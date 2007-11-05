North Finance Company Ltd
A/C No: 177096Name: 333-333-333-333nf2007.11.10 01:08 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
115469634123452007.11.05 02:21buy0.10usdjpy114.44114.56115.632007.11.05 03:50114.560.000.0012.00
215469640123452007.11.05 02:21buy0.10usdjpy114.44114.56115.622007.11.05 03:50114.560.000.0012.00
315469655123452007.11.05 02:21buy0.10usdjpy114.45114.56115.622007.11.05 03:50114.560.000.0011.00
415469664123452007.11.05 02:21buy0.10usdjpy114.44114.56115.622007.11.05 03:50114.560.000.0012.00
515469670123452007.11.05 02:21buy0.10usdjpy114.43114.56115.622007.11.05 03:50114.560.000.0013.00
615469684123452007.11.05 02:21buy0.10usdjpy114.39114.56115.622007.11.05 03:50114.560.000.0017.00
715469716123452007.11.05 02:22buy0.10usdjpy114.39114.56115.622007.11.05 03:50114.560.000.0017.00
815469728123452007.11.05 02:22buy0.10usdjpy114.38114.56115.622007.11.05 03:50114.560.000.0018.00
915469735123452007.11.05 02:22buy0.10usdjpy114.40114.56115.622007.11.05 03:50114.560.000.0016.00
1015469751123452007.11.05 02:22buy0.10usdjpy114.42114.56115.622007.11.05 03:50114.560.000.0014.00
1115469761123452007.11.05 02:23buy0.10usdjpy114.44114.56115.622007.11.05 03:50114.560.000.0012.00
1215469773123452007.11.05 02:23buy0.10usdjpy114.42114.56115.622007.11.05 03:50114.560.000.0014.00
1315469776123452007.11.05 02:23buy0.10usdjpy114.43114.56115.632007.11.05 03:50114.560.000.0013.00
1415469781123452007.11.05 02:23buy0.10usdjpy114.44114.56115.642007.11.05 03:50114.560.000.0012.00
1515469784123452007.11.05 02:23buy0.10usdjpy114.44114.56115.642007.11.05 03:50114.560.000.0012.00
1615469834123452007.11.05 02:24buy0.10usdjpy114.45114.56115.652007.11.05 03:50114.560.000.0011.00
1715469837123452007.11.05 02:24buy0.10usdjpy114.45114.56115.652007.11.05 03:50114.560.000.0011.00
1815469842123452007.11.05 02:24buy0.10usdjpy114.45114.56115.652007.11.05 03:50114.560.000.0011.00
1915469844123452007.11.05 02:24buy0.10usdjpy114.44114.56115.642007.11.05 03:50114.560.000.0012.00
2015469850123452007.11.05 02:24buy0.10usdjpy114.45114.56115.652007.11.05 03:50114.560.000.0011.00
2115469852123452007.11.05 02:25buy0.10usdjpy114.45114.56115.652007.11.05 03:50114.560.000.0011.00
2215469867123452007.11.05 02:25buy0.10usdjpy114.44114.56115.642007.11.05 03:50114.560.000.0012.00
2315469870123452007.11.05 02:25buy0.10usdjpy114.43114.56115.632007.11.05 03:50114.560.000.0013.00
2415469871123452007.11.05 02:25buy0.10usdjpy114.44114.56115.642007.11.05 03:50114.560.000.0012.00
2515469884123452007.11.05 02:26buy0.10usdjpy114.45114.56115.652007.11.05 03:50114.560.000.0011.00
2615483243123452007.11.05 09:55buy0.10usdjpy114.36114.44115.572007.11.05 11:37114.440.000.008.00
2715483263123452007.11.05 09:55buy0.10usdjpy114.38114.44115.572007.11.05 11:37114.440.000.006.00
2815483280123452007.11.05 09:55buy0.10usdjpy114.37114.44115.572007.11.05 11:37114.440.000.007.00
2915483288123452007.11.05 09:55buy0.10usdjpy114.38114.44115.572007.11.05 11:37114.440.000.006.00
3015483304123452007.11.05 09:55buy0.10usdjpy114.38114.44115.572007.11.05 11:37114.440.000.006.00
3115483328123452007.11.05 09:55buy0.10usdjpy114.38114.44115.572007.11.05 11:37114.440.000.006.00
3215483341123452007.11.05 09:55buy0.10usdjpy114.38114.44115.582007.11.05 11:37114.440.000.006.00
3315483353123452007.11.05 09:55buy0.10usdjpy114.34114.44115.542007.11.05 11:37114.440.000.0010.00
3415483390123452007.11.05 09:56buy0.10usdjpy114.31114.44115.512007.11.05 11:37114.440.000.0013.00
3515483398123452007.11.05 09:56buy0.10usdjpy114.32114.44115.522007.11.05 11:37114.440.000.0012.00
3615483408123452007.11.05 09:56buy0.10usdjpy114.33114.44115.532007.11.05 11:37114.440.000.0011.00
3715483418123452007.11.05 09:56buy0.10usdjpy114.32114.44115.522007.11.05 11:37114.440.000.0012.00
3815483424123452007.11.05 09:56buy0.10usdjpy114.32114.44115.522007.11.05 11:37114.440.000.0012.00
3915483427123452007.11.05 09:56buy0.10usdjpy114.33114.44115.532007.11.05 11:37114.440.000.0011.00
4015483459123452007.11.05 09:56buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
4115483462123452007.11.05 09:56buy0.10usdjpy114.34114.44115.542007.11.05 11:37114.440.000.0010.00
4215483470123452007.11.05 09:56buy0.10usdjpy114.34114.44115.542007.11.05 11:37114.440.000.0010.00
4315483475123452007.11.05 09:56buy0.10usdjpy114.34114.44115.542007.11.05 11:37114.440.000.0010.00
4415483478123452007.11.05 09:56buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
4515483480123452007.11.05 09:56buy0.10usdjpy114.34114.44115.542007.11.05 11:37114.440.000.0010.00
4615483482123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.34114.44115.542007.11.05 11:37114.440.000.0010.00
4715483484123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
4815483493123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.36114.44115.562007.11.05 11:37114.440.000.008.00
4915483498123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
5015483501123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.36114.44115.562007.11.05 11:37114.440.000.008.00
