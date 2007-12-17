Interbank FX, LLC

Account: 1765036 Name: Crazy TrendTrader (Saleh .D) Currency: USD 2007 December 19, 05:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
679831362007.12.17 05:54balanceDeposit100 000.00
679853722007.12.17 06:07sell0.20gbpusd2.01880.00000.00002007.12.17 06:202.01830.000.000.0010.00
679853372007.12.17 06:06sell0.20gbpusd2.01860.00000.00002007.12.17 06:202.01830.000.000.006.00
679852012007.12.17 06:05sell0.20gbpusd2.01840.00000.00002007.12.17 06:202.01830.000.000.002.00
679854402007.12.17 06:07buy0.10gbpusd2.01910.00000.00002007.12.17 06:202.01800.000.000.00-11.00
679880332007.12.17 06:20buy0.20gbpusd2.01830.00000.00002007.12.17 06:242.01840.000.000.002.00
679841202007.12.17 06:00buy0.10gbpusd2.01860.00000.00002007.12.17 06:272.01880.000.000.002.00
679832832007.12.17 05:55buy0.20gbpusd2.01840.00000.00002007.12.17 06:272.01880.000.000.008.00
679832782007.12.17 05:55buy0.10gbpusd2.01840.00000.00002007.12.17 06:272.01880.000.000.004.00
679880272007.12.17 06:20sell0.10gbpusd2.01800.00000.00002007.12.17 06:272.01920.000.000.00-12.00
679896822007.12.17 06:28buy0.20gbpusd2.01890.00000.00002007.12.17 06:472.01910.000.000.004.00
679896052007.12.17 06:28buy0.20gbpusd2.01910.00000.00002007.12.17 06:472.01920.000.000.002.00
679896022007.12.17 06:28buy0.10gbpusd2.01910.00000.00002007.12.17 06:472.01920.000.000.001.00
679920952007.12.17 06:47buy0.10gbpusd2.01940.00000.00002007.12.17 06:492.01950.000.000.001.00
679922792007.12.17 06:48sell0.20gbpusd2.01940.00000.00002007.12.17 06:492.01930.000.000.002.00
679921322007.12.17 06:47sell0.20gbpusd2.01920.00000.00002007.12.17 06:582.01850.000.000.0014.00
679894732007.12.17 06:27sell0.20gbpusd2.01880.00000.00002007.12.17 06:582.01850.000.000.006.00
679919962007.12.17 06:47sell0.20gbpusd2.01910.00000.00002007.12.17 06:582.01850.000.000.0012.00
679923612007.12.17 06:49buy0.20gbpusd2.01970.00000.00002007.12.17 06:582.01820.000.000.00-30.00
679894192007.12.17 06:27sell0.20gbpusd2.01870.00000.00002007.12.17 06:582.01850.000.000.004.00
679968592007.12.17 07:11buy0.20gbpusd2.01800.00000.00002007.12.17 07:242.01840.000.000.008.00
679961522007.12.17 07:08buy0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.17 07:242.01840.000.000.006.00
679953072007.12.17 07:03buy0.20gbpusd2.01830.00000.00002007.12.17 07:242.01840.000.000.002.00
679923562007.12.17 06:49buy0.10gbpusd2.01970.00000.00002007.12.17 07:242.01840.000.000.00-13.00
679941712007.12.17 06:59buy0.20gbpusd2.01850.00000.00002007.12.17 07:252.01910.000.000.0012.00
679928602007.12.17 06:51buy0.20gbpusd2.01870.00000.00002007.12.17 07:252.01900.000.000.006.00
679926422007.12.17 06:50buy0.20gbpusd2.01890.00000.00002007.12.17 07:252.01910.000.000.004.00
679926352007.12.17 06:50buy0.20gbpusd2.01900.00000.00002007.12.17 07:252.01910.000.000.002.00
679962962007.12.17 07:08sell0.10gbpusd2.01780.00000.00002007.12.17 07:252.01950.000.000.00-17.00
679924842007.12.17 06:49buy0.20gbpusd2.01920.00000.00002007.12.17 07:262.01930.000.000.002.00
680001532007.12.17 07:26sell0.20gbpusd2.01930.00000.00002007.12.17 07:262.01920.000.000.002.00
680005642007.12.17 07:26buy0.20gbpusd2.01900.00000.00002007.12.17 07:322.01970.000.000.0014.00
680005382007.12.17 07:26buy0.20gbpusd2.01930.00000.00002007.12.17 07:322.01970.000.000.008.00
680004292007.12.17 07:26buy0.20gbpusd2.01950.00000.00002007.12.17 07:322.01970.000.000.004.00
680002972007.12.17 07:26buy0.20gbpusd2.01960.00000.00002007.12.17 07:322.01970.000.000.002.00
680002862007.12.17 07:26buy0.10gbpusd2.01960.00000.00002007.12.17 07:322.01980.000.000.002.00
679953212007.12.17 07:03sell0.10gbpusd2.01800.00000.00002007.12.17 07:322.02020.000.000.00-22.00
680017082007.12.17 07:32sell0.20gbpusd2.01980.00000.00002007.12.17 07:352.01970.000.000.002.00
680010422007.12.17 07:29sell0.20gbpusd2.01960.00000.00002007.12.17 07:382.01910.000.000.0010.00
680010282007.12.17 07:29sell0.20gbpusd2.01940.00000.00002007.12.17 07:382.01900.000.000.008.00
680009532007.12.17 07:29sell0.20gbpusd2.01920.00000.00002007.12.17 07:382.01910.000.000.002.00
680017642007.12.17 07:33buy0.10gbpusd2.02010.00000.00002007.12.17 07:382.01870.000.000.00-14.00
680039562007.12.17 07:41sell0.20gbpusd2.02000.00000.00002007.12.17 07:492.01940.000.000.0012.00
680039042007.12.17 07:41sell0.20gbpusd2.01980.00000.00002007.12.17 07:492.01940.000.000.008.00
680035982007.12.17 07:40sell0.20gbpusd2.01970.00000.00002007.12.17 07:492.01940.000.000.006.00
680039932007.12.17 07:41buy0.10gbpusd2.02030.00000.00002007.12.17 07:492.01900.000.000.00-13.00
680035062007.12.17 07:39sell0.20gbpusd2.01940.00000.00002007.12.17 07:502.01930.000.000.002.00
680034532007.12.17 07:39sell0.20gbpusd2.01920.00000.00002007.12.17 07:512.01910.000.000.002.00
679999792007.12.17 07:25sell0.20gbpusd2.01910.00000.00002007.12.17 07:512.01900.000.000.002.00
679995742007.12.17 07:24sell0.20gbpusd2.01880.00000.00002007.12.17 07:532.01870.000.000.002.00
679995522007.12.17 07:24sell0.20gbpusd2.01870.00000.00002007.12.17 07:532.01860.000.000.002.00
679888262007.12.17 06:24sell0.20gbpusd2.01840.00000.00002007.12.17 07:532.01800.000.000.008.00
679838352007.12.17 05:59sell0.20gbpusd2.01820.00000.00002007.12.17 07:532.01800.000.000.004.00
679834662007.12.17 05:56sell0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.17 07:532.01800.000.000.002.00
679834582007.12.17 05:56sell0.10gbpusd2.01810.00000.00002007.12.17 07:532.01800.000.000.001.00
680070672007.12.17 07:53buy0.20gbpusd2.01800.00000.00002007.12.17 07:532.01810.000.000.002.00
680072912007.12.17 07:53sell0.20gbpusd2.01830.00000.00002007.12.17 07:572.01760.000.000.0014.00
680072512007.12.17 07:53sell0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.17 07:572.01760.000.000.0010.00
680071982007.12.17 07:53sell0.20gbpusd2.01790.00000.00002007.12.17 07:572.01760.000.000.006.00
680010692007.12.17 07:29buy0.10gbpusd2.01990.00000.00002007.12.17 07:572.01730.000.000.00-26.00
680071222007.12.17 07:53sell0.20gbpusd2.01770.00000.00002007.12.17 07:582.01760.000.000.002.00
680071062007.12.17 07:53sell0.10gbpusd2.01770.00000.00002007.12.17 07:582.01760.000.000.001.00
680084042007.12.17 07:57sell0.10gbpusd2.01750.00000.00002007.12.17 07:582.01730.000.000.002.00
680085562007.12.17 07:57sell0.10gbpusd2.01730.00000.00002007.12.17 07:582.01700.000.000.003.00
680088392007.12.17 07:58buy0.20gbpusd2.01700.00000.00002007.12.17 07:582.01720.000.000.004.00
680087382007.12.17 07:58buy0.20gbpusd2.01710.00000.00002007.12.17 07:582.01720.000.000.002.00
680093562007.12.17 07:59sell0.10gbpusd2.01640.00000.00002007.12.17 08:042.01610.000.000.003.00
680089572007.12.17 07:58sell0.20gbpusd2.01740.00000.00002007.12.17 08:042.01610.000.000.0026.00
680089462007.12.17 07:58sell0.20gbpusd2.01720.00000.00002007.12.17 08:042.01610.000.000.0022.00
680088952007.12.17 07:58sell0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.12.17 08:042.01600.000.000.0014.00
680089282007.12.17 07:58sell0.20gbpusd2.01690.00000.00002007.12.17 08:042.01610.000.000.0016.00
680088912007.12.17 07:58sell0.10gbpusd2.01670.00000.00002007.12.17 08:042.01590.000.000.008.00
680025382007.12.17 07:36buy0.20gbpusd2.01970.00000.00002007.12.17 08:042.01550.000.000.00-84.00
680116402007.12.17 08:03sell0.10gbpusd2.01610.00000.00002007.12.17 08:042.01570.000.000.004.00
680124442007.12.17 08:04sell0.20gbpusd2.01540.00000.00002007.12.17 08:052.01530.000.000.002.00
680124372007.12.17 08:04sell0.10gbpusd2.01540.00000.00002007.12.17 08:052.01530.000.000.001.00
680126872007.12.17 08:05sell0.10gbpusd2.01520.00000.00002007.12.17 08:052.01510.000.000.001.00
680137182007.12.17 08:05sell0.10gbpusd2.01470.00000.00002007.12.17 08:062.01460.000.000.001.00
680137292007.12.17 08:05sell0.20gbpusd2.01470.00000.00002007.12.17 08:062.01460.000.000.002.00
680151812007.12.17 08:08buy0.20gbpusd2.01310.00000.00002007.12.17 08:092.01320.000.000.002.00
680190712007.12.17 08:17sell0.20gbpusd2.01460.00000.00002007.12.17 08:272.01310.000.000.0030.00
680189682007.12.17 08:16sell0.20gbpusd2.01440.00000.00002007.12.17 08:272.01310.000.000.0026.00
680189292007.12.17 08:16sell0.20gbpusd2.01420.00000.00002007.12.17 08:272.01310.000.000.0022.00
680189172007.12.17 08:16sell0.20gbpusd2.01410.00000.00002007.12.17 08:272.01310.000.000.0020.00
680169572007.12.17 08:11sell0.20gbpusd2.01370.00000.00002007.12.17 08:272.01310.000.000.0012.00
680177912007.12.17 08:13sell0.20gbpusd2.01390.00000.00002007.12.17 08:272.01310.000.000.0016.00
680168162007.12.17 08:11sell0.20gbpusd2.01350.00000.00002007.12.17 08:272.01320.000.000.006.00
680164782007.12.17 08:10sell0.20gbpusd2.01330.00000.00002007.12.17 08:272.01320.000.000.002.00
680029422007.12.17 07:38buy0.20gbpusd2.01950.00000.00002007.12.17 08:272.01280.000.000.00-134.00
680161302007.12.17 08:09sell0.20gbpusd2.01310.00000.00002007.12.17 08:282.01300.000.000.002.00
680156992007.12.17 08:09sell0.20gbpusd2.01290.00000.00002007.12.17 08:282.01280.000.000.002.00
680155732007.12.17 08:09sell0.20gbpusd2.01260.00000.00002007.12.17 08:282.01250.000.000.002.00
680154882007.12.17 08:09sell0.10gbpusd2.01260.00000.00002007.12.17 08:282.01250.000.000.001.00
680217822007.12.17 08:28sell0.10gbpusd2.01230.00000.00002007.12.17 08:282.01210.000.000.002.00
680226382007.12.17 08:29buy0.20gbpusd2.01190.00000.00002007.12.17 08:292.01200.000.000.002.00
680225782007.12.17 08:29buy0.20gbpusd2.01200.00000.00002007.12.17 08:332.01350.000.000.0030.00
680224702007.12.17 08:28buy0.20gbpusd2.01220.00000.00002007.12.17 08:332.01350.000.000.0026.00
680222652007.12.17 08:28buy0.20gbpusd2.01240.00000.00002007.12.17 08:332.01350.000.000.0022.00
680216682007.12.17 08:28buy0.20gbpusd2.01260.00000.00002007.12.17 08:332.01350.000.000.0018.00
680215142007.12.17 08:28buy0.20gbpusd2.01270.00000.00002007.12.17 08:332.01350.000.000.0016.00
680184782007.12.17 08:15buy0.20gbpusd2.01320.00000.00002007.12.17 08:332.01350.000.000.006.00
680185242007.12.17 08:15buy0.20gbpusd2.01300.00000.00002007.12.17 08:332.01350.000.000.0010.00
680030142007.12.17 07:38buy0.20gbpusd2.01910.00000.00002007.12.17 08:332.01350.000.000.00-112.00
680161982007.12.17 08:09buy0.20gbpusd2.01340.00000.00002007.12.17 08:332.01350.000.000.002.00
680252742007.12.17 08:38buy0.20gbpusd2.01300.00000.00002007.12.17 08:422.01430.000.000.0026.00
680252652007.12.17 08:38buy0.20gbpusd2.01310.00000.00002007.12.17 08:422.01430.000.000.0024.00
680246722007.12.17 08:35buy0.20gbpusd2.01360.00000.00002007.12.17 08:422.01430.000.000.0014.00
680252452007.12.17 08:38buy0.20gbpusd2.01330.00000.00002007.12.17 08:422.01430.000.000.0020.00
680242752007.12.17 08:33buy0.20gbpusd2.01380.00000.00002007.12.17 08:422.01440.000.000.0012.00
680060292007.12.17 07:51buy0.20gbpusd2.01890.00000.00002007.12.17 08:422.01440.000.000.00-90.00
680273462007.12.17 08:44sell0.20gbpusd2.01560.00000.00002007.12.17 08:482.01420.000.000.0028.00
680267592007.12.17 08:43sell0.20gbpusd2.01540.00000.00002007.12.17 08:482.01440.000.000.0020.00
680266892007.12.17 08:43sell0.20gbpusd2.01530.00000.00002007.12.17 08:482.01450.000.000.0016.00
680263492007.12.17 08:42sell0.20gbpusd2.01480.00000.00002007.12.17 08:482.01450.000.000.006.00
680264702007.12.17 08:43sell0.20gbpusd2.01500.00000.00002007.12.17 08:482.01450.000.000.0010.00
680262392007.12.17 08:42sell0.20gbpusd2.01460.00000.00002007.12.17 08:482.01440.000.000.004.00
680067712007.12.17 07:53buy0.20gbpusd2.01870.00000.00002007.12.17 08:482.01400.000.000.00-94.00
680262002007.12.17 08:42sell0.20gbpusd2.01440.00000.00002007.12.17 08:482.01430.000.000.002.00
680261292007.12.17 08:42sell0.20gbpusd2.01420.00000.00002007.12.17 08:492.01410.000.000.002.00
