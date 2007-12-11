|Account: 1756147
|Name: Crazy TrendTrader (Saleh .D)
|Currency: USD
|2007 December 13, 09:57
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|67089653
|2007.12.11 06:41
|balance
|Deposit
|25 000.00
|67089752
|2007.12.11 06:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0477
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:17
|2.0483
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67089755
|2007.12.11 06:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0477
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:17
|2.0483
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67089781
|2007.12.11 06:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:24
|2.0502
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|67089782
|2007.12.11 06:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:17
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|67089789
|2007.12.11 06:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.85
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:11
|111.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|67089791
|2007.12.11 06:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.85
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:11
|111.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|67089878
|2007.12.11 06:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.84
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:41
|112.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.41
|67089883
|2007.12.11 06:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.84
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:11
|111.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.50
|67089941
|2007.12.11 06:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:17
|2.0483
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67089993
|2007.12.11 06:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.86
|0.00
|0.00
|2007.12.11 07:13
|111.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67090041
|2007.12.11 06:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:12
|1.4728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67090042
|2007.12.11 06:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:12
|1.4728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67090110
|2007.12.11 06:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0473
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:04
|2.0474
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67090161
|2007.12.11 06:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:04
|2.0474
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67090254
|2007.12.11 06:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.87
|0.00
|0.00
|2007.12.11 07:12
|111.83
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|67090292
|2007.12.11 06:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:37
|1.4740
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|67090296
|2007.12.11 06:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:15
|1.4744
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|67090500
|2007.12.11 06:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0469
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:04
|2.0474
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67090518
|2007.12.11 06:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:32
|1.4722
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67091343
|2007.12.11 07:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0474
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:55
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|67091497
|2007.12.11 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:12
|1.4728
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67091750
|2007.12.11 07:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:12
|1.4727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67091898
|2007.12.11 07:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:15
|1.4742
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67091901
|2007.12.11 07:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:15
|1.4742
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67092424
|2007.12.11 07:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:55
|1.4735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67092497
|2007.12.11 07:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.79
|0.00
|0.00
|2007.12.11 07:46
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67092806
|2007.12.11 07:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:55
|1.4736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67093085
|2007.12.11 07:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:55
|1.4736
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67093239
|2007.12.11 07:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:29
|1.4748
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67093651
|2007.12.11 07:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.78
|0.00
|0.00
|2007.12.11 07:46
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|67093720
|2007.12.11 07:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0481
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:54
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|67093795
|2007.12.11 07:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:24
|2.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67093799
|2007.12.11 07:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:24
|2.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67093820
|2007.12.11 07:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:37
|1.4740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67093912
|2007.12.11 07:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0484
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:24
|2.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67093989
|2007.12.11 07:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:37
|1.4740
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67094318
|2007.12.11 07:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:37
|1.4740
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67094441
|2007.12.11 07:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:54
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|67095008
|2007.12.11 07:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0493
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:01
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67095045
|2007.12.11 07:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:29
|1.4748
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67095161
|2007.12.11 07:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.77
|0.00
|0.00
|2007.12.11 07:46
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|67095275
|2007.12.11 07:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0496
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:01
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67095418
|2007.12.11 07:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0497
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:01
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67095700
|2007.12.11 07:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0510
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:54
|2.0450
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|67095713
|2007.12.11 07:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0510
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:01
|2.0488
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|67096090
|2007.12.11 07:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0507
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:55
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67096378
|2007.12.11 07:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0508
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:55
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67096578
|2007.12.11 07:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0506
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:07
|2.0473
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|67096726
|2007.12.11 07:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0504
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:57
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67096779
|2007.12.11 07:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:37
|1.4740
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67096906
|2007.12.11 07:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:55
|1.4734
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|67096885
|2007.12.11 07:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:32
|1.4720
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|67097184
|2007.12.11 07:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:08
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|67097422
|2007.12.11 07:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:07
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|67097553
|2007.12.11 07:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:24
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.00
|67097600
|2007.12.11 07:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:14
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|67097709
|2007.12.11 07:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:18
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|67097836
|2007.12.11 07:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:55
|1.4736
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67097879
|2007.12.11 07:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:55
|1.4736
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67097981
|2007.12.11 07:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:55
|1.4736
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67098005
|2007.12.11 07:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0511
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:55
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67098497
|2007.12.11 07:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0512
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:55
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67098685
|2007.12.11 07:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:31
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|67098838
|2007.12.11 07:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:48
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|67099696
|2007.12.11 07:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:16
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|67099753
|2007.12.11 07:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.86
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:59
|112.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.96
|67099769
|2007.12.11 07:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:30
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|67099846
|2007.12.11 07:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.87
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:07
|111.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67100372
|2007.12.11 07:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:33
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|67100413
|2007.12.11 07:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:57
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67100440
|2007.12.11 07:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.89
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:12
|111.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|67100654
|2007.12.11 07:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0500
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:57
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67100734
|2007.12.11 07:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:53
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|67100936
|2007.12.11 07:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.90
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:12
|111.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67101091
|2007.12.11 07:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:32
|1.4722
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67101112
|2007.12.11 07:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:01
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67101297
|2007.12.11 07:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0504
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:01
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67101354
|2007.12.11 07:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:40
|1.4659
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.00
|67101955
|2007.12.11 07:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0509
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:01
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67101992
|2007.12.11 07:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 22:31
|1.4663
|0.00
|0.00
|-0.35
|-59.00
|67103313
|2007.12.11 08:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:40
|1.4672
|0.00
|0.00
|-0.35
|-49.00
|67103811
|2007.12.11 08:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:57
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|67104163
|2007.12.11 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:57
|2.0513
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|67104277
|2007.12.11 08:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:32
|1.4720
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67104505
|2007.12.11 08:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0488
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:36
|2.0490
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67104530
|2007.12.11 08:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0485
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:36
|2.0489
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67104657
|2007.12.11 08:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:32
|1.4720
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67105042
|2007.12.11 08:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.92
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:12
|111.87
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|67105320
|2007.12.11 08:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:36
|2.0489
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67105520
|2007.12.11 08:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:32
|1.4720
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67105743
|2007.12.11 08:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:32
|1.4720
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67106099
|2007.12.11 08:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0473
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:36
|2.0489
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67106588
|2007.12.11 08:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.93
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:12
|111.87
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|67106760
|2007.12.11 08:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.98
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:41
|112.05
|0.00
|0.00
|0.00
|6.25
|67106763
|2007.12.11 08:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.98
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:41
|112.05
|0.00
|0.00
|0.00
|6.25
|67106907
|2007.12.11 08:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.96
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:11
|111.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|67108006
|2007.12.11 08:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.97
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:41
|112.05
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|67108684
|2007.12.11 08:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.96
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:41
|112.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.03
|67108804
|2007.12.11 08:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:07
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67108807
|2007.12.11 08:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:07
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67108894
|2007.12.11 08:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:07
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67109204
|2007.12.11 08:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.97
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:11
|111.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67109214
|2007.12.11 08:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:08
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67109271
|2007.12.11 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:08
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67109303
|2007.12.11 08:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.98
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:11
|111.94
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|67109498
|2007.12.11 08:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.02
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:00
|111.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|67109770
|2007.12.11 08:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.03
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:00
|111.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|67110045
|2007.12.11 08:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.05
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:48
|112.08
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67110049
|2007.12.11 08:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.05
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:48
|112.08
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67110257
|2007.12.11 08:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:08
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67110321
|2007.12.11 08:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.05
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:00
|111.98
|0.00
|0.00
|0.00
|6.25
|67110342
|2007.12.11 08:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.06
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:00
|111.98
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|67110525
|2007.12.11 08:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0471
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:07
|2.0473
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67110729
|2007.12.11 08:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:08
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67110834
|2007.12.11 08:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:07
|2.0473
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67111020
|2007.12.11 08:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.12
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:11
|111.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.77
|67111038
|2007.12.11 08:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.12
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:00
|111.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.19
|67111068
|2007.12.11 08:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:08
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67111226
|2007.12.11 08:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.09
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:58
|112.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|67111348
|2007.12.11 08:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.11
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:58
|112.08
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67111484
|2007.12.11 08:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.12
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:58
|112.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|67111666
|2007.12.11 08:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:08
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67111735
|2007.12.11 08:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.11
|0.00
|0.00
|2007.12.11 11:08
|111.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.08
|67111788
|2007.12.11 08:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0463
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:07
|2.0473
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67111872
|2007.12.11 08:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0462
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:07
|2.0473
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67111881
|2007.12.11 08:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.09
|0.00
|0.00
|2007.12.11 12:11
|111.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.77
|67111922
|2007.12.11 08:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:08
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67112193
|2007.12.11 08:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0452
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:57
|2.0457
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67112319
|2007.12.11 08:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:08
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67112358
|2007.12.11 08:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0449
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:57
|2.0517
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|67112368
|2007.12.11 08:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0449
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:36
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|67112483
|2007.12.11 08:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0456
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:21
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|67112610
|2007.12.11 08:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0457
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:59
|2.0490
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|67112658
|2007.12.11 08:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.08
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:07
|111.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.25
|67112723
|2007.12.11 08:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0460
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:07
|2.0473
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67112737
|2007.12.11 08:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.07
|0.00
|0.00
|2007.12.11 15:21
|111.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.83
|67112839
|2007.12.11 09:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.04
|0.00
|0.00
|2007.12.11 16:14
|111.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.03
|67112853
|2007.12.11 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0460
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:50
|2.0505
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|67113340
|2007.12.11 09:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.02
|0.00
|0.00
|2007.12.11 18:09
|111.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.34
|67113367
|2007.12.11 09:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0462
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:27
|2.0460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67113579
|2007.12.11 09:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.02
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:11
|111.94
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|67113712
|2007.12.11 09:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.05
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:11
|111.94
|0.00
|0.00
|0.00
|9.83
|67113771
|2007.12.11 09:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0463
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:27
|2.0460
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67113849
|2007.12.11 09:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:24
|2.0463
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67113950
|2007.12.11 09:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.00
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:59
|112.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|67113963
|2007.12.11 09:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0471
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:24
|2.0463
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67114075
|2007.12.11 09:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0474
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:24
|2.0463
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67114093
|2007.12.11 09:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.98
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:59
|112.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|67114270
|2007.12.11 09:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.97
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:59
|112.02
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|67114377
|2007.12.11 09:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0477
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:13
|2.0475
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67114420
|2007.12.11 09:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.96
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:59
|112.02
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|67114446
|2007.12.11 09:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:34
|1.4723
|0.00
|0.00
|-0.35
|3.00
|67114575
|2007.12.11 09:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.94
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:59
|112.02
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|67114646
|2007.12.11 09:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.92
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:18
|111.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|67114983
|2007.12.11 09:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.90
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:18
|111.94
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|67115103
|2007.12.11 09:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.89
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:07
|111.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|67115108
|2007.12.11 09:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:34
|1.4723
|0.00
|0.00
|-0.35
|4.00
|67115171
|2007.12.11 09:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.94
|0.00
|0.00
|2007.12.11 12:11
|111.91
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67115327
|2007.12.11 09:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.96
|0.00
|0.00
|2007.12.11 11:19
|111.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|67115452
|2007.12.11 09:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:34
|1.4723
|0.00
|0.00
|-0.35
|5.00
|67115508
|2007.12.11 09:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:34
|1.4723
|0.00
|0.00
|-0.35
|6.00
|67115552
|2007.12.11 09:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0471
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:36
|2.0489
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67115735
|2007.12.11 09:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:34
|1.4723
|0.00
|0.00
|-0.35
|7.00
|67115766
|2007.12.11 09:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.97
|0.00
|0.00
|2007.12.11 11:08
|111.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|67116103
|2007.12.11 09:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0478
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:13
|2.0475
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67116226
|2007.12.11 09:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.99
|0.00
|0.00
|2007.12.11 11:08
