North Finance Company Ltd
A/C No: 150401Name: 23_23_23nf_23nf_232007.11.17 05:01 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1156336640401002006.04.03 11:51sell0.10usdchf1.31011.30581.30012006.04.03 20:071.30580.000.0043.00
2156739540401002006.04.03 16:27buy0.10usdchf1.31091.30091.32092006.04.04 10:581.30090.000.00-100.00
3156775240401002006.04.03 16:56sell0.10usdchf1.30971.30591.29972006.04.03 20:081.30590.000.0038.00
4157928340401002006.04.04 10:00buy0.10usdchf1.30601.29601.31602006.04.04 15:031.29600.000.00-100.00
5157974240401002006.04.04 10:22sell0.10usdchf1.30311.29661.29312006.04.04 15:051.29310.000.00100.00
6160203440401002006.04.05 09:39sell0.10usdchf1.28751.28441.27752006.04.05 17:051.28440.000.0031.00
7161037840401002006.04.05 12:20buy0.10usdchf1.28811.28951.29812006.04.06 17:251.28950.000.0014.00
8164961440401002006.04.06 15:24buy0.10usdchf1.28381.28781.29382006.04.06 15:581.28780.000.0040.00
9166315640401002006.04.07 09:15sell0.10usdchf1.29171.30171.28172006.04.07 17:591.30170.000.00-100.00
10168215140401002006.04.07 16:31buy0.10usdchf1.29691.30051.30692006.04.07 21:511.30050.000.0036.00
11169325440401002006.04.10 09:33buy0.10usdchf1.30131.30281.31132006.04.10 22:361.30280.000.0015.00
12173125240401002006.04.12 08:06buy0.10usdchf1.29681.30081.30682006.04.12 16:031.30080.000.0040.00
13174562040401002006.04.12 15:07buy0.10usdchf1.29681.30071.30682006.04.12 16:031.30070.000.0039.00
14178618140401002006.04.17 08:43buy0.10usdchf1.29231.28231.30232006.04.17 15:201.28230.000.00-100.00
15178858140401002006.04.17 11:44buy0.10usdchf1.29251.28251.30252006.04.17 15:191.28250.000.00-100.00
16178932840401002006.04.17 12:03sell0.10usdchf1.29011.28331.28012006.04.17 16:011.28330.000.0068.00
17181857840401002006.04.18 08:05buy0.10usdchf1.27961.26961.28962006.04.18 23:511.26960.000.00-100.00
18181901640401002006.04.18 08:53sell0.10usdchf1.27861.27771.26862006.04.18 12:571.27770.000.009.00
19189262140401002006.04.21 11:07sell0.10usdchf1.27611.27581.26612006.04.21 19:161.27580.000.003.00
20190158840401002006.04.21 17:33sell0.10usdchf1.27671.27601.26672006.04.21 19:241.27600.000.007.00
21192294740401002006.04.24 14:33buy0.10usdchf1.27121.27161.28122006.04.24 17:501.27160.000.004.00
22195415940401002006.04.25 09:33buy0.10usdchf1.27041.27091.28042006.04.26 15:581.27090.000.005.00
23195873740401002006.04.25 13:09buy0.10usdchf1.27041.27081.28042006.04.26 15:581.27080.000.004.00
24206137140401002006.04.28 09:31sell0.10usdchf1.25901.25231.24902006.04.28 12:331.25230.000.0067.00
25206184640401002006.04.28 09:46buy0.10usdchf1.26071.25071.27072006.04.28 12:301.25070.000.00-100.00
26206323240401002006.04.28 10:20sell0.10usdchf1.25801.25241.24802006.04.28 12:341.25240.000.0056.00
27208413240401002006.05.01 09:54buy0.10usdchf1.24001.23001.25002006.05.01 16:091.23000.000.00-100.00
28211066440401002006.05.02 10:51sell0.10usdchf1.24151.23601.23152006.05.02 13:561.23600.000.0055.00
29212055240401002006.05.02 17:25sell0.10usdchf1.23511.23281.22512006.05.03 10:111.23280.000.0023.00
30215946140401002006.05.04 13:29sell0.10usdchf1.23921.23861.22922006.05.04 15:521.23860.000.006.00
31223326840401002006.05.08 15:30buy0.10usdchf1.22251.22631.23252006.05.08 17:371.22630.000.0038.00
32226650440401002006.05.09 14:12sell0.10usdchf1.22831.22181.21832006.05.09 18:341.22180.000.0065.00
33229337540401002006.05.10 12:13buy0.10usdchf1.21921.22241.22922006.05.11 09:441.22240.000.0032.00
34230454740401002006.05.10 17:25sell0.10usdchf1.21771.21601.20772006.05.10 21:511.21600.000.0017.00
35232407240401002006.05.11 09:43sell0.10usdchf1.22311.22291.21312006.05.11 15:481.22290.000.002.00
36232440340401002006.05.11 09:50buy0.10usdchf1.22451.22741.23452006.05.11 11:281.22740.000.0029.00
37233182540401002006.05.11 13:39sell0.10usdchf1.22621.22311.21622006.05.11 15:491.22310.000.0031.00
38233352240401002006.05.11 14:47buy0.10usdchf1.22821.21821.23822006.05.11 16:531.21820.000.00-100.00
39236573540401002006.05.12 15:39buy0.10usdchf1.20721.19721.21722006.05.12 22:461.19720.000.00-100.00
40236723540401002006.05.12 15:58sell0.10usdchf1.19911.19531.18912006.05.15 03:011.19530.000.0038.00
41238706140401002006.05.15 08:42sell0.10usdchf1.19631.20631.18632006.05.15 11:061.20630.000.00-100.00
42238792440401002006.05.15 09:03buy0.10usdchf1.19861.20541.20862006.05.15 11:191.20860.000.00100.00
43241581740401002006.05.15 16:09buy0.10usdchf1.20951.21041.21952006.05.16 03:271.21040.000.009.00
44242288840401002006.05.15 17:38sell0.10usdchf1.20771.20381.19772006.05.17 12:491.20380.000.0039.00
45244495540401002006.05.16 08:36sell0.10usdchf1.20911.20891.19912006.05.16 16:151.20890.000.002.00
