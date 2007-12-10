Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000240794 Name: 10ea02 Currency: USD 2007 December 13, 14:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
61814572007.12.10 12:43balanceDeposit5 000.00
61816392007.12.10 12:51sell0.05eurchf1.65471.67571.65372007.12.10 14:311.65550.000.000.00-3.55
61821002007.12.10 13:21sell0.10eurchf1.65531.67581.65432007.12.10 14:311.65560.000.000.00-2.67
61838732007.12.10 14:23sell0.20eurchf1.65591.67591.65492007.12.10 14:311.65550.000.000.007.11
61852202007.12.10 15:01sell0.10cadchf1.11711.13811.11612007.12.10 15:471.11780.000.000.00-6.22
61852702007.12.10 15:01sell0.20cadchf1.11771.13821.11672007.12.10 15:471.11770.000.000.000.00
61860772007.12.10 15:32sell0.40cadchf1.11841.13841.11742007.12.10 15:471.11790.000.000.0017.78
61863732007.12.10 15:47sell0.10cadchf1.11721.13821.11622007.12.10 15:531.11620.000.000.008.89
61864712007.12.10 15:53sell0.10cadchf1.11531.13671.11472007.12.10 15:581.11570.000.000.00-3.55
61865092007.12.10 15:55sell0.20cadchf1.11591.13641.11492007.12.10 15:581.11560.000.000.005.33
61865742007.12.10 15:58sell0.10cadchf1.11501.13601.11402007.12.10 16:271.11590.000.000.00-8.00
61866102007.12.10 16:00buy0.10usdcad1.00940.98841.01042007.12.10 16:271.00810.000.000.00-12.90
61866322007.12.10 16:00sell0.10cadjpy110.63112.76110.562007.12.10 16:30110.760.000.000.00-11.65
61866462007.12.10 16:01sell0.20cadjpy110.65112.73110.582007.12.10 16:30110.760.000.000.00-19.71
61867172007.12.10 16:03buy0.20usdcad1.00910.98841.00992007.12.10 16:271.00800.000.000.00-21.83
61867342007.12.10 16:04sell0.40cadjpy110.71112.71110.612007.12.10 16:29110.760.000.000.00-17.92
61867382007.12.10 16:04buy0.40usdcad1.00860.98861.00962007.12.10 16:271.00780.000.000.00-31.75
61867432007.12.10 16:04sell0.80cadjpy110.78112.73110.682007.12.10 16:29110.780.000.000.000.00
61867442007.12.10 16:04buy0.80usdcad1.00800.98851.00902007.12.10 16:271.00810.000.000.007.94
61868352007.12.10 16:11sell0.20cadchf1.11561.13611.11462007.12.10 16:271.11570.000.000.00-1.78
61868362007.12.10 16:11sell1.60cadjpy110.84112.74110.742007.12.10 16:29110.780.000.000.0086.00
61868452007.12.10 16:11sell0.40cadchf1.11611.13611.11512007.12.10 16:271.11570.000.000.0014.22
61869232007.12.10 16:13buy1.60usdcad1.00740.98841.00842007.12.10 16:271.00800.000.000.0095.24
61872612007.12.10 16:27buy0.10usdcad1.00830.98731.00932007.12.10 17:031.00790.000.000.00-3.97
61873122007.12.10 16:30sell0.10cadjpy110.67112.77110.572007.12.10 17:25110.880.000.000.00-18.80
61879042007.12.10 16:52sell0.20cadjpy110.73112.78110.632007.12.10 17:25110.870.000.000.00-25.06
61879222007.12.10 16:53buy0.20usdcad1.00770.98721.00872007.12.10 17:031.00800.000.000.005.95
61880432007.12.10 16:58sell0.40cadjpy110.79112.79110.692007.12.10 17:25110.870.000.000.00-28.63
61883862007.12.10 17:07sell0.80cadjpy110.85112.80110.752007.12.10 17:25110.860.000.000.00-7.16
61885182007.12.10 17:09sell1.60cadjpy110.91112.81110.812007.12.10 17:25110.850.000.000.0085.91
