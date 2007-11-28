|Account: 71770
|Name: Winner
|Currency: USD
|2007 November 28, 23:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2014795
|2007.11.28 18:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.36
|0.00
|0.00
|2007.11.28 23:29
|228.22
|0.00
|0.00
|-9.54
|12.74
|2015143
|2007.11.28 18:54
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.58
|0.00
|0.00
|2007.11.28 23:23
|228.32
|0.00
|0.00
|-9.54
|23.66
|2015334
|2007.11.28 19:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.80
|0.00
|0.00
|2007.11.28 23:22
|228.45
|0.00
|0.00
|-9.54
|31.83
|2015644
|2007.11.28 19:12
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.03
|0.00
|0.00
|2007.11.28 22:18
|228.55
|0.00
|0.00
|-9.54
|43.67
|2014609
|2007.11.28 18:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.21
|0.00
|0.00
|2007.11.28 18:10
|228.18
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|2014525
|2007.11.28 17:49
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.30
|0.00
|0.00
|2007.11.28 18:00
|228.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|2014547
|2007.11.28 17:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.34
|0.00
|0.00
|2007.11.28 17:59
|228.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.54
|2014243
|2007.11.28 17:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.58
|0.00
|0.00
|2007.11.28 17:59
|228.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.49
|2013777
|2007.11.28 17:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.46
|0.00
|0.00
|2007.11.28 17:28
|228.50
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|2013666
|2007.11.28 16:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.37
|0.00
|0.00
|2007.11.28 17:02
|228.41
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|2013634
|2007.11.28 16:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.27
|0.00
|0.00
|2007.11.28 16:59
|228.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|2012925
|2007.11.28 16:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.17
|0.00
|0.00
|2007.11.28 16:58
|228.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|2012820
|2007.11.28 16:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.09
|0.00
|0.00
|2007.11.28 16:18
|228.12
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|2012304
|2007.11.28 15:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.89
|0.00
|0.00
|2007.11.28 16:15
|227.96
|0.00
|0.00
|0.00
|6.35
|2011960
|2007.11.28 15:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.83
|0.00
|0.00
|2007.11.28 15:54
|227.86
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|2010991
|2007.11.28 14:51
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.76
|0.00
|0.00
|2007.11.28 15:41
|227.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|2010970
|2007.11.28 14:51
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.66
|0.00
|0.00
|2007.11.28 14:51
|227.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|2010885
|2007.11.28 14:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.56
|0.00
|0.00
|2007.11.28 14:51
|227.60
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|2010414
|2007.11.28 14:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.48
|0.00
|0.00
|2007.11.28 14:48
|227.52
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|2010380
|2007.11.28 14:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.38
|0.00
|0.00
|2007.11.28 14:22
|227.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|2010322
|2007.11.28 14:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.29
|0.00
|0.00
|2007.11.28 14:21
|227.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|2010271
|2007.11.28 14:16
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.20
|0.00
|0.00
|2007.11.28 14:18
|227.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|2008112
|2007.11.28 13:14
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.12
|0.00
|0.00
|2007.11.28 14:16
|227.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|2006938
|2007.11.28 12:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.04
|0.00
|0.00
|2007.11.28 13:14
|227.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|2006661
|2007.11.28 12:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.87
|0.00
|0.00
|2007.11.28 12:43
|226.95
|0.00
|0.00
|0.00
|7.27
|2005509
|2007.11.28 11:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.78
|0.00
|0.00
|2007.11.28 12:33
|226.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|2005474
|2007.11.28 11:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.66
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:43
|226.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|2005175
|2007.11.28 11:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.48
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:43
|226.52
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|2005107
|2007.11.28 11:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.34
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:32
|226.44
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|2005080
|2007.11.28 11:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.21
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:32
|226.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|2005046
|2007.11.28 11:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.17
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:31
