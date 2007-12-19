Interbank FX, LLC

Account: 1761042 Name: Michael Bolduc Currency: USD 2007 December 19, 17:35
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
686492532007.12.19 16:33buy0.05eurusdm1.43411.33410.00002007.12.19 17:341.43570.000.000.000.80
686509932007.12.19 16:36sell0.10eurusdm1.43341.53340.00002007.12.19 17:341.43590.000.000.00-2.50
686555682007.12.19 16:46buy0.20eurusdm1.43441.33440.00002007.12.19 17:341.43580.000.000.002.80
686577092007.12.19 16:56sell0.40eurusdm1.43341.53340.00002007.12.19 17:341.43600.000.000.00-10.40
686582132007.12.19 16:56buy0.80eurusdm1.43441.33440.00002007.12.19 17:341.43570.000.000.0010.40
686417832007.12.19 16:23buy0.05eurusdm1.43791.33790.00002007.12.19 16:331.43410.000.000.00-1.90
686444092007.12.19 16:30sell0.10eurusdm1.43721.53720.00002007.12.19 16:331.43430.000.000.002.90
686450282007.12.19 16:30sell0.05eurusdm1.43651.53650.00002007.12.19 16:331.43450.000.000.001.00
686026072007.12.19 13:15sell0.05eurusdm1.43821.53820.00002007.12.19 16:301.43690.000.000.000.65
686049252007.12.19 13:28buy0.10eurusdm1.43891.33890.00002007.12.19 16:301.43680.000.000.00-2.10
686283492007.12.19 15:36sell0.20eurusdm1.43821.53820.00002007.12.19 16:301.43690.000.000.002.60
686288522007.12.19 15:38buy0.40eurusdm1.43891.33890.00002007.12.19 16:301.43680.000.000.00-8.40
686300392007.12.19 15:46sell0.80eurusdm1.43821.53820.00002007.12.19 16:301.43690.000.000.0010.40
686305422007.12.19 15:50buy1.60eurusdm1.43891.33890.00002007.12.19 16:301.43660.000.000.00-36.80
686352492007.12.19 16:04sell3.20eurusdm1.43821.53820.00002007.12.19 16:301.43680.000.000.0044.80
686366872007.12.19 16:08buy6.40eurusdm1.43891.33890.00002007.12.19 16:301.43700.000.000.00-121.60
686400862007.12.19 16:19sell12.80eurusdm1.43821.53820.00002007.12.19 16:301.43720.000.000.00128.00
685488002007.12.19 09:23buy0.05eurusdm1.43971.33970.00002007.12.19 16:231.43760.000.000.00-1.05
685515202007.12.19 09:30sell0.10eurusdm1.43901.53900.00002007.12.19 16:231.43780.000.000.001.20
685532662007.12.19 09:31buy0.20eurusdm1.43971.33970.00002007.12.19 16:231.43760.000.000.00-4.20
685550722007.12.19 09:34sell0.40eurusdm1.43901.53900.00002007.12.19 16:231.43780.000.000.004.80
685552452007.12.19 09:35buy0.80eurusdm1.43971.33970.00002007.12.19 16:231.43770.000.000.00-16.00
685560762007.12.19 09:35sell1.60eurusdm1.43901.53900.00002007.12.19 16:231.43790.000.000.0017.60
685577582007.12.19 09:38buy3.20eurusdm1.43971.33970.00002007.12.19 16:231.43760.000.000.00-67.20
685664832007.12.19 10:05sell6.40eurusdm1.43901.53900.00002007.12.19 16:231.43780.000.000.0076.80
685710672007.12.19 10:32buy12.80eurusdm1.43971.33970.00002007.12.19 16:231.43760.000.000.00-268.80
685716572007.12.19 10:38sell25.60eurusdm1.43901.53900.00002007.12.19 16:221.43800.000.000.00256.00
685594542007.12.19 09:40sell0.05eurusdm1.44041.54040.00002007.12.19 13:141.43840.000.000.001.00
684066352007.12.18 15:38sell0.05eurusdm1.43881.53880.00002007.12.19 09:401.44070.000.000.00-0.95
684074742007.12.18 15:41buy0.10eurusdm1.43951.33950.00002007.12.19 09:401.44060.000.00-0.041.10
685141692007.12.19 07:02sell0.20eurusdm1.43881.53880.00002007.12.19 09:401.44080.000.000.00-4.00
685159252007.12.19 07:08buy0.40eurusdm1.43951.33950.00002007.12.19 09:401.44050.000.000.004.00
685176052007.12.19 07:17sell0.80eurusdm1.43881.53880.00002007.12.19 09:401.44080.000.000.00-16.00
685208012007.12.19 07:31buy1.60eurusdm1.43951.33950.00002007.12.19 09:401.44050.000.000.0016.00
685212982007.12.19 07:34sell3.20eurusdm1.43881.53880.00002007.12.19 09:401.44070.000.000.00-60.80
685267672007.12.19 08:01buy6.40eurusdm1.43951.33950.00002007.12.19 09:401.44060.000.000.0070.40
685276992007.12.19 08:05sell12.80eurusdm1.43881.53880.00002007.12.19 09:401.44080.000.000.00-256.00
685324522007.12.19 08:28buy25.60eurusdm1.43951.33950.00002007.12.19 09:401.44050.000.000.00256.00
685422332007.12.19 09:00buy0.05eurusdm1.43821.33820.00002007.12.19 09:231.43960.000.000.000.70
685424702007.12.19 09:01sell0.10eurusdm1.43751.53750.00002007.12.19 09:231.43970.000.000.00-2.20
685429022007.12.19 09:02buy0.20eurusdm1.43821.33820.00002007.12.19 09:221.43950.000.000.002.60