|111.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67116307
|2007.12.11 09:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0480
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:13
|2.0475
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67116397
|2007.12.11 09:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.00
|0.00
|0.00
|2007.12.11 11:08
|111.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|67116490
|2007.12.11 09:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0485
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:13
|2.0475
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67116607
|2007.12.11 09:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:13
|2.0475
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67116871
|2007.12.11 09:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0491
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:13
|2.0475
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67117178
|2007.12.11 09:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0495
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:21
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67117411
|2007.12.11 09:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0497
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:21
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67117820
|2007.12.11 09:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:21
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67117865
|2007.12.11 09:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:34
|1.4723
|0.00
|0.00
|-0.35
|8.00
|67118558
|2007.12.11 09:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0503
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:21
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67118948
|2007.12.11 09:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0510
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:21
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67119326
|2007.12.11 09:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.01
|0.00
|0.00
|2007.12.11 11:08
|111.96
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|67119345
|2007.12.11 09:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:41
|2.0484
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|67119346
|2007.12.11 09:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:00
|2.0483
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|67119490
|2007.12.11 09:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0514
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:24
|2.0459
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|67119796
|2007.12.11 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:14
|2.0410
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.00
|67119837
|2007.12.11 10:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.03
|0.00
|0.00
|2007.12.11 11:08
|111.96
|0.00
|0.00
|0.00
|6.25
|67120016
|2007.12.11 10:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.04
|0.00
|0.00
|2007.12.11 11:08
|111.96
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|67120086
|2007.12.11 10:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:15
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67120216
|2007.12.11 10:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:40
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67120274
|2007.12.11 10:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0511
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:19
|2.0378
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.00
|67120507
|2007.12.11 10:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0508
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:51
|2.0347
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.00
|67120609
|2007.12.11 10:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0507
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:26
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.48
|-138.00
|67120682
|2007.12.11 10:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:40
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67120733
|2007.12.11 10:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0504
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 06:43
|2.0409
|0.00
|0.00
|0.48
|-95.00
|67120769
|2007.12.11 10:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:13
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67120891
|2007.12.11 10:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0500
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:05
|2.0503
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67121017
|2007.12.11 10:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:13
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67121030
|2007.12.11 10:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0498
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:05
|2.0503
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67121108
|2007.12.11 10:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:24
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67121114
|2007.12.11 10:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:24
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67121175
|2007.12.11 10:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:24
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67121236
|2007.12.11 10:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:24
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67121323
|2007.12.11 10:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:24
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67121603
|2007.12.11 10:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:24
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67121829
|2007.12.11 10:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0496
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:03
|2.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67121836
|2007.12.11 10:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:40
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67121875
|2007.12.11 10:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:40
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67121882
|2007.12.11 10:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0494
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:03
|2.0498
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67122177
|2007.12.11 10:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:40
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67122488
|2007.12.11 10:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:40
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67123180
|2007.12.11 10:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:31
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67123508
|2007.12.11 10:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0488
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:00
|2.0494
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67123536
|2007.12.11 10:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:31
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67123692
|2007.12.11 10:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:35
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67123700
|2007.12.11 10:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:35
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67123967
|2007.12.11 10:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0486
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:00
|2.0488
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67123996
|2007.12.11 10:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:31
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67124122
|2007.12.11 10:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:35
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67124667
|2007.12.11 10:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:45
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67124696
|2007.12.11 10:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:14
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67124698
|2007.12.11 10:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:14
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67124991
|2007.12.11 10:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:45
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67125213
|2007.12.11 10:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:45
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67125397
|2007.12.11 10:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:14
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67125648
|2007.12.11 10:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:14
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67125897
|2007.12.11 10:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0494
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:13
|2.0475
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|67125921
|2007.12.11 10:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:13
|2.0476
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|67126148
|2007.12.11 10:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:14
|1.4674
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67126890
|2007.12.11 11:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.00
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:20
|111.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.99
|67126983
|2007.12.11 11:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.99
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:43
|110.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.88
|67127099
|2007.12.11 11:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.97
|0.00
|0.00
|2007.12.11 11:19
|111.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|67127223
|2007.12.11 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:31
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67127250
|2007.12.11 11:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.98
|0.00
|0.00
|2007.12.11 11:19
|111.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67127323
|2007.12.11 11:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0484
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:00
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67128197
|2007.12.11 11:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0476
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:00
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67128472
|2007.12.11 11:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:31
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|67128534
|2007.12.11 11:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0481
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:24
|2.0463
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67128684
|2007.12.11 11:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.01
|0.00
|0.00
|2007.12.11 11:19
|111.95
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|67129066
|2007.12.11 11:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:26
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67129077
|2007.12.11 11:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:00
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67129353
|2007.12.11 11:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:19
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67129366
|2007.12.11 11:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:19
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67129861
|2007.12.11 11:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.97
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:56
|110.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.21
|67129968
|2007.12.11 11:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:26
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67130096
|2007.12.11 11:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0473
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:59
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67130348
|2007.12.11 11:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 11:26
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67130436
|2007.12.11 11:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.96
|0.00
|0.00
|2007.12.11 12:11
|111.91
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|67130569
|2007.12.11 11:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 18:58
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|67130571
|2007.12.11 11:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:40
|1.4711
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|67130779
|2007.12.11 11:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.97
|0.00
|0.00
|2007.12.11 12:11
|111.91
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|67130848
|2007.12.11 11:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.98
|0.00
|0.00
|2007.12.11 12:11
|111.91
|0.00
|0.00
|0.00
|6.26
|67130930
|2007.12.11 11:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:53
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67131010
|2007.12.11 11:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:18
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67131475
|2007.12.11 11:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:18
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67131834
|2007.12.11 11:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:53
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67131874
|2007.12.11 11:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.00
|0.00
|0.00
|2007.12.11 12:11
|111.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|67132025
|2007.12.11 11:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:53
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67132139
|2007.12.11 11:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:33
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67132968
|2007.12.11 11:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:18
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67132991
|2007.12.11 11:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:18
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67133702
|2007.12.11 11:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0485
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:24
|2.0463
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|67133795
|2007.12.11 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0488
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:00
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67134346
|2007.12.11 12:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:00
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67134422
|2007.12.11 12:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:00
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67134586
|2007.12.11 12:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0497
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:14
|2.0496
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67134806
|2007.12.11 12:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:14
|2.0496
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67135307
|2007.12.11 12:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:14
|2.0496
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67135379
|2007.12.11 12:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.96
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:20
|110.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.48
|67135454
|2007.12.11 12:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:55
|2.0412
|0.00
|0.00
|0.48
|-90.00
|67135704
|2007.12.11 12:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.94
|0.00
|0.00
|2007.12.11 13:23
|111.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|67135809
|2007.12.11 12:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.92
|0.00
|0.00
|2007.12.11 13:23
|111.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67135910
|2007.12.11 12:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0500
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:50
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67135989
|2007.12.11 12:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.91
|0.00
|0.00
|2007.12.11 13:23
|111.95
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|67136054
|2007.12.11 12:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:18
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67136192
|2007.12.11 12:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:18
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67136222
|2007.12.11 12:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0498
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:50
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67136319
|2007.12.11 12:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0495
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:50
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67136506
|2007.12.11 12:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.90
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:07
|111.85
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|67136549
|2007.12.11 12:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0494
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:50
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67136562
|2007.12.11 12:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:50
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67136744
|2007.12.11 12:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:50
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67137383
|2007.12.11 12:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:18
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67137563
|2007.12.11 12:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.92
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:07
|111.85
|0.00
|0.00
|0.00
|6.26
|67137856
|2007.12.11 12:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0493
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:00
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67138072
|2007.12.11 12:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0496
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:00
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67138567
|2007.12.11 12:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0497
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:00
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67140529
|2007.12.11 12:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.93
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:07
|111.85
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|67140597
|2007.12.11 12:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:18
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67140810
|2007.12.11 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:18
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67141007
|2007.12.11 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0488
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:50
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67142650
|2007.12.11 13:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:33
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67142860
|2007.12.11 13:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:33
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67142938
|2007.12.11 13:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:33
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67143280
|2007.12.11 13:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.95
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:07
|111.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|67143444
|2007.12.11 13:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:25
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67143538
|2007.12.11 13:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:25
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67143862
|2007.12.11 13:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.94
|0.00
|0.00
|2007.12.11 23:04
|110.76
|0.00
|0.00
|1.19
|-106.54
|67144331
|2007.12.11 13:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.92
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:27
|111.04
|0.00
|0.00
|1.19
|-79.25
|67144362
|2007.12.11 13:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:00
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67144517
|2007.12.11 13:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.90
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:33
|111.12
|0.00
|0.00
|1.19
|-70.19
|67144626
|2007.12.11 13:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.89
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:25
|112.33
|0.00
|0.00
|1.19
|39.17
|67144855
|2007.12.11 13:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:25
|1.4678
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67144965
|2007.12.11 13:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:25
|1.4681
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67145125
|2007.12.11 13:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:22
|1.4683
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67145379
|2007.12.11 13:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:56
|2.0499
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67145588
|2007.12.11 13:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0503
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 13:56
|2.0499
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67145790
|2007.12.11 13:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0500
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:22
|2.0416
|0.00
|0.00
|0.48
|-84.00
|67146028
|2007.12.11 13:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0498
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:32
|2.0409
|0.00
|0.00
|0.48
|-89.00
|67146085
|2007.12.11 13:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:14
|2.0395
|0.00
|0.00
|0.48
|-97.00
|67146338
|2007.12.11 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:02
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.48
|11.00
|67146566
|2007.12.11 14:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:02
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.48
|14.00
|67146925
|2007.12.11 14:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:22
|1.4684
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67147221
|2007.12.11 14:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0484
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:02
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.48
|17.00
|67147333
|2007.12.11 14:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.88
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:25
|112.33
|0.00
|0.00
|1.19
|40.06
|67147341
|2007.12.11 14:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0483
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:41
|2.0484
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67147462
|2007.12.11 14:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.86
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.86
|0.00
|0.00
|1.19
|0.00
|67147772
|2007.12.11 14:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.85
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.85
|0.00
|0.00
|1.19
|0.00
|67148455
|2007.12.11 14:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.81
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:18
|111.78
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67148456
|2007.12.11 14:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.81
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:18
|111.78
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67148591
|2007.12.11 14:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0481
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:41
|2.0484
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67148783
|2007.12.11 14:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0477
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:41
|2.0484
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67148951
|2007.12.11 14:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:41
|2.0484
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67149128
|2007.12.11 14:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.79
|0.00
|0.00
|2007.12.11 17:23
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|67149264
|2007.12.11 14:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0473
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:41
|2.0484
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67149289
|2007.12.11 14:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.78
|0.00
|0.00
|2007.12.11 17:23
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67149493
|2007.12.11 14:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.77
|0.00
|0.00
|2007.12.11 17:23
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|67149500
|2007.12.11 14:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0471
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:41
|2.0484
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67149800
|2007.12.11 14:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.75
|0.00
|0.00
|2007.12.11 17:23
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|67150153
|2007.12.11 14:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.74
|0.00
|0.00
|2007.12.11 17:23
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|6.26
|67150209
|2007.12.11 14:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.72
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:26
|111.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|67150210
|2007.12.11 14:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.72
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:26
|111.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|67150589
|2007.12.11 14:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.70
|0.00
|0.00
|2007.12.11 17:23
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|9.84
|67150764
|2007.12.11 14:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.67
|0.00
|0.00
|2007.12.11 17:23
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|12.52
|67150981
|2007.12.11 14:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.64
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:39
|111.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|67150980
|2007.12.11 14:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.64
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:39
|111.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|67151011
|2007.12.11 14:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.67
|0.00
|0.00
|2007.12.11 14:39
|111.63
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|67151406
|2007.12.11 14:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:21
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67151583
|2007.12.11 14:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:17
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67151928
|2007.12.11 14:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:40
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67152006
|2007.12.11 14:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 14:40
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67152172
|2007.12.11 14:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:17
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67152471
|2007.12.11 14:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:58
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67152874
|2007.12.11 14:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.66
|0.00
|0.00
|2007.12.11 16:14
|111.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|67153013
|2007.12.11 14:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:58
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67153226
|2007.12.11 14:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:58