680261042007.12.17 08:42sell0.20gbpusd2.01410.00000.00002007.12.17 08:492.01380.000.000.006.00
680260552007.12.17 08:41sell0.20gbpusd2.01390.00000.00002007.12.17 08:492.01380.000.000.002.00
680285942007.12.17 08:49buy0.20gbpusd2.01380.00000.00002007.12.17 08:502.01390.000.000.002.00
680298802007.12.17 08:54sell0.20gbpusd2.01520.00000.00002007.12.17 09:052.01370.000.000.0030.00
680297762007.12.17 08:54sell0.20gbpusd2.01490.00000.00002007.12.17 09:052.01370.000.000.0024.00
680295902007.12.17 08:53sell0.20gbpusd2.01460.00000.00002007.12.17 09:052.01370.000.000.0018.00
680290192007.12.17 08:51sell0.20gbpusd2.01440.00000.00002007.12.17 09:052.01370.000.000.0014.00
680290152007.12.17 08:51sell0.20gbpusd2.01420.00000.00002007.12.17 09:052.01370.000.000.0010.00
680289962007.12.17 08:50sell0.20gbpusd2.01410.00000.00002007.12.17 09:052.01360.000.000.0010.00
680289622007.12.17 08:50sell0.20gbpusd2.01400.00000.00002007.12.17 09:052.01370.000.000.006.00
680072692007.12.17 07:53buy0.20gbpusd2.01840.00000.00002007.12.17 09:052.01330.000.000.00-102.00
680259862007.12.17 08:41sell0.20gbpusd2.01370.00000.00002007.12.17 09:052.01360.000.000.002.00
680242382007.12.17 08:33sell0.20gbpusd2.01350.00000.00002007.12.17 09:052.01340.000.000.002.00
680241132007.12.17 08:32sell0.20gbpusd2.01340.00000.00002007.12.17 09:062.01320.000.000.004.00
680240792007.12.17 08:32sell0.20gbpusd2.01320.00000.00002007.12.17 09:062.01310.000.000.002.00
680234752007.12.17 08:30sell0.20gbpusd2.01290.00000.00002007.12.17 09:062.01280.000.000.002.00
680232722007.12.17 08:30sell0.20gbpusd2.01280.00000.00002007.12.17 09:062.01270.000.000.002.00
680333532007.12.17 09:07sell0.20gbpusd2.01250.00000.00002007.12.17 09:072.01230.000.000.004.00
680232022007.12.17 08:30sell0.20gbpusd2.01230.00000.00002007.12.17 09:082.01210.000.000.004.00
680339242007.12.17 09:08sell0.20gbpusd2.01230.00000.00002007.12.17 09:092.01220.000.000.002.00
680336122007.12.17 09:08buy0.20gbpusd2.01230.00000.00002007.12.17 09:132.01240.000.000.002.00
680352842007.12.17 09:13buy0.20gbpusd2.01200.00000.00002007.12.17 09:212.01350.000.000.0030.00
680352602007.12.17 09:13buy0.20gbpusd2.01240.00000.00002007.12.17 09:212.01350.000.000.0022.00
680333172007.12.17 09:06buy0.20gbpusd2.01250.00000.00002007.12.17 09:212.01340.000.000.0018.00
680332642007.12.17 09:06buy0.20gbpusd2.01280.00000.00002007.12.17 09:212.01340.000.000.0012.00
680332292007.12.17 09:06buy0.20gbpusd2.01300.00000.00002007.12.17 09:212.01340.000.000.008.00
680072742007.12.17 07:53buy0.20gbpusd2.01830.00000.00002007.12.17 09:212.01340.000.000.00-98.00
680332062007.12.17 09:06buy0.20gbpusd2.01310.00000.00002007.12.17 09:212.01340.000.000.006.00
680370002007.12.17 09:24sell0.20gbpusd2.01420.00000.00002007.12.17 09:402.01280.000.000.0028.00
680369742007.12.17 09:24sell0.20gbpusd2.01410.00000.00002007.12.17 09:402.01270.000.000.0028.00
680369112007.12.17 09:23sell0.20gbpusd2.01390.00000.00002007.12.17 09:402.01270.000.000.0024.00
680366952007.12.17 09:22sell0.20gbpusd2.01350.00000.00002007.12.17 09:402.01280.000.000.0014.00
680367282007.12.17 09:22sell0.20gbpusd2.01370.00000.00002007.12.17 09:402.01280.000.000.0018.00
680365222007.12.17 09:21sell0.20gbpusd2.01330.00000.00002007.12.17 09:402.01280.000.000.0010.00
680362492007.12.17 09:19sell0.20gbpusd2.01300.00000.00002007.12.17 09:402.01280.000.000.004.00
680362772007.12.17 09:19sell0.20gbpusd2.01310.00000.00002007.12.17 09:402.01280.000.000.006.00
680082392007.12.17 07:57buy0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.17 09:402.01240.000.000.00-114.00
680358802007.12.17 09:17sell0.20gbpusd2.01270.00000.00002007.12.17 09:412.01260.000.000.002.00
680402362007.12.17 09:41buy0.20gbpusd2.01260.00000.00002007.12.17 09:462.01270.000.000.002.00
680482182007.12.17 10:02sell0.20gbpusd2.01290.00000.00002007.12.17 10:272.01130.000.000.0032.00
680470662007.12.17 10:00sell0.10gbpusd2.01150.00000.00002007.12.17 10:272.01110.000.000.004.00
680416332007.12.17 09:46sell0.20gbpusd2.01270.00000.00002007.12.17 10:272.01100.000.000.0034.00
680351792007.12.17 09:13sell0.20gbpusd2.01250.00000.00002007.12.17 10:272.01100.000.000.0030.00
680347422007.12.17 09:11sell0.20gbpusd2.01230.00000.00002007.12.17 10:272.01120.000.000.0022.00
680230632007.12.17 08:29sell0.20gbpusd2.01210.00000.00002007.12.17 10:272.01110.000.000.0020.00
680229212007.12.17 08:29sell0.20gbpusd2.01200.00000.00002007.12.17 10:272.01110.000.000.0018.00
680227822007.12.17 08:29sell0.20gbpusd2.01180.00000.00002007.12.17 10:272.01130.000.000.0010.00
680227652007.12.17 08:29sell0.20gbpusd2.01170.00000.00002007.12.17 10:272.01130.000.000.008.00
680227562007.12.17 08:29sell0.10gbpusd2.01170.00000.00002007.12.17 10:272.01130.000.000.004.00
680083152007.12.17 07:57buy0.20gbpusd2.01800.00000.00002007.12.17 10:272.01090.000.000.00-142.00
680543382007.12.17 10:26sell0.10gbpusd2.01120.00000.00002007.12.17 10:282.01110.000.000.001.00
680547792007.12.17 10:28sell0.10gbpusd2.01110.00000.00002007.12.17 10:282.01090.000.000.002.00
680550952007.12.17 10:29buy0.20gbpusd2.01050.00000.00002007.12.17 10:302.01060.000.000.002.00
680557352007.12.17 10:31buy0.20gbpusd2.01050.00000.00002007.12.17 10:402.01220.000.000.0034.00
680550342007.12.17 10:29buy0.20gbpusd2.01070.00000.00002007.12.17 10:402.01220.000.000.0030.00
680548942007.12.17 10:28buy0.20gbpusd2.01090.00000.00002007.12.17 10:402.01220.000.000.0026.00
680548642007.12.17 10:28buy0.20gbpusd2.01110.00000.00002007.12.17 10:402.01220.000.000.0022.00
680546802007.12.17 10:27buy0.20gbpusd2.01130.00000.00002007.12.17 10:402.01220.000.000.0018.00
680542792007.12.17 10:26buy0.20gbpusd2.01150.00000.00002007.12.17 10:402.01210.000.000.0012.00
680542392007.12.17 10:26buy0.20gbpusd2.01170.00000.00002007.12.17 10:402.01200.000.000.006.00
680425942007.12.17 09:50buy0.20gbpusd2.01190.00000.00002007.12.17 10:402.01200.000.000.002.00
680083902007.12.17 07:57buy0.20gbpusd2.01780.00000.00002007.12.17 10:402.01170.000.000.00-122.00
680424302007.12.17 09:50buy0.20gbpusd2.01200.00000.00002007.12.17 10:402.01210.000.000.002.00
680581002007.12.17 10:40buy0.20gbpusd2.01190.00000.00002007.12.17 10:472.01310.000.000.0024.00
680580842007.12.17 10:40buy0.20gbpusd2.01200.00000.00002007.12.17 10:472.01320.000.000.0024.00
680423962007.12.17 09:50buy0.20gbpusd2.01220.00000.00002007.12.17 10:472.01320.000.000.0020.00
680423332007.12.17 09:49buy0.20gbpusd2.01240.00000.00002007.12.17 10:472.01320.000.000.0016.00
680418992007.12.17 09:47buy0.20gbpusd2.01260.00000.00002007.12.17 10:472.01320.000.000.0012.00
680399032007.12.17 09:40buy0.20gbpusd2.01280.00000.00002007.12.17 10:472.01320.000.000.008.00
680086632007.12.17 07:58buy0.20gbpusd2.01760.00000.00002007.12.17 10:472.01320.000.000.00-88.00
680397222007.12.17 09:40buy0.20gbpusd2.01300.00000.00002007.12.17 10:472.01320.000.000.004.00
680613172007.12.17 10:48sell0.20gbpusd2.01380.00000.00002007.12.17 11:032.01250.000.000.0026.00
680614132007.12.17 10:48sell0.20gbpusd2.01400.00000.00002007.12.17 11:032.01250.000.000.0030.00
680608762007.12.17 10:48sell0.20gbpusd2.01350.00000.00002007.12.17 11:032.01250.000.000.0020.00
680607542007.12.17 10:47sell0.20gbpusd2.01330.00000.00002007.12.17 11:032.01250.000.000.0016.00
680607382007.12.17 10:47sell0.20gbpusd2.01320.00000.00002007.12.17 11:032.01250.000.000.0014.00
680598122007.12.17 10:45sell0.20gbpusd2.01290.00000.00002007.12.17 11:032.01250.000.000.008.00
680585012007.12.17 10:41sell0.20gbpusd2.01270.00000.00002007.12.17 11:032.01250.000.000.004.00
680584902007.12.17 10:41sell0.20gbpusd2.01260.00000.00002007.12.17 11:032.01250.000.000.002.00
680090042007.12.17 07:59buy0.20gbpusd2.01740.00000.00002007.12.17 11:032.01210.000.000.00-106.00
680649662007.12.17 11:05buy0.20gbpusd2.01240.00000.00002007.12.17 11:122.01250.000.000.002.00
680645712007.12.17 11:03buy0.20gbpusd2.01260.00000.00002007.12.17 11:302.01340.000.000.0016.00
680645442007.12.17 11:03buy0.20gbpusd2.01280.00000.00002007.12.17 11:302.01340.000.000.0012.00
680636332007.12.17 10:58buy0.20gbpusd2.01300.00000.00002007.12.17 11:302.01340.000.000.008.00
680396352007.12.17 09:40buy0.20gbpusd2.01320.00000.00002007.12.17 11:302.01340.000.000.004.00
680090612007.12.17 07:59buy0.20gbpusd2.01710.00000.00002007.12.17 11:302.01340.000.000.00-74.00
680679642007.12.17 11:24buy0.20gbpusd2.01240.00000.00002007.12.17 11:302.01340.000.000.0020.00
680330692007.12.17 09:05buy0.20gbpusd2.01340.00000.00002007.12.17 11:342.01470.000.000.0026.00
680328502007.12.17 09:04buy0.20gbpusd2.01380.00000.00002007.12.17 11:352.01460.000.000.0016.00
680330172007.12.17 09:05buy0.20gbpusd2.01360.00000.00002007.12.17 11:352.01460.000.000.0020.00
680321922007.12.17 09:01buy0.20gbpusd2.01400.00000.00002007.12.17 11:352.01470.000.000.0014.00
680285142007.12.17 08:48buy0.20gbpusd2.01420.00000.00002007.12.17 11:352.01470.000.000.0010.00
680285492007.12.17 08:49buy0.20gbpusd2.01410.00000.00002007.12.17 11:352.01470.000.000.0012.00
680284552007.12.17 08:48buy0.20gbpusd2.01440.00000.00002007.12.17 11:352.01470.000.000.006.00
680551482007.12.17 10:29sell0.20gbpusd2.01020.00000.00002007.12.17 11:352.01510.000.000.00-98.00
680142362007.12.17 08:06buy0.20gbpusd2.01470.00000.00002007.12.17 11:382.01570.000.000.0020.00
680136432007.12.17 08:05buy0.20gbpusd2.01490.00000.00002007.12.17 11:392.01600.000.000.0022.00
680135532007.12.17 08:05buy0.20gbpusd2.01510.00000.00002007.12.17 11:392.01600.000.000.0018.00
680130542007.12.17 08:05buy0.20gbpusd2.01530.00000.00002007.12.17 11:392.01600.000.000.0014.00
680126722007.12.17 08:05buy0.20gbpusd2.01550.00000.00002007.12.17 11:392.01600.000.000.0010.00
680123282007.12.17 08:04buy0.20gbpusd2.01570.00000.00002007.12.17 11:392.01600.000.000.006.00
680121592007.12.17 08:04buy0.20gbpusd2.01580.00000.00002007.12.17 11:392.01610.000.000.006.00
680118982007.12.17 08:04buy0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.17 11:392.01630.000.000.002.00
680551322007.12.17 10:29sell0.10gbpusd2.01020.00000.00002007.12.17 11:392.01680.000.000.00-66.00
680116072007.12.17 08:03buy0.20gbpusd2.01640.00000.00002007.12.17 11:392.01650.000.000.002.00
680103862007.12.17 08:01buy0.20gbpusd2.01660.00000.00002007.12.17 11:392.01670.000.000.002.00
680092382007.12.17 07:59buy0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.12.17 11:392.01680.000.000.002.00
680091712007.12.17 07:59buy0.20gbpusd2.01700.00000.00002007.12.17 11:392.01710.000.000.002.00
680737972007.12.17 11:39sell0.20gbpusd2.01730.00000.00002007.12.17 11:392.01720.000.000.002.00
680755202007.12.17 11:46buy0.20gbpusd2.01590.00000.00002007.12.17 11:512.01760.000.000.0034.00
680749032007.12.17 11:43buy0.20gbpusd2.01610.00000.00002007.12.17 11:512.01760.000.000.0030.00
680748772007.12.17 11:43buy0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.17 11:512.01760.000.000.0028.00
680747622007.12.17 11:42buy0.20gbpusd2.01640.00000.00002007.12.17 11:512.01760.000.000.0024.00
680747312007.12.17 11:42buy0.20gbpusd2.01660.00000.00002007.12.17 11:512.01770.000.000.0022.00
680740112007.12.17 11:40buy0.20gbpusd2.01680.00000.00002007.12.17 11:512.01770.000.000.0018.00
680738452007.12.17 11:39buy0.10gbpusd2.01760.00000.00002007.12.17 11:512.01770.000.000.001.00
680737312007.12.17 11:39buy0.20gbpusd2.01740.00000.00002007.12.17 11:512.01770.000.000.006.00
680737232007.12.17 11:39buy0.10gbpusd2.01740.00000.00002007.12.17 11:512.01780.000.000.004.00
680553172007.12.17 10:29sell0.20gbpusd2.01040.00000.00002007.12.17 11:512.01820.000.000.00-156.00
680774392007.12.17 11:51sell0.20gbpusd2.01770.00000.00002007.12.17 11:522.01760.000.000.002.00
680819492007.12.17 12:03buy0.10gbpusd2.01950.00000.00002007.12.17 12:042.01960.000.000.001.00
680809422007.12.17 12:02buy0.10gbpusd2.01880.00000.00002007.12.17 12:042.01960.000.000.008.00
