North Finance Company Ltd
|A/C No: 150401
|Name: 23_23_23nf_23nf_23
|2007.11.17 05:01 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|1563366
|4040100
|2006.04.03 11:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3101
|1.3058
|1.3001
|2006.04.03 20:07
|1.3058
|0.00
|0.00
|43.00
|2
|1567395
|4040100
|2006.04.03 16:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3109
|1.3009
|1.3209
|2006.04.04 10:58
|1.3009
|0.00
|0.00
|-100.00
|3
|1567752
|4040100
|2006.04.03 16:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3097
|1.3059
|1.2997
|2006.04.03 20:08
|1.3059
|0.00
|0.00
|38.00
|4
|1579283
|4040100
|2006.04.04 10:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3060
|1.2960
|1.3160
|2006.04.04 15:03
|1.2960
|0.00
|0.00
|-100.00
|5
|1579742
|4040100
|2006.04.04 10:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3031
|1.2966
|1.2931
|2006.04.04 15:05
|1.2931
|0.00
|0.00
|100.00
|6
|1602034
|4040100
|2006.04.05 09:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2875
|1.2844
|1.2775
|2006.04.05 17:05
|1.2844
|0.00
|0.00
|31.00
|7
|1610378
|4040100
|2006.04.05 12:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2881
|1.2895
|1.2981
|2006.04.06 17:25
|1.2895
|0.00
|0.00
|14.00
|8
|1649614
|4040100
|2006.04.06 15:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2838
|1.2878
|1.2938
|2006.04.06 15:58
|1.2878
|0.00
|0.00
|40.00
|9
|1663156
|4040100
|2006.04.07 09:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2917
|1.3017
|1.2817
|2006.04.07 17:59
|1.3017
|0.00
|0.00
|-100.00
|10
|1682151
|4040100
|2006.04.07 16:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2969
|1.3005
|1.3069
|2006.04.07 21:51
|1.3005
|0.00
|0.00
|36.00
|11
|1693254
|4040100
|2006.04.10 09:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3013
|1.3028
|1.3113
|2006.04.10 22:36
|1.3028
|0.00
|0.00
|15.00
|12
|1731252
|4040100
|2006.04.12 08:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2968
|1.3008
|1.3068
|2006.04.12 16:03
|1.3008
|0.00
|0.00
|40.00
|13
|1745620
|4040100
|2006.04.12 15:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2968
|1.3007
|1.3068
|2006.04.12 16:03
|1.3007
|0.00
|0.00
|39.00
|14
|1786181
|4040100
|2006.04.17 08:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2923
|1.2823
|1.3023
|2006.04.17 15:20
|1.2823
|0.00
|0.00
|-100.00
|15
|1788581
|4040100
|2006.04.17 11:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2925
|1.2825
|1.3025
|2006.04.17 15:19
|1.2825
|0.00
|0.00
|-100.00
|16
|1789328
|4040100
|2006.04.17 12:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2901
|1.2833
|1.2801
|2006.04.17 16:01
|1.2833
|0.00
|0.00
|68.00
|17
|1818578
|4040100
|2006.04.18 08:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2796
|1.2696
|1.2896
|2006.04.18 23:51
|1.2696
|0.00
|0.00
|-100.00
|18
|1819016
|4040100
|2006.04.18 08:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2786
|1.2777
|1.2686
|2006.04.18 12:57
|1.2777
|0.00
|0.00
|9.00
|19
|1892621
|4040100
|2006.04.21 11:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2761
|1.2758
|1.2661
|2006.04.21 19:16
|1.2758
|0.00
|0.00
|3.00
|20
|1901588
|4040100
|2006.04.21 17:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2767
|1.2760
|1.2667
|2006.04.21 19:24
|1.2760
|0.00
|0.00
|7.00
|21
|1922947
|4040100
|2006.04.24 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2712
|1.2716
|1.2812
|2006.04.24 17:50
|1.2716
|0.00
|0.00
|4.00
|22
|1954159
|4040100
|2006.04.25 09:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2704
|1.2709
|1.2804
|2006.04.26 15:58
|1.2709
|0.00
|0.00
|5.00
|23
|1958737
|4040100
|2006.04.25 13:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2704
|1.2708
|1.2804
|2006.04.26 15:58
|1.2708
|0.00
|0.00
|4.00
|24
|2061371
|4040100
|2006.04.28 09:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2590
|1.2523
|1.2490
|2006.04.28 12:33
|1.2523
|0.00
|0.00
|67.00
|25
|2061846
|4040100
|2006.04.28 09:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2607
|1.2507
|1.2707
|2006.04.28 12:30
|1.2507
|0.00
|0.00
|-100.00
|26
|2063232
|4040100
|2006.04.28 10:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2580
|1.2524
|1.2480
|2006.04.28 12:34
|1.2524
|0.00
|0.00
|56.00
|27
|2084132
|4040100
|2006.05.01 09:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2400
|1.2300
|1.2500
|2006.05.01 16:09
|1.2300
|0.00
|0.00
|-100.00
|28
|2110664
|4040100
|2006.05.02 10:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2415
|1.2360
|1.2315
|2006.05.02 13:56
|1.2360
|0.00
|0.00
|55.00
|29
|2120552
|4040100
|2006.05.02 17:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2351
|1.2328
|1.2251
|2006.05.03 10:11
|1.2328
|0.00
|0.00
|23.00
|30
|2159461
|4040100
|2006.05.04 13:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2392
|1.2386
|1.2292
|2006.05.04 15:52
|1.2386
|0.00
|0.00
|6.00
|31
|2233268
|4040100
|2006.05.08 15:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2225
|1.2263
|1.2325
|2006.05.08 17:37
|1.2263
|0.00
|0.00
|38.00
|32
|2266504
|4040100
|2006.05.09 14:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2283
|1.2218
|1.2183
|2006.05.09 18:34
|1.2218
|0.00
|0.00
|65.00
|33
|2293375
|4040100
|2006.05.10 12:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2192
|1.2224
|1.2292
|2006.05.11 09:44
|1.2224
|0.00
|0.00
|32.00
|34
|2304547
|4040100
|2006.05.10 17:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2177
|1.2160
|1.2077
|2006.05.10 21:51
|1.2160
|0.00
|0.00
|17.00
|35
|2324072
|4040100
|2006.05.11 09:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2231
|1.2229
|1.2131
|2006.05.11 15:48
|1.2229
|0.00
|0.00
|2.00
|36
|2324403
|4040100
|2006.05.11 09:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2245
|1.2274
|1.2345
|2006.05.11 11:28
|1.2274
|0.00
|0.00
|29.00
|37
|2331825
|4040100
|2006.05.11 13:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2262
|1.2231
|1.2162
|2006.05.11 15:49
|1.2231
|0.00
|0.00
|31.00
|38
|2333522
|4040100
|2006.05.11 14:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2282
|1.2182
|1.2382
|2006.05.11 16:53
|1.2182
|0.00
|0.00
|-100.00
|39
|2365735
|4040100
|2006.05.12 15:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2072
|1.1972
|1.2172
|2006.05.12 22:46
|1.1972
|0.00
|0.00
|-100.00
|40
|2367235
|4040100
|2006.05.12 15:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1991
|1.1953
|1.1891
|2006.05.15 03:01
|1.1953
|0.00
|0.00
|38.00
|41
|2387061
|4040100
|2006.05.15 08:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1963
|1.2063
|1.1863
|2006.05.15 11:06
|1.2063
|0.00
|0.00
|-100.00
|42
|2387924
|4040100
|2006.05.15 09:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1986
|1.2054
|1.2086
|2006.05.15 11:19
|1.2086
|0.00
|0.00
|100.00
|43
|2415817
|4040100
|2006.05.15 16:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2095
|1.2104
|1.2195
|2006.05.16 03:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|9.00
|44
|2422888
|4040100
|2006.05.15 17:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2077
|1.2038
|1.1977
|2006.05.17 12:49
|1.2038
|0.00
|0.00
|39.00
|45
|2444955
|4040100
|2006.05.16 08:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2091
|1.2089
|1.1991
|2006.05.16 16:15
|1.2089
|0.00
|0.00
|2.00
|46
|2527313
|4040100
|2006.05.18 08:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2140
