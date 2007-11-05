North Finance Company Ltd
|A/C No: 177096
|Name: 333-333-333-333nf
|2007.11.10 01:08 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|15469634
|12345
|2007.11.05 02:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.44
|114.56
|115.63
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|12.00
|2
|15469640
|12345
|2007.11.05 02:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.44
|114.56
|115.62
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|12.00
|3
|15469655
|12345
|2007.11.05 02:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.45
|114.56
|115.62
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|11.00
|4
|15469664
|12345
|2007.11.05 02:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.44
|114.56
|115.62
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|12.00
|5
|15469670
|12345
|2007.11.05 02:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.43
|114.56
|115.62
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|13.00
|6
|15469684
|12345
|2007.11.05 02:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.39
|114.56
|115.62
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|17.00
|7
|15469716
|12345
|2007.11.05 02:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.39
|114.56
|115.62
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|17.00
|8
|15469728
|12345
|2007.11.05 02:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.56
|115.62
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|18.00
|9
|15469735
|12345
|2007.11.05 02:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.40
|114.56
|115.62
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|16.00
|10
|15469751
|12345
|2007.11.05 02:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.42
|114.56
|115.62
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|14.00
|11
|15469761
|12345
|2007.11.05 02:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.44
|114.56
|115.62
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|12.00
|12
|15469773
|12345
|2007.11.05 02:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.42
|114.56
|115.62
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|14.00
|13
|15469776
|12345
|2007.11.05 02:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.43
|114.56
|115.63
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|13.00
|14
|15469781
|12345
|2007.11.05 02:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.44
|114.56
|115.64
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|12.00
|15
|15469784
|12345
|2007.11.05 02:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.44
|114.56
|115.64
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|12.00
|16
|15469834
|12345
|2007.11.05 02:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.45
|114.56
|115.65
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|11.00
|17
|15469837
|12345
|2007.11.05 02:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.45
|114.56
|115.65
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|11.00
|18
|15469842
|12345
|2007.11.05 02:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.45
|114.56
|115.65
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|11.00
|19
|15469844
|12345
|2007.11.05 02:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.44
|114.56
|115.64
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|12.00
|20
|15469850
|12345
|2007.11.05 02:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.45
|114.56
|115.65
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|11.00
|21
|15469852
|12345
|2007.11.05 02:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.45
|114.56
|115.65
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|11.00
|22
|15469867
|12345
|2007.11.05 02:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.44
|114.56
|115.64
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|12.00
|23
|15469870
|12345
|2007.11.05 02:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.43
|114.56
|115.63
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|13.00
|24
|15469871
|12345
|2007.11.05 02:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.44
|114.56
|115.64
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|12.00
|25
|15469884
|12345
|2007.11.05 02:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.45
|114.56
|115.65
|2007.11.05 03:50
|114.56
|0.00
|0.00
|11.00
|26
|15483243
|12345
|2007.11.05 09:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.36
|114.44
|115.57
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|8.00
|27
|15483263
|12345
|2007.11.05 09:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.44
|115.57
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|6.00
|28
|15483280
|12345
|2007.11.05 09:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.37
|114.44
|115.57
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|7.00
|29
|15483288
|12345
|2007.11.05 09:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.44
|115.57
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|6.00
|30
|15483304
|12345
|2007.11.05 09:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.44
|115.57
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|6.00
|31
|15483328
|12345
|2007.11.05 09:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.44
|115.57
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|6.00
|32
|15483341
|12345
|2007.11.05 09:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.44
|115.58
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|6.00
|33
|15483353
|12345
|2007.11.05 09:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.34
|114.44
|115.54
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|10.00
|34
|15483390
|12345
|2007.11.05 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.31
|114.44
|115.51
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|13.00
|35
|15483398
|12345
|2007.11.05 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.44
|115.52
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|12.00
|36
|15483408
|12345
|2007.11.05 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.33
|114.44
|115.53
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|11.00
|37
|15483418
|12345
|2007.11.05 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.44
|115.52
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|12.00
|38
|15483424
|12345
