|Account: 500008
|Name: Better
|Currency: USD
|2007 December 4, 23:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4859470
|2007.09.28 17:16
|balance
|initial deposit
|10 000.00
|4861258
|2007.10.01 00:26
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4273
|1.4333
|1.4203
|2007.10.01 03:02
|1.4270
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|855
|[1] 0
|4861527
|2007.10.01 02:16
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4272
|1.4212
|0.0000
|2007.10.01 05:30
|1.4266
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|
|856
|[2] 0 4313 1 3954
|4861666
|2007.10.01 03:44
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4271
|1.4211
|1.4351
|2007.10.01 05:52
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|
|854
|[0] 0 4785 1 3954
|4861615
|2007.10.01 03:07
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4270
|1.4210
|1.4340
|2007.10.01 05:54
|1.4264
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|
|855
|[1] 21 4521 1 3954
|4861991
|2007.10.01 05:52
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4264
|1.4324
|1.4184
|2007.10.01 09:13
|1.4238
|0.00
|0.00
|0.00
|182.00
|
|854
|[0] -56 4558 3 2776
|4862014
|2007.10.01 05:57
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4265
|1.4325
|1.4195
|2007.10.01 11:16
|1.4238
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|
|855
|[1] -21 4614 4 3836
|4861965
|2007.10.01 05:39
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4265
|1.4325
|0.0000
|2007.10.01 11:19
|1.4236
|0.00
|0.00
|0.00
|203.00
|
|856
|[2] -42 4755 3 2776
|4863152
|2007.10.01 11:10
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4241
|1.4181
|1.4321
|2007.10.01 20:52
|1.4240
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|
|854
|[0] 126 4891 4 3836
|4865249
|2007.10.01 20:53
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4241
|1.4301
|1.4161
|2007.10.02 03:10
|1.4229
|0.00
|0.00
|0.42
|84.00
|
|854
|[0] 119 4578 9 4085
|4863170
|2007.10.01 11:18
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4238
|1.4178
|1.4308
|2007.10.02 10:00
|1.4178
|0.00
|0.00
|-3.85
|-420.00
|
|855
|[1] 168 4697 6 4028[sl]
|4865914
|2007.10.02 03:11
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4229
|1.4169
|1.4309
|2007.10.02 10:20
|1.4191
|0.00
|0.00
|0.00
|-266.00
|
|854
|[0] 203 4600 11 4154
|4863210
|2007.10.01 11:26
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4236
|1.4176
|0.0000
|2007.10.02 11:12
|1.4176
|0.00
|0.00
|-3.85
|-420.00
|
|856
|[2] 161 4600 8 4015[sl]
|4867406
|2007.10.02 10:23
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4198
|1.4258
|1.4128
|2007.10.02 12:52
|1.4161
|0.00
|0.00
|0.00
|259.00
|
|855
|[1] -252 4546 12 4237
|4867390
|2007.10.02 10:20
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4193
|1.4253
|1.4113
|2007.10.02 13:01
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|301.00
|
|854
|[0] -63 4556 11 4154
|4868189
|2007.10.02 13:10
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4154
|1.4094
|1.4234
|2007.10.02 20:53
|1.4155
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|854
|[0] 238 4485 13 4305
|4868078
|2007.10.02 12:55
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4157
|1.4097
|1.4227
|2007.10.02 21:07
|1.4157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|855
|[1] 7 4521 13 4305
|4869821
|2007.10.02 21:04
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4156
|1.4216
|1.4076
|2007.10.03 03:32
|1.4172
|0.00
|0.00
|0.48
|-128.00
|
|854
|[0] 246 4433 15 4528
|4870792
|2007.10.03 03:37
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4174
|1.4114
|1.4254
|2007.10.03 10:56
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.00
|
|854
|[0] 118 5329 16 4518
|4872331
|2007.10.03 10:57
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4164
|1.4224
|1.4084
|2007.10.03 11:24
|1.4172
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|
|854
|[0] 41 5279 17 4488
|4872514
|2007.10.03 11:45
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4183
|1.4123
|1.4263
|2007.10.03 18:06
|1.4123
|0.00
|0.00
|0.00
|-420.00
|
|854
|[0] -15 5226 18 4560[sl]
|4874549
|2007.10.03 20:55
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4106
|1.4166
|1.4026
|2007.10.04 03:33
|1.4101
|0.00
|0.00
|1.08
|30.00
|
|854
|[0] -435 5183 18 4560
|4874553
|2007.10.03 20:58
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4105
|1.4165
|1.4035
|2007.10.04 04:52
|1.4106
|0.00
|0.00
|1.26
|-7.00
|
|855
|[1] 7 5157 18 4560
|4875474
|2007.10.04 03:37
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4102
|1.4042
|1.4182
|2007.10.05 05:30
|1.4137
|0.00
|0.00
|-3.30
|210.00
|
|854
|[0] -405 5113 20 4328
|4875639
|2007.10.04 04:59
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4106
|1.4046
|1.4176
|2007.10.05 05:39
|1.4137
|0.00
|0.00
|-3.85
|217.00
|
|855
|[1] 0 5201 24 4075
|4880557
|2007.10.05 05:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4136
|1.4196
|1.4056
|2007.10.05 09:31
|1.4119
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|
|854
|[0] -195 5193 24 4075
|4880595
|2007.10.05 05:55
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4139
|1.4199
|1.4069
|2007.10.05 09:47
|1.4116
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|
|855
|[1] 217 5151 24 4075
|4880601
|2007.10.05 06:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4138
|1.4198
|0.0000
|2007.10.05 11:42
|1.4113
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|
|856
|[2] -259 5150 24 4075
|4881184
|2007.10.05 09:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4118
|1.4058
|1.4198
|2007.10.05 14:34
|1.4058
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|
|854
|[0] -144 5116 24 4075[sl]
|4881624
|2007.10.05 11:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4112
|1.4052
|0.0000
|2007.10.05 14:35
|1.4052
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|
|856
|[2] -184 5080 25 4123[sl]
|4881244
|2007.10.05 09:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4116
|1.4056
|1.4186
|2007.10.05 14:35
|1.4054
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|
|855
|[1] 309 5115 24 4075[sl/gap]
|4888333
|2007.10.08 17:42
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4062
|1.4122
|1.3982
|2007.10.08 19:18
|1.4047
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|
|854
|[0] -324 5063 25 4123
|4889040
|2007.10.08 20:52
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4046
|1.4106
|1.3976
|2007.10.09 07:02
|1.4024
|0.00
|0.00
|0.42
|154.00
|
|855
|[1] 61 5088 26 4143
|4889041
|2007.10.08 20:52
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4047
|1.4107
|0.0000
|2007.10.09 07:02
|1.4022
|0.00
|0.00
|0.36
|150.00
|
|856
|[2] -364 5070 26 4143
|4889986
|2007.10.09 07:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4023
|1.3963
|1.4093
|2007.10.09 17:04
|1.4093
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|
|855
|[1] 215 5063 28 4219[tp]
|4889934
|2007.10.09 07:01
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4025
|1.3965
|1.4105
|2007.10.09 20:48
|1.4105
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|
|854
|[0] -234 5058 28 4219[tp]
|4890000
|2007.10.09 07:03
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4021
|1.3961
|0.0000
|2007.10.10 05:30
|1.4102
|0.00
|0.00
|-3.85
|567.00
|
|856
|[2] -214 5048 28 4219
|4895239
|2007.10.10 05:51
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4104
|1.4164
|1.4024
|2007.10.10 10:00
|1.4123