5115483512123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
5215483519123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.36114.44115.562007.11.05 11:37114.440.000.008.00
5315483524123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
5415483527123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.36114.44115.562007.11.05 11:37114.440.000.008.00
5515483532123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.37114.44115.572007.11.05 11:37114.440.000.007.00
5615483535123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.38114.44115.582007.11.05 11:37114.440.000.006.00
5715483551123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.38114.44115.582007.11.05 11:37114.440.000.006.00
5815483560123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.37114.44115.572007.11.05 11:37114.440.000.007.00
5915483571123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.38114.44115.582007.11.05 11:37114.440.000.006.00
6015483574123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.37114.44115.572007.11.05 11:37114.440.000.007.00
6115483579123452007.11.05 09:57buy0.10usdjpy114.37114.44115.572007.11.05 11:37114.440.000.007.00
6215483584123452007.11.05 09:58buy0.10usdjpy114.36114.44115.562007.11.05 11:37114.440.000.008.00
6315483594123452007.11.05 09:58buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
6415483596123452007.11.05 09:58buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
6515483599123452007.11.05 09:58buy0.10usdjpy114.34114.44115.542007.11.05 11:37114.440.000.0010.00
6615483605123452007.11.05 09:58buy0.10usdjpy114.33114.44115.532007.11.05 11:37114.440.000.0011.00
6715483606123452007.11.05 09:58buy0.10usdjpy114.34114.44115.542007.11.05 11:37114.440.000.0010.00
6815483608123452007.11.05 09:58buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
6915483613123452007.11.05 09:58buy0.10usdjpy114.36114.44115.562007.11.05 11:37114.440.000.008.00
7015483620123452007.11.05 09:58buy0.10usdjpy114.37114.44115.572007.11.05 11:37114.440.000.007.00
7115483626123452007.11.05 09:58buy0.10usdjpy114.38114.44115.582007.11.05 11:37114.440.000.006.00
7215483636123452007.11.05 09:58buy0.10usdjpy114.38114.44115.582007.11.05 11:37114.440.000.006.00
7315483652123452007.11.05 09:59buy0.10usdjpy114.37114.44115.572007.11.05 11:37114.440.000.007.00
7415483655123452007.11.05 09:59buy0.10usdjpy114.37114.44115.572007.11.05 11:37114.440.000.007.00
7515483669123452007.11.05 09:59buy0.10usdjpy114.36114.44115.562007.11.05 11:37114.440.000.008.00
7615483670123452007.11.05 09:59buy0.10usdjpy114.36114.44115.562007.11.05 11:37114.440.000.008.00
7715483672123452007.11.05 09:59buy0.10usdjpy114.38114.44115.582007.11.05 11:37114.440.000.006.00
7815483695123452007.11.05 09:59buy0.10usdjpy114.38114.44115.582007.11.05 11:37114.440.000.006.00
7915483704123452007.11.05 10:00buy0.10usdjpy114.38114.44115.582007.11.05 11:37114.440.000.006.00
8015483868123452007.11.05 10:01buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
8115483908123452007.11.05 10:01buy0.10usdjpy114.34114.44115.542007.11.05 11:37114.440.000.0010.00
8215483925123452007.11.05 10:01buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
8315484235123452007.11.05 10:03buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
8415484243123452007.11.05 10:03buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
8515484252123452007.11.05 10:03buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
8615484263123452007.11.05 10:03buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
8715484282123452007.11.05 10:03buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
8815484291123452007.11.05 10:03buy0.10usdjpy114.34114.44115.542007.11.05 11:37114.440.000.0010.00
8915484301123452007.11.05 10:03buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
9015484322123452007.11.05 10:03buy0.10usdjpy114.34114.44115.542007.11.05 11:37114.440.000.0010.00
9115484343123452007.11.05 10:03buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
9215484367123452007.11.05 10:03buy0.10usdjpy114.34114.44115.542007.11.05 11:37114.440.000.0010.00
9315484419123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
9415484442123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.32114.44115.522007.11.05 11:37114.440.000.0012.00
9515484473123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.29114.44115.492007.11.05 11:37114.440.000.0015.00
9615484490123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.28114.44115.482007.11.05 11:37114.440.000.0016.00
9715484509123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.30114.44115.502007.11.05 11:37114.440.000.0014.00
9815484550123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.33114.44115.532007.11.05 11:37114.440.000.0011.00
9915484565123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.31114.44115.512007.11.05 11:37114.440.000.0013.00
10015484573123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.31114.44115.512007.11.05 11:37114.440.000.0013.00
10115484581123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.32114.44115.522007.11.05 11:37114.440.000.0012.00