|2007.11.05 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.44
|115.52
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|12.00
|39
|15483427
|12345
|2007.11.05 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.33
|114.44
|115.53
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|11.00
|40
|15483459
|12345
|2007.11.05 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|41
|15483462
|12345
|2007.11.05 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.34
|114.44
|115.54
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|10.00
|42
|15483470
|12345
|2007.11.05 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.34
|114.44
|115.54
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|10.00
|43
|15483475
|12345
|2007.11.05 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.34
|114.44
|115.54
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|10.00
|44
|15483478
|12345
|2007.11.05 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|45
|15483480
|12345
|2007.11.05 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.34
|114.44
|115.54
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|10.00
|46
|15483482
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.34
|114.44
|115.54
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|10.00
|47
|15483484
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|48
|15483493
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.36
|114.44
|115.56
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|8.00
|49
|15483498
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|50
|15483501
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.36
|114.44
|115.56
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|8.00
|51
|15483512
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|52
|15483519
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.36
|114.44
|115.56
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|8.00
|53
|15483524
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|54
|15483527
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.36
|114.44
|115.56
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|8.00
|55
|15483532
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.37
|114.44
|115.57
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|7.00
|56
|15483535
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.44
|115.58
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|6.00
|57
|15483551
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.44
|115.58
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|6.00
|58
|15483560
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.37
|114.44
|115.57
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|7.00
|59
|15483571
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.44
|115.58
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|6.00
|60
|15483574
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.37
|114.44
|115.57
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|7.00
|61
|15483579
|12345
|2007.11.05 09:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.37
|114.44
|115.57
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|7.00
|62
|15483584
|12345
|2007.11.05 09:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.36
|114.44
|115.56
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|8.00
|63
|15483594
|12345
|2007.11.05 09:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|64
|15483596
|12345
|2007.11.05 09:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|65
|15483599
|12345
|2007.11.05 09:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.34
|114.44
|115.54
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|10.00
|66
|15483605
|12345
|2007.11.05 09:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.33
|114.44
|115.53
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|11.00
|67
|15483606
|12345
|2007.11.05 09:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.34
|114.44
|115.54
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|10.00
|68
|15483608
|12345
|2007.11.05 09:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|69
|15483613
|12345
|2007.11.05 09:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.36
|114.44
|115.56
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|8.00
|70
|15483620
|12345
|2007.11.05 09:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.37
|114.44
|115.57
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|7.00
|71
|15483626
|12345
|2007.11.05 09:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.44
|115.58
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|6.00
|72
|15483636
|12345
|2007.11.05 09:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.44
|115.58
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|6.00
|73
|15483652
|12345
|2007.11.05 09:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.37
|114.44
|115.57
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|7.00
|74
|15483655
|12345
|2007.11.05 09:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.37
|114.44
|115.57
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|7.00
|75
|15483669
|12345
|2007.11.05 09:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.36
|114.44
|115.56
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|8.00
|76
|15483670
|12345
|2007.11.05 09:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.36
|114.44
|115.56
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|8.00
|77
|15483672
|12345
|2007.11.05 09:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.44
|115.58
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|6.00
|78
|15483695
|12345
|2007.11.05 09:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.44
|115.58
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|6.00
|79
|15483704
|12345
|2007.11.05 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.44
|115.58
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|6.00
|80
|15483868
|12345
|2007.11.05 10:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|81
|15483908
|12345
|2007.11.05 10:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.34
|114.44
|115.54
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|10.00
|82
|15483925
|12345
|2007.11.05 10:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|83
|15484235
|12345
|2007.11.05 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|84
|15484243
|12345
|2007.11.05 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|85
|15484252
|12345