46252731340401002006.05.18 08:57buy0.10usdchf1.21401.20401.22402006.05.19 00:091.20400.000.00-100.00
47253330640401002006.05.18 13:08buy0.10usdchf1.21331.20331.22332006.05.19 00:171.20330.000.00-100.00
48259027040401002006.05.22 08:01sell0.10usdchf1.21811.21601.20812006.05.22 14:091.21600.000.0021.00
49259602640401002006.05.22 10:43sell0.10usdchf1.21531.20841.20532006.05.22 18:501.20530.000.00100.00
50262550140401002006.05.23 10:05sell0.10usdchf1.20361.21361.19362006.05.24 01:021.21360.000.00-100.00
51262609640401002006.05.23 10:30buy0.10usdchf1.20631.20941.21632006.05.23 17:011.20940.000.0031.00
52268055140401002006.05.24 16:16buy0.10usdchf1.21001.21601.22002006.05.24 18:191.22000.000.00100.00
53271013540401002006.05.25 08:42sell0.10usdchf1.21711.22711.20712006.05.26 16:531.22710.000.00-100.00
54271031040401002006.05.25 08:52buy0.10usdchf1.21821.21861.22822006.05.26 09:021.21860.000.004.00
55276888040401002006.05.26 09:10buy0.10usdchf1.22041.22681.23042006.05.26 17:461.22680.000.0064.00
56282471140401002006.05.29 15:15buy0.10usdchf1.22441.21441.23442006.05.30 09:201.21440.000.00-100.00
57282538840401002006.05.29 15:33sell0.10usdchf1.22331.21661.21332006.05.30 10:021.21330.000.00100.00
58286039840401002006.05.30 16:57sell0.10usdchf1.21101.21011.20102006.05.30 18:051.21010.000.009.00
59288592840401002006.05.31 14:17buy0.10usdchf1.21171.21861.22172006.06.01 04:041.22170.000.00100.00
60291630940401002006.06.01 08:56sell0.10usdchf1.22001.21331.21002006.06.02 15:431.21000.000.00100.00
61292626240401002006.06.01 11:13sell0.10usdchf1.22091.22091.21092006.06.01 18:201.22090.000.000.00
62293025740401002006.06.01 12:55buy0.10usdchf1.22241.22601.23242006.06.01 15:361.22600.000.0036.00
63293984040401002006.06.01 17:16sell0.10usdchf1.22411.22101.21412006.06.01 18:201.22100.000.0031.00
64295632540401002006.06.02 09:20buy0.10usdchf1.22141.21141.23142006.06.02 15:351.21140.000.00-100.00
65298769540401002006.06.05 10:03buy0.10usdchf1.20761.21431.21762006.06.06 17:591.21760.000.00100.00
66299957740401002006.06.05 15:42buy0.10usdchf1.20541.20651.21542006.06.06 09:291.20650.000.0011.00
67300270340401002006.06.05 17:11sell0.10usdchf1.20351.21351.19352006.06.06 15:071.21350.000.00-100.00
68306396240401002006.06.07 08:05buy0.10usdchf1.21551.21751.22552006.06.07 10:561.21750.000.0020.00
69313231440401002006.06.09 09:01sell0.10usdchf1.23241.23181.22242006.06.09 15:291.23180.000.006.00
70313621340401002006.06.09 09:58sell0.10usdchf1.23191.23061.22192006.06.09 17:271.23060.000.0013.00
71314865440401002006.06.09 15:37buy0.10usdchf1.23581.23781.24582006.06.13 21:421.23780.000.0020.00
72318284940401002006.06.12 16:24sell0.10usdchf1.23311.23031.22312006.06.14 17:521.23030.000.0028.00
73324265140401002006.06.14 16:25sell0.10usdchf1.23011.23001.22012006.06.14 20:491.23000.000.001.00
74329618840401002006.06.16 13:02buy0.10usdchf1.22921.23141.23922006.06.16 18:181.23140.000.0022.00
75332955740401002006.06.19 09:00sell0.10usdchf1.23501.23491.22502006.06.22 10:071.23490.000.001.00
76333526240401002006.06.19 10:59buy0.10usdchf1.23741.24011.24742006.06.19 21:421.24010.000.0027.00
77346154740401002006.06.23 17:09sell0.10usdchf1.24751.24551.23752006.06.26 12:501.24550.000.0020.00
78348063740401002006.06.26 13:30sell0.10usdchf1.24431.24381.23432006.06.26 22:431.24380.000.005.00
79348525140401002006.06.26 16:59buy0.10usdchf1.24521.24611.25522006.06.28 21:531.24610.000.009.00
80351288940401002006.06.27 15:49sell0.10usdchf1.24391.23721.23392006.06.30 04:351.23390.000.00100.00
81360167040401002006.06.30 12:15sell0.10usdchf1.23241.22581.22242006.07.03 05:011.22580.000.0066.00
82360236640401002006.06.30 13:08buy0.10usdchf1.23371.22371.24372006.06.30 21:111.22370.000.00-100.00
83360262740401002006.06.30 13:20sell0.10usdchf1.23231.22591.22232006.07.03 10:361.22590.000.0064.00
84363124040401002006.07.03 13:44sell0.10usdchf1.22461.22361.21462006.07.05 09:221.22360.000.0010.00
85363497940401002006.07.03 15:45buy0.10usdchf1.22701.23271.23702006.07.05 19:211.23270.000.0057.00
86368165840401002006.07.05 13:56sell0.10usdchf1.22561.23561.21562006.07.05 17:171.23560.000.00-100.00
87368453640401002006.07.05 15:28buy0.10usdchf1.23001.23261.24002006.07.05 19:211.23260.000.0026.00
88370240340401002006.07.06 09:10sell0.10usdchf1.23151.23011.22152006.07.06 16:001.23010.000.0014.00
89375969440401002006.07.10 09:22sell0.10usdchf1.22311.23311.21312006.07.11 09:571.23310.000.00-100.00
90376071540401002006.07.10 09:50buy0.10usdchf1.22521.22951.23522006.07.10 18:551.22950.000.0043.00
91379534440401002006.07.11 10:48sell0.10usdchf1.22851.22841.21852006.07.12 10:591.22840.000.001.00
92384945340401002006.07.13 09:49buy0.10usdchf1.23361.23461.24362006.07.14 21:411.23460.000.0010.00