|1.2040
|1.2240
|2006.05.19 00:09
|1.2040
|0.00
|0.00
|-100.00
|47
|2533306
|4040100
|2006.05.18 13:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2133
|1.2033
|1.2233
|2006.05.19 00:17
|1.2033
|0.00
|0.00
|-100.00
|48
|2590270
|4040100
|2006.05.22 08:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2181
|1.2160
|1.2081
|2006.05.22 14:09
|1.2160
|0.00
|0.00
|21.00
|49
|2596026
|4040100
|2006.05.22 10:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2153
|1.2084
|1.2053
|2006.05.22 18:50
|1.2053
|0.00
|0.00
|100.00
|50
|2625501
|4040100
|2006.05.23 10:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2036
|1.2136
|1.1936
|2006.05.24 01:02
|1.2136
|0.00
|0.00
|-100.00
|51
|2626096
|4040100
|2006.05.23 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2063
|1.2094
|1.2163
|2006.05.23 17:01
|1.2094
|0.00
|0.00
|31.00
|52
|2680551
|4040100
|2006.05.24 16:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2100
|1.2160
|1.2200
|2006.05.24 18:19
|1.2200
|0.00
|0.00
|100.00
|53
|2710135
|4040100
|2006.05.25 08:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2171
|1.2271
|1.2071
|2006.05.26 16:53
|1.2271
|0.00
|0.00
|-100.00
|54
|2710310
|4040100
|2006.05.25 08:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2182
|1.2186
|1.2282
|2006.05.26 09:02
|1.2186
|0.00
|0.00
|4.00
|55
|2768880
|4040100
|2006.05.26 09:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2204
|1.2268
|1.2304
|2006.05.26 17:46
|1.2268
|0.00
|0.00
|64.00
|56
|2824711
|4040100
|2006.05.29 15:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2244
|1.2144
|1.2344
|2006.05.30 09:20
|1.2144
|0.00
|0.00
|-100.00
|57
|2825388
|4040100
|2006.05.29 15:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2233
|1.2166
|1.2133
|2006.05.30 10:02
|1.2133
|0.00
|0.00
|100.00
|58
|2860398
|4040100
|2006.05.30 16:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2110
|1.2101
|1.2010
|2006.05.30 18:05
|1.2101
|0.00
|0.00
|9.00
|59
|2885928
|4040100
|2006.05.31 14:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2117
|1.2186
|1.2217
|2006.06.01 04:04
|1.2217
|0.00
|0.00
|100.00
|60
|2916309
|4040100
|2006.06.01 08:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2200
|1.2133
|1.2100
|2006.06.02 15:43
|1.2100
|0.00
|0.00
|100.00
|61
|2926262
|4040100
|2006.06.01 11:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2209
|1.2209
|1.2109
|2006.06.01 18:20
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.00
|62
|2930257
|4040100
|2006.06.01 12:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2224
|1.2260
|1.2324
|2006.06.01 15:36
|1.2260
|0.00
|0.00
|36.00
|63
|2939840
|4040100
|2006.06.01 17:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2241
|1.2210
|1.2141
|2006.06.01 18:20
|1.2210
|0.00
|0.00
|31.00
|64
|2956325
|4040100
|2006.06.02 09:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2214
|1.2114
|1.2314
|2006.06.02 15:35
|1.2114
|0.00
|0.00
|-100.00
|65
|2987695
|4040100
|2006.06.05 10:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2076
|1.2143
|1.2176
|2006.06.06 17:59
|1.2176
|0.00
|0.00
|100.00
|66
|2999577
|4040100
|2006.06.05 15:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2054
|1.2065
|1.2154
|2006.06.06 09:29
|1.2065
|0.00
|0.00
|11.00
|67
|3002703
|4040100
|2006.06.05 17:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2035
|1.2135
|1.1935
|2006.06.06 15:07
|1.2135
|0.00
|0.00
|-100.00
|68
|3063962
|4040100
|2006.06.07 08:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2155
|1.2175
|1.2255
|2006.06.07 10:56
|1.2175
|0.00
|0.00
|20.00
|69
|3132314
|4040100
|2006.06.09 09:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2324
|1.2318
|1.2224
|2006.06.09 15:29
|1.2318
|0.00
|0.00
|6.00
|70
|3136213
|4040100
|2006.06.09 09:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2319
|1.2306
|1.2219
|2006.06.09 17:27
|1.2306
|0.00
|0.00
|13.00
|71
|3148654
|4040100
|2006.06.09 15:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2358
|1.2378
|1.2458
|2006.06.13 21:42
|1.2378
|0.00
|0.00
|20.00
|72
|3182849
|4040100
|2006.06.12 16:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2331
|1.2303
|1.2231
|2006.06.14 17:52
|1.2303
|0.00
|0.00
|28.00
|73
|3242651
|4040100
|2006.06.14 16:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2301
|1.2300
|1.2201
|2006.06.14 20:49
|1.2300
|0.00
|0.00
|1.00
|74
|3296188
|4040100
|2006.06.16 13:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2292
|1.2314
|1.2392
|2006.06.16 18:18
|1.2314
|0.00
|0.00
|22.00
|75
|3329557
|4040100
|2006.06.19 09:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2350
|1.2349
|1.2250
|2006.06.22 10:07
|1.2349
|0.00
|0.00
|1.00
|76
|3335262
|4040100
|2006.06.19 10:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2374
|1.2401
|1.2474
|2006.06.19 21:42
|1.2401
|0.00
|0.00
|27.00
|77
|3461547
|4040100
|2006.06.23 17:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2475
|1.2455
|1.2375
|2006.06.26 12:50
|1.2455
|0.00
|0.00
|20.00
|78
|3480637
|4040100
|2006.06.26 13:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2443
|1.2438
|1.2343
|2006.06.26 22:43
|1.2438
|0.00
|0.00
|5.00
|79
|3485251
|4040100
|2006.06.26 16:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2452
|1.2461
|1.2552
|2006.06.28 21:53
|1.2461
|0.00
|0.00
|9.00
|80
|3512889
|4040100
|2006.06.27 15:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2439
|1.2372
|1.2339
|2006.06.30 04:35
|1.2339
|0.00
|0.00
|100.00
|81
|3601670
|4040100
|2006.06.30 12:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2324
|1.2258
|1.2224
|2006.07.03 05:01
|1.2258
|0.00
|0.00
|66.00
|82
|3602366
|4040100
|2006.06.30 13:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2337
|1.2237
|1.2437
|2006.06.30 21:11
|1.2237
|0.00
|0.00
|-100.00
|83
|3602627
|4040100
|2006.06.30 13:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2323
|1.2259
|1.2223
|2006.07.03 10:36
|1.2259
|0.00
|0.00
|64.00
|84
|3631240
|4040100
|2006.07.03 13:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2246
|1.2236
|1.2146
|2006.07.05 09:22
|1.2236
|0.00
|0.00
|10.00
|85
|3634979
|4040100
|2006.07.03 15:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2270
|1.2327
|1.2370
|2006.07.05 19:21
|1.2327
|0.00
|0.00
|57.00
|86
|3681658
|4040100
|2006.07.05 13:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2256
|1.2356
|1.2156
|2006.07.05 17:17
|1.2356
|0.00
|0.00
|-100.00
|87
|3684536
|4040100
|2006.07.05 15:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2300
|1.2326
|1.2400
|2006.07.05 19:21
|1.2326
|0.00
|0.00
|26.00
|88
|3702403
|4040100
|2006.07.06 09:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2315
|1.2301
|1.2215
|2006.07.06 16:00
|1.2301
|0.00
|0.00
|14.00
|89
|3759694
|4040100
|2006.07.10 09:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2231
|1.2331
|1.2131
|2006.07.11 09:57
|1.2331
|0.00
|0.00
|-100.00
|90
|3760715
|4040100
|2006.07.10 09:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2252
|1.2295
|1.2352
|2006.07.10 18:55
|1.2295
|0.00
|0.00
|43.00
|91
|3795344
|4040100
|2006.07.11 10:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2285
|1.2284
|1.2185
|2006.07.12 10:59
|1.2284
|0.00
|0.00
|1.00
|92
|3849453
|4040100
|2006.07.13 09:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2336
