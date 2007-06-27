Strategy Tester Report
Lucky1[1].2
Activtrades-Server (Build 211)
|Simbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|1 Ora (H1) 2007.01.02 00:00 - 2007.11.06 23:00 (2007.01.01 - 2007.11.07)
|Modello
|Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
|Parametri
|MM=true;
Risk=10; ManLot=0.1; Shift=3; Limit=18; TP=6; Slippage=3; OpenHour=20; CloseHour=8; WED1=5; WEH1=23; WED2=1; WEH2=3; MAGIC=12356;
|Barre sotto esame
|6264
|Ticks adoperati per il modello
|1226348
|Qualita' del modello
|n/a
|Errori di grafici
|673
|Deposito iniziale
|1000.00
|Profitto totale netto
|10182.24
|Profitto lordo
|74484.81
|Perdita lorda
|-64302.58
|Fattore di profitto (profit factor)
|1.16
|Ricompensa attesa
|7.42
|Drawdown assoluto
|31.33
|Drawdown massimo
|6279.97 (41.51%)
|Drawdown relativo
|47.45% (1619.08)
|Operazioni totali
|1373
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|765 (70.20%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|608 (74.01%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|987 (71.89%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|386 (28.11%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|249.82
|operazione in perdita
|-1580.70
|Media
|operazione con profito
|75.47
|operazione in perdita
|-166.59
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|26 (1686.25)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|11 (-789.64)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|3204.27 (17)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-2755.89 (4)
|Media
|vincite consecutive
|5
|perdite consecutive
|2
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2007.01.02 02:30
|buy
|1
|0.34
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.01.02 03:13
|close
|1
|0.34
|1.3231
|0.0000
|0.0000
|12.85
|1012.85
|3
|2007.01.02 05:27
|sell
|2
|0.35
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.01.02 05:57
|buy
|3
|0.31
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.01.02 06:00
|sell
|4
|0.34
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.01.02 06:14
|close
|4
|0.34
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|12.84
|1025.69
|7
|2007.01.02 06:36
|close
|2
|0.35
|1.3230
|0.0000
|0.0000
|15.87
|1041.56
|8
|2007.01.02 08:00
|close
|3
|0.31
|1.3230
|0.0000
|0.0000
|-11.72
|1029.84
|9
|2007.01.02 20:30
|buy
|5
|0.35
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.01.02 20:39
|close
|5
|0.35
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|13.18
|1043.02
|11
|2007.01.02 23:57
|sell
|6
|0.36
|1.3277
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.01.03 00:19
|close
|6
|0.36
|1.3272
|0.0000
|0.0000
|13.81
|1056.83
|13
|2007.01.03 02:27
|sell
|7
|0.36
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.01.03 02:36
|close
|7
|0.36
|1.3276
|0.0000
|0.0000
|13.56
|1070.39
|15
|2007.01.03 03:57
|sell
|8
|0.37
|1.3285
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.01.03 04:00
|buy
|9
|0.34
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.01.03 04:49
|close
|9
|0.34
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|15.35
|1085.74
|18
|2007.01.03 05:19
|close
|8
|0.37
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|13.93
|1099.67
|19
|2007.01.03 06:00
|sell
|10
|0.38
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.01.03 06:12
|close
|10
|0.38
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|17.17
|1116.84
|21
|2007.01.03 06:30
|sell
|11
|0.39
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.01.03 06:57
|sell
|12
|0.35
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.01.03 08:00
|close
|12
|0.35
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|-15.81
|1101.03
|24
|2007.01.03 08:00
|close
|11
|0.39
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|-20.56
|1080.47
|25
|2007.01.03 20:57
|buy
|13
|0.37
|1.3165
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.01.03 22:49
|close
|13
|0.37
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|14.05
|1094.52
|27
|2007.01.03 22:57
|sell
|14
|0.38
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.01.03 23:20
|close
|14
|0.38
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|14.43
|1108.95
|29
|2007.01.04 00:57
|sell
|15
|0.38
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.01.04 01:39
|close
|15
|0.38
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|14.43
|1123.38
|31
|2007.01.04 03:57
|sell
|16
|0.39
|1.3171
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.01.04 06:01
|close
|16
|0.39
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|14.81
|1138.19
|33
|2007.01.04 23:30
|sell
|17
|0.40
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.01.04 23:40
|close
|17
|0.40
|1.3087
|0.0000
|0.0000
|15.28
|1153.47
|35
|2007.01.04 23:56
|sell
|18
|0.40
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.01.05 00:19
|close
|18
|0.40
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|15.55
|1169.02
|37
|2007.01.05 04:27
|sell
|19
|0.41
|1.3070
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.01.05 04:57
|buy
|20
|0.36
|1.3075
|0.0000
|0.0000
|39
|2007.01.05 05:31
|close
|19
|0.41
|1.3064
|0.0000
|0.0000
|18.83
|1187.85
|40
|2007.01.05 06:30
|buy
|21
|0.37
|1.3070
|0.0000
|0.0000
|41
|2007.01.05 06:45
|close
|21
|0.37
|1.3076
|0.0000
|0.0000
|16.98
|1204.83
|42
|2007.01.05 07:27
|sell
|22
|0.39
|1.3074
|0.0000
|0.0000
|43
|2007.01.05 07:30
|sell
|23
|0.42
|1.3077
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.01.05 07:43
|close
|20
|0.36
|1.3081
|0.0000
|0.0000
|16.51
|1221.34
|45
|2007.01.05 08:00
|close
|23
|0.42
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|-41.71
|1179.63
|46
|2007.01.05 08:00
|close
|22
|0.39
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|-47.67
|1131.96
|47
|2007.01.08 04:57
|sell
|24
|0.39
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.01.08 08:00
|close
|24
|0.39
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|-50.95
|1081.01
|49
|2007.01.08 20:27
|sell
|25
|0.37
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.01.08 22:01
|close
|25
|0.37
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|14.22
|1095.23
|51
|2007.01.08 22:57
|buy
|26
|0.38
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.01.08 23:15
|close
|26
|0.38
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|14.59
|1109.82
|53
|2007.01.08 23:30
|buy
|27
|0.39
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.01.09 00:27
|sell
|28
|0.35
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|55
|2007.01.09 00:39
|close
|27
|0.39
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|16.54
|1126.36
|56
|2007.01.09 01:19
|close
|28
|0.35
|1.3048
|0.0000
|0.0000
|-53.65
|1072.71
|57
|2007.01.09 02:30
|buy
|29
|0.37
|1.3039
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.01.09 04:48
|close
|29
|0.37
|1.3044
|0.0000
|0.0000
|14.18
|1086.89
|59
|2007.01.09 20:00
|buy
|30
|0.38
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.01.10 01:09
|close
|30
|0.38
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|-59.91
|1026.98
|61
|2007.01.10 01:27
|buy
|31
|0.35
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.01.10 01:48
|close
|31
|0.35
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|13.49
|1040.47
|63
|2007.01.10 02:27
|sell
|32
|0.36
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.01.10 02:31
|close
|32
|0.36
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|13.88
|1054.35
|65
|2007.01.10 05:27
|sell
|33
|0.36
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.01.10 06:50
|close
|33
|0.36
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|-55.43
|998.92
|67
|2007.01.11 07:00
|sell
|34
|0.34
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.01.11 08:00
|close
|34
|0.34
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|0.00
|998.92
|69
|2007.01.11 21:57
|sell
|35
|0.34
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.01.11 22:57
|buy
|36
|0.31
|1.2893
|0.0000
|0.0000
|71
|2007.01.12 00:19
|close
|35
|0.34
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|16.06
|1014.98
|72
|2007.01.12 03:10
|close
|36
|0.31
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|13.29
|1028.27
|73
|2007.01.12 04:27
|sell
|37
|0.35
|1.2898
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.01.12 04:45
|close
|37
|0.35
|1.2893
|0.0000
|0.0000
|13.57
|1041.84
|75
|2007.01.12 04:56
|sell
|38
|0.36
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.01.12 05:57
|buy
|39
|0.32
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|77
|2007.01.12 07:27
|buy
|40
|0.35
|1.2898
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.01.12 07:37
|close
|40
|0.35
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|13.56
|1055.40
|79
|2007.01.12 07:44
|close
|39
|0.32
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|14.87
|1070.27
|80
|2007.01.12 08:00
|close
|38
|0.36
|1.2907
|0.0000
|0.0000
|-30.68
|1039.59
|81
|2007.01.12 22:27
|sell
|41
|0.36
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.01.15 03:27
|sell
|42
|0.31
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|83
|2007.01.15 03:50
|close
|42
|0.31
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|11.99
|1051.58
|84
|2007.01.15 04:19
|close
|41
|0.36
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|-55.40
|996.18
|85
|2007.01.15 04:27
|sell
|43
|0.34
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.01.15 04:56
|sell
|44
|0.31
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|87
|2007.01.15 07:18
|close
|43
|0.34
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|13.15
|1009.33
|88
|2007.01.15 07:31
|close
|44
|0.31
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|14.39
|1023.72
|89
|2007.01.15 21:00
|sell
|45
|0.35
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.01.15 21:50
|close
|45
|0.35
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|13.53
|1037.25
|91
|2007.01.15 23:26
|sell
|46
|0.36
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.01.15 23:32
|close
|46
|0.36
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|13.92
|1051.17
|93
|2007.01.16 01:30
|buy
|47
|0.36
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.01.16 04:49
|close
|47
|0.36
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|13.91
|1065.08
|95
|2007.01.16 22:30
|sell
|48
|0.37
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.01.16 22:44
|close
|48
|0.37
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|14.32
|1079.40
|97
|2007.01.17 00:00
|sell
|49
|0.37
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.01.17 00:14
|close
|49
|0.37
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|14.32
|1093.72
|99
|2007.01.17 02:27
|sell
|50
|0.38
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.01.17 02:54
|close
|50
|0.38
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|14.71
|1108.43
|101
|2007.01.17 22:30
|buy
|51
|0.38
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.01.17 22:32
|close
|51
|0.38
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|14.68
|1123.11
|103
|2007.01.17 22:56
|buy
|52
|0.39
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.01.17 23:31
|close
|52
|0.39
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|15.07
|1138.18
|105
|2007.01.18 04:27
|sell
|53
|0.40
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.01.18 05:20
|close
|53
|0.40
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|15.43
|1153.61
|107
|2007.01.18 05:27
|sell
|54
|0.40
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.01.18 05:48
|close
|54
|0.40
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|15.43
|1169.04
|109
|2007.01.18 22:26
|sell
|55
|0.41
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.01.19 01:06
|close
|55
|0.41
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|16.10
|1185.14
|111
|2007.01.19 02:57
|sell
|56
|0.41
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.01.19 03:27
|sell
|57
|0.36
|1.2982
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.01.19 04:19
|close
|57
|0.36
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|13.87
|1199.01
|114
|2007.01.19 04:27
|sell
|58
|0.36
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|115
|2007.01.19 04:43
|close
|56
|0.41
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|-63.13
|1135.88
|116
|2007.01.19 04:57
|sell
|59
|0.34
|1.2993
|0.0000
|0.0000
|117
|2007.01.19 06:06
|close
|58
|0.36
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|-55.38
|1080.50
|118
|2007.01.19 07:09
|close
|59
|0.34
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|15.71
|1096.21
|119
|2007.01.19 07:26
|sell
|60
|0.38
|1.2992
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.01.19 07:48
|close
|60
|0.38
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|14.63
|1110.84
|121
|2007.01.19 20:00
|sell
|61
|0.39
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.01.19 20:14
|close
|61
|0.39
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|15.04
|1125.88
|123
|2007.01.19 22:26
|buy
|62
|0.39
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.01.19 22:30
|sell
|63
|0.36
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|125
|2007.01.19 22:36
|close
|62
|0.39
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|18.04
|1143.92
|126
|2007.01.22 00:00
|close
|63
|0.36
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|16.92
|1160.83
|127
|2007.01.22 03:30
|sell
|64
|0.41
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.01.22 06:19
|close
|64
|0.41
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|15.81
|1176.64
|129
|2007.01.22 06:30
|sell
|65
|0.41
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.01.22 06:44
|close
|65
|0.41
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|15.81
|1192.45
|131
|2007.01.22 22:27
|buy
|66
|0.42
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.01.23 03:49
|close
|66
|0.42
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|-66.51
|1125.94
|133
|2007.01.23 07:57
|sell
|67
|0.39
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.01.23 08:00
|close
|67
|0.39
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|-3.01
|1122.93
|135
|2007.01.23 20:26
|sell
|68
|0.39
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.01.23 22:30
|buy
|69
|0.35
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|137
|2007.01.23 23:19
|close
|68
|0.39
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|17.98
|1140.91
|138
|2007.01.24 01:19
|close
|69
|0.35
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|14.85
|1155.76
|139
|2007.01.24 07:56
|sell
|70
|0.40
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.01.24 08:00
|close
|70
|0.40
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|-3.07
|1152.69
|141
|2007.01.25 03:13
|sell
|71
|0.40
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.01.25 04:09
|close
|71
|0.40
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|15.43
|1168.12
|143
|2007.01.25 05:00
|sell
|72
|0.41
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.01.25 08:00
|close
|72
|0.41
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|-25.30
|1142.82
|145
|2007.01.25 20:13
|buy
|73
|0.40
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.01.25 20:39
|close
|73
|0.40
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|-61.92
|1080.90
|147
|2007.01.25 20:43
|buy
|74
|0.37
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.01.25 20:57
|close
|74
|0.37
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|14.31
|1095.21
|149
|2007.01.25 21:45
|sell
|75
|0.38
|1.2939
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.01.25 21:52
|close
|75
|0.38
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|14.69
|1109.90
|151
|2007.01.25 22:30
|buy
|76
|0.39
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.01.25 22:34
|close
|76
|0.39
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|15.08
|1124.98
|153
|2007.01.25 23:30
|buy
|77
|0.39
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.01.25 23:40
|close
|77
|0.39
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|15.08
|1140.06
|155
|2007.01.26 20:13
|buy
|78
|0.40
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.01.26 20:31
|close
|78
|0.40
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|15.49
|1155.55
|157
|2007.01.30 00:45
|sell
|79
|0.40
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.01.30 01:13
|buy
|80
|0.36
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.01.30 01:31
|close
|79
|0.40
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|18.53
|1174.08
|160
|2007.01.30 01:38
|close
|80
|0.36
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|-55.62
|1118.46
|161
|2007.01.30 02:30
|sell
|81
|0.39
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.01.30 04:00
|sell
|82
|0.33
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.01.30 04:13
|sell
|83
|0.30
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.01.30 04:45
|sell
|84
|0.26
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|165
|2007.01.30 05:19
|close
|84
|0.26
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|12.03
|1130.49
|166
|2007.01.30 05:22
|close
|82
|0.33
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|12.73
|1143.22
|167
|2007.01.30 05:45
|sell
|85
|0.32
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.01.30 06:00
|sell
|86
|0.28
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|169
|2007.01.30 06:18
|close
|86
|0.28
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|12.96
|1156.18
|170
|2007.01.30 06:20
|close
|83
|0.30
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|13.89
|1170.07
|171
|2007.01.30 06:23
|close
|85
|0.32
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|14.82
|1184.89
|172
|2007.01.30 06:45
|sell
|87
|0.36
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|173
|2007.01.30 07:01
|close
|87
|0.36
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|16.67
|1201.56
|174
|2007.01.30 08:00
|close
|81
|0.39
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|-21.06
|1180.50
|175
|2007.01.30 20:01
|sell
|88
|0.41
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.01.30 20:42
|close
|88
|0.41
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|15.82
|1196.32
|177
|2007.01.30 21:15
|sell
|89
|0.42
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.01.30 21:45
|sell
|90
|0.37
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.01.30 22:00
|sell
|91
|0.32
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.01.30 22:30
|sell
|92
|0.29
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.01.30 23:28
|buy
|93
|0.27
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.01.31 00:02
|close
|91
|0.32
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|15.03
|1211.35
|183
|2007.01.31 01:11
|close
|92
|0.29
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|15.86
|1227.21
|184
|2007.01.31 01:15
|close
|90
|0.37
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|17.38
|1244.59
|185
|2007.01.31 01:28
|close
|89
|0.42
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|19.74
|1264.33
|186
|2007.01.31 03:46
|sell
|94
|0.41
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|187
|2007.01.31 04:30
|buy
|95
|0.43
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.01.31 05:12
|buy
|96
|0.41
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|189
|2007.01.31 05:32
|close
|95
|0.43
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|16.58
|1280.91
|190
|2007.01.31 05:57
|buy
|97
|0.42
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.01.31 06:16
|close
|97
|0.42
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|16.20
|1297.11
|192
|2007.01.31 06:38
|close
|96
|0.41
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|18.97
|1316.08
|193
|2007.01.31 08:00
|close
|94
|0.41
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|6.33
|1322.41
|194
|2007.01.31 08:00
|close
|93
|0.27
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|-23.90
|1298.50
|195
|2007.02.01 01:43
|sell
|98
|0.46
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.02.01 02:13
|sell
|99
|0.39
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|197
|2007.02.01 03:40
|close
|99
|0.39
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|17.96
|1316.46
|198
|2007.02.01 08:00
|close
|98
|0.46
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|-31.77
|1284.69
|199
|2007.02.01 23:45
|sell
|100
|0.45
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.02.01 23:53
|close
|100
|0.45
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|17.28
|1301.97
|201
|2007.02.02 00:28
|buy
|101
|0.46
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.02.02 02:30
|sell
|102
|0.41
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|203
|2007.02.02 02:58
|buy
|103
|0.45
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.02.02 04:16
|close
|103
|0.45
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|17.28
|1319.25
|205
|2007.02.02 05:43
|buy
|104
|0.45
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.02.02 08:00
|close
|104
|0.45
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|-13.83
|1305.42
|207
|2007.02.02 08:00
|close
|102
|0.41
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|-6.30
|1299.12
|208
|2007.02.02 08:00
|close
|101
|0.46
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|-14.14
|1284.98
|209
|2007.02.02 20:00
|sell
|105
|0.45
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.02.02 20:12
|sell
|106
|0.41
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|211
|2007.02.05 02:22
|close
|106
|0.41
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|16.11
|1301.09
|212
|2007.02.05 02:22
|close
|105
|0.45
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|17.68
|1318.77
|213
|2007.02.05 07:13
|buy
|107
|0.47
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.02.05 07:42
|close
|107
|0.47
|1.2939
|0.0000
|0.0000
|18.16
|1336.93
|215
|2007.02.05 07:58
|sell
|108
|0.47
|1.2939
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.02.05 08:00
|close
|108
|0.47
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|-10.89
|1326.04
|217
|2007.02.05 20:30
|sell
|109
|0.47
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.02.05 21:10
|close
|109
|0.47
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|18.18
|1344.22
|219
|2007.02.05 22:15
|sell
|110
|0.48
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.02.05 23:15
|sell
|111
|0.42
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|221
|2007.02.05 23:32
|close
|111
|0.42
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|19.50
|1363.72
|222
|2007.02.06 02:45
|sell
|112
|0.43
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|223
|2007.02.06 02:53
|close
|112
|0.43
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|16.63
|1380.35
|224
|2007.02.06 03:23
|close
|110
|0.48
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|18.90
|1399.25
|225
|2007.02.06 05:58
|buy
|113
|0.50
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.02.06 06:00
|sell
|114
|0.45
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.02.06 06:35
|close
|114
|0.45
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|20.90
|1420.15
|228
|2007.02.06 08:00
|close
|113
|0.50
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|-34.84
|1385.31
|229
|2007.02.06 20:47
|sell
|115
|0.49
|1.2982
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.02.06 20:55
|close
|115
|0.49
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|18.88
|1404.19
|231
|2007.02.06 21:43
|buy
|116
|0.50
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.02.06 21:45
|sell
|117
|0.46
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|233
|2007.02.06 22:00
|sell
|118
|0.50
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.02.06 22:15
|sell
|119
|0.45
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|235
|2007.02.06 22:45
|sell
|120
|0.40
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.02.06 22:45
|close
|116
|0.50
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|15.40
|1419.59
|237
|2007.02.07 01:07
|close
|120
|0.40
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|15.68
|1435.27
|238
|2007.02.07 01:08
|close
|119
|0.45
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|17.65
|1452.92
|239
|2007.02.07 01:08
|close
|118
|0.50
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|19.60
|1472.52
|240
|2007.02.07 01:24
|close
|117
|0.46
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|21.58
|1494.10
|241
|2007.02.07 02:15
|sell
|121
|0.54
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.02.07 02:43
|sell
|122
|0.47
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|243
|2007.02.07 07:42
|close
|122
|0.47
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|18.11
|1512.21
|244
|2007.02.07 08:00
|close
|121
|0.54
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|-12.48
|1499.73
|245
|2007.02.07 21:13
|buy
|123
|0.54
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.02.07 21:45
|sell
|124
|0.49
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|247
|2007.02.07 22:00
|close
|123
|0.54
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|24.90
|1524.63
|248
|2007.02.07 22:16
|sell
|125
|0.49
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|249
|2007.02.08 00:30
|sell
|126
|0.43
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.02.08 02:30
|sell
|127
|0.39
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|251
|2007.02.08 02:38
|close
|126
|0.43
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|16.52
|1541.15
|252
|2007.02.08 02:55
|close
|127
|0.39
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|17.98
|1559.13
|253
|2007.02.08 05:13
|sell
|128
|0.45
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.02.08 05:30
|sell
|129
|0.38
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|255
|2007.02.08 07:48
|close
|129
|0.38
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|17.52
|1576.65
|256
|2007.02.08 08:00
|close
|128
|0.45
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|-13.82
|1562.83
|257
|2007.02.08 08:00
|close
|125
|0.49
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|-25.34
|1537.49
|258
|2007.02.08 08:00
|close
|124
|0.49
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|-40.39
|1497.11
|259
|2007.02.08 22:15
|sell
|130
|0.54
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.02.08 22:30
|sell
|131
|0.48
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|261
|2007.02.08 23:48
|close
|130
|0.54
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|20.71
|1517.82
|262
|2007.02.08 23:58
|buy
|132
|0.50
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|263
|2007.02.09 00:01
|sell
|133
|0.55
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.02.09 00:45
|sell
|134
|0.49
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|265
|2007.02.09 00:53
|close
|134
|0.49
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|22.55
|1540.37
|266
|2007.02.09 00:53
|close
|133
|0.55
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|21.10
|1561.47
|267
|2007.02.09 00:53
|close
|131
|0.48
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|26.11
|1587.58
|268
|2007.02.09 01:15
|buy
|135
|0.52
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.02.09 01:23
|close
|135
|0.52
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|19.94
|1607.52
|270
|2007.02.09 03:15
|sell
|136
|0.53
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|271
|2007.02.09 03:30
|buy
|137
|0.58
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.02.09 03:38
|close
|132
|0.50
|1.3044
|0.0000
|0.0000
|21.18
|1628.70
|273
|2007.02.09 04:46
|sell
|138
|0.58
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.02.09 06:01
|sell
|139
|0.53
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.02.09 07:01
|sell
|140
|0.46
|1.3045
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.02.09 07:01
|close
|137
|0.58
|1.3045
|0.0000
|0.0000
|17.78
|1646.48
|277
|2007.02.09 07:40
|close
|140
|0.46
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|17.64
|1664.12
|278
|2007.02.09 07:43
|close
|139
|0.53
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|20.33
|1684.45
|279
|2007.02.09 07:54
|close
|138
|0.58
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|22.25
|1706.70
|280
|2007.02.09 08:00
|close
|136
|0.53
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|20.33
|1727.03
|281
|2007.02.12 03:58
|sell
|141
|0.63
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.02.12 04:17
|sell
|142
|0.56
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|283
|2007.02.12 04:25
|buy
|143
|0.52
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.02.12 04:31
|sell
|144
|0.56
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|285
|2007.02.12 05:00
|sell
|145
|0.48
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.02.12 05:00
|close
|143
|0.52
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|27.95
|1754.98
|287
|2007.02.12 05:25
|close
|145
|0.48
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|18.44
|1773.42
|288
|2007.02.12 05:59
|buy
|146
|0.47
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|289
|2007.02.12 06:31
|buy
|147
|0.53
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.02.12 06:40
|close
|147
|0.53
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|24.42
|1797.84
|291
|2007.02.12 07:00
|sell
|148
|0.50
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|292
|2007.02.12 07:05
|close
|146
|0.47
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|18.05
|1815.89
|293
|2007.02.12 07:15
|sell
|149
|0.35
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.02.12 07:34
|close
|149
|0.35
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|16.13
|1832.02
|295
|2007.02.12 07:38
|close
|148
|0.50
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|19.21
|1851.23
|296
|2007.02.12 08:00
|close
|144
|0.56
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|-51.58
|1799.65
|297
|2007.02.12 08:00
|close
|142
|0.56
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|-47.28
|1752.37
|298
|2007.02.12 08:00
|close
|141
|0.63
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|-58.03
|1694.34
|299
|2007.02.12 21:21
|sell
|150
|0.61
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.02.12 22:01
|sell
|151
|0.54
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|301
|2007.02.13 00:08
|close
|151
|0.54
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|25.37
|1719.70
|302
|2007.02.13 02:43
|close
|150
|0.61
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|23.96
|1743.66
|303
|2007.02.13 07:58
|buy
|152
|0.63
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.02.13 08:00
|close
|152
|0.63
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|-14.58
|1729.08
|305
|2007.02.13 20:13
|buy
|153
|0.63
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.02.13 20:37
|close
|153
|0.63
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|24.17
|1753.25
|307
|2007.02.13 21:45
|sell
|154
|0.64
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.02.13 22:30
|sell
|155
|0.56
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.02.13 22:45
|sell
|156
|0.50
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.02.13 23:31
|close
|155
|0.56
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|21.48
|1774.73
|311
|2007.02.14 00:00
|sell
|157
|0.53
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.02.14 00:27
|close
|156
|0.50
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|23.36
|1798.09
|313
|2007.02.14 00:43
|buy
|158
|0.55
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.02.14 01:15
|sell
|159
|0.59
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.02.14 01:23
|close
|159
|0.59
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|22.64
|1820.73
|316
|2007.02.14 01:30
|sell
|160
|0.60
|1.3039
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.02.14 01:30
|close
|158
|0.55
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|25.31
|1846.04
|318
|2007.02.14 02:09
|close
|160
|0.60
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|23.02
|1869.06
|319
|2007.02.14 02:10
|close
|157
|0.53
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|24.40
|1893.46
|320
|2007.02.14 03:15
|sell
|161
|0.63
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|321
|2007.02.14 03:43
|buy
|162
|0.57
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.02.14 04:55
|close
|162
|0.57
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|26.23
|1919.69
|323
|2007.02.14 04:58
|buy
|163
|0.57
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.02.14 05:00
|sell
|164
|0.62
