Interbank FX, LLC

Account: 1756147 Name: Crazy TrendTrader (Saleh .D) Currency: USD 2007 December 13, 09:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
670896532007.12.11 06:41balanceDeposit25 000.00
670897522007.12.11 06:43buy0.10gbpusd2.04770.00000.00002007.12.11 07:172.04830.000.000.006.00
670897552007.12.11 06:43buy0.10gbpusd2.04770.00000.00002007.12.11 07:172.04830.000.000.006.00
670897812007.12.11 06:44sell0.10gbpusd2.04720.00000.00002007.12.11 07:242.05020.000.000.00-30.00
670897822007.12.11 06:44sell0.10gbpusd2.04720.00000.00002007.12.11 07:172.04870.000.000.00-15.00
670897892007.12.11 06:44buy0.10usdjpy111.850.000.002007.12.11 08:11111.950.000.000.008.93
670897912007.12.11 06:44buy0.10usdjpy111.850.000.002007.12.11 08:11111.950.000.000.008.93
670898782007.12.11 06:45sell0.10usdjpy111.840.000.002007.12.11 08:41112.080.000.000.00-21.41
670898832007.12.11 06:45sell0.10usdjpy111.840.000.002007.12.11 08:11111.980.000.000.00-12.50
670899412007.12.11 06:46buy0.10gbpusd2.04750.00000.00002007.12.11 07:172.04830.000.000.008.00
670899932007.12.11 06:47sell0.10usdjpy111.860.000.002007.12.11 07:13111.830.000.000.002.68
670900412007.12.11 06:47buy0.10eurusd1.47260.00000.00002007.12.11 07:121.47280.000.000.002.00
670900422007.12.11 06:47buy0.10eurusd1.47260.00000.00002007.12.11 07:121.47280.000.000.002.00
670901102007.12.11 06:48buy0.10gbpusd2.04730.00000.00002007.12.11 07:042.04740.000.000.001.00
670901612007.12.11 06:49buy0.10gbpusd2.04700.00000.00002007.12.11 07:042.04740.000.000.004.00
670902542007.12.11 06:51sell0.10usdjpy111.870.000.002007.12.11 07:12111.830.000.000.003.58
670902922007.12.11 06:51sell0.10eurusd1.47250.00000.00002007.12.11 07:371.47400.000.000.00-15.00
670902962007.12.11 06:51sell0.10eurusd1.47250.00000.00002007.12.11 07:151.47440.000.000.00-19.00
670905002007.12.11 06:56buy0.10gbpusd2.04690.00000.00002007.12.11 07:042.04740.000.000.005.00
670905182007.12.11 06:57sell0.10eurusd1.47260.00000.00002007.12.11 08:321.47220.000.000.004.00
670913432007.12.11 07:04sell0.10gbpusd2.04740.00000.00002007.12.11 07:552.05010.000.000.00-27.00
670914972007.12.11 07:06buy0.10eurusd1.47250.00000.00002007.12.11 07:121.47280.000.000.003.00
670917502007.12.11 07:09buy0.10eurusd1.47240.00000.00002007.12.11 07:121.47270.000.000.003.00
670918982007.12.11 07:12buy0.10eurusd1.47300.00000.00002007.12.11 07:151.47420.000.000.0012.00
670919012007.12.11 07:12buy0.10eurusd1.47300.00000.00002007.12.11 07:151.47420.000.000.0012.00
670924242007.12.11 07:13sell0.10eurusd1.47370.00000.00002007.12.11 07:551.47350.000.000.002.00
670924972007.12.11 07:13buy0.10usdjpy111.790.000.002007.12.11 07:46111.820.000.000.002.68
670928062007.12.11 07:14sell0.10eurusd1.47380.00000.00002007.12.11 07:551.47360.000.000.002.00
670930852007.12.11 07:15sell0.10eurusd1.47390.00000.00002007.12.11 07:551.47360.000.000.003.00
670932392007.12.11 07:16buy0.10eurusd1.47450.00000.00002007.12.11 07:291.47480.000.000.003.00
670936512007.12.11 07:16buy0.10usdjpy111.780.000.002007.12.11 07:46111.820.000.000.003.58
670937202007.12.11 07:16sell0.10gbpusd2.04810.00000.00002007.12.11 08:542.04540.000.000.0027.00
670937952007.12.11 07:17buy0.10gbpusd2.04870.00000.00002007.12.11 07:242.04980.000.000.0011.00
670937992007.12.11 07:17buy0.10gbpusd2.04870.00000.00002007.12.11 07:242.04980.000.000.0011.00
670938202007.12.11 07:17sell0.10eurusd1.47460.00000.00002007.12.11 07:371.47400.000.000.006.00
670939122007.12.11 07:18buy0.10gbpusd2.04840.00000.00002007.12.11 07:242.04980.000.000.0014.00
670939892007.12.11 07:18sell0.10eurusd1.47470.00000.00002007.12.11 07:371.47400.000.000.007.00
670943182007.12.11 07:19sell0.10eurusd1.47480.00000.00002007.12.11 07:371.47400.000.000.008.00
670944412007.12.11 07:19sell0.10gbpusd2.04920.00000.00002007.12.11 08:542.04540.000.000.0038.00
670950082007.12.11 07:21sell0.10gbpusd2.04930.00000.00002007.12.11 08:012.04920.000.000.001.00
670950452007.12.11 07:21buy0.10eurusd1.47440.00000.00002007.12.11 07:291.47480.000.000.004.00
670951612007.12.11 07:22buy0.10usdjpy111.770.000.002007.12.11 07:46111.820.000.000.004.47
670952752007.12.11 07:23sell0.10gbpusd2.04960.00000.00002007.12.11 08:012.04920.000.000.004.00
670954182007.12.11 07:24sell0.10gbpusd2.04970.00000.00002007.12.11 08:012.04920.000.000.005.00
670957002007.12.11 07:25buy0.10gbpusd2.05100.00000.00002007.12.11 08:542.04500.000.000.00-60.00
670957132007.12.11 07:25buy0.10gbpusd2.05100.00000.00002007.12.11 08:012.04880.000.000.00-22.00
670960902007.12.11 07:26sell0.10gbpusd2.05070.00000.00002007.12.11 07:552.05010.000.000.006.00
670963782007.12.11 07:27sell0.10gbpusd2.05080.00000.00002007.12.11 07:552.05010.000.000.007.00
670965782007.12.11 07:28buy0.10gbpusd2.05060.00000.00002007.12.11 09:072.04730.000.000.00-33.00
670967262007.12.11 07:29buy0.10gbpusd2.05040.00000.00002007.12.11 09:572.05130.000.000.009.00
670967792007.12.11 07:29sell0.10eurusd1.47490.00000.00002007.12.11 07:371.47400.000.000.009.00
670969062007.12.11 07:30buy0.10eurusd1.47490.00000.00002007.12.11 07:551.47340.000.000.00-15.00
670968852007.12.11 07:30buy0.10eurusd1.47490.00000.00002007.12.11 08:321.47200.000.000.00-29.00
670971842007.12.11 07:31buy0.10eurusd1.47480.00000.00002007.12.11 09:081.47210.000.000.00-27.00
670974222007.12.11 07:35buy0.10eurusd1.47470.00000.00002007.12.11 10:071.47020.000.000.00-45.00
670975532007.12.11 07:37buy0.10eurusd1.47460.00000.00002007.12.11 10:241.46930.000.000.00-53.00
670976002007.12.11 07:37buy0.10eurusd1.47440.00000.00002007.12.11 11:141.46720.000.000.00-72.00
670977092007.12.11 07:38buy0.10eurusd1.47410.00000.00002007.12.11 13:181.46750.000.000.00-66.00
670978362007.12.11 07:39sell0.10eurusd1.47400.00000.00002007.12.11 07:551.47360.000.000.004.00
670978792007.12.11 07:40sell0.10eurusd1.47410.00000.00002007.12.11 07:551.47360.000.000.005.00
670979812007.12.11 07:41sell0.10eurusd1.47420.00000.00002007.12.11 07:551.47360.000.000.006.00
670980052007.12.11 07:41sell0.10gbpusd2.05110.00000.00002007.12.11 07:552.05010.000.000.0010.00
670984972007.12.11 07:42sell0.10gbpusd2.05120.00000.00002007.12.11 07:552.05010.000.000.0011.00
670986852007.12.11 07:42buy0.10eurusd1.47400.00000.00002007.12.11 14:311.46980.000.000.00-42.00
670988382007.12.11 07:43buy0.10eurusd1.47390.00000.00002007.12.11 15:481.47020.000.000.00-37.00
670996962007.12.11 07:50buy0.10eurusd1.47380.00000.00002007.12.11 19:161.46970.000.000.00-41.00
670997532007.12.11 07:50sell0.10usdjpy111.860.000.002007.12.11 09:59112.050.000.000.00-16.96
670997692007.12.11 07:51buy0.10eurusd1.47370.00000.00002007.12.11 19:301.46980.000.000.00-39.00
670998462007.12.11 07:51sell0.10usdjpy111.870.000.002007.12.11 14:07111.840.000.000.002.68
671003722007.12.11 07:55buy0.10eurusd1.47350.00000.00002007.12.11 19:331.46720.000.000.00-63.00
671004132007.12.11 07:55buy0.10gbpusd2.05020.00000.00002007.12.11 09:572.05130.000.000.0011.00
671004402007.12.11 07:55sell0.10usdjpy111.890.000.002007.12.11 09:12111.870.000.000.001.79
671006542007.12.11 07:56buy0.10gbpusd2.05000.00000.00002007.12.11 09:572.05130.000.000.0013.00
671007342007.12.11 07:56buy0.10eurusd1.47330.00000.00002007.12.11 19:531.46690.000.000.00-64.00
671009362007.12.11 07:56sell0.10usdjpy111.900.000.002007.12.11 09:12111.870.000.000.002.68
671010912007.12.11 07:57sell0.10eurusd1.47310.00000.00002007.12.11 08:321.47220.000.000.009.00
671011122007.12.11 07:57sell0.10gbpusd2.04990.00000.00002007.12.11 08:012.04920.000.000.007.00
671012972007.12.11 07:58sell0.10gbpusd2.05040.00000.00002007.12.11 08:012.04920.000.000.0012.00
671013542007.12.11 07:58buy0.10eurusd1.47320.00000.00002007.12.11 20:401.46590.000.000.00-73.00
671019552007.12.11 07:59sell0.10gbpusd2.05090.00000.00002007.12.11 08:012.04920.000.000.0017.00
671019922007.12.11 07:59buy0.10eurusd1.47220.00000.00002007.12.11 22:311.46630.000.00-0.35-59.00
671033132007.12.11 08:01buy0.10eurusd1.47210.00000.00002007.12.12 05:401.46720.000.00-0.35-49.00
671038112007.12.11 08:01buy0.10gbpusd2.04920.00000.00002007.12.11 09:572.05130.000.000.0021.00
671041632007.12.11 08:02buy0.10gbpusd2.04900.00000.00002007.12.11 09:572.05130.000.000.0023.00
671042772007.12.11 08:04buy0.10eurusd1.47170.00000.00002007.12.11 08:321.47200.000.000.003.00
671045052007.12.11 08:04buy0.10gbpusd2.04880.00000.00002007.12.11 09:362.04900.000.000.002.00
671045302007.12.11 08:05buy0.10gbpusd2.04850.00000.00002007.12.11 09:362.04890.000.000.004.00
671046572007.12.11 08:05buy0.10eurusd1.47150.00000.00002007.12.11 08:321.47200.000.000.005.00
671050422007.12.11 08:05sell0.10usdjpy111.920.000.002007.12.11 09:12111.870.000.000.004.47
671053202007.12.11 08:06buy0.10gbpusd2.04750.00000.00002007.12.11 09:362.04890.000.000.0014.00
671055202007.12.11 08:06buy0.10eurusd1.47060.00000.00002007.12.11 08:321.47200.000.000.0014.00
671057432007.12.11 08:07buy0.10eurusd1.47050.00000.00002007.12.11 08:321.47200.000.000.0015.00
671060992007.12.11 08:08buy0.10gbpusd2.04730.00000.00002007.12.11 09:362.04890.000.000.0016.00
671065882007.12.11 08:10sell0.10usdjpy111.930.000.002007.12.11 09:12111.870.000.000.005.36
671067602007.12.11 08:11buy0.10usdjpy111.980.000.002007.12.11 08:41112.050.000.000.006.25
671067632007.12.11 08:11buy0.10usdjpy111.980.000.002007.12.11 08:41112.050.000.000.006.25
671069072007.12.11 08:12sell0.10usdjpy111.960.000.002007.12.11 09:11111.940.000.000.001.79
671080062007.12.11 08:22buy0.10usdjpy111.970.000.002007.12.11 08:41112.050.000.000.007.14
671086842007.12.11 08:31buy0.10usdjpy111.960.000.002007.12.11 08:41112.050.000.000.008.03
671088042007.12.11 08:32sell0.10eurusd1.47200.00000.00002007.12.11 10:071.47050.000.000.0015.00
671088072007.12.11 08:32sell0.10eurusd1.47200.00000.00002007.12.11 10:071.47050.000.000.0015.00
671088942007.12.11 08:33sell0.10eurusd1.47220.00000.00002007.12.11 10:071.47040.000.000.0018.00
671092042007.12.11 08:37sell0.10usdjpy111.970.000.002007.12.11 09:11111.940.000.000.002.68
671092142007.12.11 08:37buy0.10eurusd1.47200.00000.00002007.12.11 09:081.47210.000.000.001.00
671092712007.12.11 08:38buy0.10eurusd1.47190.00000.00002007.12.11 09:081.47210.000.000.002.00
671093032007.12.11 08:38sell0.10usdjpy111.980.000.002007.12.11 09:11111.940.000.000.003.57
671094982007.12.11 08:39sell0.10usdjpy112.020.000.002007.12.11 09:00111.980.000.000.003.57
671097702007.12.11 08:41sell0.10usdjpy112.030.000.002007.12.11 09:00111.980.000.000.004.47
671100452007.12.11 08:42buy0.10usdjpy112.050.000.002007.12.11 08:48112.080.000.000.002.68
671100492007.12.11 08:42buy0.10usdjpy112.050.000.002007.12.11 08:48112.080.000.000.002.68
671102572007.12.11 08:43buy0.10eurusd1.47170.00000.00002007.12.11 09:081.47210.000.000.004.00
671103212007.12.11 08:44sell0.10usdjpy112.050.000.002007.12.11 09:00111.980.000.000.006.25
671103422007.12.11 08:45sell0.10usdjpy112.060.000.002007.12.11 09:00111.980.000.000.007.14
671105252007.12.11 08:45buy0.10gbpusd2.04710.00000.00002007.12.11 09:072.04730.000.000.002.00
671107292007.12.11 08:45buy0.10eurusd1.47160.00000.00002007.12.11 09:081.47210.000.000.005.00
671108342007.12.11 08:46buy0.10gbpusd2.04650.00000.00002007.12.11 09:072.04730.000.000.008.00
671110202007.12.11 08:48buy0.10usdjpy112.120.000.002007.12.11 09:11111.910.000.000.00-18.77
671110382007.12.11 08:48buy0.10usdjpy112.120.000.002007.12.11 09:00111.950.000.000.00-15.19
671110682007.12.11 08:48buy0.10eurusd1.47150.00000.00002007.12.11 09:081.47210.000.000.006.00
671112262007.12.11 08:49sell0.10usdjpy112.090.000.002007.12.11 08:58112.080.000.000.000.89
671113482007.12.11 08:50sell0.10usdjpy112.110.000.002007.12.11 08:58112.080.000.000.002.68
671114842007.12.11 08:51sell0.10usdjpy112.120.000.002007.12.11 08:58112.080.000.000.003.57
671116662007.12.11 08:53buy0.10eurusd1.47140.00000.00002007.12.11 09:081.47210.000.000.007.00
671117352007.12.11 08:53buy0.10usdjpy112.110.000.002007.12.11 11:08111.930.000.000.00-16.08
671117882007.12.11 08:53buy0.10gbpusd2.04630.00000.00002007.12.11 09:072.04730.000.000.0010.00
671118722007.12.11 08:54buy0.10gbpusd2.04620.00000.00002007.12.11 09:072.04730.000.000.0011.00
671118812007.12.11 08:54buy0.10usdjpy112.090.000.002007.12.11 12:11111.880.000.000.00-18.77
671119222007.12.11 08:54buy0.10eurusd1.47130.00000.00002007.12.11 09:081.47210.000.000.008.00
671121932007.12.11 08:55buy0.10gbpusd2.04520.00000.00002007.12.11 08:572.04570.000.000.005.00
671123192007.12.11 08:55buy0.10eurusd1.47110.00000.00002007.12.11 09:081.47210.000.000.0010.00
671123582007.12.11 08:56sell0.10gbpusd2.04490.00000.00002007.12.11 09:572.05170.000.000.00-68.00
671123682007.12.11 08:56sell0.10gbpusd2.04490.00000.00002007.12.11 09:362.04920.000.000.00-43.00
671124832007.12.11 08:57sell0.10gbpusd2.04560.00000.00002007.12.11 10:212.04920.000.000.00-36.00
671126102007.12.11 08:58sell0.10gbpusd2.04570.00000.00002007.12.11 11:592.04900.000.000.00-33.00
671126582007.12.11 08:58buy0.10usdjpy112.080.000.002007.12.11 14:07111.820.000.000.00-23.25
671127232007.12.11 08:59buy0.10gbpusd2.04600.00000.00002007.12.11 09:072.04730.000.000.0013.00
671127372007.12.11 08:59buy0.10usdjpy112.070.000.002007.12.11 15:21111.470.000.000.00-53.83
671128392007.12.11 09:00buy0.10usdjpy112.040.000.002007.12.11 16:14111.660.000.000.00-34.03
671128532007.12.11 09:00sell0.10gbpusd2.04600.00000.00002007.12.11 13:502.05050.000.000.00-45.00
671133402007.12.11 09:01buy0.10usdjpy112.020.000.002007.12.11 18:09111.670.000.000.00-31.34
671133672007.12.11 09:01sell0.10gbpusd2.04620.00000.00002007.12.11 15:272.04600.000.000.002.00
671135792007.12.11 09:03sell0.10usdjpy112.020.000.002007.12.11 09:11111.940.000.000.007.15
671137122007.12.11 09:04sell0.10usdjpy112.050.000.002007.12.11 09:11111.940.000.000.009.83
671137712007.12.11 09:04sell0.10gbpusd2.04630.00000.00002007.12.11 15:272.04600.000.000.003.00
671138492007.12.11 09:06sell0.10gbpusd2.04660.00000.00002007.12.11 15:242.04630.000.000.003.00
671139502007.12.11 09:07buy0.10usdjpy112.000.000.002007.12.11 09:59112.020.000.000.001.79
671139632007.12.11 09:07sell0.10gbpusd2.04710.00000.00002007.12.11 15:242.04630.000.000.008.00
671140752007.12.11 09:08sell0.10gbpusd2.04740.00000.00002007.12.11 15:242.04630.000.000.0011.00
671140932007.12.11 09:08buy0.10usdjpy111.980.000.002007.12.11 09:59112.020.000.000.003.57
671142702007.12.11 09:09buy0.10usdjpy111.970.000.002007.12.11 09:59112.020.000.000.004.46
671143772007.12.11 09:09sell0.10gbpusd2.04770.00000.00002007.12.11 11:132.04750.000.000.002.00
671144202007.12.11 09:10buy0.10usdjpy111.960.000.002007.12.11 09:59112.020.000.000.005.36
671144462007.12.11 09:10buy0.10eurusd1.47200.00000.00002007.12.12 07:341.47230.000.00-0.353.00
671145752007.12.11 09:11buy0.10usdjpy111.940.000.002007.12.11 09:59112.020.000.000.007.14
671146462007.12.11 09:12buy0.10usdjpy111.920.000.002007.12.11 09:18111.940.000.000.001.79
671149832007.12.11 09:15buy0.10usdjpy111.900.000.002007.12.11 09:18111.940.000.000.003.57
671151032007.12.11 09:17sell0.10usdjpy111.890.000.002007.12.11 14:07111.850.000.000.003.58
671151082007.12.11 09:17buy0.10eurusd1.47190.00000.00002007.12.12 07:341.47230.000.00-0.354.00
671151712007.12.11 09:18sell0.10usdjpy111.940.000.002007.12.11 12:11111.910.000.000.002.68
671153272007.12.11 09:20sell0.10usdjpy111.960.000.002007.12.11 11:19111.950.000.000.000.89
671154522007.12.11 09:22buy0.10eurusd1.47180.00000.00002007.12.12 07:341.47230.000.00-0.355.00
671155082007.12.11 09:23buy0.10eurusd1.47170.00000.00002007.12.12 07:341.47230.000.00-0.356.00
671155522007.12.11 09:24buy0.10gbpusd2.04710.00000.00002007.12.11 09:362.04890.000.000.0018.00
671157352007.12.11 09:27buy0.10eurusd1.47160.00000.00002007.12.12 07:341.47230.000.00-0.357.00
671157662007.12.11 09:27sell0.10usdjpy111.970.000.002007.12.11 11:08111.960.000.000.000.89
671161032007.12.11 09:31sell0.10gbpusd2.04780.00000.00002007.12.11 11:132.04750.000.000.003.00
671162262007.12.11 09:34sell0.10usdjpy111.990.000.002007.12.11 11:08111.960.000.000.002.68
671163072007.12.11 09:34sell0.10gbpusd2.04800.00000.00002007.12.11 11:132.04750.000.000.005.00
671163972007.12.11 09:35sell0.10usdjpy112.000.000.002007.12.11 11:08111.960.000.000.003.57
671164902007.12.11 09:35sell0.10gbpusd2.04850.00000.00002007.12.11 11:132.04750.000.000.0010.00
671166072007.12.11 09:36sell0.10gbpusd2.04870.00000.00002007.12.11 11:132.04750.000.000.0012.00
671168712007.12.11 09:37sell0.10gbpusd2.04910.00000.00002007.12.11 11:132.04750.000.000.0016.00
671171782007.12.11 09:40sell0.10gbpusd2.04950.00000.00002007.12.11 10:212.04920.000.000.003.00
671174112007.12.11 09:43sell0.10gbpusd2.04970.00000.00002007.12.11 10:212.04920.000.000.005.00
671178202007.12.11 09:47sell0.10gbpusd2.05010.00000.00002007.12.11 10:212.04920.000.000.009.00
671178652007.12.11 09:47buy0.10eurusd1.47150.00000.00002007.12.12 07:341.47230.000.00-0.358.00
671185582007.12.11 09:56sell0.10gbpusd2.05030.00000.00002007.12.11 10:212.04920.000.000.0011.00
671189482007.12.11 09:57sell0.10gbpusd2.05100.00000.00002007.12.11 10:212.04920.000.000.0018.00
671193262007.12.11 09:57sell0.10usdjpy112.010.000.002007.12.11 11:08111.960.000.000.004.47
671193452007.12.11 09:58buy0.10gbpusd2.05160.00000.00002007.12.11 14:412.04840.000.000.00-32.00
