Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000240794 Name: 10ea02 Currency: USD 2007 December 11, 16:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
61814572007.12.10 12:43balanceDeposit5 000.00
61816392007.12.10 12:51sell0.05eurchf1.65471.67571.65372007.12.10 14:311.65550.000.000.00-3.55
61821002007.12.10 13:21sell0.10eurchf1.65531.67581.65432007.12.10 14:311.65560.000.000.00-2.67
61838732007.12.10 14:23sell0.20eurchf1.65591.67591.65492007.12.10 14:311.65550.000.000.007.11
61852202007.12.10 15:01sell0.10cadchf1.11711.13811.11612007.12.10 15:471.11780.000.000.00-6.22
61852702007.12.10 15:01sell0.20cadchf1.11771.13821.11672007.12.10 15:471.11770.000.000.000.00
61860772007.12.10 15:32sell0.40cadchf1.11841.13841.11742007.12.10 15:471.11790.000.000.0017.78
61863732007.12.10 15:47sell0.10cadchf1.11721.13821.11622007.12.10 15:531.11620.000.000.008.89
61864712007.12.10 15:53sell0.10cadchf1.11531.13671.11472007.12.10 15:581.11570.000.000.00-3.55
61865092007.12.10 15:55sell0.20cadchf1.11591.13641.11492007.12.10 15:581.11560.000.000.005.33
61865742007.12.10 15:58sell0.10cadchf1.11501.13601.11402007.12.10 16:271.11590.000.000.00-8.00
61866102007.12.10 16:00buy0.10usdcad1.00940.98841.01042007.12.10 16:271.00810.000.000.00-12.90
61866322007.12.10 16:00sell0.10cadjpy110.63112.76110.562007.12.10 16:30110.760.000.000.00-11.65
61866462007.12.10 16:01sell0.20cadjpy110.65112.73110.582007.12.10 16:30110.760.000.000.00-19.71
61867172007.12.10 16:03buy0.20usdcad1.00910.98841.00992007.12.10 16:271.00800.000.000.00-21.83
61867342007.12.10 16:04sell0.40cadjpy110.71112.71110.612007.12.10 16:29110.760.000.000.00-17.92
61867382007.12.10 16:04buy0.40usdcad1.00860.98861.00962007.12.10 16:271.00780.000.000.00-31.75
61867432007.12.10 16:04sell0.80cadjpy110.78112.73110.682007.12.10 16:29110.780.000.000.000.00
61867442007.12.10 16:04buy0.80usdcad1.00800.98851.00902007.12.10 16:271.00810.000.000.007.94
61868352007.12.10 16:11sell0.20cadchf1.11561.13611.11462007.12.10 16:271.11570.000.000.00-1.78
61868362007.12.10 16:11sell1.60cadjpy110.84112.74110.742007.12.10 16:29110.780.000.000.0086.00
61868452007.12.10 16:11sell0.40cadchf1.11611.13611.11512007.12.10 16:271.11570.000.000.0014.22
61869232007.12.10 16:13buy1.60usdcad1.00740.98841.00842007.12.10 16:271.00800.000.000.0095.24
61872612007.12.10 16:27buy0.10usdcad1.00830.98731.00932007.12.10 17:031.00790.000.000.00-3.97
61873122007.12.10 16:30sell0.10cadjpy110.67112.77110.572007.12.10 17:25110.880.000.000.00-18.80
61879042007.12.10 16:52sell0.20cadjpy110.73112.78110.632007.12.10 17:25110.870.000.000.00-25.06
61879222007.12.10 16:53buy0.20usdcad1.00770.98721.00872007.12.10 17:031.00800.000.000.005.95
61880432007.12.10 16:58sell0.40cadjpy110.79112.79110.692007.12.10 17:25110.870.000.000.00-28.63
61883862007.12.10 17:07sell0.80cadjpy110.85112.80110.752007.12.10 17:25110.860.000.000.00-7.16
61885182007.12.10 17:09sell1.60cadjpy110.91112.81110.812007.12.10 17:25110.850.000.000.0085.91
61913452007.12.10 19:00buy0.10eurgbp0.71940.69840.72042007.12.10 19:380.71910.000.000.00-6.13
61918342007.12.10 19:23buy0.20eurgbp0.71890.69840.71992007.12.10 19:380.71910.000.000.008.18
61921302007.12.10 19:39buy0.10eurgbp0.71930.69830.72032007.12.10 19:410.71940.000.000.002.05
61921892007.12.10 19:41buy0.10eurgbp0.71970.69870.72072007.12.10 19:410.71930.000.000.00-8.18
62014782007.12.11 09:24buy0.10usdcad1.00640.98541.00742007.12.11 09:421.00740.000.000.009.93
62020332007.12.11 09:42buy0.10usdcad1.00780.98681.00882007.12.11 12:011.00620.000.000.00-15.90
62026622007.12.11 10:00sell0.10audjpy99.23101.3399.132007.12.11 10:2899.320.000.000.00-8.03