683207222007.12.18 09:18buy0.05eurusdm1.43951.33950.00002007.12.19 09:001.43790.000.00-0.02-0.80
683213052007.12.18 09:20sell0.10eurusdm1.43881.53880.00002007.12.19 09:001.43800.000.000.000.80
683217362007.12.18 09:22buy0.20eurusdm1.43951.33950.00002007.12.19 09:001.43780.000.00-0.07-3.40
683248972007.12.18 09:30sell0.40eurusdm1.43881.53880.00002007.12.19 09:001.43800.000.000.013.20
683254442007.12.18 09:31buy0.80eurusdm1.43951.33950.00002007.12.19 09:001.43780.000.00-0.28-13.60
683280302007.12.18 09:40sell1.60eurusdm1.43881.53880.00002007.12.19 09:001.43800.000.000.0612.80
683288322007.12.18 09:43buy3.20eurusdm1.43951.33950.00002007.12.19 09:001.43770.000.00-1.12-57.60
683316622007.12.18 09:55sell6.40eurusdm1.43881.53880.00002007.12.19 09:001.43780.000.000.2264.00
683360092007.12.18 10:14buy12.80eurusdm1.43951.33950.00002007.12.19 09:001.43760.000.00-4.48-243.20
683370582007.12.18 10:20sell25.60eurusdm1.43881.53880.00002007.12.19 09:001.43780.000.000.90256.00
683986472007.12.18 15:12sell0.05eurusdm1.44121.54120.00002007.12.18 15:381.43920.000.000.001.00
683886432007.12.18 14:28sell0.05eurusdm1.44331.54330.00002007.12.18 15:111.44130.000.000.001.00
683589812007.12.18 12:00sell0.05eurusdm1.43961.53960.00002007.12.18 14:281.44350.000.000.00-1.95
683611592007.12.18 12:12buy0.10eurusdm1.44031.34030.00002007.12.18 14:281.44320.000.000.002.90
683461102007.12.18 11:02sell0.05eurusdm1.44051.54050.00002007.12.18 12:001.43990.000.000.000.30
683462762007.12.18 11:02buy0.10eurusdm1.44121.34120.00002007.12.18 12:001.43970.000.000.00-1.50
683466502007.12.18 11:03sell0.20eurusdm1.44051.54050.00002007.12.18 12:001.43990.000.000.001.20
683471762007.12.18 11:04buy0.40eurusdm1.44121.34120.00002007.12.18 12:001.43960.000.000.00-6.40
683496012007.12.18 11:13sell0.80eurusdm1.44051.54050.00002007.12.18 12:001.43980.000.000.005.60
683513582007.12.18 11:21buy1.60eurusdm1.44121.34120.00002007.12.18 12:001.43950.000.000.00-27.20
683527732007.12.18 11:30sell3.20eurusdm1.44051.54050.00002007.12.18 12:001.43970.000.000.0025.60
683544172007.12.18 11:39buy6.40eurusdm1.44121.34120.00002007.12.18 12:001.43940.000.000.00-115.20
683567892007.12.18 11:52sell12.80eurusdm1.44051.54050.00002007.12.18 12:001.43950.000.000.00128.00
683036562007.12.18 08:02sell0.05eurusdm1.43861.53860.00002007.12.18 11:021.44060.000.000.00-1.00
683206022007.12.18 09:18buy0.10eurusdm1.43931.33930.00002007.12.18 11:021.44040.000.000.001.10
683251532007.12.18 09:31sell0.20eurusdm1.43861.53860.00002007.12.18 11:021.44060.000.000.00-4.00
683253622007.12.18 09:31buy0.40eurusdm1.43931.33930.00002007.12.18 11:021.44050.000.000.004.80
683282542007.12.18 09:41sell0.80eurusdm1.43861.53860.00002007.12.18 11:021.44070.000.000.00-16.80
683284782007.12.18 09:41buy1.60eurusdm1.43931.33930.00002007.12.18 11:021.44050.000.000.0019.20
683316972007.12.18 09:55sell3.20eurusdm1.43861.53860.00002007.12.18 11:021.44070.000.000.00-67.20
683319822007.12.18 09:57buy6.40eurusdm1.43931.33930.00002007.12.18 11:021.44050.000.000.0076.80
683324442007.12.18 09:59sell12.80eurusdm1.43861.53860.00002007.12.18 11:021.44050.000.000.00-243.20
683354852007.12.18 10:11buy25.60eurusdm1.43931.33930.00002007.12.18 11:021.44030.000.000.00256.00
683111952007.12.18 08:35buy0.05eurusdm1.43721.33720.00002007.12.18 09:181.43920.000.000.001.00
683014212007.12.18 07:59buy0.05eurusdm1.44081.34080.00002007.12.18 08:351.43710.000.000.00-1.85
683026722007.12.18 08:01sell0.10eurusdm1.44011.54010.00002007.12.18 08:351.43720.000.000.002.90
683013822007.12.18 07:58sell0.05eurusdm1.44071.54070.00002007.12.18 08:021.43870.000.000.001.00
682916052007.12.18 07:09sell0.05eurusdm1.43871.53870.00002007.12.18 07:581.44090.000.000.00-1.10
682928222007.12.18 07:14buy0.10eurusdm1.43941.33940.00002007.12.18 07:581.44070.000.000.001.30
682945952007.12.18 07:24buy0.05eurusdm1.43871.33870.00002007.12.18 07:581.44070.000.000.001.00
682941162007.12.18 07:22sell0.20eurusdm1.43871.53870.00002007.12.18 07:581.44100.000.000.00-4.60
682983812007.12.18 07:45buy0.40eurusdm1.43941.33940.00002007.12.18 07:581.44070.000.000.005.20
682517412007.12.18 03:08buy0.05eurusdm1.44061.34060.00002007.12.18 07:241.43860.000.000.00-1.00
682541872007.12.18 03:20sell0.10eurusdm1.43991.53990.00002007.12.18 07:241.43880.000.000.001.10
