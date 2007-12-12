Interbank FX, LLC

Account: 1758428 Name: Nick Faifar Currency: USD 2007 December 17, 17:53
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
673287662007.12.12 11:40balanceDeposit500.00
673289072007.12.12 11:42sell0.01eurusdm1.46841.47840.00002007.12.12 11:431.46860.000.000.00-0.02
 123456 
673290182007.12.12 11:45buy0.01eurusdm1.46871.45870.00002007.12.12 13:311.46980.000.000.000.11
 123456 
673290412007.12.12 11:45sell0.01eurusdm1.46851.47850.00002007.12.12 12:591.46750.000.000.000.10
 7587857 
673329412007.12.12 12:56sell0.02eurusdm1.46791.47790.00002007.12.12 13:311.47000.000.000.00-0.42
 123456 
673337442007.12.12 12:59sell0.01eurusdm1.46711.47710.00002007.12.12 13:211.46920.000.000.00-0.21
 7587857 
673364392007.12.12 13:04buy0.02eurusdm1.46781.45780.00002007.12.12 13:211.46900.000.000.000.24
 7587857 
673391072007.12.12 13:16sell0.04eurusdm1.46701.47700.00002007.12.12 13:211.46920.000.000.00-0.88
 7587857 
673396522007.12.12 13:20buy0.08eurusdm1.46781.45780.00002007.12.12 13:211.46920.000.000.001.12
 7587857 
673402552007.12.12 13:21buy0.04eurusdm1.46871.45870.00002007.12.12 13:311.46980.000.000.000.44
 123456 
673405322007.12.12 13:21sell0.01eurusdm1.46901.47900.00002007.12.12 13:591.47110.000.000.00-0.21
 7587857 
673409292007.12.12 13:22buy0.02eurusdm1.46981.45980.00002007.12.12 13:591.47090.000.000.000.22
 7587857 
673434532007.12.12 13:30sell0.04eurusdm1.46901.47900.00002007.12.12 13:591.47110.000.000.00-0.84
 7587857 
673439022007.12.12 13:31buy0.08eurusdm1.46981.45980.00002007.12.12 13:591.47090.000.000.000.88
 7587857 
673443292007.12.12 13:31buy0.01eurusdm1.46991.45990.00002007.12.12 14:001.47080.000.000.000.09
 123456 
673474282007.12.12 13:44sell0.02eurusdm1.46921.47920.00002007.12.12 14:001.47110.000.000.00-0.38
 123456 
673474912007.12.12 13:44sell0.16eurusdm1.46901.47900.00002007.12.12 13:591.47110.000.000.00-3.36
 7587857 
673492932007.12.12 13:51buy0.32eurusdm1.46981.45980.00002007.12.12 13:591.47090.000.000.003.52
 7587857 
673493012007.12.12 13:51buy0.04eurusdm1.46991.45990.00002007.12.12 14:001.47090.000.000.000.40
 123456 
673514172007.12.12 13:59sell0.01eurusdm1.47091.48090.00002007.12.12 14:241.46990.000.000.000.10
 7587857 
673521942007.12.12 14:00buy0.01eurusdm1.47091.46090.00002007.12.12 14:011.47190.000.000.000.10
 123456 
673542852007.12.12 14:01buy0.02eurusdm1.47191.46190.00002007.12.12 14:041.47440.000.000.000.50
 7587857 
673548712007.12.12 14:01buy0.01eurusdm1.47211.46210.00002007.12.12 14:021.47310.000.000.000.10
 123456 
673562152007.12.12 14:03buy0.01eurusdm1.47301.46300.00002007.12.12 14:041.47450.000.000.000.15
 123456 
673591952007.12.12 14:04buy0.01eurusdm1.47471.46470.00002007.12.12 14:111.47200.000.000.00-0.27
 123456 
673606182007.12.12 14:05sell0.02eurusdm1.47401.48400.00002007.12.12 14:101.47190.000.000.000.42
 123456 
673633682007.12.12 14:11buy0.01eurusdm1.47231.46230.00002007.12.12 14:251.46820.000.000.00-0.41
 123456 
673640412007.12.12 14:12sell0.02eurusdm1.47151.48150.00002007.12.12 14:251.46860.000.000.000.58
 123456 
673699222007.12.12 14:25sell0.01eurusdm1.46831.47830.00002007.12.12 17:001.47070.000.000.00-0.24
 7587857 
673703082007.12.12 14:25buy0.01eurusdm1.46871.45870.00002007.12.12 16:491.46960.000.000.000.09
 123456 
673716242007.12.12 14:26sell0.02eurusdm1.46801.47800.00002007.12.12 16:491.46970.000.000.00-0.34
 123456 
673755222007.12.12 14:41buy0.04eurusdm1.46871.45870.00002007.12.12 16:491.46960.000.000.000.36
 123456 
673757182007.12.12 14:42buy0.02eurusdm1.46901.45900.00002007.12.12 17:001.47050.000.000.000.30
 7587857 
673778732007.12.12 14:56sell0.04eurusdm1.46831.47830.00002007.12.12 17:001.47070.000.000.00-0.96
 7587857 
673784722007.12.12 15:01sell0.08eurusdm1.46801.47800.00002007.12.12 16:491.46970.000.000.00-1.36
 123456 
673802952007.12.12 15:12buy0.16eurusdm1.46871.45870.00002007.12.12 16:491.46960.000.000.001.44
 123456 
673809972007.12.12 15:16sell0.32eurusdm1.46801.47800.00002007.12.12 16:491.46970.000.000.00-5.44
 123456 
673886872007.12.12 16:23buy0.64eurusdm1.46871.45870.00002007.12.12 16:491.46960.000.000.005.76
 123456 
673887382007.12.12 16:23buy0.08eurusdm1.46901.45900.00002007.12.12 17:001.47050.000.000.001.20
 7587857 
673915382007.12.12 16:49buy0.01eurusdm1.46961.45960.00002007.12.12 17:001.47060.000.000.000.10
 123456 
673936582007.12.12 17:00sell0.01eurusdm1.47061.48060.00002007.12.12 17:411.46970.000.000.000.09
 7587857 
673938702007.12.12 17:01buy0.01eurusdm1.47091.46090.00002007.12.12 17:561.46870.000.000.00-0.22
 123456 
673942792007.12.12 17:03sell0.02eurusdm1.47021.48020.00002007.12.12 17:561.46890.000.000.000.26
 123456 
673959382007.12.12 17:16buy0.04eurusdm1.47091.46090.00002007.12.12 17:561.46870.000.000.00-0.88
 123456 
673964942007.12.12 17:18buy0.02eurusdm1.47131.46130.00002007.12.12 17:411.46960.000.000.00-0.34
 7587857 
673972502007.12.12 17:22sell0.04eurusdm1.47061.48060.00002007.12.12 17:411.46970.000.000.000.36
 7587857 
673991532007.12.12 17:34sell0.08eurusdm1.47021.48020.00002007.12.12 17:561.46890.000.000.001.04
 123456 
674005782007.12.12 17:41sell0.01eurusdm1.46951.47950.00002007.12.13 03:241.47280.000.000.01-0.33
 7587857 
674027622007.12.12 17:56buy0.01eurusdm1.46901.45900.00002007.12.12 18:221.47040.000.000.000.14
 123456 
674065772007.12.12 18:22buy0.02eurusdm1.47041.46040.00002007.12.13 03:241.47260.000.00-0.020.44
 7587857 
674066702007.12.12 18:23buy0.01eurusdm1.47071.46070.00002007.12.12 19:151.47180.000.000.000.11
 123456 
674117742007.12.12 19:15buy0.01eurusdm1.47211.46210.00002007.12.13 07:381.47320.000.00-0.010.11
 123456 
674134912007.12.12 19:32sell0.02eurusdm1.47141.48140.00002007.12.13 07:381.47340.000.000.02-0.40
 123456 
674158262007.12.12 20:00buy0.04eurusdm1.47211.46210.00002007.12.13 07:381.47320.000.00-0.040.44
 123456 
674175302007.12.12 20:04sell0.08eurusdm1.47121.48120.00002007.12.13 07:381.47340.000.000.07-1.76
 123456 
674427922007.12.13 00:16buy0.16eurusdm1.47211.46210.00002007.12.13 07:381.47320.000.000.001.76
 123456 