10215484584123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.31114.44115.512007.11.05 11:37114.440.000.0013.00
10315484590123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.31114.44115.512007.11.05 11:37114.440.000.0013.00
10415484600123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.32114.44115.522007.11.05 11:37114.440.000.0012.00
10515484608123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.32114.44115.522007.11.05 11:37114.440.000.0012.00
10615484627123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.31114.44115.512007.11.05 11:37114.440.000.0013.00
10715484635123452007.11.05 10:04buy0.10usdjpy114.30114.44115.502007.11.05 11:37114.440.000.0014.00
10815484641123452007.11.05 10:05buy0.10usdjpy114.31114.44115.512007.11.05 11:37114.440.000.0013.00
10915484652123452007.11.05 10:05buy0.10usdjpy114.29114.44115.492007.11.05 11:37114.440.000.0015.00
11015484659123452007.11.05 10:05buy0.10usdjpy114.29114.44115.492007.11.05 11:37114.440.000.0015.00
11115484670123452007.11.05 10:05buy0.10usdjpy114.30114.44115.502007.11.05 11:37114.440.000.0014.00
11215484702123452007.11.05 10:05buy0.10usdjpy114.31114.44115.512007.11.05 11:37114.440.000.0013.00
11315484768123452007.11.05 10:05buy0.10usdjpy114.32114.44115.522007.11.05 11:37114.440.000.0012.00
11415484786123452007.11.05 10:05buy0.10usdjpy114.33114.44115.532007.11.05 11:37114.440.000.0011.00
11515484791123452007.11.05 10:05buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
11615484803123452007.11.05 10:05buy0.10usdjpy114.33114.44115.532007.11.05 11:37114.440.000.0011.00
11715484810123452007.11.05 10:05buy0.10usdjpy114.35114.44115.552007.11.05 11:37114.440.000.009.00
11815499340123452007.11.05 13:07buy0.10usdjpy114.24114.11115.442007.11.05 13:14114.110.000.00-13.00
11915499348123452007.11.05 13:07buy0.10usdjpy114.24114.11115.442007.11.05 13:14114.110.000.00-13.00
12015499381123452007.11.05 13:07buy0.10usdjpy114.24114.11115.442007.11.05 13:14114.110.000.00-13.00
12115499460123452007.11.05 13:07buy0.10usdjpy114.24114.11115.442007.11.05 13:14114.110.000.00-13.00
12215499491123452007.11.05 13:08buy0.10usdjpy114.24114.11115.442007.11.05 13:14114.110.000.00-13.00
12315499502123452007.11.05 13:08buy0.10usdjpy114.24114.11115.442007.11.05 13:14114.110.000.00-13.00
12415499510123452007.11.05 13:08buy0.10usdjpy114.23114.11115.442007.11.05 13:14114.110.000.00-12.00
12515499585123452007.11.05 13:08buy0.10usdjpy114.24114.11115.442007.11.05 13:14114.110.000.00-13.00
12615499600123452007.11.05 13:09buy0.10usdjpy114.24114.11115.442007.11.05 13:14114.110.000.00-13.00
12715499641123452007.11.05 13:09buy0.10usdjpy114.24114.11115.442007.11.05 13:14114.110.000.00-13.00
12815499666123452007.11.05 13:09buy0.10usdjpy114.23114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-4.00
12915499671123452007.11.05 13:09buy0.10usdjpy114.24114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-5.00
13015499675123452007.11.05 13:09buy0.10usdjpy114.23114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-4.00
13115499685123452007.11.05 13:09buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
13215499690123452007.11.05 13:09buy0.10usdjpy114.23114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-4.00
13315499699123452007.11.05 13:10buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
13415499703123452007.11.05 13:10buy0.10usdjpy114.23114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-4.00
13515499719123452007.11.05 13:10buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
13615499740123452007.11.05 13:10buy0.10usdjpy114.23114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-4.00
13715499749123452007.11.05 13:10buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
13815499763123452007.11.05 13:10buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
13915499779123452007.11.05 13:10buy0.10usdjpy114.23114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-4.00
14015499782123452007.11.05 13:10buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
14115499788123452007.11.05 13:10buy0.10usdjpy114.23114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-4.00
14215499795123452007.11.05 13:10buy0.10usdjpy114.24114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-5.00
14315499821123452007.11.05 13:11buy0.10usdjpy114.23114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-4.00
14415499826123452007.11.05 13:11buy0.10usdjpy114.24114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-5.00
14515499839123452007.11.05 13:11buy0.10usdjpy114.23114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-4.00
14615499844123452007.11.05 13:11buy0.10usdjpy114.23114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-4.00
14715499852123452007.11.05 13:11buy0.10usdjpy114.23114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-4.00
14815499864123452007.11.05 13:11buy0.10usdjpy114.24114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-5.00
14915499871123452007.11.05 13:11buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
15015499875123452007.11.05 13:11buy0.10usdjpy114.23114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-4.00
