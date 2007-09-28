MetaQuotes Software Corp.

Account: 500008 Name: Better Currency: USD 2007 December 4, 23:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
48594702007.09.28 17:16balanceinitial deposit10 000.00
48612582007.10.01 00:26sell0.70eurusd1.42731.43331.42032007.10.01 03:021.42700.000.000.0021.00
 855[1] 0
48615272007.10.01 02:16buy0.70eurusd1.42721.42120.00002007.10.01 05:301.42660.000.000.00-42.00
 856[2] 0 4313 1 3954
48616662007.10.01 03:44buy0.70eurusd1.42711.42111.43512007.10.01 05:521.42630.000.000.00-56.00
 854[0] 0 4785 1 3954
48616152007.10.01 03:07buy0.70eurusd1.42701.42101.43402007.10.01 05:541.42640.000.000.00-42.00
 855[1] 21 4521 1 3954
48619912007.10.01 05:52sell0.70eurusd1.42641.43241.41842007.10.01 09:131.42380.000.000.00182.00
 854[0] -56 4558 3 2776
48620142007.10.01 05:57sell0.70eurusd1.42651.43251.41952007.10.01 11:161.42380.000.000.00189.00
 855[1] -21 4614 4 3836
48619652007.10.01 05:39sell0.70eurusd1.42651.43250.00002007.10.01 11:191.42360.000.000.00203.00
 856[2] -42 4755 3 2776
48631522007.10.01 11:10buy0.70eurusd1.42411.41811.43212007.10.01 20:521.42400.000.000.00-7.00
 854[0] 126 4891 4 3836
48652492007.10.01 20:53sell0.70eurusd1.42411.43011.41612007.10.02 03:101.42290.000.000.4284.00
 854[0] 119 4578 9 4085
48631702007.10.01 11:18buy0.70eurusd1.42381.41781.43082007.10.02 10:001.41780.000.00-3.85-420.00
 855[1] 168 4697 6 4028[sl]
48659142007.10.02 03:11buy0.70eurusd1.42291.41691.43092007.10.02 10:201.41910.000.000.00-266.00
 854[0] 203 4600 11 4154
48632102007.10.01 11:26buy0.70eurusd1.42361.41760.00002007.10.02 11:121.41760.000.00-3.85-420.00
 856[2] 161 4600 8 4015[sl]
48674062007.10.02 10:23sell0.70eurusd1.41981.42581.41282007.10.02 12:521.41610.000.000.00259.00
 855[1] -252 4546 12 4237
48673902007.10.02 10:20sell0.70eurusd1.41931.42531.41132007.10.02 13:011.41500.000.000.00301.00
 854[0] -63 4556 11 4154
48681892007.10.02 13:10buy0.80eurusd1.41541.40941.42342007.10.02 20:531.41550.000.000.008.00
 854[0] 238 4485 13 4305
48680782007.10.02 12:55buy0.70eurusd1.41571.40971.42272007.10.02 21:071.41570.000.000.000.00
 855[1] 7 4521 13 4305
48698212007.10.02 21:04sell0.80eurusd1.41561.42161.40762007.10.03 03:321.41720.000.000.48-128.00
 854[0] 246 4433 15 4528
48707922007.10.03 03:37buy0.70eurusd1.41741.41141.42542007.10.03 10:561.41630.000.000.00-77.00
 854[0] 118 5329 16 4518
48723312007.10.03 10:57sell0.70eurusd1.41641.42241.40842007.10.03 11:241.41720.000.000.00-56.00
 854[0] 41 5279 17 4488
48725142007.10.03 11:45buy0.70eurusd1.41831.41231.42632007.10.03 18:061.41230.000.000.00-420.00
 854[0] -15 5226 18 4560[sl]
48745492007.10.03 20:55sell0.60eurusd1.41061.41661.40262007.10.04 03:331.41010.000.001.0830.00
 854[0] -435 5183 18 4560
48745532007.10.03 20:58sell0.70eurusd1.41051.41651.40352007.10.04 04:521.41060.000.001.26-7.00
 855[1] 7 5157 18 4560
48754742007.10.04 03:37buy0.60eurusd1.41021.40421.41822007.10.05 05:301.41370.000.00-3.30210.00
 854[0] -405 5113 20 4328
48756392007.10.04 04:59buy0.70eurusd1.41061.40461.41762007.10.05 05:391.41370.000.00-3.85217.00
 855[1] 0 5201 24 4075
48805572007.10.05 05:35sell0.30eurusd1.41361.41961.40562007.10.05 09:311.41190.000.000.0051.00
 854[0] -195 5193 24 4075
48805952007.10.05 05:55sell0.40eurusd1.41391.41991.40692007.10.05 09:471.41160.000.000.0092.00
 855[1] 217 5151 24 4075
48806012007.10.05 06:00sell0.30eurusd1.41381.41980.00002007.10.05 11:421.41130.000.000.0075.00
 856[2] -259 5150 24 4075
48811842007.10.05 09:31buy0.30eurusd1.41181.40581.41982007.10.05 14:341.40580.000.000.00-180.00
 854[0] -144 5116 24 4075[sl]
48816242007.10.05 11:43buy0.30eurusd1.41121.40520.00002007.10.05 14:351.40520.000.000.00-180.00
 856[2] -184 5080 25 4123[sl]
48812442007.10.05 09:48buy0.40eurusd1.41161.40561.41862007.10.05 14:351.40540.000.000.00-248.00
 855[1] 309 5115 24 4075[sl/gap]
48883332007.10.08 17:42sell0.60eurusd1.40621.41221.39822007.10.08 19:181.40470.000.000.0090.00
 854[0] -324 5063 25 4123
48890402007.10.08 20:52sell0.70eurusd1.40461.41061.39762007.10.09 07:021.40240.000.000.42154.00
 855[1] 61 5088 26 4143
48890412007.10.08 20:52sell0.60eurusd1.40471.41070.00002007.10.09 07:021.40220.000.000.36150.00
 856[2] -364 5070 26 4143
48899862007.10.09 07:02buy0.80eurusd1.40231.39631.40932007.10.09 17:041.40930.000.000.00560.00
 855[1] 215 5063 28 4219[tp]
48899342007.10.09 07:01buy0.70eurusd1.40251.39651.41052007.10.09 20:481.41050.000.000.00560.00
 854[0] -234 5058 28 4219[tp]
48900002007.10.09 07:03buy0.70eurusd1.40211.39610.00002007.10.10 05:301.41020.000.00-3.85567.00
 856[2] -214 5048 28 4219
48952392007.10.10 05:51sell0.80eurusd1.41041.41641.40242007.10.10 10:001.41230.000.000.00-152.00
 854[0] 326 5103 28 4219
48952412007.10.10 05:52sell0.90eurusd1.41051.41651.40352007.10.10 10:021.41220.000.000.00-153.00
 855[1] 775 5183 28 4219
48952332007.10.10 05:49sell0.80eurusd1.41021.41620.00002007.10.10 10:541.41360.000.000.00-272.00
