Interbank FX, LLC

Account: 1708218 Name: John Riley Currency: USD 2007 December 3, 09:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
645813182007.11.27 05:18sell0.03eurusdm1.48681.50731.48582007.11.27 05:431.48580.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
645810402007.11.27 05:15sell0.01eurusdm1.48621.50721.48522007.11.27 05:431.48580.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
646339022007.11.27 10:00buy0.01eurusdm1.48421.46321.48522007.11.27 10:261.48520.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
647467422007.11.27 19:00buy0.01eurusdm1.48381.46281.48482007.11.27 20:221.48480.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
648358352007.11.28 02:37buy0.81eurusdm1.48121.46221.48222007.11.28 02:401.48150.000.000.002.43
 77218810p3-Buy
648348972007.11.28 02:35buy0.27eurusdm1.48181.46231.48282007.11.28 02:411.48160.000.000.00-0.54
 77218810p3-Buy
648207992007.11.28 01:28buy0.09eurusdm1.48241.46241.48342007.11.28 02:411.48170.000.000.00-0.63
 77218810p3-Buy
648206782007.11.28 01:28buy0.03eurusdm1.48291.46241.48392007.11.28 02:411.48160.000.000.00-0.39
 77218810p3-Buy
647965222007.11.27 23:15buy0.01eurusdm1.48351.46251.48452007.11.28 02:411.48160.000.000.00-0.19
 77218810p3-Buy
648625542007.11.28 06:06buy0.03eurusdm1.48111.46061.48212007.11.28 06:201.48210.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
648551882007.11.28 04:45buy0.01eurusdm1.48181.46081.48282007.11.28 06:201.48210.000.000.000.03
 77218810p3-Buy
649323772007.11.28 11:02buy0.03eurusdm1.47361.45311.47462007.11.28 11:141.47460.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
649315292007.11.28 11:00buy0.01eurusdm1.47421.45321.47522007.11.28 11:141.47470.000.000.000.05
 77218810p3-Buy
649446212007.11.28 11:45buy0.81eurusdm1.47271.45371.47372007.11.28 11:481.47300.000.000.002.43
 77218810p3-Buy
649424952007.11.28 11:40buy0.27eurusdm1.47321.45371.47422007.11.28 11:481.47290.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
649366482007.11.28 11:22buy0.09eurusdm1.47381.45381.47482007.11.28 11:481.47300.000.000.00-0.72
 77218810p3-Buy
649351662007.11.28 11:15buy0.03eurusdm1.47441.45391.47542007.11.28 11:481.47290.000.000.00-0.45
 77218810p3-Buy
649348972007.11.28 11:14buy0.01eurusdm1.47491.45391.47592007.11.28 11:481.47300.000.000.00-0.19
 77218810p3-Buy
650682092007.11.28 21:45sell0.01eurusdm1.48411.50511.48312007.11.28 22:431.48310.000.000.010.10
 77218810p3-Sell[tp]
651234392007.11.29 04:10sell0.03eurusdm1.48311.50361.48212007.11.29 04:421.48210.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
651219982007.11.29 04:00sell0.01eurusdm1.48261.50361.48162007.11.29 04:421.48220.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
652268362007.11.29 12:40buy0.27eurusdm1.47251.45301.47352007.11.29 12:441.47280.000.000.000.81
 77218810p3-Buy
652255942007.11.29 12:32buy0.09eurusdm1.47301.45301.47402007.11.29 12:441.47290.000.000.00-0.09
 77218810p3-Buy
652188322007.11.29 11:50buy0.03eurusdm1.47361.45311.47462007.11.29 12:451.47300.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
652174482007.11.29 11:45buy0.01eurusdm1.47421.45321.47522007.11.29 12:451.47290.000.000.00-0.13
 77218810p3-Buy
652832952007.11.29 18:00sell0.01eurusdm1.47611.49711.47512007.11.29 20:351.47510.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
653115392007.11.29 22:43buy0.03eurusdm1.47491.45441.47592007.11.29 23:211.47590.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