|2007.11.05 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|86
|15484263
|12345
|2007.11.05 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|87
|15484282
|12345
|2007.11.05 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|88
|15484291
|12345
|2007.11.05 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.34
|114.44
|115.54
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|10.00
|89
|15484301
|12345
|2007.11.05 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|90
|15484322
|12345
|2007.11.05 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.34
|114.44
|115.54
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|10.00
|91
|15484343
|12345
|2007.11.05 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|92
|15484367
|12345
|2007.11.05 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.34
|114.44
|115.54
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|10.00
|93
|15484419
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|94
|15484442
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.44
|115.52
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|12.00
|95
|15484473
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.29
|114.44
|115.49
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|15.00
|96
|15484490
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.28
|114.44
|115.48
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|16.00
|97
|15484509
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.30
|114.44
|115.50
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|14.00
|98
|15484550
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.33
|114.44
|115.53
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|11.00
|99
|15484565
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.31
|114.44
|115.51
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|13.00
|100
|15484573
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.31
|114.44
|115.51
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|13.00
|101
|15484581
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.44
|115.52
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|12.00
|102
|15484584
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.31
|114.44
|115.51
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|13.00
|103
|15484590
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.31
|114.44
|115.51
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|13.00
|104
|15484600
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.44
|115.52
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|12.00
|105
|15484608
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.44
|115.52
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|12.00
|106
|15484627
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.31
|114.44
|115.51
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|13.00
|107
|15484635
|12345
|2007.11.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.30
|114.44
|115.50
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|14.00
|108
|15484641
|12345
|2007.11.05 10:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.31
|114.44
|115.51
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|13.00
|109
|15484652
|12345
|2007.11.05 10:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.29
|114.44
|115.49
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|15.00
|110
|15484659
|12345
|2007.11.05 10:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.29
|114.44
|115.49
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|15.00
|111
|15484670
|12345
|2007.11.05 10:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.30
|114.44
|115.50
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|14.00
|112
|15484702
|12345
|2007.11.05 10:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.31
|114.44
|115.51
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|13.00
|113
|15484768
|12345
|2007.11.05 10:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.44
|115.52
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|12.00
|114
|15484786
|12345
|2007.11.05 10:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.33
|114.44
|115.53
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|11.00
|115
|15484791
|12345
|2007.11.05 10:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|116
|15484803
|12345
|2007.11.05 10:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.33
|114.44
|115.53
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|11.00
|117
|15484810
|12345
|2007.11.05 10:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|114.44
|115.55
|2007.11.05 11:37
|114.44
|0.00
|0.00
|9.00
|118
|15499340
|12345
|2007.11.05 13:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.24
|114.11
|115.44
|2007.11.05 13:14
|114.11
|0.00
|0.00
|-13.00
|119
|15499348
|12345
|2007.11.05 13:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.24
|114.11
|115.44
|2007.11.05 13:14
|114.11
|0.00
|0.00
|-13.00
|120
|15499381
|12345
|2007.11.05 13:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.24
|114.11
|115.44
|2007.11.05 13:14
|114.11
|0.00
|0.00
|-13.00
|121
|15499460
|12345
|2007.11.05 13:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.24
|114.11
|115.44
|2007.11.05 13:14
|114.11
|0.00
|0.00
|-13.00
|122
|15499491
|12345
|2007.11.05 13:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.24
|114.11
|115.44
|2007.11.05 13:14
|114.11
|0.00
|0.00
|-13.00
|123
|15499502
|12345
|2007.11.05 13:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.24
|114.11
|115.44
|2007.11.05 13:14
|114.11
|0.00
|0.00
|-13.00
|124
|15499510
|12345
|2007.11.05 13:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.23
|114.11
|115.44
|2007.11.05 13:14
|114.11
|0.00
|0.00
|-12.00
|125
|15499585
|12345
|2007.11.05 13:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.24
|114.11
|115.44
|2007.11.05 13:14
|114.11
|0.00
|0.00
|-13.00
|126
|15499600
|12345
|2007.11.05 13:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.24
|114.11
|115.44
|2007.11.05 13:14
|114.11
|0.00
|0.00
|-13.00
|127
|15499641
|12345
|2007.11.05 13:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.24
|114.11
|115.44
|2007.11.05 13:14
|114.11
|0.00
|0.00
|-13.00
|128
|15499666
|12345
|2007.11.05 13:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.23
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-4.00
|129
|15499671
|12345
|2007.11.05 13:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.24
