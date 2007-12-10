Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000240794
|Name: 10ea02
|Currency: USD
|2007 December 14, 13:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6181457
|2007.12.10 12:43
|balance
|Deposit
|5 000.00
|6181639
|2007.12.10 12:51
|sell
|0.05
|eurchf
|1.6547
|1.6757
|1.6537
|2007.12.10 14:31
|1.6555
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|6182100
|2007.12.10 13:21
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6553
|1.6758
|1.6543
|2007.12.10 14:31
|1.6556
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.67
|6183873
|2007.12.10 14:23
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6559
|1.6759
|1.6549
|2007.12.10 14:31
|1.6555
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|6185220
|2007.12.10 15:01
|sell
|0.10
|cadchf
|1.1171
|1.1381
|1.1161
|2007.12.10 15:47
|1.1178
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.22
|6185270
|2007.12.10 15:01
|sell
|0.20
|cadchf
|1.1177
|1.1382
|1.1167
|2007.12.10 15:47
|1.1177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6186077
|2007.12.10 15:32
|sell
|0.40
|cadchf
|1.1184
|1.1384
|1.1174
|2007.12.10 15:47
|1.1179
|0.00
|0.00
|0.00
|17.78
|6186373
|2007.12.10 15:47
|sell
|0.10
|cadchf
|1.1172
|1.1382
|1.1162
|2007.12.10 15:53
|1.1162
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|6186471
|2007.12.10 15:53
|sell
|0.10
|cadchf
|1.1153
|1.1367
|1.1147
|2007.12.10 15:58
|1.1157
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|6186509
|2007.12.10 15:55
|sell
|0.20
|cadchf
|1.1159
|1.1364
|1.1149
|2007.12.10 15:58
|1.1156
|0.00
|0.00
|0.00
|5.33
|6186574
|2007.12.10 15:58
|sell
|0.10
|cadchf
|1.1150
|1.1360
|1.1140
|2007.12.10 16:27
|1.1159
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|6186610
|2007.12.10 16:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0094
|0.9884
|1.0104
|2007.12.10 16:27
|1.0081
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.90
|6186632
|2007.12.10 16:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|110.63
|112.76
|110.56
|2007.12.10 16:30
|110.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.65
|6186646
|2007.12.10 16:01
|sell
|0.20
|cadjpy
|110.65
|112.73
|110.58
|2007.12.10 16:30
|110.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.71
|6186717
|2007.12.10 16:03
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0091
|0.9884
|1.0099
|2007.12.10 16:27
|1.0080
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.83
|6186734
|2007.12.10 16:04
|sell
|0.40
|cadjpy
|110.71
|112.71
|110.61
|2007.12.10 16:29
|110.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.92
|6186738
|2007.12.10 16:04
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0086
|0.9886
|1.0096
|2007.12.10 16:27
|1.0078
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.75
|6186743
|2007.12.10 16:04
|sell
|0.80
|cadjpy
|110.78
|112.73
|110.68
|2007.12.10 16:29
|110.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6186744
|2007.12.10 16:04
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0080
|0.9885
|1.0090
|2007.12.10 16:27
|1.0081
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|6186835
|2007.12.10 16:11
|sell
|0.20
|cadchf
|1.1156
|1.1361
|1.1146
|2007.12.10 16:27
|1.1157
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|6186836
|2007.12.10 16:11
|sell
|1.60
|cadjpy
|110.84
|112.74
|110.74
|2007.12.10 16:29
|110.78
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|6186845
|2007.12.10 16:11
|sell
|0.40
|cadchf
|1.1161
|1.1361
|1.1151
|2007.12.10 16:27
|1.1157
|0.00
|0.00
|0.00
|14.22
|6186923
|2007.12.10 16:13
|buy
|1.60
|usdcad
|1.0074
|0.9884
|1.0084
|2007.12.10 16:27
|1.0080
|0.00
|0.00
|0.00
|95.24
|6187261
|2007.12.10 16:27
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0083
|0.9873
|1.0093
|2007.12.10 17:03
|1.0079
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.97
|6187312
|2007.12.10 16:30
|sell
|0.10
|cadjpy
|110.67
|112.77
|110.57
|2007.12.10 17:25
|110.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.80
|6187904
|2007.12.10 16:52
|sell
|0.20
|cadjpy
|110.73
|112.78
|110.63
|2007.12.10 17:25
|110.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.06
|6187922
|2007.12.10 16:53
