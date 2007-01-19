Strategy Tester Report
Phreak
InterbankFX-Demo Accounts (Build 210)

商品EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期5 分钟图 2007.01.19 00:00 - 2007.10.11 23:55 (2007.01.19 - 2007.10.12)
复盘模型每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
参数InitLotsize=0.01; InitTP=30; InitSL=30; TPincrement=2; MaxLossOrder=1000; MagicNumber=20070714; Slippage=3; Shift=0;
经测试过的柱数58178用于复盘的即时价数量838614复盘模型的质量90.00%
Mismatched charts errors1
起始资金10000.00
总净盈利317.16总获利3247.46总亏损-2930.30
盈利比1.11预期盈利0.71
绝对亏损1005.19最大亏损1159.50 (11.42%)相对亏损11.42% (1159.50)
交易单总计444卖单 (获利百分比)444 (40.09%)买单 (获利百分比)0 (0.00%)
盈利交易(占总百分比)178 (40.09%)亏损交易(占总百分比)266 (59.91%)
最大:获利交易1258.20亏损交易-419.90
平均:获利交易18.24亏损交易-11.02
最大:连续获利金额7 (21.28)连续亏损金额12 (-1112.80)
最多:连续获利次数1258.20 (1)连续亏损次数-1112.80 (12)
平均:连续获利2连续亏损3
Graph
#时间类型定单手数价位止损获利获利余额
12007.01.19 00:01sell10.011.29571.29871.2927
22007.01.19 02:21s/l10.011.29871.29871.2927-3.009997.00
32007.01.19 02:21sell20.011.29851.30151.2953
42007.01.19 13:40t/p20.011.29531.30151.29533.2010000.20
52007.01.19 13:40sell30.011.29501.29801.2920
62007.01.19 15:24t/p30.011.29201.29801.29203.0010003.20
72007.01.19 15:24sell40.011.29181.29481.2888
82007.01.19 16:25s/l40.011.29481.29481.2888-3.0010000.20
92007.01.19 16:25sell50.011.29481.29781.2916
102007.01.22 03:15s/l50.011.29781.29781.2916-2.979997.23
112007.01.22 03:15sell60.021.29771.30071.2943
122007.01.22 10:57t/p60.021.29431.30071.29436.8010004.03
132007.01.22 10:57sell70.011.29411.29711.2911
142007.01.23 07:42s/l70.011.29711.29711.2911-2.9710001.06
152007.01.23 07:42sell80.011.29691.29991.2937
162007.01.23 10:05s/l80.011.29991.29991.2937-3.009998.06
172007.01.23 10:05sell90.021.29971.30271.2963
182007.01.23 11:57s/l90.021.30271.30271.2963-6.009992.06
192007.01.23 11:57sell100.031.30251.30551.2989
202007.01.24 08:16t/p100.031.29891.30551.298910.8810002.94
212007.01.24 08:16sell110.011.29871.30171.2957
222007.01.24 09:57s/l110.011.30171.30171.2957-3.009999.94
232007.01.24 09:57sell120.011.30151.30451.2983
242007.01.24 14:13t/p120.011.29831.30451.29833.2010003.14
252007.01.24 14:13sell130.011.29811.30111.2951
262007.01.24 16:07t/p130.011.29511.30111.29513.0010006.14
272007.01.24 16:07sell140.011.29491.29791.2919
282007.01.25 07:44s/l140.011.29791.29791.2919-2.9210003.22
292007.01.25 07:44sell150.011.29771.30071.2945
302007.01.25 19:03t/p150.011.29451.30071.29453.2010006.42
312007.01.25 19:03sell160.011.29431.29731.2913
322007.01.26 08:08t/p160.011.29131.29731.29133.0310009.45
332007.01.26 08:08sell170.011.29111.29411.2881
342007.01.26 15:00t/p170.011.28811.29411.28813.0010012.45
352007.01.26 15:00sell180.011.28781.29081.2848
362007.01.26 15:25s/l180.011.29081.29081.2848-3.0010009.45
372007.01.26 15:25sell190.011.29061.29361.2874
382007.01.29 14:54s/l190.011.29361.29361.2874-2.9710006.48
392007.01.29 14:54sell200.021.29341.29641.2900
402007.01.29 17:01s/l200.021.29641.29641.2900-6.0010000.48
412007.01.29 17:01sell210.031.29621.29921.2926
422007.01.31 09:35t/p210.031.29261.29921.292610.9710011.45
432007.01.31 09:35sell220.011.29241.29541.2894
442007.01.31 12:40s/l220.011.29541.29541.2894-3.0010008.45
452007.01.31 12:40sell230.011.29531.29831.2921
462007.01.31 15:17s/l230.011.29831.29831.2921-3.0010005.45
472007.01.31 15:17sell240.021.29811.30111.2947
482007.01.31 15:44s/l240.021.30111.30111.2947-6.009999.45
492007.01.31 15:44sell250.031.30091.30391.2973
502007.02.01 01:07s/l250.031.30391.30391.2973-8.759990.70
512007.02.01 01:07sell260.051.30371.30671.2999
522007.02.02 14:03t/p260.051.29991.30671.299919.1410009.84
532007.02.02 14:03sell270.011.29971.30271.2967
542007.02.02 15:02t/p270.011.29671.30271.29673.0010012.84
552007.02.02 15:02sell280.011.29651.29951.2935
562007.02.05 05:56t/p280.011.29351.29951.29353.0310015.87
572007.02.05 05:56sell290.011.29331.29631.2903
582007.02.05 08:29s/l290.011.29631.29631.2903-3.0010012.87
592007.02.05 08:29sell300.011.29611.29911.2929
602007.02.05 12:14t/p300.011.29291.29911.29293.2010016.07
612007.02.05 12:14sell310.011.29271.29571.2897
622007.02.06 12:07s/l310.011.29571.29571.2897-2.9710013.10
632007.02.06 12:07sell320.011.29551.29851.2923
642007.02.06 18:23s/l320.011.29851.29851.2923-3.0010010.10
652007.02.06 18:23sell330.021.29831.30131.2949
662007.02.07 15:22s/l330.021.30131.30131.2949-5.9410004.15
672007.02.07 15:22sell340.031.30111.30411.2975
682007.02.08 12:48t/p340.031.29751.30411.297511.0510015.20
692007.02.08 12:48sell350.011.29731.30031.2943
702007.02.08 13:35s/l350.011.30031.30031.2943-3.0010012.20
712007.02.08 13:35sell360.011.30011.30311.2969
722007.02.08 14:17s/l360.011.30311.30311.2969-3.0010009.20
732007.02.08 14:17sell370.021.30291.30591.2995
742007.02.09 10:02t/p370.021.29951.30591.29956.8610016.06
752007.02.09 10:02sell380.011.29931.30231.2963
762007.02.11 23:35s/l380.011.30231.30231.2963-3.0010013.06
772007.02.11 23:35sell390.011.30231.30531.2991
782007.02.12 09:46t/p390.011.29911.30531.29913.2310016.29
792007.02.12 09:46sell400.011.29891.30191.2959
802007.02.12 10:19t/p400.011.29591.30191.29593.0010019.29
812007.02.12 10:19sell410.011.29571.29871.2927
822007.02.13 07:13s/l410.011.29871.29871.2927-2.9710016.32
832007.02.13 07:13sell420.011.29851.30151.2953
842007.02.13 12:13s/l420.011.30151.30151.2953-3.0010013.32
852007.02.13 12:13sell430.021.30151.30451.2981
862007.02.14 04:27s/l430.021.30451.30451.2981-5.9410007.37
872007.02.14 04:27sell440.031.30441.30741.3008
882007.02.14 07:41s/l440.031.30741.30741.3008-9.009998.37
892007.02.14 07:41sell450.051.30721.31021.3034
902007.02.14 13:54s/l450.051.31021.31021.3034-15.009983.37
912007.02.14 13:54sell460.081.31011.31311.3061
922007.02.14 15:03s/l460.081.31311.31311.3061-24.009959.37
932007.02.14 15:03sell470.131.31301.31601.3088
942007.02.15 14:08s/l470.131.31601.31601.3088-37.919921.46
952007.02.15 14:08sell480.211.31591.31891.3115
962007.02.16 08:37t/p480.211.31151.31891.311592.9910014.45
972007.02.16 08:37sell490.011.31131.31431.3083
982007.02.16 19:22s/l490.011.31431.31431.3083-3.0010011.45
992007.02.16 19:22sell500.011.31411.31711.3109
1002007.02.20 02:00s/l500.011.31711.31711.3109-2.9410008.51
