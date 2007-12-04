Interbank FX, LLC

Account: 1640801 Name: pg sims Currency: USD 2007 December 4, 06:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
659116462007.12.04 03:30buy6.40eurusdm1.46601.45600.00002007.12.04 05:151.46700.000.000.0064.00
659043712007.12.04 02:15sell3.20eurusdm1.46531.47530.00002007.12.04 05:151.46720.000.000.00-60.80
659039832007.12.04 02:12buy1.60eurusdm1.46601.45600.00002007.12.04 05:151.46700.000.000.0016.00
658991922007.12.04 01:32sell0.80eurusdm1.46531.47530.00002007.12.04 05:151.46720.000.000.00-15.20
658986392007.12.04 01:29buy0.40eurusdm1.46601.45600.00002007.12.04 05:151.46700.000.000.004.00
658978772007.12.04 01:23sell0.20eurusdm1.46531.47530.00002007.12.04 05:151.46720.000.000.00-3.80
658960582007.12.04 01:15buy0.10eurusdm1.46601.45600.00002007.12.04 05:151.46690.000.000.000.90
658918712007.12.04 00:55buy0.10eurusdm1.46501.45500.00002007.12.04 01:151.46600.000.000.001.00
658657032007.12.03 22:44sell0.20eurusdm1.46681.47680.00002007.12.04 00:551.46490.000.000.003.80
658645892007.12.03 22:35buy0.10eurusdm1.46751.45750.00002007.12.04 00:551.46460.000.000.00-2.90
658159272007.12.03 17:06buy1.60eurusdm1.46651.45650.00002007.12.03 22:351.46750.000.00-0.5616.00
658142092007.12.03 16:58sell0.80eurusdm1.46581.47580.00002007.12.03 22:351.46760.000.000.22-14.40
658088862007.12.03 16:34buy0.40eurusdm1.46651.45650.00002007.12.03 22:351.46740.000.00-0.143.60
657982382007.12.03 15:59sell0.20eurusdm1.46581.47580.00002007.12.03 22:351.46760.000.000.06-3.60
657966612007.12.03 15:56buy0.10eurusdm1.46651.45650.00002007.12.03 22:351.46740.000.00-0.040.90
657899662007.12.03 15:31buy0.10eurusdm1.46531.45530.00002007.12.03 15:561.46630.000.000.001.00
657782522007.12.03 14:52sell3.20eurusdm1.46671.47670.00002007.12.03 15:311.46570.000.000.0032.00
657727022007.12.03 14:34buy1.60eurusdm1.46741.45740.00002007.12.03 15:311.46540.000.000.00-32.00
657590542007.12.03 13:32sell0.80eurusdm1.46671.47670.00002007.12.03 15:311.46560.000.000.008.80
657556272007.12.03 13:17buy0.40eurusdm1.46741.45740.00002007.12.03 15:311.46540.000.000.00-8.00
657536442007.12.03 13:14sell0.20eurusdm1.46671.47670.00002007.12.03 15:311.46560.000.000.002.20
657509732007.12.03 13:05buy0.10eurusdm1.46741.45740.00002007.12.03 15:311.46530.000.000.00-2.10
657384882007.12.03 11:43buy6.40eurusdm1.46611.45610.00002007.12.03 13:051.46710.000.000.0064.00
657370012007.12.03 11:32sell3.20eurusdm1.46541.47540.00002007.12.03 13:051.46730.000.000.00-60.80
657352282007.12.03 11:18buy1.60eurusdm1.46611.45610.00002007.12.03 13:051.46710.000.000.0016.00
657254502007.12.03 10:21sell0.80eurusdm1.46541.47540.00002007.12.03 13:051.46730.000.000.00-15.20
657236362007.12.03 10:08buy0.40eurusdm1.46611.45610.00002007.12.03 13:051.46710.000.000.004.00
657232852007.12.03 10:06sell0.20eurusdm1.46541.47540.00002007.12.03 13:051.46730.000.000.00-3.80
657222112007.12.03 10:04buy0.10eurusdm1.46611.45610.00002007.12.03 13:051.46710.000.000.001.00
657188122007.12.03 09:59buy1.60eurusdm1.46441.45440.00002007.12.03 10:041.46540.000.000.0016.00
657172212007.12.03 09:49sell0.80eurusdm1.46371.47370.00002007.12.03 10:041.46560.000.000.00-15.20