674558862007.12.13 03:25sell0.01eurusdm1.47261.48260.00002007.12.13 06:211.47160.000.000.000.10
 7587857 
674655342007.12.13 06:21sell0.01eurusdm1.47141.48140.00002007.12.13 08:201.47000.000.000.000.14
 7587857 
674656982007.12.13 06:23sell0.32eurusdm1.47121.48120.00002007.12.13 07:381.47340.000.000.00-7.04
 123456 
674712422007.12.13 07:04buy0.02eurusdm1.47211.46210.00002007.12.13 08:201.46980.000.000.00-0.46
 7587857 
674712822007.12.13 07:04buy0.64eurusdm1.47211.46210.00002007.12.13 07:381.47320.000.000.007.04
 123456 
674755132007.12.13 07:39buy0.01eurusdm1.47341.46340.00002007.12.13 08:031.47120.000.000.00-0.22
 123456 
674775682007.12.13 07:53sell0.02eurusdm1.47271.48270.00002007.12.13 08:031.47140.000.000.000.26
 123456 
674787582007.12.13 07:55buy0.04eurusdm1.47341.46340.00002007.12.13 08:031.47120.000.000.00-0.88
 123456 
674806802007.12.13 08:00sell0.08eurusdm1.47271.48270.00002007.12.13 08:031.47140.000.000.001.04
 123456 
674817162007.12.13 08:02sell0.04eurusdm1.47111.48110.00002007.12.13 08:201.47000.000.000.000.44
 7587857 
674823822007.12.13 08:04buy0.01eurusdm1.47131.46130.00002007.12.13 09:371.46930.000.000.00-0.20
 123456 
674825512007.12.13 08:04sell0.02eurusdm1.47061.48060.00002007.12.13 09:371.46950.000.000.000.22
 123456 
674844602007.12.13 08:12buy0.04eurusdm1.47131.46130.00002007.12.13 09:371.46930.000.000.00-0.80
 123456 
674854362007.12.13 08:18sell0.08eurusdm1.47061.48060.00002007.12.13 09:371.46950.000.000.000.88
 123456 
674861952007.12.13 08:20sell0.01eurusdm1.46971.47970.00002007.12.13 11:061.46850.000.000.000.12
 7587857 
674872862007.12.13 08:25buy0.02eurusdm1.47051.46050.00002007.12.13 11:061.46830.000.000.00-0.44
 7587857 
674915132007.12.13 08:54buy0.16eurusdm1.47141.46140.00002007.12.13 09:371.46930.000.000.00-3.36
 123456 
674920462007.12.13 08:58sell0.32eurusdm1.47061.48060.00002007.12.13 09:371.46950.000.000.003.52
 123456 
674968962007.12.13 09:37sell0.04eurusdm1.46971.47970.00002007.12.13 11:061.46850.000.000.000.48
 7587857 
674972652007.12.13 09:37buy0.01eurusdm1.46941.45940.00002007.12.13 12:351.46750.000.000.00-0.19
 123456 
674975372007.12.13 09:38sell0.02eurusdm1.46871.47870.00002007.12.13 12:351.46760.000.000.000.22
 123456 
674978882007.12.13 09:39buy0.04eurusdm1.46941.45940.00002007.12.13 12:351.46750.000.000.00-0.76
 123456 
675042682007.12.13 10:48sell0.08eurusdm1.46871.47870.00002007.12.13 12:351.46760.000.000.000.88
 123456 
675044892007.12.13 10:49buy0.16eurusdm1.46941.45940.00002007.12.13 12:351.46750.000.000.00-3.04
 123456 
675050552007.12.13 10:54sell0.32eurusdm1.46871.47870.00002007.12.13 12:351.46760.000.000.003.52
 123456 
675066202007.12.13 11:07sell0.01eurusdm1.46841.47840.00002007.12.13 13:331.46690.000.000.000.15
 7587857 
675069072007.12.13 11:10buy0.02eurusdm1.46911.45910.00002007.12.13 13:331.46670.000.000.00-0.48
 7587857 
675080812007.12.13 11:19buy0.64eurusdm1.46941.45940.00002007.12.13 12:351.46750.000.000.00-12.16
 123456 
675090902007.12.13 11:27sell1.28eurusdm1.46871.47870.00002007.12.13 12:351.46760.000.000.0014.08
 123456 
675100342007.12.13 11:35buy2.56eurusdm1.46941.45940.00002007.12.13 12:351.46750.000.000.00-48.64
 123456 
675123052007.12.13 12:06sell5.12eurusdm1.46871.47870.00002007.12.13 12:341.46760.000.000.0056.32
 123456 
675130112007.12.13 12:15sell0.04eurusdm1.46801.47800.00002007.12.13 13:331.46690.000.000.000.44
 7587857 
675168212007.12.13 12:35buy0.01eurusdm1.46771.45770.00002007.12.13 13:091.46870.000.000.000.10
 123456 
675211292007.12.13 13:11buy0.01eurusdm1.46881.45880.00002007.12.13 14:421.46590.000.000.00-0.29
 123456 
675227382007.12.13 13:24sell0.02eurusdm1.46811.47810.00002007.12.13 14:421.46610.000.000.000.40
 123456 
675253922007.12.13 13:33sell0.01eurusdm1.46681.47680.00002007.12.13 14:451.46580.000.000.000.10
 7587857 
675257162007.12.13 13:35buy0.02eurusdm1.46751.45750.00002007.12.13 14:451.46560.000.000.00-0.38
 7587857 
675266292007.12.13 13:38sell0.04eurusdm1.46681.47680.00002007.12.13 14:451.46580.000.000.000.40
 7587857 
675293092007.12.13 13:50buy0.08eurusdm1.46751.45750.00002007.12.13 14:451.46560.000.000.00-1.52
 7587857 
675325582007.12.13 14:10sell0.16eurusdm1.46681.47680.00002007.12.13 14:451.46580.000.000.001.60
 7587857 
675379382007.12.13 14:43buy0.01eurusdm1.46591.45590.00002007.12.13 15:271.46290.000.000.00-0.30
 123456 
675384902007.12.13 14:45sell0.01eurusdm1.46551.47550.00002007.12.13 15:261.46410.000.000.000.14
 7587857 
675400762007.12.13 14:53sell0.02eurusdm1.46521.47520.00002007.12.13 15:261.46310.000.000.000.42
 123456 
675423662007.12.13 15:05buy0.04eurusdm1.46591.45590.00002007.12.13 15:261.46290.000.000.00-1.20
 123456 
675434632007.12.13 15:14buy0.02eurusdm1.46631.45630.00002007.12.13 15:261.46390.000.000.00-0.48
 7587857 
675446712007.12.13 15:25sell0.04eurusdm1.46551.47550.00002007.12.13 15:261.46430.000.000.000.48
 7587857 
675448032007.12.13 15:26sell0.08eurusdm1.46521.47520.00002007.12.13 15:261.46320.000.000.001.60
 123456 
675460472007.12.13 15:26sell0.01eurusdm1.46311.47310.00002007.12.13 15:291.46160.000.000.000.15
 7587857 
675467642007.12.13 15:27buy0.01eurusdm1.46271.45270.00002007.12.13 15:371.45960.000.000.00-0.31
 123456 
675478392007.12.13 15:29sell0.02eurusdm1.46201.47200.00002007.12.13 15:371.45990.000.000.000.42
 123456 
675484602007.12.13 15:30sell0.01eurusdm1.46131.47130.00002007.12.13 15:371.46010.000.000.000.12
 7587857 
675493912007.12.13 15:31buy0.02eurusdm1.46201.45200.00002007.12.13 15:371.46010.000.000.00-0.38
 7587857 
675508282007.12.13 15:36sell0.04eurusdm1.46131.47130.00002007.12.13 15:371.46030.000.000.000.40
 7587857 
675523392007.12.13 15:37sell0.01eurusdm1.45991.46990.00002007.12.13 15:461.45890.000.000.000.10
 7587857 
675528542007.12.13 15:38buy0.01eurusdm1.45971.44970.00002007.12.13 16:041.46070.000.000.000.10
 123456 
675559822007.12.13 15:46sell0.02eurusdm1.45891.46890.00002007.12.13 16:041.46090.000.000.00-0.40
 123456 
675564882007.12.13 15:46sell0.01eurusdm1.45881.46880.00002007.12.13 17:451.46100.000.000.00-0.22
 7587857 
675586082007.12.13 15:55buy0.02eurusdm1.45951.44950.00002007.12.13 17:451.46080.000.000.000.26
 7587857 