682546852007.12.18 03:21buy0.20eurusdm1.44061.34060.00002007.12.18 07:231.43870.000.000.00-3.80
682635202007.12.18 04:05sell0.40eurusdm1.43991.53990.00002007.12.18 07:231.43890.000.000.004.00
682647502007.12.18 04:11buy0.80eurusdm1.44061.34060.00002007.12.18 07:231.43870.000.000.00-15.20
682668032007.12.18 04:20sell1.60eurusdm1.43981.53980.00002007.12.18 07:231.43900.000.000.0012.80
682711022007.12.18 04:47buy3.20eurusdm1.44061.34060.00002007.12.18 07:231.43870.000.000.00-60.80
682712902007.12.18 04:49sell6.40eurusdm1.43981.53980.00002007.12.18 07:231.43890.000.000.0057.60
682784322007.12.18 05:54buy12.80eurusdm1.44061.34060.00002007.12.18 07:231.43870.000.000.00-243.20
682802712007.12.18 06:02sell25.60eurusdm1.43981.53980.00002007.12.18 07:231.43870.000.000.00281.60
682573532007.12.18 03:35sell0.05eurusdm1.44121.54120.00002007.12.18 07:091.43920.000.000.001.00
682226592007.12.18 00:28sell0.05eurusdm1.43931.53930.00002007.12.18 03:351.44130.000.000.00-1.00
682236202007.12.18 00:32buy0.10eurusdm1.44001.34000.00002007.12.18 03:351.44110.000.000.001.10
682342122007.12.18 01:19sell0.20eurusdm1.43931.53930.00002007.12.18 03:351.44120.000.000.00-3.80
682444232007.12.18 02:21buy0.40eurusdm1.44001.34000.00002007.12.18 03:351.44100.000.000.004.00
682471472007.12.18 02:41sell0.80eurusdm1.43931.53930.00002007.12.18 03:351.44120.000.000.00-15.20
682505092007.12.18 03:05buy1.60eurusdm1.44001.34000.00002007.12.18 03:351.44100.000.000.0016.00
682355452007.12.18 01:24buy0.05eurusdm1.43901.33900.00002007.12.18 03:081.44020.000.000.000.60
682361662007.12.18 01:27sell0.10eurusdm1.43831.53830.00002007.12.18 03:081.44040.000.000.00-2.10
682368742007.12.18 01:29buy0.20eurusdm1.43901.33900.00002007.12.18 03:081.44030.000.000.002.60
682021892007.12.17 22:24buy0.05eurusdm1.44091.34090.00002007.12.18 01:231.43860.000.000.00-1.15
682119092007.12.17 23:28sell0.10eurusdm1.44021.54020.00002007.12.18 01:231.43880.000.000.001.40
682149532007.12.17 23:40buy0.20eurusdm1.44091.34090.00002007.12.18 01:231.43860.000.000.00-4.60
682213512007.12.18 00:24sell0.40eurusdm1.44001.54000.00002007.12.18 01:231.43880.000.000.004.80
682243062007.12.18 00:34buy0.80eurusdm1.44091.34090.00002007.12.18 01:231.43860.000.000.00-18.40
682254552007.12.18 00:38sell1.60eurusdm1.44001.54000.00002007.12.18 01:231.43880.000.000.0019.20
682276082007.12.18 00:48buy3.20eurusdm1.44091.34090.00002007.12.18 01:231.43860.000.000.00-73.60
682301762007.12.18 01:00sell6.40eurusdm1.44001.54000.00002007.12.18 01:231.43880.000.000.0076.80
682031992007.12.17 22:26sell0.05eurusdm1.44161.54160.00002007.12.18 00:281.43960.000.000.001.00
681745252007.12.17 19:25sell0.05eurusdm1.43961.53960.00002007.12.17 22:251.44170.000.000.00-1.05
681763682007.12.17 19:35buy0.10eurusdm1.44031.34030.00002007.12.17 22:251.44150.000.00-0.041.20
681770872007.12.17 19:39sell0.20eurusdm1.43961.53960.00002007.12.17 22:251.44180.000.000.01-4.40
681927582007.12.17 21:14buy0.40eurusdm1.44031.34030.00002007.12.17 22:251.44160.000.00-0.145.20
681851542007.12.17 20:33sell0.10eurusdm1.43871.53870.00002007.12.17 22:241.44090.000.000.00-2.20
681737842007.12.17 19:20buy0.05eurusdm1.43941.33940.00002007.12.17 22:241.44070.000.00-0.020.65
681892982007.12.17 20:55buy0.20eurusdm1.43941.33940.00002007.12.17 22:241.44070.000.00-0.072.60
681489102007.12.17 17:05sell0.05eurusdm1.43591.53590.00002007.12.17 19:241.43970.000.000.00-1.90
681518892007.12.17 17:30buy0.10eurusdm1.43661.33660.00002007.12.17 19:241.43950.000.000.002.90
681579302007.12.17 17:56buy0.05eurusdm1.43831.33830.00002007.12.17 19:201.43930.000.000.000.50
681617442007.12.17 18:15sell0.10eurusdm1.43761.53760.00002007.12.17 19:201.43950.000.000.00-1.90
681629872007.12.17 18:21buy0.20eurusdm1.43831.33830.00002007.12.17 19:201.43930.000.000.002.00
681663552007.12.17 18:42sell0.40eurusdm1.43761.53760.00002007.12.17 19:201.43950.000.000.00-7.60
681683442007.12.17 18:54buy0.80eurusdm1.43831.33830.00002007.12.17 19:201.43930.000.000.008.00
681489462007.12.17 17:05buy0.05eurusdm1.43611.33610.00002007.12.17 17:561.43810.000.000.001.00
681234492007.12.17 14:39buy0.05eurusdm1.43791.33790.00002007.12.17 17:051.43590.000.000.00-1.00
681240872007.12.17 14:42sell0.10eurusdm1.43721.53720.00002007.12.17 17:051.43610.000.000.001.10