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67153279
|2007.12.11 14:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2007.12.11 15:01
|111.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|67153984
|2007.12.11 14:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:48
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67154331
|2007.12.11 14:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.58
|0.00
|0.00
|2007.12.11 15:01
|111.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|67154354
|2007.12.11 14:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:48
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67154496
|2007.12.11 14:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.56
|0.00
|0.00
|2007.12.11 15:22
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|67154488
|2007.12.11 14:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.56
|0.00
|0.00
|2007.12.11 15:22
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|67154623
|2007.12.11 14:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:48
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67154701
|2007.12.11 14:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0483
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:02
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.48
|18.00
|67154720
|2007.12.11 14:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:15
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67154799
|2007.12.11 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0480
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:02
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.48
|21.00
|67154907
|2007.12.11 14:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.58
|0.00
|0.00
|2007.12.11 15:22
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|7.17
|67154938
|2007.12.11 14:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0479
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:02
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.48
|22.00
|67155029
|2007.12.11 14:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:15
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67155191
|2007.12.11 14:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:13
|1.4710
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67155330
|2007.12.11 14:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0476
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:41
|2.0478
|0.00
|0.00
|0.48
|2.00
|67155406
|2007.12.11 14:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:41
|2.0478
|0.00
|0.00
|0.48
|3.00
|67155589
|2007.12.11 14:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:39
|2.0470
|0.00
|0.00
|0.48
|0.00
|67155712
|2007.12.11 14:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0469
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:39
|2.0470
|0.00
|0.00
|0.48
|1.00
|67155918
|2007.12.11 14:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0467
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:31
|2.0467
|0.00
|0.00
|0.48
|0.00
|67155952
|2007.12.11 14:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 18:58
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67156036
|2007.12.11 14:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.59
|0.00
|0.00
|2007.12.11 15:21
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|67156127
|2007.12.11 14:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:31
|2.0467
|0.00
|0.00
|0.48
|2.00
|67156267
|2007.12.11 14:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 18:58
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67156746
|2007.12.11 15:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2007.12.11 15:21
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|9.87
|67156798
|2007.12.11 15:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.62
|0.00
|0.00
|2007.12.11 15:21
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|10.76
|67157024
|2007.12.11 15:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.66
|0.00
|0.00
|2007.12.11 15:21
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|14.35
|67158477
|2007.12.11 15:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.64
|0.00
|0.00
|2007.12.11 16:14
|111.67
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|67158531
|2007.12.11 15:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.63
|0.00
|0.00
|2007.12.11 16:14
|111.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|67158685
|2007.12.11 15:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2007.12.11 16:14
|111.67
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|67159013
|2007.12.11 15:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.47
|0.00
|0.00
|2007.12.11 15:26
|111.53
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|67159308
|2007.12.11 15:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.47
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:21
|111.31
|0.00
|0.00
|0.00
|14.37
|67159310
|2007.12.11 15:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.47
|0.00
|0.00
|2007.12.11 17:23
|111.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.08
|67159433
|2007.12.11 15:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.48
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:21
|111.31
|0.00
|0.00
|0.00
|15.27
|67159462
|2007.12.11 15:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0463
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:31
|2.0467
|0.00
|0.00
|0.48
|4.00
|67159598
|2007.12.11 15:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.50
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:21
|111.32
|0.00
|0.00
|0.00
|16.17
|67159621
|2007.12.11 15:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.52
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:19
|111.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|67159782
|2007.12.11 15:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.55
|0.00
|0.00
|2007.12.11 16:14
|111.66
|0.00
|0.00
|0.00
|9.85
|67159796
|2007.12.11 15:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0462
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:31
|2.0467
|0.00
|0.00
|0.48
|5.00
|67159937
|2007.12.11 15:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.53
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:19
|111.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|67159954
|2007.12.11 15:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0459
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:31
|2.0459
|0.00
|0.00
|0.48
|0.00
|67160130
|2007.12.11 15:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.53
|0.00
|0.00
|2007.12.11 16:14
|111.66
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|67160317
|2007.12.11 15:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.52
|0.00
|0.00
|2007.12.11 16:14
|111.66
|0.00
|0.00
|0.00
|12.54
|67160465
|2007.12.11 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:48
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67160508
|2007.12.11 15:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:38
|2.0452
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67160520
|2007.12.11 15:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:38
|2.0452
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67160570
|2007.12.11 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:48
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67160848
|2007.12.11 15:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0458
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:31
|2.0459
|0.00
|0.00
|0.48
|1.00
|67160913
|2007.12.11 15:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.55
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:19
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|67161195
|2007.12.11 15:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.56
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:19
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|67161286
|2007.12.11 15:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0456
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:34
|2.0456
|0.00
|0.00
|0.48
|0.00
|67161536
|2007.12.11 15:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0452
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:34
|2.0456
|0.00
|0.00
|0.48
|4.00
|67161608
|2007.12.11 15:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0449
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:41
|2.0445
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67161610
|2007.12.11 15:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0449
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:41
|2.0445
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67161809
|2007.12.11 15:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0450
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:34
|2.0456
|0.00
|0.00
|0.48
|6.00
|67161885
|2007.12.11 15:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.58
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:19
|111.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|67162077
|2007.12.11 15:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0445
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:34
|2.0448
|0.00
|0.00
|0.48
|3.00
|67162482
|2007.12.11 15:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0439
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:00
|2.0441
|0.00
|0.00
|0.48
|2.00
|67162841
|2007.12.11 15:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0434
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:00
|2.0441
|0.00
|0.00
|0.48
|7.00
|67163203
|2007.12.11 15:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:16
|2.0430
|0.00
|0.00
|0.48
|1.00
|67163411
|2007.12.11 15:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0426
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:47
|2.0424
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67163415
|2007.12.11 15:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0426
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:47
|2.0423
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67163709
|2007.12.11 15:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:16
|2.0430
|0.00
|0.00
|0.48
|6.00
|67163843
|2007.12.11 15:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.59
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:19
|111.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.97
|67163953
|2007.12.11 15:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0420
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:51
|2.0415
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67163954
|2007.12.11 15:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0420
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:51
|2.0415
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67163994
|2007.12.11 15:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0423
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:16
|2.0430
|0.00
|0.00
|0.48
|7.00
|67164096
|2007.12.11 15:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 18:58
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67164337
|2007.12.11 15:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 18:58
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67164374
|2007.12.11 15:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:16
|2.0430
|0.00
|0.00
|0.48
|9.00
|67165045
|2007.12.11 15:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0415
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:16
|2.0430
|0.00
|0.00
|0.48
|15.00
|67165143
|2007.12.11 15:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0412
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:54
|2.0409
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67165148
|2007.12.11 15:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0412
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:54
|2.0409
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67165288
|2007.12.11 15:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:19
|111.49
|0.00
|0.00
|0.00
|10.76
|67165335
|2007.12.11 15:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0414
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:16
|2.0430
|0.00
|0.00
|0.48
|16.00
|67165626
|2007.12.11 15:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:14
|2.0411
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67165699
|2007.12.11 15:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:58
|2.0404
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67165702
|2007.12.11 15:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 15:58
|2.0404
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67165808
|2007.12.11 15:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0408
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:14
|2.0411
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67166157
|2007.12.11 15:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0403
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:14
|2.0411
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67166213
|2007.12.11 15:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.62
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:19
|111.49
|0.00
|0.00
|0.00
|11.66
|67166247
|2007.12.11 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 18:58
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67166400
|2007.12.11 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 16:21
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67166419
|2007.12.11 15:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:14
|2.0411
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67166499
|2007.12.11 15:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.64
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:19
|111.48
|0.00
|0.00
|0.00
|14.35
|67167021
|2007.12.11 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0391
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:14
|2.0411
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|67167684
|2007.12.11 16:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0395
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:20
|2.0382
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67167689
|2007.12.11 16:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0395
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:20
|2.0382
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67167860
|2007.12.11 16:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:20
|2.0382
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67167973
|2007.12.11 16:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0398
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:20
|2.0381
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67168098
|2007.12.11 16:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0400
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:20
|2.0381
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|67168465
|2007.12.11 16:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0404
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:19
|2.0381
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|67168730
|2007.12.11 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 16:21
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67169004
|2007.12.11 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 16:21
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67169206
|2007.12.11 16:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.67
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:19
|111.51
|0.00
|0.00
|0.00
|14.35
|67169928
|2007.12.11 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:17
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67170256
|2007.12.11 16:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:17
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67170567
|2007.12.11 16:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:14
|2.0411
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|67170640
|2007.12.11 16:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0387
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:14
|2.0411
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|67171090
|2007.12.11 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:14
|2.0411
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|67171206
|2007.12.11 16:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.68
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:21
|111.33
|0.00
|0.00
|0.00
|31.44
|67171812
|2007.12.11 16:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:17
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67172745
|2007.12.11 16:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.70
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:19
|111.55
|0.00
|0.00
|0.00
|13.45
|67172879
|2007.12.11 16:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.72
|0.00
|0.00
|2007.12.11 18:09
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|67173115
|2007.12.11 16:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.75
|0.00
|0.00
|2007.12.11 18:09
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|67174212
|2007.12.11 17:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 18:58
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67174286
|2007.12.11 17:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 18:58
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67174372
|2007.12.11 17:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 18:58
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67175172
|2007.12.11 17:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.77
|0.00
|0.00
|2007.12.11 18:09
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|67175224
|2007.12.11 17:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.78
|0.00
|0.00
|2007.12.11 18:09
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|7.16
|67175408
|2007.12.11 17:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.80
|0.00
|0.00
|2007.12.11 18:09
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|67175477
|2007.12.11 17:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.81
|0.00
|0.00
|2007.12.11 18:09
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|9.85
|67176468
|2007.12.11 17:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.83
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.85
|0.00
|0.00
|1.19
|1.79
|67176982
|2007.12.11 17:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:17
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67177327
|2007.12.11 17:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.82
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.85
|0.00
|0.00
|1.19
|2.68
|67177486
|2007.12.11 17:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:17
|1.4699
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67177824
|2007.12.11 17:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.80
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.85
|0.00
|0.00
|1.19
|4.47
|67178261
|2007.12.11 18:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.78
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.85
|0.00
|0.00
|1.19
|6.26
|67178317
|2007.12.11 18:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.77
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.85
|0.00
|0.00
|1.19
|7.15
|67178421
|2007.12.11 18:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.75
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.85
|0.00
|0.00
|1.19
|8.94
|67178679
|2007.12.11 18:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.70
|0.00
|0.00
|2007.12.11 18:48
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|67178865
|2007.12.11 18:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.69
|0.00
|0.00
|2007.12.11 18:48
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|67179476
|2007.12.11 18:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.72
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:19
|111.55
|0.00
|0.00
|0.00
|15.24
|67180777
|2007.12.11 18:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.75
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:18
|111.53
|0.00
|0.00
|0.00
|19.73
|67180979
|2007.12.11 18:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.73
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.85
|0.00
|0.00
|1.19
|10.73
|67181058
|2007.12.11 18:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.72
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.84
|0.00
|0.00
|1.19
|10.73
|67181353
|2007.12.11 18:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:17
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67181638
|2007.12.11 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0405
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:19
|2.0382
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|67181909
|2007.12.11 19:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:17
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67181957
|2007.12.11 19:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:17
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67182129
|2007.12.11 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:13
|1.4710
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67183248
|2007.12.11 19:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:19
|2.0382
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|67183437
|2007.12.11 19:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:16
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67183467
|2007.12.11 19:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.69
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.84
|0.00
|0.00
|1.19
|13.41
|67183573
|2007.12.11 19:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:16
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67183915
|2007.12.11 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:34
|1.4723
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|67183999
|2007.12.11 19:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 06:43
|2.0412
|0.00
|0.00
|0.48
|10.00
|67186763
|2007.12.11 19:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.50
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:49
|111.58
|0.00
|0.00
|1.19
|7.17
|67186809
|2007.12.11 19:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:18
|1.4703
|0.00
|0.00
|-0.35
|4.00
|67187047
|2007.12.11 19:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0382
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 06:43
|2.0412
|0.00
|0.00
|0.48
|30.00
|67187122
|2007.12.11 19:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.46
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:49
|111.58
|0.00
|0.00
|1.19
|10.75
|67187194
|2007.12.11 19:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:21
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67187562
|2007.12.11 19:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 06:43
|2.0409
|0.00
|0.00
|0.48
|29.00
|67188365
|2007.12.11 19:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.29
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:24
|110.97
|0.00
|0.00
|0.00
|28.84
|67188678
|2007.12.11 19:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0369
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:26
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.48
|0.00
|67189109
|2007.12.11 19:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:30
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67189203
|2007.12.11 19:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:30
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67189260
|2007.12.11 19:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:26
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.48
|9.00
|67189386
|2007.12.11 19:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.25
|0.00
|0.00
|2007.12.12 08:04
|111.35
|0.00
|0.00
|1.19
|8.98
|67189792
|2007.12.11 19:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0356
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:51
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67189847
|2007.12.11 19:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0356
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:51
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67190001
|2007.12.11 19:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:30
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67190384
|2007.12.11 19:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.01
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:28
|111.04
|0.00
|0.00
|1.19
|2.70
|67190866
|2007.12.11 19:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.95
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:26
|111.01
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|67191539
|2007.12.11 19:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:30
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67191650
|2007.12.11 19:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0365
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:51
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67191824
|2007.12.11 19:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.99
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:43
|110.76
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|67191863
|2007.12.11 19:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.99
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:43
|110.76
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|67191935
|2007.12.11 19:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:33
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67192658
|2007.12.11 19:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.00
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:43
|110.77
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|67192700
|2007.12.11 19:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:33
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67192755
|2007.12.11 19:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0367
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:51
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67193356
|2007.12.11 19:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0369
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:51
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67193368
|2007.12.11 19:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.03
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:43
|110.77
|0.00
|0.00
|0.00
|23.47
|67193385
|2007.12.11 19:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:33
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67194306
|2007.12.11 19:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.19
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:43
|110.77
|0.00
|0.00
|0.00
|37.92
|67194471
|2007.12.11 19:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0371
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:51
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|67194587
|2007.12.11 19:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:33
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67194790
|2007.12.11 19:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0374
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:51
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|67194841
|2007.12.11 19:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:33
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67195487
|2007.12.11 19:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0385
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:51
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|67195856
|2007.12.11 19:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:33
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|67196680
|2007.12.11 19:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0388
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:51
|2.0351
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|67196709
|2007.12.11 19:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:18
|1.4703
|0.00
|0.00
|-0.35
|5.00
|67197175
|2007.12.11 19:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.99
