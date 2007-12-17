|Account: 1765036
|Name: Crazy TrendTrader (Saleh .D)
|Currency: USD
|2007 December 18, 11:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|67983136
|2007.12.17 05:54
|balance
|Deposit
|100 000.00
|67985372
|2007.12.17 06:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:20
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|67985337
|2007.12.17 06:06
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0186
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:20
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67985201
|2007.12.17 06:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:20
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67985440
|2007.12.17 06:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:20
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|67988033
|2007.12.17 06:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:24
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67984120
|2007.12.17 06:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:27
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67983283
|2007.12.17 05:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:27
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67983278
|2007.12.17 05:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:27
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67988027
|2007.12.17 06:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:27
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|67989682
|2007.12.17 06:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:47
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67989605
|2007.12.17 06:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:47
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67989602
|2007.12.17 06:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:47
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67992095
|2007.12.17 06:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:49
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|67992279
|2007.12.17 06:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:49
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67992132
|2007.12.17 06:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:58
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|67989473
|2007.12.17 06:27
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:58
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67991996
|2007.12.17 06:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:58
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67992361
|2007.12.17 06:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:58
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|67989419
|2007.12.17 06:27
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0187
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 06:58
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67996859
|2007.12.17 07:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:24
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67996152
|2007.12.17 07:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:24
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67995307
|2007.12.17 07:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:24
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67992356
|2007.12.17 06:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:24
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|67994171
|2007.12.17 06:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0185
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:25
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|67992860
|2007.12.17 06:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0187
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:25
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67992642
|2007.12.17 06:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:25
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67992635
|2007.12.17 06:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:25
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67996296
|2007.12.17 07:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:25
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|67992484
|2007.12.17 06:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:26
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68000153
|2007.12.17 07:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:26
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68000564
|2007.12.17 07:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:32
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68000538
|2007.12.17 07:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:32
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68000297
|2007.12.17 07:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:32
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68000429
|2007.12.17 07:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:32
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68000286
|2007.12.17 07:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:32
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67995321
|2007.12.17 07:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:32
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|68001708
|2007.12.17 07:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0198
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:35
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68001042
|2007.12.17 07:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:38
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68001028
|2007.12.17 07:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:38
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68001764
|2007.12.17 07:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0201
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:38
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|68000953
|2007.12.17 07:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:38
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68003956
|2007.12.17 07:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:49
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68003904
|2007.12.17 07:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0198
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:49
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68003598
|2007.12.17 07:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:49
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68003993
|2007.12.17 07:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0203
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:49
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|68003506
|2007.12.17 07:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:50
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68003453
|2007.12.17 07:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:51
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67999979
|2007.12.17 07:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:51
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67999574
|2007.12.17 07:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:53
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67999552
|2007.12.17 07:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0187
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:53
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67988826
|2007.12.17 06:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:53
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|67983466
|2007.12.17 05:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:53
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67983835
|2007.12.17 05:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:53
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67983458
|2007.12.17 05:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:53
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68007067
|2007.12.17 07:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:53
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68007291
|2007.12.17 07:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:57
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68007251
|2007.12.17 07:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:57
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68007198
|2007.12.17 07:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:57
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68001069
|2007.12.17 07:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:57
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|68007122
|2007.12.17 07:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0177
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:58
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68007106
|2007.12.17 07:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0177
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:58
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68008404
|2007.12.17 07:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:58
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68008556
|2007.12.17 07:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:58
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|68008839
|2007.12.17 07:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:58
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68008738
|2007.12.17 07:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 07:58
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68009356
|2007.12.17 07:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:04
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|68008957
|2007.12.17 07:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:04
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68008946
|2007.12.17 07:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0172
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:04
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68008895
|2007.12.17 07:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:04
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68008928
|2007.12.17 07:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:04
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68008891
|2007.12.17 07:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:04
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68002538
|2007.12.17 07:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:04
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|68011640
|2007.12.17 08:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:04
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68012444
|2007.12.17 08:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:05
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68012437
|2007.12.17 08:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:05
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68012687
|2007.12.17 08:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:05
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68013718
|2007.12.17 08:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:06
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68013729
|2007.12.17 08:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:06
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68015181
|2007.12.17 08:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:09
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68019071
|2007.12.17 08:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:27
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68018968
|2007.12.17 08:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:27
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68018917
|2007.12.17 08:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:27
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68018929
|2007.12.17 08:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:27
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68016957
|2007.12.17 08:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:27
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68017791
|2007.12.17 08:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:27
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68016816
|2007.12.17 08:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:27
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68016478
|2007.12.17 08:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:27
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68002942
|2007.12.17 07:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:27
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.00
|68016130
|2007.12.17 08:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:28
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68015699
|2007.12.17 08:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:28
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68015573
|2007.12.17 08:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:28
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68015488
|2007.12.17 08:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:28
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68021782
|2007.12.17 08:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:28
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68022638
|2007.12.17 08:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:29
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68022578
|2007.12.17 08:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:33
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68022470
|2007.12.17 08:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0122
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:33
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68021668
|2007.12.17 08:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:33
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68022265
|2007.12.17 08:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:33
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68021514
|2007.12.17 08:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:33
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68018524
|2007.12.17 08:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:33