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0077
|0.9872
|1.0087
|2007.12.10 17:03
|1.0080
|0.00
|0.00
|0.00
|5.95
|6188043
|2007.12.10 16:58
|sell
|0.40
|cadjpy
|110.79
|112.79
|110.69
|2007.12.10 17:25
|110.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.63
|6188386
|2007.12.10 17:07
|sell
|0.80
|cadjpy
|110.85
|112.80
|110.75
|2007.12.10 17:25
|110.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.16
|6188518
|2007.12.10 17:09
|sell
|1.60
|cadjpy
|110.91
|112.81
|110.81
|2007.12.10 17:25
|110.85
|0.00
|0.00
|0.00
|85.91
|6191345
|2007.12.10 19:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7194
|0.6984
|0.7204
|2007.12.10 19:38
|0.7191
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.13
|6191834
|2007.12.10 19:23
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7189
|0.6984
|0.7199
|2007.12.10 19:38
|0.7191
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|6192130
|2007.12.10 19:39
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7193
|0.6983
|0.7203
|2007.12.10 19:41
|0.7194
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|6192189
|2007.12.10 19:41
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7197
|0.6987
|0.7207
|2007.12.10 19:41
|0.7193
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.18
|6201478
|2007.12.11 09:24
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0064
|0.9854
|1.0074
|2007.12.11 09:42
|1.0074
|0.00
|0.00
|0.00
|9.93
|6202033
|2007.12.11 09:42
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0078
|0.9868
|1.0088
|2007.12.11 12:01
|1.0062
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.90
|6202662
|2007.12.11 10:00
|sell
|0.10
|audjpy
|99.23
|101.33
|99.13
|2007.12.11 10:28
|99.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.03
|6202676
|2007.12.11 10:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|111.00
|113.10
|110.90
|2007.12.11 10:32
|111.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.36
|6202681
|2007.12.11 10:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|99.10
|101.20
|99.00
|2007.12.11 10:08
|99.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|6202701
|2007.12.11 10:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1293
|1.1080
|1.1300
|2007.12.11 10:05
|1.1300
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|6202726
|2007.12.11 10:01
|sell
|0.10
|audusd
|0.8866
|0.9079
|0.8859
|2007.12.11 10:13
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|6202757
|2007.12.11 10:01
|sell
|0.10
|audcad
|0.8941
|0.9151
|0.8931
|2007.12.11 11:05
|0.8931
|0.00
|0.00
|0.00
|9.93
|6202991
|2007.12.11 10:05
|sell
|0.20
|audjpy
|99.29
|101.34
|99.19
|2007.12.11 10:28
|99.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|6203017
|2007.12.11 10:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1309
|1.1095
|1.1315
|2007.12.11 10:37
|1.1297
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.62
|6203051
|2007.12.11 10:06
|sell
|0.20
|cadjpy
|111.03
|113.11
|110.96
|2007.12.11 10:32
|111.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.15
|6203180
|2007.12.11 10:08
|sell
|0.10
|chfjpy
|98.96
|101.06
|98.86
|2007.12.11 11:01
|99.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.85
|6203348
|2007.12.11 10:12
|sell
|0.40
|audjpy
|99.35
|101.35
|99.25
|2007.12.11 10:28
|99.31
|0.00
|0.00
|0.00
|14.29
|6203356
|2007.12.11 10:12
|sell
|0.40
|cadjpy
|111.09
|113.09
|110.99
|2007.12.11 10:32
|111.05
|0.00
|0.00
|0.00
|14.29
|6203365
|2007.12.11 10:13
|sell
|0.20
|audusd
|0.8872
|0.9077
|0.8862
|2007.12.11 10:13
|0.8869
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6203373
|2007.12.11 10:13
|sell
|0.20
|chfjpy
|99.01
|101.06
|98.91
|2007.12.11 11:01
|99.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|6203392
|2007.12.11 10:13
|sell
|0.10
|audusd
|0.8868
|0.9078
|0.8858
|2007.12.11 12:12
|0.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6203501
|2007.12.11 10:18
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1303
|1.1098
|1.1313
|2007.12.11 10:37
|1.1298
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.85
|6203504
|2007.12.11 10:18
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.07
|101.07
|98.97
|2007.12.11 11:01
|99.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|6203760
|2007.12.11 10:28
|sell
|0.10
|audjpy
|99.26
|101.36
|99.16
|2007.12.11 10:58