 856[2] 353 5104 28 4219
48961252007.10.10 10:01buy0.70eurusd1.41231.40631.42032007.10.11 05:301.41520.000.00-11.55203.00
 854[0] 174 5156 28 4219
48963472007.10.10 10:51buy0.80eurusd1.41381.40781.42082007.10.11 05:341.41540.000.00-13.20128.00
 855[1] 622 5150 29 4084
48963552007.10.10 10:54buy0.70eurusd1.41351.40750.00002007.10.11 05:381.41560.000.00-11.55147.00
 856[2] 81 5121 29 4084
48998092007.10.11 05:32sell0.80eurusd1.41531.42131.40732007.10.11 10:031.41990.000.000.00-368.00
 854[0] 377 5108 29 4084
48998282007.10.11 05:36sell0.90eurusd1.41551.42151.40852007.10.11 10:051.41980.000.000.00-387.00
 855[1] 750 5079 29 4084
48998542007.10.11 05:43sell0.80eurusd1.41561.42160.00002007.10.11 10:081.41950.000.000.00-312.00
 856[2] 228 5075 29 4084
49008612007.10.11 10:03buy0.70eurusd1.41981.41381.42782007.10.11 16:001.41750.000.000.00-161.00
 854[0] 9 5070 30 4117
49024382007.10.11 16:01sell0.70eurusd1.41821.42421.41022007.10.11 16:271.42170.000.000.00-245.00
 854[0] -152 5045 32 4122
49008792007.10.11 10:08buy0.70eurusd1.41941.41340.00002007.10.12 05:411.41930.000.00-3.85-7.00
 856[2] -84 5058 32 4122
49008762007.10.11 10:07buy0.80eurusd1.41961.41361.42662007.10.12 05:521.41930.000.00-4.40-24.00
 855[1] 363 5069 32 4122
49026482007.10.11 16:29buy0.60eurusd1.42161.41561.42962007.10.12 06:401.41880.000.00-3.30-168.00
 854[0] -397 5035 35 4177
49052882007.10.12 05:58sell0.70eurusd1.41941.42540.00002007.10.12 09:321.41870.000.000.0049.00
 856[2] -91 4997 37 4179
49052872007.10.12 05:56sell0.80eurusd1.41931.42531.41232007.10.12 09:441.41930.000.000.000.00
 855[1] 339 5013 37 4179
49059632007.10.12 09:45buy0.80eurusd1.41901.41301.42602007.10.12 19:001.41760.000.000.00-112.00
 855[1] 339 4964 41 4105
49082522007.10.12 17:48sell0.60eurusd1.41631.42231.40832007.10.15 03:101.41630.000.000.360.00
 854[0] -565 4949 42 4112
49084432007.10.12 19:01sell0.80eurusd1.41781.42381.41082007.10.15 03:151.41630.000.000.48120.00
 855[1] 227 4932 42 4112
49102102007.10.15 03:16buy0.80eurusd1.41631.41031.42332007.10.15 11:331.42330.000.000.00560.00
 855[1] 347 4828[tp]
49059322007.10.12 09:35buy0.70eurusd1.41841.41240.00002007.10.16 07:421.42070.000.00-7.70161.00
 856[2] -42 4986 39 4102
49102002007.10.15 03:11buy0.60eurusd1.41631.41031.42432007.10.16 08:531.42190.000.00-3.30336.00
 854[0] -565 5015
49164282007.10.16 08:53sell0.70eurusd1.42221.42821.41422007.10.16 09:111.42060.000.000.00112.00
 854[0] -229 4640 2 5266
49159262007.10.16 05:30sell0.90eurusd1.42021.42621.41322007.10.16 09:161.41980.000.000.0036.00
 855[1] 907 4632
49168672007.10.16 09:31buy0.90eurusd1.41771.41171.42472007.10.16 10:201.41700.000.000.00-63.00
 855[1] 943 4411 5 4840
49166612007.10.16 09:16buy0.70eurusd1.42011.41411.42812007.10.16 10:311.41790.000.000.00-154.00
 854[0] -117 4472 5 4840
49173442007.10.16 10:21sell0.90eurusd1.41711.42311.41012007.10.16 11:401.41680.000.000.0027.00
 855[1] 880 4463 5 4840
49174602007.10.16 10:31sell0.70eurusd1.41841.42440.00002007.10.16 11:421.41630.000.000.00147.00
 856[2] 119 4405 7 4745
49174502007.10.16 10:31sell0.60eurusd1.41811.42411.41012007.10.16 12:011.41670.000.000.0084.00
 854[0] -271 4454 6 4791
49184202007.10.16 13:15buy0.70eurusd1.41521.40921.42322007.10.16 19:061.41550.000.000.0021.00
 854[0] -187 4309 11 4147
49178952007.10.16 11:42buy0.90eurusd1.41641.41041.42342007.10.16 20:561.41600.000.000.00-36.00
 855[1] 907 4396 8 4718
49179042007.10.16 11:43buy0.80eurusd1.41621.41020.00002007.10.16 20:581.41620.000.000.000.00
 856[2] 266 4360 8 4718
49207182007.10.16 19:06sell0.70eurusd1.41561.42161.40762007.10.17 03:141.41700.000.000.42-98.00
 854[0] -166 4326 11 4147
49216982007.10.16 20:56sell0.90eurusd1.41611.42211.40912007.10.17 03:161.41690.000.000.54-72.00
 855[1] 871 4309 12 4126
49228872007.10.17 03:14buy0.60eurusd1.41691.41091.42492007.10.17 14:101.41950.000.000.00156.00
 854[0] -264 4381 12 4126
49265542007.10.17 14:31sell0.70eurusd1.42091.42691.41292007.10.17 16:131.42140.000.000.00-35.00
 854[0] -108 4437 13 4170
49277132007.10.17 17:29buy0.70eurusd1.41971.41371.42772007.10.18 00:021.42160.000.00-11.55133.00
 854[0] -143 4403 14 4256
49229252007.10.17 03:27buy0.90eurusd1.41731.41131.42432007.10.18 00:131.42140.000.00-14.85369.00
 855[1] 799 4365 13 4170
49294892007.10.18 00:09sell0.70eurusd1.42131.42731.41332007.10.18 02:221.41990.000.000.0098.00
 854[0] -10 4411 14 4256
49295202007.10.18 00:15sell0.90eurusd1.42151.42751.41452007.10.18 02:291.42010.000.000.00126.00
 855[1] 1168 4434 14 4256
49300262007.10.18 02:50buy0.70eurusd1.42091.41491.42892007.10.18 06:321.42290.000.000.00140.00
 854[0] 88 4420 16 4053
49310202007.10.18 06:34sell0.80eurusd1.42291.42891.41492007.10.18 10:001.42450.000.000.00-128.00
 854[0] 228 4417 17 4044
49309342007.10.18 05:52sell0.80eurusd1.42321.42920.00002007.10.18 10:031.42440.000.000.00-96.00
 856[2] 266 4406 17 4044
49319412007.10.18 10:03buy1.00eurusd1.42451.41851.43152007.10.19 05:251.43010.000.00-5.50560.00