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68018478
|2007.12.17 08:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:33
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68016198
|2007.12.17 08:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:33
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68003014
|2007.12.17 07:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:33
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|68025274
|2007.12.17 08:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:42
|2.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68025265
|2007.12.17 08:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:42
|2.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68025245
|2007.12.17 08:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:42
|2.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68024672
|2007.12.17 08:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:42
|2.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68024275
|2007.12.17 08:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:42
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68006029
|2007.12.17 07:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:42
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|68027346
|2007.12.17 08:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:48
|2.0142
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68026759
|2007.12.17 08:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:48
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68026689
|2007.12.17 08:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:48
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68026470
|2007.12.17 08:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:48
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68026349
|2007.12.17 08:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0148
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:48
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68026239
|2007.12.17 08:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:48
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68006771
|2007.12.17 07:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0187
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:48
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|68026200
|2007.12.17 08:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:48
|2.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68026129
|2007.12.17 08:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:49
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68026055
|2007.12.17 08:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:49
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68026104
|2007.12.17 08:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:49
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68028594
|2007.12.17 08:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 08:50
|2.0139
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68029880
|2007.12.17 08:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:05
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68029776
|2007.12.17 08:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:05
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68029019
|2007.12.17 08:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:05
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68029590
|2007.12.17 08:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:05
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68029015
|2007.12.17 08:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:05
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68028962
|2007.12.17 08:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:05
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68028996
|2007.12.17 08:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:05
|2.0136
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68007269
|2007.12.17 07:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:05
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|68025986
|2007.12.17 08:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:05
|2.0136
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68024238
|2007.12.17 08:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:05
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68024113
|2007.12.17 08:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:06
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68024079
|2007.12.17 08:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:06
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68023475
|2007.12.17 08:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:06
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68023272
|2007.12.17 08:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:06
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68033353
|2007.12.17 09:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:07
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68023202
|2007.12.17 08:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:08
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68033924
|2007.12.17 09:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:09
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68033612
|2007.12.17 09:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:13
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68035284
|2007.12.17 09:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:21
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68035260
|2007.12.17 09:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:21
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68033317
|2007.12.17 09:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:21
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68033264
|2007.12.17 09:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:21
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68033229
|2007.12.17 09:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:21
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68007274
|2007.12.17 07:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:21
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|68033206
|2007.12.17 09:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:21
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68037000
|2007.12.17 09:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:40
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68036974
|2007.12.17 09:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:40
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68036911
|2007.12.17 09:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:40
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68036728
|2007.12.17 09:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:40
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68036695
|2007.12.17 09:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:40
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68036522
|2007.12.17 09:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:40
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68036277
|2007.12.17 09:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:40
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68036249
|2007.12.17 09:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:40
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68008239
|2007.12.17 07:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:40
|2.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|68035880
|2007.12.17 09:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:41
|2.0126
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68040236
|2007.12.17 09:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 09:46
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68048218
|2007.12.17 10:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:27
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|68047066
|2007.12.17 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:27
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68041633
|2007.12.17 09:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:27
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|68035179
|2007.12.17 09:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:27
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68034742
|2007.12.17 09:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:27
|2.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68023063
|2007.12.17 08:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0121
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:27
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68022921
|2007.12.17 08:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:27
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68022782
|2007.12.17 08:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:27
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68022765
|2007.12.17 08:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:27
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68022756
|2007.12.17 08:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:27
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68008315
|2007.12.17 07:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:27
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.00
|68054338
|2007.12.17 10:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0112
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:28
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68054779
|2007.12.17 10:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:28
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68055095
|2007.12.17 10:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:30
|2.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68055034
|2007.12.17 10:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0107
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:40
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68055735
|2007.12.17 10:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:40
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|68054894
|2007.12.17 10:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:40
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68054864
|2007.12.17 10:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:40
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68054680
|2007.12.17 10:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:40
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68054279
|2007.12.17 10:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:40
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68054239
|2007.12.17 10:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:40
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68042594
|2007.12.17 09:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:40
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68008390
|2007.12.17 07:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:40
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.00
|68042430
|2007.12.17 09:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:40
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68058100
|2007.12.17 10:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:47
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68058084
|2007.12.17 10:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:47
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68042396
|2007.12.17 09:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0122
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:47
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68042333
|2007.12.17 09:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:47
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68041899
|2007.12.17 09:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:47
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68039903
|2007.12.17 09:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:47
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68039722
|2007.12.17 09:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:47
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68008663
|2007.12.17 07:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 10:47
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|68061317
|2007.12.17 10:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:03
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68061413
|2007.12.17 10:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:03
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68060876
|2007.12.17 10:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:03
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68060754
|2007.12.17 10:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:03
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68060738
|2007.12.17 10:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:03
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68058501
|2007.12.17 10:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:03
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68059812
|2007.12.17 10:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:03
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68009004
|2007.12.17 07:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:03
|2.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|68058490
|2007.12.17 10:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:03
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68064966
|2007.12.17 11:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:12
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68064571
|2007.12.17 11:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:30
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68064544
|2007.12.17 11:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:30
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68063633
|2007.12.17 10:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:30
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68039635
|2007.12.17 09:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:30
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68009061
|2007.12.17 07:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:30
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.00
|68067964