|99.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.39
|6203802
|2007.12.11 10:31
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1298
|1.1098
|1.1308
|2007.12.11 10:37
|1.1298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6203827
|2007.12.11 10:32
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1292
|1.1097
|1.1302
|2007.12.11 10:37
|1.1297
|0.00
|0.00
|0.00
|35.41
|6203836
|2007.12.11 10:32
|sell
|0.80
|chfjpy
|99.12
|101.07
|99.02
|2007.12.11 11:01
|99.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.14
|6203837
|2007.12.11 10:32
|sell
|0.10
|cadjpy
|110.95
|113.05
|110.85
|2007.12.11 12:24
|111.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.63
|6203880
|2007.12.11 10:35
|sell
|0.20
|audjpy
|99.32
|101.37
|99.22
|2007.12.11 10:58
|99.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.28
|6203915
|2007.12.11 10:37
|sell
|0.20
|cadjpy
|111.01
|113.06
|110.91
|2007.12.11 12:24
|111.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.13
|6203918
|2007.12.11 10:37
|sell
|0.40
|audjpy
|99.37
|101.37
|99.27
|2007.12.11 10:58
|99.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6203934
|2007.12.11 10:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1302
|1.1092
|1.1312
|2007.12.11 11:22
|1.1294
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.08
|6203970
|2007.12.11 10:38
|sell
|0.40
|cadjpy
|111.07
|113.07
|110.97
|2007.12.11 12:24
|111.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.27
|6204141
|2007.12.11 10:44
|sell
|0.80
|cadjpy
|111.13
|113.08
|111.03
|2007.12.11 12:24
|111.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.84
|6204143
|2007.12.11 10:44
|sell
|1.60
|cadjpy
|111.18
|113.08
|111.08
|2007.12.11 12:24
|111.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.28
|6204154
|2007.12.11 10:45
|sell
|1.60
|chfjpy
|99.18
|101.08
|99.08
|2007.12.11 11:01
|99.13
|0.00
|0.00
|0.00
|71.42
|6204475
|2007.12.11 10:54
|sell
|0.80
|audjpy
|99.43
|101.38
|99.33
|2007.12.11 10:58
|99.37
|0.00
|0.00
|0.00
|42.83
|6204626
|2007.12.11 10:58
|sell
|0.10
|audjpy
|99.37
|101.47
|99.27
|2007.12.11 11:16
|99.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|6204707
|2007.12.11 11:00
|buy
|0.10
|cadchf
|1.1209
|1.0999
|1.1219
|2007.12.11 11:05
|1.1219
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|6204842
|2007.12.11 11:04
|sell
|3.20
|cadjpy
|111.24
|113.09
|111.14
|2007.12.11 12:24
|111.18
|0.00
|0.00
|0.00
|171.34
|6204846
|2007.12.11 11:04
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0071
|0.9866
|1.0081
|2007.12.11 12:01
|1.0063
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.90
|6204881
|2007.12.11 11:05
|buy
|0.10
|cadchf
|1.1227
|1.1017
|1.1237
|2007.12.11 11:19
|1.1216
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.74
|6204900
|2007.12.11 11:05
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0066
|0.9866
|1.0076
|2007.12.11 12:00
|1.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.88
|6204930
|2007.12.11 11:06
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1297
|1.1092
|1.1307
|2007.12.11 11:22
|1.1295
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.54
|6204976
|2007.12.11 11:07
|buy
|0.20
|cadchf
|1.1221
|1.1016
|1.1231
|2007.12.11 11:19
|1.1218
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|6205292
|2007.12.11 11:13
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1291
|1.1091
|1.1301
|2007.12.11 11:22
|1.1295
|0.00
|0.00
|0.00
|14.17
|6205512
|2007.12.11 11:18
|buy
|0.40
|cadchf
|1.1216
|1.1016
|1.1226
|2007.12.11 11:19
|1.1220
|0.00
|0.00
|0.00
|14.17
|6205540
|2007.12.11 11:19
|buy
|0.10
|cadchf
|1.1226
|1.1016
|1.1236
|2007.12.11 11:42
|1.1219
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|6205567
|2007.12.11 11:20
|buy
|0.20
|cadchf
|1.1220
|1.1015
|1.1230
|2007.12.11 11:41
|1.1223
|0.00
|0.00
|0.00
|5.31
|6206192
|2007.12.11 11:42
|buy
|0.10
|cadchf
|1.1228
|1.1018
|1.1238
|2007.12.11 13:13
|1.1228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6206228
|2007.12.11 11:43
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0059
|0.9864
|1.0069
|2007.12.11 12:00
|1.0064
|0.00
|0.00
|0.00
|39.75
|6206736
|2007.12.11 12:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4805
|1.5015
|1.4795
|2007.12.11 12:34
|1.4815
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.92