680801822007.12.17 12:00buy0.10gbpusd2.01840.00000.00002007.12.17 12:042.01960.000.000.0012.00
680797692007.12.17 12:00buy0.10gbpusd2.01810.00000.00002007.12.17 12:042.01960.000.000.0015.00
680778602007.12.17 11:52buy0.20gbpusd2.01740.00000.00002007.12.17 12:042.01950.000.000.0042.00
680778412007.12.17 11:52buy0.20gbpusd2.01760.00000.00002007.12.17 12:042.01950.000.000.0038.00
680776742007.12.17 11:51buy0.20gbpusd2.01780.00000.00002007.12.17 12:042.01950.000.000.0034.00
680775712007.12.17 11:51buy0.20gbpusd2.01800.00000.00002007.12.17 12:042.01950.000.000.0030.00
680775642007.12.17 11:51buy0.10gbpusd2.01800.00000.00002007.12.17 12:042.01960.000.000.0016.00
680567992007.12.17 10:33sell0.20gbpusd2.01060.00000.00002007.12.17 12:042.01990.000.000.00-186.00
680831962007.12.17 12:04buy0.20gbpusd2.01970.00000.00002007.12.17 12:052.01980.000.000.002.00
680833122007.12.17 12:04sell0.20gbpusd2.01960.00000.00002007.12.17 12:052.01950.000.000.002.00
680829672007.12.17 12:04sell0.20gbpusd2.01940.00000.00002007.12.17 12:192.01780.000.000.0032.00
680819062007.12.17 12:03sell0.20gbpusd2.01920.00000.00002007.12.17 12:192.01780.000.000.0028.00
680815282007.12.17 12:02sell0.20gbpusd2.01900.00000.00002007.12.17 12:192.01780.000.000.0024.00
680813482007.12.17 12:02sell0.20gbpusd2.01880.00000.00002007.12.17 12:192.01770.000.000.0022.00
680808542007.12.17 12:02sell0.20gbpusd2.01860.00000.00002007.12.17 12:192.01780.000.000.0016.00
680801412007.12.17 12:00sell0.20gbpusd2.01840.00000.00002007.12.17 12:192.01760.000.000.0016.00
680800402007.12.17 12:00sell0.20gbpusd2.01820.00000.00002007.12.17 12:192.01760.000.000.0012.00
680799612007.12.17 12:00sell0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.17 12:192.01760.000.000.0010.00
680798712007.12.17 12:00sell0.20gbpusd2.01800.00000.00002007.12.17 12:192.01760.000.000.008.00
680568382007.12.17 10:33sell0.20gbpusd2.01080.00000.00002007.12.17 12:192.01770.000.000.00-138.00
680772092007.12.17 11:51sell0.20gbpusd2.01750.00000.00002007.12.17 12:242.01600.000.000.0030.00
680742742007.12.17 11:40sell0.20gbpusd2.01730.00000.00002007.12.17 12:242.01600.000.000.0026.00
680737032007.12.17 11:39sell0.20gbpusd2.01710.00000.00002007.12.17 12:242.01610.000.000.0020.00
680735922007.12.17 11:39sell0.20gbpusd2.01690.00000.00002007.12.17 12:242.01620.000.000.0014.00
680735242007.12.17 11:39sell0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.12.17 12:242.01620.000.000.0010.00
680732662007.12.17 11:39sell0.20gbpusd2.01650.00000.00002007.12.17 12:242.01620.000.000.006.00
680569242007.12.17 10:34sell0.20gbpusd2.01100.00000.00002007.12.17 12:242.01630.000.000.00-106.00
680889132007.12.17 12:24sell0.20gbpusd2.01580.00000.00002007.12.17 12:342.01470.000.000.0022.00
680719152007.12.17 11:37sell0.20gbpusd2.01540.00000.00002007.12.17 12:342.01470.000.000.0014.00
680888292007.12.17 12:24sell0.20gbpusd2.01560.00000.00002007.12.17 12:342.01470.000.000.0018.00
680706512007.12.17 11:35sell0.20gbpusd2.01500.00000.00002007.12.17 12:342.01480.000.000.004.00
680707032007.12.17 11:35sell0.20gbpusd2.01520.00000.00002007.12.17 12:342.01470.000.000.0010.00
680706112007.12.17 11:35sell0.20gbpusd2.01490.00000.00002007.12.17 12:342.01480.000.000.002.00
680834302007.12.17 12:04buy0.10gbpusd2.01990.00000.00002007.12.17 12:342.01440.000.000.00-55.00
680704122007.12.17 11:34sell0.20gbpusd2.01460.00000.00002007.12.17 12:352.01450.000.000.002.00
680703112007.12.17 11:34sell0.20gbpusd2.01440.00000.00002007.12.17 12:392.01430.000.000.002.00
680698782007.12.17 11:33sell0.20gbpusd2.01420.00000.00002007.12.17 12:392.01410.000.000.002.00
680698442007.12.17 11:33sell0.20gbpusd2.01410.00000.00002007.12.17 12:392.01400.000.000.002.00
680926462007.12.17 12:39buy0.20gbpusd2.01400.00000.00002007.12.17 12:422.01410.000.000.002.00
680926282007.12.17 12:39buy0.20gbpusd2.01410.00000.00002007.12.17 12:472.01500.000.000.0018.00
680925832007.12.17 12:39buy0.20gbpusd2.01430.00000.00002007.12.17 12:472.01500.000.000.0014.00
680919882007.12.17 12:35buy0.20gbpusd2.01450.00000.00002007.12.17 12:472.01490.000.000.008.00
680917452007.12.17 12:34buy0.20gbpusd2.01470.00000.00002007.12.17 12:472.01490.000.000.004.00
680831822007.12.17 12:04buy0.10gbpusd2.01970.00000.00002007.12.17 12:472.01490.000.000.00-48.00
680957052007.12.17 12:50buy0.20gbpusd2.01470.00000.00002007.12.17 13:012.01610.000.000.0028.00
680903572007.12.17 12:30buy0.20gbpusd2.01500.00000.00002007.12.17 13:012.01610.000.000.0022.00
680913962007.12.17 12:34buy0.20gbpusd2.01490.00000.00002007.12.17 13:012.01610.000.000.0024.00
680899252007.12.17 12:29buy0.20gbpusd2.01550.00000.00002007.12.17 13:012.01610.000.000.0012.00
680902912007.12.17 12:30buy0.20gbpusd2.01530.00000.00002007.12.17 13:012.01610.000.000.0016.00
680887782007.12.17 12:24buy0.20gbpusd2.01580.00000.00002007.12.17 13:012.01610.000.000.006.00
680897522007.12.17 12:28buy0.20gbpusd2.01560.00000.00002007.12.17 13:012.01610.000.000.0010.00
680569462007.12.17 10:34sell0.20gbpusd2.01120.00000.00002007.12.17 13:012.01650.000.000.00-106.00
680887042007.12.17 12:24buy0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.17 13:012.01630.000.000.002.00
680886042007.12.17 12:24buy0.20gbpusd2.01660.00000.00002007.12.17 13:022.01670.000.000.002.00
680884532007.12.17 12:23buy0.20gbpusd2.01680.00000.00002007.12.17 13:022.01690.000.000.002.00
680881462007.12.17 12:22buy0.20gbpusd2.01690.00000.00002007.12.17 13:022.01700.000.000.002.00
680874812007.12.17 12:19buy0.20gbpusd2.01720.00000.00002007.12.17 13:032.01740.000.000.004.00
680996372007.12.17 13:03sell0.20gbpusd2.01740.00000.00002007.12.17 13:052.01730.000.000.002.00
681014592007.12.17 13:11sell0.20gbpusd2.01730.00000.00002007.12.17 13:192.01580.000.000.0030.00
680989782007.12.17 13:02sell0.20gbpusd2.01690.00000.00002007.12.17 13:192.01580.000.000.0022.00
680995642007.12.17 13:03sell0.20gbpusd2.01710.00000.00002007.12.17 13:192.01580.000.000.0026.00
680988852007.12.17 13:02sell0.20gbpusd2.01650.00000.00002007.12.17 13:192.01580.000.000.0014.00
680989402007.12.17 13:02sell0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.12.17 13:192.01580.000.000.0018.00
680987162007.12.17 13:01sell0.20gbpusd2.01630.00000.00002007.12.17 13:192.01580.000.000.0010.00
680987002007.12.17 13:01sell0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.17 13:192.01570.000.000.0010.00
680980172007.12.17 13:00sell0.20gbpusd2.01600.00000.00002007.12.17 13:192.01570.000.000.006.00
680973092007.12.17 12:58sell0.20gbpusd2.01580.00000.00002007.12.17 13:192.01570.000.000.002.00
680840692007.12.17 12:05buy0.20gbpusd2.01950.00000.00002007.12.17 13:192.01530.000.000.00-84.00
680966182007.12.17 12:54sell0.20gbpusd2.01560.00000.00002007.12.17 13:212.01550.000.000.002.00
680964842007.12.17 12:53sell0.20gbpusd2.01540.00000.00002007.12.17 13:212.01530.000.000.002.00
681039872007.12.17 13:21buy0.20gbpusd2.01530.00000.00002007.12.17 13:232.01540.000.000.002.00
681053422007.12.17 13:27buy0.20gbpusd2.01530.00000.00002007.12.17 13:482.01680.000.000.0030.00
681039542007.12.17 13:21buy0.20gbpusd2.01550.00000.00002007.12.17 13:482.01670.000.000.0024.00
681031762007.12.17 13:19buy0.20gbpusd2.01570.00000.00002007.12.17 13:482.01670.000.000.0020.00
681031122007.12.17 13:19buy0.20gbpusd2.01610.00000.00002007.12.17 13:482.01670.000.000.0012.00
681030902007.12.17 13:19buy0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.17 13:482.01670.000.000.0010.00
681002452007.12.17 13:05buy0.20gbpusd2.01650.00000.00002007.12.17 13:482.01670.000.000.004.00
681029282007.12.17 13:18buy0.20gbpusd2.01640.00000.00002007.12.17 13:482.01670.000.000.006.00
680580722007.12.17 10:40sell0.20gbpusd2.01170.00000.00002007.12.17 13:482.01710.000.000.00-108.00
681116022007.12.17 13:49buy0.20gbpusd2.01720.00000.00002007.12.17 13:492.01730.000.000.002.00
680874092007.12.17 12:19buy0.20gbpusd2.01740.00000.00002007.12.17 13:502.01750.000.000.002.00
681118292007.12.17 13:50sell0.20gbpusd2.01750.00000.00002007.12.17 13:502.01740.000.000.002.00
681117242007.12.17 13:49sell0.20gbpusd2.01730.00000.00002007.12.17 14:002.01590.000.000.0028.00
681116952007.12.17 13:49sell0.20gbpusd2.01710.00000.00002007.12.17 14:002.01590.000.000.0024.00
681114112007.12.17 13:48sell0.20gbpusd2.01690.00000.00002007.12.17 14:002.01610.000.000.0016.00
681074572007.12.17 13:35sell0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.12.17 14:002.01600.000.000.0014.00
681074282007.12.17 13:35sell0.20gbpusd2.01650.00000.00002007.12.17 14:002.01600.000.000.0010.00
681072932007.12.17 13:34sell0.20gbpusd2.01630.00000.00002007.12.17 14:002.01610.000.000.004.00
680581682007.12.17 10:40sell0.20gbpusd2.01180.00000.00002007.12.17 14:002.01610.000.000.00-86.00
681072582007.12.17 13:34sell0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.17 14:002.01610.000.000.002.00
681153422007.12.17 14:03sell0.20gbpusd2.01690.00000.00002007.12.17 14:452.01570.000.000.0024.00
681152622007.12.17 14:02sell0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.12.17 14:452.01570.000.000.0020.00
681151462007.12.17 14:02sell0.20gbpusd2.01630.00000.00002007.12.17 14:452.01570.000.000.0012.00
681151632007.12.17 14:02sell0.20gbpusd2.01650.00000.00002007.12.17 14:452.01570.000.000.0016.00
681149952007.12.17 14:01sell0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.17 14:452.01570.000.000.0010.00
681065092007.12.17 13:30sell0.20gbpusd2.01600.00000.00002007.12.17 14:452.01570.000.000.006.00
681063822007.12.17 13:30sell0.20gbpusd2.01580.00000.00002007.12.17 14:452.01570.000.000.002.00
680843512007.12.17 12:07buy0.20gbpusd2.01910.00000.00002007.12.17 14:452.01530.000.000.00-76.00
681154242007.12.17 14:03sell0.20gbpusd2.01710.00000.00002007.12.17 14:592.01590.000.000.0024.00
681253232007.12.17 14:45buy0.20gbpusd2.01570.00000.00002007.12.17 15:082.01630.000.000.0012.00
681146522007.12.17 14:00buy0.20gbpusd2.01610.00000.00002007.12.17 15:082.01630.000.000.004.00
681143962007.12.17 14:00buy0.20gbpusd2.01640.00000.00002007.12.17 15:162.01790.000.000.0030.00
681142872007.12.17 14:00buy0.20gbpusd2.01650.00000.00002007.12.17 15:162.01790.000.000.0028.00
681130432007.12.17 13:55buy0.20gbpusd2.01680.00000.00002007.12.17 15:162.01790.000.000.0022.00
681129492007.12.17 13:55buy0.20gbpusd2.01700.00000.00002007.12.17 15:162.01800.000.000.0020.00
681123662007.12.17 13:52buy0.20gbpusd2.01740.00000.00002007.12.17 15:162.01810.000.000.0014.00
681129272007.12.17 13:55buy0.20gbpusd2.01720.00000.00002007.12.17 15:162.01810.000.000.0018.00
680873952007.12.17 12:19buy0.20gbpusd2.01750.00000.00002007.12.17 15:172.01810.000.000.0012.00
680873772007.12.17 12:19buy0.20gbpusd2.01770.00000.00002007.12.17 15:172.01810.000.000.008.00
680861942007.12.17 12:13buy0.20gbpusd2.01800.00000.00002007.12.17 15:172.01810.000.000.002.00
680582952007.12.17 10:41sell0.20gbpusd2.01200.00000.00002007.12.17 15:172.01850.000.000.00-130.00
681318152007.12.17 15:17sell0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.17 15:212.01800.000.000.002.00
681326372007.12.17 15:21sell0.20gbpusd2.01790.00000.00002007.12.17 15:312.01670.000.000.0024.00
681326942007.12.17 15:21sell0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.17 15:312.01670.000.000.0028.00
681316412007.12.17 15:16sell0.20gbpusd2.01770.00000.00002007.12.17 15:312.01670.000.000.0020.00
681315072007.12.17 15:16sell0.20gbpusd2.01750.00000.00002007.12.17 15:312.01670.000.000.0016.00
681312382007.12.17 15:15sell0.20gbpusd2.01730.00000.00002007.12.17 15:312.01670.000.000.0012.00
681311732007.12.17 15:15sell0.20gbpusd2.01710.00000.00002007.12.17 15:322.01670.000.000.008.00
681310872007.12.17 15:14sell0.20gbpusd2.01690.00000.00002007.12.17 15:322.01680.000.000.002.00