|2007.12.17 11:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:30
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68033069
|2007.12.17 09:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:34
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68033017
|2007.12.17 09:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:35
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68032850
|2007.12.17 09:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:35
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68032192
|2007.12.17 09:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:35
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68028514
|2007.12.17 08:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:35
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68028549
|2007.12.17 08:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:35
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68028455
|2007.12.17 08:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:35
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68055148
|2007.12.17 10:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0102
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:35
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|68014236
|2007.12.17 08:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:38
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68013643
|2007.12.17 08:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:39
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68013553
|2007.12.17 08:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0151
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:39
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68013054
|2007.12.17 08:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:39
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68012672
|2007.12.17 08:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:39
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68012328
|2007.12.17 08:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:39
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68012159
|2007.12.17 08:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:39
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68011898
|2007.12.17 08:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:39
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68055132
|2007.12.17 10:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0102
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:39
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|68011607
|2007.12.17 08:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:39
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68010386
|2007.12.17 08:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:39
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68009238
|2007.12.17 07:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:39
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68009171
|2007.12.17 07:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:39
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68073797
|2007.12.17 11:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:39
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68075520
|2007.12.17 11:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:51
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|68074903
|2007.12.17 11:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:51
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68074877
|2007.12.17 11:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:51
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68074762
|2007.12.17 11:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:51
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68074731
|2007.12.17 11:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:51
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68074011
|2007.12.17 11:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:51
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68073845
|2007.12.17 11:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:51
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68073731
|2007.12.17 11:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:51
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68073723
|2007.12.17 11:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:51
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68055317
|2007.12.17 10:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:51
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|68077439
|2007.12.17 11:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0177
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 11:52
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68081949
|2007.12.17 12:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68080942
|2007.12.17 12:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68080182
|2007.12.17 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68079769
|2007.12.17 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|68077841
|2007.12.17 11:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|68077860
|2007.12.17 11:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|68077674
|2007.12.17 11:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|68077571
|2007.12.17 11:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68077564
|2007.12.17 11:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68056799
|2007.12.17 10:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0106
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.00
|68083196
|2007.12.17 12:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:05
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68083312
|2007.12.17 12:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:05
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68082967
|2007.12.17 12:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:19
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|68081906
|2007.12.17 12:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:19
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68081528
|2007.12.17 12:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:19
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68081348
|2007.12.17 12:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:19
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68080854
|2007.12.17 12:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0186
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:19
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68080141
|2007.12.17 12:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:19
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68080040
|2007.12.17 12:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:19
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68079961
|2007.12.17 12:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:19
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68079871
|2007.12.17 12:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:19
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68056838
|2007.12.17 10:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0108
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:19
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.00
|68077209
|2007.12.17 11:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0175
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:24
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68074274
|2007.12.17 11:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:24
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68073703
|2007.12.17 11:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:24
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68073592
|2007.12.17 11:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:24
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68073524
|2007.12.17 11:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:24
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68073266
|2007.12.17 11:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:24
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68056924
|2007.12.17 10:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0110
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:24
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|68088913
|2007.12.17 12:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:34
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68071915
|2007.12.17 11:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:34
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68088829
|2007.12.17 12:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:34
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68070703
|2007.12.17 11:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:34
|2.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68070651
|2007.12.17 11:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:34
|2.0148
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68083430
|2007.12.17 12:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:34
|2.0144
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|68070611
|2007.12.17 11:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:34
|2.0148
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68070412
|2007.12.17 11:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:35
|2.0145
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68070311
|2007.12.17 11:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:39
|2.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68069878
|2007.12.17 11:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:39
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68069844
|2007.12.17 11:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:39
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68092646
|2007.12.17 12:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:42
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68092628
|2007.12.17 12:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:47
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68092583
|2007.12.17 12:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:47
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68091745
|2007.12.17 12:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:47
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68091988
|2007.12.17 12:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0145
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:47
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68083182
|2007.12.17 12:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 12:47
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|68095705
|2007.12.17 12:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:01
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68090357
|2007.12.17 12:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:01
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68091396
|2007.12.17 12:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:01
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68090291
|2007.12.17 12:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:01
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68089925
|2007.12.17 12:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:01
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68089752
|2007.12.17 12:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:01
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68088778
|2007.12.17 12:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:01
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68056946
|2007.12.17 10:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0112
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:01
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|68088704
|2007.12.17 12:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:01
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68088604
|2007.12.17 12:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:02
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68088453
|2007.12.17 12:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:02
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68088146
|2007.12.17 12:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:02
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68087481
|2007.12.17 12:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0172
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:03
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68099637
|2007.12.17 13:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:05
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68101459
|2007.12.17 13:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:19
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68098978
|2007.12.17 13:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:19
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68099564
|2007.12.17 13:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:19
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68098885
|2007.12.17 13:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:19
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68098940
|2007.12.17 13:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:19
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68098716
|2007.12.17 13:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:19
|2.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68098700
|2007.12.17 13:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:19
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68098017
|2007.12.17 13:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:19
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68084069
|2007.12.17 12:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:19
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|68097309
|2007.12.17 12:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:19
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68096618
|2007.12.17 12:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:21
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68096484
|2007.12.17 12:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:21
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68103987
|2007.12.17 13:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:23