|6207245
|2007.12.11 12:20
|sell
|0.20
|eurcad
|1.4810
|1.5015
|1.4800
|2007.12.11 12:34
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|6207629
|2007.12.11 12:28
|sell
|0.40
|eurcad
|1.4812
|1.5016
|1.4806
|2007.12.11 12:34
|1.4815
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|6207652
|2007.12.11 12:29
|sell
|0.80
|eurcad
|1.4818
|1.5013
|1.4808
|2007.12.11 12:34
|1.4814
|0.00
|0.00
|0.00
|31.73
|6207752
|2007.12.11 12:35
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4805
|1.5015
|1.4795
|2007.12.11 13:13
|1.4815
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|6207845
|2007.12.11 12:39
|sell
|0.20
|eurcad
|1.4810
|1.5015
|1.4800
|2007.12.11 13:13
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.89
|6207871
|2007.12.11 12:40
|sell
|0.40
|eurcad
|1.4817
|1.5017
|1.4807
|2007.12.11 13:13
|1.4815
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|6207972
|2007.12.11 12:46
|sell
|0.80
|eurcad
|1.4823
|1.5018
|1.4813
|2007.12.11 13:13
|1.4818
|0.00
|0.00
|0.00
|39.62
|6207977
|2007.12.11 12:46
|buy
|0.20
|cadchf
|1.1221
|1.1016
|1.1231
|2007.12.11 13:13
|1.1227
|0.00
|0.00
|0.00
|10.59
|6207980
|2007.12.11 12:46
|sell
|1.60
|eurcad
|1.4829
|1.5019
|1.4819
|2007.12.11 13:13
|1.4821
|0.00
|0.00
|0.00
|126.78
|6209958
|2007.12.11 14:01
|sell
|0.10
|cadjpy
|110.85
|112.95
|110.75
|2007.12.11 14:19
|110.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|6210544
|2007.12.11 14:19
|sell
|0.10
|cadjpy
|110.65
|112.75
|110.55
|2007.12.11 15:17
|110.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.08
|6211080
|2007.12.11 14:35
|sell
|0.20
|cadjpy
|110.71
|112.76
|110.61
|2007.12.11 15:17
|110.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.65
|6211296
|2007.12.11 14:47
|sell
|0.40
|cadjpy
|110.76
|112.76
|110.66
|2007.12.11 15:17
|110.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.44
|6211311
|2007.12.11 14:47
|sell
|0.80
|cadjpy
|110.82
|112.77
|110.72
|2007.12.11 15:16
|110.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.29
|6212182
|2007.12.11 15:08
|sell
|1.60
|cadjpy
|110.88
|112.78
|110.78
|2007.12.11 15:16
|110.83
|0.00
|0.00
|0.00
|71.46
|6214179
|2007.12.11 16:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.20
|231.34
|229.14
|2007.12.11 16:01
|229.14
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|6214218
|2007.12.11 16:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.06
|231.16
|228.96
|2007.12.11 16:06
|229.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|6214303
|2007.12.11 16:03
|sell
|0.20
|gbpjpy
|229.11
|231.16
|229.01
|2007.12.11 16:06
|229.08
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|6214474
|2007.12.11 16:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.00
|231.10
|228.90
|2007.12.11 16:08
|228.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|6214575
|2007.12.11 16:08
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.83
|230.93
|228.73
|2007.12.11 16:15
|228.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.47
|6214630
|2007.12.11 16:09
|sell
|0.20
|gbpjpy
|228.91
|230.96
|228.81
|2007.12.11 16:15
|228.87
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|6214946
|2007.12.11 16:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.79
|230.89
|228.69
|2007.12.11 16:17
|228.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.58
|6214975
|2007.12.11 16:16
|sell
|0.20
|gbpjpy
|228.84
|230.89
|228.74
|2007.12.11 16:17
|228.81
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|6215053
|2007.12.11 16:17
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.74
|230.84
|228.64
|2007.12.11 16:26
|228.64
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|6215345
|2007.12.11 16:26
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.56
|230.66
|228.46
|2007.12.11 16:27
|228.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|6215360
|2007.12.11 16:26
|sell
|0.20
|gbpjpy
|228.61
|230.66
|228.51
|2007.12.11 16:27
|228.57
|0.00
|0.00
|0.00
|7.16
|6215419
|2007.12.11 16:27
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.49
|230.59
|228.39
|2007.12.11 16:41
|228.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.86
|6215446
|2007.12.11 16:28
|sell
|0.20
|gbpjpy
|228.55
|230.60
|228.45
|2007.12.11 16:40
|228.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.17
