.50
|1.2792
|1.2643
|0.0000
|201
|2006.05.24 10:00
|modify
|17
|2.50
|1.2792
|1.2650
|0.0000
|202
|2006.05.24 11:00
|modify
|17
|2.50
|1.2792
|1.2658
|0.0000
|203
|2006.05.24 13:00
|modify
|17
|2.50
|1.2792
|1.2663
|0.0000
|204
|2006.05.30 13:00
|close
|17
|2.50
|1.2830
|1.2663
|0.0000
|897.50
|27626.99
|205
|2006.05.30 13:00
|sell
|18
|2.60
|1.2830
|1.3090
|0.0000
|206
|2006.05.30 13:00
|modify
|18
|2.60
|1.2830
|1.3042
|0.0000
|207
|2006.05.31 19:00
|modify
|18
|2.60
|1.2830
|1.3022
|0.0000
|208
|2006.05.31 22:01
|close
|18
|2.60
|1.2819
|1.3022
|0.0000
|293.28
|27920.27
|209
|2006.05.31 22:01
|buy
|19
|2.60
|1.2819
|1.2559
|0.0000
|210
|2006.05.31 22:01
|modify
|19
|2.60
|1.2819
|1.2607
|0.0000
|211
|2006.06.02 13:00
|modify
|19
|2.60
|1.2819
|1.2709
|0.0000
|212
|2006.06.02 15:00
|modify
|19
|2.60
|1.2819
|1.2721
|0.0000
|213
|2006.06.05 01:00
|modify
|19
|2.60
|1.2819
|1.2727
|0.0000
|214
|2006.06.05 04:00
|modify
|19
|2.60
|1.2819
|1.2733
|0.0000
|215
|2006.06.05 08:00
|modify
|19
|2.60
|1.2819
|1.2757
|0.0000
|216
|2006.06.08 07:10
|s/l
|19
|2.60
|1.2757
|1.2757
|0.0000
|-1703.00
|26217.27
|217
|2006.06.09 03:00
|buy
|20
|2.60
|1.2641
|1.2381
|0.0000
|218
|2006.06.09 03:00
|modify
|20
|2.60
|1.2641
|1.2429
|0.0000
|219
|2006.06.09 06:00
|modify
|20
|2.60
|1.2641
|1.2436
|0.0000
|220
|2006.06.09 08:00
|modify
|20
|2.60
|1.2641
|1.2444
|0.0000
|221
|2006.06.09 10:00
|modify
|20
|2.60
|1.2641
|1.2455
|0.0000
|222
|2006.06.22 04:00
|modify
|20
|2.60
|1.2641
|1.2461
|0.0000
|223
|2006.06.22 05:00
|modify
|20
|2.60
|1.2641
|1.2467
|0.0000
|224
|2006.06.30 02:00
|modify
|20
|2.60
|1.2641
|1.2500
|0.0000
|225
|2006.06.30 06:00
|modify
|20
|2.60
|1.2641
|1.2517
|0.0000
|226
|2006.06.30 08:00
|close
|20
|2.60
|1.2718
|1.2517
|0.0000
|1810.90
|28028.17
|227
|2006.06.30 08:00
|sell
|21
|2.60
|1.2718
|1.2978
|0.0000
|228
|2006.06.30 08:00
|modify
|21
|2.60
|1.2718
|1.2930
|0.0000
|229
|2006.06.30 09:00
|modify
|21
|2.60
|1.2718
|1.2921
|0.0000
|230
|2006.07.05 21:00
|close
|21
|2.60
|1.2728
|1.2921
|0.0000
|-238.16
|27790.01
|231
|2006.07.05 21:00
|buy
|22
|2.60
|1.2728
|1.2468
|0.0000
|232
|2006.07.05 21:00
|modify
|22
|2.60
|1.2728
|1.2516
|0.0000
|233
|2006.07.06 04:00
|modify
|22
|2.60
|1.2728
|1.2524
|0.0000
|234
|2006.07.06 08:00
|modify
|22
|2.60
|1.2728
|1.2532
|0.0000
|235
|2006.07.06 13:00
|modify
|22
|2.60
|1.2728
|1.2556
|0.0000
|236
|2006.07.06 19:00
|modify
|22
|2.60
|1.2728
|1.2567
|0.0000
|237
|2006.07.07 13:00
|modify
|22
|2.60
|1.2728
|1.2602
|0.0000
|238
|2006.07.07 14:00
|modify
|22
|2.60
|1.2728
|1.2613
|0.0000
|239
|2006.07.17 08:01
|s/l
|22
|2.60
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|-3099.20
|24690.81
|240
|2006.07.17 23:00
|buy
|23
|2.40
|1.2517
|1.2257
|0.0000
|241
|2006.07.17 23:00
|modify
|23
|2.40
|1.2517
|1.2305
|0.0000
|242
|2006.07.18 00:00
|modify
|23
|2.40
|1.2517
|1.2311
|0.0000
|243
|2006.07.18 02:00
|modify
|23
|2.40
|1.2517
|1.2317
|0.0000
|244
|2006.07.18 07:00
|modify
|23
|2.40
|1.2517
|1.2329
|0.0000
|245
|2006.07.19 15:00
|modify
|23
|2.40
|1.2517
|1.2357
|0.0000
|246
|2006.07.19 17:00
|modify
|23
|2.40
|1.2517
|1.2382
|0.0000
|247
|2006.07.19 18:00
|modify
|23
|2.40
|1.2517
|1.2396
|0.0000
|248
|2006.07.19 23:00
|close
|23
|2.40
|1.2599
|1.2396
|0.0000
|1951.20
|26642.01
|249
|2006.07.19 23:00
|sell
|24
|2.50
|1.2599
|1.2859
|0.0000
|250
|2006.07.19 23:00
|modify
|24
|2.50
|1.2599
|1.2811
|0.0000
|251
|2006.07.24 12:00
|close
|24
|2.50
|1.2628
|1.2811
|0.0000
|-690.00
|25952.01
|252
|2006.07.24 12:00
|buy
|25
|2.40
|1.2628
|1.2368
|0.0000
|253
|2006.07.24 12:00
|modify
|25
|2.40
|1.2628
|1.2416
|0.0000
|254
|2006.07.24 13:00
|modify
|25
|2.40
|1.2628
|1.2426
|0.0000
|255
|2006.07.25 06:00
|modify
|25
|2.40
|1.2628
|1.2447
|0.0000
|256
|2006.07.25 14:00
|modify
|25
|2.40
|1.2628
|1.2453
|0.0000
|257
|2006.07.26 19:00
|modify
|25
|2.40
|1.2628
|1.2488
|0.0000
|258
|2006.07.26 20:00
|modify
|25
|2.40
|1.2628
|1.2494
|0.0000
|259
|2006.07.26 21:00
|modify
|25
|2.40
|1.2628
|1.2507
|0.0000
|260
|2006.07.27 01:00
|close
|25
|2.40
|1.2716
|1.2507
|0.0000
|2070.00
|28022.01
|261
|2006.07.27 01:00
|sell
|26
|2.60
|1.2716
|1.2976
|0.0000
|262
|2006.07.27 01:00
|modify
|26
|2.60
|1.2716
|1.2928
|0.0000
|263
|2006.07.27 18:00
|modify
|26
|2.60
|1.2716
|1.2923
|0.0000
|264
|2006.07.27 19:00
|modify
|26
|2.60
|1.2716
|1.2902
|0.0000
|265
|2006.07.28 01:00
|modify
|26
|2.60
|1.2716
|1.2894
|0.0000
|266
|2006.07.28 05:00
|close
|26
|2.60
|1.2688
|1.2894
|0.0000
|735.28
|28757.29
|267
|2006.07.28 05:00
|buy
|27
|2.70
|1.2688
|1.2428
|0.0000
|268
|2006.07.28 05:00
|modify
|27
|2.70
|1.2688
|1.2476
|0.0000
|269
|2006.07.28 06:00
|modify
|27
|2.70
|1.2688
|1.2486
|0.0000
|270
|2006.07.28 13:00
|modify
|27
|2.70
|1.2688
|1.2516
|0.0000
|271
|2006.07.28 14:00
|modify
|27
|2.70
|1.2688
|1.2529
|0.0000
|272
|2006.07.28 15:00
|modify
|27
|2.70
|1.2688
|1.2555
|0.0000
|273
|2006.07.31 00:00
|close
|27
|2.70
|1.2771
|1.2555
|0.0000
|2231.55
|30988.84
|274
|2006.07.31 00:00
|sell
|28
|2.90
|1.2771
|1.3031
|0.0000
|275
|2006.07.31 00:00
|modify
|28
|2.90
|1.2771
|1.2983
|0.0000
|276
|2006.07.31 01:00
|modify
|28
|2.90
|1.2771
|1.2967
|0.0000
|277
|2006.07.31 02:00
|modify
|28
|2.90
|1.2771
|1.2960
|0.0000
|278
|2006.08.01 02:00
|modify
|28
|2.90
|1.2771
|1.2952
|0.0000
|279