15115499881123452007.11.05 13:11buy0.10usdjpy114.21114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-2.00
15215499888123452007.11.05 13:11buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
15315499906123452007.11.05 13:11buy0.10usdjpy114.21114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-2.00
15415499910123452007.11.05 13:11buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
15515499918123452007.11.05 13:11buy0.10usdjpy114.21114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-2.00
15615499933123452007.11.05 13:12buy0.10usdjpy114.21114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-2.00
15715499968123452007.11.05 13:12buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
15815499974123452007.11.05 13:12buy0.10usdjpy114.21114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-2.00
15915499977123452007.11.05 13:12buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
16015499989123452007.11.05 13:12buy0.10usdjpy114.21114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-2.00
16115499996123452007.11.05 13:12buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
16215499999123452007.11.05 13:12buy0.10usdjpy114.21114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-2.00
16315500006123452007.11.05 13:12buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
16415500012123452007.11.05 13:12buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
16515500017123452007.11.05 13:12buy0.10usdjpy114.21114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-2.00
16615500020123452007.11.05 13:12buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
16715500029123452007.11.05 13:12buy0.10usdjpy114.21114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-2.00
16815500046123452007.11.05 13:13buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
16915500054123452007.11.05 13:13buy0.10usdjpy114.21114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-2.00
17015500070123452007.11.05 13:13buy0.10usdjpy114.21114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-2.00
17115500091123452007.11.05 13:13buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
17215500095123452007.11.05 13:13buy0.10usdjpy114.22114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-3.00
17315500097123452007.11.05 13:13buy0.10usdjpy114.21114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-2.00
17415500153123452007.11.05 13:14buy0.10usdjpy114.20114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.00-1.00
17515500165123452007.11.05 13:14buy0.10usdjpy114.18114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.001.00
17615500172123452007.11.05 13:14buy0.10usdjpy114.16114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.003.00
17715500178123452007.11.05 13:14buy0.10usdjpy114.17114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.002.00
17815500183123452007.11.05 13:14buy0.10usdjpy114.16114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.003.00
17915500195123452007.11.05 13:14buy0.10usdjpy114.16114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.003.00
18015500207123452007.11.05 13:14buy0.10usdjpy114.17114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.002.00
18115500213123452007.11.05 13:14buy0.10usdjpy114.16114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.003.00
18215500236123452007.11.05 13:14buy0.10usdjpy114.14114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.005.00
18315500245123452007.11.05 13:14buy0.10usdjpy114.14114.19115.412007.11.05 13:59114.190.000.005.00
18415519721123452007.11.05 17:43sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
18515519744123452007.11.05 17:43sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
18615519751123452007.11.05 17:43sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
18715519762123452007.11.05 17:43sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
18815519767123452007.11.05 17:43sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
18915519796123452007.11.05 17:44sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
19015519804123452007.11.05 17:44sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
19115519809123452007.11.05 17:44sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
19215519821123452007.11.05 17:44sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
19315519838123452007.11.05 17:44sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
19415519853123452007.11.05 17:44sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
19515519856123452007.11.05 17:44sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
19615519862123452007.11.05 17:44sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
19715519872123452007.11.05 17:45sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
19815519877123452007.11.05 17:45sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
19915519885123452007.11.05 17:45sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
20015519887123452007.11.05 17:45sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
20115519891123452007.11.05 17:45sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