|1.3039
|0.0000
|0.0000
|325
|2007.02.14 05:12
|sell
|165
|0.55
|1.3039
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.02.14 05:19
|close
|163
|0.57
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|21.85
|1941.54
|327
|2007.02.14 05:35
|close
|161
|0.63
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|-101.33
|1840.21
|328
|2007.02.14 05:49
|close
|164
|0.62
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|23.78
|1863.99
|329
|2007.02.14 05:50
|close
|165
|0.55
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|25.32
|1889.31
|330
|2007.02.14 05:54
|close
|154
|0.64
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|29.91
|1919.22
|331
|2007.02.14 06:43
|sell
|166
|0.70
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.02.14 06:58
|close
|166
|0.70
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|26.87
|1946.09
|333
|2007.02.14 07:15
|sell
|167
|0.71
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.02.14 08:00
|close
|167
|0.71
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|-43.57
|1902.52
|335
|2007.02.14 23:27
|buy
|168
|0.70
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.02.14 23:31
|sell
|169
|0.64
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|337
|2007.02.15 00:15
|sell
|170
|0.69
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.02.15 00:23
|close
|169
|0.64
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|30.55
|1933.07
|339
|2007.02.15 00:48
|close
|170
|0.69
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|31.53
|1964.60
|340
|2007.02.15 01:31
|close
|168
|0.70
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|24.33
|1988.93
|341
|2007.02.15 03:13
|sell
|171
|0.73
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.02.15 03:45
|sell
|172
|0.65
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|343
|2007.02.15 04:10
|close
|171
|0.73
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|27.79
|2016.72
|344
|2007.02.15 04:24
|close
|172
|0.65
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|29.70
|2046.42
|345
|2007.02.15 04:30
|sell
|173
|0.75
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.02.15 05:00
|sell
|174
|0.67
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.02.15 06:45
|sell
|175
|0.60
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.02.15 07:13
|buy
|176
|0.55
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|349
|2007.02.15 07:37
|close
|176
|0.55
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|25.11
|2071.53
|350
|2007.02.15 08:00
|close
|175
|0.60
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|-50.20
|2021.33
|351
|2007.02.15 08:00
|close
|174
|0.67
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|-61.15
|1960.18
|352
|2007.02.15 08:00
|close
|173
|0.75
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|-74.16
|1886.02
|353
|2007.02.15 22:01
|sell
|177
|0.69
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.02.15 22:51
|close
|177
|0.69
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|26.25
|1912.27
|355
|2007.02.16 03:58
|buy
|178
|0.70
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.02.16 05:10
|close
|178
|0.70
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|26.63
|1938.90
|357
|2007.02.16 20:00
|sell
|179
|0.71
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.02.16 20:58
|buy
|180
|0.64
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|359
|2007.02.16 21:00
|sell
|181
|0.70
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.02.16 22:00
|buy
|182
|0.64
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|361
|2007.02.19 00:00
|close
|182
|0.64
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|85.25
|2024.15
|362
|2007.02.19 00:00
|close
|180
|0.64
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|85.25
|2109.40
|363
|2007.02.19 00:00
|close
|179
|0.71
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|-112.84
|1996.56
|364
|2007.02.19 03:53
|close
|181
|0.70
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|-105.92
|1890.64
|365
|2007.02.19 04:46
|sell
|183
|0.69
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.02.19 06:45
|close
|183
|0.69
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|26.23
|1916.87
|367
|2007.02.19 20:16
|sell
|184
|0.70
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.02.19 20:39
|close
|184
|0.70
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|26.61
|1943.48
|369
|2007.02.19 20:43
|sell
|185
|0.71
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.02.19 21:12
|sell
|186
|0.64
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|371
|2007.02.19 21:16
|buy
|187
|0.60
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.02.19 21:16
|close
|186
|0.64
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|29.20
|1972.68
|373
|2007.02.19 21:18
|close
|185
|0.71
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|32.40
|2005.08
|374
|2007.02.19 21:20
|sell
|188
|0.68
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|375
|2007.02.19 21:25
|sell
|189
|0.73
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.02.19 21:25
|close
|187
|0.60
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|31.92
|2037.00
|377
|2007.02.19 23:46
|close
|189
|0.73
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|27.75
|2064.75
|378
|2007.02.19 23:53
|close
|188
|0.68
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|36.21
|2100.96
|379
|2007.02.20 01:15
|buy
|190
|0.77
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.02.20 01:30
|sell
|191
|0.71
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|381
|2007.02.20 01:46
|close
|191
|0.71
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|32.40
|2133.36
|382
|2007.02.20 02:22
|close
|190
|0.77
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|35.11
|2168.47
|383
|2007.02.20 05:13
|buy
|192
|0.80
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.02.20 05:57
|buy
|193
|0.71
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|385
|2007.02.20 06:46
|close
|193
|0.71
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|32.31
|2200.78
|386
|2007.02.20 06:52
|close
|192
|0.80
|1.3186
|0.0000
|0.0000
|36.40
|2237.18
|387
|2007.02.20 07:13
|buy
|194
|0.83
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|388
|2007.02.20 08:00
|close
|194
|0.83
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|-18.90
|2218.28
|389
|2007.02.20 23:45
|sell
|195
|0.82
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.02.21 00:12
|buy
|196
|0.75
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|391
|2007.02.21 00:15
|sell
|197
|0.82
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.02.21 00:35
|close
|196
|0.75
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|34.24
|2252.52
|393
|2007.02.21 04:30
|sell
|198
|0.62
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.02.21 04:43
|sell
|199
|0.55
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|395
|2007.02.21 04:49
|close
|199
|0.55
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|25.11
|2277.63
|396
|2007.02.21 04:49
|close
|198
|0.62
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|28.31
|2305.94
|397
|2007.02.21 05:13
|buy
|200
|0.70
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.02.21 05:30
|sell
|201
|0.75
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|399
|2007.02.21 05:46
|close
|200
|0.70
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|31.96
|2337.90
|400
|2007.02.21 06:15
|close
|201
|0.75
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|28.55
|2366.45
|401
|2007.02.21 07:45
|sell
|202
|0.66
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.02.21 08:00
|close
|202
|0.66
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|5.02
|2371.47
|403
|2007.02.21 08:00
|close
|197
|0.82
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-49.90
|2321.57
|404
|2007.02.21 08:00
|close
|195
|0.82
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-49.34
|2272.23
|405
|2007.02.21 21:58
|sell
|203
|0.84
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.02.21 22:27
|sell
|204
|0.75
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|407
|2007.02.21 22:40
|close
|204
|0.75
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|34.27
|2306.50
|408
|2007.02.21 22:40
|close
|203
|0.84
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|31.98
|2338.48
|409
|2007.02.21 22:43
|sell
|205
|0.87
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.02.21 23:28
|sell
|206
|0.78
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|411
|2007.02.22 01:09
|close
|205
|0.87
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|34.90
|2373.38
|412
|2007.02.22 02:00
|sell
|207
|0.80
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|413
|2007.02.22 03:35
|close
|207
|0.80
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|36.55
|2409.93
|414
|2007.02.22 03:35
|close
|206
|0.78
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|37.24
|2447.17
|415
|2007.02.22 06:57
|buy
|208
|0.91
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.02.22 07:01
|sell
|209
|0.83
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.02.22 07:20
|close
|208
|0.91
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|41.57
|2488.74
|418
|2007.02.22 08:00
|close
|209
|0.83
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|-6.32
|2482.42
|419
|2007.02.22 21:30
|sell
|210
|0.92
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.02.22 22:12
|buy
|211
|0.84
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.02.23 00:00
|close
|211
|0.84
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|35.33
|2517.75
|422
|2007.02.23 00:30
|sell
|212
|0.83
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|423
|2007.02.23 00:46
|close
|212
|0.83
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|37.95
|2555.70
|424
|2007.02.23 00:58
|buy
|213
|0.87
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|425
|2007.02.23 01:15
|sell
|214
|0.94
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.02.23 01:39
|close
|214
|0.94
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|35.81
|2591.51
|427
|2007.02.23 02:45
|sell
|215
|0.96
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.02.23 02:50
|buy
|216
|0.88
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|429
|2007.02.23 02:53
|buy
|217
|0.96
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.02.23 02:53
|close
|215
|0.96
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|51.22
|2642.73
|431
|2007.02.23 02:53
|close
|210
|0.92
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|35.69
|2678.42
|432
|2007.02.23 03:10
|close
|217
|0.96
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|36.57
|2714.99
|433
|2007.02.23 04:45
|sell
|218
|0.84
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.02.23 05:15
|sell
|219
|0.93
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|435
|2007.02.23 05:57
|buy
|220
|1.01
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|436
|2007.02.23 06:00
|sell
|221
|0.92
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|437
|2007.02.23 06:45
|sell
|222
|1.00
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|438
|2007.02.23 07:28
|buy
|223
|0.93
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|439
|2007.02.23 07:35
|close
|222
|1.00
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|45.74
|2760.73
|440
|2007.02.23 07:35
|close
|221
|0.92
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|42.08
|2802.81
|441
|2007.02.23 07:35
|close
|219
|0.93
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|42.53
|2845.34
|442
|2007.02.23 07:38
|close
|218
|0.84
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|32.02
|2877.36
|443
|2007.02.23 08:00
|close
|223
|0.93
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|-56.73
|2820.63
|444
|2007.02.23 08:00
|close
|220
|1.01
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|-69.32
|2751.31
|445
|2007.02.23 08:00
|close
|216
|0.88
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|-53.68
|2697.63
|446
|2007.02.23 08:00
|close
|213
|0.87
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|-59.71
|2637.92
|447
|2007.02.27 01:43
|buy
|224
|0.98
|1.3184
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.02.27 06:16
|buy
|225
|0.87
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|449
|2007.02.27 08:00
|close
|225
|0.87
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|-59.45
|2578.47
|450
|2007.02.27 08:00
|close
|224
|0.98
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|-104.18
|2474.29
|451
|2007.02.27 21:13
|buy
|226
|0.92
|1.3241
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.02.27 21:33
|close
|226
|0.92
|1.3246
|0.0000
|0.0000
|34.73
|2509.02
|453
|2007.02.28 05:28
|sell
|227
|0.93
|1.3216
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.02.28 07:03
|close
|227
|0.93
|1.3211
|0.0000
|0.0000
|35.20
|2544.22
|455
|2007.02.28 07:13
|buy
|228
|0.95
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|456
|2007.02.28 07:30
|close
|228
|0.95
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|35.94
|2580.16
|457
|2007.02.28 21:13
|sell
|229
|0.96
|1.3229
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.02.28 23:40
|close
|229
|0.96
|1.3224
|0.0000
|0.0000
|36.30
|2616.46
|459
|2007.03.01 00:00
|sell
|230
|0.98
|1.3227
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.03.01 00:07
|close
|230
|0.98
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|37.06
|2653.52
|461
|2007.03.01 01:13
|buy
|231
|0.99
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.03.01 01:55
|close
|231
|0.99
|1.3233
|0.0000
|0.0000
|37.41
|2690.93
|463
|2007.03.01 21:45
|buy
|232
|1.01
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.03.01 22:30
|sell
|233
|0.90
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|465
|2007.03.01 22:37
|close
|233
|0.90
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|40.97
|2731.90
|466
|2007.03.01 23:43
|buy
|234
|0.88
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|467
|2007.03.01 23:58
|buy
|235
|0.79
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.03.02 00:00
|sell
|236
|0.74
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|469
|2007.03.02 00:07
|close
|236
|0.74
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|33.71
|2765.61
|470
|2007.03.02 00:11
|close
|232
|1.01
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|-157.07
|2608.53
|471
|2007.03.02 00:28
|buy
|237
|0.77
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.03.02 01:43
|buy
|238
|0.68
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|473
|2007.03.02 04:16
|sell
|239
|0.66
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|474
|2007.03.02 07:18
|close
|238
|0.68
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|30.97
|2639.50
|475
|2007.03.02 08:00
|close
|239
|0.66
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|10.02
|2649.52
|476
|2007.03.02 08:00
|close
|237
|0.77
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|2637.82
|477
|2007.03.02 08:00
|close
|235
|0.79
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|-44.87
|2592.95
|478
|2007.03.02 08:00
|close
|234
|0.88
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|-49.98
|2542.97
|479
|2007.03.02 20:43
|buy
|240
|0.95
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.03.05 00:00
|close
|240
|0.95
|1.3209
|0.0000
|0.0000
|104.42
|2647.39
|481
|2007.03.05 03:28
|sell
|241
|0.99
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|482
|2007.03.05 03:46
|close
|241
|0.99
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|37.70
|2685.09
|483
|2007.03.05 07:28
|buy
|242
|1.00
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.03.05 07:57
|close
|242
|1.00
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|-152.17
|2532.92
|485
|2007.03.05 22:43
|buy
|243
|0.94
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|486
|2007.03.05 22:58
|buy
|244
|0.84
|1.3089
|0.0000
|0.0000
|487
|2007.03.05 23:22
|close
|244
|0.84
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|38.49
|2571.41
|488
|2007.03.05 23:22
|close
|243
|0.94
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|43.07
|2614.48
|489
|2007.03.06 00:28
|sell
|245
|0.98
|1.3086
|0.0000
|0.0000
|490
|2007.03.06 00:58
|sell
|246
|0.87
|1.3087
|0.0000
|0.0000
|491
|2007.03.06 01:10
|close
|245
|0.98
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|-149.55
|2464.93
|492
|2007.03.06 01:13
|sell
|247
|0.78
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|493
|2007.03.06 01:15
|close
|246
|0.87
|1.3107
|0.0000
|0.0000
|-132.75
|2332.18
|494
|2007.03.06 01:54
|close
|247
|0.78
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|35.73
|2367.91
|495
|2007.03.06 21:15
|sell
|248
|0.88
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|496
|2007.03.06 22:00
|sell
|249
|0.79
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|497
|2007.03.07 01:13
|sell
|250
|0.66
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.03.07 01:57
|buy
|251
|0.60
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|499
|2007.03.07 02:07
|close
|250
|0.66
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|30.16
|2398.07
|500
|2007.03.07 02:37
|close
|248
|0.88
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|34.13
|2432.20
|501
|2007.03.07 02:39
|close
|249
|0.79
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|36.67
|2468.87
|502
|2007.03.07 02:39
|close
|251
|0.60
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|-96.07
|2372.80
|503
|2007.03.07 02:43
|sell
|252
|0.88
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.03.07 04:23
|close
|252
|0.88
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|33.54
|2406.34
|505
|2007.03.07 07:13
|buy
|253
|0.89
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|506
|2007.03.07 08:00
|close
|253
|0.89
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|-47.49
|2358.85
|507
|2007.03.08 04:13
|buy
|254
|0.88
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.03.08 08:00
|close
|254
|0.88
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|-33.40
|2325.45
|509
|2007.03.08 21:31
|sell
|255
|0.86
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.03.08 22:19
|close
|255
|0.86
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|32.75
|2358.20
|511
|2007.03.08 22:28
|sell
|256
|0.87
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.03.08 23:42
|buy
|257
|0.78
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|513
|2007.03.09 00:13
|buy
|258
|0.85
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.03.09 00:23
|close
|257
|0.78
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|32.78
|2390.98
|515
|2007.03.09 00:45
|close
|258
|0.85
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|38.81
|2429.79
|516
|2007.03.09 01:30
|sell
|259
|0.79
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|517
|2007.03.09 03:46
|close
|256
|0.87
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|-131.73
|2298.07
|518
|2007.03.09 04:13
|buy
|260
|0.75
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|519
|2007.03.09 04:57
|close
|260
|0.75
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|34.20
|2332.27
|520
|2007.03.09 04:57
|close
|259
|0.79
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|-120.08
|2212.19
|521
|2007.03.12 05:31
|buy
|261
|0.82
|1.3111
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.03.12 06:47
|close
|261
|0.82
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|31.26
|2243.45
|523
|2007.03.12 23:13
|sell
|262
|0.83
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|524
|2007.03.13 00:55
|close
|262
|0.83
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|38.33
|2281.77
|525
|2007.03.13 20:13
|buy
|263
|0.84
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|526
|2007.03.13 20:23
|close
|263
|0.84
|1.3201
|0.0000
|0.0000
|31.82
|2313.59
|527
|2007.03.13 20:27
|buy
|264
|0.86
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.03.13 22:30
|close
|264
|0.86
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|39.08
|2352.67
|529
|2007.03.13 22:55
|buy
|265
|0.87
|1.3195
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.03.13 23:15
|close
|265
|0.87
|1.3200
|0.0000
|0.0000
|32.95
|2385.62
|531
|2007.03.14 02:58
|buy
|266
|0.89
|1.3190
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.03.14 05:07
|close
|266
|0.89
|1.3195
|0.0000
|0.0000
|33.72
|2419.34
|533
|2007.03.14 05:15
|sell
|267
|0.90
|1.3198
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.03.14 05:58
|close
|267
|0.90
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|34.11
|2453.45
|535
|2007.03.14 07:58
|sell
|268
|0.91
|1.3206
|0.0000
|0.0000
|536
|2007.03.14 08:00
|close
|268
|0.91
|1.3207
|0.0000
|0.0000
|-6.89
|2446.56
|537
|2007.03.16 00:28
|sell
|269
|0.91
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.03.16 00:43
|buy
|270
|0.81
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|539
|2007.03.16 01:00
|close
|270
|0.81
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|36.59
|2483.15
|540
|2007.03.16 01:13
|sell
|271
|0.80
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|541
|2007.03.16 01:31
|close
|271
|0.80
|1.3276
|0.0000
|0.0000
|36.16
|2519.31
|542
|2007.03.16 01:52
|close
|269
|0.91
|1.3291
|0.0000
|0.0000
|-136.93
|2382.38
|543
|2007.03.16 06:58
|buy
|272
|0.88
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|544
|2007.03.16 07:49
|close
|272
|0.88
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|39.71
|2422.09
|545
|2007.03.16 07:58
|sell
|273
|0.90
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|546
|2007.03.16 08:00
|close
|273
|0.90
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|-6.76
|2415.33
|547
|2007.03.19 07:58
|buy
|274
|0.90
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.03.19 08:00
|close
|274
|0.90
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|-20.31
|2395.02
|549
|2007.03.19 23:13
|sell
|275
|0.89
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|550
|2007.03.20 02:09
|close
|275
|0.89
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|40.77
|2435.79
|551
|2007.03.20 05:13
|sell
|276
|0.91
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|552
|2007.03.20 05:27
|sell
|277
|0.81
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|553
|2007.03.20 05:39
|close
|277
|0.81
|1.3287
|0.0000
|0.0000
|42.67
|2478.46
|554
|2007.03.20 05:39
|close
|276
|0.91
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|41.10
|2519.56
|555
|2007.03.20 20:45
|buy
|278
|0.94
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|556
|2007.03.20 21:31
|close
|278
|0.94
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|35.28
|2554.84
|557
|2007.03.20 22:45
|sell
|279
|0.95
|1.3321
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.03.20 22:58
|sell
|280
|0.85
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|559
|2007.03.20 23:08
|close
|280
|0.85
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|38.30
|2593.14
|560
|2007.03.20 23:15
|close
|279
|0.95
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|42.81
|2635.95
|561
|2007.03.21 00:57
|buy
|281
|0.98
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|562
|2007.03.21 02:13
|buy
|282
|0.87
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|563
|2007.03.21 04:35
|close
|282
|0.87
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|39.19
|2675.14
|564
|2007.03.21 08:00
|close
|281
|0.98
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|-29.44
|2645.70
|565
|2007.03.22 00:58
|buy
|283
|0.99
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.03.22 07:39
|close
|283
|0.99
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|-155.42
|2490.28
|567
|2007.03.22 20:16
|sell
|284
|0.93
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|568
|2007.03.22 21:01
|sell
|285
|0.82
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|569
|2007.03.22 21:27
|close
|285
|0.82
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|36.90
|2527.18
|570
|2007.03.22 21:37
|close
|284
|0.93
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|41.86
|2569.04
|571
|2007.03.22 22:00
|sell
|286
|0.96
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|572
|2007.03.22 23:25
|close
|286
|0.96
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|43.22
|2612.26
|573
|2007.03.26 04:28
|sell
|287
|0.97
|1.3267
|0.0000
|0.0000
|574
|2007.03.26 05:54
|close
|287
|0.97
|1.3262
|0.0000
|0.0000
|36.57
|2648.83
|575
|2007.03.27 03:01
|sell
|288
|0.99
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.03.27 06:28
|buy
|289
|0.88
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|577
|2007.03.27 08:00
|close
|289
|0.88
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|-52.82
|2596.01
|578
|2007.03.27 08:00
|close
|288
|0.99
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|7.43
|2603.44
|579
|2007.03.29 00:12
|buy
|290
|0.97
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|580
|2007.03.29 06:00
|close
|290
|0.97
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|43.69
|2647.13
|581
|2007.03.30 22:58
|buy
|291
|0.99
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|582
|2007.04.02 00:00
|close
|291
|0.99
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|137.04
|2784.17
|583
|2007.04.03 20:13
|sell
|292
|1.04
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|584
|2007.04.04 00:54
|close
|292
|1.04
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|47.54
|2831.71
|585
|2007.04.06 00:13
|sell
|293
|1.06
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|586
|2007.04.06 01:46
|close
|293
|1.06
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|55.27
|2886.98
|587
|2007.04.06 02:58
|buy
|294
|1.08
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.04.06 08:00
|close
|294
|1.08
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|-48.29
|2838.69
|589
|2007.04.06 20:27
|buy
|295
|1.06
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|590
|2007.04.06 20:47
|sell
|296
|0.97
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|591
|2007.04.06 21:15
|buy
|297
|1.06
|1.3376
|0.0000
|0.0000
|592
|2007.04.06 21:30
|close
|296
|0.97
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|43.52
|2882.21
|593
|2007.04.09 05:16
|buy
|298
|0.76
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|594
|2007.04.09 08:00
|close
|298
|0.76
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|-11.38
|2870.83
|595
|2007.04.09 08:00
|close
|297
|1.06
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|-138.75
|2732.08
|596
|2007.04.09 08:00
|close
|295
|1.06
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|-146.69
|2585.39
|597
|2007.04.09 20:01
|sell
|299
|0.96
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|598
|2007.04.09 21:15
|sell
|300
|0.85
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|599
|2007.04.09 21:31
|sell
|301
|0.76
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|600
|2007.04.09 21:46
|sell
|302
|0.68
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|601
|2007.04.09 22:00
|sell
|303
|0.60
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|602
|2007.04.09 22:45
|buy
|304
|0.61
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|603
|2007.04.09 22:55
|close
|303
|0.60
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|31.45
|2616.84
|604
|2007.04.09 22:55
|close
|300
|0.85
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|31.82
|2648.66
|605
|2007.04.09 22:57
|close
|302
|0.68
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|35.64
|2684.30
|606
|2007.04.09 23:17
|close
|301
|0.76
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|39.84
|2724.14
|607
|2007.04.09 23:45
|sell
|305
|0.97
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|608
|2007.04.09 23:53
|buy
|306
|0.89
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|609
|2007.04.10 00:01
|close
|305
|0.97
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|51.50
|2775.65
|610
|2007.04.10 00:12
|buy
|307
|0.97
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|611
|2007.04.10 00:27
|buy
|308
|0.87
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|612
|2007.04.10 00:57
|buy
|309
|0.77
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|613
|2007.04.10 01:09
|close
|299
|0.96
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|29.41
|2805.06
|614
|2007.04.10 01:28
|buy
|310
|0.58
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|615
|2007.04.10 02:00
|sell
|311
|0.60
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|616
|2007.04.10 02:10
|close
|311
|0.60
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|26.96
|2832.02
|617
|2007.04.10 02:13
|sell
|312
|0.61
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|618
|2007.04.10 02:25
|close
|310
|0.58
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|30.39
|2862.41
|619
|2007.04.10 02:25
|close
|309
|0.77
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|34.58
|2896.99
|620
|2007.04.10 02:25
|close
|307
|0.97
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|36.30
|2933.29
|621
|2007.04.10 02:32
|close
|308
|0.87
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|39.07
|2972.36
|622
|2007.04.10 02:35
|close
|306
|0.89
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|43.38
|3015.74
|623
|2007.04.10 02:49
|close
|304
|0.61
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|47.97
|3063.71
|624
|2007.04.10 02:52
|close
|312
|0.61
|1.3378
|0.0000
|0.0000
|-95.75
|2967.96
|625
|2007.04.10 03:58
|sell
|313
|1.11
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|626
|2007.04.10 04:13
|sell
|314
|1.00
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|627
|2007.04.10 04:31
|close
|313
|1.11
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|-173.71
|2794.25
|628
|2007.04.10 04:31
|close
|314
|1.00
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|-156.48
|2637.77
|629
|2007.04.10 04:43
|sell
|315
|0.98
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|630
|2007.04.10 05:00
|close
|315
|0.98
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|43.81
|2681.58
|631
|2007.04.10 23:27
|buy
|316
|1.00
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|632
|2007.04.11 03:20
|close
|316
|1.00
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|-152.70
|2528.89
|633
|2007.04.12 03:58
|buy
|317
|0.94
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|634
|2007.04.12 04:35
|close
|317
|0.94
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|41.89
|2570.78
|635
|2007.04.13 02:58
|buy
|318
|0.96
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|636
|2007.04.13 03:09
|close
|318
|0.96
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|42.65
|2613.43
|637
|2007.04.16 04:12
|sell
|319
|0.97
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|638
|2007.04.16 06:37
|close
|319
|0.97
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|42.94
|2656.37
|639
|2007.04.16 07:58
|buy
|320
|0.99
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|640
|2007.04.16 08:00
|close
|320
|0.99
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|-21.93
|2634.44
|641
|2007.04.17 05:45
|sell
|321
|0.98
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.04.17 08:00
|close
|321
|0.98
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|-36.18
|2598.26
|643
|2007.04.23 05:45
|sell
|322
|0.97
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|644
|2007.04.23 07:52
|close
|322
|0.97
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|42.85
|2641.11
|645
|2007.04.23 21:45
|buy
|323
|0.99
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|646
|2007.04.23 22:46
|close
|323
|0.99
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|43.74
|2684.85
|647
|2007.04.23 23:16
|sell
|324
|1.00
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|648
|2007.04.23 23:31
|sell
|325
|0.90
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|649
|2007.04.24 00:23
|close
|325
|0.90
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|40.39
|2725.24
|650
|2007.04.24 02:09
|close
|324
|1.00
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|44.89
|2770.13
|651
|2007.04.24 06:00
|sell
|326
|1.04
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|652
|2007.04.24 06:12
|sell
|327
|0.93
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|653
|2007.04.24 08:00
|close
|327
|0.93
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|-41.13
|2729.00
|654
|2007.04.24 08:00
|close
|326
|1.04
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|-38.33
|2690.67
|655
|2007.04.25 05:58
|buy
|328
|1.01
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.04.25 08:00
|close
|328
|1.01
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2690.67