|226.21
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|2004998
|2007.11.28 11:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.05
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:31
|226.08
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|2004851
|2007.11.28 11:27
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.96
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:31
|225.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|2004771
|2007.11.28 11:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.86
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:26
|225.92
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|2004733
|2007.11.28 11:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.77
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:24
|225.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|2004705
|2007.11.28 11:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.70
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:23
|225.77
|0.00
|0.00
|0.00
|6.39
|2004577
|2007.11.28 11:16
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.65
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:22
|225.69
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|2004488
|2007.11.28 11:14
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.54
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:16
|225.58
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|2004309
|2007.11.28 11:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.42
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:14
|225.47
|0.00
|0.00
|0.00
|4.57
|2004196
|2007.11.28 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.35
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:03
|225.38
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|2001292
|2007.11.28 08:52
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.24
|0.00
|0.00
|2007.11.28 11:00
|225.30
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|2002657
|2007.11.28 09:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.53
|0.00
|0.00
|2007.11.28 10:12
|224.84
|0.00
|0.00
|0.00
|28.44
|2002783
|2007.11.28 09:53
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.41
|0.00
|0.00
|2007.11.28 09:56
|224.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.12
|2002041
|2007.11.28 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.48
|0.00
|0.00
|2007.11.28 09:40
|224.81
|0.00
|0.00
|0.00
|30.25
|2001488
|2007.11.28 08:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.51
|0.00
|0.00
|2007.11.28 09:02
|224.88
|0.00
|0.00
|0.00
|33.90
|1991580
|2007.11.27 22:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.09
|0.00
|0.00
|2007.11.28 08:52
|225.16
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|1997575
|2007.11.28 06:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.44
|0.00
|0.00
|2007.11.28 08:50
|224.69
|0.00
|0.00
|0.00
|22.93
|1998994
|2007.11.28 07:39
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.10
|0.00
|0.00
|2007.11.28 07:43
|224.04
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|1993287
|2007.11.28 00:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.43
|0.00
|0.00
|2007.11.28 06:27
|224.69
|0.00
|0.00
|0.00
|23.95
|1991106
|2007.11.27 21:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.75
|0.00
|0.00
|2007.11.28 06:27
|224.68
|0.00
|0.00
|2.94
|-98.54
|1995633
|2007.11.28 03:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.78
|0.00
|0.00
|2007.11.28 06:27
|224.68
|0.00
|0.00
|0.00
|82.89
|1991071
|2007.11.27 21:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.68
|0.00
|0.00
|2007.11.27 21:35
|225.71
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|1991047
|2007.11.27 21:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.61
|0.00
|0.00
|2007.11.27 21:34
|225.64
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|1990961
|2007.11.27 21:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.48
|0.00
|0.00
|2007.11.27 21:34
|225.52
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|1990935
|2007.11.27 21:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.38
|0.00
|0.00
|2007.11.27 21:29
|225.44
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|1990705
|2007.11.27 20:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.27
|0.00
|0.00
|2007.11.27 21:28
|225.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|1990318
|2007.11.27 20:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.21
|0.00
|0.00
|2007.11.27 20:56
|225.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|1990293
|2007.11.27 20:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.13
|0.00
|0.00
|2007.11.27 20:21
|225.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|1989020
|2007.11.27 18:27
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.04
|0.00
|0.00
|2007.11.27 20:20
|225.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|1989909
|2007.11.27 19:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.39
|0.00
|0.00
|2007.11.27 19:51
|224.66
|0.00
|0.00
|0.00
|24.86
|1988978
|2007.11.27 18:26
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.90
|0.00
|0.00
|2007.11.27 18:27
|224.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.59
|1986352
|2007.11.27 15:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.82
|0.00
|0.00
|2007.11.27 18:26
|224.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|1987649
|2007.11.27 16:52
