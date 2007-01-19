Strategy Tester Report
Phreak
InterbankFX-Demo Accounts (Build 210)
|商品
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|5 分钟图 2007.01.19 00:00 - 2007.10.11 23:55 (2007.01.19 - 2007.10.12)
|复盘模型
|每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
|参数
|InitLotsize=0.01; InitTP=30; InitSL=30; TPincrement=2; MaxLossOrder=1000; MagicNumber=20070714; Slippage=3; Shift=0;
|经测试过的柱数
|58178
|用于复盘的即时价数量
|838614
|复盘模型的质量
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|起始资金
|10000.00
|总净盈利
|317.16
|总获利
|3247.46
|总亏损
|-2930.30
|盈利比
|1.11
|预期盈利
|0.71
|绝对亏损
|1005.19
|最大亏损
|1159.50 (11.42%)
|相对亏损
|11.42% (1159.50)
|交易单总计
|444
|卖单 (获利百分比)
|444 (40.09%)
|买单 (获利百分比)
|0 (0.00%)
|盈利交易(占总百分比)
|178 (40.09%)
|亏损交易(占总百分比)
|266 (59.91%)
|最大:
|获利交易
|1258.20
|亏损交易
|-419.90
|平均:
|获利交易
|18.24
|亏损交易
|-11.02
|最大:
|连续获利金额
|7 (21.28)
|连续亏损金额
|12 (-1112.80)
|最多:
|连续获利次数
|1258.20 (1)
|连续亏损次数
|-1112.80 (12)
|平均:
|连续获利
|2
|连续亏损
|3
|#
|时间
|类型
|定单
|手数
|价位
|止损
|获利
|获利
|余额
|1
|2007.01.19 00:01
|sell
|1
|0.01
|1.2957
|1.2987
|1.2927
|2
|2007.01.19 02:21
|s/l
|1
|0.01
|1.2987
|1.2987
|1.2927
|-3.00
|9997.00
|3
|2007.01.19 02:21
|sell
|2
|0.01
|1.2985
|1.3015
|1.2953
|4
|2007.01.19 13:40
|t/p
|2
|0.01
|1.2953
|1.3015
|1.2953
|3.20
|10000.20
|5
|2007.01.19 13:40
|sell
|3
|0.01
|1.2950
|1.2980
|1.2920
|6
|2007.01.19 15:24
|t/p
|3
|0.01
|1.2920
|1.2980
|1.2920
|3.00
|10003.20
|7
|2007.01.19 15:24
|sell
|4
|0.01
|1.2918
|1.2948
|1.2888
|8
|2007.01.19 16:25
|s/l
|4
|0.01
|1.2948
|1.2948
|1.2888
|-3.00
|10000.20
|9
|2007.01.19 16:25
|sell
|5
|0.01
|1.2948
|1.2978
|1.2916
|10
|2007.01.22 03:15
|s/l
|5
|0.01
|1.2978
|1.2978
|1.2916
|-2.97
|9997.23
|11
|2007.01.22 03:15
|sell
|6
|0.02
|1.2977
|1.3007
|1.2943
|12
|2007.01.22 10:57
|t/p
|6
|0.02
|1.2943
|1.3007
|1.2943
|6.80
|10004.03
|13
|2007.01.22 10:57
|sell
|7
|0.01
|1.2941
|1.2971
|1.2911
|14
|2007.01.23 07:42
|s/l
|7
|0.01
|1.2971
|1.2971
|1.2911
|-2.97
|10001.06
|15
|2007.01.23 07:42
|sell
|8
|0.01
|1.2969
|1.2999
|1.2937
|16
|2007.01.23 10:05
|s/l
|8
|0.01
|1.2999
|1.2999
|1.2937
|-3.00
|9998.06
|17
|2007.01.23 10:05
|sell
|9
|0.02
|1.2997
|1.3027
|1.2963
|18
|2007.01.23 11:57
|s/l
|9
|0.02
|1.3027
|1.3027
|1.2963
|-6.00
|9992.06
|19
|2007.01.23 11:57
|sell
|10
|0.03
|1.3025
|1.3055
|1.2989
|20
|2007.01.24 08:16
|t/p
|10
|0.03
|1.2989
|1.3055
|1.2989
|10.88
|10002.94
|21
|2007.01.24 08:16
|sell
|11
|0.01
|1.2987
|1.3017
|1.2957
|22
|2007.01.24 09:57
|s/l
|11
|0.01
|1.3017
|1.3017
|1.2957
|-3.00
|9999.94
|23
|2007.01.24 09:57
|sell
|12
|0.01
|1.3015
|1.3045
|1.2983
|24
|2007.01.24 14:13
|t/p
|12
|0.01
|1.2983
|1.3045
|1.2983
|3.20
|10003.14
|25
|2007.01.24 14:13
|sell
|13
|0.01
|1.2981
|1.3011
|1.2951
|26
|2007.01.24 16:07
|t/p
|13
|0.01
|1.2951
|1.3011
|1.2951
|3.00
|10006.14
|27
|2007.01.24 16:07
|sell
|14
|0.01
|1.2949
|1.2979
|1.2919
|28
|2007.01.25 07:44
|s/l
|14
|0.01
|1.2979
|1.2979
|1.2919
|-2.92
|10003.22
|29
|2007.01.25 07:44
|sell
|15
|0.01
|1.2977
|1.3007
|1.2945
|30
|2007.01.25 19:03
|t/p
|15
|0.01
|1.2945
|1.3007
|1.2945
|3.20
|10006.42
|31
|2007.01.25 19:03
|sell
|16
|0.01
|1.2943
|1.2973
|1.2913
|32
|2007.01.26 08:08
|t/p
|16
|0.01
|1.2913
|1.2973
|1.2913
|3.03
|10009.45
|33
|2007.01.26 08:08
|sell
|17
|0.01
|1.2911
|1.2941
|1.2881
|34
|2007.01.26 15:00
|t/p
|17
|0.01
|1.2881
|1.2941
|1.2881
|3.00
|10012.45
|35
|2007.01.26 15:00
|sell
|18
|0.01
|1.2878
|1.2908
|1.2848
|36
|2007.01.26 15:25
|s/l
|18
|0.01
|1.2908
|1.2908
|1.2848
|-3.00
|10009.45
|37
|2007.01.26 15:25
|sell
|19
|0.01
|1.2906
|1.2936
|1.2874
|38
|2007.01.29 14:54
|s/l
|19
|0.01
|1.2936
|1.2936
|1.2874
|-2.97
|10006.48
|39
|2007.01.29 14:54
|sell
|20
|0.02
|1.2934
|1.2964
|1.2900
|40
|2007.01.29 17:01
|s/l
|20
|0.02
|1.2964
|1.2964
|1.2900
|-6.00
|10000.48
|41
|2007.01.29 17:01
|sell
|21
|0.03
|1.2962
|1.2992
|1.2926
|42
|2007.01.31 09:35
|t/p
|21
|0.03
|1.2926
|1.2992
|1.2926
|10.97
|10011.45
|43
|2007.01.31 09:35
|sell
|22
|0.01
|1.2924
|1.2954
|1.2894
|44
|2007.01.31 12:40
|s/l
|22
|0.01
|1.2954
|1.2954
|1.2894
|-3.00
|10008.45
|45
|2007.01.31 12:40
|sell
|23
|0.01
|1.2953
|1.2983
|1.2921
|46
|2007.01.31 15:17
|s/l
|23
|0.01
|1.2983
|1.2983
|1.2921
|-3.00
|10005.45
|47
|2007.01.31 15:17
|sell
|24
|0.02
|1.2981
|1.3011
|1.2947
|48
|2007.01.31 15:44
|s/l
|24
|0.02
|1.3011
|1.3011
|1.2947
|-6.00
|9999.45
|49
|2007.01.31 15:44
|sell
|25
|0.03
|1.3009
|1.3039
|1.2973
|50
|2007.02.01 01:07
|s/l
|25
|0.03
|1.3039
|1.3039
|1.2973
|-8.75
|9990.70
|51
|2007.02.01 01:07
|sell
|26
|0.05
|1.3037
|1.3067
|1.2999
|52
|2007.02.02 14:03
|t/p
|26
|0.05
|1.2999
|1.3067
|1.2999
|19.14
|10009.84
|53
|2007.02.02 14:03
|sell
|27
|0.01
|1.2997
|1.3027
|1.2967
|54
|2007.02.02 15:02
|t/p
|27
|0.01
|1.2967
|1.3027
|1.2967
|3.00
|10012.84
|55
|2007.02.02 15:02
|sell
|28
|0.01
|1.2965
|1.2995
|1.2935
|56
|2007.02.05 05:56
|t/p
|28
|0.01
|1.2935
|1.2995
|1.2935
|3.03
|10015.87
|57
|2007.02.05 05:56
|sell
|29
|0.01
|1.2933
|1.2963
|1.2903
|58
|2007.02.05 08:29
|s/l
|29
|0.01
|1.2963
|1.2963
|1.2903
|-3.00
|10012.87
|59
|2007.02.05 08:29
|sell
|30
|0.01
|1.2961
|1.2991
|1.2929
|60
|2007.02.05 12:14
|t/p
|30
|0.01
|1.2929
|1.2991
|1.2929
|3.20
|10016.07
|61
|2007.02.05 12:14
|sell
|31
|0.01
|1.2927
|1.2957
|1.2897
|62
|2007.02.06 12:07
|s/l
|31
|0.01
|1.2957
|1.2957
|1.2897
|-2.97
|10013.10
|63
|2007.02.06 12:07
|sell
|32
|0.01
|1.2955
|1.2985
|1.2923
|64
|2007.02.06 18:23
|s/l
|32
|0.01
|1.2985
|1.2985
|1.2923
|-3.00
|10010.10
|65
|2007.02.06 18:23
|sell
|33
|0.02
|1.2983
|1.3013
|1.2949
|66
|2007.02.07 15:22
|s/l
|33
|0.02
|1.3013
|1.3013
|1.2949
|-5.94
|10004.15
|67
|2007.02.07 15:22
|sell
|34
|0.03
|1.3011
|1.3041
|1.2975
|68
|2007.02.08 12:48
|t/p
|34
|0.03
|1.2975
|1.3041
|1.2975
|11.05
|10015.20
|69
|2007.02.08 12:48
|sell
|35
|0.01
|1.2973
|1.3003
|1.2943
|70
|2007.02.08 13:35
|s/l
|35
|0.01
|1.3003
|1.3003
|1.2943
|-3.00
|10012.20
|71
|2007.02.08 13:35
|sell
|36
|0.01
|1.3001
|1.3031
|1.2969
|72
|2007.02.08 14:17
|s/l
|36
|0.01
|1.3031
|1.3031
|1.2969
|-3.00
|10009.20
|73
|2007.02.08 14:17
|sell
|37
|0.02
|1.3029
|1.3059
|1.2995
|74
|2007.02.09 10:02
|t/p
|37
|0.02
|1.2995
|1.3059
|1.2995
|6.86
|10016.06
|75
|2007.02.09 10:02
|sell
|38
|0.01
|1.2993
|1.3023
|1.2963
|76
|2007.02.11 23:35
|s/l
|38
|0.01
|1.3023
|1.3023
|1.2963
|-3.00
|10013.06
|77
|2007.02.11 23:35
|sell
|39
|0.01
|1.3023
|1.3053
|1.2991
|78
|2007.02.12 09:46
|t/p
|39
|0.01
|1.2991
|1.3053
|1.2991
|3.23
|10016.29
|79
|2007.02.12 09:46
|sell
|40
|0.01
|1.2989
|1.3019
|1.2959
|80
|2007.02.12 10:19
|t/p
|40
|0.01
|1.2959
|1.3019
|1.2959
|3.00
|10019.29
|81
|2007.02.12 10:19
|sell
|41
|0.01
|1.2957
|1.2987
|1.2927
|82
|2007.02.13 07:13
|s/l
|41
|0.01
|1.2987
|1.2987
|1.2927
|-2.97
|10016.32
|83
|2007.02.13 07:13
|sell
|42
|0.01
|1.2985
|1.3015
|1.2953
|84
|2007.02.13 12:13
|s/l
|42
|0.01
|1.3015
|1.3015
|1.2953
|-3.00
|10013.32
|85
|2007.02.13 12:13
|sell
|43
|0.02
|1.3015
|1.3045
|1.2981
|86
|2007.02.14 04:27
|s/l
|43
|0.02
|1.3045
|1.3045
|1.2981
|-5.94
|10007.37
|87
|2007.02.14 04:27
|sell
|44
|0.03
|1.3044
|1.3074
|1.3008
|88
|2007.02.14 07:41
|s/l
|44
|0.03
|1.3074
|1.3074
|1.3008
|-9.00
|9998.37
|89
|2007.02.14 07:41
|sell
|45
|0.05
|1.3072
|1.3102
|1.3034
|90
|2007.02.14 13:54
|s/l
|45
|0.05
|1.3102
|1.3102
|1.3034
|-15.00
|9983.37
|91
|2007.02.14 13:54
|sell
|46
|0.08
|1.3101
|1.3131
|1.3061
|92
|2007.02.14 15:03
|s/l
|46
|0.08
|1.3131
|1.3131
|1.3061
|-24.00
|9959.37
|93
|2007.02.14 15:03
|sell
|47
|0.13
|1.3130
|1.3160
|1.3088
|94
|2007.02.15 14:08
|s/l
|47
|0.13
|1.3160
|1.3160
|1.3088
|-37.91
|9921.46
|95
|2007.02.15 14:08
|sell
|48
|0.21
|1.3159
|1.3189
|1.3115
|96
|2007.02.16 08:37
|t/p
|48
|0.21
|1.3115
|1.3189
|1.3115
|92.99
|10014.45
|97
|2007.02.16 08:37
|sell
|49
|0.01
|1.3113
|1.3143
|1.3083
|98
|2007.02.16 19:22
|s/l
|49
|0.01
|1.3143
|1.3143
|1.3083
|-3.00
|10011.45
|99
|2007.02.16 19:22
|sell
|50
|0.01
|1.3141
|1.3171
|1.3109
|100
|2007.02.20 02:00
|s/l
|50
|0.01
|1.3171
|1.3171
|1.3109
|-2.94
|10008.51
|101
|2007.02.20 02:00
|sell
|51
|0.02
|1.3170
|1.3200