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|
|854
|[0] 326 5103 28 4219
|4895241
|2007.10.10 05:52
|sell
|0.90
|eurusd
|1.4105
|1.4165
|1.4035
|2007.10.10 10:02
|1.4122
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.00
|
|855
|[1] 775 5183 28 4219
|4895233
|2007.10.10 05:49
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4102
|1.4162
|0.0000
|2007.10.10 10:54
|1.4136
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|
|856
|[2] 353 5104 28 4219
|4896125
|2007.10.10 10:01
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4123
|1.4063
|1.4203
|2007.10.11 05:30
|1.4152
|0.00
|0.00
|-11.55
|203.00
|
|854
|[0] 174 5156 28 4219
|4896347
|2007.10.10 10:51
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4138
|1.4078
|1.4208
|2007.10.11 05:34
|1.4154
|0.00
|0.00
|-13.20
|128.00
|
|855
|[1] 622 5150 29 4084
|4896355
|2007.10.10 10:54
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4135
|1.4075
|0.0000
|2007.10.11 05:38
|1.4156
|0.00
|0.00
|-11.55
|147.00
|
|856
|[2] 81 5121 29 4084
|4899809
|2007.10.11 05:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4153
|1.4213
|1.4073
|2007.10.11 10:03
|1.4199
|0.00
|0.00
|0.00
|-368.00
|
|854
|[0] 377 5108 29 4084
|4899828
|2007.10.11 05:36
|sell
|0.90
|eurusd
|1.4155
|1.4215
|1.4085
|2007.10.11 10:05
|1.4198
|0.00
|0.00
|0.00
|-387.00
|
|855
|[1] 750 5079 29 4084
|4899854
|2007.10.11 05:43
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4156
|1.4216
|0.0000
|2007.10.11 10:08
|1.4195
|0.00
|0.00
|0.00
|-312.00
|
|856
|[2] 228 5075 29 4084
|4900861
|2007.10.11 10:03
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4198
|1.4138
|1.4278
|2007.10.11 16:00
|1.4175
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.00
|
|854
|[0] 9 5070 30 4117
|4902438
|2007.10.11 16:01
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4182
|1.4242
|1.4102
|2007.10.11 16:27
|1.4217
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.00
|
|854
|[0] -152 5045 32 4122
|4900879
|2007.10.11 10:08
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4194
|1.4134
|0.0000
|2007.10.12 05:41
|1.4193
|0.00
|0.00
|-3.85
|-7.00
|
|856
|[2] -84 5058 32 4122
|4900876
|2007.10.11 10:07
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4196
|1.4136
|1.4266
|2007.10.12 05:52
|1.4193
|0.00
|0.00
|-4.40
|-24.00
|
|855
|[1] 363 5069 32 4122
|4902648
|2007.10.11 16:29
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4216
|1.4156
|1.4296
|2007.10.12 06:40
|1.4188
|0.00
|0.00
|-3.30
|-168.00
|
|854
|[0] -397 5035 35 4177
|4905288
|2007.10.12 05:58
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4194
|1.4254
|0.0000
|2007.10.12 09:32
|1.4187
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|
|856
|[2] -91 4997 37 4179
|4905287
|2007.10.12 05:56
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4193
|1.4253
|1.4123
|2007.10.12 09:44
|1.4193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|855
|[1] 339 5013 37 4179
|4905963
|2007.10.12 09:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4190
|1.4130
|1.4260
|2007.10.12 19:00
|1.4176
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|
|855
|[1] 339 4964 41 4105
|4908252
|2007.10.12 17:48
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4163
|1.4223
|1.4083
|2007.10.15 03:10
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.36
|0.00
|
|854
|[0] -565 4949 42 4112
|4908443
|2007.10.12 19:01
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4178
|1.4238
|1.4108
|2007.10.15 03:15
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.48
|120.00
|
|855
|[1] 227 4932 42 4112
|4910210
|2007.10.15 03:16
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4163
|1.4103
|1.4233
|2007.10.15 11:33
|1.4233
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|
|855
|[1] 347 4828[tp]
|4905932
|2007.10.12 09:35
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4184
|1.4124
|0.0000
|2007.10.16 07:42
|1.4207
|0.00
|0.00
|-7.70
|161.00
|
|856
|[2] -42 4986 39 4102
|4910200
|2007.10.15 03:11
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4163
|1.4103
|1.4243
|2007.10.16 08:53
|1.4219
|0.00
|0.00
|-3.30
|336.00
|
|854
|[0] -565 5015
|4916428
|2007.10.16 08:53
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4222
|1.4282
|1.4142
|2007.10.16 09:11
|1.4206
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|
|854
|[0] -229 4640 2 5266
|4915926
|2007.10.16 05:30
|sell
|0.90
|eurusd
|1.4202
|1.4262
|1.4132
|2007.10.16 09:16
|1.4198
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|
|855
|[1] 907 4632
|4916867
|2007.10.16 09:31
|buy
|0.90
|eurusd
|1.4177
|1.4117
|1.4247
|2007.10.16 10:20
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|
|855
|[1] 943 4411 5 4840
|4916661
|2007.10.16 09:16
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4201
|1.4141
|1.4281
|2007.10.16 10:31
|1.4179
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.00
|
|854
|[0] -117 4472 5 4840
|4917344
|2007.10.16 10:21
|sell
|0.90
|eurusd
|1.4171
|1.4231
|1.4101
|2007.10.16 11:40
|1.4168
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|
|855
|[1] 880 4463 5 4840
|4917460
|2007.10.16 10:31
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4184
|1.4244
|0.0000
|2007.10.16 11:42
|1.4163
|0.00
|0.00
|0.00
|147.00
|
|856
|[2] 119 4405 7 4745
|4917450
|2007.10.16 10:31
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4181
|1.4241
|1.4101
|2007.10.16 12:01
|1.4167
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|
|854
|[0] -271 4454 6 4791
|4918420
|2007.10.16 13:15
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4152
|1.4092
|1.4232
|2007.10.16 19:06
|1.4155
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|854
|[0] -187 4309 11 4147
|4917895
|2007.10.16 11:42
|buy
|0.90
|eurusd
|1.4164
|1.4104
|1.4234
|2007.10.16 20:56
|1.4160
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|
|855
|[1] 907 4396 8 4718
|4917904
|2007.10.16 11:43
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4162
|1.4102
|0.0000
|2007.10.16 20:58
|1.4162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|856
|[2] 266 4360 8 4718
|4920718
|2007.10.16 19:06
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4156
|1.4216
|1.4076
|2007.10.17 03:14
|1.4170
|0.00
|0.00
|0.42
|-98.00
|
|854
|[0] -166 4326 11 4147
|4921698
|2007.10.16 20:56
|sell
|0.90
|eurusd
|1.4161
|1.4221
|1.4091
|2007.10.17 03:16
|1.4169
|0.00
|0.00
|0.54
|-72.00
|
|855
|[1] 871 4309 12 4126
|4922887
|2007.10.17 03:14
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4169
|1.4109
|1.4249
|2007.10.17 14:10
|1.4195
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|
|854
|[0] -264 4381 12 4126
|4926554
|2007.10.17 14:31
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4209
|1.4269
|1.4129
|2007.10.17 16:13
|1.4214
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|
|854
|[0] -108 4437 13 4170
|4927713
|2007.10.17 17:29
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4197
|1.4137
|1.4277
|2007.10.18 00:02
|1.4216
|0.00
|0.00
|-11.55
|133.00
|
|854
|[0] -143 4403 14 4256
|4922925
|2007.10.17 03:27
|buy
|0.90
|eurusd
|1.4173
|1.4113
|1.4243
|2007.10.18 00:13
|1.4214
|0.00
|0.00
|-14.85
|369.00
|
|855
|[1] 799 4365 13 4170
|4929489
|2007.10.18 00:09
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4213
|1.4273
|1.4133
|2007.10.18 02:22
|1.4199
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|
|854
|[0] -10 4411 14 4256
|4929520
|2007.10.18 00:15
|sell
|0.90
|eurusd
|1.4215
|1.4275