|6215486
|2007.12.11 16:29
|sell
|0.40
|gbpjpy
|228.61
|230.61
|228.51
|2007.12.11 16:39
|228.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.75
|6215714
|2007.12.11 16:34
|sell
|0.80
|gbpjpy
|228.67
|230.62
|228.57
|2007.12.11 16:39
|228.62
|0.00
|0.00
|0.00
|35.84
|6215995
|2007.12.11 16:42
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.50
|230.60
|228.40
|2007.12.11 16:47
|228.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|6216126
|2007.12.11 16:43
|sell
|0.20
|gbpjpy
|228.57
|230.62
|228.47
|2007.12.11 16:47
|228.54
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|6216299
|2007.12.11 16:47
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.45
|230.55
|228.35
|2007.12.11 16:58
|228.41
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|6216362
|2007.12.11 16:49
|sell
|0.20
|gbpjpy
|228.50
|230.55
|228.40
|2007.12.11 16:58
|228.40
|0.00
|0.00
|0.00
|17.92
|6216617
|2007.12.11 16:58
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.33
|230.43
|228.23
|2007.12.11 17:03
|228.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.29
|6216684
|2007.12.11 17:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.60
|113.70
|111.50
|2007.12.11 17:12
|111.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|6216703
|2007.12.11 17:01
|sell
|0.20
|gbpjpy
|228.40
|230.45
|228.30
|2007.12.11 17:03
|228.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.24
|6216720
|2007.12.11 17:01
|sell
|0.40
|gbpjpy
|228.46
|230.46
|228.36
|2007.12.11 17:03
|228.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.14
|6216722
|2007.12.11 17:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|111.65
|113.70
|111.55
|2007.12.11 17:12
|111.62
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|6216724
|2007.12.11 17:01
|sell
|0.80
|gbpjpy
|228.52
|230.47
|228.42
|2007.12.11 17:03
|228.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.98
|6216746
|2007.12.11 17:01
|sell
|1.60
|gbpjpy
|228.60
|230.50
|228.50
|2007.12.11 17:03
|228.55
|0.00
|0.00
|0.00
|71.64
|6217148
|2007.12.11 17:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.63
|113.73
|111.53
|2007.12.11 17:21
|111.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.97
|6217338
|2007.12.11 17:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.47
|113.57
|111.37
|2007.12.11 17:29
|111.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.59
|6217522
|2007.12.11 17:26
|sell
|0.20
|usdjpy
|111.53
|113.58
|111.43
|2007.12.11 17:29
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|6217606
|2007.12.11 17:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|111.48
|113.58
|111.38
|2007.12.11 18:01
|111.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.54
|6217707
|2007.12.11 17:32
|sell
|0.20
|usdjpy
|111.54
|113.59
|111.44
|2007.12.11 18:01
|111.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.12
|6218201
|2007.12.11 17:46
|sell
|0.40
|usdjpy
|111.61
|113.61
|111.51
|2007.12.11 18:01
|111.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.17
|6218682
|2007.12.11 17:59
|sell
|0.80
|usdjpy
|111.67
|113.62
|111.57
|2007.12.11 18:01
|111.60
|0.00
|0.00
|0.00
|50.18
|6218773
|2007.12.11 18:01
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3098
|2.3308
|2.3088
|2007.12.11 18:01
|2.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.95
|6218789
|2007.12.11 18:01
|sell
|0.10
|cadchf
|1.1196
|1.1406
|1.1186
|2007.12.11 18:01
|1.1203
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.18
|6218794
|2007.12.11 18:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7207
|0.6997
|0.7217
|2007.12.11 18:02
|0.7205
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.08
|6228208
|2007.12.11 21:43
|sell
|0.10
|audcad
|0.8879
|0.9089
|0.8869
|2007.12.11 21:43
|0.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.78
|6251492
|2007.12.12 09:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.8797
|0.8587
|0.8807
|2007.12.12 09:50
|0.8807
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6251497
|2007.12.12 09:41
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3062
|2.2852
|2.3072
|2007.12.12 09:55
|2.3058
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.54
|6251507
|2007.12.12 09:41
|buy
|0.05
|eurchf
|1.6610
|1.6400
|1.6620
|2007.12.12 09:57
|1.6620
