Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000240794
|Name: 10ea02
|Currency: USD
|2007 December 11, 16:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6181457
|2007.12.10 12:43
|balance
|Deposit
|5 000.00
|6181639
|2007.12.10 12:51
|sell
|0.05
|eurchf
|1.6547
|1.6757
|1.6537
|2007.12.10 14:31
|1.6555
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|6182100
|2007.12.10 13:21
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6553
|1.6758
|1.6543
|2007.12.10 14:31
|1.6556
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.67
|6183873
|2007.12.10 14:23
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6559
|1.6759
|1.6549
|2007.12.10 14:31
|1.6555
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|6185220
|2007.12.10 15:01
|sell
|0.10
|cadchf
|1.1171
|1.1381
|1.1161
|2007.12.10 15:47
|1.1178
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.22
|6185270
|2007.12.10 15:01
|sell
|0.20
|cadchf
|1.1177
|1.1382
|1.1167
|2007.12.10 15:47
|1.1177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6186077
|2007.12.10 15:32
|sell
|0.40
|cadchf
|1.1184
|1.1384
|1.1174
|2007.12.10 15:47
|1.1179
|0.00
|0.00
|0.00
|17.78
|6186373
|2007.12.10 15:47
|sell
|0.10
|cadchf
|1.1172
|1.1382
|1.1162
|2007.12.10 15:53
|1.1162
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|6186471
|2007.12.10 15:53
|sell
|0.10
|cadchf
|1.1153
|1.1367
|1.1147
|2007.12.10 15:58
|1.1157
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|6186509
|2007.12.10 15:55
|sell
|0.20
|cadchf
|1.1159
|1.1364
|1.1149
|2007.12.10 15:58
|1.1156
|0.00
|0.00
|0.00
|5.33
|6186574
|2007.12.10 15:58
|sell
|0.10
|cadchf
|1.1150
|1.1360
|1.1140
|2007.12.10 16:27
|1.1159
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|6186610
|2007.12.10 16:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0094
|0.9884
|1.0104
|2007.12.10 16:27
|1.0081
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.90
|6186632
|2007.12.10 16:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|110.63
|112.76
|110.56
|2007.12.10 16:30
|110.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.65
|6186646
|2007.12.10 16:01
|sell
|0.20
|cadjpy
|110.65
|112.73
|110.58
|2007.12.10 16:30
|110.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.71
|6186717
|2007.12.10 16:03
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0091
|0.9884
|1.0099
|2007.12.10 16:27
|1.0080
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.83
|6186734
|2007.12.10 16:04
|sell
|0.40
|cadjpy
|110.71
|112.71
|110.61
|2007.12.10 16:29
|110.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.92
|6186738
|2007.12.10 16:04
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0086
|0.9886
|1.0096
|2007.12.10 16:27
|1.0078
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.75
|6186743
|2007.12.10 16:04
|sell
|0.80
|cadjpy
|110.78
|112.73
|110.68
|2007.12.10 16:29
|110.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6186744
|2007.12.10 16:04
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0080
|0.9885
|1.0090
|2007.12.10 16:27
|1.0081
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|6186835
|2007.12.10 16:11
|sell
|0.20
|cadchf
|1.1156
|1.1361
|1.1146
|2007.12.10 16:27
|1.1157
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|6186836
|2007.12.10 16:11
|sell
|1.60
|cadjpy
|110.84
|112.74
|110.74
|2007.12.10 16:29
|110.78
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|6186845
|2007.12.10 16:11
|sell
|0.40
|cadchf
|1.1161
|1.1361
|1.1151
|2007.12.10 16:27
|1.1157
|0.00
|0.00
|0.00
|14.22
|6186923
|2007.12.10 16:13
|buy
|1.60
|usdcad
|1.0074
|0.9884
|1.0084
|2007.12.10 16:27
|1.0080
|0.00
|0.00
|0.00
|95.24
|6187261
|2007.12.10 16:27
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0083
|0.9873
|1.0093
|2007.12.10 17:03
|1.0079
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.97
|6187312
|2007.12.10 16:30
|sell
|0.10
|cadjpy
|110.67
|112.77
|110.57
|2007.12.10 17:25
|110.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.80
|6187904
|2007.12.10 16:52
|sell
|0.20
|cadjpy
|110.73
|112.78
|110.63
|2007.12.10 17:25
|110.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.06
|6187922
|2007.12.10 16:53
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0077
|0.9872
|1.0087
|2007.12.10 17:03
|1.0080
|0.00
|0.00
|0.00
|5.95
|6188043
|2007.12.10 16:58