653108312007.11.29 22:30buy0.01eurusdm1.47551.45451.47652007.11.29 23:221.47590.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
653407522007.11.30 01:45sell0.01eurusdm1.47521.49621.47422007.11.30 02:521.47420.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
653777682007.11.30 06:08buy0.09eurusdm1.47411.45411.47512007.11.30 07:221.47510.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
653771932007.11.30 06:03buy0.03eurusdm1.47471.45421.47572007.11.30 07:221.47510.000.000.000.12
 77218810p3-Buy
653766292007.11.30 06:00buy0.01eurusdm1.47521.45421.47622007.11.30 07:231.47530.000.000.000.01
 77218810p3-Buy
654044392007.11.30 08:26buy0.81eurusdm1.47281.45381.47382007.11.30 08:291.47310.000.000.002.43
 77218810p3-Buy
654039052007.11.30 08:25buy0.27eurusdm1.47341.45391.47442007.11.30 08:291.47300.000.000.00-1.08
 77218810p3-Buy
654032272007.11.30 08:23buy0.09eurusdm1.47401.45401.47502007.11.30 08:291.47310.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
653951272007.11.30 07:48buy0.03eurusdm1.47461.45411.47562007.11.30 08:291.47310.000.000.00-0.45
 77218810p3-Buy
653907252007.11.30 07:30buy0.01eurusdm1.47511.45411.47612007.11.30 08:291.47330.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
654654002007.11.30 12:32sell0.01eurusdm1.47651.49751.47552007.11.30 12:591.47550.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
655793472007.11.30 19:01buy0.81eurusdm1.46671.44771.46772007.12.03 06:161.46700.000.00-0.282.43
 77218810p3-Buy
655786542007.11.30 19:00buy0.27eurusdm1.46721.44771.46822007.12.03 06:161.46690.000.00-0.09-0.81
 77218810p3-Buy
655780802007.11.30 18:58buy0.09eurusdm1.46781.44781.46882007.12.03 06:171.46690.000.00-0.03-0.81
 77218810p3-Buy
655728722007.11.30 18:21buy0.03eurusdm1.46841.44791.46942007.12.03 06:171.46700.000.00-0.01-0.42
 77218810p3-Buy
655719702007.11.30 18:15buy0.01eurusdm1.46891.44791.46992007.12.03 06:171.46690.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
656979912007.12.03 08:47sell0.03eurusdm1.46681.48731.46582007.12.03 08:561.46580.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
656977142007.12.03 08:45sell0.01eurusdm1.46631.48731.46532007.12.03 08:561.46580.000.000.000.05
 77218810p3-Sell
656996382007.12.03 08:56sell0.01eurusdm1.46551.48651.46452007.12.03 08:581.46450.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
657016542007.12.03 08:58sell0.01eurusdm1.46441.48541.46342007.12.03 09:031.46340.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
  0.00 0.00 -0.40 5.33
Closed P/L: 4.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4.93 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 83.25 Equity: 83.25 Free Margin: 83.25
 
Details:
Graph
Gross Profit: 14.14 Gross Loss: 9.21 Total Net Profit: 4.93
Profit Factor: 1.54 Expected Payoff: 0.10  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2.64 (3.09%) Relative Drawdown: 3.09% (2.64)
 
Total Trades: 47 Short Positions (won %): 12 (100.00%) Long Positions (won %): 35 (45.71%)
Profit Trades (% of total): 28 (59.57%) Loss trades (% of total): 19 (40.43%)
Largest profit trade: 2.43 loss trade: -1.08
Average profit trade: 0.51 loss trade: -0.48
Maximum consecutive wins ($): 8 (4.00) consecutive losses ($): 4 (-2.52)
Maximal consecutive profit (count): 4.00 (8) consecutive loss (count): -2.52 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 4