61913452007.12.10 19:00buy0.10eurgbp0.71940.69840.72042007.12.10 19:380.71910.000.000.00-6.13
61918342007.12.10 19:23buy0.20eurgbp0.71890.69840.71992007.12.10 19:380.71910.000.000.008.18
61921302007.12.10 19:39buy0.10eurgbp0.71930.69830.72032007.12.10 19:410.71940.000.000.002.05
61921892007.12.10 19:41buy0.10eurgbp0.71970.69870.72072007.12.10 19:410.71930.000.000.00-8.18
62014782007.12.11 09:24buy0.10usdcad1.00640.98541.00742007.12.11 09:421.00740.000.000.009.93
62020332007.12.11 09:42buy0.10usdcad1.00780.98681.00882007.12.11 12:011.00620.000.000.00-15.90
62026622007.12.11 10:00sell0.10audjpy99.23101.3399.132007.12.11 10:2899.320.000.000.00-8.03
62026762007.12.11 10:00sell0.10cadjpy111.00113.10110.902007.12.11 10:32111.060.000.000.00-5.36
62026812007.12.11 10:00sell0.10chfjpy99.10101.2099.002007.12.11 10:0899.000.000.000.008.94
62027012007.12.11 10:01buy0.10usdchf1.12931.10801.13002007.12.11 10:051.13000.000.000.006.19
62027262007.12.11 10:01sell0.10audusd0.88660.90790.88592007.12.11 10:130.88710.000.000.00-5.00
62027572007.12.11 10:01sell0.10audcad0.89410.91510.89312007.12.11 11:050.89310.000.000.009.93
62029912007.12.11 10:05sell0.20audjpy99.29101.3499.192007.12.11 10:2899.310.000.000.00-3.57
62030172007.12.11 10:05buy0.10usdchf1.13091.10951.13152007.12.11 10:371.12970.000.000.00-10.62
62030512007.12.11 10:06sell0.20cadjpy111.03113.11110.962007.12.11 10:32111.070.000.000.00-7.15
62031802007.12.11 10:08sell0.10chfjpy98.96101.0698.862007.12.11 11:0199.160.000.000.00-17.85
62033482007.12.11 10:12sell0.40audjpy99.35101.3599.252007.12.11 10:2899.310.000.000.0014.29
62033562007.12.11 10:12sell0.40cadjpy111.09113.09110.992007.12.11 10:32111.050.000.000.0014.29
62033652007.12.11 10:13sell0.20audusd0.88720.90770.88622007.12.11 10:130.88690.000.000.006.00
62033732007.12.11 10:13sell0.20chfjpy99.01101.0698.912007.12.11 11:0199.150.000.000.00-25.00
62033922007.12.11 10:13sell0.10audusd0.88680.90780.88582007.12.11 12:120.88580.000.000.0010.00
62035012007.12.11 10:18buy0.20usdchf1.13031.10981.13132007.12.11 10:371.12980.000.000.00-8.85
62035042007.12.11 10:18sell0.40chfjpy99.07101.0798.972007.12.11 11:0199.140.000.000.00-25.00
62037602007.12.11 10:28sell0.10audjpy99.26101.3699.162007.12.11 10:5899.410.000.000.00-13.39
62038022007.12.11 10:31buy0.40usdchf1.12981.10981.13082007.12.11 10:371.12980.000.000.000.00
62038272007.12.11 10:32buy0.80usdchf1.12921.10971.13022007.12.11 10:371.12970.000.000.0035.41
62038362007.12.11 10:32sell0.80chfjpy99.12101.0799.022007.12.11 11:0199.130.000.000.00-7.14
62038372007.12.11 10:32sell0.10cadjpy110.95113.05110.852007.12.11 12:24111.170.000.000.00-19.63
62038802007.12.11 10:35sell0.20audjpy99.32101.3799.222007.12.11 10:5899.400.000.000.00-14.28
62039152007.12.11 10:37sell0.20cadjpy111.01113.06110.912007.12.11 12:24111.190.000.000.00-32.13
62039182007.12.11 10:37sell0.40audjpy99.37101.3799.272007.12.11 10:5899.370.000.000.000.00
62039342007.12.11 10:38buy0.10usdchf1.13021.10921.13122007.12.11 11:221.12940.000.000.00-7.08
62039702007.12.11 10:38sell0.40cadjpy111.07113.07110.972007.12.11 12:24111.180.000.000.00-39.27
62041412007.12.11 10:44sell0.80cadjpy111.13113.08111.032007.12.11 12:24111.190.000.000.00-42.84