|1.3136
|102
|2007.02.20 08:34
|t/p
|51
|0.02
|1.3136
|1.3200
|1.3136
|6.80
|10015.31
|103
|2007.02.20 08:34
|sell
|52
|0.01
|1.3134
|1.3164
|1.3104
|104
|2007.02.21 07:29
|s/l
|52
|0.01
|1.3164
|1.3164
|1.3104
|-2.97
|10012.34
|105
|2007.02.21 07:29
|sell
|53
|0.01
|1.3162
|1.3192
|1.3130
|106
|2007.02.21 11:17
|t/p
|53
|0.01
|1.3130
|1.3192
|1.3130
|3.20
|10015.54
|107
|2007.02.21 11:17
|sell
|54
|0.01
|1.3128
|1.3158
|1.3098
|108
|2007.02.22 07:42
|t/p
|54
|0.01
|1.3098
|1.3158
|1.3098
|3.08
|10018.62
|109
|2007.02.22 07:42
|sell
|55
|0.01
|1.3095
|1.3125
|1.3065
|110
|2007.02.22 16:21
|s/l
|55
|0.01
|1.3125
|1.3125
|1.3065
|-3.00
|10015.62
|111
|2007.02.22 16:21
|sell
|56
|0.01
|1.3123
|1.3153
|1.3091
|112
|2007.02.23 14:22
|s/l
|56
|0.01
|1.3153
|1.3153
|1.3091
|-2.97
|10012.65
|113
|2007.02.23 14:22
|sell
|57
|0.02
|1.3151
|1.3181
|1.3117
|114
|2007.02.23 15:21
|s/l
|57
|0.02
|1.3181
|1.3181
|1.3117
|-6.00
|10006.65
|115
|2007.02.23 15:21
|sell
|58
|0.03
|1.3179
|1.3209
|1.3143
|116
|2007.02.27 08:18
|s/l
|58
|0.03
|1.3209
|1.3209
|1.3143
|-8.83
|9997.82
|117
|2007.02.27 08:18
|sell
|59
|0.05
|1.3207
|1.3237
|1.3169
|118
|2007.02.27 13:30
|s/l
|59
|0.05
|1.3237
|1.3237
|1.3169
|-15.00
|9982.82
|119
|2007.02.27 13:30
|sell
|60
|0.08
|1.3236
|1.3266
|1.3196
|120
|2007.02.28 08:22
|t/p
|60
|0.08
|1.3196
|1.3266
|1.3196
|32.22
|10015.04
|121
|2007.02.28 08:22
|sell
|61
|0.01
|1.3194
|1.3224
|1.3164
|122
|2007.02.28 13:29
|s/l
|61
|0.01
|1.3224
|1.3224
|1.3164
|-3.00
|10012.04
|123
|2007.02.28 13:29
|sell
|62
|0.01
|1.3222
|1.3252
|1.3190
|124
|2007.02.28 15:31
|t/p
|62
|0.01
|1.3190
|1.3252
|1.3190
|3.20
|10015.24
|125
|2007.02.28 15:31
|sell
|63
|0.01
|1.3188
|1.3218
|1.3158
|126
|2007.02.28 16:20
|s/l
|63
|0.01
|1.3218
|1.3218
|1.3158
|-3.00
|10012.24
|127
|2007.02.28 16:20
|sell
|64
|0.01
|1.3216
|1.3246
|1.3184
|128
|2007.03.01 15:17
|t/p
|64
|0.01
|1.3184
|1.3246
|1.3184
|3.28
|10015.52
|129
|2007.03.01 15:17
|sell
|65
|0.01
|1.3182
|1.3212
|1.3152
|130
|2007.03.02 09:23
|t/p
|65
|0.01
|1.3152
|1.3212
|1.3152
|3.03
|10018.55
|131
|2007.03.02 09:23
|sell
|66
|0.01
|1.3150
|1.3180
|1.3120
|132
|2007.03.02 13:53
|s/l
|66
|0.01
|1.3180
|1.3180
|1.3120
|-3.00
|10015.55
|133
|2007.03.02 13:53
|sell
|67
|0.01
|1.3178
|1.3208
|1.3146
|134
|2007.03.04 23:00
|s/l
|67
|0.01
|1.3208
|1.3208
|1.3146
|-3.00
|10012.55
|135
|2007.03.04 23:00
|sell
|68
|0.02
|1.3209
|1.3239
|1.3175
|136
|2007.03.05 00:43
|t/p
|68
|0.02
|1.3175
|1.3239
|1.3175
|6.86
|10019.41
|137
|2007.03.05 00:43
|sell
|69
|0.01
|1.3173
|1.3203
|1.3143
|138
|2007.03.05 01:42
|t/p
|69
|0.01
|1.3143
|1.3203
|1.3143
|3.00
|10022.41
|139
|2007.03.05 01:42
|sell
|70
|0.01
|1.3141
|1.3171
|1.3111
|140
|2007.03.05 05:31
|s/l
|70
|0.01
|1.3171
|1.3171
|1.3111
|-3.00
|10019.41
|141
|2007.03.05 05:31
|sell
|71
|0.01
|1.3169
|1.3199
|1.3137
|142
|2007.03.05 07:01
|t/p
|71
|0.01
|1.3137
|1.3199
|1.3137
|3.20
|10022.61
|143
|2007.03.05 07:01
|sell
|72
|0.01
|1.3135
|1.3165
|1.3105
|144
|2007.03.05 11:33
|t/p
|72
|0.01
|1.3105
|1.3165
|1.3105
|3.00
|10025.61
|145
|2007.03.05 11:33
|sell
|73
|0.01
|1.3103
|1.3133
|1.3073
|146
|2007.03.05 14:24
|t/p
|73
|0.01
|1.3073
|1.3133
|1.3073
|3.00
|10028.61
|147
|2007.03.05 14:24
|sell
|74
|0.01
|1.3070
|1.3100
|1.3040
|148
|2007.03.05 14:57
|s/l
|74
|0.01
|1.3100
|1.3100
|1.3040
|-3.00
|10025.61
|149
|2007.03.05 14:57
|sell
|75
|0.01
|1.3098
|1.3128
|1.3066
|150
|2007.03.06 07:44
|s/l
|75
|0.01
|1.3128
|1.3128
|1.3066
|-2.97
|10022.64
|151
|2007.03.06 07:44
|sell
|76
|0.02
|1.3126
|1.3156
|1.3092
|152
|2007.03.06 13:52
|t/p
|76
|0.02
|1.3092
|1.3156
|1.3092
|6.80
|10029.44
|153
|2007.03.06 13:52
|sell
|77
|0.01
|1.3090
|1.3120
|1.3060
|154
|2007.03.06 19:28
|s/l
|77
|0.01
|1.3120
|1.3120
|1.3060
|-3.00
|10026.44
|155
|2007.03.06 19:28
|sell
|78
|0.01
|1.3118
|1.3148
|1.3086
|156
|2007.03.07 15:17
|s/l
|78
|0.01
|1.3148
|1.3148
|1.3086
|-2.97
|10023.46
|157
|2007.03.07 15:17
|sell
|79
|0.02
|1.3146
|1.3176
|1.3112
|158
|2007.03.07 19:26
|s/l
|79
|0.02
|1.3176
|1.3176
|1.3112
|-6.00
|10017.46
|159
|2007.03.07 19:26
|sell
|80
|0.03
|1.3175
|1.3205
|1.3139
|160
|2007.03.08 13:58
|t/p
|80
|0.03
|1.3139
|1.3205
|1.3139
|11.05
|10028.52
|161
|2007.03.08 13:58
|sell
|81
|0.01
|1.3136
|1.3166
|1.3106
|162
|2007.03.09 13:42
|t/p
|81
|0.01
|1.3106
|1.3166
|1.3106
|3.03
|10031.54
|163
|2007.03.09 13:42
|sell
|82
|0.01
|1.3104
|1.3134
|1.3074
|164
|2007.03.12 07:49
|s/l
|82
|0.01
|1.3134
|1.3134
|1.3074
|-2.97
|10028.57
|165
|2007.03.12 07:49
|sell
|83
|0.01
|1.3132
|1.3162
|1.3100
|166
|2007.03.12 09:16
|s/l
|83
|0.01
|1.3162
|1.3162
|1.3100
|-3.00
|10025.57
|167
|2007.03.12 09:16
|sell
|84
|0.02
|1.3160
|1.3190
|1.3126
|168
|2007.03.12 15:12
|s/l
|84
|0.02
|1.3190
|1.3190
|1.3126
|-6.00
|10019.57
|169
|2007.03.12 15:12
|sell
|85
|0.03
|1.3188
|1.3218
|1.3152
|170
|2007.03.13 13:04
|s/l
|85
|0.03
|1.3218
|1.3218
|1.3152
|-8.92
|10010.66
|171
|2007.03.13 13:04
|sell
|86
|0.05
|1.3216
|1.3246
|1.3178
|172
|2007.03.14 12:42
|t/p
|86
|0.05
|1.3178
|1.3246
|1.3178
|19.14
|10029.80
|173
|2007.03.14 12:42
|sell
|87
|0.01
|1.3175
|1.3205
|1.3145
|174
|2007.03.14 14:04
|s/l
|87
|0.01
|1.3205
|1.3205
|1.3145
|-3.00
|10026.80
|175
|2007.03.14 14:04
|sell
|88
|0.01
|1.3203
|1.3233
|1.3171
|176
|2007.03.14 16:01
|s/l
|88
|0.01
|1.3233
|1.3233
|1.3171
|-3.00
|10023.80
|177
|2007.03.14 16:01
|sell
|89
|0.02
|1.3231
|1.3261
|1.3197
|178
|2007.03.15 09:17
|t/p
|89
|0.02
|1.3197
|1.3261
|1.3197
|6.97
|10030.76
|179
|2007.03.15 09:17
|sell
|90
|0.01
|1.3195
|1.3225
|1.3165
|180
|2007.03.15 12:31
|s/l
|90
|0.01
|1.3225
|1.3225
|1.3165
|-3.00
|10027.76
|181
|2007.03.15 12:31
|sell
|91
|0.01
|1.3223
|1.3253
|1.3191
|182
|2007.03.15 16:21
|s/l
|91
|0.01
|1.3253
|1.3253
|1.3191
|-3.00
|10024.76
|183
|2007.03.15 16:21
|sell
|92
|0.02
|1.3251
|1.3281
|1.3217
|184
|2007.03.15 23:35
|s/l
|92
|0.02
|1.3281
|1.3281
|1.3217
|-6.00
|10018.76
|185
|2007.03.15 23:35
|sell
|93
|0.03
|1.3280
|1.3310
|1.3244
|186
|2007.03.16 02:02
|s/l
|93
|0.03
|1.3310
|1.3310
|1.3244
|-8.92
|10009.85
|187
|2007.03.16 02:02
|sell
|94
|0.05
|1.3308
|1.3338
|1.3270
|188
|2007.03.16 10:55
|s/l
|94
|0.05
|1.3338
|1.3338
|1.3270
|-15.00
|9994.85
|189
|2007.03.16 10:55
|sell
|95
|0.08
|1.3337
|1.3367
|1.3297
|190
|2007.03.19 06:31
|t/p
|95
|0.08
|1.3297
|1.3367
|1.3297
|32.22
|10027.07
|191
|2007.03.19 06:31
|sell
|96
|0.01
|1.3295
|1.3325
|1.3265
|192
|2007.03.20 22:00
|s/l
|96
|0.01
|1.3325
|1.3325
|1.3265
|-2.97
|10024.10
|193
|2007.03.20 22:00
|sell
|97
|0.01
|1.3323
|1.3353
|1.3291
|194
|2007.03.21 13:02
|t/p
|97
|0.01
|1.3291
|1.3353
|1.3291
|3.23
|10027.33
|195
|2007.03.21 13:02
|sell
|98
|0.01
|1.3288
|1.3318
|1.3258
|196
|2007.03.21 18:15
|s/l
|98
|0.01
|1.3318
|1.3318
|1.3258
|-3.00
|10024.33
|197
|2007.03.21 18:15
|sell
|99
|0.01
|1.3317
|1.3347
|1.3285
|198
|2007.03.21 18:16
|s/l
|99
|0.01
|1.3347
|1.3347
|1.3285
|-3.00
|10021.33
|199
|2007.03.21 18:20
|sell
|100
|0.02
|1.3331
|1.3361
|1.3297
|200
|2007.03.21 18:23
|s/l
|100
|0.02
|1.3361
|1.3361
|1.3297
|-6.00
|10015.33
|201
|2007.03.21 18:26
|sell
|101
|0.03
|1.3378
|1.3408
|1.3342
|202
|2007.03.21 23:51
|s/l
|101
|0.03
|1.3408
|1.3408
|1.3342
|-9.00
|10006.33
|203
|2007.03.21 23:51
|sell
|102
|0.05
|1.3406
|1.3436
|1.3368
|204
|2007.03.22 07:21
|t/p
|102
|0.05
|1.3368
|1.3436
|1.3368
|19.42
|10025.75
|205
|2007.03.22 07:21
|sell
|103
|0.01
|1.3366
|1.3396
|1.3336
|206
|2007.03.22 16:42
|t/p
|103
|0.01
|1.3336
|1.3396
|1.3336
|3.00
|10028.75
|207
|2007.03.22 16:42
|sell
|104
|0.01
|1.3334
|1.3364
|1.3304
|208
|2007.03.23 09:17
|t/p
|104
|0.01
|1.3304
|1.3364
|1.3304
|3.03
|10031.78
|209
|2007.03.23 09:17
|sell
|105
|0.01
|1.3301
|1.3331
|1.3271
|210
|2007.03.23 12:22
|s/l
|105
|0.01
|1.3331
|1.3331
|1.3271
|-3.00
|10028.78
|211
|2007.03.23 12:22
|sell
|106
|0.01
|1.3329
|1.3359
|1.3297
|212
|2007.03.23 14:22
|t/p
|106
|0.01
|1.3297
|1.3359
|1.3297
|3.20
|10031.98
|213
|2007.03.23 14:22
|sell
|107
|0.01
|1.3294
|1.3324
|1.3264
|214
|2007.03.25 23:48
|t/p
|107
|0.01
|1.3264
|1.3324
|1.3264
|3.00
|10034.98
|215
|2007.03.25 23:48
|sell
|108