20215519893123452007.11.05 17:45sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
20315519901123452007.11.05 17:45sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
20415519915123452007.11.05 17:45sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
20515519917123452007.11.05 17:45sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
20615519921123452007.11.05 17:45sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
20715519927123452007.11.05 17:45sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
20815519954123452007.11.05 17:46sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
20915519977123452007.11.05 17:46sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
21015519980123452007.11.05 17:46sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
21115519985123452007.11.05 17:46sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
21215519989123452007.11.05 17:46sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
21315519990123452007.11.05 17:47sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
21415519995123452007.11.05 17:47sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
21515520006123452007.11.05 17:47sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
21615520008123452007.11.05 17:47sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
21715520011123452007.11.05 17:47sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
21815520014123452007.11.05 17:47sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
21915520030123452007.11.05 17:47sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
22015520034123452007.11.05 17:47sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
22115520037123452007.11.05 17:47sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
22215520044123452007.11.05 17:48sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
22315520046123452007.11.05 17:48sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
22415520047123452007.11.05 17:48sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
22515520049123452007.11.05 17:48sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
22615520052123452007.11.05 17:48sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
22715520061123452007.11.05 17:48sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
22815520094123452007.11.05 17:49sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
22915520118123452007.11.05 17:49sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
23015520142123452007.11.05 17:49sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
23115520169123452007.11.05 17:50sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
23215520176123452007.11.05 17:50sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
23315520198123452007.11.05 17:50sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
23415520205123452007.11.05 17:50sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
23515520212123452007.11.05 17:50sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
23615520234123452007.11.05 17:51sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
23715520236123452007.11.05 17:51sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
23815520263123452007.11.05 17:51sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
23915520283123452007.11.05 17:52sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
24015520284123452007.11.05 17:52sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
24115520301123452007.11.05 17:52sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
24215520304123452007.11.05 17:52sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
24315520309123452007.11.05 17:52sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
24415520310123452007.11.05 17:52sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
24515520312123452007.11.05 17:53sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
24615520313123452007.11.05 17:53sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
24715520314123452007.11.05 17:53sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
24815520319123452007.11.05 17:53sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
24915520323123452007.11.05 17:53sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
25015520328123452007.11.05 17:53sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
25115520329123452007.11.05 17:53sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
25215520331123452007.11.05 17:53sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
25315520332123452007.11.05 17:53sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
25415520336123452007.11.05 17:53sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
25515520343123452007.11.05 17:53sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
25615520352123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
25715520355123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
25815520363123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
25915520365123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
26015520366123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