681298862007.12.17 15:06buy0.20eurusdm1.43791.33790.00002007.12.17 17:051.43590.000.000.00-4.00
681299852007.12.17 15:06sell0.40eurusdm1.43721.53720.00002007.12.17 17:051.43610.000.000.004.40
681308832007.12.17 15:13buy0.80eurusdm1.43791.33790.00002007.12.17 17:051.43590.000.000.00-16.00
681237462007.12.17 14:39sell0.05eurusdm1.43751.53750.00002007.12.17 17:041.43600.000.000.000.75
681406422007.12.17 16:27sell1.60eurusdm1.43721.53720.00002007.12.17 17:041.43600.000.000.0019.20
681456042007.12.17 16:50buy3.20eurusdm1.43791.33790.00002007.12.17 17:041.43590.000.000.00-64.00
681310572007.12.17 15:14buy0.10eurusdm1.43821.33820.00002007.12.17 17:041.43580.000.000.00-2.40
681360522007.12.17 15:45sell0.20eurusdm1.43751.53750.00002007.12.17 17:041.43610.000.000.002.80
681456922007.12.17 16:50sell6.40eurusdm1.43721.53720.00002007.12.17 17:041.43620.000.000.0064.00
681214842007.12.17 14:32sell0.05eurusdm1.43791.53790.00002007.12.17 14:391.43760.000.000.000.15
681233172007.12.17 14:39sell0.20eurusdm1.43791.53790.00002007.12.17 14:391.43750.000.000.000.80
681008782007.12.17 13:08buy0.05eurusdm1.43991.33990.00002007.12.17 14:391.43780.000.000.00-1.05
681013202007.12.17 13:10sell0.10eurusdm1.43921.53920.00002007.12.17 14:391.43800.000.000.001.20
681160952007.12.17 14:05buy0.20eurusdm1.43991.33990.00002007.12.17 14:391.43770.000.000.00-4.40
681190532007.12.17 14:21sell0.40eurusdm1.43921.53920.00002007.12.17 14:391.43790.000.000.005.20
681160472007.12.17 14:05sell0.05eurusdm1.43951.53950.00002007.12.17 14:311.43830.000.000.000.60
681161702007.12.17 14:05buy0.10eurusdm1.44021.34020.00002007.12.17 14:311.43810.000.000.00-2.10
681184682007.12.17 14:17sell0.20eurusdm1.43951.53950.00002007.12.17 14:311.43820.000.000.002.60
680906132007.12.17 12:30sell0.05eurusdm1.43771.53770.00002007.12.17 14:051.43970.000.000.00-1.00
680947462007.12.17 12:47buy0.10eurusdm1.43841.33840.00002007.12.17 14:041.43960.000.000.001.20
681146102007.12.17 14:00sell0.20eurusdm1.43771.53770.00002007.12.17 14:041.43980.000.000.00-4.20
681146692007.12.17 14:00buy0.40eurusdm1.43841.33840.00002007.12.17 14:041.43970.000.000.005.20
680851942007.12.17 12:09buy0.05eurusdm1.43931.33930.00002007.12.17 13:081.43960.000.000.000.15
680866182007.12.17 12:15sell0.10eurusdm1.43861.53860.00002007.12.17 13:081.43980.000.000.00-1.20
680876952007.12.17 12:20buy0.20eurusdm1.43931.33930.00002007.12.17 13:081.43960.000.000.000.60
680991202007.12.17 13:02buy0.80eurusdm1.43931.33930.00002007.12.17 13:081.43950.000.000.001.60
680852092007.12.17 12:09sell0.05eurusdm1.43901.53900.00002007.12.17 12:301.43780.000.000.000.60
680879932007.12.17 12:21buy0.10eurusdm1.43971.33970.00002007.12.17 12:301.43760.000.000.00-2.10
680881232007.12.17 12:22sell0.20eurusdm1.43901.53900.00002007.12.17 12:301.43770.000.000.002.60
680759422007.12.17 11:47buy0.40eurusdm1.43721.33720.00002007.12.17 12:031.43880.000.000.006.40
680747532007.12.17 11:42sell0.20eurusdm1.43651.53650.00002007.12.17 12:031.43890.000.000.00-4.80
680725762007.12.17 11:38buy0.10eurusdm1.43721.33720.00002007.12.17 12:031.43870.000.000.001.50
680720162007.12.17 11:37buy0.05eurusdm1.43661.33660.00002007.12.17 12:031.43880.000.000.001.10
680719802007.12.17 11:37sell0.05eurusdm1.43651.53650.00002007.12.17 12:031.43880.000.000.00-1.15
680614752007.12.17 10:48buy0.05eurusdm1.43551.33550.00002007.12.17 11:371.43670.000.000.000.60
680567102007.12.17 10:33sell0.05eurusdm1.43311.53310.00002007.12.17 11:371.43690.000.000.00-1.90
680632672007.12.17 10:56sell0.10eurusdm1.43481.53480.00002007.12.17 11:371.43690.000.000.00-2.10
680657102007.12.17 11:12buy0.20eurusdm1.43551.33550.00002007.12.17 11:371.43690.000.000.002.80
680569332007.12.17 10:34buy0.10eurusdm1.43381.33380.00002007.12.17 11:371.43670.000.000.002.90
680509792007.12.17 10:12buy0.05eurusdm1.43361.33360.00002007.12.17 10:481.43570.000.000.001.05
680452872007.12.17 09:57sell0.05eurusdm1.43531.53530.00002007.12.17 10:331.43330.000.000.001.00
680396262007.12.17 09:40sell0.10eurusdm1.43691.53690.00002007.12.17 10:121.43360.000.000.003.30
680344782007.12.17 09:10buy0.05eurusdm1.43761.33760.00002007.12.17 10:121.43350.000.000.00-2.05
680218242007.12.17 08:28sell0.05eurusdm1.43701.53700.00002007.12.17 09:571.43530.000.000.000.85