 855[1] 1294 4449 18 4050
49319392007.10.18 10:02buy0.70eurusd1.42471.41871.43272007.10.19 05:381.43010.000.00-3.85378.00
 854[0] 100 4438 17 4044
49319572007.10.18 10:04buy0.70eurusd1.42421.41820.00002007.10.19 06:381.42970.000.00-3.85385.00
 856[2] 170 4534 18 4050
49372972007.10.19 07:31sell0.80eurusd1.43051.43650.00002007.10.19 09:101.42890.000.000.00128.00
 856[2] 555 4508 21 3910
49369382007.10.19 05:28sell1.10eurusd1.43011.43611.42312007.10.19 09:471.42820.000.000.00209.00
 855[1] 1854 4520 19 3857
49370722007.10.19 06:13sell0.80eurusd1.43051.43651.42252007.10.19 09:491.42770.000.000.00224.00
 854[0] 478 4506 19 3857
49382462007.10.19 10:00buy0.80eurusd1.42731.42131.43532007.10.19 17:121.42520.000.000.00-168.00
 854[0] 702 4491 22 3954
49381062007.10.19 09:47buy1.10eurusd1.42801.42201.43502007.10.19 19:101.42670.000.000.00-143.00
 855[1] 2063 4488 21 3910
49406592007.10.19 17:18sell0.80eurusd1.42531.43131.41732007.10.22 00:001.43360.000.000.48-664.00
 854[0] 534 4504 23 4000[sl/gap]
49410832007.10.19 19:12sell1.10eurusd1.42671.43271.41972007.10.22 00:001.43360.000.000.66-759.00
 855[1] 1920 4484 23 4000[sl/gap]
49437302007.10.22 03:11buy0.70eurusd1.43281.42681.44082007.10.22 08:501.43330.000.000.0035.00
 854[0] -130 4478 23 4000
49436842007.10.22 03:00buy0.90eurusd1.43341.42741.44042007.10.22 08:541.43360.000.000.0018.00
 855[1] 1161 4479 23 4000
49451362007.10.22 08:51sell0.70eurusd1.43351.43951.42552007.10.22 10:141.43090.000.000.00182.00
 854[0] -95 4466 23 4000
49452462007.10.22 09:05sell0.90eurusd1.43291.43891.42592007.10.22 10:151.43070.000.000.00198.00
 855[1] 1179 4465 23 4000
49456632007.10.22 10:14buy0.70eurusd1.43081.42481.43882007.10.22 12:341.42480.000.000.00-420.00
 854[0] 87 4466 25 4052[sl]
49456702007.10.22 10:15buy1.00eurusd1.43051.42451.43752007.10.22 12:341.42310.000.000.00-740.00
 855[1] 1377 4467 25 4052[sl/gap]
49379182007.10.19 09:10buy0.80eurusd1.42881.42280.00002007.10.22 12:351.42270.000.00-4.40-488.00
 856[2] 683 4518 21 3910[sl/gap]
49496372007.10.22 17:44sell0.60eurusd1.41401.42001.40602007.10.23 03:391.41890.000.000.36-294.00
 854[0] -333 4466 26 4033
49546112007.10.23 05:41buy0.60eurusd1.41991.41391.42792007.10.23 10:331.42100.000.000.0066.00
 854[0] -627 4479 28 4012
49575012007.10.23 10:32sell0.80eurusd1.42081.42681.41382007.10.23 11:491.42020.000.000.0048.00
 855[1] 637 4468 28 4012
49575232007.10.23 10:34sell0.60eurusd1.42131.42731.41332007.10.23 11:491.41990.000.000.0084.00
 854[0] -561 4465 29 4003
49579862007.10.23 11:49buy0.60eurusd1.41981.41381.42782007.10.23 15:181.42510.000.000.00318.00
 854[0] -477 4476 29 4003
49579792007.10.23 11:49buy0.80eurusd1.42011.41411.42712007.10.23 16:021.42710.000.000.00560.00
 855[1] 685 4484 29 4003[tp]
49597602007.10.23 15:19sell0.70eurusd1.42521.43121.41722007.10.23 17:261.42440.000.000.0056.00
 854[0] -159 4474 30 4016
49607232007.10.23 17:26buy0.70eurusd1.42431.41831.43232007.10.24 06:301.42550.000.00-3.8584.00
 854[0] -103 4477 30 4016
49630622007.10.24 05:32sell0.70eurusd1.42601.43200.00002007.10.24 09:131.42010.000.000.00413.00
 856[2] 195 4491 30 4016
49630582007.10.24 05:32sell1.00eurusd1.42591.43191.41892007.10.24 09:331.41890.000.000.00700.00
 855[1] 1245 4474 30 4016[tp]
49639722007.10.24 08:42sell0.70eurusd1.42381.42981.41582007.10.24 09:431.42090.000.000.00203.00
 854[0] -19 4472 30 4016
49645362007.10.24 09:46buy0.70eurusd1.42091.41491.42892007.10.24 15:141.42580.000.000.00343.00
 854[0] 184 4473 35 4127
49668032007.10.24 15:14sell0.80eurusd1.42591.43191.41792007.10.24 15:421.42480.000.000.0088.00
 854[0] 527 4462 36 4112
49645392007.10.24 09:46buy1.10eurusd1.42071.41471.42772007.10.25 08:371.42770.000.00-18.15770.00
 855[1] 1945 4461 35 4127[tp]
49645382007.10.24 09:46buy0.80eurusd1.42081.41480.00002007.10.25 08:401.42850.000.00-13.20616.00
 856[2] 608 4466 35 4127
49669382007.10.24 15:42buy0.80eurusd1.42471.41871.43272007.10.25 09:001.42630.000.00-13.20128.00
 854[0] 615 4470 36 4112
49713532007.10.25 08:43sell1.00eurusd1.42851.43450.00002007.10.25 10:001.42550.000.000.00300.00
 856[2] 1224 4487 37 4132
49716272007.10.25 09:09sell0.90eurusd1.42511.43111.41712007.10.25 10:211.42630.000.000.00-108.00
 854[0] 743 4488 37 4132
49712962007.10.25 08:40sell1.30eurusd1.42841.43441.42142007.10.25 10:251.42620.000.000.00286.00
 855[1] 2715 4477 36 4112
49721172007.10.25 10:25buy0.80eurusd1.42631.42031.43432007.10.25 14:401.43260.000.000.00504.00
 854[0] 635 4497 38 4140
49721252007.10.25 10:26buy1.30eurusd1.42611.42011.43312007.10.25 14:411.43310.000.000.00910.00
 855[1] 3001 4495 38 4140[tp]
49739342007.10.25 14:43sell1.50eurusd1.43371.43971.42672007.10.25 17:111.42970.000.000.00600.00
 855[1] 3911 4481 41 4164
49738472007.10.25 14:40sell0.90eurusd1.43271.43871.42472007.10.25 17:111.42950.000.000.00288.00
 854[0] 1139 4487 38 4140
49751312007.10.25 17:23buy1.00eurusd1.42941.42341.43742007.10.26 00:081.43260.000.00-5.50320.00
