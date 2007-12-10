|Account: 1607764
|Name: S S
|Currency: USD
|2007 December 12, 21:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|66919254
|2007.12.10 05:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|111.85
|0.00
|0.00
|2007.12.10 23:46
|111.89
|0.00
|0.00
|0.12
|0.36
|66920982
|2007.12.10 06:00
|buy
|0.20
|usdjpym
|111.77
|0.00
|0.00
|2007.12.10 23:46
|111.89
|0.00
|0.00
|0.24
|2.14
|66954110
|2007.12.10 09:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0404
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 09:46
|2.0408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|66956521
|2007.12.10 09:28
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 09:46
|2.0408
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|66958811
|2007.12.10 09:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 12:19
|2.0436
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|66959142
|2007.12.10 09:49
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 11:35
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|66974250
|2007.12.10 11:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 12:20
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|66979173
|2007.12.10 12:03
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 12:20
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|66982212
|2007.12.10 12:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0442
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 16:04
|2.0467
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|66982985
|2007.12.10 12:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 12:55
|1.4723
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|66992147
|2007.12.10 12:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 14:28
|1.4728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|66996179
|2007.12.10 13:16
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 14:28
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|67005057
|2007.12.10 14:28
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:13
|1.4737
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.70
|67009970
|2007.12.10 15:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 16:05
|1.4722
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|67014424
|2007.12.10 15:25
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 16:05
|1.4722
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|67019575
|2007.12.10 16:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 18:20
|2.0442
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|67020454
|2007.12.10 16:07
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 22:54
|1.4723
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.20
|67021800
|2007.12.10 16:14
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 20:58
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|67025617
|2007.12.10 16:31
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0463
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 20:05
|2.0464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|67027887
|2007.12.10 16:42
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 16:54
|2.0456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|67028420
|2007.12.10 16:44
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0447
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 16:54
|2.0456
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|67028515
|2007.12.10 16:44
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 20:58
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|67031954
|2007.12.10 17:04
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 20:05
|2.0464
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|67035536
|2007.12.10 17:39
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0447
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 18:29
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|67035903
|2007.12.10 17:41
|buy
|0.50
|gbpusdm
|2.0439
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 18:20
|2.0442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|67036154
|2007.12.10 17:42
|buy
|0.60
|gbpusdm
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 18:20
|2.0442
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|67048594
|2007.12.10 20:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0469
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:23
|2.0494
|0.00
|0.00
|0.05
|2.50
|67053567
|2007.12.10 21:03
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.10 22:54
|1.4723
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.70
|67056229
|2007.12.10 21:29
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0461
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 00:49
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.10
|0.00
|67064626
|2007.12.10 22:54
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 02:32
|1.4722
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|67069234
|2007.12.10 23:46
|buy
|0.10
|usdjpym
|111.91
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:11
|111.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|67069257
|2007.12.10 23:47
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0452
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 00:49
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|67069601
|2007.12.10 23:53
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 02:32
|1.4722
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|67076928
|2007.12.11 01:18
|buy
|0.20
|usdjpym
|111.83
|0.00
|0.00
|2007.12.11 08:11
|111.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|67081859
|2007.12.11 03:07
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 07:13
|1.4739
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|67092592
|2007.12.11 07:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:27
|1.4719
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|67095258
|2007.12.11 07:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0500
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:07
|2.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|67100987
|2007.12.11 07:56
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4700
|0.00
|0.00
|-0.07
|-6.40
|67101732
|2007.12.11 07:58
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:01
|1.4721
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.60
|67103722
|2007.12.11 08:01
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:56
|2.0506
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|67104379
|2007.12.11 08:04
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:27
|1.4719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|67104951
|2007.12.11 08:05
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:27
|1.4719
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|67104984
|2007.12.11 08:05
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0481
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:20
|2.0483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|67106143
|2007.12.11 08:08
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0473
