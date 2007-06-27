Strategy Tester Report
Lucky1[1].2
Activtrades-Server (Build 211)

SimboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo1 Ora (H1) 2007.01.02 00:00 - 2007.11.06 23:00 (2007.01.01 - 2007.11.07)
ModelloOgni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
ParametriMM=true; Risk=10; ManLot=0.1; Shift=3; Limit=18; TP=6; Slippage=3; OpenHour=20; CloseHour=8; WED1=5; WEH1=23; WED2=1; WEH2=3; MAGIC=12356;
Barre sotto esame6264Ticks adoperati per il modello1226348Qualita' del modellon/a
Errori di grafici673
Deposito iniziale1000.00
Profitto totale netto10182.24Profitto lordo74484.81Perdita lorda-64302.58
Fattore di profitto (profit factor)1.16Ricompensa attesa7.42
Drawdown assoluto31.33Drawdown massimo6279.97 (41.51%)Drawdown relativo47.45% (1619.08)
Operazioni totali1373Posizioni al ribasso (vincite %)765 (70.20%)Posizioni al rialzo (vincite %)608 (74.01%)
Operazioni con profitto (% del totale)987 (71.89%)Operazioni in perdita (% del totale)386 (28.11%)
Il piu' grandeoperazione con profito249.82operazione in perdita-1580.70
Mediaoperazione con profito75.47operazione in perdita-166.59
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)26 (1686.25)perdite consecutive (perdita in denaro)11 (-789.64)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)3204.27 (17)perdita consecutiva (numero delle perdite)-2755.89 (4)
Mediavincite consecutive5perdite consecutive2
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12007.01.02 02:30buy10.341.32260.00000.0000
22007.01.02 03:13close10.341.32310.00000.000012.851012.85
32007.01.02 05:27sell20.351.32360.00000.0000
42007.01.02 05:57buy30.311.32350.00000.0000
52007.01.02 06:00sell40.341.32400.00000.0000
62007.01.02 06:14close40.341.32350.00000.000012.841025.69
72007.01.02 06:36close20.351.32300.00000.000015.871041.56
82007.01.02 08:00close30.311.32300.00000.0000-11.721029.84
92007.01.02 20:30buy50.351.32690.00000.0000
102007.01.02 20:39close50.351.32740.00000.000013.181043.02
112007.01.02 23:57sell60.361.32770.00000.0000
122007.01.03 00:19close60.361.32720.00000.000013.811056.83
132007.01.03 02:27sell70.361.32810.00000.0000
142007.01.03 02:36close70.361.32760.00000.000013.561070.39
152007.01.03 03:57sell80.371.32850.00000.0000
162007.01.03 04:00buy90.341.32830.00000.0000
172007.01.03 04:49close90.341.32890.00000.000015.351085.74
182007.01.03 05:19close80.371.32800.00000.000013.931099.67
192007.01.03 06:00sell100.381.32860.00000.0000
202007.01.03 06:12close100.381.32800.00000.000017.171116.84
212007.01.03 06:30sell110.391.32740.00000.0000
222007.01.03 06:57sell120.351.32750.00000.0000
232007.01.03 08:00close120.351.32810.00000.0000-15.811101.03
242007.01.03 08:00close110.391.32810.00000.0000-20.561080.47
252007.01.03 20:57buy130.371.31650.00000.0000
262007.01.03 22:49close130.371.31700.00000.000014.051094.52
272007.01.03 22:57sell140.381.31690.00000.0000
282007.01.03 23:20close140.381.31640.00000.000014.431108.95
292007.01.04 00:57sell150.381.31690.00000.0000
302007.01.04 01:39close150.381.31640.00000.000014.431123.38
312007.01.04 03:57sell160.391.31710.00000.0000
322007.01.04 06:01close160.391.31660.00000.000014.811138.19
332007.01.04 23:30sell170.401.30920.00000.0000
342007.01.04 23:40close170.401.30870.00000.000015.281153.47
352007.01.04 23:56sell180.401.30900.00000.0000
362007.01.05 00:19close180.401.30850.00000.000015.551169.02
372007.01.05 04:27sell190.411.30700.00000.0000
382007.01.05 04:57buy200.361.30750.00000.0000
392007.01.05 05:31close190.411.30640.00000.000018.831187.85
402007.01.05 06:30buy210.371.30700.00000.0000
412007.01.05 06:45close210.371.30760.00000.000016.981204.83
422007.01.05 07:27sell220.391.30740.00000.0000
432007.01.05 07:30sell230.421.30770.00000.0000
442007.01.05 07:43close200.361.30810.00000.000016.511221.34
452007.01.05 08:00close230.421.30900.00000.0000-41.711179.63
462007.01.05 08:00close220.391.30900.00000.0000-47.671131.96
472007.01.08 04:57sell240.391.29960.00000.0000
482007.01.08 08:00close240.391.30130.00000.0000-50.951081.01
492007.01.08 20:27sell250.371.30180.00000.0000
502007.01.08 22:01close250.371.30130.00000.000014.221095.23
512007.01.08 22:57buy260.381.30210.00000.0000
522007.01.08 23:15close260.381.30260.00000.000014.591109.82
532007.01.08 23:30buy270.391.30250.00000.0000
542007.01.09 00:27sell280.351.30280.00000.0000
552007.01.09 00:39close270.391.30310.00000.000016.541126.36
562007.01.09 01:19close280.351.30480.00000.0000-53.651072.71
572007.01.09 02:30buy290.371.30390.00000.0000
582007.01.09 04:48close290.371.30440.00000.000014.181086.89
592007.01.09 20:00buy300.381.30040.00000.0000
602007.01.10 01:09close300.381.29840.00000.0000-59.911026.98
612007.01.10 01:27buy310.351.29640.00000.0000
622007.01.10 01:48close310.351.29690.00000.000013.491040.47
632007.01.10 02:27sell320.361.29720.00000.0000
642007.01.10 02:31close320.361.29670.00000.000013.881054.35
652007.01.10 05:27sell330.361.29700.00000.0000
662007.01.10 06:50close330.361.29900.00000.0000-55.43998.92
672007.01.11 07:00sell340.341.29630.00000.0000
682007.01.11 08:00close340.341.29630.00000.00000.00998.92
692007.01.11 21:57sell350.341.28920.00000.0000
702007.01.11 22:57buy360.311.28930.00000.0000
712007.01.12 00:19close350.341.28860.00000.000016.061014.98
722007.01.12 03:10close360.311.28990.00000.000013.291028.27
732007.01.12 04:27sell370.351.28980.00000.0000
742007.01.12 04:45close370.351.28930.00000.000013.571041.84
752007.01.12 04:56sell380.361.28960.00000.0000
762007.01.12 05:57buy390.321.29020.00000.0000
772007.01.12 07:27buy400.351.28980.00000.0000
782007.01.12 07:37close400.351.29030.00000.000013.561055.40
792007.01.12 07:44close390.321.29080.00000.000014.871070.27
802007.01.12 08:00close380.361.29070.00000.0000-30.681039.59
812007.01.12 22:27sell410.361.29170.00000.0000
822007.01.15 03:27sell420.311.29300.00000.0000
832007.01.15 03:50close420.311.29250.00000.000011.991051.58
842007.01.15 04:19close410.361.29370.00000.0000-55.40996.18
852007.01.15 04:27sell430.341.29350.00000.0000
862007.01.15 04:56sell440.311.29340.00000.0000
872007.01.15 07:18close430.341.29300.00000.000013.151009.33
882007.01.15 07:31close440.311.29280.00000.000014.391023.72
892007.01.15 21:00sell450.351.29360.00000.0000
902007.01.15 21:50close450.351.29310.00000.000013.531037.25
912007.01.15 23:26sell460.361.29350.00000.0000
922007.01.15 23:32close460.361.29300.00000.000013.921051.17
932007.01.16 01:30buy470.361.29320.00000.0000
942007.01.16 04:49close470.361.29370.00000.000013.911065.08
952007.01.16 22:30sell480.371.29250.00000.0000
962007.01.16 22:44close480.371.29200.00000.000014.321079.40
972007.01.17 00:00sell490.371.29200.00000.0000
982007.01.17 00:14close490.371.29150.00000.000014.321093.72
992007.01.17 02:27sell500.381.29210.00000.0000
1002007.01.17 02:54close500.381.29160.00000.000014.711108.43
1012007.01.17 22:30buy510.381.29350.00000.0000
1022007.01.17 22:32close510.381.29400.00000.000014.681123.11
1032007.01.17 22:56buy520.391.29380.00000.0000
1042007.01.17 23:31close520.391.29430.00000.000015.071138.18
1052007.01.18 04:27sell530.401.29670.00000.0000
1062007.01.18 05:20close530.401.29620.00000.000015.431153.61
1072007.01.18 05:27sell540.401.29700.00000.0000
1082007.01.18 05:48close540.401.29650.00000.000015.431169.04
1092007.01.18 22:26sell550.411.29600.00000.0000
1102007.01.19 01:06close550.411.29550.00000.000016.101185.14
1112007.01.19 02:57sell560.411.29690.00000.0000
1122007.01.19 03:27sell570.361.29820.00000.0000
1132007.01.19 04:19close570.361.29770.00000.000013.871199.01
1142007.01.19 04:27sell580.361.29810.00000.0000
1152007.01.19 04:43close560.411.29890.00000.0000-63.131135.88
1162007.01.19 04:57sell590.341.29930.00000.0000
1172007.01.19 06:06close580.361.30010.00000.0000-55.381080.50
1182007.01.19 07:09close590.341.29870.00000.000015.711096.21
1192007.01.19 07:26sell600.381.29920.00000.0000
1202007.01.19 07:48close600.381.29870.00000.000014.631110.84
1212007.01.19 20:00sell610.391.29680.00000.0000
1222007.01.19 20:14close610.391.29630.00000.000015.041125.88
1232007.01.19 22:26buy620.391.29620.00000.0000
1242007.01.19 22:30sell630.361.29640.00000.0000
1252007.01.19 22:36close620.391.29680.00000.000018.041143.92
1262007.01.22 00:00close630.361.29580.00000.000016.921160.83
1272007.01.22 03:30sell640.411.29720.00000.0000
1282007.01.22 06:19close640.411.29670.00000.000015.811176.64
1292007.01.22 06:30sell650.411.29720.00000.0000
1302007.01.22 06:44close650.411.29670.00000.000015.811192.45
1312007.01.22 22:27buy660.421.29480.00000.0000
1322007.01.23 03:49close660.421.29280.00000.0000-66.511125.94
1332007.01.23 07:57sell670.391.29420.00000.0000
1342007.01.23 08:00close670.391.29430.00000.0000-3.011122.93
1352007.01.23 20:26sell680.391.30230.00000.0000
1362007.01.23 22:30buy690.351.30240.00000.0000
1372007.01.23 23:19close680.391.30170.00000.000017.981140.91
1382007.01.24 01:19close690.351.30300.00000.000014.851155.76
1392007.01.24 07:56sell700.401.30190.00000.0000
1402007.01.24 08:00close700.401.30200.00000.0000-3.071152.69
1412007.01.25 03:13sell710.401.29630.00000.0000
1422007.01.25 04:09close710.401.29580.00000.000015.431168.12
1432007.01.25 05:00sell720.411.29570.00000.0000
1442007.01.25 08:00close720.411.29650.00000.0000-25.301142.82
1452007.01.25 20:13buy730.401.29400.00000.0000
1462007.01.25 20:39close730.401.29200.00000.0000-61.921080.90
1472007.01.25 20:43buy740.371.29200.00000.0000
1482007.01.25 20:57close740.371.29250.00000.000014.311095.21
1492007.01.25 21:45sell750.381.29390.00000.0000
1502007.01.25 21:52close750.381.29340.00000.000014.691109.90
1512007.01.25 22:30buy760.391.29300.00000.0000
1522007.01.25 22:34close760.391.29350.00000.000015.081124.98
1532007.01.25 23:30buy770.391.29290.00000.0000
1542007.01.25 23:40close770.391.29340.00000.000015.081140.06
1552007.01.26 20:13buy780.401.29100.00000.0000
1562007.01.26 20:31close780.401.29150.00000.000015.491155.55
1572007.01.30 00:45sell790.401.29610.00000.0000
1582007.01.30 01:13buy800.361.29640.00000.0000
1592007.01.30 01:31close790.401.29550.00000.000018.531174.08
1602007.01.30 01:38close800.361.29440.00000.0000-55.621118.46
1612007.01.30 02:30sell810.391.29550.00000.0000
1622007.01.30 04:00sell820.331.29670.00000.0000
1632007.01.30 04:13sell830.301.29660.00000.0000
1642007.01.30 04:45sell840.261.29700.00000.0000
1652007.01.30 05:19close840.261.29640.00000.000012.031130.49
1662007.01.30 05:22close820.331.29620.00000.000012.731143.22
1672007.01.30 05:45sell850.321.29640.00000.0000
1682007.01.30 06:00sell860.281.29670.00000.0000
1692007.01.30 06:18close860.281.29610.00000.000012.961156.18
1702007.01.30 06:20close830.301.29600.00000.000013.891170.07
1712007.01.30 06:23close850.321.29580.00000.000014.821184.89
1722007.01.30 06:45sell870.361.29660.00000.0000
1732007.01.30 07:01close870.361.29600.00000.000016.671201.56
1742007.01.30 08:00close810.391.29620.00000.0000-21.061180.50
1752007.01.30 20:01sell880.411.29650.00000.0000
1762007.01.30 20:42close880.411.29600.00000.000015.821196.32
1772007.01.30 21:15sell890.421.29630.00000.0000
1782007.01.30 21:45sell900.371.29650.00000.0000
1792007.01.30 22:00sell910.321.29690.00000.0000
1802007.01.30 22:30sell920.291.29680.00000.0000
1812007.01.30 23:28buy930.271.29680.00000.0000
1822007.01.31 00:02close910.321.29630.00000.000015.031211.35
1832007.01.31 01:11close920.291.29610.00000.000015.861227.21
1842007.01.31 01:15close900.371.29590.00000.000017.381244.59
1852007.01.31 01:28close890.421.29570.00000.000019.741264.33
1862007.01.31 03:46sell940.411.29610.00000.0000
1872007.01.31 04:30buy950.431.29590.00000.0000
1882007.01.31 05:12buy960.411.29600.00000.0000
1892007.01.31 05:32close950.431.29640.00000.000016.581280.91
1902007.01.31 05:57buy970.421.29600.00000.0000
1912007.01.31 06:16close970.421.29650.00000.000016.201297.11
1922007.01.31 06:38close960.411.29660.00000.000018.971316.08
1932007.01.31 08:00close940.411.29590.00000.00006.331322.41
1942007.01.31 08:00close930.271.29570.00000.0000-23.901298.50
1952007.02.01 01:43sell980.461.30230.00000.0000
1962007.02.01 02:13sell990.391.30360.00000.0000
1972007.02.01 03:40close990.391.30300.00000.000017.961316.46
1982007.02.01 08:00close980.461.30320.00000.0000-31.771284.69
1992007.02.01 23:45sell1000.451.30240.00000.0000
2002007.02.01 23:53close1000.451.30190.00000.000017.281301.97
2012007.02.02 00:28buy1010.461.30200.00000.0000
2022007.02.02 02:30sell1020.411.30160.00000.0000
2032007.02.02 02:58buy1030.451.30160.00000.0000
2042007.02.02 04:16close1030.451.30210.00000.000017.281319.25
2052007.02.02 05:43buy1040.451.30200.00000.0000
2062007.02.02 08:00close1040.451.30160.00000.0000-13.831305.42
2072007.02.02 08:00close1020.411.30180.00000.0000-6.301299.12
2082007.02.02 08:00close1010.461.30160.00000.0000-14.141284.98
2092007.02.02 20:00sell1050.451.29580.00000.0000
2102007.02.02 20:12sell1060.411.29580.00000.0000
2112007.02.05 02:22close1060.411.29530.00000.000016.111301.09
2122007.02.05 02:22close1050.451.29530.00000.000017.681318.77
2132007.02.05 07:13buy1070.471.29340.00000.0000
2142007.02.05 07:42close1070.471.29390.00000.000018.161336.93
2152007.02.05 07:58sell1080.471.29390.00000.0000
2162007.02.05 08:00close1080.471.29420.00000.0000-10.891326.04
2172007.02.05 20:30sell1090.471.29290.00000.0000
2182007.02.05 21:10close1090.471.29240.00000.000018.181344.22
2192007.02.05 22:15sell1100.481.29300.00000.0000
2202007.02.05 23:15sell1110.421.29320.00000.0000
2212007.02.05 23:32close1110.421.29260.00000.000019.501363.72
2222007.02.06 02:45sell1120.431.29340.00000.0000
2232007.02.06 02:53close1120.431.29290.00000.000016.631380.35
2242007.02.06 03:23close1100.481.29250.00000.000018.901399.25
2252007.02.06 05:58buy1130.501.29240.00000.0000
2262007.02.06 06:00sell1140.451.29260.00000.0000
2272007.02.06 06:35close1140.451.29200.00000.000020.901420.15
2282007.02.06 08:00close1130.501.29150.00000.0000-34.841385.31
2292007.02.06 20:47sell1150.491.29820.00000.0000
2302007.02.06 20:55close1150.491.29770.00000.000018.881404.19
2312007.02.06 21:43buy1160.501.29800.00000.0000
2322007.02.06 21:45sell1170.461.29830.00000.0000
2332007.02.06 22:00sell1180.501.29830.00000.0000
2342007.02.06 22:15sell1190.451.29830.00000.0000
2352007.02.06 22:45sell1200.401.29840.00000.0000
2362007.02.06 22:45close1160.501.29840.00000.000015.401419.59
2372007.02.07 01:07close1200.401.29790.00000.000015.681435.27
2382007.02.07 01:08close1190.451.29780.00000.000017.651452.92
2392007.02.07 01:08close1180.501.29780.00000.000019.601472.52
2402007.02.07 01:24close1170.461.29770.00000.000021.581494.10
2412007.02.07 02:15sell1210.541.29740.00000.0000
2422007.02.07 02:43sell1220.471.29790.00000.0000
2432007.02.07 07:42close1220.471.29740.00000.000018.111512.21
2442007.02.07 08:00close1210.541.29770.00000.0000-12.481499.73
2452007.02.07 21:13buy1230.541.30060.00000.0000
2462007.02.07 21:45sell1240.491.30100.00000.0000
2472007.02.07 22:00close1230.541.30120.00000.000024.901524.63
2482007.02.07 22:16sell1250.491.30140.00000.0000
2492007.02.08 00:30sell1260.431.30170.00000.0000
2502007.02.08 02:30sell1270.391.30170.00000.0000
2512007.02.08 02:38close1260.431.30120.00000.000016.521541.15
2522007.02.08 02:55close1270.391.30110.00000.000017.981559.13
2532007.02.08 05:13sell1280.451.30170.00000.0000
2542007.02.08 05:30sell1290.381.30210.00000.0000
2552007.02.08 07:48close1290.381.30150.00000.000017.521576.65
2562007.02.08 08:00close1280.451.30210.00000.0000-13.821562.83
2572007.02.08 08:00close1250.491.30210.00000.0000-25.341537.49
2582007.02.08 08:00close1240.491.30210.00000.0000-40.391497.11
2592007.02.08 22:15sell1300.541.30420.00000.0000
2602007.02.08 22:30sell1310.481.30420.00000.0000
2612007.02.08 23:48close1300.541.30370.00000.000020.711517.82
2622007.02.08 23:58buy1320.501.30380.00000.0000
2632007.02.09 00:01sell1330.551.30410.00000.0000
2642007.02.09 00:45sell1340.491.30420.00000.0000
2652007.02.09 00:53close1340.491.30360.00000.000022.551540.37
2662007.02.09 00:53close1330.551.30360.00000.000021.101561.47
2672007.02.09 00:53close1310.481.30350.00000.000026.111587.58
2682007.02.09 01:15buy1350.521.30360.00000.0000
2692007.02.09 01:23close1350.521.30410.00000.000019.941607.52
2702007.02.09 03:15sell1360.531.30400.00000.0000
2712007.02.09 03:30buy1370.581.30410.00000.0000
2722007.02.09 03:38close1320.501.30440.00000.000021.181628.70
2732007.02.09 04:46sell1380.581.30410.00000.0000
2742007.02.09 06:01sell1390.531.30420.00000.0000
2752007.02.09 07:01sell1400.461.30450.00000.0000
2762007.02.09 07:01close1370.581.30450.00000.000017.781646.48
2772007.02.09 07:40close1400.461.30400.00000.000017.641664.12
2782007.02.09 07:43close1390.531.30370.00000.000020.331684.45
2792007.02.09 07:54close1380.581.30360.00000.000022.251706.70
2802007.02.09 08:00close1360.531.30350.00000.000020.331727.03
2812007.02.12 03:58sell1410.631.30160.00000.0000
2822007.02.12 04:17sell1420.561.30170.00000.0000
2832007.02.12 04:25buy1430.521.30140.00000.0000
2842007.02.12 04:31sell1440.561.30160.00000.0000
2852007.02.12 05:00sell1450.481.30210.00000.0000
2862007.02.12 05:00close1430.521.30210.00000.000027.951754.98
2872007.02.12 05:25close1450.481.30160.00000.000018.441773.42
2882007.02.12 05:59buy1460.471.30170.00000.0000
2892007.02.12 06:31buy1470.531.30140.00000.0000
2902007.02.12 06:40close1470.531.30200.00000.000024.421797.84
2912007.02.12 07:00sell1480.501.30210.00000.0000
2922007.02.12 07:05close1460.471.30220.00000.000018.051815.89
2932007.02.12 07:15sell1490.351.30290.00000.0000
2942007.02.12 07:34close1490.351.30230.00000.000016.131832.02
2952007.02.12 07:38close1480.501.30160.00000.000019.211851.23
2962007.02.12 08:00close1440.561.30280.00000.0000-51.581799.65
2972007.02.12 08:00close1420.561.30280.00000.0000-47.281752.37
2982007.02.12 08:00close1410.631.30280.00000.0000-58.031694.34
2992007.02.12 21:21sell1500.611.29600.00000.0000
3002007.02.12 22:01sell1510.541.29660.00000.0000
3012007.02.13 00:08close1510.541.29600.00000.000025.371719.70
3022007.02.13 02:43close1500.611.29550.00000.000023.961743.66
3032007.02.13 07:58buy1520.631.29700.00000.0000
3042007.02.13 08:00close1520.631.29670.00000.0000-14.581729.08
3052007.02.13 20:13buy1530.631.30250.00000.0000
3062007.02.13 20:37close1530.631.30300.00000.000024.171753.25
3072007.02.13 21:45sell1540.641.30360.00000.0000
3082007.02.13 22:30sell1550.561.30400.00000.0000
3092007.02.13 22:45sell1560.501.30400.00000.0000
3102007.02.13 23:31close1550.561.30350.00000.000021.481774.73
3112007.02.14 00:00sell1570.531.30370.00000.0000
3122007.02.14 00:27close1560.501.30340.00000.000023.361798.09
3132007.02.14 00:43buy1580.551.30340.00000.0000
3142007.02.14 01:15sell1590.591.30370.00000.0000
3152007.02.14 01:23close1590.591.30320.00000.000022.641820.73
3162007.02.14 01:30sell1600.601.30390.00000.0000
3172007.02.14 01:30close1580.551.30400.00000.000025.311846.04
3182007.02.14 02:09close1600.601.30340.00000.000023.021869.06
3192007.02.14 02:10close1570.531.30310.00000.000024.401893.46
3202007.02.14 03:15sell1610.631.30350.00000.0000
3212007.02.14 03:43buy1620.571.30340.00000.0000
3222007.02.14 04:55close1620.571.30400.00000.000026.231919.69
3232007.02.14 04:58buy1630.571.30370.00000.0000
3242007.02.14 05:00sell1640.621.30390.00000.0000
3252007.02.14 05:12sell1650.551.30390.00000.0000
3262007.02.14 05:19close1630.571.30420.00000.000021.851941.54
3272007.02.14 05:35close1610.631.30560.00000.0000-101.331840.21
3282007.02.14 05:49close1640.621.30340.00000.000023.781863.99
3292007.02.14 05:50close1650.551.30330.00000.000025.321889.31
3302007.02.14 05:54close1540.641.30300.00000.000029.911919.22
3312007.02.14 06:43sell1660.701.30310.00000.0000