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|6251683
|2007.12.12 09:48
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3056
|2.2851
|2.3066
|2007.12.12 09:55
|2.3059
|0.00
|0.00
|0.00
|5.31
|6251741
|2007.12.12 09:50
|buy
|0.10
|audusd
|0.8812
|0.8602
|0.8822
|2007.12.12 10:41
|0.8808
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|6252071
|2007.12.12 09:55
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3066
|2.2856
|2.3076
|2007.12.12 09:57
|2.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|6252126
|2007.12.12 09:57
|buy
|0.05
|eurchf
|1.6626
|1.6416
|1.6636
|2007.12.12 10:18
|1.6623
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|6252129
|2007.12.12 09:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3083
|2.2873
|2.3093
|2007.12.12 10:03
|2.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|6252181
|2007.12.12 09:58
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3078
|2.2873
|2.3088
|2007.12.12 10:03
|2.3081
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|6252218
|2007.12.12 09:59
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6621
|1.6416
|1.6631
|2007.12.12 10:18
|1.6624
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|6252948
|2007.12.12 10:09
|buy
|0.20
|audusd
|0.8806
|0.8601
|0.8816
|2007.12.12 10:41
|0.8809
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6256140
|2007.12.12 12:00
|buy
|0.10
|gbpcad
|2.0641
|2.0431
|2.0651
|2007.12.12 12:13
|2.0634
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.93
|6256445
|2007.12.12 12:06
|buy
|0.20
|gbpcad
|2.0635
|2.0430
|2.0645
|2007.12.12 12:13
|2.0633
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|6256616
|2007.12.12 12:11
|buy
|0.40
|gbpcad
|2.0628
|2.0428
|2.0638
|2007.12.12 12:13
|2.0633
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|6256702
|2007.12.12 12:13
|buy
|0.10
|gbpcad
|2.0649
|2.0439
|2.0659
|2007.12.12 12:35
|2.0639
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.92
|6256836
|2007.12.12 12:18
|buy
|0.20
|gbpcad
|2.0647
|2.0439
|2.0654
|2007.12.12 12:35
|2.0638
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.85
|6257294
|2007.12.12 12:32
|buy
|0.40
|gbpcad
|2.0642
|2.0442
|2.0652
|2007.12.12 12:34
|2.0638
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.86
|6257302
|2007.12.12 12:33
|buy
|0.80
|gbpcad
|2.0637
|2.0442
|2.0647
|2007.12.12 12:34
|2.0639
|0.00
|0.00
|0.00
|15.86
|6257307
|2007.12.12 12:33
|buy
|1.60
|gbpcad
|2.0630
|2.0440
|2.0640
|2007.12.12 12:34
|2.0640
|0.00
|0.00
|0.00
|158.59
|6257417
|2007.12.12 12:35
|buy
|0.10
|gbpcad
|2.0653
|2.0443
|2.0663
|2007.12.12 12:48
|2.0636
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.84
|6257451
|2007.12.12 12:35
|buy
|0.20
|gbpcad
|2.0648
|2.0443
|2.0658
|2007.12.12 12:47
|2.0635
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.76
|6257495
|2007.12.12 12:37
|buy
|0.40
|gbpcad
|2.0643
|2.0443
|2.0653
|2007.12.12 12:47
|2.0633
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.64
|6257511
|2007.12.12 12:38
|buy
|0.80
|gbpcad
|2.0637
|2.0442
|2.0647
|2007.12.12 12:47
|2.0634
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.78
|6257514
|2007.12.12 12:38
|buy
|1.60
|gbpcad
|2.0631
|2.0441
|2.0641
|2007.12.12 12:47
|2.0637
|0.00
|0.00
|0.00
|95.13
|6257817
|2007.12.12 12:48
|buy
|0.10
|gbpcad
|2.0652
|2.0442
|2.0662
|2007.12.12 13:04
|2.0639
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.88
|6257828
|2007.12.12 12:48
|buy
|0.20
|gbpcad
|2.0646
|2.0441
|2.0656
|2007.12.12 13:04
|2.0640
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.89
|6257916
|2007.12.12 12:50
|buy
|0.40
|gbpcad
|2.0640
|2.0440
|2.0650
|2007.12.12 13:04
|2.0639
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|6258043
|2007.12.12 12:56
|buy
|0.80
|gbpcad
|2.0634
|2.0439
|2.0644
|2007.12.12 13:04
|2.0639
|0.00
|0.00
|0.00
|39.62
|6270085
|2007.12.12 17:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0086
|1.0296
|1.0076
|2007.12.12 17:23
|1.0104
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.81
|6270546
|2007.12.12 17:09
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0091
|1.0296
|1.0081
|2007.12.12 17:23
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.71
|6270661
|2007.12.12 17:13
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0097
|1.0297
|1.0087
|2007.12.12 17:23