671193462007.12.11 09:58buy0.10gbpusd2.05160.00000.00002007.12.11 14:002.04830.000.000.00-33.00
671194902007.12.11 09:59buy0.10gbpusd2.05140.00000.00002007.12.11 15:242.04590.000.000.00-55.00
671197962007.12.11 10:00buy0.10gbpusd2.05130.00000.00002007.12.11 19:142.04100.000.000.00-103.00
671198372007.12.11 10:00sell0.10usdjpy112.030.000.002007.12.11 11:08111.960.000.000.006.25
671200162007.12.11 10:01sell0.10usdjpy112.040.000.002007.12.11 11:08111.960.000.000.007.15
671200862007.12.11 10:01buy0.10eurusd1.47120.00000.00002007.12.11 19:151.47140.000.000.002.00
671202162007.12.11 10:02buy0.10eurusd1.47080.00000.00002007.12.11 14:401.47090.000.000.001.00
671202742007.12.11 10:02buy0.10gbpusd2.05110.00000.00002007.12.11 19:192.03780.000.000.00-133.00
671205072007.12.11 10:04buy0.10gbpusd2.05080.00000.00002007.12.11 20:512.03470.000.000.00-161.00
671206092007.12.11 10:05buy0.10gbpusd2.05070.00000.00002007.12.12 05:262.03690.000.000.48-138.00
671206822007.12.11 10:07buy0.10eurusd1.47070.00000.00002007.12.11 14:401.47090.000.000.002.00
671207332007.12.11 10:07buy0.10gbpusd2.05040.00000.00002007.12.12 06:432.04090.000.000.48-95.00
671207692007.12.11 10:07buy0.10eurusd1.47050.00000.00002007.12.11 10:131.47070.000.000.002.00
671208912007.12.11 10:08buy0.10gbpusd2.05000.00000.00002007.12.11 12:052.05030.000.000.003.00
671210172007.12.11 10:09buy0.10eurusd1.47040.00000.00002007.12.11 10:131.47070.000.000.003.00
671210302007.12.11 10:10buy0.10gbpusd2.04980.00000.00002007.12.11 12:052.05030.000.000.005.00
671211082007.12.11 10:10sell0.10eurusd1.47030.00000.00002007.12.11 10:241.46950.000.000.008.00
671211142007.12.11 10:10sell0.10eurusd1.47030.00000.00002007.12.11 10:241.46950.000.000.008.00
671211752007.12.11 10:11sell0.10eurusd1.47040.00000.00002007.12.11 10:241.46950.000.000.009.00
671212362007.12.11 10:12sell0.10eurusd1.47050.00000.00002007.12.11 10:241.46950.000.000.0010.00
671213232007.12.11 10:13sell0.10eurusd1.47060.00000.00002007.12.11 10:241.46950.000.000.0011.00
671216032007.12.11 10:17sell0.10eurusd1.47070.00000.00002007.12.11 10:241.46950.000.000.0012.00
671218292007.12.11 10:20buy0.10gbpusd2.04960.00000.00002007.12.11 12:032.04980.000.000.002.00
671218362007.12.11 10:21buy0.10eurusd1.47060.00000.00002007.12.11 14:401.47090.000.000.003.00
671218752007.12.11 10:21buy0.10eurusd1.47050.00000.00002007.12.11 14:401.47090.000.000.004.00
671218822007.12.11 10:21buy0.10gbpusd2.04940.00000.00002007.12.11 12:032.04980.000.000.004.00
671221772007.12.11 10:22buy0.10eurusd1.47020.00000.00002007.12.11 14:401.47090.000.000.007.00
671224882007.12.11 10:23buy0.10eurusd1.47000.00000.00002007.12.11 14:401.47090.000.000.009.00
671231802007.12.11 10:24buy0.10eurusd1.46940.00000.00002007.12.11 14:311.46980.000.000.004.00
671235082007.12.11 10:25buy0.10gbpusd2.04880.00000.00002007.12.11 12:002.04940.000.000.006.00
671235362007.12.11 10:25buy0.10eurusd1.46920.00000.00002007.12.11 14:311.46980.000.000.006.00
671236922007.12.11 10:26sell0.10eurusd1.46910.00000.00002007.12.11 10:351.46900.000.000.001.00
671237002007.12.11 10:26sell0.10eurusd1.46910.00000.00002007.12.11 10:351.46900.000.000.001.00
671239672007.12.11 10:28buy0.10gbpusd2.04860.00000.00002007.12.11 12:002.04880.000.000.002.00
671239962007.12.11 10:28buy0.10eurusd1.46910.00000.00002007.12.11 14:311.46980.000.000.007.00
671241222007.12.11 10:29sell0.10eurusd1.46930.00000.00002007.12.11 10:351.46900.000.000.003.00
671246672007.12.11 10:35buy0.10eurusd1.46900.00000.00002007.12.11 10:451.46910.000.000.001.00
671246962007.12.11 10:35sell0.10eurusd1.46890.00000.00002007.12.11 11:141.46750.000.000.0014.00
671246982007.12.11 10:35sell0.10eurusd1.46890.00000.00002007.12.11 11:141.46750.000.000.0014.00
671249912007.12.11 10:38buy0.10eurusd1.46890.00000.00002007.12.11 10:451.46910.000.000.002.00
671252132007.12.11 10:40buy0.10eurusd1.46880.00000.00002007.12.11 10:451.46910.000.000.003.00
671253972007.12.11 10:45sell0.10eurusd1.46900.00000.00002007.12.11 11:141.46750.000.000.0015.00
671256482007.12.11 10:51sell0.10eurusd1.46910.00000.00002007.12.11 11:141.46750.000.000.0016.00
671258972007.12.11 10:55sell0.10gbpusd2.04940.00000.00002007.12.11 11:132.04750.000.000.0019.00
671259212007.12.11 10:56sell0.10gbpusd2.04990.00000.00002007.12.11 11:132.04760.000.000.0023.00
671261482007.12.11 10:59sell0.10eurusd1.46920.00000.00002007.12.11 11:141.46740.000.000.0018.00
671268902007.12.11 11:08buy0.10usdjpy112.000.000.002007.12.11 19:20111.310.000.000.00-61.99
671269832007.12.11 11:09buy0.10usdjpy111.990.000.002007.12.11 19:43110.740.000.000.00-112.88
671270992007.12.11 11:10sell0.10usdjpy111.970.000.002007.12.11 11:19111.950.000.000.001.79
671272232007.12.11 11:12buy0.10eurusd1.46890.00000.00002007.12.11 14:311.46980.000.000.009.00
671272502007.12.11 11:12sell0.10usdjpy111.980.000.002007.12.11 11:19111.950.000.000.002.68
671273232007.12.11 11:12buy0.10gbpusd2.04840.00000.00002007.12.11 12:002.04870.000.000.003.00
671281972007.12.11 11:13buy0.10gbpusd2.04760.00000.00002007.12.11 12:002.04870.000.000.0011.00
671284722007.12.11 11:14buy0.10eurusd1.46750.00000.00002007.12.11 14:311.46980.000.000.0023.00
671285342007.12.11 11:14sell0.10gbpusd2.04810.00000.00002007.12.11 15:242.04630.000.000.0018.00
671286842007.12.11 11:15sell0.10usdjpy112.010.000.002007.12.11 11:19111.950.000.000.005.36
671290662007.12.11 11:15buy0.10eurusd1.46690.00000.00002007.12.11 11:261.46700.000.000.001.00
671290772007.12.11 11:15buy0.10gbpusd2.04750.00000.00002007.12.11 12:002.04870.000.000.0012.00
671293532007.12.11 11:16sell0.10eurusd1.46700.00000.00002007.12.11 11:191.46650.000.000.005.00
671293662007.12.11 11:16sell0.10eurusd1.46700.00000.00002007.12.11 11:191.46650.000.000.005.00
671298612007.12.11 11:19buy0.10usdjpy111.970.000.002007.12.11 19:56110.980.000.000.00-89.21
671299682007.12.11 11:19buy0.10eurusd1.46680.00000.00002007.12.11 11:261.46700.000.000.002.00
671300962007.12.11 11:19buy0.10gbpusd2.04730.00000.00002007.12.11 11:592.04870.000.000.0014.00
671303482007.12.11 11:20buy0.10eurusd1.46670.00000.00002007.12.11 11:261.46700.000.000.003.00
671304362007.12.11 11:20sell0.10usdjpy111.960.000.002007.12.11 12:11111.910.000.000.004.47
671305692007.12.11 11:21sell0.10eurusd1.46680.00000.00002007.12.11 18:581.47090.000.000.00-41.00
671305712007.12.11 11:21sell0.10eurusd1.46680.00000.00002007.12.11 14:401.47110.000.000.00-43.00
671307792007.12.11 11:23sell0.10usdjpy111.970.000.002007.12.11 12:11111.910.000.000.005.36
671308482007.12.11 11:24sell0.10usdjpy111.980.000.002007.12.11 12:11111.910.000.000.006.26
671309302007.12.11 11:25sell0.10eurusd1.46690.00000.00002007.12.11 19:531.46670.000.000.002.00
671310102007.12.11 11:26buy0.10eurusd1.46730.00000.00002007.12.11 13:181.46750.000.000.002.00
671314752007.12.11 11:28buy0.10eurusd1.46710.00000.00002007.12.11 13:181.46750.000.000.004.00
671318342007.12.11 11:32sell0.10eurusd1.46710.00000.00002007.12.11 19:531.46670.000.000.004.00
671318742007.12.11 11:32sell0.10usdjpy112.000.000.002007.12.11 12:11111.910.000.000.008.04
671320252007.12.11 11:35sell0.10eurusd1.46730.00000.00002007.12.11 19:531.46710.000.000.002.00
671321392007.12.11 11:37sell0.10eurusd1.46740.00000.00002007.12.11 19:331.46730.000.000.001.00
671329682007.12.11 11:49buy0.10eurusd1.46700.00000.00002007.12.11 13:181.46750.000.000.005.00
671329912007.12.11 11:49buy0.10eurusd1.46680.00000.00002007.12.11 13:181.46750.000.000.007.00
671337022007.12.11 11:59sell0.10gbpusd2.04850.00000.00002007.12.11 15:242.04630.000.000.0022.00
671337952007.12.11 12:00sell0.10gbpusd2.04880.00000.00002007.12.11 14:002.04870.000.000.001.00
671343462007.12.11 12:01sell0.10gbpusd2.04900.00000.00002007.12.11 14:002.04870.000.000.003.00
671344222007.12.11 12:02sell0.10gbpusd2.04920.00000.00002007.12.11 14:002.04870.000.000.005.00
671345862007.12.11 12:03sell0.10gbpusd2.04970.00000.00002007.12.11 12:142.04960.000.000.001.00
671348062007.12.11 12:05sell0.10gbpusd2.04990.00000.00002007.12.11 12:142.04960.000.000.003.00
671353072007.12.11 12:08sell0.10gbpusd2.05010.00000.00002007.12.11 12:142.04960.000.000.005.00
671353792007.12.11 12:09buy0.10usdjpy111.960.000.002007.12.11 20:20110.660.000.000.00-117.48
671354542007.12.11 12:09buy0.10gbpusd2.05020.00000.00002007.12.12 07:552.04120.000.000.48-90.00
671357042007.12.11 12:11buy0.10usdjpy111.940.000.002007.12.11 13:23111.950.000.000.000.89
671358092007.12.11 12:12buy0.10usdjpy111.920.000.002007.12.11 13:23111.950.000.000.002.68
671359102007.12.11 12:13buy0.10gbpusd2.05000.00000.00002007.12.11 13:502.05010.000.000.001.00
671359892007.12.11 12:13buy0.10usdjpy111.910.000.002007.12.11 13:23111.950.000.000.003.57
671360542007.12.11 12:13buy0.10eurusd1.46670.00000.00002007.12.11 13:181.46750.000.000.008.00
671361922007.12.11 12:14buy0.10eurusd1.46660.00000.00002007.12.11 13:181.46750.000.000.009.00
671362222007.12.11 12:14buy0.10gbpusd2.04980.00000.00002007.12.11 13:502.05010.000.000.003.00
671363192007.12.11 12:15buy0.10gbpusd2.04950.00000.00002007.12.11 13:502.05010.000.000.006.00
671365062007.12.11 12:16sell0.10usdjpy111.900.000.002007.12.11 14:07111.850.000.000.004.47
671365492007.12.11 12:16buy0.10gbpusd2.04940.00000.00002007.12.11 13:502.05010.000.000.007.00
671365622007.12.11 12:17buy0.10gbpusd2.04920.00000.00002007.12.11 13:502.05010.000.000.009.00
671367442007.12.11 12:19buy0.10gbpusd2.04900.00000.00002007.12.11 13:502.05010.000.000.0011.00
671373832007.12.11 12:24buy0.10eurusd1.46640.00000.00002007.12.11 13:181.46750.000.000.0011.00
671375632007.12.11 12:25sell0.10usdjpy111.920.000.002007.12.11 14:07111.850.000.000.006.26
671378562007.12.11 12:28sell0.10gbpusd2.04930.00000.00002007.12.11 14:002.04870.000.000.006.00
671380722007.12.11 12:29sell0.10gbpusd2.04960.00000.00002007.12.11 14:002.04870.000.000.009.00
671385672007.12.11 12:32sell0.10gbpusd2.04970.00000.00002007.12.11 14:002.04870.000.000.0010.00
671405292007.12.11 12:58sell0.10usdjpy111.930.000.002007.12.11 14:07111.850.000.000.007.15
671405972007.12.11 12:59buy0.10eurusd1.46630.00000.00002007.12.11 13:181.46750.000.000.0012.00
671408102007.12.11 13:00buy0.10eurusd1.46620.00000.00002007.12.11 13:181.46750.000.000.0013.00
671410072007.12.11 13:00buy0.10gbpusd2.04880.00000.00002007.12.11 13:502.05010.000.000.0013.00
671426502007.12.11 13:18sell0.10eurusd1.46750.00000.00002007.12.11 19:331.46730.000.000.002.00
671428602007.12.11 13:19sell0.10eurusd1.46780.00000.00002007.12.11 19:331.46730.000.000.005.00
671429382007.12.11 13:20sell0.10eurusd1.46790.00000.00002007.12.11 19:331.46730.000.000.006.00
671432802007.12.11 13:23sell0.10usdjpy111.950.000.002007.12.11 14:07111.850.000.000.008.94
671434442007.12.11 13:24sell0.10eurusd1.46800.00000.00002007.12.11 19:251.46790.000.000.001.00
671435382007.12.11 13:25sell0.10eurusd1.46830.00000.00002007.12.11 19:251.46790.000.000.004.00
671438622007.12.11 13:28buy0.10usdjpy111.940.000.002007.12.11 23:04110.760.000.001.19-106.54
671443312007.12.11 13:36buy0.10usdjpy111.920.000.002007.12.12 05:27111.040.000.001.19-79.25
671443622007.12.11 13:36sell0.10gbpusd2.04990.00000.00002007.12.11 14:002.04870.000.000.0012.00
671445172007.12.11 13:37buy0.10usdjpy111.900.000.002007.12.12 09:33111.120.000.001.19-70.19
671446262007.12.11 13:38buy0.10usdjpy111.890.000.002007.12.12 14:25112.330.000.001.1939.17
671448552007.12.11 13:42sell0.10eurusd1.46840.00000.00002007.12.11 19:251.46780.000.000.006.00
671449652007.12.11 13:44sell0.10eurusd1.46850.00000.00002007.12.11 19:251.46810.000.000.004.00
671451252007.12.11 13:46sell0.10eurusd1.46860.00000.00002007.12.11 19:221.46830.000.000.003.00
671453792007.12.11 13:50sell0.10gbpusd2.05010.00000.00002007.12.11 13:562.04990.000.000.002.00
671455882007.12.11 13:53sell0.10gbpusd2.05030.00000.00002007.12.11 13:562.04990.000.000.004.00
671457902007.12.11 13:54buy0.10gbpusd2.05000.00000.00002007.12.12 08:222.04160.000.000.48-84.00
671460282007.12.11 13:57buy0.10gbpusd2.04980.00000.00002007.12.12 09:322.04090.000.000.48-89.00
671460852007.12.11 13:58buy0.10gbpusd2.04920.00000.00002007.12.12 13:142.03950.000.000.48-97.00
671463382007.12.11 14:00buy0.10gbpusd2.04900.00000.00002007.12.12 14:022.05010.000.000.4811.00
671465662007.12.11 14:01buy0.10gbpusd2.04870.00000.00002007.12.12 14:022.05010.000.000.4814.00
671469252007.12.11 14:03sell0.10eurusd1.46870.00000.00002007.12.11 19:221.46840.000.000.003.00
671472212007.12.11 14:04buy0.10gbpusd2.04840.00000.00002007.12.12 14:022.05010.000.000.4817.00
671473332007.12.11 14:06buy0.10usdjpy111.880.000.002007.12.12 14:25112.330.000.001.1940.06
671473412007.12.11 14:06buy0.10gbpusd2.04830.00000.00002007.12.11 14:412.04840.000.000.001.00
671474622007.12.11 14:07buy0.10usdjpy111.860.000.002007.12.12 14:01111.860.000.001.190.00
671477722007.12.11 14:09buy0.10usdjpy111.850.000.002007.12.12 14:01111.850.000.001.190.00
671484552007.12.11 14:13sell0.10usdjpy111.810.000.002007.12.11 14:18111.780.000.000.002.68
671484562007.12.11 14:13sell0.10usdjpy111.810.000.002007.12.11 14:18111.780.000.000.002.68
671485912007.12.11 14:14buy0.10gbpusd2.04810.00000.00002007.12.11 14:412.04840.000.000.003.00
671487832007.12.11 14:15buy0.10gbpusd2.04770.00000.00002007.12.11 14:412.04840.000.000.007.00
671489512007.12.11 14:17buy0.10gbpusd2.04750.00000.00002007.12.11 14:412.04840.000.000.009.00
671491282007.12.11 14:18buy0.10usdjpy111.790.000.002007.12.11 17:23111.810.000.000.001.79
671492642007.12.11 14:19buy0.10gbpusd2.04730.00000.00002007.12.11 14:412.04840.000.000.0011.00
671492892007.12.11 14:19buy0.10usdjpy111.780.000.002007.12.11 17:23111.810.000.000.002.68
671494932007.12.11 14:20buy0.10usdjpy111.770.000.002007.12.11 17:23111.810.000.000.003.58
671495002007.12.11 14:20buy0.10gbpusd2.04710.00000.00002007.12.11 14:412.04840.000.000.0013.00
671498002007.12.11 14:21buy0.10usdjpy111.750.000.002007.12.11 17:23111.810.000.000.005.37
671501532007.12.11 14:23buy0.10usdjpy111.740.000.002007.12.11 17:23111.810.000.000.006.26
671502092007.12.11 14:24sell0.10usdjpy111.720.000.002007.12.11 14:26111.680.000.000.003.58
671502102007.12.11 14:24sell0.10usdjpy111.720.000.002007.12.11 14:26111.680.000.000.003.58
671505892007.12.11 14:26buy0.10usdjpy111.700.000.002007.12.11 17:23111.810.000.000.009.84
671507642007.12.11 14:27buy0.10usdjpy111.670.000.002007.12.11 17:23111.810.000.000.0012.52
671509812007.12.11 14:28sell0.10usdjpy111.640.000.002007.12.11 14:39111.630.000.000.000.90
671509802007.12.11 14:28sell0.10usdjpy111.640.000.002007.12.11 14:39111.630.000.000.000.90
671510112007.12.11 14:29sell0.10usdjpy111.670.000.002007.12.11 14:39111.630.000.000.003.58
671514062007.12.11 14:31sell0.10eurusd1.46900.00000.00002007.12.11 19:211.46890.000.000.001.00
671515832007.12.11 14:31sell0.10eurusd1.46980.00000.00002007.12.11 19:171.46950.000.000.003.00
671519282007.12.11 14:32buy0.10eurusd1.46980.00000.00002007.12.11 14:401.47090.000.000.0011.00
671520062007.12.11 14:33buy0.10eurusd1.46970.00000.00002007.12.11 14:401.47090.000.000.0012.00
671521722007.12.11 14:34sell0.10eurusd1.46990.00000.00002007.12.11 19:171.46950.000.000.004.00
671524712007.12.11 14:35sell0.10eurusd1.47010.00000.00002007.12.11 15:581.47000.000.000.001.00
671528742007.12.11 14:39buy0.10usdjpy111.660.000.002007.12.11 16:14111.670.000.000.000.90
671530132007.12.11 14:39sell0.10eurusd1.47020.00000.00002007.12.11 15:581.47000.000.000.002.00
671532262007.12.11 14:40sell0.10eurusd1.47040.00000.00002007.12.11 15:581.47000.000.000.004.00
671532792007.12.11 14:40buy0.10usdjpy111.600.000.002007.12.11 15:01111.620.000.000.001.79
671539842007.12.11 14:41sell0.10eurusd1.47100.00000.00002007.12.11 15:481.47040.000.000.006.00
671543312007.12.11 14:42buy0.10usdjpy111.580.000.002007.12.11 15:01111.620.000.000.003.58
671543542007.12.11 14:42sell0.10eurusd1.47110.00000.00002007.12.11 15:481.47040.000.000.007.00
671544962007.12.11 14:43sell0.10usdjpy111.560.000.002007.12.11 15:22111.500.000.000.005.38
671544882007.12.11 14:43sell0.10usdjpy111.560.000.002007.12.11 15:22111.500.000.000.005.38
671546232007.12.11 14:44sell0.10eurusd1.47120.00000.00002007.12.11 15:481.47040.000.000.008.00
671547012007.12.11 14:44buy0.10gbpusd2.04830.00000.00002007.12.12 14:022.05010.000.000.4818.00
671547202007.12.11 14:45buy0.10eurusd1.47110.00000.00002007.12.11 19:151.47140.000.000.003.00
671547992007.12.11 14:45buy0.10gbpusd2.04800.00000.00002007.12.12 14:022.05010.000.000.4821.00
671549072007.12.11 14:46sell0.10usdjpy111.580.000.002007.12.11 15:22111.500.000.000.007.17
671549382007.12.11 14:46buy0.10gbpusd2.04790.00000.00002007.12.12 14:022.05010.000.000.4822.00
671550292007.12.11 14:47buy0.10eurusd1.47100.00000.00002007.12.11 19:151.47140.000.000.004.00
671551912007.12.11 14:50buy0.10eurusd1.47080.00000.00002007.12.11 19:131.47100.000.000.002.00
671553302007.12.11 14:53buy0.10gbpusd2.04760.00000.00002007.12.12 13:412.04780.000.000.482.00
671554062007.12.11 14:54buy0.10gbpusd2.04750.00000.00002007.12.12 13:412.04780.000.000.483.00
671555892007.12.11 14:55buy0.10gbpusd2.04700.00000.00002007.12.12 13:392.04700.000.000.480.00
671557122007.12.11 14:56buy0.10gbpusd2.04690.00000.00002007.12.12 13:392.04700.000.000.481.00