|1.2346
|1.2436
|2006.07.14 21:41
|1.2346
|0.00
|0.00
|10.00
|93
|3859343
|4040100
|2006.07.13 15:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2303
|1.2403
|1.2203
|2006.07.17 11:12
|1.2403
|0.00
|0.00
|-100.00
|94
|4006179
|4040100
|2006.07.20 16:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2452
|1.2352
|1.2552
|2006.07.24 01:14
|1.2352
|0.00
|0.00
|-100.00
|95
|4060063
|4040100
|2006.07.24 15:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2455
|1.2455
|1.2355
|2006.07.25 10:33
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|96
|4083205
|4040100
|2006.07.25 11:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2441
|1.2541
|1.2341
|2006.07.25 18:33
|1.2541
|0.00
|0.00
|-100.00
|97
|4085827
|4040100
|2006.07.25 12:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2450
|1.2381
|1.2350
|2006.07.27 13:32
|1.2350
|0.00
|0.00
|100.00
|98
|4120591
|4040100
|2006.07.26 09:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2516
|1.2452
|1.2416
|2006.07.26 21:25
|1.2416
|0.00
|0.00
|100.00
|99
|4162400
|4040100
|2006.07.27 15:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2379
|1.2392
|1.2479
|2006.07.28 15:30
|1.2392
|0.00
|0.00
|13.00
|100
|4164456
|4040100
|2006.07.27 16:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2333
|1.2313
|1.2233
|2006.07.31 17:00
|1.2313
|0.00
|0.00
|20.00
|101
|4169472
|4040100
|2006.07.27 17:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2361
|1.2371
|1.2461
|2006.07.28 09:24
|1.2371
|0.00
|0.00
|10.00
|102
|4183912
|4040100
|2006.07.28 10:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2394
|1.2294
|1.2494
|2006.07.31 14:54
|1.2294
|0.00
|0.00
|-100.00
|103
|4191525
|4040100
|2006.07.28 15:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2342
|1.2314
|1.2242
|2006.07.31 17:00
|1.2314
|0.00
|0.00
|28.00
|104
|4221392
|4040100
|2006.07.31 17:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2318
|1.2334
|1.2418
|2006.08.01 11:45
|1.2334
|0.00
|0.00
|16.00
|105
|4248094
|4040100
|2006.08.01 15:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2346
|1.2246
|1.2446
|2006.08.04 15:37
|1.2246
|0.00
|0.00
|-100.00
|106
|4250652
|4040100
|2006.08.01 16:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2322
|1.2288
|1.2222
|2006.08.02 12:01
|1.2288
|0.00
|0.00
|34.00
|107
|4284106
|4040100
|2006.08.02 16:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2278
|1.2225
|1.2178
|2006.08.04 18:03
|1.2225
|0.00
|0.00
|53.00
|108
|4314407
|4040100
|2006.08.03 14:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2321
|1.2300
|1.2221
|2006.08.03 16:28
|1.2300
|0.00
|0.00
|21.00
|109
|4409225
|4040100
|2006.08.08 17:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2263
|1.2301
|1.2363
|2006.08.09 02:33
|1.2301
|0.00
|0.00
|38.00
|110
|4438610
|4040100
|2006.08.09 16:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2238
|1.2239
|1.2338
|2006.08.10 08:54
|1.2239
|0.00
|0.00
|1.00
|111
|4439489
|4040100
|2006.08.09 17:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2221
|1.2321
|1.2121
|2006.08.10 17:06
|1.2321
|0.00
|0.00
|-100.00
|112
|4493145
|4040100
|2006.08.11 13:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2358
|1.2392
|1.2458
|2006.08.11 16:36
|1.2392
|0.00
|0.00
|34.00
|113
|4604545
|4040100
|2006.08.17 16:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2272
|1.2314
|1.2372
|2006.08.18 08:25
|1.2314
|0.00
|0.00
|42.00
|114
|4627495
|4040100
|2006.08.18 12:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2320
|1.2348
|1.2420
|2006.08.18 16:01
|1.2348
|0.00
|0.00
|28.00
|115
|4636270
|4040100
|2006.08.18 16:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2332
|1.2263
|1.2232
|2006.08.21 11:07
|1.2232
|0.00
|0.00
|100.00
|116
|4664984
|4040100
|2006.08.21 14:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2256
|1.2325
|1.2356
|2006.08.22 20:29
|1.2356
|0.00
|0.00
|100.00
|117
|4666803
|4040100
|2006.08.21 15:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2214
|1.2314
|1.2114
|2006.08.22 14:56
|1.2314
|0.00
|0.00
|-100.00
|118
|4685750
|4040100
|2006.08.22 08:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2271
|1.2333
|1.2371
|2006.08.23 01:52
|1.2333
|0.00
|0.00
|62.00
|119
|4724527
|4040100
|2006.08.23 09:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2337
|1.2331
|1.2237
|2006.08.23 17:19
|1.2331
|0.00
|0.00
|6.00
|120
|4735900
|4040100
|2006.08.23 17:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2345
|1.2352
|1.2445
|2006.08.24 11:03
|1.2352
|0.00
|0.00
|7.00
|121
|4751293
|4040100
|2006.08.24 11:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2340
|1.2328
|1.2240
|2006.08.29 16:41
|1.2328
|0.00
|0.00
|12.00
|122
|4776161
|4040100
|2006.08.25 10:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2373
|1.2356
|1.2273
|2006.08.28 18:08
|1.2356
|0.00
|0.00
|17.00
|123
|4845707
|4040100
|2006.08.30 09:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2285
|1.2314
|1.2385
|2006.08.31 21:18
|1.2314
|0.00
|0.00
|29.00
|124
|4846280
|4040100
|2006.08.30 09:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2270
|1.2259
|1.2170
|2006.08.31 16:24
|1.2259
|0.00
|0.00
|11.00
|125
|4918236
|4040100
|2006.09.04 09:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2296
|1.2308
|1.2396
|2006.09.05 12:15
|1.2308
|0.00
|0.00
|12.00
|126
|4925440
|4040100
|2006.09.04 13:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2287
|1.2387
|1.2187
|2006.09.06 14:28
|1.2387
|0.00
|0.00
|-100.00
|127
|4961877
|4040100
|2006.09.05 14:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2327
|1.2333
|1.2427
|2006.09.05 22:01
|1.2333
|0.00
|0.00
|6.00
|128
|5143512
|4040100
|2006.09.12 13:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2432
|1.2500
|1.2532
|2006.09.13 03:14
|1.2532
|0.00
|0.00
|100.00
|129
|5164838
|4040100
|2006.09.13 11:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2513
|1.2513
|1.2413
|2006.09.13 20:26
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|130
|5166590
|4040100
|2006.09.13 13:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2525
|1.2565
|1.2625
|2006.09.15 15:30
|1.2565
|0.00
|0.00
|40.00
|131
|5196460
|4040100
|2006.09.14 17:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2469
|1.2569
|1.2369
|2006.09.15 12:58
|1.2569
|0.00
|0.00
|-100.00
|132
|5249112
|4040100
|2006.09.19 15:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2535
|1.2515
|1.2435
|2006.09.19 18:05
|1.2515
|0.00
|0.00
|20.00
|133
|5260720
|4040100
|2006.09.20 08:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2522
|1.2422
|1.2622
|2006.09.21 22:18
|1.2422
|0.00
|0.00
|-100.00
|134
|5267035
|4040100
|2006.09.20 15:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2527
|1.2427
|1.2627
|2006.09.21 21:16
|1.2427
|0.00
|0.00
|-100.00
|135
|5267490
|4040100
|2006.09.20 15:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2519
|1.2504
|1.2419
|2006.09.20 21:14
|1.2504
|0.00
|0.00
|15.00
|136
|5302277
|4040100
|2006.09.22 09:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2415
|1.2373
|1.2315
|2006.09.22 12:24
|1.2373
|0.00
|0.00
|42.00
|137
|5312330
|4040100
|2006.09.22 17:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2358
|1.2427
|1.2458
|2006.09.26 17:44
|1.2458
|0.00
|0.00
|100.00
|138
|5312901
|4040100
