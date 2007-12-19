|Account: 1761042
|Name: Michael Bolduc
|Currency: USD
|2007 December 19, 17:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|68649253
|2007.12.19 16:33
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4341
|1.3341
|0.0000
|2007.12.19 17:34
|1.4357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|68650993
|2007.12.19 16:36
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4334
|1.5334
|0.0000
|2007.12.19 17:34
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|68655568
|2007.12.19 16:46
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4344
|1.3344
|0.0000
|2007.12.19 17:34
|1.4358
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|68657709
|2007.12.19 16:56
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4334
|1.5334
|0.0000
|2007.12.19 17:34
|1.4360
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|68658213
|2007.12.19 16:56
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4344
|1.3344
|0.0000
|2007.12.19 17:34
|1.4357
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|68641783
|2007.12.19 16:23
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4379
|1.3379
|0.0000
|2007.12.19 16:33
|1.4341
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|68644409
|2007.12.19 16:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4372
|1.5372
|0.0000
|2007.12.19 16:33
|1.4343
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|68645028
|2007.12.19 16:30
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4365
|1.5365
|0.0000
|2007.12.19 16:33
|1.4345
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68602607
|2007.12.19 13:15
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4382
|1.5382
|0.0000
|2007.12.19 16:30
|1.4369
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|68604925
|2007.12.19 13:28
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4389
|1.3389
|0.0000
|2007.12.19 16:30
|1.4368
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|68628349
|2007.12.19 15:36
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4382
|1.5382
|0.0000
|2007.12.19 16:30
|1.4369
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|68628852
|2007.12.19 15:38
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4389
|1.3389
|0.0000
|2007.12.19 16:30
|1.4368
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|68630039
|2007.12.19 15:46
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4382
|1.5382
|0.0000
|2007.12.19 16:30
|1.4369
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|68630542
|2007.12.19 15:50
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4389
|1.3389
|0.0000
|2007.12.19 16:30
|1.4366
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.80
|68635249
|2007.12.19 16:04
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4382
|1.5382
|0.0000
|2007.12.19 16:30
|1.4368
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|68636687
|2007.12.19 16:08
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.4389
|1.3389
|0.0000
|2007.12.19 16:30
|1.4370
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.60
|68640086
|2007.12.19 16:19
|sell
|12.80
|eurusdm
|1.4382
|1.5382
|0.0000
|2007.12.19 16:30
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|68548800
|2007.12.19 09:23
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4397
|1.3397
|0.0000
|2007.12.19 16:23
|1.4376
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|68551520
|2007.12.19 09:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4390
|1.5390
|0.0000
|2007.12.19 16:23
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|68553266
|2007.12.19 09:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4397
|1.3397
|0.0000
|2007.12.19 16:23
|1.4376
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|68555072
|2007.12.19 09:34
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4390
|1.5390
|0.0000
|2007.12.19 16:23
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|68555245
|2007.12.19 09:35
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4397
|1.3397
|0.0000
|2007.12.19 16:23
|1.4377
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|68556076
|2007.12.19 09:35
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.4390
|1.5390
|0.0000
|2007.12.19 16:23
|1.4379
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|68557758
|2007.12.19 09:38
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.4397
|1.3397
|0.0000
|2007.12.19 16:23
|1.4376
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.20
|68566483
|2007.12.19 10:05
|sell
|6.40
|eurusdm
|1.4390
|1.5390
|0.0000
|2007.12.19 16:23
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|68571067
|2007.12.19 10:32
|buy
|12.80
|eurusdm
|1.4397
|1.3397
|0.0000
|2007.12.19 16:23
|1.4376
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.80
|68571657
|2007.12.19 10:38
|sell
|25.60
|eurusdm
|1.4390
|1.5390
|0.0000
|2007.12.19 16:22
|1.4380
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|68559454
|2007.12.19 09:40
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4404
|1.5404
|0.0000
|2007.12.19 13:14
|1.4384
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68406635
|2007.12.18 15:38
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4388
|1.5388
|0.0000
|2007.12.19 09:40
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|68407474
|2007.12.18 15:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4395
|1.3395
|0.0000
|2007.12.19 09:40
|1.4406
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.10
|68514169
|2007.12.19 07:02
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4388
|1.5388
|0.0000
|2007.12.19 09:40
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|68515925
|2007.12.19 07:08
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4395
|1.3395
|0.0000
|2007.12.19 09:40
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68517605
|2007.12.19 07:17
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4388
|1.5388
|0.0000
|2007.12.19 09:40
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|68520801
|2007.12.19 07:31
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4395
|1.3395
|0.0000
|2007.12.19 09:40
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68521298
|2007.12.19 07:34
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4388
|1.5388
|0.0000
|2007.12.19 09:40
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.80
|68526767
|2007.12.19 08:01
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.4395
|1.3395
|0.0000
|2007.12.19 09:40
|1.4406
|0.00
|0.00
|0.00
|70.40
|68527699
|2007.12.19 08:05
|sell
|12.80
|eurusdm
|1.4388
|1.5388
|0.0000
|2007.12.19 09:40
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|68532452
|2007.12.19 08:28
|buy
|25.60
|eurusdm
|1.4395
|1.3395
|0.0000
|2007.12.19 09:40
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|68542233
|2007.12.19 09:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4382
|1.3382
|0.0000
|2007.12.19 09:23
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|68542470
|2007.12.19 09:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4375
|1.5375
|0.0000
|2007.12.19 09:23
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|68542902
|2007.12.19 09:02
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4382
|1.3382
|0.0000
|2007.12.19 09:22
|1.4395
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|68320722
|2007.12.18 09:18
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4395
|1.3395
|0.0000
|2007.12.19 09:00
|1.4379
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.80
|68321305
|2007.12.18 09:20
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4388
