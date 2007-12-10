Interbank FX, LLC

Account: 1607764 Name: S S Currency: USD 2007 December 12, 21:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
669192542007.12.10 05:50buy0.10usdjpym111.850.000.002007.12.10 23:46111.890.000.000.120.36
669209822007.12.10 06:00buy0.20usdjpym111.770.000.002007.12.10 23:46111.890.000.000.242.14
669541102007.12.10 09:18buy0.10gbpusdm2.04040.00000.00002007.12.10 09:462.04080.000.000.000.40
669565212007.12.10 09:28buy0.20gbpusdm2.03960.00000.00002007.12.10 09:462.04080.000.000.002.40
669588112007.12.10 09:46buy0.10gbpusdm2.04110.00000.00002007.12.10 12:192.04360.000.000.002.50
669591422007.12.10 09:49buy0.10eurusdm1.46630.00000.00002007.12.10 11:351.46880.000.000.002.50
669742502007.12.10 11:35buy0.10eurusdm1.46900.00000.00002007.12.10 12:201.46960.000.000.000.60
669791732007.12.10 12:03buy0.20eurusdm1.46820.00000.00002007.12.10 12:201.46940.000.000.002.40
669822122007.12.10 12:19buy0.10gbpusdm2.04420.00000.00002007.12.10 16:042.04670.000.000.002.50
669829852007.12.10 12:21buy0.10eurusdm1.46980.00000.00002007.12.10 12:551.47230.000.000.002.50
669921472007.12.10 12:55buy0.10eurusdm1.47240.00000.00002007.12.10 14:281.47280.000.000.000.40
669961792007.12.10 13:16buy0.20eurusdm1.47160.00000.00002007.12.10 14:281.47290.000.000.002.60
670050572007.12.10 14:28buy0.10eurusdm1.47300.00000.00002007.12.11 07:131.47370.000.00-0.040.70
670099702007.12.10 15:00buy0.20eurusdm1.47210.00000.00002007.12.10 16:051.47220.000.000.000.20
670144242007.12.10 15:25buy0.30eurusdm1.47130.00000.00002007.12.10 16:051.47220.000.000.002.70
670195752007.12.10 16:05buy0.10gbpusdm2.04720.00000.00002007.12.10 18:202.04420.000.000.00-3.00
670204542007.12.10 16:07buy0.20eurusdm1.47220.00000.00002007.12.10 22:541.47230.000.00-0.070.20
670218002007.12.10 16:14buy0.30eurusdm1.47140.00000.00002007.12.10 20:581.47170.000.000.000.90
670256172007.12.10 16:31buy0.20gbpusdm2.04630.00000.00002007.12.10 20:052.04640.000.000.000.20
670278872007.12.10 16:42buy0.30gbpusdm2.04550.00000.00002007.12.10 16:542.04560.000.000.000.30
670284202007.12.10 16:44buy0.40gbpusdm2.04470.00000.00002007.12.10 16:542.04560.000.000.003.60
670285152007.12.10 16:44buy0.40eurusdm1.47060.00000.00002007.12.10 20:581.47170.000.000.004.40
670319542007.12.10 17:04buy0.30gbpusdm2.04550.00000.00002007.12.10 20:052.04640.000.000.002.70
670355362007.12.10 17:39buy0.40gbpusdm2.04470.00000.00002007.12.10 18:292.04540.000.000.002.80
670359032007.12.10 17:41buy0.50gbpusdm2.04390.00000.00002007.12.10 18:202.04420.000.000.001.50
670361542007.12.10 17:42buy0.60gbpusdm2.04310.00000.00002007.12.10 18:202.04420.000.000.006.60
670485942007.12.10 20:05buy0.10gbpusdm2.04690.00000.00002007.12.11 07:232.04940.000.000.052.50
670535672007.12.10 21:03buy0.30eurusdm1.47140.00000.00002007.12.10 22:541.47230.000.00-0.112.70
670562292007.12.10 21:29buy0.20gbpusdm2.04610.00000.00002007.12.11 00:492.04610.000.000.100.00
670646262007.12.10 22:54buy0.20eurusdm1.47210.00000.00002007.12.11 02:321.47220.000.000.000.20
670692342007.12.10 23:46buy0.10usdjpym111.910.000.002007.12.11 08:11111.960.000.000.000.45