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68105342
|2007.12.17 13:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:48
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68103954
|2007.12.17 13:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:48
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68103176
|2007.12.17 13:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:48
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68103090
|2007.12.17 13:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:48
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68103112
|2007.12.17 13:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:48
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68102928
|2007.12.17 13:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:48
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68100245
|2007.12.17 13:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:48
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68058072
|2007.12.17 10:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:48
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|68111602
|2007.12.17 13:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0172
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:49
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68087409
|2007.12.17 12:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:50
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68111829
|2007.12.17 13:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0175
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 13:50
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68111695
|2007.12.17 13:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:00
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68111724
|2007.12.17 13:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:00
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68111411
|2007.12.17 13:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:00
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68107457
|2007.12.17 13:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:00
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68107428
|2007.12.17 13:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:00
|2.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68107293
|2007.12.17 13:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:00
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68107258
|2007.12.17 13:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:00
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68058168
|2007.12.17 10:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:00
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|68115262
|2007.12.17 14:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:45
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68115342
|2007.12.17 14:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:45
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68115146
|2007.12.17 14:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:45
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68115163
|2007.12.17 14:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:45
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68106509
|2007.12.17 13:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:45
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68114995
|2007.12.17 14:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:45
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68106382
|2007.12.17 13:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:45
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68084351
|2007.12.17 12:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:45
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|68115424
|2007.12.17 14:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 14:59
|2.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68125323
|2007.12.17 14:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:08
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68114652
|2007.12.17 14:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:08
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68114396
|2007.12.17 14:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:16
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68114287
|2007.12.17 14:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:16
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68113043
|2007.12.17 13:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:16
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68112949
|2007.12.17 13:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:16
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68112366
|2007.12.17 13:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:16
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68112927
|2007.12.17 13:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0172
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:16
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68087377
|2007.12.17 12:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0177
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:17
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68087395
|2007.12.17 12:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0175
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:17
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68086194
|2007.12.17 12:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:17
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68058295
|2007.12.17 10:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:17
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|68131815
|2007.12.17 15:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:21
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68132637
|2007.12.17 15:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:31
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68132694
|2007.12.17 15:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:31
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68131641
|2007.12.17 15:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0177
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:31
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68131507
|2007.12.17 15:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0175
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:31
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68131238
|2007.12.17 15:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:31
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68131173
|2007.12.17 15:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:32
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68131087
|2007.12.17 15:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:32
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68058349
|2007.12.17 10:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0121
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:32
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|68135287
|2007.12.17 15:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0175
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:46
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68135279
|2007.12.17 15:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:46
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68135234
|2007.12.17 15:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:46
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68135188
|2007.12.17 15:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:46
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68129793
|2007.12.17 15:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:46
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68129479
|2007.12.17 15:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:46
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68058425
|2007.12.17 10:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 15:46
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|68128877
|2007.12.17 15:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:35
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68128267
|2007.12.17 15:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:35
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68128229
|2007.12.17 15:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:35
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68104526
|2007.12.17 13:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:35
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68104557
|2007.12.17 13:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:35
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68084500
|2007.12.17 12:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:35
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|68096336
|2007.12.17 12:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:35
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68094924
|2007.12.17 12:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:36
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68142721
|2007.12.17 16:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:37
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68138041
|2007.12.17 16:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0151
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:50
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68137536
|2007.12.17 15:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:50
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68137479
|2007.12.17 15:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:50
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68137017
|2007.12.17 15:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:50
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68136701
|2007.12.17 15:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:50
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68136231
|2007.12.17 15:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:50
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68136223
|2007.12.17 15:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:50
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68134801
|2007.12.17 15:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:50
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68065610
|2007.12.17 11:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:50
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|68145667
|2007.12.17 16:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 16:50
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68148139
|2007.12.17 17:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:08
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68147822
|2007.12.17 17:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:08
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68145992
|2007.12.17 16:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:08
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68145739
|2007.12.17 16:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:08
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68145711
|2007.12.17 16:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:08
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68145704
|2007.12.17 16:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:09
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68145594
|2007.12.17 16:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:09
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68065637
|2007.12.17 11:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:09
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|68149897
|2007.12.17 17:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:23
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68149138
|2007.12.17 17:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:23
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68145693
|2007.12.17 16:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:23
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68145690
|2007.12.17 16:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:23
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68134780
|2007.12.17 15:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:24
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68134401
|2007.12.17 15:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:24
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68134508
|2007.12.17 15:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:24
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68065740
|2007.12.17 11:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:24
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|68134329
|2007.12.17 15:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0172
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:24
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68133846
|2007.12.17 15:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:24
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68151243
|2007.12.17 17:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0175
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:26
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68151533
|2007.12.17 17:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:36
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68133799
|2007.12.17 15:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:36
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68133549
|2007.12.17 15:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:36
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68132623
|2007.12.17 15:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:36
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68086140
|2007.12.17 12:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:36
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68086125
|2007.12.17 12:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:36
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68085311
|2007.12.17 12:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0185
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:36
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68085012
|2007.12.17 12:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0187
