|Account: 1640801
|Name: pg sims
|Currency: USD
|2007 December 4, 06:42
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|65911646
|2007.12.04 03:30
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.4660
|1.4560
|0.0000
|2007.12.04 05:15
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|65904371
|2007.12.04 02:15
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4653
|1.4753
|0.0000
|2007.12.04 05:15
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.80
|65903983
|2007.12.04 02:12
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4660
|1.4560
|0.0000
|2007.12.04 05:15
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|65899192
|2007.12.04 01:32
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4653
|1.4753
|0.0000
|2007.12.04 05:15
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|65898639
|2007.12.04 01:29
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4660
|1.4560
|0.0000
|2007.12.04 05:15
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|65897877
|2007.12.04 01:23
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4653
|1.4753
|0.0000
|2007.12.04 05:15
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|65896058
|2007.12.04 01:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4660
|1.4560
|0.0000
|2007.12.04 05:15
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|65891871
|2007.12.04 00:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4650
|1.4550
|0.0000
|2007.12.04 01:15
|1.4660
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|65865703
|2007.12.03 22:44
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4668
|1.4768
|0.0000
|2007.12.04 00:55
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|65864589
|2007.12.03 22:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4675
|1.4575
|0.0000
|2007.12.04 00:55
|1.4646
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|65815927
|2007.12.03 17:06
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4665
|1.4565
|0.0000
|2007.12.03 22:35
|1.4675
|0.00
|0.00
|-0.56
|16.00
|65814209
|2007.12.03 16:58
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4658
|1.4758
|0.0000
|2007.12.03 22:35
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.22
|-14.40
|65808886
|2007.12.03 16:34
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4665
|1.4565
|0.0000
|2007.12.03 22:35
|1.4674
|0.00
|0.00
|-0.14
|3.60
|65798238
|2007.12.03 15:59
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4658
|1.4758
|0.0000
|2007.12.03 22:35
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.60
|65796661
|2007.12.03 15:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4665
|1.4565
|0.0000
|2007.12.03 22:35
|1.4674
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.90
|65789966
|2007.12.03 15:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4653
|1.4553
|0.0000
|2007.12.03 15:56
|1.4663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|65778252
|2007.12.03 14:52
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4667
|1.4767
|0.0000
|2007.12.03 15:31
|1.4657
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|65772702
|2007.12.03 14:34
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4674
|1.4574
|0.0000
|2007.12.03 15:31
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|65759054
|2007.12.03 13:32
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4667
|1.4767
|0.0000
|2007.12.03 15:31
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|65755627
|2007.12.03 13:17
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4674
|1.4574
|0.0000
|2007.12.03 15:31
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|65753644
|2007.12.03 13:14
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4667
|1.4767
|0.0000
|2007.12.03 15:31
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|65750973
|2007.12.03 13:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4674
|1.4574
|0.0000
|2007.12.03 15:31
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|65738488
|2007.12.03 11:43
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.4661
|1.4561
|0.0000
|2007.12.03 13:05
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|65737001
|2007.12.03 11:32
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4654
|1.4754
|0.0000
|2007.12.03 13:05
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.80
|65735228
|2007.12.03 11:18
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4661
|1.4561
|0.0000
|2007.12.03 13:05
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|65725450
|2007.12.03 10:21
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4654
|1.4754
|0.0000
|2007.12.03 13:05
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|65723636
|2007.12.03 10:08
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4661
|1.4561
|0.0000
|2007.12.03 13:05
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|65723285
|2007.12.03 10:06
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4654
|1.4754
|0.0000
|2007.12.03 13:05
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|65722211
|2007.12.03 10:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4661
|1.4561
|0.0000
|2007.12.03 13:05
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|65718812
|2007.12.03 09:59
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4644
|1.4544
|0.0000
|2007.12.03 10:04
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|65717221
|2007.12.03 09:49
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4637
|1.4737
|0.0000
|2007.12.03 10:04
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|65716352
|2007.12.03 09:43