|1.5388
|0.0000
|2007.12.19 09:00
|1.4380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|68321736
|2007.12.18 09:22
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4395
|1.3395
|0.0000
|2007.12.19 09:00
|1.4378
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.40
|68324897
|2007.12.18 09:30
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4388
|1.5388
|0.0000
|2007.12.19 09:00
|1.4380
|0.00
|0.00
|0.01
|3.20
|68325444
|2007.12.18 09:31
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4395
|1.3395
|0.0000
|2007.12.19 09:00
|1.4378
|0.00
|0.00
|-0.28
|-13.60
|68328030
|2007.12.18 09:40
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.4388
|1.5388
|0.0000
|2007.12.19 09:00
|1.4380
|0.00
|0.00
|0.06
|12.80
|68328832
|2007.12.18 09:43
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.4395
|1.3395
|0.0000
|2007.12.19 09:00
|1.4377
|0.00
|0.00
|-1.12
|-57.60
|68331662
|2007.12.18 09:55
|sell
|6.40
|eurusdm
|1.4388
|1.5388
|0.0000
|2007.12.19 09:00
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.22
|64.00
|68336009
|2007.12.18 10:14
|buy
|12.80
|eurusdm
|1.4395
|1.3395
|0.0000
|2007.12.19 09:00
|1.4376
|0.00
|0.00
|-4.48
|-243.20
|68337058
|2007.12.18 10:20
|sell
|25.60
|eurusdm
|1.4388
|1.5388
|0.0000
|2007.12.19 09:00
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.90
|256.00
|68398647
|2007.12.18 15:12
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4412
|1.5412
|0.0000
|2007.12.18 15:38
|1.4392
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68388643
|2007.12.18 14:28
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4433
|1.5433
|0.0000
|2007.12.18 15:11
|1.4413
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68358981
|2007.12.18 12:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4396
|1.5396
|0.0000
|2007.12.18 14:28
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|68361159
|2007.12.18 12:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4403
|1.3403
|0.0000
|2007.12.18 14:28
|1.4432
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|68346110
|2007.12.18 11:02
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4405
|1.5405
|0.0000
|2007.12.18 12:00
|1.4399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|68346276
|2007.12.18 11:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4412
|1.3412
|0.0000
|2007.12.18 12:00
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|68346650
|2007.12.18 11:03
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4405
|1.5405
|0.0000
|2007.12.18 12:00
|1.4399
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|68347176
|2007.12.18 11:04
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4412
|1.3412
|0.0000
|2007.12.18 12:00
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|68349601
|2007.12.18 11:13
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4405
|1.5405
|0.0000
|2007.12.18 12:00
|1.4398
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|68351358
|2007.12.18 11:21
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4412
|1.3412
|0.0000
|2007.12.18 12:00
|1.4395
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|68352773
|2007.12.18 11:30
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4405
|1.5405
|0.0000
|2007.12.18 12:00
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|68354417
|2007.12.18 11:39
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.4412
|1.3412
|0.0000
|2007.12.18 12:00
|1.4394
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.20
|68356789
|2007.12.18 11:52
|sell
|12.80
|eurusdm
|1.4405
|1.5405
|0.0000
|2007.12.18 12:00
|1.4395
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|68303656
|2007.12.18 08:02
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4386
|1.5386
|0.0000
|2007.12.18 11:02
|1.4406
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|68320602
|2007.12.18 09:18
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4393
|1.3393
|0.0000
|2007.12.18 11:02
|1.4404
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|68325153
|2007.12.18 09:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4386
|1.5386
|0.0000
|2007.12.18 11:02
|1.4406
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|68325362
|2007.12.18 09:31
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4393
|1.3393
|0.0000
|2007.12.18 11:02
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|68328254
|2007.12.18 09:41
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4386
|1.5386
|0.0000
|2007.12.18 11:02
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|68328478
|2007.12.18 09:41
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4393
|1.3393
|0.0000
|2007.12.18 11:02
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|68331697
|2007.12.18 09:55
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4386
|1.5386
|0.0000
|2007.12.18 11:02
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.20
|68331982
|2007.12.18 09:57
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.4393
|1.3393
|0.0000
|2007.12.18 11:02
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|68332444
|2007.12.18 09:59
|sell
|12.80
|eurusdm
|1.4386
|1.5386
|0.0000
|2007.12.18 11:02
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|-243.20
|68335485
|2007.12.18 10:11
|buy
|25.60
|eurusdm
|1.4393
|1.3393
|0.0000
|2007.12.18 11:02
|1.4403
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|68311195
|2007.12.18 08:35
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4372
|1.3372
|0.0000
|2007.12.18 09:18
|1.4392
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68301421
|2007.12.18 07:59
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4408
|1.3408
|0.0000
|2007.12.18 08:35
|1.4371
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|68302672
|2007.12.18 08:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4401
|1.5401
|0.0000
|2007.12.18 08:35
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|68301382
|2007.12.18 07:58
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4407
|1.5407
|0.0000
|2007.12.18 08:02
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68291605
|2007.12.18 07:09
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4387
|1.5387
|0.0000
|2007.12.18 07:58
|1.4409
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|68292822
|2007.12.18 07:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4394
|1.3394
|0.0000
|2007.12.18 07:58
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|68294595
|2007.12.18 07:24
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4387
|1.3387
|0.0000
|2007.12.18 07:58
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68294116
|2007.12.18 07:22
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4387
|1.5387
|0.0000
|2007.12.18 07:58
|1.4410
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|68298381
|2007.12.18 07:45
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4394
|1.3394
|0.0000
|2007.12.18 07:58
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|68251741
|2007.12.18 03:08
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4406
|1.3406
|0.0000
|2007.12.18 07:24
|1.4386
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|68254187
|2007.12.18 03:20
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4399
|1.5399
|0.0000
|2007.12.18 07:24
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|68254685
|2007.12.18 03:21
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4406
|1.3406
|0.0000
|2007.12.18 07:23
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|68263520
|2007.12.18 04:05
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4399
|1.5399
|0.0000
|2007.12.18 07:23
|1.4389