3322007.02.14 06:58close1660.701.30260.00000.000026.871946.09
3332007.02.14 07:15sell1670.711.30290.00000.0000
3342007.02.14 08:00close1670.711.30370.00000.0000-43.571902.52
3352007.02.14 23:27buy1680.701.31330.00000.0000
3362007.02.14 23:31sell1690.641.31370.00000.0000
3372007.02.15 00:15sell1700.691.31360.00000.0000
3382007.02.15 00:23close1690.641.31310.00000.000030.551933.07
3392007.02.15 00:48close1700.691.31300.00000.000031.531964.60
3402007.02.15 01:31close1680.701.31390.00000.000024.331988.93
3412007.02.15 03:13sell1710.731.31370.00000.0000
3422007.02.15 03:45sell1720.651.31370.00000.0000
3432007.02.15 04:10close1710.731.31320.00000.000027.792016.72
3442007.02.15 04:24close1720.651.31310.00000.000029.702046.42
3452007.02.15 04:30sell1730.751.31340.00000.0000
3462007.02.15 05:00sell1740.671.31350.00000.0000
3472007.02.15 06:45sell1750.601.31360.00000.0000
3482007.02.15 07:13buy1760.551.31350.00000.0000
3492007.02.15 07:37close1760.551.31410.00000.000025.112071.53
3502007.02.15 08:00close1750.601.31470.00000.0000-50.202021.33
3512007.02.15 08:00close1740.671.31470.00000.0000-61.151960.18
3522007.02.15 08:00close1730.751.31470.00000.0000-74.161886.02
3532007.02.15 22:01sell1770.691.31460.00000.0000
3542007.02.15 22:51close1770.691.31410.00000.000026.251912.27
3552007.02.16 03:58buy1780.701.31360.00000.0000
3562007.02.16 05:10close1780.701.31410.00000.000026.631938.90
3572007.02.16 20:00sell1790.711.31360.00000.0000
3582007.02.16 20:58buy1800.641.31360.00000.0000
3592007.02.16 21:00sell1810.701.31380.00000.0000
3602007.02.16 22:00buy1820.641.31360.00000.0000
3612007.02.19 00:00close1820.641.31540.00000.000085.252024.15
3622007.02.19 00:00close1800.641.31540.00000.000085.252109.40
3632007.02.19 00:00close1790.711.31570.00000.0000-112.841996.56
3642007.02.19 03:53close1810.701.31580.00000.0000-105.921890.64
3652007.02.19 04:46sell1830.691.31560.00000.0000
3662007.02.19 06:45close1830.691.31510.00000.000026.231916.87
3672007.02.19 20:16sell1840.701.31570.00000.0000
3682007.02.19 20:39close1840.701.31520.00000.000026.611943.48
3692007.02.19 20:43sell1850.711.31560.00000.0000
3702007.02.19 21:12sell1860.641.31570.00000.0000
3712007.02.19 21:16buy1870.601.31510.00000.0000
3722007.02.19 21:16close1860.641.31510.00000.000029.201972.68
3732007.02.19 21:18close1850.711.31500.00000.000032.402005.08
3742007.02.19 21:20sell1880.681.31530.00000.0000
3752007.02.19 21:25sell1890.731.31580.00000.0000
3762007.02.19 21:25close1870.601.31580.00000.000031.922037.00
3772007.02.19 23:46close1890.731.31530.00000.000027.752064.75
3782007.02.19 23:53close1880.681.31460.00000.000036.212100.96
3792007.02.20 01:15buy1900.771.31510.00000.0000
3802007.02.20 01:30sell1910.711.31540.00000.0000
3812007.02.20 01:46close1910.711.31480.00000.000032.402133.36
3822007.02.20 02:22close1900.771.31570.00000.000035.112168.47
3832007.02.20 05:13buy1920.801.31800.00000.0000
3842007.02.20 05:57buy1930.711.31770.00000.0000
3852007.02.20 06:46close1930.711.31830.00000.000032.312200.78
3862007.02.20 06:52close1920.801.31860.00000.000036.402237.18
3872007.02.20 07:13buy1940.831.31750.00000.0000
3882007.02.20 08:00close1940.831.31720.00000.0000-18.902218.28
3892007.02.20 23:45sell1950.821.31380.00000.0000
3902007.02.21 00:12buy1960.751.31350.00000.0000
3912007.02.21 00:15sell1970.821.31380.00000.0000
3922007.02.21 00:35close1960.751.31410.00000.000034.242252.52
3932007.02.21 04:30sell1980.621.31470.00000.0000
3942007.02.21 04:43sell1990.551.31480.00000.0000
3952007.02.21 04:49close1990.551.31420.00000.000025.112277.63
3962007.02.21 04:49close1980.621.31410.00000.000028.312305.94
3972007.02.21 05:13buy2000.701.31370.00000.0000
3982007.02.21 05:30sell2010.751.31410.00000.0000
3992007.02.21 05:46close2000.701.31430.00000.000031.962337.90
4002007.02.21 06:15close2010.751.31360.00000.000028.552366.45
4012007.02.21 07:45sell2020.661.31470.00000.0000
4022007.02.21 08:00close2020.661.31460.00000.00005.022371.47
4032007.02.21 08:00close1970.821.31460.00000.0000-49.902321.57
4042007.02.21 08:00close1950.821.31460.00000.0000-49.342272.23
4052007.02.21 21:58sell2030.841.31370.00000.0000
4062007.02.21 22:27sell2040.751.31380.00000.0000
4072007.02.21 22:40close2040.751.31320.00000.000034.272306.50
4082007.02.21 22:40close2030.841.31320.00000.000031.982338.48
4092007.02.21 22:43sell2050.871.31380.00000.0000
4102007.02.21 23:28sell2060.781.31380.00000.0000
4112007.02.22 01:09close2050.871.31330.00000.000034.902373.38
4122007.02.22 02:00sell2070.801.31380.00000.0000
4132007.02.22 03:35close2070.801.31320.00000.000036.552409.93
4142007.02.22 03:35close2060.781.31320.00000.000037.242447.17
4152007.02.22 06:57buy2080.911.31280.00000.0000
4162007.02.22 07:01sell2090.831.31310.00000.0000
4172007.02.22 07:20close2080.911.31340.00000.000041.572488.74
4182007.02.22 08:00close2090.831.31320.00000.0000-6.322482.42
4192007.02.22 21:30sell2100.921.31240.00000.0000
4202007.02.22 22:12buy2110.841.31230.00000.0000
4212007.02.23 00:00close2110.841.31290.00000.000035.332517.75
4222007.02.23 00:30sell2120.831.31290.00000.0000
4232007.02.23 00:46close2120.831.31230.00000.000037.952555.70
4242007.02.23 00:58buy2130.871.31230.00000.0000
4252007.02.23 01:15sell2140.941.31280.00000.0000
4262007.02.23 01:39close2140.941.31230.00000.000035.812591.51
4272007.02.23 02:45sell2150.961.31260.00000.0000
4282007.02.23 02:50buy2160.881.31220.00000.0000
4292007.02.23 02:53buy2170.961.31190.00000.0000
4302007.02.23 02:53close2150.961.31190.00000.000051.222642.73
4312007.02.23 02:53close2100.921.31190.00000.000035.692678.42
4322007.02.23 03:10close2170.961.31240.00000.000036.572714.99
4332007.02.23 04:45sell2180.841.31220.00000.0000
4342007.02.23 05:15sell2190.931.31250.00000.0000
4352007.02.23 05:57buy2201.011.31230.00000.0000
4362007.02.23 06:00sell2210.921.31250.00000.0000
4372007.02.23 06:45sell2221.001.31250.00000.0000
4382007.02.23 07:28buy2230.931.31220.00000.0000
4392007.02.23 07:35close2221.001.31190.00000.000045.742760.73
4402007.02.23 07:35close2210.921.31190.00000.000042.082802.81
4412007.02.23 07:35close2190.931.31190.00000.000042.532845.34
4422007.02.23 07:38close2180.841.31170.00000.000032.022877.36
4432007.02.23 08:00close2230.931.31140.00000.0000-56.732820.63
4442007.02.23 08:00close2201.011.31140.00000.0000-69.322751.31
4452007.02.23 08:00close2160.881.31140.00000.0000-53.682697.63
4462007.02.23 08:00close2130.871.31140.00000.0000-59.712637.92
4472007.02.27 01:43buy2240.981.31840.00000.0000
4482007.02.27 06:16buy2250.871.31790.00000.0000
4492007.02.27 08:00close2250.871.31700.00000.0000-59.452578.47
4502007.02.27 08:00close2240.981.31700.00000.0000-104.182474.29
4512007.02.27 21:13buy2260.921.32410.00000.0000
4522007.02.27 21:33close2260.921.32460.00000.000034.732509.02
4532007.02.28 05:28sell2270.931.32160.00000.0000
4542007.02.28 07:03close2270.931.32110.00000.000035.202544.22
4552007.02.28 07:13buy2280.951.32130.00000.0000
4562007.02.28 07:30close2280.951.32180.00000.000035.942580.16
4572007.02.28 21:13sell2290.961.32290.00000.0000
4582007.02.28 23:40close2290.961.32240.00000.000036.302616.46
4592007.03.01 00:00sell2300.981.32270.00000.0000
4602007.03.01 00:07close2300.981.32220.00000.000037.062653.52
4612007.03.01 01:13buy2310.991.32280.00000.0000
4622007.03.01 01:55close2310.991.32330.00000.000037.412690.93
4632007.03.01 21:45buy2321.011.31880.00000.0000
4642007.03.01 22:30sell2330.901.31870.00000.0000
4652007.03.01 22:37close2330.901.31810.00000.000040.972731.90
4662007.03.01 23:43buy2340.881.31750.00000.0000
4672007.03.01 23:58buy2350.791.31750.00000.0000
4682007.03.02 00:00sell2360.741.31780.00000.0000
4692007.03.02 00:07close2360.741.31720.00000.000033.712765.61
4702007.03.02 00:11close2321.011.31680.00000.0000-157.072608.53
4712007.03.02 00:28buy2370.771.31700.00000.0000
4722007.03.02 01:43buy2380.681.31690.00000.0000
4732007.03.02 04:16sell2390.661.31720.00000.0000
4742007.03.02 07:18close2380.681.31750.00000.000030.972639.50
4752007.03.02 08:00close2390.661.31700.00000.000010.022649.52
4762007.03.02 08:00close2370.771.31680.00000.0000-11.702637.82
4772007.03.02 08:00close2350.791.31680.00000.0000-44.872592.95
4782007.03.02 08:00close2340.881.31680.00000.0000-49.982542.97
4792007.03.02 20:43buy2400.951.31940.00000.0000
4802007.03.05 00:00close2400.951.32090.00000.0000104.422647.39
4812007.03.05 03:28sell2410.991.31360.00000.0000
4822007.03.05 03:46close2410.991.31310.00000.000037.702685.09
4832007.03.05 07:28buy2421.001.31630.00000.0000
4842007.03.05 07:57close2421.001.31430.00000.0000-152.172532.92
4852007.03.05 22:43buy2430.941.30900.00000.0000
4862007.03.05 22:58buy2440.841.30890.00000.0000
4872007.03.05 23:22close2440.841.30950.00000.000038.492571.41
4882007.03.05 23:22close2430.941.30960.00000.000043.072614.48
4892007.03.06 00:28sell2450.981.30860.00000.0000
4902007.03.06 00:58sell2460.871.30870.00000.0000
4912007.03.06 01:10close2450.981.31060.00000.0000-149.552464.93
4922007.03.06 01:13sell2470.781.31030.00000.0000
4932007.03.06 01:15close2460.871.31070.00000.0000-132.752332.18
4942007.03.06 01:54close2470.781.30970.00000.000035.732367.91
4952007.03.06 21:15sell2480.881.31260.00000.0000
4962007.03.06 22:00sell2490.791.31260.00000.0000
4972007.03.07 01:13sell2500.661.31360.00000.0000
4982007.03.07 01:57buy2510.601.31360.00000.0000
4992007.03.07 02:07close2500.661.31300.00000.000030.162398.07
5002007.03.07 02:37close2480.881.31210.00000.000034.132432.20
5012007.03.07 02:39close2490.791.31200.00000.000036.672468.87
5022007.03.07 02:39close2510.601.31150.00000.0000-96.072372.80
5032007.03.07 02:43sell2520.881.31230.00000.0000
5042007.03.07 04:23close2520.881.31180.00000.000033.542406.34
5052007.03.07 07:13buy2530.891.31260.00000.0000
5062007.03.07 08:00close2530.891.31190.00000.0000-47.492358.85
5072007.03.08 04:13buy2540.881.31780.00000.0000
5082007.03.08 08:00close2540.881.31730.00000.0000-33.402325.45
5092007.03.08 21:31sell2550.861.31350.00000.0000
5102007.03.08 22:19close2550.861.31300.00000.000032.752358.20
5112007.03.08 22:28sell2560.871.31300.00000.0000
5122007.03.08 23:42buy2570.781.31320.00000.0000
5132007.03.09 00:13buy2580.851.31340.00000.0000
5142007.03.09 00:23close2570.781.31380.00000.000032.782390.98
5152007.03.09 00:45close2580.851.31400.00000.000038.812429.79
5162007.03.09 01:30sell2590.791.31380.00000.0000
5172007.03.09 03:46close2560.871.31500.00000.0000-131.732298.07
5182007.03.09 04:13buy2600.751.31500.00000.0000
5192007.03.09 04:57close2600.751.31560.00000.000034.202332.27
5202007.03.09 04:57close2590.791.31580.00000.0000-120.082212.19
5212007.03.12 05:31buy2610.821.31110.00000.0000
5222007.03.12 06:47close2610.821.31160.00000.000031.262243.45
5232007.03.12 23:13sell2620.831.31930.00000.0000
5242007.03.13 00:55close2620.831.31870.00000.000038.332281.77
5252007.03.13 20:13buy2630.841.31960.00000.0000
5262007.03.13 20:23close2630.841.32010.00000.000031.822313.59
5272007.03.13 20:27buy2640.861.31970.00000.0000
5282007.03.13 22:30close2640.861.32030.00000.000039.082352.67
5292007.03.13 22:55buy2650.871.31950.00000.0000
5302007.03.13 23:15close2650.871.32000.00000.000032.952385.62
5312007.03.14 02:58buy2660.891.31900.00000.0000
5322007.03.14 05:07close2660.891.31950.00000.000033.722419.34
5332007.03.14 05:15sell2670.901.31980.00000.0000
5342007.03.14 05:58close2670.901.31930.00000.000034.112453.45
5352007.03.14 07:58sell2680.911.32060.00000.0000
5362007.03.14 08:00close2680.911.32070.00000.0000-6.892446.56
5372007.03.16 00:28sell2690.911.32710.00000.0000
5382007.03.16 00:43buy2700.811.32750.00000.0000
5392007.03.16 01:00close2700.811.32810.00000.000036.592483.15
5402007.03.16 01:13sell2710.801.32820.00000.0000
5412007.03.16 01:31close2710.801.32760.00000.000036.162519.31
5422007.03.16 01:52close2690.911.32910.00000.0000-136.932382.38
5432007.03.16 06:58buy2720.881.32920.00000.0000
5442007.03.16 07:49close2720.881.32980.00000.000039.712422.09
5452007.03.16 07:58sell2730.901.33030.00000.0000
5462007.03.16 08:00close2730.901.33040.00000.0000-6.762415.33
5472007.03.19 07:58buy2740.901.32970.00000.0000
5482007.03.19 08:00close2740.901.32940.00000.0000-20.312395.02
5492007.03.19 23:13sell2750.891.33030.00000.0000
5502007.03.20 02:09close2750.891.32970.00000.000040.772435.79
5512007.03.20 05:13sell2760.911.32920.00000.0000
5522007.03.20 05:27sell2770.811.32940.00000.0000
5532007.03.20 05:39close2770.811.32870.00000.000042.672478.46
5542007.03.20 05:39close2760.911.32860.00000.000041.102519.56
5552007.03.20 20:45buy2780.941.33170.00000.0000
5562007.03.20 21:31close2780.941.33220.00000.000035.282554.84
5572007.03.20 22:45sell2790.951.33210.00000.0000
5582007.03.20 22:58sell2800.851.33220.00000.0000
5592007.03.20 23:08close2800.851.33160.00000.000038.302593.14
5602007.03.20 23:15close2790.951.33150.00000.000042.812635.95
5612007.03.21 00:57buy2810.981.33170.00000.0000
5622007.03.21 02:13buy2820.871.33130.00000.0000
5632007.03.21 04:35close2820.871.33190.00000.000039.192675.14
5642007.03.21 08:00close2810.981.33130.00000.0000-29.442645.70
5652007.03.22 00:58buy2830.991.33980.00000.0000
5662007.03.22 07:39close2830.991.33770.00000.0000-155.422490.28
5672007.03.22 20:16sell2840.931.33370.00000.0000
5682007.03.22 21:01sell2850.821.33390.00000.0000
5692007.03.22 21:27close2850.821.33330.00000.000036.902527.18
5702007.03.22 21:37close2840.931.33310.00000.000041.862569.04
5712007.03.22 22:00sell2860.961.33330.00000.0000
5722007.03.22 23:25close2860.961.33270.00000.000043.222612.26
5732007.03.26 04:28sell2870.971.32670.00000.0000
5742007.03.26 05:54close2870.971.32620.00000.000036.572648.83
5752007.03.27 03:01sell2880.991.33310.00000.0000
5762007.03.27 06:28buy2890.881.33360.00000.0000
5772007.03.27 08:00close2890.881.33280.00000.0000-52.822596.01
5782007.03.27 08:00close2880.991.33300.00000.00007.432603.44
5792007.03.29 00:12buy2900.971.33160.00000.0000
5802007.03.29 06:00close2900.971.33220.00000.000043.692647.13
5812007.03.30 22:58buy2910.991.33560.00000.0000
5822007.04.02 00:00close2910.991.33750.00000.0000137.042784.17
5832007.04.03 20:13sell2921.041.33300.00000.0000
5842007.04.04 00:54close2921.041.33240.00000.000047.542831.71
5852007.04.06 00:13sell2931.061.34310.00000.0000
5862007.04.06 01:46close2931.061.34240.00000.000055.272886.98
5872007.04.06 02:58buy2941.081.34240.00000.0000
5882007.04.06 08:00close2941.081.34180.00000.0000-48.292838.69
5892007.04.06 20:27buy2951.061.33770.00000.0000
5902007.04.06 20:47sell2960.971.33800.00000.0000
5912007.04.06 21:15buy2971.061.33760.00000.0000
5922007.04.06 21:30close2960.971.33740.00000.000043.522882.21
5932007.04.09 05:16buy2980.761.33610.00000.0000
5942007.04.09 08:00close2980.761.33590.00000.0000-11.382870.83
5952007.04.09 08:00close2971.061.33590.00000.0000-138.752732.08
5962007.04.09 08:00close2951.061.33590.00000.0000-146.692585.39
5972007.04.09 20:01sell2990.961.33560.00000.0000
5982007.04.09 21:15sell3000.851.33610.00000.0000
5992007.04.09 21:31sell3010.761.33610.00000.0000
6002007.04.09 21:46sell3020.681.33620.00000.0000
6012007.04.09 22:00sell3030.601.33630.00000.0000
6022007.04.09 22:45buy3040.611.33580.00000.0000
6032007.04.09 22:55close3030.601.33560.00000.000031.452616.84
6042007.04.09 22:55close3000.851.33560.00000.000031.822648.66
6052007.04.09 22:57close3020.681.33550.00000.000035.642684.30
6062007.04.09 23:17close3010.761.33540.00000.000039.842724.14
6072007.04.09 23:45sell3050.971.33620.00000.0000
6082007.04.09 23:53buy3060.891.33570.00000.0000
6092007.04.10 00:01close3050.971.33550.00000.000051.502775.65
6102007.04.10 00:12buy3070.971.33560.00000.0000
6112007.04.10 00:27buy3080.871.33560.00000.0000
6122007.04.10 00:57buy3090.771.33550.00000.0000
6132007.04.10 01:09close2990.961.33520.00000.000029.412805.06
6142007.04.10 01:28buy3100.581.33530.00000.0000
6152007.04.10 02:00sell3110.601.33570.00000.0000
6162007.04.10 02:10close3110.601.33510.00000.000026.962832.02
6172007.04.10 02:13sell3120.611.33570.00000.0000
6182007.04.10 02:25close3100.581.33600.00000.000030.392862.41
6192007.04.10 02:25close3090.771.33610.00000.000034.582896.99
6202007.04.10 02:25close3070.971.33610.00000.000036.302933.29
6212007.04.10 02:32close3080.871.33620.00000.000039.072972.36
6222007.04.10 02:35close3060.891.33640.00000.000043.383015.74
6232007.04.10 02:49close3040.611.33690.00000.000047.973063.71
6242007.04.10 02:52close3120.611.33780.00000.0000-95.752967.96
6252007.04.10 03:58sell3131.111.33980.00000.0000
6262007.04.10 04:13sell3141.001.33990.00000.0000
6272007.04.10 04:31close3131.111.34190.00000.0000-173.712794.25
6282007.04.10 04:31close3141.001.34200.00000.0000-156.482637.77
6292007.04.10 04:43sell3150.981.34290.00000.0000
6302007.04.10 05:00close3150.981.34230.00000.000043.812681.58
6312007.04.10 23:27buy3161.001.34370.00000.0000
6322007.04.11 03:20close3161.001.34170.00000.0000-152.702528.89
6332007.04.12 03:58buy3170.941.34580.00000.0000
6342007.04.12 04:35close3170.941.34640.00000.000041.892570.78
6352007.04.13 02:58buy3180.961.34990.00000.0000
6362007.04.13 03:09close3180.961.35050.00000.000042.652613.43
6372007.04.16 04:12sell3190.971.35600.00000.0000
6382007.04.16 06:37close3190.971.35540.00000.000042.942656.37
6392007.04.16 07:58buy3200.991.35460.00000.0000
6402007.04.16 08:00close3200.991.35430.00000.0000-21.932634.44
6412007.04.17 05:45sell3210.981.35370.00000.0000
6422007.04.17 08:00close3210.981.35420.00000.0000-36.182598.26
6432007.04.23 05:45sell3220.971.35890.00000.0000
6442007.04.23 07:52close3220.971.35830.00000.000042.852641.11
6452007.04.23 21:45buy3230.991.35730.00000.0000
6462007.04.23 22:46close3230.991.35790.00000.000043.742684.85
6472007.04.23 23:16sell3241.001.35790.00000.0000
6482007.04.23 23:31sell3250.901.35800.00000.0000
6492007.04.24 00:23close3250.901.35740.00000.000040.392725.24
6502007.04.24 02:09close3241.001.35730.00000.000044.892770.13
6512007.04.24 06:00sell3261.041.35620.00000.0000
6522007.04.24 06:12sell3270.931.35610.00000.0000
6532007.04.24 08:00close3270.931.35670.00000.0000-41.132729.00
6542007.04.24 08:00close3261.041.35670.00000.0000-38.332690.67
6552007.04.25 05:58buy3281.011.36370.00000.0000
6562007.04.25 08:00close3281.011.36370.00000.00000.002690.67
6572007.04.25 22:30sell3291.011.36410.00000.0000
6582007.04.25 23:58sell3300.891.36430.00000.0000
6592007.04.26 00:16sell3310.781.36470.00000.0000
6602007.04.26 00:55close3310.781.36410.00000.000034.312724.98
6612007.04.26 01:00close3300.891.36370.00000.000040.982765.96
6622007.04.26 01:15sell3320.931.36420.00000.0000
6632007.04.26 04:30sell3330.791.36500.00000.0000
6642007.04.26 04:55close3330.791.36440.00000.000034.742800.70
6652007.04.26 08:00close3320.931.36510.00000.0000-61.312739.39
6662007.04.26 08:00close3291.011.36510.00000.0000-71.922667.47
6672007.04.26 21:28buy3341.001.36040.00000.0000
6682007.04.27 02:13buy3350.861.35930.00000.0000
6692007.04.27 02:45close3350.861.35990.00000.000037.942705.41
6702007.04.27 04:15sell3360.901.36010.00000.0000
6712007.04.27 04:27sell3370.991.36010.00000.0000
6722007.04.27 05:00buy3380.911.35990.00000.0000
6732007.04.27 06:01close3380.911.36060.00000.000046.822752.23
6742007.04.27 07:57close3370.991.35950.00000.000043.692795.92
6752007.04.27 07:57close3360.901.35940.00000.000046.342842.26
6762007.04.27 08:00close3341.001.35920.00000.0000-91.932750.33
6772007.04.30 05:42sell3391.031.36470.00000.0000
6782007.04.30 06:37close3391.031.36410.00000.000045.302795.63
6792007.05.01 06:43buy3401.051.36500.00000.0000
6802007.05.01 08:00close3401.051.36470.00000.0000-23.082772.55
6812007.05.01 20:45sell3411.041.36170.00000.0000
6822007.05.01 21:46close3411.041.36110.00000.000045.852818.40
6832007.05.02 01:13buy3421.061.35990.00000.0000
6842007.05.02 01:46close3421.061.36050.00000.000046.752865.15