675586452007.12.13 15:55buy0.04eurusdm1.45971.44970.00002007.12.13 16:041.46080.000.000.000.44
 123456 
675614012007.12.13 16:05buy0.01eurusdm1.46091.45090.00002007.12.13 19:491.46210.000.000.000.12
 123456 
675617192007.12.13 16:05sell0.02eurusdm1.46021.47020.00002007.12.13 19:491.46230.000.000.00-0.42
 123456 
675687042007.12.13 16:50sell0.04eurusdm1.45881.46880.00002007.12.13 17:451.46100.000.000.00-0.88
 7587857 
675694892007.12.13 16:55buy0.08eurusdm1.45951.44950.00002007.12.13 17:451.46070.000.000.000.96
 7587857 
675702982007.12.13 17:00sell0.16eurusdm1.45881.46880.00002007.12.13 17:451.46090.000.000.00-3.36
 7587857 
675725152007.12.13 17:18buy0.32eurusdm1.45951.44950.00002007.12.13 17:451.46070.000.000.003.84
 7587857 
675755192007.12.13 17:45buy0.04eurusdm1.46101.45100.00002007.12.13 19:491.46210.000.000.000.44
 123456 
675756202007.12.13 17:45sell0.01eurusdm1.46091.47090.00002007.12.13 21:551.46380.000.000.00-0.29
 7587857 
675809612007.12.13 18:44sell0.08eurusdm1.46011.47010.00002007.12.13 19:491.46230.000.000.00-1.76
 123456 
675816262007.12.13 18:55buy0.16eurusdm1.46101.45100.00002007.12.13 19:491.46210.000.000.001.76
 123456 
675833052007.12.13 19:07buy0.02eurusdm1.46161.45160.00002007.12.13 21:551.46360.000.000.000.40
 7587857 
675875542007.12.13 19:49buy0.01eurusdm1.46241.45240.00002007.12.13 21:471.46340.000.000.000.10
 123456 
675998412007.12.13 21:47buy0.01eurusdm1.46341.45340.00002007.12.14 01:101.46140.000.000.00-0.20
 123456 
676013162007.12.13 21:55sell0.01eurusdm1.46351.47350.00002007.12.13 22:301.46250.000.000.000.10
 7587857 
676037292007.12.13 22:22sell0.02eurusdm1.46271.47270.00002007.12.14 01:101.46160.000.000.000.22
 123456 
676041632007.12.13 22:24buy0.04eurusdm1.46341.45340.00002007.12.14 01:101.46140.000.000.00-0.80
 123456 
676044742007.12.13 22:28sell0.08eurusdm1.46271.47270.00002007.12.14 01:101.46160.000.000.000.88
 123456 
676047352007.12.13 22:30sell0.01eurusdm1.46221.47220.00002007.12.14 08:151.46130.000.000.000.09
 7587857 
676074082007.12.13 23:12buy0.02eurusdm1.46291.45290.00002007.12.14 08:151.46110.000.000.00-0.36
 7587857 
676083752007.12.13 23:22buy0.16eurusdm1.46341.45340.00002007.12.14 01:101.46140.000.000.00-3.20
 123456 
676129782007.12.13 23:58sell0.32eurusdm1.46271.47270.00002007.12.14 01:101.46160.000.000.003.52
 123456 
676153352007.12.14 00:06sell0.04eurusdm1.46221.47220.00002007.12.14 08:151.46130.000.000.000.36
 7587857 
676220862007.12.14 01:11buy0.01eurusdm1.46151.45150.00002007.12.14 01:491.46250.000.000.000.10
 123456 
676268802007.12.14 01:49buy0.01eurusdm1.46271.45270.00002007.12.14 05:571.46400.000.000.000.13
 123456 
676275792007.12.14 01:54buy0.08eurusdm1.46291.45290.00002007.12.14 08:151.46110.000.000.00-1.44
 7587857 
676316832007.12.14 02:36sell0.16eurusdm1.46221.47220.00002007.12.14 08:151.46130.000.000.001.44
 7587857 
676320312007.12.14 02:42buy0.32eurusdm1.46291.45290.00002007.12.14 08:151.46110.000.000.00-5.76
 7587857 
676379792007.12.14 03:57sell0.64eurusdm1.46221.47220.00002007.12.14 08:151.46130.000.000.005.76
 7587857 
676390292007.12.14 04:01sell0.02eurusdm1.46201.47200.00002007.12.14 05:571.46410.000.000.00-0.42
 123456 
676401052007.12.14 04:10buy0.04eurusdm1.46271.45270.00002007.12.14 05:571.46370.000.000.000.40
 123456 
676403362007.12.14 04:13buy1.28eurusdm1.46291.45290.00002007.12.14 08:151.46110.000.000.00-23.04
 7587857 
676426442007.12.14 04:45sell2.56eurusdm1.46221.47220.00002007.12.14 08:151.46120.000.000.0025.60
 7587857 
676488872007.12.14 05:57buy0.01eurusdm1.46411.45410.00002007.12.14 06:431.46520.000.000.000.11
 123456 
676513272007.12.14 06:10sell0.02eurusdm1.46341.47340.00002007.12.14 06:431.46530.000.000.00-0.38
 123456 
676523002007.12.14 06:19buy0.04eurusdm1.46411.45410.00002007.12.14 06:431.46510.000.000.000.40
 123456 
676555452007.12.14 06:43buy0.01eurusdm1.46531.45530.00002007.12.14 07:231.46330.000.000.00-0.20
 123456 
676565512007.12.14 06:46sell0.02eurusdm1.46461.47460.00002007.12.14 07:231.46360.000.000.000.20
 123456 
676571072007.12.14 06:51buy0.04eurusdm1.46531.45530.00002007.12.14 07:231.46340.000.000.00-0.76
 123456 
676584402007.12.14 06:57sell0.08eurusdm1.46461.47460.00002007.12.14 07:231.46360.000.000.000.80
 123456 
676596552007.12.14 07:01buy0.16eurusdm1.46531.45530.00002007.12.14 07:231.46340.000.000.00-3.04
 123456 
676604742007.12.14 07:08sell0.32eurusdm1.46461.47460.00002007.12.14 07:231.46360.000.000.003.20
 123456 
676624492007.12.14 07:23buy0.01eurusdm1.46351.45350.00002007.12.14 08:071.46150.000.000.00-0.20
 123456 
676640122007.12.14 07:29sell0.02eurusdm1.46281.47280.00002007.12.14 08:071.46160.000.000.000.24
 123456 
676649062007.12.14 07:30buy0.04eurusdm1.46351.45350.00002007.12.14 08:071.46140.000.000.00-0.84
 123456 
676650612007.12.14 07:32sell0.08eurusdm1.46281.47280.00002007.12.14 08:071.46170.000.000.000.88
 123456 
676660142007.12.14 07:37buy0.16eurusdm1.46351.45350.00002007.12.14 08:071.46140.000.000.00-3.36
 123456 
676664402007.12.14 07:41sell0.32eurusdm1.46281.47280.00002007.12.14 08:071.46160.000.000.003.84
 123456 
676669042007.12.14 07:44buy0.64eurusdm1.46351.45350.00002007.12.14 08:071.46160.000.000.00-12.16
 123456 
676672532007.12.14 07:46sell1.28eurusdm1.46281.47280.00002007.12.14 08:061.46180.000.000.0012.80
 123456 
676726632007.12.14 08:07buy0.01eurusdm1.46151.45150.00002007.12.14 09:111.45860.000.000.00-0.29
 123456 
676760122007.12.14 08:15sell0.01eurusdm1.46131.47130.00002007.12.14 08:331.46030.000.000.000.10
 7587857 
676783812007.12.14 08:22sell0.02eurusdm1.46081.47080.00002007.12.14 09:111.45880.000.000.000.40
 123456 
676828462007.12.14 08:33sell0.01eurusdm1.46011.47010.00002007.12.14 09:101.45940.000.000.000.07
 7587857 
676850272007.12.14 08:39buy0.02eurusdm1.46081.45080.00002007.12.14 09:101.45920.000.000.00-0.32
 7587857 
676856472007.12.14 08:41sell0.04eurusdm1.46011.47010.00002007.12.14 09:101.45940.000.000.000.28
 7587857 
676883292007.12.14 08:49buy0.08eurusdm1.46081.45080.00002007.12.14 09:101.45890.000.000.00-1.52
 7587857 
676938342007.12.14 09:06sell0.16eurusdm1.46011.47010.00002007.12.14 09:101.45910.000.000.001.60
 7587857 