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:28
|111.04
|0.00
|0.00
|1.19
|4.50
|67197467
|2007.12.11 19:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 06:44
|1.4690
|0.00
|0.00
|-0.35
|2.00
|67197698
|2007.12.11 19:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 06:44
|1.4690
|0.00
|0.00
|-0.35
|3.00
|67198512
|2007.12.11 19:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 06:44
|1.4690
|0.00
|0.00
|-0.35
|16.00
|67198927
|2007.12.11 19:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:53
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67199286
|2007.12.11 19:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:53
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67199381
|2007.12.11 19:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.97
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:28
|111.04
|0.00
|0.00
|1.19
|6.30
|67199853
|2007.12.11 19:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.96
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:56
|110.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|67200095
|2007.12.11 19:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.94
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:56
|110.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|67200296
|2007.12.11 19:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 06:44
|1.4690
|0.00
|0.00
|-0.35
|17.00
|67200528
|2007.12.11 19:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.92
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:56
|110.98
|0.00
|0.00
|0.00
|5.41
|67200594
|2007.12.11 19:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:53
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67200835
|2007.12.11 19:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.89
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:56
|110.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|67200892
|2007.12.11 19:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:53
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67201046
|2007.12.11 19:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.88
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:56
|110.98
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|67201493
|2007.12.11 19:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.86
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:56
|110.98
|0.00
|0.00
|0.00
|10.81
|67202024
|2007.12.11 19:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.79
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:56
|110.98
|0.00
|0.00
|0.00
|17.12
|67202702
|2007.12.11 19:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.72
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:56
|110.98
|0.00
|0.00
|0.00
|23.43
|67202823
|2007.12.11 19:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:53
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67203429
|2007.12.11 19:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.71
|0.00
|0.00
|2007.12.11 19:56
|110.98
|0.00
|0.00
|0.00
|24.33
|67203479
|2007.12.11 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:53
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|67203863
|2007.12.11 19:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.76
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:20
|110.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.13
|67203868
|2007.12.11 19:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.76
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:20
|110.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.13
|67204203
|2007.12.11 19:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.78
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:20
|110.67
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|67204726
|2007.12.11 19:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.79
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:20
|110.67
|0.00
|0.00
|0.00
|10.84
|67205203
|2007.12.11 19:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.85
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:20
|110.67
|0.00
|0.00
|0.00
|16.26
|67205246
|2007.12.11 19:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.86
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:20
|110.67
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|67205324
|2007.12.11 19:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 06:44
|1.4690
|0.00
|0.00
|-0.35
|18.00
|67205633
|2007.12.11 19:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:26
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.48
|12.00
|67205755
|2007.12.11 19:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 19:56
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67205848
|2007.12.11 19:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.88
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:20
|110.69
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|67206079
|2007.12.11 19:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:40
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67206083
|2007.12.11 19:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:40
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67206108
|2007.12.11 19:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.93
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:20
|110.69
|0.00
|0.00
|0.00
|21.68
|67206423
|2007.12.11 19:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:40
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67206558
|2007.12.11 19:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.97
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:20
|110.69
|0.00
|0.00
|0.00
|25.30
|67206669
|2007.12.11 19:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:40
|1.4672
|0.00
|0.00
|-0.35
|2.00
|67206735
|2007.12.11 19:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.95
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:28
|111.04
|0.00
|0.00
|1.19
|8.11
|67206786
|2007.12.11 19:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.91
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:28
|111.04
|0.00
|0.00
|1.19
|11.71
|67206868
|2007.12.11 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:40
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67206997
|2007.12.11 19:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.89
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:28
|111.04
|0.00
|0.00
|1.19
|13.51
|67207046
|2007.12.11 19:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:40
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67207332
|2007.12.11 20:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.86
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:28
|111.04
|0.00
|0.00
|1.19
|16.21
|67207382
|2007.12.11 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:40
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67207653
|2007.12.11 20:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.83
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:28
|111.04
|0.00
|0.00
|1.19
|18.91
|67207692
|2007.12.11 20:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:40
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67208024
|2007.12.11 20:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.79
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:28
|111.04
|0.00
|0.00
|1.19
|22.51
|67208536
|2007.12.11 20:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:40
|1.4672
|0.00
|0.00
|-0.35
|3.00
|67208593
|2007.12.11 20:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.76
|0.00
|0.00
|2007.12.11 23:04
|110.77
|0.00
|0.00
|1.19
|0.90
|67208721
|2007.12.11 20:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:40
|1.4672
|0.00
|0.00
|-0.35
|4.00
|67208965
|2007.12.11 20:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:40
|1.4672
|0.00
|0.00
|-0.35
|6.00
|67210223
|2007.12.11 20:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.75
|0.00
|0.00
|2007.12.11 23:04
|110.77
|0.00
|0.00
|1.19
|1.81
|67210266
|2007.12.11 20:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.74
|0.00
|0.00
|2007.12.11 23:04
|110.77
|0.00
|0.00
|1.19
|2.71
|67210707
|2007.12.11 20:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.72
|0.00
|0.00
|2007.12.11 23:04
|110.77
|0.00
|0.00
|1.19
|4.51
|67210805
|2007.12.11 20:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.71
|0.00
|0.00
|2007.12.11 23:04
|110.77
|0.00
|0.00
|1.19
|5.42
|67211170
|2007.12.11 20:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.67
|0.00
|0.00
|2007.12.11 23:04
|110.77
|0.00
|0.00
|1.19
|9.03
|67211384
|2007.12.11 20:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.64
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:23
|110.56
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|67211399
|2007.12.11 20:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.64
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:23
|110.58
|0.00
|0.00
|0.00
|5.43
|67211685
|2007.12.11 20:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.65
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:27
|110.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|67211813
|2007.12.11 20:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:40
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67212114
|2007.12.11 20:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.62
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:27
|110.66
|0.00
|0.00
|0.00
|3.61
|67212632
|2007.12.11 20:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.55
|0.00
|0.00
|2007.12.11 20:27
|110.66
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|67213164
|2007.12.11 20:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.51
|0.00
|0.00
|2007.12.12 11:28
|111.27
|0.00
|0.00
|-1.37
|-68.30
|67213169
|2007.12.11 20:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.51
|0.00
|0.00
|2007.12.12 08:04
|111.38
|0.00
|0.00
|-1.37
|-78.11
|67213414
|2007.12.11 20:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.56
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:49
|111.59
|0.00
|0.00
|-1.37
|-92.30
|67213646
|2007.12.11 20:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.66
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:25
|112.36
|0.00
|0.00
|-1.37
|-151.30
|67213940
|2007.12.11 20:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.66
|0.00
|0.00
|2007.12.11 23:04
|110.77
|0.00
|0.00
|1.19
|9.93
|67214157
|2007.12.11 20:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.67
|0.00
|0.00
|2007.12.12 18:04
|111.99
|0.00
|0.00
|-1.37
|-117.87
|67214348
|2007.12.11 20:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.71
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:04
|111.97
|0.00
|0.00
|-1.37
|-112.53
|67214503
|2007.12.11 20:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.72
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.13
|0.00
|0.00
|-1.37
|-125.75
|67214990
|2007.12.11 20:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.62
|0.00
|0.00
|2007.12.11 23:04
|110.77
|0.00
|0.00
|1.19
|13.54
|67215011
|2007.12.11 20:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:40
|1.4672
|0.00
|0.00
|-0.35
|7.00
|67215041
|2007.12.11 20:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:40
|1.4672
|0.00
|0.00
|-0.35
|8.00
|67215319
|2007.12.11 20:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.61
|0.00
|0.00
|2007.12.11 23:04
|110.77
|0.00
|0.00
|1.19
|14.44
|67215410
|2007.12.11 20:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.60
|0.00
|0.00
|2007.12.11 23:04
|110.77
|0.00
|0.00
|1.19
|15.35
|67215499
|2007.12.11 20:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 22:31
|1.4663
|0.00
|0.00
|-0.35
|2.00
|67215668
|2007.12.11 20:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 22:31
|1.4663
|0.00
|0.00
|-0.35
|5.00
|67216014
|2007.12.11 20:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:57
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67216015
|2007.12.11 20:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:57
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67216443
|2007.12.11 20:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:57
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67216700
|2007.12.11 20:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.58
|0.00
|0.00
|2007.12.11 23:04
|110.76
|0.00
|0.00
|1.19
|16.25
|67216710
|2007.12.11 20:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.57
|0.00
|0.00
|2007.12.11 23:04
|110.76
|0.00
|0.00
|1.19
|17.15
|67216906
|2007.12.11 20:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0355
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:26
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.48
|14.00
|67217118
|2007.12.11 20:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0351
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:26
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.48
|18.00
|67217139
|2007.12.11 20:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 22:31
|1.4663
|0.00
|0.00
|-0.35
|6.00
|67217343
|2007.12.11 20:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0346
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:57
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67217352
|2007.12.11 20:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0346
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 20:57
|2.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67217373
|2007.12.11 20:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 22:31
|1.4663
|0.00
|0.00
|-0.35
|8.00
|67218248
|2007.12.11 20:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:26
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.48
|27.00
|67218268
|2007.12.11 20:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 22:31
|1.4663
|0.00
|0.00
|-0.35
|9.00
|67218356
|2007.12.11 20:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 21:02
|2.0341
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67218519
|2007.12.11 20:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 22:31
|1.4663
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|67218539
|2007.12.11 20:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:59
|2.0445
|0.00
|0.00
|-0.50
|-109.00
|67218546
|2007.12.11 20:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:16
|2.0430
|0.00
|0.00
|-0.50
|-94.00
|67218829
|2007.12.11 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0335
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 21:02
|2.0341
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67218897
|2007.12.11 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 21:06
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67218923
|2007.12.11 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 21:06
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67219228
|2007.12.11 21:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:30
|2.0445
|0.00
|0.00
|-0.50
|-108.00
|67219268
|2007.12.11 21:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|2.0424
|0.00
|0.00
|-0.50
|-83.00
|67219386
|2007.12.11 21:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 21:05
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67219714
|2007.12.11 21:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 22:31
|1.4663
|0.00
|0.00
|-0.35
|14.00
|67219911
|2007.12.11 21:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 06:44
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.28
|-45.00
|67219910
|2007.12.11 21:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:17
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.28
|-57.00
|67219958
|2007.12.11 21:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 22:31
|1.4663
|0.00
|0.00
|-0.35
|15.00
|67220141
|2007.12.11 21:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:26
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.48
|29.00
|67220287
|2007.12.11 21:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 21:14
|1.4648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67220581
|2007.12.11 21:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0338
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:26
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.48
|31.00
|67220737
|2007.12.11 21:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 21:14
|1.4648
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67221104
|2007.12.11 21:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:34
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.28
|-77.00
|67221295
|2007.12.11 21:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.28
|-47.00
|67221466
|2007.12.11 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0336
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:26
|2.0369
|0.00
|0.00
|0.48
|33.00
|67222012
|2007.12.11 21:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:44
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.28
|-37.00
|67222099
|2007.12.11 21:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 11:24
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.28
|-36.00
|67222499
|2007.12.11 21:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.28
|-48.00
|67222702
|2007.12.11 21:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0344
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:22
|2.0422
|0.00
|0.00
|-0.50
|-78.00
|67222722
|2007.12.11 21:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:44
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.28
|-36.00
|67222886
|2007.12.11 21:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:59
|1.4711
|0.00
|0.00
|0.28
|-53.00
|67223314
|2007.12.11 21:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:18
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.28
|-55.00
|67223462
|2007.12.11 21:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:02
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.28
|-55.00
|67225446
|2007.12.11 22:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0346
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:02
|2.0506
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|67225576
|2007.12.11 22:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0349
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:33
|2.0480
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.00
|67225682
|2007.12.11 22:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 21:11
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|67225785
|2007.12.11 22:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0352
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:58
|2.0490
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.00
|67227355
|2007.12.11 22:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:18
|1.4723
|0.00
|0.00
|0.84
|-60.00
|67227453
|2007.12.11 22:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:21
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.84
|-52.00
|67228141
|2007.12.11 22:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:40
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67228381
|2007.12.11 22:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:40
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67228741
|2007.12.11 22:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0354
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.00
|67228921
|2007.12.11 22:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:40
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67228979
|2007.12.11 22:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 05:40
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67229298
|2007.12.11 22:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 23:10
|2.0464
|0.00
|0.00
|-1.49
|-106.00
|67229813
|2007.12.11 23:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|110.76
|0.00
|0.00
|2007.12.13 00:05
|111.95
|0.00
|0.00
|-4.11
|-106.30
|67230041
|2007.12.11 23:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.78
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:28
|111.04
|0.00
|0.00
|0.00
|23.41
|67230266
|2007.12.11 23:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.77
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:28
|111.04
|0.00
|0.00
|0.00
|24.32
|67230763
|2007.12.11 23:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.75
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:28
|111.04
|0.00
|0.00
|0.00
|26.12
|67230984
|2007.12.11 23:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.74
|0.00
|0.00
|2007.12.12 05:28
|111.04
|0.00
|0.00
|0.00
|27.02
|67232591
|2007.12.11 23:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 03:07
|2.0471
|0.00
|0.00
|-1.49
|-111.00
|67260441
|2007.12.12 05:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0372
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 06:43
|2.0409
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|67260859
|2007.12.12 05:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.07
|0.00
|0.00
|2007.12.12 08:04
|111.35
|0.00
|0.00
|0.00
|25.15
|67262058
|2007.12.12 05:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:00
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67262292
|2007.12.12 05:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:16
|2.0376
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67262439
|2007.12.12 05:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.08
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:45
|111.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|67262546
|2007.12.12 05:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:00
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67263135
|2007.12.12 05:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.05
|0.00
|0.00
|2007.12.12 08:04
|111.35
|0.00
|0.00
|0.00
|26.94
|67263582
|2007.12.12 05:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:00
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67263874
|2007.12.12 05:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0381
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:16
|2.0375
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67264131
|2007.12.12 05:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:33
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67264548
|2007.12.12 05:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0386
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:16
|2.0375
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67264648
|2007.12.12 05:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:33
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67265264
|2007.12.12 05:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:04
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67265833
|2007.12.12 05:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.02
|0.00
|0.00
|2007.12.12 08:04
|111.35
|0.00
|0.00
|0.00
|29.64
|67266370
|2007.12.12 05:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.10
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:45
|111.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|67266744
|2007.12.12 05:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.13
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:37
|111.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|67269979
|2007.12.12 06:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0390
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:16
|2.0389
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67270122
|2007.12.12 06:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0392
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:16
|2.0388
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67271035
|2007.12.12 06:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0394
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:16
|2.0392
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67271486
|2007.12.12 06:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:16
|2.0392
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67271632
|2007.12.12 06:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0401
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:04
|2.0396
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67272565
|2007.12.12 06:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:04
|2.0396
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67272708
|2007.12.12 06:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:04
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67272949
|2007.12.12 06:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0406
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|2.0404
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67273116
|2007.12.12 06:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:04
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67273226
|2007.12.12 06:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|2.0404
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67273352
|2007.12.12 06:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:04
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67273585
|2007.12.12 06:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:04
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67273782
|2007.12.12 06:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0412
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|2.0407
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67274097
|2007.12.12 06:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:18
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67274176
|2007.12.12 06:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0413
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:00
|2.0412
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67274396
|2007.12.12 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:18
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67274757
|2007.12.12 06:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:04
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67274914
|2007.12.12 06:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0412
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:16
|2.0429
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67275012
|2007.12.12 06:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:16
|2.0427
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67275360
|2007.12.12 06:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:04
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67275388
|2007.12.12 06:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:16
|2.0426
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|67275614
|2007.12.12 06:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:17
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67275669
|2007.12.12 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:17
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67275801
|2007.12.12 06:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0406
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:16
|2.0426
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|67275852
|2007.12.12 06:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:17
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67278879
|2007.12.12 07:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.14
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:37
|111.12
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|67278946
|2007.12.12 07:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0415
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:00
|2.0412
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67278977
|2007.12.12 07:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67279258
|2007.12.12 07:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67279392
|2007.12.12 07:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0417
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:55
|2.0416
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67279740
|2007.12.12 07:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67279913
|2007.12.12 07:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:55
|2.0416
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67280641
|2007.12.12 07:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67281023
