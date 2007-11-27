|Account: 1708218
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2007 December 3, 09:55
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|64581318
|2007.11.27 05:18
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4868
|1.5073
|1.4858
|2007.11.27 05:43
|1.4858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|64581040
|2007.11.27 05:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4862
|1.5072
|1.4852
|2007.11.27 05:43
|1.4858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|64633902
|2007.11.27 10:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4842
|1.4632
|1.4852
|2007.11.27 10:26
|1.4852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|64746742
|2007.11.27 19:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4838
|1.4628
|1.4848
|2007.11.27 20:22
|1.4848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|64835835
|2007.11.28 02:37
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4812
|1.4622
|1.4822
|2007.11.28 02:40
|1.4815
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|772188
|10p3-Buy
|64834897
|2007.11.28 02:35
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4818
|1.4623
|1.4828
|2007.11.28 02:41
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Buy
|64820799
|2007.11.28 01:28
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4824
|1.4624
|1.4834
|2007.11.28 02:41
|1.4817
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|772188
|10p3-Buy
|64820678
|2007.11.28 01:28
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4829
|1.4624
|1.4839
|2007.11.28 02:41
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|772188
|10p3-Buy
|64796522
|2007.11.27 23:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4835
|1.4625
|1.4845
|2007.11.28 02:41
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Buy
|64862554
|2007.11.28 06:06
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4811
|1.4606
|1.4821
|2007.11.28 06:20
|1.4821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|64855188
|2007.11.28 04:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4818
|1.4608
|1.4828
|2007.11.28 06:20
|1.4821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Buy
|64932377
|2007.11.28 11:02
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4736
|1.4531
|1.4746
|2007.11.28 11:14
|1.4746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|64931529
|2007.11.28 11:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4742
|1.4532
|1.4752
|2007.11.28 11:14
|1.4747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|10p3-Buy
|64944621
|2007.11.28 11:45
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4727
|1.4537
|1.4737
|2007.11.28 11:48
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|772188
|10p3-Buy
|64942495
|2007.11.28 11:40
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4732
|1.4537
|1.4742
|2007.11.28 11:48
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|64936648
|2007.11.28 11:22
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4738
|1.4538
|1.4748
|2007.11.28 11:48
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|772188
|10p3-Buy
|64935166
|2007.11.28 11:15
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4744
|1.4539
|1.4754
|2007.11.28 11:48
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Buy
|64934897
|2007.11.28 11:14
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4749
|1.4539
|1.4759
|2007.11.28 11:48
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Buy
|65068209
|2007.11.28 21:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4841
|1.5051
|1.4831
|2007.11.28 22:43
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.01
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65123439
|2007.11.29 04:10
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4831
|1.5036
|1.4821
|2007.11.29 04:42
|1.4821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65121998
|2007.11.29 04:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4826
|1.5036
|1.4816
|2007.11.29 04:42
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|65226836
|2007.11.29 12:40
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4725
|1.4530
|1.4735
|2007.11.29 12:44
|1.4728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|772188
|10p3-Buy
|65225594
|2007.11.29 12:32
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4730
|1.4530
|1.4740
|2007.11.29 12:44
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Buy
|65218832
|2007.11.29 11:50
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4736
|1.4531
|1.4746
|2007.11.29 12:45
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Buy
|65217448
|2007.11.29 11:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4742
|1.4532
|1.4752
|2007.11.29 12:45
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|772188
|10p3-Buy
|65283295
|2007.11.29 18:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4761
|1.4971
|1.4751
|2007.11.29 20:35
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65311539
|2007.11.29 22:43
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4749
|1.4544
|1.4759
|2007.11.29 23:21
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|65310831
|2007.11.29 22:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4755
|1.4545
|1.4765
|2007.11.29 23:22
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|65340752
|2007.11.30 01:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4752
|1.4962
|1.4742
|2007.11.30 02:52
|1.4742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65377768
|2007.11.30 06:08
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4741
|1.4541
|1.4751
|2007.11.30 07:22
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|65377193
|2007.11.30 06:03
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4747
|1.4542
|1.4757
|2007.11.30 07:22
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Buy
|65376629
|2007.11.30 06:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4752
|1.4542
|1.4762
|2007.11.30 07:23
|1.4753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|772188
|10p3-Buy
|65404439
|2007.11.30 08:26
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4728
|1.4538
|1.4738
|2007.11.30 08:29
|1.4731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|772188
|10p3-Buy
|65403905
|2007.11.30 08:25
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4734
|1.4539
|1.4744
|2007.11.30 08:29
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|772188
|10p3-Buy
|65403227
|2007.11.30 08:23
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4740
|1.4540
|1.4750
|2007.11.30 08:29
|1.4731
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|65395127
|2007.11.30 07:48
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4746
|1.4541
|1.4756
|2007.11.30 08:29
|1.4731
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Buy
|65390725
|2007.11.30 07:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4751
|1.4541
|1.4761
|2007.11.30 08:29
|1.4733
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Buy
|65465400
|2007.11.30 12:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4765
|1.4975
|1.4755
|2007.11.30 12:59
|1.4755
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65579347
|2007.11.30 19:01
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4667
|1.4477
|1.4677
|2007.12.03 06:16
|1.4670
|0.00
|0.00
|-0.28
|2.43
|772188
|10p3-Buy
|65578654
|2007.11.30 19:00
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4672
|1.4477
|1.4682
|2007.12.03 06:16
|1.4669
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|65578080
|2007.11.30 18:58
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4678
|1.4478
|1.4688
|2007.12.03 06:17
|1.4669
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|65572872
|2007.11.30 18:21
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4684
|1.4479
|1.4694
|2007.12.03 06:17
|1.4670
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.42
|772188
|10p3-Buy
|65571970
|2007.11.30 18:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4689
|1.4479
|1.4699
|2007.12.03 06:17
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Buy
|65697991
|2007.12.03 08:47
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4668
|1.4873
|1.4658
|2007.12.03 08:56
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65697714
|2007.12.03 08:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4663
|1.4873
|1.4653
|2007.12.03 08:56
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|10p3-Sell
|65699638
|2007.12.03 08:56
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4655
|1.4865
|1.4645
|2007.12.03 08:58
|1.4645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65701654
|2007.12.03 08:58
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4644
|1.4854
|1.4634
|2007.12.03 09:03
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|0.00
|0.00
|-0.40
|5.33
|Closed P/L:
|4.93
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4.93
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|83.25
|Equity:
|83.25
|Free Margin:
|83.25
|Details:
|Gross Profit:
|14.14
|Gross Loss:
|9.21
|Total Net Profit:
|4.93
|Profit Factor:
|1.54
|Expected Payoff:
|0.10
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2.64 (3.09%)
|Relative Drawdown:
|3.09% (2.64)
|Total Trades:
|47
|Short Positions (won %):
|12 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|35 (45.71%)
|Profit Trades (% of total):
|28 (59.57%)
|Loss trades (% of total):
|19 (40.43%)
|Largest
|profit trade:
|2.43
|loss trade:
|-1.08
|Average
|profit trade:
|0.51
|loss trade:
|-0.48
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (4.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-2.52)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4.00 (8)
|consecutive loss (count):
|-2.52 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|4