676956272007.12.14 09:10sell0.01eurusdm1.45911.46910.00002007.12.14 09:131.45770.000.000.000.14
 7587857 
676959922007.12.14 09:11buy0.01eurusdm1.45881.44880.00002007.12.14 11:281.44880.000.000.00-1.00
 123456[sl]
676975412007.12.14 09:13sell0.01eurusdm1.45741.46740.00002007.12.14 09:381.45650.000.000.000.09
 7587857 
677000872007.12.14 09:17buy0.02eurusdm1.45811.44810.00002007.12.14 09:381.45630.000.000.00-0.36
 7587857 
677053782007.12.14 09:32sell0.04eurusdm1.45741.46740.00002007.12.14 09:381.45640.000.000.000.40
 7587857 
677083312007.12.14 09:38sell0.01eurusdm1.45611.46610.00002007.12.14 09:481.45510.000.000.000.10
 7587857 
677088042007.12.14 09:39buy0.02eurusdm1.45681.44680.00002007.12.14 09:481.45490.000.000.00-0.38
 7587857 
677108652007.12.14 09:45sell0.04eurusdm1.45611.46610.00002007.12.14 09:481.45510.000.000.000.40
 7587857 
677137552007.12.14 09:48sell0.01eurusdm1.45501.46500.00002007.12.14 10:041.45410.000.000.000.09
 7587857 
677144072007.12.14 09:50buy0.02eurusdm1.45571.44570.00002007.12.14 10:041.45370.000.000.00-0.40
 7587857 
677168592007.12.14 09:56sell0.04eurusdm1.45501.46500.00002007.12.14 10:041.45400.000.000.000.40
 7587857 
677221882007.12.14 10:04sell0.01eurusdm1.45381.46380.00002007.12.14 11:231.45150.000.000.000.23
 7587857 
677232972007.12.14 10:06buy0.02eurusdm1.45461.44460.00002007.12.14 11:231.45130.000.000.00-0.66
 7587857 
677477312007.12.14 11:16sell0.04eurusdm1.45381.46380.00002007.12.14 11:231.45170.000.000.000.84
 7587857 
677514232007.12.14 11:24sell0.01eurusdm1.45131.46130.00002007.12.14 11:251.45020.000.000.000.11
 7587857 
677522122007.12.14 11:25sell0.01eurusdm1.45011.46010.00002007.12.14 11:281.44900.000.000.000.11
 7587857 
677528022007.12.14 11:26buy0.02eurusdm1.45081.44080.00002007.12.14 11:281.44880.000.000.00-0.40
 7587857 
677531952007.12.14 11:27sell0.04eurusdm1.45011.46010.00002007.12.14 11:281.44910.000.000.000.40
 7587857 
677551602007.12.14 11:28buy0.01eurusdm1.44901.43900.00002007.12.14 11:311.45000.000.000.000.10
 123456 
677554262007.12.14 11:28sell0.01eurusdm1.44901.45900.00002007.12.14 12:091.45090.000.000.00-0.19
 7587857 
677563732007.12.14 11:29buy0.02eurusdm1.44971.43970.00002007.12.14 12:091.45070.000.000.000.20
 7587857 
677574882007.12.14 11:31buy0.01eurusdm1.45011.44010.00002007.12.14 12:141.45090.000.000.000.08
 123456 
677588342007.12.14 11:35sell0.02eurusdm1.44941.45940.00002007.12.14 12:141.45120.000.000.00-0.36
 123456 
677591702007.12.14 11:35sell0.04eurusdm1.44901.45900.00002007.12.14 12:091.45080.000.000.00-0.72
 7587857 
677617852007.12.14 11:41buy0.08eurusdm1.44971.43970.00002007.12.14 12:091.45060.000.000.000.72
 7587857 
677621902007.12.14 11:42buy0.04eurusdm1.45011.44010.00002007.12.14 12:141.45100.000.000.000.36
 123456 
677633512007.12.14 11:45sell0.08eurusdm1.44941.45940.00002007.12.14 12:141.45120.000.000.00-1.44
 123456 
677644652007.12.14 11:47sell0.16eurusdm1.44901.45900.00002007.12.14 12:091.45090.000.000.00-3.04
 7587857 
677678382007.12.14 11:54buy0.32eurusdm1.44971.43970.00002007.12.14 12:091.45070.000.000.003.20
 7587857 
677700802007.12.14 11:59buy0.16eurusdm1.45011.44010.00002007.12.14 12:141.45100.000.000.001.44
 123456 
677712042007.12.14 12:01sell0.32eurusdm1.44941.45940.00002007.12.14 12:141.45120.000.000.00-5.76
 123456 
677726222007.12.14 12:05buy0.64eurusdm1.45011.44010.00002007.12.14 12:141.45110.000.000.006.40
 123456 
677737412007.12.14 12:09sell0.01eurusdm1.45071.46070.00002007.12.14 12:431.44970.000.000.000.10
 7587857 
677761512007.12.14 12:14buy0.01eurusdm1.45091.44090.00002007.12.14 12:451.44860.000.000.00-0.23
 123456 
677765422007.12.14 12:16sell0.02eurusdm1.45021.46020.00002007.12.14 12:451.44880.000.000.000.28
 123456 
677774312007.12.14 12:19buy0.04eurusdm1.45091.44090.00002007.12.14 12:451.44860.000.000.00-0.92
 123456 
677782602007.12.14 12:21sell0.08eurusdm1.45021.46020.00002007.12.14 12:451.44880.000.000.001.12
 123456 
677812492007.12.14 12:31buy0.16eurusdm1.45101.44100.00002007.12.14 12:451.44860.000.000.00-3.84
 123456 
677840242007.12.14 12:39sell0.32eurusdm1.45021.46020.00002007.12.14 12:451.44880.000.000.004.48
 123456 
677843442007.12.14 12:40buy0.64eurusdm1.45101.44100.00002007.12.14 12:451.44890.000.000.00-13.44
 123456 
677848402007.12.14 12:42sell1.28eurusdm1.45021.46020.00002007.12.14 12:451.44910.000.000.0014.08
 123456 
677851062007.12.14 12:43sell0.01eurusdm1.44961.45960.00002007.12.14 13:201.45210.000.000.00-0.25
 7587857 
677869032007.12.14 12:46buy0.01eurusdm1.44901.43900.00002007.12.14 12:511.45000.000.000.000.10
 123456 
677890942007.12.14 12:51buy0.01eurusdm1.45031.44030.00002007.12.14 13:201.45170.000.000.000.14
 123456 
677891122007.12.14 12:51buy0.02eurusdm1.45041.44040.00002007.12.14 13:201.45190.000.000.000.30
 7587857 
677894432007.12.14 12:52sell0.02eurusdm1.44961.45960.00002007.12.14 13:321.44900.000.000.000.12
 123456 
677896142007.12.14 12:53sell0.04eurusdm1.44961.45960.00002007.12.14 13:201.45220.000.000.00-1.04
 7587857 
677938922007.12.14 13:04buy0.04eurusdm1.45031.44030.00002007.12.14 13:201.45130.000.000.000.40
 123456 
677939282007.12.14 13:04buy0.08eurusdm1.45041.44040.00002007.12.14 13:201.45210.000.000.001.36
 7587857 
677994382007.12.14 13:20sell0.01eurusdm1.45191.46190.00002007.12.14 13:251.45160.000.000.000.03
 7587857 
678011002007.12.14 13:23sell0.04eurusdm1.45191.46190.00002007.12.14 13:251.45160.000.000.000.12
 7587857 
678020842007.12.14 13:26sell0.01eurusdm1.45151.46150.00002007.12.14 13:301.45050.000.000.000.10
 7587857 
678041212007.12.14 13:30sell0.01eurusdm1.45031.46030.00002007.12.14 13:321.44920.000.000.000.11
 7587857 
678058802007.12.14 13:32sell0.01eurusdm1.44881.45880.00002007.12.14 13:321.44760.000.000.000.12
 7587857 
678059092007.12.14 13:32buy0.01eurusdm1.44911.43910.00002007.12.14 13:411.45010.000.000.000.10
 123456 
678064592007.12.14 13:32sell0.02eurusdm1.44821.45820.00002007.12.14 13:411.45040.000.000.00-0.44
 123456 
678074142007.12.14 13:32sell0.01eurusdm1.44741.45740.00002007.12.14 13:361.44950.000.000.00-0.21
 7587857 
678085842007.12.14 13:33buy0.02eurusdm1.44811.43810.00002007.12.14 13:361.44930.000.000.000.24
 7587857 
