|Account: 1758428
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2007 December 17, 17:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|67328766
|2007.12.12 11:40
|balance
|Deposit
|500.00
|67328907
|2007.12.12 11:42
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4684
|1.4784
|0.0000
|2007.12.12 11:43
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|123456
|67329018
|2007.12.12 11:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4687
|1.4587
|0.0000
|2007.12.12 13:31
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|123456
|67329041
|2007.12.12 11:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4685
|1.4785
|0.0000
|2007.12.12 12:59
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|67332941
|2007.12.12 12:56
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4679
|1.4779
|0.0000
|2007.12.12 13:31
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|123456
|67333744
|2007.12.12 12:59
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4671
|1.4771
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|7587857
|67336439
|2007.12.12 13:04
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4678
|1.4578
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|7587857
|67339107
|2007.12.12 13:16
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4670
|1.4770
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|7587857
|67339652
|2007.12.12 13:20
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4678
|1.4578
|0.0000
|2007.12.12 13:21
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|7587857
|67340255
|2007.12.12 13:21
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4687
|1.4587
|0.0000
|2007.12.12 13:31
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|123456
|67340532
|2007.12.12 13:21
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4690
|1.4790
|0.0000
|2007.12.12 13:59
|1.4711
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|7587857
|67340929
|2007.12.12 13:22
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4698
|1.4598
|0.0000
|2007.12.12 13:59
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|7587857
|67343453
|2007.12.12 13:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4690
|1.4790
|0.0000
|2007.12.12 13:59
|1.4711
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|7587857
|67343902
|2007.12.12 13:31
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4698
|1.4598
|0.0000
|2007.12.12 13:59
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|7587857
|67344329
|2007.12.12 13:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4699
|1.4599
|0.0000
|2007.12.12 14:00
|1.4708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|123456
|67347428
|2007.12.12 13:44
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4692
|1.4792
|0.0000
|2007.12.12 14:00
|1.4711
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|123456
|67347491
|2007.12.12 13:44
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4690
|1.4790
|0.0000
|2007.12.12 13:59
|1.4711
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|7587857
|67349293
|2007.12.12 13:51
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.4698
|1.4598
|0.0000
|2007.12.12 13:59
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|7587857
|67349301
|2007.12.12 13:51
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4699
|1.4599
|0.0000
|2007.12.12 14:00
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|67351417
|2007.12.12 13:59
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4709
|1.4809
|0.0000
|2007.12.12 14:24
|1.4699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|67352194
|2007.12.12 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4709
|1.4609
|0.0000
|2007.12.12 14:01
|1.4719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67354285
|2007.12.12 14:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4719
|1.4619
|0.0000
|2007.12.12 14:04
|1.4744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|7587857
|67354871
|2007.12.12 14:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4721
|1.4621
|0.0000
|2007.12.12 14:02
|1.4731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67356215
|2007.12.12 14:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4730
|1.4630
|0.0000
|2007.12.12 14:04
|1.4745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|123456
|67359195
|2007.12.12 14:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4747
|1.4647
|0.0000
|2007.12.12 14:11
|1.4720
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|123456
|67360618
|2007.12.12 14:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4740
|1.4840
|0.0000
|2007.12.12 14:10
|1.4719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|123456
|67363368
|2007.12.12 14:11
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4723
|1.4623
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4682
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|123456
|67364041
|2007.12.12 14:12
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4715
|1.4815
|0.0000
|2007.12.12 14:25
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|123456
|67369922
|2007.12.12 14:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4683
|1.4783
|0.0000
|2007.12.12 17:00
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|7587857
|67370308
|2007.12.12 14:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4687
|1.4587
|0.0000
|2007.12.12 16:49
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|123456
|67371624
|2007.12.12 14:26
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4680
|1.4780
|0.0000
|2007.12.12 16:49
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|123456
|67375522
|2007.12.12 14:41
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4687
|1.4587
|0.0000
|2007.12.12 16:49
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|123456
|67375718
|2007.12.12 14:42
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4690
|1.4590
|0.0000
|2007.12.12 17:00
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|7587857
|67377873
|2007.12.12 14:56
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4683
|1.4783
|0.0000
|2007.12.12 17:00
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|7587857
|67378472
|2007.12.12 15:01
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4680
|1.4780
|0.0000
|2007.12.12 16:49
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|123456
|67380295
|2007.12.12 15:12
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4687
|1.4587
|0.0000
|2007.12.12 16:49
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|123456
|67380997
|2007.12.12 15:16
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4680
|1.4780
|0.0000
|2007.12.12 16:49
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|123456
|67388687
|2007.12.12 16:23
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.4687
|1.4587
|0.0000
|2007.12.12 16:49
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|123456
|67388738
|2007.12.12 16:23
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4690
|1.4590
|0.0000
|2007.12.12 17:00
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|7587857
|67391538
|2007.12.12 16:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4696
|1.4596
|0.0000
|2007.12.12 17:00
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67393658
|2007.12.12 17:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4706
|1.4806
|0.0000
|2007.12.12 17:41
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|7587857
|67393870
|2007.12.12 17:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4709
|1.4609
|0.0000
|2007.12.12 17:56
|1.4687
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|123456
|67394279
|2007.12.12 17:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4702
|1.4802
|0.0000
|2007.12.12 17:56
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|123456
|67395938
|2007.12.12 17:16
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4709
|1.4609
|0.0000
|2007.12.12 17:56
|1.4687
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|123456
|67396494
|2007.12.12 17:18
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4713
|1.4613
|0.0000
|2007.12.12 17:41
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|7587857
|67397250
|2007.12.12 17:22
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4706
|1.4806
|0.0000
|2007.12.12 17:41
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|7587857
|67399153
|2007.12.12 17:34
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4702
|1.4802
|0.0000
|2007.12.12 17:56
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|123456
|67400578
|2007.12.12 17:41
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4695
|1.4795
|0.0000
|2007.12.13 03:24
|1.4728
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.33
|7587857
|67402762
|2007.12.12 17:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4690
|1.4590
|0.0000
|2007.12.12 18:22
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|123456
|67406577
|2007.12.12 18:22
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4704
|1.4604
|0.0000
|2007.12.13 03:24
|1.4726
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.44
|7587857
|67406670
|2007.12.12 18:23
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4707
|1.4607
|0.0000
|2007.12.12 19:15
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|123456
|67411774
|2007.12.12 19:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4721
|1.4621
|0.0000
|2007.12.13 07:38
|1.4732
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.11
|123456
|67413491
|2007.12.12 19:32
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4714
|1.4814
|0.0000
|2007.12.13 07:38
|1.4734
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.40
|123456
|67415826
|2007.12.12 20:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4721
|1.4621
|0.0000
|2007.12.13 07:38
|1.4732
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.44
|123456
|67417530
|2007.12.12 20:04
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4712
|1.4812
|0.0000
|2007.12.13 07:38
|1.4734
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.76
|123456
|67442792
|2007.12.13 00:16
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4721
|1.4621
|0.0000
|2007.12.13 07:38
|1.4732
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|123456
|67455886
|2007.12.13 03:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4726
|1.4826
|0.0000
|2007.12.13 06:21
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|67465534
|2007.12.13 06:21
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4714
|1.4814
|0.0000
|2007.12.13 08:20
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|7587857