 854[0] 1427 4477 43 4171
49750472007.10.25 17:15buy1.60eurusd1.42941.42341.43642007.10.26 05:411.43290.000.00-8.80560.00
 855[1] 4511 4483 42 4165
49720192007.10.25 10:10buy1.00eurusd1.42631.42030.00002007.10.26 05:431.43310.000.00-5.50680.00
 856[2] 1524 4495 37 4132
49776292007.10.26 05:41sell1.80eurusd1.43301.43901.42602007.10.26 10:011.43640.000.000.00-612.00
 855[1] 5071 4468 43 4171
49776212007.10.26 05:40sell1.10eurusd1.43291.43891.42492007.10.26 10:041.43660.000.000.00-407.00
 854[0] 1747 4472 43 4171
49776392007.10.26 05:44sell1.20eurusd1.43311.43910.00002007.10.26 10:121.43710.000.000.00-480.00
 856[2] 2204 4478 43 4171
49790182007.10.26 10:14buy1.00eurusd1.43701.43101.44502007.10.26 15:101.43780.000.000.0080.00
 854[0] 1340 4534 44 4182
49805022007.10.26 15:11sell1.00eurusd1.43791.44391.42992007.10.26 19:221.43830.000.000.00-40.00
 854[0] 1420 4538 44 4182
49822752007.10.26 20:49buy1.00eurusd1.43831.43231.44632007.10.29 00:111.44100.000.00-5.50270.00
 854[0] 1380 4538 46 4179
49790252007.10.26 10:15buy1.60eurusd1.43691.43091.44392007.10.29 00:201.44090.000.00-8.80640.00
 855[1] 4459 4530 44 4182
49837352007.10.29 00:26sell1.80eurusd1.44081.44681.43382007.10.29 03:201.44030.000.000.0090.00
 855[1] 5099 4544 47 4203
49837112007.10.29 00:16sell1.00eurusd1.44091.44691.43292007.10.29 04:021.44100.000.000.00-10.00
 854[0] 1650 4537 46 4179
49790392007.10.26 10:17buy1.10eurusd1.43691.43090.00002007.10.29 05:361.44050.000.00-6.05396.00
 856[2] 1724 4531 44 4182
49845202007.10.29 04:05buy1.00eurusd1.44081.43481.44882007.10.29 06:321.44200.000.000.00120.00
 854[0] 1640 4552 48 4219
49850232007.10.29 06:34sell1.10eurusd1.44211.44811.43412007.10.29 10:001.44210.000.000.000.00
 854[0] 1760 4542 48 4219
49847932007.10.29 05:36sell1.10eurusd1.44061.44660.00002007.10.29 10:101.44110.000.000.00-55.00
 856[2] 2120 4551 48 4219
49862112007.10.29 10:03buy1.10eurusd1.44221.43621.45022007.10.30 15:101.44230.000.00-6.0511.00
 854[0] 1760 4544 49 4144
49954872007.10.30 15:19sell1.10eurusd1.44171.44771.43372007.10.30 16:151.44260.000.000.00-99.00
 854[0] 1771 4543 55 4010
49862562007.10.29 10:10buy1.10eurusd1.44101.43500.00002007.10.31 05:491.44380.000.00-12.10308.00
 856[2] 2065 4537 52 4007
49862452007.10.29 10:09buy1.80eurusd1.44131.43531.44832007.10.31 05:511.44370.000.00-19.80432.00
 855[1] 5189 4538 52 4007
49962972007.10.30 17:41buy1.00eurusd1.44191.43591.44992007.10.31 08:531.44480.000.00-5.50290.00
 854[0] 1672 4532 59 4040
49989062007.10.31 05:51sell1.90eurusd1.44381.44981.43682007.10.31 10:001.44470.000.000.00-171.00
 855[1] 5621 4539 59 4040
49989242007.10.31 05:57sell1.20eurusd1.44361.44960.00002007.10.31 10:021.44470.000.000.00-132.00
 856[2] 2373 4535 59 4040
50003182007.10.31 08:55sell1.10eurusd1.44491.45091.43692007.10.31 11:211.44480.000.000.0011.00
 854[0] 1962 4526 60 4048
50015922007.10.31 11:22buy1.10eurusd1.44471.43871.45272007.10.31 18:311.44680.000.000.00231.00
 854[0] 1973 4523 60 4048
50009892007.10.31 10:04buy1.20eurusd1.44461.43860.00002007.11.01 06:301.44660.000.00-19.80240.00
 856[2] 2241 4530 60 4048
50082812007.11.01 06:35sell1.20eurusd1.44661.45260.00002007.11.01 09:401.44350.000.000.00372.00
 856[2] 2481 4528 60 4048
50099052007.11.01 10:41sell1.20eurusd1.44251.44851.43452007.11.01 11:501.44330.000.000.00-96.00
 854[0] 2204 4532 61 4063
50102632007.11.01 11:51buy1.10eurusd1.44321.43721.45122007.11.01 18:231.44590.000.000.00297.00
 854[0] 2108 4533 62 4070
50009192007.10.31 10:00buy1.80eurusd1.44451.43851.45152007.11.01 21:031.44350.000.00-29.70-180.00
 855[1] 5450 4527 60 4048
50144782007.11.01 20:50sell0.60eurusd1.44451.45051.43652007.11.02 03:141.44300.000.000.3690.00
 854[0] 2405 4526 62 4070
50146952007.11.01 21:38sell0.90eurusd1.44271.44871.43572007.11.02 03:281.44310.000.000.54-36.00
 855[1] 5270 4530 65 4034
50161202007.11.02 03:15buy0.60eurusd1.44291.43691.45092007.11.02 08:351.44680.000.000.00234.00
 854[0] 2495 4528 65 4034
50185882007.11.02 08:53sell0.60eurusd1.44711.45311.43912007.11.02 10:251.44820.000.000.00-66.00
 854[0] 2729 4520 67 4053
50161692007.11.02 03:29buy0.90eurusd1.44301.43701.45002007.11.02 13:401.45000.000.000.00630.00
 855[1] 5234 4524 66 4038[tp]
50194332007.11.02 10:26buy0.60eurusd1.44791.44191.45592007.11.02 18:201.45220.000.000.00258.00
 854[0] 2663 4523 68 4060
50245462007.11.02 18:21sell0.60eurusd1.45251.45851.44452007.11.02 19:211.45090.000.000.0096.00
 854[0] 2921 4521 68 4060
50095092007.11.01 09:40buy1.30eurusd1.44341.43740.00002007.11.05 05:511.44920.000.00-14.30754.00
 856[2] 2853 4529 60 4048
50248212007.11.02 19:28buy0.70eurusd1.45081.44481.45882007.11.05 08:401.44860.000.00-3.85-154.00
 854[0] 3017 4523 71 4022
50271562007.11.05 05:53sell1.00eurusd1.44921.45520.00002007.11.05 09:121.44630.000.000.00290.00
 856[2] 1366 4524 72 4039
50278822007.11.05 08:40sell0.80eurusd1.44881.45481.44082007.11.05 09:441.44670.000.000.00168.00
 854[0] 659 4523 73 4030