680583492007.12.17 10:41sell0.20gbpusd2.01210.00000.00002007.12.17 15:322.01680.000.000.00-94.00
681352872007.12.17 15:38sell0.20gbpusd2.01750.00000.00002007.12.17 15:462.01630.000.000.0024.00
681352792007.12.17 15:38sell0.20gbpusd2.01730.00000.00002007.12.17 15:462.01630.000.000.0020.00
681352342007.12.17 15:38sell0.20gbpusd2.01710.00000.00002007.12.17 15:462.01630.000.000.0016.00
681351882007.12.17 15:37sell0.20gbpusd2.01690.00000.00002007.12.17 15:462.01630.000.000.0012.00
681297932007.12.17 15:05sell0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.12.17 15:462.01620.000.000.0010.00
681294792007.12.17 15:04sell0.20gbpusd2.01650.00000.00002007.12.17 15:462.01630.000.000.004.00
680584252007.12.17 10:41sell0.20gbpusd2.01230.00000.00002007.12.17 15:462.01630.000.000.00-80.00
681288772007.12.17 15:02sell0.20gbpusd2.01630.00000.00002007.12.17 16:352.01490.000.000.0028.00
681282672007.12.17 15:00sell0.20gbpusd2.01600.00000.00002007.12.17 16:352.01500.000.000.0020.00
681282292007.12.17 15:00sell0.20gbpusd2.01580.00000.00002007.12.17 16:352.01500.000.000.0016.00
681045262007.12.17 13:24sell0.20gbpusd2.01540.00000.00002007.12.17 16:352.01500.000.000.008.00
681045572007.12.17 13:24sell0.20gbpusd2.01560.00000.00002007.12.17 16:352.01500.000.000.0012.00
680963362007.12.17 12:52sell0.20gbpusd2.01520.00000.00002007.12.17 16:352.01500.000.000.004.00
680845002007.12.17 12:07buy0.20gbpusd2.01890.00000.00002007.12.17 16:352.01460.000.000.00-86.00
680949242007.12.17 12:47sell0.20gbpusd2.01500.00000.00002007.12.17 16:362.01490.000.000.002.00
681427212007.12.17 16:36buy0.20gbpusd2.01490.00000.00002007.12.17 16:372.01500.000.000.002.00
681380412007.12.17 16:00buy0.20gbpusd2.01510.00000.00002007.12.17 16:502.01660.000.000.0030.00
681375362007.12.17 15:58buy0.20gbpusd2.01530.00000.00002007.12.17 16:502.01660.000.000.0026.00
681370172007.12.17 15:54buy0.20gbpusd2.01570.00000.00002007.12.17 16:502.01660.000.000.0018.00
681374792007.12.17 15:58buy0.20gbpusd2.01550.00000.00002007.12.17 16:502.01660.000.000.0022.00
681367012007.12.17 15:51buy0.20gbpusd2.01590.00000.00002007.12.17 16:502.01650.000.000.0012.00
681362312007.12.17 15:47buy0.20gbpusd2.01610.00000.00002007.12.17 16:502.01650.000.000.008.00
681362232007.12.17 15:47buy0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.17 16:502.01650.000.000.006.00
681348012007.12.17 15:34buy0.20gbpusd2.01640.00000.00002007.12.17 16:502.01650.000.000.002.00
680656102007.12.17 11:12sell0.20gbpusd2.01250.00000.00002007.12.17 16:502.01690.000.000.00-88.00
681456672007.12.17 16:50sell0.20gbpusd2.01650.00000.00002007.12.17 16:502.01640.000.000.002.00
681481392007.12.17 17:03sell0.20gbpusd2.01730.00000.00002007.12.17 17:082.01620.000.000.0022.00
681478222007.12.17 17:01sell0.20gbpusd2.01710.00000.00002007.12.17 17:082.01620.000.000.0018.00
681459922007.12.17 16:52sell0.20gbpusd2.01690.00000.00002007.12.17 17:082.01620.000.000.0014.00
681457392007.12.17 16:50sell0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.12.17 17:082.01620.000.000.0010.00
681457112007.12.17 16:50sell0.20gbpusd2.01650.00000.00002007.12.17 17:082.01620.000.000.006.00
681457042007.12.17 16:50sell0.20gbpusd2.01630.00000.00002007.12.17 17:092.01610.000.000.004.00
681455942007.12.17 16:50sell0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.17 17:092.01610.000.000.002.00
680656372007.12.17 11:12sell0.20gbpusd2.01270.00000.00002007.12.17 17:092.01610.000.000.00-68.00
681498972007.12.17 17:09buy0.20gbpusd2.01590.00000.00002007.12.17 17:232.01710.000.000.0024.00
681491382007.12.17 17:05buy0.20gbpusd2.01610.00000.00002007.12.17 17:232.01720.000.000.0022.00
681456932007.12.17 16:50buy0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.17 17:232.01720.000.000.0020.00
681456902007.12.17 16:50buy0.20gbpusd2.01640.00000.00002007.12.17 17:232.01720.000.000.0016.00
681347802007.12.17 15:34buy0.20gbpusd2.01660.00000.00002007.12.17 17:242.01720.000.000.0012.00
681345082007.12.17 15:32buy0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.12.17 17:242.01720.000.000.0010.00
681344012007.12.17 15:31buy0.20gbpusd2.01700.00000.00002007.12.17 17:242.01720.000.000.004.00
680657402007.12.17 11:12sell0.20gbpusd2.01290.00000.00002007.12.17 17:242.01760.000.000.00-94.00
681343292007.12.17 15:31buy0.20gbpusd2.01720.00000.00002007.12.17 17:242.01730.000.000.002.00
681338462007.12.17 15:28buy0.20gbpusd2.01740.00000.00002007.12.17 17:242.01750.000.000.002.00
681512432007.12.17 17:24sell0.20gbpusd2.01750.00000.00002007.12.17 17:262.01740.000.000.002.00
681515332007.12.17 17:26buy0.20gbpusd2.01740.00000.00002007.12.17 17:362.01890.000.000.0030.00
681337992007.12.17 15:28buy0.20gbpusd2.01760.00000.00002007.12.17 17:362.01890.000.000.0026.00
681335492007.12.17 15:26buy0.20gbpusd2.01780.00000.00002007.12.17 17:362.01890.000.000.0022.00
681326232007.12.17 15:21buy0.20gbpusd2.01800.00000.00002007.12.17 17:362.01890.000.000.0018.00
680861402007.12.17 12:13buy0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.17 17:362.01890.000.000.0016.00
680861252007.12.17 12:13buy0.20gbpusd2.01830.00000.00002007.12.17 17:362.01880.000.000.0010.00
680853112007.12.17 12:09buy0.20gbpusd2.01850.00000.00002007.12.17 17:362.01880.000.000.006.00
680850122007.12.17 12:08buy0.20gbpusd2.01870.00000.00002007.12.17 17:362.01880.000.000.002.00
680657622007.12.17 11:12sell0.20gbpusd2.01320.00000.00002007.12.17 17:362.01920.000.000.00-120.00
681539052007.12.17 17:37sell0.20gbpusd2.01940.00000.00002007.12.17 17:402.01930.000.000.002.00
681566232007.12.17 17:53buy0.10gbpusd2.02020.00000.00002007.12.17 17:542.02080.000.000.006.00
681548512007.12.17 17:42buy0.20gbpusd2.01880.00000.00002007.12.17 17:542.02090.000.000.0042.00
681546772007.12.17 17:41buy0.20gbpusd2.01910.00000.00002007.12.17 17:542.02090.000.000.0036.00
681544822007.12.17 17:40buy0.20gbpusd2.01930.00000.00002007.12.17 17:542.02080.000.000.0030.00
681543582007.12.17 17:39buy0.20gbpusd2.01950.00000.00002007.12.17 17:542.02070.000.000.0024.00
681543402007.12.17 17:39buy0.20gbpusd2.01970.00000.00002007.12.17 17:542.02070.000.000.0020.00
681543332007.12.17 17:39buy0.10gbpusd2.01970.00000.00002007.12.17 17:542.02070.000.000.0010.00
680657712007.12.17 11:12sell0.20gbpusd2.01340.00000.00002007.12.17 17:542.02110.000.000.00-154.00
681572902007.12.17 17:54sell0.20gbpusd2.02090.00000.00002007.12.17 17:572.02070.000.000.004.00
681595942007.12.17 18:03sell0.20gbpusd2.02140.00000.00002007.12.17 18:142.01980.000.000.0032.00
681595672007.12.17 18:02sell0.20gbpusd2.02120.00000.00002007.12.17 18:142.01980.000.000.0028.00
681586572007.12.17 17:59sell0.20gbpusd2.02090.00000.00002007.12.17 18:142.01980.000.000.0022.00
681571722007.12.17 17:54sell0.20gbpusd2.02070.00000.00002007.12.17 18:142.01980.000.000.0018.00
681571582007.12.17 17:54sell0.20gbpusd2.02060.00000.00002007.12.17 18:142.01980.000.000.0016.00
681568442007.12.17 17:54sell0.20gbpusd2.02040.00000.00002007.12.17 18:142.01980.000.000.0012.00
681567512007.12.17 17:54sell0.20gbpusd2.02020.00000.00002007.12.17 18:142.01980.000.000.008.00
681567052007.12.17 17:54sell0.20gbpusd2.02000.00000.00002007.12.17 18:142.01980.000.000.004.00
681565512007.12.17 17:53sell0.20gbpusd2.01990.00000.00002007.12.17 18:142.01980.000.000.002.00
680658272007.12.17 11:13sell0.20gbpusd2.01350.00000.00002007.12.17 18:142.01980.000.000.00-126.00
681623012007.12.17 18:17buy0.20gbpusd2.01930.00000.00002007.12.17 19:092.02090.000.000.0032.00
681618562007.12.17 18:15buy0.20gbpusd2.01950.00000.00002007.12.17 19:092.02090.000.000.0028.00
681614802007.12.17 18:14buy0.20gbpusd2.01970.00000.00002007.12.17 19:092.02090.000.000.0024.00
681612972007.12.17 18:13buy0.20gbpusd2.01990.00000.00002007.12.17 19:092.02090.000.000.0020.00
681610042007.12.17 18:11buy0.20gbpusd2.02010.00000.00002007.12.17 19:092.02090.000.000.0016.00
681582472007.12.17 17:57buy0.20gbpusd2.02020.00000.00002007.12.17 19:092.02090.000.000.0014.00
681581492007.12.17 17:57buy0.20gbpusd2.02040.00000.00002007.12.17 19:092.02100.000.000.0012.00
681581372007.12.17 17:57buy0.20gbpusd2.02050.00000.00002007.12.17 19:092.02120.000.000.0014.00
681581312007.12.17 17:57buy0.20gbpusd2.02080.00000.00002007.12.17 19:092.02120.000.000.008.00
681572432007.12.17 17:54buy0.20gbpusd2.02100.00000.00002007.12.17 19:092.02120.000.000.004.00
681572272007.12.17 17:54buy0.10gbpusd2.02100.00000.00002007.12.17 19:092.02120.000.000.002.00
680693312007.12.17 11:30sell0.20gbpusd2.01370.00000.00002007.12.17 19:092.02160.000.000.00-158.00
681573842007.12.17 17:54buy0.10gbpusd2.02120.00000.00002007.12.17 19:092.02150.000.000.003.00
681589562007.12.17 18:00buy0.10gbpusd2.02150.00000.00002007.12.17 19:102.02160.000.000.001.00
681596092007.12.17 18:03buy0.10gbpusd2.02170.00000.00002007.12.17 19:112.02180.000.000.001.00
681714792007.12.17 19:11sell0.20gbpusd2.02180.00000.00002007.12.17 19:122.02170.000.000.002.00
681730352007.12.17 19:17sell0.20gbpusd2.02240.00000.00002007.12.17 20:292.02090.000.000.0030.00
681728742007.12.17 19:17sell0.20gbpusd2.02230.00000.00002007.12.17 20:292.02090.000.000.0028.00
681728492007.12.17 19:17sell0.20gbpusd2.02210.00000.00002007.12.17 20:292.02090.000.000.0024.00
681726922007.12.17 19:17sell0.20gbpusd2.02190.00000.00002007.12.17 20:292.02090.000.000.0020.00
681726712007.12.17 19:17sell0.20gbpusd2.02180.00000.00002007.12.17 20:292.02090.000.000.0018.00
681708592007.12.17 19:09sell0.20gbpusd2.02150.00000.00002007.12.17 20:292.02090.000.000.0012.00
681707952007.12.17 19:09sell0.20gbpusd2.02140.00000.00002007.12.17 20:292.02090.000.000.0010.00
680693762007.12.17 11:31sell0.20gbpusd2.01390.00000.00002007.12.17 20:292.02090.000.000.00-140.00
681898742007.12.17 20:57buy0.20gbpusd2.02010.00000.00002007.12.17 21:162.02180.000.000.0034.00
681898302007.12.17 20:57buy0.20gbpusd2.02020.00000.00002007.12.17 21:162.02180.000.000.0032.00
681892642007.12.17 20:55buy0.20gbpusd2.02040.00000.00002007.12.17 21:172.02180.000.000.0028.00
681854112007.12.17 20:35buy0.20gbpusd2.02080.00000.00002007.12.17 21:172.02180.000.000.0020.00
681857922007.12.17 20:36buy0.20gbpusd2.02060.00000.00002007.12.17 21:172.02180.000.000.0024.00
681839152007.12.17 20:27buy0.20gbpusd2.02100.00000.00002007.12.17 21:172.02180.000.000.0016.00
681724042007.12.17 19:15buy0.20gbpusd2.02120.00000.00002007.12.17 21:172.02180.000.000.0012.00
681717312007.12.17 19:12buy0.20gbpusd2.02160.00000.00002007.12.17 21:172.02180.000.000.004.00
681719802007.12.17 19:13buy0.20gbpusd2.02140.00000.00002007.12.17 21:172.02180.000.000.008.00
680932892007.12.17 12:42sell0.20gbpusd2.01410.00000.00002007.12.17 21:172.02220.000.000.00-162.00
681716332007.12.17 19:12buy0.20gbpusd2.02180.00000.00002007.12.17 21:172.02190.000.000.002.00
681715132007.12.17 19:11buy0.20gbpusd2.02200.00000.00002007.12.17 21:182.02210.000.000.002.00
681715062007.12.17 19:11buy0.20gbpusd2.02210.00000.00002007.12.17 21:182.02220.000.000.002.00
681715032007.12.17 19:11buy0.10gbpusd2.02210.00000.00002007.12.17 21:182.02220.000.000.001.00
681727772007.12.17 19:17buy0.10gbpusd2.02220.00000.00002007.12.17 21:182.02240.000.000.002.00
681941182007.12.17 21:19sell0.20gbpusd2.02260.00000.00002007.12.17 21:232.02250.000.000.002.00
681939432007.12.17 21:18sell0.20gbpusd2.02240.00000.00002007.12.17 21:542.02090.000.000.0030.00
681938632007.12.17 21:18sell0.20gbpusd2.02220.00000.00002007.12.17 21:542.02090.000.000.0026.00
681937602007.12.17 21:18sell0.20gbpusd2.02210.00000.00002007.12.17 21:542.02090.000.000.0024.00
681937322007.12.17 21:17sell0.20gbpusd2.02190.00000.00002007.12.17 21:542.02090.000.000.0020.00
681931602007.12.17 21:15sell0.20gbpusd2.02150.00000.00002007.12.17 21:542.02090.000.000.0012.00
681934472007.12.17 21:16sell0.20gbpusd2.02170.00000.00002007.12.17 21:542.02090.000.000.0016.00