671559182007.12.11 14:57buy0.10gbpusd2.04670.00000.00002007.12.12 13:312.04670.000.000.480.00
671559522007.12.11 14:57buy0.10eurusd1.47060.00000.00002007.12.11 18:581.47070.000.000.001.00
671560362007.12.11 14:57sell0.10usdjpy111.590.000.002007.12.11 15:21111.500.000.000.008.07
671561272007.12.11 14:58buy0.10gbpusd2.04650.00000.00002007.12.12 13:312.04670.000.000.482.00
671562672007.12.11 14:58buy0.10eurusd1.47040.00000.00002007.12.11 18:581.47070.000.000.003.00
671567462007.12.11 15:00sell0.10usdjpy111.610.000.002007.12.11 15:21111.500.000.000.009.87
671567982007.12.11 15:01sell0.10usdjpy111.620.000.002007.12.11 15:21111.500.000.000.0010.76
671570242007.12.11 15:02sell0.10usdjpy111.660.000.002007.12.11 15:21111.500.000.000.0014.35
671584772007.12.11 15:19buy0.10usdjpy111.640.000.002007.12.11 16:14111.670.000.000.002.69
671585312007.12.11 15:20buy0.10usdjpy111.630.000.002007.12.11 16:14111.670.000.000.003.58
671586852007.12.11 15:21buy0.10usdjpy111.610.000.002007.12.11 16:14111.670.000.000.005.37
671590132007.12.11 15:22buy0.10usdjpy111.470.000.002007.12.11 15:26111.530.000.000.005.38
671593082007.12.11 15:23sell0.10usdjpy111.470.000.002007.12.11 19:21111.310.000.000.0014.37
671593102007.12.11 15:23sell0.10usdjpy111.470.000.002007.12.11 17:23111.840.000.000.00-33.08
671594332007.12.11 15:24sell0.10usdjpy111.480.000.002007.12.11 19:21111.310.000.000.0015.27
671594622007.12.11 15:24buy0.10gbpusd2.04630.00000.00002007.12.12 13:312.04670.000.000.484.00
671595982007.12.11 15:25sell0.10usdjpy111.500.000.002007.12.11 19:21111.320.000.000.0016.17
671596212007.12.11 15:26sell0.10usdjpy111.520.000.002007.12.11 19:19111.510.000.000.000.90
671597822007.12.11 15:27buy0.10usdjpy111.550.000.002007.12.11 16:14111.660.000.000.009.85
671597962007.12.11 15:27buy0.10gbpusd2.04620.00000.00002007.12.12 13:312.04670.000.000.485.00
671599372007.12.11 15:28sell0.10usdjpy111.530.000.002007.12.11 19:19111.510.000.000.001.79
671599542007.12.11 15:28buy0.10gbpusd2.04590.00000.00002007.12.12 13:312.04590.000.000.480.00
671601302007.12.11 15:29buy0.10usdjpy111.530.000.002007.12.11 16:14111.660.000.000.0011.64
671603172007.12.11 15:30buy0.10usdjpy111.520.000.002007.12.11 16:14111.660.000.000.0012.54
671604652007.12.11 15:31sell0.10eurusd1.47140.00000.00002007.12.11 15:481.47040.000.000.0010.00
671605082007.12.11 15:31sell0.10gbpusd2.04550.00000.00002007.12.11 15:382.04520.000.000.003.00
671605202007.12.11 15:31sell0.10gbpusd2.04550.00000.00002007.12.11 15:382.04520.000.000.003.00
671605702007.12.11 15:31sell0.10eurusd1.47150.00000.00002007.12.11 15:481.47040.000.000.0011.00
671608482007.12.11 15:32buy0.10gbpusd2.04580.00000.00002007.12.12 13:312.04590.000.000.481.00
671609132007.12.11 15:32sell0.10usdjpy111.550.000.002007.12.11 19:19111.500.000.000.004.48
671611952007.12.11 15:35sell0.10usdjpy111.560.000.002007.12.11 19:19111.500.000.000.005.38
671612862007.12.11 15:35buy0.10gbpusd2.04560.00000.00002007.12.12 10:342.04560.000.000.480.00
671615362007.12.11 15:38buy0.10gbpusd2.04520.00000.00002007.12.12 10:342.04560.000.000.484.00
671616082007.12.11 15:39sell0.10gbpusd2.04490.00000.00002007.12.11 15:412.04450.000.000.004.00
671616102007.12.11 15:39sell0.10gbpusd2.04490.00000.00002007.12.11 15:412.04450.000.000.004.00
671618092007.12.11 15:40buy0.10gbpusd2.04500.00000.00002007.12.12 10:342.04560.000.000.486.00
671618852007.12.11 15:40sell0.10usdjpy111.580.000.002007.12.11 19:19111.490.000.000.008.07
671620772007.12.11 15:41buy0.10gbpusd2.04450.00000.00002007.12.12 10:342.04480.000.000.483.00
671624822007.12.11 15:42buy0.10gbpusd2.04390.00000.00002007.12.12 09:002.04410.000.000.482.00
671628412007.12.11 15:43buy0.10gbpusd2.04340.00000.00002007.12.12 09:002.04410.000.000.487.00
671632032007.12.11 15:44buy0.10gbpusd2.04290.00000.00002007.12.12 07:162.04300.000.000.481.00
671634112007.12.11 15:45sell0.10gbpusd2.04260.00000.00002007.12.11 15:472.04240.000.000.002.00
671634152007.12.11 15:45sell0.10gbpusd2.04260.00000.00002007.12.11 15:472.04230.000.000.003.00
671637092007.12.11 15:46buy0.10gbpusd2.04240.00000.00002007.12.12 07:162.04300.000.000.486.00
671638432007.12.11 15:46sell0.10usdjpy111.590.000.002007.12.11 19:19111.490.000.000.008.97
671639532007.12.11 15:47sell0.10gbpusd2.04200.00000.00002007.12.11 15:512.04150.000.000.005.00
671639542007.12.11 15:47sell0.10gbpusd2.04200.00000.00002007.12.11 15:512.04150.000.000.005.00
671639942007.12.11 15:48buy0.10gbpusd2.04230.00000.00002007.12.12 07:162.04300.000.000.487.00
671640962007.12.11 15:48buy0.10eurusd1.47030.00000.00002007.12.11 18:581.47070.000.000.004.00
671643372007.12.11 15:49buy0.10eurusd1.47020.00000.00002007.12.11 18:581.47070.000.000.005.00
671643742007.12.11 15:49buy0.10gbpusd2.04210.00000.00002007.12.12 07:162.04300.000.000.489.00
671650452007.12.11 15:51buy0.10gbpusd2.04150.00000.00002007.12.12 07:162.04300.000.000.4815.00
671651432007.12.11 15:52sell0.10gbpusd2.04120.00000.00002007.12.11 15:542.04090.000.000.003.00
671651482007.12.11 15:52sell0.10gbpusd2.04120.00000.00002007.12.11 15:542.04090.000.000.003.00
671652882007.12.11 15:53sell0.10usdjpy111.610.000.002007.12.11 19:19111.490.000.000.0010.76
671653352007.12.11 15:54buy0.10gbpusd2.04140.00000.00002007.12.12 07:162.04300.000.000.4816.00
671656262007.12.11 15:55buy0.10gbpusd2.04100.00000.00002007.12.11 19:142.04110.000.000.001.00
671656992007.12.11 15:56sell0.10gbpusd2.04070.00000.00002007.12.11 15:582.04040.000.000.003.00
671657022007.12.11 15:56sell0.10gbpusd2.04070.00000.00002007.12.11 15:582.04040.000.000.003.00
671658082007.12.11 15:57buy0.10gbpusd2.04080.00000.00002007.12.11 19:142.04110.000.000.003.00
671661572007.12.11 15:58buy0.10gbpusd2.04030.00000.00002007.12.11 19:142.04110.000.000.008.00
671662132007.12.11 15:58sell0.10usdjpy111.620.000.002007.12.11 19:19111.490.000.000.0011.66
671662472007.12.11 15:58buy0.10eurusd1.47000.00000.00002007.12.11 18:581.47070.000.000.007.00
671664002007.12.11 15:59buy0.10eurusd1.46990.00000.00002007.12.11 16:211.47000.000.000.001.00
671664192007.12.11 15:59buy0.10gbpusd2.03970.00000.00002007.12.11 19:142.04110.000.000.0014.00
671664992007.12.11 15:59sell0.10usdjpy111.640.000.002007.12.11 19:19111.480.000.000.0014.35
671670212007.12.11 16:00buy0.10gbpusd2.03910.00000.00002007.12.11 19:142.04110.000.000.0020.00
671676842007.12.11 16:01sell0.10gbpusd2.03950.00000.00002007.12.11 19:202.03820.000.000.0013.00
671676892007.12.11 16:01sell0.10gbpusd2.03950.00000.00002007.12.11 19:202.03820.000.000.0013.00
671678602007.12.11 16:02sell0.10gbpusd2.03960.00000.00002007.12.11 19:202.03820.000.000.0014.00
671679732007.12.11 16:03sell0.10gbpusd2.03980.00000.00002007.12.11 19:202.03810.000.000.0017.00
671680982007.12.11 16:04sell0.10gbpusd2.04000.00000.00002007.12.11 19:202.03810.000.000.0019.00
671684652007.12.11 16:07sell0.10gbpusd2.04040.00000.00002007.12.11 19:192.03810.000.000.0023.00
671687302007.12.11 16:10buy0.10eurusd1.46980.00000.00002007.12.11 16:211.47000.000.000.002.00
671690042007.12.11 16:13buy0.10eurusd1.46970.00000.00002007.12.11 16:211.47000.000.000.003.00
671692062007.12.11 16:14sell0.10usdjpy111.670.000.002007.12.11 19:19111.510.000.000.0014.35
671699282007.12.11 16:21sell0.10eurusd1.47000.00000.00002007.12.11 19:171.46950.000.000.005.00
671702562007.12.11 16:24sell0.10eurusd1.47030.00000.00002007.12.11 19:171.46950.000.000.008.00
671705672007.12.11 16:26buy0.10gbpusd2.03890.00000.00002007.12.11 19:142.04110.000.000.0022.00
671706402007.12.11 16:27buy0.10gbpusd2.03870.00000.00002007.12.11 19:142.04110.000.000.0024.00
671710902007.12.11 16:28buy0.10gbpusd2.03790.00000.00002007.12.11 19:142.04110.000.000.0032.00
671712062007.12.11 16:29sell0.10usdjpy111.680.000.002007.12.11 19:21111.330.000.000.0031.44
671718122007.12.11 16:37sell0.10eurusd1.47040.00000.00002007.12.11 19:171.46950.000.000.009.00
671727452007.12.11 16:52sell0.10usdjpy111.700.000.002007.12.11 19:19111.550.000.000.0013.45
671728792007.12.11 16:54sell0.10usdjpy111.720.000.002007.12.11 18:09111.700.000.000.001.79
671731152007.12.11 16:55sell0.10usdjpy111.750.000.002007.12.11 18:09111.700.000.000.004.48
671742122007.12.11 17:08buy0.10eurusd1.46990.00000.00002007.12.11 18:581.47070.000.000.008.00
671742862007.12.11 17:09buy0.10eurusd1.46970.00000.00002007.12.11 18:581.47070.000.000.0010.00
671743722007.12.11 17:10buy0.10eurusd1.46960.00000.00002007.12.11 18:581.47070.000.000.0011.00
671751722007.12.11 17:19sell0.10usdjpy111.770.000.002007.12.11 18:09111.700.000.000.006.27
671752242007.12.11 17:20sell0.10usdjpy111.780.000.002007.12.11 18:09111.700.000.000.007.16
671754082007.12.11 17:21sell0.10usdjpy111.800.000.002007.12.11 18:09111.700.000.000.008.95
671754772007.12.11 17:23sell0.10usdjpy111.810.000.002007.12.11 18:09111.700.000.000.009.85
671764682007.12.11 17:36buy0.10usdjpy111.830.000.002007.12.12 14:01111.850.000.001.191.79
671769822007.12.11 17:43sell0.10eurusd1.47050.00000.00002007.12.11 19:171.46960.000.000.009.00
671773272007.12.11 17:46buy0.10usdjpy111.820.000.002007.12.12 14:01111.850.000.001.192.68
671774862007.12.11 17:49sell0.10eurusd1.47060.00000.00002007.12.11 19:171.46990.000.000.007.00
671778242007.12.11 17:55buy0.10usdjpy111.800.000.002007.12.12 14:01111.850.000.001.194.47
671782612007.12.11 18:03buy0.10usdjpy111.780.000.002007.12.12 14:01111.850.000.001.196.26
671783172007.12.11 18:03buy0.10usdjpy111.770.000.002007.12.12 14:01111.850.000.001.197.15
671784212007.12.11 18:05buy0.10usdjpy111.750.000.002007.12.12 14:01111.850.000.001.198.94
671786792007.12.11 18:09buy0.10usdjpy111.700.000.002007.12.11 18:48111.740.000.000.003.58
671788652007.12.11 18:12buy0.10usdjpy111.690.000.002007.12.11 18:48111.740.000.000.004.47
671794762007.12.11 18:24sell0.10usdjpy111.720.000.002007.12.11 19:19111.550.000.000.0015.24
671807772007.12.11 18:47sell0.10usdjpy111.750.000.002007.12.11 19:18111.530.000.000.0019.73
671809792007.12.11 18:52buy0.10usdjpy111.730.000.002007.12.12 14:01111.850.000.001.1910.73
671810582007.12.11 18:54buy0.10usdjpy111.720.000.002007.12.12 14:01111.840.000.001.1910.73
671813532007.12.11 18:58sell0.10eurusd1.47070.00000.00002007.12.11 19:171.47000.000.000.007.00
671816382007.12.11 19:00sell0.10gbpusd2.04050.00000.00002007.12.11 19:192.03820.000.000.0023.00
671819092007.12.11 19:04sell0.10eurusd1.47080.00000.00002007.12.11 19:171.46960.000.000.0012.00
671819572007.12.11 19:04sell0.10eurusd1.47100.00000.00002007.12.11 19:171.46960.000.000.0014.00
671821292007.12.11 19:05buy0.10eurusd1.47070.00000.00002007.12.11 19:131.47100.000.000.003.00
671832482007.12.11 19:14sell0.10gbpusd2.04110.00000.00002007.12.11 19:192.03820.000.000.0029.00
671834372007.12.11 19:14sell0.10eurusd1.47110.00000.00002007.12.11 19:161.46960.000.000.0015.00
671834672007.12.11 19:14buy0.10usdjpy111.690.000.002007.12.12 14:01111.840.000.001.1913.41
671835732007.12.11 19:15sell0.10eurusd1.47140.00000.00002007.12.11 19:161.46960.000.000.0018.00
671839152007.12.11 19:16buy0.10eurusd1.47130.00000.00002007.12.12 07:341.47230.000.00-0.3510.00
671839992007.12.11 19:16buy0.10gbpusd2.04020.00000.00002007.12.12 06:432.04120.000.000.4810.00
671867632007.12.11 19:19buy0.10usdjpy111.500.000.002007.12.12 13:49111.580.000.001.197.17
671868092007.12.11 19:19buy0.10eurusd1.46990.00000.00002007.12.12 07:181.47030.000.00-0.354.00
671870472007.12.11 19:20buy0.10gbpusd2.03820.00000.00002007.12.12 06:432.04120.000.000.4830.00
671871222007.12.11 19:20buy0.10usdjpy111.460.000.002007.12.12 13:49111.580.000.001.1910.75
671871942007.12.11 19:20sell0.10eurusd1.46980.00000.00002007.12.11 19:211.46890.000.000.009.00
671875622007.12.11 19:20buy0.10gbpusd2.03800.00000.00002007.12.12 06:432.04090.000.000.4829.00
671883652007.12.11 19:21sell0.10usdjpy111.290.000.002007.12.11 19:24110.970.000.000.0028.84
671886782007.12.11 19:21buy0.10gbpusd2.03690.00000.00002007.12.12 05:262.03690.000.000.480.00
671891092007.12.11 19:22buy0.10eurusd1.46870.00000.00002007.12.11 19:301.46960.000.000.009.00
671892032007.12.11 19:22buy0.10eurusd1.46860.00000.00002007.12.11 19:301.46960.000.000.0010.00
671892602007.12.11 19:22buy0.10gbpusd2.03600.00000.00002007.12.12 05:262.03690.000.000.489.00
671893862007.12.11 19:22buy0.10usdjpy111.250.000.002007.12.12 08:04111.350.000.001.198.98
671897922007.12.11 19:23sell0.10gbpusd2.03560.00000.00002007.12.11 20:512.03510.000.000.005.00
671898472007.12.11 19:23sell0.10gbpusd2.03560.00000.00002007.12.11 20:512.03510.000.000.005.00
671900012007.12.11 19:23buy0.10eurusd1.46840.00000.00002007.12.11 19:301.46960.000.000.0012.00
671903842007.12.11 19:24buy0.10usdjpy111.010.000.002007.12.12 05:28111.040.000.001.192.70
671908662007.12.11 19:24buy0.10usdjpy110.950.000.002007.12.11 19:26111.010.000.000.005.40
671915392007.12.11 19:25buy0.10eurusd1.46800.00000.00002007.12.11 19:301.46980.000.000.0018.00
671916502007.12.11 19:25sell0.10gbpusd2.03650.00000.00002007.12.11 20:512.03510.000.000.0014.00
671918242007.12.11 19:25sell0.10usdjpy110.990.000.002007.12.11 19:43110.760.000.000.0020.77
671918632007.12.11 19:25sell0.10usdjpy110.990.000.002007.12.11 19:43110.760.000.000.0020.77
671919352007.12.11 19:25sell0.10eurusd1.46820.00000.00002007.12.11 19:331.46730.000.000.009.00
671926582007.12.11 19:26sell0.10usdjpy111.000.000.002007.12.11 19:43110.770.000.000.0020.76
671927002007.12.11 19:26sell0.10eurusd1.46830.00000.00002007.12.11 19:331.46730.000.000.0010.00
671927552007.12.11 19:26sell0.10gbpusd2.03670.00000.00002007.12.11 20:512.03510.000.000.0016.00
671933562007.12.11 19:27sell0.10gbpusd2.03690.00000.00002007.12.11 20:512.03510.000.000.0018.00
671933682007.12.11 19:27sell0.10usdjpy111.030.000.002007.12.11 19:43110.770.000.000.0023.47
671933852007.12.11 19:27sell0.10eurusd1.46850.00000.00002007.12.11 19:331.46730.000.000.0012.00
671943062007.12.11 19:28sell0.10usdjpy111.190.000.002007.12.11 19:43110.770.000.000.0037.92
671944712007.12.11 19:28sell0.10gbpusd2.03710.00000.00002007.12.11 20:512.03510.000.000.0020.00
671945872007.12.11 19:28sell0.10eurusd1.46860.00000.00002007.12.11 19:331.46730.000.000.0013.00
671947902007.12.11 19:29sell0.10gbpusd2.03740.00000.00002007.12.11 20:512.03510.000.000.0023.00
671948412007.12.11 19:29sell0.10eurusd1.46870.00000.00002007.12.11 19:331.46730.000.000.0014.00
671954872007.12.11 19:30sell0.10gbpusd2.03850.00000.00002007.12.11 20:512.03510.000.000.0034.00
671958562007.12.11 19:30sell0.10eurusd1.46920.00000.00002007.12.11 19:331.46730.000.000.0019.00
671966802007.12.11 19:31sell0.10gbpusd2.03880.00000.00002007.12.11 20:512.03510.000.000.0037.00
671967092007.12.11 19:31buy0.10eurusd1.46980.00000.00002007.12.12 07:181.47030.000.00-0.355.00
671971752007.12.11 19:31buy0.10usdjpy110.990.000.002007.12.12 05:28111.040.000.001.194.50
671974672007.12.11 19:32buy0.10eurusd1.46880.00000.00002007.12.12 06:441.46900.000.00-0.352.00
671976982007.12.11 19:33buy0.10eurusd1.46870.00000.00002007.12.12 06:441.46900.000.00-0.353.00
671985122007.12.11 19:34buy0.10eurusd1.46740.00000.00002007.12.12 06:441.46900.000.00-0.3516.00
671989272007.12.11 19:35sell0.10eurusd1.46760.00000.00002007.12.11 19:531.46710.000.000.005.00
671992862007.12.11 19:36sell0.10eurusd1.46800.00000.00002007.12.11 19:531.46710.000.000.009.00
671993812007.12.11 19:36buy0.10usdjpy110.970.000.002007.12.12 05:28111.040.000.001.196.30
671998532007.12.11 19:37buy0.10usdjpy110.960.000.002007.12.11 19:56110.970.000.000.000.90
672000952007.12.11 19:38buy0.10usdjpy110.940.000.002007.12.11 19:56110.980.000.000.003.60
672002962007.12.11 19:38buy0.10eurusd1.46730.00000.00002007.12.12 06:441.46900.000.00-0.3517.00
672005282007.12.11 19:39buy0.10usdjpy110.920.000.002007.12.11 19:56110.980.000.000.005.41
672005942007.12.11 19:39sell0.10eurusd1.46810.00000.00002007.12.11 19:531.46710.000.000.0010.00
672008352007.12.11 19:40buy0.10usdjpy110.890.000.002007.12.11 19:56110.980.000.000.008.11
672008922007.12.11 19:40sell0.10eurusd1.46830.00000.00002007.12.11 19:531.46710.000.000.0012.00
672010462007.12.11 19:41buy0.10usdjpy110.880.000.002007.12.11 19:56110.980.000.000.009.01
672014932007.12.11 19:42buy0.10usdjpy110.860.000.002007.12.11 19:56110.980.000.000.0010.81
672020242007.12.11 19:43buy0.10usdjpy110.790.000.002007.12.11 19:56110.980.000.000.0017.12
672027022007.12.11 19:44buy0.10usdjpy110.720.000.002007.12.11 19:56110.980.000.000.0023.43
672028232007.12.11 19:44sell0.10eurusd1.46840.00000.00002007.12.11 19:531.46710.000.000.0013.00
672034292007.12.11 19:45buy0.10usdjpy110.710.000.002007.12.11 19:56110.980.000.000.0024.33
672034792007.12.11 19:45sell0.10eurusd1.46900.00000.00002007.12.11 19:531.46710.000.000.0019.00
672038632007.12.11 19:46sell0.10usdjpy110.760.000.002007.12.11 20:20110.670.000.000.008.13
672038682007.12.11 19:46sell0.10usdjpy110.760.000.002007.12.11 20:20110.670.000.000.008.13
672042032007.12.11 19:47sell0.10usdjpy110.780.000.002007.12.11 20:20110.670.000.000.009.94
672047262007.12.11 19:50sell0.10usdjpy110.790.000.002007.12.11 20:20110.670.000.000.0010.84
672052032007.12.11 19:52sell0.10usdjpy110.850.000.002007.12.11 20:20110.670.000.000.0016.26
672052462007.12.11 19:53sell0.10usdjpy110.860.000.002007.12.11 20:20110.670.000.000.0017.17