93385934340401002006.07.13 15:38sell0.10usdchf1.23031.24031.22032006.07.17 11:121.24030.000.00-100.00
94400617940401002006.07.20 16:39buy0.10usdchf1.24521.23521.25522006.07.24 01:141.23520.000.00-100.00
95406006340401002006.07.24 15:22sell0.10usdchf1.24551.24551.23552006.07.25 10:331.24550.000.000.00
96408320540401002006.07.25 11:21sell0.10usdchf1.24411.25411.23412006.07.25 18:331.25410.000.00-100.00
97408582740401002006.07.25 12:53sell0.10usdchf1.24501.23811.23502006.07.27 13:321.23500.000.00100.00
98412059140401002006.07.26 09:58sell0.10usdchf1.25161.24521.24162006.07.26 21:251.24160.000.00100.00
99416240040401002006.07.27 15:35buy0.10usdchf1.23791.23921.24792006.07.28 15:301.23920.000.0013.00
100416445640401002006.07.27 16:10sell0.10usdchf1.23331.23131.22332006.07.31 17:001.23130.000.0020.00
101416947240401002006.07.27 17:55buy0.10usdchf1.23611.23711.24612006.07.28 09:241.23710.000.0010.00
102418391240401002006.07.28 10:29buy0.10usdchf1.23941.22941.24942006.07.31 14:541.22940.000.00-100.00
103419152540401002006.07.28 15:37sell0.10usdchf1.23421.23141.22422006.07.31 17:001.23140.000.0028.00
104422139240401002006.07.31 17:31buy0.10usdchf1.23181.23341.24182006.08.01 11:451.23340.000.0016.00
105424809440401002006.08.01 15:51buy0.10usdchf1.23461.22461.24462006.08.04 15:371.22460.000.00-100.00
106425065240401002006.08.01 16:55sell0.10usdchf1.23221.22881.22222006.08.02 12:011.22880.000.0034.00
107428410640401002006.08.02 16:08sell0.10usdchf1.22781.22251.21782006.08.04 18:031.22250.000.0053.00
108431440740401002006.08.03 14:11sell0.10usdchf1.23211.23001.22212006.08.03 16:281.23000.000.0021.00
109440922540401002006.08.08 17:48buy0.10usdchf1.22631.23011.23632006.08.09 02:331.23010.000.0038.00
110443861040401002006.08.09 16:33buy0.10usdchf1.22381.22391.23382006.08.10 08:541.22390.000.001.00
111443948940401002006.08.09 17:10sell0.10usdchf1.22211.23211.21212006.08.10 17:061.23210.000.00-100.00
112449314540401002006.08.11 13:15buy0.10usdchf1.23581.23921.24582006.08.11 16:361.23920.000.0034.00
113460454540401002006.08.17 16:10buy0.10usdchf1.22721.23141.23722006.08.18 08:251.23140.000.0042.00
114462749540401002006.08.18 12:21buy0.10usdchf1.23201.23481.24202006.08.18 16:011.23480.000.0028.00
115463627040401002006.08.18 16:46sell0.10usdchf1.23321.22631.22322006.08.21 11:071.22320.000.00100.00
116466498440401002006.08.21 14:28buy0.10usdchf1.22561.23251.23562006.08.22 20:291.23560.000.00100.00
117466680340401002006.08.21 15:14sell0.10usdchf1.22141.23141.21142006.08.22 14:561.23140.000.00-100.00
118468575040401002006.08.22 08:12buy0.10usdchf1.22711.23331.23712006.08.23 01:521.23330.000.0062.00
119472452740401002006.08.23 09:58sell0.10usdchf1.23371.23311.22372006.08.23 17:191.23310.000.006.00
120473590040401002006.08.23 17:36buy0.10usdchf1.23451.23521.24452006.08.24 11:031.23520.000.007.00
121475129340401002006.08.24 11:11sell0.10usdchf1.23401.23281.22402006.08.29 16:411.23280.000.0012.00
122477616140401002006.08.25 10:46sell0.10usdchf1.23731.23561.22732006.08.28 18:081.23560.000.0017.00
123484570740401002006.08.30 09:27buy0.10usdchf1.22851.23141.23852006.08.31 21:181.23140.000.0029.00
124484628040401002006.08.30 09:58sell0.10usdchf1.22701.22591.21702006.08.31 16:241.22590.000.0011.00
125491823640401002006.09.04 09:09buy0.10usdchf1.22961.23081.23962006.09.05 12:151.23080.000.0012.00
126492544040401002006.09.04 13:28sell0.10usdchf1.22871.23871.21872006.09.06 14:281.23870.000.00-100.00
127496187740401002006.09.05 14:05buy0.10usdchf1.23271.23331.24272006.09.05 22:011.23330.000.006.00
128514351240401002006.09.12 13:59buy0.10usdchf1.24321.25001.25322006.09.13 03:141.25320.000.00100.00
129516483840401002006.09.13 11:37sell0.10usdchf1.25131.25131.24132006.09.13 20:261.25130.000.000.00
130516659040401002006.09.13 13:28buy0.10usdchf1.25251.25651.26252006.09.15 15:301.25650.000.0040.00
131519646040401002006.09.14 17:56sell0.10usdchf1.24691.25691.23692006.09.15 12:581.25690.000.00-100.00
132524911240401002006.09.19 15:44sell0.10usdchf1.25351.25151.24352006.09.19 18:051.25150.000.0020.00
133526072040401002006.09.20 08:07buy0.10usdchf1.25221.24221.26222006.09.21 22:181.24220.000.00-100.00
134526703540401002006.09.20 15:14buy0.10usdchf1.25271.24271.26272006.09.21 21:161.24270.000.00-100.00
135526749040401002006.09.20 15:59sell0.10usdchf1.25191.25041.24192006.09.20 21:141.25040.000.0015.00
136530227740401002006.09.22 09:06sell0.10usdchf1.24151.23731.23152006.09.22 12:241.23730.000.0042.00
137531233040401002006.09.22 17:14buy0.10usdchf1.23581.24271.24582006.09.26 17:441.24580.000.00100.00
138531290140401002006.09.22 17:44sell0.10usdchf1.23321.23251.22322006.09.25 09:571.23250.000.007.00