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:36
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68065762
|2007.12.17 11:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:36
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|68153905
|2007.12.17 17:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:40
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68156623
|2007.12.17 17:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0202
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:54
|2.0208
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68154677
|2007.12.17 17:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:54
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|68154851
|2007.12.17 17:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:54
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|68154482
|2007.12.17 17:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:54
|2.0208
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68154358
|2007.12.17 17:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:54
|2.0207
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68154340
|2007.12.17 17:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:54
|2.0207
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68154333
|2007.12.17 17:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:54
|2.0207
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68065771
|2007.12.17 11:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:54
|2.0211
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.00
|68157290
|2007.12.17 17:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 17:57
|2.0207
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68159594
|2007.12.17 18:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 18:14
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|68159567
|2007.12.17 18:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0212
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 18:14
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68158657
|2007.12.17 17:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 18:14
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68157172
|2007.12.17 17:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 18:14
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68156844
|2007.12.17 17:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 18:14
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68157158
|2007.12.17 17:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0206
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 18:14
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68156751
|2007.12.17 17:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0202
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 18:14
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68156705
|2007.12.17 17:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 18:14
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68156551
|2007.12.17 17:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 18:14
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68065827
|2007.12.17 11:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 18:14
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.00
|68162301
|2007.12.17 18:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:09
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|68161480
|2007.12.17 18:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:09
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68161856
|2007.12.17 18:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:09
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68161297
|2007.12.17 18:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:09
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68161004
|2007.12.17 18:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0201
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:09
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68158247
|2007.12.17 17:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0202
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:09
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68158149
|2007.12.17 17:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:09
|2.0210
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68158131
|2007.12.17 17:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0208
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:09
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68158137
|2007.12.17 17:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0205
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:09
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68157243
|2007.12.17 17:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0210
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:09
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68157227
|2007.12.17 17:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0210
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:09
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68069331
|2007.12.17 11:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:09
|2.0216
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.00
|68157384
|2007.12.17 17:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0212
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:09
|2.0215
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|68158956
|2007.12.17 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0215
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:10
|2.0216
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68159609
|2007.12.17 18:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:11
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68171479
|2007.12.17 19:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 19:12
|2.0217
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68173035
|2007.12.17 19:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0224
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 20:29
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68172874
|2007.12.17 19:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0223
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 20:29
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68172849
|2007.12.17 19:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 20:29
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68172671
|2007.12.17 19:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 20:29
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68172692
|2007.12.17 19:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0219
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 20:29
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68170859
|2007.12.17 19:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0215
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 20:29
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68170795
|2007.12.17 19:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 20:29
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68069376
|2007.12.17 11:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 20:29
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|68189874
|2007.12.17 20:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0201
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:16
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|68189830
|2007.12.17 20:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0202
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:16
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|68189264
|2007.12.17 20:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:17
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68185411
|2007.12.17 20:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0208
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:17
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68185792
|2007.12.17 20:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0206
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:17
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68183915
|2007.12.17 20:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0210
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:17
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68172404
|2007.12.17 19:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0212
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:17
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68171731
|2007.12.17 19:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0216
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:17
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68171980
|2007.12.17 19:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:17
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68093289
|2007.12.17 12:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:17
|2.0222
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.00
|68171633
|2007.12.17 19:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:17
|2.0219
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68171513
|2007.12.17 19:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:18
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68171506
|2007.12.17 19:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:18
|2.0222
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68171503
|2007.12.17 19:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:18
|2.0222
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68172777
|2007.12.17 19:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0222
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:18
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68194118
|2007.12.17 21:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0226
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:23
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68193943
|2007.12.17 21:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0224
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:54
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68193863
|2007.12.17 21:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0222
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:54
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68193760
|2007.12.17 21:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:54
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68193732
|2007.12.17 21:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0219
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:54
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68193447
|2007.12.17 21:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:54
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68193160
|2007.12.17 21:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0215
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:54
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68187550
|2007.12.17 20:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0211
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:54
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68192857
|2007.12.17 21:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0213
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:54
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68093650
|2007.12.17 12:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 21:54
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.00
|68202096
|2007.12.17 22:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0222
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 22:31
|2.0216
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68202046
|2007.12.17 22:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 22:31
|2.0216
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68194122
|2007.12.17 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0228
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 22:31
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.48
|-16.00
|68208758
|2007.12.17 23:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 23:29
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68208775
|2007.12.17 23:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0222
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 23:29
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|68208441
|2007.12.17 23:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 23:29
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68208438
|2007.12.17 23:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0216
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 23:29
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68187264
|2007.12.17 20:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 23:29
|2.0205
|0.00
|0.00
|-1.74
|8.00
|68204135
|2007.12.17 22:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0213
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 23:29
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68170732
|2007.12.17 19:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 23:29
|2.0205
|0.00
|0.00
|-1.74
|4.00
|68093751
|2007.12.17 12:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|2007.12.17 23:29
|2.0205
|0.00
|0.00
|-1.74
|-122.00
|68217002
|2007.12.17 23:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:26
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68170663
|2007.12.17 19:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0205
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:26
|2.0194
|0.00
|0.00
|-1.74
|22.00
|68215538
|2007.12.17 23:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:26
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68170550
|2007.12.17 19:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:26
|2.0194
|0.00
|0.00
|-1.74
|12.00
|68170627
|2007.12.17 19:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0202
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:26
|2.0194
|0.00
|0.00
|-1.74
|16.00
|68170509
|2007.12.17 19:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0198
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:26
|2.0194
|0.00
|0.00
|-1.74
|8.00
|68156418
|2007.12.17 17:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:26
|2.0194
|0.00
|0.00
|-1.74
|4.00
|68093866
|2007.12.17 12:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:26
|2.0194
|0.00
|0.00
|-1.74
|-96.00
|68155953