50271512007.11.05 05:50sell0.80eurusd1.44911.45511.44212007.11.05 09:461.44620.000.000.00232.00
 855[1] 414 4526 72 4039
50284932007.11.05 09:46buy0.90eurusd1.44631.44031.45432007.11.05 10:471.44710.000.000.0072.00
 854[0] 827 4521 73 4030
50289622007.11.05 10:47sell0.90eurusd1.44721.45321.43922007.11.05 12:081.44480.000.000.00216.00
 854[0] 899 4515 75 4061
50298592007.11.05 12:44buy1.40eurusd1.44591.43991.45392007.11.05 21:001.44690.000.000.00140.00
 854[0] 3319 4510 77 4057
50286452007.11.05 10:02buy0.80eurusd1.44681.44081.45382007.11.05 21:071.44700.000.000.0016.00
 855[1] 646 4516 73 4030
50327722007.11.05 21:02sell1.40eurusd1.44691.45291.43892007.11.06 03:101.44750.000.000.84-84.00
 854[0] 3459 4508 80 4058
50327892007.11.05 21:07sell2.00eurusd1.44721.45321.44022007.11.06 03:281.44740.000.001.20-40.00
 855[1] 6112 4509 81 4061
50285042007.11.05 09:48buy1.00eurusd1.44651.44050.00002007.11.06 06:411.44910.000.00-5.50260.00
 856[2] 1656 4519 73 4030
50337102007.11.06 03:23buy1.40eurusd1.44751.44151.45552007.11.06 07:001.44970.000.000.00308.00
 854[0] 3375 4512 82 4073
50337442007.11.06 03:34buy1.90eurusd1.44771.44171.45472007.11.06 08:361.45160.000.000.00741.00
 855[1] 6072 4506 82 4073
50352862007.11.06 08:50sell1.40eurusd1.45151.45751.44352007.11.06 10:231.45280.000.000.00-182.00
 854[0] 3683 4509 84 4092
50352562007.11.06 08:48sell2.10eurusd1.45141.45741.44442007.11.06 10:281.45280.000.000.00-294.00
 855[1] 6813 4508 84 4092
50361392007.11.06 10:28buy2.00eurusd1.45271.44671.45972007.11.07 03:281.45970.000.00-11.001 400.00
 855[1] 6519 4505 86 4104[tp]
50361212007.11.06 10:25buy1.40eurusd1.45281.44681.46082007.11.07 03:281.46080.000.00-7.701 120.00
 854[0] 3501 4512 86 4104[tp]
50420672007.11.07 05:21sell2.30eurusd1.46361.46961.45662007.11.07 10:011.46480.000.000.00-276.00
 855[1] 7919 4509 89 4013
50418942007.11.07 04:43sell1.50eurusd1.46361.46960.00002007.11.07 10:111.46570.000.000.00-315.00
 856[2] 4157 4503 89 4013
50434482007.11.07 07:57sell1.60eurusd1.46371.46971.45572007.11.07 10:201.46790.000.000.00-672.00
 854[0] 4621 4513 91 4047
50454062007.11.07 10:20buy1.50eurusd1.46781.46181.47582007.11.07 15:101.46980.000.000.00300.00
 854[0] 3949 4513 92 4005
50480132007.11.07 15:10sell1.50eurusd1.46991.47591.46192007.11.07 17:111.46580.000.000.00615.00
 854[0] 4249 4515 93 4014
50456452007.11.07 10:34buy2.20eurusd1.46911.46311.47612007.11.07 21:271.46310.000.000.00-1 320.00
 855[1] 7643 4513 93 4014[sl]
50455682007.11.07 10:28buy1.50eurusd1.46891.46290.00002007.11.07 21:281.46290.000.000.00-900.00
 856[2] 3842 4514 92 4005[sl]
50490552007.11.07 17:30buy1.70eurusd1.46651.46051.47452007.11.08 01:481.46530.000.00-28.05-204.00
 854[0] 4864 4512 95 3967
50511852007.11.08 01:51sell1.60eurusd1.46501.47101.45702007.11.08 03:101.46470.000.000.0048.00
 854[0] 4660 4512 97 3968
50512562007.11.08 02:05sell1.30eurusd1.46571.47170.00002007.11.08 03:331.46320.000.000.00325.00
 856[2] 2942 4507 97 3968
50515952007.11.08 03:10buy1.60eurusd1.46461.45861.47262007.11.08 08:401.46560.000.000.00160.00
 854[0] 4708 4509 97 3968
50516842007.11.08 03:35buy1.40eurusd1.46341.45740.00002007.11.08 08:521.46700.000.000.00504.00
 856[2] 3267 4513 97 3968
50530432007.11.08 08:49sell2.00eurusd1.46581.47181.45882007.11.08 10:071.46630.000.000.00-100.00
 855[1] 6323 4530 98 3964
50529782007.11.08 08:42sell1.70eurusd1.46581.47181.45782007.11.08 10:171.46580.000.000.000.00
 854[0] 4868 4521 98 3964
50536632007.11.08 10:19buy1.70eurusd1.46571.45971.47372007.11.09 01:551.46940.000.00-9.35629.00
 854[0] 4868 4535 101 3987
50536212007.11.08 10:09buy2.00eurusd1.46631.46031.47332007.11.09 02:371.47330.000.00-11.001 400.00
 855[1] 6223 4534 100 3992[tp]
50589312007.11.09 01:57sell1.80eurusd1.46981.47581.46182007.11.09 03:111.47060.000.000.00-144.00
 854[0] 5497 4529 103 3993
50594152007.11.09 03:14buy1.80eurusd1.47061.46461.47862007.11.09 05:351.47250.000.000.00342.00
 854[0] 5353 4525 104 3960
50600642007.11.09 05:36sell1.80eurusd1.47261.47861.46462007.11.09 09:461.46940.000.000.00576.00
 854[0] 5695 4525 104 3960
50600542007.11.09 05:32sell2.20eurusd1.47231.47831.46532007.11.09 10:031.46970.000.000.00572.00
 855[1] 7623 4525 104 3960
50600552007.11.09 05:32sell1.40eurusd1.47241.47840.00002007.11.09 10:051.46960.000.000.00392.00
 856[2] 3771 4529 104 3960
50617562007.11.09 10:20buy1.50eurusd1.47051.46450.00002007.11.09 17:361.46390.000.000.00-990.00
 856[2] 4163 4519 106 3978[sl/gap]
50615322007.11.09 10:05buy2.40eurusd1.46971.46371.47672007.11.09 17:361.46370.000.000.00-1 440.00
 855[1] 8195 4523 105 3969[sl]
50613902007.11.09 09:46buy2.00eurusd1.46931.46331.47732007.11.09 17:371.46330.000.000.00-1 200.00
 854[0] 6271 4530 105 3969[sl]
50733202007.11.12 10:49sell2.10eurusd1.46001.46601.45302007.11.12 12:561.45610.000.000.00819.00
 855[1] 6755 4521 109 3954
50732802007.11.12 10:42sell1.70eurusd1.45911.46511.45112007.11.12 13:111.45620.000.000.00493.00
 854[0] 5071 4520 109 3954