|0.01
|1.3261
|1.3291
|1.3231
|216
|2007.03.26 14:46
|s/l
|108
|0.01
|1.3291
|1.3291
|1.3231
|-2.97
|10032.00
|217
|2007.03.26 14:46
|sell
|109
|0.01
|1.3289
|1.3319
|1.3257
|218
|2007.03.26 15:01
|s/l
|109
|0.01
|1.3319
|1.3319
|1.3257
|-3.00
|10029.00
|219
|2007.03.26 15:01
|sell
|110
|0.02
|1.3317
|1.3347
|1.3283
|220
|2007.03.26 15:26
|s/l
|110
|0.02
|1.3347
|1.3347
|1.3283
|-6.00
|10023.00
|221
|2007.03.26 15:26
|sell
|111
|0.03
|1.3345
|1.3375
|1.3309
|222
|2007.03.29 00:04
|t/p
|111
|0.03
|1.3309
|1.3375
|1.3309
|11.22
|10034.22
|223
|2007.03.29 00:04
|sell
|112
|0.01
|1.3307
|1.3337
|1.3277
|224
|2007.03.29 09:28
|s/l
|112
|0.01
|1.3337
|1.3337
|1.3277
|-3.00
|10031.22
|225
|2007.03.29 09:28
|sell
|113
|0.01
|1.3336
|1.3366
|1.3304
|226
|2007.03.30 11:52
|t/p
|113
|0.01
|1.3304
|1.3366
|1.3304
|3.23
|10034.45
|227
|2007.03.30 11:52
|sell
|114
|0.01
|1.3302
|1.3332
|1.3272
|228
|2007.03.30 13:30
|s/l
|114
|0.01
|1.3332
|1.3332
|1.3272
|-3.00
|10031.45
|229
|2007.03.30 13:30
|sell
|115
|0.01
|1.3330
|1.3360
|1.3298
|230
|2007.03.30 13:39
|t/p
|115
|0.01
|1.3298
|1.3360
|1.3298
|3.20
|10034.65
|231
|2007.03.30 13:39
|sell
|116
|0.01
|1.3296
|1.3326
|1.3266
|232
|2007.03.30 16:14
|s/l
|116
|0.01
|1.3326
|1.3326
|1.3266
|-3.00
|10031.65
|233
|2007.03.30 16:14
|sell
|117
|0.01
|1.3324
|1.3354
|1.3292
|234
|2007.03.30 16:21
|s/l
|117
|0.01
|1.3354
|1.3354
|1.3292
|-3.00
|10028.65
|235
|2007.03.30 16:21
|sell
|118
|0.02
|1.3353
|1.3383
|1.3319
|236
|2007.03.30 16:28
|s/l
|118
|0.02
|1.3383
|1.3383
|1.3319
|-6.00
|10022.65
|237
|2007.03.30 16:28
|sell
|119
|0.03
|1.3381
|1.3411
|1.3345
|238
|2007.04.02 00:19
|t/p
|119
|0.03
|1.3345
|1.3411
|1.3345
|10.88
|10033.54
|239
|2007.04.02 00:19
|sell
|120
|0.01
|1.3343
|1.3373
|1.3313
|240
|2007.04.02 12:53
|s/l
|120
|0.01
|1.3373
|1.3373
|1.3313
|-3.00
|10030.54
|241
|2007.04.02 12:53
|sell
|121
|0.01
|1.3373
|1.3403
|1.3341
|242
|2007.04.03 17:48
|t/p
|121
|0.01
|1.3341
|1.3403
|1.3341
|3.23
|10033.76
|243
|2007.04.03 17:48
|sell
|122
|0.01
|1.3338
|1.3368
|1.3308
|244
|2007.04.04 10:26
|s/l
|122
|0.01
|1.3368
|1.3368
|1.3308
|-2.97
|10030.79
|245
|2007.04.04 10:26
|sell
|123
|0.01
|1.3366
|1.3396
|1.3334
|246
|2007.04.05 13:10
|s/l
|123
|0.01
|1.3396
|1.3396
|1.3334
|-2.92
|10027.88
|247
|2007.04.05 13:10
|sell
|124
|0.02
|1.3395
|1.3425
|1.3361
|248
|2007.04.05 13:25
|s/l
|124
|0.02
|1.3425
|1.3425
|1.3361
|-6.00
|10021.88
|249
|2007.04.05 13:25
|sell
|125
|0.03
|1.3423
|1.3453
|1.3387
|250
|2007.04.06 12:30
|t/p
|125
|0.03
|1.3387
|1.3453
|1.3387
|10.88
|10032.76
|251
|2007.04.06 12:30
|sell
|126
|0.01
|1.3384
|1.3414
|1.3354
|252
|2007.04.09 16:42
|t/p
|126
|0.01
|1.3354
|1.3414
|1.3354
|3.03
|10035.79
|253
|2007.04.09 16:42
|sell
|127
|0.01
|1.3351
|1.3381
|1.3321
|254
|2007.04.10 00:59
|s/l
|127
|0.01
|1.3381
|1.3381
|1.3321
|-2.97
|10032.82
|255
|2007.04.10 00:59
|sell
|128
|0.01
|1.3379
|1.3409
|1.3347
|256
|2007.04.10 02:25
|s/l
|128
|0.01
|1.3409
|1.3409
|1.3347
|-3.00
|10029.82
|257
|2007.04.10 02:25
|sell
|129
|0.02
|1.3407
|1.3437
|1.3373
|258
|2007.04.10 12:18
|s/l
|129
|0.02
|1.3437
|1.3437
|1.3373
|-6.00
|10023.82
|259
|2007.04.10 12:18
|sell
|130
|0.03
|1.3435
|1.3465
|1.3399
|260
|2007.04.12 01:42
|s/l
|130
|0.03
|1.3465
|1.3465
|1.3399
|-8.66
|10015.15
|261
|2007.04.12 01:42
|sell
|131
|0.05
|1.3463
|1.3493
|1.3425
|262
|2007.04.12 14:22
|s/l
|131
|0.05
|1.3493
|1.3493
|1.3425
|-15.00
|10000.15
|263
|2007.04.12 14:22
|sell
|132
|0.08
|1.3492
|1.3522
|1.3452
|264
|2007.04.13 01:23
|s/l
|132
|0.08
|1.3522
|1.3522
|1.3452
|-23.78
|9976.38
|265
|2007.04.13 01:23
|sell
|133
|0.13
|1.3520
|1.3550
|1.3478
|266
|2007.04.13 12:32
|s/l
|133
|0.13
|1.3550
|1.3550
|1.3478
|-39.00
|9937.38
|267
|2007.04.13 12:32
|sell
|134
|0.21
|1.3548
|1.3578
|1.3504
|268
|2007.04.13 15:14
|t/p
|134
|0.21
|1.3504
|1.3578
|1.3504
|92.40
|10029.78
|269
|2007.04.13 15:14
|sell
|135
|0.01
|1.3502
|1.3532
|1.3472
|270
|2007.04.13 17:41
|s/l
|135
|0.01
|1.3532
|1.3532
|1.3472
|-3.00
|10026.78
|271
|2007.04.13 17:41
|sell
|136
|0.01
|1.3530
|1.3560
|1.3498
|272
|2007.04.15 22:00
|s/l
|136
|0.01
|1.3560
|1.3560
|1.3498
|-3.00
|10023.78
|273
|2007.04.15 22:00
|sell
|137
|0.02
|1.3566
|1.3596
|1.3532
|274
|2007.04.16 21:17
|t/p
|137
|0.02
|1.3532
|1.3596
|1.3532
|6.86
|10030.63
|275
|2007.04.16 21:17
|sell
|138
|0.01
|1.3530
|1.3560
|1.3500
|276
|2007.04.17 12:30
|s/l
|138
|0.01
|1.3560
|1.3560
|1.3500
|-2.97
|10027.66
|277
|2007.04.17 12:30
|sell
|139
|0.01
|1.3559
|1.3589
|1.3527
|278
|2007.04.17 12:47
|s/l
|139
|0.01
|1.3589
|1.3589
|1.3527
|-3.00
|10024.66
|279
|2007.04.17 12:47
|sell
|140
|0.02
|1.3587
|1.3617
|1.3553
|280
|2007.04.18 08:59
|s/l
|140
|0.02
|1.3617
|1.3617
|1.3553
|-5.94
|10018.72
|281
|2007.04.18 08:59
|sell
|141
|0.03
|1.3615
|1.3645
|1.3579
|282
|2007.04.18 12:05
|t/p
|141
|0.03
|1.3579
|1.3645
|1.3579
|10.80
|10029.52
|283
|2007.04.18 12:05
|sell
|142
|0.01
|1.3577
|1.3607
|1.3547
|284
|2007.04.18 20:27
|s/l
|142
|0.01
|1.3607
|1.3607
|1.3547
|-3.00
|10026.52
|285
|2007.04.18 20:27
|sell
|143
|0.01
|1.3605
|1.3635
|1.3573
|286
|2007.04.19 06:44
|t/p
|143
|0.01
|1.3573
|1.3635
|1.3573
|3.28
|10029.80
|287
|2007.04.19 06:44
|sell
|144
|0.01
|1.3571
|1.3601
|1.3541
|288
|2007.04.19 09:16
|s/l
|144
|0.01
|1.3601
|1.3601
|1.3541
|-3.00
|10026.80
|289
|2007.04.19 09:16
|sell
|145
|0.01
|1.3599
|1.3629
|1.3567
|290
|2007.04.19 22:29
|s/l
|145
|0.01
|1.3629
|1.3629
|1.3567
|-3.00
|10023.80
|291
|2007.04.19 22:29
|sell
|146
|0.02
|1.3627
|1.3657
|1.3593
|292
|2007.04.20 13:36
|t/p
|146
|0.02
|1.3593
|1.3657
|1.3593
|6.86
|10030.66
|293
|2007.04.20 13:36
|sell
|147
|0.01
|1.3590
|1.3620
|1.3560
|294
|2007.04.23 08:31
|t/p
|147
|0.01
|1.3560
|1.3620
|1.3560
|3.03
|10033.68
|295
|2007.04.23 08:31
|sell
|148
|0.01
|1.3557
|1.3587
|1.3527
|296
|2007.04.23 15:45
|s/l
|148
|0.01
|1.3587
|1.3587
|1.3527
|-3.00
|10030.68
|297
|2007.04.23 15:45
|sell
|149
|0.01
|1.3587
|1.3617
|1.3555
|298
|2007.04.24 01:56
|t/p
|149
|0.01
|1.3555
|1.3617
|1.3555
|3.23
|10033.91
|299
|2007.04.24 01:56
|sell
|150
|0.01
|1.3553
|1.3583
|1.3523
|300
|2007.04.24 10:49
|s/l
|150
|0.01
|1.3583
|1.3583
|1.3523
|-3.00
|10030.91
|301
|2007.04.24 10:49
|sell
|151
|0.01
|1.3581
|1.3611
|1.3549
|302
|2007.04.24 14:08
|s/l
|151
|0.01
|1.3611
|1.3611
|1.3549
|-3.00
|10027.91
|303
|2007.04.24 14:08
|sell
|152
|0.02
|1.3609
|1.3639
|1.3575
|304
|2007.04.24 20:04
|s/l
|152
|0.02
|1.3639
|1.3639
|1.3575
|-6.00
|10021.91
|305
|2007.04.24 20:04
|sell
|153
|0.03
|1.3638
|1.3668
|1.3602
|306
|2007.04.26 10:02
|t/p
|153
|0.03
|1.3602
|1.3668
|1.3602
|11.14
|10033.05
|307
|2007.04.26 10:02
|sell
|154
|0.01
|1.3600
|1.3630
|1.3570
|308
|2007.04.27 10:11
|s/l
|154
|0.01
|1.3630
|1.3630
|1.3570
|-2.97
|10030.08
|309
|2007.04.27 10:11
|sell
|155
|0.01
|1.3628
|1.3658
|1.3596
|310
|2007.04.27 12:30
|s/l
|155
|0.01
|1.3658
|1.3658
|1.3596
|-3.00
|10027.08
|311
|2007.04.27 12:30
|sell
|156
|0.02
|1.3656
|1.3686
|1.3622
|312
|2007.04.27 15:05
|t/p
|156
|0.02
|1.3622
|1.3686
|1.3622
|6.80
|10033.88
|313
|2007.04.27 15:05
|sell
|157
|0.01
|1.3620
|1.3650
|1.3590
|314
|2007.04.27 19:52
|s/l
|157
|0.01
|1.3650
|1.3650
|1.3590
|-3.00
|10030.88
|315
|2007.04.27 19:52
|sell
|158
|0.01
|1.3649
|1.3679
|1.3617
|316
|2007.04.29 23:45
|t/p
|158
|0.01
|1.3617
|1.3679
|1.3617
|3.20
|10034.08
|317
|2007.04.29 23:45
|sell
|159
|0.01
|1.3614
|1.3644
|1.3584
|318
|2007.04.30 02:25
|s/l
|159
|0.01
|1.3644
|1.3644
|1.3584
|-2.97
|10031.10
|319
|2007.04.30 02:25
|sell
|160
|0.01
|1.3642
|1.3672
|1.3610
|320
|2007.04.30 06:37
|t/p
|160
|0.01
|1.3610
|1.3672
|1.3610
|3.20
|10034.30
|321
|2007.04.30 06:37
|sell
|161
|0.01
|1.3607
|1.3637
|1.3577
|322
|2007.04.30 13:29
|s/l
|161
|0.01
|1.3637
|1.3637
|1.3577
|-3.00
|10031.30
|323
|2007.04.30 13:29
|sell
|162
|0.01
|1.3635
|1.3665
|1.3603
|324
|2007.04.30 15:16
|s/l
|162
|0.01
|1.3665
|1.3665
|1.3603
|-3.00
|10028.30
|325
|2007.04.30 15:16
|sell
|163
|0.02
|1.3663
|1.3693
|1.3629
|326
|2007.05.01 07:31
|t/p
|163
|0.02
|1.3629
|1.3693
|1.3629
|6.86
|10035.16
|327
|2007.05.01 07:31
|sell
|164
|0.01
|1.3627
|1.3657