|2007.12.17 17:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:28
|2.0190
|0.00
|0.00
|-1.74
|8.00
|68153825
|2007.12.17 17:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:28
|2.0190
|0.00
|0.00
|-1.74
|4.00
|68222794
|2007.12.18 00:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68222144
|2007.12.18 00:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68222687
|2007.12.18 00:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68221405
|2007.12.18 00:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0198
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68221869
|2007.12.18 00:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68221006
|2007.12.18 00:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:38
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68213658
|2007.12.17 23:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0202
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:38
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68094326
|2007.12.17 12:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0148
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:38
|2.0208
|0.00
|0.00
|-1.74
|-120.00
|68225210
|2007.12.18 00:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 00:38
|2.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68230490
|2007.12.18 01:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 02:38
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68228451
|2007.12.18 00:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0202
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 02:38
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68230218
|2007.12.18 01:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0201
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 02:38
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68212112
|2007.12.17 23:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0206
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 02:38
|2.0213
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68212203
|2007.12.17 23:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 02:38
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68198324
|2007.12.17 21:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0210
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 02:38
|2.0213
|0.00
|0.00
|0.95
|6.00
|68205090
|2007.12.17 22:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0208
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 02:38
|2.0213
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68198105
|2007.12.17 21:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0211
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 02:38
|2.0213
|0.00
|0.00
|0.95
|4.00
|68142989
|2007.12.17 16:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 02:38
|2.0217
|0.00
|0.00
|-1.74
|-134.00
|68244147
|2007.12.18 02:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0213
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 02:43
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68250299
|2007.12.18 03:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0215
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:03
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68251038
|2007.12.18 03:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:03
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68243176
|2007.12.18 02:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0211
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:03
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68248342
|2007.12.18 02:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0213
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:03
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68232723
|2007.12.18 01:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:03
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68242593
|2007.12.18 02:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:03
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68232374
|2007.12.18 01:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0205
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:03
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68232342
|2007.12.18 01:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0203
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:03
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68143181
|2007.12.17 16:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:03
|2.0202
|0.00
|0.00
|-1.74
|-100.00
|68224300
|2007.12.18 00:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:18
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68224219
|2007.12.18 00:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0198
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:18
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68173000
|2007.12.17 19:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0226
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:18
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.48
|-37.00
|68223990
|2007.12.18 00:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:18
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68224915
|2007.12.18 00:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0202
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:18
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68223848
|2007.12.18 00:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:19
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68153804
|2007.12.17 17:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:20
|2.0185
|0.00
|0.00
|-1.74
|10.00
|68153359
|2007.12.17 17:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:20
|2.0185
|0.00
|0.00
|-1.74
|6.00
|68153306
|2007.12.17 17:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0187
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:20
|2.0185
|0.00
|0.00
|-1.74
|4.00
|68153247
|2007.12.17 17:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0185
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:20
|2.0183
|0.00
|0.00
|-1.74
|4.00
|68152614
|2007.12.17 17:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:21
|2.0179
|0.00
|0.00
|-1.74
|4.00
|68152963
|2007.12.17 17:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:21
|2.0179
|0.00
|0.00
|-1.74
|6.00
|68152528
|2007.12.17 17:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:21
|2.0176
|0.00
|0.00
|-1.74
|6.00
|68152259
|2007.12.17 17:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0177
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:21
|2.0176
|0.00
|0.00
|-1.74
|2.00
|68267240
|2007.12.18 04:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:22
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68269278
|2007.12.18 04:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:50
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|68269251
|2007.12.18 04:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0186
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:50
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68267722
|2007.12.18 04:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:50
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68267732
|2007.12.18 04:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:50
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68267598
|2007.12.18 04:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0177
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:50
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68267681
|2007.12.18 04:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:50
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68152131
|2007.12.17 17:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0175
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:50
|2.0174
|0.00
|0.00
|-1.74
|2.00
|68194875
|2007.12.17 21:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0225
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:50
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.95
|-110.00
|68151220
|2007.12.17 17:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:50
|2.0171
|0.00
|0.00
|-1.74
|4.00
|68151152
|2007.12.17 17:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0172
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:50
|2.0171
|0.00
|0.00
|-1.74
|2.00
|68271819
|2007.12.18 04:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:50
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68271690
|2007.12.18 04:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0172
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 04:50
|2.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68271633
|2007.12.18 04:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 05:54
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68271425
|2007.12.18 04:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 05:54
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68271395
|2007.12.18 04:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 05:54
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68267157
|2007.12.18 04:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 05:54
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68267055
|2007.12.18 04:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 05:54
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68266895
|2007.12.18 04:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 05:54
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68266739
|2007.12.18 04:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0185
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 05:54
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68194902
|2007.12.17 21:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0223
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 05:54
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.95
|-68.00
|68266617
|2007.12.18 04:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|68266383
|2007.12.18 04:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68264663
|2007.12.18 04:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68266033
|2007.12.18 04:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68263285
|2007.12.18 04:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68263661
|2007.12.18 04:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68263087
|2007.12.18 04:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68263078
|2007.12.18 04:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0202
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68262991
|2007.12.18 04:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:38
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68143418
|2007.12.17 16:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:38
|2.0209
|0.00
|0.00
|-1.74
|-110.00
|68261832
|2007.12.18 03:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0205
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:38
|2.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68261699
|2007.12.18 03:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0208
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:39
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68261627
|2007.12.18 03:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0210
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:45
|2.0211
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68247516
|2007.12.18 02:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0212
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:48
|2.0213
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68197739
|2007.12.17 21:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 06:48
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.95
|0.00
|68287423
|2007.12.18 06:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:00
|2.0215
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68197728
|2007.12.17 21:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0216
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:01
|2.0217
|0.00
|0.00
|0.95
|2.00
|68195337
|2007.12.17 21:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:01
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.95
|2.00
|68195094
|2007.12.17 21:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:01
|2.0222
|0.00
|0.00
|0.95
|2.00
|68195518
|2007.12.17 21:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:01
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.95
|6.00
|68289862
|2007.12.18 07:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0224
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:03
|2.0223
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68289623
|2007.12.18 07:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0222
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:09
|2.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|68289402
|2007.12.18 07:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:09
|2.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68289228
|2007.12.18 07:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0215
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:09
|2.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68286850
|2007.12.18 06:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:09
|2.0207
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68286325
|2007.12.18 06:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0211
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:09
|2.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68145128
|2007.12.17 16:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:09
|2.0207
|0.00
|0.00
|-1.74
|-102.00
|68284444
|2007.12.18 06:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:09
|2.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68284117
|2007.12.18 06:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0205
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:11
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68284212
|2007.12.18 06:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:11
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68281763
|2007.12.18 06:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:11
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68284017
|2007.12.18 06:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0202
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:11
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68289915