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68264750
|2007.12.18 04:11
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4406
|1.3406
|0.0000
|2007.12.18 07:23
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|68266803
|2007.12.18 04:20
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.4398
|1.5398
|0.0000
|2007.12.18 07:23
|1.4390
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|68271102
|2007.12.18 04:47
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.4406
|1.3406
|0.0000
|2007.12.18 07:23
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.80
|68271290
|2007.12.18 04:49
|sell
|6.40
|eurusdm
|1.4398
|1.5398
|0.0000
|2007.12.18 07:23
|1.4389
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|68278432
|2007.12.18 05:54
|buy
|12.80
|eurusdm
|1.4406
|1.3406
|0.0000
|2007.12.18 07:23
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|-243.20
|68280271
|2007.12.18 06:02
|sell
|25.60
|eurusdm
|1.4398
|1.5398
|0.0000
|2007.12.18 07:23
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|281.60
|68257353
|2007.12.18 03:35
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4412
|1.5412
|0.0000
|2007.12.18 07:09
|1.4392
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68222659
|2007.12.18 00:28
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4393
|1.5393
|0.0000
|2007.12.18 03:35
|1.4413
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|68223620
|2007.12.18 00:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4400
|1.3400
|0.0000
|2007.12.18 03:35
|1.4411
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|68234212
|2007.12.18 01:19
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4393
|1.5393
|0.0000
|2007.12.18 03:35
|1.4412
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|68244423
|2007.12.18 02:21
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4400
|1.3400
|0.0000
|2007.12.18 03:35
|1.4410
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68247147
|2007.12.18 02:41
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4393
|1.5393
|0.0000
|2007.12.18 03:35
|1.4412
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|68250509
|2007.12.18 03:05
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4400
|1.3400
|0.0000
|2007.12.18 03:35
|1.4410
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68235545
|2007.12.18 01:24
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4390
|1.3390
|0.0000
|2007.12.18 03:08
|1.4402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|68236166
|2007.12.18 01:27
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4383
|1.5383
|0.0000
|2007.12.18 03:08
|1.4404
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|68236874
|2007.12.18 01:29
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4390
|1.3390
|0.0000
|2007.12.18 03:08
|1.4403
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|68202189
|2007.12.17 22:24
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4409
|1.3409
|0.0000
|2007.12.18 01:23
|1.4386
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|68211909
|2007.12.17 23:28
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4402
|1.5402
|0.0000
|2007.12.18 01:23
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|68214953
|2007.12.17 23:40
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4409
|1.3409
|0.0000
|2007.12.18 01:23
|1.4386
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|68221351
|2007.12.18 00:24
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4400
|1.5400
|0.0000
|2007.12.18 01:23
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|68224306
|2007.12.18 00:34
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4409
|1.3409
|0.0000
|2007.12.18 01:23
|1.4386
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.40
|68225455
|2007.12.18 00:38
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.4400
|1.5400
|0.0000
|2007.12.18 01:23
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|68227608
|2007.12.18 00:48
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.4409
|1.3409
|0.0000
|2007.12.18 01:23
|1.4386
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.60
|68230176
|2007.12.18 01:00
|sell
|6.40
|eurusdm
|1.4400
|1.5400
|0.0000
|2007.12.18 01:23
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|68203199
|2007.12.17 22:26
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4416
|1.5416
|0.0000
|2007.12.18 00:28
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68174525
|2007.12.17 19:25
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4396
|1.5396
|0.0000
|2007.12.17 22:25
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|68176368
|2007.12.17 19:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4403
|1.3403
|0.0000
|2007.12.17 22:25
|1.4415
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.20
|68177087
|2007.12.17 19:39
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4396
|1.5396
|0.0000
|2007.12.17 22:25
|1.4418
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.40
|68192758
|2007.12.17 21:14
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4403
|1.3403
|0.0000
|2007.12.17 22:25
|1.4416
|0.00
|0.00
|-0.14
|5.20
|68185154
|2007.12.17 20:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4387
|1.5387
|0.0000
|2007.12.17 22:24
|1.4409
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|68173784
|2007.12.17 19:20
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4394
|1.3394
|0.0000
|2007.12.17 22:24
|1.4407
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.65
|68189298
|2007.12.17 20:55
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4394
|1.3394
|0.0000
|2007.12.17 22:24
|1.4407
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.60
|68148910
|2007.12.17 17:05
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4359
|1.5359
|0.0000
|2007.12.17 19:24
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|68151889
|2007.12.17 17:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4366
|1.3366
|0.0000
|2007.12.17 19:24
|1.4395
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|68157930
|2007.12.17 17:56
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4383
|1.3383
|0.0000
|2007.12.17 19:20
|1.4393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|68161744
|2007.12.17 18:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4376
|1.5376
|0.0000
|2007.12.17 19:20
|1.4395
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|68162987
|2007.12.17 18:21
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4383
|1.3383
|0.0000
|2007.12.17 19:20
|1.4393
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68166355
|2007.12.17 18:42
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4376
|1.5376
|0.0000
|2007.12.17 19:20
|1.4395
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|68168344
|2007.12.17 18:54
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4383
|1.3383
|0.0000
|2007.12.17 19:20
|1.4393
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68148946
|2007.12.17 17:05
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4361
|1.3361
|0.0000
|2007.12.17 17:56
|1.4381
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68123449
|2007.12.17 14:39
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4379
|1.3379
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|68124087
|2007.12.17 14:42
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4372
|1.5372
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|68129886
|2007.12.17 15:06
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4379
|1.3379
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|68129985
|2007.12.17 15:06
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4372
|1.5372