1012007.02.20 02:00sell510.021.31701.32001.3136
1022007.02.20 08:34t/p510.021.31361.32001.31366.8010015.31
1032007.02.20 08:34sell520.011.31341.31641.3104
1042007.02.21 07:29s/l520.011.31641.31641.3104-2.9710012.34
1052007.02.21 07:29sell530.011.31621.31921.3130
1062007.02.21 11:17t/p530.011.31301.31921.31303.2010015.54
1072007.02.21 11:17sell540.011.31281.31581.3098
1082007.02.22 07:42t/p540.011.30981.31581.30983.0810018.62
1092007.02.22 07:42sell550.011.30951.31251.3065
1102007.02.22 16:21s/l550.011.31251.31251.3065-3.0010015.62
1112007.02.22 16:21sell560.011.31231.31531.3091
1122007.02.23 14:22s/l560.011.31531.31531.3091-2.9710012.65
1132007.02.23 14:22sell570.021.31511.31811.3117
1142007.02.23 15:21s/l570.021.31811.31811.3117-6.0010006.65
1152007.02.23 15:21sell580.031.31791.32091.3143
1162007.02.27 08:18s/l580.031.32091.32091.3143-8.839997.82
1172007.02.27 08:18sell590.051.32071.32371.3169
1182007.02.27 13:30s/l590.051.32371.32371.3169-15.009982.82
1192007.02.27 13:30sell600.081.32361.32661.3196
1202007.02.28 08:22t/p600.081.31961.32661.319632.2210015.04
1212007.02.28 08:22sell610.011.31941.32241.3164
1222007.02.28 13:29s/l610.011.32241.32241.3164-3.0010012.04
1232007.02.28 13:29sell620.011.32221.32521.3190
1242007.02.28 15:31t/p620.011.31901.32521.31903.2010015.24
1252007.02.28 15:31sell630.011.31881.32181.3158
1262007.02.28 16:20s/l630.011.32181.32181.3158-3.0010012.24
1272007.02.28 16:20sell640.011.32161.32461.3184
1282007.03.01 15:17t/p640.011.31841.32461.31843.2810015.52
1292007.03.01 15:17sell650.011.31821.32121.3152
1302007.03.02 09:23t/p650.011.31521.32121.31523.0310018.55
1312007.03.02 09:23sell660.011.31501.31801.3120
1322007.03.02 13:53s/l660.011.31801.31801.3120-3.0010015.55
1332007.03.02 13:53sell670.011.31781.32081.3146
1342007.03.04 23:00s/l670.011.32081.32081.3146-3.0010012.55
1352007.03.04 23:00sell680.021.32091.32391.3175
1362007.03.05 00:43t/p680.021.31751.32391.31756.8610019.41
1372007.03.05 00:43sell690.011.31731.32031.3143
1382007.03.05 01:42t/p690.011.31431.32031.31433.0010022.41
1392007.03.05 01:42sell700.011.31411.31711.3111
1402007.03.05 05:31s/l700.011.31711.31711.3111-3.0010019.41
1412007.03.05 05:31sell710.011.31691.31991.3137
1422007.03.05 07:01t/p710.011.31371.31991.31373.2010022.61
1432007.03.05 07:01sell720.011.31351.31651.3105
1442007.03.05 11:33t/p720.011.31051.31651.31053.0010025.61
1452007.03.05 11:33sell730.011.31031.31331.3073
1462007.03.05 14:24t/p730.011.30731.31331.30733.0010028.61
1472007.03.05 14:24sell740.011.30701.31001.3040
1482007.03.05 14:57s/l740.011.31001.31001.3040-3.0010025.61
1492007.03.05 14:57sell750.011.30981.31281.3066
1502007.03.06 07:44s/l750.011.31281.31281.3066-2.9710022.64
1512007.03.06 07:44sell760.021.31261.31561.3092
1522007.03.06 13:52t/p760.021.30921.31561.30926.8010029.44
1532007.03.06 13:52sell770.011.30901.31201.3060
1542007.03.06 19:28s/l770.011.31201.31201.3060-3.0010026.44
1552007.03.06 19:28sell780.011.31181.31481.3086
1562007.03.07 15:17s/l780.011.31481.31481.3086-2.9710023.46
1572007.03.07 15:17sell790.021.31461.31761.3112
1582007.03.07 19:26s/l790.021.31761.31761.3112-6.0010017.46
1592007.03.07 19:26sell800.031.31751.32051.3139
1602007.03.08 13:58t/p800.031.31391.32051.313911.0510028.52
1612007.03.08 13:58sell810.011.31361.31661.3106
1622007.03.09 13:42t/p810.011.31061.31661.31063.0310031.54
1632007.03.09 13:42sell820.011.31041.31341.3074
1642007.03.12 07:49s/l820.011.31341.31341.3074-2.9710028.57
1652007.03.12 07:49sell830.011.31321.31621.3100
1662007.03.12 09:16s/l830.011.31621.31621.3100-3.0010025.57
1672007.03.12 09:16sell840.021.31601.31901.3126
1682007.03.12 15:12s/l840.021.31901.31901.3126-6.0010019.57
1692007.03.12 15:12sell850.031.31881.32181.3152
1702007.03.13 13:04s/l850.031.32181.32181.3152-8.9210010.66
1712007.03.13 13:04sell860.051.32161.32461.3178
1722007.03.14 12:42t/p860.051.31781.32461.317819.1410029.80
1732007.03.14 12:42sell870.011.31751.32051.3145
1742007.03.14 14:04s/l870.011.32051.32051.3145-3.0010026.80
1752007.03.14 14:04sell880.011.32031.32331.3171
1762007.03.14 16:01s/l880.011.32331.32331.3171-3.0010023.80
1772007.03.14 16:01sell890.021.32311.32611.3197
1782007.03.15 09:17t/p890.021.31971.32611.31976.9710030.76
1792007.03.15 09:17sell900.011.31951.32251.3165
1802007.03.15 12:31s/l900.011.32251.32251.3165-3.0010027.76
1812007.03.15 12:31sell910.011.32231.32531.3191
1822007.03.15 16:21s/l910.011.32531.32531.3191-3.0010024.76
1832007.03.15 16:21sell920.021.32511.32811.3217
1842007.03.15 23:35s/l920.021.32811.32811.3217-6.0010018.76
1852007.03.15 23:35sell930.031.32801.33101.3244
1862007.03.16 02:02s/l930.031.33101.33101.3244-8.9210009.85
1872007.03.16 02:02sell940.051.33081.33381.3270
1882007.03.16 10:55s/l940.051.33381.33381.3270-15.009994.85
1892007.03.16 10:55sell950.081.33371.33671.3297
1902007.03.19 06:31t/p950.081.32971.33671.329732.2210027.07
1912007.03.19 06:31sell960.011.32951.33251.3265
1922007.03.20 22:00s/l960.011.33251.33251.3265-2.9710024.10
1932007.03.20 22:00sell970.011.33231.33531.3291
1942007.03.21 13:02t/p970.011.32911.33531.32913.2310027.33
1952007.03.21 13:02sell980.011.32881.33181.3258
1962007.03.21 18:15s/l980.011.33181.33181.3258-3.0010024.33
1972007.03.21 18:15sell990.011.33171.33471.3285
1982007.03.21 18:16s/l990.011.33471.33471.3285-3.0010021.33
1992007.03.21 18:20sell1000.021.33311.33611.3297
2002007.03.21 18:23s/l1000.021.33611.33611.3297-6.0010015.33
2012007.03.21 18:26sell1010.031.33781.34081.3342
2022007.03.21 23:51s/l1010.031.34081.34081.3342-9.0010006.33
2032007.03.21 23:51sell1020.051.34061.34361.3368
2042007.03.22 07:21t/p1020.051.33681.34361.336819.4210025.75
2052007.03.22 07:21sell1030.011.33661.33961.3336
2062007.03.22 16:42t/p1030.011.33361.33961.33363.0010028.75
2072007.03.22 16:42sell1040.011.33341.33641.3304
2082007.03.23 09:17t/p1040.011.33041.33641.33043.0310031.78
2092007.03.23 09:17sell1050.011.33011.33311.3271
2102007.03.23 12:22s/l1050.011.33311.33311.3271-3.0010028.78
2112007.03.23 12:22sell1060.011.33291.33591.3297
2122007.03.23 14:22t/p1060.011.32971.33591.32973.2010031.98
2132007.03.23 14:22sell1070.011.32941.33241.3264
2142007.03.25 23:48t/p1070.011.32641.33241.32643.0010034.98