|1.3597
|328
|2007.05.01 12:21
|s/l
|164
|0.01
|1.3657
|1.3657
|1.3597
|-3.00
|10032.16
|329
|2007.05.01 12:21
|sell
|165
|0.01
|1.3655
|1.3685
|1.3623
|330
|2007.05.01 14:27
|t/p
|165
|0.01
|1.3623
|1.3685
|1.3623
|3.20
|10035.36
|331
|2007.05.01 14:27
|sell
|166
|0.01
|1.3621
|1.3651
|1.3591
|332
|2007.05.02 02:21
|t/p
|166
|0.01
|1.3591
|1.3651
|1.3591
|3.03
|10038.39
|333
|2007.05.02 02:21
|sell
|167
|0.01
|1.3589
|1.3619
|1.3559
|334
|2007.05.03 06:13
|s/l
|167
|0.01
|1.3619
|1.3619
|1.3559
|-2.92
|10035.47
|335
|2007.05.03 06:13
|sell
|168
|0.01
|1.3618
|1.3648
|1.3586
|336
|2007.05.03 13:25
|t/p
|168
|0.01
|1.3586
|1.3648
|1.3586
|3.20
|10038.67
|337
|2007.05.03 13:25
|sell
|169
|0.01
|1.3584
|1.3614
|1.3554
|338
|2007.05.03 14:24
|t/p
|169
|0.01
|1.3554
|1.3614
|1.3554
|3.00
|10041.67
|339
|2007.05.03 14:24
|sell
|170
|0.01
|1.3552
|1.3582
|1.3522
|340
|2007.05.04 12:31
|s/l
|170
|0.01
|1.3582
|1.3582
|1.3522
|-2.97
|10038.70
|341
|2007.05.04 12:31
|sell
|171
|0.01
|1.3589
|1.3619
|1.3557
|342
|2007.05.04 12:35
|t/p
|171
|0.01
|1.3557
|1.3619
|1.3557
|3.20
|10041.90
|343
|2007.05.04 12:35
|sell
|172
|0.01
|1.3554
|1.3584
|1.3524
|344
|2007.05.04 12:45
|s/l
|172
|0.01
|1.3584
|1.3584
|1.3524
|-3.00
|10038.90
|345
|2007.05.04 12:45
|sell
|173
|0.01
|1.3582
|1.3612
|1.3550
|346
|2007.05.07 02:01
|s/l
|173
|0.01
|1.3612
|1.3612
|1.3550
|-2.97
|10035.93
|347
|2007.05.07 02:01
|sell
|174
|0.02
|1.3610
|1.3640
|1.3576
|348
|2007.05.08 08:37
|t/p
|174
|0.02
|1.3576
|1.3640
|1.3576
|6.86
|10042.78
|349
|2007.05.08 08:37
|sell
|175
|0.01
|1.3574
|1.3604
|1.3544
|350
|2007.05.08 14:12
|t/p
|175
|0.01
|1.3544
|1.3604
|1.3544
|3.00
|10045.78
|351
|2007.05.08 14:12
|sell
|176
|0.01
|1.3542
|1.3572
|1.3512
|352
|2007.05.10 12:51
|t/p
|176
|0.01
|1.3512
|1.3572
|1.3512
|3.11
|10048.90
|353
|2007.05.10 12:51
|sell
|177
|0.01
|1.3510
|1.3540
|1.3480
|354
|2007.05.10 17:04
|t/p
|177
|0.01
|1.3480
|1.3540
|1.3480
|3.00
|10051.90
|355
|2007.05.10 17:04
|sell
|178
|0.01
|1.3478
|1.3508
|1.3448
|356
|2007.05.11 12:30
|s/l
|178
|0.01
|1.3508
|1.3508
|1.3448
|-2.97
|10048.92
|357
|2007.05.11 12:30
|sell
|179
|0.01
|1.3506
|1.3536
|1.3474
|358
|2007.05.13 22:48
|s/l
|179
|0.01
|1.3536
|1.3536
|1.3474
|-3.00
|10045.92
|359
|2007.05.13 22:48
|sell
|180
|0.02
|1.3534
|1.3564
|1.3500
|360
|2007.05.15 12:33
|s/l
|180
|0.02
|1.3564
|1.3564
|1.3500
|-5.89
|10040.04
|361
|2007.05.15 12:33
|sell
|181
|0.03
|1.3562
|1.3592
|1.3526
|362
|2007.05.15 14:41
|s/l
|181
|0.03
|1.3592
|1.3592
|1.3526
|-9.00
|10031.04
|363
|2007.05.15 14:41
|sell
|182
|0.05
|1.3590
|1.3620
|1.3552
|364
|2007.05.16 15:09
|t/p
|182
|0.05
|1.3552
|1.3620
|1.3552
|19.14
|10050.18
|365
|2007.05.16 15:09
|sell
|183
|0.01
|1.3550
|1.3580
|1.3520
|366
|2007.05.16 15:48
|t/p
|183
|0.01
|1.3520
|1.3580
|1.3520
|3.00
|10053.18
|367
|2007.05.16 15:48
|sell
|184
|0.01
|1.3518
|1.3548
|1.3488
|368
|2007.05.17 12:38
|t/p
|184
|0.01
|1.3488
|1.3548
|1.3488
|3.08
|10056.26
|369
|2007.05.17 12:38
|sell
|185
|0.01
|1.3486
|1.3516
|1.3456
|370
|2007.05.18 15:09
|s/l
|185
|0.01
|1.3516
|1.3516
|1.3456
|-2.97
|10053.29
|371
|2007.05.18 15:09
|sell
|186
|0.01
|1.3515
|1.3545
|1.3483
|372
|2007.05.21 09:48
|t/p
|186
|0.01
|1.3483
|1.3545
|1.3483
|3.23
|10056.52
|373
|2007.05.21 09:48
|sell
|187
|0.01
|1.3481
|1.3511
|1.3451
|374
|2007.05.21 10:37
|t/p
|187
|0.01
|1.3451
|1.3511
|1.3451
|3.00
|10059.52
|375
|2007.05.21 10:37
|sell
|188
|0.01
|1.3449
|1.3479
|1.3419
|376
|2007.05.23 08:06
|t/p
|188
|0.01
|1.3419
|1.3479
|1.3419
|3.06
|10062.57
|377
|2007.05.23 08:06
|sell
|189
|0.01
|1.3417
|1.3447
|1.3387
|378
|2007.05.23 09:28
|s/l
|189
|0.01
|1.3447
|1.3447
|1.3387
|-3.00
|10059.57
|379
|2007.05.23 09:28
|sell
|190
|0.01
|1.3445
|1.3475
|1.3413
|380
|2007.05.23 11:45
|s/l
|190
|0.01
|1.3475
|1.3475
|1.3413
|-3.00
|10056.57
|381
|2007.05.23 11:45
|sell
|191
|0.02
|1.3473
|1.3503
|1.3439
|382
|2007.05.24 07:45
|t/p
|191
|0.02
|1.3439
|1.3503
|1.3439
|6.97
|10063.54
|383
|2007.05.24 07:45
|sell
|192
|0.01
|1.3437
|1.3467
|1.3407
|384
|2007.05.25 14:07
|s/l
|192
|0.01
|1.3467
|1.3467
|1.3407
|-2.97
|10060.57
|385
|2007.05.25 14:07
|sell
|193
|0.01
|1.3465
|1.3495
|1.3433
|386
|2007.05.29 01:35
|t/p
|193
|0.01
|1.3433
|1.3495
|1.3433
|3.26
|10063.82
|387
|2007.05.29 01:35
|sell
|194
|0.01
|1.3431
|1.3461
|1.3401
|388
|2007.05.29 08:10
|s/l
|194
|0.01
|1.3461
|1.3461
|1.3401
|-3.00
|10060.82
|389
|2007.05.29 08:10
|sell
|195
|0.01
|1.3459
|1.3489
|1.3427
|390
|2007.05.29 09:07
|s/l
|195
|0.01
|1.3489
|1.3489
|1.3427
|-3.00
|10057.82
|391
|2007.05.29 09:07
|sell
|196
|0.02
|1.3487
|1.3517
|1.3453
|392
|2007.05.29 12:20
|s/l
|196
|0.02
|1.3517
|1.3517
|1.3453
|-6.00
|10051.82
|393
|2007.05.29 12:20
|sell
|197
|0.03
|1.3515
|1.3545
|1.3479
|394
|2007.05.29 16:16
|t/p
|197
|0.03
|1.3479
|1.3545
|1.3479
|10.80
|10062.62
|395
|2007.05.29 16:16
|sell
|198
|0.01
|1.3477
|1.3507
|1.3447
|396
|2007.05.29 17:47
|t/p
|198
|0.01
|1.3447
|1.3507
|1.3447
|3.00
|10065.62
|397
|2007.05.29 17:47
|sell
|199
|0.01
|1.3445
|1.3475
|1.3415
|398
|2007.05.30 11:42
|t/p
|199
|0.01
|1.3415
|1.3475
|1.3415
|3.03
|10068.65
|399
|2007.05.30 11:42
|sell
|200
|0.01
|1.3413
|1.3443
|1.3383
|400
|2007.05.31 06:21
|s/l
|200
|0.01
|1.3443
|1.3443
|1.3383
|-2.92
|10065.74
|401
|2007.05.31 06:21
|sell
|201
|0.01
|1.3443
|1.3473
|1.3411
|402
|2007.05.31 12:30
|s/l
|201
|0.01
|1.3473
|1.3473
|1.3411
|-3.00
|10062.74
|403
|2007.05.31 12:30
|sell
|202
|0.02
|1.3472
|1.3502
|1.3438
|404
|2007.06.01 07:07
|t/p
|202
|0.02
|1.3438
|1.3502
|1.3438
|6.86
|10069.59
|405
|2007.06.01 07:07
|sell
|203
|0.01
|1.3436
|1.3466
|1.3406
|406
|2007.06.01 14:09
|t/p
|203
|0.01
|1.3406
|1.3466
|1.3406
|3.00
|10072.59
|407
|2007.06.01 14:09
|sell
|204
|0.01
|1.3402
|1.3432
|1.3372
|408
|2007.06.01 15:03
|s/l
|204
|0.01
|1.3432
|1.3432
|1.3372
|-3.00
|10069.59
|409
|2007.06.01 15:03
|sell
|205
|0.01
|1.3430
|1.3460
|1.3398
|410
|2007.06.04 09:09
|s/l
|205
|0.01
|1.3460
|1.3460
|1.3398
|-2.97
|10066.62
|411
|2007.06.04 09:09
|sell
|206
|0.02
|1.3458
|1.3488
|1.3424
|412
|2007.06.04 12:33
|s/l
|206
|0.02
|1.3488
|1.3488
|1.3424
|-6.00
|10060.62
|413
|2007.06.04 12:33
|sell
|207
|0.03
|1.3486
|1.3516
|1.3450
|414
|2007.06.05 10:17
|s/l
|207
|0.03
|1.3516
|1.3516
|1.3450
|-8.92
|10051.70
|415
|2007.06.05 10:17
|sell
|208
|0.05
|1.3514
|1.3544
|1.3476
|416
|2007.06.05 12:18
|s/l
|208
|0.05
|1.3544
|1.3544
|1.3476
|-15.00
|10036.70
|417
|2007.06.05 12:18
|sell
|209
|0.08
|1.3542
|1.3572
|1.3502
|418
|2007.06.06 12:40
|t/p
|209
|0.08
|1.3502
|1.3572
|1.3502
|32.22
|10068.93
|419
|2007.06.06 12:40
|sell
|210
|0.01
|1.3498
|1.3528
|1.3468
|420
|2007.06.07 10:26
|t/p
|210
|0.01
|1.3468
|1.3528
|1.3468
|3.08
|10072.01
|421
|2007.06.07 10:26
|sell
|211
|0.01
|1.3466
|1.3496
|1.3436
|422
|2007.06.07 16:38
|t/p
|211
|0.01
|1.3436
|1.3496
|1.3436
|3.00
|10075.01
|423
|2007.06.07 16:38
|sell
|212
|0.01
|1.3434
|1.3464
|1.3404
|424
|2007.06.08 07:16
|t/p
|212
|0.01
|1.3404
|1.3464
|1.3404
|3.03
|10078.04
|425
|2007.06.08 07:16
|sell
|213
|0.01
|1.3402
|1.3432
|1.3372
|426
|2007.06.08 09:34
|t/p
|213
|0.01
|1.3372
|1.3432
|1.3372
|3.00
|10081.04
|427
|2007.06.08 09:34
|sell
|214
|0.01
|1.3370
|1.3400
|1.3340
|428
|2007.06.08 10:07
|t/p
|214
|0.01
|1.3340
|1.3400
|1.3340
|3.00
|10084.04
|429
|2007.06.08 10:07
|sell
|215
|0.01
|1.3337
|1.3367
|1.3307
|430
|2007.06.08 12:24
|s/l
|215
|0.01
|1.3367
|1.3367
|1.3307
|-3.00
|10081.04
|431
|2007.06.08 12:24
|sell
|216
|0.01
|1.3366
|1.3396
|1.3334
|432
|2007.06.12 13:19
|t/p
|216
|0.01
|1.3334
|1.3396
|1.3334
|3.26
|10084.30
|433
|2007.06.12 13:19
|sell
|217
|0.01
|1.3332
|1.3362
|1.3302
|434
|2007.06.12 23:20
|t/p
|217
|0.01
|1.3302
|1.3362
|1.3302
|3.00
|10087.30
|435
|2007.06.12 23:20
|sell
|218
|0.01
|1.3300
|1.3330
|1.3270
|436
|2007.06.13 09:03
|t/p
|218
|0.01
|1.3270
|1.3330
|1.3270
|3.03
|10090.32
|437
|2007.06.13 09:03
|sell
|219
|0.01
|1.3268
|1.3298
|1.3238
|438
|2007.06.13 12:42
|s/l
|219
|0.01
|1.3298
|1.3298
|1.3238
|-3.00
|10087.32
|439
|2007.06.13 12:42
|sell
|220
|0.01
|1.3297
|1.3327
|1.3265
|440
|2007.06.15 02:13