670692572007.12.10 23:47buy0.30gbpusdm2.04520.00000.00002007.12.11 00:492.04610.000.000.002.70
670696012007.12.10 23:53buy0.30eurusdm1.47130.00000.00002007.12.11 02:321.47220.000.000.002.70
670769282007.12.11 01:18buy0.20usdjpym111.830.000.002007.12.11 08:11111.960.000.000.002.32
670818592007.12.11 03:07buy0.20eurusdm1.47210.00000.00002007.12.11 07:131.47390.000.000.003.60
670925922007.12.11 07:13buy0.10eurusdm1.47400.00000.00002007.12.11 08:271.47190.000.000.00-2.10
670952582007.12.11 07:23buy0.10gbpusdm2.05000.00000.00002007.12.11 09:072.04710.000.000.00-2.90
671009872007.12.11 07:56buy0.20eurusdm1.47320.00000.00002007.12.12 13:321.47000.000.00-0.07-6.40
671017322007.12.11 07:58buy0.30eurusdm1.47230.00000.00002007.12.12 14:011.47210.000.00-0.11-0.60
671037222007.12.11 08:01buy0.20gbpusdm2.04920.00000.00002007.12.11 09:562.05060.000.000.002.80
671043792007.12.11 08:04buy0.40eurusdm1.47150.00000.00002007.12.11 08:271.47190.000.000.001.60
671049512007.12.11 08:05buy0.50eurusdm1.47070.00000.00002007.12.11 08:271.47190.000.000.006.00
671049842007.12.11 08:05buy0.30gbpusdm2.04810.00000.00002007.12.11 08:202.04830.000.000.000.60
671061432007.12.11 08:08buy0.40gbpusdm2.04730.00000.00002007.12.11 08:202.04830.000.000.004.00
671069002007.12.11 08:12buy0.10usdjpym111.980.000.002007.12.11 09:35112.010.000.000.000.27
671082122007.12.11 08:26buy0.30gbpusdm2.04830.00000.00002007.12.11 09:342.04850.000.000.000.60
671104042007.12.11 08:45buy0.40gbpusdm2.04750.00000.00002007.12.11 09:342.04850.000.000.004.00
671105332007.12.11 08:45buy0.50gbpusdm2.04660.00000.00002007.12.11 09:072.04710.000.000.002.50
671110912007.12.11 08:48buy0.30eurusdm1.47150.00000.00002007.12.12 14:021.47210.000.00-0.111.80
671119732007.12.11 08:54buy0.60gbpusdm2.04570.00000.00002007.12.11 09:072.04710.000.000.008.40
671146702007.12.11 09:12buy0.20usdjpym111.870.000.002007.12.11 09:35112.010.000.000.002.50
671165802007.12.11 09:35buy0.10usdjpym112.030.000.002007.12.12 14:12112.040.000.000.120.09
671187052007.12.11 09:56buy0.10gbpusdm2.05100.00000.00002007.12.11 12:002.04940.000.000.00-1.60
671208952007.12.11 10:08buy0.20gbpusdm2.05000.00000.00002007.12.11 10:562.05010.000.000.000.20
671219502007.12.11 10:21buy0.30gbpusdm2.04920.00000.00002007.12.11 10:562.05010.000.000.002.70
671260282007.12.11 10:56buy0.20gbpusdm2.05020.00000.00002007.12.11 12:002.04940.000.000.00-1.60
671264142007.12.11 11:01buy0.30gbpusdm2.04940.00000.00002007.12.11 12:002.04940.000.000.000.00
671280122007.12.11 11:13buy0.40gbpusdm2.04760.00000.00002007.12.11 12:002.04900.000.000.005.60
671302072007.12.11 11:19buy0.20usdjpym111.950.000.002007.12.12 14:12112.150.000.000.243.57
671381872007.12.11 12:30sell0.10eurusdm1.46640.00000.00002007.12.12 10:301.46990.000.000.03-3.50
671416272007.12.11 13:07sell0.20eurusdm1.46720.00000.00002007.12.12 17:181.47130.000.000.06-8.20
671434412007.12.11 13:24sell0.30eurusdm1.46800.00000.00002007.12.12 17:181.47130.000.000.08-9.90
671473942007.12.11 14:07buy0.30usdjpym111.870.000.002007.12.12 14:12112.070.000.000.365.35
672140952007.12.11 20:30sell0.10gbpusdm2.03570.00000.00002007.12.12 13:212.04030.000.00-0.05-4.60
672568502007.12.12 04:55buy0.10usdchfm1.13130.00000.00002007.12.12 08:041.13200.000.000.000.62
