Forexone AG

Account: 71770 Name: Winner Currency: USD 2007 November 28, 23:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20147952007.11.28 18:21sell0.10gbpjpy228.360.000.002007.11.28 23:29228.220.000.00-9.5412.74
20151432007.11.28 18:54sell0.10gbpjpy228.580.000.002007.11.28 23:23228.320.000.00-9.5423.66
20153342007.11.28 19:00sell0.10gbpjpy228.800.000.002007.11.28 23:22228.450.000.00-9.5431.83
20156442007.11.28 19:12sell0.10gbpjpy229.030.000.002007.11.28 22:18228.550.000.00-9.5443.67
20146092007.11.28 18:00sell0.10gbpjpy228.210.000.002007.11.28 18:10228.180.000.000.002.72
20145252007.11.28 17:49sell0.10gbpjpy228.300.000.002007.11.28 18:00228.270.000.000.002.72
20145472007.11.28 17:53buy0.10gbpjpy228.340.000.002007.11.28 17:59228.290.000.000.00-4.54
20142432007.11.28 17:28buy0.10gbpjpy228.580.000.002007.11.28 17:59228.310.000.000.00-24.49
20137772007.11.28 17:02buy0.10gbpjpy228.460.000.002007.11.28 17:28228.500.000.000.003.63
20136662007.11.28 16:59buy0.10gbpjpy228.370.000.002007.11.28 17:02228.410.000.000.003.62
20136342007.11.28 16:58buy0.10gbpjpy228.270.000.002007.11.28 16:59228.300.000.000.002.72
20129252007.11.28 16:18buy0.10gbpjpy228.170.000.002007.11.28 16:58228.200.000.000.002.72
20128202007.11.28 16:15buy0.10gbpjpy228.090.000.002007.11.28 16:18228.120.000.000.002.72
20123042007.11.28 15:54buy0.10gbpjpy227.890.000.002007.11.28 16:15227.960.000.000.006.35
20119602007.11.28 15:41buy0.10gbpjpy227.830.000.002007.11.28 15:54227.860.000.000.002.73
20109912007.11.28 14:51buy0.10gbpjpy227.760.000.002007.11.28 15:41227.770.000.000.000.91
20109702007.11.28 14:51buy0.10gbpjpy227.660.000.002007.11.28 14:51227.690.000.000.002.73
20108852007.11.28 14:48buy0.10gbpjpy227.560.000.002007.11.28 14:51227.600.000.000.003.63
20104142007.11.28 14:22buy0.10gbpjpy227.480.000.002007.11.28 14:48227.520.000.000.003.64
20103802007.11.28 14:21buy0.10gbpjpy227.380.000.002007.11.28 14:22227.420.000.000.003.65
20103222007.11.28 14:19buy0.10gbpjpy227.290.000.002007.11.28 14:21227.320.000.000.002.74
20102712007.11.28 14:16buy0.10gbpjpy227.200.000.002007.11.28 14:18227.240.000.000.003.65
20081122007.11.28 13:14buy0.10gbpjpy227.120.000.002007.11.28 14:16227.150.000.000.002.74
20069382007.11.28 12:43buy0.10gbpjpy227.040.000.002007.11.28 13:14227.070.000.000.002.73
20066612007.11.28 12:33buy0.10gbpjpy226.870.000.002007.11.28 12:43226.950.000.000.007.27
20055092007.11.28 11:44buy0.10gbpjpy226.780.000.002007.11.28 12:33226.810.000.000.002.73
20054742007.11.28 11:43buy0.10gbpjpy226.660.000.002007.11.28 11:43226.690.000.000.002.72
20051752007.11.28 11:32buy0.10gbpjpy226.480.000.002007.11.28 11:43226.520.000.000.003.63
20051072007.11.28 11:32buy0.10gbpjpy226.340.000.002007.11.28 11:32226.440.000.000.009.10
20050802007.11.28 11:32buy0.10gbpjpy226.210.000.002007.11.28 11:32226.240.000.000.002.73
20050462007.11.28 11:31buy0.10gbpjpy226.170.000.002007.11.28 11:31226.210.000.000.003.65
20049982007.11.28 11:31buy0.10gbpjpy226.050.000.002007.11.28 11:31226.080.000.000.002.74