6852007.05.02 02:30sell3431.071.36010.00000.0000
6862007.05.02 02:38close3431.071.35950.00000.000047.222912.37
6872007.05.02 05:28buy3441.091.35680.00000.0000
6882007.05.02 06:52close3441.091.35740.00000.000048.182960.55
6892007.05.02 21:28buy3451.111.35980.00000.0000
6902007.05.03 06:07close3451.111.36040.00000.000036.842997.40
6912007.05.03 06:46sell3461.131.36070.00000.0000
6922007.05.03 07:36close3461.131.36010.00000.000049.853047.25
6932007.05.04 06:58sell3471.141.35420.00000.0000
6942007.05.04 07:13sell3481.021.35440.00000.0000
6952007.05.04 08:00close3481.021.35590.00000.0000-112.842934.41
6962007.05.04 08:00close3471.141.35590.00000.0000-142.932791.48
6972007.05.07 23:28buy3491.041.35990.00000.0000
6982007.05.08 00:47close3491.041.36050.00000.000042.092833.56
6992007.05.08 02:28buy3501.061.35990.00000.0000
7002007.05.08 03:38close3501.061.36050.00000.000046.752880.31
7012007.05.08 20:00sell3511.081.35410.00000.0000
7022007.05.08 21:12buy3520.971.35430.00000.0000
7032007.05.09 00:16buy3531.061.35430.00000.0000
7042007.05.09 01:16sell3540.971.35430.00000.0000
7052007.05.09 02:27buy3551.061.35370.00000.0000
7062007.05.09 02:27close3540.971.35370.00000.000042.992923.30
7072007.05.09 02:39close3551.061.35420.00000.000039.142962.44
7082007.05.09 04:38close3531.061.35490.00000.000046.943009.38
7092007.05.09 08:00close3520.971.35460.00000.000017.953027.33
7102007.05.09 08:00close3511.081.35480.00000.0000-55.062972.27
7112007.05.09 20:58buy3561.121.35260.00000.0000
7122007.05.09 21:58sell3571.001.35250.00000.0000
7132007.05.09 22:31sell3581.101.35310.00000.0000
7142007.05.09 22:31close3561.121.35310.00000.000041.393013.66
7152007.05.10 00:05close3581.101.35260.00000.000042.913056.57
7162007.05.10 07:49close3571.001.35450.00000.0000-145.612910.96
7172007.05.14 03:45sell3591.091.35400.00000.0000
7182007.05.14 05:30sell3600.951.35500.00000.0000
7192007.05.14 07:52close3600.951.35440.00000.000042.092953.05
7202007.05.14 08:00close3591.091.35450.00000.0000-40.242912.81
7212007.05.16 20:15sell3611.091.35200.00000.0000
7222007.05.16 20:28sell3620.981.35200.00000.0000
7232007.05.16 20:30buy3630.901.35190.00000.0000
7242007.05.16 21:15close3630.901.35250.00000.000039.932952.74
7252007.05.16 22:31close3611.091.35150.00000.000040.332993.07
7262007.05.16 22:46close3620.981.35140.00000.000043.513036.58
7272007.05.17 00:58sell3641.141.35210.00000.0000
7282007.05.17 03:27buy3651.011.35280.00000.0000
7292007.05.17 08:00close3651.011.35250.00000.0000-22.403014.18
7302007.05.17 08:00close3641.141.35270.00000.0000-50.572963.61
7312007.05.17 20:15sell3661.111.34990.00000.0000
7322007.05.17 20:32sell3671.001.34990.00000.0000
7332007.05.17 21:00close3661.111.34940.00000.000041.133004.74
7342007.05.17 21:30close3671.001.34930.00000.000044.473049.21
7352007.05.17 22:42buy3681.151.34940.00000.0000
7362007.05.18 08:00close3681.151.34850.00000.0000-80.932968.27
7372007.05.21 06:43buy3691.111.35170.00000.0000
7382007.05.21 08:00close3691.111.35140.00000.0000-24.642943.63
7392007.05.23 06:16sell3701.101.34560.00000.0000
7402007.05.23 07:11sell3710.981.34580.00000.0000
7412007.05.23 08:00close3710.981.34620.00000.0000-29.122914.51
7422007.05.23 08:00close3701.101.34620.00000.0000-49.032865.48
7432007.05.25 21:13buy3721.071.34470.00000.0000
7442007.05.25 22:18close3721.071.34530.00000.000047.722913.20
7452007.05.25 22:28buy3731.091.34400.00000.0000
7462007.05.25 22:40close3731.091.34460.00000.000048.642961.84
7472007.05.29 04:46sell3741.111.34240.00000.0000
7482007.05.29 06:50close3741.111.34440.00000.0000-165.132796.71
7492007.05.30 02:50sell3751.051.34470.00000.0000
7502007.05.30 02:52sell3760.931.34510.00000.0000
7512007.05.30 02:55sell3770.811.34550.00000.0000
7522007.05.30 02:57buy3780.831.34440.00000.0000
7532007.05.30 02:57close3770.811.34440.00000.000066.272862.98
7542007.05.30 02:57close3760.931.34440.00000.000048.422911.40
7552007.05.30 03:15close3751.051.34410.00000.000046.872958.27
7562007.05.30 03:37close3780.831.34510.00000.000043.193001.46
7572007.05.30 05:27buy3791.131.34500.00000.0000
7582007.05.30 08:00close3791.131.34430.00000.0000-58.842942.62
7592007.05.30 20:00sell3801.101.34220.00000.0000
7602007.05.30 20:13sell3810.991.34220.00000.0000
7612007.05.31 08:00close3810.991.34340.00000.0000-86.402856.22
7622007.05.31 08:00close3801.101.34340.00000.0000-96.012760.21
7632007.05.31 23:01buy3821.031.34500.00000.0000
7642007.06.01 08:00close3821.031.34490.00000.0000-11.412748.80
7652007.06.04 20:46sell3831.031.34900.00000.0000
7662007.06.04 23:16sell3840.901.34980.00000.0000
7672007.06.04 23:24close3840.901.34920.00000.000040.022788.82
7682007.06.05 03:43buy3850.921.34970.00000.0000
7692007.06.05 05:54close3850.921.35040.00000.000047.692836.51
7702007.06.05 08:00close3831.031.34950.00000.0000-37.462799.06
7712007.06.05 23:13sell3861.051.35250.00000.0000
7722007.06.05 23:30buy3870.951.35220.00000.0000
7732007.06.05 23:45close3861.051.35190.00000.000046.602845.66
7742007.06.06 00:46buy3880.961.35200.00000.0000
7752007.06.06 01:27sell3890.871.35190.00000.0000
7762007.06.06 01:30buy3900.941.35180.00000.0000
7772007.06.06 02:27close3890.871.35130.00000.000038.632884.29
7782007.06.06 02:43buy3910.731.35130.00000.0000
7792007.06.06 03:37close3910.731.35190.00000.000032.402916.69
7802007.06.06 03:45close3900.941.35230.00000.000034.762951.45
7812007.06.06 04:05close3880.961.35260.00000.000042.582994.03
7822007.06.06 07:57close3870.951.35290.00000.000045.693039.72
7832007.06.06 23:53buy3921.141.34990.00000.0000
7842007.06.07 02:58buy3931.021.34980.00000.0000
7852007.06.07 03:28buy3940.901.34970.00000.0000
7862007.06.07 04:30close3940.901.35030.00000.000039.993079.71
7872007.06.07 04:30close3931.021.35040.00000.000045.323125.03
7882007.06.07 04:31close3921.141.35050.00000.000038.213163.24
7892007.06.07 23:57buy3951.191.34280.00000.0000
7902007.06.08 00:00sell3961.081.34300.00000.0000
7912007.06.08 01:45sell3971.181.34310.00000.0000
7922007.06.08 02:15close3971.181.34250.00000.000052.743215.98
7932007.06.08 02:27close3961.081.34230.00000.000056.323272.30
7942007.06.08 02:45sell3981.111.34260.00000.0000
7952007.06.08 03:55close3981.111.34200.00000.000049.633321.93
7962007.06.08 05:00sell3991.131.34280.00000.0000
7972007.06.08 05:16sell4001.241.34270.00000.0000
7982007.06.08 05:47sell4011.121.34260.00000.0000
7992007.06.08 06:00sell4021.001.34270.00000.0000
8002007.06.08 06:16close3991.131.34230.00000.000042.093364.02
8012007.06.08 06:38close4001.241.34220.00000.000046.193410.21
8022007.06.08 08:00close4021.001.34280.00000.0000-7.453402.76
8032007.06.08 08:00close4011.121.34280.00000.0000-16.683386.08
8042007.06.08 08:00close3951.191.34260.00000.0000-22.063364.02
8052007.06.11 04:28buy4031.271.33570.00000.0000
8062007.06.11 08:00close4031.271.33560.00000.0000-9.513354.51
8072007.06.13 06:13sell4041.271.32980.00000.0000
8082007.06.13 08:00close4041.271.33140.00000.0000-152.623201.89
8092007.06.13 21:28sell4051.211.33070.00000.0000
8102007.06.14 08:00close4051.211.33130.00000.0000-52.053149.83
8112007.06.15 21:13sell4061.191.33780.00000.0000
8122007.06.15 21:28sell4071.061.33790.00000.0000
8132007.06.15 23:35buy4080.891.33900.00000.0000
8142007.06.18 08:00close4080.891.33890.00000.0000-9.893139.94
8152007.06.18 08:00close4071.061.33910.00000.0000-94.273045.68
8162007.06.18 08:00close4061.191.33910.00000.0000-114.722930.96
8172007.06.19 02:12sell4091.101.34180.00000.0000
8182007.06.19 08:00close4091.101.34360.00000.0000-147.372783.59
8192007.06.20 20:43buy4101.041.34180.00000.0000
8202007.06.20 22:08close4101.041.33970.00000.0000-163.022620.57
8212007.06.21 00:16buy4110.981.33990.00000.0000
8222007.06.21 04:58sell4120.861.33930.00000.0000
8232007.06.21 07:30sell4130.941.33960.00000.0000
8242007.06.21 07:31sell4140.861.33990.00000.0000
8252007.06.21 07:40close4140.861.33930.00000.000038.532659.10
8262007.06.21 08:00close4130.941.33990.00000.0000-21.052638.05
8272007.06.21 08:00close4120.861.33990.00000.0000-38.512599.54
8282007.06.21 08:00close4110.981.33970.00000.0000-14.632584.91
8292007.06.21 22:00sell4150.961.33920.00000.0000
8302007.06.21 23:30close4150.961.33860.00000.000043.032627.94
8312007.06.22 00:21buy4160.981.33890.00000.0000
8322007.06.22 00:46close4160.981.33950.00000.000043.902671.84
8332007.06.22 21:58sell4171.001.34660.00000.0000
8342007.06.25 01:22close4171.001.34600.00000.000045.262717.10
8352007.06.25 03:27buy4181.021.34700.00000.0000
8362007.06.25 05:51sell4190.901.34650.00000.0000
8372007.06.25 07:27close4190.901.34590.00000.000040.122757.22
8382007.06.25 08:00close4181.021.34550.00000.0000-113.712643.51
8392007.06.25 20:00sell4200.991.34600.00000.0000
8402007.06.25 20:45sell4210.881.34600.00000.0000
8412007.06.26 08:00close4210.881.34670.00000.0000-45.142598.37
8422007.06.26 08:00close4200.991.34670.00000.0000-50.782547.59
8432007.06.27 00:00buy4220.951.34570.00000.0000
8442007.06.27 01:30sell4230.831.34490.00000.0000
8452007.06.27 01:45sell4240.911.34500.00000.0000
8462007.06.27 02:45sell4250.841.34490.00000.0000
8472007.06.27 02:55close4240.911.34450.00000.000033.842581.43
8482007.06.27 03:18close4250.841.34430.00000.000037.492618.92
8492007.06.27 03:28buy4260.941.34440.00000.0000
8502007.06.27 03:30sell4270.851.34460.00000.0000
8512007.06.27 03:53close4260.941.34500.00000.000041.932660.85
8522007.06.27 04:15sell4280.881.34480.00000.0000
8532007.06.27 04:45buy4290.811.34460.00000.0000
8542007.06.27 05:12buy4300.891.34460.00000.0000
8552007.06.27 05:30buy4310.951.34440.00000.0000
8562007.06.27 05:31close4230.831.34430.00000.000037.052697.90
8572007.06.27 05:33close4280.881.34430.00000.000032.732730.63
8582007.06.27 05:37close4270.851.34410.00000.000031.622762.25
8592007.06.27 05:57buy4320.581.34410.00000.0000
8602007.06.27 06:07close4220.951.34370.00000.0000-141.402620.85
8612007.06.27 06:28buy4330.571.34370.00000.0000
8622007.06.27 06:46close4330.571.34430.00000.000025.442646.29
8632007.06.27 07:30sell4340.651.34420.00000.0000
8642007.06.27 07:55close4340.651.34360.00000.000029.032675.32
8652007.06.27 08:00close4320.581.34380.00000.0000-12.952662.37
8662007.06.27 08:00close4310.951.34380.00000.0000-42.422619.95
8672007.06.27 08:00close4300.891.34380.00000.0000-52.982566.97
8682007.06.27 08:00close4290.811.34380.00000.0000-48.222518.75
8692007.06.27 20:00sell4350.941.34490.00000.0000
8702007.06.27 20:11close4350.941.34430.00000.000041.952560.70
8712007.06.27 20:30sell4360.951.34460.00000.0000
8722007.06.27 20:45sell4370.841.34520.00000.0000
8732007.06.27 20:57close4370.841.34460.00000.000037.482598.18
8742007.06.27 21:05sell4380.871.34470.00000.0000
8752007.06.27 21:12buy4390.801.34440.00000.0000
8762007.06.27 21:15sell4400.861.34490.00000.0000
8772007.06.27 21:23close4400.861.34430.00000.000038.382636.56
8782007.06.27 21:40close4390.801.34500.00000.000035.692672.25
8792007.06.27 21:43buy4410.821.34460.00000.0000
8802007.06.27 21:50close4410.821.34520.00000.000036.572708.82
8812007.06.27 21:57buy4420.821.34500.00000.0000
8822007.06.27 22:01sell4430.881.34520.00000.0000
8832007.06.27 22:27buy4440.821.34480.00000.0000
8842007.06.27 22:45sell4450.871.34560.00000.0000
8852007.06.27 22:45close4440.821.34560.00000.000048.752757.57
8862007.06.27 22:45close4420.821.34560.00000.000036.562794.13
8872007.06.27 22:52close4450.871.34510.00000.000032.342826.47
8882007.06.28 01:01sell4460.711.34570.00000.0000
8892007.06.28 01:16sell4470.641.34570.00000.0000
8902007.06.28 01:31sell4480.581.34560.00000.0000
8912007.06.28 02:47close4460.711.34520.00000.000026.392852.86
8922007.06.28 03:46sell4490.571.34590.00000.0000
8932007.06.28 04:00sell4500.501.34600.00000.0000
8942007.06.28 05:01sell4510.401.34630.00000.0000
8952007.06.28 05:17sell4520.381.34620.00000.0000
8962007.06.28 05:22close4380.871.34670.00000.0000-127.422725.44
8972007.06.28 05:22close4360.951.34670.00000.0000-146.202579.24
8982007.06.28 06:58buy4530.571.34580.00000.0000
8992007.06.28 07:00sell4540.581.34600.00000.0000
9002007.06.28 07:30sell4550.491.34630.00000.0000
9012007.06.28 07:30close4530.571.34630.00000.000021.172600.41
9022007.06.28 08:00close4550.491.34640.00000.0000-3.642596.77
9032007.06.28 08:00close4540.581.34640.00000.0000-17.232579.54
9042007.06.28 08:00close4520.381.34640.00000.0000-5.642573.90
9052007.06.28 08:00close4510.401.34640.00000.0000-2.972570.93
9062007.06.28 08:00close4500.501.34640.00000.0000-14.852556.08
9072007.06.28 08:00close4490.571.34640.00000.0000-21.172534.91
9082007.06.28 08:00close4480.581.34640.00000.0000-34.462500.45
9092007.06.28 08:00close4470.641.34640.00000.0000-33.272467.18
9102007.06.28 08:00close4430.881.34640.00000.0000-76.632390.55
9112007.06.28 20:58buy4560.891.34340.00000.0000
9122007.06.28 21:28sell4570.791.34290.00000.0000
9132007.06.28 22:30close4560.891.34400.00000.000039.732430.28
9142007.06.28 22:50close4570.791.34490.00000.0000-117.482312.80
9152007.06.28 23:43buy4580.861.34450.00000.0000
9162007.06.28 23:46sell4590.781.34480.00000.0000
9172007.06.28 23:53close4580.861.34520.00000.000044.752357.55
9182007.06.28 23:56buy4600.801.34480.00000.0000
9192007.06.29 00:16sell4610.871.34470.00000.0000
9202007.06.29 00:31sell4620.781.34490.00000.0000
9212007.06.29 01:09close4620.781.34430.00000.000034.812392.36
9222007.06.29 01:10close4610.871.34410.00000.000038.842431.20
9232007.06.29 01:10close4590.781.34410.00000.000041.152472.35
9242007.06.29 01:15sell4630.841.34480.00000.0000
9252007.06.29 01:40close4630.841.34410.00000.000043.752516.10
9262007.06.29 03:30buy4640.831.34370.00000.0000
9272007.06.29 03:42buy4650.741.34360.00000.0000
9282007.06.29 04:45close4600.801.34280.00000.0000-122.062394.04
9292007.06.29 06:00buy4660.731.34370.00000.0000
9302007.06.29 06:31close4660.731.34430.00000.000032.582426.62
9312007.06.29 06:31close4650.741.34430.00000.000038.532465.15
9322007.06.29 06:31close4640.831.34430.00000.000037.052502.20
9332007.06.29 06:45sell4670.931.34450.00000.0000
9342007.06.29 08:00close4670.931.34530.00000.0000-55.302446.90
9352007.06.29 20:14buy4680.911.35310.00000.0000
9362007.06.29 21:34sell4690.831.35330.00000.0000
9372007.06.29 21:50buy4700.901.35300.00000.0000
9382007.06.29 22:10close4700.901.35360.00000.000039.892486.79
9392007.06.29 22:47close4680.911.35370.00000.000040.332527.12
9402007.06.29 22:57sell4710.841.35410.00000.0000
9412007.07.02 02:52close4710.841.35350.00000.000037.812564.94
9422007.07.02 03:14sell4720.871.35320.00000.0000
9432007.07.02 08:00close4720.871.35390.00000.0000-44.982519.96
9442007.07.02 08:00close4690.831.35390.00000.0000-36.212483.74
9452007.07.02 20:20sell4730.921.36210.00000.0000
9462007.07.03 02:12sell4740.831.36200.00000.0000
9472007.07.03 03:18close4730.921.36160.00000.000034.412518.15
9482007.07.03 03:20sell4750.861.36180.00000.0000
9492007.07.03 04:23sell4760.751.36210.00000.0000
9502007.07.03 06:06sell4770.651.36250.00000.0000
9512007.07.03 06:14buy4780.611.36230.00000.0000
9522007.07.03 06:19buy4790.681.36220.00000.0000
9532007.07.03 06:36close4770.651.36180.00000.000033.412551.56
9542007.07.03 06:54buy4800.821.36190.00000.0000
9552007.07.03 07:18close4800.821.36260.00000.000042.132593.69
9562007.07.03 07:35close4790.681.36290.00000.000034.932628.62
9572007.07.03 07:35close4780.611.36300.00000.000031.332659.95
9582007.07.03 08:00close4760.751.36220.00000.0000-5.512654.44
9592007.07.03 08:00close4750.861.36220.00000.0000-25.252629.19
9602007.07.03 08:00close4740.831.36220.00000.0000-12.192617.00
9612007.07.03 21:10sell4810.981.36070.00000.0000
9622007.07.03 23:15sell4820.851.36140.00000.0000
9632007.07.04 02:00close4820.851.36080.00000.000038.062655.06
9642007.07.04 08:00close4810.981.36210.00000.0000-100.062555.00
9652007.07.05 20:55buy4830.951.35980.00000.0000
9662007.07.05 22:30buy4840.861.35990.00000.0000
9672007.07.06 02:29sell4850.761.35960.00000.0000
9682007.07.06 05:45sell4860.841.36000.00000.0000
9692007.07.06 05:50sell4870.921.35990.00000.0000
9702007.07.06 05:55sell4880.861.35990.00000.0000
9712007.07.06 06:12close4870.921.35940.00000.000033.842588.84
9722007.07.06 06:12close4860.841.35940.00000.000037.082625.92
9732007.07.06 07:26close4880.861.35920.00000.000044.292670.21
9742007.07.06 07:47close4850.761.35890.00000.000039.152709.36
9752007.07.06 07:55close4840.861.35780.00000.0000-136.142573.22
9762007.07.06 07:55close4830.951.35780.00000.0000-143.392429.83
9772007.07.06 20:25buy4890.901.36200.00000.0000
9782007.07.06 21:47close4890.901.36260.00000.000039.632469.46
9792007.07.09 03:49buy4900.921.36190.00000.0000
9802007.07.09 04:40buy4910.831.36200.00000.0000
9812007.07.09 05:30close4900.921.36240.00000.000033.762503.22
9822007.07.09 05:55close4910.831.36260.00000.000036.552539.77
9832007.07.09 06:55sell4920.951.36240.00000.0000
9842007.07.09 07:16buy4930.861.36200.00000.0000
9852007.07.09 07:17sell4940.941.36230.00000.0000
9862007.07.09 08:00close4940.941.36230.00000.00000.002539.77
9872007.07.09 08:00close4930.861.36210.00000.00006.312546.08
9882007.07.09 08:00close4920.951.36230.00000.00006.972553.05
9892007.07.10 00:54sell4950.951.36230.00000.0000
9902007.07.10 02:24sell4960.851.36250.00000.0000
9912007.07.10 03:08close4960.851.36190.00000.000037.452590.50
9922007.07.10 03:23close4950.951.36170.00000.000041.862632.36
9932007.07.10 04:19buy4970.981.36170.00000.0000
9942007.07.10 04:20sell4980.891.36190.00000.0000
9952007.07.10 05:34sell4990.971.36210.00000.0000
9962007.07.10 05:35buy5000.901.36190.00000.0000
9972007.07.10 05:47buy5010.981.36170.00000.0000
9982007.07.10 05:59buy5020.881.36190.00000.0000
9992007.07.10 06:00close4990.971.36160.00000.000035.622667.98
10002007.07.10 06:00close4980.891.36140.00000.000032.692700.67
10012007.07.10 07:02close5020.881.35980.00000.0000-135.902564.77
10022007.07.10 07:02close5000.901.35980.00000.0000-138.992425.78
10032007.07.10 07:03close5010.981.35970.00000.0000-144.152281.63
10042007.07.10 07:03close4970.981.35970.00000.0000-144.152137.48
10052007.07.10 20:35buy5030.791.37190.00000.0000
10062007.07.10 20:47close5030.791.37250.00000.000034.542172.02
10072007.07.10 22:44sell5040.801.37420.00000.0000
10082007.07.10 23:20buy5050.721.37430.00000.0000
10092007.07.10 23:30close5050.721.37500.00000.000036.652208.67
10102007.07.10 23:50close5040.801.37630.00000.0000-122.072086.60
10112007.07.11 21:14buy5060.771.37590.00000.0000
10122007.07.11 22:09buy5070.671.37490.00000.0000
10132007.07.11 22:35close5060.771.37390.00000.0000-112.091974.51
10142007.07.11 23:48close5070.671.37550.00000.000029.232003.74
10152007.07.11 23:49buy5080.741.37480.00000.0000
10162007.07.12 00:06sell5090.661.37490.00000.0000
10172007.07.12 02:48close5080.741.37540.00000.000024.202027.95
10182007.07.12 04:10sell5100.671.37530.00000.0000
10192007.07.12 04:20sell5110.601.37530.00000.0000
10202007.07.12 04:25sell5120.541.37530.00000.0000
10212007.07.12 08:00close5120.541.37580.00000.0000-19.622008.33
10222007.07.12 08:00close5110.601.37580.00000.0000-21.811986.52
10232007.07.12 08:00close5100.671.37580.00000.0000-24.351962.17
10242007.07.12 08:00close5090.661.37580.00000.0000-43.171919.00
10252007.07.12 23:45buy5130.701.37780.00000.0000
10262007.07.12 23:45sell5140.641.37820.00000.0000
10272007.07.12 23:46close5130.701.37840.00000.000030.471949.47
10282007.07.13 03:50buy5150.651.37820.00000.0000
10292007.07.13 05:14sell5160.711.37820.00000.0000
10302007.07.13 06:34buy5170.641.37820.00000.0000
10312007.07.13 07:13close5160.711.37760.00000.000030.921980.39
10322007.07.13 07:13close5140.641.37760.00000.000028.312008.69
10332007.07.13 08:00close5170.641.37770.00000.0000-23.231985.46
10342007.07.13 08:00close5150.651.37770.00000.0000-23.591961.87
10352007.07.16 05:44buy5180.721.37910.00000.0000
10362007.07.16 07:04sell5190.651.37900.00000.0000