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 08:20
|2.0483
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67106900
|2007.12.11 08:12
|buy
|0.10
|usdjpym
|111.98
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:35
|112.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|67108212
|2007.12.11 08:26
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0483
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:34
|2.0485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|67110404
|2007.12.11 08:45
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:34
|2.0485
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|67110533
|2007.12.11 08:45
|buy
|0.50
|gbpusdm
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:07
|2.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|67111091
|2007.12.11 08:48
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:02
|1.4721
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.80
|67111973
|2007.12.11 08:54
|buy
|0.60
|gbpusdm
|2.0457
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 09:07
|2.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|67114670
|2007.12.11 09:12
|buy
|0.20
|usdjpym
|111.87
|0.00
|0.00
|2007.12.11 09:35
|112.01
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|67116580
|2007.12.11 09:35
|buy
|0.10
|usdjpym
|112.03
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:12
|112.04
|0.00
|0.00
|0.12
|0.09
|67118705
|2007.12.11 09:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0510
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:00
|2.0494
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|67120895
|2007.12.11 10:08
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0500
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:56
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|67121950
|2007.12.11 10:21
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 10:56
|2.0501
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|67126028
|2007.12.11 10:56
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:00
|2.0494
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|67126414
|2007.12.11 11:01
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0494
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:00
|2.0494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|67128012
|2007.12.11 11:13
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0476
|0.0000
|0.0000
|2007.12.11 12:00
|2.0490
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|67130207
|2007.12.11 11:19
|buy
|0.20
|usdjpym
|111.95
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:12
|112.15
|0.00
|0.00
|0.24
|3.57
|67138187
|2007.12.11 12:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:30
|1.4699
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.50
|67141627
|2007.12.11 13:07
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:18
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.06
|-8.20
|67143441
|2007.12.11 13:24
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:18
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.08
|-9.90
|67147394
|2007.12.11 14:07
|buy
|0.30
|usdjpym
|111.87
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:12
|112.07
|0.00
|0.00
|0.36
|5.35
|67214095
|2007.12.11 20:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|2.0403
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.60
|67256850
|2007.12.12 04:55
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.1313
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:04
|1.1320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|67274524
|2007.12.12 06:45
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.1302
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 08:04
|1.1320
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|67281581
|2007.12.12 07:16
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|67282386
|2007.12.12 07:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0444
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:30
|2.0442
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|67289009
|2007.12.12 07:42
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0436
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:30
|2.0442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|67289835
|2007.12.12 07:48
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0427
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:30
|2.0442
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|67291922
|2007.12.12 07:54
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:53
|2.0424
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67295359
|2007.12.12 08:01
|buy
|0.50
|gbpusdm
|2.0409
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:53
|2.0424
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|67296264
|2007.12.12 08:02
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:30
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67296284
|2007.12.12 08:02
|buy
|0.60
|gbpusdm
|2.0400
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 09:53
|2.0423
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|67297715
|2007.12.12 08:04
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 10:30
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|67297723
|2007.12.12 08:04
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.1325
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:13
|1.1330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|67301387
|2007.12.12 08:17
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.1317
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 11:05
|1.1319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|67321189
|2007.12.12 10:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0445
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:20
|2.0388
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|67321653
|2007.12.12 10:33
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.1309
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 11:05
|1.1319
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|67325501
|2007.12.12 10:58
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0437
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:22
|2.0417
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|67326463
|2007.12.12 11:11
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|67328711
|2007.12.12 11:39
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:32
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|67333251
|2007.12.12 12:58
|buy
|0.30
|gbpusdm
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:22
|2.0430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|67333505
|2007.12.12 12:59
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:22
|2.0429
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|67337669
|2007.12.12 13:13
|buy
|0.50
|gbpusdm
|2.0413
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:22
|2.0417
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|67337762
|2007.12.12 13:14
|buy
|0.60
|gbpusdm
|2.0405
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:22
|2.0417