681875502007.12.17 20:46sell0.20gbpusd2.02110.00000.00002007.12.17 21:542.02090.000.000.004.00
681928572007.12.17 21:14sell0.20gbpusd2.02130.00000.00002007.12.17 21:542.02090.000.000.008.00
680936502007.12.17 12:43sell0.20gbpusd2.01420.00000.00002007.12.17 21:542.02090.000.000.00-134.00
682020962007.12.17 22:24sell0.20gbpusd2.02220.00000.00002007.12.17 22:312.02160.000.000.0012.00
682020462007.12.17 22:24sell0.20gbpusd2.02200.00000.00002007.12.17 22:312.02160.000.000.008.00
681941222007.12.17 21:19buy0.10gbpusd2.02280.00000.00002007.12.17 22:312.02120.000.000.48-16.00
682087582007.12.17 23:09sell0.20gbpusd2.02200.00000.00002007.12.17 23:292.02050.000.000.0030.00
682087752007.12.17 23:09sell0.20gbpusd2.02220.00000.00002007.12.17 23:292.02050.000.000.0034.00
682084412007.12.17 23:03sell0.20gbpusd2.02170.00000.00002007.12.17 23:292.02050.000.000.0024.00
682084382007.12.17 23:03sell0.20gbpusd2.02160.00000.00002007.12.17 23:292.02050.000.000.0022.00
681872642007.12.17 20:44sell0.20gbpusd2.02090.00000.00002007.12.17 23:292.02050.000.00-1.748.00
682041352007.12.17 22:31sell0.20gbpusd2.02130.00000.00002007.12.17 23:292.02050.000.000.0016.00
681707322007.12.17 19:09sell0.20gbpusd2.02070.00000.00002007.12.17 23:292.02050.000.00-1.744.00
680937512007.12.17 12:44sell0.20gbpusd2.01440.00000.00002007.12.17 23:292.02050.000.00-1.74-122.00
682170022007.12.17 23:51sell0.20gbpusd2.02090.00000.00002007.12.18 00:262.01940.000.000.0030.00
682155382007.12.17 23:45sell0.20gbpusd2.02070.00000.00002007.12.18 00:262.01940.000.000.0026.00
681706632007.12.17 19:09sell0.20gbpusd2.02050.00000.00002007.12.18 00:262.01940.000.00-1.7422.00
681706272007.12.17 19:09sell0.20gbpusd2.02020.00000.00002007.12.18 00:262.01940.000.00-1.7416.00
681705502007.12.17 19:08sell0.20gbpusd2.02000.00000.00002007.12.18 00:262.01940.000.00-1.7412.00
681705092007.12.17 19:08sell0.20gbpusd2.01980.00000.00002007.12.18 00:262.01940.000.00-1.748.00
680938662007.12.17 12:45sell0.20gbpusd2.01460.00000.00002007.12.18 00:262.01940.000.00-1.74-96.00
681564182007.12.17 17:53sell0.20gbpusd2.01960.00000.00002007.12.18 00:262.01940.000.00-1.744.00
681559532007.12.17 17:51sell0.20gbpusd2.01940.00000.00002007.12.18 00:282.01900.000.00-1.748.00
681538252007.12.17 17:37sell0.20gbpusd2.01920.00000.00002007.12.18 00:282.01900.000.00-1.744.00
682227942007.12.18 00:28buy0.20gbpusd2.01900.00000.00002007.12.18 00:382.02050.000.000.0030.00
682221442007.12.18 00:26buy0.20gbpusd2.01940.00000.00002007.12.18 00:382.02050.000.000.0022.00
682226872007.12.18 00:28buy0.20gbpusd2.01920.00000.00002007.12.18 00:382.02050.000.000.0026.00
682218692007.12.18 00:25buy0.20gbpusd2.01970.00000.00002007.12.18 00:382.02050.000.000.0016.00
682214052007.12.18 00:25buy0.20gbpusd2.01980.00000.00002007.12.18 00:382.02050.000.000.0014.00
682210062007.12.18 00:15buy0.20gbpusd2.02000.00000.00002007.12.18 00:382.02040.000.000.008.00
682136582007.12.17 23:33buy0.20gbpusd2.02020.00000.00002007.12.18 00:382.02040.000.000.004.00
680943262007.12.17 12:46sell0.20gbpusd2.01480.00000.00002007.12.18 00:382.02080.000.00-1.74-120.00
682252102007.12.18 00:37sell0.20gbpusd2.02040.00000.00002007.12.18 00:382.02030.000.000.002.00
682304902007.12.18 01:01buy0.20gbpusd2.01990.00000.00002007.12.18 02:382.02140.000.000.0030.00
682284512007.12.18 00:53buy0.20gbpusd2.02020.00000.00002007.12.18 02:382.02140.000.000.0024.00
682302182007.12.18 01:00buy0.20gbpusd2.02010.00000.00002007.12.18 02:382.02140.000.000.0026.00
682122032007.12.17 23:29buy0.20gbpusd2.02040.00000.00002007.12.18 02:382.02140.000.000.0020.00
682121122007.12.17 23:29buy0.20gbpusd2.02060.00000.00002007.12.18 02:382.02130.000.000.0014.00
682050902007.12.17 22:36buy0.20gbpusd2.02080.00000.00002007.12.18 02:382.02130.000.000.0010.00
681983242007.12.17 21:54buy0.20gbpusd2.02100.00000.00002007.12.18 02:382.02130.000.000.956.00
681981052007.12.17 21:52buy0.20gbpusd2.02110.00000.00002007.12.18 02:382.02130.000.000.954.00
681429892007.12.17 16:37sell0.20gbpusd2.01500.00000.00002007.12.18 02:382.02170.000.00-1.74-134.00
682441472007.12.18 02:19sell0.20gbpusd2.02130.00000.00002007.12.18 02:432.02120.000.000.002.00
682510382007.12.18 03:07sell0.20gbpusd2.02170.00000.00002007.12.18 04:032.02020.000.000.0030.00
682502992007.12.18 03:04sell0.20gbpusd2.02150.00000.00002007.12.18 04:032.02020.000.000.0026.00
682483422007.12.18 02:48sell0.20gbpusd2.02130.00000.00002007.12.18 04:032.02020.000.000.0022.00
682431762007.12.18 02:09sell0.20gbpusd2.02110.00000.00002007.12.18 04:032.02020.000.000.0018.00
682327232007.12.18 01:11sell0.20gbpusd2.02070.00000.00002007.12.18 04:032.02020.000.000.0010.00
682425932007.12.18 02:04sell0.20gbpusd2.02090.00000.00002007.12.18 04:032.02020.000.000.0014.00
682323742007.12.18 01:10sell0.20gbpusd2.02050.00000.00002007.12.18 04:032.02020.000.000.006.00
681431812007.12.17 16:38sell0.20gbpusd2.01520.00000.00002007.12.18 04:032.02020.000.00-1.74-100.00
682323422007.12.18 01:10sell0.20gbpusd2.02030.00000.00002007.12.18 04:032.02020.000.000.002.00
682243002007.12.18 00:34sell0.20gbpusd2.02000.00000.00002007.12.18 04:182.01940.000.000.0012.00
682242192007.12.18 00:34sell0.20gbpusd2.01980.00000.00002007.12.18 04:182.01940.000.000.008.00
681730002007.12.17 19:17buy0.10gbpusd2.02260.00000.00002007.12.18 04:182.01890.000.000.48-37.00
682239902007.12.18 00:33sell0.20gbpusd2.01960.00000.00002007.12.18 04:182.01930.000.000.006.00
682249152007.12.18 00:36sell0.20gbpusd2.02020.00000.00002007.12.18 04:182.01930.000.000.0018.00
682238482007.12.18 00:32sell0.20gbpusd2.01920.00000.00002007.12.18 04:192.01910.000.000.002.00
681538042007.12.17 17:37sell0.20gbpusd2.01900.00000.00002007.12.18 04:202.01850.000.00-1.7410.00
681533592007.12.17 17:36sell0.20gbpusd2.01880.00000.00002007.12.18 04:202.01850.000.00-1.746.00
681533062007.12.17 17:36sell0.20gbpusd2.01870.00000.00002007.12.18 04:202.01850.000.00-1.744.00
681532472007.12.17 17:36sell0.20gbpusd2.01850.00000.00002007.12.18 04:202.01830.000.00-1.744.00
681529632007.12.17 17:34sell0.20gbpusd2.01820.00000.00002007.12.18 04:212.01790.000.00-1.746.00
681526142007.12.17 17:33sell0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.18 04:212.01790.000.00-1.744.00
681525282007.12.17 17:32sell0.20gbpusd2.01790.00000.00002007.12.18 04:212.01760.000.00-1.746.00
681522592007.12.17 17:31sell0.20gbpusd2.01770.00000.00002007.12.18 04:212.01760.000.00-1.742.00
682672402007.12.18 04:21buy0.20gbpusd2.01760.00000.00002007.12.18 04:222.01770.000.000.002.00
682692782007.12.18 04:35sell0.20gbpusd2.01900.00000.00002007.12.18 04:502.01740.000.000.0032.00
682692512007.12.18 04:34sell0.20gbpusd2.01860.00000.00002007.12.18 04:502.01740.000.000.0024.00
682677222007.12.18 04:22sell0.20gbpusd2.01830.00000.00002007.12.18 04:502.01740.000.000.0018.00
682677322007.12.18 04:22sell0.20gbpusd2.01840.00000.00002007.12.18 04:502.01740.000.000.0020.00
682675982007.12.18 04:22sell0.20gbpusd2.01770.00000.00002007.12.18 04:502.01740.000.000.006.00
682676812007.12.18 04:22sell0.20gbpusd2.01790.00000.00002007.12.18 04:502.01740.000.000.0010.00
681521312007.12.17 17:30sell0.20gbpusd2.01750.00000.00002007.12.18 04:502.01740.000.00-1.742.00
681948752007.12.17 21:23buy0.20gbpusd2.02250.00000.00002007.12.18 04:502.01700.000.000.95-110.00
681512202007.12.17 17:24sell0.20gbpusd2.01730.00000.00002007.12.18 04:502.01710.000.00-1.744.00
681511522007.12.17 17:24sell0.20gbpusd2.01720.00000.00002007.12.18 04:502.01710.000.00-1.742.00
682718192007.12.18 04:50buy0.20gbpusd2.01700.00000.00002007.12.18 04:502.01730.000.000.006.00
682716902007.12.18 04:50buy0.20gbpusd2.01720.00000.00002007.12.18 04:502.01730.000.000.002.00
682716332007.12.18 04:50buy0.20gbpusd2.01740.00000.00002007.12.18 05:542.01870.000.000.0026.00
682714252007.12.18 04:50buy0.20gbpusd2.01760.00000.00002007.12.18 05:542.01870.000.000.0022.00
682713952007.12.18 04:49buy0.20gbpusd2.01780.00000.00002007.12.18 05:542.01870.000.000.0018.00
682671572007.12.18 04:21buy0.20gbpusd2.01790.00000.00002007.12.18 05:542.01870.000.000.0016.00
682670552007.12.18 04:20buy0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.18 05:542.01890.000.000.0016.00
682668952007.12.18 04:20buy0.20gbpusd2.01830.00000.00002007.12.18 05:542.01890.000.000.0012.00
681949022007.12.17 21:24buy0.20gbpusd2.02230.00000.00002007.12.18 05:542.01890.000.000.95-68.00
682667392007.12.18 04:20buy0.20gbpusd2.01850.00000.00002007.12.18 05:542.01890.000.000.008.00
682663832007.12.18 04:19buy0.20gbpusd2.01910.00000.00002007.12.18 06:382.02050.000.000.0028.00
682666172007.12.18 04:20buy0.20gbpusd2.01890.00000.00002007.12.18 06:382.02050.000.000.0032.00
682660332007.12.18 04:18buy0.20gbpusd2.01930.00000.00002007.12.18 06:382.02050.000.000.0024.00
682646632007.12.18 04:11buy0.20gbpusd2.01950.00000.00002007.12.18 06:382.02050.000.000.0020.00
682632852007.12.18 04:04buy0.20gbpusd2.01990.00000.00002007.12.18 06:382.02050.000.000.0012.00
682636612007.12.18 04:05buy0.20gbpusd2.01960.00000.00002007.12.18 06:382.02050.000.000.0018.00
682630872007.12.18 04:04buy0.20gbpusd2.02000.00000.00002007.12.18 06:382.02050.000.000.0010.00
682630782007.12.18 04:03buy0.20gbpusd2.02020.00000.00002007.12.18 06:382.02050.000.000.006.00
681434182007.12.17 16:39sell0.20gbpusd2.01540.00000.00002007.12.18 06:382.02090.000.00-1.74-110.00
682629912007.12.18 04:03buy0.20gbpusd2.02040.00000.00002007.12.18 06:382.02050.000.000.002.00
682618322007.12.18 03:59buy0.20gbpusd2.02050.00000.00002007.12.18 06:382.02060.000.000.002.00
682616992007.12.18 03:59buy0.20gbpusd2.02080.00000.00002007.12.18 06:392.02090.000.000.002.00
682616272007.12.18 03:58buy0.20gbpusd2.02100.00000.00002007.12.18 06:452.02110.000.000.002.00
682475162007.12.18 02:43buy0.20gbpusd2.02120.00000.00002007.12.18 06:482.02130.000.000.002.00
681977392007.12.17 21:48buy0.20gbpusd2.02140.00000.00002007.12.18 06:482.02140.000.000.950.00
682874232007.12.18 06:51buy0.20gbpusd2.02140.00000.00002007.12.18 07:002.02150.000.000.002.00
681977282007.12.17 21:48buy0.20gbpusd2.02160.00000.00002007.12.18 07:012.02170.000.000.952.00
681950942007.12.17 21:25buy0.20gbpusd2.02210.00000.00002007.12.18 07:012.02220.000.000.952.00
681953372007.12.17 21:27buy0.20gbpusd2.02200.00000.00002007.12.18 07:012.02210.000.000.952.00
681955182007.12.17 21:28buy0.20gbpusd2.02180.00000.00002007.12.18 07:012.02210.000.000.956.00
682898622007.12.18 07:02sell0.20gbpusd2.02240.00000.00002007.12.18 07:032.02230.000.000.002.00
682896232007.12.18 07:01sell0.20gbpusd2.02220.00000.00002007.12.18 07:092.02060.000.000.0032.00
682894022007.12.18 07:01sell0.20gbpusd2.02170.00000.00002007.12.18 07:092.02060.000.000.0022.00
682892282007.12.18 07:00sell0.20gbpusd2.02150.00000.00002007.12.18 07:092.02060.000.000.0018.00
682868502007.12.18 06:48sell0.20gbpusd2.02140.00000.00002007.12.18 07:092.02070.000.000.0014.00
682863252007.12.18 06:45sell0.20gbpusd2.02110.00000.00002007.12.18 07:092.02060.000.000.0010.00
681451282007.12.17 16:49sell0.20gbpusd2.01560.00000.00002007.12.18 07:092.02070.000.00-1.74-102.00
682844442007.12.18 06:39sell0.20gbpusd2.02090.00000.00002007.12.18 07:092.02060.000.000.006.00
682842122007.12.18 06:38sell0.20gbpusd2.02070.00000.00002007.12.18 07:112.01960.000.000.0022.00
682841172007.12.18 06:38sell0.20gbpusd2.02050.00000.00002007.12.18 07:112.01960.000.000.0018.00
682817632007.12.18 06:17sell0.20gbpusd2.02000.00000.00002007.12.18 07:112.01960.000.000.008.00
682840172007.12.18 06:37sell0.20gbpusd2.02020.00000.00002007.12.18 07:112.01960.000.000.0012.00
682815142007.12.18 06:16sell0.20gbpusd2.01980.00000.00002007.12.18 07:112.01960.000.000.004.00
682899152007.12.18 07:02buy0.10gbpusd2.02270.00000.00002007.12.18 07:112.01940.000.000.00-33.00
682786682007.12.18 05:54sell0.20gbpusd2.01960.00000.00002007.12.18 07:122.01950.000.000.002.00