|2007.12.12 07:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67281035
|2007.12.12 07:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0423
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:55
|2.0416
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67281196
|2007.12.12 07:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:55
|2.0416
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67281631
|2007.12.12 07:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67281795
|2007.12.12 07:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:22
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67282042
|2007.12.12 07:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0439
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:55
|2.0416
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|67282417
|2007.12.12 07:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0442
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:55
|2.0416
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|67282507
|2007.12.12 07:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:34
|1.4723
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67282853
|2007.12.12 07:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:22
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67282888
|2007.12.12 07:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0444
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:55
|2.0416
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|67283341
|2007.12.12 07:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:34
|1.4723
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|67283743
|2007.12.12 07:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:34
|1.4723
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|67283893
|2007.12.12 07:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:00
|2.0441
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67284404
|2007.12.12 07:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67284629
|2007.12.12 07:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67284935
|2007.12.12 07:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67285288
|2007.12.12 07:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67285766
|2007.12.12 07:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67286224
|2007.12.12 07:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67286881
|2007.12.12 07:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67286969
|2007.12.12 07:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:48
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67287862
|2007.12.12 07:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:33
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|67287866
|2007.12.12 07:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:04
|1.4678
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|67288135
|2007.12.12 07:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:57
|1.4677
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|67288294
|2007.12.12 07:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 07:48
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67288968
|2007.12.12 07:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:01
|1.4720
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67289162
|2007.12.12 07:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:01
|1.4720
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67289321
|2007.12.12 07:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.15
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:37
|111.12
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|67289400
|2007.12.12 07:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:01
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67289507
|2007.12.12 07:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.17
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:33
|111.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|67289592
|2007.12.12 07:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:01
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67289766
|2007.12.12 07:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:59
|2.0441
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67289811
|2007.12.12 07:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:01
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67289832
|2007.12.12 07:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0427
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:59
|2.0441
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67290579
|2007.12.12 07:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.18
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:33
|111.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|67290830
|2007.12.12 07:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67290945
|2007.12.12 07:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:02
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|67291061
|2007.12.12 07:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.20
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:33
|111.15
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|67291326
|2007.12.12 07:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0425
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:59
|2.0441
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67291367
|2007.12.12 07:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.26
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:33
|111.15
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|67291436
|2007.12.12 07:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:59
|2.0441
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|67291836
|2007.12.12 07:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:01
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67292064
|2007.12.12 07:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0417
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:59
|2.0441
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|67292461
|2007.12.12 07:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:01
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67292986
|2007.12.12 07:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0417
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:00
|2.0412
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67293337
|2007.12.12 07:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:01
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67293947
|2007.12.12 07:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:01
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67293970
|2007.12.12 07:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0416
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:59
|2.0441
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|67294562
|2007.12.12 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0414
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:22
|2.0415
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67294951
|2007.12.12 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:59
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67295300
|2007.12.12 08:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0408
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:22
|2.0415
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67295448
|2007.12.12 08:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67295643
|2007.12.12 08:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67295739
|2007.12.12 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0406
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:22
|2.0415
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67296383
|2007.12.12 08:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.29
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:33
|111.15
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|67296567
|2007.12.12 08:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0403
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:22
|2.0415
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67296642
|2007.12.12 08:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:09
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67297144
|2007.12.12 08:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:09
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67297231
|2007.12.12 08:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0400
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:22
|2.0415
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67297504
|2007.12.12 08:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.31
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:33
|111.15
|0.00
|0.00
|0.00
|14.39
|67298204
|2007.12.12 08:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:22
|2.0416
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|67298218
|2007.12.12 08:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:44
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67298239
|2007.12.12 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.38
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:00
|111.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|67298693
|2007.12.12 08:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:14
|2.0397
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67298760
|2007.12.12 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.34
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:00
|111.39
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|67298808
|2007.12.12 08:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:33
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67299029
|2007.12.12 08:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.33
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:33
|111.15
|0.00
|0.00
|0.00
|16.19
|67299068
|2007.12.12 08:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:33
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67299308
|2007.12.12 08:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:33
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67299507
|2007.12.12 08:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0400
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:14
|2.0397
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67299598
|2007.12.12 08:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.33
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:00
|111.39
|0.00
|0.00
|0.00
|5.39
|67299735
|2007.12.12 08:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0394
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:22
|2.0416
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|67300364
|2007.12.12 08:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.32
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:00
|111.39
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|67300585
|2007.12.12 08:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.29
|0.00
|0.00
|2007.12.12 12:59
|111.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|67301103
|2007.12.12 08:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:14
|2.0400
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67301384
|2007.12.12 08:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:33
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67301393
|2007.12.12 08:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0409
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:14
|2.0399
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67301469
|2007.12.12 08:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:33
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67301646
|2007.12.12 08:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.28
|0.00
|0.00
|2007.12.12 12:39
|111.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|67302348
|2007.12.12 08:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:35
|2.0409
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67302524
|2007.12.12 08:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0414
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:35
|2.0409
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67302986
|2007.12.12 08:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0415
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:32
|2.0414
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67303170
|2007.12.12 08:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0418
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:32
|2.0414
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67303347
|2007.12.12 08:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.27
|0.00
|0.00
|2007.12.12 12:39
|111.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|67303471
|2007.12.12 08:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0423
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:32
|2.0413
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67303580
|2007.12.12 08:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.25
|0.00
|0.00
|2007.12.12 11:35
|111.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|67303751
|2007.12.12 08:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:44
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67304083
|2007.12.12 08:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.24
|0.00
|0.00
|2007.12.12 11:35
|111.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|67304620
|2007.12.12 08:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:44
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67305093
|2007.12.12 08:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:36
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67305442
|2007.12.12 08:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67305519
|2007.12.12 08:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67305603
|2007.12.12 08:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:32
|2.0413
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67305819
|2007.12.12 08:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:57
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67305859
|2007.12.12 08:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0426
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:32
|2.0413
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67306118
|2007.12.12 08:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:44
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67306300
|2007.12.12 08:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:44
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67306672
|2007.12.12 08:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:32
|2.0413
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67306789
|2007.12.12 08:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0433
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:32
|2.0413
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|67306910
|2007.12.12 08:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:57
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67308563
|2007.12.12 08:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0434
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:32
|2.0413
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|67308579
|2007.12.12 08:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:57
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67308838
|2007.12.12 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0442
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:03
|2.0437
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67309496
|2007.12.12 09:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0443
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:34
|2.0448
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67309677
|2007.12.12 09:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0439
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:31
|2.0443
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67309813
|2007.12.12 09:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0437
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:31
|2.0443
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67310220
|2007.12.12 09:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0435
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:31
|2.0443
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67310256
|2007.12.12 09:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0433
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:31
|2.0443
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67310387
|2007.12.12 09:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0430
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:31
|2.0443
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67310532
|2007.12.12 09:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0428
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:31
|2.0443
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67310564
|2007.12.12 09:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0426
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:31
|2.0443
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67310675
|2007.12.12 09:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:44
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67310698
|2007.12.12 09:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.34
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:33
|111.15
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|67310849
|2007.12.12 09:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:44
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67311054
|2007.12.12 09:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0425
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:30
|2.0443
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67312224
|2007.12.12 09:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:30
|2.0442
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|67313228
|2007.12.12 09:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0416
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:30
|2.0441
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|67313261
|2007.12.12 09:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.18
|0.00
|0.00
|2007.12.12 11:28
|111.24
|0.00
|0.00
|0.00
|5.39
|67313542
|2007.12.12 09:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.15
|0.00
|0.00
|2007.12.12 11:28
|111.24
|0.00
|0.00
|0.00
|8.09
|67313553
|2007.12.12 09:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0412
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:41
|2.0413
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67313919
|2007.12.12 09:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0409
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:41
|2.0413
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67314000
|2007.12.12 09:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.13
|0.00
|0.00
|2007.12.12 11:28
|111.24
|0.00
|0.00
|0.00
|9.89
|67314350
|2007.12.12 09:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.11
|0.00
|0.00
|2007.12.12 09:45
|111.07
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|67314444
|2007.12.12 09:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.11
|0.00
|0.00
|2007.12.12 11:28
|111.24
|0.00
|0.00
|0.00
|11.69
|67314486
|2007.12.12 09:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:57
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67314608
|2007.12.12 09:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.10
|0.00
|0.00
|2007.12.12 11:28
|111.24
|0.00
|0.00
|0.00
|12.59
|67314748
|2007.12.12 09:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0412
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:14
|2.0399
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67314822
|2007.12.12 09:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0416
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:14
|2.0399
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67314895
|2007.12.12 09:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:57
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67315067
|2007.12.12 09:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0418
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:14
|2.0399
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|67315101
|2007.12.12 09:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:57
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67315224
|2007.12.12 09:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.08
|0.00
|0.00
|2007.12.12 10:02
|111.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|67315391
|2007.12.12 09:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.05
|0.00
|0.00
|2007.12.12 10:02
|111.10
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|67315529
|2007.12.12 09:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:04
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67315592
|2007.12.12 09:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:04
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67315664
|2007.12.12 09:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0420
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|2.0419
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67315768
|2007.12.12 09:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|2.0419
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67316182
|2007.12.12 09:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0423
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|2.0421
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67317424
|2007.12.12 10:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|2.0421
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67317618
|2007.12.12 10:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:57
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67317775
|2007.12.12 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:57
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67318155
|2007.12.12 10:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|2.0421
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67318177
|2007.12.12 10:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 11:24
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67318341
|2007.12.12 10:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0430
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67318430
|2007.12.12 10:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:33
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67318678
|2007.12.12 10:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:31
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67318764
|2007.12.12 10:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 11:24
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67318898
|2007.12.12 10:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:31
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67319132
|2007.12.12 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:31
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67319558
|2007.12.12 10:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 11:24
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67320068
|2007.12.12 10:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 11:24
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67320272
|2007.12.12 10:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0433
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67320435
|2007.12.12 10:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0434
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|2.0423
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67320705
|2007.12.12 10:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.08
|0.00
|0.00
|2007.12.12 11:28
|111.24
|0.00
|0.00
|0.00
|14.38
|67320761
|2007.12.12 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0438
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|2.0423
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67320965
|2007.12.12 10:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.07
|0.00
|0.00
|2007.12.12 11:28
|111.24
|0.00
|0.00
|0.00
|15.28
|67321119
|2007.12.12 10:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 11:24
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67321192
|2007.12.12 10:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|2.0424
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67321292
|2007.12.12 10:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0442
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|2.0424
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67321382
|2007.12.12 10:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 11:24
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67321939
|2007.12.12 10:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0449
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|2.0424
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|67322117
|2007.12.12 10:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.05
|0.00
|0.00
|2007.12.12 11:28
|111.24
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|67322168
|2007.12.12 10:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:38
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67322422
|2007.12.12 10:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:42
|2.0453
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67322509
|2007.12.12 10:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:38
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67323066
|2007.12.12 10:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0457
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:42
|2.0453
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67323251
|2007.12.12 10:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0456
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:31
|2.0459
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67323261
|2007.12.12 10:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67323434
|2007.12.12 10:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0454
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:31
|2.0459
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67323602
|2007.12.12 10:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67323672
|2007.12.12 10:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67323738
|2007.12.12 10:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67323743
|2007.12.12 10:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0452
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:31
|2.0459
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67323943
|2007.12.12 10:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0450
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:27
|2.0451
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67324063
|2007.12.12 10:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67324331
|2007.12.12 10:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 11:24
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67324423
|2007.12.12 10:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0447
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:27
|2.0451
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67324602
|2007.12.12 10:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0444
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:26
|2.0445
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67324841
|2007.12.12 10:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67324935
|2007.12.12 10:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0440
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:26
|2.0445
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67325010
|2007.12.12 10:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0439
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:26
|2.0445
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67325056
|2007.12.12 10:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67325198