2152007.03.25 23:48sell1080.011.32611.32911.3231
2162007.03.26 14:46s/l1080.011.32911.32911.3231-2.9710032.00
2172007.03.26 14:46sell1090.011.32891.33191.3257
2182007.03.26 15:01s/l1090.011.33191.33191.3257-3.0010029.00
2192007.03.26 15:01sell1100.021.33171.33471.3283
2202007.03.26 15:26s/l1100.021.33471.33471.3283-6.0010023.00
2212007.03.26 15:26sell1110.031.33451.33751.3309
2222007.03.29 00:04t/p1110.031.33091.33751.330911.2210034.22
2232007.03.29 00:04sell1120.011.33071.33371.3277
2242007.03.29 09:28s/l1120.011.33371.33371.3277-3.0010031.22
2252007.03.29 09:28sell1130.011.33361.33661.3304
2262007.03.30 11:52t/p1130.011.33041.33661.33043.2310034.45
2272007.03.30 11:52sell1140.011.33021.33321.3272
2282007.03.30 13:30s/l1140.011.33321.33321.3272-3.0010031.45
2292007.03.30 13:30sell1150.011.33301.33601.3298
2302007.03.30 13:39t/p1150.011.32981.33601.32983.2010034.65
2312007.03.30 13:39sell1160.011.32961.33261.3266
2322007.03.30 16:14s/l1160.011.33261.33261.3266-3.0010031.65
2332007.03.30 16:14sell1170.011.33241.33541.3292
2342007.03.30 16:21s/l1170.011.33541.33541.3292-3.0010028.65
2352007.03.30 16:21sell1180.021.33531.33831.3319
2362007.03.30 16:28s/l1180.021.33831.33831.3319-6.0010022.65
2372007.03.30 16:28sell1190.031.33811.34111.3345
2382007.04.02 00:19t/p1190.031.33451.34111.334510.8810033.54
2392007.04.02 00:19sell1200.011.33431.33731.3313
2402007.04.02 12:53s/l1200.011.33731.33731.3313-3.0010030.54
2412007.04.02 12:53sell1210.011.33731.34031.3341
2422007.04.03 17:48t/p1210.011.33411.34031.33413.2310033.76
2432007.04.03 17:48sell1220.011.33381.33681.3308
2442007.04.04 10:26s/l1220.011.33681.33681.3308-2.9710030.79
2452007.04.04 10:26sell1230.011.33661.33961.3334
2462007.04.05 13:10s/l1230.011.33961.33961.3334-2.9210027.88
2472007.04.05 13:10sell1240.021.33951.34251.3361
2482007.04.05 13:25s/l1240.021.34251.34251.3361-6.0010021.88
2492007.04.05 13:25sell1250.031.34231.34531.3387
2502007.04.06 12:30t/p1250.031.33871.34531.338710.8810032.76
2512007.04.06 12:30sell1260.011.33841.34141.3354
2522007.04.09 16:42t/p1260.011.33541.34141.33543.0310035.79
2532007.04.09 16:42sell1270.011.33511.33811.3321
2542007.04.10 00:59s/l1270.011.33811.33811.3321-2.9710032.82
2552007.04.10 00:59sell1280.011.33791.34091.3347
2562007.04.10 02:25s/l1280.011.34091.34091.3347-3.0010029.82
2572007.04.10 02:25sell1290.021.34071.34371.3373
2582007.04.10 12:18s/l1290.021.34371.34371.3373-6.0010023.82
2592007.04.10 12:18sell1300.031.34351.34651.3399
2602007.04.12 01:42s/l1300.031.34651.34651.3399-8.6610015.15
2612007.04.12 01:42sell1310.051.34631.34931.3425
2622007.04.12 14:22s/l1310.051.34931.34931.3425-15.0010000.15
2632007.04.12 14:22sell1320.081.34921.35221.3452
2642007.04.13 01:23s/l1320.081.35221.35221.3452-23.789976.38
2652007.04.13 01:23sell1330.131.35201.35501.3478
2662007.04.13 12:32s/l1330.131.35501.35501.3478-39.009937.38
2672007.04.13 12:32sell1340.211.35481.35781.3504
2682007.04.13 15:14t/p1340.211.35041.35781.350492.4010029.78
2692007.04.13 15:14sell1350.011.35021.35321.3472
2702007.04.13 17:41s/l1350.011.35321.35321.3472-3.0010026.78
2712007.04.13 17:41sell1360.011.35301.35601.3498
2722007.04.15 22:00s/l1360.011.35601.35601.3498-3.0010023.78
2732007.04.15 22:00sell1370.021.35661.35961.3532
2742007.04.16 21:17t/p1370.021.35321.35961.35326.8610030.63
2752007.04.16 21:17sell1380.011.35301.35601.3500
2762007.04.17 12:30s/l1380.011.35601.35601.3500-2.9710027.66
2772007.04.17 12:30sell1390.011.35591.35891.3527
2782007.04.17 12:47s/l1390.011.35891.35891.3527-3.0010024.66
2792007.04.17 12:47sell1400.021.35871.36171.3553
2802007.04.18 08:59s/l1400.021.36171.36171.3553-5.9410018.72
2812007.04.18 08:59sell1410.031.36151.36451.3579
2822007.04.18 12:05t/p1410.031.35791.36451.357910.8010029.52
2832007.04.18 12:05sell1420.011.35771.36071.3547
2842007.04.18 20:27s/l1420.011.36071.36071.3547-3.0010026.52
2852007.04.18 20:27sell1430.011.36051.36351.3573
2862007.04.19 06:44t/p1430.011.35731.36351.35733.2810029.80
2872007.04.19 06:44sell1440.011.35711.36011.3541
2882007.04.19 09:16s/l1440.011.36011.36011.3541-3.0010026.80
2892007.04.19 09:16sell1450.011.35991.36291.3567
2902007.04.19 22:29s/l1450.011.36291.36291.3567-3.0010023.80
2912007.04.19 22:29sell1460.021.36271.36571.3593
2922007.04.20 13:36t/p1460.021.35931.36571.35936.8610030.66
2932007.04.20 13:36sell1470.011.35901.36201.3560
2942007.04.23 08:31t/p1470.011.35601.36201.35603.0310033.68
2952007.04.23 08:31sell1480.011.35571.35871.3527
2962007.04.23 15:45s/l1480.011.35871.35871.3527-3.0010030.68
2972007.04.23 15:45sell1490.011.35871.36171.3555
2982007.04.24 01:56t/p1490.011.35551.36171.35553.2310033.91
2992007.04.24 01:56sell1500.011.35531.35831.3523
3002007.04.24 10:49s/l1500.011.35831.35831.3523-3.0010030.91
3012007.04.24 10:49sell1510.011.35811.36111.3549
3022007.04.24 14:08s/l1510.011.36111.36111.3549-3.0010027.91
3032007.04.24 14:08sell1520.021.36091.36391.3575
3042007.04.24 20:04s/l1520.021.36391.36391.3575-6.0010021.91
3052007.04.24 20:04sell1530.031.36381.36681.3602
3062007.04.26 10:02t/p1530.031.36021.36681.360211.1410033.05
3072007.04.26 10:02sell1540.011.36001.36301.3570
3082007.04.27 10:11s/l1540.011.36301.36301.3570-2.9710030.08
3092007.04.27 10:11sell1550.011.36281.36581.3596
3102007.04.27 12:30s/l1550.011.36581.36581.3596-3.0010027.08
3112007.04.27 12:30sell1560.021.36561.36861.3622
3122007.04.27 15:05t/p1560.021.36221.36861.36226.8010033.88
3132007.04.27 15:05sell1570.011.36201.36501.3590
3142007.04.27 19:52s/l1570.011.36501.36501.3590-3.0010030.88
3152007.04.27 19:52sell1580.011.36491.36791.3617
3162007.04.29 23:45t/p1580.011.36171.36791.36173.2010034.08
3172007.04.29 23:45sell1590.011.36141.36441.3584
3182007.04.30 02:25s/l1590.011.36441.36441.3584-2.9710031.10
3192007.04.30 02:25sell1600.011.36421.36721.3610
3202007.04.30 06:37t/p1600.011.36101.36721.36103.2010034.30
3212007.04.30 06:37sell1610.011.36071.36371.3577
3222007.04.30 13:29s/l1610.011.36371.36371.3577-3.0010031.30
3232007.04.30 13:29sell1620.011.36351.36651.3603
3242007.04.30 15:16s/l1620.011.36651.36651.3603-3.0010028.30
3252007.04.30 15:16sell1630.021.36631.36931.3629
3262007.05.01 07:31t/p1630.021.36291.36931.36296.8610035.16
3272007.05.01 07:31sell1640.011.36271.36571.3597