|2006.09.22 17:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2332
|1.2325
|1.2232
|2006.09.25 09:57
|1.2325
|0.00
|0.00
|7.00
|139
|5332834
|4040100
|2006.09.25 17:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2356
|1.2456
|1.2256
|2006.09.26 17:06
|1.2456
|0.00
|0.00
|-100.00
|140
|5416457
|4040100
|2006.09.29 17:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2534
|1.2515
|1.2434
|2006.09.29 18:56
|1.2515
|0.00
|0.00
|19.00
|141
|5422071
|4040100
|2006.10.02 08:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2517
|1.2417
|1.2617
|2006.10.02 16:53
|1.2417
|0.00
|0.00
|-100.00
|142
|5422705
|4040100
|2006.10.02 09:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2491
|1.2437
|1.2391
|2006.10.02 21:50
|1.2437
|0.00
|0.00
|54.00
|143
|5425048
|4040100
|2006.10.02 11:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2503
|1.2438
|1.2403
|2006.10.02 22:42
|1.2438
|0.00
|0.00
|65.00
|144
|5469133
|4040100
|2006.10.04 16:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2519
|1.2512
|1.2419
|2006.10.05 11:53
|1.2512
|0.00
|0.00
|7.00
|145
|5484613
|4040100
|2006.10.05 14:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2496
|1.2596
|1.2396
|2006.10.06 15:52
|1.2596
|0.00
|0.00
|-100.00
|146
|5522891
|4040100
|2006.10.09 11:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2609
|1.2638
|1.2709
|2006.10.10 11:37
|1.2638
|0.00
|0.00
|29.00
|147
|5524013
|4040100
|2006.10.09 12:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2594
|1.2694
|1.2494
|2006.10.10 14:17
|1.2694
|0.00
|0.00
|-100.00
|148
|5560214
|4040100
|2006.10.11 09:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2713
|1.2741
|1.2813
|2006.10.13 19:13
|1.2741
|0.00
|0.00
|28.00
|149
|5591158
|4040100
|2006.10.12 17:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2698
|1.2673
|1.2598
|2006.10.17 21:01
|1.2673
|0.00
|0.00
|25.00
|150
|5646569
|4040100
|2006.10.17 16:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2695
|1.2710
|1.2795
|2006.10.18 20:14
|1.2710
|0.00
|0.00
|15.00
|151
|5683018
|4040100
|2006.10.19 16:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2647
|1.2580
|1.2547
|2006.10.19 22:10
|1.2580
|0.00
|0.00
|67.00
|152
|5697688
|4040100
|2006.10.20 11:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2572
|1.2672
|1.2472
|2006.10.23 13:18
|1.2672
|0.00
|0.00
|-100.00
|153
|5699046
|4040100
|2006.10.20 12:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2592
|1.2657
|1.2692
|2006.10.23 22:00
|1.2657
|0.00
|0.00
|65.00
|154
|5765706
|4040100
|2006.10.26 14:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2589
|1.2489
|1.2689
|2006.10.27 16:06
|1.2489
|0.00
|0.00
|-100.00
|155
|5898017
|4040100
|2006.11.06 16:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2557
|1.2533
|1.2457
|2006.11.07 10:10
|1.2533
|0.00
|0.00
|24.00
|156
|5909892
|4040100
|2006.11.07 09:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2526
|1.2426
|1.2626
|2006.11.09 18:34
|1.2426
|0.00
|0.00
|-100.00
|157
|5911607
|4040100
|2006.11.07 11:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2507
|1.2470
|1.2407
|2006.11.07 17:54
|1.2470
|0.00
|0.00
|37.00
|158
|5976251
|4040100
|2006.11.10 13:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2383
|1.2428
|1.2483
|2006.11.14 01:55
|1.2428
|0.00
|0.00
|45.00
|159
|5979056
|4040100
|2006.11.10 15:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2364
|1.2464
|1.2264
|2006.11.14 17:12
|1.2464
|0.00
|0.00
|-100.00
|160
|6033280
|4040100
|2006.11.14 17:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2466
|1.2489
|1.2566
|2006.11.15 16:59
|1.2489
|0.00
|0.00
|23.00
|161
|6056997
|4040100
|2006.11.15 17:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2487
|1.2483
|1.2387
|2006.11.16 10:19
|1.2483
|0.00
|0.00
|4.00
|162
|6073533
|4040100
|2006.11.16 15:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2456
|1.2455
|1.2356
|2006.11.17 21:51
|1.2455
|0.00
|0.00
|1.00
|163
|6114981
|4040100
|2006.11.20 17:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2418
|1.2420
|1.2518
|2006.11.21 17:07
|1.2420
|0.00
|0.00
|2.00
|164
|6130278
|4040100
|2006.11.21 17:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2422
|1.2353
|1.2322
|2006.11.22 15:19
|1.2322
|0.00
|0.00
|100.00
|165
|6159053
|4040100
|2006.11.23 08:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2269
|1.2241
|1.2169
|2006.11.23 18:06
|1.2241
|0.00
|0.00
|28.00
|166
|6194924
|4040100
|2006.11.27 09:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2055
|1.2045
|1.1955
|2006.11.29 07:33
|1.2045
|0.00
|0.00
|10.00
|167
|6196141
|4040100
|2006.11.27 10:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2084
|1.1984
|1.2184
|2006.11.30 17:15
|1.1984
|0.00
|0.00
|-100.00
|168
|6200740
|4040100
|2006.11.27 13:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2068
|1.2065
|1.1968
|2006.11.28 10:48
|1.2065
|0.00
|0.00
|3.00
|169
|6220290
|4040100
|2006.11.28 11:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2056
|1.2045
|1.1956
|2006.11.29 07:33
|1.2045
|0.00
|0.00
|11.00
|170
|6240310
|4040100
|2006.11.29 09:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2041
|1.2061
|1.2141
|2006.11.29 15:34
|1.2061
|0.00
|0.00
|20.00
|171
|6251007
|4040100
|2006.11.29 16:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2065
|1.1998
|1.1965
|2006.11.30 18:15
|1.1965
|0.00
|0.00
|100.00
|172
|6252383
|4040100
|2006.11.29 17:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2090
|1.1990
|1.2190
|2006.11.30 17:13
|1.1990
|0.00
|0.00
|-100.00
|173
|6308742
|4040100
|2006.12.04 08:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1932
|1.1912
|1.1832
|2006.12.05 15:47
|1.1912
|0.00
|0.00
|20.00
|174
|6308932
|4040100
|2006.12.04 08:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1947
|1.1950
|1.2047
|2006.12.04 11:00
|1.1950
|0.00
|0.00
|3.00
|175
|6316891
|4040100
|2006.12.04 14:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1961
|1.1959
|1.1861
|2006.12.05 09:35
|1.1959
|0.00
|0.00
|2.00
|176
|6317909
|4040100
|2006.12.04 15:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1973
|1.1974
|1.2073
|2006.12.08 15:45
|1.1974
|0.00
|0.00
|1.00
|177
|6330778
|4040100
|2006.12.05 09:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1957
|1.1973
|1.2057
|2006.12.08 15:45
|1.1973
|0.00
|0.00
|16.00
|178
|6361974
|4040100
|2006.12.06 14:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1960
|1.1973
|1.2060
|2006.12.08 15:45
|1.1973
|0.00
|0.00
|13.00
|179
|6440490
|4040100
|2006.12.11 08:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2069
|1.2055
|1.1969
|2006.12.11 11:37
|1.2055
|0.00
|0.00
|14.00
|180
|6457218
|4040100
|2006.12.11 16:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2060
|1.2032
|1.1960
|2006.12.11 23:15
|1.2032
|0.00
|0.00
|28.00
|181
|6457992
|4040100
|2006.12.11 17:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2068
|1.2115
|1.2168
|2006.12.14 16:04
|1.2115
|0.00
|0.00
|47.00
|182
|6492256
|4040100
|2006.12.13 08:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2000
|1.2051
|1.2100
|2006.12.13 17:56
|1.2051
|0.00
|0.00
|51.00
|183
|6563137
|4040100
|2006.12.15 17:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2201
|1.2238
|1.2301
|2006.12.18 18:46
|1.2238
|0.00
|0.00
|37.00
|184
|6610710
|4040100