62041432007.12.11 10:44sell1.60cadjpy111.18113.08111.082007.12.11 12:24111.190.000.000.00-14.28
62041542007.12.11 10:45sell1.60chfjpy99.18101.0899.082007.12.11 11:0199.130.000.000.0071.42
62044752007.12.11 10:54sell0.80audjpy99.43101.3899.332007.12.11 10:5899.370.000.000.0042.83
62046262007.12.11 10:58sell0.10audjpy99.37101.4799.272007.12.11 11:1699.270.000.000.008.94
62047072007.12.11 11:00buy0.10cadchf1.12091.09991.12192007.12.11 11:051.12190.000.000.008.85
62048422007.12.11 11:04sell3.20cadjpy111.24113.09111.142007.12.11 12:24111.180.000.000.00171.34
62048462007.12.11 11:04buy0.20usdcad1.00710.98661.00812007.12.11 12:011.00630.000.000.00-15.90
62048812007.12.11 11:05buy0.10cadchf1.12271.10171.12372007.12.11 11:191.12160.000.000.00-9.74
62049002007.12.11 11:05buy0.40usdcad1.00660.98661.00762007.12.11 12:001.00610.000.000.00-19.88
62049302007.12.11 11:06buy0.20usdchf1.12971.10921.13072007.12.11 11:221.12950.000.000.00-3.54
62049762007.12.11 11:07buy0.20cadchf1.12211.10161.12312007.12.11 11:191.12180.000.000.00-5.32
62052922007.12.11 11:13buy0.40usdchf1.12911.10911.13012007.12.11 11:221.12950.000.000.0014.17
62055122007.12.11 11:18buy0.40cadchf1.12161.10161.12262007.12.11 11:191.12200.000.000.0014.17
62055402007.12.11 11:19buy0.10cadchf1.12261.10161.12362007.12.11 11:421.12190.000.000.00-6.20
62055672007.12.11 11:20buy0.20cadchf1.12201.10151.12302007.12.11 11:411.12230.000.000.005.31
62061922007.12.11 11:42buy0.10cadchf1.12281.10181.12382007.12.11 13:131.12280.000.000.000.00
62062282007.12.11 11:43buy0.80usdcad1.00590.98641.00692007.12.11 12:001.00640.000.000.0039.75
62067362007.12.11 12:00sell0.10eurcad1.48051.50151.47952007.12.11 12:341.48150.000.000.00-9.92
62072452007.12.11 12:20sell0.20eurcad1.48101.50151.48002007.12.11 12:341.48160.000.000.00-11.90
62076292007.12.11 12:28sell0.40eurcad1.48121.50161.48062007.12.11 12:341.48150.000.000.00-11.90
62076522007.12.11 12:29sell0.80eurcad1.48181.50131.48082007.12.11 12:341.48140.000.000.0031.73
62077522007.12.11 12:35sell0.10eurcad1.48051.50151.47952007.12.11 13:131.48150.000.000.00-9.90
62078452007.12.11 12:39sell0.20eurcad1.48101.50151.48002007.12.11 13:131.48160.000.000.00-11.89
62078712007.12.11 12:40sell0.40eurcad1.48171.50171.48072007.12.11 13:131.48150.000.000.007.92
62079722007.12.11 12:46sell0.80eurcad1.48231.50181.48132007.12.11 13:131.48180.000.000.0039.62
62079772007.12.11 12:46buy0.20cadchf1.12211.10161.12312007.12.11 13:131.12270.000.000.0010.59
62079802007.12.11 12:46sell1.60eurcad1.48291.50191.48192007.12.11 13:131.48210.000.000.00126.78
62099582007.12.11 14:01sell0.10cadjpy110.85112.95110.752007.12.11 14:19110.750.000.000.008.94
62105442007.12.11 14:19sell0.10cadjpy110.65112.75110.552007.12.11 15:17110.830.000.000.00-16.08
62110802007.12.11 14:35sell0.20cadjpy110.71112.76110.612007.12.11 15:17110.820.000.000.00-19.65
62112962007.12.11 14:47sell0.40cadjpy110.76112.76110.662007.12.11 15:17110.820.000.000.00-21.44
62113112007.12.11 14:47sell0.80cadjpy110.82112.77110.722007.12.11 15:16110.840.000.000.00-14.29