3282007.05.01 12:21s/l1640.011.36571.36571.3597-3.0010032.16
3292007.05.01 12:21sell1650.011.36551.36851.3623
3302007.05.01 14:27t/p1650.011.36231.36851.36233.2010035.36
3312007.05.01 14:27sell1660.011.36211.36511.3591
3322007.05.02 02:21t/p1660.011.35911.36511.35913.0310038.39
3332007.05.02 02:21sell1670.011.35891.36191.3559
3342007.05.03 06:13s/l1670.011.36191.36191.3559-2.9210035.47
3352007.05.03 06:13sell1680.011.36181.36481.3586
3362007.05.03 13:25t/p1680.011.35861.36481.35863.2010038.67
3372007.05.03 13:25sell1690.011.35841.36141.3554
3382007.05.03 14:24t/p1690.011.35541.36141.35543.0010041.67
3392007.05.03 14:24sell1700.011.35521.35821.3522
3402007.05.04 12:31s/l1700.011.35821.35821.3522-2.9710038.70
3412007.05.04 12:31sell1710.011.35891.36191.3557
3422007.05.04 12:35t/p1710.011.35571.36191.35573.2010041.90
3432007.05.04 12:35sell1720.011.35541.35841.3524
3442007.05.04 12:45s/l1720.011.35841.35841.3524-3.0010038.90
3452007.05.04 12:45sell1730.011.35821.36121.3550
3462007.05.07 02:01s/l1730.011.36121.36121.3550-2.9710035.93
3472007.05.07 02:01sell1740.021.36101.36401.3576
3482007.05.08 08:37t/p1740.021.35761.36401.35766.8610042.78
3492007.05.08 08:37sell1750.011.35741.36041.3544
3502007.05.08 14:12t/p1750.011.35441.36041.35443.0010045.78
3512007.05.08 14:12sell1760.011.35421.35721.3512
3522007.05.10 12:51t/p1760.011.35121.35721.35123.1110048.90
3532007.05.10 12:51sell1770.011.35101.35401.3480
3542007.05.10 17:04t/p1770.011.34801.35401.34803.0010051.90
3552007.05.10 17:04sell1780.011.34781.35081.3448
3562007.05.11 12:30s/l1780.011.35081.35081.3448-2.9710048.92
3572007.05.11 12:30sell1790.011.35061.35361.3474
3582007.05.13 22:48s/l1790.011.35361.35361.3474-3.0010045.92
3592007.05.13 22:48sell1800.021.35341.35641.3500
3602007.05.15 12:33s/l1800.021.35641.35641.3500-5.8910040.04
3612007.05.15 12:33sell1810.031.35621.35921.3526
3622007.05.15 14:41s/l1810.031.35921.35921.3526-9.0010031.04
3632007.05.15 14:41sell1820.051.35901.36201.3552
3642007.05.16 15:09t/p1820.051.35521.36201.355219.1410050.18
3652007.05.16 15:09sell1830.011.35501.35801.3520
3662007.05.16 15:48t/p1830.011.35201.35801.35203.0010053.18
3672007.05.16 15:48sell1840.011.35181.35481.3488
3682007.05.17 12:38t/p1840.011.34881.35481.34883.0810056.26
3692007.05.17 12:38sell1850.011.34861.35161.3456
3702007.05.18 15:09s/l1850.011.35161.35161.3456-2.9710053.29
3712007.05.18 15:09sell1860.011.35151.35451.3483
3722007.05.21 09:48t/p1860.011.34831.35451.34833.2310056.52
3732007.05.21 09:48sell1870.011.34811.35111.3451
3742007.05.21 10:37t/p1870.011.34511.35111.34513.0010059.52
3752007.05.21 10:37sell1880.011.34491.34791.3419
3762007.05.23 08:06t/p1880.011.34191.34791.34193.0610062.57
3772007.05.23 08:06sell1890.011.34171.34471.3387
3782007.05.23 09:28s/l1890.011.34471.34471.3387-3.0010059.57
3792007.05.23 09:28sell1900.011.34451.34751.3413
3802007.05.23 11:45s/l1900.011.34751.34751.3413-3.0010056.57
3812007.05.23 11:45sell1910.021.34731.35031.3439
3822007.05.24 07:45t/p1910.021.34391.35031.34396.9710063.54
3832007.05.24 07:45sell1920.011.34371.34671.3407
3842007.05.25 14:07s/l1920.011.34671.34671.3407-2.9710060.57
3852007.05.25 14:07sell1930.011.34651.34951.3433
3862007.05.29 01:35t/p1930.011.34331.34951.34333.2610063.82
3872007.05.29 01:35sell1940.011.34311.34611.3401
3882007.05.29 08:10s/l1940.011.34611.34611.3401-3.0010060.82
3892007.05.29 08:10sell1950.011.34591.34891.3427
3902007.05.29 09:07s/l1950.011.34891.34891.3427-3.0010057.82
3912007.05.29 09:07sell1960.021.34871.35171.3453
3922007.05.29 12:20s/l1960.021.35171.35171.3453-6.0010051.82
3932007.05.29 12:20sell1970.031.35151.35451.3479
3942007.05.29 16:16t/p1970.031.34791.35451.347910.8010062.62
3952007.05.29 16:16sell1980.011.34771.35071.3447
3962007.05.29 17:47t/p1980.011.34471.35071.34473.0010065.62
3972007.05.29 17:47sell1990.011.34451.34751.3415
3982007.05.30 11:42t/p1990.011.34151.34751.34153.0310068.65
3992007.05.30 11:42sell2000.011.34131.34431.3383
4002007.05.31 06:21s/l2000.011.34431.34431.3383-2.9210065.74
4012007.05.31 06:21sell2010.011.34431.34731.3411
4022007.05.31 12:30s/l2010.011.34731.34731.3411-3.0010062.74
4032007.05.31 12:30sell2020.021.34721.35021.3438
4042007.06.01 07:07t/p2020.021.34381.35021.34386.8610069.59
4052007.06.01 07:07sell2030.011.34361.34661.3406
4062007.06.01 14:09t/p2030.011.34061.34661.34063.0010072.59
4072007.06.01 14:09sell2040.011.34021.34321.3372
4082007.06.01 15:03s/l2040.011.34321.34321.3372-3.0010069.59
4092007.06.01 15:03sell2050.011.34301.34601.3398
4102007.06.04 09:09s/l2050.011.34601.34601.3398-2.9710066.62
4112007.06.04 09:09sell2060.021.34581.34881.3424
4122007.06.04 12:33s/l2060.021.34881.34881.3424-6.0010060.62
4132007.06.04 12:33sell2070.031.34861.35161.3450
4142007.06.05 10:17s/l2070.031.35161.35161.3450-8.9210051.70
4152007.06.05 10:17sell2080.051.35141.35441.3476
4162007.06.05 12:18s/l2080.051.35441.35441.3476-15.0010036.70
4172007.06.05 12:18sell2090.081.35421.35721.3502
4182007.06.06 12:40t/p2090.081.35021.35721.350232.2210068.93
4192007.06.06 12:40sell2100.011.34981.35281.3468
4202007.06.07 10:26t/p2100.011.34681.35281.34683.0810072.01
4212007.06.07 10:26sell2110.011.34661.34961.3436
4222007.06.07 16:38t/p2110.011.34361.34961.34363.0010075.01
4232007.06.07 16:38sell2120.011.34341.34641.3404
4242007.06.08 07:16t/p2120.011.34041.34641.34043.0310078.04
4252007.06.08 07:16sell2130.011.34021.34321.3372
4262007.06.08 09:34t/p2130.011.33721.34321.33723.0010081.04
4272007.06.08 09:34sell2140.011.33701.34001.3340
4282007.06.08 10:07t/p2140.011.33401.34001.33403.0010084.04
4292007.06.08 10:07sell2150.011.33371.33671.3307
4302007.06.08 12:24s/l2150.011.33671.33671.3307-3.0010081.04
4312007.06.08 12:24sell2160.011.33661.33961.3334
4322007.06.12 13:19t/p2160.011.33341.33961.33343.2610084.30
4332007.06.12 13:19sell2170.011.33321.33621.3302
4342007.06.12 23:20t/p2170.011.33021.33621.33023.0010087.30
4352007.06.12 23:20sell2180.011.33001.33301.3270
4362007.06.13 09:03t/p2180.011.32701.33301.32703.0310090.32
4372007.06.13 09:03sell2190.011.32681.32981.3238
4382007.06.13 12:42s/l2190.011.32981.32981.3238-3.0010087.32
4392007.06.13 12:42sell2200.011.32971.33271.3265