657163522007.12.03 09:43buy0.40eurusdm1.46441.45440.00002007.12.03 10:041.46540.000.000.004.00
657155092007.12.03 09:37sell0.20eurusdm1.46371.47370.00002007.12.03 10:041.46560.000.000.00-3.80
657142332007.12.03 09:34buy0.10eurusdm1.46441.45440.00002007.12.03 10:041.46560.000.000.001.20
657117222007.12.03 09:23buy0.40eurusdm1.46311.45310.00002007.12.03 09:341.46410.000.000.004.00
657108092007.12.03 09:20sell0.20eurusdm1.46241.47240.00002007.12.03 09:341.46430.000.000.00-3.80
657068542007.12.03 09:08buy0.10eurusdm1.46311.45310.00002007.12.03 09:341.46410.000.000.001.00
657011632007.12.03 08:58sell0.20eurusdm1.46451.47450.00002007.12.03 09:081.46260.000.000.003.80
657004262007.12.03 08:57buy0.10eurusdm1.46521.45520.00002007.12.03 09:081.46280.000.000.00-2.40
656922122007.12.03 08:08sell0.20eurusdm1.46731.47730.00002007.12.03 08:571.46540.000.000.003.80
656911052007.12.03 08:04buy0.10eurusdm1.46801.45800.00002007.12.03 08:571.46520.000.000.00-2.80
656857642007.12.03 07:41sell0.80eurusdm1.46961.47960.00002007.12.03 08:041.46840.000.000.009.60
656841532007.12.03 07:35buy0.40eurusdm1.47041.46040.00002007.12.03 08:041.46790.000.000.00-10.00
656832022007.12.03 07:28sell0.20eurusdm1.46971.47970.00002007.12.03 08:041.46810.000.000.003.20
656826472007.12.03 07:27buy0.10eurusdm1.47041.46040.00002007.12.03 08:041.46790.000.000.00-2.50
656792952007.12.03 07:13buy0.40eurusdm1.46871.45870.00002007.12.03 07:271.46980.000.000.004.40
656792362007.12.03 07:13sell0.20eurusdm1.46791.47790.00002007.12.03 07:271.47000.000.000.00-4.20
656780262007.12.03 07:10buy0.10eurusdm1.46861.45860.00002007.12.03 07:271.46980.000.000.001.20
656747772007.12.03 06:55buy6.40eurusdm1.46761.45760.00002007.12.03 07:101.46850.000.000.0057.60
656747512007.12.03 06:55sell3.20eurusdm1.46721.47720.00002007.12.03 07:091.46860.000.000.00-44.80
656723272007.12.03 06:42buy1.60eurusdm1.46761.45760.00002007.12.03 07:101.46850.000.000.0014.40
656715892007.12.03 06:35sell0.80eurusdm1.46721.47720.00002007.12.03 07:101.46870.000.000.00-12.00
656708502007.12.03 06:32buy0.40eurusdm1.46761.45760.00002007.12.03 07:101.46830.000.000.002.80
656694382007.12.03 06:23sell0.20eurusdm1.46721.47720.00002007.12.03 07:101.46850.000.000.00-2.60
656692962007.12.03 06:22buy0.10eurusdm1.46761.45760.00002007.12.03 07:101.46850.000.000.000.90
656654342007.12.03 05:48buy6.40eurusdm1.46661.45660.00002007.12.03 06:211.46730.000.000.0044.80
656654252007.12.03 05:48sell3.20eurusdm1.46621.47620.00002007.12.03 06:211.46760.000.000.00-44.80
656651572007.12.03 05:44buy1.60eurusdm1.46661.45660.00002007.12.03 06:211.46740.000.000.0012.80
656650542007.12.03 05:44sell0.80eurusdm1.46621.47620.00002007.12.03 06:211.46760.000.000.00-11.20
656597872007.12.03 04:51buy0.40eurusdm1.46661.45660.00002007.12.03 06:211.46740.000.000.003.20
656593122007.12.03 04:47sell0.20eurusdm1.46621.47620.00002007.12.03 06:211.46760.000.000.00-2.80
656593102007.12.03 04:47buy0.10eurusdm1.46661.45660.00002007.12.03 06:211.46730.000.000.000.70
656528522007.12.03 03:46buy6.40eurusdm1.46571.45570.00002007.12.03 04:471.46640.000.000.0044.80
656528412007.12.03 03:46sell3.20eurusdm1.46531.47530.00002007.12.03 04:471.46650.000.000.00-38.40
656528212007.12.03 03:46buy1.60eurusdm1.46571.45570.00002007.12.03 04:471.46630.000.000.009.60