10372007.07.16 08:00close5190.651.37910.00000.0000-4.711957.16
10382007.07.16 08:00close5180.721.37890.00000.0000-10.441946.72
10392007.07.16 21:54buy5200.711.37810.00000.0000
10402007.07.17 00:54sell5210.631.37760.00000.0000
10412007.07.17 05:43close5200.711.37870.00000.000028.321975.04
10422007.07.17 06:34sell5220.641.37870.00000.0000
10432007.07.17 06:49sell5230.571.37870.00000.0000
10442007.07.17 07:05close5220.641.37820.00000.000023.221998.26
10452007.07.17 07:05close5230.571.37800.00000.000028.962027.22
10462007.07.17 07:44sell5240.671.37830.00000.0000
10472007.07.17 08:00close5240.671.37880.00000.0000-24.302002.92
10482007.07.17 08:00close5210.631.37880.00000.0000-54.831948.09
10492007.07.17 20:14sell5250.711.37830.00000.0000
10502007.07.17 20:44buy5260.651.37810.00000.0000
10512007.07.17 20:49buy5270.711.37810.00000.0000
10522007.07.17 21:34sell5280.651.37820.00000.0000
10532007.07.17 22:05close5250.711.37770.00000.000030.921979.01
10542007.07.17 22:15close5280.651.37760.00000.000028.312007.32
10552007.07.17 22:20buy5290.581.37760.00000.0000
10562007.07.17 22:50close5290.581.37820.00000.000025.252032.57
10572007.07.17 23:21close5270.711.37870.00000.000030.902063.47
10582007.07.17 23:21close5260.651.37880.00000.000033.002096.47
10592007.07.18 05:14sell5300.771.38190.00000.0000
10602007.07.18 05:49sell5310.681.38230.00000.0000
10612007.07.18 06:04sell5320.601.38250.00000.0000
10622007.07.18 06:49buy5330.541.38270.00000.0000
10632007.07.18 06:50sell5340.571.38300.00000.0000
10642007.07.18 07:00close5330.541.38340.00000.000027.322123.79
10652007.07.18 07:20close5340.571.38240.00000.000024.742148.53
10662007.07.18 07:52close5320.601.38190.00000.000026.052174.58
10672007.07.18 07:54sell5350.651.38210.00000.0000
10682007.07.18 07:58close5310.681.38170.00000.000029.532204.11
10692007.07.18 07:59close5350.651.38140.00000.000032.942237.05
10702007.07.18 08:00close5300.771.38180.00000.00005.572242.62
10712007.07.18 20:49sell5360.831.38030.00000.0000
10722007.07.18 20:57close5360.831.37970.00000.000036.092278.71
10732007.07.18 21:34buy5370.841.37950.00000.0000
10742007.07.18 22:05sell5380.761.37960.00000.0000
10752007.07.18 22:28close5370.841.38010.00000.000036.522315.23
10762007.07.18 23:00sell5390.761.38070.00000.0000
10772007.07.18 23:05sell5400.681.38070.00000.0000
10782007.07.19 00:11close5380.761.38160.00000.0000-108.462206.77
10792007.07.19 00:17close5400.681.38010.00000.000030.952237.72
10802007.07.19 00:17close5390.761.38010.00000.000034.602272.31
10812007.07.19 03:59buy5410.841.37950.00000.0000
10822007.07.19 05:27close5410.841.38010.00000.000036.522308.83
10832007.07.19 05:57buy5420.861.37960.00000.0000
10842007.07.19 05:58buy5430.761.37930.00000.0000
10852007.07.19 05:59sell5440.721.37990.00000.0000
10862007.07.19 05:59close5430.761.37990.00000.000033.052341.88
10872007.07.19 07:51close5440.721.37920.00000.000036.542378.42
10882007.07.19 08:00close5420.861.37910.00000.0000-31.182347.24
10892007.07.19 21:05buy5450.871.38020.00000.0000
10902007.07.19 22:35close5450.871.38090.00000.000044.102391.34
10912007.07.20 00:15sell5460.891.38010.00000.0000
10922007.07.20 01:29sell5470.801.38010.00000.0000
10932007.07.20 01:58close5460.891.37960.00000.000032.262423.60
10942007.07.20 02:30buy5480.831.37980.00000.0000
10952007.07.20 03:57close5470.801.37940.00000.000040.602464.20
10962007.07.20 06:05sell5490.841.38000.00000.0000
10972007.07.20 06:15sell5500.921.38030.00000.0000
10982007.07.20 07:10close5500.921.37970.00000.000040.012504.21
10992007.07.20 07:24sell5510.931.38030.00000.0000
11002007.07.20 07:25close5480.831.38050.00000.000042.092546.30
11012007.07.20 07:30sell5520.731.38080.00000.0000
11022007.07.20 07:43close5520.731.38020.00000.000031.732578.03
11032007.07.20 08:00close5510.931.38030.00000.00000.002578.03
11042007.07.20 08:00close5490.841.38030.00000.0000-18.262559.77
11052007.07.20 21:44sell5530.951.38220.00000.0000
11062007.07.20 21:49sell5540.851.38240.00000.0000
11072007.07.20 22:00buy5550.781.38220.00000.0000
11082007.07.20 22:15sell5560.841.38250.00000.0000
11092007.07.20 22:30close5550.781.38280.00000.000033.842593.61
11102007.07.23 05:30sell5570.611.38350.00000.0000
11112007.07.23 07:49close5530.951.38430.00000.0000-143.472450.14
11122007.07.23 07:52close5540.851.38440.00000.0000-122.222327.92
11132007.07.23 07:52close5560.841.38450.00000.0000-120.772207.15
11142007.07.23 07:54buy5580.741.38420.00000.0000
11152007.07.23 08:00close5580.741.38420.00000.00000.002207.15
11162007.07.23 08:00close5570.611.38440.00000.0000-39.662167.49
11172007.07.23 20:14buy5590.801.38000.00000.0000
11182007.07.23 20:43sell5600.731.38030.00000.0000
11192007.07.23 20:45buy5610.801.38020.00000.0000
11202007.07.23 21:25sell5620.731.38070.00000.0000
11212007.07.23 21:25close5590.801.38070.00000.000040.562208.05
11222007.07.23 21:41close5620.731.38010.00000.000031.742239.79
11232007.07.23 22:22close5610.801.38080.00000.000034.762274.55
11242007.07.23 23:47buy5630.761.38080.00000.0000
11252007.07.24 01:19buy5640.821.38010.00000.0000
11262007.07.24 02:09sell5650.751.38030.00000.0000
11272007.07.24 02:13close5640.821.38070.00000.000035.632310.18
11282007.07.24 02:28close5630.761.38140.00000.000030.242340.43
11292007.07.24 02:32close5650.751.38230.00000.0000-108.512231.92
11302007.07.24 02:32close5600.731.38230.00000.0000-105.122126.80
11312007.07.24 06:18buy5660.781.38220.00000.0000
11322007.07.24 07:34close5660.781.38280.00000.000033.842160.64
11332007.07.24 20:19sell5670.801.38280.00000.0000
11342007.07.24 21:35close5670.801.38220.00000.000034.732195.37
11352007.07.24 22:49sell5680.811.38230.00000.0000
11362007.07.24 23:30sell5690.721.38270.00000.0000
11372007.07.24 23:34sell5700.641.38280.00000.0000
11382007.07.24 23:50buy5710.611.38240.00000.0000
11392007.07.24 23:59sell5720.641.38270.00000.0000
11402007.07.25 00:04sell5730.561.38290.00000.0000
11412007.07.25 00:04close5710.611.38290.00000.000019.842215.21
11422007.07.25 00:09sell5740.461.38280.00000.0000
11432007.07.25 00:45buy5750.451.38260.00000.0000
11442007.07.25 00:48close5750.451.38330.00000.000022.772237.98
11452007.07.25 00:49buy5760.461.38260.00000.0000
11462007.07.25 00:56close5730.561.38230.00000.000024.312262.29
11472007.07.25 01:32close5700.641.38220.00000.000028.222290.50
11482007.07.25 01:32close5720.641.38210.00000.000028.222318.72
11492007.07.25 01:32close5690.721.38210.00000.000031.752350.47
11502007.07.25 02:00close5740.461.38180.00000.000033.292383.76
11512007.07.25 02:00close5680.811.38160.00000.000041.592425.35
11522007.07.25 02:53close5760.461.38060.00000.0000-66.642358.71
11532007.07.25 07:30sell5770.871.38240.00000.0000
11542007.07.25 07:32close5770.871.38170.00000.000044.082402.79
11552007.07.25 20:14buy5780.891.37080.00000.0000
11562007.07.25 20:25close5780.891.37140.00000.000038.942441.73
11572007.07.25 21:55buy5790.911.37130.00000.0000
11582007.07.25 22:37close5790.911.37190.00000.000039.802481.53
11592007.07.26 20:44buy5800.921.37500.00000.0000
11602007.07.26 21:49sell5810.811.37420.00000.0000
11612007.07.26 23:09sell5820.891.37440.00000.0000
11622007.07.26 23:24buy5830.821.37430.00000.0000
11632007.07.26 23:43close5820.891.37380.00000.000038.872520.40
11642007.07.27 00:31close5830.821.37510.00000.000044.732565.13
11652007.07.27 02:09sell5840.921.37490.00000.0000
11662007.07.27 02:27close5840.921.37420.00000.000046.862611.99
11672007.07.27 03:29buy5850.941.37400.00000.0000
11682007.07.27 04:51close5850.941.37460.00000.000041.032653.02
11692007.07.27 06:29sell5860.951.37410.00000.0000
11702007.07.27 07:47close5860.951.37350.00000.000041.502694.52
11712007.07.27 07:47close5810.811.37350.00000.000041.832736.35
11722007.07.27 07:47close5800.921.37300.00000.0000-137.362599.00
11732007.07.27 22:29buy5870.971.36340.00000.0000
11742007.07.30 00:03close5870.971.36120.00000.0000-160.302438.70
11752007.07.30 04:45sell5880.911.36360.00000.0000
11762007.07.30 05:05sell5890.801.36420.00000.0000
11772007.07.30 05:16sell5900.731.36390.00000.0000
11782007.07.30 05:17buy5910.691.36360.00000.0000
11792007.07.30 05:17close5890.801.36360.00000.000035.202473.90
11802007.07.30 05:45sell5920.821.36380.00000.0000
11812007.07.30 06:05sell5930.731.36390.00000.0000
11822007.07.30 06:22close5930.731.36320.00000.000037.492511.39
11832007.07.30 06:22close5920.821.36320.00000.000036.092547.48
11842007.07.30 06:22close5900.731.36320.00000.000037.492584.97
11852007.07.30 06:25buy5940.941.36270.00000.0000
11862007.07.30 06:25close5880.911.36270.00000.000060.102645.07
11872007.07.30 06:30close5940.941.36320.00000.000034.482679.55
11882007.07.30 07:14buy5950.941.36410.00000.0000
11892007.07.30 07:15close5910.691.36430.00000.000035.402714.95
11902007.07.30 07:20sell5960.941.36470.00000.0000
11912007.07.30 07:30close5950.941.36480.00000.000048.212763.16
11922007.07.30 07:40close5960.941.36410.00000.000041.352804.51
11932007.07.30 07:45sell5971.051.36410.00000.0000
11942007.07.30 08:00close5971.051.36460.00000.0000-38.472766.04
11952007.07.31 00:06sell5981.031.37020.00000.0000
11962007.07.31 00:09sell5990.891.37150.00000.0000
11972007.07.31 00:10close5981.031.37220.00000.0000-150.122615.92
11982007.07.31 00:29close5990.891.37090.00000.000038.952654.87
11992007.07.31 01:20buy6000.991.37210.00000.0000
12002007.07.31 07:14close6000.991.37000.00000.0000-151.752503.12
12012007.07.31 07:59buy6010.931.36990.00000.0000
12022007.07.31 08:00close6010.931.36980.00000.0000-6.792496.33
12032007.07.31 20:15sell6020.931.36950.00000.0000
12042007.07.31 20:32close6020.931.36890.00000.000040.762537.09
12052007.08.01 02:39buy6030.941.36650.00000.0000
12062007.08.01 02:50sell6040.861.36690.00000.0000
12072007.08.01 02:53close6040.861.36620.00000.000044.062581.15
12082007.08.01 03:44buy6050.851.36580.00000.0000
12092007.08.01 03:49close6050.851.36640.00000.000037.322618.47
12102007.08.01 04:19buy6060.881.36650.00000.0000
12112007.08.01 04:27close6030.941.36700.00000.000034.382652.85
12122007.08.01 04:28close6060.881.36710.00000.000038.622691.47
12132007.08.01 04:39sell6071.011.36710.00000.0000
12142007.08.01 05:18close6071.011.36650.00000.000044.352735.82
12152007.08.01 06:35sell6081.021.36580.00000.0000
12162007.08.01 06:44close6081.021.36520.00000.000044.832780.65
12172007.08.01 07:29buy6091.041.36470.00000.0000
12182007.08.01 07:35close6091.041.36530.00000.000045.702826.35
12192007.08.01 07:44sell6101.061.36490.00000.0000
12202007.08.01 08:00close6101.061.36550.00000.0000-46.582779.77
12212007.08.02 00:00sell6111.041.36790.00000.0000
12222007.08.02 00:02close6111.041.36720.00000.000053.252833.02
12232007.08.02 00:39sell6121.061.36790.00000.0000
12242007.08.02 01:09close6121.061.36730.00000.000046.522879.54
12252007.08.02 02:05buy6131.081.36600.00000.0000
12262007.08.02 02:24sell6140.971.36600.00000.0000
12272007.08.02 02:30sell6151.061.36600.00000.0000
12282007.08.02 02:54buy6160.981.36590.00000.0000
12292007.08.02 02:58close6151.061.36530.00000.000054.352933.89
12302007.08.02 02:58close6140.971.36530.00000.000049.732983.62
12312007.08.02 03:45sell6170.911.36580.00000.0000
12322007.08.02 04:53close6160.981.36650.00000.000043.033026.65
12332007.08.02 04:53close6131.081.36660.00000.000047.423074.07
12342007.08.02 07:29sell6181.051.36620.00000.0000
12352007.08.02 08:00close6181.051.36630.00000.0000-7.683066.39
12362007.08.02 08:00close6170.911.36630.00000.0000-33.303033.09
12372007.08.02 20:14buy6191.141.36960.00000.0000
12382007.08.02 20:15sell6201.031.36980.00000.0000
12392007.08.02 20:27close6201.031.36910.00000.000052.663085.75
12402007.08.02 20:50sell6211.051.36950.00000.0000
12412007.08.02 21:05sell6221.141.36950.00000.0000
12422007.08.02 22:10close6191.141.37020.00000.000049.923135.67
12432007.08.02 22:15buy6230.931.37000.00000.0000
12442007.08.02 22:16sell6241.011.37000.00000.0000
12452007.08.02 22:30buy6250.931.36990.00000.0000
12462007.08.02 22:31sell6261.001.37000.00000.0000
12472007.08.02 22:58buy6270.911.37000.00000.0000
12482007.08.03 00:08close6261.001.36930.00000.000051.803187.47
12492007.08.03 00:08close6241.011.36930.00000.000052.323239.79
12502007.08.03 00:09sell6281.111.36970.00000.0000
12512007.08.03 00:40close6250.931.37060.00000.000044.123283.90
12522007.08.03 00:40close6270.911.37070.00000.000043.163327.06
12532007.08.03 00:40close6230.931.37070.00000.000044.113371.17
12542007.08.03 05:59sell6290.851.37040.00000.0000
12552007.08.03 07:05sell6300.731.37070.00000.0000
12562007.08.03 08:00close6300.731.37060.00000.00005.333376.50
12572007.08.03 08:00close6290.851.37060.00000.0000-12.403364.10
12582007.08.03 08:00close6281.111.37060.00000.0000-72.893291.21
12592007.08.03 08:00close6221.141.37060.00000.0000-90.713200.50
12602007.08.03 08:00close6211.051.37060.00000.0000-83.553116.94
12612007.08.07 01:55buy6311.171.38090.00000.0000
12622007.08.07 04:15buy6321.031.38020.00000.0000
12632007.08.07 04:15sell6330.941.38030.00000.0000
12642007.08.07 04:54buy6341.011.38010.00000.0000
12652007.08.07 05:45close6341.011.38070.00000.000043.893160.83
12662007.08.07 05:45close6321.031.38080.00000.000044.763205.59
12672007.08.07 07:05buy6351.161.38030.00000.0000
12682007.08.07 07:10buy6361.041.38040.00000.0000
12692007.08.07 07:44buy6370.911.38010.00000.0000
12702007.08.07 07:45sell6380.871.38040.00000.0000
12712007.08.07 08:00close6380.871.38040.00000.00000.003205.59
12722007.08.07 08:00close6370.911.38020.00000.00006.593212.18
12732007.08.07 08:00close6361.041.38020.00000.0000-15.073197.11
12742007.08.07 08:00close6351.161.38020.00000.0000-8.403188.71
12752007.08.07 08:00close6330.941.38040.00000.0000-6.813181.90
12762007.08.07 08:00close6311.171.38020.00000.0000-59.343122.56
12772007.08.07 20:14buy6391.171.37410.00000.0000
12782007.08.07 20:15close6391.171.37470.00000.000051.073173.63
12792007.08.07 21:14sell6401.191.37660.00000.0000
12802007.08.07 21:31close6401.191.37600.00000.000051.893225.52
12812007.08.07 22:09buy6411.211.37480.00000.0000
12822007.08.07 23:10sell6421.081.37420.00000.0000
12832007.08.07 23:45sell6431.181.37460.00000.0000
12842007.08.08 00:12close6431.181.37400.00000.000052.333277.86
12852007.08.08 00:19sell6441.191.37420.00000.0000
12862007.08.08 00:21buy6451.111.37400.00000.0000
12872007.08.08 00:22sell6461.201.37410.00000.0000
12882007.08.08 00:30buy6471.101.37400.00000.0000
12892007.08.08 01:05sell6481.201.37430.00000.0000
12902007.08.08 01:07close6471.101.37460.00000.000048.013325.87
12912007.08.08 01:07close6451.111.37460.00000.000048.453374.32
12922007.08.08 01:47close6411.211.37530.00000.000039.593413.91
12932007.08.08 02:20buy6490.761.37470.00000.0000
12942007.08.08 02:23sell6500.731.37540.00000.0000
12952007.08.08 02:23close6490.761.37540.00000.000038.683452.59
12962007.08.08 03:05close6500.731.37480.00000.000031.863484.45
12972007.08.08 07:19buy6510.771.37490.00000.0000
12982007.08.08 08:00close6510.771.37470.00000.0000-11.203473.25
12992007.08.08 08:00close6481.201.37490.00000.0000-52.373420.88
13002007.08.08 08:00close6461.201.37490.00000.0000-69.823351.06
13012007.08.08 08:00close6441.191.37490.00000.0000-60.593290.47
13022007.08.08 08:00close6421.081.37490.00000.0000-54.253236.21
13032007.08.09 00:09sell6521.221.37950.00000.0000
13042007.08.09 00:12sell6531.081.37980.00000.0000
13052007.08.09 00:30sell6540.941.38030.00000.0000
13062007.08.09 02:54sell6550.851.38020.00000.0000
13072007.08.09 03:08close6540.941.37980.00000.000034.063270.27
13082007.08.09 03:15close6550.851.37950.00000.000043.133313.40
13092007.08.09 04:05sell6560.981.38010.00000.0000
13102007.08.09 04:59buy6570.911.38000.00000.0000
13112007.08.09 05:00sell6580.961.38020.00000.0000
13122007.08.09 05:01buy6590.891.38010.00000.0000
13132007.08.09 05:03buy6601.021.37950.00000.0000
13142007.08.09 05:03close6580.961.37950.00000.000048.713362.11
13152007.08.09 05:04sell6611.191.38020.00000.0000
13162007.08.09 05:04close6601.021.38020.00000.000051.733413.84
13172007.08.09 06:45close6570.911.38060.00000.000039.553453.39
13182007.08.09 07:00buy6620.921.38010.00000.0000
13192007.08.09 07:17close6611.191.37970.00000.000043.133496.52
13202007.08.09 08:00close6620.921.38050.00000.000026.663523.18
13212007.08.09 08:00close6590.891.38050.00000.000025.793548.97
13222007.08.09 08:00close6560.981.38070.00000.0000-42.593506.38
13232007.08.09 08:00close6531.081.38070.00000.0000-70.403435.98
13242007.08.09 08:00close6521.221.38070.00000.0000-106.033329.95
13252007.08.09 23:35sell6631.261.36790.00000.0000
13262007.08.09 23:42sell6641.131.36790.00000.0000
13272007.08.09 23:45sell6651.001.36800.00000.0000
13282007.08.10 00:05sell6660.901.36800.00000.0000
13292007.08.10 00:24sell6670.821.36790.00000.0000
13302007.08.10 00:36close6651.001.36750.00000.000037.243367.19
13312007.08.10 00:41close6660.901.36740.00000.000039.493406.68
13322007.08.10 00:41close6631.261.36740.00000.000046.933453.61
13332007.08.10 00:41close6641.131.36730.00000.000050.363503.98
13342007.08.10 01:26close6670.821.36700.00000.000053.993557.97
13352007.08.10 03:09buy6681.351.36630.00000.0000
13362007.08.10 05:20close6681.351.36690.00000.000059.263617.23
13372007.08.10 05:25sell6691.371.36690.00000.0000
13382007.08.10 05:38close6691.371.36630.00000.000060.163677.39
13392007.08.10 07:29buy6701.391.36600.00000.0000
13402007.08.10 07:35buy6711.231.36560.00000.0000
13412007.08.10 07:59close6711.231.36620.00000.000054.023731.41
13422007.08.10 08:00close6701.391.36630.00000.000030.523761.93
13432007.08.13 03:45sell6721.431.37000.00000.0000
13442007.08.13 07:22close6721.431.36940.00000.000062.663824.59
13452007.08.13 20:14sell6731.451.36230.00000.0000
13462007.08.13 21:08close6731.451.36170.00000.000063.893888.48
13472007.08.13 22:14buy6741.471.36060.00000.0000
13482007.08.13 22:20close6741.471.36130.00000.000075.593964.07
13492007.08.14 00:00sell6751.501.36110.00000.0000
13502007.08.14 01:25close6751.501.36050.00000.000066.154030.22
13512007.08.14 02:44sell6761.531.36120.00000.0000
13522007.08.14 03:50sell6771.351.36160.00000.0000
13532007.08.14 05:55buy6781.261.36120.00000.0000
13542007.08.14 06:07close6781.261.36180.00000.000055.514085.73
13552007.08.14 06:09buy6791.241.36170.00000.0000
13562007.08.14 07:22close6771.351.36090.00000.000069.444155.17
13572007.08.14 08:00close6791.241.36160.00000.0000-9.114146.06
13582007.08.14 08:00close6761.531.36180.00000.0000-67.414078.65
13592007.08.14 22:24sell6801.551.35400.00000.0000
13602007.08.14 22:51close6801.551.35340.00000.000068.724147.37
13612007.08.15 06:19buy6811.581.35150.00000.0000
13622007.08.15 07:33close6811.581.34950.00000.0000-234.163913.21
13632007.08.15 07:34buy6821.481.34980.00000.0000
13642007.08.15 08:00close6821.481.34830.00000.0000-164.653748.56
13652007.08.15 20:49sell6831.421.34630.00000.0000
13662007.08.15 21:12close6831.421.34570.00000.000063.313811.87
13672007.08.15 23:44buy6841.441.34250.00000.0000
13682007.08.16 01:10close6841.441.34310.00000.000048.613860.48
13692007.08.16 02:09buy6851.461.34290.00000.0000
13702007.08.16 02:42close6851.461.34090.00000.0000-217.763642.72
13712007.08.16 05:00sell6861.381.34100.00000.0000
13722007.08.16 05:07close6861.381.34040.00000.000061.773704.49
13732007.08.16 05:54buy6871.401.34040.00000.0000
13742007.08.16 06:03close6871.401.34100.00000.000062.643767.13
13752007.08.16 20:24buy6881.431.34070.00000.0000
13762007.08.16 20:37close6881.431.34130.00000.000063.973831.10
13772007.08.16 21:14sell6891.451.33980.00000.0000
13782007.08.16 22:03close6891.451.34190.00000.0000-226.923604.18
13792007.08.17 01:39sell6901.361.34200.00000.0000
13802007.08.17 02:33close6901.361.34140.00000.000060.833665.01
13812007.08.17 03:59sell6911.391.34190.00000.0000
13822007.08.17 04:19buy6921.261.34160.00000.0000