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4644
|1.4544
|0.0000
|2007.12.03 10:04
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|65715509
|2007.12.03 09:37
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4637
|1.4737
|0.0000
|2007.12.03 10:04
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|65714233
|2007.12.03 09:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4644
|1.4544
|0.0000
|2007.12.03 10:04
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|65711722
|2007.12.03 09:23
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4631
|1.4531
|0.0000
|2007.12.03 09:34
|1.4641
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|65710809
|2007.12.03 09:20
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4624
|1.4724
|0.0000
|2007.12.03 09:34
|1.4643
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|65706854
|2007.12.03 09:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4631
|1.4531
|0.0000
|2007.12.03 09:34
|1.4641
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|65701163
|2007.12.03 08:58
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4645
|1.4745
|0.0000
|2007.12.03 09:08
|1.4626
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|65700426
|2007.12.03 08:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4652
|1.4552
|0.0000
|2007.12.03 09:08
|1.4628
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|65692212
|2007.12.03 08:08
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4673
|1.4773
|0.0000
|2007.12.03 08:57
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|65691105
|2007.12.03 08:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4680
|1.4580
|0.0000
|2007.12.03 08:57
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|65685764
|2007.12.03 07:41
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4696
|1.4796
|0.0000
|2007.12.03 08:04
|1.4684
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|65684153
|2007.12.03 07:35
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4704
|1.4604
|0.0000
|2007.12.03 08:04
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|65683202
|2007.12.03 07:28
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4697
|1.4797
|0.0000
|2007.12.03 08:04
|1.4681
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|65682647
|2007.12.03 07:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4704
|1.4604
|0.0000
|2007.12.03 08:04
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|65679295
|2007.12.03 07:13
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4687
|1.4587
|0.0000
|2007.12.03 07:27
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|65679236
|2007.12.03 07:13
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4679
|1.4779
|0.0000
|2007.12.03 07:27
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|65678026
|2007.12.03 07:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4686
|1.4586
|0.0000
|2007.12.03 07:27
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|65674777
|2007.12.03 06:55
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.4676
|1.4576
|0.0000
|2007.12.03 07:10
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|65674751
|2007.12.03 06:55
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4672
|1.4772
|0.0000
|2007.12.03 07:09
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.80
|65672327
|2007.12.03 06:42
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4676
|1.4576
|0.0000
|2007.12.03 07:10
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|65671589
|2007.12.03 06:35
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4672
|1.4772
|0.0000
|2007.12.03 07:10
|1.4687
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|65670850
|2007.12.03 06:32
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4676
|1.4576
|0.0000
|2007.12.03 07:10
|1.4683
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|65669438
|2007.12.03 06:23
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4672
|1.4772
|0.0000
|2007.12.03 07:10
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|65669296
|2007.12.03 06:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4676
|1.4576
|0.0000
|2007.12.03 07:10
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|65665434
|2007.12.03 05:48
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.4666
|1.4566
|0.0000
|2007.12.03 06:21
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|65665425
|2007.12.03 05:48
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4662
|1.4762
|0.0000
|2007.12.03 06:21
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.80
|65665157
|2007.12.03 05:44
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4666
|1.4566
|0.0000
|2007.12.03 06:21
|1.4674
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|65665054
|2007.12.03 05:44
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4662
|1.4762
|0.0000
|2007.12.03 06:21
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|65659787
|2007.12.03 04:51
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4666
|1.4566
|0.0000
|2007.12.03 06:21
|1.4674
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|65659312
|2007.12.03 04:47
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4662
|1.4762
|0.0000
|2007.12.03 06:21
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|65659310
|2007.12.03 04:47
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4666
|1.4566
|0.0000
|2007.12.03 06:21
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|65652852
|2007.12.03 03:46
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.4657
|1.4557
|0.0000
|2007.12.03 04:47