656528042007.12.03 03:46sell0.80eurusdm1.46531.47530.00002007.12.03 04:471.46660.000.000.00-10.40
656516692007.12.03 03:32buy0.40eurusdm1.46571.45570.00002007.12.03 04:471.46640.000.000.002.80
656513792007.12.03 03:30sell0.20eurusdm1.46531.47530.00002007.12.03 04:471.46660.000.000.00-2.60
656501232007.12.03 03:17buy0.10eurusdm1.46571.45570.00002007.12.03 04:471.46640.000.000.000.70
656388032007.12.03 01:53sell0.80eurusdm1.46651.47650.00002007.12.03 03:171.46570.000.000.006.40
656387402007.12.03 01:53buy0.40eurusdm1.46691.45690.00002007.12.03 03:171.46550.000.000.00-5.60
656385312007.12.03 01:52sell0.20eurusdm1.46651.47650.00002007.12.03 03:171.46570.000.000.001.60
656380122007.12.03 01:51buy0.10eurusdm1.46691.45690.00002007.12.03 03:171.46550.000.000.00-1.40
656349762007.12.03 01:33buy0.40eurusdm1.46571.45570.00002007.12.03 01:511.46650.000.000.003.20
656349512007.12.03 01:33sell0.20eurusdm1.46531.47530.00002007.12.03 01:511.46680.000.000.00-3.00
656349422007.12.03 01:33buy0.10eurusdm1.46571.45570.00002007.12.03 01:511.46660.000.000.000.90
656315352007.12.03 01:11buy6.40eurusdm1.46491.45490.00002007.12.03 01:331.46560.000.000.0044.80
656302532007.12.03 01:03sell3.20eurusdm1.46451.47450.00002007.12.03 01:331.46580.000.000.00-41.60
656287322007.12.03 00:51buy1.60eurusdm1.46491.45490.00002007.12.03 01:331.46560.000.000.0011.20
656287032007.12.03 00:51sell0.80eurusdm1.46451.47450.00002007.12.03 01:331.46580.000.000.00-10.40
656286912007.12.03 00:51buy0.40eurusdm1.46491.45490.00002007.12.03 01:331.46560.000.000.002.80
656286062007.12.03 00:50sell0.20eurusdm1.46451.47450.00002007.12.03 01:331.46580.000.000.00-2.60
656269602007.12.03 00:41buy0.10eurusdm1.46491.45490.00002007.12.03 01:331.46560.000.000.000.70
656189532007.12.02 23:55sell0.20eurusdm1.46611.47610.00002007.12.03 00:401.46500.000.000.002.20
656177762007.12.02 23:49buy0.10eurusdm1.46651.45650.00002007.12.03 00:401.46480.000.000.00-1.70
656147252007.12.02 23:30buy0.40eurusdm1.46531.45530.00002007.12.02 23:491.46610.000.000.003.20
656110172007.12.02 23:01sell0.20eurusdm1.46481.47480.00002007.12.02 23:491.46620.000.000.00-2.80
656105372007.12.02 23:01buy0.10eurusdm1.46521.45520.00002007.12.02 23:491.46610.000.000.000.90
  0.00 0.00 -0.46 58.40
Closed P/L: 57.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
659246042007.12.04 05:16buy0.10eurusdm1.46701.45700.0000 1.46700.000.000.000.00
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 57.94 Floating P/L: 0.00 Margin: 5.00
Balance: 526.68 Equity: 526.68 Free Margin: 521.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 563.66 Gross Loss: 505.72 Total Net Profit: 57.94
Profit Factor: 1.11 Expected Payoff: 0.66  
Absolute Drawdown: 26.80 Maximal Drawdown: 86.90 (16.43%) Relative Drawdown: 16.43% (86.90)
 
Total Trades: 88 Short Positions (won %): 37 (29.73%) Long Positions (won %): 51 (78.43%)
Profit Trades (% of total): 51 (57.95%) Loss trades (% of total): 37 (42.05%)
Largest profit trade: 64.00 loss trade: -60.80
Average profit trade: 11.05 loss trade: -13.67
Maximum consecutive wins ($): 3 (62.90) consecutive losses ($): 1 (-60.80)
Maximal consecutive profit (count): 65.20 (2) consecutive loss (count): -60.80 (1)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 1