|2006.12.19 16:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2155
|1.2148
|1.2055
|2006.12.19 21:54
|1.2148
|0.00
|0.00
|7.00
|185
|6623260
|4040100
|2006.12.20 08:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2115
|1.2215
|1.2015
|2006.12.22 19:01
|1.2215
|0.00
|0.00
|-100.00
|186
|6623978
|4040100
|2006.12.20 09:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2134
|1.2162
|1.2234
|2006.12.21 03:04
|1.2162
|0.00
|0.00
|28.00
|187
|6628149
|4040100
|2006.12.20 13:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2139
|1.2161
|1.2239
|2006.12.21 05:02
|1.2161
|0.00
|0.00
|22.00
|188
|6666346
|4040100
|2006.12.22 13:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2145
|1.2192
|1.2245
|2006.12.22 21:18
|1.2192
|0.00
|0.00
|47.00
|189
|6700034
|4040100
|2006.12.26 15:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2213
|1.2239
|1.2313
|2006.12.28 11:22
|1.2239
|0.00
|0.00
|26.00
|190
|6701447
|4040100
|2006.12.26 17:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2193
|1.2145
|1.2093
|2007.01.03 08:35
|1.2145
|0.00
|0.00
|48.00
|191
|6760395
|4040100
|2007.01.02 15:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2120
|1.2220
|1.2020
|2007.01.03 14:01
|1.2220
|0.00
|0.00
|-100.00
|192
|6761435
|4040100
|2007.01.02 17:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2139
|1.2186
|1.2239
|2007.01.03 14:43
|1.2186
|0.00
|0.00
|47.00
|193
|6775489
|4040100
|2007.01.03 15:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2182
|1.2282
|1.2082
|2007.01.03 19:23
|1.2282
|0.00
|0.00
|-100.00
|194
|6798301
|4040100
|2007.01.04 15:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2301
|1.2401
|1.2201
|2007.01.08 15:56
|1.2401
|0.00
|0.00
|-100.00
|195
|6846512
|4040100
|2007.01.08 17:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2359
|1.2459
|1.2259
|2007.01.10 17:12
|1.2459
|0.00
|0.00
|-100.00
|196
|6907217
|4040100
|2007.01.11 09:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2456
|1.2473
|1.2556
|2007.01.11 19:09
|1.2473
|0.00
|0.00
|17.00
|197
|6914629
|4040100
|2007.01.11 13:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2466
|1.2472
|1.2566
|2007.01.11 19:09
|1.2472
|0.00
|0.00
|6.00
|198
|6916087
|4040100
|2007.01.11 14:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2448
|1.2444
|1.2348
|2007.01.11 15:38
|1.2444
|0.00
|0.00
|4.00
|199
|6935031
|4040100
|2007.01.12 08:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2493
|1.2494
|1.2593
|2007.01.12 15:58
|1.2494
|0.00
|0.00
|1.00
|200
|6936898
|4040100
|2007.01.12 10:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2479
|1.2478
|1.2379
|2007.01.15 16:45
|1.2478
|0.00
|0.00
|1.00
|201
|6945378
|4040100
|2007.01.12 16:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2476
|1.2450
|1.2376
|2007.01.16 14:16
|1.2450
|0.00
|0.00
|26.00
|202
|6995620
|4040100
|2007.01.16 14:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2449
|1.2469
|1.2549
|2007.01.17 16:48
|1.2469
|0.00
|0.00
|20.00
|203
|7045424
|4040100
|2007.01.18 16:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2495
|1.2483
|1.2395
|2007.01.19 11:51
|1.2483
|0.00
|0.00
|12.00
|204
|7136525
|4040100
|2007.01.24 10:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2439
|1.2449
|1.2539
|2007.01.24 14:16
|1.2449
|0.00
|0.00
|10.00
|205
|7147814
|4040100
|2007.01.24 15:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2465
|1.2467
|1.2565
|2007.01.25 03:59
|1.2467
|0.00
|0.00
|2.00
|206
|7177358
|4040100
|2007.01.25 14:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2460
|1.2526
|1.2560
|2007.01.26 13:38
|1.2560
|0.00
|0.00
|100.00
|207
|7177803
|4040100
|2007.01.25 15:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2443
|1.2543
|1.2343
|2007.01.26 12:51
|1.2543
|0.00
|0.00
|-100.00
|208
|7181665
|4040100
|2007.01.25 17:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2453
|1.2517
|1.2553
|2007.01.26 13:37
|1.2553
|0.00
|0.00
|100.00
|209
|7211576
|4040100
|2007.01.26 16:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2550
|1.2450
|1.2650
|2007.01.31 17:45
|1.2450
|0.00
|0.00
|-100.00
|210
|7213285
|4040100
|2007.01.26 17:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2521
|1.2483
|1.2421
|2007.01.31 17:59
|1.2483
|0.00
|0.00
|38.00
|211
|7312698
|4040100
|2007.02.01 11:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2449
|1.2464
|1.2549
|2007.02.02 22:40
|1.2464
|0.00
|0.00
|15.00
|212
|7314803
|4040100
|2007.02.01 13:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2439
|1.2426
|1.2339
|2007.02.01 17:20
|1.2426
|0.00
|0.00
|13.00
|213
|7331368
|4040100
|2007.02.02 08:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2436
|1.2414
|1.2336
|2007.02.02 15:43
|1.2414
|0.00
|0.00
|22.00
|214
|7331811
|4040100
|2007.02.02 09:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2450
|1.2473
|1.2550
|2007.02.05 09:38
|1.2473
|0.00
|0.00
|23.00
|215
|7343993
|4040100
|2007.02.02 16:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2462
|1.2473
|1.2562
|2007.02.05 09:38
|1.2473
|0.00
|0.00
|11.00
|216
|7364758
|4040100
|2007.02.05 11:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2495
|1.2395
|1.2595
|2007.02.06 20:20
|1.2395
|0.00
|0.00
|-100.00
|217
|7372648
|4040100
|2007.02.05 16:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2485
|1.2461
|1.2385
|2007.02.06 15:53
|1.2461
|0.00
|0.00
|24.00
|218
|7406877
|4040100
|2007.02.07 08:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2407
|1.2476
|1.2507
|2007.02.08 14:48
|1.2507
|0.00
|0.00
|100.00
|219
|7411584
|4040100
|2007.02.07 12:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2397
|1.2497
|1.2297
|2007.02.08 11:08
|1.2497
|0.00
|0.00
|-100.00
|220
|7441665
|4040100
|2007.02.08 16:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2479
|1.2476
|1.2379
|2007.02.08 18:39
|1.2476
|0.00
|0.00
|3.00
|221
|7465227
|4040100
|2007.02.09 15:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2485
|1.2477
|1.2385
|2007.02.13 16:20
|1.2477
|0.00
|0.00
|8.00
|222
|7536680
|4040100
|2007.02.14 15:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2431
|1.2403
|1.2331
|2007.02.14 17:56
|1.2403
|0.00
|0.00
|28.00
|223
|7556327
|4040100
|2007.02.15 11:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2396
|1.2406
|1.2496
|2007.02.22 18:18
|1.2406
|0.00
|0.00
|10.00
|224
|7627646
|4040100
|2007.02.20 16:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2379
|1.2381
|1.2479
|2007.02.21 14:11
|1.2381
|0.00
|0.00
|2.00
|225
|7628654
|4040100
|2007.02.20 17:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2357
|1.2329
|1.2257
|2007.02.23 18:00
|1.2329
|0.00
|0.00
|28.00
|226
|7653394
|4040100
|2007.02.21 15:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2407
|1.2307
|1.2507
|2007.02.23 17:20
|1.2307
|0.00
|0.00
|-100.00
|227
|7725619
|4040100
|2007.02.26 10:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2298
|1.2259
|1.2198
|2007.02.27 12:00
|1.2259
|0.00
|0.00
|39.00
|228
|7834646
|4040100
|2007.02.28 14:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2218
|1.2205
|1.2118
|2007.03.01 09:01
|1.2205
|0.00
|0.00
|13.00
|229
|7843935
|4040100
|2007.02.28 17:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2233
|1.2133
|1.2333
|2007.03.05 07:20
|1.2133
|0.00
|0.00
|-100.00
|230
|7878096
|4040100
|2007.03.01 14:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2192