682785752007.12.18 05:54sell0.20gbpusd2.01940.00000.00002007.12.18 07:202.01930.000.000.002.00
682785302007.12.18 05:54sell0.20gbpusd2.01920.00000.00002007.12.18 07:202.01900.000.000.004.00
682783952007.12.18 05:54sell0.20gbpusd2.01900.00000.00002007.12.18 07:202.01890.000.000.002.00
682940072007.12.18 07:21sell0.20gbpusd2.01900.00000.00002007.12.18 07:232.01890.000.000.002.00
682783682007.12.18 05:54sell0.20gbpusd2.01890.00000.00002007.12.18 07:232.01880.000.000.002.00
682783012007.12.18 05:53sell0.20gbpusd2.01840.00000.00002007.12.18 07:232.01830.000.000.002.00
682780612007.12.18 05:52sell0.20gbpusd2.01820.00000.00002007.12.18 07:232.01810.000.000.002.00
682723062007.12.18 04:52sell0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.18 07:242.01800.000.000.002.00
682721162007.12.18 04:51sell0.20gbpusd2.01800.00000.00002007.12.18 07:242.01790.000.000.002.00
682946112007.12.18 07:24buy0.20gbpusd2.01800.00000.00002007.12.18 07:252.01810.000.000.002.00
682945932007.12.18 07:24buy0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.18 07:452.01950.000.000.0028.00
682945072007.12.18 07:23buy0.20gbpusd2.01830.00000.00002007.12.18 07:452.01950.000.000.0024.00
682944252007.12.18 07:23buy0.20gbpusd2.01850.00000.00002007.12.18 07:452.01950.000.000.0020.00
682943572007.12.18 07:23buy0.20gbpusd2.01870.00000.00002007.12.18 07:452.01960.000.000.0018.00
682942952007.12.18 07:23buy0.20gbpusd2.01880.00000.00002007.12.18 07:452.01960.000.000.0016.00
682937412007.12.18 07:20buy0.20gbpusd2.01900.00000.00002007.12.18 07:452.01960.000.000.0012.00
682936912007.12.18 07:20buy0.20gbpusd2.01930.00000.00002007.12.18 07:452.01970.000.000.008.00
682925302007.12.18 07:12buy0.20gbpusd2.01950.00000.00002007.12.18 07:452.01970.000.000.004.00
681451572007.12.17 16:49sell0.20gbpusd2.01580.00000.00002007.12.18 07:452.02010.000.00-1.74-86.00
682922842007.12.18 07:11buy0.20gbpusd2.01970.00000.00002007.12.18 07:452.01990.000.000.004.00
682915922007.12.18 07:09buy0.20gbpusd2.01990.00000.00002007.12.18 07:452.02000.000.000.002.00
682913252007.12.18 07:09buy0.20gbpusd2.02010.00000.00002007.12.18 07:462.02020.000.000.002.00
682988102007.12.18 07:46sell0.20gbpusd2.02020.00000.00002007.12.18 07:462.02010.000.000.002.00
682994812007.12.18 07:48buy0.20gbpusd2.01950.00000.00002007.12.18 07:592.02110.000.000.0032.00
682993572007.12.18 07:47buy0.20gbpusd2.01960.00000.00002007.12.18 07:592.02110.000.000.0030.00
682912312007.12.18 07:09buy0.20gbpusd2.02040.00000.00002007.12.18 07:592.02110.000.000.0014.00
682991152007.12.18 07:46buy0.20gbpusd2.02010.00000.00002007.12.18 07:592.02110.000.000.0020.00
682911422007.12.18 07:09buy0.20gbpusd2.02060.00000.00002007.12.18 08:002.02100.000.000.008.00
682910142007.12.18 07:08buy0.20gbpusd2.02080.00000.00002007.12.18 08:002.02110.000.000.006.00
682910042007.12.18 07:08buy0.20gbpusd2.02100.00000.00002007.12.18 08:002.02110.000.000.002.00
681452012007.12.17 16:49sell0.20gbpusd2.01600.00000.00002007.12.18 08:002.02150.000.00-1.74-110.00
683018512007.12.18 08:00sell0.20gbpusd2.02110.00000.00002007.12.18 08:012.02100.000.000.002.00
683016442007.12.18 07:59sell0.20gbpusd2.02090.00000.00002007.12.18 08:012.02080.000.000.002.00
683006122007.12.18 07:56sell0.20gbpusd2.02070.00000.00002007.12.18 08:012.01970.000.000.0020.00
683005482007.12.18 07:55sell0.20gbpusd2.02050.00000.00002007.12.18 08:012.01970.000.000.0016.00
682999362007.12.18 07:50sell0.20gbpusd2.02020.00000.00002007.12.18 08:012.01960.000.000.0012.00
683005242007.12.18 07:55sell0.20gbpusd2.02030.00000.00002007.12.18 08:012.01970.000.000.0012.00
682987772007.12.18 07:46sell0.20gbpusd2.02000.00000.00002007.12.18 08:012.01960.000.000.008.00
682987622007.12.18 07:45sell0.20gbpusd2.01990.00000.00002007.12.18 08:012.01960.000.000.006.00
682985822007.12.18 07:45sell0.20gbpusd2.01970.00000.00002007.12.18 08:012.01960.000.000.002.00
682897312007.12.18 07:01buy0.20gbpusd2.02250.00000.00002007.12.18 08:012.01930.000.000.00-64.00
683032112007.12.18 08:01sell0.20gbpusd2.01960.00000.00002007.12.18 08:072.01880.000.000.0016.00
683031632007.12.18 08:01sell0.20gbpusd2.01950.00000.00002007.12.18 08:072.01880.000.000.0014.00
682984292007.12.18 07:45sell0.20gbpusd2.01920.00000.00002007.12.18 08:072.01890.000.000.006.00
682958412007.12.18 07:30sell0.20gbpusd2.01900.00000.00002007.12.18 08:072.01880.000.000.004.00
682897252007.12.18 07:01buy0.10gbpusd2.02250.00000.00002007.12.18 08:082.01840.000.000.00-41.00
682958132007.12.18 07:30sell0.20gbpusd2.01880.00000.00002007.12.18 08:082.01860.000.000.004.00
682954782007.12.18 07:29sell0.20gbpusd2.01860.00000.00002007.12.18 08:082.01850.000.000.002.00
683056052007.12.18 08:08buy0.20gbpusd2.01850.00000.00002007.12.18 08:122.01860.000.000.002.00
683053572007.12.18 08:08buy0.20gbpusd2.01860.00000.00002007.12.18 08:122.01870.000.000.002.00
683075522007.12.18 08:16sell0.20gbpusd2.01920.00000.00002007.12.18 08:222.01780.000.000.0028.00
683068242007.12.18 08:13sell0.20gbpusd2.01880.00000.00002007.12.18 08:222.01780.000.000.0020.00
683073772007.12.18 08:15sell0.20gbpusd2.01900.00000.00002007.12.18 08:222.01780.000.000.0024.00
682951002007.12.18 07:26sell0.20gbpusd2.01850.00000.00002007.12.18 08:222.01780.000.000.0014.00
683065192007.12.18 08:12sell0.20gbpusd2.01870.00000.00002007.12.18 08:222.01780.000.000.0018.00
682949502007.12.18 07:25sell0.20gbpusd2.01820.00000.00002007.12.18 08:222.01780.000.000.008.00
682949442007.12.18 07:25sell0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.18 08:222.01780.000.000.006.00
682949402007.12.18 07:25sell0.20gbpusd2.01800.00000.00002007.12.18 08:222.01790.000.000.002.00
682902182007.12.18 07:03buy0.20gbpusd2.02230.00000.00002007.12.18 08:222.01760.000.000.00-94.00
682947862007.12.18 07:24sell0.20gbpusd2.01770.00000.00002007.12.18 08:232.01760.000.000.002.00
683089202007.12.18 08:23buy0.20gbpusd2.01760.00000.00002007.12.18 08:252.01780.000.000.004.00
683099902007.12.18 08:29sell0.20gbpusd2.01840.00000.00002007.12.18 08:352.01720.000.000.0024.00
683103432007.12.18 08:31sell0.20gbpusd2.01860.00000.00002007.12.18 08:352.01720.000.000.0028.00
683095982007.12.18 08:26sell0.20gbpusd2.01820.00000.00002007.12.18 08:352.01720.000.000.0020.00
683095392007.12.18 08:26sell0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.18 08:352.01720.000.000.0018.00
683093192007.12.18 08:25sell0.20gbpusd2.01770.00000.00002007.12.18 08:352.01720.000.000.0010.00
683094762007.12.18 08:26sell0.20gbpusd2.01790.00000.00002007.12.18 08:352.01720.000.000.0014.00
682721002007.12.18 04:51sell0.20gbpusd2.01750.00000.00002007.12.18 08:352.01710.000.000.008.00
682719762007.12.18 04:50sell0.20gbpusd2.01730.00000.00002007.12.18 08:352.01710.000.000.004.00
682902272007.12.18 07:03buy0.20gbpusd2.02210.00000.00002007.12.18 08:352.01670.000.000.00-108.00
683115442007.12.18 08:35buy0.20gbpusd2.01690.00000.00002007.12.18 08:362.01700.000.000.002.00
683114722007.12.18 08:35buy0.20gbpusd2.01710.00000.00002007.12.18 08:392.01830.000.000.0024.00
683111082007.12.18 08:35buy0.20gbpusd2.01740.00000.00002007.12.18 08:392.01830.000.000.0018.00
683110142007.12.18 08:35buy0.20gbpusd2.01760.00000.00002007.12.18 08:392.01830.000.000.0014.00
683085092007.12.18 08:22buy0.20gbpusd2.01800.00000.00002007.12.18 08:392.01840.000.000.008.00
683087642007.12.18 08:23buy0.20gbpusd2.01780.00000.00002007.12.18 08:392.01830.000.000.0010.00
683084172007.12.18 08:22buy0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.18 08:392.01840.000.000.006.00
682902492007.12.18 07:03buy0.20gbpusd2.02200.00000.00002007.12.18 08:392.01830.000.000.00-74.00
683142672007.12.18 08:49buy0.20gbpusd2.01790.00000.00002007.12.18 08:542.01890.000.000.0020.00
683141782007.12.18 08:49buy0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.18 08:542.01890.000.000.0016.00
683083702007.12.18 08:22buy0.20gbpusd2.01830.00000.00002007.12.18 08:542.01880.000.000.0010.00
683083482007.12.18 08:22buy0.20gbpusd2.01850.00000.00002007.12.18 08:542.01880.000.000.006.00
683083442007.12.18 08:22buy0.20gbpusd2.01870.00000.00002007.12.18 08:542.01880.000.000.002.00
682902572007.12.18 07:03buy0.20gbpusd2.02170.00000.00002007.12.18 08:542.01880.000.000.00-58.00
683156732007.12.18 08:56buy0.20gbpusd2.01850.00000.00002007.12.18 09:032.01920.000.000.0014.00
683156242007.12.18 08:56buy0.20gbpusd2.01870.00000.00002007.12.18 09:032.01920.000.000.0010.00
683051722007.12.18 08:08buy0.20gbpusd2.01880.00000.00002007.12.18 09:032.01920.000.000.008.00
683116412007.12.18 08:36sell0.10gbpusd2.01660.00000.00002007.12.18 09:032.01960.000.000.00-30.00
683047852007.12.18 08:06buy0.20gbpusd2.01910.00000.00002007.12.18 09:032.01920.000.000.002.00
683047302007.12.18 08:06buy0.20gbpusd2.01930.00000.00002007.12.18 09:082.01940.000.000.002.00
683034482007.12.18 08:02buy0.20gbpusd2.01950.00000.00002007.12.18 09:092.01960.000.000.002.00
683034062007.12.18 08:02buy0.20gbpusd2.01970.00000.00002007.12.18 09:142.01990.000.000.004.00
683196802007.12.18 09:14sell0.20gbpusd2.01990.00000.00002007.12.18 09:152.01980.000.000.002.00
683224632007.12.18 09:23sell0.20gbpusd2.02050.00000.00002007.12.18 09:262.01950.000.000.0020.00
683224102007.12.18 09:23sell0.20gbpusd2.02040.00000.00002007.12.18 09:262.01950.000.000.0018.00
683223602007.12.18 09:23sell0.20gbpusd2.02010.00000.00002007.12.18 09:262.01950.000.000.0012.00
683206692007.12.18 09:18sell0.20gbpusd2.01980.00000.00002007.12.18 09:262.01950.000.000.006.00
682903982007.12.18 07:04buy0.20gbpusd2.02160.00000.00002007.12.18 09:262.01920.000.000.00-48.00
683171202007.12.18 09:03sell0.20gbpusd2.01920.00000.00002007.12.18 09:302.01690.000.000.0046.00
683179212007.12.18 09:08sell0.20gbpusd2.01940.00000.00002007.12.18 09:302.01680.000.000.0052.00
683166042007.12.18 09:00sell0.20gbpusd2.01900.00000.00002007.12.18 09:302.01690.000.000.0042.00
683151412007.12.18 08:54sell0.20gbpusd2.01880.00000.00002007.12.18 09:302.01700.000.000.0036.00
683130132007.12.18 08:41sell0.20gbpusd2.01860.00000.00002007.12.18 09:302.01700.000.000.0032.00
683125272007.12.18 08:39sell0.20gbpusd2.01830.00000.00002007.12.18 09:302.01700.000.000.0026.00
683125812007.12.18 08:39sell0.20gbpusd2.01840.00000.00002007.12.18 09:302.01700.000.000.0028.00
683124362007.12.18 08:39sell0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.18 09:302.01700.000.000.0022.00
683122472007.12.18 08:38sell0.20gbpusd2.01770.00000.00002007.12.18 09:302.01700.000.000.0014.00
683123442007.12.18 08:38sell0.20gbpusd2.01800.00000.00002007.12.18 09:302.01700.000.000.0020.00
683121672007.12.18 08:38sell0.20gbpusd2.01730.00000.00002007.12.18 09:302.01700.000.000.006.00
683121992007.12.18 08:38sell0.20gbpusd2.01750.00000.00002007.12.18 09:302.01700.000.000.0010.00
683180512007.12.18 09:09sell0.20gbpusd2.01960.00000.00002007.12.18 09:302.01700.000.000.0052.00
683120982007.12.18 08:37sell0.20gbpusd2.01710.00000.00002007.12.18 09:302.01700.000.000.002.00
681502562007.12.17 17:17sell0.20gbpusd2.01690.00000.00002007.12.18 09:302.01670.000.00-1.744.00
681499892007.12.17 17:16sell0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.12.18 09:302.01660.000.00-1.742.00
683249412007.12.18 09:30sell0.20gbpusd2.01560.00000.00002007.12.18 09:302.01550.000.000.002.00
683249272007.12.18 09:30sell0.20gbpusd2.01540.00000.00002007.12.18 09:302.01530.000.000.002.00
683249122007.12.18 09:30sell0.10gbpusd2.01540.00000.00002007.12.18 09:302.01530.000.000.001.00
683251292007.12.18 09:31buy0.20gbpusd2.01520.00000.00002007.12.18 09:312.01530.000.000.002.00
683261212007.12.18 09:34sell0.20gbpusd2.01650.00000.00002007.12.18 09:382.01410.000.000.0048.00
683260332007.12.18 09:33sell0.20gbpusd2.01630.00000.00002007.12.18 09:382.01410.000.000.0044.00