|s/l
|220
|0.01
|1.3327
|1.3327
|1.3265
|-2.89
|10084.44
|441
|2007.06.15 02:13
|sell
|221
|0.02
|1.3325
|1.3355
|1.3291
|442
|2007.06.15 13:18
|s/l
|221
|0.02
|1.3355
|1.3355
|1.3291
|-6.00
|10078.44
|443
|2007.06.15 13:18
|sell
|222
|0.03
|1.3353
|1.3383
|1.3317
|444
|2007.06.15 17:29
|s/l
|222
|0.03
|1.3383
|1.3383
|1.3317
|-9.00
|10069.44
|445
|2007.06.15 17:29
|sell
|223
|0.05
|1.3381
|1.3411
|1.3343
|446
|2007.06.18 09:41
|s/l
|223
|0.05
|1.3411
|1.3411
|1.3343
|-14.86
|10054.58
|447
|2007.06.18 09:41
|sell
|224
|0.08
|1.3409
|1.3439
|1.3369
|448
|2007.06.22 11:55
|s/l
|224
|0.08
|1.3439
|1.3439
|1.3369
|-22.66
|10031.92
|449
|2007.06.22 11:55
|sell
|225
|0.13
|1.3438
|1.3468
|1.3396
|450
|2007.06.22 12:53
|s/l
|225
|0.13
|1.3468
|1.3468
|1.3396
|-39.00
|9992.92
|451
|2007.06.22 12:53
|sell
|226
|0.21
|1.3466
|1.3496
|1.3422
|452
|2007.06.22 14:48
|t/p
|226
|0.21
|1.3422
|1.3496
|1.3422
|92.40
|10085.32
|453
|2007.06.22 14:48
|sell
|227
|0.01
|1.3419
|1.3449
|1.3389
|454
|2007.06.22 16:24
|s/l
|227
|0.01
|1.3449
|1.3449
|1.3389
|-3.00
|10082.32
|455
|2007.06.22 16:24
|sell
|228
|0.01
|1.3447
|1.3477
|1.3415
|456
|2007.06.26 12:40
|s/l
|228
|0.01
|1.3477
|1.3477
|1.3415
|-2.94
|10079.38
|457
|2007.06.26 12:40
|sell
|229
|0.02
|1.3475
|1.3505
|1.3441
|458
|2007.06.26 23:08
|t/p
|229
|0.02
|1.3441
|1.3505
|1.3441
|6.80
|10086.18
|459
|2007.06.26 23:08
|sell
|230
|0.01
|1.3438
|1.3468
|1.3408
|460
|2007.06.28 03:29
|s/l
|230
|0.01
|1.3468
|1.3468
|1.3408
|-2.89
|10083.29
|461
|2007.06.28 03:29
|sell
|231
|0.01
|1.3467
|1.3497
|1.3435
|462
|2007.06.28 18:58
|t/p
|231
|0.01
|1.3435
|1.3497
|1.3435
|3.20
|10086.49
|463
|2007.06.28 18:58
|sell
|232
|0.01
|1.3433
|1.3463
|1.3403
|464
|2007.06.29 08:59
|s/l
|232
|0.01
|1.3463
|1.3463
|1.3403
|-2.97
|10083.52
|465
|2007.06.29 08:59
|sell
|233
|0.01
|1.3461
|1.3491
|1.3429
|466
|2007.06.29 10:03
|s/l
|233
|0.01
|1.3491
|1.3491
|1.3429
|-3.00
|10080.52
|467
|2007.06.29 10:03
|sell
|234
|0.02
|1.3492
|1.3522
|1.3458
|468
|2007.06.29 13:04
|s/l
|234
|0.02
|1.3522
|1.3522
|1.3458
|-6.00
|10074.52
|469
|2007.06.29 13:04
|sell
|235
|0.03
|1.3520
|1.3550
|1.3484
|470
|2007.07.02 07:28
|s/l
|235
|0.03
|1.3550
|1.3550
|1.3484
|-8.92
|10065.60
|471
|2007.07.02 07:28
|sell
|236
|0.05
|1.3548
|1.3578
|1.3510
|472
|2007.07.02 08:29
|s/l
|236
|0.05
|1.3578
|1.3578
|1.3510
|-15.00
|10050.60
|473
|2007.07.02 08:29
|sell
|237
|0.08
|1.3576
|1.3606
|1.3536
|474
|2007.07.02 13:00
|s/l
|237
|0.08
|1.3606
|1.3606
|1.3536
|-24.00
|10026.60
|475
|2007.07.02 13:00
|sell
|238
|0.13
|1.3604
|1.3634
|1.3562
|476
|2007.07.02 15:30
|s/l
|238
|0.13
|1.3634
|1.3634
|1.3562
|-39.00
|9987.60
|477
|2007.07.02 15:30
|sell
|239
|0.21
|1.3632
|1.3662
|1.3588
|478
|2007.07.03 10:39
|t/p
|239
|0.21
|1.3588
|1.3662
|1.3588
|92.99
|10080.59
|479
|2007.07.03 10:39
|sell
|240
|0.01
|1.3586
|1.3616
|1.3556
|480
|2007.07.03 12:26
|s/l
|240
|0.01
|1.3616
|1.3616
|1.3556
|-3.00
|10077.59
|481
|2007.07.03 12:26
|sell
|241
|0.01
|1.3614
|1.3644
|1.3582
|482
|2007.07.05 07:53
|s/l
|241
|0.01
|1.3644
|1.3644
|1.3582
|-2.89
|10074.70
|483
|2007.07.05 07:53
|sell
|242
|0.02
|1.3642
|1.3672
|1.3608
|484
|2007.07.05 13:40
|t/p
|242
|0.02
|1.3608
|1.3672
|1.3608
|6.80
|10081.50
|485
|2007.07.05 13:40
|sell
|243
|0.01
|1.3606
|1.3636
|1.3576
|486
|2007.07.06 12:34
|t/p
|243
|0.01
|1.3576
|1.3636
|1.3576
|3.03
|10084.53
|487
|2007.07.06 12:34
|sell
|244
|0.01
|1.3573
|1.3603
|1.3543
|488
|2007.07.06 13:06
|s/l
|244
|0.01
|1.3603
|1.3603
|1.3543
|-3.00
|10081.53
|489
|2007.07.06 13:06
|sell
|245
|0.01
|1.3602
|1.3632
|1.3570
|490
|2007.07.06 14:12
|s/l
|245
|0.01
|1.3632
|1.3632
|1.3570
|-3.00
|10078.53
|491
|2007.07.06 14:12
|sell
|246
|0.02
|1.3630
|1.3660
|1.3596
|492
|2007.07.10 05:03
|t/p
|246
|0.02
|1.3596
|1.3660
|1.3596
|6.91
|10085.44
|493
|2007.07.10 05:03
|sell
|247
|0.01
|1.3594
|1.3624
|1.3564
|494
|2007.07.10 07:06
|s/l
|247
|0.01
|1.3624
|1.3624
|1.3564
|-3.00
|10082.44
|495
|2007.07.10 07:06
|sell
|248
|0.01
|1.3622
|1.3652
|1.3590
|496
|2007.07.10 08:26
|s/l
|248
|0.01
|1.3652
|1.3652
|1.3590
|-3.00
|10079.44
|497
|2007.07.10 08:26
|sell
|249
|0.02
|1.3650
|1.3680
|1.3616
|498
|2007.07.10 13:15
|s/l
|249
|0.02
|1.3680
|1.3680
|1.3616
|-6.00
|10073.44
|499
|2007.07.10 13:15
|sell
|250
|0.03
|1.3681
|1.3711
|1.3645
|500
|2007.07.10 13:49
|s/l
|250
|0.03
|1.3711
|1.3711
|1.3645
|-9.00
|10064.44
|501
|2007.07.10 13:49
|sell
|251
|0.05
|1.3709
|1.3739
|1.3671
|502
|2007.07.10 14:51
|s/l
|251
|0.05
|1.3739
|1.3739
|1.3671
|-15.00
|10049.44
|503
|2007.07.10 14:51
|sell
|252
|0.08
|1.3737
|1.3767
|1.3697
|504
|2007.07.10 21:50
|s/l
|252
|0.08
|1.3767
|1.3767
|1.3697
|-24.00
|10025.44
|505
|2007.07.10 21:50
|sell
|253
|0.13
|1.3765
|1.3795
|1.3723
|506
|2007.07.12 08:53
|s/l
|253
|0.13
|1.3795
|1.3795
|1.3723
|-37.54
|9987.90
|507
|2007.07.12 08:53
|sell
|254
|0.21
|1.3793
|1.3823
|1.3749
|508
|2007.07.18 00:22
|s/l
|254
|0.21
|1.3823
|1.3823
|1.3749
|-60.65
|9927.25
|509
|2007.07.18 00:22
|sell
|255
|0.34
|1.3821
|1.3851
|1.3775
|510
|2007.07.18 08:44
|t/p
|255
|0.34
|1.3775
|1.3851
|1.3775
|156.40
|10083.65
|511
|2007.07.18 08:44
|sell
|256
|0.01
|1.3773
|1.3803
|1.3743
|512
|2007.07.18 14:25
|s/l
|256
|0.01
|1.3803
|1.3803
|1.3743
|-3.00
|10080.65
|513
|2007.07.18 14:25
|sell
|257
|0.01
|1.3801
|1.3831
|1.3769
|514
|2007.07.19 10:28
|s/l
|257
|0.01
|1.3831
|1.3831
|1.3769
|-2.92
|10077.73
|515
|2007.07.19 10:28
|sell
|258
|0.02
|1.3829
|1.3859
|1.3795
|516
|2007.07.19 19:41
|t/p
|258
|0.02
|1.3795
|1.3859
|1.3795
|6.80
|10084.53
|517
|2007.07.19 19:41
|sell
|259
|0.01
|1.3792
|1.3822
|1.3762
|518
|2007.07.20 14:19
|s/l
|259
|0.01
|1.3822
|1.3822
|1.3762
|-2.97
|10081.56
|519
|2007.07.20 14:19
|sell
|260
|0.01
|1.3821
|1.3851
|1.3789
|520
|2007.07.24 12:35
|s/l
|260
|0.01
|1.3851
|1.3851
|1.3789
|-2.94
|10078.62
|521
|2007.07.24 12:35
|sell
|261
|0.02
|1.3850
|1.3880
|1.3816
|522
|2007.07.24 16:22
|t/p
|261
|0.02
|1.3816
|1.3880
|1.3816
|6.80
|10085.42
|523
|2007.07.24 16:22
|sell
|262
|0.01
|1.3814
|1.3844
|1.3784
|524
|2007.07.25 07:26
|t/p
|262
|0.01
|1.3784
|1.3844
|1.3784
|3.03
|10088.44
|525
|2007.07.25 07:26
|sell
|263
|0.01
|1.3781
|1.3811
|1.3751
|526
|2007.07.25 08:45
|t/p
|263
|0.01
|1.3751
|1.3811
|1.3751
|3.00
|10091.44
|527
|2007.07.25 08:45
|sell
|264
|0.01
|1.3749
|1.3779
|1.3719
|528
|2007.07.25 14:02
|t/p
|264
|0.01
|1.3719
|1.3779
|1.3719
|3.00
|10094.44
|529
|2007.07.25 14:02
|sell
|265
|0.01
|1.3717
|1.3747
|1.3687
|530
|2007.07.26 16:27
|s/l
|265
|0.01
|1.3747
|1.3747
|1.3687
|-2.92
|10091.53
|531
|2007.07.26 16:27
|sell
|266
|0.01
|1.3745
|1.3775
|1.3713
|532
|2007.07.27 07:22
|t/p
|266
|0.01
|1.3713
|1.3775
|1.3713
|3.23
|10094.76
|533
|2007.07.27 07:22
|sell
|267
|0.01
|1.3710
|1.3740
|1.3680
|534
|2007.07.27 08:46
|t/p
|267
|0.01
|1.3680
|1.3740
|1.3680
|3.00
|10097.76
|535
|2007.07.27 08:46
|sell
|268
|0.01
|1.3678
|1.3708
|1.3648
|536
|2007.07.27 10:08
|t/p
|268
|0.01
|1.3648
|1.3708
|1.3648
|3.00
|10100.76
|537
|2007.07.27 10:08
|sell
|269
|0.01
|1.3646
|1.3676
|1.3616
|538
|2007.07.29 22:00
|t/p
|269
|0.01
|1.3616
|1.3676
|1.3616
|3.00
|10103.76
|539
|2007.07.29 22:00
|sell
|270
|0.01
|1.3612
|1.3642
|1.3582
|540
|2007.07.29 23:17
|s/l
|270
|0.01
|1.3642
|1.3642
|1.3582
|-3.00
|10100.76
|541
|2007.07.29 23:17
|sell
|271
|0.01
|1.3640
|1.3670
|1.3608
|542
|2007.07.30 07:38
|s/l
|271
|0.01
|1.3670
|1.3670
|1.3608
|-2.97
|10097.78
|543
|2007.07.30 07:38
|sell
|272
|0.02
|1.3668
|1.3698
|1.3634
|544
|2007.07.30 19:09
|s/l
|272
|0.02
|1.3698
|1.3698
|1.3634
|-6.00
|10091.78
|545
|2007.07.30 19:09
|sell
|273
|0.03
|1.3696
|1.3726
|1.3660
|546
|2007.07.30 23:15
|s/l
|273
|0.03
|1.3726
|1.3726
|1.3660
|-9.00
|10082.78
|547
|2007.07.30 23:15
|sell
|274
|0.05
|1.3724
|1.3754
|1.3686
|548
|2007.07.31 14:21
|t/p
|274
|0.05
|1.3686
|1.3754
|1.3686
|19.14
|10101.92
|549
|2007.07.31 14:21
|sell
|275
|0.01
|1.3684
|1.3714
|1.3654
|550
|2007.07.31 16:00
|s/l
|275
|0.01
|1.3714
|1.3714
|1.3654
|-3.00
|10098.92
|551
|2007.07.31 16:00
|sell
|276
|0.01
|1.3712
|1.3742
|1.3680
|552
|2007.07.31 21:17
|t/p
|276
|0.01