4402007.06.15 02:13s/l2200.011.33271.33271.3265-2.8910084.44
4412007.06.15 02:13sell2210.021.33251.33551.3291
4422007.06.15 13:18s/l2210.021.33551.33551.3291-6.0010078.44
4432007.06.15 13:18sell2220.031.33531.33831.3317
4442007.06.15 17:29s/l2220.031.33831.33831.3317-9.0010069.44
4452007.06.15 17:29sell2230.051.33811.34111.3343
4462007.06.18 09:41s/l2230.051.34111.34111.3343-14.8610054.58
4472007.06.18 09:41sell2240.081.34091.34391.3369
4482007.06.22 11:55s/l2240.081.34391.34391.3369-22.6610031.92
4492007.06.22 11:55sell2250.131.34381.34681.3396
4502007.06.22 12:53s/l2250.131.34681.34681.3396-39.009992.92
4512007.06.22 12:53sell2260.211.34661.34961.3422
4522007.06.22 14:48t/p2260.211.34221.34961.342292.4010085.32
4532007.06.22 14:48sell2270.011.34191.34491.3389
4542007.06.22 16:24s/l2270.011.34491.34491.3389-3.0010082.32
4552007.06.22 16:24sell2280.011.34471.34771.3415
4562007.06.26 12:40s/l2280.011.34771.34771.3415-2.9410079.38
4572007.06.26 12:40sell2290.021.34751.35051.3441
4582007.06.26 23:08t/p2290.021.34411.35051.34416.8010086.18
4592007.06.26 23:08sell2300.011.34381.34681.3408
4602007.06.28 03:29s/l2300.011.34681.34681.3408-2.8910083.29
4612007.06.28 03:29sell2310.011.34671.34971.3435
4622007.06.28 18:58t/p2310.011.34351.34971.34353.2010086.49
4632007.06.28 18:58sell2320.011.34331.34631.3403
4642007.06.29 08:59s/l2320.011.34631.34631.3403-2.9710083.52
4652007.06.29 08:59sell2330.011.34611.34911.3429
4662007.06.29 10:03s/l2330.011.34911.34911.3429-3.0010080.52
4672007.06.29 10:03sell2340.021.34921.35221.3458
4682007.06.29 13:04s/l2340.021.35221.35221.3458-6.0010074.52
4692007.06.29 13:04sell2350.031.35201.35501.3484
4702007.07.02 07:28s/l2350.031.35501.35501.3484-8.9210065.60
4712007.07.02 07:28sell2360.051.35481.35781.3510
4722007.07.02 08:29s/l2360.051.35781.35781.3510-15.0010050.60
4732007.07.02 08:29sell2370.081.35761.36061.3536
4742007.07.02 13:00s/l2370.081.36061.36061.3536-24.0010026.60
4752007.07.02 13:00sell2380.131.36041.36341.3562
4762007.07.02 15:30s/l2380.131.36341.36341.3562-39.009987.60
4772007.07.02 15:30sell2390.211.36321.36621.3588
4782007.07.03 10:39t/p2390.211.35881.36621.358892.9910080.59
4792007.07.03 10:39sell2400.011.35861.36161.3556
4802007.07.03 12:26s/l2400.011.36161.36161.3556-3.0010077.59
4812007.07.03 12:26sell2410.011.36141.36441.3582
4822007.07.05 07:53s/l2410.011.36441.36441.3582-2.8910074.70
4832007.07.05 07:53sell2420.021.36421.36721.3608
4842007.07.05 13:40t/p2420.021.36081.36721.36086.8010081.50
4852007.07.05 13:40sell2430.011.36061.36361.3576
4862007.07.06 12:34t/p2430.011.35761.36361.35763.0310084.53
4872007.07.06 12:34sell2440.011.35731.36031.3543
4882007.07.06 13:06s/l2440.011.36031.36031.3543-3.0010081.53
4892007.07.06 13:06sell2450.011.36021.36321.3570
4902007.07.06 14:12s/l2450.011.36321.36321.3570-3.0010078.53
4912007.07.06 14:12sell2460.021.36301.36601.3596
4922007.07.10 05:03t/p2460.021.35961.36601.35966.9110085.44
4932007.07.10 05:03sell2470.011.35941.36241.3564
4942007.07.10 07:06s/l2470.011.36241.36241.3564-3.0010082.44
4952007.07.10 07:06sell2480.011.36221.36521.3590
4962007.07.10 08:26s/l2480.011.36521.36521.3590-3.0010079.44
4972007.07.10 08:26sell2490.021.36501.36801.3616
4982007.07.10 13:15s/l2490.021.36801.36801.3616-6.0010073.44
4992007.07.10 13:15sell2500.031.36811.37111.3645
5002007.07.10 13:49s/l2500.031.37111.37111.3645-9.0010064.44
5012007.07.10 13:49sell2510.051.37091.37391.3671
5022007.07.10 14:51s/l2510.051.37391.37391.3671-15.0010049.44
5032007.07.10 14:51sell2520.081.37371.37671.3697
5042007.07.10 21:50s/l2520.081.37671.37671.3697-24.0010025.44
5052007.07.10 21:50sell2530.131.37651.37951.3723
5062007.07.12 08:53s/l2530.131.37951.37951.3723-37.549987.90
5072007.07.12 08:53sell2540.211.37931.38231.3749
5082007.07.18 00:22s/l2540.211.38231.38231.3749-60.659927.25
5092007.07.18 00:22sell2550.341.38211.38511.3775
5102007.07.18 08:44t/p2550.341.37751.38511.3775156.4010083.65
5112007.07.18 08:44sell2560.011.37731.38031.3743
5122007.07.18 14:25s/l2560.011.38031.38031.3743-3.0010080.65
5132007.07.18 14:25sell2570.011.38011.38311.3769
5142007.07.19 10:28s/l2570.011.38311.38311.3769-2.9210077.73
5152007.07.19 10:28sell2580.021.38291.38591.3795
5162007.07.19 19:41t/p2580.021.37951.38591.37956.8010084.53
5172007.07.19 19:41sell2590.011.37921.38221.3762
5182007.07.20 14:19s/l2590.011.38221.38221.3762-2.9710081.56
5192007.07.20 14:19sell2600.011.38211.38511.3789
5202007.07.24 12:35s/l2600.011.38511.38511.3789-2.9410078.62
5212007.07.24 12:35sell2610.021.38501.38801.3816
5222007.07.24 16:22t/p2610.021.38161.38801.38166.8010085.42
5232007.07.24 16:22sell2620.011.38141.38441.3784
5242007.07.25 07:26t/p2620.011.37841.38441.37843.0310088.44
5252007.07.25 07:26sell2630.011.37811.38111.3751
5262007.07.25 08:45t/p2630.011.37511.38111.37513.0010091.44
5272007.07.25 08:45sell2640.011.37491.37791.3719
5282007.07.25 14:02t/p2640.011.37191.37791.37193.0010094.44
5292007.07.25 14:02sell2650.011.37171.37471.3687
5302007.07.26 16:27s/l2650.011.37471.37471.3687-2.9210091.53
5312007.07.26 16:27sell2660.011.37451.37751.3713
5322007.07.27 07:22t/p2660.011.37131.37751.37133.2310094.76
5332007.07.27 07:22sell2670.011.37101.37401.3680
5342007.07.27 08:46t/p2670.011.36801.37401.36803.0010097.76
5352007.07.27 08:46sell2680.011.36781.37081.3648
5362007.07.27 10:08t/p2680.011.36481.37081.36483.0010100.76
5372007.07.27 10:08sell2690.011.36461.36761.3616
5382007.07.29 22:00t/p2690.011.36161.36761.36163.0010103.76
5392007.07.29 22:00sell2700.011.36121.36421.3582
5402007.07.29 23:17s/l2700.011.36421.36421.3582-3.0010100.76
5412007.07.29 23:17sell2710.011.36401.36701.3608
5422007.07.30 07:38s/l2710.011.36701.36701.3608-2.9710097.78
5432007.07.30 07:38sell2720.021.36681.36981.3634
5442007.07.30 19:09s/l2720.021.36981.36981.3634-6.0010091.78
5452007.07.30 19:09sell2730.031.36961.37261.3660
5462007.07.30 23:15s/l2730.031.37261.37261.3660-9.0010082.78
5472007.07.30 23:15sell2740.051.37241.37541.3686
5482007.07.31 14:21t/p2740.051.36861.37541.368619.1410101.92
5492007.07.31 14:21sell2750.011.36841.37141.3654
5502007.07.31 16:00s/l2750.011.37141.37141.3654-3.0010098.92
5512007.07.31 16:00sell2760.011.37121.37421.3680