672053242007.12.11 19:53buy0.10eurusd1.46720.00000.00002007.12.12 06:441.46900.000.00-0.3518.00
672056332007.12.11 19:53buy0.10gbpusd2.03570.00000.00002007.12.12 05:262.03690.000.000.4812.00
672057552007.12.11 19:54buy0.10eurusd1.46650.00000.00002007.12.11 19:561.46710.000.000.006.00
672058482007.12.11 19:54sell0.10usdjpy110.880.000.002007.12.11 20:20110.690.000.000.0017.17
672060792007.12.11 19:55sell0.10eurusd1.46650.00000.00002007.12.11 20:401.46610.000.000.004.00
672060832007.12.11 19:55sell0.10eurusd1.46650.00000.00002007.12.11 20:401.46610.000.000.004.00
672061082007.12.11 19:55sell0.10usdjpy110.930.000.002007.12.11 20:20110.690.000.000.0021.68
672064232007.12.11 19:56sell0.10eurusd1.46700.00000.00002007.12.11 20:401.46610.000.000.009.00
672065582007.12.11 19:56sell0.10usdjpy110.970.000.002007.12.11 20:20110.690.000.000.0025.30
672066692007.12.11 19:57buy0.10eurusd1.46700.00000.00002007.12.12 05:401.46720.000.00-0.352.00
672067352007.12.11 19:57buy0.10usdjpy110.950.000.002007.12.12 05:28111.040.000.001.198.11
672067862007.12.11 19:58buy0.10usdjpy110.910.000.002007.12.12 05:28111.040.000.001.1911.71
672068682007.12.11 19:58sell0.10eurusd1.46710.00000.00002007.12.11 20:401.46610.000.000.0010.00
672069972007.12.11 19:59buy0.10usdjpy110.890.000.002007.12.12 05:28111.040.000.001.1913.51
672070462007.12.11 19:59sell0.10eurusd1.46730.00000.00002007.12.11 20:401.46610.000.000.0012.00
672073322007.12.11 20:00buy0.10usdjpy110.860.000.002007.12.12 05:28111.040.000.001.1916.21
672073822007.12.11 20:00sell0.10eurusd1.46740.00000.00002007.12.11 20:401.46610.000.000.0013.00
672076532007.12.11 20:01buy0.10usdjpy110.830.000.002007.12.12 05:28111.040.000.001.1918.91
672076922007.12.11 20:01sell0.10eurusd1.46750.00000.00002007.12.11 20:401.46610.000.000.0014.00
672080242007.12.11 20:02buy0.10usdjpy110.790.000.002007.12.12 05:28111.040.000.001.1922.51
672085362007.12.11 20:02buy0.10eurusd1.46690.00000.00002007.12.12 05:401.46720.000.00-0.353.00
672085932007.12.11 20:03buy0.10usdjpy110.760.000.002007.12.11 23:04110.770.000.001.190.90
672087212007.12.11 20:03buy0.10eurusd1.46680.00000.00002007.12.12 05:401.46720.000.00-0.354.00
672089652007.12.11 20:04buy0.10eurusd1.46660.00000.00002007.12.12 05:401.46720.000.00-0.356.00
672102232007.12.11 20:13buy0.10usdjpy110.750.000.002007.12.11 23:04110.770.000.001.191.81
672102662007.12.11 20:14buy0.10usdjpy110.740.000.002007.12.11 23:04110.770.000.001.192.71
672107072007.12.11 20:18buy0.10usdjpy110.720.000.002007.12.11 23:04110.770.000.001.194.51
672108052007.12.11 20:19buy0.10usdjpy110.710.000.002007.12.11 23:04110.770.000.001.195.42
672111702007.12.11 20:20buy0.10usdjpy110.670.000.002007.12.11 23:04110.770.000.001.199.03
672113842007.12.11 20:21sell0.10usdjpy110.640.000.002007.12.11 20:23110.560.000.000.007.24
672113992007.12.11 20:21sell0.10usdjpy110.640.000.002007.12.11 20:23110.580.000.000.005.43
672116852007.12.11 20:22buy0.10usdjpy110.650.000.002007.12.11 20:27110.660.000.000.000.90
672118132007.12.11 20:22sell0.10eurusd1.46760.00000.00002007.12.11 20:401.46610.000.000.0015.00
672121142007.12.11 20:23buy0.10usdjpy110.620.000.002007.12.11 20:27110.660.000.000.003.61
672126322007.12.11 20:24buy0.10usdjpy110.550.000.002007.12.11 20:27110.660.000.000.009.94
672131642007.12.11 20:25sell0.10usdjpy110.510.000.002007.12.12 11:28111.270.000.00-1.37-68.30
672131692007.12.11 20:25sell0.10usdjpy110.510.000.002007.12.12 08:04111.380.000.00-1.37-78.11
672134142007.12.11 20:26sell0.10usdjpy110.560.000.002007.12.12 13:49111.590.000.00-1.37-92.30
672136462007.12.11 20:27sell0.10usdjpy110.660.000.002007.12.12 14:25112.360.000.00-1.37-151.30
672139402007.12.11 20:29buy0.10usdjpy110.660.000.002007.12.11 23:04110.770.000.001.199.93
672141572007.12.11 20:30sell0.10usdjpy110.670.000.002007.12.12 18:04111.990.000.00-1.37-117.87
672143482007.12.11 20:31sell0.10usdjpy110.710.000.002007.12.12 20:04111.970.000.00-1.37-112.53
672145032007.12.11 20:32sell0.10usdjpy110.720.000.002007.12.12 20:52112.130.000.00-1.37-125.75
672149902007.12.11 20:36buy0.10usdjpy110.620.000.002007.12.11 23:04110.770.000.001.1913.54
672150112007.12.11 20:36buy0.10eurusd1.46650.00000.00002007.12.12 05:401.46720.000.00-0.357.00
672150412007.12.11 20:37buy0.10eurusd1.46640.00000.00002007.12.12 05:401.46720.000.00-0.358.00
672153192007.12.11 20:39buy0.10usdjpy110.610.000.002007.12.11 23:04110.770.000.001.1914.44
672154102007.12.11 20:40buy0.10usdjpy110.600.000.002007.12.11 23:04110.770.000.001.1915.35
672154992007.12.11 20:40buy0.10eurusd1.46610.00000.00002007.12.11 22:311.46630.000.00-0.352.00
672156682007.12.11 20:41buy0.10eurusd1.46580.00000.00002007.12.11 22:311.46630.000.00-0.355.00
672160142007.12.11 20:42sell0.10eurusd1.46560.00000.00002007.12.11 20:571.46540.000.000.002.00
672160152007.12.11 20:42sell0.10eurusd1.46560.00000.00002007.12.11 20:571.46540.000.000.002.00
672164432007.12.11 20:46sell0.10eurusd1.46570.00000.00002007.12.11 20:571.46540.000.000.003.00
672167002007.12.11 20:48buy0.10usdjpy110.580.000.002007.12.11 23:04110.760.000.001.1916.25
672167102007.12.11 20:49buy0.10usdjpy110.570.000.002007.12.11 23:04110.760.000.001.1917.15
672169062007.12.11 20:50buy0.10gbpusd2.03550.00000.00002007.12.12 05:262.03690.000.000.4814.00
672171182007.12.11 20:51buy0.10gbpusd2.03510.00000.00002007.12.12 05:262.03690.000.000.4818.00
672171392007.12.11 20:51buy0.10eurusd1.46570.00000.00002007.12.11 22:311.46630.000.00-0.356.00
672173432007.12.11 20:52sell0.10gbpusd2.03460.00000.00002007.12.11 20:572.03420.000.000.004.00
672173522007.12.11 20:52sell0.10gbpusd2.03460.00000.00002007.12.11 20:572.03420.000.000.004.00
672173732007.12.11 20:52buy0.10eurusd1.46550.00000.00002007.12.11 22:311.46630.000.00-0.358.00
672182482007.12.11 20:57buy0.10gbpusd2.03420.00000.00002007.12.12 05:262.03690.000.000.4827.00
672182682007.12.11 20:57buy0.10eurusd1.46540.00000.00002007.12.11 22:311.46630.000.00-0.359.00
672183562007.12.11 20:58buy0.10gbpusd2.03400.00000.00002007.12.11 21:022.03410.000.000.001.00
672185192007.12.11 20:59buy0.10eurusd1.46530.00000.00002007.12.11 22:311.46630.000.00-0.3510.00
672185392007.12.11 20:59sell0.10gbpusd2.03360.00000.00002007.12.12 08:592.04450.000.00-0.50-109.00
672185462007.12.11 20:59sell0.10gbpusd2.03360.00000.00002007.12.12 07:162.04300.000.00-0.50-94.00
672188292007.12.11 21:00buy0.10gbpusd2.03350.00000.00002007.12.11 21:022.03410.000.000.006.00
672188972007.12.11 21:00sell0.10eurusd1.46510.00000.00002007.12.11 21:061.46490.000.000.002.00
672189232007.12.11 21:00sell0.10eurusd1.46510.00000.00002007.12.11 21:061.46490.000.000.002.00
672192282007.12.11 21:01sell0.10gbpusd2.03370.00000.00002007.12.12 10:302.04450.000.00-0.50-108.00
672192682007.12.11 21:02sell0.10gbpusd2.03410.00000.00002007.12.12 12:592.04240.000.00-0.50-83.00
672193862007.12.11 21:03sell0.10eurusd1.46520.00000.00002007.12.11 21:051.46490.000.000.003.00
672197142007.12.11 21:04buy0.10eurusd1.46490.00000.00002007.12.11 22:311.46630.000.00-0.3514.00
672199112007.12.11 21:06sell0.10eurusd1.46470.00000.00002007.12.12 06:441.46920.000.000.28-45.00
672199102007.12.11 21:06sell0.10eurusd1.46470.00000.00002007.12.12 07:171.47040.000.000.28-57.00
672199582007.12.11 21:06buy0.10eurusd1.46480.00000.00002007.12.11 22:311.46630.000.00-0.3515.00
672201412007.12.11 21:07buy0.10gbpusd2.03400.00000.00002007.12.12 05:262.03690.000.000.4829.00
672202872007.12.11 21:07buy0.10eurusd1.46460.00000.00002007.12.11 21:141.46480.000.000.002.00
672205812007.12.11 21:09buy0.10gbpusd2.03380.00000.00002007.12.12 05:262.03690.000.000.4831.00
672207372007.12.11 21:10buy0.10eurusd1.46450.00000.00002007.12.11 21:141.46480.000.000.003.00
672211042007.12.11 21:14sell0.10eurusd1.46480.00000.00002007.12.12 07:341.47250.000.000.28-77.00
672212952007.12.11 21:15sell0.10eurusd1.46500.00000.00002007.12.12 08:021.46970.000.000.28-47.00
672214662007.12.11 21:17buy0.10gbpusd2.03360.00000.00002007.12.12 05:262.03690.000.000.4833.00
672220122007.12.11 21:25sell0.10eurusd1.46510.00000.00002007.12.12 09:441.46880.000.000.28-37.00
672220992007.12.11 21:26sell0.10eurusd1.46520.00000.00002007.12.12 11:241.46880.000.000.28-36.00
672224992007.12.11 21:30sell0.10eurusd1.46560.00000.00002007.12.12 13:321.47040.000.000.28-48.00
672227022007.12.11 21:33sell0.10gbpusd2.03440.00000.00002007.12.12 13:222.04220.000.00-0.50-78.00
672227222007.12.11 21:33sell0.10eurusd1.46570.00000.00002007.12.12 13:441.46930.000.000.28-36.00
672228862007.12.11 21:36sell0.10eurusd1.46580.00000.00002007.12.12 13:591.47110.000.000.28-53.00
672233142007.12.11 21:46sell0.10eurusd1.46590.00000.00002007.12.12 17:181.47140.000.000.28-55.00
672234622007.12.11 21:49sell0.10eurusd1.46600.00000.00002007.12.12 19:021.47150.000.000.28-55.00
672254462007.12.11 22:09sell0.10gbpusd2.03460.00000.00002007.12.12 14:022.05060.000.000.00-160.00
672255762007.12.11 22:10sell0.10gbpusd2.03490.00000.00002007.12.12 14:332.04800.000.000.00-131.00
672256822007.12.11 22:10sell0.10eurusd1.46610.00000.00002007.12.12 21:111.47070.000.000.00-46.00
672257852007.12.11 22:11sell0.10gbpusd2.03520.00000.00002007.12.12 16:582.04900.000.000.00-138.00
672273552007.12.11 22:31sell0.10eurusd1.46630.00000.00002007.12.13 00:181.47230.000.000.84-60.00
672274532007.12.11 22:32sell0.10eurusd1.46640.00000.00002007.12.13 06:211.47160.000.000.84-52.00
672281412007.12.11 22:40buy0.10eurusd1.46630.00000.00002007.12.12 05:401.46720.000.000.009.00
672283812007.12.11 22:45buy0.10eurusd1.46620.00000.00002007.12.12 05:401.46720.000.000.0010.00
672287412007.12.11 22:49sell0.10gbpusd2.03540.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.00-107.00
672289212007.12.11 22:52buy0.10eurusd1.46610.00000.00002007.12.12 05:401.46720.000.000.0011.00
672289792007.12.11 22:53buy0.10eurusd1.46580.00000.00002007.12.12 05:401.46720.000.000.0014.00
672292982007.12.11 22:56sell0.10gbpusd2.03580.00000.00002007.12.12 23:102.04640.000.00-1.49-106.00
672298132007.12.11 23:04sell0.10usdjpy110.760.000.002007.12.13 00:05111.950.000.00-4.11-106.30
672300412007.12.11 23:06buy0.10usdjpy110.780.000.002007.12.12 05:28111.040.000.000.0023.41
672302662007.12.11 23:10buy0.10usdjpy110.770.000.002007.12.12 05:28111.040.000.000.0024.32
672307632007.12.11 23:15buy0.10usdjpy110.750.000.002007.12.12 05:28111.040.000.000.0026.12
672309842007.12.11 23:17buy0.10usdjpy110.740.000.002007.12.12 05:28111.040.000.000.0027.02
672325912007.12.11 23:35sell0.10gbpusd2.03600.00000.00002007.12.13 03:072.04710.000.00-1.49-111.00
672604412007.12.12 05:26buy0.10gbpusd2.03720.00000.00002007.12.12 06:432.04090.000.000.0037.00
672608592007.12.12 05:28buy0.10usdjpy111.070.000.002007.12.12 08:04111.350.000.000.0025.15
672620582007.12.12 05:31sell0.10eurusd1.46660.00000.00002007.12.12 13:001.46640.000.000.002.00
672622922007.12.12 05:32sell0.10gbpusd2.03790.00000.00002007.12.12 13:162.03760.000.000.003.00
672624392007.12.12 05:32sell0.10usdjpy111.080.000.002007.12.12 09:45111.070.000.000.000.90
672625462007.12.12 05:32sell0.10eurusd1.46670.00000.00002007.12.12 13:001.46640.000.000.003.00
672631352007.12.12 05:37buy0.10usdjpy111.050.000.002007.12.12 08:04111.350.000.000.0026.94
672635822007.12.12 05:40sell0.10eurusd1.46680.00000.00002007.12.12 13:001.46640.000.000.004.00
672638742007.12.12 05:40sell0.10gbpusd2.03810.00000.00002007.12.12 13:162.03750.000.000.006.00
672641312007.12.12 05:41sell0.10eurusd1.46750.00000.00002007.12.12 08:331.46730.000.000.002.00
672645482007.12.12 05:41sell0.10gbpusd2.03860.00000.00002007.12.12 13:162.03750.000.000.0011.00
672646482007.12.12 05:42sell0.10eurusd1.46790.00000.00002007.12.12 08:331.46730.000.000.006.00
672652642007.12.12 05:44sell0.10eurusd1.46830.00000.00002007.12.12 08:041.46800.000.000.003.00
672658332007.12.12 05:48buy0.10usdjpy111.020.000.002007.12.12 08:04111.350.000.000.0029.64
672663702007.12.12 05:52sell0.10usdjpy111.100.000.002007.12.12 09:45111.070.000.000.002.70
672667442007.12.12 05:53sell0.10usdjpy111.130.000.002007.12.12 09:37111.120.000.000.000.90
672699792007.12.12 06:19sell0.10gbpusd2.03900.00000.00002007.12.12 13:162.03890.000.000.001.00
672701222007.12.12 06:19sell0.10gbpusd2.03920.00000.00002007.12.12 13:162.03880.000.000.004.00
672710352007.12.12 06:29sell0.10gbpusd2.03940.00000.00002007.12.12 13:162.03920.000.000.002.00
672714862007.12.12 06:32sell0.10gbpusd2.03960.00000.00002007.12.12 13:162.03920.000.000.004.00
672716322007.12.12 06:33sell0.10gbpusd2.04010.00000.00002007.12.12 08:042.03960.000.000.005.00
672725652007.12.12 06:38sell0.10gbpusd2.04020.00000.00002007.12.12 08:042.03960.000.000.006.00
672727082007.12.12 06:38sell0.10eurusd1.46840.00000.00002007.12.12 08:041.46800.000.000.004.00
672729492007.12.12 06:40sell0.10gbpusd2.04060.00000.00002007.12.12 08:022.04040.000.000.002.00
672731162007.12.12 06:42sell0.10eurusd1.46850.00000.00002007.12.12 08:041.46800.000.000.005.00
672732262007.12.12 06:42sell0.10gbpusd2.04070.00000.00002007.12.12 08:022.04040.000.000.003.00
672733522007.12.12 06:42sell0.10eurusd1.46860.00000.00002007.12.12 08:041.46800.000.000.006.00
672735852007.12.12 06:43sell0.10eurusd1.46870.00000.00002007.12.12 08:041.46800.000.000.007.00
672737822007.12.12 06:43sell0.10gbpusd2.04120.00000.00002007.12.12 08:022.04070.000.000.005.00
672740972007.12.12 06:44buy0.10eurusd1.46930.00000.00002007.12.12 07:181.47020.000.000.009.00
672741762007.12.12 06:44sell0.10gbpusd2.04130.00000.00002007.12.12 08:002.04120.000.000.001.00
672743962007.12.12 06:45buy0.10eurusd1.46920.00000.00002007.12.12 07:181.47020.000.000.0010.00
672747572007.12.12 06:47sell0.10eurusd1.46910.00000.00002007.12.12 08:041.46800.000.000.0011.00
672749142007.12.12 06:49buy0.10gbpusd2.04120.00000.00002007.12.12 07:162.04290.000.000.0017.00
672750122007.12.12 06:50buy0.10gbpusd2.04100.00000.00002007.12.12 07:162.04270.000.000.0017.00
672753602007.12.12 06:52sell0.10eurusd1.46920.00000.00002007.12.12 08:041.46800.000.000.0012.00
672753882007.12.12 06:53buy0.10gbpusd2.04070.00000.00002007.12.12 07:162.04260.000.000.0019.00
672756142007.12.12 06:55buy0.10eurusd1.46910.00000.00002007.12.12 07:171.47020.000.000.0011.00
672756692007.12.12 06:56buy0.10eurusd1.46900.00000.00002007.12.12 07:171.47020.000.000.0012.00
672758012007.12.12 06:57buy0.10gbpusd2.04060.00000.00002007.12.12 07:162.04260.000.000.0020.00
672758522007.12.12 06:57buy0.10eurusd1.46880.00000.00002007.12.12 07:171.47020.000.000.0014.00
672788792007.12.12 07:10sell0.10usdjpy111.140.000.002007.12.12 09:37111.120.000.000.001.80
672789462007.12.12 07:10sell0.10gbpusd2.04150.00000.00002007.12.12 08:002.04120.000.000.003.00
672789772007.12.12 07:10sell0.10eurusd1.46930.00000.00002007.12.12 08:021.46910.000.000.002.00
672792582007.12.12 07:11sell0.10eurusd1.46940.00000.00002007.12.12 08:021.46910.000.000.003.00
672793922007.12.12 07:11sell0.10gbpusd2.04170.00000.00002007.12.12 07:552.04160.000.000.001.00
672797402007.12.12 07:12sell0.10eurusd1.46970.00000.00002007.12.12 08:021.46920.000.000.005.00
672799132007.12.12 07:12sell0.10gbpusd2.04210.00000.00002007.12.12 07:552.04160.000.000.005.00
672806412007.12.12 07:13sell0.10eurusd1.46980.00000.00002007.12.12 08:021.46920.000.000.006.00
672810232007.12.12 07:15sell0.10eurusd1.46990.00000.00002007.12.12 08:021.46920.000.000.007.00
672810352007.12.12 07:15sell0.10gbpusd2.04230.00000.00002007.12.12 07:552.04160.000.000.007.00
672811962007.12.12 07:16sell0.10gbpusd2.04240.00000.00002007.12.12 07:552.04160.000.000.008.00
672816312007.12.12 07:16sell0.10eurusd1.47000.00000.00002007.12.12 08:021.46920.000.000.008.00
672817952007.12.12 07:17sell0.10eurusd1.47010.00000.00002007.12.12 07:221.47000.000.000.001.00
672820422007.12.12 07:17sell0.10gbpusd2.04390.00000.00002007.12.12 07:552.04160.000.000.0023.00
672824172007.12.12 07:18sell0.10gbpusd2.04420.00000.00002007.12.12 07:552.04160.000.000.0026.00
672825072007.12.12 07:18buy0.10eurusd1.47060.00000.00002007.12.12 07:341.47230.000.000.0017.00
672828532007.12.12 07:19sell0.10eurusd1.47050.00000.00002007.12.12 07:221.47000.000.000.005.00
672828882007.12.12 07:19sell0.10gbpusd2.04440.00000.00002007.12.12 07:552.04160.000.000.0028.00
672833412007.12.12 07:20buy0.10eurusd1.47030.00000.00002007.12.12 07:341.47230.000.000.0020.00
672837432007.12.12 07:22buy0.10eurusd1.47010.00000.00002007.12.12 07:341.47230.000.000.0022.00
672838932007.12.12 07:22buy0.10gbpusd2.04310.00000.00002007.12.12 09:002.04410.000.000.0010.00
672844042007.12.12 07:24sell0.10eurusd1.47010.00000.00002007.12.12 08:021.46920.000.000.009.00
672846292007.12.12 07:25sell0.10eurusd1.47020.00000.00002007.12.12 08:021.46950.000.000.007.00
672849352007.12.12 07:26sell0.10eurusd1.47030.00000.00002007.12.12 08:021.46950.000.000.008.00
672852882007.12.12 07:28sell0.10eurusd1.47040.00000.00002007.12.12 08:021.46950.000.000.009.00
672857662007.12.12 07:30sell0.10eurusd1.47090.00000.00002007.12.12 08:021.46960.000.000.0013.00
672862242007.12.12 07:31sell0.10eurusd1.47120.00000.00002007.12.12 08:021.46960.000.000.0016.00
672868812007.12.12 07:33sell0.10eurusd1.47130.00000.00002007.12.12 08:021.46960.000.000.0017.00