680235082007.12.17 08:30buy0.10eurusdm1.43771.33770.00002007.12.17 09:571.43500.000.000.00-2.70
680343602007.12.17 09:09sell0.20eurusdm1.43671.53670.00002007.12.17 09:571.43520.000.000.003.00
680344922007.12.17 09:10buy0.40eurusdm1.43771.33770.00002007.12.17 09:571.43520.000.000.00-10.00
680399112007.12.17 09:40sell0.80eurusdm1.43671.53670.00002007.12.17 09:571.43540.000.000.0010.40
680293752007.12.17 08:52buy0.20eurusdm1.43921.33920.00002007.12.17 09:101.43730.000.000.00-3.80
680271412007.12.17 08:44buy0.05eurusdm1.43921.33920.00002007.12.17 09:091.43710.000.000.00-1.05
680285802007.12.17 08:49sell0.10eurusdm1.43851.53850.00002007.12.17 09:091.43720.000.000.001.30
680332452007.12.17 09:06sell0.40eurusdm1.43851.53850.00002007.12.17 09:091.43710.000.000.005.60
680225272007.12.17 08:28buy0.05eurusdm1.43691.33690.00002007.12.17 08:441.43900.000.000.001.05
680123362007.12.17 08:04buy0.05eurusdm1.44041.34040.00002007.12.17 08:281.43660.000.000.00-1.90
680129692007.12.17 08:05sell0.10eurusdm1.43971.53970.00002007.12.17 08:281.43680.000.000.002.90
680134082007.12.17 08:05sell0.05eurusdm1.43921.53920.00002007.12.17 08:281.43700.000.000.001.10
680095672007.12.17 08:00sell0.05eurusdm1.44161.54160.00002007.12.17 08:051.43960.000.000.001.00
680057642007.12.17 07:51buy0.05eurusdm1.44251.34250.00002007.12.17 08:041.44020.000.000.00-1.15
680065132007.12.17 07:53sell0.10eurusdm1.44181.54180.00002007.12.17 08:041.44040.000.000.001.40
680072612007.12.17 07:53buy0.20eurusdm1.44251.34250.00002007.12.17 08:041.44020.000.000.00-4.60
680080612007.12.17 07:56sell0.40eurusdm1.44181.54180.00002007.12.17 08:041.44050.000.000.005.20
679938602007.12.17 06:57sell0.05eurusdm1.44271.54270.00002007.12.17 07:591.44180.000.000.000.45
679968092007.12.17 07:11buy0.10eurusdm1.44341.34340.00002007.12.17 07:591.44170.000.000.00-1.70
680029482007.12.17 07:38sell0.20eurusdm1.44271.54270.00002007.12.17 07:591.44190.000.000.001.60
680036562007.12.17 07:40buy0.40eurusdm1.44341.34340.00002007.12.17 07:591.44170.000.000.00-6.80
680049992007.12.17 07:47sell0.80eurusdm1.44271.54270.00002007.12.17 07:591.44170.000.000.008.00
679504212007.12.17 02:44buy0.05eurusdm1.44441.34440.00002007.12.17 07:511.44230.000.000.00-1.05
679802612007.12.17 05:39sell0.10eurusdm1.44371.54370.00002007.12.17 07:511.44260.000.000.001.10
679996122007.12.17 07:25buy0.20eurusdm1.44441.34440.00002007.12.17 07:511.44240.000.000.00-4.00
680019902007.12.17 07:34sell0.40eurusdm1.44371.54370.00002007.12.17 07:511.44240.000.000.005.20
679503152007.12.17 02:43sell0.05eurusdm1.44401.54400.00002007.12.17 06:571.44300.000.000.000.50
679542462007.12.17 03:00buy0.10eurusdm1.44471.34470.00002007.12.17 06:571.44280.000.000.00-1.90
679626552007.12.17 03:37sell0.20eurusdm1.44401.54400.00002007.12.17 06:571.44300.000.000.002.00
679657452007.12.17 04:00buy0.40eurusdm1.44471.34470.00002007.12.17 06:571.44280.000.000.00-7.60
679731092007.12.17 04:52sell0.80eurusdm1.44401.54400.00002007.12.17 06:571.44300.000.000.008.00
679758212007.12.17 05:07buy1.60eurusdm1.44471.34470.00002007.12.17 06:571.44280.000.000.00-30.40
679791322007.12.17 05:33sell3.20eurusdm1.44401.54400.00002007.12.17 06:571.44300.000.000.0032.00
679163722007.12.17 00:12buy0.05eurusdm1.44261.34260.00002007.12.17 02:441.44410.000.000.000.75
679186482007.12.17 00:20sell0.10eurusdm1.44191.54190.00002007.12.17 02:441.44430.000.000.00-2.40
679197802007.12.17 00:27buy0.20eurusdm1.44271.34270.00002007.12.17 02:441.44410.000.000.002.80
679005632007.12.16 23:01sell0.05eurusdm1.44041.54040.00002007.12.17 02:431.44420.000.000.00-1.90
679049922007.12.16 23:08buy0.10eurusdm1.44111.34110.00002007.12.17 02:431.44400.000.000.002.90
679012102007.12.16 23:02buy0.05eurusdm1.44051.34050.00002007.12.17 00:121.44250.000.000.001.00
678707012007.12.14 16:41buy0.05eurusdm1.44431.34430.00002007.12.14 18:411.44230.000.000.00-1.00
678707672007.12.14 16:41sell0.10eurusdm1.44361.54360.00002007.12.14 18:411.44240.000.000.001.20
678790182007.12.14 17:28buy0.20eurusdm1.44431.34430.00002007.12.14 18:411.44210.000.000.00-4.40
678854402007.12.14 18:32sell0.40eurusdm1.44361.54360.00002007.12.14 18:411.44230.000.000.005.20
678709212007.12.14 16:41sell0.05eurusdm1.44321.54320.00002007.12.14 17:581.44550.000.000.00-1.15