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.17
|0.00
|0.00
|2007.11.27 17:31
|224.44
|0.00
|0.00
|0.00
|24.84
|1986649
|2007.11.27 16:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.16
|0.00
|0.00
|2007.11.27 16:26
|224.44
|0.00
|0.00
|0.00
|25.76
|1986128
|2007.11.27 15:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.74
|0.00
|0.00
|2007.11.27 15:58
|224.78
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|1986107
|2007.11.27 15:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.63
|0.00
|0.00
|2007.11.27 15:50
|224.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|1986061
|2007.11.27 15:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.56
|0.00
|0.00
|2007.11.27 15:49
|224.60
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|1985971
|2007.11.27 15:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.45
|0.00
|0.00
|2007.11.27 15:46
|224.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|1985694
|2007.11.27 15:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.30
|0.00
|0.00
|2007.11.27 15:43
|224.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|1984382
|2007.11.27 14:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.18
|0.00
|0.00
|2007.11.27 15:32
|224.22
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|1985243
|2007.11.27 15:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.53
|0.00
|0.00
|2007.11.27 15:18
|223.80
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|1984364
|2007.11.27 14:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.07
|0.00
|0.00
|2007.11.27 14:37
|224.11
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|1983246
|2007.11.27 13:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.96
|0.00
|0.00
|2007.11.27 14:37
|224.01
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|1983673
|2007.11.27 14:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.50
|0.00
|0.00
|2007.11.27 14:03
|223.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.56
|1983340
|2007.11.27 13:47
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.75
|0.00
|0.00
|2007.11.27 14:02
|223.53
|0.00
|0.00
|0.00
|20.38
|1983117
|2007.11.27 13:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.89
|0.00
|0.00
|2007.11.27 13:45
|223.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|1983092
|2007.11.27 13:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.81
|0.00
|0.00
|2007.11.27 13:44
|223.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|1983061
|2007.11.27 13:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.69
|0.00
|0.00
|2007.11.27 13:43
|223.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|1982934
|2007.11.27 13:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.58
|0.00
|0.00
|2007.11.27 13:43
|223.61
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|1982914
|2007.11.27 13:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.50
|0.00
|0.00
|2007.11.27 13:38
|223.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|1982276
|2007.11.27 13:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.39
|0.00
|0.00
|2007.11.27 13:38
|223.42
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|1982241
|2007.11.27 13:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.28
|0.00
|0.00
|2007.11.27 13:20
|223.31
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|1981947
|2007.11.27 13:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.20
|0.00
|0.00
|2007.11.27 13:20
|223.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|1981780
|2007.11.27 13:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.03
|0.00
|0.00
|2007.11.27 13:16
|223.08
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|1981629
|2007.11.27 13:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.92
|0.00
|0.00
|2007.11.27 13:13
|222.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|1981590
|2007.11.27 13:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.80
|0.00
|0.00
|2007.11.27 13:08
|222.84
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|1981584
|2007.11.27 13:07
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|-35.22
|539.86
|Closed P/L:
|504.64
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2014684
|2007.11.28 18:11
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.13
|0.00
|0.00
|228.53
|0.00
|0.00
|-9.54
|-36.38
|2018570
|2007.11.28 23:39
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.49
|0.00
|0.00
|228.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.64
|0.00
|0.00
|-9.54
|-40.02
|Floating P/L:
|-49.56
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|504.64
|Floating P/L:
|-49.56
|Margin:
|414.92
|Balance:
|5 504.64
|Equity:
|5 455.08
|Free Margin:
|5 040.16
|Details:
|Gross Profit:
|655.95
|Gross Loss:
|151.31
|Total Net Profit:
|504.64
|Profit Factor:
|4.34
|Expected Payoff:
|5.87
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|95.60 (1.80%)
|Relative Drawdown:
|1.80% (95.60)
|Total Trades:
|86
|Short Positions (won %):
|10 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|76 (96.05%)
|Profit Trades (% of total):
|81 (94.19%)
|Loss trades (% of total):
|5 (5.81%)
|Largest
|profit trade:
|82.89
|loss trade:
|-95.60
|Average
|profit trade:
|8.10
|loss trade:
|-30.26
|Maximum
|consecutive wins ($):
|34 (151.38)
|consecutive losses ($):
|2 (-29.03)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|246.83 (23)
|consecutive loss (count):
|-95.60 (1)
|Average
|consecutive wins:
|16
|consecutive losses:
|1