672869692007.12.12 07:34sell0.10eurusd1.47140.00000.00002007.12.12 07:481.47130.000.000.001.00
672878622007.12.12 07:35buy0.10eurusd1.47200.00000.00002007.12.12 08:331.46760.000.000.00-44.00
672878662007.12.12 07:35buy0.10eurusd1.47200.00000.00002007.12.12 08:041.46780.000.000.00-42.00
672881352007.12.12 07:36buy0.10eurusd1.47190.00000.00002007.12.12 12:571.46770.000.000.00-42.00
672882942007.12.12 07:37sell0.10eurusd1.47170.00000.00002007.12.12 07:481.47130.000.000.004.00
672889682007.12.12 07:42buy0.10eurusd1.47180.00000.00002007.12.12 14:011.47200.000.000.002.00
672891622007.12.12 07:43buy0.10eurusd1.47170.00000.00002007.12.12 14:011.47200.000.000.003.00
672893212007.12.12 07:44sell0.10usdjpy111.150.000.002007.12.12 09:37111.120.000.000.002.70
672894002007.12.12 07:45buy0.10eurusd1.47150.00000.00002007.12.12 14:011.47170.000.000.002.00
672895072007.12.12 07:46sell0.10usdjpy111.170.000.002007.12.12 09:33111.150.000.000.001.80
672895922007.12.12 07:46buy0.10eurusd1.47140.00000.00002007.12.12 14:011.47170.000.000.003.00
672897662007.12.12 07:47buy0.10gbpusd2.04290.00000.00002007.12.12 08:592.04410.000.000.0012.00
672898112007.12.12 07:48buy0.10eurusd1.47130.00000.00002007.12.12 14:011.47170.000.000.004.00
672898322007.12.12 07:48buy0.10gbpusd2.04270.00000.00002007.12.12 08:592.04410.000.000.0014.00
672905792007.12.12 07:51sell0.10usdjpy111.180.000.002007.12.12 09:33111.150.000.000.002.70
672908302007.12.12 07:52sell0.10eurusd1.47140.00000.00002007.12.12 08:021.46960.000.000.0018.00
672909452007.12.12 07:53sell0.10eurusd1.47150.00000.00002007.12.12 08:021.46960.000.000.0019.00
672910612007.12.12 07:53sell0.10usdjpy111.200.000.002007.12.12 09:33111.150.000.000.004.50
672913262007.12.12 07:53buy0.10gbpusd2.04250.00000.00002007.12.12 08:592.04410.000.000.0016.00
672913672007.12.12 07:54sell0.10usdjpy111.260.000.002007.12.12 09:33111.150.000.000.009.90
672914362007.12.12 07:54buy0.10gbpusd2.04210.00000.00002007.12.12 08:592.04410.000.000.0020.00
672918362007.12.12 07:54buy0.10eurusd1.47120.00000.00002007.12.12 14:011.47170.000.000.005.00
672920642007.12.12 07:55buy0.10gbpusd2.04170.00000.00002007.12.12 08:592.04410.000.000.0024.00
672924612007.12.12 07:55buy0.10eurusd1.47110.00000.00002007.12.12 14:011.47120.000.000.001.00
672929862007.12.12 07:56sell0.10gbpusd2.04170.00000.00002007.12.12 08:002.04120.000.000.005.00
672933372007.12.12 07:57buy0.10eurusd1.47100.00000.00002007.12.12 14:011.47120.000.000.002.00
672939472007.12.12 07:59buy0.10eurusd1.47090.00000.00002007.12.12 14:011.47120.000.000.003.00
672939702007.12.12 07:59buy0.10gbpusd2.04160.00000.00002007.12.12 08:592.04410.000.000.0025.00
672945622007.12.12 08:00buy0.10gbpusd2.04140.00000.00002007.12.12 08:222.04150.000.000.001.00
672949512007.12.12 08:00buy0.10eurusd1.47070.00000.00002007.12.12 13:591.47090.000.000.002.00
672953002007.12.12 08:01buy0.10gbpusd2.04080.00000.00002007.12.12 08:222.04150.000.000.007.00
672954482007.12.12 08:01buy0.10eurusd1.47040.00000.00002007.12.12 13:321.47060.000.000.002.00
672956432007.12.12 08:02buy0.10eurusd1.47030.00000.00002007.12.12 13:321.47060.000.000.003.00
672957392007.12.12 08:02buy0.10gbpusd2.04060.00000.00002007.12.12 08:222.04150.000.000.009.00
672963832007.12.12 08:02sell0.10usdjpy111.290.000.002007.12.12 09:33111.150.000.000.0012.60
672965672007.12.12 08:03buy0.10gbpusd2.04030.00000.00002007.12.12 08:222.04150.000.000.0012.00
672966422007.12.12 08:03buy0.10eurusd1.46930.00000.00002007.12.12 10:091.46940.000.000.001.00
672971442007.12.12 08:04buy0.10eurusd1.46880.00000.00002007.12.12 10:091.46930.000.000.005.00
672972312007.12.12 08:04buy0.10gbpusd2.04000.00000.00002007.12.12 08:222.04150.000.000.0015.00
672975042007.12.12 08:04sell0.10usdjpy111.310.000.002007.12.12 09:33111.150.000.000.0014.39
672982042007.12.12 08:05buy0.10gbpusd2.03960.00000.00002007.12.12 08:222.04160.000.000.0020.00
672982182007.12.12 08:05buy0.10eurusd1.46830.00000.00002007.12.12 09:441.46860.000.000.003.00
672982392007.12.12 08:05buy0.10usdjpy111.380.000.002007.12.12 13:00111.390.000.000.000.90
672986932007.12.12 08:06sell0.10gbpusd2.03990.00000.00002007.12.12 13:142.03970.000.000.002.00
672987602007.12.12 08:06buy0.10usdjpy111.340.000.002007.12.12 13:00111.390.000.000.004.49
672988082007.12.12 08:06sell0.10eurusd1.46860.00000.00002007.12.12 08:331.46730.000.000.0013.00
672990292007.12.12 08:07sell0.10usdjpy111.330.000.002007.12.12 09:33111.150.000.000.0016.19
672990682007.12.12 08:07sell0.10eurusd1.46880.00000.00002007.12.12 08:331.46790.000.000.009.00
672993082007.12.12 08:08sell0.10eurusd1.46890.00000.00002007.12.12 08:331.46790.000.000.0010.00
672995072007.12.12 08:09sell0.10gbpusd2.04000.00000.00002007.12.12 13:142.03970.000.000.003.00
672995982007.12.12 08:09buy0.10usdjpy111.330.000.002007.12.12 13:00111.390.000.000.005.39
672997352007.12.12 08:10buy0.10gbpusd2.03940.00000.00002007.12.12 08:222.04160.000.000.0022.00
673003642007.12.12 08:13buy0.10usdjpy111.320.000.002007.12.12 13:00111.390.000.000.006.28
673005852007.12.12 08:14buy0.10usdjpy111.290.000.002007.12.12 12:59111.320.000.000.002.69
673011032007.12.12 08:16sell0.10gbpusd2.04020.00000.00002007.12.12 13:142.04000.000.000.002.00
673013842007.12.12 08:17sell0.10eurusd1.46910.00000.00002007.12.12 08:331.46790.000.000.0012.00
673013932007.12.12 08:17sell0.10gbpusd2.04090.00000.00002007.12.12 13:142.03990.000.000.0010.00
673014692007.12.12 08:17sell0.10eurusd1.46930.00000.00002007.12.12 08:331.46790.000.000.0014.00
673016462007.12.12 08:17buy0.10usdjpy111.280.000.002007.12.12 12:39111.290.000.000.000.90
673023482007.12.12 08:21sell0.10gbpusd2.04110.00000.00002007.12.12 09:352.04090.000.000.002.00
673025242007.12.12 08:22sell0.10gbpusd2.04140.00000.00002007.12.12 09:352.04090.000.000.005.00
673029862007.12.12 08:24sell0.10gbpusd2.04150.00000.00002007.12.12 09:322.04140.000.000.001.00
673031702007.12.12 08:25sell0.10gbpusd2.04180.00000.00002007.12.12 09:322.04140.000.000.004.00
673033472007.12.12 08:25buy0.10usdjpy111.270.000.002007.12.12 12:39111.290.000.000.001.80
673034712007.12.12 08:26sell0.10gbpusd2.04230.00000.00002007.12.12 09:322.04130.000.000.0010.00
673035802007.12.12 08:27buy0.10usdjpy111.250.000.002007.12.12 11:35111.260.000.000.000.90
673037512007.12.12 08:27buy0.10eurusd1.46820.00000.00002007.12.12 09:441.46860.000.000.004.00
673040832007.12.12 08:29buy0.10usdjpy111.240.000.002007.12.12 11:35111.260.000.000.001.80
673046202007.12.12 08:33buy0.10eurusd1.46810.00000.00002007.12.12 09:441.46860.000.000.005.00
673050932007.12.12 08:34buy0.10eurusd1.46750.00000.00002007.12.12 08:361.46800.000.000.005.00
673054422007.12.12 08:35sell0.10eurusd1.46770.00000.00002007.12.12 12:591.46750.000.000.002.00
673055192007.12.12 08:36sell0.10eurusd1.46780.00000.00002007.12.12 12:591.46750.000.000.003.00
673056032007.12.12 08:36sell0.10gbpusd2.04240.00000.00002007.12.12 09:322.04130.000.000.0011.00
673058192007.12.12 08:37sell0.10eurusd1.46810.00000.00002007.12.12 12:571.46790.000.000.002.00
673058592007.12.12 08:37sell0.10gbpusd2.04260.00000.00002007.12.12 09:322.04130.000.000.0013.00
673061182007.12.12 08:39buy0.10eurusd1.46800.00000.00002007.12.12 09:441.46860.000.000.006.00
673063002007.12.12 08:41buy0.10eurusd1.46790.00000.00002007.12.12 09:441.46860.000.000.007.00
673066722007.12.12 08:42sell0.10gbpusd2.04290.00000.00002007.12.12 09:322.04130.000.000.0016.00
673067892007.12.12 08:43sell0.10gbpusd2.04330.00000.00002007.12.12 09:322.04130.000.000.0020.00
673069102007.12.12 08:43sell0.10eurusd1.46820.00000.00002007.12.12 12:571.46790.000.000.003.00
673085632007.12.12 08:59sell0.10gbpusd2.04340.00000.00002007.12.12 09:322.04130.000.000.0021.00
673085792007.12.12 08:59sell0.10eurusd1.46830.00000.00002007.12.12 12:571.46790.000.000.004.00
673088382007.12.12 09:00sell0.10gbpusd2.04420.00000.00002007.12.12 09:032.04370.000.000.005.00
673094962007.12.12 09:01buy0.10gbpusd2.04430.00000.00002007.12.12 10:342.04480.000.000.005.00
673096772007.12.12 09:02buy0.10gbpusd2.04390.00000.00002007.12.12 10:312.04430.000.000.004.00
673098132007.12.12 09:03buy0.10gbpusd2.04370.00000.00002007.12.12 10:312.04430.000.000.006.00
673102202007.12.12 09:07buy0.10gbpusd2.04350.00000.00002007.12.12 10:312.04430.000.000.008.00
673102562007.12.12 09:08buy0.10gbpusd2.04330.00000.00002007.12.12 10:312.04430.000.000.0010.00
673103872007.12.12 09:09buy0.10gbpusd2.04300.00000.00002007.12.12 10:312.04430.000.000.0013.00
673105322007.12.12 09:10buy0.10gbpusd2.04280.00000.00002007.12.12 10:312.04430.000.000.0015.00
673105642007.12.12 09:11buy0.10gbpusd2.04260.00000.00002007.12.12 10:312.04430.000.000.0017.00
673106752007.12.12 09:12buy0.10eurusd1.46780.00000.00002007.12.12 09:441.46860.000.000.008.00
673106982007.12.12 09:12sell0.10usdjpy111.340.000.002007.12.12 09:33111.150.000.000.0017.09
673108492007.12.12 09:13buy0.10eurusd1.46770.00000.00002007.12.12 09:441.46860.000.000.009.00
673110542007.12.12 09:14buy0.10gbpusd2.04250.00000.00002007.12.12 10:302.04430.000.000.0018.00
673122242007.12.12 09:25buy0.10gbpusd2.04190.00000.00002007.12.12 10:302.04420.000.000.0023.00
673132282007.12.12 09:32buy0.10gbpusd2.04160.00000.00002007.12.12 10:302.04410.000.000.0025.00
673132612007.12.12 09:32buy0.10usdjpy111.180.000.002007.12.12 11:28111.240.000.000.005.39
673135422007.12.12 09:33buy0.10usdjpy111.150.000.002007.12.12 11:28111.240.000.000.008.09
673135532007.12.12 09:33buy0.10gbpusd2.04120.00000.00002007.12.12 09:412.04130.000.000.001.00
673139192007.12.12 09:35buy0.10gbpusd2.04090.00000.00002007.12.12 09:412.04130.000.000.004.00
673140002007.12.12 09:35buy0.10usdjpy111.130.000.002007.12.12 11:28111.240.000.000.009.89
673143502007.12.12 09:37sell0.10usdjpy111.110.000.002007.12.12 09:45111.070.000.000.003.60
673144442007.12.12 09:38buy0.10usdjpy111.110.000.002007.12.12 11:28111.240.000.000.0011.69
673144862007.12.12 09:38sell0.10eurusd1.46840.00000.00002007.12.12 12:571.46790.000.000.005.00
673146082007.12.12 09:39buy0.10usdjpy111.100.000.002007.12.12 11:28111.240.000.000.0012.59
673147482007.12.12 09:41sell0.10gbpusd2.04120.00000.00002007.12.12 13:142.03990.000.000.0013.00
673148222007.12.12 09:42sell0.10gbpusd2.04160.00000.00002007.12.12 13:142.03990.000.000.0017.00
673148952007.12.12 09:42sell0.10eurusd1.46850.00000.00002007.12.12 12:571.46790.000.000.006.00
673150672007.12.12 09:44sell0.10gbpusd2.04180.00000.00002007.12.12 13:142.03990.000.000.0019.00
673151012007.12.12 09:44sell0.10eurusd1.46860.00000.00002007.12.12 12:571.46790.000.000.007.00
673152242007.12.12 09:45buy0.10usdjpy111.080.000.002007.12.12 10:02111.100.000.000.001.80
673153912007.12.12 09:46buy0.10usdjpy111.050.000.002007.12.12 10:02111.100.000.000.004.50
673155292007.12.12 09:46buy0.10eurusd1.46870.00000.00002007.12.12 10:041.46880.000.000.001.00
673155922007.12.12 09:47buy0.10eurusd1.46840.00000.00002007.12.12 10:041.46880.000.000.004.00
673156642007.12.12 09:47sell0.10gbpusd2.04200.00000.00002007.12.12 12:592.04190.000.000.001.00
673157682007.12.12 09:48sell0.10gbpusd2.04210.00000.00002007.12.12 12:592.04190.000.000.002.00
673161822007.12.12 09:53sell0.10gbpusd2.04230.00000.00002007.12.12 12:592.04210.000.000.002.00
673174242007.12.12 10:03sell0.10gbpusd2.04240.00000.00002007.12.12 12:592.04210.000.000.003.00
673176182007.12.12 10:04sell0.10eurusd1.46870.00000.00002007.12.12 12:571.46790.000.000.008.00
673177752007.12.12 10:05sell0.10eurusd1.46880.00000.00002007.12.12 12:571.46790.000.000.009.00
673181552007.12.12 10:07sell0.10gbpusd2.04290.00000.00002007.12.12 12:592.04210.000.000.008.00
673181772007.12.12 10:08sell0.10eurusd1.46910.00000.00002007.12.12 11:241.46880.000.000.003.00
673183412007.12.12 10:09sell0.10gbpusd2.04300.00000.00002007.12.12 12:592.04220.000.000.008.00
673184302007.12.12 10:09buy0.10eurusd1.46960.00000.00002007.12.12 10:331.47020.000.000.006.00
673186782007.12.12 10:11buy0.10eurusd1.46950.00000.00002007.12.12 10:311.46960.000.000.001.00
673187642007.12.12 10:12sell0.10eurusd1.46930.00000.00002007.12.12 11:241.46880.000.000.005.00
673188982007.12.12 10:13buy0.10eurusd1.46940.00000.00002007.12.12 10:311.46960.000.000.002.00
673191322007.12.12 10:15buy0.10eurusd1.46930.00000.00002007.12.12 10:311.46960.000.000.003.00
673195582007.12.12 10:20sell0.10eurusd1.46940.00000.00002007.12.12 11:241.46880.000.000.006.00
673200682007.12.12 10:25sell0.10eurusd1.46950.00000.00002007.12.12 11:241.46880.000.000.007.00
673202722007.12.12 10:27sell0.10gbpusd2.04330.00000.00002007.12.12 12:592.04220.000.000.0011.00
673204352007.12.12 10:28sell0.10gbpusd2.04340.00000.00002007.12.12 12:592.04230.000.000.0011.00
673207052007.12.12 10:30buy0.10usdjpy111.080.000.002007.12.12 11:28111.240.000.000.0014.38
673207612007.12.12 10:30sell0.10gbpusd2.04380.00000.00002007.12.12 12:592.04230.000.000.0015.00
673209652007.12.12 10:31buy0.10usdjpy111.070.000.002007.12.12 11:28111.240.000.000.0015.28
673211192007.12.12 10:31sell0.10eurusd1.46960.00000.00002007.12.12 11:241.46880.000.000.008.00
673211922007.12.12 10:32sell0.10gbpusd2.04410.00000.00002007.12.12 12:592.04240.000.000.0017.00
673212922007.12.12 10:33sell0.10gbpusd2.04420.00000.00002007.12.12 12:592.04240.000.000.0018.00
673213822007.12.12 10:33sell0.10eurusd1.46970.00000.00002007.12.12 11:241.46880.000.000.009.00
673219392007.12.12 10:34sell0.10gbpusd2.04490.00000.00002007.12.12 12:592.04240.000.000.0025.00
673221172007.12.12 10:34buy0.10usdjpy111.050.000.002007.12.12 11:28111.240.000.000.0017.08
673221682007.12.12 10:34sell0.10eurusd1.47030.00000.00002007.12.12 10:381.47010.000.000.002.00
673224222007.12.12 10:35sell0.10gbpusd2.04550.00000.00002007.12.12 10:422.04530.000.000.002.00
673225092007.12.12 10:35sell0.10eurusd1.47040.00000.00002007.12.12 10:381.47010.000.000.003.00
673230662007.12.12 10:36sell0.10gbpusd2.04570.00000.00002007.12.12 10:422.04530.000.000.004.00
673232512007.12.12 10:38buy0.10gbpusd2.04560.00000.00002007.12.12 13:312.04590.000.000.003.00
673232612007.12.12 10:38buy0.10eurusd1.47020.00000.00002007.12.12 13:321.47030.000.000.001.00
673234342007.12.12 10:40buy0.10gbpusd2.04540.00000.00002007.12.12 13:312.04590.000.000.005.00
673236022007.12.12 10:41buy0.10eurusd1.47000.00000.00002007.12.12 13:321.47030.000.000.003.00
673236722007.12.12 10:42buy0.10eurusd1.46990.00000.00002007.12.12 13:321.47030.000.000.004.00
673237382007.12.12 10:43buy0.10eurusd1.46980.00000.00002007.12.12 13:321.47030.000.000.005.00
673237432007.12.12 10:43buy0.10gbpusd2.04520.00000.00002007.12.12 13:312.04590.000.000.007.00
673239432007.12.12 10:44buy0.10gbpusd2.04500.00000.00002007.12.12 13:272.04510.000.000.001.00
673240632007.12.12 10:45buy0.10eurusd1.46970.00000.00002007.12.12 13:321.47030.000.000.006.00
673243312007.12.12 10:47sell0.10eurusd1.46980.00000.00002007.12.12 11:241.46880.000.000.0010.00
673244232007.12.12 10:48buy0.10gbpusd2.04470.00000.00002007.12.12 13:272.04510.000.000.004.00
673246022007.12.12 10:50buy0.10gbpusd2.04440.00000.00002007.12.12 13:262.04450.000.000.001.00
673248412007.12.12 10:52buy0.10eurusd1.46960.00000.00002007.12.12 13:321.47030.000.000.007.00
673249352007.12.12 10:52buy0.10gbpusd2.04400.00000.00002007.12.12 13:262.04450.000.000.005.00
673250102007.12.12 10:53buy0.10gbpusd2.04390.00000.00002007.12.12 13:262.04450.000.000.006.00
673250562007.12.12 10:53buy0.10eurusd1.46950.00000.00002007.12.12 13:321.47030.000.000.008.00
673251982007.12.12 10:54buy0.10eurusd1.46940.00000.00002007.12.12 13:321.47030.000.000.009.00
673255102007.12.12 10:58buy0.10gbpusd2.04370.00000.00002007.12.12 13:232.04380.000.000.001.00
673257902007.12.12 11:00buy0.10gbpusd2.04350.00000.00002007.12.12 13:232.04380.000.000.003.00
673264782007.12.12 11:11buy0.10eurusd1.46930.00000.00002007.12.12 13:321.47030.000.000.0010.00
673268462007.12.12 11:15buy0.10eurusd1.46920.00000.00002007.12.12 13:321.47020.000.000.0010.00
673269652007.12.12 11:17buy0.10eurusd1.46890.00000.00002007.12.12 13:321.47020.000.000.0013.00
673273732007.12.12 11:24buy0.10eurusd1.46880.00000.00002007.12.12 13:211.46890.000.000.001.00
673275092007.12.12 11:25buy0.10eurusd1.46860.00000.00002007.12.12 13:211.46900.000.000.004.00
673279992007.12.12 11:30buy0.10usdjpy111.220.000.002007.12.12 11:35111.270.000.000.004.49
673281652007.12.12 11:31buy0.10usdjpy111.210.000.002007.12.12 11:35111.270.000.000.005.39
673285992007.12.12 11:37buy0.10usdjpy111.250.000.002007.12.12 12:39111.290.000.000.003.59
673286892007.12.12 11:39buy0.10usdjpy111.240.000.002007.12.12 12:37111.250.000.000.000.90
673287162007.12.12 11:39buy0.10eurusd1.46850.00000.00002007.12.12 13:211.46900.000.000.005.00
673288692007.12.12 11:42buy0.10usdjpy111.220.000.002007.12.12 12:37111.250.000.000.002.70
673290862007.12.12 11:46buy0.10usdjpy111.210.000.002007.12.12 12:37111.250.000.000.003.60
673292602007.12.12 11:51buy0.10gbpusd2.04330.00000.00002007.12.12 13:232.04380.000.000.005.00
673293332007.12.12 11:52buy0.10eurusd1.46840.00000.00002007.12.12 13:211.46900.000.000.006.00
673296632007.12.12 11:59buy0.10usdjpy111.190.000.002007.12.12 12:35111.210.000.000.001.80
673300582007.12.12 12:01buy0.10usdjpy111.170.000.002007.12.12 12:35111.210.000.000.003.60