678087262007.12.14 13:33sell0.04eurusdm1.44741.45740.00002007.12.14 13:361.44950.000.000.00-0.84
 7587857 
678101312007.12.14 13:34buy0.08eurusdm1.44811.43810.00002007.12.14 13:361.44930.000.000.000.96
 7587857 
678111712007.12.14 13:36buy0.04eurusdm1.44911.43910.00002007.12.14 13:411.45020.000.000.000.44
 123456 
678117422007.12.14 13:37sell0.01eurusdm1.44931.45930.00002007.12.14 14:171.44810.000.000.000.12
 7587857 
678140012007.12.14 13:41buy0.02eurusdm1.45001.44000.00002007.12.14 14:171.44790.000.000.00-0.42
 7587857 
678144882007.12.14 13:41buy0.01eurusdm1.45031.44030.00002007.12.14 14:171.44770.000.000.00-0.26
 123456 
678148242007.12.14 13:42sell0.02eurusdm1.44961.45960.00002007.12.14 14:171.44810.000.000.000.30
 123456 
678155272007.12.14 13:45buy0.04eurusdm1.45031.44030.00002007.12.14 14:171.44790.000.000.00-0.96
 123456 
678159112007.12.14 13:46sell0.08eurusdm1.44961.45960.00002007.12.14 14:171.44800.000.000.001.28
 123456 
678159552007.12.14 13:46sell0.04eurusdm1.44931.45930.00002007.12.14 14:171.44810.000.000.000.48
 7587857 
678161822007.12.14 13:46buy0.08eurusdm1.45001.44000.00002007.12.14 14:171.44790.000.000.00-1.68
 7587857 
678162452007.12.14 13:47sell0.16eurusdm1.44931.45930.00002007.12.14 14:171.44790.000.000.002.24
 7587857 
678180712007.12.14 13:53buy0.32eurusdm1.45001.44000.00002007.12.14 14:171.44770.000.000.00-7.36
 7587857 
678184382007.12.14 13:54buy0.16eurusdm1.45031.44030.00002007.12.14 14:171.44790.000.000.00-3.84
 123456 
678199562007.12.14 13:58sell0.32eurusdm1.44961.45960.00002007.12.14 14:171.44810.000.000.004.80
 123456 
678203492007.12.14 13:59sell0.64eurusdm1.44931.45930.00002007.12.14 14:171.44790.000.000.008.96
 7587857 
678220792007.12.14 14:02buy1.28eurusdm1.45001.44000.00002007.12.14 14:171.44780.000.000.00-28.16
 7587857 
678229392007.12.14 14:03buy0.64eurusdm1.45031.44030.00002007.12.14 14:171.44780.000.000.00-16.00
 123456 
678271042007.12.14 14:12sell1.28eurusdm1.44951.45950.00002007.12.14 14:161.44850.000.000.0012.80
 123456 
678271442007.12.14 14:12sell2.56eurusdm1.44931.45930.00002007.12.14 14:171.44810.000.000.0030.72
 7587857 
678296072007.12.14 14:17buy0.01eurusdm1.44801.43800.00002007.12.14 14:471.44510.000.000.00-0.29
 123456 
678296232007.12.14 14:17sell0.01eurusdm1.44781.45780.00002007.12.14 14:331.44680.000.000.000.10
 7587857 
678313622007.12.14 14:21buy0.02eurusdm1.44851.43850.00002007.12.14 14:331.44660.000.000.00-0.38
 7587857 
678323382007.12.14 14:25sell0.04eurusdm1.44781.45780.00002007.12.14 14:331.44670.000.000.000.44
 7587857 
678334812007.12.14 14:29buy0.08eurusdm1.44851.43850.00002007.12.14 14:331.44650.000.000.00-1.60
 7587857 
678341512007.12.14 14:31sell0.16eurusdm1.44781.45780.00002007.12.14 14:331.44680.000.000.001.60
 7587857 
678344072007.12.14 14:32sell0.02eurusdm1.44731.45730.00002007.12.14 14:471.44530.000.000.000.40
 123456 
678356162007.12.14 14:34sell0.01eurusdm1.44651.45650.00002007.12.14 14:451.44560.000.000.000.09
 7587857 
678357982007.12.14 14:34buy0.02eurusdm1.44721.43720.00002007.12.14 14:451.44550.000.000.00-0.34
 7587857 
678365762007.12.14 14:36sell0.04eurusdm1.44651.45650.00002007.12.14 14:451.44560.000.000.000.36
 7587857 
678388092007.12.14 14:40buy0.08eurusdm1.44721.43720.00002007.12.14 14:451.44530.000.000.00-1.52
 7587857 
678393162007.12.14 14:41sell0.16eurusdm1.44651.45650.00002007.12.14 14:451.44550.000.000.001.60
 7587857 
678416092007.12.14 14:45sell0.01eurusdm1.44571.45570.00002007.12.14 15:191.44360.000.000.000.21
 7587857 
678430802007.12.14 14:47buy0.01eurusdm1.44521.43520.00002007.12.14 14:491.44620.000.000.000.10
 123456 
678438332007.12.14 14:49buy0.02eurusdm1.44641.43640.00002007.12.14 15:191.44340.000.000.00-0.60
 7587857 
678438432007.12.14 14:49buy0.01eurusdm1.44631.43630.00002007.12.14 14:511.44730.000.000.000.10
 123456 
678450382007.12.14 14:51buy0.01eurusdm1.44771.43770.00002007.12.14 15:061.44580.000.000.00-0.19
 123456 
678463302007.12.14 14:56sell0.02eurusdm1.44701.45700.00002007.12.14 15:061.44590.000.000.000.22
 123456 
678464352007.12.14 14:57buy0.04eurusdm1.44771.43770.00002007.12.14 15:061.44560.000.000.00-0.84
 123456 
678466672007.12.14 14:59sell0.08eurusdm1.44701.45700.00002007.12.14 15:061.44580.000.000.000.96
 123456 
678487942007.12.14 15:06sell0.04eurusdm1.44571.45570.00002007.12.14 15:191.44350.000.000.000.88
 7587857 
678489902007.12.14 15:07buy0.01eurusdm1.44661.43660.00002007.12.14 15:191.44340.000.000.00-0.32
 123456 
678490752007.12.14 15:07buy0.08eurusdm1.44671.43670.00002007.12.14 15:191.44330.000.000.00-2.72
 7587857 
678506932007.12.14 15:13sell0.02eurusdm1.44591.45590.00002007.12.14 15:191.44350.000.000.000.48
 123456 
678507352007.12.14 15:13sell0.16eurusdm1.44571.45570.00002007.12.14 15:181.44350.000.000.003.52
 7587857 
678539562007.12.14 15:19buy0.01eurusdm1.44351.43350.00002007.12.14 15:361.44470.000.000.000.12
 123456 
678539802007.12.14 15:19sell0.01eurusdm1.44331.45330.00002007.12.14 16:241.44530.000.000.00-0.20
 7587857 
678541762007.12.14 15:19sell0.02eurusdm1.44281.45280.00002007.12.14 15:361.44500.000.000.00-0.44
 123456 
678545452007.12.14 15:20buy0.04eurusdm1.44371.43370.00002007.12.14 15:361.44470.000.000.000.40
 123456 
678550802007.12.14 15:21buy0.02eurusdm1.44401.43400.00002007.12.14 16:241.44510.000.000.000.22
 7587857 
678582992007.12.14 15:36buy0.01eurusdm1.44481.43480.00002007.12.14 16:251.44590.000.000.000.11
 123456 
678597122007.12.14 15:43sell0.02eurusdm1.44411.45410.00002007.12.14 16:411.44350.000.000.000.12
 123456 
678605682007.12.14 15:49sell0.04eurusdm1.44331.45330.00002007.12.14 16:241.44530.000.000.00-0.80
 7587857 
678621552007.12.14 15:57buy0.08eurusdm1.44401.43400.00002007.12.14 16:241.44500.000.000.000.80
 7587857 
678623732007.12.14 15:58sell0.16eurusdm1.44331.45330.00002007.12.14 16:241.44520.000.000.00-3.04
 7587857 
678640712007.12.14 16:07buy0.32eurusdm1.44401.43400.00002007.12.14 16:241.44500.000.000.003.20
 7587857 
678663152007.12.14 16:23buy0.04eurusdm1.44481.43480.00002007.12.14 16:251.44580.000.000.000.40
 123456 
678670342007.12.14 16:24sell0.01eurusdm1.44531.45530.00002007.12.14 16:391.44410.000.000.000.12
 7587857 