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|68130883
|2007.12.17 15:13
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4379
|1.3379
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|68123746
|2007.12.17 14:39
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4375
|1.5375
|0.0000
|2007.12.17 17:04
|1.4360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|68140642
|2007.12.17 16:27
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.4372
|1.5372
|0.0000
|2007.12.17 17:04
|1.4360
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|68145604
|2007.12.17 16:50
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.4379
|1.3379
|0.0000
|2007.12.17 17:04
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|68131057
|2007.12.17 15:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4382
|1.3382
|0.0000
|2007.12.17 17:04
|1.4358
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|68136052
|2007.12.17 15:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4375
|1.5375
|0.0000
|2007.12.17 17:04
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|68145692
|2007.12.17 16:50
|sell
|6.40
|eurusdm
|1.4372
|1.5372
|0.0000
|2007.12.17 17:04
|1.4362
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|68121484
|2007.12.17 14:32
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4379
|1.5379
|0.0000
|2007.12.17 14:39
|1.4376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|68123317
|2007.12.17 14:39
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4379
|1.5379
|0.0000
|2007.12.17 14:39
|1.4375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|68100878
|2007.12.17 13:08
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4399
|1.3399
|0.0000
|2007.12.17 14:39
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|68101320
|2007.12.17 13:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4392
|1.5392
|0.0000
|2007.12.17 14:39
|1.4380
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|68116095
|2007.12.17 14:05
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4399
|1.3399
|0.0000
|2007.12.17 14:39
|1.4377
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|68119053
|2007.12.17 14:21
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4392
|1.5392
|0.0000
|2007.12.17 14:39
|1.4379
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|68116047
|2007.12.17 14:05
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4395
|1.5395
|0.0000
|2007.12.17 14:31
|1.4383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|68116170
|2007.12.17 14:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4402
|1.3402
|0.0000
|2007.12.17 14:31
|1.4381
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|68118468
|2007.12.17 14:17
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4395
|1.5395
|0.0000
|2007.12.17 14:31
|1.4382
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|68090613
|2007.12.17 12:30
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4377
|1.5377
|0.0000
|2007.12.17 14:05
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|68094746
|2007.12.17 12:47
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4384
|1.3384
|0.0000
|2007.12.17 14:04
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|68114610
|2007.12.17 14:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4377
|1.5377
|0.0000
|2007.12.17 14:04
|1.4398
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|68114669
|2007.12.17 14:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4384
|1.3384
|0.0000
|2007.12.17 14:04
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|68085194
|2007.12.17 12:09
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4393
|1.3393
|0.0000
|2007.12.17 13:08
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|68086618
|2007.12.17 12:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4386
|1.5386
|0.0000
|2007.12.17 13:08
|1.4398
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|68087695
|2007.12.17 12:20
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4393
|1.3393
|0.0000
|2007.12.17 13:08
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|68099120
|2007.12.17 13:02
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.4393
|1.3393
|0.0000
|2007.12.17 13:08
|1.4395
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|68085209
|2007.12.17 12:09
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4390
|1.5390
|0.0000
|2007.12.17 12:30
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|68087993
|2007.12.17 12:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4397
|1.3397
|0.0000
|2007.12.17 12:30
|1.4376
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|68088123
|2007.12.17 12:22
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4390
|1.5390
|0.0000
|2007.12.17 12:30
|1.4377
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|68075942
|2007.12.17 11:47
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4372
|1.3372
|0.0000
|2007.12.17 12:03
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|68074753
|2007.12.17 11:42
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4365
|1.5365
|0.0000
|2007.12.17 12:03
|1.4389
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|68072576
|2007.12.17 11:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4372
|1.3372
|0.0000
|2007.12.17 12:03
|1.4387
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|68072016
|2007.12.17 11:37
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4366
|1.3366
|0.0000
|2007.12.17 12:03
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|68071980
|2007.12.17 11:37
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4365
|1.5365
|0.0000
|2007.12.17 12:03
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|68061475
|2007.12.17 10:48
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4355
|1.3355
|0.0000
|2007.12.17 11:37
|1.4367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|68056710
|2007.12.17 10:33
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4331
|1.5331
|0.0000
|2007.12.17 11:37
|1.4369
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|68063267
|2007.12.17 10:56
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4348
|1.5348
|0.0000
|2007.12.17 11:37
|1.4369
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|68065710
|2007.12.17 11:12
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4355
|1.3355
|0.0000
|2007.12.17 11:37
|1.4369
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|68056933
|2007.12.17 10:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4338
|1.3338
|0.0000
|2007.12.17 11:37
|1.4367
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|68050979
|2007.12.17 10:12
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4336
|1.3336
|0.0000
|2007.12.17 10:48
|1.4357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|68045287
|2007.12.17 09:57
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4353
|1.5353
|0.0000
|2007.12.17 10:33
|1.4333
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68039626
|2007.12.17 09:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4369
|1.5369
|0.0000
|2007.12.17 10:12
|1.4336
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|68034478
|2007.12.17 09:10
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4376
|1.3376
|0.0000
|2007.12.17 10:12
|1.4335
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|68021824
|2007.12.17 08:28
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4370
|1.5370
|0.0000
|2007.12.17 09:57
|1.4353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|68023508
|2007.12.17 08:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4377
|1.3377
|0.0000
|2007.12.17 09:57
|1.4350