|1.4145
|2007.10.18 02:29
|1.4201
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|
|855
|[1] 1168 4434 14 4256
|4930026
|2007.10.18 02:50
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4209
|1.4149
|1.4289
|2007.10.18 06:32
|1.4229
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|
|854
|[0] 88 4420 16 4053
|4931020
|2007.10.18 06:34
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4229
|1.4289
|1.4149
|2007.10.18 10:00
|1.4245
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|
|854
|[0] 228 4417 17 4044
|4930934
|2007.10.18 05:52
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4232
|1.4292
|0.0000
|2007.10.18 10:03
|1.4244
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|
|856
|[2] 266 4406 17 4044
|4931941
|2007.10.18 10:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4245
|1.4185
|1.4315
|2007.10.19 05:25
|1.4301
|0.00
|0.00
|-5.50
|560.00
|
|855
|[1] 1294 4449 18 4050
|4931939
|2007.10.18 10:02
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4247
|1.4187
|1.4327
|2007.10.19 05:38
|1.4301
|0.00
|0.00
|-3.85
|378.00
|
|854
|[0] 100 4438 17 4044
|4931957
|2007.10.18 10:04
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4242
|1.4182
|0.0000
|2007.10.19 06:38
|1.4297
|0.00
|0.00
|-3.85
|385.00
|
|856
|[2] 170 4534 18 4050
|4937297
|2007.10.19 07:31
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4305
|1.4365
|0.0000
|2007.10.19 09:10
|1.4289
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|
|856
|[2] 555 4508 21 3910
|4936938
|2007.10.19 05:28
|sell
|1.10
|eurusd
|1.4301
|1.4361
|1.4231
|2007.10.19 09:47
|1.4282
|0.00
|0.00
|0.00
|209.00
|
|855
|[1] 1854 4520 19 3857
|4937072
|2007.10.19 06:13
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4305
|1.4365
|1.4225
|2007.10.19 09:49
|1.4277
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|
|854
|[0] 478 4506 19 3857
|4938246
|2007.10.19 10:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4273
|1.4213
|1.4353
|2007.10.19 17:12
|1.4252
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|
|854
|[0] 702 4491 22 3954
|4938106
|2007.10.19 09:47
|buy
|1.10
|eurusd
|1.4280
|1.4220
|1.4350
|2007.10.19 19:10
|1.4267
|0.00
|0.00
|0.00
|-143.00
|
|855
|[1] 2063 4488 21 3910
|4940659
|2007.10.19 17:18
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4253
|1.4313
|1.4173
|2007.10.22 00:00
|1.4336
|0.00
|0.00
|0.48
|-664.00
|
|854
|[0] 534 4504 23 4000[sl/gap]
|4941083
|2007.10.19 19:12
|sell
|1.10
|eurusd
|1.4267
|1.4327
|1.4197
|2007.10.22 00:00
|1.4336
|0.00
|0.00
|0.66
|-759.00
|
|855
|[1] 1920 4484 23 4000[sl/gap]
|4943730
|2007.10.22 03:11
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4328
|1.4268
|1.4408
|2007.10.22 08:50
|1.4333
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|
|854
|[0] -130 4478 23 4000
|4943684
|2007.10.22 03:00
|buy
|0.90
|eurusd
|1.4334
|1.4274
|1.4404
|2007.10.22 08:54
|1.4336
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|855
|[1] 1161 4479 23 4000
|4945136
|2007.10.22 08:51
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4335
|1.4395
|1.4255
|2007.10.22 10:14
|1.4309
|0.00
|0.00
|0.00
|182.00
|
|854
|[0] -95 4466 23 4000
|4945246
|2007.10.22 09:05
|sell
|0.90
|eurusd
|1.4329
|1.4389
|1.4259
|2007.10.22 10:15
|1.4307
|0.00
|0.00
|0.00
|198.00
|
|855
|[1] 1179 4465 23 4000
|4945663
|2007.10.22 10:14
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4308
|1.4248
|1.4388
|2007.10.22 12:34
|1.4248
|0.00
|0.00
|0.00
|-420.00
|
|854
|[0] 87 4466 25 4052[sl]
|4945670
|2007.10.22 10:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4305
|1.4245
|1.4375
|2007.10.22 12:34
|1.4231
|0.00
|0.00
|0.00
|-740.00
|
|855
|[1] 1377 4467 25 4052[sl/gap]
|4937918
|2007.10.19 09:10
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4288
|1.4228
|0.0000
|2007.10.22 12:35
|1.4227
|0.00
|0.00
|-4.40
|-488.00
|
|856
|[2] 683 4518 21 3910[sl/gap]
|4949637
|2007.10.22 17:44
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4140
|1.4200
|1.4060
|2007.10.23 03:39
|1.4189
|0.00
|0.00
|0.36
|-294.00
|
|854
|[0] -333 4466 26 4033
|4954611
|2007.10.23 05:41
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4199
|1.4139
|1.4279
|2007.10.23 10:33
|1.4210
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|
|854
|[0] -627 4479 28 4012
|4957501
|2007.10.23 10:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4208
|1.4268
|1.4138
|2007.10.23 11:49
|1.4202
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|
|855
|[1] 637 4468 28 4012
|4957523
|2007.10.23 10:34
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4213
|1.4273
|1.4133
|2007.10.23 11:49
|1.4199
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|
|854
|[0] -561 4465 29 4003
|4957986
|2007.10.23 11:49
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4198
|1.4138
|1.4278
|2007.10.23 15:18
|1.4251
|0.00
|0.00
|0.00
|318.00
|
|854
|[0] -477 4476 29 4003
|4957979
|2007.10.23 11:49
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4201
|1.4141
|1.4271
|2007.10.23 16:02
|1.4271
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|
|855
|[1] 685 4484 29 4003[tp]
|4959760
|2007.10.23 15:19
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4252
|1.4312
|1.4172
|2007.10.23 17:26
|1.4244
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|
|854
|[0] -159 4474 30 4016
|4960723
|2007.10.23 17:26
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4243
|1.4183
|1.4323
|2007.10.24 06:30
|1.4255
|0.00
|0.00
|-3.85
|84.00
|
|854
|[0] -103 4477 30 4016
|4963062
|2007.10.24 05:32
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4260
|1.4320
|0.0000
|2007.10.24 09:13
|1.4201
|0.00
|0.00
|0.00
|413.00
|
|856
|[2] 195 4491 30 4016
|4963058
|2007.10.24 05:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4259
|1.4319
|1.4189
|2007.10.24 09:33
|1.4189
|0.00
|0.00
|0.00
|700.00
|
|855
|[1] 1245 4474 30 4016[tp]
|4963972
|2007.10.24 08:42
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4238
|1.4298
|1.4158
|2007.10.24 09:43
|1.4209
|0.00
|0.00
|0.00
|203.00
|
|854
|[0] -19 4472 30 4016
|4964536
|2007.10.24 09:46
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4209
|1.4149
|1.4289
|2007.10.24 15:14
|1.4258
|0.00
|0.00
|0.00
|343.00
|
|854
|[0] 184 4473 35 4127
|4966803
|2007.10.24 15:14
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4259
|1.4319
|1.4179
|2007.10.24 15:42
|1.4248
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|
|854
|[0] 527 4462 36 4112
|4964539
|2007.10.24 09:46
|buy
|1.10
|eurusd
|1.4207
|1.4147
|1.4277
|2007.10.25 08:37
|1.4277
|0.00
|0.00
|-18.15
|770.00
|
|855
|[1] 1945 4461 35 4127[tp]
|4964538
|2007.10.24 09:46
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4208
|1.4148
|0.0000
|2007.10.25 08:40
|1.4285
|0.00
|0.00
|-13.20
|616.00
|
|856
|[2] 608 4466 35 4127
|4966938
|2007.10.24 15:42
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4247
|1.4187
|1.4327
|2007.10.25 09:00
|1.4263
|0.00
|0.00
|-13.20
|128.00
|
|854
|[0] 615 4470 36 4112
|4971353
|2007.10.25 08:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4285
|1.4345
|0.0000
|2007.10.25 10:00
|1.4255
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|
|856
|[2] 1224 4487 37 4132
|4971627
|2007.10.25 09:09
|sell
|0.90
|eurusd
|1.4251
|1.4311
|1.4171
|2007.10.25 10:21
|1.4263
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|
|854
|[0] 743 4488 37 4132
|4971296
|2007.10.25 08:40
|sell
|1.30
|eurusd
|1.4284
|1.4344
|1.4214
|2007.10.25 10:25