5522007.07.31 21:17t/p2760.011.36801.37421.36803.2010102.12
5532007.07.31 21:17sell2770.011.36781.37081.3648
5542007.08.01 05:21t/p2770.011.36481.37081.36483.0310105.15
5552007.08.01 05:21sell2780.011.36451.36751.3615
5562007.08.01 12:15s/l2780.011.36751.36751.3615-3.0010102.15
5572007.08.01 12:15sell2790.011.36731.37031.3641
5582007.08.01 14:14s/l2790.011.37031.37031.3641-3.0010099.15
5592007.08.01 14:14sell2800.021.37011.37311.3667
5602007.08.01 17:13t/p2800.021.36671.37311.36676.8010105.95
5612007.08.01 17:13sell2810.011.36641.36941.3634
5622007.08.02 15:32s/l2810.011.36941.36941.3634-2.9210103.04
5632007.08.02 15:32sell2820.011.36921.37221.3660
5642007.08.03 12:34s/l2820.011.37221.37221.3660-2.9710100.06
5652007.08.03 12:34sell2830.021.37211.37511.3687
5662007.08.03 13:47s/l2830.021.37511.37511.3687-6.0010094.06
5672007.08.03 13:47sell2840.031.37491.37791.3713
5682007.08.03 14:27s/l2840.031.37791.37791.3713-9.0010085.06
5692007.08.03 14:27sell2850.051.37771.38071.3739
5702007.08.03 19:02s/l2850.051.38071.38071.3739-15.0010070.06
5712007.08.03 19:02sell2860.081.38051.38351.3765
5722007.08.05 22:00s/l2860.081.38351.38351.3765-24.0010046.06
5732007.08.05 22:00sell2870.131.38381.38681.3796
5742007.08.06 10:54t/p2870.131.37961.38681.379654.9610101.03
5752007.08.06 10:54sell2880.011.37941.38241.3764
5762007.08.06 12:08s/l2880.011.38241.38241.3764-3.0010098.03
5772007.08.06 12:08sell2890.011.38221.38521.3790
5782007.08.06 15:43t/p2890.011.37901.38521.37903.2010101.23
5792007.08.06 15:43sell2900.011.37871.38171.3757
5802007.08.06 23:43s/l2900.011.38171.38171.3757-3.0010098.23
5812007.08.06 23:43sell2910.011.38151.38451.3783
5822007.08.07 11:38t/p2910.011.37831.38451.37833.2310101.46
5832007.08.07 11:38sell2920.011.37811.38111.3751
5842007.08.07 15:45t/p2920.011.37511.38111.37513.0010104.46
5852007.08.07 15:45sell2930.011.37461.37761.3716
5862007.08.08 11:02s/l2930.011.37761.37761.3716-2.9710101.48
5872007.08.08 11:02sell2940.011.37741.38041.3742
5882007.08.08 12:31s/l2940.011.38041.38041.3742-3.0010098.48
5892007.08.08 12:31sell2950.021.38021.38321.3768
5902007.08.09 07:03t/p2950.021.37681.38321.37686.9710105.45
5912007.08.09 07:03sell2960.011.37661.37961.3736
5922007.08.09 10:38t/p2960.011.37361.37961.37363.0010108.45
5932007.08.09 10:38sell2970.011.37341.37641.3704
5942007.08.09 12:41t/p2970.011.37041.37641.37043.0010111.45
5952007.08.09 12:41sell2980.011.37021.37321.3672
5962007.08.09 12:58t/p2980.011.36721.37321.36723.0010114.45
5972007.08.09 12:58sell2990.011.36701.37001.3640
5982007.08.09 14:27s/l2990.011.37001.37001.3640-3.0010111.45
5992007.08.09 14:27sell3000.011.36991.37291.3667
6002007.08.09 23:34t/p3000.011.36671.37291.36673.2010114.65
6012007.08.09 23:34sell3010.011.36651.36951.3635
6022007.08.10 07:12s/l3010.011.36951.36951.3635-2.9710111.68
6032007.08.10 07:12sell3020.011.36941.37241.3662
6042007.08.10 10:52t/p3020.011.36621.37241.36623.2010114.88
6052007.08.10 10:52sell3030.011.36601.36901.3630
6062007.08.10 13:15s/l3030.011.36901.36901.3630-3.0010111.88
6072007.08.10 13:15sell3040.011.36881.37181.3656
6082007.08.13 09:01t/p3040.011.36561.37181.36563.2310115.11
6092007.08.13 09:01sell3050.011.36541.36841.3624
6102007.08.13 14:49t/p3050.011.36241.36841.36243.0010118.11
6112007.08.13 14:49sell3060.011.36211.36511.3591
6122007.08.14 07:06t/p3060.011.35911.36511.35913.0310121.14
6132007.08.14 07:06sell3070.011.35891.36191.3559
6142007.08.14 17:49t/p3070.011.35591.36191.35593.0010124.14
6152007.08.14 17:49sell3080.011.35571.35871.3527
6162007.08.15 00:24t/p3080.011.35271.35871.35273.0310127.16
6172007.08.15 00:24sell3090.011.35251.35551.3495
6182007.08.15 05:36t/p3090.011.34951.35551.34953.0010130.16
6192007.08.15 05:36sell3100.011.34931.35231.3463
6202007.08.15 12:54t/p3100.011.34631.35231.34633.0010133.16
6212007.08.15 12:54sell3110.011.34591.34891.3429
6222007.08.15 13:55s/l3110.011.34891.34891.3429-3.0010130.16
6232007.08.15 13:55sell3120.011.34871.35171.3455
6242007.08.15 19:16t/p3120.011.34551.35171.34553.2010133.36
6252007.08.15 19:16sell3130.011.34531.34831.3423
6262007.08.15 21:33t/p3130.011.34231.34831.34233.0010136.36
6272007.08.15 21:33sell3140.011.34211.34511.3391
6282007.08.16 03:15t/p3140.011.33911.34511.33913.0810139.45
6292007.08.16 03:15sell3150.011.33891.34191.3359
6302007.08.16 04:22s/l3150.011.34191.34191.3359-3.0010136.45
6312007.08.16 04:22sell3160.011.34181.34481.3386
6322007.08.16 07:53s/l3160.011.34481.34481.3386-3.0010133.45
6332007.08.16 07:53sell3170.021.34461.34761.3412
6342007.08.16 08:25t/p3170.021.34121.34761.34126.8010140.25
6352007.08.16 08:25sell3180.011.34101.34401.3380
6362007.08.16 10:35t/p3180.011.33801.34401.33803.0010143.25
6372007.08.16 10:35sell3190.011.33771.34071.3347
6382007.08.16 10:50s/l3190.011.34071.34071.3347-3.0010140.25
6392007.08.16 10:50sell3200.011.34051.34351.3373
6402007.08.16 13:45s/l3200.011.34351.34351.3373-3.0010137.25
6412007.08.16 13:45sell3210.021.34331.34631.3399
6422007.08.16 15:25t/p3210.021.33991.34631.33996.8010144.05
6432007.08.16 15:25sell3220.011.33971.34271.3367
6442007.08.16 20:18s/l3220.011.34271.34271.3367-3.0010141.05
6452007.08.16 20:18sell3230.011.34251.34551.3393
6462007.08.17 07:07t/p3230.011.33931.34551.33933.2310144.28
6472007.08.17 07:07sell3240.011.33801.34101.3350
6482007.08.17 07:31s/l3240.011.34101.34101.3350-3.0010141.28
6492007.08.17 07:31sell3250.011.34081.34381.3376
6502007.08.17 08:55s/l3250.011.34381.34381.3376-3.0010138.28
6512007.08.17 08:55sell3260.021.34371.34671.3403
6522007.08.17 11:18s/l3260.021.34671.34671.3403-6.0010132.28
6532007.08.17 11:18sell3270.031.34651.34951.3429
6542007.08.17 12:20s/l3270.031.34951.34951.3429-9.0010123.28
6552007.08.17 12:20sell3280.051.34951.35251.3457
6562007.08.17 12:22s/l3280.051.35251.35251.3457-15.0010108.28
6572007.08.17 12:25sell3290.081.35071.35371.3467
6582007.08.17 14:53s/l3290.081.35371.35371.3467-24.0010084.28
6592007.08.17 14:53sell3300.131.35371.35671.3495
6602007.08.17 15:06t/p3300.131.34951.35671.349554.6010138.88
6612007.08.17 15:06sell3310.011.34911.35211.3461
6622007.08.20 16:14t/p3310.011.34611.35211.34613.0310141.90
6632007.08.20 16:14sell3320.011.34591.34891.3429
6642007.08.20 19:09s/l3320.011.34891.34891.3429-3.0010138.90