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|65652841
|2007.12.03 03:46
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4653
|1.4753
|0.0000
|2007.12.03 04:47
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.40
|65652821
|2007.12.03 03:46
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4657
|1.4557
|0.0000
|2007.12.03 04:47
|1.4663
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|65652804
|2007.12.03 03:46
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4653
|1.4753
|0.0000
|2007.12.03 04:47
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|65651669
|2007.12.03 03:32
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4657
|1.4557
|0.0000
|2007.12.03 04:47
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|65651379
|2007.12.03 03:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4653
|1.4753
|0.0000
|2007.12.03 04:47
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|65650123
|2007.12.03 03:17
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4657
|1.4557
|0.0000
|2007.12.03 04:47
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|65638803
|2007.12.03 01:53
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4665
|1.4765
|0.0000
|2007.12.03 03:17
|1.4657
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|65638740
|2007.12.03 01:53
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4669
|1.4569
|0.0000
|2007.12.03 03:17
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|65638531
|2007.12.03 01:52
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4665
|1.4765
|0.0000
|2007.12.03 03:17
|1.4657
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|65638012
|2007.12.03 01:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4669
|1.4569
|0.0000
|2007.12.03 03:17
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|65634976
|2007.12.03 01:33
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4657
|1.4557
|0.0000
|2007.12.03 01:51
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|65634951
|2007.12.03 01:33
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4653
|1.4753
|0.0000
|2007.12.03 01:51
|1.4668
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|65634942
|2007.12.03 01:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4657
|1.4557
|0.0000
|2007.12.03 01:51
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|65631535
|2007.12.03 01:11
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.4649
|1.4549
|0.0000
|2007.12.03 01:33
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|65630253
|2007.12.03 01:03
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4645
|1.4745
|0.0000
|2007.12.03 01:33
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.60
|65628732
|2007.12.03 00:51
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4649
|1.4549
|0.0000
|2007.12.03 01:33
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|65628703
|2007.12.03 00:51
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4645
|1.4745
|0.0000
|2007.12.03 01:33
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|65628691
|2007.12.03 00:51
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4649
|1.4549
|0.0000
|2007.12.03 01:33
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|65628606
|2007.12.03 00:50
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4645
|1.4745
|0.0000
|2007.12.03 01:33
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|65626960
|2007.12.03 00:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4649
|1.4549
|0.0000
|2007.12.03 01:33
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|65618953
|2007.12.02 23:55
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4661
|1.4761
|0.0000
|2007.12.03 00:40
|1.4650
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|65617776
|2007.12.02 23:49
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4665
|1.4565
|0.0000
|2007.12.03 00:40
|1.4648
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|65614725
|2007.12.02 23:30
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4653
|1.4553
|0.0000
|2007.12.02 23:49
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|65611017
|2007.12.02 23:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4648
|1.4748
|0.0000
|2007.12.02 23:49
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|65610537
|2007.12.02 23:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4652
|1.4552
|0.0000
|2007.12.02 23:49
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|0.00
|0.00
|-0.46
|58.40
|Closed P/L:
|57.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|65924604
|2007.12.04 05:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4670
|1.4570
|0.0000
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|57.94
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|5.00
|Balance:
|526.68
|Equity:
|526.68
|Free Margin:
|521.68
|Details:
|Gross Profit:
|563.66
|Gross Loss:
|505.72
|Total Net Profit:
|57.94
|Profit Factor:
|1.11
|Expected Payoff:
|0.66
|Absolute Drawdown:
|26.80
|Maximal Drawdown:
|86.90 (16.43%)
|Relative Drawdown:
|16.43% (86.90)
|Total Trades:
|88
|Short Positions (won %):
|37 (29.73%)
|Long Positions (won %):
|51 (78.43%)
|Profit Trades (% of total):
|51 (57.95%)
|Loss trades (% of total):
|37 (42.05%)
|Largest
|profit trade:
|64.00
|loss trade:
|-60.80
|Average
|profit trade:
|11.05
|loss trade:
|-13.67
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (62.90)
|consecutive losses ($):
|1 (-60.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|65.20 (2)
|consecutive loss (count):
|-60.80 (1)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|1