678676792007.12.14 16:25buy0.02eurusdm1.44601.43600.00002007.12.14 16:391.44400.000.000.00-0.40
 7587857 
678679322007.12.14 16:26sell0.04eurusdm1.44531.45530.00002007.12.14 16:391.44420.000.000.000.44
 7587857 
678681192007.12.14 16:27buy0.08eurusdm1.44601.43600.00002007.12.14 16:391.44400.000.000.00-1.60
 7587857 
678690822007.12.14 16:31sell0.16eurusdm1.44531.45530.00002007.12.14 16:391.44420.000.000.001.76
 7587857 
678706042007.12.14 16:40sell0.01eurusdm1.44411.45410.00002007.12.14 16:471.44290.000.000.000.12
 7587857 
678708822007.12.14 16:41buy0.01eurusdm1.44351.43350.00002007.12.14 17:281.44470.000.000.000.12
 123456 
678720192007.12.14 16:47sell0.02eurusdm1.44281.45280.00002007.12.14 17:281.44480.000.000.00-0.40
 123456 
678721822007.12.14 16:47sell0.01eurusdm1.44271.45270.00002007.12.14 19:091.44160.000.000.000.11
 7587857 
678749662007.12.14 16:57buy0.02eurusdm1.44341.43340.00002007.12.14 19:091.44140.000.000.00-0.40
 7587857 
678751812007.12.14 16:59buy0.04eurusdm1.44351.43350.00002007.12.14 17:281.44450.000.000.000.40
 123456 
678793362007.12.14 17:29buy0.01eurusdm1.44491.43490.00002007.12.14 18:411.44260.000.000.00-0.23
 123456 
678802802007.12.14 17:34sell0.02eurusdm1.44421.45420.00002007.12.14 18:411.44280.000.000.000.28
 123456 
678816412007.12.14 17:46buy0.04eurusdm1.44491.43490.00002007.12.14 18:411.44280.000.000.00-0.84
 123456 
678847452007.12.14 18:23sell0.08eurusdm1.44421.45420.00002007.12.14 18:411.44300.000.000.000.96
 123456 
678866962007.12.14 18:41sell0.04eurusdm1.44271.45270.00002007.12.14 19:091.44160.000.000.000.44
 7587857 
678868512007.12.14 18:41buy0.01eurusdm1.44261.43260.00002007.12.17 00:541.44360.000.000.000.10
 123456 
678883422007.12.14 18:50buy0.08eurusdm1.44341.43340.00002007.12.14 19:091.44140.000.000.00-1.60
 7587857 
678886212007.12.14 18:53sell0.16eurusdm1.44271.45270.00002007.12.14 19:091.44160.000.000.001.76
 7587857 
678890852007.12.14 18:55buy0.32eurusdm1.44341.43340.00002007.12.14 19:091.44130.000.000.00-6.72
 7587857 
678895792007.12.14 18:59sell0.64eurusdm1.44271.45270.00002007.12.14 19:091.44150.000.000.007.68
 7587857 
678902612007.12.14 19:01sell0.02eurusdm1.44191.45190.00002007.12.17 00:541.44380.000.000.01-0.38
 123456 
678906192007.12.14 19:04buy0.04eurusdm1.44261.43260.00002007.12.17 00:541.44350.000.00-0.010.36
 123456 
678909672007.12.14 19:08sell0.08eurusdm1.44191.45190.00002007.12.17 00:541.44370.000.000.02-1.44
 123456 
678914912007.12.14 19:10sell0.01eurusdm1.44151.45150.00002007.12.17 02:441.44440.000.000.00-0.29
 7587857 
678935492007.12.14 19:38buy0.02eurusdm1.44221.43220.00002007.12.17 02:441.44420.000.00-0.010.40
 7587857 
678936462007.12.14 19:39buy0.16eurusdm1.44261.43260.00002007.12.17 00:541.44350.000.00-0.061.44
 123456 
678955182007.12.14 20:06sell0.32eurusdm1.44191.45190.00002007.12.17 00:541.44370.000.000.09-5.76
 123456 
678983002007.12.14 20:53buy0.64eurusdm1.44261.43260.00002007.12.17 00:541.44360.000.00-0.226.40
 123456 
679261802007.12.17 00:54buy0.01eurusdm1.44381.43380.00002007.12.17 03:021.44480.000.000.000.10
 123456 
679264812007.12.17 00:55sell0.02eurusdm1.44311.45310.00002007.12.17 03:021.44500.000.000.00-0.38
 123456 
679294132007.12.17 01:07buy0.04eurusdm1.44381.43380.00002007.12.17 03:021.44480.000.000.000.40
 123456 
679333462007.12.17 01:30sell0.08eurusdm1.44311.45310.00002007.12.17 03:021.44500.000.000.00-1.52
 123456 
679345792007.12.17 01:38buy0.16eurusdm1.44381.43380.00002007.12.17 03:021.44480.000.000.001.60
 123456 
679456532007.12.17 02:24sell0.32eurusdm1.44311.45310.00002007.12.17 03:021.44500.000.000.00-6.08
 123456 
679492052007.12.17 02:39buy0.64eurusdm1.44381.43380.00002007.12.17 03:021.44480.000.000.006.40
 123456 
679507702007.12.17 02:44sell0.01eurusdm1.44411.45410.00002007.12.17 06:231.44310.000.000.000.10
 7587857 
679543382007.12.17 03:01buy0.02eurusdm1.44481.43480.00002007.12.17 06:231.44290.000.000.00-0.38
 7587857 
679552502007.12.17 03:02buy0.01eurusdm1.44501.43500.00002007.12.17 06:231.44300.000.000.00-0.20
 123456 
679619182007.12.17 03:33sell0.02eurusdm1.44431.45430.00002007.12.17 06:231.44330.000.000.000.20
 123456 
679625342007.12.17 03:36sell0.04eurusdm1.44411.45410.00002007.12.17 06:231.44310.000.000.000.40
 7587857 
679658022007.12.17 04:00buy0.08eurusdm1.44481.43480.00002007.12.17 06:231.44290.000.000.00-1.52
 7587857 
679660672007.12.17 04:02buy0.04eurusdm1.44501.43500.00002007.12.17 06:221.44310.000.000.00-0.76
 123456 
679673072007.12.17 04:13sell0.08eurusdm1.44431.45430.00002007.12.17 06:221.44330.000.000.000.80
 123456 
679703462007.12.17 04:35buy0.16eurusdm1.44501.43500.00002007.12.17 06:221.44310.000.000.00-3.04
 123456 
679729122007.12.17 04:51sell0.32eurusdm1.44431.45430.00002007.12.17 06:221.44330.000.000.003.20
 123456 
679730702007.12.17 04:51sell0.16eurusdm1.44411.45410.00002007.12.17 06:231.44310.000.000.001.60
 7587857 
679886532007.12.17 06:23buy0.01eurusdm1.44321.43320.00002007.12.17 07:251.44420.000.000.000.10
 123456 
679887502007.12.17 06:23sell0.01eurusdm1.44311.45310.00002007.12.17 07:261.44520.000.000.00-0.21
 7587857 
679896602007.12.17 06:28buy0.02eurusdm1.44381.43380.00002007.12.17 07:261.44510.000.000.000.26
 7587857 
679931232007.12.17 06:53sell0.04eurusdm1.44311.45310.00002007.12.17 07:261.44540.000.000.00-0.92
 7587857 
679940962007.12.17 06:59sell0.02eurusdm1.44251.45250.00002007.12.17 07:251.44440.000.000.00-0.38
 123456 
679965192007.12.17 07:10buy0.04eurusdm1.44321.43320.00002007.12.17 07:251.44420.000.000.000.40
 123456 
679978792007.12.17 07:16buy0.08eurusdm1.44381.43380.00002007.12.17 07:261.44500.000.000.000.96
 7587857 
679996992007.12.17 07:25buy0.01eurusdm1.44441.43440.00002007.12.17 07:591.44160.000.000.00-0.28
 123456 
680003212007.12.17 07:26sell0.01eurusdm1.44491.45490.00002007.12.17 07:341.44390.000.000.000.10
 7587857 
680019922007.12.17 07:34sell0.02eurusdm1.44371.45370.00002007.12.17 07:591.44170.000.000.000.40
 123456 
680020632007.12.17 07:34sell0.01eurusdm1.44371.45370.00002007.12.17 07:381.44270.000.000.000.10
 7587857 
680031062007.12.17 07:38sell0.01eurusdm1.44251.45250.00002007.12.17 08:021.44130.000.000.000.12
 7587857 