683260322007.12.18 09:33sell0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.18 09:382.01410.000.000.0042.00
683254552007.12.18 09:31sell0.20gbpusd2.01580.00000.00002007.12.18 09:382.01460.000.000.0024.00
683254352007.12.18 09:31sell0.20gbpusd2.01570.00000.00002007.12.18 09:382.01460.000.000.0022.00
683254132007.12.18 09:31sell0.20gbpusd2.01550.00000.00002007.12.18 09:382.01420.000.000.0026.00
683252382007.12.18 09:31sell0.10gbpusd2.01490.00000.00002007.12.18 09:382.01420.000.000.007.00
683253672007.12.18 09:31sell0.20gbpusd2.01520.00000.00002007.12.18 09:382.01420.000.000.0020.00
683250762007.12.18 09:30sell0.10gbpusd2.01500.00000.00002007.12.18 09:382.01420.000.000.008.00
683250852007.12.18 09:30sell0.20gbpusd2.01500.00000.00002007.12.18 09:382.01420.000.000.0016.00
682908172007.12.18 07:07buy0.20gbpusd2.02140.00000.00002007.12.18 09:382.01380.000.000.00-152.00
683255012007.12.18 09:31sell0.20gbpusd2.01600.00000.00002007.12.18 09:382.01410.000.000.0038.00
683274212007.12.18 09:38sell0.20gbpusd2.01390.00000.00002007.12.18 09:392.01370.000.000.004.00
683274072007.12.18 09:38sell0.20gbpusd2.01370.00000.00002007.12.18 09:392.01360.000.000.002.00
683274032007.12.18 09:38sell0.10gbpusd2.01370.00000.00002007.12.18 09:392.01360.000.000.001.00
683279292007.12.18 09:40sell0.20gbpusd2.01350.00000.00002007.12.18 09:412.01320.000.000.006.00
683276882007.12.18 09:39sell0.20gbpusd2.01330.00000.00002007.12.18 09:412.01320.000.000.002.00
683284242007.12.18 09:41buy0.20gbpusd2.01330.00000.00002007.12.18 09:432.01340.000.000.002.00
683276632007.12.18 09:39buy0.20gbpusd2.01360.00000.00002007.12.18 09:492.01520.000.000.0032.00
683276122007.12.18 09:39buy0.20gbpusd2.01380.00000.00002007.12.18 09:492.01510.000.000.0026.00
683273472007.12.18 09:38buy0.20gbpusd2.01410.00000.00002007.12.18 09:492.01510.000.000.0020.00
683273742007.12.18 09:38buy0.20gbpusd2.01400.00000.00002007.12.18 09:492.01510.000.000.0022.00
683273272007.12.18 09:38buy0.20gbpusd2.01420.00000.00002007.12.18 09:492.01510.000.000.0018.00
683026812007.12.18 08:01buy0.20gbpusd2.02120.00000.00002007.12.18 09:492.01520.000.000.00-120.00
683303552007.12.18 09:49sell0.20gbpusd2.01560.00000.00002007.12.18 09:592.01380.000.000.0036.00
683302272007.12.18 09:49sell0.20gbpusd2.01520.00000.00002007.12.18 09:592.01350.000.000.0034.00
683299052007.12.18 09:47sell0.20gbpusd2.01500.00000.00002007.12.18 09:592.01360.000.000.0028.00
683296282007.12.18 09:46sell0.20gbpusd2.01480.00000.00002007.12.18 09:592.01370.000.000.0022.00
683291052007.12.18 09:44sell0.20gbpusd2.01440.00000.00002007.12.18 09:592.01390.000.000.0010.00
683296172007.12.18 09:46sell0.20gbpusd2.01460.00000.00002007.12.18 09:592.01390.000.000.0014.00
683290972007.12.18 09:44sell0.20gbpusd2.01430.00000.00002007.12.18 09:592.01390.000.000.008.00
683027712007.12.18 08:01buy0.20gbpusd2.02080.00000.00002007.12.18 09:592.01350.000.000.00-146.00
683290812007.12.18 09:44sell0.20gbpusd2.01410.00000.00002007.12.18 09:592.01390.000.000.004.00
683289892007.12.18 09:44sell0.20gbpusd2.01390.00000.00002007.12.18 10:002.01380.000.000.002.00
683289322007.12.18 09:43sell0.20gbpusd2.01350.00000.00002007.12.18 10:012.01320.000.000.006.00
683276862007.12.18 09:39sell0.10gbpusd2.01330.00000.00002007.12.18 10:012.01290.000.000.004.00
683289422007.12.18 09:43sell0.20gbpusd2.01370.00000.00002007.12.18 10:012.01300.000.000.0014.00
683284482007.12.18 09:41sell0.10gbpusd2.01290.00000.00002007.12.18 10:012.01280.000.000.001.00
683333342007.12.18 10:01buy0.20gbpusd2.01290.00000.00002007.12.18 10:012.01300.000.000.002.00
683340842007.12.18 10:03buy0.20gbpusd2.01190.00000.00002007.12.18 10:142.01370.000.000.0036.00
683340362007.12.18 10:03buy0.20gbpusd2.01200.00000.00002007.12.18 10:142.01370.000.000.0034.00
683339572007.12.18 10:03buy0.20gbpusd2.01240.00000.00002007.12.18 10:142.01370.000.000.0026.00
683338882007.12.18 10:03buy0.20gbpusd2.01260.00000.00002007.12.18 10:142.01380.000.000.0024.00
683338472007.12.18 10:03buy0.20gbpusd2.01300.00000.00002007.12.18 10:142.01380.000.000.0016.00
683337432007.12.18 10:03buy0.20gbpusd2.01320.00000.00002007.12.18 10:142.01380.000.000.0012.00
683336932007.12.18 10:03buy0.20gbpusd2.01340.00000.00002007.12.18 10:142.01380.000.000.008.00
683336122007.12.18 10:02buy0.20gbpusd2.01350.00000.00002007.12.18 10:142.01380.000.000.006.00
683028242007.12.18 08:01buy0.20gbpusd2.02050.00000.00002007.12.18 10:142.01380.000.000.00-134.00
683388592007.12.18 10:31buy0.20gbpusd2.01260.00000.00002007.12.18 11:012.01410.000.000.0030.00
683388032007.12.18 10:31buy0.20gbpusd2.01280.00000.00002007.12.18 11:012.01400.000.000.0024.00
683387642007.12.18 10:31buy0.20gbpusd2.01300.00000.00002007.12.18 11:012.01400.000.000.0020.00
683386762007.12.18 10:30buy0.20gbpusd2.01320.00000.00002007.12.18 11:012.01400.000.000.0016.00
683371282007.12.18 10:20buy0.20gbpusd2.01340.00000.00002007.12.18 11:012.01400.000.000.0012.00
683370892007.12.18 10:20buy0.20gbpusd2.01360.00000.00002007.12.18 11:012.01400.000.000.008.00
683330262007.12.18 10:00buy0.20gbpusd2.01380.00000.00002007.12.18 11:012.01400.000.000.004.00
683325172007.12.18 09:59buy0.20gbpusd2.01390.00000.00002007.12.18 11:012.01410.000.000.004.00
683028412007.12.18 08:01buy0.20gbpusd2.02040.00000.00002007.12.18 11:012.01410.000.000.00-126.00
683322392007.12.18 09:58buy0.20gbpusd2.01430.00000.00002007.12.18 11:182.01580.000.000.0030.00
683320262007.12.18 09:57buy0.20gbpusd2.01470.00000.00002007.12.18 11:182.01570.000.000.0020.00
683318572007.12.18 09:56buy0.20gbpusd2.01490.00000.00002007.12.18 11:182.01570.000.000.0016.00
683316512007.12.18 09:55buy0.20gbpusd2.01510.00000.00002007.12.18 11:182.01570.000.000.0012.00
683314772007.12.18 09:54buy0.20gbpusd2.01530.00000.00002007.12.18 11:182.01570.000.000.008.00
683249742007.12.18 09:30buy0.20gbpusd2.01550.00000.00002007.12.18 11:182.01570.000.000.004.00
683028812007.12.18 08:01buy0.20gbpusd2.02010.00000.00002007.12.18 11:182.01560.000.000.00-90.00
683248802007.12.18 09:30buy0.20gbpusd2.01570.00000.00002007.12.18 11:192.01680.000.000.0022.00
683248242007.12.18 09:30buy0.20gbpusd2.01580.00000.00002007.12.18 11:192.01690.000.000.0022.00
683247682007.12.18 09:30buy0.20gbpusd2.01610.00000.00002007.12.18 11:192.01690.000.000.0016.00
683247212007.12.18 09:30buy0.20gbpusd2.01660.00000.00002007.12.18 11:192.01690.000.000.006.00
683341392007.12.18 10:03sell0.10gbpusd2.01180.00000.00002007.12.18 11:192.01730.000.000.00-55.00
683245872007.12.18 09:30buy0.20gbpusd2.01700.00000.00002007.12.18 11:202.01710.000.000.002.00
683510962007.12.18 11:20sell0.20gbpusd2.01780.00000.00002007.12.18 11:202.01770.000.000.002.00
683510502007.12.18 11:20sell0.20gbpusd2.01750.00000.00002007.12.18 11:532.01610.000.000.0028.00
683510072007.12.18 11:20sell0.20gbpusd2.01720.00000.00002007.12.18 11:532.01610.000.000.0022.00
683509182007.12.18 11:19sell0.20gbpusd2.01700.00000.00002007.12.18 11:532.01610.000.000.0018.00
683507552007.12.18 11:19sell0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.12.18 11:532.01610.000.000.0012.00
683506222007.12.18 11:19sell0.20gbpusd2.01630.00000.00002007.12.18 11:532.01610.000.000.004.00
683505392007.12.18 11:18sell0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.18 11:532.01610.000.000.002.00
683029162007.12.18 08:01buy0.20gbpusd2.01990.00000.00002007.12.18 11:532.01570.000.000.00-84.00
683504982007.12.18 11:18sell0.20gbpusd2.01600.00000.00002007.12.18 11:532.01590.000.000.002.00
683504762007.12.18 11:18sell0.20gbpusd2.01590.00000.00002007.12.18 11:552.01580.000.000.002.00
683477462007.12.18 11:05sell0.20gbpusd2.01560.00000.00002007.12.18 11:552.01550.000.000.002.00
683474812007.12.18 11:04sell0.20gbpusd2.01540.00000.00002007.12.18 11:552.01530.000.000.002.00
683473012007.12.18 11:04sell0.20gbpusd2.01520.00000.00002007.12.18 11:552.01510.000.000.002.00
683469362007.12.18 11:03sell0.20gbpusd2.01500.00000.00002007.12.18 11:582.01490.000.000.002.00
683464742007.12.18 11:02sell0.20gbpusd2.01480.00000.00002007.12.18 11:582.01470.000.000.002.00
683464022007.12.18 11:02sell0.20gbpusd2.01460.00000.00002007.12.18 11:592.01450.000.000.002.00
683459902007.12.18 11:02sell0.20gbpusd2.01440.00000.00002007.12.18 12:002.01430.000.000.002.00
683592252007.12.18 12:00buy0.20gbpusd2.01430.00000.00002007.12.18 12:022.01440.000.000.002.00
683584552007.12.18 11:59buy0.20gbpusd2.01440.00000.00002007.12.18 12:112.01570.000.000.0026.00
683579982007.12.18 11:58buy0.20gbpusd2.01480.00000.00002007.12.18 12:112.01560.000.000.0016.00
683580592007.12.18 11:58buy0.20gbpusd2.01470.00000.00002007.12.18 12:112.01560.000.000.0018.00
683575452007.12.18 11:55buy0.20gbpusd2.01510.00000.00002007.12.18 12:112.01560.000.000.0010.00
683573922007.12.18 11:55buy0.20gbpusd2.01550.00000.00002007.12.18 12:112.01560.000.000.002.00
683574752007.12.18 11:55buy0.20gbpusd2.01530.00000.00002007.12.18 12:112.01560.000.000.006.00
683202652007.12.18 09:16buy0.20gbpusd2.01970.00000.00002007.12.18 12:112.01560.000.000.00-82.00
683636022007.12.18 12:26buy0.20gbpusd2.01450.00000.00002007.12.18 12:422.01570.000.000.0024.00
683634782007.12.18 12:25buy0.20gbpusd2.01480.00000.00002007.12.18 12:422.01570.000.000.0018.00
683634872007.12.18 12:25buy0.20gbpusd2.01460.00000.00002007.12.18 12:422.01570.000.000.0022.00
683618732007.12.18 12:16buy0.20gbpusd2.01530.00000.00002007.12.18 12:422.01570.000.000.008.00
683634122007.12.18 12:25buy0.20gbpusd2.01510.00000.00002007.12.18 12:422.01570.000.000.0012.00
683573652007.12.18 11:55buy0.20gbpusd2.01560.00000.00002007.12.18 12:422.01570.000.000.002.00
683615802007.12.18 12:14buy0.20gbpusd2.01550.00000.00002007.12.18 12:422.01570.000.000.004.00
683212102007.12.18 09:20buy0.20gbpusd2.01940.00000.00002007.12.18 12:422.01570.000.000.00-74.00
683701552007.12.18 13:03buy0.20gbpusd2.01570.00000.00002007.12.18 13:112.01740.000.000.0034.00
683570582007.12.18 11:53buy0.20gbpusd2.01590.00000.00002007.12.18 13:112.01750.000.000.0032.00
683570312007.12.18 11:53buy0.20gbpusd2.01610.00000.00002007.12.18 13:112.01750.000.000.0028.00
683568882007.12.18 11:53buy0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.18 13:112.01750.000.000.0026.00
683530062007.12.18 11:31buy0.20gbpusd2.01640.00000.00002007.12.18 13:112.01740.000.000.0020.00
683529902007.12.18 11:31buy0.20gbpusd2.01650.00000.00002007.12.18 13:112.01750.000.000.0020.00
683528352007.12.18 11:30buy0.20gbpusd2.01680.00000.00002007.12.18 13:112.01750.000.000.0014.00
683527302007.12.18 11:29buy0.20gbpusd2.01700.00000.00002007.12.18 13:112.01750.000.000.0010.00
683519012007.12.18 11:25buy0.20gbpusd2.01720.00000.00002007.12.18 13:112.01750.000.000.006.00
683518352007.12.18 11:24buy0.20gbpusd2.01730.00000.00002007.12.18 13:112.01750.000.000.004.00
683334342007.12.18 10:01sell0.20gbpusd2.01240.00000.00002007.12.18 13:122.01770.000.000.00-106.00
683725292007.12.18 13:12sell0.20gbpusd2.01730.00000.00002007.12.18 13:172.01640.000.000.0018.00
683723882007.12.18 13:12sell0.20gbpusd2.01710.00000.00002007.12.18 13:172.01660.000.000.0010.00
683723012007.12.18 13:12sell0.20gbpusd2.01700.00000.00002007.12.18 13:172.01660.000.000.008.00
683334292007.12.18 10:01sell0.10gbpusd2.01240.00000.00002007.12.18 13:172.01660.000.000.00-42.00
683778262007.12.18 13:34sell0.20gbpusd2.01710.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0090.00
683778192007.12.18 13:34sell0.20gbpusd2.01700.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0088.00
683755052007.12.18 13:23sell0.20gbpusd2.01650.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0078.00
683776172007.12.18 13:33sell0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0082.00
683739382007.12.18 13:17sell0.20gbpusd2.01630.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0074.00