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-5.00
|130
|15499675
|12345
|2007.11.05 13:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.23
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-4.00
|131
|15499685
|12345
|2007.11.05 13:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|132
|15499690
|12345
|2007.11.05 13:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.23
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-4.00
|133
|15499699
|12345
|2007.11.05 13:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|134
|15499703
|12345
|2007.11.05 13:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.23
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-4.00
|135
|15499719
|12345
|2007.11.05 13:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|136
|15499740
|12345
|2007.11.05 13:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.23
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-4.00
|137
|15499749
|12345
|2007.11.05 13:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|138
|15499763
|12345
|2007.11.05 13:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|139
|15499779
|12345
|2007.11.05 13:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.23
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-4.00
|140
|15499782
|12345
|2007.11.05 13:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|141
|15499788
|12345
|2007.11.05 13:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.23
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-4.00
|142
|15499795
|12345
|2007.11.05 13:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.24
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-5.00
|143
|15499821
|12345
|2007.11.05 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.23
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-4.00
|144
|15499826
|12345
|2007.11.05 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.24
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-5.00
|145
|15499839
|12345
|2007.11.05 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.23
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-4.00
|146
|15499844
|12345
|2007.11.05 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.23
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-4.00
|147
|15499852
|12345
|2007.11.05 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.23
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-4.00
|148
|15499864
|12345
|2007.11.05 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.24
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-5.00
|149
|15499871
|12345
|2007.11.05 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|150
|15499875
|12345
|2007.11.05 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.23
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-4.00
|151
|15499881
|12345
|2007.11.05 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-2.00
|152
|15499888
|12345
|2007.11.05 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|153
|15499906
|12345
|2007.11.05 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-2.00
|154
|15499910
|12345
|2007.11.05 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|155
|15499918
|12345
|2007.11.05 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-2.00
|156
|15499933
|12345
|2007.11.05 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-2.00
|157
|15499968
|12345
|2007.11.05 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|158
|15499974
|12345
|2007.11.05 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-2.00
|159
|15499977
|12345
|2007.11.05 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|160
|15499989
|12345
|2007.11.05 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-2.00
|161
|15499996
|12345
|2007.11.05 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|162
|15499999
|12345
|2007.11.05 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-2.00
|163
|15500006
|12345
|2007.11.05 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|164
|15500012
|12345
|2007.11.05 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|165
|15500017
|12345
|2007.11.05 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-2.00
|166
|15500020
|12345
|2007.11.05 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|167
|15500029
|12345
|2007.11.05 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-2.00
|168
|15500046
|12345
|2007.11.05 13:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|169
|15500054
|12345
|2007.11.05 13:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-2.00
|170
|15500070
|12345
|2007.11.05 13:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-2.00
|171
|15500091
|12345
|2007.11.05 13:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|172
|15500095
|12345
|2007.11.05 13:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.22
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-3.00
|173
|15500097
|12345
|2007.11.05 13:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-2.00
|174
|15500153
|12345
|2007.11.05 13:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.20
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|-1.00
|175
|15500165
|12345
|2007.11.05 13:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.18
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|1.00
|176
|15500172
|12345
|2007.11.05 13:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.16
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|3.00
|177
|15500178
|12345
|2007.11.05 13:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.17
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|2.00
|178
|15500183
|12345
|2007.11.05 13:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.16
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|3.00
|179
|15500195
|12345
|2007.11.05 13:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.16
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|3.00
|180
|15500207
|12345
|2007.11.05 13:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.17
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|2.00
|181
|15500213
|12345
|2007.11.05 13:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.16
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|3.00
|182
|15500236
|12345
|2007.11.05 13:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.14
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|5.00
|183
|15500245
|12345
|2007.11.05 13:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.14