|2007.12.18 07:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0227
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:11
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|68281514
|2007.12.18 06:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0198
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:11
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68278668
|2007.12.18 05:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:12
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68278575
|2007.12.18 05:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:20
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68278530
|2007.12.18 05:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:20
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68278395
|2007.12.18 05:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:20
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68294007
|2007.12.18 07:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:23
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68278368
|2007.12.18 05:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:23
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68278301
|2007.12.18 05:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:23
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68278061
|2007.12.18 05:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:23
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68272306
|2007.12.18 04:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:24
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68272116
|2007.12.18 04:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:24
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68294611
|2007.12.18 07:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:25
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68294593
|2007.12.18 07:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:45
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68294507
|2007.12.18 07:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:45
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68294357
|2007.12.18 07:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0187
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:45
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68294425
|2007.12.18 07:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0185
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:45
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68294295
|2007.12.18 07:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:45
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68293741
|2007.12.18 07:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:45
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68293691
|2007.12.18 07:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:45
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68292530
|2007.12.18 07:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:45
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68145157
|2007.12.17 16:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:45
|2.0201
|0.00
|0.00
|-1.74
|-86.00
|68292284
|2007.12.18 07:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:45
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68291592
|2007.12.18 07:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:45
|2.0200
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68291325
|2007.12.18 07:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0201
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:46
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68298810
|2007.12.18 07:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0202
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:46
|2.0201
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68299357
|2007.12.18 07:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:59
|2.0211
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68299481
|2007.12.18 07:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:59
|2.0211
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|68291231
|2007.12.18 07:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:59
|2.0211
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68299115
|2007.12.18 07:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0201
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 07:59
|2.0211
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68291142
|2007.12.18 07:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0206
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:00
|2.0210
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68291014
|2007.12.18 07:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0208
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:00
|2.0211
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68291004
|2007.12.18 07:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0210
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:00
|2.0211
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68145201
|2007.12.17 16:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:00
|2.0215
|0.00
|0.00
|-1.74
|-110.00
|68301851
|2007.12.18 08:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0211
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:01
|2.0210
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68301644
|2007.12.18 07:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:01
|2.0208
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68300612
|2007.12.18 07:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:01
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68300548
|2007.12.18 07:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0205
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:01
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68300524
|2007.12.18 07:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0203
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:01
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68299936
|2007.12.18 07:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0202
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:01
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68298777
|2007.12.18 07:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:01
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68298762
|2007.12.18 07:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:01
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68289731
|2007.12.18 07:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0225
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:01
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|68298582
|2007.12.18 07:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:01
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68303211
|2007.12.18 08:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:07
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68303163
|2007.12.18 08:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:07
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68298429
|2007.12.18 07:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:07
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68295841
|2007.12.18 07:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:07
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68289725
|2007.12.18 07:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0225
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:08
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|68295813
|2007.12.18 07:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:08
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68295478
|2007.12.18 07:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0186
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:08
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68305605
|2007.12.18 08:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0185
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:12
|2.0186
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68305357
|2007.12.18 08:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0186
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:12
|2.0187
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68307552
|2007.12.18 08:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:22
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68306824
|2007.12.18 08:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:22
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68307377
|2007.12.18 08:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:22
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68306519
|2007.12.18 08:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0187
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:22
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68295100
|2007.12.18 07:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0185
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:22
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68294950
|2007.12.18 07:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:22
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68294944
|2007.12.18 07:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:22
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68294940
|2007.12.18 07:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:22
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68290218
|2007.12.18 07:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0223
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:22
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|68294786
|2007.12.18 07:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0177
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:23
|2.0176
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68308920
|2007.12.18 08:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:25
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68310343
|2007.12.18 08:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0186
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68309990
|2007.12.18 08:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68309539
|2007.12.18 08:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68309598
|2007.12.18 08:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68309476
|2007.12.18 08:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68309319
|2007.12.18 08:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0177
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:35
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68271976
|2007.12.18 04:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:35
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68272100
|2007.12.18 04:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0175
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:35
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68290227
|2007.12.18 07:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:35
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|68311544
|2007.12.18 08:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:36
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68311108
|2007.12.18 08:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:39
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68311472
|2007.12.18 08:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:39
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68311014
|2007.12.18 08:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:39
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68308764
|2007.12.18 08:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:39
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68308509
|2007.12.18 08:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:39
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68308417
|2007.12.18 08:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:39
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68290249
|2007.12.18 07:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:39
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.00
|68314267
|2007.12.18 08:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:54
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68314178
|2007.12.18 08:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:54
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68308370
|2007.12.18 08:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:54
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68308348
|2007.12.18 08:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0185
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:54
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68308344
|2007.12.18 08:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0187
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:54
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68290257
|2007.12.18 07:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 08:54
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|68315673
|2007.12.18 08:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0185
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:03
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68315624
|2007.12.18 08:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0187
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:03
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68305172
|2007.12.18 08:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:03
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68304785
|2007.12.18 08:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:03
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68311641
|2007.12.18 08:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:03
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|68304730
|2007.12.18 08:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:08
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68303448
|2007.12.18 08:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:09
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68303406
|2007.12.18 08:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:14
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68319680
|2007.12.18 09:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:15
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68322463
|2007.12.18 09:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0205