6652007.08.20 19:09sell3330.011.34871.35171.3455
6662007.08.21 11:02s/l3330.011.35171.35171.3455-2.9710135.93
6672007.08.21 11:02sell3340.021.35151.35451.3481
6682007.08.21 14:14t/p3340.021.34811.35451.34816.8010142.73
6692007.08.21 14:14sell3350.011.34791.35091.3449
6702007.08.22 14:16s/l3350.011.35091.35091.3449-2.9710139.76
6712007.08.22 14:16sell3360.011.35071.35371.3475
6722007.08.22 15:26s/l3360.011.35371.35371.3475-3.0010136.76
6732007.08.22 15:26sell3370.021.35351.35651.3501
6742007.08.23 09:31s/l3370.021.35651.35651.3501-5.8310130.93
6752007.08.23 09:31sell3380.031.35631.35931.3527
6762007.08.24 08:38s/l3380.031.35931.35931.3527-8.9210122.01
6772007.08.24 08:38sell3390.051.35931.36231.3555
6782007.08.24 11:36s/l3390.051.36231.36231.3555-15.0010107.01
6792007.08.24 11:36sell3400.081.36211.36511.3581
6802007.08.24 16:24s/l3400.081.36511.36511.3581-24.0010083.01
6812007.08.24 16:24sell3410.131.36491.36791.3607
6822007.08.24 16:55s/l3410.131.36791.36791.3607-39.0010044.01
6832007.08.24 16:55sell3420.211.36781.37081.3634
6842007.08.28 00:33t/p3420.211.36341.37081.363493.5810137.59
6852007.08.28 00:33sell3430.011.36321.36621.3602
6862007.08.28 10:01s/l3430.011.36621.36621.3602-3.0010134.59
6872007.08.28 10:01sell3440.011.36631.36931.3631
6882007.08.28 15:05t/p3440.011.36311.36931.36313.2010137.79
6892007.08.28 15:05sell3450.011.36291.36591.3599
6902007.08.28 22:05t/p3450.011.35991.36591.35993.0010140.79
6912007.08.28 22:05sell3460.011.35971.36271.3567
6922007.08.29 01:16t/p3460.011.35671.36271.35673.0310143.82
6932007.08.29 01:16sell3470.011.35651.35951.3535
6942007.08.29 04:04s/l3470.011.35951.35951.3535-3.0010140.82
6952007.08.29 04:04sell3480.011.35961.36261.3564
6962007.08.29 10:34s/l3480.011.36261.36261.3564-3.0010137.82
6972007.08.29 10:34sell3490.021.36241.36541.3590
6982007.08.29 13:28s/l3490.021.36541.36541.3590-6.0010131.82
6992007.08.29 13:28sell3500.031.36521.36821.3616
7002007.08.29 21:47s/l3500.031.36821.36821.3616-9.0010122.82
7012007.08.29 21:47sell3510.051.36801.37101.3642
7022007.08.30 07:04t/p3510.051.36421.37101.364219.4210142.24
7032007.08.30 07:04sell3520.011.36401.36701.3610
7042007.08.30 09:56t/p3520.011.36101.36701.36103.0010145.24
7052007.08.30 09:56sell3530.011.36081.36381.3578
7062007.08.30 14:27s/l3530.011.36381.36381.3578-3.0010142.24
7072007.08.30 14:27sell3540.011.36361.36661.3604
7082007.08.30 23:55s/l3540.011.36661.36661.3604-3.0010139.24
7092007.08.30 23:55sell3550.021.36641.36941.3630
7102007.08.31 11:31s/l3550.021.36941.36941.3630-5.9410133.29
7112007.08.31 11:31sell3560.031.36921.37221.3656
7122007.08.31 14:00t/p3560.031.36561.37221.365610.8010144.09
7132007.08.31 14:00sell3570.011.36541.36841.3624
7142007.08.31 19:54t/p3570.011.36241.36841.36243.0010147.09
7152007.08.31 19:54sell3580.011.36221.36521.3592
7162007.09.03 06:27s/l3580.011.36521.36521.3592-2.9710144.12
7172007.09.03 06:27sell3590.011.36501.36801.3618
7182007.09.03 14:56t/p3590.011.36181.36801.36183.2010147.32
7192007.09.03 14:56sell3600.011.36161.36461.3586
7202007.09.04 10:02t/p3600.011.35861.36461.35863.0310150.35
7212007.09.04 10:02sell3610.011.35841.36141.3554
7222007.09.04 12:48t/p3610.011.35541.36141.35543.0010153.35
7232007.09.04 12:48sell3620.011.35521.35821.3522
7242007.09.04 14:58s/l3620.011.35821.35821.3522-3.0010150.35
7252007.09.04 14:58sell3630.011.35801.36101.3548
7262007.09.04 15:35s/l3630.011.36101.36101.3548-3.0010147.35
7272007.09.04 15:35sell3640.021.36081.36381.3574
7282007.09.05 05:36t/p3640.021.35741.36381.35746.8610154.20
7292007.09.05 05:36sell3650.011.35721.36021.3542
7302007.09.05 14:06s/l3650.011.36021.36021.3542-3.0010151.20
7312007.09.05 14:06sell3660.011.36001.36301.3568
7322007.09.05 14:11s/l3660.011.36301.36301.3568-3.0010148.20
7332007.09.05 14:11sell3670.021.36281.36581.3594
7342007.09.05 15:38s/l3670.021.36581.36581.3594-6.0010142.20
7352007.09.05 15:38sell3680.031.36561.36861.3620
7362007.09.06 14:53s/l3680.031.36861.36861.3620-8.7510133.46
7372007.09.06 14:53sell3690.051.36851.37151.3647
7382007.09.07 12:30s/l3690.051.37151.37151.3647-14.8610118.60
7392007.09.07 12:30sell3700.081.37161.37461.3676
7402007.09.07 12:31s/l3700.081.37461.37461.3676-24.0010094.60
7412007.09.07 12:35sell3710.131.37591.37891.3717
7422007.09.07 13:33s/l3710.131.37891.37891.3717-39.0010055.60
7432007.09.07 13:33sell3720.211.37871.38171.3743
7442007.09.11 10:10s/l3720.211.38171.38171.3743-61.829993.77
7452007.09.11 10:10sell3730.341.38151.38451.3769
7462007.09.11 15:01s/l3730.341.38451.38451.3769-102.009891.77
7472007.09.11 15:01sell3740.551.38431.38731.3795
7482007.09.12 05:22s/l3740.551.38731.38731.3795-163.469728.31
7492007.09.12 05:22sell3750.891.38711.39011.3821
7502007.09.12 15:31s/l3750.891.39011.39011.3821-267.009461.31
7512007.09.12 15:31sell3761.441.38991.39291.3847
7522007.09.13 08:57s/l3761.441.39291.39291.3847-419.909041.41
7532007.09.13 08:57sell3772.331.39271.39571.3873
7542007.09.13 13:15t/p3772.331.38731.39571.38731258.2010299.61
7552007.09.13 13:15sell3780.011.38711.39011.3841
7562007.09.13 14:38s/l3780.011.39011.39011.3841-3.0010296.61
7572007.09.13 14:38sell3790.011.38991.39291.3867
7582007.09.13 21:47t/p3790.011.38671.39291.38673.2010299.81
7592007.09.13 21:47sell3800.011.38651.38951.3835
7602007.09.14 07:20s/l3800.011.38951.38951.3835-2.9710296.84
7612007.09.14 07:20sell3810.011.38931.39231.3861
7622007.09.14 11:22t/p3810.011.38611.39231.38613.2010300.04
7632007.09.14 11:22sell3820.011.38591.38891.3829
7642007.09.14 12:30s/l3820.011.38891.38891.3829-3.0010297.04
7652007.09.14 12:30sell3830.011.38871.39171.3855
7662007.09.14 14:12t/p3830.011.38551.39171.38553.2010300.24
7672007.09.14 14:12sell3840.011.38531.38831.3823
7682007.09.14 19:15s/l3840.011.38831.38831.3823-3.0010297.24
7692007.09.14 19:15sell3850.011.38821.39121.3850
7702007.09.17 15:53t/p3850.011.38501.39121.38503.2310300.46
7712007.09.17 15:53sell3860.011.38481.38781.3818
7722007.09.18 09:30s/l3860.011.38781.38781.3818-2.9710297.49
7732007.09.18 09:30sell3870.011.38761.39061.3844
7742007.09.18 18:16s/l3870.011.39061.39061.3844-3.0010294.49
7752007.09.18 18:16sell3880.021.39041.39341.3870
7762007.09.18 18:20s/l3880.021.39341.39341.3870-6.0010288.49