|2007.12.12 10:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67325510
|2007.12.12 10:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0437
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:23
|2.0438
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67325790
|2007.12.12 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0435
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:23
|2.0438
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67326478
|2007.12.12 11:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67326846
|2007.12.12 11:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67326965
|2007.12.12 11:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67327373
|2007.12.12 11:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67327509
|2007.12.12 11:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67327999
|2007.12.12 11:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.22
|0.00
|0.00
|2007.12.12 11:35
|111.27
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|67328165
|2007.12.12 11:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.21
|0.00
|0.00
|2007.12.12 11:35
|111.27
|0.00
|0.00
|0.00
|5.39
|67328599
|2007.12.12 11:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.25
|0.00
|0.00
|2007.12.12 12:39
|111.29
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|67328689
|2007.12.12 11:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.24
|0.00
|0.00
|2007.12.12 12:37
|111.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|67328716
|2007.12.12 11:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67328869
|2007.12.12 11:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.22
|0.00
|0.00
|2007.12.12 12:37
|111.25
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|67329086
|2007.12.12 11:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.21
|0.00
|0.00
|2007.12.12 12:37
|111.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|67329260
|2007.12.12 11:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0433
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:23
|2.0438
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67329333
|2007.12.12 11:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67329663
|2007.12.12 11:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.19
|0.00
|0.00
|2007.12.12 12:35
|111.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|67330058
|2007.12.12 12:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.17
|0.00
|0.00
|2007.12.12 12:35
|111.21
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|67330129
|2007.12.12 12:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.16
|0.00
|0.00
|2007.12.12 12:35
|111.21
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|67330301
|2007.12.12 12:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.14
|0.00
|0.00
|2007.12.12 12:35
|111.21
|0.00
|0.00
|0.00
|6.29
|67330436
|2007.12.12 12:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 12:57
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67330440
|2007.12.12 12:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.13
|0.00
|0.00
|2007.12.12 12:35
|111.21
|0.00
|0.00
|0.00
|7.19
|67331886
|2007.12.12 12:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.28
|0.00
|0.00
|2007.12.12 12:59
|111.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|67332780
|2007.12.12 12:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0430
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:23
|2.0432
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67332886
|2007.12.12 12:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67333121
|2007.12.12 12:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67333255
|2007.12.12 12:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:23
|2.0432
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67333388
|2007.12.12 12:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0426
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:22
|2.0427
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67333634
|2007.12.12 12:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67334148
|2007.12.12 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|67334293
|2007.12.12 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0418
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:22
|2.0427
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67335409
|2007.12.12 13:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.43
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:49
|111.58
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|67335523
|2007.12.12 13:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:03
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67335760
|2007.12.12 13:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 07:37
|1.4731
|0.00
|0.00
|0.84
|-63.00
|67335848
|2007.12.12 13:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.42
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:12
|111.36
|0.00
|0.00
|0.00
|5.39
|67335986
|2007.12.12 13:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:02
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.84
|-47.00
|67336207
|2007.12.12 13:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:14
|2.0399
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|67336362
|2007.12.12 13:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:04
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.84
|-31.00
|67336446
|2007.12.12 13:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.42
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:49
|111.58
|0.00
|0.00
|0.00
|14.34
|67336465
|2007.12.12 13:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:14
|2.0399
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|67336684
|2007.12.12 13:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.40
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:49
|111.58
|0.00
|0.00
|0.00
|16.13
|67337065
|2007.12.12 13:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.39
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:49
|111.58
|0.00
|0.00
|0.00
|17.03
|67337392
|2007.12.12 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.38
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:49
|111.58
|0.00
|0.00
|0.00
|17.92
|67337601
|2007.12.12 13:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0415
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:22
|2.0427
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67337967
|2007.12.12 13:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0401
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:22
|2.0428
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|67338355
|2007.12.12 13:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0398
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:22
|2.0429
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|67338611
|2007.12.12 13:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:22
|2.0428
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|67339213
|2007.12.12 13:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:19
|2.0384
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67339568
|2007.12.12 13:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:22
|2.0418
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|67340066
|2007.12.12 13:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:22
|2.0396
|0.00
|0.00
|-1.49
|3.00
|67340609
|2007.12.12 13:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.36
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:49
|111.56
|0.00
|0.00
|0.00
|17.93
|67340660
|2007.12.12 13:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0417
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:22
|2.0396
|0.00
|0.00
|-1.49
|21.00
|67340710
|2007.12.12 13:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67341294
|2007.12.12 13:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0428
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:22
|2.0397
|0.00
|0.00
|-1.49
|31.00
|67341384
|2007.12.12 13:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:44
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67341561
|2007.12.12 13:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.34
|0.00
|0.00
|2007.12.12 13:49
|111.56
|0.00
|0.00
|0.00
|19.72
|67341728
|2007.12.12 13:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0436
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:22
|2.0397
|0.00
|0.00
|-1.49
|39.00
|67341851
|2007.12.12 13:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:44
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67341954
|2007.12.12 13:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0438
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:04
|2.0436
|0.00
|0.00
|-1.49
|2.00
|67342008
|2007.12.12 13:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:44
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67342252
|2007.12.12 13:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0440
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:04
|2.0436
|0.00
|0.00
|-1.49
|4.00
|67342497
|2007.12.12 13:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0449
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:04
|2.0436
|0.00
|0.00
|-1.49
|13.00
|67342863
|2007.12.12 13:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0452
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:04
|2.0436
|0.00
|0.00
|-1.49
|16.00
|67343714
|2007.12.12 13:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0453
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:04
|2.0436
|0.00
|0.00
|-1.49
|17.00
|67344234
|2007.12.12 13:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:44
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67344454
|2007.12.12 13:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 15:37
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67344484
|2007.12.12 13:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:44
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67345244
|2007.12.12 13:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:59
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67345366
|2007.12.12 13:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0467
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:39
|2.0470
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67345425
|2007.12.12 13:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:41
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67345537
|2007.12.12 13:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:39
|2.0470
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67345571
|2007.12.12 13:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:41
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67345629
|2007.12.12 13:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0463
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:39
|2.0470
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67345996
|2007.12.12 13:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 15:37
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67346088
|2007.12.12 13:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:44
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67346111
|2007.12.12 13:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0473
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:47
|2.0472
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67346447
|2007.12.12 13:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0474
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:47
|2.0472
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67346615
|2007.12.12 13:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:44
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67346975
|2007.12.12 13:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:44
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67347169
|2007.12.12 13:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0478
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:47
|2.0473
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67347216
|2007.12.12 13:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:59
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67347301
|2007.12.12 13:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:59
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67347584
|2007.12.12 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0476
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:02
|2.0502
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|67347650
|2007.12.12 13:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:59
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67347847
|2007.12.12 13:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67348425
|2007.12.12 13:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:02
|2.0502
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|67348456
|2007.12.12 13:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:59
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67348579
|2007.12.12 13:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0471
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:02
|2.0502
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|67349070
|2007.12.12 13:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.84
|0.00
|0.00
|0.00
|21.46
|67349209
|2007.12.12 13:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 15:37
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67349217
|2007.12.12 13:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67349244
|2007.12.12 13:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67349406
|2007.12.12 13:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 15:37
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|67349608
|2007.12.12 13:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67349685
|2007.12.12 13:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0477
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 15:37
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|67349746
|2007.12.12 13:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.58
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.84
|0.00
|0.00
|0.00
|23.25
|67349857
|2007.12.12 13:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67349927
|2007.12.12 13:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0480
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 15:37
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|67350200
|2007.12.12 13:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0485
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:33
|2.0480
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67350294
|2007.12.12 13:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67350490
|2007.12.12 13:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.57
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.83
|0.00
|0.00
|0.00
|23.25
|67350719
|2007.12.12 13:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.55
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.83
|0.00
|0.00
|0.00
|25.04
|67350802
|2007.12.12 13:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67350873
|2007.12.12 13:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.53
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.83
|0.00
|0.00
|0.00
|26.83
|67350966
|2007.12.12 13:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|67351081
|2007.12.12 13:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|67351115
|2007.12.12 13:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:33
|2.0480
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67351162
|2007.12.12 13:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.52
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:01
|111.83
|0.00
|0.00
|0.00
|27.72
|67351449
|2007.12.12 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4684
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|67351852
|2007.12.12 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:33
|2.0480
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67353593
|2007.12.12 14:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0491
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:33
|2.0480
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67353633
|2007.12.12 14:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4684
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|67354602
|2007.12.12 14:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.86
|0.00
|0.00
|2007.12.13 05:27
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|8.05
|67355077
|2007.12.12 14:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.82
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:25
|112.33
|0.00
|0.00
|0.00
|45.40
|67355199
|2007.12.12 14:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0505
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:03
|2.0520
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67355206
|2007.12.12 14:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0505
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:03
|2.0520
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67355315
|2007.12.12 14:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:04
|1.4733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67355310
|2007.12.12 14:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:04
|1.4733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67356370
|2007.12.12 14:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.90
|0.00
|0.00
|2007.12.13 05:27
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|11.63
|67356417
|2007.12.12 14:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0503
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:33
|2.0480
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|67356840
|2007.12.12 14:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:08
|1.4726
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67358191
|2007.12.12 14:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:08
|1.4726
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67358279
|2007.12.12 14:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0555
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 15:37
|2.0450
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|67358264
|2007.12.12 14:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0555
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:04
|2.0433
|0.00
|0.00
|1.43
|-122.00
|67360199
|2007.12.12 14:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0562
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:33
|2.0480
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|67360278
|2007.12.12 14:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:48
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|67360292
|2007.12.12 14:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.00
|67361118
|2007.12.12 14:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0553
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:24
|2.0445
|0.00
|0.00
|1.43
|-108.00
|67361335
|2007.12.12 14:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:58
|1.4687
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|67361899
|2007.12.12 14:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:19
|1.4701
|0.00
|0.00
|-1.05
|-30.00
|67361962
|2007.12.12 14:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0537
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:22
|2.0397
|0.00
|0.00
|1.43
|-140.00
|67362009
|2007.12.12 14:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.80
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:25
|112.33
|0.00
|0.00
|0.00
|47.18
|67362209
|2007.12.12 14:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 07:37
|1.4728
|0.00
|0.00
|-1.05
|2.00
|67362246
|2007.12.12 14:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0536
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:37
|2.0421
|0.00
|0.00
|1.43
|-115.00
|67362670
|2007.12.12 14:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0533
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:51
|2.0433
|0.00
|0.00
|1.43
|-100.00
|67362711
|2007.12.12 14:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|67363007
|2007.12.12 14:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 07:37
|1.4729
|0.00
|0.00
|-1.05
|4.00
|67363377
|2007.12.12 14:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 07:37
|1.4729
|0.00
|0.00
|-1.05
|6.00
|67363643
|2007.12.12 14:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.92
|0.00
|0.00
|2007.12.13 05:27
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|13.42
|67363752
|2007.12.12 14:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.97
|0.00
|0.00
|2007.12.13 05:27
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|17.89
|67363876
|2007.12.12 14:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:16
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67364496
|2007.12.12 14:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:16
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67364664
|2007.12.12 14:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.11
|0.00
|0.00
|2007.12.12 18:04
|112.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9.82
|67366889
|2007.12.12 14:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:15
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67366911
|2007.12.12 14:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:15
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67367450
|2007.12.12 14:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:18
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67368332
|2007.12.12 14:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.12
|0.00
|0.00
|2007.12.12 18:04
|112.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10.71
|67368482
|2007.12.12 14:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:18
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67368514
|2007.12.12 14:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:18
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67368616
|2007.12.12 14:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.16
|0.00
|0.00
|2007.12.12 18:04
|112.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14.29
|67368946
|2007.12.12 14:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:18
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67368964
|2007.12.12 14:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.21
|0.00
|0.00
|2007.12.12 18:04
|112.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18.75
|67370433
|2007.12.12 14:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.36
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:28
|112.39
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|67370448
|2007.12.12 14:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.36
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:28
|112.39
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|67370652
|2007.12.12 14:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:00
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67370876
|2007.12.12 14:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.37
|0.00
|0.00
|2007.12.12 18:04
|112.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33.04
|67370918
|2007.12.12 14:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:48
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67371853
|2007.12.12 14:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:00
|2.0492
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67371932
|2007.12.12 14:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.39
|0.00
|0.00
|2007.12.12 18:04
|111.99
|0.00
|0.00
|0.00
|35.72
|67371973
|2007.12.12 14:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0485
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:58
|2.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67372040
|2007.12.12 14:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:48
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67372595
|2007.12.12 14:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0482
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:58
|2.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67372683
|2007.12.12 14:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.42
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:33
|112.46
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|67372684
|2007.12.12 14:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.42
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:33
|112.46
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|67372705
|2007.12.12 14:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:48
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67372906
|2007.12.12 14:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.40
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:37
|112.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|67373590
|2007.12.12 14:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.42
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:37
|112.38
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|67373685
|2007.12.12 14:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0481
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:58
|2.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67373865
|2007.12.12 14:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.49
|0.00
|0.00
|2007.12.13 08:43
|111.68
|0.00
|0.00
|3.57
|-72.53
|67373875
|2007.12.12 14:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.49
|0.00
|0.00
|2007.12.13 05:27
|111.74
|0.00
|0.00
|3.57
|-67.12
|67374141
|2007.12.12 14:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:48
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67375247
|2007.12.12 14:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0479
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:58
|2.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67375751
|2007.12.12 14:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0484
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 15:37
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|67376324
|2007.12.12 14:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 15:37
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|67376768
|2007.12.12 14:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:58
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67378553
|2007.12.12 15:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0477
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:58
|2.0486
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67378767
|2007.12.12 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:58
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67379027
|2007.12.12 15:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0471
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:58
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67379191
|2007.12.12 15:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0469
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:58
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67380800
|2007.12.12 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0467
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:58
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|67380911
|2007.12.12 15:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:58
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|67383749
|2007.12.12 15:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0454
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:58
|2.0487
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|67384276
|2007.12.12 15:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:04
|2.0436
|0.00
|0.00
|-1.49
|19.00
|67384527
|2007.12.12 15:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0457
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:04
|2.0436
|0.00
|0.00
|-1.49
|21.00
|67384582
|2007.12.12 15:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0459
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:04
|2.0437
|0.00
|0.00
|-1.49
|22.00
|67387530
|2007.12.12 16:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0461