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|68034360
|2007.12.17 09:09
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4367
|1.5367
|0.0000
|2007.12.17 09:57
|1.4352
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|68034492
|2007.12.17 09:10
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4377
|1.3377
|0.0000
|2007.12.17 09:57
|1.4352
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|68039911
|2007.12.17 09:40
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4367
|1.5367
|0.0000
|2007.12.17 09:57
|1.4354
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|68029375
|2007.12.17 08:52
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4392
|1.3392
|0.0000
|2007.12.17 09:10
|1.4373
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|68027141
|2007.12.17 08:44
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4392
|1.3392
|0.0000
|2007.12.17 09:09
|1.4371
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|68028580
|2007.12.17 08:49
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4385
|1.5385
|0.0000
|2007.12.17 09:09
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|68033245
|2007.12.17 09:06
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4385
|1.5385
|0.0000
|2007.12.17 09:09
|1.4371
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|68022527
|2007.12.17 08:28
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4369
|1.3369
|0.0000
|2007.12.17 08:44
|1.4390
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|68012336
|2007.12.17 08:04
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4404
|1.3404
|0.0000
|2007.12.17 08:28
|1.4366
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|68012969
|2007.12.17 08:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4397
|1.5397
|0.0000
|2007.12.17 08:28
|1.4368
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|68013408
|2007.12.17 08:05
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4392
|1.5392
|0.0000
|2007.12.17 08:28
|1.4370
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|68009567
|2007.12.17 08:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4416
|1.5416
|0.0000
|2007.12.17 08:05
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68005764
|2007.12.17 07:51
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4425
|1.3425
|0.0000
|2007.12.17 08:04
|1.4402
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|68006513
|2007.12.17 07:53
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4418
|1.5418
|0.0000
|2007.12.17 08:04
|1.4404
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|68007261
|2007.12.17 07:53
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4425
|1.3425
|0.0000
|2007.12.17 08:04
|1.4402
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|68008061
|2007.12.17 07:56
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4418
|1.5418
|0.0000
|2007.12.17 08:04
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|67993860
|2007.12.17 06:57
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4427
|1.5427
|0.0000
|2007.12.17 07:59
|1.4418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|67996809
|2007.12.17 07:11
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4434
|1.3434
|0.0000
|2007.12.17 07:59
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|68002948
|2007.12.17 07:38
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4427
|1.5427
|0.0000
|2007.12.17 07:59
|1.4419
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|68003656
|2007.12.17 07:40
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4434
|1.3434
|0.0000
|2007.12.17 07:59
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|68004999
|2007.12.17 07:47
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4427
|1.5427
|0.0000
|2007.12.17 07:59
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67950421
|2007.12.17 02:44
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4444
|1.3444
|0.0000
|2007.12.17 07:51
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|67980261
|2007.12.17 05:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4437
|1.5437
|0.0000
|2007.12.17 07:51
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|67999612
|2007.12.17 07:25
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4444
|1.3444
|0.0000
|2007.12.17 07:51
|1.4424
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|68001990
|2007.12.17 07:34
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4437
|1.5437
|0.0000
|2007.12.17 07:51
|1.4424
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|67950315
|2007.12.17 02:43
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4440
|1.5440
|0.0000
|2007.12.17 06:57
|1.4430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|67954246
|2007.12.17 03:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4447
|1.3447
|0.0000
|2007.12.17 06:57
|1.4428
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|67962655
|2007.12.17 03:37
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4440
|1.5440
|0.0000
|2007.12.17 06:57
|1.4430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67965745
|2007.12.17 04:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4447
|1.3447
|0.0000
|2007.12.17 06:57
|1.4428
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|67973109
|2007.12.17 04:52
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4440
|1.5440
|0.0000
|2007.12.17 06:57
|1.4430
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67975821
|2007.12.17 05:07
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4447
|1.3447
|0.0000
|2007.12.17 06:57
|1.4428
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.40
|67979132
|2007.12.17 05:33
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4440
|1.5440
|0.0000
|2007.12.17 06:57
|1.4430
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|67916372
|2007.12.17 00:12
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4426
|1.3426
|0.0000
|2007.12.17 02:44
|1.4441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|67918648
|2007.12.17 00:20
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4419
|1.5419
|0.0000
|2007.12.17 02:44
|1.4443
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|67919780
|2007.12.17 00:27
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4427
|1.3427
|0.0000
|2007.12.17 02:44
|1.4441
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|67900563
|2007.12.16 23:01
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4404
|1.5404
|0.0000
|2007.12.17 02:43
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|67904992
|2007.12.16 23:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4411
|1.3411
|0.0000
|2007.12.17 02:43
|1.4440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|67901210
|2007.12.16 23:02
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4405
|1.3405
|0.0000
|2007.12.17 00:12
|1.4425
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67870701
|2007.12.14 16:41
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4443
|1.3443
|0.0000
|2007.12.14 18:41
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|67870767
|2007.12.14 16:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4436
|1.5436
|0.0000
|2007.12.14 18:41
|1.4424
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|67879018
|2007.12.14 17:28
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4443
|1.3443
|0.0000
|2007.12.14 18:41
|1.4421
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|67885440
|2007.12.14 18:32
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4436
|1.5436
|0.0000
|2007.12.14 18:41
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|67870921
|2007.12.14 16:41
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4432
|1.5432