50745612007.11.12 12:56buy2.20eurusd1.45591.44991.46292007.11.13 08:311.46290.000.00-12.101 540.00
 855[1] 7574 4524 109 3954[tp]
50747452007.11.12 13:12buy1.80eurusd1.45561.44961.46362007.11.13 15:171.46040.000.00-9.90864.00
 854[0] 5564 4525 111 3960
50857982007.11.13 15:17sell2.00eurusd1.46061.46661.45262007.11.13 17:211.45900.000.000.00320.00
 854[0] 6428 4521 112 3927
50866992007.11.13 17:22buy2.10eurusd1.45901.45301.46702007.11.14 07:161.46700.000.00-11.551 680.00
 854[0] 6748 4517 113 3942[tp]
50894062007.11.14 05:32sell1.30eurusd1.46561.47160.00002007.11.14 09:411.46480.000.000.00104.00
 856[2] 3173 4514 114 3952
50894272007.11.14 05:43sell2.50eurusd1.46601.47201.45902007.11.14 09:421.46460.000.000.00350.00
 855[1] 9114 4513 114 3952
50905882007.11.14 08:59sell2.40eurusd1.46531.47131.45732007.11.14 09:591.46490.000.000.0096.00
 854[0] 8428 4519 114 3952
50910102007.11.14 09:59buy2.40eurusd1.46481.45881.47282007.11.14 15:041.47080.000.000.001 440.00
 854[0] 8524 4518 115 3970
50910502007.11.14 10:01buy2.60eurusd1.46471.45871.47172007.11.14 15:131.47170.000.000.001 820.00
 855[1] 9464 4515 117 3989[tp]
50936922007.11.14 15:13sell2.70eurusd1.47101.47701.46302007.11.14 17:111.46790.000.000.00837.00
 854[0] 9964 4513 117 3989
50937532007.11.14 15:16sell3.00eurusd1.47171.47771.46472007.11.14 17:121.46760.000.000.001 230.00
 855[1] 11284 4510 118 3999
50945632007.11.14 17:11buy2.90eurusd1.46781.46181.47582007.11.15 08:511.46810.000.00-47.8587.00
 854[0] 10801 4529 118 3999
50945942007.11.14 17:12buy3.20eurusd1.46741.46141.47442007.11.15 08:581.46800.000.00-52.80192.00
 855[1] 12514 4528 119 3968
50987742007.11.15 08:55sell2.90eurusd1.46831.47431.46032007.11.15 09:391.46690.000.000.00406.00
 854[0] 10888 4532 121 3969
50911762007.11.14 10:23buy1.40eurusd1.46671.46070.00002007.11.15 11:471.46070.000.00-23.10-840.00
 856[2] 3277 4511 117 3989[sl]
51002922007.11.15 10:59sell3.30eurusd1.46481.47081.45782007.11.15 12:321.46310.000.000.00561.00
 855[1] 12706 4532 122 3974
51015842007.11.15 13:00buy3.00eurusd1.46251.45651.47052007.11.15 20:501.46160.000.000.00-270.00
 854[0] 11294 4530 123 3984
51014182007.11.15 12:36buy3.40eurusd1.46291.45691.46992007.11.15 20:511.46180.000.000.00-374.00
 855[1] 13267 4528 123 3984
51042532007.11.15 20:51sell2.90eurusd1.46171.46771.45372007.11.16 03:261.46290.000.001.74-348.00
 854[0] 11024 4533 123 3984
51054942007.11.16 03:26buy2.90eurusd1.46281.45681.47082007.11.16 10:391.46070.000.000.00-609.00
 854[0] 10676 4538 124 3988
51084972007.11.16 10:41sell2.80eurusd1.46081.46681.45282007.11.16 12:001.45930.000.000.00420.00
 854[0] 10067 4541 125 3992
51083982007.11.16 10:26sell3.30eurusd1.46071.46671.45372007.11.16 12:031.45900.000.000.00561.00
 855[1] 12893 4540 124 3988
51090492007.11.16 12:03buy3.50eurusd1.45891.45291.46592007.11.16 14:081.46590.000.000.002 450.00
 855[1] 13454 4560 126 3992[tp]
51090362007.11.16 12:01buy2.80eurusd1.45931.45331.46732007.11.16 15:151.46540.000.000.001 708.00
 854[0] 10487 4538 126 3992
51107762007.11.16 15:21sell3.90eurusd1.46631.47231.45932007.11.16 16:001.46540.000.000.00351.00
 855[1] 15904 4578 132 3913
51107562007.11.16 15:18sell3.20eurusd1.46631.47231.45832007.11.16 17:001.46330.000.000.00960.00
 854[0] 12195 4576 132 3913
51115652007.11.16 17:01buy3.40eurusd1.46331.45731.47132007.11.16 18:311.46650.000.000.001 088.00
 854[0] 13155 4593 133 3885
51121512007.11.16 18:34sell3.60eurusd1.46651.47251.45852007.11.16 19:541.46640.000.000.0036.00
 854[0] 14243 4595 134 3882
51111072007.11.16 16:02buy4.00eurusd1.46541.45941.47242007.11.19 05:501.46620.000.00-22.00320.00
 855[1] 16255 4580 133 3885
51125542007.11.16 20:40buy3.60eurusd1.46631.46031.47432007.11.19 07:511.46650.000.00-19.8072.00
 854[0] 14279 4590 136 3896
51157462007.11.19 07:55sell3.60eurusd1.46641.47241.45842007.11.19 12:061.46390.000.000.00900.00
 854[0] 14351 4604 137 3907
51149762007.11.19 05:52sell4.10eurusd1.46621.47221.45922007.11.19 12:291.46390.000.000.00943.00
 855[1] 16575 4594 136 3896
51150012007.11.19 05:57sell1.20eurusd1.46631.47230.00002007.11.19 12:511.46380.000.000.00300.00
 856[2] 2437 4603 137 3907
51181962007.11.19 12:23buy3.80eurusd1.46361.45761.47162007.11.19 15:141.46560.000.000.00760.00
 854[0] 15251 4605 144 3949
51194122007.11.19 15:14sell4.00eurusd1.46571.47171.45772007.11.19 16:001.46610.000.000.00-160.00
 854[0] 16011 4596 145 3952
51182572007.11.19 12:31buy4.30eurusd1.46371.45771.47072007.11.20 08:201.46840.000.00-23.652 021.00
 855[1] 17518 4605 145 3952
51183842007.11.19 12:52buy1.20eurusd1.46371.45770.00002007.11.20 08:331.47260.000.00-6.601 068.00
 856[2] 2737 4600 145 3952
51196232007.11.19 16:00buy3.90eurusd1.46601.46001.47402007.11.20 08:421.47330.000.00-21.452 847.00
 854[0] 15851 4594 145 3952
51242262007.11.20 08:20sell4.70eurusd1.46861.47461.46162007.11.20 09:021.47460.000.000.00-2 820.00
 855[1] 19539 4596 147 3945[sl]
51246792007.11.20 08:50sell1.50eurusd1.47311.47910.00002007.11.20 09:341.47340.000.000.00-45.00
 856[2] 3805 4609 149 3960