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:04
|2.0437
|0.00
|0.00
|-1.49
|24.00
|67387670
|2007.12.12 16:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0463
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67388515
|2007.12.12 16:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67388673
|2007.12.12 16:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67389187
|2007.12.12 16:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0468
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67389302
|2007.12.12 16:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67391089
|2007.12.12 16:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:58
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67391360
|2007.12.12 16:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:18
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67391408
|2007.12.12 16:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0473
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67391648
|2007.12.12 16:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0476
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67391683
|2007.12.12 16:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:18
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67391782
|2007.12.12 16:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:18
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67391845
|2007.12.12 16:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:58
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67391975
|2007.12.12 16:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:58
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67392053
|2007.12.12 16:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:58
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67392075
|2007.12.12 16:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0478
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67392238
|2007.12.12 16:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0483
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|67392338
|2007.12.12 16:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:58
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67392656
|2007.12.12 16:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0486
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|67392662
|2007.12.12 16:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:58
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67392857
|2007.12.12 16:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|67392891
|2007.12.12 16:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:58
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67393229
|2007.12.12 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:58
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67393829
|2007.12.12 17:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0496
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:05
|2.0494
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67393884
|2007.12.12 17:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:58
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67393953
|2007.12.12 17:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0497
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:05
|2.0494
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67396064
|2007.12.12 17:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:22
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67396123
|2007.12.12 17:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0489
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|67396198
|2007.12.12 17:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:22
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67396429
|2007.12.12 17:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.17
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:58
|112.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|67396453
|2007.12.12 17:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.15
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:58
|112.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|67396487
|2007.12.12 17:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:22
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67396670
|2007.12.12 17:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:57
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|67396952
|2007.12.12 17:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:15
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67397138
|2007.12.12 17:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:02
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67397248
|2007.12.12 17:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:02
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67397497
|2007.12.12 17:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:02
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67397609
|2007.12.12 17:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:02
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67397900
|2007.12.12 17:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:02
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67402799
|2007.12.12 17:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.07
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67402942
|2007.12.12 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0461
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 03:07
|2.0468
|0.00
|0.00
|1.43
|7.00
|67403048
|2007.12.12 17:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 18:09
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67403126
|2007.12.12 17:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 18:09
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67403154
|2007.12.12 17:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.05
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.10
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|67403502
|2007.12.12 18:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.03
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.10
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|67403590
|2007.12.12 18:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.02
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.10
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|67404081
|2007.12.12 18:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.00
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.10
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|67404275
|2007.12.12 18:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.98
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:04
|111.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|67404537
|2007.12.12 18:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:43
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.84
|0.00
|67404754
|2007.12.12 18:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:02
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|67404793
|2007.12.12 18:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.00
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:04
|111.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67404826
|2007.12.12 18:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.01
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:04
|111.97
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|67404900
|2007.12.12 18:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:02
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|67404948
|2007.12.12 18:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:38
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.84
|0.00
|67404990
|2007.12.12 18:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.04
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:04
|111.97
|0.00
|0.00
|0.00
|6.25
|67405293
|2007.12.12 18:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:38
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.84
|1.00
|67405398
|2007.12.12 18:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:38
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.84
|3.00
|67405465
|2007.12.12 18:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.06
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:04
|111.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|67405556
|2007.12.12 18:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.08
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:04
|111.97
|0.00
|0.00
|0.00
|9.82
|67405710
|2007.12.12 18:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.12
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:04
|111.97
|0.00
|0.00
|0.00
|13.40
|67406074
|2007.12.12 18:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0463
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:04
|2.0437
|0.00
|0.00
|-1.49
|26.00
|67406098
|2007.12.12 18:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:37
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.84
|0.00
|67406277
|2007.12.12 18:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.14
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:04
|111.97
|0.00
|0.00
|0.00
|15.18
|67406524
|2007.12.12 18:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:37
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.84
|1.00
|67406652
|2007.12.12 18:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:04
|2.0437
|0.00
|0.00
|-1.49
|28.00
|67406697
|2007.12.12 18:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:20
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.84
|3.00
|67406706
|2007.12.12 18:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 23:11
|2.0464
|0.00
|0.00
|-1.49
|2.00
|67407005
|2007.12.12 18:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0468
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 23:11
|2.0464
|0.00
|0.00
|-1.49
|4.00
|67407064
|2007.12.12 18:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:04
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.84
|0.00
|67407166
|2007.12.12 18:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 21:11
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67408038
|2007.12.12 18:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 21:11
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67408092
|2007.12.12 18:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 21:11
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67408109
|2007.12.12 18:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.15
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:04
|111.97
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|67408248
|2007.12.12 18:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 21:11
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67408476
|2007.12.12 18:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.17
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:04
|111.97
|0.00
|0.00
|0.00
|17.86
|67408586
|2007.12.12 18:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.18
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:04
|111.97
|0.00
|0.00
|0.00
|18.76
|67408805
|2007.12.12 18:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 23:11
|2.0464
|0.00
|0.00
|-1.49
|6.00
|67408818
|2007.12.12 18:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.26
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:04
|111.97
|0.00
|0.00
|0.00
|25.90
|67408896
|2007.12.12 18:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0473
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 23:11
|2.0464
|0.00
|0.00
|-1.49
|9.00
|67409088
|2007.12.12 18:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0474
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 23:11
|2.0464
|0.00
|0.00
|-1.49
|10.00
|67409292
|2007.12.12 18:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0476
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 23:11
|2.0464
|0.00
|0.00
|-1.49
|12.00
|67409499
|2007.12.12 18:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0478
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 23:10
|2.0464
|0.00
|0.00
|-1.49
|14.00
|67409821
|2007.12.12 18:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0480
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 23:10
|2.0464
|0.00
|0.00
|-1.49
|16.00
|67410496
|2007.12.12 19:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 21:11
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67410586
|2007.12.12 19:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 21:11
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67410769
|2007.12.12 19:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 21:11
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67410945
|2007.12.12 19:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 21:11
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67411124
|2007.12.12 19:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0484
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 23:10
|2.0464
|0.00
|0.00
|-1.49
|20.00
|67411251
|2007.12.12 19:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0485
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 23:10
|2.0464
|0.00
|0.00
|-1.49
|21.00
|67411547
|2007.12.12 19:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 23:10
|2.0464
|0.00
|0.00
|-1.49
|23.00
|67411608
|2007.12.12 19:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 21:11
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67411802
|2007.12.12 19:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:30
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67412061
|2007.12.12 19:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 19:30
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67412334
|2007.12.12 19:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 07:37
|1.4729
|0.00
|0.00
|-1.05
|7.00
|67412613
|2007.12.12 19:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:54
|1.4723
|0.00
|0.00
|-1.05
|2.00
|67412790
|2007.12.12 19:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:54
|1.4723
|0.00
|0.00
|-1.05
|3.00
|67412831
|2007.12.12 19:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:54
|1.4723
|0.00
|0.00
|-1.05
|4.00
|67413164
|2007.12.12 19:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:18
|1.4720
|0.00
|0.00
|-1.05
|2.00
|67413447
|2007.12.12 19:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:18
|1.4720
|0.00
|0.00
|-1.05
|3.00
|67413720
|2007.12.12 19:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:18
|1.4720
|0.00
|0.00
|-1.05
|5.00
|67413857
|2007.12.12 19:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:18
|1.4720
|0.00
|0.00
|-1.05
|8.00
|67415828
|2007.12.12 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 21:11
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67417399
|2007.12.12 20:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.97
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.10
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|67417704
|2007.12.12 20:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.98
|0.00
|0.00
|2007.12.13 05:27
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|18.79
|67417827
|2007.12.12 20:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.00
|0.00
|0.00
|2007.12.13 00:05
|111.95
|0.00
|0.00
|-4.11
|4.47
|67417949
|2007.12.12 20:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.01
|0.00
|0.00
|2007.12.13 00:05
|111.95
|0.00
|0.00
|-4.11
|5.36
|67418406
|2007.12.12 20:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.96
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.10
|0.00
|0.00
|0.00
|12.49
|67418613
|2007.12.12 20:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.93
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.10
|0.00
|0.00
|0.00
|15.17
|67419046
|2007.12.12 20:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.92
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.10
|0.00
|0.00
|0.00
|16.06
|67419116
|2007.12.12 20:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.90
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.10
|0.00
|0.00
|0.00
|17.84
|67419484
|2007.12.12 20:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.88
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.10
|0.00
|0.00
|0.00
|19.63
|67419685
|2007.12.12 20:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:18
|1.4720
|0.00
|0.00
|-1.05
|9.00
|67420002
|2007.12.12 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:18
|1.4720
|0.00
|0.00
|-1.05
|11.00
|67420103
|2007.12.12 20:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.86
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.10
|0.00
|0.00
|0.00
|21.41
|67421872
|2007.12.12 20:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.03
|0.00
|0.00
|2007.12.13 00:05
|111.95
|0.00
|0.00
|-4.11
|7.15
|67423039
|2007.12.12 20:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.85
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:52
|112.10
|0.00
|0.00
|0.00
|22.30
|67423513
|2007.12.12 20:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:18
|1.4720
|0.00
|0.00
|-1.05
|12.00
|67424488
|2007.12.12 20:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.04
|0.00
|0.00
|2007.12.13 00:05
|111.95
|0.00
|0.00
|-4.11
|8.04
|67424916
|2007.12.12 20:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.13
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:57
|112.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|67425030
|2007.12.12 20:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.11
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:57
|112.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|67425117
|2007.12.12 20:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.10
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:57
|112.15
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|67425164
|2007.12.12 20:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.08
|0.00
|0.00
|2007.12.13 00:05
|111.95
|0.00
|0.00
|-4.11
|11.61
|67425440
|2007.12.12 20:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.13
|0.00
|0.00
|2007.12.13 00:05
|111.95
|0.00
|0.00
|-4.11
|16.08
|67425776
|2007.12.12 20:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.17
|0.00
|0.00
|2007.12.13 00:05
|111.95
|0.00
|0.00
|-4.11
|19.65
|67426156
|2007.12.12 21:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.18
|0.00
|0.00
|2007.12.13 00:05
|111.95
|0.00
|0.00
|-4.11
|20.54
|67426821
|2007.12.12 21:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:18
|1.4720
|0.00
|0.00
|-1.05
|13.00
|67426969
|2007.12.12 21:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.21
|0.00
|0.00
|2007.12.13 00:05
|111.95
|0.00
|0.00
|-4.11
|23.22
|67427252
|2007.12.12 21:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.22
|0.00
|0.00
|2007.12.13 00:05
|111.95
|0.00
|0.00
|-4.11
|24.12
|67428262
|2007.12.12 21:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:04
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.84
|1.00
|67429296
|2007.12.12 21:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:18
|1.4720
|0.00
|0.00
|-1.05
|14.00
|67429371
|2007.12.12 21:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.23
|0.00
|0.00
|2007.12.13 00:05
|111.95
|0.00
|0.00
|-4.11
|25.01
|67433272
|2007.12.12 22:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:04
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67433820
|2007.12.12 23:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:04
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67433993
|2007.12.12 23:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:04
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67437310
|2007.12.12 23:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0459
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 03:07
|2.0468
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67437548
|2007.12.12 23:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0458
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 03:07
|2.0468
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67437910
|2007.12.12 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 03:07
|2.0468
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67438283
|2007.12.13 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0454
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 03:07
|2.0468
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67438708
|2007.12.13 00:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0452
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 03:07
|2.0468
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67439342
|2007.12.13 00:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0446
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 03:07
|2.0468
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|67439898
|2007.12.13 00:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0436
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 03:07
|2.0468
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|67440952
|2007.12.13 00:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0435
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:11
|2.0436
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67441254
|2007.12.13 00:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 00:11
|2.0436
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67442333
|2007.12.13 00:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:04
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67442390
|2007.12.13 00:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0438
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:22
|2.0397
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|67442489
|2007.12.13 00:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:04
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67442524
|2007.12.13 00:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0440
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:41
|2.0438
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67442834
|2007.12.13 00:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:22
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67443051
|2007.12.13 00:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:22
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67443182
|2007.12.13 00:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 01:21
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67443250
|2007.12.13 00:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0443
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:41
|2.0438
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67445022
|2007.12.13 00:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0445
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:41
|2.0438
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67446060
|2007.12.13 00:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 01:21
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67448075
|2007.12.13 01:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 01:21
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67448169
|2007.12.13 01:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0448
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:41
|2.0438
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67448444
|2007.12.13 01:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.00
|0.00
|0.00
|2007.12.13 05:27
|111.77
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|67449210
|2007.12.13 01:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 07:37
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67449319
|2007.12.13 01:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 07:37
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67449811
|2007.12.13 01:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0449
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:41
|2.0438
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67450376
|2007.12.13 01:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 07:37
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67451382
|2007.12.13 02:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:22
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67451423
|2007.12.13 02:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:22
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67451580
|2007.12.13 02:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0451
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:24
|2.0449
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67452029
|2007.12.13 02:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:22
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67452145
|2007.12.13 02:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:22
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67453122
|2007.12.13 02:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0457
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:24
|2.0449
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67453370
|2007.12.13 02:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0459
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:24
|2.0449
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67453459
|2007.12.13 02:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0461
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:24
|2.0449
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67453535
|2007.12.13 02:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0463
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:24
|2.0449
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67453734
|2007.12.13 02:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0464
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:24
|2.0449
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|67454859
|2007.12.13 03:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0467
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:24
|2.0449
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|67455138
|2007.12.13 03:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 03:26
|2.0474
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67455234
|2007.12.13 03:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0471
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 03:26
|2.0474
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67455283
|2007.12.13 03:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0468
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:24
|2.0449
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|67455367
|2007.12.13 03:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0471
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:24
|2.0449
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|67455591
|2007.12.13 03:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:22
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67455814
|2007.12.13 03:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:24
|2.0449
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|67455859
|2007.12.13 03:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:22
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67456016
|2007.12.13 03:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 06:21
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67456101
|2007.12.13 03:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0479
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 05:21
|2.0476
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67457518
|2007.12.13 04:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0480
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 05:21
|2.0476
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67461787
|2007.12.13 05:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.76
|0.00
|0.00
|2007.12.13 08:44
|111.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|67465593
|2007.12.13 06:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 07:37
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|67465649
|2007.12.13 06:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 07:37
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67467585