|1.4262
|0.00
|0.00
|0.00
|286.00
|
|855
|[1] 2715 4477 36 4112
|4972117
|2007.10.25 10:25
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4263
|1.4203
|1.4343
|2007.10.25 14:40
|1.4326
|0.00
|0.00
|0.00
|504.00
|
|854
|[0] 635 4497 38 4140
|4972125
|2007.10.25 10:26
|buy
|1.30
|eurusd
|1.4261
|1.4201
|1.4331
|2007.10.25 14:41
|1.4331
|0.00
|0.00
|0.00
|910.00
|
|855
|[1] 3001 4495 38 4140[tp]
|4973934
|2007.10.25 14:43
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4337
|1.4397
|1.4267
|2007.10.25 17:11
|1.4297
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|
|855
|[1] 3911 4481 41 4164
|4973847
|2007.10.25 14:40
|sell
|0.90
|eurusd
|1.4327
|1.4387
|1.4247
|2007.10.25 17:11
|1.4295
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|
|854
|[0] 1139 4487 38 4140
|4975131
|2007.10.25 17:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4294
|1.4234
|1.4374
|2007.10.26 00:08
|1.4326
|0.00
|0.00
|-5.50
|320.00
|
|854
|[0] 1427 4477 43 4171
|4975047
|2007.10.25 17:15
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4294
|1.4234
|1.4364
|2007.10.26 05:41
|1.4329
|0.00
|0.00
|-8.80
|560.00
|
|855
|[1] 4511 4483 42 4165
|4972019
|2007.10.25 10:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4263
|1.4203
|0.0000
|2007.10.26 05:43
|1.4331
|0.00
|0.00
|-5.50
|680.00
|
|856
|[2] 1524 4495 37 4132
|4977629
|2007.10.26 05:41
|sell
|1.80
|eurusd
|1.4330
|1.4390
|1.4260
|2007.10.26 10:01
|1.4364
|0.00
|0.00
|0.00
|-612.00
|
|855
|[1] 5071 4468 43 4171
|4977621
|2007.10.26 05:40
|sell
|1.10
|eurusd
|1.4329
|1.4389
|1.4249
|2007.10.26 10:04
|1.4366
|0.00
|0.00
|0.00
|-407.00
|
|854
|[0] 1747 4472 43 4171
|4977639
|2007.10.26 05:44
|sell
|1.20
|eurusd
|1.4331
|1.4391
|0.0000
|2007.10.26 10:12
|1.4371
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|
|856
|[2] 2204 4478 43 4171
|4979018
|2007.10.26 10:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4370
|1.4310
|1.4450
|2007.10.26 15:10
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|854
|[0] 1340 4534 44 4182
|4980502
|2007.10.26 15:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4379
|1.4439
|1.4299
|2007.10.26 19:22
|1.4383
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|
|854
|[0] 1420 4538 44 4182
|4982275
|2007.10.26 20:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4383
|1.4323
|1.4463
|2007.10.29 00:11
|1.4410
|0.00
|0.00
|-5.50
|270.00
|
|854
|[0] 1380 4538 46 4179
|4979025
|2007.10.26 10:15
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4369
|1.4309
|1.4439
|2007.10.29 00:20
|1.4409
|0.00
|0.00
|-8.80
|640.00
|
|855
|[1] 4459 4530 44 4182
|4983735
|2007.10.29 00:26
|sell
|1.80
|eurusd
|1.4408
|1.4468
|1.4338
|2007.10.29 03:20
|1.4403
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|
|855
|[1] 5099 4544 47 4203
|4983711
|2007.10.29 00:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4409
|1.4469
|1.4329
|2007.10.29 04:02
|1.4410
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|854
|[0] 1650 4537 46 4179
|4979039
|2007.10.26 10:17
|buy
|1.10
|eurusd
|1.4369
|1.4309
|0.0000
|2007.10.29 05:36
|1.4405
|0.00
|0.00
|-6.05
|396.00
|
|856
|[2] 1724 4531 44 4182
|4984520
|2007.10.29 04:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4408
|1.4348
|1.4488
|2007.10.29 06:32
|1.4420
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|854
|[0] 1640 4552 48 4219
|4985023
|2007.10.29 06:34
|sell
|1.10
|eurusd
|1.4421
|1.4481
|1.4341
|2007.10.29 10:00
|1.4421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|854
|[0] 1760 4542 48 4219
|4984793
|2007.10.29 05:36
|sell
|1.10
|eurusd
|1.4406
|1.4466
|0.0000
|2007.10.29 10:10
|1.4411
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|
|856
|[2] 2120 4551 48 4219
|4986211
|2007.10.29 10:03
|buy
|1.10
|eurusd
|1.4422
|1.4362
|1.4502
|2007.10.30 15:10
|1.4423
|0.00
|0.00
|-6.05
|11.00
|
|854
|[0] 1760 4544 49 4144
|4995487
|2007.10.30 15:19
|sell
|1.10
|eurusd
|1.4417
|1.4477
|1.4337
|2007.10.30 16:15
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.00
|
|854
|[0] 1771 4543 55 4010
|4986256
|2007.10.29 10:10
|buy
|1.10
|eurusd
|1.4410
|1.4350
|0.0000
|2007.10.31 05:49
|1.4438
|0.00
|0.00
|-12.10
|308.00
|
|856
|[2] 2065 4537 52 4007
|4986245
|2007.10.29 10:09
|buy
|1.80
|eurusd
|1.4413
|1.4353
|1.4483
|2007.10.31 05:51
|1.4437
|0.00
|0.00
|-19.80
|432.00
|
|855
|[1] 5189 4538 52 4007
|4996297
|2007.10.30 17:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4419
|1.4359
|1.4499
|2007.10.31 08:53
|1.4448
|0.00
|0.00
|-5.50
|290.00
|
|854
|[0] 1672 4532 59 4040
|4998906
|2007.10.31 05:51
|sell
|1.90
|eurusd
|1.4438
|1.4498
|1.4368
|2007.10.31 10:00
|1.4447
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.00
|
|855
|[1] 5621 4539 59 4040
|4998924
|2007.10.31 05:57
|sell
|1.20
|eurusd
|1.4436
|1.4496
|0.0000
|2007.10.31 10:02
|1.4447
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|
|856
|[2] 2373 4535 59 4040
|5000318
|2007.10.31 08:55
|sell
|1.10
|eurusd
|1.4449
|1.4509
|1.4369
|2007.10.31 11:21
|1.4448
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|854
|[0] 1962 4526 60 4048
|5001592
|2007.10.31 11:22
|buy
|1.10
|eurusd
|1.4447
|1.4387
|1.4527
|2007.10.31 18:31
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|231.00
|
|854
|[0] 1973 4523 60 4048
|5000989
|2007.10.31 10:04
|buy
|1.20
|eurusd
|1.4446
|1.4386
|0.0000
|2007.11.01 06:30
|1.4466
|0.00
|0.00
|-19.80
|240.00
|
|856
|[2] 2241 4530 60 4048
|5008281
|2007.11.01 06:35
|sell
|1.20
|eurusd
|1.4466
|1.4526
|0.0000
|2007.11.01 09:40
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|372.00
|
|856
|[2] 2481 4528 60 4048
|5009905
|2007.11.01 10:41
|sell
|1.20
|eurusd
|1.4425
|1.4485
|1.4345
|2007.11.01 11:50
|1.4433
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|
|854
|[0] 2204 4532 61 4063
|5010263
|2007.11.01 11:51
|buy
|1.10
|eurusd
|1.4432
|1.4372
|1.4512
|2007.11.01 18:23
|1.4459
|0.00
|0.00
|0.00
|297.00
|
|854
|[0] 2108 4533 62 4070
|5000919
|2007.10.31 10:00
|buy
|1.80
|eurusd
|1.4445
|1.4385
|1.4515
|2007.11.01 21:03
|1.4435
|0.00
|0.00
|-29.70
|-180.00
|
|855
|[1] 5450 4527 60 4048
|5014478
|2007.11.01 20:50
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4445
|1.4505
|1.4365
|2007.11.02 03:14
|1.4430
|0.00
|0.00
|0.36
|90.00
|
|854
|[0] 2405 4526 62 4070
|5014695
|2007.11.01 21:38
|sell
|0.90
|eurusd
|1.4427
|1.4487
|1.4357
|2007.11.02 03:28
|1.4431
|0.00
|0.00
|0.54
|-36.00
|
|855
|[1] 5270 4530 65 4034
|5016120
|2007.11.02 03:15
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4429
|1.4369
|1.4509
|2007.11.02 08:35
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|234.00
|
|854
|[0] 2495 4528 65 4034
|5018588
|2007.11.02 08:53
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4471
|1.4531
|1.4391
|2007.11.02 10:25
|1.4482
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|
|854
|[0] 2729 4520 67 4053
|5016169
|2007.11.02 03:29
|buy
|0.90
|eurusd
|1.4430
|1.4370
|1.4500
|2007.11.02 13:40
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.00
|630.00
|
|855
|[1] 5234 4524 66 4038[tp]
|5019433
|2007.11.02 10:26
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4479
|1.4419
|1.4559
|2007.11.02 18:20
|1.4522
|0.00
|0.00
|0.00
|258.00
|
|854
|[0] 2663 4523 68 4060
|5024546
|2007.11.02 18:21
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4525
|1.4585
|1.4445
|2007.11.02 19:21
|1.4509
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|
|854
|[0] 2921 4521 68 4060