673301292007.12.12 12:02buy0.10usdjpy111.160.000.002007.12.12 12:35111.210.000.000.004.50
673303012007.12.12 12:05buy0.10usdjpy111.140.000.002007.12.12 12:35111.210.000.000.006.29
673304362007.12.12 12:08sell0.10eurusd1.46890.00000.00002007.12.12 12:571.46790.000.000.0010.00
673304402007.12.12 12:08buy0.10usdjpy111.130.000.002007.12.12 12:35111.210.000.000.007.19
673318862007.12.12 12:40buy0.10usdjpy111.280.000.002007.12.12 12:59111.320.000.000.003.59
673327802007.12.12 12:55buy0.10gbpusd2.04300.00000.00002007.12.12 13:232.04320.000.000.002.00
673328862007.12.12 12:56buy0.10eurusd1.46830.00000.00002007.12.12 13:211.46900.000.000.007.00
673331212007.12.12 12:57buy0.10eurusd1.46790.00000.00002007.12.12 13:211.46900.000.000.0011.00
673332552007.12.12 12:58buy0.10gbpusd2.04290.00000.00002007.12.12 13:232.04320.000.000.003.00
673333882007.12.12 12:59buy0.10gbpusd2.04260.00000.00002007.12.12 13:222.04270.000.000.001.00
673336342007.12.12 12:59buy0.10eurusd1.46760.00000.00002007.12.12 13:211.46900.000.000.0014.00
673341482007.12.12 13:00buy0.10eurusd1.46720.00000.00002007.12.12 13:211.46920.000.000.0020.00
673342932007.12.12 13:00buy0.10gbpusd2.04180.00000.00002007.12.12 13:222.04270.000.000.009.00
673354092007.12.12 13:01buy0.10usdjpy111.430.000.002007.12.12 13:49111.580.000.000.0013.44
673355232007.12.12 13:01buy0.10eurusd1.46670.00000.00002007.12.12 13:031.46720.000.000.005.00
673357602007.12.12 13:02sell0.10eurusd1.46680.00000.00002007.12.13 07:371.47310.000.000.84-63.00
673358482007.12.12 13:02sell0.10usdjpy111.420.000.002007.12.12 13:12111.360.000.000.005.39
673359862007.12.12 13:03sell0.10eurusd1.46710.00000.00002007.12.13 08:021.47180.000.000.84-47.00
673362072007.12.12 13:03sell0.10gbpusd2.04190.00000.00002007.12.12 13:142.03990.000.000.0020.00
673363622007.12.12 13:04sell0.10eurusd1.46750.00000.00002007.12.13 08:041.47060.000.000.84-31.00
673364462007.12.12 13:04buy0.10usdjpy111.420.000.002007.12.12 13:49111.580.000.000.0014.34
673364652007.12.12 13:04sell0.10gbpusd2.04240.00000.00002007.12.12 13:142.03990.000.000.0025.00
673366842007.12.12 13:05buy0.10usdjpy111.400.000.002007.12.12 13:49111.580.000.000.0016.13
673370652007.12.12 13:09buy0.10usdjpy111.390.000.002007.12.12 13:49111.580.000.000.0017.03
673373922007.12.12 13:12buy0.10usdjpy111.380.000.002007.12.12 13:49111.580.000.000.0017.92
673376012007.12.12 13:13buy0.10gbpusd2.04150.00000.00002007.12.12 13:222.04270.000.000.0012.00
673379672007.12.12 13:14buy0.10gbpusd2.04010.00000.00002007.12.12 13:222.04280.000.000.0027.00
673383552007.12.12 13:15buy0.10gbpusd2.03980.00000.00002007.12.12 13:222.04290.000.000.0031.00
673386112007.12.12 13:16buy0.10gbpusd2.03970.00000.00002007.12.12 13:222.04280.000.000.0031.00
673392132007.12.12 13:17buy0.10gbpusd2.03790.00000.00002007.12.12 13:192.03840.000.000.005.00
673395682007.12.12 13:19buy0.10gbpusd2.03890.00000.00002007.12.12 13:222.04180.000.000.0029.00
673400662007.12.12 13:21sell0.10gbpusd2.03990.00000.00002007.12.13 08:222.03960.000.00-1.493.00
673406092007.12.12 13:22buy0.10usdjpy111.360.000.002007.12.12 13:49111.560.000.000.0017.93
673406602007.12.12 13:22sell0.10gbpusd2.04170.00000.00002007.12.13 08:222.03960.000.00-1.4921.00
673407102007.12.12 13:22sell0.10eurusd1.46900.00000.00002007.12.12 14:251.46860.000.000.004.00
673412942007.12.12 13:23sell0.10gbpusd2.04280.00000.00002007.12.13 08:222.03970.000.00-1.4931.00
673413842007.12.12 13:23sell0.10eurusd1.46940.00000.00002007.12.12 13:441.46920.000.000.002.00
673415612007.12.12 13:23buy0.10usdjpy111.340.000.002007.12.12 13:49111.560.000.000.0019.72
673417282007.12.12 13:24sell0.10gbpusd2.04360.00000.00002007.12.13 08:222.03970.000.00-1.4939.00
673418512007.12.12 13:24sell0.10eurusd1.46950.00000.00002007.12.12 13:441.46920.000.000.003.00
673419542007.12.12 13:25sell0.10gbpusd2.04380.00000.00002007.12.13 00:042.04360.000.00-1.492.00
673420082007.12.12 13:25sell0.10eurusd1.46960.00000.00002007.12.12 13:441.46920.000.000.004.00
673422522007.12.12 13:26sell0.10gbpusd2.04400.00000.00002007.12.13 00:042.04360.000.00-1.494.00
673424972007.12.12 13:27sell0.10gbpusd2.04490.00000.00002007.12.13 00:042.04360.000.00-1.4913.00
673428632007.12.12 13:28sell0.10gbpusd2.04520.00000.00002007.12.13 00:042.04360.000.00-1.4916.00
673437142007.12.12 13:31sell0.10gbpusd2.04530.00000.00002007.12.13 00:042.04360.000.00-1.4917.00
673442342007.12.12 13:31sell0.10eurusd1.46980.00000.00002007.12.12 13:441.46920.000.000.006.00
673444542007.12.12 13:32sell0.10gbpusd2.04660.00000.00002007.12.12 15:372.04540.000.000.0012.00
673444842007.12.12 13:32sell0.10eurusd1.46990.00000.00002007.12.12 13:441.46920.000.000.007.00
673452442007.12.12 13:33buy0.10eurusd1.47040.00000.00002007.12.12 13:591.47090.000.000.005.00
673453662007.12.12 13:34buy0.10gbpusd2.04670.00000.00002007.12.12 13:392.04700.000.000.003.00
673454252007.12.12 13:34buy0.10eurusd1.47010.00000.00002007.12.12 13:411.47040.000.000.003.00
673455372007.12.12 13:35buy0.10gbpusd2.04650.00000.00002007.12.12 13:392.04700.000.000.005.00
673455712007.12.12 13:35buy0.10eurusd1.46990.00000.00002007.12.12 13:411.47040.000.000.005.00
673456292007.12.12 13:36buy0.10gbpusd2.04630.00000.00002007.12.12 13:392.04700.000.000.007.00
673459962007.12.12 13:39sell0.10gbpusd2.04700.00000.00002007.12.12 15:372.04540.000.000.0016.00
673460882007.12.12 13:40sell0.10eurusd1.47010.00000.00002007.12.12 13:441.46920.000.000.009.00
673461112007.12.12 13:40sell0.10gbpusd2.04730.00000.00002007.12.12 13:472.04720.000.000.001.00
673464472007.12.12 13:41sell0.10gbpusd2.04740.00000.00002007.12.12 13:472.04720.000.000.002.00
673466152007.12.12 13:41sell0.10eurusd1.47020.00000.00002007.12.12 13:441.46920.000.000.0010.00
673469752007.12.12 13:42sell0.10eurusd1.47040.00000.00002007.12.12 13:441.46920.000.000.0012.00
673471692007.12.12 13:43sell0.10gbpusd2.04780.00000.00002007.12.12 13:472.04730.000.000.005.00
673472162007.12.12 13:43buy0.10eurusd1.47000.00000.00002007.12.12 13:591.47090.000.000.009.00
673473012007.12.12 13:44buy0.10eurusd1.46990.00000.00002007.12.12 13:591.47090.000.000.0010.00
673475842007.12.12 13:45buy0.10gbpusd2.04760.00000.00002007.12.12 14:022.05020.000.000.0026.00
673476502007.12.12 13:45buy0.10eurusd1.46930.00000.00002007.12.12 13:591.47090.000.000.0016.00
673478472007.12.12 13:46sell0.10eurusd1.46940.00000.00002007.12.12 14:251.46860.000.000.008.00
673484252007.12.12 13:47buy0.10gbpusd2.04720.00000.00002007.12.12 14:022.05020.000.000.0030.00
673484562007.12.12 13:48buy0.10eurusd1.46920.00000.00002007.12.12 13:591.47090.000.000.0017.00
673485792007.12.12 13:49buy0.10gbpusd2.04710.00000.00002007.12.12 14:022.05020.000.000.0031.00
673490702007.12.12 13:50buy0.10usdjpy111.600.000.002007.12.12 14:01111.840.000.000.0021.46
673492092007.12.12 13:50sell0.10gbpusd2.04720.00000.00002007.12.12 15:372.04540.000.000.0018.00
673492172007.12.12 13:50sell0.10eurusd1.46950.00000.00002007.12.12 14:251.46860.000.000.009.00
673492442007.12.12 13:51sell0.10eurusd1.46960.00000.00002007.12.12 14:251.46860.000.000.0010.00
673494062007.12.12 13:51sell0.10gbpusd2.04750.00000.00002007.12.12 15:372.04540.000.000.0021.00
673496082007.12.12 13:52sell0.10eurusd1.46970.00000.00002007.12.12 14:251.46860.000.000.0011.00
673496852007.12.12 13:52sell0.10gbpusd2.04770.00000.00002007.12.12 15:372.04540.000.000.0023.00
673497462007.12.12 13:52buy0.10usdjpy111.580.000.002007.12.12 14:01111.840.000.000.0023.25
673498572007.12.12 13:53sell0.10eurusd1.47010.00000.00002007.12.12 14:251.46850.000.000.0016.00
673499272007.12.12 13:53sell0.10gbpusd2.04800.00000.00002007.12.12 15:372.04540.000.000.0026.00
673502002007.12.12 13:54sell0.10gbpusd2.04850.00000.00002007.12.12 14:332.04800.000.000.005.00
673502942007.12.12 13:54sell0.10eurusd1.47020.00000.00002007.12.12 14:251.46850.000.000.0017.00
673504902007.12.12 13:55buy0.10usdjpy111.570.000.002007.12.12 14:01111.830.000.000.0023.25
673507192007.12.12 13:56buy0.10usdjpy111.550.000.002007.12.12 14:01111.830.000.000.0025.04
673508022007.12.12 13:57sell0.10eurusd1.47030.00000.00002007.12.12 14:251.46850.000.000.0018.00
673508732007.12.12 13:57buy0.10usdjpy111.530.000.002007.12.12 14:01111.830.000.000.0026.83
673509662007.12.12 13:58sell0.10eurusd1.47060.00000.00002007.12.12 14:251.46850.000.000.0021.00
673510812007.12.12 13:59sell0.10eurusd1.47070.00000.00002007.12.12 14:251.46850.000.000.0022.00
673511152007.12.12 13:59sell0.10gbpusd2.04870.00000.00002007.12.12 14:332.04800.000.000.007.00
673511622007.12.12 13:59buy0.10usdjpy111.520.000.002007.12.12 14:01111.830.000.000.0027.72
673514492007.12.12 14:00sell0.10eurusd1.47090.00000.00002007.12.12 14:251.46840.000.000.0025.00
673518522007.12.12 14:00sell0.10gbpusd2.04900.00000.00002007.12.12 14:332.04800.000.000.0010.00
673535932007.12.12 14:01sell0.10gbpusd2.04910.00000.00002007.12.12 14:332.04800.000.000.0011.00
673536332007.12.12 14:01sell0.10eurusd1.47100.00000.00002007.12.12 14:251.46840.000.000.0026.00
673546022007.12.12 14:01sell0.10usdjpy111.860.000.002007.12.13 05:27111.770.000.00-4.118.05
673550772007.12.12 14:02buy0.10usdjpy111.820.000.002007.12.12 14:25112.330.000.000.0045.40
673551992007.12.12 14:02buy0.10gbpusd2.05050.00000.00002007.12.12 14:032.05200.000.000.0015.00
673552062007.12.12 14:02buy0.10gbpusd2.05050.00000.00002007.12.12 14:032.05200.000.000.0015.00
673553152007.12.12 14:02buy0.10eurusd1.47230.00000.00002007.12.12 14:041.47330.000.000.0010.00
673553102007.12.12 14:02buy0.10eurusd1.47230.00000.00002007.12.12 14:041.47330.000.000.0010.00
673563702007.12.12 14:03sell0.10usdjpy111.900.000.002007.12.13 05:27111.770.000.00-4.1111.63
673564172007.12.12 14:03sell0.10gbpusd2.05030.00000.00002007.12.12 14:332.04800.000.000.0023.00
673568402007.12.12 14:03sell0.10eurusd1.47290.00000.00002007.12.12 14:081.47260.000.000.003.00
673581912007.12.12 14:04sell0.10eurusd1.47340.00000.00002007.12.12 14:081.47260.000.000.008.00
673582792007.12.12 14:04buy0.10gbpusd2.05550.00000.00002007.12.12 15:372.04500.000.000.00-105.00
673582642007.12.12 14:04buy0.10gbpusd2.05550.00000.00002007.12.13 00:042.04330.000.001.43-122.00
673601992007.12.12 14:05sell0.10gbpusd2.05620.00000.00002007.12.12 14:332.04800.000.000.0082.00
673602782007.12.12 14:05buy0.10eurusd1.47450.00000.00002007.12.12 16:481.46930.000.000.00-52.00
673602922007.12.12 14:05buy0.10eurusd1.47450.00000.00002007.12.12 14:251.46920.000.000.00-53.00
673611182007.12.12 14:06buy0.10gbpusd2.05530.00000.00002007.12.13 06:242.04450.000.001.43-108.00
673613352007.12.12 14:07buy0.10eurusd1.47350.00000.00002007.12.12 17:581.46870.000.000.00-48.00
673618992007.12.12 14:07buy0.10eurusd1.47310.00000.00002007.12.13 08:191.47010.000.00-1.05-30.00
673619622007.12.12 14:08buy0.10gbpusd2.05370.00000.00002007.12.13 08:222.03970.000.001.43-140.00
673620092007.12.12 14:08buy0.10usdjpy111.800.000.002007.12.12 14:25112.330.000.000.0047.18
673622092007.12.12 14:08buy0.10eurusd1.47260.00000.00002007.12.13 07:371.47280.000.00-1.052.00
673622462007.12.12 14:08buy0.10gbpusd2.05360.00000.00002007.12.13 08:372.04210.000.001.43-115.00
673626702007.12.12 14:09buy0.10gbpusd2.05330.00000.00002007.12.13 09:512.04330.000.001.43-100.00
673627112007.12.12 14:09sell0.10eurusd1.47280.00000.00002007.12.12 14:251.46900.000.000.0038.00
673630072007.12.12 14:10buy0.10eurusd1.47250.00000.00002007.12.13 07:371.47290.000.00-1.054.00
673633772007.12.12 14:11buy0.10eurusd1.47230.00000.00002007.12.13 07:371.47290.000.00-1.056.00
673636432007.12.12 14:11sell0.10usdjpy111.920.000.002007.12.13 05:27111.770.000.00-4.1113.42
673637522007.12.12 14:12sell0.10usdjpy111.970.000.002007.12.13 05:27111.770.000.00-4.1117.89
673638762007.12.12 14:12buy0.10eurusd1.47200.00000.00002007.12.12 19:161.47210.000.000.001.00
673644962007.12.12 14:13buy0.10eurusd1.47160.00000.00002007.12.12 19:161.47210.000.000.005.00
673646642007.12.12 14:13sell0.10usdjpy112.110.000.002007.12.12 18:04112.000.000.000.009.82
673668892007.12.12 14:17buy0.10eurusd1.47150.00000.00002007.12.12 19:151.47160.000.000.001.00
673669112007.12.12 14:18buy0.10eurusd1.47140.00000.00002007.12.12 19:151.47160.000.000.002.00
673674502007.12.12 14:19buy0.10eurusd1.47100.00000.00002007.12.12 17:181.47120.000.000.002.00
673683322007.12.12 14:22sell0.10usdjpy112.120.000.002007.12.12 18:04112.000.000.000.0010.71
673684822007.12.12 14:23buy0.10eurusd1.47090.00000.00002007.12.12 17:181.47120.000.000.003.00
673685142007.12.12 14:23buy0.10eurusd1.47070.00000.00002007.12.12 17:181.47120.000.000.005.00
673686162007.12.12 14:23sell0.10usdjpy112.160.000.002007.12.12 18:04112.000.000.000.0014.29
673689462007.12.12 14:24buy0.10eurusd1.47060.00000.00002007.12.12 17:181.47120.000.000.006.00
673689642007.12.12 14:24sell0.10usdjpy112.210.000.002007.12.12 18:04112.000.000.000.0018.75
673704332007.12.12 14:25buy0.10usdjpy112.360.000.002007.12.12 14:28112.390.000.000.002.67
673704482007.12.12 14:25buy0.10usdjpy112.360.000.002007.12.12 14:28112.390.000.000.002.67
673706522007.12.12 14:25buy0.10gbpusd2.04900.00000.00002007.12.12 17:002.04920.000.000.002.00
673708762007.12.12 14:26sell0.10usdjpy112.370.000.002007.12.12 18:04112.000.000.000.0033.04
673709182007.12.12 14:26buy0.10eurusd1.46850.00000.00002007.12.12 16:481.46930.000.000.008.00
673718532007.12.12 14:27buy0.10gbpusd2.04870.00000.00002007.12.12 17:002.04920.000.000.005.00
673719322007.12.12 14:27sell0.10usdjpy112.390.000.002007.12.12 18:04111.990.000.000.0035.72
673719732007.12.12 14:27buy0.10gbpusd2.04850.00000.00002007.12.12 16:582.04860.000.000.001.00
673720402007.12.12 14:27buy0.10eurusd1.46780.00000.00002007.12.12 16:481.46930.000.000.0015.00
673725952007.12.12 14:28buy0.10gbpusd2.04820.00000.00002007.12.12 16:582.04860.000.000.004.00
673726832007.12.12 14:28buy0.10usdjpy112.420.000.002007.12.12 14:33112.460.000.000.003.56
673726842007.12.12 14:28buy0.10usdjpy112.420.000.002007.12.12 14:33112.460.000.000.003.56
673727052007.12.12 14:28buy0.10eurusd1.46760.00000.00002007.12.12 16:481.46930.000.000.0017.00
673729062007.12.12 14:29sell0.10usdjpy112.400.000.002007.12.12 14:37112.380.000.000.001.78
673735902007.12.12 14:32sell0.10usdjpy112.420.000.002007.12.12 14:37112.380.000.000.003.56
673736852007.12.12 14:32buy0.10gbpusd2.04810.00000.00002007.12.12 16:582.04860.000.000.005.00
673738652007.12.12 14:33buy0.10usdjpy112.490.000.002007.12.13 08:43111.680.000.003.57-72.53
673738752007.12.12 14:33buy0.10usdjpy112.490.000.002007.12.13 05:27111.740.000.003.57-67.12
673741412007.12.12 14:34buy0.10eurusd1.46750.00000.00002007.12.12 16:481.46930.000.000.0018.00
673752472007.12.12 14:39buy0.10gbpusd2.04790.00000.00002007.12.12 16:582.04860.000.000.007.00
673757512007.12.12 14:42sell0.10gbpusd2.04840.00000.00002007.12.12 15:372.04540.000.000.0030.00
673763242007.12.12 14:47sell0.10gbpusd2.04870.00000.00002007.12.12 15:372.04540.000.000.0033.00
673767682007.12.12 14:49sell0.10eurusd1.46910.00000.00002007.12.12 17:581.46890.000.000.002.00
673785532007.12.12 15:01buy0.10gbpusd2.04770.00000.00002007.12.12 16:582.04860.000.000.009.00
673787672007.12.12 15:02buy0.10gbpusd2.04750.00000.00002007.12.12 16:582.04870.000.000.0012.00
673790272007.12.12 15:04buy0.10gbpusd2.04710.00000.00002007.12.12 16:582.04870.000.000.0016.00
673791912007.12.12 15:04buy0.10gbpusd2.04690.00000.00002007.12.12 16:582.04870.000.000.0018.00
673808002007.12.12 15:15buy0.10gbpusd2.04670.00000.00002007.12.12 16:582.04870.000.000.0020.00
673809112007.12.12 15:16buy0.10gbpusd2.04650.00000.00002007.12.12 16:582.04870.000.000.0022.00
673837492007.12.12 15:37buy0.10gbpusd2.04540.00000.00002007.12.12 16:582.04870.000.000.0033.00
673842762007.12.12 15:43sell0.10gbpusd2.04550.00000.00002007.12.13 00:042.04360.000.00-1.4919.00
673845272007.12.12 15:46sell0.10gbpusd2.04570.00000.00002007.12.13 00:042.04360.000.00-1.4921.00
673845822007.12.12 15:47sell0.10gbpusd2.04590.00000.00002007.12.13 00:042.04370.000.00-1.4922.00
673875302007.12.12 16:10sell0.10gbpusd2.04610.00000.00002007.12.13 00:042.04370.000.00-1.4924.00
673876702007.12.12 16:11sell0.10gbpusd2.04630.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.002.00
673885152007.12.12 16:21sell0.10gbpusd2.04650.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.004.00
673886732007.12.12 16:23sell0.10gbpusd2.04660.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.005.00
673891872007.12.12 16:27sell0.10gbpusd2.04680.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.007.00
673893022007.12.12 16:29sell0.10gbpusd2.04700.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.009.00
673910892007.12.12 16:48sell0.10eurusd1.46920.00000.00002007.12.12 17:581.46890.000.000.003.00
673913602007.12.12 16:49buy0.10eurusd1.46970.00000.00002007.12.12 17:181.47120.000.000.0015.00
673914082007.12.12 16:49sell0.10gbpusd2.04730.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.0012.00
673916482007.12.12 16:50sell0.10gbpusd2.04760.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.0015.00
673916832007.12.12 16:50buy0.10eurusd1.46960.00000.00002007.12.12 17:181.47120.000.000.0016.00
673917822007.12.12 16:52buy0.10eurusd1.46950.00000.00002007.12.12 17:181.47120.000.000.0017.00