|67465698
|2007.12.13 06:23
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4712
|1.4812
|0.0000
|2007.12.13 07:38
|1.4734
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.04
|123456
|67471242
|2007.12.13 07:04
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4721
|1.4621
|0.0000
|2007.12.13 08:20
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|7587857
|67471282
|2007.12.13 07:04
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.4721
|1.4621
|0.0000
|2007.12.13 07:38
|1.4732
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|123456
|67475513
|2007.12.13 07:39
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4734
|1.4634
|0.0000
|2007.12.13 08:03
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|123456
|67477568
|2007.12.13 07:53
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4727
|1.4827
|0.0000
|2007.12.13 08:03
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|123456
|67478758
|2007.12.13 07:55
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4734
|1.4634
|0.0000
|2007.12.13 08:03
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|123456
|67480680
|2007.12.13 08:00
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4727
|1.4827
|0.0000
|2007.12.13 08:03
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|123456
|67481716
|2007.12.13 08:02
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4711
|1.4811
|0.0000
|2007.12.13 08:20
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|7587857
|67482382
|2007.12.13 08:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4713
|1.4613
|0.0000
|2007.12.13 09:37
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|123456
|67482551
|2007.12.13 08:04
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4706
|1.4806
|0.0000
|2007.12.13 09:37
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|123456
|67484460
|2007.12.13 08:12
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4713
|1.4613
|0.0000
|2007.12.13 09:37
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|123456
|67485436
|2007.12.13 08:18
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4706
|1.4806
|0.0000
|2007.12.13 09:37
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|123456
|67486195
|2007.12.13 08:20
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4697
|1.4797
|0.0000
|2007.12.13 11:06
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|7587857
|67487286
|2007.12.13 08:25
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4705
|1.4605
|0.0000
|2007.12.13 11:06
|1.4683
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|7587857
|67491513
|2007.12.13 08:54
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4714
|1.4614
|0.0000
|2007.12.13 09:37
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|123456
|67492046
|2007.12.13 08:58
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4706
|1.4806
|0.0000
|2007.12.13 09:37
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|123456
|67496896
|2007.12.13 09:37
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4697
|1.4797
|0.0000
|2007.12.13 11:06
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|7587857
|67497265
|2007.12.13 09:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4694
|1.4594
|0.0000
|2007.12.13 12:35
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|123456
|67497537
|2007.12.13 09:38
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4687
|1.4787
|0.0000
|2007.12.13 12:35
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|123456
|67497888
|2007.12.13 09:39
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4694
|1.4594
|0.0000
|2007.12.13 12:35
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|123456
|67504268
|2007.12.13 10:48
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4687
|1.4787
|0.0000
|2007.12.13 12:35
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|123456
|67504489
|2007.12.13 10:49
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4694
|1.4594
|0.0000
|2007.12.13 12:35
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|123456
|67505055
|2007.12.13 10:54
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4687
|1.4787
|0.0000
|2007.12.13 12:35
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|123456
|67506620
|2007.12.13 11:07
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4684
|1.4784
|0.0000
|2007.12.13 13:33
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|7587857
|67506907
|2007.12.13 11:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4691
|1.4591
|0.0000
|2007.12.13 13:33
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|7587857
|67508081
|2007.12.13 11:19
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.4694
|1.4594
|0.0000
|2007.12.13 12:35
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.16
|123456
|67509090
|2007.12.13 11:27
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.4687
|1.4787
|0.0000
|2007.12.13 12:35
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|123456
|67510034
|2007.12.13 11:35
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.4694
|1.4594
|0.0000
|2007.12.13 12:35
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.64
|123456
|67512305
|2007.12.13 12:06
|sell
|5.12
|eurusdm
|1.4687
|1.4787
|0.0000
|2007.12.13 12:34
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|56.32
|123456
|67513011
|2007.12.13 12:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4680
|1.4780
|0.0000
|2007.12.13 13:33
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|7587857
|67516821
|2007.12.13 12:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4677
|1.4577
|0.0000
|2007.12.13 13:09
|1.4687
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67521129
|2007.12.13 13:11
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4688
|1.4588
|0.0000
|2007.12.13 14:42
|1.4659
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|123456
|67522738
|2007.12.13 13:24
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4681
|1.4781
|0.0000
|2007.12.13 14:42
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|67525392
|2007.12.13 13:33
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4668
|1.4768
|0.0000
|2007.12.13 14:45
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|67525716
|2007.12.13 13:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4675
|1.4575
|0.0000
|2007.12.13 14:45
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|7587857
|67526629
|2007.12.13 13:38
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4668
|1.4768
|0.0000
|2007.12.13 14:45
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7587857
|67529309
|2007.12.13 13:50
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4675
|1.4575
|0.0000
|2007.12.13 14:45
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|7587857
|67532558
|2007.12.13 14:10
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4668
|1.4768
|0.0000
|2007.12.13 14:45
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7587857
|67537938
|2007.12.13 14:43
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4659
|1.4559
|0.0000
|2007.12.13 15:27
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|123456
|67538490
|2007.12.13 14:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4655
|1.4755
|0.0000
|2007.12.13 15:26
|1.4641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|7587857
|67540076
|2007.12.13 14:53
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4652
|1.4752
|0.0000
|2007.12.13 15:26
|1.4631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|123456
|67542366
|2007.12.13 15:05
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4659
|1.4559
|0.0000
|2007.12.13 15:26
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|123456
|67543463
|2007.12.13 15:14
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4663
|1.4563
|0.0000
|2007.12.13 15:26
|1.4639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|7587857
|67544671
|2007.12.13 15:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4655
|1.4755
|0.0000
|2007.12.13 15:26
|1.4643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|7587857
|67544803
|2007.12.13 15:26
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4652
|1.4752
|0.0000
|2007.12.13 15:26
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|123456
|67546047
|2007.12.13 15:26
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4631
|1.4731
|0.0000
|2007.12.13 15:29
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|7587857
|67546764
|2007.12.13 15:27
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4627
|1.4527
|0.0000
|2007.12.13 15:37
|1.4596
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|123456
|67547839
|2007.12.13 15:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4620
|1.4720
|0.0000
|2007.12.13 15:37
|1.4599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|123456
|67548460
|2007.12.13 15:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4613
|1.4713
|0.0000
|2007.12.13 15:37
|1.4601
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|7587857
|67549391
|2007.12.13 15:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4620
|1.4520
|0.0000
|2007.12.13 15:37
|1.4601
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|7587857
|67550828
|2007.12.13 15:36
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4613
|1.4713
|0.0000
|2007.12.13 15:37
|1.4603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7587857
|67552339
|2007.12.13 15:37
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4599
|1.4699
|0.0000
|2007.12.13 15:46
|1.4589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|67552854
|2007.12.13 15:38
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4597
|1.4497
|0.0000
|2007.12.13 16:04
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67555982
|2007.12.13 15:46
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4589
|1.4689
|0.0000
|2007.12.13 16:04
|1.4609
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|123456
|67556488
|2007.12.13 15:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4588
|1.4688
|0.0000
|2007.12.13 17:45
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|7587857
|67558608
|2007.12.13 15:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4595
|1.4495
|0.0000
|2007.12.13 17:45
|1.4608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|7587857
|67558645
|2007.12.13 15:55
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4597
|1.4497
|0.0000
|2007.12.13 16:04
|1.4608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|123456
|67561401
|2007.12.13 16:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4609
|1.4509
|0.0000
|2007.12.13 19:49
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|123456
