North Finance Co Ltd

Account: 794668 Name: FXOEslingshot Currency: USD 2007 November 27, 02:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
168792892007.11.27 01:13buy0.80eurusd1.48710.00000.00002007.11.27 01:521.48750.000.000.0032.00
168766532007.11.27 00:01buy0.40eurusd1.48740.00000.00002007.11.27 01:521.48750.000.000.004.00
168745622007.11.26 23:00buy0.20eurusd1.48800.00000.00002007.11.27 01:521.48750.000.00-0.98-10.00
168696752007.11.26 22:00buy3.20eurusd1.48680.00000.00002007.11.26 22:061.48700.000.000.0064.00
168672802007.11.26 21:09buy1.60eurusd1.48650.00000.00002007.11.26 22:061.48700.000.000.0080.00
168611592007.11.26 19:00buy0.80eurusd1.48630.00000.00002007.11.26 22:061.48700.000.000.0056.00
168348372007.11.26 13:00buy0.40eurusd1.48710.00000.00002007.11.26 22:061.48700.000.000.00-4.00
168315112007.11.26 12:00buy0.20eurusd1.48690.00000.00002007.11.26 22:061.48700.000.000.002.00
168274302007.11.26 11:00buy3.20eurusd1.48560.00000.00002007.11.26 11:181.48690.000.000.00416.00
168227382007.11.26 10:00buy1.60eurusd1.48610.00000.00002007.11.26 11:181.48690.000.000.00128.00
168173922007.11.26 09:00sell1.60eurusd1.48150.00000.00002007.11.26 09:421.48670.000.000.00-832.00
168159512007.11.26 08:36sell0.80eurusd1.48080.00000.00002007.11.26 11:181.48690.000.000.00-488.00
168085482007.11.26 06:00buy3.20eurusd1.48390.00000.00002007.11.26 09:431.48640.000.000.00800.00
167946712007.11.26 02:00buy1.60eurusd1.48380.00000.00002007.11.26 09:431.48640.000.000.00416.00
167920082007.11.26 01:00buy0.80eurusd1.48310.00000.00002007.11.26 11:181.48690.000.000.00304.00
167903282007.11.26 00:14buy0.40eurusd1.48300.00000.00002007.11.26 11:181.48690.000.000.00156.00
167876502007.11.25 23:03buy0.20eurusd1.48320.00000.00002007.11.26 11:181.48690.000.000.0074.00
167737512007.11.23 18:00sell0.40eurusd1.48000.00000.00002007.11.26 11:181.48690.000.000.88-276.00
167707762007.11.23 17:01sell0.20eurusd1.47980.00000.00002007.11.26 22:061.48720.000.000.44-148.00
167670212007.11.23 16:00sell0.20eurusd1.48070.00000.00002007.11.23 16:521.47970.000.000.0020.00
167632922007.11.23 15:00sell0.80eurusd1.48170.00000.00002007.11.23 15:141.48100.000.000.0056.00
167596682007.11.23 14:00sell0.40eurusd1.48150.00000.00002007.11.23 15:141.48100.000.000.0020.00
167559402007.11.23 13:00sell0.20eurusd1.47860.00000.00002007.11.23 15:141.48100.000.000.00-48.00
167502772007.11.23 12:00sell0.20eurusd1.48200.00000.00002007.11.23 12:191.48100.000.000.0020.00
167434942007.11.23 11:00sell0.20eurusd1.48520.00000.00002007.11.23 11:061.48420.000.000.0020.00
167254402007.11.23 06:00buy0.40eurusd1.49400.00000.00002007.11.23 06:171.49450.000.000.0020.00
167238062007.11.23 05:00buy0.20eurusd1.49450.00000.00002007.11.23 06:171.49450.000.000.000.00
167210912007.11.23 04:00buy0.20eurusd1.49160.00000.00002007.11.23 04:251.49260.000.000.0020.00