139533283440401002006.09.25 17:18sell0.10usdchf1.23561.24561.22562006.09.26 17:061.24560.000.00-100.00
140541645740401002006.09.29 17:11sell0.10usdchf1.25341.25151.24342006.09.29 18:561.25150.000.0019.00
141542207140401002006.10.02 08:36buy0.10usdchf1.25171.24171.26172006.10.02 16:531.24170.000.00-100.00
142542270540401002006.10.02 09:11sell0.10usdchf1.24911.24371.23912006.10.02 21:501.24370.000.0054.00
143542504840401002006.10.02 11:09sell0.10usdchf1.25031.24381.24032006.10.02 22:421.24380.000.0065.00
144546913340401002006.10.04 16:52sell0.10usdchf1.25191.25121.24192006.10.05 11:531.25120.000.007.00
145548461340401002006.10.05 14:24sell0.10usdchf1.24961.25961.23962006.10.06 15:521.25960.000.00-100.00
146552289140401002006.10.09 11:50buy0.10usdchf1.26091.26381.27092006.10.10 11:371.26380.000.0029.00
147552401340401002006.10.09 12:22sell0.10usdchf1.25941.26941.24942006.10.10 14:171.26940.000.00-100.00
148556021440401002006.10.11 09:40buy0.10usdchf1.27131.27411.28132006.10.13 19:131.27410.000.0028.00
149559115840401002006.10.12 17:04sell0.10usdchf1.26981.26731.25982006.10.17 21:011.26730.000.0025.00
150564656940401002006.10.17 16:05buy0.10usdchf1.26951.27101.27952006.10.18 20:141.27100.000.0015.00
151568301840401002006.10.19 16:10sell0.10usdchf1.26471.25801.25472006.10.19 22:101.25800.000.0067.00
152569768840401002006.10.20 11:40sell0.10usdchf1.25721.26721.24722006.10.23 13:181.26720.000.00-100.00
153569904640401002006.10.20 12:56buy0.10usdchf1.25921.26571.26922006.10.23 22:001.26570.000.0065.00
154576570640401002006.10.26 14:16buy0.10usdchf1.25891.24891.26892006.10.27 16:061.24890.000.00-100.00
155589801740401002006.11.06 16:49sell0.10usdchf1.25571.25331.24572006.11.07 10:101.25330.000.0024.00
156590989240401002006.11.07 09:45buy0.10usdchf1.25261.24261.26262006.11.09 18:341.24260.000.00-100.00
157591160740401002006.11.07 11:33sell0.10usdchf1.25071.24701.24072006.11.07 17:541.24700.000.0037.00
158597625140401002006.11.10 13:31buy0.10usdchf1.23831.24281.24832006.11.14 01:551.24280.000.0045.00
159597905640401002006.11.10 15:47sell0.10usdchf1.23641.24641.22642006.11.14 17:121.24640.000.00-100.00
160603328040401002006.11.14 17:14buy0.10usdchf1.24661.24891.25662006.11.15 16:591.24890.000.0023.00
161605699740401002006.11.15 17:04sell0.10usdchf1.24871.24831.23872006.11.16 10:191.24830.000.004.00
162607353340401002006.11.16 15:33sell0.10usdchf1.24561.24551.23562006.11.17 21:511.24550.000.001.00
163611498140401002006.11.20 17:02buy0.10usdchf1.24181.24201.25182006.11.21 17:071.24200.000.002.00
164613027840401002006.11.21 17:10sell0.10usdchf1.24221.23531.23222006.11.22 15:191.23220.000.00100.00
165615905340401002006.11.23 08:51sell0.10usdchf1.22691.22411.21692006.11.23 18:061.22410.000.0028.00
166619492440401002006.11.27 09:38sell0.10usdchf1.20551.20451.19552006.11.29 07:331.20450.000.0010.00
167619614140401002006.11.27 10:22buy0.10usdchf1.20841.19841.21842006.11.30 17:151.19840.000.00-100.00
168620074040401002006.11.27 13:03sell0.10usdchf1.20681.20651.19682006.11.28 10:481.20650.000.003.00
169622029040401002006.11.28 11:38sell0.10usdchf1.20561.20451.19562006.11.29 07:331.20450.000.0011.00
170624031040401002006.11.29 09:11buy0.10usdchf1.20411.20611.21412006.11.29 15:341.20610.000.0020.00
171625100740401002006.11.29 16:32sell0.10usdchf1.20651.19981.19652006.11.30 18:151.19650.000.00100.00
172625238340401002006.11.29 17:16buy0.10usdchf1.20901.19901.21902006.11.30 17:131.19900.000.00-100.00
173630874240401002006.12.04 08:07sell0.10usdchf1.19321.19121.18322006.12.05 15:471.19120.000.0020.00
174630893240401002006.12.04 08:16buy0.10usdchf1.19471.19501.20472006.12.04 11:001.19500.000.003.00
175631689140401002006.12.04 14:18sell0.10usdchf1.19611.19591.18612006.12.05 09:351.19590.000.002.00
176631790940401002006.12.04 15:19buy0.10usdchf1.19731.19741.20732006.12.08 15:451.19740.000.001.00
177633077840401002006.12.05 09:38buy0.10usdchf1.19571.19731.20572006.12.08 15:451.19730.000.0016.00
178636197440401002006.12.06 14:43buy0.10usdchf1.19601.19731.20602006.12.08 15:451.19730.000.0013.00
179644049040401002006.12.11 08:14sell0.10usdchf1.20691.20551.19692006.12.11 11:371.20550.000.0014.00
180645721840401002006.12.11 16:47sell0.10usdchf1.20601.20321.19602006.12.11 23:151.20320.000.0028.00
181645799240401002006.12.11 17:17buy0.10usdchf1.20681.21151.21682006.12.14 16:041.21150.000.0047.00
182649225640401002006.12.13 08:12buy0.10usdchf1.20001.20511.21002006.12.13 17:561.20510.000.0051.00
183656313740401002006.12.15 17:03buy0.10usdchf1.22011.22381.23012006.12.18 18:461.22380.000.0037.00
184661071040401002006.12.19 16:44sell0.10usdchf1.21551.21481.20552006.12.19 21:541.21480.000.007.00