13832007.08.17 05:08close6911.391.34130.00000.000062.183727.19
13842007.08.17 06:13close6921.261.34220.00000.000056.333783.52
13852007.08.17 06:19buy6931.431.34070.00000.0000
13862007.08.17 06:20sell6941.301.34090.00000.0000
13872007.08.17 06:20close6931.431.34130.00000.000063.973847.49
13882007.08.17 07:08close6941.301.34290.00000.0000-193.613653.88
13892007.08.20 06:54sell6951.381.34990.00000.0000
13902007.08.20 08:00close6951.381.35000.00000.0000-10.223643.66
13912007.08.20 20:41buy6961.381.34790.00000.0000
13922007.08.20 21:01close6961.381.34850.00000.000061.403705.06
13932007.08.20 21:10buy6971.401.34810.00000.0000
13942007.08.20 21:24close6971.401.34870.00000.000062.283767.34
13952007.08.20 22:42sell6981.431.34790.00000.0000
13962007.08.20 22:47close6981.431.34730.00000.000063.683831.02
13972007.08.20 22:54sell6991.451.34750.00000.0000
13982007.08.20 23:13sell7001.281.34790.00000.0000
13992007.08.20 23:19sell7011.161.34780.00000.0000
14002007.08.20 23:27buy7021.061.34780.00000.0000
14012007.08.20 23:36close7001.281.34730.00000.000057.003888.02
14022007.08.20 23:42sell7031.291.34780.00000.0000
14032007.08.21 00:08sell7041.161.34780.00000.0000
14042007.08.21 00:09buy7051.071.34770.00000.0000
14052007.08.21 00:15sell7061.151.34780.00000.0000
14062007.08.21 00:28sell7071.001.34800.00000.0000
14072007.08.21 00:36close7051.071.34820.00000.000039.683927.70
14082007.08.21 00:36close7021.061.34830.00000.000035.453963.15
14092007.08.21 00:54close7071.001.34750.00000.000037.114000.26
14102007.08.21 00:59close7061.151.34730.00000.000042.684042.94
14112007.08.21 00:59close7031.291.34730.00000.000048.754091.69
14122007.08.21 01:05sell7081.161.34770.00000.0000
14132007.08.21 01:05buy7091.131.34730.00000.0000
14142007.08.21 01:07close7081.161.34710.00000.000051.674143.36
14152007.08.21 01:07close7041.161.34710.00000.000060.284203.64
14162007.08.21 01:13close7011.161.34700.00000.000069.684273.32
14172007.08.21 01:14close6991.451.34680.00000.000076.354349.67
14182007.08.21 01:26sell7101.551.34740.00000.0000
14192007.08.21 01:34close7101.551.34670.00000.000080.574430.24
14202007.08.21 01:43buy7111.571.34720.00000.0000
14212007.08.21 01:44sell7121.441.34750.00000.0000
14222007.08.21 02:15close7121.441.34690.00000.000064.154494.39
14232007.08.21 02:19buy7131.371.34650.00000.0000
14242007.08.21 02:20buy7141.211.34630.00000.0000
14252007.08.21 03:01close7141.211.34690.00000.000053.904548.29
14262007.08.21 03:02close7131.371.34710.00000.000061.024609.31
14272007.08.21 03:36close7111.571.34780.00000.000069.894679.20
14282007.08.21 03:37sell7151.701.34800.00000.0000
14292007.08.21 03:55sell7161.741.34840.00000.0000
14302007.08.21 03:55close7091.131.34840.00000.000092.184771.38
14312007.08.21 04:11sell7171.451.34830.00000.0000
14322007.08.21 04:11buy7181.401.34780.00000.0000
14332007.08.21 04:11close7161.741.34780.00000.000077.464848.84
14342007.08.21 04:12sell7191.691.34790.00000.0000
14352007.08.21 04:15close7171.451.34770.00000.000064.554913.39
14362007.08.21 04:15close7151.701.34740.00000.000075.704989.09
14372007.08.21 04:53close7191.691.34710.00000.0000100.365089.45
14382007.08.21 05:56sell7201.831.34840.00000.0000
14392007.08.21 05:58close7201.831.34780.00000.000081.475170.92
14402007.08.21 06:05sell7211.831.34760.00000.0000
14412007.08.21 06:16close7211.831.34700.00000.000081.515252.43
14422007.08.21 07:17sell7221.871.34780.00000.0000
14432007.08.21 07:18sell7231.951.34780.00000.0000
14442007.08.21 07:44sell7241.741.34800.00000.0000
14452007.08.21 07:48buy7251.621.34770.00000.0000
14462007.08.21 07:49close7241.741.34740.00000.000077.485329.91
14472007.08.21 08:00close7251.621.34740.00000.0000-36.075293.84
14482007.08.21 08:00close7231.951.34760.00000.000028.945322.78
14492007.08.21 08:00close7221.871.34760.00000.000027.755350.53
14502007.08.21 08:00close7181.401.34740.00000.0000-41.565308.97
14512007.08.21 20:31buy7262.031.34640.00000.0000
14522007.08.21 20:31sell7271.841.34660.00000.0000
14532007.08.21 21:02close7262.031.34700.00000.000090.425399.39
14542007.08.22 00:11close7271.841.34600.00000.000083.285482.67
14552007.08.22 00:33sell7282.101.34560.00000.0000
14562007.08.22 00:43buy7291.881.34580.00000.0000
14572007.08.22 01:08sell7302.051.34580.00000.0000
14582007.08.22 01:14buy7311.861.34570.00000.0000
14592007.08.22 01:44close7311.861.34630.00000.000082.895565.56
14602007.08.22 01:45close7291.881.34640.00000.000083.785649.34
14612007.08.22 03:29close7302.051.34530.00000.000076.195725.53
14622007.08.22 04:04sell7321.971.34570.00000.0000
14632007.08.22 06:57close7321.971.34770.00000.0000-292.355433.18
14642007.08.22 06:57close7282.101.34770.00000.0000-327.225105.96
14652007.08.22 07:24sell7331.951.34780.00000.0000
14662007.08.22 08:00close7331.951.34820.00000.0000-57.855048.11
14672007.08.22 20:06buy7341.931.35340.00000.0000
14682007.08.22 20:29sell7351.751.35360.00000.0000
14692007.08.22 20:54sell7361.911.35340.00000.0000
14702007.08.22 21:01buy7371.761.35340.00000.0000
14712007.08.22 21:15sell7381.921.35370.00000.0000
14722007.08.22 21:18close7341.931.35390.00000.000071.285119.39
14732007.08.22 21:18close7371.761.35390.00000.000065.005184.39
14742007.08.22 22:10sell7391.331.35400.00000.0000
14752007.08.22 23:21sell7401.061.35470.00000.0000
14762007.08.23 00:00close7361.911.35540.00000.0000-277.934906.46
14772007.08.23 00:00close7381.921.35570.00000.0000-279.324627.14
14782007.08.23 00:00close7351.751.35570.00000.0000-267.504359.64
14792007.08.23 04:14buy7411.391.35480.00000.0000
14802007.08.23 04:14sell7421.511.35510.00000.0000
14812007.08.23 05:29close7411.391.35540.00000.000061.534421.17
14822007.08.23 05:43close7391.331.35610.00000.0000-203.244217.93
14832007.08.23 05:45sell7431.271.35590.00000.0000
14842007.08.23 05:56buy7441.171.35580.00000.0000
14852007.08.23 05:59close7431.271.35530.00000.000056.224274.15
14862007.08.23 07:04close7421.511.35450.00000.000066.894341.04
14872007.08.23 07:25close7441.171.35380.00000.0000-172.854168.19
14882007.08.23 07:25close7401.061.35390.00000.000064.804232.99
14892007.08.23 07:30buy7451.611.35360.00000.0000
14902007.08.23 07:30sell7461.481.35420.00000.0000
14912007.08.23 07:30close7451.611.35420.00000.000071.334304.32
14922007.08.23 08:00close7461.481.35500.00000.0000-87.384216.94
14932007.08.23 20:56buy7471.601.35580.00000.0000
14942007.08.23 21:17buy7481.431.35570.00000.0000
14952007.08.23 21:23close7481.431.35630.00000.000063.264280.20
14962007.08.23 21:23close7471.601.35640.00000.000070.784350.98
14972007.08.23 22:15sell7491.661.35650.00000.0000
14982007.08.24 00:06buy7501.521.35600.00000.0000
14992007.08.24 00:08buy7511.661.35600.00000.0000
15002007.08.24 00:28close7491.661.35590.00000.000074.594425.57
15012007.08.24 00:34buy7521.351.35590.00000.0000
15022007.08.24 01:04buy7531.171.35560.00000.0000
15032007.08.24 01:16buy7541.061.35570.00000.0000
15042007.08.24 01:30sell7551.031.35590.00000.0000
15052007.08.24 01:54close7531.171.35620.00000.000051.764477.33
15062007.08.24 01:55close7541.061.35640.00000.000054.704532.03
15072007.08.24 01:55close7521.351.35650.00000.000059.714591.74
15082007.08.24 01:55close7511.661.35660.00000.000073.424665.16
15092007.08.24 03:27sell7561.721.35590.00000.0000
15102007.08.24 03:42close7501.521.35660.00000.000067.234732.39
15112007.08.24 04:09buy7571.471.35670.00000.0000
15122007.08.24 04:27sell7581.591.35710.00000.0000
15132007.08.24 05:55buy7591.501.35630.00000.0000
15142007.08.24 05:55close7581.591.35630.00000.000093.784826.17
15152007.08.24 05:56sell7601.761.35660.00000.0000
15162007.08.24 06:14close7601.761.35600.00000.000077.884904.05
15172007.08.24 08:00close7591.501.35660.00000.000033.174937.22
15182007.08.24 08:00close7571.471.35660.00000.0000-10.844926.38
15192007.08.24 08:00close7561.721.35680.00000.0000-114.094812.29
15202007.08.24 08:00close7551.031.35680.00000.0000-68.324743.97
15212007.08.24 20:31buy7611.811.36710.00000.0000
15222007.08.24 22:55close7611.811.36770.00000.000079.404823.37
15232007.08.27 21:48sell7621.841.36520.00000.0000
15242007.08.27 22:20close7621.841.36460.00000.000080.904904.27
15252007.08.27 22:34sell7631.871.36500.00000.0000
15262007.08.27 22:40sell7641.691.36480.00000.0000
15272007.08.27 22:40close7631.871.36450.00000.000068.524972.79
15282007.08.27 22:44sell7651.721.36480.00000.0000
15292007.08.27 22:49sell7661.541.36490.00000.0000
15302007.08.27 22:49buy7671.431.36470.00000.0000
15312007.08.27 23:20close7661.541.36430.00000.000067.735040.52
15322007.08.27 23:44buy7681.771.36410.00000.0000
15332007.08.27 23:44close7651.721.36410.00000.000088.265128.78
15342007.08.27 23:44close7641.691.36410.00000.000086.725215.50
15352007.08.27 23:56buy7691.631.36400.00000.0000
15362007.08.28 00:06sell7701.551.36450.00000.0000
15372007.08.28 00:06buy7711.661.36430.00000.0000
15382007.08.28 00:35close7701.551.36390.00000.000068.195283.69
15392007.08.28 02:17sell7721.421.36450.00000.0000
15402007.08.28 02:17buy7731.421.36380.00000.0000
15412007.08.28 02:17close7721.421.36380.00000.000072.885356.57
15422007.08.28 02:53close7671.431.36270.00000.0000-215.085141.49
15432007.08.28 04:32buy7741.151.36330.00000.0000
15442007.08.28 05:37sell7751.071.36330.00000.0000
15452007.08.28 05:45close7751.071.36270.00000.000047.115188.60
15462007.08.28 07:14close7711.661.36230.00000.0000-243.714944.89
15472007.08.28 08:00close7741.151.36230.00000.0000-84.424860.47
15482007.08.28 08:00close7731.421.36230.00000.0000-156.354704.12
15492007.08.28 08:00close7691.631.36230.00000.0000-209.344494.78
15502007.08.28 08:00close7681.771.36230.00000.0000-240.314254.47
15512007.08.28 20:29sell7761.621.36320.00000.0000
15522007.08.28 21:17close7761.621.36260.00000.000071.334325.80
15532007.08.29 00:05buy7771.651.35990.00000.0000
15542007.08.29 00:32close7771.651.36050.00000.000072.774398.57
15552007.08.29 01:14buy7781.671.35980.00000.0000
15562007.08.29 01:19buy7791.481.35930.00000.0000
15572007.08.29 01:19buy7801.301.35900.00000.0000
15582007.08.29 01:19buy7811.101.35850.00000.0000
15592007.08.29 01:20close7781.671.35780.00000.0000-245.994152.58
15602007.08.29 01:52buy7821.041.35780.00000.0000
15612007.08.29 02:14buy7830.871.35730.00000.0000
15622007.08.29 02:14close7791.481.35710.00000.0000-239.923912.66
15632007.08.29 02:14close7801.301.35700.00000.0000-191.603721.06
15642007.08.29 03:16close7811.101.35650.00000.0000-162.183558.88
15652007.08.29 05:37close7830.871.35810.00000.000051.253610.13
15662007.08.29 05:44close7821.041.35850.00000.000053.593663.72
15672007.08.29 06:04sell7841.391.35960.00000.0000
15682007.08.29 06:42close7841.391.35900.00000.000061.373725.09
15692007.08.29 07:00buy7851.411.35880.00000.0000
15702007.08.29 07:00sell7861.301.35950.00000.0000
15712007.08.29 07:00close7851.411.35950.00000.000072.603797.69
15722007.08.29 07:26buy7871.331.35900.00000.0000
15732007.08.29 07:26sell7881.451.35930.00000.0000
15742007.08.29 07:27buy7891.321.35900.00000.0000
15752007.08.29 07:27sell7901.441.35950.00000.0000
15762007.08.29 07:30buy7911.331.35900.00000.0000
15772007.08.29 07:30sell7921.441.35930.00000.0000
15782007.08.29 07:31buy7931.321.35900.00000.0000
15792007.08.29 07:31sell7941.441.35930.00000.0000
15802007.08.29 07:31buy7951.311.35900.00000.0000
15812007.08.29 07:31buy7961.441.35850.00000.0000
15822007.08.29 07:31close7941.441.35850.00000.000084.803882.49
15832007.08.29 07:31close7921.441.35850.00000.000084.803967.29
15842007.08.29 07:31close7901.441.35850.00000.0000106.004073.29
15852007.08.29 07:31close7881.451.35850.00000.000085.394158.68
15862007.08.29 07:31close7861.301.35850.00000.000095.694254.37
15872007.08.29 08:00close7961.441.35840.00000.0000-10.604243.77
15882007.08.29 08:00close7951.311.35840.00000.0000-57.864185.91
15892007.08.29 08:00close7931.321.35840.00000.0000-58.304127.61
15902007.08.29 08:00close7911.331.35840.00000.0000-58.754068.86
15912007.08.29 08:00close7891.321.35840.00000.0000-58.304010.56
15922007.08.29 08:00close7871.331.35840.00000.0000-58.753951.81
15932007.08.29 21:37sell7971.501.36610.00000.0000
15942007.08.29 22:17sell7981.291.36730.00000.0000
15952007.08.29 23:09close7971.501.36820.00000.0000-230.233721.58
15962007.08.29 23:11sell7991.251.36800.00000.0000
15972007.08.29 23:46buy8001.191.36730.00000.0000
15982007.08.29 23:46close7991.251.36730.00000.000063.993785.57
15992007.08.29 23:46sell8011.421.36780.00000.0000
16002007.08.29 23:47close8001.191.36790.00000.000052.203837.77
16012007.08.29 23:56sell8021.171.36760.00000.0000
16022007.08.30 00:02close8011.421.36730.00000.000054.843892.60
16032007.08.30 00:07close8021.171.36690.00000.000062.313954.92
16042007.08.30 00:24buy8031.381.36710.00000.0000
16052007.08.30 00:45buy8041.491.36690.00000.0000
16062007.08.30 01:03close7981.291.36670.00000.000059.274014.19
16072007.08.30 01:30close8041.491.36740.00000.000054.484068.67
16082007.08.30 01:31close8031.381.36770.00000.000060.544129.21
16092007.08.30 02:35buy8051.571.36520.00000.0000
16102007.08.30 02:37buy8061.401.36500.00000.0000
16112007.08.30 02:42buy8071.271.36520.00000.0000
16122007.08.30 02:42close8061.401.36550.00000.000051.264180.47
16132007.08.30 03:31close8051.571.36570.00000.000057.484237.95
16142007.08.30 03:33close8071.271.36590.00000.000065.094303.04
16152007.08.30 04:00sell8081.641.36580.00000.0000
16162007.08.30 04:30buy8091.471.36590.00000.0000
16172007.08.30 05:11buy8101.611.36590.00000.0000
16182007.08.30 05:40sell8111.481.36580.00000.0000
16192007.08.30 05:47sell8121.611.36600.00000.0000
16202007.08.30 05:55sell8131.441.36600.00000.0000
16212007.08.30 06:10sell8141.311.36580.00000.0000
16222007.08.30 06:16sell8151.171.36580.00000.0000
16232007.08.30 06:18close8121.611.36560.00000.000047.164350.20
16242007.08.30 06:18sell8161.231.36580.00000.0000
16252007.08.30 06:19buy8171.161.36560.00000.0000
16262007.08.30 06:32close8131.441.36550.00000.000052.734402.93
16272007.08.30 06:55close8081.641.36530.00000.000060.064462.99
16282007.08.30 07:05close8141.311.36510.00000.000067.174530.16
16292007.08.30 07:05close8111.481.36510.00000.000075.894606.05
16302007.08.30 07:05close8161.231.36500.00000.000072.094678.14
16312007.08.30 07:05close8151.171.36500.00000.000068.574746.71
16322007.08.30 08:00close8171.161.36560.00000.00000.004746.71
16332007.08.30 08:00close8101.611.36560.00000.0000-35.374711.34
16342007.08.30 08:00close8091.471.36560.00000.0000-32.294679.05
16352007.08.31 01:33sell8181.781.36470.00000.0000
16362007.08.31 01:55close8181.781.36670.00000.0000-260.484418.57
16372007.08.31 02:28buy8191.681.36650.00000.0000
16382007.08.31 03:08sell8201.511.36630.00000.0000
16392007.08.31 05:24close8191.681.36710.00000.000073.734492.30
16402007.08.31 05:28sell8211.511.36730.00000.0000
16412007.08.31 05:33sell8221.351.36730.00000.0000
16422007.08.31 06:07close8211.511.36680.00000.000055.244547.54
16432007.08.31 06:10close8221.351.36660.00000.000069.154616.69
16442007.08.31 06:19buy8231.601.36660.00000.0000
16452007.08.31 06:26buy8241.731.36630.00000.0000
16462007.08.31 06:55close8201.511.36560.00000.000077.404694.09
16472007.08.31 07:09sell8251.401.36580.00000.0000
16482007.08.31 07:58close8241.731.36690.00000.000075.944770.03
16492007.08.31 08:00close8251.401.36690.00000.0000-112.664657.37
16502007.08.31 08:00close8231.601.36670.00000.000011.714669.08
16512007.08.31 20:20buy8261.781.36280.00000.0000
16522007.08.31 20:41buy8271.591.36270.00000.0000
16532007.08.31 20:48buy8281.441.36280.00000.0000
16542007.08.31 20:48buy8291.271.36270.00000.0000
16552007.08.31 20:51buy8301.141.36270.00000.0000
16562007.08.31 20:56buy8311.021.36270.00000.0000
16572007.08.31 21:00sell8321.011.36290.00000.0000
16582007.08.31 21:02buy8331.001.36260.00000.0000
16592007.08.31 21:18sell8341.091.36320.00000.0000
16602007.08.31 21:18close8271.591.36320.00000.000058.324727.40
16612007.08.31 21:18buy8351.251.36280.00000.0000
16622007.08.31 21:20sell8361.231.36320.00000.0000
16632007.08.31 21:49sell8371.411.36360.00000.0000
16642007.08.31 21:49close8351.251.36360.00000.000073.344800.74
16652007.08.31 21:49close8331.001.36360.00000.000073.344874.08
16662007.08.31 21:49close8301.141.36360.00000.000075.244949.32
16672007.08.31 21:49close8291.271.36360.00000.000083.825033.14
16682007.08.31 21:49close8281.441.36360.00000.000084.485117.62
16692007.08.31 21:49close8261.781.36360.00000.0000104.435222.05
16702007.08.31 21:49buy8381.661.36310.00000.0000
16712007.08.31 21:52close8371.411.36280.00000.000082.775304.82
16722007.08.31 21:54close8361.231.36230.00000.000081.265386.08
16732007.09.03 05:49close8381.661.36380.00000.000079.165465.24
16742007.09.03 05:49close8311.021.36380.00000.000078.565543.80
16752007.09.03 08:00close8341.091.36480.00000.0000-127.045416.76
16762007.09.03 08:00close8321.011.36480.00000.0000-139.925276.84
16772007.09.03 20:06buy8392.021.36200.00000.0000
16782007.09.03 20:56close8392.021.36260.00000.000088.955365.79
16792007.09.03 22:03buy8402.051.36180.00000.0000
16802007.09.03 22:59close8402.051.36240.00000.000090.285456.07
16812007.09.03 23:38buy8412.091.36180.00000.0000
16822007.09.03 23:53close8412.091.36240.00000.000092.045548.11
16832007.09.04 01:46sell8422.131.36180.00000.0000
16842007.09.04 01:46buy8431.931.36160.00000.0000
16852007.09.04 02:00close8422.131.36120.00000.000093.895642.00
16862007.09.04 03:16buy8441.911.36070.00000.0000
16872007.09.04 03:35close8441.911.36130.00000.000084.185726.18
16882007.09.04 03:50buy8452.021.36200.00000.0000
16892007.09.04 07:25buy8461.811.36200.00000.0000
16902007.09.04 07:30buy8471.491.36120.00000.0000
16912007.09.04 07:30sell8481.541.36200.00000.0000
16922007.09.04 07:30close8471.491.36200.00000.000087.525813.70
16932007.09.04 07:55close8431.931.36230.00000.000099.175912.87
16942007.09.04 08:00close8481.541.36260.00000.0000-67.815845.06
16952007.09.04 08:00close8461.811.36240.00000.000053.145898.20
16962007.09.04 08:00close8452.021.36240.00000.000059.315957.51
16972007.09.04 21:07sell8492.291.36140.00000.0000
16982007.09.04 22:00close8492.291.36080.00000.0000100.976058.48
16992007.09.05 00:01sell8502.331.36080.00000.0000
17002007.09.05 00:50sell8512.011.36190.00000.0000
17012007.09.05 01:06buy8521.841.36180.00000.0000
17022007.09.05 04:15close8521.841.36250.00000.000094.536153.01
17032007.09.05 04:15close8502.331.36290.00000.0000-359.015794.00
17042007.09.05 05:46sell8532.011.36200.00000.0000
17052007.09.05 06:02buy8541.891.36140.00000.0000
17062007.09.05 06:02close8532.011.36140.00000.000088.595882.59
17072007.09.05 06:06close8512.011.36120.00000.0000103.365985.95
17082007.09.05 06:12buy8552.081.36100.00000.0000
17092007.09.05 06:34close8541.891.35940.00000.0000-278.065707.89
17102007.09.05 06:35close8552.081.35900.00000.0000-306.115401.78
17112007.09.05 07:35buy8562.071.35760.00000.0000
17122007.09.05 08:00close8562.071.35780.00000.000030.495432.27
17132007.09.05 21:46sell8572.081.36600.00000.0000
17142007.09.05 21:52sell8581.861.36600.00000.0000
17152007.09.05 22:20close8572.081.36550.00000.000076.165508.43
17162007.09.05 22:35close8581.861.36540.00000.000081.735590.16
17172007.09.05 22:55buy8592.141.36400.00000.0000
17182007.09.05 22:55sell8601.931.36400.00000.0000
17192007.09.05 22:59close8592.141.36460.00000.000094.095684.25
17202007.09.06 01:32sell8611.901.36540.00000.0000
17212007.09.06 02:18close8611.901.36480.00000.000083.535767.78
17222007.09.06 08:00close8601.931.36450.00000.0000-66.775701.01
17232007.09.07 00:06buy8622.191.36900.00000.0000
17242007.09.07 03:32buy8631.881.36770.00000.0000
17252007.09.07 03:41sell8641.731.36790.00000.0000
17262007.09.07 03:42buy8651.861.36770.00000.0000
17272007.09.07 03:49buy8661.671.36770.00000.0000
17282007.09.07 04:04buy8671.491.36770.00000.0000
17292007.09.07 04:05close8641.731.36740.00000.000063.265764.27