673918452007.12.12 16:53sell0.10eurusd1.46940.00000.00002007.12.12 17:581.46890.000.000.005.00
673919752007.12.12 16:55sell0.10eurusd1.46950.00000.00002007.12.12 17:581.46890.000.000.006.00
673920532007.12.12 16:56sell0.10eurusd1.46960.00000.00002007.12.12 17:581.46890.000.000.007.00
673920752007.12.12 16:56sell0.10gbpusd2.04780.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.0017.00
673922382007.12.12 16:57sell0.10gbpusd2.04830.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.0022.00
673923382007.12.12 16:57sell0.10eurusd1.46970.00000.00002007.12.12 17:581.46890.000.000.008.00
673926562007.12.12 16:58sell0.10gbpusd2.04860.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.0025.00
673926622007.12.12 16:58sell0.10eurusd1.46980.00000.00002007.12.12 17:581.46890.000.000.009.00
673928572007.12.12 16:59sell0.10gbpusd2.04870.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.0026.00
673928912007.12.12 16:59sell0.10eurusd1.46990.00000.00002007.12.12 17:581.46890.000.000.0010.00
673932292007.12.12 17:00sell0.10eurusd1.47000.00000.00002007.12.12 17:581.46890.000.000.0011.00
673938292007.12.12 17:01sell0.10gbpusd2.04960.00000.00002007.12.12 17:052.04940.000.000.002.00
673938842007.12.12 17:01sell0.10eurusd1.47070.00000.00002007.12.12 17:581.46890.000.000.0018.00
673939532007.12.12 17:02sell0.10gbpusd2.04970.00000.00002007.12.12 17:052.04940.000.000.003.00
673960642007.12.12 17:16sell0.10eurusd1.47080.00000.00002007.12.12 17:221.47070.000.000.001.00
673961232007.12.12 17:17sell0.10gbpusd2.04890.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.0028.00
673961982007.12.12 17:17sell0.10eurusd1.47090.00000.00002007.12.12 17:221.47070.000.000.002.00
673964292007.12.12 17:18buy0.10usdjpy112.170.000.002007.12.12 20:58112.190.000.000.001.78
673964532007.12.12 17:18buy0.10usdjpy112.150.000.002007.12.12 20:58112.190.000.000.003.57
673964872007.12.12 17:18sell0.10eurusd1.47110.00000.00002007.12.12 17:221.47070.000.000.004.00
673966702007.12.12 17:18sell0.10gbpusd2.04990.00000.00002007.12.12 17:572.04610.000.000.0038.00
673969522007.12.12 17:20buy0.10eurusd1.47130.00000.00002007.12.12 19:151.47160.000.000.003.00
673971382007.12.12 17:21buy0.10eurusd1.47100.00000.00002007.12.12 19:021.47130.000.000.003.00
673972482007.12.12 17:22buy0.10eurusd1.47080.00000.00002007.12.12 19:021.47130.000.000.005.00
673974972007.12.12 17:24buy0.10eurusd1.47070.00000.00002007.12.12 19:021.47130.000.000.006.00
673976092007.12.12 17:25buy0.10eurusd1.47060.00000.00002007.12.12 19:021.47130.000.000.007.00
673979002007.12.12 17:27buy0.10eurusd1.47050.00000.00002007.12.12 19:021.47130.000.000.008.00
674027992007.12.12 17:56buy0.10usdjpy112.070.000.002007.12.12 20:52112.100.000.000.002.68
674029422007.12.12 17:57buy0.10gbpusd2.04610.00000.00002007.12.13 03:072.04680.000.001.437.00
674030482007.12.12 17:58buy0.10eurusd1.46890.00000.00002007.12.12 18:091.46910.000.000.002.00
674031262007.12.12 17:59buy0.10eurusd1.46880.00000.00002007.12.12 18:091.46910.000.000.003.00
674031542007.12.12 17:59buy0.10usdjpy112.050.000.002007.12.12 20:52112.100.000.000.004.46
674035022007.12.12 18:00buy0.10usdjpy112.030.000.002007.12.12 20:52112.100.000.000.006.24
674035902007.12.12 18:01buy0.10usdjpy112.020.000.002007.12.12 20:52112.100.000.000.007.14
674040812007.12.12 18:04buy0.10usdjpy112.000.000.002007.12.12 20:52112.100.000.000.008.92
674042752007.12.12 18:05sell0.10usdjpy111.980.000.002007.12.12 20:04111.970.000.000.000.89
674045372007.12.12 18:07sell0.10eurusd1.46900.00000.00002007.12.13 09:431.46900.000.000.840.00
674047542007.12.12 18:09buy0.10eurusd1.46930.00000.00002007.12.12 19:021.47130.000.000.0020.00
674047932007.12.12 18:09sell0.10usdjpy112.000.000.002007.12.12 20:04111.970.000.000.002.68
674048262007.12.12 18:10sell0.10usdjpy112.010.000.002007.12.12 20:04111.970.000.000.003.57
674049002007.12.12 18:10buy0.10eurusd1.46920.00000.00002007.12.12 19:021.47130.000.000.0021.00
674049482007.12.12 18:11sell0.10eurusd1.46910.00000.00002007.12.13 09:381.46910.000.000.840.00
674049902007.12.12 18:11sell0.10usdjpy112.040.000.002007.12.12 20:04111.970.000.000.006.25
674052932007.12.12 18:12sell0.10eurusd1.46920.00000.00002007.12.13 09:381.46910.000.000.841.00
674053982007.12.12 18:13sell0.10eurusd1.46940.00000.00002007.12.13 09:381.46910.000.000.843.00
674054652007.12.12 18:13sell0.10usdjpy112.060.000.002007.12.12 20:04111.970.000.000.008.04
674055562007.12.12 18:14sell0.10usdjpy112.080.000.002007.12.12 20:04111.970.000.000.009.82
674057102007.12.12 18:15sell0.10usdjpy112.120.000.002007.12.12 20:04111.970.000.000.0013.40
674060742007.12.12 18:19sell0.10gbpusd2.04630.00000.00002007.12.13 00:042.04370.000.00-1.4926.00
674060982007.12.12 18:19sell0.10eurusd1.46950.00000.00002007.12.13 09:371.46950.000.000.840.00
674062772007.12.12 18:20sell0.10usdjpy112.140.000.002007.12.12 20:04111.970.000.000.0015.18
674065242007.12.12 18:22sell0.10eurusd1.46960.00000.00002007.12.13 09:371.46950.000.000.841.00
674066522007.12.12 18:22sell0.10gbpusd2.04650.00000.00002007.12.13 00:042.04370.000.00-1.4928.00
674066972007.12.12 18:23sell0.10eurusd1.47050.00000.00002007.12.13 08:201.47020.000.000.843.00
674067062007.12.12 18:23sell0.10gbpusd2.04660.00000.00002007.12.12 23:112.04640.000.00-1.492.00
674070052007.12.12 18:24sell0.10gbpusd2.04680.00000.00002007.12.12 23:112.04640.000.00-1.494.00
674070642007.12.12 18:24sell0.10eurusd1.47070.00000.00002007.12.13 08:041.47070.000.000.840.00
674071662007.12.12 18:25sell0.10eurusd1.47080.00000.00002007.12.12 21:111.47070.000.000.001.00
674080382007.12.12 18:36sell0.10eurusd1.47090.00000.00002007.12.12 21:111.47070.000.000.002.00
674080922007.12.12 18:37sell0.10eurusd1.47100.00000.00002007.12.12 21:111.47070.000.000.003.00
674081092007.12.12 18:37sell0.10usdjpy112.150.000.002007.12.12 20:04111.970.000.000.0016.08
674082482007.12.12 18:38sell0.10eurusd1.47110.00000.00002007.12.12 21:111.47070.000.000.004.00
674084762007.12.12 18:41sell0.10usdjpy112.170.000.002007.12.12 20:04111.970.000.000.0017.86
674085862007.12.12 18:42sell0.10usdjpy112.180.000.002007.12.12 20:04111.970.000.000.0018.76
674088052007.12.12 18:43sell0.10gbpusd2.04700.00000.00002007.12.12 23:112.04640.000.00-1.496.00
674088182007.12.12 18:43sell0.10usdjpy112.260.000.002007.12.12 20:04111.970.000.000.0025.90
674088962007.12.12 18:44sell0.10gbpusd2.04730.00000.00002007.12.12 23:112.04640.000.00-1.499.00
674090882007.12.12 18:45sell0.10gbpusd2.04740.00000.00002007.12.12 23:112.04640.000.00-1.4910.00
674092922007.12.12 18:47sell0.10gbpusd2.04760.00000.00002007.12.12 23:112.04640.000.00-1.4912.00
674094992007.12.12 18:49sell0.10gbpusd2.04780.00000.00002007.12.12 23:102.04640.000.00-1.4914.00
674098212007.12.12 18:56sell0.10gbpusd2.04800.00000.00002007.12.12 23:102.04640.000.00-1.4916.00
674104962007.12.12 19:02sell0.10eurusd1.47120.00000.00002007.12.12 21:111.47070.000.000.005.00
674105862007.12.12 19:03sell0.10eurusd1.47130.00000.00002007.12.12 21:111.47070.000.000.006.00
674107692007.12.12 19:04sell0.10eurusd1.47140.00000.00002007.12.12 21:111.47070.000.000.007.00
674109452007.12.12 19:05sell0.10eurusd1.47150.00000.00002007.12.12 21:111.47070.000.000.008.00
674111242007.12.12 19:07sell0.10gbpusd2.04840.00000.00002007.12.12 23:102.04640.000.00-1.4920.00
674112512007.12.12 19:10sell0.10gbpusd2.04850.00000.00002007.12.12 23:102.04640.000.00-1.4921.00
674115472007.12.12 19:15sell0.10gbpusd2.04870.00000.00002007.12.12 23:102.04640.000.00-1.4923.00
674116082007.12.12 19:15sell0.10eurusd1.47160.00000.00002007.12.12 21:111.47070.000.000.009.00
674118022007.12.12 19:16sell0.10eurusd1.47190.00000.00002007.12.12 19:301.47180.000.000.001.00
674120612007.12.12 19:17sell0.10eurusd1.47220.00000.00002007.12.12 19:301.47180.000.000.004.00
674123342007.12.12 19:19buy0.10eurusd1.47220.00000.00002007.12.13 07:371.47290.000.00-1.057.00
674126132007.12.12 19:21buy0.10eurusd1.47210.00000.00002007.12.13 00:541.47230.000.00-1.052.00
674127902007.12.12 19:24buy0.10eurusd1.47200.00000.00002007.12.13 00:541.47230.000.00-1.053.00
674128312007.12.12 19:25buy0.10eurusd1.47190.00000.00002007.12.13 00:541.47230.000.00-1.054.00
674131642007.12.12 19:30buy0.10eurusd1.47180.00000.00002007.12.13 00:181.47200.000.00-1.052.00
674134472007.12.12 19:32buy0.10eurusd1.47170.00000.00002007.12.13 00:181.47200.000.00-1.053.00
674137202007.12.12 19:33buy0.10eurusd1.47150.00000.00002007.12.13 00:181.47200.000.00-1.055.00
674138572007.12.12 19:35buy0.10eurusd1.47120.00000.00002007.12.13 00:181.47200.000.00-1.058.00
674158282007.12.12 20:00sell0.10eurusd1.47180.00000.00002007.12.12 21:111.47070.000.000.0011.00
674173992007.12.12 20:04buy0.10usdjpy111.970.000.002007.12.12 20:52112.100.000.000.0011.60
674177042007.12.12 20:05sell0.10usdjpy111.980.000.002007.12.13 05:27111.770.000.00-4.1118.79
674178272007.12.12 20:06sell0.10usdjpy112.000.000.002007.12.13 00:05111.950.000.00-4.114.47
674179492007.12.12 20:07sell0.10usdjpy112.010.000.002007.12.13 00:05111.950.000.00-4.115.36
674184062007.12.12 20:11buy0.10usdjpy111.960.000.002007.12.12 20:52112.100.000.000.0012.49
674186132007.12.12 20:12buy0.10usdjpy111.930.000.002007.12.12 20:52112.100.000.000.0015.17
674190462007.12.12 20:14buy0.10usdjpy111.920.000.002007.12.12 20:52112.100.000.000.0016.06
674191162007.12.12 20:15buy0.10usdjpy111.900.000.002007.12.12 20:52112.100.000.000.0017.84
674194842007.12.12 20:16buy0.10usdjpy111.880.000.002007.12.12 20:52112.100.000.000.0019.63
674196852007.12.12 20:16buy0.10eurusd1.47110.00000.00002007.12.13 00:181.47200.000.00-1.059.00
674200022007.12.12 20:17buy0.10eurusd1.47090.00000.00002007.12.13 00:181.47200.000.00-1.0511.00
674201032007.12.12 20:17buy0.10usdjpy111.860.000.002007.12.12 20:52112.100.000.000.0021.41
674218722007.12.12 20:29sell0.10usdjpy112.030.000.002007.12.13 00:05111.950.000.00-4.117.15
674230392007.12.12 20:38buy0.10usdjpy111.850.000.002007.12.12 20:52112.100.000.000.0022.30
674235132007.12.12 20:42buy0.10eurusd1.47080.00000.00002007.12.13 00:181.47200.000.00-1.0512.00
674244882007.12.12 20:49sell0.10usdjpy112.040.000.002007.12.13 00:05111.950.000.00-4.118.04
674249162007.12.12 20:52buy0.10usdjpy112.130.000.002007.12.12 20:57112.150.000.000.001.78
674250302007.12.12 20:53buy0.10usdjpy112.110.000.002007.12.12 20:57112.150.000.000.003.57
674251172007.12.12 20:54buy0.10usdjpy112.100.000.002007.12.12 20:57112.150.000.000.004.46
674251642007.12.12 20:55sell0.10usdjpy112.080.000.002007.12.13 00:05111.950.000.00-4.1111.61
674254402007.12.12 20:56sell0.10usdjpy112.130.000.002007.12.13 00:05111.950.000.00-4.1116.08
674257762007.12.12 20:58sell0.10usdjpy112.170.000.002007.12.13 00:05111.950.000.00-4.1119.65
674261562007.12.12 21:01sell0.10usdjpy112.180.000.002007.12.13 00:05111.950.000.00-4.1120.54
674268212007.12.12 21:11buy0.10eurusd1.47070.00000.00002007.12.13 00:181.47200.000.00-1.0513.00
674269692007.12.12 21:13sell0.10usdjpy112.210.000.002007.12.13 00:05111.950.000.00-4.1123.22
674272522007.12.12 21:17sell0.10usdjpy112.220.000.002007.12.13 00:05111.950.000.00-4.1124.12
674282622007.12.12 21:37sell0.10eurusd1.47080.00000.00002007.12.13 08:041.47070.000.000.841.00
674292962007.12.12 21:52buy0.10eurusd1.47060.00000.00002007.12.13 00:181.47200.000.00-1.0514.00
674293712007.12.12 21:53sell0.10usdjpy112.230.000.002007.12.13 00:05111.950.000.00-4.1125.01
674332722007.12.12 22:52sell0.10eurusd1.47090.00000.00002007.12.13 08:041.47070.000.000.002.00
674338202007.12.12 23:01sell0.10eurusd1.47110.00000.00002007.12.13 08:041.47070.000.000.004.00
674339932007.12.12 23:05sell0.10eurusd1.47130.00000.00002007.12.13 08:041.47060.000.000.007.00
674373102007.12.12 23:55buy0.10gbpusd2.04590.00000.00002007.12.13 03:072.04680.000.000.009.00
674375482007.12.12 23:56buy0.10gbpusd2.04580.00000.00002007.12.13 03:072.04680.000.000.0010.00
674379102007.12.12 23:59buy0.10gbpusd2.04550.00000.00002007.12.13 03:072.04680.000.000.0013.00
674382832007.12.13 00:00buy0.10gbpusd2.04540.00000.00002007.12.13 03:072.04680.000.000.0014.00
674387082007.12.13 00:01buy0.10gbpusd2.04520.00000.00002007.12.13 03:072.04680.000.000.0016.00
674393422007.12.13 00:04buy0.10gbpusd2.04460.00000.00002007.12.13 03:072.04680.000.000.0022.00
674398982007.12.13 00:04buy0.10gbpusd2.04360.00000.00002007.12.13 03:072.04680.000.000.0032.00
674409522007.12.13 00:07buy0.10gbpusd2.04350.00000.00002007.12.13 00:112.04360.000.000.001.00
674412542007.12.13 00:08buy0.10gbpusd2.04310.00000.00002007.12.13 00:112.04360.000.000.005.00
674423332007.12.13 00:13sell0.10eurusd1.47140.00000.00002007.12.13 08:041.47060.000.000.008.00
674423902007.12.13 00:13sell0.10gbpusd2.04380.00000.00002007.12.13 08:222.03970.000.000.0041.00
674424892007.12.13 00:14sell0.10eurusd1.47160.00000.00002007.12.13 08:041.47060.000.000.0010.00
674425242007.12.13 00:14sell0.10gbpusd2.04400.00000.00002007.12.13 06:412.04380.000.000.002.00
674428342007.12.13 00:16sell0.10eurusd1.47190.00000.00002007.12.13 06:221.47160.000.000.003.00
674430512007.12.13 00:18sell0.10eurusd1.47200.00000.00002007.12.13 06:221.47160.000.000.004.00
674431822007.12.13 00:20sell0.10eurusd1.47220.00000.00002007.12.13 01:211.47210.000.000.001.00
674432502007.12.13 00:20sell0.10gbpusd2.04430.00000.00002007.12.13 06:412.04380.000.000.005.00
674450222007.12.13 00:42sell0.10gbpusd2.04450.00000.00002007.12.13 06:412.04380.000.000.007.00
674460602007.12.13 00:54sell0.10eurusd1.47230.00000.00002007.12.13 01:211.47210.000.000.002.00
674480752007.12.13 01:15sell0.10eurusd1.47240.00000.00002007.12.13 01:211.47210.000.000.003.00
674481692007.12.13 01:15sell0.10gbpusd2.04480.00000.00002007.12.13 06:412.04380.000.000.0010.00
674484442007.12.13 01:16sell0.10usdjpy112.000.000.002007.12.13 05:27111.770.000.000.0020.58
674492102007.12.13 01:21buy0.10eurusd1.47210.00000.00002007.12.13 07:371.47290.000.000.008.00
674493192007.12.13 01:23buy0.10eurusd1.47200.00000.00002007.12.13 07:371.47290.000.000.009.00
674498112007.12.13 01:41sell0.10gbpusd2.04490.00000.00002007.12.13 06:412.04380.000.000.0011.00
674503762007.12.13 01:52buy0.10eurusd1.47190.00000.00002007.12.13 07:371.47290.000.000.0010.00
674513822007.12.13 02:04sell0.10eurusd1.47210.00000.00002007.12.13 06:221.47160.000.000.005.00
674514232007.12.13 02:05sell0.10eurusd1.47220.00000.00002007.12.13 06:221.47160.000.000.006.00
674515802007.12.13 02:07sell0.10gbpusd2.04510.00000.00002007.12.13 06:242.04490.000.000.002.00
674520292007.12.13 02:12sell0.10eurusd1.47230.00000.00002007.12.13 06:221.47160.000.000.007.00
674521452007.12.13 02:14sell0.10eurusd1.47240.00000.00002007.12.13 06:221.47160.000.000.008.00
674531222007.12.13 02:32sell0.10gbpusd2.04570.00000.00002007.12.13 06:242.04490.000.000.008.00
674533702007.12.13 02:34sell0.10gbpusd2.04590.00000.00002007.12.13 06:242.04490.000.000.0010.00
674534592007.12.13 02:35sell0.10gbpusd2.04610.00000.00002007.12.13 06:242.04490.000.000.0012.00
674535352007.12.13 02:36sell0.10gbpusd2.04630.00000.00002007.12.13 06:242.04490.000.000.0014.00
674537342007.12.13 02:39sell0.10gbpusd2.04640.00000.00002007.12.13 06:242.04490.000.000.0015.00
674548592007.12.13 03:07sell0.10gbpusd2.04670.00000.00002007.12.13 06:242.04490.000.000.0018.00
674551382007.12.13 03:10buy0.10gbpusd2.04720.00000.00002007.12.13 03:262.04740.000.000.002.00
674552342007.12.13 03:11buy0.10gbpusd2.04710.00000.00002007.12.13 03:262.04740.000.000.003.00
674552832007.12.13 03:12sell0.10gbpusd2.04680.00000.00002007.12.13 06:242.04490.000.000.0019.00
674553672007.12.13 03:13sell0.10gbpusd2.04710.00000.00002007.12.13 06:242.04490.000.000.0022.00
674555912007.12.13 03:18sell0.10eurusd1.47250.00000.00002007.12.13 06:221.47160.000.000.009.00
674558142007.12.13 03:23sell0.10gbpusd2.04720.00000.00002007.12.13 06:242.04490.000.000.0023.00
674558592007.12.13 03:24sell0.10eurusd1.47260.00000.00002007.12.13 06:221.47160.000.000.0010.00
674560162007.12.13 03:26sell0.10eurusd1.47280.00000.00002007.12.13 06:211.47160.000.000.0012.00
674561012007.12.13 03:27sell0.10gbpusd2.04790.00000.00002007.12.13 05:212.04760.000.000.003.00
674575182007.12.13 04:01sell0.10gbpusd2.04800.00000.00002007.12.13 05:212.04760.000.000.004.00
674617872007.12.13 05:31sell0.10usdjpy111.760.000.002007.12.13 08:44111.730.000.000.002.69
674655932007.12.13 06:22buy0.10eurusd1.47160.00000.00002007.12.13 07:371.47290.000.000.0013.00
674656492007.12.13 06:22buy0.10eurusd1.47150.00000.00002007.12.13 07:371.47290.000.000.0014.00
674675852007.12.13 06:44sell0.10usdjpy111.790.000.002007.12.13 08:44111.730.000.000.005.37
674677872007.12.13 06:49sell0.10eurusd1.47170.00000.00002007.12.13 08:041.47060.000.000.0011.00
674720262007.12.13 07:08buy0.10usdjpy111.670.000.002007.12.13 08:44111.700.000.000.002.69
674720692007.12.13 07:09sell0.10eurusd1.47190.00000.00002007.12.13 08:021.47180.000.000.001.00
674722612007.12.13 07:11sell0.10eurusd1.47200.00000.00002007.12.13 08:021.47180.000.000.002.00
674724202007.12.13 07:12sell0.10eurusd1.47240.00000.00002007.12.13 08:021.47180.000.000.006.00
674725022007.12.13 07:12sell0.10gbpusd2.04400.00000.00002007.12.13 08:222.03970.000.000.0043.00
674726562007.12.13 07:13sell0.10eurusd1.47250.00000.00002007.12.13 08:021.47180.000.000.007.00