683692142007.12.18 12:59sell0.20gbpusd2.01600.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0068.00
683601572007.12.18 12:05sell0.20gbpusd2.01560.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0060.00
683612242007.12.18 12:12sell0.20gbpusd2.01580.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0064.00
683596782007.12.18 12:03sell0.20gbpusd2.01540.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0056.00
683596672007.12.18 12:03sell0.20gbpusd2.01500.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0048.00
683595882007.12.18 12:02sell0.20gbpusd2.01480.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0044.00
683595322007.12.18 12:02sell0.20gbpusd2.01460.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0040.00
683595142007.12.18 12:02sell0.20gbpusd2.01440.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0036.00
683456122007.12.18 11:01sell0.20gbpusd2.01410.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0030.00
683457142007.12.18 11:01sell0.20gbpusd2.01430.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0034.00
683453112007.12.18 11:00sell0.20gbpusd2.01390.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0026.00
683362202007.12.18 10:14sell0.20gbpusd2.01380.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0024.00
683361402007.12.18 10:14sell0.20gbpusd2.01350.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0018.00
683359682007.12.18 10:13sell0.20gbpusd2.01330.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0014.00
683336002007.12.18 10:02sell0.20gbpusd2.01320.00000.00002007.12.18 17:352.01260.000.000.0012.00
683334842007.12.18 10:01sell0.20gbpusd2.01290.00000.00002007.12.18 17:362.01260.000.000.006.00
683213042007.12.18 09:20buy0.20gbpusd2.01930.00000.00002007.12.18 17:362.01220.000.000.00-142.00
683334452007.12.18 10:01sell0.20gbpusd2.01260.00000.00002007.12.18 17:422.01240.000.000.004.00
684260042007.12.18 17:36buy0.20gbpusd2.01260.00000.00002007.12.18 17:472.01270.000.000.002.00
684288992007.12.18 18:20buy0.20gbpusd2.01190.00000.00002007.12.18 19:312.01330.000.000.0028.00
684288662007.12.18 18:20buy0.20gbpusd2.01200.00000.00002007.12.18 19:312.01330.000.000.0026.00
684287662007.12.18 18:20buy0.20gbpusd2.01220.00000.00002007.12.18 19:312.01330.000.000.0022.00
684286712007.12.18 18:18buy0.20gbpusd2.01260.00000.00002007.12.18 19:312.01330.000.000.0014.00
684270152007.12.18 17:48buy0.20gbpusd2.01280.00000.00002007.12.18 19:312.01330.000.000.0010.00
684268972007.12.18 17:47buy0.20gbpusd2.01300.00000.00002007.12.18 19:312.01330.000.000.006.00
683511812007.12.18 11:20buy0.20gbpusd2.01810.00000.00002007.12.18 19:312.01330.000.000.00-96.00
684343262007.12.18 19:34sell0.20gbpusd2.01350.00000.00002007.12.18 20:182.01200.000.000.0030.00
684274432007.12.18 17:57sell0.20gbpusd2.01330.00000.00002007.12.18 20:182.01210.000.000.0024.00
684271792007.12.18 17:51sell0.20gbpusd2.01310.00000.00002007.12.18 20:182.01210.000.000.0020.00
684271682007.12.18 17:51sell0.20gbpusd2.01300.00000.00002007.12.18 20:182.01210.000.000.0018.00
684268822007.12.18 17:47sell0.20gbpusd2.01270.00000.00002007.12.18 20:182.01230.000.000.008.00
684268032007.12.18 17:46sell0.20gbpusd2.01260.00000.00002007.12.18 20:182.01230.000.000.006.00
683512022007.12.18 11:20buy0.20gbpusd2.01790.00000.00002007.12.18 20:182.01190.000.000.00-120.00
684372942007.12.18 20:18buy0.20gbpusd2.01210.00000.00002007.12.18 20:182.01220.000.000.002.00
684386242007.12.18 20:32buy0.20gbpusd2.01220.00000.00002007.12.18 21:172.01350.000.000.0026.00
684372832007.12.18 20:18buy0.20gbpusd2.01240.00000.00002007.12.18 21:172.01350.000.000.0022.00
684371862007.12.18 20:17buy0.20gbpusd2.01280.00000.00002007.12.18 21:172.01350.000.000.0014.00
684372032007.12.18 20:17buy0.20gbpusd2.01250.00000.00002007.12.18 21:172.01350.000.000.0020.00
684346922007.12.18 19:39buy0.20gbpusd2.01320.00000.00002007.12.18 21:172.01350.000.000.006.00
684347362007.12.18 19:40buy0.20gbpusd2.01300.00000.00002007.12.18 21:172.01350.000.000.0010.00
684345992007.12.18 19:38buy0.20gbpusd2.01340.00000.00002007.12.18 21:172.01350.000.000.002.00
683512432007.12.18 11:20buy0.20gbpusd2.01780.00000.00002007.12.18 21:172.01350.000.000.00-86.00
684345722007.12.18 19:37buy0.20gbpusd2.01350.00000.00002007.12.18 21:172.01360.000.000.002.00
684340912007.12.18 19:31buy0.20gbpusd2.01370.00000.00002007.12.18 23:462.01600.000.000.9546.00
683743872007.12.18 13:19buy0.20gbpusd2.01550.00000.00002007.12.18 23:462.01590.000.000.958.00
684292452007.12.18 18:22sell0.10gbpusd2.01160.00000.00002007.12.18 23:462.01630.000.00-0.87-47.00
683742732007.12.18 13:19buy0.20gbpusd2.01610.00000.00002007.12.18 23:472.01620.000.000.952.00
683742542007.12.18 13:19buy0.20gbpusd2.01630.00000.00002007.12.18 23:502.01650.000.000.954.00
683731302007.12.18 13:14buy0.20gbpusd2.01660.00000.00002007.12.18 23:552.01670.000.000.952.00
683729742007.12.18 13:14buy0.20gbpusd2.01680.00000.00002007.12.18 23:582.01700.000.000.954.00
684596152007.12.18 23:58sell0.20gbpusd2.01690.00000.00002007.12.19 00:002.01670.000.000.004.00
684582902007.12.18 23:50sell0.20gbpusd2.01650.00000.00002007.12.19 00:262.01590.000.000.0012.00
684591512007.12.18 23:56sell0.20gbpusd2.01670.00000.00002007.12.19 00:262.01590.000.000.0016.00
684580262007.12.18 23:47sell0.20gbpusd2.01630.00000.00002007.12.19 00:262.01590.000.000.008.00
684579722007.12.18 23:47sell0.20gbpusd2.01620.00000.00002007.12.19 00:262.01590.000.000.006.00
684578822007.12.18 23:46sell0.20gbpusd2.01600.00000.00002007.12.19 00:262.01590.000.000.002.00
684265662007.12.18 17:42sell0.10gbpusd2.01210.00000.00002007.12.19 00:262.01590.000.00-0.87-38.00
684578512007.12.18 23:46sell0.20gbpusd2.01590.00000.00002007.12.19 00:262.01580.000.000.002.00
684573682007.12.18 23:44sell0.20gbpusd2.01560.00000.00002007.12.19 01:052.01440.000.000.0024.00
684570832007.12.18 23:43sell0.20gbpusd2.01550.00000.00002007.12.19 01:052.01380.000.000.0034.00
684567732007.12.18 23:41sell0.20gbpusd2.01520.00000.00002007.12.19 01:052.01370.000.000.0030.00
684557662007.12.18 23:35sell0.20gbpusd2.01500.00000.00002007.12.19 01:052.01370.000.000.0026.00
684495002007.12.18 22:10sell0.20gbpusd2.01480.00000.00002007.12.19 01:052.01370.000.000.0022.00
684435802007.12.18 21:24sell0.20gbpusd2.01460.00000.00002007.12.19 01:052.01370.000.00-1.7418.00
684429912007.12.18 21:19sell0.20gbpusd2.01420.00000.00002007.12.19 01:052.01360.000.00-1.7412.00
684433122007.12.18 21:21sell0.20gbpusd2.01450.00000.00002007.12.19 01:052.01370.000.00-1.7416.00
684429092007.12.18 21:19sell0.20gbpusd2.01410.00000.00002007.12.19 01:052.01370.000.00-1.748.00
683512662007.12.18 11:20buy0.20gbpusd2.01760.00000.00002007.12.19 01:052.01330.000.000.95-86.00
684427612007.12.18 21:18sell0.20gbpusd2.01390.00000.00002007.12.19 01:052.01370.000.00-1.744.00
684425812007.12.18 21:17sell0.20gbpusd2.01370.00000.00002007.12.19 01:052.01350.000.00-1.744.00
684425422007.12.18 21:17sell0.20gbpusd2.01360.00000.00002007.12.19 01:052.01350.000.00-1.742.00
684424342007.12.18 21:16sell0.20gbpusd2.01330.00000.00002007.12.19 01:132.01310.000.00-1.744.00
684712172007.12.19 01:13buy0.20gbpusd2.01300.00000.00002007.12.19 01:142.01310.000.000.002.00
684756002007.12.19 01:48buy0.20gbpusd2.01300.00000.00002007.12.19 01:592.01410.000.000.0022.00
684711732007.12.19 01:13buy0.20gbpusd2.01310.00000.00002007.12.19 01:592.01400.000.000.0018.00
684711152007.12.19 01:13buy0.20gbpusd2.01330.00000.00002007.12.19 01:592.01400.000.000.0014.00
684700132007.12.19 01:05buy0.20gbpusd2.01370.00000.00002007.12.19 01:592.01410.000.000.008.00
684700842007.12.19 01:05buy0.20gbpusd2.01360.00000.00002007.12.19 01:592.01410.000.000.0010.00
683722102007.12.18 13:12buy0.20gbpusd2.01730.00000.00002007.12.19 01:592.01410.000.000.95-64.00
684775142007.12.19 01:59buy0.20gbpusd2.01430.00000.00002007.12.19 02:422.01510.000.000.0016.00
684775102007.12.19 01:59buy0.20gbpusd2.01440.00000.00002007.12.19 02:422.01500.000.000.0012.00
684679612007.12.19 00:53buy0.20gbpusd2.01470.00000.00002007.12.19 02:422.01500.000.000.006.00
684674682007.12.19 00:51buy0.20gbpusd2.01490.00000.00002007.12.19 02:422.01500.000.000.002.00
684260052007.12.18 17:36sell0.10gbpusd2.01230.00000.00002007.12.19 02:422.01540.000.00-0.87-31.00
684673442007.12.19 00:51buy0.20gbpusd2.01510.00000.00002007.12.19 02:492.01530.000.000.004.00
684846852007.12.19 02:49sell0.20gbpusd2.01530.00000.00002007.12.19 03:002.01520.000.000.002.00
  0.00 0.00 -53.36 3 103.00
Closed P/L: 3 049.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
683728792007.12.18 13:14buy0.20gbpusd2.01710.00000.0000 2.01440.000.000.95-54.00
683729202007.12.18 13:14buy0.20gbpusd2.01700.00000.0000 2.01440.000.000.95-52.00
684398312007.12.18 20:42sell0.20gbpusd2.01250.00000.0000 2.01480.000.00-1.74-46.00
684420052007.12.18 21:13sell0.20gbpusd2.01270.00000.0000 2.01480.000.00-1.74-42.00
684421142007.12.18 21:14sell0.20gbpusd2.01290.00000.0000 2.01480.000.00-1.74-38.00
684421342007.12.18 21:14sell0.20gbpusd2.01310.00000.0000 2.01480.000.00-1.74-34.00
684602312007.12.19 00:00buy0.20gbpusd2.01670.00000.0000 2.01440.000.000.00-46.00
684608792007.12.19 00:02buy0.20gbpusd2.01660.00000.0000 2.01440.000.000.00-44.00
684616072007.12.19 00:04buy0.20gbpusd2.01640.00000.0000 2.01440.000.000.00-40.00
684637642007.12.19 00:25buy0.20gbpusd2.01620.00000.0000 2.01440.000.000.00-36.00
684638272007.12.19 00:25buy0.20gbpusd2.01610.00000.0000 2.01440.000.000.00-34.00
684639252007.12.19 00:26buy0.20gbpusd2.01570.00000.0000 2.01440.000.000.00-26.00
684642372007.12.19 00:27buy0.20gbpusd2.01550.00000.0000 2.01440.000.000.00-22.00
684646092007.12.19 00:27buy0.20gbpusd2.01530.00000.0000 2.01440.000.000.00-18.00
684729052007.12.19 01:27sell0.20gbpusd2.01330.00000.0000 2.01480.000.000.00-30.00
684735502007.12.19 01:32sell0.20gbpusd2.01350.00000.0000 2.01480.000.000.00-26.00
684737992007.12.19 01:34sell0.20gbpusd2.01370.00000.0000 2.01480.000.000.00-22.00
684773402007.12.19 01:57sell0.20gbpusd2.01390.00000.0000 2.01480.000.000.00-18.00
684775022007.12.19 01:59sell0.20gbpusd2.01410.00000.0000 2.01480.000.000.00-14.00
684780772007.12.19 02:03sell0.20gbpusd2.01420.00000.0000 2.01480.000.000.00-12.00
684785532007.12.19 02:05sell0.20gbpusd2.01450.00000.0000 2.01480.000.000.00-6.00
684785972007.12.19 02:05sell0.20gbpusd2.01470.00000.0000 2.01480.000.000.00-2.00
684832532007.12.19 02:39sell0.20gbpusd2.01480.00000.0000 2.01480.000.000.000.00
684837562007.12.19 02:43sell0.20gbpusd2.01500.00000.0000 2.01480.000.000.004.00
684871522007.12.19 03:11sell0.20gbpusd2.01530.00000.0000 2.01480.000.000.0010.00
684873802007.12.19 03:12sell0.20gbpusd2.01540.00000.0000 2.01480.000.000.0012.00
684931622007.12.19 04:07buy0.20gbpusd2.01510.00000.0000 2.01440.000.000.00-14.00
684933372007.12.19 04:09buy0.20gbpusd2.01490.00000.0000 2.01440.000.000.00-10.00
  0.00 0.00 -5.06 -660.00
 Floating P/L: -665.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 049.64 Floating P/L: -665.06 Margin: 800.00
Balance: 103 049.64 Equity: 102 384.58 Free Margin: 101 584.58
 
Details:
Graph
Gross Profit: 11 210.15 Gross Loss: 8 160.51 Total Net Profit: 3 049.64
Profit Factor: 1.37 Expected Payoff: 3.28  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 186.00 (0.18%) Relative Drawdown: 0.18% (186.00)
 
Total Trades: 929 Short Positions (won %): 493 (91.68%) Long Positions (won %): 436 (88.30%)
Profit Trades (% of total): 837 (90.10%) Loss trades (% of total): 92 (9.90%)
Largest profit trade: 90.00 loss trade: -186.00
Average profit trade: 13.39 loss trade: -88.70
Maximum consecutive wins ($): 30 (654.52) consecutive losses ($): 1 (-186.00)
Maximal consecutive profit (count): 986.00 (20) consecutive loss (count): -186.00 (1)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 1