|67561719
|2007.12.13 16:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4602
|1.4702
|0.0000
|2007.12.13 19:49
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|123456
|67568704
|2007.12.13 16:50
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4588
|1.4688
|0.0000
|2007.12.13 17:45
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|7587857
|67569489
|2007.12.13 16:55
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4595
|1.4495
|0.0000
|2007.12.13 17:45
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|7587857
|67570298
|2007.12.13 17:00
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4588
|1.4688
|0.0000
|2007.12.13 17:45
|1.4609
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|7587857
|67572515
|2007.12.13 17:18
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.4595
|1.4495
|0.0000
|2007.12.13 17:45
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|7587857
|67575519
|2007.12.13 17:45
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4610
|1.4510
|0.0000
|2007.12.13 19:49
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|123456
|67575620
|2007.12.13 17:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4609
|1.4709
|0.0000
|2007.12.13 21:55
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|7587857
|67580961
|2007.12.13 18:44
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4601
|1.4701
|0.0000
|2007.12.13 19:49
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|123456
|67581626
|2007.12.13 18:55
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4610
|1.4510
|0.0000
|2007.12.13 19:49
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|123456
|67583305
|2007.12.13 19:07
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4616
|1.4516
|0.0000
|2007.12.13 21:55
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7587857
|67587554
|2007.12.13 19:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4624
|1.4524
|0.0000
|2007.12.13 21:47
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67599841
|2007.12.13 21:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4634
|1.4534
|0.0000
|2007.12.14 01:10
|1.4614
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|123456
|67601316
|2007.12.13 21:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4635
|1.4735
|0.0000
|2007.12.13 22:30
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|67603729
|2007.12.13 22:22
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4627
|1.4727
|0.0000
|2007.12.14 01:10
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|123456
|67604163
|2007.12.13 22:24
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4634
|1.4534
|0.0000
|2007.12.14 01:10
|1.4614
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|123456
|67604474
|2007.12.13 22:28
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4627
|1.4727
|0.0000
|2007.12.14 01:10
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|123456
|67604735
|2007.12.13 22:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4622
|1.4722
|0.0000
|2007.12.14 08:15
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|7587857
|67607408
|2007.12.13 23:12
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4629
|1.4529
|0.0000
|2007.12.14 08:15
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|7587857
|67608375
|2007.12.13 23:22
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4634
|1.4534
|0.0000
|2007.12.14 01:10
|1.4614
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|123456
|67612978
|2007.12.13 23:58
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4627
|1.4727
|0.0000
|2007.12.14 01:10
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|123456
|67615335
|2007.12.14 00:06
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4622
|1.4722
|0.0000
|2007.12.14 08:15
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|7587857
|67622086
|2007.12.14 01:11
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4615
|1.4515
|0.0000
|2007.12.14 01:49
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67626880
|2007.12.14 01:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4627
|1.4527
|0.0000
|2007.12.14 05:57
|1.4640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|123456
|67627579
|2007.12.14 01:54
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4629
|1.4529
|0.0000
|2007.12.14 08:15
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|7587857
|67631683
|2007.12.14 02:36
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4622
|1.4722
|0.0000
|2007.12.14 08:15
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|7587857
|67632031
|2007.12.14 02:42
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.4629
|1.4529
|0.0000
|2007.12.14 08:15
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|7587857
|67637979
|2007.12.14 03:57
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.4622
|1.4722
|0.0000
|2007.12.14 08:15
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|7587857
|67639029
|2007.12.14 04:01
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4620
|1.4720
|0.0000
|2007.12.14 05:57
|1.4641
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|123456
|67640105
|2007.12.14 04:10
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4627
|1.4527
|0.0000
|2007.12.14 05:57
|1.4637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|67640336
|2007.12.14 04:13
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.4629
|1.4529
|0.0000
|2007.12.14 08:15
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.04
|7587857
|67642644
|2007.12.14 04:45
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.4622
|1.4722
|0.0000
|2007.12.14 08:15
|1.4612
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|7587857
|67648887
|2007.12.14 05:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4641
|1.4541
|0.0000
|2007.12.14 06:43
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|123456
|67651327
|2007.12.14 06:10
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4634
|1.4734
|0.0000
|2007.12.14 06:43
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|123456
|67652300
|2007.12.14 06:19
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4641
|1.4541
|0.0000
|2007.12.14 06:43
|1.4651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|67655545
|2007.12.14 06:43
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4653
|1.4553
|0.0000
|2007.12.14 07:23
|1.4633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|123456
|67656551
|2007.12.14 06:46
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4646
|1.4746
|0.0000
|2007.12.14 07:23
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|123456
|67657107
|2007.12.14 06:51
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4653
|1.4553
|0.0000
|2007.12.14 07:23
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|123456
|67658440
|2007.12.14 06:57
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4646
|1.4746
|0.0000
|2007.12.14 07:23
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|123456
|67659655
|2007.12.14 07:01
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4653
|1.4553
|0.0000
|2007.12.14 07:23
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|123456
|67660474
|2007.12.14 07:08
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4646
|1.4746
|0.0000
|2007.12.14 07:23
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|123456
|67662449
|2007.12.14 07:23
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4635
|1.4535
|0.0000
|2007.12.14 08:07
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|123456
|67664012
|2007.12.14 07:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4628
|1.4728
|0.0000
|2007.12.14 08:07
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|123456
|67664906
|2007.12.14 07:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4635
|1.4535
|0.0000
|2007.12.14 08:07
|1.4614
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|123456
|67665061
|2007.12.14 07:32
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4628
|1.4728
|0.0000
|2007.12.14 08:07
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|123456
|67666014
|2007.12.14 07:37
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4635
|1.4535
|0.0000
|2007.12.14 08:07
|1.4614
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|123456
|67666440
|2007.12.14 07:41
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4628
|1.4728
|0.0000
|2007.12.14 08:07
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|123456
|67666904
|2007.12.14 07:44
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.4635
|1.4535
|0.0000
|2007.12.14 08:07
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.16
|123456
|67667253
|2007.12.14 07:46
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.4628
|1.4728
|0.0000
|2007.12.14 08:06
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|123456
|67672663
|2007.12.14 08:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4615
|1.4515
|0.0000
|2007.12.14 09:11
|1.4586
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|123456
|67676012
|2007.12.14 08:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4613
|1.4713
|0.0000
|2007.12.14 08:33
|1.4603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|67678381
|2007.12.14 08:22
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4608
|1.4708
|0.0000
|2007.12.14 09:11
|1.4588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|67682846
|2007.12.14 08:33
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4601
|1.4701
|0.0000
|2007.12.14 09:10
|1.4594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|7587857
|67685027
|2007.12.14 08:39
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4608
|1.4508
|0.0000
|2007.12.14 09:10
|1.4592
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|7587857
|67685647
|2007.12.14 08:41
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4601
|1.4701
|0.0000
|2007.12.14 09:10
|1.4594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|7587857
|67688329
|2007.12.14 08:49
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4608
|1.4508
|0.0000
|2007.12.14 09:10
|1.4589
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|7587857
|67693834
|2007.12.14 09:06
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4601
|1.4701
|0.0000
|2007.12.14 09:10
|1.4591
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7587857
|67695627
|2007.12.14 09:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4591
|1.4691
|0.0000
|2007.12.14 09:13
|1.4577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|7587857
|67695992
|2007.12.14 09:11
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4588
|1.4488
|0.0000
|2007.12.14 11:28
|1.4488