62026762007.12.11 10:00sell0.10cadjpy111.00113.10110.902007.12.11 10:32111.060.000.000.00-5.36
62026812007.12.11 10:00sell0.10chfjpy99.10101.2099.002007.12.11 10:0899.000.000.000.008.94
62027012007.12.11 10:01buy0.10usdchf1.12931.10801.13002007.12.11 10:051.13000.000.000.006.19
62027262007.12.11 10:01sell0.10audusd0.88660.90790.88592007.12.11 10:130.88710.000.000.00-5.00
62027572007.12.11 10:01sell0.10audcad0.89410.91510.89312007.12.11 11:050.89310.000.000.009.93
62029912007.12.11 10:05sell0.20audjpy99.29101.3499.192007.12.11 10:2899.310.000.000.00-3.57
62030172007.12.11 10:05buy0.10usdchf1.13091.10951.13152007.12.11 10:371.12970.000.000.00-10.62
62030512007.12.11 10:06sell0.20cadjpy111.03113.11110.962007.12.11 10:32111.070.000.000.00-7.15
62031802007.12.11 10:08sell0.10chfjpy98.96101.0698.862007.12.11 11:0199.160.000.000.00-17.85
62033482007.12.11 10:12sell0.40audjpy99.35101.3599.252007.12.11 10:2899.310.000.000.0014.29
62033562007.12.11 10:12sell0.40cadjpy111.09113.09110.992007.12.11 10:32111.050.000.000.0014.29
62033652007.12.11 10:13sell0.20audusd0.88720.90770.88622007.12.11 10:130.88690.000.000.006.00
62033732007.12.11 10:13sell0.20chfjpy99.01101.0698.912007.12.11 11:0199.150.000.000.00-25.00
62033922007.12.11 10:13sell0.10audusd0.88680.90780.88582007.12.11 12:120.88580.000.000.0010.00
62035012007.12.11 10:18buy0.20usdchf1.13031.10981.13132007.12.11 10:371.12980.000.000.00-8.85
62035042007.12.11 10:18sell0.40chfjpy99.07101.0798.972007.12.11 11:0199.140.000.000.00-25.00
62037602007.12.11 10:28sell0.10audjpy99.26101.3699.162007.12.11 10:5899.410.000.000.00-13.39
62038022007.12.11 10:31buy0.40usdchf1.12981.10981.13082007.12.11 10:371.12980.000.000.000.00
62038272007.12.11 10:32buy0.80usdchf1.12921.10971.13022007.12.11 10:371.12970.000.000.0035.41
62038362007.12.11 10:32sell0.80chfjpy99.12101.0799.022007.12.11 11:0199.130.000.000.00-7.14
62038372007.12.11 10:32sell0.10cadjpy110.95113.05110.852007.12.11 12:24111.170.000.000.00-19.63
62038802007.12.11 10:35sell0.20audjpy99.32101.3799.222007.12.11 10:5899.400.000.000.00-14.28
62039152007.12.11 10:37sell0.20cadjpy111.01113.06110.912007.12.11 12:24111.190.000.000.00-32.13
62039182007.12.11 10:37sell0.40audjpy99.37101.3799.272007.12.11 10:5899.370.000.000.000.00
62039342007.12.11 10:38buy0.10usdchf1.13021.10921.13122007.12.11 11:221.12940.000.000.00-7.08
62039702007.12.11 10:38sell0.40cadjpy111.07113.07110.972007.12.11 12:24111.180.000.000.00-39.27
62041412007.12.11 10:44sell0.80cadjpy111.13113.08111.032007.12.11 12:24111.190.000.000.00-42.84
62041432007.12.11 10:44sell1.60cadjpy111.18113.08111.082007.12.11 12:24111.190.000.000.00-14.28
62041542007.12.11 10:45sell1.60chfjpy99.18101.0899.082007.12.11 11:0199.130.000.000.0071.42
62044752007.12.11 10:54sell0.80audjpy99.43101.3899.332007.12.11 10:5899.370.000.000.0042.83
62046262007.12.11 10:58sell0.10audjpy99.37101.4799.272007.12.11 11:1699.270.000.000.008.94
62047072007.12.11 11:00buy0.10cadchf1.12091.09991.12192007.12.11 11:051.12190.000.000.008.85
62048422007.12.11 11:04sell3.20cadjpy111.24113.09111.142007.12.11 12:24111.180.000.000.00171.34
62048462007.12.11 11:04buy0.20usdcad1.00710.98661.00812007.12.11 12:011.00630.000.000.00-15.90
62048812007.12.11 11:05buy0.10cadchf1.12271.10171.12372007.12.11 11:191.12160.000.000.00-9.74
62049002007.12.11 11:05buy0.40usdcad1.00660.98661.00762007.12.11 12:001.00610.000.000.00-19.88
62049302007.12.11 11:06buy0.20usdchf1.12971.10921.13072007.12.11 11:221.12950.000.000.00-3.54
62049762007.12.11 11:07buy0.20cadchf1.12211.10161.12312007.12.11 11:191.12180.000.000.00-5.32
62052922007.12.11 11:13buy0.40usdchf1.12911.10911.13012007.12.11 11:221.12950.000.000.0014.17