|2006.08.01 05:00
|modify
|28
|2.90
|1.2771
|1.2946
|0.0000
|280
|2006.08.09 02:00
|close
|28
|2.90
|1.2782
|1.2946
|0.0000
|-245.92
|30742.92
|281
|2006.08.09 02:00
|buy
|29
|2.90
|1.2782
|1.2522
|0.0000
|282
|2006.08.09 02:00
|modify
|29
|2.90
|1.2782
|1.2570
|0.0000
|283
|2006.08.09 03:00
|modify
|29
|2.90
|1.2782
|1.2576
|0.0000
|284
|2006.08.09 04:00
|modify
|29
|2.90
|1.2782
|1.2586
|0.0000
|285
|2006.08.09 06:00
|modify
|29
|2.90
|1.2782
|1.2601
|0.0000
|286
|2006.08.09 07:00
|modify
|29
|2.90
|1.2782
|1.2620
|0.0000
|287
|2006.08.09 08:00
|modify
|29
|2.90
|1.2782
|1.2634
|0.0000
|288
|2006.08.09 09:00
|modify
|29
|2.90
|1.2782
|1.2656
|0.0000
|289
|2006.08.09 10:00
|modify
|29
|2.90
|1.2782
|1.2667
|0.0000
|290
|2006.08.09 11:00
|modify
|29
|2.90
|1.2782
|1.2686
|0.0000
|291
|2006.08.21 13:00
|modify
|29
|2.90
|1.2782
|1.2692
|0.0000
|292
|2006.08.21 14:00
|modify
|29
|2.90
|1.2782
|1.2712
|0.0000
|293
|2006.09.07 12:45
|s/l
|29
|2.90
|1.2712
|1.2712
|0.0000
|-2344.65
|28398.27
|294
|2006.09.07 19:00
|buy
|30
|2.80
|1.2735
|1.2475
|0.0000
|295
|2006.09.07 19:00
|modify
|30
|2.80
|1.2735
|1.2523
|0.0000
|296
|2006.09.14 15:00
|modify
|30
|2.80
|1.2735
|1.2539
|0.0000
|297
|2006.09.21 17:00
|modify
|30
|2.80
|1.2735
|1.2565
|0.0000
|298
|2006.09.21 19:00
|modify
|30
|2.80
|1.2735
|1.2576
|0.0000
|299
|2006.09.22 07:00
|modify
|30
|2.80
|1.2735
|1.2587
|0.0000
|300
|2006.09.22 08:00
|modify
|30
|2.80
|1.2735
|1.2610
|0.0000
|301
|2006.10.06 12:55
|s/l
|30
|2.80
|1.2610
|1.2610
|0.0000
|-3784.20
|24614.07
|302
|2006.10.06 19:00
|buy
|31
|2.40
|1.2589
|1.2329
|0.0000
|303
|2006.10.06 19:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2377
|0.0000
|304
|2006.10.09 00:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2386
|0.0000
|305
|2006.10.09 04:01
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2392
|0.0000
|306
|2006.10.09 12:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2399
|0.0000
|307
|2006.10.19 18:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2412
|0.0000
|308
|2006.10.20 01:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2424
|0.0000
|309
|2006.10.26 08:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2436
|0.0000
|310
|2006.10.26 09:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2443
|0.0000
|311
|2006.10.26 11:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2449
|0.0000
|312
|2006.10.26 16:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2457
|0.0000
|313
|2006.10.26 18:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2485
|0.0000
|314
|2006.10.27 02:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2492
|0.0000
|315
|2006.10.27 14:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2503
|0.0000
|316
|2006.10.27 15:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2524
|0.0000
|317
|2006.10.31 16:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2553
|0.0000
|318
|2006.10.31 17:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2560
|0.0000
|319
|2006.11.01 20:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2565
|0.0000
|320
|2006.11.02 20:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2570
|0.0000
|321
|2006.11.07 15:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2598
|0.0000
|322
|2006.11.09 17:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2622
|0.0000
|323
|2006.11.10 01:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2628
|0.0000
|324
|2006.11.10 02:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2636
|0.0000
|325
|2006.11.10 03:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2653
|0.0000
|326
|2006.11.10 09:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2676
|0.0000
|327
|2006.11.22 14:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2709
|0.0000
|328
|2006.11.22 16:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2724
|0.0000
|329
|2006.11.22 22:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2733
|0.0000
|330
|2006.11.23 10:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2759
|0.0000
|331
|2006.11.24 09:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2857
|0.0000
|332
|2006.11.24 11:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2868
|0.0000
|333
|2006.11.24 12:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2876
|0.0000
|334
|2006.11.24 19:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2884
|0.0000
|335
|2006.11.26 23:01
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2946
|0.0000
|336
|2006.11.28 14:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2955
|0.0000
|337
|2006.11.28 19:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2967
|0.0000
|338
|2006.11.28 20:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2977
|0.0000
|339
|2006.11.28 21:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2985
|0.0000
|340
|2006.11.29 00:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2992
|0.0000
|341
|2006.11.30 15:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.2998
|0.0000
|342
|2006.11.30 16:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.3044
|0.0000
|343
|2006.11.30 17:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.3050
|0.0000
|344
|2006.12.01 08:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.3060
|0.0000
|345
|2006.12.01 15:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.3069