62121822007.12.11 15:08sell1.60cadjpy110.88112.78110.782007.12.11 15:16110.830.000.000.0071.46
62141792007.12.11 16:00sell0.10gbpjpy229.20231.34229.142007.12.11 16:01229.140.000.000.005.36
62142182007.12.11 16:01sell0.10gbpjpy229.06231.16228.962007.12.11 16:06229.090.000.000.00-2.69
62143032007.12.11 16:03sell0.20gbpjpy229.11231.16229.012007.12.11 16:06229.080.000.000.005.37
62144742007.12.11 16:06sell0.10gbpjpy229.00231.10228.902007.12.11 16:08228.900.000.000.008.95
62145752007.12.11 16:08sell0.10gbpjpy228.83230.93228.732007.12.11 16:15228.880.000.000.00-4.47
62146302007.12.11 16:09sell0.20gbpjpy228.91230.96228.812007.12.11 16:15228.870.000.000.007.15
62149462007.12.11 16:15sell0.10gbpjpy228.79230.89228.692007.12.11 16:17228.830.000.000.00-3.58
62149752007.12.11 16:16sell0.20gbpjpy228.84230.89228.742007.12.11 16:17228.810.000.000.005.36
62150532007.12.11 16:17sell0.10gbpjpy228.74230.84228.642007.12.11 16:26228.640.000.000.008.96
62153452007.12.11 16:26sell0.10gbpjpy228.56230.66228.462007.12.11 16:27228.590.000.000.00-2.69
62153602007.12.11 16:26sell0.20gbpjpy228.61230.66228.512007.12.11 16:27228.570.000.000.007.16
62154192007.12.11 16:27sell0.10gbpjpy228.49230.59228.392007.12.11 16:41228.600.000.000.00-9.86
62154462007.12.11 16:28sell0.20gbpjpy228.55230.60228.452007.12.11 16:40228.590.000.000.00-7.17
62154862007.12.11 16:29sell0.40gbpjpy228.61230.61228.512007.12.11 16:39228.640.000.000.00-10.75
62157142007.12.11 16:34sell0.80gbpjpy228.67230.62228.572007.12.11 16:39228.620.000.000.0035.84
62159952007.12.11 16:42sell0.10gbpjpy228.50230.60228.402007.12.11 16:47228.520.000.000.00-1.79
62161262007.12.11 16:43sell0.20gbpjpy228.57230.62228.472007.12.11 16:47228.540.000.000.005.38
62162992007.12.11 16:47sell0.10gbpjpy228.45230.55228.352007.12.11 16:58228.410.000.000.003.58
62163622007.12.11 16:49sell0.20gbpjpy228.50230.55228.402007.12.11 16:58228.400.000.000.0017.92
62166172007.12.11 16:58sell0.10gbpjpy228.33230.43228.232007.12.11 17:03228.590.000.000.00-23.29
62166842007.12.11 17:00sell0.10usdjpy111.60113.70111.502007.12.11 17:12111.650.000.000.00-4.48
62167032007.12.11 17:01sell0.20gbpjpy228.40230.45228.302007.12.11 17:03228.580.000.000.00-32.24
62167202007.12.11 17:01sell0.40gbpjpy228.46230.46228.362007.12.11 17:03228.600.000.000.00-50.14
62167222007.12.11 17:01sell0.20usdjpy111.65113.70111.552007.12.11 17:12111.620.000.000.005.38
62167242007.12.11 17:01sell0.80gbpjpy228.52230.47228.422007.12.11 17:03228.580.000.000.00-42.98
62167462007.12.11 17:01sell1.60gbpjpy228.60230.50228.502007.12.11 17:03228.550.000.000.0071.64
62171482007.12.11 17:12sell0.10usdjpy111.63113.73111.532007.12.11 17:21111.530.000.000.008.97
62173382007.12.11 17:21sell0.10usdjpy111.47113.57111.372007.12.11 17:29111.510.000.000.00-3.59
62175222007.12.11 17:26sell0.20usdjpy111.53113.58111.432007.12.11 17:29111.500.000.000.005.38
62176062007.12.11 17:29sell0.10usdjpy111.48113.58111.382007.12.11 18:01111.620.000.000.00-12.54
62177072007.12.11 17:32sell0.20usdjpy111.54113.59111.442007.12.11 18:01111.630.000.000.00-16.12
62182012007.12.11 17:46sell0.40usdjpy111.61113.61111.512007.12.11 18:01111.630.000.000.00-7.17