62055122007.12.11 11:18buy0.40cadchf1.12161.10161.12262007.12.11 11:191.12200.000.000.0014.17
62055402007.12.11 11:19buy0.10cadchf1.12261.10161.12362007.12.11 11:421.12190.000.000.00-6.20
62055672007.12.11 11:20buy0.20cadchf1.12201.10151.12302007.12.11 11:411.12230.000.000.005.31
62061922007.12.11 11:42buy0.10cadchf1.12281.10181.12382007.12.11 13:131.12280.000.000.000.00
62062282007.12.11 11:43buy0.80usdcad1.00590.98641.00692007.12.11 12:001.00640.000.000.0039.75
62067362007.12.11 12:00sell0.10eurcad1.48051.50151.47952007.12.11 12:341.48150.000.000.00-9.92
62072452007.12.11 12:20sell0.20eurcad1.48101.50151.48002007.12.11 12:341.48160.000.000.00-11.90
62076292007.12.11 12:28sell0.40eurcad1.48121.50161.48062007.12.11 12:341.48150.000.000.00-11.90
62076522007.12.11 12:29sell0.80eurcad1.48181.50131.48082007.12.11 12:341.48140.000.000.0031.73
62077522007.12.11 12:35sell0.10eurcad1.48051.50151.47952007.12.11 13:131.48150.000.000.00-9.90
62078452007.12.11 12:39sell0.20eurcad1.48101.50151.48002007.12.11 13:131.48160.000.000.00-11.89
62078712007.12.11 12:40sell0.40eurcad1.48171.50171.48072007.12.11 13:131.48150.000.000.007.92
62079722007.12.11 12:46sell0.80eurcad1.48231.50181.48132007.12.11 13:131.48180.000.000.0039.62
62079772007.12.11 12:46buy0.20cadchf1.12211.10161.12312007.12.11 13:131.12270.000.000.0010.59
62079802007.12.11 12:46sell1.60eurcad1.48291.50191.48192007.12.11 13:131.48210.000.000.00126.78
62099582007.12.11 14:01sell0.10cadjpy110.85112.95110.752007.12.11 14:19110.750.000.000.008.94
62105442007.12.11 14:19sell0.10cadjpy110.65112.75110.552007.12.11 15:17110.830.000.000.00-16.08
62110802007.12.11 14:35sell0.20cadjpy110.71112.76110.612007.12.11 15:17110.820.000.000.00-19.65
62112962007.12.11 14:47sell0.40cadjpy110.76112.76110.662007.12.11 15:17110.820.000.000.00-21.44
62113112007.12.11 14:47sell0.80cadjpy110.82112.77110.722007.12.11 15:16110.840.000.000.00-14.29
62121822007.12.11 15:08sell1.60cadjpy110.88112.78110.782007.12.11 15:16110.830.000.000.0071.46
62141792007.12.11 16:00sell0.10gbpjpy229.20231.34229.142007.12.11 16:01229.140.000.000.005.36
62142182007.12.11 16:01sell0.10gbpjpy229.06231.16228.962007.12.11 16:06229.090.000.000.00-2.69
62143032007.12.11 16:03sell0.20gbpjpy229.11231.16229.012007.12.11 16:06229.080.000.000.005.37
62144742007.12.11 16:06sell0.10gbpjpy229.00231.10228.902007.12.11 16:08228.900.000.000.008.95
62145752007.12.11 16:08sell0.10gbpjpy228.83230.93228.732007.12.11 16:15228.880.000.000.00-4.47
62146302007.12.11 16:09sell0.20gbpjpy228.91230.96228.812007.12.11 16:15228.870.000.000.007.15
  0.00 0.00 0.00 403.69
Closed P/L: 403.69
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
62149462007.12.11 16:15sell0.10gbpjpy228.79230.89228.69 228.890.000.000.00-8.95
  0.00 0.00 0.00 -8.95
 Floating P/L: -8.95
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 403.69 Floating P/L: -8.95 Margin: 102.37
Balance: 5 403.69 Equity: 5 394.74 Free Margin: 5 292.37
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 160.23 Gross Loss: 756.54 Total Net Profit: 403.69
Profit Factor: 1.53 Expected Payoff: 3.96  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 150.14 (2.80%) Relative Drawdown: 2.80% (150.14)
 
Total Trades: 102 Short Positions (won %): 70 (42.86%) Long Positions (won %): 32 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 46 (45.10%) Loss trades (% of total): 56 (54.90%)
Largest profit trade: 171.34 loss trade: -42.84
Average profit trade: 25.22 loss trade: -13.51
Maximum consecutive wins ($): 5 (184.91) consecutive losses ($): 5 (-148.15)
Maximal consecutive profit (count): 184.91 (5) consecutive loss (count): -148.15 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2