672745242007.12.12 06:45buy0.20usdchfm1.13020.00000.00002007.12.12 08:041.13200.000.000.003.18
672815812007.12.12 07:16buy0.40eurusdm1.47010.00000.00002007.12.12 13:321.47030.000.000.000.80
672823862007.12.12 07:18buy0.10gbpusdm2.04440.00000.00002007.12.12 10:302.04420.000.000.00-0.20
672890092007.12.12 07:42buy0.20gbpusdm2.04360.00000.00002007.12.12 10:302.04420.000.000.001.20
672898352007.12.12 07:48buy0.30gbpusdm2.04270.00000.00002007.12.12 10:302.04420.000.000.004.50
672919222007.12.12 07:54buy0.40gbpusdm2.04190.00000.00002007.12.12 09:532.04240.000.000.002.00
672953592007.12.12 08:01buy0.50gbpusdm2.04090.00000.00002007.12.12 09:532.04240.000.000.007.50
672962642007.12.12 08:02buy0.50eurusdm1.46920.00000.00002007.12.12 10:301.46960.000.000.002.00
672962842007.12.12 08:02buy0.60gbpusdm2.04000.00000.00002007.12.12 09:532.04230.000.000.0013.80
672977152007.12.12 08:04buy0.60eurusdm1.46810.00000.00002007.12.12 10:301.46960.000.000.009.00
672977232007.12.12 08:04buy0.10usdchfm1.13250.00000.00002007.12.12 14:131.13300.000.000.000.44
673013872007.12.12 08:17buy0.20usdchfm1.13170.00000.00002007.12.12 11:051.13190.000.000.000.35
673211892007.12.12 10:32buy0.10gbpusdm2.04450.00000.00002007.12.12 13:202.03880.000.000.00-5.70
673216532007.12.12 10:33buy0.30usdchfm1.13090.00000.00002007.12.12 11:051.13190.000.000.002.65
673255012007.12.12 10:58buy0.20gbpusdm2.04370.00000.00002007.12.12 13:222.04170.000.000.00-4.00
673264632007.12.12 11:11buy0.50eurusdm1.46930.00000.00002007.12.12 13:321.47030.000.000.005.00
673287112007.12.12 11:39buy0.60eurusdm1.46850.00000.00002007.12.12 13:321.47020.000.000.0010.20
673332512007.12.12 12:58buy0.30gbpusdm2.04290.00000.00002007.12.12 13:222.04300.000.000.000.30
673335052007.12.12 12:59buy0.40gbpusdm2.04210.00000.00002007.12.12 13:222.04290.000.000.003.20
673376692007.12.12 13:13buy0.50gbpusdm2.04130.00000.00002007.12.12 13:222.04170.000.000.002.00
673377622007.12.12 13:14buy0.60gbpusdm2.04050.00000.00002007.12.12 13:222.04170.000.000.007.20
673381462007.12.12 13:14buy0.70gbpusdm2.03970.00000.00002007.12.12 13:212.03990.000.000.001.40
673386812007.12.12 13:16buy0.80gbpusdm2.03880.00000.00002007.12.12 13:212.03990.000.000.008.80
673390322007.12.12 13:16buy0.90gbpusdm2.03750.00000.00002007.12.12 13:202.03880.000.000.0011.70
673410512007.12.12 13:22buy0.10gbpusdm2.04310.00000.00002007.12.12 13:232.04320.000.000.000.10
673528512007.12.12 14:00buy0.30eurusdm1.47070.00000.00002007.12.12 14:021.47210.000.000.004.20
673553432007.12.12 14:02buy0.10eurusdm1.47230.00000.00002007.12.12 16:571.46970.000.000.00-2.60
673580272007.12.12 14:04buy0.20usdchfm1.13170.00000.00002007.12.12 14:131.13300.000.000.002.29
673644582007.12.12 14:13buy0.20eurusdm1.47140.00000.00002007.12.12 17:181.47110.000.000.00-0.60
673645522007.12.12 14:13buy0.10usdjpym112.150.000.002007.12.12 14:22112.140.000.000.00-0.09
673649702007.12.12 14:13buy0.20usdjpym112.070.000.002007.12.12 14:22112.140.000.000.001.25
673651202007.12.12 14:13buy0.10usdchfm1.13340.00000.00002007.12.12 14:281.13840.000.000.004.39
673658742007.12.12 14:15buy0.30usdjpym111.990.000.002007.12.12 14:22112.140.000.000.004.01
673684212007.12.12 14:23buy0.10usdjpym112.180.000.002007.12.12 18:37112.170.000.000.00-0.09