62186822007.12.11 17:59sell0.80usdjpy111.67113.62111.572007.12.11 18:01111.600.000.000.0050.18
62187732007.12.11 18:01sell0.10gbpchf2.30982.33082.30882007.12.11 18:012.31070.000.000.00-7.95
62187892007.12.11 18:01sell0.10cadchf1.11961.14061.11862007.12.11 18:011.12030.000.000.00-6.18
62187942007.12.11 18:01buy0.10eurgbp0.72070.69970.72172007.12.11 18:020.72050.000.000.00-4.08
62282082007.12.11 21:43sell0.10audcad0.88790.90890.88692007.12.11 21:430.88920.000.000.00-12.78
62514922007.12.12 09:41buy0.10audusd0.87970.85870.88072007.12.12 09:500.88070.000.000.0010.00
62514972007.12.12 09:41buy0.10gbpchf2.30622.28522.30722007.12.12 09:552.30580.000.000.00-3.54
62515072007.12.12 09:41buy0.05eurchf1.66101.64001.66202007.12.12 09:571.66200.000.000.004.42
62516832007.12.12 09:48buy0.20gbpchf2.30562.28512.30662007.12.12 09:552.30590.000.000.005.31
62517412007.12.12 09:50buy0.10audusd0.88120.86020.88222007.12.12 10:410.88080.000.000.00-4.00
62520712007.12.12 09:55buy0.10gbpchf2.30662.28562.30762007.12.12 09:572.30760.000.000.008.85
62521262007.12.12 09:57buy0.05eurchf1.66261.64161.66362007.12.12 10:181.66230.000.000.00-1.32
62521292007.12.12 09:57buy0.10gbpchf2.30832.28732.30932007.12.12 10:032.30800.000.000.00-2.65
62521812007.12.12 09:58buy0.20gbpchf2.30782.28732.30882007.12.12 10:032.30810.000.000.005.30
62522182007.12.12 09:59buy0.10eurchf1.66211.64161.66312007.12.12 10:181.66240.000.000.002.65
62529482007.12.12 10:09buy0.20audusd0.88060.86010.88162007.12.12 10:410.88090.000.000.006.00
62561402007.12.12 12:00buy0.10gbpcad2.06412.04312.06512007.12.12 12:132.06340.000.000.00-6.93
62564452007.12.12 12:06buy0.20gbpcad2.06352.04302.06452007.12.12 12:132.06330.000.000.00-3.96
62566162007.12.12 12:11buy0.40gbpcad2.06282.04282.06382007.12.12 12:132.06330.000.000.0019.80
62567022007.12.12 12:13buy0.10gbpcad2.06492.04392.06592007.12.12 12:352.06390.000.000.00-9.92
62568362007.12.12 12:18buy0.20gbpcad2.06472.04392.06542007.12.12 12:352.06380.000.000.00-17.85
62572942007.12.12 12:32buy0.40gbpcad2.06422.04422.06522007.12.12 12:342.06380.000.000.00-15.86
62573022007.12.12 12:33buy0.80gbpcad2.06372.04422.06472007.12.12 12:342.06390.000.000.0015.86
62573072007.12.12 12:33buy1.60gbpcad2.06302.04402.06402007.12.12 12:342.06400.000.000.00158.59
62574172007.12.12 12:35buy0.10gbpcad2.06532.04432.06632007.12.12 12:482.06360.000.000.00-16.84
62574512007.12.12 12:35buy0.20gbpcad2.06482.04432.06582007.12.12 12:472.06350.000.000.00-25.76
62574952007.12.12 12:37buy0.40gbpcad2.06432.04432.06532007.12.12 12:472.06330.000.000.00-39.64
62575112007.12.12 12:38buy0.80gbpcad2.06372.04422.06472007.12.12 12:472.06340.000.000.00-23.78
62575142007.12.12 12:38buy1.60gbpcad2.06312.04412.06412007.12.12 12:472.06370.000.000.0095.13
62578172007.12.12 12:48buy0.10gbpcad2.06522.04422.06622007.12.12 13:042.06390.000.000.00-12.88
62578282007.12.12 12:48buy0.20gbpcad2.06462.04412.06562007.12.12 13:042.06400.000.000.00-11.89
62579162007.12.12 12:50buy0.40gbpcad2.06402.04402.06502007.12.12 13:042.06390.000.000.00-3.96
62580432007.12.12 12:56buy0.80gbpcad2.06342.04392.06442007.12.12 13:042.06390.000.000.0039.62