185662326040401002006.12.20 08:41sell0.10usdchf1.21151.22151.20152006.12.22 19:011.22150.000.00-100.00
186662397840401002006.12.20 09:18buy0.10usdchf1.21341.21621.22342006.12.21 03:041.21620.000.0028.00
187662814940401002006.12.20 13:06buy0.10usdchf1.21391.21611.22392006.12.21 05:021.21610.000.0022.00
188666634640401002006.12.22 13:52buy0.10usdchf1.21451.21921.22452006.12.22 21:181.21920.000.0047.00
189670003440401002006.12.26 15:53buy0.10usdchf1.22131.22391.23132006.12.28 11:221.22390.000.0026.00
190670144740401002006.12.26 17:40sell0.10usdchf1.21931.21451.20932007.01.03 08:351.21450.000.0048.00
191676039540401002007.01.02 15:47sell0.10usdchf1.21201.22201.20202007.01.03 14:011.22200.000.00-100.00
192676143540401002007.01.02 17:09buy0.10usdchf1.21391.21861.22392007.01.03 14:431.21860.000.0047.00
193677548940401002007.01.03 15:22sell0.10usdchf1.21821.22821.20822007.01.03 19:231.22820.000.00-100.00
194679830140401002007.01.04 15:40sell0.10usdchf1.23011.24011.22012007.01.08 15:561.24010.000.00-100.00
195684651240401002007.01.08 17:07sell0.10usdchf1.23591.24591.22592007.01.10 17:121.24590.000.00-100.00
196690721740401002007.01.11 09:13buy0.10usdchf1.24561.24731.25562007.01.11 19:091.24730.000.0017.00
197691462940401002007.01.11 13:22buy0.10usdchf1.24661.24721.25662007.01.11 19:091.24720.000.006.00
198691608740401002007.01.11 14:09sell0.10usdchf1.24481.24441.23482007.01.11 15:381.24440.000.004.00
199693503140401002007.01.12 08:05buy0.10usdchf1.24931.24941.25932007.01.12 15:581.24940.000.001.00
200693689840401002007.01.12 10:04sell0.10usdchf1.24791.24781.23792007.01.15 16:451.24780.000.001.00
201694537840401002007.01.12 16:10sell0.10usdchf1.24761.24501.23762007.01.16 14:161.24500.000.0026.00
202699562040401002007.01.16 14:57buy0.10usdchf1.24491.24691.25492007.01.17 16:481.24690.000.0020.00
203704542440401002007.01.18 16:30sell0.10usdchf1.24951.24831.23952007.01.19 11:511.24830.000.0012.00
204713652540401002007.01.24 10:12buy0.10usdchf1.24391.24491.25392007.01.24 14:161.24490.000.0010.00
205714781440401002007.01.24 15:41buy0.10usdchf1.24651.24671.25652007.01.25 03:591.24670.000.002.00
206717735840401002007.01.25 14:56buy0.10usdchf1.24601.25261.25602007.01.26 13:381.25600.000.00100.00
207717780340401002007.01.25 15:14sell0.10usdchf1.24431.25431.23432007.01.26 12:511.25430.000.00-100.00
208718166540401002007.01.25 17:17buy0.10usdchf1.24531.25171.25532007.01.26 13:371.25530.000.00100.00
209721157640401002007.01.26 16:46buy0.10usdchf1.25501.24501.26502007.01.31 17:451.24500.000.00-100.00
210721328540401002007.01.26 17:31sell0.10usdchf1.25211.24831.24212007.01.31 17:591.24830.000.0038.00
211731269840401002007.02.01 11:49buy0.10usdchf1.24491.24641.25492007.02.02 22:401.24640.000.0015.00
212731480340401002007.02.01 13:16sell0.10usdchf1.24391.24261.23392007.02.01 17:201.24260.000.0013.00
213733136840401002007.02.02 08:20sell0.10usdchf1.24361.24141.23362007.02.02 15:431.24140.000.0022.00
214733181140401002007.02.02 09:03buy0.10usdchf1.24501.24731.25502007.02.05 09:381.24730.000.0023.00
215734399340401002007.02.02 16:13buy0.10usdchf1.24621.24731.25622007.02.05 09:381.24730.000.0011.00
216736475840401002007.02.05 11:24buy0.10usdchf1.24951.23951.25952007.02.06 20:201.23950.000.00-100.00
217737264840401002007.02.05 16:02sell0.10usdchf1.24851.24611.23852007.02.06 15:531.24610.000.0024.00
218740687740401002007.02.07 08:16buy0.10usdchf1.24071.24761.25072007.02.08 14:481.25070.000.00100.00
219741158440401002007.02.07 12:32sell0.10usdchf1.23971.24971.22972007.02.08 11:081.24970.000.00-100.00
220744166540401002007.02.08 16:11sell0.10usdchf1.24791.24761.23792007.02.08 18:391.24760.000.003.00
221746522740401002007.02.09 15:19sell0.10usdchf1.24851.24771.23852007.02.13 16:201.24770.000.008.00
222753668040401002007.02.14 15:26sell0.10usdchf1.24311.24031.23312007.02.14 17:561.24030.000.0028.00
223755632740401002007.02.15 11:36buy0.10usdchf1.23961.24061.24962007.02.22 18:181.24060.000.0010.00
224762764640401002007.02.20 16:40buy0.10usdchf1.23791.23811.24792007.02.21 14:111.23810.000.002.00
225762865440401002007.02.20 17:20sell0.10usdchf1.23571.23291.22572007.02.23 18:001.23290.000.0028.00
226765339440401002007.02.21 15:39buy0.10usdchf1.24071.23071.25072007.02.23 17:201.23070.000.00-100.00
227772561940401002007.02.26 10:27sell0.10usdchf1.22981.22591.21982007.02.27 12:001.22590.000.0039.00
228783464640401002007.02.28 14:51sell0.10usdchf1.22181.22051.21182007.03.01 09:011.22050.000.0013.00
229784393540401002007.02.28 17:47buy0.10usdchf1.22331.21331.23332007.03.05 07:201.21330.000.00-100.00
230787809640401002007.03.01 14:29sell0.10usdchf1.21921.21821.20922007.03.01 17:001.21820.000.0010.00
231788749140401002007.03.01 17:18buy0.10usdchf1.22161.22301.23162007.03.02 13:361.22300.000.0014.00