|sell
|0.40
|cadjpy
|110.79
|112.79
|110.69
|2007.12.10 17:25
|110.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.63
|6188386
|2007.12.10 17:07
|sell
|0.80
|cadjpy
|110.85
|112.80
|110.75
|2007.12.10 17:25
|110.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.16
|6188518
|2007.12.10 17:09
|sell
|1.60
|cadjpy
|110.91
|112.81
|110.81
|2007.12.10 17:25
|110.85
|0.00
|0.00
|0.00
|85.91
|6191345
|2007.12.10 19:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7194
|0.6984
|0.7204
|2007.12.10 19:38
|0.7191
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.13
|6191834
|2007.12.10 19:23
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7189
|0.6984
|0.7199
|2007.12.10 19:38
|0.7191
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|6192130
|2007.12.10 19:39
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7193
|0.6983
|0.7203
|2007.12.10 19:41
|0.7194
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|6192189
|2007.12.10 19:41
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7197
|0.6987
|0.7207
|2007.12.10 19:41
|0.7193
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.18
|6201478
|2007.12.11 09:24
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0064
|0.9854
|1.0074
|2007.12.11 09:42
|1.0074
|0.00
|0.00
|0.00
|9.93
|6202033
|2007.12.11 09:42
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0078
|0.9868
|1.0088
|2007.12.11 12:01
|1.0062
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.90
|6202662
|2007.12.11 10:00
|sell
|0.10
|audjpy
|99.23
|101.33
|99.13
|2007.12.11 10:28
|99.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.03
|6202676
|2007.12.11 10:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|111.00
|113.10
|110.90
|2007.12.11 10:32
|111.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.36
|6202681
|2007.12.11 10:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|99.10
|101.20
|99.00
|2007.12.11 10:08
|99.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|6202701
|2007.12.11 10:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1293
|1.1080
|1.1300
|2007.12.11 10:05
|1.1300
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|6202726
|2007.12.11 10:01
|sell
|0.10
|audusd
|0.8866
|0.9079
|0.8859
|2007.12.11 10:13
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|6202757
|2007.12.11 10:01
|sell
|0.10
|audcad
|0.8941
|0.9151
|0.8931
|2007.12.11 11:05
|0.8931
|0.00
|0.00
|0.00
|9.93
|6202991
|2007.12.11 10:05
|sell
|0.20
|audjpy
|99.29
|101.34
|99.19
|2007.12.11 10:28
|99.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|6203017
|2007.12.11 10:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1309
|1.1095
|1.1315
|2007.12.11 10:37
|1.1297
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.62
|6203051
|2007.12.11 10:06
|sell
|0.20
|cadjpy
|111.03
|113.11
|110.96
|2007.12.11 10:32
|111.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.15
|6203180
|2007.12.11 10:08
|sell
|0.10
|chfjpy
|98.96
|101.06
|98.86
|2007.12.11 11:01
|99.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.85
|6203348
|2007.12.11 10:12
|sell
|0.40
|audjpy
|99.35
|101.35
|99.25
|2007.12.11 10:28
|99.31
|0.00
|0.00
|0.00
|14.29
|6203356
|2007.12.11 10:12
|sell
|0.40
|cadjpy
|111.09
|113.09
|110.99
|2007.12.11 10:32
|111.05
|0.00
|0.00
|0.00
|14.29
|6203365
|2007.12.11 10:13
|sell
|0.20
|audusd
|0.8872
|0.9077
|0.8862
|2007.12.11 10:13
|0.8869
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|6203373
|2007.12.11 10:13
|sell
|0.20
|chfjpy
|99.01
|101.06
|98.91
|2007.12.11 11:01
|99.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|6203392
|2007.12.11 10:13
|sell
|0.10
|audusd
|0.8868
|0.9078
|0.8858
|2007.12.11 12:12
|0.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6203501
|2007.12.11 10:18
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1303
|1.1098
|1.1313
|2007.12.11 10:37
|1.1298
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.85
|6203504
|2007.12.11 10:18
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.07
|101.07
|98.97
|2007.12.11 11:01
|99.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|6203760
|2007.12.11 10:28
|sell
|0.10
|audjpy
|99.26
|101.36
|99.16
|2007.12.11 10:58
|99.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.39
|6203802
|2007.12.11 10:31
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1298
|1.1098