|0.0000
|2007.12.14 17:58
|1.4455
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|67875963
|2007.12.14 17:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4439
|1.3439
|0.0000
|2007.12.14 17:58
|1.4453
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|67877412
|2007.12.14 17:13
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4432
|1.5432
|0.0000
|2007.12.14 17:58
|1.4455
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|67878728
|2007.12.14 17:27
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4439
|1.3439
|0.0000
|2007.12.14 17:58
|1.4452
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|67866388
|2007.12.14 16:23
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4447
|1.5447
|0.0000
|2007.12.14 16:41
|1.4434
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|67866982
|2007.12.14 16:24
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4454
|1.3454
|0.0000
|2007.12.14 16:41
|1.4432
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|67869628
|2007.12.14 16:34
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4447
|1.5447
|0.0000
|2007.12.14 16:41
|1.4434
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|67811247
|2007.12.14 13:36
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4489
|1.3489
|0.0000
|2007.12.14 16:41
|1.4440
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.45
|67854361
|2007.12.14 15:19
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4430
|1.5430
|0.0000
|2007.12.14 16:23
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|67854559
|2007.12.14 15:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4437
|1.3437
|0.0000
|2007.12.14 16:23
|1.4447
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67860874
|2007.12.14 15:50
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4430
|1.5430
|0.0000
|2007.12.14 16:23
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|67861540
|2007.12.14 15:53
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4437
|1.3437
|0.0000
|2007.12.14 16:23
|1.4447
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67862510
|2007.12.14 15:58
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4430
|1.5430
|0.0000
|2007.12.14 16:23
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|67862739
|2007.12.14 15:59
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4437
|1.3437
|0.0000
|2007.12.14 16:23
|1.4447
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67852140
|2007.12.14 15:15
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4450
|1.5450
|0.0000
|2007.12.14 15:19
|1.4430
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67837027
|2007.12.14 14:36
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4460
|1.5460
|0.0000
|2007.12.14 15:15
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|67837344
|2007.12.14 14:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4467
|1.3467
|0.0000
|2007.12.14 15:15
|1.4446
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|67840541
|2007.12.14 14:44
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4460
|1.5460
|0.0000
|2007.12.14 15:15
|1.4448
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|67844063
|2007.12.14 14:50
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4467
|1.3467
|0.0000
|2007.12.14 15:15
|1.4446
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|67848190
|2007.12.14 15:04
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4460
|1.5460
|0.0000
|2007.12.14 15:15
|1.4448
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|67849076
|2007.12.14 15:07
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4467
|1.3467
|0.0000
|2007.12.14 15:15
|1.4445
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.20
|67850695
|2007.12.14 15:13
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4460
|1.5460
|0.0000
|2007.12.14 15:15
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|35.20
|67806696
|2007.12.14 13:32
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4480
|1.5480
|0.0000
|2007.12.14 14:36
|1.4464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|67810493
|2007.12.14 13:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4487
|1.3487
|0.0000
|2007.12.14 14:36
|1.4462
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|67829254
|2007.12.14 14:17
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4478
|1.5478
|0.0000
|2007.12.14 14:36
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|67831380
|2007.12.14 14:21
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4487
|1.3487
|0.0000
|2007.12.14 14:36
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|67832336
|2007.12.14 14:25
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4478
|1.5478
|0.0000
|2007.12.14 14:36
|1.4466
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|67807404
|2007.12.14 13:32
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4476
|1.3476
|0.0000
|2007.12.14 13:36
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|67809053
|2007.12.14 13:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4469
|1.5469
|0.0000
|2007.12.14 13:36
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|67809321
|2007.12.14 13:33
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4476
|1.3476
|0.0000
|2007.12.14 13:36
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|67799368
|2007.12.14 13:20
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4520
|1.3520
|0.0000
|2007.12.14 13:32
|1.4478
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|67803551
|2007.12.14 13:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4511
|1.5511
|0.0000
|2007.12.14 13:32
|1.4480
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|67803911
|2007.12.14 13:30
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4501
|1.5501
|0.0000
|2007.12.14 13:32
|1.4485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|67804977
|2007.12.14 13:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4508
|1.3508
|0.0000
|2007.12.14 13:32
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|67805058
|2007.12.14 13:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4501
|1.5501
|0.0000
|2007.12.14 13:32
|1.4488
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|67799992
|2007.12.14 13:21
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4527
|1.5527
|0.0000
|2007.12.14 13:30
|1.4507
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67786828
|2007.12.14 12:45
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4487
|1.5487
|0.0000
|2007.12.14 13:21
|1.4528
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|67787059
|2007.12.14 12:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4494
|1.3494
|0.0000
|2007.12.14 13:21
|1.4523
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|67798910
|2007.12.14 13:20
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4518
|1.3518
|0.0000
|2007.12.14 13:20
|1.4519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|67751572
|2007.12.14 11:24
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4517
|1.3517
|0.0000
|2007.12.14 13:20
|1.4520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|67774012
|2007.12.14 12:09
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4509
|1.5509
|0.0000
|2007.12.14 12:45
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67754478
|2007.12.14 11:27
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4491
|1.5491
|0.0000
|2007.12.14 12:09
|1.4510
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|67756558
|2007.12.14 11:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4498
|1.3498
|0.0000
|2007.12.14 12:09
|1.4508
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67758890
|2007.12.14 11:35