|1.3680
|1.3742
|1.3680
|3.20
|10102.12
|553
|2007.07.31 21:17
|sell
|277
|0.01
|1.3678
|1.3708
|1.3648
|554
|2007.08.01 05:21
|t/p
|277
|0.01
|1.3648
|1.3708
|1.3648
|3.03
|10105.15
|555
|2007.08.01 05:21
|sell
|278
|0.01
|1.3645
|1.3675
|1.3615
|556
|2007.08.01 12:15
|s/l
|278
|0.01
|1.3675
|1.3675
|1.3615
|-3.00
|10102.15
|557
|2007.08.01 12:15
|sell
|279
|0.01
|1.3673
|1.3703
|1.3641
|558
|2007.08.01 14:14
|s/l
|279
|0.01
|1.3703
|1.3703
|1.3641
|-3.00
|10099.15
|559
|2007.08.01 14:14
|sell
|280
|0.02
|1.3701
|1.3731
|1.3667
|560
|2007.08.01 17:13
|t/p
|280
|0.02
|1.3667
|1.3731
|1.3667
|6.80
|10105.95
|561
|2007.08.01 17:13
|sell
|281
|0.01
|1.3664
|1.3694
|1.3634
|562
|2007.08.02 15:32
|s/l
|281
|0.01
|1.3694
|1.3694
|1.3634
|-2.92
|10103.04
|563
|2007.08.02 15:32
|sell
|282
|0.01
|1.3692
|1.3722
|1.3660
|564
|2007.08.03 12:34
|s/l
|282
|0.01
|1.3722
|1.3722
|1.3660
|-2.97
|10100.06
|565
|2007.08.03 12:34
|sell
|283
|0.02
|1.3721
|1.3751
|1.3687
|566
|2007.08.03 13:47
|s/l
|283
|0.02
|1.3751
|1.3751
|1.3687
|-6.00
|10094.06
|567
|2007.08.03 13:47
|sell
|284
|0.03
|1.3749
|1.3779
|1.3713
|568
|2007.08.03 14:27
|s/l
|284
|0.03
|1.3779
|1.3779
|1.3713
|-9.00
|10085.06
|569
|2007.08.03 14:27
|sell
|285
|0.05
|1.3777
|1.3807
|1.3739
|570
|2007.08.03 19:02
|s/l
|285
|0.05
|1.3807
|1.3807
|1.3739
|-15.00
|10070.06
|571
|2007.08.03 19:02
|sell
|286
|0.08
|1.3805
|1.3835
|1.3765
|572
|2007.08.05 22:00
|s/l
|286
|0.08
|1.3835
|1.3835
|1.3765
|-24.00
|10046.06
|573
|2007.08.05 22:00
|sell
|287
|0.13
|1.3838
|1.3868
|1.3796
|574
|2007.08.06 10:54
|t/p
|287
|0.13
|1.3796
|1.3868
|1.3796
|54.96
|10101.03
|575
|2007.08.06 10:54
|sell
|288
|0.01
|1.3794
|1.3824
|1.3764
|576
|2007.08.06 12:08
|s/l
|288
|0.01
|1.3824
|1.3824
|1.3764
|-3.00
|10098.03
|577
|2007.08.06 12:08
|sell
|289
|0.01
|1.3822
|1.3852
|1.3790
|578
|2007.08.06 15:43
|t/p
|289
|0.01
|1.3790
|1.3852
|1.3790
|3.20
|10101.23
|579
|2007.08.06 15:43
|sell
|290
|0.01
|1.3787
|1.3817
|1.3757
|580
|2007.08.06 23:43
|s/l
|290
|0.01
|1.3817
|1.3817
|1.3757
|-3.00
|10098.23
|581
|2007.08.06 23:43
|sell
|291
|0.01
|1.3815
|1.3845
|1.3783
|582
|2007.08.07 11:38
|t/p
|291
|0.01
|1.3783
|1.3845
|1.3783
|3.23
|10101.46
|583
|2007.08.07 11:38
|sell
|292
|0.01
|1.3781
|1.3811
|1.3751
|584
|2007.08.07 15:45
|t/p
|292
|0.01
|1.3751
|1.3811
|1.3751
|3.00
|10104.46
|585
|2007.08.07 15:45
|sell
|293
|0.01
|1.3746
|1.3776
|1.3716
|586
|2007.08.08 11:02
|s/l
|293
|0.01
|1.3776
|1.3776
|1.3716
|-2.97
|10101.48
|587
|2007.08.08 11:02
|sell
|294
|0.01
|1.3774
|1.3804
|1.3742
|588
|2007.08.08 12:31
|s/l
|294
|0.01
|1.3804
|1.3804
|1.3742
|-3.00
|10098.48
|589
|2007.08.08 12:31
|sell
|295
|0.02
|1.3802
|1.3832
|1.3768
|590
|2007.08.09 07:03
|t/p
|295
|0.02
|1.3768
|1.3832
|1.3768
|6.97
|10105.45
|591
|2007.08.09 07:03
|sell
|296
|0.01
|1.3766
|1.3796
|1.3736
|592
|2007.08.09 10:38
|t/p
|296
|0.01
|1.3736
|1.3796
|1.3736
|3.00
|10108.45
|593
|2007.08.09 10:38
|sell
|297
|0.01
|1.3734
|1.3764
|1.3704
|594
|2007.08.09 12:41
|t/p
|297
|0.01
|1.3704
|1.3764
|1.3704
|3.00
|10111.45
|595
|2007.08.09 12:41
|sell
|298
|0.01
|1.3702
|1.3732
|1.3672
|596
|2007.08.09 12:58
|t/p
|298
|0.01
|1.3672
|1.3732
|1.3672
|3.00
|10114.45
|597
|2007.08.09 12:58
|sell
|299
|0.01
|1.3670
|1.3700
|1.3640
|598
|2007.08.09 14:27
|s/l
|299
|0.01
|1.3700
|1.3700
|1.3640
|-3.00
|10111.45
|599
|2007.08.09 14:27
|sell
|300
|0.01
|1.3699
|1.3729
|1.3667
|600
|2007.08.09 23:34
|t/p
|300
|0.01
|1.3667
|1.3729
|1.3667
|3.20
|10114.65
|601
|2007.08.09 23:34
|sell
|301
|0.01
|1.3665
|1.3695
|1.3635
|602
|2007.08.10 07:12
|s/l
|301
|0.01
|1.3695
|1.3695
|1.3635
|-2.97
|10111.68
|603
|2007.08.10 07:12
|sell
|302
|0.01
|1.3694
|1.3724
|1.3662
|604
|2007.08.10 10:52
|t/p
|302
|0.01
|1.3662
|1.3724
|1.3662
|3.20
|10114.88
|605
|2007.08.10 10:52
|sell
|303
|0.01
|1.3660
|1.3690
|1.3630
|606
|2007.08.10 13:15
|s/l
|303
|0.01
|1.3690
|1.3690
|1.3630
|-3.00
|10111.88
|607
|2007.08.10 13:15
|sell
|304
|0.01
|1.3688
|1.3718
|1.3656
|608
|2007.08.13 09:01
|t/p
|304
|0.01
|1.3656
|1.3718
|1.3656
|3.23
|10115.11
|609
|2007.08.13 09:01
|sell
|305
|0.01
|1.3654
|1.3684
|1.3624
|610
|2007.08.13 14:49
|t/p
|305
|0.01
|1.3624
|1.3684
|1.3624
|3.00
|10118.11
|611
|2007.08.13 14:49
|sell
|306
|0.01
|1.3621
|1.3651
|1.3591
|612
|2007.08.14 07:06
|t/p
|306
|0.01
|1.3591
|1.3651
|1.3591
|3.03
|10121.14
|613
|2007.08.14 07:06
|sell
|307
|0.01
|1.3589
|1.3619
|1.3559
|614
|2007.08.14 17:49
|t/p
|307
|0.01
|1.3559
|1.3619
|1.3559
|3.00
|10124.14
|615
|2007.08.14 17:49
|sell
|308
|0.01
|1.3557
|1.3587
|1.3527
|616
|2007.08.15 00:24
|t/p
|308
|0.01
|1.3527
|1.3587
|1.3527
|3.03
|10127.16
|617
|2007.08.15 00:24
|sell
|309
|0.01
|1.3525
|1.3555
|1.3495
|618
|2007.08.15 05:36
|t/p
|309
|0.01
|1.3495
|1.3555
|1.3495
|3.00
|10130.16
|619
|2007.08.15 05:36
|sell
|310
|0.01
|1.3493
|1.3523
|1.3463
|620
|2007.08.15 12:54
|t/p
|310
|0.01
|1.3463
|1.3523
|1.3463
|3.00
|10133.16
|621
|2007.08.15 12:54
|sell
|311
|0.01
|1.3459
|1.3489
|1.3429
|622
|2007.08.15 13:55
|s/l
|311
|0.01
|1.3489
|1.3489
|1.3429
|-3.00
|10130.16
|623
|2007.08.15 13:55
|sell
|312
|0.01
|1.3487
|1.3517
|1.3455
|624
|2007.08.15 19:16
|t/p
|312
|0.01
|1.3455
|1.3517
|1.3455
|3.20
|10133.36
|625
|2007.08.15 19:16
|sell
|313
|0.01
|1.3453
|1.3483
|1.3423
|626
|2007.08.15 21:33
|t/p
|313
|0.01
|1.3423
|1.3483
|1.3423
|3.00
|10136.36
|627
|2007.08.15 21:33
|sell
|314
|0.01
|1.3421
|1.3451
|1.3391
|628
|2007.08.16 03:15
|t/p
|314
|0.01
|1.3391
|1.3451
|1.3391
|3.08
|10139.45
|629
|2007.08.16 03:15
|sell
|315
|0.01
|1.3389
|1.3419
|1.3359
|630
|2007.08.16 04:22
|s/l
|315
|0.01
|1.3419
|1.3419
|1.3359
|-3.00
|10136.45
|631
|2007.08.16 04:22
|sell
|316
|0.01
|1.3418
|1.3448
|1.3386
|632
|2007.08.16 07:53
|s/l
|316
|0.01
|1.3448
|1.3448
|1.3386
|-3.00
|10133.45
|633
|2007.08.16 07:53
|sell
|317
|0.02
|1.3446
|1.3476
|1.3412
|634
|2007.08.16 08:25
|t/p
|317
|0.02
|1.3412
|1.3476
|1.3412
|6.80
|10140.25
|635
|2007.08.16 08:25
|sell
|318
|0.01
|1.3410
|1.3440
|1.3380
|636
|2007.08.16 10:35
|t/p
|318
|0.01
|1.3380
|1.3440
|1.3380
|3.00
|10143.25
|637
|2007.08.16 10:35
|sell
|319
|0.01
|1.3377
|1.3407
|1.3347
|638
|2007.08.16 10:50
|s/l
|319
|0.01
|1.3407
|1.3407
|1.3347
|-3.00
|10140.25
|639
|2007.08.16 10:50
|sell
|320
|0.01
|1.3405
|1.3435
|1.3373
|640
|2007.08.16 13:45
|s/l
|320
|0.01
|1.3435
|1.3435
|1.3373
|-3.00
|10137.25
|641
|2007.08.16 13:45
|sell
|321
|0.02
|1.3433
|1.3463
|1.3399
|642
|2007.08.16 15:25
|t/p
|321
|0.02
|1.3399
|1.3463
|1.3399
|6.80
|10144.05
|643
|2007.08.16 15:25
|sell
|322
|0.01
|1.3397
|1.3427
|1.3367
|644
|2007.08.16 20:18
|s/l
|322
|0.01
|1.3427
|1.3427
|1.3367
|-3.00
|10141.05
|645
|2007.08.16 20:18
|sell
|323
|0.01
|1.3425
|1.3455
|1.3393
|646
|2007.08.17 07:07
|t/p
|323
|0.01
|1.3393
|1.3455
|1.3393
|3.23
|10144.28
|647
|2007.08.17 07:07
|sell
|324
|0.01
|1.3380
|1.3410
|1.3350
|648
|2007.08.17 07:31
|s/l
|324
|0.01
|1.3410
|1.3410
|1.3350
|-3.00
|10141.28
|649
|2007.08.17 07:31
|sell
|325
|0.01
|1.3408
|1.3438
|1.3376
|650
|2007.08.17 08:55
|s/l
|325
|0.01
|1.3438
|1.3438
|1.3376
|-3.00
|10138.28
|651
|2007.08.17 08:55
|sell
|326
|0.02
|1.3437
|1.3467
|1.3403
|652
|2007.08.17 11:18
|s/l
|326
|0.02
|1.3467
|1.3467
|1.3403
|-6.00
|10132.28
|653
|2007.08.17 11:18
|sell
|327
|0.03
|1.3465
|1.3495
|1.3429
|654
|2007.08.17 12:20
|s/l
|327
|0.03
|1.3495
|1.3495
|1.3429
|-9.00
|10123.28
|655
|2007.08.17 12:20
|sell
|328
|0.05
|1.3495
|1.3525
|1.3457
|656
|2007.08.17 12:22
|s/l
|328
|0.05
|1.3525
|1.3525
|1.3457
|-15.00
|10108.28
|657
|2007.08.17 12:25
|sell
|329
|0.08
|1.3507
|1.3537
|1.3467
|658
|2007.08.17 14:53
|s/l
|329
|0.08
|1.3537
|1.3537
|1.3467
|-24.00
|10084.28
|659
|2007.08.17 14:53
|sell
|330
|0.13
|1.3537
|1.3567
|1.3495
|660
|2007.08.17 15:06
|t/p
|330
|0.13
|1.3495
|1.3567
|1.3495
|54.60
|10138.88
|661
|2007.08.17 15:06
|sell
|331
|0.01
|1.3491
|1.3521
|1.3461
|662
|2007.08.20 16:14
|t/p
|331
|0.01
|1.3461
|1.3521
|1.3461
|3.03
|10141.90
|663
|2007.08.20 16:14
|sell
|332
|0.01
|1.3459
|1.3489
|1.3429
|664
|2007.08.20 19:09
|s/l
|332
|0.01
|1.3489
|1.3489
|1.3429
|-3.00