673685592007.12.12 14:23buy0.30eurusdm1.47060.00000.00002007.12.12 17:181.47110.000.000.001.50
673726982007.12.12 14:28buy0.40eurusdm1.46780.00000.00002007.12.12 16:571.46970.000.000.007.60
673755452007.12.12 14:41buy0.30usdchfm1.13710.00000.00002007.12.12 15:191.13720.000.000.000.26
673764152007.12.12 14:47buy0.40usdchfm1.13630.00000.00002007.12.12 15:191.13720.000.000.003.17
673989602007.12.12 17:33buy0.20usdjpym112.100.000.002007.12.12 18:37112.170.000.000.001.25
674016462007.12.12 17:47buy0.30usdjpym112.020.000.002007.12.12 18:37112.170.000.000.004.01
674082522007.12.12 18:38buy0.10usdjpym112.190.000.002007.12.12 20:28111.990.000.000.00-1.79
674162892007.12.12 20:00buy0.20usdjpym112.110.000.002007.12.12 20:48112.020.000.000.00-1.61
674171542007.12.12 20:04buy0.30usdjpym112.030.000.002007.12.12 20:56112.130.000.000.002.68
674184322007.12.12 20:11buy0.40usdjpym111.950.000.002007.12.12 20:28111.990.000.000.001.43
674193732007.12.12 20:15buy0.50usdjpym111.870.000.002007.12.12 20:28111.990.000.000.005.36
674223382007.12.12 20:32buy0.30usdjpym111.950.000.002007.12.12 20:48112.020.000.000.001.87
674229742007.12.12 20:37buy0.40usdjpym111.870.000.002007.12.12 20:48112.020.000.000.005.36
  0.00 0.00 0.84 205.34
Closed P/L: 206.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
673728212007.12.12 14:29buy0.10usdchfm1.13870.00000.0000 1.13450.000.000.00-3.70
672048252007.12.11 19:51sell0.10usdjpym110.790.000.00 112.180.000.00-0.14-12.39
673748172007.12.12 14:38buy0.20usdchfm1.13790.00000.0000 1.13450.000.000.00-5.99
673843492007.12.12 15:44buy0.30usdchfm1.13710.00000.0000 1.13450.000.000.00-6.88
673919032007.12.12 16:54buy0.40usdchfm1.13630.00000.0000 1.13450.000.000.00-6.35
673966172007.12.12 17:18buy0.50usdchfm1.13550.00000.0000 1.13450.000.000.00-4.41
674013022007.12.12 17:45buy0.60usdchfm1.13470.00000.0000 1.13450.000.000.00-1.06
674125422007.12.12 19:21buy0.70usdchfm1.13390.00000.0000 1.13450.000.000.003.70
674178452007.12.12 20:06buy0.10gbpusdm2.04710.00000.0000 2.04660.000.000.00-0.50
674179232007.12.12 20:07buy0.10eurusdm1.47160.00000.0000 1.47060.000.000.00-1.00
674208282007.12.12 20:20buy0.80usdchfm1.13310.00000.0000 1.13450.000.000.009.87
674235122007.12.12 20:42buy0.20eurusdm1.47080.00000.0000 1.47060.000.000.00-0.40
674254482007.12.12 20:56buy0.10usdjpym112.170.000.00 112.150.000.000.00-0.18
  0.00 0.00 -0.14 -29.29
 Floating P/L: -29.43
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 206.18 Floating P/L: -29.43 Margin: 102.50
Balance: 4 985.97 Equity: 4 956.54 Free Margin: 4 854.04
 
Details:
Graph
Gross Profit: 267.32 Gross Loss: 61.14 Total Net Profit: 206.18
Profit Factor: 4.37 Expected Payoff: 1.84  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 18.56 (0.37%) Relative Drawdown: 0.37% (18.56)
 
Total Trades: 112 Short Positions (won %): 4 (0.00%) Long Positions (won %): 108 (85.19%)
Profit Trades (% of total): 92 (82.14%) Loss trades (% of total): 20 (17.86%)
Largest profit trade: 13.80 loss trade: -9.82
Average profit trade: 2.91 loss trade: -3.06
Maximum consecutive wins ($): 21 (37.96) consecutive losses ($): 3 (-18.56)
Maximal consecutive profit (count): 37.96 (21) consecutive loss (count): -18.56 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1