|1.2182
|1.2092
|2007.03.01 17:00
|1.2182
|0.00
|0.00
|10.00
|231
|7887491
|4040100
|2007.03.01 17:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2216
|1.2230
|1.2316
|2007.03.02 13:36
|1.2230
|0.00
|0.00
|14.00
|232
|7966970
|4040100
|2007.03.05 09:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2136
|1.2236
|1.2036
|2007.03.05 15:10
|1.2236
|0.00
|0.00
|-100.00
|233
|7970834
|4040100
|2007.03.05 10:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2156
|1.2209
|1.2256
|2007.03.05 17:00
|1.2209
|0.00
|0.00
|53.00
|234
|8023291
|4040100
|2007.03.06 08:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2210
|1.2192
|1.2110
|2007.03.08 06:03
|1.2192
|0.00
|0.00
|18.00
|235
|8024051
|4040100
|2007.03.06 08:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2236
|1.2264
|1.2336
|2007.03.08 21:34
|1.2264
|0.00
|0.00
|28.00
|236
|8146743
|4040100
|2007.03.08 15:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2203
|1.2303
|1.2103
|2007.03.09 15:31
|1.2303
|0.00
|0.00
|-100.00
|237
|8147667
|4040100
|2007.03.08 15:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2224
|1.2262
|1.2324
|2007.03.08 21:36
|1.2262
|0.00
|0.00
|38.00
|238
|8190402
|4040100
|2007.03.09 15:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2315
|1.2320
|1.2415
|2007.03.09 17:17
|1.2320
|0.00
|0.00
|5.00
|239
|8232239
|4040100
|2007.03.12 09:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2343
|1.2243
|1.2443
|2007.03.12 17:10
|1.2243
|0.00
|0.00
|-100.00
|240
|8281742
|4040100
|2007.03.13 09:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2245
|1.2204
|1.2145
|2007.03.13 16:21
|1.2204
|0.00
|0.00
|41.00
|241
|8283022
|4040100
|2007.03.13 09:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2256
|1.2156
|1.2356
|2007.03.14 06:48
|1.2156
|0.00
|0.00
|-100.00
|242
|8306425
|4040100
|2007.03.13 17:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2219
|1.2119
|1.2319
|2007.03.14 18:09
|1.2119
|0.00
|0.00
|-100.00
|243
|8345606
|4040100
|2007.03.14 08:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2148
|1.2136
|1.2048
|2007.03.14 19:10
|1.2136
|0.00
|0.00
|12.00
|244
|8350716
|4040100
|2007.03.14 10:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2175
|1.2184
|1.2275
|2007.03.15 14:32
|1.2184
|0.00
|0.00
|9.00
|245
|8403388
|4040100
|2007.03.15 14:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2182
|1.2174
|1.2082
|2007.03.15 15:35
|1.2174
|0.00
|0.00
|8.00
|246
|8424183
|4040100
|2007.03.16 08:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2100
|1.2063
|1.2000
|2007.03.16 14:35
|1.2063
|0.00
|0.00
|37.00
|247
|8436106
|4040100
|2007.03.16 15:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2072
|1.2076
|1.2172
|2007.03.19 10:05
|1.2076
|0.00
|0.00
|4.00
|248
|8456525
|4040100
|2007.03.19 10:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2100
|1.2104
|1.2200
|2007.03.19 15:18
|1.2104
|0.00
|0.00
|4.00
|249
|8463530
|4040100
|2007.03.19 15:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2102
|1.2202
|1.2002
|2007.03.26 01:31
|1.2202
|0.00
|0.00
|-100.00
|250
|8541179
|4040100
|2007.03.22 08:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2087
|1.2187
|1.1987
|2007.03.23 16:44
|1.2187
|0.00
|0.00
|-100.00
|251
|8569832
|4040100
|2007.03.23 09:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2155
|1.2159
|1.2255
|2007.03.23 18:08
|1.2159
|0.00
|0.00
|4.00
|252
|8609224
|4040100
|2007.03.26 16:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2205
|1.2153
|1.2105
|2007.03.26 18:30
|1.2153
|0.00
|0.00
|52.00
|253
|8626471
|4040100
|2007.03.27 10:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2151
|1.2133
|1.2051
|2007.03.28 10:34
|1.2133
|0.00
|0.00
|18.00
|254
|8634282
|4040100
|2007.03.27 15:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2154
|1.2157
|1.2254
|2007.03.29 19:12
|1.2157
|0.00
|0.00
|3.00
|255
|8636524
|4040100
|2007.03.27 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2141
|1.2134
|1.2041
|2007.03.28 10:34
|1.2134
|0.00
|0.00
|7.00
|256
|8656691
|4040100
|2007.03.28 12:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2109
|1.2209
|1.2009
|2007.03.30 11:28
|1.2209
|0.00
|0.00
|-100.00
|257
|8657522
|4040100
|2007.03.28 13:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2127
|1.2147
|1.2227
|2007.03.29 11:53
|1.2147
|0.00
|0.00
|20.00
|258
|8688571
|4040100
|2007.03.29 15:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2176
|1.2207
|1.2276
|2007.03.30 16:00
|1.2207
|0.00
|0.00
|31.00
|259
|8751243
|4040100
|2007.04.02 12:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2140
|1.2240
|1.2040
|2007.04.09 15:47
|1.2240
|0.00
|0.00
|-100.00
|260
|8805959
|4040100
|2007.04.04 16:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2194
|1.2156
|1.2094
|2007.04.05 19:12
|1.2156
|0.00
|0.00
|38.00
|261
|8919921
|4040100
|2007.04.11 09:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2172
|1.2171
|1.2072
|2007.04.12 19:01
|1.2171
|0.00
|0.00
|1.00
|262
|8958087
|4040100
|2007.04.12 11:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2207
|1.2107
|1.2307
|2007.04.13 10:38
|1.2107
|0.00
|0.00
|-100.00
|263
|8995815
|4040100
|2007.04.13 17:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2098
|1.2156
|1.2198
|2007.04.13 18:21
|1.2156
|0.00
|0.00
|58.00
|264
|9074013
|4040100
|2007.04.18 15:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2057
|1.2058
|1.2157
|2007.04.23 01:02
|1.2058
|0.00
|0.00
|1.00
|265
|9079846
|4040100
|2007.04.18 17:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2058
|1.2095
|1.2158
|2007.04.23 18:04
|1.2095
|0.00
|0.00
|37.00
|266
|9099753
|4040100
|2007.04.19 09:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2041
|1.2057
|1.2141
|2007.04.23 01:14
|1.2057
|0.00
|0.00
|16.00
|267
|9183430
|4040100
|2007.04.23 08:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2069
|1.2042
|1.1969
|2007.04.24 19:09
|1.2042
|0.00
|0.00
|27.00
|268
|9282327
|4040100
|2007.04.25 15:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2030
|1.2067
|1.2130
|2007.04.27 11:01
|1.2067
|0.00
|0.00
|37.00
|269
|9286820
|4040100
|2007.04.25 17:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2008
|1.2108
|1.1908
|2007.04.27 18:17
|1.2108
|0.00
|0.00
|-100.00
|270
|9361294
|4040100
|2007.04.30 09:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2063
|1.2071
|1.2163
|2007.04.30 16:24
|1.2071
|0.00
|0.00
|8.00
|271
|9415322
|4040100
|2007.05.02 08:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2143
|1.2128
|1.2043
|2007.05.03 16:00
|1.2128
|0.00
|0.00
|15.00
|272
|9417772
|4040100
|2007.05.02 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2167
|1.2182
|1.2267
|2007.05.10 19:17
|1.2182
|0.00
|0.00
|15.00
|273
|9427489
|4040100
|2007.05.02 15:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2156
|1.2129
|1.2056
|2007.05.03 16:01
|1.2129
|0.00
|0.00
|27.00
|274
|9494212
|4040100
|2007.05.04 11:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2142
|1.2117
|1.2042
|2007.05.07 21:55
|1.2117
|0.00
|0.00
|25.00
|275
|9540623
|4040100
|2007.05.08 09:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2122
|1.2162
|1.2222
|2007.05.09 15:53
|1.2162
|0.00
|0.00
|40.00
|276
|9700497
|4040100
|2007.05.16 09:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2155