678759632007.12.14 17:04buy0.10eurusdm1.44391.34390.00002007.12.14 17:581.44530.000.000.001.40
678774122007.12.14 17:13sell0.20eurusdm1.44321.54320.00002007.12.14 17:581.44550.000.000.00-4.60
678787282007.12.14 17:27buy0.40eurusdm1.44391.34390.00002007.12.14 17:581.44520.000.000.005.20
678663882007.12.14 16:23sell0.05eurusdm1.44471.54470.00002007.12.14 16:411.44340.000.000.000.65
678669822007.12.14 16:24buy0.10eurusdm1.44541.34540.00002007.12.14 16:411.44320.000.000.00-2.20
678696282007.12.14 16:34sell0.20eurusdm1.44471.54470.00002007.12.14 16:411.44340.000.000.002.60
678112472007.12.14 13:36buy0.05eurusdm1.44891.34890.00002007.12.14 16:411.44400.000.000.00-2.45
678543612007.12.14 15:19sell0.05eurusdm1.44301.54300.00002007.12.14 16:231.44490.000.000.00-0.95
678545592007.12.14 15:20buy0.10eurusdm1.44371.34370.00002007.12.14 16:231.44470.000.000.001.00
678608742007.12.14 15:50sell0.20eurusdm1.44301.54300.00002007.12.14 16:231.44490.000.000.00-3.80
678615402007.12.14 15:53buy0.40eurusdm1.44371.34370.00002007.12.14 16:231.44470.000.000.004.00
678625102007.12.14 15:58sell0.80eurusdm1.44301.54300.00002007.12.14 16:231.44490.000.000.00-15.20
678627392007.12.14 15:59buy1.60eurusdm1.44371.34370.00002007.12.14 16:231.44470.000.000.0016.00
678521402007.12.14 15:15sell0.05eurusdm1.44501.54500.00002007.12.14 15:191.44300.000.000.001.00
678370272007.12.14 14:36sell0.05eurusdm1.44601.54600.00002007.12.14 15:151.44490.000.000.000.55
678373442007.12.14 14:36buy0.10eurusdm1.44671.34670.00002007.12.14 15:151.44460.000.000.00-2.10
678405412007.12.14 14:44sell0.20eurusdm1.44601.54600.00002007.12.14 15:151.44480.000.000.002.40
678440632007.12.14 14:50buy0.40eurusdm1.44671.34670.00002007.12.14 15:151.44460.000.000.00-8.40
678481902007.12.14 15:04sell0.80eurusdm1.44601.54600.00002007.12.14 15:151.44480.000.000.009.60
678490762007.12.14 15:07buy1.60eurusdm1.44671.34670.00002007.12.14 15:151.44450.000.000.00-35.20
678506952007.12.14 15:13sell3.20eurusdm1.44601.54600.00002007.12.14 15:151.44490.000.000.0035.20
678066962007.12.14 13:32sell0.05eurusdm1.44801.54800.00002007.12.14 14:361.44640.000.000.000.80
678104932007.12.14 13:35buy0.10eurusdm1.44871.34870.00002007.12.14 14:361.44620.000.000.00-2.50
678292542007.12.14 14:17sell0.20eurusdm1.44781.54780.00002007.12.14 14:361.44650.000.000.002.60
678313802007.12.14 14:21buy0.40eurusdm1.44871.34870.00002007.12.14 14:361.44650.000.000.00-8.80
678323362007.12.14 14:25sell0.80eurusdm1.44781.54780.00002007.12.14 14:361.44660.000.000.009.60
678074042007.12.14 13:32buy0.05eurusdm1.44761.34760.00002007.12.14 13:361.44890.000.000.000.65
678090532007.12.14 13:33sell0.10eurusdm1.44691.54690.00002007.12.14 13:361.44910.000.000.00-2.20
678093212007.12.14 13:33buy0.20eurusdm1.44761.34760.00002007.12.14 13:361.44890.000.000.002.60
677993682007.12.14 13:20buy0.05eurusdm1.45201.35200.00002007.12.14 13:321.44780.000.000.00-2.10
678035512007.12.14 13:30sell0.10eurusdm1.45111.55110.00002007.12.14 13:321.44800.000.000.003.10
678039112007.12.14 13:30sell0.05eurusdm1.45011.55010.00002007.12.14 13:321.44850.000.000.000.80
678049772007.12.14 13:31buy0.10eurusdm1.45081.35080.00002007.12.14 13:321.44860.000.000.00-2.20
678050582007.12.14 13:31sell0.20eurusdm1.45011.55010.00002007.12.14 13:321.44880.000.000.002.60
677999922007.12.14 13:21sell0.05eurusdm1.45271.55270.00002007.12.14 13:301.45070.000.000.001.00
677868282007.12.14 12:45sell0.05eurusdm1.44871.54870.00002007.12.14 13:211.45280.000.000.00-2.05
677870592007.12.14 12:46buy0.10eurusdm1.44941.34940.00002007.12.14 13:211.45230.000.000.002.90
677989102007.12.14 13:20buy0.20eurusdm1.45181.35180.00002007.12.14 13:201.45190.000.000.000.20
677515722007.12.14 11:24buy0.05eurusdm1.45171.35170.00002007.12.14 13:201.45200.000.000.000.15
677740122007.12.14 12:09sell0.05eurusdm1.45091.55090.00002007.12.14 12:451.44890.000.000.001.00
677544782007.12.14 11:27sell0.05eurusdm1.44911.54910.00002007.12.14 12:091.45100.000.000.00-0.95
677565582007.12.14 11:30buy0.10eurusdm1.44981.34980.00002007.12.14 12:091.45080.000.000.001.00
677588902007.12.14 11:35sell0.20eurusdm1.44911.54910.00002007.12.14 12:091.45100.000.000.00-3.80
677619362007.12.14 11:42buy0.40eurusdm1.44981.34980.00002007.12.14 12:091.45080.000.000.004.00