26115520369123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
26215520374123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
26315520386123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
26415520388123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
26515520389123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
26615520391123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
26715520392123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
26815520394123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
26915520395123452007.11.05 17:54sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
27015520420123452007.11.05 17:55sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
27115520430123452007.11.05 17:55sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
27215520440123452007.11.05 17:55sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
27315520443123452007.11.05 17:55sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
27415520448123452007.11.05 17:55sell0.10usdjpy114.54114.54113.342007.11.05 18:40114.540.000.000.00
27515520457123452007.11.05 17:55sell0.10usdjpy114.53114.37113.332007.11.05 21:38114.370.000.0016.00
27615520462123452007.11.05 17:55sell0.10usdjpy114.54114.54113.342007.11.05 18:40114.540.000.000.00
27715520474123452007.11.05 17:55sell0.10usdjpy114.53114.37113.332007.11.05 21:38114.370.000.0016.00
27815520488123452007.11.05 17:56sell0.10usdjpy114.53114.37113.332007.11.05 21:38114.370.000.0016.00
27915520490123452007.11.05 17:56sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
28015520491123452007.11.05 17:56sell0.10usdjpy114.53114.37113.332007.11.05 21:38114.370.000.0016.00
28115520500123452007.11.05 17:56sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
28215520503123452007.11.05 17:56sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
28315520509123452007.11.05 17:56sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
28415520512123452007.11.05 17:56sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
28515520514123452007.11.05 17:56sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
28615520517123452007.11.05 17:56sell0.10usdjpy114.53114.37113.332007.11.05 21:38114.370.000.0016.00
28715520524123452007.11.05 17:56sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
28815520533123452007.11.05 17:56sell0.10usdjpy114.53114.37113.332007.11.05 21:38114.370.000.0016.00
28915520545123452007.11.05 17:57sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
29015520547123452007.11.05 17:57sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
29115520554123452007.11.05 17:57sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
29215520559123452007.11.05 17:57sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
29315520568123452007.11.05 17:57sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
29415520575123452007.11.05 17:57sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
29515520578123452007.11.05 17:57sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
29615520583123452007.11.05 17:57sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
29715520588123452007.11.05 17:57sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
29815520594123452007.11.05 17:58sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
29915520597123452007.11.05 17:58sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
30015520600123452007.11.05 17:58sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
30115520613123452007.11.05 17:58sell0.10usdjpy114.50114.37113.302007.11.05 21:38114.370.000.0013.00
30215520615123452007.11.05 17:58sell0.10usdjpy114.49114.37113.292007.11.05 21:38114.370.000.0012.00
30315520838123452007.11.05 18:02sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
30415520841123452007.11.05 18:02sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
30515520843123452007.11.05 18:02sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
30615520845123452007.11.05 18:02sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
30715520854123452007.11.05 18:03sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
30815520870123452007.11.05 18:03sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
30915520875123452007.11.05 18:03sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
31015520891123452007.11.05 18:03sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
31115520895123452007.11.05 18:03sell0.10usdjpy114.53114.37113.332007.11.05 21:38114.370.000.0016.00
31215520898123452007.11.05 18:04sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
31315520899123452007.11.05 18:04sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
31415520901123452007.11.05 18:04sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
31515520906123452007.11.05 18:04sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
31615520916123452007.11.05 18:04sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
31715520917123452007.11.05 18:04sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
31815520928123452007.11.05 18:05sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
31915520943123452007.11.05 18:05sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