7772007.09.18 18:20sell3890.031.39331.39631.3897
7782007.09.18 18:35s/l3890.031.39631.39631.3897-9.0010279.49
7792007.09.18 18:35sell3900.051.39621.39921.3924
7802007.09.20 06:12s/l3900.051.39921.39921.3924-14.4410265.05
7812007.09.20 06:12sell3910.081.39901.40201.3950
7822007.09.20 06:43s/l3910.081.40201.40201.3950-24.0010241.05
7832007.09.20 06:43sell3920.131.40191.40491.3977
7842007.09.20 07:20s/l3920.131.40491.40491.3977-39.0010202.05
7852007.09.20 07:20sell3930.211.40471.40771.4003
7862007.09.20 14:44s/l3930.211.40771.40771.4003-63.0010139.05
7872007.09.20 14:44sell3940.341.40751.41051.4029
7882007.09.21 06:32s/l3940.341.41051.41051.4029-101.0510038.00
7892007.09.21 06:32sell3950.551.41031.41331.4055
7902007.09.21 10:09t/p3950.551.40551.41331.4055264.0010302.00
7912007.09.21 10:09sell3960.011.40531.40831.4023
7922007.09.21 13:29s/l3960.011.40831.40831.4023-3.0010299.00
7932007.09.21 13:29sell3970.011.40821.41121.4050
7942007.09.24 01:11s/l3970.011.41121.41121.4050-2.9710296.03
7952007.09.24 01:11sell3980.021.41101.41401.4076
7962007.09.24 15:22t/p3980.021.40761.41401.40766.8010302.83
7972007.09.24 15:22sell3990.011.40741.41041.4044
7982007.09.25 12:02s/l3990.011.41041.41041.4044-2.9710299.86
7992007.09.25 12:02sell4000.011.41031.41331.4071
8002007.09.25 13:44s/l4000.011.41331.41331.4071-3.0010296.86
8012007.09.25 13:44sell4010.021.41311.41611.4097
8022007.09.25 23:19s/l4010.021.41611.41611.4097-6.0010290.86
8032007.09.25 23:19sell4020.031.41591.41891.4123
8042007.09.26 06:55t/p4020.031.41231.41891.412310.8810301.74
8052007.09.26 06:55sell4030.011.41211.41511.4091
8062007.09.27 06:19s/l4030.011.41511.41511.4091-2.9210298.83
8072007.09.27 06:19sell4040.011.41491.41791.4117
8082007.09.27 12:12s/l4040.011.41791.41791.4117-3.0010295.83
8092007.09.27 12:12sell4050.021.41771.42071.4143
8102007.09.27 14:50t/p4050.021.41431.42071.41436.8010302.63
8112007.09.27 14:50sell4060.011.41411.41711.4111
8122007.09.28 01:03s/l4060.011.41711.41711.4111-2.9710299.66
8132007.09.28 01:03sell4070.011.41691.41991.4137
8142007.09.28 12:51s/l4070.011.41991.41991.4137-3.0010296.66
8152007.09.28 12:51sell4080.021.41981.42281.4164
8162007.09.28 14:54s/l4080.021.42281.42281.4164-6.0010290.66
8172007.09.28 14:54sell4090.031.42261.42561.4190
8182007.09.28 17:42s/l4090.031.42561.42561.4190-9.0010281.66
8192007.09.28 17:42sell4100.051.42541.42841.4216
8202007.09.30 22:06s/l4100.051.42841.42841.4216-15.0010266.66
8212007.09.30 22:06sell4110.081.43001.43301.4260
8222007.10.01 02:41t/p4110.081.42601.43301.426032.2210298.88
8232007.10.01 02:41sell4120.011.42581.42881.4228
8242007.10.01 07:49t/p4120.011.42281.42881.42283.0010301.88
8252007.10.01 07:49sell4130.011.42261.42561.4196
8262007.10.02 06:57t/p4130.011.41961.42561.41963.0310304.91
8272007.10.02 06:57sell4140.011.41931.42231.4163
8282007.10.02 10:32t/p4140.011.41631.42231.41633.0010307.91
8292007.10.02 10:32sell4150.011.41611.41911.4131
8302007.10.03 11:40s/l4150.011.41911.41911.4131-2.9710304.94
8312007.10.03 11:40sell4160.011.41891.42191.4157
8322007.10.03 14:32t/p4160.011.41571.42191.41573.2010308.14
8332007.10.03 14:32sell4170.011.41551.41851.4125
8342007.10.03 16:05t/p4170.011.41251.41851.41253.0010311.14
8352007.10.03 16:05sell4180.011.41231.41531.4093
8362007.10.03 19:44t/p4180.011.40931.41531.40933.0010314.14
8372007.10.03 19:44sell4190.011.40901.41201.4060
8382007.10.04 09:09s/l4190.011.41201.41201.4060-2.9210311.22
8392007.10.04 09:09sell4200.011.41181.41481.4086
8402007.10.04 12:44t/p4200.011.40861.41481.40863.2010314.42
8412007.10.04 12:44sell4210.011.40841.41141.4054
8422007.10.04 14:12s/l4210.011.41141.41141.4054-3.0010311.42
8432007.10.04 14:12sell4220.011.41131.41431.4081
8442007.10.04 14:30s/l4220.011.41431.41431.4081-3.0010308.42
8452007.10.04 14:30sell4230.021.41411.41711.4107
8462007.10.05 08:51t/p4230.021.41071.41711.41076.8610315.28
8472007.10.05 08:51sell4240.011.41051.41351.4075
8482007.10.05 11:51s/l4240.011.41351.41351.4075-3.0010312.28
8492007.10.05 11:51sell4250.011.41331.41631.4101
8502007.10.05 12:30t/p4250.011.41011.41631.41013.2010315.48
8512007.10.05 12:30sell4260.011.40991.41291.4069
8522007.10.05 12:30t/p4260.011.40691.41291.40693.0010318.48
8532007.10.05 12:35sell4270.011.40501.40801.4020
8542007.10.05 12:43s/l4270.011.40801.40801.4020-3.0010315.48
8552007.10.05 12:43sell4280.011.40781.41081.4046
8562007.10.05 13:37s/l4280.011.41081.41081.4046-3.0010312.48
8572007.10.05 13:37sell4290.021.41061.41361.4072
8582007.10.05 13:46s/l4290.021.41361.41361.4072-6.0010306.48
8592007.10.05 13:46sell4300.031.41341.41641.4098
8602007.10.08 07:43t/p4300.031.40981.41641.409810.8810317.36
8612007.10.08 07:43sell4310.011.40951.41251.4065
8622007.10.08 14:53t/p4310.011.40651.41251.40653.0010320.36
8632007.10.08 14:53sell4320.011.40631.40931.4033
8642007.10.09 01:37t/p4320.011.40331.40931.40333.0310323.39
8652007.10.09 01:37sell4330.011.40311.40611.4001
8662007.10.09 14:23s/l4330.011.40611.40611.4001-3.0010320.39
8672007.10.09 14:23sell4340.011.40591.40891.4027
8682007.10.09 14:57s/l4340.011.40891.40891.4027-3.0010317.39
8692007.10.09 14:57sell4350.021.40871.41171.4053
8702007.10.10 00:18s/l4350.021.41171.41171.4053-5.9410311.44
8712007.10.10 00:18sell4360.031.41151.41451.4079
8722007.10.10 09:52s/l4360.031.41451.41451.4079-9.0010302.44
8732007.10.10 09:52sell4370.051.41441.41741.4106
8742007.10.11 06:07s/l4370.051.41741.41741.4106-14.5810287.86
8752007.10.11 06:07sell4380.081.41721.42021.4132
8762007.10.11 08:31s/l4380.081.42021.42021.4132-24.0010263.86
8772007.10.11 08:31sell4390.131.42001.42301.4158
8782007.10.11 13:22t/p4390.131.41581.42301.415854.6010318.46
8792007.10.11 13:22sell4400.011.41561.41861.4126
8802007.10.11 14:00s/l4400.011.41861.41861.4126-3.0010315.46
8812007.10.11 14:00sell4410.011.41841.42141.4152
8822007.10.11 14:16s/l4410.011.42141.42141.4152-3.0010312.46
8832007.10.11 14:16sell4420.021.42121.42421.4178
8842007.10.11 14:41s/l4420.021.42421.42421.4178-6.0010306.46
8852007.10.11 14:41sell4430.031.42401.42701.4204
8862007.10.11 19:08t/p4430.031.42041.42701.420410.8010317.26
8872007.10.11 19:08sell4440.011.42011.42311.4171
8882007.10.11 23:59close at stop4440.011.42021.42311.4171-0.1010317.16