|1.2216
|1.2255
|2007.05.17 09:39
|1.2216
|0.00
|0.00
|61.00
|277
|9729222
|4040100
|2007.05.17 12:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2230
|1.2250
|1.2330
|2007.05.18 11:11
|1.2250
|0.00
|0.00
|20.00
|278
|9756593
|4040100
|2007.05.18 13:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2271
|1.2300
|1.2371
|2007.05.21 17:45
|1.2300
|0.00
|0.00
|29.00
|279
|9762117
|4040100
|2007.05.18 15:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2262
|1.2232
|1.2162
|2007.05.29 17:28
|1.2232
|0.00
|0.00
|30.00
|280
|9836632
|4040100
|2007.05.23 13:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2287
|1.2275
|1.2187
|2007.05.23 19:52
|1.2275
|0.00
|0.00
|12.00
|281
|9859506
|4040100
|2007.05.24 09:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2269
|1.2233
|1.2169
|2007.05.29 17:56
|1.2233
|0.00
|0.00
|36.00
|282
|9982706
|4040100
|2007.05.29 17:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2232
|1.2246
|1.2332
|2007.05.30 18:02
|1.2246
|0.00
|0.00
|14.00
|283
|10004759
|4040100
|2007.05.30 08:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2251
|1.2279
|1.2351
|2007.06.01 15:34
|1.2279
|0.00
|0.00
|28.00
|284
|10004916
|4040100
|2007.05.30 08:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2241
|1.2195
|1.2141
|2007.06.05 17:00
|1.2195
|0.00
|0.00
|46.00
|285
|10300523
|4040100
|2007.06.11 10:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2367
|1.2434
|1.2467
|2007.06.13 13:22
|1.2467
|0.00
|0.00
|100.00
|286
|10360271
|4040100
|2007.06.13 15:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2439
|1.2422
|1.2339
|2007.06.18 21:57
|1.2422
|0.00
|0.00
|17.00
|287
|10534994
|4040100
|2007.06.21 15:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2396
|1.2330
|1.2296
|2007.06.22 17:25
|1.2296
|0.00
|0.00
|100.00
|288
|10600246
|4040100
|2007.06.25 11:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2288
|1.2221
|1.2188
|2007.07.02 10:35
|1.2188
|0.00
|0.00
|100.00
|289
|10725263
|4040100
|2007.06.29 08:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2312
|1.2243
|1.2212
|2007.06.29 20:41
|1.2212
|0.00
|0.00
|100.00
|290
|10847013
|4040100
|2007.07.05 14:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2138
|1.2165
|1.2238
|2007.07.05 19:41
|1.2165
|0.00
|0.00
|27.00
|291
|10899808
|4040100
|2007.07.09 09:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2179
|1.2110
|1.2079
|2007.07.10 16:44
|1.2079
|0.00
|0.00
|100.00
|292
|10900903
|4040100
|2007.07.09 09:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2194
|1.2094
|1.2294
|2007.07.10 16:14
|1.2094
|0.00
|0.00
|-100.00
|293
|10901836
|4040100
|2007.07.09 09:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2177
|1.2111
|1.2077
|2007.07.10 16:44
|1.2077
|0.00
|0.00
|100.00
|294
|10976215
|4040100
|2007.07.11 08:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2018
|1.2009
|1.1918
|2007.07.17 12:30
|1.2009
|0.00
|0.00
|9.00
|295
|11022582
|4040100
|2007.07.12 15:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2036
|1.2045
|1.2136
|2007.07.24 03:30
|1.2045
|0.00
|0.00
|9.00
|296
|11105614
|4040100
|2007.07.17 13:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1998
|1.1994
|1.1898
|2007.07.18 10:21
|1.1994
|0.00
|0.00
|4.00
|297
|11147569
|4040100
|2007.07.18 17:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2007
|1.2107
|1.1907
|2007.07.25 11:45
|1.2107
|0.00
|0.00
|-100.00
|298
|11253282
|4040100
|2007.07.24 08:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2051
|1.2119
|1.2151
|2007.07.25 16:47
|1.2151
|0.00
|0.00
|100.00
|299
|11253431
|4040100
|2007.07.24 08:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2047
|1.2046
|1.1947
|2007.07.24 17:52
|1.2046
|0.00
|0.00
|1.00
|300
|11270963
|4040100
|2007.07.24 17:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2048
|1.2115
|1.2148
|2007.07.25 16:46
|1.2148
|0.00
|0.00
|100.00
|301
|11331798
|4040100
|2007.07.26 08:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2134
|1.2081
|1.2034
|2007.07.26 19:28
|1.2034
|0.00
|0.00
|100.00
|302
|11334407
|4040100
|2007.07.26 10:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2130
|1.2063
|1.2030
|2007.07.26 19:31
|1.2030
|0.00
|0.00
|100.00
|303
|11410911
|4040100
|2007.07.27 08:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2036
|1.2013
|1.1936
|2007.08.01 10:11
|1.2013
|0.00
|0.00
|23.00
|304
|11415768
|4040100
|2007.07.27 09:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2056
|1.2100
|1.2156
|2007.07.27 16:50
|1.2100
|0.00
|0.00
|44.00
|305
|11418219
|4040100
|2007.07.27 10:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2029
|1.2129
|1.1929
|2007.07.27 13:08
|1.2129
|0.00
|0.00
|-100.00
|306
|11441730
|4040100
|2007.07.27 16:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2105
|1.2099
|1.2005
|2007.07.27 19:18
|1.2099
|0.00
|0.00
|6.00
|307
|11470268
|4040100
|2007.07.30 08:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2066
|1.2042
|1.1966
|2007.07.30 15:34
|1.2042
|0.00
|0.00
|24.00
|308
|11533643
|4040100
|2007.07.31 17:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2033
|1.2016
|1.1933
|2007.08.01 11:45
|1.2016
|0.00
|0.00
|17.00
|309
|11571005
|4040100
|2007.08.01 11:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2011
|1.2018
|1.2111
|2007.08.01 15:15
|1.2018
|0.00
|0.00
|7.00
|310
|11572336
|4040100
|2007.08.01 12:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1996
|1.1927
|1.1896
|2007.08.03 22:03
|1.1896
|0.00
|0.00
|100.00
|311
|11613024
|4040100
|2007.08.02 08:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2043
|1.2052
|1.2143
|2007.08.02 19:11
|1.2052
|0.00
|0.00
|9.00
|312
|11613952
|4040100
|2007.08.02 09:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2032
|1.1971
|1.1932
|2007.08.03 17:27
|1.1932
|0.00
|0.00
|100.00
|313
|11646154
|4040100
|2007.08.03 08:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2043
|1.1943
|1.2143
|2007.08.03 17:25
|1.1943
|0.00
|0.00
|-100.00
|314
|11700161
|4040100
|2007.08.06 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1861
|1.1894
|1.1961
|2007.08.07 04:01
|1.1894
|0.00
|0.00
|33.00
|315
|11712930
|4040100
|2007.08.06 15:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1850
|1.1950
|1.1750
|2007.08.07 18:44
|1.1950
|0.00
|0.00
|-100.00
|316
|11713851
|4040100
|2007.08.06 15:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1865
|1.1892
|1.1965
|2007.08.07 04:15
|1.1892
|0.00
|0.00
|27.00
|317
|12003143
|4040100
|2007.08.14 09:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2047
|1.2083
|1.2147
|2007.08.14 17:18
|1.2083
|0.00
|0.00
|36.00
|318
|12004542
|4040100
|2007.08.14 09:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2050
|1.2082
|1.2150
|2007.08.14 18:00
|1.2082
|0.00
|0.00
|32.00
|319
|12059765
|4040100
|2007.08.15 12:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2128
|1.2106
|1.2028
|2007.08.17 09:51
|1.2106
|0.00
|0.00
|22.00
|320
|12060873
|4040100
|2007.08.15 13:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2140
|1.2183
|1.2240
|2007.08.16 07:30
|1.2183
|0.00
|0.00
|43.00
|321
|12144302
|4040100
|2007.08.16 16:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2163
|1.2108
|1.2063
|2007.08.17 09:51
|1.2108
|0.00
|0.00
|55.00
|322
|12144880
|4040100
|2007.08.16 16:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2180