51245942007.11.20 08:42sell4.50eurusd1.47351.47951.46552007.11.20 10:121.47390.000.000.00-180.00
 854[0] 18698 4596 148 3951
51256322007.11.20 10:14buy4.40eurusd1.47431.46831.48232007.11.20 15:001.48070.000.000.002 816.00
 854[0] 18518 4610 153 3959
51255062007.11.20 10:04buy4.10eurusd1.47451.46851.48152007.11.20 15:211.47970.000.000.002 132.00
 855[1] 16719 4609 153 3959
51283532007.11.20 15:01sell5.00eurusd1.48091.48691.47292007.11.20 17:201.47830.000.000.001 300.00
 854[0] 21334 4613 153 3959
51285612007.11.20 15:21sell4.50eurusd1.48001.48601.47302007.11.20 17:301.47840.000.000.00720.00
 855[1] 18851 4612 153 3959
51255252007.11.20 10:07buy1.40eurusd1.47441.46840.00002007.11.21 05:251.48360.000.00-7.701 288.00
 856[2] 3760 4607 153 3959
51293452007.11.20 17:31buy4.60eurusd1.47841.47241.48542007.11.21 05:261.48360.000.00-25.302 392.00
 855[1] 19571 4617 156 3975
51293182007.11.20 17:25buy5.00eurusd1.47841.47241.48642007.11.21 07:551.48330.000.00-27.502 450.00
 854[0] 22634 4614 155 3973
51332422007.11.21 07:58sell5.00eurusd1.48351.48951.47552007.11.21 09:351.47980.000.000.001 850.00
 854[0] 25084 4615 159 3961
51320862007.11.21 05:26sell5.00eurusd1.48371.48971.47672007.11.21 09:451.47870.000.000.002 500.00
 855[1] 21963 4619 157 3951
51321532007.11.21 05:35sell1.70eurusd1.48351.48950.00002007.11.21 10:271.48130.000.000.00374.00
 856[2] 5048 4618 158 3956
51342972007.11.21 09:46buy5.00eurusd1.47861.47261.48562007.11.21 14:581.48420.000.000.002 800.00
 855[1] 24463 4623 163 4312
51342642007.11.21 09:42buy5.00eurusd1.47941.47341.48742007.11.21 15:131.48280.000.000.001 700.00
 854[0] 26934 4619 163 4312
51369182007.11.21 15:13sell5.00eurusd1.48301.48901.47502007.11.21 17:501.48300.000.000.000.00
 854[0] 28634 4636 164 4318
51369782007.11.21 15:23sell5.00eurusd1.48291.48891.47592007.11.21 17:581.48290.000.000.000.00
 855[1] 27263 4637 164 4318
51378282007.11.21 17:50buy5.00eurusd1.48291.47691.49092007.11.22 05:521.48610.000.00-82.501 600.00
 854[0] 28634 4638 165 4324
51378722007.11.21 17:59buy5.00eurusd1.48281.47681.48982007.11.22 05:551.48600.000.00-82.501 600.00
 855[1] 27263 4635 166 4300
51350542007.11.21 11:04buy1.80eurusd1.47971.47370.00002007.11.22 07:291.48620.000.00-29.701 170.00
 856[2] 5422 4625 163 4312
51404122007.11.22 05:54sell5.00eurusd1.48601.49201.47802007.11.22 09:351.48280.000.000.001 600.00
 854[0] 30234 4635 167 4302
51404192007.11.22 05:58sell5.00eurusd1.48591.49191.47892007.11.22 11:511.48300.000.000.001 450.00
 855[1] 28863 4635 168 4298
51418352007.11.22 10:07buy5.00eurusd1.48341.47741.49142007.11.22 15:101.48440.000.000.00500.00
 854[0] 31834 4634 169 4274
51435492007.11.22 15:11sell5.00eurusd1.48461.49061.47662007.11.22 16:021.48410.000.000.00250.00
 854[0] 32334 4631 171 4295
51425052007.11.22 11:56buy5.00eurusd1.48291.47691.48992007.11.23 02:341.48990.000.00-27.503 500.00
 855[1] 30313 4635 171 4295[tp]
51438612007.11.22 16:03buy5.00eurusd1.48401.47801.49202007.11.23 02:511.49200.000.00-27.504 000.00
 854[0] 32584 4632 171 4295[tp]
51479652007.11.23 05:51sell5.00eurusd1.49251.49851.48452007.11.23 09:121.49030.000.000.001 100.00
 854[0] 36584 4632 171 4295
51478942007.11.23 05:36sell5.00eurusd1.49261.49861.48562007.11.23 09:251.48560.000.000.003 500.00
 855[1] 33813 4633 171 4295[tp]
51477132007.11.23 05:10sell2.00eurusd1.49371.49970.00002007.11.23 09:591.48590.000.000.001 560.00
 856[2] 6592 4633 171 4295
51490892007.11.23 09:13buy5.00eurusd1.49021.48421.49822007.11.23 10:081.48200.000.000.00-4 100.00
 854[0] 37684 4630 171 429[sl/gap]
51496162007.11.23 10:00buy2.30eurusd1.48531.47930.00002007.11.23 11:261.47930.000.000.00-1 380.00
 856[2] 8152 4628 172 4296[sl]
51500822007.11.23 10:35sell5.00eurusd1.48081.48681.47282007.11.23 12:401.48120.000.000.00-200.00
 854[0] 33584 4630 172 4296
51511252007.11.23 12:40buy5.00eurusd1.48131.47531.48832007.11.26 12:271.48830.000.00-27.503 500.00
 855[1] 37313 4630 172 4296[tp]
51511302007.11.23 12:40buy5.00eurusd1.48101.47501.48902007.11.27 04:501.48800.000.00-55.003 500.00
 854[0] 33384 4631 172 4296
51612702007.11.27 04:50sell5.00eurusd1.48811.49411.48012007.11.27 09:341.48250.000.000.002 800.00
 854[0] 36884 4636 172 4296
51612562007.11.27 04:48sell2.00eurusd1.48751.49350.00002007.11.27 09:371.48180.000.000.001 140.00
 856[2] 6772 4634 172 4296
51612072007.11.27 04:43sell5.00eurusd1.48771.49371.48072007.11.27 12:101.48530.000.000.001 200.00
 855[1] 40813 4634 172 4296
51626682007.11.27 09:34buy5.00eurusd1.48241.47641.49042007.11.27 14:301.49040.000.000.004 000.00
 854[0] 39684 4634 173 4300[tp]
51655412007.11.27 15:20sell5.00eurusd1.48701.49301.47902007.11.27 17:011.48600.000.000.00500.00
 854[0] 43684 4630 175 4306
51662972007.11.27 17:09buy5.00eurusd1.48561.47961.49362007.11.28 08:321.47960.000.00-27.50-3 000.00
 854[0] 44184 4628 176 4309[sl]
51637032007.11.27 11:53buy2.30eurusd1.48541.47940.00002007.11.28 08:321.47940.000.00-12.65-1 380.00
 856[2] 7912 4634 175 4306[sl]