|657
|2007.04.25 22:30
|sell
|329
|1.01
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.04.25 23:58
|sell
|330
|0.89
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|659
|2007.04.26 00:16
|sell
|331
|0.78
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.04.26 00:55
|close
|331
|0.78
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|34.31
|2724.98
|661
|2007.04.26 01:00
|close
|330
|0.89
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|40.98
|2765.96
|662
|2007.04.26 01:15
|sell
|332
|0.93
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|663
|2007.04.26 04:30
|sell
|333
|0.79
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|664
|2007.04.26 04:55
|close
|333
|0.79
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|34.74
|2800.70
|665
|2007.04.26 08:00
|close
|332
|0.93
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|-61.31
|2739.39
|666
|2007.04.26 08:00
|close
|329
|1.01
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|-71.92
|2667.47
|667
|2007.04.26 21:28
|buy
|334
|1.00
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.04.27 02:13
|buy
|335
|0.86
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|669
|2007.04.27 02:45
|close
|335
|0.86
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|37.94
|2705.41
|670
|2007.04.27 04:15
|sell
|336
|0.90
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|671
|2007.04.27 04:27
|sell
|337
|0.99
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|672
|2007.04.27 05:00
|buy
|338
|0.91
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|673
|2007.04.27 06:01
|close
|338
|0.91
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|46.82
|2752.23
|674
|2007.04.27 07:57
|close
|337
|0.99
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|43.69
|2795.92
|675
|2007.04.27 07:57
|close
|336
|0.90
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|46.34
|2842.26
|676
|2007.04.27 08:00
|close
|334
|1.00
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|-91.93
|2750.33
|677
|2007.04.30 05:42
|sell
|339
|1.03
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|678
|2007.04.30 06:37
|close
|339
|1.03
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|45.30
|2795.63
|679
|2007.05.01 06:43
|buy
|340
|1.05
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|680
|2007.05.01 08:00
|close
|340
|1.05
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|-23.08
|2772.55
|681
|2007.05.01 20:45
|sell
|341
|1.04
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|682
|2007.05.01 21:46
|close
|341
|1.04
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|45.85
|2818.40
|683
|2007.05.02 01:13
|buy
|342
|1.06
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|684
|2007.05.02 01:46
|close
|342
|1.06
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|46.75
|2865.15
|685
|2007.05.02 02:30
|sell
|343
|1.07
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|686
|2007.05.02 02:38
|close
|343
|1.07
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|47.22
|2912.37
|687
|2007.05.02 05:28
|buy
|344
|1.09
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|688
|2007.05.02 06:52
|close
|344
|1.09
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|48.18
|2960.55
|689
|2007.05.02 21:28
|buy
|345
|1.11
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|690
|2007.05.03 06:07
|close
|345
|1.11
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|36.84
|2997.40
|691
|2007.05.03 06:46
|sell
|346
|1.13
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|692
|2007.05.03 07:36
|close
|346
|1.13
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|49.85
|3047.25
|693
|2007.05.04 06:58
|sell
|347
|1.14
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|694
|2007.05.04 07:13
|sell
|348
|1.02
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|695
|2007.05.04 08:00
|close
|348
|1.02
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|-112.84
|2934.41
|696
|2007.05.04 08:00
|close
|347
|1.14
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|-142.93
|2791.48
|697
|2007.05.07 23:28
|buy
|349
|1.04
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|698
|2007.05.08 00:47
|close
|349
|1.04
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|42.09
|2833.56
|699
|2007.05.08 02:28
|buy
|350
|1.06
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|700
|2007.05.08 03:38
|close
|350
|1.06
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|46.75
|2880.31
|701
|2007.05.08 20:00
|sell
|351
|1.08
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|702
|2007.05.08 21:12
|buy
|352
|0.97
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|703
|2007.05.09 00:16
|buy
|353
|1.06
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|704
|2007.05.09 01:16
|sell
|354
|0.97
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|705
|2007.05.09 02:27
|buy
|355
|1.06
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|706
|2007.05.09 02:27
|close
|354
|0.97
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|42.99
|2923.30
|707
|2007.05.09 02:39
|close
|355
|1.06
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|39.14
|2962.44
|708
|2007.05.09 04:38
|close
|353
|1.06
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|46.94
|3009.38
|709
|2007.05.09 08:00
|close
|352
|0.97
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|17.95
|3027.33
|710
|2007.05.09 08:00
|close
|351
|1.08
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|-55.06
|2972.27
|711
|2007.05.09 20:58
|buy
|356
|1.12
|1.3526
|0.0000
|0.0000
|712
|2007.05.09 21:58
|sell
|357
|1.00
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|713
|2007.05.09 22:31
|sell
|358
|1.10
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|714
|2007.05.09 22:31
|close
|356
|1.12
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|41.39
|3013.66
|715
|2007.05.10 00:05
|close
|358
|1.10
|1.3526
|0.0000
|0.0000
|42.91
|3056.57
|716
|2007.05.10 07:49
|close
|357
|1.00
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-145.61
|2910.96
|717
|2007.05.14 03:45
|sell
|359
|1.09
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|718
|2007.05.14 05:30
|sell
|360
|0.95
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|719
|2007.05.14 07:52
|close
|360
|0.95
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|42.09
|2953.05
|720
|2007.05.14 08:00
|close
|359
|1.09
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-40.24
|2912.81
|721
|2007.05.16 20:15
|sell
|361
|1.09
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|722
|2007.05.16 20:28
|sell
|362
|0.98
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|723
|2007.05.16 20:30
|buy
|363
|0.90
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|724
|2007.05.16 21:15
|close
|363
|0.90
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|39.93
|2952.74
|725
|2007.05.16 22:31
|close
|361
|1.09
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|40.33
|2993.07
|726
|2007.05.16 22:46
|close
|362
|0.98
|1.3514
|0.0000
|0.0000
|43.51
|3036.58
|727
|2007.05.17 00:58
|sell
|364
|1.14
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|728
|2007.05.17 03:27
|buy
|365
|1.01
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|729
|2007.05.17 08:00
|close
|365
|1.01
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|-22.40
|3014.18
|730
|2007.05.17 08:00
|close
|364
|1.14
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|-50.57
|2963.61
|731
|2007.05.17 20:15
|sell
|366
|1.11
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|732
|2007.05.17 20:32
|sell
|367
|1.00
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|733
|2007.05.17 21:00
|close
|366
|1.11
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|41.13
|3004.74
|734
|2007.05.17 21:30
|close
|367
|1.00
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|44.47
|3049.21
|735
|2007.05.17 22:42
|buy
|368
|1.15
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.05.18 08:00
|close
|368
|1.15
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|-80.93
|2968.27
|737
|2007.05.21 06:43
|buy
|369
|1.11
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|738
|2007.05.21 08:00
|close
|369
|1.11
|1.3514
|0.0000
|0.0000
|-24.64
|2943.63
|739
|2007.05.23 06:16
|sell
|370
|1.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|740
|2007.05.23 07:11
|sell
|371
|0.98
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|741
|2007.05.23 08:00
|close
|371
|0.98
|1.3462
|0.0000
|0.0000
|-29.12
|2914.51
|742
|2007.05.23 08:00
|close
|370
|1.10
|1.3462
|0.0000
|0.0000
|-49.03
|2865.48
|743
|2007.05.25 21:13
|buy
|372
|1.07
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|744
|2007.05.25 22:18
|close
|372
|1.07
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|47.72
|2913.20
|745
|2007.05.25 22:28
|buy
|373
|1.09
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|746
|2007.05.25 22:40
|close
|373
|1.09
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|48.64
|2961.84
|747
|2007.05.29 04:46
|sell
|374
|1.11
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|748
|2007.05.29 06:50
|close
|374
|1.11
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|-165.13
|2796.71
|749
|2007.05.30 02:50
|sell
|375
|1.05
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|750
|2007.05.30 02:52
|sell
|376
|0.93
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|751
|2007.05.30 02:55
|sell
|377
|0.81
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|752
|2007.05.30 02:57
|buy
|378
|0.83
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|753
|2007.05.30 02:57
|close
|377
|0.81
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|66.27
|2862.98
|754
|2007.05.30 02:57
|close
|376
|0.93
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|48.42
|2911.40
|755
|2007.05.30 03:15
|close
|375
|1.05
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|46.87
|2958.27
|756
|2007.05.30 03:37
|close
|378
|0.83
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|43.19
|3001.46
|757
|2007.05.30 05:27
|buy
|379
|1.13
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|758
|2007.05.30 08:00
|close
|379
|1.13
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|-58.84
|2942.62
|759
|2007.05.30 20:00
|sell
|380
|1.10
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|760
|2007.05.30 20:13
|sell
|381
|0.99
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|761
|2007.05.31 08:00
|close
|381
|0.99
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|-86.40
|2856.22
|762
|2007.05.31 08:00
|close
|380
|1.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|-96.01
|2760.21
|763
|2007.05.31 23:01
|buy
|382
|1.03
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|764
|2007.06.01 08:00
|close
|382
|1.03
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|-11.41
|2748.80
|765
|2007.06.04 20:46
|sell
|383
|1.03
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.06.04 23:16
|sell
|384
|0.90
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|767
|2007.06.04 23:24
|close
|384
|0.90
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|40.02
|2788.82
|768
|2007.06.05 03:43
|buy
|385
|0.92
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|769
|2007.06.05 05:54
|close
|385
|0.92
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|47.69
|2836.51
|770
|2007.06.05 08:00
|close
|383
|1.03
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|-37.46
|2799.06
|771
|2007.06.05 23:13
|sell
|386
|1.05
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|772
|2007.06.05 23:30
|buy
|387
|0.95
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|773
|2007.06.05 23:45
|close
|386
|1.05
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|46.60
|2845.66
|774
|2007.06.06 00:46
|buy
|388
|0.96
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|775
|2007.06.06 01:27
|sell
|389
|0.87
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|776
|2007.06.06 01:30
|buy
|390
|0.94
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|777
|2007.06.06 02:27
|close
|389
|0.87
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|38.63
|2884.29
|778
|2007.06.06 02:43
|buy
|391
|0.73
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|779
|2007.06.06 03:37
|close
|391
|0.73
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|32.40
|2916.69
|780
|2007.06.06 03:45
|close
|390
|0.94
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|34.76
|2951.45
|781
|2007.06.06 04:05
|close
|388
|0.96
|1.3526
|0.0000
|0.0000
|42.58
|2994.03
|782
|2007.06.06 07:57
|close
|387
|0.95
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|45.69
|3039.72
|783
|2007.06.06 23:53
|buy
|392
|1.14
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|784
|2007.06.07 02:58
|buy
|393
|1.02
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|785
|2007.06.07 03:28
|buy
|394
|0.90
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|786
|2007.06.07 04:30
|close
|394
|0.90
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|39.99
|3079.71
|787
|2007.06.07 04:30
|close
|393
|1.02
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|45.32
|3125.03
|788
|2007.06.07 04:31
|close
|392
|1.14
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|38.21
|3163.24
|789
|2007.06.07 23:57
|buy
|395
|1.19
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|790
|2007.06.08 00:00
|sell
|396
|1.08
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|791
|2007.06.08 01:45
|sell
|397
|1.18
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|792
|2007.06.08 02:15
|close
|397
|1.18
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|52.74
|3215.98
|793
|2007.06.08 02:27
|close
|396
|1.08
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|56.32
|3272.30
|794
|2007.06.08 02:45
|sell
|398
|1.11
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|795
|2007.06.08 03:55
|close
|398
|1.11
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|49.63
|3321.93
|796
|2007.06.08 05:00
|sell
|399
|1.13
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|797
|2007.06.08 05:16
|sell
|400
|1.24
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|798
|2007.06.08 05:47
|sell
|401
|1.12
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|799
|2007.06.08 06:00
|sell
|402
|1.00
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|800
|2007.06.08 06:16
|close
|399
|1.13
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|42.09
|3364.02
|801
|2007.06.08 06:38
|close
|400
|1.24
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|46.19
|3410.21
|802
|2007.06.08 08:00
|close
|402
|1.00
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|-7.45
|3402.76
|803
|2007.06.08 08:00
|close
|401
|1.12
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|-16.68
|3386.08
|804
|2007.06.08 08:00
|close
|395
|1.19
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|-22.06
|3364.02
|805
|2007.06.11 04:28
|buy
|403
|1.27
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|806
|2007.06.11 08:00
|close
|403
|1.27
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|-9.51
|3354.51
|807
|2007.06.13 06:13
|sell
|404
|1.27
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|808
|2007.06.13 08:00
|close
|404
|1.27
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|-152.62
|3201.89
|809
|2007.06.13 21:28
|sell
|405
|1.21
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|810
|2007.06.14 08:00
|close
|405
|1.21
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|-52.05
|3149.83
|811
|2007.06.15 21:13
|sell
|406
|1.19
|1.3378
|0.0000
|0.0000
|812
|2007.06.15 21:28
|sell
|407
|1.06
|1.3379
|0.0000
|0.0000
|813
|2007.06.15 23:35
|buy
|408
|0.89
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|814
|2007.06.18 08:00
|close
|408
|0.89
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|-9.89
|3139.94
|815
|2007.06.18 08:00
|close
|407
|1.06
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|-94.27
|3045.68
|816
|2007.06.18 08:00
|close
|406
|1.19
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|-114.72
|2930.96
|817
|2007.06.19 02:12
|sell
|409
|1.10
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|818
|2007.06.19 08:00
|close
|409
|1.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|-147.37
|2783.59
|819
|2007.06.20 20:43
|buy
|410
|1.04
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|820
|2007.06.20 22:08
|close
|410
|1.04
|1.3397
|0.0000
|0.0000
|-163.02
|2620.57
|821
|2007.06.21 00:16
|buy
|411
|0.98
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|822
|2007.06.21 04:58
|sell
|412
|0.86
|1.3393
|0.0000
|0.0000
|823
|2007.06.21 07:30
|sell
|413
|0.94
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|824
|2007.06.21 07:31
|sell
|414
|0.86
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|825
|2007.06.21 07:40
|close
|414
|0.86
|1.3393
|0.0000
|0.0000
|38.53
|2659.10
|826
|2007.06.21 08:00
|close
|413
|0.94
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|-21.05
|2638.05
|827
|2007.06.21 08:00
|close
|412
|0.86
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|-38.51
|2599.54
|828
|2007.06.21 08:00
|close
|411
|0.98
|1.3397
|0.0000
|0.0000
|-14.63
|2584.91
|829
|2007.06.21 22:00
|sell
|415
|0.96
|1.3392
|0.0000
|0.0000
|830
|2007.06.21 23:30
|close
|415
|0.96
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|43.03
|2627.94
|831
|2007.06.22 00:21
|buy
|416
|0.98
|1.3389
|0.0000
|0.0000
|832
|2007.06.22 00:46
|close
|416
|0.98
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|43.90
|2671.84
|833
|2007.06.22 21:58
|sell
|417
|1.00
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|834
|2007.06.25 01:22
|close
|417
|1.00
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|45.26
|2717.10
|835
|2007.06.25 03:27
|buy
|418
|1.02
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|836
|2007.06.25 05:51
|sell
|419
|0.90
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|837
|2007.06.25 07:27
|close
|419
|0.90
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|40.12
|2757.22
|838
|2007.06.25 08:00
|close
|418
|1.02
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|-113.71
|2643.51
|839
|2007.06.25 20:00
|sell
|420
|0.99
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|840
|2007.06.25 20:45
|sell
|421
|0.88
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|841
|2007.06.26 08:00
|close
|421
|0.88
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|-45.14
|2598.37
|842
|2007.06.26 08:00
|close
|420
|0.99
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|-50.78
|2547.59
|843
|2007.06.27 00:00
|buy
|422
|0.95
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|844
|2007.06.27 01:30
|sell
|423
|0.83
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|845
|2007.06.27 01:45
|sell
|424
|0.91
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|846
|2007.06.27 02:45
|sell
|425
|0.84
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|847
|2007.06.27 02:55
|close
|424
|0.91
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|33.84
|2581.43
|848
|2007.06.27 03:18
|close
|425
|0.84
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|37.49
|2618.92
|849
|2007.06.27 03:28
|buy
|426
|0.94
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|850
|2007.06.27 03:30
|sell
|427
|0.85
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|851
|2007.06.27 03:53
|close
|426
|0.94
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|41.93
|2660.85
|852
|2007.06.27 04:15
|sell
|428
|0.88
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|853
|2007.06.27 04:45
|buy
|429
|0.81
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|854
|2007.06.27 05:12
|buy
|430
|0.89
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|855
|2007.06.27 05:30
|buy
|431
|0.95
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|856
|2007.06.27 05:31
|close
|423
|0.83
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|37.05
|2697.90
|857
|2007.06.27 05:33
|close
|428
|0.88
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|32.73
|2730.63
|858
|2007.06.27 05:37
|close
|427
|0.85
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|31.62
|2762.25
|859
|2007.06.27 05:57
|buy
|432
|0.58
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|860
|2007.06.27 06:07
|close
|422
|0.95
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|-141.40
|2620.85
|861
|2007.06.27 06:28
|buy
|433
|0.57
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|862
|2007.06.27 06:46
|close
|433
|0.57
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|25.44
|2646.29
|863
|2007.06.27 07:30
|sell
|434
|0.65
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|864
|2007.06.27 07:55
|close
|434
|0.65
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|29.03
|2675.32
|865
|2007.06.27 08:00
|close
|432
|0.58
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|-12.95
|2662.37
|866
|2007.06.27 08:00
|close
|431
|0.95
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|-42.42
|2619.95
|867
|2007.06.27 08:00
|close
|430
|0.89
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|-52.98
|2566.97
|868
|2007.06.27 08:00
|close
|429
|0.81
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|-48.22
|2518.75
|869
|2007.06.27 20:00
|sell
|435
|0.94
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|870
|2007.06.27 20:11
|close
|435
|0.94
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|41.95
|2560.70
|871
|2007.06.27 20:30
|sell
|436
|0.95
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|872
|2007.06.27 20:45
|sell
|437
|0.84
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|873
|2007.06.27 20:57
|close
|437
|0.84
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|37.48
|2598.18
|874
|2007.06.27 21:05
|sell
|438
|0.87
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|875
|2007.06.27 21:12
|buy
|439
|0.80
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|876
|2007.06.27 21:15
|sell
|440
|0.86
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|877
|2007.06.27 21:23
|close
|440
|0.86
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|38.38
|2636.56
|878
|2007.06.27 21:40
|close
|439
|0.80
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|35.69
|2672.25
|879
|2007.06.27 21:43
|buy
|441
|0.82
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|880
|2007.06.27 21:50
|close
|441
|0.82
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|36.57
|2708.82
|881
|2007.06.27 21:57
|buy
|442
|0.82
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|882
|2007.06.27 22:01
|sell
|443
|0.88
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|883
|2007.06.27 22:27
|buy
|444
|0.82
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|884
|2007.06.27 22:45
|sell
|445
|0.87
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|885
|2007.06.27 22:45
|close
|444
|0.82
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|48.75
|2757.57
|886
|2007.06.27 22:45
|close
|442
|0.82
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|36.56
|2794.13
|887
|2007.06.27 22:52
|close
|445
|0.87
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|32.34
|2826.47
|888
|2007.06.28 01:01
|sell
|446
|0.71
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|889
|2007.06.28 01:16
|sell
|447
|0.64
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|890
|2007.06.28 01:31
|sell
|448
|0.58
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|891
|2007.06.28 02:47
|close
|446
|0.71
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|26.39
|2852.86
|892
|2007.06.28 03:46
|sell
|449
|0.57
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|893
|2007.06.28 04:00
|sell
|450
|0.50
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.06.28 05:01
|sell
|451
|0.40
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|895
|2007.06.28 05:17
|sell
|452
|0.38
|1.3462
|0.0000
|0.0000
|896
|2007.06.28 05:22
|close
|438
|0.87
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|-127.42
|2725.44
|897
|2007.06.28 05:22
|close
|436
|0.95
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|-146.20
|2579.24
|898
|2007.06.28 06:58
|buy
|453
|0.57
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|899
|2007.06.28 07:00
|sell
|454
|0.58
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|900
|2007.06.28 07:30
|sell
|455
|0.49
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|901
|2007.06.28 07:30
|close
|453
|0.57
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|21.17
|2600.41
|902
|2007.06.28 08:00
|close
|455
|0.49
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|-3.64
|2596.77
|903
|2007.06.28 08:00
|close
|454
|0.58
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|-17.23
|2579.54
|904
|2007.06.28 08:00
|close
|452
|0.38
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|-5.64
|2573.90
|905
|2007.06.28 08:00
|close
|451
|0.40
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|-2.97
|2570.93
|906
|2007.06.28 08:00
|close
|450
|0.50
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|-14.85
|2556.08
|907
|2007.06.28 08:00
|close
|449
|0.57
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|-21.17
|2534.91
|908
|2007.06.28 08:00
|close
|448
|0.58
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|-34.46
|2500.45
|909
|2007.06.28 08:00
|close
|447
|0.64
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|-33.27
|2467.18
|910
|2007.06.28 08:00
|close
|443
|0.88
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|-76.63
|2390.55
|911
|2007.06.28 20:58
|buy
|456
|0.89
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|912
|2007.06.28 21:28
|sell
|457
|0.79
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|913
|2007.06.28 22:30
|close
|456
|0.89
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|39.73
|2430.28
|914
|2007.06.28 22:50
|close
|457
|0.79
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|-117.48
|2312.80
|915
|2007.06.28 23:43
|buy
|458
|0.86
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|916
|2007.06.28 23:46
|sell
|459
|0.78
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|917
|2007.06.28 23:53
|close
|458
|0.86
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|44.75
|2357.55
|918
|2007.06.28 23:56
|buy
|460
|0.80
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|919
|2007.06.29 00:16
|sell
|461
|0.87
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.06.29 00:31
|sell
|462
|0.78
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|921
|2007.06.29 01:09
|close
|462
|0.78
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|34.81
|2392.36
|922
|2007.06.29 01:10
|close
|461
|0.87
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|38.84
|2431.20
|923
|2007.06.29 01:10
|close
|459
|0.78
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|41.15
|2472.35
|924
|2007.06.29 01:15
|sell
|463
|0.84
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|925
|2007.06.29 01:40
|close
|463
|0.84
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|43.75
|2516.10
|926
|2007.06.29 03:30
|buy
|464
|0.83
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|927
|2007.06.29 03:42
|buy
|465
|0.74
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|928
|2007.06.29 04:45
|close
|460
|0.80
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|-122.06
|2394.04
|929
|2007.06.29 06:00
|buy
|466
|0.73
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|930
|2007.06.29 06:31
|close
|466
|0.73
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|32.58
|2426.62
|931
|2007.06.29 06:31
|close
|465
|0.74
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|38.53
|2465.15
|932
|2007.06.29 06:31
|close
|464
|0.83
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|37.05
|2502.20
|933
|2007.06.29 06:45
|sell
|467
|0.93
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|934
|2007.06.29 08:00
|close
|467
|0.93
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|-55.30
|2446.90
|935
|2007.06.29 20:14
|buy
|468
|0.91
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|936
|2007.06.29 21:34
|sell
|469
|0.83
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|937
|2007.06.29 21:50
|buy
|470
|0.90
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|938
|2007.06.29 22:10
|close
|470
|0.90
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|39.89
|2486.79
|939
|2007.06.29 22:47
|close
|468
|0.91
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|40.33
|2527.12
|940
|2007.06.29 22:57
|sell
|471
|0.84
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|941
|2007.07.02 02:52
|close
|471
|0.84
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|37.81
|2564.94
|942
|2007.07.02 03:14
|sell
|472
|0.87
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|943
|2007.07.02 08:00
|close
|472
|0.87
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|-44.98
|2519.96
|944
|2007.07.02 08:00
|close
|469
|0.83
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|-36.21
|2483.74
|945
|2007.07.02 20:20
|sell
|473
|0.92
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|946
|2007.07.03 02:12
|sell
|474
|0.83
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|947
|2007.07.03 03:18
|close
|473
|0.92
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|34.41
|2518.15
|948
|2007.07.03 03:20
|sell
|475
|0.86
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|949
|2007.07.03 04:23
|sell
|476
|0.75
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.07.03 06:06
|sell
|477
|0.65
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|951
|2007.07.03 06:14
|buy
|478
|0.61
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|952
|2007.07.03 06:19
|buy
|479
|0.68
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|953
|2007.07.03 06:36
|close
|477
|0.65
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|33.41
|2551.56
|954
|2007.07.03 06:54
|buy
|480
|0.82
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|955
|2007.07.03 07:18
|close
|480
|0.82
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|42.13
|2593.69
|956
|2007.07.03 07:35
|close
|479
|0.68
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|34.93
|2628.62
|957
|2007.07.03 07:35
|close
|478
|0.61
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|31.33
|2659.95
|958
|2007.07.03 08:00
|close
|476
|0.75
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|-5.51
|2654.44
|959
|2007.07.03 08:00
|close
|475
|0.86
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|-25.25
|2629.19
|960
|2007.07.03 08:00
|close
|474
|0.83
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|-12.19
|2617.00
|961
|2007.07.03 21:10
|sell
|481
|0.98
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|962
|2007.07.03 23:15
|sell
|482
|0.85
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|963
|2007.07.04 02:00
|close
|482
|0.85
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|38.06
|2655.06
|964
|2007.07.04 08:00
|close
|481
|0.98
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|-100.06
|2555.00
|965
|2007.07.05 20:55
|buy
|483
|0.95
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|966
|2007.07.05 22:30
|buy
|484
|0.86
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|967
|2007.07.06 02:29
|sell
|485
|0.76
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|968
|2007.07.06 05:45
|sell
|486
|0.84
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|969
|2007.07.06 05:50
|sell
|487
|0.92
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|970
|2007.07.06 05:55
|sell
|488
|0.86
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|971
|2007.07.06 06:12
|close
|487
|0.92
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|33.84
|2588.84
|972
|2007.07.06 06:12
|close
|486
|0.84
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|37.08
|2625.92
|973
|2007.07.06 07:26
|close
|488
|0.86
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|44.29
|2670.21
|974
|2007.07.06 07:47
|close
|485
|0.76
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|39.15
|2709.36
|975
|2007.07.06 07:55
|close
|484
|0.86
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|-136.14
|2573.22
|976
|2007.07.06 07:55
|close
|483
|0.95
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|-143.39
|2429.83
|977
|2007.07.06 20:25
|buy
|489
|0.90
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|978
|2007.07.06 21:47
|close
|489
|0.90
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|39.63
|2469.46
|979
|2007.07.09 03:49
|buy
|490
|0.92
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|980
|2007.07.09 04:40
|buy
|491
|0.83
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|981
|2007.07.09 05:30
|close
|490
|0.92
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|33.76
|2503.22
|982
|2007.07.09 05:55
|close
|491
|0.83