232796697040401002007.03.05 09:25sell0.10usdchf1.21361.22361.20362007.03.05 15:101.22360.000.00-100.00
233797083440401002007.03.05 10:43buy0.10usdchf1.21561.22091.22562007.03.05 17:001.22090.000.0053.00
234802329140401002007.03.06 08:17sell0.10usdchf1.22101.21921.21102007.03.08 06:031.21920.000.0018.00
235802405140401002007.03.06 08:54buy0.10usdchf1.22361.22641.23362007.03.08 21:341.22640.000.0028.00
236814674340401002007.03.08 15:26sell0.10usdchf1.22031.23031.21032007.03.09 15:311.23030.000.00-100.00
237814766740401002007.03.08 15:45buy0.10usdchf1.22241.22621.23242007.03.08 21:361.22620.000.0038.00
238819040240401002007.03.09 15:32buy0.10usdchf1.23151.23201.24152007.03.09 17:171.23200.000.005.00
239823223940401002007.03.12 09:21buy0.10usdchf1.23431.22431.24432007.03.12 17:101.22430.000.00-100.00
240828174240401002007.03.13 09:03sell0.10usdchf1.22451.22041.21452007.03.13 16:211.22040.000.0041.00
241828302240401002007.03.13 09:28buy0.10usdchf1.22561.21561.23562007.03.14 06:481.21560.000.00-100.00
242830642540401002007.03.13 17:08buy0.10usdchf1.22191.21191.23192007.03.14 18:091.21190.000.00-100.00
243834560640401002007.03.14 08:48sell0.10usdchf1.21481.21361.20482007.03.14 19:101.21360.000.0012.00
244835071640401002007.03.14 10:54buy0.10usdchf1.21751.21841.22752007.03.15 14:321.21840.000.009.00
245840338840401002007.03.15 14:35sell0.10usdchf1.21821.21741.20822007.03.15 15:351.21740.000.008.00
246842418340401002007.03.16 08:57sell0.10usdchf1.21001.20631.20002007.03.16 14:351.20630.000.0037.00
247843610640401002007.03.16 15:24buy0.10usdchf1.20721.20761.21722007.03.19 10:051.20760.000.004.00
248845652540401002007.03.19 10:52buy0.10usdchf1.21001.21041.22002007.03.19 15:181.21040.000.004.00
249846353040401002007.03.19 15:23sell0.10usdchf1.21021.22021.20022007.03.26 01:311.22020.000.00-100.00
250854117940401002007.03.22 08:29sell0.10usdchf1.20871.21871.19872007.03.23 16:441.21870.000.00-100.00
251856983240401002007.03.23 09:35buy0.10usdchf1.21551.21591.22552007.03.23 18:081.21590.000.004.00
252860922440401002007.03.26 16:43sell0.10usdchf1.22051.21531.21052007.03.26 18:301.21530.000.0052.00
253862647140401002007.03.27 10:02sell0.10usdchf1.21511.21331.20512007.03.28 10:341.21330.000.0018.00
254863428240401002007.03.27 15:21buy0.10usdchf1.21541.21571.22542007.03.29 19:121.21570.000.003.00
255863652440401002007.03.27 17:00sell0.10usdchf1.21411.21341.20412007.03.28 10:341.21340.000.007.00
256865669140401002007.03.28 12:53sell0.10usdchf1.21091.22091.20092007.03.30 11:281.22090.000.00-100.00
257865752240401002007.03.28 13:25buy0.10usdchf1.21271.21471.22272007.03.29 11:531.21470.000.0020.00
258868857140401002007.03.29 15:34buy0.10usdchf1.21761.22071.22762007.03.30 16:001.22070.000.0031.00
259875124340401002007.04.02 12:56sell0.10usdchf1.21401.22401.20402007.04.09 15:471.22400.000.00-100.00
260880595940401002007.04.04 16:07sell0.10usdchf1.21941.21561.20942007.04.05 19:121.21560.000.0038.00
261891992140401002007.04.11 09:20sell0.10usdchf1.21721.21711.20722007.04.12 19:011.21710.000.001.00
262895808740401002007.04.12 11:58buy0.10usdchf1.22071.21071.23072007.04.13 10:381.21070.000.00-100.00
263899581540401002007.04.13 17:13buy0.10usdchf1.20981.21561.21982007.04.13 18:211.21560.000.0058.00
264907401340401002007.04.18 15:15buy0.10usdchf1.20571.20581.21572007.04.23 01:021.20580.000.001.00
265907984640401002007.04.18 17:31buy0.10usdchf1.20581.20951.21582007.04.23 18:041.20950.000.0037.00
266909975340401002007.04.19 09:49buy0.10usdchf1.20411.20571.21412007.04.23 01:141.20570.000.0016.00
267918343040401002007.04.23 08:06sell0.10usdchf1.20691.20421.19692007.04.24 19:091.20420.000.0027.00
268928232740401002007.04.25 15:18buy0.10usdchf1.20301.20671.21302007.04.27 11:011.20670.000.0037.00
269928682040401002007.04.25 17:14sell0.10usdchf1.20081.21081.19082007.04.27 18:171.21080.000.00-100.00
270936129440401002007.04.30 09:04buy0.10usdchf1.20631.20711.21632007.04.30 16:241.20710.000.008.00
271941532240401002007.05.02 08:52sell0.10usdchf1.21431.21281.20432007.05.03 16:001.21280.000.0015.00
272941777240401002007.05.02 10:15buy0.10usdchf1.21671.21821.22672007.05.10 19:171.21820.000.0015.00
273942748940401002007.05.02 15:18sell0.10usdchf1.21561.21291.20562007.05.03 16:011.21290.000.0027.00
274949421240401002007.05.04 11:40sell0.10usdchf1.21421.21171.20422007.05.07 21:551.21170.000.0025.00
275954062340401002007.05.08 09:55buy0.10usdchf1.21221.21621.22222007.05.09 15:531.21620.000.0040.00
276970049740401002007.05.16 09:26buy0.10usdchf1.21551.22161.22552007.05.17 09:391.22160.000.0061.00
277972922240401002007.05.17 12:30buy0.10usdchf1.22301.22501.23302007.05.18 11:111.22500.000.0020.00