|1.2080
|1.2280
|2007.08.17 09:47
|1.2080
|0.00
|0.00
|-100.00
|323
|12227642
|4040100
|2007.08.17 15:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2092
|1.1992
|1.2192
|2007.08.24 16:02
|1.1992
|0.00
|0.00
|-100.00
|324
|12233092
|4040100
|2007.08.17 16:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2056
|1.2029
|1.1956
|2007.08.17 17:59
|1.2029
|0.00
|0.00
|27.00
|325
|12267669
|4040100
|2007.08.20 08:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2072
|1.2078
|1.2172
|2007.08.22 17:20
|1.2078
|0.00
|0.00
|6.00
|326
|12390333
|4040100
|2007.08.22 17:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2076
|1.2037
|1.1976
|2007.08.24 15:34
|1.2037
|0.00
|0.00
|39.00
|327
|12415289
|4040100
|2007.08.23 08:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2072
|1.2074
|1.2172
|2007.08.23 14:00
|1.2074
|0.00
|0.00
|2.00
|328
|12435688
|4040100
|2007.08.23 14:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2072
|1.2037
|1.1972
|2007.08.24 15:34
|1.2037
|0.00
|0.00
|35.00
|329
|12655884
|4040100
|2007.08.29 09:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2026
|1.2035
|1.2126
|2007.08.30 18:12
|1.2035
|0.00
|0.00
|9.00
|330
|12672941
|4040100
|2007.08.29 13:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2014
|1.2114
|1.1914
|2007.09.04 13:04
|1.2114
|0.00
|0.00
|-100.00
|331
|12801720
|4040100
|2007.08.31 14:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2037
|1.2023
|1.1937
|2007.08.31 15:48
|1.2023
|0.00
|0.00
|14.00
|332
|12813258
|4040100
|2007.08.31 16:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2047
|1.2114
|1.2147
|2007.09.04 15:35
|1.2147
|0.00
|0.00
|100.00
|333
|12994822
|4040100
|2007.09.06 11:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2044
|1.2043
|1.1944
|2007.09.06 15:52
|1.2043
|0.00
|0.00
|1.00
|334
|13011784
|4040100
|2007.09.06 16:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2047
|1.1947
|1.2147
|2007.09.07 15:32
|1.1947
|0.00
|0.00
|-100.00
|335
|13056248
|4040100
|2007.09.07 14:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2005
|1.1941
|1.1905
|2007.09.07 15:45
|1.1905
|0.00
|0.00
|100.00
|336
|13100233
|4040100
|2007.09.10 08:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1861
|1.1849
|1.1761
|2007.09.12 16:24
|1.1849
|0.00
|0.00
|12.00
|337
|13112782
|4040100
|2007.09.10 12:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1851
|1.1850
|1.1751
|2007.09.12 16:24
|1.1850
|0.00
|0.00
|1.00
|338
|13496450
|4040100
|2007.09.19 10:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1820
|1.1843
|1.1920
|2007.09.19 20:00
|1.1843
|0.00
|0.00
|23.00
|339
|13569959
|4040100
|2007.09.20 15:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1748
|1.1648
|1.1848
|2007.09.25 17:00
|1.1648
|0.00
|0.00
|-100.00
|340
|13573121
|4040100
|2007.09.20 16:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1725
|1.1716
|1.1625
|2007.09.20 19:40
|1.1716
|0.00
|0.00
|9.00
|341
|13954596
|4040100
|2007.10.01 15:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1684
|1.1747
|1.1784
|2007.10.02 15:07
|1.1747
|0.00
|0.00
|63.00
|342
|13962755
|4040100
|2007.10.01 17:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1671
|1.1771
|1.1571
|2007.10.02 13:55
|1.1771
|0.00
|0.00
|-100.00
|343
|14109431
|4040100
|2007.10.04 14:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1795
|1.1820
|1.1895
|2007.10.05 15:42
|1.1820
|0.00
|0.00
|25.00
|344
|14158468
|4040100
|2007.10.05 14:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1759
|1.1859
|1.1659
|2007.10.08 19:40
|1.1859
|0.00
|0.00
|-100.00
|345
|14275797
|4040100
|2007.10.09 16:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1861
|1.1857
|1.1761
|2007.10.09 21:38
|1.1857
|0.00
|0.00
|4.00
|346
|14493332
|4040100
|2007.10.15 14:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1810
|1.1814
|1.1910
|2007.10.16 16:00
|1.1814
|0.00
|0.00
|4.00
|347
|14565371
|4040100
|2007.10.16 16:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1803
|1.1734
|1.1703
|2007.10.18 14:36
|1.1703
|0.00
|0.00
|100.00
|348
|14775250
|4040100
|2007.10.19 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1699
|1.1635
|1.1599
|2007.10.22 04:35
|1.1635
|0.00
|0.00
|64.00
|349
|14828371
|4040100
|2007.10.22 08:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1629
|1.1729
|1.1529
|2007.10.22 14:28
|1.1729
|0.00
|0.00
|-100.00
|350
|14829513
|4040100
|2007.10.22 09:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1647
|1.1709
|1.1747
|2007.10.22 14:43
|1.1747
|0.00
|0.00
|100.00
|351
|15136202
|4040100
|2007.10.26 17:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1628
|1.1597
|1.1528
|2007.10.31 11:41
|1.1597
|0.00
|0.00
|31.00
|352
|15196319
|4040100
|2007.10.29 17:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1644
|1.1597
|1.1544
|2007.10.31 11:41
|1.1597
|0.00
|0.00
|47.00
|353
|15304063
|4040100
|2007.10.31 17:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1594
|1.1589
|1.1494
|2007.10.31 21:05
|1.1589
|0.00
|0.00
|5.00
|354
|15338689
|4040100
|2007.11.01 08:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1595
|1.1589
|1.1495
|2007.11.01 22:31
|1.1589
|0.00
|0.00
|6.00
|355
|15340144
|4040100
|2007.11.01 08:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1605
|1.1607
|1.1705
|2007.11.01 14:07
|1.1607
|0.00
|0.00
|2.00
|356
|15424074
|4040100
|2007.11.02 12:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1543
|1.1443
|1.1643
|2007.11.06 13:12
|1.1443
|0.00
|0.00
|-100.00
|357
|15616251
|4040100
|2007.11.07 11:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1370
|1.1320
|1.1270
|2007.11.07 12:30
|1.1320
|0.00
|0.00
|50.00
|358
|15654685
|4040100
|2007.11.07 16:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1321
|1.1221
|1.1421
|2007.11.09 03:29
|1.1221
|0.00
|0.00
|-100.00
|359
|15849733
|4040100
|2007.11.09 09:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1234
|1.1237
|1.1334
|2007.11.09 11:11
|1.1237
|0.00
|0.00
|3.00
|360
|15901552
|4040100
|2007.11.09 15:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1225
|1.1216
|1.1125
|2007.11.14 15:35
|1.1216
|0.00
|0.00
|9.00
|361
|16044691
|4040100
|2007.11.12 14:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1256
|1.1247
|1.1156
|2007.11.14 09:53
|1.1247
|0.00
|0.00
|9.00
|362
|16216272
|4040100
|2007.11.14 11:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1220
|1.1216
|1.1120
|2007.11.14 15:35
|1.1216
|0.00
|0.00
|4.00
|363
|16285501
|4040100
|2007.11.15 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1231
|1.1231
|1.1331
|2007.11.15 18:13
|1.1231
|0.00
|0.00
|0.00
|364
|16286814
|4040100
|2007.11.15 10:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1213
|1.1192
|1.1113
|2007.11.16 21:57
|1.1192
|0.00
|0.00
|21.00
|0.00
|0.00
|1321.00
|
|Summary P/L:
|1321.00
|
|Winning trades:
|(281) 9221.00
|Losing trades:
|(79) -7900.00
|Max summary P/L:
|1425.00
|Largest winning trade:
|100.00
|Largest losing trade:
|-100.00
|Max consecutive winners:
|22 (950.00)
|Max consecutive losers:
|3 (-300.00)
|Max consecutive profit:
|950.00 (22)
|Max consecutive loss:
|-300.00 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|846.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.17
|Avg. profit factor:
|0.33
|Risk factor:
|1.56
|
* * *