|0.0000
|346
|2006.12.01 16:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.3124
|0.0000
|347
|2006.12.03 23:00
|modify
|31
|2.40
|1.2589
|1.3152
|0.0000
|348
|2006.12.04 03:00
|close
|31
|2.40
|1.3326
|1.3152
|0.0000
|17209.20
|41823.27
|349
|2006.12.04 03:00
|sell
|32
|4.00
|1.3326
|1.3586
|0.0000
|350
|2006.12.04 03:00
|modify
|32
|4.00
|1.3326
|1.3538
|0.0000
|351
|2006.12.04 05:00
|modify
|32
|4.00
|1.3326
|1.3529
|0.0000
|352
|2006.12.04 08:00
|modify
|32
|4.00
|1.3326
|1.3520
|0.0000
|353
|2006.12.04 10:00
|modify
|32
|4.00
|1.3326
|1.3507
|0.0000
|354
|2006.12.06 10:00
|modify
|32
|4.00
|1.3326
|1.3487
|0.0000
|355
|2006.12.06 14:00
|modify
|32
|4.00
|1.3326
|1.3476
|0.0000
|356
|2006.12.08 17:00
|modify
|32
|4.00
|1.3326
|1.3426
|0.0000
|357
|2006.12.08 19:00
|modify
|32
|4.00
|1.3326
|1.3417
|0.0000
|358
|2006.12.08 20:00
|modify
|32
|4.00
|1.3326
|1.3409
|0.0000
|359
|2006.12.10 23:00
|modify
|32
|4.00
|1.3326
|1.3394
|0.0000
|360
|2006.12.11 01:00
|modify
|32
|4.00
|1.3326
|1.3380
|0.0000
|361
|2006.12.11 02:00
|modify
|32
|4.00
|1.3326
|1.3355
|0.0000
|362
|2006.12.11 07:00
|close
|32
|4.00
|1.3162
|1.3355
|0.0000
|6638.40
|48461.67
|363
|2006.12.11 07:00
|buy
|33
|4.60
|1.3162
|1.2902
|0.0000
|364
|2006.12.11 07:00
|modify
|33
|4.60
|1.3162
|1.2950
|0.0000
|365
|2006.12.11 08:00
|modify
|33
|4.60
|1.3162
|1.2992
|0.0000
|366
|2006.12.11 16:00
|modify
|33
|4.60
|1.3162
|1.3002
|0.0000
|367
|2006.12.11 17:00
|modify
|33
|4.60
|1.3162
|1.3012
|0.0000
|368
|2006.12.11 18:00
|modify
|33
|4.60
|1.3162
|1.3046
|0.0000
|369
|2006.12.12 20:00
|modify
|33
|4.60
|1.3162
|1.3064
|0.0000
|370
|2006.12.12 22:00
|modify
|33
|4.60
|1.3162
|1.3074
|0.0000
|371
|2006.12.15 15:35
|s/l
|33
|4.60
|1.3074
|1.3074
|0.0000
|-4144.60
|44317.07
|372
|2006.12.18 04:00
|buy
|34
|4.40
|1.3093
|1.2833
|0.0000
|373
|2006.12.18 04:00
|modify
|34
|4.40
|1.3093
|1.2881
|0.0000
|374
|2006.12.18 06:01
|modify
|34
|4.40
|1.3093
|1.2894
|0.0000
|375
|2006.12.19 08:00
|modify
|34
|4.40
|1.3093
|1.2909
|0.0000
|376
|2006.12.19 09:00
|modify
|34
|4.40
|1.3093
|1.2934
|0.0000
|377
|2006.12.19 10:00
|modify
|34
|4.40
|1.3093
|1.2949
|0.0000
|378
|2006.12.19 11:00
|modify
|34
|4.40
|1.3093
|1.2956
|0.0000
|379
|2006.12.19 17:00
|modify
|34
|4.40
|1.3093
|1.2983
|0.0000
|380
|2006.12.19 19:00
|modify
|34
|4.40
|1.3093
|1.3004
|0.0000
|381
|2006.12.19 22:00
|close
|34
|4.40
|1.3197
|1.3004
|0.0000
|4560.60
|48877.67
|382
|2006.12.19 22:00
|sell
|35
|4.60
|1.3197
|1.3457
|0.0000
|383
|2006.12.19 22:00
|modify
|35
|4.60
|1.3197
|1.3409
|0.0000
|384
|2006.12.20 16:00
|modify
|35
|4.60
|1.3197
|1.3396
|0.0000
|385
|2006.12.20 18:00
|modify
|35
|4.60
|1.3197
|1.3374
|0.0000
|386
|2006.12.21 15:00
|modify
|35
|4.60
|1.3197
|1.3359
|0.0000
|387
|2006.12.22 17:00
|modify
|35
|4.60
|1.3197
|1.3341
|0.0000
|388
|2006.12.22 18:00
|modify
|35
|4.60
|1.3197
|1.3327
|0.0000
|389
|2006.12.22 21:01
|close
|35
|4.60
|1.3143
|1.3327
|0.0000
|2548.40
|51426.07
|390
|2006.12.22 21:01
|buy
|36
|4.90
|1.3143
|1.2883
|0.0000
|391
|2006.12.22 21:01
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.2931
|0.0000
|392
|2006.12.27 07:00
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.2944
|0.0000
|393
|2006.12.27 13:00
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.2966
|0.0000
|394
|2006.12.28 14:00
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.2977
|0.0000
|395
|2006.12.29 17:00
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.2983
|0.0000
|396
|2006.12.29 21:00
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.2990
|0.0000
|397
|2007.01.01 23:00
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.2995
|0.0000
|398
|2007.01.02 00:00
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.3003
|0.0000
|399
|2007.01.02 01:00
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.3023
|0.0000
|400
|2007.01.02 05:01
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.3030
|0.0000
|401
|2007.01.02 08:00
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.3051
|0.0000
|402
|2007.01.02 09:00
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.3064
|0.0000
|403
|2007.01.02 11:00
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.3070
|0.0000
|404
|2007.01.02 14:00
|modify
|36
|4.90
|1.3143
|1.3080
|0.0000
|405
|2007.01.04 14:50
|s/l
|36
|4.90
|1.3080
|1.3080
|0.0000
|-3309.95
|48116.12
|406
|2007.01.04 19:00
|buy
|37
|4.80
|1.3094
|1.2834
|0.0000
|407
|2007.01.04 19:00
|modify
|37
|4.80
|1.3094
|1.2882
|0.0000
|408
|2007.01.05 08:00
|modify
|37
|4.80
|1.3094
|1.2890
|0.0000
|409
|2007.01.11 15:30
|s/l
|37
|4.80
|1.2890
|1.2890
|0.0000
|-9909.60
|38206.52
|410
|2007.01.12 04:00
|buy
|38
|3.80
|1.2897
|1.2637
|0.0000
|411
|2007.01.12 04:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2685
|0.0000
|412
|2007.01.12 05:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2691
|0.0000
|413
|2007.01.12 08:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2704
|0.0000
|414
|2007.01.12 15:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2720
|0.0000
|415
|2007.01.15 04:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2725
|0.0000
|416
|2007.01.15 08:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2736
|0.0000
|417
|2007.01.16 08:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2751
|0.0000