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|67338146
|2007.12.12 13:14
|buy
|0.70
|gbpusdm
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|2.0399
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|67338681
|2007.12.12 13:16
|buy
|0.80
|gbpusdm
|2.0388
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|2.0399
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|67339032
|2007.12.12 13:16
|buy
|0.90
|gbpusdm
|2.0375
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:20
|2.0388
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|67341051
|2007.12.12 13:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 13:23
|2.0432
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|67352851
|2007.12.12 14:00
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:02
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|67355343
|2007.12.12 14:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:57
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|67358027
|2007.12.12 14:04
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.1317
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:13
|1.1330
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|67364458
|2007.12.12 14:13
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:18
|1.4711
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|67364552
|2007.12.12 14:13
|buy
|0.10
|usdjpym
|112.15
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:22
|112.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|67364970
|2007.12.12 14:13
|buy
|0.20
|usdjpym
|112.07
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:22
|112.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|67365120
|2007.12.12 14:13
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.1334
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 14:28
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|67365874
|2007.12.12 14:15
|buy
|0.30
|usdjpym
|111.99
|0.00
|0.00
|2007.12.12 14:22
|112.14
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|67368421
|2007.12.12 14:23
|buy
|0.10
|usdjpym
|112.18
|0.00
|0.00
|2007.12.12 18:37
|112.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|67368559
|2007.12.12 14:23
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 17:18
|1.4711
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|67372698
|2007.12.12 14:28
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 16:57
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|67375545
|2007.12.12 14:41
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.1371
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 15:19
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|67376415
|2007.12.12 14:47
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1363
|0.0000
|0.0000
|2007.12.12 15:19
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|67398960
|2007.12.12 17:33
|buy
|0.20
|usdjpym
|112.10
|0.00
|0.00
|2007.12.12 18:37
|112.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|67401646
|2007.12.12 17:47
|buy
|0.30
|usdjpym
|112.02
|0.00
|0.00
|2007.12.12 18:37
|112.17
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|67408252
|2007.12.12 18:38
|buy
|0.10
|usdjpym
|112.19
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:28
|111.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|67416289
|2007.12.12 20:00
|buy
|0.20
|usdjpym
|112.11
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:48
|112.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|67417154
|2007.12.12 20:04
|buy
|0.30
|usdjpym
|112.03
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:56
|112.13
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|67418432
|2007.12.12 20:11
|buy
|0.40
|usdjpym
|111.95
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:28
|111.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|67419373
|2007.12.12 20:15
|buy
|0.50
|usdjpym
|111.87
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:28
|111.99
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|67422338
|2007.12.12 20:32
|buy
|0.30
|usdjpym
|111.95
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:48
|112.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|67422974
|2007.12.12 20:37
|buy
|0.40
|usdjpym
|111.87
|0.00
|0.00
|2007.12.12 20:48
|112.02
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|0.00
|0.00
|0.84
|205.34
|Closed P/L:
|206.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|67372821
|2007.12.12 14:29
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.1387
|0.0000
|0.0000
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|67204825
|2007.12.11 19:51
|sell
|0.10
|usdjpym
|110.79
|0.00
|0.00
|112.18
|0.00
|0.00
|-0.14
|-12.39
|67374817
|2007.12.12 14:38
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.1379
|0.0000
|0.0000
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.99
|67384349
|2007.12.12 15:44
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.1371
|0.0000
|0.0000
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|67391903
|2007.12.12 16:54
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1363
|0.0000
|0.0000
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.35
|67396617
|2007.12.12 17:18
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.1355
|0.0000
|0.0000
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.41
|67401302
|2007.12.12 17:45
|buy
|0.60
|usdchfm
|1.1347
|0.0000
|0.0000
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|67412542
|2007.12.12 19:21
|buy
|0.70
|usdchfm
|1.1339
|0.0000
|0.0000
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|67417845
|2007.12.12 20:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0471
|0.0000
|0.0000
|2.0466
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|67417923
|2007.12.12 20:07
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|67420828
|2007.12.12 20:20
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.1331
|0.0000
|0.0000
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.00
|9.87
|67423512
|2007.12.12 20:42
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|67425448
|2007.12.12 20:56
|buy
|0.10
|usdjpym
|112.17
|0.00
|0.00
|112.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.00
|0.00
|-0.14
|-29.29
|Floating P/L:
|-29.43
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|206.18
|Floating P/L:
|-29.43
|Margin:
|102.50
|Balance:
|4 985.97
|Equity:
|4 956.54
|Free Margin:
|4 854.04
|Details:
|Gross Profit:
|267.32
|Gross Loss:
|61.14
|Total Net Profit:
|206.18
|Profit Factor:
|4.37
|Expected Payoff:
|1.84
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|18.56 (0.37%)
|Relative Drawdown:
|0.37% (18.56)
|Total Trades:
|112
|Short Positions (won %):
|4 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|108 (85.19%)
|Profit Trades (% of total):
|92 (82.14%)
|Loss trades (% of total):
|20 (17.86%)
|Largest
|profit trade:
|13.80
|loss trade:
|-9.82
|Average
|profit trade:
|2.91
|loss trade:
|-3.06
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (37.96)
|consecutive losses ($):
|3 (-18.56)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|37.96 (21)
|consecutive loss (count):
|-18.56 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1