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:26
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68322410
|2007.12.18 09:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:26
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68322360
|2007.12.18 09:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0201
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:26
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68320669
|2007.12.18 09:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0198
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:26
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68290398
|2007.12.18 07:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0216
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:26
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|68317120
|2007.12.18 09:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|68317921
|2007.12.18 09:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|68316604
|2007.12.18 09:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|68315141
|2007.12.18 08:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|68313013
|2007.12.18 08:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0186
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|68312527
|2007.12.18 08:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68312581
|2007.12.18 08:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68312436
|2007.12.18 08:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68312247
|2007.12.18 08:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0177
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68312344
|2007.12.18 08:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68312199
|2007.12.18 08:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0175
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68312167
|2007.12.18 08:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68312098
|2007.12.18 08:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68318051
|2007.12.18 09:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|68149989
|2007.12.17 17:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0166
|0.00
|0.00
|-1.74
|2.00
|68150256
|2007.12.17 17:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0167
|0.00
|0.00
|-1.74
|4.00
|68324941
|2007.12.18 09:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68324927
|2007.12.18 09:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68324912
|2007.12.18 09:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:30
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68325129
|2007.12.18 09:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:31
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68326121
|2007.12.18 09:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:38
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|68326033
|2007.12.18 09:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:38
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|68326032
|2007.12.18 09:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:38
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|68325455
|2007.12.18 09:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:38
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68325435
|2007.12.18 09:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:38
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68325413
|2007.12.18 09:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:38
|2.0142
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68325238
|2007.12.18 09:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:38
|2.0142
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|68325367
|2007.12.18 09:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:38
|2.0142
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68325076
|2007.12.18 09:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:38
|2.0142
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68325085
|2007.12.18 09:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:38
|2.0142
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68290817
|2007.12.18 07:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:38
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|68325501
|2007.12.18 09:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:38
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|68327421
|2007.12.18 09:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:39
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68327407
|2007.12.18 09:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:39
|2.0136
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68327403
|2007.12.18 09:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:39
|2.0136
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68327929
|2007.12.18 09:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:41
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68327688
|2007.12.18 09:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:41
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68328424
|2007.12.18 09:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:43
|2.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68327663
|2007.12.18 09:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:49
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|68327612
|2007.12.18 09:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:49
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68327374
|2007.12.18 09:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:49
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68327347
|2007.12.18 09:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:49
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68302681
|2007.12.18 08:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0212
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:49
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|68327327
|2007.12.18 09:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:49
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|68330355
|2007.12.18 09:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:59
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|68330227
|2007.12.18 09:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:59
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|68329905
|2007.12.18 09:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:59
|2.0136
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68329628
|2007.12.18 09:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0148
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:59
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|68329105
|2007.12.18 09:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:59
|2.0139
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|68329617
|2007.12.18 09:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:59
|2.0139
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68329097
|2007.12.18 09:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:59
|2.0139
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68302771
|2007.12.18 08:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0208
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:59
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|68329081
|2007.12.18 09:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 09:59
|2.0139
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68328989
|2007.12.18 09:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:00
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68328932
|2007.12.18 09:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:01
|2.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68327686
|2007.12.18 09:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:01
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68328942
|2007.12.18 09:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:01
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68328448
|2007.12.18 09:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:01
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|68333334
|2007.12.18 10:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:01
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68334084
|2007.12.18 10:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:14
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|68334036
|2007.12.18 10:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:14
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|68333957
|2007.12.18 10:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:14
|2.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|68333888
|2007.12.18 10:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:14
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68333847
|2007.12.18 10:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:14
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68333743
|2007.12.18 10:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:14
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68333693
|2007.12.18 10:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:14
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68333612
|2007.12.18 10:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:14
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68302824
|2007.12.18 08:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0205
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 10:14
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.00
|68338859
|2007.12.18 10:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 11:01
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|68338803
|2007.12.18 10:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 11:01
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|68338764
|2007.12.18 10:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 11:01
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|68338676
|2007.12.18 10:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 11:01
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68337128
|2007.12.18 10:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 11:01
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|68337089
|2007.12.18 10:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 11:01
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|68333026
|2007.12.18 10:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 11:01
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68332517
|2007.12.18 09:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 11:01
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|68302841
|2007.12.18 08:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|2007.12.18 11:01
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.00
|
|0.00
|0.00
|-44.43
|1 932.00
|Closed P/L:
|1 887.57
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|68302881
|2007.12.18 08:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0201
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|68302916
|2007.12.18 08:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|68320265
|2007.12.18 09:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|68321210
|2007.12.18 09:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|68321304
|2007.12.18 09:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|68324587
|2007.12.18 09:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|68324721
|2007.12.18 09:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|68324768
|2007.12.18 09:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|68324824
|2007.12.18 09:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|68324880
|2007.12.18 09:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|68324974
|2007.12.18 09:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|68331477
|2007.12.18 09:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|68331651
|2007.12.18 09:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0151
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|68331857
|2007.12.18 09:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|68332026
|2007.12.18 09:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|68332239
|2007.12.18 09:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|68333429
|2007.12.18 10:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|68333434
|2007.12.18 10:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|68333445
|2007.12.18 10:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|68333484
|2007.12.18 10:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|68333600
|2007.12.18 10:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|68334139
|2007.12.18 10:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|68335968
|2007.12.18 10:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|68336140
|2007.12.18 10:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|68336220
|2007.12.18 10:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|68345311
|2007.12.18 11:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|68345612
|2007.12.18 11:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|68345714
|2007.12.18 11:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|68345990
|2007.12.18 11:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|68346402
|2007.12.18 11:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|68346474
|2007.12.18 11:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0148
|0.0000
|0.0000
|
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 102.00
|
|Floating P/L:
|-1 102.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 887.57
|Floating P/L:
|-1 102.00
|Margin:
|800.00
|Balance:
|101 887.57
|Equity:
|100 785.57
|Free Margin:
|99 985.57
|
|Details:
|Gross Profit:
|8 804.37
|Gross Loss:
|6 916.80
|Total Net Profit:
|1 887.57
|Profit Factor:
|1.27
|Expected Payoff:
|2.43
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|186.00 (0.18%)
|Relative Drawdown:
|0.18% (186.00)
|
|Total Trades:
|777
|Short Positions (won %):
|419 (91.65%)
|Long Positions (won %):
|358 (88.55%)
|Profit Trades (% of total):
|701 (90.22%)
|Loss trades (% of total):
|76 (9.78%)
|Largest
|profit trade:
|52.00
|loss trade:
|-186.00
|Average
|profit trade:
|12.56
|loss trade:
|-91.01
|Maximum
|consecutive wins ($):
|30 (654.52)
|consecutive losses ($):
|1 (-186.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|654.52 (30)
|consecutive loss (count):
|-186.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|1