|418
|2007.01.16 10:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2756
|0.0000
|419
|2007.01.16 11:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2762
|0.0000
|420
|2007.01.19 03:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2773
|0.0000
|421
|2007.01.19 04:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2784
|0.0000
|422
|2007.01.23 11:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2795
|0.0000
|423
|2007.01.23 12:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2814
|0.0000
|424
|2007.01.23 13:00
|modify
|38
|3.80
|1.2897
|1.2822
|0.0000
|425
|2007.02.01 01:00
|close
|38
|3.80
|1.3029
|1.2822
|0.0000
|4750.00
|42956.52
|426
|2007.02.01 01:00
|sell
|39
|4.10
|1.3029
|1.3289
|0.0000
|427
|2007.02.01 01:00
|modify
|39
|4.10
|1.3029
|1.3241
|0.0000
|428
|2007.02.01 08:00
|modify
|39
|4.10
|1.3029
|1.3232
|0.0000
|429
|2007.02.01 10:00
|modify
|39
|4.10
|1.3029
|1.3220
|0.0000
|430
|2007.02.02 15:00
|modify
|39
|4.10
|1.3029
|1.3194
|0.0000
|431
|2007.02.02 16:00
|modify
|39
|4.10
|1.3029
|1.3185
|0.0000
|432
|2007.02.02 17:00
|modify
|39
|4.10
|1.3029
|1.3170
|0.0000
|433
|2007.02.02 18:00
|modify
|39
|4.10
|1.3029
|1.3161
|0.0000
|434
|2007.02.05 03:00
|modify
|39
|4.10
|1.3029
|1.3155
|0.0000
|435
|2007.02.05 04:01
|modify
|39
|4.10
|1.3029
|1.3147
|0.0000
|436
|2007.02.05 06:00
|close
|39
|4.10
|1.2935
|1.3147
|0.0000
|3876.96
|46833.48
|437
|2007.02.05 06:00
|buy
|40
|4.40
|1.2935
|1.2675
|0.0000
|438
|2007.02.05 06:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2723
|0.0000
|439
|2007.02.05 07:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2730
|0.0000
|440
|2007.02.05 08:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2740
|0.0000
|441
|2007.02.05 09:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2745
|0.0000
|442
|2007.02.06 17:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2757
|0.0000
|443
|2007.02.06 19:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2768
|0.0000
|444
|2007.02.06 21:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2773
|0.0000
|445
|2007.02.07 14:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2779
|0.0000
|446
|2007.02.07 15:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2786
|0.0000
|447
|2007.02.07 16:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2803
|0.0000
|448
|2007.02.07 17:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2808
|0.0000
|449
|2007.02.08 05:01
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2813
|0.0000
|450
|2007.02.08 16:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2826
|0.0000
|451
|2007.02.09 06:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2831
|0.0000
|452
|2007.02.14 08:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2863
|0.0000
|453
|2007.02.14 09:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2884
|0.0000
|454
|2007.02.14 14:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2889
|0.0000
|455
|2007.02.14 16:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2914
|0.0000
|456
|2007.02.14 22:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2920
|0.0000
|457
|2007.02.15 02:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2926
|0.0000
|458
|2007.02.15 07:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2935
|0.0000
|459
|2007.02.15 15:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2941
|0.0000
|460
|2007.02.19 18:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2946
|0.0000
|461
|2007.02.20 02:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2956
|0.0000
|462
|2007.02.20 03:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2967
|0.0000
|463
|2007.02.20 06:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2974
|0.0000
|464
|2007.02.26 03:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.2981
|0.0000
|465
|2007.02.27 09:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3003
|0.0000
|466
|2007.02.27 13:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3012
|0.0000
|467
|2007.02.27 14:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3029
|0.0000
|468
|2007.02.27 17:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3034
|0.0000
|469
|2007.03.16 00:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3071
|0.0000
|470
|2007.03.16 01:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3077
|0.0000
|471
|2007.03.16 02:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3090
|0.0000
|472
|2007.03.16 08:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3096
|0.0000
|473
|2007.03.16 10:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3107
|0.0000
|474
|2007.03.16 11:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3126
|0.0000
|475
|2007.03.21 19:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3170
|0.0000
|476
|2007.03.21 20:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3178
|0.0000
|477
|2007.03.22 00:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3187
|0.0000
|478
|2007.04.05 14:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3221
|0.0000
|479
|2007.04.10 15:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3231
|0.0000
|480
|2007.04.12 02:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3247
|0.0000
|481
|2007.04.12 03:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3252
|0.0000
|482
|2007.04.12 07:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3258