|114.19
|115.41
|2007.11.05 13:59
|114.19
|0.00
|0.00
|5.00
|184
|15519721
|12345
|2007.11.05 17:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|185
|15519744
|12345
|2007.11.05 17:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|186
|15519751
|12345
|2007.11.05 17:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|187
|15519762
|12345
|2007.11.05 17:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|188
|15519767
|12345
|2007.11.05 17:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|189
|15519796
|12345
|2007.11.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|190
|15519804
|12345
|2007.11.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|191
|15519809
|12345
|2007.11.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|192
|15519821
|12345
|2007.11.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|193
|15519838
|12345
|2007.11.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|194
|15519853
|12345
|2007.11.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|195
|15519856
|12345
|2007.11.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|196
|15519862
|12345
|2007.11.05 17:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|197
|15519872
|12345
|2007.11.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|198
|15519877
|12345
|2007.11.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|199
|15519885
|12345
|2007.11.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|200
|15519887
|12345
|2007.11.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|201
|15519891
|12345
|2007.11.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|202
|15519893
|12345
|2007.11.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|203
|15519901
|12345
|2007.11.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|204
|15519915
|12345
|2007.11.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|205
|15519917
|12345
|2007.11.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|206
|15519921
|12345
|2007.11.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|207
|15519927
|12345
|2007.11.05 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|208
|15519954
|12345
|2007.11.05 17:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|209
|15519977
|12345
|2007.11.05 17:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|210
|15519980
|12345
|2007.11.05 17:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|211
|15519985
|12345
|2007.11.05 17:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|212
|15519989
|12345
|2007.11.05 17:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|213
|15519990
|12345
|2007.11.05 17:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|214
|15519995
|12345
|2007.11.05 17:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|215
|15520006
|12345
|2007.11.05 17:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|216
|15520008
|12345
|2007.11.05 17:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|217
|15520011
|12345
|2007.11.05 17:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|218
|15520014
|12345
|2007.11.05 17:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|219
|15520030
|12345
|2007.11.05 17:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|220
|15520034
|12345
|2007.11.05 17:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|221
|15520037
|12345
|2007.11.05 17:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|222
|15520044
|12345
|2007.11.05 17:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|223
|15520046
|12345
|2007.11.05 17:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|224
|15520047
|12345
|2007.11.05 17:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|225
|15520049
|12345
|2007.11.05 17:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|226
|15520052
|12345
|2007.11.05 17:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|227
|15520061
|12345
|2007.11.05 17:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|228
|15520094
|12345
|2007.11.05 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|229
|15520118
|12345
|2007.11.05 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|230
|15520142
|12345
|2007.11.05 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|231
|15520169
|12345
|2007.11.05 17:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|232
|15520176
|12345
|2007.11.05 17:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|233
|15520198
|12345
|2007.11.05 17:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|234
|15520205
|12345
|2007.11.05 17:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|235
|15520212
|12345
|2007.11.05 17:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|236
|15520234
|12345
|2007.11.05 17:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|237
|15520236
|12345
|2007.11.05 17:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|238
|15520263
|12345
|2007.11.05 17:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|239
|15520283
|12345
|2007.11.05 17:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|240
|15520284
|12345
|2007.11.05 17:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|241
|15520301
|12345
|2007.11.05 17:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|242
|15520304
|12345
|2007.11.05 17:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|243
|15520309
|12345
|2007.11.05 17:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|244
|15520310
|12345
|2007.11.05 17:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|245
|15520312
|12345
|2007.11.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|246
|15520313
|12345
|2007.11.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|247
|15520314
|12345
|2007.11.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|248
|15520319
|12345
|2007.11.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|249
|15520323
|12345
|2007.11.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|250
|15520328
|12345
|2007.11.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|251
|15520329
|12345
|2007.11.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|252
|15520331
|12345
|2007.11.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|253
|15520332
|12345
|2007.11.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|254
|15520336
|12345
|2007.11.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|255
|15520343
|12345
|2007.11.05 17:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|256
|15520352
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|257