278975659340401002007.05.18 13:13buy0.10usdchf1.22711.23001.23712007.05.21 17:451.23000.000.0029.00
279976211740401002007.05.18 15:43sell0.10usdchf1.22621.22321.21622007.05.29 17:281.22320.000.0030.00
280983663240401002007.05.23 13:46sell0.10usdchf1.22871.22751.21872007.05.23 19:521.22750.000.0012.00
281985950640401002007.05.24 09:01sell0.10usdchf1.22691.22331.21692007.05.29 17:561.22330.000.0036.00
282998270640401002007.05.29 17:58buy0.10usdchf1.22321.22461.23322007.05.30 18:021.22460.000.0014.00
2831000475940401002007.05.30 08:48buy0.10usdchf1.22511.22791.23512007.06.01 15:341.22790.000.0028.00
2841000491640401002007.05.30 08:57sell0.10usdchf1.22411.21951.21412007.06.05 17:001.21950.000.0046.00
2851030052340401002007.06.11 10:20buy0.10usdchf1.23671.24341.24672007.06.13 13:221.24670.000.00100.00
2861036027140401002007.06.13 15:16sell0.10usdchf1.24391.24221.23392007.06.18 21:571.24220.000.0017.00
2871053499440401002007.06.21 15:07sell0.10usdchf1.23961.23301.22962007.06.22 17:251.22960.000.00100.00
2881060024640401002007.06.25 11:33sell0.10usdchf1.22881.22211.21882007.07.02 10:351.21880.000.00100.00
2891072526340401002007.06.29 08:44sell0.10usdchf1.23121.22431.22122007.06.29 20:411.22120.000.00100.00
2901084701340401002007.07.05 14:41buy0.10usdchf1.21381.21651.22382007.07.05 19:411.21650.000.0027.00
2911089980840401002007.07.09 09:02sell0.10usdchf1.21791.21101.20792007.07.10 16:441.20790.000.00100.00
2921090090340401002007.07.09 09:28buy0.10usdchf1.21941.20941.22942007.07.10 16:141.20940.000.00-100.00
2931090183640401002007.07.09 09:52sell0.10usdchf1.21771.21111.20772007.07.10 16:441.20770.000.00100.00
2941097621540401002007.07.11 08:42sell0.10usdchf1.20181.20091.19182007.07.17 12:301.20090.000.009.00
2951102258240401002007.07.12 15:58buy0.10usdchf1.20361.20451.21362007.07.24 03:301.20450.000.009.00
2961110561440401002007.07.17 13:24sell0.10usdchf1.19981.19941.18982007.07.18 10:211.19940.000.004.00
2971114756940401002007.07.18 17:25sell0.10usdchf1.20071.21071.19072007.07.25 11:451.21070.000.00-100.00
2981125328240401002007.07.24 08:17buy0.10usdchf1.20511.21191.21512007.07.25 16:471.21510.000.00100.00
2991125343140401002007.07.24 08:23sell0.10usdchf1.20471.20461.19472007.07.24 17:521.20460.000.001.00
3001127096340401002007.07.24 17:58buy0.10usdchf1.20481.21151.21482007.07.25 16:461.21480.000.00100.00
3011133179840401002007.07.26 08:58sell0.10usdchf1.21341.20811.20342007.07.26 19:281.20340.000.00100.00
3021133440740401002007.07.26 10:13sell0.10usdchf1.21301.20631.20302007.07.26 19:311.20300.000.00100.00
3031141091140401002007.07.27 08:39sell0.10usdchf1.20361.20131.19362007.08.01 10:111.20130.000.0023.00
3041141576840401002007.07.27 09:25buy0.10usdchf1.20561.21001.21562007.07.27 16:501.21000.000.0044.00
3051141821940401002007.07.27 10:00sell0.10usdchf1.20291.21291.19292007.07.27 13:081.21290.000.00-100.00
3061144173040401002007.07.27 16:43sell0.10usdchf1.21051.20991.20052007.07.27 19:181.20990.000.006.00
3071147026840401002007.07.30 08:32sell0.10usdchf1.20661.20421.19662007.07.30 15:341.20420.000.0024.00
3081153364340401002007.07.31 17:55sell0.10usdchf1.20331.20161.19332007.08.01 11:451.20160.000.0017.00
3091157100540401002007.08.01 11:48buy0.10usdchf1.20111.20181.21112007.08.01 15:151.20180.000.007.00
3101157233640401002007.08.01 12:15sell0.10usdchf1.19961.19271.18962007.08.03 22:031.18960.000.00100.00
3111161302440401002007.08.02 08:51buy0.10usdchf1.20431.20521.21432007.08.02 19:111.20520.000.009.00
3121161395240401002007.08.02 09:32sell0.10usdchf1.20321.19711.19322007.08.03 17:271.19320.000.00100.00
3131164615440401002007.08.03 08:46buy0.10usdchf1.20431.19431.21432007.08.03 17:251.19430.000.00-100.00
3141170016140401002007.08.06 10:36buy0.10usdchf1.18611.18941.19612007.08.07 04:011.18940.000.0033.00
3151171293040401002007.08.06 15:14sell0.10usdchf1.18501.19501.17502007.08.07 18:441.19500.000.00-100.00
3161171385140401002007.08.06 15:43buy0.10usdchf1.18651.18921.19652007.08.07 04:151.18920.000.0027.00
3171200314340401002007.08.14 09:10buy0.10usdchf1.20471.20831.21472007.08.14 17:181.20830.000.0036.00
3181200454240401002007.08.14 09:49buy0.10usdchf1.20501.20821.21502007.08.14 18:001.20820.000.0032.00
3191205976540401002007.08.15 12:51sell0.10usdchf1.21281.21061.20282007.08.17 09:511.21060.000.0022.00
3201206087340401002007.08.15 13:23buy0.10usdchf1.21401.21831.22402007.08.16 07:301.21830.000.0043.00
3211214430240401002007.08.16 16:43sell0.10usdchf1.21631.21081.20632007.08.17 09:511.21080.000.0055.00
3221214488040401002007.08.16 16:52buy0.10usdchf1.21801.20801.22802007.08.17 09:471.20800.000.00-100.00
3231222764240401002007.08.17 15:46buy0.10usdchf1.20921.19921.21922007.08.24 16:021.19920.000.00-100.00