20048512007.11.28 11:27buy0.10gbpjpy225.960.000.002007.11.28 11:31225.990.000.000.002.73
20047712007.11.28 11:24buy0.10gbpjpy225.860.000.002007.11.28 11:26225.920.000.000.005.48
20047332007.11.28 11:23buy0.10gbpjpy225.770.000.002007.11.28 11:24225.800.000.000.002.74
20047052007.11.28 11:22buy0.10gbpjpy225.700.000.002007.11.28 11:23225.770.000.000.006.39
20045772007.11.28 11:16buy0.10gbpjpy225.650.000.002007.11.28 11:22225.690.000.000.003.65
20044882007.11.28 11:14buy0.10gbpjpy225.540.000.002007.11.28 11:16225.580.000.000.003.66
20043092007.11.28 11:03buy0.10gbpjpy225.420.000.002007.11.28 11:14225.470.000.000.004.57
20041962007.11.28 11:00buy0.10gbpjpy225.350.000.002007.11.28 11:03225.380.000.000.002.75
20012922007.11.28 08:52buy0.10gbpjpy225.240.000.002007.11.28 11:00225.300.000.000.005.49
20026572007.11.28 09:44buy0.10gbpjpy224.530.000.002007.11.28 10:12224.840.000.000.0028.44
20027832007.11.28 09:53sell0.10gbpjpy224.410.000.002007.11.28 09:56224.640.000.000.00-21.12
20020412007.11.28 09:19buy0.10gbpjpy224.480.000.002007.11.28 09:40224.810.000.000.0030.25
20014882007.11.28 08:58buy0.10gbpjpy224.510.000.002007.11.28 09:02224.880.000.000.0033.90
19915802007.11.27 22:22buy0.10gbpjpy225.090.000.002007.11.28 08:52225.160.000.000.006.41
19975752007.11.28 06:44buy0.10gbpjpy224.440.000.002007.11.28 08:50224.690.000.000.0022.93
19989942007.11.28 07:39sell0.10gbpjpy224.100.000.002007.11.28 07:43224.040.000.000.005.52
19932872007.11.28 00:44buy0.10gbpjpy224.430.000.002007.11.28 06:27224.690.000.000.0023.95
19911062007.11.27 21:35buy0.10gbpjpy225.750.000.002007.11.28 06:27224.680.000.002.94-98.54
19956332007.11.28 03:46buy0.10gbpjpy223.780.000.002007.11.28 06:27224.680.000.000.0082.89
19910712007.11.27 21:34buy0.10gbpjpy225.680.000.002007.11.27 21:35225.710.000.000.002.75
19910472007.11.27 21:34buy0.10gbpjpy225.610.000.002007.11.27 21:34225.640.000.000.002.75
19909612007.11.27 21:29buy0.10gbpjpy225.480.000.002007.11.27 21:34225.520.000.000.003.67
19909352007.11.27 21:28buy0.10gbpjpy225.380.000.002007.11.27 21:29225.440.000.000.005.50
19907052007.11.27 20:56buy0.10gbpjpy225.270.000.002007.11.27 21:28225.300.000.000.002.76
19903182007.11.27 20:21buy0.10gbpjpy225.210.000.002007.11.27 20:56225.250.000.000.003.68
19902932007.11.27 20:20buy0.10gbpjpy225.130.000.002007.11.27 20:21225.160.000.000.002.76
19890202007.11.27 18:27buy0.10gbpjpy225.040.000.002007.11.27 20:20225.080.000.000.003.68
19899092007.11.27 19:43buy0.10gbpjpy224.390.000.002007.11.27 19:51224.660.000.000.0024.86
19889782007.11.27 18:26buy0.10gbpjpy224.900.000.002007.11.27 18:27224.950.000.000.004.59
19863522007.11.27 15:58buy0.10gbpjpy224.820.000.002007.11.27 18:26224.850.000.000.002.76
19876492007.11.27 16:52buy0.10gbpjpy224.170.000.002007.11.27 17:31224.440.000.000.0024.84
19866492007.11.27 16:08buy0.10gbpjpy224.160.000.002007.11.27 16:26224.440.000.000.0025.76
19861282007.11.27 15:50buy0.10gbpjpy224.740.000.002007.11.27 15:58224.780.000.000.003.68
19861072007.11.27 15:49buy0.10gbpjpy224.630.000.002007.11.27 15:50224.670.000.000.003.68