51637932007.11.27 12:10buy5.00eurusd1.48521.47921.49222007.11.28 08:331.47920.000.00-27.50-3 000.00
 855[1] 42013 4633 175 4306[sl]
51712692007.11.28 10:34sell5.00eurusd1.47401.48001.46602007.11.28 12:011.47370.000.000.00150.00
 854[0] 41184 4627 177 4286
51712712007.11.28 10:34sell5.00eurusd1.47411.48011.46712007.11.28 12:191.47450.000.000.00-200.00
 855[1] 39013 4627 177 4286
51719112007.11.28 12:02buy5.00eurusd1.47371.46771.48172007.11.28 20:011.47990.000.000.003 100.00
 854[0] 41334 4629 177 4286
51720442007.11.28 12:19buy5.00eurusd1.47441.46841.48142007.11.28 20:141.48140.000.000.003 500.00
 855[1] 38813 4630 177 4286[tp]
51753692007.11.28 20:01sell5.00eurusd1.48011.48611.47212007.11.28 22:401.48380.000.000.00-1 850.00
 854[0] 44434 4633 178 4290
51760762007.11.28 22:41buy5.00eurusd1.48381.47781.49182007.11.29 08:431.48170.000.00-82.50-1 050.00
 854[0] 42584 4633 178 4290
51776102007.11.29 05:32sell2.00eurusd1.48301.48900.00002007.11.29 09:101.47770.000.000.001 060.00
 856[2] 6532 4632 179 4292
51785802007.11.29 08:48sell5.00eurusd1.48311.48911.47512007.11.29 09:311.47510.000.000.004 000.00
 854[0] 41534 4633 183 4275[tp]
51786502007.11.29 08:56sell5.00eurusd1.48201.48801.47502007.11.29 09:311.47500.000.000.003 500.00
 855[1] 42313 4630 185 4248[tp]
51799742007.11.29 11:46buy5.00eurusd1.47371.46771.48072007.11.29 20:511.47530.000.000.00800.00
 855[1] 45813 4621 186 4252
51791092007.11.29 09:32buy5.00eurusd1.47361.46761.48162007.11.29 20:561.47560.000.000.001 000.00
 854[0] 45534 4624 186 4252
51827092007.11.29 21:02sell5.00eurusd1.47531.48131.46732007.11.29 22:301.47410.000.000.00600.00
 854[0] 46534 4617 186 4252
51829242007.11.29 22:34buy5.00eurusd1.47411.46811.48212007.11.30 01:151.47710.000.00-27.501 500.00
 854[0] 47134 4618 187 4253
51833832007.11.30 01:17sell5.00eurusd1.47721.48321.46922007.11.30 03:161.47550.000.000.00850.00
 854[0] 48634 4615 188 4258
51826572007.11.29 20:52sell5.00eurusd1.47531.48131.46832007.11.30 03:171.47530.000.003.000.00
 855[1] 46613 4622 186 4252
51789242007.11.29 09:19buy2.20eurusd1.47651.47050.00002007.11.30 16:371.47050.000.00-12.10-1 320.00
 856[2] 7592 4625 186 4252[sl]
51839232007.11.30 03:17buy5.00eurusd1.47541.46941.48342007.11.30 16:411.46910.000.000.00-3 150.00
 854[0] 49484 4617 188 425[sl/gap]
51839292007.11.30 03:18buy5.00eurusd1.47501.46901.48202007.11.30 16:471.46900.000.000.00-3 000.00
 855[1] 46613 4617 188 4258[sl]
51901342007.11.30 20:57sell5.00eurusd1.46391.46991.45592007.11.30 22:331.46330.000.000.00300.00
 854[0] 46334 4618 190 4267
51903572007.11.30 22:40buy5.00eurusd1.46341.45741.47142007.12.03 00:491.46630.000.00-27.501 450.00
 854[0] 46634 4619 190 4267
51942942007.12.03 10:35sell5.00eurusd1.46421.47021.45622007.12.03 12:201.46600.000.000.00-900.00
 854[0] 48084 4621 194 4244
51943002007.12.03 10:35sell5.00eurusd1.46431.47031.45732007.12.03 12:311.46570.000.000.00-700.00
 855[1] 43613 4620 194 4244
51949852007.12.03 12:23buy5.00eurusd1.46611.46011.47412007.12.04 08:501.46920.000.00-27.501 550.00
 854[0] 47184 4618 196 4245
51994212007.12.04 08:55sell5.00eurusd1.46851.47451.46052007.12.04 09:471.46380.000.000.002 350.00
 854[0] 48734 4614 206 4240
51951442007.12.03 12:58buy5.00eurusd1.46501.45901.47202007.12.04 12:131.47200.000.00-27.503 500.00
 855[1] 42913 4615 202 4240[tp]
52019582007.12.04 13:23buy5.00eurusd1.47421.46821.48222007.12.04 15:151.47520.000.000.00500.00
 854[0] 51084 4614 208 4244
52026512007.12.04 15:18sell5.00eurusd1.47491.48091.46692007.12.04 17:201.47550.000.000.00-300.00
 854[0] 51584 4613 209 4242
52026582007.12.04 15:20sell5.00eurusd1.47541.48141.46842007.12.04 17:281.47570.000.000.00-150.00
 855[1] 46413 4615 209 4242
  0.00 0.00 -1 294.55 103 819.00
Closed P/L: 102 524.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
52032942007.12.04 17:26buy5.00eurusd1.47581.46981.4838 1.47580.000.000.000.00
 854[0] 51284 4613 209 4242
52036872007.12.04 19:31buy5.00eurusd1.47621.47021.4832 1.47580.000.000.00-200.00
 855[1] 46263 4611 209 4242
  0.00 0.00 0.00 -200.00
 Floating P/L: -200.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 102 524.45 Floating P/L: -200.00 Margin: 14 760.00
Balance: 112 524.45 Equity: 112 324.45 Free Margin: 97 564.45
 
Details:
Graph
Gross Profit: 154 187.53 Gross Loss: 51 663.08 Total Net Profit: 102 524.45
Profit Factor: 2.98 Expected Payoff: 332.87  
Absolute Drawdown: 693.80 Maximal Drawdown: 7 497.65 (7.27%) Relative Drawdown: 24.34% (3 245.90)
 
Total Trades: 308 Short Positions (won %): 154 (66.23%) Long Positions (won %): 154 (70.13%)
Profit Trades (% of total): 210 (68.18%) Loss trades (% of total): 98 (31.82%)
Largest profit trade: 4 000.00 loss trade: -4 100.00
Average profit trade: 734.23 loss trade: -527.17
Maximum consecutive wins ($): 26 (43 841.80) consecutive losses ($): 8 (-1 683.55)
Maximal consecutive profit (count): 43 841.80 (26) consecutive loss (count): -7 482.10 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2