|1.0104
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.71
|6270677
|2007.12.12 17:14
|sell
|0.80
|usdcad
|1.0103
|1.0298
|1.0093
|2007.12.12 17:23
|1.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.57
|6270766
|2007.12.12 17:16
|sell
|1.60
|usdcad
|1.0112
|1.0302
|1.0102
|2007.12.12 17:22
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|110.84
|6271025
|2007.12.12 17:23
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0102
|1.0312
|1.0092
|2007.12.12 17:39
|1.0104
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|6271161
|2007.12.12 17:27
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0108
|1.0313
|1.0098
|2007.12.12 17:39
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|6271512
|2007.12.12 17:39
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0101
|1.0311
|1.0091
|2007.12.12 17:59
|1.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.94
|6271518
|2007.12.12 17:39
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0107
|1.0312
|1.0097
|2007.12.12 17:59
|1.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6271934
|2007.12.12 17:53
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0112
|1.0312
|1.0102
|2007.12.12 17:59
|1.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|23.75
|6272101
|2007.12.12 17:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0102
|1.0312
|1.0092
|2007.12.12 18:07
|1.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|6294547
|2007.12.13 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4706
|1.4916
|1.4696
|2007.12.13 11:37
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6295864
|2007.12.13 11:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4693
|1.4903
|1.4683
|2007.12.13 12:48
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6296554
|2007.12.13 11:50
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4699
|1.4904
|1.4689
|2007.12.13 12:48
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|6298051
|2007.12.13 13:00
|buy
|0.10
|cadchf
|1.1234
|1.1024
|1.1244
|2007.12.13 13:23
|1.1228
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|6298133
|2007.12.13 13:04
|buy
|0.20
|cadchf
|1.1228
|1.1023
|1.1238
|2007.12.13 13:23
|1.1227
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|6298280
|2007.12.13 13:10
|buy
|0.40
|cadchf
|1.1222
|1.1022
|1.1232
|2007.12.13 13:23
|1.1227
|0.00
|0.00
|0.00
|17.61
|6298621
|2007.12.13 13:23
|buy
|0.10
|cadchf
|1.1233
|1.1023
|1.1243
|2007.12.13 14:09
|1.1212
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.48
|6298633
|2007.12.13 13:24
|buy
|0.20
|cadchf
|1.1226
|1.1021
|1.1236
|2007.12.13 14:09
|1.1213
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.88
|6298672
|2007.12.13 13:26
|buy
|0.40
|cadchf
|1.1220
|1.1020
|1.1230
|2007.12.13 14:09
|1.1212
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.17
|6298725
|2007.12.13 13:29
|buy
|0.80
|cadchf
|1.1215
|1.1020
|1.1225
|2007.12.13 14:09
|1.1213
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.09
|6298791
|2007.12.13 13:31
|buy
|1.60
|cadchf
|1.1209
|1.1019
|1.1219
|2007.12.13 14:09
|1.1209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6298928
|2007.12.13 13:38
|buy
|3.20
|cadchf
|1.1203
|1.1018
|1.1213
|2007.12.13 14:08
|1.1209
|0.00
|0.00
|0.00
|169.03
|6321518
|2007.12.14 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.34
|114.44
|112.24
|2007.12.14 09:45
|112.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.12
|6321992
|2007.12.14 09:24
|sell
|0.20
|usdjpy
|112.40
|114.45
|112.30
|2007.12.14 09:44
|112.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|6322422
|2007.12.14 09:35
|sell
|0.40
|usdjpy
|112.46
|114.46
|112.36
|2007.12.14 09:44
|112.42
|0.00
|0.00
|0.00
|14.23
|6322682
|2007.12.14 09:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.40
|114.50
|112.30
|2007.12.14 10:11
|112.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|6323101
|2007.12.14 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.28
|231.38
|229.18
|2007.12.14 10:06
|229.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|6323132
|2007.12.14 10:01
|sell
|0.20
|gbpjpy
|229.36
|231.41
|229.26
|2007.12.14 10:06
|229.26
|0.00
|0.00
|0.00
|17.79
|6323305
|2007.12.14 10:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.15
|231.25
|229.05
|2007.12.14 10:11