|5009509
|2007.11.01 09:40
|buy
|1.30
|eurusd
|1.4434
|1.4374
|0.0000
|2007.11.05 05:51
|1.4492
|0.00
|0.00
|-14.30
|754.00
|
|856
|[2] 2853 4529 60 4048
|5024821
|2007.11.02 19:28
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4508
|1.4448
|1.4588
|2007.11.05 08:40
|1.4486
|0.00
|0.00
|-3.85
|-154.00
|
|854
|[0] 3017 4523 71 4022
|5027156
|2007.11.05 05:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4492
|1.4552
|0.0000
|2007.11.05 09:12
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|290.00
|
|856
|[2] 1366 4524 72 4039
|5027882
|2007.11.05 08:40
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4488
|1.4548
|1.4408
|2007.11.05 09:44
|1.4467
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|
|854
|[0] 659 4523 73 4030
|5027151
|2007.11.05 05:50
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4491
|1.4551
|1.4421
|2007.11.05 09:46
|1.4462
|0.00
|0.00
|0.00
|232.00
|
|855
|[1] 414 4526 72 4039
|5028493
|2007.11.05 09:46
|buy
|0.90
|eurusd
|1.4463
|1.4403
|1.4543
|2007.11.05 10:47
|1.4471
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|
|854
|[0] 827 4521 73 4030
|5028962
|2007.11.05 10:47
|sell
|0.90
|eurusd
|1.4472
|1.4532
|1.4392
|2007.11.05 12:08
|1.4448
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|
|854
|[0] 899 4515 75 4061
|5029859
|2007.11.05 12:44
|buy
|1.40
|eurusd
|1.4459
|1.4399
|1.4539
|2007.11.05 21:00
|1.4469
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|
|854
|[0] 3319 4510 77 4057
|5028645
|2007.11.05 10:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4468
|1.4408
|1.4538
|2007.11.05 21:07
|1.4470
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|855
|[1] 646 4516 73 4030
|5032772
|2007.11.05 21:02
|sell
|1.40
|eurusd
|1.4469
|1.4529
|1.4389
|2007.11.06 03:10
|1.4475
|0.00
|0.00
|0.84
|-84.00
|
|854
|[0] 3459 4508 80 4058
|5032789
|2007.11.05 21:07
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4472
|1.4532
|1.4402
|2007.11.06 03:28
|1.4474
|0.00
|0.00
|1.20
|-40.00
|
|855
|[1] 6112 4509 81 4061
|5028504
|2007.11.05 09:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4465
|1.4405
|0.0000
|2007.11.06 06:41
|1.4491
|0.00
|0.00
|-5.50
|260.00
|
|856
|[2] 1656 4519 73 4030
|5033710
|2007.11.06 03:23
|buy
|1.40
|eurusd
|1.4475
|1.4415
|1.4555
|2007.11.06 07:00
|1.4497
|0.00
|0.00
|0.00
|308.00
|
|854
|[0] 3375 4512 82 4073
|5033744
|2007.11.06 03:34
|buy
|1.90
|eurusd
|1.4477
|1.4417
|1.4547
|2007.11.06 08:36
|1.4516
|0.00
|0.00
|0.00
|741.00
|
|855
|[1] 6072 4506 82 4073
|5035286
|2007.11.06 08:50
|sell
|1.40
|eurusd
|1.4515
|1.4575
|1.4435
|2007.11.06 10:23
|1.4528
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.00
|
|854
|[0] 3683 4509 84 4092
|5035256
|2007.11.06 08:48
|sell
|2.10
|eurusd
|1.4514
|1.4574
|1.4444
|2007.11.06 10:28
|1.4528
|0.00
|0.00
|0.00
|-294.00
|
|855
|[1] 6813 4508 84 4092
|5036139
|2007.11.06 10:28
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4527
|1.4467
|1.4597
|2007.11.07 03:28
|1.4597
|0.00
|0.00
|-11.00
|1 400.00
|
|855
|[1] 6519 4505 86 4104[tp]
|5036121
|2007.11.06 10:25
|buy
|1.40
|eurusd
|1.4528
|1.4468
|1.4608
|2007.11.07 03:28
|1.4608
|0.00
|0.00
|-7.70
|1 120.00
|
|854
|[0] 3501 4512 86 4104[tp]
|5042067
|2007.11.07 05:21
|sell
|2.30
|eurusd
|1.4636
|1.4696
|1.4566
|2007.11.07 10:01
|1.4648
|0.00
|0.00
|0.00
|-276.00
|
|855
|[1] 7919 4509 89 4013
|5041894
|2007.11.07 04:43
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4636
|1.4696
|0.0000
|2007.11.07 10:11
|1.4657
|0.00
|0.00
|0.00
|-315.00
|
|856
|[2] 4157 4503 89 4013
|5043448
|2007.11.07 07:57
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4637
|1.4697
|1.4557
|2007.11.07 10:20
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|-672.00
|
|854
|[0] 4621 4513 91 4047
|5045406
|2007.11.07 10:20
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4678
|1.4618
|1.4758
|2007.11.07 15:10
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|
|854
|[0] 3949 4513 92 4005
|5048013
|2007.11.07 15:10
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4699
|1.4759
|1.4619
|2007.11.07 17:11
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|615.00
|
|854
|[0] 4249 4515 93 4014
|5045645
|2007.11.07 10:34
|buy
|2.20
|eurusd
|1.4691
|1.4631
|1.4761
|2007.11.07 21:27
|1.4631
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 320.00
|
|855
|[1] 7643 4513 93 4014[sl]
|5045568
|2007.11.07 10:28
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4689
|1.4629
|0.0000
|2007.11.07 21:28
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|-900.00
|
|856
|[2] 3842 4514 92 4005[sl]
|5049055
|2007.11.07 17:30
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4665
|1.4605
|1.4745
|2007.11.08 01:48
|1.4653
|0.00
|0.00
|-28.05
|-204.00
|
|854
|[0] 4864 4512 95 3967
|5051185
|2007.11.08 01:51
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4650
|1.4710
|1.4570
|2007.11.08 03:10
|1.4647
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|
|854
|[0] 4660 4512 97 3968
|5051256
|2007.11.08 02:05
|sell
|1.30
|eurusd
|1.4657
|1.4717
|0.0000
|2007.11.08 03:33
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.00
|325.00
|
|856
|[2] 2942 4507 97 3968
|5051595
|2007.11.08 03:10
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4646
|1.4586
|1.4726
|2007.11.08 08:40
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|
|854
|[0] 4708 4509 97 3968
|5051684
|2007.11.08 03:35
|buy
|1.40
|eurusd
|1.4634
|1.4574
|0.0000
|2007.11.08 08:52
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|504.00
|
|856
|[2] 3267 4513 97 3968
|5053043
|2007.11.08 08:49
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4658
|1.4718
|1.4588
|2007.11.08 10:07
|1.4663
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|
|855
|[1] 6323 4530 98 3964
|5052978
|2007.11.08 08:42
|sell
|1.70
|eurusd
|1.4658
|1.4718
|1.4578
|2007.11.08 10:17
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|854
|[0] 4868 4521 98 3964
|5053663
|2007.11.08 10:19
|buy
|1.70
|eurusd
|1.4657
|1.4597
|1.4737
|2007.11.09 01:55
|1.4694
|0.00
|0.00
|-9.35
|629.00
|
|854
|[0] 4868 4535 101 3987
|5053621
|2007.11.08 10:09
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4663
|1.4603
|1.4733
|2007.11.09 02:37
|1.4733
|0.00
|0.00
|-11.00
|1 400.00
|
|855
|[1] 6223 4534 100 3992[tp]
|5058931
|2007.11.09 01:57
|sell
|1.80
|eurusd
|1.4698
|1.4758
|1.4618
|2007.11.09 03:11
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|
|854
|[0] 5497 4529 103 3993
|5059415
|2007.11.09 03:14
|buy
|1.80
|eurusd
|1.4706
|1.4646
|1.4786
|2007.11.09 05:35
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|342.00
|
|854
|[0] 5353 4525 104 3960
|5060064
|2007.11.09 05:36
|sell
|1.80
|eurusd
|1.4726
|1.4786
|1.4646
|2007.11.09 09:46
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|576.00
|
|854
|[0] 5695 4525 104 3960
|5060054
|2007.11.09 05:32
|sell
|2.20
|eurusd
|1.4723
|1.4783
|1.4653
|2007.11.09 10:03
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|572.00
|
|855
|[1] 7623 4525 104 3960
|5060055
|2007.11.09 05:32
|sell
|1.40
|eurusd
|1.4724
|1.4784
|0.0000
|2007.11.09 10:05
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|392.00
|
|856
|[2] 3771 4529 104 3960
|5061756
|2007.11.09 10:20
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4705
|1.4645
|0.0000
|2007.11.09 17:36
|1.4639
|0.00
|0.00
|0.00
|-990.00
|
|856
|[2] 4163 4519 106 3978[sl/gap]
|5061532
|2007.11.09 10:05
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4697