|10138.90
|665
|2007.08.20 19:09
|sell
|333
|0.01
|1.3487
|1.3517
|1.3455
|666
|2007.08.21 11:02
|s/l
|333
|0.01
|1.3517
|1.3517
|1.3455
|-2.97
|10135.93
|667
|2007.08.21 11:02
|sell
|334
|0.02
|1.3515
|1.3545
|1.3481
|668
|2007.08.21 14:14
|t/p
|334
|0.02
|1.3481
|1.3545
|1.3481
|6.80
|10142.73
|669
|2007.08.21 14:14
|sell
|335
|0.01
|1.3479
|1.3509
|1.3449
|670
|2007.08.22 14:16
|s/l
|335
|0.01
|1.3509
|1.3509
|1.3449
|-2.97
|10139.76
|671
|2007.08.22 14:16
|sell
|336
|0.01
|1.3507
|1.3537
|1.3475
|672
|2007.08.22 15:26
|s/l
|336
|0.01
|1.3537
|1.3537
|1.3475
|-3.00
|10136.76
|673
|2007.08.22 15:26
|sell
|337
|0.02
|1.3535
|1.3565
|1.3501
|674
|2007.08.23 09:31
|s/l
|337
|0.02
|1.3565
|1.3565
|1.3501
|-5.83
|10130.93
|675
|2007.08.23 09:31
|sell
|338
|0.03
|1.3563
|1.3593
|1.3527
|676
|2007.08.24 08:38
|s/l
|338
|0.03
|1.3593
|1.3593
|1.3527
|-8.92
|10122.01
|677
|2007.08.24 08:38
|sell
|339
|0.05
|1.3593
|1.3623
|1.3555
|678
|2007.08.24 11:36
|s/l
|339
|0.05
|1.3623
|1.3623
|1.3555
|-15.00
|10107.01
|679
|2007.08.24 11:36
|sell
|340
|0.08
|1.3621
|1.3651
|1.3581
|680
|2007.08.24 16:24
|s/l
|340
|0.08
|1.3651
|1.3651
|1.3581
|-24.00
|10083.01
|681
|2007.08.24 16:24
|sell
|341
|0.13
|1.3649
|1.3679
|1.3607
|682
|2007.08.24 16:55
|s/l
|341
|0.13
|1.3679
|1.3679
|1.3607
|-39.00
|10044.01
|683
|2007.08.24 16:55
|sell
|342
|0.21
|1.3678
|1.3708
|1.3634
|684
|2007.08.28 00:33
|t/p
|342
|0.21
|1.3634
|1.3708
|1.3634
|93.58
|10137.59
|685
|2007.08.28 00:33
|sell
|343
|0.01
|1.3632
|1.3662
|1.3602
|686
|2007.08.28 10:01
|s/l
|343
|0.01
|1.3662
|1.3662
|1.3602
|-3.00
|10134.59
|687
|2007.08.28 10:01
|sell
|344
|0.01
|1.3663
|1.3693
|1.3631
|688
|2007.08.28 15:05
|t/p
|344
|0.01
|1.3631
|1.3693
|1.3631
|3.20
|10137.79
|689
|2007.08.28 15:05
|sell
|345
|0.01
|1.3629
|1.3659
|1.3599
|690
|2007.08.28 22:05
|t/p
|345
|0.01
|1.3599
|1.3659
|1.3599
|3.00
|10140.79
|691
|2007.08.28 22:05
|sell
|346
|0.01
|1.3597
|1.3627
|1.3567
|692
|2007.08.29 01:16
|t/p
|346
|0.01
|1.3567
|1.3627
|1.3567
|3.03
|10143.82
|693
|2007.08.29 01:16
|sell
|347
|0.01
|1.3565
|1.3595
|1.3535
|694
|2007.08.29 04:04
|s/l
|347
|0.01
|1.3595
|1.3595
|1.3535
|-3.00
|10140.82
|695
|2007.08.29 04:04
|sell
|348
|0.01
|1.3596
|1.3626
|1.3564
|696
|2007.08.29 10:34
|s/l
|348
|0.01
|1.3626
|1.3626
|1.3564
|-3.00
|10137.82
|697
|2007.08.29 10:34
|sell
|349
|0.02
|1.3624
|1.3654
|1.3590
|698
|2007.08.29 13:28
|s/l
|349
|0.02
|1.3654
|1.3654
|1.3590
|-6.00
|10131.82
|699
|2007.08.29 13:28
|sell
|350
|0.03
|1.3652
|1.3682
|1.3616
|700
|2007.08.29 21:47
|s/l
|350
|0.03
|1.3682
|1.3682
|1.3616
|-9.00
|10122.82
|701
|2007.08.29 21:47
|sell
|351
|0.05
|1.3680
|1.3710
|1.3642
|702
|2007.08.30 07:04
|t/p
|351
|0.05
|1.3642
|1.3710
|1.3642
|19.42
|10142.24
|703
|2007.08.30 07:04
|sell
|352
|0.01
|1.3640
|1.3670
|1.3610
|704
|2007.08.30 09:56
|t/p
|352
|0.01
|1.3610
|1.3670
|1.3610
|3.00
|10145.24
|705
|2007.08.30 09:56
|sell
|353
|0.01
|1.3608
|1.3638
|1.3578
|706
|2007.08.30 14:27
|s/l
|353
|0.01
|1.3638
|1.3638
|1.3578
|-3.00
|10142.24
|707
|2007.08.30 14:27
|sell
|354
|0.01
|1.3636
|1.3666
|1.3604
|708
|2007.08.30 23:55
|s/l
|354
|0.01
|1.3666
|1.3666
|1.3604
|-3.00
|10139.24
|709
|2007.08.30 23:55
|sell
|355
|0.02
|1.3664
|1.3694
|1.3630
|710
|2007.08.31 11:31
|s/l
|355
|0.02
|1.3694
|1.3694
|1.3630
|-5.94
|10133.29
|711
|2007.08.31 11:31
|sell
|356
|0.03
|1.3692
|1.3722
|1.3656
|712
|2007.08.31 14:00
|t/p
|356
|0.03
|1.3656
|1.3722
|1.3656
|10.80
|10144.09
|713
|2007.08.31 14:00
|sell
|357
|0.01
|1.3654
|1.3684
|1.3624
|714
|2007.08.31 19:54
|t/p
|357
|0.01
|1.3624
|1.3684
|1.3624
|3.00
|10147.09
|715
|2007.08.31 19:54
|sell
|358
|0.01
|1.3622
|1.3652
|1.3592
|716
|2007.09.03 06:27
|s/l
|358
|0.01
|1.3652
|1.3652
|1.3592
|-2.97
|10144.12
|717
|2007.09.03 06:27
|sell
|359
|0.01
|1.3650
|1.3680
|1.3618
|718
|2007.09.03 14:56
|t/p
|359
|0.01
|1.3618
|1.3680
|1.3618
|3.20
|10147.32
|719
|2007.09.03 14:56
|sell
|360
|0.01
|1.3616
|1.3646
|1.3586
|720
|2007.09.04 10:02
|t/p
|360
|0.01
|1.3586
|1.3646
|1.3586
|3.03
|10150.35
|721
|2007.09.04 10:02
|sell
|361
|0.01
|1.3584
|1.3614
|1.3554
|722
|2007.09.04 12:48
|t/p
|361
|0.01
|1.3554
|1.3614
|1.3554
|3.00
|10153.35
|723
|2007.09.04 12:48
|sell
|362
|0.01
|1.3552
|1.3582
|1.3522
|724
|2007.09.04 14:58
|s/l
|362
|0.01
|1.3582
|1.3582
|1.3522
|-3.00
|10150.35
|725
|2007.09.04 14:58
|sell
|363
|0.01
|1.3580
|1.3610
|1.3548
|726
|2007.09.04 15:35
|s/l
|363
|0.01
|1.3610
|1.3610
|1.3548
|-3.00
|10147.35
|727
|2007.09.04 15:35
|sell
|364
|0.02
|1.3608
|1.3638
|1.3574
|728
|2007.09.05 05:36
|t/p
|364
|0.02
|1.3574
|1.3638
|1.3574
|6.86
|10154.20
|729
|2007.09.05 05:36
|sell
|365
|0.01
|1.3572
|1.3602
|1.3542
|730
|2007.09.05 14:06
|s/l
|365
|0.01
|1.3602
|1.3602
|1.3542
|-3.00
|10151.20
|731
|2007.09.05 14:06
|sell
|366
|0.01
|1.3600
|1.3630
|1.3568
|732
|2007.09.05 14:11
|s/l
|366
|0.01
|1.3630
|1.3630
|1.3568
|-3.00
|10148.20
|733
|2007.09.05 14:11
|sell
|367
|0.02
|1.3628
|1.3658
|1.3594
|734
|2007.09.05 15:38
|s/l
|367
|0.02
|1.3658
|1.3658
|1.3594
|-6.00
|10142.20
|735
|2007.09.05 15:38
|sell
|368
|0.03
|1.3656
|1.3686
|1.3620
|736
|2007.09.06 14:53
|s/l
|368
|0.03
|1.3686
|1.3686
|1.3620
|-8.75
|10133.46
|737
|2007.09.06 14:53
|sell
|369
|0.05
|1.3685
|1.3715
|1.3647
|738
|2007.09.07 12:30
|s/l
|369
|0.05
|1.3715
|1.3715
|1.3647
|-14.86
|10118.60
|739
|2007.09.07 12:30
|sell
|370
|0.08
|1.3716
|1.3746
|1.3676
|740
|2007.09.07 12:31
|s/l
|370
|0.08
|1.3746
|1.3746
|1.3676
|-24.00
|10094.60
|741
|2007.09.07 12:35
|sell
|371
|0.13
|1.3759
|1.3789
|1.3717
|742
|2007.09.07 13:33
|s/l
|371
|0.13
|1.3789
|1.3789
|1.3717
|-39.00
|10055.60
|743
|2007.09.07 13:33
|sell
|372
|0.21
|1.3787
|1.3817
|1.3743
|744
|2007.09.11 10:10
|s/l
|372
|0.21
|1.3817
|1.3817
|1.3743
|-61.82
|9993.77
|745
|2007.09.11 10:10
|sell
|373
|0.34
|1.3815
|1.3845
|1.3769
|746
|2007.09.11 15:01
|s/l
|373
|0.34
|1.3845
|1.3845
|1.3769
|-102.00
|9891.77
|747
|2007.09.11 15:01
|sell
|374
|0.55
|1.3843
|1.3873
|1.3795
|748
|2007.09.12 05:22
|s/l
|374
|0.55
|1.3873
|1.3873
|1.3795
|-163.46
|9728.31
|749
|2007.09.12 05:22
|sell
|375
|0.89
|1.3871
|1.3901
|1.3821
|750
|2007.09.12 15:31
|s/l
|375
|0.89
|1.3901
|1.3901
|1.3821
|-267.00
|9461.31
|751
|2007.09.12 15:31
|sell
|376
|1.44
|1.3899
|1.3929
|1.3847
|752
|2007.09.13 08:57
|s/l
|376
|1.44
|1.3929
|1.3929
|1.3847
|-419.90
|9041.41
|753
|2007.09.13 08:57
|sell
|377
|2.33
|1.3927
|1.3957
|1.3873
|754
|2007.09.13 13:15
|t/p
|377
|2.33
|1.3873
|1.3957
|1.3873
|1258.20
|10299.61
|755
|2007.09.13 13:15
|sell
|378
|0.01
|1.3871
|1.3901
|1.3841
|756
|2007.09.13 14:38
|s/l
|378
|0.01
|1.3901
|1.3901
|1.3841
|-3.00
|10296.61
|757
|2007.09.13 14:38
|sell
|379
|0.01
|1.3899
|1.3929
|1.3867
|758
|2007.09.13 21:47
|t/p
|379
|0.01
|1.3867
|1.3929
|1.3867
|3.20
|10299.81
|759
|2007.09.13 21:47
|sell
|380
|0.01
|1.3865
|1.3895
|1.3835
|760
|2007.09.14 07:20
|s/l
|380
|0.01
|1.3895
|1.3895
|1.3835
|-2.97
|10296.84
|761
|2007.09.14 07:20
|sell
|381
|0.01
|1.3893
|1.3923
|1.3861
|762
|2007.09.14 11:22
|t/p
|381
|0.01
|1.3861
|1.3923
|1.3861
|3.20
|10300.04
|763
|2007.09.14 11:22
|sell
|382
|0.01
|1.3859
|1.3889
|1.3829
|764
|2007.09.14 12:30
|s/l
|382
|0.01
|1.3889
|1.3889
|1.3829
|-3.00
|10297.04
|765
|2007.09.14 12:30
|sell
|383
|0.01
|1.3887
|1.3917
|1.3855
|766
|2007.09.14 14:12
|t/p
|383
|0.01
|1.3855
|1.3917
|1.3855
|3.20
|10300.24
|767
|2007.09.14 14:12
|sell
|384
|0.01
|1.3853
|1.3883
|1.3823
|768
|2007.09.14 19:15
|s/l
|384
|0.01
|1.3883
|1.3883
|1.3823
|-3.00
|10297.24
|769
|2007.09.14 19:15
|sell
|385
|0.01
|1.3882
|1.3912
|1.3850
|770
|2007.09.17 15:53
|t/p
|385
|0.01
|1.3850
|1.3912
|1.3850
|3.23
|10300.46
|771
|2007.09.17 15:53
|sell
|386
|0.01
|1.3848
|1.3878
|1.3818
|772
|2007.09.18 09:30
|s/l
|386
|0.01
|1.3878
|1.3878
|1.3818
|-2.97
|10297.49
|773
|2007.09.18 09:30
|sell
|387
|0.01
|1.3876
|1.3906
|1.3844
|774
|2007.09.18 18:16
|s/l
|387
|0.01
|1.3906
|1.3906
|1.3844
|-3.00
|10294.49
|775
|2007.09.18 18:16
|sell
|388
|0.02
|1.3904
|1.3934
|1.3870
|776
|2007.09.18 18:20
|s/l
|388
|0.02
|1.3934
|1.3934
|1.3870
|-6.00
|10288.49