|0.0000
|483
|2007.04.12 14:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3267
|0.0000
|484
|2007.04.12 15:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3286
|0.0000
|485
|2007.04.13 02:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3302
|0.0000
|486
|2007.04.13 07:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3309
|0.0000
|487
|2007.04.13 10:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3323
|0.0000
|488
|2007.04.13 11:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3329
|0.0000
|489
|2007.04.13 14:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3336
|0.0000
|490
|2007.04.15 22:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3356
|0.0000
|491
|2007.04.15 23:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3364
|0.0000
|492
|2007.04.17 13:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3373
|0.0000
|493
|2007.04.18 07:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3385
|0.0000
|494
|2007.04.18 09:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3401
|0.0000
|495
|2007.04.19 22:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3407
|0.0000
|496
|2007.04.20 00:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3415
|0.0000
|497
|2007.04.24 20:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3424
|0.0000
|498
|2007.04.25 07:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3434
|0.0000
|499
|2007.04.25 11:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3439
|0.0000
|500
|2007.04.25 15:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3449
|0.0000
|501
|2007.04.27 14:00
|modify
|40
|4.40
|1.2935
|1.3457
|0.0000
|502
|2007.05.21 10:34
|s/l
|40
|4.40
|1.3457
|1.3457
|0.0000
|21351.00
|68184.48
|503
|2007.06.07 21:00
|buy
|41
|6.80
|1.3434
|1.3174
|0.0000
|504
|2007.06.07 21:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3222
|0.0000
|505
|2007.06.22 13:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3251
|0.0000
|506
|2007.06.22 19:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3256
|0.0000
|507
|2007.06.29 10:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3276
|0.0000
|508
|2007.06.29 11:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3286
|0.0000
|509
|2007.06.29 13:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3300
|0.0000
|510
|2007.06.29 14:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3308
|0.0000
|511
|2007.06.29 17:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3327
|0.0000
|512
|2007.07.01 22:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3333
|0.0000
|513
|2007.07.02 08:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3352
|0.0000
|514
|2007.07.02 09:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3362
|0.0000
|515
|2007.07.02 10:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3375
|0.0000
|516
|2007.07.02 13:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3394
|0.0000
|517
|2007.07.02 15:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3416
|0.0000
|518
|2007.07.02 22:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3422
|0.0000
|519
|2007.07.05 08:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3431
|0.0000
|520
|2007.07.05 10:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3437
|0.0000
|521
|2007.07.10 10:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3446
|0.0000
|522
|2007.07.10 14:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3498
|0.0000
|523
|2007.07.10 15:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3507
|0.0000
|524
|2007.07.10 19:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3518
|0.0000
|525
|2007.07.10 21:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3535
|0.0000
|526
|2007.07.10 22:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3557
|0.0000
|527
|2007.07.11 15:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3565
|0.0000
|528
|2007.07.12 08:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3575
|0.0000
|529
|2007.07.12 11:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3583
|0.0000
|530
|2007.07.18 01:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3600
|0.0000
|531
|2007.07.18 03:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3609
|0.0000
|532
|2007.07.18 04:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3614
|0.0000
|533
|2007.07.20 15:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3624
|0.0000
|534
|2007.07.23 06:00
|modify
|41
|6.80
|1.3434
|1.3632
|0.0000
|535
|2007.07.27 16:17
|s/l
|41
|6.80
|1.3632
|1.3632
|0.0000
|12274.00
|80458.48
|536
|2007.07.29 22:00
|buy
|42
|8.00
|1.3614
|1.3354
|0.0000
|537
|2007.07.29 22:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3402
|0.0000
|538
|2007.07.29 23:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3419
|0.0000
|539
|2007.07.30 03:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3425
|0.0000
|540
|2007.07.30 06:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3432
|0.0000
|541
|2007.07.30 08:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3457
|0.0000
|542
|2007.07.30 10:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3467
|0.0000
|543
|2007.07.30 17:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3473
|0.0000
|544
|2007.07.30 18:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3478
|0.0000
|545
|2007.07.30 21:02