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|123456
|[sl]
|67697541
|2007.12.14 09:13
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4574
|1.4674
|0.0000
|2007.12.14 09:38
|1.4565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|7587857
|67700087
|2007.12.14 09:17
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4581
|1.4481
|0.0000
|2007.12.14 09:38
|1.4563
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|7587857
|67705378
|2007.12.14 09:32
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4574
|1.4674
|0.0000
|2007.12.14 09:38
|1.4564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7587857
|67708331
|2007.12.14 09:38
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4561
|1.4661
|0.0000
|2007.12.14 09:48
|1.4551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|67708804
|2007.12.14 09:39
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4568
|1.4468
|0.0000
|2007.12.14 09:48
|1.4549
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|7587857
|67710865
|2007.12.14 09:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4561
|1.4661
|0.0000
|2007.12.14 09:48
|1.4551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7587857
|67713755
|2007.12.14 09:48
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4550
|1.4650
|0.0000
|2007.12.14 10:04
|1.4541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|7587857
|67714407
|2007.12.14 09:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4557
|1.4457
|0.0000
|2007.12.14 10:04
|1.4537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|7587857
|67716859
|2007.12.14 09:56
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4550
|1.4650
|0.0000
|2007.12.14 10:04
|1.4540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7587857
|67722188
|2007.12.14 10:04
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4538
|1.4638
|0.0000
|2007.12.14 11:23
|1.4515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|7587857
|67723297
|2007.12.14 10:06
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4546
|1.4446
|0.0000
|2007.12.14 11:23
|1.4513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|7587857
|67747731
|2007.12.14 11:16
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4538
|1.4638
|0.0000
|2007.12.14 11:23
|1.4517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|7587857
|67751423
|2007.12.14 11:24
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4513
|1.4613
|0.0000
|2007.12.14 11:25
|1.4502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|7587857
|67752212
|2007.12.14 11:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4501
|1.4601
|0.0000
|2007.12.14 11:28
|1.4490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|7587857
|67752802
|2007.12.14 11:26
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4508
|1.4408
|0.0000
|2007.12.14 11:28
|1.4488
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|7587857
|67753195
|2007.12.14 11:27
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4501
|1.4601
|0.0000
|2007.12.14 11:28
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7587857
|67755160
|2007.12.14 11:28
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4490
|1.4390
|0.0000
|2007.12.14 11:31
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67755426
|2007.12.14 11:28
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4490
|1.4590
|0.0000
|2007.12.14 12:09
|1.4509
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|7587857
|67756373
|2007.12.14 11:29
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4497
|1.4397
|0.0000
|2007.12.14 12:09
|1.4507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|7587857
|67757488
|2007.12.14 11:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4501
|1.4401
|0.0000
|2007.12.14 12:14
|1.4509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|123456
|67758834
|2007.12.14 11:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4494
|1.4594
|0.0000
|2007.12.14 12:14
|1.4512
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|123456
|67759170
|2007.12.14 11:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4490
|1.4590
|0.0000
|2007.12.14 12:09
|1.4508
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|7587857
|67761785
|2007.12.14 11:41
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4497
|1.4397
|0.0000
|2007.12.14 12:09
|1.4506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|7587857
|67762190
|2007.12.14 11:42
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4501
|1.4401
|0.0000
|2007.12.14 12:14
|1.4510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|123456
|67763351
|2007.12.14 11:45
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4494
|1.4594
|0.0000
|2007.12.14 12:14
|1.4512
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|123456
|67764465
|2007.12.14 11:47
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4490
|1.4590
|0.0000
|2007.12.14 12:09
|1.4509
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|7587857
|67767838
|2007.12.14 11:54
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.4497
|1.4397
|0.0000
|2007.12.14 12:09
|1.4507
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7587857
|67770080
|2007.12.14 11:59
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4501
|1.4401
|0.0000
|2007.12.14 12:14
|1.4510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|123456
|67771204
|2007.12.14 12:01
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4494
|1.4594
|0.0000
|2007.12.14 12:14
|1.4512
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|123456
|67772622
|2007.12.14 12:05
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.4501
|1.4401
|0.0000
|2007.12.14 12:14
|1.4511
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|123456
|67773741
|2007.12.14 12:09
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4507
|1.4607
|0.0000
|2007.12.14 12:43
|1.4497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|67776151
|2007.12.14 12:14
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4509
|1.4409
|0.0000
|2007.12.14 12:45
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|123456
|67776542
|2007.12.14 12:16
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4502
|1.4602
|0.0000
|2007.12.14 12:45
|1.4488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|123456
|67777431
|2007.12.14 12:19
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4509
|1.4409
|0.0000
|2007.12.14 12:45
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|123456
|67778260
|2007.12.14 12:21
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4502
|1.4602
|0.0000
|2007.12.14 12:45
|1.4488
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|123456
|67781249
|2007.12.14 12:31
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4510
|1.4410
|0.0000
|2007.12.14 12:45
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|123456
|67784024
|2007.12.14 12:39
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4502
|1.4602
|0.0000
|2007.12.14 12:45
|1.4488
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|123456
|67784344
|2007.12.14 12:40
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.4510
|1.4410
|0.0000
|2007.12.14 12:45
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.44
|123456
|67784840
|2007.12.14 12:42
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.4502
|1.4602
|0.0000
|2007.12.14 12:45
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|123456
|67785106
|2007.12.14 12:43
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4496
|1.4596
|0.0000
|2007.12.14 13:20
|1.4521
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|7587857
|67786903
|2007.12.14 12:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4490
|1.4390
|0.0000
|2007.12.14 12:51
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67789094
|2007.12.14 12:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4503
|1.4403
|0.0000
|2007.12.14 13:20
|1.4517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|123456
|67789112
|2007.12.14 12:51
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4504
|1.4404
|0.0000
|2007.12.14 13:20
|1.4519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|7587857
|67789443
|2007.12.14 12:52
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4496
|1.4596
|0.0000
|2007.12.14 13:32
|1.4490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|123456
|67789614
|2007.12.14 12:53
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4496
|1.4596
|0.0000
|2007.12.14 13:20
|1.4522
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|7587857
|67793892
|2007.12.14 13:04
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4503
|1.4403
|0.0000
|2007.12.14 13:20
|1.4513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|67793928
|2007.12.14 13:04
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4504
|1.4404
|0.0000
|2007.12.14 13:20
|1.4521
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|7587857
|67799438
|2007.12.14 13:20
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4519
|1.4619
|0.0000
|2007.12.14 13:25
|1.4516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|7587857
|67801100
|2007.12.14 13:23
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4519
|1.4619
|0.0000
|2007.12.14 13:25
|1.4516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|7587857
|67802084
|2007.12.14 13:26
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4515
|1.4615
|0.0000
|2007.12.14 13:30
|1.4505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|67804121
|2007.12.14 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4503
|1.4603
|0.0000
|2007.12.14 13:32
|1.4492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|7587857
|67805880
|2007.12.14 13:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4488
|1.4588
|0.0000
|2007.12.14 13:32
|1.4476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|7587857
|67805909
|2007.12.14 13:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4491
|1.4391
|0.0000
|2007.12.14 13:41
|1.4501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67806459
|2007.12.14 13:32
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4482
|1.4582
|0.0000
|2007.12.14 13:41
|1.4504
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|123456
|67807414
|2007.12.14 13:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4474
|1.4574
|0.0000
|2007.12.14 13:36
|1.4495
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|7587857
|67808584
|2007.12.14 13:33
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4481
|1.4381
|0.0000
|2007.12.14 13:36
|1.4493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|7587857
|67808726
|2007.12.14 13:33
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4474