32015520947123452007.11.05 18:05sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
32115520951123452007.11.05 18:05sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
32215520953123452007.11.05 18:05sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
32315520955123452007.11.05 18:05sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
32415520956123452007.11.05 18:05sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
32515520960123452007.11.05 18:05sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
32615520964123452007.11.05 18:06sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
32715520968123452007.11.05 18:06sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
32815520969123452007.11.05 18:06sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
32915520970123452007.11.05 18:06sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
33015520971123452007.11.05 18:06sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
33115520975123452007.11.05 18:06sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
33215521008123452007.11.05 18:07sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
33315521016123452007.11.05 18:07sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
33415521017123452007.11.05 18:07sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
33515521052123452007.11.05 18:08sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
33615521070123452007.11.05 18:09sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
33715521079123452007.11.05 18:09sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
33815521088123452007.11.05 18:09sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
33915521092123452007.11.05 18:09sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
34015521096123452007.11.05 18:09sell0.10usdjpy114.53114.37113.332007.11.05 21:38114.370.000.0016.00
34115521098123452007.11.05 18:09sell0.10usdjpy114.52114.37113.322007.11.05 21:38114.370.000.0015.00
34215521100123452007.11.05 18:09sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
34315521105123452007.11.05 18:09sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
34415521299123452007.11.05 18:14sell0.10usdjpy114.51114.37113.312007.11.05 21:38114.370.000.0014.00
34515541032123452007.11.06 06:38sell0.10usdjpy114.77114.71113.572007.11.06 09:59114.710.000.006.00
34615569562123452007.11.06 16:05buy0.10usdjpy114.42114.46115.622007.11.06 17:06114.460.000.004.00
34715594595123452007.11.07 04:31buy0.10usdjpy114.29114.30115.492007.11.07 04:38114.300.000.001.00
34815599706123452007.11.07 05:39buy0.10usdjpy114.34113.60115.232007.11.07 11:23113.600.000.00-74.00
34915602696123452007.11.07 07:08buy0.10usdjpy114.04113.60115.232007.11.07 11:23113.600.000.00-44.00
35015609894123452007.11.07 09:25buy0.10usdjpy113.71113.85115.232007.11.07 11:01113.850.000.0014.00
35115628490123452007.11.07 12:23buy0.10usdjpy113.26112.38114.232007.11.08 00:16112.380.000.00-88.00
35215637026123452007.11.07 14:08buy0.10usdjpy112.96112.99114.312007.11.07 15:40112.990.000.003.00
35315667443123452007.11.07 20:19buy0.10usdjpy112.93112.98114.302007.11.07 21:51112.980.000.005.00
35415674162123452007.11.07 22:53buy0.10usdjpy112.80112.38114.232007.11.08 00:16112.380.000.00-42.00
35515677732123452007.11.08 00:16buy0.10usdjpy112.50112.52113.702007.11.08 02:08112.520.000.002.00
35615685617123452007.11.08 03:26sell0.10usdjpy112.90112.86111.702007.11.08 06:42112.860.000.004.00
35715709483123452007.11.08 11:20sell0.10usdjpy112.99112.94111.942007.11.08 16:33112.940.000.005.00
35815721788123452007.11.08 14:24sell0.10usdjpy113.29112.94111.942007.11.08 16:33112.940.000.0035.00
35915748949123452007.11.08 17:33buy0.10usdjpy112.66112.73113.682007.11.09 03:13112.730.000.007.00
36015783201123452007.11.08 19:50buy0.10usdjpy112.36112.40113.712007.11.08 20:24112.400.000.004.00
36115803792123452007.11.08 21:24buy0.10usdjpy112.29112.65113.682007.11.08 23:10112.650.000.0036.00
36215821188123452007.11.08 22:44sell0.10usdjpy112.79112.72111.382007.11.09 00:26112.720.000.007.00
36315861941123452007.11.09 11:10buy0.10usdjpy112.34111.61113.242007.11.09 12:03111.610.000.00-73.00
36415864423123452007.11.09 11:34buy0.10usdjpy112.04111.61113.242007.11.09 12:03111.610.000.00-43.00
36515867747123452007.11.09 12:01buy0.10usdjpy111.74111.61113.242007.11.09 12:03111.610.000.00-13.00
36615910412123452007.11.09 16:25buy0.10usdjpy110.98110.99112.332007.11.09 22:35110.990.000.001.00
36715911116123452007.11.09 16:29buy0.10usdjpy110.67110.95111.872007.11.09 17:13110.950.000.0028.00
36815925147123452007.11.09 18:14buy0.10usdjpy110.62110.73111.822007.11.09 18:34110.730.000.0011.00
0.000.002910.00
 
Summary P/L:2910.00
 
Winning trades:(302) 3563.00
Losing trades:(64) -653.00
Max summary P/L:3125.00
Largest winning trade:36.00
Largest losing trade:-88.00
Max consecutive winners:171 (2197.00)
Max consecutive losers:57 (-276.00)
Max consecutive profit:2197.00 (171)
Max consecutive loss:-276.00 (57)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:276.00 (0.00%)
Profit factor:5.46
Avg. profit factor:1.16
Risk factor:10.54
 
* * *