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|36.55
|2539.77
|983
|2007.07.09 06:55
|sell
|492
|0.95
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|984
|2007.07.09 07:16
|buy
|493
|0.86
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|985
|2007.07.09 07:17
|sell
|494
|0.94
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|986
|2007.07.09 08:00
|close
|494
|0.94
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2539.77
|987
|2007.07.09 08:00
|close
|493
|0.86
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|6.31
|2546.08
|988
|2007.07.09 08:00
|close
|492
|0.95
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|6.97
|2553.05
|989
|2007.07.10 00:54
|sell
|495
|0.95
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|990
|2007.07.10 02:24
|sell
|496
|0.85
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|991
|2007.07.10 03:08
|close
|496
|0.85
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|37.45
|2590.50
|992
|2007.07.10 03:23
|close
|495
|0.95
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|41.86
|2632.36
|993
|2007.07.10 04:19
|buy
|497
|0.98
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|994
|2007.07.10 04:20
|sell
|498
|0.89
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|995
|2007.07.10 05:34
|sell
|499
|0.97
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|996
|2007.07.10 05:35
|buy
|500
|0.90
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|997
|2007.07.10 05:47
|buy
|501
|0.98
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|998
|2007.07.10 05:59
|buy
|502
|0.88
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|999
|2007.07.10 06:00
|close
|499
|0.97
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|35.62
|2667.98
|1000
|2007.07.10 06:00
|close
|498
|0.89
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|32.69
|2700.67
|1001
|2007.07.10 07:02
|close
|502
|0.88
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|-135.90
|2564.77
|1002
|2007.07.10 07:02
|close
|500
|0.90
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|-138.99
|2425.78
|1003
|2007.07.10 07:03
|close
|501
|0.98
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|-144.15
|2281.63
|1004
|2007.07.10 07:03
|close
|497
|0.98
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|-144.15
|2137.48
|1005
|2007.07.10 20:35
|buy
|503
|0.79
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|1006
|2007.07.10 20:47
|close
|503
|0.79
|1.3725
|0.0000
|0.0000
|34.54
|2172.02
|1007
|2007.07.10 22:44
|sell
|504
|0.80
|1.3742
|0.0000
|0.0000
|1008
|2007.07.10 23:20
|buy
|505
|0.72
|1.3743
|0.0000
|0.0000
|1009
|2007.07.10 23:30
|close
|505
|0.72
|1.3750
|0.0000
|0.0000
|36.65
|2208.67
|1010
|2007.07.10 23:50
|close
|504
|0.80
|1.3763
|0.0000
|0.0000
|-122.07
|2086.60
|1011
|2007.07.11 21:14
|buy
|506
|0.77
|1.3759
|0.0000
|0.0000
|1012
|2007.07.11 22:09
|buy
|507
|0.67
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|1013
|2007.07.11 22:35
|close
|506
|0.77
|1.3739
|0.0000
|0.0000
|-112.09
|1974.51
|1014
|2007.07.11 23:48
|close
|507
|0.67
|1.3755
|0.0000
|0.0000
|29.23
|2003.74
|1015
|2007.07.11 23:49
|buy
|508
|0.74
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|1016
|2007.07.12 00:06
|sell
|509
|0.66
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|1017
|2007.07.12 02:48
|close
|508
|0.74
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|24.20
|2027.95
|1018
|2007.07.12 04:10
|sell
|510
|0.67
|1.3753
|0.0000
|0.0000
|1019
|2007.07.12 04:20
|sell
|511
|0.60
|1.3753
|0.0000
|0.0000
|1020
|2007.07.12 04:25
|sell
|512
|0.54
|1.3753
|0.0000
|0.0000
|1021
|2007.07.12 08:00
|close
|512
|0.54
|1.3758
|0.0000
|0.0000
|-19.62
|2008.33
|1022
|2007.07.12 08:00
|close
|511
|0.60
|1.3758
|0.0000
|0.0000
|-21.81
|1986.52
|1023
|2007.07.12 08:00
|close
|510
|0.67
|1.3758
|0.0000
|0.0000
|-24.35
|1962.17
|1024
|2007.07.12 08:00
|close
|509
|0.66
|1.3758
|0.0000
|0.0000
|-43.17
|1919.00
|1025
|2007.07.12 23:45
|buy
|513
|0.70
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|1026
|2007.07.12 23:45
|sell
|514
|0.64
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|1027
|2007.07.12 23:46
|close
|513
|0.70
|1.3784
|0.0000
|0.0000
|30.47
|1949.47
|1028
|2007.07.13 03:50
|buy
|515
|0.65
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|1029
|2007.07.13 05:14
|sell
|516
|0.71
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|1030
|2007.07.13 06:34
|buy
|517
|0.64
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|1031
|2007.07.13 07:13
|close
|516
|0.71
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|30.92
|1980.39
|1032
|2007.07.13 07:13
|close
|514
|0.64
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|28.31
|2008.69
|1033
|2007.07.13 08:00
|close
|517
|0.64
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|-23.23
|1985.46
|1034
|2007.07.13 08:00
|close
|515
|0.65
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|-23.59
|1961.87
|1035
|2007.07.16 05:44
|buy
|518
|0.72
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|1036
|2007.07.16 07:04
|sell
|519
|0.65
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|1037
|2007.07.16 08:00
|close
|519
|0.65
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|-4.71
|1957.16
|1038
|2007.07.16 08:00
|close
|518
|0.72
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|-10.44
|1946.72
|1039
|2007.07.16 21:54
|buy
|520
|0.71
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|1040
|2007.07.17 00:54
|sell
|521
|0.63
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|1041
|2007.07.17 05:43
|close
|520
|0.71
|1.3787
|0.0000
|0.0000
|28.32
|1975.04
|1042
|2007.07.17 06:34
|sell
|522
|0.64
|1.3787
|0.0000
|0.0000
|1043
|2007.07.17 06:49
|sell
|523
|0.57
|1.3787
|0.0000
|0.0000
|1044
|2007.07.17 07:05
|close
|522
|0.64
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|23.22
|1998.26
|1045
|2007.07.17 07:05
|close
|523
|0.57
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|28.96
|2027.22
|1046
|2007.07.17 07:44
|sell
|524
|0.67
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|1047
|2007.07.17 08:00
|close
|524
|0.67
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|-24.30
|2002.92
|1048
|2007.07.17 08:00
|close
|521
|0.63
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|-54.83
|1948.09
|1049
|2007.07.17 20:14
|sell
|525
|0.71
|1.3783
|0.0000
|0.0000
|1050
|2007.07.17 20:44
|buy
|526
|0.65
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|1051
|2007.07.17 20:49
|buy
|527
|0.71
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|1052
|2007.07.17 21:34
|sell
|528
|0.65
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|1053
|2007.07.17 22:05
|close
|525
|0.71
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|30.92
|1979.01
|1054
|2007.07.17 22:15
|close
|528
|0.65
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|28.31
|2007.32
|1055
|2007.07.17 22:20
|buy
|529
|0.58
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|1056
|2007.07.17 22:50
|close
|529
|0.58
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|25.25
|2032.57
|1057
|2007.07.17 23:21
|close
|527
|0.71
|1.3787
|0.0000
|0.0000
|30.90
|2063.47
|1058
|2007.07.17 23:21
|close
|526
|0.65
|1.3788
|0.0000
|0.0000
|33.00
|2096.47
|1059
|2007.07.18 05:14
|sell
|530
|0.77
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|1060
|2007.07.18 05:49
|sell
|531
|0.68
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|1061
|2007.07.18 06:04
|sell
|532
|0.60
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|1062
|2007.07.18 06:49
|buy
|533
|0.54
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|1063
|2007.07.18 06:50
|sell
|534
|0.57
|1.3830
|0.0000
|0.0000
|1064
|2007.07.18 07:00
|close
|533
|0.54
|1.3834
|0.0000
|0.0000
|27.32
|2123.79
|1065
|2007.07.18 07:20
|close
|534
|0.57
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|24.74
|2148.53
|1066
|2007.07.18 07:52
|close
|532
|0.60
|1.3819
|0.0000
|0.0000
|26.05
|2174.58
|1067
|2007.07.18 07:54
|sell
|535
|0.65
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|1068
|2007.07.18 07:58
|close
|531
|0.68
|1.3817
|0.0000
|0.0000
|29.53
|2204.11
|1069
|2007.07.18 07:59
|close
|535
|0.65
|1.3814
|0.0000
|0.0000
|32.94
|2237.05
|1070
|2007.07.18 08:00
|close
|530
|0.77
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|5.57
|2242.62
|1071
|2007.07.18 20:49
|sell
|536
|0.83
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|1072
|2007.07.18 20:57
|close
|536
|0.83
|1.3797
|0.0000
|0.0000
|36.09
|2278.71
|1073
|2007.07.18 21:34
|buy
|537
|0.84
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|1074
|2007.07.18 22:05
|sell
|538
|0.76
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|1075
|2007.07.18 22:28
|close
|537
|0.84
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|36.52
|2315.23
|1076
|2007.07.18 23:00
|sell
|539
|0.76
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|1077
|2007.07.18 23:05
|sell
|540
|0.68
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|1078
|2007.07.19 00:11
|close
|538
|0.76
|1.3816
|0.0000
|0.0000
|-108.46
|2206.77
|1079
|2007.07.19 00:17
|close
|540
|0.68
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|30.95
|2237.72
|1080
|2007.07.19 00:17
|close
|539
|0.76
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|34.60
|2272.31
|1081
|2007.07.19 03:59
|buy
|541
|0.84
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|1082
|2007.07.19 05:27
|close
|541
|0.84
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|36.52
|2308.83
|1083
|2007.07.19 05:57
|buy
|542
|0.86
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|1084
|2007.07.19 05:58
|buy
|543
|0.76
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|1085
|2007.07.19 05:59
|sell
|544
|0.72
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|1086
|2007.07.19 05:59
|close
|543
|0.76
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|33.05
|2341.88
|1087
|2007.07.19 07:51
|close
|544
|0.72
|1.3792
|0.0000
|0.0000
|36.54
|2378.42
|1088
|2007.07.19 08:00
|close
|542
|0.86
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|-31.18
|2347.24
|1089
|2007.07.19 21:05
|buy
|545
|0.87
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|1090
|2007.07.19 22:35
|close
|545
|0.87
|1.3809
|0.0000
|0.0000
|44.10
|2391.34
|1091
|2007.07.20 00:15
|sell
|546
|0.89
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|1092
|2007.07.20 01:29
|sell
|547
|0.80
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|1093
|2007.07.20 01:58
|close
|546
|0.89
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|32.26
|2423.60
|1094
|2007.07.20 02:30
|buy
|548
|0.83
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|1095
|2007.07.20 03:57
|close
|547
|0.80
|1.3794
|0.0000
|0.0000
|40.60
|2464.20
|1096
|2007.07.20 06:05
|sell
|549
|0.84
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|1097
|2007.07.20 06:15
|sell
|550
|0.92
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|1098
|2007.07.20 07:10
|close
|550
|0.92
|1.3797
|0.0000
|0.0000
|40.01
|2504.21
|1099
|2007.07.20 07:24
|sell
|551
|0.93
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|1100
|2007.07.20 07:25
|close
|548
|0.83
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|42.09
|2546.30
|1101
|2007.07.20 07:30
|sell
|552
|0.73
|1.3808
|0.0000
|0.0000
|1102
|2007.07.20 07:43
|close
|552
|0.73
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|31.73
|2578.03
|1103
|2007.07.20 08:00
|close
|551
|0.93
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2578.03
|1104
|2007.07.20 08:00
|close
|549
|0.84
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|-18.26
|2559.77
|1105
|2007.07.20 21:44
|sell
|553
|0.95
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|1106
|2007.07.20 21:49
|sell
|554
|0.85
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|1107
|2007.07.20 22:00
|buy
|555
|0.78
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|1108
|2007.07.20 22:15
|sell
|556
|0.84
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|1109
|2007.07.20 22:30
|close
|555
|0.78
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|33.84
|2593.61
|1110
|2007.07.23 05:30
|sell
|557
|0.61
|1.3835
|0.0000
|0.0000
|1111
|2007.07.23 07:49
|close
|553
|0.95
|1.3843
|0.0000
|0.0000
|-143.47
|2450.14
|1112
|2007.07.23 07:52
|close
|554
|0.85
|1.3844
|0.0000
|0.0000
|-122.22
|2327.92
|1113
|2007.07.23 07:52
|close
|556
|0.84
|1.3845
|0.0000
|0.0000
|-120.77
|2207.15
|1114
|2007.07.23 07:54
|buy
|558
|0.74
|1.3842
|0.0000
|0.0000
|1115
|2007.07.23 08:00
|close
|558
|0.74
|1.3842
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2207.15
|1116
|2007.07.23 08:00
|close
|557
|0.61
|1.3844
|0.0000
|0.0000
|-39.66
|2167.49
|1117
|2007.07.23 20:14
|buy
|559
|0.80
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|1118
|2007.07.23 20:43
|sell
|560
|0.73
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|1119
|2007.07.23 20:45
|buy
|561
|0.80
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|1120
|2007.07.23 21:25
|sell
|562
|0.73
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|1121
|2007.07.23 21:25
|close
|559
|0.80
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|40.56
|2208.05
|1122
|2007.07.23 21:41
|close
|562
|0.73
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|31.74
|2239.79
|1123
|2007.07.23 22:22
|close
|561
|0.80
|1.3808
|0.0000
|0.0000
|34.76
|2274.55
|1124
|2007.07.23 23:47
|buy
|563
|0.76
|1.3808
|0.0000
|0.0000
|1125
|2007.07.24 01:19
|buy
|564
|0.82
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|1126
|2007.07.24 02:09
|sell
|565
|0.75
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|1127
|2007.07.24 02:13
|close
|564
|0.82
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|35.63
|2310.18
|1128
|2007.07.24 02:28
|close
|563
|0.76
|1.3814
|0.0000
|0.0000
|30.24
|2340.43
|1129
|2007.07.24 02:32
|close
|565
|0.75
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|-108.51
|2231.92
|1130
|2007.07.24 02:32
|close
|560
|0.73
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|-105.12
|2126.80
|1131
|2007.07.24 06:18
|buy
|566
|0.78
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|1132
|2007.07.24 07:34
|close
|566
|0.78
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|33.84
|2160.64
|1133
|2007.07.24 20:19
|sell
|567
|0.80
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|1134
|2007.07.24 21:35
|close
|567
|0.80
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|34.73
|2195.37
|1135
|2007.07.24 22:49
|sell
|568
|0.81
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|1136
|2007.07.24 23:30
|sell
|569
|0.72
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|1137
|2007.07.24 23:34
|sell
|570
|0.64
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|1138
|2007.07.24 23:50
|buy
|571
|0.61
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|1139
|2007.07.24 23:59
|sell
|572
|0.64
|1.3827
|0.0000
|0.0000
|1140
|2007.07.25 00:04
|sell
|573
|0.56
|1.3829
|0.0000
|0.0000
|1141
|2007.07.25 00:04
|close
|571
|0.61
|1.3829
|0.0000
|0.0000
|19.84
|2215.21
|1142
|2007.07.25 00:09
|sell
|574
|0.46
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|1143
|2007.07.25 00:45
|buy
|575
|0.45
|1.3826
|0.0000
|0.0000
|1144
|2007.07.25 00:48
|close
|575
|0.45
|1.3833
|0.0000
|0.0000
|22.77
|2237.98
|1145
|2007.07.25 00:49
|buy
|576
|0.46
|1.3826
|0.0000
|0.0000
|1146
|2007.07.25 00:56
|close
|573
|0.56
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|24.31
|2262.29
|1147
|2007.07.25 01:32
|close
|570
|0.64
|1.3822
|0.0000
|0.0000
|28.22
|2290.50
|1148
|2007.07.25 01:32
|close
|572
|0.64
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|28.22
|2318.72
|1149
|2007.07.25 01:32
|close
|569
|0.72
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|31.75
|2350.47
|1150
|2007.07.25 02:00
|close
|574
|0.46
|1.3818
|0.0000
|0.0000
|33.29
|2383.76
|1151
|2007.07.25 02:00
|close
|568
|0.81
|1.3816
|0.0000
|0.0000
|41.59
|2425.35
|1152
|2007.07.25 02:53
|close
|576
|0.46
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|-66.64
|2358.71
|1153
|2007.07.25 07:30
|sell
|577
|0.87
|1.3824
|0.0000
|0.0000
|1154
|2007.07.25 07:32
|close
|577
|0.87
|1.3817
|0.0000
|0.0000
|44.08
|2402.79
|1155
|2007.07.25 20:14
|buy
|578
|0.89
|1.3708
|0.0000
|0.0000
|1156
|2007.07.25 20:25
|close
|578
|0.89
|1.3714
|0.0000
|0.0000
|38.94
|2441.73
|1157
|2007.07.25 21:55
|buy
|579
|0.91
|1.3713
|0.0000
|0.0000
|1158
|2007.07.25 22:37
|close
|579
|0.91
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|39.80
|2481.53
|1159
|2007.07.26 20:44
|buy
|580
|0.92
|1.3750
|0.0000
|0.0000
|1160
|2007.07.26 21:49
|sell
|581
|0.81
|1.3742
|0.0000
|0.0000
|1161
|2007.07.26 23:09
|sell
|582
|0.89
|1.3744
|0.0000
|0.0000
|1162
|2007.07.26 23:24
|buy
|583
|0.82
|1.3743
|0.0000
|0.0000
|1163
|2007.07.26 23:43
|close
|582
|0.89
|1.3738
|0.0000
|0.0000
|38.87
|2520.40
|1164
|2007.07.27 00:31
|close
|583
|0.82
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|44.73
|2565.13
|1165
|2007.07.27 02:09
|sell
|584
|0.92
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|1166
|2007.07.27 02:27
|close
|584
|0.92
|1.3742
|0.0000
|0.0000
|46.86
|2611.99
|1167
|2007.07.27 03:29
|buy
|585
|0.94
|1.3740
|0.0000
|0.0000
|1168
|2007.07.27 04:51
|close
|585
|0.94
|1.3746
|0.0000
|0.0000
|41.03
|2653.02
|1169
|2007.07.27 06:29
|sell
|586
|0.95
|1.3741
|0.0000
|0.0000
|1170
|2007.07.27 07:47
|close
|586
|0.95
|1.3735
|0.0000
|0.0000
|41.50
|2694.52
|1171
|2007.07.27 07:47
|close
|581
|0.81
|1.3735
|0.0000
|0.0000
|41.83
|2736.35
|1172
|2007.07.27 07:47
|close
|580
|0.92
|1.3730
|0.0000
|0.0000
|-137.36
|2599.00
|1173
|2007.07.27 22:29
|buy
|587
|0.97
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|1174
|2007.07.30 00:03
|close
|587
|0.97
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|-160.30
|2438.70
|1175
|2007.07.30 04:45
|sell
|588
|0.91
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|1176
|2007.07.30 05:05
|sell
|589
|0.80
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|1177
|2007.07.30 05:16
|sell
|590
|0.73
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|1178
|2007.07.30 05:17
|buy
|591
|0.69
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|1179
|2007.07.30 05:17
|close
|589
|0.80
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|35.20
|2473.90
|1180
|2007.07.30 05:45
|sell
|592
|0.82
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|1181
|2007.07.30 06:05
|sell
|593
|0.73
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|1182
|2007.07.30 06:22
|close
|593
|0.73
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|37.49
|2511.39
|1183
|2007.07.30 06:22
|close
|592
|0.82
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|36.09
|2547.48
|1184
|2007.07.30 06:22
|close
|590
|0.73
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|37.49
|2584.97
|1185
|2007.07.30 06:25
|buy
|594
|0.94
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|1186
|2007.07.30 06:25
|close
|588
|0.91
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|60.10
|2645.07
|1187
|2007.07.30 06:30
|close
|594
|0.94
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|34.48
|2679.55
|1188
|2007.07.30 07:14
|buy
|595
|0.94
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|1189
|2007.07.30 07:15
|close
|591
|0.69
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|35.40
|2714.95
|1190
|2007.07.30 07:20
|sell
|596
|0.94
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|1191
|2007.07.30 07:30
|close
|595
|0.94
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|48.21
|2763.16
|1192
|2007.07.30 07:40
|close
|596
|0.94
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|41.35
|2804.51
|1193
|2007.07.30 07:45
|sell
|597
|1.05
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|1194
|2007.07.30 08:00
|close
|597
|1.05
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|-38.47
|2766.04
|1195
|2007.07.31 00:06
|sell
|598
|1.03
|1.3702
|0.0000
|0.0000
|1196
|2007.07.31 00:09
|sell
|599
|0.89
|1.3715
|0.0000
|0.0000
|1197
|2007.07.31 00:10
|close
|598
|1.03
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|-150.12
|2615.92
|1198
|2007.07.31 00:29
|close
|599
|0.89
|1.3709
|0.0000
|0.0000
|38.95
|2654.87
|1199
|2007.07.31 01:20
|buy
|600
|0.99
|1.3721
|0.0000
|0.0000
|1200
|2007.07.31 07:14
|close
|600
|0.99
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|-151.75
|2503.12
|1201
|2007.07.31 07:59
|buy
|601
|0.93
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|1202
|2007.07.31 08:00
|close
|601
|0.93
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|-6.79
|2496.33
|1203
|2007.07.31 20:15
|sell
|602
|0.93
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|1204
|2007.07.31 20:32
|close
|602
|0.93
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|40.76
|2537.09
|1205
|2007.08.01 02:39
|buy
|603
|0.94
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|1206
|2007.08.01 02:50
|sell
|604
|0.86
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|1207
|2007.08.01 02:53
|close
|604
|0.86
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|44.06
|2581.15
|1208
|2007.08.01 03:44
|buy
|605
|0.85
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1209
|2007.08.01 03:49
|close
|605
|0.85
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|37.32
|2618.47
|1210
|2007.08.01 04:19
|buy
|606
|0.88
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|1211
|2007.08.01 04:27
|close
|603
|0.94
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|34.38
|2652.85
|1212
|2007.08.01 04:28
|close
|606
|0.88
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|38.62
|2691.47
|1213
|2007.08.01 04:39
|sell
|607
|1.01
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|1214
|2007.08.01 05:18
|close
|607
|1.01
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|44.35
|2735.82
|1215
|2007.08.01 06:35
|sell
|608
|1.02
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1216
|2007.08.01 06:44
|close
|608
|1.02
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|44.83
|2780.65
|1217
|2007.08.01 07:29
|buy
|609
|1.04
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|1218
|2007.08.01 07:35
|close
|609
|1.04
|1.3653
|0.0000
|0.0000
|45.70
|2826.35
|1219
|2007.08.01 07:44
|sell
|610
|1.06
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|1220
|2007.08.01 08:00
|close
|610
|1.06
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|-46.58
|2779.77
|1221
|2007.08.02 00:00
|sell
|611
|1.04
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|1222
|2007.08.02 00:02
|close
|611
|1.04
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|53.25
|2833.02
|1223
|2007.08.02 00:39
|sell
|612
|1.06
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|1224
|2007.08.02 01:09
|close
|612
|1.06
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|46.52
|2879.54
|1225
|2007.08.02 02:05
|buy
|613
|1.08
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|1226
|2007.08.02 02:24
|sell
|614
|0.97
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|1227
|2007.08.02 02:30
|sell
|615
|1.06
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|1228
|2007.08.02 02:54
|buy
|616
|0.98
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|1229
|2007.08.02 02:58
|close
|615
|1.06
|1.3653
|0.0000
|0.0000
|54.35
|2933.89
|1230
|2007.08.02 02:58
|close
|614
|0.97
|1.3653
|0.0000
|0.0000
|49.73
|2983.62
|1231
|2007.08.02 03:45
|sell
|617
|0.91
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1232
|2007.08.02 04:53
|close
|616
|0.98
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|43.03
|3026.65
|1233
|2007.08.02 04:53
|close
|613
|1.08
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|47.42
|3074.07
|1234
|2007.08.02 07:29
|sell
|618
|1.05
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|1235
|2007.08.02 08:00
|close
|618
|1.05
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|-7.68
|3066.39
|1236
|2007.08.02 08:00
|close
|617
|0.91
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|-33.30
|3033.09
|1237
|2007.08.02 20:14
|buy
|619
|1.14
|1.3696
|0.0000
|0.0000
|1238
|2007.08.02 20:15
|sell
|620
|1.03
|1.3698
|0.0000
|0.0000
|1239
|2007.08.02 20:27
|close
|620
|1.03
|1.3691
|0.0000
|0.0000
|52.66
|3085.75
|1240
|2007.08.02 20:50
|sell
|621
|1.05
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|1241
|2007.08.02 21:05
|sell
|622
|1.14
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|1242
|2007.08.02 22:10
|close
|619
|1.14
|1.3702
|0.0000
|0.0000
|49.92
|3135.67
|1243
|2007.08.02 22:15
|buy
|623
|0.93
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|1244
|2007.08.02 22:16
|sell
|624
|1.01
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|1245
|2007.08.02 22:30
|buy
|625
|0.93
|1.3699
|0.0000
|0.0000
|1246
|2007.08.02 22:31
|sell
|626
|1.00
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|1247
|2007.08.02 22:58
|buy
|627
|0.91
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|1248
|2007.08.03 00:08
|close
|626
|1.00
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|51.80
|3187.47
|1249
|2007.08.03 00:08
|close
|624
|1.01
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|52.32
|3239.79
|1250
|2007.08.03 00:09
|sell
|628
|1.11
|1.3697
|0.0000
|0.0000
|1251
|2007.08.03 00:40
|close
|625
|0.93
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|44.12
|3283.90
|1252
|2007.08.03 00:40
|close
|627
|0.91
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|43.16
|3327.06
|1253
|2007.08.03 00:40
|close
|623
|0.93
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|44.11
|3371.17
|1254
|2007.08.03 05:59
|sell
|629
|0.85
|1.3704
|0.0000
|0.0000
|1255
|2007.08.03 07:05
|sell
|630
|0.73
|1.3707
|0.0000
|0.0000
|1256
|2007.08.03 08:00
|close
|630
|0.73
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|5.33
|3376.50
|1257
|2007.08.03 08:00
|close
|629
|0.85
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|-12.40
|3364.10
|1258
|2007.08.03 08:00
|close
|628
|1.11
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|-72.89
|3291.21
|1259
|2007.08.03 08:00
|close
|622
|1.14
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|-90.71
|3200.50
|1260
|2007.08.03 08:00
|close
|621
|1.05
|1.3706
|0.0000
|0.0000
|-83.55
|3116.94
|1261
|2007.08.07 01:55
|buy
|631
|1.17
|1.3809
|0.0000
|0.0000
|1262
|2007.08.07 04:15
|buy
|632
|1.03
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|1263
|2007.08.07 04:15
|sell
|633
|0.94
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|1264
|2007.08.07 04:54
|buy
|634
|1.01
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|1265
|2007.08.07 05:45
|close
|634
|1.01
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|43.89
|3160.83
|1266
|2007.08.07 05:45
|close
|632
|1.03
|1.3808
|0.0000
|0.0000
|44.76
|3205.59
|1267
|2007.08.07 07:05
|buy
|635
|1.16
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|1268
|2007.08.07 07:10
|buy
|636
|1.04
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|1269
|2007.08.07 07:44
|buy
|637
|0.91
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|1270
|2007.08.07 07:45
|sell
|638
|0.87
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|1271
|2007.08.07 08:00
|close
|638
|0.87
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|0.00
|3205.59
|1272
|2007.08.07 08:00
|close
|637
|0.91
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|6.59
|3212.18
|1273
|2007.08.07 08:00
|close
|636
|1.04
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|-15.07
|3197.11
|1274
|2007.08.07 08:00
|close
|635
|1.16
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|-8.40
|3188.71
|1275
|2007.08.07 08:00
|close
|633
|0.94
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|-6.81
|3181.90
|1276
|2007.08.07 08:00
|close
|631
|1.17
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|-59.34
|3122.56
|1277
|2007.08.07 20:14
|buy
|639
|1.17
|1.3741
|0.0000
|0.0000
|1278
|2007.08.07 20:15
|close
|639
|1.17
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|51.07
|3173.63
|1279
|2007.08.07 21:14
|sell
|640
|1.19
|1.3766
|0.0000
|0.0000
|1280
|2007.08.07 21:31
|close
|640
|1.19
|1.3760
|0.0000
|0.0000
|51.89
|3225.52
|1281
|2007.08.07 22:09
|buy
|641
|1.21
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|1282
|2007.08.07 23:10
|sell
|642
|1.08
|1.3742
|0.0000
|0.0000
|1283
|2007.08.07 23:45
|sell
|643
|1.18
|1.3746
|0.0000
|0.0000
|1284
|2007.08.08 00:12
|close
|643
|1.18
|1.3740
|0.0000
|0.0000
|52.33
|3277.86
|1285
|2007.08.08 00:19
|sell
|644
|1.19
|1.3742
|0.0000
|0.0000
|1286
|2007.08.08 00:21
|buy
|645
|1.11
|1.3740
|0.0000
|0.0000
|1287
|2007.08.08 00:22
|sell
|646
|1.20
|1.3741
|0.0000
|0.0000
|1288
|2007.08.08 00:30
|buy
|647
|1.10
|1.3740
|0.0000
|0.0000
|1289
|2007.08.08 01:05
|sell
|648
|1.20
|1.3743
|0.0000
|0.0000
|1290
|2007.08.08 01:07
|close
|647
|1.10
|1.3746
|0.0000
|0.0000
|48.01
|3325.87
|1291
|2007.08.08 01:07
|close
|645
|1.11
|1.3746
|0.0000
|0.0000
|48.45
|3374.32
|1292
|2007.08.08 01:47
|close
|641
|1.21
|1.3753
|0.0000
|0.0000
|39.59
|3413.91
|1293
|2007.08.08 02:20
|buy
|649
|0.76
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|1294
|2007.08.08 02:23
|sell
|650
|0.73
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|1295
|2007.08.08 02:23
|close
|649
|0.76
|1.3754
|0.0000
|0.0000
|38.68
|3452.59
|1296
|2007.08.08 03:05
|close
|650
|0.73
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|31.86
|3484.45
|1297
|2007.08.08 07:19
|buy
|651
|0.77
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|1298
|2007.08.08 08:00
|close
|651
|0.77
|1.3747
|0.0000
|0.0000
|-11.20
|3473.25
|1299
|2007.08.08 08:00
|close
|648
|1.20
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|-52.37
|3420.88
|1300
|2007.08.08 08:00
|close
|646
|1.20
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|-69.82
|3351.06
|1301
|2007.08.08 08:00
|close
|644
|1.19
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|-60.59
|3290.47
|1302
|2007.08.08 08:00
|close
|642
|1.08
|1.3749
|0.0000
|0.0000
|-54.25
|3236.21
|1303
|2007.08.09 00:09
|sell
|652
|1.22
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|1304
|2007.08.09 00:12
|sell
|653
|1.08
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|1305
|2007.08.09 00:30
|sell
|654
|0.94
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|1306
|2007.08.09 02:54
|sell
|655
|0.85
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|1307
|2007.08.09 03:08
|close
|654
|0.94
|1.3798
|0.0000
|0.0000
|34.06
|3270.27
|1308
|2007.08.09 03:15
|close
|655
|0.85
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|43.13
|3313.40
|1309
|2007.08.09 04:05
|sell
|656
|0.98
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|1310
|2007.08.09 04:59
|buy
|657
|0.91
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|1311
|2007.08.09 05:00
|sell
|658
|0.96
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|1312
|2007.08.09 05:01
|buy
|659
|0.89
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|1313
|2007.08.09 05:03
|buy
|660
|1.02
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|1314
|2007.08.09 05:03
|close
|658
|0.96
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|48.71
|3362.11
|1315
|2007.08.09 05:04
|sell
|661
|1.19
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|1316
|2007.08.09 05:04
|close
|660
|1.02
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|51.73
|3413.84
|1317
|2007.08.09 06:45
|close
|657
|0.91
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|39.55
|3453.39
|1318
|2007.08.09 07:00
|buy
|662
|0.92
|1.3801
|0.0000
|0.0000
|1319
|2007.08.09 07:17
|close
|661
|1.19
|1.3797
|0.0000
|0.0000
|43.13
|3496.52
|1320
|2007.08.09 08:00
|close
|662
|0.92
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|26.66
|3523.18
|1321
|2007.08.09 08:00
|close
|659
|0.89
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|25.79
|3548.97
|1322
|2007.08.09 08:00
|close
|656
|0.98
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|-42.59
|3506.38
|1323
|2007.08.09 08:00
|close
|653
|1.08
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|-70.40
|3435.98
|1324
|2007.08.09 08:00
|close
|652
|1.22
|1.3807
|0.0000
|0.0000
|-106.03
|3329.95
|1325
|2007.08.09 23:35
|sell
|663
|1.26
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|1326
|2007.08.09 23:42
|sell
|664
|1.13
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|1327
|2007.08.09 23:45
|sell
|665
|1.00
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|1328
|2007.08.10 00:05
|sell
|666
|0.90
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|1329
|2007.08.10 00:24
|sell
|667
|0.82
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|1330
|2007.08.10 00:36
|close
|665
|1.00
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|37.24
|3367.19