|1.4574
|0.0000
|2007.12.14 13:36
|1.4495
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|7587857
|67810131
|2007.12.14 13:34
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4481
|1.4381
|0.0000
|2007.12.14 13:36
|1.4493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|7587857
|67811171
|2007.12.14 13:36
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4491
|1.4391
|0.0000
|2007.12.14 13:41
|1.4502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|123456
|67811742
|2007.12.14 13:37
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4493
|1.4593
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|7587857
|67814001
|2007.12.14 13:41
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4500
|1.4400
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|7587857
|67814488
|2007.12.14 13:41
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4503
|1.4403
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4477
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|123456
|67814824
|2007.12.14 13:42
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4496
|1.4596
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|123456
|67815527
|2007.12.14 13:45
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4503
|1.4403
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|123456
|67815911
|2007.12.14 13:46
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4496
|1.4596
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4480
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|123456
|67815955
|2007.12.14 13:46
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4493
|1.4593
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|7587857
|67816182
|2007.12.14 13:46
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4500
|1.4400
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|7587857
|67816245
|2007.12.14 13:47
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4493
|1.4593
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|7587857
|67818071
|2007.12.14 13:53
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.4500
|1.4400
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4477
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.36
|7587857
|67818438
|2007.12.14 13:54
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4503
|1.4403
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|123456
|67819956
|2007.12.14 13:58
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4496
|1.4596
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4481
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|123456
|67820349
|2007.12.14 13:59
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.4493
|1.4593
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|7587857
|67822079
|2007.12.14 14:02
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.4500
|1.4400
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4478
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.16
|7587857
|67822939
|2007.12.14 14:03
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.4503
|1.4403
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4478
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|123456
|67827104
|2007.12.14 14:12
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.4495
|1.4595
|0.0000
|2007.12.14 14:16
|1.4485
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|123456
|67827144
|2007.12.14 14:12
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.4493
|1.4593
|0.0000
|2007.12.14 14:17
|1.4481
|0.00
|0.00
|0.00
|30.72
|7587857
|67829607
|2007.12.14 14:17
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4480
|1.4380
|0.0000
|2007.12.14 14:47
|1.4451
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|123456
|67829623
|2007.12.14 14:17
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4478
|1.4578
|0.0000
|2007.12.14 14:33
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|67831362
|2007.12.14 14:21
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4485
|1.4385
|0.0000
|2007.12.14 14:33
|1.4466
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|7587857
|67832338
|2007.12.14 14:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4478
|1.4578
|0.0000
|2007.12.14 14:33
|1.4467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|7587857
|67833481
|2007.12.14 14:29
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4485
|1.4385
|0.0000
|2007.12.14 14:33
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|7587857
|67834151
|2007.12.14 14:31
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4478
|1.4578
|0.0000
|2007.12.14 14:33
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7587857
|67834407
|2007.12.14 14:32
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4473
|1.4573
|0.0000
|2007.12.14 14:47
|1.4453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|67835616
|2007.12.14 14:34
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4465
|1.4565
|0.0000
|2007.12.14 14:45
|1.4456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|7587857
|67835798
|2007.12.14 14:34
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4472
|1.4372
|0.0000
|2007.12.14 14:45
|1.4455
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|7587857
|67836576
|2007.12.14 14:36
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4465
|1.4565
|0.0000
|2007.12.14 14:45
|1.4456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|7587857
|67838809
|2007.12.14 14:40
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4472
|1.4372
|0.0000
|2007.12.14 14:45
|1.4453
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|7587857
|67839316
|2007.12.14 14:41
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4465
|1.4565
|0.0000
|2007.12.14 14:45
|1.4455
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7587857
|67841609
|2007.12.14 14:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4457
|1.4557
|0.0000
|2007.12.14 15:19
|1.4436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|7587857
|67843080
|2007.12.14 14:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4452
|1.4352
|0.0000
|2007.12.14 14:49
|1.4462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67843833
|2007.12.14 14:49
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4464
|1.4364
|0.0000
|2007.12.14 15:19
|1.4434
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|7587857
|67843843
|2007.12.14 14:49
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4463
|1.4363
|0.0000
|2007.12.14 14:51
|1.4473
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67845038
|2007.12.14 14:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4477
|1.4377
|0.0000
|2007.12.14 15:06
|1.4458
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|123456
|67846330
|2007.12.14 14:56
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4470
|1.4570
|0.0000
|2007.12.14 15:06
|1.4459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|123456
|67846435
|2007.12.14 14:57
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4477
|1.4377
|0.0000
|2007.12.14 15:06
|1.4456
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|123456
|67846667
|2007.12.14 14:59
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4470
|1.4570
|0.0000
|2007.12.14 15:06
|1.4458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|123456
|67848794
|2007.12.14 15:06
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4457
|1.4557
|0.0000
|2007.12.14 15:19
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|7587857
|67848990
|2007.12.14 15:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4466
|1.4366
|0.0000
|2007.12.14 15:19
|1.4434
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|123456
|67849075
|2007.12.14 15:07
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4467
|1.4367
|0.0000
|2007.12.14 15:19
|1.4433
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|7587857
|67850693
|2007.12.14 15:13
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4459
|1.4559
|0.0000
|2007.12.14 15:19
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|123456
|67850735
|2007.12.14 15:13
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4457
|1.4557
|0.0000
|2007.12.14 15:18
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|7587857
|67853956
|2007.12.14 15:19
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4435
|1.4335
|0.0000
|2007.12.14 15:36
|1.4447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|123456
|67853980
|2007.12.14 15:19
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4433
|1.4533
|0.0000
|2007.12.14 16:24
|1.4453
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7587857
|67854176
|2007.12.14 15:19
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4428
|1.4528
|0.0000
|2007.12.14 15:36
|1.4450
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|123456
|67854545
|2007.12.14 15:20
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4437
|1.4337
|0.0000
|2007.12.14 15:36
|1.4447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|67855080
|2007.12.14 15:21
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4440
|1.4340
|0.0000
|2007.12.14 16:24
|1.4451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|7587857
|67858299
|2007.12.14 15:36
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4448
|1.4348
|0.0000
|2007.12.14 16:25
|1.4459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|123456
|67859712
|2007.12.14 15:43
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4441
|1.4541
|0.0000
|2007.12.14 16:41
|1.4435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|123456
|67860568
|2007.12.14 15:49
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4433
|1.4533
|0.0000
|2007.12.14 16:24
|1.4453
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7587857
|67862155
|2007.12.14 15:57
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4440
|1.4340
|0.0000
|2007.12.14 16:24
|1.4450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7587857
|67862373
|2007.12.14 15:58
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4433
|1.4533
|0.0000
|2007.12.14 16:24
|1.4452
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|7587857
|67864071
|2007.12.14 16:07
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.4440
|1.4340
|0.0000
|2007.12.14 16:24
|1.4450
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7587857
|67866315
|2007.12.14 16:23
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4448
|1.4348
|0.0000
|2007.12.14 16:25
|1.4458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|67867034
|2007.12.14 16:24
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4453
|1.4553
|0.0000
|2007.12.14 16:39