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4491
|1.5491
|0.0000
|2007.12.14 12:09
|1.4510
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|67761936
|2007.12.14 11:42
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4498
|1.3498
|0.0000
|2007.12.14 12:09
|1.4508
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67764447
|2007.12.14 11:47
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4491
|1.5491
|0.0000
|2007.12.14 12:09
|1.4510
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|67767898
|2007.12.14 11:54
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4498
|1.3498
|0.0000
|2007.12.14 12:09
|1.4508
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|67751343
|2007.12.14 11:23
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4514
|1.5514
|0.0000
|2007.12.14 11:27
|1.4494
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67722922
|2007.12.14 10:05
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4539
|1.3539
|0.0000
|2007.12.14 11:24
|1.4515
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|67748358
|2007.12.14 11:17
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4531
|1.5531
|0.0000
|2007.12.14 11:24
|1.4517
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|67749723
|2007.12.14 11:19
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4539
|1.3539
|0.0000
|2007.12.14 11:24
|1.4514
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|67750354
|2007.12.14 11:21
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4530
|1.5530
|0.0000
|2007.12.14 11:24
|1.4515
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67749625
|2007.12.14 11:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4538
|1.3538
|0.0000
|2007.12.14 11:23
|1.4514
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|67748639
|2007.12.14 11:17
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4531
|1.5531
|0.0000
|2007.12.14 11:23
|1.4516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|67750343
|2007.12.14 11:21
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4531
|1.5531
|0.0000
|2007.12.14 11:22
|1.4516
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|67727957
|2007.12.14 10:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4555
|1.3555
|0.0000
|2007.12.14 11:17
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|67729826
|2007.12.14 10:25
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4548
|1.5548
|0.0000
|2007.12.14 11:17
|1.4532
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|67732441
|2007.12.14 10:32
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4555
|1.3555
|0.0000
|2007.12.14 11:17
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|67735807
|2007.12.14 10:42
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4548
|1.5548
|0.0000
|2007.12.14 11:17
|1.4532
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|67741148
|2007.12.14 10:55
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.4555
|1.3555
|0.0000
|2007.12.14 11:17
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|67743030
|2007.12.14 10:59
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.4555
|1.3555
|0.0000
|2007.12.14 11:17
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|67745609
|2007.12.14 11:09
|sell
|12.80
|eurusdm
|1.4548
|1.5548
|0.0000
|2007.12.14 11:17
|1.4533
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|67717505
|2007.12.14 09:56
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4548
|1.5548
|0.0000
|2007.12.14 11:17
|1.4533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|67741917
|2007.12.14 10:56
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.4548
|1.5548
|0.0000
|2007.12.14 11:17
|1.4532
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|67712121
|2007.12.14 09:46
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4556
|1.3556
|0.0000
|2007.12.14 10:05
|1.4535
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|67713632
|2007.12.14 09:48
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4549
|1.5549
|0.0000
|2007.12.14 10:05
|1.4537
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|67714169
|2007.12.14 09:49
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4556
|1.3556
|0.0000
|2007.12.14 10:05
|1.4534
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|67716977
|2007.12.14 09:56
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4549
|1.5549
|0.0000
|2007.12.14 10:05
|1.4536
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|67708269
|2007.12.14 09:38
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4562
|1.5562
|0.0000
|2007.12.14 09:56
|1.4549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|67709796
|2007.12.14 09:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4569
|1.3569
|0.0000
|2007.12.14 09:56
|1.4547
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|67710129
|2007.12.14 09:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4562
|1.5562
|0.0000
|2007.12.14 09:56
|1.4549
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|67697750
|2007.12.14 09:14
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4575
|1.3575
|0.0000
|2007.12.14 09:45
|1.4554
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|67705804
|2007.12.14 09:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4568
|1.5568
|0.0000
|2007.12.14 09:45
|1.4556
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|67706687
|2007.12.14 09:35
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4575
|1.3575
|0.0000
|2007.12.14 09:45
|1.4552
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|67707492
|2007.12.14 09:37
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4568
|1.5568
|0.0000
|2007.12.14 09:45
|1.4555
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|67696082
|2007.12.14 09:11
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4584
|1.5584
|0.0000
|2007.12.14 09:38
|1.4564
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67678436
|2007.12.14 08:22
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4607
|1.5607
|0.0000
|2007.12.14 09:13
|1.4575
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|67675981
|2007.12.14 08:15
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4614
|1.3614
|0.0000
|2007.12.14 09:13
|1.4574
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|67683925
|2007.12.14 08:36
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4599
|1.5599
|0.0000
|2007.12.14 09:11
|1.4588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|67684930
|2007.12.14 08:39
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4606
|1.3606
|0.0000
|2007.12.14 09:11
|1.4586
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|67686335
|2007.12.14 08:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4599
|1.5599
|0.0000
|2007.12.14 09:11
|1.4589
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67686859
|2007.12.14 08:44
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4606
|1.3606
|0.0000
|2007.12.14 09:11
|1.4586
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|67693932
|2007.12.14 09:07
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4598
|1.5598
|0.0000
|2007.12.14 09:11
|1.4587
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|67671309
|2007.12.14 08:03
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4618
|1.5618
|0.0000
|2007.12.14 08:36
|1.4598
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67662735
|2007.12.14 07:25
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4632
|1.3632
|0.0000
|2007.12.14 08:15
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|67664338
|2007.12.14 07:29
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4625
|1.5625
|0.0000
|2007.12.14 08:15