|229.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.34
|6323331
|2007.12.14 10:07
|sell
|0.20
|gbpjpy
|229.21
|231.26
|229.11
|2007.12.14 10:11
|229.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|6323394
|2007.12.14 10:08
|sell
|0.40
|gbpjpy
|229.27
|231.27
|229.17
|2007.12.14 10:11
|229.21
|0.00
|0.00
|0.00
|21.36
|6323425
|2007.12.14 10:09
|sell
|0.20
|usdjpy
|112.46
|114.51
|112.36
|2007.12.14 10:11
|112.43
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|6323484
|2007.12.14 10:11
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.11
|231.21
|229.01
|2007.12.14 10:13
|229.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|6323526
|2007.12.14 10:13
|sell
|0.20
|gbpjpy
|229.17
|231.22
|229.07
|2007.12.14 10:13
|229.14
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|6323552
|2007.12.14 10:13
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.05
|231.15
|228.95
|2007.12.14 10:14
|228.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|6323575
|2007.12.14 10:14
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.82
|230.92
|228.72
|2007.12.14 11:22
|229.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.89
|6323602
|2007.12.14 10:14
|sell
|0.20
|gbpjpy
|228.88
|230.93
|228.78
|2007.12.14 11:22
|229.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.34
|6323624
|2007.12.14 10:14
|sell
|0.40
|gbpjpy
|228.93
|230.93
|228.83
|2007.12.14 11:22
|228.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.22
|6323666
|2007.12.14 10:15
|sell
|0.80
|gbpjpy
|229.00
|230.95
|228.90
|2007.12.14 11:22
|228.97
|0.00
|0.00
|0.00
|21.33
|6323719
|2007.12.14 10:18
|sell
|1.60
|gbpjpy
|229.05
|230.95
|228.95
|2007.12.14 11:22
|228.95
|0.00
|0.00
|0.00
|142.24
|6325500
|2007.12.14 11:14
|buy
|0.10
|gbpjpy
|229.17
|0.00
|229.67
|2007.12.14 11:18
|229.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.89
|6325515
|2007.12.14 11:14
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.11
|0.00
|228.61
|2007.12.14 11:17
|229.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|6327331
|2007.12.14 12:00
|sell
|0.10
|audjpy
|98.35
|100.45
|98.25
|2007.12.14 12:25
|98.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|6328240
|2007.12.14 12:25
|sell
|0.10
|audjpy
|98.20
|100.30
|98.10
|2007.12.14 12:36
|98.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|6328369
|2007.12.14 12:30
|sell
|0.20
|audjpy
|98.26
|100.31
|98.16
|2007.12.14 12:35
|98.23
|0.00
|0.00
|0.00
|5.33
|6328490
|2007.12.14 12:36
|sell
|0.10
|audjpy
|98.19
|100.29
|98.09
|2007.12.14 13:24
|98.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.14
|6328591
|2007.12.14 12:41
|sell
|0.20
|audjpy
|98.25
|100.30
|98.15
|2007.12.14 13:24
|98.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.44
|6328682
|2007.12.14 12:44
|sell
|0.40
|audjpy
|98.31
|100.31
|98.21
|2007.12.14 13:24
|98.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.61
|6328746
|2007.12.14 12:46
|sell
|0.80
|audjpy
|98.37
|100.32
|98.27
|2007.12.14 13:23
|98.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.60
|6328929
|2007.12.14 12:53
|sell
|1.60
|audjpy
|98.43
|100.33
|98.33
|2007.12.14 13:23
|98.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6329031
|2007.12.14 12:56
|sell
|3.20
|audjpy
|98.49
|100.34
|98.39
|2007.12.14 13:23
|98.43
|0.00
|0.00
|0.00
|170.07
|
|0.00
|0.00
|0.00
|882.02
|Closed P/L:
|882.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|882.02
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 882.02
|Equity:
|5 882.02
|Free Margin:
|5 882.02
|
|Details:
|Gross Profit:
|2 553.15
|Gross Loss:
|1 671.13
|Total Net Profit:
|882.02
|Profit Factor:
|1.53
|Expected Payoff:
|4.14
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|156.79 (2.60%)
|Relative Drawdown:
|2.80% (150.14)
|
|Total Trades:
|213
|Short Positions (won %):
|142 (45.07%)
|Long Positions (won %):
|71 (43.66%)
|Profit Trades (% of total):
|95 (44.60%)
|Loss trades (% of total):
|118 (55.40%)
|Largest
|profit trade:
|171.34
|loss trade:
|-50.14
|Average
|profit trade:
|26.88
|loss trade:
|-14.16
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (184.91)
|consecutive losses ($):
|7 (-66.82)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|184.91 (5)
|consecutive loss (count):
|-156.79 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2