|1331
|2007.08.10 00:41
|close
|666
|0.90
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|39.49
|3406.68
|1332
|2007.08.10 00:41
|close
|663
|1.26
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|46.93
|3453.61
|1333
|2007.08.10 00:41
|close
|664
|1.13
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|50.36
|3503.98
|1334
|2007.08.10 01:26
|close
|667
|0.82
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|53.99
|3557.97
|1335
|2007.08.10 03:09
|buy
|668
|1.35
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|1336
|2007.08.10 05:20
|close
|668
|1.35
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|59.26
|3617.23
|1337
|2007.08.10 05:25
|sell
|669
|1.37
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|1338
|2007.08.10 05:38
|close
|669
|1.37
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|60.16
|3677.39
|1339
|2007.08.10 07:29
|buy
|670
|1.39
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|1340
|2007.08.10 07:35
|buy
|671
|1.23
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|1341
|2007.08.10 07:59
|close
|671
|1.23
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|54.02
|3731.41
|1342
|2007.08.10 08:00
|close
|670
|1.39
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|30.52
|3761.93
|1343
|2007.08.13 03:45
|sell
|672
|1.43
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|1344
|2007.08.13 07:22
|close
|672
|1.43
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|62.66
|3824.59
|1345
|2007.08.13 20:14
|sell
|673
|1.45
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|1346
|2007.08.13 21:08
|close
|673
|1.45
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|63.89
|3888.48
|1347
|2007.08.13 22:14
|buy
|674
|1.47
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|1348
|2007.08.13 22:20
|close
|674
|1.47
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|75.59
|3964.07
|1349
|2007.08.14 00:00
|sell
|675
|1.50
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|1350
|2007.08.14 01:25
|close
|675
|1.50
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|66.15
|4030.22
|1351
|2007.08.14 02:44
|sell
|676
|1.53
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|1352
|2007.08.14 03:50
|sell
|677
|1.35
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|1353
|2007.08.14 05:55
|buy
|678
|1.26
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|1354
|2007.08.14 06:07
|close
|678
|1.26
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|55.51
|4085.73
|1355
|2007.08.14 06:09
|buy
|679
|1.24
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|1356
|2007.08.14 07:22
|close
|677
|1.35
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|69.44
|4155.17
|1357
|2007.08.14 08:00
|close
|679
|1.24
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|-9.11
|4146.06
|1358
|2007.08.14 08:00
|close
|676
|1.53
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|-67.41
|4078.65
|1359
|2007.08.14 22:24
|sell
|680
|1.55
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|1360
|2007.08.14 22:51
|close
|680
|1.55
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|68.72
|4147.37
|1361
|2007.08.15 06:19
|buy
|681
|1.58
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|1362
|2007.08.15 07:33
|close
|681
|1.58
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|-234.16
|3913.21
|1363
|2007.08.15 07:34
|buy
|682
|1.48
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|1364
|2007.08.15 08:00
|close
|682
|1.48
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|-164.65
|3748.56
|1365
|2007.08.15 20:49
|sell
|683
|1.42
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|1366
|2007.08.15 21:12
|close
|683
|1.42
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|63.31
|3811.87
|1367
|2007.08.15 23:44
|buy
|684
|1.44
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|1368
|2007.08.16 01:10
|close
|684
|1.44
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|48.61
|3860.48
|1369
|2007.08.16 02:09
|buy
|685
|1.46
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|1370
|2007.08.16 02:42
|close
|685
|1.46
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|-217.76
|3642.72
|1371
|2007.08.16 05:00
|sell
|686
|1.38
|1.3410
|0.0000
|0.0000
|1372
|2007.08.16 05:07
|close
|686
|1.38
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|61.77
|3704.49
|1373
|2007.08.16 05:54
|buy
|687
|1.40
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|1374
|2007.08.16 06:03
|close
|687
|1.40
|1.3410
|0.0000
|0.0000
|62.64
|3767.13
|1375
|2007.08.16 20:24
|buy
|688
|1.43
|1.3407
|0.0000
|0.0000
|1376
|2007.08.16 20:37
|close
|688
|1.43
|1.3413
|0.0000
|0.0000
|63.97
|3831.10
|1377
|2007.08.16 21:14
|sell
|689
|1.45
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|1378
|2007.08.16 22:03
|close
|689
|1.45
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|-226.92
|3604.18
|1379
|2007.08.17 01:39
|sell
|690
|1.36
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|1380
|2007.08.17 02:33
|close
|690
|1.36
|1.3414
|0.0000
|0.0000
|60.83
|3665.01
|1381
|2007.08.17 03:59
|sell
|691
|1.39
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|1382
|2007.08.17 04:19
|buy
|692
|1.26
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|1383
|2007.08.17 05:08
|close
|691
|1.39
|1.3413
|0.0000
|0.0000
|62.18
|3727.19
|1384
|2007.08.17 06:13
|close
|692
|1.26
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|56.33
|3783.52
|1385
|2007.08.17 06:19
|buy
|693
|1.43
|1.3407
|0.0000
|0.0000
|1386
|2007.08.17 06:20
|sell
|694
|1.30
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|1387
|2007.08.17 06:20
|close
|693
|1.43
|1.3413
|0.0000
|0.0000
|63.97
|3847.49
|1388
|2007.08.17 07:08
|close
|694
|1.30
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|-193.61
|3653.88
|1389
|2007.08.20 06:54
|sell
|695
|1.38
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|1390
|2007.08.20 08:00
|close
|695
|1.38
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|-10.22
|3643.66
|1391
|2007.08.20 20:41
|buy
|696
|1.38
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|1392
|2007.08.20 21:01
|close
|696
|1.38
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|61.40
|3705.06
|1393
|2007.08.20 21:10
|buy
|697
|1.40
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|1394
|2007.08.20 21:24
|close
|697
|1.40
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|62.28
|3767.34
|1395
|2007.08.20 22:42
|sell
|698
|1.43
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|1396
|2007.08.20 22:47
|close
|698
|1.43
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|63.68
|3831.02
|1397
|2007.08.20 22:54
|sell
|699
|1.45
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|1398
|2007.08.20 23:13
|sell
|700
|1.28
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|1399
|2007.08.20 23:19
|sell
|701
|1.16
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|1400
|2007.08.20 23:27
|buy
|702
|1.06
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|1401
|2007.08.20 23:36
|close
|700
|1.28
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|57.00
|3888.02
|1402
|2007.08.20 23:42
|sell
|703
|1.29
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|1403
|2007.08.21 00:08
|sell
|704
|1.16
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|1404
|2007.08.21 00:09
|buy
|705
|1.07
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|1405
|2007.08.21 00:15
|sell
|706
|1.15
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|1406
|2007.08.21 00:28
|sell
|707
|1.00
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|1407
|2007.08.21 00:36
|close
|705
|1.07
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|39.68
|3927.70
|1408
|2007.08.21 00:36
|close
|702
|1.06
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|35.45
|3963.15
|1409
|2007.08.21 00:54
|close
|707
|1.00
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|37.11
|4000.26
|1410
|2007.08.21 00:59
|close
|706
|1.15
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|42.68
|4042.94
|1411
|2007.08.21 00:59
|close
|703
|1.29
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|48.75
|4091.69
|1412
|2007.08.21 01:05
|sell
|708
|1.16
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|1413
|2007.08.21 01:05
|buy
|709
|1.13
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|1414
|2007.08.21 01:07
|close
|708
|1.16
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|51.67
|4143.36
|1415
|2007.08.21 01:07
|close
|704
|1.16
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|60.28
|4203.64
|1416
|2007.08.21 01:13
|close
|701
|1.16
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|69.68
|4273.32
|1417
|2007.08.21 01:14
|close
|699
|1.45
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|76.35
|4349.67
|1418
|2007.08.21 01:26
|sell
|710
|1.55
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|1419
|2007.08.21 01:34
|close
|710
|1.55
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|80.57
|4430.24
|1420
|2007.08.21 01:43
|buy
|711
|1.57
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|1421
|2007.08.21 01:44
|sell
|712
|1.44
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|1422
|2007.08.21 02:15
|close
|712
|1.44
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|64.15
|4494.39
|1423
|2007.08.21 02:19
|buy
|713
|1.37
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|1424
|2007.08.21 02:20
|buy
|714
|1.21
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|1425
|2007.08.21 03:01
|close
|714
|1.21
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|53.90
|4548.29
|1426
|2007.08.21 03:02
|close
|713
|1.37
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|61.02
|4609.31
|1427
|2007.08.21 03:36
|close
|711
|1.57
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|69.89
|4679.20
|1428
|2007.08.21 03:37
|sell
|715
|1.70
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|1429
|2007.08.21 03:55
|sell
|716
|1.74
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|1430
|2007.08.21 03:55
|close
|709
|1.13
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|92.18
|4771.38
|1431
|2007.08.21 04:11
|sell
|717
|1.45
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|1432
|2007.08.21 04:11
|buy
|718
|1.40
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|1433
|2007.08.21 04:11
|close
|716
|1.74
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|77.46
|4848.84
|1434
|2007.08.21 04:12
|sell
|719
|1.69
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|1435
|2007.08.21 04:15
|close
|717
|1.45
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|64.55
|4913.39
|1436
|2007.08.21 04:15
|close
|715
|1.70
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|75.70
|4989.09
|1437
|2007.08.21 04:53
|close
|719
|1.69
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|100.36
|5089.45
|1438
|2007.08.21 05:56
|sell
|720
|1.83
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|1439
|2007.08.21 05:58
|close
|720
|1.83
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|81.47
|5170.92
|1440
|2007.08.21 06:05
|sell
|721
|1.83
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|1441
|2007.08.21 06:16
|close
|721
|1.83
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|81.51
|5252.43
|1442
|2007.08.21 07:17
|sell
|722
|1.87
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|1443
|2007.08.21 07:18
|sell
|723
|1.95
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|1444
|2007.08.21 07:44
|sell
|724
|1.74
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|1445
|2007.08.21 07:48
|buy
|725
|1.62
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|1446
|2007.08.21 07:49
|close
|724
|1.74
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|77.48
|5329.91
|1447
|2007.08.21 08:00
|close
|725
|1.62
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|-36.07
|5293.84
|1448
|2007.08.21 08:00
|close
|723
|1.95
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|28.94
|5322.78
|1449
|2007.08.21 08:00
|close
|722
|1.87
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|27.75
|5350.53
|1450
|2007.08.21 08:00
|close
|718
|1.40
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|-41.56
|5308.97
|1451
|2007.08.21 20:31
|buy
|726
|2.03
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|1452
|2007.08.21 20:31
|sell
|727
|1.84
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|1453
|2007.08.21 21:02
|close
|726
|2.03
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|90.42
|5399.39
|1454
|2007.08.22 00:11
|close
|727
|1.84
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|83.28
|5482.67
|1455
|2007.08.22 00:33
|sell
|728
|2.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|1456
|2007.08.22 00:43
|buy
|729
|1.88
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|1457
|2007.08.22 01:08
|sell
|730
|2.05
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|1458
|2007.08.22 01:14
|buy
|731
|1.86
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|1459
|2007.08.22 01:44
|close
|731
|1.86
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|82.89
|5565.56
|1460
|2007.08.22 01:45
|close
|729
|1.88
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|83.78
|5649.34
|1461
|2007.08.22 03:29
|close
|730
|2.05
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|76.19
|5725.53
|1462
|2007.08.22 04:04
|sell
|732
|1.97
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|1463
|2007.08.22 06:57
|close
|732
|1.97
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|-292.35
|5433.18
|1464
|2007.08.22 06:57
|close
|728
|2.10
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|-327.22
|5105.96
|1465
|2007.08.22 07:24
|sell
|733
|1.95
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|1466
|2007.08.22 08:00
|close
|733
|1.95
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|-57.85
|5048.11
|1467
|2007.08.22 20:06
|buy
|734
|1.93
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|1468
|2007.08.22 20:29
|sell
|735
|1.75
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|1469
|2007.08.22 20:54
|sell
|736
|1.91
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|1470
|2007.08.22 21:01
|buy
|737
|1.76
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|1471
|2007.08.22 21:15
|sell
|738
|1.92
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|1472
|2007.08.22 21:18
|close
|734
|1.93
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|71.28
|5119.39
|1473
|2007.08.22 21:18
|close
|737
|1.76
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|65.00
|5184.39
|1474
|2007.08.22 22:10
|sell
|739
|1.33
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|1475
|2007.08.22 23:21
|sell
|740
|1.06
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|1476
|2007.08.23 00:00
|close
|736
|1.91
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|-277.93
|4906.46
|1477
|2007.08.23 00:00
|close
|738
|1.92
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|-279.32
|4627.14
|1478
|2007.08.23 00:00
|close
|735
|1.75
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|-267.50
|4359.64
|1479
|2007.08.23 04:14
|buy
|741
|1.39
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|1480
|2007.08.23 04:14
|sell
|742
|1.51
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|1481
|2007.08.23 05:29
|close
|741
|1.39
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|61.53
|4421.17
|1482
|2007.08.23 05:43
|close
|739
|1.33
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|-203.24
|4217.93
|1483
|2007.08.23 05:45
|sell
|743
|1.27
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|1484
|2007.08.23 05:56
|buy
|744
|1.17
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|1485
|2007.08.23 05:59
|close
|743
|1.27
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|56.22
|4274.15
|1486
|2007.08.23 07:04
|close
|742
|1.51
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|66.89
|4341.04
|1487
|2007.08.23 07:25
|close
|744
|1.17
|1.3538
|0.0000
|0.0000
|-172.85
|4168.19
|1488
|2007.08.23 07:25
|close
|740
|1.06
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|64.80
|4232.99
|1489
|2007.08.23 07:30
|buy
|745
|1.61
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|1490
|2007.08.23 07:30
|sell
|746
|1.48
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1491
|2007.08.23 07:30
|close
|745
|1.61
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|71.33
|4304.32
|1492
|2007.08.23 08:00
|close
|746
|1.48
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|-87.38
|4216.94
|1493
|2007.08.23 20:56
|buy
|747
|1.60
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|1494
|2007.08.23 21:17
|buy
|748
|1.43
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|1495
|2007.08.23 21:23
|close
|748
|1.43
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|63.26
|4280.20
|1496
|2007.08.23 21:23
|close
|747
|1.60
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|70.78
|4350.98
|1497
|2007.08.23 22:15
|sell
|749
|1.66
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|1498
|2007.08.24 00:06
|buy
|750
|1.52
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|1499
|2007.08.24 00:08
|buy
|751
|1.66
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|1500
|2007.08.24 00:28
|close
|749
|1.66
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|74.59
|4425.57
|1501
|2007.08.24 00:34
|buy
|752
|1.35
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|1502
|2007.08.24 01:04
|buy
|753
|1.17
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|1503
|2007.08.24 01:16
|buy
|754
|1.06
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|1504
|2007.08.24 01:30
|sell
|755
|1.03
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|1505
|2007.08.24 01:54
|close
|753
|1.17
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|51.76
|4477.33
|1506
|2007.08.24 01:55
|close
|754
|1.06
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|54.70
|4532.03
|1507
|2007.08.24 01:55
|close
|752
|1.35
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|59.71
|4591.74
|1508
|2007.08.24 01:55
|close
|751
|1.66
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|73.42
|4665.16
|1509
|2007.08.24 03:27
|sell
|756
|1.72
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|1510
|2007.08.24 03:42
|close
|750
|1.52
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|67.23
|4732.39
|1511
|2007.08.24 04:09
|buy
|757
|1.47
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|1512
|2007.08.24 04:27
|sell
|758
|1.59
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|1513
|2007.08.24 05:55
|buy
|759
|1.50
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|1514
|2007.08.24 05:55
|close
|758
|1.59
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|93.78
|4826.17
|1515
|2007.08.24 05:56
|sell
|760
|1.76
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|1516
|2007.08.24 06:14
|close
|760
|1.76
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|77.88
|4904.05
|1517
|2007.08.24 08:00
|close
|759
|1.50
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|33.17
|4937.22
|1518
|2007.08.24 08:00
|close
|757
|1.47
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|-10.84
|4926.38
|1519
|2007.08.24 08:00
|close
|756
|1.72
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|-114.09
|4812.29
|1520
|2007.08.24 08:00
|close
|755
|1.03
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|-68.32
|4743.97
|1521
|2007.08.24 20:31
|buy
|761
|1.81
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|1522
|2007.08.24 22:55
|close
|761
|1.81
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|79.40
|4823.37
|1523
|2007.08.27 21:48
|sell
|762
|1.84
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|1524
|2007.08.27 22:20
|close
|762
|1.84
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|80.90
|4904.27
|1525
|2007.08.27 22:34
|sell
|763
|1.87
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|1526
|2007.08.27 22:40
|sell
|764
|1.69
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1527
|2007.08.27 22:40
|close
|763
|1.87
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|68.52
|4972.79
|1528
|2007.08.27 22:44
|sell
|765
|1.72
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|1529
|2007.08.27 22:49
|sell
|766
|1.54
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|1530
|2007.08.27 22:49
|buy
|767
|1.43
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|1531
|2007.08.27 23:20
|close
|766
|1.54
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|67.73
|5040.52
|1532
|2007.08.27 23:44
|buy
|768
|1.77
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|1533
|2007.08.27 23:44
|close
|765
|1.72
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|88.26
|5128.78
|1534
|2007.08.27 23:44
|close
|764
|1.69
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|86.72
|5215.50
|1535
|2007.08.27 23:56
|buy
|769
|1.63
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1536
|2007.08.28 00:06
|sell
|770
|1.55
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|1537
|2007.08.28 00:06
|buy
|771
|1.66
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|1538
|2007.08.28 00:35
|close
|770
|1.55
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|68.19
|5283.69
|1539
|2007.08.28 02:17
|sell
|772
|1.42
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|1540
|2007.08.28 02:17
|buy
|773
|1.42
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|1541
|2007.08.28 02:17
|close
|772
|1.42
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|72.88
|5356.57
|1542
|2007.08.28 02:53
|close
|767
|1.43
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|-215.08
|5141.49
|1543
|2007.08.28 04:32
|buy
|774
|1.15
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|1544
|2007.08.28 05:37
|sell
|775
|1.07
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|1545
|2007.08.28 05:45
|close
|775
|1.07
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|47.11
|5188.60
|1546
|2007.08.28 07:14
|close
|771
|1.66
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|-243.71
|4944.89
|1547
|2007.08.28 08:00
|close
|774
|1.15
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|-84.42
|4860.47
|1548
|2007.08.28 08:00
|close
|773
|1.42
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|-156.35
|4704.12
|1549
|2007.08.28 08:00
|close
|769
|1.63
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|-209.34
|4494.78
|1550
|2007.08.28 08:00
|close
|768
|1.77
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|-240.31
|4254.47
|1551
|2007.08.28 20:29
|sell
|776
|1.62
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|1552
|2007.08.28 21:17
|close
|776
|1.62
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|71.33
|4325.80
|1553
|2007.08.29 00:05
|buy
|777
|1.65
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|1554
|2007.08.29 00:32
|close
|777
|1.65
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|72.77
|4398.57
|1555
|2007.08.29 01:14
|buy
|778
|1.67
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|1556
|2007.08.29 01:19
|buy
|779
|1.48
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|1557
|2007.08.29 01:19
|buy
|780
|1.30
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|1558
|2007.08.29 01:19
|buy
|781
|1.10
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|1559
|2007.08.29 01:20
|close
|778
|1.67
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|-245.99
|4152.58
|1560
|2007.08.29 01:52
|buy
|782
|1.04
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|1561
|2007.08.29 02:14
|buy
|783
|0.87
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|1562
|2007.08.29 02:14
|close
|779
|1.48
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|-239.92
|3912.66
|1563
|2007.08.29 02:14
|close
|780
|1.30
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|-191.60
|3721.06
|1564
|2007.08.29 03:16
|close
|781
|1.10
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|-162.18
|3558.88
|1565
|2007.08.29 05:37
|close
|783
|0.87
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|51.25
|3610.13
|1566
|2007.08.29 05:44
|close
|782
|1.04
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|53.59
|3663.72
|1567
|2007.08.29 06:04
|sell
|784
|1.39
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|1568
|2007.08.29 06:42
|close
|784
|1.39
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|61.37
|3725.09
|1569
|2007.08.29 07:00
|buy
|785
|1.41
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|1570
|2007.08.29 07:00
|sell
|786
|1.30
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|1571
|2007.08.29 07:00
|close
|785
|1.41
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|72.60
|3797.69
|1572
|2007.08.29 07:26
|buy
|787
|1.33
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|1573
|2007.08.29 07:26
|sell
|788
|1.45
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|1574
|2007.08.29 07:27
|buy
|789
|1.32
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|1575
|2007.08.29 07:27
|sell
|790
|1.44
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|1576
|2007.08.29 07:30
|buy
|791
|1.33
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|1577
|2007.08.29 07:30
|sell
|792
|1.44
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|1578
|2007.08.29 07:31
|buy
|793
|1.32
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|1579
|2007.08.29 07:31
|sell
|794
|1.44
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|1580
|2007.08.29 07:31
|buy
|795
|1.31
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|1581
|2007.08.29 07:31
|buy
|796
|1.44
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|1582
|2007.08.29 07:31
|close
|794
|1.44
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|84.80
|3882.49
|1583
|2007.08.29 07:31
|close
|792
|1.44
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|84.80
|3967.29
|1584
|2007.08.29 07:31
|close
|790
|1.44
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|106.00
|4073.29
|1585
|2007.08.29 07:31
|close
|788
|1.45
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|85.39
|4158.68
|1586
|2007.08.29 07:31
|close
|786
|1.30
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|95.69
|4254.37
|1587
|2007.08.29 08:00
|close
|796
|1.44
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|-10.60
|4243.77
|1588
|2007.08.29 08:00
|close
|795
|1.31
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|-57.86
|4185.91
|1589
|2007.08.29 08:00
|close
|793
|1.32
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|-58.30
|4127.61
|1590
|2007.08.29 08:00
|close
|791
|1.33
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|-58.75
|4068.86
|1591
|2007.08.29 08:00
|close
|789
|1.32
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|-58.30
|4010.56
|1592
|2007.08.29 08:00
|close
|787
|1.33
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|-58.75
|3951.81
|1593
|2007.08.29 21:37
|sell
|797
|1.50
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|1594
|2007.08.29 22:17
|sell
|798
|1.29
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|1595
|2007.08.29 23:09
|close
|797
|1.50
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|-230.23
|3721.58
|1596
|2007.08.29 23:11
|sell
|799
|1.25
|1.3680
|0.0000
|0.0000
|1597
|2007.08.29 23:46
|buy
|800
|1.19
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|1598
|2007.08.29 23:46
|close
|799
|1.25
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|63.99
|3785.57
|1599
|2007.08.29 23:46
|sell
|801
|1.42
|1.3678
|0.0000
|0.0000
|1600
|2007.08.29 23:47
|close
|800
|1.19
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|52.20
|3837.77
|1601
|2007.08.29 23:56
|sell
|802
|1.17
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|1602
|2007.08.30 00:02
|close
|801
|1.42
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|54.84
|3892.60
|1603
|2007.08.30 00:07
|close
|802
|1.17
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|62.31
|3954.92
|1604
|2007.08.30 00:24
|buy
|803
|1.38
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|1605
|2007.08.30 00:45
|buy
|804
|1.49
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|1606
|2007.08.30 01:03
|close
|798
|1.29
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|59.27
|4014.19
|1607
|2007.08.30 01:30
|close
|804
|1.49
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|54.48
|4068.67
|1608
|2007.08.30 01:31
|close
|803
|1.38
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|60.54
|4129.21
|1609
|2007.08.30 02:35
|buy
|805
|1.57
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|1610
|2007.08.30 02:37
|buy
|806
|1.40
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|1611
|2007.08.30 02:42
|buy
|807
|1.27
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|1612
|2007.08.30 02:42
|close
|806
|1.40
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|51.26
|4180.47
|1613
|2007.08.30 03:31
|close
|805
|1.57
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|57.48
|4237.95
|1614
|2007.08.30 03:33
|close
|807
|1.27
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|65.09
|4303.04
|1615
|2007.08.30 04:00
|sell
|808
|1.64
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1616
|2007.08.30 04:30
|buy
|809
|1.47
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|1617
|2007.08.30 05:11
|buy
|810
|1.61
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|1618
|2007.08.30 05:40
|sell
|811
|1.48
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1619
|2007.08.30 05:47
|sell
|812
|1.61
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|1620
|2007.08.30 05:55
|sell
|813
|1.44
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|1621
|2007.08.30 06:10
|sell
|814
|1.31
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1622
|2007.08.30 06:16
|sell
|815
|1.17
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1623
|2007.08.30 06:18
|close
|812
|1.61
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|47.16
|4350.20
|1624
|2007.08.30 06:18
|sell
|816
|1.23
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1625
|2007.08.30 06:19
|buy
|817
|1.16
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|1626
|2007.08.30 06:32
|close
|813
|1.44
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|52.73
|4402.93
|1627
|2007.08.30 06:55
|close
|808
|1.64
|1.3653
|0.0000
|0.0000
|60.06
|4462.99
|1628
|2007.08.30 07:05
|close
|814
|1.31
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|67.17
|4530.16
|1629
|2007.08.30 07:05
|close
|811
|1.48
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|75.89
|4606.05
|1630
|2007.08.30 07:05
|close
|816
|1.23
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|72.09
|4678.14
|1631
|2007.08.30 07:05
|close
|815
|1.17
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|68.57
|4746.71
|1632
|2007.08.30 08:00
|close
|817
|1.16
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|0.00
|4746.71
|1633
|2007.08.30 08:00
|close
|810
|1.61
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|-35.37
|4711.34
|1634
|2007.08.30 08:00
|close
|809
|1.47
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|-32.29
|4679.05
|1635
|2007.08.31 01:33
|sell
|818
|1.78
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|1636
|2007.08.31 01:55
|close
|818
|1.78
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|-260.48
|4418.57
|1637
|2007.08.31 02:28
|buy
|819
|1.68
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|1638
|2007.08.31 03:08
|sell
|820
|1.51
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|1639
|2007.08.31 05:24
|close
|819
|1.68
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|73.73
|4492.30
|1640
|2007.08.31 05:28
|sell
|821
|1.51
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|1641
|2007.08.31 05:33
|sell
|822
|1.35
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|1642
|2007.08.31 06:07
|close
|821
|1.51
|1.3668
|0.0000
|0.0000
|55.24
|4547.54
|1643
|2007.08.31 06:10
|close
|822
|1.35
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|69.15
|4616.69
|1644
|2007.08.31 06:19
|buy
|823
|1.60
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|1645
|2007.08.31 06:26
|buy
|824
|1.73
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|1646
|2007.08.31 06:55
|close
|820
|1.51
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|77.40
|4694.09
|1647
|2007.08.31 07:09
|sell
|825
|1.40
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|1648
|2007.08.31 07:58
|close
|824
|1.73
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|75.94
|4770.03
|1649
|2007.08.31 08:00
|close
|825
|1.40
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|-112.66
|4657.37
|1650
|2007.08.31 08:00
|close
|823
|1.60
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|11.71
|4669.08
|1651
|2007.08.31 20:20
|buy
|826
|1.78
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|1652