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3487
|0.0000
|546
|2007.07.30 23:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3499
|0.0000
|547
|2007.07.31 00:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3512
|0.0000
|548
|2007.08.03 14:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3535
|0.0000
|549
|2007.08.03 15:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3556
|0.0000
|550
|2007.08.03 16:02
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3577
|0.0000
|551
|2007.08.03 19:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3590
|0.0000
|552
|2007.08.05 22:00
|modify
|42
|8.00
|1.3614
|1.3628
|0.0000
|553
|2007.08.05 23:00
|close
|42
|8.00
|1.3817
|1.3628
|0.0000
|16044.00
|96502.48
|554
|2007.08.05 23:00
|sell
|43
|9.20
|1.3817
|1.4077
|0.0000
|555
|2007.08.05 23:00
|modify
|43
|9.20
|1.3817
|1.4029
|0.0000
|556
|2007.08.06 01:01
|modify
|43
|9.20
|1.3817
|1.4023
|0.0000
|557
|2007.08.06 11:00
|modify
|43
|9.20
|1.3817
|1.4007
|0.0000
|558
|2007.08.06 16:00
|modify
|43
|9.20
|1.3817
|1.4000
|0.0000
|559
|2007.08.07 13:00
|modify
|43
|9.20
|1.3817
|1.3991
|0.0000
|560
|2007.08.07 14:00
|modify
|43
|9.20
|1.3817
|1.3979
|0.0000
|561
|2007.08.07 16:00
|modify
|43
|9.20
|1.3817
|1.3958
|0.0000
|562
|2007.08.07 21:00
|modify
|43
|9.20
|1.3817
|1.3947
|0.0000
|563
|2007.08.08 07:00
|modify
|43
|9.20
|1.3817
|1.3941
|0.0000
|564
|2007.08.09 13:00
|modify
|43
|9.20
|1.3817
|1.3876
|0.0000
|565
|2007.08.09 17:01
|close
|43
|9.20
|1.3690
|1.3876
|0.0000
|11838.56
|108341.04
|566
|2007.08.09 17:01
|buy
|44
|10.30
|1.3690
|1.3430
|0.0000
|567
|2007.08.09 17:01
|modify
|44
|10.30
|1.3690
|1.3478
|0.0000
|568
|2007.08.10 19:00
|modify
|44
|10.30
|1.3690
|1.3486
|0.0000
|569
|2007.08.13 01:00
|modify
|44
|10.30
|1.3690
|1.3493
|0.0000
|570
|2007.08.15 05:36
|s/l
|44
|10.30
|1.3493
|1.3493
|0.0000
|-20435.20
|87905.84
|571
|2007.08.16 07:00
|buy
|45
|8.70
|1.3420
|1.3160
|0.0000
|572
|2007.08.16 07:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3208
|0.0000
|573
|2007.08.16 08:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3227
|0.0000
|574
|2007.08.17 09:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3232
|0.0000
|575
|2007.08.17 12:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3253
|0.0000
|576
|2007.08.17 13:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3284
|0.0000
|577
|2007.08.17 15:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3302
|0.0000
|578
|2007.08.22 16:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3322
|0.0000
|579
|2007.08.22 20:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3329
|0.0000
|580
|2007.08.22 22:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3340
|0.0000
|581
|2007.08.23 10:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3353
|0.0000
|582
|2007.08.23 11:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3370
|0.0000
|583
|2007.08.24 09:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3381
|0.0000
|584
|2007.08.24 11:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3392
|0.0000
|585
|2007.08.24 12:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3406
|0.0000
|586
|2007.08.24 13:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3421
|0.0000
|587
|2007.08.24 15:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3428
|0.0000
|588
|2007.08.24 16:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3433
|0.0000
|589
|2007.08.24 17:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3457
|0.0000
|590
|2007.08.24 18:00
|modify
|45
|8.70
|1.3420
|1.3463
|0.0000
|591
|2007.08.26 23:00
|close
|45
|8.70
|1.3673
|1.3463
|0.0000
|21767.40
|109673.24
|592
|2007.08.26 23:00
|sell
|46
|10.50
|1.3673
|1.3933
|0.0000
|593
|2007.08.26 23:00
|modify
|46
|10.50
|1.3673
|1.3885
|0.0000
|594
|2007.08.27 02:00
|modify
|46
|10.50
|1.3673
|1.3879
|0.0000
|595
|2007.08.27 08:00
|modify
|46
|10.50
|1.3673
|1.3871
|0.0000
|596
|2007.08.27 13:00
|modify
|46
|10.50
|1.3673
|1.3863
|0.0000
|597
|2007.08.27 15:00
|modify
|46
|10.50
|1.3673
|1.3853
|0.0000
|598
|2007.08.27 23:00
|modify
|46
|10.50
|1.3673
|1.3847
|0.0000
|599
|2007.08.28 01:01
|modify
|46
|10.50
|1.3673
|1.3839
|0.0000
|600
|2007.08.28 20:00
|modify
|46
|10.50
|1.3673
|1.3819
|0.0000
|601
|2007.08.28 23:00
|modify
|46
|10.50
|1.3673
|1.3810
|0.0000
|602
|2007.08.29 00:00
|modify
|46
|10.50
|1.3673
|1.3789
|0.0000
|603
|2007.08.29 01:00
|modify
|46
|10.50
|1.3673
|1.3783
|0.0000
|604
|2007.08.29 05:00
|close
|46
|10.50
|1.3601
|1.3783
|0.0000
|7648.20
|117321.44
|605
|2007.08.29 05:00
|buy
|47
|11.20
|1.3601
|1.3341
|0.0000
|606
|2007.08.29 05:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3389
|0.0000
|607
|2007.08.29 11:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3418
|0.0000
|608
|2007.08.29 13:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3429
|0.0000
|609
|2007.08.29 14:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3434
|0.0000
|610
|2007.08.29 16:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3464
|0.0000
|611
|2007.08.31 12:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3503
|0.0000
|612
|2007.09.07 13:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3550
|0.0000
|613
|2007.09.07 14:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3564
|0.0000
|614
|2007.09.09 22:02