|1.1308
|2007.12.11 10:37
|1.1298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6203827
|2007.12.11 10:32
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1292
|1.1097
|1.1302
|2007.12.11 10:37
|1.1297
|0.00
|0.00
|0.00
|35.41
|6203836
|2007.12.11 10:32
|sell
|0.80
|chfjpy
|99.12
|101.07
|99.02
|2007.12.11 11:01
|99.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.14
|6203837
|2007.12.11 10:32
|sell
|0.10
|cadjpy
|110.95
|113.05
|110.85
|2007.12.11 12:24
|111.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.63
|6203880
|2007.12.11 10:35
|sell
|0.20
|audjpy
|99.32
|101.37
|99.22
|2007.12.11 10:58
|99.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.28
|6203915
|2007.12.11 10:37
|sell
|0.20
|cadjpy
|111.01
|113.06
|110.91
|2007.12.11 12:24
|111.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.13
|6203918
|2007.12.11 10:37
|sell
|0.40
|audjpy
|99.37
|101.37
|99.27
|2007.12.11 10:58
|99.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6203934
|2007.12.11 10:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1302
|1.1092
|1.1312
|2007.12.11 11:22
|1.1294
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.08
|6203970
|2007.12.11 10:38
|sell
|0.40
|cadjpy
|111.07
|113.07
|110.97
|2007.12.11 12:24
|111.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.27
|6204141
|2007.12.11 10:44
|sell
|0.80
|cadjpy
|111.13
|113.08
|111.03
|2007.12.11 12:24
|111.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.84
|6204143
|2007.12.11 10:44
|sell
|1.60
|cadjpy
|111.18
|113.08
|111.08
|2007.12.11 12:24
|111.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.28
|6204154
|2007.12.11 10:45
|sell
|1.60
|chfjpy
|99.18
|101.08
|99.08
|2007.12.11 11:01
|99.13
|0.00
|0.00
|0.00
|71.42
|6204475
|2007.12.11 10:54
|sell
|0.80
|audjpy
|99.43
|101.38
|99.33
|2007.12.11 10:58
|99.37
|0.00
|0.00
|0.00
|42.83
|6204626
|2007.12.11 10:58
|sell
|0.10
|audjpy
|99.37
|101.47
|99.27
|2007.12.11 11:16
|99.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|6204707
|2007.12.11 11:00
|buy
|0.10
|cadchf
|1.1209
|1.0999
|1.1219
|2007.12.11 11:05
|1.1219
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|6204842
|2007.12.11 11:04
|sell
|3.20
|cadjpy
|111.24
|113.09
|111.14
|2007.12.11 12:24
|111.18
|0.00
|0.00
|0.00
|171.34
|6204846
|2007.12.11 11:04
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0071
|0.9866
|1.0081
|2007.12.11 12:01
|1.0063
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.90
|6204881
|2007.12.11 11:05
|buy
|0.10
|cadchf
|1.1227
|1.1017
|1.1237
|2007.12.11 11:19
|1.1216
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.74
|6204900
|2007.12.11 11:05
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0066
|0.9866
|1.0076
|2007.12.11 12:00
|1.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.88
|6204930
|2007.12.11 11:06
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1297
|1.1092
|1.1307
|2007.12.11 11:22
|1.1295
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.54
|6204976
|2007.12.11 11:07
|buy
|0.20
|cadchf
|1.1221
|1.1016
|1.1231
|2007.12.11 11:19
|1.1218
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|6205292
|2007.12.11 11:13
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1291
|1.1091
|1.1301
|2007.12.11 11:22
|1.1295
|0.00
|0.00
|0.00
|14.17
|6205512
|2007.12.11 11:18
|buy
|0.40
|cadchf
|1.1216
|1.1016
|1.1226
|2007.12.11 11:19
|1.1220
|0.00
|0.00
|0.00
|14.17
|6205540
|2007.12.11 11:19
|buy
|0.10
|cadchf
|1.1226
|1.1016
|1.1236
|2007.12.11 11:42
|1.1219
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|6205567
|2007.12.11 11:20
|buy
|0.20
|cadchf
|1.1220
|1.1015
|1.1230
|2007.12.11 11:41
|1.1223
|0.00
|0.00
|0.00
|5.31
|6206192
|2007.12.11 11:42
|buy
|0.10
|cadchf
|1.1228
|1.1018
|1.1238
|2007.12.11 13:13
|1.1228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6206228
|2007.12.11 11:43
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0059
|0.9864
|1.0069
|2007.12.11 12:00
|1.0064
|0.00
|0.00
|0.00
|39.75
|6206736
|2007.12.11 12:00
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4805
|1.5015
|1.4795
|2007.12.11 12:34
|1.4815
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.92
|6207245
|2007.12.11 12:20
|sell
|0.20
|eurcad
|1.4810
|1.5015
|1.4800
|2007.12.11 12:34
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|6207629