|2007.08.31 20:41
|buy
|827
|1.59
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|1653
|2007.08.31 20:48
|buy
|828
|1.44
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|1654
|2007.08.31 20:48
|buy
|829
|1.27
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|1655
|2007.08.31 20:51
|buy
|830
|1.14
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|1656
|2007.08.31 20:56
|buy
|831
|1.02
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|1657
|2007.08.31 21:00
|sell
|832
|1.01
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|1658
|2007.08.31 21:02
|buy
|833
|1.00
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|1659
|2007.08.31 21:18
|sell
|834
|1.09
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|1660
|2007.08.31 21:18
|close
|827
|1.59
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|58.32
|4727.40
|1661
|2007.08.31 21:18
|buy
|835
|1.25
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|1662
|2007.08.31 21:20
|sell
|836
|1.23
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|1663
|2007.08.31 21:49
|sell
|837
|1.41
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|1664
|2007.08.31 21:49
|close
|835
|1.25
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|73.34
|4800.74
|1665
|2007.08.31 21:49
|close
|833
|1.00
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|73.34
|4874.08
|1666
|2007.08.31 21:49
|close
|830
|1.14
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|75.24
|4949.32
|1667
|2007.08.31 21:49
|close
|829
|1.27
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|83.82
|5033.14
|1668
|2007.08.31 21:49
|close
|828
|1.44
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|84.48
|5117.62
|1669
|2007.08.31 21:49
|close
|826
|1.78
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|104.43
|5222.05
|1670
|2007.08.31 21:49
|buy
|838
|1.66
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|1671
|2007.08.31 21:52
|close
|837
|1.41
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|82.77
|5304.82
|1672
|2007.08.31 21:54
|close
|836
|1.23
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|81.26
|5386.08
|1673
|2007.09.03 05:49
|close
|838
|1.66
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|79.16
|5465.24
|1674
|2007.09.03 05:49
|close
|831
|1.02
|1.3638
|0.0000
|0.0000
|78.56
|5543.80
|1675
|2007.09.03 08:00
|close
|834
|1.09
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|-127.04
|5416.76
|1676
|2007.09.03 08:00
|close
|832
|1.01
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|-139.92
|5276.84
|1677
|2007.09.03 20:06
|buy
|839
|2.02
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|1678
|2007.09.03 20:56
|close
|839
|2.02
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|88.95
|5365.79
|1679
|2007.09.03 22:03
|buy
|840
|2.05
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|1680
|2007.09.03 22:59
|close
|840
|2.05
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|90.28
|5456.07
|1681
|2007.09.03 23:38
|buy
|841
|2.09
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|1682
|2007.09.03 23:53
|close
|841
|2.09
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|92.04
|5548.11
|1683
|2007.09.04 01:46
|sell
|842
|2.13
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|1684
|2007.09.04 01:46
|buy
|843
|1.93
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|1685
|2007.09.04 02:00
|close
|842
|2.13
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|93.89
|5642.00
|1686
|2007.09.04 03:16
|buy
|844
|1.91
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|1687
|2007.09.04 03:35
|close
|844
|1.91
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|84.18
|5726.18
|1688
|2007.09.04 03:50
|buy
|845
|2.02
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|1689
|2007.09.04 07:25
|buy
|846
|1.81
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|1690
|2007.09.04 07:30
|buy
|847
|1.49
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|1691
|2007.09.04 07:30
|sell
|848
|1.54
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|1692
|2007.09.04 07:30
|close
|847
|1.49
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|87.52
|5813.70
|1693
|2007.09.04 07:55
|close
|843
|1.93
|1.3623
|0.0000
|0.0000
|99.17
|5912.87
|1694
|2007.09.04 08:00
|close
|848
|1.54
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|-67.81
|5845.06
|1695
|2007.09.04 08:00
|close
|846
|1.81
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|53.14
|5898.20
|1696
|2007.09.04 08:00
|close
|845
|2.02
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|59.31
|5957.51
|1697
|2007.09.04 21:07
|sell
|849
|2.29
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1698
|2007.09.04 22:00
|close
|849
|2.29
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|100.97
|6058.48
|1699
|2007.09.05 00:01
|sell
|850
|2.33
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|1700
|2007.09.05 00:50
|sell
|851
|2.01
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|1701
|2007.09.05 01:06
|buy
|852
|1.84
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|1702
|2007.09.05 04:15
|close
|852
|1.84
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|94.53
|6153.01
|1703
|2007.09.05 04:15
|close
|850
|2.33
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|-359.01
|5794.00
|1704
|2007.09.05 05:46
|sell
|853
|2.01
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|1705
|2007.09.05 06:02
|buy
|854
|1.89
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|1706
|2007.09.05 06:02
|close
|853
|2.01
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|88.59
|5882.59
|1707
|2007.09.05 06:06
|close
|851
|2.01
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|103.36
|5985.95
|1708
|2007.09.05 06:12
|buy
|855
|2.08
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|1709
|2007.09.05 06:34
|close
|854
|1.89
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|-278.06
|5707.89
|1710
|2007.09.05 06:35
|close
|855
|2.08
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|-306.11
|5401.78
|1711
|2007.09.05 07:35
|buy
|856
|2.07
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|1712
|2007.09.05 08:00
|close
|856
|2.07
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|30.49
|5432.27
|1713
|2007.09.05 21:46
|sell
|857
|2.08
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|1714
|2007.09.05 21:52
|sell
|858
|1.86
|1.3660
|0.0000
|0.0000
|1715
|2007.09.05 22:20
|close
|857
|2.08
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|76.16
|5508.43
|1716
|2007.09.05 22:35
|close
|858
|1.86
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|81.73
|5590.16
|1717
|2007.09.05 22:55
|buy
|859
|2.14
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1718
|2007.09.05 22:55
|sell
|860
|1.93
|1.3640
|0.0000
|0.0000
|1719
|2007.09.05 22:59
|close
|859
|2.14
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|94.09
|5684.25
|1720
|2007.09.06 01:32
|sell
|861
|1.90
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|1721
|2007.09.06 02:18
|close
|861
|1.90
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|83.53
|5767.78
|1722
|2007.09.06 08:00
|close
|860
|1.93
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|-66.77
|5701.01
|1723
|2007.09.07 00:06
|buy
|862
|2.19
|1.3690
|0.0000
|0.0000
|1724
|2007.09.07 03:32
|buy
|863
|1.88
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|1725
|2007.09.07 03:41
|sell
|864
|1.73
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|1726
|2007.09.07 03:42
|buy
|865
|1.86
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|1727
|2007.09.07 03:49
|buy
|866
|1.67
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|1728
|2007.09.07 04:04
|buy
|867
|1.49
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|1729
|2007.09.07 04:05
|close
|864
|1.73
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|63.26
|5764.27
|1730
|2007.09.07 04:06
|close
|862
|2.19
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|-320.41
|5443.86
|1731
|2007.09.07 04:13
|sell
|868
|1.33
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|1732
|2007.09.07 04:32
|close
|868
|1.33
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|68.13
|5511.99
|1733
|2007.09.07 05:19
|buy
|869
|1.26
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|1734
|2007.09.07 07:15
|sell
|870
|1.24
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|1735
|2007.09.07 07:24
|close
|870
|1.24
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|54.44
|5566.43
|1736
|2007.09.07 08:00
|close
|869
|1.26
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|46.07
|5612.50
|1737
|2007.09.07 08:00
|close
|867
|1.49
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|-21.79
|5590.71
|1738
|2007.09.07 08:00
|close
|866
|1.67
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|-24.42
|5566.29
|1739
|2007.09.07 08:00
|close
|865
|1.86
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|-27.20
|5539.09
|1740
|2007.09.07 08:00
|close
|863
|1.88
|1.3675
|0.0000
|0.0000
|-27.50
|5511.59
|1741
|2007.09.07 21:15
|buy
|871
|2.11
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|1742
|2007.09.07 21:53
|sell
|872
|1.90
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|1743
|2007.09.10 00:02
|close
|871
|2.11
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|130.13
|5641.72
|1744
|2007.09.10 03:21
|sell
|873
|1.92
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|1745
|2007.09.10 03:34
|close
|873
|1.92
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|83.64
|5725.36
|1746
|2007.09.10 03:46
|sell
|874
|1.96
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|1747
|2007.09.10 04:21
|sell
|875
|1.72
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|1748
|2007.09.10 04:21
|buy
|876
|1.63
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|1749
|2007.09.10 04:48
|close
|875
|1.72
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|87.41
|5812.77
|1750
|2007.09.10 04:50
|close
|874
|1.96
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|99.63
|5912.40
|1751
|2007.09.10 05:03
|sell
|877
|2.19
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|1752
|2007.09.10 05:23
|close
|877
|2.19
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|95.42
|6007.82
|1753
|2007.09.10 05:29
|buy
|878
|2.24
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|1754
|2007.09.10 05:38
|sell
|879
|2.07
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|1755
|2007.09.10 06:09
|close
|878
|2.24
|1.3776
|0.0000
|0.0000
|97.56
|6105.38
|1756
|2007.09.10 06:21
|sell
|880
|1.99
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|1757
|2007.09.10 06:21
|buy
|881
|1.85
|1.3777
|0.0000
|0.0000
|1758
|2007.09.10 06:30
|sell
|882
|1.99
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|1759
|2007.09.10 06:45
|sell
|883
|1.77
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|1760
|2007.09.10 06:45
|buy
|884
|1.65
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|1761
|2007.09.10 07:00
|sell
|885
|1.71
|1.3784
|0.0000
|0.0000
|1762
|2007.09.10 07:00
|close
|881
|1.85
|1.3784
|0.0000
|0.0000
|93.95
|6199.33
|1763
|2007.09.10 07:00
|close
|876
|1.63
|1.3784
|0.0000
|0.0000
|70.95
|6270.28
|1764
|2007.09.10 07:00
|buy
|886
|1.36
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|1765
|2007.09.10 07:05
|sell
|887
|1.42
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|1766
|2007.09.10 07:05
|buy
|888
|1.38
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|1767
|2007.09.10 07:05
|close
|885
|1.71
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|62.05
|6332.33
|1768
|2007.09.10 07:30
|buy
|889
|1.66
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|1769
|2007.09.10 07:47
|sell
|890
|1.71
|1.3785
|0.0000
|0.0000
|1770
|2007.09.10 07:47
|close
|884
|1.65
|1.3785
|0.0000
|0.0000
|71.82
|6404.15
|1771
|2007.09.10 07:55
|close
|890
|1.71
|1.3778
|0.0000
|0.0000
|86.88
|6491.03
|1772
|2007.09.10 08:00
|close
|889
|1.66
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|-12.05
|6478.98
|1773
|2007.09.10 08:00
|close
|888
|1.38
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|0.00
|6478.98
|1774
|2007.09.10 08:00
|close
|887
|1.42
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|0.00
|6478.98
|1775
|2007.09.10 08:00
|close
|886
|1.36
|1.3779
|0.0000
|0.0000
|-9.87
|6469.11
|1776
|2007.09.10 08:00
|close
|883
|1.77
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|0.00
|6469.11
|1777
|2007.09.10 08:00
|close
|882
|1.99
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|-14.44
|6454.67
|1778
|2007.09.10 08:00
|close
|880
|1.99
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|-14.44
|6440.23
|1779
|2007.09.10 08:00
|close
|879
|2.07
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|-165.23
|6275.00
|1780
|2007.09.10 08:00
|close
|872
|1.90
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|-136.57
|6138.43
|1781
|2007.09.10 21:51
|buy
|891
|2.36
|1.3797
|0.0000
|0.0000
|1782
|2007.09.10 22:35
|buy
|892
|2.13
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|1783
|2007.09.10 22:52
|close
|891
|2.36
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|85.49
|6223.92
|1784
|2007.09.10 23:19
|sell
|893
|2.18
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|1785
|2007.09.10 23:33
|sell
|894
|2.37
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|1786
|2007.09.10 23:33
|close
|892
|2.13
|1.3806
|0.0000
|0.0000
|92.57
|6316.49
|1787
|2007.09.10 23:39
|buy
|895
|1.97
|1.3802
|0.0000
|0.0000
|1788
|2007.09.10 23:53
|close
|895
|1.97
|1.3808
|0.0000
|0.0000
|85.60
|6402.09
|1789
|2007.09.11 00:12
|sell
|896
|1.97
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|1790
|2007.09.11 01:31
|sell
|897
|1.76
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|1791
|2007.09.11 01:51
|buy
|898
|1.79
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|1792
|2007.09.11 01:51
|close
|897
|1.76
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|89.30
|6491.39
|1793
|2007.09.11 01:51
|close
|896
|1.97
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|99.96
|6591.35
|1794
|2007.09.11 01:51
|close
|894
|2.37
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|121.87
|6713.22
|1795
|2007.09.11 01:56
|close
|893
|2.18
|1.3791
|0.0000
|0.0000
|127.95
|6841.16
|1796
|2007.09.11 05:57
|close
|898
|1.79
|1.3804
|0.0000
|0.0000
|103.74
|6944.90
|1797
|2007.09.11 06:18
|buy
|899
|2.67
|1.3799
|0.0000
|0.0000
|1798
|2007.09.11 08:00
|close
|899
|2.67
|1.3787
|0.0000
|0.0000
|-232.39
|6712.51
|1799
|2007.09.12 05:58
|sell
|900
|2.58
|1.3840
|0.0000
|0.0000
|1800
|2007.09.12 07:21
|sell
|901
|2.20
|1.3856
|0.0000
|0.0000
|1801
|2007.09.12 07:21
|sell
|902
|1.88
|1.3863
|0.0000
|0.0000
|1802
|2007.09.12 07:21
|close
|900
|2.58
|1.3865
|0.0000
|0.0000
|-465.20
|6247.31
|1803
|2007.09.12 07:21
|buy
|903
|1.98
|1.3861
|0.0000
|0.0000
|1804
|2007.09.12 07:21
|close
|902
|1.88
|1.3855
|0.0000
|0.0000
|108.55
|6355.86
|1805
|2007.09.12 07:22
|sell
|904
|2.38
|1.3864
|0.0000
|0.0000
|1806
|2007.09.12 07:22
|buy
|905
|2.18
|1.3859
|0.0000
|0.0000
|1807
|2007.09.12 07:22
|close
|904
|2.38
|1.3857
|0.0000
|0.0000
|120.23
|6476.09
|1808
|2007.09.12 07:22
|sell
|906
|2.27
|1.3861
|0.0000
|0.0000
|1809
|2007.09.12 07:22
|sell
|907
|2.41
|1.3866
|0.0000
|0.0000
|1810
|2007.09.12 07:22
|close
|905
|2.18
|1.3866
|0.0000
|0.0000
|110.05
|6586.14
|1811
|2007.09.12 07:22
|sell
|908
|1.89
|1.3870
|0.0000
|0.0000
|1812
|2007.09.12 07:22
|close
|903
|1.98
|1.3870
|0.0000
|0.0000
|128.48
|6714.62
|1813
|2007.09.12 07:22
|close
|901
|2.20
|1.3877
|0.0000
|0.0000
|-332.92
|6381.70
|1814
|2007.09.12 07:36
|sell
|909
|1.59
|1.3875
|0.0000
|0.0000
|1815
|2007.09.12 07:47
|close
|909
|1.59
|1.3869
|0.0000
|0.0000
|68.79
|6450.49
|1816
|2007.09.12 08:00
|close
|908
|1.89
|1.3866
|0.0000
|0.0000
|54.52
|6505.01
|1817
|2007.09.12 08:00
|close
|907
|2.41
|1.3866
|0.0000
|0.0000
|0.00
|6505.01
|1818
|2007.09.12 08:00
|close
|906
|2.27
|1.3866
|0.0000
|0.0000
|-81.85
|6423.16
|1819
|2007.09.12 21:33
|buy
|910
|2.47
|1.3903
|0.0000
|0.0000
|1820
|2007.09.12 21:38
|buy
|911
|2.21
|1.3902
|0.0000
|0.0000
|1821
|2007.09.12 23:39
|buy
|912
|1.99
|1.3903
|0.0000
|0.0000
|1822
|2007.09.12 23:59
|close
|911
|2.21
|1.3907
|0.0000
|0.0000
|79.46
|6502.62
|1823
|2007.09.13 00:10
|close
|910
|2.47
|1.3908
|0.0000
|0.0000
|61.84
|6564.46
|1824
|2007.09.13 00:14
|sell
|913
|2.35
|1.3909
|0.0000
|0.0000
|1825
|2007.09.13 01:17
|buy
|914
|2.51
|1.3903
|0.0000
|0.0000
|1826
|2007.09.13 01:17
|close
|913
|2.35
|1.3903
|0.0000
|0.0000
|101.42
|6665.88
|1827
|2007.09.13 01:44
|sell
|915
|2.10
|1.3902
|0.0000
|0.0000
|1828
|2007.09.13 01:59
|close
|915
|2.10
|1.3895
|0.0000
|0.0000
|105.79
|6771.67
|1829
|2007.09.13 05:54
|sell
|916
|2.17
|1.3904
|0.0000
|0.0000
|1830
|2007.09.13 05:54
|buy
|917
|2.32
|1.3898
|0.0000
|0.0000
|1831
|2007.09.13 05:54
|close
|916
|2.17
|1.3898
|0.0000
|0.0000
|93.68
|6865.35
|1832
|2007.09.13 06:15
|sell
|918
|1.90
|1.3898
|0.0000
|0.0000
|1833
|2007.09.13 06:15
|buy
|919
|2.01
|1.3895
|0.0000
|0.0000
|1834
|2007.09.13 06:53
|close
|918
|1.90
|1.3892
|0.0000
|0.0000
|82.06
|6947.41
|1835
|2007.09.13 08:01
|close
|919
|2.01
|1.3894
|0.0000
|0.0000
|-14.47
|6932.94
|1836
|2007.09.13 08:01
|close
|917
|2.32
|1.3894
|0.0000
|0.0000
|-66.79
|6866.15
|1837
|2007.09.13 08:01
|close
|914
|2.51
|1.3894
|0.0000
|0.0000
|-162.59
|6703.56
|1838
|2007.09.13 08:01
|close
|912
|1.99
|1.3894
|0.0000
|0.0000
|-150.62
|6552.94
|1839
|2007.09.13 20:25
|buy
|920
|2.52
|1.3885
|0.0000
|0.0000
|1840
|2007.09.13 20:25
|buy
|921
|2.22
|1.3879
|0.0000
|0.0000
|1841
|2007.09.13 20:25
|sell
|922
|2.03
|1.3880
|0.0000
|0.0000
|1842
|2007.09.13 20:25
|sell
|923
|2.24
|1.3883
|0.0000
|0.0000
|1843
|2007.09.13 20:25
|close
|921
|2.22
|1.3888
|0.0000
|0.0000
|143.87
|6696.81
|1844
|2007.09.13 20:25
|close
|920
|2.52
|1.3892
|0.0000
|0.0000
|126.98
|6823.79
|1845
|2007.09.13 20:28
|buy
|924
|2.18
|1.3884
|0.0000
|0.0000
|1846
|2007.09.13 20:39
|buy
|925
|2.40
|1.3881
|0.0000
|0.0000
|1847
|2007.09.13 22:06
|sell
|926
|2.57
|1.3887
|0.0000
|0.0000
|1848
|2007.09.13 22:06
|close
|925
|2.40
|1.3887
|0.0000
|0.0000
|103.69
|6927.48
|1849
|2007.09.13 22:06
|buy
|927
|2.20
|1.3883
|0.0000
|0.0000
|1850
|2007.09.13 22:14
|sell
|928
|2.36
|1.3888
|0.0000
|0.0000
|1851
|2007.09.13 22:14
|buy
|929
|2.19
|1.3884
|0.0000
|0.0000
|1852
|2007.09.13 22:18
|sell
|930
|2.35
|1.3889
|0.0000
|0.0000
|1853
|2007.09.13 22:18
|close
|927
|2.20
|1.3889
|0.0000
|0.0000
|95.04
|7022.52
|1854
|2007.09.13 22:18
|close
|924
|2.18
|1.3889
|0.0000
|0.0000
|78.48
|7101.00
|1855
|2007.09.13 22:18
|buy
|931
|1.88
|1.3883
|0.0000
|0.0000
|1856
|2007.09.13 22:18
|close
|930
|2.35
|1.3883
|0.0000
|0.0000
|101.56
|7202.56
|1857
|2007.09.13 22:21
|close
|928
|2.36
|1.3882
|0.0000
|0.0000
|102.00
|7304.56
|1858
|2007.09.13 22:21
|close
|926
|2.57
|1.3881
|0.0000
|0.0000
|111.09
|7415.65
|1859
|2007.09.13 22:39
|sell
|932
|2.79
|1.3888
|0.0000
|0.0000
|1860
|2007.09.13 22:39
|buy
|933
|2.55
|1.3884
|0.0000
|0.0000
|1861
|2007.09.13 22:50
|close
|933
|2.55
|1.3891
|0.0000
|0.0000
|128.50
|7544.15
|1862
|2007.09.13 22:50
|close
|931
|1.88
|1.3891
|0.0000
|0.0000
|108.27
|7652.42
|1863
|2007.09.13 22:50
|close
|929
|2.19
|1.3891
|0.0000
|0.0000
|110.36
|7762.78
|1864
|2007.09.13 22:51
|buy
|934
|2.22
|1.3888
|0.0000
|0.0000
|1865
|2007.09.13 22:58
|close
|932
|2.79
|1.3881
|0.0000
|0.0000
|140.70
|7903.48
|1866
|2007.09.13 22:59
|sell
|935
|2.78
|1.3882
|0.0000
|0.0000
|1867
|2007.09.13 23:05
|sell
|936
|2.47
|1.3884
|0.0000
|0.0000
|1868
|2007.09.13 23:09
|close
|936
|2.47
|1.3878
|0.0000
|0.0000
|106.79
|8010.27
|1869
|2007.09.13 23:09
|close
|935
|2.78
|1.3876
|0.0000
|0.0000
|120.21
|8130.48
|1870
|2007.09.13 23:12
|buy
|937
|2.89
|1.3881
|0.0000
|0.0000
|1871
|2007.09.13 23:21
|close
|923
|2.24
|1.3875
|0.0000
|0.0000
|129.15
|8259.63
|1872
|2007.09.13 23:21
|close
|922
|2.03
|1.3872
|0.0000
|0.0000
|117.07
|8376.70
|1873
|2007.09.13 23:25
|close
|934
|2.22
|1.3868
|0.0000
|0.0000
|-320.16
|8056.54
|1874
|2007.09.14 00:11
|sell
|938
|2.75
|1.3872
|0.0000
|0.0000
|1875
|2007.09.14 00:30
|buy
|939
|3.00
|1.3873
|0.0000
|0.0000
|1876
|2007.09.14 00:52
|close
|938
|2.75
|1.3866
|0.0000
|0.0000
|119.00
|8175.54
|1877
|2007.09.14 00:57
|sell
|940
|2.41
|1.3867
|0.0000
|0.0000
|1878
|2007.09.14 00:57
|buy
|941
|2.59
|1.3865
|0.0000
|0.0000
|1879
|2007.09.14 01:06
|close
|941
|2.59
|1.3871
|0.0000
|0.0000
|112.03
|8287.57
|1880
|2007.09.14 01:17
|sell
|942
|2.70
|1.3869
|0.0000
|0.0000
|1881
|2007.09.14 02:14
|close
|939
|3.00
|1.3879
|0.0000
|0.0000
|129.69
|8417.26
|1882
|2007.09.14 02:18
|buy
|943
|2.84
|1.3878
|0.0000
|0.0000
|1883
|2007.09.14 02:41
|sell
|944
|2.98
|1.3875
|0.0000
|0.0000
|1884
|2007.09.14 03:18
|sell
|945
|2.77
|1.3879
|0.0000
|0.0000
|1885
|2007.09.14 03:23
|sell
|946
|2.44
|1.3882
|0.0000
|0.0000
|1886
|2007.09.14 03:24
|close
|943
|2.84
|1.3883
|0.0000
|0.0000
|102.28
|8519.54
|1887
|2007.09.14 03:29
|close
|946
|2.44
|1.3877
|0.0000
|0.0000
|87.92
|8607.46
|1888
|2007.09.14 04:33
|close
|945
|2.77
|1.3874
|0.0000
|0.0000
|99.83
|8707.29
|1889
|2007.09.14 05:20
|close
|944
|2.98
|1.3869
|0.0000
|0.0000
|128.92
|8836.21
|1890
|2007.09.14 05:53
|buy
|947
|3.07
|1.3869
|0.0000
|0.0000
|1891
|2007.09.14 05:54
|sell
|948
|3.19
|1.3871
|0.0000
|0.0000
|1892
|2007.09.14 06:00
|buy
|949
|3.05
|1.3869
|0.0000
|0.0000
|1893
|2007.09.14 06:01
|buy
|950
|3.20
|1.3869
|0.0000
|0.0000
|1894
|2007.09.14 06:01
|sell
|951
|2.92
|1.3872
|0.0000
|0.0000
|1895
|2007.09.14 06:02
|buy
|952
|3.18
|1.3869
|0.0000
|0.0000
|1896
|2007.09.14 06:16
|close
|952
|3.18
|1.3875
|0.0000
|0.0000
|137.51
|8973.72
|1897
|2007.09.14 06:16
|close
|950
|3.20
|1.3875
|0.0000
|0.0000
|138.38
|9112.10
|1898
|2007.09.14 06:16
|close
|949
|3.05
|1.3875
|0.0000
|0.0000
|131.89
|9243.99
|1899
|2007.09.14 06:16
|close
|947
|3.07
|1.3875
|0.0000
|0.0000
|132.76
|9376.75
|1900
|2007.09.14 06:29
|sell
|953
|2.58
|1.3873
|0.0000
|0.0000
|1901
|2007.09.14 06:48
|close
|953
|2.58
|1.3867
|0.0000
|0.0000
|111.63
|9488.38
|1902
|2007.09.14 06:49
|close
|951
|2.92
|1.3866
|0.0000
|0.0000
|126.35
|9614.73
|1903
|2007.09.14 06:50
|close
|948
|3.19
|1.3865
|0.0000
|0.0000
|138.05
|9752.78
|1904
|2007.09.14 08:00
|close
|942
|2.70
|1.3871
|0.0000
|0.0000
|-38.93
|9713.85
|1905
|2007.09.14 08:00
|close
|940
|2.41
|1.3871
|0.0000
|0.0000
|-69.50
|9644.35
|1906
|2007.09.14 08:00
|close
|937
|2.89
|1.3869
|0.0000
|0.0000
|-260.56
|9383.79
|1907
|2007.09.17 23:45
|buy
|954
|3.63
|1.3862
|0.0000
|0.0000
|1908
|2007.09.18 00:41
|close
|954
|3.63
|1.3868
|0.0000
|0.0000
|143.84
|9527.63
|1909
|2007.09.18 03:34
|buy
|955
|3.69
|1.3861
|0.0000
|0.0000
|1910
|2007.09.18 03:43
|close
|955
|3.69
|1.3867
|0.0000
|0.0000
|159.66
|9687.29
|1911
|2007.09.18 05:53
|sell
|956
|3.75
|1.3863
|0.0000
|0.0000
|1912
|2007.09.18 05:57
|buy
|957
|3.40
|1.3861
|0.0000
|0.0000
|1913
|2007.09.18 06:35
|sell
|958
|3.71
|1.3861
|0.0000
|0.0000
|1914
|2007.09.18 06:46
|sell
|959
|3.31
|1.3863
|0.0000
|0.0000
|1915
|2007.09.18 07:06
|close
|956
|3.75
|1.3858
|0.0000
|0.0000
|135.30
|9822.59
|1916
|2007.09.18 07:15
|sell
|960
|3.42
|1.3862
|0.0000
|0.0000
|1917
|2007.09.18 07:15
|sell
|961
|3.06
|1.3862
|0.0000
|0.0000
|1918
|2007.09.18 07:40
|buy
|962
|2.80
|1.3862
|0.0000
|0.0000
|1919
|2007.09.18 07:52
|close
|959
|3.31
|1.3857
|0.0000
|0.0000
|143.32
|9965.91
|1920
|2007.09.18 07:53
|close
|960
|3.42
|1.3856
|0.0000
|0.0000
|148.09
|10114.00
|1921
|2007.09.18 07:53
|close
|958
|3.71
|1.3855
|0.0000
|0.0000
|160.66
|10274.66
|1922
|2007.09.18 07:54
|close
|961
|3.06
|1.3855
|0.0000
|0.0000
|154.60
|10429.26
|1923
|2007.09.18 08:00
|close
|962
|2.80
|1.3855
|0.0000
|0.0000
|-141.47
|10287.79
|1924
|2007.09.18 08:00
|close
|957
|3.40
|1.3855
|0.0000
|0.0000
|-147.24
|10140.55
|1925
|2007.09.18 20:15
|sell
|963
|3.93
|1.3896
|0.0000
|0.0000
|1926
|2007.09.18 20:15
|sell
|964
|3.47
|1.3900
|0.0000
|0.0000
|1927
|2007.09.18 20:15
|sell
|965
|3.01
|1.3905
|0.0000
|0.0000
|1928
|2007.09.18 20:15
|sell
|966
|2.58
|1.3909
|0.0000
|0.0000
|1929
|2007.09.18 20:15
|sell
|967
|2.17
|1.3913
|0.0000
|0.0000
|1930
|2007.09.18 20:15
|close
|963
|3.93
|1.3918
|0.0000
|0.0000
|-621.21
|9519.34
|1931
|2007.09.18 20:15
|sell
|968
|2.04
|1.3921
|0.0000
|0.0000
|1932
|2007.09.18 20:15
|close
|964
|3.47
|1.3923
|0.0000
|0.0000
|-573.22
|8946.12
|1933
|2007.09.18 20:15
|sell
|969
|2.09
|1.3924
|0.0000
|0.0000
|1934
|2007.09.18 20:15
|close
|965
|3.01
|1.3926
|0.0000
|0.0000
|-453.90
|8492.22
|1935
|2007.09.18 20:16
|close
|969
|2.09
|1.3917
|0.0000
|0.0000
|105.12
|8597.34
|1936
|2007.09.18 20:16
|close
|966
|2.58
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|-407.44
|8189.90
|1937
|2007.09.18 20:16
|close
|967
|2.17
|1.3933
|0.0000
|0.0000
|-311.49
|7878.41
|1938
|2007.09.18 20:16
|close
|968
|2.04
|1.3941
|0.0000
|0.0000
|-292.66
|7585.75
|1939
|2007.09.18 20:16
|sell
|970
|2.92
|1.3942
|0.0000
|0.0000
|1940
|2007.09.18 20:17
|close
|970
|2.92
|1.3963
|0.0000
|0.0000
|-439.16
|7146.59
|1941
|2007.09.18 20:17
|buy
|971
|2.75
|1.3957
|0.0000
|0.0000
|1942
|2007.09.18 20:18
|close
|971
|2.75
|1.3937
|0.0000
|0.0000
|-394.63
|6751.96
|1943
|2007.09.18 20:20
|buy
|972
|2.60
|1.3911
|0.0000
|0.0000
|1944
|2007.09.18 20:21
|close
|972
|2.60
|1.3917
|0.0000
|0.0000
|112.09
|6864.05
|1945
|2007.09.18 20:23
|sell
|973
|2.64
|1.3923
|0.0000
|0.0000
|1946
|2007.09.18 20:30
|close
|973
|2.64
|1.3944
|0.0000
|0.0000
|-397.59
|6466.46
|1947
|2007.09.18 20:34
|buy
|974
|2.49
|1.3951
|0.0000
|0.0000
|1948
|2007.09.18 20:34
|buy
|975
|2.23
|1.3951
|0.0000
|0.0000
|1949
|2007.09.18 20:35
|sell
|976
|2.06
|1.3954
|0.0000
|0.0000
|1950
|2007.09.18 20:35
|sell
|977
|2.29
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|1951
|2007.09.18 20:35
|close
|975
|2.23
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|127.80
|6594.26
|1952
|2007.09.18 20:35
|close
|974
|2.49
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|142.70
|6736.96
|1953
|2007.09.18 20:35
|sell
|978
|2.06
|1.3963
|0.0000
|0.0000
|1954
|2007.09.18 20:35
|sell
|979
|1.83
|1.3964
|0.0000
|0.0000
|1955
|2007.09.18 20:35
|close
|976
|2.06
|1.3975
|0.0000
|0.0000
|-309.55
|6427.41
|1956
|2007.09.18 20:35
|close
|977
|2.29
|1.3981
|0.0000
|0.0000
|-360.35
|6067.06
|1957
|2007.09.18 20:40
|close
|979
|1.83
|1.3957
|0.0000
|0.0000
|91.78
|6158.84
|1958
|2007.09.18 20:41
|close
|978
|2.06
|1.3955
|0.0000
|0.0000
|118.09
|6276.93
|1959
|2007.09.18 20:46
|buy
|980
|2.41
|1.3963
|0.0000
|0.0000
|1960
|2007.09.18 20:49
|close
|980
|2.41
|1.3969
|0.0000
|0.0000
|103.51
|6380.44
|1961
|2007.09.18 21:07
|sell
|981
|2.45
|1.3973
|0.0000
|0.0000
|1962
|2007.09.18 21:33
|close
|981
|2.45
|1.3967
|0.0000
|0.0000
|105.25
|6485.69
|1963
|2007.09.18 23:22
|sell
|982
|2.49
|1.3982
|0.0000
|0.0000
|1964
|2007.09.18 23:58
|buy
|983
|2.25
|1.3982
|0.0000
|0.0000
|1965
|2007.09.19 01:06
|close
|982
|2.49
|1.3976
|0.0000
|0.0000
|108.60
|6594.29
|1966
|2007.09.19 02:46
|close
|983
|2.25
|1.3961
|0.0000
|0.0000
|-346.63
|6247.66
|1967
|2007.09.19 04:51
|sell
|984
|2.40
|1.3977
|0.0000
|0.0000
|1968
|2007.09.19 07:18
|sell
|985
|2.12
|1.3982
|0.0000
|0.0000
|1969
|2007.09.19 07:37
|close
|985
|2.12
|1.3976
|0.0000
|0.0000
|91.01
|6338.67
|1970
|2007.09.19 08:00
|close
|984
|2.40
|1.3979
|0.0000
|0.0000
|-34.34
|6304.33
|1971
|2007.09.19 20:40
|buy
|986
|2.42
|1.3961
|0.0000
|0.0000
|1972
|2007.09.19 20:45
|buy
|987
|2.18
|1.3962
|0.0000
|0.0000
|1973
|2007.09.19 21:26
|buy
|988
|1.97
|1.3963
|0.0000
|0.0000
|1974
|2007.09.19 21:54
|sell
|989
|1.80
|1.3963
|0.0000
|0.0000
|1975
|2007.09.19 21:59
|buy
|990
|1.91
|1.3961
|0.0000
|0.0000
|1976
|2007.09.19 22:02
|close
|989
|1.80
|1.3957
|0.0000
|0.0000
|77.38
|6381.71
|1977
|2007.09.19 22:29
|buy
|991
|1.58
|1.3962
|0.0000
|0.0000
|1978
|2007.09.19 22:31
|buy
|992
|1.39
|1.3961
|0.0000
|0.0000
|1979
|2007.09.19 22:55
|sell
|993
|1.24
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|1980
|2007.09.19 23:31
|sell
|994
|1.50
|1.3964
|0.0000
|0.0000
|1981
|2007.09.19 23:32
|close
|986
|2.42
|1.3965
|0.0000
|0.0000
|69.32
|6451.03
|1982
|2007.09.19 23:33
|close
|990
|1.91
|1.3967
|0.0000
|0.0000
|82.05
|6533.08
|1983
|2007.09.19 23:35
|close
|987
|2.18
|1.3968
|0.0000
|0.0000
|93.64
|6626.72
|1984
|2007.09.20 00:39
|buy
|995
|2.29
|1.3963
|0.0000
|0.0000
|1985
|2007.09.20 01:07
|close
|995
|2.29
|1.3969
|0.0000
|0.0000
|98.36
|6725.08
|1986
|2007.09.20 01:32
|close
|988
|1.97
|1.3970
|0.0000
|0.0000
|77.21
|6802.29
|1987
|2007.09.20 01:50
|close
|992
|1.39
|1.3972
|0.0000
|0.0000
|94.26
|6896.55
|1988
|2007.09.20 01:50
|close
|991
|1.58
|1.3972
|0.0000
|0.0000
|95.83
|6992.38
|1989
|2007.09.20 04:17
|close
|993
|1.24
|1.3979
|0.0000
|0.0000
|-174.87
|6817.51
|1990
|2007.09.20 06:19
|sell
|996
|2.42
|1.3975
|0.0000
|0.0000
|1991
|2007.09.20 07:34
|buy
|997
|2.21
|1.3974
|0.0000
|0.0000
|1992
|2007.09.20 07:38
|buy
|998
|2.41
|1.3974
|0.0000
|0.0000
|1993
|2007.09.20 07:48
|close
|998
|2.41
|1.3980
|0.0000
|0.0000
|103.43
|6920.94
|1994
|2007.09.20 07:58
|close
|997
|2.21
|1.3981
|0.0000
|0.0000
|110.65
|7031.59
|1995
|2007.09.20 08:00
|close
|996
|2.42
|1.3980
|0.0000
|0.0000
|-86.55
|6945.04
|1996
|2007.09.20 08:00
|close
|994
|1.50
|1.3980
|0.0000
|0.0000
|-168.60
|6776.44
|1997
|2007.09.20 20:41
|sell
|999
|2.61
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|1998
|2007.09.20 20:49
|sell
|1000
|2.34
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|1999
|2007.09.20 20:59
|close
|1000
|2.34
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|99.74
|6876.18
|2000
|2007.09.20 20:59
|close
|999
|2.61
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|111.25
|6987.43
|2001
|2007.09.20 23:41
|buy
|1001
|2.69
|1.4063
|0.0000
|0.0000
|2002
|2007.09.20 23:46
|sell
|1002
|2.45
|1.4066
|0.0000
|0.0000
|2003
|2007.09.20 23:57
|close
|1001
|2.69
|1.4070
|0.0000
|0.0000
|133.83
|7121.26
|2004
|2007.09.21 02:43
|close
|1002
|2.45
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|-346.19
|6775.07
|2005
|2007.09.21 02:54
|buy
|1003
|2.61
|1.4075
|0.0000
|0.0000
|2006
|2007.09.21 03:42
|close
|1003
|2.61
|1.4081
|0.0000
|0.0000
|111.21
|6886.28
|2007
|2007.09.21 05:16
|buy
|1004
|2.65
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|2008
|2007.09.21 05:17
|buy
|1005
|2.38
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|2009
|2007.09.21 05:22
|close
|1004
|2.65
|1.4078
|0.0000
|0.0000
|94.12
|6980.40
|2010
|2007.09.21 06:08
|sell
|1006
|2.47
|1.4075
|0.0000
|0.0000
|2011
|2007.09.21 06:28
|close
|1005
|2.38
|1.4081
|0.0000
|0.0000
|135.22
|7115.62
|2012
|2007.09.21 06:57
|close
|1006
|2.47
|1.4095
|0.0000
|0.0000
|-350.48
|6765.14
|2013
|2007.09.21 20:10
|buy
|1007
|2.60
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|2014
|2007.09.21 20:23
|close
|1007
|2.60
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|110.77
|6875.91
|2015
|2007.09.21 20:59
|sell
|1008
|2.65
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|2016
|2007.09.21 21:18
|buy
|1009
|2.38
|1.4084
|0.0000
|0.0000
|2017
|2007.09.21 21:53
|close
|1009
|2.38
|1.4091
|0.0000
|0.0000
|118.23
|6994.14
|2018
|2007.09.24 03:09
|close
|1008
|2.65
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|-392.76
|6601.38
|2019
|2007.09.24 03:10
|sell
|1010
|2.54
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|2020
|2007.09.24 05:02
|close
|1010
|2.54
|1.4099
|0.0000
|0.0000
|108.09
|6709.47
|2021
|2007.09.24 05:59
|buy
|1011
|2.58
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|2022
|2007.09.24 06:29
|close
|1011
|2.58
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|109.72
|6819.19
|2023
|2007.09.24 07:57
|sell
|1012
|2.62
|1.4114
|0.0000
|0.0000
|2024
|2007.09.24 08:00
|close
|1012
|2.62
|1.4120
|0.0000
|0.0000
|-111.33
|6707.86
|2025
|2007.09.24 21:27
|buy
|1013
|2.58
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|2026
|2007.09.24 23:03
|close
|1013
|2.58
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|109.87
|6817.73
|2027
|2007.09.25 00:14
|sell
|1014
|2.62
|1.4081
|0.0000
|0.0000
|2028
|2007.09.25 00:45
|close
|1014
|2.62
|1.4075
|0.0000
|0.0000
|111.69
|6929.42
|2029
|2007.09.25 00:46
|sell
|1015
|2.67
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|2030
|2007.09.25 00:46
|buy
|1016
|2.42
|1.4075
|0.0000
|0.0000
|2031
|2007.09.25 01:03
|buy
|1017
|2.65
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|2032
|2007.09.25 01:09
|buy
|1018
|2.42
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|2033
|2007.09.25 01:19
|buy
|1019
|2.17
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|2034
|2007.09.25 01:23
|close
|1015
