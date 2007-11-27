North Finance Co Ltd
|Account: 794668
|Name: FXOEslingshot
|Currency: USD
|2007 November 27, 02:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16879289
|2007.11.27 01:13
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 01:52
|1.4875
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16876653
|2007.11.27 00:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 01:52
|1.4875
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16874562
|2007.11.26 23:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|2007.11.27 01:52
|1.4875
|0.00
|0.00
|-0.98
|-10.00
|16869675
|2007.11.26 22:00
|buy
|3.20
|eurusd
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 22:06
|1.4870
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|16867280
|2007.11.26 21:09
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 22:06
|1.4870
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|16861159
|2007.11.26 19:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 22:06
|1.4870
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|16834837
|2007.11.26 13:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 22:06
|1.4870
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|16831511
|2007.11.26 12:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 22:06
|1.4870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16827430
|2007.11.26 11:00
|buy
|3.20
|eurusd
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 11:18
|1.4869
|0.00
|0.00
|0.00
|416.00
|16822738
|2007.11.26 10:00
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 11:18
|1.4869
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|16817392
|2007.11.26 09:00
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 09:42
|1.4867
|0.00
|0.00
|0.00
|-832.00
|16815951
|2007.11.26 08:36
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 11:18
|1.4869
|0.00
|0.00
|0.00
|-488.00
|16808548
|2007.11.26 06:00
|buy
|3.20
|eurusd
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 09:43
|1.4864
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|16794671
|2007.11.26 02:00
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 09:43
|1.4864
|0.00
|0.00
|0.00
|416.00
|16792008
|2007.11.26 01:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 11:18
|1.4869
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|16790328
|2007.11.26 00:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 11:18
|1.4869
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|16787650
|2007.11.25 23:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 11:18
|1.4869
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|16773751
|2007.11.23 18:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 11:18
|1.4869
|0.00
|0.00
|0.88
|-276.00
|16770776
|2007.11.23 17:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|2007.11.26 22:06
|1.4872
|0.00
|0.00
|0.44
|-148.00
|16767021
|2007.11.23 16:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 16:52
|1.4797
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|16763292
|2007.11.23 15:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 15:14
|1.4810
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|16759668
|2007.11.23 14:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 15:14
|1.4810
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|16755940
|2007.11.23 13:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 15:14
|1.4810
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|16750277
|2007.11.23 12:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 12:19
|1.4810
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|16743494
|2007.11.23 11:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 11:06
|1.4842
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|16725440
|2007.11.23 06:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4940
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 06:17
|1.4945
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|16723806
|2007.11.23 05:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4945
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 06:17
|1.4945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16721091
|2007.11.23 04:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4916
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 04:25
|1.4926
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|16717508
|2007.11.23 03:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 03:18
|1.4871
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|16716310
|2007.11.23 02:06
|buy
|6.40
|eurusd
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 02:55
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|16714168
|2007.11.23 00:01
|buy
|3.20
|eurusd
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 02:55
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|16712792
|2007.11.22 23:00
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 02:55
|1.4860
|0.00
|0.00
|-7.84
|80.00
|16711745
|2007.11.22 22:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 02:55
|1.4860
|0.00
|0.00
|-3.92
|48.00
|16709463
|2007.11.22 21:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 02:55
|1.4860
|0.00
|0.00
|-1.96
|44.00
|16707623
|2007.11.22 20:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 02:55
|1.4860
|0.00
|0.00
|-0.98
|20.00
|16692686
|2007.11.22 15:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 02:54
|1.4862
|0.00
|0.00
|1.76
|-320.00
|16689609
|2007.11.22 14:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 02:55
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.88
|-152.00
|16687228
|2007.11.22 13:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|2007.11.23 02:55
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.44
|-74.00
|16685533
|2007.11.22 12:23
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|2007.11.22 12:29
|1.4828
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|16684449
|2007.11.22 12:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|2007.11.22 12:29
|1.4828
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|16680957
|2007.11.22 11:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|2007.11.22 12:29
|1.4828
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|16676874
|2007.11.22 10:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|2007.11.22 10:05
|1.4834
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|16665097
|2007.11.22 06:00
|buy
|3.20
|eurusd
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|2007.11.22 06:12
|1.4868
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|16663046
|2007.11.22 05:00
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|2007.11.22 06:12
|1.4868
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16661764
|2007.11.22 04:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|2007.11.22 06:12
|1.4868
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|16655866
|2007.11.22 00:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|2007.11.22 06:12
|1.4868
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16653757
|2007.11.21 23:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|2007.11.22 06:12
|1.4868
|0.00
|0.00
|-2.94
|6.00
|16651050
|2007.11.21 22:03
|buy
|3.20
|eurusd
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|2007.11.21 22:06
|1.4849
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16648988
|2007.11.21 21:00
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|2007.11.21 22:06
|1.4849
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|16646601
|2007.11.21 20:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|2007.11.21 22:06
|1.4849
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|16644003
|2007.11.21 19:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|2007.11.21 22:06
|1.4849
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|16639814
|2007.11.21 18:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|2007.11.21 22:06
|1.4849
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|16625319
|2007.11.21 15:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|2007.11.21 22:06
|1.4853
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.00
|16622711
|2007.11.21 14:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|2007.11.22 06:12
|1.4871
|0.00
|0.00
|1.32
|-156.00
|16610269
|2007.11.21 11:52
|balance
|Deposit
|50 000.00
|
|0.00
|0.00
|-12.90
|1 124.00
|Closed P/L:
|1 111.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16881928
|2007.11.27 02:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|
|1.4874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 111.10
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|59.50
|Balance:
|51 111.10
|Equity:
|51 111.10
|Free Margin:
|51 051.60