|15520355
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|258
|15520363
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|259
|15520365
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|260
|15520366
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|261
|15520369
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|262
|15520374
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|263
|15520386
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|264
|15520388
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|265
|15520389
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|266
|15520391
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|267
|15520392
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|268
|15520394
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|269
|15520395
|12345
|2007.11.05 17:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|270
|15520420
|12345
|2007.11.05 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|271
|15520430
|12345
|2007.11.05 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|272
|15520440
|12345
|2007.11.05 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|273
|15520443
|12345
|2007.11.05 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|274
|15520448
|12345
|2007.11.05 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.54
|114.54
|113.34
|2007.11.05 18:40
|114.54
|0.00
|0.00
|0.00
|275
|15520457
|12345
|2007.11.05 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.53
|114.37
|113.33
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|16.00
|276
|15520462
|12345
|2007.11.05 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.54
|114.54
|113.34
|2007.11.05 18:40
|114.54
|0.00
|0.00
|0.00
|277
|15520474
|12345
|2007.11.05 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.53
|114.37
|113.33
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|16.00
|278
|15520488
|12345
|2007.11.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.53
|114.37
|113.33
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|16.00
|279
|15520490
|12345
|2007.11.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|280
|15520491
|12345
|2007.11.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.53
|114.37
|113.33
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|16.00
|281
|15520500
|12345
|2007.11.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|282
|15520503
|12345
|2007.11.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|283
|15520509
|12345
|2007.11.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|284
|15520512
|12345
|2007.11.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|285
|15520514
|12345
|2007.11.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|286
|15520517
|12345
|2007.11.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.53
|114.37
|113.33
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|16.00
|287
|15520524
|12345
|2007.11.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|288
|15520533
|12345
|2007.11.05 17:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.53
|114.37
|113.33
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|16.00
|289
|15520545
|12345
|2007.11.05 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|290
|15520547
|12345
|2007.11.05 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|291
|15520554
|12345
|2007.11.05 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|292
|15520559
|12345
|2007.11.05 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|293
|15520568
|12345
|2007.11.05 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|294
|15520575
|12345
|2007.11.05 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|295
|15520578
|12345
|2007.11.05 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|296
|15520583
|12345
|2007.11.05 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|297
|15520588
|12345
|2007.11.05 17:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|298
|15520594
|12345
|2007.11.05 17:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|299
|15520597
|12345
|2007.11.05 17:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|300
|15520600
|12345
|2007.11.05 17:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|301
|15520613
|12345
|2007.11.05 17:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.50
|114.37
|113.30
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|13.00
|302
|15520615
|12345
|2007.11.05 17:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.49
|114.37
|113.29
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|12.00
|303
|15520838
|12345
|2007.11.05 18:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|304
|15520841
|12345
|2007.11.05 18:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|305
|15520843
|12345
|2007.11.05 18:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|306
|15520845
|12345
|2007.11.05 18:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|307
|15520854
|12345
|2007.11.05 18:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|308
|15520870
|12345
|2007.11.05 18:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|309
|15520875
|12345
|2007.11.05 18:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|310
|15520891
|12345
|2007.11.05 18:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|311
|15520895
|12345
|2007.11.05 18:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.53
|114.37
|113.33
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|16.00
|312
|15520898
|12345
|2007.11.05 18:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|313
|15520899
|12345
|2007.11.05 18:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|314
|15520901
|12345
|2007.11.05 18:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|315
|15520906
|12345
|2007.11.05 18:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|316
|15520916
|12345
|2007.11.05 18:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|317
|15520917
|12345
|2007.11.05 18:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|318
|15520928
|12345
|2007.11.05 18:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|319
|15520943
|12345
|2007.11.05 18:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|320
|15520947
|12345
|2007.11.05 18:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|321
|15520951
|12345
|2007.11.05 18:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|322
|15520953
|12345
|2007.11.05 18:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|323