17302007.09.07 04:06close8622.191.36700.00000.0000-320.415443.86
17312007.09.07 04:13sell8681.331.36730.00000.0000
17322007.09.07 04:32close8681.331.36660.00000.000068.135511.99
17332007.09.07 05:19buy8691.261.36700.00000.0000
17342007.09.07 07:15sell8701.241.36730.00000.0000
17352007.09.07 07:24close8701.241.36670.00000.000054.445566.43
17362007.09.07 08:00close8691.261.36750.00000.000046.075612.50
17372007.09.07 08:00close8671.491.36750.00000.0000-21.795590.71
17382007.09.07 08:00close8661.671.36750.00000.0000-24.425566.29
17392007.09.07 08:00close8651.861.36750.00000.0000-27.205539.09
17402007.09.07 08:00close8631.881.36750.00000.0000-27.505511.59
17412007.09.07 21:15buy8712.111.37710.00000.0000
17422007.09.07 21:53sell8721.901.37710.00000.0000
17432007.09.10 00:02close8712.111.37800.00000.0000130.135641.72
17442007.09.10 03:21sell8731.921.37800.00000.0000
17452007.09.10 03:34close8731.921.37740.00000.000083.645725.36
17462007.09.10 03:46sell8741.961.37780.00000.0000
17472007.09.10 04:21sell8751.721.37810.00000.0000
17482007.09.10 04:21buy8761.631.37780.00000.0000
17492007.09.10 04:48close8751.721.37740.00000.000087.415812.77
17502007.09.10 04:50close8741.961.37710.00000.000099.635912.40
17512007.09.10 05:03sell8772.191.37770.00000.0000
17522007.09.10 05:23close8772.191.37710.00000.000095.426007.82
17532007.09.10 05:29buy8782.241.37700.00000.0000
17542007.09.10 05:38sell8792.071.37700.00000.0000
17552007.09.10 06:09close8782.241.37760.00000.000097.566105.38
17562007.09.10 06:21sell8801.991.37800.00000.0000
17572007.09.10 06:21buy8811.851.37770.00000.0000
17582007.09.10 06:30sell8821.991.37800.00000.0000
17592007.09.10 06:45sell8831.771.37810.00000.0000
17602007.09.10 06:45buy8841.651.37790.00000.0000
17612007.09.10 07:00sell8851.711.37840.00000.0000
17622007.09.10 07:00close8811.851.37840.00000.000093.956199.33
17632007.09.10 07:00close8761.631.37840.00000.000070.956270.28
17642007.09.10 07:00buy8861.361.37800.00000.0000
17652007.09.10 07:05sell8871.421.37810.00000.0000
17662007.09.10 07:05buy8881.381.37790.00000.0000
17672007.09.10 07:05close8851.711.37790.00000.000062.056332.33
17682007.09.10 07:30buy8891.661.37800.00000.0000
17692007.09.10 07:47sell8901.711.37850.00000.0000
17702007.09.10 07:47close8841.651.37850.00000.000071.826404.15
17712007.09.10 07:55close8901.711.37780.00000.000086.886491.03
17722007.09.10 08:00close8891.661.37790.00000.0000-12.056478.98
17732007.09.10 08:00close8881.381.37790.00000.00000.006478.98
17742007.09.10 08:00close8871.421.37810.00000.00000.006478.98
17752007.09.10 08:00close8861.361.37790.00000.0000-9.876469.11
17762007.09.10 08:00close8831.771.37810.00000.00000.006469.11
17772007.09.10 08:00close8821.991.37810.00000.0000-14.446454.67
17782007.09.10 08:00close8801.991.37810.00000.0000-14.446440.23
17792007.09.10 08:00close8792.071.37810.00000.0000-165.236275.00
17802007.09.10 08:00close8721.901.37810.00000.0000-136.576138.43
17812007.09.10 21:51buy8912.361.37970.00000.0000
17822007.09.10 22:35buy8922.131.38000.00000.0000
17832007.09.10 22:52close8912.361.38020.00000.000085.496223.92
17842007.09.10 23:19sell8932.181.37990.00000.0000
17852007.09.10 23:33sell8942.371.38030.00000.0000
17862007.09.10 23:33close8922.131.38060.00000.000092.576316.49
17872007.09.10 23:39buy8951.971.38020.00000.0000
17882007.09.10 23:53close8951.971.38080.00000.000085.606402.09
17892007.09.11 00:12sell8961.971.38030.00000.0000
17902007.09.11 01:31sell8971.761.38030.00000.0000
17912007.09.11 01:51buy8981.791.37960.00000.0000
17922007.09.11 01:51close8971.761.37960.00000.000089.306491.39
17932007.09.11 01:51close8961.971.37960.00000.000099.966591.35
17942007.09.11 01:51close8942.371.37960.00000.0000121.876713.22
17952007.09.11 01:56close8932.181.37910.00000.0000127.956841.16
17962007.09.11 05:57close8981.791.38040.00000.0000103.746944.90
17972007.09.11 06:18buy8992.671.37990.00000.0000
17982007.09.11 08:00close8992.671.37870.00000.0000-232.396712.51
17992007.09.12 05:58sell9002.581.38400.00000.0000
18002007.09.12 07:21sell9012.201.38560.00000.0000
18012007.09.12 07:21sell9021.881.38630.00000.0000
18022007.09.12 07:21close9002.581.38650.00000.0000-465.206247.31
18032007.09.12 07:21buy9031.981.38610.00000.0000
18042007.09.12 07:21close9021.881.38550.00000.0000108.556355.86
18052007.09.12 07:22sell9042.381.38640.00000.0000
18062007.09.12 07:22buy9052.181.38590.00000.0000
18072007.09.12 07:22close9042.381.38570.00000.0000120.236476.09
18082007.09.12 07:22sell9062.271.38610.00000.0000
18092007.09.12 07:22sell9072.411.38660.00000.0000
18102007.09.12 07:22close9052.181.38660.00000.0000110.056586.14
18112007.09.12 07:22sell9081.891.38700.00000.0000
18122007.09.12 07:22close9031.981.38700.00000.0000128.486714.62
18132007.09.12 07:22close9012.201.38770.00000.0000-332.926381.70
18142007.09.12 07:36sell9091.591.38750.00000.0000
18152007.09.12 07:47close9091.591.38690.00000.000068.796450.49
18162007.09.12 08:00close9081.891.38660.00000.000054.526505.01
18172007.09.12 08:00close9072.411.38660.00000.00000.006505.01
18182007.09.12 08:00close9062.271.38660.00000.0000-81.856423.16
18192007.09.12 21:33buy9102.471.39030.00000.0000
18202007.09.12 21:38buy9112.211.39020.00000.0000
18212007.09.12 23:39buy9121.991.39030.00000.0000
18222007.09.12 23:59close9112.211.39070.00000.000079.466502.62
18232007.09.13 00:10close9102.471.39080.00000.000061.846564.46
18242007.09.13 00:14sell9132.351.39090.00000.0000
18252007.09.13 01:17buy9142.511.39030.00000.0000
18262007.09.13 01:17close9132.351.39030.00000.0000101.426665.88
18272007.09.13 01:44sell9152.101.39020.00000.0000
18282007.09.13 01:59close9152.101.38950.00000.0000105.796771.67
18292007.09.13 05:54sell9162.171.39040.00000.0000
18302007.09.13 05:54buy9172.321.38980.00000.0000
18312007.09.13 05:54close9162.171.38980.00000.000093.686865.35
18322007.09.13 06:15sell9181.901.38980.00000.0000
18332007.09.13 06:15buy9192.011.38950.00000.0000
18342007.09.13 06:53close9181.901.38920.00000.000082.066947.41
18352007.09.13 08:01close9192.011.38940.00000.0000-14.476932.94
18362007.09.13 08:01close9172.321.38940.00000.0000-66.796866.15
18372007.09.13 08:01close9142.511.38940.00000.0000-162.596703.56
18382007.09.13 08:01close9121.991.38940.00000.0000-150.626552.94
18392007.09.13 20:25buy9202.521.38850.00000.0000
18402007.09.13 20:25buy9212.221.38790.00000.0000
18412007.09.13 20:25sell9222.031.38800.00000.0000
18422007.09.13 20:25sell9232.241.38830.00000.0000
18432007.09.13 20:25close9212.221.38880.00000.0000143.876696.81
18442007.09.13 20:25close9202.521.38920.00000.0000126.986823.79
18452007.09.13 20:28buy9242.181.38840.00000.0000
18462007.09.13 20:39buy9252.401.38810.00000.0000
18472007.09.13 22:06sell9262.571.38870.00000.0000
18482007.09.13 22:06close9252.401.38870.00000.0000103.696927.48
18492007.09.13 22:06buy9272.201.38830.00000.0000
18502007.09.13 22:14sell9282.361.38880.00000.0000
18512007.09.13 22:14buy9292.191.38840.00000.0000
18522007.09.13 22:18sell9302.351.38890.00000.0000
18532007.09.13 22:18close9272.201.38890.00000.000095.047022.52
18542007.09.13 22:18close9242.181.38890.00000.000078.487101.00
18552007.09.13 22:18buy9311.881.38830.00000.0000
18562007.09.13 22:18close9302.351.38830.00000.0000101.567202.56
18572007.09.13 22:21close9282.361.38820.00000.0000102.007304.56
18582007.09.13 22:21close9262.571.38810.00000.0000111.097415.65
18592007.09.13 22:39sell9322.791.38880.00000.0000
18602007.09.13 22:39buy9332.551.38840.00000.0000
18612007.09.13 22:50close9332.551.38910.00000.0000128.507544.15
18622007.09.13 22:50close9311.881.38910.00000.0000108.277652.42
18632007.09.13 22:50close9292.191.38910.00000.0000110.367762.78
18642007.09.13 22:51buy9342.221.38880.00000.0000
18652007.09.13 22:58close9322.791.38810.00000.0000140.707903.48
18662007.09.13 22:59sell9352.781.38820.00000.0000
18672007.09.13 23:05sell9362.471.38840.00000.0000
18682007.09.13 23:09close9362.471.38780.00000.0000106.798010.27
18692007.09.13 23:09close9352.781.38760.00000.0000120.218130.48
18702007.09.13 23:12buy9372.891.38810.00000.0000
18712007.09.13 23:21close9232.241.38750.00000.0000129.158259.63
18722007.09.13 23:21close9222.031.38720.00000.0000117.078376.70
18732007.09.13 23:25close9342.221.38680.00000.0000-320.168056.54
18742007.09.14 00:11sell9382.751.38720.00000.0000
18752007.09.14 00:30buy9393.001.38730.00000.0000
18762007.09.14 00:52close9382.751.38660.00000.0000119.008175.54
18772007.09.14 00:57sell9402.411.38670.00000.0000
18782007.09.14 00:57buy9412.591.38650.00000.0000
18792007.09.14 01:06close9412.591.38710.00000.0000112.038287.57
18802007.09.14 01:17sell9422.701.38690.00000.0000
18812007.09.14 02:14close9393.001.38790.00000.0000129.698417.26
18822007.09.14 02:18buy9432.841.38780.00000.0000
18832007.09.14 02:41sell9442.981.38750.00000.0000
18842007.09.14 03:18sell9452.771.38790.00000.0000
18852007.09.14 03:23sell9462.441.38820.00000.0000
18862007.09.14 03:24close9432.841.38830.00000.0000102.288519.54
18872007.09.14 03:29close9462.441.38770.00000.000087.928607.46
18882007.09.14 04:33close9452.771.38740.00000.000099.838707.29
18892007.09.14 05:20close9442.981.38690.00000.0000128.928836.21
18902007.09.14 05:53buy9473.071.38690.00000.0000
18912007.09.14 05:54sell9483.191.38710.00000.0000
18922007.09.14 06:00buy9493.051.38690.00000.0000
18932007.09.14 06:01buy9503.201.38690.00000.0000
18942007.09.14 06:01sell9512.921.38720.00000.0000
18952007.09.14 06:02buy9523.181.38690.00000.0000
18962007.09.14 06:16close9523.181.38750.00000.0000137.518973.72
18972007.09.14 06:16close9503.201.38750.00000.0000138.389112.10
18982007.09.14 06:16close9493.051.38750.00000.0000131.899243.99
18992007.09.14 06:16close9473.071.38750.00000.0000132.769376.75
19002007.09.14 06:29sell9532.581.38730.00000.0000
19012007.09.14 06:48close9532.581.38670.00000.0000111.639488.38
19022007.09.14 06:49close9512.921.38660.00000.0000126.359614.73
19032007.09.14 06:50close9483.191.38650.00000.0000138.059752.78
19042007.09.14 08:00close9422.701.38710.00000.0000-38.939713.85
19052007.09.14 08:00close9402.411.38710.00000.0000-69.509644.35
19062007.09.14 08:00close9372.891.38690.00000.0000-260.569383.79
19072007.09.17 23:45buy9543.631.38620.00000.0000
19082007.09.18 00:41close9543.631.38680.00000.0000143.849527.63
19092007.09.18 03:34buy9553.691.38610.00000.0000
19102007.09.18 03:43close9553.691.38670.00000.0000159.669687.29
19112007.09.18 05:53sell9563.751.38630.00000.0000
19122007.09.18 05:57buy9573.401.38610.00000.0000
19132007.09.18 06:35sell9583.711.38610.00000.0000
19142007.09.18 06:46sell9593.311.38630.00000.0000
19152007.09.18 07:06close9563.751.38580.00000.0000135.309822.59
19162007.09.18 07:15sell9603.421.38620.00000.0000
19172007.09.18 07:15sell9613.061.38620.00000.0000
19182007.09.18 07:40buy9622.801.38620.00000.0000
19192007.09.18 07:52close9593.311.38570.00000.0000143.329965.91
19202007.09.18 07:53close9603.421.38560.00000.0000148.0910114.00
19212007.09.18 07:53close9583.711.38550.00000.0000160.6610274.66
19222007.09.18 07:54close9613.061.38550.00000.0000154.6010429.26
19232007.09.18 08:00close9622.801.38550.00000.0000-141.4710287.79
19242007.09.18 08:00close9573.401.38550.00000.0000-147.2410140.55
19252007.09.18 20:15sell9633.931.38960.00000.0000
19262007.09.18 20:15sell9643.471.39000.00000.0000
19272007.09.18 20:15sell9653.011.39050.00000.0000
19282007.09.18 20:15sell9662.581.39090.00000.0000
19292007.09.18 20:15sell9672.171.39130.00000.0000
19302007.09.18 20:15close9633.931.39180.00000.0000-621.219519.34
19312007.09.18 20:15sell9682.041.39210.00000.0000
19322007.09.18 20:15close9643.471.39230.00000.0000-573.228946.12
19332007.09.18 20:15sell9692.091.39240.00000.0000
19342007.09.18 20:15close9653.011.39260.00000.0000-453.908492.22
19352007.09.18 20:16close9692.091.39170.00000.0000105.128597.34
19362007.09.18 20:16close9662.581.39310.00000.0000-407.448189.90
19372007.09.18 20:16close9672.171.39330.00000.0000-311.497878.41
19382007.09.18 20:16close9682.041.39410.00000.0000-292.667585.75
19392007.09.18 20:16sell9702.921.39420.00000.0000
19402007.09.18 20:17close9702.921.39630.00000.0000-439.167146.59
19412007.09.18 20:17buy9712.751.39570.00000.0000
19422007.09.18 20:18close9712.751.39370.00000.0000-394.636751.96
19432007.09.18 20:20buy9722.601.39110.00000.0000
19442007.09.18 20:21close9722.601.39170.00000.0000112.096864.05
19452007.09.18 20:23sell9732.641.39230.00000.0000
19462007.09.18 20:30close9732.641.39440.00000.0000-397.596466.46
19472007.09.18 20:34buy9742.491.39510.00000.0000
19482007.09.18 20:34buy9752.231.39510.00000.0000
19492007.09.18 20:35sell9762.061.39540.00000.0000
19502007.09.18 20:35sell9772.291.39590.00000.0000
19512007.09.18 20:35close9752.231.39590.00000.0000127.806594.26
19522007.09.18 20:35close9742.491.39590.00000.0000142.706736.96
19532007.09.18 20:35sell9782.061.39630.00000.0000
19542007.09.18 20:35sell9791.831.39640.00000.0000
19552007.09.18 20:35close9762.061.39750.00000.0000-309.556427.41
19562007.09.18 20:35close9772.291.39810.00000.0000-360.356067.06
19572007.09.18 20:40close9791.831.39570.00000.000091.786158.84
19582007.09.18 20:41close9782.061.39550.00000.0000118.096276.93
19592007.09.18 20:46buy9802.411.39630.00000.0000
19602007.09.18 20:49close9802.411.39690.00000.0000103.516380.44
19612007.09.18 21:07sell9812.451.39730.00000.0000
19622007.09.18 21:33close9812.451.39670.00000.0000105.256485.69
19632007.09.18 23:22sell9822.491.39820.00000.0000
19642007.09.18 23:58buy9832.251.39820.00000.0000
19652007.09.19 01:06close9822.491.39760.00000.0000108.606594.29
19662007.09.19 02:46close9832.251.39610.00000.0000-346.636247.66
19672007.09.19 04:51sell9842.401.39770.00000.0000
19682007.09.19 07:18sell9852.121.39820.00000.0000
19692007.09.19 07:37close9852.121.39760.00000.000091.016338.67
19702007.09.19 08:00close9842.401.39790.00000.0000-34.346304.33
19712007.09.19 20:40buy9862.421.39610.00000.0000
19722007.09.19 20:45buy9872.181.39620.00000.0000
19732007.09.19 21:26buy9881.971.39630.00000.0000
19742007.09.19 21:54sell9891.801.39630.00000.0000
19752007.09.19 21:59buy9901.911.39610.00000.0000
19762007.09.19 22:02close9891.801.39570.00000.000077.386381.71
19772007.09.19 22:29buy9911.581.39620.00000.0000
19782007.09.19 22:31buy9921.391.39610.00000.0000
19792007.09.19 22:55sell9931.241.39590.00000.0000
19802007.09.19 23:31sell9941.501.39640.00000.0000
19812007.09.19 23:32close9862.421.39650.00000.000069.326451.03
19822007.09.19 23:33close9901.911.39670.00000.000082.056533.08
19832007.09.19 23:35close9872.181.39680.00000.000093.646626.72
19842007.09.20 00:39buy9952.291.39630.00000.0000
19852007.09.20 01:07close9952.291.39690.00000.000098.366725.08
19862007.09.20 01:32close9881.971.39700.00000.000077.216802.29
19872007.09.20 01:50close9921.391.39720.00000.000094.266896.55
19882007.09.20 01:50close9911.581.39720.00000.000095.836992.38
19892007.09.20 04:17close9931.241.39790.00000.0000-174.876817.51
19902007.09.20 06:19sell9962.421.39750.00000.0000
19912007.09.20 07:34buy9972.211.39740.00000.0000
19922007.09.20 07:38buy9982.411.39740.00000.0000
19932007.09.20 07:48close9982.411.39800.00000.0000103.436920.94
19942007.09.20 07:58close9972.211.39810.00000.0000110.657031.59
19952007.09.20 08:00close9962.421.39800.00000.0000-86.556945.04
19962007.09.20 08:00close9941.501.39800.00000.0000-168.606776.44
19972007.09.20 20:41sell9992.611.40830.00000.0000
19982007.09.20 20:49sell10002.341.40830.00000.0000
19992007.09.20 20:59close10002.341.40770.00000.000099.746876.18
20002007.09.20 20:59close9992.611.40770.00000.0000111.256987.43
20012007.09.20 23:41buy10012.691.40630.00000.0000
20022007.09.20 23:46sell10022.451.40660.00000.0000
20032007.09.20 23:57close10012.691.40700.00000.0000133.837121.26
20042007.09.21 02:43close10022.451.40860.00000.0000-346.196775.07
20052007.09.21 02:54buy10032.611.40750.00000.0000
20062007.09.21 03:42close10032.611.40810.00000.0000111.216886.28
20072007.09.21 05:16buy10042.651.40730.00000.0000
20082007.09.21 05:17buy10052.381.40730.00000.0000
20092007.09.21 05:22close10042.651.40780.00000.000094.126980.40
20102007.09.21 06:08sell10062.471.40750.00000.0000
20112007.09.21 06:28close10052.381.40810.00000.0000135.227115.62
20122007.09.21 06:57close10062.471.40950.00000.0000-350.486765.14
20132007.09.21 20:10buy10072.601.40770.00000.0000
20142007.09.21 20:23close10072.601.40830.00000.0000110.776875.91
20152007.09.21 20:59sell10082.651.40830.00000.0000
20162007.09.21 21:18buy10092.381.40840.00000.0000
20172007.09.21 21:53close10092.381.40910.00000.0000118.236994.14
20182007.09.24 03:09close10082.651.41040.00000.0000-392.766601.38
20192007.09.24 03:10sell10102.541.41050.00000.0000
20202007.09.24 05:02close10102.541.40990.00000.0000108.096709.47
20212007.09.24 05:59buy10112.581.41020.00000.0000
20222007.09.24 06:29close10112.581.41080.00000.0000109.726819.19
20232007.09.24 07:57sell10122.621.41140.00000.0000
20242007.09.24 08:00close10122.621.41200.00000.0000-111.336707.86
20252007.09.24 21:27buy10132.581.40830.00000.0000
20262007.09.24 23:03close10132.581.40890.00000.0000109.876817.73
20272007.09.25 00:14sell10142.621.40810.00000.0000
20282007.09.25 00:45close10142.621.40750.00000.0000111.696929.42
20292007.09.25 00:46sell10152.671.40770.00000.0000
20302007.09.25 00:46buy10162.421.40750.00000.0000
20312007.09.25 01:03buy10172.651.40730.00000.0000
20322007.09.25 01:09buy10182.421.40730.00000.0000
20332007.09.25 01:19buy10192.171.40730.00000.0000
20342007.09.25 01:23close10152.671.40720.00000.000094.877024.29
20352007.09.25 03:19close10192.171.40780.00000.000077.077101.36
20362007.09.25 03:19close10182.421.40780.00000.000085.957187.31
20372007.09.25 03:20close10172.651.40790.00000.0000112.937300.24
20382007.09.25 03:36sell10202.601.40790.00000.0000
20392007.09.25 03:36close10162.421.40820.00000.0000120.307420.54
20402007.09.25 04:04buy10212.581.40820.00000.0000
20412007.09.25 04:30sell10222.821.40790.00000.0000
20422007.09.25 04:32buy10232.561.40770.00000.0000
20432007.09.25 04:40close10222.821.40730.00000.0000120.237540.77
20442007.09.25 04:40close10202.601.40730.00000.0000110.857651.62
20452007.09.25 06:14sell10242.441.40790.00000.0000
20462007.09.25 06:24sell10252.671.40790.00000.0000
20472007.09.25 07:48close10232.561.40840.00000.0000127.247778.86
20482007.09.25 07:48sell10262.671.40840.00000.0000
20492007.09.25 08:00close10262.671.40850.00000.0000-18.967759.90
20502007.09.25 08:00close10252.671.40850.00000.0000-113.747646.16
20512007.09.25 08:00close10242.441.40850.00000.0000-103.947542.22
20522007.09.25 08:00close10212.581.40830.00000.000018.327560.54
20532007.09.25 20:49sell10272.911.41440.00000.0000
20542007.09.25 22:19close10272.911.41380.00000.0000123.507684.04
20552007.09.25 23:21sell10282.961.41450.00000.0000
20562007.09.25 23:22sell10292.651.41460.00000.0000
20572007.09.26 00:18buy10302.451.41430.00000.0000
20582007.09.26 00:49close10302.451.41500.00000.0000121.207805.24
20592007.09.26 00:49buy10312.421.41480.00000.0000
20602007.09.26 01:18close10312.421.41550.00000.0000119.687924.92
20612007.09.26 01:29buy10322.311.41580.00000.0000
20622007.09.26 01:50sell10332.541.41550.00000.0000
20632007.09.26 01:55close10332.541.41480.00000.0000125.678050.59
20642007.09.26 02:08buy10342.681.41470.00000.0000
20652007.09.26 03:16buy10352.931.41430.00000.0000
20662007.09.26 03:55sell10362.761.41430.00000.0000
20672007.09.26 05:01close10322.311.41380.00000.0000-326.787723.81
20682007.09.26 05:01close10292.651.41400.00000.0000114.267838.06
20692007.09.26 05:02close10282.961.41390.00000.0000127.637965.69
20702007.09.26 05:03close10362.761.41370.00000.0000117.148082.83
20712007.09.26 06:06close10352.931.41490.00000.0000124.258207.08
20722007.09.26 06:34sell10372.941.41520.00000.0000
20732007.09.26 06:38close10342.681.41540.00000.0000132.548339.62