680035032007.12.17 07:39buy0.02eurusdm1.44321.43320.00002007.12.17 08:021.44120.000.000.00-0.40
 7587857 
680051212007.12.17 07:48sell0.04eurusdm1.44251.45250.00002007.12.17 08:021.44140.000.000.000.44
 7587857 
680053192007.12.17 07:49buy0.08eurusdm1.44331.43330.00002007.12.17 08:021.44120.000.000.00-1.68
 7587857 
680054172007.12.17 07:49sell0.16eurusdm1.44251.45250.00002007.12.17 08:021.44150.000.000.001.60
 7587857 
680094002007.12.17 07:59buy0.01eurusdm1.44181.43180.00002007.12.17 08:061.43880.000.000.00-0.30
 123456 
680109452007.12.17 08:02sell0.02eurusdm1.44111.45110.00002007.12.17 08:061.43910.000.000.000.40
 123456 
680110142007.12.17 08:02sell0.01eurusdm1.44101.45100.00002007.12.17 08:051.44000.000.000.000.10
 7587857 
680129312007.12.17 08:05sell0.01eurusdm1.43971.44970.00002007.12.17 08:091.43770.000.000.000.20
 7587857 
680149172007.12.17 08:08buy0.01eurusdm1.43791.42790.00002007.12.17 08:181.43890.000.000.000.10
 123456 
680156432007.12.17 08:09sell0.01eurusdm1.43771.44770.00002007.12.17 08:281.43680.000.000.000.09
 7587857 
680167662007.12.17 08:10buy0.02eurusdm1.43841.42840.00002007.12.17 08:281.43660.000.000.00-0.36
 7587857 
680194272007.12.17 08:18buy0.01eurusdm1.43901.42900.00002007.12.17 09:101.43720.000.000.00-0.18
 123456 
680195612007.12.17 08:19sell0.02eurusdm1.43831.44830.00002007.12.17 09:091.43740.000.000.000.18
 123456 
680208862007.12.17 08:27sell0.04eurusdm1.43771.44770.00002007.12.17 08:281.43670.000.000.000.40
 7587857 
680225932007.12.17 08:29sell0.01eurusdm1.43681.44680.00002007.12.17 08:541.43990.000.000.00-0.31
 7587857 
680234452007.12.17 08:30buy0.02eurusdm1.43751.42750.00002007.12.17 08:541.43960.000.000.000.42
 7587857 
680268872007.12.17 08:43buy0.04eurusdm1.43901.42900.00002007.12.17 09:091.43710.000.000.00-0.76
 123456 
680288762007.12.17 08:50sell0.08eurusdm1.43831.44830.00002007.12.17 09:091.43710.000.000.000.96
 123456 
680290122007.12.17 08:51buy0.16eurusdm1.43901.42900.00002007.12.17 09:091.43670.000.000.00-3.68
 123456 
680298852007.12.17 08:54sell0.01eurusdm1.43991.44990.00002007.12.17 09:021.43890.000.000.000.10
 7587857 
680324772007.12.17 09:03sell0.01eurusdm1.43881.44880.00002007.12.17 09:081.43770.000.000.000.11
 7587857 
680332752007.12.17 09:06sell0.32eurusdm1.43821.44820.00002007.12.17 09:091.43710.000.000.003.52
 123456 
680337592007.12.17 09:08sell0.01eurusdm1.43731.44730.00002007.12.17 09:411.43650.000.000.000.08
 7587857 
680344612007.12.17 09:10buy0.01eurusdm1.43751.42750.00002007.12.17 10:001.43460.000.000.00-0.29
 123456 
680350462007.12.17 09:12buy0.02eurusdm1.43801.42800.00002007.12.17 09:411.43620.000.000.00-0.36
 7587857 
680355002007.12.17 09:14sell0.04eurusdm1.43731.44730.00002007.12.17 09:411.43640.000.000.000.36
 7587857 
680363322007.12.17 09:19buy0.08eurusdm1.43801.42800.00002007.12.17 09:411.43610.000.000.00-1.52
 7587857 
680383122007.12.17 09:33sell0.16eurusdm1.43731.44730.00002007.12.17 09:411.43630.000.000.001.60
 7587857 
680397712007.12.17 09:40sell0.02eurusdm1.43681.44680.00002007.12.17 09:591.43480.000.000.000.40
 123456 
680405432007.12.17 09:41sell0.01eurusdm1.43641.44640.00002007.12.17 09:571.43540.000.000.000.10
 7587857 
680451612007.12.17 09:57sell0.01eurusdm1.43501.44500.00002007.12.17 10:111.43400.000.000.000.10
 7587857 
680466902007.12.17 10:00buy0.01eurusdm1.43461.42460.00002007.12.17 10:481.43550.000.000.000.09
 123456 
680500652007.12.17 10:10sell0.02eurusdm1.43391.44390.00002007.12.17 10:481.43570.000.000.00-0.36
 123456 
680508792007.12.17 10:12sell0.01eurusdm1.43341.44340.00002007.12.17 10:481.43570.000.000.00-0.23
 7587857 
680531872007.12.17 10:20buy0.02eurusdm1.43411.42410.00002007.12.17 10:481.43530.000.000.000.24
 7587857 
680544652007.12.17 10:27sell0.04eurusdm1.43341.44340.00002007.12.17 10:481.43550.000.000.00-0.84
 7587857 
680582002007.12.17 10:40buy0.08eurusdm1.43411.42410.00002007.12.17 10:481.43530.000.000.000.96
 7587857 
680592352007.12.17 10:44buy0.04eurusdm1.43461.42460.00002007.12.17 10:481.43570.000.000.000.44
 123456 
680614792007.12.17 10:48sell0.01eurusdm1.43531.44530.00002007.12.17 11:381.43760.000.000.00-0.23
 7587857 
680615132007.12.17 10:48buy0.01eurusdm1.43541.42540.00002007.12.17 11:371.43670.000.000.000.13
 123456 
680634812007.12.17 10:57sell0.02eurusdm1.43471.44470.00002007.12.17 11:371.43670.000.000.00-0.40
 123456 
680657142007.12.17 11:12buy0.04eurusdm1.43551.42550.00002007.12.17 11:371.43650.000.000.000.40
 123456 
680661282007.12.17 11:14buy0.02eurusdm1.43601.42600.00002007.12.17 11:381.43730.000.000.000.26
 7587857 
680679782007.12.17 11:24sell0.04eurusdm1.43531.44530.00002007.12.17 11:381.43740.000.000.00-0.84
 7587857 
680691502007.12.17 11:29buy0.08eurusdm1.43601.42600.00002007.12.17 11:381.43720.000.000.000.96
 7587857 
680719882007.12.17 11:37buy0.01eurusdm1.43671.42670.00002007.12.17 11:511.43770.000.000.000.10
 123456 
680731122007.12.17 11:39sell0.01eurusdm1.43721.44720.00002007.12.17 12:041.43940.000.000.00-0.22
 7587857 
680774772007.12.17 11:51buy0.01eurusdm1.43781.42780.00002007.12.17 12:031.43880.000.000.000.10
 123456 
680776152007.12.17 11:51buy0.02eurusdm1.43791.42790.00002007.12.17 12:041.43910.000.000.000.24
 7587857 
680780592007.12.17 11:52sell0.04eurusdm1.43721.44720.00002007.12.17 12:041.43940.000.000.00-0.88
 7587857 
680783672007.12.17 11:54sell0.02eurusdm1.43711.44710.00002007.12.17 12:031.43900.000.000.00-0.38
 123456 
680787922007.12.17 11:57buy0.04eurusdm1.43781.42780.00002007.12.17 12:031.43890.000.000.000.44
 123456 
680795532007.12.17 12:00buy0.08eurusdm1.43791.42790.00002007.12.17 12:031.43910.000.000.000.96
 7587857 
680819372007.12.17 12:03buy0.01eurusdm1.43891.42890.00002007.12.17 12:041.43990.000.000.000.10
 123456 
680825882007.12.17 12:04sell0.01eurusdm1.43911.44910.00002007.12.17 12:291.43810.000.000.000.10
 7587857 
680829402007.12.17 12:04buy0.02eurusdm1.43981.42980.00002007.12.17 12:291.43800.000.000.00-0.36
 7587857 
680835832007.12.17 12:04buy0.01eurusdm1.44031.43030.00002007.12.17 12:331.43740.000.000.00-0.29
 123456 
680837712007.12.17 12:05sell0.02eurusdm1.43961.44960.00002007.12.17 12:331.43760.000.000.000.40
 123456 