|1.4441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|7587857
|67867679
|2007.12.14 16:25
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4460
|1.4360
|0.0000
|2007.12.14 16:39
|1.4440
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|7587857
|67867932
|2007.12.14 16:26
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4453
|1.4553
|0.0000
|2007.12.14 16:39
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|7587857
|67868119
|2007.12.14 16:27
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4460
|1.4360
|0.0000
|2007.12.14 16:39
|1.4440
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|7587857
|67869082
|2007.12.14 16:31
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4453
|1.4553
|0.0000
|2007.12.14 16:39
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|7587857
|67870604
|2007.12.14 16:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4441
|1.4541
|0.0000
|2007.12.14 16:47
|1.4429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|7587857
|67870882
|2007.12.14 16:41
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4435
|1.4335
|0.0000
|2007.12.14 17:28
|1.4447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|123456
|67872019
|2007.12.14 16:47
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4428
|1.4528
|0.0000
|2007.12.14 17:28
|1.4448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|123456
|67872182
|2007.12.14 16:47
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4427
|1.4527
|0.0000
|2007.12.14 19:09
|1.4416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|7587857
|67874966
|2007.12.14 16:57
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4434
|1.4334
|0.0000
|2007.12.14 19:09
|1.4414
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|7587857
|67875181
|2007.12.14 16:59
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4435
|1.4335
|0.0000
|2007.12.14 17:28
|1.4445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|67879336
|2007.12.14 17:29
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4449
|1.4349
|0.0000
|2007.12.14 18:41
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|123456
|67880280
|2007.12.14 17:34
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4442
|1.4542
|0.0000
|2007.12.14 18:41
|1.4428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|123456
|67881641
|2007.12.14 17:46
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4449
|1.4349
|0.0000
|2007.12.14 18:41
|1.4428
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|123456
|67884745
|2007.12.14 18:23
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4442
|1.4542
|0.0000
|2007.12.14 18:41
|1.4430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|123456
|67886696
|2007.12.14 18:41
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4427
|1.4527
|0.0000
|2007.12.14 19:09
|1.4416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|7587857
|67886851
|2007.12.14 18:41
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4426
|1.4326
|0.0000
|2007.12.17 00:54
|1.4436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67888342
|2007.12.14 18:50
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4434
|1.4334
|0.0000
|2007.12.14 19:09
|1.4414
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|7587857
|67888621
|2007.12.14 18:53
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4427
|1.4527
|0.0000
|2007.12.14 19:09
|1.4416
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|7587857
|67889085
|2007.12.14 18:55
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.4434
|1.4334
|0.0000
|2007.12.14 19:09
|1.4413
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|7587857
|67889579
|2007.12.14 18:59
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.4427
|1.4527
|0.0000
|2007.12.14 19:09
|1.4415
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|7587857
|67890261
|2007.12.14 19:01
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4419
|1.4519
|0.0000
|2007.12.17 00:54
|1.4438
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.38
|123456
|67890619
|2007.12.14 19:04
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4426
|1.4326
|0.0000
|2007.12.17 00:54
|1.4435
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.36
|123456
|67890967
|2007.12.14 19:08
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4419
|1.4519
|0.0000
|2007.12.17 00:54
|1.4437
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.44
|123456
|67891491
|2007.12.14 19:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4415
|1.4515
|0.0000
|2007.12.17 02:44
|1.4444
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|7587857
|67893549
|2007.12.14 19:38
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4422
|1.4322
|0.0000
|2007.12.17 02:44
|1.4442
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.40
|7587857
|67893646
|2007.12.14 19:39
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4426
|1.4326
|0.0000
|2007.12.17 00:54
|1.4435
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.44
|123456
|67895518
|2007.12.14 20:06
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4419
|1.4519
|0.0000
|2007.12.17 00:54
|1.4437
|0.00
|0.00
|0.09
|-5.76
|123456
|67898300
|2007.12.14 20:53
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.4426
|1.4326
|0.0000
|2007.12.17 00:54
|1.4436
|0.00
|0.00
|-0.22
|6.40
|123456
|67926180
|2007.12.17 00:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4438
|1.4338
|0.0000
|2007.12.17 03:02
|1.4448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67926481
|2007.12.17 00:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4431
|1.4531
|0.0000
|2007.12.17 03:02
|1.4450
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|123456
|67929413
|2007.12.17 01:07
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4438
|1.4338
|0.0000
|2007.12.17 03:02
|1.4448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|67933346
|2007.12.17 01:30
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4431
|1.4531
|0.0000
|2007.12.17 03:02
|1.4450
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|123456
|67934579
|2007.12.17 01:38
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4438
|1.4338
|0.0000
|2007.12.17 03:02
|1.4448
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|123456
|67945653
|2007.12.17 02:24
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4431
|1.4531
|0.0000
|2007.12.17 03:02
|1.4450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|123456
|67949205
|2007.12.17 02:39
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.4438
|1.4338
|0.0000
|2007.12.17 03:02
|1.4448
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|123456
|67950770
|2007.12.17 02:44
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4441
|1.4541
|0.0000
|2007.12.17 06:23
|1.4431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|67954338
|2007.12.17 03:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4448
|1.4348
|0.0000
|2007.12.17 06:23
|1.4429
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|7587857
|67955250
|2007.12.17 03:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4450
|1.4350
|0.0000
|2007.12.17 06:23
|1.4430
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|123456
|67961918
|2007.12.17 03:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4443
|1.4543
|0.0000
|2007.12.17 06:23
|1.4433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|123456
|67962534
|2007.12.17 03:36
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4441
|1.4541
|0.0000
|2007.12.17 06:23
|1.4431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7587857
|67965802
|2007.12.17 04:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4448
|1.4348
|0.0000
|2007.12.17 06:23
|1.4429
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|7587857
|67966067
|2007.12.17 04:02
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4450
|1.4350
|0.0000
|2007.12.17 06:22
|1.4431
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|123456
|67967307
|2007.12.17 04:13
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4443
|1.4543
|0.0000
|2007.12.17 06:22
|1.4433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|123456
|67970346
|2007.12.17 04:35
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4450
|1.4350
|0.0000
|2007.12.17 06:22
|1.4431
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|123456
|67972912
|2007.12.17 04:51
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4443
|1.4543
|0.0000
|2007.12.17 06:22
|1.4433
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|123456
|67973070
|2007.12.17 04:51
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4441
|1.4541
|0.0000
|2007.12.17 06:23
|1.4431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7587857
|67988653
|2007.12.17 06:23
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4432
|1.4332
|0.0000
|2007.12.17 07:25
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|67988750
|2007.12.17 06:23
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4431
|1.4531
|0.0000
|2007.12.17 07:26
|1.4452
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|7587857
|67989660
|2007.12.17 06:28
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4438
|1.4338
|0.0000
|2007.12.17 07:26
|1.4451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|7587857
|67993123
|2007.12.17 06:53
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4431
|1.4531
|0.0000
|2007.12.17 07:26
|1.4454
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|7587857
|67994096
|2007.12.17 06:59
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4425
|1.4525
|0.0000
|2007.12.17 07:25
|1.4444
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|123456
|67996519
|2007.12.17 07:10
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4432
|1.4332
|0.0000
|2007.12.17 07:25
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|67997879
|2007.12.17 07:16
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4438
|1.4338
|0.0000
|2007.12.17 07:26
|1.4450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|7587857
|67999699
|2007.12.17 07:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4444
|1.4344
|0.0000
|2007.12.17 07:59
|1.4416
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|123456
|68000321
|2007.12.17 07:26
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4449
|1.4549
|0.0000
|2007.12.17 07:34
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|68001992
|2007.12.17 07:34
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4437
|1.4537
|0.0000
|2007.12.17 07:59
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|68002063
|2007.12.17 07:34
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4437
|1.4537
|0.0000