167175082007.11.23 03:00buy0.20eurusd1.48610.00000.00002007.11.23 03:181.48710.000.000.0020.00
167163102007.11.23 02:06buy6.40eurusd1.48560.00000.00002007.11.23 02:551.48600.000.000.00256.00
167141682007.11.23 00:01buy3.20eurusd1.48530.00000.00002007.11.23 02:551.48600.000.000.00224.00
167127922007.11.22 23:00buy1.60eurusd1.48550.00000.00002007.11.23 02:551.48600.000.00-7.8480.00
167117452007.11.22 22:02buy0.80eurusd1.48540.00000.00002007.11.23 02:551.48600.000.00-3.9248.00
167094632007.11.22 21:01buy0.40eurusd1.48490.00000.00002007.11.23 02:551.48600.000.00-1.9644.00
167076232007.11.22 20:00buy0.20eurusd1.48500.00000.00002007.11.23 02:551.48600.000.00-0.9820.00
166926862007.11.22 15:00sell0.80eurusd1.48220.00000.00002007.11.23 02:541.48620.000.001.76-320.00
166896092007.11.22 14:00sell0.40eurusd1.48240.00000.00002007.11.23 02:551.48620.000.000.88-152.00
166872282007.11.22 13:00sell0.20eurusd1.48250.00000.00002007.11.23 02:551.48620.000.000.44-74.00
166855332007.11.22 12:23sell0.80eurusd1.48310.00000.00002007.11.22 12:291.48280.000.000.0024.00
166844492007.11.22 12:00sell0.40eurusd1.48270.00000.00002007.11.22 12:291.48280.000.000.00-4.00
166809572007.11.22 11:00sell0.20eurusd1.48340.00000.00002007.11.22 12:291.48280.000.000.0012.00
166768742007.11.22 10:00sell0.20eurusd1.48440.00000.00002007.11.22 10:051.48340.000.000.0020.00
166650972007.11.22 06:00buy3.20eurusd1.48650.00000.00002007.11.22 06:121.48680.000.000.0096.00
166630462007.11.22 05:00buy1.60eurusd1.48680.00000.00002007.11.22 06:121.48680.000.000.000.00
166617642007.11.22 04:15buy0.80eurusd1.48700.00000.00002007.11.22 06:121.48680.000.000.00-16.00
166558662007.11.22 00:01buy0.40eurusd1.48600.00000.00002007.11.22 06:121.48680.000.000.0032.00
166537572007.11.21 23:00buy0.20eurusd1.48650.00000.00002007.11.22 06:121.48680.000.00-2.946.00
166510502007.11.21 22:03buy3.20eurusd1.48480.00000.00002007.11.21 22:061.48490.000.000.0032.00
166489882007.11.21 21:00buy1.60eurusd1.48440.00000.00002007.11.21 22:061.48490.000.000.0080.00
166466012007.11.21 20:00buy0.80eurusd1.48420.00000.00002007.11.21 22:061.48490.000.000.0056.00
166440032007.11.21 19:00buy0.40eurusd1.48300.00000.00002007.11.21 22:061.48490.000.000.0076.00
166398142007.11.21 18:00buy0.20eurusd1.48260.00000.00002007.11.21 22:061.48490.000.000.0046.00
166253192007.11.21 15:00sell0.40eurusd1.47960.00000.00002007.11.21 22:061.48530.000.000.00-228.00
166227112007.11.21 14:18sell0.20eurusd1.47930.00000.00002007.11.22 06:121.48710.000.001.32-156.00
166102692007.11.21 11:52balanceDeposit50 000.00
  0.00 0.00 -12.90 1 124.00
Closed P/L: 1 111.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
168819282007.11.27 02:00buy0.20eurusd1.48740.00000.0000 1.48740.000.000.000.00
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 111.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 59.50
Balance: 51 111.10 Equity: 51 111.10 Free Margin: 51 051.60