680842432007.12.17 12:05sell0.04eurusdm1.43911.44910.00002007.12.17 12:291.43810.000.000.000.40
 7587857 
680880192007.12.17 12:21buy0.08eurusdm1.43981.42980.00002007.12.17 12:291.43790.000.000.00-1.52
 7587857 
680881102007.12.17 12:22sell0.16eurusdm1.43911.44910.00002007.12.17 12:291.43810.000.000.001.60
 7587857 
680900922007.12.17 12:29sell0.01eurusdm1.43791.44790.00002007.12.17 13:491.43970.000.000.00-0.18
 7587857 
680912512007.12.17 12:33buy0.01eurusdm1.43761.42760.00002007.12.17 12:521.43860.000.000.000.10
 123456 
680958992007.12.17 12:51buy0.02eurusdm1.43861.42860.00002007.12.17 13:491.43950.000.000.000.18
 7587857 
680962572007.12.17 12:52buy0.01eurusdm1.43871.42870.00002007.12.17 13:081.43960.000.000.000.09
 123456 
680968112007.12.17 12:55sell0.02eurusdm1.43801.44800.00002007.12.17 13:081.43980.000.000.00-0.36
 123456 
680970162007.12.17 12:56buy0.04eurusdm1.43871.42870.00002007.12.17 13:081.43960.000.000.000.36
 123456 
680971432007.12.17 12:57sell0.08eurusdm1.43801.44800.00002007.12.17 13:081.43990.000.000.00-1.52
 123456 
680972712007.12.17 12:58buy0.16eurusdm1.43871.42870.00002007.12.17 13:081.43970.000.000.001.60
 123456 
681010032007.12.17 13:08buy0.01eurusdm1.43981.42980.00002007.12.17 14:001.43780.000.000.00-0.20
 123456 
681013802007.12.17 13:10sell0.02eurusdm1.43911.44910.00002007.12.17 14:001.43800.000.000.000.22
 123456 
681053142007.12.17 13:27sell0.04eurusdm1.43791.44790.00002007.12.17 13:491.43980.000.000.00-0.76
 7587857 
681055502007.12.17 13:27buy0.08eurusdm1.43861.42860.00002007.12.17 13:491.43960.000.000.000.80
 7587857 
681061962007.12.17 13:30sell0.16eurusdm1.43791.44790.00002007.12.17 13:491.43980.000.000.00-3.04
 7587857 
681062682007.12.17 13:30buy0.32eurusdm1.43861.42860.00002007.12.17 13:491.43960.000.000.003.20
 7587857 
681114592007.12.17 13:48buy0.04eurusdm1.43981.42980.00002007.12.17 14:001.43780.000.000.00-0.80
 123456 
681116462007.12.17 13:49sell0.01eurusdm1.43961.44960.00002007.12.17 14:001.43860.000.000.000.10
 7587857 
681125512007.12.17 13:53sell0.08eurusdm1.43911.44910.00002007.12.17 14:001.43790.000.000.000.96
 123456 
681143252007.12.17 14:00sell0.01eurusdm1.43831.44830.00002007.12.17 14:421.43730.000.000.000.10
 7587857 
681146722007.12.17 14:00buy0.01eurusdm1.43841.42840.00002007.12.17 14:041.43940.000.000.000.10
 123456 
681153912007.12.17 14:03buy0.02eurusdm1.43901.42900.00002007.12.17 14:421.43720.000.000.00-0.36
 7587857 
681159682007.12.17 14:04buy0.01eurusdm1.43991.42990.00002007.12.17 14:421.43700.000.000.00-0.29
 123456 
681190552007.12.17 14:21sell0.02eurusdm1.43921.44920.00002007.12.17 14:421.43720.000.000.000.40
 123456 
681206552007.12.17 14:28sell0.04eurusdm1.43831.44830.00002007.12.17 14:421.43730.000.000.000.40
 7587857 
681226432007.12.17 14:35buy0.08eurusdm1.43901.42900.00002007.12.17 14:421.43710.000.000.00-1.52
 7587857 
681228892007.12.17 14:36sell0.16eurusdm1.43831.44830.00002007.12.17 14:421.43730.000.000.001.60
 7587857 
681241982007.12.17 14:42sell0.01eurusdm1.43711.44710.00002007.12.17 17:051.43610.000.000.000.10
 7587857 
681243232007.12.17 14:42buy0.01eurusdm1.43731.42730.00002007.12.17 15:151.43820.000.000.000.09
 123456 
681268022007.12.17 14:53buy0.02eurusdm1.43781.42780.00002007.12.17 17:051.43590.000.000.00-0.38
 7587857 
681269372007.12.17 14:54sell0.04eurusdm1.43711.44710.00002007.12.17 17:051.43610.000.000.000.40
 7587857 
681278492007.12.17 14:59sell0.02eurusdm1.43661.44660.00002007.12.17 15:151.43850.000.000.00-0.38
 123456 
681293222007.12.17 15:03buy0.04eurusdm1.43731.42730.00002007.12.17 15:151.43830.000.000.000.40
 123456 
681298042007.12.17 15:05buy0.08eurusdm1.43781.42780.00002007.12.17 17:051.43590.000.000.00-1.52
 7587857 
681299982007.12.17 15:07sell0.16eurusdm1.43711.44710.00002007.12.17 17:051.43610.000.000.001.60
 7587857 
681307862007.12.17 15:13buy0.32eurusdm1.43781.42780.00002007.12.17 17:051.43590.000.000.00-6.08
 7587857 
681314072007.12.17 15:15buy0.01eurusdm1.43861.42860.00002007.12.17 17:051.43580.000.000.00-0.28
 123456 
681338322007.12.17 15:28sell0.02eurusdm1.43791.44790.00002007.12.17 17:051.43590.000.000.000.40
 123456 
681406912007.12.17 16:27sell0.64eurusdm1.43711.44710.00002007.12.17 17:051.43610.000.000.006.40
 7587857 
681455032007.12.17 16:50buy1.28eurusdm1.43781.42780.00002007.12.17 17:051.43590.000.000.00-24.32
 7587857 
681462852007.12.17 16:53sell2.56eurusdm1.43711.44710.00002007.12.17 17:041.43610.000.000.0025.60
 7587857 
681491572007.12.17 17:06buy0.01eurusdm1.43621.42620.00002007.12.17 17:371.43720.000.000.000.10
 123456 
681498622007.12.17 17:09sell0.02eurusdm1.43551.44550.00002007.12.17 17:371.43740.000.000.00-0.38
 123456 
681499282007.12.17 17:16buy0.04eurusdm1.43631.42630.00002007.12.17 17:371.43730.000.000.000.40
 123456 
  0.00 0.00 -0.15 44.15
Closed P/L: 44.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
681489332007.12.17 17:05sell0.01eurusdm1.43591.44590.0000 1.43770.000.000.00-0.18
 7587857 
681518922007.12.17 17:30buy0.02eurusdm1.43661.42660.0000 1.43750.000.000.000.18
 7587857 
681540532007.12.17 17:37buy0.01eurusdm1.43751.42750.0000 1.43750.000.000.000.00
 123456 
681545262007.12.17 17:40sell0.02eurusdm1.43681.44680.0000 1.43770.000.000.00-0.18
 123456 
681557792007.12.17 17:51buy0.04eurusdm1.43751.42750.0000 1.43750.000.000.000.00
 123456 
  0.00 0.00 0.00 -0.18
 Floating P/L: -0.18
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 44.00 Floating P/L: -0.18 Margin: 3.50
Balance: 544.00 Equity: 543.82 Free Margin: 540.32
 
Details:
Graph
Gross Profit: 414.57 Gross Loss: 370.57 Total Net Profit: 44.00
Profit Factor: 1.12 Expected Payoff: 0.10  
Absolute Drawdown: 0.02 Maximal Drawdown: 48.64 (8.67%) Relative Drawdown: 8.67% (48.64)
 
Total Trades: 448 Short Positions (won %): 229 (69.87%) Long Positions (won %): 219 (51.14%)
Profit Trades (% of total): 272 (60.71%) Loss trades (% of total): 176 (39.29%)
Largest profit trade: 56.32 loss trade: -48.64
Average profit trade: 1.52 loss trade: -2.11
Maximum consecutive wins ($): 7 (1.56) consecutive losses ($): 3 (-18.64)
Maximal consecutive profit (count): 56.44 (2) consecutive loss (count): -48.64 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1