|2007.12.13 06:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.79
|0.00
|0.00
|2007.12.13 08:44
|111.73
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|67467787
|2007.12.13 06:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:04
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67472026
|2007.12.13 07:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.67
|0.00
|0.00
|2007.12.13 08:44
|111.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|67472069
|2007.12.13 07:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:02
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67472261
|2007.12.13 07:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:02
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67472420
|2007.12.13 07:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:02
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67472502
|2007.12.13 07:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0440
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:22
|2.0397
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|67472656
|2007.12.13 07:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:02
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|67474556
|2007.12.13 07:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:02
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67474585
|2007.12.13 07:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:02
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67474979
|2007.12.13 07:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:02
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67475117
|2007.12.13 07:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.66
|0.00
|0.00
|2007.12.13 08:44
|111.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|67475293
|2007.12.13 07:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:02
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67475346
|2007.12.13 07:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.63
|0.00
|0.00
|2007.12.13 08:43
|111.68
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|67475605
|2007.12.13 07:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.61
|0.00
|0.00
|2007.12.13 08:43
|111.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|67476384
|2007.12.13 07:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:03
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|67477036
|2007.12.13 07:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|2007.12.13 08:43
|111.68
|0.00
|0.00
|0.00
|7.16
|67477341
|2007.12.13 07:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.58
|0.00
|0.00
|2007.12.13 08:43
|111.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|67477754
|2007.12.13 07:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.52
|0.00
|0.00
|2007.12.13 08:43
|111.68
|0.00
|0.00
|0.00
|14.33
|67478395
|2007.12.13 07:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.49
|0.00
|0.00
|2007.12.13 08:43
|111.68
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|67478945
|2007.12.13 07:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.45
|0.00
|0.00
|2007.12.13 08:43
|111.68
|0.00
|0.00
|0.00
|20.59
|67479079
|2007.12.13 07:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:02
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67481119
|2007.12.13 08:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:51
|2.0433
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67481532
|2007.12.13 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0428
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:51
|2.0433
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67481829
|2007.12.13 08:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0425
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:37
|2.0431
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67482433
|2007.12.13 08:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0422
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:37
|2.0431
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67482849
|2007.12.13 08:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0420
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:37
|2.0431
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67483493
|2007.12.13 08:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0417
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:37
|2.0427
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67483632
|2007.12.13 08:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:25
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67483944
|2007.12.13 08:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:20
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67484134
|2007.12.13 08:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:20
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67484339
|2007.12.13 08:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:19
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67484525
|2007.12.13 08:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:19
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67484790
|2007.12.13 08:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:19
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67485026
|2007.12.13 08:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:19
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67485366
|2007.12.13 08:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0416
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:37
|2.0427
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|67485623
|2007.12.13 08:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0413
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:37
|2.0427
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67485938
|2007.12.13 08:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:37
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67485961
|2007.12.13 08:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:37
|2.0427
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67486081
|2007.12.13 08:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:25
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67486355
|2007.12.13 08:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:37
|2.0427
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67486555
|2007.12.13 08:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:37
|2.0427
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|67486939
|2007.12.13 08:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:37
|2.0425
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|67487136
|2007.12.13 08:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:25
|2.0391
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67487156
|2007.12.13 08:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:35
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67487350
|2007.12.13 08:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0395
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:37
|2.0425
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|67487494
|2007.12.13 08:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0392
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 08:37
|2.0425
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|67487769
|2007.12.13 08:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:03
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67489755
|2007.12.13 08:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:03
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67490037
|2007.12.13 08:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:51
|2.0433
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67490214
|2007.12.13 08:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0423
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:51
|2.0433
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67490288
|2007.12.13 08:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0416
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:51
|2.0433
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|67490608
|2007.12.13 08:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0414
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:51
|2.0433
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|67490647
|2007.12.13 08:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0412
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:51
|2.0433
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|67490890
|2007.12.13 08:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0403
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:51
|2.0433
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|67491376
|2007.12.13 08:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:03
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67491497
|2007.12.13 08:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:03
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67491794
|2007.12.13 08:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:03
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67491880
|2007.12.13 08:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:03
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67493553
|2007.12.13 09:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:35
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67493768
|2007.12.13 09:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:35
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67497376
|2007.12.13 09:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:49
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67497901
|2007.12.13 09:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:43
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67498070
|2007.12.13 09:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:43
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67498214
|2007.12.13 09:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:49
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67498294
|2007.12.13 09:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2007.12.13 09:49
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|0.00
|0.00
|-51.79
|3 929.18
|Closed P/L:
|3 877.39
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|67336991
|2007.12.12 13:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.84
|-20.00
|67337192
|2007.12.12 13:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.84
|-19.00
|67337370
|2007.12.12 13:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.84
|-18.00
|67338407
|2007.12.12 13:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.84
|-17.00
|67339834
|2007.12.12 13:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.84
|-15.00
|67340146
|2007.12.12 13:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.84
|-13.00
|67370224
|2007.12.12 14:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.84
|-12.00
|67375534
|2007.12.12 14:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.84
|-11.00
|67375692
|2007.12.12 14:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.84
|-10.00
|67375817
|2007.12.12 14:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.84
|-8.00
|67376305
|2007.12.12 14:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.84
|-7.00
|67260530
|2007.12.12 05:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0369
|0.0000
|0.0000
|
|2.0426
|0.00
|0.00
|-1.49
|-57.00
|67262112
|2007.12.12 05:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0371
|0.0000
|0.0000
|
|2.0426
|0.00
|0.00
|-1.49
|-55.00
|67339433
|2007.12.12 13:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0383
|0.0000
|0.0000
|
|2.0426
|0.00
|0.00
|-1.49
|-43.00
|67339629
|2007.12.12 13:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0388
|0.0000
|0.0000
|
|2.0426
|0.00
|0.00
|-1.49
|-38.00
|67362968
|2007.12.12 14:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0532
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|1.43
|-110.00
|67363402
|2007.12.12 14:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0522
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|1.43
|-100.00
|67363795
|2007.12.12 14:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|1.43
|-99.00
|67365302
|2007.12.12 14:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|1.43
|-97.00
|67367029
|2007.12.12 14:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0514
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|1.43
|-92.00
|67393141
|2007.12.12 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0496
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|1.43
|-74.00
|67394478
|2007.12.12 17:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0494
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|1.43
|-72.00
|67394580
|2007.12.12 17:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0491
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|1.43
|-69.00
|67394851
|2007.12.12 17:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0484
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|1.43
|-62.00
|67395337
|2007.12.12 17:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0483
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|1.43
|-61.00
|67455997
|2007.12.13 03:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0478
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|67460775
|2007.12.13 05:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0476
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|67460952
|2007.12.13 05:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.00
|67462000
|2007.12.13 05:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0473
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|67462390
|2007.12.13 05:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0471
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.00
|67464683
|2007.12.13 06:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0469
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|67464849
|2007.12.13 06:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|67465115
|2007.12.13 06:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0459
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|67465246
|2007.12.13 06:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0457
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|67465505
|2007.12.13 06:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0456
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|67465658
|2007.12.13 06:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0454
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|67465915
|2007.12.13 06:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0449
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|67465976
|2007.12.13 06:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0448
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|67467468
|2007.12.13 06:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0438
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|67472080
|2007.12.13 07:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0435
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|67261680
|2007.12.12 05:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.05
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-64.42
|67316083
|2007.12.12 09:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.06
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-63.52
|67316611
|2007.12.12 09:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.08
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-61.73
|67317083
|2007.12.12 10:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.09
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-60.84
|67317207
|2007.12.12 10:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.11
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-59.05
|67317440
|2007.12.12 10:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.21
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-50.10
|67327801
|2007.12.12 11:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.24
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-47.42
|67328475
|2007.12.12 11:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.26
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-45.63
|67331689
|2007.12.12 12:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.28
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-43.84
|67331759
|2007.12.12 12:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.29
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-42.95
|67333719
|2007.12.12 12:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.32
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-40.26
|67334019
|2007.12.12 13:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.33
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-39.37
|67338328
|2007.12.12 13:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.35
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-37.58
|67338589
|2007.12.12 13:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.36
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-36.68
|67339387
|2007.12.12 13:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.38
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-34.89
|67339480
|2007.12.12 13:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.39
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-34.00
|67344770
|2007.12.12 13:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.40
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-33.10
|67346420
|2007.12.12 13:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.42
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-31.31
|67347874
|2007.12.12 13:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.43
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-30.42
|67348176
|2007.12.12 13:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.47
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-26.84
|67348563
|2007.12.12 13:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.48
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-25.95
|67348744
|2007.12.12 13:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.50
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-24.16
|67349368
|2007.12.12 13:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.56
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-18.79
|67351752
|2007.12.12 14:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.60
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|-4.11
|-15.21
|67374108
|2007.12.12 14:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.41
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|3.57
|-59.96
|67374559
|2007.12.12 14:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.39
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|3.57
|-58.17
|67374653
|2007.12.12 14:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.38
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|3.57
|-57.28
|67374734
|2007.12.12 14:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.36
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|3.57
|-55.49
|67374966
|2007.12.12 14:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.30
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|3.57
|-50.12
|67375952
|2007.12.12 14:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.27
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|3.57
|-47.43
|67376583
|2007.12.12 14:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.25
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|3.57
|-45.64
|67376755
|2007.12.12 14:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.24
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|3.57
|-44.75
|67425816
|2007.12.12 20:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.20
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|3.57
|-41.17
|67428246
|2007.12.12 21:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.19
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|3.57
|-40.27
|67428527
|2007.12.12 21:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.17
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|3.57
|-38.48
|67428930
|2007.12.12 21:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.16
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|3.57
|-37.59
|67431980
|2007.12.12 22:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.13
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.90
|67437227
|2007.12.12 23:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.11
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.11
|67437252
|2007.12.12 23:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.10
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.22
|67437526
|2007.12.12 23:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.08
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.43
|67437719
|2007.12.12 23:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.07
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.53
|67438169
|2007.12.13 00:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.05
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.74
|67440019
|2007.12.13 00:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.97
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.58
|67441402
|2007.12.13 00:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.93
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|67443073
|2007.12.13 00:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.92
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.11
|67443121
|2007.12.13 00:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.91
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.21
|67452020
|2007.12.13 02:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.89
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.42
|67452260
|2007.12.13 02:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.88
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.53
|67460311
|2007.12.13 05:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.86
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.74
|67460725
|2007.12.13 05:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.85
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.84
|67461079
|2007.12.13 05:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.83
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.05
|67461323
|2007.12.13 05:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.81
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.26
|67461497
|2007.12.13 05:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.77
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.68
|67462273
|2007.12.13 05:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.75
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|67462325
|2007.12.13 05:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.74
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|67462622
|2007.12.13 05:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.72
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|67462719
|2007.12.13 05:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.71
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67477592
|2007.12.13 07:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|67480756
|2007.12.13 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|67480834
|2007.12.13 08:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|67481313
|2007.12.13 08:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|67482136
|2007.12.13 08:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|67482394
|2007.12.13 08:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|67482867
|2007.12.13 08:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|67487298
|2007.12.13 08:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|67487515
|2007.12.13 08:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|67487700
|2007.12.13 08:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|
|2.0426
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|67488444
|2007.12.13 08:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0400
|0.0000
|0.0000
|
|2.0426
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|67488542
|2007.12.13 08:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0405
|0.0000
|0.0000
|
|2.0426
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|67488793
|2007.12.13 08:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|
|2.0426
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|67489373
|2007.12.13 08:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|
|2.0426
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|67489782
|2007.12.13 08:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0428
|0.0000
|0.0000
|
|2.0426
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67490554
|2007.12.13 08:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.70
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.26
|67490768
|2007.12.13 08:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|67491781
|2007.12.13 08:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.72
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.47
|67491893
|2007.12.13 08:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.73
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.58
|67492119
|2007.12.13 08:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.75
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|67492910
|2007.12.13 09:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.76
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|67493141
|2007.12.13 09:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.78
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|67495620
|2007.12.13 09:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.69
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|67496279
|2007.12.13 09:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.67
|0.00
|0.00
|
|111.74
|0.00
|0.00
|0.00
|6.26
|67497062
|2007.12.13 09:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|67498510
|2007.12.13 09:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|67498618
|2007.12.13 09:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.80
|0.00
|0.00
|
|111.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67498664
|2007.12.13 09:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|67498943
|2007.12.13 09:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|67499166
|2007.12.13 09:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67499298
|2007.12.13 09:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0430
|0.0000
|0.0000
|
|2.0426
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67499335
|2007.12.13 09:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67499565
|2007.12.13 09:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0433
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|67499826
|2007.12.13 09:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|67499892
|2007.12.13 09:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0427
|0.0000
|0.0000
|
|2.0422
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|
|0.00
|0.00
|-38.22
|-3 939.87
|
|Floating P/L:
|-3 978.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 877.39
|Floating P/L:
|-3 978.09
|Margin:
|1 950.00
|Balance:
|28 877.39
|Equity:
|24 899.30
|Free Margin:
|22 949.30
|
|Details:
|Gross Profit:
|11 310.16
|Gross Loss:
|7 432.77
|Total Net Profit:
|3 877.39
|Profit Factor:
|1.52
|Expected Payoff:
|2.94
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|167.54 (0.60%)
|Relative Drawdown:
|0.61% (161.00)
|
|Total Trades:
|1319
|Short Positions (won %):
|658 (92.10%)
|Long Positions (won %):
|661 (90.62%)
|Profit Trades (% of total):
|1205 (91.36%)
|Loss trades (% of total):
|114 (8.64%)
|Largest
|profit trade:
|82.00
|loss trade:
|-161.00
|Average
|profit trade:
|9.39
|loss trade:
|-65.20
|Maximum
|consecutive wins ($):
|32 (310.80)
|consecutive losses ($):
|1 (-161.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|310.80 (32)
|consecutive loss (count):
|-161.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|10
|consecutive losses:
|1