19860612007.11.27 15:46buy0.10gbpjpy224.560.000.002007.11.27 15:49224.600.000.000.003.68
19859712007.11.27 15:43buy0.10gbpjpy224.450.000.002007.11.27 15:46224.480.000.000.002.77
19856942007.11.27 15:32buy0.10gbpjpy224.300.000.002007.11.27 15:43224.330.000.000.002.77
19843822007.11.27 14:37buy0.10gbpjpy224.180.000.002007.11.27 15:32224.220.000.000.003.69
19852432007.11.27 15:13buy0.10gbpjpy223.530.000.002007.11.27 15:18223.800.000.000.0025.00
19843642007.11.27 14:37buy0.10gbpjpy224.070.000.002007.11.27 14:37224.110.000.000.003.69
19832462007.11.27 13:45buy0.10gbpjpy223.960.000.002007.11.27 14:37224.010.000.000.004.62
19836732007.11.27 14:02sell0.10gbpjpy223.500.000.002007.11.27 14:03223.560.000.000.00-5.56
19833402007.11.27 13:47sell0.10gbpjpy223.750.000.002007.11.27 14:02223.530.000.000.0020.38
19831172007.11.27 13:44buy0.10gbpjpy223.890.000.002007.11.27 13:45223.920.000.000.002.77
19830922007.11.27 13:43buy0.10gbpjpy223.810.000.002007.11.27 13:44223.850.000.000.003.70
19830612007.11.27 13:43buy0.10gbpjpy223.690.000.002007.11.27 13:43223.730.000.000.003.70
19829342007.11.27 13:38buy0.10gbpjpy223.580.000.002007.11.27 13:43223.610.000.000.002.77
19829142007.11.27 13:38buy0.10gbpjpy223.500.000.002007.11.27 13:38223.530.000.000.002.78
19822762007.11.27 13:20buy0.10gbpjpy223.390.000.002007.11.27 13:38223.420.000.000.002.78
19822412007.11.27 13:20buy0.10gbpjpy223.280.000.002007.11.27 13:20223.310.000.000.002.79
19819472007.11.27 13:17buy0.10gbpjpy223.200.000.002007.11.27 13:20223.230.000.000.002.78
19817802007.11.27 13:13buy0.10gbpjpy223.030.000.002007.11.27 13:16223.080.000.000.004.64
19816292007.11.27 13:08buy0.10gbpjpy222.920.000.002007.11.27 13:13222.950.000.000.002.79
19815902007.11.27 13:07buy0.10gbpjpy222.800.000.002007.11.27 13:08222.840.000.000.003.72
19815842007.11.27 13:07balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -35.22 539.86
Closed P/L: 504.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
20146842007.11.28 18:11sell0.10gbpjpy228.130.000.00 228.530.000.00-9.54-36.38
20185702007.11.28 23:39sell0.10gbpjpy228.490.000.00 228.530.000.000.00-3.64
  0.00 0.00 -9.54 -40.02
 Floating P/L: -49.56
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 504.64 Floating P/L: -49.56 Margin: 414.92
Balance: 5 504.64 Equity: 5 455.08 Free Margin: 5 040.16
 
Details:
Graph
Gross Profit: 655.95 Gross Loss: 151.31 Total Net Profit: 504.64
Profit Factor: 4.34 Expected Payoff: 5.87  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 95.60 (1.80%) Relative Drawdown: 1.80% (95.60)
 
Total Trades: 86 Short Positions (won %): 10 (80.00%) Long Positions (won %): 76 (96.05%)
Profit Trades (% of total): 81 (94.19%) Loss trades (% of total): 5 (5.81%)
Largest profit trade: 82.89 loss trade: -95.60
Average profit trade: 8.10 loss trade: -30.26
Maximum consecutive wins ($): 34 (151.38) consecutive losses ($): 2 (-29.03)
Maximal consecutive profit (count): 246.83 (23) consecutive loss (count): -95.60 (1)
Average consecutive wins: 16 consecutive losses: 1