|2.67
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|94.87
|7024.29
|2035
|2007.09.25 03:19
|close
|1019
|2.17
|1.4078
|0.0000
|0.0000
|77.07
|7101.36
|2036
|2007.09.25 03:19
|close
|1018
|2.42
|1.4078
|0.0000
|0.0000
|85.95
|7187.31
|2037
|2007.09.25 03:20
|close
|1017
|2.65
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|112.93
|7300.24
|2038
|2007.09.25 03:36
|sell
|1020
|2.60
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|2039
|2007.09.25 03:36
|close
|1016
|2.42
|1.4082
|0.0000
|0.0000
|120.30
|7420.54
|2040
|2007.09.25 04:04
|buy
|1021
|2.58
|1.4082
|0.0000
|0.0000
|2041
|2007.09.25 04:30
|sell
|1022
|2.82
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|2042
|2007.09.25 04:32
|buy
|1023
|2.56
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|2043
|2007.09.25 04:40
|close
|1022
|2.82
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|120.23
|7540.77
|2044
|2007.09.25 04:40
|close
|1020
|2.60
|1.4073
|0.0000
|0.0000
|110.85
|7651.62
|2045
|2007.09.25 06:14
|sell
|1024
|2.44
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|2046
|2007.09.25 06:24
|sell
|1025
|2.67
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|2047
|2007.09.25 07:48
|close
|1023
|2.56
|1.4084
|0.0000
|0.0000
|127.24
|7778.86
|2048
|2007.09.25 07:48
|sell
|1026
|2.67
|1.4084
|0.0000
|0.0000
|2049
|2007.09.25 08:00
|close
|1026
|2.67
|1.4085
|0.0000
|0.0000
|-18.96
|7759.90
|2050
|2007.09.25 08:00
|close
|1025
|2.67
|1.4085
|0.0000
|0.0000
|-113.74
|7646.16
|2051
|2007.09.25 08:00
|close
|1024
|2.44
|1.4085
|0.0000
|0.0000
|-103.94
|7542.22
|2052
|2007.09.25 08:00
|close
|1021
|2.58
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|18.32
|7560.54
|2053
|2007.09.25 20:49
|sell
|1027
|2.91
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2054
|2007.09.25 22:19
|close
|1027
|2.91
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|123.50
|7684.04
|2055
|2007.09.25 23:21
|sell
|1028
|2.96
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2056
|2007.09.25 23:22
|sell
|1029
|2.65
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|2057
|2007.09.26 00:18
|buy
|1030
|2.45
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2058
|2007.09.26 00:49
|close
|1030
|2.45
|1.4150
|0.0000
|0.0000
|121.20
|7805.24
|2059
|2007.09.26 00:49
|buy
|1031
|2.42
|1.4148
|0.0000
|0.0000
|2060
|2007.09.26 01:18
|close
|1031
|2.42
|1.4155
|0.0000
|0.0000
|119.68
|7924.92
|2061
|2007.09.26 01:29
|buy
|1032
|2.31
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|2062
|2007.09.26 01:50
|sell
|1033
|2.54
|1.4155
|0.0000
|0.0000
|2063
|2007.09.26 01:55
|close
|1033
|2.54
|1.4148
|0.0000
|0.0000
|125.67
|8050.59
|2064
|2007.09.26 02:08
|buy
|1034
|2.68
|1.4147
|0.0000
|0.0000
|2065
|2007.09.26 03:16
|buy
|1035
|2.93
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2066
|2007.09.26 03:55
|sell
|1036
|2.76
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2067
|2007.09.26 05:01
|close
|1032
|2.31
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|-326.78
|7723.81
|2068
|2007.09.26 05:01
|close
|1029
|2.65
|1.4140
|0.0000
|0.0000
|114.26
|7838.06
|2069
|2007.09.26 05:02
|close
|1028
|2.96
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|127.63
|7965.69
|2070
|2007.09.26 05:03
|close
|1036
|2.76
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|117.14
|8082.83
|2071
|2007.09.26 06:06
|close
|1035
|2.93
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|124.25
|8207.08
|2072
|2007.09.26 06:34
|sell
|1037
|2.94
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|2073
|2007.09.26 06:38
|close
|1034
|2.68
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|132.54
|8339.62
|2074
|2007.09.26 06:54
|buy
|1038
|3.00
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2075
|2007.09.26 06:54
|close
|1037
|2.94
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|166.29
|8505.91
|2076
|2007.09.26 07:08
|buy
|1039
|2.97
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2077
|2007.09.26 07:10
|sell
|1040
|2.72
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2078
|2007.09.26 07:11
|sell
|1041
|2.96
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2079
|2007.09.26 08:00
|close
|1041
|2.96
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|20.93
|8526.84
|2080
|2007.09.26 08:00
|close
|1040
|2.72
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|38.46
|8565.30
|2081
|2007.09.26 08:00
|close
|1039
|2.97
|1.4141
|0.0000
|0.0000
|-63.01
|8502.29
|2082
|2007.09.26 08:00
|close
|1038
|3.00
|1.4141
|0.0000
|0.0000
|-63.64
|8438.65
|2083
|2007.09.26 20:22
|sell
|1042
|3.26
|1.4128
|0.0000
|0.0000
|2084
|2007.09.26 20:31
|buy
|1043
|2.91
|1.4131
|0.0000
|0.0000
|2085
|2007.09.26 21:20
|buy
|1044
|3.19
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|2086
|2007.09.26 21:21
|buy
|1045
|2.93
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|2087
|2007.09.26 21:40
|buy
|1046
|2.64
|1.4125
|0.0000
|0.0000
|2088
|2007.09.26 21:45
|buy
|1047
|2.34
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|2089
|2007.09.26 21:45
|close
|1042
|3.26
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|92.33
|8530.98
|2090
|2007.09.26 21:50
|sell
|1048
|2.01
|1.4128
|0.0000
|0.0000
|2091
|2007.09.26 21:50
|close
|1044
|3.19
|1.4128
|0.0000
|0.0000
|90.32
|8621.30
|2092
|2007.09.26 21:50
|buy
|1049
|2.41
|1.4126
|0.0000
|0.0000
|2093
|2007.09.26 21:55
|sell
|1050
|2.35
|1.4130
|0.0000
|0.0000
|2094
|2007.09.26 21:55
|close
|1045
|2.93
|1.4130
|0.0000
|0.0000
|124.42
|8745.72
|2095
|2007.09.26 21:55
|buy
|1051
|2.77
|1.4127
|0.0000
|0.0000
|2096
|2007.09.26 22:23
|sell
|1052
|2.56
|1.4128
|0.0000
|0.0000
|2097
|2007.09.26 22:39
|sell
|1053
|2.81
|1.4129
|0.0000
|0.0000
|2098
|2007.09.26 22:46
|sell
|1054
|3.08
|1.4130
|0.0000
|0.0000
|2099
|2007.09.26 22:46
|buy
|1055
|3.36
|1.4127
|0.0000
|0.0000
|2100
|2007.09.26 22:48
|sell
|1056
|3.07
|1.4130
|0.0000
|0.0000
|2101
|2007.09.26 22:57
|sell
|1057
|3.35
|1.4131
|0.0000
|0.0000
|2102
|2007.09.26 23:53
|close
|1047
|2.34
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|132.47
|8878.19
|2103
|2007.09.26 23:53
|close
|1046
|2.64
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|130.77
|9008.96
|2104
|2007.09.26 23:54
|close
|1055
|3.36
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|118.88
|9127.84
|2105
|2007.09.26 23:54
|close
|1051
|2.77
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|98.00
|9225.84
|2106
|2007.09.26 23:54
|close
|1049
|2.41
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|102.32
|9328.16
|2107
|2007.09.27 00:04
|sell
|1058
|1.69
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|2108
|2007.09.27 00:05
|sell
|1059
|1.47
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|2109
|2007.09.27 00:05
|close
|1043
|2.91
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|50.59
|9378.75
|2110
|2007.09.27 00:06
|buy
|1060
|1.34
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|2111
|2007.09.27 00:14
|sell
|1061
|1.05
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|2112
|2007.09.27 00:14
|close
|1060
|1.34
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|47.39
|9426.14
|2113
|2007.09.27 00:15
|buy
|1062
|1.14
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|2114
|2007.09.27 00:20
|sell
|1063
|0.94
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|2115
|2007.09.27 00:22
|buy
|1064
|1.23
|1.4133
|0.0000
|0.0000
|2116
|2007.09.27 00:51
|buy
|1065
|1.40
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|2117
|2007.09.27 00:56
|sell
|1066
|1.30
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|2118
|2007.09.27 01:11
|sell
|1067
|1.17
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|2119
|2007.09.27 01:11
|buy
|1068
|1.30
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|2120
|2007.09.27 01:12
|buy
|1069
|1.48
|1.4131
|0.0000
|0.0000
|2121
|2007.09.27 01:24
|buy
|1070
|1.79
|1.4128
|0.0000
|0.0000
|2122
|2007.09.27 01:27
|close
|1059
|1.47
|1.4127
|0.0000
|0.0000
|83.24
|9509.38
|2123
|2007.09.27 01:27
|close
|1057
|3.35
|1.4127
|0.0000
|0.0000
|101.71
|9611.09
|2124
|2007.09.27 02:14
|close
|1058
|1.69
|1.4125
|0.0000
|0.0000
|107.68
|9718.77
|2125
|2007.09.27 05:03
|close
|1070
|1.79
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|101.30
|9820.07
|2126
|2007.09.27 05:04
|close
|1069
|1.48
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|83.74
|9903.81
|2127
|2007.09.27 05:04
|close
|1065
|1.40
|1.4140
|0.0000
|0.0000
|79.21
|9983.02
|2128
|2007.09.27 05:04
|close
|1068
|1.30
|1.4140
|0.0000
|0.0000
|73.55
|10056.57
|2129
|2007.09.27 05:05
|close
|1064
|1.23
|1.4141
|0.0000
|0.0000
|69.58
|10126.15
|2130
|2007.09.27 05:05
|close
|1062
|1.14
|1.4141
|0.0000
|0.0000
|56.43
|10182.58
|2131
|2007.09.27 05:08
|close
|1052
|2.56
|1.4148
|0.0000
|0.0000
|-356.65
|9825.93
|2132
|2007.09.27 05:08
|close
|1048
|2.01
|1.4148
|0.0000
|0.0000
|-280.03
|9545.90
|2133
|2007.09.27 05:09
|close
|1053
|2.81
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|-391.45
|9154.45
|2134
|2007.09.27 05:09
|close
|1056
|3.07
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|-449.31
|8705.14
|2135
|2007.09.27 05:09
|close
|1054
|3.08
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|-450.77
|8254.38
|2136
|2007.09.27 05:09
|close
|1050
|2.35
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|-343.93
|7910.45
|2137
|2007.09.27 05:40
|sell
|1071
|2.51
|1.4142
|0.0000
|0.0000
|2138
|2007.09.27 05:41
|buy
|1072
|2.33
|1.4140
|0.0000
|0.0000
|2139
|2007.09.27 05:47
|close
|1071
|2.51
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|106.54
|8016.99
|2140
|2007.09.27 06:36
|sell
|1073
|2.79
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2141
|2007.09.27 06:39
|close
|1072
|2.33
|1.4147
|0.0000
|0.0000
|115.29
|8132.28
|2142
|2007.09.27 06:41
|sell
|1074
|2.19
|1.4148
|0.0000
|0.0000
|2143
|2007.09.27 06:57
|buy
|1075
|2.15
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2144
|2007.09.27 07:02
|sell
|1076
|2.27
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2145
|2007.09.27 07:02
|buy
|1077
|2.14
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2146
|2007.09.27 07:11
|sell
|1078
|2.21
|1.4147
|0.0000
|0.0000
|2147
|2007.09.27 07:12
|buy
|1079
|2.12
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2148
|2007.09.27 07:24
|sell
|1080
|2.21
|1.4147
|0.0000
|0.0000
|2149
|2007.09.27 07:26
|buy
|1081
|2.12
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2150
|2007.09.27 07:26
|buy
|1082
|2.29
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2151
|2007.09.27 07:32
|close
|1074
|2.19
|1.4141
|0.0000
|0.0000
|108.41
|8240.69
|2152
|2007.09.27 07:36
|close
|1080
|2.21
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|125.04
|8365.73
|2153
|2007.09.27 07:36
|close
|1078
|2.21
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|125.04
|8490.77
|2154
|2007.09.27 07:43
|sell
|1083
|2.99
|1.4142
|0.0000
|0.0000
|2155
|2007.09.27 07:43
|buy
|1084
|2.95
|1.4140
|0.0000
|0.0000
|2156
|2007.09.27 07:44
|close
|1076
|2.27
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|128.46
|8619.23
|2157
|2007.09.27 07:44
|close
|1073
|2.79
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|118.41
|8737.64
|2158
|2007.09.27 07:45
|close
|1083
|2.99
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|105.75
|8843.39
|2159
|2007.09.27 07:57
|sell
|1085
|2.26
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|2160
|2007.09.27 07:57
|buy
|1086
|2.35
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|2161
|2007.09.27 07:59
|close
|1086
|2.35
|1.4141
|0.0000
|0.0000
|116.33
|8959.72
|2162
|2007.09.27 08:00
|close
|1085
|2.26
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|0.00
|8959.72
|2163
|2007.09.27 08:00
|close
|1084
|2.95
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|-83.47
|8876.25
|2164
|2007.09.27 08:00
|close
|1082
|2.29
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|-145.80
|8730.45
|2165
|2007.09.27 08:00
|close
|1081
|2.12
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|-119.98
|8610.47
|2166
|2007.09.27 08:00
|close
|1079
|2.12
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|-119.98
|8490.49
|2167
|2007.09.27 08:00
|close
|1077
|2.14
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|-105.97
|8384.52
|2168
|2007.09.27 08:00
|close
|1075
|2.15
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|-106.47
|8278.05
|2169
|2007.09.27 08:00
|close
|1067
|1.17
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|-33.10
|8244.95
|2170
|2007.09.27 08:00
|close
|1066
|1.30
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|-36.78
|8208.17
|2171
|2007.09.27 08:00
|close
|1063
|0.94
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|-6.65
|8201.52
|2172
|2007.09.27 08:00
|close
|1061
|1.05
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|-7.43
|8194.09
|2173
|2007.09.27 22:38
|sell
|1087
|3.16
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|2174
|2007.09.28 00:04
|close
|1087
|3.16
|1.4146
|0.0000
|0.0000
|136.19
|8330.27
|2175
|2007.09.28 00:08
|buy
|1088
|3.22
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2176
|2007.09.28 00:08
|sell
|1089
|2.91
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2177
|2007.09.28 00:10
|buy
|1090
|3.18
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2178
|2007.09.28 00:22
|close
|1088
|3.22
|1.4150
|0.0000
|0.0000
|136.54
|8466.81
|2179
|2007.09.28 00:26
|close
|1090
|3.18
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|134.83
|8601.64
|2180
|2007.09.28 01:27
|buy
|1091
|2.97
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|2181
|2007.09.28 01:32
|sell
|1092
|3.24
|1.4155
|0.0000
|0.0000
|2182
|2007.09.28 01:41
|sell
|1093
|2.90
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|2183
|2007.09.28 01:48
|close
|1091
|2.97
|1.4159
|0.0000
|0.0000
|125.86
|8727.50
|2184
|2007.09.28 03:00
|close
|1089
|2.91
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|-431.39
|8296.11
|2185
|2007.09.28 03:03
|sell
|1094
|2.36
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|2186
|2007.09.28 03:07
|close
|1092
|3.24
|1.4175
|0.0000
|0.0000
|-457.14
|7838.97
|2187
|2007.09.28 03:07
|close
|1093
|2.90
|1.4177
|0.0000
|0.0000
|-409.11
|7429.86
|2188
|2007.09.28 03:30
|buy
|1095
|2.66
|1.4163
|0.0000
|0.0000
|2189
|2007.09.28 03:30
|close
|1094
|2.36
|1.4161
|0.0000
|0.0000
|116.66
|7546.52
|2190
|2007.09.28 04:34
|close
|1095
|2.66
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|112.64
|7659.16
|2191
|2007.09.28 04:36
|buy
|1096
|2.95
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|2192
|2007.09.28 04:36
|sell
|1097
|2.67
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|2193
|2007.09.28 04:43
|buy
|1098
|2.92
|1.4164
|0.0000
|0.0000
|2194
|2007.09.28 04:53
|close
|1097
|2.67
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|113.14
|7772.30
|2195
|2007.09.28 05:40
|buy
|1099
|2.40
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|2196
|2007.09.28 05:48
|close
|1098
|2.92
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|103.04
|7875.34
|2197
|2007.09.28 05:53
|close
|1096
|2.95
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|124.90
|8000.24
|2198
|2007.09.28 06:06
|buy
|1100
|2.84
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|2199
|2007.09.28 06:20
|buy
|1101
|2.54
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|2200
|2007.09.28 06:44
|sell
|1102
|2.20
|1.4159
|0.0000
|0.0000
|2201
|2007.09.28 07:27
|buy
|1103
|2.40
|1.4161
|0.0000
|0.0000
|2202
|2007.09.28 07:47
|sell
|1104
|2.22
|1.4162
|0.0000
|0.0000
|2203
|2007.09.28 08:00
|close
|1104
|2.22
|1.4164
|0.0000
|0.0000
|-31.35
|7968.89
|2204
|2007.09.28 08:00
|close
|1103
|2.40
|1.4162
|0.0000
|0.0000
|16.95
|7985.84
|2205
|2007.09.28 08:00
|close
|1102
|2.20
|1.4164
|0.0000
|0.0000
|-77.66
|7908.18
|2206
|2007.09.28 08:00
|close
|1101
|2.54
|1.4162
|0.0000
|0.0000
|-53.81
|7854.37
|2207
|2007.09.28 08:00
|close
|1100
|2.84
|1.4162
|0.0000
|0.0000
|-60.16
|7794.21
|2208
|2007.09.28 08:00
|close
|1099
|2.40
|1.4162
|0.0000
|0.0000
|-50.84
|7743.37
|2209
|2007.09.28 20:26
|sell
|1105
|2.99
|1.4277
|0.0000
|0.0000
|2210
|2007.09.28 20:31
|close
|1105
|2.99
|1.4271
|0.0000
|0.0000
|125.71
|7869.08
|2211
|2007.09.28 20:45
|sell
|1106
|3.04
|1.4271
|0.0000
|0.0000
|2212
|2007.09.28 21:04
|close
|1106
|3.04
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|149.19
|8018.27
|2213
|2007.09.28 21:04
|sell
|1107
|3.09
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|2214
|2007.09.28 21:20
|sell
|1108
|2.79
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|2215
|2007.09.28 21:22
|close
|1107
|3.09
|1.4260
|0.0000
|0.0000
|108.35
|8126.62
|2216
|2007.09.28 21:22
|sell
|1109
|2.86
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|2217
|2007.09.28 21:29
|buy
|1110
|2.56
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|2218
|2007.09.28 21:29
|sell
|1111
|2.77
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|2219
|2007.09.28 21:30
|sell
|1112
|2.47
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|2220
|2007.09.28 21:31
|buy
|1113
|2.30
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|2221
|2007.09.28 21:49
|close
|1112
|2.47
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|138.59
|8265.21
|2222
|2007.09.28 21:49
|close
|1111
|2.77
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|135.99
|8401.20
|2223
|2007.09.28 22:10
|sell
|1114
|3.12
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|2224
|2007.09.28 22:48
|sell
|1115
|2.76
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|2225
|2007.09.28 22:54
|close
|1110
|2.56
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|107.64
|8508.84
|2226
|2007.09.28 22:54
|close
|1113
|2.30
|1.4270
|0.0000
|0.0000
|96.71
|8605.55
|2227
|2007.10.01 00:01
|close
|1114
|3.12
|1.4283
|0.0000
|0.0000
|-456.60
|8148.95
|2228
|2007.10.01 00:01
|close
|1109
|2.86
|1.4283
|0.0000
|0.0000
|-418.55
|7730.40
|2229
|2007.10.01 00:01
|close
|1108
|2.79
|1.4283
|0.0000
|0.0000
|-388.77
|7341.64
|2230
|2007.10.01 04:43
|close
|1115
|2.76
|1.4259
|0.0000
|0.0000
|118.02
|7459.66
|2231
|2007.10.01 05:29
|sell
|1116
|2.88
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|2232
|2007.10.01 05:32
|buy
|1117
|2.60
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|2233
|2007.10.01 06:00
|buy
|1118
|2.84
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|2234
|2007.10.01 06:03
|sell
|1119
|2.62
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|2235
|2007.10.01 06:18
|sell
|1120
|2.85
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|2236
|2007.10.01 06:20
|close
|1118
|2.84
|1.4271
|0.0000
|0.0000
|119.40
|7579.06
|2237
|2007.10.01 06:26
|close
|1117
|2.60
|1.4272
|0.0000
|0.0000
|109.30
|7688.36
|2238
|2007.10.01 06:38
|buy
|1121
|2.17
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|2239
|2007.10.01 06:41
|close
|1116
|2.88
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|100.97
|7789.33
|2240
|2007.10.01 07:28
|close
|1120
|2.85
|1.4260
|0.0000
|0.0000
|119.92
|7909.25
|2241
|2007.10.01 07:38
|close
|1119
|2.62
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|128.63
|8037.88
|2242
|2007.10.01 08:00
|close
|1121
|2.17
|1.4256
|0.0000
|0.0000
|-136.99
|7900.89
|2243
|2007.10.02 00:04
|buy
|1122
|3.05
|1.4231
|0.0000
|0.0000
|2244
|2007.10.02 01:05
|close
|1122
|3.05
|1.4237
|0.0000
|0.0000
|128.54
|8029.43
|2245
|2007.10.02 07:30
|sell
|1123
|3.10
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|2246
|2007.10.02 07:30
|buy
|1124
|2.84
|1.4225
|0.0000
|0.0000
|2247
|2007.10.02 07:31
|close
|1123
|3.10
|1.4224
|0.0000
|0.0000
|130.76
|8160.19
|2248
|2007.10.02 08:00
|close
|1124
|2.84
|1.4216
|0.0000
|0.0000
|-179.80
|7980.39
|2249
|2007.10.02 20:19
|sell
|1125
|3.08
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|2250
|2007.10.02 21:00
|sell
|1126
|2.78
|1.4155
|0.0000
|0.0000
|2251
|2007.10.02 22:01
|close
|1125
|3.08
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|108.82
|8089.21
|2252
|2007.10.03 00:17
|close
|1126
|2.78
|1.4148
|0.0000
|0.0000
|139.45
|8228.65
|2253
|2007.10.03 02:32
|sell
|1127
|3.18
|1.4159
|0.0000
|0.0000
|2254
|2007.10.03 02:55
|close
|1127
|3.18
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|134.81
|8363.46
|2255
|2007.10.03 03:21
|sell
|1128
|3.23
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|2256
|2007.10.03 04:00
|close
|1128
|3.23
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|-455.57
|7907.89
|2257
|2007.10.03 06:56
|sell
|1129
|3.05
|1.4167
|0.0000
|0.0000
|2258
|2007.10.03 07:25
|buy
|1130
|2.79
|1.4163
|0.0000
|0.0000
|2259
|2007.10.03 07:31
|close
|1129
|3.05
|1.4161
|0.0000
|0.0000
|129.23
|8037.12
|2260
|2007.10.03 07:32
|sell
|1131
|2.83
|1.4163
|0.0000
|0.0000
|2261
|2007.10.03 07:44
|buy
|1132
|3.08
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|2262
|2007.10.03 07:54
|close
|1131
|2.83
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|119.94
|8157.06
|2263
|2007.10.03 07:59
|close
|1132
|3.08
|1.4163
|0.0000
|0.0000
|108.73
|8265.79
|2264
|2007.10.03 08:00
|close
|1130
|2.79
|1.4163
|0.0000
|0.0000
|0.00
|8265.79
|2265
|2007.10.03 20:09
|buy
|1133
|3.19
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|2266
|2007.10.03 21:40
|close
|1133
|3.19
|1.4095
|0.0000
|0.0000
|-452.64
|7813.15
|2267
|2007.10.04 03:28
|sell
|1134
|3.01
|1.4103
|0.0000
|0.0000
|2268
|2007.10.04 05:30
|close
|1134
|3.01
|1.4097
|0.0000
|0.0000
|128.11
|7941.26
|2269
|2007.10.04 06:36
|buy
|1135
|3.06
|1.4084
|0.0000
|0.0000
|2270
|2007.10.04 06:37
|buy
|1136
|2.71
|1.4080
|0.0000
|0.0000
|2271
|2007.10.04 06:45
|close
|1136
|2.71
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|115.43
|8056.69
|2272
|2007.10.04 06:48
|close
|1135
|3.06
|1.4090
|0.0000
|0.0000
|130.31
|8187.00
|2273
|2007.10.04 20:01
|buy
|1137
|3.16
|1.4123
|0.0000
|0.0000
|2274
|2007.10.04 20:07
|buy
|1138
|2.84
|1.4124
|0.0000
|0.0000
|2275
|2007.10.04 21:32
|buy
|1139
|2.53
|1.4123
|0.0000
|0.0000
|2276
|2007.10.04 21:35
|close
|1137
|3.16
|1.4128
|0.0000
|0.0000
|111.83
|8298.83
|2277
|2007.10.04 21:36
|close
|1139
|2.53
|1.4130
|0.0000
|0.0000
|125.34
|8424.17
|2278
|2007.10.04 21:36
|close
|1138
|2.84
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|160.77
|8584.94
|2279
|2007.10.04 23:46
|buy
|1140
|3.32
|1.4129
|0.0000
|0.0000
|2280
|2007.10.04 23:46
|sell
|1141
|3.04
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|2281
|2007.10.04 23:47
|close
|1140
|3.32
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|164.40
|8749.34
|2282
|2007.10.05 00:07
|buy
|1142
|3.13
|1.4128
|0.0000
|0.0000
|2283
|2007.10.05 00:07
|sell
|1143
|3.41
|1.4130
|0.0000
|0.0000
|2284
|2007.10.05 00:10
|sell
|1144
|3.03
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|2285
|2007.10.05 00:10
|close
|1142
|3.13
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|132.87
|8882.21
|2286
|2007.10.05 02:11
|sell
|1145
|2.36
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|2287
|2007.10.05 07:30
|buy
|1146
|2.41
|1.4129
|0.0000
|0.0000
|2288
|2007.10.05 07:30
|close
|1145
|2.36
|1.4129
|0.0000
|0.0000
|116.92
|8999.13
|2289
|2007.10.05 07:30
|sell
|1147
|2.77
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|2290
|2007.10.05 07:44
|close
|1141
|3.04
|1.4129
|0.0000
|0.0000
|109.65
|9108.79
|2291
|2007.10.05 08:00
|close
|1147
|2.77
|1.4129
|0.0000
|0.0000
|58.82
|9167.61
|2292
|2007.10.05 08:00
|close
|1146
|2.41
|1.4127
|0.0000
|0.0000
|-34.12
|9133.49
|2293
|2007.10.05 08:00
|close
|1144
|3.03
|1.4129
|0.0000
|0.0000
|107.23
|9240.72
|2294
|2007.10.05 08:00
|close
|1143
|3.41
|1.4129
|0.0000
|0.0000
|24.13
|9264.85
|2295
|2007.10.08 20:36
|sell
|1148
|3.58
|1.4043
|0.0000
|0.0000
|2296
|2007.10.08 20:37
|sell
|1149
|3.19
|1.4045
|0.0000
|0.0000
|2297
|2007.10.08 20:40
|buy
|1150
|2.92
|1.4044
|0.0000
|0.0000
|2298
|2007.10.08 21:11
|buy
|1151
|3.21
|1.4042
|0.0000
|0.0000
|2299
|2007.10.08 23:01
|close
|1151
|3.21
|1.4049
|0.0000
|0.0000
|159.94
|9424.79
|2300
|2007.10.08 23:01
|close
|1150
|2.92
|1.4051
|0.0000
|0.0000
|145.47
|9570.26
|2301
|2007.10.09 03:03
|buy
|1152
|3.04
|1.4044
|0.0000
|0.0000
|2302
|2007.10.09 03:11
|close
|1149
|3.19
|1.4038
|0.0000
|0.0000
|161.25
|9731.50
|2303
|2007.10.09 03:12
|close
|1148
|3.58
|1.4037
|0.0000
|0.0000
|155.46
|9886.97
|2304
|2007.10.09 05:17
|close
|1152
|3.04
|1.4022
|0.0000
|0.0000
|-476.96
|9410.01
|2305
|2007.10.09 05:17
|buy
|1153
|3.64
|1.4022
|0.0000
|0.0000
|2306
|2007.10.09 07:14
|sell
|1154
|3.29
|1.4023
|0.0000
|0.0000
|2307
|2007.10.09 07:19
|close
|1153
|3.64
|1.4028
|0.0000
|0.0000
|155.69
|9565.70
|2308
|2007.10.09 08:00
|close
|1154
|3.29
|1.4027
|0.0000
|0.0000
|-93.82
|9471.88
|2309
|2007.10.09 20:00
|sell
|1155
|3.66
|1.4085
|0.0000
|0.0000
|2310
|2007.10.09 20:01
|close
|1155
|3.66
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|155.98
|9627.86
|2311
|2007.10.09 20:03
|sell
|1156
|3.73
|1.4085
|0.0000
|0.0000
|2312
|2007.10.09 20:04
|buy
|1157
|3.38
|1.4083
|0.0000
|0.0000
|2313
|2007.10.09 20:04
|buy
|1158
|3.70
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|2314
|2007.10.09 20:04
|close
|1156
|3.73
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|211.98
|9839.84
|2315
|2007.10.09 20:06
|close
|1158
|3.70
|1.4082
|0.0000
|0.0000
|131.37
|9971.21
|2316
|2007.10.09 20:21
|sell
|1159
|3.54
|1.4084
|0.0000
|0.0000
|2317
|2007.10.09 20:43
|close
|1157
|3.38
|1.4090
|0.0000
|0.0000
|167.92
|10139.13
|2318
|2007.10.09 20:47
|sell
|1160
|3.38
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|2319
|2007.10.09 20:47
|sell
|1161
|2.99
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|2320
|2007.10.09 20:47
|close
|1159
|3.54
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-552.11
|9587.02
|2321
|2007.10.09 21:04
|buy
|1162
|3.15
|1.4099
|0.0000
|0.0000
|2322
|2007.10.09 21:12
|sell
|1163
|3.39
|1.4103
|0.0000
|0.0000
|2323
|2007.10.09 21:13
|close
|1162
|3.15
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|134.00
|9721.02
|2324
|2007.10.09 21:13
|buy
|1164
|2.78
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|2325
|2007.10.09 21:16
|sell
|1165
|3.01
|1.4103
|0.0000
|0.0000
|2326
|2007.10.09 21:19
|close
|1165
|3.01
|1.4097
|0.0000
|0.0000
|128.11
|9849.13
|2327
|2007.10.09 21:19
|close
|1163
|3.39
|1.4097
|0.0000
|0.0000
|144.29
|9993.42
|2328
|2007.10.09 21:19
|close
|1161
|2.99
|1.4097
|0.0000
|0.0000
|148.47
|10141.89
|2329
|2007.10.09 21:29
|close
|1160
|3.38
|1.4095
|0.0000
|0.0000
|167.86
|10309.75
|2330
|2007.10.09 21:35
|sell
|1166
|3.66
|1.4096
|0.0000
|0.0000
|2331
|2007.10.09 21:45
|sell
|1167
|3.80
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2332
|2007.10.09 21:46
|close
|1164
|2.78
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|137.91
|10447.66
|2333
|2007.10.09 22:44
|buy
|1168
|3.19
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|2334
|2007.10.09 23:40
|close
|1167
|3.80
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|161.68
|10609.34
|2335
|2007.10.09 23:49
|buy
|1169
|3.93
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|2336
|2007.10.10 00:07
|buy
|1170
|3.64
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|2337
|2007.10.10 01:12
|close
|1169
|3.93
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|124.99
|10734.33
|2338
|2007.10.10 02:11
|close
|1170
|3.64
|1.4111
|0.0000
|0.0000
|154.77
|10889.10
|2339
|2007.10.10 02:18
|close
|1166
|3.66
|1.4117
|0.0000
|0.0000
|-541.95
|10347.14
|2340
|2007.10.10 02:19
|close
|1168
|3.19
|1.4115
|0.0000
|0.0000
|146.59
|10493.74
|2341
|2007.10.10 03:12
|buy
|1171
|4.07
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|2342
|2007.10.10 04:10
|sell
|1172
|3.67
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|2343
|2007.10.10 04:47
|buy
|1173
|4.00
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|2344
|2007.10.10 05:01
|buy
|1174
|3.56
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|2345
|2007.10.10 05:26
|buy
|1175
|3.24
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|2346
|2007.10.10 05:40
|close
|1172
|3.67
|1.4099
|0.0000
|0.0000
|130.15
|10623.89
|2347
|2007.10.10 05:49
|sell
|1176
|2.72
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|2348
|2007.10.10 05:52
|close
|1174
|3.56
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|126.18
|10750.07
|2349
|2007.10.10 05:53
|close
|1173
|4.00
|1.4109
|0.0000
|0.0000
|141.75
|10891.82
|2350
|2007.10.10 05:55
|close
|1171
|4.07
|1.4110
|0.0000
|0.0000
|173.07
|11064.89
|2351
|2007.10.10 05:55
|close
|1175
|3.24
|1.4112
|0.0000
|0.0000
|183.67
|11248.56
|2352
|2007.10.10 08:00
|close
|1176
|2.72
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|57.86
|11306.42
|2353
|2007.10.10 21:23
|sell
|1177
|4.38
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|2354
|2007.10.10 21:31
|sell
|1178
|3.85
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2355
|2007.10.10 21:44
|buy
|1179
|3.49
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2356
|2007.10.10 21:47
|buy
|1180
|3.81
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2357
|2007.10.10 22:10
|buy
|1181
|4.16
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2358
|2007.10.10 22:11
|buy
|1182
|3.90
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2359
|2007.10.10 22:28
|close
|1180
|3.81
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|161.57
|11467.99
|2360
|2007.10.10 22:31
|close
|1182
|3.90
|1.4150
|0.0000
|0.0000
|165.37
|11633.36
|2361
|2007.10.10 23:13
|sell
|1183
|4.30
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2362
|2007.10.10 23:13
|buy
|1184
|3.90
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2363
|2007.10.10 23:16
|buy
|1185
|4.25
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2364
|2007.10.10 23:25
|buy
|1186
|4.03
|1.4147
|0.0000
|0.0000
|2365
|2007.10.10 23:27
|buy
|1187
|3.57
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|2366
|2007.10.10 23:35
|close
|1184
|3.90
|1.4148
|0.0000
|0.0000
|137.83
|11771.19
|2367
|2007.10.10 23:46
|buy
|1188
|3.60
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|2368
|2007.10.10 23:46
|close
|1183
|4.30
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|152.06
|11923.25
|2369
|2007.10.10 23:49
|buy
|1189
|2.73
|1.4140
|0.0000
|0.0000
|2370
|2007.10.11 00:17
|close
|1178
|3.85
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|144.04
|12067.29
|2371
|2007.10.11 03:03
|buy
|1190
|2.23
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2372
|2007.10.11 03:06
|close
|1189
|2.73
|1.4145
|0.0000
|0.0000
|66.70
|12133.99
|2373
|2007.10.11 04:48
|buy
|1191
|2.29
|1.4144
|0.0000
|0.0000
|2374
|2007.10.11 04:51
|close
|1188
|3.60
|1.4147
|0.0000
|0.0000
|62.50
|12196.48
|2375
|2007.10.11 04:56
|close
|1185
|4.25
|1.4148
|0.0000
|0.0000
|73.77
|12270.26
|2376
|2007.10.11 05:00
|close
|1179
|3.49
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|109.91
|12380.16
|2377
|2007.10.11 05:23
|close
|1187
|3.57
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|112.40
|12492.56
|2378
|2007.10.11 05:23
|close
|1181
|4.16
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|130.97
|12623.54
|2379
|2007.10.11 05:32
|close
|1186
|4.03
|1.4155
|0.0000
|0.0000
|183.77
|12807.31
|2380
|2007.10.11 05:32
|close
|1177
|4.38
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|-640.75
|12166.56
|2381
|2007.10.11 05:34
|close
|1191
|2.29
|1.4156
|0.0000
|0.0000
|194.12
|12360.68
|2382
|2007.10.11 05:35
|close
|1190
|2.23
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|204.78
|12565.46
|2383
|2007.10.11 07:30
|buy
|1192
|4.88
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|2384
|2007.10.11 07:30
|sell
|1193
|4.43
|1.4159
|0.0000
|0.0000
|2385
|2007.10.11 07:30
|close
|1192
|4.88
|1.4163
|0.0000
|0.0000
|206.74
|12772.20
|2386
|2007.10.11 08:00
|close
|1193
|4.43
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|-375.13
|12397.07
|2387
|2007.10.11 20:09
|buy
|1194
|4.81
|1.4210
|0.0000
|0.0000
|2388
|2007.10.11 20:33
|close
|1194
|4.81
|1.4216
|0.0000
|0.0000
|203.01
|12600.08
|2389
|2007.10.11 21:06
|buy
|1195
|4.89
|1.4208
|0.0000
|0.0000
|2390
|2007.10.11 21:07
|buy
|1196
|4.32
|1.4203
|0.0000
|0.0000
|2391
|2007.10.11 21:10
|close
|1195
|4.89
|1.4188
|0.0000
|0.0000
|-689.31
|11910.77
|2392
|2007.10.11 21:11
|buy
|1197
|3.98
|1.4187
|0.0000
|0.0000
|2393
|2007.10.11 21:12
|close
|1196
|4.32
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|-609.18
|11301.59
|2394
|2007.10.11 21:19
|sell
|1198
|3.95
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|2395
|2007.10.11 21:21
|sell
|1199
|4.31
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|2396
|2007.10.11 21:35
|close
|1197