3241223309240401002007.08.17 16:47sell0.10usdchf1.20561.20291.19562007.08.17 17:591.20290.000.0027.00
3251226766940401002007.08.20 08:25buy0.10usdchf1.20721.20781.21722007.08.22 17:201.20780.000.006.00
3261239033340401002007.08.22 17:35sell0.10usdchf1.20761.20371.19762007.08.24 15:341.20370.000.0039.00
3271241528940401002007.08.23 08:03buy0.10usdchf1.20721.20741.21722007.08.23 14:001.20740.000.002.00
3281243568840401002007.08.23 14:09sell0.10usdchf1.20721.20371.19722007.08.24 15:341.20370.000.0035.00
3291265588440401002007.08.29 09:54buy0.10usdchf1.20261.20351.21262007.08.30 18:121.20350.000.009.00
3301267294140401002007.08.29 13:47sell0.10usdchf1.20141.21141.19142007.09.04 13:041.21140.000.00-100.00
3311280172040401002007.08.31 14:29sell0.10usdchf1.20371.20231.19372007.08.31 15:481.20230.000.0014.00
3321281325840401002007.08.31 16:52buy0.10usdchf1.20471.21141.21472007.09.04 15:351.21470.000.00100.00
3331299482240401002007.09.06 11:22sell0.10usdchf1.20441.20431.19442007.09.06 15:521.20430.000.001.00
3341301178440401002007.09.06 16:04buy0.10usdchf1.20471.19471.21472007.09.07 15:321.19470.000.00-100.00
3351305624840401002007.09.07 14:44sell0.10usdchf1.20051.19411.19052007.09.07 15:451.19050.000.00100.00
3361310023340401002007.09.10 08:12sell0.10usdchf1.18611.18491.17612007.09.12 16:241.18490.000.0012.00
3371311278240401002007.09.10 12:44sell0.10usdchf1.18511.18501.17512007.09.12 16:241.18500.000.001.00
3381349645040401002007.09.19 10:42buy0.10usdchf1.18201.18431.19202007.09.19 20:001.18430.000.0023.00
3391356995940401002007.09.20 15:36buy0.10usdchf1.17481.16481.18482007.09.25 17:001.16480.000.00-100.00
3401357312140401002007.09.20 16:21sell0.10usdchf1.17251.17161.16252007.09.20 19:401.17160.000.009.00
3411395459640401002007.10.01 15:54buy0.10usdchf1.16841.17471.17842007.10.02 15:071.17470.000.0063.00
3421396275540401002007.10.01 17:54sell0.10usdchf1.16711.17711.15712007.10.02 13:551.17710.000.00-100.00
3431410943140401002007.10.04 14:16buy0.10usdchf1.17951.18201.18952007.10.05 15:421.18200.000.0025.00
3441415846840401002007.10.05 14:53sell0.10usdchf1.17591.18591.16592007.10.08 19:401.18590.000.00-100.00
3451427579740401002007.10.09 16:52sell0.10usdchf1.18611.18571.17612007.10.09 21:381.18570.000.004.00
3461449333240401002007.10.15 14:48buy0.10usdchf1.18101.18141.19102007.10.16 16:001.18140.000.004.00
3471456537140401002007.10.16 16:03sell0.10usdchf1.18031.17341.17032007.10.18 14:361.17030.000.00100.00
3481477525040401002007.10.19 15:00sell0.10usdchf1.16991.16351.15992007.10.22 04:351.16350.000.0064.00
3491482837140401002007.10.22 08:49sell0.10usdchf1.16291.17291.15292007.10.22 14:281.17290.000.00-100.00
3501482951340401002007.10.22 09:08buy0.10usdchf1.16471.17091.17472007.10.22 14:431.17470.000.00100.00
3511513620240401002007.10.26 17:37sell0.10usdchf1.16281.15971.15282007.10.31 11:411.15970.000.0031.00
3521519631940401002007.10.29 17:21sell0.10usdchf1.16441.15971.15442007.10.31 11:411.15970.000.0047.00
3531530406340401002007.10.31 17:53sell0.10usdchf1.15941.15891.14942007.10.31 21:051.15890.000.005.00
3541533868940401002007.11.01 08:16sell0.10usdchf1.15951.15891.14952007.11.01 22:311.15890.000.006.00
3551534014440401002007.11.01 08:49buy0.10usdchf1.16051.16071.17052007.11.01 14:071.16070.000.002.00
3561542407440401002007.11.02 12:53buy0.10usdchf1.15431.14431.16432007.11.06 13:121.14430.000.00-100.00
3571561625140401002007.11.07 11:01sell0.10usdchf1.13701.13201.12702007.11.07 12:301.13200.000.0050.00
3581565468540401002007.11.07 16:46buy0.10usdchf1.13211.12211.14212007.11.09 03:291.12210.000.00-100.00
3591584973340401002007.11.09 09:16buy0.10usdchf1.12341.12371.13342007.11.09 11:111.12370.000.003.00
3601590155240401002007.11.09 15:09sell0.10usdchf1.12251.12161.11252007.11.14 15:351.12160.000.009.00
3611604469140401002007.11.12 14:36sell0.10usdchf1.12561.12471.11562007.11.14 09:531.12470.000.009.00
3621621627240401002007.11.14 11:21sell0.10usdchf1.12201.12161.11202007.11.14 15:351.12160.000.004.00
3631628550140401002007.11.15 10:18buy0.10usdchf1.12311.12311.13312007.11.15 18:131.12310.000.000.00
3641628681440401002007.11.15 10:35sell0.10usdchf1.12131.11921.11132007.11.16 21:571.11920.000.0021.00
0.000.001321.00
 
Summary P/L:1321.00
 
Winning trades:(281) 9221.00
Losing trades:(79) -7900.00
Max summary P/L:1425.00
Largest winning trade:100.00
Largest losing trade:-100.00
Max consecutive winners:22 (950.00)
Max consecutive losers:3 (-300.00)
Max consecutive profit:950.00 (22)
Max consecutive loss:-300.00 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:846.00 (0.00%)
Profit factor:1.17
Avg. profit factor:0.33
Risk factor:1.56
 
* * *