|1.4637
|1.4767
|2007.11.09 17:36
|1.4637
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 440.00
|
|855
|[1] 8195 4523 105 3969[sl]
|5061390
|2007.11.09 09:46
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4693
|1.4633
|1.4773
|2007.11.09 17:37
|1.4633
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 200.00
|
|854
|[0] 6271 4530 105 3969[sl]
|5073320
|2007.11.12 10:49
|sell
|2.10
|eurusd
|1.4600
|1.4660
|1.4530
|2007.11.12 12:56
|1.4561
|0.00
|0.00
|0.00
|819.00
|
|855
|[1] 6755 4521 109 3954
|5073280
|2007.11.12 10:42
|sell
|1.70
|eurusd
|1.4591
|1.4651
|1.4511
|2007.11.12 13:11
|1.4562
|0.00
|0.00
|0.00
|493.00
|
|854
|[0] 5071 4520 109 3954
|5074561
|2007.11.12 12:56
|buy
|2.20
|eurusd
|1.4559
|1.4499
|1.4629
|2007.11.13 08:31
|1.4629
|0.00
|0.00
|-12.10
|1 540.00
|
|855
|[1] 7574 4524 109 3954[tp]
|5074745
|2007.11.12 13:12
|buy
|1.80
|eurusd
|1.4556
|1.4496
|1.4636
|2007.11.13 15:17
|1.4604
|0.00
|0.00
|-9.90
|864.00
|
|854
|[0] 5564 4525 111 3960
|5085798
|2007.11.13 15:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4606
|1.4666
|1.4526
|2007.11.13 17:21
|1.4590
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|
|854
|[0] 6428 4521 112 3927
|5086699
|2007.11.13 17:22
|buy
|2.10
|eurusd
|1.4590
|1.4530
|1.4670
|2007.11.14 07:16
|1.4670
|0.00
|0.00
|-11.55
|1 680.00
|
|854
|[0] 6748 4517 113 3942[tp]
|5089406
|2007.11.14 05:32
|sell
|1.30
|eurusd
|1.4656
|1.4716
|0.0000
|2007.11.14 09:41
|1.4648
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|
|856
|[2] 3173 4514 114 3952
|5089427
|2007.11.14 05:43
|sell
|2.50
|eurusd
|1.4660
|1.4720
|1.4590
|2007.11.14 09:42
|1.4646
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|855
|[1] 9114 4513 114 3952
|5090588
|2007.11.14 08:59
|sell
|2.40
|eurusd
|1.4653
|1.4713
|1.4573
|2007.11.14 09:59
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|
|854
|[0] 8428 4519 114 3952
|5091010
|2007.11.14 09:59
|buy
|2.40
|eurusd
|1.4648
|1.4588
|1.4728
|2007.11.14 15:04
|1.4708
|0.00
|0.00
|0.00
|1 440.00
|
|854
|[0] 8524 4518 115 3970
|5091050
|2007.11.14 10:01
|buy
|2.60
|eurusd
|1.4647
|1.4587
|1.4717
|2007.11.14 15:13
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|1 820.00
|
|855
|[1] 9464 4515 117 3989[tp]
|5093692
|2007.11.14 15:13
|sell
|2.70
|eurusd
|1.4710
|1.4770
|1.4630
|2007.11.14 17:11
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|837.00
|
|854
|[0] 9964 4513 117 3989
|5093753
|2007.11.14 15:16
|sell
|3.00
|eurusd
|1.4717
|1.4777
|1.4647
|2007.11.14 17:12
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|1 230.00
|
|855
|[1] 11284 4510 118 3999
|5094563
|2007.11.14 17:11
|buy
|2.90
|eurusd
|1.4678
|1.4618
|1.4758
|2007.11.15 08:51
|1.4681
|0.00
|0.00
|-47.85
|87.00
|
|854
|[0] 10801 4529 118 3999
|5094594
|2007.11.14 17:12
|buy
|3.20
|eurusd
|1.4674
|1.4614
|1.4744
|2007.11.15 08:58
|1.4680
|0.00
|0.00
|-52.80
|192.00
|
|855
|[1] 12514 4528 119 3968
|5098774
|2007.11.15 08:55
|sell
|2.90
|eurusd
|1.4683
|1.4743
|1.4603
|2007.11.15 09:39
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|406.00
|
|854
|[0] 10888 4532 121 3969
|5091176
|2007.11.14 10:23
|buy
|1.40
|eurusd
|1.4667
|1.4607
|0.0000
|2007.11.15 11:47
|1.4607
|0.00
|0.00
|-23.10
|-840.00
|
|856
|[2] 3277 4511 117 3989[sl]
|5100292
|2007.11.15 10:59
|sell
|3.30
|eurusd
|1.4648
|1.4708
|1.4578
|2007.11.15 12:32
|1.4631
|0.00
|0.00
|0.00
|561.00
|
|855
|[1] 12706 4532 122 3974
|5101584
|2007.11.15 13:00
|buy
|3.00
|eurusd
|1.4625
|1.4565
|1.4705
|2007.11.15 20:50
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|
|854
|[0] 11294 4530 123 3984
|5101418
|2007.11.15 12:36
|buy
|3.40
|eurusd
|1.4629
|1.4569
|1.4699
|2007.11.15 20:51
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-374.00
|
|855
|[1] 13267 4528 123 3984
|5104253
|2007.11.15 20:51
|sell
|2.90
|eurusd
|1.4617
|1.4677
|1.4537
|2007.11.16 03:26
|1.4629
|0.00
|0.00
|1.74
|-348.00
|
|854
|[0] 11024 4533 123 3984
|5105494
|2007.11.16 03:26
|buy
|2.90
|eurusd
|1.4628
|1.4568
|1.4708
|2007.11.16 10:39
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|-609.00
|
|854
|[0] 10676 4538 124 3988
|5108497
|2007.11.16 10:41
|sell
|2.80
|eurusd
|1.4608
|1.4668
|1.4528
|2007.11.16 12:00
|1.4593
|0.00
|0.00
|0.00
|420.00
|
|854
|[0] 10067 4541 125 3992
|5108398
|2007.11.16 10:26
|sell
|3.30
|eurusd
|1.4607
|1.4667
|1.4537
|2007.11.16 12:03
|1.4590
|0.00
|0.00
|0.00
|561.00
|
|855
|[1] 12893 4540 124 3988
|5109049
|2007.11.16 12:03
|buy
|3.50
|eurusd
|1.4589
|1.4529
|1.4659
|2007.11.16 14:08
|1.4659
|0.00
|0.00
|0.00
|2 450.00
|
|855
|[1] 13454 4560 126 3992[tp]
|5109036
|2007.11.16 12:01
|buy
|2.80
|eurusd
|1.4593
|1.4533
|1.4673
|2007.11.16 15:15
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|1 708.00
|
|854
|[0] 10487 4538 126 3992
|5110776
|2007.11.16 15:21
|sell
|3.90
|eurusd
|1.4663
|1.4723
|1.4593
|2007.11.16 16:00
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|351.00
|
|855
|[1] 15904 4578 132 3913
|5110756
|2007.11.16 15:18
|sell
|3.20
|eurusd
|1.4663
|1.4723
|1.4583
|2007.11.16 17:00
|1.4633
|0.00
|0.00
|0.00
|960.00
|
|854
|[0] 12195 4576 132 3913
|5111565
|2007.11.16 17:01
|buy
|3.40
|eurusd
|1.4633
|1.4573
|1.4713
|2007.11.16 18:31
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|1 088.00
|
|854
|[0] 13155 4593 133 3885
|5112151
|2007.11.16 18:34
|sell
|3.60
|eurusd
|1.4665
|1.4725
|1.4585
|2007.11.16 19:54
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|
|854
|[0] 14243 4595 134 3882
|5111107
|2007.11.16 16:02
|buy
|4.00
|eurusd
|1.4654
|1.4594
|1.4724
|2007.11.19 05:50
|1.4662
|0.00
|0.00
|-22.00
|320.00
|
|855
|[1] 16255 4580 133 3885
|5112554
|2007.11.16 20:40
|buy
|3.60
|eurusd
|1.4663
|1.4603
|1.4743
|2007.11.19 07:51
|1.4665
|0.00
|0.00
|-19.80
|72.00
|
|854
|[0] 14279 4590 136 3896
|5115746
|2007.11.19 07:55
|sell
|3.60
|eurusd
|1.4664
|1.4724
|1.4584
|2007.11.19 12:06
|1.4639
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|
|854
|[0] 14351 4604 137 3907
|5114976
|2007.11.19 05:52
|sell
|4.10
|eurusd
|1.4662
|1.4722
|1.4592
|2007.11.19 12:29
|1.4639
|0.00
|0.00
|0.00
|943.00
|
|855
|[1] 16575 4594 136 3896
|5115001
|2007.11.19 05:57
|sell
|1.20
|eurusd
|1.4663
|1.4723
|0.0000
|2007.11.19 12:51
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|
|856
|[2] 2437 4603 137 3907
|5118196
|2007.11.19 12:23
|buy
|3.80
|eurusd
|1.4636
|1.4576
|1.4716
|2007.11.19 15:14
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|760.00
|
|854
|[0] 15251 4605 144 3949
|5119412
|2007.11.19 15:14
|sell
|4.00
|eurusd
|1.4657
|1.4717
|1.4577
|2007.11.19 16:00
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|
|854
|[0] 16011 4596 145 3952
|5118257
|2007.11.19 12:31
|buy
|4.30
|eurusd
|1.4637
|1.4577
|1.4707
|2007.11.20 08:20
|1.4684
|0.00
|0.00
|-23.65
|2 021.00
|
|855
|[1] 17518 4605 145 3952
|5118384
|2007.11.19 12:52
|buy
|1.20
|eurusd
|1.4637
|1.4577
|0.0000
|2007.11.20 08:33
|1.4726
|0.00
|0.00
|-6.60
|1 068.00
|
|856
|[2] 2737 4600 145 3952
|5119623
|2007.11.19 16:00
|buy
|3.90
|eurusd
|1.4660
|1.4600
|1.4740
|2007.11.20 08:42
|1.4733
|0.00
|0.00
|-21.45
|2 847.00
|
|854
|[0] 15851 4594 145 3952
|5124226
|2007.11.20 08:20
|sell
|4.70
|eurusd
|1.4686
|1.4746
|1.4616
|2007.11.20 09:02
|1.4746
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 820.00
|
|855
|[1] 19539 4596 147 3945[sl]
|5124679
|2007.11.20 08:50
|sell
|1.50
|eurusd
|1.4731
|1.4791
|0.0000
|2007.11.20 09:34
|1.4734