|3.98
|1.4194
|0.0000
|0.0000
|196.28
|11497.87
|2397
|2007.10.11 21:54
|buy
|1200
|3.59
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|2398
|2007.10.11 22:09
|close
|1200
|3.59
|1.4193
|0.0000
|0.0000
|177.06
|11674.93
|2399
|2007.10.11 23:44
|close
|1198
|3.95
|1.4204
|0.0000
|0.0000
|-583.99
|11090.94
|2400
|2007.10.11 23:53
|sell
|1201
|3.66
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|2401
|2007.10.12 00:14
|close
|1199
|4.31
|1.4205
|0.0000
|0.0000
|-634.23
|10456.71
|2402
|2007.10.12 00:35
|buy
|1202
|3.69
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|2403
|2007.10.12 01:15
|buy
|1203
|4.03
|1.4203
|0.0000
|0.0000
|2404
|2007.10.12 01:25
|buy
|1204
|3.62
|1.4204
|0.0000
|0.0000
|2405
|2007.10.12 01:30
|buy
|1205
|3.18
|1.4201
|0.0000
|0.0000
|2406
|2007.10.12 01:42
|buy
|1206
|2.73
|1.4197
|0.0000
|0.0000
|2407
|2007.10.12 01:42
|sell
|1207
|2.60
|1.4199
|0.0000
|0.0000
|2408
|2007.10.12 02:04
|close
|1206
|2.73
|1.4204
|0.0000
|0.0000
|134.54
|10591.25
|2409
|2007.10.12 02:06
|close
|1202
|3.69
|1.4207
|0.0000
|0.0000
|181.81
|10773.06
|2410
|2007.10.12 02:09
|close
|1205
|3.18
|1.4208
|0.0000
|0.0000
|156.67
|10929.73
|2411
|2007.10.12 02:13
|close
|1203
|4.03
|1.4209
|0.0000
|0.0000
|170.17
|11099.90
|2412
|2007.10.12 02:23
|close
|1204
|3.62
|1.4211
|0.0000
|0.0000
|178.31
|11278.21
|2413
|2007.10.12 03:47
|close
|1201
|3.66
|1.4193
|0.0000
|0.0000
|183.01
|11461.22
|2414
|2007.10.12 03:48
|close
|1207
|2.60
|1.4189
|0.0000
|0.0000
|183.24
|11644.46
|2415
|2007.10.12 04:42
|buy
|1208
|4.52
|1.4185
|0.0000
|0.0000
|2416
|2007.10.12 04:56
|close
|1208
|4.52
|1.4191
|0.0000
|0.0000
|191.11
|11835.57
|2417
|2007.10.12 05:33
|buy
|1209
|4.59
|1.4187
|0.0000
|0.0000
|2418
|2007.10.12 05:37
|close
|1209
|4.59
|1.4193
|0.0000
|0.0000
|194.04
|12029.61
|2419
|2007.10.12 06:56
|buy
|1210
|4.67
|1.4185
|0.0000
|0.0000
|2420
|2007.10.12 07:12
|buy
|1211
|4.18
|1.4185
|0.0000
|0.0000
|2421
|2007.10.12 07:37
|buy
|1212
|3.75
|1.4185
|0.0000
|0.0000
|2422
|2007.10.12 07:48
|close
|1210
|4.67
|1.4190
|0.0000
|0.0000
|164.55
|12194.16
|2423
|2007.10.12 07:49
|close
|1211
|4.18
|1.4191
|0.0000
|0.0000
|176.73
|12370.89
|2424
|2007.10.12 07:49
|close
|1212
|3.75
|1.4192
|0.0000
|0.0000
|184.96
|12555.85
|2425
|2007.10.12 22:34
|sell
|1213
|4.87
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|2426
|2007.10.15 00:45
|close
|1213
|4.87
|1.4170
|0.0000
|0.0000
|209.53
|12765.38
|2427
|2007.10.15 05:14
|buy
|1214
|4.96
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|2428
|2007.10.15 06:12
|close
|1214
|4.96
|1.4172
|0.0000
|0.0000
|244.99
|13010.37
|2429
|2007.10.15 23:37
|buy
|1215
|5.05
|1.4209
|0.0000
|0.0000
|2430
|2007.10.15 23:51
|close
|1215
|5.05
|1.4215
|0.0000
|0.0000
|213.16
|13223.53
|2431
|2007.10.16 00:18
|buy
|1216
|5.14
|1.4204
|0.0000
|0.0000
|2432
|2007.10.16 01:08
|close
|1216
|5.14
|1.4210
|0.0000
|0.0000
|217.03
|13440.56
|2433
|2007.10.16 02:15
|buy
|1217
|5.22
|1.4203
|0.0000
|0.0000
|2434
|2007.10.16 07:18
|sell
|1218
|4.72
|1.4204
|0.0000
|0.0000
|2435
|2007.10.16 07:25
|close
|1217
|5.22
|1.4209
|0.0000
|0.0000
|220.42
|13660.98
|2436
|2007.10.16 08:00
|close
|1218
|4.72
|1.4213
|0.0000
|0.0000
|-298.88
|13362.10
|2437
|2007.10.16 20:10
|buy
|1219
|5.19
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|2438
|2007.10.16 21:37
|buy
|1220
|4.62
|1.4163
|0.0000
|0.0000
|2439
|2007.10.16 22:23
|close
|1220
|4.62
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|195.64
|13557.74
|2440
|2007.10.16 22:36
|close
|1219
|5.19
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|219.74
|13777.48
|2441
|2007.10.16 23:14
|buy
|1221
|5.35
|1.4163
|0.0000
|0.0000
|2442
|2007.10.16 23:36
|close
|1221
|5.35
|1.4169
|0.0000
|0.0000
|226.55
|14004.03
|2443
|2007.10.17 00:06
|buy
|1222
|5.44
|1.4167
|0.0000
|0.0000
|2444
|2007.10.17 00:06
|sell
|1223
|4.98
|1.4172
|0.0000
|0.0000
|2445
|2007.10.17 00:08
|close
|1222
|5.44
|1.4173
|0.0000
|0.0000
|230.30
|14234.33
|2446
|2007.10.17 02:25
|buy
|1224
|5.06
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|2447
|2007.10.17 02:52
|sell
|1225
|5.51
|1.4174
|0.0000
|0.0000
|2448
|2007.10.17 03:44
|close
|1225
|5.51
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|233.34
|14467.67
|2449
|2007.10.17 03:45
|close
|1223
|4.98
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|246.10
|14713.77
|2450
|2007.10.17 03:47
|sell
|1226
|5.13
|1.4164
|0.0000
|0.0000
|2451
|2007.10.17 07:00
|close
|1224
|5.06
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|249.82
|14963.59
|2452
|2007.10.17 07:11
|sell
|1227
|5.26
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|2453
|2007.10.17 07:30
|buy
|1228
|4.74
|1.4167
|0.0000
|0.0000
|2454
|2007.10.17 07:30
|sell
|1229
|5.10
|1.4170
|0.0000
|0.0000
|2455
|2007.10.17 07:30
|sell
|1230
|4.46
|1.4174
|0.0000
|0.0000
|2456
|2007.10.17 07:30
|close
|1228
|4.74
|1.4174
|0.0000
|0.0000
|234.09
|15197.68
|2457
|2007.10.17 07:41
|buy
|1231
|3.86
|1.4170
|0.0000
|0.0000
|2458
|2007.10.17 07:42
|close
|1230
|4.46
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|188.88
|15386.56
|2459
|2007.10.17 08:00
|close
|1231
|3.86
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|217.80
|15604.36
|2460
|2007.10.17 08:00
|close
|1229
|5.10
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|-359.66
|15244.70
|2461
|2007.10.17 08:00
|close
|1227
|5.26
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|-519.32
|14725.38
|2462
|2007.10.17 08:00
|close
|1226
|5.13
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|-578.84
|14146.54
|2463
|2007.10.17 20:03
|buy
|1232
|5.50
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|2464
|2007.10.17 20:09
|sell
|1233
|4.96
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|2465
|2007.10.17 21:45
|close
|1232
|5.50
|1.4190
|0.0000
|0.0000
|232.56
|14379.10
|2466
|2007.10.17 22:19
|close
|1233
|4.96
|1.4205
|0.0000
|0.0000
|-733.26
|13645.84
|2467
|2007.10.17 23:27
|sell
|1234
|5.30
|1.4205
|0.0000
|0.0000
|2468
|2007.10.18 00:04
|buy
|1235
|4.68
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|2469
|2007.10.18 02:12
|close
|1234
|5.30
|1.4199
|0.0000
|0.0000
|234.81
|13880.65
|2470
|2007.10.18 02:35
|sell
|1236
|4.83
|1.4204
|0.0000
|0.0000
|2471
|2007.10.18 02:36
|sell
|1237
|5.25
|1.4206
|0.0000
|0.0000
|2472
|2007.10.18 03:03
|sell
|1238
|4.72
|1.4205
|0.0000
|0.0000
|2473
|2007.10.18 03:10
|sell
|1239
|4.12
|1.4209
|0.0000
|0.0000
|2474
|2007.10.18 03:21
|close
|1235
|4.68
|1.4217
|0.0000
|0.0000
|164.59
|14045.24
|2475
|2007.10.18 03:36
|close
|1236
|4.83
|1.4225
|0.0000
|0.0000
|-713.04
|13332.20
|2476
|2007.10.18 03:43
|close
|1238
|4.72
|1.4226
|0.0000
|0.0000
|-696.75
|12635.45
|2477
|2007.10.18 03:43
|close
|1237
|5.25
|1.4226
|0.0000
|0.0000
|-738.09
|11897.36
|2478
|2007.10.18 03:44
|close
|1239
|4.12
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|-608.01
|11289.35
|2479
|2007.10.18 21:35
|sell
|1240
|4.38
|1.4296
|0.0000
|0.0000
|2480
|2007.10.18 21:35
|buy
|1241
|3.97
|1.4294
|0.0000
|0.0000
|2481
|2007.10.18 21:48
|buy
|1242
|4.34
|1.4294
|0.0000
|0.0000
|2482
|2007.10.18 22:15
|close
|1240
|4.38
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|183.90
|11473.25
|2483
|2007.10.19 02:56
|buy
|1243
|3.35
|1.4284
|0.0000
|0.0000
|2484
|2007.10.19 03:40
|buy
|1244
|3.07
|1.4286
|0.0000
|0.0000
|2485
|2007.10.19 04:48
|close
|1243
|3.35
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|140.66
|11613.91
|2486
|2007.10.19 04:50
|close
|1244
|3.07
|1.4293
|0.0000
|0.0000
|150.35
|11764.26
|2487
|2007.10.19 04:59
|sell
|1245
|3.71
|1.4293
|0.0000
|0.0000
|2488
|2007.10.19 05:24
|close
|1242
|4.34
|1.4300
|0.0000
|0.0000
|166.31
|11930.57
|2489
|2007.10.19 05:24
|close
|1241
|3.97
|1.4301
|0.0000
|0.0000
|179.88
|12110.44
|2490
|2007.10.19 06:12
|sell
|1246
|4.18
|1.4306
|0.0000
|0.0000
|2491
|2007.10.19 06:22
|sell
|1247
|3.77
|1.4305
|0.0000
|0.0000
|2492
|2007.10.19 06:22
|buy
|1248
|3.48
|1.4304
|0.0000
|0.0000
|2493
|2007.10.19 06:33
|close
|1246
|4.18
|1.4300
|0.0000
|0.0000
|175.38
|12285.82
|2494
|2007.10.19 06:34
|close
|1247
|3.77
|1.4298
|0.0000
|0.0000
|184.57
|12470.39
|2495
|2007.10.19 07:30
|sell
|1249
|4.68
|1.4306
|0.0000
|0.0000
|2496
|2007.10.19 07:32
|buy
|1250
|4.25
|1.4304
|0.0000
|0.0000
|2497
|2007.10.19 07:51
|close
|1250
|4.25
|1.4311
|0.0000
|0.0000
|207.88
|12678.27
|2498
|2007.10.19 07:51
|close
|1245
|3.71
|1.4313
|0.0000
|0.0000
|-518.41
|12159.86
|2499
|2007.10.19 07:51
|close
|1248
|3.48
|1.4312
|0.0000
|0.0000
|194.52
|12354.38
|2500
|2007.10.19 08:00
|close
|1249
|4.68
|1.4311
|0.0000
|0.0000
|-163.51
|12190.87
|2501
|2007.10.19 20:30
|sell
|1251
|4.73
|1.4286
|0.0000
|0.0000
|2502
|2007.10.19 20:48
|sell
|1252
|4.10
|1.4297
|0.0000
|0.0000
|2503
|2007.10.19 20:52
|sell
|1253
|3.67
|1.4297
|0.0000
|0.0000
|2504
|2007.10.19 21:20
|close
|1253
|3.67
|1.4291
|0.0000
|0.0000
|154.08
|12344.95
|2505
|2007.10.19 21:20
|close
|1252
|4.10
|1.4291
|0.0000
|0.0000
|172.14
|12517.09
|2506
|2007.10.22 00:00
|close
|1251
|4.73
|1.4334
|0.0000
|0.0000
|-1580.70
|10936.39
|2507
|2007.10.22 07:55
|buy
|1254
|4.24
|1.4323
|0.0000
|0.0000
|2508
|2007.10.22 08:00
|close
|1254
|4.24
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|-177.69
|10758.70
|2509
|2007.10.23 00:43
|sell
|1255
|4.17
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|2510
|2007.10.23 01:13
|close
|1255
|4.17
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|176.50
|10935.20
|2511
|2007.10.23 01:31
|sell
|1256
|4.24
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|2512
|2007.10.23 03:58
|buy
|1257
|3.67
|1.4189
|0.0000
|0.0000
|2513
|2007.10.23 04:25
|close
|1256
|4.24
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|-597.35
|10337.85
|2514
|2007.10.23 04:28
|close
|1257
|3.67
|1.4195
|0.0000
|0.0000
|155.13
|10492.98
|2515
|2007.10.23 07:49
|sell
|1258
|4.06
|1.4208
|0.0000
|0.0000
|2516
|2007.10.23 07:51
|close
|1258
|4.06
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|171.53
|10664.51
|2517
|2007.10.23 07:59
|sell
|1259
|4.13
|1.4206
|0.0000
|0.0000
|2518
|2007.10.23 08:00
|close
|1259
|4.13
|1.4209
|0.0000
|0.0000
|-87.20
|10577.31
|2519
|2007.10.23 20:18
|sell
|1260
|4.10
|1.4250
|0.0000
|0.0000
|2520
|2007.10.24 00:07
|sell
|1261
|3.56
|1.4260
|0.0000
|0.0000
|2521
|2007.10.24 00:09
|buy
|1262
|3.28
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|2522
|2007.10.24 02:02
|close
|1261
|3.56
|1.4254
|0.0000
|0.0000
|149.85
|10727.16
|2523
|2007.10.24 03:40
|sell
|1263
|3.95
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|2524
|2007.10.24 03:40
|close
|1262
|3.28
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|160.95
|10888.11
|2525
|2007.10.24 03:49
|close
|1263
|3.95
|1.4260
|0.0000
|0.0000
|138.50
|11026.61
|2526
|2007.10.24 05:50
|sell
|1264
|3.76
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|2527
|2007.10.24 06:21
|close
|1264
|3.76
|1.4250
|0.0000
|0.0000
|211.09
|11237.70
|2528
|2007.10.24 08:00
|close
|1260
|4.10
|1.4254
|0.0000
|0.0000
|-112.26
|11125.44
|2529
|2007.10.24 21:03
|sell
|1265
|4.31
|1.4258
|0.0000
|0.0000
|2530
|2007.10.24 23:05
|sell
|1266
|3.76
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|2531
|2007.10.25 00:04
|sell
|1267
|3.40
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|2532
|2007.10.25 00:08
|close
|1266
|3.76
|1.4261
|0.0000
|0.0000
|165.89
|11291.32
|2533
|2007.10.25 00:54
|close
|1267
|3.40
|1.4259
|0.0000
|0.0000
|166.91
|11458.23
|2534
|2007.10.25 01:04
|sell
|1268
|3.95
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|2535
|2007.10.25 01:23
|buy
|1269
|3.57
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|2536
|2007.10.25 02:16
|close
|1268
|3.95
|1.4256
|0.0000
|0.0000
|166.25
|11624.48
|2537
|2007.10.25 02:55
|close
|1265
|4.31
|1.4252
|0.0000
|0.0000
|190.27
|11814.75
|2538
|2007.10.25 04:52
|sell
|1270
|4.26
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|2539
|2007.10.25 05:00
|sell
|1271
|4.52
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|2540
|2007.10.25 05:01
|sell
|1272
|4.05
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|2541
|2007.10.25 05:18
|close
|1269
|3.57
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|150.12
|11964.87
|2542
|2007.10.25 05:48
|close
|1271
|4.52
|1.4261
|0.0000
|0.0000
|158.47
|12123.34
|2543
|2007.10.25 05:49
|close
|1272
|4.05
|1.4260
|0.0000
|0.0000
|170.41
|12293.75
|2544
|2007.10.25 06:23
|sell
|1273
|4.31
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|2545
|2007.10.25 07:31
|buy
|1274
|3.98
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|2546
|2007.10.25 07:46
|close
|1273
|4.31
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|181.32
|12475.07
|2547
|2007.10.25 08:00
|close
|1274
|3.98
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|-83.72
|12391.35
|2548
|2007.10.25 08:00
|close
|1270
|4.26
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|59.73
|12451.08
|2549
|2007.10.26 01:07
|buy
|1275
|4.83
|1.4324
|0.0000
|0.0000
|2550
|2007.10.26 02:43
|buy
|1276
|4.33
|1.4324
|0.0000
|0.0000
|2551
|2007.10.26 02:45
|sell
|1277
|3.98
|1.4326
|0.0000
|0.0000
|2552
|2007.10.26 02:47
|close
|1276
|4.33
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|181.30
|12632.38
|2553
|2007.10.26 02:47
|close
|1275
|4.83
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|202.23
|12834.61
|2554
|2007.10.26 04:35
|sell
|1278
|4.57
|1.4326
|0.0000
|0.0000
|2555
|2007.10.26 04:43
|buy
|1279
|4.17
|1.4325
|0.0000
|0.0000
|2556
|2007.10.26 04:49
|close
|1278
|4.57
|1.4320
|0.0000
|0.0000
|191.48
|13026.09
|2557
|2007.10.26 04:49
|close
|1277
|3.98
|1.4318
|0.0000
|0.0000
|222.38
|13248.47
|2558
|2007.10.26 06:33
|sell
|1280
|4.81
|1.4331
|0.0000
|0.0000
|2559
|2007.10.26 06:36
|close
|1279
|4.17
|1.4333
|0.0000
|0.0000
|232.75
|13481.22
|2560
|2007.10.26 08:00
|close
|1280
|4.81
|1.4335
|0.0000
|0.0000
|-134.22
|13347.00
|2561
|2007.10.26 20:58
|sell
|1281
|5.18
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|2562
|2007.10.26 21:30
|sell
|1282
|4.63
|1.4387
|0.0000
|0.0000
|2563
|2007.10.29 00:00
|close
|1282
|4.63
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|-832.06
|12514.94
|2564
|2007.10.29 00:00
|close
|1281
|5.18
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|-966.84
|11548.11
|2565
|2007.10.29 07:52
|sell
|1283
|4.48
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|2566
|2007.10.29 08:00
|close
|1283
|4.48
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|186.43
|11734.54
|2567
|2007.10.29 22:21
|sell
|1284
|4.55
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|2568
|2007.10.29 23:13
|buy
|1285
|4.16
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|2569
|2007.10.29 23:25
|close
|1284
|4.55
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|220.89
|11955.43
|2570
|2007.10.30 00:01
|buy
|1286
|4.15
|1.4417
|0.0000
|0.0000
|2571
|2007.10.30 00:01
|sell
|1287
|3.81
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|2572
|2007.10.30 00:06
|sell
|1288
|4.15
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|2573
|2007.10.30 01:29
|close
|1287
|3.81
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|185.05
|12140.48
|2574
|2007.10.30 01:30
|close
|1288
|4.15
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|172.77
|12313.25
|2575
|2007.10.30 01:38
|buy
|1289
|3.54
|1.4403
|0.0000
|0.0000
|2576
|2007.10.30 01:38
|close
|1285
|4.16
|1.4401
|0.0000
|0.0000
|-621.76
|11691.49
|2577
|2007.10.30 01:48
|close
|1286
|4.15
|1.4396
|0.0000
|0.0000
|-605.38
|11086.11
|2578
|2007.10.30 02:41
|sell
|1290
|4.05
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|2579
|2007.10.30 02:41
|close
|1289
|3.54
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|245.61
|11331.72
|2580
|2007.10.30 02:41
|buy
|1291
|4.07
|1.4406
|0.0000
|0.0000
|2581
|2007.10.30 02:41
|close
|1290
|4.05
|1.4406
|0.0000
|0.0000
|196.79
|11528.51
|2582
|2007.10.30 02:44
|buy
|1292
|4.04
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|2583
|2007.10.30 02:55
|buy
|1293
|3.47
|1.4398
|0.0000
|0.0000
|2584
|2007.10.30 03:36
|close
|1293
|3.47
|1.4404
|0.0000
|0.0000
|144.54
|11673.05
|2585
|2007.10.30 04:03
|buy
|1294
|3.68
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|2586
|2007.10.30 05:00
|buy
|1295
|3.36
|1.4407
|0.0000
|0.0000
|2587
|2007.10.30 05:24
|buy
|1296
|3.01
|1.4407
|0.0000
|0.0000
|2588
|2007.10.30 06:16
|sell
|1297
|2.50
|1.4401
|0.0000
|0.0000
|2589
|2007.10.30 07:23
|close
|1297
|2.50
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|104.20
|11777.25
|2590
|2007.10.30 07:29
|close
|1296
|3.01
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|-439.39
|11337.86
|2591
|2007.10.30 07:29
|close
|1295
|3.36
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|-490.48
|10847.38
|2592
|2007.10.30 07:29
|close
|1294
|3.68
|1.4385
|0.0000
|0.0000
|-511.64
|10335.74
|2593
|2007.10.30 07:29
|close
|1292
|4.04
|1.4385
|0.0000
|0.0000
|-561.70
|9774.04
|2594
|2007.10.30 07:29
|close
|1291
|4.07
|1.4385
|0.0000
|0.0000
|-594.16
|9179.88
|2595
|2007.10.30 07:42
|buy
|1298
|3.55
|1.4387
|0.0000
|0.0000
|2596
|2007.10.30 07:45
|buy
|1299
|3.16
|1.4385
|0.0000
|0.0000
|2597
|2007.10.30 08:00
|close
|1299
|3.16
|1.4389
|0.0000
|0.0000
|87.84
|9267.72
|2598
|2007.10.30 08:00
|close
|1298
|3.55
|1.4389
|0.0000
|0.0000
|49.34
|9317.06
|2599
|2007.10.30 20:31
|sell
|1300
|3.60
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|2600
|2007.10.30 21:02
|close
|1300
|3.60
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|149.66
|9466.72
|2601
|2007.10.31 03:49
|sell
|1301
|3.66
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|2602
|2007.10.31 04:39
|sell
|1302
|3.20
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|2603
|2007.10.31 04:39
|buy
|1303
|2.97
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|2604
|2007.10.31 04:46
|close
|1302
|3.20
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|155.10
|9621.82
|2605
|2007.10.31 04:52
|sell
|1304
|3.59
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|2606
|2007.10.31 04:52
|buy
|1305
|3.28
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|2607
|2007.10.31 05:14
|sell
|1306
|3.57
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|2608
|2007.10.31 05:20
|close
|1304
|3.59
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|149.19
|9771.01
|2609
|2007.10.31 05:26
|sell
|1307
|3.62
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|2610
|2007.10.31 05:38
|buy
|1308
|3.35
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2611
|2007.10.31 05:38
|close
|1307
|3.62
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|150.45
|9921.46
|2612
|2007.10.31 05:38
|close
|1306
|3.57
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|148.37
|10069.83
|2613
|2007.10.31 05:43
|sell
|1309
|3.29
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|2614
|2007.10.31 05:44
|sell
|1310
|3.58
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|2615
|2007.10.31 05:44
|buy
|1311
|3.74
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2616
|2007.10.31 05:46
|buy
|1312
|3.55
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|2617
|2007.10.31 05:57
|sell
|1313
|3.25
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|2618
|2007.10.31 06:01
|close
|1301
|3.66
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|152.13
|10221.96
|2619
|2007.10.31 06:03
|close
|1309
|3.29
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|136.75
|10358.71
|2620
|2007.10.31 06:04
|sell
|1314
|2.97
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|2621
|2007.10.31 06:04
|buy
|1315
|3.17
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2622
|2007.10.31 06:07
|buy
|1316
|2.84
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2623
|2007.10.31 06:09
|close
|1313
|3.25
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|112.57
|10471.28
|2624
|2007.10.31 06:09
|close
|1310
|3.58
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|99.20
|10570.48
|2625
|2007.10.31 06:10
|close
|1314
|2.97
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|102.88
|10673.36
|2626
|2007.10.31 06:12
|sell
|1317
|1.71
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|2627
|2007.10.31 06:31
|buy
|1318
|1.75
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|2628
|2007.10.31 06:38
|close
|1315
|3.17
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|87.81
|10761.17
|2629
|2007.10.31 06:38
|close
|1311
|3.74
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|103.59
|10864.76
|2630
|2007.10.31 06:39
|close
|1308
|3.35
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|115.98
|10980.74
|2631
|2007.10.31 06:50
|buy
|1319
|2.89
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|2632
|2007.10.31 06:59
|close
|1316
|2.84
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|117.98
|11098.72
|2633
|2007.10.31 07:00
|close
|1312
|3.55
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|147.47
|11246.19
|2634
|2007.10.31 07:08
|buy
|1320
|3.33
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|2635
|2007.10.31 07:11
|close
|1320
|3.33
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|138.32
|11384.51
|2636
|2007.10.31 07:11
|close
|1319
|2.89
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|160.03
|11544.54
|2637
|2007.10.31 07:11
|close
|1305
|3.28
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|181.60
|11726.14
|2638
|2007.10.31 07:11
|close
|1318
|1.75
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|181.65
|11907.79
|2639
|2007.10.31 07:13
|buy
|1321
|4.42
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|2640
|2007.10.31 07:40
|sell
|1322
|3.97
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|2641
|2007.10.31 08:00
|close
|1322
|3.97
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|54.99
|11962.78
|2642
|2007.10.31 08:00
|close
|1321
|4.42
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|-153.09
|11809.69
|2643
|2007.10.31 08:00
|close
|1317
|1.71
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|-23.69
|11786.00
|2644
|2007.10.31 08:00
|close
|1303
|2.97
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|-205.74
|11580.26
|2645
|2007.10.31 20:04
|buy
|1323
|4.49
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|2646
|2007.10.31 20:09
|sell
|1324
|4.00
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|2647
|2007.10.31 20:21
|close
|1324
|4.00
|1.4475
|0.0000
|0.0000
|193.44
|11773.70
|2648
|2007.10.31 20:22
|close
|1323
|4.49
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-682.94
|11090.76
|2649
|2007.10.31 21:05
|buy
|1325
|4.30
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|2650
|2007.10.31 21:49
|buy
|1326
|3.85
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|2651
|2007.10.31 23:47
|buy
|1327
|3.21
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|2652
|2007.11.01 00:15
|sell
|1328
|2.77
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|2653
|2007.11.01 00:20
|close
|1326
|3.85
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|-574.34
|10516.42
|2654
|2007.11.01 00:20
|close
|1325
|4.30
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|-641.48
|9874.94
|2655
|2007.11.01 02:30
|close
|1328
|2.77
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|153.23
|10028.17
|2656
|2007.11.01 04:09
|buy
|1329
|3.43
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|2657
|2007.11.01 04:33
|buy
|1330
|3.08
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|2658
|2007.11.01 04:40
|sell
|1331
|2.97
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|2659
|2007.11.01 04:40
|close
|1329
|3.43
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|142.24
|10170.41
|2660
|2007.11.01 04:40
|buy
|1332
|3.51
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|2661
|2007.11.01 04:50
|sell
|1333
|3.28
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|2662
|2007.11.01 04:53
|close
|1332
|3.51
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|169.81
|10340.22
|2663
|2007.11.01 05:10
|buy
|1334
|3.94
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|2664
|2007.11.01 05:41
|sell
|1335
|3.56
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|2665
|2007.11.01 05:58
|close
|1331
|2.97
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|164.32
|10504.54
|2666
|2007.11.01 05:59
|close
|1335
|3.56
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|147.72
|10652.26
|2667
|2007.11.01 05:59
|close
|1333
|3.28
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|158.78
|10811.04
|2668
|2007.11.01 06:40
|close
|1330
|3.08
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|170.28
|10981.32
|2669
|2007.11.01 06:43
|close
|1334
|3.94
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|163.35
|11144.67
|2670
|2007.11.01 08:00
|close
|1327
|3.21
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|-168.16
|10976.51
|2671
|2007.11.01 20:35
|buy
|1336
|4.25
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|2672
|2007.11.01 20:43
|buy
|1337
|3.78
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|2673
|2007.11.01 21:19
|close
|1336
|4.25
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|-589.05
|10387.46
|2674
|2007.11.01 21:28
|close
|1337
|3.78
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|-550.26
|9837.20
|2675
|2007.11.01 21:38
|sell
|1338
|3.81
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|2676
|2007.11.01 21:45
|close
|1338
|3.81
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|158.51
|9995.71
|2677
|2007.11.01 21:54
|sell
|1339
|3.87
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|2678
|2007.11.01 22:06
|close
|1339
|3.87
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|161.02
|10156.73
|2679
|2007.11.01 22:29
|buy
|1340
|3.93
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|2680
|2007.11.01 22:41
|close
|1340
|3.93
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|163.48
|10320.21
|2681
|2007.11.01 23:31
|buy
|1341
|4.00
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|2682
|2007.11.01 23:53
|sell
|1342
|3.64
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|2683
|2007.11.02 00:10
|close
|1341
|4.00
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|151.75
|10471.96
|2684
|2007.11.02 00:33
|buy
|1343
|3.77
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|2685
|2007.11.02 00:33
|close
|1342
|3.64
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|179.15
|10651.11
|2686
|2007.11.02 00:36
|close
|1343
|3.77
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|156.78
|10807.89
|2687
|2007.11.02 00:48
|buy
|1344
|4.19
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|2688
|2007.11.02 01:03
|close
|1344
|4.19
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|174.20
|10982.09
|2689
|2007.11.02 01:22
|sell
|1345
|4.26
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|2690
|2007.11.02 01:24
|sell
|1346
|3.77
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2691
|2007.11.02 01:33
|close
|1346
|3.77
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|156.75
|11138.84
|2692
|2007.11.02 02:31
|close
|1345
|4.26
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|177.17
|11316.01
|2693
|2007.11.02 03:31
|sell
|1347
|4.39
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|2694
|2007.11.02 04:23
|buy
|1348
|3.81
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|2695
|2007.11.02 05:03
|buy
|1349
|4.17
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|2696
|2007.11.02 05:29
|buy
|1350
|3.84
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|2697
|2007.11.02 06:06
|close
|1350
|3.84
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|159.44
|11475.45
|2698
|2007.11.02 06:07
|close
|1349
|4.17
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|173.12
|11648.57
|2699
|2007.11.02 06:09
|close
|1347
|4.39
|1.4455
|0.0000
|0.0000
|-607.40
|11041.17
|2700
|2007.11.02 06:39
|sell
|1351
|3.80
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2701
|2007.11.02 06:50
|buy
|1352
|4.15
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2702
|2007.11.02 06:55
|sell
|1353
|3.75
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2703
|2007.11.02 07:07
|buy
|1354
|4.09
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|2704
|2007.11.02 07:07
|close
|1353
|3.75
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|155.91
|11197.08
|2705
|2007.11.02 07:07
|close
|1351
|3.80
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|157.99
|11355.07
|2706
|2007.11.02 07:09
|close
|1348
|3.81
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|-554.62
|10800.45
|2707
|2007.11.02 07:26
|close
|1354
|4.09
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|141.66
|10942.11
|2708
|2007.11.02 07:56
|close
|1352
|4.15
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|172.40
|11114.51
|2709
|2007.11.02 07:59
|sell
|1355
|4.31
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|2710
|2007.11.02 07:59
|sell
|1356
|3.82
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|2711
|2007.11.02 08:00
|close
|1356
|3.82
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|-158.55
|10955.96
|2712
|2007.11.02 08:00
|close
|1355
|4.31
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|-298.15
|10657.81
|2713
|2007.11.02 20:12
|buy
|1357
|4.13
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|2714
|2007.11.02 20:22
|sell
|1358
|3.79
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|2715
|2007.11.02 20:22
|close
|1357
|4.13
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|170.79
|10828.60
|2716
|2007.11.02 21:50
|buy
|1359
|3.85
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|2717
|2007.11.02 22:05
|buy
|1360
|4.19
|1.4506
|0.0000
|0.0000
|2718
|2007.11.02 22:15
|sell
|1361
|3.81
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|2719
|2007.11.02 22:15
|buy
|1362
|4.16
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|2720
|2007.11.02 22:17
|buy
|1363
|3.68
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|2721
|2007.11.02 22:19
|sell
|1364
|3.44
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|2722
|2007.11.02 22:20
|close
|1363
|3.68
|1.4511
|0.0000
|0.0000
|177.52
|11006.12
|2723
|2007.11.02 22:23
|close
|1360
|4.19
|1.4513
|0.0000
|0.0000
|202.09
|11208.21
|2724
|2007.11.02 22:24
|close
|1362
|4.16
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|200.62
|11408.83
|2725
|2007.11.02 22:24
|close
|1359
|3.85
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|212.19
|11621.02
|2726
|2007.11.05 01:02
|close
|1361
|3.81
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|160.22
|11781.24
|2727
|2007.11.05 01:03
|close
|1364
|3.44
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|192.14
|11973.38
|2728
|2007.11.05 01:03
|close
|1358
|3.79
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|237.83
|12211.20
|2729
|2007.11.05 04:01
|buy
|1365
|4.74
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|2730
|2007.11.05 04:01
|buy
|1366
|4.18
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|2731
|2007.11.05 04:37
|close
|1366
|4.18
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|173.06
|12384.26
|2732
|2007.11.05 05:23
|close
|1365
|4.74
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|196.18
|12580.44
|2733
|2007.11.05 06:15
|buy
|1367
|4.88
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|2734
|2007.11.05 06:41
|buy
|1368
|4.39
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|2735
|2007.11.05 06:45
|close
|1367
|4.88
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|168.39
|12748.83
|2736
|2007.11.05 06:47
|close
|1368
|4.39
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|212.03
|12960.86
|2737
|2007.11.05 06:53
|buy
|1369
|5.03
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|2738
|2007.11.05 07:10
|sell
|1370
|4.54
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|2739
|2007.11.05 08:00
|close
|1370
|4.54
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|31.34
|12992.20
|2740
|2007.11.05 08:00
|close
|1369
|5.03
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|-104.18
|12888.02
|2741
|2007.11.05 22:56
|sell
|1371
|5.00
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|2742
|2007.11.05 23:03
|sell
|1372
|4.47
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|2743
|2007.11.06 06:10
|close
|1372
|4.47
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|-614.01
|12274.01
|2744
|2007.11.06 06:10
|close
|1371
|5.00
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|-721.33
|11552.69
|2745
|2007.11.06 07:18
|sell
|1373
|4.48
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|2746
|2007.11.06 08:00
|close
|1373
|4.48
|1.4512
|0.0000
|0.0000
|-370.45
|11182.24