677644472007.12.14 11:47sell0.80eurusdm1.44911.54910.00002007.12.14 12:091.45100.000.000.00-15.20
677678982007.12.14 11:54buy1.60eurusdm1.44981.34980.00002007.12.14 12:091.45080.000.000.0016.00
677513432007.12.14 11:23sell0.05eurusdm1.45141.55140.00002007.12.14 11:271.44940.000.000.001.00
677229222007.12.14 10:05buy0.05eurusdm1.45391.35390.00002007.12.14 11:241.45150.000.000.00-1.20
677483582007.12.14 11:17sell0.10eurusdm1.45311.55310.00002007.12.14 11:241.45170.000.000.001.40
677497232007.12.14 11:19buy0.20eurusdm1.45391.35390.00002007.12.14 11:241.45140.000.000.00-5.00
677503542007.12.14 11:21sell0.40eurusdm1.45301.55300.00002007.12.14 11:241.45150.000.000.006.00
677496252007.12.14 11:19buy0.10eurusdm1.45381.35380.00002007.12.14 11:231.45140.000.000.00-2.40
677486392007.12.14 11:17sell0.05eurusdm1.45311.55310.00002007.12.14 11:231.45160.000.000.000.75
677503432007.12.14 11:21sell0.20eurusdm1.45311.55310.00002007.12.14 11:221.45160.000.000.003.00
677279572007.12.14 10:19buy0.10eurusdm1.45551.35550.00002007.12.14 11:171.45300.000.000.00-2.50
677298262007.12.14 10:25sell0.20eurusdm1.45481.55480.00002007.12.14 11:171.45320.000.000.003.20
677324412007.12.14 10:32buy0.40eurusdm1.45551.35550.00002007.12.14 11:171.45300.000.000.00-10.00
677358072007.12.14 10:42sell0.80eurusdm1.45481.55480.00002007.12.14 11:171.45320.000.000.0012.80
677411482007.12.14 10:55buy1.60eurusdm1.45551.35550.00002007.12.14 11:171.45300.000.000.00-40.00
677430302007.12.14 10:59buy6.40eurusdm1.45551.35550.00002007.12.14 11:171.45300.000.000.00-160.00
677456092007.12.14 11:09sell12.80eurusdm1.45481.55480.00002007.12.14 11:171.45330.000.000.00192.00
677175052007.12.14 09:56sell0.05eurusdm1.45481.55480.00002007.12.14 11:171.45330.000.000.000.75
677419172007.12.14 10:56sell3.20eurusdm1.45481.55480.00002007.12.14 11:171.45320.000.000.0051.20
677121212007.12.14 09:46buy0.05eurusdm1.45561.35560.00002007.12.14 10:051.45350.000.000.00-1.05
677136322007.12.14 09:48sell0.10eurusdm1.45491.55490.00002007.12.14 10:051.45370.000.000.001.20
677141692007.12.14 09:49buy0.20eurusdm1.45561.35560.00002007.12.14 10:051.45340.000.000.00-4.40
677169772007.12.14 09:56sell0.40eurusdm1.45491.55490.00002007.12.14 10:051.45360.000.000.005.20
677082692007.12.14 09:38sell0.05eurusdm1.45621.55620.00002007.12.14 09:561.45490.000.000.000.65
677097962007.12.14 09:42buy0.10eurusdm1.45691.35690.00002007.12.14 09:561.45470.000.000.00-2.20
677101292007.12.14 09:43sell0.20eurusdm1.45621.55620.00002007.12.14 09:561.45490.000.000.002.60
676977502007.12.14 09:14buy0.05eurusdm1.45751.35750.00002007.12.14 09:451.45540.000.000.00-1.05
677058042007.12.14 09:33sell0.10eurusdm1.45681.55680.00002007.12.14 09:451.45560.000.000.001.20
677066872007.12.14 09:35buy0.20eurusdm1.45751.35750.00002007.12.14 09:451.45520.000.000.00-4.60
677074922007.12.14 09:37sell0.40eurusdm1.45681.55680.00002007.12.14 09:451.45550.000.000.005.20
676960822007.12.14 09:11sell0.05eurusdm1.45841.55840.00002007.12.14 09:381.45640.000.000.001.00
676784362007.12.14 08:22sell0.10eurusdm1.46071.56070.00002007.12.14 09:131.45750.000.000.003.20
676759812007.12.14 08:15buy0.05eurusdm1.46141.36140.00002007.12.14 09:131.45740.000.000.00-2.00
676839252007.12.14 08:36sell0.05eurusdm1.45991.55990.00002007.12.14 09:111.45880.000.000.000.55
676849302007.12.14 08:39buy0.10eurusdm1.46061.36060.00002007.12.14 09:111.45860.000.000.00-2.00
676863352007.12.14 08:43sell0.20eurusdm1.45991.55990.00002007.12.14 09:111.45890.000.000.002.00
676868592007.12.14 08:44buy0.40eurusdm1.46061.36060.00002007.12.14 09:111.45860.000.000.00-8.00
676939322007.12.14 09:07sell0.80eurusdm1.45981.55980.00002007.12.14 09:111.45870.000.000.008.80
676713092007.12.14 08:03sell0.05eurusdm1.46181.56180.00002007.12.14 08:361.45980.000.000.001.00
676627352007.12.14 07:25buy0.05eurusdm1.46321.36320.00002007.12.14 08:151.46110.000.000.00-1.05
676643382007.12.14 07:29sell0.10eurusdm1.46251.56250.00002007.12.14 08:151.46130.000.000.001.20
676646012007.12.14 07:30buy0.20eurusdm1.46321.36320.00002007.12.14 08:151.46110.000.000.00-4.20
676673832007.12.14 07:46sell0.40eurusdm1.46251.56250.00002007.12.14 08:151.46120.000.000.005.20
676630032007.12.14 07:25sell0.05eurusdm1.46301.56300.00002007.12.14 08:031.46200.000.000.000.50