62700852007.12.12 17:00sell0.10usdcad1.00861.02961.00762007.12.12 17:231.01040.000.000.00-17.81
62705462007.12.12 17:09sell0.20usdcad1.00911.02961.00812007.12.12 17:231.01050.000.000.00-27.71
62706612007.12.12 17:13sell0.40usdcad1.00971.02971.00872007.12.12 17:231.01040.000.000.00-27.71
62706772007.12.12 17:14sell0.80usdcad1.01031.02981.00932007.12.12 17:231.01080.000.000.00-39.57
62707662007.12.12 17:16sell1.60usdcad1.01121.03021.01022007.12.12 17:221.01050.000.000.00110.84
62710252007.12.12 17:23sell0.10usdcad1.01021.03121.00922007.12.12 17:391.01040.000.000.00-1.98
62711612007.12.12 17:27sell0.20usdcad1.01081.03131.00982007.12.12 17:391.01050.000.000.005.94
62715122007.12.12 17:39sell0.10usdcad1.01011.03111.00912007.12.12 17:591.01070.000.000.00-5.94
62715182007.12.12 17:39sell0.20usdcad1.01071.03121.00972007.12.12 17:591.01070.000.000.000.00
62719342007.12.12 17:53sell0.40usdcad1.01121.03121.01022007.12.12 17:591.01060.000.000.0023.75
62721012007.12.12 17:59sell0.10usdcad1.01021.03121.00922007.12.12 18:071.01010.000.000.000.99
62945472007.12.13 11:00sell0.10eurusd1.47061.49161.46962007.12.13 11:371.46960.000.000.0010.00
62958642007.12.13 11:37sell0.10eurusd1.46931.49031.46832007.12.13 12:481.46890.000.000.004.00
62965542007.12.13 11:50sell0.30eurusd1.46991.49041.46892007.12.13 12:481.46890.000.000.0030.00
62980512007.12.13 13:00buy0.10cadchf1.12341.10241.12442007.12.13 13:231.12280.000.000.00-5.28
62981332007.12.13 13:04buy0.20cadchf1.12281.10231.12382007.12.13 13:231.12270.000.000.00-1.77
62982802007.12.13 13:10buy0.40cadchf1.12221.10221.12322007.12.13 13:231.12270.000.000.0017.61
62986212007.12.13 13:23buy0.10cadchf1.12331.10231.12432007.12.13 14:091.12120.000.000.00-18.48
62986332007.12.13 13:24buy0.20cadchf1.12261.10211.12362007.12.13 14:091.12130.000.000.00-22.88
62986722007.12.13 13:26buy0.40cadchf1.12201.10201.12302007.12.13 14:091.12120.000.000.00-28.17
62987252007.12.13 13:29buy0.80cadchf1.12151.10201.12252007.12.13 14:091.12130.000.000.00-14.09
62987912007.12.13 13:31buy1.60cadchf1.12091.10191.12192007.12.13 14:091.12090.000.000.000.00
62989282007.12.13 13:38buy3.20cadchf1.12031.10181.12132007.12.13 14:081.12090.000.000.00169.03
  0.00 0.00 0.00 701.58
Closed P/L: 701.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 701.58 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 701.58 Equity: 5 701.58 Free Margin: 5 701.58
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 129.67 Gross Loss: 1 428.09 Total Net Profit: 701.58
Profit Factor: 1.49 Expected Payoff: 3.81  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 153.63 (2.78%) Relative Drawdown: 2.80% (150.14)
 
Total Trades: 184 Short Positions (won %): 114 (43.86%) Long Positions (won %): 70 (44.29%)
Profit Trades (% of total): 81 (44.02%) Loss trades (% of total): 103 (55.98%)
Largest profit trade: 171.34 loss trade: -50.14
Average profit trade: 26.29 loss trade: -13.86
Maximum consecutive wins ($): 5 (184.91) consecutive losses ($): 7 (-66.82)
Maximal consecutive profit (count): 184.91 (5) consecutive loss (count): -148.65 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2