674745562007.12.13 07:35sell0.10eurusd1.47260.00000.00002007.12.13 08:021.47180.000.000.008.00
674745852007.12.13 07:36sell0.10eurusd1.47270.00000.00002007.12.13 08:021.47180.000.000.009.00
674749792007.12.13 07:37sell0.10eurusd1.47280.00000.00002007.12.13 08:021.47180.000.000.0010.00
674751172007.12.13 07:37buy0.10usdjpy111.660.000.002007.12.13 08:44111.680.000.000.001.79
674752932007.12.13 07:38sell0.10eurusd1.47320.00000.00002007.12.13 08:021.47180.000.000.0014.00
674753462007.12.13 07:38buy0.10usdjpy111.630.000.002007.12.13 08:43111.680.000.000.004.48
674756052007.12.13 07:39buy0.10usdjpy111.610.000.002007.12.13 08:43111.680.000.000.006.27
674763842007.12.13 07:45buy0.10eurusd1.47300.00000.00002007.12.13 09:031.47000.000.000.00-30.00
674770362007.12.13 07:52buy0.10usdjpy111.600.000.002007.12.13 08:43111.680.000.000.007.16
674773412007.12.13 07:53buy0.10usdjpy111.580.000.002007.12.13 08:43111.680.000.000.008.95
674777542007.12.13 07:54buy0.10usdjpy111.520.000.002007.12.13 08:43111.680.000.000.0014.33
674783952007.12.13 07:55buy0.10usdjpy111.490.000.002007.12.13 08:43111.680.000.000.0017.01
674789452007.12.13 07:56buy0.10usdjpy111.450.000.002007.12.13 08:43111.680.000.000.0020.59
674790792007.12.13 07:56sell0.10eurusd1.47350.00000.00002007.12.13 08:021.47180.000.000.0017.00
674811192007.12.13 08:01buy0.10gbpusd2.04310.00000.00002007.12.13 09:512.04330.000.000.002.00
674815322007.12.13 08:02buy0.10gbpusd2.04280.00000.00002007.12.13 09:512.04330.000.000.005.00
674818292007.12.13 08:03buy0.10gbpusd2.04250.00000.00002007.12.13 08:372.04310.000.000.006.00
674824332007.12.13 08:04buy0.10gbpusd2.04220.00000.00002007.12.13 08:372.04310.000.000.009.00
674828492007.12.13 08:05buy0.10gbpusd2.04200.00000.00002007.12.13 08:372.04310.000.000.0011.00
674834932007.12.13 08:06buy0.10gbpusd2.04170.00000.00002007.12.13 08:372.04270.000.000.0010.00
674836322007.12.13 08:06buy0.10eurusd1.47010.00000.00002007.12.13 08:251.47020.000.000.001.00
674839442007.12.13 08:08sell0.10eurusd1.47060.00000.00002007.12.13 08:201.47020.000.000.004.00
674841342007.12.13 08:10sell0.10eurusd1.47070.00000.00002007.12.13 08:201.47020.000.000.005.00
674843392007.12.13 08:11sell0.10eurusd1.47080.00000.00002007.12.13 08:191.47020.000.000.006.00
674845252007.12.13 08:12sell0.10eurusd1.47100.00000.00002007.12.13 08:191.47020.000.000.008.00
674847902007.12.13 08:14sell0.10eurusd1.47110.00000.00002007.12.13 08:191.47010.000.000.0010.00
674850262007.12.13 08:15sell0.10eurusd1.47130.00000.00002007.12.13 08:191.47010.000.000.0012.00
674853662007.12.13 08:18buy0.10gbpusd2.04160.00000.00002007.12.13 08:372.04270.000.000.0011.00
674856232007.12.13 08:19buy0.10gbpusd2.04130.00000.00002007.12.13 08:372.04270.000.000.0014.00
674859382007.12.13 08:20sell0.10eurusd1.47010.00000.00002007.12.13 09:371.46950.000.000.006.00
674859612007.12.13 08:20buy0.10gbpusd2.04110.00000.00002007.12.13 08:372.04270.000.000.0016.00
674860812007.12.13 08:20buy0.10eurusd1.47000.00000.00002007.12.13 08:251.47030.000.000.003.00
674863552007.12.13 08:21buy0.10gbpusd2.04100.00000.00002007.12.13 08:372.04270.000.000.0017.00
674865552007.12.13 08:22buy0.10gbpusd2.04070.00000.00002007.12.13 08:372.04270.000.000.0020.00
674869392007.12.13 08:23buy0.10gbpusd2.03960.00000.00002007.12.13 08:372.04250.000.000.0029.00
674871362007.12.13 08:24sell0.10gbpusd2.03960.00000.00002007.12.13 08:252.03910.000.000.005.00
674871562007.12.13 08:24sell0.10eurusd1.47020.00000.00002007.12.13 09:351.47010.000.000.001.00
674873502007.12.13 08:25buy0.10gbpusd2.03950.00000.00002007.12.13 08:372.04250.000.000.0030.00
674874942007.12.13 08:26buy0.10gbpusd2.03920.00000.00002007.12.13 08:372.04250.000.000.0033.00
674877692007.12.13 08:27sell0.10eurusd1.47050.00000.00002007.12.13 09:031.47020.000.000.003.00
674897552007.12.13 08:37sell0.10eurusd1.47060.00000.00002007.12.13 09:031.47020.000.000.004.00
674900372007.12.13 08:39buy0.10gbpusd2.04240.00000.00002007.12.13 09:512.04330.000.000.009.00
674902142007.12.13 08:40buy0.10gbpusd2.04230.00000.00002007.12.13 09:512.04330.000.000.0010.00
674902882007.12.13 08:41buy0.10gbpusd2.04160.00000.00002007.12.13 09:512.04330.000.000.0017.00
674906082007.12.13 08:44buy0.10gbpusd2.04140.00000.00002007.12.13 09:512.04330.000.000.0019.00
674906472007.12.13 08:45buy0.10gbpusd2.04120.00000.00002007.12.13 09:512.04330.000.000.0021.00
674908902007.12.13 08:46buy0.10gbpusd2.04030.00000.00002007.12.13 09:512.04330.000.000.0030.00
674913762007.12.13 08:52sell0.10eurusd1.47070.00000.00002007.12.13 09:031.47020.000.000.005.00
674914972007.12.13 08:54sell0.10eurusd1.47080.00000.00002007.12.13 09:031.47020.000.000.006.00
674917942007.12.13 08:56sell0.10eurusd1.47100.00000.00002007.12.13 09:031.47020.000.000.008.00
674918802007.12.13 08:57sell0.10eurusd1.47110.00000.00002007.12.13 09:031.47020.000.000.009.00
674935532007.12.13 09:04sell0.10eurusd1.47030.00000.00002007.12.13 09:351.47010.000.000.002.00
674937682007.12.13 09:06sell0.10eurusd1.47040.00000.00002007.12.13 09:351.47010.000.000.003.00
674973762007.12.13 09:38buy0.10eurusd1.46930.00000.00002007.12.13 09:491.46940.000.000.001.00
674979012007.12.13 09:39sell0.10eurusd1.46920.00000.00002007.12.13 09:431.46900.000.000.002.00
674980702007.12.13 09:41sell0.10eurusd1.46930.00000.00002007.12.13 09:431.46900.000.000.003.00
674982142007.12.13 09:43buy0.10eurusd1.46920.00000.00002007.12.13 09:491.46940.000.000.002.00
674982942007.12.13 09:44buy0.10eurusd1.46900.00000.00002007.12.13 09:491.46940.000.000.004.00
  0.00 0.00 -51.79 3 929.18
Closed P/L: 3 877.39
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
673369912007.12.12 13:08sell0.10eurusd1.46760.00000.0000 1.46960.000.000.84-20.00
673371922007.12.12 13:10sell0.10eurusd1.46770.00000.0000 1.46960.000.000.84-19.00
673373702007.12.12 13:11sell0.10eurusd1.46780.00000.0000 1.46960.000.000.84-18.00
673384072007.12.12 13:15sell0.10eurusd1.46790.00000.0000 1.46960.000.000.84-17.00
673398342007.12.12 13:20sell0.10eurusd1.46810.00000.0000 1.46960.000.000.84-15.00
673401462007.12.12 13:21sell0.10eurusd1.46830.00000.0000 1.46960.000.000.84-13.00
673702242007.12.12 14:25sell0.10eurusd1.46840.00000.0000 1.46960.000.000.84-12.00
673755342007.12.12 14:41sell0.10eurusd1.46850.00000.0000 1.46960.000.000.84-11.00
673756922007.12.12 14:42sell0.10eurusd1.46860.00000.0000 1.46960.000.000.84-10.00
673758172007.12.12 14:43sell0.10eurusd1.46880.00000.0000 1.46960.000.000.84-8.00
673763052007.12.12 14:47sell0.10eurusd1.46890.00000.0000 1.46960.000.000.84-7.00
672605302007.12.12 05:27sell0.10gbpusd2.03690.00000.0000 2.04260.000.00-1.49-57.00
672621122007.12.12 05:31sell0.10gbpusd2.03710.00000.0000 2.04260.000.00-1.49-55.00
673394332007.12.12 13:18sell0.10gbpusd2.03830.00000.0000 2.04260.000.00-1.49-43.00
673396292007.12.12 13:20sell0.10gbpusd2.03880.00000.0000 2.04260.000.00-1.49-38.00
673629682007.12.12 14:10buy0.10gbpusd2.05320.00000.0000 2.04220.000.001.43-110.00
673634022007.12.12 14:11buy0.10gbpusd2.05220.00000.0000 2.04220.000.001.43-100.00
673637952007.12.12 14:12buy0.10gbpusd2.05210.00000.0000 2.04220.000.001.43-99.00
673653022007.12.12 14:14buy0.10gbpusd2.05190.00000.0000 2.04220.000.001.43-97.00
673670292007.12.12 14:18buy0.10gbpusd2.05140.00000.0000 2.04220.000.001.43-92.00
673931412007.12.12 17:00buy0.10gbpusd2.04960.00000.0000 2.04220.000.001.43-74.00
673944782007.12.12 17:05buy0.10gbpusd2.04940.00000.0000 2.04220.000.001.43-72.00
673945802007.12.12 17:06buy0.10gbpusd2.04910.00000.0000 2.04220.000.001.43-69.00
673948512007.12.12 17:07buy0.10gbpusd2.04840.00000.0000 2.04220.000.001.43-62.00
673953372007.12.12 17:11buy0.10gbpusd2.04830.00000.0000 2.04220.000.001.43-61.00
674559972007.12.13 03:26buy0.10gbpusd2.04780.00000.0000 2.04220.000.000.00-56.00
674607752007.12.13 05:21buy0.10gbpusd2.04760.00000.0000 2.04220.000.000.00-54.00
674609522007.12.13 05:23buy0.10gbpusd2.04750.00000.0000 2.04220.000.000.00-53.00
674620002007.12.13 05:35buy0.10gbpusd2.04730.00000.0000 2.04220.000.000.00-51.00
674623902007.12.13 05:38buy0.10gbpusd2.04710.00000.0000 2.04220.000.000.00-49.00
674646832007.12.13 06:12buy0.10gbpusd2.04690.00000.0000 2.04220.000.000.00-47.00
674648492007.12.13 06:15buy0.10gbpusd2.04660.00000.0000 2.04220.000.000.00-44.00
674651152007.12.13 06:16buy0.10gbpusd2.04590.00000.0000 2.04220.000.000.00-37.00
674652462007.12.13 06:18buy0.10gbpusd2.04570.00000.0000 2.04220.000.000.00-35.00
674655052007.12.13 06:21buy0.10gbpusd2.04560.00000.0000 2.04220.000.000.00-34.00
674656582007.12.13 06:22buy0.10gbpusd2.04540.00000.0000 2.04220.000.000.00-32.00
674659152007.12.13 06:24buy0.10gbpusd2.04490.00000.0000 2.04220.000.000.00-27.00
674659762007.12.13 06:25buy0.10gbpusd2.04480.00000.0000 2.04220.000.000.00-26.00
674674682007.12.13 06:41buy0.10gbpusd2.04380.00000.0000 2.04220.000.000.00-16.00
674720802007.12.13 07:09buy0.10gbpusd2.04350.00000.0000 2.04220.000.000.00-13.00
672616802007.12.12 05:30sell0.10usdjpy111.050.000.00 111.770.000.00-4.11-64.42
673160832007.12.12 09:52sell0.10usdjpy111.060.000.00 111.770.000.00-4.11-63.52
673166112007.12.12 09:57sell0.10usdjpy111.080.000.00 111.770.000.00-4.11-61.73
673170832007.12.12 10:01sell0.10usdjpy111.090.000.00 111.770.000.00-4.11-60.84
673172072007.12.12 10:02sell0.10usdjpy111.110.000.00 111.770.000.00-4.11-59.05
673174402007.12.12 10:03sell0.10usdjpy111.210.000.00 111.770.000.00-4.11-50.10
673278012007.12.12 11:28sell0.10usdjpy111.240.000.00 111.770.000.00-4.11-47.42
673284752007.12.12 11:35sell0.10usdjpy111.260.000.00 111.770.000.00-4.11-45.63
673316892007.12.12 12:38sell0.10usdjpy111.280.000.00 111.770.000.00-4.11-43.84
673317592007.12.12 12:39sell0.10usdjpy111.290.000.00 111.770.000.00-4.11-42.95
673337192007.12.12 12:59sell0.10usdjpy111.320.000.00 111.770.000.00-4.11-40.26
673340192007.12.12 13:00sell0.10usdjpy111.330.000.00 111.770.000.00-4.11-39.37
673383282007.12.12 13:15sell0.10usdjpy111.350.000.00 111.770.000.00-4.11-37.58
673385892007.12.12 13:16sell0.10usdjpy111.360.000.00 111.770.000.00-4.11-36.68
673393872007.12.12 13:18sell0.10usdjpy111.380.000.00 111.770.000.00-4.11-34.89
673394802007.12.12 13:19sell0.10usdjpy111.390.000.00 111.770.000.00-4.11-34.00
673447702007.12.12 13:32sell0.10usdjpy111.400.000.00 111.770.000.00-4.11-33.10
673464202007.12.12 13:41sell0.10usdjpy111.420.000.00 111.770.000.00-4.11-31.31
673478742007.12.12 13:46sell0.10usdjpy111.430.000.00 111.770.000.00-4.11-30.42
673481762007.12.12 13:47sell0.10usdjpy111.470.000.00 111.770.000.00-4.11-26.84
673485632007.12.12 13:49sell0.10usdjpy111.480.000.00 111.770.000.00-4.11-25.95
673487442007.12.12 13:49sell0.10usdjpy111.500.000.00 111.770.000.00-4.11-24.16
673493682007.12.12 13:51sell0.10usdjpy111.560.000.00 111.770.000.00-4.11-18.79
673517522007.12.12 14:00sell0.10usdjpy111.600.000.00 111.770.000.00-4.11-15.21
673741082007.12.12 14:34buy0.10usdjpy112.410.000.00 111.740.000.003.57-59.96
673745592007.12.12 14:36buy0.10usdjpy112.390.000.00 111.740.000.003.57-58.17
673746532007.12.12 14:37buy0.10usdjpy112.380.000.00 111.740.000.003.57-57.28
673747342007.12.12 14:38buy0.10usdjpy112.360.000.00 111.740.000.003.57-55.49
673749662007.12.12 14:39buy0.10usdjpy112.300.000.00 111.740.000.003.57-50.12
673759522007.12.12 14:44buy0.10usdjpy112.270.000.00 111.740.000.003.57-47.43
673765832007.12.12 14:48buy0.10usdjpy112.250.000.00 111.740.000.003.57-45.64
673767552007.12.12 14:49buy0.10usdjpy112.240.000.00 111.740.000.003.57-44.75
674258162007.12.12 20:59buy0.10usdjpy112.200.000.00 111.740.000.003.57-41.17
674282462007.12.12 21:36buy0.10usdjpy112.190.000.00 111.740.000.003.57-40.27
674285272007.12.12 21:42buy0.10usdjpy112.170.000.00 111.740.000.003.57-38.48
674289302007.12.12 21:48buy0.10usdjpy112.160.000.00 111.740.000.003.57-37.59
674319802007.12.12 22:30buy0.10usdjpy112.130.000.00 111.740.000.000.00-34.90
674372272007.12.12 23:55buy0.10usdjpy112.110.000.00 111.740.000.000.00-33.11
674372522007.12.12 23:55buy0.10usdjpy112.100.000.00 111.740.000.000.00-32.22
674375262007.12.12 23:56buy0.10usdjpy112.080.000.00 111.740.000.000.00-30.43
674377192007.12.12 23:57buy0.10usdjpy112.070.000.00 111.740.000.000.00-29.53
674381692007.12.13 00:00buy0.10usdjpy112.050.000.00 111.740.000.000.00-27.74
674400192007.12.13 00:05buy0.10usdjpy111.970.000.00 111.740.000.000.00-20.58
674414022007.12.13 00:08buy0.10usdjpy111.930.000.00 111.740.000.000.00-17.00
674430732007.12.13 00:18buy0.10usdjpy111.920.000.00 111.740.000.000.00-16.11
674431212007.12.13 00:19buy0.10usdjpy111.910.000.00 111.740.000.000.00-15.21
674520202007.12.13 02:12buy0.10usdjpy111.890.000.00 111.740.000.000.00-13.42
674522602007.12.13 02:16buy0.10usdjpy111.880.000.00 111.740.000.000.00-12.53
674603112007.12.13 05:09buy0.10usdjpy111.860.000.00 111.740.000.000.00-10.74
674607252007.12.13 05:21buy0.10usdjpy111.850.000.00 111.740.000.000.00-9.84
674610792007.12.13 05:25buy0.10usdjpy111.830.000.00 111.740.000.000.00-8.05
674613232007.12.13 05:26buy0.10usdjpy111.810.000.00 111.740.000.000.00-6.26
674614972007.12.13 05:27buy0.10usdjpy111.770.000.00 111.740.000.000.00-2.68
674622732007.12.13 05:36buy0.10usdjpy111.750.000.00 111.740.000.000.00-0.89
674623252007.12.13 05:37buy0.10usdjpy111.740.000.00 111.740.000.000.000.00
674626222007.12.13 05:41buy0.10usdjpy111.720.000.00 111.740.000.000.001.79
674627192007.12.13 05:42buy0.10usdjpy111.710.000.00 111.740.000.000.002.68
674775922007.12.13 07:53buy0.10eurusd1.47290.00000.0000 1.46950.000.000.00-34.00
674807562007.12.13 08:00buy0.10eurusd1.47280.00000.0000 1.46950.000.000.00-33.00
674808342007.12.13 08:01buy0.10eurusd1.47270.00000.0000 1.46950.000.000.00-32.00
674813132007.12.13 08:02buy0.10eurusd1.47240.00000.0000 1.46950.000.000.00-29.00
674821362007.12.13 08:03buy0.10eurusd1.47140.00000.0000 1.46950.000.000.00-19.00
674823942007.12.13 08:04buy0.10eurusd1.47130.00000.0000 1.46950.000.000.00-18.00
674828672007.12.13 08:05buy0.10eurusd1.47050.00000.0000 1.46950.000.000.00-10.00
674872982007.12.13 08:25buy0.10eurusd1.47040.00000.0000 1.46950.000.000.00-9.00
674875152007.12.13 08:26buy0.10eurusd1.47020.00000.0000 1.46950.000.000.00-7.00
674877002007.12.13 08:27sell0.10gbpusd2.03990.00000.0000 2.04260.000.000.00-27.00
674884442007.12.13 08:32sell0.10gbpusd2.04000.00000.0000 2.04260.000.000.00-26.00
674885422007.12.13 08:33sell0.10gbpusd2.04050.00000.0000 2.04260.000.000.00-21.00
674887932007.12.13 08:34sell0.10gbpusd2.04070.00000.0000 2.04260.000.000.00-19.00
674893732007.12.13 08:37sell0.10gbpusd2.04190.00000.0000 2.04260.000.000.00-7.00
674897822007.12.13 08:38sell0.10gbpusd2.04280.00000.0000 2.04260.000.000.002.00
674905542007.12.13 08:44sell0.10usdjpy111.700.000.00 111.770.000.000.00-6.26
674907682007.12.13 08:45buy0.10eurusd1.47010.00000.0000 1.46950.000.000.00-6.00
674917812007.12.13 08:56sell0.10usdjpy111.720.000.00 111.770.000.000.00-4.47
674918932007.12.13 08:57sell0.10usdjpy111.730.000.00 111.770.000.000.00-3.58
674921192007.12.13 08:59sell0.10usdjpy111.750.000.00 111.770.000.000.00-1.79
674929102007.12.13 09:01sell0.10usdjpy111.760.000.00 111.770.000.000.00-0.89
674931412007.12.13 09:02sell0.10usdjpy111.780.000.00 111.770.000.000.000.89
674956202007.12.13 09:24buy0.10usdjpy111.690.000.00 111.740.000.000.004.47
674962792007.12.13 09:32buy0.10usdjpy111.670.000.00 111.740.000.000.006.26
674970622007.12.13 09:37buy0.10eurusd1.46970.00000.0000 1.46950.000.000.00-2.00
674985102007.12.13 09:45sell0.10eurusd1.46900.00000.0000 1.46960.000.000.00-6.00
674986182007.12.13 09:46sell0.10usdjpy111.800.000.00 111.770.000.000.002.68
674986642007.12.13 09:46sell0.10eurusd1.46930.00000.0000 1.46960.000.000.00-3.00
674989432007.12.13 09:49buy0.10eurusd1.46960.00000.0000 1.46950.000.000.00-1.00
674991662007.12.13 09:50sell0.10eurusd1.46970.00000.0000 1.46960.000.000.001.00
674992982007.12.13 09:51sell0.10gbpusd2.04300.00000.0000 2.04260.000.000.004.00
674993352007.12.13 09:51sell0.10eurusd1.46980.00000.0000 1.46960.000.000.002.00
674995652007.12.13 09:53buy0.10gbpusd2.04330.00000.0000 2.04220.000.000.00-11.00
674998262007.12.13 09:55buy0.10gbpusd2.04290.00000.0000 2.04220.000.000.00-7.00
674998922007.12.13 09:57buy0.10gbpusd2.04270.00000.0000 2.04220.000.000.00-5.00
  0.00 0.00 -38.22 -3 939.87
 Floating P/L: -3 978.09
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 877.39 Floating P/L: -3 978.09 Margin: 1 950.00
Balance: 28 877.39 Equity: 24 899.30 Free Margin: 22 949.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 11 310.16 Gross Loss: 7 432.77 Total Net Profit: 3 877.39
Profit Factor: 1.52 Expected Payoff: 2.94  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 167.54 (0.60%) Relative Drawdown: 0.61% (161.00)
 
Total Trades: 1319 Short Positions (won %): 658 (92.10%) Long Positions (won %): 661 (90.62%)
Profit Trades (% of total): 1205 (91.36%) Loss trades (% of total): 114 (8.64%)
Largest profit trade: 82.00 loss trade: -161.00
Average profit trade: 9.39 loss trade: -65.20
Maximum consecutive wins ($): 32 (310.80) consecutive losses ($): 1 (-161.00)
Maximal consecutive profit (count): 310.80 (32) consecutive loss (count): -161.00 (1)
Average consecutive wins: 10 consecutive losses: 1