676635732007.12.14 07:27buy0.10eurusdm1.46371.36370.00002007.12.14 08:031.46180.000.000.00-1.90
676637582007.12.14 07:28sell0.20eurusdm1.46301.56300.00002007.12.14 08:031.46200.000.000.002.00
676660452007.12.14 07:37buy0.40eurusdm1.46371.36370.00002007.12.14 08:031.46180.000.000.00-7.60
676663612007.12.14 07:40sell0.80eurusdm1.46301.56300.00002007.12.14 08:031.46200.000.000.008.00
676555412007.12.14 06:43sell0.05eurusdm1.46511.56510.00002007.12.14 07:251.46310.000.000.001.00
676574972007.12.14 06:51buy0.05eurusdm1.46541.36540.00002007.12.14 07:251.46310.000.000.00-1.15
676583312007.12.14 06:56sell0.10eurusdm1.46471.56470.00002007.12.14 07:251.46330.000.000.001.40
676597252007.12.14 07:01buy0.20eurusdm1.46541.36540.00002007.12.14 07:251.46320.000.000.00-4.40
676604672007.12.14 07:08sell0.40eurusdm1.46471.56470.00002007.12.14 07:251.46340.000.000.005.20
676489092007.12.14 05:57buy0.05eurusdm1.46421.36420.00002007.12.14 06:511.46550.000.000.000.65
676513122007.12.14 06:10sell0.10eurusdm1.46351.56350.00002007.12.14 06:511.46570.000.000.00-2.20
676523182007.12.14 06:19buy0.20eurusdm1.46421.36420.00002007.12.14 06:511.46550.000.000.002.60
676254852007.12.14 01:38sell0.05eurusdm1.46171.56170.00002007.12.14 06:431.46540.000.000.00-1.85
676263572007.12.14 01:45buy0.10eurusdm1.46241.36240.00002007.12.14 06:431.46530.000.000.002.90
676254942007.12.14 01:38buy0.05eurusdm1.46201.36200.00002007.12.14 05:571.46400.000.000.001.00
676254212007.12.14 01:38sell0.05eurusdm1.46191.56190.00002007.12.14 01:381.46200.000.000.00-0.05
676105872007.12.13 23:46sell0.10eurusdm1.46311.56310.00002007.12.14 01:381.46200.000.000.001.10
676095972007.12.13 23:36buy0.05eurusdm1.46381.36380.00002007.12.14 01:381.46190.000.000.00-0.95
675816212007.12.13 18:55buy0.10eurusdm1.46101.36100.00002007.12.14 01:371.46180.000.00-0.040.80
675806782007.12.13 18:41sell0.05eurusdm1.46031.56030.00002007.12.14 01:371.46200.000.000.01-0.85
675873902007.12.13 19:48buy0.05eurusdm1.46231.36230.00002007.12.13 23:361.46360.000.00-0.020.65
676062512007.12.13 22:53sell0.10eurusdm1.46161.56160.00002007.12.13 23:361.46380.000.000.00-2.20
676066742007.12.13 23:00buy0.20eurusdm1.46231.36230.00002007.12.13 23:361.46360.000.000.002.60
675805482007.12.13 18:40buy0.05eurusdm1.46061.36060.00002007.12.13 19:481.46200.000.000.000.70
675811252007.12.13 18:46sell0.10eurusdm1.45991.55990.00002007.12.13 19:481.46220.000.000.00-2.30
675814712007.12.13 18:52buy0.20eurusdm1.46071.36070.00002007.12.13 19:481.46200.000.000.002.60
675794382007.12.13 18:27sell0.50eurusdm1.46041.56040.00002007.12.13 18:401.46050.000.000.00-0.50
675791642007.12.13 18:25buy0.50eurusdm1.46081.36080.00002007.12.13 18:401.46030.000.000.00-2.50
675789952007.12.13 18:23sell0.50eurusdm1.46071.56070.00002007.12.13 18:271.46050.000.000.001.00
675764892007.12.13 17:55balanceDeposit2 000.00
  0.00 0.00 -5.13 257.05
Closed P/L: 251.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
686488372007.12.19 16:33sell0.05eurusdm1.43471.53470.0000 1.43600.000.000.00-0.65
686628212007.12.19 17:08buy0.10eurusdm1.43541.33540.0000 1.43580.000.000.000.40
686655622007.12.19 17:22sell0.20eurusdm1.43471.53470.0000 1.43600.000.000.00-2.60
686658982007.12.19 17:23buy0.40eurusdm1.43541.33540.0000 1.43580.000.000.001.60
686678982007.12.19 17:35buy0.05eurusdm1.43611.33610.0000 1.43580.000.000.00-0.15
  0.00 0.00 0.00 -1.40
 Floating P/L: -1.40
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 251.92 Floating P/L: -1.40 Margin: 13.75
Balance: 2 251.92 Equity: 2 250.52 Free Margin: 2 236.77
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 012.02 Gross Loss: 2 760.10 Total Net Profit: 251.92
Profit Factor: 1.09 Expected Payoff: 0.75  
Absolute Drawdown: 2.00 Maximal Drawdown: 268.80 (10.80%) Relative Drawdown: 10.80% (268.80)
 
Total Trades: 334 Short Positions (won %): 174 (70.11%) Long Positions (won %): 160 (45.63%)
Profit Trades (% of total): 195 (58.38%) Loss trades (% of total): 139 (41.62%)
Largest profit trade: 281.60 loss trade: -268.80
Average profit trade: 15.45 loss trade: -19.86
Maximum consecutive wins ($): 5 (11.05) consecutive losses ($): 2 (-200.00)
Maximal consecutive profit (count): 282.60 (2) consecutive loss (count): -268.80 (1)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 1