|777
|2007.09.18 18:20
|sell
|389
|0.03
|1.3933
|1.3963
|1.3897
|778
|2007.09.18 18:35
|s/l
|389
|0.03
|1.3963
|1.3963
|1.3897
|-9.00
|10279.49
|779
|2007.09.18 18:35
|sell
|390
|0.05
|1.3962
|1.3992
|1.3924
|780
|2007.09.20 06:12
|s/l
|390
|0.05
|1.3992
|1.3992
|1.3924
|-14.44
|10265.05
|781
|2007.09.20 06:12
|sell
|391
|0.08
|1.3990
|1.4020
|1.3950
|782
|2007.09.20 06:43
|s/l
|391
|0.08
|1.4020
|1.4020
|1.3950
|-24.00
|10241.05
|783
|2007.09.20 06:43
|sell
|392
|0.13
|1.4019
|1.4049
|1.3977
|784
|2007.09.20 07:20
|s/l
|392
|0.13
|1.4049
|1.4049
|1.3977
|-39.00
|10202.05
|785
|2007.09.20 07:20
|sell
|393
|0.21
|1.4047
|1.4077
|1.4003
|786
|2007.09.20 14:44
|s/l
|393
|0.21
|1.4077
|1.4077
|1.4003
|-63.00
|10139.05
|787
|2007.09.20 14:44
|sell
|394
|0.34
|1.4075
|1.4105
|1.4029
|788
|2007.09.21 06:32
|s/l
|394
|0.34
|1.4105
|1.4105
|1.4029
|-101.05
|10038.00
|789
|2007.09.21 06:32
|sell
|395
|0.55
|1.4103
|1.4133
|1.4055
|790
|2007.09.21 10:09
|t/p
|395
|0.55
|1.4055
|1.4133
|1.4055
|264.00
|10302.00
|791
|2007.09.21 10:09
|sell
|396
|0.01
|1.4053
|1.4083
|1.4023
|792
|2007.09.21 13:29
|s/l
|396
|0.01
|1.4083
|1.4083
|1.4023
|-3.00
|10299.00
|793
|2007.09.21 13:29
|sell
|397
|0.01
|1.4082
|1.4112
|1.4050
|794
|2007.09.24 01:11
|s/l
|397
|0.01
|1.4112
|1.4112
|1.4050
|-2.97
|10296.03
|795
|2007.09.24 01:11
|sell
|398
|0.02
|1.4110
|1.4140
|1.4076
|796
|2007.09.24 15:22
|t/p
|398
|0.02
|1.4076
|1.4140
|1.4076
|6.80
|10302.83
|797
|2007.09.24 15:22
|sell
|399
|0.01
|1.4074
|1.4104
|1.4044
|798
|2007.09.25 12:02
|s/l
|399
|0.01
|1.4104
|1.4104
|1.4044
|-2.97
|10299.86
|799
|2007.09.25 12:02
|sell
|400
|0.01
|1.4103
|1.4133
|1.4071
|800
|2007.09.25 13:44
|s/l
|400
|0.01
|1.4133
|1.4133
|1.4071
|-3.00
|10296.86
|801
|2007.09.25 13:44
|sell
|401
|0.02
|1.4131
|1.4161
|1.4097
|802
|2007.09.25 23:19
|s/l
|401
|0.02
|1.4161
|1.4161
|1.4097
|-6.00
|10290.86
|803
|2007.09.25 23:19
|sell
|402
|0.03
|1.4159
|1.4189
|1.4123
|804
|2007.09.26 06:55
|t/p
|402
|0.03
|1.4123
|1.4189
|1.4123
|10.88
|10301.74
|805
|2007.09.26 06:55
|sell
|403
|0.01
|1.4121
|1.4151
|1.4091
|806
|2007.09.27 06:19
|s/l
|403
|0.01
|1.4151
|1.4151
|1.4091
|-2.92
|10298.83
|807
|2007.09.27 06:19
|sell
|404
|0.01
|1.4149
|1.4179
|1.4117
|808
|2007.09.27 12:12
|s/l
|404
|0.01
|1.4179
|1.4179
|1.4117
|-3.00
|10295.83
|809
|2007.09.27 12:12
|sell
|405
|0.02
|1.4177
|1.4207
|1.4143
|810
|2007.09.27 14:50
|t/p
|405
|0.02
|1.4143
|1.4207
|1.4143
|6.80
|10302.63
|811
|2007.09.27 14:50
|sell
|406
|0.01
|1.4141
|1.4171
|1.4111
|812
|2007.09.28 01:03
|s/l
|406
|0.01
|1.4171
|1.4171
|1.4111
|-2.97
|10299.66
|813
|2007.09.28 01:03
|sell
|407
|0.01
|1.4169
|1.4199
|1.4137
|814
|2007.09.28 12:51
|s/l
|407
|0.01
|1.4199
|1.4199
|1.4137
|-3.00
|10296.66
|815
|2007.09.28 12:51
|sell
|408
|0.02
|1.4198
|1.4228
|1.4164
|816
|2007.09.28 14:54
|s/l
|408
|0.02
|1.4228
|1.4228
|1.4164
|-6.00
|10290.66
|817
|2007.09.28 14:54
|sell
|409
|0.03
|1.4226
|1.4256
|1.4190
|818
|2007.09.28 17:42
|s/l
|409
|0.03
|1.4256
|1.4256
|1.4190
|-9.00
|10281.66
|819
|2007.09.28 17:42
|sell
|410
|0.05
|1.4254
|1.4284
|1.4216
|820
|2007.09.30 22:06
|s/l
|410
|0.05
|1.4284
|1.4284
|1.4216
|-15.00
|10266.66
|821
|2007.09.30 22:06
|sell
|411
|0.08
|1.4300
|1.4330
|1.4260
|822
|2007.10.01 02:41
|t/p
|411
|0.08
|1.4260
|1.4330
|1.4260
|32.22
|10298.88
|823
|2007.10.01 02:41
|sell
|412
|0.01
|1.4258
|1.4288
|1.4228
|824
|2007.10.01 07:49
|t/p
|412
|0.01
|1.4228
|1.4288
|1.4228
|3.00
|10301.88
|825
|2007.10.01 07:49
|sell
|413
|0.01
|1.4226
|1.4256
|1.4196
|826
|2007.10.02 06:57
|t/p
|413
|0.01
|1.4196
|1.4256
|1.4196
|3.03
|10304.91
|827
|2007.10.02 06:57
|sell
|414
|0.01
|1.4193
|1.4223
|1.4163
|828
|2007.10.02 10:32
|t/p
|414
|0.01
|1.4163
|1.4223
|1.4163
|3.00
|10307.91
|829
|2007.10.02 10:32
|sell
|415
|0.01
|1.4161
|1.4191
|1.4131
|830
|2007.10.03 11:40
|s/l
|415
|0.01
|1.4191
|1.4191
|1.4131
|-2.97
|10304.94
|831
|2007.10.03 11:40
|sell
|416
|0.01
|1.4189
|1.4219
|1.4157
|832
|2007.10.03 14:32
|t/p
|416
|0.01
|1.4157
|1.4219
|1.4157
|3.20
|10308.14
|833
|2007.10.03 14:32
|sell
|417
|0.01
|1.4155
|1.4185
|1.4125
|834
|2007.10.03 16:05
|t/p
|417
|0.01
|1.4125
|1.4185
|1.4125
|3.00
|10311.14
|835
|2007.10.03 16:05
|sell
|418
|0.01
|1.4123
|1.4153
|1.4093
|836
|2007.10.03 19:44
|t/p
|418
|0.01
|1.4093
|1.4153
|1.4093
|3.00
|10314.14
|837
|2007.10.03 19:44
|sell
|419
|0.01
|1.4090
|1.4120
|1.4060
|838
|2007.10.04 09:09
|s/l
|419
|0.01
|1.4120
|1.4120
|1.4060
|-2.92
|10311.22
|839
|2007.10.04 09:09
|sell
|420
|0.01
|1.4118
|1.4148
|1.4086
|840
|2007.10.04 12:44
|t/p
|420
|0.01
|1.4086
|1.4148
|1.4086
|3.20
|10314.42
|841
|2007.10.04 12:44
|sell
|421
|0.01
|1.4084
|1.4114
|1.4054
|842
|2007.10.04 14:12
|s/l
|421
|0.01
|1.4114
|1.4114
|1.4054
|-3.00
|10311.42
|843
|2007.10.04 14:12
|sell
|422
|0.01
|1.4113
|1.4143
|1.4081
|844
|2007.10.04 14:30
|s/l
|422
|0.01
|1.4143
|1.4143
|1.4081
|-3.00
|10308.42
|845
|2007.10.04 14:30
|sell
|423
|0.02
|1.4141
|1.4171
|1.4107
|846
|2007.10.05 08:51
|t/p
|423
|0.02
|1.4107
|1.4171
|1.4107
|6.86
|10315.28
|847
|2007.10.05 08:51
|sell
|424
|0.01
|1.4105
|1.4135
|1.4075
|848
|2007.10.05 11:51
|s/l
|424
|0.01
|1.4135
|1.4135
|1.4075
|-3.00
|10312.28
|849
|2007.10.05 11:51
|sell
|425
|0.01
|1.4133
|1.4163
|1.4101
|850
|2007.10.05 12:30
|t/p
|425
|0.01
|1.4101
|1.4163
|1.4101
|3.20
|10315.48
|851
|2007.10.05 12:30
|sell
|426
|0.01
|1.4099
|1.4129
|1.4069
|852
|2007.10.05 12:30
|t/p
|426
|0.01
|1.4069
|1.4129
|1.4069
|3.00
|10318.48
|853
|2007.10.05 12:35
|sell
|427
|0.01
|1.4050
|1.4080
|1.4020
|854
|2007.10.05 12:43
|s/l
|427
|0.01
|1.4080
|1.4080
|1.4020
|-3.00
|10315.48
|855
|2007.10.05 12:43
|sell
|428
|0.01
|1.4078
|1.4108
|1.4046
|856
|2007.10.05 13:37
|s/l
|428
|0.01
|1.4108
|1.4108
|1.4046
|-3.00
|10312.48
|857
|2007.10.05 13:37
|sell
|429
|0.02
|1.4106
|1.4136
|1.4072
|858
|2007.10.05 13:46
|s/l
|429
|0.02
|1.4136
|1.4136
|1.4072
|-6.00
|10306.48
|859
|2007.10.05 13:46
|sell
|430
|0.03
|1.4134
|1.4164
|1.4098
|860
|2007.10.08 07:43
|t/p
|430
|0.03
|1.4098
|1.4164
|1.4098
|10.88
|10317.36
|861
|2007.10.08 07:43
|sell
|431
|0.01
|1.4095
|1.4125
|1.4065
|862
|2007.10.08 14:53
|t/p
|431
|0.01
|1.4065
|1.4125
|1.4065
|3.00
|10320.36
|863
|2007.10.08 14:53
|sell
|432
|0.01
|1.4063
|1.4093
|1.4033
|864
|2007.10.09 01:37
|t/p
|432
|0.01
|1.4033
|1.4093
|1.4033
|3.03
|10323.39
|865
|2007.10.09 01:37
|sell
|433
|0.01
|1.4031
|1.4061
|1.4001
|866
|2007.10.09 14:23
|s/l
|433
|0.01
|1.4061
|1.4061
|1.4001
|-3.00
|10320.39
|867
|2007.10.09 14:23
|sell
|434
|0.01
|1.4059
|1.4089
|1.4027
|868
|2007.10.09 14:57
|s/l
|434
|0.01
|1.4089
|1.4089
|1.4027
|-3.00
|10317.39
|869
|2007.10.09 14:57
|sell
|435
|0.02
|1.4087
|1.4117
|1.4053
|870
|2007.10.10 00:18
|s/l
|435
|0.02
|1.4117
|1.4117
|1.4053
|-5.94
|10311.44
|871
|2007.10.10 00:18
|sell
|436
|0.03
|1.4115
|1.4145
|1.4079
|872
|2007.10.10 09:52
|s/l
|436
|0.03
|1.4145
|1.4145
|1.4079
|-9.00
|10302.44
|873
|2007.10.10 09:52
|sell
|437
|0.05
|1.4144
|1.4174
|1.4106
|874
|2007.10.11 06:07
|s/l
|437
|0.05
|1.4174
|1.4174
|1.4106
|-14.58
|10287.86
|875
|2007.10.11 06:07
|sell
|438
|0.08
|1.4172
|1.4202
|1.4132
|876
|2007.10.11 08:31
|s/l
|438
|0.08
|1.4202
|1.4202
|1.4132
|-24.00
|10263.86
|877
|2007.10.11 08:31
|sell
|439
|0.13
|1.4200
|1.4230
|1.4158
|878
|2007.10.11 13:22
|t/p
|439
|0.13
|1.4158
|1.4230
|1.4158
|54.60
|10318.46
|879
|2007.10.11 13:22
|sell
|440
|0.01
|1.4156
|1.4186
|1.4126
|880
|2007.10.11 14:00
|s/l
|440
|0.01
|1.4186
|1.4186
|1.4126
|-3.00
|10315.46
|881
|2007.10.11 14:00
|sell
|441
|0.01
|1.4184
|1.4214
|1.4152
|882
|2007.10.11 14:16
|s/l
|441
|0.01
|1.4214
|1.4214
|1.4152
|-3.00
|10312.46
|883
|2007.10.11 14:16
|sell
|442
|0.02
|1.4212
|1.4242
|1.4178
|884
|2007.10.11 14:41
|s/l
|442
|0.02
|1.4242
|1.4242
|1.4178
|-6.00
|10306.46
|885
|2007.10.11 14:41
|sell
|443
|0.03
|1.4240
|1.4270
|1.4204
|886
|2007.10.11 19:08
|t/p
|443
|0.03
|1.4204
|1.4270
|1.4204
|10.80
|10317.26
|887
|2007.10.11 19:08
|sell
|444
|0.01
|1.4201
|1.4231
|1.4171
|888
|2007.10.11 23:59
|close at stop
|444
|0.01
|1.4202
|1.4231
|1.4171
|-0.10
|10317.16