20742007.09.26 06:54buy10383.001.41440.00000.0000
20752007.09.26 06:54close10372.941.41440.00000.0000166.298505.91
20762007.09.26 07:08buy10392.971.41440.00000.0000
20772007.09.26 07:10sell10402.721.41450.00000.0000
20782007.09.26 07:11sell10412.961.41440.00000.0000
20792007.09.26 08:00close10412.961.41430.00000.000020.938526.84
20802007.09.26 08:00close10402.721.41430.00000.000038.468565.30
20812007.09.26 08:00close10392.971.41410.00000.0000-63.018502.29
20822007.09.26 08:00close10383.001.41410.00000.0000-63.648438.65
20832007.09.26 20:22sell10423.261.41280.00000.0000
20842007.09.26 20:31buy10432.911.41310.00000.0000
20852007.09.26 21:20buy10443.191.41240.00000.0000
20862007.09.26 21:21buy10452.931.41240.00000.0000
20872007.09.26 21:40buy10462.641.41250.00000.0000
20882007.09.26 21:45buy10472.341.41240.00000.0000
20892007.09.26 21:45close10423.261.41240.00000.000092.338530.98
20902007.09.26 21:50sell10482.011.41280.00000.0000
20912007.09.26 21:50close10443.191.41280.00000.000090.328621.30
20922007.09.26 21:50buy10492.411.41260.00000.0000
20932007.09.26 21:55sell10502.351.41300.00000.0000
20942007.09.26 21:55close10452.931.41300.00000.0000124.428745.72
20952007.09.26 21:55buy10512.771.41270.00000.0000
20962007.09.26 22:23sell10522.561.41280.00000.0000
20972007.09.26 22:39sell10532.811.41290.00000.0000
20982007.09.26 22:46sell10543.081.41300.00000.0000
20992007.09.26 22:46buy10553.361.41270.00000.0000
21002007.09.26 22:48sell10563.071.41300.00000.0000
21012007.09.26 22:57sell10573.351.41310.00000.0000
21022007.09.26 23:53close10472.341.41320.00000.0000132.478878.19
21032007.09.26 23:53close10462.641.41320.00000.0000130.779008.96
21042007.09.26 23:54close10553.361.41320.00000.0000118.889127.84
21052007.09.26 23:54close10512.771.41320.00000.000098.009225.84
21062007.09.26 23:54close10492.411.41320.00000.0000102.329328.16
21072007.09.27 00:04sell10581.691.41340.00000.0000
21082007.09.27 00:05sell10591.471.41350.00000.0000
21092007.09.27 00:05close10432.911.41350.00000.000050.599378.75
21102007.09.27 00:06buy10601.341.41320.00000.0000
21112007.09.27 00:14sell10611.051.41370.00000.0000
21122007.09.27 00:14close10601.341.41370.00000.000047.399426.14
21132007.09.27 00:15buy10621.141.41340.00000.0000
21142007.09.27 00:20sell10630.941.41370.00000.0000
21152007.09.27 00:22buy10641.231.41330.00000.0000
21162007.09.27 00:51buy10651.401.41320.00000.0000
21172007.09.27 00:56sell10661.301.41340.00000.0000
21182007.09.27 01:11sell10671.171.41340.00000.0000
21192007.09.27 01:11buy10681.301.41320.00000.0000
21202007.09.27 01:12buy10691.481.41310.00000.0000
21212007.09.27 01:24buy10701.791.41280.00000.0000
21222007.09.27 01:27close10591.471.41270.00000.000083.249509.38
21232007.09.27 01:27close10573.351.41270.00000.0000101.719611.09
21242007.09.27 02:14close10581.691.41250.00000.0000107.689718.77
21252007.09.27 05:03close10701.791.41360.00000.0000101.309820.07
21262007.09.27 05:04close10691.481.41390.00000.000083.749903.81
21272007.09.27 05:04close10651.401.41400.00000.000079.219983.02
21282007.09.27 05:04close10681.301.41400.00000.000073.5510056.57
21292007.09.27 05:05close10641.231.41410.00000.000069.5810126.15
21302007.09.27 05:05close10621.141.41410.00000.000056.4310182.58
21312007.09.27 05:08close10522.561.41480.00000.0000-356.659825.93
21322007.09.27 05:08close10482.011.41480.00000.0000-280.039545.90
21332007.09.27 05:09close10532.811.41490.00000.0000-391.459154.45
21342007.09.27 05:09close10563.071.41510.00000.0000-449.318705.14
21352007.09.27 05:09close10543.081.41510.00000.0000-450.778254.38
21362007.09.27 05:09close10502.351.41510.00000.0000-343.937910.45
21372007.09.27 05:40sell10712.511.41420.00000.0000
21382007.09.27 05:41buy10722.331.41400.00000.0000
21392007.09.27 05:47close10712.511.41360.00000.0000106.548016.99
21402007.09.27 06:36sell10732.791.41430.00000.0000
21412007.09.27 06:39close10722.331.41470.00000.0000115.298132.28
21422007.09.27 06:41sell10742.191.41480.00000.0000
21432007.09.27 06:57buy10752.151.41430.00000.0000
21442007.09.27 07:02sell10762.271.41450.00000.0000
21452007.09.27 07:02buy10772.141.41430.00000.0000
21462007.09.27 07:11sell10782.211.41470.00000.0000
21472007.09.27 07:12buy10792.121.41440.00000.0000
21482007.09.27 07:24sell10802.211.41470.00000.0000
21492007.09.27 07:26buy10812.121.41440.00000.0000
21502007.09.27 07:26buy10822.291.41450.00000.0000
21512007.09.27 07:32close10742.191.41410.00000.0000108.418240.69
21522007.09.27 07:36close10802.211.41390.00000.0000125.048365.73
21532007.09.27 07:36close10782.211.41390.00000.0000125.048490.77
21542007.09.27 07:43sell10832.991.41420.00000.0000
21552007.09.27 07:43buy10842.951.41400.00000.0000
21562007.09.27 07:44close10762.271.41370.00000.0000128.468619.23
21572007.09.27 07:44close10732.791.41370.00000.0000118.418737.64
21582007.09.27 07:45close10832.991.41370.00000.0000105.758843.39
21592007.09.27 07:57sell10852.261.41380.00000.0000
21602007.09.27 07:57buy10862.351.41340.00000.0000
21612007.09.27 07:59close10862.351.41410.00000.0000116.338959.72
21622007.09.27 08:00close10852.261.41380.00000.00000.008959.72
21632007.09.27 08:00close10842.951.41360.00000.0000-83.478876.25
21642007.09.27 08:00close10822.291.41360.00000.0000-145.808730.45
21652007.09.27 08:00close10812.121.41360.00000.0000-119.988610.47
21662007.09.27 08:00close10792.121.41360.00000.0000-119.988490.49
21672007.09.27 08:00close10772.141.41360.00000.0000-105.978384.52
21682007.09.27 08:00close10752.151.41360.00000.0000-106.478278.05
21692007.09.27 08:00close10671.171.41380.00000.0000-33.108244.95
21702007.09.27 08:00close10661.301.41380.00000.0000-36.788208.17
21712007.09.27 08:00close10630.941.41380.00000.0000-6.658201.52
21722007.09.27 08:00close10611.051.41380.00000.0000-7.438194.09
21732007.09.27 22:38sell10873.161.41520.00000.0000
21742007.09.28 00:04close10873.161.41460.00000.0000136.198330.27
21752007.09.28 00:08buy10883.221.41440.00000.0000
21762007.09.28 00:08sell10892.911.41450.00000.0000
21772007.09.28 00:10buy10903.181.41450.00000.0000
21782007.09.28 00:22close10883.221.41500.00000.0000136.548466.81
21792007.09.28 00:26close10903.181.41510.00000.0000134.838601.64
21802007.09.28 01:27buy10912.971.41530.00000.0000
21812007.09.28 01:32sell10923.241.41550.00000.0000
21822007.09.28 01:41sell10932.901.41570.00000.0000
21832007.09.28 01:48close10912.971.41590.00000.0000125.868727.50
21842007.09.28 03:00close10892.911.41660.00000.0000-431.398296.11
21852007.09.28 03:03sell10942.361.41680.00000.0000
21862007.09.28 03:07close10923.241.41750.00000.0000-457.147838.97
21872007.09.28 03:07close10932.901.41770.00000.0000-409.117429.86
21882007.09.28 03:30buy10952.661.41630.00000.0000
21892007.09.28 03:30close10942.361.41610.00000.0000116.667546.52
21902007.09.28 04:34close10952.661.41690.00000.0000112.647659.16
21912007.09.28 04:36buy10962.951.41650.00000.0000
21922007.09.28 04:36sell10972.671.41660.00000.0000
21932007.09.28 04:43buy10982.921.41640.00000.0000
21942007.09.28 04:53close10972.671.41600.00000.0000113.147772.30
21952007.09.28 05:40buy10992.401.41650.00000.0000
21962007.09.28 05:48close10982.921.41690.00000.0000103.047875.34
21972007.09.28 05:53close10962.951.41710.00000.0000124.908000.24
21982007.09.28 06:06buy11002.841.41650.00000.0000
21992007.09.28 06:20buy11012.541.41650.00000.0000
22002007.09.28 06:44sell11022.201.41590.00000.0000
22012007.09.28 07:27buy11032.401.41610.00000.0000
22022007.09.28 07:47sell11042.221.41620.00000.0000
22032007.09.28 08:00close11042.221.41640.00000.0000-31.357968.89
22042007.09.28 08:00close11032.401.41620.00000.000016.957985.84
22052007.09.28 08:00close11022.201.41640.00000.0000-77.667908.18
22062007.09.28 08:00close11012.541.41620.00000.0000-53.817854.37
22072007.09.28 08:00close11002.841.41620.00000.0000-60.167794.21
22082007.09.28 08:00close10992.401.41620.00000.0000-50.847743.37
22092007.09.28 20:26sell11052.991.42770.00000.0000
22102007.09.28 20:31close11052.991.42710.00000.0000125.717869.08
22112007.09.28 20:45sell11063.041.42710.00000.0000
22122007.09.28 21:04close11063.041.42640.00000.0000149.198018.27
22132007.09.28 21:04sell11073.091.42650.00000.0000
22142007.09.28 21:20sell11082.791.42630.00000.0000
22152007.09.28 21:22close11073.091.42600.00000.0000108.358126.62
22162007.09.28 21:22sell11092.861.42620.00000.0000
22172007.09.28 21:29buy11102.561.42640.00000.0000
22182007.09.28 21:29sell11112.771.42650.00000.0000
22192007.09.28 21:30sell11122.471.42660.00000.0000
22202007.09.28 21:31buy11132.301.42640.00000.0000
22212007.09.28 21:49close11122.471.42580.00000.0000138.598265.21
22222007.09.28 21:49close11112.771.42580.00000.0000135.998401.20
22232007.09.28 22:10sell11143.121.42620.00000.0000
22242007.09.28 22:48sell11152.761.42650.00000.0000
22252007.09.28 22:54close11102.561.42700.00000.0000107.648508.84
22262007.09.28 22:54close11132.301.42700.00000.000096.718605.55
22272007.10.01 00:01close11143.121.42830.00000.0000-456.608148.95
22282007.10.01 00:01close11092.861.42830.00000.0000-418.557730.40
22292007.10.01 00:01close11082.791.42830.00000.0000-388.777341.64
22302007.10.01 04:43close11152.761.42590.00000.0000118.027459.66
22312007.10.01 05:29sell11162.881.42670.00000.0000
22322007.10.01 05:32buy11172.601.42660.00000.0000
22332007.10.01 06:00buy11182.841.42650.00000.0000
22342007.10.01 06:03sell11192.621.42650.00000.0000
22352007.10.01 06:18sell11202.851.42660.00000.0000
22362007.10.01 06:20close11182.841.42710.00000.0000119.407579.06
22372007.10.01 06:26close11172.601.42720.00000.0000109.307688.36
22382007.10.01 06:38buy11212.171.42650.00000.0000
22392007.10.01 06:41close11162.881.42620.00000.0000100.977789.33
22402007.10.01 07:28close11202.851.42600.00000.0000119.927909.25
22412007.10.01 07:38close11192.621.42580.00000.0000128.638037.88
22422007.10.01 08:00close11212.171.42560.00000.0000-136.997900.89
22432007.10.02 00:04buy11223.051.42310.00000.0000
22442007.10.02 01:05close11223.051.42370.00000.0000128.548029.43
22452007.10.02 07:30sell11233.101.42300.00000.0000
22462007.10.02 07:30buy11242.841.42250.00000.0000
22472007.10.02 07:31close11233.101.42240.00000.0000130.768160.19
22482007.10.02 08:00close11242.841.42160.00000.0000-179.807980.39
22492007.10.02 20:19sell11253.081.41570.00000.0000
22502007.10.02 21:00sell11262.781.41550.00000.0000
22512007.10.02 22:01close11253.081.41520.00000.0000108.828089.21
22522007.10.03 00:17close11262.781.41480.00000.0000139.458228.65
22532007.10.03 02:32sell11273.181.41590.00000.0000
22542007.10.03 02:55close11273.181.41530.00000.0000134.818363.46
22552007.10.03 03:21sell11283.231.41600.00000.0000
22562007.10.03 04:00close11283.231.41800.00000.0000-455.577907.89
22572007.10.03 06:56sell11293.051.41670.00000.0000
22582007.10.03 07:25buy11302.791.41630.00000.0000
22592007.10.03 07:31close11293.051.41610.00000.0000129.238037.12
22602007.10.03 07:32sell11312.831.41630.00000.0000
22612007.10.03 07:44buy11323.081.41580.00000.0000
22622007.10.03 07:54close11312.831.41570.00000.0000119.948157.06
22632007.10.03 07:59close11323.081.41630.00000.0000108.738265.79
22642007.10.03 08:00close11302.791.41630.00000.00000.008265.79
22652007.10.03 20:09buy11333.191.41150.00000.0000
22662007.10.03 21:40close11333.191.40950.00000.0000-452.647813.15
22672007.10.04 03:28sell11343.011.41030.00000.0000
22682007.10.04 05:30close11343.011.40970.00000.0000128.117941.26
22692007.10.04 06:36buy11353.061.40840.00000.0000
22702007.10.04 06:37buy11362.711.40800.00000.0000
22712007.10.04 06:45close11362.711.40860.00000.0000115.438056.69
22722007.10.04 06:48close11353.061.40900.00000.0000130.318187.00
22732007.10.04 20:01buy11373.161.41230.00000.0000
22742007.10.04 20:07buy11382.841.41240.00000.0000
22752007.10.04 21:32buy11392.531.41230.00000.0000
22762007.10.04 21:35close11373.161.41280.00000.0000111.838298.83
22772007.10.04 21:36close11392.531.41300.00000.0000125.348424.17
22782007.10.04 21:36close11382.841.41320.00000.0000160.778584.94
22792007.10.04 23:46buy11403.321.41290.00000.0000
22802007.10.04 23:46sell11413.041.41340.00000.0000
22812007.10.04 23:47close11403.321.41360.00000.0000164.408749.34
22822007.10.05 00:07buy11423.131.41280.00000.0000
22832007.10.05 00:07sell11433.411.41300.00000.0000
22842007.10.05 00:10sell11443.031.41340.00000.0000
22852007.10.05 00:10close11423.131.41340.00000.0000132.878882.21
22862007.10.05 02:11sell11452.361.41360.00000.0000
22872007.10.05 07:30buy11462.411.41290.00000.0000
22882007.10.05 07:30close11452.361.41290.00000.0000116.928999.13
22892007.10.05 07:30sell11472.771.41320.00000.0000
22902007.10.05 07:44close11413.041.41290.00000.0000109.659108.79
22912007.10.05 08:00close11472.771.41290.00000.000058.829167.61
22922007.10.05 08:00close11462.411.41270.00000.0000-34.129133.49
22932007.10.05 08:00close11443.031.41290.00000.0000107.239240.72
22942007.10.05 08:00close11433.411.41290.00000.000024.139264.85
22952007.10.08 20:36sell11483.581.40430.00000.0000
22962007.10.08 20:37sell11493.191.40450.00000.0000
22972007.10.08 20:40buy11502.921.40440.00000.0000
22982007.10.08 21:11buy11513.211.40420.00000.0000
22992007.10.08 23:01close11513.211.40490.00000.0000159.949424.79
23002007.10.08 23:01close11502.921.40510.00000.0000145.479570.26
23012007.10.09 03:03buy11523.041.40440.00000.0000
23022007.10.09 03:11close11493.191.40380.00000.0000161.259731.50
23032007.10.09 03:12close11483.581.40370.00000.0000155.469886.97
23042007.10.09 05:17close11523.041.40220.00000.0000-476.969410.01
23052007.10.09 05:17buy11533.641.40220.00000.0000
23062007.10.09 07:14sell11543.291.40230.00000.0000
23072007.10.09 07:19close11533.641.40280.00000.0000155.699565.70
23082007.10.09 08:00close11543.291.40270.00000.0000-93.829471.88
23092007.10.09 20:00sell11553.661.40850.00000.0000
23102007.10.09 20:01close11553.661.40790.00000.0000155.989627.86
23112007.10.09 20:03sell11563.731.40850.00000.0000
23122007.10.09 20:04buy11573.381.40830.00000.0000
23132007.10.09 20:04buy11583.701.40770.00000.0000
23142007.10.09 20:04close11563.731.40770.00000.0000211.989839.84
23152007.10.09 20:06close11583.701.40820.00000.0000131.379971.21
23162007.10.09 20:21sell11593.541.40840.00000.0000
23172007.10.09 20:43close11573.381.40900.00000.0000167.9210139.13
23182007.10.09 20:47sell11603.381.41020.00000.0000
23192007.10.09 20:47sell11612.991.41040.00000.0000
23202007.10.09 20:47close11593.541.41060.00000.0000-552.119587.02
23212007.10.09 21:04buy11623.151.40990.00000.0000
23222007.10.09 21:12sell11633.391.41030.00000.0000
23232007.10.09 21:13close11623.151.41050.00000.0000134.009721.02
23242007.10.09 21:13buy11642.781.41040.00000.0000
23252007.10.09 21:16sell11653.011.41030.00000.0000
23262007.10.09 21:19close11653.011.40970.00000.0000128.119849.13
23272007.10.09 21:19close11633.391.40970.00000.0000144.299993.42
23282007.10.09 21:19close11612.991.40970.00000.0000148.4710141.89
23292007.10.09 21:29close11603.381.40950.00000.0000167.8610309.75
23302007.10.09 21:35sell11663.661.40960.00000.0000
23312007.10.09 21:45sell11673.801.41080.00000.0000
23322007.10.09 21:46close11642.781.41110.00000.0000137.9110447.66
23332007.10.09 22:44buy11683.191.41080.00000.0000
23342007.10.09 23:40close11673.801.41020.00000.0000161.6810609.34
23352007.10.09 23:49buy11693.931.41020.00000.0000
23362007.10.10 00:07buy11703.641.41050.00000.0000
23372007.10.10 01:12close11693.931.41070.00000.0000124.9910734.33
23382007.10.10 02:11close11703.641.41110.00000.0000154.7710889.10
23392007.10.10 02:18close11663.661.41170.00000.0000-541.9510347.14
23402007.10.10 02:19close11683.191.41150.00000.0000146.5910493.74
23412007.10.10 03:12buy11714.071.41040.00000.0000
23422007.10.10 04:10sell11723.671.41040.00000.0000
23432007.10.10 04:47buy11734.001.41040.00000.0000
23442007.10.10 05:01buy11743.561.41020.00000.0000
23452007.10.10 05:26buy11753.241.41040.00000.0000
23462007.10.10 05:40close11723.671.40990.00000.0000130.1510623.89
23472007.10.10 05:49sell11762.721.41050.00000.0000
23482007.10.10 05:52close11743.561.41070.00000.0000126.1810750.07
23492007.10.10 05:53close11734.001.41090.00000.0000141.7510891.82
23502007.10.10 05:55close11714.071.41100.00000.0000173.0711064.89
23512007.10.10 05:55close11753.241.41120.00000.0000183.6711248.56
23522007.10.10 08:00close11762.721.41020.00000.000057.8611306.42
23532007.10.10 21:23sell11774.381.41360.00000.0000
23542007.10.10 21:31sell11783.851.41430.00000.0000
23552007.10.10 21:44buy11793.491.41430.00000.0000
23562007.10.10 21:47buy11803.811.41430.00000.0000
23572007.10.10 22:10buy11814.161.41450.00000.0000
23582007.10.10 22:11buy11823.901.41440.00000.0000
23592007.10.10 22:28close11803.811.41490.00000.0000161.5711467.99
23602007.10.10 22:31close11823.901.41500.00000.0000165.3711633.36
23612007.10.10 23:13sell11834.301.41440.00000.0000
23622007.10.10 23:13buy11843.901.41430.00000.0000
23632007.10.10 23:16buy11854.251.41440.00000.0000
23642007.10.10 23:25buy11864.031.41470.00000.0000
23652007.10.10 23:27buy11873.571.41450.00000.0000
23662007.10.10 23:35close11843.901.41480.00000.0000137.8311771.19
23672007.10.10 23:46buy11883.601.41430.00000.0000
23682007.10.10 23:46close11834.301.41390.00000.0000152.0611923.25
23692007.10.10 23:49buy11892.731.41400.00000.0000
23702007.10.11 00:17close11783.851.41380.00000.0000144.0412067.29
23712007.10.11 03:03buy11902.231.41440.00000.0000
23722007.10.11 03:06close11892.731.41450.00000.000066.7012133.99
23732007.10.11 04:48buy11912.291.41440.00000.0000
23742007.10.11 04:51close11883.601.41470.00000.000062.5012196.48
23752007.10.11 04:56close11854.251.41480.00000.000073.7712270.26
23762007.10.11 05:00close11793.491.41490.00000.0000109.9112380.16
23772007.10.11 05:23close11873.571.41510.00000.0000112.4012492.56
23782007.10.11 05:23close11814.161.41510.00000.0000130.9712623.54
23792007.10.11 05:32close11864.031.41550.00000.0000183.7712807.31
23802007.10.11 05:32close11774.381.41570.00000.0000-640.7512166.56
23812007.10.11 05:34close11912.291.41560.00000.0000194.1212360.68
23822007.10.11 05:35close11902.231.41570.00000.0000204.7812565.46
23832007.10.11 07:30buy11924.881.41570.00000.0000
23842007.10.11 07:30sell11934.431.41590.00000.0000
23852007.10.11 07:30close11924.881.41630.00000.0000206.7412772.20
23862007.10.11 08:00close11934.431.41710.00000.0000-375.1312397.07
23872007.10.11 20:09buy11944.811.42100.00000.0000
23882007.10.11 20:33close11944.811.42160.00000.0000203.0112600.08
23892007.10.11 21:06buy11954.891.42080.00000.0000
23902007.10.11 21:07buy11964.321.42030.00000.0000
23912007.10.11 21:10close11954.891.41880.00000.0000-689.3111910.77
23922007.10.11 21:11buy11973.981.41870.00000.0000
23932007.10.11 21:12close11964.321.41830.00000.0000-609.1811301.59
23942007.10.11 21:19sell11983.951.41830.00000.0000
23952007.10.11 21:21sell11994.311.41840.00000.0000
23962007.10.11 21:35close11973.981.41940.00000.0000196.2811497.87
23972007.10.11 21:54buy12003.591.41860.00000.0000
23982007.10.11 22:09close12003.591.41930.00000.0000177.0611674.93
23992007.10.11 23:44close11983.951.42040.00000.0000-583.9911090.94
24002007.10.11 23:53sell12013.661.42000.00000.0000
24012007.10.12 00:14close11994.311.42050.00000.0000-634.2310456.71
24022007.10.12 00:35buy12023.691.42000.00000.0000
24032007.10.12 01:15buy12034.031.42030.00000.0000
24042007.10.12 01:25buy12043.621.42040.00000.0000
24052007.10.12 01:30buy12053.181.42010.00000.0000
24062007.10.12 01:42buy12062.731.41970.00000.0000
24072007.10.12 01:42sell12072.601.41990.00000.0000
24082007.10.12 02:04close12062.731.42040.00000.0000134.5410591.25
24092007.10.12 02:06close12023.691.42070.00000.0000181.8110773.06
24102007.10.12 02:09close12053.181.42080.00000.0000156.6710929.73
24112007.10.12 02:13close12034.031.42090.00000.0000170.1711099.90