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3571
|0.0000
|615
|2007.09.10 08:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3579
|0.0000
|616
|2007.09.10 12:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3591
|0.0000
|617
|2007.09.10 19:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3596
|0.0000
|618
|2007.09.11 11:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3612
|0.0000
|619
|2007.09.11 14:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3619
|0.0000
|620
|2007.09.11 16:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3626
|0.0000
|621
|2007.09.12 05:01
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3633
|0.0000
|622
|2007.09.12 06:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3654
|0.0000
|623
|2007.09.12 11:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3665
|0.0000
|624
|2007.09.12 12:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3673
|0.0000
|625
|2007.09.12 16:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3691
|0.0000
|626
|2007.09.12 18:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3701
|0.0000
|627
|2007.09.13 09:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3712
|0.0000
|628
|2007.09.18 19:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3761
|0.0000
|629
|2007.09.18 21:00
|modify
|47
|11.20
|1.3601
|1.3772
|0.0000
|630
|2007.09.19 02:00
|close
|47
|11.20
|1.3967
|1.3772
|0.0000
|40168.80
|157490.24
|631
|2007.09.19 02:00
|sell
|48
|15.10
|1.3967
|1.4227
|0.0000
|632
|2007.09.19 02:00
|modify
|48
|15.10
|1.3967
|1.4179
|0.0000
|633
|2007.09.19 10:00
|modify
|48
|15.10
|1.3967
|1.4166
|0.0000
|634
|2007.09.19 16:00
|modify
|48
|15.10
|1.3967
|1.4160
|0.0000
|635
|2007.09.25 23:19
|s/l
|48
|15.10
|1.4160
|1.4160
|0.0000
|-28889.32
|128600.92
|636
|2007.10.04 04:00
|buy
|49
|12.80
|1.4093
|1.3833
|0.0000
|637
|2007.10.04 04:00
|modify
|49
|12.80
|1.4093
|1.3881
|0.0000
|638
|2007.10.04 07:00
|modify
|49
|12.80
|1.4093
|1.3893
|0.0000
|639
|2007.10.04 09:00
|modify
|49
|12.80
|1.4093
|1.3902
|0.0000
|640
|2007.10.04 10:00
|modify
|49
|12.80
|1.4093
|1.3916
|0.0000
|641
|2007.10.04 15:00
|modify
|49
|12.80
|1.4093
|1.3923
|0.0000
|642
|2007.10.04 21:01
|modify
|49
|12.80
|1.4093
|1.3929
|0.0000
|643
|2007.10.05 16:00
|modify
|49
|12.80
|1.4093
|1.3941
|0.0000
|644
|2007.10.08 03:00
|close
|49
|12.80
|1.4134
|1.3941
|0.0000
|5158.40
|133759.32
|645
|2007.10.08 03:00
|sell
|50
|12.70
|1.4134
|1.4394
|0.0000
|646
|2007.10.08 03:00
|modify
|50
|12.70
|1.4134
|1.4346
|0.0000
|647
|2007.10.08 07:00
|modify
|50
|12.70
|1.4134
|1.4332
|0.0000
|648
|2007.10.08 08:00
|modify
|50
|12.70
|1.4134
|1.4319
|0.0000
|649
|2007.10.08 09:00
|modify
|50
|12.70
|1.4134
|1.4306
|0.0000
|650
|2007.10.08 10:01
|modify
|50
|12.70
|1.4134
|1.4301
|0.0000
|651
|2007.10.08 14:00
|modify
|50
|12.70
|1.4134
|1.4284
|0.0000
|652
|2007.10.08 15:00
|modify
|50
|12.70
|1.4134
|1.4276
|0.0000
|653
|2007.10.08 16:01
|modify
|50
|12.70
|1.4134
|1.4269
|0.0000
|654
|2007.10.08 17:00
|modify
|50
|12.70
|1.4134
|1.4264
|0.0000
|655
|2007.10.08 18:00
|modify
|50
|12.70
|1.4134
|1.4251
|0.0000
|656
|2007.10.08 21:00
|close
|50
|12.70
|1.4049
|1.4251
|0.0000
|10795.00
|144554.32
|657
|2007.10.08 21:00
|buy
|51
|13.80
|1.4049
|1.3789
|0.0000
|658
|2007.10.08 21:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3837
|0.0000
|659
|2007.10.08 22:03
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3845
|0.0000
|660
|2007.10.09 15:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3877
|0.0000
|661
|2007.10.09 19:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3891
|0.0000
|662
|2007.10.09 20:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3899
|0.0000
|663
|2007.10.10 07:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3905
|0.0000
|664
|2007.10.10 08:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3911
|0.0000
|665
|2007.10.10 09:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3924
|0.0000
|666
|2007.10.10 10:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3936
|0.0000
|667
|2007.10.10 13:01
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3951
|0.0000
|668
|2007.10.11 06:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3956
|0.0000
|669
|2007.10.11 07:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3976
|0.0000
|670
|2007.10.11 08:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3984
|0.0000
|671
|2007.10.11 09:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.3998
|0.0000
|672
|2007.10.11 15:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4025
|0.0000
|673
|2007.10.18 07:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4041
|0.0000
|674
|2007.10.18 11:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4052
|0.0000
|675
|2007.10.18 13:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4092
|0.0000
|676
|2007.10.19 06:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4100
|0.0000
|677
|2007.10.21 23:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4124
|0.0000
|678
|2007.10.26 08:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4151
|0.0000
|679
|2007.10.26 10:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4159
|0.0000
|680
|2007.10.26 14:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4167
|0.0000
|681
|2007.10.26 16:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4175