|2007.12.17 07:38
|1.4427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|68003106
|2007.12.17 07:38
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4425
|1.4525
|0.0000
|2007.12.17 08:02
|1.4413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|7587857
|68003503
|2007.12.17 07:39
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4432
|1.4332
|0.0000
|2007.12.17 08:02
|1.4412
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|7587857
|68005121
|2007.12.17 07:48
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4425
|1.4525
|0.0000
|2007.12.17 08:02
|1.4414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|7587857
|68005319
|2007.12.17 07:49
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4433
|1.4333
|0.0000
|2007.12.17 08:02
|1.4412
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|7587857
|68005417
|2007.12.17 07:49
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4425
|1.4525
|0.0000
|2007.12.17 08:02
|1.4415
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7587857
|68009400
|2007.12.17 07:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4418
|1.4318
|0.0000
|2007.12.17 08:06
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|123456
|68010945
|2007.12.17 08:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4411
|1.4511
|0.0000
|2007.12.17 08:06
|1.4391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|68011014
|2007.12.17 08:02
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4410
|1.4510
|0.0000
|2007.12.17 08:05
|1.4400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|68012931
|2007.12.17 08:05
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4397
|1.4497
|0.0000
|2007.12.17 08:09
|1.4377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|7587857
|68014917
|2007.12.17 08:08
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4379
|1.4279
|0.0000
|2007.12.17 08:18
|1.4389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|68015643
|2007.12.17 08:09
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4377
|1.4477
|0.0000
|2007.12.17 08:28
|1.4368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|7587857
|68016766
|2007.12.17 08:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4384
|1.4284
|0.0000
|2007.12.17 08:28
|1.4366
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|7587857
|68019427
|2007.12.17 08:18
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4390
|1.4290
|0.0000
|2007.12.17 09:10
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|123456
|68019561
|2007.12.17 08:19
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4383
|1.4483
|0.0000
|2007.12.17 09:09
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|123456
|68020886
|2007.12.17 08:27
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4377
|1.4477
|0.0000
|2007.12.17 08:28
|1.4367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7587857
|68022593
|2007.12.17 08:29
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4368
|1.4468
|0.0000
|2007.12.17 08:54
|1.4399
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|7587857
|68023445
|2007.12.17 08:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4375
|1.4275
|0.0000
|2007.12.17 08:54
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|7587857
|68026887
|2007.12.17 08:43
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4390
|1.4290
|0.0000
|2007.12.17 09:09
|1.4371
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|123456
|68028876
|2007.12.17 08:50
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4383
|1.4483
|0.0000
|2007.12.17 09:09
|1.4371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|123456
|68029012
|2007.12.17 08:51
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4390
|1.4290
|0.0000
|2007.12.17 09:09
|1.4367
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|123456
|68029885
|2007.12.17 08:54
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4399
|1.4499
|0.0000
|2007.12.17 09:02
|1.4389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|68032477
|2007.12.17 09:03
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4388
|1.4488
|0.0000
|2007.12.17 09:08
|1.4377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|7587857
|68033275
|2007.12.17 09:06
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.4382
|1.4482
|0.0000
|2007.12.17 09:09
|1.4371
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|123456
|68033759
|2007.12.17 09:08
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4373
|1.4473
|0.0000
|2007.12.17 09:41
|1.4365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|7587857
|68034461
|2007.12.17 09:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4375
|1.4275
|0.0000
|2007.12.17 10:00
|1.4346
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|123456
|68035046
|2007.12.17 09:12
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4380
|1.4280
|0.0000
|2007.12.17 09:41
|1.4362
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|7587857
|68035500
|2007.12.17 09:14
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4373
|1.4473
|0.0000
|2007.12.17 09:41
|1.4364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|7587857
|68036332
|2007.12.17 09:19
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4380
|1.4280
|0.0000
|2007.12.17 09:41
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|7587857
|68038312
|2007.12.17 09:33
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4373
|1.4473
|0.0000
|2007.12.17 09:41
|1.4363
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7587857
|68039771
|2007.12.17 09:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4368
|1.4468
|0.0000
|2007.12.17 09:59
|1.4348
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|68040543
|2007.12.17 09:41
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4364
|1.4464
|0.0000
|2007.12.17 09:57
|1.4354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|68045161
|2007.12.17 09:57
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4350
|1.4450
|0.0000
|2007.12.17 10:11
|1.4340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|68046690
|2007.12.17 10:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4346
|1.4246
|0.0000
|2007.12.17 10:48
|1.4355
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|123456
|68050065
|2007.12.17 10:10
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4339
|1.4439
|0.0000
|2007.12.17 10:48
|1.4357
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|123456
|68050879
|2007.12.17 10:12
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4334
|1.4434
|0.0000
|2007.12.17 10:48
|1.4357
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|7587857
|68053187
|2007.12.17 10:20
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4341
|1.4241
|0.0000
|2007.12.17 10:48
|1.4353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|7587857
|68054465
|2007.12.17 10:27
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4334
|1.4434
|0.0000
|2007.12.17 10:48
|1.4355
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|7587857
|68058200
|2007.12.17 10:40
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4341
|1.4241
|0.0000
|2007.12.17 10:48
|1.4353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|7587857
|68059235
|2007.12.17 10:44
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4346
|1.4246
|0.0000
|2007.12.17 10:48
|1.4357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|123456
|68061479
|2007.12.17 10:48
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4353
|1.4453
|0.0000
|2007.12.17 11:38
|1.4376
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|7587857
|68061513
|2007.12.17 10:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4354
|1.4254
|0.0000
|2007.12.17 11:37
|1.4367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|123456
|68063481
|2007.12.17 10:57
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4347
|1.4447
|0.0000
|2007.12.17 11:37
|1.4367
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|123456
|68065714
|2007.12.17 11:12
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4355
|1.4255
|0.0000
|2007.12.17 11:37
|1.4365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|68066128
|2007.12.17 11:14
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4360
|1.4260
|0.0000
|2007.12.17 11:38
|1.4373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|7587857
|68067978
|2007.12.17 11:24
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4353
|1.4453
|0.0000
|2007.12.17 11:38
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|7587857
|68069150
|2007.12.17 11:29
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4360
|1.4260
|0.0000
|2007.12.17 11:38
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|7587857
|68071988
|2007.12.17 11:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4367
|1.4267
|0.0000
|2007.12.17 11:51
|1.4377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|68073112
|2007.12.17 11:39
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4372
|1.4472
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|1.4394
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|7587857
|68077477
|2007.12.17 11:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4378
|1.4278
|0.0000
|2007.12.17 12:03
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|68077615
|2007.12.17 11:51
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4379
|1.4279
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|1.4391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|7587857
|68078059
|2007.12.17 11:52
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4372
|1.4472
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|1.4394
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|7587857
|68078367
|2007.12.17 11:54
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4371
|1.4471
|0.0000
|2007.12.17 12:03
|1.4390
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|123456
|68078792
|2007.12.17 11:57
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4378
|1.4278
|0.0000
|2007.12.17 12:03
|1.4389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|123456
|68079553
|2007.12.17 12:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4379
|1.4279
|0.0000
|2007.12.17 12:03
|1.4391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|7587857
|68081937
|2007.12.17 12:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4389
|1.4289
|0.0000
|2007.12.17 12:04
|1.4399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|68082588
|2007.12.17 12:04
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4391
|1.4491
|0.0000
|2007.12.17 12:29
|1.4381
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|68082940