24122007.10.12 02:23close12043.621.42110.00000.0000178.3111278.21
24132007.10.12 03:47close12013.661.41930.00000.0000183.0111461.22
24142007.10.12 03:48close12072.601.41890.00000.0000183.2411644.46
24152007.10.12 04:42buy12084.521.41850.00000.0000
24162007.10.12 04:56close12084.521.41910.00000.0000191.1111835.57
24172007.10.12 05:33buy12094.591.41870.00000.0000
24182007.10.12 05:37close12094.591.41930.00000.0000194.0412029.61
24192007.10.12 06:56buy12104.671.41850.00000.0000
24202007.10.12 07:12buy12114.181.41850.00000.0000
24212007.10.12 07:37buy12123.751.41850.00000.0000
24222007.10.12 07:48close12104.671.41900.00000.0000164.5512194.16
24232007.10.12 07:49close12114.181.41910.00000.0000176.7312370.89
24242007.10.12 07:49close12123.751.41920.00000.0000184.9612555.85
24252007.10.12 22:34sell12134.871.41760.00000.0000
24262007.10.15 00:45close12134.871.41700.00000.0000209.5312765.38
24272007.10.15 05:14buy12144.961.41650.00000.0000
24282007.10.15 06:12close12144.961.41720.00000.0000244.9913010.37
24292007.10.15 23:37buy12155.051.42090.00000.0000
24302007.10.15 23:51close12155.051.42150.00000.0000213.1613223.53
24312007.10.16 00:18buy12165.141.42040.00000.0000
24322007.10.16 01:08close12165.141.42100.00000.0000217.0313440.56
24332007.10.16 02:15buy12175.221.42030.00000.0000
24342007.10.16 07:18sell12184.721.42040.00000.0000
24352007.10.16 07:25close12175.221.42090.00000.0000220.4213660.98
24362007.10.16 08:00close12184.721.42130.00000.0000-298.8813362.10
24372007.10.16 20:10buy12195.191.41650.00000.0000
24382007.10.16 21:37buy12204.621.41630.00000.0000
24392007.10.16 22:23close12204.621.41690.00000.0000195.6413557.74
24402007.10.16 22:36close12195.191.41710.00000.0000219.7413777.48
24412007.10.16 23:14buy12215.351.41630.00000.0000
24422007.10.16 23:36close12215.351.41690.00000.0000226.5514004.03
24432007.10.17 00:06buy12225.441.41670.00000.0000
24442007.10.17 00:06sell12234.981.41720.00000.0000
24452007.10.17 00:08close12225.441.41730.00000.0000230.3014234.33
24462007.10.17 02:25buy12245.061.41710.00000.0000
24472007.10.17 02:52sell12255.511.41740.00000.0000
24482007.10.17 03:44close12255.511.41680.00000.0000233.3414467.67
24492007.10.17 03:45close12234.981.41650.00000.0000246.1014713.77
24502007.10.17 03:47sell12265.131.41640.00000.0000
24512007.10.17 07:00close12245.061.41780.00000.0000249.8214963.59
24522007.10.17 07:11sell12275.261.41660.00000.0000
24532007.10.17 07:30buy12284.741.41670.00000.0000
24542007.10.17 07:30sell12295.101.41700.00000.0000
24552007.10.17 07:30sell12304.461.41740.00000.0000
24562007.10.17 07:30close12284.741.41740.00000.0000234.0915197.68
24572007.10.17 07:41buy12313.861.41700.00000.0000
24582007.10.17 07:42close12304.461.41680.00000.0000188.8815386.56
24592007.10.17 08:00close12313.861.41780.00000.0000217.8015604.36
24602007.10.17 08:00close12295.101.41800.00000.0000-359.6615244.70
24612007.10.17 08:00close12275.261.41800.00000.0000-519.3214725.38
24622007.10.17 08:00close12265.131.41800.00000.0000-578.8414146.54
24632007.10.17 20:03buy12325.501.41840.00000.0000
24642007.10.17 20:09sell12334.961.41840.00000.0000
24652007.10.17 21:45close12325.501.41900.00000.0000232.5614379.10
24662007.10.17 22:19close12334.961.42050.00000.0000-733.2613645.84
24672007.10.17 23:27sell12345.301.42050.00000.0000
24682007.10.18 00:04buy12354.681.42120.00000.0000
24692007.10.18 02:12close12345.301.41990.00000.0000234.8113880.65
24702007.10.18 02:35sell12364.831.42040.00000.0000
24712007.10.18 02:36sell12375.251.42060.00000.0000
24722007.10.18 03:03sell12384.721.42050.00000.0000
24732007.10.18 03:10sell12394.121.42090.00000.0000
24742007.10.18 03:21close12354.681.42170.00000.0000164.5914045.24
24752007.10.18 03:36close12364.831.42250.00000.0000-713.0413332.20
24762007.10.18 03:43close12384.721.42260.00000.0000-696.7512635.45
24772007.10.18 03:43close12375.251.42260.00000.0000-738.0911897.36
24782007.10.18 03:44close12394.121.42300.00000.0000-608.0111289.35
24792007.10.18 21:35sell12404.381.42960.00000.0000
24802007.10.18 21:35buy12413.971.42940.00000.0000
24812007.10.18 21:48buy12424.341.42940.00000.0000
24822007.10.18 22:15close12404.381.42900.00000.0000183.9011473.25
24832007.10.19 02:56buy12433.351.42840.00000.0000
24842007.10.19 03:40buy12443.071.42860.00000.0000
24852007.10.19 04:48close12433.351.42900.00000.0000140.6611613.91
24862007.10.19 04:50close12443.071.42930.00000.0000150.3511764.26
24872007.10.19 04:59sell12453.711.42930.00000.0000
24882007.10.19 05:24close12424.341.43000.00000.0000166.3111930.57
24892007.10.19 05:24close12413.971.43010.00000.0000179.8812110.44
24902007.10.19 06:12sell12464.181.43060.00000.0000
24912007.10.19 06:22sell12473.771.43050.00000.0000
24922007.10.19 06:22buy12483.481.43040.00000.0000
24932007.10.19 06:33close12464.181.43000.00000.0000175.3812285.82
24942007.10.19 06:34close12473.771.42980.00000.0000184.5712470.39
24952007.10.19 07:30sell12494.681.43060.00000.0000
24962007.10.19 07:32buy12504.251.43040.00000.0000
24972007.10.19 07:51close12504.251.43110.00000.0000207.8812678.27
24982007.10.19 07:51close12453.711.43130.00000.0000-518.4112159.86
24992007.10.19 07:51close12483.481.43120.00000.0000194.5212354.38
25002007.10.19 08:00close12494.681.43110.00000.0000-163.5112190.87
25012007.10.19 20:30sell12514.731.42860.00000.0000
25022007.10.19 20:48sell12524.101.42970.00000.0000
25032007.10.19 20:52sell12533.671.42970.00000.0000
25042007.10.19 21:20close12533.671.42910.00000.0000154.0812344.95
25052007.10.19 21:20close12524.101.42910.00000.0000172.1412517.09
25062007.10.22 00:00close12514.731.43340.00000.0000-1580.7010936.39
25072007.10.22 07:55buy12544.241.43230.00000.0000
25082007.10.22 08:00close12544.241.43170.00000.0000-177.6910758.70
25092007.10.23 00:43sell12554.171.41820.00000.0000
25102007.10.23 01:13close12554.171.41760.00000.0000176.5010935.20
25112007.10.23 01:31sell12564.241.41760.00000.0000
25122007.10.23 03:58buy12573.671.41890.00000.0000
25132007.10.23 04:25close12564.241.41960.00000.0000-597.3510337.85
25142007.10.23 04:28close12573.671.41950.00000.0000155.1310492.98
25152007.10.23 07:49sell12584.061.42080.00000.0000
25162007.10.23 07:51close12584.061.42020.00000.0000171.5310664.51
25172007.10.23 07:59sell12594.131.42060.00000.0000
25182007.10.23 08:00close12594.131.42090.00000.0000-87.2010577.31
25192007.10.23 20:18sell12604.101.42500.00000.0000
25202007.10.24 00:07sell12613.561.42600.00000.0000
25212007.10.24 00:09buy12623.281.42580.00000.0000
25222007.10.24 02:02close12613.561.42540.00000.0000149.8510727.16
25232007.10.24 03:40sell12633.951.42650.00000.0000
25242007.10.24 03:40close12623.281.42650.00000.0000160.9510888.11
25252007.10.24 03:49close12633.951.42600.00000.0000138.5011026.61
25262007.10.24 05:50sell12643.761.42580.00000.0000
25272007.10.24 06:21close12643.761.42500.00000.0000211.0911237.70
25282007.10.24 08:00close12604.101.42540.00000.0000-112.2611125.44
25292007.10.24 21:03sell12654.311.42580.00000.0000
25302007.10.24 23:05sell12663.761.42670.00000.0000
25312007.10.25 00:04sell12673.401.42660.00000.0000
25322007.10.25 00:08close12663.761.42610.00000.0000165.8911291.32
25332007.10.25 00:54close12673.401.42590.00000.0000166.9111458.23
25342007.10.25 01:04sell12683.951.42620.00000.0000
25352007.10.25 01:23buy12693.571.42630.00000.0000
25362007.10.25 02:16close12683.951.42560.00000.0000166.2511624.48
25372007.10.25 02:55close12654.311.42520.00000.0000190.2711814.75
25382007.10.25 04:52sell12704.261.42660.00000.0000
25392007.10.25 05:00sell12714.521.42660.00000.0000
25402007.10.25 05:01sell12724.051.42660.00000.0000
25412007.10.25 05:18close12693.571.42690.00000.0000150.1211964.87
25422007.10.25 05:48close12714.521.42610.00000.0000158.4712123.34
25432007.10.25 05:49close12724.051.42600.00000.0000170.4112293.75
25442007.10.25 06:23sell12734.311.42680.00000.0000
25452007.10.25 07:31buy12743.981.42650.00000.0000
25462007.10.25 07:46close12734.311.42620.00000.0000181.3212475.07
25472007.10.25 08:00close12743.981.42620.00000.0000-83.7212391.35
25482007.10.25 08:00close12704.261.42640.00000.000059.7312451.08
25492007.10.26 01:07buy12754.831.43240.00000.0000
25502007.10.26 02:43buy12764.331.43240.00000.0000
25512007.10.26 02:45sell12773.981.43260.00000.0000
25522007.10.26 02:47close12764.331.43300.00000.0000181.3012632.38
25532007.10.26 02:47close12754.831.43300.00000.0000202.2312834.61
25542007.10.26 04:35sell12784.571.43260.00000.0000
25552007.10.26 04:43buy12794.171.43250.00000.0000
25562007.10.26 04:49close12784.571.43200.00000.0000191.4813026.09
25572007.10.26 04:49close12773.981.43180.00000.0000222.3813248.47
25582007.10.26 06:33sell12804.811.43310.00000.0000
25592007.10.26 06:36close12794.171.43330.00000.0000232.7513481.22
25602007.10.26 08:00close12804.811.43350.00000.0000-134.2213347.00
25612007.10.26 20:58sell12815.181.43860.00000.0000
25622007.10.26 21:30sell12824.631.43870.00000.0000
25632007.10.29 00:00close12824.631.44130.00000.0000-832.0612514.94
25642007.10.29 00:00close12815.181.44130.00000.0000-966.8411548.11
25652007.10.29 07:52sell12834.481.44240.00000.0000
25662007.10.29 08:00close12834.481.44180.00000.0000186.4311734.54
25672007.10.29 22:21sell12844.551.44260.00000.0000
25682007.10.29 23:13buy12854.161.44220.00000.0000
25692007.10.29 23:25close12844.551.44190.00000.0000220.8911955.43
25702007.10.30 00:01buy12864.151.44170.00000.0000
25712007.10.30 00:01sell12873.811.44190.00000.0000
25722007.10.30 00:06sell12884.151.44180.00000.0000
25732007.10.30 01:29close12873.811.44120.00000.0000185.0512140.48
25742007.10.30 01:30close12884.151.44120.00000.0000172.7712313.25
25752007.10.30 01:38buy12893.541.44030.00000.0000
25762007.10.30 01:38close12854.161.44010.00000.0000-621.7611691.49
25772007.10.30 01:48close12864.151.43960.00000.0000-605.3811086.11
25782007.10.30 02:41sell12904.051.44130.00000.0000
25792007.10.30 02:41close12893.541.44130.00000.0000245.6111331.72
25802007.10.30 02:41buy12914.071.44060.00000.0000
25812007.10.30 02:41close12904.051.44060.00000.0000196.7911528.51
25822007.10.30 02:44buy12924.041.44050.00000.0000
25832007.10.30 02:55buy12933.471.43980.00000.0000
25842007.10.30 03:36close12933.471.44040.00000.0000144.5411673.05
25852007.10.30 04:03buy12943.681.44050.00000.0000
25862007.10.30 05:00buy12953.361.44070.00000.0000
25872007.10.30 05:24buy12963.011.44070.00000.0000
25882007.10.30 06:16sell12972.501.44010.00000.0000
25892007.10.30 07:23close12972.501.43950.00000.0000104.2011777.25
25902007.10.30 07:29close12963.011.43860.00000.0000-439.3911337.86
25912007.10.30 07:29close12953.361.43860.00000.0000-490.4810847.38
25922007.10.30 07:29close12943.681.43850.00000.0000-511.6410335.74
25932007.10.30 07:29close12924.041.43850.00000.0000-561.709774.04
25942007.10.30 07:29close12914.071.43850.00000.0000-594.169179.88
25952007.10.30 07:42buy12983.551.43870.00000.0000
25962007.10.30 07:45buy12993.161.43850.00000.0000
25972007.10.30 08:00close12993.161.43890.00000.000087.849267.72
25982007.10.30 08:00close12983.551.43890.00000.000049.349317.06
25992007.10.30 20:31sell13003.601.44390.00000.0000
26002007.10.30 21:02close13003.601.44330.00000.0000149.669466.72
26012007.10.31 03:49sell13013.661.44410.00000.0000
26022007.10.31 04:39sell13023.201.44490.00000.0000
26032007.10.31 04:39buy13032.971.44460.00000.0000
26042007.10.31 04:46close13023.201.44420.00000.0000155.109621.82
26052007.10.31 04:52sell13043.591.44440.00000.0000
26062007.10.31 04:52buy13053.281.44410.00000.0000
26072007.10.31 05:14sell13063.571.44430.00000.0000
26082007.10.31 05:20close13043.591.44380.00000.0000149.199771.01
26092007.10.31 05:26sell13073.621.44430.00000.0000
26102007.10.31 05:38buy13083.351.44370.00000.0000
26112007.10.31 05:38close13073.621.44370.00000.0000150.459921.46
26122007.10.31 05:38close13063.571.44370.00000.0000148.3710069.83
26132007.10.31 05:43sell13093.291.44410.00000.0000
26142007.10.31 05:44sell13103.581.44390.00000.0000
26152007.10.31 05:44buy13113.741.44370.00000.0000
26162007.10.31 05:46buy13123.551.44380.00000.0000
26172007.10.31 05:57sell13133.251.44400.00000.0000
26182007.10.31 06:01close13013.661.44350.00000.0000152.1310221.96
26192007.10.31 06:03close13093.291.44350.00000.0000136.7510358.71
26202007.10.31 06:04sell13142.971.44390.00000.0000
26212007.10.31 06:04buy13153.171.44370.00000.0000
26222007.10.31 06:07buy13162.841.44370.00000.0000
26232007.10.31 06:09close13133.251.44350.00000.0000112.5710471.28
26242007.10.31 06:09close13103.581.44350.00000.000099.2010570.48
26252007.10.31 06:10close13142.971.44340.00000.0000102.8810673.36
26262007.10.31 06:12sell13171.711.44360.00000.0000
26272007.10.31 06:31buy13181.751.44360.00000.0000
26282007.10.31 06:38close13153.171.44410.00000.000087.8110761.17
26292007.10.31 06:38close13113.741.44410.00000.0000103.5910864.76
26302007.10.31 06:39close13083.351.44420.00000.0000115.9810980.74
26312007.10.31 06:50buy13192.891.44390.00000.0000
26322007.10.31 06:59close13162.841.44430.00000.0000117.9811098.72
26332007.10.31 07:00close13123.551.44440.00000.0000147.4711246.19
26342007.10.31 07:08buy13203.331.44390.00000.0000
26352007.10.31 07:11close13203.331.44450.00000.0000138.3211384.51
26362007.10.31 07:11close13192.891.44470.00000.0000160.0311544.54
26372007.10.31 07:11close13053.281.44490.00000.0000181.6011726.14
26382007.10.31 07:11close13181.751.44510.00000.0000181.6511907.79
26392007.10.31 07:13buy13214.421.44410.00000.0000
26402007.10.31 07:40sell13223.971.44400.00000.0000
26412007.10.31 08:00close13223.971.44380.00000.000054.9911962.78
26422007.10.31 08:00close13214.421.44360.00000.0000-153.0911809.69
26432007.10.31 08:00close13171.711.44380.00000.0000-23.6911786.00
26442007.10.31 08:00close13032.971.44360.00000.0000-205.7411580.26
26452007.10.31 20:04buy13234.491.44860.00000.0000
26462007.10.31 20:09sell13244.001.44820.00000.0000
26472007.10.31 20:21close13244.001.44750.00000.0000193.4411773.70
26482007.10.31 20:22close13234.491.44640.00000.0000-682.9411090.76
26492007.10.31 21:05buy13254.301.44850.00000.0000
26502007.10.31 21:49buy13263.851.44850.00000.0000
26512007.10.31 23:47buy13273.211.44740.00000.0000
26522007.11.01 00:15sell13282.771.44700.00000.0000
26532007.11.01 00:20close13263.851.44650.00000.0000-574.3410516.42
26542007.11.01 00:20close13254.301.44650.00000.0000-641.489874.94
26552007.11.01 02:30close13282.771.44620.00000.0000153.2310028.17
26562007.11.01 04:09buy13293.431.44620.00000.0000
26572007.11.01 04:33buy13303.081.44620.00000.0000
26582007.11.01 04:40sell13312.971.44680.00000.0000
26592007.11.01 04:40close13293.431.44680.00000.0000142.2410170.41
26602007.11.01 04:40buy13323.511.44620.00000.0000
26612007.11.01 04:50sell13333.281.44670.00000.0000
26622007.11.01 04:53close13323.511.44690.00000.0000169.8110340.22
26632007.11.01 05:10buy13343.941.44660.00000.0000
26642007.11.01 05:41sell13353.561.44660.00000.0000
26652007.11.01 05:58close13312.971.44600.00000.0000164.3210504.54
26662007.11.01 05:59close13353.561.44600.00000.0000147.7210652.26
26672007.11.01 05:59close13333.281.44600.00000.0000158.7810811.04
26682007.11.01 06:40close13303.081.44700.00000.0000170.2810981.32
26692007.11.01 06:43close13343.941.44720.00000.0000163.3511144.67
26702007.11.01 08:00close13273.211.44680.00000.0000-168.1610976.51
26712007.11.01 20:35buy13364.251.44500.00000.0000
26722007.11.01 20:43buy13373.781.44470.00000.0000
26732007.11.01 21:19close13364.251.44300.00000.0000-589.0510387.46
26742007.11.01 21:28close13373.781.44260.00000.0000-550.269837.20
26752007.11.01 21:38sell13383.811.44280.00000.0000
26762007.11.01 21:45close13383.811.44220.00000.0000158.519995.71
26772007.11.01 21:54sell13393.871.44270.00000.0000
26782007.11.01 22:06close13393.871.44210.00000.0000161.0210156.73
26792007.11.01 22:29buy13403.931.44180.00000.0000
26802007.11.01 22:41close13403.931.44240.00000.0000163.4810320.21
26812007.11.01 23:31buy13414.001.44260.00000.0000
26822007.11.01 23:53sell13423.641.44290.00000.0000
26832007.11.02 00:10close13414.001.44320.00000.0000151.7510471.96
26842007.11.02 00:33buy13433.771.44220.00000.0000
26852007.11.02 00:33close13423.641.44220.00000.0000179.1510651.11
26862007.11.02 00:36close13433.771.44280.00000.0000156.7810807.89
26872007.11.02 00:48buy13444.191.44260.00000.0000
26882007.11.02 01:03close13444.191.44320.00000.0000174.2010982.09
26892007.11.02 01:22sell13454.261.44330.00000.0000
26902007.11.02 01:24sell13463.771.44370.00000.0000
26912007.11.02 01:33close13463.771.44310.00000.0000156.7511138.84
26922007.11.02 02:31close13454.261.44270.00000.0000177.1711316.01
26932007.11.02 03:31sell13474.391.44350.00000.0000
26942007.11.02 04:23buy13483.811.44470.00000.0000
26952007.11.02 05:03buy13494.171.44460.00000.0000
26962007.11.02 05:29buy13503.841.44450.00000.0000
26972007.11.02 06:06close13503.841.44510.00000.0000159.4411475.45
26982007.11.02 06:07close13494.171.44520.00000.0000173.1211648.57
26992007.11.02 06:09close13474.391.44550.00000.0000-607.4011041.17
27002007.11.02 06:39sell13513.801.44370.00000.0000
27012007.11.02 06:50buy13524.151.44370.00000.0000
27022007.11.02 06:55sell13533.751.44370.00000.0000
27032007.11.02 07:07buy13544.091.44310.00000.0000
27042007.11.02 07:07close13533.751.44310.00000.0000155.9111197.08
27052007.11.02 07:07close13513.801.44310.00000.0000157.9911355.07
27062007.11.02 07:09close13483.811.44260.00000.0000-554.6210800.45
27072007.11.02 07:26close13544.091.44360.00000.0000141.6610942.11
27082007.11.02 07:56close13524.151.44430.00000.0000172.4011114.51
27092007.11.02 07:59sell13554.311.44460.00000.0000
27102007.11.02 07:59sell13563.821.44500.00000.0000
27112007.11.02 08:00close13563.821.44560.00000.0000-158.5510955.96
27122007.11.02 08:00close13554.311.44560.00000.0000-298.1510657.81
27132007.11.02 20:12buy13574.131.45030.00000.0000
27142007.11.02 20:22sell13583.791.45090.00000.0000
27152007.11.02 20:22close13574.131.45090.00000.0000170.7910828.60
27162007.11.02 21:50buy13593.851.45070.00000.0000
27172007.11.02 22:05buy13604.191.45060.00000.0000
27182007.11.02 22:15sell13613.811.45090.00000.0000
27192007.11.02 22:15buy13624.161.45080.00000.0000
27202007.11.02 22:17buy13633.681.45040.00000.0000
27212007.11.02 22:19sell13643.441.45080.00000.0000
27222007.11.02 22:20close13633.681.45110.00000.0000177.5211006.12
27232007.11.02 22:23close13604.191.45130.00000.0000202.0911208.21
27242007.11.02 22:24close13624.161.45150.00000.0000200.6211408.83
27252007.11.02 22:24close13593.851.45150.00000.0000212.1911621.02
27262007.11.05 01:02close13613.811.45030.00000.0000160.2211781.24
27272007.11.05 01:03close13643.441.45000.00000.0000192.1411973.38
27282007.11.05 01:03close13583.791.45000.00000.0000237.8312211.20
27292007.11.05 04:01buy13654.741.44910.00000.0000
27302007.11.05 04:01buy13664.181.44860.00000.0000
27312007.11.05 04:37close13664.181.44920.00000.0000173.0612384.26
27322007.11.05 05:23close13654.741.44970.00000.0000196.1812580.44
27332007.11.05 06:15buy13674.881.44850.00000.0000
27342007.11.05 06:41buy13684.391.44860.00000.0000
27352007.11.05 06:45close13674.881.44900.00000.0000168.3912748.83
27362007.11.05 06:47close13684.391.44930.00000.0000212.0312960.86
27372007.11.05 06:53buy13695.031.44880.00000.0000
27382007.11.05 07:10sell13704.541.44880.00000.0000
27392007.11.05 08:00close13704.541.44870.00000.000031.3412992.20
27402007.11.05 08:00close13695.031.44850.00000.0000-104.1812888.02
27412007.11.05 22:56sell13715.001.44670.00000.0000
27422007.11.05 23:03sell13724.471.44680.00000.0000
27432007.11.06 06:10close13724.471.44880.00000.0000-614.0112274.01
27442007.11.06 06:10close13715.001.44880.00000.0000-721.3311552.69
27452007.11.06 07:18sell13734.481.45000.00000.0000
27462007.11.06 08:00close13734.481.45120.00000.0000-370.4511182.24