|0.0000
|682
|2007.10.28 23:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4202
|0.0000
|683
|2007.10.29 06:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4213
|0.0000
|684
|2007.10.30 18:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4220
|0.0000
|685
|2007.10.30 22:02
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4229
|0.0000
|686
|2007.10.31 08:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4242
|0.0000
|687
|2007.10.31 16:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4256
|0.0000
|688
|2007.10.31 19:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4290
|0.0000
|689
|2007.11.02 17:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4308
|0.0000
|690
|2007.11.06 10:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4316
|0.0000
|691
|2007.11.06 12:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4332
|0.0000
|692
|2007.11.06 14:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4351
|0.0000
|693
|2007.11.07 03:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4404
|0.0000
|694
|2007.11.07 04:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4416
|0.0000
|695
|2007.11.07 05:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4425
|0.0000
|696
|2007.11.07 06:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4435
|0.0000
|697
|2007.11.07 10:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4481
|0.0000
|698
|2007.11.07 14:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4488
|0.0000
|699
|2007.11.09 02:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4501
|0.0000
|700
|2007.11.09 04:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4512
|0.0000
|701
|2007.11.20 08:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4524
|0.0000
|702
|2007.11.20 09:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4535
|0.0000
|703
|2007.11.20 10:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4569
|0.0000
|704
|2007.11.20 14:00
|modify
|51
|13.80
|1.4049
|1.4597
|0.0000
|705
|2007.11.20 17:00
|close
|51
|13.80
|1.4784
|1.4597
|0.0000
|99353.10
|243907.42
|706
|2007.11.20 17:00
|sell
|52
|23.70
|1.4784
|1.5044
|0.0000
|707
|2007.11.20 17:00
|modify
|52
|23.70
|1.4784
|1.4996
|0.0000
|708
|2007.11.23 19:01
|close
|52
|23.70
|1.4833
|1.4996
|0.0000
|-11281.20
|232626.22
|709
|2007.11.23 19:01
|buy
|53
|22.00
|1.4833
|1.4573
|0.0000
|710
|2007.11.23 19:01
|modify
|53
|22.00
|1.4833
|1.4621
|0.0000
|711
|2007.11.26 04:00
|modify
|53
|22.00
|1.4833
|1.4627
|0.0000
|712
|2007.11.26 08:00
|modify
|53
|22.00
|1.4833
|1.4649
|0.0000
|713
|2007.11.26 10:00
|modify
|53
|22.00
|1.4833
|1.4658
|0.0000
|714
|2007.11.26 21:00
|modify
|53
|22.00
|1.4833
|1.4668
|0.0000
|715
|2007.11.30 19:01
|s/l
|53
|22.00
|1.4668
|1.4668
|0.0000
|-36839.00
|195787.22
|716
|2007.12.03 06:00
|buy
|54
|19.50
|1.4666
|1.4406
|0.0000
|717
|2007.12.03 06:00
|modify
|54
|19.50
|1.4666
|1.4454
|0.0000
|718
|2007.12.03 07:00
|modify
|54
|19.50
|1.4666
|1.4466
|0.0000
|719
|2007.12.03 08:00
|modify
|54
|19.50
|1.4666
|1.4485
|0.0000
|720
|2007.12.04 12:00
|modify
|54
|19.50
|1.4666
|1.4524
|0.0000
|721
|2007.12.04 14:00
|modify
|54
|19.50
|1.4666
|1.4544
|0.0000
|722
|2007.12.04 19:00
|modify
|54
|19.50
|1.4666
|1.4551
|0.0000
|723
|2007.12.05 01:00
|close
|54
|19.50
|1.4749
|1.4551
|0.0000
|16048.50
|211835.72
|724
|2007.12.05 01:00
|sell
|55
|20.20
|1.4749
|1.5009
|0.0000
|725
|2007.12.05 01:00
|modify
|55
|20.20
|1.4749
|1.4961
|0.0000
|726
|2007.12.05 07:00
|modify
|55
|20.20
|1.4749
|1.4953
|0.0000
|727
|2007.12.05 08:00
|modify
|55
|20.20
|1.4749
|1.4947
|0.0000
|728
|2007.12.05 09:00
|modify
|55
|20.20
|1.4749
|1.4924
|0.0000
|729
|2007.12.05 14:00
|modify
|55
|20.20
|1.4749
|1.4887
|0.0000
|730
|2007.12.05 15:00
|modify
|55
|20.20
|1.4749
|1.4874
|0.0000
|731
|2007.12.05 16:00
|modify
|55
|20.20
|1.4749
|1.4867
|0.0000
|732
|2007.12.05 20:00
|modify
|55
|20.20
|1.4749
|1.4828
|0.0000
|733
|2007.12.05 21:00
|modify
|55
|20.20
|1.4749
|1.4820
|0.0000
|734
|2007.12.06 00:00
|modify
|55
|20.20
|1.4749
|1.4808
|0.0000
|735
|2007.12.06 03:00
|close
|55
|20.20
|1.4597
|1.4808
|0.0000
|30873.68
|242709.40
|736
|2007.12.06 03:00
|buy
|56
|23.20
|1.4597
|1.4337
|0.0000
|737
|2007.12.06 03:00
|modify
|56
|23.20
|1.4597
|1.4385
|0.0000
|738
|2007.12.06 04:00
|modify
|56
|23.20
|1.4597
|1.4399
|0.0000
|739
|2007.12.06 05:00
|modify
|56
|23.20
|1.4597
|1.4406
|0.0000
|740
|2007.12.06 17:00
|modify
|56
|23.20
|1.4597
|1.4427
|0.0000
|741
|2007.12.06 18:00
|modify
|56
|23.20
|1.4597
|1.4439
|0.0000
|742
|2007.12.06 21:00
|close
|56
|23.20
|1.4626
|1.4439
|0.0000
|6728.00
|249437.40
|743
|2007.12.06 21:00
|sell
|57
|23.70
|1.4626
|1.4886
|0.0000
|744
|2007.12.06 21:00
|modify
|57
|23.70
|1.4626
|1.4838
|0.0000
|745
|2007.12.07 05:00
|modify
|57
|23.70
|1.4626
|1.4819
|0.0000
|746
|2007.12.11 16:00
|close
|57
|23.70
|1.4699
|1.4819
|0.0000
|-17101.92
|232335.48
|747
|2007.12.11 16:00
|buy
|58
|22.00
|1.4699
|1.4439
|0.0000
|748
|2007.12.11 16:00
|modify
|58
|22.00
|1.4699
|1.4487
|0.0000
|749
|2007.12.11 19:00
|modify
|58
|22.00
|1.4699
|1.4495
|0.0000
|750
|2007.12.12 19:00
|modify
|58
|22.00
|1.4699
|1.4500
|0.0000
|751
|2007.12.12 20:00
|modify
|58
|22.00
|1.4699
|1.4507
|0.0000
|752
|2007.12.12 23:54
|close at stop
|58
|22.00
|1.4711
|1.4507
|0.0000
|2563.00
|234898.48