|15520955
|12345
|2007.11.05 18:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|324
|15520956
|12345
|2007.11.05 18:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|325
|15520960
|12345
|2007.11.05 18:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|326
|15520964
|12345
|2007.11.05 18:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|327
|15520968
|12345
|2007.11.05 18:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|328
|15520969
|12345
|2007.11.05 18:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|329
|15520970
|12345
|2007.11.05 18:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|330
|15520971
|12345
|2007.11.05 18:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|331
|15520975
|12345
|2007.11.05 18:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|332
|15521008
|12345
|2007.11.05 18:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|333
|15521016
|12345
|2007.11.05 18:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|334
|15521017
|12345
|2007.11.05 18:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|335
|15521052
|12345
|2007.11.05 18:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|336
|15521070
|12345
|2007.11.05 18:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|337
|15521079
|12345
|2007.11.05 18:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|338
|15521088
|12345
|2007.11.05 18:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|339
|15521092
|12345
|2007.11.05 18:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|340
|15521096
|12345
|2007.11.05 18:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.53
|114.37
|113.33
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|16.00
|341
|15521098
|12345
|2007.11.05 18:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.37
|113.32
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|15.00
|342
|15521100
|12345
|2007.11.05 18:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|343
|15521105
|12345
|2007.11.05 18:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|344
|15521299
|12345
|2007.11.05 18:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.37
|113.31
|2007.11.05 21:38
|114.37
|0.00
|0.00
|14.00
|345
|15541032
|12345
|2007.11.06 06:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.77
|114.71
|113.57
|2007.11.06 09:59
|114.71
|0.00
|0.00
|6.00
|346
|15569562
|12345
|2007.11.06 16:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.42
|114.46
|115.62
|2007.11.06 17:06
|114.46
|0.00
|0.00
|4.00
|347
|15594595
|12345
|2007.11.07 04:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.29
|114.30
|115.49
|2007.11.07 04:38
|114.30
|0.00
|0.00
|1.00
|348
|15599706
|12345
|2007.11.07 05:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.34
|113.60
|115.23
|2007.11.07 11:23
|113.60
|0.00
|0.00
|-74.00
|349
|15602696
|12345
|2007.11.07 07:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.04
|113.60
|115.23
|2007.11.07 11:23
|113.60
|0.00
|0.00
|-44.00
|350
|15609894
|12345
|2007.11.07 09:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.71
|113.85
|115.23
|2007.11.07 11:01
|113.85
|0.00
|0.00
|14.00
|351
|15628490
|12345
|2007.11.07 12:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.26
|112.38
|114.23
|2007.11.08 00:16
|112.38
|0.00
|0.00
|-88.00
|352
|15637026
|12345
|2007.11.07 14:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.96
|112.99
|114.31
|2007.11.07 15:40
|112.99
|0.00
|0.00
|3.00
|353
|15667443
|12345
|2007.11.07 20:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.93
|112.98
|114.30
|2007.11.07 21:51
|112.98
|0.00
|0.00
|5.00
|354
|15674162
|12345
|2007.11.07 22:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.80
|112.38
|114.23
|2007.11.08 00:16
|112.38
|0.00
|0.00
|-42.00
|355
|15677732
|12345
|2007.11.08 00:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.50
|112.52
|113.70
|2007.11.08 02:08
|112.52
|0.00
|0.00
|2.00
|356
|15685617
|12345
|2007.11.08 03:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.90
|112.86
|111.70
|2007.11.08 06:42
|112.86
|0.00
|0.00
|4.00
|357
|15709483
|12345
|2007.11.08 11:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.99
|112.94
|111.94
|2007.11.08 16:33
|112.94
|0.00
|0.00
|5.00
|358
|15721788
|12345
|2007.11.08 14:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.29
|112.94
|111.94
|2007.11.08 16:33
|112.94
|0.00
|0.00
|35.00
|359
|15748949
|12345
|2007.11.08 17:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.66
|112.73
|113.68
|2007.11.09 03:13
|112.73
|0.00
|0.00
|7.00
|360
|15783201
|12345
|2007.11.08 19:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.36
|112.40
|113.71
|2007.11.08 20:24
|112.40
|0.00
|0.00
|4.00
|361
|15803792
|12345
|2007.11.08 21:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.29
|112.65
|113.68
|2007.11.08 23:10
|112.65
|0.00
|0.00
|36.00
|362
|15821188
|12345
|2007.11.08 22:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.79
|112.72
|111.38
|2007.11.09 00:26
|112.72
|0.00
|0.00
|7.00
|363
|15861941
|12345
|2007.11.09 11:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.34
|111.61
|113.24
|2007.11.09 12:03
|111.61
|0.00
|0.00
|-73.00
|364
|15864423
|12345
|2007.11.09 11:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.04
|111.61
|113.24
|2007.11.09 12:03
|111.61
|0.00
|0.00
|-43.00
|365
|15867747
|12345
|2007.11.09 12:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.74
|111.61
|113.24
|2007.11.09 12:03
|111.61
|0.00
|0.00
|-13.00
|366
|15910412
|12345
|2007.11.09 16:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.98
|110.99
|112.33
|2007.11.09 22:35
|110.99
|0.00
|0.00
|1.00
|367
|15911116
|12345
|2007.11.09 16:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.67
|110.95
|111.87
|2007.11.09 17:13
|110.95
|0.00
|0.00
|28.00
|368
|15925147
|12345
|2007.11.09 18:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|110.62
|110.73
|111.82
|2007.11.09 18:34
|110.73
|0.00
|0.00
|11.00
|0.00
|0.00
|2910.00
|
|Summary P/L:
|2910.00
|
|Winning trades:
|(302) 3563.00
|Losing trades:
|(64) -653.00
|Max summary P/L:
|3125.00
|Largest winning trade:
|36.00
|Largest losing trade:
|-88.00
|Max consecutive winners:
|171 (2197.00)
|Max consecutive losers:
|57 (-276.00)
|Max consecutive profit:
|2197.00 (171)
|Max consecutive loss:
|-276.00 (57)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|276.00 (0.00%)
|Profit factor:
|5.46
|Avg. profit factor:
|1.16
|Risk factor:
|10.54
|
* * *