|2007.12.11 12:28
|sell
|0.40
|eurcad
|1.4812
|1.5016
|1.4806
|2007.12.11 12:34
|1.4815
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|6207652
|2007.12.11 12:29
|sell
|0.80
|eurcad
|1.4818
|1.5013
|1.4808
|2007.12.11 12:34
|1.4814
|0.00
|0.00
|0.00
|31.73
|6207752
|2007.12.11 12:35
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4805
|1.5015
|1.4795
|2007.12.11 13:13
|1.4815
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|6207845
|2007.12.11 12:39
|sell
|0.20
|eurcad
|1.4810
|1.5015
|1.4800
|2007.12.11 13:13
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.89
|6207871
|2007.12.11 12:40
|sell
|0.40
|eurcad
|1.4817
|1.5017
|1.4807
|2007.12.11 13:13
|1.4815
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|6207972
|2007.12.11 12:46
|sell
|0.80
|eurcad
|1.4823
|1.5018
|1.4813
|2007.12.11 13:13
|1.4818
|0.00
|0.00
|0.00
|39.62
|6207977
|2007.12.11 12:46
|buy
|0.20
|cadchf
|1.1221
|1.1016
|1.1231
|2007.12.11 13:13
|1.1227
|0.00
|0.00
|0.00
|10.59
|6207980
|2007.12.11 12:46
|sell
|1.60
|eurcad
|1.4829
|1.5019
|1.4819
|2007.12.11 13:13
|1.4821
|0.00
|0.00
|0.00
|126.78
|6209958
|2007.12.11 14:01
|sell
|0.10
|cadjpy
|110.85
|112.95
|110.75
|2007.12.11 14:19
|110.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|6210544
|2007.12.11 14:19
|sell
|0.10
|cadjpy
|110.65
|112.75
|110.55
|2007.12.11 15:17
|110.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.08
|6211080
|2007.12.11 14:35
|sell
|0.20
|cadjpy
|110.71
|112.76
|110.61
|2007.12.11 15:17
|110.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.65
|6211296
|2007.12.11 14:47
|sell
|0.40
|cadjpy
|110.76
|112.76
|110.66
|2007.12.11 15:17
|110.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.44
|6211311
|2007.12.11 14:47
|sell
|0.80
|cadjpy
|110.82
|112.77
|110.72
|2007.12.11 15:16
|110.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.29
|6212182
|2007.12.11 15:08
|sell
|1.60
|cadjpy
|110.88
|112.78
|110.78
|2007.12.11 15:16
|110.83
|0.00
|0.00
|0.00
|71.46
|6214179
|2007.12.11 16:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.20
|231.34
|229.14
|2007.12.11 16:01
|229.14
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|6214218
|2007.12.11 16:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.06
|231.16
|228.96
|2007.12.11 16:06
|229.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|6214303
|2007.12.11 16:03
|sell
|0.20
|gbpjpy
|229.11
|231.16
|229.01
|2007.12.11 16:06
|229.08
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|6214474
|2007.12.11 16:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.00
|231.10
|228.90
|2007.12.11 16:08
|228.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|6214575
|2007.12.11 16:08
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.83
|230.93
|228.73
|2007.12.11 16:15
|228.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.47
|6214630
|2007.12.11 16:09
|sell
|0.20
|gbpjpy
|228.91
|230.96
|228.81
|2007.12.11 16:15
|228.87
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|
|0.00
|0.00
|0.00
|403.69
|Closed P/L:
|403.69
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6214946
|2007.12.11 16:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.79
|230.89
|228.69
|
|228.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.95
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.95
|
|Floating P/L:
|-8.95
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|403.69
|Floating P/L:
|-8.95
|Margin:
|102.37
|Balance:
|5 403.69
|Equity:
|5 394.74
|Free Margin:
|5 292.37
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 160.23
|Gross Loss:
|756.54
|Total Net Profit:
|403.69
|Profit Factor:
|1.53
|Expected Payoff:
|3.96
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|150.14 (2.80%)
|Relative Drawdown:
|2.80% (150.14)
|
|Total Trades:
|102
|Short Positions (won %):
|70 (42.86%)
|Long Positions (won %):
|32 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|46 (45.10%)
|Loss trades (% of total):
|56 (54.90%)
|Largest
|profit trade:
|171.34
|loss trade:
|-42.84
|Average
|profit trade:
|25.22
|loss trade:
|-13.51
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (184.91)
|consecutive losses ($):
|5 (-148.15)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|184.91 (5)
|consecutive loss (count):
|-148.15 (5)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2