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|
|856
|[2] 3805 4609 149 3960
|5124594
|2007.11.20 08:42
|sell
|4.50
|eurusd
|1.4735
|1.4795
|1.4655
|2007.11.20 10:12
|1.4739
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|
|854
|[0] 18698 4596 148 3951
|5125632
|2007.11.20 10:14
|buy
|4.40
|eurusd
|1.4743
|1.4683
|1.4823
|2007.11.20 15:00
|1.4807
|0.00
|0.00
|0.00
|2 816.00
|
|854
|[0] 18518 4610 153 3959
|5125506
|2007.11.20 10:04
|buy
|4.10
|eurusd
|1.4745
|1.4685
|1.4815
|2007.11.20 15:21
|1.4797
|0.00
|0.00
|0.00
|2 132.00
|
|855
|[1] 16719 4609 153 3959
|5128353
|2007.11.20 15:01
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4809
|1.4869
|1.4729
|2007.11.20 17:20
|1.4783
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|
|854
|[0] 21334 4613 153 3959
|5128561
|2007.11.20 15:21
|sell
|4.50
|eurusd
|1.4800
|1.4860
|1.4730
|2007.11.20 17:30
|1.4784
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|
|855
|[1] 18851 4612 153 3959
|5125525
|2007.11.20 10:07
|buy
|1.40
|eurusd
|1.4744
|1.4684
|0.0000
|2007.11.21 05:25
|1.4836
|0.00
|0.00
|-7.70
|1 288.00
|
|856
|[2] 3760 4607 153 3959
|5129345
|2007.11.20 17:31
|buy
|4.60
|eurusd
|1.4784
|1.4724
|1.4854
|2007.11.21 05:26
|1.4836
|0.00
|0.00
|-25.30
|2 392.00
|
|855
|[1] 19571 4617 156 3975
|5129318
|2007.11.20 17:25
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4784
|1.4724
|1.4864
|2007.11.21 07:55
|1.4833
|0.00
|0.00
|-27.50
|2 450.00
|
|854
|[0] 22634 4614 155 3973
|5133242
|2007.11.21 07:58
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4835
|1.4895
|1.4755
|2007.11.21 09:35
|1.4798
|0.00
|0.00
|0.00
|1 850.00
|
|854
|[0] 25084 4615 159 3961
|5132086
|2007.11.21 05:26
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4837
|1.4897
|1.4767
|2007.11.21 09:45
|1.4787
|0.00
|0.00
|0.00
|2 500.00
|
|855
|[1] 21963 4619 157 3951
|5132153
|2007.11.21 05:35
|sell
|1.70
|eurusd
|1.4835
|1.4895
|0.0000
|2007.11.21 10:27
|1.4813
|0.00
|0.00
|0.00
|374.00
|
|856
|[2] 5048 4618 158 3956
|5134297
|2007.11.21 09:46
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4786
|1.4726
|1.4856
|2007.11.21 14:58
|1.4842
|0.00
|0.00
|0.00
|2 800.00
|
|855
|[1] 24463 4623 163 4312
|5134264
|2007.11.21 09:42
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4794
|1.4734
|1.4874
|2007.11.21 15:13
|1.4828
|0.00
|0.00
|0.00
|1 700.00
|
|854
|[0] 26934 4619 163 4312
|5136918
|2007.11.21 15:13
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4830
|1.4890
|1.4750
|2007.11.21 17:50
|1.4830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|854
|[0] 28634 4636 164 4318
|5136978
|2007.11.21 15:23
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4829
|1.4889
|1.4759
|2007.11.21 17:58
|1.4829
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|855
|[1] 27263 4637 164 4318
|5137828
|2007.11.21 17:50
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4829
|1.4769
|1.4909
|2007.11.22 05:52
|1.4861
|0.00
|0.00
|-82.50
|1 600.00
|
|854
|[0] 28634 4638 165 4324
|5137872
|2007.11.21 17:59
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4828
|1.4768
|1.4898
|2007.11.22 05:55
|1.4860
|0.00
|0.00
|-82.50
|1 600.00
|
|855
|[1] 27263 4635 166 4300
|5135054
|2007.11.21 11:04
|buy
|1.80
|eurusd
|1.4797
|1.4737
|0.0000
|2007.11.22 07:29
|1.4862
|0.00
|0.00
|-29.70
|1 170.00
|
|856
|[2] 5422 4625 163 4312
|5140412
|2007.11.22 05:54
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4860
|1.4920
|1.4780
|2007.11.22 09:35
|1.4828
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|
|854
|[0] 30234 4635 167 4302
|5140419
|2007.11.22 05:58
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4859
|1.4919
|1.4789
|2007.11.22 11:51
|1.4830
|0.00
|0.00
|0.00
|1 450.00
|
|855
|[1] 28863 4635 168 4298
|5141835
|2007.11.22 10:07
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4834
|1.4774
|1.4914
|2007.11.22 15:10
|1.4844
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|
|854
|[0] 31834 4634 169 4274
|5143549
|2007.11.22 15:11
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4846
|1.4906
|1.4766
|2007.11.22 16:02
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|854
|[0] 32334 4631 171 4295
|5142505
|2007.11.22 11:56
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4829
|1.4769
|1.4899
|2007.11.23 02:34
|1.4899
|0.00
|0.00
|-27.50
|3 500.00
|
|855
|[1] 30313 4635 171 4295[tp]
|5143861
|2007.11.22 16:03
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4840
|1.4780
|1.4920
|2007.11.23 02:51
|1.4920
|0.00
|0.00
|-27.50
|4 000.00
|
|854
|[0] 32584 4632 171 4295[tp]
|5147965
|2007.11.23 05:51
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4925
|1.4985
|1.4845
|2007.11.23 09:12
|1.4903
|0.00
|0.00
|0.00
|1 100.00
|
|854
|[0] 36584 4632 171 4295
|5147894
|2007.11.23 05:36
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4926
|1.4986
|1.4856
|2007.11.23 09:25
|1.4856
|0.00
|0.00
|0.00
|3 500.00
|
|855
|[1] 33813 4633 171 4295[tp]
|5147713
|2007.11.23 05:10
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4937
|1.4997
|0.0000
|2007.11.23 09:59
|1.4859
|0.00
|0.00
|0.00
|1 560.00
|
|856
|[2] 6592 4633 171 4295
|5149089
|2007.11.23 09:13
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4902
|1.4842
|1.4982
|2007.11.23 10:08
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 100.00
|
|854
|[0] 37684 4630 171 429[sl/gap]
|5149616
|2007.11.23 10:00
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4853
|1.4793
|0.0000
|2007.11.23 11:26
|1.4793
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 380.00
|
|856
|[2] 8152 4628 172 4296[sl]
|5150082
|2007.11.23 10:35
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4808
|1.4868
|1.4728
|2007.11.23 12:40
|1.4812
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|
|854
|[0] 33584 4630 172 4296
|5151125
|2007.11.23 12:40
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4813
|1.4753
|1.4883
|2007.11.26 12:27
|1.4883
|0.00
|0.00
|-27.50
|3 500.00
|
|855
|[1] 37313 4630 172 4296[tp]
|5151130
|2007.11.23 12:40
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4810
|1.4750
|1.4890
|2007.11.27 04:50
|1.4880
|0.00
|0.00
|-55.00
|3 500.00
|
|854
|[0] 33384 4631 172 4296
|5161270
|2007.11.27 04:50
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4881
|1.4941
|1.4801
|2007.11.27 09:34
|1.4825
|0.00
|0.00
|0.00
|2 800.00
|
|854
|[0] 36884 4636 172 4296
|5161256
|2007.11.27 04:48
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4875
|1.4935
|0.0000
|2007.11.27 09:37
|1.4818
|0.00
|0.00
|0.00
|1 140.00
|
|856
|[2] 6772 4634 172 4296
|5161207
|2007.11.27 04:43
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4877
|1.4937
|1.4807
|2007.11.27 12:10
|1.4853
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|
|855
|[1] 40813 4634 172 4296
|5162668
|2007.11.27 09:34
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4824
|1.4764
|1.4904
|2007.11.27 14:30
|1.4904
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|
|854
|[0] 39684 4634 173 4300[tp]
|5165541
|2007.11.27 15:20
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4870
|1.4930
|1.4790
|2007.11.27 17:01
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|
|854
|[0] 43684 4630 175 4306
|5166297
|2007.11.27 17:09
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4856
|1.4796
|1.4936
|2007.11.28 08:32
|1.4796
|0.00
|0.00
|-27.50
|-3 000.00
|
|854
|[0] 44184 4628 176 4309[sl]
|5163703
|2007.11.27 11:53
|buy
|2.30
|eurusd
|1.4854
|1.4794
|0.0000