|2007.12.17 12:04
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4398
|1.4298
|0.0000
|2007.12.17 12:29
|1.4380
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|7587857
|68083583
|2007.12.17 12:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4403
|1.4303
|0.0000
|2007.12.17 12:33
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|123456
|68083771
|2007.12.17 12:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4396
|1.4496
|0.0000
|2007.12.17 12:33
|1.4376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|68084243
|2007.12.17 12:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4391
|1.4491
|0.0000
|2007.12.17 12:29
|1.4381
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7587857
|68088019
|2007.12.17 12:21
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4398
|1.4298
|0.0000
|2007.12.17 12:29
|1.4379
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|7587857
|68088110
|2007.12.17 12:22
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4391
|1.4491
|0.0000
|2007.12.17 12:29
|1.4381
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7587857
|68090092
|2007.12.17 12:29
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4379
|1.4479
|0.0000
|2007.12.17 13:49
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|7587857
|68091251
|2007.12.17 12:33
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4376
|1.4276
|0.0000
|2007.12.17 12:52
|1.4386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|68095899
|2007.12.17 12:51
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4386
|1.4286
|0.0000
|2007.12.17 13:49
|1.4395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|7587857
|68096257
|2007.12.17 12:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4387
|1.4287
|0.0000
|2007.12.17 13:08
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|123456
|68096811
|2007.12.17 12:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4380
|1.4480
|0.0000
|2007.12.17 13:08
|1.4398
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|123456
|68097016
|2007.12.17 12:56
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4387
|1.4287
|0.0000
|2007.12.17 13:08
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|123456
|68097143
|2007.12.17 12:57
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4380
|1.4480
|0.0000
|2007.12.17 13:08
|1.4399
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|123456
|68097271
|2007.12.17 12:58
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.4387
|1.4287
|0.0000
|2007.12.17 13:08
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|123456
|68101003
|2007.12.17 13:08
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4398
|1.4298
|0.0000
|2007.12.17 14:00
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|123456
|68101380
|2007.12.17 13:10
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4391
|1.4491
|0.0000
|2007.12.17 14:00
|1.4380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|123456
|68105314
|2007.12.17 13:27
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4379
|1.4479
|0.0000
|2007.12.17 13:49
|1.4398
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|7587857
|68105550
|2007.12.17 13:27
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4386
|1.4286
|0.0000
|2007.12.17 13:49
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7587857
|68106196
|2007.12.17 13:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4379
|1.4479
|0.0000
|2007.12.17 13:49
|1.4398
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|7587857
|68106268
|2007.12.17 13:30
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.4386
|1.4286
|0.0000
|2007.12.17 13:49
|1.4396
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7587857
|68111459
|2007.12.17 13:48
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4398
|1.4298
|0.0000
|2007.12.17 14:00
|1.4378
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|123456
|68111646
|2007.12.17 13:49
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4396
|1.4496
|0.0000
|2007.12.17 14:00
|1.4386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|68112551
|2007.12.17 13:53
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4391
|1.4491
|0.0000
|2007.12.17 14:00
|1.4379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|123456
|68114325
|2007.12.17 14:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4383
|1.4483
|0.0000
|2007.12.17 14:42
|1.4373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|68114672
|2007.12.17 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4384
|1.4284
|0.0000
|2007.12.17 14:04
|1.4394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|68115391
|2007.12.17 14:03
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4390
|1.4290
|0.0000
|2007.12.17 14:42
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|7587857
|68115968
|2007.12.17 14:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4399
|1.4299
|0.0000
|2007.12.17 14:42
|1.4370
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|123456
|68119055
|2007.12.17 14:21
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4392
|1.4492
|0.0000
|2007.12.17 14:42
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|68120655
|2007.12.17 14:28
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4383
|1.4483
|0.0000
|2007.12.17 14:42
|1.4373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7587857
|68122643
|2007.12.17 14:35
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4390
|1.4290
|0.0000
|2007.12.17 14:42
|1.4371
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|7587857
|68122889
|2007.12.17 14:36
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4383
|1.4483
|0.0000
|2007.12.17 14:42
|1.4373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7587857
|68124198
|2007.12.17 14:42
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4371
|1.4471
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7587857
|68124323
|2007.12.17 14:42
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4373
|1.4273
|0.0000
|2007.12.17 15:15
|1.4382
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|123456
|68126802
|2007.12.17 14:53
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4378
|1.4278
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|7587857
|68126937
|2007.12.17 14:54
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4371
|1.4471
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7587857
|68127849
|2007.12.17 14:59
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4366
|1.4466
|0.0000
|2007.12.17 15:15
|1.4385
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|123456
|68129322
|2007.12.17 15:03
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4373
|1.4273
|0.0000
|2007.12.17 15:15
|1.4383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|68129804
|2007.12.17 15:05
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.4378
|1.4278
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|7587857
|68129998
|2007.12.17 15:07
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.4371
|1.4471
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7587857
|68130786
|2007.12.17 15:13
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.4378
|1.4278
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|7587857
|68131407
|2007.12.17 15:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4386
|1.4286
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4358
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|123456
|68133832
|2007.12.17 15:28
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4379
|1.4479
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|68140691
|2007.12.17 16:27
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.4371
|1.4471
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|7587857
|68145503
|2007.12.17 16:50
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.4378
|1.4278
|0.0000
|2007.12.17 17:05
|1.4359
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.32
|7587857
|68146285
|2007.12.17 16:53
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.4371
|1.4471
|0.0000
|2007.12.17 17:04
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|7587857
|68149157
|2007.12.17 17:06
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4362
|1.4262
|0.0000
|2007.12.17 17:37
|1.4372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|68149862
|2007.12.17 17:09
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4355
|1.4455
|0.0000
|2007.12.17 17:37
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|123456
|68149928
|2007.12.17 17:16
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4363
|1.4263
|0.0000
|2007.12.17 17:37
|1.4373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123456
|0.00
|0.00
|-0.15
|44.15
|Closed P/L:
|44.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|68148933
|2007.12.17 17:05
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4359
|1.4459
|0.0000
|1.4377
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|7587857
|68151892
|2007.12.17 17:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4366
|1.4266
|0.0000
|1.4375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|7587857
|68154053
|2007.12.17 17:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4375
|1.4275
|0.0000
|1.4375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123456
|68154526
|2007.12.17 17:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4368
|1.4468
|0.0000
|1.4377
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|123456
|68155779
|2007.12.17 17:51
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4375
|1.4275
|0.0000
|1.4375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123456
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|Floating P/L:
|-0.18
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|44.00
|Floating P/L:
|-0.18
|Margin:
|3.50
|Balance:
|544.00
|Equity:
|543.82
|Free Margin:
|540.32
|Details:
|Gross Profit:
|414.57
|Gross Loss:
|370.57
|Total Net Profit:
|44.00
|Profit Factor:
|1.12
|Expected Payoff:
|0.10
|Absolute Drawdown:
|0.02
|Maximal Drawdown:
|48.64 (8.67%)
|Relative Drawdown:
|8.67% (48.64)
|Total Trades:
|448
|Short Positions (won %):
|229 (69.87%)
|Long Positions (won %):
|219 (51.14%)
|Profit Trades (% of total):
|272 (60.71%)
|Loss trades (% of total):
|176 (39.29%)
|Largest
|profit trade:
|56.32
|loss trade:
|-48.64
|Average
|profit trade:
|1.52
|loss trade:
|-2.11
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (1.56)
|consecutive losses ($):
|3 (-18.64)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|56.44 (2)
|consecutive loss (count):
|-48.64 (1)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1