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|67664601
|2007.12.14 07:30
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4632
|1.3632
|0.0000
|2007.12.14 08:15
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|67667383
|2007.12.14 07:46
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4625
|1.5625
|0.0000
|2007.12.14 08:15
|1.4612
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|67663003
|2007.12.14 07:25
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4630
|1.5630
|0.0000
|2007.12.14 08:03
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|67663573
|2007.12.14 07:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4637
|1.3637
|0.0000
|2007.12.14 08:03
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|67663758
|2007.12.14 07:28
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4630
|1.5630
|0.0000
|2007.12.14 08:03
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67666045
|2007.12.14 07:37
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4637
|1.3637
|0.0000
|2007.12.14 08:03
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|67666361
|2007.12.14 07:40
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.4630
|1.5630
|0.0000
|2007.12.14 08:03
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67655541
|2007.12.14 06:43
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4651
|1.5651
|0.0000
|2007.12.14 07:25
|1.4631
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67657497
|2007.12.14 06:51
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4654
|1.3654
|0.0000
|2007.12.14 07:25
|1.4631
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|67658331
|2007.12.14 06:56
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4647
|1.5647
|0.0000
|2007.12.14 07:25
|1.4633
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|67659725
|2007.12.14 07:01
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4654
|1.3654
|0.0000
|2007.12.14 07:25
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|67660467
|2007.12.14 07:08
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.4647
|1.5647
|0.0000
|2007.12.14 07:25
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|67648909
|2007.12.14 05:57
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4642
|1.3642
|0.0000
|2007.12.14 06:51
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|67651312
|2007.12.14 06:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4635
|1.5635
|0.0000
|2007.12.14 06:51
|1.4657
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|67652318
|2007.12.14 06:19
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4642
|1.3642
|0.0000
|2007.12.14 06:51
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|67625485
|2007.12.14 01:38
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4617
|1.5617
|0.0000
|2007.12.14 06:43
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|67626357
|2007.12.14 01:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4624
|1.3624
|0.0000
|2007.12.14 06:43
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|67625494
|2007.12.14 01:38
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4620
|1.3620
|0.0000
|2007.12.14 05:57
|1.4640
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67625421
|2007.12.14 01:38
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4619
|1.5619
|0.0000
|2007.12.14 01:38
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|67610587
|2007.12.13 23:46
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4631
|1.5631
|0.0000
|2007.12.14 01:38
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|67609597
|2007.12.13 23:36
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4638
|1.3638
|0.0000
|2007.12.14 01:38
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|67581621
|2007.12.13 18:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4610
|1.3610
|0.0000
|2007.12.14 01:37
|1.4618
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.80
|67580678
|2007.12.13 18:41
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4603
|1.5603
|0.0000
|2007.12.14 01:37
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.85
|67587390
|2007.12.13 19:48
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4623
|1.3623
|0.0000
|2007.12.13 23:36
|1.4636
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.65
|67606251
|2007.12.13 22:53
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4616
|1.5616
|0.0000
|2007.12.13 23:36
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|67606674
|2007.12.13 23:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4623
|1.3623
|0.0000
|2007.12.13 23:36
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|67580548
|2007.12.13 18:40
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4606
|1.3606
|0.0000
|2007.12.13 19:48
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|67581125
|2007.12.13 18:46
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4599
|1.5599
|0.0000
|2007.12.13 19:48
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|67581471
|2007.12.13 18:52
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4607
|1.3607
|0.0000
|2007.12.13 19:48
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|67579438
|2007.12.13 18:27
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.4604
|1.5604
|0.0000
|2007.12.13 18:40
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|67579164
|2007.12.13 18:25
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.4608
|1.3608
|0.0000
|2007.12.13 18:40
|1.4603
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|67578995
|2007.12.13 18:23
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.4607
|1.5607
|0.0000
|2007.12.13 18:27
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67576489
|2007.12.13 17:55
|balance
|Deposit
|2 000.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|257.05
|Closed P/L:
|251.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|68648837
|2007.12.19 16:33
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.4347
|1.5347
|0.0000
|1.4360
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|68662821
|2007.12.19 17:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4354
|1.3354
|0.0000
|1.4358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|68665562
|2007.12.19 17:22
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4347
|1.5347
|0.0000
|1.4360
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|68665898
|2007.12.19 17:23
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4354
|1.3354
|0.0000
|1.4358
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|68667898
|2007.12.19 17:35
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.4361
|1.3361
|0.0000
|1.4358
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|Floating P/L:
|-1.40
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|251.92
|Floating P/L:
|-1.40
|Margin:
|13.75
|Balance:
|2 251.92
|Equity:
|2 250.52
|Free Margin:
|2 236.77
|Details:
|Gross Profit:
|3 012.02
|Gross Loss:
|2 760.10
|Total Net Profit:
|251.92
|Profit Factor:
|1.09
|Expected Payoff:
|0.75
|Absolute Drawdown:
|2.00
|Maximal Drawdown:
|268.80 (10.80%)
|Relative Drawdown:
|10.80% (268.80)
|Total Trades:
|334
|Short Positions (won %):
|174 (70.11%)
|Long Positions (won %):
|160 (45.63%)
|Profit Trades (% of total):
|195 (58.38%)
|Loss trades (% of total):
|139 (41.62%)
|Largest
|profit trade:
|281.60
|loss trade:
|-268.80
|Average
|profit trade:
|15.45
|loss trade:
|-19.86
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (11.05)
|consecutive losses ($):
|2 (-200.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|282.60 (2)
|consecutive loss (count):
|-268.80 (1)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|1