|2007.11.28 08:32
|1.4794
|0.00
|0.00
|-12.65
|-1 380.00
|
|856
|[2] 7912 4634 175 4306[sl]
|5163793
|2007.11.27 12:10
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4852
|1.4792
|1.4922
|2007.11.28 08:33
|1.4792
|0.00
|0.00
|-27.50
|-3 000.00
|
|855
|[1] 42013 4633 175 4306[sl]
|5171269
|2007.11.28 10:34
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4740
|1.4800
|1.4660
|2007.11.28 12:01
|1.4737
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|
|854
|[0] 41184 4627 177 4286
|5171271
|2007.11.28 10:34
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4741
|1.4801
|1.4671
|2007.11.28 12:19
|1.4745
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|
|855
|[1] 39013 4627 177 4286
|5171911
|2007.11.28 12:02
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4737
|1.4677
|1.4817
|2007.11.28 20:01
|1.4799
|0.00
|0.00
|0.00
|3 100.00
|
|854
|[0] 41334 4629 177 4286
|5172044
|2007.11.28 12:19
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4744
|1.4684
|1.4814
|2007.11.28 20:14
|1.4814
|0.00
|0.00
|0.00
|3 500.00
|
|855
|[1] 38813 4630 177 4286[tp]
|5175369
|2007.11.28 20:01
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4801
|1.4861
|1.4721
|2007.11.28 22:40
|1.4838
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 850.00
|
|854
|[0] 44434 4633 178 4290
|5176076
|2007.11.28 22:41
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4838
|1.4778
|1.4918
|2007.11.29 08:43
|1.4817
|0.00
|0.00
|-82.50
|-1 050.00
|
|854
|[0] 42584 4633 178 4290
|5177610
|2007.11.29 05:32
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4830
|1.4890
|0.0000
|2007.11.29 09:10
|1.4777
|0.00
|0.00
|0.00
|1 060.00
|
|856
|[2] 6532 4632 179 4292
|5178580
|2007.11.29 08:48
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4831
|1.4891
|1.4751
|2007.11.29 09:31
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|
|854
|[0] 41534 4633 183 4275[tp]
|5178650
|2007.11.29 08:56
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4820
|1.4880
|1.4750
|2007.11.29 09:31
|1.4750
|0.00
|0.00
|0.00
|3 500.00
|
|855
|[1] 42313 4630 185 4248[tp]
|5179974
|2007.11.29 11:46
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4737
|1.4677
|1.4807
|2007.11.29 20:51
|1.4753
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|
|855
|[1] 45813 4621 186 4252
|5179109
|2007.11.29 09:32
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4736
|1.4676
|1.4816
|2007.11.29 20:56
|1.4756
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|
|854
|[0] 45534 4624 186 4252
|5182709
|2007.11.29 21:02
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4753
|1.4813
|1.4673
|2007.11.29 22:30
|1.4741
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|
|854
|[0] 46534 4617 186 4252
|5182924
|2007.11.29 22:34
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4741
|1.4681
|1.4821
|2007.11.30 01:15
|1.4771
|0.00
|0.00
|-27.50
|1 500.00
|
|854
|[0] 47134 4618 187 4253
|5183383
|2007.11.30 01:17
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4772
|1.4832
|1.4692
|2007.11.30 03:16
|1.4755
|0.00
|0.00
|0.00
|850.00
|
|854
|[0] 48634 4615 188 4258
|5182657
|2007.11.29 20:52
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4753
|1.4813
|1.4683
|2007.11.30 03:17
|1.4753
|0.00
|0.00
|3.00
|0.00
|
|855
|[1] 46613 4622 186 4252
|5178924
|2007.11.29 09:19
|buy
|2.20
|eurusd
|1.4765
|1.4705
|0.0000
|2007.11.30 16:37
|1.4705
|0.00
|0.00
|-12.10
|-1 320.00
|
|856
|[2] 7592 4625 186 4252[sl]
|5183923
|2007.11.30 03:17
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4754
|1.4694
|1.4834
|2007.11.30 16:41
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 150.00
|
|854
|[0] 49484 4617 188 425[sl/gap]
|5183929
|2007.11.30 03:18
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4750
|1.4690
|1.4820
|2007.11.30 16:47
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 000.00
|
|855
|[1] 46613 4617 188 4258[sl]
|5190134
|2007.11.30 20:57
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4639
|1.4699
|1.4559
|2007.11.30 22:33
|1.4633
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|
|854
|[0] 46334 4618 190 4267
|5190357
|2007.11.30 22:40
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4634
|1.4574
|1.4714
|2007.12.03 00:49
|1.4663
|0.00
|0.00
|-27.50
|1 450.00
|
|854
|[0] 46634 4619 190 4267
|5194294
|2007.12.03 10:35
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4642
|1.4702
|1.4562
|2007.12.03 12:20
|1.4660
|0.00
|0.00
|0.00
|-900.00
|
|854
|[0] 48084 4621 194 4244
|5194300
|2007.12.03 10:35
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4643
|1.4703
|1.4573
|2007.12.03 12:31
|1.4657
|0.00
|0.00
|0.00
|-700.00
|
|855
|[1] 43613 4620 194 4244
|5194985
|2007.12.03 12:23
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4661
|1.4601
|1.4741
|2007.12.04 08:50
|1.4692
|0.00
|0.00
|-27.50
|1 550.00
|
|854
|[0] 47184 4618 196 4245
|5199421
|2007.12.04 08:55
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4685
|1.4745
|1.4605
|2007.12.04 09:47
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|2 350.00
|
|854
|[0] 48734 4614 206 4240
|5195144
|2007.12.03 12:58
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4650
|1.4590
|1.4720
|2007.12.04 12:13
|1.4720
|0.00
|0.00
|-27.50
|3 500.00
|
|855
|[1] 42913 4615 202 4240[tp]
|5201958
|2007.12.04 13:23
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4742
|1.4682
|1.4822
|2007.12.04 15:15
|1.4752
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|
|854
|[0] 51084 4614 208 4244
|5202651
|2007.12.04 15:18
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4749
|1.4809
|1.4669
|2007.12.04 17:20
|1.4755
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|
|854
|[0] 51584 4613 209 4242
|5202658
|2007.12.04 15:20
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4754
|1.4814
|1.4684
|2007.12.04 17:28
|1.4757
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|
|855
|[1] 46413 4615 209 4242
|
|0.00
|0.00
|-1 294.55
|103 819.00
|Closed P/L:
|102 524.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5203294
|2007.12.04 17:26
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4758
|1.4698
|1.4838
|
|1.4758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|854
|[0] 51284 4613 209 4242
|5203687
|2007.12.04 19:31
|buy
|5.00
|eurusd
|1.4762
|1.4702
|1.4832
|
|1.4758
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|
|855
|[1] 46263 4611 209 4242
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|
|Floating P/L:
|-200.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|102 524.45
|Floating P/L:
|-200.00
|Margin:
|14 760.00
|Balance:
|112 524.45
|Equity:
|112 324.45
|Free Margin:
|97 564.45
|
|Details:
|Gross Profit:
|154 187.53
|Gross Loss:
|51 663.08
|Total Net Profit:
|102 524.45
|Profit Factor:
|2.98
|Expected Payoff:
|332.87
|
|Absolute Drawdown:
|693.80
|Maximal Drawdown:
|7 497.65 (7.27%)
|Relative Drawdown:
|24.34% (3 245.90)
|
|Total Trades:
|308
|Short Positions (won %):
|154 (66.23%)
|Long Positions (won %):
|154 (70.13%)
|Profit Trades (% of total):
|210 (68.18%)
|Loss trades (% of total):
|98 (31.82%)
|Largest
|profit trade:
|4 000.00
|loss trade:
|-4 100.00
|Average
|profit trade:
|734.23
|loss trade:
|-527.17
|Maximum
|consecutive wins ($):
|26 (43 841.80)
|consecutive losses ($):
|8 (-1 683.55)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|43 841.80 (26)
|consecutive loss (count):
|-7 482.10 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2